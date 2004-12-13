Strategy Tester Report
MMC 2.5 2RSI v3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.02.08 00:00 (2004.07.01 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1; ________Main________=""; UseMysql=false; SaveTickMysql=false; ShowComments=false; Slipage=1; SlipageClose=3; Lots=1; StopLoss=10000; TakeProfit=10000; ______CalcLots________=""; UseCalcLots=false; Risk=0.0003; MinLots=1; MaxLots=100; ______TimeRange_____=""; UseTimeRange=false; TimeStart=0; TimeOffset=0; TimeClose=24; MondayNoTradeBefore=0; FridayNoTradeAfter=24; SundayNoTrade=false; ______Width_____=""; UseWidth=false; MinWidth=7; MaxWidth=50; _______Swap_______=""; UseSwapSystem=false; MaxBuyOrders=1; SwapPriceChannel=40; ______Requote_____=""; UseRequote=false; _____Moving_Average____=""; UseMaFilters=false; SMA=20; EMA=200; HighLow_PrevBars=100; HighLow_PrevBarsClose=100; TIME_F=1440; RSI_P=2;
Bars in test690Ticks modelled3199535Modelling quality76.97%
Initial deposit10000.00
Total net profit17172.81Gross profit18926.01Gross loss-1753.20
Profit factor10.80Expected payoff858.64
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1683.60 (9.16%)Relative drawdown9.16% (1683.60)
Total trades20Short positions (won %)11 (81.82%)Long positions (won %)9 (100.00%)
Profit trades (% of total)18 (90.00%)Loss trades (% of total)2 (10.00%)
Largestprofit trade2125.20loss trade-1683.60
Averageprofit trade1051.45loss trade-876.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (5779.41)consecutive losses (loss in money)1 (-1683.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8389.60 (7)consecutive loss (count of losses)-1683.60 (1)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.13 00:00buy11.001.90980.90982.9098
22004.12.15 11:08close11.001.93020.90982.90982024.4012024.40
32005.01.13 00:00sell21.001.89012.89010.8901
42005.01.14 03:41close21.001.87522.89010.89011495.2013519.60
52005.01.21 00:00sell31.001.87212.87210.8721
62005.01.21 10:31close31.001.86282.87210.8721930.0014449.60
72005.01.21 17:23sell41.001.87212.87210.8721
82005.01.25 14:31close41.001.87072.87210.8721150.4014600.00
92005.04.01 00:00sell51.001.89002.89000.8900
102005.04.04 10:18close51.001.87372.89000.89001635.2016235.20
112005.04.27 00:00buy61.001.90550.90552.9055
122005.04.29 06:22close61.001.90990.90552.9055408.8016644.00
132005.06.08 00:00sell71.001.83482.83480.8348
142005.06.09 16:34close71.001.81752.83480.83481745.6018389.60
152005.08.01 00:00sell81.001.75572.75570.7557
162005.08.08 07:08close81.001.77292.75570.7557-1683.6016706.00
172005.08.19 00:00buy91.001.79360.79362.7936
182005.08.24 15:23close91.001.80190.79362.7936806.6017512.60
192005.10.07 00:00sell101.001.77882.77880.7788
202005.10.10 00:58close101.001.75762.77880.77882125.2019637.80
212005.10.17 00:00sell111.001.76772.76770.7677
222005.10.18 08:00close111.001.74952.76770.76771825.2021463.00
232005.12.05 00:00sell121.001.73132.73130.7313
242005.12.07 10:56close121.001.73212.73130.7313-69.6021393.40
252006.01.20 00:00buy131.001.75740.75742.7574
262006.01.20 20:53close131.001.77170.75742.75741430.0022823.40
272006.02.21 00:00sell141.001.74432.74430.7443
282006.02.22 11:26close141.001.74102.74430.7443335.2023158.60
292006.05.25 00:00buy151.001.86870.86872.8687
302006.05.30 09:02close151.001.87480.86872.8687586.6023745.20
312006.06.19 00:00sell161.001.85162.85160.8516
322006.06.19 15:35close161.001.84072.85160.85161090.0124835.21
332006.08.15 00:00buy171.001.88880.88882.8888
342006.08.16 14:30close171.001.89690.88882.8888802.2125637.42
352006.12.08 00:00buy181.001.96300.96302.9630
362006.12.12 15:34close181.001.96580.96302.9630264.4025901.82
372006.12.18 00:00buy191.001.95300.95302.9530
382006.12.19 10:01close191.001.96380.95302.95301072.2026974.02
392006.12.26 00:00buy201.001.95930.95932.9593
402006.12.28 12:13close201.001.96160.95932.9593198.7927172.81