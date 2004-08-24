|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|202206
|Ticks modelled
|4363432
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1341380.23
|Gross profit
|2317802.02
|Gross loss
|-976421.79
|Profit factor
|2.37
|Expected payoff
|6607.78
|Absolute drawdown
|639.99
|Maximal drawdown
|153000.40 (10.99%)
|Relative drawdown
|45.90% (46283.60)
|Total trades
|203
|Short positions (won %)
|98 (53.06%)
|Long positions (won %)
|105 (59.05%)
|Profit trades (% of total)
|114 (56.16%)
|Loss trades (% of total)
|89 (43.84%)
|Largest
|profit trade
|199901.32
|loss trade
|-52998.89
|Average
|profit trade
|20331.60
|loss trade
|-10971.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (18435.77)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-19199.26)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|384799.48 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-98595.96 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|2.00
|1.8313
|1.8262
|1.8671
|2
|2004.07.05 10:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8266
|1.8671
|3
|2004.07.05 11:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8269
|1.8671
|4
|2004.07.05 12:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8271
|1.8671
|5
|2004.07.05 13:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8273
|1.8671
|6
|2004.07.05 14:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8274
|1.8671
|7
|2004.07.05 15:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8280
|1.8671
|8
|2004.07.05 16:00
|modify
|1
|2.00
|1.8313
|1.8281
|1.8671
|9
|2004.07.05 16:30
|s/l
|1
|2.00
|1.8281
|1.8281
|1.8671
|-639.99
|9360.01
|10
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.80
|1.8394
|1.8323
|1.8752
|11
|2004.07.07 05:16
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8406
|1.8752
|12
|2004.07.07 13:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8407
|1.8752
|13
|2004.07.07 18:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8422
|1.8752
|14
|2004.07.07 19:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8438
|1.8752
|15
|2004.07.07 21:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8440
|1.8752
|16
|2004.07.07 23:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8450
|1.8752
|17
|2004.07.08 00:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8455
|1.8752
|18
|2004.07.08 02:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8460
|1.8752
|19
|2004.07.08 03:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8474
|1.8752
|20
|2004.07.08 04:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8475
|1.8752
|21
|2004.07.08 05:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8477
|1.8752
|22
|2004.07.08 06:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8480
|1.8752
|23
|2004.07.08 07:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8487
|1.8752
|24
|2004.07.08 08:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8494
|1.8752
|25
|2004.07.08 09:00
|modify
|2
|1.80
|1.8394
|1.8501
|1.8752
|26
|2004.07.08 09:14
|s/l
|2
|1.80
|1.8501
|1.8501
|1.8752
|1920.60
|11280.61
|27
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|2.20
|1.8578
|1.8626
|1.8226
|28
|2004.07.13 23:47
|modify
|3
|2.20
|1.8578
|1.8623
|1.8226
|29
|2004.07.14 06:00
|modify
|3
|2.20
|1.8578
|1.8622
|1.8226
|30
|2004.07.14 07:00
|modify
|3
|2.20
|1.8578
|1.8619
|1.8226
|31
|2004.07.14 08:00
|modify
|3
|2.20
|1.8578
|1.8613
|1.8226
|32
|2004.07.14 10:30
|s/l
|3
|2.20
|1.8613
|1.8613
|1.8226
|-770.00
|10510.61
|33
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|2.10
|1.8729
|1.8681
|1.9087
|34
|2004.07.19 10:00
|modify
|4
|2.10
|1.8729
|1.8683
|1.9087
|35
|2004.07.19 11:00
|modify
|4
|2.10
|1.8729
|1.8685
|1.9087
|36
|2004.07.19 11:49
|s/l
|4
|2.10
|1.8685
|1.8685
|1.9087
|-923.99
|9586.62
|37
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|1.90
|1.8533
|1.8582
|1.8181
|38
|2004.07.21 09:35
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8579
|1.8181
|39
|2004.07.21 11:44
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8521
|1.8181
|40
|2004.07.21 14:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8520
|1.8181
|41
|2004.07.21 16:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8509
|1.8181
|42
|2004.07.21 18:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8502
|1.8181
|43
|2004.07.21 19:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8484
|1.8181
|44
|2004.07.22 03:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8467
|1.8181
|45
|2004.07.22 04:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8463
|1.8181
|46
|2004.07.22 05:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8460
|1.8181
|47
|2004.07.22 06:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8449
|1.8181
|48
|2004.07.22 07:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8440
|1.8181
|49
|2004.07.22 08:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8423
|1.8181
|50
|2004.07.22 09:00
|modify
|5
|1.90
|1.8533
|1.8416
|1.8181
|51
|2004.07.22 11:26
|s/l
|5
|1.90
|1.8416
|1.8416
|1.8181
|2223.00
|11809.62
|52
|2004.07.28 02:35
|sell
|6
|2.30
|1.8233
|1.8336
|1.7881
|53
|2004.07.28 02:35
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8333
|1.7881
|54
|2004.07.28 03:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8327
|1.7881
|55
|2004.07.28 04:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8324
|1.7881
|56
|2004.07.28 06:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8319
|1.7881
|57
|2004.07.28 07:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8311
|1.7881
|58
|2004.07.28 08:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8280
|1.7881
|59
|2004.07.28 09:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8270
|1.7881
|60
|2004.07.28 10:00
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8269
|1.7881
|61
|2004.07.28 10:38
|modify
|6
|2.30
|1.8233
|1.8221
|1.7881
|62
|2004.07.28 14:37
|s/l
|6
|2.30
|1.8221
|1.8221
|1.7881
|276.00
|12085.62
|63
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|2.40
|1.8253
|1.8212
|1.8611
|64
|2004.08.03 01:00
|modify
|7
|2.40
|1.8253
|1.8224
|1.8611
|65
|2004.08.03 02:00
|modify
|7
|2.40
|1.8253
|1.8230
|1.8611
|66
|2004.08.03 03:00
|modify
|7
|2.40
|1.8253
|1.8232
|1.8611
|67
|2004.08.03 08:02
|s/l
|7
|2.40
|1.8232
|1.8232
|1.8611
|-506.41
|11579.21
|68
|2004.08.09 09:35
|buy
|8
|2.30
|1.8416
|1.8376
|1.8774
|69
|2004.08.09 10:00
|modify
|8
|2.30
|1.8416
|1.8378
|1.8774
|70
|2004.08.09 16:30
|s/l
|8
|2.30
|1.8378
|1.8378
|1.8774
|-874.00
|10705.21
|71
|2004.08.11 09:00
|sell
|9
|2.10
|1.8294
|1.8339
|1.7942
|72
|2004.08.11 09:00
|modify
|9
|2.10
|1.8294
|1.8336
|1.7942
|73
|2004.08.11 10:00
|modify
|9
|2.10
|1.8294
|1.8333
|1.7942
|74
|2004.08.11 10:44
|modify
|9
|2.10
|1.8294
|1.8282
|1.7942
|75
|2004.08.11 11:18
|s/l
|9
|2.10
|1.8282
|1.8282
|1.7942
|251.99
|10957.20
|76
|2004.08.16 07:25
|buy
|10
|2.10
|1.8416
|1.8358
|1.8774
|77
|2004.08.16 08:00
|modify
|10
|2.10
|1.8416
|1.8379
|1.8774
|78
|2004.08.16 09:00
|modify
|10
|2.10
|1.8416
|1.8391
|1.8774
|79
|2004.08.16 09:16
|s/l
|10
|2.10
|1.8391
|1.8391
|1.8774
|-525.00
|10432.20
|80
|2004.08.18 05:45
|sell
|11
|2.00
|1.8289
|1.8378
|1.7937
|81
|2004.08.18 05:46
|modify
|11
|2.00
|1.8289
|1.8375
|1.7937
|82
|2004.08.18 06:00
|modify
|11
|2.00
|1.8289
|1.8351
|1.7937
|83
|2004.08.18 07:00
|modify
|11
|2.00
|1.8289
|1.8343
|1.7937
|84
|2004.08.18 08:00
|modify
|11
|2.00
|1.8289
|1.8328
|1.7937
|85
|2004.08.18 09:00
|modify
|11
|2.00
|1.8289
|1.8322
|1.7937
|86
|2004.08.18 10:30
|modify
|11
|2.00
|1.8289
|1.8277
|1.7937
|87
|2004.08.18 10:49
|s/l
|11
|2.00
|1.8277
|1.8277
|1.7937
|240.00
|10672.20
|88
|2004.08.19 06:50
|sell
|12
|2.10
|1.8240
|1.8282
|1.7888
|89
|2004.08.19 06:51
|modify
|12
|2.10
|1.8240
|1.8279
|1.7888
|90
|2004.08.19 07:00
|modify
|12
|2.10
|1.8240
|1.8274
|1.7888
|91
|2004.08.19 08:00
|modify
|12
|2.10
|1.8240
|1.8270
|1.7888
|92
|2004.08.19 10:13
|modify
|12
|2.10
|1.8240
|1.8228
|1.7888
|93
|2004.08.19 10:41
|s/l
|12
|2.10
|1.8228
|1.8228
|1.7888
|252.00
|10924.20
|94
|2004.08.23 16:00
|sell
|13
|2.10
|1.8180
|1.8226
|1.7828
|95
|2004.08.23 16:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8223
|1.7828
|96
|2004.08.23 17:02
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8168
|1.7828
|97
|2004.08.24 05:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8165
|1.7828
|98
|2004.08.24 06:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8156
|1.7828
|99
|2004.08.24 07:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8130
|1.7828
|100
|2004.08.24 09:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8125
|1.7828
|101
|2004.08.24 12:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8118
|1.7828
|102
|2004.08.24 13:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8116
|1.7828
|103
|2004.08.24 16:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8066
|1.7828
|104
|2004.08.24 17:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8065
|1.7828
|105
|2004.08.24 19:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8050
|1.7828
|106
|2004.08.24 20:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8036
|1.7828
|107
|2004.08.24 21:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8026
|1.7828
|108
|2004.08.24 22:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8023
|1.7828
|109
|2004.08.25 00:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8018
|1.7828
|110
|2004.08.25 01:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8017
|1.7828
|111
|2004.08.25 02:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8014
|1.7828
|112
|2004.08.25 03:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.8013
|1.7828
|113
|2004.08.25 06:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.7984
|1.7828
|114
|2004.08.25 08:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.7978
|1.7828
|115
|2004.08.25 09:00
|modify
|13
|2.10
|1.8180
|1.7969
|1.7828
|116
|2004.08.25 09:37
|s/l
|13
|2.10
|1.7969
|1.7969
|1.7828
|4430.99
|15355.19
|117
|2004.09.03 06:05
|sell
|14
|3.00
|1.7914
|1.7958
|1.7562
|118
|2004.09.03 06:05
|modify
|14
|3.00
|1.7914
|1.7955
|1.7562
|119
|2004.09.03 07:00
|modify
|14
|3.00
|1.7914
|1.7949
|1.7562
|120
|2004.09.03 08:00
|modify
|14
|3.00
|1.7914
|1.7937
|1.7562
|121
|2004.09.03 08:51
|modify
|14
|3.00
|1.7914
|1.7902
|1.7562
|122
|2004.09.03 10:50
|s/l
|14
|3.00
|1.7902
|1.7902
|1.7562
|360.02
|15715.21
|123
|2004.09.06 08:55
|sell
|15
|3.10
|1.7776
|1.7827
|1.7424
|124
|2004.09.06 08:55
|modify
|15
|3.10
|1.7776
|1.7824
|1.7424
|125
|2004.09.06 09:00
|modify
|15
|3.10
|1.7776
|1.7804
|1.7424
|126
|2004.09.06 12:59
|s/l
|15
|3.10
|1.7804
|1.7804
|1.7424
|-867.98
|14847.23
|127
|2004.09.09 07:25
|buy
|16
|2.90
|1.7856
|1.7789
|1.8214
|128
|2004.09.09 08:00
|modify
|16
|2.90
|1.7856
|1.7821
|1.8214
|129
|2004.09.09 09:00
|modify
|16
|2.90
|1.7856
|1.7840
|1.8214
|130
|2004.09.09 10:34
|s/l
|16
|2.90
|1.7840
|1.7840
|1.8214
|-464.00
|14383.23
|131
|2004.09.16 03:00
|sell
|17
|2.80
|1.7778
|1.7858
|1.7426
|132
|2004.09.16 03:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7855
|1.7426
|133
|2004.09.16 04:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7845
|1.7426
|134
|2004.09.16 05:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7844
|1.7426
|135
|2004.09.16 06:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7836
|1.7426
|136
|2004.09.16 07:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7821
|1.7426
|137
|2004.09.16 08:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7811
|1.7426
|138
|2004.09.16 09:00
|modify
|17
|2.80
|1.7778
|1.7806
|1.7426
|139
|2004.09.16 09:33
|s/l
|17
|2.80
|1.7806
|1.7806
|1.7426
|-784.01
|13599.22
|140
|2004.09.27 09:35
|buy
|18
|2.70
|1.8048
|1.7999
|1.8406
|141
|2004.09.27 10:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8007
|1.8406
|142
|2004.09.27 11:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8008
|1.8406
|143
|2004.09.27 13:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8009
|1.8406
|144
|2004.09.27 18:38
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8060
|1.8406
|145
|2004.09.28 13:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8066
|1.8406
|146
|2004.09.28 14:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8069
|1.8406
|147
|2004.09.28 15:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8070
|1.8406
|148
|2004.09.28 16:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8075
|1.8406
|149
|2004.09.28 17:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8078
|1.8406
|150
|2004.09.29 05:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8081
|1.8406
|151
|2004.09.29 06:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8084
|1.8406
|152
|2004.09.29 07:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8089
|1.8406
|153
|2004.09.29 08:00
|modify
|18
|2.70
|1.8048
|1.8101
|1.8406
|154
|2004.09.29 08:18
|s/l
|18
|2.70
|1.8101
|1.8101
|1.8406
|1425.60
|15024.82
|155
|2004.09.30 00:30
|sell
|19
|3.00
|1.8007
|1.8074
|1.7655
|156
|2004.09.30 00:30
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8071
|1.7655
|157
|2004.09.30 02:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8063
|1.7655
|158
|2004.09.30 03:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8059
|1.7655
|159
|2004.09.30 04:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8052
|1.7655
|160
|2004.09.30 05:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8050
|1.7655
|161
|2004.09.30 06:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8041
|1.7655
|162
|2004.09.30 07:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8031
|1.7655
|163
|2004.09.30 08:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8025
|1.7655
|164
|2004.09.30 09:00
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.8019
|1.7655
|165
|2004.09.30 09:51
|modify
|19
|3.00
|1.8007
|1.7995
|1.7655
|166
|2004.09.30 11:44
|s/l
|19
|3.00
|1.7995
|1.7995
|1.7655
|360.02
|15384.84
|167
|2004.10.01 04:05
|buy
|20
|3.00
|1.8100
|1.8028
|1.8458
|168
|2004.10.01 05:05
|modify
|20
|3.00
|1.8100
|1.8049
|1.8458
|169
|2004.10.01 06:00
|modify
|20
|3.00
|1.8100
|1.8055
|1.8458
|170
|2004.10.01 07:00
|modify
|20
|3.00
|1.8100
|1.8060
|1.8458
|171
|2004.10.01 08:00
|modify
|20
|3.00
|1.8100
|1.8070
|1.8458
|172
|2004.10.01 09:00
|modify
|20
|3.00
|1.8100
|1.8074
|1.8458
|173
|2004.10.01 10:03
|s/l
|20
|3.00
|1.8074
|1.8074
|1.8458
|-780.00
|14604.84
|174
|2004.10.01 20:10
|sell
|21
|2.90
|1.7984
|1.8025
|1.7632
|175
|2004.10.01 20:11
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.8022
|1.7632
|176
|2004.10.04 02:03
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7972
|1.7632
|177
|2004.10.04 14:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7970
|1.7632
|178
|2004.10.04 15:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7957
|1.7632
|179
|2004.10.04 16:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7949
|1.7632
|180
|2004.10.04 17:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7944
|1.7632
|181
|2004.10.04 18:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7928
|1.7632
|182
|2004.10.04 19:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7915
|1.7632
|183
|2004.10.05 00:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7912
|1.7632
|184
|2004.10.05 01:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7906
|1.7632
|185
|2004.10.05 02:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7902
|1.7632
|186
|2004.10.05 03:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7900
|1.7632
|187
|2004.10.05 04:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7890
|1.7632
|188
|2004.10.05 05:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7881
|1.7632
|189
|2004.10.05 06:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7873
|1.7632
|190
|2004.10.05 07:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7870
|1.7632
|191
|2004.10.05 08:00
|modify
|21
|2.90
|1.7984
|1.7867
|1.7632
|192
|2004.10.05 08:07
|s/l
|21
|2.90
|1.7867
|1.7867
|1.7632
|3393.01
|17997.85
|193
|2004.10.18 07:30
|buy
|22
|3.50
|1.8032
|1.7990
|1.8390
|194
|2004.10.18 08:00
|modify
|22
|3.50
|1.8032
|1.7999
|1.8390
|195
|2004.10.18 09:00
|modify
|22
|3.50
|1.8032
|1.8006
|1.8390
|196
|2004.10.18 13:31
|s/l
|22
|3.50
|1.8006
|1.8006
|1.8390
|-909.98
|17087.87
|197
|2004.10.20 02:00
|buy
|23
|3.40
|1.8028
|1.7955
|1.8386
|198
|2004.10.20 03:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.7970
|1.8386
|199
|2004.10.20 04:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.7975
|1.8386
|200
|2004.10.20 05:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.7976
|1.8386
|201
|2004.10.20 06:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.7984
|1.8386
|202
|2004.10.20 07:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.7989
|1.8386
|203
|2004.10.20 08:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.7996
|1.8386
|204
|2004.10.20 09:21
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8040
|1.8386
|205
|2004.10.20 19:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8068
|1.8386
|206
|2004.10.21 01:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8079
|1.8386
|207
|2004.10.21 02:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8086
|1.8386
|208
|2004.10.21 03:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8087
|1.8386
|209
|2004.10.21 05:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8091
|1.8386
|210
|2004.10.21 06:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8097
|1.8386
|211
|2004.10.21 07:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8099
|1.8386
|212
|2004.10.21 08:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8105
|1.8386
|213
|2004.10.21 09:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8120
|1.8386
|214
|2004.10.21 10:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8121
|1.8386
|215
|2004.10.21 11:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8148
|1.8386
|216
|2004.10.21 12:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8197
|1.8386
|217
|2004.10.22 02:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8208
|1.8386
|218
|2004.10.22 03:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8211
|1.8386
|219
|2004.10.22 04:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8215
|1.8386
|220
|2004.10.22 05:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8218
|1.8386
|221
|2004.10.22 06:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8224
|1.8386
|222
|2004.10.22 07:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8230
|1.8386
|223
|2004.10.22 08:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8236
|1.8386
|224
|2004.10.22 09:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8241
|1.8386
|225
|2004.10.22 10:00
|modify
|23
|3.40
|1.8028
|1.8247
|1.8386
|226
|2004.10.22 10:32
|s/l
|23
|3.40
|1.8247
|1.8247
|1.8386
|7432.40
|24520.27
|227
|2004.10.26 02:10
|buy
|24
|4.90
|1.8399
|1.8353
|1.8757
|228
|2004.10.26 03:00
|modify
|24
|4.90
|1.8399
|1.8360
|1.8757
|229
|2004.10.26 03:34
|modify
|24
|4.90
|1.8399
|1.8411
|1.8757
|230
|2004.10.26 07:56
|s/l
|24
|4.90
|1.8411
|1.8411
|1.8757
|588.02
|25108.29
|231
|2004.10.27 07:00
|sell
|25
|5.00
|1.8361
|1.8417
|1.8009
|232
|2004.10.27 07:00
|modify
|25
|5.00
|1.8361
|1.8414
|1.8009
|233
|2004.10.27 08:00
|modify
|25
|5.00
|1.8361
|1.8406
|1.8009
|234
|2004.10.27 09:00
|modify
|25
|5.00
|1.8361
|1.8396
|1.8009
|235
|2004.10.27 10:00
|modify
|25
|5.00
|1.8361
|1.8394
|1.8009
|236
|2004.10.27 12:57
|s/l
|25
|5.00
|1.8394
|1.8394
|1.8009
|-1650.01
|23458.28
|237
|2004.10.28 04:55
|sell
|26
|4.60
|1.8316
|1.8385
|1.7964
|238
|2004.10.28 04:55
|modify
|26
|4.60
|1.8316
|1.8382
|1.7964
|239
|2004.10.28 05:00
|modify
|26
|4.60
|1.8316
|1.8377
|1.7964
|240
|2004.10.28 06:00
|modify
|26
|4.60
|1.8316
|1.8371
|1.7964
|241
|2004.10.28 07:00
|modify
|26
|4.60
|1.8316
|1.8364
|1.7964
|242
|2004.10.28 08:00
|modify
|26
|4.60
|1.8316
|1.8355
|1.7964
|243
|2004.10.28 09:00
|modify
|26
|4.60
|1.8316
|1.8339
|1.7964
|244
|2004.10.28 09:04
|s/l
|26
|4.60
|1.8339
|1.8339
|1.7964
|-1057.97
|22400.31
|245
|2004.11.11 01:40
|sell
|27
|4.40
|1.8476
|1.8554
|1.8124
|246
|2004.11.11 01:40
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8551
|1.8124
|247
|2004.11.11 06:00
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8545
|1.8124
|248
|2004.11.11 07:00
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8523
|1.8124
|249
|2004.11.11 08:00
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8503
|1.8124
|250
|2004.11.11 11:04
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8464
|1.8124
|251
|2004.11.11 14:00
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8461
|1.8124
|252
|2004.11.11 15:00
|modify
|27
|4.40
|1.8476
|1.8460
|1.8124
|253
|2004.11.12 02:26
|s/l
|27
|4.40
|1.8460
|1.8460
|1.8124
|703.99
|23104.30
|254
|2004.11.15 09:25
|buy
|28
|4.60
|1.8544
|1.8503
|1.8902
|255
|2004.11.15 10:00
|modify
|28
|4.60
|1.8544
|1.8514
|1.8902
|256
|2004.11.15 11:50
|s/l
|28
|4.60
|1.8514
|1.8514
|1.8902
|-1379.99
|21724.31
|257
|2004.11.17 01:35
|buy
|29
|4.30
|1.8519
|1.8466
|1.8877
|258
|2004.11.17 04:00
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8469
|1.8877
|259
|2004.11.17 05:00
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8474
|1.8877
|260
|2004.11.17 06:00
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8481
|1.8877
|261
|2004.11.17 07:00
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8494
|1.8877
|262
|2004.11.17 09:00
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8497
|1.8877
|263
|2004.11.17 09:01
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8531
|1.8877
|264
|2004.11.17 13:00
|modify
|29
|4.30
|1.8519
|1.8545
|1.8877
|265
|2004.11.17 16:42
|s/l
|29
|4.30
|1.8545
|1.8545
|1.8877
|1117.98
|22842.29
|266
|2004.11.19 06:05
|sell
|30
|4.50
|1.8519
|1.8565
|1.8167
|267
|2004.11.19 06:06
|modify
|30
|4.50
|1.8519
|1.8562
|1.8167
|268
|2004.11.19 07:00
|modify
|30
|4.50
|1.8519
|1.8558
|1.8167
|269
|2004.11.19 08:00
|modify
|30
|4.50
|1.8519
|1.8553
|1.8167
|270
|2004.11.19 09:56
|s/l
|30
|4.50
|1.8553
|1.8553
|1.8167
|-1530.01
|21312.28
|271
|2004.11.23 21:00
|buy
|31
|4.20
|1.8680
|1.8589
|1.9038
|272
|2004.11.24 01:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8595
|1.9038
|273
|2004.11.24 02:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8602
|1.9038
|274
|2004.11.24 03:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8624
|1.9038
|275
|2004.11.24 04:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8631
|1.9038
|276
|2004.11.24 05:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8637
|1.9038
|277
|2004.11.24 06:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8646
|1.9038
|278
|2004.11.24 07:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8649
|1.9038
|279
|2004.11.24 08:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8652
|1.9038
|280
|2004.11.24 09:25
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8692
|1.9038
|281
|2004.11.24 13:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8708
|1.9038
|282
|2004.11.24 14:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8717
|1.9038
|283
|2004.11.25 01:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8724
|1.9038
|284
|2004.11.25 02:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8730
|1.9038
|285
|2004.11.25 03:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8741
|1.9038
|286
|2004.11.25 04:05
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8744
|1.9038
|287
|2004.11.25 05:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8749
|1.9038
|288
|2004.11.25 06:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8753
|1.9038
|289
|2004.11.25 07:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8759
|1.9038
|290
|2004.11.25 08:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8761
|1.9038
|291
|2004.11.25 09:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8770
|1.9038
|292
|2004.11.25 10:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8772
|1.9038
|293
|2004.11.25 11:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8794
|1.9038
|294
|2004.11.25 14:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8809
|1.9038
|295
|2004.11.26 00:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8836
|1.9038
|296
|2004.11.26 01:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8837
|1.9038
|297
|2004.11.26 02:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8839
|1.9038
|298
|2004.11.26 04:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8847
|1.9038
|299
|2004.11.26 05:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8851
|1.9038
|300
|2004.11.26 06:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8855
|1.9038
|301
|2004.11.26 07:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8878
|1.9038
|302
|2004.11.26 08:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8913
|1.9038
|303
|2004.11.26 09:00
|modify
|31
|4.20
|1.8680
|1.8924
|1.9038
|304
|2004.11.26 09:25
|s/l
|31
|4.20
|1.8924
|1.8924
|1.9038
|10227.01
|31539.29
|305
|2004.12.08 18:55
|sell
|32
|6.30
|1.9334
|1.9388
|1.8982
|306
|2004.12.08 18:55
|modify
|32
|6.30
|1.9334
|1.9385
|1.8982
|307
|2004.12.08 23:30
|s/l
|32
|6.30
|1.9385
|1.9385
|1.8982
|-3212.98
|28326.31
|308
|2004.12.09 19:45
|sell
|33
|5.60
|1.9255
|1.9331
|1.8903
|309
|2004.12.09 19:45
|modify
|33
|5.60
|1.9255
|1.9328
|1.8903
|310
|2004.12.10 01:07
|modify
|33
|5.60
|1.9255
|1.9243
|1.8903
|311
|2004.12.10 12:00
|modify
|33
|5.60
|1.9255
|1.9215
|1.8903
|312
|2004.12.10 13:00
|modify
|33
|5.60
|1.9255
|1.9195
|1.8903
|313
|2004.12.13 03:00
|modify
|33
|5.60
|1.9255
|1.9184
|1.8903
|314
|2004.12.13 04:02
|s/l
|33
|5.60
|1.9184
|1.9184
|1.8903
|3976.02
|32302.33
|315
|2004.12.14 01:30
|buy
|34
|6.40
|1.9221
|1.9142
|1.9579
|316
|2004.12.14 02:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9148
|1.9579
|317
|2004.12.14 03:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9154
|1.9579
|318
|2004.12.14 04:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9161
|1.9579
|319
|2004.12.14 05:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9165
|1.9579
|320
|2004.12.14 06:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9171
|1.9579
|321
|2004.12.14 07:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9177
|1.9579
|322
|2004.12.14 08:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9188
|1.9579
|323
|2004.12.14 09:00
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9191
|1.9579
|324
|2004.12.14 10:33
|modify
|34
|6.40
|1.9221
|1.9233
|1.9579
|325
|2004.12.14 14:40
|s/l
|34
|6.40
|1.9233
|1.9233
|1.9579
|767.99
|33070.32
|326
|2004.12.15 02:55
|buy
|35
|6.60
|1.9250
|1.9191
|1.9608
|327
|2004.12.15 03:52
|s/l
|35
|6.60
|1.9191
|1.9191
|1.9608
|-3894.01
|29176.31
|328
|2004.12.16 01:40
|buy
|36
|5.80
|1.9415
|1.9338
|1.9773
|329
|2004.12.16 02:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9342
|1.9773
|330
|2004.12.16 03:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9355
|1.9773
|331
|2004.12.16 04:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9357
|1.9773
|332
|2004.12.16 05:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9361
|1.9773
|333
|2004.12.16 06:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9367
|1.9773
|334
|2004.12.16 07:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9373
|1.9773
|335
|2004.12.16 08:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9375
|1.9773
|336
|2004.12.16 09:00
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9376
|1.9773
|337
|2004.12.16 10:32
|modify
|36
|5.80
|1.9415
|1.9427
|1.9773
|338
|2004.12.16 15:19
|s/l
|36
|5.80
|1.9427
|1.9427
|1.9773
|695.99
|29872.30
|339
|2004.12.22 01:05
|sell
|37
|5.90
|1.9290
|1.9371
|1.8938
|340
|2004.12.22 01:05
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9368
|1.8938
|341
|2004.12.22 02:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9358
|1.8938
|342
|2004.12.22 03:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9353
|1.8938
|343
|2004.12.22 06:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9347
|1.8938
|344
|2004.12.22 07:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9337
|1.8938
|345
|2004.12.22 08:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9328
|1.8938
|346
|2004.12.22 10:47
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9278
|1.8938
|347
|2004.12.22 14:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9245
|1.8938
|348
|2004.12.22 15:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9231
|1.8938
|349
|2004.12.23 04:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9229
|1.8938
|350
|2004.12.23 05:00
|modify
|37
|5.90
|1.9290
|1.9220
|1.8938
|351
|2004.12.23 08:56
|s/l
|37
|5.90
|1.9220
|1.9220
|1.8938
|4130.01
|34002.31
|352
|2004.12.28 01:25
|buy
|38
|6.80
|1.9323
|1.9257
|1.9681
|353
|2004.12.28 07:00
|modify
|38
|6.80
|1.9323
|1.9262
|1.9681
|354
|2004.12.28 08:00
|modify
|38
|6.80
|1.9323
|1.9292
|1.9681
|355
|2004.12.28 08:32
|modify
|38
|6.80
|1.9323
|1.9335
|1.9681
|356
|2004.12.28 15:00
|modify
|38
|6.80
|1.9323
|1.9338
|1.9681
|357
|2004.12.28 16:00
|s/l
|38
|6.80
|1.9338
|1.9338
|1.9681
|1019.97
|35022.28
|358
|2004.12.29 22:30
|sell
|39
|7.00
|1.9185
|1.9263
|1.8833
|359
|2004.12.29 22:33
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9260
|1.8833
|360
|2004.12.29 23:00
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9258
|1.8833
|361
|2004.12.30 01:00
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9246
|1.8833
|362
|2004.12.30 02:00
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9240
|1.8833
|363
|2004.12.30 04:00
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9226
|1.8833
|364
|2004.12.30 05:00
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9225
|1.8833
|365
|2004.12.30 06:15
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9215
|1.8833
|366
|2004.12.30 07:00
|modify
|39
|7.00
|1.9185
|1.9204
|1.8833
|367
|2004.12.30 07:09
|s/l
|39
|7.00
|1.9204
|1.9204
|1.8833
|-1330.04
|33692.24
|368
|2005.01.04 03:10
|sell
|40
|6.70
|1.9061
|1.9151
|1.8709
|369
|2005.01.04 03:11
|modify
|40
|6.70
|1.9061
|1.9148
|1.8709
|370
|2005.01.04 06:00
|modify
|40
|6.70
|1.9061
|1.9141
|1.8709
|371
|2005.01.04 07:05
|modify
|40
|6.70
|1.9061
|1.9127
|1.8709
|372
|2005.01.04 08:00
|modify
|40
|6.70
|1.9061
|1.9113
|1.8709
|373
|2005.01.04 08:02
|modify
|40
|6.70
|1.9061
|1.9049
|1.8709
|374
|2005.01.04 08:22
|s/l
|40
|6.70
|1.9049
|1.9049
|1.8709
|804.02
|34496.26
|375
|2005.01.13 01:35
|buy
|41
|6.80
|1.8900
|1.8802
|1.9258
|376
|2005.01.13 02:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8809
|1.9258
|377
|2005.01.13 03:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8814
|1.9258
|378
|2005.01.13 04:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8822
|1.9258
|379
|2005.01.13 05:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8829
|1.9258
|380
|2005.01.13 06:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8859
|1.9258
|381
|2005.01.13 07:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8867
|1.9258
|382
|2005.01.13 08:00
|modify
|41
|6.80
|1.8900
|1.8881
|1.9258
|383
|2005.01.13 10:28
|s/l
|41
|6.80
|1.8881
|1.8881
|1.9258
|-1291.96
|33204.30
|384
|2005.01.17 01:30
|sell
|42
|6.60
|1.8709
|1.8800
|1.8357
|385
|2005.01.17 01:32
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8797
|1.8357
|386
|2005.01.17 02:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8796
|1.8357
|387
|2005.01.17 03:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8781
|1.8357
|388
|2005.01.17 07:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8776
|1.8357
|389
|2005.01.17 08:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8764
|1.8357
|390
|2005.01.17 09:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8747
|1.8357
|391
|2005.01.17 11:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8740
|1.8357
|392
|2005.01.17 12:20
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8697
|1.8357
|393
|2005.01.17 17:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8688
|1.8357
|394
|2005.01.17 18:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8681
|1.8357
|395
|2005.01.18 01:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8677
|1.8357
|396
|2005.01.18 02:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8658
|1.8357
|397
|2005.01.18 05:00
|modify
|42
|6.60
|1.8709
|1.8646
|1.8357
|398
|2005.01.18 10:57
|s/l
|42
|6.60
|1.8646
|1.8646
|1.8357
|4158.02
|37362.32
|399
|2005.01.19 17:20
|buy
|43
|7.40
|1.8747
|1.8683
|1.9105
|400
|2005.01.19 20:00
|s/l
|43
|7.40
|1.8683
|1.8683
|1.9105
|-4736.01
|32626.31
|401
|2005.01.24 03:00
|buy
|44
|6.50
|1.8755
|1.8670
|1.9113
|402
|2005.01.24 05:00
|modify
|44
|6.50
|1.8755
|1.8677
|1.9113
|403
|2005.01.24 07:00
|modify
|44
|6.50
|1.8755
|1.8688
|1.9113
|404
|2005.01.24 08:00
|modify
|44
|6.50
|1.8755
|1.8692
|1.9113
|405
|2005.01.24 08:51
|modify
|44
|6.50
|1.8755
|1.8767
|1.9113
|406
|2005.01.24 16:18
|s/l
|44
|6.50
|1.8767
|1.8767
|1.9113
|779.98
|33406.29
|407
|2005.01.26 01:30
|sell
|45
|6.60
|1.8662
|1.8753
|1.8310
|408
|2005.01.26 01:31
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8750
|1.8310
|409
|2005.01.26 02:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8748
|1.8310
|410
|2005.01.26 03:04
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8747
|1.8310
|411
|2005.01.26 04:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8743
|1.8310
|412
|2005.01.26 05:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8731
|1.8310
|413
|2005.01.26 06:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8728
|1.8310
|414
|2005.01.26 07:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8725
|1.8310
|415
|2005.01.26 08:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8703
|1.8310
|416
|2005.01.26 09:00
|modify
|45
|6.60
|1.8662
|1.8702
|1.8310
|417
|2005.01.26 09:11
|s/l
|45
|6.60
|1.8702
|1.8702
|1.8310
|-2640.02
|30766.27
|418
|2005.01.28 03:00
|buy
|46
|6.10
|1.8873
|1.8812
|1.9231
|419
|2005.01.28 05:00
|modify
|46
|6.10
|1.8873
|1.8815
|1.9231
|420
|2005.01.28 06:00
|modify
|46
|6.10
|1.8873
|1.8821
|1.9231
|421
|2005.01.28 08:00
|modify
|46
|6.10
|1.8873
|1.8830
|1.9231
|422
|2005.01.28 09:00
|modify
|46
|6.10
|1.8873
|1.8834
|1.9231
|423
|2005.01.28 12:20
|s/l
|46
|6.10
|1.8834
|1.8834
|1.9231
|-2378.98
|28387.29
|424
|2005.02.07 07:40
|sell
|47
|5.60
|1.8750
|1.8821
|1.8398
|425
|2005.02.07 07:41
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8818
|1.8398
|426
|2005.02.07 08:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8813
|1.8398
|427
|2005.02.07 08:30
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8738
|1.8398
|428
|2005.02.07 19:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8715
|1.8398
|429
|2005.02.07 20:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8677
|1.8398
|430
|2005.02.08 00:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8673
|1.8398
|431
|2005.02.08 02:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8671
|1.8398
|432
|2005.02.08 03:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8670
|1.8398
|433
|2005.02.08 04:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8666
|1.8398
|434
|2005.02.08 06:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8659
|1.8398
|435
|2005.02.08 07:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8654
|1.8398
|436
|2005.02.08 08:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8650
|1.8398
|437
|2005.02.08 09:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8637
|1.8398
|438
|2005.02.08 10:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8625
|1.8398
|439
|2005.02.08 11:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8622
|1.8398
|440
|2005.02.08 13:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8608
|1.8398
|441
|2005.02.09 03:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8597
|1.8398
|442
|2005.02.09 04:00
|modify
|47
|5.60
|1.8750
|1.8588
|1.8398
|443
|2005.02.09 06:56
|s/l
|47
|5.60
|1.8588
|1.8588
|1.8398
|9072.00
|37459.29
|444
|2005.02.11 00:15
|buy
|48
|7.40
|1.8684
|1.8597
|1.9042
|445
|2005.02.11 02:05
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8599
|1.9042
|446
|2005.02.11 03:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8601
|1.9042
|447
|2005.02.11 04:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8605
|1.9042
|448
|2005.02.11 05:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8610
|1.9042
|449
|2005.02.11 06:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8629
|1.9042
|450
|2005.02.11 07:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8659
|1.9042
|451
|2005.02.11 08:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8672
|1.9042
|452
|2005.02.11 09:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8674
|1.9042
|453
|2005.02.11 11:00
|modify
|48
|7.40
|1.8684
|1.8676
|1.9042
|454
|2005.02.11 11:13
|s/l
|48
|7.40
|1.8676
|1.8676
|1.9042
|-592.03
|36867.26
|455
|2005.02.15 00:35
|buy
|49
|7.30
|1.8869
|1.8792
|1.9227
|456
|2005.02.15 01:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8798
|1.9227
|457
|2005.02.15 02:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8812
|1.9227
|458
|2005.02.15 03:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8815
|1.9227
|459
|2005.02.15 04:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8822
|1.9227
|460
|2005.02.15 05:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8824
|1.9227
|461
|2005.02.15 06:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8832
|1.9227
|462
|2005.02.15 07:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8837
|1.9227
|463
|2005.02.15 08:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8839
|1.9227
|464
|2005.02.15 09:00
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8845
|1.9227
|465
|2005.02.15 14:13
|modify
|49
|7.30
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|466
|2005.02.15 15:11
|s/l
|49
|7.30
|1.8881
|1.8881
|1.9227
|875.99
|37743.25
|467
|2005.02.23 02:20
|buy
|50
|7.50
|1.9068
|1.9027
|1.9426
|468
|2005.02.23 03:45
|modify
|50
|7.50
|1.9068
|1.9080
|1.9426
|469
|2005.02.23 04:09
|s/l
|50
|7.50
|1.9080
|1.9080
|1.9426
|900.01
|38643.26
|470
|2005.02.28 09:05
|buy
|51
|7.70
|1.9199
|1.9142
|1.9557
|471
|2005.02.28 09:31
|modify
|51
|7.70
|1.9199
|1.9211
|1.9557
|472
|2005.02.28 12:42
|s/l
|51
|7.70
|1.9211
|1.9211
|1.9557
|923.99
|39567.25
|473
|2005.02.28 22:30
|buy
|52
|7.90
|1.9220
|1.9160
|1.9578
|474
|2005.03.01 01:00
|modify
|52
|7.90
|1.9220
|1.9165
|1.9578
|475
|2005.03.01 02:00
|modify
|52
|7.90
|1.9220
|1.9167
|1.9578
|476
|2005.03.01 04:00
|modify
|52
|7.90
|1.9220
|1.9171
|1.9578
|477
|2005.03.01 04:04
|s/l
|52
|7.90
|1.9171
|1.9171
|1.9578
|-3878.90
|35688.35
|478
|2005.03.02 21:00
|sell
|53
|7.10
|1.9130
|1.9184
|1.8778
|479
|2005.03.02 21:00
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9181
|1.8778
|480
|2005.03.03 01:00
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9168
|1.8778
|481
|2005.03.03 02:00
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9159
|1.8778
|482
|2005.03.03 03:25
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9155
|1.8778
|483
|2005.03.03 07:00
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9151
|1.8778
|484
|2005.03.03 08:00
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9143
|1.8778
|485
|2005.03.03 08:50
|modify
|53
|7.10
|1.9130
|1.9118
|1.8778
|486
|2005.03.03 13:37
|s/l
|53
|7.10
|1.9118
|1.9118
|1.8778
|851.99
|36540.34
|487
|2005.03.07 03:59
|buy
|54
|7.30
|1.9224
|1.9152
|1.9582
|488
|2005.03.07 07:00
|modify
|54
|7.30
|1.9224
|1.9160
|1.9582
|489
|2005.03.07 08:00
|modify
|54
|7.30
|1.9224
|1.9185
|1.9582
|490
|2005.03.07 09:00
|modify
|54
|7.30
|1.9224
|1.9203
|1.9582
|491
|2005.03.07 09:02
|s/l
|54
|7.30
|1.9203
|1.9203
|1.9582
|-1532.96
|35007.38
|492
|2005.03.09 04:25
|buy
|55
|7.00
|1.9274
|1.9225
|1.9632
|493
|2005.03.09 05:00
|modify
|55
|7.00
|1.9274
|1.9227
|1.9632
|494
|2005.03.09 06:00
|modify
|55
|7.00
|1.9274
|1.9229
|1.9632
|495
|2005.03.09 07:00
|modify
|55
|7.00
|1.9274
|1.9247
|1.9632
|496
|2005.03.09 08:00
|modify
|55
|7.00
|1.9274
|1.9253
|1.9632
|497
|2005.03.09 09:00
|modify
|55
|7.00
|1.9274
|1.9262
|1.9632
|498
|2005.03.09 09:29
|modify
|55
|7.00
|1.9274
|1.9286
|1.9632
|499
|2005.03.09 10:30
|s/l
|55
|7.00
|1.9286
|1.9286
|1.9632
|840.04
|35847.42
|500
|2005.03.15 03:20
|sell
|56
|7.10
|1.9151
|1.9209
|1.8799
|501
|2005.03.15 03:20
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9206
|1.8799
|502
|2005.03.15 04:00
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9205
|1.8799
|503
|2005.03.15 05:00
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9198
|1.8799
|504
|2005.03.15 06:00
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9195
|1.8799
|505
|2005.03.15 07:00
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9188
|1.8799
|506
|2005.03.15 08:00
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9180
|1.8799
|507
|2005.03.15 08:53
|modify
|56
|7.10
|1.9151
|1.9139
|1.8799
|508
|2005.03.15 09:03
|s/l
|56
|7.10
|1.9139
|1.9139
|1.8799
|851.98
|36699.40
|509
|2005.03.16 05:40
|sell
|57
|7.30
|1.9134
|1.9189
|1.8782
|510
|2005.03.16 05:40
|modify
|57
|7.30
|1.9134
|1.9186
|1.8782
|511
|2005.03.16 06:00
|modify
|57
|7.30
|1.9134
|1.9178
|1.8782
|512
|2005.03.16 07:00
|modify
|57
|7.30
|1.9134
|1.9154
|1.8782
|513
|2005.03.16 08:02
|s/l
|57
|7.30
|1.9154
|1.9154
|1.8782
|-1459.96
|35239.44
|514
|2005.03.17 02:15
|buy
|58
|7.00
|1.9246
|1.9176
|1.9604
|515
|2005.03.17 04:00
|modify
|58
|7.00
|1.9246
|1.9180
|1.9604
|516
|2005.03.17 05:00
|modify
|58
|7.00
|1.9246
|1.9183
|1.9604
|517
|2005.03.17 06:00
|modify
|58
|7.00
|1.9246
|1.9199
|1.9604
|518
|2005.03.17 07:00
|modify
|58
|7.00
|1.9246
|1.9204
|1.9604
|519
|2005.03.17 08:00
|modify
|58
|7.00
|1.9246
|1.9209
|1.9604
|520
|2005.03.17 14:34
|s/l
|58
|7.00
|1.9209
|1.9209
|1.9604
|-2589.97
|32649.47
|521
|2005.03.18 17:40
|sell
|59
|6.50
|1.9177
|1.9216
|1.8825
|522
|2005.03.18 17:40
|modify
|59
|6.50
|1.9177
|1.9213
|1.8825
|523
|2005.03.18 18:05
|s/l
|59
|6.50
|1.9213
|1.9213
|1.8825
|-2339.97
|30309.50
|524
|2005.03.24 04:30
|sell
|60
|6.00
|1.8710
|1.8800
|1.8358
|525
|2005.03.24 04:30
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8797
|1.8358
|526
|2005.03.24 05:00
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8791
|1.8358
|527
|2005.03.24 06:00
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8769
|1.8358
|528
|2005.03.24 07:00
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8762
|1.8358
|529
|2005.03.24 08:00
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8756
|1.8358
|530
|2005.03.24 09:00
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8750
|1.8358
|531
|2005.03.24 10:00
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8747
|1.8358
|532
|2005.03.24 11:50
|modify
|60
|6.00
|1.8710
|1.8698
|1.8358
|533
|2005.03.24 12:41
|s/l
|60
|6.00
|1.8698
|1.8698
|1.8358
|720.03
|31029.53
|534
|2005.03.30 21:15
|buy
|61
|6.20
|1.8794
|1.8746
|1.9152
|535
|2005.03.31 03:00
|modify
|61
|6.20
|1.8794
|1.8748
|1.9152
|536
|2005.03.31 04:00
|modify
|61
|6.20
|1.8794
|1.8749
|1.9152
|537
|2005.03.31 06:00
|modify
|61
|6.20
|1.8794
|1.8751
|1.9152
|538
|2005.03.31 07:00
|modify
|61
|6.20
|1.8794
|1.8757
|1.9152
|539
|2005.03.31 08:00
|modify
|61
|6.20
|1.8794
|1.8762
|1.9152
|540
|2005.03.31 08:31
|s/l
|61
|6.20
|1.8762
|1.8762
|1.9152
|-2002.58
|29026.95
|541
|2005.04.04 20:35
|sell
|62
|5.80
|1.8759
|1.8800
|1.8407
|542
|2005.04.04 20:35
|modify
|62
|5.80
|1.8759
|1.8797
|1.8407
|543
|2005.04.05 01:05
|modify
|62
|5.80
|1.8759
|1.8793
|1.8407
|544
|2005.04.05 02:00
|modify
|62
|5.80
|1.8759
|1.8788
|1.8407
|545
|2005.04.05 03:00
|modify
|62
|5.80
|1.8759
|1.8779
|1.8407
|546
|2005.04.05 04:30
|s/l
|62
|5.80
|1.8779
|1.8779
|1.8407
|-1159.98
|27866.97
|547
|2005.04.11 03:25
|buy
|63
|5.50
|1.8817
|1.8745
|1.9175
|548
|2005.04.11 04:00
|modify
|63
|5.50
|1.8817
|1.8747
|1.9175
|549
|2005.04.11 05:14
|modify
|63
|5.50
|1.8817
|1.8829
|1.9175
|550
|2005.04.11 06:02
|s/l
|63
|5.50
|1.8829
|1.8829
|1.9175
|660.01
|28526.98
|551
|2005.04.18 03:30
|buy
|64
|5.70
|1.8893
|1.8815
|1.9251
|552
|2005.04.18 04:00
|close
|64
|5.70
|1.8897
|1.8815
|1.9251
|227.99
|28754.97
|553
|2005.04.19 01:50
|buy
|65
|5.70
|1.9014
|1.8945
|1.9372
|554
|2005.04.19 02:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.8957
|1.9372
|555
|2005.04.19 07:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.8962
|1.9372
|556
|2005.04.19 07:50
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9026
|1.9372
|557
|2005.04.19 18:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9030
|1.9372
|558
|2005.04.19 19:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9039
|1.9372
|559
|2005.04.19 20:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9041
|1.9372
|560
|2005.04.19 21:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9044
|1.9372
|561
|2005.04.19 23:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9063
|1.9372
|562
|2005.04.20 00:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9064
|1.9372
|563
|2005.04.20 01:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9072
|1.9372
|564
|2005.04.20 02:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9079
|1.9372
|565
|2005.04.20 03:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9093
|1.9372
|566
|2005.04.20 04:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9105
|1.9372
|567
|2005.04.20 05:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9110
|1.9372
|568
|2005.04.20 06:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9116
|1.9372
|569
|2005.04.20 07:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9117
|1.9372
|570
|2005.04.20 08:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9130
|1.9372
|571
|2005.04.20 09:00
|modify
|65
|5.70
|1.9014
|1.9133
|1.9372
|572
|2005.04.20 11:21
|s/l
|65
|5.70
|1.9133
|1.9133
|1.9372
|6777.28
|35532.25
|573
|2005.04.22 08:00
|sell
|66
|7.10
|1.9087
|1.9142
|1.8735
|574
|2005.04.22 08:00
|modify
|66
|7.10
|1.9087
|1.9139
|1.8735
|575
|2005.04.22 09:00
|modify
|66
|7.10
|1.9087
|1.9128
|1.8735
|576
|2005.04.22 09:59
|s/l
|66
|7.10
|1.9128
|1.9128
|1.8735
|-2911.01
|32621.24
|577
|2005.04.26 23:25
|sell
|67
|6.50
|1.9057
|1.9117
|1.8705
|578
|2005.04.26 23:25
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9114
|1.8705
|579
|2005.04.27 00:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9113
|1.8705
|580
|2005.04.27 01:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9106
|1.8705
|581
|2005.04.27 02:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9101
|1.8705
|582
|2005.04.27 04:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9098
|1.8705
|583
|2005.04.27 05:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9092
|1.8705
|584
|2005.04.27 06:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9086
|1.8705
|585
|2005.04.27 07:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9083
|1.8705
|586
|2005.04.27 08:00
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9078
|1.8705
|587
|2005.04.27 08:03
|modify
|67
|6.50
|1.9057
|1.9045
|1.8705
|588
|2005.04.27 14:34
|s/l
|67
|6.50
|1.9045
|1.9045
|1.8705
|779.98
|33401.22
|589
|2005.04.28 22:55
|buy
|68
|6.60
|1.9064
|1.9022
|1.9422
|590
|2005.04.29 06:22
|modify
|68
|6.60
|1.9064
|1.9076
|1.9422
|591
|2005.04.29 20:02
|s/l
|68
|6.60
|1.9076
|1.9076
|1.9422
|785.38
|34186.60
|592
|2005.05.06 00:00
|buy
|69
|6.80
|1.9033
|1.8988
|1.9391
|593
|2005.05.06 08:00
|modify
|69
|6.80
|1.9033
|1.8989
|1.9391
|594
|2005.05.06 08:37
|s/l
|69
|6.80
|1.8989
|1.8989
|1.9391
|-2991.92
|31194.68
|595
|2005.05.27 01:35
|sell
|70
|6.20
|1.8209
|1.8286
|1.7857
|596
|2005.05.27 01:37
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8283
|1.7857
|597
|2005.05.27 02:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8275
|1.7857
|598
|2005.05.27 03:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8271
|1.7857
|599
|2005.05.27 04:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8270
|1.7857
|600
|2005.05.27 05:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8262
|1.7857
|601
|2005.05.27 06:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8258
|1.7857
|602
|2005.05.27 07:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8254
|1.7857
|603
|2005.05.27 08:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8249
|1.7857
|604
|2005.05.27 09:00
|modify
|70
|6.20
|1.8209
|1.8241
|1.7857
|605
|2005.05.27 09:10
|s/l
|70
|6.20
|1.8241
|1.8241
|1.7857
|-1984.02
|29210.66
|606
|2005.06.02 03:45
|sell
|71
|5.80
|1.8121
|1.8198
|1.7769
|607
|2005.06.02 03:45
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8195
|1.7769
|608
|2005.06.02 04:00
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8188
|1.7769
|609
|2005.06.02 05:00
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8185
|1.7769
|610
|2005.06.02 06:00
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8179
|1.7769
|611
|2005.06.02 07:00
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8173
|1.7769
|612
|2005.06.02 08:00
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8169
|1.7769
|613
|2005.06.02 09:00
|modify
|71
|5.80
|1.8121
|1.8165
|1.7769
|614
|2005.06.02 09:14
|s/l
|71
|5.80
|1.8165
|1.8165
|1.7769
|-2551.97
|26658.69
|615
|2005.06.07 03:35
|buy
|72
|5.30
|1.8208
|1.8163
|1.8566
|616
|2005.06.07 07:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8168
|1.8566
|617
|2005.06.07 07:38
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8220
|1.8566
|618
|2005.06.07 12:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8237
|1.8566
|619
|2005.06.07 20:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8243
|1.8566
|620
|2005.06.07 21:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8245
|1.8566
|621
|2005.06.07 22:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8247
|1.8566
|622
|2005.06.07 23:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8249
|1.8566
|623
|2005.06.08 00:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8263
|1.8566
|624
|2005.06.08 01:04
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8269
|1.8566
|625
|2005.06.08 02:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8274
|1.8566
|626
|2005.06.08 04:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8278
|1.8566
|627
|2005.06.08 05:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8295
|1.8566
|628
|2005.06.08 06:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8298
|1.8566
|629
|2005.06.08 09:00
|modify
|72
|5.30
|1.8208
|1.8303
|1.8566
|630
|2005.06.08 19:20
|s/l
|72
|5.30
|1.8303
|1.8303
|1.8566
|5029.75
|31688.44
|631
|2005.06.10 02:10
|sell
|73
|6.30
|1.8217
|1.8265
|1.7865
|632
|2005.06.10 02:10
|modify
|73
|6.30
|1.8217
|1.8262
|1.7865
|633
|2005.06.10 05:00
|modify
|73
|6.30
|1.8217
|1.8260
|1.7865
|634
|2005.06.10 06:00
|modify
|73
|6.30
|1.8217
|1.8256
|1.7865
|635
|2005.06.10 07:00
|modify
|73
|6.30
|1.8217
|1.8253
|1.7865
|636
|2005.06.10 08:00
|modify
|73
|6.30
|1.8217
|1.8232
|1.7865
|637
|2005.06.10 10:43
|s/l
|73
|6.30
|1.8232
|1.8232
|1.7865
|-945.01
|30743.43
|638
|2005.06.13 19:35
|sell
|74
|6.10
|1.8060
|1.8118
|1.7708
|639
|2005.06.13 19:38
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8115
|1.7708
|640
|2005.06.13 23:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8114
|1.7708
|641
|2005.06.14 00:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8109
|1.7708
|642
|2005.06.14 01:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8106
|1.7708
|643
|2005.06.14 02:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8097
|1.7708
|644
|2005.06.14 03:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8096
|1.7708
|645
|2005.06.14 06:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8095
|1.7708
|646
|2005.06.14 07:00
|modify
|74
|6.10
|1.8060
|1.8091
|1.7708
|647
|2005.06.14 08:59
|s/l
|74
|6.10
|1.8091
|1.8091
|1.7708
|-1891.00
|28852.43
|648
|2005.06.16 02:15
|buy
|75
|5.70
|1.8200
|1.8119
|1.8558
|649
|2005.06.16 06:00
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8129
|1.8558
|650
|2005.06.16 07:00
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8145
|1.8558
|651
|2005.06.16 08:00
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8152
|1.8558
|652
|2005.06.16 09:00
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8160
|1.8558
|653
|2005.06.16 10:00
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8164
|1.8558
|654
|2005.06.16 11:00
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8166
|1.8558
|655
|2005.06.16 14:11
|modify
|75
|5.70
|1.8200
|1.8212
|1.8558
|656
|2005.06.16 15:48
|s/l
|75
|5.70
|1.8212
|1.8212
|1.8558
|684.00
|29536.43
|657
|2005.06.23 04:00
|sell
|76
|5.90
|1.8228
|1.8273
|1.7876
|658
|2005.06.23 04:02
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8270
|1.7876
|659
|2005.06.23 05:04
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8262
|1.7876
|660
|2005.06.23 06:00
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8257
|1.7876
|661
|2005.06.23 07:00
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8250
|1.7876
|662
|2005.06.23 08:00
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8240
|1.7876
|663
|2005.06.23 14:36
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8216
|1.7876
|664
|2005.06.24 08:00
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8206
|1.7876
|665
|2005.06.24 09:00
|modify
|76
|5.90
|1.8228
|1.8203
|1.7876
|666
|2005.06.24 11:41
|s/l
|76
|5.90
|1.8203
|1.8203
|1.7876
|1474.95
|31011.38
|667
|2005.06.29 02:20
|sell
|77
|6.20
|1.8173
|1.8229
|1.7821
|668
|2005.06.29 02:20
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8226
|1.7821
|669
|2005.06.29 03:00
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8222
|1.7821
|670
|2005.06.29 04:00
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8217
|1.7821
|671
|2005.06.29 05:00
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8213
|1.7821
|672
|2005.06.29 06:05
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8212
|1.7821
|673
|2005.06.29 07:00
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8206
|1.7821
|674
|2005.06.29 08:00
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8200
|1.7821
|675
|2005.06.29 09:00
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8197
|1.7821
|676
|2005.06.29 09:54
|modify
|77
|6.20
|1.8173
|1.8161
|1.7821
|677
|2005.06.29 10:43
|s/l
|77
|6.20
|1.8161
|1.8161
|1.7821
|743.98
|31755.36
|678
|2005.07.04 07:35
|sell
|78
|6.30
|1.7634
|1.7706
|1.7282
|679
|2005.07.04 07:35
|modify
|78
|6.30
|1.7634
|1.7703
|1.7282
|680
|2005.07.04 08:49
|modify
|78
|6.30
|1.7634
|1.7622
|1.7282
|681
|2005.07.04 09:06
|s/l
|78
|6.30
|1.7622
|1.7622
|1.7282
|755.97
|32511.33
|682
|2005.07.05 02:05
|sell
|79
|6.50
|1.7614
|1.7655
|1.7262
|683
|2005.07.05 02:05
|modify
|79
|6.50
|1.7614
|1.7652
|1.7262
|684
|2005.07.05 03:00
|modify
|79
|6.50
|1.7614
|1.7643
|1.7262
|685
|2005.07.05 04:00
|modify
|79
|6.50
|1.7614
|1.7639
|1.7262
|686
|2005.07.05 08:05
|modify
|79
|6.50
|1.7614
|1.7602
|1.7262
|687
|2005.07.05 10:00
|modify
|79
|6.50
|1.7614
|1.7601
|1.7262
|688
|2005.07.05 10:50
|s/l
|79
|6.50
|1.7601
|1.7601
|1.7262
|844.99
|33356.32
|689
|2005.07.07 23:10
|sell
|80
|6.60
|1.7448
|1.7543
|1.7096
|690
|2005.07.07 23:10
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7540
|1.7096
|691
|2005.07.08 02:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7539
|1.7096
|692
|2005.07.08 03:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7508
|1.7096
|693
|2005.07.08 04:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7501
|1.7096
|694
|2005.07.08 05:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7489
|1.7096
|695
|2005.07.08 06:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7487
|1.7096
|696
|2005.07.08 07:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7481
|1.7096
|697
|2005.07.08 08:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7471
|1.7096
|698
|2005.07.08 08:15
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7436
|1.7096
|699
|2005.07.08 11:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7428
|1.7096
|700
|2005.07.08 14:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7415
|1.7096
|701
|2005.07.08 15:00
|modify
|80
|6.60
|1.7448
|1.7410
|1.7096
|702
|2005.07.08 15:15
|s/l
|80
|6.60
|1.7410
|1.7410
|1.7096
|2507.98
|35864.30
|703
|2005.07.12 01:55
|buy
|81
|7.10
|1.7553
|1.7475
|1.7911
|704
|2005.07.12 02:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7481
|1.7911
|705
|2005.07.12 03:35
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7565
|1.7911
|706
|2005.07.12 09:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7570
|1.7911
|707
|2005.07.12 11:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7579
|1.7911
|708
|2005.07.12 14:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7596
|1.7911
|709
|2005.07.12 19:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7622
|1.7911
|710
|2005.07.12 21:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7637
|1.7911
|711
|2005.07.12 22:04
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7647
|1.7911
|712
|2005.07.12 23:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7648
|1.7911
|713
|2005.07.13 00:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7658
|1.7911
|714
|2005.07.13 01:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7671
|1.7911
|715
|2005.07.13 02:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7676
|1.7911
|716
|2005.07.13 04:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7683
|1.7911
|717
|2005.07.13 05:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7688
|1.7911
|718
|2005.07.13 06:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7691
|1.7911
|719
|2005.07.13 07:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7700
|1.7911
|720
|2005.07.13 08:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7706
|1.7911
|721
|2005.07.13 09:00
|modify
|81
|7.10
|1.7553
|1.7714
|1.7911
|722
|2005.07.13 09:13
|s/l
|81
|7.10
|1.7714
|1.7714
|1.7911
|11423.90
|47288.20
|723
|2005.07.15 02:55
|sell
|82
|9.40
|1.7580
|1.7656
|1.7228
|724
|2005.07.15 02:59
|modify
|82
|9.40
|1.7580
|1.7653
|1.7228
|725
|2005.07.15 03:00
|modify
|82
|9.40
|1.7580
|1.7650
|1.7228
|726
|2005.07.15 04:00
|modify
|82
|9.40
|1.7580
|1.7647
|1.7228
|727
|2005.07.15 05:00
|modify
|82
|9.40
|1.7580
|1.7645
|1.7228
|728
|2005.07.15 06:00
|modify
|82
|9.40
|1.7580
|1.7626
|1.7228
|729
|2005.07.15 08:00
|modify
|82
|9.40
|1.7580
|1.7624
|1.7228
|730
|2005.07.15 08:29
|s/l
|82
|9.40
|1.7624
|1.7624
|1.7228
|-4135.98
|43152.22
|731
|2005.07.18 04:50
|sell
|83
|8.60
|1.7540
|1.7603
|1.7188
|732
|2005.07.18 04:50
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7600
|1.7188
|733
|2005.07.18 05:00
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7598
|1.7188
|734
|2005.07.18 06:00
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7596
|1.7188
|735
|2005.07.18 07:05
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7578
|1.7188
|736
|2005.07.18 08:00
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7571
|1.7188
|737
|2005.07.18 09:00
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7565
|1.7188
|738
|2005.07.18 09:52
|modify
|83
|8.60
|1.7540
|1.7528
|1.7188
|739
|2005.07.18 17:16
|s/l
|83
|8.60
|1.7528
|1.7528
|1.7188
|1031.96
|44184.18
|740
|2005.07.22 02:35
|buy
|84
|8.80
|1.7516
|1.7440
|1.7874
|741
|2005.07.22 07:00
|modify
|84
|8.80
|1.7516
|1.7444
|1.7874
|742
|2005.07.22 08:00
|modify
|84
|8.80
|1.7516
|1.7454
|1.7874
|743
|2005.07.22 08:18
|modify
|84
|8.80
|1.7516
|1.7528
|1.7874
|744
|2005.07.22 09:40
|s/l
|84
|8.80
|1.7528
|1.7528
|1.7874
|1056.02
|45240.20
|745
|2005.07.25 10:35
|sell
|85
|9.00
|1.7384
|1.7426
|1.7032
|746
|2005.07.25 10:35
|modify
|85
|9.00
|1.7384
|1.7423
|1.7032
|747
|2005.07.25 11:00
|modify
|85
|9.00
|1.7384
|1.7416
|1.7032
|748
|2005.07.25 12:00
|close
|85
|9.00
|1.7402
|1.7416
|1.7032
|-1620.01
|43620.19
|749
|2005.08.01 00:05
|buy
|86
|8.70
|1.7560
|1.7502
|1.7918
|750
|2005.08.01 04:36
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7572
|1.7918
|751
|2005.08.01 12:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7575
|1.7918
|752
|2005.08.01 13:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7577
|1.7918
|753
|2005.08.01 14:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7584
|1.7918
|754
|2005.08.01 17:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7592
|1.7918
|755
|2005.08.01 18:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7605
|1.7918
|756
|2005.08.01 20:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7619
|1.7918
|757
|2005.08.01 21:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7625
|1.7918
|758
|2005.08.02 00:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7628
|1.7918
|759
|2005.08.02 01:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7633
|1.7918
|760
|2005.08.02 02:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7642
|1.7918
|761
|2005.08.02 04:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7645
|1.7918
|762
|2005.08.02 07:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7646
|1.7918
|763
|2005.08.02 08:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7651
|1.7918
|764
|2005.08.03 01:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7660
|1.7918
|765
|2005.08.03 02:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7666
|1.7918
|766
|2005.08.03 03:00
|modify
|86
|8.70
|1.7560
|1.7670
|1.7918
|767
|2005.08.03 03:24
|s/l
|86
|8.70
|1.7670
|1.7670
|1.7918
|9552.61
|53172.80
|768
|2005.08.05 22:10
|sell
|87
|10.60
|1.7794
|1.7835
|1.7442
|769
|2005.08.05 22:10
|modify
|87
|10.60
|1.7794
|1.7832
|1.7442
|770
|2005.08.08 00:13
|modify
|87
|10.60
|1.7794
|1.7782
|1.7442
|771
|2005.08.08 09:30
|s/l
|87
|10.60
|1.7782
|1.7782
|1.7442
|1271.99
|54444.79
|772
|2005.08.08 18:45
|buy
|88
|10.80
|1.7857
|1.7791
|1.8215
|773
|2005.08.08 21:00
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7795
|1.8215
|774
|2005.08.08 22:00
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7798
|1.8215
|775
|2005.08.09 00:00
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7800
|1.8215
|776
|2005.08.09 01:00
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7810
|1.8215
|777
|2005.08.09 02:05
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7833
|1.8215
|778
|2005.08.09 04:00
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7834
|1.8215
|779
|2005.08.09 05:00
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7836
|1.8215
|780
|2005.08.09 07:54
|modify
|88
|10.80
|1.7857
|1.7869
|1.8215
|781
|2005.08.09 09:26
|s/l
|88
|10.80
|1.7869
|1.7869
|1.8215
|1285.16
|55729.95
|782
|2005.08.15 02:45
|buy
|89
|11.10
|1.8134
|1.8089
|1.8492
|783
|2005.08.15 08:00
|modify
|89
|11.10
|1.8134
|1.8091
|1.8492
|784
|2005.08.15 12:46
|s/l
|89
|11.10
|1.8091
|1.8091
|1.8492
|-4772.98
|50956.97
|785
|2005.08.31 02:40
|sell
|90
|10.10
|1.7868
|1.7916
|1.7516
|786
|2005.08.31 02:40
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7913
|1.7516
|787
|2005.08.31 03:00
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7907
|1.7516
|788
|2005.08.31 05:00
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7906
|1.7516
|789
|2005.08.31 06:00
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7902
|1.7516
|790
|2005.08.31 07:00
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7899
|1.7516
|791
|2005.08.31 08:00
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7896
|1.7516
|792
|2005.08.31 09:00
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7890
|1.7516
|793
|2005.08.31 09:17
|modify
|90
|10.10
|1.7868
|1.7856
|1.7516
|794
|2005.08.31 10:07
|s/l
|90
|10.10
|1.7856
|1.7856
|1.7516
|1211.91
|52168.88
|795
|2005.09.01 04:40
|buy
|91
|10.40
|1.8019
|1.7921
|1.8377
|796
|2005.09.01 05:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.7927
|1.8377
|797
|2005.09.01 06:10
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.7940
|1.8377
|798
|2005.09.01 07:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.7952
|1.8377
|799
|2005.09.01 08:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.7976
|1.8377
|800
|2005.09.01 09:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.7985
|1.8377
|801
|2005.09.01 09:57
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8031
|1.8377
|802
|2005.09.01 14:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8037
|1.8377
|803
|2005.09.01 16:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8066
|1.8377
|804
|2005.09.01 18:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8157
|1.8377
|805
|2005.09.01 19:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8162
|1.8377
|806
|2005.09.01 21:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8172
|1.8377
|807
|2005.09.01 22:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8201
|1.8377
|808
|2005.09.02 01:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8208
|1.8377
|809
|2005.09.02 02:05
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8216
|1.8377
|810
|2005.09.02 03:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8218
|1.8377
|811
|2005.09.02 04:05
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8228
|1.8377
|812
|2005.09.02 05:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8231
|1.8377
|813
|2005.09.02 06:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8240
|1.8377
|814
|2005.09.02 07:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8244
|1.8377
|815
|2005.09.02 08:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8276
|1.8377
|816
|2005.09.02 09:00
|modify
|91
|10.40
|1.8019
|1.8280
|1.8377
|817
|2005.09.02 09:49
|t/p
|91
|10.40
|1.8377
|1.8280
|1.8377
|37221.62
|89390.50
|818
|2005.09.05 01:30
|buy
|92
|17.80
|1.8378
|1.8326
|1.8736
|819
|2005.09.05 03:07
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8390
|1.8736
|820
|2005.09.05 11:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8394
|1.8736
|821
|2005.09.05 15:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8395
|1.8736
|822
|2005.09.05 16:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8396
|1.8736
|823
|2005.09.05 17:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8397
|1.8736
|824
|2005.09.05 19:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8406
|1.8736
|825
|2005.09.05 20:14
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8409
|1.8736
|826
|2005.09.05 22:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8413
|1.8736
|827
|2005.09.06 00:00
|modify
|92
|17.80
|1.8378
|1.8421
|1.8736
|828
|2005.09.06 00:40
|s/l
|92
|17.80
|1.8421
|1.8421
|1.8736
|7636.24
|97026.74
|829
|2005.09.13 07:55
|sell
|93
|19.40
|1.8230
|1.8285
|1.7878
|830
|2005.09.13 07:55
|modify
|93
|19.40
|1.8230
|1.8282
|1.7878
|831
|2005.09.13 08:00
|modify
|93
|19.40
|1.8230
|1.8275
|1.7878
|832
|2005.09.13 08:46
|modify
|93
|19.40
|1.8230
|1.8218
|1.7878
|833
|2005.09.13 09:38
|s/l
|93
|19.40
|1.8218
|1.8218
|1.7878
|2327.91
|99354.65
|834
|2005.09.16 04:35
|sell
|94
|19.80
|1.8076
|1.8130
|1.7724
|835
|2005.09.16 04:35
|modify
|94
|19.80
|1.8076
|1.8127
|1.7724
|836
|2005.09.16 05:00
|modify
|94
|19.80
|1.8076
|1.8124
|1.7724
|837
|2005.09.16 06:04
|modify
|94
|19.80
|1.8076
|1.8119
|1.7724
|838
|2005.09.16 06:20
|s/l
|94
|19.80
|1.8119
|1.8119
|1.7724
|-8513.96
|90840.69
|839
|2005.09.22 03:50
|buy
|95
|18.10
|1.8079
|1.8035
|1.8437
|840
|2005.09.22 04:00
|modify
|95
|18.10
|1.8079
|1.8049
|1.8437
|841
|2005.09.22 08:00
|modify
|95
|18.10
|1.8079
|1.8050
|1.8437
|842
|2005.09.22 09:00
|modify
|95
|18.10
|1.8079
|1.8052
|1.8437
|843
|2005.09.22 10:00
|modify
|95
|18.10
|1.8079
|1.8053
|1.8437
|844
|2005.09.22 11:09
|s/l
|95
|18.10
|1.8053
|1.8053
|1.8437
|-4706.04
|86134.65
|845
|2005.09.23 01:10
|sell
|96
|17.20
|1.7923
|1.8022
|1.7571
|846
|2005.09.23 01:10
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.8019
|1.7571
|847
|2005.09.23 02:00
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.8015
|1.7571
|848
|2005.09.23 03:00
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.8006
|1.7571
|849
|2005.09.23 04:00
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.8003
|1.7571
|850
|2005.09.23 06:00
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.7988
|1.7571
|851
|2005.09.23 07:00
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.7981
|1.7571
|852
|2005.09.23 08:00
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.7965
|1.7571
|853
|2005.09.23 08:56
|modify
|96
|17.20
|1.7923
|1.7911
|1.7571
|854
|2005.09.23 11:00
|s/l
|96
|17.20
|1.7911
|1.7911
|1.7571
|2063.98
|88198.63
|855
|2005.09.26 07:45
|sell
|97
|17.60
|1.7755
|1.7827
|1.7403
|856
|2005.09.26 07:45
|modify
|97
|17.60
|1.7755
|1.7824
|1.7403
|857
|2005.09.26 08:00
|modify
|97
|17.60
|1.7755
|1.7812
|1.7403
|858
|2005.09.26 08:58
|modify
|97
|17.60
|1.7755
|1.7743
|1.7403
|859
|2005.09.26 09:55
|s/l
|97
|17.60
|1.7743
|1.7743
|1.7403
|2112.10
|90310.73
|860
|2005.09.26 17:50
|sell
|98
|18.00
|1.7763
|1.7803
|1.7411
|861
|2005.09.26 17:50
|modify
|98
|18.00
|1.7763
|1.7800
|1.7411
|862
|2005.09.26 23:27
|s/l
|98
|18.00
|1.7800
|1.7800
|1.7411
|-6660.08
|83650.65
|863
|2005.10.04 02:20
|sell
|99
|16.70
|1.7559
|1.7606
|1.7207
|864
|2005.10.04 02:20
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7603
|1.7207
|865
|2005.10.04 03:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7602
|1.7207
|866
|2005.10.04 04:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7599
|1.7207
|867
|2005.10.04 05:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7594
|1.7207
|868
|2005.10.04 06:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7592
|1.7207
|869
|2005.10.04 07:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7591
|1.7207
|870
|2005.10.04 08:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7587
|1.7207
|871
|2005.10.04 09:00
|modify
|99
|16.70
|1.7559
|1.7585
|1.7207
|872
|2005.10.04 13:27
|s/l
|99
|16.70
|1.7585
|1.7585
|1.7207
|-4341.96
|79308.69
|873
|2005.10.06 10:35
|buy
|100
|15.80
|1.7686
|1.7641
|1.8044
|874
|2005.10.06 15:14
|modify
|100
|15.80
|1.7686
|1.7698
|1.8044
|875
|2005.10.07 03:00
|modify
|100
|15.80
|1.7686
|1.7700
|1.8044
|876
|2005.10.07 05:00
|modify
|100
|15.80
|1.7686
|1.7702
|1.8044
|877
|2005.10.07 06:00
|modify
|100
|15.80
|1.7686
|1.7708
|1.8044
|878
|2005.10.07 07:00
|modify
|100
|15.80
|1.7686
|1.7718
|1.8044
|879
|2005.10.07 08:00
|modify
|100
|15.80
|1.7686
|1.7723
|1.8044
|880
|2005.10.07 08:46
|s/l
|100
|15.80
|1.7723
|1.7723
|1.8044
|5830.11
|85138.80
|881
|2005.10.10 08:35
|sell
|101
|17.00
|1.7616
|1.7656
|1.7264
|882
|2005.10.10 08:37
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7653
|1.7264
|883
|2005.10.10 09:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7649
|1.7264
|884
|2005.10.10 10:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7647
|1.7264
|885
|2005.10.10 11:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7645
|1.7264
|886
|2005.10.10 13:46
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7604
|1.7264
|887
|2005.10.11 03:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7600
|1.7264
|888
|2005.10.11 05:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7597
|1.7264
|889
|2005.10.11 06:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7589
|1.7264
|890
|2005.10.11 07:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7586
|1.7264
|891
|2005.10.11 08:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7581
|1.7264
|892
|2005.10.11 09:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7578
|1.7264
|893
|2005.10.11 10:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7554
|1.7264
|894
|2005.10.11 11:00
|modify
|101
|17.00
|1.7616
|1.7551
|1.7264
|895
|2005.10.11 11:39
|s/l
|101
|17.00
|1.7551
|1.7551
|1.7264
|11050.03
|96188.83
|896
|2005.10.14 02:25
|buy
|102
|19.20
|1.7507
|1.7447
|1.7865
|897
|2005.10.14 03:00
|modify
|102
|19.20
|1.7507
|1.7451
|1.7865
|898
|2005.10.14 04:34
|modify
|102
|19.20
|1.7507
|1.7519
|1.7865
|899
|2005.10.14 11:13
|s/l
|102
|19.20
|1.7519
|1.7519
|1.7865
|2304.10
|98492.93
|900
|2005.10.17 01:25
|buy
|103
|19.60
|1.7642
|1.7545
|1.8000
|901
|2005.10.17 02:22
|modify
|103
|19.60
|1.7642
|1.7654
|1.8000
|902
|2005.10.17 09:58
|s/l
|103
|19.60
|1.7654
|1.7654
|1.8000
|2351.92
|100844.85
|903
|2005.10.17 10:00
|buy
|104
|20.10
|1.7659
|1.7604
|1.8017
|904
|2005.10.17 11:35
|s/l
|104
|20.10
|1.7604
|1.7604
|1.8017
|-11054.93
|89789.92
|905
|2005.10.20 05:10
|buy
|105
|17.90
|1.7604
|1.7550
|1.7962
|906
|2005.10.20 06:00
|modify
|105
|17.90
|1.7604
|1.7556
|1.7962
|907
|2005.10.20 07:00
|modify
|105
|17.90
|1.7604
|1.7566
|1.7962
|908
|2005.10.20 08:00
|modify
|105
|17.90
|1.7604
|1.7576
|1.7962
|909
|2005.10.20 08:52
|modify
|105
|17.90
|1.7604
|1.7616
|1.7962
|910
|2005.10.20 10:02
|s/l
|105
|17.90
|1.7616
|1.7616
|1.7962
|2147.99
|91937.91
|911
|2005.10.26 02:05
|buy
|106
|18.30
|1.7829
|1.7763
|1.8187
|912
|2005.10.26 03:00
|modify
|106
|18.30
|1.7829
|1.7768
|1.8187
|913
|2005.10.26 04:00
|modify
|106
|18.30
|1.7829
|1.7769
|1.8187
|914
|2005.10.26 06:00
|modify
|106
|18.30
|1.7829
|1.7777
|1.8187
|915
|2005.10.26 07:00
|modify
|106
|18.30
|1.7829
|1.7785
|1.8187
|916
|2005.10.26 08:00
|modify
|106
|18.30
|1.7829
|1.7801
|1.8187
|917
|2005.10.26 09:00
|modify
|106
|18.30
|1.7829
|1.7803
|1.8187
|918
|2005.10.26 09:24
|s/l
|106
|18.30
|1.7803
|1.7803
|1.8187
|-4758.08
|87179.83
|919
|2005.10.27 17:05
|buy
|107
|17.40
|1.7825
|1.7778
|1.8183
|920
|2005.10.28 00:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7782
|1.8183
|921
|2005.10.28 01:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7786
|1.8183
|922
|2005.10.28 02:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7797
|1.8183
|923
|2005.10.28 03:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7802
|1.8183
|924
|2005.10.28 04:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7805
|1.8183
|925
|2005.10.28 05:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7806
|1.8183
|926
|2005.10.28 06:00
|modify
|107
|17.40
|1.7825
|1.7815
|1.8183
|927
|2005.10.28 11:48
|s/l
|107
|17.40
|1.7815
|1.7815
|1.8183
|-1757.36
|85422.47
|928
|2005.10.31 08:05
|sell
|108
|17.00
|1.7765
|1.7817
|1.7413
|929
|2005.10.31 08:05
|modify
|108
|17.00
|1.7765
|1.7814
|1.7413
|930
|2005.10.31 09:00
|modify
|108
|17.00
|1.7765
|1.7802
|1.7413
|931
|2005.10.31 09:30
|s/l
|108
|17.00
|1.7802
|1.7802
|1.7413
|-6290.02
|79132.45
|932
|2005.11.01 08:25
|sell
|109
|15.80
|1.7698
|1.7739
|1.7346
|933
|2005.11.01 08:25
|modify
|109
|15.80
|1.7698
|1.7736
|1.7346
|934
|2005.11.01 09:00
|modify
|109
|15.80
|1.7698
|1.7722
|1.7346
|935
|2005.11.01 09:14
|s/l
|109
|15.80
|1.7722
|1.7722
|1.7346
|-3792.08
|75340.37
|936
|2005.11.01 23:30
|sell
|110
|15.00
|1.7668
|1.7710
|1.7316
|937
|2005.11.01 23:30
|modify
|110
|15.00
|1.7668
|1.7707
|1.7316
|938
|2005.11.02 01:45
|modify
|110
|15.00
|1.7668
|1.7656
|1.7316
|939
|2005.11.02 03:21
|s/l
|110
|15.00
|1.7656
|1.7656
|1.7316
|1800.07
|77140.44
|940
|2005.11.03 07:25
|buy
|111
|15.40
|1.7745
|1.7705
|1.8103
|941
|2005.11.03 08:00
|modify
|111
|15.40
|1.7745
|1.7723
|1.8103
|942
|2005.11.03 09:00
|modify
|111
|15.40
|1.7745
|1.7726
|1.8103
|943
|2005.11.03 10:35
|modify
|111
|15.40
|1.7745
|1.7757
|1.8103
|944
|2005.11.03 12:02
|s/l
|111
|15.40
|1.7757
|1.7757
|1.8103
|1848.06
|78988.50
|945
|2005.11.08 14:55
|sell
|112
|15.70
|1.7382
|1.7430
|1.7030
|946
|2005.11.08 14:55
|modify
|112
|15.70
|1.7382
|1.7427
|1.7030
|947
|2005.11.08 16:20
|s/l
|112
|15.70
|1.7427
|1.7427
|1.7030
|-7065.08
|71923.42
|948
|2005.11.17 01:05
|sell
|113
|14.30
|1.7188
|1.7261
|1.6836
|949
|2005.11.17 01:07
|modify
|113
|14.30
|1.7188
|1.7258
|1.6836
|950
|2005.11.17 03:00
|modify
|113
|14.30
|1.7188
|1.7248
|1.6836
|951
|2005.11.17 04:00
|modify
|113
|14.30
|1.7188
|1.7243
|1.6836
|952
|2005.11.17 07:00
|modify
|113
|14.30
|1.7188
|1.7224
|1.6836
|953
|2005.11.17 08:00
|modify
|113
|14.30
|1.7188
|1.7218
|1.6836
|954
|2005.11.17 10:17
|s/l
|113
|14.30
|1.7218
|1.7218
|1.6836
|-4290.07
|67633.35
|955
|2005.11.29 02:50
|buy
|114
|13.50
|1.7240
|1.7187
|1.7598
|956
|2005.11.29 03:00
|modify
|114
|13.50
|1.7240
|1.7188
|1.7598
|957
|2005.11.29 04:00
|close
|114
|13.50
|1.7212
|1.7188
|1.7598
|-3780.07
|63853.28
|958
|2005.11.30 06:20
|sell
|115
|12.70
|1.7189
|1.7239
|1.6837
|959
|2005.11.30 06:21
|modify
|115
|12.70
|1.7189
|1.7236
|1.6837
|960
|2005.11.30 07:00
|modify
|115
|12.70
|1.7189
|1.7231
|1.6837
|961
|2005.11.30 08:00
|modify
|115
|12.70
|1.7189
|1.7221
|1.6837
|962
|2005.11.30 09:05
|s/l
|115
|12.70
|1.7221
|1.7221
|1.6837
|-4064.04
|59789.24
|963
|2005.12.01 06:05
|buy
|116
|11.90
|1.7280
|1.7237
|1.7638
|964
|2005.12.01 07:00
|modify
|116
|11.90
|1.7280
|1.7240
|1.7638
|965
|2005.12.01 08:00
|modify
|116
|11.90
|1.7280
|1.7263
|1.7638
|966
|2005.12.01 09:18
|modify
|116
|11.90
|1.7280
|1.7292
|1.7638
|967
|2005.12.01 12:00
|s/l
|116
|11.90
|1.7292
|1.7292
|1.7638
|1428.01
|61217.25
|968
|2005.12.02 02:40
|buy
|117
|12.20
|1.7305
|1.7263
|1.7663
|969
|2005.12.02 09:00
|modify
|117
|12.20
|1.7305
|1.7266
|1.7663
|970
|2005.12.02 10:00
|modify
|117
|12.20
|1.7305
|1.7270
|1.7663
|971
|2005.12.02 11:00
|modify
|117
|12.20
|1.7305
|1.7271
|1.7663
|972
|2005.12.02 12:03
|s/l
|117
|12.20
|1.7271
|1.7271
|1.7663
|-4148.06
|57069.19
|973
|2005.12.09 01:40
|buy
|118
|11.40
|1.7507
|1.7429
|1.7865
|974
|2005.12.09 02:00
|modify
|118
|11.40
|1.7507
|1.7444
|1.7865
|975
|2005.12.09 03:00
|modify
|118
|11.40
|1.7507
|1.7446
|1.7865
|976
|2005.12.09 06:00
|modify
|118
|11.40
|1.7507
|1.7450
|1.7865
|977
|2005.12.09 07:00
|modify
|118
|11.40
|1.7507
|1.7457
|1.7865
|978
|2005.12.09 08:00
|modify
|118
|11.40
|1.7507
|1.7477
|1.7865
|979
|2005.12.09 09:00
|modify
|118
|11.40
|1.7507
|1.7485
|1.7865
|980
|2005.12.09 09:03
|s/l
|118
|11.40
|1.7485
|1.7485
|1.7865
|-2507.94
|54561.25
|981
|2005.12.12 00:05
|buy
|119
|10.90
|1.7508
|1.7463
|1.7866
|982
|2005.12.12 02:17
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7520
|1.7866
|983
|2005.12.12 12:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7540
|1.7866
|984
|2005.12.12 16:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7604
|1.7866
|985
|2005.12.12 18:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7607
|1.7866
|986
|2005.12.12 20:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7620
|1.7866
|987
|2005.12.12 21:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7622
|1.7866
|988
|2005.12.12 22:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7625
|1.7866
|989
|2005.12.12 23:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7628
|1.7866
|990
|2005.12.13 00:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7635
|1.7866
|991
|2005.12.13 01:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7646
|1.7866
|992
|2005.12.13 02:04
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7651
|1.7866
|993
|2005.12.13 03:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7655
|1.7866
|994
|2005.12.13 04:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7659
|1.7866
|995
|2005.12.13 05:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7666
|1.7866
|996
|2005.12.13 06:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7692
|1.7866
|997
|2005.12.13 07:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7697
|1.7866
|998
|2005.12.13 08:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7698
|1.7866
|999
|2005.12.13 09:00
|modify
|119
|10.90
|1.7508
|1.7704
|1.7866
|1000
|2005.12.13 10:06
|s/l
|119
|10.90
|1.7704
|1.7704
|1.7866
|21353.14
|75914.39
|1001
|2005.12.21 01:35
|sell
|120
|15.10
|1.7570
|1.7667
|1.7218
|1002
|2005.12.21 01:35
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7664
|1.7218
|1003
|2005.12.21 02:10
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7661
|1.7218
|1004
|2005.12.21 03:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7649
|1.7218
|1005
|2005.12.21 05:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7641
|1.7218
|1006
|2005.12.21 06:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7639
|1.7218
|1007
|2005.12.21 07:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7634
|1.7218
|1008
|2005.12.21 08:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7623
|1.7218
|1009
|2005.12.21 09:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7608
|1.7218
|1010
|2005.12.21 10:45
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7558
|1.7218
|1011
|2005.12.21 17:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7540
|1.7218
|1012
|2005.12.21 18:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7518
|1.7218
|1013
|2005.12.22 02:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7504
|1.7218
|1014
|2005.12.22 03:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7499
|1.7218
|1015
|2005.12.22 04:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7492
|1.7218
|1016
|2005.12.22 05:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7490
|1.7218
|1017
|2005.12.22 06:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7488
|1.7218
|1018
|2005.12.22 07:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7468
|1.7218
|1019
|2005.12.22 08:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7455
|1.7218
|1020
|2005.12.22 09:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7452
|1.7218
|1021
|2005.12.22 12:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7435
|1.7218
|1022
|2005.12.22 16:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7434
|1.7218
|1023
|2005.12.23 08:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7431
|1.7218
|1024
|2005.12.23 09:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7424
|1.7218
|1025
|2005.12.23 14:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7416
|1.7218
|1026
|2005.12.23 15:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7410
|1.7218
|1027
|2005.12.23 16:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7400
|1.7218
|1028
|2005.12.23 17:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7392
|1.7218
|1029
|2005.12.23 18:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7391
|1.7218
|1030
|2005.12.26 07:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7390
|1.7218
|1031
|2005.12.26 08:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7388
|1.7218
|1032
|2005.12.26 09:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7386
|1.7218
|1033
|2005.12.27 02:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7378
|1.7218
|1034
|2005.12.27 03:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7377
|1.7218
|1035
|2005.12.27 04:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7375
|1.7218
|1036
|2005.12.27 05:04
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7373
|1.7218
|1037
|2005.12.27 06:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7369
|1.7218
|1038
|2005.12.27 07:09
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7365
|1.7218
|1039
|2005.12.27 08:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7360
|1.7218
|1040
|2005.12.27 09:00
|modify
|120
|15.10
|1.7570
|1.7356
|1.7218
|1041
|2005.12.27 09:46
|s/l
|120
|15.10
|1.7356
|1.7356
|1.7218
|32313.95
|108228.34
|1042
|2005.12.29 02:15
|sell
|121
|21.60
|1.7210
|1.7274
|1.6858
|1043
|2005.12.29 02:15
|modify
|121
|21.60
|1.7210
|1.7271
|1.6858
|1044
|2005.12.29 04:00
|modify
|121
|21.60
|1.7210
|1.7270
|1.6858
|1045
|2005.12.29 06:00
|modify
|121
|21.60
|1.7210
|1.7261
|1.6858
|1046
|2005.12.29 07:00
|modify
|121
|21.60
|1.7210
|1.7256
|1.6858
|1047
|2005.12.29 08:00
|modify
|121
|21.60
|1.7210
|1.7247
|1.6858
|1048
|2005.12.29 09:00
|modify
|121
|21.60
|1.7210
|1.7236
|1.6858
|1049
|2005.12.29 09:03
|s/l
|121
|21.60
|1.7236
|1.7236
|1.6858
|-5616.09
|102612.25
|1050
|2005.12.30 22:35
|sell
|122
|20.50
|1.7236
|1.7298
|1.6884
|1051
|2005.12.30 22:35
|modify
|122
|20.50
|1.7236
|1.7295
|1.6884
|1052
|2006.01.02 00:49
|modify
|122
|20.50
|1.7236
|1.7291
|1.6884
|1053
|2006.01.02 01:00
|modify
|122
|20.50
|1.7236
|1.7290
|1.6884
|1054
|2006.01.02 02:09
|modify
|122
|20.50
|1.7236
|1.7286
|1.6884
|1055
|2006.01.02 02:15
|modify
|122
|20.50
|1.7236
|1.7224
|1.6884
|1056
|2006.01.02 03:35
|s/l
|122
|20.50
|1.7224
|1.7224
|1.6884
|2460.06
|105072.31
|1057
|2006.01.03 14:25
|buy
|123
|21.00
|1.7261
|1.7220
|1.7619
|1058
|2006.01.03 15:36
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7273
|1.7619
|1059
|2006.01.03 22:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7300
|1.7619
|1060
|2006.01.03 23:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7314
|1.7619
|1061
|2006.01.04 00:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7318
|1.7619
|1062
|2006.01.04 01:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7328
|1.7619
|1063
|2006.01.04 02:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7356
|1.7619
|1064
|2006.01.04 03:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7367
|1.7619
|1065
|2006.01.04 04:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7369
|1.7619
|1066
|2006.01.04 05:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7388
|1.7619
|1067
|2006.01.04 06:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7403
|1.7619
|1068
|2006.01.04 07:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7409
|1.7619
|1069
|2006.01.04 08:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7427
|1.7619
|1070
|2006.01.04 09:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7432
|1.7619
|1071
|2006.01.04 10:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7433
|1.7619
|1072
|2006.01.04 12:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7455
|1.7619
|1073
|2006.01.04 15:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7465
|1.7619
|1074
|2006.01.04 19:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7481
|1.7619
|1075
|2006.01.05 00:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7489
|1.7619
|1076
|2006.01.05 01:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7495
|1.7619
|1077
|2006.01.05 02:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7501
|1.7619
|1078
|2006.01.05 05:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7510
|1.7619
|1079
|2006.01.05 06:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7514
|1.7619
|1080
|2006.01.05 07:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7520
|1.7619
|1081
|2006.01.05 08:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7523
|1.7619
|1082
|2006.01.05 09:00
|modify
|123
|21.00
|1.7261
|1.7527
|1.7619
|1083
|2006.01.05 09:19
|s/l
|123
|21.00
|1.7527
|1.7527
|1.7619
|55775.92
|160848.23
|1084
|2006.01.09 01:30
|buy
|124
|32.10
|1.7681
|1.7605
|1.8039
|1085
|2006.01.09 05:44
|modify
|124
|32.10
|1.7681
|1.7693
|1.8039
|1086
|2006.01.09 07:52
|s/l
|124
|32.10
|1.7693
|1.7693
|1.8039
|3852.09
|164700.32
|1087
|2006.01.16 07:00
|buy
|125
|32.90
|1.7753
|1.7692
|1.8111
|1088
|2006.01.16 08:00
|modify
|125
|32.90
|1.7753
|1.7693
|1.8111
|1089
|2006.01.16 09:00
|modify
|125
|32.90
|1.7753
|1.7698
|1.8111
|1090
|2006.01.16 10:00
|modify
|125
|32.90
|1.7753
|1.7705
|1.8111
|1091
|2006.01.16 11:00
|modify
|125
|32.90
|1.7753
|1.7717
|1.8111
|1092
|2006.01.16 11:06
|s/l
|125
|32.90
|1.7717
|1.7717
|1.8111
|-11843.92
|152856.40
|1093
|2006.01.17 20:35
|sell
|126
|30.50
|1.7646
|1.7698
|1.7294
|1094
|2006.01.17 20:35
|modify
|126
|30.50
|1.7646
|1.7695
|1.7294
|1095
|2006.01.18 00:00
|close
|126
|30.50
|1.7686
|1.7695
|1.7294
|-12200.05
|140656.35
|1096
|2006.01.23 10:00
|buy
|127
|28.10
|1.7749
|1.7698
|1.8107
|1097
|2006.01.23 10:17
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7761
|1.8107
|1098
|2006.01.24 00:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7763
|1.8107
|1099
|2006.01.24 01:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7771
|1.8107
|1100
|2006.01.24 02:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7788
|1.8107
|1101
|2006.01.24 03:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7798
|1.8107
|1102
|2006.01.24 04:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7800
|1.8107
|1103
|2006.01.24 05:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7806
|1.8107
|1104
|2006.01.24 06:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7807
|1.8107
|1105
|2006.01.24 07:00
|modify
|127
|28.10
|1.7749
|1.7813
|1.8107
|1106
|2006.01.24 09:27
|s/l
|127
|28.10
|1.7813
|1.7813
|1.8107
|17955.82
|158612.17
|1107
|2006.01.27 10:45
|sell
|128
|31.70
|1.7812
|1.7874
|1.7460
|1108
|2006.01.27 10:45
|modify
|128
|31.70
|1.7812
|1.7871
|1.7460
|1109
|2006.01.27 11:00
|modify
|128
|31.70
|1.7812
|1.7866
|1.7460
|1110
|2006.01.27 12:00
|modify
|128
|31.70
|1.7812
|1.7864
|1.7460
|1111
|2006.01.27 12:03
|modify
|128
|31.70
|1.7812
|1.7800
|1.7460
|1112
|2006.01.27 14:30
|s/l
|128
|31.70
|1.7800
|1.7800
|1.7460
|3804.16
|162416.33
|1113
|2006.02.03 00:45
|buy
|129
|32.40
|1.7783
|1.7714
|1.8141
|1114
|2006.02.03 01:10
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7720
|1.8141
|1115
|2006.02.03 02:00
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7721
|1.8141
|1116
|2006.02.03 05:00
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7725
|1.8141
|1117
|2006.02.03 06:05
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7735
|1.8141
|1118
|2006.02.03 07:00
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7739
|1.8141
|1119
|2006.02.03 08:00
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7752
|1.8141
|1120
|2006.02.03 09:00
|modify
|129
|32.40
|1.7783
|1.7758
|1.8141
|1121
|2006.02.03 10:46
|s/l
|129
|32.40
|1.7758
|1.7758
|1.8141
|-8099.99
|154316.34
|1122
|2006.02.06 01:25
|sell
|130
|30.80
|1.7636
|1.7718
|1.7284
|1123
|2006.02.06 01:25
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7715
|1.7284
|1124
|2006.02.06 07:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7691
|1.7284
|1125
|2006.02.06 08:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7676
|1.7284
|1126
|2006.02.06 08:12
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7624
|1.7284
|1127
|2006.02.06 12:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7623
|1.7284
|1128
|2006.02.06 13:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7617
|1.7284
|1129
|2006.02.06 14:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7600
|1.7284
|1130
|2006.02.06 17:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7599
|1.7284
|1131
|2006.02.06 18:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7597
|1.7284
|1132
|2006.02.06 19:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7570
|1.7284
|1133
|2006.02.06 20:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7550
|1.7284
|1134
|2006.02.07 00:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7542
|1.7284
|1135
|2006.02.07 01:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7539
|1.7284
|1136
|2006.02.07 04:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7528
|1.7284
|1137
|2006.02.07 05:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7527
|1.7284
|1138
|2006.02.07 06:05
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7523
|1.7284
|1139
|2006.02.07 07:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7518
|1.7284
|1140
|2006.02.07 08:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7513
|1.7284
|1141
|2006.02.07 09:00
|modify
|130
|30.80
|1.7636
|1.7505
|1.7284
|1142
|2006.02.07 09:12
|s/l
|130
|30.80
|1.7505
|1.7505
|1.7284
|40347.97
|194664.31
|1143
|2006.02.07 23:45
|sell
|131
|38.90
|1.7464
|1.7508
|1.7112
|1144
|2006.02.07 23:45
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7505
|1.7112
|1145
|2006.02.08 05:00
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7500
|1.7112
|1146
|2006.02.08 06:00
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7495
|1.7112
|1147
|2006.02.08 07:00
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7493
|1.7112
|1148
|2006.02.08 08:00
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7482
|1.7112
|1149
|2006.02.08 09:00
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7476
|1.7112
|1150
|2006.02.08 09:41
|modify
|131
|38.90
|1.7464
|1.7452
|1.7112
|1151
|2006.02.09 02:02
|s/l
|131
|38.90
|1.7452
|1.7452
|1.7112
|4667.99
|199332.30
|1152
|2006.02.20 09:30
|buy
|132
|39.80
|1.7429
|1.7377
|1.7787
|1153
|2006.02.20 10:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7382
|1.7787
|1154
|2006.02.20 11:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7383
|1.7787
|1155
|2006.02.20 12:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7384
|1.7787
|1156
|2006.02.20 13:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7387
|1.7787
|1157
|2006.02.20 14:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7389
|1.7787
|1158
|2006.02.20 16:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7391
|1.7787
|1159
|2006.02.20 17:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7393
|1.7787
|1160
|2006.02.20 18:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7394
|1.7787
|1161
|2006.02.20 19:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7397
|1.7787
|1162
|2006.02.21 00:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7402
|1.7787
|1163
|2006.02.21 02:00
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7406
|1.7787
|1164
|2006.02.21 13:59
|modify
|132
|39.80
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|1165
|2006.02.21 16:04
|s/l
|132
|39.80
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|4736.34
|204068.64
|1166
|2006.02.27 17:40
|sell
|133
|40.80
|1.7417
|1.7459
|1.7065
|1167
|2006.02.27 17:40
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7456
|1.7065
|1168
|2006.02.27 18:00
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7453
|1.7065
|1169
|2006.02.28 02:00
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7452
|1.7065
|1170
|2006.02.28 03:00
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7449
|1.7065
|1171
|2006.02.28 04:00
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7441
|1.7065
|1172
|2006.02.28 08:00
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7437
|1.7065
|1173
|2006.02.28 08:05
|modify
|133
|40.80
|1.7417
|1.7405
|1.7065
|1174
|2006.02.28 09:44
|s/l
|133
|40.80
|1.7405
|1.7405
|1.7065
|4896.22
|208964.86
|1175
|2006.03.01 08:50
|buy
|134
|41.70
|1.7536
|1.7494
|1.7894
|1176
|2006.03.01 09:00
|modify
|134
|41.70
|1.7536
|1.7505
|1.7894
|1177
|2006.03.01 11:10
|modify
|134
|41.70
|1.7536
|1.7548
|1.7894
|1178
|2006.03.01 16:08
|s/l
|134
|41.70
|1.7548
|1.7548
|1.7894
|5004.20
|213969.06
|1179
|2006.03.08 03:00
|sell
|135
|42.70
|1.7370
|1.7417
|1.7018
|1180
|2006.03.08 03:00
|modify
|135
|42.70
|1.7370
|1.7414
|1.7018
|1181
|2006.03.08 05:00
|modify
|135
|42.70
|1.7370
|1.7411
|1.7018
|1182
|2006.03.08 06:00
|modify
|135
|42.70
|1.7370
|1.7406
|1.7018
|1183
|2006.03.08 07:00
|modify
|135
|42.70
|1.7370
|1.7395
|1.7018
|1184
|2006.03.08 08:00
|modify
|135
|42.70
|1.7370
|1.7394
|1.7018
|1185
|2006.03.08 08:27
|s/l
|135
|42.70
|1.7394
|1.7394
|1.7018
|-10248.05
|203721.01
|1186
|2006.03.13 00:55
|sell
|136
|40.70
|1.7276
|1.7340
|1.6924
|1187
|2006.03.13 00:55
|modify
|136
|40.70
|1.7276
|1.7337
|1.6924
|1188
|2006.03.13 07:00
|modify
|136
|40.70
|1.7276
|1.7323
|1.6924
|1189
|2006.03.13 08:00
|modify
|136
|40.70
|1.7276
|1.7304
|1.6924
|1190
|2006.03.13 09:00
|modify
|136
|40.70
|1.7276
|1.7298
|1.6924
|1191
|2006.03.13 10:00
|modify
|136
|40.70
|1.7276
|1.7264
|1.6924
|1192
|2006.03.13 11:38
|s/l
|136
|40.70
|1.7264
|1.7264
|1.6924
|4883.91
|208604.92
|1193
|2006.03.14 08:45
|buy
|137
|41.70
|1.7344
|1.7292
|1.7702
|1194
|2006.03.14 09:00
|modify
|137
|41.70
|1.7344
|1.7296
|1.7702
|1195
|2006.03.14 10:00
|modify
|137
|41.70
|1.7344
|1.7297
|1.7702
|1196
|2006.03.14 12:00
|modify
|137
|41.70
|1.7344
|1.7298
|1.7702
|1197
|2006.03.14 14:30
|modify
|137
|41.70
|1.7344
|1.7356
|1.7702
|1198
|2006.03.14 14:32
|s/l
|137
|41.70
|1.7356
|1.7356
|1.7702
|5004.07
|213608.99
|1199
|2006.03.15 02:10
|buy
|138
|42.70
|1.7457
|1.7385
|1.7815
|1200
|2006.03.15 03:00
|modify
|138
|42.70
|1.7457
|1.7389
|1.7815
|1201
|2006.03.15 06:00
|modify
|138
|42.70
|1.7457
|1.7394
|1.7815
|1202
|2006.03.15 07:00
|modify
|138
|42.70
|1.7457
|1.7406
|1.7815
|1203
|2006.03.15 08:00
|modify
|138
|42.70
|1.7457
|1.7416
|1.7815
|1204
|2006.03.15 09:00
|modify
|138
|42.70
|1.7457
|1.7424
|1.7815
|1205
|2006.03.15 10:00
|modify
|138
|42.70
|1.7457
|1.7428
|1.7815
|1206
|2006.03.15 10:34
|s/l
|138
|42.70
|1.7428
|1.7428
|1.7815
|-12382.79
|201226.20
|1207
|2006.03.16 05:30
|buy
|139
|40.20
|1.7466
|1.7411
|1.7824
|1208
|2006.03.16 06:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7415
|1.7824
|1209
|2006.03.16 07:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7423
|1.7824
|1210
|2006.03.16 08:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7428
|1.7824
|1211
|2006.03.16 14:33
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7478
|1.7824
|1212
|2006.03.16 21:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7480
|1.7824
|1213
|2006.03.17 00:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7488
|1.7824
|1214
|2006.03.17 01:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7489
|1.7824
|1215
|2006.03.17 02:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7496
|1.7824
|1216
|2006.03.17 03:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7502
|1.7824
|1217
|2006.03.17 04:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7503
|1.7824
|1218
|2006.03.17 06:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7512
|1.7824
|1219
|2006.03.17 07:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7518
|1.7824
|1220
|2006.03.17 08:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7524
|1.7824
|1221
|2006.03.17 09:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7528
|1.7824
|1222
|2006.03.17 10:00
|modify
|139
|40.20
|1.7466
|1.7533
|1.7824
|1223
|2006.03.17 13:33
|s/l
|139
|40.20
|1.7533
|1.7533
|1.7824
|26893.87
|228120.07
|1224
|2006.03.22 00:00
|sell
|140
|45.60
|1.7487
|1.7547
|1.7135
|1225
|2006.03.22 00:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7544
|1.7135
|1226
|2006.03.22 02:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7543
|1.7135
|1227
|2006.03.22 03:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7542
|1.7135
|1228
|2006.03.22 04:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7536
|1.7135
|1229
|2006.03.22 05:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7532
|1.7135
|1230
|2006.03.22 06:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7527
|1.7135
|1231
|2006.03.22 07:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7525
|1.7135
|1232
|2006.03.22 08:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7520
|1.7135
|1233
|2006.03.22 09:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7514
|1.7135
|1234
|2006.03.23 01:57
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7475
|1.7135
|1235
|2006.03.23 14:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7467
|1.7135
|1236
|2006.03.23 18:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7422
|1.7135
|1237
|2006.03.24 07:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7418
|1.7135
|1238
|2006.03.24 08:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7389
|1.7135
|1239
|2006.03.24 09:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7381
|1.7135
|1240
|2006.03.24 10:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7370
|1.7135
|1241
|2006.03.24 12:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7368
|1.7135
|1242
|2006.03.24 14:00
|modify
|140
|45.60
|1.7487
|1.7364
|1.7135
|1243
|2006.03.24 15:06
|s/l
|140
|45.60
|1.7364
|1.7364
|1.7135
|56088.10
|284208.17
|1244
|2006.04.19 07:30
|buy
|141
|56.80
|1.7812
|1.7763
|1.8170
|1245
|2006.04.19 08:00
|modify
|141
|56.80
|1.7812
|1.7769
|1.8170
|1246
|2006.04.19 09:00
|modify
|141
|56.80
|1.7812
|1.7772
|1.8170
|1247
|2006.04.19 10:34
|modify
|141
|56.80
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|1248
|2006.04.19 14:35
|s/l
|141
|56.80
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|6815.99
|291024.16
|1249
|2006.04.20 02:15
|buy
|142
|58.20
|1.7901
|1.7830
|1.8259
|1250
|2006.04.20 03:00
|modify
|142
|58.20
|1.7901
|1.7837
|1.8259
|1251
|2006.04.20 05:00
|modify
|142
|58.20
|1.7901
|1.7838
|1.8259
|1252
|2006.04.20 06:00
|modify
|142
|58.20
|1.7901
|1.7848
|1.8259
|1253
|2006.04.20 07:00
|modify
|142
|58.20
|1.7901
|1.7858
|1.8259
|1254
|2006.04.20 08:00
|modify
|142
|58.20
|1.7901
|1.7864
|1.8259
|1255
|2006.04.20 09:08
|modify
|142
|58.20
|1.7901
|1.7870
|1.8259
|1256
|2006.04.20 09:10
|s/l
|142
|58.20
|1.7870
|1.7870
|1.8259
|-18042.28
|272981.88
|1257
|2006.04.21 03:55
|sell
|143
|54.50
|1.7793
|1.7847
|1.7441
|1258
|2006.04.21 03:55
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7844
|1.7441
|1259
|2006.04.21 04:00
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7837
|1.7441
|1260
|2006.04.21 05:00
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7835
|1.7441
|1261
|2006.04.21 06:00
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7827
|1.7441
|1262
|2006.04.21 07:00
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7820
|1.7441
|1263
|2006.04.21 08:00
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7807
|1.7441
|1264
|2006.04.21 09:00
|modify
|143
|54.50
|1.7793
|1.7800
|1.7441
|1265
|2006.04.21 10:03
|s/l
|143
|54.50
|1.7800
|1.7800
|1.7441
|-3815.14
|269166.74
|1266
|2006.04.28 03:30
|buy
|144
|53.80
|1.8011
|1.7908
|1.8369
|1267
|2006.04.28 06:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.7915
|1.8369
|1268
|2006.04.28 07:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.7920
|1.8369
|1269
|2006.04.28 08:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.7971
|1.8369
|1270
|2006.04.28 09:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.7985
|1.8369
|1271
|2006.04.28 10:32
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8023
|1.8369
|1272
|2006.04.28 17:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8027
|1.8369
|1273
|2006.04.28 18:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8059
|1.8369
|1274
|2006.04.28 19:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8112
|1.8369
|1275
|2006.05.01 03:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8116
|1.8369
|1276
|2006.05.01 04:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8124
|1.8369
|1277
|2006.05.01 05:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8130
|1.8369
|1278
|2006.05.01 07:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8142
|1.8369
|1279
|2006.05.01 08:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8163
|1.8369
|1280
|2006.05.01 09:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8181
|1.8369
|1281
|2006.05.01 10:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8197
|1.8369
|1282
|2006.05.01 11:05
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8202
|1.8369
|1283
|2006.05.01 12:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8207
|1.8369
|1284
|2006.05.01 13:05
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8210
|1.8369
|1285
|2006.05.01 14:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8215
|1.8369
|1286
|2006.05.01 15:00
|modify
|144
|53.80
|1.8011
|1.8216
|1.8369
|1287
|2006.05.01 15:12
|t/p
|144
|53.80
|1.8369
|1.8216
|1.8369
|192550.38
|461717.12
|1288
|2006.05.05 03:40
|buy
|145
|92.30
|1.8510
|1.8409
|1.8868
|1289
|2006.05.05 04:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8421
|1.8868
|1290
|2006.05.05 05:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8423
|1.8868
|1291
|2006.05.05 06:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8434
|1.8868
|1292
|2006.05.05 07:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8445
|1.8868
|1293
|2006.05.05 08:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8457
|1.8868
|1294
|2006.05.05 09:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8459
|1.8868
|1295
|2006.05.05 10:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8461
|1.8868
|1296
|2006.05.05 12:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8466
|1.8868
|1297
|2006.05.05 14:30
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|1298
|2006.05.08 07:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8526
|1.8868
|1299
|2006.05.08 08:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8537
|1.8868
|1300
|2006.05.08 09:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8547
|1.8868
|1301
|2006.05.08 12:00
|modify
|145
|92.30
|1.8510
|1.8589
|1.8868
|1302
|2006.05.08 15:59
|s/l
|145
|92.30
|1.8589
|1.8589
|1.8868
|72824.51
|534541.63
|1303
|2006.05.15 08:30
|buy
|146
|100.00
|1.8927
|1.8874
|1.9285
|1304
|2006.05.15 09:00
|modify
|146
|100.00
|1.8927
|1.8879
|1.9285
|1305
|2006.05.15 10:06
|s/l
|146
|100.00
|1.8879
|1.8879
|1.9285
|-48000.26
|486541.37
|1306
|2006.05.19 05:55
|buy
|147
|97.30
|1.8902
|1.8805
|1.9260
|1307
|2006.05.19 06:00
|modify
|147
|97.30
|1.8902
|1.8813
|1.9260
|1308
|2006.05.19 07:00
|modify
|147
|97.30
|1.8902
|1.8830
|1.9260
|1309
|2006.05.19 08:00
|modify
|147
|97.30
|1.8902
|1.8839
|1.9260
|1310
|2006.05.19 09:00
|modify
|147
|97.30
|1.8902
|1.8850
|1.9260
|1311
|2006.05.19 09:10
|s/l
|147
|97.30
|1.8850
|1.8850
|1.9260
|-50595.70
|435945.67
|1312
|2006.05.19 21:15
|sell
|148
|87.10
|1.8780
|1.8860
|1.8428
|1313
|2006.05.19 21:15
|modify
|148
|87.10
|1.8780
|1.8857
|1.8428
|1314
|2006.05.22 02:15
|modify
|148
|87.10
|1.8780
|1.8768
|1.8428
|1315
|2006.05.22 12:09
|s/l
|148
|87.10
|1.8768
|1.8768
|1.8428
|10452.18
|446397.85
|1316
|2006.05.23 01:10
|buy
|149
|89.20
|1.8832
|1.8754
|1.9190
|1317
|2006.05.23 02:00
|modify
|149
|89.20
|1.8832
|1.8759
|1.9190
|1318
|2006.05.23 04:00
|modify
|149
|89.20
|1.8832
|1.8766
|1.9190
|1319
|2006.05.23 06:00
|modify
|149
|89.20
|1.8832
|1.8769
|1.9190
|1320
|2006.05.23 06:53
|modify
|149
|89.20
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|1321
|2006.05.23 08:07
|s/l
|149
|89.20
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|10704.00
|457101.85
|1322
|2006.05.29 03:15
|sell
|150
|91.40
|1.8596
|1.8678
|1.8244
|1323
|2006.05.29 03:16
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8675
|1.8244
|1324
|2006.05.29 04:00
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8671
|1.8244
|1325
|2006.05.29 05:00
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8670
|1.8244
|1326
|2006.05.29 06:00
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8665
|1.8244
|1327
|2006.05.29 07:00
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8655
|1.8244
|1328
|2006.05.29 08:00
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8622
|1.8244
|1329
|2006.05.29 09:00
|modify
|150
|91.40
|1.8596
|1.8611
|1.8244
|1330
|2006.05.29 09:46
|s/l
|150
|91.40
|1.8611
|1.8611
|1.8244
|-13710.48
|443391.37
|1331
|2006.05.31 01:05
|buy
|151
|88.60
|1.8813
|1.8716
|1.9171
|1332
|2006.05.31 02:00
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8717
|1.9171
|1333
|2006.05.31 03:00
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8727
|1.9171
|1334
|2006.05.31 05:00
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8735
|1.9171
|1335
|2006.05.31 06:00
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8745
|1.9171
|1336
|2006.05.31 07:00
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8771
|1.9171
|1337
|2006.05.31 08:00
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8778
|1.9171
|1338
|2006.05.31 08:52
|modify
|151
|88.60
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|1339
|2006.05.31 09:50
|s/l
|151
|88.60
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|10631.63
|454023.00
|1340
|2006.06.06 08:20
|sell
|152
|90.80
|1.8731
|1.8784
|1.8379
|1341
|2006.06.06 08:20
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8781
|1.8379
|1342
|2006.06.06 09:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8779
|1.8379
|1343
|2006.06.06 12:24
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8719
|1.8379
|1344
|2006.06.06 19:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8717
|1.8379
|1345
|2006.06.07 00:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8714
|1.8379
|1346
|2006.06.07 01:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8708
|1.8379
|1347
|2006.06.07 02:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8703
|1.8379
|1348
|2006.06.07 04:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8692
|1.8379
|1349
|2006.06.07 06:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8680
|1.8379
|1350
|2006.06.07 07:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8671
|1.8379
|1351
|2006.06.07 08:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8661
|1.8379
|1352
|2006.06.07 10:00
|modify
|152
|90.80
|1.8731
|1.8637
|1.8379
|1353
|2006.06.07 12:26
|s/l
|152
|90.80
|1.8637
|1.8637
|1.8379
|85352.38
|539375.38
|1354
|2006.06.14 03:30
|sell
|153
|100.00
|1.8351
|1.8445
|1.7999
|1355
|2006.06.14 03:31
|modify
|153
|100.00
|1.8351
|1.8442
|1.7999
|1356
|2006.06.14 04:00
|modify
|153
|100.00
|1.8351
|1.8438
|1.7999
|1357
|2006.06.14 05:00
|modify
|153
|100.00
|1.8351
|1.8437
|1.7999
|1358
|2006.06.14 06:00
|modify
|153
|100.00
|1.8351
|1.8427
|1.7999
|1359
|2006.06.14 07:00
|modify
|153
|100.00
|1.8351
|1.8414
|1.7999
|1360
|2006.06.14 08:00
|close
|153
|100.00
|1.8376
|1.8414
|1.7999
|-24998.88
|514376.50
|1361
|2006.07.03 01:50
|buy
|154
|100.00
|1.8467
|1.8371
|1.8825
|1362
|2006.07.03 02:00
|modify
|154
|100.00
|1.8467
|1.8374
|1.8825
|1363
|2006.07.03 03:00
|modify
|154
|100.00
|1.8467
|1.8381
|1.8825
|1364
|2006.07.03 06:00
|modify
|154
|100.00
|1.8467
|1.8384
|1.8825
|1365
|2006.07.03 07:00
|modify
|154
|100.00
|1.8467
|1.8406
|1.8825
|1366
|2006.07.03 08:00
|modify
|154
|100.00
|1.8467
|1.8411
|1.8825
|1367
|2006.07.03 09:00
|modify
|154
|100.00
|1.8467
|1.8425
|1.8825
|1368
|2006.07.03 12:07
|s/l
|154
|100.00
|1.8425
|1.8425
|1.8825
|-42000.23
|472376.27
|1369
|2006.07.06 01:45
|sell
|155
|94.40
|1.8357
|1.8434
|1.8005
|1370
|2006.07.06 01:46
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8431
|1.8005
|1371
|2006.07.06 02:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8425
|1.8005
|1372
|2006.07.06 03:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8418
|1.8005
|1373
|2006.07.06 04:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8414
|1.8005
|1374
|2006.07.06 05:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8413
|1.8005
|1375
|2006.07.06 06:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8391
|1.8005
|1376
|2006.07.06 07:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8379
|1.8005
|1377
|2006.07.06 08:00
|modify
|155
|94.40
|1.8357
|1.8374
|1.8005
|1378
|2006.07.06 08:24
|s/l
|155
|94.40
|1.8374
|1.8374
|1.8005
|-16047.67
|456328.60
|1379
|2006.07.10 02:20
|buy
|156
|91.20
|1.8479
|1.8435
|1.8837
|1380
|2006.07.10 07:00
|modify
|156
|91.20
|1.8479
|1.8462
|1.8837
|1381
|2006.07.10 09:00
|modify
|156
|91.20
|1.8479
|1.8466
|1.8837
|1382
|2006.07.10 09:22
|modify
|156
|91.20
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|1383
|2006.07.10 10:33
|s/l
|156
|91.20
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|10944.15
|467272.75
|1384
|2006.07.13 03:10
|sell
|157
|93.40
|1.8347
|1.8424
|1.7995
|1385
|2006.07.13 03:12
|modify
|157
|93.40
|1.8347
|1.8421
|1.7995
|1386
|2006.07.13 04:00
|modify
|157
|93.40
|1.8347
|1.8412
|1.7995
|1387
|2006.07.13 05:00
|modify
|157
|93.40
|1.8347
|1.8405
|1.7995
|1388
|2006.07.13 06:00
|modify
|157
|93.40
|1.8347
|1.8386
|1.7995
|1389
|2006.07.13 07:00
|modify
|157
|93.40
|1.8347
|1.8380
|1.7995
|1390
|2006.07.13 08:00
|modify
|157
|93.40
|1.8347
|1.8373
|1.7995
|1391
|2006.07.13 09:14
|s/l
|157
|93.40
|1.8373
|1.8373
|1.7995
|-24284.11
|442988.64
|1392
|2006.07.14 03:25
|buy
|158
|88.50
|1.8408
|1.8363
|1.8766
|1393
|2006.07.14 04:00
|close
|158
|88.50
|1.8409
|1.8363
|1.8766
|884.54
|443873.18
|1394
|2006.07.17 00:40
|sell
|159
|88.70
|1.8385
|1.8447
|1.8033
|1395
|2006.07.17 00:41
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8444
|1.8033
|1396
|2006.07.17 02:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8437
|1.8033
|1397
|2006.07.17 03:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8432
|1.8033
|1398
|2006.07.17 04:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8429
|1.8033
|1399
|2006.07.17 05:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8423
|1.8033
|1400
|2006.07.17 06:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8422
|1.8033
|1401
|2006.07.17 07:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8409
|1.8033
|1402
|2006.07.17 08:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8396
|1.8033
|1403
|2006.07.17 09:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8394
|1.8033
|1404
|2006.07.17 09:45
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8373
|1.8033
|1405
|2006.07.17 12:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8314
|1.8033
|1406
|2006.07.17 13:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8289
|1.8033
|1407
|2006.07.17 14:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8287
|1.8033
|1408
|2006.07.18 02:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8260
|1.8033
|1409
|2006.07.18 04:55
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8253
|1.8033
|1410
|2006.07.18 05:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8247
|1.8033
|1411
|2006.07.18 06:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8242
|1.8033
|1412
|2006.07.18 07:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8235
|1.8033
|1413
|2006.07.18 08:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8228
|1.8033
|1414
|2006.07.18 09:00
|modify
|159
|88.70
|1.8385
|1.8224
|1.8033
|1415
|2006.07.18 09:24
|s/l
|159
|88.70
|1.8224
|1.8224
|1.8033
|142807.20
|586680.38
|1416
|2006.07.20 21:50
|buy
|160
|100.00
|1.8481
|1.8430
|1.8839
|1417
|2006.07.21 03:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8431
|1.8839
|1418
|2006.07.21 04:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8438
|1.8839
|1419
|2006.07.21 05:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8446
|1.8839
|1420
|2006.07.21 07:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8449
|1.8839
|1421
|2006.07.21 08:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8454
|1.8839
|1422
|2006.07.21 09:14
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|1423
|2006.07.21 14:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8501
|1.8839
|1424
|2006.07.24 01:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8503
|1.8839
|1425
|2006.07.24 02:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8513
|1.8839
|1426
|2006.07.24 03:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8518
|1.8839
|1427
|2006.07.24 06:04
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8519
|1.8839
|1428
|2006.07.24 07:00
|modify
|160
|100.00
|1.8481
|1.8525
|1.8839
|1429
|2006.07.24 07:33
|s/l
|160
|100.00
|1.8525
|1.8525
|1.8839
|43799.84
|630480.22
|1430
|2006.07.26 01:45
|sell
|161
|100.00
|1.8410
|1.8489
|1.8058
|1431
|2006.07.26 01:45
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8486
|1.8058
|1432
|2006.07.26 02:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8479
|1.8058
|1433
|2006.07.26 03:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8478
|1.8058
|1434
|2006.07.26 04:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8477
|1.8058
|1435
|2006.07.26 05:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8476
|1.8058
|1436
|2006.07.26 06:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8472
|1.8058
|1437
|2006.07.26 07:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8465
|1.8058
|1438
|2006.07.26 08:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8448
|1.8058
|1439
|2006.07.26 09:00
|modify
|161
|100.00
|1.8410
|1.8431
|1.8058
|1440
|2006.07.26 14:55
|s/l
|161
|100.00
|1.8431
|1.8431
|1.8058
|-21000.39
|609479.83
|1441
|2006.07.28 22:20
|buy
|162
|100.00
|1.8626
|1.8553
|1.8984
|1442
|2006.07.31 05:00
|modify
|162
|100.00
|1.8626
|1.8557
|1.8984
|1443
|2006.07.31 06:00
|modify
|162
|100.00
|1.8626
|1.8558
|1.8984
|1444
|2006.07.31 07:00
|modify
|162
|100.00
|1.8626
|1.8583
|1.8984
|1445
|2006.07.31 08:00
|modify
|162
|100.00
|1.8626
|1.8589
|1.8984
|1446
|2006.07.31 09:00
|modify
|162
|100.00
|1.8626
|1.8590
|1.8984
|1447
|2006.07.31 11:04
|modify
|162
|100.00
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|1448
|2006.07.31 12:23
|s/l
|162
|100.00
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|11899.62
|621379.45
|1449
|2006.08.01 02:40
|buy
|163
|100.00
|1.8668
|1.8608
|1.9026
|1450
|2006.08.01 03:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8612
|1.9026
|1451
|2006.08.01 04:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8614
|1.9026
|1452
|2006.08.01 06:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8615
|1.9026
|1453
|2006.08.01 07:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8618
|1.9026
|1454
|2006.08.01 08:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8621
|1.9026
|1455
|2006.08.01 09:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8625
|1.9026
|1456
|2006.08.01 17:53
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|1457
|2006.08.02 04:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8683
|1.9026
|1458
|2006.08.02 06:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8700
|1.9026
|1459
|2006.08.02 07:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8715
|1.9026
|1460
|2006.08.02 08:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8718
|1.9026
|1461
|2006.08.02 09:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8727
|1.9026
|1462
|2006.08.02 10:00
|modify
|163
|100.00
|1.8668
|1.8734
|1.9026
|1463
|2006.08.02 11:21
|s/l
|163
|100.00
|1.8734
|1.8734
|1.9026
|65899.80
|687279.25
|1464
|2006.08.04 04:55
|buy
|164
|100.00
|1.8860
|1.8771
|1.9218
|1465
|2006.08.04 05:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8805
|1.9218
|1466
|2006.08.04 06:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8817
|1.9218
|1467
|2006.08.04 07:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8826
|1.9218
|1468
|2006.08.04 09:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8827
|1.9218
|1469
|2006.08.04 10:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8831
|1.9218
|1470
|2006.08.04 10:05
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|1471
|2006.08.04 16:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8945
|1.9218
|1472
|2006.08.04 17:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8960
|1.9218
|1473
|2006.08.04 18:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8980
|1.9218
|1474
|2006.08.07 01:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8981
|1.9218
|1475
|2006.08.07 02:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8989
|1.9218
|1476
|2006.08.07 03:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8998
|1.9218
|1477
|2006.08.07 04:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.8999
|1.9218
|1478
|2006.08.07 05:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.9001
|1.9218
|1479
|2006.08.07 06:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.9003
|1.9218
|1480
|2006.08.07 07:00
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.9047
|1.9218
|1481
|2006.08.07 08:12
|modify
|164
|100.00
|1.8860
|1.9060
|1.9218
|1482
|2006.08.07 08:51
|s/l
|164
|100.00
|1.9060
|1.9060
|1.9218
|199901.32
|887180.57
|1483
|2006.08.09 08:15
|sell
|165
|100.00
|1.9045
|1.9095
|1.8693
|1484
|2006.08.09 08:15
|modify
|165
|100.00
|1.9045
|1.9092
|1.8693
|1485
|2006.08.09 10:06
|s/l
|165
|100.00
|1.9092
|1.9092
|1.8693
|-46999.92
|840180.65
|1486
|2006.08.11 00:45
|sell
|166
|100.00
|1.8942
|1.9028
|1.8590
|1487
|2006.08.11 00:45
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.9025
|1.8590
|1488
|2006.08.11 01:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.9003
|1.8590
|1489
|2006.08.11 02:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8993
|1.8590
|1490
|2006.08.11 03:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8989
|1.8590
|1491
|2006.08.11 04:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8986
|1.8590
|1492
|2006.08.11 05:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8982
|1.8590
|1493
|2006.08.11 06:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8971
|1.8590
|1494
|2006.08.11 07:00
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8965
|1.8590
|1495
|2006.08.11 08:06
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8940
|1.8590
|1496
|2006.08.11 08:26
|modify
|166
|100.00
|1.8942
|1.8930
|1.8590
|1497
|2006.08.11 09:08
|s/l
|166
|100.00
|1.8930
|1.8930
|1.8590
|11999.67
|852180.32
|1498
|2006.08.14 03:00
|sell
|167
|100.00
|1.8933
|1.8985
|1.8581
|1499
|2006.08.14 03:00
|modify
|167
|100.00
|1.8933
|1.8982
|1.8581
|1500
|2006.08.14 07:00
|modify
|167
|100.00
|1.8933
|1.8975
|1.8581
|1501
|2006.08.14 08:00
|modify
|167
|100.00
|1.8933
|1.8966
|1.8581
|1502
|2006.08.14 09:00
|modify
|167
|100.00
|1.8933
|1.8957
|1.8581
|1503
|2006.08.14 09:27
|modify
|167
|100.00
|1.8933
|1.8921
|1.8581
|1504
|2006.08.14 16:20
|s/l
|167
|100.00
|1.8921
|1.8921
|1.8581
|12000.56
|864180.88
|1505
|2006.08.15 22:05
|buy
|168
|100.00
|1.8932
|1.8849
|1.9290
|1506
|2006.08.15 23:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8853
|1.9290
|1507
|2006.08.16 00:05
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8863
|1.9290
|1508
|2006.08.16 01:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8870
|1.9290
|1509
|2006.08.16 02:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8882
|1.9290
|1510
|2006.08.16 03:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8887
|1.9290
|1511
|2006.08.16 04:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8891
|1.9290
|1512
|2006.08.16 05:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8893
|1.9290
|1513
|2006.08.16 06:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8914
|1.9290
|1514
|2006.08.16 07:00
|modify
|168
|100.00
|1.8932
|1.8925
|1.9290
|1515
|2006.08.16 08:47
|s/l
|168
|100.00
|1.8925
|1.8925
|1.9290
|-7099.90
|857080.98
|1516
|2006.08.18 05:45
|sell
|169
|100.00
|1.8860
|1.8921
|1.8508
|1517
|2006.08.18 05:45
|modify
|169
|100.00
|1.8860
|1.8918
|1.8508
|1518
|2006.08.18 06:00
|modify
|169
|100.00
|1.8860
|1.8909
|1.8508
|1519
|2006.08.18 07:00
|modify
|169
|100.00
|1.8860
|1.8904
|1.8508
|1520
|2006.08.18 08:00
|close
|169
|100.00
|1.8866
|1.8904
|1.8508
|-5999.31
|851081.67
|1521
|2006.08.21 21:05
|buy
|170
|100.00
|1.8940
|1.8885
|1.9298
|1522
|2006.08.22 00:00
|modify
|170
|100.00
|1.8940
|1.8888
|1.9298
|1523
|2006.08.22 01:00
|modify
|170
|100.00
|1.8940
|1.8905
|1.9298
|1524
|2006.08.22 01:41
|s/l
|170
|100.00
|1.8905
|1.8905
|1.9298
|-35100.04
|815981.63
|1525
|2006.08.23 08:55
|sell
|171
|100.00
|1.8889
|1.8929
|1.8537
|1526
|2006.08.23 08:55
|modify
|171
|100.00
|1.8889
|1.8926
|1.8537
|1527
|2006.08.23 09:00
|modify
|171
|100.00
|1.8889
|1.8922
|1.8537
|1528
|2006.08.23 09:33
|s/l
|171
|100.00
|1.8922
|1.8922
|1.8537
|-32999.58
|782982.05
|1529
|2006.08.25 04:40
|sell
|172
|100.00
|1.8880
|1.8945
|1.8528
|1530
|2006.08.25 04:41
|modify
|172
|100.00
|1.8880
|1.8942
|1.8528
|1531
|2006.08.25 06:00
|modify
|172
|100.00
|1.8880
|1.8935
|1.8528
|1532
|2006.08.25 07:00
|modify
|172
|100.00
|1.8880
|1.8933
|1.8528
|1533
|2006.08.25 08:00
|modify
|172
|100.00
|1.8880
|1.8918
|1.8528
|1534
|2006.08.25 08:30
|modify
|172
|100.00
|1.8880
|1.8868
|1.8528
|1535
|2006.08.25 10:27
|s/l
|172
|100.00
|1.8868
|1.8868
|1.8528
|12000.11
|794982.16
|1536
|2006.09.06 03:20
|sell
|173
|100.00
|1.8948
|1.8996
|1.8596
|1537
|2006.09.06 03:20
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8993
|1.8596
|1538
|2006.09.06 04:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8990
|1.8596
|1539
|2006.09.06 06:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8988
|1.8596
|1540
|2006.09.06 07:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8981
|1.8596
|1541
|2006.09.06 08:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8970
|1.8596
|1542
|2006.09.06 10:34
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8936
|1.8596
|1543
|2006.09.06 14:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8933
|1.8596
|1544
|2006.09.06 15:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8909
|1.8596
|1545
|2006.09.06 16:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8893
|1.8596
|1546
|2006.09.06 17:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8892
|1.8596
|1547
|2006.09.06 19:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8891
|1.8596
|1548
|2006.09.07 04:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8886
|1.8596
|1549
|2006.09.07 05:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8879
|1.8596
|1550
|2006.09.07 06:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8871
|1.8596
|1551
|2006.09.07 07:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8863
|1.8596
|1552
|2006.09.07 08:00
|modify
|173
|100.00
|1.8948
|1.8857
|1.8596
|1553
|2006.09.07 09:11
|s/l
|173
|100.00
|1.8857
|1.8857
|1.8596
|90999.48
|885981.64
|1554
|2006.09.11 01:15
|sell
|174
|100.00
|1.8660
|1.8729
|1.8308
|1555
|2006.09.11 01:15
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8726
|1.8308
|1556
|2006.09.11 02:00
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8721
|1.8308
|1557
|2006.09.11 03:00
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8718
|1.8308
|1558
|2006.09.11 06:00
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8713
|1.8308
|1559
|2006.09.11 07:00
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8696
|1.8308
|1560
|2006.09.11 08:00
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8692
|1.8308
|1561
|2006.09.11 09:00
|modify
|174
|100.00
|1.8660
|1.8684
|1.8308
|1562
|2006.09.11 10:04
|s/l
|174
|100.00
|1.8684
|1.8684
|1.8308
|-23999.44
|861982.20
|1563
|2006.09.13 02:15
|buy
|175
|100.00
|1.8724
|1.8673
|1.9082
|1564
|2006.09.13 03:00
|modify
|175
|100.00
|1.8724
|1.8674
|1.9082
|1565
|2006.09.13 05:00
|modify
|175
|100.00
|1.8724
|1.8675
|1.9082
|1566
|2006.09.13 06:00
|modify
|175
|100.00
|1.8724
|1.8688
|1.9082
|1567
|2006.09.13 07:00
|modify
|175
|100.00
|1.8724
|1.8696
|1.9082
|1568
|2006.09.13 10:30
|modify
|175
|100.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|1569
|2006.09.13 10:31
|s/l
|175
|100.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|12000.04
|873982.24
|1570
|2006.09.14 07:10
|buy
|176
|100.00
|1.8768
|1.8722
|1.9126
|1571
|2006.09.14 08:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8726
|1.9126
|1572
|2006.09.14 09:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8732
|1.9126
|1573
|2006.09.14 10:30
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|1574
|2006.09.14 15:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8792
|1.9126
|1575
|2006.09.14 18:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8805
|1.9126
|1576
|2006.09.15 02:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8806
|1.9126
|1577
|2006.09.15 03:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8811
|1.9126
|1578
|2006.09.15 04:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8824
|1.9126
|1579
|2006.09.15 05:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8830
|1.9126
|1580
|2006.09.15 06:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8844
|1.9126
|1581
|2006.09.15 07:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8847
|1.9126
|1582
|2006.09.15 08:00
|modify
|176
|100.00
|1.8768
|1.8861
|1.9126
|1583
|2006.09.15 09:03
|s/l
|176
|100.00
|1.8861
|1.8861
|1.9126
|92899.90
|966882.14
|1584
|2006.09.21 01:10
|buy
|177
|100.00
|1.8869
|1.8827
|1.9227
|1585
|2006.09.21 02:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8832
|1.9227
|1586
|2006.09.21 02:48
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|1587
|2006.09.21 14:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8895
|1.9227
|1588
|2006.09.21 15:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8900
|1.9227
|1589
|2006.09.21 16:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8910
|1.9227
|1590
|2006.09.21 17:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8911
|1.9227
|1591
|2006.09.21 20:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8925
|1.9227
|1592
|2006.09.22 00:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8930
|1.9227
|1593
|2006.09.22 01:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8933
|1.9227
|1594
|2006.09.22 03:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8936
|1.9227
|1595
|2006.09.22 04:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8948
|1.9227
|1596
|2006.09.22 06:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8950
|1.9227
|1597
|2006.09.22 08:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8955
|1.9227
|1598
|2006.09.22 09:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8960
|1.9227
|1599
|2006.09.22 10:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8973
|1.9227
|1600
|2006.09.22 11:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8995
|1.9227
|1601
|2006.09.22 12:00
|modify
|177
|100.00
|1.8869
|1.8999
|1.9227
|1602
|2006.09.22 20:47
|s/l
|177
|100.00
|1.8999
|1.8999
|1.9227
|129899.82
|1096781.96
|1603
|2006.09.27 23:00
|sell
|178
|100.00
|1.8892
|1.8936
|1.8540
|1604
|2006.09.27 23:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8933
|1.8540
|1605
|2006.09.28 02:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8930
|1.8540
|1606
|2006.09.28 06:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8927
|1.8540
|1607
|2006.09.28 07:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8922
|1.8540
|1608
|2006.09.28 08:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8916
|1.8540
|1609
|2006.09.28 08:17
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8880
|1.8540
|1610
|2006.09.28 12:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8871
|1.8540
|1611
|2006.09.28 13:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8869
|1.8540
|1612
|2006.09.28 16:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8861
|1.8540
|1613
|2006.09.28 17:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8856
|1.8540
|1614
|2006.09.28 18:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8839
|1.8540
|1615
|2006.09.28 20:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8834
|1.8540
|1616
|2006.09.28 23:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8832
|1.8540
|1617
|2006.09.29 00:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8818
|1.8540
|1618
|2006.09.29 01:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8817
|1.8540
|1619
|2006.09.29 02:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8809
|1.8540
|1620
|2006.09.29 03:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8805
|1.8540
|1621
|2006.09.29 05:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8802
|1.8540
|1622
|2006.09.29 06:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8795
|1.8540
|1623
|2006.09.29 07:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8792
|1.8540
|1624
|2006.09.29 08:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8782
|1.8540
|1625
|2006.09.29 10:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8776
|1.8540
|1626
|2006.09.29 11:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8747
|1.8540
|1627
|2006.09.29 16:00
|modify
|178
|100.00
|1.8892
|1.8742
|1.8540
|1628
|2006.10.02 00:00
|s/l
|178
|100.00
|1.8742
|1.8742
|1.8540
|149999.72
|1246781.68
|1629
|2006.10.03 02:25
|buy
|179
|100.00
|1.8864
|1.8771
|1.9222
|1630
|2006.10.03 03:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8776
|1.9222
|1631
|2006.10.03 04:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8780
|1.9222
|1632
|2006.10.03 05:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8783
|1.9222
|1633
|2006.10.03 06:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8788
|1.9222
|1634
|2006.10.03 07:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8820
|1.9222
|1635
|2006.10.03 08:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8830
|1.9222
|1636
|2006.10.03 09:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8837
|1.9222
|1637
|2006.10.03 10:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8844
|1.9222
|1638
|2006.10.03 11:00
|modify
|179
|100.00
|1.8864
|1.8850
|1.9222
|1639
|2006.10.04 03:47
|s/l
|179
|100.00
|1.8850
|1.8850
|1.9222
|-14100.54
|1232681.14
|1640
|2006.10.09 21:15
|sell
|180
|100.00
|1.8675
|1.8717
|1.8323
|1641
|2006.10.09 21:15
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8714
|1.8323
|1642
|2006.10.10 00:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8707
|1.8323
|1643
|2006.10.10 01:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8705
|1.8323
|1644
|2006.10.10 02:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8699
|1.8323
|1645
|2006.10.10 03:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8695
|1.8323
|1646
|2006.10.10 04:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8693
|1.8323
|1647
|2006.10.10 05:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8691
|1.8323
|1648
|2006.10.10 06:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8686
|1.8323
|1649
|2006.10.10 07:00
|modify
|180
|100.00
|1.8675
|1.8683
|1.8323
|1650
|2006.10.10 08:17
|s/l
|180
|100.00
|1.8683
|1.8683
|1.8323
|-8000.52
|1224680.62
|1651
|2006.10.11 04:35
|sell
|181
|100.00
|1.8551
|1.8604
|1.8199
|1652
|2006.10.11 04:36
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8601
|1.8199
|1653
|2006.10.11 05:00
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8591
|1.8199
|1654
|2006.10.11 06:00
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8586
|1.8199
|1655
|2006.10.11 07:00
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8581
|1.8199
|1656
|2006.10.11 08:00
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8578
|1.8199
|1657
|2006.10.11 09:00
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8576
|1.8199
|1658
|2006.10.11 10:00
|modify
|181
|100.00
|1.8551
|1.8568
|1.8199
|1659
|2006.10.11 10:08
|s/l
|181
|100.00
|1.8568
|1.8568
|1.8199
|-16999.64
|1207680.98
|1660
|2006.10.18 02:45
|buy
|182
|100.00
|1.8698
|1.8633
|1.9056
|1661
|2006.10.18 03:00
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8637
|1.9056
|1662
|2006.10.18 04:04
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8641
|1.9056
|1663
|2006.10.18 05:00
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8643
|1.9056
|1664
|2006.10.18 06:00
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8649
|1.9056
|1665
|2006.10.18 07:00
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8662
|1.9056
|1666
|2006.10.18 08:00
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8669
|1.9056
|1667
|2006.10.18 08:43
|modify
|182
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1668
|2006.10.18 10:36
|s/l
|182
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|1219680.57
|1669
|2006.10.23 03:30
|buy
|183
|100.00
|1.8823
|1.8782
|1.9181
|1670
|2006.10.23 06:00
|modify
|183
|100.00
|1.8823
|1.8788
|1.9181
|1671
|2006.10.23 07:00
|modify
|183
|100.00
|1.8823
|1.8789
|1.9181
|1672
|2006.10.23 08:00
|modify
|183
|100.00
|1.8823
|1.8797
|1.9181
|1673
|2006.10.23 08:25
|s/l
|183
|100.00
|1.8797
|1.8797
|1.9181
|-25999.69
|1193680.88
|1674
|2006.10.30 01:10
|buy
|184
|100.00
|1.8959
|1.8913
|1.9317
|1675
|2006.10.30 06:00
|modify
|184
|100.00
|1.8959
|1.8914
|1.9317
|1676
|2006.10.30 07:04
|modify
|184
|100.00
|1.8959
|1.8917
|1.9317
|1677
|2006.10.30 08:00
|modify
|184
|100.00
|1.8959
|1.8932
|1.9317
|1678
|2006.10.30 09:00
|modify
|184
|100.00
|1.8959
|1.8944
|1.9317
|1679
|2006.10.30 11:03
|modify
|184
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1680
|2006.10.30 11:34
|s/l
|184
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|1205681.27
|1681
|2006.10.31 00:15
|buy
|185
|100.00
|1.9004
|1.8959
|1.9362
|1682
|2006.10.31 01:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8960
|1.9362
|1683
|2006.10.31 03:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8962
|1.9362
|1684
|2006.10.31 04:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8963
|1.9362
|1685
|2006.10.31 05:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8968
|1.9362
|1686
|2006.10.31 06:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8972
|1.9362
|1687
|2006.10.31 07:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8977
|1.9362
|1688
|2006.10.31 08:00
|modify
|185
|100.00
|1.9004
|1.8981
|1.9362
|1689
|2006.10.31 09:27
|s/l
|185
|100.00
|1.8981
|1.8981
|1.9362
|-22999.93
|1182681.34
|1690
|2006.11.01 05:00
|buy
|186
|100.00
|1.9074
|1.9018
|1.9432
|1691
|2006.11.01 06:00
|modify
|186
|100.00
|1.9074
|1.9020
|1.9432
|1692
|2006.11.01 07:04
|modify
|186
|100.00
|1.9074
|1.9024
|1.9432
|1693
|2006.11.01 08:00
|modify
|186
|100.00
|1.9074
|1.9027
|1.9432
|1694
|2006.11.01 09:00
|modify
|186
|100.00
|1.9074
|1.9051
|1.9432
|1695
|2006.11.01 10:01
|modify
|186
|100.00
|1.9074
|1.9054
|1.9432
|1696
|2006.11.01 17:02
|modify
|186
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1697
|2006.11.01 17:44
|s/l
|186
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|1194681.72
|1698
|2006.11.06 00:10
|sell
|187
|100.00
|1.9014
|1.9086
|1.8662
|1699
|2006.11.06 00:13
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9083
|1.8662
|1700
|2006.11.06 03:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9082
|1.8662
|1701
|2006.11.06 04:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9077
|1.8662
|1702
|2006.11.06 05:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9073
|1.8662
|1703
|2006.11.06 06:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9070
|1.8662
|1704
|2006.11.06 07:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9034
|1.8662
|1705
|2006.11.06 08:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9029
|1.8662
|1706
|2006.11.06 09:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9021
|1.8662
|1707
|2006.11.06 09:57
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.9002
|1.8662
|1708
|2006.11.06 12:00
|modify
|187
|100.00
|1.9014
|1.8999
|1.8662
|1709
|2006.11.07 02:25
|s/l
|187
|100.00
|1.8999
|1.8999
|1.8662
|14999.70
|1209681.42
|1710
|2006.11.23 03:35
|buy
|188
|100.00
|1.9137
|1.9090
|1.9495
|1711
|2006.11.23 04:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9095
|1.9495
|1712
|2006.11.23 05:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9098
|1.9495
|1713
|2006.11.23 06:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9110
|1.9495
|1714
|2006.11.23 07:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9113
|1.9495
|1715
|2006.11.23 08:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9124
|1.9495
|1716
|2006.11.23 12:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9126
|1.9495
|1717
|2006.11.24 08:52
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1718
|2006.11.24 11:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9246
|1.9495
|1719
|2006.11.27 02:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9301
|1.9495
|1720
|2006.11.27 03:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9308
|1.9495
|1721
|2006.11.27 04:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9312
|1.9495
|1722
|2006.11.27 05:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9314
|1.9495
|1723
|2006.11.27 06:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9319
|1.9495
|1724
|2006.11.27 07:00
|modify
|188
|100.00
|1.9137
|1.9320
|1.9495
|1725
|2006.11.27 09:58
|s/l
|188
|100.00
|1.9320
|1.9320
|1.9495
|182799.46
|1392480.88
|1726
|2006.11.29 06:35
|buy
|189
|100.00
|1.9515
|1.9438
|1.9873
|1727
|2006.11.29 07:00
|modify
|189
|100.00
|1.9515
|1.9447
|1.9873
|1728
|2006.11.29 08:00
|modify
|189
|100.00
|1.9515
|1.9455
|1.9873
|1729
|2006.11.29 09:00
|modify
|189
|100.00
|1.9515
|1.9459
|1.9873
|1730
|2006.11.29 11:00
|modify
|189
|100.00
|1.9515
|1.9462
|1.9873
|1731
|2006.11.29 19:23
|s/l
|189
|100.00
|1.9462
|1.9462
|1.9873
|-52998.89
|1339481.99
|1732
|2006.12.01 00:35
|buy
|190
|100.00
|1.9650
|1.9567
|2.0008
|1733
|2006.12.01 01:00
|modify
|190
|100.00
|1.9650
|1.9570
|2.0008
|1734
|2006.12.01 02:00
|modify
|190
|100.00
|1.9650
|1.9578
|2.0008
|1735
|2006.12.01 03:00
|modify
|190
|100.00
|1.9650
|1.9586
|2.0008
|1736
|2006.12.01 03:37
|modify
|190
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1737
|2006.12.01 09:00
|modify
|190
|100.00
|1.9650
|1.9665
|2.0008
|1738
|2006.12.01 10:35
|s/l
|190
|100.00
|1.9665
|1.9665
|2.0008
|15000.16
|1354482.15
|1739
|2006.12.04 03:55
|buy
|191
|100.00
|1.9786
|1.9713
|2.0144
|1740
|2006.12.04 04:00
|modify
|191
|100.00
|1.9786
|1.9718
|2.0144
|1741
|2006.12.04 05:00
|modify
|191
|100.00
|1.9786
|1.9723
|2.0144
|1742
|2006.12.04 06:05
|modify
|191
|100.00
|1.9786
|1.9724
|2.0144
|1743
|2006.12.04 08:00
|modify
|191
|100.00
|1.9786
|1.9725
|2.0144
|1744
|2006.12.04 09:00
|modify
|191
|100.00
|1.9786
|1.9753
|2.0144
|1745
|2006.12.04 09:08
|s/l
|191
|100.00
|1.9753
|1.9753
|2.0144
|-32999.75
|1321482.40
|1746
|2006.12.11 08:45
|sell
|192
|100.00
|1.9531
|1.9626
|1.9179
|1747
|2006.12.11 08:45
|modify
|192
|100.00
|1.9531
|1.9623
|1.9179
|1748
|2006.12.11 09:00
|modify
|192
|100.00
|1.9531
|1.9613
|1.9179
|1749
|2006.12.11 10:00
|modify
|192
|100.00
|1.9531
|1.9585
|1.9179
|1750
|2006.12.11 11:20
|modify
|192
|100.00
|1.9531
|1.9519
|1.9179
|1751
|2006.12.11 16:22
|s/l
|192
|100.00
|1.9519
|1.9519
|1.9179
|11999.66
|1333482.06
|1752
|2006.12.13 07:40
|buy
|193
|100.00
|1.9696
|1.9637
|2.0054
|1753
|2006.12.13 08:00
|modify
|193
|100.00
|1.9696
|1.9640
|2.0054
|1754
|2006.12.13 09:00
|modify
|193
|100.00
|1.9696
|1.9642
|2.0054
|1755
|2006.12.13 12:00
|modify
|193
|100.00
|1.9696
|1.9650
|2.0054
|1756
|2006.12.13 13:00
|modify
|193
|100.00
|1.9696
|1.9654
|2.0054
|1757
|2006.12.13 14:00
|modify
|193
|100.00
|1.9696
|1.9656
|2.0054
|1758
|2006.12.13 14:33
|s/l
|193
|100.00
|1.9656
|1.9656
|2.0054
|-40000.32
|1293481.74
|1759
|2006.12.18 04:35
|sell
|194
|100.00
|1.9544
|1.9640
|1.9192
|1760
|2006.12.18 04:35
|modify
|194
|100.00
|1.9544
|1.9637
|1.9192
|1761
|2006.12.18 05:00
|modify
|194
|100.00
|1.9544
|1.9636
|1.9192
|1762
|2006.12.18 06:00
|modify
|194
|100.00
|1.9544
|1.9633
|1.9192
|1763
|2006.12.18 07:00
|modify
|194
|100.00
|1.9544
|1.9605
|1.9192
|1764
|2006.12.18 08:00
|modify
|194
|100.00
|1.9544
|1.9587
|1.9192
|1765
|2006.12.18 09:00
|modify
|194
|100.00
|1.9544
|1.9570
|1.9192
|1766
|2006.12.18 09:40
|s/l
|194
|100.00
|1.9570
|1.9570
|1.9192
|-26000.57
|1267481.17
|1767
|2007.01.03 00:50
|buy
|195
|100.00
|1.9727
|1.9651
|2.0085
|1768
|2007.01.03 01:00
|modify
|195
|100.00
|1.9727
|1.9662
|2.0085
|1769
|2007.01.03 02:00
|modify
|195
|100.00
|1.9727
|1.9666
|2.0085
|1770
|2007.01.03 03:00
|modify
|195
|100.00
|1.9727
|1.9675
|2.0085
|1771
|2007.01.03 04:00
|modify
|195
|100.00
|1.9727
|1.9678
|2.0085
|1772
|2007.01.03 05:00
|modify
|195
|100.00
|1.9727
|1.9687
|2.0085
|1773
|2007.01.03 06:00
|modify
|195
|100.00
|1.9727
|1.9699
|2.0085
|1774
|2007.01.03 10:33
|s/l
|195
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0085
|-28000.69
|1239480.48
|1775
|2007.01.04 04:05
|sell
|196
|100.00
|1.9522
|1.9598
|1.9170
|1776
|2007.01.04 04:05
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9595
|1.9170
|1777
|2007.01.04 05:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9593
|1.9170
|1778
|2007.01.04 06:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9582
|1.9170
|1779
|2007.01.04 07:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9574
|1.9170
|1780
|2007.01.04 08:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9558
|1.9170
|1781
|2007.01.04 09:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9554
|1.9170
|1782
|2007.01.04 09:06
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9510
|1.9170
|1783
|2007.01.04 11:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9498
|1.9170
|1784
|2007.01.04 12:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9495
|1.9170
|1785
|2007.01.05 01:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9490
|1.9170
|1786
|2007.01.05 02:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9484
|1.9170
|1787
|2007.01.05 04:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9483
|1.9170
|1788
|2007.01.05 05:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9471
|1.9170
|1789
|2007.01.05 06:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9454
|1.9170
|1790
|2007.01.05 07:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9437
|1.9170
|1791
|2007.01.05 08:00
|modify
|196
|100.00
|1.9522
|1.9429
|1.9170
|1792
|2007.01.05 08:54
|s/l
|196
|100.00
|1.9429
|1.9429
|1.9170
|93000.55
|1332481.03
|1793
|2007.01.08 06:35
|sell
|197
|100.00
|1.9305
|1.9381
|1.8953
|1794
|2007.01.08 06:35
|modify
|197
|100.00
|1.9305
|1.9378
|1.8953
|1795
|2007.01.08 07:00
|modify
|197
|100.00
|1.9305
|1.9347
|1.8953
|1796
|2007.01.08 08:00
|modify
|197
|100.00
|1.9305
|1.9343
|1.8953
|1797
|2007.01.08 08:20
|s/l
|197
|100.00
|1.9343
|1.9343
|1.8953
|-37999.69
|1294481.34
|1798
|2007.01.16 01:15
|buy
|198
|100.00
|1.9632
|1.9589
|1.9990
|1799
|2007.01.16 02:00
|modify
|198
|100.00
|1.9632
|1.9593
|1.9990
|1800
|2007.01.16 03:00
|modify
|198
|100.00
|1.9632
|1.9595
|1.9990
|1801
|2007.01.16 06:00
|modify
|198
|100.00
|1.9632
|1.9597
|1.9990
|1802
|2007.01.16 07:00
|modify
|198
|100.00
|1.9632
|1.9603
|1.9990
|1803
|2007.01.16 08:00
|modify
|198
|100.00
|1.9632
|1.9609
|1.9990
|1804
|2007.01.16 08:06
|modify
|198
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1805
|2007.01.16 11:04
|s/l
|198
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|1306480.91
|1806
|2007.01.26 08:25
|sell
|199
|100.00
|1.9667
|1.9719
|1.9315
|1807
|2007.01.26 08:25
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9716
|1.9315
|1808
|2007.01.26 09:00
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9710
|1.9315
|1809
|2007.01.26 09:15
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9655
|1.9315
|1810
|2007.01.29 06:00
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9654
|1.9315
|1811
|2007.01.29 07:00
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9644
|1.9315
|1812
|2007.01.29 08:00
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9629
|1.9315
|1813
|2007.01.29 09:00
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9623
|1.9315
|1814
|2007.01.30 02:00
|modify
|199
|100.00
|1.9667
|1.9622
|1.9315
|1815
|2007.01.30 02:06
|s/l
|199
|100.00
|1.9622
|1.9622
|1.9315
|44999.58
|1351480.49
|1816
|2007.02.01 04:00
|buy
|200
|100.00
|1.9631
|1.9531
|1.9989
|1817
|2007.02.01 06:04
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9543
|1.9989
|1818
|2007.02.01 07:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9555
|1.9989
|1819
|2007.02.01 08:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9573
|1.9989
|1820
|2007.02.01 09:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9587
|1.9989
|1821
|2007.02.01 11:58
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1822
|2007.02.02 04:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9646
|1.9989
|1823
|2007.02.02 05:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9651
|1.9989
|1824
|2007.02.02 06:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9656
|1.9989
|1825
|2007.02.02 07:00
|modify
|200
|100.00
|1.9631
|1.9664
|1.9989
|1826
|2007.02.02 08:19
|s/l
|200
|100.00
|1.9664
|1.9664
|1.9989
|32899.74
|1384380.23
|1827
|2007.02.07 02:10
|buy
|201
|100.00
|1.9687
|1.9644
|2.0045
|1828
|2007.02.07 03:00
|modify
|201
|100.00
|1.9687
|1.9647
|2.0045
|1829
|2007.02.07 04:00
|modify
|201
|100.00
|1.9687
|1.9653
|2.0045
|1830
|2007.02.07 06:00
|modify
|201
|100.00
|1.9687
|1.9661
|2.0045
|1831
|2007.02.07 07:00
|modify
|201
|100.00
|1.9687
|1.9666
|2.0045
|1832
|2007.02.07 08:00
|modify
|201
|100.00
|1.9687
|1.9668
|2.0045
|1833
|2007.02.07 14:33
|modify
|201
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1834
|2007.02.07 15:58
|s/l
|201
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|1396380.21
|1835
|2007.02.09 00:30
|sell
|202
|100.00
|1.9590
|1.9660
|1.9238
|1836
|2007.02.09 00:31
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9657
|1.9238
|1837
|2007.02.09 01:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9647
|1.9238
|1838
|2007.02.09 02:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9643
|1.9238
|1839
|2007.02.09 03:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9641
|1.9238
|1840
|2007.02.09 04:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9634
|1.9238
|1841
|2007.02.09 05:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9612
|1.9238
|1842
|2007.02.09 06:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9604
|1.9238
|1843
|2007.02.09 07:00
|modify
|202
|100.00
|1.9590
|1.9599
|1.9238
|1844
|2007.02.09 07:05
|s/l
|202
|100.00
|1.9599
|1.9599
|1.9238
|-9000.09
|1387380.12
|1845
|2007.02.09 17:40
|sell
|203
|100.00
|1.9505
|1.9546
|1.9153
|1846
|2007.02.09 17:40
|modify
|203
|100.00
|1.9505
|1.9543
|1.9153
|1847
|2007.02.12 04:00
|modify
|203
|100.00
|1.9505
|1.9541
|1.9153
|1848
|2007.02.12 06:58
|s/l
|203
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9153
|-35999.89
|1351380.23