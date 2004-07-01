Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPCHF (British Pound vs Swiss Franc)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 20:45 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test198436Ticks modelled7942504Modelling quality89.95%
Initial deposit10000.00
Total net profit-3065.58Gross profit47272.95Gross loss-50338.53
Profit factor0.94Expected payoff-16.66
Absolute drawdown7641.46Maximal drawdown8809.10 (78.88%)Relative drawdown78.88% (8809.10)
Total trades184Short positions (won %)94 (30.85%)Long positions (won %)90 (37.78%)
Profit trades (% of total)63 (34.24%)Loss trades (% of total)121 (65.76%)
Largestprofit trade2952.03loss trade-1254.18
Averageprofit trade750.36loss trade-416.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (1720.57)consecutive losses (loss in money)7 (-3944.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3831.56 (3)consecutive loss (count of losses)-3944.50 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 08:45sell11.002.27690.00002.2420
22004.07.05 11:00close11.002.26220.00002.24201167.6411167.64
32004.07.07 03:20buy21.002.27350.00002.3084
42004.07.08 21:00close21.002.26620.00002.3084-567.5310600.11
52004.07.13 10:30buy31.002.28410.00002.3190
62004.07.14 12:00close31.002.28720.00002.3190265.3110865.42
72004.07.15 00:15sell41.002.28300.00002.2481
82004.07.15 10:00close41.002.28730.00002.2481-353.0910512.33
92004.07.19 19:15buy51.002.29780.00002.3327
102004.07.20 09:00close51.002.28990.00002.3327-638.179874.15
112004.07.21 09:15buy61.002.30270.00002.3376
122004.07.21 15:00close61.002.29600.00002.3376-550.319323.84
132004.07.26 09:05buy71.002.31920.00002.3541
142004.07.27 19:00close71.002.31970.00002.354151.769375.60
152004.08.03 08:10buy81.002.33400.00002.3689
162004.08.03 10:00close81.002.32780.00002.3689-509.248866.36
172004.08.09 03:40sell91.002.30850.00002.2736
182004.08.10 21:00close91.002.31000.00002.2736-142.918723.45
192004.08.12 04:10buy101.002.30690.00002.3418
202004.08.12 10:00close101.002.30060.00002.3418-517.448206.01
212004.08.13 08:35sell111.002.29220.00002.2573
222004.08.17 13:00close111.002.28860.00002.2573256.158462.17
232004.08.18 16:10sell121.002.27630.00002.2414
242004.08.19 16:00close121.002.27530.00002.241422.948485.10
252004.08.20 02:25buy131.002.27510.00002.3100
262004.08.24 15:00close131.002.28440.00002.3100785.229270.32
272004.08.30 15:55sell141.002.29350.00002.2586
282004.08.30 22:00close141.002.29910.00002.2586-459.848810.48
292004.09.02 02:45sell151.002.26020.00002.2253
302004.09.06 19:00close151.002.26260.00002.2253-236.548573.95
312004.09.10 08:15sell161.002.25430.00002.2194
322004.09.10 22:00close161.002.25960.00002.2194-435.208138.75
332004.09.17 09:20buy171.002.27320.00002.3081
342004.09.21 10:00close171.002.26520.00002.3081-635.727503.03
352004.09.22 05:30sell181.002.25500.00002.2201
362004.09.22 15:00close181.002.26350.00002.2201-697.986805.05
372004.09.30 03:25sell191.002.26810.00002.2332
382004.10.04 09:00close191.002.25090.00002.23321372.918177.96
392004.10.11 10:35sell201.002.24550.00002.2106
402004.10.11 19:00close201.002.24920.00002.2106-303.827874.14
412004.10.18 09:35sell211.002.22630.00002.1914
422004.10.20 20:00close211.002.22170.00002.1914338.268212.41
432004.10.21 04:10buy221.002.21910.00002.2540
442004.10.22 20:00close221.002.21860.00002.2540-30.368182.04
452004.10.26 09:30sell231.002.20490.00002.1700
462004.10.27 20:00close231.002.21010.00002.1700-446.747735.31
472004.10.29 02:00sell241.002.19770.00002.1628
482004.10.29 17:00close241.002.20210.00002.1628-361.327373.99
492004.11.04 08:45sell251.002.20720.00002.1723
502004.11.05 11:00close251.002.19300.00002.17231146.318520.30
512004.11.08 10:30sell261.002.18780.00002.1529
522004.11.08 12:00close261.002.19410.00002.1529-517.318002.99
532004.11.10 04:00buy271.002.19480.00002.2297
542004.11.10 12:00close271.002.18470.00002.2297-829.577173.42
552004.11.11 00:00sell281.002.18300.00002.1481
562004.11.12 17:00close281.002.17790.00002.1481399.067572.48
572004.11.15 18:00buy291.002.17840.00002.2133
582004.11.16 10:00close291.002.17170.00002.2133-539.617032.87
592004.11.18 04:30sell301.002.16330.00002.1284
602004.11.18 19:00close301.002.16930.00002.1284-492.696540.18
612004.11.22 00:55sell311.002.15880.00002.1239
622004.11.23 00:00close311.002.16330.00002.1239-389.256150.93
632004.11.23 09:15buy321.002.16300.00002.1979
642004.11.24 19:00close321.002.15670.00002.1979-506.775644.15
652004.11.25 08:50sell331.002.15720.00002.1223
662004.11.26 11:00close331.002.16670.00002.1223-799.824844.34
672004.12.01 06:40buy341.002.17300.00002.2079
682004.12.01 18:30t/p341.002.20790.00002.20792866.537710.87
692004.12.02 01:40buy351.002.20150.00002.2364
702004.12.03 13:00close351.002.20870.00002.2364602.068312.92
712004.12.06 07:25sell361.002.20020.00002.1653
722004.12.06 12:00close361.002.20770.00002.1653-615.877697.05
732004.12.08 20:50buy371.002.22190.00002.2568
742004.12.09 09:00close371.002.21390.00002.2568-625.017072.04
752004.12.13 02:15buy381.002.21860.00002.2535
762004.12.15 12:00close381.002.21200.00002.2535-520.736551.31
772004.12.15 18:40sell391.002.21710.00002.1822
782004.12.16 11:00close391.002.22360.00002.1822-592.945958.37
792004.12.17 07:25buy401.002.23450.00002.2694
802004.12.20 12:00close401.002.23610.00002.2694142.106100.46
812004.12.21 23:00sell411.002.22420.00002.1893
822004.12.28 17:46t/p411.002.18930.00002.18932727.738828.20
832004.12.30 03:50sell421.002.17650.00002.1416
842004.12.30 15:00close421.002.18300.00002.1416-533.768294.44
852005.01.03 08:45buy431.002.18610.00002.2210
862005.01.11 11:00close431.002.20770.00002.22101859.6110154.05
872005.01.11 18:00sell441.002.21190.00002.1770
882005.01.11 19:00close441.002.21780.00002.1770-484.489669.57
892005.01.12 07:25buy451.002.21850.00002.2534
902005.01.12 14:00close451.002.21040.00002.2534-665.279004.30
912005.01.12 22:50sell461.002.20840.00002.1735
922005.01.13 10:00close461.002.21130.00002.1735-297.318706.98
932005.01.19 00:50buy471.002.21040.00002.2453
942005.01.21 11:00close471.002.21380.00002.2453322.029029.01
952005.01.28 06:30buy481.002.23480.00002.2697
962005.01.31 18:00close481.002.23590.00002.2697101.039130.03
972005.02.04 09:05buy491.002.26130.00002.2962
982005.02.08 15:00close491.002.26560.00002.2962374.579504.60
992005.02.09 04:35sell501.002.26600.00002.2311
1002005.02.09 11:00close501.002.27160.00002.2311-459.839044.77
1012005.02.10 01:20sell511.002.26330.00002.2284
1022005.02.14 16:00close511.002.26450.00002.2284-138.018906.77
1032005.02.17 09:55sell521.002.23820.00002.2033
1042005.02.17 22:00close521.002.24320.00002.2033-410.588496.19
1052005.02.23 05:55sell531.002.21610.00002.1812
1062005.02.23 11:00close531.002.22350.00002.1812-607.657888.54
1072005.02.25 19:35buy541.002.23270.00002.2676
1082005.03.04 19:00close541.002.24520.00002.26761101.498990.03
1092005.03.09 04:50sell551.002.24150.00002.2066
1102005.03.14 13:00close551.002.22190.00002.20661510.8210500.85
1112005.03.23 09:30buy561.002.24090.00002.2758
1122005.03.23 21:00close561.002.23490.00002.2758-492.8110008.04
1132005.03.25 07:10buy571.002.24390.00002.2788
1142005.03.29 05:00close571.002.24010.00002.2788-290.759717.29
1152005.03.29 23:15buy581.002.25210.00002.2870
1162005.03.30 11:00close581.002.24630.00002.2870-465.689251.61
1172005.04.04 04:45buy591.002.26260.00002.2975
1182005.04.05 15:00close591.002.26620.00002.2975306.389557.98
1192005.04.06 18:05sell601.002.26700.00002.2321
1202005.04.08 05:00close601.002.26400.00002.2321167.439725.41
1212005.04.13 08:25buy611.002.26700.00002.3019
1222005.04.15 10:00close611.002.27770.00002.3019921.6010647.02
1232005.04.18 03:10sell621.002.27460.00002.2397
1242005.04.19 12:00close621.002.27040.00002.2397325.1610972.18
1252005.04.25 21:00buy631.002.27010.00002.3050
1262005.04.26 09:00close631.002.26560.00002.3050-358.9010613.27
1272005.04.29 00:50buy641.002.27400.00002.3089
1282005.04.29 09:00close641.002.26850.00002.3089-451.7510161.52
1292005.05.03 04:45sell651.002.27270.00002.2378
1302005.05.05 08:00close651.002.26930.00002.2378200.2810361.80
1312005.05.05 23:05buy661.002.27340.00002.3083
1322005.05.06 10:00close661.002.26620.00002.3083-580.689781.12
1332005.05.09 04:00buy671.002.27990.00002.3148
1342005.05.09 11:00close671.002.27390.00002.3148-492.819288.31
1352005.05.10 05:15sell681.002.27050.00002.2356
1362005.05.12 18:00close681.002.26640.00002.2356257.769546.07
1372005.05.13 01:35buy691.002.26620.00002.3011
1382005.05.16 10:00close691.002.25880.00002.3011-597.118948.95
1392005.05.17 00:10sell701.002.24770.00002.2128
1402005.05.19 11:00close701.002.24500.00002.2128142.809091.75
1412005.05.23 14:35buy711.002.25270.00002.2876
1422005.05.24 14:00close711.002.24650.00002.2876-498.548593.21
1432005.05.30 05:15sell721.002.24900.00002.2141
1442005.05.30 11:00close721.002.25250.00002.2141-287.408305.81
1452005.05.31 00:50buy731.002.25770.00002.2926
1462005.06.03 12:00close731.002.27030.00002.29261088.329394.13
1472005.06.06 12:00sell741.002.27270.00002.2378
1482005.06.06 22:00close741.002.27790.00002.2378-427.008967.13
1492005.06.15 02:45buy751.002.30620.00002.3411
1502005.06.17 17:00close751.002.30280.00002.3411-236.528730.61
1512005.06.21 00:40buy761.002.31820.00002.3531
1522005.06.22 11:00close761.002.30280.00002.3531-1254.187476.43
1532005.07.04 10:00sell771.002.28950.00002.2546
1542005.07.05 02:00close771.002.29610.00002.2546-561.716914.72
1552005.07.11 04:50sell781.002.26190.00002.2270
1562005.07.12 18:00close781.002.26450.00002.2270-233.226681.50
1572005.07.14 10:10buy791.002.27090.00002.3058
1582005.07.14 21:00close791.002.26230.00002.3058-706.355975.15
1592005.07.21 08:25sell801.002.24230.00002.2074
1602005.07.21 13:00close801.002.24870.00002.2074-525.525449.63
1612005.07.25 05:25buy811.002.25090.00002.2858
1622005.07.26 10:00close811.002.25660.00002.2858478.865928.49
1632005.07.29 08:05sell821.002.25730.00002.2224
1642005.07.29 13:00close821.002.26540.00002.2224-665.145263.35
1652005.08.04 03:00sell831.002.24570.00002.2108
1662005.08.05 16:00close831.002.24580.00002.2108-27.945235.41
1672005.08.08 18:45buy841.002.25070.00002.2856
1682005.08.09 09:00close841.002.24460.00002.2856-490.344745.06
1692005.08.10 09:50buy851.002.25060.00002.2855
1702005.08.16 20:00close851.002.26940.00002.28551608.266353.32
1712005.08.22 05:15buy861.002.28670.00002.3216
1722005.08.22 19:00close861.002.28430.00002.3216-197.136156.19
1732005.08.30 03:30buy871.002.27370.00002.3086
1742005.08.30 12:00close871.002.26870.00002.3086-410.685745.51
1752005.09.01 07:45sell881.002.26190.00002.2270
1762005.09.01 20:00close881.002.26750.00002.2270-459.855285.66
1772005.09.06 07:25buy891.002.27080.00002.3057
1782005.09.13 04:00close891.002.28650.00002.30571364.346650.00
1792005.09.13 08:10sell901.002.29000.00002.2551
1802005.09.13 12:00close901.002.29870.00002.2551-714.415935.59
1812005.09.14 01:10buy911.002.29630.00002.3312
1822005.09.15 11:00close911.002.28940.00002.3312-534.675400.92
1832005.09.22 20:25sell921.002.29150.00002.2566
1842005.09.23 21:00close921.002.29580.00002.2566-372.835028.09
1852005.09.29 10:40sell931.002.28280.00002.2479
1862005.09.30 15:00close931.002.28420.00002.2479-134.704893.39
1872005.10.03 10:00buy941.002.28160.00002.3165
1882005.10.05 16:00close941.002.28350.00002.3165177.435070.83
1892005.10.07 01:15sell951.002.26130.00002.2264
1902005.10.11 12:00close951.002.25730.00002.2264289.005359.83
1912005.10.13 20:55buy961.002.26310.00002.2980
1922005.10.14 12:00close961.002.26000.00002.2980-243.945115.89
1932005.10.20 02:50buy971.002.28370.00002.3186
1942005.10.21 03:00close971.002.28010.00002.3186-284.984830.90
1952005.10.21 10:25sell981.002.28220.00002.2473
1962005.10.31 07:00close981.002.27570.00002.2473375.945206.84
1972005.10.31 21:00buy991.002.28110.00002.3160
1982005.11.01 13:00close991.002.27680.00002.3160-342.504864.33
1992005.11.08 01:55sell1001.002.28420.00002.2493
2002005.11.09 16:00close1001.002.28860.00002.2493-381.054483.29
2012005.11.11 09:30buy1011.002.28740.00002.3223
2022005.11.14 06:00close1011.002.28020.00002.3223-580.683902.60
2032005.11.14 09:15sell1021.002.28530.00002.2504
2042005.11.14 18:00close1021.002.29050.00002.2504-427.013475.59
2052005.11.15 09:25buy1031.002.28930.00002.3242
2062005.11.15 21:00close1031.002.28400.00002.3242-435.333040.26
2072005.11.16 04:25sell1041.002.28630.00002.2514
2082005.11.21 17:00close1041.002.26570.00002.25141592.934633.19
2092005.11.23 22:25buy1051.002.26090.00002.2958
2102005.11.25 15:00close1051.002.26050.00002.29589.894643.09
2112005.11.28 22:00sell1061.002.25910.00002.2242
2122005.11.29 16:00close1061.002.26400.00002.2242-422.104220.99
2132005.12.06 06:20sell1071.002.27830.00002.2434
2142005.12.07 11:00close1071.002.27440.00002.2434300.534521.52
2152005.12.13 02:55buy1081.002.28750.00002.3224
2162005.12.14 03:00close1081.002.28080.00002.3224-539.613981.91
2172005.12.15 09:50sell1091.002.27560.00002.2407
2182005.12.16 11:00close1091.002.28130.00002.2407-487.793494.12
2192005.12.19 10:10buy1101.002.28020.00002.3151
2202005.12.21 11:00close1101.002.28800.00002.3151662.054156.17
2212005.12.23 08:05sell1111.002.28070.00002.2458
2222005.12.29 17:00close1111.002.26990.00002.2458768.474924.64
2232006.01.04 09:35sell1121.002.25570.00002.2208
2242006.01.06 17:00close1121.002.24970.00002.2208413.795338.43
2252006.01.09 21:00buy1131.002.25140.00002.2863
2262006.01.11 12:00close1131.002.24820.00002.2863-241.465096.97
2272006.01.13 21:00buy1141.002.26690.00002.3018
2282006.01.16 11:00close1141.002.26020.00002.3018-539.624557.35
2292006.01.16 18:50sell1151.002.26140.00002.2265
2302006.01.19 15:00close1151.002.26400.00002.2265-312.144245.21
2312006.01.20 19:55buy1161.002.25940.00002.2943
2322006.01.23 02:00close1161.002.25340.00002.2943-482.113763.09
2332006.01.26 21:05buy1171.002.25990.00002.2948
2342006.02.03 17:00close1171.002.28000.00002.29481736.415499.50
2352006.02.07 03:30sell1181.002.27480.00002.2399
2362006.02.08 18:00close1181.002.26810.00002.2399530.466029.96
2372006.02.13 04:05buy1191.002.27740.00002.3123
2382006.02.14 11:00close1191.002.27070.00002.3123-539.615490.35
2392006.02.27 08:35buy1201.002.29780.00002.3327
2402006.03.01 09:00close1201.002.29440.00002.3327-257.895232.46
2412006.03.03 11:50sell1211.002.28010.00002.2452
2422006.03.07 20:00close1211.002.28120.00002.2452-129.795102.68
2432006.03.10 08:15buy1221.002.28090.00002.3158
2442006.03.10 19:00close1221.002.27590.00002.3158-410.684692.00
2452006.03.13 16:15sell1231.002.27370.00002.2388
2462006.03.21 08:00close1231.002.27170.00002.23886.404698.39
2472006.03.21 08:55buy1241.002.26730.00002.3022
2482006.03.28 11:00close1241.002.27650.00002.3022830.445528.83
2492006.03.28 21:10sell1251.002.27870.00002.2438
2502006.04.04 11:00close1251.002.27080.00002.2438510.626039.46
2512006.04.06 04:20sell1261.002.25180.00002.2169
2522006.04.06 13:00close1261.002.25590.00002.2169-336.685702.78
2532006.04.11 07:40buy1271.002.26930.00002.3042
2542006.04.17 04:00close1271.002.26980.00002.3042105.205807.97
2552006.04.18 02:10sell1281.002.26590.00002.2310
2562006.04.19 14:00close1281.002.26930.00002.2310-298.925509.06
2572006.04.25 05:20sell1291.002.26880.00002.2339
2582006.04.27 15:00close1291.002.27380.00002.2339-489.495019.56
2592006.05.01 07:00sell1301.002.26300.00002.2281
2602006.05.02 09:00close1301.002.26770.00002.2281-405.684613.89
2612006.05.03 01:40buy1311.002.27230.00002.3072
2622006.05.04 17:00close1311.002.27330.00002.3072114.204728.08
2632006.05.15 03:40sell1321.002.27120.00002.2363
2642006.05.15 11:00close1321.002.27820.00002.2363-574.824153.26
2652006.05.17 01:05buy1331.002.27810.00002.3130
2662006.05.19 01:00close1331.002.28120.00002.3130297.364450.63
2672006.05.26 09:25buy1341.002.27840.00002.3133
2682006.05.26 15:00close1341.002.27360.00002.3133-394.254056.38
2692006.05.31 17:30sell1351.002.27770.00002.2428
2702006.06.01 13:00close1351.002.28120.00002.2428-346.603709.77
2712006.06.02 10:40sell1361.002.27680.00002.2419
2722006.06.06 15:00close1361.002.26680.00002.2419781.704491.48
2732006.06.08 23:00buy1371.002.27010.00002.3050
2742006.06.09 22:00close1371.002.26630.00002.3050-301.434190.04
2752006.06.12 21:45buy1381.002.27230.00002.3072
2762006.06.13 16:00close1381.002.26980.00002.3072-194.643995.40
2772006.06.15 02:30sell1391.002.27140.00002.2365
2782006.06.15 12:00close1391.002.27510.00002.2365-303.823691.58
2792006.06.19 19:45buy1401.002.28280.00002.3177
2802006.06.20 20:00close1401.002.27960.00002.3177-252.163439.42
2812006.06.23 03:05sell1411.002.27370.00002.2388
2822006.06.27 13:00close1411.002.26990.00002.2388272.573711.99
2832006.06.29 03:40buy1421.002.26540.00002.3003
2842006.06.29 12:00close1421.002.26180.00002.3003-295.693416.30
2852006.07.04 01:15sell1431.002.25620.00002.2213
2862006.07.04 11:00close1431.002.25980.00002.2213-295.623120.68
2872006.07.04 22:05buy1441.002.26060.00002.2955
2882006.07.05 08:00close1441.002.25640.00002.2955-334.272786.41
2892006.07.05 21:00buy1451.002.26050.00002.2954
2902006.07.06 10:00close1451.002.25800.00002.2954-173.302613.10
2912006.07.07 04:10sell1461.002.25770.00002.2228
2922006.07.07 12:00close1461.002.26080.00002.2228-254.562358.54
2932006.07.14 22:40buy1471.002.26810.00002.3030
2942006.07.24 08:52t/p1471.002.30300.00002.30302952.035310.57
2952006.07.25 10:55sell1481.002.30400.00002.2691
2962006.08.01 04:00close1481.002.30090.00002.2691116.465427.04
2972006.08.04 06:30buy1491.002.32310.00002.3580
2982006.08.09 12:00close1491.002.33200.00002.3580763.076190.10
2992006.08.09 19:40sell1501.002.33520.00002.3003
3002006.08.10 15:00close1501.002.33590.00002.3003-116.656073.45
3012006.08.14 01:10buy1511.002.34560.00002.3805
3022006.08.14 12:00close1511.002.34170.00002.3805-320.335753.12
3032006.08.17 08:35sell1521.002.33130.00002.2964
3042006.08.18 15:00close1521.002.32460.00002.2964530.466283.58
3052006.08.24 07:55buy1531.002.33780.00002.3727
3062006.08.24 11:00close1531.002.33180.00002.3727-492.815790.77
3072006.08.30 11:15sell1541.002.33420.00002.2993
3082006.08.30 13:00close1541.002.33850.00002.2993-353.105437.67
3092006.09.01 00:25buy1551.002.34280.00002.3777
3102006.09.04 12:00close1551.002.34170.00002.3777-79.665358.01
3112006.09.06 06:15sell1561.002.33780.00002.3029
3122006.09.07 15:00close1561.002.33170.00002.3029441.735799.73
3132006.09.14 03:00buy1571.002.34580.00002.3807
3142006.09.15 19:00close1571.002.35810.00002.38071020.946820.67
3152006.09.19 07:40sell1581.002.35240.00002.3175
3162006.09.19 10:00close1581.002.35770.00002.3175-435.216385.46
3172006.09.25 01:05sell1591.002.34960.00002.3147
3182006.09.25 10:00close1591.002.35000.00002.3147-32.846352.62
3192006.09.26 21:25buy1601.002.35560.00002.3905
3202006.09.27 10:00close1601.002.35060.00002.3905-399.995952.63
3212006.09.28 22:50sell1611.002.34030.00002.3054
3222006.09.29 13:00close1611.002.34490.00002.3054-397.465555.17
3232006.10.04 00:30buy1621.002.34960.00002.3845
3242006.10.05 14:00close1621.002.35150.00002.3845188.135743.30
3252006.10.09 20:05sell1631.002.35450.00002.3196
3262006.10.10 09:00close1631.002.35770.00002.3196-282.505460.80
3272006.10.13 22:25buy1641.002.36340.00002.3983
3282006.10.17 10:00close1641.002.36180.00002.3983-110.045350.76
3292006.10.19 18:30sell1651.002.36710.00002.3322
3302006.10.20 12:00close1651.002.36900.00002.3322-175.765175.00
3312006.10.27 08:30sell1661.002.37170.00002.3368
3322006.10.30 16:00close1661.002.37700.00002.3368-454.934720.07
3332006.10.30 23:05buy1671.002.37380.00002.4087
3342006.10.31 18:00close1671.002.37200.00002.4087-137.154582.92
3352006.11.07 22:30sell1681.002.38160.00002.3467
3362006.11.08 22:00close1681.002.38430.00002.3467-241.444341.48
3372006.11.27 07:40sell1691.002.33980.00002.3049
3382006.11.28 09:00close1691.002.34220.00002.3049-216.794124.69
3392006.11.29 20:05buy1701.002.35410.00002.3890
3402006.12.05 05:00close1701.002.36100.00002.3890630.874755.56
3412006.12.11 09:15buy1711.002.35270.00002.3876
3422006.12.18 08:59t/p1711.002.38760.00002.38762941.347696.90
3432006.12.19 04:25sell1721.002.38160.00002.3467
3442006.12.19 10:00close1721.002.39360.00002.3467-985.386711.52
3452007.01.02 10:10sell1731.002.39290.00002.3580
3462007.01.03 08:00close1731.002.39700.00002.3580-356.406355.12
3472007.01.05 01:45buy1741.002.39410.00002.4290
3482007.01.05 06:00close1741.002.38570.00002.4290-689.945665.18
3492007.01.08 07:40sell1751.002.38600.00002.3511
3502007.01.08 12:00close1751.002.39060.00002.3511-377.755287.43
3512007.01.10 05:05buy1761.002.40750.00002.4424
3522007.01.12 16:53t/p1761.002.44240.00002.44242909.278196.71
3532007.01.19 19:25buy1771.002.46300.00002.4979
3542007.01.23 12:00close1771.002.46400.00002.4979103.518300.22
3552007.01.25 20:20sell1781.002.45370.00002.4188
3562007.01.26 09:00close1781.002.45810.00002.4188-381.037919.19
3572007.02.07 08:10sell1791.002.44440.00002.4095
3582007.02.08 04:00close1791.002.44810.00002.4095-363.007556.19
3592007.02.09 03:05sell1801.002.44140.00002.4065
3602007.02.12 13:00close1801.002.44190.00002.4065-60.787495.41
3612007.02.13 07:55buy1811.002.44010.00002.4750
3622007.02.13 11:00close1811.002.42790.00002.4750-1002.066493.35
3632007.02.13 18:15sell1821.002.42870.00002.3938
3642007.02.14 12:00close1821.002.43070.00002.3938-183.966309.39
3652007.02.16 06:55sell1831.002.41100.00002.3761
3662007.02.20 04:00close1831.002.41050.00002.37611.606311.00
3672007.02.21 04:50buy1841.002.41570.00002.4506
3682007.02.22 23:59close at stop1841.002.42290.00002.4506623.436934.42