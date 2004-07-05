Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.b

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=false; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test202206Ticks modelled4363432Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit36067.17Gross profit76704.05Gross loss-40636.88
Profit factor1.89Expected payoff200.37
Absolute drawdown270.00Maximal drawdown3567.91 (18.11%)Relative drawdown18.11% (3567.91)
Total trades180Short positions (won %)87 (39.08%)Long positions (won %)93 (40.86%)
Profit trades (% of total)72 (40.00%)Loss trades (% of total)108 (60.00%)
Largestprofit trade3579.00loss trade-1040.00
Averageprofit trade1065.33loss trade-376.27
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (3105.99)consecutive losses (loss in money)11 (-3292.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6904.00 (4)consecutive loss (count of losses)-3292.00 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy11.001.83130.00001.8671
22004.07.05 19:00close11.001.82860.00001.8671-270.009730.00
32004.07.07 02:35buy21.001.83940.00001.8752
42004.07.08 11:00close21.001.84970.00001.87521027.0110757.01
52004.07.13 23:45sell31.001.85780.00001.8226
62004.07.16 13:00close31.001.85580.00001.8226200.0010957.01
72004.07.19 09:05buy41.001.87290.00001.9087
82004.07.19 20:00close41.001.86880.00001.9087-410.0010547.01
92004.07.21 09:35sell51.001.85330.00001.8181
102004.07.22 12:00close51.001.84360.00001.8181970.0011517.01
112004.07.28 02:35sell61.001.82330.00001.7881
122004.07.28 23:00close61.001.82510.00001.7881-180.0011337.01
132004.08.02 23:55buy71.001.82530.00001.8611
142004.08.03 09:00close71.001.82210.00001.8611-321.0011016.01
152004.08.09 09:35buy81.001.84160.00001.8774
162004.08.10 11:00close81.001.83610.00001.8774-551.0010465.01
172004.08.11 09:00sell91.001.82940.00001.7942
182004.08.12 02:00close91.001.83250.00001.7942-310.0210154.99
192004.08.16 07:25buy101.001.84160.00001.8774
202004.08.17 02:00close101.001.83920.00001.8774-241.009913.99
212004.08.18 05:45sell111.001.82890.00001.7937
222004.08.19 12:00close111.001.82830.00001.793760.019974.00
232004.08.23 16:00sell121.001.81800.00001.7828
242004.08.25 10:00close121.001.79950.00001.78281849.9911823.99
252004.09.03 06:05sell131.001.79140.00001.7562
262004.09.06 13:00close131.001.78060.00001.75621080.0112904.00
272004.09.09 07:25buy141.001.78560.00001.8214
282004.09.09 12:00close141.001.78340.00001.8214-219.9912684.01
292004.09.16 03:00sell151.001.77780.00001.7426
302004.09.16 11:00close151.001.78290.00001.7426-510.0012174.01
312004.09.27 09:35buy161.001.80480.00001.8406
322004.09.29 09:00close161.001.80970.00001.8406488.0012662.01
332004.09.30 00:30sell171.001.80070.00001.7655
342004.09.30 14:00close171.001.80780.00001.7655-709.9911952.02
352004.10.01 04:05buy181.001.81000.00001.8458
362004.10.01 11:00close181.001.80390.00001.8458-610.0011342.02
372004.10.01 20:10sell191.001.79840.00001.7632
382004.10.05 10:00close191.001.78670.00001.76321170.0012512.02
392004.10.18 07:30buy201.001.80320.00001.8390
402004.10.18 17:00close201.001.80030.00001.8390-290.0012222.02
412004.10.20 02:00buy211.001.80280.00001.8386
422004.10.22 12:00close211.001.82260.00001.83861976.0014198.02
432004.10.26 02:10buy221.001.83990.00001.8757
442004.10.26 13:00close221.001.83670.00001.8757-319.9913878.03
452004.10.27 07:00sell231.001.83610.00001.8009
462004.10.27 14:00close231.001.84120.00001.8009-510.0113368.02
472004.10.28 04:55sell241.001.83160.00001.7964
482004.10.28 16:00close241.001.83170.00001.7964-9.9913358.03
492004.11.11 01:40sell251.001.84760.00001.8124
502004.11.12 03:00close251.001.84660.00001.8124100.0013458.03
512004.11.15 09:25buy261.001.85440.00001.8902
522004.11.15 17:00close261.001.84890.00001.8902-550.0012908.03
532004.11.17 01:35buy271.001.85190.00001.8877
542004.11.18 11:00close271.001.85630.00001.8877436.9913345.02
552004.11.19 06:05sell281.001.85190.00001.8167
562004.11.19 11:00close281.001.85600.00001.8167-410.0012935.02
572004.11.23 21:00buy291.001.86800.00001.9038
582004.11.26 10:00close291.001.88830.00001.90382025.0114960.03
592004.12.08 18:55sell301.001.93340.00001.8982
602004.12.13 05:00close301.001.91870.00001.89821470.0016430.03
612004.12.14 01:30buy311.001.92210.00001.9579
622004.12.16 16:00close311.001.94000.00001.95791786.0118216.04
632004.12.22 01:05sell321.001.92900.00001.8938
642004.12.23 21:00close321.001.92350.00001.8938550.0018766.04
652004.12.28 01:25buy331.001.93230.00001.9681
662004.12.28 17:00close331.001.92880.00001.9681-350.0018416.04
672004.12.29 22:30sell341.001.91850.00001.8833
682004.12.30 10:00close341.001.92360.00001.8833-510.0017906.04
692005.01.04 03:10sell351.001.90610.00001.8709
702005.01.05 17:00close351.001.88810.00001.87091800.0019706.04
712005.01.13 01:35buy361.001.89000.00001.9258
722005.01.13 12:00close361.001.88550.00001.9258-449.9919256.05
732005.01.17 01:30sell371.001.87090.00001.8357
742005.01.18 12:00close371.001.86850.00001.8357240.0119496.06
752005.01.19 17:20buy381.001.87470.00001.9105
762005.01.20 09:00close381.001.86930.00001.9105-543.0118953.05
772005.01.24 03:00buy391.001.87550.00001.9113
782005.01.25 14:00close391.001.87310.00001.9113-241.0018712.05
792005.01.26 01:30sell401.001.86620.00001.8310
802005.01.26 11:00close401.001.87660.00001.8310-1040.0017672.05
812005.01.28 03:00buy411.001.88730.00001.9231
822005.01.28 13:00close411.001.88260.00001.9231-470.0117202.04
832005.02.07 07:40sell421.001.87500.00001.8398
842005.02.09 11:00close421.001.86330.00001.83981170.0018372.04
852005.02.11 00:15buy431.001.86840.00001.9042
862005.02.11 12:00close431.001.86610.00001.9042-230.0018142.04
872005.02.15 00:35buy441.001.88690.00001.9227
882005.02.16 12:00close441.001.88820.00001.9227129.0018271.04
892005.02.23 02:20buy451.001.90680.00001.9426
902005.03.01 16:00close451.001.91770.00001.94261084.0119355.05
912005.03.02 21:00sell461.001.91300.00001.8778
922005.03.04 15:00close461.001.91210.00001.877890.0119445.06
932005.03.07 03:59buy471.001.92240.00001.9582
942005.03.07 10:00close471.001.91860.00001.9582-379.9919065.07
952005.03.09 04:25buy481.001.92740.00001.9632
962005.03.09 14:00close481.001.92400.00001.9632-339.9918725.08
972005.03.15 03:20sell491.001.91510.00001.8799
982005.03.15 12:00close491.001.91910.00001.8799-399.9918325.09
992005.03.16 05:40sell501.001.91340.00001.8782
1002005.03.16 09:00close501.001.92020.00001.8782-679.9817645.11
1012005.03.17 02:15buy511.001.92460.00001.9604
1022005.03.17 15:00close511.001.91950.00001.9604-510.0017135.11
1032005.03.18 17:40sell521.001.91770.00001.8825
1042005.03.18 20:00close521.001.92060.00001.8825-289.9916845.12
1052005.03.24 04:30sell531.001.87100.00001.8358
1062005.03.28 20:00close531.001.86590.00001.8358510.0117355.13
1072005.03.30 21:15buy541.001.87940.00001.9152
1082005.04.01 18:00close541.001.87800.00001.9152-144.0017211.13
1092005.04.04 20:35sell551.001.87590.00001.8407
1102005.04.05 16:00close551.001.87800.00001.8407-210.0017001.13
1112005.04.11 03:25buy561.001.88170.00001.9175
1122005.04.12 16:00close561.001.88600.00001.9175428.9917430.12
1132005.04.18 03:30buy571.001.88930.00001.9251
1142005.04.18 04:00close571.001.88970.00001.925140.0017470.12
1152005.04.19 01:50buy581.001.90140.00001.9372
1162005.04.20 13:00close581.001.91310.00001.93721169.0018639.12
1172005.04.22 08:00sell591.001.90870.00001.8735
1182005.04.22 12:00close591.001.91360.00001.8735-490.0018149.12
1192005.04.26 23:25sell601.001.90570.00001.8705
1202005.04.27 15:00close601.001.90880.00001.8705-310.0017839.12
1212005.04.28 22:55buy611.001.90640.00001.9422
1222005.04.29 21:00close611.001.90630.00001.9422-11.0117828.11
1232005.05.06 00:00buy621.001.90330.00001.9391
1242005.05.06 10:00close621.001.89650.00001.9391-679.9917148.12
1252005.05.27 01:35sell631.001.82090.00001.7857
1262005.05.27 10:00close631.001.82500.00001.7857-410.0016738.12
1272005.06.02 03:45sell641.001.81210.00001.7769
1282005.06.02 10:00close641.001.81810.00001.7769-599.9916138.13
1292005.06.07 03:35buy651.001.82080.00001.8566
1302005.06.08 20:00close651.001.82850.00001.8566769.0116907.14
1312005.06.10 02:10sell661.001.82170.00001.7865
1322005.06.10 11:00close661.001.82420.00001.7865-250.0016657.14
1332005.06.13 19:35sell671.001.80600.00001.7708
1342005.06.14 11:00close671.001.80960.00001.7708-359.9916297.15
1352005.06.16 02:15buy681.001.82000.00001.8558
1362005.06.21 02:00close681.001.82090.00001.855887.0016384.15
1372005.06.23 04:00sell691.001.82280.00001.7876
1382005.06.24 12:00close691.001.82170.00001.7876109.9916494.14
1392005.06.29 02:20sell701.001.81730.00001.7821
1402005.06.30 08:00close701.001.80840.00001.7821890.0017384.14
1412005.07.04 07:35sell711.001.76340.00001.7282
1422005.07.06 20:00close711.001.75790.00001.7282550.0117934.15
1432005.07.07 23:10sell721.001.74480.00001.7096
1442005.07.08 16:00close721.001.74170.00001.7096310.0018244.15
1452005.07.12 01:55buy731.001.75530.00001.7911
1462005.07.13 10:00close731.001.76690.00001.79111158.9919403.14
1472005.07.15 02:55sell741.001.75800.00001.7228
1482005.07.15 09:00close741.001.76270.00001.7228-469.9918933.15
1492005.07.18 04:50sell751.001.75400.00001.7188
1502005.07.21 03:00close751.001.74700.00001.7188699.9919633.14
1512005.07.22 02:35buy761.001.75160.00001.7874
1522005.07.22 13:00close761.001.74810.00001.7874-350.0019283.14
1532005.07.25 10:35sell771.001.73840.00001.7032
1542005.07.25 12:00close771.001.74020.00001.7032-180.0019103.14
1552005.08.01 00:05buy781.001.75600.00001.7918
1562005.08.03 04:00close781.001.76660.00001.79181058.0020161.14
1572005.08.05 22:10sell791.001.77940.00001.7442
1582005.08.08 11:00close791.001.78580.00001.7442-640.0019521.14
1592005.08.08 18:45buy801.001.78570.00001.8215
1602005.08.09 13:00close801.001.78240.00001.8215-331.0019190.14
1612005.08.15 02:45buy811.001.81340.00001.8492
1622005.08.15 13:00close811.001.80920.00001.8492-420.0018770.14
1632005.08.31 02:40sell821.001.78680.00001.7516
1642005.08.31 15:00close821.001.78980.00001.7516-300.0118470.13
1652005.09.01 04:40buy831.001.80190.00001.8377
1662005.09.02 09:49t/p831.001.83770.00001.83773579.0022049.13
1672005.09.05 01:30buy841.001.83780.00001.8736
1682005.09.06 02:00close841.001.84050.00001.8736269.0022318.13
1692005.09.13 07:55sell851.001.82300.00001.7878
1702005.09.14 04:00close851.001.82730.00001.7878-430.0021888.13
1712005.09.16 04:35sell861.001.80760.00001.7724
1722005.09.16 07:00close861.001.81280.00001.7724-520.0021368.13
1732005.09.22 03:50buy871.001.80790.00001.8437
1742005.09.22 12:00close871.001.80280.00001.8437-510.0120858.12
1752005.09.23 01:10sell881.001.79230.00001.7571
1762005.09.30 09:27t/p881.001.75710.00001.75713520.0024378.12
1772005.10.04 02:20sell891.001.75590.00001.7207
1782005.10.04 14:00close891.001.75890.00001.7207-300.0024078.12
1792005.10.06 10:35buy901.001.76860.00001.8044
1802005.10.07 09:00close901.001.77210.00001.8044348.9924427.11
1812005.10.10 08:35sell911.001.76160.00001.7264
1822005.10.12 12:00close911.001.74670.00001.72641490.0025917.11
1832005.10.14 02:25buy921.001.75070.00001.7865
1842005.10.17 12:00close921.001.75840.00001.7865769.0126686.12
1852005.10.20 05:10buy931.001.76040.00001.7962
1862005.10.21 18:00close931.001.76870.00001.7962829.0027515.12
1872005.10.26 02:05buy941.001.78290.00001.8187
1882005.10.26 10:00close941.001.77750.00001.8187-540.0026975.12
1892005.10.27 17:05buy951.001.78250.00001.8183
1902005.10.28 12:00close951.001.78140.00001.8183-111.0026864.12
1912005.10.31 08:05sell961.001.77650.00001.7413
1922005.10.31 10:00close961.001.78100.00001.7413-450.0026414.12
1932005.11.01 08:25sell971.001.76980.00001.7346
1942005.11.02 15:00close971.001.76990.00001.7346-10.0126404.11
1952005.11.03 07:25buy981.001.77450.00001.8103
1962005.11.03 15:00close981.001.77310.00001.8103-140.0026264.11
1972005.11.08 14:55sell991.001.73820.00001.7030
1982005.11.08 20:00close991.001.74420.00001.7030-600.0025664.11
1992005.11.17 01:05sell1001.001.71880.00001.6836
2002005.11.18 16:00close1001.001.72020.00001.6836-140.0125524.10
2012005.11.29 02:50buy1011.001.72400.00001.7598
2022005.11.29 04:00close1011.001.72120.00001.7598-280.0025244.10
2032005.11.30 06:20sell1021.001.71890.00001.6837
2042005.11.30 11:00close1021.001.72340.00001.6837-449.9924794.11
2052005.12.01 06:05buy1031.001.72800.00001.7638
2062005.12.02 13:00close1031.001.72640.00001.7638-161.0024633.11
2072005.12.09 01:40buy1041.001.75070.00001.7865
2082005.12.09 10:00close1041.001.74660.00001.7865-409.9924223.12
2092005.12.12 00:05buy1051.001.75080.00001.7866
2102005.12.13 11:00close1051.001.76850.00001.78661769.0025992.12
2112005.12.21 01:35sell1061.001.75700.00001.7218
2122005.12.27 12:00close1061.001.73610.00001.72182090.0028082.12
2132005.12.29 02:15sell1071.001.72100.00001.6858
2142005.12.29 12:00close1071.001.72190.00001.6858-90.0127992.11
2152005.12.30 22:35sell1081.001.72360.00001.6884
2162006.01.03 04:00close1081.001.72880.00001.6884-520.0027472.11
2172006.01.03 14:25buy1091.001.72610.00001.7619
2182006.01.05 10:00close1091.001.75230.00001.76192616.0030088.11
2192006.01.09 01:30buy1101.001.76810.00001.8039
2202006.01.10 04:00close1101.001.76500.00001.8039-311.0029777.11
2212006.01.16 07:00buy1111.001.77530.00001.8111
2222006.01.16 12:00close1111.001.77020.00001.8111-510.0029267.11
2232006.01.17 20:35sell1121.001.76460.00001.7294
2242006.01.18 00:00close1121.001.76860.00001.7294-400.0128867.10
2252006.01.23 10:00buy1131.001.77490.00001.8107
2262006.01.25 23:00close1131.001.78370.00001.8107878.0029745.10
2272006.01.27 10:45sell1141.001.78120.00001.7460
2282006.01.27 15:00close1141.001.78620.00001.7460-499.9929245.11
2292006.02.03 00:45buy1151.001.77830.00001.8141
2302006.02.03 11:00close1151.001.77530.00001.8141-300.0028945.11
2312006.02.06 01:25sell1161.001.76360.00001.7284
2322006.02.10 04:00close1161.001.74430.00001.72841930.0030875.11
2332006.02.20 09:30buy1171.001.74290.00001.7787
2342006.02.22 12:00close1171.001.74100.00001.7787-191.9930683.12
2352006.02.27 17:40sell1181.001.74170.00001.7065
2362006.02.28 12:00close1181.001.74710.00001.7065-539.9830143.14
2372006.03.01 08:50buy1191.001.75360.00001.7894
2382006.03.01 18:00close1191.001.74720.00001.7894-640.0029503.14
2392006.03.08 03:00sell1201.001.73700.00001.7018
2402006.03.08 09:00close1201.001.74150.00001.7018-450.0029053.14
2412006.03.13 00:55sell1211.001.72760.00001.6924
2422006.03.13 18:00close1211.001.73110.00001.6924-350.0028703.14
2432006.03.14 08:45buy1221.001.73440.00001.7702
2442006.03.15 11:00close1221.001.74230.00001.7702789.0029492.14
2452006.03.16 05:30buy1231.001.74660.00001.7824
2462006.03.17 16:00close1231.001.75310.00001.7824649.0030141.14
2472006.03.22 00:00sell1241.001.74870.00001.7135
2482006.03.24 16:00close1241.001.73750.00001.71351120.0031261.14
2492006.04.19 07:30buy1251.001.78120.00001.8170
2502006.04.20 11:00close1251.001.78410.00001.8170287.0131548.15
2512006.04.21 03:55sell1261.001.77930.00001.7441
2522006.04.21 11:00close1261.001.78170.00001.7441-240.0031308.15
2532006.04.28 03:30buy1271.001.80110.00001.8369
2542006.05.01 15:12t/p1271.001.83690.00001.83693579.0034887.15
2552006.05.05 03:40buy1281.001.85100.00001.8868
2562006.05.08 16:00close1281.001.85880.00001.8868779.0135666.16
2572006.05.15 08:30buy1291.001.89270.00001.9285
2582006.05.15 11:00close1291.001.88470.00001.9285-800.0134866.15
2592006.05.19 05:55buy1301.001.89020.00001.9260
2602006.05.19 10:00close1301.001.88030.00001.9260-990.0033876.15
2612006.05.19 21:15sell1311.001.87800.00001.8428
2622006.05.22 16:00close1311.001.87780.00001.842819.9933896.14
2632006.05.23 01:10buy1321.001.88320.00001.9190
2642006.05.23 12:00close1321.001.88120.00001.9190-200.0033696.14
2652006.05.29 03:15sell1331.001.85960.00001.8244
2662006.05.29 12:00close1331.001.86360.00001.8244-400.0133296.13
2672006.05.31 01:05buy1341.001.88130.00001.9171
2682006.05.31 11:00close1341.001.87770.00001.9171-360.0032936.13
2692006.06.06 08:20sell1351.001.87310.00001.8379
2702006.06.08 14:33t/p1351.001.83790.00001.83793520.0036456.13
2712006.06.14 03:30sell1361.001.83510.00001.7999
2722006.06.14 08:00close1361.001.83760.00001.7999-249.9836206.15
2732006.07.03 01:50buy1371.001.84670.00001.8825
2742006.07.03 18:00close1371.001.84050.00001.8825-620.0035586.15
2752006.07.06 01:45sell1381.001.83570.00001.8005
2762006.07.06 15:00close1381.001.83760.00001.8005-189.9935396.16
2772006.07.10 02:20buy1391.001.84790.00001.8837
2782006.07.10 12:00close1391.001.84360.00001.8837-430.0034966.16
2792006.07.13 03:10sell1401.001.83470.00001.7995
2802006.07.13 10:00close1401.001.83940.00001.7995-470.0034496.16
2812006.07.14 03:25buy1411.001.84080.00001.8766
2822006.07.14 04:00close1411.001.84090.00001.87669.9934506.15
2832006.07.17 00:40sell1421.001.83850.00001.8033
2842006.07.18 11:00close1421.001.82500.00001.80331350.0035856.15
2852006.07.20 21:50buy1431.001.84810.00001.8839
2862006.07.24 08:00close1431.001.85240.00001.8839427.9936284.14
2872006.07.26 01:45sell1441.001.84100.00001.8058
2882006.07.26 16:00close1441.001.84370.00001.8058-270.0036014.14
2892006.07.28 22:20buy1451.001.86260.00001.8984
2902006.08.03 11:00close1451.001.87170.00001.8984904.0036918.14
2912006.08.04 04:55buy1461.001.88600.00001.9218
2922006.08.07 09:00close1461.001.90520.00001.92181919.0138837.15
2932006.08.09 08:15sell1471.001.90450.00001.8693
2942006.08.09 16:00close1471.001.90920.00001.8693-470.0038367.15
2952006.08.11 00:45sell1481.001.89420.00001.8590
2962006.08.11 10:00close1481.001.89510.00001.8590-89.9938277.16
2972006.08.14 03:00sell1491.001.89330.00001.8581
2982006.08.15 15:00close1491.001.89480.00001.8581-149.9938127.17
2992006.08.15 22:05buy1501.001.89320.00001.9290
3002006.08.16 09:00close1501.001.89250.00001.9290-71.0038056.17
3012006.08.18 05:45sell1511.001.88600.00001.8508
3022006.08.18 08:00close1511.001.88660.00001.8508-60.0037996.17
3032006.08.21 21:05buy1521.001.89400.00001.9298
3042006.08.22 03:00close1521.001.89070.00001.9298-331.0037665.17
3052006.08.23 08:55sell1531.001.88890.00001.8537
3062006.08.23 10:00close1531.001.89240.00001.8537-350.0037315.17
3072006.08.25 04:40sell1541.001.88800.00001.8528
3082006.08.25 13:00close1541.001.88990.00001.8528-190.0037125.17
3092006.09.06 03:20sell1551.001.89480.00001.8596
3102006.09.12 06:00close1551.001.86850.00001.85962630.0039755.17
3112006.09.13 02:15buy1561.001.87240.00001.9082
3122006.09.15 10:00close1561.001.88480.00001.90821236.0040991.17
3132006.09.21 01:10buy1571.001.88690.00001.9227
3142006.09.25 00:00close1571.001.90070.00001.92271378.0042369.17
3152006.09.27 23:00sell1581.001.88920.00001.8540
3162006.10.02 09:00close1581.001.87260.00001.85401660.0044029.17
3172006.10.03 02:25buy1591.001.88640.00001.9222
3182006.10.04 04:00close1591.001.88420.00001.9222-221.0143808.16
3192006.10.09 21:15sell1601.001.86750.00001.8323
3202006.10.10 09:00close1601.001.86920.00001.8323-170.0043638.16
3212006.10.11 04:35sell1611.001.85510.00001.8199
3222006.10.11 11:00close1611.001.85800.00001.8199-290.0043348.16
3232006.10.18 02:45buy1621.001.86980.00001.9056
3242006.10.18 15:00close1621.001.86810.00001.9056-170.0043178.16
3252006.10.23 03:30buy1631.001.88230.00001.9181
3262006.10.23 10:00close1631.001.87790.00001.9181-440.0042738.16
3272006.10.30 01:10buy1641.001.89590.00001.9317
3282006.10.31 10:00close1641.001.89690.00001.931799.0142837.17
3292006.11.01 05:00buy1651.001.90740.00001.9432
3302006.11.02 09:00close1651.001.90460.00001.9432-283.0042554.17
3312006.11.06 00:10sell1661.001.90140.00001.8662
3322006.11.07 03:00close1661.001.90140.00001.86620.0042554.17
3332006.11.23 03:35buy1671.001.91370.00001.9495
3342006.11.28 15:51t/p1671.001.94950.00001.94953576.9946131.16
3352006.11.29 06:35buy1681.001.95150.00001.9873
3362006.11.29 20:00close1681.001.94580.00001.9873-569.9845561.18
3372006.12.01 00:35buy1691.001.96500.00002.0008
3382006.12.01 11:00close1691.001.96530.00002.000830.0045591.18
3392006.12.04 03:55buy1701.001.97860.00002.0144
3402006.12.04 15:00close1701.001.97480.00002.0144-380.0045211.18
3412006.12.11 08:45sell1711.001.95310.00001.9179
3422006.12.11 19:00close1711.001.95840.00001.9179-530.0044681.18
3432006.12.13 07:40buy1721.001.96960.00002.0054
3442006.12.13 15:00close1721.001.96540.00002.0054-420.0044261.18
3452006.12.18 04:35sell1731.001.95440.00001.9192
3462006.12.19 08:00close1731.001.94950.00001.9192489.9944751.17
3472007.01.03 00:50buy1741.001.97270.00002.0085
3482007.01.03 12:00close1741.001.96280.00002.0085-990.0143761.16
3492007.01.04 04:05sell1751.001.95220.00001.9170
3502007.01.08 10:00close1751.001.93410.00001.91701810.0145571.17
3512007.01.16 01:15buy1761.001.96320.00001.9990
3522007.01.16 16:00close1761.001.96140.00001.9990-180.0045391.17
3532007.01.26 08:25sell1771.001.96670.00001.9315
3542007.01.30 03:00close1771.001.96440.00001.9315230.0045621.17
3552007.02.01 04:00buy1781.001.96310.00001.9989
3562007.02.02 09:00close1781.001.96620.00001.9989309.0045930.17
3572007.02.07 02:10buy1791.001.96870.00002.0045
3582007.02.08 10:00close1791.001.96680.00002.0045-193.0045737.17
3592007.02.09 00:30sell1801.001.95900.00001.9238
3602007.02.12 08:00close1801.001.95570.00001.9238330.0046067.17