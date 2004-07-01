|Symbol
|GBPCHF (British Pound vs Swiss Franc)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 20:45 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|198436
|Ticks modelled
|7942504
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3065.58
|Gross profit
|47272.95
|Gross loss
|-50338.53
|Profit factor
|0.94
|Expected payoff
|-16.66
|Absolute drawdown
|7641.46
|Maximal drawdown
|8809.10 (78.88%)
|Relative drawdown
|78.88% (8809.10)
|Total trades
|184
|Short positions (won %)
|94 (30.85%)
|Long positions (won %)
|90 (37.78%)
|Profit trades (% of total)
|63 (34.24%)
|Loss trades (% of total)
|121 (65.76%)
|Largest
|profit trade
|2952.03
|loss trade
|-1254.18
|Average
|profit trade
|750.36
|loss trade
|-416.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1720.57)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3944.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3831.56 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-3944.50 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 08:45
|sell
|1
|1.00
|2.2769
|0.0000
|2.2420
|2
|2004.07.05 11:00
|close
|1
|1.00
|2.2622
|0.0000
|2.2420
|1167.64
|11167.64
|3
|2004.07.07 03:20
|buy
|2
|1.00
|2.2735
|0.0000
|2.3084
|4
|2004.07.08 21:00
|close
|2
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3084
|-567.53
|10600.11
|5
|2004.07.13 10:30
|buy
|3
|1.00
|2.2841
|0.0000
|2.3190
|6
|2004.07.14 12:00
|close
|3
|1.00
|2.2872
|0.0000
|2.3190
|265.31
|10865.42
|7
|2004.07.15 00:15
|sell
|4
|1.00
|2.2830
|0.0000
|2.2481
|8
|2004.07.15 10:00
|close
|4
|1.00
|2.2873
|0.0000
|2.2481
|-353.09
|10512.33
|9
|2004.07.19 19:15
|buy
|5
|1.00
|2.2978
|0.0000
|2.3327
|10
|2004.07.20 09:00
|close
|5
|1.00
|2.2899
|0.0000
|2.3327
|-638.17
|9874.15
|11
|2004.07.21 09:15
|buy
|6
|1.00
|2.3027
|0.0000
|2.3376
|12
|2004.07.21 15:00
|close
|6
|1.00
|2.2960
|0.0000
|2.3376
|-550.31
|9323.84
|13
|2004.07.26 09:05
|buy
|7
|1.00
|2.3192
|0.0000
|2.3541
|14
|2004.07.27 19:00
|close
|7
|1.00
|2.3197
|0.0000
|2.3541
|51.76
|9375.60
|15
|2004.08.03 08:10
|buy
|8
|1.00
|2.3340
|0.0000
|2.3689
|16
|2004.08.03 10:00
|close
|8
|1.00
|2.3278
|0.0000
|2.3689
|-509.24
|8866.36
|17
|2004.08.09 03:40
|sell
|9
|1.00
|2.3085
|0.0000
|2.2736
|18
|2004.08.10 21:00
|close
|9
|1.00
|2.3100
|0.0000
|2.2736
|-142.91
|8723.45
|19
|2004.08.12 04:10
|buy
|10
|1.00
|2.3069
|0.0000
|2.3418
|20
|2004.08.12 10:00
|close
|10
|1.00
|2.3006
|0.0000
|2.3418
|-517.44
|8206.01
|21
|2004.08.13 08:35
|sell
|11
|1.00
|2.2922
|0.0000
|2.2573
|22
|2004.08.17 13:00
|close
|11
|1.00
|2.2886
|0.0000
|2.2573
|256.15
|8462.17
|23
|2004.08.18 16:10
|sell
|12
|1.00
|2.2763
|0.0000
|2.2414
|24
|2004.08.19 16:00
|close
|12
|1.00
|2.2753
|0.0000
|2.2414
|22.94
|8485.10
|25
|2004.08.20 02:25
|buy
|13
|1.00
|2.2751
|0.0000
|2.3100
|26
|2004.08.24 15:00
|close
|13
|1.00
|2.2844
|0.0000
|2.3100
|785.22
|9270.32
|27
|2004.08.30 15:55
|sell
|14
|1.00
|2.2935
|0.0000
|2.2586
|28
|2004.08.30 22:00
|close
|14
|1.00
|2.2991
|0.0000
|2.2586
|-459.84
|8810.48
|29
|2004.09.02 02:45
|sell
|15
|1.00
|2.2602
|0.0000
|2.2253
|30
|2004.09.06 19:00
|close
|15
|1.00
|2.2626
|0.0000
|2.2253
|-236.54
|8573.95
|31
|2004.09.10 08:15
|sell
|16
|1.00
|2.2543
|0.0000
|2.2194
|32
|2004.09.10 22:00
|close
|16
|1.00
|2.2596
|0.0000
|2.2194
|-435.20
|8138.75
|33
|2004.09.17 09:20
|buy
|17
|1.00
|2.2732
|0.0000
|2.3081
|34
|2004.09.21 10:00
|close
|17
|1.00
|2.2652
|0.0000
|2.3081
|-635.72
|7503.03
|35
|2004.09.22 05:30
|sell
|18
|1.00
|2.2550
|0.0000
|2.2201
|36
|2004.09.22 15:00
|close
|18
|1.00
|2.2635
|0.0000
|2.2201
|-697.98
|6805.05
|37
|2004.09.30 03:25
|sell
|19
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.2332
|38
|2004.10.04 09:00
|close
|19
|1.00
|2.2509
|0.0000
|2.2332
|1372.91
|8177.96
|39
|2004.10.11 10:35
|sell
|20
|1.00
|2.2455
|0.0000
|2.2106
|40
|2004.10.11 19:00
|close
|20
|1.00
|2.2492
|0.0000
|2.2106
|-303.82
|7874.14
|41
|2004.10.18 09:35
|sell
|21
|1.00
|2.2263
|0.0000
|2.1914
|42
|2004.10.20 20:00
|close
|21
|1.00
|2.2217
|0.0000
|2.1914
|338.26
|8212.41
|43
|2004.10.21 04:10
|buy
|22
|1.00
|2.2191
|0.0000
|2.2540
|44
|2004.10.22 20:00
|close
|22
|1.00
|2.2186
|0.0000
|2.2540
|-30.36
|8182.04
|45
|2004.10.26 09:30
|sell
|23
|1.00
|2.2049
|0.0000
|2.1700
|46
|2004.10.27 20:00
|close
|23
|1.00
|2.2101
|0.0000
|2.1700
|-446.74
|7735.31
|47
|2004.10.29 02:00
|sell
|24
|1.00
|2.1977
|0.0000
|2.1628
|48
|2004.10.29 17:00
|close
|24
|1.00
|2.2021
|0.0000
|2.1628
|-361.32
|7373.99
|49
|2004.11.04 08:45
|sell
|25
|1.00
|2.2072
|0.0000
|2.1723
|50
|2004.11.05 11:00
|close
|25
|1.00
|2.1930
|0.0000
|2.1723
|1146.31
|8520.30
|51
|2004.11.08 10:30
|sell
|26
|1.00
|2.1878
|0.0000
|2.1529
|52
|2004.11.08 12:00
|close
|26
|1.00
|2.1941
|0.0000
|2.1529
|-517.31
|8002.99
|53
|2004.11.10 04:00
|buy
|27
|1.00
|2.1948
|0.0000
|2.2297
|54
|2004.11.10 12:00
|close
|27
|1.00
|2.1847
|0.0000
|2.2297
|-829.57
|7173.42
|55
|2004.11.11 00:00
|sell
|28
|1.00
|2.1830
|0.0000
|2.1481
|56
|2004.11.12 17:00
|close
|28
|1.00
|2.1779
|0.0000
|2.1481
|399.06
|7572.48
|57
|2004.11.15 18:00
|buy
|29
|1.00
|2.1784
|0.0000
|2.2133
|58
|2004.11.16 10:00
|close
|29
|1.00
|2.1717
|0.0000
|2.2133
|-539.61
|7032.87
|59
|2004.11.18 04:30
|sell
|30
|1.00
|2.1633
|0.0000
|2.1284
|60
|2004.11.18 19:00
|close
|30
|1.00
|2.1693
|0.0000
|2.1284
|-492.69
|6540.18
|61
|2004.11.22 00:55
|sell
|31
|1.00
|2.1588
|0.0000
|2.1239
|62
|2004.11.23 00:00
|close
|31
|1.00
|2.1633
|0.0000
|2.1239
|-389.25
|6150.93
|63
|2004.11.23 09:15
|buy
|32
|1.00
|2.1630
|0.0000
|2.1979
|64
|2004.11.24 19:00
|close
|32
|1.00
|2.1567
|0.0000
|2.1979
|-506.77
|5644.15
|65
|2004.11.25 08:50
|sell
|33
|1.00
|2.1572
|0.0000
|2.1223
|66
|2004.11.26 11:00
|close
|33
|1.00
|2.1667
|0.0000
|2.1223
|-799.82
|4844.34
|67
|2004.12.01 06:40
|buy
|34
|1.00
|2.1730
|0.0000
|2.2079
|68
|2004.12.01 18:30
|t/p
|34
|1.00
|2.2079
|0.0000
|2.2079
|2866.53
|7710.87
|69
|2004.12.02 01:40
|buy
|35
|1.00
|2.2015
|0.0000
|2.2364
|70
|2004.12.03 13:00
|close
|35
|1.00
|2.2087
|0.0000
|2.2364
|602.06
|8312.92
|71
|2004.12.06 07:25
|sell
|36
|1.00
|2.2002
|0.0000
|2.1653
|72
|2004.12.06 12:00
|close
|36
|1.00
|2.2077
|0.0000
|2.1653
|-615.87
|7697.05
|73
|2004.12.08 20:50
|buy
|37
|1.00
|2.2219
|0.0000
|2.2568
|74
|2004.12.09 09:00
|close
|37
|1.00
|2.2139
|0.0000
|2.2568
|-625.01
|7072.04
|75
|2004.12.13 02:15
|buy
|38
|1.00
|2.2186
|0.0000
|2.2535
|76
|2004.12.15 12:00
|close
|38
|1.00
|2.2120
|0.0000
|2.2535
|-520.73
|6551.31
|77
|2004.12.15 18:40
|sell
|39
|1.00
|2.2171
|0.0000
|2.1822
|78
|2004.12.16 11:00
|close
|39
|1.00
|2.2236
|0.0000
|2.1822
|-592.94
|5958.37
|79
|2004.12.17 07:25
|buy
|40
|1.00
|2.2345
|0.0000
|2.2694
|80
|2004.12.20 12:00
|close
|40
|1.00
|2.2361
|0.0000
|2.2694
|142.10
|6100.46
|81
|2004.12.21 23:00
|sell
|41
|1.00
|2.2242
|0.0000
|2.1893
|82
|2004.12.28 17:46
|t/p
|41
|1.00
|2.1893
|0.0000
|2.1893
|2727.73
|8828.20
|83
|2004.12.30 03:50
|sell
|42
|1.00
|2.1765
|0.0000
|2.1416
|84
|2004.12.30 15:00
|close
|42
|1.00
|2.1830
|0.0000
|2.1416
|-533.76
|8294.44
|85
|2005.01.03 08:45
|buy
|43
|1.00
|2.1861
|0.0000
|2.2210
|86
|2005.01.11 11:00
|close
|43
|1.00
|2.2077
|0.0000
|2.2210
|1859.61
|10154.05
|87
|2005.01.11 18:00
|sell
|44
|1.00
|2.2119
|0.0000
|2.1770
|88
|2005.01.11 19:00
|close
|44
|1.00
|2.2178
|0.0000
|2.1770
|-484.48
|9669.57
|89
|2005.01.12 07:25
|buy
|45
|1.00
|2.2185
|0.0000
|2.2534
|90
|2005.01.12 14:00
|close
|45
|1.00
|2.2104
|0.0000
|2.2534
|-665.27
|9004.30
|91
|2005.01.12 22:50
|sell
|46
|1.00
|2.2084
|0.0000
|2.1735
|92
|2005.01.13 10:00
|close
|46
|1.00
|2.2113
|0.0000
|2.1735
|-297.31
|8706.98
|93
|2005.01.19 00:50
|buy
|47
|1.00
|2.2104
|0.0000
|2.2453
|94
|2005.01.21 11:00
|close
|47
|1.00
|2.2138
|0.0000
|2.2453
|322.02
|9029.01
|95
|2005.01.28 06:30
|buy
|48
|1.00
|2.2348
|0.0000
|2.2697
|96
|2005.01.31 18:00
|close
|48
|1.00
|2.2359
|0.0000
|2.2697
|101.03
|9130.03
|97
|2005.02.04 09:05
|buy
|49
|1.00
|2.2613
|0.0000
|2.2962
|98
|2005.02.08 15:00
|close
|49
|1.00
|2.2656
|0.0000
|2.2962
|374.57
|9504.60
|99
|2005.02.09 04:35
|sell
|50
|1.00
|2.2660
|0.0000
|2.2311
|100
|2005.02.09 11:00
|close
|50
|1.00
|2.2716
|0.0000
|2.2311
|-459.83
|9044.77
|101
|2005.02.10 01:20
|sell
|51
|1.00
|2.2633
|0.0000
|2.2284
|102
|2005.02.14 16:00
|close
|51
|1.00
|2.2645
|0.0000
|2.2284
|-138.01
|8906.77
|103
|2005.02.17 09:55
|sell
|52
|1.00
|2.2382
|0.0000
|2.2033
|104
|2005.02.17 22:00
|close
|52
|1.00
|2.2432
|0.0000
|2.2033
|-410.58
|8496.19
|105
|2005.02.23 05:55
|sell
|53
|1.00
|2.2161
|0.0000
|2.1812
|106
|2005.02.23 11:00
|close
|53
|1.00
|2.2235
|0.0000
|2.1812
|-607.65
|7888.54
|107
|2005.02.25 19:35
|buy
|54
|1.00
|2.2327
|0.0000
|2.2676
|108
|2005.03.04 19:00
|close
|54
|1.00
|2.2452
|0.0000
|2.2676
|1101.49
|8990.03
|109
|2005.03.09 04:50
|sell
|55
|1.00
|2.2415
|0.0000
|2.2066
|110
|2005.03.14 13:00
|close
|55
|1.00
|2.2219
|0.0000
|2.2066
|1510.82
|10500.85
|111
|2005.03.23 09:30
|buy
|56
|1.00
|2.2409
|0.0000
|2.2758
|112
|2005.03.23 21:00
|close
|56
|1.00
|2.2349
|0.0000
|2.2758
|-492.81
|10008.04
|113
|2005.03.25 07:10
|buy
|57
|1.00
|2.2439
|0.0000
|2.2788
|114
|2005.03.29 05:00
|close
|57
|1.00
|2.2401
|0.0000
|2.2788
|-290.75
|9717.29
|115
|2005.03.29 23:15
|buy
|58
|1.00
|2.2521
|0.0000
|2.2870
|116
|2005.03.30 11:00
|close
|58
|1.00
|2.2463
|0.0000
|2.2870
|-465.68
|9251.61
|117
|2005.04.04 04:45
|buy
|59
|1.00
|2.2626
|0.0000
|2.2975
|118
|2005.04.05 15:00
|close
|59
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.2975
|306.38
|9557.98
|119
|2005.04.06 18:05
|sell
|60
|1.00
|2.2670
|0.0000
|2.2321
|120
|2005.04.08 05:00
|close
|60
|1.00
|2.2640
|0.0000
|2.2321
|167.43
|9725.41
|121
|2005.04.13 08:25
|buy
|61
|1.00
|2.2670
|0.0000
|2.3019
|122
|2005.04.15 10:00
|close
|61
|1.00
|2.2777
|0.0000
|2.3019
|921.60
|10647.02
|123
|2005.04.18 03:10
|sell
|62
|1.00
|2.2746
|0.0000
|2.2397
|124
|2005.04.19 12:00
|close
|62
|1.00
|2.2704
|0.0000
|2.2397
|325.16
|10972.18
|125
|2005.04.25 21:00
|buy
|63
|1.00
|2.2701
|0.0000
|2.3050
|126
|2005.04.26 09:00
|close
|63
|1.00
|2.2656
|0.0000
|2.3050
|-358.90
|10613.27
|127
|2005.04.29 00:50
|buy
|64
|1.00
|2.2740
|0.0000
|2.3089
|128
|2005.04.29 09:00
|close
|64
|1.00
|2.2685
|0.0000
|2.3089
|-451.75
|10161.52
|129
|2005.05.03 04:45
|sell
|65
|1.00
|2.2727
|0.0000
|2.2378
|130
|2005.05.05 08:00
|close
|65
|1.00
|2.2693
|0.0000
|2.2378
|200.28
|10361.80
|131
|2005.05.05 23:05
|buy
|66
|1.00
|2.2734
|0.0000
|2.3083
|132
|2005.05.06 10:00
|close
|66
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3083
|-580.68
|9781.12
|133
|2005.05.09 04:00
|buy
|67
|1.00
|2.2799
|0.0000
|2.3148
|134
|2005.05.09 11:00
|close
|67
|1.00
|2.2739
|0.0000
|2.3148
|-492.81
|9288.31
|135
|2005.05.10 05:15
|sell
|68
|1.00
|2.2705
|0.0000
|2.2356
|136
|2005.05.12 18:00
|close
|68
|1.00
|2.2664
|0.0000
|2.2356
|257.76
|9546.07
|137
|2005.05.13 01:35
|buy
|69
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3011
|138
|2005.05.16 10:00
|close
|69
|1.00
|2.2588
|0.0000
|2.3011
|-597.11
|8948.95
|139
|2005.05.17 00:10
|sell
|70
|1.00
|2.2477
|0.0000
|2.2128
|140
|2005.05.19 11:00
|close
|70
|1.00
|2.2450
|0.0000
|2.2128
|142.80
|9091.75
|141
|2005.05.23 14:35
|buy
|71
|1.00
|2.2527
|0.0000
|2.2876
|142
|2005.05.24 14:00
|close
|71
|1.00
|2.2465
|0.0000
|2.2876
|-498.54
|8593.21
|143
|2005.05.30 05:15
|sell
|72
|1.00
|2.2490
|0.0000
|2.2141
|144
|2005.05.30 11:00
|close
|72
|1.00
|2.2525
|0.0000
|2.2141
|-287.40
|8305.81
|145
|2005.05.31 00:50
|buy
|73
|1.00
|2.2577
|0.0000
|2.2926
|146
|2005.06.03 12:00
|close
|73
|1.00
|2.2703
|0.0000
|2.2926
|1088.32
|9394.13
|147
|2005.06.06 12:00
|sell
|74
|1.00
|2.2727
|0.0000
|2.2378
|148
|2005.06.06 22:00
|close
|74
|1.00
|2.2779
|0.0000
|2.2378
|-427.00
|8967.13
|149
|2005.06.15 02:45
|buy
|75
|1.00
|2.3062
|0.0000
|2.3411
|150
|2005.06.17 17:00
|close
|75
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3411
|-236.52
|8730.61
|151
|2005.06.21 00:40
|buy
|76
|1.00
|2.3182
|0.0000
|2.3531
|152
|2005.06.22 11:00
|close
|76
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3531
|-1254.18
|7476.43
|153
|2005.07.04 10:00
|sell
|77
|1.00
|2.2895
|0.0000
|2.2546
|154
|2005.07.05 02:00
|close
|77
|1.00
|2.2961
|0.0000
|2.2546
|-561.71
|6914.72
|155
|2005.07.11 04:50
|sell
|78
|1.00
|2.2619
|0.0000
|2.2270
|156
|2005.07.12 18:00
|close
|78
|1.00
|2.2645
|0.0000
|2.2270
|-233.22
|6681.50
|157
|2005.07.14 10:10
|buy
|79
|1.00
|2.2709
|0.0000
|2.3058
|158
|2005.07.14 21:00
|close
|79
|1.00
|2.2623
|0.0000
|2.3058
|-706.35
|5975.15
|159
|2005.07.21 08:25
|sell
|80
|1.00
|2.2423
|0.0000
|2.2074
|160
|2005.07.21 13:00
|close
|80
|1.00
|2.2487
|0.0000
|2.2074
|-525.52
|5449.63
|161
|2005.07.25 05:25
|buy
|81
|1.00
|2.2509
|0.0000
|2.2858
|162
|2005.07.26 10:00
|close
|81
|1.00
|2.2566
|0.0000
|2.2858
|478.86
|5928.49
|163
|2005.07.29 08:05
|sell
|82
|1.00
|2.2573
|0.0000
|2.2224
|164
|2005.07.29 13:00
|close
|82
|1.00
|2.2654
|0.0000
|2.2224
|-665.14
|5263.35
|165
|2005.08.04 03:00
|sell
|83
|1.00
|2.2457
|0.0000
|2.2108
|166
|2005.08.05 16:00
|close
|83
|1.00
|2.2458
|0.0000
|2.2108
|-27.94
|5235.41
|167
|2005.08.08 18:45
|buy
|84
|1.00
|2.2507
|0.0000
|2.2856
|168
|2005.08.09 09:00
|close
|84
|1.00
|2.2446
|0.0000
|2.2856
|-490.34
|4745.06
|169
|2005.08.10 09:50
|buy
|85
|1.00
|2.2506
|0.0000
|2.2855
|170
|2005.08.16 20:00
|close
|85
|1.00
|2.2694
|0.0000
|2.2855
|1608.26
|6353.32
|171
|2005.08.22 05:15
|buy
|86
|1.00
|2.2867
|0.0000
|2.3216
|172
|2005.08.22 19:00
|close
|86
|1.00
|2.2843
|0.0000
|2.3216
|-197.13
|6156.19
|173
|2005.08.30 03:30
|buy
|87
|1.00
|2.2737
|0.0000
|2.3086
|174
|2005.08.30 12:00
|close
|87
|1.00
|2.2687
|0.0000
|2.3086
|-410.68
|5745.51
|175
|2005.09.01 07:45
|sell
|88
|1.00
|2.2619
|0.0000
|2.2270
|176
|2005.09.01 20:00
|close
|88
|1.00
|2.2675
|0.0000
|2.2270
|-459.85
|5285.66
|177
|2005.09.06 07:25
|buy
|89
|1.00
|2.2708
|0.0000
|2.3057
|178
|2005.09.13 04:00
|close
|89
|1.00
|2.2865
|0.0000
|2.3057
|1364.34
|6650.00
|179
|2005.09.13 08:10
|sell
|90
|1.00
|2.2900
|0.0000
|2.2551
|180
|2005.09.13 12:00
|close
|90
|1.00
|2.2987
|0.0000
|2.2551
|-714.41
|5935.59
|181
|2005.09.14 01:10
|buy
|91
|1.00
|2.2963
|0.0000
|2.3312
|182
|2005.09.15 11:00
|close
|91
|1.00
|2.2894
|0.0000
|2.3312
|-534.67
|5400.92
|183
|2005.09.22 20:25
|sell
|92
|1.00
|2.2915
|0.0000
|2.2566
|184
|2005.09.23 21:00
|close
|92
|1.00
|2.2958
|0.0000
|2.2566
|-372.83
|5028.09
|185
|2005.09.29 10:40
|sell
|93
|1.00
|2.2828
|0.0000
|2.2479
|186
|2005.09.30 15:00
|close
|93
|1.00
|2.2842
|0.0000
|2.2479
|-134.70
|4893.39
|187
|2005.10.03 10:00
|buy
|94
|1.00
|2.2816
|0.0000
|2.3165
|188
|2005.10.05 16:00
|close
|94
|1.00
|2.2835
|0.0000
|2.3165
|177.43
|5070.83
|189
|2005.10.07 01:15
|sell
|95
|1.00
|2.2613
|0.0000
|2.2264
|190
|2005.10.11 12:00
|close
|95
|1.00
|2.2573
|0.0000
|2.2264
|289.00
|5359.83
|191
|2005.10.13 20:55
|buy
|96
|1.00
|2.2631
|0.0000
|2.2980
|192
|2005.10.14 12:00
|close
|96
|1.00
|2.2600
|0.0000
|2.2980
|-243.94
|5115.89
|193
|2005.10.20 02:50
|buy
|97
|1.00
|2.2837
|0.0000
|2.3186
|194
|2005.10.21 03:00
|close
|97
|1.00
|2.2801
|0.0000
|2.3186
|-284.98
|4830.90
|195
|2005.10.21 10:25
|sell
|98
|1.00
|2.2822
|0.0000
|2.2473
|196
|2005.10.31 07:00
|close
|98
|1.00
|2.2757
|0.0000
|2.2473
|375.94
|5206.84
|197
|2005.10.31 21:00
|buy
|99
|1.00
|2.2811
|0.0000
|2.3160
|198
|2005.11.01 13:00
|close
|99
|1.00
|2.2768
|0.0000
|2.3160
|-342.50
|4864.33
|199
|2005.11.08 01:55
|sell
|100
|1.00
|2.2842
|0.0000
|2.2493
|200
|2005.11.09 16:00
|close
|100
|1.00
|2.2886
|0.0000
|2.2493
|-381.05
|4483.29
|201
|2005.11.11 09:30
|buy
|101
|1.00
|2.2874
|0.0000
|2.3223
|202
|2005.11.14 06:00
|close
|101
|1.00
|2.2802
|0.0000
|2.3223
|-580.68
|3902.60
|203
|2005.11.14 09:15
|sell
|102
|1.00
|2.2853
|0.0000
|2.2504
|204
|2005.11.14 18:00
|close
|102
|1.00
|2.2905
|0.0000
|2.2504
|-427.01
|3475.59
|205
|2005.11.15 09:25
|buy
|103
|1.00
|2.2893
|0.0000
|2.3242
|206
|2005.11.15 21:00
|close
|103
|1.00
|2.2840
|0.0000
|2.3242
|-435.33
|3040.26
|207
|2005.11.16 04:25
|sell
|104
|1.00
|2.2863
|0.0000
|2.2514
|208
|2005.11.21 17:00
|close
|104
|1.00
|2.2657
|0.0000
|2.2514
|1592.93
|4633.19
|209
|2005.11.23 22:25
|buy
|105
|1.00
|2.2609
|0.0000
|2.2958
|210
|2005.11.25 15:00
|close
|105
|1.00
|2.2605
|0.0000
|2.2958
|9.89
|4643.09
|211
|2005.11.28 22:00
|sell
|106
|1.00
|2.2591
|0.0000
|2.2242
|212
|2005.11.29 16:00
|close
|106
|1.00
|2.2640
|0.0000
|2.2242
|-422.10
|4220.99
|213
|2005.12.06 06:20
|sell
|107
|1.00
|2.2783
|0.0000
|2.2434
|214
|2005.12.07 11:00
|close
|107
|1.00
|2.2744
|0.0000
|2.2434
|300.53
|4521.52
|215
|2005.12.13 02:55
|buy
|108
|1.00
|2.2875
|0.0000
|2.3224
|216
|2005.12.14 03:00
|close
|108
|1.00
|2.2808
|0.0000
|2.3224
|-539.61
|3981.91
|217
|2005.12.15 09:50
|sell
|109
|1.00
|2.2756
|0.0000
|2.2407
|218
|2005.12.16 11:00
|close
|109
|1.00
|2.2813
|0.0000
|2.2407
|-487.79
|3494.12
|219
|2005.12.19 10:10
|buy
|110
|1.00
|2.2802
|0.0000
|2.3151
|220
|2005.12.21 11:00
|close
|110
|1.00
|2.2880
|0.0000
|2.3151
|662.05
|4156.17
|221
|2005.12.23 08:05
|sell
|111
|1.00
|2.2807
|0.0000
|2.2458
|222
|2005.12.29 17:00
|close
|111
|1.00
|2.2699
|0.0000
|2.2458
|768.47
|4924.64
|223
|2006.01.04 09:35
|sell
|112
|1.00
|2.2557
|0.0000
|2.2208
|224
|2006.01.06 17:00
|close
|112
|1.00
|2.2497
|0.0000
|2.2208
|413.79
|5338.43
|225
|2006.01.09 21:00
|buy
|113
|1.00
|2.2514
|0.0000
|2.2863
|226
|2006.01.11 12:00
|close
|113
|1.00
|2.2482
|0.0000
|2.2863
|-241.46
|5096.97
|227
|2006.01.13 21:00
|buy
|114
|1.00
|2.2669
|0.0000
|2.3018
|228
|2006.01.16 11:00
|close
|114
|1.00
|2.2602
|0.0000
|2.3018
|-539.62
|4557.35
|229
|2006.01.16 18:50
|sell
|115
|1.00
|2.2614
|0.0000
|2.2265
|230
|2006.01.19 15:00
|close
|115
|1.00
|2.2640
|0.0000
|2.2265
|-312.14
|4245.21
|231
|2006.01.20 19:55
|buy
|116
|1.00
|2.2594
|0.0000
|2.2943
|232
|2006.01.23 02:00
|close
|116
|1.00
|2.2534
|0.0000
|2.2943
|-482.11
|3763.09
|233
|2006.01.26 21:05
|buy
|117
|1.00
|2.2599
|0.0000
|2.2948
|234
|2006.02.03 17:00
|close
|117
|1.00
|2.2800
|0.0000
|2.2948
|1736.41
|5499.50
|235
|2006.02.07 03:30
|sell
|118
|1.00
|2.2748
|0.0000
|2.2399
|236
|2006.02.08 18:00
|close
|118
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.2399
|530.46
|6029.96
|237
|2006.02.13 04:05
|buy
|119
|1.00
|2.2774
|0.0000
|2.3123
|238
|2006.02.14 11:00
|close
|119
|1.00
|2.2707
|0.0000
|2.3123
|-539.61
|5490.35
|239
|2006.02.27 08:35
|buy
|120
|1.00
|2.2978
|0.0000
|2.3327
|240
|2006.03.01 09:00
|close
|120
|1.00
|2.2944
|0.0000
|2.3327
|-257.89
|5232.46
|241
|2006.03.03 11:50
|sell
|121
|1.00
|2.2801
|0.0000
|2.2452
|242
|2006.03.07 20:00
|close
|121
|1.00
|2.2812
|0.0000
|2.2452
|-129.79
|5102.68
|243
|2006.03.10 08:15
|buy
|122
|1.00
|2.2809
|0.0000
|2.3158
|244
|2006.03.10 19:00
|close
|122
|1.00
|2.2759
|0.0000
|2.3158
|-410.68
|4692.00
|245
|2006.03.13 16:15
|sell
|123
|1.00
|2.2737
|0.0000
|2.2388
|246
|2006.03.21 08:00
|close
|123
|1.00
|2.2717
|0.0000
|2.2388
|6.40
|4698.39
|247
|2006.03.21 08:55
|buy
|124
|1.00
|2.2673
|0.0000
|2.3022
|248
|2006.03.28 11:00
|close
|124
|1.00
|2.2765
|0.0000
|2.3022
|830.44
|5528.83
|249
|2006.03.28 21:10
|sell
|125
|1.00
|2.2787
|0.0000
|2.2438
|250
|2006.04.04 11:00
|close
|125
|1.00
|2.2708
|0.0000
|2.2438
|510.62
|6039.46
|251
|2006.04.06 04:20
|sell
|126
|1.00
|2.2518
|0.0000
|2.2169
|252
|2006.04.06 13:00
|close
|126
|1.00
|2.2559
|0.0000
|2.2169
|-336.68
|5702.78
|253
|2006.04.11 07:40
|buy
|127
|1.00
|2.2693
|0.0000
|2.3042
|254
|2006.04.17 04:00
|close
|127
|1.00
|2.2698
|0.0000
|2.3042
|105.20
|5807.97
|255
|2006.04.18 02:10
|sell
|128
|1.00
|2.2659
|0.0000
|2.2310
|256
|2006.04.19 14:00
|close
|128
|1.00
|2.2693
|0.0000
|2.2310
|-298.92
|5509.06
|257
|2006.04.25 05:20
|sell
|129
|1.00
|2.2688
|0.0000
|2.2339
|258
|2006.04.27 15:00
|close
|129
|1.00
|2.2738
|0.0000
|2.2339
|-489.49
|5019.56
|259
|2006.05.01 07:00
|sell
|130
|1.00
|2.2630
|0.0000
|2.2281
|260
|2006.05.02 09:00
|close
|130
|1.00
|2.2677
|0.0000
|2.2281
|-405.68
|4613.89
|261
|2006.05.03 01:40
|buy
|131
|1.00
|2.2723
|0.0000
|2.3072
|262
|2006.05.04 17:00
|close
|131
|1.00
|2.2733
|0.0000
|2.3072
|114.20
|4728.08
|263
|2006.05.15 03:40
|sell
|132
|1.00
|2.2712
|0.0000
|2.2363
|264
|2006.05.15 11:00
|close
|132
|1.00
|2.2782
|0.0000
|2.2363
|-574.82
|4153.26
|265
|2006.05.17 01:05
|buy
|133
|1.00
|2.2781
|0.0000
|2.3130
|266
|2006.05.19 01:00
|close
|133
|1.00
|2.2812
|0.0000
|2.3130
|297.36
|4450.63
|267
|2006.05.26 09:25
|buy
|134
|1.00
|2.2784
|0.0000
|2.3133
|268
|2006.05.26 15:00
|close
|134
|1.00
|2.2736
|0.0000
|2.3133
|-394.25
|4056.38
|269
|2006.05.31 17:30
|sell
|135
|1.00
|2.2777
|0.0000
|2.2428
|270
|2006.06.01 13:00
|close
|135
|1.00
|2.2812
|0.0000
|2.2428
|-346.60
|3709.77
|271
|2006.06.02 10:40
|sell
|136
|1.00
|2.2768
|0.0000
|2.2419
|272
|2006.06.06 15:00
|close
|136
|1.00
|2.2668
|0.0000
|2.2419
|781.70
|4491.48
|273
|2006.06.08 23:00
|buy
|137
|1.00
|2.2701
|0.0000
|2.3050
|274
|2006.06.09 22:00
|close
|137
|1.00
|2.2663
|0.0000
|2.3050
|-301.43
|4190.04
|275
|2006.06.12 21:45
|buy
|138
|1.00
|2.2723
|0.0000
|2.3072
|276
|2006.06.13 16:00
|close
|138
|1.00
|2.2698
|0.0000
|2.3072
|-194.64
|3995.40
|277
|2006.06.15 02:30
|sell
|139
|1.00
|2.2714
|0.0000
|2.2365
|278
|2006.06.15 12:00
|close
|139
|1.00
|2.2751
|0.0000
|2.2365
|-303.82
|3691.58
|279
|2006.06.19 19:45
|buy
|140
|1.00
|2.2828
|0.0000
|2.3177
|280
|2006.06.20 20:00
|close
|140
|1.00
|2.2796
|0.0000
|2.3177
|-252.16
|3439.42
|281
|2006.06.23 03:05
|sell
|141
|1.00
|2.2737
|0.0000
|2.2388
|282
|2006.06.27 13:00
|close
|141
|1.00
|2.2699
|0.0000
|2.2388
|272.57
|3711.99
|283
|2006.06.29 03:40
|buy
|142
|1.00
|2.2654
|0.0000
|2.3003
|284
|2006.06.29 12:00
|close
|142
|1.00
|2.2618
|0.0000
|2.3003
|-295.69
|3416.30
|285
|2006.07.04 01:15
|sell
|143
|1.00
|2.2562
|0.0000
|2.2213
|286
|2006.07.04 11:00
|close
|143
|1.00
|2.2598
|0.0000
|2.2213
|-295.62
|3120.68
|287
|2006.07.04 22:05
|buy
|144
|1.00
|2.2606
|0.0000
|2.2955
|288
|2006.07.05 08:00
|close
|144
|1.00
|2.2564
|0.0000
|2.2955
|-334.27
|2786.41
|289
|2006.07.05 21:00
|buy
|145
|1.00
|2.2605
|0.0000
|2.2954
|290
|2006.07.06 10:00
|close
|145
|1.00
|2.2580
|0.0000
|2.2954
|-173.30
|2613.10
|291
|2006.07.07 04:10
|sell
|146
|1.00
|2.2577
|0.0000
|2.2228
|292
|2006.07.07 12:00
|close
|146
|1.00
|2.2608
|0.0000
|2.2228
|-254.56
|2358.54
|293
|2006.07.14 22:40
|buy
|147
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.3030
|294
|2006.07.24 08:52
|t/p
|147
|1.00
|2.3030
|0.0000
|2.3030
|2952.03
|5310.57
|295
|2006.07.25 10:55
|sell
|148
|1.00
|2.3040
|0.0000
|2.2691
|296
|2006.08.01 04:00
|close
|148
|1.00
|2.3009
|0.0000
|2.2691
|116.46
|5427.04
|297
|2006.08.04 06:30
|buy
|149
|1.00
|2.3231
|0.0000
|2.3580
|298
|2006.08.09 12:00
|close
|149
|1.00
|2.3320
|0.0000
|2.3580
|763.07
|6190.10
|299
|2006.08.09 19:40
|sell
|150
|1.00
|2.3352
|0.0000
|2.3003
|300
|2006.08.10 15:00
|close
|150
|1.00
|2.3359
|0.0000
|2.3003
|-116.65
|6073.45
|301
|2006.08.14 01:10
|buy
|151
|1.00
|2.3456
|0.0000
|2.3805
|302
|2006.08.14 12:00
|close
|151
|1.00
|2.3417
|0.0000
|2.3805
|-320.33
|5753.12
|303
|2006.08.17 08:35
|sell
|152
|1.00
|2.3313
|0.0000
|2.2964
|304
|2006.08.18 15:00
|close
|152
|1.00
|2.3246
|0.0000
|2.2964
|530.46
|6283.58
|305
|2006.08.24 07:55
|buy
|153
|1.00
|2.3378
|0.0000
|2.3727
|306
|2006.08.24 11:00
|close
|153
|1.00
|2.3318
|0.0000
|2.3727
|-492.81
|5790.77
|307
|2006.08.30 11:15
|sell
|154
|1.00
|2.3342
|0.0000
|2.2993
|308
|2006.08.30 13:00
|close
|154
|1.00
|2.3385
|0.0000
|2.2993
|-353.10
|5437.67
|309
|2006.09.01 00:25
|buy
|155
|1.00
|2.3428
|0.0000
|2.3777
|310
|2006.09.04 12:00
|close
|155
|1.00
|2.3417
|0.0000
|2.3777
|-79.66
|5358.01
|311
|2006.09.06 06:15
|sell
|156
|1.00
|2.3378
|0.0000
|2.3029
|312
|2006.09.07 15:00
|close
|156
|1.00
|2.3317
|0.0000
|2.3029
|441.73
|5799.73
|313
|2006.09.14 03:00
|buy
|157
|1.00
|2.3458
|0.0000
|2.3807
|314
|2006.09.15 19:00
|close
|157
|1.00
|2.3581
|0.0000
|2.3807
|1020.94
|6820.67
|315
|2006.09.19 07:40
|sell
|158
|1.00
|2.3524
|0.0000
|2.3175
|316
|2006.09.19 10:00
|close
|158
|1.00
|2.3577
|0.0000
|2.3175
|-435.21
|6385.46
|317
|2006.09.25 01:05
|sell
|159
|1.00
|2.3496
|0.0000
|2.3147
|318
|2006.09.25 10:00
|close
|159
|1.00
|2.3500
|0.0000
|2.3147
|-32.84
|6352.62
|319
|2006.09.26 21:25
|buy
|160
|1.00
|2.3556
|0.0000
|2.3905
|320
|2006.09.27 10:00
|close
|160
|1.00
|2.3506
|0.0000
|2.3905
|-399.99
|5952.63
|321
|2006.09.28 22:50
|sell
|161
|1.00
|2.3403
|0.0000
|2.3054
|322
|2006.09.29 13:00
|close
|161
|1.00
|2.3449
|0.0000
|2.3054
|-397.46
|5555.17
|323
|2006.10.04 00:30
|buy
|162
|1.00
|2.3496
|0.0000
|2.3845
|324
|2006.10.05 14:00
|close
|162
|1.00
|2.3515
|0.0000
|2.3845
|188.13
|5743.30
|325
|2006.10.09 20:05
|sell
|163
|1.00
|2.3545
|0.0000
|2.3196
|326
|2006.10.10 09:00
|close
|163
|1.00
|2.3577
|0.0000
|2.3196
|-282.50
|5460.80
|327
|2006.10.13 22:25
|buy
|164
|1.00
|2.3634
|0.0000
|2.3983
|328
|2006.10.17 10:00
|close
|164
|1.00
|2.3618
|0.0000
|2.3983
|-110.04
|5350.76
|329
|2006.10.19 18:30
|sell
|165
|1.00
|2.3671
|0.0000
|2.3322
|330
|2006.10.20 12:00
|close
|165
|1.00
|2.3690
|0.0000
|2.3322
|-175.76
|5175.00
|331
|2006.10.27 08:30
|sell
|166
|1.00
|2.3717
|0.0000
|2.3368
|332
|2006.10.30 16:00
|close
|166
|1.00
|2.3770
|0.0000
|2.3368
|-454.93
|4720.07
|333
|2006.10.30 23:05
|buy
|167
|1.00
|2.3738
|0.0000
|2.4087
|334
|2006.10.31 18:00
|close
|167
|1.00
|2.3720
|0.0000
|2.4087
|-137.15
|4582.92
|335
|2006.11.07 22:30
|sell
|168
|1.00
|2.3816
|0.0000
|2.3467
|336
|2006.11.08 22:00
|close
|168
|1.00
|2.3843
|0.0000
|2.3467
|-241.44
|4341.48
|337
|2006.11.27 07:40
|sell
|169
|1.00
|2.3398
|0.0000
|2.3049
|338
|2006.11.28 09:00
|close
|169
|1.00
|2.3422
|0.0000
|2.3049
|-216.79
|4124.69
|339
|2006.11.29 20:05
|buy
|170
|1.00
|2.3541
|0.0000
|2.3890
|340
|2006.12.05 05:00
|close
|170
|1.00
|2.3610
|0.0000
|2.3890
|630.87
|4755.56
|341
|2006.12.11 09:15
|buy
|171
|1.00
|2.3527
|0.0000
|2.3876
|342
|2006.12.18 08:59
|t/p
|171
|1.00
|2.3876
|0.0000
|2.3876
|2941.34
|7696.90
|343
|2006.12.19 04:25
|sell
|172
|1.00
|2.3816
|0.0000
|2.3467
|344
|2006.12.19 10:00
|close
|172
|1.00
|2.3936
|0.0000
|2.3467
|-985.38
|6711.52
|345
|2007.01.02 10:10
|sell
|173
|1.00
|2.3929
|0.0000
|2.3580
|346
|2007.01.03 08:00
|close
|173
|1.00
|2.3970
|0.0000
|2.3580
|-356.40
|6355.12
|347
|2007.01.05 01:45
|buy
|174
|1.00
|2.3941
|0.0000
|2.4290
|348
|2007.01.05 06:00
|close
|174
|1.00
|2.3857
|0.0000
|2.4290
|-689.94
|5665.18
|349
|2007.01.08 07:40
|sell
|175
|1.00
|2.3860
|0.0000
|2.3511
|350
|2007.01.08 12:00
|close
|175
|1.00
|2.3906
|0.0000
|2.3511
|-377.75
|5287.43
|351
|2007.01.10 05:05
|buy
|176
|1.00
|2.4075
|0.0000
|2.4424
|352
|2007.01.12 16:53
|t/p
|176
|1.00
|2.4424
|0.0000
|2.4424
|2909.27
|8196.71
|353
|2007.01.19 19:25
|buy
|177
|1.00
|2.4630
|0.0000
|2.4979
|354
|2007.01.23 12:00
|close
|177
|1.00
|2.4640
|0.0000
|2.4979
|103.51
|8300.22
|355
|2007.01.25 20:20
|sell
|178
|1.00
|2.4537
|0.0000
|2.4188
|356
|2007.01.26 09:00
|close
|178
|1.00
|2.4581
|0.0000
|2.4188
|-381.03
|7919.19
|357
|2007.02.07 08:10
|sell
|179
|1.00
|2.4444
|0.0000
|2.4095
|358
|2007.02.08 04:00
|close
|179
|1.00
|2.4481
|0.0000
|2.4095
|-363.00
|7556.19
|359
|2007.02.09 03:05
|sell
|180
|1.00
|2.4414
|0.0000
|2.4065
|360
|2007.02.12 13:00
|close
|180
|1.00
|2.4419
|0.0000
|2.4065
|-60.78
|7495.41
|361
|2007.02.13 07:55
|buy
|181
|1.00
|2.4401
|0.0000
|2.4750
|362
|2007.02.13 11:00
|close
|181
|1.00
|2.4279
|0.0000
|2.4750
|-1002.06
|6493.35
|363
|2007.02.13 18:15
|sell
|182
|1.00
|2.4287
|0.0000
|2.3938
|364
|2007.02.14 12:00
|close
|182
|1.00
|2.4307
|0.0000
|2.3938
|-183.96
|6309.39
|365
|2007.02.16 06:55
|sell
|183
|1.00
|2.4110
|0.0000
|2.3761
|366
|2007.02.20 04:00
|close
|183
|1.00
|2.4105
|0.0000
|2.3761
|1.60
|6311.00
|367
|2007.02.21 04:50
|buy
|184
|1.00
|2.4157
|0.0000
|2.4506
|368
|2007.02.22 23:59
|close at stop
|184
|1.00
|2.4229
|0.0000
|2.4506
|623.43
|6934.42