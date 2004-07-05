|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|202206
|Ticks modelled
|4363432
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1234480.13
|Gross profit
|2676503.56
|Gross loss
|-1442023.43
|Profit factor
|1.86
|Expected payoff
|5486.58
|Absolute drawdown
|539.98
|Maximal drawdown
|489604.42 (39.95%)
|Relative drawdown
|60.97% (30495.09)
|Total trades
|225
|Short positions (won %)
|99 (41.41%)
|Long positions (won %)
|126 (61.11%)
|Profit trades (% of total)
|118 (52.44%)
|Loss trades (% of total)
|107 (47.56%)
|Largest
|profit trade
|357699.46
|loss trade
|-99000.43
|Average
|profit trade
|22682.23
|loss trade
|-13476.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (508421.88)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-273579.23)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|608025.90 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-273579.23 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|2.00
|1.8313
|0.0000
|1.8671
|2
|2004.07.05 19:00
|close
|1
|2.00
|1.8286
|0.0000
|1.8671
|-539.98
|9460.02
|3
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.80
|1.8394
|0.0000
|1.8752
|4
|2004.07.07 05:16
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8406
|1.8752
|5
|2004.07.08 11:00
|close
|2
|1.80
|1.8497
|1.8406
|1.8752
|1848.62
|11308.64
|6
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|2.20
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|7
|2004.07.16 13:00
|close
|3
|2.20
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|440.00
|11748.64
|8
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|2.30
|1.8729
|0.0000
|1.9087
|9
|2004.07.19 20:00
|close
|4
|2.30
|1.8688
|0.0000
|1.9087
|-942.98
|10805.66
|10
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|2.10
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|11
|2004.07.22 12:00
|close
|5
|2.10
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|2036.99
|12842.65
|12
|2004.07.28 02:35
|sell
|6
|2.50
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|13
|2004.07.28 23:00
|close
|6
|2.50
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-450.00
|12392.65
|14
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|2.40
|1.8253
|0.0000
|1.8611
|15
|2004.08.03 09:00
|close
|7
|2.40
|1.8221
|0.0000
|1.8611
|-770.40
|11622.25
|16
|2004.08.09 09:35
|buy
|8
|2.30
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|17
|2004.08.10 11:00
|close
|8
|2.30
|1.8361
|0.0000
|1.8774
|-1267.30
|10354.95
|18
|2004.08.11 09:00
|sell
|9
|2.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|19
|2004.08.12 02:00
|close
|9
|2.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-620.02
|9734.93
|20
|2004.08.16 07:25
|buy
|10
|1.90
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|21
|2004.08.16 11:02
|modify
|10
|1.90
|1.8416
|1.8428
|1.8774
|22
|2004.08.16 11:37
|s/l
|10
|1.90
|1.8428
|1.8428
|1.8774
|228.00
|9962.93
|23
|2004.08.18 05:45
|sell
|11
|1.90
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|24
|2004.08.19 12:00
|close
|11
|1.90
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|114.01
|10076.94
|25
|2004.08.23 16:00
|sell
|12
|2.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|26
|2004.08.25 10:00
|close
|12
|2.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|3699.98
|13776.92
|27
|2004.09.03 06:05
|sell
|13
|2.70
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|28
|2004.09.06 13:00
|close
|13
|2.70
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|2916.01
|16692.93
|29
|2004.09.09 07:25
|buy
|14
|3.30
|1.7856
|0.0000
|1.8214
|30
|2004.09.09 12:00
|close
|14
|3.30
|1.7834
|0.0000
|1.8214
|-725.99
|15966.94
|31
|2004.09.16 03:00
|sell
|15
|3.10
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|32
|2004.09.16 11:00
|close
|15
|3.10
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-1581.02
|14385.92
|33
|2004.09.27 09:35
|buy
|16
|2.80
|1.8048
|0.0000
|1.8406
|34
|2004.09.27 18:38
|modify
|16
|2.80
|1.8048
|1.8060
|1.8406
|35
|2004.09.29 09:00
|close
|16
|2.80
|1.8097
|1.8060
|1.8406
|1366.40
|15752.32
|36
|2004.09.30 00:30
|sell
|17
|3.10
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|37
|2004.09.30 14:00
|close
|17
|3.10
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-2200.98
|13551.34
|38
|2004.10.01 04:05
|buy
|18
|2.70
|1.8100
|0.0000
|1.8458
|39
|2004.10.01 11:00
|close
|18
|2.70
|1.8039
|0.0000
|1.8458
|-1647.00
|11904.34
|40
|2004.10.01 20:10
|sell
|19
|2.30
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|41
|2004.10.05 10:00
|close
|19
|2.30
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|2691.02
|14595.36
|42
|2004.10.18 07:30
|buy
|20
|2.90
|1.8032
|0.0000
|1.8390
|43
|2004.10.18 17:00
|close
|20
|2.90
|1.8003
|0.0000
|1.8390
|-840.99
|13754.37
|44
|2004.10.20 02:00
|buy
|21
|2.70
|1.8028
|0.0000
|1.8386
|45
|2004.10.20 09:21
|modify
|21
|2.70
|1.8028
|1.8040
|1.8386
|46
|2004.10.22 12:00
|close
|21
|2.70
|1.8226
|1.8040
|1.8386
|5335.20
|19089.57
|47
|2004.10.26 02:10
|buy
|22
|3.80
|1.8399
|0.0000
|1.8757
|48
|2004.10.26 03:34
|modify
|22
|3.80
|1.8399
|1.8411
|1.8757
|49
|2004.10.26 07:56
|s/l
|22
|3.80
|1.8411
|1.8411
|1.8757
|456.01
|19545.58
|50
|2004.10.27 07:00
|sell
|23
|3.90
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|51
|2004.10.27 14:00
|close
|23
|3.90
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-1989.03
|17556.55
|52
|2004.10.28 04:55
|sell
|24
|3.50
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|53
|2004.10.28 16:00
|close
|24
|3.50
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-34.99
|17521.56
|54
|2004.11.11 01:40
|sell
|25
|3.50
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|55
|2004.11.12 03:00
|close
|25
|3.50
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|349.99
|17871.55
|56
|2004.11.15 09:25
|buy
|26
|3.50
|1.8544
|0.0000
|1.8902
|57
|2004.11.15 17:00
|close
|26
|3.50
|1.8489
|0.0000
|1.8902
|-1925.01
|15946.54
|58
|2004.11.17 01:35
|buy
|27
|3.10
|1.8519
|0.0000
|1.8877
|59
|2004.11.17 09:01
|modify
|27
|3.10
|1.8519
|1.8531
|1.8877
|60
|2004.11.17 16:43
|s/l
|27
|3.10
|1.8531
|1.8531
|1.8877
|371.98
|16318.52
|61
|2004.11.19 06:05
|sell
|28
|3.20
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|62
|2004.11.19 11:00
|close
|28
|3.20
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-1312.02
|15006.50
|63
|2004.11.23 21:00
|buy
|29
|3.00
|1.8680
|0.0000
|1.9038
|64
|2004.11.24 09:25
|modify
|29
|3.00
|1.8680
|1.8692
|1.9038
|65
|2004.11.26 10:00
|close
|29
|3.00
|1.8883
|1.8692
|1.9038
|6075.03
|21081.53
|66
|2004.12.08 18:55
|sell
|30
|4.20
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|67
|2004.12.13 05:00
|close
|30
|4.20
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|6173.99
|27255.52
|68
|2004.12.14 01:30
|buy
|31
|5.40
|1.9221
|0.0000
|1.9579
|69
|2004.12.14 10:33
|modify
|31
|5.40
|1.9221
|1.9233
|1.9579
|70
|2004.12.14 14:40
|s/l
|31
|5.40
|1.9233
|1.9233
|1.9579
|647.99
|27903.51
|71
|2004.12.15 02:55
|buy
|32
|5.50
|1.9250
|0.0000
|1.9608
|72
|2004.12.15 08:19
|modify
|32
|5.50
|1.9250
|1.9262
|1.9608
|73
|2004.12.16 16:00
|close
|32
|5.50
|1.9400
|1.9262
|1.9608
|8233.52
|36137.03
|74
|2004.12.22 01:05
|sell
|33
|7.20
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|75
|2004.12.23 21:00
|close
|33
|7.20
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|3960.00
|40097.03
|76
|2004.12.28 01:25
|buy
|34
|8.00
|1.9323
|0.0000
|1.9681
|77
|2004.12.28 08:32
|modify
|34
|8.00
|1.9323
|1.9335
|1.9681
|78
|2004.12.28 16:00
|s/l
|34
|8.00
|1.9335
|1.9335
|1.9681
|959.97
|41057.00
|79
|2004.12.29 22:30
|sell
|35
|8.20
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|80
|2004.12.30 10:00
|close
|35
|8.20
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-4181.97
|36875.03
|81
|2005.01.04 03:10
|sell
|36
|7.30
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|82
|2005.01.05 17:00
|close
|36
|7.30
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|13140.05
|50015.08
|83
|2005.01.13 01:35
|buy
|37
|10.00
|1.8900
|0.0000
|1.9258
|84
|2005.01.13 12:00
|close
|37
|10.00
|1.8855
|0.0000
|1.9258
|-4499.99
|45515.09
|85
|2005.01.17 01:30
|sell
|38
|9.10
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|86
|2005.01.18 12:00
|close
|38
|9.10
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|2184.08
|47699.17
|87
|2005.01.19 17:20
|buy
|39
|9.50
|1.8747
|0.0000
|1.9105
|88
|2005.01.20 09:00
|close
|39
|9.50
|1.8693
|0.0000
|1.9105
|-5158.63
|42540.54
|89
|2005.01.24 03:00
|buy
|40
|8.50
|1.8755
|0.0000
|1.9113
|90
|2005.01.24 08:51
|modify
|40
|8.50
|1.8755
|1.8767
|1.9113
|91
|2005.01.24 16:18
|s/l
|40
|8.50
|1.8767
|1.8767
|1.9113
|1019.97
|43560.51
|92
|2005.01.26 01:30
|sell
|41
|8.70
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|93
|2005.01.26 11:00
|close
|41
|8.70
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-9048.01
|34512.50
|94
|2005.01.28 03:00
|buy
|42
|6.90
|1.8873
|0.0000
|1.9231
|95
|2005.01.28 13:00
|close
|42
|6.90
|1.8826
|0.0000
|1.9231
|-3243.01
|31269.49
|96
|2005.02.07 07:40
|sell
|43
|6.20
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|97
|2005.02.09 11:00
|close
|43
|6.20
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|7253.98
|38523.47
|98
|2005.02.11 00:15
|buy
|44
|7.70
|1.8684
|0.0000
|1.9042
|99
|2005.02.11 12:00
|close
|44
|7.70
|1.8661
|0.0000
|1.9042
|-1771.08
|36752.39
|100
|2005.02.15 00:35
|buy
|45
|7.30
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|101
|2005.02.15 14:13
|modify
|45
|7.30
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|102
|2005.02.15 15:11
|s/l
|45
|7.30
|1.8881
|1.8881
|1.9227
|875.99
|37628.38
|103
|2005.02.23 02:20
|buy
|46
|7.50
|1.9068
|0.0000
|1.9426
|104
|2005.02.23 03:45
|modify
|46
|7.50
|1.9068
|1.9080
|1.9426
|105
|2005.02.23 04:09
|s/l
|46
|7.50
|1.9080
|1.9080
|1.9426
|900.01
|38528.39
|106
|2005.02.28 09:05
|buy
|47
|7.70
|1.9199
|0.0000
|1.9557
|107
|2005.02.28 09:31
|modify
|47
|7.70
|1.9199
|1.9211
|1.9557
|108
|2005.02.28 12:42
|s/l
|47
|7.70
|1.9211
|1.9211
|1.9557
|923.99
|39452.38
|109
|2005.02.28 22:30
|buy
|48
|7.80
|1.9220
|0.0000
|1.9578
|110
|2005.03.01 16:00
|close
|48
|7.80
|1.9177
|0.0000
|1.9578
|-3361.76
|36090.62
|111
|2005.03.02 21:00
|sell
|49
|7.20
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|112
|2005.03.04 15:00
|close
|49
|7.20
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|648.06
|36738.68
|113
|2005.03.07 03:59
|buy
|50
|7.30
|1.9224
|0.0000
|1.9582
|114
|2005.03.07 10:00
|close
|50
|7.30
|1.9186
|0.0000
|1.9582
|-2773.99
|33964.69
|115
|2005.03.09 04:25
|buy
|51
|6.70
|1.9274
|0.0000
|1.9632
|116
|2005.03.09 09:29
|modify
|51
|6.70
|1.9274
|1.9286
|1.9632
|117
|2005.03.09 10:30
|s/l
|51
|6.70
|1.9286
|1.9286
|1.9632
|804.04
|34768.73
|118
|2005.03.15 03:20
|sell
|52
|6.90
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|119
|2005.03.15 12:00
|close
|52
|6.90
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-2759.93
|32008.80
|120
|2005.03.16 05:40
|sell
|53
|6.40
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|121
|2005.03.16 09:00
|close
|53
|6.40
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-4351.93
|27656.87
|122
|2005.03.17 02:15
|buy
|54
|5.50
|1.9246
|0.0000
|1.9604
|123
|2005.03.17 15:00
|close
|54
|5.50
|1.9195
|0.0000
|1.9604
|-2804.98
|24851.89
|124
|2005.03.18 17:40
|sell
|55
|4.90
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|125
|2005.03.18 20:00
|close
|55
|4.90
|1.9206
|0.0000
|1.8825
|-1420.97
|23430.92
|126
|2005.03.24 04:30
|sell
|56
|4.60
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|127
|2005.03.28 20:00
|close
|56
|4.60
|1.8659
|0.0000
|1.8358
|2346.02
|25776.94
|128
|2005.03.30 21:15
|buy
|57
|5.10
|1.8794
|0.0000
|1.9152
|129
|2005.03.31 12:43
|modify
|57
|5.10
|1.8794
|1.8806
|1.9152
|130
|2005.04.01 17:15
|s/l
|57
|5.10
|1.8806
|1.8806
|1.9152
|591.62
|26368.56
|131
|2005.04.04 20:35
|sell
|58
|5.20
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|132
|2005.04.05 16:00
|close
|58
|5.20
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-1091.97
|25276.59
|133
|2005.04.11 03:25
|buy
|59
|5.00
|1.8817
|0.0000
|1.9175
|134
|2005.04.11 05:14
|modify
|59
|5.00
|1.8817
|1.8829
|1.9175
|135
|2005.04.11 06:02
|s/l
|59
|5.00
|1.8829
|1.8829
|1.9175
|600.01
|25876.60
|136
|2005.04.18 03:30
|buy
|60
|5.10
|1.8893
|0.0000
|1.9251
|137
|2005.04.18 04:00
|close
|60
|5.10
|1.8897
|0.0000
|1.9251
|204.00
|26080.60
|138
|2005.04.19 01:50
|buy
|61
|5.20
|1.9014
|0.0000
|1.9372
|139
|2005.04.19 07:50
|modify
|61
|5.20
|1.9014
|1.9026
|1.9372
|140
|2005.04.20 13:00
|close
|61
|5.20
|1.9131
|1.9026
|1.9372
|6078.78
|32159.38
|141
|2005.04.22 08:00
|sell
|62
|6.40
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|142
|2005.04.22 12:00
|close
|62
|6.40
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-3136.03
|29023.35
|143
|2005.04.26 23:25
|sell
|63
|5.80
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|144
|2005.04.27 15:00
|close
|63
|5.80
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-1797.99
|27225.36
|145
|2005.04.28 22:55
|buy
|64
|5.40
|1.9064
|0.0000
|1.9422
|146
|2005.04.29 06:22
|modify
|64
|5.40
|1.9064
|1.9076
|1.9422
|147
|2005.04.29 20:02
|s/l
|64
|5.40
|1.9076
|1.9076
|1.9422
|642.58
|27867.94
|148
|2005.05.06 00:00
|buy
|65
|5.50
|1.9033
|0.0000
|1.9391
|149
|2005.05.06 10:00
|close
|65
|5.50
|1.8965
|0.0000
|1.9391
|-3739.93
|24128.01
|150
|2005.05.27 01:35
|sell
|66
|4.80
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|151
|2005.05.27 10:00
|close
|66
|4.80
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-1968.02
|22159.99
|152
|2005.06.02 03:45
|sell
|67
|4.40
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|153
|2005.06.02 10:00
|close
|67
|4.40
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-2640.00
|19519.99
|154
|2005.06.07 03:35
|buy
|68
|3.90
|1.8208
|0.0000
|1.8566
|155
|2005.06.07 07:38
|modify
|68
|3.90
|1.8208
|1.8220
|1.8566
|156
|2005.06.08 20:00
|close
|68
|3.90
|1.8285
|1.8220
|1.8566
|2999.15
|22519.14
|157
|2005.06.10 02:10
|sell
|69
|4.50
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|158
|2005.06.10 11:00
|close
|69
|4.50
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-1125.00
|21394.14
|159
|2005.06.13 19:35
|sell
|70
|4.20
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|160
|2005.06.14 11:00
|close
|70
|4.20
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-1511.98
|19882.16
|161
|2005.06.16 02:15
|buy
|71
|3.90
|1.8200
|0.0000
|1.8558
|162
|2005.06.16 14:11
|modify
|71
|3.90
|1.8200
|1.8212
|1.8558
|163
|2005.06.16 15:48
|s/l
|71
|3.90
|1.8212
|1.8212
|1.8558
|468.00
|20350.16
|164
|2005.06.23 04:00
|sell
|72
|4.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|165
|2005.06.24 12:00
|close
|72
|4.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|439.95
|20790.11
|166
|2005.06.29 02:20
|sell
|73
|4.10
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|167
|2005.06.30 08:00
|close
|73
|4.10
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|3648.99
|24439.10
|168
|2005.07.04 07:35
|sell
|74
|4.80
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|169
|2005.07.06 20:00
|close
|74
|4.80
|1.7579
|0.0000
|1.7282
|2640.00
|27079.10
|170
|2005.07.07 23:10
|sell
|75
|5.40
|1.7448
|0.0000
|1.7096
|171
|2005.07.08 16:00
|close
|75
|5.40
|1.7417
|0.0000
|1.7096
|1673.98
|28753.08
|172
|2005.07.12 01:55
|buy
|76
|5.70
|1.7553
|0.0000
|1.7911
|173
|2005.07.12 03:35
|modify
|76
|5.70
|1.7553
|1.7565
|1.7911
|174
|2005.07.13 10:00
|close
|76
|5.70
|1.7669
|1.7565
|1.7911
|6606.27
|35359.35
|175
|2005.07.15 02:55
|sell
|77
|7.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|176
|2005.07.15 09:00
|close
|77
|7.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-3289.93
|32069.42
|177
|2005.07.18 04:50
|sell
|78
|6.40
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|178
|2005.07.21 03:00
|close
|78
|6.40
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|4479.94
|36549.36
|179
|2005.07.22 02:35
|buy
|79
|7.30
|1.7516
|0.0000
|1.7874
|180
|2005.07.22 08:18
|modify
|79
|7.30
|1.7516
|1.7528
|1.7874
|181
|2005.07.22 09:40
|s/l
|79
|7.30
|1.7528
|1.7528
|1.7874
|876.02
|37425.38
|182
|2005.07.25 10:35
|sell
|80
|7.40
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|183
|2005.07.25 12:00
|close
|80
|7.40
|1.7402
|0.0000
|1.7032
|-1332.00
|36093.38
|184
|2005.08.01 00:05
|buy
|81
|7.20
|1.7560
|0.0000
|1.7918
|185
|2005.08.01 04:36
|modify
|81
|7.20
|1.7560
|1.7572
|1.7918
|186
|2005.08.03 04:00
|close
|81
|7.20
|1.7666
|1.7572
|1.7918
|7617.62
|43711.00
|187
|2005.08.05 22:10
|sell
|82
|8.70
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|188
|2005.08.08 11:00
|close
|82
|8.70
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-5568.05
|38142.95
|189
|2005.08.08 18:45
|buy
|83
|7.60
|1.7857
|0.0000
|1.8215
|190
|2005.08.09 07:54
|modify
|83
|7.60
|1.7857
|1.7869
|1.8215
|191
|2005.08.09 09:26
|s/l
|83
|7.60
|1.7869
|1.7869
|1.8215
|904.37
|39047.32
|192
|2005.08.15 02:45
|buy
|84
|7.80
|1.8134
|0.0000
|1.8492
|193
|2005.08.15 13:00
|close
|84
|7.80
|1.8092
|0.0000
|1.8492
|-3275.94
|35771.38
|194
|2005.08.31 02:40
|sell
|85
|7.10
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|195
|2005.08.31 15:00
|close
|85
|7.10
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-2130.07
|33641.31
|196
|2005.09.01 04:40
|buy
|86
|6.70
|1.8019
|0.0000
|1.8377
|197
|2005.09.01 09:57
|modify
|86
|6.70
|1.8019
|1.8031
|1.8377
|198
|2005.09.02 09:49
|t/p
|86
|6.70
|1.8377
|1.8031
|1.8377
|23979.31
|57620.62
|199
|2005.09.05 01:30
|buy
|87
|11.50
|1.8378
|0.0000
|1.8736
|200
|2005.09.05 03:07
|modify
|87
|11.50
|1.8378
|1.8390
|1.8736
|201
|2005.09.06 02:00
|close
|87
|11.50
|1.8405
|1.8390
|1.8736
|3093.53
|60714.15
|202
|2005.09.13 07:55
|sell
|88
|12.10
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|203
|2005.09.14 04:00
|close
|88
|12.10
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-5203.09
|55511.06
|204
|2005.09.16 04:35
|sell
|89
|11.10
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|205
|2005.09.16 07:00
|close
|89
|11.10
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-5771.98
|49739.08
|206
|2005.09.22 03:50
|buy
|90
|9.90
|1.8079
|0.0000
|1.8437
|207
|2005.09.22 12:00
|close
|90
|9.90
|1.8028
|0.0000
|1.8437
|-5049.08
|44690.00
|208
|2005.09.23 01:10
|sell
|91
|8.90
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|209
|2005.09.30 09:27
|t/p
|91
|8.90
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|31327.99
|76017.99
|210
|2005.10.04 02:20
|sell
|92
|15.20
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|211
|2005.10.04 14:00
|close
|92
|15.20
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-4559.95
|71458.04
|212
|2005.10.06 10:35
|buy
|93
|14.20
|1.7686
|0.0000
|1.8044
|213
|2005.10.06 15:14
|modify
|93
|14.20
|1.7686
|1.7698
|1.8044
|214
|2005.10.07 09:00
|close
|93
|14.20
|1.7721
|1.7698
|1.8044
|4955.68
|76413.72
|215
|2005.10.10 08:35
|sell
|94
|15.20
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|216
|2005.10.12 12:00
|close
|94
|15.20
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|22648.03
|99061.75
|217
|2005.10.14 02:25
|buy
|95
|19.80
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|218
|2005.10.14 04:34
|modify
|95
|19.80
|1.7507
|1.7519
|1.7865
|219
|2005.10.14 11:13
|s/l
|95
|19.80
|1.7519
|1.7519
|1.7865
|2376.10
|101437.85
|220
|2005.10.17 01:25
|buy
|96
|20.20
|1.7642
|0.0000
|1.8000
|221
|2005.10.17 02:22
|modify
|96
|20.20
|1.7642
|1.7654
|1.8000
|222
|2005.10.17 09:58
|s/l
|96
|20.20
|1.7654
|1.7654
|1.8000
|2423.92
|103861.77
|223
|2005.10.17 10:00
|buy
|97
|20.70
|1.7659
|0.0000
|1.8017
|224
|2005.10.17 12:00
|close
|97
|20.70
|1.7584
|0.0000
|1.8017
|-15525.01
|88336.76
|225
|2005.10.20 05:10
|buy
|98
|17.60
|1.7604
|0.0000
|1.7962
|226
|2005.10.20 08:52
|modify
|98
|17.60
|1.7604
|1.7616
|1.7962
|227
|2005.10.20 10:02
|s/l
|98
|17.60
|1.7616
|1.7616
|1.7962
|2111.99
|90448.75
|228
|2005.10.26 02:05
|buy
|99
|18.00
|1.7829
|0.0000
|1.8187
|229
|2005.10.26 10:00
|close
|99
|18.00
|1.7775
|0.0000
|1.8187
|-9720.02
|80728.73
|230
|2005.10.27 17:05
|buy
|100
|16.10
|1.7825
|0.0000
|1.8183
|231
|2005.10.28 12:00
|close
|100
|16.10
|1.7814
|0.0000
|1.8183
|-1787.13
|78941.60
|232
|2005.10.31 08:05
|sell
|101
|15.70
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|233
|2005.10.31 10:00
|close
|101
|15.70
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-7064.97
|71876.63
|234
|2005.11.01 08:25
|sell
|102
|14.30
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|235
|2005.11.02 15:00
|close
|102
|14.30
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-143.12
|71733.51
|236
|2005.11.03 07:25
|buy
|103
|14.30
|1.7745
|0.0000
|1.8103
|237
|2005.11.03 10:35
|modify
|103
|14.30
|1.7745
|1.7757
|1.8103
|238
|2005.11.03 12:02
|s/l
|103
|14.30
|1.7757
|1.7757
|1.8103
|1716.05
|73449.56
|239
|2005.11.08 14:55
|sell
|104
|14.60
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|240
|2005.11.08 20:00
|close
|104
|14.60
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-8759.98
|64689.58
|241
|2005.11.17 01:05
|sell
|105
|12.90
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|242
|2005.11.18 16:00
|close
|105
|12.90
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-1806.09
|62883.49
|243
|2005.11.29 02:50
|buy
|106
|12.50
|1.7240
|0.0000
|1.7598
|244
|2005.11.29 04:00
|close
|106
|12.50
|1.7212
|0.0000
|1.7598
|-3500.07
|59383.42
|245
|2005.11.30 06:20
|sell
|107
|11.80
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|246
|2005.11.30 11:00
|close
|107
|11.80
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-5309.98
|54073.44
|247
|2005.12.01 06:05
|buy
|108
|10.80
|1.7280
|0.0000
|1.7638
|248
|2005.12.01 09:18
|modify
|108
|10.80
|1.7280
|1.7292
|1.7638
|249
|2005.12.01 12:00
|s/l
|108
|10.80
|1.7292
|1.7292
|1.7638
|1296.01
|55369.45
|250
|2005.12.02 02:40
|buy
|109
|11.00
|1.7305
|0.0000
|1.7663
|251
|2005.12.02 13:00
|close
|109
|11.00
|1.7264
|0.0000
|1.7663
|-4510.04
|50859.41
|252
|2005.12.09 01:40
|buy
|110
|10.10
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|253
|2005.12.09 10:00
|close
|110
|10.10
|1.7466
|0.0000
|1.7865
|-4140.92
|46718.49
|254
|2005.12.12 00:05
|buy
|111
|9.30
|1.7508
|0.0000
|1.7866
|255
|2005.12.12 02:17
|modify
|111
|9.30
|1.7508
|1.7520
|1.7866
|256
|2005.12.13 11:00
|close
|111
|9.30
|1.7685
|1.7520
|1.7866
|16451.70
|63170.19
|257
|2005.12.21 01:35
|sell
|112
|12.60
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|258
|2005.12.27 12:00
|close
|112
|12.60
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|26333.92
|89504.11
|259
|2005.12.29 02:15
|sell
|113
|17.90
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|260
|2005.12.29 12:00
|close
|113
|17.90
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-1611.18
|87892.93
|261
|2005.12.30 22:35
|sell
|114
|17.50
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|262
|2006.01.03 04:00
|close
|114
|17.50
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-9099.97
|78792.96
|263
|2006.01.03 14:25
|buy
|115
|15.70
|1.7261
|0.0000
|1.7619
|264
|2006.01.03 15:36
|modify
|115
|15.70
|1.7261
|1.7273
|1.7619
|265
|2006.01.05 10:00
|close
|115
|15.70
|1.7523
|1.7273
|1.7619
|41071.18
|119864.14
|266
|2006.01.09 01:30
|buy
|116
|23.90
|1.7681
|0.0000
|1.8039
|267
|2006.01.09 05:44
|modify
|116
|23.90
|1.7681
|1.7693
|1.8039
|268
|2006.01.09 07:52
|s/l
|116
|23.90
|1.7693
|1.7693
|1.8039
|2868.06
|122732.20
|269
|2006.01.16 07:00
|buy
|117
|24.50
|1.7753
|0.0000
|1.8111
|270
|2006.01.16 12:00
|close
|117
|24.50
|1.7702
|0.0000
|1.8111
|-12494.91
|110237.29
|271
|2006.01.17 20:35
|sell
|118
|22.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|272
|2006.01.18 00:00
|close
|118
|22.00
|1.7686
|0.0000
|1.7294
|-8800.04
|101437.25
|273
|2006.01.23 10:00
|buy
|119
|20.20
|1.7749
|0.0000
|1.8107
|274
|2006.01.23 10:17
|modify
|119
|20.20
|1.7749
|1.7761
|1.8107
|275
|2006.01.25 23:00
|close
|119
|20.20
|1.7837
|1.7761
|1.8107
|17735.52
|119172.77
|276
|2006.01.27 10:45
|sell
|120
|23.80
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|277
|2006.01.27 15:00
|close
|120
|23.80
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-11899.87
|107272.90
|278
|2006.02.03 00:45
|buy
|121
|21.40
|1.7783
|0.0000
|1.8141
|279
|2006.02.03 11:00
|close
|121
|21.40
|1.7753
|0.0000
|1.8141
|-6419.93
|100852.97
|280
|2006.02.06 01:25
|sell
|122
|20.10
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|281
|2006.02.10 04:00
|close
|122
|20.10
|1.7443
|0.0000
|1.7284
|38793.06
|139646.03
|282
|2006.02.20 09:30
|buy
|123
|27.90
|1.7429
|0.0000
|1.7787
|283
|2006.02.21 13:59
|modify
|123
|27.90
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|284
|2006.02.21 16:04
|s/l
|123
|27.90
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|3320.20
|142966.23
|285
|2006.02.27 17:40
|sell
|124
|28.50
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|286
|2006.02.28 12:00
|close
|124
|28.50
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-15389.70
|127576.53
|287
|2006.03.01 08:50
|buy
|125
|25.50
|1.7536
|0.0000
|1.7894
|288
|2006.03.01 11:10
|modify
|125
|25.50
|1.7536
|1.7548
|1.7894
|289
|2006.03.01 16:08
|s/l
|125
|25.50
|1.7548
|1.7548
|1.7894
|3060.12
|130636.65
|290
|2006.03.08 03:00
|sell
|126
|26.10
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|291
|2006.03.08 09:00
|close
|126
|26.10
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-11744.95
|118891.70
|292
|2006.03.13 00:55
|sell
|127
|23.70
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|293
|2006.03.13 18:00
|close
|127
|23.70
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-8295.13
|110596.57
|294
|2006.03.14 08:45
|buy
|128
|22.10
|1.7344
|0.0000
|1.7702
|295
|2006.03.14 14:30
|modify
|128
|22.10
|1.7344
|1.7356
|1.7702
|296
|2006.03.14 14:32
|s/l
|128
|22.10
|1.7356
|1.7356
|1.7702
|2652.03
|113248.60
|297
|2006.03.15 02:10
|buy
|129
|22.60
|1.7457
|0.0000
|1.7815
|298
|2006.03.15 11:00
|close
|129
|22.60
|1.7423
|0.0000
|1.7815
|-7683.81
|105564.79
|299
|2006.03.16 05:30
|buy
|130
|21.10
|1.7466
|0.0000
|1.7824
|300
|2006.03.16 14:33
|modify
|130
|21.10
|1.7466
|1.7478
|1.7824
|301
|2006.03.17 16:00
|close
|130
|21.10
|1.7531
|1.7478
|1.7824
|13694.02
|119258.81
|302
|2006.03.22 00:00
|sell
|131
|23.80
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|303
|2006.03.24 16:00
|close
|131
|23.80
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|26656.00
|145914.81
|304
|2006.04.19 07:30
|buy
|132
|29.10
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|305
|2006.04.19 10:34
|modify
|132
|29.10
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|306
|2006.04.19 14:35
|s/l
|132
|29.10
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|3492.00
|149406.81
|307
|2006.04.20 02:15
|buy
|133
|29.80
|1.7901
|0.0000
|1.8259
|308
|2006.04.20 11:00
|close
|133
|29.80
|1.7841
|0.0000
|1.8259
|-17879.97
|131526.84
|309
|2006.04.21 03:55
|sell
|134
|26.30
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|310
|2006.04.21 11:00
|close
|134
|26.30
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-6311.98
|125214.86
|311
|2006.04.28 03:30
|buy
|135
|25.00
|1.8011
|0.0000
|1.8369
|312
|2006.04.28 10:32
|modify
|135
|25.00
|1.8011
|1.8023
|1.8369
|313
|2006.05.01 15:12
|t/p
|135
|25.00
|1.8369
|1.8023
|1.8369
|89475.09
|214689.95
|314
|2006.05.05 03:40
|buy
|136
|42.90
|1.8510
|0.0000
|1.8868
|315
|2006.05.05 14:30
|modify
|136
|42.90
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|316
|2006.05.08 16:00
|close
|136
|42.90
|1.8588
|1.8522
|1.8868
|33419.24
|248109.19
|317
|2006.05.15 08:30
|buy
|137
|49.60
|1.8927
|0.0000
|1.9285
|318
|2006.05.15 11:00
|close
|137
|49.60
|1.8847
|0.0000
|1.9285
|-39680.42
|208428.77
|319
|2006.05.19 05:55
|buy
|138
|41.60
|1.8902
|0.0000
|1.9260
|320
|2006.05.19 10:00
|close
|138
|41.60
|1.8803
|0.0000
|1.9260
|-41183.68
|167245.09
|321
|2006.05.19 21:15
|sell
|139
|33.40
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|322
|2006.05.22 16:00
|close
|139
|33.40
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|667.88
|167912.97
|323
|2006.05.23 01:10
|buy
|140
|33.50
|1.8832
|0.0000
|1.9190
|324
|2006.05.23 06:53
|modify
|140
|33.50
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|325
|2006.05.23 08:07
|s/l
|140
|33.50
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|4020.00
|171932.97
|326
|2006.05.29 03:15
|sell
|141
|34.30
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|327
|2006.05.29 12:00
|close
|141
|34.30
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-13720.06
|158212.91
|328
|2006.05.31 01:05
|buy
|142
|31.60
|1.8813
|0.0000
|1.9171
|329
|2006.05.31 08:52
|modify
|142
|31.60
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|330
|2006.05.31 09:50
|s/l
|142
|31.60
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|3791.87
|162004.78
|331
|2006.06.06 08:20
|sell
|143
|32.40
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|332
|2006.06.08 14:33
|t/p
|143
|32.40
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|114048.14
|276052.92
|333
|2006.06.14 03:30
|sell
|144
|55.20
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|334
|2006.06.14 08:00
|close
|144
|55.20
|1.8376
|0.0000
|1.7999
|-13799.39
|262253.53
|335
|2006.07.03 01:50
|buy
|145
|52.40
|1.8467
|0.0000
|1.8825
|336
|2006.07.03 18:00
|close
|145
|52.40
|1.8405
|0.0000
|1.8825
|-32488.13
|229765.40
|337
|2006.07.06 01:45
|sell
|146
|45.90
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|338
|2006.07.06 15:00
|close
|146
|45.90
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-8720.58
|221044.82
|339
|2006.07.10 02:20
|buy
|147
|44.20
|1.8479
|0.0000
|1.8837
|340
|2006.07.10 09:22
|modify
|147
|44.20
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|341
|2006.07.10 10:33
|s/l
|147
|44.20
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|5304.07
|226348.89
|342
|2006.07.13 03:10
|sell
|148
|45.20
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|343
|2006.07.13 10:00
|close
|148
|45.20
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-21244.06
|205104.83
|344
|2006.07.14 03:25
|buy
|149
|41.00
|1.8408
|0.0000
|1.8766
|345
|2006.07.14 04:00
|close
|149
|41.00
|1.8409
|0.0000
|1.8766
|409.78
|205514.61
|346
|2006.07.17 00:40
|sell
|150
|41.10
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|347
|2006.07.18 11:00
|close
|150
|41.10
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|55485.10
|260999.71
|348
|2006.07.20 21:50
|buy
|151
|52.10
|1.8481
|0.0000
|1.8839
|349
|2006.07.21 09:14
|modify
|151
|52.10
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|350
|2006.07.24 08:00
|close
|151
|52.10
|1.8524
|1.8493
|1.8839
|22298.42
|283298.13
|351
|2006.07.26 01:45
|sell
|152
|56.60
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|352
|2006.07.26 16:00
|close
|152
|56.60
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-15282.23
|268015.90
|353
|2006.07.28 22:20
|buy
|153
|53.60
|1.8626
|0.0000
|1.8984
|354
|2006.07.31 11:04
|modify
|153
|53.60
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|355
|2006.07.31 12:23
|s/l
|153
|53.60
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|6378.19
|274394.09
|356
|2006.08.01 02:40
|buy
|154
|54.80
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|357
|2006.08.01 17:53
|modify
|154
|54.80
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|358
|2006.08.03 11:00
|close
|154
|54.80
|1.8717
|1.8680
|1.9026
|26632.96
|301027.05
|359
|2006.08.04 04:55
|buy
|155
|60.20
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|360
|2006.08.04 10:05
|modify
|155
|60.20
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|361
|2006.08.07 09:00
|close
|155
|60.20
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|115524.62
|416551.67
|362
|2006.08.09 08:15
|sell
|156
|83.30
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|363
|2006.08.09 16:00
|close
|156
|83.30
|1.9092
|0.0000
|1.8693
|-39151.13
|377400.54
|364
|2006.08.11 00:45
|sell
|157
|75.40
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|365
|2006.08.11 10:00
|close
|157
|75.40
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-6785.86
|370614.68
|366
|2006.08.14 03:00
|sell
|158
|74.10
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|367
|2006.08.15 15:00
|close
|158
|74.10
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-11114.71
|359499.97
|368
|2006.08.15 22:05
|buy
|159
|71.80
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|369
|2006.08.16 09:00
|close
|159
|71.80
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-5097.42
|354402.55
|370
|2006.08.18 05:45
|sell
|160
|70.80
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|371
|2006.08.18 08:00
|close
|160
|70.80
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-4247.51
|350155.04
|372
|2006.08.21 21:05
|buy
|161
|70.00
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|373
|2006.08.22 03:00
|close
|161
|70.00
|1.8907
|0.0000
|1.9298
|-23170.15
|326984.89
|374
|2006.08.23 08:55
|sell
|162
|65.30
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|375
|2006.08.23 10:00
|close
|162
|65.30
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-22854.58
|304130.31
|376
|2006.08.25 04:40
|sell
|163
|60.80
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|377
|2006.08.25 13:00
|close
|163
|60.80
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-11552.16
|292578.15
|378
|2006.09.06 03:20
|sell
|164
|58.50
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|379
|2006.09.12 06:00
|close
|164
|58.50
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|153855.01
|446433.16
|380
|2006.09.13 02:15
|buy
|165
|89.20
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|381
|2006.09.13 10:30
|modify
|165
|89.20
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|382
|2006.09.13 10:31
|s/l
|165
|89.20
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|10704.04
|457137.20
|383
|2006.09.14 07:10
|buy
|166
|91.40
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|384
|2006.09.14 10:30
|modify
|166
|91.40
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|385
|2006.09.15 10:00
|close
|166
|91.40
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|73028.11
|530165.31
|386
|2006.09.21 01:10
|buy
|167
|100.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|387
|2006.09.21 01:10
|buy
|168
|6.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|388
|2006.09.21 02:48
|modify
|168
|6.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|389
|2006.09.21 02:48
|modify
|167
|100.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|390
|2006.09.25 00:00
|close
|167
|100.00
|1.9007
|1.8881
|1.9227
|137799.55
|667964.86
|391
|2006.09.25 00:04
|close
|168
|6.00
|1.9006
|1.8881
|1.9227
|8207.96
|676172.82
|392
|2006.09.27 23:00
|sell
|169
|100.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|393
|2006.09.27 23:00
|sell
|170
|35.20
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|394
|2006.10.02 09:00
|close
|169
|100.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|165999.43
|842172.25
|395
|2006.10.02 09:00
|close
|170
|35.20
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|58431.80
|900604.05
|396
|2006.10.03 02:25
|buy
|171
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|397
|2006.10.03 02:25
|buy
|172
|80.10
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|398
|2006.10.04 04:00
|close
|171
|100.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-22100.77
|878503.28
|399
|2006.10.04 04:00
|close
|172
|80.10
|1.8843
|0.0000
|1.9222
|-16901.58
|861601.70
|400
|2006.10.09 21:15
|sell
|173
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|401
|2006.10.09 21:15
|sell
|174
|72.30
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|402
|2006.10.10 09:00
|close
|173
|100.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-16999.93
|844601.77
|403
|2006.10.10 09:00
|close
|174
|72.30
|1.8691
|0.0000
|1.8323
|-11568.38
|833033.39
|404
|2006.10.11 04:35
|sell
|175
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|405
|2006.10.11 04:35
|sell
|176
|66.60
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|406
|2006.10.11 11:00
|close
|175
|100.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-28999.54
|804033.85
|407
|2006.10.11 11:00
|close
|176
|66.60
|1.8581
|0.0000
|1.8199
|-19979.76
|784054.09
|408
|2006.10.18 02:45
|buy
|177
|100.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|409
|2006.10.18 02:45
|buy
|178
|56.80
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|410
|2006.10.18 08:43
|modify
|178
|56.80
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|411
|2006.10.18 08:43
|modify
|177
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|412
|2006.10.18 10:36
|s/l
|177
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|796053.68
|413
|2006.10.18 10:36
|s/l
|178
|56.80
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|6815.77
|802869.45
|414
|2006.10.23 03:30
|buy
|179
|100.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|415
|2006.10.23 03:30
|buy
|180
|60.50
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|416
|2006.10.23 10:00
|close
|179
|100.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-43999.65
|758869.80
|417
|2006.10.23 10:00
|close
|180
|60.50
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-26619.82
|732249.98
|418
|2006.10.30 01:10
|buy
|181
|100.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|419
|2006.10.30 01:10
|buy
|182
|46.40
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|420
|2006.10.30 11:03
|modify
|182
|46.40
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|421
|2006.10.30 11:03
|modify
|181
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|422
|2006.10.30 11:34
|s/l
|181
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|744250.37
|423
|2006.10.30 11:34
|s/l
|182
|46.40
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|5568.18
|749818.55
|424
|2006.10.31 00:15
|buy
|183
|100.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|425
|2006.10.31 00:15
|buy
|184
|49.90
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|426
|2006.10.31 10:00
|close
|183
|100.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-34999.35
|714819.20
|427
|2006.10.31 10:00
|close
|184
|49.90
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-17464.67
|697354.53
|428
|2006.11.01 05:00
|buy
|185
|100.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|429
|2006.11.01 05:00
|buy
|186
|39.40
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|430
|2006.11.01 17:02
|modify
|186
|39.40
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|431
|2006.11.01 17:02
|modify
|185
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|432
|2006.11.01 17:44
|s/l
|185
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|709354.91
|433
|2006.11.01 17:44
|s/l
|186
|39.40
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|4728.15
|714083.06
|434
|2006.11.06 00:10
|sell
|187
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|435
|2006.11.06 00:10
|sell
|188
|42.80
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|436
|2006.11.07 03:00
|close
|187
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|-0.69
|714082.37
|437
|2006.11.07 03:00
|close
|188
|42.80
|1.9013
|0.0000
|1.8662
|427.77
|714510.14
|438
|2006.11.23 03:35
|buy
|189
|100.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|439
|2006.11.23 03:35
|buy
|190
|42.90
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|440
|2006.11.24 08:52
|modify
|190
|42.90
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|441
|2006.11.24 08:52
|modify
|189
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|442
|2006.11.28 15:51
|t/p
|189
|100.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|357699.46
|1072209.60
|443
|2006.11.28 15:51
|t/p
|190
|42.90
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|153453.07
|1225662.67
|444
|2006.11.29 06:35
|buy
|191
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|445
|2006.11.29 06:35
|buy
|192
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|446
|2006.11.29 06:35
|buy
|193
|45.10
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|447
|2006.11.29 20:00
|close
|191
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|1168664.44
|448
|2006.11.29 20:00
|close
|193
|45.10
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-25706.20
|1142958.24
|449
|2006.11.29 20:00
|close
|192
|100.00
|1.9457
|0.0000
|1.9873
|-57998.89
|1084959.35
|450
|2006.12.01 00:35
|buy
|194
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|451
|2006.12.01 00:35
|buy
|195
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|452
|2006.12.01 00:35
|buy
|196
|16.90
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|453
|2006.12.01 03:37
|modify
|196
|16.90
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|454
|2006.12.01 03:37
|modify
|195
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|455
|2006.12.01 03:37
|modify
|194
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|456
|2006.12.01 10:35
|s/l
|194
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|1096959.51
|457
|2006.12.01 10:35
|s/l
|195
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|1108959.67
|458
|2006.12.01 10:35
|s/l
|196
|16.90
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|2028.03
|1110987.70
|459
|2006.12.04 03:55
|buy
|197
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|460
|2006.12.04 03:55
|buy
|198
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|461
|2006.12.04 03:55
|buy
|199
|22.10
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|462
|2006.12.04 15:00
|close
|197
|100.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-37999.84
|1072987.86
|463
|2006.12.04 15:00
|close
|199
|22.10
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-8397.97
|1064589.89
|464
|2006.12.04 15:00
|close
|198
|100.00
|1.9745
|0.0000
|2.0144
|-40999.75
|1023590.14
|465
|2006.12.11 08:45
|sell
|200
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|466
|2006.12.11 08:45
|sell
|201
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|467
|2006.12.11 08:45
|sell
|202
|4.70
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|468
|2006.12.11 19:00
|close
|200
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|970590.19
|469
|2006.12.11 19:00
|close
|202
|4.70
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-2491.00
|968099.19
|470
|2006.12.11 19:00
|close
|201
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|915099.24
|471
|2006.12.13 07:40
|buy
|203
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|472
|2006.12.13 07:40
|buy
|204
|83.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|473
|2006.12.13 15:00
|close
|203
|100.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-42000.51
|873098.73
|474
|2006.12.13 15:00
|close
|204
|83.00
|1.9653
|0.0000
|2.0054
|-35690.26
|837408.47
|475
|2006.12.18 04:35
|sell
|205
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|476
|2006.12.18 04:35
|sell
|206
|67.40
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|477
|2006.12.19 08:00
|close
|205
|100.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|48999.09
|886407.56
|478
|2006.12.19 08:00
|close
|206
|67.40
|1.9496
|0.0000
|1.9192
|32351.62
|918759.18
|479
|2007.01.03 00:50
|buy
|207
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|480
|2007.01.03 00:50
|buy
|208
|83.70
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|481
|2007.01.03 12:00
|close
|207
|100.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-99000.43
|819758.75
|482
|2007.01.03 12:01
|close
|208
|83.70
|1.9627
|0.0000
|2.0085
|-83700.50
|736058.25
|483
|2007.01.04 04:05
|sell
|209
|100.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|484
|2007.01.04 04:05
|sell
|210
|47.20
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|485
|2007.01.08 10:00
|close
|209
|100.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|181000.73
|917058.98
|486
|2007.01.08 10:00
|close
|210
|47.20
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|85432.34
|1002491.32
|487
|2007.01.16 01:15
|buy
|211
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|488
|2007.01.16 01:15
|buy
|212
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|489
|2007.01.16 01:15
|buy
|213
|0.40
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|490
|2007.01.16 08:06
|modify
|213
|0.40
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|491
|2007.01.16 08:06
|modify
|212
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|492
|2007.01.16 08:06
|modify
|211
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|493
|2007.01.16 11:04
|s/l
|211
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|1014490.89
|494
|2007.01.16 11:04
|s/l
|212
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|1026490.46
|495
|2007.01.16 11:04
|s/l
|213
|0.40
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|48.00
|1026538.46
|496
|2007.01.26 08:25
|sell
|214
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|497
|2007.01.26 08:25
|sell
|215
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|498
|2007.01.26 08:25
|sell
|216
|5.30
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|499
|2007.01.30 03:00
|close
|214
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|1049538.01
|500
|2007.01.30 03:00
|close
|216
|5.30
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|1218.98
|1050756.99
|501
|2007.01.30 03:00
|close
|215
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|1073756.54
|502
|2007.02.01 04:00
|buy
|217
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|503
|2007.02.01 04:00
|buy
|218
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|504
|2007.02.01 04:00
|buy
|219
|14.70
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|505
|2007.02.01 11:58
|modify
|219
|14.70
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|506
|2007.02.01 11:58
|modify
|218
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|507
|2007.02.01 11:58
|modify
|217
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|508
|2007.02.02 09:00
|close
|217
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|1104656.22
|509
|2007.02.02 09:00
|close
|219
|14.70
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|4542.25
|1109198.47
|510
|2007.02.02 09:00
|close
|218
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|1140098.15
|511
|2007.02.07 02:10
|buy
|220
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|512
|2007.02.07 02:10
|buy
|221
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|513
|2007.02.07 02:10
|buy
|222
|28.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|514
|2007.02.07 14:33
|modify
|222
|28.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|515
|2007.02.07 14:33
|modify
|221
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|516
|2007.02.07 14:33
|modify
|220
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|517
|2007.02.07 15:58
|s/l
|220
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|1152098.13
|518
|2007.02.07 15:58
|s/l
|221
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|1164098.11
|519
|2007.02.07 15:58
|s/l
|222
|28.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|3360.00
|1167458.11
|520
|2007.02.09 00:30
|sell
|223
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|521
|2007.02.09 00:30
|sell
|224
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|522
|2007.02.09 00:30
|sell
|225
|33.40
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|523
|2007.02.12 08:00
|close
|223
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|1200458.12
|524
|2007.02.12 08:00
|close
|225
|33.40
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|11022.00
|1211480.12
|525
|2007.02.12 08:00
|close
|224
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|1244480.13