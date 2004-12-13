|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.02.08 00:00 (2004.07.01 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1; ________Main________=""; UseMysql=false; SaveTickMysql=false; ShowComments=false; Slipage=1; SlipageClose=3; Lots=1; StopLoss=10000; TakeProfit=10000; ______CalcLots________=""; UseCalcLots=false; Risk=0.0003; MinLots=1; MaxLots=100; ______TimeRange_____=""; UseTimeRange=false; TimeStart=0; TimeOffset=0; TimeClose=24; MondayNoTradeBefore=0; FridayNoTradeAfter=24; SundayNoTrade=false; ______Width_____=""; UseWidth=false; MinWidth=7; MaxWidth=50; _______Swap_______=""; UseSwapSystem=false; MaxBuyOrders=1; SwapPriceChannel=40; ______Requote_____=""; UseRequote=false; _____Moving_Average____=""; UseMaFilters=false; SMA=20; EMA=200; HighLow_PrevBars=100; HighLow_PrevBarsClose=100; TIME_F=1440; RSI_P=2;
|Bars in test
|690
|Ticks modelled
|3199535
|Modelling quality
|76.97%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|17172.81
|Gross profit
|18926.01
|Gross loss
|-1753.20
|Profit factor
|10.80
|Expected payoff
|858.64
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1683.60 (9.16%)
|Relative drawdown
|9.16% (1683.60)
|Total trades
|20
|Short positions (won %)
|11 (81.82%)
|Long positions (won %)
|9 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|18 (90.00%)
|Loss trades (% of total)
|2 (10.00%)
|Largest
|profit trade
|2125.20
|loss trade
|-1683.60
|Average
|profit trade
|1051.45
|loss trade
|-876.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (5779.41)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1683.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8389.60 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-1683.60 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.13 00:00
|buy
|1
|1.00
|1.9098
|0.9098
|2.9098
|2
|2004.12.15 11:08
|close
|1
|1.00
|1.9302
|0.9098
|2.9098
|2024.40
|12024.40
|3
|2005.01.13 00:00
|sell
|2
|1.00
|1.8901
|2.8901
|0.8901
|4
|2005.01.14 03:41
|close
|2
|1.00
|1.8752
|2.8901
|0.8901
|1495.20
|13519.60
|5
|2005.01.21 00:00
|sell
|3
|1.00
|1.8721
|2.8721
|0.8721
|6
|2005.01.21 10:31
|close
|3
|1.00
|1.8628
|2.8721
|0.8721
|930.00
|14449.60
|7
|2005.01.21 17:23
|sell
|4
|1.00
|1.8721
|2.8721
|0.8721
|8
|2005.01.25 14:31
|close
|4
|1.00
|1.8707
|2.8721
|0.8721
|150.40
|14600.00
|9
|2005.04.01 00:00
|sell
|5
|1.00
|1.8900
|2.8900
|0.8900
|10
|2005.04.04 10:18
|close
|5
|1.00
|1.8737
|2.8900
|0.8900
|1635.20
|16235.20
|11
|2005.04.27 00:00
|buy
|6
|1.00
|1.9055
|0.9055
|2.9055
|12
|2005.04.29 06:22
|close
|6
|1.00
|1.9099
|0.9055
|2.9055
|408.80
|16644.00
|13
|2005.06.08 00:00
|sell
|7
|1.00
|1.8348
|2.8348
|0.8348
|14
|2005.06.09 16:34
|close
|7
|1.00
|1.8175
|2.8348
|0.8348
|1745.60
|18389.60
|15
|2005.08.01 00:00
|sell
|8
|1.00
|1.7557
|2.7557
|0.7557
|16
|2005.08.08 07:08
|close
|8
|1.00
|1.7729
|2.7557
|0.7557
|-1683.60
|16706.00
|17
|2005.08.19 00:00
|buy
|9
|1.00
|1.7936
|0.7936
|2.7936
|18
|2005.08.24 15:23
|close
|9
|1.00
|1.8019
|0.7936
|2.7936
|806.60
|17512.60
|19
|2005.10.07 00:00
|sell
|10
|1.00
|1.7788
|2.7788
|0.7788
|20
|2005.10.10 00:58
|close
|10
|1.00
|1.7576
|2.7788
|0.7788
|2125.20
|19637.80
|21
|2005.10.17 00:00
|sell
|11
|1.00
|1.7677
|2.7677
|0.7677
|22
|2005.10.18 08:00
|close
|11
|1.00
|1.7495
|2.7677
|0.7677
|1825.20
|21463.00
|23
|2005.12.05 00:00
|sell
|12
|1.00
|1.7313
|2.7313
|0.7313
|24
|2005.12.07 10:56
|close
|12
|1.00
|1.7321
|2.7313
|0.7313
|-69.60
|21393.40
|25
|2006.01.20 00:00
|buy
|13
|1.00
|1.7574
|0.7574
|2.7574
|26
|2006.01.20 20:53
|close
|13
|1.00
|1.7717
|0.7574
|2.7574
|1430.00
|22823.40
|27
|2006.02.21 00:00
|sell
|14
|1.00
|1.7443
|2.7443
|0.7443
|28
|2006.02.22 11:26
|close
|14
|1.00
|1.7410
|2.7443
|0.7443
|335.20
|23158.60
|29
|2006.05.25 00:00
|buy
|15
|1.00
|1.8687
|0.8687
|2.8687
|30
|2006.05.30 09:02
|close
|15
|1.00
|1.8748
|0.8687
|2.8687
|586.60
|23745.20
|31
|2006.06.19 00:00
|sell
|16
|1.00
|1.8516
|2.8516
|0.8516
|32
|2006.06.19 15:35
|close
|16
|1.00
|1.8407
|2.8516
|0.8516
|1090.01
|24835.21
|33
|2006.08.15 00:00
|buy
|17
|1.00
|1.8888
|0.8888
|2.8888
|34
|2006.08.16 14:30
|close
|17
|1.00
|1.8969
|0.8888
|2.8888
|802.21
|25637.42
|35
|2006.12.08 00:00
|buy
|18
|1.00
|1.9630
|0.9630
|2.9630
|36
|2006.12.12 15:34
|close
|18
|1.00
|1.9658
|0.9630
|2.9630
|264.40
|25901.82
|37
|2006.12.18 00:00
|buy
|19
|1.00
|1.9530
|0.9530
|2.9530
|38
|2006.12.19 10:01
|close
|19
|1.00
|1.9638
|0.9530
|2.9530
|1072.20
|26974.02
|39
|2006.12.26 00:00
|buy
|20
|1.00
|1.9593
|0.9593
|2.9593
|40
|2006.12.28 12:13
|close
|20
|1.00
|1.9616
|0.9593
|2.9593
|198.79
|27172.81