|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|202206
|Ticks modelled
|4363432
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|37093.16
|Gross profit
|75023.04
|Gross loss
|-37929.88
|Profit factor
|1.98
|Expected payoff
|194.21
|Absolute drawdown
|270.00
|Maximal drawdown
|3949.89 (19.28%)
|Relative drawdown
|19.28% (3949.89)
|Total trades
|191
|Short positions (won %)
|87 (39.08%)
|Long positions (won %)
|104 (61.54%)
|Profit trades (% of total)
|98 (51.31%)
|Loss trades (% of total)
|93 (48.69%)
|Largest
|profit trade
|3579.00
|loss trade
|-1040.00
|Average
|profit trade
|765.54
|loss trade
|-407.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (5782.02)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1711.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6587.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1879.96 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8313
|0.0000
|1.8671
|2
|2004.07.05 19:00
|close
|1
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8671
|-270.00
|9730.00
|3
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8752
|4
|2004.07.07 05:16
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8406
|1.8752
|5
|2004.07.08 11:00
|close
|2
|1.00
|1.8497
|1.8406
|1.8752
|1027.01
|10757.01
|6
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|7
|2004.07.16 13:00
|close
|3
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|200.00
|10957.01
|8
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.9087
|9
|2004.07.19 20:00
|close
|4
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.9087
|-410.00
|10547.01
|10
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|11
|2004.07.22 12:00
|close
|5
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|970.00
|11517.01
|12
|2004.07.28 02:35
|sell
|6
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|13
|2004.07.28 23:00
|close
|6
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-180.00
|11337.01
|14
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8611
|15
|2004.08.03 09:00
|close
|7
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8611
|-321.00
|11016.01
|16
|2004.08.09 09:35
|buy
|8
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|17
|2004.08.10 11:00
|close
|8
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8774
|-551.00
|10465.01
|18
|2004.08.11 09:00
|sell
|9
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|19
|2004.08.12 02:00
|close
|9
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-310.02
|10154.99
|20
|2004.08.16 07:25
|buy
|10
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|21
|2004.08.16 11:02
|modify
|10
|1.00
|1.8416
|1.8428
|1.8774
|22
|2004.08.16 11:37
|s/l
|10
|1.00
|1.8428
|1.8428
|1.8774
|120.00
|10274.99
|23
|2004.08.18 05:45
|sell
|11
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|24
|2004.08.19 12:00
|close
|11
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|60.01
|10335.00
|25
|2004.08.23 16:00
|sell
|12
|1.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|26
|2004.08.25 10:00
|close
|12
|1.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|1849.99
|12184.99
|27
|2004.09.03 06:05
|sell
|13
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|28
|2004.09.06 13:00
|close
|13
|1.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|1080.01
|13265.00
|29
|2004.09.09 07:25
|buy
|14
|1.00
|1.7856
|0.0000
|1.8214
|30
|2004.09.09 12:00
|close
|14
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.8214
|-219.99
|13045.01
|31
|2004.09.16 03:00
|sell
|15
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|32
|2004.09.16 11:00
|close
|15
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-510.00
|12535.01
|33
|2004.09.27 09:35
|buy
|16
|1.00
|1.8048
|0.0000
|1.8406
|34
|2004.09.27 18:38
|modify
|16
|1.00
|1.8048
|1.8060
|1.8406
|35
|2004.09.29 09:00
|close
|16
|1.00
|1.8097
|1.8060
|1.8406
|488.00
|13023.01
|36
|2004.09.30 00:30
|sell
|17
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|37
|2004.09.30 14:00
|close
|17
|1.00
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-709.99
|12313.02
|38
|2004.10.01 04:05
|buy
|18
|1.00
|1.8100
|0.0000
|1.8458
|39
|2004.10.01 11:00
|close
|18
|1.00
|1.8039
|0.0000
|1.8458
|-610.00
|11703.02
|40
|2004.10.01 20:10
|sell
|19
|1.00
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|41
|2004.10.05 10:00
|close
|19
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|1170.00
|12873.02
|42
|2004.10.18 07:30
|buy
|20
|1.00
|1.8032
|0.0000
|1.8390
|43
|2004.10.18 17:00
|close
|20
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.8390
|-290.00
|12583.02
|44
|2004.10.20 02:00
|buy
|21
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8386
|45
|2004.10.20 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.8028
|1.8040
|1.8386
|46
|2004.10.22 12:00
|close
|21
|1.00
|1.8226
|1.8040
|1.8386
|1976.00
|14559.02
|47
|2004.10.26 02:10
|buy
|22
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8757
|48
|2004.10.26 03:34
|modify
|22
|1.00
|1.8399
|1.8411
|1.8757
|49
|2004.10.26 07:56
|s/l
|22
|1.00
|1.8411
|1.8411
|1.8757
|120.00
|14679.02
|50
|2004.10.27 07:00
|sell
|23
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|51
|2004.10.27 14:00
|close
|23
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-510.01
|14169.01
|52
|2004.10.28 04:55
|sell
|24
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|53
|2004.10.28 16:00
|close
|24
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-9.99
|14159.02
|54
|2004.11.11 01:40
|sell
|25
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|55
|2004.11.12 03:00
|close
|25
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|100.00
|14259.02
|56
|2004.11.15 09:25
|buy
|26
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8902
|57
|2004.11.15 17:00
|close
|26
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8902
|-550.00
|13709.02
|58
|2004.11.17 01:35
|buy
|27
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8877
|59
|2004.11.17 09:01
|modify
|27
|1.00
|1.8519
|1.8531
|1.8877
|60
|2004.11.17 16:43
|s/l
|27
|1.00
|1.8531
|1.8531
|1.8877
|119.99
|13829.01
|61
|2004.11.19 06:05
|sell
|28
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|62
|2004.11.19 11:00
|close
|28
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-410.00
|13419.01
|63
|2004.11.23 21:00
|buy
|29
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.9038
|64
|2004.11.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.8680
|1.8692
|1.9038
|65
|2004.11.26 10:00
|close
|29
|1.00
|1.8883
|1.8692
|1.9038
|2025.01
|15444.02
|66
|2004.12.08 18:55
|sell
|30
|1.00
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|67
|2004.12.13 05:00
|close
|30
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|1470.00
|16914.02
|68
|2004.12.14 01:30
|buy
|31
|1.00
|1.9221
|0.0000
|1.9579
|69
|2004.12.14 10:33
|modify
|31
|1.00
|1.9221
|1.9233
|1.9579
|70
|2004.12.14 14:40
|s/l
|31
|1.00
|1.9233
|1.9233
|1.9579
|120.00
|17034.02
|71
|2004.12.15 02:55
|buy
|32
|1.00
|1.9250
|0.0000
|1.9608
|72
|2004.12.15 08:19
|modify
|32
|1.00
|1.9250
|1.9262
|1.9608
|73
|2004.12.16 16:00
|close
|32
|1.00
|1.9400
|1.9262
|1.9608
|1497.01
|18531.03
|74
|2004.12.22 01:05
|sell
|33
|1.00
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|75
|2004.12.23 21:00
|close
|33
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|550.00
|19081.03
|76
|2004.12.28 01:25
|buy
|34
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9681
|77
|2004.12.28 08:32
|modify
|34
|1.00
|1.9323
|1.9335
|1.9681
|78
|2004.12.28 16:00
|s/l
|34
|1.00
|1.9335
|1.9335
|1.9681
|120.00
|19201.03
|79
|2004.12.29 22:30
|sell
|35
|1.00
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|80
|2004.12.30 10:00
|close
|35
|1.00
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-510.00
|18691.03
|81
|2005.01.04 03:10
|sell
|36
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|82
|2005.01.05 17:00
|close
|36
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|1800.00
|20491.03
|83
|2005.01.13 01:35
|buy
|37
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.9258
|84
|2005.01.13 12:00
|close
|37
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.9258
|-449.99
|20041.04
|85
|2005.01.17 01:30
|sell
|38
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|86
|2005.01.18 12:00
|close
|38
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|240.01
|20281.05
|87
|2005.01.19 17:20
|buy
|39
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.9105
|88
|2005.01.20 09:00
|close
|39
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.9105
|-543.01
|19738.04
|89
|2005.01.24 03:00
|buy
|40
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.9113
|90
|2005.01.24 08:51
|modify
|40
|1.00
|1.8755
|1.8767
|1.9113
|91
|2005.01.24 16:18
|s/l
|40
|1.00
|1.8767
|1.8767
|1.9113
|120.00
|19858.04
|92
|2005.01.26 01:30
|sell
|41
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|93
|2005.01.26 11:00
|close
|41
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-1040.00
|18818.04
|94
|2005.01.28 03:00
|buy
|42
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.9231
|95
|2005.01.28 13:00
|close
|42
|1.00
|1.8826
|0.0000
|1.9231
|-470.01
|18348.03
|96
|2005.02.07 07:40
|sell
|43
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|97
|2005.02.09 11:00
|close
|43
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|1170.00
|19518.03
|98
|2005.02.11 00:15
|buy
|44
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.9042
|99
|2005.02.11 12:00
|close
|44
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.9042
|-230.00
|19288.03
|100
|2005.02.15 00:35
|buy
|45
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|101
|2005.02.15 14:13
|modify
|45
|1.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|102
|2005.02.15 15:11
|s/l
|45
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9227
|120.00
|19408.03
|103
|2005.02.23 02:20
|buy
|46
|1.00
|1.9068
|0.0000
|1.9426
|104
|2005.02.23 03:45
|modify
|46
|1.00
|1.9068
|1.9080
|1.9426
|105
|2005.02.23 04:09
|s/l
|46
|1.00
|1.9080
|1.9080
|1.9426
|120.00
|19528.03
|106
|2005.02.28 09:05
|buy
|47
|1.00
|1.9199
|0.0000
|1.9557
|107
|2005.02.28 09:31
|modify
|47
|1.00
|1.9199
|1.9211
|1.9557
|108
|2005.02.28 12:42
|s/l
|47
|1.00
|1.9211
|1.9211
|1.9557
|120.00
|19648.03
|109
|2005.02.28 22:30
|buy
|48
|1.00
|1.9220
|0.0000
|1.9578
|110
|2005.03.01 16:00
|close
|48
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.9578
|-430.99
|19217.04
|111
|2005.03.02 21:00
|sell
|49
|1.00
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|112
|2005.03.04 15:00
|close
|49
|1.00
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|90.01
|19307.05
|113
|2005.03.07 03:59
|buy
|50
|1.00
|1.9224
|0.0000
|1.9582
|114
|2005.03.07 10:00
|close
|50
|1.00
|1.9186
|0.0000
|1.9582
|-379.99
|18927.06
|115
|2005.03.09 04:25
|buy
|51
|1.00
|1.9274
|0.0000
|1.9632
|116
|2005.03.09 09:29
|modify
|51
|1.00
|1.9274
|1.9286
|1.9632
|117
|2005.03.09 10:30
|s/l
|51
|1.00
|1.9286
|1.9286
|1.9632
|120.01
|19047.07
|118
|2005.03.15 03:20
|sell
|52
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|119
|2005.03.15 12:00
|close
|52
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-399.99
|18647.08
|120
|2005.03.16 05:40
|sell
|53
|1.00
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|121
|2005.03.16 09:00
|close
|53
|1.00
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-679.98
|17967.10
|122
|2005.03.17 02:15
|buy
|54
|1.00
|1.9246
|0.0000
|1.9604
|123
|2005.03.17 15:00
|close
|54
|1.00
|1.9195
|0.0000
|1.9604
|-510.00
|17457.10
|124
|2005.03.18 17:40
|sell
|55
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|125
|2005.03.18 20:00
|close
|55
|1.00
|1.9206
|0.0000
|1.8825
|-289.99
|17167.11
|126
|2005.03.24 04:30
|sell
|56
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|127
|2005.03.28 20:00
|close
|56
|1.00
|1.8659
|0.0000
|1.8358
|510.01
|17677.12
|128
|2005.03.30 21:15
|buy
|57
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.9152
|129
|2005.03.31 12:43
|modify
|57
|1.00
|1.8794
|1.8806
|1.9152
|130
|2005.04.01 17:15
|s/l
|57
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.9152
|116.00
|17793.12
|131
|2005.04.04 20:35
|sell
|58
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|132
|2005.04.05 16:00
|close
|58
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-210.00
|17583.12
|133
|2005.04.11 03:25
|buy
|59
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9175
|134
|2005.04.11 05:14
|modify
|59
|1.00
|1.8817
|1.8829
|1.9175
|135
|2005.04.11 06:02
|s/l
|59
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.9175
|120.00
|17703.12
|136
|2005.04.18 03:30
|buy
|60
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.9251
|137
|2005.04.18 04:00
|close
|60
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.9251
|40.00
|17743.12
|138
|2005.04.19 01:50
|buy
|61
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9372
|139
|2005.04.19 07:50
|modify
|61
|1.00
|1.9014
|1.9026
|1.9372
|140
|2005.04.20 13:00
|close
|61
|1.00
|1.9131
|1.9026
|1.9372
|1169.00
|18912.12
|141
|2005.04.22 08:00
|sell
|62
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|142
|2005.04.22 12:00
|close
|62
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-490.00
|18422.12
|143
|2005.04.26 23:25
|sell
|63
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|144
|2005.04.27 15:00
|close
|63
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-310.00
|18112.12
|145
|2005.04.28 22:55
|buy
|64
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9422
|146
|2005.04.29 06:22
|modify
|64
|1.00
|1.9064
|1.9076
|1.9422
|147
|2005.04.29 20:02
|s/l
|64
|1.00
|1.9076
|1.9076
|1.9422
|119.00
|18231.12
|148
|2005.05.06 00:00
|buy
|65
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9391
|149
|2005.05.06 10:00
|close
|65
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.9391
|-679.99
|17551.13
|150
|2005.05.27 01:35
|sell
|66
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|151
|2005.05.27 10:00
|close
|66
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-410.00
|17141.13
|152
|2005.06.02 03:45
|sell
|67
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|153
|2005.06.02 10:00
|close
|67
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-599.99
|16541.14
|154
|2005.06.07 03:35
|buy
|68
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8566
|155
|2005.06.07 07:38
|modify
|68
|1.00
|1.8208
|1.8220
|1.8566
|156
|2005.06.08 20:00
|close
|68
|1.00
|1.8285
|1.8220
|1.8566
|769.01
|17310.15
|157
|2005.06.10 02:10
|sell
|69
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|158
|2005.06.10 11:00
|close
|69
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-250.00
|17060.15
|159
|2005.06.13 19:35
|sell
|70
|1.00
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|160
|2005.06.14 11:00
|close
|70
|1.00
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-359.99
|16700.16
|161
|2005.06.16 02:15
|buy
|71
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8558
|162
|2005.06.16 14:11
|modify
|71
|1.00
|1.8200
|1.8212
|1.8558
|163
|2005.06.16 15:48
|s/l
|71
|1.00
|1.8212
|1.8212
|1.8558
|120.00
|16820.16
|164
|2005.06.23 04:00
|sell
|72
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|165
|2005.06.24 12:00
|close
|72
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|109.99
|16930.15
|166
|2005.06.29 02:20
|sell
|73
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|167
|2005.06.30 08:00
|close
|73
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|890.00
|17820.15
|168
|2005.07.04 07:35
|sell
|74
|1.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|169
|2005.07.06 20:00
|close
|74
|1.00
|1.7579
|0.0000
|1.7282
|550.01
|18370.16
|170
|2005.07.07 23:10
|sell
|75
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7096
|171
|2005.07.08 16:00
|close
|75
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7096
|310.00
|18680.16
|172
|2005.07.12 01:55
|buy
|76
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7911
|173
|2005.07.12 03:35
|modify
|76
|1.00
|1.7553
|1.7565
|1.7911
|174
|2005.07.13 10:00
|close
|76
|1.00
|1.7669
|1.7565
|1.7911
|1158.99
|19839.15
|175
|2005.07.15 02:55
|sell
|77
|1.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|176
|2005.07.15 09:00
|close
|77
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-469.99
|19369.16
|177
|2005.07.18 04:50
|sell
|78
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|178
|2005.07.21 03:00
|close
|78
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|699.99
|20069.15
|179
|2005.07.22 02:35
|buy
|79
|1.00
|1.7516
|0.0000
|1.7874
|180
|2005.07.22 08:18
|modify
|79
|1.00
|1.7516
|1.7528
|1.7874
|181
|2005.07.22 09:40
|s/l
|79
|1.00
|1.7528
|1.7528
|1.7874
|120.00
|20189.15
|182
|2005.07.25 10:35
|sell
|80
|1.00
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|183
|2005.07.25 12:00
|close
|80
|1.00
|1.7402
|0.0000
|1.7032
|-180.00
|20009.15
|184
|2005.08.01 00:05
|buy
|81
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7918
|185
|2005.08.01 04:36
|modify
|81
|1.00
|1.7560
|1.7572
|1.7918
|186
|2005.08.03 04:00
|close
|81
|1.00
|1.7666
|1.7572
|1.7918
|1058.00
|21067.15
|187
|2005.08.05 22:10
|sell
|82
|1.00
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|188
|2005.08.08 11:00
|close
|82
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-640.00
|20427.15
|189
|2005.08.08 18:45
|buy
|83
|1.00
|1.7857
|0.0000
|1.8215
|190
|2005.08.09 07:54
|modify
|83
|1.00
|1.7857
|1.7869
|1.8215
|191
|2005.08.09 09:26
|s/l
|83
|1.00
|1.7869
|1.7869
|1.8215
|119.00
|20546.15
|192
|2005.08.15 02:45
|buy
|84
|1.00
|1.8134
|0.0000
|1.8492
|193
|2005.08.15 13:00
|close
|84
|1.00
|1.8092
|0.0000
|1.8492
|-420.00
|20126.15
|194
|2005.08.31 02:40
|sell
|85
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|195
|2005.08.31 15:00
|close
|85
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-300.01
|19826.14
|196
|2005.09.01 04:40
|buy
|86
|1.00
|1.8019
|0.0000
|1.8377
|197
|2005.09.01 09:57
|modify
|86
|1.00
|1.8019
|1.8031
|1.8377
|198
|2005.09.02 09:49
|t/p
|86
|1.00
|1.8377
|1.8031
|1.8377
|3579.00
|23405.14
|199
|2005.09.05 01:30
|buy
|87
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8736
|200
|2005.09.05 03:07
|modify
|87
|1.00
|1.8378
|1.8390
|1.8736
|201
|2005.09.06 02:00
|close
|87
|1.00
|1.8405
|1.8390
|1.8736
|269.00
|23674.14
|202
|2005.09.13 07:55
|sell
|88
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|203
|2005.09.14 04:00
|close
|88
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-430.00
|23244.14
|204
|2005.09.16 04:35
|sell
|89
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|205
|2005.09.16 07:00
|close
|89
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-520.00
|22724.14
|206
|2005.09.22 03:50
|buy
|90
|1.00
|1.8079
|0.0000
|1.8437
|207
|2005.09.22 12:00
|close
|90
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8437
|-510.01
|22214.13
|208
|2005.09.23 01:10
|sell
|91
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|209
|2005.09.30 09:27
|t/p
|91
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|3520.00
|25734.13
|210
|2005.10.04 02:20
|sell
|92
|1.00
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|211
|2005.10.04 14:00
|close
|92
|1.00
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-300.00
|25434.13
|212
|2005.10.06 10:35
|buy
|93
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.8044
|213
|2005.10.06 15:14
|modify
|93
|1.00
|1.7686
|1.7698
|1.8044
|214
|2005.10.07 09:00
|close
|93
|1.00
|1.7721
|1.7698
|1.8044
|348.99
|25783.12
|215
|2005.10.10 08:35
|sell
|94
|1.00
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|216
|2005.10.12 12:00
|close
|94
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|1490.00
|27273.12
|217
|2005.10.14 02:25
|buy
|95
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|218
|2005.10.14 04:34
|modify
|95
|1.00
|1.7507
|1.7519
|1.7865
|219
|2005.10.14 11:13
|s/l
|95
|1.00
|1.7519
|1.7519
|1.7865
|120.01
|27393.13
|220
|2005.10.17 01:25
|buy
|96
|1.00
|1.7642
|0.0000
|1.8000
|221
|2005.10.17 02:22
|modify
|96
|1.00
|1.7642
|1.7654
|1.8000
|222
|2005.10.17 09:58
|s/l
|96
|1.00
|1.7654
|1.7654
|1.8000
|120.00
|27513.13
|223
|2005.10.17 10:00
|buy
|97
|1.00
|1.7659
|0.0000
|1.8017
|224
|2005.10.17 12:00
|close
|97
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.8017
|-750.00
|26763.13
|225
|2005.10.20 05:10
|buy
|98
|1.00
|1.7604
|0.0000
|1.7962
|226
|2005.10.20 08:52
|modify
|98
|1.00
|1.7604
|1.7616
|1.7962
|227
|2005.10.20 10:02
|s/l
|98
|1.00
|1.7616
|1.7616
|1.7962
|120.00
|26883.13
|228
|2005.10.26 02:05
|buy
|99
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.8187
|229
|2005.10.26 10:00
|close
|99
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8187
|-540.00
|26343.13
|230
|2005.10.27 17:05
|buy
|100
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.8183
|231
|2005.10.28 12:00
|close
|100
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8183
|-111.00
|26232.13
|232
|2005.10.31 08:05
|sell
|101
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|233
|2005.10.31 10:00
|close
|101
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-450.00
|25782.13
|234
|2005.11.01 08:25
|sell
|102
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|235
|2005.11.02 15:00
|close
|102
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-10.01
|25772.12
|236
|2005.11.03 07:25
|buy
|103
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.8103
|237
|2005.11.03 10:35
|modify
|103
|1.00
|1.7745
|1.7757
|1.8103
|238
|2005.11.03 12:02
|s/l
|103
|1.00
|1.7757
|1.7757
|1.8103
|120.00
|25892.12
|239
|2005.11.08 14:55
|sell
|104
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|240
|2005.11.08 20:00
|close
|104
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-600.00
|25292.12
|241
|2005.11.17 01:05
|sell
|105
|1.00
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|242
|2005.11.18 16:00
|close
|105
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-140.01
|25152.11
|243
|2005.11.29 02:50
|buy
|106
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7598
|244
|2005.11.29 04:00
|close
|106
|1.00
|1.7212
|0.0000
|1.7598
|-280.00
|24872.11
|245
|2005.11.30 06:20
|sell
|107
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|246
|2005.11.30 11:00
|close
|107
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-449.99
|24422.12
|247
|2005.12.01 06:05
|buy
|108
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7638
|248
|2005.12.01 09:18
|modify
|108
|1.00
|1.7280
|1.7292
|1.7638
|249
|2005.12.01 12:00
|s/l
|108
|1.00
|1.7292
|1.7292
|1.7638
|120.00
|24542.12
|250
|2005.12.02 02:40
|buy
|109
|1.00
|1.7305
|0.0000
|1.7663
|251
|2005.12.02 13:00
|close
|109
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7663
|-410.01
|24132.11
|252
|2005.12.09 01:40
|buy
|110
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|253
|2005.12.09 10:00
|close
|110
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7865
|-409.99
|23722.12
|254
|2005.12.12 00:05
|buy
|111
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7866
|255
|2005.12.12 02:17
|modify
|111
|1.00
|1.7508
|1.7520
|1.7866
|256
|2005.12.13 11:00
|close
|111
|1.00
|1.7685
|1.7520
|1.7866
|1769.00
|25491.12
|257
|2005.12.21 01:35
|sell
|112
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|258
|2005.12.27 12:00
|close
|112
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|2090.00
|27581.12
|259
|2005.12.29 02:15
|sell
|113
|1.00
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|260
|2005.12.29 12:00
|close
|113
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-90.01
|27491.11
|261
|2005.12.30 22:35
|sell
|114
|1.00
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|262
|2006.01.03 04:00
|close
|114
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-520.00
|26971.11
|263
|2006.01.03 14:25
|buy
|115
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7619
|264
|2006.01.03 15:36
|modify
|115
|1.00
|1.7261
|1.7273
|1.7619
|265
|2006.01.05 10:00
|close
|115
|1.00
|1.7523
|1.7273
|1.7619
|2616.00
|29587.11
|266
|2006.01.09 01:30
|buy
|116
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.8039
|267
|2006.01.09 05:44
|modify
|116
|1.00
|1.7681
|1.7693
|1.8039
|268
|2006.01.09 07:52
|s/l
|116
|1.00
|1.7693
|1.7693
|1.8039
|120.00
|29707.11
|269
|2006.01.16 07:00
|buy
|117
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8111
|270
|2006.01.16 12:00
|close
|117
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.8111
|-510.00
|29197.11
|271
|2006.01.17 20:35
|sell
|118
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|272
|2006.01.18 00:00
|close
|118
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.7294
|-400.01
|28797.10
|273
|2006.01.23 10:00
|buy
|119
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8107
|274
|2006.01.23 10:17
|modify
|119
|1.00
|1.7749
|1.7761
|1.8107
|275
|2006.01.25 23:00
|close
|119
|1.00
|1.7837
|1.7761
|1.8107
|878.00
|29675.10
|276
|2006.01.27 10:45
|sell
|120
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|277
|2006.01.27 15:00
|close
|120
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-499.99
|29175.11
|278
|2006.02.03 00:45
|buy
|121
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.8141
|279
|2006.02.03 11:00
|close
|121
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8141
|-300.00
|28875.11
|280
|2006.02.06 01:25
|sell
|122
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|281
|2006.02.10 04:00
|close
|122
|1.00
|1.7443
|0.0000
|1.7284
|1930.00
|30805.11
|282
|2006.02.20 09:30
|buy
|123
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7787
|283
|2006.02.21 13:59
|modify
|123
|1.00
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|284
|2006.02.21 16:04
|s/l
|123
|1.00
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|119.00
|30924.11
|285
|2006.02.27 17:40
|sell
|124
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|286
|2006.02.28 12:00
|close
|124
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-539.98
|30384.13
|287
|2006.03.01 08:50
|buy
|125
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7894
|288
|2006.03.01 11:10
|modify
|125
|1.00
|1.7536
|1.7548
|1.7894
|289
|2006.03.01 16:08
|s/l
|125
|1.00
|1.7548
|1.7548
|1.7894
|120.00
|30504.13
|290
|2006.03.08 03:00
|sell
|126
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|291
|2006.03.08 09:00
|close
|126
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-450.00
|30054.13
|292
|2006.03.13 00:55
|sell
|127
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|293
|2006.03.13 18:00
|close
|127
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-350.00
|29704.13
|294
|2006.03.14 08:45
|buy
|128
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7702
|295
|2006.03.14 14:30
|modify
|128
|1.00
|1.7344
|1.7356
|1.7702
|296
|2006.03.14 14:32
|s/l
|128
|1.00
|1.7356
|1.7356
|1.7702
|120.00
|29824.13
|297
|2006.03.15 02:10
|buy
|129
|1.00
|1.7457
|0.0000
|1.7815
|298
|2006.03.15 11:00
|close
|129
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7815
|-340.00
|29484.13
|299
|2006.03.16 05:30
|buy
|130
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7824
|300
|2006.03.16 14:33
|modify
|130
|1.00
|1.7466
|1.7478
|1.7824
|301
|2006.03.17 16:00
|close
|130
|1.00
|1.7531
|1.7478
|1.7824
|649.00
|30133.13
|302
|2006.03.22 00:00
|sell
|131
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|303
|2006.03.24 16:00
|close
|131
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|1120.00
|31253.13
|304
|2006.04.19 07:30
|buy
|132
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|305
|2006.04.19 10:34
|modify
|132
|1.00
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|306
|2006.04.19 14:35
|s/l
|132
|1.00
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|120.00
|31373.13
|307
|2006.04.20 02:15
|buy
|133
|1.00
|1.7901
|0.0000
|1.8259
|308
|2006.04.20 11:00
|close
|133
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8259
|-599.99
|30773.14
|309
|2006.04.21 03:55
|sell
|134
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|310
|2006.04.21 11:00
|close
|134
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-240.00
|30533.14
|311
|2006.04.28 03:30
|buy
|135
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8369
|312
|2006.04.28 10:32
|modify
|135
|1.00
|1.8011
|1.8023
|1.8369
|313
|2006.05.01 15:12
|t/p
|135
|1.00
|1.8369
|1.8023
|1.8369
|3579.00
|34112.14
|314
|2006.05.05 03:40
|buy
|136
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8868
|315
|2006.05.05 14:30
|modify
|136
|1.00
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|316
|2006.05.08 16:00
|close
|136
|1.00
|1.8588
|1.8522
|1.8868
|779.01
|34891.15
|317
|2006.05.15 08:30
|buy
|137
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9285
|318
|2006.05.15 11:00
|close
|137
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9285
|-800.01
|34091.14
|319
|2006.05.19 05:55
|buy
|138
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9260
|320
|2006.05.19 10:00
|close
|138
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9260
|-990.00
|33101.14
|321
|2006.05.19 21:15
|sell
|139
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|322
|2006.05.22 16:00
|close
|139
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|19.99
|33121.13
|323
|2006.05.23 01:10
|buy
|140
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9190
|324
|2006.05.23 06:53
|modify
|140
|1.00
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|325
|2006.05.23 08:07
|s/l
|140
|1.00
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|120.00
|33241.13
|326
|2006.05.29 03:15
|sell
|141
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|327
|2006.05.29 12:00
|close
|141
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-400.01
|32841.12
|328
|2006.05.31 01:05
|buy
|142
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.9171
|329
|2006.05.31 08:52
|modify
|142
|1.00
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|330
|2006.05.31 09:50
|s/l
|142
|1.00
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|120.00
|32961.12
|331
|2006.06.06 08:20
|sell
|143
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|332
|2006.06.08 14:33
|t/p
|143
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|3520.00
|36481.12
|333
|2006.06.14 03:30
|sell
|144
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|334
|2006.06.14 08:00
|close
|144
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.7999
|-249.98
|36231.14
|335
|2006.07.03 01:50
|buy
|145
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8825
|336
|2006.07.03 18:00
|close
|145
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8825
|-620.00
|35611.14
|337
|2006.07.06 01:45
|sell
|146
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|338
|2006.07.06 15:00
|close
|146
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-189.99
|35421.15
|339
|2006.07.10 02:20
|buy
|147
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8837
|340
|2006.07.10 09:22
|modify
|147
|1.00
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|341
|2006.07.10 10:33
|s/l
|147
|1.00
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|120.00
|35541.15
|342
|2006.07.13 03:10
|sell
|148
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|343
|2006.07.13 10:00
|close
|148
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-470.00
|35071.15
|344
|2006.07.14 03:25
|buy
|149
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8766
|345
|2006.07.14 04:00
|close
|149
|1.00
|1.8409
|0.0000
|1.8766
|9.99
|35081.14
|346
|2006.07.17 00:40
|sell
|150
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|347
|2006.07.18 11:00
|close
|150
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|1350.00
|36431.14
|348
|2006.07.20 21:50
|buy
|151
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8839
|349
|2006.07.21 09:14
|modify
|151
|1.00
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|350
|2006.07.24 08:00
|close
|151
|1.00
|1.8524
|1.8493
|1.8839
|427.99
|36859.13
|351
|2006.07.26 01:45
|sell
|152
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|352
|2006.07.26 16:00
|close
|152
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-270.00
|36589.13
|353
|2006.07.28 22:20
|buy
|153
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8984
|354
|2006.07.31 11:04
|modify
|153
|1.00
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|355
|2006.07.31 12:23
|s/l
|153
|1.00
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|119.00
|36708.13
|356
|2006.08.01 02:40
|buy
|154
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|357
|2006.08.01 17:53
|modify
|154
|1.00
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|358
|2006.08.03 11:00
|close
|154
|1.00
|1.8717
|1.8680
|1.9026
|486.00
|37194.13
|359
|2006.08.04 04:55
|buy
|155
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|360
|2006.08.04 10:05
|modify
|155
|1.00
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|361
|2006.08.07 09:00
|close
|155
|1.00
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|1919.01
|39113.14
|362
|2006.08.09 08:15
|sell
|156
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|363
|2006.08.09 16:00
|close
|156
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.8693
|-470.00
|38643.14
|364
|2006.08.11 00:45
|sell
|157
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|365
|2006.08.11 10:00
|close
|157
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-89.99
|38553.15
|366
|2006.08.14 03:00
|sell
|158
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|367
|2006.08.15 15:00
|close
|158
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-149.99
|38403.16
|368
|2006.08.15 22:05
|buy
|159
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|369
|2006.08.16 09:00
|close
|159
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-71.00
|38332.16
|370
|2006.08.18 05:45
|sell
|160
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|371
|2006.08.18 08:00
|close
|160
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-60.00
|38272.16
|372
|2006.08.21 21:05
|buy
|161
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|373
|2006.08.22 03:00
|close
|161
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9298
|-331.00
|37941.16
|374
|2006.08.23 08:55
|sell
|162
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|375
|2006.08.23 10:00
|close
|162
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-350.00
|37591.16
|376
|2006.08.25 04:40
|sell
|163
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|377
|2006.08.25 13:00
|close
|163
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-190.00
|37401.16
|378
|2006.09.06 03:20
|sell
|164
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|379
|2006.09.12 06:00
|close
|164
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|2630.00
|40031.16
|380
|2006.09.13 02:15
|buy
|165
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|381
|2006.09.13 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|382
|2006.09.13 10:31
|s/l
|165
|1.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|120.00
|40151.16
|383
|2006.09.14 07:10
|buy
|166
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|384
|2006.09.14 10:30
|modify
|166
|1.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|385
|2006.09.15 10:00
|close
|166
|1.00
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|799.00
|40950.16
|386
|2006.09.21 01:10
|buy
|167
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|387
|2006.09.21 02:48
|modify
|167
|1.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|388
|2006.09.25 00:00
|close
|167
|1.00
|1.9007
|1.8881
|1.9227
|1378.00
|42328.16
|389
|2006.09.27 23:00
|sell
|168
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|390
|2006.10.02 09:00
|close
|168
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|1660.00
|43988.16
|391
|2006.10.03 02:25
|buy
|169
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|392
|2006.10.04 04:00
|close
|169
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-221.01
|43767.15
|393
|2006.10.09 21:15
|sell
|170
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|394
|2006.10.10 09:00
|close
|170
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-170.00
|43597.15
|395
|2006.10.11 04:35
|sell
|171
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|396
|2006.10.11 11:00
|close
|171
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-290.00
|43307.15
|397
|2006.10.18 02:45
|buy
|172
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|398
|2006.10.18 08:43
|modify
|172
|1.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|399
|2006.10.18 10:36
|s/l
|172
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|120.00
|43427.15
|400
|2006.10.23 03:30
|buy
|173
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|401
|2006.10.23 10:00
|close
|173
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-440.00
|42987.15
|402
|2006.10.30 01:10
|buy
|174
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|403
|2006.10.30 11:03
|modify
|174
|1.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|404
|2006.10.30 11:34
|s/l
|174
|1.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|120.00
|43107.15
|405
|2006.10.31 00:15
|buy
|175
|1.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|406
|2006.10.31 10:00
|close
|175
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-349.99
|42757.16
|407
|2006.11.01 05:00
|buy
|176
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|408
|2006.11.01 17:02
|modify
|176
|1.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|409
|2006.11.01 17:44
|s/l
|176
|1.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|120.00
|42877.16
|410
|2006.11.06 00:10
|sell
|177
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|411
|2006.11.07 03:00
|close
|177
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|0.00
|42877.16
|412
|2006.11.23 03:35
|buy
|178
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|413
|2006.11.24 08:52
|modify
|178
|1.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|414
|2006.11.28 15:51
|t/p
|178
|1.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|3576.99
|46454.15
|415
|2006.11.29 06:35
|buy
|179
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|416
|2006.11.29 20:00
|close
|179
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-569.98
|45884.17
|417
|2006.12.01 00:35
|buy
|180
|1.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|418
|2006.12.01 03:37
|modify
|180
|1.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|419
|2006.12.01 10:35
|s/l
|180
|1.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|120.00
|46004.17
|420
|2006.12.04 03:55
|buy
|181
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|421
|2006.12.04 15:00
|close
|181
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-380.00
|45624.17
|422
|2006.12.11 08:45
|sell
|182
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|423
|2006.12.11 19:00
|close
|182
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-530.00
|45094.17
|424
|2006.12.13 07:40
|buy
|183
|1.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|425
|2006.12.13 15:00
|close
|183
|1.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-420.00
|44674.17
|426
|2006.12.18 04:35
|sell
|184
|1.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|427
|2006.12.19 08:00
|close
|184
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|489.99
|45164.16
|428
|2007.01.03 00:50
|buy
|185
|1.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|429
|2007.01.03 12:00
|close
|185
|1.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-990.01
|44174.15
|430
|2007.01.04 04:05
|sell
|186
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|431
|2007.01.08 10:00
|close
|186
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|1810.01
|45984.16
|432
|2007.01.16 01:15
|buy
|187
|1.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|433
|2007.01.16 08:06
|modify
|187
|1.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|434
|2007.01.16 11:04
|s/l
|187
|1.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|120.00
|46104.16
|435
|2007.01.26 08:25
|sell
|188
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|436
|2007.01.30 03:00
|close
|188
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|230.00
|46334.16
|437
|2007.02.01 04:00
|buy
|189
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|438
|2007.02.01 11:58
|modify
|189
|1.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|439
|2007.02.02 09:00
|close
|189
|1.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|309.00
|46643.16
|440
|2007.02.07 02:10
|buy
|190
|1.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|441
|2007.02.07 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|442
|2007.02.07 15:58
|s/l
|190
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|120.00
|46763.16
|443
|2007.02.09 00:30
|sell
|191
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|444
|2007.02.12 08:00
|close
|191
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|330.00
|47093.16