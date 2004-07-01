|Symbol
|GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.22 23:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|204540
|Ticks modelled
|8343275
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|25690.54
|Gross profit
|89260.22
|Gross loss
|-63569.68
|Profit factor
|1.40
|Expected payoff
|129.10
|Absolute drawdown
|2846.26
|Maximal drawdown
|6860.23 (42.14%)
|Relative drawdown
|42.14% (6860.23)
|Total trades
|199
|Short positions (won %)
|93 (26.88%)
|Long positions (won %)
|106 (47.17%)
|Profit trades (% of total)
|75 (37.69%)
|Loss trades (% of total)
|124 (62.31%)
|Largest
|profit trade
|3079.80
|loss trade
|-1594.16
|Average
|profit trade
|1190.14
|loss trade
|-512.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (6422.27)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-3136.33)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6422.27 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-3693.47 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 17:35
|sell
|1
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|2
|2004.07.02 03:00
|close
|1
|1.00
|197.87
|0.00
|193.12
|-1103.45
|8896.55
|3
|2004.07.07 02:45
|buy
|2
|1.00
|200.97
|0.00
|204.45
|4
|2004.07.09 07:00
|close
|2
|1.00
|200.54
|0.00
|204.45
|-300.18
|8596.37
|5
|2004.07.09 19:10
|sell
|3
|1.00
|200.89
|0.00
|197.41
|6
|2004.07.12 16:00
|close
|3
|1.00
|201.73
|0.00
|197.41
|-738.87
|7857.49
|7
|2004.07.13 23:40
|buy
|4
|1.00
|201.68
|0.00
|205.16
|8
|2004.07.19 08:00
|close
|4
|1.00
|202.74
|0.00
|205.16
|995.51
|8853.01
|9
|2004.07.20 05:25
|sell
|5
|1.00
|202.46
|0.00
|198.98
|10
|2004.07.21 17:00
|close
|5
|1.00
|201.89
|0.00
|198.98
|456.56
|9309.56
|11
|2004.07.23 05:45
|buy
|6
|1.00
|202.21
|0.00
|205.69
|12
|2004.07.23 20:00
|close
|6
|1.00
|201.60
|0.00
|205.69
|-517.26
|8792.30
|13
|2004.07.27 09:25
|buy
|7
|1.00
|202.14
|0.00
|205.62
|14
|2004.07.30 09:00
|close
|7
|1.00
|202.74
|0.00
|205.62
|589.35
|9381.65
|15
|2004.08.02 08:05
|sell
|8
|1.00
|202.79
|0.00
|199.31
|16
|2004.08.04 05:00
|close
|8
|1.00
|202.64
|0.00
|199.31
|73.76
|9455.41
|17
|2004.08.05 00:30
|buy
|9
|1.00
|202.77
|0.00
|206.25
|18
|2004.08.06 16:00
|close
|9
|1.00
|202.91
|0.00
|206.25
|134.82
|9590.23
|19
|2004.08.18 06:10
|sell
|10
|1.00
|201.29
|0.00
|197.81
|20
|2004.08.19 17:00
|close
|10
|1.00
|200.37
|0.00
|197.81
|699.84
|10290.08
|21
|2004.08.25 05:50
|sell
|11
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|22
|2004.08.25 10:00
|close
|11
|1.00
|197.45
|0.00
|193.12
|-720.64
|9569.44
|23
|2004.08.26 14:20
|buy
|12
|1.00
|197.48
|0.00
|200.96
|24
|2004.08.26 16:00
|close
|12
|1.00
|196.60
|0.00
|200.96
|-746.19
|8823.25
|25
|2004.08.26 23:00
|sell
|13
|1.00
|197.00
|0.00
|193.52
|26
|2004.08.30 17:00
|close
|13
|1.00
|197.38
|0.00
|193.52
|-375.59
|8447.65
|27
|2004.08.31 03:00
|buy
|14
|1.00
|197.19
|0.00
|200.67
|28
|2004.08.31 18:00
|close
|14
|1.00
|196.43
|0.00
|200.67
|-644.45
|7803.20
|29
|2004.09.01 17:55
|sell
|15
|1.00
|196.58
|0.00
|193.10
|30
|2004.09.03 19:00
|close
|15
|1.00
|196.53
|0.00
|193.10
|-64.47
|7738.73
|31
|2004.09.08 01:20
|sell
|16
|1.00
|194.20
|0.00
|190.72
|32
|2004.09.08 17:00
|close
|16
|1.00
|194.89
|0.00
|190.72
|-584.99
|7153.74
|33
|2004.09.10 17:25
|buy
|17
|1.00
|196.67
|0.00
|200.15
|34
|2004.09.14 10:00
|close
|17
|1.00
|197.49
|0.00
|200.15
|727.54
|7881.29
|35
|2004.09.21 22:50
|buy
|18
|1.00
|197.06
|0.00
|200.54
|36
|2004.09.23 17:00
|close
|18
|1.00
|198.52
|0.00
|200.54
|1302.46
|9183.75
|37
|2004.09.30 00:05
|sell
|19
|1.00
|199.65
|0.00
|196.17
|38
|2004.10.06 10:00
|close
|19
|1.00
|198.61
|0.00
|196.17
|774.88
|9958.63
|39
|2004.10.08 04:40
|buy
|20
|1.00
|198.04
|0.00
|201.52
|40
|2004.10.08 07:00
|close
|20
|1.00
|197.24
|0.00
|201.52
|-678.37
|9280.26
|41
|2004.10.11 17:50
|sell
|21
|1.00
|196.32
|0.00
|192.84
|42
|2004.10.12 04:00
|close
|21
|1.00
|196.89
|0.00
|192.84
|-509.98
|8770.28
|43
|2004.10.14 13:30
|buy
|22
|1.00
|196.81
|0.00
|200.29
|44
|2004.10.18 23:00
|close
|22
|1.00
|196.39
|0.00
|200.29
|-323.92
|8446.36
|45
|2004.10.19 06:30
|sell
|23
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|46
|2004.10.20 18:00
|close
|23
|1.00
|196.72
|0.00
|193.09
|-153.88
|8292.48
|47
|2004.10.21 03:15
|buy
|24
|1.00
|196.49
|0.00
|199.97
|48
|2004.10.22 20:00
|close
|24
|1.00
|195.85
|0.00
|199.97
|-526.58
|7765.90
|49
|2004.10.28 15:25
|sell
|25
|1.00
|194.87
|0.00
|191.39
|50
|2004.11.01 08:00
|close
|25
|1.00
|195.12
|0.00
|191.39
|-265.38
|7500.52
|51
|2004.11.01 12:10
|buy
|26
|1.00
|194.84
|0.00
|198.32
|52
|2004.11.04 15:00
|close
|26
|1.00
|195.51
|0.00
|198.32
|648.68
|8149.20
|53
|2004.11.11 09:10
|buy
|27
|1.00
|197.25
|0.00
|200.73
|54
|2004.11.11 13:00
|close
|27
|1.00
|196.67
|0.00
|200.73
|-491.81
|7657.39
|55
|2004.11.12 18:45
|sell
|28
|1.00
|195.79
|0.00
|192.31
|56
|2004.11.16 12:00
|close
|28
|1.00
|195.22
|0.00
|192.31
|429.84
|8087.22
|57
|2004.11.18 01:05
|sell
|29
|1.00
|193.53
|0.00
|190.05
|58
|2004.11.23 10:00
|close
|29
|1.00
|192.12
|0.00
|190.05
|1115.28
|9202.51
|59
|2004.12.02 05:05
|buy
|30
|1.00
|197.72
|0.00
|201.20
|60
|2004.12.08 14:19
|t/p
|30
|1.00
|201.20
|0.00
|201.20
|3015.35
|12217.85
|61
|2004.12.09 05:20
|buy
|31
|1.00
|200.87
|0.00
|204.35
|62
|2004.12.09 09:00
|close
|31
|1.00
|200.31
|0.00
|204.35
|-474.86
|11742.99
|63
|2004.12.10 21:45
|buy
|32
|1.00
|201.43
|0.00
|204.91
|64
|2004.12.15 11:00
|close
|32
|1.00
|201.98
|0.00
|204.91
|514.71
|12257.70
|65
|2004.12.17 09:15
|sell
|33
|1.00
|202.18
|0.00
|198.70
|66
|2004.12.20 09:00
|close
|33
|1.00
|202.96
|0.00
|198.70
|-688.01
|11569.69
|67
|2004.12.22 22:40
|sell
|34
|1.00
|199.62
|0.00
|196.14
|68
|2004.12.24 11:00
|close
|34
|1.00
|199.56
|0.00
|196.14
|-55.99
|11513.70
|69
|2004.12.27 12:35
|buy
|35
|1.00
|199.44
|0.00
|202.92
|70
|2004.12.28 21:00
|close
|35
|1.00
|198.82
|0.00
|202.92
|-509.63
|11004.07
|71
|2004.12.31 10:45
|sell
|36
|1.00
|197.93
|0.00
|194.45
|72
|2005.01.04 17:00
|close
|36
|1.00
|196.60
|0.00
|194.45
|1074.17
|12078.24
|73
|2005.01.07 02:50
|buy
|37
|1.00
|196.45
|0.00
|199.93
|74
|2005.01.07 16:00
|close
|37
|1.00
|195.89
|0.00
|199.93
|-474.88
|11603.36
|75
|2005.01.13 02:05
|sell
|38
|1.00
|193.74
|0.00
|190.26
|76
|2005.01.14 19:11
|t/p
|38
|1.00
|190.26
|0.00
|190.26
|2923.70
|14527.06
|77
|2005.01.17 03:45
|sell
|39
|1.00
|191.08
|0.00
|187.60
|78
|2005.01.18 07:00
|close
|39
|1.00
|190.77
|0.00
|187.60
|236.12
|14763.17
|79
|2005.01.18 18:10
|buy
|40
|1.00
|191.37
|0.00
|194.85
|80
|2005.01.19 01:00
|close
|40
|1.00
|190.44
|0.00
|194.85
|-772.48
|13990.70
|81
|2005.01.21 03:00
|buy
|41
|1.00
|193.29
|0.00
|196.77
|82
|2005.01.21 18:00
|close
|41
|1.00
|192.64
|0.00
|196.77
|-551.19
|13439.51
|83
|2005.01.31 11:40
|buy
|42
|1.00
|194.92
|0.00
|198.40
|84
|2005.02.04 12:00
|close
|42
|1.00
|195.72
|0.00
|198.40
|775.04
|14214.55
|85
|2005.02.07 00:05
|sell
|43
|1.00
|195.85
|0.00
|192.37
|86
|2005.02.08 11:00
|close
|43
|1.00
|196.03
|0.00
|192.37
|-179.32
|14035.23
|87
|2005.02.08 19:20
|buy
|44
|1.00
|195.87
|0.00
|199.35
|88
|2005.02.11 17:00
|close
|44
|1.00
|197.06
|0.00
|199.35
|1089.64
|15124.87
|89
|2005.02.15 07:55
|buy
|45
|1.00
|198.18
|0.00
|201.66
|90
|2005.02.15 17:00
|close
|45
|1.00
|197.53
|0.00
|201.66
|-551.16
|14573.71
|91
|2005.02.18 03:30
|buy
|46
|1.00
|199.66
|0.00
|203.14
|92
|2005.02.22 03:00
|close
|46
|1.00
|199.53
|0.00
|203.14
|-78.02
|14495.69
|93
|2005.02.22 20:15
|sell
|47
|1.00
|199.02
|0.00
|195.54
|94
|2005.02.23 04:00
|close
|47
|1.00
|199.92
|0.00
|195.54
|-789.73
|13705.96
|95
|2005.02.24 02:45
|buy
|48
|1.00
|199.90
|0.00
|203.38
|96
|2005.02.28 13:00
|close
|48
|1.00
|200.39
|0.00
|203.38
|447.72
|14153.68
|97
|2005.02.28 18:05
|sell
|49
|1.00
|200.82
|0.00
|197.34
|98
|2005.03.04 02:00
|close
|49
|1.00
|200.96
|0.00
|197.34
|-278.97
|13874.71
|99
|2005.03.04 11:55
|buy
|50
|1.00
|200.82
|0.00
|204.30
|100
|2005.03.09 11:00
|close
|50
|1.00
|200.71
|0.00
|204.30
|-44.95
|13829.76
|101
|2005.03.11 06:25
|sell
|51
|1.00
|200.35
|0.00
|196.87
|102
|2005.03.14 03:00
|close
|51
|1.00
|200.91
|0.00
|196.87
|-501.49
|13328.26
|103
|2005.03.16 02:05
|sell
|52
|1.00
|200.12
|0.00
|196.64
|104
|2005.03.16 16:00
|close
|52
|1.00
|200.85
|0.00
|196.64
|-618.90
|12709.36
|105
|2005.03.17 06:10
|buy
|53
|1.00
|200.62
|0.00
|204.10
|106
|2005.03.18 16:00
|close
|53
|1.00
|200.64
|0.00
|204.10
|33.07
|12742.44
|107
|2005.03.22 09:25
|sell
|54
|1.00
|199.60
|0.00
|196.12
|108
|2005.03.24 03:00
|close
|54
|1.00
|198.84
|0.00
|196.12
|537.49
|13279.93
|109
|2005.03.25 17:45
|buy
|55
|1.00
|198.67
|0.00
|202.15
|110
|2005.03.30 11:06
|t/p
|55
|1.00
|202.15
|0.00
|202.15
|2999.24
|16279.16
|111
|2005.03.30 18:35
|buy
|56
|1.00
|201.80
|0.00
|205.28
|112
|2005.03.31 09:00
|close
|56
|1.00
|201.09
|0.00
|205.28
|-553.72
|15725.44
|113
|2005.04.05 12:15
|buy
|57
|1.00
|203.62
|0.00
|207.10
|114
|2005.04.07 11:00
|close
|57
|1.00
|203.43
|0.00
|207.10
|-96.66
|15628.78
|115
|2005.04.07 19:05
|sell
|58
|1.00
|203.60
|0.00
|200.12
|116
|2005.04.08 18:00
|close
|58
|1.00
|203.87
|0.00
|200.12
|-255.62
|15373.16
|117
|2005.04.11 09:45
|buy
|59
|1.00
|203.92
|0.00
|207.40
|118
|2005.04.12 03:00
|close
|59
|1.00
|203.34
|0.00
|207.40
|-475.69
|14897.47
|119
|2005.04.13 19:50
|sell
|60
|1.00
|203.33
|0.00
|199.85
|120
|2005.04.15 13:00
|close
|60
|1.00
|204.05
|0.00
|199.85
|-717.27
|14180.20
|121
|2005.04.15 17:15
|buy
|61
|1.00
|203.59
|0.00
|207.07
|122
|2005.04.21 18:00
|close
|61
|1.00
|204.04
|0.00
|207.07
|478.25
|14658.45
|123
|2005.04.26 04:25
|sell
|62
|1.00
|202.21
|0.00
|198.73
|124
|2005.04.28 03:00
|close
|62
|1.00
|202.42
|0.00
|198.73
|-284.89
|14373.56
|125
|2005.04.29 03:40
|buy
|63
|1.00
|202.01
|0.00
|205.49
|126
|2005.04.29 10:00
|close
|63
|1.00
|201.03
|0.00
|205.49
|-831.01
|13542.55
|127
|2005.05.02 03:20
|sell
|64
|1.00
|200.46
|0.00
|196.98
|128
|2005.05.05 23:00
|close
|64
|1.00
|199.18
|0.00
|196.98
|951.64
|14494.19
|129
|2005.05.06 09:10
|buy
|65
|1.00
|198.72
|0.00
|202.20
|130
|2005.05.11 14:00
|close
|65
|1.00
|198.29
|0.00
|202.20
|-316.30
|14177.89
|131
|2005.05.12 02:50
|sell
|66
|1.00
|198.22
|0.00
|194.74
|132
|2005.05.12 18:00
|close
|66
|1.00
|198.98
|0.00
|194.74
|-644.35
|13533.54
|133
|2005.05.17 04:25
|sell
|67
|1.00
|196.78
|0.00
|193.30
|134
|2005.05.17 12:00
|close
|67
|1.00
|197.29
|0.00
|193.30
|-432.38
|13101.16
|135
|2005.05.20 09:15
|buy
|68
|1.00
|197.38
|0.00
|200.86
|136
|2005.05.23 16:00
|close
|68
|1.00
|196.84
|0.00
|200.86
|-441.78
|12659.38
|137
|2005.05.25 11:35
|sell
|69
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|138
|2005.05.25 17:00
|close
|69
|1.00
|197.31
|0.00
|193.09
|-627.38
|12032.00
|139
|2005.05.27 01:25
|sell
|70
|1.00
|196.63
|0.00
|193.15
|140
|2005.05.31 14:00
|close
|70
|1.00
|196.97
|0.00
|193.15
|-341.67
|11690.33
|141
|2005.06.13 03:10
|buy
|71
|1.00
|196.57
|0.00
|200.05
|142
|2005.06.17 02:00
|close
|71
|1.00
|198.00
|0.00
|200.05
|1309.25
|12999.58
|143
|2005.06.17 10:20
|sell
|72
|1.00
|198.66
|0.00
|195.18
|144
|2005.06.20 17:00
|close
|72
|1.00
|199.54
|0.00
|195.18
|-772.78
|12226.80
|145
|2005.06.21 01:25
|buy
|73
|1.00
|199.22
|0.00
|202.70
|146
|2005.06.21 11:00
|close
|73
|1.00
|198.75
|0.00
|202.70
|-398.54
|11828.26
|147
|2005.06.22 01:00
|sell
|74
|1.00
|198.19
|0.00
|194.71
|148
|2005.06.24 10:00
|close
|74
|1.00
|198.61
|0.00
|194.71
|-462.92
|11365.34
|149
|2005.07.01 03:30
|sell
|75
|1.00
|198.90
|0.00
|195.42
|150
|2005.07.06 18:00
|close
|75
|1.00
|197.12
|0.00
|195.42
|1428.97
|12794.31
|151
|2005.07.07 03:15
|buy
|76
|1.00
|196.59
|0.00
|200.07
|152
|2005.07.07 11:00
|close
|76
|1.00
|196.03
|0.00
|200.07
|-474.85
|12319.46
|153
|2005.07.11 04:55
|sell
|77
|1.00
|195.07
|0.00
|191.59
|154
|2005.07.11 17:00
|close
|77
|1.00
|196.32
|0.00
|191.59
|-1059.78
|11259.68
|155
|2005.07.12 00:35
|buy
|78
|1.00
|196.28
|0.00
|199.76
|156
|2005.07.13 12:00
|close
|78
|1.00
|196.40
|0.00
|199.76
|117.87
|11377.56
|157
|2005.07.19 06:45
|sell
|79
|1.00
|195.75
|0.00
|192.27
|158
|2005.07.19 12:00
|close
|79
|1.00
|196.41
|0.00
|192.27
|-559.57
|10817.99
|159
|2005.07.21 06:30
|buy
|80
|1.00
|196.15
|0.00
|199.63
|160
|2005.07.21 14:00
|close
|80
|1.00
|194.92
|0.00
|199.63
|-1042.99
|9775.00
|161
|2005.07.22 02:55
|sell
|81
|1.00
|194.38
|0.00
|190.90
|162
|2005.07.22 09:00
|close
|81
|1.00
|194.80
|0.00
|190.90
|-356.06
|9418.94
|163
|2005.07.27 00:20
|buy
|82
|1.00
|195.39
|0.00
|198.87
|164
|2005.08.02 09:00
|close
|82
|1.00
|197.50
|0.00
|198.87
|1885.88
|11304.82
|165
|2005.08.08 09:45
|buy
|83
|1.00
|199.31
|0.00
|202.79
|166
|2005.08.10 04:00
|close
|83
|1.00
|199.19
|0.00
|202.79
|-69.52
|11235.30
|167
|2005.08.11 00:20
|sell
|84
|1.00
|198.79
|0.00
|195.31
|168
|2005.08.16 22:00
|close
|84
|1.00
|198.31
|0.00
|195.31
|326.80
|11562.11
|169
|2005.08.17 03:15
|buy
|85
|1.00
|197.98
|0.00
|201.46
|170
|2005.08.19 02:00
|close
|85
|1.00
|197.97
|0.00
|201.46
|55.95
|11618.05
|171
|2005.08.25 05:55
|buy
|86
|1.00
|198.37
|0.00
|201.85
|172
|2005.08.25 15:00
|close
|86
|1.00
|197.75
|0.00
|201.85
|-525.73
|11092.32
|173
|2005.08.29 13:35
|buy
|87
|1.00
|199.07
|0.00
|202.55
|174
|2005.09.06 03:00
|close
|87
|1.00
|201.08
|0.00
|202.55
|1833.29
|12925.61
|175
|2005.09.08 19:15
|buy
|88
|1.00
|202.83
|0.00
|206.31
|176
|2005.09.09 15:00
|close
|88
|1.00
|202.10
|0.00
|206.31
|-602.89
|12322.72
|177
|2005.09.12 22:40
|sell
|89
|1.00
|200.73
|0.00
|197.25
|178
|2005.09.13 10:00
|close
|89
|1.00
|201.35
|0.00
|197.25
|-552.37
|11770.35
|179
|2005.09.15 19:05
|sell
|90
|1.00
|199.81
|0.00
|196.33
|180
|2005.09.16 07:00
|close
|90
|1.00
|200.42
|0.00
|196.33
|-543.87
|11226.48
|181
|2005.09.19 01:00
|buy
|91
|1.00
|200.67
|0.00
|204.15
|182
|2005.09.19 09:00
|close
|91
|1.00
|200.53
|0.00
|204.15
|-118.71
|11107.77
|183
|2005.09.23 01:10
|sell
|92
|1.00
|200.10
|0.00
|196.62
|184
|2005.09.27 14:00
|close
|92
|1.00
|199.99
|0.00
|196.62
|39.85
|11147.61
|185
|2005.09.30 07:25
|sell
|93
|1.00
|199.29
|0.00
|195.81
|186
|2005.09.30 13:00
|close
|93
|1.00
|200.29
|0.00
|195.81
|-847.82
|10299.79
|187
|2005.10.03 10:40
|buy
|94
|1.00
|200.05
|0.00
|203.53
|188
|2005.10.07 10:00
|close
|94
|1.00
|200.70
|0.00
|203.53
|647.84
|10947.64
|189
|2005.10.10 10:00
|sell
|95
|1.00
|200.37
|0.00
|196.89
|190
|2005.10.12 14:00
|close
|95
|1.00
|200.39
|0.00
|196.89
|-70.39
|10877.24
|191
|2005.10.17 14:55
|buy
|96
|1.00
|201.53
|0.00
|205.01
|192
|2005.10.21 02:32
|t/p
|96
|1.00
|205.01
|0.00
|205.01
|3047.56
|13924.80
|193
|2005.10.21 19:40
|buy
|97
|1.00
|204.77
|0.00
|208.25
|194
|2005.10.24 10:00
|close
|97
|1.00
|204.41
|0.00
|208.25
|-289.15
|13635.66
|195
|2005.10.24 23:10
|sell
|98
|1.00
|204.24
|0.00
|200.76
|196
|2005.10.25 11:00
|close
|98
|1.00
|204.90
|0.00
|200.76
|-586.27
|13049.38
|197
|2005.10.26 07:55
|buy
|99
|1.00
|205.12
|0.00
|208.60
|198
|2005.10.28 12:00
|close
|99
|1.00
|205.19
|0.00
|208.60
|123.81
|13173.19
|199
|2005.10.31 17:10
|buy
|100
|1.00
|205.88
|0.00
|209.36
|200
|2005.11.01 17:00
|close
|100
|1.00
|205.44
|0.00
|209.36
|-357.00
|12816.19
|201
|2005.11.02 12:20
|buy
|101
|1.00
|206.15
|0.00
|209.63
|202
|2005.11.04 17:00
|close
|101
|1.00
|206.86
|0.00
|209.63
|666.50
|13482.69
|203
|2005.11.08 22:50
|sell
|102
|1.00
|204.45
|0.00
|200.97
|204
|2005.11.09 21:00
|close
|102
|1.00
|205.03
|0.00
|200.97
|-518.45
|12964.24
|205
|2005.11.10 23:40
|buy
|103
|1.00
|205.68
|0.00
|209.16
|206
|2005.11.11 02:00
|close
|103
|1.00
|204.87
|0.00
|209.16
|-670.73
|12293.51
|207
|2005.11.16 23:50
|sell
|104
|1.00
|204.76
|0.00
|201.28
|208
|2005.11.21 07:00
|close
|104
|1.00
|205.10
|0.00
|201.28
|-421.82
|11871.69
|209
|2005.11.23 02:35
|buy
|105
|1.00
|204.29
|0.00
|207.77
|210
|2005.11.28 09:00
|close
|105
|1.00
|204.66
|0.00
|207.77
|394.31
|12266.00
|211
|2005.12.02 09:15
|buy
|106
|1.00
|208.48
|0.00
|211.96
|212
|2005.12.06 12:00
|close
|106
|1.00
|210.03
|0.00
|211.96
|1346.56
|13612.57
|213
|2005.12.07 22:10
|sell
|107
|1.00
|209.94
|0.00
|206.46
|214
|2005.12.08 13:00
|close
|107
|1.00
|210.11
|0.00
|206.46
|-224.26
|13388.31
|215
|2005.12.09 08:35
|buy
|108
|1.00
|210.99
|0.00
|214.47
|216
|2005.12.14 03:00
|close
|108
|1.00
|211.06
|0.00
|214.47
|107.69
|13496.00
|217
|2005.12.15 00:00
|sell
|109
|1.00
|208.39
|0.00
|204.91
|218
|2005.12.16 01:11
|t/p
|109
|1.00
|204.91
|0.00
|204.91
|2923.69
|16419.68
|219
|2005.12.16 09:05
|sell
|110
|1.00
|205.08
|0.00
|201.60
|220
|2005.12.16 10:00
|close
|110
|1.00
|206.17
|0.00
|201.60
|-924.12
|15495.56
|221
|2005.12.21 09:45
|buy
|111
|1.00
|205.39
|0.00
|208.87
|222
|2005.12.21 17:00
|close
|111
|1.00
|204.15
|0.00
|208.87
|-1051.49
|14444.07
|223
|2005.12.26 09:40
|sell
|112
|1.00
|202.08
|0.00
|198.60
|224
|2005.12.27 03:00
|close
|112
|1.00
|202.79
|0.00
|198.60
|-628.66
|13815.41
|225
|2005.12.28 06:10
|buy
|113
|1.00
|202.79
|0.00
|206.27
|226
|2005.12.28 19:00
|close
|113
|1.00
|202.27
|0.00
|206.27
|-440.93
|13374.48
|227
|2006.01.05 06:50
|buy
|114
|1.00
|203.88
|0.00
|207.36
|228
|2006.01.05 09:00
|close
|114
|1.00
|203.24
|0.00
|207.36
|-542.69
|12831.79
|229
|2006.01.09 09:00
|sell
|115
|1.00
|202.16
|0.00
|198.68
|230
|2006.01.13 02:00
|close
|115
|1.00
|201.87
|0.00
|198.68
|85.60
|12917.39
|231
|2006.01.18 03:55
|buy
|116
|1.00
|203.89
|0.00
|207.37
|232
|2006.01.18 11:00
|close
|116
|1.00
|202.99
|0.00
|207.37
|-763.16
|12154.23
|233
|2006.01.19 18:15
|sell
|117
|1.00
|202.84
|0.00
|199.36
|234
|2006.01.20 16:00
|close
|117
|1.00
|203.38
|0.00
|199.36
|-484.53
|11669.70
|235
|2006.01.23 09:00
|buy
|118
|1.00
|203.90
|0.00
|207.38
|236
|2006.01.26 16:34
|t/p
|118
|1.00
|207.38
|0.00
|207.38
|3031.46
|14701.16
|237
|2006.01.27 01:30
|buy
|119
|1.00
|206.94
|0.00
|210.42
|238
|2006.02.02 12:11
|t/p
|119
|1.00
|210.42
|0.00
|210.42
|3047.58
|17748.74
|239
|2006.02.03 02:25
|buy
|120
|1.00
|210.72
|0.00
|214.20
|240
|2006.02.03 17:00
|close
|120
|1.00
|209.66
|0.00
|214.20
|-898.83
|16849.91
|241
|2006.02.07 21:00
|sell
|121
|1.00
|206.21
|0.00
|202.73
|242
|2006.02.08 18:00
|close
|121
|1.00
|206.63
|0.00
|202.73
|-382.79
|16467.12
|243
|2006.02.10 03:05
|buy
|122
|1.00
|206.62
|0.00
|210.10
|244
|2006.02.10 07:00
|close
|122
|1.00
|206.03
|0.00
|210.10
|-500.30
|15966.82
|245
|2006.02.16 05:45
|buy
|123
|1.00
|204.99
|0.00
|208.47
|246
|2006.02.16 11:00
|close
|123
|1.00
|204.16
|0.00
|208.47
|-703.80
|15263.02
|247
|2006.02.17 22:35
|buy
|124
|1.00
|205.67
|0.00
|209.15
|248
|2006.02.22 13:00
|close
|124
|1.00
|206.63
|0.00
|209.15
|862.38
|16125.39
|249
|2006.02.23 13:55
|sell
|125
|1.00
|205.34
|0.00
|201.86
|250
|2006.02.27 02:59
|t/p
|125
|1.00
|201.86
|0.00
|201.86
|2896.98
|19022.37
|251
|2006.02.27 22:10
|sell
|126
|1.00
|202.24
|0.00
|198.76
|252
|2006.02.28 12:00
|close
|126
|1.00
|202.89
|0.00
|198.76
|-577.79
|18444.58
|253
|2006.03.08 07:10
|sell
|127
|1.00
|204.54
|0.00
|201.06
|254
|2006.03.08 12:00
|close
|127
|1.00
|204.99
|0.00
|201.06
|-381.52
|18063.06
|255
|2006.03.09 17:15
|sell
|128
|1.00
|204.50
|0.00
|201.02
|256
|2006.03.10 02:00
|close
|128
|1.00
|205.41
|0.00
|201.02
|-798.22
|17264.84
|257
|2006.03.10 15:20
|buy
|129
|1.00
|205.04
|0.00
|208.52
|258
|2006.03.14 15:00
|close
|129
|1.00
|205.02
|0.00
|208.52
|15.27
|17280.11
|259
|2006.03.14 22:35
|sell
|130
|1.00
|205.26
|0.00
|201.78
|260
|2006.03.20 23:00
|close
|130
|1.00
|204.43
|0.00
|201.78
|543.42
|17823.53
|261
|2006.03.22 07:55
|buy
|131
|1.00
|204.76
|0.00
|208.24
|262
|2006.03.22 15:00
|close
|131
|1.00
|204.01
|0.00
|208.24
|-635.98
|17187.55
|263
|2006.03.27 10:50
|sell
|132
|1.00
|204.14
|0.00
|200.66
|264
|2006.03.28 16:00
|close
|132
|1.00
|204.51
|0.00
|200.66
|-340.40
|16847.15
|265
|2006.03.29 08:55
|buy
|133
|1.00
|205.23
|0.00
|208.71
|266
|2006.03.29 14:00
|close
|133
|1.00
|204.53
|0.00
|208.71
|-593.58
|16253.57
|267
|2006.03.30 02:15
|sell
|134
|1.00
|204.58
|0.00
|201.10
|268
|2006.04.03 07:00
|close
|134
|1.00
|205.26
|0.00
|201.10
|-629.93
|15623.63
|269
|2006.04.05 00:30
|buy
|135
|1.00
|206.10
|0.00
|209.58
|270
|2006.04.05 07:00
|close
|135
|1.00
|205.33
|0.00
|209.58
|-652.93
|14970.70
|271
|2006.04.11 22:30
|buy
|136
|1.00
|206.76
|0.00
|210.24
|272
|2006.04.19 15:31
|t/p
|136
|1.00
|210.24
|0.00
|210.24
|3079.80
|18050.50
|273
|2006.04.21 02:55
|sell
|137
|1.00
|209.25
|0.00
|205.77
|274
|2006.04.24 09:37
|t/p
|137
|1.00
|205.77
|0.00
|205.77
|2923.69
|20974.19
|275
|2006.04.25 14:35
|sell
|138
|1.00
|205.05
|0.00
|201.57
|276
|2006.04.26 06:00
|close
|138
|1.00
|205.63
|0.00
|201.57
|-518.44
|20455.74
|277
|2006.05.01 03:35
|buy
|139
|1.00
|207.02
|0.00
|210.50
|278
|2006.05.04 20:12
|t/p
|139
|1.00
|210.50
|0.00
|210.50
|3031.47
|23487.21
|279
|2006.05.08 21:10
|sell
|140
|1.00
|207.50
|0.00
|204.02
|280
|2006.05.11 11:00
|close
|140
|1.00
|207.08
|0.00
|204.02
|222.53
|23709.74
|281
|2006.05.12 02:10
|buy
|141
|1.00
|207.56
|0.00
|211.04
|282
|2006.05.15 10:00
|close
|141
|1.00
|207.51
|0.00
|211.04
|-26.30
|23683.45
|283
|2006.05.18 08:50
|buy
|142
|1.00
|208.30
|0.00
|211.78
|284
|2006.05.23 16:00
|close
|142
|1.00
|209.41
|0.00
|211.78
|989.58
|24673.02
|285
|2006.05.23 21:15
|sell
|143
|1.00
|209.86
|0.00
|206.38
|286
|2006.05.24 03:00
|close
|143
|1.00
|211.17
|0.00
|206.38
|-1137.35
|23535.67
|287
|2006.05.26 06:20
|sell
|144
|1.00
|209.70
|0.00
|206.22
|288
|2006.05.30 11:00
|close
|144
|1.00
|209.83
|0.00
|206.22
|-163.63
|23372.04
|289
|2006.05.31 03:10
|buy
|145
|1.00
|210.98
|0.00
|214.46
|290
|2006.05.31 11:00
|close
|145
|1.00
|210.12
|0.00
|214.46
|-729.25
|22642.79
|291
|2006.06.05 22:30
|sell
|146
|1.00
|210.16
|0.00
|206.68
|292
|2006.06.06 17:00
|close
|146
|1.00
|211.18
|0.00
|206.68
|-891.48
|21751.30
|293
|2006.06.09 14:25
|sell
|147
|1.00
|210.15
|0.00
|206.67
|294
|2006.06.12 11:00
|close
|147
|1.00
|210.90
|0.00
|206.67
|-662.58
|21088.72
|295
|2006.06.13 01:40
|buy
|148
|1.00
|210.58
|0.00
|214.06
|296
|2006.06.19 17:00
|close
|148
|1.00
|212.18
|0.00
|214.06
|1453.41
|22542.13
|297
|2006.06.20 21:35
|sell
|149
|1.00
|211.78
|0.00
|208.30
|298
|2006.06.22 09:00
|close
|149
|1.00
|212.23
|0.00
|208.30
|-488.37
|22053.77
|299
|2006.06.27 03:05
|buy
|150
|1.00
|211.78
|0.00
|215.26
|300
|2006.06.28 17:00
|close
|150
|1.00
|211.19
|0.00
|215.26
|-484.19
|21569.58
|301
|2006.06.28 21:25
|sell
|151
|1.00
|211.71
|0.00
|208.23
|302
|2006.06.30 17:00
|close
|151
|1.00
|211.45
|0.00
|208.23
|113.59
|21683.17
|303
|2006.07.03 01:30
|buy
|152
|1.00
|211.12
|0.00
|214.60
|304
|2006.07.06 16:00
|close
|152
|1.00
|211.58
|0.00
|214.60
|470.62
|22153.79
|305
|2006.07.07 01:00
|sell
|153
|1.00
|211.77
|0.00
|208.29
|306
|2006.07.11 01:00
|close
|153
|1.00
|210.70
|0.00
|208.29
|853.74
|23007.53
|307
|2006.07.13 00:55
|buy
|154
|1.00
|211.72
|0.00
|215.20
|308
|2006.07.17 12:00
|close
|154
|1.00
|212.93
|0.00
|215.20
|1058.26
|24065.79
|309
|2006.07.20 07:55
|buy
|155
|1.00
|215.10
|0.00
|218.58
|310
|2006.07.21 10:00
|close
|155
|1.00
|215.53
|0.00
|218.58
|380.73
|24446.52
|311
|2006.08.02 01:50
|buy
|156
|1.00
|214.72
|0.00
|218.20
|312
|2006.08.04 11:40
|t/p
|156
|1.00
|218.20
|0.00
|218.20
|3015.35
|27461.87
|313
|2006.08.07 01:20
|buy
|157
|1.00
|217.85
|0.00
|221.33
|314
|2006.08.10 10:00
|close
|157
|1.00
|218.38
|0.00
|221.33
|529.98
|27991.85
|315
|2006.08.11 04:20
|sell
|158
|1.00
|218.64
|0.00
|215.16
|316
|2006.08.11 10:00
|close
|158
|1.00
|219.24
|0.00
|215.16
|-508.69
|27483.16
|317
|2006.08.14 10:45
|buy
|159
|1.00
|220.08
|0.00
|223.56
|318
|2006.08.16 01:00
|close
|159
|1.00
|219.65
|0.00
|223.56
|-332.41
|27150.75
|319
|2006.08.21 03:55
|sell
|160
|1.00
|218.15
|0.00
|214.67
|320
|2006.08.21 10:00
|close
|160
|1.00
|218.69
|0.00
|214.67
|-457.82
|26692.93
|321
|2006.08.22 01:25
|buy
|161
|1.00
|219.32
|0.00
|222.80
|322
|2006.08.24 18:00
|close
|161
|1.00
|219.74
|0.00
|222.80
|420.60
|27113.53
|323
|2006.08.28 22:50
|buy
|162
|1.00
|221.90
|0.00
|225.38
|324
|2006.08.29 15:00
|close
|162
|1.00
|221.39
|0.00
|225.38
|-416.35
|26697.18
|325
|2006.08.30 01:00
|sell
|163
|1.00
|221.63
|0.00
|218.15
|326
|2006.08.30 08:00
|close
|163
|1.00
|222.14
|0.00
|218.15
|-432.39
|26264.79
|327
|2006.08.31 01:10
|buy
|164
|1.00
|222.90
|0.00
|226.38
|328
|2006.09.01 15:00
|close
|164
|1.00
|222.36
|0.00
|226.38
|-441.79
|25823.01
|329
|2006.09.04 22:45
|sell
|165
|1.00
|221.25
|0.00
|217.77
|330
|2006.09.06 07:00
|close
|165
|1.00
|220.58
|0.00
|217.77
|514.62
|26337.62
|331
|2006.09.12 09:55
|buy
|166
|1.00
|219.46
|0.00
|222.94
|332
|2006.09.15 11:00
|close
|166
|1.00
|221.29
|0.00
|222.94
|1632.33
|27969.95
|333
|2006.09.19 17:45
|sell
|167
|1.00
|221.42
|0.00
|217.94
|334
|2006.09.20 17:00
|close
|167
|1.00
|221.52
|0.00
|217.94
|-111.49
|27858.46
|335
|2006.09.27 01:30
|buy
|168
|1.00
|221.82
|0.00
|225.30
|336
|2006.09.27 11:00
|close
|168
|1.00
|221.17
|0.00
|225.30
|-551.17
|27307.29
|337
|2006.09.28 04:50
|buy
|169
|1.00
|221.79
|0.00
|225.27
|338
|2006.09.28 11:00
|close
|169
|1.00
|221.14
|0.00
|225.27
|-551.17
|26756.12
|339
|2006.09.29 18:05
|sell
|170
|1.00
|220.98
|0.00
|217.50
|340
|2006.10.02 08:00
|close
|170
|1.00
|221.36
|0.00
|217.50
|-348.88
|26407.24
|341
|2006.10.03 02:35
|buy
|171
|1.00
|221.84
|0.00
|225.32
|342
|2006.10.05 03:00
|close
|171
|1.00
|221.90
|0.00
|225.32
|115.31
|26522.55
|343
|2006.10.05 23:00
|sell
|172
|1.00
|221.18
|0.00
|217.70
|344
|2006.10.06 06:00
|close
|172
|1.00
|221.65
|0.00
|217.70
|-425.19
|26097.35
|345
|2006.10.16 02:10
|buy
|173
|1.00
|222.07
|0.00
|225.55
|346
|2006.10.16 19:00
|close
|173
|1.00
|221.56
|0.00
|225.55
|-432.46
|25664.89
|347
|2006.10.17 02:10
|sell
|174
|1.00
|221.80
|0.00
|218.32
|348
|2006.10.17 18:00
|close
|174
|1.00
|222.28
|0.00
|218.32
|-406.96
|25257.93
|349
|2006.10.17 23:20
|buy
|175
|1.00
|221.89
|0.00
|225.37
|350
|2006.10.19 11:00
|close
|175
|1.00
|221.61
|0.00
|225.37
|-172.99
|25084.94
|351
|2006.10.23 01:05
|buy
|176
|1.00
|223.24
|0.00
|226.72
|352
|2006.10.27 15:00
|close
|176
|1.00
|223.49
|0.00
|226.72
|308.67
|25393.61
|353
|2006.10.30 11:15
|sell
|177
|1.00
|223.00
|0.00
|219.52
|354
|2006.10.31 03:00
|close
|177
|1.00
|223.56
|0.00
|219.52
|-501.49
|24892.12
|355
|2006.11.02 09:10
|buy
|178
|1.00
|223.35
|0.00
|226.83
|356
|2006.11.10 03:00
|close
|178
|1.00
|224.41
|0.00
|226.83
|1027.74
|25919.86
|357
|2006.11.15 05:35
|sell
|179
|1.00
|223.19
|0.00
|219.71
|358
|2006.11.20 04:00
|close
|179
|1.00
|223.50
|0.00
|219.71
|-396.37
|25523.49
|359
|2006.11.23 22:20
|sell
|180
|1.00
|222.72
|0.00
|219.24
|360
|2006.11.24 10:00
|close
|180
|1.00
|223.82
|0.00
|219.24
|-959.31
|24564.18
|361
|2006.11.27 14:20
|buy
|181
|1.00
|224.60
|0.00
|228.08
|362
|2006.12.01 07:13
|t/p
|181
|1.00
|228.08
|0.00
|228.08
|3047.58
|27611.76
|363
|2006.12.11 01:30
|buy
|182
|1.00
|227.07
|0.00
|230.55
|364
|2006.12.13 03:51
|t/p
|182
|1.00
|230.55
|0.00
|230.55
|2983.12
|30594.88
|365
|2006.12.18 04:15
|sell
|183
|1.00
|230.71
|0.00
|227.23
|366
|2006.12.18 09:00
|close
|183
|1.00
|230.84
|0.00
|227.23
|-110.21
|30484.67
|367
|2006.12.20 10:40
|buy
|184
|1.00
|232.72
|0.00
|236.20
|368
|2006.12.21 13:00
|close
|184
|1.00
|231.97
|0.00
|236.20
|-587.63
|29897.04
|369
|2006.12.26 19:25
|buy
|185
|1.00
|232.63
|0.00
|236.11
|370
|2006.12.27 16:00
|close
|185
|1.00
|231.73
|0.00
|236.11
|-747.06
|29149.98
|371
|2006.12.27 22:10
|sell
|186
|1.00
|232.34
|0.00
|228.86
|372
|2006.12.28 11:00
|close
|186
|1.00
|232.73
|0.00
|228.86
|-410.79
|28739.19
|373
|2006.12.29 01:10
|buy
|187
|1.00
|233.25
|0.00
|236.73
|374
|2007.01.03 15:00
|close
|187
|1.00
|233.67
|0.00
|236.73
|404.48
|29143.67
|375
|2007.01.04 04:10
|sell
|188
|1.00
|233.03
|0.00
|229.55
|376
|2007.01.05 04:42
|t/p
|188
|1.00
|229.55
|0.00
|229.55
|2923.69
|32067.36
|377
|2007.01.08 09:30
|sell
|189
|1.00
|228.84
|0.00
|225.36
|378
|2007.01.08 14:00
|close
|189
|1.00
|229.44
|0.00
|225.36
|-508.69
|31558.67
|379
|2007.01.09 18:35
|buy
|190
|1.00
|231.27
|0.00
|234.75
|380
|2007.01.11 13:00
|t/p
|190
|1.00
|234.75
|0.00
|234.75
|3015.35
|34574.02
|381
|2007.01.12 01:00
|buy
|191
|1.00
|234.01
|0.00
|237.49
|382
|2007.01.17 16:24
|t/p
|191
|1.00
|237.49
|0.00
|237.49
|2999.25
|37573.26
|383
|2007.01.24 07:00
|buy
|192
|1.00
|240.83
|0.00
|244.31
|384
|2007.01.24 08:00
|close
|192
|1.00
|238.95
|0.00
|244.31
|-1594.16
|35979.10
|385
|2007.01.25 09:55
|sell
|193
|1.00
|237.96
|0.00
|234.48
|386
|2007.01.25 16:00
|close
|193
|1.00
|238.51
|0.00
|234.48
|-466.29
|35512.81
|387
|2007.01.30 15:45
|buy
|194
|1.00
|239.09
|0.00
|242.57
|388
|2007.01.30 17:00
|close
|194
|1.00
|238.33
|0.00
|242.57
|-644.46
|34868.35
|389
|2007.01.31 16:45
|sell
|195
|1.00
|237.57
|0.00
|234.09
|390
|2007.02.02 11:00
|close
|195
|1.00
|237.97
|0.00
|234.09
|-445.97
|34422.38
|391
|2007.02.06 08:05
|sell
|196
|1.00
|235.88
|0.00
|232.40
|392
|2007.02.06 10:00
|close
|196
|1.00
|236.52
|0.00
|232.40
|-542.59
|33879.79
|393
|2007.02.12 21:45
|sell
|197
|1.00
|237.35
|0.00
|233.87
|394
|2007.02.14 09:00
|close
|197
|1.00
|236.58
|0.00
|233.87
|599.41
|34479.20
|395
|2007.02.16 05:45
|sell
|198
|1.00
|233.39
|0.00
|229.91
|396
|2007.02.19 04:00
|close
|198
|1.00
|233.56
|0.00
|229.91
|-170.84
|34308.36
|397
|2007.02.22 01:10
|buy
|199
|1.00
|236.12
|0.00
|239.60
|398
|2007.02.22 23:59
|close at stop
|199
|1.00
|237.75
|0.00
|239.60
|1382.18
|35690.54