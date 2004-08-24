Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.2.g

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test202206Ticks modelled4363432Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit35147.04Gross profit62226.03Gross loss-27078.99
Profit factor2.30Expected payoff173.14
Absolute drawdown320.00Maximal drawdown2951.03 (11.50%)Relative drawdown11.50% (2951.03)
Total trades203Short positions (won %)98 (53.06%)Long positions (won %)105 (59.05%)
Profit trades (% of total)114 (56.16%)Loss trades (% of total)89 (43.84%)
Largestprofit trade3579.00loss trade-640.00
Averageprofit trade545.84loss trade-304.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (2728.99)consecutive losses (loss in money)4 (-1350.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4368.00 (2)consecutive loss (count of losses)-1350.02 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy11.001.83131.82621.8671
22004.07.05 10:00modify11.001.83131.82661.8671
32004.07.05 11:00modify11.001.83131.82691.8671
42004.07.05 12:00modify11.001.83131.82711.8671
52004.07.05 13:00modify11.001.83131.82731.8671
62004.07.05 14:00modify11.001.83131.82741.8671
72004.07.05 15:00modify11.001.83131.82801.8671
82004.07.05 16:00modify11.001.83131.82811.8671
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.8671-320.009680.00
102004.07.07 02:35buy21.001.83941.83231.8752
112004.07.07 05:16modify21.001.83941.84061.8752
122004.07.07 13:00modify21.001.83941.84071.8752
132004.07.07 18:00modify21.001.83941.84221.8752
142004.07.07 19:00modify21.001.83941.84381.8752
152004.07.07 21:00modify21.001.83941.84401.8752
162004.07.07 23:00modify21.001.83941.84501.8752
172004.07.08 00:00modify21.001.83941.84551.8752
182004.07.08 02:00modify21.001.83941.84601.8752
192004.07.08 03:00modify21.001.83941.84741.8752
202004.07.08 04:00modify21.001.83941.84751.8752
212004.07.08 05:00modify21.001.83941.84771.8752
222004.07.08 06:00modify21.001.83941.84801.8752
232004.07.08 07:00modify21.001.83941.84871.8752
242004.07.08 08:00modify21.001.83941.84941.8752
252004.07.08 09:00modify21.001.83941.85011.8752
262004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.87521067.0010747.00
272004.07.13 23:45sell31.001.85781.86261.8226
282004.07.13 23:47modify31.001.85781.86231.8226
292004.07.14 06:00modify31.001.85781.86221.8226
302004.07.14 07:00modify31.001.85781.86191.8226
312004.07.14 08:00modify31.001.85781.86131.8226
322004.07.14 10:30s/l31.001.86131.86131.8226-350.0010397.00
332004.07.19 09:05buy41.001.87291.86811.9087
342004.07.19 10:00modify41.001.87291.86831.9087
352004.07.19 11:00modify41.001.87291.86851.9087
362004.07.19 11:49s/l41.001.86851.86851.9087-440.009957.00
372004.07.21 09:35sell51.001.85331.85821.8181
382004.07.21 09:35modify51.001.85331.85791.8181
392004.07.21 11:44modify51.001.85331.85211.8181
402004.07.21 14:00modify51.001.85331.85201.8181
412004.07.21 16:00modify51.001.85331.85091.8181
422004.07.21 18:00modify51.001.85331.85021.8181
432004.07.21 19:00modify51.001.85331.84841.8181
442004.07.22 03:00modify51.001.85331.84671.8181
452004.07.22 04:00modify51.001.85331.84631.8181
462004.07.22 05:00modify51.001.85331.84601.8181
472004.07.22 06:00modify51.001.85331.84491.8181
482004.07.22 07:00modify51.001.85331.84401.8181
492004.07.22 08:00modify51.001.85331.84231.8181
502004.07.22 09:00modify51.001.85331.84161.8181
512004.07.22 11:26s/l51.001.84161.84161.81811170.0011127.00
522004.07.28 02:35sell61.001.82331.83361.7881
532004.07.28 02:35modify61.001.82331.83331.7881
542004.07.28 03:00modify61.001.82331.83271.7881
552004.07.28 04:00modify61.001.82331.83241.7881
562004.07.28 06:00modify61.001.82331.83191.7881
572004.07.28 07:00modify61.001.82331.83111.7881
582004.07.28 08:00modify61.001.82331.82801.7881
592004.07.28 09:00modify61.001.82331.82701.7881
602004.07.28 10:00modify61.001.82331.82691.7881
612004.07.28 10:38modify61.001.82331.82211.7881
622004.07.28 14:37s/l61.001.82211.82211.7881120.0011247.00
632004.08.02 23:55buy71.001.82531.82121.8611
642004.08.03 01:00modify71.001.82531.82241.8611
652004.08.03 02:00modify71.001.82531.82301.8611
662004.08.03 03:00modify71.001.82531.82321.8611
672004.08.03 08:02s/l71.001.82321.82321.8611-211.0011036.00
682004.08.09 09:35buy81.001.84161.83761.8774
692004.08.09 10:00modify81.001.84161.83781.8774
702004.08.09 16:30s/l81.001.83781.83781.8774-380.0010656.00
712004.08.11 09:00sell91.001.82941.83391.7942
722004.08.11 09:00modify91.001.82941.83361.7942
732004.08.11 10:00modify91.001.82941.83331.7942
742004.08.11 10:44modify91.001.82941.82821.7942
752004.08.11 11:18s/l91.001.82821.82821.7942119.9910775.99
762004.08.16 07:25buy101.001.84161.83581.8774
772004.08.16 08:00modify101.001.84161.83791.8774
782004.08.16 09:00modify101.001.84161.83911.8774
792004.08.16 09:16s/l101.001.83911.83911.8774-250.0010525.99
802004.08.18 05:45sell111.001.82891.83781.7937
812004.08.18 05:46modify111.001.82891.83751.7937
822004.08.18 06:00modify111.001.82891.83511.7937
832004.08.18 07:00modify111.001.82891.83431.7937
842004.08.18 08:00modify111.001.82891.83281.7937
852004.08.18 09:00modify111.001.82891.83221.7937
862004.08.18 10:30modify111.001.82891.82771.7937
872004.08.18 10:49s/l111.001.82771.82771.7937120.0010645.99
882004.08.19 06:50sell121.001.82401.82821.7888
892004.08.19 06:51modify121.001.82401.82791.7888
902004.08.19 07:00modify121.001.82401.82741.7888
912004.08.19 08:00modify121.001.82401.82701.7888
922004.08.19 10:13modify121.001.82401.82281.7888
932004.08.19 10:41s/l121.001.82281.82281.7888120.0010765.99
942004.08.23 16:00sell131.001.81801.82261.7828
952004.08.23 16:00modify131.001.81801.82231.7828
962004.08.23 17:02modify131.001.81801.81681.7828
972004.08.24 05:00modify131.001.81801.81651.7828
982004.08.24 06:00modify131.001.81801.81561.7828
992004.08.24 07:00modify131.001.81801.81301.7828
1002004.08.24 09:00modify131.001.81801.81251.7828
1012004.08.24 12:00modify131.001.81801.81181.7828
1022004.08.24 13:00modify131.001.81801.81161.7828
1032004.08.24 16:00modify131.001.81801.80661.7828
1042004.08.24 17:00modify131.001.81801.80651.7828
1052004.08.24 19:00modify131.001.81801.80501.7828
1062004.08.24 20:00modify131.001.81801.80361.7828
1072004.08.24 21:00modify131.001.81801.80261.7828
1082004.08.24 22:00modify131.001.81801.80231.7828
1092004.08.25 00:00modify131.001.81801.80181.7828
1102004.08.25 01:00modify131.001.81801.80171.7828
1112004.08.25 02:00modify131.001.81801.80141.7828
1122004.08.25 03:00modify131.001.81801.80131.7828
1132004.08.25 06:00modify131.001.81801.79841.7828
1142004.08.25 08:00modify131.001.81801.79781.7828
1152004.08.25 09:00modify131.001.81801.79691.7828
1162004.08.25 09:37s/l131.001.79691.79691.78282110.0012875.99
1172004.09.03 06:05sell141.001.79141.79581.7562
1182004.09.03 06:05modify141.001.79141.79551.7562
1192004.09.03 07:00modify141.001.79141.79491.7562
1202004.09.03 08:00modify141.001.79141.79371.7562
1212004.09.03 08:51modify141.001.79141.79021.7562
1222004.09.03 10:50s/l141.001.79021.79021.7562120.0112996.00
1232004.09.06 08:55sell151.001.77761.78271.7424
1242004.09.06 08:55modify151.001.77761.78241.7424
1252004.09.06 09:00modify151.001.77761.78041.7424
1262004.09.06 12:59s/l151.001.78041.78041.7424-280.0012716.00
1272004.09.09 07:25buy161.001.78561.77891.8214
1282004.09.09 08:00modify161.001.78561.78211.8214
1292004.09.09 09:00modify161.001.78561.78401.8214
1302004.09.09 10:34s/l161.001.78401.78401.8214-160.0012556.00
1312004.09.16 03:00sell171.001.77781.78581.7426
1322004.09.16 03:00modify171.001.77781.78551.7426
1332004.09.16 04:00modify171.001.77781.78451.7426
1342004.09.16 05:00modify171.001.77781.78441.7426
1352004.09.16 06:00modify171.001.77781.78361.7426
1362004.09.16 07:00modify171.001.77781.78211.7426
1372004.09.16 08:00modify171.001.77781.78111.7426
1382004.09.16 09:00modify171.001.77781.78061.7426
1392004.09.16 09:33s/l171.001.78061.78061.7426-280.0012276.00
1402004.09.27 09:35buy181.001.80481.79991.8406
1412004.09.27 10:00modify181.001.80481.80071.8406
1422004.09.27 11:00modify181.001.80481.80081.8406
1432004.09.27 13:00modify181.001.80481.80091.8406
1442004.09.27 18:38modify181.001.80481.80601.8406
1452004.09.28 13:00modify181.001.80481.80661.8406
1462004.09.28 14:00modify181.001.80481.80691.8406
1472004.09.28 15:00modify181.001.80481.80701.8406
1482004.09.28 16:00modify181.001.80481.80751.8406
1492004.09.28 17:00modify181.001.80481.80781.8406
1502004.09.29 05:00modify181.001.80481.80811.8406
1512004.09.29 06:00modify181.001.80481.80841.8406
1522004.09.29 07:00modify181.001.80481.80891.8406
1532004.09.29 08:00modify181.001.80481.81011.8406
1542004.09.29 08:18s/l181.001.81011.81011.8406528.0012804.00
1552004.09.30 00:30sell191.001.80071.80741.7655
1562004.09.30 00:30modify191.001.80071.80711.7655
1572004.09.30 02:00modify191.001.80071.80631.7655
1582004.09.30 03:00modify191.001.80071.80591.7655
1592004.09.30 04:00modify191.001.80071.80521.7655
1602004.09.30 05:00modify191.001.80071.80501.7655
1612004.09.30 06:00modify191.001.80071.80411.7655
1622004.09.30 07:00modify191.001.80071.80311.7655
1632004.09.30 08:00modify191.001.80071.80251.7655
1642004.09.30 09:00modify191.001.80071.80191.7655
1652004.09.30 09:51modify191.001.80071.79951.7655
1662004.09.30 11:44s/l191.001.79951.79951.7655120.0112924.01
1672004.10.01 04:05buy201.001.81001.80281.8458
1682004.10.01 05:05modify201.001.81001.80491.8458
1692004.10.01 06:00modify201.001.81001.80551.8458
1702004.10.01 07:00modify201.001.81001.80601.8458
1712004.10.01 08:00modify201.001.81001.80701.8458
1722004.10.01 09:00modify201.001.81001.80741.8458
1732004.10.01 10:03s/l201.001.80741.80741.8458-260.0012664.01
1742004.10.01 20:10sell211.001.79841.80251.7632
1752004.10.01 20:11modify211.001.79841.80221.7632
1762004.10.04 02:03modify211.001.79841.79721.7632
1772004.10.04 14:00modify211.001.79841.79701.7632
1782004.10.04 15:00modify211.001.79841.79571.7632
1792004.10.04 16:00modify211.001.79841.79491.7632
1802004.10.04 17:00modify211.001.79841.79441.7632
1812004.10.04 18:00modify211.001.79841.79281.7632
1822004.10.04 19:00modify211.001.79841.79151.7632
1832004.10.05 00:00modify211.001.79841.79121.7632
1842004.10.05 01:00modify211.001.79841.79061.7632
1852004.10.05 02:00modify211.001.79841.79021.7632
1862004.10.05 03:00modify211.001.79841.79001.7632
1872004.10.05 04:00modify211.001.79841.78901.7632
1882004.10.05 05:00modify211.001.79841.78811.7632
1892004.10.05 06:00modify211.001.79841.78731.7632
1902004.10.05 07:00modify211.001.79841.78701.7632
1912004.10.05 08:00modify211.001.79841.78671.7632
1922004.10.05 08:07s/l211.001.78671.78671.76321170.0013834.01
1932004.10.18 07:30buy221.001.80321.79901.8390
1942004.10.18 08:00modify221.001.80321.79991.8390
1952004.10.18 09:00modify221.001.80321.80061.8390
1962004.10.18 13:31s/l221.001.80061.80061.8390-260.0013574.01
1972004.10.20 02:00buy231.001.80281.79551.8386
1982004.10.20 03:00modify231.001.80281.79701.8386
1992004.10.20 04:00modify231.001.80281.79751.8386
2002004.10.20 05:00modify231.001.80281.79761.8386
2012004.10.20 06:00modify231.001.80281.79841.8386
2022004.10.20 07:00modify231.001.80281.79891.8386
2032004.10.20 08:00modify231.001.80281.79961.8386
2042004.10.20 09:21modify231.001.80281.80401.8386
2052004.10.20 19:00modify231.001.80281.80681.8386
2062004.10.21 01:00modify231.001.80281.80791.8386
2072004.10.21 02:00modify231.001.80281.80861.8386
2082004.10.21 03:00modify231.001.80281.80871.8386
2092004.10.21 05:00modify231.001.80281.80911.8386
2102004.10.21 06:00modify231.001.80281.80971.8386
2112004.10.21 07:00modify231.001.80281.80991.8386
2122004.10.21 08:00modify231.001.80281.81051.8386
2132004.10.21 09:00modify231.001.80281.81201.8386
2142004.10.21 10:00modify231.001.80281.81211.8386
2152004.10.21 11:00modify231.001.80281.81481.8386
2162004.10.21 12:00modify231.001.80281.81971.8386
2172004.10.22 02:00modify231.001.80281.82081.8386
2182004.10.22 03:00modify231.001.80281.82111.8386
2192004.10.22 04:00modify231.001.80281.82151.8386
2202004.10.22 05:00modify231.001.80281.82181.8386
2212004.10.22 06:00modify231.001.80281.82241.8386
2222004.10.22 07:00modify231.001.80281.82301.8386
2232004.10.22 08:00modify231.001.80281.82361.8386
2242004.10.22 09:00modify231.001.80281.82411.8386
2252004.10.22 10:00modify231.001.80281.82471.8386
2262004.10.22 10:32s/l231.001.82471.82471.83862186.0015760.01
2272004.10.26 02:10buy241.001.83991.83531.8757
2282004.10.26 03:00modify241.001.83991.83601.8757
2292004.10.26 03:34modify241.001.83991.84111.8757
2302004.10.26 07:56s/l241.001.84111.84111.8757120.0015880.01
2312004.10.27 07:00sell251.001.83611.84171.8009
2322004.10.27 07:00modify251.001.83611.84141.8009
2332004.10.27 08:00modify251.001.83611.84061.8009
2342004.10.27 09:00modify251.001.83611.83961.8009
2352004.10.27 10:00modify251.001.83611.83941.8009
2362004.10.27 12:57s/l251.001.83941.83941.8009-330.0015550.01
2372004.10.28 04:55sell261.001.83161.83851.7964
2382004.10.28 04:55modify261.001.83161.83821.7964
2392004.10.28 05:00modify261.001.83161.83771.7964
2402004.10.28 06:00modify261.001.83161.83711.7964
2412004.10.28 07:00modify261.001.83161.83641.7964
2422004.10.28 08:00modify261.001.83161.83551.7964
2432004.10.28 09:00modify261.001.83161.83391.7964
2442004.10.28 09:04s/l261.001.83391.83391.7964-229.9915320.02
2452004.11.11 01:40sell271.001.84761.85541.8124
2462004.11.11 01:40modify271.001.84761.85511.8124
2472004.11.11 06:00modify271.001.84761.85451.8124
2482004.11.11 07:00modify271.001.84761.85231.8124
2492004.11.11 08:00modify271.001.84761.85031.8124
2502004.11.11 11:04modify271.001.84761.84641.8124
2512004.11.11 14:00modify271.001.84761.84611.8124
2522004.11.11 15:00modify271.001.84761.84601.8124
2532004.11.12 02:26s/l271.001.84601.84601.8124160.0015480.02
2542004.11.15 09:25buy281.001.85441.85031.8902
2552004.11.15 10:00modify281.001.85441.85141.8902
2562004.11.15 11:50s/l281.001.85141.85141.8902-300.0015180.02
2572004.11.17 01:35buy291.001.85191.84661.8877
2582004.11.17 04:00modify291.001.85191.84691.8877
2592004.11.17 05:00modify291.001.85191.84741.8877
2602004.11.17 06:00modify291.001.85191.84811.8877
2612004.11.17 07:00modify291.001.85191.84941.8877
2622004.11.17 09:00modify291.001.85191.84971.8877
2632004.11.17 09:01modify291.001.85191.85311.8877
2642004.11.17 13:00modify291.001.85191.85451.8877
2652004.11.17 16:42s/l291.001.85451.85451.8877259.9915440.01
2662004.11.19 06:05sell301.001.85191.85651.8167
2672004.11.19 06:06modify301.001.85191.85621.8167
2682004.11.19 07:00modify301.001.85191.85581.8167
2692004.11.19 08:00modify301.001.85191.85531.8167
2702004.11.19 09:56s/l301.001.85531.85531.8167-340.0015100.01
2712004.11.23 21:00buy311.001.86801.85891.9038
2722004.11.24 01:00modify311.001.86801.85951.9038
2732004.11.24 02:00modify311.001.86801.86021.9038
2742004.11.24 03:00modify311.001.86801.86241.9038
2752004.11.24 04:00modify311.001.86801.86311.9038
2762004.11.24 05:00modify311.001.86801.86371.9038
2772004.11.24 06:00modify311.001.86801.86461.9038
2782004.11.24 07:00modify311.001.86801.86491.9038
2792004.11.24 08:00modify311.001.86801.86521.9038
2802004.11.24 09:25modify311.001.86801.86921.9038
2812004.11.24 13:00modify311.001.86801.87081.9038
2822004.11.24 14:00modify311.001.86801.87171.9038
2832004.11.25 01:00modify311.001.86801.87241.9038
2842004.11.25 02:00modify311.001.86801.87301.9038
2852004.11.25 03:00modify311.001.86801.87411.9038
2862004.11.25 04:05modify311.001.86801.87441.9038
2872004.11.25 05:00modify311.001.86801.87491.9038
2882004.11.25 06:00modify311.001.86801.87531.9038
2892004.11.25 07:00modify311.001.86801.87591.9038
2902004.11.25 08:00modify311.001.86801.87611.9038
2912004.11.25 09:00modify311.001.86801.87701.9038
2922004.11.25 10:00modify311.001.86801.87721.9038
2932004.11.25 11:00modify311.001.86801.87941.9038
2942004.11.25 14:00modify311.001.86801.88091.9038
2952004.11.26 00:00modify311.001.86801.88361.9038
2962004.11.26 01:00modify311.001.86801.88371.9038
2972004.11.26 02:00modify311.001.86801.88391.9038
2982004.11.26 04:00modify311.001.86801.88471.9038
2992004.11.26 05:00modify311.001.86801.88511.9038
3002004.11.26 06:00modify311.001.86801.88551.9038
3012004.11.26 07:00modify311.001.86801.88781.9038
3022004.11.26 08:00modify311.001.86801.89131.9038
3032004.11.26 09:00modify311.001.86801.89241.9038
3042004.11.26 09:25s/l311.001.89241.89241.90382435.0017535.01
3052004.12.08 18:55sell321.001.93341.93881.8982
3062004.12.08 18:55modify321.001.93341.93851.8982
3072004.12.08 23:30s/l321.001.93851.93851.8982-510.0017025.01
3082004.12.09 19:45sell331.001.92551.93311.8903
3092004.12.09 19:45modify331.001.92551.93281.8903
3102004.12.10 01:07modify331.001.92551.92431.8903
3112004.12.10 12:00modify331.001.92551.92151.8903
3122004.12.10 13:00modify331.001.92551.91951.8903
3132004.12.13 03:00modify331.001.92551.91841.8903
3142004.12.13 04:02s/l331.001.91841.91841.8903710.0017735.01
3152004.12.14 01:30buy341.001.92211.91421.9579
3162004.12.14 02:00modify341.001.92211.91481.9579
3172004.12.14 03:00modify341.001.92211.91541.9579
3182004.12.14 04:00modify341.001.92211.91611.9579
3192004.12.14 05:00modify341.001.92211.91651.9579
3202004.12.14 06:00modify341.001.92211.91711.9579
3212004.12.14 07:00modify341.001.92211.91771.9579
3222004.12.14 08:00modify341.001.92211.91881.9579
3232004.12.14 09:00modify341.001.92211.91911.9579
3242004.12.14 10:33modify341.001.92211.92331.9579
3252004.12.14 14:40s/l341.001.92331.92331.9579120.0017855.01
3262004.12.15 02:55buy351.001.92501.91911.9608
3272004.12.15 03:52s/l351.001.91911.91911.9608-590.0017265.01
3282004.12.16 01:40buy361.001.94151.93381.9773
3292004.12.16 02:00modify361.001.94151.93421.9773
3302004.12.16 03:00modify361.001.94151.93551.9773
3312004.12.16 04:00modify361.001.94151.93571.9773
3322004.12.16 05:00modify361.001.94151.93611.9773
3332004.12.16 06:00modify361.001.94151.93671.9773
3342004.12.16 07:00modify361.001.94151.93731.9773
3352004.12.16 08:00modify361.001.94151.93751.9773
3362004.12.16 09:00modify361.001.94151.93761.9773
3372004.12.16 10:32modify361.001.94151.94271.9773
3382004.12.16 15:19s/l361.001.94271.94271.9773120.0017385.01
3392004.12.22 01:05sell371.001.92901.93711.8938
3402004.12.22 01:05modify371.001.92901.93681.8938
3412004.12.22 02:00modify371.001.92901.93581.8938
3422004.12.22 03:00modify371.001.92901.93531.8938
3432004.12.22 06:00modify371.001.92901.93471.8938
3442004.12.22 07:00modify371.001.92901.93371.8938
3452004.12.22 08:00modify371.001.92901.93281.8938
3462004.12.22 10:47modify371.001.92901.92781.8938
3472004.12.22 14:00modify371.001.92901.92451.8938
3482004.12.22 15:00modify371.001.92901.92311.8938
3492004.12.23 04:00modify371.001.92901.92291.8938
3502004.12.23 05:00modify371.001.92901.92201.8938
3512004.12.23 08:56s/l371.001.92201.92201.8938700.0018085.01
3522004.12.28 01:25buy381.001.93231.92571.9681
3532004.12.28 07:00modify381.001.93231.92621.9681
3542004.12.28 08:00modify381.001.93231.92921.9681
3552004.12.28 08:32modify381.001.93231.93351.9681
3562004.12.28 15:00modify381.001.93231.93381.9681
3572004.12.28 16:00s/l381.001.93381.93381.9681150.0018235.01
3582004.12.29 22:30sell391.001.91851.92631.8833
3592004.12.29 22:33modify391.001.91851.92601.8833
3602004.12.29 23:00modify391.001.91851.92581.8833
3612004.12.30 01:00modify391.001.91851.92461.8833
3622004.12.30 02:00modify391.001.91851.92401.8833
3632004.12.30 04:00modify391.001.91851.92261.8833
3642004.12.30 05:00modify391.001.91851.92251.8833
3652004.12.30 06:15modify391.001.91851.92151.8833
3662004.12.30 07:00modify391.001.91851.92041.8833
3672004.12.30 07:09s/l391.001.92041.92041.8833-190.0118045.00
3682005.01.04 03:10sell401.001.90611.91511.8709
3692005.01.04 03:11modify401.001.90611.91481.8709
3702005.01.04 06:00modify401.001.90611.91411.8709
3712005.01.04 07:05modify401.001.90611.91271.8709
3722005.01.04 08:00modify401.001.90611.91131.8709
3732005.01.04 08:02modify401.001.90611.90491.8709
3742005.01.04 08:22s/l401.001.90491.90491.8709120.0018165.00
3752005.01.13 01:35buy411.001.89001.88021.9258
3762005.01.13 02:00modify411.001.89001.88091.9258
3772005.01.13 03:00modify411.001.89001.88141.9258
3782005.01.13 04:00modify411.001.89001.88221.9258
3792005.01.13 05:00modify411.001.89001.88291.9258
3802005.01.13 06:00modify411.001.89001.88591.9258
3812005.01.13 07:00modify411.001.89001.88671.9258
3822005.01.13 08:00modify411.001.89001.88811.9258
3832005.01.13 10:28s/l411.001.88811.88811.9258-189.9917975.01
3842005.01.17 01:30sell421.001.87091.88001.8357
3852005.01.17 01:32modify421.001.87091.87971.8357
3862005.01.17 02:00modify421.001.87091.87961.8357
3872005.01.17 03:00modify421.001.87091.87811.8357
3882005.01.17 07:00modify421.001.87091.87761.8357
3892005.01.17 08:00modify421.001.87091.87641.8357
3902005.01.17 09:00modify421.001.87091.87471.8357
3912005.01.17 11:00modify421.001.87091.87401.8357
3922005.01.17 12:20modify421.001.87091.86971.8357
3932005.01.17 17:00modify421.001.87091.86881.8357
3942005.01.17 18:00modify421.001.87091.86811.8357
3952005.01.18 01:00modify421.001.87091.86771.8357
3962005.01.18 02:00modify421.001.87091.86581.8357
3972005.01.18 05:00modify421.001.87091.86461.8357
3982005.01.18 10:57s/l421.001.86461.86461.8357630.0018605.01
3992005.01.19 17:20buy431.001.87471.86831.9105
4002005.01.19 20:00s/l431.001.86831.86831.9105-640.0017965.01
4012005.01.24 03:00buy441.001.87551.86701.9113
4022005.01.24 05:00modify441.001.87551.86771.9113
4032005.01.24 07:00modify441.001.87551.86881.9113
4042005.01.24 08:00modify441.001.87551.86921.9113
4052005.01.24 08:51modify441.001.87551.87671.9113
4062005.01.24 16:18s/l441.001.87671.87671.9113120.0018085.01
4072005.01.26 01:30sell451.001.86621.87531.8310
4082005.01.26 01:31modify451.001.86621.87501.8310
4092005.01.26 02:00modify451.001.86621.87481.8310
4102005.01.26 03:04modify451.001.86621.87471.8310
4112005.01.26 04:00modify451.001.86621.87431.8310
4122005.01.26 05:00modify451.001.86621.87311.8310
4132005.01.26 06:00modify451.001.86621.87281.8310
4142005.01.26 07:00modify451.001.86621.87251.8310
4152005.01.26 08:00modify451.001.86621.87031.8310
4162005.01.26 09:00modify451.001.86621.87021.8310
4172005.01.26 09:11s/l451.001.87021.87021.8310-400.0017685.01
4182005.01.28 03:00buy461.001.88731.88121.9231
4192005.01.28 05:00modify461.001.88731.88151.9231
4202005.01.28 06:00modify461.001.88731.88211.9231
4212005.01.28 08:00modify461.001.88731.88301.9231
4222005.01.28 09:00modify461.001.88731.88341.9231
4232005.01.28 12:20s/l461.001.88341.88341.9231-390.0017295.01
4242005.02.07 07:40sell471.001.87501.88211.8398
4252005.02.07 07:41modify471.001.87501.88181.8398
4262005.02.07 08:00modify471.001.87501.88131.8398
4272005.02.07 08:30modify471.001.87501.87381.8398
4282005.02.07 19:00modify471.001.87501.87151.8398
4292005.02.07 20:00modify471.001.87501.86771.8398
4302005.02.08 00:00modify471.001.87501.86731.8398
4312005.02.08 02:00modify471.001.87501.86711.8398
4322005.02.08 03:00modify471.001.87501.86701.8398
4332005.02.08 04:00modify471.001.87501.86661.8398
4342005.02.08 06:00modify471.001.87501.86591.8398
4352005.02.08 07:00modify471.001.87501.86541.8398
4362005.02.08 08:00modify471.001.87501.86501.8398
4372005.02.08 09:00modify471.001.87501.86371.8398
4382005.02.08 10:00modify471.001.87501.86251.8398
4392005.02.08 11:00modify471.001.87501.86221.8398
4402005.02.08 13:00modify471.001.87501.86081.8398
4412005.02.09 03:00modify471.001.87501.85971.8398
4422005.02.09 04:00modify471.001.87501.85881.8398
4432005.02.09 06:56s/l471.001.85881.85881.83981620.0018915.01
4442005.02.11 00:15buy481.001.86841.85971.9042
4452005.02.11 02:05modify481.001.86841.85991.9042
4462005.02.11 03:00modify481.001.86841.86011.9042
4472005.02.11 04:00modify481.001.86841.86051.9042
4482005.02.11 05:00modify481.001.86841.86101.9042
4492005.02.11 06:00modify481.001.86841.86291.9042
4502005.02.11 07:00modify481.001.86841.86591.9042
4512005.02.11 08:00modify481.001.86841.86721.9042
4522005.02.11 09:00modify481.001.86841.86741.9042
4532005.02.11 11:00modify481.001.86841.86761.9042
4542005.02.11 11:13s/l481.001.86761.86761.9042-80.0018835.01
4552005.02.15 00:35buy491.001.88691.87921.9227
4562005.02.15 01:00modify491.001.88691.87981.9227
4572005.02.15 02:00modify491.001.88691.88121.9227
4582005.02.15 03:00modify491.001.88691.88151.9227
4592005.02.15 04:00modify491.001.88691.88221.9227
4602005.02.15 05:00modify491.001.88691.88241.9227
4612005.02.15 06:00modify491.001.88691.88321.9227
4622005.02.15 07:00modify491.001.88691.88371.9227
4632005.02.15 08:00modify491.001.88691.88391.9227
4642005.02.15 09:00modify491.001.88691.88451.9227
4652005.02.15 14:13modify491.001.88691.88811.9227
4662005.02.15 15:11s/l491.001.88811.88811.9227120.0018955.01
4672005.02.23 02:20buy501.001.90681.90271.9426
4682005.02.23 03:45modify501.001.90681.90801.9426
4692005.02.23 04:09s/l501.001.90801.90801.9426120.0019075.01
4702005.02.28 09:05buy511.001.91991.91421.9557
4712005.02.28 09:31modify511.001.91991.92111.9557
4722005.02.28 12:42s/l511.001.92111.92111.9557120.0019195.01
4732005.02.28 22:30buy521.001.92201.91601.9578
4742005.03.01 01:00modify521.001.92201.91651.9578
4752005.03.01 02:00modify521.001.92201.91671.9578
4762005.03.01 04:00modify521.001.92201.91711.9578
4772005.03.01 04:04s/l521.001.91711.91711.9578-491.0018704.01
4782005.03.02 21:00sell531.001.91301.91841.8778
4792005.03.02 21:00modify531.001.91301.91811.8778
4802005.03.03 01:00modify531.001.91301.91681.8778
4812005.03.03 02:00modify531.001.91301.91591.8778
4822005.03.03 03:25modify531.001.91301.91551.8778
4832005.03.03 07:00modify531.001.91301.91511.8778
4842005.03.03 08:00modify531.001.91301.91431.8778
4852005.03.03 08:50modify531.001.91301.91181.8778
4862005.03.03 13:37s/l531.001.91181.91181.8778120.0018824.01
4872005.03.07 03:59buy541.001.92241.91521.9582
4882005.03.07 07:00modify541.001.92241.91601.9582
4892005.03.07 08:00modify541.001.92241.91851.9582
4902005.03.07 09:00modify541.001.92241.92031.9582
4912005.03.07 09:02s/l541.001.92031.92031.9582-209.9918614.02
4922005.03.09 04:25buy551.001.92741.92251.9632
4932005.03.09 05:00modify551.001.92741.92271.9632
4942005.03.09 06:00modify551.001.92741.92291.9632
4952005.03.09 07:00modify551.001.92741.92471.9632
4962005.03.09 08:00modify551.001.92741.92531.9632
4972005.03.09 09:00modify551.001.92741.92621.9632
4982005.03.09 09:29modify551.001.92741.92861.9632
4992005.03.09 10:30s/l551.001.92861.92861.9632120.0118734.03
5002005.03.15 03:20sell561.001.91511.92091.8799
5012005.03.15 03:20modify561.001.91511.92061.8799
5022005.03.15 04:00modify561.001.91511.92051.8799
5032005.03.15 05:00modify561.001.91511.91981.8799
5042005.03.15 06:00modify561.001.91511.91951.8799
5052005.03.15 07:00modify561.001.91511.91881.8799
5062005.03.15 08:00modify561.001.91511.91801.8799
5072005.03.15 08:53modify561.001.91511.91391.8799
5082005.03.15 09:03s/l561.001.91391.91391.8799120.0018854.03
5092005.03.16 05:40sell571.001.91341.91891.8782
5102005.03.16 05:40modify571.001.91341.91861.8782
5112005.03.16 06:00modify571.001.91341.91781.8782
5122005.03.16 07:00modify571.001.91341.91541.8782
5132005.03.16 08:02s/l571.001.91541.91541.8782-199.9918654.04
5142005.03.17 02:15buy581.001.92461.91761.9604
5152005.03.17 04:00modify581.001.92461.91801.9604
5162005.03.17 05:00modify581.001.92461.91831.9604
5172005.03.17 06:00modify581.001.92461.91991.9604
5182005.03.17 07:00modify581.001.92461.92041.9604
5192005.03.17 08:00modify581.001.92461.92091.9604
5202005.03.17 14:34s/l581.001.92091.92091.9604-370.0018284.04
5212005.03.18 17:40sell591.001.91771.92161.8825
5222005.03.18 17:40modify591.001.91771.92131.8825
5232005.03.18 18:05s/l591.001.92131.92131.8825-359.9917924.05
5242005.03.24 04:30sell601.001.87101.88001.8358
5252005.03.24 04:30modify601.001.87101.87971.8358
5262005.03.24 05:00modify601.001.87101.87911.8358
5272005.03.24 06:00modify601.001.87101.87691.8358
5282005.03.24 07:00modify601.001.87101.87621.8358
5292005.03.24 08:00modify601.001.87101.87561.8358
5302005.03.24 09:00modify601.001.87101.87501.8358
5312005.03.24 10:00modify601.001.87101.87471.8358
5322005.03.24 11:50modify601.001.87101.86981.8358
5332005.03.24 12:41s/l601.001.86981.86981.8358120.0118044.06
5342005.03.30 21:15buy611.001.87941.87461.9152
5352005.03.31 03:00modify611.001.87941.87481.9152
5362005.03.31 04:00modify611.001.87941.87491.9152
5372005.03.31 06:00modify611.001.87941.87511.9152
5382005.03.31 07:00modify611.001.87941.87571.9152
5392005.03.31 08:00modify611.001.87941.87621.9152
5402005.03.31 08:31s/l611.001.87621.87621.9152-323.0017721.06
5412005.04.04 20:35sell621.001.87591.88001.8407
5422005.04.04 20:35modify621.001.87591.87971.8407
5432005.04.05 01:05modify621.001.87591.87931.8407
5442005.04.05 02:00modify621.001.87591.87881.8407
5452005.04.05 03:00modify621.001.87591.87791.8407
5462005.04.05 04:30s/l621.001.87791.87791.8407-200.0017521.06
5472005.04.11 03:25buy631.001.88171.87451.9175
5482005.04.11 04:00modify631.001.88171.87471.9175
5492005.04.11 05:14modify631.001.88171.88291.9175
5502005.04.11 06:02s/l631.001.88291.88291.9175120.0017641.06
5512005.04.18 03:30buy641.001.88931.88151.9251
5522005.04.18 04:00close641.001.88971.88151.925140.0017681.06
5532005.04.19 01:50buy651.001.90141.89451.9372
5542005.04.19 02:00modify651.001.90141.89571.9372
5552005.04.19 07:00modify651.001.90141.89621.9372
5562005.04.19 07:50modify651.001.90141.90261.9372
5572005.04.19 18:00modify651.001.90141.90301.9372
5582005.04.19 19:00modify651.001.90141.90391.9372
5592005.04.19 20:00modify651.001.90141.90411.9372
5602005.04.19 21:00modify651.001.90141.90441.9372
5612005.04.19 23:00modify651.001.90141.90631.9372
5622005.04.20 00:00modify651.001.90141.90641.9372
5632005.04.20 01:00modify651.001.90141.90721.9372
5642005.04.20 02:00modify651.001.90141.90791.9372
5652005.04.20 03:00modify651.001.90141.90931.9372
5662005.04.20 04:00modify651.001.90141.91051.9372
5672005.04.20 05:00modify651.001.90141.91101.9372
5682005.04.20 06:00modify651.001.90141.91161.9372
5692005.04.20 07:00modify651.001.90141.91171.9372
5702005.04.20 08:00modify651.001.90141.91301.9372
5712005.04.20 09:00modify651.001.90141.91331.9372
5722005.04.20 11:21s/l651.001.91331.91331.93721189.0018870.06
5732005.04.22 08:00sell661.001.90871.91421.8735
5742005.04.22 08:00modify661.001.90871.91391.8735
5752005.04.22 09:00modify661.001.90871.91281.8735
5762005.04.22 09:59s/l661.001.91281.91281.8735-410.0018460.06
5772005.04.26 23:25sell671.001.90571.91171.8705
5782005.04.26 23:25modify671.001.90571.91141.8705
5792005.04.27 00:00modify671.001.90571.91131.8705
5802005.04.27 01:00modify671.001.90571.91061.8705
5812005.04.27 02:00modify671.001.90571.91011.8705
5822005.04.27 04:00modify671.001.90571.90981.8705
5832005.04.27 05:00modify671.001.90571.90921.8705
5842005.04.27 06:00modify671.001.90571.90861.8705
5852005.04.27 07:00modify671.001.90571.90831.8705
5862005.04.27 08:00modify671.001.90571.90781.8705
5872005.04.27 08:03modify671.001.90571.90451.8705
5882005.04.27 14:34s/l671.001.90451.90451.8705120.0018580.06
5892005.04.28 22:55buy681.001.90641.90221.9422
5902005.04.29 06:22modify681.001.90641.90761.9422
5912005.04.29 20:02s/l681.001.90761.90761.9422119.0018699.06
5922005.05.06 00:00buy691.001.90331.89881.9391
5932005.05.06 08:00modify691.001.90331.89891.9391
5942005.05.06 08:37s/l691.001.89891.89891.9391-439.9918259.07
5952005.05.27 01:35sell701.001.82091.82861.7857
5962005.05.27 01:37modify701.001.82091.82831.7857
5972005.05.27 02:00modify701.001.82091.82751.7857
5982005.05.27 03:00modify701.001.82091.82711.7857
5992005.05.27 04:00modify701.001.82091.82701.7857
6002005.05.27 05:00modify701.001.82091.82621.7857
6012005.05.27 06:00modify701.001.82091.82581.7857
6022005.05.27 07:00modify701.001.82091.82541.7857
6032005.05.27 08:00modify701.001.82091.82491.7857
6042005.05.27 09:00modify701.001.82091.82411.7857
6052005.05.27 09:10s/l701.001.82411.82411.7857-320.0017939.07
6062005.06.02 03:45sell711.001.81211.81981.7769
6072005.06.02 03:45modify711.001.81211.81951.7769
6082005.06.02 04:00modify711.001.81211.81881.7769
6092005.06.02 05:00modify711.001.81211.81851.7769
6102005.06.02 06:00modify711.001.81211.81791.7769
6112005.06.02 07:00modify711.001.81211.81731.7769
6122005.06.02 08:00modify711.001.81211.81691.7769
6132005.06.02 09:00modify711.001.81211.81651.7769
6142005.06.02 09:14s/l711.001.81651.81651.7769-439.9917499.08
6152005.06.07 03:35buy721.001.82081.81631.8566
6162005.06.07 07:00modify721.001.82081.81681.8566
6172005.06.07 07:38modify721.001.82081.82201.8566
6182005.06.07 12:00modify721.001.82081.82371.8566
6192005.06.07 20:00modify721.001.82081.82431.8566
6202005.06.07 21:00modify721.001.82081.82451.8566
6212005.06.07 22:00modify721.001.82081.82471.8566
6222005.06.07 23:00modify721.001.82081.82491.8566
6232005.06.08 00:00modify721.001.82081.82631.8566
6242005.06.08 01:04modify721.001.82081.82691.8566
6252005.06.08 02:00modify721.001.82081.82741.8566
6262005.06.08 04:00modify721.001.82081.82781.8566
6272005.06.08 05:00modify721.001.82081.82951.8566
6282005.06.08 06:00modify721.001.82081.82981.8566
6292005.06.08 09:00modify721.001.82081.83031.8566
6302005.06.08 19:20s/l721.001.83031.83031.8566949.0118448.09
6312005.06.10 02:10sell731.001.82171.82651.7865
6322005.06.10 02:10modify731.001.82171.82621.7865
6332005.06.10 05:00modify731.001.82171.82601.7865
6342005.06.10 06:00modify731.001.82171.82561.7865
6352005.06.10 07:00modify731.001.82171.82531.7865
6362005.06.10 08:00modify731.001.82171.82321.7865
6372005.06.10 10:43s/l731.001.82321.82321.7865-150.0018298.09
6382005.06.13 19:35sell741.001.80601.81181.7708
6392005.06.13 19:38modify741.001.80601.81151.7708
6402005.06.13 23:00modify741.001.80601.81141.7708
6412005.06.14 00:00modify741.001.80601.81091.7708
6422005.06.14 01:00modify741.001.80601.81061.7708
6432005.06.14 02:00modify741.001.80601.80971.7708
6442005.06.14 03:00modify741.001.80601.80961.7708
6452005.06.14 06:00modify741.001.80601.80951.7708
6462005.06.14 07:00modify741.001.80601.80911.7708
6472005.06.14 08:59s/l741.001.80911.80911.7708-310.0017988.09
6482005.06.16 02:15buy751.001.82001.81191.8558
6492005.06.16 06:00modify751.001.82001.81291.8558
6502005.06.16 07:00modify751.001.82001.81451.8558
6512005.06.16 08:00modify751.001.82001.81521.8558
6522005.06.16 09:00modify751.001.82001.81601.8558
6532005.06.16 10:00modify751.001.82001.81641.8558
6542005.06.16 11:00modify751.001.82001.81661.8558
6552005.06.16 14:11modify751.001.82001.82121.8558
6562005.06.16 15:48s/l751.001.82121.82121.8558120.0018108.09
6572005.06.23 04:00sell761.001.82281.82731.7876
6582005.06.23 04:02modify761.001.82281.82701.7876
6592005.06.23 05:04modify761.001.82281.82621.7876
6602005.06.23 06:00modify761.001.82281.82571.7876
6612005.06.23 07:00modify761.001.82281.82501.7876
6622005.06.23 08:00modify761.001.82281.82401.7876
6632005.06.23 14:36modify761.001.82281.82161.7876
6642005.06.24 08:00modify761.001.82281.82061.7876
6652005.06.24 09:00modify761.001.82281.82031.7876
6662005.06.24 11:41s/l761.001.82031.82031.7876249.9918358.08
6672005.06.29 02:20sell771.001.81731.82291.7821
6682005.06.29 02:20modify771.001.81731.82261.7821
6692005.06.29 03:00modify771.001.81731.82221.7821
6702005.06.29 04:00modify771.001.81731.82171.7821
6712005.06.29 05:00modify771.001.81731.82131.7821
6722005.06.29 06:05modify771.001.81731.82121.7821
6732005.06.29 07:00modify771.001.81731.82061.7821
6742005.06.29 08:00modify771.001.81731.82001.7821
6752005.06.29 09:00modify771.001.81731.81971.7821
6762005.06.29 09:54modify771.001.81731.81611.7821
6772005.06.29 10:43s/l771.001.81611.81611.7821120.0018478.08
6782005.07.04 07:35sell781.001.76341.77061.7282
6792005.07.04 07:35modify781.001.76341.77031.7282
6802005.07.04 08:49modify781.001.76341.76221.7282
6812005.07.04 09:06s/l781.001.76221.76221.7282120.0018598.08
6822005.07.05 02:05sell791.001.76141.76551.7262
6832005.07.05 02:05modify791.001.76141.76521.7262
6842005.07.05 03:00modify791.001.76141.76431.7262
6852005.07.05 04:00modify791.001.76141.76391.7262
6862005.07.05 08:05modify791.001.76141.76021.7262
6872005.07.05 10:00modify791.001.76141.76011.7262
6882005.07.05 10:50s/l791.001.76011.76011.7262130.0018728.08
6892005.07.07 23:10sell801.001.74481.75431.7096
6902005.07.07 23:10modify801.001.74481.75401.7096
6912005.07.08 02:00modify801.001.74481.75391.7096
6922005.07.08 03:00modify801.001.74481.75081.7096
6932005.07.08 04:00modify801.001.74481.75011.7096
6942005.07.08 05:00modify801.001.74481.74891.7096
6952005.07.08 06:00modify801.001.74481.74871.7096
6962005.07.08 07:00modify801.001.74481.74811.7096
6972005.07.08 08:00modify801.001.74481.74711.7096
6982005.07.08 08:15modify801.001.74481.74361.7096
6992005.07.08 11:00modify801.001.74481.74281.7096
7002005.07.08 14:00modify801.001.74481.74151.7096
7012005.07.08 15:00modify801.001.74481.74101.7096
7022005.07.08 15:15s/l801.001.74101.74101.7096380.0019108.08
7032005.07.12 01:55buy811.001.75531.74751.7911
7042005.07.12 02:00modify811.001.75531.74811.7911
7052005.07.12 03:35modify811.001.75531.75651.7911
7062005.07.12 09:00modify811.001.75531.75701.7911
7072005.07.12 11:00modify811.001.75531.75791.7911
7082005.07.12 14:00modify811.001.75531.75961.7911
7092005.07.12 19:00modify811.001.75531.76221.7911
7102005.07.12 21:00modify811.001.75531.76371.7911
7112005.07.12 22:04modify811.001.75531.76471.7911
7122005.07.12 23:00modify811.001.75531.76481.7911
7132005.07.13 00:00modify811.001.75531.76581.7911
7142005.07.13 01:00modify811.001.75531.76711.7911
7152005.07.13 02:00modify811.001.75531.76761.7911
7162005.07.13 04:00modify811.001.75531.76831.7911
7172005.07.13 05:00modify811.001.75531.76881.7911
7182005.07.13 06:00modify811.001.75531.76911.7911
7192005.07.13 07:00modify811.001.75531.77001.7911
7202005.07.13 08:00modify811.001.75531.77061.7911
7212005.07.13 09:00modify811.001.75531.77141.7911
7222005.07.13 09:13s/l811.001.77141.77141.79111609.0020717.08
7232005.07.15 02:55sell821.001.75801.76561.7228
7242005.07.15 02:59modify821.001.75801.76531.7228
7252005.07.15 03:00modify821.001.75801.76501.7228
7262005.07.15 04:00modify821.001.75801.76471.7228
7272005.07.15 05:00modify821.001.75801.76451.7228
7282005.07.15 06:00modify821.001.75801.76261.7228
7292005.07.15 08:00modify821.001.75801.76241.7228
7302005.07.15 08:29s/l821.001.76241.76241.7228-440.0020277.08
7312005.07.18 04:50sell831.001.75401.76031.7188
7322005.07.18 04:50modify831.001.75401.76001.7188
7332005.07.18 05:00modify831.001.75401.75981.7188
7342005.07.18 06:00modify831.001.75401.75961.7188
7352005.07.18 07:05modify831.001.75401.75781.7188
7362005.07.18 08:00modify831.001.75401.75711.7188
7372005.07.18 09:00modify831.001.75401.75651.7188
7382005.07.18 09:52modify831.001.75401.75281.7188
7392005.07.18 17:16s/l831.001.75281.75281.7188119.9920397.07
7402005.07.22 02:35buy841.001.75161.74401.7874
7412005.07.22 07:00modify841.001.75161.74441.7874
7422005.07.22 08:00modify841.001.75161.74541.7874
7432005.07.22 08:18modify841.001.75161.75281.7874
7442005.07.22 09:40s/l841.001.75281.75281.7874120.0020517.07
7452005.07.25 10:35sell851.001.73841.74261.7032
7462005.07.25 10:35modify851.001.73841.74231.7032
7472005.07.25 11:00modify851.001.73841.74161.7032
7482005.07.25 12:00close851.001.74021.74161.7032-180.0020337.07
7492005.08.01 00:05buy861.001.75601.75021.7918
7502005.08.01 04:36modify861.001.75601.75721.7918
7512005.08.01 12:00modify861.001.75601.75751.7918
7522005.08.01 13:00modify861.001.75601.75771.7918
7532005.08.01 14:00modify861.001.75601.75841.7918
7542005.08.01 17:00modify861.001.75601.75921.7918
7552005.08.01 18:00modify861.001.75601.76051.7918
7562005.08.01 20:00modify861.001.75601.76191.7918
7572005.08.01 21:00modify861.001.75601.76251.7918
7582005.08.02 00:00modify861.001.75601.76281.7918
7592005.08.02 01:00modify861.001.75601.76331.7918
7602005.08.02 02:00modify861.001.75601.76421.7918
7612005.08.02 04:00modify861.001.75601.76451.7918
7622005.08.02 07:00modify861.001.75601.76461.7918
7632005.08.02 08:00modify861.001.75601.76511.7918
7642005.08.03 01:00modify861.001.75601.76601.7918
7652005.08.03 02:00modify861.001.75601.76661.7918
7662005.08.03 03:00modify861.001.75601.76701.7918
7672005.08.03 03:24s/l861.001.76701.76701.79181098.0021435.07
7682005.08.05 22:10sell871.001.77941.78351.7442
7692005.08.05 22:10modify871.001.77941.78321.7442
7702005.08.08 00:13modify871.001.77941.77821.7442
7712005.08.08 09:30s/l871.001.77821.77821.7442120.0021555.07
7722005.08.08 18:45buy881.001.78571.77911.8215
7732005.08.08 21:00modify881.001.78571.77951.8215
7742005.08.08 22:00modify881.001.78571.77981.8215
7752005.08.09 00:00modify881.001.78571.78001.8215
7762005.08.09 01:00modify881.001.78571.78101.8215
7772005.08.09 02:05modify881.001.78571.78331.8215
7782005.08.09 04:00modify881.001.78571.78341.8215
7792005.08.09 05:00modify881.001.78571.78361.8215
7802005.08.09 07:54modify881.001.78571.78691.8215
7812005.08.09 09:26s/l881.001.78691.78691.8215119.0021674.07
7822005.08.15 02:45buy891.001.81341.80891.8492
7832005.08.15 08:00modify891.001.81341.80911.8492
7842005.08.15 12:46s/l891.001.80911.80911.8492-430.0021244.07
7852005.08.31 02:40sell901.001.78681.79161.7516
7862005.08.31 02:40modify901.001.78681.79131.7516
7872005.08.31 03:00modify901.001.78681.79071.7516
7882005.08.31 05:00modify901.001.78681.79061.7516
7892005.08.31 06:00modify901.001.78681.79021.7516
7902005.08.31 07:00modify901.001.78681.78991.7516
7912005.08.31 08:00modify901.001.78681.78961.7516
7922005.08.31 09:00modify901.001.78681.78901.7516
7932005.08.31 09:17modify901.001.78681.78561.7516
7942005.08.31 10:07s/l901.001.78561.78561.7516119.9921364.06
7952005.09.01 04:40buy911.001.80191.79211.8377
7962005.09.01 05:00modify911.001.80191.79271.8377
7972005.09.01 06:10modify911.001.80191.79401.8377
7982005.09.01 07:00modify911.001.80191.79521.8377
7992005.09.01 08:00modify911.001.80191.79761.8377
8002005.09.01 09:00modify911.001.80191.79851.8377
8012005.09.01 09:57modify911.001.80191.80311.8377
8022005.09.01 14:00modify911.001.80191.80371.8377
8032005.09.01 16:00modify911.001.80191.80661.8377
8042005.09.01 18:00modify911.001.80191.81571.8377
8052005.09.01 19:00modify911.001.80191.81621.8377
8062005.09.01 21:00modify911.001.80191.81721.8377
8072005.09.01 22:00modify911.001.80191.82011.8377
8082005.09.02 01:00modify911.001.80191.82081.8377
8092005.09.02 02:05modify911.001.80191.82161.8377
8102005.09.02 03:00modify911.001.80191.82181.8377
8112005.09.02 04:05modify911.001.80191.82281.8377
8122005.09.02 05:00modify911.001.80191.82311.8377
8132005.09.02 06:00modify911.001.80191.82401.8377
8142005.09.02 07:00modify911.001.80191.82441.8377
8152005.09.02 08:00modify911.001.80191.82761.8377
8162005.09.02 09:00modify911.001.80191.82801.8377
8172005.09.02 09:49t/p911.001.83771.82801.83773579.0024943.06
8182005.09.05 01:30buy921.001.83781.83261.8736
8192005.09.05 03:07modify921.001.83781.83901.8736
8202005.09.05 11:00modify921.001.83781.83941.8736
8212005.09.05 15:00modify921.001.83781.83951.8736
8222005.09.05 16:00modify921.001.83781.83961.8736
8232005.09.05 17:00modify921.001.83781.83971.8736
8242005.09.05 19:00modify921.001.83781.84061.8736
8252005.09.05 20:14modify921.001.83781.84091.8736
8262005.09.05 22:00modify921.001.83781.84131.8736
8272005.09.06 00:00modify921.001.83781.84211.8736
8282005.09.06 00:40s/l921.001.84211.84211.8736429.0025372.06
8292005.09.13 07:55sell931.001.82301.82851.7878
8302005.09.13 07:55modify931.001.82301.82821.7878
8312005.09.13 08:00modify931.001.82301.82751.7878
8322005.09.13 08:46modify931.001.82301.82181.7878
8332005.09.13 09:38s/l931.001.82181.82181.7878120.0025492.06
8342005.09.16 04:35sell941.001.80761.81301.7724
8352005.09.16 04:35modify941.001.80761.81271.7724
8362005.09.16 05:00modify941.001.80761.81241.7724
8372005.09.16 06:04modify941.001.80761.81191.7724
8382005.09.16 06:20s/l941.001.81191.81191.7724-430.0025062.06
8392005.09.22 03:50buy951.001.80791.80351.8437
8402005.09.22 04:00modify951.001.80791.80491.8437
8412005.09.22 08:00modify951.001.80791.80501.8437
8422005.09.22 09:00modify951.001.80791.80521.8437
8432005.09.22 10:00modify951.001.80791.80531.8437
8442005.09.22 11:09s/l951.001.80531.80531.8437-260.0024802.06
8452005.09.23 01:10sell961.001.79231.80221.7571
8462005.09.23 01:10modify961.001.79231.80191.7571
8472005.09.23 02:00modify961.001.79231.80151.7571
8482005.09.23 03:00modify961.001.79231.80061.7571
8492005.09.23 04:00modify961.001.79231.80031.7571
8502005.09.23 06:00modify961.001.79231.79881.7571
8512005.09.23 07:00modify961.001.79231.79811.7571
8522005.09.23 08:00modify961.001.79231.79651.7571
8532005.09.23 08:56modify961.001.79231.79111.7571
8542005.09.23 11:00s/l961.001.79111.79111.7571120.0024922.06
8552005.09.26 07:45sell971.001.77551.78271.7403
8562005.09.26 07:45modify971.001.77551.78241.7403
8572005.09.26 08:00modify971.001.77551.78121.7403
8582005.09.26 08:58modify971.001.77551.77431.7403
8592005.09.26 09:55s/l971.001.77431.77431.7403120.0125042.07
8602005.09.26 17:50sell981.001.77631.78031.7411
8612005.09.26 17:50modify981.001.77631.78001.7411
8622005.09.26 23:27s/l981.001.78001.78001.7411-370.0024672.07
8632005.10.04 02:20sell991.001.75591.76061.7207
8642005.10.04 02:20modify991.001.75591.76031.7207
8652005.10.04 03:00modify991.001.75591.76021.7207
8662005.10.04 04:00modify991.001.75591.75991.7207
8672005.10.04 05:00modify991.001.75591.75941.7207
8682005.10.04 06:00modify991.001.75591.75921.7207
8692005.10.04 07:00modify991.001.75591.75911.7207
8702005.10.04 08:00modify991.001.75591.75871.7207
8712005.10.04 09:00modify991.001.75591.75851.7207
8722005.10.04 13:27s/l991.001.75851.75851.7207-260.0024412.07
8732005.10.06 10:35buy1001.001.76861.76411.8044
8742005.10.06 15:14modify1001.001.76861.76981.8044
8752005.10.07 03:00modify1001.001.76861.77001.8044
8762005.10.07 05:00modify1001.001.76861.77021.8044
8772005.10.07 06:00modify1001.001.76861.77081.8044
8782005.10.07 07:00modify1001.001.76861.77181.8044
8792005.10.07 08:00modify1001.001.76861.77231.8044
8802005.10.07 08:46s/l1001.001.77231.77231.8044368.9924781.06
8812005.10.10 08:35sell1011.001.76161.76561.7264
8822005.10.10 08:37modify1011.001.76161.76531.7264
8832005.10.10 09:00modify1011.001.76161.76491.7264
8842005.10.10 10:00modify1011.001.76161.76471.7264
8852005.10.10 11:00modify1011.001.76161.76451.7264
8862005.10.10 13:46modify1011.001.76161.76041.7264
8872005.10.11 03:00modify1011.001.76161.76001.7264
8882005.10.11 05:00modify1011.001.76161.75971.7264
8892005.10.11 06:00modify1011.001.76161.75891.7264
8902005.10.11 07:00modify1011.001.76161.75861.7264
8912005.10.11 08:00modify1011.001.76161.75811.7264
8922005.10.11 09:00modify1011.001.76161.75781.7264
8932005.10.11 10:00modify1011.001.76161.75541.7264
8942005.10.11 11:00modify1011.001.76161.75511.7264
8952005.10.11 11:39s/l1011.001.75511.75511.7264650.0025431.06
8962005.10.14 02:25buy1021.001.75071.74471.7865
8972005.10.14 03:00modify1021.001.75071.74511.7865
8982005.10.14 04:34modify1021.001.75071.75191.7865
8992005.10.14 11:13s/l1021.001.75191.75191.7865120.0125551.07
9002005.10.17 01:25buy1031.001.76421.75451.8000
9012005.10.17 02:22modify1031.001.76421.76541.8000
9022005.10.17 09:58s/l1031.001.76541.76541.8000120.0025671.07
9032005.10.17 10:00buy1041.001.76591.76041.8017
9042005.10.17 11:35s/l1041.001.76041.76041.8017-550.0025121.07
9052005.10.20 05:10buy1051.001.76041.75501.7962
9062005.10.20 06:00modify1051.001.76041.75561.7962
9072005.10.20 07:00modify1051.001.76041.75661.7962
9082005.10.20 08:00modify1051.001.76041.75761.7962
9092005.10.20 08:52modify1051.001.76041.76161.7962
9102005.10.20 10:02s/l1051.001.76161.76161.7962120.0025241.07
9112005.10.26 02:05buy1061.001.78291.77631.8187
9122005.10.26 03:00modify1061.001.78291.77681.8187
9132005.10.26 04:00modify1061.001.78291.77691.8187
9142005.10.26 06:00modify1061.001.78291.77771.8187
9152005.10.26 07:00modify1061.001.78291.77851.8187
9162005.10.26 08:00modify1061.001.78291.78011.8187
9172005.10.26 09:00modify1061.001.78291.78031.8187
9182005.10.26 09:24s/l1061.001.78031.78031.8187-260.0024981.07
9192005.10.27 17:05buy1071.001.78251.77781.8183
9202005.10.28 00:00modify1071.001.78251.77821.8183
9212005.10.28 01:00modify1071.001.78251.77861.8183
9222005.10.28 02:00modify1071.001.78251.77971.8183
9232005.10.28 03:00modify1071.001.78251.78021.8183
9242005.10.28 04:00modify1071.001.78251.78051.8183
9252005.10.28 05:00modify1071.001.78251.78061.8183
9262005.10.28 06:00modify1071.001.78251.78151.8183
9272005.10.28 11:48s/l1071.001.78151.78151.8183-101.0024880.07
9282005.10.31 08:05sell1081.001.77651.78171.7413
9292005.10.31 08:05modify1081.001.77651.78141.7413
9302005.10.31 09:00modify1081.001.77651.78021.7413
9312005.10.31 09:30s/l1081.001.78021.78021.7413-370.0024510.07
9322005.11.01 08:25sell1091.001.76981.77391.7346
9332005.11.01 08:25modify1091.001.76981.77361.7346
9342005.11.01 09:00modify1091.001.76981.77221.7346
9352005.11.01 09:14s/l1091.001.77221.77221.7346-240.0124270.06
9362005.11.01 23:30sell1101.001.76681.77101.7316
9372005.11.01 23:30modify1101.001.76681.77071.7316
9382005.11.02 01:45modify1101.001.76681.76561.7316
9392005.11.02 03:21s/l1101.001.76561.76561.7316120.0024390.06
9402005.11.03 07:25buy1111.001.77451.77051.8103
9412005.11.03 08:00modify1111.001.77451.77231.8103
9422005.11.03 09:00modify1111.001.77451.77261.8103
9432005.11.03 10:35modify1111.001.77451.77571.8103
9442005.11.03 12:02s/l1111.001.77571.77571.8103120.0024510.06
9452005.11.08 14:55sell1121.001.73821.74301.7030
9462005.11.08 14:55modify1121.001.73821.74271.7030
9472005.11.08 16:20s/l1121.001.74271.74271.7030-450.0124060.05
9482005.11.17 01:05sell1131.001.71881.72611.6836
9492005.11.17 01:07modify1131.001.71881.72581.6836
9502005.11.17 03:00modify1131.001.71881.72481.6836
9512005.11.17 04:00modify1131.001.71881.72431.6836
9522005.11.17 07:00modify1131.001.71881.72241.6836
9532005.11.17 08:00modify1131.001.71881.72181.6836
9542005.11.17 10:17s/l1131.001.72181.72181.6836-300.0123760.04
9552005.11.29 02:50buy1141.001.72401.71871.7598
9562005.11.29 03:00modify1141.001.72401.71881.7598
9572005.11.29 04:00close1141.001.72121.71881.7598-280.0023480.04
9582005.11.30 06:20sell1151.001.71891.72391.6837
9592005.11.30 06:21modify1151.001.71891.72361.6837
9602005.11.30 07:00modify1151.001.71891.72311.6837
9612005.11.30 08:00modify1151.001.71891.72211.6837
9622005.11.30 09:05s/l1151.001.72211.72211.6837-320.0023160.04
9632005.12.01 06:05buy1161.001.72801.72371.7638
9642005.12.01 07:00modify1161.001.72801.72401.7638
9652005.12.01 08:00modify1161.001.72801.72631.7638
9662005.12.01 09:18modify1161.001.72801.72921.7638
9672005.12.01 12:00s/l1161.001.72921.72921.7638120.0023280.04
9682005.12.02 02:40buy1171.001.73051.72631.7663
9692005.12.02 09:00modify1171.001.73051.72661.7663
9702005.12.02 10:00modify1171.001.73051.72701.7663
9712005.12.02 11:00modify1171.001.73051.72711.7663
9722005.12.02 12:03s/l1171.001.72711.72711.7663-340.0122940.03
9732005.12.09 01:40buy1181.001.75071.74291.7865
9742005.12.09 02:00modify1181.001.75071.74441.7865
9752005.12.09 03:00modify1181.001.75071.74461.7865
9762005.12.09 06:00modify1181.001.75071.74501.7865
9772005.12.09 07:00modify1181.001.75071.74571.7865
9782005.12.09 08:00modify1181.001.75071.74771.7865
9792005.12.09 09:00modify1181.001.75071.74851.7865
9802005.12.09 09:03s/l1181.001.74851.74851.7865-219.9922720.04
9812005.12.12 00:05buy1191.001.75081.74631.7866
9822005.12.12 02:17modify1191.001.75081.75201.7866
9832005.12.12 12:00modify1191.001.75081.75401.7866
9842005.12.12 16:00modify1191.001.75081.76041.7866
9852005.12.12 18:00modify1191.001.75081.76071.7866
9862005.12.12 20:00modify1191.001.75081.76201.7866
9872005.12.12 21:00modify1191.001.75081.76221.7866
9882005.12.12 22:00modify1191.001.75081.76251.7866
9892005.12.12 23:00modify1191.001.75081.76281.7866
9902005.12.13 00:00modify1191.001.75081.76351.7866
9912005.12.13 01:00modify1191.001.75081.76461.7866
9922005.12.13 02:04modify1191.001.75081.76511.7866
9932005.12.13 03:00modify1191.001.75081.76551.7866
9942005.12.13 04:00modify1191.001.75081.76591.7866
9952005.12.13 05:00modify1191.001.75081.76661.7866
9962005.12.13 06:00modify1191.001.75081.76921.7866
9972005.12.13 07:00modify1191.001.75081.76971.7866
9982005.12.13 08:00modify1191.001.75081.76981.7866
9992005.12.13 09:00modify1191.001.75081.77041.7866
10002005.12.13 10:06s/l1191.001.77041.77041.78661959.0024679.04
10012005.12.21 01:35sell1201.001.75701.76671.7218
10022005.12.21 01:35modify1201.001.75701.76641.7218
10032005.12.21 02:10modify1201.001.75701.76611.7218
10042005.12.21 03:00modify1201.001.75701.76491.7218
10052005.12.21 05:00modify1201.001.75701.76411.7218
10062005.12.21 06:00modify1201.001.75701.76391.7218
10072005.12.21 07:00modify1201.001.75701.76341.7218
10082005.12.21 08:00modify1201.001.75701.76231.7218
10092005.12.21 09:00modify1201.001.75701.76081.7218
10102005.12.21 10:45modify1201.001.75701.75581.7218
10112005.12.21 17:00modify1201.001.75701.75401.7218
10122005.12.21 18:00modify1201.001.75701.75181.7218
10132005.12.22 02:00modify1201.001.75701.75041.7218
10142005.12.22 03:00modify1201.001.75701.74991.7218
10152005.12.22 04:00modify1201.001.75701.74921.7218
10162005.12.22 05:00modify1201.001.75701.74901.7218
10172005.12.22 06:00modify1201.001.75701.74881.7218
10182005.12.22 07:00modify1201.001.75701.74681.7218
10192005.12.22 08:00modify1201.001.75701.74551.7218
10202005.12.22 09:00modify1201.001.75701.74521.7218
10212005.12.22 12:00modify1201.001.75701.74351.7218
10222005.12.22 16:00modify1201.001.75701.74341.7218
10232005.12.23 08:00modify1201.001.75701.74311.7218
10242005.12.23 09:00modify1201.001.75701.74241.7218
10252005.12.23 14:00modify1201.001.75701.74161.7218
10262005.12.23 15:00modify1201.001.75701.74101.7218
10272005.12.23 16:00modify1201.001.75701.74001.7218
10282005.12.23 17:00modify1201.001.75701.73921.7218
10292005.12.23 18:00modify1201.001.75701.73911.7218
10302005.12.26 07:00modify1201.001.75701.73901.7218
10312005.12.26 08:00modify1201.001.75701.73881.7218
10322005.12.26 09:00modify1201.001.75701.73861.7218
10332005.12.27 02:00modify1201.001.75701.73781.7218
10342005.12.27 03:00modify1201.001.75701.73771.7218
10352005.12.27 04:00modify1201.001.75701.73751.7218
10362005.12.27 05:04modify1201.001.75701.73731.7218
10372005.12.27 06:00modify1201.001.75701.73691.7218
10382005.12.27 07:09modify1201.001.75701.73651.7218
10392005.12.27 08:00modify1201.001.75701.73601.7218
10402005.12.27 09:00modify1201.001.75701.73561.7218
10412005.12.27 09:46s/l1201.001.73561.73561.72182140.0026819.04
10422005.12.29 02:15sell1211.001.72101.72741.6858
10432005.12.29 02:15modify1211.001.72101.72711.6858
10442005.12.29 04:00modify1211.001.72101.72701.6858
10452005.12.29 06:00modify1211.001.72101.72611.6858
10462005.12.29 07:00modify1211.001.72101.72561.6858
10472005.12.29 08:00modify1211.001.72101.72471.6858
10482005.12.29 09:00modify1211.001.72101.72361.6858
10492005.12.29 09:03s/l1211.001.72361.72361.6858-260.0026559.04
10502005.12.30 22:35sell1221.001.72361.72981.6884
10512005.12.30 22:35modify1221.001.72361.72951.6884
10522006.01.02 00:49modify1221.001.72361.72911.6884
10532006.01.02 01:00modify1221.001.72361.72901.6884
10542006.01.02 02:09modify1221.001.72361.72861.6884
10552006.01.02 02:15modify1221.001.72361.72241.6884
10562006.01.02 03:35s/l1221.001.72241.72241.6884120.0026679.04
10572006.01.03 14:25buy1231.001.72611.72201.7619
10582006.01.03 15:36modify1231.001.72611.72731.7619
10592006.01.03 22:00modify1231.001.72611.73001.7619
10602006.01.03 23:00modify1231.001.72611.73141.7619
10612006.01.04 00:00modify1231.001.72611.73181.7619
10622006.01.04 01:00modify1231.001.72611.73281.7619
10632006.01.04 02:00modify1231.001.72611.73561.7619
10642006.01.04 03:00modify1231.001.72611.73671.7619
10652006.01.04 04:00modify1231.001.72611.73691.7619
10662006.01.04 05:00modify1231.001.72611.73881.7619
10672006.01.04 06:00modify1231.001.72611.74031.7619
10682006.01.04 07:00modify1231.001.72611.74091.7619
10692006.01.04 08:00modify1231.001.72611.74271.7619
10702006.01.04 09:00modify1231.001.72611.74321.7619
10712006.01.04 10:00modify1231.001.72611.74331.7619
10722006.01.04 12:00modify1231.001.72611.74551.7619
10732006.01.04 15:00modify1231.001.72611.74651.7619
10742006.01.04 19:00modify1231.001.72611.74811.7619
10752006.01.05 00:00modify1231.001.72611.74891.7619
10762006.01.05 01:00modify1231.001.72611.74951.7619
10772006.01.05 02:00modify1231.001.72611.75011.7619
10782006.01.05 05:00modify1231.001.72611.75101.7619
10792006.01.05 06:00modify1231.001.72611.75141.7619
10802006.01.05 07:00modify1231.001.72611.75201.7619
10812006.01.05 08:00modify1231.001.72611.75231.7619
10822006.01.05 09:00modify1231.001.72611.75271.7619
10832006.01.05 09:19s/l1231.001.75271.75271.76192656.0029335.04
10842006.01.09 01:30buy1241.001.76811.76051.8039
10852006.01.09 05:44modify1241.001.76811.76931.8039
10862006.01.09 07:52s/l1241.001.76931.76931.8039120.0029455.04
10872006.01.16 07:00buy1251.001.77531.76921.8111
10882006.01.16 08:00modify1251.001.77531.76931.8111
10892006.01.16 09:00modify1251.001.77531.76981.8111
10902006.01.16 10:00modify1251.001.77531.77051.8111
10912006.01.16 11:00modify1251.001.77531.77171.8111
10922006.01.16 11:06s/l1251.001.77171.77171.8111-360.0029095.04
10932006.01.17 20:35sell1261.001.76461.76981.7294
10942006.01.17 20:35modify1261.001.76461.76951.7294
10952006.01.18 00:00close1261.001.76861.76951.7294-400.0128695.03
10962006.01.23 10:00buy1271.001.77491.76981.8107
10972006.01.23 10:17modify1271.001.77491.77611.8107
10982006.01.24 00:00modify1271.001.77491.77631.8107
10992006.01.24 01:00modify1271.001.77491.77711.8107
11002006.01.24 02:00modify1271.001.77491.77881.8107
11012006.01.24 03:00modify1271.001.77491.77981.8107
11022006.01.24 04:00modify1271.001.77491.78001.8107
11032006.01.24 05:00modify1271.001.77491.78061.8107
11042006.01.24 06:00modify1271.001.77491.78071.8107
11052006.01.24 07:00modify1271.001.77491.78131.8107
11062006.01.24 09:27s/l1271.001.78131.78131.8107639.0029334.03
11072006.01.27 10:45sell1281.001.78121.78741.7460
11082006.01.27 10:45modify1281.001.78121.78711.7460
11092006.01.27 11:00modify1281.001.78121.78661.7460
11102006.01.27 12:00modify1281.001.78121.78641.7460
11112006.01.27 12:03modify1281.001.78121.78001.7460
11122006.01.27 14:30s/l1281.001.78001.78001.7460120.0129454.04
11132006.02.03 00:45buy1291.001.77831.77141.8141
11142006.02.03 01:10modify1291.001.77831.77201.8141
11152006.02.03 02:00modify1291.001.77831.77211.8141
11162006.02.03 05:00modify1291.001.77831.77251.8141
11172006.02.03 06:05modify1291.001.77831.77351.8141
11182006.02.03 07:00modify1291.001.77831.77391.8141
11192006.02.03 08:00modify1291.001.77831.77521.8141
11202006.02.03 09:00modify1291.001.77831.77581.8141
11212006.02.03 10:46s/l1291.001.77581.77581.8141-250.0029204.04
11222006.02.06 01:25sell1301.001.76361.77181.7284
11232006.02.06 01:25modify1301.001.76361.77151.7284
11242006.02.06 07:00modify1301.001.76361.76911.7284
11252006.02.06 08:00modify1301.001.76361.76761.7284
11262006.02.06 08:12modify1301.001.76361.76241.7284
11272006.02.06 12:00modify1301.001.76361.76231.7284
11282006.02.06 13:00modify1301.001.76361.76171.7284
11292006.02.06 14:00modify1301.001.76361.76001.7284
11302006.02.06 17:00modify1301.001.76361.75991.7284
11312006.02.06 18:00modify1301.001.76361.75971.7284
11322006.02.06 19:00modify1301.001.76361.75701.7284
11332006.02.06 20:00modify1301.001.76361.75501.7284
11342006.02.07 00:00modify1301.001.76361.75421.7284
11352006.02.07 01:00modify1301.001.76361.75391.7284
11362006.02.07 04:00modify1301.001.76361.75281.7284
11372006.02.07 05:00modify1301.001.76361.75271.7284
11382006.02.07 06:05modify1301.001.76361.75231.7284
11392006.02.07 07:00modify1301.001.76361.75181.7284
11402006.02.07 08:00modify1301.001.76361.75131.7284
11412006.02.07 09:00modify1301.001.76361.75051.7284
11422006.02.07 09:12s/l1301.001.75051.75051.72841310.0030514.04
11432006.02.07 23:45sell1311.001.74641.75081.7112
11442006.02.07 23:45modify1311.001.74641.75051.7112
11452006.02.08 05:00modify1311.001.74641.75001.7112
11462006.02.08 06:00modify1311.001.74641.74951.7112
11472006.02.08 07:00modify1311.001.74641.74931.7112
11482006.02.08 08:00modify1311.001.74641.74821.7112
11492006.02.08 09:00modify1311.001.74641.74761.7112
11502006.02.08 09:41modify1311.001.74641.74521.7112
11512006.02.09 02:02s/l1311.001.74521.74521.7112120.0030634.04
11522006.02.20 09:30buy1321.001.74291.73771.7787
11532006.02.20 10:00modify1321.001.74291.73821.7787
11542006.02.20 11:00modify1321.001.74291.73831.7787
11552006.02.20 12:00modify1321.001.74291.73841.7787
11562006.02.20 13:00modify1321.001.74291.73871.7787
11572006.02.20 14:00modify1321.001.74291.73891.7787
11582006.02.20 16:00modify1321.001.74291.73911.7787
11592006.02.20 17:00modify1321.001.74291.73931.7787
11602006.02.20 18:00modify1321.001.74291.73941.7787
11612006.02.20 19:00modify1321.001.74291.73971.7787
11622006.02.21 00:00modify1321.001.74291.74021.7787
11632006.02.21 02:00modify1321.001.74291.74061.7787
11642006.02.21 13:59modify1321.001.74291.74411.7787
11652006.02.21 16:04s/l1321.001.74411.74411.7787119.0030753.04
11662006.02.27 17:40sell1331.001.74171.74591.7065
11672006.02.27 17:40modify1331.001.74171.74561.7065
11682006.02.27 18:00modify1331.001.74171.74531.7065
11692006.02.28 02:00modify1331.001.74171.74521.7065
11702006.02.28 03:00modify1331.001.74171.74491.7065
11712006.02.28 04:00modify1331.001.74171.74411.7065
11722006.02.28 08:00modify1331.001.74171.74371.7065
11732006.02.28 08:05modify1331.001.74171.74051.7065
11742006.02.28 09:44s/l1331.001.74051.74051.7065120.0130873.05
11752006.03.01 08:50buy1341.001.75361.74941.7894
11762006.03.01 09:00modify1341.001.75361.75051.7894
11772006.03.01 11:10modify1341.001.75361.75481.7894
11782006.03.01 16:08s/l1341.001.75481.75481.7894120.0030993.05
11792006.03.08 03:00sell1351.001.73701.74171.7018
11802006.03.08 03:00modify1351.001.73701.74141.7018
11812006.03.08 05:00modify1351.001.73701.74111.7018
11822006.03.08 06:00modify1351.001.73701.74061.7018
11832006.03.08 07:00modify1351.001.73701.73951.7018
11842006.03.08 08:00modify1351.001.73701.73941.7018
11852006.03.08 08:27s/l1351.001.73941.73941.7018-240.0030753.05
11862006.03.13 00:55sell1361.001.72761.73401.6924
11872006.03.13 00:55modify1361.001.72761.73371.6924
11882006.03.13 07:00modify1361.001.72761.73231.6924
11892006.03.13 08:00modify1361.001.72761.73041.6924
11902006.03.13 09:00modify1361.001.72761.72981.6924
11912006.03.13 10:00modify1361.001.72761.72641.6924
11922006.03.13 11:38s/l1361.001.72641.72641.6924120.0030873.05
11932006.03.14 08:45buy1371.001.73441.72921.7702
11942006.03.14 09:00modify1371.001.73441.72961.7702
11952006.03.14 10:00modify1371.001.73441.72971.7702
11962006.03.14 12:00modify1371.001.73441.72981.7702
11972006.03.14 14:30modify1371.001.73441.73561.7702
11982006.03.14 14:32s/l1371.001.73561.73561.7702120.0030993.05
11992006.03.15 02:10buy1381.001.74571.73851.7815
12002006.03.15 03:00modify1381.001.74571.73891.7815
12012006.03.15 06:00modify1381.001.74571.73941.7815
12022006.03.15 07:00modify1381.001.74571.74061.7815
12032006.03.15 08:00modify1381.001.74571.74161.7815
12042006.03.15 09:00modify1381.001.74571.74241.7815
12052006.03.15 10:00modify1381.001.74571.74281.7815
12062006.03.15 10:34s/l1381.001.74281.74281.7815-290.0030703.05
12072006.03.16 05:30buy1391.001.74661.74111.7824
12082006.03.16 06:00modify1391.001.74661.74151.7824
12092006.03.16 07:00modify1391.001.74661.74231.7824
12102006.03.16 08:00modify1391.001.74661.74281.7824
12112006.03.16 14:33modify1391.001.74661.74781.7824
12122006.03.16 21:00modify1391.001.74661.74801.7824
12132006.03.17 00:00modify1391.001.74661.74881.7824
12142006.03.17 01:00modify1391.001.74661.74891.7824
12152006.03.17 02:00modify1391.001.74661.74961.7824
12162006.03.17 03:00modify1391.001.74661.75021.7824
12172006.03.17 04:00modify1391.001.74661.75031.7824
12182006.03.17 06:00modify1391.001.74661.75121.7824
12192006.03.17 07:00modify1391.001.74661.75181.7824
12202006.03.17 08:00modify1391.001.74661.75241.7824
12212006.03.17 09:00modify1391.001.74661.75281.7824
12222006.03.17 10:00modify1391.001.74661.75331.7824
12232006.03.17 13:33s/l1391.001.75331.75331.7824669.0031372.05
12242006.03.22 00:00sell1401.001.74871.75471.7135
12252006.03.22 00:00modify1401.001.74871.75441.7135
12262006.03.22 02:00modify1401.001.74871.75431.7135
12272006.03.22 03:00modify1401.001.74871.75421.7135
12282006.03.22 04:00modify1401.001.74871.75361.7135
12292006.03.22 05:00modify1401.001.74871.75321.7135
12302006.03.22 06:00modify1401.001.74871.75271.7135
12312006.03.22 07:00modify1401.001.74871.75251.7135
12322006.03.22 08:00modify1401.001.74871.75201.7135
12332006.03.22 09:00modify1401.001.74871.75141.7135
12342006.03.23 01:57modify1401.001.74871.74751.7135
12352006.03.23 14:00modify1401.001.74871.74671.7135
12362006.03.23 18:00modify1401.001.74871.74221.7135
12372006.03.24 07:00modify1401.001.74871.74181.7135
12382006.03.24 08:00modify1401.001.74871.73891.7135
12392006.03.24 09:00modify1401.001.74871.73811.7135
12402006.03.24 10:00modify1401.001.74871.73701.7135
12412006.03.24 12:00modify1401.001.74871.73681.7135
12422006.03.24 14:00modify1401.001.74871.73641.7135
12432006.03.24 15:06s/l1401.001.73641.73641.71351230.0032602.05
12442006.04.19 07:30buy1411.001.78121.77631.8170
12452006.04.19 08:00modify1411.001.78121.77691.8170
12462006.04.19 09:00modify1411.001.78121.77721.8170
12472006.04.19 10:34modify1411.001.78121.78241.8170
12482006.04.19 14:35s/l1411.001.78241.78241.8170120.0032722.05
12492006.04.20 02:15buy1421.001.79011.78301.8259
12502006.04.20 03:00modify1421.001.79011.78371.8259
12512006.04.20 05:00modify1421.001.79011.78381.8259
12522006.04.20 06:00modify1421.001.79011.78481.8259
12532006.04.20 07:00modify1421.001.79011.78581.8259
12542006.04.20 08:00modify1421.001.79011.78641.8259
12552006.04.20 09:08modify1421.001.79011.78701.8259
12562006.04.20 09:10s/l1421.001.78701.78701.8259-310.0032412.05
12572006.04.21 03:55sell1431.001.77931.78471.7441
12582006.04.21 03:55modify1431.001.77931.78441.7441
12592006.04.21 04:00modify1431.001.77931.78371.7441
12602006.04.21 05:00modify1431.001.77931.78351.7441
12612006.04.21 06:00modify1431.001.77931.78271.7441
12622006.04.21 07:00modify1431.001.77931.78201.7441
12632006.04.21 08:00modify1431.001.77931.78071.7441
12642006.04.21 09:00modify1431.001.77931.78001.7441
12652006.04.21 10:03s/l1431.001.78001.78001.7441-70.0032342.05
12662006.04.28 03:30buy1441.001.80111.79081.8369
12672006.04.28 06:00modify1441.001.80111.79151.8369
12682006.04.28 07:00modify1441.001.80111.79201.8369
12692006.04.28 08:00modify1441.001.80111.79711.8369
12702006.04.28 09:00modify1441.001.80111.79851.8369
12712006.04.28 10:32modify1441.001.80111.80231.8369
12722006.04.28 17:00modify1441.001.80111.80271.8369
12732006.04.28 18:00modify1441.001.80111.80591.8369
12742006.04.28 19:00modify1441.001.80111.81121.8369
12752006.05.01 03:00modify1441.001.80111.81161.8369
12762006.05.01 04:00modify1441.001.80111.81241.8369
12772006.05.01 05:00modify1441.001.80111.81301.8369
12782006.05.01 07:00modify1441.001.80111.81421.8369
12792006.05.01 08:00modify1441.001.80111.81631.8369
12802006.05.01 09:00modify1441.001.80111.81811.8369
12812006.05.01 10:00modify1441.001.80111.81971.8369
12822006.05.01 11:05modify1441.001.80111.82021.8369
12832006.05.01 12:00modify1441.001.80111.82071.8369
12842006.05.01 13:05modify1441.001.80111.82101.8369
12852006.05.01 14:00modify1441.001.80111.82151.8369
12862006.05.01 15:00modify1441.001.80111.82161.8369
12872006.05.01 15:12t/p1441.001.83691.82161.83693579.0035921.05
12882006.05.05 03:40buy1451.001.85101.84091.8868
12892006.05.05 04:00modify1451.001.85101.84211.8868
12902006.05.05 05:00modify1451.001.85101.84231.8868
12912006.05.05 06:00modify1451.001.85101.84341.8868
12922006.05.05 07:00modify1451.001.85101.84451.8868
12932006.05.05 08:00modify1451.001.85101.84571.8868
12942006.05.05 09:00modify1451.001.85101.84591.8868
12952006.05.05 10:00modify1451.001.85101.84611.8868
12962006.05.05 12:00modify1451.001.85101.84661.8868
12972006.05.05 14:30modify1451.001.85101.85221.8868
12982006.05.08 07:00modify1451.001.85101.85261.8868
12992006.05.08 08:00modify1451.001.85101.85371.8868
13002006.05.08 09:00modify1451.001.85101.85471.8868
13012006.05.08 12:00modify1451.001.85101.85891.8868
13022006.05.08 15:59s/l1451.001.85891.85891.8868789.0036710.05
13032006.05.15 08:30buy1461.001.89271.88741.9285
13042006.05.15 09:00modify1461.001.89271.88791.9285
13052006.05.15 10:06s/l1461.001.88791.88791.9285-480.0036230.05
13062006.05.19 05:55buy1471.001.89021.88051.9260
13072006.05.19 06:00modify1471.001.89021.88131.9260
13082006.05.19 07:00modify1471.001.89021.88301.9260
13092006.05.19 08:00modify1471.001.89021.88391.9260
13102006.05.19 09:00modify1471.001.89021.88501.9260
13112006.05.19 09:10s/l1471.001.88501.88501.9260-520.0035710.05
13122006.05.19 21:15sell1481.001.87801.88601.8428
13132006.05.19 21:15modify1481.001.87801.88571.8428
13142006.05.22 02:15modify1481.001.87801.87681.8428
13152006.05.22 12:09s/l1481.001.87681.87681.8428120.0035830.05
13162006.05.23 01:10buy1491.001.88321.87541.9190
13172006.05.23 02:00modify1491.001.88321.87591.9190
13182006.05.23 04:00modify1491.001.88321.87661.9190
13192006.05.23 06:00modify1491.001.88321.87691.9190
13202006.05.23 06:53modify1491.001.88321.88441.9190
13212006.05.23 08:07s/l1491.001.88441.88441.9190120.0035950.05
13222006.05.29 03:15sell1501.001.85961.86781.8244
13232006.05.29 03:16modify1501.001.85961.86751.8244
13242006.05.29 04:00modify1501.001.85961.86711.8244
13252006.05.29 05:00modify1501.001.85961.86701.8244
13262006.05.29 06:00modify1501.001.85961.86651.8244
13272006.05.29 07:00modify1501.001.85961.86551.8244
13282006.05.29 08:00modify1501.001.85961.86221.8244
13292006.05.29 09:00modify1501.001.85961.86111.8244
13302006.05.29 09:46s/l1501.001.86111.86111.8244-150.0135800.04
13312006.05.31 01:05buy1511.001.88131.87161.9171
13322006.05.31 02:00modify1511.001.88131.87171.9171
13332006.05.31 03:00modify1511.001.88131.87271.9171
13342006.05.31 05:00modify1511.001.88131.87351.9171
13352006.05.31 06:00modify1511.001.88131.87451.9171
13362006.05.31 07:00modify1511.001.88131.87711.9171
13372006.05.31 08:00modify1511.001.88131.87781.9171
13382006.05.31 08:52modify1511.001.88131.88251.9171
13392006.05.31 09:50s/l1511.001.88251.88251.9171120.0035920.04
13402006.06.06 08:20sell1521.001.87311.87841.8379
13412006.06.06 08:20modify1521.001.87311.87811.8379
13422006.06.06 09:00modify1521.001.87311.87791.8379
13432006.06.06 12:24modify1521.001.87311.87191.8379
13442006.06.06 19:00modify1521.001.87311.87171.8379
13452006.06.07 00:00modify1521.001.87311.87141.8379
13462006.06.07 01:00modify1521.001.87311.87081.8379
13472006.06.07 02:00modify1521.001.87311.87031.8379
13482006.06.07 04:00modify1521.001.87311.86921.8379
13492006.06.07 06:00modify1521.001.87311.86801.8379
13502006.06.07 07:00modify1521.001.87311.86711.8379
13512006.06.07 08:00modify1521.001.87311.86611.8379
13522006.06.07 10:00modify1521.001.87311.86371.8379
13532006.06.07 12:26s/l1521.001.86371.86371.8379940.0036860.04
13542006.06.14 03:30sell1531.001.83511.84451.7999
13552006.06.14 03:31modify1531.001.83511.84421.7999
13562006.06.14 04:00modify1531.001.83511.84381.7999
13572006.06.14 05:00modify1531.001.83511.84371.7999
13582006.06.14 06:00modify1531.001.83511.84271.7999
13592006.06.14 07:00modify1531.001.83511.84141.7999
13602006.06.14 08:00close1531.001.83761.84141.7999-249.9836610.06
13612006.07.03 01:50buy1541.001.84671.83711.8825
13622006.07.03 02:00modify1541.001.84671.83741.8825
13632006.07.03 03:00modify1541.001.84671.83811.8825
13642006.07.03 06:00modify1541.001.84671.83841.8825
13652006.07.03 07:00modify1541.001.84671.84061.8825
13662006.07.03 08:00modify1541.001.84671.84111.8825
13672006.07.03 09:00modify1541.001.84671.84251.8825
13682006.07.03 12:07s/l1541.001.84251.84251.8825-420.0036190.06
13692006.07.06 01:45sell1551.001.83571.84341.8005
13702006.07.06 01:46modify1551.001.83571.84311.8005
13712006.07.06 02:00modify1551.001.83571.84251.8005
13722006.07.06 03:00modify1551.001.83571.84181.8005
13732006.07.06 04:00modify1551.001.83571.84141.8005
13742006.07.06 05:00modify1551.001.83571.84131.8005
13752006.07.06 06:00modify1551.001.83571.83911.8005
13762006.07.06 07:00modify1551.001.83571.83791.8005
13772006.07.06 08:00modify1551.001.83571.83741.8005
13782006.07.06 08:24s/l1551.001.83741.83741.8005-170.0036020.06
13792006.07.10 02:20buy1561.001.84791.84351.8837
13802006.07.10 07:00modify1561.001.84791.84621.8837
13812006.07.10 09:00modify1561.001.84791.84661.8837
13822006.07.10 09:22modify1561.001.84791.84911.8837
13832006.07.10 10:33s/l1561.001.84911.84911.8837120.0036140.06
13842006.07.13 03:10sell1571.001.83471.84241.7995
13852006.07.13 03:12modify1571.001.83471.84211.7995
13862006.07.13 04:00modify1571.001.83471.84121.7995
13872006.07.13 05:00modify1571.001.83471.84051.7995
13882006.07.13 06:00modify1571.001.83471.83861.7995
13892006.07.13 07:00modify1571.001.83471.83801.7995
13902006.07.13 08:00modify1571.001.83471.83731.7995
13912006.07.13 09:14s/l1571.001.83731.83731.7995-260.0035880.06
13922006.07.14 03:25buy1581.001.84081.83631.8766
13932006.07.14 04:00close1581.001.84091.83631.87669.9935890.05
13942006.07.17 00:40sell1591.001.83851.84471.8033
13952006.07.17 00:41modify1591.001.83851.84441.8033
13962006.07.17 02:00modify1591.001.83851.84371.8033
13972006.07.17 03:00modify1591.001.83851.84321.8033
13982006.07.17 04:00modify1591.001.83851.84291.8033
13992006.07.17 05:00modify1591.001.83851.84231.8033
14002006.07.17 06:00modify1591.001.83851.84221.8033
14012006.07.17 07:00modify1591.001.83851.84091.8033
14022006.07.17 08:00modify1591.001.83851.83961.8033
14032006.07.17 09:00modify1591.001.83851.83941.8033
14042006.07.17 09:45modify1591.001.83851.83731.8033
14052006.07.17 12:00modify1591.001.83851.83141.8033
14062006.07.17 13:00modify1591.001.83851.82891.8033
14072006.07.17 14:00modify1591.001.83851.82871.8033
14082006.07.18 02:00modify1591.001.83851.82601.8033
14092006.07.18 04:55modify1591.001.83851.82531.8033
14102006.07.18 05:00modify1591.001.83851.82471.8033
14112006.07.18 06:00modify1591.001.83851.82421.8033
14122006.07.18 07:00modify1591.001.83851.82351.8033
14132006.07.18 08:00modify1591.001.83851.82281.8033
14142006.07.18 09:00modify1591.001.83851.82241.8033
14152006.07.18 09:24s/l1591.001.82241.82241.80331610.0037500.05
14162006.07.20 21:50buy1601.001.84811.84301.8839
14172006.07.21 03:00modify1601.001.84811.84311.8839
14182006.07.21 04:00modify1601.001.84811.84381.8839
14192006.07.21 05:00modify1601.001.84811.84461.8839
14202006.07.21 07:00modify1601.001.84811.84491.8839
14212006.07.21 08:00modify1601.001.84811.84541.8839
14222006.07.21 09:14modify1601.001.84811.84931.8839
14232006.07.21 14:00modify1601.001.84811.85011.8839
14242006.07.24 01:00modify1601.001.84811.85031.8839
14252006.07.24 02:00modify1601.001.84811.85131.8839
14262006.07.24 03:00modify1601.001.84811.85181.8839
14272006.07.24 06:04modify1601.001.84811.85191.8839
14282006.07.24 07:00modify1601.001.84811.85251.8839
14292006.07.24 07:33s/l1601.001.85251.85251.8839438.0037938.05
14302006.07.26 01:45sell1611.001.84101.84891.8058
14312006.07.26 01:45modify1611.001.84101.84861.8058
14322006.07.26 02:00modify1611.001.84101.84791.8058
14332006.07.26 03:00modify1611.001.84101.84781.8058
14342006.07.26 04:00modify1611.001.84101.84771.8058
14352006.07.26 05:00modify1611.001.84101.84761.8058
14362006.07.26 06:00modify1611.001.84101.84721.8058
14372006.07.26 07:00modify1611.001.84101.84651.8058
14382006.07.26 08:00modify1611.001.84101.84481.8058
14392006.07.26 09:00modify1611.001.84101.84311.8058
14402006.07.26 14:55s/l1611.001.84311.84311.8058-210.0037728.05
14412006.07.28 22:20buy1621.001.86261.85531.8984
14422006.07.31 05:00modify1621.001.86261.85571.8984
14432006.07.31 06:00modify1621.001.86261.85581.8984
14442006.07.31 07:00modify1621.001.86261.85831.8984
14452006.07.31 08:00modify1621.001.86261.85891.8984
14462006.07.31 09:00modify1621.001.86261.85901.8984
14472006.07.31 11:04modify1621.001.86261.86381.8984
14482006.07.31 12:23s/l1621.001.86381.86381.8984119.0037847.05
14492006.08.01 02:40buy1631.001.86681.86081.9026
14502006.08.01 03:00modify1631.001.86681.86121.9026
14512006.08.01 04:00modify1631.001.86681.86141.9026
14522006.08.01 06:00modify1631.001.86681.86151.9026
14532006.08.01 07:00modify1631.001.86681.86181.9026
14542006.08.01 08:00modify1631.001.86681.86211.9026
14552006.08.01 09:00modify1631.001.86681.86251.9026
14562006.08.01 17:53modify1631.001.86681.86801.9026
14572006.08.02 04:00modify1631.001.86681.86831.9026
14582006.08.02 06:00modify1631.001.86681.87001.9026
14592006.08.02 07:00modify1631.001.86681.87151.9026
14602006.08.02 08:00modify1631.001.86681.87181.9026
14612006.08.02 09:00modify1631.001.86681.87271.9026
14622006.08.02 10:00modify1631.001.86681.87341.9026
14632006.08.02 11:21s/l1631.001.87341.87341.9026659.0038506.05
14642006.08.04 04:55buy1641.001.88601.87711.9218
14652006.08.04 05:00modify1641.001.88601.88051.9218
14662006.08.04 06:00modify1641.001.88601.88171.9218
14672006.08.04 07:00modify1641.001.88601.88261.9218
14682006.08.04 09:00modify1641.001.88601.88271.9218
14692006.08.04 10:00modify1641.001.88601.88311.9218
14702006.08.04 10:05modify1641.001.88601.88721.9218
14712006.08.04 16:00modify1641.001.88601.89451.9218
14722006.08.04 17:00modify1641.001.88601.89601.9218
14732006.08.04 18:00modify1641.001.88601.89801.9218
14742006.08.07 01:00modify1641.001.88601.89811.9218
14752006.08.07 02:00modify1641.001.88601.89891.9218
14762006.08.07 03:00modify1641.001.88601.89981.9218
14772006.08.07 04:00modify1641.001.88601.89991.9218
14782006.08.07 05:00modify1641.001.88601.90011.9218
14792006.08.07 06:00modify1641.001.88601.90031.9218
14802006.08.07 07:00modify1641.001.88601.90471.9218
14812006.08.07 08:12modify1641.001.88601.90601.9218
14822006.08.07 08:51s/l1641.001.90601.90601.92181999.0140505.06
14832006.08.09 08:15sell1651.001.90451.90951.8693
14842006.08.09 08:15modify1651.001.90451.90921.8693
14852006.08.09 10:06s/l1651.001.90921.90921.8693-470.0040035.06
14862006.08.11 00:45sell1661.001.89421.90281.8590
14872006.08.11 00:45modify1661.001.89421.90251.8590
14882006.08.11 01:00modify1661.001.89421.90031.8590
14892006.08.11 02:00modify1661.001.89421.89931.8590
14902006.08.11 03:00modify1661.001.89421.89891.8590
14912006.08.11 04:00modify1661.001.89421.89861.8590
14922006.08.11 05:00modify1661.001.89421.89821.8590
14932006.08.11 06:00modify1661.001.89421.89711.8590
14942006.08.11 07:00modify1661.001.89421.89651.8590
14952006.08.11 08:06modify1661.001.89421.89401.8590
14962006.08.11 08:26modify1661.001.89421.89301.8590
14972006.08.11 09:08s/l1661.001.89301.89301.8590120.0040155.06
14982006.08.14 03:00sell1671.001.89331.89851.8581
14992006.08.14 03:00modify1671.001.89331.89821.8581
15002006.08.14 07:00modify1671.001.89331.89751.8581
15012006.08.14 08:00modify1671.001.89331.89661.8581
15022006.08.14 09:00modify1671.001.89331.89571.8581
15032006.08.14 09:27modify1671.001.89331.89211.8581
15042006.08.14 16:20s/l1671.001.89211.89211.8581120.0140275.07
15052006.08.15 22:05buy1681.001.89321.88491.9290
15062006.08.15 23:00modify1681.001.89321.88531.9290
15072006.08.16 00:05modify1681.001.89321.88631.9290
15082006.08.16 01:00modify1681.001.89321.88701.9290
15092006.08.16 02:00modify1681.001.89321.88821.9290
15102006.08.16 03:00modify1681.001.89321.88871.9290
15112006.08.16 04:00modify1681.001.89321.88911.9290
15122006.08.16 05:00modify1681.001.89321.88931.9290
15132006.08.16 06:00modify1681.001.89321.89141.9290
15142006.08.16 07:00modify1681.001.89321.89251.9290
15152006.08.16 08:47s/l1681.001.89251.89251.9290-71.0040204.07
15162006.08.18 05:45sell1691.001.88601.89211.8508
15172006.08.18 05:45modify1691.001.88601.89181.8508
15182006.08.18 06:00modify1691.001.88601.89091.8508
15192006.08.18 07:00modify1691.001.88601.89041.8508
15202006.08.18 08:00close1691.001.88661.89041.8508-60.0040144.07
15212006.08.21 21:05buy1701.001.89401.88851.9298
15222006.08.22 00:00modify1701.001.89401.88881.9298
15232006.08.22 01:00modify1701.001.89401.89051.9298
15242006.08.22 01:41s/l1701.001.89051.89051.9298-351.0039793.07
15252006.08.23 08:55sell1711.001.88891.89291.8537
15262006.08.23 08:55modify1711.001.88891.89261.8537
15272006.08.23 09:00modify1711.001.88891.89221.8537
15282006.08.23 09:33s/l1711.001.89221.89221.8537-330.0039463.07
15292006.08.25 04:40sell1721.001.88801.89451.8528
15302006.08.25 04:41modify1721.001.88801.89421.8528
15312006.08.25 06:00modify1721.001.88801.89351.8528
15322006.08.25 07:00modify1721.001.88801.89331.8528
15332006.08.25 08:00modify1721.001.88801.89181.8528
15342006.08.25 08:30modify1721.001.88801.88681.8528
15352006.08.25 10:27s/l1721.001.88681.88681.8528120.0039583.07
15362006.09.06 03:20sell1731.001.89481.89961.8596
15372006.09.06 03:20modify1731.001.89481.89931.8596
15382006.09.06 04:00modify1731.001.89481.89901.8596
15392006.09.06 06:00modify1731.001.89481.89881.8596
15402006.09.06 07:00modify1731.001.89481.89811.8596
15412006.09.06 08:00modify1731.001.89481.89701.8596
15422006.09.06 10:34modify1731.001.89481.89361.8596
15432006.09.06 14:00modify1731.001.89481.89331.8596
15442006.09.06 15:00modify1731.001.89481.89091.8596
15452006.09.06 16:00modify1731.001.89481.88931.8596
15462006.09.06 17:00modify1731.001.89481.88921.8596
15472006.09.06 19:00modify1731.001.89481.88911.8596
15482006.09.07 04:00modify1731.001.89481.88861.8596
15492006.09.07 05:00modify1731.001.89481.88791.8596
15502006.09.07 06:00modify1731.001.89481.88711.8596
15512006.09.07 07:00modify1731.001.89481.88631.8596
15522006.09.07 08:00modify1731.001.89481.88571.8596
15532006.09.07 09:11s/l1731.001.88571.88571.8596909.9940493.06
15542006.09.11 01:15sell1741.001.86601.87291.8308
15552006.09.11 01:15modify1741.001.86601.87261.8308
15562006.09.11 02:00modify1741.001.86601.87211.8308
15572006.09.11 03:00modify1741.001.86601.87181.8308
15582006.09.11 06:00modify1741.001.86601.87131.8308
15592006.09.11 07:00modify1741.001.86601.86961.8308
15602006.09.11 08:00modify1741.001.86601.86921.8308
15612006.09.11 09:00modify1741.001.86601.86841.8308
15622006.09.11 10:04s/l1741.001.86841.86841.8308-239.9940253.07
15632006.09.13 02:15buy1751.001.87241.86731.9082
15642006.09.13 03:00modify1751.001.87241.86741.9082
15652006.09.13 05:00modify1751.001.87241.86751.9082
15662006.09.13 06:00modify1751.001.87241.86881.9082
15672006.09.13 07:00modify1751.001.87241.86961.9082
15682006.09.13 10:30modify1751.001.87241.87361.9082
15692006.09.13 10:31s/l1751.001.87361.87361.9082120.0040373.07
15702006.09.14 07:10buy1761.001.87681.87221.9126
15712006.09.14 08:00modify1761.001.87681.87261.9126
15722006.09.14 09:00modify1761.001.87681.87321.9126
15732006.09.14 10:30modify1761.001.87681.87801.9126
15742006.09.14 15:00modify1761.001.87681.87921.9126
15752006.09.14 18:00modify1761.001.87681.88051.9126
15762006.09.15 02:00modify1761.001.87681.88061.9126
15772006.09.15 03:00modify1761.001.87681.88111.9126
15782006.09.15 04:00modify1761.001.87681.88241.9126
15792006.09.15 05:00modify1761.001.87681.88301.9126
15802006.09.15 06:00modify1761.001.87681.88441.9126
15812006.09.15 07:00modify1761.001.87681.88471.9126
15822006.09.15 08:00modify1761.001.87681.88611.9126
15832006.09.15 09:03s/l1761.001.88611.88611.9126929.0041302.07
15842006.09.21 01:10buy1771.001.88691.88271.9227
15852006.09.21 02:00modify1771.001.88691.88321.9227
15862006.09.21 02:48modify1771.001.88691.88811.9227
15872006.09.21 14:00modify1771.001.88691.88951.9227
15882006.09.21 15:00modify1771.001.88691.89001.9227
15892006.09.21 16:00modify1771.001.88691.89101.9227
15902006.09.21 17:00modify1771.001.88691.89111.9227
15912006.09.21 20:00modify1771.001.88691.89251.9227
15922006.09.22 00:00modify1771.001.88691.89301.9227
15932006.09.22 01:00modify1771.001.88691.89331.9227
15942006.09.22 03:00modify1771.001.88691.89361.9227
15952006.09.22 04:00modify1771.001.88691.89481.9227
15962006.09.22 06:00modify1771.001.88691.89501.9227
15972006.09.22 08:00modify1771.001.88691.89551.9227
15982006.09.22 09:00modify1771.001.88691.89601.9227
15992006.09.22 10:00modify1771.001.88691.89731.9227
16002006.09.22 11:00modify1771.001.88691.89951.9227
16012006.09.22 12:00modify1771.001.88691.89991.9227
16022006.09.22 20:47s/l1771.001.89991.89991.92271299.0042601.07
16032006.09.27 23:00sell1781.001.88921.89361.8540
16042006.09.27 23:00modify1781.001.88921.89331.8540
16052006.09.28 02:00modify1781.001.88921.89301.8540
16062006.09.28 06:00modify1781.001.88921.89271.8540
16072006.09.28 07:00modify1781.001.88921.89221.8540
16082006.09.28 08:00modify1781.001.88921.89161.8540
16092006.09.28 08:17modify1781.001.88921.88801.8540
16102006.09.28 12:00modify1781.001.88921.88711.8540
16112006.09.28 13:00modify1781.001.88921.88691.8540
16122006.09.28 16:00modify1781.001.88921.88611.8540
16132006.09.28 17:00modify1781.001.88921.88561.8540
16142006.09.28 18:00modify1781.001.88921.88391.8540
16152006.09.28 20:00modify1781.001.88921.88341.8540
16162006.09.28 23:00modify1781.001.88921.88321.8540
16172006.09.29 00:00modify1781.001.88921.88181.8540
16182006.09.29 01:00modify1781.001.88921.88171.8540
16192006.09.29 02:00modify1781.001.88921.88091.8540
16202006.09.29 03:00modify1781.001.88921.88051.8540
16212006.09.29 05:00modify1781.001.88921.88021.8540
16222006.09.29 06:00modify1781.001.88921.87951.8540
16232006.09.29 07:00modify1781.001.88921.87921.8540
16242006.09.29 08:00modify1781.001.88921.87821.8540
16252006.09.29 10:00modify1781.001.88921.87761.8540
16262006.09.29 11:00modify1781.001.88921.87471.8540
16272006.09.29 16:00modify1781.001.88921.87421.8540
16282006.10.02 00:00s/l1781.001.87421.87421.85401500.0044101.07
16292006.10.03 02:25buy1791.001.88641.87711.9222
16302006.10.03 03:00modify1791.001.88641.87761.9222
16312006.10.03 04:00modify1791.001.88641.87801.9222
16322006.10.03 05:00modify1791.001.88641.87831.9222
16332006.10.03 06:00modify1791.001.88641.87881.9222
16342006.10.03 07:00modify1791.001.88641.88201.9222
16352006.10.03 08:00modify1791.001.88641.88301.9222
16362006.10.03 09:00modify1791.001.88641.88371.9222
16372006.10.03 10:00modify1791.001.88641.88441.9222
16382006.10.03 11:00modify1791.001.88641.88501.9222
16392006.10.04 03:47s/l1791.001.88501.88501.9222-141.0143960.06
16402006.10.09 21:15sell1801.001.86751.87171.8323
16412006.10.09 21:15modify1801.001.86751.87141.8323
16422006.10.10 00:00modify1801.001.86751.87071.8323
16432006.10.10 01:00modify1801.001.86751.87051.8323
16442006.10.10 02:00modify1801.001.86751.86991.8323
16452006.10.10 03:00modify1801.001.86751.86951.8323
16462006.10.10 04:00modify1801.001.86751.86931.8323
16472006.10.10 05:00modify1801.001.86751.86911.8323
16482006.10.10 06:00modify1801.001.86751.86861.8323
16492006.10.10 07:00modify1801.001.86751.86831.8323
16502006.10.10 08:17s/l1801.001.86831.86831.8323-80.0143880.05
16512006.10.11 04:35sell1811.001.85511.86041.8199
16522006.10.11 04:36modify1811.001.85511.86011.8199
16532006.10.11 05:00modify1811.001.85511.85911.8199
16542006.10.11 06:00modify1811.001.85511.85861.8199
16552006.10.11 07:00modify1811.001.85511.85811.8199
16562006.10.11 08:00modify1811.001.85511.85781.8199
16572006.10.11 09:00modify1811.001.85511.85761.8199
16582006.10.11 10:00modify1811.001.85511.85681.8199
16592006.10.11 10:08s/l1811.001.85681.85681.8199-170.0043710.05
16602006.10.18 02:45buy1821.001.86981.86331.9056
16612006.10.18 03:00modify1821.001.86981.86371.9056
16622006.10.18 04:04modify1821.001.86981.86411.9056
16632006.10.18 05:00modify1821.001.86981.86431.9056
16642006.10.18 06:00modify1821.001.86981.86491.9056
16652006.10.18 07:00modify1821.001.86981.86621.9056
16662006.10.18 08:00modify1821.001.86981.86691.9056
16672006.10.18 08:43modify1821.001.86981.87101.9056
16682006.10.18 10:36s/l1821.001.87101.87101.9056120.0043830.05
16692006.10.23 03:30buy1831.001.88231.87821.9181
16702006.10.23 06:00modify1831.001.88231.87881.9181
16712006.10.23 07:00modify1831.001.88231.87891.9181
16722006.10.23 08:00modify1831.001.88231.87971.9181
16732006.10.23 08:25s/l1831.001.87971.87971.9181-260.0043570.05
16742006.10.30 01:10buy1841.001.89591.89131.9317
16752006.10.30 06:00modify1841.001.89591.89141.9317
16762006.10.30 07:04modify1841.001.89591.89171.9317
16772006.10.30 08:00modify1841.001.89591.89321.9317
16782006.10.30 09:00modify1841.001.89591.89441.9317
16792006.10.30 11:03modify1841.001.89591.89711.9317
16802006.10.30 11:34s/l1841.001.89711.89711.9317120.0043690.05
16812006.10.31 00:15buy1851.001.90041.89591.9362
16822006.10.31 01:00modify1851.001.90041.89601.9362
16832006.10.31 03:00modify1851.001.90041.89621.9362
16842006.10.31 04:00modify1851.001.90041.89631.9362
16852006.10.31 05:00modify1851.001.90041.89681.9362
16862006.10.31 06:00modify1851.001.90041.89721.9362
16872006.10.31 07:00modify1851.001.90041.89771.9362
16882006.10.31 08:00modify1851.001.90041.89811.9362
16892006.10.31 09:27s/l1851.001.89811.89811.9362-230.0043460.05
16902006.11.01 05:00buy1861.001.90741.90181.9432
16912006.11.01 06:00modify1861.001.90741.90201.9432
16922006.11.01 07:04modify1861.001.90741.90241.9432
16932006.11.01 08:00modify1861.001.90741.90271.9432
16942006.11.01 09:00modify1861.001.90741.90511.9432
16952006.11.01 10:01modify1861.001.90741.90541.9432
16962006.11.01 17:02modify1861.001.90741.90861.9432
16972006.11.01 17:44s/l1861.001.90861.90861.9432120.0043580.05
16982006.11.06 00:10sell1871.001.90141.90861.8662
16992006.11.06 00:13modify1871.001.90141.90831.8662
17002006.11.06 03:00modify1871.001.90141.90821.8662
17012006.11.06 04:00modify1871.001.90141.90771.8662
17022006.11.06 05:00modify1871.001.90141.90731.8662
17032006.11.06 06:00modify1871.001.90141.90701.8662
17042006.11.06 07:00modify1871.001.90141.90341.8662
17052006.11.06 08:00modify1871.001.90141.90291.8662
17062006.11.06 09:00modify1871.001.90141.90211.8662
17072006.11.06 09:57modify1871.001.90141.90021.8662
17082006.11.06 12:00modify1871.001.90141.89991.8662
17092006.11.07 02:25s/l1871.001.89991.89991.8662150.0043730.05
17102006.11.23 03:35buy1881.001.91371.90901.9495
17112006.11.23 04:00modify1881.001.91371.90951.9495
17122006.11.23 05:00modify1881.001.91371.90981.9495
17132006.11.23 06:00modify1881.001.91371.91101.9495
17142006.11.23 07:00modify1881.001.91371.91131.9495
17152006.11.23 08:00modify1881.001.91371.91241.9495
17162006.11.23 12:00modify1881.001.91371.91261.9495
17172006.11.24 08:52modify1881.001.91371.91491.9495
17182006.11.24 11:00modify1881.001.91371.92461.9495
17192006.11.27 02:00modify1881.001.91371.93011.9495
17202006.11.27 03:00modify1881.001.91371.93081.9495
17212006.11.27 04:00modify1881.001.91371.93121.9495
17222006.11.27 05:00modify1881.001.91371.93141.9495
17232006.11.27 06:00modify1881.001.91371.93191.9495
17242006.11.27 07:00modify1881.001.91371.93201.9495
17252006.11.27 09:58s/l1881.001.93201.93201.94951827.9945558.04
17262006.11.29 06:35buy1891.001.95151.94381.9873
17272006.11.29 07:00modify1891.001.95151.94471.9873
17282006.11.29 08:00modify1891.001.95151.94551.9873
17292006.11.29 09:00modify1891.001.95151.94591.9873
17302006.11.29 11:00modify1891.001.95151.94621.9873
17312006.11.29 19:23s/l1891.001.94621.94621.9873-529.9945028.05
17322006.12.01 00:35buy1901.001.96501.95672.0008
17332006.12.01 01:00modify1901.001.96501.95702.0008
17342006.12.01 02:00modify1901.001.96501.95782.0008
17352006.12.01 03:00modify1901.001.96501.95862.0008
17362006.12.01 03:37modify1901.001.96501.96622.0008
17372006.12.01 09:00modify1901.001.96501.96652.0008
17382006.12.01 10:35s/l1901.001.96651.96652.0008150.0045178.05
17392006.12.04 03:55buy1911.001.97861.97132.0144
17402006.12.04 04:00modify1911.001.97861.97182.0144
17412006.12.04 05:00modify1911.001.97861.97232.0144
17422006.12.04 06:05modify1911.001.97861.97242.0144
17432006.12.04 08:00modify1911.001.97861.97252.0144
17442006.12.04 09:00modify1911.001.97861.97532.0144
17452006.12.04 09:08s/l1911.001.97531.97532.0144-330.0044848.05
17462006.12.11 08:45sell1921.001.95311.96261.9179
17472006.12.11 08:45modify1921.001.95311.96231.9179
17482006.12.11 09:00modify1921.001.95311.96131.9179
17492006.12.11 10:00modify1921.001.95311.95851.9179
17502006.12.11 11:20modify1921.001.95311.95191.9179
17512006.12.11 16:22s/l1921.001.95191.95191.9179120.0044968.05
17522006.12.13 07:40buy1931.001.96961.96372.0054
17532006.12.13 08:00modify1931.001.96961.96402.0054
17542006.12.13 09:00modify1931.001.96961.96422.0054
17552006.12.13 12:00modify1931.001.96961.96502.0054
17562006.12.13 13:00modify1931.001.96961.96542.0054
17572006.12.13 14:00modify1931.001.96961.96562.0054
17582006.12.13 14:33s/l1931.001.96561.96562.0054-400.0044568.05
17592006.12.18 04:35sell1941.001.95441.96401.9192
17602006.12.18 04:35modify1941.001.95441.96371.9192
17612006.12.18 05:00modify1941.001.95441.96361.9192
17622006.12.18 06:00modify1941.001.95441.96331.9192
17632006.12.18 07:00modify1941.001.95441.96051.9192
17642006.12.18 08:00modify1941.001.95441.95871.9192
17652006.12.18 09:00modify1941.001.95441.95701.9192
17662006.12.18 09:40s/l1941.001.95701.95701.9192-260.0144308.04
17672007.01.03 00:50buy1951.001.97271.96512.0085
17682007.01.03 01:00modify1951.001.97271.96622.0085
17692007.01.03 02:00modify1951.001.97271.96662.0085
17702007.01.03 03:00modify1951.001.97271.96752.0085
17712007.01.03 04:00modify1951.001.97271.96782.0085
17722007.01.03 05:00modify1951.001.97271.96872.0085
17732007.01.03 06:00modify1951.001.97271.96992.0085
17742007.01.03 10:33s/l1951.001.96991.96992.0085-280.0144028.03
17752007.01.04 04:05sell1961.001.95221.95981.9170
17762007.01.04 04:05modify1961.001.95221.95951.9170
17772007.01.04 05:00modify1961.001.95221.95931.9170
17782007.01.04 06:00modify1961.001.95221.95821.9170
17792007.01.04 07:00modify1961.001.95221.95741.9170
17802007.01.04 08:00modify1961.001.95221.95581.9170
17812007.01.04 09:00modify1961.001.95221.95541.9170
17822007.01.04 09:06modify1961.001.95221.95101.9170
17832007.01.04 11:00modify1961.001.95221.94981.9170
17842007.01.04 12:00modify1961.001.95221.94951.9170
17852007.01.05 01:00modify1961.001.95221.94901.9170
17862007.01.05 02:00modify1961.001.95221.94841.9170
17872007.01.05 04:00modify1961.001.95221.94831.9170
17882007.01.05 05:00modify1961.001.95221.94711.9170
17892007.01.05 06:00modify1961.001.95221.94541.9170
17902007.01.05 07:00modify1961.001.95221.94371.9170
17912007.01.05 08:00modify1961.001.95221.94291.9170
17922007.01.05 08:54s/l1961.001.94291.94291.9170930.0144958.04
17932007.01.08 06:35sell1971.001.93051.93811.8953
17942007.01.08 06:35modify1971.001.93051.93781.8953
17952007.01.08 07:00modify1971.001.93051.93471.8953
17962007.01.08 08:00modify1971.001.93051.93431.8953
17972007.01.08 08:20s/l1971.001.93431.93431.8953-380.0044578.04
17982007.01.16 01:15buy1981.001.96321.95891.9990
17992007.01.16 02:00modify1981.001.96321.95931.9990
18002007.01.16 03:00modify1981.001.96321.95951.9990
18012007.01.16 06:00modify1981.001.96321.95971.9990
18022007.01.16 07:00modify1981.001.96321.96031.9990
18032007.01.16 08:00modify1981.001.96321.96091.9990
18042007.01.16 08:06modify1981.001.96321.96441.9990
18052007.01.16 11:04s/l1981.001.96441.96441.9990120.0044698.04
18062007.01.26 08:25sell1991.001.96671.97191.9315
18072007.01.26 08:25modify1991.001.96671.97161.9315
18082007.01.26 09:00modify1991.001.96671.97101.9315
18092007.01.26 09:15modify1991.001.96671.96551.9315
18102007.01.29 06:00modify1991.001.96671.96541.9315
18112007.01.29 07:00modify1991.001.96671.96441.9315
18122007.01.29 08:00modify1991.001.96671.96291.9315
18132007.01.29 09:00modify1991.001.96671.96231.9315
18142007.01.30 02:00modify1991.001.96671.96221.9315
18152007.01.30 02:06s/l1991.001.96221.96221.9315450.0045148.04
18162007.02.01 04:00buy2001.001.96311.95311.9989
18172007.02.01 06:04modify2001.001.96311.95431.9989
18182007.02.01 07:00modify2001.001.96311.95551.9989
18192007.02.01 08:00modify2001.001.96311.95731.9989
18202007.02.01 09:00modify2001.001.96311.95871.9989
18212007.02.01 11:58modify2001.001.96311.96431.9989
18222007.02.02 04:00modify2001.001.96311.96461.9989
18232007.02.02 05:00modify2001.001.96311.96511.9989
18242007.02.02 06:00modify2001.001.96311.96561.9989
18252007.02.02 07:00modify2001.001.96311.96641.9989
18262007.02.02 08:19s/l2001.001.96641.96641.9989329.0045477.04
18272007.02.07 02:10buy2011.001.96871.96442.0045
18282007.02.07 03:00modify2011.001.96871.96472.0045
18292007.02.07 04:00modify2011.001.96871.96532.0045
18302007.02.07 06:00modify2011.001.96871.96612.0045
18312007.02.07 07:00modify2011.001.96871.96662.0045
18322007.02.07 08:00modify2011.001.96871.96682.0045
18332007.02.07 14:33modify2011.001.96871.96992.0045
18342007.02.07 15:58s/l2011.001.96991.96992.0045120.0045597.04
18352007.02.09 00:30sell2021.001.95901.96601.9238
18362007.02.09 00:31modify2021.001.95901.96571.9238
18372007.02.09 01:00modify2021.001.95901.96471.9238
18382007.02.09 02:00modify2021.001.95901.96431.9238
18392007.02.09 03:00modify2021.001.95901.96411.9238
18402007.02.09 04:00modify2021.001.95901.96341.9238
18412007.02.09 05:00modify2021.001.95901.96121.9238
18422007.02.09 06:00modify2021.001.95901.96041.9238
18432007.02.09 07:00modify2021.001.95901.95991.9238
18442007.02.09 07:05s/l2021.001.95991.95991.9238-90.0045507.04
18452007.02.09 17:40sell2031.001.95051.95461.9153
18462007.02.09 17:40modify2031.001.95051.95431.9153
18472007.02.12 04:00modify2031.001.95051.95411.9153
18482007.02.12 06:58s/l2031.001.95411.95411.9153-360.0045147.04