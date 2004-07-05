Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.b

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test202206Ticks modelled4363432Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit37093.16Gross profit75023.04Gross loss-37929.88
Profit factor1.98Expected payoff194.21
Absolute drawdown270.00Maximal drawdown3949.89 (19.28%)Relative drawdown19.28% (3949.89)
Total trades191Short positions (won %)87 (39.08%)Long positions (won %)104 (61.54%)
Profit trades (% of total)98 (51.31%)Loss trades (% of total)93 (48.69%)
Largestprofit trade3579.00loss trade-1040.00
Averageprofit trade765.54loss trade-407.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (5782.02)consecutive losses (loss in money)8 (-1711.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6587.00 (5)consecutive loss (count of losses)-1879.96 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy11.001.83130.00001.8671
22004.07.05 19:00close11.001.82860.00001.8671-270.009730.00
32004.07.07 02:35buy21.001.83940.00001.8752
42004.07.07 05:16modify21.001.83941.84061.8752
52004.07.08 11:00close21.001.84971.84061.87521027.0110757.01
62004.07.13 23:45sell31.001.85780.00001.8226
72004.07.16 13:00close31.001.85580.00001.8226200.0010957.01
82004.07.19 09:05buy41.001.87290.00001.9087
92004.07.19 20:00close41.001.86880.00001.9087-410.0010547.01
102004.07.21 09:35sell51.001.85330.00001.8181
112004.07.22 12:00close51.001.84360.00001.8181970.0011517.01
122004.07.28 02:35sell61.001.82330.00001.7881
132004.07.28 23:00close61.001.82510.00001.7881-180.0011337.01
142004.08.02 23:55buy71.001.82530.00001.8611
152004.08.03 09:00close71.001.82210.00001.8611-321.0011016.01
162004.08.09 09:35buy81.001.84160.00001.8774
172004.08.10 11:00close81.001.83610.00001.8774-551.0010465.01
182004.08.11 09:00sell91.001.82940.00001.7942
192004.08.12 02:00close91.001.83250.00001.7942-310.0210154.99
202004.08.16 07:25buy101.001.84160.00001.8774
212004.08.16 11:02modify101.001.84161.84281.8774
222004.08.16 11:37s/l101.001.84281.84281.8774120.0010274.99
232004.08.18 05:45sell111.001.82890.00001.7937
242004.08.19 12:00close111.001.82830.00001.793760.0110335.00
252004.08.23 16:00sell121.001.81800.00001.7828
262004.08.25 10:00close121.001.79950.00001.78281849.9912184.99
272004.09.03 06:05sell131.001.79140.00001.7562
282004.09.06 13:00close131.001.78060.00001.75621080.0113265.00
292004.09.09 07:25buy141.001.78560.00001.8214
302004.09.09 12:00close141.001.78340.00001.8214-219.9913045.01
312004.09.16 03:00sell151.001.77780.00001.7426
322004.09.16 11:00close151.001.78290.00001.7426-510.0012535.01
332004.09.27 09:35buy161.001.80480.00001.8406
342004.09.27 18:38modify161.001.80481.80601.8406
352004.09.29 09:00close161.001.80971.80601.8406488.0013023.01
362004.09.30 00:30sell171.001.80070.00001.7655
372004.09.30 14:00close171.001.80780.00001.7655-709.9912313.02
382004.10.01 04:05buy181.001.81000.00001.8458
392004.10.01 11:00close181.001.80390.00001.8458-610.0011703.02
402004.10.01 20:10sell191.001.79840.00001.7632
412004.10.05 10:00close191.001.78670.00001.76321170.0012873.02
422004.10.18 07:30buy201.001.80320.00001.8390
432004.10.18 17:00close201.001.80030.00001.8390-290.0012583.02
442004.10.20 02:00buy211.001.80280.00001.8386
452004.10.20 09:21modify211.001.80281.80401.8386
462004.10.22 12:00close211.001.82261.80401.83861976.0014559.02
472004.10.26 02:10buy221.001.83990.00001.8757
482004.10.26 03:34modify221.001.83991.84111.8757
492004.10.26 07:56s/l221.001.84111.84111.8757120.0014679.02
502004.10.27 07:00sell231.001.83610.00001.8009
512004.10.27 14:00close231.001.84120.00001.8009-510.0114169.01
522004.10.28 04:55sell241.001.83160.00001.7964
532004.10.28 16:00close241.001.83170.00001.7964-9.9914159.02
542004.11.11 01:40sell251.001.84760.00001.8124
552004.11.12 03:00close251.001.84660.00001.8124100.0014259.02
562004.11.15 09:25buy261.001.85440.00001.8902
572004.11.15 17:00close261.001.84890.00001.8902-550.0013709.02
582004.11.17 01:35buy271.001.85190.00001.8877
592004.11.17 09:01modify271.001.85191.85311.8877
602004.11.17 16:43s/l271.001.85311.85311.8877119.9913829.01
612004.11.19 06:05sell281.001.85190.00001.8167
622004.11.19 11:00close281.001.85600.00001.8167-410.0013419.01
632004.11.23 21:00buy291.001.86800.00001.9038
642004.11.24 09:25modify291.001.86801.86921.9038
652004.11.26 10:00close291.001.88831.86921.90382025.0115444.02
662004.12.08 18:55sell301.001.93340.00001.8982
672004.12.13 05:00close301.001.91870.00001.89821470.0016914.02
682004.12.14 01:30buy311.001.92210.00001.9579
692004.12.14 10:33modify311.001.92211.92331.9579
702004.12.14 14:40s/l311.001.92331.92331.9579120.0017034.02
712004.12.15 02:55buy321.001.92500.00001.9608
722004.12.15 08:19modify321.001.92501.92621.9608
732004.12.16 16:00close321.001.94001.92621.96081497.0118531.03
742004.12.22 01:05sell331.001.92900.00001.8938
752004.12.23 21:00close331.001.92350.00001.8938550.0019081.03
762004.12.28 01:25buy341.001.93230.00001.9681
772004.12.28 08:32modify341.001.93231.93351.9681
782004.12.28 16:00s/l341.001.93351.93351.9681120.0019201.03
792004.12.29 22:30sell351.001.91850.00001.8833
802004.12.30 10:00close351.001.92360.00001.8833-510.0018691.03
812005.01.04 03:10sell361.001.90610.00001.8709
822005.01.05 17:00close361.001.88810.00001.87091800.0020491.03
832005.01.13 01:35buy371.001.89000.00001.9258
842005.01.13 12:00close371.001.88550.00001.9258-449.9920041.04
852005.01.17 01:30sell381.001.87090.00001.8357
862005.01.18 12:00close381.001.86850.00001.8357240.0120281.05
872005.01.19 17:20buy391.001.87470.00001.9105
882005.01.20 09:00close391.001.86930.00001.9105-543.0119738.04
892005.01.24 03:00buy401.001.87550.00001.9113
902005.01.24 08:51modify401.001.87551.87671.9113
912005.01.24 16:18s/l401.001.87671.87671.9113120.0019858.04
922005.01.26 01:30sell411.001.86620.00001.8310
932005.01.26 11:00close411.001.87660.00001.8310-1040.0018818.04
942005.01.28 03:00buy421.001.88730.00001.9231
952005.01.28 13:00close421.001.88260.00001.9231-470.0118348.03
962005.02.07 07:40sell431.001.87500.00001.8398
972005.02.09 11:00close431.001.86330.00001.83981170.0019518.03
982005.02.11 00:15buy441.001.86840.00001.9042
992005.02.11 12:00close441.001.86610.00001.9042-230.0019288.03
1002005.02.15 00:35buy451.001.88690.00001.9227
1012005.02.15 14:13modify451.001.88691.88811.9227
1022005.02.15 15:11s/l451.001.88811.88811.9227120.0019408.03
1032005.02.23 02:20buy461.001.90680.00001.9426
1042005.02.23 03:45modify461.001.90681.90801.9426
1052005.02.23 04:09s/l461.001.90801.90801.9426120.0019528.03
1062005.02.28 09:05buy471.001.91990.00001.9557
1072005.02.28 09:31modify471.001.91991.92111.9557
1082005.02.28 12:42s/l471.001.92111.92111.9557120.0019648.03
1092005.02.28 22:30buy481.001.92200.00001.9578
1102005.03.01 16:00close481.001.91770.00001.9578-430.9919217.04
1112005.03.02 21:00sell491.001.91300.00001.8778
1122005.03.04 15:00close491.001.91210.00001.877890.0119307.05
1132005.03.07 03:59buy501.001.92240.00001.9582
1142005.03.07 10:00close501.001.91860.00001.9582-379.9918927.06
1152005.03.09 04:25buy511.001.92740.00001.9632
1162005.03.09 09:29modify511.001.92741.92861.9632
1172005.03.09 10:30s/l511.001.92861.92861.9632120.0119047.07
1182005.03.15 03:20sell521.001.91510.00001.8799
1192005.03.15 12:00close521.001.91910.00001.8799-399.9918647.08
1202005.03.16 05:40sell531.001.91340.00001.8782
1212005.03.16 09:00close531.001.92020.00001.8782-679.9817967.10
1222005.03.17 02:15buy541.001.92460.00001.9604
1232005.03.17 15:00close541.001.91950.00001.9604-510.0017457.10
1242005.03.18 17:40sell551.001.91770.00001.8825
1252005.03.18 20:00close551.001.92060.00001.8825-289.9917167.11
1262005.03.24 04:30sell561.001.87100.00001.8358
1272005.03.28 20:00close561.001.86590.00001.8358510.0117677.12
1282005.03.30 21:15buy571.001.87940.00001.9152
1292005.03.31 12:43modify571.001.87941.88061.9152
1302005.04.01 17:15s/l571.001.88061.88061.9152116.0017793.12
1312005.04.04 20:35sell581.001.87590.00001.8407
1322005.04.05 16:00close581.001.87800.00001.8407-210.0017583.12
1332005.04.11 03:25buy591.001.88170.00001.9175
1342005.04.11 05:14modify591.001.88171.88291.9175
1352005.04.11 06:02s/l591.001.88291.88291.9175120.0017703.12
1362005.04.18 03:30buy601.001.88930.00001.9251
1372005.04.18 04:00close601.001.88970.00001.925140.0017743.12
1382005.04.19 01:50buy611.001.90140.00001.9372
1392005.04.19 07:50modify611.001.90141.90261.9372
1402005.04.20 13:00close611.001.91311.90261.93721169.0018912.12
1412005.04.22 08:00sell621.001.90870.00001.8735
1422005.04.22 12:00close621.001.91360.00001.8735-490.0018422.12
1432005.04.26 23:25sell631.001.90570.00001.8705
1442005.04.27 15:00close631.001.90880.00001.8705-310.0018112.12
1452005.04.28 22:55buy641.001.90640.00001.9422
1462005.04.29 06:22modify641.001.90641.90761.9422
1472005.04.29 20:02s/l641.001.90761.90761.9422119.0018231.12
1482005.05.06 00:00buy651.001.90330.00001.9391
1492005.05.06 10:00close651.001.89650.00001.9391-679.9917551.13
1502005.05.27 01:35sell661.001.82090.00001.7857
1512005.05.27 10:00close661.001.82500.00001.7857-410.0017141.13
1522005.06.02 03:45sell671.001.81210.00001.7769
1532005.06.02 10:00close671.001.81810.00001.7769-599.9916541.14
1542005.06.07 03:35buy681.001.82080.00001.8566
1552005.06.07 07:38modify681.001.82081.82201.8566
1562005.06.08 20:00close681.001.82851.82201.8566769.0117310.15
1572005.06.10 02:10sell691.001.82170.00001.7865
1582005.06.10 11:00close691.001.82420.00001.7865-250.0017060.15
1592005.06.13 19:35sell701.001.80600.00001.7708
1602005.06.14 11:00close701.001.80960.00001.7708-359.9916700.16
1612005.06.16 02:15buy711.001.82000.00001.8558
1622005.06.16 14:11modify711.001.82001.82121.8558
1632005.06.16 15:48s/l711.001.82121.82121.8558120.0016820.16
1642005.06.23 04:00sell721.001.82280.00001.7876
1652005.06.24 12:00close721.001.82170.00001.7876109.9916930.15
1662005.06.29 02:20sell731.001.81730.00001.7821
1672005.06.30 08:00close731.001.80840.00001.7821890.0017820.15
1682005.07.04 07:35sell741.001.76340.00001.7282
1692005.07.06 20:00close741.001.75790.00001.7282550.0118370.16
1702005.07.07 23:10sell751.001.74480.00001.7096
1712005.07.08 16:00close751.001.74170.00001.7096310.0018680.16
1722005.07.12 01:55buy761.001.75530.00001.7911
1732005.07.12 03:35modify761.001.75531.75651.7911
1742005.07.13 10:00close761.001.76691.75651.79111158.9919839.15
1752005.07.15 02:55sell771.001.75800.00001.7228
1762005.07.15 09:00close771.001.76270.00001.7228-469.9919369.16
1772005.07.18 04:50sell781.001.75400.00001.7188
1782005.07.21 03:00close781.001.74700.00001.7188699.9920069.15
1792005.07.22 02:35buy791.001.75160.00001.7874
1802005.07.22 08:18modify791.001.75161.75281.7874
1812005.07.22 09:40s/l791.001.75281.75281.7874120.0020189.15
1822005.07.25 10:35sell801.001.73840.00001.7032
1832005.07.25 12:00close801.001.74020.00001.7032-180.0020009.15
1842005.08.01 00:05buy811.001.75600.00001.7918
1852005.08.01 04:36modify811.001.75601.75721.7918
1862005.08.03 04:00close811.001.76661.75721.79181058.0021067.15
1872005.08.05 22:10sell821.001.77940.00001.7442
1882005.08.08 11:00close821.001.78580.00001.7442-640.0020427.15
1892005.08.08 18:45buy831.001.78570.00001.8215
1902005.08.09 07:54modify831.001.78571.78691.8215
1912005.08.09 09:26s/l831.001.78691.78691.8215119.0020546.15
1922005.08.15 02:45buy841.001.81340.00001.8492
1932005.08.15 13:00close841.001.80920.00001.8492-420.0020126.15
1942005.08.31 02:40sell851.001.78680.00001.7516
1952005.08.31 15:00close851.001.78980.00001.7516-300.0119826.14
1962005.09.01 04:40buy861.001.80190.00001.8377
1972005.09.01 09:57modify861.001.80191.80311.8377
1982005.09.02 09:49t/p861.001.83771.80311.83773579.0023405.14
1992005.09.05 01:30buy871.001.83780.00001.8736
2002005.09.05 03:07modify871.001.83781.83901.8736
2012005.09.06 02:00close871.001.84051.83901.8736269.0023674.14
2022005.09.13 07:55sell881.001.82300.00001.7878
2032005.09.14 04:00close881.001.82730.00001.7878-430.0023244.14
2042005.09.16 04:35sell891.001.80760.00001.7724
2052005.09.16 07:00close891.001.81280.00001.7724-520.0022724.14
2062005.09.22 03:50buy901.001.80790.00001.8437
2072005.09.22 12:00close901.001.80280.00001.8437-510.0122214.13
2082005.09.23 01:10sell911.001.79230.00001.7571
2092005.09.30 09:27t/p911.001.75710.00001.75713520.0025734.13
2102005.10.04 02:20sell921.001.75590.00001.7207
2112005.10.04 14:00close921.001.75890.00001.7207-300.0025434.13
2122005.10.06 10:35buy931.001.76860.00001.8044
2132005.10.06 15:14modify931.001.76861.76981.8044
2142005.10.07 09:00close931.001.77211.76981.8044348.9925783.12
2152005.10.10 08:35sell941.001.76160.00001.7264
2162005.10.12 12:00close941.001.74670.00001.72641490.0027273.12
2172005.10.14 02:25buy951.001.75070.00001.7865
2182005.10.14 04:34modify951.001.75071.75191.7865
2192005.10.14 11:13s/l951.001.75191.75191.7865120.0127393.13
2202005.10.17 01:25buy961.001.76420.00001.8000
2212005.10.17 02:22modify961.001.76421.76541.8000
2222005.10.17 09:58s/l961.001.76541.76541.8000120.0027513.13
2232005.10.17 10:00buy971.001.76590.00001.8017
2242005.10.17 12:00close971.001.75840.00001.8017-750.0026763.13
2252005.10.20 05:10buy981.001.76040.00001.7962
2262005.10.20 08:52modify981.001.76041.76161.7962
2272005.10.20 10:02s/l981.001.76161.76161.7962120.0026883.13
2282005.10.26 02:05buy991.001.78290.00001.8187
2292005.10.26 10:00close991.001.77750.00001.8187-540.0026343.13
2302005.10.27 17:05buy1001.001.78250.00001.8183
2312005.10.28 12:00close1001.001.78140.00001.8183-111.0026232.13
2322005.10.31 08:05sell1011.001.77650.00001.7413
2332005.10.31 10:00close1011.001.78100.00001.7413-450.0025782.13
2342005.11.01 08:25sell1021.001.76980.00001.7346
2352005.11.02 15:00close1021.001.76990.00001.7346-10.0125772.12
2362005.11.03 07:25buy1031.001.77450.00001.8103
2372005.11.03 10:35modify1031.001.77451.77571.8103
2382005.11.03 12:02s/l1031.001.77571.77571.8103120.0025892.12
2392005.11.08 14:55sell1041.001.73820.00001.7030
2402005.11.08 20:00close1041.001.74420.00001.7030-600.0025292.12
2412005.11.17 01:05sell1051.001.71880.00001.6836
2422005.11.18 16:00close1051.001.72020.00001.6836-140.0125152.11
2432005.11.29 02:50buy1061.001.72400.00001.7598
2442005.11.29 04:00close1061.001.72120.00001.7598-280.0024872.11
2452005.11.30 06:20sell1071.001.71890.00001.6837
2462005.11.30 11:00close1071.001.72340.00001.6837-449.9924422.12
2472005.12.01 06:05buy1081.001.72800.00001.7638
2482005.12.01 09:18modify1081.001.72801.72921.7638
2492005.12.01 12:00s/l1081.001.72921.72921.7638120.0024542.12
2502005.12.02 02:40buy1091.001.73050.00001.7663
2512005.12.02 13:00close1091.001.72640.00001.7663-410.0124132.11
2522005.12.09 01:40buy1101.001.75070.00001.7865
2532005.12.09 10:00close1101.001.74660.00001.7865-409.9923722.12
2542005.12.12 00:05buy1111.001.75080.00001.7866
2552005.12.12 02:17modify1111.001.75081.75201.7866
2562005.12.13 11:00close1111.001.76851.75201.78661769.0025491.12
2572005.12.21 01:35sell1121.001.75700.00001.7218
2582005.12.27 12:00close1121.001.73610.00001.72182090.0027581.12
2592005.12.29 02:15sell1131.001.72100.00001.6858
2602005.12.29 12:00close1131.001.72190.00001.6858-90.0127491.11
2612005.12.30 22:35sell1141.001.72360.00001.6884
2622006.01.03 04:00close1141.001.72880.00001.6884-520.0026971.11
2632006.01.03 14:25buy1151.001.72610.00001.7619
2642006.01.03 15:36modify1151.001.72611.72731.7619
2652006.01.05 10:00close1151.001.75231.72731.76192616.0029587.11
2662006.01.09 01:30buy1161.001.76810.00001.8039
2672006.01.09 05:44modify1161.001.76811.76931.8039
2682006.01.09 07:52s/l1161.001.76931.76931.8039120.0029707.11
2692006.01.16 07:00buy1171.001.77530.00001.8111
2702006.01.16 12:00close1171.001.77020.00001.8111-510.0029197.11
2712006.01.17 20:35sell1181.001.76460.00001.7294
2722006.01.18 00:00close1181.001.76860.00001.7294-400.0128797.10
2732006.01.23 10:00buy1191.001.77490.00001.8107
2742006.01.23 10:17modify1191.001.77491.77611.8107
2752006.01.25 23:00close1191.001.78371.77611.8107878.0029675.10
2762006.01.27 10:45sell1201.001.78120.00001.7460
2772006.01.27 15:00close1201.001.78620.00001.7460-499.9929175.11
2782006.02.03 00:45buy1211.001.77830.00001.8141
2792006.02.03 11:00close1211.001.77530.00001.8141-300.0028875.11
2802006.02.06 01:25sell1221.001.76360.00001.7284
2812006.02.10 04:00close1221.001.74430.00001.72841930.0030805.11
2822006.02.20 09:30buy1231.001.74290.00001.7787
2832006.02.21 13:59modify1231.001.74291.74411.7787
2842006.02.21 16:04s/l1231.001.74411.74411.7787119.0030924.11
2852006.02.27 17:40sell1241.001.74170.00001.7065
2862006.02.28 12:00close1241.001.74710.00001.7065-539.9830384.13
2872006.03.01 08:50buy1251.001.75360.00001.7894
2882006.03.01 11:10modify1251.001.75361.75481.7894
2892006.03.01 16:08s/l1251.001.75481.75481.7894120.0030504.13
2902006.03.08 03:00sell1261.001.73700.00001.7018
2912006.03.08 09:00close1261.001.74150.00001.7018-450.0030054.13
2922006.03.13 00:55sell1271.001.72760.00001.6924
2932006.03.13 18:00close1271.001.73110.00001.6924-350.0029704.13
2942006.03.14 08:45buy1281.001.73440.00001.7702
2952006.03.14 14:30modify1281.001.73441.73561.7702
2962006.03.14 14:32s/l1281.001.73561.73561.7702120.0029824.13
2972006.03.15 02:10buy1291.001.74570.00001.7815
2982006.03.15 11:00close1291.001.74230.00001.7815-340.0029484.13
2992006.03.16 05:30buy1301.001.74660.00001.7824
3002006.03.16 14:33modify1301.001.74661.74781.7824
3012006.03.17 16:00close1301.001.75311.74781.7824649.0030133.13
3022006.03.22 00:00sell1311.001.74870.00001.7135
3032006.03.24 16:00close1311.001.73750.00001.71351120.0031253.13
3042006.04.19 07:30buy1321.001.78120.00001.8170
3052006.04.19 10:34modify1321.001.78121.78241.8170
3062006.04.19 14:35s/l1321.001.78241.78241.8170120.0031373.13
3072006.04.20 02:15buy1331.001.79010.00001.8259
3082006.04.20 11:00close1331.001.78410.00001.8259-599.9930773.14
3092006.04.21 03:55sell1341.001.77930.00001.7441
3102006.04.21 11:00close1341.001.78170.00001.7441-240.0030533.14
3112006.04.28 03:30buy1351.001.80110.00001.8369
3122006.04.28 10:32modify1351.001.80111.80231.8369
3132006.05.01 15:12t/p1351.001.83691.80231.83693579.0034112.14
3142006.05.05 03:40buy1361.001.85100.00001.8868
3152006.05.05 14:30modify1361.001.85101.85221.8868
3162006.05.08 16:00close1361.001.85881.85221.8868779.0134891.15
3172006.05.15 08:30buy1371.001.89270.00001.9285
3182006.05.15 11:00close1371.001.88470.00001.9285-800.0134091.14
3192006.05.19 05:55buy1381.001.89020.00001.9260
3202006.05.19 10:00close1381.001.88030.00001.9260-990.0033101.14
3212006.05.19 21:15sell1391.001.87800.00001.8428
3222006.05.22 16:00close1391.001.87780.00001.842819.9933121.13
3232006.05.23 01:10buy1401.001.88320.00001.9190
3242006.05.23 06:53modify1401.001.88321.88441.9190
3252006.05.23 08:07s/l1401.001.88441.88441.9190120.0033241.13
3262006.05.29 03:15sell1411.001.85960.00001.8244
3272006.05.29 12:00close1411.001.86360.00001.8244-400.0132841.12
3282006.05.31 01:05buy1421.001.88130.00001.9171
3292006.05.31 08:52modify1421.001.88131.88251.9171
3302006.05.31 09:50s/l1421.001.88251.88251.9171120.0032961.12
3312006.06.06 08:20sell1431.001.87310.00001.8379
3322006.06.08 14:33t/p1431.001.83790.00001.83793520.0036481.12
3332006.06.14 03:30sell1441.001.83510.00001.7999
3342006.06.14 08:00close1441.001.83760.00001.7999-249.9836231.14
3352006.07.03 01:50buy1451.001.84670.00001.8825
3362006.07.03 18:00close1451.001.84050.00001.8825-620.0035611.14
3372006.07.06 01:45sell1461.001.83570.00001.8005
3382006.07.06 15:00close1461.001.83760.00001.8005-189.9935421.15
3392006.07.10 02:20buy1471.001.84790.00001.8837
3402006.07.10 09:22modify1471.001.84791.84911.8837
3412006.07.10 10:33s/l1471.001.84911.84911.8837120.0035541.15
3422006.07.13 03:10sell1481.001.83470.00001.7995
3432006.07.13 10:00close1481.001.83940.00001.7995-470.0035071.15
3442006.07.14 03:25buy1491.001.84080.00001.8766
3452006.07.14 04:00close1491.001.84090.00001.87669.9935081.14
3462006.07.17 00:40sell1501.001.83850.00001.8033
3472006.07.18 11:00close1501.001.82500.00001.80331350.0036431.14
3482006.07.20 21:50buy1511.001.84810.00001.8839
3492006.07.21 09:14modify1511.001.84811.84931.8839
3502006.07.24 08:00close1511.001.85241.84931.8839427.9936859.13
3512006.07.26 01:45sell1521.001.84100.00001.8058
3522006.07.26 16:00close1521.001.84370.00001.8058-270.0036589.13
3532006.07.28 22:20buy1531.001.86260.00001.8984
3542006.07.31 11:04modify1531.001.86261.86381.8984
3552006.07.31 12:23s/l1531.001.86381.86381.8984119.0036708.13
3562006.08.01 02:40buy1541.001.86680.00001.9026
3572006.08.01 17:53modify1541.001.86681.86801.9026
3582006.08.03 11:00close1541.001.87171.86801.9026486.0037194.13
3592006.08.04 04:55buy1551.001.88600.00001.9218
3602006.08.04 10:05modify1551.001.88601.88721.9218
3612006.08.07 09:00close1551.001.90521.88721.92181919.0139113.14
3622006.08.09 08:15sell1561.001.90450.00001.8693
3632006.08.09 16:00close1561.001.90920.00001.8693-470.0038643.14
3642006.08.11 00:45sell1571.001.89420.00001.8590
3652006.08.11 10:00close1571.001.89510.00001.8590-89.9938553.15
3662006.08.14 03:00sell1581.001.89330.00001.8581
3672006.08.15 15:00close1581.001.89480.00001.8581-149.9938403.16
3682006.08.15 22:05buy1591.001.89320.00001.9290
3692006.08.16 09:00close1591.001.89250.00001.9290-71.0038332.16
3702006.08.18 05:45sell1601.001.88600.00001.8508
3712006.08.18 08:00close1601.001.88660.00001.8508-60.0038272.16
3722006.08.21 21:05buy1611.001.89400.00001.9298
3732006.08.22 03:00close1611.001.89070.00001.9298-331.0037941.16
3742006.08.23 08:55sell1621.001.88890.00001.8537
3752006.08.23 10:00close1621.001.89240.00001.8537-350.0037591.16
3762006.08.25 04:40sell1631.001.88800.00001.8528
3772006.08.25 13:00close1631.001.88990.00001.8528-190.0037401.16
3782006.09.06 03:20sell1641.001.89480.00001.8596
3792006.09.12 06:00close1641.001.86850.00001.85962630.0040031.16
3802006.09.13 02:15buy1651.001.87240.00001.9082
3812006.09.13 10:30modify1651.001.87241.87361.9082
3822006.09.13 10:31s/l1651.001.87361.87361.9082120.0040151.16
3832006.09.14 07:10buy1661.001.87680.00001.9126
3842006.09.14 10:30modify1661.001.87681.87801.9126
3852006.09.15 10:00close1661.001.88481.87801.9126799.0040950.16
3862006.09.21 01:10buy1671.001.88690.00001.9227
3872006.09.21 02:48modify1671.001.88691.88811.9227
3882006.09.25 00:00close1671.001.90071.88811.92271378.0042328.16
3892006.09.27 23:00sell1681.001.88920.00001.8540
3902006.10.02 09:00close1681.001.87260.00001.85401660.0043988.16
3912006.10.03 02:25buy1691.001.88640.00001.9222
3922006.10.04 04:00close1691.001.88420.00001.9222-221.0143767.15
3932006.10.09 21:15sell1701.001.86750.00001.8323
3942006.10.10 09:00close1701.001.86920.00001.8323-170.0043597.15
3952006.10.11 04:35sell1711.001.85510.00001.8199
3962006.10.11 11:00close1711.001.85800.00001.8199-290.0043307.15
3972006.10.18 02:45buy1721.001.86980.00001.9056
3982006.10.18 08:43modify1721.001.86981.87101.9056
3992006.10.18 10:36s/l1721.001.87101.87101.9056120.0043427.15
4002006.10.23 03:30buy1731.001.88230.00001.9181
4012006.10.23 10:00close1731.001.87790.00001.9181-440.0042987.15
4022006.10.30 01:10buy1741.001.89590.00001.9317
4032006.10.30 11:03modify1741.001.89591.89711.9317
4042006.10.30 11:34s/l1741.001.89711.89711.9317120.0043107.15
4052006.10.31 00:15buy1751.001.90040.00001.9362
4062006.10.31 10:00close1751.001.89690.00001.9362-349.9942757.16
4072006.11.01 05:00buy1761.001.90740.00001.9432
4082006.11.01 17:02modify1761.001.90741.90861.9432
4092006.11.01 17:44s/l1761.001.90861.90861.9432120.0042877.16
4102006.11.06 00:10sell1771.001.90140.00001.8662
4112006.11.07 03:00close1771.001.90140.00001.86620.0042877.16
4122006.11.23 03:35buy1781.001.91370.00001.9495
4132006.11.24 08:52modify1781.001.91371.91491.9495
4142006.11.28 15:51t/p1781.001.94951.91491.94953576.9946454.15
4152006.11.29 06:35buy1791.001.95150.00001.9873
4162006.11.29 20:00close1791.001.94580.00001.9873-569.9845884.17
4172006.12.01 00:35buy1801.001.96500.00002.0008
4182006.12.01 03:37modify1801.001.96501.96622.0008
4192006.12.01 10:35s/l1801.001.96621.96622.0008120.0046004.17
4202006.12.04 03:55buy1811.001.97860.00002.0144
4212006.12.04 15:00close1811.001.97480.00002.0144-380.0045624.17
4222006.12.11 08:45sell1821.001.95310.00001.9179
4232006.12.11 19:00close1821.001.95840.00001.9179-530.0045094.17
4242006.12.13 07:40buy1831.001.96960.00002.0054
4252006.12.13 15:00close1831.001.96540.00002.0054-420.0044674.17
4262006.12.18 04:35sell1841.001.95440.00001.9192
4272006.12.19 08:00close1841.001.94950.00001.9192489.9945164.16
4282007.01.03 00:50buy1851.001.97270.00002.0085
4292007.01.03 12:00close1851.001.96280.00002.0085-990.0144174.15
4302007.01.04 04:05sell1861.001.95220.00001.9170
4312007.01.08 10:00close1861.001.93410.00001.91701810.0145984.16
4322007.01.16 01:15buy1871.001.96320.00001.9990
4332007.01.16 08:06modify1871.001.96321.96441.9990
4342007.01.16 11:04s/l1871.001.96441.96441.9990120.0046104.16
4352007.01.26 08:25sell1881.001.96670.00001.9315
4362007.01.30 03:00close1881.001.96440.00001.9315230.0046334.16
4372007.02.01 04:00buy1891.001.96310.00001.9989
4382007.02.01 11:58modify1891.001.96311.96431.9989
4392007.02.02 09:00close1891.001.96621.96431.9989309.0046643.16
4402007.02.07 02:10buy1901.001.96870.00002.0045
4412007.02.07 14:33modify1901.001.96871.96992.0045
4422007.02.07 15:58s/l1901.001.96991.96992.0045120.0046763.16
4432007.02.09 00:30sell1911.001.95900.00001.9238
4442007.02.12 08:00close1911.001.95570.00001.9238330.0047093.16