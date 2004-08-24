Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.2.g

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test202206Ticks modelled4363432Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit1341380.23Gross profit2317802.02Gross loss-976421.79
Profit factor2.37Expected payoff6607.78
Absolute drawdown639.99Maximal drawdown153000.40 (10.99%)Relative drawdown45.90% (46283.60)
Total trades203Short positions (won %)98 (53.06%)Long positions (won %)105 (59.05%)
Profit trades (% of total)114 (56.16%)Loss trades (% of total)89 (43.84%)
Largestprofit trade199901.32loss trade-52998.89
Averageprofit trade20331.60loss trade-10971.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (18435.77)consecutive losses (loss in money)4 (-19199.26)
Maximalconsecutive profit (count of wins)384799.48 (4)consecutive loss (count of losses)-98595.96 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy12.001.83131.82621.8671
22004.07.05 10:00modify12.001.83131.82661.8671
32004.07.05 11:00modify12.001.83131.82691.8671
42004.07.05 12:00modify12.001.83131.82711.8671
52004.07.05 13:00modify12.001.83131.82731.8671
62004.07.05 14:00modify12.001.83131.82741.8671
72004.07.05 15:00modify12.001.83131.82801.8671
82004.07.05 16:00modify12.001.83131.82811.8671
92004.07.05 16:30s/l12.001.82811.82811.8671-639.999360.01
102004.07.07 02:35buy21.801.83941.83231.8752
112004.07.07 05:16modify21.801.83941.84061.8752
122004.07.07 13:00modify21.801.83941.84071.8752
132004.07.07 18:00modify21.801.83941.84221.8752
142004.07.07 19:00modify21.801.83941.84381.8752
152004.07.07 21:00modify21.801.83941.84401.8752
162004.07.07 23:00modify21.801.83941.84501.8752
172004.07.08 00:00modify21.801.83941.84551.8752
182004.07.08 02:00modify21.801.83941.84601.8752
192004.07.08 03:00modify21.801.83941.84741.8752
202004.07.08 04:00modify21.801.83941.84751.8752
212004.07.08 05:00modify21.801.83941.84771.8752
222004.07.08 06:00modify21.801.83941.84801.8752
232004.07.08 07:00modify21.801.83941.84871.8752
242004.07.08 08:00modify21.801.83941.84941.8752
252004.07.08 09:00modify21.801.83941.85011.8752
262004.07.08 09:14s/l21.801.85011.85011.87521920.6011280.61
272004.07.13 23:45sell32.201.85781.86261.8226
282004.07.13 23:47modify32.201.85781.86231.8226
292004.07.14 06:00modify32.201.85781.86221.8226
302004.07.14 07:00modify32.201.85781.86191.8226
312004.07.14 08:00modify32.201.85781.86131.8226
322004.07.14 10:30s/l32.201.86131.86131.8226-770.0010510.61
332004.07.19 09:05buy42.101.87291.86811.9087
342004.07.19 10:00modify42.101.87291.86831.9087
352004.07.19 11:00modify42.101.87291.86851.9087
362004.07.19 11:49s/l42.101.86851.86851.9087-923.999586.62
372004.07.21 09:35sell51.901.85331.85821.8181
382004.07.21 09:35modify51.901.85331.85791.8181
392004.07.21 11:44modify51.901.85331.85211.8181
402004.07.21 14:00modify51.901.85331.85201.8181
412004.07.21 16:00modify51.901.85331.85091.8181
422004.07.21 18:00modify51.901.85331.85021.8181
432004.07.21 19:00modify51.901.85331.84841.8181
442004.07.22 03:00modify51.901.85331.84671.8181
452004.07.22 04:00modify51.901.85331.84631.8181
462004.07.22 05:00modify51.901.85331.84601.8181
472004.07.22 06:00modify51.901.85331.84491.8181
482004.07.22 07:00modify51.901.85331.84401.8181
492004.07.22 08:00modify51.901.85331.84231.8181
502004.07.22 09:00modify51.901.85331.84161.8181
512004.07.22 11:26s/l51.901.84161.84161.81812223.0011809.62
522004.07.28 02:35sell62.301.82331.83361.7881
532004.07.28 02:35modify62.301.82331.83331.7881
542004.07.28 03:00modify62.301.82331.83271.7881
552004.07.28 04:00modify62.301.82331.83241.7881
562004.07.28 06:00modify62.301.82331.83191.7881
572004.07.28 07:00modify62.301.82331.83111.7881
582004.07.28 08:00modify62.301.82331.82801.7881
592004.07.28 09:00modify62.301.82331.82701.7881
602004.07.28 10:00modify62.301.82331.82691.7881
612004.07.28 10:38modify62.301.82331.82211.7881
622004.07.28 14:37s/l62.301.82211.82211.7881276.0012085.62
632004.08.02 23:55buy72.401.82531.82121.8611
642004.08.03 01:00modify72.401.82531.82241.8611
652004.08.03 02:00modify72.401.82531.82301.8611
662004.08.03 03:00modify72.401.82531.82321.8611
672004.08.03 08:02s/l72.401.82321.82321.8611-506.4111579.21
682004.08.09 09:35buy82.301.84161.83761.8774
692004.08.09 10:00modify82.301.84161.83781.8774
702004.08.09 16:30s/l82.301.83781.83781.8774-874.0010705.21
712004.08.11 09:00sell92.101.82941.83391.7942
722004.08.11 09:00modify92.101.82941.83361.7942
732004.08.11 10:00modify92.101.82941.83331.7942
742004.08.11 10:44modify92.101.82941.82821.7942
752004.08.11 11:18s/l92.101.82821.82821.7942251.9910957.20
762004.08.16 07:25buy102.101.84161.83581.8774
772004.08.16 08:00modify102.101.84161.83791.8774
782004.08.16 09:00modify102.101.84161.83911.8774
792004.08.16 09:16s/l102.101.83911.83911.8774-525.0010432.20
802004.08.18 05:45sell112.001.82891.83781.7937
812004.08.18 05:46modify112.001.82891.83751.7937
822004.08.18 06:00modify112.001.82891.83511.7937
832004.08.18 07:00modify112.001.82891.83431.7937
842004.08.18 08:00modify112.001.82891.83281.7937
852004.08.18 09:00modify112.001.82891.83221.7937
862004.08.18 10:30modify112.001.82891.82771.7937
872004.08.18 10:49s/l112.001.82771.82771.7937240.0010672.20
882004.08.19 06:50sell122.101.82401.82821.7888
892004.08.19 06:51modify122.101.82401.82791.7888
902004.08.19 07:00modify122.101.82401.82741.7888
912004.08.19 08:00modify122.101.82401.82701.7888
922004.08.19 10:13modify122.101.82401.82281.7888
932004.08.19 10:41s/l122.101.82281.82281.7888252.0010924.20
942004.08.23 16:00sell132.101.81801.82261.7828
952004.08.23 16:00modify132.101.81801.82231.7828
962004.08.23 17:02modify132.101.81801.81681.7828
972004.08.24 05:00modify132.101.81801.81651.7828
982004.08.24 06:00modify132.101.81801.81561.7828
992004.08.24 07:00modify132.101.81801.81301.7828
1002004.08.24 09:00modify132.101.81801.81251.7828
1012004.08.24 12:00modify132.101.81801.81181.7828
1022004.08.24 13:00modify132.101.81801.81161.7828
1032004.08.24 16:00modify132.101.81801.80661.7828
1042004.08.24 17:00modify132.101.81801.80651.7828
1052004.08.24 19:00modify132.101.81801.80501.7828
1062004.08.24 20:00modify132.101.81801.80361.7828
1072004.08.24 21:00modify132.101.81801.80261.7828
1082004.08.24 22:00modify132.101.81801.80231.7828
1092004.08.25 00:00modify132.101.81801.80181.7828
1102004.08.25 01:00modify132.101.81801.80171.7828
1112004.08.25 02:00modify132.101.81801.80141.7828
1122004.08.25 03:00modify132.101.81801.80131.7828
1132004.08.25 06:00modify132.101.81801.79841.7828
1142004.08.25 08:00modify132.101.81801.79781.7828
1152004.08.25 09:00modify132.101.81801.79691.7828
1162004.08.25 09:37s/l132.101.79691.79691.78284430.9915355.19
1172004.09.03 06:05sell143.001.79141.79581.7562
1182004.09.03 06:05modify143.001.79141.79551.7562
1192004.09.03 07:00modify143.001.79141.79491.7562
1202004.09.03 08:00modify143.001.79141.79371.7562
1212004.09.03 08:51modify143.001.79141.79021.7562
1222004.09.03 10:50s/l143.001.79021.79021.7562360.0215715.21
1232004.09.06 08:55sell153.101.77761.78271.7424
1242004.09.06 08:55modify153.101.77761.78241.7424
1252004.09.06 09:00modify153.101.77761.78041.7424
1262004.09.06 12:59s/l153.101.78041.78041.7424-867.9814847.23
1272004.09.09 07:25buy162.901.78561.77891.8214
1282004.09.09 08:00modify162.901.78561.78211.8214
1292004.09.09 09:00modify162.901.78561.78401.8214
1302004.09.09 10:34s/l162.901.78401.78401.8214-464.0014383.23
1312004.09.16 03:00sell172.801.77781.78581.7426
1322004.09.16 03:00modify172.801.77781.78551.7426
1332004.09.16 04:00modify172.801.77781.78451.7426
1342004.09.16 05:00modify172.801.77781.78441.7426
1352004.09.16 06:00modify172.801.77781.78361.7426
1362004.09.16 07:00modify172.801.77781.78211.7426
1372004.09.16 08:00modify172.801.77781.78111.7426
1382004.09.16 09:00modify172.801.77781.78061.7426
1392004.09.16 09:33s/l172.801.78061.78061.7426-784.0113599.22
1402004.09.27 09:35buy182.701.80481.79991.8406
1412004.09.27 10:00modify182.701.80481.80071.8406
1422004.09.27 11:00modify182.701.80481.80081.8406
1432004.09.27 13:00modify182.701.80481.80091.8406
1442004.09.27 18:38modify182.701.80481.80601.8406
1452004.09.28 13:00modify182.701.80481.80661.8406
1462004.09.28 14:00modify182.701.80481.80691.8406
1472004.09.28 15:00modify182.701.80481.80701.8406
1482004.09.28 16:00modify182.701.80481.80751.8406
1492004.09.28 17:00modify182.701.80481.80781.8406
1502004.09.29 05:00modify182.701.80481.80811.8406
1512004.09.29 06:00modify182.701.80481.80841.8406
1522004.09.29 07:00modify182.701.80481.80891.8406
1532004.09.29 08:00modify182.701.80481.81011.8406
1542004.09.29 08:18s/l182.701.81011.81011.84061425.6015024.82
1552004.09.30 00:30sell193.001.80071.80741.7655
1562004.09.30 00:30modify193.001.80071.80711.7655
1572004.09.30 02:00modify193.001.80071.80631.7655
1582004.09.30 03:00modify193.001.80071.80591.7655
1592004.09.30 04:00modify193.001.80071.80521.7655
1602004.09.30 05:00modify193.001.80071.80501.7655
1612004.09.30 06:00modify193.001.80071.80411.7655
1622004.09.30 07:00modify193.001.80071.80311.7655
1632004.09.30 08:00modify193.001.80071.80251.7655
1642004.09.30 09:00modify193.001.80071.80191.7655
1652004.09.30 09:51modify193.001.80071.79951.7655
1662004.09.30 11:44s/l193.001.79951.79951.7655360.0215384.84
1672004.10.01 04:05buy203.001.81001.80281.8458
1682004.10.01 05:05modify203.001.81001.80491.8458
1692004.10.01 06:00modify203.001.81001.80551.8458
1702004.10.01 07:00modify203.001.81001.80601.8458
1712004.10.01 08:00modify203.001.81001.80701.8458
1722004.10.01 09:00modify203.001.81001.80741.8458
1732004.10.01 10:03s/l203.001.80741.80741.8458-780.0014604.84
1742004.10.01 20:10sell212.901.79841.80251.7632
1752004.10.01 20:11modify212.901.79841.80221.7632
1762004.10.04 02:03modify212.901.79841.79721.7632
1772004.10.04 14:00modify212.901.79841.79701.7632
1782004.10.04 15:00modify212.901.79841.79571.7632
1792004.10.04 16:00modify212.901.79841.79491.7632
1802004.10.04 17:00modify212.901.79841.79441.7632
1812004.10.04 18:00modify212.901.79841.79281.7632
1822004.10.04 19:00modify212.901.79841.79151.7632
1832004.10.05 00:00modify212.901.79841.79121.7632
1842004.10.05 01:00modify212.901.79841.79061.7632
1852004.10.05 02:00modify212.901.79841.79021.7632
1862004.10.05 03:00modify212.901.79841.79001.7632
1872004.10.05 04:00modify212.901.79841.78901.7632
1882004.10.05 05:00modify212.901.79841.78811.7632
1892004.10.05 06:00modify212.901.79841.78731.7632
1902004.10.05 07:00modify212.901.79841.78701.7632
1912004.10.05 08:00modify212.901.79841.78671.7632
1922004.10.05 08:07s/l212.901.78671.78671.76323393.0117997.85
1932004.10.18 07:30buy223.501.80321.79901.8390
1942004.10.18 08:00modify223.501.80321.79991.8390
1952004.10.18 09:00modify223.501.80321.80061.8390
1962004.10.18 13:31s/l223.501.80061.80061.8390-909.9817087.87
1972004.10.20 02:00buy233.401.80281.79551.8386
1982004.10.20 03:00modify233.401.80281.79701.8386
1992004.10.20 04:00modify233.401.80281.79751.8386
2002004.10.20 05:00modify233.401.80281.79761.8386
2012004.10.20 06:00modify233.401.80281.79841.8386
2022004.10.20 07:00modify233.401.80281.79891.8386
2032004.10.20 08:00modify233.401.80281.79961.8386
2042004.10.20 09:21modify233.401.80281.80401.8386
2052004.10.20 19:00modify233.401.80281.80681.8386
2062004.10.21 01:00modify233.401.80281.80791.8386
2072004.10.21 02:00modify233.401.80281.80861.8386
2082004.10.21 03:00modify233.401.80281.80871.8386
2092004.10.21 05:00modify233.401.80281.80911.8386
2102004.10.21 06:00modify233.401.80281.80971.8386
2112004.10.21 07:00modify233.401.80281.80991.8386
2122004.10.21 08:00modify233.401.80281.81051.8386
2132004.10.21 09:00modify233.401.80281.81201.8386
2142004.10.21 10:00modify233.401.80281.81211.8386
2152004.10.21 11:00modify233.401.80281.81481.8386
2162004.10.21 12:00modify233.401.80281.81971.8386
2172004.10.22 02:00modify233.401.80281.82081.8386
2182004.10.22 03:00modify233.401.80281.82111.8386
2192004.10.22 04:00modify233.401.80281.82151.8386
2202004.10.22 05:00modify233.401.80281.82181.8386
2212004.10.22 06:00modify233.401.80281.82241.8386
2222004.10.22 07:00modify233.401.80281.82301.8386
2232004.10.22 08:00modify233.401.80281.82361.8386
2242004.10.22 09:00modify233.401.80281.82411.8386
2252004.10.22 10:00modify233.401.80281.82471.8386
2262004.10.22 10:32s/l233.401.82471.82471.83867432.4024520.27
2272004.10.26 02:10buy244.901.83991.83531.8757
2282004.10.26 03:00modify244.901.83991.83601.8757
2292004.10.26 03:34modify244.901.83991.84111.8757
2302004.10.26 07:56s/l244.901.84111.84111.8757588.0225108.29
2312004.10.27 07:00sell255.001.83611.84171.8009
2322004.10.27 07:00modify255.001.83611.84141.8009
2332004.10.27 08:00modify255.001.83611.84061.8009
2342004.10.27 09:00modify255.001.83611.83961.8009
2352004.10.27 10:00modify255.001.83611.83941.8009
2362004.10.27 12:57s/l255.001.83941.83941.8009-1650.0123458.28
2372004.10.28 04:55sell264.601.83161.83851.7964
2382004.10.28 04:55modify264.601.83161.83821.7964
2392004.10.28 05:00modify264.601.83161.83771.7964
2402004.10.28 06:00modify264.601.83161.83711.7964
2412004.10.28 07:00modify264.601.83161.83641.7964
2422004.10.28 08:00modify264.601.83161.83551.7964
2432004.10.28 09:00modify264.601.83161.83391.7964
2442004.10.28 09:04s/l264.601.83391.83391.7964-1057.9722400.31
2452004.11.11 01:40sell274.401.84761.85541.8124
2462004.11.11 01:40modify274.401.84761.85511.8124
2472004.11.11 06:00modify274.401.84761.85451.8124
2482004.11.11 07:00modify274.401.84761.85231.8124
2492004.11.11 08:00modify274.401.84761.85031.8124
2502004.11.11 11:04modify274.401.84761.84641.8124
2512004.11.11 14:00modify274.401.84761.84611.8124
2522004.11.11 15:00modify274.401.84761.84601.8124
2532004.11.12 02:26s/l274.401.84601.84601.8124703.9923104.30
2542004.11.15 09:25buy284.601.85441.85031.8902
2552004.11.15 10:00modify284.601.85441.85141.8902
2562004.11.15 11:50s/l284.601.85141.85141.8902-1379.9921724.31
2572004.11.17 01:35buy294.301.85191.84661.8877
2582004.11.17 04:00modify294.301.85191.84691.8877
2592004.11.17 05:00modify294.301.85191.84741.8877
2602004.11.17 06:00modify294.301.85191.84811.8877
2612004.11.17 07:00modify294.301.85191.84941.8877
2622004.11.17 09:00modify294.301.85191.84971.8877
2632004.11.17 09:01modify294.301.85191.85311.8877
2642004.11.17 13:00modify294.301.85191.85451.8877
2652004.11.17 16:42s/l294.301.85451.85451.88771117.9822842.29
2662004.11.19 06:05sell304.501.85191.85651.8167
2672004.11.19 06:06modify304.501.85191.85621.8167
2682004.11.19 07:00modify304.501.85191.85581.8167
2692004.11.19 08:00modify304.501.85191.85531.8167
2702004.11.19 09:56s/l304.501.85531.85531.8167-1530.0121312.28
2712004.11.23 21:00buy314.201.86801.85891.9038
2722004.11.24 01:00modify314.201.86801.85951.9038
2732004.11.24 02:00modify314.201.86801.86021.9038
2742004.11.24 03:00modify314.201.86801.86241.9038
2752004.11.24 04:00modify314.201.86801.86311.9038
2762004.11.24 05:00modify314.201.86801.86371.9038
2772004.11.24 06:00modify314.201.86801.86461.9038
2782004.11.24 07:00modify314.201.86801.86491.9038
2792004.11.24 08:00modify314.201.86801.86521.9038
2802004.11.24 09:25modify314.201.86801.86921.9038
2812004.11.24 13:00modify314.201.86801.87081.9038
2822004.11.24 14:00modify314.201.86801.87171.9038
2832004.11.25 01:00modify314.201.86801.87241.9038
2842004.11.25 02:00modify314.201.86801.87301.9038
2852004.11.25 03:00modify314.201.86801.87411.9038
2862004.11.25 04:05modify314.201.86801.87441.9038
2872004.11.25 05:00modify314.201.86801.87491.9038
2882004.11.25 06:00modify314.201.86801.87531.9038
2892004.11.25 07:00modify314.201.86801.87591.9038
2902004.11.25 08:00modify314.201.86801.87611.9038
2912004.11.25 09:00modify314.201.86801.87701.9038
2922004.11.25 10:00modify314.201.86801.87721.9038
2932004.11.25 11:00modify314.201.86801.87941.9038
2942004.11.25 14:00modify314.201.86801.88091.9038
2952004.11.26 00:00modify314.201.86801.88361.9038
2962004.11.26 01:00modify314.201.86801.88371.9038
2972004.11.26 02:00modify314.201.86801.88391.9038
2982004.11.26 04:00modify314.201.86801.88471.9038
2992004.11.26 05:00modify314.201.86801.88511.9038
3002004.11.26 06:00modify314.201.86801.88551.9038
3012004.11.26 07:00modify314.201.86801.88781.9038
3022004.11.26 08:00modify314.201.86801.89131.9038
3032004.11.26 09:00modify314.201.86801.89241.9038
3042004.11.26 09:25s/l314.201.89241.89241.903810227.0131539.29
3052004.12.08 18:55sell326.301.93341.93881.8982
3062004.12.08 18:55modify326.301.93341.93851.8982
3072004.12.08 23:30s/l326.301.93851.93851.8982-3212.9828326.31
3082004.12.09 19:45sell335.601.92551.93311.8903
3092004.12.09 19:45modify335.601.92551.93281.8903
3102004.12.10 01:07modify335.601.92551.92431.8903
3112004.12.10 12:00modify335.601.92551.92151.8903
3122004.12.10 13:00modify335.601.92551.91951.8903
3132004.12.13 03:00modify335.601.92551.91841.8903
3142004.12.13 04:02s/l335.601.91841.91841.89033976.0232302.33
3152004.12.14 01:30buy346.401.92211.91421.9579
3162004.12.14 02:00modify346.401.92211.91481.9579
3172004.12.14 03:00modify346.401.92211.91541.9579
3182004.12.14 04:00modify346.401.92211.91611.9579
3192004.12.14 05:00modify346.401.92211.91651.9579
3202004.12.14 06:00modify346.401.92211.91711.9579
3212004.12.14 07:00modify346.401.92211.91771.9579
3222004.12.14 08:00modify346.401.92211.91881.9579
3232004.12.14 09:00modify346.401.92211.91911.9579
3242004.12.14 10:33modify346.401.92211.92331.9579
3252004.12.14 14:40s/l346.401.92331.92331.9579767.9933070.32
3262004.12.15 02:55buy356.601.92501.91911.9608
3272004.12.15 03:52s/l356.601.91911.91911.9608-3894.0129176.31
3282004.12.16 01:40buy365.801.94151.93381.9773
3292004.12.16 02:00modify365.801.94151.93421.9773
3302004.12.16 03:00modify365.801.94151.93551.9773
3312004.12.16 04:00modify365.801.94151.93571.9773
3322004.12.16 05:00modify365.801.94151.93611.9773
3332004.12.16 06:00modify365.801.94151.93671.9773
3342004.12.16 07:00modify365.801.94151.93731.9773
3352004.12.16 08:00modify365.801.94151.93751.9773
3362004.12.16 09:00modify365.801.94151.93761.9773
3372004.12.16 10:32modify365.801.94151.94271.9773
3382004.12.16 15:19s/l365.801.94271.94271.9773695.9929872.30
3392004.12.22 01:05sell375.901.92901.93711.8938
3402004.12.22 01:05modify375.901.92901.93681.8938
3412004.12.22 02:00modify375.901.92901.93581.8938
3422004.12.22 03:00modify375.901.92901.93531.8938
3432004.12.22 06:00modify375.901.92901.93471.8938
3442004.12.22 07:00modify375.901.92901.93371.8938
3452004.12.22 08:00modify375.901.92901.93281.8938
3462004.12.22 10:47modify375.901.92901.92781.8938
3472004.12.22 14:00modify375.901.92901.92451.8938
3482004.12.22 15:00modify375.901.92901.92311.8938
3492004.12.23 04:00modify375.901.92901.92291.8938
3502004.12.23 05:00modify375.901.92901.92201.8938
3512004.12.23 08:56s/l375.901.92201.92201.89384130.0134002.31
3522004.12.28 01:25buy386.801.93231.92571.9681
3532004.12.28 07:00modify386.801.93231.92621.9681
3542004.12.28 08:00modify386.801.93231.92921.9681
3552004.12.28 08:32modify386.801.93231.93351.9681
3562004.12.28 15:00modify386.801.93231.93381.9681
3572004.12.28 16:00s/l386.801.93381.93381.96811019.9735022.28
3582004.12.29 22:30sell397.001.91851.92631.8833
3592004.12.29 22:33modify397.001.91851.92601.8833
3602004.12.29 23:00modify397.001.91851.92581.8833
3612004.12.30 01:00modify397.001.91851.92461.8833
3622004.12.30 02:00modify397.001.91851.92401.8833
3632004.12.30 04:00modify397.001.91851.92261.8833
3642004.12.30 05:00modify397.001.91851.92251.8833
3652004.12.30 06:15modify397.001.91851.92151.8833
3662004.12.30 07:00modify397.001.91851.92041.8833
3672004.12.30 07:09s/l397.001.92041.92041.8833-1330.0433692.24
3682005.01.04 03:10sell406.701.90611.91511.8709
3692005.01.04 03:11modify406.701.90611.91481.8709
3702005.01.04 06:00modify406.701.90611.91411.8709
3712005.01.04 07:05modify406.701.90611.91271.8709
3722005.01.04 08:00modify406.701.90611.91131.8709
3732005.01.04 08:02modify406.701.90611.90491.8709
3742005.01.04 08:22s/l406.701.90491.90491.8709804.0234496.26
3752005.01.13 01:35buy416.801.89001.88021.9258
3762005.01.13 02:00modify416.801.89001.88091.9258
3772005.01.13 03:00modify416.801.89001.88141.9258
3782005.01.13 04:00modify416.801.89001.88221.9258
3792005.01.13 05:00modify416.801.89001.88291.9258
3802005.01.13 06:00modify416.801.89001.88591.9258
3812005.01.13 07:00modify416.801.89001.88671.9258
3822005.01.13 08:00modify416.801.89001.88811.9258
3832005.01.13 10:28s/l416.801.88811.88811.9258-1291.9633204.30
3842005.01.17 01:30sell426.601.87091.88001.8357
3852005.01.17 01:32modify426.601.87091.87971.8357
3862005.01.17 02:00modify426.601.87091.87961.8357
3872005.01.17 03:00modify426.601.87091.87811.8357
3882005.01.17 07:00modify426.601.87091.87761.8357
3892005.01.17 08:00modify426.601.87091.87641.8357
3902005.01.17 09:00modify426.601.87091.87471.8357
3912005.01.17 11:00modify426.601.87091.87401.8357
3922005.01.17 12:20modify426.601.87091.86971.8357
3932005.01.17 17:00modify426.601.87091.86881.8357
3942005.01.17 18:00modify426.601.87091.86811.8357
3952005.01.18 01:00modify426.601.87091.86771.8357
3962005.01.18 02:00modify426.601.87091.86581.8357
3972005.01.18 05:00modify426.601.87091.86461.8357
3982005.01.18 10:57s/l426.601.86461.86461.83574158.0237362.32
3992005.01.19 17:20buy437.401.87471.86831.9105
4002005.01.19 20:00s/l437.401.86831.86831.9105-4736.0132626.31
4012005.01.24 03:00buy446.501.87551.86701.9113
4022005.01.24 05:00modify446.501.87551.86771.9113
4032005.01.24 07:00modify446.501.87551.86881.9113
4042005.01.24 08:00modify446.501.87551.86921.9113
4052005.01.24 08:51modify446.501.87551.87671.9113
4062005.01.24 16:18s/l446.501.87671.87671.9113779.9833406.29
4072005.01.26 01:30sell456.601.86621.87531.8310
4082005.01.26 01:31modify456.601.86621.87501.8310
4092005.01.26 02:00modify456.601.86621.87481.8310
4102005.01.26 03:04modify456.601.86621.87471.8310
4112005.01.26 04:00modify456.601.86621.87431.8310
4122005.01.26 05:00modify456.601.86621.87311.8310
4132005.01.26 06:00modify456.601.86621.87281.8310
4142005.01.26 07:00modify456.601.86621.87251.8310
4152005.01.26 08:00modify456.601.86621.87031.8310
4162005.01.26 09:00modify456.601.86621.87021.8310
4172005.01.26 09:11s/l456.601.87021.87021.8310-2640.0230766.27
4182005.01.28 03:00buy466.101.88731.88121.9231
4192005.01.28 05:00modify466.101.88731.88151.9231
4202005.01.28 06:00modify466.101.88731.88211.9231
4212005.01.28 08:00modify466.101.88731.88301.9231
4222005.01.28 09:00modify466.101.88731.88341.9231
4232005.01.28 12:20s/l466.101.88341.88341.9231-2378.9828387.29
4242005.02.07 07:40sell475.601.87501.88211.8398
4252005.02.07 07:41modify475.601.87501.88181.8398
4262005.02.07 08:00modify475.601.87501.88131.8398
4272005.02.07 08:30modify475.601.87501.87381.8398
4282005.02.07 19:00modify475.601.87501.87151.8398
4292005.02.07 20:00modify475.601.87501.86771.8398
4302005.02.08 00:00modify475.601.87501.86731.8398
4312005.02.08 02:00modify475.601.87501.86711.8398
4322005.02.08 03:00modify475.601.87501.86701.8398
4332005.02.08 04:00modify475.601.87501.86661.8398
4342005.02.08 06:00modify475.601.87501.86591.8398
4352005.02.08 07:00modify475.601.87501.86541.8398
4362005.02.08 08:00modify475.601.87501.86501.8398
4372005.02.08 09:00modify475.601.87501.86371.8398
4382005.02.08 10:00modify475.601.87501.86251.8398
4392005.02.08 11:00modify475.601.87501.86221.8398
4402005.02.08 13:00modify475.601.87501.86081.8398
4412005.02.09 03:00modify475.601.87501.85971.8398
4422005.02.09 04:00modify475.601.87501.85881.8398
4432005.02.09 06:56s/l475.601.85881.85881.83989072.0037459.29
4442005.02.11 00:15buy487.401.86841.85971.9042
4452005.02.11 02:05modify487.401.86841.85991.9042
4462005.02.11 03:00modify487.401.86841.86011.9042
4472005.02.11 04:00modify487.401.86841.86051.9042
4482005.02.11 05:00modify487.401.86841.86101.9042
4492005.02.11 06:00modify487.401.86841.86291.9042
4502005.02.11 07:00modify487.401.86841.86591.9042
4512005.02.11 08:00modify487.401.86841.86721.9042
4522005.02.11 09:00modify487.401.86841.86741.9042
4532005.02.11 11:00modify487.401.86841.86761.9042
4542005.02.11 11:13s/l487.401.86761.86761.9042-592.0336867.26
4552005.02.15 00:35buy497.301.88691.87921.9227
4562005.02.15 01:00modify497.301.88691.87981.9227
4572005.02.15 02:00modify497.301.88691.88121.9227
4582005.02.15 03:00modify497.301.88691.88151.9227
4592005.02.15 04:00modify497.301.88691.88221.9227
4602005.02.15 05:00modify497.301.88691.88241.9227
4612005.02.15 06:00modify497.301.88691.88321.9227
4622005.02.15 07:00modify497.301.88691.88371.9227
4632005.02.15 08:00modify497.301.88691.88391.9227
4642005.02.15 09:00modify497.301.88691.88451.9227
4652005.02.15 14:13modify497.301.88691.88811.9227
4662005.02.15 15:11s/l497.301.88811.88811.9227875.9937743.25
4672005.02.23 02:20buy507.501.90681.90271.9426
4682005.02.23 03:45modify507.501.90681.90801.9426
4692005.02.23 04:09s/l507.501.90801.90801.9426900.0138643.26
4702005.02.28 09:05buy517.701.91991.91421.9557
4712005.02.28 09:31modify517.701.91991.92111.9557
4722005.02.28 12:42s/l517.701.92111.92111.9557923.9939567.25
4732005.02.28 22:30buy527.901.92201.91601.9578
4742005.03.01 01:00modify527.901.92201.91651.9578
4752005.03.01 02:00modify527.901.92201.91671.9578
4762005.03.01 04:00modify527.901.92201.91711.9578
4772005.03.01 04:04s/l527.901.91711.91711.9578-3878.9035688.35
4782005.03.02 21:00sell537.101.91301.91841.8778
4792005.03.02 21:00modify537.101.91301.91811.8778
4802005.03.03 01:00modify537.101.91301.91681.8778
4812005.03.03 02:00modify537.101.91301.91591.8778
4822005.03.03 03:25modify537.101.91301.91551.8778
4832005.03.03 07:00modify537.101.91301.91511.8778
4842005.03.03 08:00modify537.101.91301.91431.8778
4852005.03.03 08:50modify537.101.91301.91181.8778
4862005.03.03 13:37s/l537.101.91181.91181.8778851.9936540.34
4872005.03.07 03:59buy547.301.92241.91521.9582
4882005.03.07 07:00modify547.301.92241.91601.9582
4892005.03.07 08:00modify547.301.92241.91851.9582
4902005.03.07 09:00modify547.301.92241.92031.9582
4912005.03.07 09:02s/l547.301.92031.92031.9582-1532.9635007.38
4922005.03.09 04:25buy557.001.92741.92251.9632
4932005.03.09 05:00modify557.001.92741.92271.9632
4942005.03.09 06:00modify557.001.92741.92291.9632
4952005.03.09 07:00modify557.001.92741.92471.9632
4962005.03.09 08:00modify557.001.92741.92531.9632
4972005.03.09 09:00modify557.001.92741.92621.9632
4982005.03.09 09:29modify557.001.92741.92861.9632
4992005.03.09 10:30s/l557.001.92861.92861.9632840.0435847.42
5002005.03.15 03:20sell567.101.91511.92091.8799
5012005.03.15 03:20modify567.101.91511.92061.8799
5022005.03.15 04:00modify567.101.91511.92051.8799
5032005.03.15 05:00modify567.101.91511.91981.8799
5042005.03.15 06:00modify567.101.91511.91951.8799
5052005.03.15 07:00modify567.101.91511.91881.8799
5062005.03.15 08:00modify567.101.91511.91801.8799
5072005.03.15 08:53modify567.101.91511.91391.8799
5082005.03.15 09:03s/l567.101.91391.91391.8799851.9836699.40
5092005.03.16 05:40sell577.301.91341.91891.8782
5102005.03.16 05:40modify577.301.91341.91861.8782
5112005.03.16 06:00modify577.301.91341.91781.8782
5122005.03.16 07:00modify577.301.91341.91541.8782
5132005.03.16 08:02s/l577.301.91541.91541.8782-1459.9635239.44
5142005.03.17 02:15buy587.001.92461.91761.9604
5152005.03.17 04:00modify587.001.92461.91801.9604
5162005.03.17 05:00modify587.001.92461.91831.9604
5172005.03.17 06:00modify587.001.92461.91991.9604
5182005.03.17 07:00modify587.001.92461.92041.9604
5192005.03.17 08:00modify587.001.92461.92091.9604
5202005.03.17 14:34s/l587.001.92091.92091.9604-2589.9732649.47
5212005.03.18 17:40sell596.501.91771.92161.8825
5222005.03.18 17:40modify596.501.91771.92131.8825
5232005.03.18 18:05s/l596.501.92131.92131.8825-2339.9730309.50
5242005.03.24 04:30sell606.001.87101.88001.8358
5252005.03.24 04:30modify606.001.87101.87971.8358
5262005.03.24 05:00modify606.001.87101.87911.8358
5272005.03.24 06:00modify606.001.87101.87691.8358
5282005.03.24 07:00modify606.001.87101.87621.8358
5292005.03.24 08:00modify606.001.87101.87561.8358
5302005.03.24 09:00modify606.001.87101.87501.8358
5312005.03.24 10:00modify606.001.87101.87471.8358
5322005.03.24 11:50modify606.001.87101.86981.8358
5332005.03.24 12:41s/l606.001.86981.86981.8358720.0331029.53
5342005.03.30 21:15buy616.201.87941.87461.9152
5352005.03.31 03:00modify616.201.87941.87481.9152
5362005.03.31 04:00modify616.201.87941.87491.9152
5372005.03.31 06:00modify616.201.87941.87511.9152
5382005.03.31 07:00modify616.201.87941.87571.9152
5392005.03.31 08:00modify616.201.87941.87621.9152
5402005.03.31 08:31s/l616.201.87621.87621.9152-2002.5829026.95
5412005.04.04 20:35sell625.801.87591.88001.8407
5422005.04.04 20:35modify625.801.87591.87971.8407
5432005.04.05 01:05modify625.801.87591.87931.8407
5442005.04.05 02:00modify625.801.87591.87881.8407
5452005.04.05 03:00modify625.801.87591.87791.8407
5462005.04.05 04:30s/l625.801.87791.87791.8407-1159.9827866.97
5472005.04.11 03:25buy635.501.88171.87451.9175
5482005.04.11 04:00modify635.501.88171.87471.9175
5492005.04.11 05:14modify635.501.88171.88291.9175
5502005.04.11 06:02s/l635.501.88291.88291.9175660.0128526.98
5512005.04.18 03:30buy645.701.88931.88151.9251
5522005.04.18 04:00close645.701.88971.88151.9251227.9928754.97
5532005.04.19 01:50buy655.701.90141.89451.9372
5542005.04.19 02:00modify655.701.90141.89571.9372
5552005.04.19 07:00modify655.701.90141.89621.9372
5562005.04.19 07:50modify655.701.90141.90261.9372
5572005.04.19 18:00modify655.701.90141.90301.9372
5582005.04.19 19:00modify655.701.90141.90391.9372
5592005.04.19 20:00modify655.701.90141.90411.9372
5602005.04.19 21:00modify655.701.90141.90441.9372
5612005.04.19 23:00modify655.701.90141.90631.9372
5622005.04.20 00:00modify655.701.90141.90641.9372
5632005.04.20 01:00modify655.701.90141.90721.9372
5642005.04.20 02:00modify655.701.90141.90791.9372
5652005.04.20 03:00modify655.701.90141.90931.9372
5662005.04.20 04:00modify655.701.90141.91051.9372
5672005.04.20 05:00modify655.701.90141.91101.9372
5682005.04.20 06:00modify655.701.90141.91161.9372
5692005.04.20 07:00modify655.701.90141.91171.9372
5702005.04.20 08:00modify655.701.90141.91301.9372
5712005.04.20 09:00modify655.701.90141.91331.9372
5722005.04.20 11:21s/l655.701.91331.91331.93726777.2835532.25
5732005.04.22 08:00sell667.101.90871.91421.8735
5742005.04.22 08:00modify667.101.90871.91391.8735
5752005.04.22 09:00modify667.101.90871.91281.8735
5762005.04.22 09:59s/l667.101.91281.91281.8735-2911.0132621.24
5772005.04.26 23:25sell676.501.90571.91171.8705
5782005.04.26 23:25modify676.501.90571.91141.8705
5792005.04.27 00:00modify676.501.90571.91131.8705
5802005.04.27 01:00modify676.501.90571.91061.8705
5812005.04.27 02:00modify676.501.90571.91011.8705
5822005.04.27 04:00modify676.501.90571.90981.8705
5832005.04.27 05:00modify676.501.90571.90921.8705
5842005.04.27 06:00modify676.501.90571.90861.8705
5852005.04.27 07:00modify676.501.90571.90831.8705
5862005.04.27 08:00modify676.501.90571.90781.8705
5872005.04.27 08:03modify676.501.90571.90451.8705
5882005.04.27 14:34s/l676.501.90451.90451.8705779.9833401.22
5892005.04.28 22:55buy686.601.90641.90221.9422
5902005.04.29 06:22modify686.601.90641.90761.9422
5912005.04.29 20:02s/l686.601.90761.90761.9422785.3834186.60
5922005.05.06 00:00buy696.801.90331.89881.9391
5932005.05.06 08:00modify696.801.90331.89891.9391
5942005.05.06 08:37s/l696.801.89891.89891.9391-2991.9231194.68
5952005.05.27 01:35sell706.201.82091.82861.7857
5962005.05.27 01:37modify706.201.82091.82831.7857
5972005.05.27 02:00modify706.201.82091.82751.7857
5982005.05.27 03:00modify706.201.82091.82711.7857
5992005.05.27 04:00modify706.201.82091.82701.7857
6002005.05.27 05:00modify706.201.82091.82621.7857
6012005.05.27 06:00modify706.201.82091.82581.7857
6022005.05.27 07:00modify706.201.82091.82541.7857
6032005.05.27 08:00modify706.201.82091.82491.7857
6042005.05.27 09:00modify706.201.82091.82411.7857
6052005.05.27 09:10s/l706.201.82411.82411.7857-1984.0229210.66
6062005.06.02 03:45sell715.801.81211.81981.7769
6072005.06.02 03:45modify715.801.81211.81951.7769
6082005.06.02 04:00modify715.801.81211.81881.7769
6092005.06.02 05:00modify715.801.81211.81851.7769
6102005.06.02 06:00modify715.801.81211.81791.7769
6112005.06.02 07:00modify715.801.81211.81731.7769
6122005.06.02 08:00modify715.801.81211.81691.7769
6132005.06.02 09:00modify715.801.81211.81651.7769
6142005.06.02 09:14s/l715.801.81651.81651.7769-2551.9726658.69
6152005.06.07 03:35buy725.301.82081.81631.8566
6162005.06.07 07:00modify725.301.82081.81681.8566
6172005.06.07 07:38modify725.301.82081.82201.8566
6182005.06.07 12:00modify725.301.82081.82371.8566
6192005.06.07 20:00modify725.301.82081.82431.8566
6202005.06.07 21:00modify725.301.82081.82451.8566
6212005.06.07 22:00modify725.301.82081.82471.8566
6222005.06.07 23:00modify725.301.82081.82491.8566
6232005.06.08 00:00modify725.301.82081.82631.8566
6242005.06.08 01:04modify725.301.82081.82691.8566
6252005.06.08 02:00modify725.301.82081.82741.8566
6262005.06.08 04:00modify725.301.82081.82781.8566
6272005.06.08 05:00modify725.301.82081.82951.8566
6282005.06.08 06:00modify725.301.82081.82981.8566
6292005.06.08 09:00modify725.301.82081.83031.8566
6302005.06.08 19:20s/l725.301.83031.83031.85665029.7531688.44
6312005.06.10 02:10sell736.301.82171.82651.7865
6322005.06.10 02:10modify736.301.82171.82621.7865
6332005.06.10 05:00modify736.301.82171.82601.7865
6342005.06.10 06:00modify736.301.82171.82561.7865
6352005.06.10 07:00modify736.301.82171.82531.7865
6362005.06.10 08:00modify736.301.82171.82321.7865
6372005.06.10 10:43s/l736.301.82321.82321.7865-945.0130743.43
6382005.06.13 19:35sell746.101.80601.81181.7708
6392005.06.13 19:38modify746.101.80601.81151.7708
6402005.06.13 23:00modify746.101.80601.81141.7708
6412005.06.14 00:00modify746.101.80601.81091.7708
6422005.06.14 01:00modify746.101.80601.81061.7708
6432005.06.14 02:00modify746.101.80601.80971.7708
6442005.06.14 03:00modify746.101.80601.80961.7708
6452005.06.14 06:00modify746.101.80601.80951.7708
6462005.06.14 07:00modify746.101.80601.80911.7708
6472005.06.14 08:59s/l746.101.80911.80911.7708-1891.0028852.43
6482005.06.16 02:15buy755.701.82001.81191.8558
6492005.06.16 06:00modify755.701.82001.81291.8558
6502005.06.16 07:00modify755.701.82001.81451.8558
6512005.06.16 08:00modify755.701.82001.81521.8558
6522005.06.16 09:00modify755.701.82001.81601.8558
6532005.06.16 10:00modify755.701.82001.81641.8558
6542005.06.16 11:00modify755.701.82001.81661.8558
6552005.06.16 14:11modify755.701.82001.82121.8558
6562005.06.16 15:48s/l755.701.82121.82121.8558684.0029536.43
6572005.06.23 04:00sell765.901.82281.82731.7876
6582005.06.23 04:02modify765.901.82281.82701.7876
6592005.06.23 05:04modify765.901.82281.82621.7876
6602005.06.23 06:00modify765.901.82281.82571.7876
6612005.06.23 07:00modify765.901.82281.82501.7876
6622005.06.23 08:00modify765.901.82281.82401.7876
6632005.06.23 14:36modify765.901.82281.82161.7876
6642005.06.24 08:00modify765.901.82281.82061.7876
6652005.06.24 09:00modify765.901.82281.82031.7876
6662005.06.24 11:41s/l765.901.82031.82031.78761474.9531011.38
6672005.06.29 02:20sell776.201.81731.82291.7821
6682005.06.29 02:20modify776.201.81731.82261.7821
6692005.06.29 03:00modify776.201.81731.82221.7821
6702005.06.29 04:00modify776.201.81731.82171.7821
6712005.06.29 05:00modify776.201.81731.82131.7821
6722005.06.29 06:05modify776.201.81731.82121.7821
6732005.06.29 07:00modify776.201.81731.82061.7821
6742005.06.29 08:00modify776.201.81731.82001.7821
6752005.06.29 09:00modify776.201.81731.81971.7821
6762005.06.29 09:54modify776.201.81731.81611.7821
6772005.06.29 10:43s/l776.201.81611.81611.7821743.9831755.36
6782005.07.04 07:35sell786.301.76341.77061.7282
6792005.07.04 07:35modify786.301.76341.77031.7282
6802005.07.04 08:49modify786.301.76341.76221.7282
6812005.07.04 09:06s/l786.301.76221.76221.7282755.9732511.33
6822005.07.05 02:05sell796.501.76141.76551.7262
6832005.07.05 02:05modify796.501.76141.76521.7262
6842005.07.05 03:00modify796.501.76141.76431.7262
6852005.07.05 04:00modify796.501.76141.76391.7262
6862005.07.05 08:05modify796.501.76141.76021.7262
6872005.07.05 10:00modify796.501.76141.76011.7262
6882005.07.05 10:50s/l796.501.76011.76011.7262844.9933356.32
6892005.07.07 23:10sell806.601.74481.75431.7096
6902005.07.07 23:10modify806.601.74481.75401.7096
6912005.07.08 02:00modify806.601.74481.75391.7096
6922005.07.08 03:00modify806.601.74481.75081.7096
6932005.07.08 04:00modify806.601.74481.75011.7096
6942005.07.08 05:00modify806.601.74481.74891.7096
6952005.07.08 06:00modify806.601.74481.74871.7096
6962005.07.08 07:00modify806.601.74481.74811.7096
6972005.07.08 08:00modify806.601.74481.74711.7096
6982005.07.08 08:15modify806.601.74481.74361.7096
6992005.07.08 11:00modify806.601.74481.74281.7096
7002005.07.08 14:00modify806.601.74481.74151.7096
7012005.07.08 15:00modify806.601.74481.74101.7096
7022005.07.08 15:15s/l806.601.74101.74101.70962507.9835864.30
7032005.07.12 01:55buy817.101.75531.74751.7911
7042005.07.12 02:00modify817.101.75531.74811.7911
7052005.07.12 03:35modify817.101.75531.75651.7911
7062005.07.12 09:00modify817.101.75531.75701.7911
7072005.07.12 11:00modify817.101.75531.75791.7911
7082005.07.12 14:00modify817.101.75531.75961.7911
7092005.07.12 19:00modify817.101.75531.76221.7911
7102005.07.12 21:00modify817.101.75531.76371.7911
7112005.07.12 22:04modify817.101.75531.76471.7911
7122005.07.12 23:00modify817.101.75531.76481.7911
7132005.07.13 00:00modify817.101.75531.76581.7911
7142005.07.13 01:00modify817.101.75531.76711.7911
7152005.07.13 02:00modify817.101.75531.76761.7911
7162005.07.13 04:00modify817.101.75531.76831.7911
7172005.07.13 05:00modify817.101.75531.76881.7911
7182005.07.13 06:00modify817.101.75531.76911.7911
7192005.07.13 07:00modify817.101.75531.77001.7911
7202005.07.13 08:00modify817.101.75531.77061.7911
7212005.07.13 09:00modify817.101.75531.77141.7911
7222005.07.13 09:13s/l817.101.77141.77141.791111423.9047288.20
7232005.07.15 02:55sell829.401.75801.76561.7228
7242005.07.15 02:59modify829.401.75801.76531.7228
7252005.07.15 03:00modify829.401.75801.76501.7228
7262005.07.15 04:00modify829.401.75801.76471.7228
7272005.07.15 05:00modify829.401.75801.76451.7228
7282005.07.15 06:00modify829.401.75801.76261.7228
7292005.07.15 08:00modify829.401.75801.76241.7228
7302005.07.15 08:29s/l829.401.76241.76241.7228-4135.9843152.22
7312005.07.18 04:50sell838.601.75401.76031.7188
7322005.07.18 04:50modify838.601.75401.76001.7188
7332005.07.18 05:00modify838.601.75401.75981.7188
7342005.07.18 06:00modify838.601.75401.75961.7188
7352005.07.18 07:05modify838.601.75401.75781.7188
7362005.07.18 08:00modify838.601.75401.75711.7188
7372005.07.18 09:00modify838.601.75401.75651.7188
7382005.07.18 09:52modify838.601.75401.75281.7188
7392005.07.18 17:16s/l838.601.75281.75281.71881031.9644184.18
7402005.07.22 02:35buy848.801.75161.74401.7874
7412005.07.22 07:00modify848.801.75161.74441.7874
7422005.07.22 08:00modify848.801.75161.74541.7874
7432005.07.22 08:18modify848.801.75161.75281.7874
7442005.07.22 09:40s/l848.801.75281.75281.78741056.0245240.20
7452005.07.25 10:35sell859.001.73841.74261.7032
7462005.07.25 10:35modify859.001.73841.74231.7032
7472005.07.25 11:00modify859.001.73841.74161.7032
7482005.07.25 12:00close859.001.74021.74161.7032-1620.0143620.19
7492005.08.01 00:05buy868.701.75601.75021.7918
7502005.08.01 04:36modify868.701.75601.75721.7918
7512005.08.01 12:00modify868.701.75601.75751.7918
7522005.08.01 13:00modify868.701.75601.75771.7918
7532005.08.01 14:00modify868.701.75601.75841.7918
7542005.08.01 17:00modify868.701.75601.75921.7918
7552005.08.01 18:00modify868.701.75601.76051.7918
7562005.08.01 20:00modify868.701.75601.76191.7918
7572005.08.01 21:00modify868.701.75601.76251.7918
7582005.08.02 00:00modify868.701.75601.76281.7918
7592005.08.02 01:00modify868.701.75601.76331.7918
7602005.08.02 02:00modify868.701.75601.76421.7918
7612005.08.02 04:00modify868.701.75601.76451.7918
7622005.08.02 07:00modify868.701.75601.76461.7918
7632005.08.02 08:00modify868.701.75601.76511.7918
7642005.08.03 01:00modify868.701.75601.76601.7918
7652005.08.03 02:00modify868.701.75601.76661.7918
7662005.08.03 03:00modify868.701.75601.76701.7918
7672005.08.03 03:24s/l868.701.76701.76701.79189552.6153172.80
7682005.08.05 22:10sell8710.601.77941.78351.7442
7692005.08.05 22:10modify8710.601.77941.78321.7442
7702005.08.08 00:13modify8710.601.77941.77821.7442
7712005.08.08 09:30s/l8710.601.77821.77821.74421271.9954444.79
7722005.08.08 18:45buy8810.801.78571.77911.8215
7732005.08.08 21:00modify8810.801.78571.77951.8215
7742005.08.08 22:00modify8810.801.78571.77981.8215
7752005.08.09 00:00modify8810.801.78571.78001.8215
7762005.08.09 01:00modify8810.801.78571.78101.8215
7772005.08.09 02:05modify8810.801.78571.78331.8215
7782005.08.09 04:00modify8810.801.78571.78341.8215
7792005.08.09 05:00modify8810.801.78571.78361.8215
7802005.08.09 07:54modify8810.801.78571.78691.8215
7812005.08.09 09:26s/l8810.801.78691.78691.82151285.1655729.95
7822005.08.15 02:45buy8911.101.81341.80891.8492
7832005.08.15 08:00modify8911.101.81341.80911.8492
7842005.08.15 12:46s/l8911.101.80911.80911.8492-4772.9850956.97
7852005.08.31 02:40sell9010.101.78681.79161.7516
7862005.08.31 02:40modify9010.101.78681.79131.7516
7872005.08.31 03:00modify9010.101.78681.79071.7516
7882005.08.31 05:00modify9010.101.78681.79061.7516
7892005.08.31 06:00modify9010.101.78681.79021.7516
7902005.08.31 07:00modify9010.101.78681.78991.7516
7912005.08.31 08:00modify9010.101.78681.78961.7516
7922005.08.31 09:00modify9010.101.78681.78901.7516
7932005.08.31 09:17modify9010.101.78681.78561.7516
7942005.08.31 10:07s/l9010.101.78561.78561.75161211.9152168.88
7952005.09.01 04:40buy9110.401.80191.79211.8377
7962005.09.01 05:00modify9110.401.80191.79271.8377
7972005.09.01 06:10modify9110.401.80191.79401.8377
7982005.09.01 07:00modify9110.401.80191.79521.8377
7992005.09.01 08:00modify9110.401.80191.79761.8377
8002005.09.01 09:00modify9110.401.80191.79851.8377
8012005.09.01 09:57modify9110.401.80191.80311.8377
8022005.09.01 14:00modify9110.401.80191.80371.8377
8032005.09.01 16:00modify9110.401.80191.80661.8377
8042005.09.01 18:00modify9110.401.80191.81571.8377
8052005.09.01 19:00modify9110.401.80191.81621.8377
8062005.09.01 21:00modify9110.401.80191.81721.8377
8072005.09.01 22:00modify9110.401.80191.82011.8377
8082005.09.02 01:00modify9110.401.80191.82081.8377
8092005.09.02 02:05modify9110.401.80191.82161.8377
8102005.09.02 03:00modify9110.401.80191.82181.8377
8112005.09.02 04:05modify9110.401.80191.82281.8377
8122005.09.02 05:00modify9110.401.80191.82311.8377
8132005.09.02 06:00modify9110.401.80191.82401.8377
8142005.09.02 07:00modify9110.401.80191.82441.8377
8152005.09.02 08:00modify9110.401.80191.82761.8377
8162005.09.02 09:00modify9110.401.80191.82801.8377
8172005.09.02 09:49t/p9110.401.83771.82801.837737221.6289390.50
8182005.09.05 01:30buy9217.801.83781.83261.8736
8192005.09.05 03:07modify9217.801.83781.83901.8736
8202005.09.05 11:00modify9217.801.83781.83941.8736
8212005.09.05 15:00modify9217.801.83781.83951.8736
8222005.09.05 16:00modify9217.801.83781.83961.8736
8232005.09.05 17:00modify9217.801.83781.83971.8736
8242005.09.05 19:00modify9217.801.83781.84061.8736
8252005.09.05 20:14modify9217.801.83781.84091.8736
8262005.09.05 22:00modify9217.801.83781.84131.8736
8272005.09.06 00:00modify9217.801.83781.84211.8736
8282005.09.06 00:40s/l9217.801.84211.84211.87367636.2497026.74
8292005.09.13 07:55sell9319.401.82301.82851.7878
8302005.09.13 07:55modify9319.401.82301.82821.7878
8312005.09.13 08:00modify9319.401.82301.82751.7878
8322005.09.13 08:46modify9319.401.82301.82181.7878
8332005.09.13 09:38s/l9319.401.82181.82181.78782327.9199354.65
8342005.09.16 04:35sell9419.801.80761.81301.7724
8352005.09.16 04:35modify9419.801.80761.81271.7724
8362005.09.16 05:00modify9419.801.80761.81241.7724
8372005.09.16 06:04modify9419.801.80761.81191.7724
8382005.09.16 06:20s/l9419.801.81191.81191.7724-8513.9690840.69
8392005.09.22 03:50buy9518.101.80791.80351.8437
8402005.09.22 04:00modify9518.101.80791.80491.8437
8412005.09.22 08:00modify9518.101.80791.80501.8437
8422005.09.22 09:00modify9518.101.80791.80521.8437
8432005.09.22 10:00modify9518.101.80791.80531.8437
8442005.09.22 11:09s/l9518.101.80531.80531.8437-4706.0486134.65
8452005.09.23 01:10sell9617.201.79231.80221.7571
8462005.09.23 01:10modify9617.201.79231.80191.7571
8472005.09.23 02:00modify9617.201.79231.80151.7571
8482005.09.23 03:00modify9617.201.79231.80061.7571
8492005.09.23 04:00modify9617.201.79231.80031.7571
8502005.09.23 06:00modify9617.201.79231.79881.7571
8512005.09.23 07:00modify9617.201.79231.79811.7571
8522005.09.23 08:00modify9617.201.79231.79651.7571
8532005.09.23 08:56modify9617.201.79231.79111.7571
8542005.09.23 11:00s/l9617.201.79111.79111.75712063.9888198.63
8552005.09.26 07:45sell9717.601.77551.78271.7403
8562005.09.26 07:45modify9717.601.77551.78241.7403
8572005.09.26 08:00modify9717.601.77551.78121.7403
8582005.09.26 08:58modify9717.601.77551.77431.7403
8592005.09.26 09:55s/l9717.601.77431.77431.74032112.1090310.73
8602005.09.26 17:50sell9818.001.77631.78031.7411
8612005.09.26 17:50modify9818.001.77631.78001.7411
8622005.09.26 23:27s/l9818.001.78001.78001.7411-6660.0883650.65
8632005.10.04 02:20sell9916.701.75591.76061.7207
8642005.10.04 02:20modify9916.701.75591.76031.7207
8652005.10.04 03:00modify9916.701.75591.76021.7207
8662005.10.04 04:00modify9916.701.75591.75991.7207
8672005.10.04 05:00modify9916.701.75591.75941.7207
8682005.10.04 06:00modify9916.701.75591.75921.7207
8692005.10.04 07:00modify9916.701.75591.75911.7207
8702005.10.04 08:00modify9916.701.75591.75871.7207
8712005.10.04 09:00modify9916.701.75591.75851.7207
8722005.10.04 13:27s/l9916.701.75851.75851.7207-4341.9679308.69
8732005.10.06 10:35buy10015.801.76861.76411.8044
8742005.10.06 15:14modify10015.801.76861.76981.8044
8752005.10.07 03:00modify10015.801.76861.77001.8044
8762005.10.07 05:00modify10015.801.76861.77021.8044
8772005.10.07 06:00modify10015.801.76861.77081.8044
8782005.10.07 07:00modify10015.801.76861.77181.8044
8792005.10.07 08:00modify10015.801.76861.77231.8044
8802005.10.07 08:46s/l10015.801.77231.77231.80445830.1185138.80
8812005.10.10 08:35sell10117.001.76161.76561.7264
8822005.10.10 08:37modify10117.001.76161.76531.7264
8832005.10.10 09:00modify10117.001.76161.76491.7264
8842005.10.10 10:00modify10117.001.76161.76471.7264
8852005.10.10 11:00modify10117.001.76161.76451.7264
8862005.10.10 13:46modify10117.001.76161.76041.7264
8872005.10.11 03:00modify10117.001.76161.76001.7264
8882005.10.11 05:00modify10117.001.76161.75971.7264
8892005.10.11 06:00modify10117.001.76161.75891.7264
8902005.10.11 07:00modify10117.001.76161.75861.7264
8912005.10.11 08:00modify10117.001.76161.75811.7264
8922005.10.11 09:00modify10117.001.76161.75781.7264
8932005.10.11 10:00modify10117.001.76161.75541.7264
8942005.10.11 11:00modify10117.001.76161.75511.7264
8952005.10.11 11:39s/l10117.001.75511.75511.726411050.0396188.83
8962005.10.14 02:25buy10219.201.75071.74471.7865
8972005.10.14 03:00modify10219.201.75071.74511.7865
8982005.10.14 04:34modify10219.201.75071.75191.7865
8992005.10.14 11:13s/l10219.201.75191.75191.78652304.1098492.93
9002005.10.17 01:25buy10319.601.76421.75451.8000
9012005.10.17 02:22modify10319.601.76421.76541.8000
9022005.10.17 09:58s/l10319.601.76541.76541.80002351.92100844.85
9032005.10.17 10:00buy10420.101.76591.76041.8017
9042005.10.17 11:35s/l10420.101.76041.76041.8017-11054.9389789.92
9052005.10.20 05:10buy10517.901.76041.75501.7962
9062005.10.20 06:00modify10517.901.76041.75561.7962
9072005.10.20 07:00modify10517.901.76041.75661.7962
9082005.10.20 08:00modify10517.901.76041.75761.7962
9092005.10.20 08:52modify10517.901.76041.76161.7962
9102005.10.20 10:02s/l10517.901.76161.76161.79622147.9991937.91
9112005.10.26 02:05buy10618.301.78291.77631.8187
9122005.10.26 03:00modify10618.301.78291.77681.8187
9132005.10.26 04:00modify10618.301.78291.77691.8187
9142005.10.26 06:00modify10618.301.78291.77771.8187
9152005.10.26 07:00modify10618.301.78291.77851.8187
9162005.10.26 08:00modify10618.301.78291.78011.8187
9172005.10.26 09:00modify10618.301.78291.78031.8187
9182005.10.26 09:24s/l10618.301.78031.78031.8187-4758.0887179.83
9192005.10.27 17:05buy10717.401.78251.77781.8183
9202005.10.28 00:00modify10717.401.78251.77821.8183
9212005.10.28 01:00modify10717.401.78251.77861.8183
9222005.10.28 02:00modify10717.401.78251.77971.8183
9232005.10.28 03:00modify10717.401.78251.78021.8183
9242005.10.28 04:00modify10717.401.78251.78051.8183
9252005.10.28 05:00modify10717.401.78251.78061.8183
9262005.10.28 06:00modify10717.401.78251.78151.8183
9272005.10.28 11:48s/l10717.401.78151.78151.8183-1757.3685422.47
9282005.10.31 08:05sell10817.001.77651.78171.7413
9292005.10.31 08:05modify10817.001.77651.78141.7413
9302005.10.31 09:00modify10817.001.77651.78021.7413
9312005.10.31 09:30s/l10817.001.78021.78021.7413-6290.0279132.45
9322005.11.01 08:25sell10915.801.76981.77391.7346
9332005.11.01 08:25modify10915.801.76981.77361.7346
9342005.11.01 09:00modify10915.801.76981.77221.7346
9352005.11.01 09:14s/l10915.801.77221.77221.7346-3792.0875340.37
9362005.11.01 23:30sell11015.001.76681.77101.7316
9372005.11.01 23:30modify11015.001.76681.77071.7316
9382005.11.02 01:45modify11015.001.76681.76561.7316
9392005.11.02 03:21s/l11015.001.76561.76561.73161800.0777140.44
9402005.11.03 07:25buy11115.401.77451.77051.8103
9412005.11.03 08:00modify11115.401.77451.77231.8103
9422005.11.03 09:00modify11115.401.77451.77261.8103
9432005.11.03 10:35modify11115.401.77451.77571.8103
9442005.11.03 12:02s/l11115.401.77571.77571.81031848.0678988.50
9452005.11.08 14:55sell11215.701.73821.74301.7030
9462005.11.08 14:55modify11215.701.73821.74271.7030
9472005.11.08 16:20s/l11215.701.74271.74271.7030-7065.0871923.42
9482005.11.17 01:05sell11314.301.71881.72611.6836
9492005.11.17 01:07modify11314.301.71881.72581.6836
9502005.11.17 03:00modify11314.301.71881.72481.6836
9512005.11.17 04:00modify11314.301.71881.72431.6836
9522005.11.17 07:00modify11314.301.71881.72241.6836
9532005.11.17 08:00modify11314.301.71881.72181.6836
9542005.11.17 10:17s/l11314.301.72181.72181.6836-4290.0767633.35
9552005.11.29 02:50buy11413.501.72401.71871.7598
9562005.11.29 03:00modify11413.501.72401.71881.7598
9572005.11.29 04:00close11413.501.72121.71881.7598-3780.0763853.28
9582005.11.30 06:20sell11512.701.71891.72391.6837
9592005.11.30 06:21modify11512.701.71891.72361.6837
9602005.11.30 07:00modify11512.701.71891.72311.6837
9612005.11.30 08:00modify11512.701.71891.72211.6837
9622005.11.30 09:05s/l11512.701.72211.72211.6837-4064.0459789.24
9632005.12.01 06:05buy11611.901.72801.72371.7638
9642005.12.01 07:00modify11611.901.72801.72401.7638
9652005.12.01 08:00modify11611.901.72801.72631.7638
9662005.12.01 09:18modify11611.901.72801.72921.7638
9672005.12.01 12:00s/l11611.901.72921.72921.76381428.0161217.25
9682005.12.02 02:40buy11712.201.73051.72631.7663
9692005.12.02 09:00modify11712.201.73051.72661.7663
9702005.12.02 10:00modify11712.201.73051.72701.7663
9712005.12.02 11:00modify11712.201.73051.72711.7663
9722005.12.02 12:03s/l11712.201.72711.72711.7663-4148.0657069.19
9732005.12.09 01:40buy11811.401.75071.74291.7865
9742005.12.09 02:00modify11811.401.75071.74441.7865
9752005.12.09 03:00modify11811.401.75071.74461.7865
9762005.12.09 06:00modify11811.401.75071.74501.7865
9772005.12.09 07:00modify11811.401.75071.74571.7865
9782005.12.09 08:00modify11811.401.75071.74771.7865
9792005.12.09 09:00modify11811.401.75071.74851.7865
9802005.12.09 09:03s/l11811.401.74851.74851.7865-2507.9454561.25
9812005.12.12 00:05buy11910.901.75081.74631.7866
9822005.12.12 02:17modify11910.901.75081.75201.7866
9832005.12.12 12:00modify11910.901.75081.75401.7866
9842005.12.12 16:00modify11910.901.75081.76041.7866
9852005.12.12 18:00modify11910.901.75081.76071.7866
9862005.12.12 20:00modify11910.901.75081.76201.7866
9872005.12.12 21:00modify11910.901.75081.76221.7866
9882005.12.12 22:00modify11910.901.75081.76251.7866
9892005.12.12 23:00modify11910.901.75081.76281.7866
9902005.12.13 00:00modify11910.901.75081.76351.7866
9912005.12.13 01:00modify11910.901.75081.76461.7866
9922005.12.13 02:04modify11910.901.75081.76511.7866
9932005.12.13 03:00modify11910.901.75081.76551.7866
9942005.12.13 04:00modify11910.901.75081.76591.7866
9952005.12.13 05:00modify11910.901.75081.76661.7866
9962005.12.13 06:00modify11910.901.75081.76921.7866
9972005.12.13 07:00modify11910.901.75081.76971.7866
9982005.12.13 08:00modify11910.901.75081.76981.7866
9992005.12.13 09:00modify11910.901.75081.77041.7866
10002005.12.13 10:06s/l11910.901.77041.77041.786621353.1475914.39
10012005.12.21 01:35sell12015.101.75701.76671.7218
10022005.12.21 01:35modify12015.101.75701.76641.7218
10032005.12.21 02:10modify12015.101.75701.76611.7218
10042005.12.21 03:00modify12015.101.75701.76491.7218
10052005.12.21 05:00modify12015.101.75701.76411.7218
10062005.12.21 06:00modify12015.101.75701.76391.7218
10072005.12.21 07:00modify12015.101.75701.76341.7218
10082005.12.21 08:00modify12015.101.75701.76231.7218
10092005.12.21 09:00modify12015.101.75701.76081.7218
10102005.12.21 10:45modify12015.101.75701.75581.7218
10112005.12.21 17:00modify12015.101.75701.75401.7218
10122005.12.21 18:00modify12015.101.75701.75181.7218
10132005.12.22 02:00modify12015.101.75701.75041.7218
10142005.12.22 03:00modify12015.101.75701.74991.7218
10152005.12.22 04:00modify12015.101.75701.74921.7218
10162005.12.22 05:00modify12015.101.75701.74901.7218
10172005.12.22 06:00modify12015.101.75701.74881.7218
10182005.12.22 07:00modify12015.101.75701.74681.7218
10192005.12.22 08:00modify12015.101.75701.74551.7218
10202005.12.22 09:00modify12015.101.75701.74521.7218
10212005.12.22 12:00modify12015.101.75701.74351.7218
10222005.12.22 16:00modify12015.101.75701.74341.7218
10232005.12.23 08:00modify12015.101.75701.74311.7218
10242005.12.23 09:00modify12015.101.75701.74241.7218
10252005.12.23 14:00modify12015.101.75701.74161.7218
10262005.12.23 15:00modify12015.101.75701.74101.7218
10272005.12.23 16:00modify12015.101.75701.74001.7218
10282005.12.23 17:00modify12015.101.75701.73921.7218
10292005.12.23 18:00modify12015.101.75701.73911.7218
10302005.12.26 07:00modify12015.101.75701.73901.7218
10312005.12.26 08:00modify12015.101.75701.73881.7218
10322005.12.26 09:00modify12015.101.75701.73861.7218
10332005.12.27 02:00modify12015.101.75701.73781.7218
10342005.12.27 03:00modify12015.101.75701.73771.7218
10352005.12.27 04:00modify12015.101.75701.73751.7218
10362005.12.27 05:04modify12015.101.75701.73731.7218
10372005.12.27 06:00modify12015.101.75701.73691.7218
10382005.12.27 07:09modify12015.101.75701.73651.7218
10392005.12.27 08:00modify12015.101.75701.73601.7218
10402005.12.27 09:00modify12015.101.75701.73561.7218
10412005.12.27 09:46s/l12015.101.73561.73561.721832313.95108228.34
10422005.12.29 02:15sell12121.601.72101.72741.6858
10432005.12.29 02:15modify12121.601.72101.72711.6858
10442005.12.29 04:00modify12121.601.72101.72701.6858
10452005.12.29 06:00modify12121.601.72101.72611.6858
10462005.12.29 07:00modify12121.601.72101.72561.6858
10472005.12.29 08:00modify12121.601.72101.72471.6858
10482005.12.29 09:00modify12121.601.72101.72361.6858
10492005.12.29 09:03s/l12121.601.72361.72361.6858-5616.09102612.25
10502005.12.30 22:35sell12220.501.72361.72981.6884
10512005.12.30 22:35modify12220.501.72361.72951.6884
10522006.01.02 00:49modify12220.501.72361.72911.6884
10532006.01.02 01:00modify12220.501.72361.72901.6884
10542006.01.02 02:09modify12220.501.72361.72861.6884
10552006.01.02 02:15modify12220.501.72361.72241.6884
10562006.01.02 03:35s/l12220.501.72241.72241.68842460.06105072.31
10572006.01.03 14:25buy12321.001.72611.72201.7619
10582006.01.03 15:36modify12321.001.72611.72731.7619
10592006.01.03 22:00modify12321.001.72611.73001.7619
10602006.01.03 23:00modify12321.001.72611.73141.7619
10612006.01.04 00:00modify12321.001.72611.73181.7619
10622006.01.04 01:00modify12321.001.72611.73281.7619
10632006.01.04 02:00modify12321.001.72611.73561.7619
10642006.01.04 03:00modify12321.001.72611.73671.7619
10652006.01.04 04:00modify12321.001.72611.73691.7619
10662006.01.04 05:00modify12321.001.72611.73881.7619
10672006.01.04 06:00modify12321.001.72611.74031.7619
10682006.01.04 07:00modify12321.001.72611.74091.7619
10692006.01.04 08:00modify12321.001.72611.74271.7619
10702006.01.04 09:00modify12321.001.72611.74321.7619
10712006.01.04 10:00modify12321.001.72611.74331.7619
10722006.01.04 12:00modify12321.001.72611.74551.7619
10732006.01.04 15:00modify12321.001.72611.74651.7619
10742006.01.04 19:00modify12321.001.72611.74811.7619
10752006.01.05 00:00modify12321.001.72611.74891.7619
10762006.01.05 01:00modify12321.001.72611.74951.7619
10772006.01.05 02:00modify12321.001.72611.75011.7619
10782006.01.05 05:00modify12321.001.72611.75101.7619
10792006.01.05 06:00modify12321.001.72611.75141.7619
10802006.01.05 07:00modify12321.001.72611.75201.7619
10812006.01.05 08:00modify12321.001.72611.75231.7619
10822006.01.05 09:00modify12321.001.72611.75271.7619
10832006.01.05 09:19s/l12321.001.75271.75271.761955775.92160848.23
10842006.01.09 01:30buy12432.101.76811.76051.8039
10852006.01.09 05:44modify12432.101.76811.76931.8039
10862006.01.09 07:52s/l12432.101.76931.76931.80393852.09164700.32
10872006.01.16 07:00buy12532.901.77531.76921.8111
10882006.01.16 08:00modify12532.901.77531.76931.8111
10892006.01.16 09:00modify12532.901.77531.76981.8111
10902006.01.16 10:00modify12532.901.77531.77051.8111
10912006.01.16 11:00modify12532.901.77531.77171.8111
10922006.01.16 11:06s/l12532.901.77171.77171.8111-11843.92152856.40
10932006.01.17 20:35sell12630.501.76461.76981.7294
10942006.01.17 20:35modify12630.501.76461.76951.7294
10952006.01.18 00:00close12630.501.76861.76951.7294-12200.05140656.35
10962006.01.23 10:00buy12728.101.77491.76981.8107
10972006.01.23 10:17modify12728.101.77491.77611.8107
10982006.01.24 00:00modify12728.101.77491.77631.8107
10992006.01.24 01:00modify12728.101.77491.77711.8107
11002006.01.24 02:00modify12728.101.77491.77881.8107
11012006.01.24 03:00modify12728.101.77491.77981.8107
11022006.01.24 04:00modify12728.101.77491.78001.8107
11032006.01.24 05:00modify12728.101.77491.78061.8107
11042006.01.24 06:00modify12728.101.77491.78071.8107
11052006.01.24 07:00modify12728.101.77491.78131.8107
11062006.01.24 09:27s/l12728.101.78131.78131.810717955.82158612.17
11072006.01.27 10:45sell12831.701.78121.78741.7460
11082006.01.27 10:45modify12831.701.78121.78711.7460
11092006.01.27 11:00modify12831.701.78121.78661.7460
11102006.01.27 12:00modify12831.701.78121.78641.7460
11112006.01.27 12:03modify12831.701.78121.78001.7460
11122006.01.27 14:30s/l12831.701.78001.78001.74603804.16162416.33
11132006.02.03 00:45buy12932.401.77831.77141.8141
11142006.02.03 01:10modify12932.401.77831.77201.8141
11152006.02.03 02:00modify12932.401.77831.77211.8141
11162006.02.03 05:00modify12932.401.77831.77251.8141
11172006.02.03 06:05modify12932.401.77831.77351.8141
11182006.02.03 07:00modify12932.401.77831.77391.8141
11192006.02.03 08:00modify12932.401.77831.77521.8141
11202006.02.03 09:00modify12932.401.77831.77581.8141
11212006.02.03 10:46s/l12932.401.77581.77581.8141-8099.99154316.34
11222006.02.06 01:25sell13030.801.76361.77181.7284
11232006.02.06 01:25modify13030.801.76361.77151.7284
11242006.02.06 07:00modify13030.801.76361.76911.7284
11252006.02.06 08:00modify13030.801.76361.76761.7284
11262006.02.06 08:12modify13030.801.76361.76241.7284
11272006.02.06 12:00modify13030.801.76361.76231.7284
11282006.02.06 13:00modify13030.801.76361.76171.7284
11292006.02.06 14:00modify13030.801.76361.76001.7284
11302006.02.06 17:00modify13030.801.76361.75991.7284
11312006.02.06 18:00modify13030.801.76361.75971.7284
11322006.02.06 19:00modify13030.801.76361.75701.7284
11332006.02.06 20:00modify13030.801.76361.75501.7284
11342006.02.07 00:00modify13030.801.76361.75421.7284
11352006.02.07 01:00modify13030.801.76361.75391.7284
11362006.02.07 04:00modify13030.801.76361.75281.7284
11372006.02.07 05:00modify13030.801.76361.75271.7284
11382006.02.07 06:05modify13030.801.76361.75231.7284
11392006.02.07 07:00modify13030.801.76361.75181.7284
11402006.02.07 08:00modify13030.801.76361.75131.7284
11412006.02.07 09:00modify13030.801.76361.75051.7284
11422006.02.07 09:12s/l13030.801.75051.75051.728440347.97194664.31
11432006.02.07 23:45sell13138.901.74641.75081.7112
11442006.02.07 23:45modify13138.901.74641.75051.7112
11452006.02.08 05:00modify13138.901.74641.75001.7112
11462006.02.08 06:00modify13138.901.74641.74951.7112
11472006.02.08 07:00modify13138.901.74641.74931.7112
11482006.02.08 08:00modify13138.901.74641.74821.7112
11492006.02.08 09:00modify13138.901.74641.74761.7112
11502006.02.08 09:41modify13138.901.74641.74521.7112
11512006.02.09 02:02s/l13138.901.74521.74521.71124667.99199332.30
11522006.02.20 09:30buy13239.801.74291.73771.7787
11532006.02.20 10:00modify13239.801.74291.73821.7787
11542006.02.20 11:00modify13239.801.74291.73831.7787
11552006.02.20 12:00modify13239.801.74291.73841.7787
11562006.02.20 13:00modify13239.801.74291.73871.7787
11572006.02.20 14:00modify13239.801.74291.73891.7787
11582006.02.20 16:00modify13239.801.74291.73911.7787
11592006.02.20 17:00modify13239.801.74291.73931.7787
11602006.02.20 18:00modify13239.801.74291.73941.7787
11612006.02.20 19:00modify13239.801.74291.73971.7787
11622006.02.21 00:00modify13239.801.74291.74021.7787
11632006.02.21 02:00modify13239.801.74291.74061.7787
11642006.02.21 13:59modify13239.801.74291.74411.7787
11652006.02.21 16:04s/l13239.801.74411.74411.77874736.34204068.64
11662006.02.27 17:40sell13340.801.74171.74591.7065
11672006.02.27 17:40modify13340.801.74171.74561.7065
11682006.02.27 18:00modify13340.801.74171.74531.7065
11692006.02.28 02:00modify13340.801.74171.74521.7065
11702006.02.28 03:00modify13340.801.74171.74491.7065
11712006.02.28 04:00modify13340.801.74171.74411.7065
11722006.02.28 08:00modify13340.801.74171.74371.7065
11732006.02.28 08:05modify13340.801.74171.74051.7065
11742006.02.28 09:44s/l13340.801.74051.74051.70654896.22208964.86
11752006.03.01 08:50buy13441.701.75361.74941.7894
11762006.03.01 09:00modify13441.701.75361.75051.7894
11772006.03.01 11:10modify13441.701.75361.75481.7894
11782006.03.01 16:08s/l13441.701.75481.75481.78945004.20213969.06
11792006.03.08 03:00sell13542.701.73701.74171.7018
11802006.03.08 03:00modify13542.701.73701.74141.7018
11812006.03.08 05:00modify13542.701.73701.74111.7018
11822006.03.08 06:00modify13542.701.73701.74061.7018
11832006.03.08 07:00modify13542.701.73701.73951.7018
11842006.03.08 08:00modify13542.701.73701.73941.7018
11852006.03.08 08:27s/l13542.701.73941.73941.7018-10248.05203721.01
11862006.03.13 00:55sell13640.701.72761.73401.6924
11872006.03.13 00:55modify13640.701.72761.73371.6924
11882006.03.13 07:00modify13640.701.72761.73231.6924
11892006.03.13 08:00modify13640.701.72761.73041.6924
11902006.03.13 09:00modify13640.701.72761.72981.6924
11912006.03.13 10:00modify13640.701.72761.72641.6924
11922006.03.13 11:38s/l13640.701.72641.72641.69244883.91208604.92
11932006.03.14 08:45buy13741.701.73441.72921.7702
11942006.03.14 09:00modify13741.701.73441.72961.7702
11952006.03.14 10:00modify13741.701.73441.72971.7702
11962006.03.14 12:00modify13741.701.73441.72981.7702
11972006.03.14 14:30modify13741.701.73441.73561.7702
11982006.03.14 14:32s/l13741.701.73561.73561.77025004.07213608.99
11992006.03.15 02:10buy13842.701.74571.73851.7815
12002006.03.15 03:00modify13842.701.74571.73891.7815
12012006.03.15 06:00modify13842.701.74571.73941.7815
12022006.03.15 07:00modify13842.701.74571.74061.7815
12032006.03.15 08:00modify13842.701.74571.74161.7815
12042006.03.15 09:00modify13842.701.74571.74241.7815
12052006.03.15 10:00modify13842.701.74571.74281.7815
12062006.03.15 10:34s/l13842.701.74281.74281.7815-12382.79201226.20
12072006.03.16 05:30buy13940.201.74661.74111.7824
12082006.03.16 06:00modify13940.201.74661.74151.7824
12092006.03.16 07:00modify13940.201.74661.74231.7824
12102006.03.16 08:00modify13940.201.74661.74281.7824
12112006.03.16 14:33modify13940.201.74661.74781.7824
12122006.03.16 21:00modify13940.201.74661.74801.7824
12132006.03.17 00:00modify13940.201.74661.74881.7824
12142006.03.17 01:00modify13940.201.74661.74891.7824
12152006.03.17 02:00modify13940.201.74661.74961.7824
12162006.03.17 03:00modify13940.201.74661.75021.7824
12172006.03.17 04:00modify13940.201.74661.75031.7824
12182006.03.17 06:00modify13940.201.74661.75121.7824
12192006.03.17 07:00modify13940.201.74661.75181.7824
12202006.03.17 08:00modify13940.201.74661.75241.7824
12212006.03.17 09:00modify13940.201.74661.75281.7824
12222006.03.17 10:00modify13940.201.74661.75331.7824
12232006.03.17 13:33s/l13940.201.75331.75331.782426893.87228120.07
12242006.03.22 00:00sell14045.601.74871.75471.7135
12252006.03.22 00:00modify14045.601.74871.75441.7135
12262006.03.22 02:00modify14045.601.74871.75431.7135
12272006.03.22 03:00modify14045.601.74871.75421.7135
12282006.03.22 04:00modify14045.601.74871.75361.7135
12292006.03.22 05:00modify14045.601.74871.75321.7135
12302006.03.22 06:00modify14045.601.74871.75271.7135
12312006.03.22 07:00modify14045.601.74871.75251.7135
12322006.03.22 08:00modify14045.601.74871.75201.7135
12332006.03.22 09:00modify14045.601.74871.75141.7135
12342006.03.23 01:57modify14045.601.74871.74751.7135
12352006.03.23 14:00modify14045.601.74871.74671.7135
12362006.03.23 18:00modify14045.601.74871.74221.7135
12372006.03.24 07:00modify14045.601.74871.74181.7135
12382006.03.24 08:00modify14045.601.74871.73891.7135
12392006.03.24 09:00modify14045.601.74871.73811.7135
12402006.03.24 10:00modify14045.601.74871.73701.7135
12412006.03.24 12:00modify14045.601.74871.73681.7135
12422006.03.24 14:00modify14045.601.74871.73641.7135
12432006.03.24 15:06s/l14045.601.73641.73641.713556088.10284208.17
12442006.04.19 07:30buy14156.801.78121.77631.8170
12452006.04.19 08:00modify14156.801.78121.77691.8170
12462006.04.19 09:00modify14156.801.78121.77721.8170
12472006.04.19 10:34modify14156.801.78121.78241.8170
12482006.04.19 14:35s/l14156.801.78241.78241.81706815.99291024.16
12492006.04.20 02:15buy14258.201.79011.78301.8259
12502006.04.20 03:00modify14258.201.79011.78371.8259
12512006.04.20 05:00modify14258.201.79011.78381.8259
12522006.04.20 06:00modify14258.201.79011.78481.8259
12532006.04.20 07:00modify14258.201.79011.78581.8259
12542006.04.20 08:00modify14258.201.79011.78641.8259
12552006.04.20 09:08modify14258.201.79011.78701.8259
12562006.04.20 09:10s/l14258.201.78701.78701.8259-18042.28272981.88
12572006.04.21 03:55sell14354.501.77931.78471.7441
12582006.04.21 03:55modify14354.501.77931.78441.7441
12592006.04.21 04:00modify14354.501.77931.78371.7441
12602006.04.21 05:00modify14354.501.77931.78351.7441
12612006.04.21 06:00modify14354.501.77931.78271.7441
12622006.04.21 07:00modify14354.501.77931.78201.7441
12632006.04.21 08:00modify14354.501.77931.78071.7441
12642006.04.21 09:00modify14354.501.77931.78001.7441
12652006.04.21 10:03s/l14354.501.78001.78001.7441-3815.14269166.74
12662006.04.28 03:30buy14453.801.80111.79081.8369
12672006.04.28 06:00modify14453.801.80111.79151.8369
12682006.04.28 07:00modify14453.801.80111.79201.8369
12692006.04.28 08:00modify14453.801.80111.79711.8369
12702006.04.28 09:00modify14453.801.80111.79851.8369
12712006.04.28 10:32modify14453.801.80111.80231.8369
12722006.04.28 17:00modify14453.801.80111.80271.8369
12732006.04.28 18:00modify14453.801.80111.80591.8369
12742006.04.28 19:00modify14453.801.80111.81121.8369
12752006.05.01 03:00modify14453.801.80111.81161.8369
12762006.05.01 04:00modify14453.801.80111.81241.8369
12772006.05.01 05:00modify14453.801.80111.81301.8369
12782006.05.01 07:00modify14453.801.80111.81421.8369
12792006.05.01 08:00modify14453.801.80111.81631.8369
12802006.05.01 09:00modify14453.801.80111.81811.8369
12812006.05.01 10:00modify14453.801.80111.81971.8369
12822006.05.01 11:05modify14453.801.80111.82021.8369
12832006.05.01 12:00modify14453.801.80111.82071.8369
12842006.05.01 13:05modify14453.801.80111.82101.8369
12852006.05.01 14:00modify14453.801.80111.82151.8369
12862006.05.01 15:00modify14453.801.80111.82161.8369
12872006.05.01 15:12t/p14453.801.83691.82161.8369192550.38461717.12
12882006.05.05 03:40buy14592.301.85101.84091.8868
12892006.05.05 04:00modify14592.301.85101.84211.8868
12902006.05.05 05:00modify14592.301.85101.84231.8868
12912006.05.05 06:00modify14592.301.85101.84341.8868
12922006.05.05 07:00modify14592.301.85101.84451.8868
12932006.05.05 08:00modify14592.301.85101.84571.8868
12942006.05.05 09:00modify14592.301.85101.84591.8868
12952006.05.05 10:00modify14592.301.85101.84611.8868
12962006.05.05 12:00modify14592.301.85101.84661.8868
12972006.05.05 14:30modify14592.301.85101.85221.8868
12982006.05.08 07:00modify14592.301.85101.85261.8868
12992006.05.08 08:00modify14592.301.85101.85371.8868
13002006.05.08 09:00modify14592.301.85101.85471.8868
13012006.05.08 12:00modify14592.301.85101.85891.8868
13022006.05.08 15:59s/l14592.301.85891.85891.886872824.51534541.63
13032006.05.15 08:30buy146100.001.89271.88741.9285
13042006.05.15 09:00modify146100.001.89271.88791.9285
13052006.05.15 10:06s/l146100.001.88791.88791.9285-48000.26486541.37
13062006.05.19 05:55buy14797.301.89021.88051.9260
13072006.05.19 06:00modify14797.301.89021.88131.9260
13082006.05.19 07:00modify14797.301.89021.88301.9260
13092006.05.19 08:00modify14797.301.89021.88391.9260
13102006.05.19 09:00modify14797.301.89021.88501.9260
13112006.05.19 09:10s/l14797.301.88501.88501.9260-50595.70435945.67
13122006.05.19 21:15sell14887.101.87801.88601.8428
13132006.05.19 21:15modify14887.101.87801.88571.8428
13142006.05.22 02:15modify14887.101.87801.87681.8428
13152006.05.22 12:09s/l14887.101.87681.87681.842810452.18446397.85
13162006.05.23 01:10buy14989.201.88321.87541.9190
13172006.05.23 02:00modify14989.201.88321.87591.9190
13182006.05.23 04:00modify14989.201.88321.87661.9190
13192006.05.23 06:00modify14989.201.88321.87691.9190
13202006.05.23 06:53modify14989.201.88321.88441.9190
13212006.05.23 08:07s/l14989.201.88441.88441.919010704.00457101.85
13222006.05.29 03:15sell15091.401.85961.86781.8244
13232006.05.29 03:16modify15091.401.85961.86751.8244
13242006.05.29 04:00modify15091.401.85961.86711.8244
13252006.05.29 05:00modify15091.401.85961.86701.8244
13262006.05.29 06:00modify15091.401.85961.86651.8244
13272006.05.29 07:00modify15091.401.85961.86551.8244
13282006.05.29 08:00modify15091.401.85961.86221.8244
13292006.05.29 09:00modify15091.401.85961.86111.8244
13302006.05.29 09:46s/l15091.401.86111.86111.8244-13710.48443391.37
13312006.05.31 01:05buy15188.601.88131.87161.9171
13322006.05.31 02:00modify15188.601.88131.87171.9171
13332006.05.31 03:00modify15188.601.88131.87271.9171
13342006.05.31 05:00modify15188.601.88131.87351.9171
13352006.05.31 06:00modify15188.601.88131.87451.9171
13362006.05.31 07:00modify15188.601.88131.87711.9171
13372006.05.31 08:00modify15188.601.88131.87781.9171
13382006.05.31 08:52modify15188.601.88131.88251.9171
13392006.05.31 09:50s/l15188.601.88251.88251.917110631.63454023.00
13402006.06.06 08:20sell15290.801.87311.87841.8379
13412006.06.06 08:20modify15290.801.87311.87811.8379
13422006.06.06 09:00modify15290.801.87311.87791.8379
13432006.06.06 12:24modify15290.801.87311.87191.8379
13442006.06.06 19:00modify15290.801.87311.87171.8379
13452006.06.07 00:00modify15290.801.87311.87141.8379
13462006.06.07 01:00modify15290.801.87311.87081.8379
13472006.06.07 02:00modify15290.801.87311.87031.8379
13482006.06.07 04:00modify15290.801.87311.86921.8379
13492006.06.07 06:00modify15290.801.87311.86801.8379
13502006.06.07 07:00modify15290.801.87311.86711.8379
13512006.06.07 08:00modify15290.801.87311.86611.8379
13522006.06.07 10:00modify15290.801.87311.86371.8379
13532006.06.07 12:26s/l15290.801.86371.86371.837985352.38539375.38
13542006.06.14 03:30sell153100.001.83511.84451.7999
13552006.06.14 03:31modify153100.001.83511.84421.7999
13562006.06.14 04:00modify153100.001.83511.84381.7999
13572006.06.14 05:00modify153100.001.83511.84371.7999
13582006.06.14 06:00modify153100.001.83511.84271.7999
13592006.06.14 07:00modify153100.001.83511.84141.7999
13602006.06.14 08:00close153100.001.83761.84141.7999-24998.88514376.50
13612006.07.03 01:50buy154100.001.84671.83711.8825
13622006.07.03 02:00modify154100.001.84671.83741.8825
13632006.07.03 03:00modify154100.001.84671.83811.8825
13642006.07.03 06:00modify154100.001.84671.83841.8825
13652006.07.03 07:00modify154100.001.84671.84061.8825
13662006.07.03 08:00modify154100.001.84671.84111.8825
13672006.07.03 09:00modify154100.001.84671.84251.8825
13682006.07.03 12:07s/l154100.001.84251.84251.8825-42000.23472376.27
13692006.07.06 01:45sell15594.401.83571.84341.8005
13702006.07.06 01:46modify15594.401.83571.84311.8005
13712006.07.06 02:00modify15594.401.83571.84251.8005
13722006.07.06 03:00modify15594.401.83571.84181.8005
13732006.07.06 04:00modify15594.401.83571.84141.8005
13742006.07.06 05:00modify15594.401.83571.84131.8005
13752006.07.06 06:00modify15594.401.83571.83911.8005
13762006.07.06 07:00modify15594.401.83571.83791.8005
13772006.07.06 08:00modify15594.401.83571.83741.8005
13782006.07.06 08:24s/l15594.401.83741.83741.8005-16047.67456328.60
13792006.07.10 02:20buy15691.201.84791.84351.8837
13802006.07.10 07:00modify15691.201.84791.84621.8837
13812006.07.10 09:00modify15691.201.84791.84661.8837
13822006.07.10 09:22modify15691.201.84791.84911.8837
13832006.07.10 10:33s/l15691.201.84911.84911.883710944.15467272.75
13842006.07.13 03:10sell15793.401.83471.84241.7995
13852006.07.13 03:12modify15793.401.83471.84211.7995
13862006.07.13 04:00modify15793.401.83471.84121.7995
13872006.07.13 05:00modify15793.401.83471.84051.7995
13882006.07.13 06:00modify15793.401.83471.83861.7995
13892006.07.13 07:00modify15793.401.83471.83801.7995
13902006.07.13 08:00modify15793.401.83471.83731.7995
13912006.07.13 09:14s/l15793.401.83731.83731.7995-24284.11442988.64
13922006.07.14 03:25buy15888.501.84081.83631.8766
13932006.07.14 04:00close15888.501.84091.83631.8766884.54443873.18
13942006.07.17 00:40sell15988.701.83851.84471.8033
13952006.07.17 00:41modify15988.701.83851.84441.8033
13962006.07.17 02:00modify15988.701.83851.84371.8033
13972006.07.17 03:00modify15988.701.83851.84321.8033
13982006.07.17 04:00modify15988.701.83851.84291.8033
13992006.07.17 05:00modify15988.701.83851.84231.8033
14002006.07.17 06:00modify15988.701.83851.84221.8033
14012006.07.17 07:00modify15988.701.83851.84091.8033
14022006.07.17 08:00modify15988.701.83851.83961.8033
14032006.07.17 09:00modify15988.701.83851.83941.8033
14042006.07.17 09:45modify15988.701.83851.83731.8033
14052006.07.17 12:00modify15988.701.83851.83141.8033
14062006.07.17 13:00modify15988.701.83851.82891.8033
14072006.07.17 14:00modify15988.701.83851.82871.8033
14082006.07.18 02:00modify15988.701.83851.82601.8033
14092006.07.18 04:55modify15988.701.83851.82531.8033
14102006.07.18 05:00modify15988.701.83851.82471.8033
14112006.07.18 06:00modify15988.701.83851.82421.8033
14122006.07.18 07:00modify15988.701.83851.82351.8033
14132006.07.18 08:00modify15988.701.83851.82281.8033
14142006.07.18 09:00modify15988.701.83851.82241.8033
14152006.07.18 09:24s/l15988.701.82241.82241.8033142807.20586680.38
14162006.07.20 21:50buy160100.001.84811.84301.8839
14172006.07.21 03:00modify160100.001.84811.84311.8839
14182006.07.21 04:00modify160100.001.84811.84381.8839
14192006.07.21 05:00modify160100.001.84811.84461.8839
14202006.07.21 07:00modify160100.001.84811.84491.8839
14212006.07.21 08:00modify160100.001.84811.84541.8839
14222006.07.21 09:14modify160100.001.84811.84931.8839
14232006.07.21 14:00modify160100.001.84811.85011.8839
14242006.07.24 01:00modify160100.001.84811.85031.8839
14252006.07.24 02:00modify160100.001.84811.85131.8839
14262006.07.24 03:00modify160100.001.84811.85181.8839
14272006.07.24 06:04modify160100.001.84811.85191.8839
14282006.07.24 07:00modify160100.001.84811.85251.8839
14292006.07.24 07:33s/l160100.001.85251.85251.883943799.84630480.22
14302006.07.26 01:45sell161100.001.84101.84891.8058
14312006.07.26 01:45modify161100.001.84101.84861.8058
14322006.07.26 02:00modify161100.001.84101.84791.8058
14332006.07.26 03:00modify161100.001.84101.84781.8058
14342006.07.26 04:00modify161100.001.84101.84771.8058
14352006.07.26 05:00modify161100.001.84101.84761.8058
14362006.07.26 06:00modify161100.001.84101.84721.8058
14372006.07.26 07:00modify161100.001.84101.84651.8058
14382006.07.26 08:00modify161100.001.84101.84481.8058
14392006.07.26 09:00modify161100.001.84101.84311.8058
14402006.07.26 14:55s/l161100.001.84311.84311.8058-21000.39609479.83
14412006.07.28 22:20buy162100.001.86261.85531.8984
14422006.07.31 05:00modify162100.001.86261.85571.8984
14432006.07.31 06:00modify162100.001.86261.85581.8984
14442006.07.31 07:00modify162100.001.86261.85831.8984
14452006.07.31 08:00modify162100.001.86261.85891.8984
14462006.07.31 09:00modify162100.001.86261.85901.8984
14472006.07.31 11:04modify162100.001.86261.86381.8984
14482006.07.31 12:23s/l162100.001.86381.86381.898411899.62621379.45
14492006.08.01 02:40buy163100.001.86681.86081.9026
14502006.08.01 03:00modify163100.001.86681.86121.9026
14512006.08.01 04:00modify163100.001.86681.86141.9026
14522006.08.01 06:00modify163100.001.86681.86151.9026
14532006.08.01 07:00modify163100.001.86681.86181.9026
14542006.08.01 08:00modify163100.001.86681.86211.9026
14552006.08.01 09:00modify163100.001.86681.86251.9026
14562006.08.01 17:53modify163100.001.86681.86801.9026
14572006.08.02 04:00modify163100.001.86681.86831.9026
14582006.08.02 06:00modify163100.001.86681.87001.9026
14592006.08.02 07:00modify163100.001.86681.87151.9026
14602006.08.02 08:00modify163100.001.86681.87181.9026
14612006.08.02 09:00modify163100.001.86681.87271.9026
14622006.08.02 10:00modify163100.001.86681.87341.9026
14632006.08.02 11:21s/l163100.001.87341.87341.902665899.80687279.25
14642006.08.04 04:55buy164100.001.88601.87711.9218
14652006.08.04 05:00modify164100.001.88601.88051.9218
14662006.08.04 06:00modify164100.001.88601.88171.9218
14672006.08.04 07:00modify164100.001.88601.88261.9218
14682006.08.04 09:00modify164100.001.88601.88271.9218
14692006.08.04 10:00modify164100.001.88601.88311.9218
14702006.08.04 10:05modify164100.001.88601.88721.9218
14712006.08.04 16:00modify164100.001.88601.89451.9218
14722006.08.04 17:00modify164100.001.88601.89601.9218
14732006.08.04 18:00modify164100.001.88601.89801.9218
14742006.08.07 01:00modify164100.001.88601.89811.9218
14752006.08.07 02:00modify164100.001.88601.89891.9218
14762006.08.07 03:00modify164100.001.88601.89981.9218
14772006.08.07 04:00modify164100.001.88601.89991.9218
14782006.08.07 05:00modify164100.001.88601.90011.9218
14792006.08.07 06:00modify164100.001.88601.90031.9218
14802006.08.07 07:00modify164100.001.88601.90471.9218
14812006.08.07 08:12modify164100.001.88601.90601.9218
14822006.08.07 08:51s/l164100.001.90601.90601.9218199901.32887180.57
14832006.08.09 08:15sell165100.001.90451.90951.8693
14842006.08.09 08:15modify165100.001.90451.90921.8693
14852006.08.09 10:06s/l165100.001.90921.90921.8693-46999.92840180.65
14862006.08.11 00:45sell166100.001.89421.90281.8590
14872006.08.11 00:45modify166100.001.89421.90251.8590
14882006.08.11 01:00modify166100.001.89421.90031.8590
14892006.08.11 02:00modify166100.001.89421.89931.8590
14902006.08.11 03:00modify166100.001.89421.89891.8590
14912006.08.11 04:00modify166100.001.89421.89861.8590
14922006.08.11 05:00modify166100.001.89421.89821.8590
14932006.08.11 06:00modify166100.001.89421.89711.8590
14942006.08.11 07:00modify166100.001.89421.89651.8590
14952006.08.11 08:06modify166100.001.89421.89401.8590
14962006.08.11 08:26modify166100.001.89421.89301.8590
14972006.08.11 09:08s/l166100.001.89301.89301.859011999.67852180.32
14982006.08.14 03:00sell167100.001.89331.89851.8581
14992006.08.14 03:00modify167100.001.89331.89821.8581
15002006.08.14 07:00modify167100.001.89331.89751.8581
15012006.08.14 08:00modify167100.001.89331.89661.8581
15022006.08.14 09:00modify167100.001.89331.89571.8581
15032006.08.14 09:27modify167100.001.89331.89211.8581
15042006.08.14 16:20s/l167100.001.89211.89211.858112000.56864180.88
15052006.08.15 22:05buy168100.001.89321.88491.9290
15062006.08.15 23:00modify168100.001.89321.88531.9290
15072006.08.16 00:05modify168100.001.89321.88631.9290
15082006.08.16 01:00modify168100.001.89321.88701.9290
15092006.08.16 02:00modify168100.001.89321.88821.9290
15102006.08.16 03:00modify168100.001.89321.88871.9290
15112006.08.16 04:00modify168100.001.89321.88911.9290
15122006.08.16 05:00modify168100.001.89321.88931.9290
15132006.08.16 06:00modify168100.001.89321.89141.9290
15142006.08.16 07:00modify168100.001.89321.89251.9290
15152006.08.16 08:47s/l168100.001.89251.89251.9290-7099.90857080.98
15162006.08.18 05:45sell169100.001.88601.89211.8508
15172006.08.18 05:45modify169100.001.88601.89181.8508
15182006.08.18 06:00modify169100.001.88601.89091.8508
15192006.08.18 07:00modify169100.001.88601.89041.8508
15202006.08.18 08:00close169100.001.88661.89041.8508-5999.31851081.67
15212006.08.21 21:05buy170100.001.89401.88851.9298
15222006.08.22 00:00modify170100.001.89401.88881.9298
15232006.08.22 01:00modify170100.001.89401.89051.9298
15242006.08.22 01:41s/l170100.001.89051.89051.9298-35100.04815981.63
15252006.08.23 08:55sell171100.001.88891.89291.8537
15262006.08.23 08:55modify171100.001.88891.89261.8537
15272006.08.23 09:00modify171100.001.88891.89221.8537
15282006.08.23 09:33s/l171100.001.89221.89221.8537-32999.58782982.05
15292006.08.25 04:40sell172100.001.88801.89451.8528
15302006.08.25 04:41modify172100.001.88801.89421.8528
15312006.08.25 06:00modify172100.001.88801.89351.8528
15322006.08.25 07:00modify172100.001.88801.89331.8528
15332006.08.25 08:00modify172100.001.88801.89181.8528
15342006.08.25 08:30modify172100.001.88801.88681.8528
15352006.08.25 10:27s/l172100.001.88681.88681.852812000.11794982.16
15362006.09.06 03:20sell173100.001.89481.89961.8596
15372006.09.06 03:20modify173100.001.89481.89931.8596
15382006.09.06 04:00modify173100.001.89481.89901.8596
15392006.09.06 06:00modify173100.001.89481.89881.8596
15402006.09.06 07:00modify173100.001.89481.89811.8596
15412006.09.06 08:00modify173100.001.89481.89701.8596
15422006.09.06 10:34modify173100.001.89481.89361.8596
15432006.09.06 14:00modify173100.001.89481.89331.8596
15442006.09.06 15:00modify173100.001.89481.89091.8596
15452006.09.06 16:00modify173100.001.89481.88931.8596
15462006.09.06 17:00modify173100.001.89481.88921.8596
15472006.09.06 19:00modify173100.001.89481.88911.8596
15482006.09.07 04:00modify173100.001.89481.88861.8596
15492006.09.07 05:00modify173100.001.89481.88791.8596
15502006.09.07 06:00modify173100.001.89481.88711.8596
15512006.09.07 07:00modify173100.001.89481.88631.8596
15522006.09.07 08:00modify173100.001.89481.88571.8596
15532006.09.07 09:11s/l173100.001.88571.88571.859690999.48885981.64
15542006.09.11 01:15sell174100.001.86601.87291.8308
15552006.09.11 01:15modify174100.001.86601.87261.8308
15562006.09.11 02:00modify174100.001.86601.87211.8308
15572006.09.11 03:00modify174100.001.86601.87181.8308
15582006.09.11 06:00modify174100.001.86601.87131.8308
15592006.09.11 07:00modify174100.001.86601.86961.8308
15602006.09.11 08:00modify174100.001.86601.86921.8308
15612006.09.11 09:00modify174100.001.86601.86841.8308
15622006.09.11 10:04s/l174100.001.86841.86841.8308-23999.44861982.20
15632006.09.13 02:15buy175100.001.87241.86731.9082
15642006.09.13 03:00modify175100.001.87241.86741.9082
15652006.09.13 05:00modify175100.001.87241.86751.9082
15662006.09.13 06:00modify175100.001.87241.86881.9082
15672006.09.13 07:00modify175100.001.87241.86961.9082
15682006.09.13 10:30modify175100.001.87241.87361.9082
15692006.09.13 10:31s/l175100.001.87361.87361.908212000.04873982.24
15702006.09.14 07:10buy176100.001.87681.87221.9126
15712006.09.14 08:00modify176100.001.87681.87261.9126
15722006.09.14 09:00modify176100.001.87681.87321.9126
15732006.09.14 10:30modify176100.001.87681.87801.9126
15742006.09.14 15:00modify176100.001.87681.87921.9126
15752006.09.14 18:00modify176100.001.87681.88051.9126
15762006.09.15 02:00modify176100.001.87681.88061.9126
15772006.09.15 03:00modify176100.001.87681.88111.9126
15782006.09.15 04:00modify176100.001.87681.88241.9126
15792006.09.15 05:00modify176100.001.87681.88301.9126
15802006.09.15 06:00modify176100.001.87681.88441.9126
15812006.09.15 07:00modify176100.001.87681.88471.9126
15822006.09.15 08:00modify176100.001.87681.88611.9126
15832006.09.15 09:03s/l176100.001.88611.88611.912692899.90966882.14
15842006.09.21 01:10buy177100.001.88691.88271.9227
15852006.09.21 02:00modify177100.001.88691.88321.9227
15862006.09.21 02:48modify177100.001.88691.88811.9227
15872006.09.21 14:00modify177100.001.88691.88951.9227
15882006.09.21 15:00modify177100.001.88691.89001.9227
15892006.09.21 16:00modify177100.001.88691.89101.9227
15902006.09.21 17:00modify177100.001.88691.89111.9227
15912006.09.21 20:00modify177100.001.88691.89251.9227
15922006.09.22 00:00modify177100.001.88691.89301.9227
15932006.09.22 01:00modify177100.001.88691.89331.9227
15942006.09.22 03:00modify177100.001.88691.89361.9227
15952006.09.22 04:00modify177100.001.88691.89481.9227
15962006.09.22 06:00modify177100.001.88691.89501.9227
15972006.09.22 08:00modify177100.001.88691.89551.9227
15982006.09.22 09:00modify177100.001.88691.89601.9227
15992006.09.22 10:00modify177100.001.88691.89731.9227
16002006.09.22 11:00modify177100.001.88691.89951.9227
16012006.09.22 12:00modify177100.001.88691.89991.9227
16022006.09.22 20:47s/l177100.001.89991.89991.9227129899.821096781.96
16032006.09.27 23:00sell178100.001.88921.89361.8540
16042006.09.27 23:00modify178100.001.88921.89331.8540
16052006.09.28 02:00modify178100.001.88921.89301.8540
16062006.09.28 06:00modify178100.001.88921.89271.8540
16072006.09.28 07:00modify178100.001.88921.89221.8540
16082006.09.28 08:00modify178100.001.88921.89161.8540
16092006.09.28 08:17modify178100.001.88921.88801.8540
16102006.09.28 12:00modify178100.001.88921.88711.8540
16112006.09.28 13:00modify178100.001.88921.88691.8540
16122006.09.28 16:00modify178100.001.88921.88611.8540
16132006.09.28 17:00modify178100.001.88921.88561.8540
16142006.09.28 18:00modify178100.001.88921.88391.8540
16152006.09.28 20:00modify178100.001.88921.88341.8540
16162006.09.28 23:00modify178100.001.88921.88321.8540
16172006.09.29 00:00modify178100.001.88921.88181.8540
16182006.09.29 01:00modify178100.001.88921.88171.8540
16192006.09.29 02:00modify178100.001.88921.88091.8540
16202006.09.29 03:00modify178100.001.88921.88051.8540
16212006.09.29 05:00modify178100.001.88921.88021.8540
16222006.09.29 06:00modify178100.001.88921.87951.8540
16232006.09.29 07:00modify178100.001.88921.87921.8540
16242006.09.29 08:00modify178100.001.88921.87821.8540
16252006.09.29 10:00modify178100.001.88921.87761.8540
16262006.09.29 11:00modify178100.001.88921.87471.8540
16272006.09.29 16:00modify178100.001.88921.87421.8540
16282006.10.02 00:00s/l178100.001.87421.87421.8540149999.721246781.68
16292006.10.03 02:25buy179100.001.88641.87711.9222
16302006.10.03 03:00modify179100.001.88641.87761.9222
16312006.10.03 04:00modify179100.001.88641.87801.9222
16322006.10.03 05:00modify179100.001.88641.87831.9222
16332006.10.03 06:00modify179100.001.88641.87881.9222
16342006.10.03 07:00modify179100.001.88641.88201.9222
16352006.10.03 08:00modify179100.001.88641.88301.9222
16362006.10.03 09:00modify179100.001.88641.88371.9222
16372006.10.03 10:00modify179100.001.88641.88441.9222
16382006.10.03 11:00modify179100.001.88641.88501.9222
16392006.10.04 03:47s/l179100.001.88501.88501.9222-14100.541232681.14
16402006.10.09 21:15sell180100.001.86751.87171.8323
16412006.10.09 21:15modify180100.001.86751.87141.8323
16422006.10.10 00:00modify180100.001.86751.87071.8323
16432006.10.10 01:00modify180100.001.86751.87051.8323
16442006.10.10 02:00modify180100.001.86751.86991.8323
16452006.10.10 03:00modify180100.001.86751.86951.8323
16462006.10.10 04:00modify180100.001.86751.86931.8323
16472006.10.10 05:00modify180100.001.86751.86911.8323
16482006.10.10 06:00modify180100.001.86751.86861.8323
16492006.10.10 07:00modify180100.001.86751.86831.8323
16502006.10.10 08:17s/l180100.001.86831.86831.8323-8000.521224680.62
16512006.10.11 04:35sell181100.001.85511.86041.8199
16522006.10.11 04:36modify181100.001.85511.86011.8199
16532006.10.11 05:00modify181100.001.85511.85911.8199
16542006.10.11 06:00modify181100.001.85511.85861.8199
16552006.10.11 07:00modify181100.001.85511.85811.8199
16562006.10.11 08:00modify181100.001.85511.85781.8199
16572006.10.11 09:00modify181100.001.85511.85761.8199
16582006.10.11 10:00modify181100.001.85511.85681.8199
16592006.10.11 10:08s/l181100.001.85681.85681.8199-16999.641207680.98
16602006.10.18 02:45buy182100.001.86981.86331.9056
16612006.10.18 03:00modify182100.001.86981.86371.9056
16622006.10.18 04:04modify182100.001.86981.86411.9056
16632006.10.18 05:00modify182100.001.86981.86431.9056
16642006.10.18 06:00modify182100.001.86981.86491.9056
16652006.10.18 07:00modify182100.001.86981.86621.9056
16662006.10.18 08:00modify182100.001.86981.86691.9056
16672006.10.18 08:43modify182100.001.86981.87101.9056
16682006.10.18 10:36s/l182100.001.87101.87101.905611999.591219680.57
16692006.10.23 03:30buy183100.001.88231.87821.9181
16702006.10.23 06:00modify183100.001.88231.87881.9181
16712006.10.23 07:00modify183100.001.88231.87891.9181
16722006.10.23 08:00modify183100.001.88231.87971.9181
16732006.10.23 08:25s/l183100.001.87971.87971.9181-25999.691193680.88
16742006.10.30 01:10buy184100.001.89591.89131.9317
16752006.10.30 06:00modify184100.001.89591.89141.9317
16762006.10.30 07:04modify184100.001.89591.89171.9317
16772006.10.30 08:00modify184100.001.89591.89321.9317
16782006.10.30 09:00modify184100.001.89591.89441.9317
16792006.10.30 11:03modify184100.001.89591.89711.9317
16802006.10.30 11:34s/l184100.001.89711.89711.931712000.391205681.27
16812006.10.31 00:15buy185100.001.90041.89591.9362
16822006.10.31 01:00modify185100.001.90041.89601.9362
16832006.10.31 03:00modify185100.001.90041.89621.9362
16842006.10.31 04:00modify185100.001.90041.89631.9362
16852006.10.31 05:00modify185100.001.90041.89681.9362
16862006.10.31 06:00modify185100.001.90041.89721.9362
16872006.10.31 07:00modify185100.001.90041.89771.9362
16882006.10.31 08:00modify185100.001.90041.89811.9362
16892006.10.31 09:27s/l185100.001.89811.89811.9362-22999.931182681.34
16902006.11.01 05:00buy186100.001.90741.90181.9432
16912006.11.01 06:00modify186100.001.90741.90201.9432
16922006.11.01 07:04modify186100.001.90741.90241.9432
16932006.11.01 08:00modify186100.001.90741.90271.9432
16942006.11.01 09:00modify186100.001.90741.90511.9432
16952006.11.01 10:01modify186100.001.90741.90541.9432
16962006.11.01 17:02modify186100.001.90741.90861.9432
16972006.11.01 17:44s/l186100.001.90861.90861.943212000.381194681.72
16982006.11.06 00:10sell187100.001.90141.90861.8662
16992006.11.06 00:13modify187100.001.90141.90831.8662
17002006.11.06 03:00modify187100.001.90141.90821.8662
17012006.11.06 04:00modify187100.001.90141.90771.8662
17022006.11.06 05:00modify187100.001.90141.90731.8662
17032006.11.06 06:00modify187100.001.90141.90701.8662
17042006.11.06 07:00modify187100.001.90141.90341.8662
17052006.11.06 08:00modify187100.001.90141.90291.8662
17062006.11.06 09:00modify187100.001.90141.90211.8662
17072006.11.06 09:57modify187100.001.90141.90021.8662
17082006.11.06 12:00modify187100.001.90141.89991.8662
17092006.11.07 02:25s/l187100.001.89991.89991.866214999.701209681.42
17102006.11.23 03:35buy188100.001.91371.90901.9495
17112006.11.23 04:00modify188100.001.91371.90951.9495
17122006.11.23 05:00modify188100.001.91371.90981.9495
17132006.11.23 06:00modify188100.001.91371.91101.9495
17142006.11.23 07:00modify188100.001.91371.91131.9495
17152006.11.23 08:00modify188100.001.91371.91241.9495
17162006.11.23 12:00modify188100.001.91371.91261.9495
17172006.11.24 08:52modify188100.001.91371.91491.9495
17182006.11.24 11:00modify188100.001.91371.92461.9495
17192006.11.27 02:00modify188100.001.91371.93011.9495
17202006.11.27 03:00modify188100.001.91371.93081.9495
17212006.11.27 04:00modify188100.001.91371.93121.9495
17222006.11.27 05:00modify188100.001.91371.93141.9495
17232006.11.27 06:00modify188100.001.91371.93191.9495
17242006.11.27 07:00modify188100.001.91371.93201.9495
17252006.11.27 09:58s/l188100.001.93201.93201.9495182799.461392480.88
17262006.11.29 06:35buy189100.001.95151.94381.9873
17272006.11.29 07:00modify189100.001.95151.94471.9873
17282006.11.29 08:00modify189100.001.95151.94551.9873
17292006.11.29 09:00modify189100.001.95151.94591.9873
17302006.11.29 11:00modify189100.001.95151.94621.9873
17312006.11.29 19:23s/l189100.001.94621.94621.9873-52998.891339481.99
17322006.12.01 00:35buy190100.001.96501.95672.0008
17332006.12.01 01:00modify190100.001.96501.95702.0008
17342006.12.01 02:00modify190100.001.96501.95782.0008
17352006.12.01 03:00modify190100.001.96501.95862.0008
17362006.12.01 03:37modify190100.001.96501.96622.0008
17372006.12.01 09:00modify190100.001.96501.96652.0008
17382006.12.01 10:35s/l190100.001.96651.96652.000815000.161354482.15
17392006.12.04 03:55buy191100.001.97861.97132.0144
17402006.12.04 04:00modify191100.001.97861.97182.0144
17412006.12.04 05:00modify191100.001.97861.97232.0144
17422006.12.04 06:05modify191100.001.97861.97242.0144
17432006.12.04 08:00modify191100.001.97861.97252.0144
17442006.12.04 09:00modify191100.001.97861.97532.0144
17452006.12.04 09:08s/l191100.001.97531.97532.0144-32999.751321482.40
17462006.12.11 08:45sell192100.001.95311.96261.9179
17472006.12.11 08:45modify192100.001.95311.96231.9179
17482006.12.11 09:00modify192100.001.95311.96131.9179
17492006.12.11 10:00modify192100.001.95311.95851.9179
17502006.12.11 11:20modify192100.001.95311.95191.9179
17512006.12.11 16:22s/l192100.001.95191.95191.917911999.661333482.06
17522006.12.13 07:40buy193100.001.96961.96372.0054
17532006.12.13 08:00modify193100.001.96961.96402.0054
17542006.12.13 09:00modify193100.001.96961.96422.0054
17552006.12.13 12:00modify193100.001.96961.96502.0054
17562006.12.13 13:00modify193100.001.96961.96542.0054
17572006.12.13 14:00modify193100.001.96961.96562.0054
17582006.12.13 14:33s/l193100.001.96561.96562.0054-40000.321293481.74
17592006.12.18 04:35sell194100.001.95441.96401.9192
17602006.12.18 04:35modify194100.001.95441.96371.9192
17612006.12.18 05:00modify194100.001.95441.96361.9192
17622006.12.18 06:00modify194100.001.95441.96331.9192
17632006.12.18 07:00modify194100.001.95441.96051.9192
17642006.12.18 08:00modify194100.001.95441.95871.9192
17652006.12.18 09:00modify194100.001.95441.95701.9192
17662006.12.18 09:40s/l194100.001.95701.95701.9192-26000.571267481.17
17672007.01.03 00:50buy195100.001.97271.96512.0085
17682007.01.03 01:00modify195100.001.97271.96622.0085
17692007.01.03 02:00modify195100.001.97271.96662.0085
17702007.01.03 03:00modify195100.001.97271.96752.0085
17712007.01.03 04:00modify195100.001.97271.96782.0085
17722007.01.03 05:00modify195100.001.97271.96872.0085
17732007.01.03 06:00modify195100.001.97271.96992.0085
17742007.01.03 10:33s/l195100.001.96991.96992.0085-28000.691239480.48
17752007.01.04 04:05sell196100.001.95221.95981.9170
17762007.01.04 04:05modify196100.001.95221.95951.9170
17772007.01.04 05:00modify196100.001.95221.95931.9170
17782007.01.04 06:00modify196100.001.95221.95821.9170
17792007.01.04 07:00modify196100.001.95221.95741.9170
17802007.01.04 08:00modify196100.001.95221.95581.9170
17812007.01.04 09:00modify196100.001.95221.95541.9170
17822007.01.04 09:06modify196100.001.95221.95101.9170
17832007.01.04 11:00modify196100.001.95221.94981.9170
17842007.01.04 12:00modify196100.001.95221.94951.9170
17852007.01.05 01:00modify196100.001.95221.94901.9170
17862007.01.05 02:00modify196100.001.95221.94841.9170
17872007.01.05 04:00modify196100.001.95221.94831.9170
17882007.01.05 05:00modify196100.001.95221.94711.9170
17892007.01.05 06:00modify196100.001.95221.94541.9170
17902007.01.05 07:00modify196100.001.95221.94371.9170
17912007.01.05 08:00modify196100.001.95221.94291.9170
17922007.01.05 08:54s/l196100.001.94291.94291.917093000.551332481.03
17932007.01.08 06:35sell197100.001.93051.93811.8953
17942007.01.08 06:35modify197100.001.93051.93781.8953
17952007.01.08 07:00modify197100.001.93051.93471.8953
17962007.01.08 08:00modify197100.001.93051.93431.8953
17972007.01.08 08:20s/l197100.001.93431.93431.8953-37999.691294481.34
17982007.01.16 01:15buy198100.001.96321.95891.9990
17992007.01.16 02:00modify198100.001.96321.95931.9990
18002007.01.16 03:00modify198100.001.96321.95951.9990
18012007.01.16 06:00modify198100.001.96321.95971.9990
18022007.01.16 07:00modify198100.001.96321.96031.9990
18032007.01.16 08:00modify198100.001.96321.96091.9990
18042007.01.16 08:06modify198100.001.96321.96441.9990
18052007.01.16 11:04s/l198100.001.96441.96441.999011999.571306480.91
18062007.01.26 08:25sell199100.001.96671.97191.9315
18072007.01.26 08:25modify199100.001.96671.97161.9315
18082007.01.26 09:00modify199100.001.96671.97101.9315
18092007.01.26 09:15modify199100.001.96671.96551.9315
18102007.01.29 06:00modify199100.001.96671.96541.9315
18112007.01.29 07:00modify199100.001.96671.96441.9315
18122007.01.29 08:00modify199100.001.96671.96291.9315
18132007.01.29 09:00modify199100.001.96671.96231.9315
18142007.01.30 02:00modify199100.001.96671.96221.9315
18152007.01.30 02:06s/l199100.001.96221.96221.931544999.581351480.49
18162007.02.01 04:00buy200100.001.96311.95311.9989
18172007.02.01 06:04modify200100.001.96311.95431.9989
18182007.02.01 07:00modify200100.001.96311.95551.9989
18192007.02.01 08:00modify200100.001.96311.95731.9989
18202007.02.01 09:00modify200100.001.96311.95871.9989
18212007.02.01 11:58modify200100.001.96311.96431.9989
18222007.02.02 04:00modify200100.001.96311.96461.9989
18232007.02.02 05:00modify200100.001.96311.96511.9989
18242007.02.02 06:00modify200100.001.96311.96561.9989
18252007.02.02 07:00modify200100.001.96311.96641.9989
18262007.02.02 08:19s/l200100.001.96641.96641.998932899.741384380.23
18272007.02.07 02:10buy201100.001.96871.96442.0045
18282007.02.07 03:00modify201100.001.96871.96472.0045
18292007.02.07 04:00modify201100.001.96871.96532.0045
18302007.02.07 06:00modify201100.001.96871.96612.0045
18312007.02.07 07:00modify201100.001.96871.96662.0045
18322007.02.07 08:00modify201100.001.96871.96682.0045
18332007.02.07 14:33modify201100.001.96871.96992.0045
18342007.02.07 15:58s/l201100.001.96991.96992.004511999.981396380.21
18352007.02.09 00:30sell202100.001.95901.96601.9238
18362007.02.09 00:31modify202100.001.95901.96571.9238
18372007.02.09 01:00modify202100.001.95901.96471.9238
18382007.02.09 02:00modify202100.001.95901.96431.9238
18392007.02.09 03:00modify202100.001.95901.96411.9238
18402007.02.09 04:00modify202100.001.95901.96341.9238
18412007.02.09 05:00modify202100.001.95901.96121.9238
18422007.02.09 06:00modify202100.001.95901.96041.9238
18432007.02.09 07:00modify202100.001.95901.95991.9238
18442007.02.09 07:05s/l202100.001.95991.95991.9238-9000.091387380.12
18452007.02.09 17:40sell203100.001.95051.95461.9153
18462007.02.09 17:40modify203100.001.95051.95431.9153
18472007.02.12 04:00modify203100.001.95051.95411.9153
18482007.02.12 06:58s/l203100.001.95411.95411.9153-35999.891351380.23