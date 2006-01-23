Strategy Tester Report
V12_Beta

SymbolEURCHF (Euro vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=43420; TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3; Pips=20; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; SecureProfit=200; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; ReverseCondition=0; Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Shift=1; Agressive_mode=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test8199Ticks modelled2397585Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit17303.69Gross profit32104.15Gross loss-14800.46
Profit factor2.17Expected payoff6.89
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1114.15 (5.87%)Relative drawdown9.83% (949.90)
Total trades2511Short positions (won %)1281 (64.09%)Long positions (won %)1230 (65.53%)
Profit trades (% of total)1627 (64.79%)Loss trades (% of total)884 (35.21%)
Largestprofit trade236.38loss trade-485.11
Averageprofit trade19.73loss trade-16.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (174.65)consecutive losses (loss in money)5 (-997.79)
Maximalconsecutive profit (count of wins)245.17 (4)consecutive loss (count of losses)-1020.56 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.01 23:00buy10.101.55701.54891.5580
22006.01.02 06:34buy20.301.55491.54881.5559
32006.01.02 06:35t/p20.301.55591.54881.555924.843024.84
42006.01.02 06:35close10.101.55651.54891.5580-3.653021.20
52006.01.02 06:35buy30.101.55681.54871.5578
62006.01.02 07:18buy40.301.55481.54871.5558
72006.01.02 07:51t/p40.301.55581.54871.555824.853046.05
82006.01.02 07:51close30.101.55591.54871.5578-7.463038.59
92006.01.02 07:51sell50.101.55581.56391.5548
102006.01.02 07:58t/p50.101.55481.56391.55488.283046.87
112006.01.02 07:58sell60.101.55441.56251.5534
122006.01.02 08:26sell70.301.55641.56251.5554
132006.01.02 08:28t/p70.301.55541.56251.555424.843071.71
142006.01.02 08:28close60.101.55541.56251.5534-8.283063.43
152006.01.02 08:28sell80.101.55511.56321.5541
162006.01.02 10:31t/p80.101.55411.56321.55418.283071.71
172006.01.02 10:31sell90.101.55361.56171.5526
182006.01.02 15:53t/p90.101.55261.56171.55268.283079.99
192006.01.02 15:53sell100.101.55211.56021.5511
202006.01.02 17:11sell110.301.55411.56021.5531
212006.01.02 18:49t/p110.301.55311.56021.553124.843104.83
222006.01.02 18:49close100.101.55281.56021.5511-5.803099.03
232006.01.02 18:49sell120.101.55251.56061.5515
242006.01.02 21:55sell130.301.55471.56081.5537
252006.01.02 22:04t/p130.301.55371.56081.553724.843123.87
262006.01.02 22:04close120.101.55361.56061.5515-9.113114.76
272006.01.02 22:04buy140.101.55381.54571.5548
282006.01.02 22:31t/p140.101.55481.54571.55488.283123.04
292006.01.02 22:31buy150.101.55521.54711.5562
302006.01.03 09:00buy160.301.55321.54711.5542
312006.01.03 09:09t/p160.301.55421.54711.554224.853147.89
322006.01.03 09:09close150.101.55421.54711.5562-7.783140.10
332006.01.03 09:09sell170.101.55381.56191.5528
342006.01.03 09:54t/p170.101.55281.56191.55288.283148.38
352006.01.03 09:54sell180.101.55241.56051.5514
362006.01.03 10:56sell190.301.55441.56051.5534
372006.01.03 11:49t/p190.301.55341.56051.553424.843173.22
382006.01.03 11:49close180.101.55341.56051.5514-8.283164.94
392006.01.03 11:49sell200.101.55321.56131.5522
402006.01.03 14:34t/p200.101.55221.56131.55228.283173.22
412006.01.03 14:34buy210.101.55221.54411.5532
422006.01.03 16:54buy220.301.54991.54381.5509
432006.01.03 17:39t/p220.301.55091.54381.550924.853198.07
442006.01.03 17:39close210.101.55091.54411.5532-10.773187.30
452006.01.03 17:39sell230.101.55061.55871.5496
462006.01.03 17:54t/p230.101.54961.55871.54968.283195.58
472006.01.03 17:54sell240.101.54921.55731.5482
482006.01.03 19:05sell250.301.55121.55731.5502
492006.01.03 19:16t/p250.301.55021.55731.550224.843220.42
502006.01.03 19:16close240.101.55021.55731.5482-8.283212.14
512006.01.03 19:16sell260.101.54991.55801.5489
522006.01.03 20:25sell270.301.55201.55811.5510
532006.01.03 20:29t/p270.301.55101.55811.551024.843236.98
542006.01.03 20:29close260.101.55101.55801.5489-9.103227.88
552006.01.03 20:29sell280.101.55081.55891.5498
562006.01.04 06:57sell290.301.55281.55891.5518
572006.01.04 07:24t/p290.301.55181.55891.551824.843252.72
582006.01.04 07:24close280.101.55181.55891.5498-8.953243.77
592006.01.04 07:24buy300.101.55201.54391.5530
602006.01.04 07:36t/p300.101.55301.54391.55308.283252.05
612006.01.04 07:36buy310.101.55341.54531.5544
622006.01.04 08:21buy320.301.55141.54531.5524
632006.01.04 08:36t/p320.301.55241.54531.552424.853276.90
642006.01.04 08:36close310.101.55241.54531.5544-8.293268.61
652006.01.04 08:36buy330.101.55241.54431.5534
662006.01.04 12:36buy340.301.55041.54431.5514
672006.01.04 12:38t/p340.301.55141.54431.551424.843293.45
682006.01.04 12:38close330.101.55161.54431.5534-6.623286.83
692006.01.04 12:38sell350.101.55151.55961.5505
702006.01.04 12:52t/p350.101.55051.55961.55058.283295.11
712006.01.04 12:52sell360.101.55011.55821.5491
722006.01.04 13:59t/p360.101.54911.55821.54918.283303.39
732006.01.04 13:59sell370.101.54871.55681.5477
742006.01.04 15:55t/p370.101.54771.55681.54778.283311.67
752006.01.04 15:55sell380.101.54731.55541.5463
762006.01.04 16:02sell390.301.54931.55541.5483
772006.01.04 16:02t/p390.301.54831.55541.548324.843336.51
782006.01.04 16:02close380.101.54831.55541.5463-8.283328.23
792006.01.04 16:02sell400.101.54811.55621.5471
802006.01.04 17:03t/p400.101.54711.55621.54718.283336.51
812006.01.04 17:03sell410.101.54661.55471.5456
822006.01.04 17:07sell420.301.54861.55471.5476
832006.01.04 17:42t/p420.301.54761.55471.547624.843361.35
842006.01.04 17:42close410.101.54761.55471.5456-8.283353.07
852006.01.04 17:42sell430.101.54731.55541.5463
862006.01.04 18:07t/p430.101.54631.55541.54638.283361.35
872006.01.04 18:07sell440.101.54591.55401.5449
882006.01.04 21:55sell450.301.54811.55421.5471
892006.01.04 21:57t/p450.301.54711.55421.547124.843386.19
902006.01.04 21:57close440.101.54711.55401.5449-9.943376.25
912006.01.04 21:57sell460.101.54681.55491.5458
922006.01.05 06:01sell470.301.54881.55491.5478
932006.01.05 06:02t/p470.301.54781.55491.547824.843401.09
942006.01.05 06:02close460.101.54781.55491.5458-10.293390.80
952006.01.05 06:02buy480.101.54821.54011.5492
962006.01.05 08:52t/p480.101.54921.54011.54928.283399.08
972006.01.05 08:52buy490.101.54961.54151.5506
982006.01.05 11:28buy500.301.54761.54151.5486
992006.01.05 11:28t/p500.301.54861.54151.548624.853423.93
1002006.01.05 11:28close490.101.54871.54151.5506-7.453416.48
1012006.01.05 11:28buy510.101.54881.54071.5498
1022006.01.05 12:51buy520.301.54681.54071.5478
1032006.01.05 13:51buy530.901.54461.54051.5456
1042006.01.05 13:51t/p530.901.54561.54051.545674.543491.02
1052006.01.05 13:51close520.301.54561.54071.5478-29.823461.20
1062006.01.05 13:51close510.101.54551.54071.5498-27.343433.86
1072006.01.05 13:51sell540.101.54531.55341.5443
1082006.01.05 21:36t/p540.101.54431.55341.54438.283442.14
1092006.01.05 21:36sell550.101.54391.55201.5429
1102006.01.05 22:24sell560.301.54601.55211.5450
1112006.01.05 22:58t/p560.301.54501.55211.545024.843466.98
1122006.01.05 22:58close550.101.54501.55201.5429-9.113457.87
1132006.01.05 22:58buy570.101.54511.53701.5461
1142006.01.05 23:56t/p570.101.54611.53701.54618.283466.15
1152006.01.05 23:56buy580.101.54651.53841.5475
1162006.01.06 13:39buy590.301.54441.53831.5454
1172006.01.06 13:39t/p590.301.54541.53831.545424.853491.00
1182006.01.06 13:39close580.101.54541.53841.5475-8.613482.39
1192006.01.06 13:39buy600.101.54611.53801.5471
1202006.01.06 13:47buy610.301.54411.53801.5451
1212006.01.06 13:50t/p610.301.54511.53801.545124.853507.24
1222006.01.06 13:50close600.101.54511.53801.5471-8.283498.96
1232006.01.06 13:50buy620.101.54501.53691.5460
1242006.01.06 14:25buy630.301.54291.53681.5439
1252006.01.06 14:25t/p630.301.54391.53681.543924.853523.81
1262006.01.06 14:25close620.101.54391.53691.5460-9.113514.70
1272006.01.06 14:25sell640.101.54361.55171.5426
1282006.01.06 14:50t/p640.101.54261.55171.54268.283522.98
1292006.01.06 14:50sell650.101.54211.55021.5411
1302006.01.06 15:54t/p650.101.54111.55021.54118.283531.26
1312006.01.06 15:54sell660.101.54071.54881.5397
1322006.01.06 16:01sell670.301.54281.54891.5418
1332006.01.06 16:13t/p670.301.54181.54891.541824.843556.10
1342006.01.06 16:13close660.101.54181.54881.5397-9.113546.99
1352006.01.06 16:13sell680.101.54161.54971.5406
1362006.01.06 18:29sell690.301.54381.54991.5428
1372006.01.06 18:38t/p690.301.54281.54991.542824.843571.83
1382006.01.06 18:38close680.101.54271.54971.5406-9.113562.72
1392006.01.06 18:38sell700.101.54251.55061.5415
1402006.01.06 22:07sell710.301.54461.55071.5436
1412006.01.08 23:00t/p710.301.54361.55071.543624.843587.56
1422006.01.08 23:00close700.101.54361.55061.5415-9.113578.45
1432006.01.08 23:01buy720.101.54371.53561.5447
1442006.01.09 05:09buy730.301.54171.53561.5427
1452006.01.09 07:07t/p730.301.54271.53561.542724.853603.30
1462006.01.09 07:07close720.101.54281.53561.5447-6.953596.35
1472006.01.09 07:07sell740.101.54291.55101.5419
1482006.01.09 10:51t/p740.101.54191.55101.54198.283604.63
1492006.01.09 10:51buy750.101.54191.53381.5429
1502006.01.09 11:33t/p750.101.54291.53381.54298.293612.92
1512006.01.09 11:33sell760.101.54291.55101.5419
1522006.01.09 13:35t/p760.101.54191.55101.54198.283621.20
1532006.01.09 13:35buy770.101.54191.53381.5429
1542006.01.09 13:52t/p770.101.54291.53381.54298.293629.49
1552006.01.09 13:52buy780.101.54331.53521.5443
1562006.01.10 10:01t/p780.101.54431.53521.54438.793638.28
1572006.01.10 10:01buy790.101.54471.53661.5457
1582006.01.10 16:20t/p790.101.54571.53661.54578.283646.56
1592006.01.10 16:20buy800.101.54611.53801.5471
1602006.01.11 08:41t/p800.101.54711.53801.54718.793655.34
1612006.01.11 08:41sell810.101.54731.55541.5463
1622006.01.11 08:44t/p810.101.54631.55541.54638.283663.62
1632006.01.11 08:44sell820.101.54591.55401.5449
1642006.01.11 09:59sell830.301.54811.55421.5471
1652006.01.11 12:35t/p830.301.54711.55421.547124.843688.46
1662006.01.11 12:35close820.101.54711.55401.5449-9.943678.52
1672006.01.11 12:35buy840.101.54721.53911.5482
1682006.01.11 14:27t/p840.101.54821.53911.54828.293686.81
1692006.01.11 14:27sell850.101.54821.55631.5472
1702006.01.11 14:30t/p850.101.54721.55631.54728.283695.09
1712006.01.11 14:30sell860.101.54681.55491.5458
1722006.01.11 16:33t/p860.101.54581.55491.54588.283703.37
1732006.01.11 16:33sell870.101.54531.55341.5443
1742006.01.11 18:09t/p870.101.54431.55341.54438.283711.65
1752006.01.11 18:09sell880.101.54391.55201.5429
1762006.01.11 19:31sell890.301.54601.55211.5450
1772006.01.11 22:05sell900.901.54801.55211.5470
1782006.01.11 22:17t/p900.901.54701.55211.547074.523786.17
1792006.01.11 22:17close890.301.54701.55211.5450-24.843761.33
1802006.01.11 22:17close880.101.54741.55201.5429-28.983732.35
1812006.01.11 22:17buy910.101.54731.53921.5483
1822006.01.12 02:55t/p910.101.54831.53921.54839.793742.15
1832006.01.12 02:55buy920.101.54871.54061.5497
1842006.01.12 09:47t/p920.101.54971.54061.54978.283750.43
1852006.01.12 09:47buy930.101.55011.54201.5511
1862006.01.12 10:53buy940.301.54811.54201.5491
1872006.01.12 15:00t/p940.301.54911.54201.549124.853775.28
1882006.01.12 15:00close930.101.54911.54201.5511-8.283767.00
1892006.01.12 15:00buy950.101.54911.54101.5501
1902006.01.12 17:05buy960.301.54711.54101.5481
1912006.01.12 17:29t/p960.301.54811.54101.548124.853791.85
1922006.01.12 17:29close950.101.54811.54101.5501-8.283783.57
1932006.01.12 17:29sell970.101.54781.55591.5468
1942006.01.12 18:26t/p970.101.54681.55591.54688.283791.85
1952006.01.12 18:26sell980.101.54631.55441.5453
1962006.01.12 23:21sell990.301.54831.55441.5473
1972006.01.12 23:23t/p990.301.54731.55441.547324.843816.69
1982006.01.12 23:23close980.101.54731.55441.5453-8.283808.41
1992006.01.12 23:23sell1000.101.54711.55521.5461
2002006.01.13 12:18sell1010.301.54911.55521.5481
2012006.01.13 12:18t/p1010.301.54811.55521.548124.843833.25
2022006.01.13 12:18close1000.101.54811.55521.5461-8.953824.30
2032006.01.13 12:18buy1020.101.54831.54021.5493
2042006.01.13 12:28t/p1020.101.54931.54021.54938.293832.59
2052006.01.13 12:28buy1030.101.54971.54161.5507
2062006.01.13 16:13t/p1030.101.55071.54161.55078.283840.87
2072006.01.13 16:13sell1040.101.55081.55891.5498
2082006.01.13 16:15t/p1040.101.54981.55891.54988.283849.15
2092006.01.13 16:15sell1050.101.54941.55751.5484
2102006.01.13 20:31t/p1050.101.54841.55751.54848.293857.44
2112006.01.13 20:31sell1060.101.54801.55611.5470
2122006.01.13 21:35sell1070.301.55011.55621.5491
2132006.01.15 23:07t/p1070.301.54911.55621.549124.843882.28
2142006.01.15 23:07close1060.101.54911.55611.5470-9.113873.17
2152006.01.15 23:07sell1080.101.54901.55711.5480
2162006.01.16 06:36sell1090.301.55101.55711.5500
2172006.01.16 06:39t/p1090.301.55001.55711.550024.843898.01
2182006.01.16 06:39close1080.101.55001.55711.5480-8.953889.06
2192006.01.16 06:39sell1100.101.54971.55781.5487
2202006.01.16 09:03t/p1100.101.54871.55781.54878.283897.34
2212006.01.16 09:03sell1110.101.54811.55621.5471
2222006.01.16 11:06sell1120.301.55021.55631.5492
2232006.01.16 11:07t/p1120.301.54921.55631.549224.843922.18
2242006.01.16 11:07close1110.101.54921.55621.5471-9.113913.07
2252006.01.16 11:07sell1130.101.54931.55741.5483
2262006.01.16 12:41sell1140.301.55131.55741.5503
2272006.01.16 12:42t/p1140.301.55031.55741.550324.843937.91
2282006.01.16 12:42close1130.101.55031.55741.5483-8.283929.63
2292006.01.16 12:42buy1150.101.55041.54231.5514
2302006.01.16 14:44t/p1150.101.55141.54231.55148.283937.91
2312006.01.16 14:44buy1160.101.55181.54371.5528
2322006.01.16 19:55buy1170.301.54971.54361.5507
2332006.01.16 19:57t/p1170.301.55071.54361.550724.853962.76
2342006.01.16 19:57close1160.101.55071.54371.5528-9.113953.65
2352006.01.16 19:57sell1180.101.55031.55841.5493
2362006.01.17 07:50t/p1180.101.54931.55841.54937.613961.26
2372006.01.17 07:50sell1190.101.54891.55701.5479
2382006.01.18 01:14sell1200.301.55091.55701.5499
2392006.01.18 01:38t/p1200.301.54991.55701.549924.843986.10
2402006.01.18 01:38close1190.101.54991.55701.5479-8.963977.14
2412006.01.18 01:38buy1210.101.55001.54191.5510
2422006.01.18 02:06t/p1210.101.55101.54191.55108.283985.42
2432006.01.18 02:06buy1220.101.55151.54341.5525
2442006.01.18 02:20buy1230.301.54951.54341.5505
2452006.01.18 02:26t/p1230.301.55051.54341.550524.854010.27
2462006.01.18 02:26close1220.101.55051.54341.5525-8.284001.99
2472006.01.18 02:26buy1240.101.55071.54261.5517
2482006.01.18 07:22buy1250.301.54871.54261.5497
2492006.01.18 10:30buy1260.901.54671.54261.5477
2502006.01.18 13:32t/p1260.901.54771.54261.547774.544076.53
2512006.01.18 13:32close1250.301.54771.54261.5497-24.854051.68
2522006.01.18 13:32close1240.101.54721.54261.5517-28.994022.69
2532006.01.18 13:32sell1270.101.54731.55541.5463
2542006.01.18 13:46t/p1270.101.54631.55541.54638.284030.97
2552006.01.18 13:46sell1280.101.54591.55401.5449
2562006.01.18 14:03sell1290.301.54791.55401.5469
2572006.01.18 14:10t/p1290.301.54691.55401.546924.844055.81
2582006.01.18 14:10close1280.101.54691.55401.5449-8.284047.53
2592006.01.18 14:10sell1300.101.54661.55471.5456
2602006.01.18 15:08sell1310.301.54861.55471.5476
2612006.01.18 15:10t/p1310.301.54761.55471.547624.844072.37
2622006.01.18 15:10close1300.101.54751.55471.5456-7.454064.92
2632006.01.18 15:10buy1320.101.54771.53961.5487
2642006.01.18 15:12t/p1320.101.54871.53961.54878.294073.21
2652006.01.18 15:12buy1330.101.54911.54101.5501
2662006.01.18 16:58t/p1330.101.55011.54101.55018.284081.49
2672006.01.18 16:58buy1340.101.55051.54241.5515
2682006.01.18 17:20t/p1340.101.55151.54241.55158.284089.77
2692006.01.18 17:20buy1350.101.55191.54381.5529
2702006.01.18 20:59buy1360.301.54991.54381.5509
2712006.01.18 21:08t/p1360.301.55091.54381.550924.854114.62
2722006.01.18 21:08close1350.101.55091.54381.5529-8.284106.34
2732006.01.18 21:08buy1370.101.55121.54311.5522
2742006.01.19 07:15t/p1370.101.55221.54311.55229.804116.14
2752006.01.19 07:15sell1380.101.55221.56031.5512
2762006.01.19 07:29t/p1380.101.55121.56031.55128.284124.42
2772006.01.19 07:29sell1390.101.55081.55891.5498
2782006.01.19 08:26sell1400.301.55281.55891.5518
2792006.01.19 09:01t/p1400.301.55181.55891.551824.844149.26
2802006.01.19 09:01close1390.101.55181.55891.5498-8.284140.98
2812006.01.19 09:01buy1410.101.55231.54421.5533
2822006.01.19 11:03t/p1410.101.55331.54421.55338.284149.26
2832006.01.19 11:03buy1420.101.55371.54561.5547
2842006.01.19 13:19t/p1420.101.55471.54561.55478.294157.55
2852006.01.19 13:19buy1430.101.55511.54701.5561
2862006.01.19 13:37buy1440.301.55311.54701.5541
2872006.01.19 13:48t/p1440.301.55411.54701.554124.854182.40
2882006.01.19 13:48close1430.101.55421.54701.5561-7.464174.94
2892006.01.19 13:48buy1450.101.55441.54631.5554
2902006.01.19 15:11buy1460.301.55241.54631.5534
2912006.01.19 15:14t/p1460.301.55341.54631.553424.854199.79
2922006.01.19 15:14close1450.101.55341.54631.5554-8.284191.51
2932006.01.19 15:14buy1470.101.55361.54551.5546
2942006.01.20 00:17t/p1470.101.55461.54551.55468.794200.31
2952006.01.20 00:17sell1480.101.55461.56271.5536
2962006.01.20 01:02t/p1480.101.55361.56271.55368.284208.59
2972006.01.20 01:02sell1490.101.55321.56131.5522
2982006.01.20 07:49t/p1490.101.55221.56131.55228.284216.87
2992006.01.20 07:49sell1500.101.55181.55991.5508
3002006.01.20 09:14t/p1500.101.55081.55991.55088.284225.15
3012006.01.20 09:14sell1510.101.55041.55851.5494
3022006.01.20 09:27sell1520.301.55251.55861.5515
3032006.01.20 09:29t/p1520.301.55151.55861.551524.844249.99
3042006.01.20 09:29close1510.101.55151.55851.5494-9.104240.89
3052006.01.20 09:29sell1530.101.55151.55961.5505
3062006.01.20 11:32t/p1530.101.55051.55961.55058.284249.17
3072006.01.20 11:32sell1540.101.55011.55821.5491
3082006.01.20 12:17sell1550.301.55211.55821.5511
3092006.01.20 12:33t/p1550.301.55111.55821.551124.844274.01
3102006.01.20 12:33close1540.101.55111.55821.5491-8.284265.73
3112006.01.20 12:33sell1560.101.55121.55931.5502
3122006.01.20 13:59t/p1560.101.55021.55931.55028.284274.01
3132006.01.20 13:59sell1570.101.54981.55791.5488
3142006.01.20 14:17sell1580.301.55181.55791.5508
3152006.01.20 18:12t/p1580.301.55081.55791.550824.844298.85
3162006.01.20 18:12close1570.101.55071.55791.5488-7.454291.40
3172006.01.20 18:12sell1590.101.55041.55851.5494
3182006.01.20 18:26t/p1590.101.54941.55851.54948.284299.68
3192006.01.20 18:26sell1600.101.54901.55711.5480
3202006.01.23 00:11sell1610.301.55101.55711.5500
3212006.01.23 00:11t/p1610.301.55001.55711.550024.844324.52
3222006.01.23 00:11close1600.101.54981.55711.5480-7.304317.22
3232006.01.23 00:11sell1620.101.54961.55771.5486
3242006.01.23 00:42sell1630.301.55161.55771.5506
3252006.01.23 00:42t/p1630.301.55061.55771.550624.844342.06
3262006.01.23 00:42close1620.101.55061.55771.5486-8.284333.78
3272006.01.23 00:42sell1640.101.54971.55781.5487
3282006.01.23 00:44t/p1640.101.54871.55781.54878.284342.06
3292006.01.23 00:44sell1650.101.54821.55631.5472
3302006.01.23 00:44t/p1650.101.54721.55631.54728.284350.34
3312006.01.23 00:44sell1660.101.54661.55471.5456
3322006.01.23 00:45sell1670.301.54871.55481.5477
3332006.01.23 00:47t/p1670.301.54771.55481.547724.844375.18
3342006.01.23 00:47close1660.101.54741.55471.5456-6.624368.56
3352006.01.23 00:47sell1680.101.54711.55521.5461
3362006.01.23 00:52sell1690.301.54931.55541.5483
3372006.01.23 00:52t/p1690.301.54831.55541.548324.844393.40
3382006.01.23 00:52close1680.101.54791.55521.5461-6.624386.78
3392006.01.23 00:53sell1700.101.54791.55601.5469
3402006.01.23 00:58sell1710.301.54991.55601.5489
3412006.01.23 01:20t/p1710.301.54891.55601.548924.854411.63
3422006.01.23 01:20close1700.101.54891.55601.5469-8.284403.35
3432006.01.23 01:20sell1720.101.54861.55671.5476
3442006.01.23 01:57sell1730.301.55071.55681.5497
3452006.01.23 02:34t/p1730.301.54971.55681.549724.844428.19
3462006.01.23 02:34close1720.101.54971.55671.5476-9.114419.08
3472006.01.23 02:34buy1740.101.55001.54191.5510
3482006.01.23 10:16buy1750.301.54791.54181.5489
3492006.01.23 10:20t/p1750.301.54891.54181.548924.854443.93
3502006.01.23 10:20close1740.101.54891.54191.5510-9.124434.81
3512006.01.23 10:20sell1760.101.54851.55661.5475
3522006.01.23 10:39t/p1760.101.54751.55661.54758.284443.09
3532006.01.23 10:39sell1770.101.54711.55521.5461
3542006.01.23 10:47sell1780.301.54921.55531.5482
3552006.01.23 10:48t/p1780.301.54821.55531.548224.844467.93
3562006.01.23 10:48close1770.101.54821.55521.5461-9.114458.82
3572006.01.23 10:48sell1790.101.54791.55601.5469
3582006.01.23 12:40t/p1790.101.54691.55601.54698.284467.10
3592006.01.23 12:40sell1800.101.54631.55441.5453
3602006.01.23 12:54sell1810.301.54831.55441.5473
3612006.01.23 12:56t/p1810.301.54731.55441.547324.844491.94
3622006.01.23 12:56close1800.101.54721.55441.5453-7.454484.49
3632006.01.23 12:56sell1820.101.54691.55501.5459
3642006.01.24 07:41sell1830.301.54891.55501.5479
3652006.01.24 07:44t/p1830.301.54791.55501.547924.844509.33
3662006.01.24 07:44close1820.101.54791.55501.5459-8.954500.38
3672006.01.24 07:44buy1840.101.54801.53991.5490
3682006.01.24 08:33t/p1840.101.54901.53991.54908.284508.66
3692006.01.24 08:33buy1850.101.54941.54131.5504
3702006.01.24 10:58t/p1850.101.55041.54131.55048.284516.94
3712006.01.24 10:58buy1860.101.55081.54271.5518
3722006.01.24 11:50buy1870.301.54881.54271.5498
3732006.01.24 17:03buy1880.901.54681.54271.5478
3742006.01.24 17:04t/p1880.901.54781.54271.547874.554591.49
3752006.01.24 17:04close1870.301.54791.54271.5498-22.374569.12
3762006.01.24 17:04close1860.101.54781.54271.5518-24.854544.27
3772006.01.24 17:04sell1890.101.54771.55581.5467
3782006.01.24 17:06t/p1890.101.54671.55581.54678.284552.55
3792006.01.24 17:06sell1900.101.54631.55441.5453
3802006.01.24 19:01sell1910.301.54841.55451.5474
3812006.01.25 07:32sell1920.901.55041.55451.5494
3822006.01.25 07:36t/p1920.901.54941.55451.549474.524627.07
3832006.01.25 07:36close1910.301.54941.55451.5474-26.864600.21
3842006.01.25 07:36close1900.101.54961.55441.5453-27.994572.22
3852006.01.25 07:36buy1930.101.54951.54141.5505
3862006.01.25 07:56t/p1930.101.55051.54141.55058.294580.51
3872006.01.25 07:56buy1940.101.55091.54281.5519
3882006.01.25 08:27buy1950.301.54891.54281.5499
3892006.01.25 08:27t/p1950.301.54991.54281.549924.854605.36
3902006.01.25 08:27close1940.101.55011.54281.5519-6.634598.73
3912006.01.25 08:27buy1960.101.55041.54231.5514
3922006.01.25 09:12t/p1960.101.55141.54231.55148.284607.01
3932006.01.25 09:12buy1970.101.55201.54391.5530
3942006.01.25 09:31buy1980.301.55001.54391.5510
3952006.01.25 09:32t/p1980.301.55101.54391.551024.854631.86
3962006.01.25 09:32close1970.101.55101.54391.5530-8.284623.58
3972006.01.25 09:32buy1990.101.55121.54311.5522
3982006.01.25 10:14buy2000.301.54901.54291.5500
3992006.01.25 10:15t/p2000.301.55001.54291.550024.854648.43
4002006.01.25 10:15close1990.101.55001.54311.5522-9.934638.50
4012006.01.25 10:15buy2010.101.55021.54211.5512
4022006.01.25 12:44buy2020.301.54821.54211.5492
4032006.01.25 17:48t/p2020.301.54921.54211.549224.854663.35
4042006.01.25 17:48close2010.101.54921.54211.5512-8.284655.07
4052006.01.25 17:48sell2030.101.54911.55721.5481
4062006.01.25 20:51t/p2030.101.54811.55721.54818.284663.35
4072006.01.25 20:51sell2040.101.54731.55541.5463
4082006.01.25 22:47sell2050.301.54941.55551.5484
4092006.01.26 04:53t/p2050.301.54841.55551.548418.824682.17
4102006.01.26 04:53close2040.101.54821.55541.5463-9.464672.71
4112006.01.26 04:53buy2060.101.54841.54031.5494
4122006.01.26 04:53t/p2060.101.54941.54031.54948.294681.00
4132006.01.26 04:53buy2070.101.54981.54171.5508
4142006.01.26 12:44t/p2070.101.55081.54171.55088.284689.28
4152006.01.26 12:44buy2080.101.55121.54311.5522
4162006.01.26 13:59buy2090.301.54921.54311.5502
4172006.01.26 14:00t/p2090.301.55021.54311.550224.854714.13
4182006.01.26 14:00close2080.101.55031.54311.5522-7.454706.68
4192006.01.26 14:00buy2100.101.55061.54251.5516
4202006.01.26 14:38t/p2100.101.55161.54251.55168.284714.96
4212006.01.26 14:38buy2110.101.55201.54391.5530
4222006.01.26 16:20buy2120.301.54991.54381.5509
4232006.01.26 16:21t/p2120.301.55091.54381.550924.854739.81
4242006.01.26 16:21close2110.101.55091.54391.5530-9.114730.70
4252006.01.26 16:21buy2130.101.55091.54281.5519
4262006.01.26 16:43t/p2130.101.55191.54281.55198.284738.98
4272006.01.26 16:43buy2140.101.55241.54431.5534
4282006.01.26 18:45buy2150.301.55041.54431.5514
4292006.01.26 18:46t/p2150.301.55141.54431.551424.844763.82
4302006.01.26 18:46close2140.101.55141.54431.5534-8.284755.54
4312006.01.26 18:46buy2160.101.55161.54351.5526
4322006.01.27 01:54buy2170.301.54961.54351.5506
4332006.01.27 02:58t/p2170.301.55061.54351.550624.854780.39
4342006.01.27 02:58close2160.101.55061.54351.5526-7.774772.61
4352006.01.27 02:58sell2180.101.55021.55831.5492
4362006.01.27 07:15t/p2180.101.54921.55831.54928.284780.89
4372006.01.27 07:15buy2190.101.54921.54111.5502
4382006.01.27 07:19t/p2190.101.55021.54111.55028.284789.17
4392006.01.27 07:19buy2200.101.55061.54251.5516
4402006.01.27 08:11t/p2200.101.55161.54251.55168.284797.45
4412006.01.27 08:11buy2210.101.55211.54401.5531
4422006.01.27 10:31t/p2210.101.55311.54401.55318.284805.73
4432006.01.27 10:31buy2220.101.55351.54541.5545
4442006.01.27 10:48t/p2220.101.55451.54541.55458.284814.01
4452006.01.27 10:48buy2230.101.55501.54691.5560
4462006.01.27 11:10buy2240.301.55281.54671.5538
4472006.01.27 11:10t/p2240.301.55381.54671.553824.854838.86
4482006.01.27 11:10close2230.101.55391.54691.5560-9.114829.75
4492006.01.27 11:10buy2250.101.55421.54611.5552
4502006.01.27 12:32buy2260.301.55221.54611.5532
4512006.01.27 12:32t/p2260.301.55321.54611.553224.854854.60
4522006.01.27 12:32close2250.101.55321.54611.5552-8.284846.32
4532006.01.27 12:32buy2270.101.55341.54531.5544
4542006.01.27 14:07buy2280.301.55141.54531.5524
4552006.01.27 14:11t/p2280.301.55241.54531.552424.854871.17
4562006.01.27 14:11close2270.101.55241.54531.5544-8.294862.88
4572006.01.27 14:11sell2290.101.55211.56021.5511
4582006.01.27 15:19t/p2290.101.55111.56021.55118.284871.16
4592006.01.27 15:19sell2300.101.55071.55881.5497
4602006.01.27 15:41sell2310.301.55271.55881.5517
4612006.01.27 15:43t/p2310.301.55171.55881.551724.844896.00
4622006.01.27 15:43close2300.101.55171.55881.5497-8.284887.72
4632006.01.27 15:43sell2320.101.55101.55911.5500
4642006.01.27 17:25sell2330.301.55301.55911.5520
4652006.01.27 17:32t/p2330.301.55201.55911.552024.844912.56
4662006.01.27 17:32close2320.101.55201.55911.5500-8.284904.28
4672006.01.27 17:32buy2340.101.55211.54401.5531
4682006.01.27 17:33t/p2340.101.55311.54401.55318.284912.56
4692006.01.27 17:33buy2350.101.55371.54561.5547
4702006.01.27 22:26t/p2350.101.55471.54561.55478.294920.85
4712006.01.27 22:26buy2360.101.55531.54721.5563
4722006.01.29 23:00buy2370.301.55251.54641.5535
4732006.01.29 23:12t/p2370.301.55351.54641.553524.854945.70
4742006.01.29 23:12close2360.101.55351.54721.5563-14.914930.79
4752006.01.29 23:12buy2380.101.55341.54531.5544
4762006.01.30 03:43t/p2380.101.55441.54531.55448.794939.58
4772006.01.30 03:43sell2390.101.55451.56261.5535
4782006.01.30 04:02t/p2390.101.55351.56261.55358.284947.86
4792006.01.30 04:02buy2400.101.55351.54541.5545
4802006.01.30 08:29t/p2400.101.55451.54541.55458.284956.14
4812006.01.30 08:29sell2410.101.55451.56261.5535
4822006.01.30 08:29t/p2410.101.55351.56261.55358.284964.42
4832006.01.30 08:29sell2420.101.55311.56121.5521
4842006.01.30 08:43sell2430.301.55521.56131.5542
4852006.01.30 08:53t/p2430.301.55421.56131.554224.844989.26
4862006.01.30 08:53close2420.101.55421.56121.5521-9.114980.15
4872006.01.30 08:53sell2440.101.55391.56201.5529
4882006.01.30 09:36sell2450.301.55591.56201.5549
4892006.01.30 10:23t/p2450.301.55491.56201.554924.845004.99
4902006.01.30 10:23close2440.101.55491.56201.5529-8.284996.71
4912006.01.30 10:23buy2460.101.55521.54711.5562
4922006.01.30 11:45t/p2460.101.55621.54711.55628.285004.99
4932006.01.30 11:45buy2470.101.55661.54851.5576
4942006.01.31 02:11buy2480.301.55461.54851.5556
4952006.01.31 07:31t/p2480.301.55561.54851.555624.855029.84
4962006.01.31 07:31close2470.101.55581.54851.5576-6.125023.72
4972006.01.31 07:31sell2490.101.55571.56381.5547
4982006.01.31 07:35t/p2490.101.55471.56381.55478.285032.00
4992006.01.31 07:35sell2500.101.55421.56231.5532
5002006.01.31 10:38t/p2500.101.55321.56231.55328.285040.28
5012006.01.31 10:38sell2510.101.55281.56091.5518
5022006.01.31 11:01sell2520.301.55491.56101.5539
5032006.01.31 11:20t/p2520.301.55391.56101.553924.845065.12
5042006.01.31 11:20close2510.101.55381.56091.5518-8.285056.84
5052006.01.31 11:20sell2530.101.55351.56161.5525
5062006.01.31 12:13sell2540.301.55551.56161.5545
5072006.01.31 12:37t/p2540.301.55451.56161.554524.845081.68
5082006.01.31 12:37close2530.101.55431.56161.5525-6.635075.05
5092006.01.31 12:37buy2550.101.55451.54641.5555
5102006.01.31 12:45t/p2550.101.55551.54641.55558.285083.33
5112006.01.31 12:45buy2560.101.55601.54791.5570
5122006.01.31 13:32buy2570.301.55391.54781.5549
5132006.01.31 13:33t/p2570.301.55491.54781.554924.855108.18
5142006.01.31 13:33close2560.101.55501.54791.5570-8.285099.90
5152006.01.31 13:33buy2580.101.55531.54721.5563
5162006.01.31 16:02t/p2580.101.55631.54721.55638.285108.18
5172006.01.31 16:02buy2590.101.55691.54881.5579
5182006.01.31 16:32buy2600.301.55491.54881.5559
5192006.01.31 17:43buy2610.901.55291.54881.5539
5202006.01.31 17:45t/p2610.901.55391.54881.553974.555182.73
5212006.01.31 17:45close2600.301.55391.54881.5559-24.855157.88
5222006.01.31 17:45close2590.101.55381.54881.5579-25.685132.20
5232006.01.31 17:45sell2620.101.55361.56171.5526
5242006.01.31 17:59t/p2620.101.55261.56171.55268.285140.48
5252006.01.31 17:59sell2630.101.55221.56031.5512
5262006.01.31 18:29sell2640.301.55421.56031.5532
5272006.01.31 18:36t/p2640.301.55321.56031.553224.845165.32
5282006.01.31 18:36close2630.101.55321.56031.5512-8.285157.04
5292006.01.31 18:36sell2650.101.55331.56141.5523
5302006.02.01 13:25sell2660.301.55531.56141.5543
5312006.02.01 13:27t/p2660.301.55431.56141.554324.845181.88
5322006.02.01 13:27close2650.101.55421.56141.5523-8.125173.76
5332006.02.01 13:27buy2670.101.55441.54631.5554
5342006.02.01 13:49t/p2670.101.55541.54631.55548.285182.04
5352006.02.01 13:49buy2680.101.55591.54781.5569
5362006.02.01 15:08buy2690.301.55391.54781.5549
5372006.02.01 17:34t/p2690.301.55491.54781.554924.855206.89
5382006.02.01 17:34close2680.101.55491.54781.5569-8.285198.61
5392006.02.01 17:35sell2700.101.55471.56281.5537
5402006.02.01 19:32sell2710.301.55671.56281.5557
5412006.02.01 19:37t/p2710.301.55571.56281.555724.845223.45
5422006.02.01 19:37close2700.101.55571.56281.5537-8.285215.17
5432006.02.01 19:37buy2720.101.55581.54771.5568
5442006.02.01 21:35t/p2720.101.55681.54771.55688.285223.45
5452006.02.01 21:35buy2730.101.55751.54941.5585
5462006.02.01 21:56buy2740.301.55551.54941.5565
5472006.02.02 05:48buy2750.901.55351.54941.5545
5482006.02.02 05:48t/p2750.901.55451.54941.554574.555298.00
5492006.02.02 05:48close2740.301.55471.54941.5565-15.335282.68
5502006.02.02 05:48close2730.101.55451.54941.5585-23.345259.34
5512006.02.02 05:48sell2760.101.55441.56251.5534
5522006.02.02 11:37sell2770.301.55641.56251.5554
5532006.02.02 12:21t/p2770.301.55541.56251.555424.845284.18
5542006.02.02 12:21close2760.101.55541.56251.5534-8.285275.90
5552006.02.02 12:21buy2780.101.55571.54761.5567
5562006.02.02 12:23t/p2780.101.55671.54761.55678.285284.18
5572006.02.02 12:23buy2790.101.55721.54911.5582
5582006.02.02 12:52buy2800.301.55521.54911.5562
5592006.02.02 12:53t/p2800.301.55621.54911.556224.855309.03
5602006.02.02 12:53close2790.101.55631.54911.5582-7.455301.58
5612006.02.02 12:53buy2810.101.55651.54841.5575
5622006.02.02 15:25buy2820.301.55451.54841.5555
5632006.02.02 15:36t/p2820.301.55551.54841.555524.845326.42
5642006.02.02 15:36close2810.101.55551.54841.5575-8.285318.14
5652006.02.02 15:36buy2830.101.55571.54761.5567
5662006.02.02 16:40buy2840.301.55371.54761.5547
5672006.02.02 16:47t/p2840.301.55471.54761.554724.855342.99
5682006.02.02 16:47close2830.101.55471.54761.5567-8.285334.71
5692006.02.02 16:47sell2850.101.55451.56261.5535
5702006.02.03 07:48sell2860.301.55651.56261.5555
5712006.02.03 08:02t/p2860.301.55551.56261.555524.845359.55
5722006.02.03 08:02close2850.101.55551.56261.5535-8.955350.60
5732006.02.03 08:02buy2870.101.55581.54771.5568
5742006.02.03 10:36buy2880.301.55381.54771.5548
5752006.02.03 10:56t/p2880.301.55481.54771.554824.855375.45
5762006.02.03 10:56close2870.101.55481.54771.5568-8.295367.16
5772006.02.03 10:56buy2890.101.55481.54671.5558
5782006.02.03 13:33t/p2890.101.55581.54671.55588.295375.45
5792006.02.03 13:33sell2900.101.55591.56401.5549
5802006.02.03 13:33t/p2900.101.55491.56401.55498.285383.73
5812006.02.03 13:33sell2910.101.55431.56241.5533
5822006.02.03 13:37sell2920.301.55631.56241.5553
5832006.02.03 13:38t/p2920.301.55531.56241.555324.855408.58
5842006.02.03 13:38close2910.101.55531.56241.5533-8.285400.30
5852006.02.03 13:38sell2930.101.55551.56361.5545
5862006.02.03 18:30sell2940.301.55751.56361.5565
5872006.02.03 18:34t/p2940.301.55651.56361.556524.845425.14
5882006.02.03 18:34close2930.101.55641.56361.5545-7.465417.68
5892006.02.03 18:34buy2950.101.55661.54851.5576
5902006.02.03 22:31t/p2950.101.55761.54851.55768.295425.97
5912006.02.03 22:31buy2960.101.55811.55001.5591
5922006.02.06 00:22buy2970.301.55591.54981.5569
5932006.02.06 00:40t/p2970.301.55691.54981.556924.855450.82
5942006.02.06 00:40close2960.101.55691.55001.5591-9.435441.39
5952006.02.06 00:40sell2980.101.55651.56461.5555
5962006.02.06 00:55t/p2980.101.55551.56461.55558.285449.67
5972006.02.06 00:55sell2990.101.55511.56321.5541
5982006.02.06 14:59sell3000.301.55721.56331.5562
5992006.02.06 15:20t/p3000.301.55621.56331.556224.845474.51
6002006.02.06 15:20close2990.101.55621.56321.5541-9.115465.40
6012006.02.06 15:20buy3010.101.55631.54821.5573
6022006.02.06 15:41t/p3010.101.55731.54821.55738.285473.68
6032006.02.06 15:41buy3020.101.55771.54961.5587
6042006.02.07 08:14t/p3020.101.55871.54961.55878.795482.47
6052006.02.07 08:14buy3030.101.55911.55101.5601
6062006.02.07 09:26buy3040.301.55681.55071.5578
6072006.02.07 12:09buy3050.901.55481.55071.5558
6082006.02.07 12:09t/p3050.901.55581.55071.555874.555557.02
6092006.02.07 12:09close3040.301.55591.55071.5578-22.375534.65
6102006.02.07 12:09close3030.101.55581.55101.5601-27.335507.32
6112006.02.07 12:09sell3060.101.55561.56371.5546
6122006.02.07 13:02t/p3060.101.55461.56371.55468.285515.60
6132006.02.07 13:02sell3070.101.55421.56231.5532
6142006.02.07 14:58sell3080.301.55621.56231.5552
6152006.02.07 16:24t/p3080.301.55521.56231.555224.845540.44
6162006.02.07 16:24close3070.101.55511.56231.5532-7.455532.99
6172006.02.07 16:24buy3090.101.55521.54711.5562
6182006.02.08 07:54buy3100.301.55321.54711.5542
6192006.02.08 11:28t/p3100.301.55421.54711.554224.855557.84
6202006.02.08 11:28close3090.101.55421.54711.5562-7.785550.06
6212006.02.08 11:28sell3110.101.55401.56211.5530
6222006.02.08 12:20t/p3110.101.55301.56211.55308.285558.34
6232006.02.08 12:20buy3120.101.55301.54491.5540
6242006.02.08 12:26t/p3120.101.55401.54491.55408.295566.63
6252006.02.08 12:26buy3130.101.55441.54631.5554
6262006.02.08 12:35buy3140.301.55221.54611.5532
6272006.02.08 12:35t/p3140.301.55321.54611.553224.855591.48
6282006.02.08 12:35close3130.101.55331.54631.5554-9.115582.37
6292006.02.08 12:35buy3150.101.55401.54591.5550
6302006.02.08 16:06t/p3150.101.55501.54591.55508.285590.65
6312006.02.08 16:06buy3160.101.55551.54741.5565
6322006.02.08 19:32t/p3160.101.55651.54741.55658.285598.93
6332006.02.08 19:32buy3170.101.55691.54881.5579
6342006.02.08 20:00buy3180.301.55471.54861.5557
6352006.02.09 09:39t/p3180.301.55571.54861.555729.385628.31
6362006.02.09 09:39close3170.101.55571.54881.5579-8.425619.89
6372006.02.09 09:39buy3190.101.55581.54771.5568
6382006.02.09 12:13t/p3190.101.55681.54771.55688.285628.17
6392006.02.09 12:13buy3200.101.55721.54911.5582
6402006.02.09 14:57t/p3200.101.55821.54911.55828.295636.46
6412006.02.09 14:57buy3210.101.55861.55051.5596
6422006.02.09 15:58buy3220.301.55661.55051.5576
6432006.02.09 17:59t/p3220.301.55761.55051.557624.855661.31
6442006.02.09 17:59close3210.101.55761.55051.5596-8.285653.03
6452006.02.09 17:59buy3230.101.55781.54971.5588
6462006.02.10 07:16buy3240.301.55561.54951.5566
6472006.02.10 07:34t/p3240.301.55661.54951.556624.855677.88
6482006.02.10 07:34close3230.101.55661.54971.5588-9.435668.44
6492006.02.10 07:34sell3250.101.55651.56461.5555
6502006.02.10 07:56t/p3250.101.55551.56461.55558.285676.72
6512006.02.10 07:56sell3260.101.55511.56321.5541
6522006.02.10 13:46t/p3260.101.55411.56321.55418.285685.00
6532006.02.10 13:46sell3270.101.55371.56181.5527
6542006.02.10 15:06sell3280.301.55571.56181.5547
6552006.02.10 18:35t/p3280.301.55471.56181.554724.845709.84
6562006.02.10 18:35close3270.101.55471.56181.5527-8.285701.56
6572006.02.10 18:35buy3290.101.55521.54711.5562
6582006.02.10 19:57t/p3290.101.55621.54711.55628.285709.84
6592006.02.10 19:57sell3300.101.55621.56431.5552
6602006.02.13 01:18t/p3300.101.55521.56431.55527.615717.45
6612006.02.13 01:18sell3310.101.55481.56291.5538
6622006.02.13 09:13sell3320.301.55681.56291.5558
6632006.02.13 09:14t/p3320.301.55581.56291.555824.855742.30
6642006.02.13 09:14close3310.101.55571.56291.5538-7.455734.85
6652006.02.13 09:14sell3330.101.55561.56371.5546
6662006.02.13 14:21sell3340.301.55761.56371.5566
6672006.02.13 14:25t/p3340.301.55661.56371.556624.845759.69
6682006.02.13 14:25close3330.101.55661.56371.5546-8.285751.41
6692006.02.13 14:25buy3350.101.55671.54861.5577
6702006.02.13 15:00t/p3350.101.55771.54861.55778.285759.69
6712006.02.13 15:00buy3360.101.55821.55011.5592
6722006.02.13 15:06buy3370.301.55611.55001.5571
6732006.02.13 15:10t/p3370.301.55711.55001.557124.855784.54
6742006.02.13 15:10close3360.101.55721.55011.5592-8.295776.25
6752006.02.13 15:10buy3380.101.55741.54931.5584
6762006.02.14 13:32t/p3380.101.55841.54931.55848.795785.04
6772006.02.14 13:32buy3390.101.55881.55071.5598
6782006.02.14 13:40t/p3390.101.55981.55071.55988.285793.32
6792006.02.14 13:40buy3400.101.56031.55221.5613
6802006.02.14 13:41buy3410.301.55821.55211.5592
6812006.02.14 15:56t/p3410.301.55921.55211.559224.855818.17
6822006.02.14 15:56close3400.101.55921.55221.5613-9.115809.06
6832006.02.14 15:56buy3420.101.55941.55131.5604
6842006.02.14 16:21buy3430.301.55731.55121.5583
6852006.02.14 16:22t/p3430.301.55831.55121.558324.855833.91
6862006.02.14 16:22close3420.101.55841.55131.5604-8.295825.62
6872006.02.14 16:22buy3440.101.55861.55051.5596
6882006.02.16 07:25buy3450.301.55661.55051.5576
6892006.02.16 07:46t/p3450.301.55761.55051.557624.855850.47
6902006.02.16 07:46close3440.101.55761.55051.5596-6.265844.21
6912006.02.16 07:46sell3460.101.55741.56551.5564
6922006.02.16 11:07sell3470.301.55951.56561.5585
6932006.02.16 11:17t/p3470.301.55851.56561.558524.855869.06
6942006.02.16 11:17close3460.101.55851.56551.5564-9.105859.96
6952006.02.16 11:17buy3480.101.55901.55091.5600
6962006.02.16 13:22t/p3480.101.56001.55091.56008.285868.24
6972006.02.16 13:22buy3490.101.56041.55231.5614
6982006.02.16 15:02buy3500.301.55821.55211.5592
6992006.02.16 15:03t/p3500.301.55921.55211.559224.855893.09
7002006.02.16 15:03close3490.101.55941.55231.5614-8.285884.81
7012006.02.16 15:03buy3510.101.55971.55161.5607
7022006.02.16 16:59t/p3510.101.56071.55161.56078.285893.09
7032006.02.16 16:59buy3520.101.56111.55301.5621
7042006.02.16 17:42buy3530.301.55911.55301.5601
7052006.02.16 21:30t/p3530.301.56011.55301.560124.855917.94
7062006.02.16 21:30close3520.101.56011.55301.5621-8.295909.65
7072006.02.16 21:30sell3540.101.55991.56801.5589
7082006.02.16 22:37t/p3540.101.55891.56801.55898.285917.93
7092006.02.16 22:37buy3550.101.55871.55061.5597
7102006.02.16 22:41t/p3550.101.55971.55061.55978.285926.21
7112006.02.16 22:41buy3560.101.56011.55201.5611
7122006.02.17 02:42t/p3560.101.56111.55201.56118.795935.00
7132006.02.17 02:42buy3570.101.56161.55351.5626
7142006.02.17 03:08t/p3570.101.56261.55351.56268.285943.28
7152006.02.17 03:08buy3580.101.56331.55521.5643
7162006.02.17 04:41buy3590.301.56131.55521.5623
7172006.02.17 04:51t/p3590.301.56231.55521.562324.855968.13
7182006.02.17 04:51close3580.101.56231.55521.5643-8.285959.85
7192006.02.17 04:52buy3600.101.56231.55421.5633
7202006.02.17 08:21buy3610.301.56031.55421.5613
7212006.02.17 08:23t/p3610.301.56131.55421.561324.855984.70
7222006.02.17 08:23close3600.101.56131.55421.5633-8.295976.41
7232006.02.17 08:23sell3620.101.56081.56891.5598
7242006.02.17 09:01t/p3620.101.55981.56891.55988.285984.69
7252006.02.17 09:01sell3630.101.55901.56711.5580
7262006.02.17 09:15sell3640.301.56101.56711.5600
7272006.02.17 12:07sell3650.901.56301.56711.5620
7282006.02.17 12:27t/p3650.901.56201.56711.562074.526059.21
7292006.02.17 12:27close3640.301.56201.56711.5600-24.846034.37
7302006.02.17 12:27close3630.101.56231.56711.5580-27.336007.04
7312006.02.17 12:27sell3660.101.56221.57031.5612
7322006.02.17 15:59sell3670.301.56431.57041.5633
7332006.02.17 16:05t/p3670.301.56331.57041.563324.846031.88
7342006.02.17 16:05close3660.101.56331.57031.5612-9.116022.77
7352006.02.17 16:05buy3680.101.56341.55531.5644
7362006.02.17 16:12t/p3680.101.56441.55531.56448.286031.05
7372006.02.17 16:12buy3690.101.56481.55671.5658
7382006.02.17 16:54buy3700.301.56271.55661.5637
7392006.02.17 16:56t/p3700.301.56371.55661.563724.856055.90
7402006.02.17 16:56close3690.101.56371.55671.5658-9.116046.79
7412006.02.17 16:56buy3710.101.56391.55581.5649
7422006.02.20 08:55buy3720.301.56181.55571.5628
7432006.02.20 09:05t/p3720.301.56281.55571.562824.856071.64
7442006.02.20 09:05close3710.101.56281.55581.5649-8.606063.04
7452006.02.20 09:05sell3730.101.56271.57081.5617
7462006.02.20 09:35t/p3730.101.56171.57081.56178.286071.32
7472006.02.20 09:35sell3740.101.56131.56941.5603
7482006.02.20 21:58t/p3740.101.56031.56941.56038.286079.60
7492006.02.20 21:58sell3750.101.55991.56801.5589
7502006.02.21 08:04sell3760.301.56191.56801.5609
7512006.02.21 09:01t/p3760.301.56091.56801.560924.846104.44
7522006.02.21 09:01close3750.101.56091.56801.5589-8.956095.49
7532006.02.21 09:01buy3770.101.56131.55321.5623
7542006.02.21 10:27buy3780.301.55931.55321.5603
7552006.02.21 11:49t/p3780.301.56031.55321.560324.856120.34
7562006.02.21 11:49close3770.101.56031.55321.5623-8.286112.06
7572006.02.21 11:49sell3790.101.55991.56801.5589
7582006.02.21 11:56t/p3790.101.55891.56801.55898.286120.34
7592006.02.21 11:56sell3800.101.55851.56661.5575
7602006.02.22 09:39t/p3800.101.55751.56661.55757.616127.95
7612006.02.22 09:39sell3810.101.55711.56521.5561
7622006.02.22 11:08sell3820.301.55911.56521.5581
7632006.02.22 11:52t/p3820.301.55811.56521.558124.846152.79
7642006.02.22 11:52close3810.101.55811.56521.5561-8.286144.51
7652006.02.22 11:52buy3830.101.55841.55031.5594
7662006.02.22 11:57t/p3830.101.55941.55031.55948.296152.80
7672006.02.22 11:57buy3840.101.55981.55171.5608
7682006.02.22 13:32t/p3840.101.56081.55171.56088.286161.08
7692006.02.22 13:32buy3850.101.56131.55321.5623
7702006.02.22 14:50t/p3850.101.56231.55321.56238.296169.37
7712006.02.22 14:50buy3860.101.56271.55461.5637
7722006.02.22 17:18buy3870.301.56071.55461.5617
7732006.02.22 17:36t/p3870.301.56171.55461.561724.856194.22
7742006.02.22 17:36close3860.101.56181.55461.5637-7.466186.76
7752006.02.22 17:36buy3880.101.56211.55401.5631
7762006.02.23 03:53t/p3880.101.56311.55401.56319.796196.55
7772006.02.23 03:53buy3890.101.56351.55541.5645
7782006.02.23 07:24buy3900.301.56151.55541.5625
7792006.02.23 10:18buy3910.901.55941.55531.5604
7802006.02.23 10:31t/p3910.901.56041.55531.560474.546271.09
7812006.02.23 10:31close3900.301.56071.55541.5625-19.886251.21
7822006.02.23 10:31close3890.101.56061.55541.5645-24.036227.18
7832006.02.23 10:31sell3920.101.56081.56891.5598
7842006.02.23 10:33t/p3920.101.55981.56891.55988.286235.46
7852006.02.23 10:33sell3930.101.55921.56731.5582
7862006.02.23 13:50t/p3930.101.55821.56731.55828.286243.74
7872006.02.23 13:50sell3940.101.55781.56591.5568
7882006.02.23 14:33sell3950.301.55981.56591.5588
7892006.02.24 11:56sell3960.901.56181.56591.5608
7902006.02.24 12:33t/p3960.901.56081.56591.560874.536318.27
7912006.02.24 12:33close3950.301.56071.56591.5588-24.366293.91
7922006.02.24 12:33close3940.101.56081.56591.5568-25.516268.40
7932006.02.24 12:33buy3970.101.56101.55291.5620
7942006.02.24 13:47t/p3970.101.56201.55291.56208.286276.68
7952006.02.24 13:47buy3980.101.56241.55431.5634
7962006.02.24 15:19t/p3980.101.56341.55431.56348.296284.97
7972006.02.24 15:19buy3990.101.56391.55581.5649
7982006.02.24 16:43t/p3990.101.56491.55581.56498.286293.25
7992006.02.24 16:43buy4000.101.56531.55721.5663
8002006.02.24 17:01buy4010.301.56331.55721.5643
8012006.02.24 17:02t/p4010.301.56431.55721.564324.846318.09
8022006.02.24 17:02close4000.101.56431.55721.5663-8.286309.81
8032006.02.24 17:02buy4020.101.56451.55641.5655
8042006.02.24 22:09t/p4020.101.56551.55641.56558.286318.09
8052006.02.24 22:09buy4030.101.56611.55801.5671
8062006.02.26 23:15buy4040.301.56411.55801.5651
8072006.02.26 23:25t/p4040.301.56511.55801.565124.856342.94
8082006.02.26 23:25close4030.101.56531.55801.5671-6.636336.31
8092006.02.26 23:25buy4050.101.56541.55731.5664
8102006.02.27 09:52buy4060.301.56341.55731.5644
8112006.02.27 09:53t/p4060.301.56441.55731.564424.856361.16
8122006.02.27 09:53close4050.101.56451.55731.5664-6.956354.22
8132006.02.27 09:53sell4070.101.56441.57251.5634
8142006.02.27 09:58t/p4070.101.56341.57251.56348.286362.50
8152006.02.27 09:58sell4080.101.56301.57111.5620
8162006.02.27 14:03sell4090.301.56501.57111.5640
8172006.02.27 14:05t/p4090.301.56401.57111.564024.846387.34
8182006.02.27 14:05close4080.101.56391.57111.5620-7.456379.89
8192006.02.27 14:05sell4100.101.56361.57171.5626
8202006.02.27 14:11sell4110.301.56561.57171.5646
8212006.02.27 14:12t/p4110.301.56461.57171.564624.846404.73
8222006.02.27 14:12close4100.101.56451.57171.5626-7.466397.27
8232006.02.27 14:12sell4120.101.56421.57231.5632
8242006.02.27 15:02sell4130.301.56621.57231.5652
8252006.02.27 15:10t/p4130.301.56521.57231.565224.846422.11
8262006.02.27 15:10close4120.101.56521.57231.5632-8.286413.83
8272006.02.27 15:10buy4140.101.56561.55751.5666
8282006.02.27 16:43t/p4140.101.56661.55751.56668.286422.11
8292006.02.27 16:43buy4150.101.56701.55891.5680
8302006.02.27 19:51t/p4150.101.56801.55891.56808.286430.39
8312006.02.27 19:51buy4160.101.56841.56031.5694
8322006.02.28 07:38buy4170.301.56641.56031.5674
8332006.02.28 15:08buy4180.901.56441.56031.5654
8342006.02.28 15:09t/p4180.901.56541.56031.565474.546504.93
8352006.02.28 15:09close4170.301.56541.56031.5674-24.856480.08
8362006.02.28 15:09close4160.101.56521.56031.5694-26.006454.08
8372006.02.28 15:09sell4190.101.56511.57321.5641
8382006.02.28 15:14t/p4190.101.56411.57321.56418.286462.36
8392006.02.28 15:14sell4200.101.56371.57181.5627
8402006.03.01 07:33t/p4200.101.56271.57181.56277.616469.97
8412006.03.01 07:33buy4210.101.56271.55461.5637
8422006.03.01 12:11buy4220.301.56061.55451.5616
8432006.03.01 12:13t/p4220.301.56161.55451.561624.856494.82
8442006.03.01 12:13close4210.101.56171.55461.5637-8.286486.54
8452006.03.01 12:13sell4230.101.56151.56961.5605
8462006.03.01 13:24t/p4230.101.56051.56961.56058.286494.82
8472006.03.01 13:24sell4240.101.55991.56801.5589
8482006.03.01 13:35sell4250.301.56201.56811.5610
8492006.03.01 13:43t/p4250.301.56101.56811.561024.846519.66
8502006.03.01 13:43close4240.101.56101.56801.5589-9.116510.55
8512006.03.01 13:43sell4260.101.56081.56891.5598
8522006.03.01 14:50sell4270.301.56301.56911.5620
8532006.03.01 16:18sell4280.901.56521.56931.5642
8542006.03.01 17:01sell4292.701.56721.56931.5662
8552006.03.01 17:12t/p4292.701.56621.56931.5662223.566734.11
8562006.03.01 17:12close4280.901.56621.56931.5642-74.526659.59
8572006.03.01 17:12close4270.301.56611.56911.5620-77.006582.59
8582006.03.01 17:12close4260.101.56651.56891.5598-47.206535.39
8592006.03.01 17:12buy4300.101.56641.55831.5674
8602006.03.01 19:59buy4310.301.56441.55831.5654
8612006.03.01 20:17t/p4310.301.56541.55831.565424.856560.24
8622006.03.01 20:17close4300.101.56541.55831.5674-8.296551.95
8632006.03.01 20:17buy4320.101.56561.55751.5666
8642006.03.02 14:02t/p4320.101.56661.55751.56669.796561.75
8652006.03.02 14:02buy4330.101.56711.55901.5681
8662006.03.02 14:49buy4340.301.56511.55901.5661
8672006.03.02 15:37t/p4340.301.56611.55901.566124.856586.60
8682006.03.02 15:37close4330.101.56611.55901.5681-8.286578.32
8692006.03.02 15:37sell4350.101.56601.57411.5650
8702006.03.02 16:47t/p4350.101.56501.57411.56508.286586.60
8712006.03.02 16:47buy4360.101.56501.55691.5660
8722006.03.02 16:50t/p4360.101.56601.55691.56608.286594.88
8732006.03.02 16:50buy4370.101.56661.55851.5676
8742006.03.02 17:09buy4380.301.56461.55851.5656
8752006.03.02 17:18t/p4380.301.56561.55851.565624.856619.73
8762006.03.02 17:18close4370.101.56561.55851.5676-8.286611.45
8772006.03.02 17:18buy4390.101.56591.55781.5669
8782006.03.02 17:31buy4400.301.56381.55771.5648
8792006.03.02 18:16t/p4400.301.56481.55771.564824.856636.30
8802006.03.02 18:16close4390.101.56481.55781.5669-9.116627.19
8812006.03.02 18:16sell4410.101.56471.57281.5637
8822006.03.02 18:31t/p4410.101.56371.57281.56378.286635.47
8832006.03.02 18:31sell4420.101.56331.57141.5623
8842006.03.02 20:33t/p4420.101.56231.57141.56238.286643.75
8852006.03.02 20:33sell4430.101.56171.56981.5607
8862006.03.02 22:32sell4440.301.56371.56981.5627
8872006.03.03 09:27t/p4440.301.56271.56981.562722.836666.58
8882006.03.03 09:27close4430.101.56271.56981.5607-8.956657.63
8892006.03.03 09:27buy4450.101.56321.55511.5642
8902006.03.03 14:32buy4460.301.56121.55511.5622
8912006.03.03 15:05t/p4460.301.56221.55511.562224.856682.48
8922006.03.03 15:05close4450.101.56231.55511.5642-7.456675.03
8932006.03.03 15:05sell4470.101.56211.57021.5611
8942006.03.03 15:55sell4480.301.56411.57021.5631
8952006.03.03 16:07t/p4480.301.56311.57021.563124.846699.87
8962006.03.03 16:07close4470.101.56311.57021.5611-8.286691.59
8972006.03.03 16:07buy4490.101.56321.55511.5642
8982006.03.05 23:31buy4500.301.56121.55511.5622
8992006.03.06 07:06t/p4500.301.56221.55511.562226.376717.95
9002006.03.06 07:06close4490.101.56231.55511.5642-6.956711.01
9012006.03.06 07:06buy4510.101.56261.55451.5636
9022006.03.06 08:01buy4520.301.56051.55441.5615
9032006.03.06 08:08t/p4520.301.56151.55441.561524.856735.86
9042006.03.06 08:08close4510.101.56151.55451.5636-9.116726.75
9052006.03.06 08:08sell4530.101.56121.56931.5602
9062006.03.06 08:27t/p4530.101.56021.56931.56028.286735.03
9072006.03.06 08:27sell4540.101.55981.56791.5588
9082006.03.06 12:48sell4550.301.56201.56811.5610
9092006.03.06 12:58t/p4550.301.56101.56811.561024.846759.87
9102006.03.06 12:58close4540.101.56101.56791.5588-9.946749.93
9112006.03.06 12:58buy4560.101.56131.55321.5623
9122006.03.07 04:58buy4570.301.55881.55271.5598
9132006.03.07 04:58t/p4570.301.55981.55271.559824.846774.77
9142006.03.07 04:58close4560.101.55981.55321.5623-11.916762.85
9152006.03.07 04:58buy4580.101.56051.55241.5615
9162006.03.07 08:37buy4590.301.55851.55241.5595
9172006.03.07 08:37t/p4590.301.55951.55241.559524.856787.70
9182006.03.07 08:37close4580.101.55961.55241.5615-7.466780.24
9192006.03.07 08:37sell4600.101.55951.56761.5585
9202006.03.07 08:52t/p4600.101.55851.56761.55858.296788.53
9212006.03.07 08:52sell4610.101.55801.56611.5570
9222006.03.07 10:17sell4620.301.56001.56611.5590
9232006.03.07 12:53sell4630.901.56201.56611.5610
9242006.03.07 15:58t/p4630.901.56101.56611.561074.526863.05
9252006.03.07 15:58close4620.301.56101.56611.5590-24.846838.21
9262006.03.07 15:58close4610.101.56141.56611.5570-28.166810.05
9272006.03.07 15:58buy4640.101.56131.55321.5623
9282006.03.08 07:13t/p4640.101.56231.55321.56238.796818.85
9292006.03.08 07:13sell4650.101.56241.57051.5614
9302006.03.08 07:30t/p4650.101.56141.57051.56148.286827.13
9312006.03.08 07:30sell4660.101.56101.56911.5600
9322006.03.08 12:46t/p4660.101.56001.56911.56008.286835.41
9332006.03.08 12:46sell4670.101.55961.56771.5586
9342006.03.09 01:25sell4680.301.56161.56771.5606
9352006.03.09 01:28t/p4680.301.56061.56771.560624.846860.25
9362006.03.09 01:28close4670.101.56041.56771.5586-8.646851.61
9372006.03.09 01:28buy4690.101.56061.55251.5616
9382006.03.09 03:42t/p4690.101.56161.55251.56168.296859.90
9392006.03.09 03:42buy4700.101.56201.55391.5630
9402006.03.09 04:37t/p4700.101.56301.55391.56308.286868.18
9412006.03.09 04:37buy4710.101.56351.55541.5645
9422006.03.09 05:50t/p4710.101.56451.55541.56458.286876.46
9432006.03.09 05:50buy4720.101.56491.55681.5659
9442006.03.09 06:30buy4730.301.56291.55681.5639
9452006.03.09 06:59buy4740.901.56081.55671.5618
9462006.03.09 07:00t/p4740.901.56181.55671.561874.556951.01
9472006.03.09 07:00close4730.301.56191.55681.5639-24.856926.16
9482006.03.09 07:00close4720.101.56181.55681.5659-25.686900.48
9492006.03.09 07:00buy4750.101.56231.55421.5633
9502006.03.09 10:16t/p4750.101.56331.55421.56338.286908.76
9512006.03.09 10:16buy4760.101.56371.55561.5647
9522006.03.09 15:07t/p4760.101.56471.55561.56478.286917.04
9532006.03.09 15:07buy4770.101.56511.55701.5661
9542006.03.09 16:27t/p4770.101.56611.55701.56618.286925.32
9552006.03.09 16:27buy4780.101.56651.55841.5675
9562006.03.09 19:59buy4790.301.56451.55841.5655
9572006.03.10 00:39t/p4790.301.56551.55841.565526.376951.68
9582006.03.10 00:39close4780.101.56551.55841.5675-7.776943.91
9592006.03.10 00:39sell4800.101.56531.57341.5643
9602006.03.10 03:11t/p4800.101.56431.57341.56438.286952.19
9612006.03.10 03:11sell4810.101.56391.57201.5629
9622006.03.10 05:35sell4820.301.56621.57231.5652
9632006.03.10 06:14t/p4820.301.56521.57231.565224.846977.03
9642006.03.10 06:14close4810.101.56521.57201.5629-10.766966.27
9652006.03.10 06:14sell4830.101.56501.57311.5640
9662006.03.10 08:56sell4840.301.56701.57311.5660
9672006.03.10 09:21t/p4840.301.56601.57311.566024.846991.11
9682006.03.10 09:21close4830.101.56581.57311.5640-6.626984.49
9692006.03.10 09:21buy4850.101.56571.55761.5667
9702006.03.10 09:24t/p4850.101.56671.55761.56678.286992.77
9712006.03.10 09:24buy4860.101.56721.55911.5682
9722006.03.10 13:33t/p4860.101.56821.55911.56828.297001.06
9732006.03.10 13:33sell4870.101.56821.57631.5672
9742006.03.10 13:34t/p4870.101.56721.57631.56728.287009.34
9752006.03.10 13:34sell4880.101.56671.57481.5657
9762006.03.10 14:02sell4890.301.56881.57491.5678
9772006.03.10 14:08t/p4890.301.56781.57491.567824.847034.18
9782006.03.10 14:08close4880.101.56771.57481.5657-8.287025.90
9792006.03.10 14:08buy4900.101.56791.55981.5689
9802006.03.10 14:14t/p4900.101.56891.55981.56898.287034.18
9812006.03.10 14:14buy4910.101.56931.56121.5703
9822006.03.10 15:23t/p4910.101.57031.56121.57038.287042.46
9832006.03.10 15:23buy4920.101.57071.56261.5717
9842006.03.10 15:47buy4930.301.56871.56261.5697
9852006.03.10 16:57t/p4930.301.56971.56261.569724.857067.31
9862006.03.10 16:57close4920.101.56971.56261.5717-8.287059.03
9872006.03.10 16:57buy4940.101.57021.56211.5712
9882006.03.13 01:45t/p4940.101.57121.56211.57128.797067.81
9892006.03.13 01:45sell4950.101.57121.57931.5702
9902006.03.13 09:34t/p4950.101.57021.57931.57028.287076.09
9912006.03.13 09:34sell4960.101.56971.57781.5687
9922006.03.13 12:45t/p4960.101.56871.57781.56878.287084.37
9932006.03.13 12:45sell4970.101.56831.57641.5673
9942006.03.13 16:32sell4980.301.57031.57641.5693
9952006.03.13 16:35t/p4980.301.56931.57641.569324.847109.21
9962006.03.13 16:35close4970.101.56931.57641.5673-8.287100.93
9972006.03.13 16:35sell4990.101.56921.57731.5682
9982006.03.14 00:41t/p4990.101.56821.57731.56827.617108.54
9992006.03.14 00:41sell5000.101.56761.57571.5666
10002006.03.14 03:14sell5010.301.56961.57571.5686
10012006.03.14 03:22t/p5010.301.56861.57571.568624.857133.39
10022006.03.14 03:22close5000.101.56861.57571.5666-8.287125.11
10032006.03.14 03:22sell5020.101.56881.57691.5678
10042006.03.14 07:20t/p5020.101.56781.57691.56788.287133.39
10052006.03.14 07:20sell5030.101.56741.57551.5664
10062006.03.14 10:02t/p5030.101.56641.57551.56648.287141.67
10072006.03.14 10:02sell5040.101.56591.57401.5649
10082006.03.14 10:06sell5050.301.56791.57401.5669
10092006.03.14 10:10t/p5050.301.56691.57401.566924.847166.51
10102006.03.14 10:10close5040.101.56691.57401.5649-8.287158.23
10112006.03.14 10:10sell5060.101.56691.57501.5659
10122006.03.14 15:26t/p5060.101.56591.57501.56598.287166.51
10132006.03.14 15:26sell5070.101.56531.57341.5643
10142006.03.14 16:57t/p5070.101.56431.57341.56438.287174.79
10152006.03.14 16:57sell5080.101.56391.57201.5629
10162006.03.14 17:20sell5090.301.56591.57201.5649
10172006.03.14 17:21t/p5090.301.56491.57201.564924.857199.64
10182006.03.14 17:21close5080.101.56491.57201.5629-8.287191.36
10192006.03.14 17:21sell5100.101.56461.57271.5636
10202006.03.14 17:59t/p5100.101.56361.57271.56368.287199.64
10212006.03.14 17:59sell5110.101.56321.57131.5622
10222006.03.14 19:26sell5120.301.56521.57131.5642
10232006.03.14 19:38t/p5120.301.56421.57131.564224.847224.48
10242006.03.14 19:38close5110.101.56421.57131.5622-8.287216.20
10252006.03.14 19:39sell5130.101.56361.57171.5626
10262006.03.14 19:59sell5140.301.56561.57171.5646
10272006.03.14 21:53t/p5140.301.56461.57171.564624.847241.04
10282006.03.14 21:53close5130.101.56461.57171.5626-8.287232.76
10292006.03.14 21:53buy5150.101.56501.55691.5660
10302006.03.15 01:10t/p5150.101.56601.55691.56608.797241.55
10312006.03.15 01:10buy5160.101.56641.55831.5674
10322006.03.15 19:09buy5170.301.56441.55831.5654
10332006.03.16 07:35t/p5170.301.56541.55831.565429.407270.94
10342006.03.16 07:35close5160.101.56541.55831.5674-6.777264.17
10352006.03.16 07:35buy5180.101.56561.55751.5666
10362006.03.16 13:06t/p5180.101.56661.55751.56668.287272.45
10372006.03.16 13:06buy5190.101.56711.55901.5681
10382006.03.16 13:11t/p5190.101.56811.55901.56818.297280.74
10392006.03.16 13:11buy5200.101.56851.56041.5695
10402006.03.16 14:28t/p5200.101.56951.56041.56958.287289.02
10412006.03.16 14:28buy5210.101.56991.56181.5709
10422006.03.16 15:52t/p5210.101.57091.56181.57098.287297.30
10432006.03.16 15:52buy5220.101.57151.56341.5725
10442006.03.16 16:05t/p5220.101.57251.56341.57258.287305.58
10452006.03.16 16:05buy5230.101.57291.56481.5739
10462006.03.16 17:18buy5240.301.57091.56481.5719
10472006.03.16 17:36buy5250.901.56891.56481.5699
10482006.03.16 17:38t/p5250.901.56991.56481.569974.547380.12
10492006.03.16 17:38close5240.301.56991.56481.5719-24.857355.27
10502006.03.16 17:38close5230.101.56981.56481.5739-25.677329.60
10512006.03.16 17:38buy5260.101.57051.56241.5715
10522006.03.16 21:57t/p5260.101.57151.56241.57158.287337.88
10532006.03.16 21:57buy5270.101.57201.56391.5730
10542006.03.16 22:45buy5280.301.57001.56391.5710
10552006.03.17 02:18t/p5280.301.57101.56391.571026.377364.24
10562006.03.17 02:18close5270.101.57101.56391.5730-7.777356.47
10572006.03.17 02:18sell5290.101.57091.57901.5699
10582006.03.17 08:12sell5300.301.57291.57901.5719
10592006.03.17 08:12t/p5300.301.57191.57901.571924.847381.31
10602006.03.17 08:12close5290.101.57191.57901.5699-8.287373.03
10612006.03.17 08:12sell5310.101.57111.57921.5701
10622006.03.17 09:05sell5320.301.57321.57931.5722
10632006.03.17 09:05t/p5320.301.57221.57931.572224.847397.87
10642006.03.17 09:05close5310.101.57221.57921.5701-9.107388.77
10652006.03.17 09:05buy5330.101.57251.56441.5735
10662006.03.17 09:56buy5340.301.57041.56431.5714
10672006.03.17 10:01t/p5340.301.57141.56431.571424.857413.62
10682006.03.17 10:01close5330.101.57161.56441.5735-7.457406.17
10692006.03.17 10:01sell5350.101.57141.57951.5704
10702006.03.17 10:15t/p5350.101.57041.57951.57048.287414.45
10712006.03.17 10:15sell5360.101.57001.57811.5690
10722006.03.17 10:22sell5370.301.57201.57811.5710
10732006.03.17 13:07sell5380.901.57401.57811.5730
10742006.03.17 13:08t/p5380.901.57301.57811.573074.527488.97
10752006.03.17 13:08close5370.301.57301.57811.5710-24.847464.13
10762006.03.17 13:08close5360.101.57351.57811.5690-28.987435.15
10772006.03.17 13:08buy5390.101.57341.56531.5744
10782006.03.17 13:49t/p5390.101.57441.56531.57448.287443.43
10792006.03.17 13:49buy5400.101.57501.56691.5760
10802006.03.17 14:43buy5410.301.57281.56671.5738
10812006.03.17 14:48t/p5410.301.57381.56671.573824.857468.28
10822006.03.17 14:48close5400.101.57381.56691.5760-9.947458.34
10832006.03.17 14:49buy5420.101.57381.56571.5748
10842006.03.17 22:22buy5430.301.57181.56571.5728
10852006.03.17 22:33t/p5430.301.57281.56571.572824.857483.19
10862006.03.17 22:33close5420.101.57291.56571.5748-7.467475.73
10872006.03.17 22:59sell5440.101.57301.58111.5720
10882006.03.20 01:07t/p5440.101.57201.58111.57207.617483.34
10892006.03.20 01:07sell5450.101.57141.57951.5704
10902006.03.20 07:00sell5460.301.57351.57961.5725
10912006.03.20 07:23t/p5460.301.57251.57961.572524.847508.18
10922006.03.20 07:23close5450.101.57231.57951.5704-7.457500.73
10932006.03.20 07:23buy5470.101.57241.56431.5734
10942006.03.20 08:51t/p5470.101.57341.56431.57348.297509.02
10952006.03.20 08:51sell5480.101.57341.58151.5724
10962006.03.20 09:27t/p5480.101.57241.58151.57248.287517.30
10972006.03.20 09:27buy5490.101.57241.56431.5734
10982006.03.20 18:35buy5500.301.57021.56411.5712
10992006.03.20 18:52t/p5500.301.57121.56411.571224.857542.15
11002006.03.20 18:52close5490.101.57171.56431.5734-5.797536.36
11012006.03.20 18:52sell5510.101.57161.57971.5706
11022006.03.20 19:13t/p5510.101.57061.57971.57068.287544.64
11032006.03.20 19:13sell5520.101.57021.57831.5692
11042006.03.21 04:30sell5530.301.57231.57841.5713
11052006.03.21 05:00t/p5530.301.57131.57841.571324.847569.48
11062006.03.21 05:00close5520.101.57131.57831.5692-9.787559.70
11072006.03.21 05:00buy5540.101.57161.56351.5726
11082006.03.21 10:24t/p5540.101.57261.56351.57268.287567.98
11092006.03.21 10:24buy5550.101.57331.56521.5743
11102006.03.21 11:30t/p5550.101.57431.56521.57438.287576.26
11112006.03.21 11:30buy5560.101.57471.56661.5757
11122006.03.22 16:56t/p5560.101.57571.56661.57578.797585.05
11132006.03.22 16:56buy5570.101.57611.56801.5771
11142006.03.22 17:24t/p5570.101.57711.56801.57718.287593.33
11152006.03.22 17:24buy5580.101.57751.56941.5785
11162006.03.23 06:02buy5590.301.57541.56931.5764
11172006.03.23 07:14t/p5590.301.57641.56931.576424.857618.18
11182006.03.23 07:14close5580.101.57641.56941.5785-7.597610.59
11192006.03.23 07:14sell5600.101.57601.58411.5750
11202006.03.23 12:17sell5610.301.57801.58411.5770
11212006.03.23 12:56t/p5610.301.57701.58411.577024.847635.43
11222006.03.23 12:56close5600.101.57701.58411.5750-8.287627.15
11232006.03.23 12:56buy5620.101.57741.56931.5784
11242006.03.23 15:21t/p5620.101.57841.56931.57848.287635.43
11252006.03.23 15:21sell5630.101.57851.58661.5775
11262006.03.23 15:25t/p5630.101.57751.58661.57758.287643.71
11272006.03.23 15:25sell5640.101.57711.58521.5761
11282006.03.23 15:42sell5650.301.57911.58521.5781
11292006.03.23 15:51t/p5650.301.57811.58521.578124.847668.55
11302006.03.23 15:51close5640.101.57811.58521.5761-8.287660.27
11312006.03.23 15:51sell5660.101.57831.58641.5773
11322006.03.23 16:39t/p5660.101.57731.58641.57738.287668.55
11332006.03.23 16:39buy5670.101.57731.56921.5783
11342006.03.24 09:36t/p5670.101.57831.56921.57838.797677.33
11352006.03.24 09:36buy5680.101.57871.57061.5797
11362006.03.24 12:14buy5690.301.57671.57061.5777
11372006.03.24 13:35t/p5690.301.57771.57061.577724.857702.18
11382006.03.24 13:35close5680.101.57791.57061.5797-6.637695.55
11392006.03.24 13:35sell5700.101.57781.58591.5768
11402006.03.24 15:04t/p5700.101.57681.58591.57688.287703.83
11412006.03.24 15:04buy5710.101.57681.56871.5778
11422006.03.24 15:08t/p5710.101.57781.56871.57788.287712.11
11432006.03.24 15:08buy5720.101.57831.57021.5793
11442006.03.24 15:25buy5730.301.57631.57021.5773
11452006.03.24 15:27t/p5730.301.57731.57021.577324.857736.96
11462006.03.24 15:27close5720.101.57731.57021.5793-8.287728.68
11472006.03.24 15:27buy5740.101.57761.56951.5786
11482006.03.27 01:32buy5750.301.57561.56951.5766
11492006.03.27 01:34t/p5750.301.57661.56951.576624.857753.53
11502006.03.27 01:34close5740.101.57661.56951.5786-7.777745.76
11512006.03.27 01:34sell5760.101.57651.58461.5755
11522006.03.27 03:58t/p5760.101.57551.58461.57558.287754.04
11532006.03.27 03:58sell5770.101.57511.58321.5741
11542006.03.27 04:16sell5780.301.57731.58341.5763
11552006.03.27 04:19t/p5780.301.57631.58341.576324.847778.88
11562006.03.27 04:19close5770.101.57621.58321.5741-9.107769.78
11572006.03.27 04:19sell5790.101.57601.58411.5750
11582006.03.27 08:36t/p5790.101.57501.58411.57508.287778.06
11592006.03.27 08:36sell5800.101.57441.58251.5734
11602006.03.27 09:41t/p5800.101.57341.58251.57348.287786.34
11612006.03.27 09:41sell5810.101.57301.58111.5720
11622006.03.27 21:18t/p5810.101.57201.58111.57208.287794.62
11632006.03.27 21:18sell5820.101.57161.57971.5706
11642006.03.28 04:52sell5830.301.57361.57971.5726
11652006.03.28 05:06t/p5830.301.57261.57971.572624.847819.46
11662006.03.28 05:06close5820.101.57261.57971.5706-8.957810.51
11672006.03.28 05:06buy5840.101.57281.56471.5738
11682006.03.28 07:38t/p5840.101.57381.56471.57388.287818.79
11692006.03.28 07:38buy5850.101.57421.56611.5752
11702006.03.28 08:56buy5860.301.57221.56611.5732
11712006.03.28 08:57t/p5860.301.57321.56611.573224.857843.64
11722006.03.28 08:57close5850.101.57341.56611.5752-6.627837.02
11732006.03.28 08:57buy5870.101.57371.56561.5747
11742006.03.28 12:42buy5880.301.57171.56561.5727
11752006.03.28 20:20t/p5880.301.57271.56561.572724.847861.86
11762006.03.28 20:20close5870.101.57281.56561.5747-7.457854.41
11772006.03.28 20:20buy5890.101.57311.56501.5741
11782006.03.28 20:25buy5900.301.57111.56501.5721
11792006.03.28 20:37t/p5900.301.57211.56501.572124.857879.26
11802006.03.28 20:37close5890.101.57211.56501.5741-8.287870.98
11812006.03.28 20:37buy5910.101.57241.56431.5734
11822006.03.29 09:55t/p5910.101.57341.56431.57348.797879.77
11832006.03.29 09:55buy5920.101.57381.56571.5748
11842006.03.29 13:00t/p5920.101.57481.56571.57488.287888.05
11852006.03.29 13:00buy5930.101.57521.56711.5762
11862006.03.29 21:32t/p5930.101.57621.56711.57628.287896.33
11872006.03.29 21:32buy5940.101.57661.56851.5776
11882006.03.30 02:18buy5950.301.57461.56851.5756
11892006.03.30 05:11t/p5950.301.57561.56851.575624.857921.18
11902006.03.30 05:11close5940.101.57571.56851.5776-5.947915.25
11912006.03.30 05:11sell5960.101.57561.58371.5746
11922006.03.30 05:58t/p5960.101.57461.58371.57468.287923.53
11932006.03.30 05:58sell5970.101.57421.58231.5732
11942006.03.30 07:54sell5980.301.57621.58231.5752
11952006.03.30 08:16t/p5980.301.57521.58231.575224.847948.37
11962006.03.30 08:16close5970.101.57521.58231.5732-8.287940.09
11972006.03.30 08:16buy5990.101.57571.56761.5767
11982006.03.30 08:42t/p5990.101.57671.56761.57678.287948.37
11992006.03.30 08:42buy6000.101.57721.56911.5782
12002006.03.30 09:46buy6010.301.57521.56911.5762
12012006.03.30 13:59t/p6010.301.57621.56911.576224.857973.22
12022006.03.30 13:59close6000.101.57621.56911.5782-8.287964.94
12032006.03.30 13:59sell6020.101.57631.58441.5753
12042006.03.30 15:39t/p6020.101.57531.58441.57538.287973.22
12052006.03.30 15:39buy6030.101.57521.56711.5762
12062006.03.30 15:47t/p6030.101.57621.56711.57628.287981.50
12072006.03.30 15:47buy6040.101.57671.56861.5777
12082006.03.30 20:56t/p6040.101.57771.56861.57778.287989.78
12092006.03.30 20:56buy6050.101.57831.57021.5793
12102006.03.31 07:22t/p6050.101.57931.57021.57938.797998.57
12112006.03.31 07:22sell6060.101.57951.58761.5785
12122006.03.31 07:23t/p6060.101.57851.58761.57858.288006.85
12132006.03.31 07:23sell6070.101.57791.58601.5769
12142006.03.31 07:33sell6080.301.57991.58601.5789
12152006.03.31 07:45t/p6080.301.57891.58601.578924.848031.69
12162006.03.31 07:45close6070.101.57881.58601.5769-7.458024.24
12172006.03.31 07:45sell6090.101.57861.58671.5776
12182006.03.31 08:46sell6100.301.58061.58671.5796
12192006.03.31 09:00t/p6100.301.57961.58671.579624.848049.08
12202006.03.31 09:00close6090.101.57961.58671.5776-8.288040.80
12212006.03.31 09:00buy6110.101.57981.57171.5808
12222006.03.31 10:26t/p6110.101.58081.57171.58088.288049.08
12232006.03.31 10:26buy6120.101.58121.57311.5822
12242006.03.31 10:32buy6130.301.57921.57311.5802
12252006.03.31 10:34t/p6130.301.58021.57311.580224.858073.93
12262006.03.31 10:34close6120.101.58051.57311.5822-5.798068.14
12272006.03.31 10:34buy6140.101.58081.57271.5818
12282006.03.31 11:05buy6150.301.57851.57241.5795
12292006.03.31 11:12t/p6150.301.57951.57241.579524.858092.99
12302006.03.31 11:12close6140.101.57951.57271.5818-10.778082.22
12312006.03.31 11:12sell6160.101.57941.58751.5784
12322006.03.31 13:00sell6170.301.58141.58751.5804
12332006.03.31 13:32t/p6170.301.58041.58751.580424.848107.06
12342006.03.31 13:32close6160.101.58031.58751.5784-7.458099.61
12352006.03.31 13:32buy6180.101.58051.57241.5815
12362006.03.31 13:50t/p6180.101.58151.57241.58158.288107.89
12372006.03.31 13:50buy6190.101.58191.57381.5829
12382006.03.31 13:57buy6200.301.57991.57381.5809
12392006.03.31 14:35t/p6200.301.58091.57381.580924.858132.74
12402006.03.31 14:35close6190.101.58101.57381.5829-7.458125.29
12412006.03.31 14:35sell6210.101.58091.58901.5799
12422006.03.31 15:36t/p6210.101.57991.58901.57998.288133.57
12432006.03.31 15:36buy6220.101.57981.57171.5808
12442006.03.31 15:52t/p6220.101.58081.57171.58088.288141.85
12452006.03.31 15:52buy6230.101.58141.57331.5824
12462006.03.31 21:00buy6240.301.57941.57331.5804
12472006.03.31 21:19t/p6240.301.58041.57331.580424.858166.70
12482006.03.31 21:19close6230.101.58051.57331.5824-7.458159.25
12492006.03.31 21:19sell6250.101.58041.58851.5794
12502006.04.03 00:00t/p6250.101.57941.58851.57947.618166.86
12512006.04.03 00:00sell6260.101.57901.58711.5780
12522006.04.03 03:08sell6270.301.58101.58711.5800
12532006.04.03 03:09t/p6270.301.58001.58711.580024.848191.70
12542006.04.03 03:09close6260.101.58001.58711.5780-8.288183.42
12552006.04.03 03:09sell6280.101.57991.58801.5789
12562006.04.03 14:51sell6290.301.58201.58811.5810
12572006.04.03 14:51t/p6290.301.58101.58811.581024.848208.26
12582006.04.03 14:51close6280.101.58081.58801.5789-7.458200.81
12592006.04.03 14:51buy6300.101.58101.57291.5820
12602006.04.03 14:52t/p6300.101.58201.57291.58208.288209.09
12612006.04.03 14:52buy6310.101.58251.57441.5835
12622006.04.03 17:10t/p6310.101.58351.57441.58358.288217.37
12632006.04.03 17:10buy6320.101.58391.57581.5849
12642006.04.03 17:32t/p6320.101.58491.57581.58498.288225.65
12652006.04.03 17:32buy6330.101.58541.57731.5864
12662006.04.03 19:58buy6340.301.58341.57731.5844
12672006.04.04 00:09t/p6340.301.58441.57731.584426.378252.02
12682006.04.04 00:09close6330.101.58441.57731.5864-7.778244.24
12692006.04.04 00:09buy6350.101.58451.57641.5855
12702006.04.04 03:06t/p6350.101.58551.57641.58558.288252.52
12712006.04.04 03:06buy6360.101.58591.57781.5869
12722006.04.04 05:46buy6370.301.58381.57771.5848
12732006.04.04 05:46t/p6370.301.58481.57771.584824.858277.37
12742006.04.04 05:46close6360.101.58481.57781.5869-9.118268.26
12752006.04.04 05:46buy6380.101.58551.57741.5865
12762006.04.04 06:29buy6390.301.58351.57741.5845
12772006.04.04 06:40t/p6390.301.58451.57741.584524.858293.11
12782006.04.04 06:40close6380.101.58461.57741.5865-7.458285.66
12792006.04.04 06:40sell6400.101.58441.59251.5834
12802006.04.04 06:43t/p6400.101.58341.59251.58348.288293.94
12812006.04.04 06:43sell6410.101.58291.59101.5819
12822006.04.04 07:36t/p6410.101.58191.59101.58198.288302.22
12832006.04.04 07:36sell6420.101.58151.58961.5805
12842006.04.04 11:38t/p6420.101.58051.58961.58058.288310.50
12852006.04.04 11:38sell6430.101.57991.58801.5789
12862006.04.04 12:51sell6440.301.58191.58801.5809
12872006.04.04 13:11t/p6440.301.58091.58801.580924.848335.34
12882006.04.04 13:11close6430.101.58091.58801.5789-8.288327.06
12892006.04.04 13:11sell6450.101.58101.58911.5800
12902006.04.04 14:10t/p6450.101.58001.58911.58008.288335.34
12912006.04.04 14:10sell6460.101.57961.58771.5786
12922006.04.04 14:46sell6470.301.58161.58771.5806
12932006.04.04 14:52t/p6470.301.58061.58771.580624.848360.18
12942006.04.04 14:52close6460.101.58051.58771.5786-7.458352.73
12952006.04.04 14:52sell6480.101.58021.58831.5792
12962006.04.04 16:13sell6490.301.58221.58831.5812
12972006.04.04 16:26t/p6490.301.58121.58831.581224.848377.57
12982006.04.04 16:26close6480.101.58111.58831.5792-7.458370.12
12992006.04.04 16:26sell6500.101.58061.58871.5796
13002006.04.04 16:44sell6510.301.58261.58871.5816
13012006.04.04 16:55t/p6510.301.58161.58871.581624.848394.96
13022006.04.04 16:55close6500.101.58151.58871.5796-7.458387.51
13032006.04.04 16:55sell6520.101.58121.58931.5802
13042006.04.04 18:10t/p6520.101.58021.58931.58028.288395.79
13052006.04.04 18:10sell6530.101.57981.58791.5788
13062006.04.04 18:34sell6540.301.58181.58791.5808
13072006.04.04 18:44t/p6540.301.58081.58791.580824.848420.63
13082006.04.04 18:44close6530.101.58081.58791.5788-8.288412.35
13092006.04.04 18:44sell6550.101.58051.58861.5795
13102006.04.04 23:36sell6560.301.58261.58871.5816
13112006.04.05 00:12t/p6560.301.58161.58871.581622.838435.18
13122006.04.05 00:12close6550.101.58161.58861.5795-9.788425.40
13132006.04.05 00:12buy6570.101.58171.57361.5827
13142006.04.05 04:51buy6580.301.57971.57361.5807
13152006.04.05 05:04t/p6580.301.58071.57361.580724.858450.25
13162006.04.05 05:04close6570.101.58071.57361.5827-8.288441.97
13172006.04.05 05:04sell6590.101.58061.58871.5796
13182006.04.05 07:05t/p6590.101.57961.58871.57968.288450.25
13192006.04.05 07:05sell6600.101.57901.58711.5780
13202006.04.05 07:16t/p6600.101.57801.58711.57808.288458.53
13212006.04.05 07:16sell6610.101.57751.58561.5765
13222006.04.05 08:48sell6620.301.57951.58561.5785
13232006.04.05 12:37t/p6620.301.57851.58561.578524.848483.37
13242006.04.05 12:37close6610.101.57851.58561.5765-8.288475.09
13252006.04.05 12:37sell6630.101.57821.58631.5772
13262006.04.05 13:28t/p6630.101.57721.58631.57728.288483.37
13272006.04.05 13:28sell6640.101.57681.58491.5758
13282006.04.05 17:15sell6650.301.57881.58491.5778
13292006.04.05 18:01t/p6650.301.57781.58491.577824.848508.21
13302006.04.05 18:01close6640.101.57781.58491.5758-8.288499.93
13312006.04.05 18:01sell6660.101.57751.58561.5765
13322006.04.06 03:31sell6670.301.57951.58561.5785
13332006.04.06 04:16t/p6670.301.57851.58561.578524.848524.77
13342006.04.06 04:16close6660.101.57851.58561.5765-10.298514.48
13352006.04.06 04:16buy6680.101.57861.57051.5796
13362006.04.06 05:19t/p6680.101.57961.57051.57968.288522.76
13372006.04.06 05:19buy6690.101.58001.57191.5810
13382006.04.06 07:26t/p6690.101.58101.57191.58108.298531.05
13392006.04.06 07:26buy6700.101.58141.57331.5824
13402006.04.06 07:49buy6710.301.57921.57311.5802
13412006.04.06 08:22t/p6710.301.58021.57311.580224.858555.90
13422006.04.06 08:22close6700.101.58021.57331.5824-9.948545.96
13432006.04.06 08:22buy6720.101.58031.57221.5813
13442006.04.06 08:27buy6730.301.57831.57221.5793
13452006.04.06 08:44t/p6730.301.57931.57221.579324.858570.81
13462006.04.06 08:44close6720.101.57931.57221.5813-8.288562.53
13472006.04.06 08:44buy6740.101.57941.57131.5804
13482006.04.06 10:48t/p6740.101.58041.57131.58048.298570.82
13492006.04.06 10:48buy6750.101.58091.57281.5819
13502006.04.06 11:18buy6760.301.57861.57251.5796
13512006.04.06 11:24t/p6760.301.57961.57251.579624.858595.67
13522006.04.06 11:24close6750.101.57961.57281.5819-10.778584.90
13532006.04.06 11:24buy6770.101.57991.57181.5809
13542006.04.06 12:37buy6780.301.57791.57181.5789
13552006.04.06 12:40t/p6780.301.57891.57181.578924.858609.75
13562006.04.06 12:40close6770.101.57891.57181.5809-8.298601.46
13572006.04.06 12:40buy6790.101.57911.57101.5801
13582006.04.06 12:48buy6800.301.57681.57071.5778
13592006.04.06 12:50t/p6800.301.57781.57071.577824.858626.31
13602006.04.06 12:50close6790.101.57791.57101.5801-9.948616.37
13612006.04.06 12:50buy6810.101.57821.57011.5792
13622006.04.06 13:00buy6820.301.57621.57011.5772
13632006.04.06 13:01t/p6820.301.57721.57011.577224.848641.21
13642006.04.06 13:01close6810.101.57721.57011.5792-8.288632.93
13652006.04.06 13:01sell6830.101.57701.58511.5760
13662006.04.06 13:07t/p6830.101.57601.58511.57608.288641.21
13672006.04.06 13:07sell6840.101.57561.58371.5746
13682006.04.06 13:12sell6850.301.57771.58381.5767
13692006.04.06 13:12t/p6850.301.57671.58381.576724.848666.05
13702006.04.06 13:12close6840.101.57671.58371.5746-9.108656.95
13712006.04.06 13:12sell6860.101.57661.58471.5756
13722006.04.06 23:17t/p6860.101.57561.58471.57568.288665.23
13732006.04.06 23:17sell6870.101.57511.58321.5741
13742006.04.07 00:00sell6880.301.57721.58331.5762
13752006.04.07 00:03t/p6880.301.57621.58331.576224.848690.07
13762006.04.07 00:03close6870.101.57601.58321.5741-8.128681.95
13772006.04.07 00:03sell6890.101.57581.58391.5748
13782006.04.07 04:10sell6900.301.57791.58401.5769
13792006.04.07 04:36t/p6900.301.57691.58401.576924.848706.79
13802006.04.07 04:36close6890.101.57691.58391.5748-9.118697.68
13812006.04.07 04:36buy6910.101.57721.56911.5782
13822006.04.07 07:15buy6920.301.57511.56901.5761
13832006.04.07 07:24t/p6920.301.57611.56901.576124.858722.53
13842006.04.07 07:24close6910.101.57621.56911.5782-8.288714.25
13852006.04.07 07:24sell6930.101.57601.58411.5750
13862006.04.07 12:33t/p6930.101.57501.58411.57508.288722.53
13872006.04.07 12:33sell6940.101.57461.58271.5736
13882006.04.07 12:42sell6950.301.57661.58271.5756
13892006.04.07 13:00t/p6950.301.57561.58271.575624.848747.37
13902006.04.07 13:00close6940.101.57561.58271.5736-8.288739.09
13912006.04.07 13:00sell6960.101.57531.58341.5743
13922006.04.07 13:30sell6970.301.57731.58341.5763
13932006.04.07 13:40t/p6970.301.57631.58341.576324.848763.93
13942006.04.07 13:40close6960.101.57621.58341.5743-7.458756.48
13952006.04.07 13:40sell6980.101.57601.58411.5750
13962006.04.07 15:23sell6990.301.57801.58411.5770
13972006.04.07 15:35t/p6990.301.57701.58411.577024.848781.32
13982006.04.07 15:35close6980.101.57701.58411.5750-8.288773.04
13992006.04.07 15:35buy7000.101.57691.56881.5779
14002006.04.07 16:01t/p7000.101.57791.56881.57798.288781.32
14012006.04.07 16:01buy7010.101.57831.57021.5793
14022006.04.07 17:32buy7020.301.57621.57011.5772
14032006.04.07 18:13t/p7020.301.57721.57011.577224.848806.16
14042006.04.07 18:13close7010.101.57721.57021.5793-9.118797.05
14052006.04.07 18:13sell7030.101.57701.58511.5760
14062006.04.07 18:22t/p7030.101.57601.58511.57608.288805.33
14072006.04.07 18:22sell7040.101.57561.58371.5746
14082006.04.07 18:59t/p7040.101.57461.58371.57468.288813.61
14092006.04.07 18:59sell7050.101.57421.58231.5732
14102006.04.07 21:30t/p7050.101.57321.58231.57328.288821.89
14112006.04.07 21:30sell7060.101.57271.58081.5717
14122006.04.09 22:00sell7070.301.57471.58081.5737
14132006.04.10 06:37t/p7070.301.57371.58081.573722.838844.72
14142006.04.10 06:37close7060.101.57371.58081.5717-8.958835.77
14152006.04.10 06:37buy7080.101.57381.56571.5748
14162006.04.10 08:42t/p7080.101.57481.56571.57488.288844.05
14172006.04.10 08:42buy7090.101.57531.56721.5763
14182006.04.10 12:14t/p7090.101.57631.56721.57638.298852.34
14192006.04.10 12:14buy7100.101.57671.56861.5777
14202006.04.10 15:42t/p7100.101.57771.56861.57778.288860.62
14212006.04.10 15:42buy7110.101.57811.57001.5791
14222006.04.11 14:41buy7120.301.57611.57001.5771
14232006.04.12 05:01t/p7120.301.57711.57001.577126.378886.99
14242006.04.12 05:01close7110.101.57731.57001.5791-5.628881.37
14252006.04.12 05:01buy7130.101.57761.56951.5786
14262006.04.12 06:21buy7140.301.57561.56951.5766
14272006.04.12 09:00buy7150.901.57361.56951.5746
14282006.04.12 13:39t/p7150.901.57461.56951.574674.548955.91
14292006.04.12 13:39close7140.301.57461.56951.5766-24.858931.06
14302006.04.12 13:39close7130.101.57441.56951.5786-26.508904.56
14312006.04.12 13:39buy7160.101.57491.56681.5759
14322006.04.12 15:34buy7170.301.57291.56681.5739
14332006.04.12 15:45t/p7170.301.57391.56681.573924.858929.41
14342006.04.12 15:45close7160.101.57391.56681.5759-8.288921.13
14352006.04.12 15:45sell7180.101.57361.58171.5726
14362006.04.12 18:03t/p7180.101.57261.58171.57268.288929.41
14372006.04.12 18:03sell7190.101.57221.58031.5712
14382006.04.13 00:01t/p7190.101.57121.58031.57126.278935.68
14392006.04.13 00:01sell7200.101.57081.57891.5698
14402006.04.13 06:39sell7210.301.57281.57891.5718
14412006.04.13 06:44t/p7210.301.57181.57891.571824.858960.53
14422006.04.13 06:44close7200.101.57151.57891.5698-5.808954.73
14432006.04.13 06:44buy7220.101.57161.56351.5726
14442006.04.13 06:54t/p7220.101.57261.56351.57268.288963.01
14452006.04.13 06:54buy7230.101.57311.56501.5741
14462006.04.13 07:40buy7240.301.57101.56491.5720
14472006.04.13 07:44t/p7240.301.57201.56491.572024.858987.86
14482006.04.13 07:44close7230.101.57201.56501.5741-9.118978.75
14492006.04.13 07:44buy7250.101.57221.56411.5732
14502006.04.13 09:00buy7260.301.57001.56391.5710
14512006.04.13 09:10t/p7260.301.57101.56391.571024.859003.60
14522006.04.13 09:10close7250.101.57101.56411.5732-9.948993.66
14532006.04.13 09:10sell7270.101.57091.57901.5699
14542006.04.13 11:54t/p7270.101.56991.57901.56998.289001.94
14552006.04.13 11:54sell7280.101.56951.57761.5685
14562006.04.13 12:37sell7290.301.57151.57761.5705
14572006.04.13 12:40t/p7290.301.57051.57761.570524.849026.78
14582006.04.13 12:40close7280.101.57051.57761.5685-8.289018.50
14592006.04.13 12:40sell7300.101.57021.57831.5692
14602006.04.13 14:32sell7310.301.57221.57831.5712
14612006.04.13 15:01t/p7310.301.57121.57831.571224.849043.34
14622006.04.13 15:01close7300.101.57121.57831.5692-8.289035.06
14632006.04.13 15:01buy7320.101.57141.56331.5724
14642006.04.13 15:27t/p7320.101.57241.56331.57248.289043.34
14652006.04.13 15:27buy7330.101.57281.56471.5738
14662006.04.13 15:57buy7340.301.57081.56471.5718
14672006.04.13 16:01t/p7340.301.57181.56471.571824.859068.19
14682006.04.13 16:01close7330.101.57181.56471.5738-8.299059.90
14692006.04.13 16:01buy7350.101.57191.56381.5729
14702006.04.14 03:04t/p7350.101.57291.56381.57298.799068.68
14712006.04.14 03:04buy7360.101.57331.56521.5743
14722006.04.14 05:47buy7370.301.57121.56511.5722
14732006.04.14 05:47t/p7370.301.57221.56511.572224.859093.53
14742006.04.14 05:47close7360.101.57221.56521.5743-9.119084.42
14752006.04.14 05:47buy7380.101.57231.56421.5733
14762006.04.14 13:51t/p7380.101.57331.56421.57338.289092.70
14772006.04.14 13:51buy7390.101.57371.56561.5747
14782006.04.17 00:31buy7400.301.57161.56551.5726
14792006.04.17 01:08t/p7400.301.57261.56551.572624.859117.55
14802006.04.17 01:08close7390.101.57261.56561.5747-8.609108.95
14812006.04.17 01:08sell7410.101.57251.58061.5715
14822006.04.17 10:17t/p7410.101.57151.58061.57158.289117.23
14832006.04.17 10:17sell7420.101.57091.57901.5699
14842006.04.17 12:29t/p7420.101.56991.57901.56998.289125.51
14852006.04.17 12:29sell7430.101.56951.57761.5685
14862006.04.17 13:44t/p7430.101.56851.57761.56858.289133.79
14872006.04.17 13:44sell7440.101.56811.57621.5671
14882006.04.17 14:48t/p7440.101.56711.57621.56718.289142.07
14892006.04.17 14:48sell7450.101.56671.57481.5657
14902006.04.17 18:58sell7460.301.56871.57481.5677
14912006.04.17 20:14t/p7460.301.56771.57481.567724.849166.91
14922006.04.17 20:14close7450.101.56771.57481.5657-8.289158.63
14932006.04.17 20:14sell7470.101.56721.57531.5662
14942006.04.18 08:49t/p7470.101.56621.57531.56627.619166.24
14952006.04.18 08:49sell7480.101.56571.57381.5647
14962006.04.18 09:19t/p7480.101.56471.57381.56478.289174.52
14972006.04.18 09:19sell7490.101.56431.57241.5633
14982006.04.18 15:07sell7500.301.56641.57251.5654
14992006.04.19 01:02sell7510.901.56851.57261.5675
15002006.04.19 01:07t/p7510.901.56751.57261.567574.529249.04
15012006.04.19 01:07close7500.301.56721.57251.5654-21.889227.16
15022006.04.19 01:07close7490.101.56741.57241.5633-26.349200.82
15032006.04.19 01:08buy7520.101.56731.55921.5683
15042006.04.19 03:07t/p7520.101.56831.55921.56838.289209.10
15052006.04.19 03:07buy7530.101.56871.56061.5697
15062006.04.19 06:46buy7540.301.56671.56061.5677
15072006.04.19 07:18t/p7540.301.56771.56061.567724.859233.95
15082006.04.19 07:18close7530.101.56781.56061.5697-7.469226.49
15092006.04.19 07:18sell7550.101.56761.57571.5666
15102006.04.19 11:13sell7560.301.56961.57571.5686
15112006.04.19 11:19t/p7560.301.56861.57571.568624.859251.34
15122006.04.19 11:19close7550.101.56831.57571.5666-5.809245.54
15132006.04.19 11:19buy7570.101.56851.56041.5695
15142006.04.19 11:47t/p7570.101.56951.56041.56958.289253.82
15152006.04.19 11:47buy7580.101.56991.56181.5709
15162006.04.19 13:21buy7590.301.56771.56161.5687
15172006.04.19 13:23t/p7590.301.56871.56161.568724.859278.67
15182006.04.19 13:23close7580.101.56871.56181.5709-9.949268.73
15192006.04.19 13:23buy7600.101.56901.56091.5700
15202006.04.20 06:50t/p7600.101.57001.56091.57009.799278.52
15212006.04.20 06:50sell7610.101.57001.57811.5690
15222006.04.20 10:42sell7620.301.57211.57821.5711
15232006.04.20 13:29sell7630.901.57441.57851.5734
15242006.04.20 13:29t/p7630.901.57341.57851.573474.529353.04
15252006.04.20 13:29close7620.301.57341.57821.5711-32.299320.75
15262006.04.20 13:29close7610.101.57361.57811.5690-29.819290.94
15272006.04.20 13:29buy7640.101.57371.56561.5747
15282006.04.20 14:49t/p7640.101.57471.56561.57478.289299.22
15292006.04.20 14:49buy7650.101.57521.56711.5762
15302006.04.21 06:27buy7660.301.57321.56711.5742
15312006.04.21 08:09t/p7660.301.57421.56711.574224.859324.07
15322006.04.21 08:09close7650.101.57421.56711.5762-7.789316.29
15332006.04.21 08:09sell7670.101.57381.58191.5728
15342006.04.21 08:54sell7680.301.57581.58191.5748
15352006.04.21 09:05t/p7680.301.57481.58191.574824.849341.13
15362006.04.21 09:05close7670.101.57481.58191.5728-8.289332.85
15372006.04.21 09:05buy7690.101.57491.56681.5759
15382006.04.21 09:15t/p7690.101.57591.56681.57598.289341.13
15392006.04.21 09:15buy7700.101.57631.56821.5773
15402006.04.21 14:35buy7710.301.57431.56821.5753
15412006.04.21 14:43t/p7710.301.57531.56821.575324.859365.98
15422006.04.21 14:43close7700.101.57531.56821.5773-8.299357.69
15432006.04.21 14:43sell7720.101.57511.58321.5741
15442006.04.21 14:56t/p7720.101.57411.58321.57418.289365.97
15452006.04.21 14:56sell7730.101.57331.58141.5723
15462006.04.21 18:28sell7740.301.57531.58141.5743
15472006.04.21 18:39t/p7740.301.57431.58141.574324.849390.81
15482006.04.21 18:39close7730.101.57411.58141.5723-6.639384.18
15492006.04.21 18:40sell7750.101.57431.58241.5733
15502006.04.23 22:00t/p7750.101.57331.58241.57338.289392.46
15512006.04.23 22:00sell7760.101.57261.58071.5716
15522006.04.24 09:04t/p7760.101.57161.58071.57167.619400.07
15532006.04.24 09:04sell7770.101.57111.57921.5701
15542006.04.24 10:05sell7780.301.57311.57921.5721
15552006.04.24 10:35t/p7780.301.57211.57921.572124.849424.91
15562006.04.24 10:35close7770.101.57211.57921.5701-8.289416.63
15572006.04.24 10:35sell7790.101.57191.58001.5709
15582006.04.24 11:20t/p7790.101.57091.58001.57098.289424.91
15592006.04.24 11:20sell7800.101.57041.57851.5694
15602006.04.24 11:29sell7810.301.57241.57851.5714
15612006.04.24 11:36t/p7810.301.57141.57851.571424.849449.75
15622006.04.24 11:36close7800.101.57141.57851.5694-8.289441.47
15632006.04.24 11:36sell7820.101.57111.57921.5701
15642006.04.25 06:44sell7830.301.57321.57931.5722
15652006.04.25 13:38t/p7830.301.57221.57931.572224.849466.31
15662006.04.25 13:38close7820.101.57221.57921.5701-9.779456.54
15672006.04.25 13:38buy7840.101.57231.56421.5733
15682006.04.25 13:47t/p7840.101.57331.56421.57338.289464.82
15692006.04.25 13:47buy7850.101.57371.56561.5747
15702006.04.25 14:22t/p7850.101.57471.56561.57478.289473.10
15712006.04.25 14:22sell7860.101.57481.58291.5738
15722006.04.25 14:37t/p7860.101.57381.58291.57388.289481.38
15732006.04.25 14:37sell7870.101.57341.58151.5724
15742006.04.25 15:03sell7880.301.57551.58161.5745
15752006.04.25 15:39t/p7880.301.57451.58161.574524.849506.22
15762006.04.25 15:39close7870.101.57451.58151.5724-9.119497.11
15772006.04.25 15:39buy7890.101.57501.56691.5760
15782006.04.25 19:03t/p7890.101.57601.56691.57608.289505.39
15792006.04.25 19:03buy7900.101.57641.56831.5774
15802006.04.26 06:13t/p7900.101.57741.56831.57748.799514.17
15812006.04.26 06:13sell7910.101.57751.58561.5765
15822006.04.26 06:30t/p7910.101.57651.58561.57658.289522.45
15832006.04.26 06:30sell7920.101.57601.58411.5750
15842006.04.26 08:41sell7930.301.57801.58411.5770
15852006.04.26 08:44t/p7930.301.57701.58411.577024.849547.29
15862006.04.26 08:44close7920.101.57701.58411.5750-8.289539.01
15872006.04.26 08:44sell7940.101.57701.58511.5760
15882006.04.26 12:44sell7950.301.57901.58511.5780
15892006.04.26 12:47t/p7950.301.57801.58511.578024.849563.85
15902006.04.26 12:47close7940.101.57801.58511.5760-8.289555.57
15912006.04.26 12:47buy7960.101.57811.57001.5791
15922006.04.26 12:55t/p7960.101.57911.57001.57918.289563.85
15932006.04.26 12:55buy7970.101.57981.57171.5808
15942006.04.26 16:15t/p7970.101.58081.57171.58088.289572.13
15952006.04.26 16:15buy7980.101.58131.57321.5823
15962006.04.26 20:02t/p7980.101.58231.57321.58238.289580.41
15972006.04.26 20:02buy7990.101.58281.57471.5838
15982006.04.27 08:13buy8000.301.58081.57471.5818
15992006.04.27 10:41t/p8000.301.58181.57471.581824.859605.26
16002006.04.27 10:41close7990.101.58181.57471.5838-6.779598.49
16012006.04.27 10:41sell8010.101.58161.58971.5806
16022006.04.27 13:41t/p8010.101.58061.58971.58068.289606.77
16032006.04.27 13:41sell8020.101.58021.58831.5792
16042006.04.27 14:31t/p8020.101.57921.58831.57928.289615.05
16052006.04.27 14:31sell8030.101.57861.58671.5776
16062006.04.27 16:41t/p8030.101.57761.58671.57768.289623.33
16072006.04.27 16:41sell8040.101.57721.58531.5762
16082006.04.27 18:24sell8050.301.57951.58561.5785
16092006.04.27 20:41t/p8050.301.57851.58561.578524.849648.17
16102006.04.27 20:41close8040.101.57841.58531.5762-9.949638.23
16112006.04.27 20:41sell8060.101.57821.58631.5772
16122006.04.28 06:28sell8070.301.58021.58631.5792
16132006.04.28 06:49t/p8070.301.57921.58631.579224.849663.07
16142006.04.28 06:49close8060.101.57921.58631.5772-8.969654.11
16152006.04.28 06:49buy8080.101.57941.57131.5804
16162006.04.28 07:05t/p8080.101.58041.57131.58048.299662.40
16172006.04.28 07:05buy8090.101.58081.57271.5818
16182006.04.28 07:25buy8100.301.57881.57271.5798
16192006.04.28 07:58buy8110.901.57681.57271.5778
16202006.04.28 08:48buy8122.701.57461.57251.5756
16212006.04.28 09:19s/l8090.101.57271.57271.5818-67.099595.31
16222006.04.28 09:19s/l8100.301.57271.57271.5798-151.589443.73
16232006.04.28 09:19s/l8110.901.57271.57271.5778-305.649138.09
16242006.04.28 09:19close8122.701.57271.57251.5756-424.928713.17
16252006.04.28 09:19sell8130.101.57251.58061.5715
16262006.04.28 09:31t/p8130.101.57151.58061.57158.288721.45
16272006.04.28 09:31sell8140.101.57091.57901.5699
16282006.04.28 09:32t/p8140.101.56991.57901.56998.288729.73
16292006.04.28 09:32sell8150.101.56931.57741.5683
16302006.04.28 09:34sell8160.301.57151.57761.5705
16312006.04.28 11:43t/p8160.301.57051.57761.570524.848754.57
16322006.04.28 11:43close8150.101.57041.57741.5683-9.118745.46
16332006.04.28 11:43sell8170.101.57021.57831.5692
16342006.04.28 13:42t/p8170.101.56921.57831.56928.288753.74
16352006.04.28 13:42sell8180.101.56871.57681.5677
16362006.04.28 13:52t/p8180.101.56771.57681.56778.288762.02
16372006.04.28 13:52sell8190.101.56721.57531.5662
16382006.04.28 15:06t/p8190.101.56621.57531.56628.288770.30
16392006.04.28 15:06sell8200.101.56541.57351.5644
16402006.04.28 15:32sell8210.301.56741.57351.5664
16412006.04.28 16:39t/p8210.301.56641.57351.566424.848795.14
16422006.04.28 16:39close8200.101.56631.57351.5644-7.458787.69
16432006.04.28 16:39sell8220.101.56601.57411.5650
16442006.04.28 20:00t/p8220.101.56501.57411.56508.288795.97
16452006.04.28 20:00sell8230.101.56431.57241.5633
16462006.05.01 06:53sell8240.301.56631.57241.5653
16472006.05.01 07:11t/p8240.301.56531.57241.565324.848820.81
16482006.05.01 07:11close8230.101.56531.57241.5633-8.958811.86
16492006.05.01 07:11buy8250.101.56561.55751.5666
16502006.05.01 11:32buy8260.301.56361.55751.5646
16512006.05.01 13:05buy8270.901.56151.55741.5625
16522006.05.01 13:11buy8282.701.55941.55731.5604
16532006.05.01 13:13t/p8282.701.56041.55731.5604223.649035.50
16542006.05.01 13:13close8270.901.56061.55741.5625-67.098968.41
16552006.05.01 13:13close8260.301.56041.55751.5646-79.528888.89
16562006.05.01 13:13close8250.101.56051.55751.5666-42.248846.65
16572006.05.01 13:14sell8290.101.56041.56851.5594
16582006.05.01 16:25sell8300.301.56241.56851.5614
16592006.05.01 21:26t/p8300.301.56141.56851.561424.848871.49
16602006.05.01 21:26close8290.101.56141.56851.5594-8.288863.21
16612006.05.01 21:26buy8310.101.56171.55361.5627
16622006.05.02 02:58t/p8310.101.56271.55361.56278.798871.99
16632006.05.02 02:58buy8320.101.56311.55501.5641
16642006.05.02 06:21t/p8320.101.56411.55501.56418.288880.27
16652006.05.02 06:21buy8330.101.56451.55641.5655
16662006.05.02 08:41buy8340.301.56241.55631.5634
16672006.05.02 11:18t/p8340.301.56341.55631.563424.858905.12
16682006.05.02 11:18close8330.101.56341.55641.5655-9.118896.01
16692006.05.02 11:18buy8350.101.56361.55551.5646
16702006.05.02 12:19buy8360.301.56161.55551.5626
16712006.05.02 12:20t/p8360.301.56261.55551.562624.858920.86
16722006.05.02 12:20close8350.101.56261.55551.5646-8.288912.58
16732006.05.02 12:20buy8370.101.56261.55451.5636
16742006.05.02 17:04buy8380.301.56061.55451.5616
16752006.05.02 17:10t/p8380.301.56161.55451.561624.858937.43
16762006.05.02 17:10close8370.101.56161.55451.5636-8.288929.15
16772006.05.02 17:10sell8390.101.56151.56961.5605
16782006.05.02 21:24t/p8390.101.56051.56961.56058.288937.43
16792006.05.02 21:24sell8400.101.55991.56801.5589
16802006.05.03 02:40sell8410.301.56191.56801.5609
16812006.05.03 02:56t/p8410.301.56091.56801.560924.848962.27
16822006.05.03 02:56close8400.101.56091.56801.5589-8.958953.32
16832006.05.03 02:56buy8420.101.56101.55291.5620
16842006.05.03 06:12t/p8420.101.56201.55291.56208.288961.60
16852006.05.03 06:12buy8430.101.56251.55441.5635
16862006.05.03 06:18buy8440.301.56051.55441.5615
16872006.05.03 06:33buy8450.901.55841.55431.5594
16882006.05.03 07:15t/p8450.901.55941.55431.559474.559036.15
16892006.05.03 07:15close8440.301.55941.55441.5615-27.339008.82
16902006.05.03 07:15close8430.101.55911.55441.5635-28.168980.66
16912006.05.03 07:15sell8460.101.55921.56731.5582
16922006.05.03 08:00sell8470.301.56131.56741.5603
16932006.05.03 09:21sell8480.901.56331.56741.5623
16942006.05.03 10:53t/p8480.901.56231.56741.562374.529055.18
16952006.05.03 10:53close8470.301.56231.56741.5603-24.849030.34
16962006.05.03 10:53close8460.101.56261.56731.5582-28.159002.19
16972006.05.03 10:53buy8490.101.56281.55471.5638
16982006.05.03 15:05buy8500.301.56081.55471.5618
16992006.05.03 15:05t/p8500.301.56181.55471.561824.859027.04
17002006.05.03 15:05close8490.101.56181.55471.5638-8.299018.75
17012006.05.03 15:05sell8510.101.56171.56981.5607
17022006.05.03 15:17t/p8510.101.56071.56981.56078.289027.03
17032006.05.03 15:17sell8520.101.56031.56841.5593
17042006.05.03 21:20sell8530.301.56231.56841.5613
17052006.05.04 06:39sell8540.901.56451.56861.5635
17062006.05.04 07:11t/p8540.901.56351.56861.563574.529101.55
17072006.05.04 07:11close8530.301.56341.56841.5613-33.359068.20
17082006.05.04 07:11close8520.101.56361.56841.5593-29.339038.87
17092006.05.04 07:11buy8550.101.56351.55541.5645
17102006.05.04 07:43buy8560.301.56141.55531.5624
17112006.05.04 08:08t/p8560.301.56241.55531.562424.859063.72
17122006.05.04 08:08close8550.101.56241.55541.5645-9.129054.60
17132006.05.04 08:08sell8570.101.56221.57031.5612
17142006.05.04 08:25t/p8570.101.56121.57031.56128.289062.88
17152006.05.04 08:25sell8580.101.56081.56891.5598
17162006.05.04 12:01sell8590.301.56301.56911.5620
17172006.05.04 12:05t/p8590.301.56201.56911.562024.849087.72
17182006.05.04 12:05close8580.101.56171.56891.5598-7.459080.27
17192006.05.04 12:05sell8600.101.56141.56951.5604
17202006.05.04 13:14sell8610.301.56341.56951.5624
17212006.05.04 13:35t/p8610.301.56241.56951.562424.849105.11
17222006.05.04 13:35close8600.101.56241.56951.5604-8.289096.83
17232006.05.04 13:35sell8620.101.56191.57001.5609
17242006.05.04 15:00t/p8620.101.56091.57001.56098.289105.11
17252006.05.04 15:00sell8630.101.56031.56841.5593
17262006.05.04 15:39t/p8630.101.55931.56841.55938.289113.39
17272006.05.04 15:39sell8640.101.55891.56701.5579
17282006.05.04 16:12sell8650.301.56101.56711.5600
17292006.05.04 17:31t/p8650.301.56001.56711.560024.849138.23
17302006.05.04 17:31close8640.101.56001.56701.5579-9.119129.12
17312006.05.04 17:31sell8660.101.55971.56781.5587
17322006.05.04 18:12t/p8660.101.55871.56781.55878.289137.40
17332006.05.04 18:12sell8670.101.55821.56631.5572
17342006.05.04 20:56sell8680.301.56021.56631.5592
17352006.05.04 21:19t/p8680.301.55921.56631.559224.849162.24
17362006.05.04 21:19close8670.101.55921.56631.5572-8.289153.96
17372006.05.04 21:19sell8690.101.55901.56711.5580
17382006.05.04 21:37sell8700.301.56101.56711.5600
17392006.05.04 21:37t/p8700.301.56001.56711.560024.849178.80
17402006.05.04 21:37close8690.101.56001.56711.5580-8.299170.51
17412006.05.04 21:37sell8710.101.55981.56791.5588
17422006.05.05 00:06t/p8710.101.55881.56791.55887.619178.12
17432006.05.05 00:06sell8720.101.55831.56641.5573
17442006.05.05 06:25sell8730.301.56031.56641.5593
17452006.05.05 07:39sell8740.901.56231.56641.5613
17462006.05.05 07:52t/p8740.901.56131.56641.561374.539252.65
17472006.05.05 07:52close8730.301.56131.56641.5593-24.849227.81
17482006.05.05 07:52close8720.101.56161.56641.5573-27.329200.49
17492006.05.05 07:52buy8750.101.56171.55361.5627
17502006.05.05 12:02t/p8750.101.56271.55361.56278.289208.77
17512006.05.05 12:02buy8760.101.56311.55501.5641
17522006.05.05 12:31buy8770.301.56111.55501.5621
17532006.05.05 12:31buy8780.901.55901.55491.5600
17542006.05.05 12:32t/p8780.901.56001.55491.560074.549283.31
17552006.05.05 12:32close8770.301.56001.55501.5621-27.349255.97
17562006.05.05 12:32close8760.101.56031.55501.5641-23.199232.78
17572006.05.05 12:32buy8790.101.56041.55231.5614
17582006.05.05 12:38t/p8790.101.56141.55231.56148.289241.06
17592006.05.05 12:38buy8800.101.56191.55381.5629
17602006.05.05 14:33buy8810.301.55981.55371.5608
17612006.05.05 14:45t/p8810.301.56081.55371.560824.859265.91
17622006.05.05 14:45close8800.101.56081.55381.5629-9.119256.80
17632006.05.05 14:45sell8820.101.56071.56881.5597
17642006.05.05 14:49t/p8820.101.55971.56881.55978.289265.08
17652006.05.05 14:49sell8830.101.55931.56741.5583
17662006.05.05 15:16sell8840.301.56141.56751.5604
17672006.05.05 15:51t/p8840.301.56041.56751.560424.849289.92
17682006.05.05 15:51close8830.101.56041.56741.5583-9.119280.81
17692006.05.05 15:51sell8850.101.56041.56851.5594
17702006.05.05 18:26t/p8850.101.55941.56851.55948.289289.09
17712006.05.05 18:26sell8860.101.55901.56711.5580
17722006.05.05 18:57sell8870.301.56101.56711.5600
17732006.05.07 23:16t/p8870.301.56001.56711.560024.849313.93
17742006.05.07 23:16close8860.101.56001.56711.5580-8.299305.64
17752006.05.07 23:16sell8880.101.55971.56781.5587
17762006.05.08 06:32sell8890.301.56171.56781.5607
17772006.05.08 08:00t/p8890.301.56071.56781.560724.849330.48
17782006.05.08 08:00close8880.101.56071.56781.5587-8.959321.53
17792006.05.08 08:00buy8900.101.56101.55291.5620
17802006.05.08 08:37buy8910.301.55901.55291.5600
17812006.05.08 13:33t/p8910.301.56001.55291.560024.849346.37
17822006.05.08 13:33close8900.101.56001.55291.5620-8.299338.08
17832006.05.08 13:33sell8920.101.55991.56801.5589
17842006.05.08 14:07sell8930.301.56191.56801.5609
17852006.05.08 14:14t/p8930.301.56091.56801.560924.849362.92
17862006.05.08 14:14close8920.101.56091.56801.5589-8.289354.64
17872006.05.08 14:14buy8940.101.56111.55301.5621
17882006.05.08 14:55t/p8940.101.56211.55301.56218.289362.92
17892006.05.08 14:55buy8950.101.56251.55441.5635
17902006.05.08 18:32buy8960.301.56051.55441.5615
17912006.05.08 20:14t/p8960.301.56151.55441.561524.859387.77
17922006.05.08 20:14close8950.101.56151.55441.5635-8.289379.49
17932006.05.08 20:14sell8970.101.56121.56931.5602
17942006.05.09 01:50t/p8970.101.56021.56931.56027.619387.10
17952006.05.09 01:50sell8980.101.55971.56781.5587
17962006.05.09 06:32sell8990.301.56181.56791.5608
17972006.05.09 06:32t/p8990.301.56081.56791.560824.849411.94
17982006.05.09 06:32close8980.101.56071.56781.5587-8.289403.66
17992006.05.09 06:32buy9000.101.56081.55271.5618
18002006.05.09 12:13buy9010.301.55851.55241.5595
18012006.05.09 13:31t/p9010.301.55951.55241.559524.859428.51
18022006.05.09 13:31close9000.101.55951.55271.5618-10.779417.74
18032006.05.09 13:31sell9020.101.55931.56741.5583
18042006.05.09 14:10t/p9020.101.55831.56741.55838.289426.02
18052006.05.09 14:10sell9030.101.55791.56601.5569
18062006.05.09 14:21t/p9030.101.55691.56601.55698.289434.30
18072006.05.09 14:21sell9040.101.55641.56451.5554
18082006.05.09 14:45sell9050.301.55871.56481.5577
18092006.05.09 14:48t/p9050.301.55771.56481.557724.849459.14
18102006.05.09 14:48close9040.101.55771.56451.5554-10.769448.38
18112006.05.09 14:48sell9060.101.55791.56601.5569
18122006.05.09 17:52t/p9060.101.55691.56601.55698.289456.66
18132006.05.09 17:52sell9070.101.55651.56461.5555
18142006.05.10 09:32sell9080.301.55861.56471.5576
18152006.05.10 13:56sell9090.901.56071.56481.5597
18162006.05.10 14:27t/p9090.901.55971.56481.559774.529531.18
18172006.05.10 14:27close9080.301.55971.56471.5576-27.329503.86
18182006.05.10 14:27close9070.101.56001.56461.5555-29.669474.20
18192006.05.10 14:27buy9100.101.56021.55211.5612
18202006.05.10 18:36buy9110.301.55821.55211.5592
18212006.05.10 18:36t/p9110.301.55921.55211.559224.859499.05
18222006.05.10 18:36close9100.101.55921.55211.5612-8.289490.77
18232006.05.10 18:36sell9120.101.55951.56761.5585
18242006.05.10 18:37t/p9120.101.55851.56761.55858.299499.06
18252006.05.10 18:37sell9130.101.55811.56621.5571
18262006.05.10 18:43t/p9130.101.55711.56621.55718.289507.34
18272006.05.10 18:43sell9140.101.55661.56471.5556
18282006.05.10 21:10sell9150.301.55861.56471.5576
18292006.05.11 06:50sell9160.901.56061.56471.5596
18302006.05.11 08:06sell9172.701.56271.56481.5617
18312006.05.11 08:27t/p9172.701.56171.56481.5617223.579730.91
18322006.05.11 08:27close9160.901.56171.56471.5596-81.979648.94
18332006.05.11 08:27close9150.301.56211.56471.5576-92.979555.97
18342006.05.11 08:27close9140.101.56201.56471.5556-46.739509.24
18352006.05.11 08:27buy9180.101.56241.55431.5634
18362006.05.11 09:51buy9190.301.56031.55421.5613
18372006.05.11 11:44t/p9190.301.56131.55421.561324.859534.09
18382006.05.11 11:44close9180.101.56151.55431.5634-7.459526.64
18392006.05.11 11:44sell9200.101.56131.56941.5603
18402006.05.11 11:48t/p9200.101.56031.56941.56038.289534.92
18412006.05.11 11:48sell9210.101.55991.56801.5589
18422006.05.11 12:21t/p9210.101.55891.56801.55898.289543.20
18432006.05.11 12:21sell9220.101.55851.56661.5575
18442006.05.11 13:36t/p9220.101.55751.56661.55758.289551.48
18452006.05.11 13:36sell9230.101.55711.56521.5561
18462006.05.11 15:04sell9240.301.55911.56521.5581
18472006.05.11 15:08t/p9240.301.55811.56521.558124.849576.32
18482006.05.11 15:08close9230.101.55791.56521.5561-6.639569.69
18492006.05.11 15:08sell9250.101.55771.56581.5567
18502006.05.11 15:57t/p9250.101.55671.56581.55678.289577.97
18512006.05.11 15:57sell9260.101.55621.56431.5552
18522006.05.11 16:28sell9270.301.55821.56431.5572
18532006.05.11 16:41t/p9270.301.55721.56431.557224.849602.81
18542006.05.11 16:41close9260.101.55711.56431.5552-7.459595.36
18552006.05.11 16:41sell9280.101.55691.56501.5559
18562006.05.12 00:10sell9290.301.55891.56501.5579
18572006.05.12 00:12t/p9290.301.55791.56501.557924.849620.20
18582006.05.12 00:12close9280.101.55791.56501.5559-8.959611.25
18592006.05.12 00:12buy9300.101.55841.55031.5594
18602006.05.12 06:15buy9310.301.55631.55021.5573
18612006.05.12 06:48t/p9310.301.55731.55021.557324.859636.10
18622006.05.12 06:48close9300.101.55731.55031.5594-9.119626.99
18632006.05.12 06:48sell9320.101.55721.56531.5562
18642006.05.12 06:53t/p9320.101.55621.56531.55628.289635.27
18652006.05.12 06:53sell9330.101.55571.56381.5547
18662006.05.12 07:27t/p9330.101.55471.56381.55478.289643.55
18672006.05.12 07:27sell9340.101.55431.56241.5533
18682006.05.12 08:17t/p9340.101.55331.56241.55338.289651.83
18692006.05.12 08:17sell9350.101.55291.56101.5519
18702006.05.12 09:02t/p9350.101.55191.56101.55198.289660.11
18712006.05.12 09:02sell9360.101.55131.55941.5503
18722006.05.12 09:33t/p9360.101.55031.55941.55038.289668.39
18732006.05.12 09:33sell9370.101.54981.55791.5488
18742006.05.12 09:36sell9380.301.55191.55801.5509
18752006.05.12 09:41t/p9380.301.55091.55801.550924.849693.23
18762006.05.12 09:41close9370.101.55091.55791.5488-9.119684.12
18772006.05.12 09:41sell9390.101.55021.55831.5492
18782006.05.12 10:04sell9400.301.55241.55851.5514
18792006.05.12 10:07t/p9400.301.55141.55851.551424.849708.96
18802006.05.12 10:07close9390.101.55101.55831.5492-6.629702.34
18812006.05.12 10:07sell9410.101.55071.55881.5497
18822006.05.12 11:55t/p9410.101.54971.55881.54978.289710.62
18832006.05.12 11:55sell9420.101.54921.55731.5482
18842006.05.12 12:38sell9430.301.55141.55751.5504
18852006.05.12 12:39t/p9430.301.55041.55751.550424.849735.46
18862006.05.12 12:39close9420.101.55031.55731.5482-9.119726.35
18872006.05.12 12:39sell9440.101.55041.55851.5494
18882006.05.12 12:40sell9450.301.55251.55861.5515
18892006.05.12 12:40t/p9450.301.55151.55861.551524.849751.19
18902006.05.12 12:40close9440.101.55151.55851.5494-9.109742.09
18912006.05.12 12:40sell9460.101.55121.55931.5502
18922006.05.12 12:47t/p9460.101.55021.55931.55028.289750.37
18932006.05.12 12:47sell9470.101.54981.55791.5488
18942006.05.12 14:01sell9480.301.55181.55791.5508
18952006.05.12 14:03t/p9480.301.55081.55791.550824.849775.21
18962006.05.12 14:03close9470.101.55081.55791.5488-8.289766.93
18972006.05.12 14:03sell9490.101.55081.55891.5498
18982006.05.12 14:22t/p9490.101.54981.55891.54988.289775.21
18992006.05.12 14:22sell9500.101.54931.55741.5483
19002006.05.12 14:34sell9510.301.55151.55761.5505
19012006.05.12 14:35t/p9510.301.55051.55761.550524.849800.05
19022006.05.12 14:35close9500.101.55041.55741.5483-9.119790.94
19032006.05.12 14:36sell9520.101.55021.55831.5492
19042006.05.12 15:27t/p9520.101.54921.55831.54928.289799.22
19052006.05.12 15:27sell9530.101.54851.55661.5475
19062006.05.12 17:09t/p9530.101.54751.55661.54758.289807.50
19072006.05.12 17:09sell9540.101.54711.55521.5461
19082006.05.12 18:23sell9550.301.54911.55521.5481
19092006.05.12 18:40t/p9550.301.54811.55521.548124.849832.34
19102006.05.12 18:40close9540.101.54811.55521.5461-8.289824.06
19112006.05.12 18:40sell9560.101.54761.55571.5466
19122006.05.14 22:59t/p9560.101.54661.55571.54668.289832.34
19132006.05.14 22:59buy9570.101.54661.53851.5476
19142006.05.14 23:53t/p9570.101.54761.53851.54768.299840.63
19152006.05.14 23:53sell9580.101.54761.55571.5466
19162006.05.15 00:17t/p9580.101.54661.55571.54667.619848.24
19172006.05.15 00:17buy9590.101.54661.53851.5476
19182006.05.15 00:22t/p9590.101.54761.53851.54768.299856.53
19192006.05.15 00:22buy9600.101.54801.53991.5490
19202006.05.15 01:30t/p9600.101.54901.53991.54908.289864.81
19212006.05.15 01:30buy9610.101.54941.54131.5504
19222006.05.15 02:51buy9620.301.54741.54131.5484
19232006.05.15 02:51t/p9620.301.54841.54131.548424.859889.66
19242006.05.15 02:51close9610.101.54841.54131.5504-8.299881.37
19252006.05.15 02:51buy9630.101.54851.54041.5495
19262006.05.15 06:04t/p9630.101.54951.54041.54958.289889.65
19272006.05.15 06:04buy9640.101.54991.54181.5509
19282006.05.15 06:44buy9650.301.54771.54161.5487
19292006.05.15 07:03t/p9650.301.54871.54161.548724.859914.50
19302006.05.15 07:03close9640.101.54871.54181.5509-9.949904.56
19312006.05.15 07:03buy9660.101.54921.54111.5502
19322006.05.15 07:12t/p9660.101.55021.54111.55028.289912.84
19332006.05.15 07:12buy9670.101.55061.54251.5516
19342006.05.15 07:39buy9680.301.54851.54241.5495
19352006.05.15 07:46t/p9680.301.54951.54241.549524.859937.69
19362006.05.15 07:46close9670.101.54951.54251.5516-9.129928.57
19372006.05.15 07:46buy9690.101.54981.54171.5508
19382006.05.15 08:06t/p9690.101.55081.54171.55088.289936.85
19392006.05.15 08:06buy9700.101.55121.54311.5522
19402006.05.15 08:59t/p9700.101.55221.54311.55228.299945.14
19412006.05.15 08:59buy9710.101.55261.54451.5536
19422006.05.15 10:03buy9720.301.55061.54451.5516
19432006.05.15 10:05t/p9720.301.55161.54451.551624.849969.98
19442006.05.15 10:05close9710.101.55161.54451.5536-8.289961.70
19452006.05.15 10:05buy9730.101.55181.54371.5528
19462006.05.16 07:27t/p9730.101.55281.54371.55288.799970.50
19472006.05.16 07:27buy9740.101.55321.54511.5542
19482006.05.16 07:50t/p9740.101.55421.54511.55428.289978.78
19492006.05.16 07:50buy9750.101.55471.54661.5557
19502006.05.16 07:53buy9760.301.55271.54661.5537
19512006.05.16 08:13t/p9760.301.55371.54661.553724.8510003.63
19522006.05.16 08:13close9750.101.55391.54661.5557-6.639997.00
19532006.05.16 08:13buy9770.101.55411.54601.5551
19542006.05.16 12:34buy9780.301.55211.54601.5531
19552006.05.16 12:34t/p9780.301.55311.54601.553124.8510021.85
19562006.05.16 12:34close9770.101.55311.54601.5551-8.2910013.56
19572006.05.16 12:34buy9790.101.55341.54531.5544
19582006.05.16 12:46buy9800.301.55141.54531.5524
19592006.05.16 12:49t/p9800.301.55241.54531.552424.8510038.41
19602006.05.16 12:49close9790.101.55241.54531.5544-8.2910030.12
19612006.05.16 12:49buy9810.101.55241.54431.5534
19622006.05.16 14:45t/p9810.101.55341.54431.55348.2910038.41
19632006.05.16 14:45sell9820.101.55361.56171.5526
19642006.05.16 14:46t/p9820.101.55261.56171.55268.2810046.69
19652006.05.16 14:46sell9830.101.55221.56031.5512
19662006.05.16 15:34sell9840.301.55431.56041.5533
19672006.05.16 15:51t/p9840.301.55331.56041.553324.8410071.53
19682006.05.16 15:51close9830.101.55311.56031.5512-7.4510064.08
19692006.05.16 15:51buy9850.101.55321.54511.5542
19702006.05.17 03:18buy9860.301.55111.54501.5521
19712006.05.17 06:42t/p9860.301.55211.54501.552124.8510088.93
19722006.05.17 06:42close9850.101.55211.54511.5542-8.6010080.32
19732006.05.17 06:42sell9870.101.55201.56011.5510
19742006.05.17 06:53t/p9870.101.55101.56011.55108.2810088.60
19752006.05.17 06:53sell9880.101.55061.55871.5496
19762006.05.17 11:52sell9890.301.55261.55871.5516
19772006.05.17 12:07t/p9890.301.55161.55871.551624.8510113.45
19782006.05.17 12:07close9880.101.55151.55871.5496-7.4510106.00
19792006.05.17 12:07buy9900.101.55171.54361.5527
19802006.05.17 12:31t/p9900.101.55271.54361.55278.2810114.28
19812006.05.17 12:31buy9910.101.55331.54521.5543
19822006.05.17 12:46buy9920.301.55121.54511.5522
19832006.05.17 12:58t/p9920.301.55221.54511.552224.8510139.13
19842006.05.17 12:58close9910.101.55231.54521.5543-8.2810130.85
19852006.05.17 12:58buy9930.101.55251.54441.5535
19862006.05.17 14:05buy9940.301.55041.54431.5514
19872006.05.17 14:27t/p9940.301.55141.54431.551424.8410155.69
19882006.05.17 14:27close9930.101.55141.54441.5535-9.1110146.58
19892006.05.17 14:27sell9950.101.55131.55941.5503
19902006.05.17 14:28t/p9950.101.55031.55941.55038.2810154.86
19912006.05.17 14:28sell9960.101.54971.55781.5487
19922006.05.17 14:33sell9970.301.55171.55781.5507
19932006.05.17 14:33t/p9970.301.55071.55781.550724.8410179.70
19942006.05.17 14:33close9960.101.55041.55781.5487-5.8010173.90
19952006.05.17 14:33sell9980.101.55021.55831.5492
19962006.05.17 15:30t/p9980.101.54921.55831.54928.2810182.18
19972006.05.17 15:30sell9990.101.54871.55681.5477
19982006.05.17 15:31sell10000.301.55081.55691.5498
19992006.05.17 15:32t/p10000.301.54981.55691.549824.8410207.02
20002006.05.17 15:32close9990.101.54981.55681.5477-9.1110197.91
20012006.05.17 15:32sell10010.101.54991.55801.5489
20022006.05.17 15:38t/p10010.101.54891.55801.54898.2910206.20
20032006.05.17 15:38sell10020.101.54841.55651.5474
20042006.05.17 20:29t/p10020.101.54741.55651.54748.2910214.49
20052006.05.17 20:29sell10030.101.54691.55501.5459
20062006.05.17 22:03sell10040.301.54891.55501.5479
20072006.05.17 22:10t/p10040.301.54791.55501.547924.8710239.36
20082006.05.17 22:10close10030.101.54791.55501.5459-8.2910231.07
20092006.05.17 22:10sell10050.101.54771.55581.5467
20102006.05.18 06:58t/p10050.101.54671.55581.54676.2810237.35
20112006.05.18 06:58buy10060.101.54671.53861.5477
20122006.05.18 07:00t/p10060.101.54771.53861.54778.2910245.64
20132006.05.18 07:00sell10070.101.54771.55581.5467
20142006.05.18 07:31t/p10070.101.54671.55581.54678.2910253.93
20152006.05.18 07:31sell10080.101.54631.55441.5453
20162006.05.18 08:00sell10090.301.54851.55461.5475
20172006.05.18 08:04t/p10090.301.54751.55461.547524.8710278.80
20182006.05.18 08:04close10080.101.54751.55441.5453-9.9410268.86
20192006.05.18 08:04buy10100.101.54761.53951.5486
20202006.05.18 08:13t/p10100.101.54861.53951.54868.3010277.16
20212006.05.18 08:13buy10110.101.54901.54091.5500
20222006.05.18 08:31t/p10110.101.55001.54091.55008.2910285.45
20232006.05.18 08:31buy10120.101.55061.54251.5516
20242006.05.18 09:58t/p10120.101.55161.54251.55168.3010293.75
20252006.05.18 09:58buy10130.101.55201.54391.5530
20262006.05.18 10:39buy10140.301.55001.54391.5510
20272006.05.18 10:57t/p10140.301.55101.54391.551024.8810318.63
20282006.05.18 10:57close10130.101.55101.54391.5530-8.2910310.34
20292006.05.18 10:57buy10150.101.55101.54291.5520
20302006.05.18 12:37t/p10150.101.55201.54291.55208.2910318.63
20312006.05.18 12:37buy10160.101.55251.54441.5535
20322006.05.18 13:12buy10170.301.55051.54441.5515
20332006.05.18 13:23t/p10170.301.55151.54441.551524.8910343.52
20342006.05.18 13:23close10160.101.55151.54441.5535-8.2910335.23
20352006.05.18 13:23buy10180.101.55151.54341.5525
20362006.05.18 20:41buy10190.301.54951.54341.5505
20372006.05.18 20:48t/p10190.301.55051.54341.550524.8910360.12
20382006.05.18 20:48close10180.101.55051.54341.5525-8.3010351.82
20392006.05.18 20:48sell10200.101.55011.55821.5491
20402006.05.18 20:51t/p10200.101.54911.55821.54918.3010360.12
20412006.05.18 20:51sell10210.101.54871.55681.5477
20422006.05.19 00:27sell10220.301.55071.55681.5497
20432006.05.19 06:55sell10230.901.55271.55681.5517
20442006.05.19 07:00t/p10230.901.55171.55681.551774.6710434.79
20452006.05.19 07:00close10220.301.55171.55681.5497-24.8910409.90
20462006.05.19 07:00close10210.101.55181.55681.5477-26.3910383.51
20472006.05.19 07:00buy10240.101.55161.54351.5526
20482006.05.19 07:01t/p10240.101.55261.54351.55268.3010391.81
20492006.05.19 07:01buy10250.101.55321.54511.5542
20502006.05.19 07:09t/p10250.101.55421.54511.55428.3010400.11
20512006.05.19 07:09buy10260.101.55461.54651.5556
20522006.05.19 07:31t/p10260.101.55561.54651.55568.3010408.41
20532006.05.19 07:31buy10270.101.55601.54791.5570
20542006.05.19 07:48t/p10270.101.55701.54791.55708.3010416.71
20552006.05.19 07:48buy10280.101.55741.54931.5584
20562006.05.19 07:59buy10290.301.55531.54921.5563
20572006.05.19 08:24t/p10290.301.55631.54921.556324.9010441.61
20582006.05.19 08:24close10280.101.55641.54931.5584-8.3010433.31
20592006.05.19 08:24buy10300.101.55661.54851.5576
20602006.05.19 09:50t/p10300.101.55761.54851.55768.3010441.61
20612006.05.19 09:50buy10310.101.55801.54991.5590
20622006.05.19 10:38buy10320.301.55581.54971.5568
20632006.05.19 11:00t/p10320.301.55681.54971.556824.9010466.51
20642006.05.19 11:00close10310.101.55681.54991.5590-9.9610456.55
20652006.05.19 11:00buy10330.101.55691.54881.5579
20662006.05.19 13:22buy10340.301.55461.54851.5556
20672006.05.19 13:27t/p10340.301.55561.54851.555624.9010481.45
20682006.05.19 13:27close10330.101.55561.54881.5579-10.7910470.66
20692006.05.19 13:27buy10350.101.55581.54771.5568
20702006.05.19 14:08buy10360.301.55381.54771.5548
20712006.05.19 14:13t/p10360.301.55481.54771.554824.8910495.55
20722006.05.19 14:13close10350.101.55481.54771.5568-8.3010487.25
20732006.05.19 14:13sell10370.101.55471.56281.5537
20742006.05.19 14:27t/p10370.101.55371.56281.55378.3010495.55
20752006.05.19 14:27sell10380.101.55331.56141.5523
20762006.05.19 17:14sell10390.301.55531.56141.5543
20772006.05.19 17:42t/p10390.301.55431.56141.554324.8710520.42
20782006.05.19 17:42close10380.101.55431.56141.5523-8.2910512.13
20792006.05.19 17:42sell10400.101.55381.56191.5528
20802006.05.22 04:24t/p10400.101.55281.56191.55287.6210519.75
20812006.05.22 04:24sell10410.101.55221.56031.5512
20822006.05.22 05:50sell10420.301.55421.56031.5532
20832006.05.22 06:19t/p10420.301.55321.56031.553224.8810544.63
20842006.05.22 06:19close10410.101.55321.56031.5512-8.2910536.34
20852006.05.22 06:19buy10430.101.55351.54541.5545
20862006.05.22 07:48buy10440.301.55151.54541.5525
20872006.05.22 10:01t/p10440.301.55251.54541.552524.8810561.22
20882006.05.22 10:01close10430.101.55251.54541.5545-8.2910552.93
20892006.05.22 10:01sell10450.101.55211.56021.5511
20902006.05.22 10:29t/p10450.101.55111.56021.55118.2910561.22
20912006.05.22 10:29sell10460.101.55071.55881.5497
20922006.05.22 14:20t/p10460.101.54971.55881.54978.2910569.51
20932006.05.22 14:20sell10470.101.54911.55721.5481
20942006.05.22 15:13t/p10470.101.54811.55721.54818.2910577.80
20952006.05.22 15:13sell10480.101.54771.55581.5467
20962006.05.22 15:27sell10490.301.54971.55581.5487
20972006.05.22 15:40t/p10490.301.54871.55581.548724.8810602.68
20982006.05.22 15:40close10480.101.54871.55581.5467-8.2910594.39
20992006.05.22 15:40sell10500.101.54841.55651.5474
21002006.05.22 15:54t/p10500.101.54741.55651.54748.2910602.68
21012006.05.22 15:54sell10510.101.54701.55511.5460
21022006.05.22 16:08sell10520.301.54901.55511.5480
21032006.05.22 16:19t/p10520.301.54801.55511.548024.8710627.55
21042006.05.22 16:19close10510.101.54791.55511.5460-7.4610620.09
21052006.05.22 16:19sell10530.101.54771.55581.5467
21062006.05.22 18:03sell10540.301.54991.55601.5489
21072006.05.22 18:10t/p10540.301.54891.55601.548924.8710644.96
21082006.05.22 18:10close10530.101.54871.55581.5467-8.2910636.67
21092006.05.22 18:10sell10550.101.54841.55651.5474
21102006.05.23 03:28sell10560.301.55051.55661.5495
21112006.05.23 03:51t/p10560.301.54951.55661.549524.8710661.54
21122006.05.23 03:51close10550.101.54931.55651.5474-8.1310653.41
21132006.05.23 03:51buy10570.101.54941.54131.5504
21142006.05.23 06:59buy10580.301.54721.54111.5482
21152006.05.23 07:18t/p10580.301.54821.54111.548224.8810678.29
21162006.05.23 07:18close10570.101.54821.54131.5504-9.9610668.33
21172006.05.23 07:18sell10590.101.54811.55621.5471
21182006.05.23 07:32sell10600.301.55041.55651.5494
21192006.05.23 07:32t/p10600.301.54941.55651.549424.8710693.20
21202006.05.23 07:32close10590.101.54931.55621.5471-9.9510683.25
21212006.05.23 07:32sell10610.101.54901.55711.5480
21222006.05.23 07:35sell10620.301.55111.55721.5501
21232006.05.23 07:35t/p10620.301.55011.55721.550124.8810708.13
21242006.05.23 07:35close10610.101.55011.55711.5480-9.1210699.01
21252006.05.23 07:35sell10630.101.54921.55731.5482
21262006.05.23 07:54sell10640.301.55131.55741.5503
21272006.05.23 08:05t/p10640.301.55031.55741.550324.8710723.88
21282006.05.23 08:05close10630.101.55031.55731.5482-9.1210714.76
21292006.05.23 08:05buy10650.101.55071.54261.5517
21302006.05.23 09:00t/p10650.101.55171.54261.55178.2910723.05
21312006.05.23 09:00buy10660.101.55221.54411.5532
21322006.05.23 13:22t/p10660.101.55321.54411.55328.2910731.34
21332006.05.23 13:22buy10670.101.55391.54581.5549
21342006.05.23 18:53buy10680.301.55191.54581.5529
21352006.05.23 19:26t/p10680.301.55291.54581.552924.8810756.22
21362006.05.23 19:26close10670.101.55291.54581.5549-8.2910747.93
21372006.05.23 19:26buy10690.101.55301.54491.5540
21382006.05.23 20:13buy10700.301.55101.54491.5520
21392006.05.23 21:02buy10710.901.54881.54471.5498
21402006.05.23 21:15t/p10710.901.54981.54471.549874.6410822.57
21412006.05.23 21:15close10700.301.54981.54491.5520-29.8610792.71
21422006.05.23 21:15close10690.101.54941.54491.5540-29.8610762.85
21432006.05.23 21:15sell10720.101.54921.55731.5482
21442006.05.23 21:58sell10730.301.55131.55741.5503
21452006.05.23 21:58t/p10730.301.55031.55741.550324.8710787.72
21462006.05.23 21:58close10720.101.55001.55731.5482-6.6310781.09
21472006.05.23 21:58sell10740.101.54991.55801.5489
21482006.05.23 23:27t/p10740.101.54891.55801.54898.2810789.37
21492006.05.23 23:27sell10750.101.54851.55661.5475
21502006.05.24 06:30sell10760.301.55061.55671.5496
21512006.05.24 13:11sell10770.901.55271.55681.5517
21522006.05.24 13:12t/p10770.901.55171.55681.551774.6110863.98
21532006.05.24 13:12close10760.301.55171.55671.5496-27.3510836.63
21542006.05.24 13:12close10750.101.55191.55661.5475-28.8610807.77
21552006.05.24 13:12buy10780.101.55201.54391.5530
21562006.05.24 13:23t/p10780.101.55301.54391.55308.2910816.06
21572006.05.24 13:23buy10790.101.55341.54531.5544
21582006.05.24 14:21t/p10790.101.55441.54531.55448.3010824.36
21592006.05.24 14:21buy10800.101.55491.54681.5559
21602006.05.24 14:35buy10810.301.55281.54671.5538
21612006.05.24 14:38t/p10810.301.55381.54671.553824.8810849.24
21622006.05.24 14:38close10800.101.55391.54681.5559-8.2910840.95
21632006.05.24 14:38buy10820.101.55411.54601.5551
21642006.05.25 06:02t/p10820.101.55511.54601.55519.8010850.76
21652006.05.25 06:02buy10830.101.55551.54741.5565
21662006.05.25 07:20buy10840.301.55341.54731.5544
21672006.05.25 07:21t/p10840.301.55441.54731.554424.8810875.64
21682006.05.25 07:21close10830.101.55441.54741.5565-9.1210866.52
21692006.05.25 07:21buy10850.101.55461.54651.5556
21702006.05.25 07:53t/p10850.101.55561.54651.55568.2910874.81
21712006.05.25 07:53buy10860.101.55611.54801.5571
21722006.05.25 09:11buy10870.301.55411.54801.5551
21732006.05.25 09:14t/p10870.301.55511.54801.555124.8810899.69
21742006.05.25 09:14close10860.101.55521.54801.5571-7.4710892.22
21752006.05.25 09:14buy10880.101.55541.54731.5564
21762006.05.25 11:50t/p10880.101.55641.54731.55648.2910900.51
21772006.05.25 11:50sell10890.101.55651.56461.5555
21782006.05.25 12:01t/p10890.101.55551.56461.55558.2910908.80
21792006.05.25 12:01buy10900.101.55551.54741.5565
21802006.05.25 12:16t/p10900.101.55651.54741.55658.2910917.09
21812006.05.25 12:16buy10910.101.55691.54881.5579
21822006.05.25 18:18t/p10910.101.55791.54881.55798.2910925.38
21832006.05.25 18:18buy10920.101.55831.55021.5593
21842006.05.25 21:34t/p10920.101.55931.55021.55938.2910933.67
21852006.05.25 21:34buy10930.101.55971.55161.5607
21862006.05.26 00:02buy10940.301.55771.55161.5587
21872006.05.26 02:51t/p10940.301.55871.55161.558724.8710958.54
21882006.05.26 02:51close10930.101.55871.55161.5607-7.8010950.74
21892006.05.26 02:51sell10950.101.55841.56651.5574
21902006.05.26 06:48t/p10950.101.55741.56651.55748.2910959.03
21912006.05.26 06:48sell10960.101.55701.56511.5560
21922006.05.26 07:51sell10970.301.55901.56511.5580
21932006.05.26 07:57t/p10970.301.55801.56511.558024.8710983.90
21942006.05.26 07:57close10960.101.55781.56511.5560-6.6310977.27
21952006.05.26 07:57sell10980.101.55761.56571.5566
21962006.05.26 12:02sell10990.301.55961.56571.5586
21972006.05.26 12:06t/p10990.301.55861.56571.558624.8711002.14
21982006.05.26 12:06close10980.101.55861.56571.5566-8.2910993.85
21992006.05.26 12:06sell11000.101.55861.56671.5576
22002006.05.26 13:33sell11010.301.56061.56671.5596
22012006.05.26 13:54sell11020.901.56261.56671.5616
22022006.05.26 13:56t/p11020.901.56161.56671.561674.6111068.46
22032006.05.26 13:56close11010.301.56161.56671.5596-24.8711043.59
22042006.05.26 13:56close11000.101.56191.56671.5576-27.3611016.23
22052006.05.26 13:56buy11030.101.56221.55411.5632
22062006.05.26 14:20t/p11030.101.56321.55411.56328.2911024.52
22072006.05.26 14:20buy11040.101.56361.55551.5646
22082006.05.26 14:42buy11050.301.56161.55551.5626
22092006.05.26 14:46t/p11050.301.56261.55551.562624.8811049.40
22102006.05.26 14:46close11040.101.56261.55551.5646-8.2911041.11
22112006.05.26 14:46buy11060.101.56271.55461.5637
22122006.05.26 16:05t/p11060.101.56371.55461.56378.2911049.40
22132006.05.26 16:05buy11070.101.56411.55601.5651
22142006.05.26 16:40buy11080.301.56211.55601.5631
22152006.05.26 17:01t/p11080.301.56311.55601.563124.8811074.28
22162006.05.26 17:01close11070.101.56321.55601.5651-7.4711066.81
22172006.05.26 17:01buy11090.101.56351.55541.5645
22182006.05.26 17:24buy11100.301.56151.55541.5625
22192006.05.28 22:00t/p11100.301.56251.55541.562524.8911091.70
22202006.05.28 22:00close11090.101.56251.55541.5645-8.3011083.40
22212006.05.28 22:00buy11110.101.56271.55461.5637
22222006.05.29 04:57buy11120.301.56071.55461.5617
22232006.05.29 05:08t/p11120.301.56171.55461.561724.8911108.29
22242006.05.29 05:08close11110.101.56171.55461.5637-7.8011100.50
22252006.05.29 05:08sell11130.101.56161.56971.5606
22262006.05.29 08:04t/p11130.101.56061.56971.56068.3011108.80
22272006.05.29 08:04sell11140.101.56021.56831.5592
22282006.05.29 11:39sell11150.301.56221.56831.5612
22292006.05.29 11:52t/p11150.301.56121.56831.561224.8711133.67
22302006.05.29 11:52close11140.101.56121.56831.5592-8.2911125.38
22312006.05.29 11:52sell11160.101.56101.56911.5600
22322006.05.30 03:05sell11170.301.56311.56921.5621
22332006.05.30 03:05t/p11170.301.56211.56921.562124.8611150.24
22342006.05.30 03:05close11160.101.56211.56911.5600-9.7811140.46
22352006.05.30 03:05sell11180.101.56131.56941.5603
22362006.05.30 03:40t/p11180.101.56031.56941.56038.2811148.74
22372006.05.30 03:40sell11190.101.55991.56801.5589
22382006.05.30 06:06sell11200.301.56191.56801.5609
22392006.05.30 06:06t/p11200.301.56091.56801.560924.8611173.60
22402006.05.30 06:06close11190.101.56081.56801.5589-7.4611166.14
22412006.05.30 06:06sell11210.101.56071.56881.5597
22422006.05.30 06:24t/p11210.101.55971.56881.55978.2811174.42
22432006.05.30 06:24sell11220.101.55931.56741.5583
22442006.05.30 09:52t/p11220.101.55831.56741.55838.2811182.70
22452006.05.30 09:52sell11230.101.55781.56591.5568
22462006.05.30 12:18sell11240.301.55981.56591.5588
22472006.05.30 14:03t/p11240.301.55881.56591.558824.8611207.56
22482006.05.30 14:03close11230.101.55881.56591.5568-8.2811199.28
22492006.05.30 14:03buy11250.101.55891.55081.5599
22502006.05.30 18:47t/p11250.101.55991.55081.55998.2911207.57
22512006.05.30 18:47sell11260.101.56001.56811.5590
22522006.05.30 19:10t/p11260.101.55901.56811.55908.2911215.86
22532006.05.30 19:10buy11270.101.55901.55091.5600
22542006.05.30 22:03t/p11270.101.56001.55091.56008.2811224.14
22552006.05.30 22:03buy11280.101.56041.55231.5614
22562006.05.30 22:24buy11290.301.55841.55231.5594
22572006.05.30 22:26t/p11290.301.55941.55231.559424.8411248.98
22582006.05.30 22:26close11280.101.55941.55231.5614-8.2811240.70
22592006.05.30 22:26buy11300.101.55971.55161.5607
22602006.05.31 07:20buy11310.301.55771.55161.5587
22612006.05.31 08:01t/p11310.301.55871.55161.558724.8411265.54
22622006.05.31 08:01close11300.101.55871.55161.5607-7.7711257.76
22632006.05.31 08:01sell11320.101.55851.56661.5575
22642006.05.31 09:31t/p11320.101.55751.56661.55758.2811266.04
22652006.05.31 09:31sell11330.101.55711.56521.5561
22662006.05.31 09:45sell11340.301.55911.56521.5581
22672006.05.31 10:13t/p11340.301.55811.56521.558124.8311290.87
22682006.05.31 10:13close11330.101.55801.56521.5561-7.4511283.42
22692006.05.31 10:13buy11350.101.55811.55001.5591
22702006.05.31 10:13t/p11350.101.55911.55001.55918.2811291.70
22712006.05.31 10:13buy11360.101.55951.55141.5605
22722006.05.31 12:06t/p11360.101.56051.55141.56058.2811299.98
22732006.05.31 12:06buy11370.101.56091.55281.5619
22742006.05.31 19:21t/p11370.101.56191.55281.56198.2811308.26
22752006.05.31 19:21buy11380.101.56231.55421.5633
22762006.06.01 00:33buy11390.301.56001.55391.5610
22772006.06.01 00:33t/p11390.301.56101.55391.561024.8411333.10
22782006.06.01 00:33close11380.101.56121.55421.5633-7.5911325.51
22792006.06.01 00:33buy11400.101.56131.55321.5623
22802006.06.01 02:46t/p11400.101.56231.55321.56238.2811333.79
22812006.06.01 02:46buy11410.101.56271.55461.5637
22822006.06.01 03:04buy11420.301.56071.55461.5617
22832006.06.01 03:09t/p11420.301.56171.55461.561724.8411358.63
22842006.06.01 03:09close11410.101.56171.55461.5637-8.2811350.35
22852006.06.01 03:09buy11430.101.56191.55381.5629
22862006.06.01 05:54buy11440.301.55991.55381.5609
22872006.06.01 06:19t/p11440.301.56091.55381.560924.8311375.18
22882006.06.01 06:19close11430.101.56091.55381.5629-8.2811366.90
22892006.06.01 06:19sell11450.101.56081.56891.5598
22902006.06.01 09:16sell11460.301.56281.56891.5618
22912006.06.01 09:29t/p11460.301.56181.56891.561824.8311391.73
22922006.06.01 09:29close11450.101.56171.56891.5598-7.4511384.28
22932006.06.01 09:29buy11470.101.56181.55371.5628
22942006.06.01 11:06t/p11470.101.56281.55371.56288.2811392.56
22952006.06.01 11:06buy11480.101.56321.55511.5642
22962006.06.01 12:22t/p11480.101.56421.55511.56428.2711400.83
22972006.06.01 12:22buy11490.101.56461.55651.5656
22982006.06.01 14:09buy11500.301.56261.55651.5636
22992006.06.01 14:09t/p11500.301.56361.55651.563624.8211425.65
23002006.06.01 14:09close11490.101.56361.55651.5656-8.2811417.37
23012006.06.01 14:09buy11510.101.56391.55581.5649
23022006.06.01 14:53buy11520.301.56131.55521.5623
23032006.06.01 14:55t/p11520.301.56231.55521.562324.8311442.20
23042006.06.01 14:55close11510.101.56241.55581.5649-12.4211429.78
23052006.06.01 14:55buy11530.101.56271.55461.5637
23062006.06.01 15:21t/p11530.101.56371.55461.56378.2711438.05
23072006.06.01 15:21sell11540.101.56371.57181.5627
23082006.06.01 16:25t/p11540.101.56271.57181.56278.2711446.32
23092006.06.01 16:25buy11550.101.56271.55461.5637
23102006.06.01 17:17t/p11550.101.56371.55461.56378.2711454.59
23112006.06.01 17:17sell11560.101.56371.57181.5627
23122006.06.01 18:19t/p11560.101.56271.57181.56278.2711462.86
23132006.06.01 18:19buy11570.101.56271.55461.5637
23142006.06.01 18:24t/p11570.101.56371.55461.56378.2711471.13
23152006.06.01 18:24buy11580.101.56411.55601.5651
23162006.06.02 06:55t/p11580.101.56511.55601.56518.7911479.91
23172006.06.02 06:55sell11590.101.56511.57321.5641
23182006.06.02 07:01t/p11590.101.56411.57321.56418.2711488.18
23192006.06.02 07:01buy11600.101.56411.55601.5651
23202006.06.02 07:07t/p11600.101.56511.55601.56518.2811496.46
23212006.06.02 07:07buy11610.101.56551.55741.5665
23222006.06.02 09:47buy11620.301.56341.55731.5644
23232006.06.02 10:43t/p11620.301.56441.55731.564424.8311521.29
23242006.06.02 10:43close11610.101.56441.55741.5665-9.1011512.19
23252006.06.02 10:43sell11630.101.56431.57241.5633
23262006.06.02 11:02t/p11630.101.56331.57241.56338.2711520.46
23272006.06.02 11:02sell11640.101.56291.57101.5619
23282006.06.02 11:54sell11650.301.56491.57101.5639
23292006.06.02 12:04t/p11650.301.56391.57101.563924.8211545.28
23302006.06.02 12:04close11640.101.56391.57101.5619-8.2811537.00
23312006.06.02 12:04buy11660.101.56431.55621.5653
23322006.06.02 12:28buy11670.301.56231.55621.5633
23332006.06.02 12:29t/p11670.301.56331.55621.563324.8311561.83
23342006.06.02 12:29close11660.101.56351.55621.5653-6.6211555.21
23352006.06.02 12:29buy11680.101.56381.55571.5648
23362006.06.02 12:33t/p11680.101.56481.55571.56488.2811563.49
23372006.06.02 12:33buy11690.101.56541.55731.5664
23382006.06.02 12:34buy11700.301.56341.55731.5644
23392006.06.02 13:52buy11710.901.56141.55731.5624
23402006.06.02 13:53t/p11710.901.56241.55731.562474.5011637.99
23412006.06.02 13:53close11700.301.56241.55731.5644-24.8411613.15
23422006.06.02 13:53close11690.101.56221.55731.5664-26.4911586.66
23432006.06.02 13:53sell11720.101.56231.57041.5613
23442006.06.02 13:57t/p11720.101.56131.57041.56138.2811594.94
23452006.06.02 13:57sell11730.101.56071.56881.5597
23462006.06.02 14:50t/p11730.101.55971.56881.55978.2811603.22
23472006.06.02 14:50sell11740.101.55921.56731.5582
23482006.06.02 15:59sell11750.301.56121.56731.5602
23492006.06.02 16:01t/p11750.301.56021.56731.560224.8211628.04
23502006.06.02 16:01close11740.101.56021.56731.5582-8.2811619.76
23512006.06.02 16:01sell11760.101.56011.56821.5591
23522006.06.05 06:22sell11770.301.56211.56821.5611
23532006.06.05 07:59t/p11770.301.56111.56821.561124.8311644.59
23542006.06.05 07:59close11760.101.56111.56821.5591-8.9411635.65
23552006.06.05 07:59buy11780.101.56161.55351.5626
23562006.06.05 08:32t/p11780.101.56261.55351.56268.2811643.93
23572006.06.05 08:32buy11790.101.56311.55501.5641
23582006.06.05 09:03buy11800.301.56091.55481.5619
23592006.06.05 11:44buy11810.901.55881.55471.5598
23602006.06.05 11:47t/p11810.901.55981.55471.559874.5211718.45
23612006.06.05 11:47close11800.301.55981.55481.5619-27.3211691.13
23622006.06.05 11:47close11790.101.55971.55501.5641-28.1511662.98
23632006.06.05 11:48sell11820.101.55921.56731.5582
23642006.06.05 13:39t/p11820.101.55821.56731.55828.2811671.26
23652006.06.05 13:39sell11830.101.55781.56591.5568
23662006.06.05 18:56sell11840.301.55981.56591.5588
23672006.06.05 19:19t/p11840.301.55881.56591.558824.8311696.09
23682006.06.05 19:19close11830.101.55881.56591.5568-8.2811687.81
23692006.06.05 19:19buy11850.101.55901.55091.5600
23702006.06.05 20:47t/p11850.101.56001.55091.56008.2811696.09
23712006.06.05 20:47buy11860.101.56041.55231.5614
23722006.06.05 21:24buy11870.301.55841.55231.5594
23732006.06.05 22:11t/p11870.301.55941.55231.559424.8511720.94
23742006.06.05 22:11close11860.101.55941.55231.5614-8.2811712.66
23752006.06.05 22:11buy11880.101.55971.55161.5607
23762006.06.06 07:07buy11890.301.55771.55161.5587
23772006.06.06 10:25t/p11890.301.55871.55161.558724.8411737.50
23782006.06.06 10:25close11880.101.55871.55161.5607-7.7711729.73
23792006.06.06 10:25sell11900.101.55841.56651.5574
23802006.06.06 11:44sell11910.301.56051.56661.5595
23812006.06.06 11:55t/p11910.301.55951.56661.559524.8411754.57
23822006.06.06 11:55close11900.101.55941.56651.5574-8.2811746.29
23832006.06.06 11:55buy11920.101.55961.55151.5606
23842006.06.06 12:05t/p11920.101.56061.55151.56068.2811754.57
23852006.06.06 12:05buy11930.101.56101.55291.5620
23862006.06.06 15:46buy11940.301.55901.55291.5600
23872006.06.06 15:54t/p11940.301.56001.55291.560024.8411779.41
23882006.06.06 15:54close11930.101.56031.55291.5620-5.8011773.61
23892006.06.06 15:54buy11950.101.56051.55241.5615
23902006.06.07 00:15buy11960.301.55841.55231.5594
23912006.06.07 02:31t/p11960.301.55941.55231.559424.8511798.46
23922006.06.07 02:31close11950.101.55941.55241.5615-8.6011789.85
23932006.06.07 02:31sell11970.101.55931.56741.5583
23942006.06.07 03:03t/p11970.101.55831.56741.55838.2811798.13
23952006.06.07 03:03buy11980.101.55831.55021.5593
23962006.06.07 04:28t/p11980.101.55931.55021.55938.2911806.42
23972006.06.07 04:28sell11990.101.55931.56741.5583
23982006.06.07 04:37t/p11990.101.55831.56741.55838.2811814.70
23992006.06.07 04:37sell12000.101.55771.56581.5567
24002006.06.07 05:38sell12010.301.55971.56581.5587
24012006.06.07 07:49sell12020.901.56181.56591.5608
24022006.06.07 07:54t/p12020.901.56081.56591.560874.5311889.23
24032006.06.07 07:54close12010.301.56081.56581.5587-27.3311861.90
24042006.06.07 07:54close12000.101.56131.56581.5567-29.8111832.09
24052006.06.07 07:54buy12030.101.56121.55311.5622
24062006.06.07 11:34t/p12030.101.56221.55311.56228.2911840.38
24072006.06.07 11:34buy12040.101.56261.55451.5636
24082006.06.07 19:02t/p12040.101.56361.55451.56368.2811848.66
24092006.06.07 19:02buy12050.101.56421.55611.5652
24102006.06.07 20:00buy12060.301.56221.55611.5632
24112006.06.07 20:59t/p12060.301.56321.55611.563224.8411873.50
24122006.06.07 20:59close12050.101.56321.55611.5652-8.2811865.22
24132006.06.07 20:59sell12070.101.56301.57111.5620
24142006.06.07 21:14t/p12070.101.56201.57111.56208.2811873.50
24152006.06.07 21:14sell12080.101.56161.56971.5606
24162006.06.08 05:56t/p12080.101.56061.56971.56066.2711879.77
24172006.06.08 05:56sell12090.101.56011.56821.5591
24182006.06.08 07:18sell12100.301.56221.56831.5612
24192006.06.08 07:20t/p12100.301.56121.56831.561224.8311904.60
24202006.06.08 07:20close12090.101.56121.56821.5591-9.1011895.50
24212006.06.08 07:20sell12110.101.56071.56881.5597
24222006.06.08 07:22sell12120.301.56271.56881.5617
24232006.06.08 07:22t/p12120.301.56171.56881.561724.8311920.33
24242006.06.08 07:22close12110.101.56171.56881.5597-8.2811912.05
24252006.06.08 07:22sell12130.101.56091.56901.5599
24262006.06.08 10:03sell12140.301.56291.56901.5619
24272006.06.08 11:55t/p12140.301.56191.56901.561924.8311936.88
24282006.06.08 11:55close12130.101.56181.56901.5599-7.4511929.43
24292006.06.08 11:56buy12150.101.56201.55391.5630
24302006.06.08 12:02t/p12150.101.56301.55391.56308.2811937.71
24312006.06.08 12:02buy12160.101.56341.55531.5644
24322006.06.08 12:05buy12170.301.56141.55531.5624
24332006.06.08 12:07t/p12170.301.56241.55531.562424.8411962.55
24342006.06.08 12:07close12160.101.56241.55531.5644-8.2811954.27
24352006.06.08 12:07buy12180.101.56271.55461.5637
24362006.06.08 12:31t/p12180.101.56371.55461.56378.2811962.55
24372006.06.08 12:31buy12190.101.56421.55611.5652
24382006.06.08 13:35buy12200.301.56191.55581.5629
24392006.06.08 13:37t/p12200.301.56291.55581.562924.8411987.39
24402006.06.08 13:37close12190.101.56301.55611.5652-9.9311977.46
24412006.06.08 13:37buy12210.101.56321.55511.5642
24422006.06.08 13:49buy12220.301.56121.55511.5622
24432006.06.08 13:51t/p12220.301.56221.55511.562224.8412002.30
24442006.06.08 13:51close12210.101.56231.55511.5642-7.4511994.85
24452006.06.08 13:51buy12230.101.56261.55451.5636
24462006.06.08 14:40buy12240.301.56061.55451.5616
24472006.06.08 14:42t/p12240.301.56161.55451.561624.8412019.69
24482006.06.08 14:42close12230.101.56161.55451.5636-8.2912011.40
24492006.06.08 14:42buy12250.101.56171.55361.5627
24502006.06.08 15:26buy12260.301.55941.55331.5604
24512006.06.08 15:30t/p12260.301.56041.55331.560424.8412036.24
24522006.06.08 15:30close12250.101.56051.55361.5627-9.9312026.31
24532006.06.08 15:30sell12270.101.56041.56851.5594
24542006.06.08 16:00t/p12270.101.55941.56851.55948.2812034.59
24552006.06.08 16:00sell12280.101.55901.56711.5580
24562006.06.08 18:22t/p12280.101.55801.56711.55808.2812042.87
24572006.06.08 18:22sell12290.101.55761.56571.5566
24582006.06.08 20:23sell12300.301.55961.56571.5586
24592006.06.08 21:00t/p12300.301.55861.56571.558624.8312067.70
24602006.06.08 21:00close12290.101.55851.56571.5566-7.4412060.26
24612006.06.08 21:00sell12310.101.55831.56641.5573
24622006.06.09 10:51sell12320.301.56051.56661.5595
24632006.06.09 10:58t/p12320.301.55951.56661.559524.8412085.10
24642006.06.09 10:58close12310.101.55951.56641.5573-10.6112074.49
24652006.06.09 10:58buy12330.101.55991.55181.5609
24662006.06.09 11:39buy12340.301.55791.55181.5589
24672006.06.09 11:41t/p12340.301.55891.55181.558924.8412099.33
24682006.06.09 11:41close12330.101.55921.55181.5609-5.8012093.53
24692006.06.09 11:41buy12350.101.55951.55141.5605
24702006.06.09 12:05buy12360.301.55751.55141.5585
24712006.06.09 12:32t/p12360.301.55851.55141.558524.8412118.37
24722006.06.09 12:32close12350.101.55861.55141.5605-7.4512110.92
24732006.06.09 12:32sell12370.101.55851.56661.5575
24742006.06.09 12:33t/p12370.101.55751.56661.55758.2812119.20
24752006.06.09 12:33sell12380.101.55691.56501.5559
24762006.06.09 14:54t/p12380.101.55591.56501.55598.2812127.48
24772006.06.09 14:54sell12390.101.55521.56331.5542
24782006.06.09 15:42sell12400.301.55721.56331.5562
24792006.06.09 20:33t/p12400.301.55621.56331.556224.8312152.31
24802006.06.09 20:33close12390.101.55611.56331.5542-7.4512144.86
24812006.06.09 20:33sell12410.101.55561.56371.5546
24822006.06.12 06:55t/p12410.101.55461.56371.55467.6112152.47
24832006.06.12 06:55buy12420.101.55461.54651.5556
24842006.06.12 07:03t/p12420.101.55561.54651.55568.2812160.75
24852006.06.12 07:03sell12430.101.55561.56371.5546
24862006.06.12 07:17t/p12430.101.55461.56371.55468.2812169.03
24872006.06.12 07:17sell12440.101.55421.56231.5532
24882006.06.12 11:26sell12450.301.55631.56241.5553
24892006.06.12 11:29t/p12450.301.55531.56241.555324.8212193.85
24902006.06.12 11:29close12440.101.55531.56231.5532-9.1012184.75
24912006.06.12 11:29sell12460.101.55541.56351.5544
24922006.06.12 11:57t/p12460.101.55441.56351.55448.2712193.02
24932006.06.12 11:57sell12470.101.55371.56181.5527
24942006.06.12 17:46t/p12470.101.55271.56181.55278.2712201.29
24952006.06.12 17:46buy12480.101.55271.54461.5537
24962006.06.12 17:52t/p12480.101.55371.54461.55378.2812209.57
24972006.06.12 17:52buy12490.101.55411.54601.5551
24982006.06.13 00:21buy12500.301.55191.54581.5529
24992006.06.13 00:21t/p12500.301.55291.54581.552924.8312234.40
25002006.06.13 00:21close12490.101.55311.54601.5551-7.7712226.63
25012006.06.13 00:21buy12510.101.55341.54531.5544
25022006.06.13 09:58t/p12510.101.55441.54531.55448.2812234.91
25032006.06.13 09:58buy12520.101.55481.54671.5558
25042006.06.13 10:27buy12530.301.55251.54641.5535
25052006.06.13 14:31t/p12530.301.55351.54641.553524.8312259.74
25062006.06.13 14:31close12520.101.55351.54671.5558-10.7612248.98
25072006.06.13 14:31buy12540.101.55371.54561.5547
25082006.06.13 16:15t/p12540.101.55471.54561.55478.2712257.25
25092006.06.13 16:15buy12550.101.55511.54701.5561
25102006.06.14 04:55t/p12550.101.55611.54701.55618.7812266.02
25112006.06.14 04:55buy12560.101.55651.54841.5575
25122006.06.14 05:41buy12570.301.55441.54831.5554
25132006.06.14 06:56buy12580.901.55231.54821.5533
25142006.06.14 07:15t/p12580.901.55331.54821.553374.4812340.50
25152006.06.14 07:15close12570.301.55341.54831.5554-24.8212315.68
25162006.06.14 07:15close12560.101.55331.54841.5575-26.4812289.20
25172006.06.14 07:15sell12590.101.55351.56161.5525
25182006.06.14 07:58t/p12590.101.55251.56161.55258.2712297.47
25192006.06.14 07:58sell12600.101.55201.56011.5510
25202006.06.14 09:24t/p12600.101.55101.56011.55108.2712305.74
25212006.06.14 09:24sell12610.101.55061.55871.5496
25222006.06.14 09:52sell12620.301.55261.55871.5516
25232006.06.14 10:24t/p12620.301.55161.55871.551624.8212330.56
25242006.06.14 10:24close12610.101.55161.55871.5496-8.2712322.29
25252006.06.14 10:24sell12630.101.55171.55981.5507
25262006.06.14 15:18t/p12630.101.55071.55981.55078.2712330.56
25272006.06.14 15:18sell12640.101.55031.55841.5493
25282006.06.14 18:31sell12650.301.55241.55851.5514
25292006.06.14 18:32t/p12650.301.55141.55851.551424.8212355.38
25302006.06.14 18:32close12640.101.55141.55841.5493-9.1012346.28
25312006.06.14 18:32sell12660.101.55121.55931.5502
25322006.06.15 00:30sell12670.301.55331.55941.5523
25332006.06.15 00:40t/p12670.301.55231.55941.552324.8212371.10
25342006.06.15 00:40close12660.101.55231.55931.5502-11.1112359.99
25352006.06.15 00:40buy12680.101.55251.54441.5535
25362006.06.15 01:02t/p12680.101.55351.54441.55358.2712368.26
25372006.06.15 01:02buy12690.101.55391.54581.5549
25382006.06.15 06:12buy12700.301.55191.54581.5529
25392006.06.15 06:27t/p12700.301.55291.54581.552924.8212393.08
25402006.06.15 06:27close12690.101.55291.54581.5549-8.2812384.80
25412006.06.15 06:27buy12710.101.55321.54511.5542
25422006.06.15 08:05t/p12710.101.55421.54511.55428.2812393.08
25432006.06.15 08:05buy12720.101.55481.54671.5558
25442006.06.15 10:55buy12730.301.55281.54671.5538
25452006.06.15 11:01t/p12730.301.55381.54671.553824.8212417.90
25462006.06.15 11:01close12720.101.55391.54671.5558-7.4512410.45
25472006.06.15 11:01buy12740.101.55411.54601.5551
25482006.06.15 13:04buy12750.301.55211.54601.5531
25492006.06.15 13:04t/p12750.301.55311.54601.553124.8212435.27
25502006.06.15 13:04close12740.101.55321.54601.5551-7.4512427.82
25512006.06.15 13:04sell12760.101.55291.56101.5519
25522006.06.15 13:09t/p12760.101.55191.56101.55198.2712436.09
25532006.06.15 13:09sell12770.101.55151.55961.5505
25542006.06.15 14:05sell12780.301.55371.55981.5527
25552006.06.15 14:05t/p12780.301.55271.55981.552724.8212460.91
25562006.06.15 14:05close12770.101.55241.55961.5505-7.4512453.46
25572006.06.15 14:05sell12790.101.55221.56031.5512
25582006.06.15 15:39sell12800.301.55421.56031.5532
25592006.06.15 15:48t/p12800.301.55321.56031.553224.8212478.28
25602006.06.15 15:48close12790.101.55321.56031.5512-8.2712470.01
25612006.06.15 15:48sell12810.101.55331.56141.5523
25622006.06.15 18:32sell12820.301.55531.56141.5543
25632006.06.15 20:06t/p12820.301.55431.56141.554324.8212494.83
25642006.06.15 20:06close12810.101.55431.56141.5523-8.2812486.55
25652006.06.15 20:06buy12830.101.55461.54651.5556
25662006.06.15 20:40t/p12830.101.55561.54651.55568.2712494.82
25672006.06.15 20:40buy12840.101.55601.54791.5570
25682006.06.16 00:49buy12850.301.55371.54761.5547
25692006.06.16 00:50t/p12850.301.55471.54761.554724.8312519.65
25702006.06.16 00:50close12840.101.55491.54791.5570-8.6012511.05
25712006.06.16 00:50buy12860.101.55511.54701.5561
25722006.06.16 08:34t/p12860.101.55611.54701.55618.2712519.32
25732006.06.16 08:34sell12870.101.55631.56441.5553
25742006.06.16 08:43t/p12870.101.55531.56441.55538.2812527.60
25752006.06.16 08:43sell12880.101.55491.56301.5539
25762006.06.16 12:08sell12890.301.55691.56301.5559
25772006.06.16 12:10t/p12890.301.55591.56301.555924.8212552.42
25782006.06.16 12:10close12880.101.55591.56301.5539-8.2712544.15
25792006.06.16 12:10buy12900.101.55601.54791.5570
25802006.06.16 12:14t/p12900.101.55701.54791.55708.2712552.42
25812006.06.16 12:14buy12910.101.55741.54931.5584
25822006.06.16 12:21buy12920.301.55541.54931.5564
25832006.06.16 12:22t/p12920.301.55641.54931.556424.8212577.24
25842006.06.16 12:22close12910.101.55641.54931.5584-8.2712568.97
25852006.06.16 12:22buy12930.101.55651.54841.5575
25862006.06.16 13:32t/p12930.101.55751.54841.55758.2712577.24
25872006.06.16 13:32buy12940.101.55801.54991.5590
25882006.06.16 16:44buy12950.301.55601.54991.5570
25892006.06.16 17:03t/p12950.301.55701.54991.557024.8112602.05
25902006.06.16 17:03close12940.101.55701.54991.5590-8.2712593.78
25912006.06.16 17:03sell12960.101.55691.56501.5559
25922006.06.16 18:33t/p12960.101.55591.56501.55598.2712602.05
25932006.06.16 18:33buy12970.101.55581.54771.5568
25942006.06.16 20:57t/p12970.101.55681.54771.55688.2712610.32
25952006.06.16 20:57sell12980.101.55711.56521.5561
25962006.06.18 22:48t/p12980.101.55611.56521.55618.2612618.58
25972006.06.18 22:48buy12990.101.55611.54801.5571
25982006.06.18 22:50t/p12990.101.55711.54801.55718.2712626.85
25992006.06.18 22:50buy13000.101.55751.54941.5585
26002006.06.19 00:24buy13010.301.55551.54941.5565
26012006.06.19 00:28t/p13010.301.55651.54941.556524.8112651.66
26022006.06.19 00:28close13000.101.55651.54941.5585-7.7612643.89
26032006.06.19 00:28sell13020.101.55641.56451.5554
26042006.06.19 00:55t/p13020.101.55541.56451.55548.2712652.16
26052006.06.19 00:55sell13030.101.55501.56311.5540
26062006.06.19 01:07sell13040.301.55721.56331.5562
26072006.06.19 01:10t/p13040.301.55621.56331.556224.8112676.97
26082006.06.19 01:10close13030.101.55611.56311.5540-9.0912667.88
26092006.06.19 01:10sell13050.101.55581.56391.5548
26102006.06.19 07:49sell13060.301.55781.56391.5568
26112006.06.19 11:35t/p13060.301.55681.56391.556824.8112692.69
26122006.06.19 11:35close13050.101.55671.56391.5548-7.4412685.25
26132006.06.19 11:35buy13070.101.55681.54871.5578
26142006.06.19 11:56t/p13070.101.55781.54871.55788.2712693.52
26152006.06.19 11:56buy13080.101.55831.55021.5593
26162006.06.19 12:30t/p13080.101.55931.55021.55938.2712701.79
26172006.06.19 12:30sell13090.101.55951.56761.5585
26182006.06.19 12:33t/p13090.101.55851.56761.55858.2712710.06
26192006.06.19 12:33sell13100.101.55811.56621.5571
26202006.06.19 13:55sell13110.301.56021.56631.5592
26212006.06.19 21:39t/p13110.301.55921.56631.559224.8112734.87
26222006.06.19 21:39close13100.101.55921.56621.5571-9.0912725.78
26232006.06.19 21:39sell13120.101.55901.56711.5580
26242006.06.19 23:26sell13130.301.56101.56711.5600
26252006.06.20 00:17t/p13130.301.56001.56711.560022.8012748.58
26262006.06.20 00:17close13120.101.56001.56711.5580-8.9312739.65
26272006.06.20 00:17sell13140.101.55981.56791.5588
26282006.06.20 13:37t/p13140.101.55881.56791.55888.2612747.91
26292006.06.20 13:37sell13150.101.55841.56651.5574
26302006.06.21 06:47sell13160.301.56041.56651.5594
26312006.06.21 07:56t/p13160.301.55941.56651.559424.7912772.70
26322006.06.21 07:56close13150.101.55931.56651.5574-8.1112764.59
26332006.06.21 07:56buy13170.101.55951.55141.5605
26342006.06.21 07:57t/p13170.101.56051.55141.56058.2712772.86
26352006.06.21 07:57buy13180.101.56091.55281.5619
26362006.06.21 11:57t/p13180.101.56191.55281.56198.2712781.13
26372006.06.21 11:57buy13190.101.56231.55421.5633
26382006.06.21 19:02t/p13190.101.56331.55421.56338.2712789.40
26392006.06.21 19:02buy13200.101.56371.55561.5647
26402006.06.21 19:22buy13210.301.56171.55561.5627
26412006.06.21 19:48t/p13210.301.56271.55561.562724.7812814.18
26422006.06.21 19:48close13200.101.56271.55561.5647-8.2712805.91
26432006.06.21 19:48buy13220.101.56291.55481.5639
26442006.06.22 07:48t/p13220.101.56391.55481.56399.7912815.70
26452006.06.22 07:48buy13230.101.56431.55621.5653
26462006.06.22 13:41buy13240.301.56231.55621.5633
26472006.06.22 15:23t/p13240.301.56331.55621.563324.8212840.52
26482006.06.22 15:23close13230.101.56331.55621.5653-8.2712832.25
26492006.06.22 15:23sell13250.101.56301.57111.5620
26502006.06.23 07:21sell13260.301.56521.57131.5642
26512006.06.23 07:21t/p13260.301.56421.57131.564224.8512857.10
26522006.06.23 07:21close13250.101.56421.57111.5620-10.6012846.50
26532006.06.23 07:21sell13270.101.56401.57211.5630
26542006.06.23 07:51t/p13270.101.56301.57211.56308.2812854.78
26552006.06.23 07:51sell13280.101.56261.57071.5616
26562006.06.23 08:46sell13290.301.56481.57091.5638
26572006.06.23 09:57t/p13290.301.56381.57091.563824.8412879.62
26582006.06.23 09:57close13280.101.56381.57071.5616-9.9312869.69
26592006.06.23 09:57buy13300.101.56401.55591.5650
26602006.06.23 10:24t/p13300.101.56501.55591.56508.2812877.97
26612006.06.23 10:24buy13310.101.56551.55741.5665
26622006.06.23 11:48buy13320.301.56351.55741.5645
26632006.06.23 12:02t/p13320.301.56451.55741.564524.8312902.80
26642006.06.23 12:02close13310.101.56471.55741.5665-6.6212896.18
26652006.06.23 12:02sell13330.101.56451.57261.5635
26662006.06.23 12:30t/p13330.101.56351.57261.56358.2712904.45
26672006.06.23 12:30sell13340.101.56311.57121.5621
26682006.06.23 14:12t/p13340.101.56211.57121.56218.2812912.73
26692006.06.23 14:12sell13350.101.56171.56981.5607
26702006.06.23 21:01sell13360.301.56371.56981.5627
26712006.06.23 21:15t/p13360.301.56271.56981.562724.8312937.56
26722006.06.23 21:15close13350.101.56261.56981.5607-7.4512930.11
26732006.06.23 21:16sell13370.101.56301.57111.5620
26742006.06.23 21:43t/p13370.101.56201.57111.56208.2812938.39
26752006.06.23 21:43sell13380.101.56091.56901.5599
26762006.06.25 22:17sell13390.301.56291.56901.5619
26772006.06.25 23:04t/p13390.301.56191.56901.561924.8212963.21
26782006.06.25 23:04close13380.101.56191.56901.5599-8.2812954.93
26792006.06.25 23:04buy13400.101.56201.55391.5630
26802006.06.25 23:22t/p13400.101.56301.55391.56308.2812963.21
26812006.06.25 23:22buy13410.101.56351.55541.5645
26822006.06.26 01:33buy13420.301.56151.55541.5625
26832006.06.26 06:25t/p13420.301.56251.55541.562524.8412988.05
26842006.06.26 06:25close13410.101.56261.55541.5645-6.9512981.10
26852006.06.26 06:25sell13430.101.56251.57061.5615
26862006.06.26 07:19sell13440.301.56451.57061.5635
26872006.06.26 07:20t/p13440.301.56351.57061.563524.8313005.93
26882006.06.26 07:20close13430.101.56341.57061.5615-7.4512998.48
26892006.06.26 07:20buy13450.101.56351.55541.5645
26902006.06.26 07:20t/p13450.101.56451.55541.56458.2813006.76
26912006.06.26 07:20buy13460.101.56501.55691.5660
26922006.06.26 08:17buy13470.301.56301.55691.5640
26932006.06.26 09:04t/p13470.301.56401.55691.564024.8313031.59
26942006.06.26 09:04close13460.101.56411.55691.5660-7.4513024.14
26952006.06.26 09:04buy13480.101.56461.55651.5656
26962006.06.27 06:12t/p13480.101.56561.55651.56568.7813032.92
26972006.06.27 06:12sell13490.101.56591.57401.5649
26982006.06.27 11:43sell13500.301.56791.57401.5669
26992006.06.27 12:14t/p13500.301.56691.57401.566924.8013057.72
27002006.06.27 12:14close13490.101.56681.57401.5649-7.4413050.28
27012006.06.27 12:14buy13510.101.56691.55881.5679
27022006.06.27 12:18t/p13510.101.56791.55881.56798.2713058.55
27032006.06.27 12:18buy13520.101.56831.56021.5693
27042006.06.27 12:59buy13530.301.56631.56021.5673
27052006.06.27 13:05t/p13530.301.56731.56021.567324.8013083.35
27062006.06.27 13:05close13520.101.56741.56021.5693-7.4413075.91
27072006.06.27 13:05buy13540.101.56751.55941.5685
27082006.06.27 13:43buy13550.301.56551.55941.5665
27092006.06.27 13:46t/p13550.301.56651.55941.566524.7913100.70
27102006.06.27 13:46close13540.101.56651.55941.5685-8.2713092.43
27112006.06.27 13:46buy13560.101.56671.55861.5677
27122006.06.27 14:01buy13570.301.56471.55861.5657
27132006.06.27 14:02t/p13570.301.56571.55861.565724.8013117.23
27142006.06.27 14:02close13560.101.56581.55861.5677-7.4313109.80
27152006.06.27 14:02sell13580.101.56571.57381.5647
27162006.06.27 15:22t/p13580.101.56471.57381.56478.2613118.06
27172006.06.27 15:22sell13590.101.56431.57241.5633
27182006.06.27 20:35t/p13590.101.56331.57241.56338.2613126.32
27192006.06.27 20:35sell13600.101.56291.57101.5619
27202006.06.27 20:49sell13610.301.56491.57101.5639
27212006.06.27 20:49t/p13610.301.56391.57101.563924.7813151.10
27222006.06.27 20:49close13600.101.56391.57101.5619-8.2613142.84
27232006.06.27 20:49sell13620.101.56371.57181.5627
27242006.06.28 10:56t/p13620.101.56271.57181.56277.6013150.44
27252006.06.28 10:56sell13630.101.56231.57041.5613
27262006.06.28 14:46sell13640.301.56431.57041.5633
27272006.06.28 15:06t/p13640.301.56331.57041.563324.7813175.22
27282006.06.28 15:06close13630.101.56331.57041.5613-8.2713166.95
27292006.06.28 15:06buy13650.101.56351.55541.5645
27302006.06.28 16:02t/p13650.101.56451.55541.56458.2613175.21
27312006.06.28 16:02buy13660.101.56491.55681.5659
27322006.06.29 06:18buy13670.301.56291.55681.5639
27332006.06.29 06:21t/p13670.301.56391.55681.563924.7813199.99
27342006.06.29 06:21close13660.101.56391.55681.5659-6.7413193.24
27352006.06.29 06:21sell13680.101.56351.57161.5625
27362006.06.29 10:41sell13690.301.56571.57181.5647
27372006.06.29 12:15t/p13690.301.56471.57181.564724.7613218.00
27382006.06.29 12:15close13680.101.56471.57161.5625-9.9013208.10
27392006.06.29 12:15buy13700.101.56501.55691.5660
27402006.06.29 13:44t/p13700.101.56601.55691.56608.2613216.36
27412006.06.29 13:44sell13710.101.56601.57411.5650
27422006.06.29 13:45t/p13710.101.56501.57411.56508.2513224.61
27432006.06.29 13:45sell13720.101.56461.57271.5636
27442006.06.29 15:52sell13730.301.56671.57281.5657
27452006.06.29 15:56t/p13730.301.56571.57281.565724.7513249.36
27462006.06.29 15:56close13720.101.56561.57271.5636-8.2513241.11
27472006.06.29 15:56buy13740.101.56571.55761.5667
27482006.06.29 18:17t/p13740.101.56671.55761.56678.2613249.37
27492006.06.29 18:17buy13750.101.56741.55931.5684
27502006.06.29 18:25buy13760.301.56541.55931.5664
27512006.06.29 19:18t/p13760.301.56641.55931.566424.7613274.13
27522006.06.29 19:18close13750.101.56641.55931.5684-8.2613265.87
27532006.06.29 19:18sell13770.101.56631.57441.5653
27542006.06.29 20:40t/p13770.101.56531.57441.56538.2513274.12
27552006.06.29 20:40buy13780.101.56531.55721.5663
27562006.06.29 20:43t/p13780.101.56631.55721.56638.2613282.38
27572006.06.29 20:43buy13790.101.56681.55871.5678
27582006.06.30 06:18t/p13790.101.56781.55871.56788.7613291.14
27592006.06.30 06:18sell13800.101.56781.57591.5668
27602006.06.30 06:20t/p13800.101.56681.57591.56688.2513299.39
27612006.06.30 06:20sell13810.101.56621.57431.5652
27622006.06.30 07:44sell13820.301.56821.57431.5672
27632006.06.30 07:46t/p13820.301.56721.57431.567224.7413324.13
27642006.06.30 07:46close13810.101.56701.57431.5652-6.6013317.53
27652006.06.30 07:46buy13830.101.56731.55921.5683
27662006.06.30 07:47t/p13830.101.56831.55921.56838.2413325.77
27672006.06.30 07:47buy13840.101.56871.56061.5697
27682006.06.30 08:56buy13850.301.56671.56061.5677
27692006.06.30 09:09t/p13850.301.56771.56061.567724.7413350.51
27702006.06.30 09:09close13840.101.56771.56061.5697-8.2513342.26
27712006.06.30 09:09sell13860.101.56761.57571.5666
27722006.06.30 11:31t/p13860.101.56661.57571.56668.2413350.50
27732006.06.30 11:31sell13870.101.56611.57421.5651
27742006.06.30 12:31sell13880.301.56821.57431.5672
27752006.06.30 12:32t/p13880.301.56721.57431.567224.7413375.24
27762006.06.30 12:32close13870.101.56711.57421.5651-8.2413367.00
27772006.06.30 12:32sell13890.101.56721.57531.5662
27782006.06.30 12:55t/p13890.101.56621.57531.56628.2413375.24
27792006.06.30 12:55sell13900.101.56581.57391.5648
27802006.06.30 14:01sell13910.301.56781.57391.5668
27812006.06.30 14:03t/p13910.301.56681.57391.566824.7413399.98
27822006.06.30 14:03close13900.101.56661.57391.5648-6.6013393.38
27832006.06.30 14:03sell13920.101.56631.57441.5653
27842006.06.30 15:53t/p13920.101.56531.57441.56538.2513401.63
27852006.06.30 15:53sell13930.101.56471.57281.5637
27862006.06.30 20:42t/p13930.101.56371.57281.56378.2413409.87
27872006.06.30 20:42sell13940.101.56321.57131.5622
27882006.06.30 21:47sell13950.301.56521.57131.5642
27892006.07.02 22:40t/p13950.301.56421.57131.564224.7413434.61
27902006.07.02 22:40close13940.101.56411.57131.5622-7.4213427.19
27912006.07.02 22:40sell13960.101.56391.57201.5629
27922006.07.02 23:56sell13970.301.56601.57211.5650
27932006.07.03 00:02t/p13970.301.56501.57211.565022.7213449.91
27942006.07.03 00:02close13960.101.56501.57201.5629-9.7413440.17
27952006.07.03 00:02buy13980.101.56511.55701.5661
27962006.07.03 07:17t/p13980.101.56611.55701.56618.2513448.42
27972006.07.03 07:17sell13990.101.56611.57421.5651
27982006.07.03 10:52sell14000.301.56811.57421.5671
27992006.07.03 13:00t/p14000.301.56711.57421.567124.7413473.16
28002006.07.03 13:00close13990.101.56701.57421.5651-7.4313465.73
28012006.07.03 13:00buy14010.101.56711.55901.5681
28022006.07.03 15:14t/p14010.101.56811.55901.56818.2613473.99
28032006.07.03 15:14buy14020.101.56851.56041.5695
28042006.07.03 19:27buy14030.301.56641.56031.5674
28052006.07.03 19:47t/p14030.301.56741.56031.567424.7613498.75
28062006.07.03 19:47close14020.101.56741.56041.5695-9.0713489.68
28072006.07.03 19:47buy14040.101.56761.55951.5686
28082006.07.04 06:35t/p14040.101.56861.55951.56868.7713498.44
28092006.07.04 06:35buy14050.101.56921.56111.5702
28102006.07.04 12:53buy14060.301.56721.56111.5682
28112006.07.04 12:55t/p14060.301.56821.56111.568224.7513523.19
28122006.07.04 12:55close14050.101.56821.56111.5702-8.2513514.94
28132006.07.04 12:55buy14070.101.56841.56031.5694
28142006.07.04 15:21t/p14070.101.56941.56031.56948.2513523.19
28152006.07.04 15:21sell14080.101.56941.57751.5684
28162006.07.04 15:27t/p14080.101.56841.57751.56848.2513531.44
28172006.07.04 15:27sell14090.101.56801.57611.5670
28182006.07.04 20:26t/p14090.101.56701.57611.56708.2513539.69
28192006.07.04 20:26buy14100.101.56701.55891.5680
28202006.07.04 20:42t/p14100.101.56801.55891.56808.2513547.94
28212006.07.04 20:42buy14110.101.56841.56031.5694
28222006.07.04 21:44buy14120.301.56641.56031.5674
28232006.07.05 04:21t/p14120.301.56741.56031.567426.2813574.22
28242006.07.05 04:21close14110.101.56741.56031.5694-7.7513566.46
28252006.07.05 04:21sell14130.101.56701.57511.5660
28262006.07.05 05:15t/p14130.101.56601.57511.56608.2513574.71
28272006.07.05 05:15buy14140.101.56601.55791.5670
28282006.07.05 05:17t/p14140.101.56701.55791.56708.2613582.97
28292006.07.05 05:17buy14150.101.56751.55941.5685
28302006.07.05 07:54t/p14150.101.56851.55941.56858.2513591.22
28312006.07.05 07:54buy14160.101.56911.56101.5701
28322006.07.05 08:39buy14170.301.56711.56101.5681
28332006.07.05 11:59t/p14170.301.56811.56101.568124.7613615.98
28342006.07.05 11:59close14160.101.56811.56101.5701-8.2513607.73
28352006.07.05 11:59sell14180.101.56771.57581.5667
28362006.07.05 12:32sell14190.301.56971.57581.5687
28372006.07.05 12:33t/p14190.301.56871.57581.568724.7613632.49
28382006.07.05 12:33close14180.101.56871.57581.5667-8.2513624.24
28392006.07.05 12:33buy14200.101.56891.56081.5699
28402006.07.05 13:27t/p14200.101.56991.56081.56998.2613632.50
28412006.07.05 13:27buy14210.101.57051.56241.5715
28422006.07.05 18:42buy14220.301.56841.56231.5694
28432006.07.05 19:21t/p14220.301.56941.56231.569424.7713657.27
28442006.07.05 19:21close14210.101.56951.56241.5715-8.2613649.01
28452006.07.05 19:21sell14230.101.56941.57751.5684
28462006.07.05 19:49t/p14230.101.56841.57751.56848.2613657.27
28472006.07.05 19:49sell14240.101.56791.57601.5669
28482006.07.06 09:35sell14250.301.57001.57611.5690
28492006.07.06 09:53t/p14250.301.56901.57611.569024.7513682.02
28502006.07.06 09:53close14240.101.56901.57601.5669-11.0813670.94
28512006.07.06 09:54sell14260.101.56871.57681.5677
28522006.07.06 12:34t/p14260.101.56771.57681.56778.2513679.19
28532006.07.06 12:34buy14270.101.56721.55911.5682
28542006.07.06 12:35t/p14270.101.56821.55911.56828.2513687.44
28552006.07.06 12:35buy14280.101.56871.56061.5697
28562006.07.06 13:01t/p14280.101.56971.56061.56978.2613695.70
28572006.07.06 13:01buy14290.101.57031.56221.5713
28582006.07.06 13:54buy14300.301.56831.56221.5693
28592006.07.06 14:01t/p14300.301.56931.56221.569324.7613720.46
28602006.07.06 14:01close14290.101.56951.56221.5713-6.6013713.86
28612006.07.06 14:01sell14310.101.56931.57741.5683
28622006.07.07 06:52sell14320.301.57131.57741.5703
28632006.07.07 07:18t/p14320.301.57031.57741.570324.7513738.61
28642006.07.07 07:18close14310.101.57031.57741.5683-8.9113729.70
28652006.07.07 07:18buy14330.101.57071.56261.5717
28662006.07.07 09:46buy14340.301.56871.56261.5697
28672006.07.07 09:50t/p14340.301.56971.56261.569724.7513754.45
28682006.07.07 09:50close14330.101.56971.56261.5717-8.2513746.20
28692006.07.07 09:50sell14350.101.56921.57731.5682
28702006.07.07 10:58t/p14350.101.56821.57731.56828.2513754.45
28712006.07.07 10:58sell14360.101.56781.57591.5668
28722006.07.07 12:01sell14370.301.56981.57591.5688
28732006.07.07 12:30t/p14370.301.56881.57591.568824.7513779.20
28742006.07.07 12:30close14360.101.56851.57591.5668-5.7813773.42
28752006.07.07 12:30sell14380.101.56831.57641.5673
28762006.07.07 12:31t/p14380.101.56731.57641.56738.2513781.67
28772006.07.07 12:31sell14390.101.56671.57481.5657
28782006.07.07 12:33sell14400.301.56871.57481.5677
28792006.07.07 12:38t/p14400.301.56771.57481.567724.7513806.42
28802006.07.07 12:38close14390.101.56771.57481.5657-8.2513798.17
28812006.07.07 12:38sell14410.101.56751.57561.5665
28822006.07.07 13:16t/p14410.101.56651.57561.56658.2513806.42
28832006.07.07 13:16sell14420.101.56611.57421.5651
28842006.07.07 21:00sell14430.301.56811.57421.5671
28852006.07.07 21:00t/p14430.301.56711.57421.567124.7413831.16
28862006.07.07 21:00close14420.101.56691.57421.5651-6.6013824.56
28872006.07.07 21:00buy14440.101.56711.55901.5681
28882006.07.07 21:35t/p14440.101.56811.55901.56818.2513832.81
28892006.07.07 21:35buy14450.101.56861.56051.5696
28902006.07.09 22:14buy14460.301.56661.56051.5676
28912006.07.10 00:09t/p14460.301.56761.56051.567626.2713859.08
28922006.07.10 00:09close14450.101.56761.56051.5696-7.7513851.33
28932006.07.10 00:09sell14470.101.56751.57561.5665
28942006.07.10 00:13t/p14470.101.56651.57561.56658.2513859.58
28952006.07.10 00:13sell14480.101.56601.57411.5650
28962006.07.10 00:43t/p14480.101.56501.57411.56508.2413867.82
28972006.07.10 00:43sell14490.101.56451.57261.5635
28982006.07.10 01:53sell14500.301.56651.57261.5655
28992006.07.10 02:37t/p14500.301.56551.57261.565524.7413892.56
29002006.07.10 02:37close14490.101.56551.57261.5635-8.2513884.31
29012006.07.10 02:37sell14510.101.56561.57371.5646
29022006.07.10 09:35sell14520.301.56781.57391.5668
29032006.07.10 09:36t/p14520.301.56681.57391.566824.7513909.06
29042006.07.10 09:36close14510.101.56681.57371.5646-9.9013899.16
29052006.07.10 09:36buy14530.101.56691.55881.5679
29062006.07.10 11:04t/p14530.101.56791.55881.56798.2513907.41
29072006.07.10 11:04buy14540.101.56851.56041.5695
29082006.07.10 11:19buy14550.301.56641.56031.5674
29092006.07.10 11:19t/p14550.301.56741.56031.567424.7513932.16
29102006.07.10 11:19close14540.101.56741.56041.5695-9.0713923.09
29112006.07.10 11:19buy14560.101.56771.55961.5687
29122006.07.10 12:30t/p14560.101.56871.55961.56878.2513931.34
29132006.07.10 12:30buy14570.101.56921.56111.5702
29142006.07.10 12:59buy14580.301.56721.56111.5682
29152006.07.10 13:29t/p14580.301.56821.56111.568224.7513956.09
29162006.07.10 13:29close14570.101.56821.56111.5702-8.2513947.84
29172006.07.10 13:29buy14590.101.56821.56011.5692
29182006.07.10 19:00buy14600.301.56621.56011.5672
29192006.07.10 19:10t/p14600.301.56721.56011.567224.7513972.59
29202006.07.10 19:10close14590.101.56721.56011.5692-8.2513964.34
29212006.07.10 19:10sell14610.101.56711.57521.5661
29222006.07.11 00:28t/p14610.101.56611.57521.56617.5813971.92
29232006.07.11 00:28buy14620.101.56611.55801.5671
29242006.07.11 00:36t/p14620.101.56711.55801.56718.2513980.17
29252006.07.11 00:36buy14630.101.56751.55941.5685
29262006.07.11 07:39buy14640.301.56551.55941.5665
29272006.07.11 07:41t/p14640.301.56651.55941.566524.7514004.92
29282006.07.11 07:41close14630.101.56651.55941.5685-8.2613996.66
29292006.07.11 07:41buy14650.101.56681.55871.5678
29302006.07.11 15:56t/p14650.101.56781.55871.56788.2414004.90
29312006.07.11 15:56buy14660.101.56821.56011.5692
29322006.07.11 17:19buy14670.301.56621.56011.5672
29332006.07.11 17:26t/p14670.301.56721.56011.567224.7314029.63
29342006.07.11 17:26close14660.101.56741.56011.5692-6.6014023.03
29352006.07.11 17:26sell14680.101.56731.57541.5663
29362006.07.11 17:29t/p14680.101.56631.57541.56638.2414031.27
29372006.07.11 17:29sell14690.101.56591.57401.5649
29382006.07.12 10:11t/p14690.101.56491.57401.56497.5714038.84
29392006.07.12 10:11buy14700.101.56471.55661.5657
29402006.07.12 10:17t/p14700.101.56571.55661.56578.2514047.09
29412006.07.12 10:17buy14710.101.56621.55811.5672
29422006.07.12 12:32t/p14710.101.56721.55811.56728.2514055.34
29432006.07.12 12:32sell14720.101.56751.57561.5665
29442006.07.12 12:32t/p14720.101.56651.57561.56658.2514063.59
29452006.07.12 12:32sell14730.101.56611.57421.5651
29462006.07.12 13:47sell14740.301.56811.57421.5671
29472006.07.12 18:53t/p14740.301.56711.57421.567124.7414088.33
29482006.07.12 18:53close14730.101.56711.57421.5651-8.2514080.08
29492006.07.12 18:53buy14750.101.56721.55911.5682
29502006.07.12 21:47t/p14750.101.56821.55911.56828.2514088.33
29512006.07.12 21:47sell14760.101.56821.57631.5672
29522006.07.12 21:47t/p14760.101.56721.57631.56728.2514096.58
29532006.07.12 21:47sell14770.101.56681.57491.5658
29542006.07.13 07:04t/p14770.101.56581.57491.56586.2414102.82
29552006.07.13 07:04sell14780.101.56521.57331.5642
29562006.07.13 07:35t/p14780.101.56421.57331.56428.2514111.07
29572006.07.13 07:35sell14790.101.56381.57191.5628
29582006.07.13 10:32t/p14790.101.56281.57191.56288.2514119.32
29592006.07.13 10:32sell14800.101.56231.57041.5613
29602006.07.13 14:51t/p14800.101.56131.57041.56138.2514127.57
29612006.07.13 14:51sell14810.101.56091.56901.5599
29622006.07.13 15:18sell14820.301.56291.56901.5619
29632006.07.13 15:37t/p14820.301.56191.56901.561924.7314152.30
29642006.07.13 15:37close14810.101.56191.56901.5599-8.2514144.05
29652006.07.13 15:37sell14830.101.56191.57001.5609
29662006.07.13 18:30t/p14830.101.56091.57001.56098.2514152.30
29672006.07.13 18:30sell14840.101.56041.56851.5594
29682006.07.14 06:22sell14850.301.56241.56851.5614
29692006.07.14 06:22t/p14850.301.56141.56851.561424.7414177.04
29702006.07.14 06:22close14840.101.56141.56851.5594-8.9214168.12
29712006.07.14 06:22buy14860.101.56161.55351.5626
29722006.07.14 07:04t/p14860.101.56261.55351.56268.2514176.37
29732006.07.14 07:04buy14870.101.56301.55491.5640
29742006.07.14 09:29buy14880.301.56101.55491.5620
29752006.07.14 09:33t/p14880.301.56201.55491.562024.7614201.13
29762006.07.14 09:33close14870.101.56211.55491.5640-7.4314193.70
29772006.07.14 09:33buy14890.101.56231.55421.5633
29782006.07.14 11:14buy14900.301.56031.55421.5613
29792006.07.14 11:19t/p14900.301.56131.55421.561324.7614218.46
29802006.07.14 11:19close14890.101.56141.55421.5633-7.4314211.03
29812006.07.14 11:19buy14910.101.56161.55351.5626
29822006.07.14 13:03t/p14910.101.56261.55351.56268.2514219.28
29832006.07.14 13:03buy14920.101.56301.55491.5640
29842006.07.14 20:18buy14930.301.56101.55491.5620
29852006.07.14 20:46t/p14930.301.56201.55491.562024.7714244.05
29862006.07.14 20:46close14920.101.56201.55491.5640-8.2614235.79
29872006.07.14 20:46sell14940.101.56191.57001.5609
29882006.07.14 21:03t/p14940.101.56091.57001.56098.2514244.04
29892006.07.14 21:03sell14950.101.56041.56851.5594
29902006.07.16 23:19t/p14950.101.55941.56851.55948.2514252.29
29912006.07.16 23:19sell14960.101.55901.56711.5580
29922006.07.17 07:14sell14970.301.56101.56711.5600
29932006.07.17 07:22t/p14970.301.56001.56711.560024.7714277.06
29942006.07.17 07:22close14960.101.56001.56711.5580-8.9214268.14
29952006.07.17 07:22sell14980.101.55981.56791.5588
29962006.07.17 07:57sell14990.301.56181.56791.5608
29972006.07.17 09:30sell15000.901.56391.56801.5629
29982006.07.17 09:31t/p15000.901.56291.56801.562974.3014342.44
29992006.07.17 09:31close14990.301.56291.56791.5608-27.2514315.19
30002006.07.17 09:31close14980.101.56311.56791.5588-27.2414287.95
30012006.07.17 09:31buy15010.101.56301.55491.5640
30022006.07.17 10:21t/p15010.101.56401.55491.56408.2614296.21
30032006.07.17 10:21buy15020.101.56451.55641.5655
30042006.07.17 11:24buy15030.301.56251.55641.5635
30052006.07.17 11:24t/p15030.301.56351.55641.563524.7814320.99
30062006.07.17 11:24close15020.101.56351.55641.5655-8.2614312.73
30072006.07.17 11:24buy15040.101.56361.55551.5646
30082006.07.17 13:32t/p15040.101.56461.55551.56468.2614320.99
30092006.07.17 13:32buy15050.101.56511.55701.5661
30102006.07.17 13:38buy15060.301.56311.55701.5641
30112006.07.17 13:44t/p15060.301.56411.55701.564124.7814345.77
30122006.07.17 13:44close15050.101.56411.55701.5661-8.2614337.51
30132006.07.17 13:44buy15070.101.56431.55621.5653
30142006.07.17 14:59buy15080.301.56211.55601.5631
30152006.07.17 14:59t/p15080.301.56311.55601.563124.7914362.30
30162006.07.17 14:59close15070.101.56321.55621.5653-9.0914353.21
30172006.07.17 14:59buy15090.101.56351.55541.5645
30182006.07.18 05:17t/p15090.101.56451.55541.56458.7714361.98
30192006.07.18 05:17buy15100.101.56491.55681.5659
30202006.07.18 07:15t/p15100.101.56591.55681.56598.2614370.24
30212006.07.18 07:15buy15110.101.56641.55831.5674
30222006.07.18 08:06buy15120.301.56441.55831.5654
30232006.07.18 08:16t/p15120.301.56541.55831.565424.7914395.03
30242006.07.18 08:16close15110.101.56541.55831.5674-8.2714386.76
30252006.07.18 08:16buy15130.101.56541.55731.5664
30262006.07.18 08:48buy15140.301.56341.55731.5644
30272006.07.18 11:59t/p15140.301.56441.55731.564424.7914411.55
30282006.07.18 11:59close15130.101.56461.55731.5664-6.6114404.94
30292006.07.18 11:59sell15150.101.56441.57251.5634
30302006.07.18 14:13sell15160.301.56641.57251.5654
30312006.07.18 14:17t/p15160.301.56541.57251.565424.7714429.71
30322006.07.18 14:17close15150.101.56541.57251.5634-8.2614421.45
30332006.07.18 14:17buy15170.101.56561.55751.5666
30342006.07.18 14:19t/p15170.101.56661.55751.56668.2614429.71
30352006.07.18 14:19buy15180.101.56711.55901.5681
30362006.07.18 14:41buy15190.301.56511.55901.5661
30372006.07.18 14:41t/p15190.301.56611.55901.566124.7814454.49
30382006.07.18 14:41close15180.101.56611.55901.5681-8.2614446.23
30392006.07.18 14:41buy15200.101.56641.55831.5674
30402006.07.18 20:57t/p15200.101.56741.55831.56748.2514454.48
30412006.07.18 20:57buy15210.101.56791.55981.5689
30422006.07.18 22:35buy15220.301.56591.55981.5669
30432006.07.18 23:17t/p15220.301.56691.55981.566924.7914479.27
30442006.07.18 23:17close15210.101.56691.55981.5689-8.2614471.01
30452006.07.18 23:17sell15230.101.56681.57491.5658
30462006.07.19 07:30t/p15230.101.56581.57491.56587.5914478.60
30472006.07.19 07:30sell15240.101.56541.57351.5644
30482006.07.19 08:14sell15250.301.56741.57351.5664
30492006.07.19 09:05sell15260.901.56951.57361.5685
30502006.07.19 09:13t/p15260.901.56851.57361.568574.2914552.89
30512006.07.19 09:13close15250.301.56851.57351.5664-27.2414525.65
30522006.07.19 09:13close15240.101.56871.57351.5644-27.2414498.41
30532006.07.19 09:13buy15270.101.56881.56071.5698
30542006.07.19 09:37t/p15270.101.56981.56071.56988.2614506.67
30552006.07.19 09:37buy15280.101.57021.56211.5712
30562006.07.19 18:35t/p15280.101.57121.56211.57128.2614514.93
30572006.07.19 18:35buy15290.101.57171.56361.5727
30582006.07.19 21:09t/p15290.101.57271.56361.57278.2614523.19
30592006.07.19 21:09buy15300.101.57311.56501.5741
30602006.07.20 00:31buy15310.301.57101.56491.5720
30612006.07.20 00:31t/p15310.301.57201.56491.572024.7814547.97
30622006.07.20 00:31close15300.101.57221.56501.5741-5.9114542.05
30632006.07.20 00:31sell15320.101.57211.58021.5711
30642006.07.20 06:15t/p15320.101.57111.58021.57118.2514550.30
30652006.07.20 06:15sell15330.101.57071.57881.5697
30662006.07.20 06:39sell15340.301.57271.57881.5717
30672006.07.20 06:58t/p15340.301.57171.57881.571724.7614575.06
30682006.07.20 06:58close15330.101.57161.57881.5697-7.4314567.63
30692006.07.20 06:58sell15350.101.57131.57941.5703
30702006.07.20 09:46t/p15350.101.57031.57941.57038.2514575.88
30712006.07.20 09:46sell15360.101.56981.57791.5688
30722006.07.20 10:26sell15370.301.57181.57791.5708
30732006.07.20 10:39t/p15370.301.57081.57791.570824.7714600.65
30742006.07.20 10:39close15360.101.57081.57791.5688-8.2514592.40
30752006.07.20 10:39sell15380.101.57081.57891.5698
30762006.07.20 13:56sell15390.301.57281.57891.5718
30772006.07.20 14:13t/p15390.301.57181.57891.571824.7614617.16
30782006.07.20 14:13close15380.101.57151.57891.5698-5.7814611.38
30792006.07.20 14:13buy15400.101.57171.56361.5727
30802006.07.20 16:45t/p15400.101.57271.56361.57278.2614619.64
30812006.07.20 16:45sell15410.101.57281.58091.5718
30822006.07.20 17:31t/p15410.101.57181.58091.57188.2614627.90
30832006.07.20 17:31buy15420.101.57181.56371.5728
30842006.07.20 18:01t/p15420.101.57281.56371.57288.2514636.15
30852006.07.20 18:01buy15430.101.57321.56511.5742
30862006.07.20 20:56buy15440.301.57121.56511.5722
30872006.07.21 06:44buy15450.901.56921.56511.5702
30882006.07.21 06:51t/p15450.901.57021.56511.570274.3314710.48
30892006.07.21 06:51close15440.301.57021.56511.5722-23.2514687.23
30902006.07.21 06:51close15430.101.57011.56511.5742-25.1014662.13
30912006.07.21 06:51sell15460.101.57031.57841.5693
30922006.07.21 06:57t/p15460.101.56931.57841.56938.2614670.39
30932006.07.21 06:57sell15470.101.56891.57701.5679
30942006.07.21 07:20sell15480.301.57101.57711.5700
30952006.07.21 07:21t/p15480.301.57001.57711.570024.7714695.16
30962006.07.21 07:21close15470.101.56991.57701.5679-8.2614686.90
30972006.07.21 07:21sell15490.101.56971.57781.5687
30982006.07.21 12:18sell15500.301.57181.57791.5708
30992006.07.21 12:21t/p15500.301.57081.57791.570824.7614711.66
31002006.07.21 12:21close15490.101.57081.57781.5687-9.0914702.57
31012006.07.21 12:21buy15510.101.57101.56291.5720
31022006.07.21 12:23t/p15510.101.57201.56291.57208.2614710.83
31032006.07.21 12:23buy15520.101.57241.56431.5734
31042006.07.21 12:52buy15530.301.57041.56431.5714
31052006.07.24 01:18t/p15530.301.57141.56431.571426.2914737.12
31062006.07.24 01:18close15520.101.57141.56431.5734-7.7514729.36
31072006.07.24 01:18buy15540.101.57171.56361.5727
31082006.07.24 01:54buy15550.301.56971.56361.5707
31092006.07.24 01:54t/p15550.301.57071.56361.570724.7814754.14
31102006.07.24 01:54close15540.101.57071.56361.5727-8.2614745.88
31112006.07.24 01:54buy15560.101.57081.56271.5718
31122006.07.24 06:37t/p15560.101.57181.56271.57188.2514754.13
31132006.07.24 06:37buy15570.101.57231.56421.5733
31142006.07.24 08:01t/p15570.101.57331.56421.57338.2514762.38
31152006.07.24 08:01buy15580.101.57371.56561.5747
31162006.07.24 08:28t/p15580.101.57471.56561.57478.2514770.63
31172006.07.24 08:28buy15590.101.57511.56701.5761
31182006.07.25 11:05buy15600.301.57301.56691.5740
31192006.07.25 11:06t/p15600.301.57401.56691.574024.7614795.39
31202006.07.25 11:06close15590.101.57401.56701.5761-8.5614786.83
31212006.07.25 11:06sell15610.101.57391.58201.5729
31222006.07.25 14:01sell15620.301.57601.58211.5750
31232006.07.25 14:02t/p15620.301.57501.58211.575024.7414811.57
31242006.07.25 14:02close15610.101.57491.58201.5729-8.2514803.32
31252006.07.25 14:03buy15630.101.57511.56701.5761
31262006.07.25 14:27t/p15630.101.57611.56701.57618.2614811.58
31272006.07.25 14:27buy15640.101.57651.56841.5775
31282006.07.25 21:04t/p15640.101.57751.56841.57758.2514819.83
31292006.07.25 21:04buy15650.101.57801.56991.5790
31302006.07.25 23:50buy15660.301.57601.56991.5770
31312006.07.26 15:29t/p15660.301.57701.56991.577026.2814846.10
31322006.07.26 15:29close15650.101.57701.56991.5790-7.7514838.36
31332006.07.26 15:29buy15670.101.57711.56901.5781
31342006.07.26 18:51t/p15670.101.57811.56901.57818.2614846.62
31352006.07.26 18:51buy15680.101.57851.57041.5795
31362006.07.27 06:24buy15690.301.57631.57021.5773
31372006.07.27 06:25t/p15690.301.57731.57021.577324.7614871.38
31382006.07.27 06:25close15680.101.57741.57041.5795-7.5614863.81
31392006.07.27 06:25sell15700.101.57731.58541.5763
31402006.07.27 06:53t/p15700.101.57631.58541.57638.2514872.06
31412006.07.27 06:53sell15710.101.57581.58391.5748
31422006.07.27 07:56t/p15710.101.57481.58391.57488.2514880.31
31432006.07.27 07:56sell15720.101.57441.58251.5734
31442006.07.27 08:53sell15730.301.57641.58251.5754
31452006.07.27 08:56t/p15730.301.57541.58251.575424.7514905.06
31462006.07.27 08:56close15720.101.57541.58251.5734-8.2514896.81
31472006.07.27 08:56sell15740.101.57521.58331.5742
31482006.07.27 10:26t/p15740.101.57421.58331.57428.2514905.06
31492006.07.27 10:26sell15750.101.57381.58191.5728
31502006.07.27 13:13t/p15750.101.57281.58191.57288.2514913.31
31512006.07.27 13:13sell15760.101.57241.58051.5714
31522006.07.27 15:24sell15770.301.57441.58051.5734
31532006.07.27 15:33t/p15770.301.57341.58051.573424.7514938.06
31542006.07.27 15:33close15760.101.57341.58051.5714-8.2514929.81
31552006.07.27 15:33sell15780.101.57321.58131.5722
31562006.07.27 17:46t/p15780.101.57221.58131.57228.2514938.06
31572006.07.27 17:46sell15790.101.57181.57991.5708
31582006.07.27 18:00sell15800.301.57381.57991.5728
31592006.07.27 18:16t/p15800.301.57281.57991.572824.7514962.81
31602006.07.27 18:16close15790.101.57281.57991.5708-8.2514954.56
31612006.07.27 18:16sell15810.101.57251.58061.5715
31622006.07.28 01:42t/p15810.101.57151.58061.57157.5814962.14
31632006.07.28 01:42sell15820.101.57111.57921.5701
31642006.07.28 07:25sell15830.301.57311.57921.5721
31652006.07.28 07:31t/p15830.301.57211.57921.572124.7414986.88
31662006.07.28 07:31close15820.101.57211.57921.5701-8.2514978.63
31672006.07.28 07:31buy15840.101.57231.56421.5733
31682006.07.28 08:10t/p15840.101.57331.56421.57338.2614986.89
31692006.07.28 08:10buy15850.101.57371.56561.5747
31702006.07.28 09:35buy15860.301.57151.56541.5725
31712006.07.28 09:45t/p15860.301.57251.56541.572524.7615011.65
31722006.07.28 09:45close15850.101.57251.56561.5747-9.9015001.75
31732006.07.28 09:45buy15870.101.57271.56461.5737
31742006.07.28 10:23t/p15870.101.57371.56461.57378.2515010.00
31752006.07.28 10:23buy15880.101.57411.56601.5751
31762006.07.28 11:19buy15890.301.57201.56591.5730
31772006.07.28 11:20t/p15890.301.57301.56591.573024.7615034.76
31782006.07.28 11:20close15880.101.57301.56601.5751-9.0815025.68
31792006.07.28 11:20buy15900.101.57311.56501.5741
31802006.07.28 13:18buy15910.301.57091.56481.5719
31812006.07.28 13:22t/p15910.301.57191.56481.571924.7615050.44
31822006.07.28 13:22close15900.101.57201.56501.5741-9.0715041.37
31832006.07.28 13:22sell15920.101.57221.58031.5712
31842006.07.28 13:36t/p15920.101.57121.58031.57128.2515049.62
31852006.07.28 13:36sell15930.101.57081.57891.5698
31862006.07.28 14:51sell15940.301.57281.57891.5718
31872006.07.31 09:52t/p15940.301.57181.57891.571822.7215072.34
31882006.07.31 09:52close15930.101.57181.57891.5698-8.9115063.43
31892006.07.31 09:52sell15950.101.57181.57991.5708
31902006.07.31 11:43t/p15950.101.57081.57991.57088.2415071.67
31912006.07.31 11:43buy15960.101.57071.56261.5717
31922006.07.31 11:56t/p15960.101.57171.56261.57178.2415079.91
31932006.07.31 11:56buy15970.101.57221.56411.5732
31942006.07.31 12:52buy15980.301.57021.56411.5712
31952006.07.31 12:54t/p15980.301.57121.56411.571224.7515104.66
31962006.07.31 12:54close15970.101.57121.56411.5732-8.2515096.41
31972006.07.31 12:54sell15990.101.57081.57891.5698
31982006.07.31 13:00t/p15990.101.56981.57891.56988.2415104.65
31992006.07.31 13:00sell16000.101.56911.57721.5681
32002006.07.31 13:20sell16010.301.57111.57721.5701
32012006.07.31 13:21t/p16010.301.57011.57721.570124.7415129.39
32022006.07.31 13:21close16000.101.56981.57721.5681-5.7815123.61
32032006.07.31 13:21sell16020.101.56951.57761.5685
32042006.07.31 13:57sell16030.301.57151.57761.5705
32052006.07.31 14:03t/p16030.301.57051.57761.570524.7415148.35
32062006.07.31 14:03close16020.101.57041.57761.5685-7.4215140.93
32072006.07.31 14:03sell16040.101.56951.57761.5685
32082006.07.31 14:22sell16050.301.57151.57761.5705
32092006.07.31 14:50t/p16050.301.57051.57761.570524.7415165.67
32102006.07.31 14:50close16040.101.57041.57761.5685-7.4215158.25
32112006.07.31 14:50sell16060.101.57041.57851.5694
32122006.07.31 16:11sell16070.301.57251.57861.5715
32132006.07.31 16:13t/p16070.301.57151.57861.571524.7415182.99
32142006.07.31 16:13close16060.101.57151.57851.5694-9.0715173.92
32152006.07.31 16:13buy16080.101.57171.56361.5727
32162006.07.31 16:26t/p16080.101.57271.56361.57278.2515182.17
32172006.07.31 16:26buy16090.101.57311.56501.5741
32182006.07.31 18:53buy16100.301.57111.56501.5721
32192006.07.31 19:05t/p16100.301.57211.56501.572124.7515206.92
32202006.07.31 19:05close16090.101.57211.56501.5741-8.2515198.67
32212006.07.31 19:05sell16110.101.57201.58011.5710
32222006.08.01 04:21t/p16110.101.57101.58011.57107.5715206.24
32232006.08.01 04:21buy16120.101.57101.56291.5720
32242006.08.01 04:42t/p16120.101.57201.56291.57208.2415214.48
32252006.08.01 04:42buy16130.101.57241.56431.5734
32262006.08.01 05:44t/p16130.101.57341.56431.57348.2415222.72
32272006.08.01 05:44buy16140.101.57391.56581.5749
32282006.08.01 08:10buy16150.301.57171.56561.5727
32292006.08.01 08:13t/p16150.301.57271.56561.572724.7215247.44
32302006.08.01 08:13close16140.101.57271.56581.5749-9.8915237.55
32312006.08.01 08:14buy16160.101.57271.56461.5737
32322006.08.01 13:15t/p16160.101.57371.56461.57378.2315245.78
32332006.08.01 13:15buy16170.101.57411.56601.5751
32342006.08.01 13:45buy16180.301.57211.56601.5731
32352006.08.01 13:54t/p16180.301.57311.56601.573124.7115270.49
32362006.08.01 13:54close16170.101.57311.56601.5751-8.2415262.25
32372006.08.01 13:54buy16190.101.57321.56511.5742
32382006.08.01 14:15t/p16190.101.57421.56511.57428.2415270.49
32392006.08.01 14:15buy16200.101.57481.56671.5758
32402006.08.01 16:17buy16210.301.57281.56671.5738
32412006.08.02 03:09t/p16210.301.57381.56671.573826.2515296.74
32422006.08.02 03:09close16200.101.57381.56671.5758-7.7515288.99
32432006.08.02 03:09buy16220.101.57401.56591.5750
32442006.08.02 07:41buy16230.301.57201.56591.5730
32452006.08.02 08:03t/p16230.301.57301.56591.573024.7315313.72
32462006.08.02 08:03close16220.101.57301.56591.5750-8.2415305.48
32472006.08.02 08:03sell16240.101.57281.58091.5718
32482006.08.02 08:12t/p16240.101.57181.58091.57188.2515313.73
32492006.08.02 08:12sell16250.101.57141.57951.5704
32502006.08.02 09:02sell16260.301.57361.57971.5726
32512006.08.02 09:17t/p16260.301.57261.57971.572624.7215338.45
32522006.08.02 09:17close16250.101.57261.57951.5704-9.8915328.56
32532006.08.02 09:17sell16270.101.57241.58051.5714
32542006.08.02 15:08sell16280.301.57451.58061.5735
32552006.08.02 15:09t/p16280.301.57351.58061.573524.7315353.29
32562006.08.02 15:09close16270.101.57351.58051.5714-9.0615344.23
32572006.08.02 15:09buy16290.101.57361.56551.5746
32582006.08.02 16:26t/p16290.101.57461.56551.57468.2415352.47
32592006.08.02 16:26buy16300.101.57521.56711.5762
32602006.08.03 05:43buy16310.301.57311.56701.5741
32612006.08.03 05:46t/p16310.301.57411.56701.574124.7315377.20
32622006.08.03 05:46close16300.101.57421.56711.5762-6.7315370.47
32632006.08.03 05:46sell16320.101.57411.58221.5731
32642006.08.03 11:47sell16330.301.57611.58221.5751
32652006.08.03 11:52t/p16330.301.57511.58221.575124.7315395.20
32662006.08.03 11:52close16320.101.57511.58221.5731-8.2415386.96
32672006.08.03 11:52buy16340.101.57531.56721.5763
32682006.08.03 12:33t/p16340.101.57631.56721.57638.2515395.21
32692006.08.03 12:33buy16350.101.57671.56861.5777
32702006.08.03 12:39buy16360.301.57451.56841.5755
32712006.08.03 12:41t/p16360.301.57551.56841.575524.7415419.95
32722006.08.03 12:41close16350.101.57551.56861.5777-9.9015410.05
32732006.08.03 12:41buy16370.101.57581.56771.5768
32742006.08.03 12:56buy16380.301.57381.56771.5748
32752006.08.03 12:59t/p16380.301.57481.56771.574824.7415434.79
32762006.08.03 12:59close16370.101.57481.56771.5768-8.2515426.54
32772006.08.03 12:59buy16390.101.57501.56691.5760
32782006.08.03 14:48t/p16390.101.57601.56691.57608.2515434.79
32792006.08.03 14:48buy16400.101.57651.56841.5775
32802006.08.04 08:32t/p16400.101.57751.56841.57758.7515443.53
32812006.08.04 08:32sell16410.101.57751.58561.5765
32822006.08.04 12:40t/p16410.101.57651.58561.57658.2315451.76
32832006.08.04 12:40buy16420.101.57641.56831.5774
32842006.08.04 12:41t/p16420.101.57741.56831.57748.2415460.00
32852006.08.04 12:41buy16430.101.57781.56971.5788
32862006.08.04 13:47buy16440.301.57581.56971.5768
32872006.08.04 13:58buy16450.901.57371.56961.5747
32882006.08.04 13:58t/p16450.901.57471.56961.574774.1515534.15
32892006.08.04 13:58close16440.301.57471.56971.5768-27.1915506.96
32902006.08.04 13:58close16430.101.57511.56971.5788-22.2515484.71
32912006.08.04 13:58sell16460.101.57491.58301.5739
32922006.08.04 16:06t/p16460.101.57391.58301.57398.2315492.94
32932006.08.04 16:06sell16470.101.57351.58161.5725
32942006.08.04 21:06sell16480.301.57551.58161.5745
32952006.08.06 22:00t/p16480.301.57451.58161.574524.7115517.65
32962006.08.06 22:00close16470.101.57431.58161.5725-6.5815511.07
32972006.08.06 22:00buy16490.101.57441.56631.5754
32982006.08.07 02:05buy16500.301.57241.56631.5734
32992006.08.07 02:17t/p16500.301.57341.56631.573424.7215535.79
33002006.08.07 02:17close16490.101.57341.56631.5754-7.7415528.06
33012006.08.07 02:17sell16510.101.57331.58141.5723
33022006.08.07 08:26t/p16510.101.57231.58141.57238.2415536.30
33032006.08.07 08:26sell16520.101.57191.58001.5709
33042006.08.07 09:44sell16530.301.57391.58001.5729
33052006.08.07 09:49t/p16530.301.57291.58001.572924.7115561.01
33062006.08.07 09:49close16520.101.57291.58001.5709-8.2315552.78
33072006.08.07 09:49sell16540.101.57261.58071.5716
33082006.08.07 10:39t/p16540.101.57161.58071.57168.2415561.02
33092006.08.07 10:39sell16550.101.57121.57931.5702
33102006.08.07 13:57sell16560.301.57321.57931.5722
33112006.08.07 13:59t/p16560.301.57221.57931.572224.7115585.73
33122006.08.07 13:59close16550.101.57221.57931.5702-8.2415577.49
33132006.08.07 13:59sell16570.101.57191.58001.5709
33142006.08.07 17:16sell16580.301.57401.58011.5730
33152006.08.07 17:21t/p16580.301.57301.58011.573024.7115602.20
33162006.08.07 17:21close16570.101.57281.58001.5709-7.4115594.79
33172006.08.07 17:21buy16590.101.57291.56481.5739
33182006.08.07 17:24t/p16590.101.57391.56481.57398.2315603.02
33192006.08.07 17:24buy16600.101.57431.56621.5753
33202006.08.08 01:25buy16610.301.57231.56621.5733
33212006.08.08 02:39t/p16610.301.57331.56621.573324.7315627.75
33222006.08.08 02:39close16600.101.57341.56621.5753-6.9215620.83
33232006.08.08 02:39sell16620.101.57331.58141.5723
33242006.08.08 02:45t/p16620.101.57231.58141.57238.2415629.07
33252006.08.08 02:45sell16630.101.57191.58001.5709
33262006.08.08 02:58sell16640.301.57401.58011.5730
33272006.08.08 03:24t/p16640.301.57301.58011.573024.7215653.79
33282006.08.08 03:24close16630.101.57291.58001.5709-8.2415645.55
33292006.08.08 03:24buy16650.101.57311.56501.5741
33302006.08.08 03:45t/p16650.101.57411.56501.57418.2415653.79
33312006.08.08 03:45buy16660.101.57461.56651.5756
33322006.08.08 06:31buy16670.301.57261.56651.5736
33332006.08.08 07:15t/p16670.301.57361.56651.573624.7215678.51
33342006.08.08 07:15close16660.101.57361.56651.5756-8.2415670.27
33352006.08.08 07:15sell16680.101.57351.58161.5725
33362006.08.08 07:43t/p16680.101.57251.58161.57258.2415678.51
33372006.08.08 07:43sell16690.101.57211.58021.5711
33382006.08.08 08:31sell16700.301.57411.58021.5731
33392006.08.08 08:43t/p16700.301.57311.58021.573124.7215703.23
33402006.08.08 08:43close16690.101.57311.58021.5711-8.2415694.99
33412006.08.08 08:43buy16710.101.57351.56541.5745
33422006.08.08 10:47t/p16710.101.57451.56541.57458.2415703.23
33432006.08.08 10:47buy16720.101.57501.56691.5760
33442006.08.08 10:59buy16730.301.57301.56691.5740
33452006.08.08 11:17t/p16730.301.57401.56691.574024.7215727.95
33462006.08.08 11:17close16720.101.57401.56691.5760-8.2415719.71
33472006.08.08 11:17buy16740.101.57431.56621.5753
33482006.08.08 17:20t/p16740.101.57531.56621.57538.2415727.95
33492006.08.08 17:20buy16750.101.57571.56761.5767
33502006.08.08 18:15buy16760.301.57361.56751.5746
33512006.08.08 18:22t/p16760.301.57461.56751.574624.7215752.67
33522006.08.08 18:22close16750.101.57461.56761.5767-9.0615743.61
33532006.08.08 18:22buy16770.101.57491.56681.5759
33542006.08.08 20:03buy16780.301.57271.56661.5737
33552006.08.08 20:26t/p16780.301.57371.56661.573724.7315768.34
33562006.08.08 20:26close16770.101.57371.56681.5759-9.8915758.45
33572006.08.08 20:26sell16790.101.57341.58151.5724
33582006.08.08 22:59sell16800.301.57541.58151.5744
33592006.08.08 23:00t/p16800.301.57441.58151.574424.7115783.16
33602006.08.08 23:00close16790.101.57421.58151.5724-6.5915776.57
33612006.08.08 23:00buy16810.101.57441.56631.5754
33622006.08.08 23:01t/p16810.101.57541.56631.57548.2415784.81
33632006.08.08 23:01buy16820.101.57591.56781.5769
33642006.08.08 23:31buy16830.301.57391.56781.5749
33652006.08.09 06:07t/p16830.301.57491.56781.574926.2315811.05
33662006.08.09 06:07close16820.101.57491.56781.5769-7.7415803.31
33672006.08.09 06:07buy16840.101.57571.56761.5767
33682006.08.09 06:42buy16850.301.57371.56761.5747
33692006.08.09 06:53t/p16850.301.57471.56761.574724.7215828.03
33702006.08.09 06:53close16840.101.57471.56761.5767-8.2415819.79
33712006.08.09 06:53buy16860.101.57521.56711.5762
33722006.08.09 08:06buy16870.301.57321.56711.5742
33732006.08.09 08:14t/p16870.301.57421.56711.574224.7215844.51
33742006.08.09 08:14close16860.101.57421.56711.5762-8.2415836.27
33752006.08.09 08:14buy16880.101.57441.56631.5754
33762006.08.09 09:48t/p16880.101.57541.56631.57548.2415844.51
33772006.08.09 09:48buy16890.101.57581.56771.5768
33782006.08.09 16:16t/p16890.101.57681.56771.57688.2415852.75
33792006.08.09 16:16buy16900.101.57721.56911.5782
33802006.08.09 18:19t/p16900.101.57821.56911.57828.2415860.99
33812006.08.09 18:19buy16910.101.57871.57061.5797
33822006.08.09 19:27buy16920.301.57671.57061.5777
33832006.08.09 20:43t/p16920.301.57771.57061.577724.7215885.71
33842006.08.09 20:43close16910.101.57781.57061.5797-7.4115878.30
33852006.08.09 20:43buy16930.101.57811.57001.5791
33862006.08.10 06:03buy16940.301.57611.57001.5771
33872006.08.10 06:12t/p16940.301.57711.57001.577124.7415903.04
33882006.08.10 06:12close16930.101.57721.57001.5791-5.9015897.14
33892006.08.10 06:12sell16950.101.57701.58511.5760
33902006.08.10 06:13t/p16950.101.57601.58511.57608.2415905.38
33912006.08.10 06:13sell16960.101.57561.58371.5746
33922006.08.10 07:04t/p16960.101.57461.58371.57468.2415913.62
33932006.08.10 07:04sell16970.101.57401.58211.5730
33942006.08.10 07:08sell16980.301.57611.58221.5751
33952006.08.10 07:12t/p16980.301.57511.58221.575124.7215938.34
33962006.08.10 07:12close16970.101.57511.58211.5730-9.0715929.27
33972006.08.10 07:12sell16990.101.57511.58321.5741
33982006.08.10 07:19t/p16990.101.57411.58321.57418.2415937.51
33992006.08.10 07:19sell17000.101.57351.58161.5725
34002006.08.10 07:52sell17010.301.57551.58161.5745
34012006.08.10 07:52t/p17010.301.57451.58161.574524.7315962.24
34022006.08.10 07:52close17000.101.57441.58161.5725-7.4215954.82
34032006.08.10 07:52sell17020.101.57431.58241.5733
34042006.08.10 08:12sell17030.301.57641.58251.5754
34052006.08.10 08:16t/p17030.301.57541.58251.575424.7215979.54
34062006.08.10 08:16close17020.101.57541.58241.5733-9.0615970.48
34072006.08.10 08:16sell17040.101.57521.58331.5742
34082006.08.10 10:55sell17050.301.57721.58331.5762
34092006.08.10 10:56t/p17050.301.57621.58331.576224.7215995.20
34102006.08.10 10:56close17040.101.57621.58331.5742-8.2515986.95
34112006.08.10 10:56sell17060.101.57621.58431.5752
34122006.08.10 11:13sell17070.301.57821.58431.5772
34132006.08.10 11:17t/p17070.301.57721.58431.577224.7316011.68
34142006.08.10 11:17close17060.101.57701.58431.5752-6.5916005.09
34152006.08.10 11:17buy17080.101.57711.56901.5781
34162006.08.10 13:34t/p17080.101.57811.56901.57818.2416013.33
34172006.08.10 13:34buy17090.101.57851.57041.5795
34182006.08.10 14:35t/p17090.101.57951.57041.57958.2516021.58
34192006.08.10 14:35buy17100.101.57991.57181.5809
34202006.08.11 04:30buy17110.301.57761.57151.5786
34212006.08.11 04:31t/p17110.301.57861.57151.578624.7316046.31
34222006.08.11 04:31close17100.101.57861.57181.5809-10.2216036.09
34232006.08.11 04:31sell17120.101.57841.58651.5774
34242006.08.11 11:42sell17130.301.58051.58661.5795
34252006.08.11 11:44t/p17130.301.57951.58661.579524.7316060.82
34262006.08.11 11:44close17120.101.57951.58651.5774-9.0716051.75
34272006.08.11 11:44buy17140.101.57961.57151.5806
34282006.08.11 11:53t/p17140.101.58061.57151.58068.2516060.00
34292006.08.11 11:53buy17150.101.58101.57291.5820
34302006.08.11 13:46buy17160.301.57901.57291.5800
34312006.08.11 13:57t/p17160.301.58001.57291.580024.7416084.74
34322006.08.11 13:57close17150.101.58001.57291.5820-8.2416076.50
34332006.08.11 13:57buy17170.101.58011.57201.5811
34342006.08.11 16:02t/p17170.101.58111.57201.58118.2516084.75
34352006.08.11 16:02buy17180.101.58151.57341.5825
34362006.08.11 18:23t/p17180.101.58251.57341.58258.2416092.99
34372006.08.11 18:23buy17190.101.58291.57481.5839
34382006.08.13 22:00buy17200.301.57971.57361.5807
34392006.08.14 07:32t/p17200.301.58071.57361.580726.2716119.26
34402006.08.14 07:32close17190.101.58071.57481.5839-17.6516101.61
34412006.08.14 07:32sell17210.101.58061.58871.5796
34422006.08.14 07:38t/p17210.101.57961.58871.57968.2516109.86
34432006.08.14 07:38sell17220.101.57881.58691.5778
34442006.08.14 07:42sell17230.301.58081.58691.5798
34452006.08.14 07:43t/p17230.301.57981.58691.579824.7416134.60
34462006.08.14 07:43close17220.101.57961.58691.5778-6.6016128.00
34472006.08.14 07:43sell17240.101.57941.58751.5784
34482006.08.14 08:31sell17250.301.58151.58761.5805
34492006.08.14 08:40t/p17250.301.58051.58761.580524.7416152.74
34502006.08.14 08:40close17240.101.58041.58751.5784-8.2516144.49
34512006.08.14 08:40buy17260.101.58061.57251.5816
34522006.08.14 08:56t/p17260.101.58161.57251.58168.2516152.74
34532006.08.14 08:56buy17270.101.58201.57391.5830
34542006.08.14 09:27buy17280.301.58001.57391.5810
34552006.08.14 09:39t/p17280.301.58101.57391.581024.7516177.49
34562006.08.14 09:39close17270.101.58111.57391.5830-7.4216170.07
34572006.08.14 09:39buy17290.101.58141.57331.5824
34582006.08.14 15:34buy17300.301.57941.57331.5804
34592006.08.14 16:23t/p17300.301.58041.57331.580424.7516194.82
34602006.08.14 16:23close17290.101.58041.57331.5824-8.2516186.57
34612006.08.14 16:23sell17310.101.58021.58831.5792
34622006.08.14 17:42t/p17310.101.57921.58831.57928.2516194.82
34632006.08.14 17:42sell17320.101.57881.58691.5778
34642006.08.15 06:45sell17330.301.58081.58691.5798
34652006.08.15 10:36sell17340.901.58281.58691.5818
34662006.08.15 10:39t/p17340.901.58181.58691.581874.2416269.06
34672006.08.15 10:39close17330.301.58181.58691.5798-24.7516244.31
34682006.08.15 10:39close17320.101.58211.58691.5778-27.8916216.42
34692006.08.15 10:39buy17350.101.58241.57431.5834
34702006.08.15 12:36t/p17350.101.58341.57431.58348.2516224.67
34712006.08.15 12:36buy17360.101.58381.57571.5848
34722006.08.15 12:43buy17370.301.58181.57571.5828
34732006.08.15 15:37t/p17370.301.58281.57571.582824.7516249.42
34742006.08.15 15:37close17360.101.58281.57571.5848-8.2616241.16
34752006.08.15 15:37buy17380.101.58301.57491.5840
34762006.08.15 17:35buy17390.301.58101.57491.5820
34772006.08.15 17:49t/p17390.301.58201.57491.582024.7616265.92
34782006.08.15 17:49close17380.101.58211.57491.5840-7.4216258.50
34792006.08.15 17:49buy17400.101.58241.57431.5834
34802006.08.16 07:49buy17410.301.58041.57431.5814
34812006.08.16 08:24t/p17410.301.58141.57431.581424.7516283.25
34822006.08.16 08:24close17400.101.58141.57431.5834-7.7516275.51
34832006.08.16 08:24sell17420.101.58111.58921.5801
34842006.08.16 08:42t/p17420.101.58011.58921.58018.2416283.75
34852006.08.16 08:42sell17430.101.57971.58781.5787
34862006.08.16 08:57t/p17430.101.57871.58781.57878.2516292.00
34872006.08.16 08:57sell17440.101.57831.58641.5773
34882006.08.16 09:18sell17450.301.58031.58641.5793
34892006.08.16 09:29t/p17450.301.57931.58641.579324.7416316.74
34902006.08.16 09:29close17440.101.57931.58641.5773-8.2516308.49
34912006.08.16 09:29sell17460.101.57861.58671.5776
34922006.08.16 12:46t/p17460.101.57761.58671.57768.2516316.74
34932006.08.16 12:46sell17470.101.57691.58501.5759
34942006.08.16 12:51sell17480.301.57891.58501.5779
34952006.08.16 12:51t/p17480.301.57791.58501.577924.7416341.48
34962006.08.16 12:51close17470.101.57771.58501.5759-6.6016334.88
34972006.08.16 12:51sell17490.101.57741.58551.5764
34982006.08.16 15:37sell17500.301.57941.58551.5784
34992006.08.16 16:11t/p17500.301.57841.58551.578424.7316359.61
35002006.08.16 16:11close17490.101.57841.58551.5764-8.2516351.36
35012006.08.16 16:11sell17510.101.57821.58631.5772
35022006.08.17 00:24sell17520.301.58021.58631.5792
35032006.08.17 00:32t/p17520.301.57921.58631.579224.7216376.08
35042006.08.17 00:32close17510.101.57921.58631.5772-10.2616365.82
35052006.08.17 00:32buy17530.101.57931.57121.5803
35062006.08.17 07:05buy17540.301.57731.57121.5783
35072006.08.17 09:00t/p17540.301.57831.57121.578324.7416390.56
35082006.08.17 09:00close17530.101.57831.57121.5803-8.2516382.31
35092006.08.17 09:00sell17550.101.57811.58621.5771
35102006.08.17 09:27t/p17550.101.57711.58621.57718.2416390.55
35112006.08.17 09:27sell17560.101.57671.58481.5757
35122006.08.17 09:39sell17570.301.57871.58481.5777
35132006.08.17 12:11t/p17570.301.57771.58481.577724.7316415.28
35142006.08.17 12:11close17560.101.57771.58481.5757-8.2516407.03
35152006.08.17 12:11buy17580.101.57791.56981.5789
35162006.08.17 12:37t/p17580.101.57891.56981.57898.2416415.27
35172006.08.17 12:37buy17590.101.57931.57121.5803
35182006.08.17 14:58t/p17590.101.58031.57121.58038.2516423.52
35192006.08.17 14:58buy17600.101.58081.57271.5818
35202006.08.17 16:02buy17610.301.57881.57271.5798
35212006.08.17 16:02t/p17610.301.57981.57271.579824.7416448.26
35222006.08.17 16:02close17600.101.57991.57271.5818-7.4316440.83
35232006.08.17 16:02buy17620.101.58061.57251.5816
35242006.08.17 17:04t/p17620.101.58161.57251.58168.2416449.07
35252006.08.17 17:04buy17630.101.58211.57401.5831
35262006.08.18 07:13buy17640.301.57991.57381.5809
35272006.08.18 07:15t/p17640.301.58091.57381.580924.7416473.81
35282006.08.18 07:15close17630.101.58091.57401.5831-9.3916464.41
35292006.08.18 07:15sell17650.101.58081.58891.5798
35302006.08.18 07:26t/p17650.101.57981.58891.57988.2516472.66
35312006.08.18 07:26sell17660.101.57921.58731.5782
35322006.08.18 09:06sell17670.301.58121.58731.5802
35332006.08.18 11:28sell17680.901.58341.58751.5824
35342006.08.18 11:30t/p17680.901.58241.58751.582474.1816546.84
35352006.08.18 11:30close17670.301.58221.58731.5802-24.7216522.12
35362006.08.18 11:30close17660.101.58241.58731.5782-26.3816495.74
35372006.08.18 11:30buy17690.101.58231.57421.5833
35382006.08.18 15:15buy17700.301.58021.57411.5812
35392006.08.18 15:22t/p17700.301.58121.57411.581224.7316520.47
35402006.08.18 15:22close17690.101.58121.57421.5833-9.0716511.40
35412006.08.18 15:22sell17710.101.58091.58901.5799
35422006.08.18 21:16sell17720.301.58291.58901.5819
35432006.08.18 21:29t/p17720.301.58191.58901.581924.7316536.13
35442006.08.18 21:29close17710.101.58191.58901.5799-8.2416527.89
35452006.08.18 21:31buy17730.101.58271.57461.5837
35462006.08.21 03:17buy17740.301.58071.57461.5817
35472006.08.21 07:22buy17750.901.57851.57441.5795
35482006.08.21 11:22t/p17750.901.57951.57441.579574.2116602.10
35492006.08.21 11:22close17740.301.57951.57461.5817-29.6816572.42
35502006.08.21 11:22close17730.101.57931.57461.5837-27.5316544.90
35512006.08.21 11:22sell17760.101.57871.58681.5777
35522006.08.21 12:34t/p17760.101.57771.58681.57778.2416553.14
35532006.08.21 12:34buy17770.101.57771.56961.5787
35542006.08.21 12:36t/p17770.101.57871.56961.57878.2416561.38
35552006.08.21 12:36buy17780.101.57911.57101.5801
35562006.08.21 14:08buy17790.301.57701.57091.5780
35572006.08.21 14:23t/p17790.301.57801.57091.578024.7316586.11
35582006.08.21 14:23close17780.101.57801.57101.5801-9.0716577.04
35592006.08.21 14:23sell17800.101.57771.58581.5767
35602006.08.21 15:25sell17810.301.57971.58581.5787
35612006.08.21 16:03t/p17810.301.57871.58581.578724.7316601.77
35622006.08.21 16:03close17800.101.57871.58581.5767-8.2516593.52
35632006.08.21 16:03buy17820.101.57881.57071.5798
35642006.08.22 09:21buy17830.301.57681.57071.5778
35652006.08.22 09:22t/p17830.301.57781.57071.577824.7416618.26
35662006.08.22 09:22close17820.101.57781.57071.5798-7.7516610.51
35672006.08.22 09:22sell17840.101.57741.58551.5764
35682006.08.22 13:34sell17850.301.57941.58551.5784
35692006.08.22 14:23sell17860.901.58151.58561.5805
35702006.08.22 14:41t/p17860.901.58051.58561.580574.2116684.72
35712006.08.22 14:41close17850.301.58051.58551.5784-27.2216657.50
35722006.08.22 14:41close17840.101.58061.58551.5764-26.3916631.11
35732006.08.22 14:41buy17870.101.58071.57261.5817
35742006.08.22 17:30t/p17870.101.58171.57261.58178.2416639.35
35752006.08.22 17:30buy17880.101.58211.57401.5831
35762006.08.22 18:23buy17890.301.58011.57401.5811
35772006.08.22 19:02t/p17890.301.58111.57401.581124.7516664.10
35782006.08.22 19:02close17880.101.58131.57401.5831-6.5916657.51
35792006.08.22 19:02buy17900.101.58161.57351.5826
35802006.08.23 07:52buy17910.301.57961.57351.5806
35812006.08.23 07:55t/p17910.301.58061.57351.580624.7516682.26
35822006.08.23 07:55close17900.101.58061.57351.5826-7.7516674.52
35832006.08.23 07:55sell17920.101.58041.58851.5794
35842006.08.23 11:11t/p17920.101.57941.58851.57948.2516682.77
35852006.08.23 11:11sell17930.101.57891.58701.5779
35862006.08.23 14:02sell17940.301.58101.58711.5800
35872006.08.23 14:04t/p17940.301.58001.58711.580024.7416707.51
35882006.08.23 14:04close17930.101.58001.58701.5779-9.0716698.44
35892006.08.23 14:04sell17950.101.57991.58801.5789
35902006.08.23 14:50t/p17950.101.57891.58801.57898.2516706.69
35912006.08.23 14:50sell17960.101.57841.58651.5774
35922006.08.23 15:15sell17970.301.58041.58651.5794
35932006.08.23 18:36t/p17970.301.57941.58651.579424.7416731.43
35942006.08.23 18:36close17960.101.57941.58651.5774-8.2516723.18
35952006.08.23 18:36sell17980.101.57951.58761.5785
35962006.08.24 05:54t/p17980.101.57851.58761.57856.2416729.42
35972006.08.24 05:54sell17990.101.57811.58621.5771
35982006.08.24 06:05sell18000.301.58011.58621.5791
35992006.08.24 06:07t/p18000.301.57911.58621.579124.7516754.17
36002006.08.24 06:07close17990.101.57911.58621.5771-8.2516745.92
36012006.08.24 06:07sell18010.101.57921.58731.5782
36022006.08.24 07:53sell18020.301.58121.58731.5802
36032006.08.24 08:01t/p18020.301.58021.58731.580224.7416770.66
36042006.08.24 08:01close18010.101.58021.58731.5782-8.2516762.41
36052006.08.24 08:01buy18030.101.58071.57261.5817
36062006.08.24 08:01t/p18030.101.58171.57261.58178.2516770.66
36072006.08.24 08:01buy18040.101.58211.57401.5831
36082006.08.24 09:09buy18050.301.58011.57401.5811
36092006.08.24 11:01t/p18050.301.58111.57401.581124.7516795.41
36102006.08.24 11:01close18040.101.58111.57401.5831-8.2516787.16
36112006.08.24 11:01buy18060.101.58131.57321.5823
36122006.08.24 14:08buy18070.301.57931.57321.5803
36132006.08.24 14:09t/p18070.301.58031.57321.580324.7616811.92
36142006.08.24 14:09close18060.101.58031.57321.5823-8.2516803.67
36152006.08.24 14:09buy18080.101.58051.57241.5815
36162006.08.24 17:12t/p18080.101.58151.57241.58158.2516811.92
36172006.08.24 17:12buy18090.101.58201.57391.5830
36182006.08.25 09:59buy18100.301.58001.57391.5810
36192006.08.25 10:10t/p18100.301.58101.57391.581024.7516836.67
36202006.08.25 10:10close18090.101.58101.57391.5830-7.7516828.91
36212006.08.25 10:10sell18110.101.58071.58881.5797
36222006.08.25 15:21t/p18110.101.57971.58881.57978.2516837.16
36232006.08.25 15:21buy18120.101.57971.57161.5807
36242006.08.25 16:03t/p18120.101.58071.57161.58078.2616845.42
36252006.08.25 16:03sell18130.101.58081.58891.5798
36262006.08.25 16:06t/p18130.101.57981.58891.57988.2516853.67
36272006.08.25 16:06sell18140.101.57941.58751.5784
36282006.08.25 18:47sell18150.301.58141.58751.5804
36292006.08.25 18:52t/p18150.301.58041.58751.580424.7516878.42
36302006.08.25 18:52close18140.101.58031.58751.5784-7.4216871.00
36312006.08.25 18:52buy18160.101.58051.57241.5815
36322006.08.25 20:04t/p18160.101.58151.57241.58158.2516879.25
36332006.08.25 20:04buy18170.101.58201.57391.5830
36342006.08.28 03:29t/p18170.101.58301.57391.58308.7616888.01
36352006.08.28 03:29buy18180.101.58341.57531.5844
36362006.08.28 03:33buy18190.301.58141.57531.5824
36372006.08.28 03:34t/p18190.301.58241.57531.582424.7616912.77
36382006.08.28 03:34close18180.101.58251.57531.5844-7.4216905.35
36392006.08.28 03:34buy18200.101.58281.57471.5838
36402006.08.28 03:35buy18210.301.58041.57431.5814
36412006.08.28 03:36t/p18210.301.58141.57431.581424.7516930.10
36422006.08.28 03:36close18200.101.58141.57471.5838-11.5516918.55
36432006.08.28 03:36buy18220.101.58191.57381.5829
36442006.08.28 10:03buy18230.301.57991.57381.5809
36452006.08.28 10:53t/p18230.301.58091.57381.580924.7616943.31
36462006.08.28 10:53close18220.101.58091.57381.5829-8.2516935.06
36472006.08.28 10:53sell18240.101.58081.58891.5798
36482006.08.28 10:54t/p18240.101.57981.58891.57988.2516943.31
36492006.08.28 10:54sell18250.101.57931.58741.5783
36502006.08.28 11:28sell18260.301.58151.58761.5805
36512006.08.28 11:30t/p18260.301.58051.58761.580524.7416968.05
36522006.08.28 11:30close18250.101.58051.58741.5783-9.9016958.15
36532006.08.28 11:30sell18270.101.58031.58841.5793
36542006.08.28 13:30t/p18270.101.57931.58841.57938.2516966.40
36552006.08.28 13:30sell18280.101.57881.58691.5778
36562006.08.28 16:21sell18290.301.58081.58691.5798
36572006.08.28 16:27t/p18290.301.57981.58691.579824.7416991.14
36582006.08.28 16:27close18280.101.57971.58691.5778-7.4316983.71
36592006.08.28 16:27sell18300.101.57951.58761.5785
36602006.08.28 20:31sell18310.301.58151.58761.5805
36612006.08.28 20:53t/p18310.301.58051.58761.580524.7417008.45
36622006.08.28 20:53close18300.101.58041.58761.5785-7.4217001.03
36632006.08.28 20:53buy18320.101.58061.57251.5816
36642006.08.28 21:14t/p18320.101.58161.57251.58168.2517009.28
36652006.08.28 21:14buy18330.101.58201.57391.5830
36662006.08.29 00:58buy18340.301.58001.57391.5810
36672006.08.29 01:47t/p18340.301.58101.57391.581024.7517034.03
36682006.08.29 01:47close18330.101.58111.57391.5830-6.9217027.11
36692006.08.29 01:47sell18350.101.58091.58901.5799
36702006.08.29 02:02t/p18350.101.57991.58901.57998.2517035.36
36712006.08.29 02:02buy18360.101.57991.57181.5809
36722006.08.29 03:19t/p18360.101.58091.57181.58098.2517043.61
36732006.08.29 03:19sell18370.101.58111.58921.5801
36742006.08.29 03:20t/p18370.101.58011.58921.58018.2417051.85
36752006.08.29 03:20sell18380.101.57971.58781.5787
36762006.08.29 06:50t/p18380.101.57871.58781.57878.2517060.10
36772006.08.29 06:50buy18390.101.57841.57031.5794
36782006.08.29 07:22t/p18390.101.57941.57031.57948.2517068.35
36792006.08.29 07:22sell18400.101.57941.58751.5784
36802006.08.29 07:27t/p18400.101.57841.58751.57848.2417076.59
36812006.08.29 07:27sell18410.101.57801.58611.5770
36822006.08.29 10:12t/p18410.101.57701.58611.57708.2517084.84
36832006.08.29 10:12sell18420.101.57661.58471.5756
36842006.08.29 14:01sell18430.301.57871.58481.5777
36852006.08.29 14:01t/p18430.301.57771.58481.577724.7417109.58
36862006.08.29 14:01close18420.101.57751.58471.5756-7.4217102.16
36872006.08.29 14:01sell18440.101.57661.58471.5756
36882006.08.29 14:23sell18450.301.57861.58471.5776
36892006.08.29 14:26t/p18450.301.57761.58471.577624.7417126.90
36902006.08.29 14:26close18440.101.57761.58471.5756-8.2417118.66
36912006.08.29 14:26sell18460.101.57731.58541.5763
36922006.08.29 18:33t/p18460.101.57631.58541.57638.2517126.91
36932006.08.29 18:33buy18470.101.57621.56811.5772
36942006.08.29 21:31t/p18470.101.57721.56811.57728.2517135.16
36952006.08.29 21:31sell18480.101.57721.58531.5762
36962006.08.29 21:47t/p18480.101.57621.58531.57628.2517143.41
36972006.08.29 21:47sell18490.101.57581.58391.5748
36982006.08.30 07:31t/p18490.101.57481.58391.57487.5817150.99
36992006.08.30 07:31buy18500.101.57481.56671.5758
37002006.08.30 07:51t/p18500.101.57581.56671.57588.2517159.24
37012006.08.30 07:51buy18510.101.57621.56811.5772
37022006.08.30 09:31t/p18510.101.57721.56811.57728.2617167.50
37032006.08.30 09:31buy18520.101.57781.56971.5788
37042006.08.30 09:39buy18530.301.57581.56971.5768
37052006.08.30 09:53t/p18530.301.57681.56971.576824.7517192.25
37062006.08.30 09:53close18520.101.57681.56971.5788-8.2617183.99
37072006.08.30 09:53buy18540.101.57711.56901.5781
37082006.08.30 11:19t/p18540.101.57811.56901.57818.2517192.24
37092006.08.30 11:19buy18550.101.57851.57041.5795
37102006.08.30 13:18buy18560.301.57651.57041.5775
37112006.08.30 15:03t/p18560.301.57751.57041.577524.7617217.00
37122006.08.30 15:03close18550.101.57751.57041.5795-8.2517208.75
37132006.08.30 15:03buy18570.101.57751.56941.5785
37142006.08.30 18:57buy18580.301.57551.56941.5765
37152006.08.30 18:57t/p18580.301.57651.56941.576524.7617233.51
37162006.08.30 18:57close18570.101.57661.56941.5785-7.4217226.09
37172006.08.30 18:57sell18590.101.57631.58441.5753
37182006.08.30 19:47t/p18590.101.57531.58441.57538.2517234.34
37192006.08.30 19:47buy18600.101.57511.56701.5761
37202006.08.30 19:47t/p18600.101.57611.56701.57618.2617242.60
37212006.08.30 19:47buy18610.101.57661.56851.5776
37222006.08.30 21:44buy18620.301.57431.56821.5753
37232006.08.30 21:45t/p18620.301.57531.56821.575324.7617267.36
37242006.08.30 21:45close18610.101.57541.56851.5776-9.9117257.45
37252006.08.30 21:45sell18630.101.57521.58331.5742
37262006.08.31 13:45sell18640.301.57751.58361.5765
37272006.08.31 13:45t/p18640.301.57651.58361.576524.7517282.20
37282006.08.31 13:45close18630.101.57651.58331.5742-12.7417269.46
37292006.08.31 13:45buy18650.101.57681.56871.5778
37302006.08.31 14:16t/p18650.101.57781.56871.57788.2517277.71
37312006.08.31 14:16buy18660.101.57821.57011.5792
37322006.08.31 14:45t/p18660.101.57921.57011.57928.2517285.96
37332006.08.31 14:45buy18670.101.57961.57151.5806
37342006.08.31 15:16buy18680.301.57751.57141.5785
37352006.08.31 15:35t/p18680.301.57851.57141.578524.7717310.73
37362006.08.31 15:35close18670.101.57851.57151.5806-9.0817301.65
37372006.08.31 15:35buy18690.101.57881.57071.5798
37382006.08.31 18:08buy18700.301.57681.57071.5778
37392006.08.31 21:46t/p18700.301.57781.57071.577824.7617326.41
37402006.08.31 21:46close18690.101.57791.57071.5798-7.4217318.99
37412006.08.31 21:46sell18710.101.57821.58631.5772
37422006.08.31 21:50t/p18710.101.57721.58631.57728.2517327.24
37432006.08.31 21:50sell18720.101.57671.58481.5757
37442006.09.01 04:14t/p18720.101.57571.58481.57577.5817334.82
37452006.09.01 04:14sell18730.101.57511.58321.5741
37462006.09.01 05:18sell18740.301.57711.58321.5761
37472006.09.01 05:47t/p18740.301.57611.58321.576124.7517359.57
37482006.09.01 05:47close18730.101.57611.58321.5741-8.2617351.31
37492006.09.01 05:47sell18750.101.57611.58421.5751
37502006.09.01 07:25sell18760.301.57821.58431.5772
37512006.09.01 07:36t/p18760.301.57721.58431.577224.7617376.07
37522006.09.01 07:36close18750.101.57721.58421.5751-9.0817366.99
37532006.09.01 07:36buy18770.101.57731.56921.5783
37542006.09.01 07:44t/p18770.101.57831.56921.57838.2517375.24
37552006.09.01 07:44buy18780.101.57871.57061.5797
37562006.09.01 08:07buy18790.301.57671.57061.5777
37572006.09.01 08:07t/p18790.301.57771.57061.577724.7617400.00
37582006.09.01 08:07close18780.101.57771.57061.5797-8.2617391.74
37592006.09.01 08:07buy18800.101.57781.56971.5788
37602006.09.01 10:25t/p18800.101.57881.56971.57888.2617400.00
37612006.09.01 10:25buy18810.101.57921.57111.5802
37622006.09.01 12:27t/p18810.101.58021.57111.58028.2617408.26
37632006.09.01 12:27buy18820.101.58061.57251.5816
37642006.09.01 12:37buy18830.301.57851.57241.5795
37652006.09.01 12:43t/p18830.301.57951.57241.579524.7717433.03
37662006.09.01 12:43close18820.101.57951.57251.5816-9.0817423.95
37672006.09.01 12:43buy18840.101.57981.57171.5808
37682006.09.01 12:52t/p18840.101.58081.57171.58088.2617432.21
37692006.09.01 12:52buy18850.101.58141.57331.5824
37702006.09.01 13:47buy18860.301.57941.57331.5804
37712006.09.01 13:50t/p18860.301.58041.57331.580424.7717456.98
37722006.09.01 13:50close18850.101.58051.57331.5824-7.4317449.55
37732006.09.01 13:50buy18870.101.58061.57251.5816
37742006.09.01 16:02buy18880.301.57861.57251.5796
37752006.09.01 16:18t/p18880.301.57961.57251.579624.7617474.31
37762006.09.01 16:18close18870.101.57971.57251.5816-7.4317466.88
37772006.09.01 16:18buy18890.101.58001.57191.5810
37782006.09.04 07:08t/p18890.101.58101.57191.58108.7717475.65
37792006.09.04 07:08buy18900.101.58141.57331.5824
37802006.09.05 05:57t/p18900.101.58241.57331.58248.7717484.41
37812006.09.05 05:57buy18910.101.58281.57471.5838
37822006.09.05 09:20buy18920.301.58081.57471.5818
37832006.09.05 10:32t/p18920.301.58181.57471.581824.7617509.17
37842006.09.05 10:32close18910.101.58191.57471.5838-7.4317501.74
37852006.09.05 10:32sell18930.101.58181.58991.5808
37862006.09.05 11:43t/p18930.101.58081.58991.58088.2617510.00
37872006.09.05 11:43sell18940.101.58021.58831.5792
37882006.09.05 13:15sell18950.301.58221.58831.5812
37892006.09.05 13:15t/p18950.301.58121.58831.581224.7617534.76
37902006.09.05 13:15close18940.101.58121.58831.5792-8.2517526.51
37912006.09.05 13:15sell18960.101.58101.58911.5800
37922006.09.05 13:41sell18970.301.58301.58911.5820
37932006.09.05 13:57t/p18970.301.58201.58911.582024.7617551.27
37942006.09.05 13:57close18960.101.58191.58911.5800-7.4217543.85
37952006.09.05 13:57sell18980.101.58171.58981.5807
37962006.09.05 20:14t/p18980.101.58071.58981.58078.2517552.10
37972006.09.05 20:14sell18990.101.58021.58831.5792
37982006.09.05 20:23sell19000.301.58221.58831.5812
37992006.09.05 20:53t/p19000.301.58121.58831.581224.7617576.86
38002006.09.05 20:53close18990.101.58111.58831.5792-7.4317569.43
38012006.09.05 20:53sell19010.101.58081.58891.5798
38022006.09.06 07:26sell19020.301.58281.58891.5818
38032006.09.06 07:26t/p19020.301.58181.58891.581824.7517594.18
38042006.09.06 07:26close19010.101.58141.58891.5798-5.6217588.56
38052006.09.06 07:26buy19030.101.58161.57351.5826
38062006.09.06 07:51t/p19030.101.58261.57351.58268.2517596.81
38072006.09.06 07:51buy19040.101.58301.57491.5840
38082006.09.06 10:17t/p19040.101.58401.57491.58408.2617605.07
38092006.09.06 10:17buy19050.101.58441.57631.5854
38102006.09.06 11:28t/p19050.101.58541.57631.58548.2617613.33
38112006.09.06 11:28buy19060.101.58581.57771.5868
38122006.09.06 11:41buy19070.301.58381.57771.5848
38132006.09.06 11:48t/p19070.301.58481.57771.584824.7717638.10
38142006.09.06 11:48close19060.101.58481.57771.5868-8.2617629.84
38152006.09.06 11:48buy19080.101.58491.57681.5859
38162006.09.06 14:43buy19090.301.58281.57671.5838
38172006.09.07 09:30buy19100.901.58081.57671.5818
38182006.09.07 09:35t/p19100.901.58181.57671.581874.2917704.13
38192006.09.07 09:35close19090.301.58201.57671.5838-15.2617688.87
38202006.09.07 09:35close19080.101.58181.57681.5859-24.0717664.79
38212006.09.07 09:35buy19110.101.58231.57421.5833
38222006.09.07 11:15t/p19110.101.58331.57421.58338.2517673.04
38232006.09.07 11:15sell19120.101.58331.59141.5823
38242006.09.07 11:53t/p19120.101.58231.59141.58238.2517681.29
38252006.09.07 11:53sell19130.101.58191.59001.5809
38262006.09.07 12:46sell19140.301.58401.59011.5830
38272006.09.07 12:48t/p19140.301.58301.59011.583024.7617706.05
38282006.09.07 12:48close19130.101.58271.59001.5809-6.6017699.45
38292006.09.07 12:48buy19150.101.58291.57481.5839
38302006.09.07 12:50t/p19150.101.58391.57481.58398.2617707.71
38312006.09.07 12:50buy19160.101.58431.57621.5853
38322006.09.07 15:36buy19170.301.58221.57611.5832
38332006.09.07 15:37t/p19170.301.58321.57611.583224.7617732.47
38342006.09.07 15:37close19160.101.58331.57621.5853-8.2617724.21
38352006.09.07 15:37buy19180.101.58351.57541.5845
38362006.09.07 21:13buy19190.301.58151.57541.5825
38372006.09.07 21:13t/p19190.301.58251.57541.582524.7617748.97
38382006.09.07 21:13close19180.101.58251.57541.5845-8.2517740.72
38392006.09.07 21:13sell19200.101.58241.59051.5814
38402006.09.08 06:56t/p19200.101.58141.59051.58147.5817748.30
38412006.09.08 06:56sell19210.101.58101.58911.5800
38422006.09.08 14:27sell19220.301.58301.58911.5820
38432006.09.08 14:29t/p19220.301.58201.58911.582024.7417773.04
38442006.09.08 14:29close19210.101.58191.58911.5800-7.4317765.61
38452006.09.08 14:29buy19230.101.58181.57371.5828
38462006.09.08 14:47t/p19230.101.58281.57371.58288.2517773.86
38472006.09.08 14:47buy19240.101.58321.57511.5842
38482006.09.08 16:56buy19250.301.58121.57511.5822
38492006.09.08 21:06t/p19250.301.58221.57511.582224.7617798.62
38502006.09.08 21:06close19240.101.58231.57511.5842-7.4317791.19
38512006.09.08 21:06buy19260.101.58251.57441.5835
38522006.09.11 08:15buy19270.301.58031.57421.5813
38532006.09.11 08:21t/p19270.301.58131.57421.581324.7617815.95
38542006.09.11 08:21close19260.101.58141.57441.5835-8.5717807.38
38552006.09.11 08:21sell19280.101.58131.58941.5803
38562006.09.11 08:32t/p19280.101.58031.58941.58038.2517815.63
38572006.09.11 08:32sell19290.101.57971.58781.5787
38582006.09.11 16:01sell19300.301.58171.58781.5807
38592006.09.11 16:28t/p19300.301.58071.58781.580724.7417840.37
38602006.09.11 16:28close19290.101.58071.58781.5787-8.2517832.12
38612006.09.11 16:28buy19310.101.58081.57271.5818
38622006.09.11 17:52t/p19310.101.58181.57271.58188.2517840.37
38632006.09.11 17:52buy19320.101.58221.57411.5832
38642006.09.12 00:34buy19330.301.58021.57411.5812
38652006.09.12 00:37t/p19330.301.58121.57411.581224.7417865.11
38662006.09.12 00:37close19320.101.58141.57411.5832-6.0917859.01
38672006.09.12 00:37sell19340.101.58121.58931.5802
38682006.09.12 07:18t/p19340.101.58021.58931.58028.2417867.25
38692006.09.12 07:18sell19350.101.57981.58791.5788
38702006.09.12 07:38t/p19350.101.57881.58791.57888.2417875.49
38712006.09.12 07:38sell19360.101.57811.58621.5771
38722006.09.12 08:03sell19370.301.58011.58621.5791
38732006.09.12 08:40t/p19370.301.57911.58621.579124.7117900.20
38742006.09.12 08:40close19360.101.57901.58621.5771-7.4117892.79
38752006.09.12 08:40sell19380.101.57871.58681.5777
38762006.09.12 09:41sell19390.301.58091.58701.5799
38772006.09.12 09:41t/p19390.301.57991.58701.579924.7217917.51
38782006.09.12 09:41close19380.101.57981.58681.5777-9.0717908.44
38792006.09.12 09:41sell19400.101.57961.58771.5786
38802006.09.12 13:48sell19410.301.58161.58771.5806
38812006.09.12 14:07sell19420.901.58371.58781.5827
38822006.09.12 17:54sell19432.701.58571.58781.5847
38832006.09.12 17:58s/l19400.101.58771.58771.5786-66.7417841.70
38842006.09.12 17:58s/l19410.301.58771.58771.5806-150.7817690.92
38852006.09.12 17:58s/l19420.901.58781.58781.5827-304.0317386.89
38862006.09.12 17:58s/l19432.701.58781.58781.5847-467.1716919.72
38872006.09.12 17:58buy19440.101.58791.57981.5889
38882006.09.13 00:15t/p19440.101.58891.57981.58898.7516928.47
38892006.09.13 00:15buy19450.101.58931.58121.5903
38902006.09.13 00:18t/p19450.101.59031.58121.59038.2416936.71
38912006.09.13 00:18buy19460.101.59101.58291.5920
38922006.09.13 05:03buy19470.301.58901.58291.5900
38932006.09.13 05:09t/p19470.301.59001.58291.590024.7216961.43
38942006.09.13 05:09close19460.101.59001.58291.5920-8.2416953.19
38952006.09.13 05:09sell19480.101.58971.59781.5887
38962006.09.13 05:45t/p19480.101.58871.59781.58878.2416961.43
38972006.09.13 05:45sell19490.101.58831.59641.5873
38982006.09.13 08:42t/p19490.101.58731.59641.58738.2316969.66
38992006.09.13 08:42sell19500.101.58691.59501.5859
39002006.09.13 10:24sell19510.301.58891.59501.5879
39012006.09.13 11:08t/p19510.301.58791.59501.587924.7216994.38
39022006.09.13 11:08close19500.101.58791.59501.5859-8.2416986.14
39032006.09.13 11:08sell19520.101.58791.59601.5869
39042006.09.13 12:16sell19530.301.58991.59601.5889
39052006.09.13 12:30t/p19530.301.58891.59601.588924.7117010.85
39062006.09.13 12:30close19520.101.58891.59601.5869-8.2417002.61
39072006.09.13 12:30sell19540.101.58881.59691.5878
39082006.09.13 13:24t/p19540.101.58781.59691.58788.2317010.84
39092006.09.13 13:24buy19550.101.58781.57971.5888
39102006.09.13 14:15t/p19550.101.58881.57971.58888.2417019.08
39112006.09.13 14:15sell19560.101.58881.59691.5878
39122006.09.13 14:21t/p19560.101.58781.59691.58788.2317027.31
39132006.09.13 14:21sell19570.101.58741.59551.5864
39142006.09.13 15:49t/p19570.101.58641.59551.58648.2417035.55
39152006.09.13 15:49sell19580.101.58601.59411.5850
39162006.09.13 15:51sell19590.301.58801.59411.5870
39172006.09.13 16:11t/p19590.301.58701.59411.587024.7217060.27
39182006.09.13 16:11close19580.101.58701.59411.5850-8.2317052.04
39192006.09.13 16:11sell19600.101.58711.59521.5861
39202006.09.14 01:01t/p19600.101.58611.59521.58616.2317058.27
39212006.09.14 01:01sell19610.101.58571.59381.5847
39222006.09.14 08:49t/p19610.101.58471.59381.58478.2417066.51
39232006.09.14 08:49sell19620.101.58431.59241.5833
39242006.09.14 12:03t/p19620.101.58331.59241.58338.2417074.75
39252006.09.14 12:03sell19630.101.58291.59101.5819
39262006.09.14 12:05sell19640.301.58491.59101.5839
39272006.09.14 12:07sell19650.901.58691.59101.5859
39282006.09.14 12:17sell19662.701.58901.59111.5880
39292006.09.14 12:22t/p19662.701.58801.59111.5880222.4617297.21
39302006.09.14 12:22close19650.901.58801.59101.5859-81.5717215.64
39312006.09.14 12:22close19640.301.58811.59101.5839-79.1017136.54
39322006.09.14 12:22close19630.101.58821.59101.5819-43.6717092.87
39332006.09.14 12:23sell19670.101.58801.59611.5870
39342006.09.14 12:39sell19680.301.59001.59611.5890
39352006.09.14 12:44t/p19680.301.58901.59611.589024.7217117.59
39362006.09.14 12:44close19670.101.58901.59611.5870-8.2417109.35
39372006.09.14 12:44sell19690.101.58881.59691.5878
39382006.09.14 12:50sell19700.301.59091.59701.5899
39392006.09.14 13:24t/p19700.301.58991.59701.589924.7217134.07
39402006.09.14 13:24close19690.101.58971.59691.5878-7.4117126.66
39412006.09.14 13:24buy19710.101.58991.58181.5909
39422006.09.14 15:39t/p19710.101.59091.58181.59098.2417134.90
39432006.09.14 15:39buy19720.101.59131.58321.5923
39442006.09.14 15:41t/p19720.101.59231.58321.59238.2417143.14
39452006.09.14 15:41buy19730.101.59291.58481.5939
39462006.09.14 18:24t/p19730.101.59391.58481.59398.2417151.38
39472006.09.14 18:24buy19740.101.59451.58641.5955
39482006.09.14 19:42buy19750.301.59231.58621.5933
39492006.09.14 19:44t/p19750.301.59331.58621.593324.7317176.11
39502006.09.14 19:44close19740.101.59341.58641.5955-9.0717167.04
39512006.09.14 19:44buy19760.101.59371.58561.5947
39522006.09.15 06:00t/p19760.101.59471.58561.59478.7617175.79
39532006.09.15 06:00buy19770.101.59511.58701.5961
39542006.09.15 06:50buy19780.301.59311.58701.5941
39552006.09.15 07:08t/p19780.301.59411.58701.594124.7317200.52
39562006.09.15 07:08close19770.101.59411.58701.5961-8.2517192.27
39572006.09.15 07:08sell19790.101.59401.60211.5930
39582006.09.15 07:39sell19800.301.59601.60211.5950
39592006.09.15 07:40t/p19800.301.59501.60211.595024.7217216.99
39602006.09.15 07:40close19790.101.59501.60211.5930-8.2517208.74
39612006.09.15 07:40sell19810.101.59471.60281.5937
39622006.09.15 08:00sell19820.301.59671.60281.5957
39632006.09.15 08:12t/p19820.301.59571.60281.595724.7317233.47
39642006.09.15 08:12close19810.101.59571.60281.5937-8.2417225.23
39652006.09.15 08:12buy19830.101.59621.58811.5972
39662006.09.15 09:56buy19840.301.59411.58801.5951
39672006.09.15 10:01t/p19840.301.59511.58801.595124.7317249.96
39682006.09.15 10:01close19830.101.59511.58811.5972-9.0717240.89
39692006.09.15 10:01sell19850.101.59491.60301.5939
39702006.09.15 12:20t/p19850.101.59391.60301.59398.2417249.13
39712006.09.15 12:20sell19860.101.59341.60151.5924
39722006.09.15 12:45sell19870.301.59571.60181.5947
39732006.09.15 12:49t/p19870.301.59471.60181.594724.7217273.85
39742006.09.15 12:49close19860.101.59451.60151.5924-9.0617264.79
39752006.09.15 12:49sell19880.101.59441.60251.5934
39762006.09.15 14:04t/p19880.101.59341.60251.59348.2417273.03
39772006.09.15 14:04sell19890.101.59301.60111.5920
39782006.09.15 15:35t/p19890.101.59201.60111.59208.2417281.27
39792006.09.15 15:35sell19900.101.59161.59971.5906
39802006.09.15 16:08t/p19900.101.59061.59971.59068.2417289.51
39812006.09.15 16:08sell19910.101.59021.59831.5892
39822006.09.15 16:32t/p19910.101.58921.59831.58928.2417297.75
39832006.09.15 16:32sell19920.101.58881.59691.5878
39842006.09.15 19:02sell19930.301.59091.59701.5899
39852006.09.15 19:17t/p19930.301.58991.59701.589924.7317322.48
39862006.09.15 19:17close19920.101.58981.59691.5878-8.2517314.23
39872006.09.15 19:17sell19940.101.58961.59771.5886
39882006.09.15 20:24sell19950.301.59161.59771.5906
39892006.09.15 20:27t/p19950.301.59061.59771.590624.7317338.96
39902006.09.15 20:27close19940.101.59061.59771.5886-8.2417330.72
39912006.09.15 20:27sell19960.101.59011.59821.5891
39922006.09.18 00:01t/p19960.101.58911.59821.58917.5717338.29
39932006.09.18 00:01sell19970.101.58831.59641.5873
39942006.09.18 05:50sell19980.301.59031.59641.5893
39952006.09.18 06:27t/p19980.301.58931.59641.589324.7217363.01
39962006.09.18 06:27close19970.101.58931.59641.5873-8.2417354.77
39972006.09.18 06:27buy19990.101.58941.58131.5904
39982006.09.18 06:29t/p19990.101.59041.58131.59048.2417363.01
39992006.09.18 06:29buy20000.101.59081.58271.5918
40002006.09.18 06:57buy20010.301.58881.58271.5898
40012006.09.18 13:41t/p20010.301.58981.58271.589824.7317387.74
40022006.09.18 13:41close20000.101.58981.58271.5918-8.2417379.50
40032006.09.18 13:41sell20020.101.58961.59771.5886
40042006.09.18 13:57t/p20020.101.58861.59771.58868.2417387.74
40052006.09.18 13:57sell20030.101.58821.59631.5872
40062006.09.18 15:27sell20040.301.59021.59631.5892
40072006.09.18 15:58t/p20040.301.58921.59631.589224.7217412.46
40082006.09.18 15:58close20030.101.58921.59631.5872-8.2417404.22
40092006.09.18 15:58buy20050.101.58961.58151.5906
40102006.09.19 07:24t/p20050.101.59061.58151.59068.7517412.97
40112006.09.19 07:24buy20060.101.59101.58291.5920
40122006.09.19 13:17buy20070.301.58891.58281.5899
40132006.09.19 13:20t/p20070.301.58991.58281.589924.7217437.69
40142006.09.19 13:20close20060.101.59001.58291.5920-8.2417429.45
40152006.09.19 13:20buy20080.101.59031.58221.5913
40162006.09.19 14:01buy20090.301.58821.58211.5892
40172006.09.19 14:15t/p20090.301.58921.58211.589224.7217454.17
40182006.09.19 14:15close20080.101.58921.58221.5913-9.0617445.11
40192006.09.19 14:15sell20100.101.58901.59711.5880
40202006.09.19 14:26t/p20100.101.58801.59711.58808.2417453.35
40212006.09.19 14:26sell20110.101.58761.59571.5866
40222006.09.19 15:50t/p20110.101.58661.59571.58668.2317461.58
40232006.09.19 15:50sell20120.101.58621.59431.5852
40242006.09.19 20:54sell20130.301.58821.59431.5872
40252006.09.19 20:54t/p20130.301.58721.59431.587224.6917486.27
40262006.09.19 20:54close20120.101.58691.59431.5852-5.7617480.51
40272006.09.19 20:54sell20140.101.58671.59481.5857
40282006.09.20 03:09t/p20140.101.58571.59481.58577.5617488.07
40292006.09.20 03:09sell20150.101.58531.59341.5843
40302006.09.20 04:06sell20160.301.58731.59341.5863
40312006.09.20 04:15t/p20160.301.58631.59341.586324.7017512.77
40322006.09.20 04:15close20150.101.58621.59341.5843-7.4117505.36
40332006.09.20 04:15buy20170.101.58641.57831.5874
40342006.09.20 04:35t/p20170.101.58741.57831.58748.2317513.59
40352006.09.20 04:35buy20180.101.58781.57971.5888
40362006.09.20 08:30t/p20180.101.58881.57971.58888.2417521.83
40372006.09.20 08:30buy20190.101.58951.58141.5905
40382006.09.20 08:33buy20200.301.58751.58141.5885
40392006.09.20 09:02t/p20200.301.58851.58141.588524.7017546.53
40402006.09.20 09:02close20190.101.58861.58141.5905-7.4117539.12
40412006.09.20 09:02sell20210.101.58851.59661.5875
40422006.09.20 09:03t/p20210.101.58751.59661.58758.2317547.35
40432006.09.20 09:03sell20220.101.58711.59521.5861
40442006.09.20 14:07sell20230.301.58911.59521.5881
40452006.09.20 14:09t/p20230.301.58811.59521.588124.7017572.05
40462006.09.20 14:09close20220.101.58811.59521.5861-8.2417563.81
40472006.09.20 14:09buy20240.101.58831.58021.5893
40482006.09.20 18:14buy20250.301.58611.58001.5871
40492006.09.20 18:15t/p20250.301.58711.58001.587124.7117588.52
40502006.09.20 18:15close20240.101.58711.58021.5893-9.8817578.64
40512006.09.20 18:15buy20260.101.58741.57931.5884
40522006.09.20 19:19t/p20260.101.58841.57931.58848.2417586.88
40532006.09.20 19:19sell20270.101.58851.59661.5875
40542006.09.20 19:23t/p20270.101.58751.59661.58758.2317595.11
40552006.09.20 19:23sell20280.101.58701.59511.5860
40562006.09.21 06:55t/p20280.101.58601.59511.58606.2317601.34
40572006.09.21 06:55sell20290.101.58541.59351.5844
40582006.09.21 07:10sell20300.301.58741.59351.5864
40592006.09.21 08:18t/p20300.301.58641.59351.586424.7017626.04
40602006.09.21 08:18close20290.101.58641.59351.5844-8.2417617.80
40612006.09.21 08:18sell20310.101.58621.59431.5852
40622006.09.21 10:27sell20320.301.58821.59431.5872
40632006.09.21 13:42sell20330.901.59021.59431.5892
40642006.09.21 14:33sell20342.701.59221.59431.5912
40652006.09.21 14:41t/p20342.701.59121.59431.5912222.3417840.14
40662006.09.21 14:41close20330.901.59121.59431.5892-74.1117766.03
40672006.09.21 14:41close20320.301.59141.59431.5872-79.0517686.98
40682006.09.21 14:41close20310.101.59131.59431.5852-42.0017644.98
40692006.09.21 14:42buy20350.101.59161.58351.5926
40702006.09.21 14:50t/p20350.101.59261.58351.59268.2417653.22
40712006.09.21 14:50buy20360.101.59301.58491.5940
40722006.09.21 15:36t/p20360.101.59401.58491.59408.2417661.46
40732006.09.21 15:36buy20370.101.59471.58661.5957
40742006.09.21 16:16buy20380.301.59261.58651.5936
40752006.09.21 16:37buy20390.901.59061.58651.5916
40762006.09.21 16:38t/p20390.901.59161.58651.591674.1517735.61
40772006.09.21 16:38close20380.301.59161.58651.5936-24.7117710.90
40782006.09.21 16:38close20370.101.59131.58661.5957-28.0117682.89
40792006.09.21 16:38buy20400.101.59181.58371.5928
40802006.09.21 18:16buy20410.301.58981.58371.5908
40812006.09.21 21:03buy20420.901.58771.58361.5887
40822006.09.21 22:03t/p20420.901.58871.58361.588774.1417757.03
40832006.09.21 22:03close20410.301.58881.58371.5908-24.7217732.31
40842006.09.21 22:03close20400.101.58861.58371.5928-26.3617705.95
40852006.09.21 22:03sell20430.101.58821.59631.5872
40862006.09.22 06:49sell20440.301.59021.59631.5892
40872006.09.22 07:22t/p20440.301.58921.59631.589224.7117730.66
40882006.09.22 07:22close20430.101.58911.59631.5872-8.0817722.58
40892006.09.22 07:22buy20450.101.58931.58121.5903
40902006.09.22 08:21buy20460.301.58731.58121.5883
40912006.09.22 08:35buy20470.901.58521.58111.5862
40922006.09.22 08:55buy20482.701.58301.58091.5840
40932006.09.22 08:59t/p20482.701.58401.58091.5840222.4217945.00
40942006.09.22 08:59close20470.901.58401.58111.5862-88.9717856.03
40952006.09.22 08:59close20460.301.58391.58121.5883-84.0317772.00
40962006.09.22 08:59close20450.101.58411.58121.5903-42.8417729.16
40972006.09.22 08:59buy20490.101.58431.57621.5853
40982006.09.22 09:24t/p20490.101.58531.57621.58538.2417737.40
40992006.09.22 09:24sell20500.101.58531.59341.5843
41002006.09.22 10:16t/p20500.101.58431.59341.58438.2417745.64
41012006.09.22 10:16sell20510.101.58391.59201.5829
41022006.09.22 11:46t/p20510.101.58291.59201.58298.2317753.87
41032006.09.22 11:46sell20520.101.58231.59041.5813
41042006.09.22 12:14t/p20520.101.58131.59041.58138.2417762.11
41052006.09.22 12:14sell20530.101.58091.58901.5799
41062006.09.22 14:10sell20540.301.58301.58911.5820
41072006.09.22 14:20t/p20540.301.58201.58911.582024.7017786.81
41082006.09.22 14:20close20530.101.58201.58901.5799-9.0617777.75
41092006.09.22 14:20sell20550.101.58171.58981.5807
41102006.09.22 14:45t/p20550.101.58071.58981.58078.2317785.98
41112006.09.22 14:45sell20560.101.57991.58801.5789
41122006.09.22 14:57sell20570.301.58191.58801.5809
41132006.09.22 14:59t/p20570.301.58091.58801.580924.7117810.69
41142006.09.22 14:59close20560.101.58091.58801.5789-8.2317802.46
41152006.09.22 14:59sell20580.101.58011.58821.5791
41162006.09.25 02:15t/p20580.101.57911.58821.57917.5717810.03
41172006.09.25 02:15buy20590.101.57901.57091.5800
41182006.09.25 04:35buy20600.301.57691.57081.5779
41192006.09.25 05:40t/p20600.301.57791.57081.577924.7217834.75
41202006.09.25 05:40close20590.101.57791.57091.5800-9.0617825.69
41212006.09.25 05:40sell20610.101.57781.58591.5768
41222006.09.25 06:29t/p20610.101.57681.58591.57688.2317833.92
41232006.09.25 06:29sell20620.101.57621.58431.5752
41242006.09.25 06:45sell20630.301.57821.58431.5772
41252006.09.25 10:06sell20640.901.58021.58431.5792
41262006.09.25 10:15t/p20640.901.57921.58431.579274.1217908.04
41272006.09.25 10:15close20630.301.57911.58431.5772-22.2417885.80
41282006.09.25 10:15close20620.101.57921.58431.5752-24.7017861.10
41292006.09.25 10:16buy20650.101.57971.57161.5807
41302006.09.25 11:43t/p20650.101.58071.57161.58078.2317869.33
41312006.09.25 11:43buy20660.101.58121.57311.5822
41322006.09.25 12:36buy20670.301.57921.57311.5802
41332006.09.25 14:13buy20680.901.57721.57311.5782
41342006.09.25 14:33t/p20680.901.57821.57311.578274.1417943.47
41352006.09.25 14:33close20670.301.57821.57311.5802-24.7217918.75
41362006.09.25 14:33close20660.101.57771.57311.5822-28.8317889.92
41372006.09.25 14:33buy20690.101.57821.57011.5792
41382006.09.25 15:47t/p20690.101.57921.57011.57928.2417898.16
41392006.09.25 15:47buy20700.101.57961.57151.5806
41402006.09.26 10:08buy20710.301.57761.57151.5786
41412006.09.26 10:11t/p20710.301.57861.57151.578624.7117922.87
41422006.09.26 10:11close20700.101.57861.57151.5806-7.7417915.13
41432006.09.26 10:11buy20720.101.57881.57071.5798
41442006.09.26 12:52t/p20720.101.57981.57071.57988.2417923.37
41452006.09.26 12:52sell20730.101.57981.58791.5788
41462006.09.26 12:55t/p20730.101.57881.58791.57888.2317931.60
41472006.09.26 12:55sell20740.101.57831.58641.5773
41482006.09.26 13:54t/p20740.101.57731.58641.57738.2317939.83
41492006.09.26 13:54buy20750.101.57731.56921.5783
41502006.09.26 14:06t/p20750.101.57831.56921.57838.2317948.06
41512006.09.26 14:06sell20760.101.57831.58641.5773
41522006.09.26 14:29t/p20760.101.57731.58641.57738.2317956.29
41532006.09.26 14:29sell20770.101.57681.58491.5758
41542006.09.26 14:44sell20780.301.57881.58491.5778
41552006.09.26 15:00t/p20780.301.57781.58491.577824.7117981.00
41562006.09.26 15:00close20770.101.57771.58491.5758-7.4117973.59
41572006.09.26 15:00sell20790.101.57751.58561.5765
41582006.09.27 08:42sell20800.301.57951.58561.5785
41592006.09.27 09:31sell20810.901.58151.58561.5805
41602006.09.27 10:13t/p20810.901.58051.58561.580574.1118047.70
41612006.09.27 10:13close20800.301.58041.58561.5785-22.2318025.47
41622006.09.27 10:13close20790.101.58051.58561.5765-25.3818000.09
41632006.09.27 10:13buy20820.101.58061.57251.5816
41642006.09.27 10:20t/p20820.101.58161.57251.58168.2418008.33
41652006.09.27 10:20buy20830.101.58211.57401.5831
41662006.09.27 11:44buy20840.301.58001.57391.5810
41672006.09.27 13:53t/p20840.301.58101.57391.581024.7218033.05
41682006.09.27 13:53close20830.101.58101.57401.5831-9.0618023.99
41692006.09.27 13:53buy20850.101.58151.57341.5825
41702006.09.28 05:11t/p20850.101.58251.57341.58259.7618033.75
41712006.09.28 05:11buy20860.101.58291.57481.5839
41722006.09.28 07:54t/p20860.101.58391.57481.58398.2418041.99
41732006.09.28 07:54buy20870.101.58441.57631.5854
41742006.09.28 12:31t/p20870.101.58541.57631.58548.2418050.23
41752006.09.28 12:31buy20880.101.58591.57781.5869
41762006.09.28 12:49buy20890.301.58391.57781.5849
41772006.09.28 19:40t/p20890.301.58491.57781.584924.7118074.94
41782006.09.28 19:40close20880.101.58491.57781.5869-8.2418066.70
41792006.09.28 19:40sell20900.101.58461.59271.5836
41802006.09.28 20:23t/p20900.101.58361.59271.58368.2418074.94
41812006.09.28 20:23sell20910.101.58311.59121.5821
41822006.09.29 06:09sell20920.301.58541.59151.5844
41832006.09.29 06:10t/p20920.301.58441.59151.584424.7018099.64
41842006.09.29 06:10close20910.101.58441.59121.5821-11.3818088.26
41852006.09.29 06:10sell20930.101.58451.59261.5835
41862006.09.29 06:54sell20940.301.58651.59261.5855
41872006.09.29 06:59t/p20940.301.58551.59261.585524.7018112.96
41882006.09.29 06:59close20930.101.58551.59261.5835-8.2418104.72
41892006.09.29 06:59sell20950.101.58541.59351.5844
41902006.09.29 08:16sell20960.301.58741.59351.5864
41912006.09.29 09:37sell20970.901.58941.59351.5884
41922006.09.29 10:02t/p20970.901.58841.59351.588474.1118178.83
41932006.09.29 10:02close20960.301.58821.59351.5864-19.7618159.07
41942006.09.29 10:02close20950.101.58831.59351.5844-23.8818135.19
41952006.09.29 10:02buy20980.101.58841.58031.5894
41962006.09.29 16:02buy20990.301.58641.58031.5874
41972006.10.02 02:17buy21000.901.58441.58031.5854
41982006.10.02 03:02t/p21000.901.58541.58031.585474.1418209.33
41992006.10.02 03:02close20990.301.58551.58031.5874-20.7318188.59
42002006.10.02 03:02close20980.101.58541.58031.5894-24.2218164.38
42012006.10.02 03:03sell21010.101.58551.59361.5845
42022006.10.02 06:07t/p21010.101.58451.59361.58458.2318172.61
42032006.10.02 06:07sell21020.101.58411.59221.5831
42042006.10.02 06:46sell21030.301.58611.59221.5851
42052006.10.02 08:05t/p21030.301.58511.59221.585124.7018197.31
42062006.10.02 08:05close21020.101.58511.59221.5831-8.2418189.07
42072006.10.02 08:05sell21040.101.58481.59291.5838
42082006.10.02 13:21t/p21040.101.58381.59291.58388.2318197.30
42092006.10.02 13:21sell21050.101.58341.59151.5824
42102006.10.03 05:45sell21060.301.58541.59151.5844
42112006.10.03 09:16t/p21060.301.58441.59151.584424.7018222.00
42122006.10.03 09:16close21050.101.58431.59151.5824-8.0818213.92
42132006.10.03 09:16sell21070.101.58411.59221.5831
42142006.10.03 22:33sell21080.301.58611.59221.5851
42152006.10.04 09:57sell21090.901.58811.59221.5871
42162006.10.05 01:00t/p21090.901.58711.59221.587156.0218269.94
42172006.10.05 01:00close21080.301.58711.59221.5851-32.7518237.19
42182006.10.05 01:00close21070.101.58711.59221.5831-27.3918209.80
42192006.10.05 01:00sell21100.101.58681.59491.5858
42202006.10.05 02:40sell21110.301.58981.59591.5888
42212006.10.05 02:40t/p21110.301.58881.59591.588824.7118234.51
42222006.10.05 02:40close21100.101.58841.59491.5858-13.1818221.33
42232006.10.05 02:40sell21120.101.58751.59561.5865
42242006.10.05 02:40t/p21120.101.58651.59561.58658.2418229.57
42252006.10.05 02:40sell21130.101.58601.59411.5850
42262006.10.05 06:49sell21140.301.58801.59411.5870
42272006.10.05 12:20sell21150.901.59001.59411.5890
42282006.10.05 16:29t/p21150.901.58901.59411.589074.1118303.68
42292006.10.05 16:29close21140.301.58901.59411.5870-24.7118278.97
42302006.10.05 16:30close21130.101.58921.59411.5850-26.3618252.61
42312006.10.05 16:30sell21160.101.58901.59711.5880
42322006.10.06 12:31t/p21160.101.58801.59711.58807.5718260.18
42332006.10.06 12:31sell21170.101.58761.59571.5866
42342006.10.06 12:52sell21180.301.58961.59571.5886
42352006.10.06 12:56t/p21180.301.58861.59571.588624.7118284.89
42362006.10.06 12:56close21170.101.58861.59571.5866-8.2318276.66
42372006.10.06 12:56sell21190.101.58791.59601.5869
42382006.10.09 05:55t/p21190.101.58691.59601.58697.5718284.23
42392006.10.09 05:55sell21200.101.58651.59461.5855
42402006.10.09 09:59sell21210.301.58861.59471.5876
42412006.10.10 08:30sell21220.901.59061.59471.5896
42422006.10.10 13:54t/p21220.901.58961.59471.589674.1418358.37
42432006.10.10 13:54close21210.301.58961.59471.5876-26.7218331.65
42442006.10.10 13:54close21200.101.58951.59461.5855-25.3818306.27
42452006.10.10 13:54buy21230.101.58961.58151.5906
42462006.10.10 14:39t/p21230.101.59061.58151.59068.2418314.51
42472006.10.10 14:39sell21240.101.59061.59871.5896
42482006.10.10 21:30sell21250.301.59261.59871.5916
42492006.10.11 13:56sell21260.901.59511.59921.5941
42502006.10.11 14:15t/p21260.901.59411.59921.594174.1718388.68
42512006.10.11 14:15close21250.301.59411.59871.5916-39.1018349.58
42522006.10.11 14:15close21240.101.59401.59871.5896-28.6918320.89
42532006.10.11 14:15buy21270.101.59411.58601.5951
42542006.10.13 12:49t/p21270.101.59511.58601.595110.2618331.15
42552006.10.13 12:49buy21280.101.59551.58741.5965
42562006.10.13 15:14buy21290.301.59341.58731.5944
42572006.10.16 08:25buy21300.901.59131.58721.5923
42582006.10.16 12:04t/p21300.901.59231.58721.592374.2018405.35
42592006.10.16 12:04close21290.301.59241.58731.5944-23.2218382.12
42602006.10.16 12:04close21280.101.59231.58741.5965-25.8918356.24
42612006.10.16 12:05sell21310.101.59241.60051.5914
42622006.10.16 13:10t/p21310.101.59141.60051.59148.2518364.49
42632006.10.16 13:10sell21320.101.59101.59911.5900
42642006.10.17 08:01t/p21320.101.59001.59911.59007.5718372.06
42652006.10.17 08:01sell21330.101.58961.59771.5886
42662006.10.17 16:01t/p21330.101.58861.59771.58868.2418380.30
42672006.10.17 16:01sell21340.101.58821.59631.5872
42682006.10.17 18:23sell21350.301.59021.59631.5892
42692006.10.18 11:53t/p21350.301.58921.59631.589222.7118403.01
42702006.10.18 11:53close21340.101.58921.59631.5872-8.9118394.10
42712006.10.18 11:54sell21360.101.58891.59701.5879
42722006.10.18 12:40sell21370.301.59091.59701.5899
42732006.10.18 13:18sell21380.901.59291.59701.5919
42742006.10.18 20:58t/p21380.901.59191.59701.591974.1618468.26
42752006.10.18 20:58close21370.301.59181.59701.5899-22.2518446.01
42762006.10.18 20:58close21360.101.59191.59701.5879-24.7218421.29
42772006.10.18 20:58buy21390.101.59201.58391.5930
42782006.10.19 07:43buy21400.301.59001.58391.5910
42792006.10.19 17:45buy21410.901.58801.58391.5890
42802006.10.20 04:23t/p21410.901.58901.58391.589078.7318500.02
42812006.10.20 04:23close21400.301.58921.58391.5910-18.2718481.75
42822006.10.20 04:23close21390.101.58901.58391.5930-22.7118459.04
42832006.10.20 04:24buy21420.101.58921.58111.5902
42842006.10.20 10:00buy21430.301.58711.58101.5881
42852006.10.20 16:26t/p21430.301.58811.58101.588124.7418483.78
42862006.10.20 16:26close21420.101.58821.58111.5902-8.2418475.54
42872006.10.20 16:26buy21440.101.58851.58041.5895
42882006.10.23 05:59t/p21440.101.58951.58041.58958.7518484.28
42892006.10.23 05:59sell21450.101.58961.59771.5886
42902006.10.24 08:54sell21460.301.59161.59771.5906
42912006.10.24 16:39t/p21460.301.59061.59771.590624.7218509.00
42922006.10.24 16:39close21450.101.59061.59771.5886-8.9118500.09
42932006.10.24 16:39sell21470.101.58991.59801.5889
42942006.10.25 13:21sell21480.301.59191.59801.5909
42952006.10.25 21:39sell21490.901.59391.59801.5929
42962006.10.26 07:11t/p21490.901.59291.59801.592956.0918556.18
42972006.10.26 07:11close21480.301.59291.59801.5909-30.7618525.42
42982006.10.26 07:11close21470.101.59291.59801.5889-27.4118498.01
42992006.10.26 07:12sell21500.101.59231.60041.5913
43002006.10.26 17:23t/p21500.101.59131.60041.59138.2518506.26
43012006.10.26 17:23sell21510.101.59091.59901.5899
43022006.10.27 14:09t/p21510.101.58991.59901.58997.5818513.84
43032006.10.27 14:09sell21520.101.58951.59761.5885
43042006.10.30 12:21t/p21520.101.58851.59761.58857.5718521.41
43052006.10.30 12:21sell21530.101.58811.59621.5871
43062006.10.31 15:47t/p21530.101.58711.59621.58717.5718528.98
43072006.10.31 15:47buy21540.101.58701.57891.5880
43082006.10.31 22:32t/p21540.101.58801.57891.58808.2518537.23
43092006.10.31 22:32buy21550.101.58851.58041.5895
43102006.11.02 06:58t/p21550.101.58951.58041.589510.2718547.50
43112006.11.02 06:58buy21560.101.58991.58181.5909
43122006.11.02 21:16t/p21560.101.59091.58181.59098.2418555.74
43132006.11.02 21:16buy21570.101.59131.58321.5923
43142006.11.03 12:55t/p21570.101.59231.58321.59238.7518564.49
43152006.11.03 12:55buy21580.101.59271.58461.5937
43162006.11.03 13:36t/p21580.101.59371.58461.59378.2418572.73
43172006.11.03 13:36buy21590.101.59411.58601.5951
43182006.11.03 17:19t/p21590.101.59511.58601.59518.2418580.97
43192006.11.03 17:19buy21600.101.59551.58741.5965
43202006.11.06 11:23t/p21600.101.59651.58741.59658.7618589.72
43212006.11.06 11:23buy21610.101.59701.58891.5980
43222006.11.07 08:07t/p21610.101.59801.58891.59808.7618598.48
43232006.11.07 08:07buy21620.101.59851.59041.5995
43242006.11.07 10:41buy21630.301.59651.59041.5975
43252006.11.07 14:18buy21640.901.59441.59031.5954
43262006.11.07 15:50t/p21640.901.59541.59031.595474.1918672.67
43272006.11.07 15:50close21630.301.59541.59041.5975-27.2018645.47
43282006.11.07 15:51close21620.101.59531.59041.5995-26.3818619.09
43292006.11.07 15:51sell21650.101.59541.60351.5944
43302006.11.09 14:13sell21660.301.59741.60351.5964
43312006.11.09 14:56t/p21660.301.59641.60351.596424.7218643.81
43322006.11.09 14:56close21650.101.59641.60351.5944-10.9218632.89
43332006.11.09 14:56buy21670.101.59651.58841.5975
43342006.11.09 16:03buy21680.301.59441.58831.5954
43352006.11.09 16:19t/p21680.301.59541.58831.595424.7418657.63
43362006.11.09 16:19close21670.101.59541.58841.5975-9.0718648.56
43372006.11.09 16:19sell21690.101.59551.60361.5945
43382006.11.09 16:27t/p21690.101.59451.60361.59458.2418656.80
43392006.11.09 16:27sell21700.101.59411.60221.5931
43402006.11.10 02:00t/p21700.101.59311.60221.59317.5818664.38
43412006.11.10 02:00sell21710.101.59271.60081.5917
43422006.11.13 01:28t/p21710.101.59171.60081.59177.5718671.95
43432006.11.13 01:28sell21720.101.59131.59941.5903
43442006.11.13 09:53sell21730.301.59331.59941.5923
43452006.11.14 09:55sell21740.901.59531.59941.5943
43462006.11.14 14:01t/p21740.901.59431.59941.594374.1718746.12
43472006.11.14 14:01close21730.301.59431.59941.5923-26.7318719.39
43482006.11.14 14:01close21720.101.59441.59941.5903-26.2118693.18
43492006.11.14 14:01sell21750.101.59391.60201.5929
43502006.11.15 07:36sell21760.301.59591.60201.5949
43512006.11.15 08:33sell21770.901.59791.60201.5969
43522006.11.15 14:49sell21782.701.59991.60201.5989
43532006.11.15 14:50t/p21782.701.59891.60201.5989222.5018915.68
43542006.11.15 14:50close21770.901.59891.60201.5969-74.1718841.51
43552006.11.15 14:50close21760.301.59901.60201.5949-76.6318764.88
43562006.11.15 14:50close21750.101.59891.60201.5929-41.8818723.00
43572006.11.15 14:50buy21790.101.59901.59091.6000
43582006.11.16 17:03buy21800.301.59701.59091.5980
43592006.11.17 07:57t/p21800.301.59801.59091.598026.2518749.24
43602006.11.17 07:57close21790.101.59801.59091.6000-6.2218743.02
43612006.11.17 07:57buy21810.101.59851.59041.5995
43622006.11.17 10:32t/p21810.101.59951.59041.59958.2518751.27
43632006.11.17 10:32buy21820.101.59991.59181.6009
43642006.11.17 12:54t/p21820.101.60091.59181.60098.2418759.51
43652006.11.17 12:54buy21830.101.60131.59321.6023
43662006.11.17 13:45buy21840.301.59931.59321.6003
43672006.11.17 15:21buy21850.901.59731.59321.5983
43682006.11.17 18:42buy21862.701.59521.59311.5962
43692006.11.17 19:21t/p21862.701.59621.59311.5962222.6618982.17
43702006.11.17 19:21close21850.901.59621.59321.5983-81.6518900.52
43712006.11.17 19:21close21840.301.59641.59321.6003-71.7518828.77
43722006.11.17 19:21close21830.101.59631.59321.6023-41.2318787.54
43732006.11.17 19:21sell21870.101.59621.60431.5952
43742006.11.20 08:25t/p21870.101.59521.60431.59527.5718795.11
43752006.11.20 08:25sell21880.101.59471.60281.5937
43762006.11.20 10:12t/p21880.101.59371.60281.59378.2518803.36
43772006.11.20 10:12sell21890.101.59331.60141.5923
43782006.11.21 14:59t/p21890.101.59231.60141.59237.5718810.93
43792006.11.21 14:59buy21900.101.59231.58421.5933
43802006.11.21 17:56t/p21900.101.59331.58421.59338.2518819.18
43812006.11.21 17:56sell21910.101.59331.60141.5923
43822006.11.22 08:26t/p21910.101.59231.60141.59237.5718826.75
43832006.11.22 08:26sell21920.101.59191.60001.5909
43842006.11.22 11:47t/p21920.101.59091.60001.59098.2418834.99
43852006.11.22 11:47sell21930.101.59051.59861.5895
43862006.11.22 12:11t/p21930.101.58951.59861.58958.2518843.24
43872006.11.22 12:11sell21940.101.58911.59721.5881
43882006.11.22 13:20t/p21940.101.58811.59721.58818.2518851.49
43892006.11.22 13:20sell21950.101.58771.59581.5867
43902006.11.23 09:25t/p21950.101.58671.59581.58676.2318857.72
43912006.11.23 09:25buy21960.101.58671.57861.5877
43922006.11.23 12:02buy21970.301.58471.57861.5857
43932006.11.24 08:34buy21980.901.58261.57851.5836
43942006.11.24 08:35t/p21980.901.58361.57851.583674.1718931.89
43952006.11.24 08:35close21970.301.58361.57861.5857-25.6818906.21
43962006.11.24 08:35close21960.101.58351.57861.5877-25.8718880.34
43972006.11.24 08:35sell21990.101.58341.59151.5824
43982006.11.24 11:08t/p21990.101.58241.59151.58248.2418888.58
43992006.11.24 11:08sell22000.101.58191.59001.5809
44002006.11.24 15:59sell22010.301.58391.59001.5829
44012006.11.28 09:42sell22020.901.58591.59001.5849
44022006.11.28 14:52sell22032.701.58791.59001.5869
44032006.11.29 10:31s/l22000.101.59001.59001.5809-68.7318819.85
44042006.11.29 10:31s/l22010.301.59001.59001.5829-156.7618663.09
44052006.11.29 10:31s/l22020.901.59001.59001.5849-309.9618353.13
44062006.11.29 10:31s/l22032.701.59001.59001.5869-485.1117868.02
44072006.11.29 10:31sell22040.101.58971.59781.5887
44082006.11.29 13:31t/p22040.101.58871.59781.58878.2417876.26
44092006.11.29 13:31sell22050.101.58831.59641.5873
44102006.11.29 15:13sell22060.301.59031.59641.5893
44112006.11.30 10:37sell22070.901.59231.59641.5913
44122006.11.30 14:11t/p22070.901.59131.59641.591374.1217950.38
44132006.11.30 14:11close22060.301.59131.59641.5893-30.7417919.64
44142006.11.30 14:11close22050.101.59141.59641.5873-27.5417892.10
44152006.11.30 14:12sell22080.101.59091.59901.5899
44162006.11.30 14:27t/p22080.101.58991.59901.58998.2417900.34
44172006.11.30 14:27sell22090.101.58951.59761.5885
44182006.11.30 15:00t/p22090.101.58851.59761.58858.2417908.58
44192006.11.30 15:00sell22100.101.58811.59621.5871
44202006.11.30 16:49t/p22100.101.58711.59621.58718.2417916.82
44212006.11.30 16:49sell22110.101.58671.59481.5857
44222006.12.01 14:20sell22120.301.58871.59481.5877
44232006.12.01 15:29t/p22120.301.58771.59481.587724.7117941.53
44242006.12.01 15:29close22110.101.58771.59481.5857-8.9117932.62
44252006.12.01 15:29buy22130.101.58761.57951.5886
44262006.12.01 15:35t/p22130.101.58861.57951.58868.2417940.86
44272006.12.01 15:35buy22140.101.58901.58091.5900
44282006.12.01 16:32t/p22140.101.59001.58091.59008.2417949.10
44292006.12.01 16:32buy22150.101.59041.58231.5914
44302006.12.01 17:06t/p22150.101.59141.58231.59148.2417957.34
44312006.12.01 17:06buy22160.101.59181.58371.5928
44322006.12.04 09:46t/p22160.101.59281.58371.59288.7517966.09
44332006.12.04 09:46sell22170.101.59281.60091.5918
44342006.12.04 15:10t/p22170.101.59181.60091.59188.2317974.32
44352006.12.04 15:10sell22180.101.59141.59951.5904
44362006.12.05 10:30t/p22180.101.59041.59951.59047.5617981.88
44372006.12.05 10:30sell22190.101.59001.59811.5890
44382006.12.05 13:09t/p22190.101.58901.59811.58908.2417990.12
44392006.12.05 13:09sell22200.101.58851.59661.5875
44402006.12.05 13:31t/p22200.101.58751.59661.58758.2417998.36
44412006.12.05 13:31sell22210.101.58711.59521.5861
44422006.12.06 09:36sell22220.301.58911.59521.5881
44432006.12.06 10:48t/p22220.301.58811.59521.588124.7118023.07
44442006.12.06 10:48close22210.101.58811.59521.5861-8.9118014.16
44452006.12.06 10:48buy22230.101.58831.58021.5893
44462006.12.06 19:45t/p22230.101.58931.58021.58938.2518022.41
44472006.12.06 19:45buy22240.101.58971.58161.5907
44482006.12.07 12:11buy22250.301.58771.58161.5887
44492006.12.07 15:29t/p22250.301.58871.58161.588724.7318047.14
44502006.12.07 15:29close22240.101.58881.58161.5907-5.9018041.23
44512006.12.07 15:29sell22260.101.58891.59701.5879
44522006.12.07 20:48t/p22260.101.58791.59701.58798.2418049.47
44532006.12.07 20:48sell22270.101.58751.59561.5865
44542006.12.08 09:25sell22280.301.58951.59561.5885
44552006.12.08 14:50t/p22280.301.58851.59561.588524.7218074.19
44562006.12.08 14:50close22270.101.58851.59561.5865-8.9118065.28
44572006.12.08 14:50buy22290.101.58861.58051.5896
44582006.12.08 16:43t/p22290.101.58961.58051.58968.2418073.52
44592006.12.08 16:43buy22300.101.59011.58201.5911
44602006.12.08 16:53t/p22300.101.59111.58201.59118.2518081.77
44612006.12.08 16:53buy22310.101.59151.58341.5925
44622006.12.11 00:11buy22320.301.58941.58331.5904
44632006.12.11 01:14t/p22320.301.59041.58331.590424.7318106.50
44642006.12.11 01:14close22310.101.59051.58341.5925-7.7418098.77
44652006.12.11 01:14sell22330.101.58941.59751.5884
44662006.12.11 13:02sell22340.301.59141.59751.5904
44672006.12.12 08:07t/p22340.301.59041.59751.590422.7018121.47
44682006.12.12 08:07close22330.101.59031.59751.5884-8.0918113.38
44692006.12.12 08:07sell22350.101.59001.59811.5890
44702006.12.12 09:41sell22360.301.59211.59821.5911
44712006.12.13 05:10sell22370.901.59421.59831.5932
44722006.12.13 07:18t/p22370.901.59321.59831.593274.1918187.57
44732006.12.13 07:18close22360.301.59321.59821.5911-29.2118158.36
44742006.12.13 07:18close22350.101.59331.59811.5890-27.8718130.49
44752006.12.13 07:19sell22380.101.59281.60091.5918
44762006.12.13 10:47sell22390.301.59481.60091.5938
44772006.12.13 11:51t/p22390.301.59381.60091.593824.7318155.22
44782006.12.13 11:51close22380.101.59381.60091.5918-8.2418146.98
44792006.12.13 11:51buy22400.101.59441.58631.5954
44802006.12.13 12:27t/p22400.101.59541.58631.59548.2418155.22
44812006.12.13 12:27buy22410.101.59591.58781.5969
44822006.12.13 15:12buy22420.301.59391.58781.5949
44832006.12.13 15:35t/p22420.301.59491.58781.594924.7318179.95
44842006.12.13 15:35close22410.101.59491.58781.5969-8.2418171.71
44852006.12.13 15:35sell22430.101.59481.60291.5938
44862006.12.13 17:13t/p22430.101.59381.60291.59388.2418179.95
44872006.12.13 17:13sell22440.101.59321.60131.5922
44882006.12.13 22:09t/p22440.101.59221.60131.59228.2418188.19
44892006.12.13 22:09sell22450.101.59171.59981.5907
44902006.12.13 22:09sell22460.301.59381.59991.5928
44912006.12.13 22:25t/p22460.301.59281.59991.592824.7318212.92
44922006.12.13 22:25close22450.101.59281.59981.5907-9.0618203.86
44932006.12.13 22:27sell22470.101.59411.60221.5931
44942006.12.13 22:43t/p22470.101.59311.60221.59318.2418212.10
44952006.12.13 22:43sell22480.101.59231.60041.5913
44962006.12.13 23:29sell22490.301.59431.60041.5933
44972006.12.14 00:35t/p22490.301.59331.60041.593318.7018230.80
44982006.12.14 00:35close22480.101.59321.60041.5913-9.4318221.37
44992006.12.14 00:35sell22500.101.59291.60101.5919
45002006.12.14 04:53sell22510.301.59501.60111.5940
45012006.12.14 04:53t/p22510.301.59401.60111.594024.7118246.08
45022006.12.14 04:53close22500.101.59381.60101.5919-7.4118238.67
45032006.12.14 04:53sell22520.101.59371.60181.5927
45042006.12.14 08:32sell22530.301.59571.60181.5947
45052006.12.14 09:19sell22540.901.59771.60181.5967
45062006.12.14 10:04t/p22540.901.59671.60181.596774.1418312.81
45072006.12.14 10:04close22530.301.59671.60181.5947-24.7218288.09
45082006.12.14 10:04close22520.101.59681.60181.5927-25.5418262.55
45092006.12.14 10:04buy22550.101.59671.58861.5977
45102006.12.14 10:55t/p22550.101.59771.58861.59778.2418270.79
45112006.12.14 10:55buy22560.101.59811.59001.5991
45122006.12.14 12:47t/p22560.101.59911.59001.59918.2418279.03
45132006.12.14 12:47buy22570.101.59951.59141.6005
45142006.12.14 16:17buy22580.301.59751.59141.5985
45152006.12.14 20:30t/p22580.301.59851.59141.598524.7318303.76
45162006.12.14 20:30close22570.101.59851.59141.6005-8.2418295.52
45172006.12.14 20:30sell22590.101.59831.60641.5973
45182006.12.14 20:31t/p22590.101.59731.60641.59738.2418303.76
45192006.12.14 20:31sell22600.101.59681.60491.5958
45202006.12.14 23:15t/p22600.101.59581.60491.59588.2418312.00
45212006.12.14 23:15sell22610.101.59541.60351.5944
45222006.12.15 07:10sell22620.301.59751.60361.5965
45232006.12.15 15:11sell22630.901.59951.60361.5985
45242006.12.15 15:26t/p22630.901.59851.60361.598574.1718386.17
45252006.12.15 15:26close22620.301.59851.60361.5965-24.7218361.45
45262006.12.15 15:26close22610.101.59861.60351.5944-27.0418334.41
45272006.12.15 15:26buy22640.101.59871.59061.5997
45282006.12.18 09:55t/p22640.101.59971.59061.59978.7518343.15
45292006.12.18 09:55buy22650.101.60011.59201.6011
45302006.12.18 17:46t/p22650.101.60111.59201.60118.2418351.39
45312006.12.18 17:46buy22660.101.60151.59341.6025
45322006.12.19 06:12buy22670.301.59951.59341.6005
45332006.12.19 06:52t/p22670.301.60051.59341.600524.7218376.11
45342006.12.19 06:52close22660.101.60051.59341.6025-7.7418368.38
45352006.12.19 06:52sell22680.101.60041.60851.5994
45362006.12.19 08:04sell22690.301.60241.60851.6014
45372006.12.19 11:52t/p22690.301.60141.60851.601424.7218393.10
45382006.12.19 11:52close22680.101.60131.60851.5994-7.4218385.68
45392006.12.19 11:52buy22700.101.60141.59331.6024
45402006.12.19 12:49t/p22700.101.60241.59331.60248.2418393.92
45412006.12.19 12:49sell22710.101.60241.61051.6014
45422006.12.19 22:35t/p22710.101.60141.61051.60148.2418402.16
45432006.12.19 22:35sell22720.101.60101.60911.6000
45442006.12.20 01:01sell22730.301.60311.60921.6021
45452006.12.20 09:28sell22740.901.60511.60921.6041
45462006.12.20 09:39t/p22740.901.60411.60921.604174.1218476.28
45472006.12.20 09:39close22730.301.60411.60921.6021-24.7118451.57
45482006.12.20 09:39close22720.101.60421.60911.6000-27.0218424.55
45492006.12.20 09:39buy22750.101.60481.59671.6058
45502006.12.21 16:00buy22760.301.60281.59671.6038
45512006.12.27 08:08t/p22760.301.60381.59671.603830.7518455.30
45522006.12.27 08:08close22750.101.60381.59671.6058-4.7018450.60
45532006.12.27 08:08buy22770.101.60431.59621.6053
45542006.12.27 11:33t/p22770.101.60531.59621.60538.2318458.83
45552006.12.27 11:33buy22780.101.60601.59791.6070
45562006.12.27 13:49t/p22780.101.60701.59791.60708.2318467.06
45572006.12.27 13:49buy22790.101.60761.59951.6086
45582006.12.27 19:49t/p22790.101.60861.59951.60868.2318475.29
45592006.12.27 19:49buy22800.101.60901.60091.6100
45602006.12.28 07:36t/p22800.101.61001.60091.61009.7518485.04
45612006.12.28 07:36buy22810.101.61041.60231.6114
45622006.12.28 09:40buy22820.301.60841.60231.6094
45632006.12.28 11:12buy22830.901.60631.60221.6073
45642006.12.28 11:45t/p22830.901.60731.60221.607374.0318559.07
45652006.12.28 11:45close22820.301.60731.60231.6094-27.1418531.93
45662006.12.28 11:45close22810.101.60691.60231.6114-28.7918503.14
45672006.12.28 11:46sell22840.101.60731.61541.6063
45682006.12.28 12:19t/p22840.101.60631.61541.60638.2218511.36
45692006.12.28 12:19sell22850.101.60591.61401.6049
45702006.12.29 07:49sell22860.301.60791.61401.6069
45712006.12.29 08:45t/p22860.301.60691.61401.606924.6818536.04
45722006.12.29 08:45close22850.101.60681.61401.6049-8.0718527.97
45732006.12.29 08:45buy22870.101.60741.59931.6084
45742006.12.29 09:41buy22880.301.60541.59931.6064
45752006.12.29 09:48t/p22880.301.60641.59931.606424.6918552.66
45762006.12.29 09:48close22870.101.60641.59931.6084-8.2318544.43
45772006.12.29 09:48sell22890.101.60651.61461.6055
45782006.12.29 15:55sell22900.301.60861.61471.6076
45792007.01.02 06:59t/p22900.301.60761.61471.607620.6718565.10
45802007.01.02 06:59close22890.101.60751.61461.6055-9.5718555.53
45812007.01.02 06:59sell22910.101.60721.61531.6062
45822007.01.02 07:59sell22920.301.60921.61531.6082
45832007.01.02 13:32sell22930.901.61121.61531.6102
45842007.01.03 00:36t/p22930.901.61021.61531.610268.0118623.54
45852007.01.03 00:36close22920.301.61021.61531.6082-26.6918596.85
45862007.01.03 00:36close22910.101.61121.61531.6062-33.5818563.27
45872007.01.03 00:36sell22940.101.61061.61871.6096
45882007.01.03 06:35sell22950.301.61261.61871.6116
45892007.01.03 08:17sell22960.901.61481.61891.6138
45902007.01.03 09:55t/p22960.901.61381.61891.613874.0418637.31
45912007.01.03 09:55close22950.301.61371.61871.6116-27.1518610.16
45922007.01.03 09:56close22940.101.61381.61871.6096-26.3318583.83
45932007.01.03 09:57buy22970.101.61401.60591.6150
45942007.01.03 11:31t/p22970.101.61501.60591.61508.2318592.06
45952007.01.03 11:31buy22980.101.61551.60741.6165
45962007.01.03 13:07buy22990.301.61331.60721.6143
45972007.01.03 15:19t/p22990.301.61431.60721.614324.6918616.75
45982007.01.03 15:19close22980.101.61431.60741.6165-9.8818606.87
45992007.01.03 15:20sell23000.101.61441.62251.6134
46002007.01.03 17:24sell23010.301.61641.62251.6154
46012007.01.03 18:16t/p23010.301.61541.62251.615424.6918631.56
46022007.01.03 18:16close23000.101.61541.62251.6134-8.2318623.33
46032007.01.03 18:16buy23020.101.61551.60741.6165
46042007.01.03 19:57buy23030.301.61351.60741.6145
46052007.01.03 21:20t/p23030.301.61451.60741.614524.6918648.02
46062007.01.03 21:20close23020.101.61451.60741.6165-8.2318639.79
46072007.01.03 21:20sell23040.101.61421.62231.6132
46082007.01.04 11:03t/p23040.101.61321.62231.61326.2218646.01
46092007.01.04 11:03sell23050.101.61281.62091.6118
46102007.01.04 13:52t/p23050.101.61181.62091.61188.2318654.24
46112007.01.04 13:52sell23060.101.61141.61951.6104
46122007.01.04 17:59sell23070.301.61351.61961.6125
46132007.01.05 00:56t/p23070.301.61251.61961.612522.6918676.93
46142007.01.05 00:56close23060.101.61251.61951.6104-9.7318667.20
46152007.01.05 00:56buy23080.101.61241.60431.6134
46162007.01.05 03:08buy23090.301.61041.60431.6114
46172007.01.05 07:27buy23100.901.60831.60421.6093
46182007.01.05 08:09t/p23100.901.60931.60421.609374.1218741.32
46192007.01.05 08:09close23090.301.60931.60431.6114-27.1818714.14
46202007.01.05 08:09close23080.101.60921.60431.6134-26.3618687.78
46212007.01.05 08:10sell23110.101.60931.61741.6083
46222007.01.05 09:05t/p23110.101.60831.61741.60838.2318696.01
46232007.01.05 09:05sell23120.101.60791.61601.6069
46242007.01.05 13:00sell23130.301.60991.61601.6089
46252007.01.05 13:36t/p23130.301.60891.61601.608924.7018720.71
46262007.01.05 13:36close23120.101.60891.61601.6069-8.2418712.47
46272007.01.05 13:36buy23140.101.60871.60061.6097
46282007.01.05 14:02t/p23140.101.60971.60061.60978.2418720.71
46292007.01.05 14:02buy23150.101.61011.60201.6111
46302007.01.05 16:26buy23160.301.60811.60201.6091
46312007.01.08 10:46t/p23160.301.60911.60201.609126.2318746.93
46322007.01.08 10:46close23150.101.60911.60201.6111-7.7418739.20
46332007.01.08 10:46buy23170.101.60911.60101.6101
46342007.01.08 13:45t/p23170.101.61011.60101.61018.2418747.44
46352007.01.08 13:45buy23180.101.61051.60241.6115
46362007.01.09 02:54t/p23180.101.61151.60241.61158.7518756.18
46372007.01.09 02:54buy23190.101.61191.60381.6129
46382007.01.09 05:51t/p23190.101.61291.60381.61298.2418764.42
46392007.01.09 05:51buy23200.101.61341.60531.6144
46402007.01.09 13:56t/p23200.101.61441.60531.61448.2418772.66
46412007.01.09 13:56sell23210.101.61441.62251.6134
46422007.01.09 17:24t/p23210.101.61341.62251.61348.2318780.89
46432007.01.09 17:24sell23220.101.61301.62111.6120
46442007.01.10 02:38t/p23220.101.61201.62111.61207.5718788.46
46452007.01.10 02:38sell23230.101.61161.61971.6106
46462007.01.10 08:09sell23240.301.61361.61971.6126
46472007.01.10 16:28t/p23240.301.61261.61971.612624.7318813.19
46482007.01.10 16:28close23230.101.61261.61971.6106-8.2518804.94
46492007.01.10 16:29sell23250.101.61231.62041.6113
46502007.01.11 07:37sell23260.301.61431.62041.6133
46512007.01.11 08:52sell23270.901.61631.62041.6153
46522007.01.11 10:45t/p23270.901.61531.62041.615374.1718879.11
46532007.01.11 10:45close23260.301.61531.62041.6133-24.7218854.39
46542007.01.11 10:46close23250.101.61541.62041.6113-27.5518826.84
46552007.01.11 10:46buy23280.101.61531.60721.6163
46562007.01.11 11:24t/p23280.101.61631.60721.61638.2418835.08
46572007.01.11 11:24buy23290.101.61691.60881.6179
46582007.01.11 12:27buy23300.301.61471.60861.6157
46592007.01.11 12:52buy23310.901.61251.60841.6135
46602007.01.11 16:01buy23322.701.61051.60841.6115
46612007.01.12 06:03t/p23322.701.61151.60841.6115236.1319071.22
46622007.01.12 06:03close23310.901.61161.60841.6135-62.2019009.01
46632007.01.12 06:03close23300.301.61151.60861.6157-77.5918931.42
46642007.01.12 06:03close23290.101.61161.60881.6179-43.1718888.24
46652007.01.12 06:04buy23330.101.61191.60381.6129
46662007.01.12 07:04t/p23330.101.61291.60381.61298.2418896.48
46672007.01.12 07:04buy23340.101.61331.60521.6143
46682007.01.12 14:38buy23350.301.61131.60521.6123
46692007.01.12 15:28t/p23350.301.61231.60521.612324.7318921.21
46702007.01.12 15:28close23340.101.61231.60521.6143-8.2418912.97
46712007.01.12 15:28sell23360.101.61221.62031.6112
46722007.01.15 17:11sell23370.301.61421.62031.6132
46732007.01.16 10:13t/p23370.301.61321.62031.613222.6918935.66
46742007.01.16 10:13close23360.101.61321.62031.6112-9.5718926.09
46752007.01.16 10:13sell23380.101.61291.62101.6119
46762007.01.16 19:31t/p23380.101.61191.62101.61198.2418934.33
46772007.01.16 19:31sell23390.101.61141.61951.6104
46782007.01.16 21:15sell23400.301.61351.61961.6125
46792007.01.16 21:21t/p23400.301.61251.61961.612524.7018959.03
46802007.01.16 21:21close23390.101.61251.61951.6104-9.0618949.97
46812007.01.16 21:21sell23410.101.61221.62031.6112
46822007.01.17 07:04sell23420.301.61421.62031.6132
46832007.01.17 08:02t/p23420.301.61321.62031.613224.7118974.68
46842007.01.17 08:02close23410.101.61321.62031.6112-8.9018965.78
46852007.01.17 08:02buy23430.101.61331.60521.6143
46862007.01.17 10:20t/p23430.101.61431.60521.61438.2418974.02
46872007.01.17 10:20buy23440.101.61471.60661.6157
46882007.01.17 14:52buy23450.301.61271.60661.6137
46892007.01.17 19:25t/p23450.301.61371.60661.613724.7218998.74
46902007.01.17 19:25close23440.101.61381.60661.6157-7.4118991.33
46912007.01.17 19:26sell23460.101.61351.62161.6125
46922007.01.18 07:35sell23470.301.61561.62171.6146
46932007.01.18 09:14sell23480.901.61761.62171.6166
46942007.01.18 14:35t/p23480.901.61661.62171.616674.1319065.46
46952007.01.18 14:35close23470.301.61661.62171.6146-24.7119040.75
46962007.01.18 14:35close23460.101.61671.62161.6125-28.3719012.38
46972007.01.18 14:35buy23490.101.61661.60851.6176
46982007.01.18 17:00t/p23490.101.61761.60851.61768.2419020.62
46992007.01.18 17:00buy23500.101.61801.60991.6190
47002007.01.19 04:32t/p23500.101.61901.60991.61908.7519029.37
47012007.01.19 04:32buy23510.101.61961.61151.6206
47022007.01.19 08:25buy23520.301.61751.61141.6185
47032007.01.19 09:57t/p23520.301.61851.61141.618524.7219054.09
47042007.01.19 09:57close23510.101.61851.61151.6206-9.0719045.02
47052007.01.19 09:57sell23530.101.61841.62651.6174
47062007.01.19 12:24t/p23530.101.61741.62651.61748.2419053.26
47072007.01.19 12:24sell23540.101.61681.62491.6158
47082007.01.19 12:35sell23550.301.61881.62491.6178
47092007.01.19 15:42t/p23550.301.61781.62491.617824.7219077.98
47102007.01.19 15:42close23540.101.61781.62491.6158-8.2419069.74
47112007.01.19 15:42sell23560.101.61731.62541.6163
47122007.01.22 07:12sell23570.301.61931.62541.6183
47132007.01.22 09:24t/p23570.301.61831.62541.618324.7119094.45
47142007.01.22 09:24close23560.101.61831.62541.6163-8.9119085.54
47152007.01.22 09:24sell23580.101.61821.62631.6172
47162007.01.22 21:01t/p23580.101.61721.62631.61728.2319093.77
47172007.01.22 21:01sell23590.101.61681.62491.6158
47182007.01.23 02:42sell23600.301.61891.62501.6179
47192007.01.23 03:06t/p23600.301.61791.62501.617924.7219118.49
47202007.01.23 03:06close23590.101.61791.62491.6158-9.7319108.76
47212007.01.23 03:06buy23610.101.61811.61001.6191
47222007.01.23 10:40buy23620.301.61611.61001.6171
47232007.01.23 14:44buy23630.901.61411.61001.6151
47242007.01.23 15:50t/p23630.901.61511.61001.615174.1519182.91
47252007.01.23 15:50close23620.301.61511.61001.6171-24.7119158.20
47262007.01.23 15:51close23610.101.61501.61001.6191-25.5419132.66
47272007.01.23 15:51sell23640.101.61511.62321.6141
47282007.01.23 20:31sell23650.301.61731.62341.6163
47292007.01.24 03:06sell23660.901.61931.62341.6183
47302007.01.24 06:46t/p23660.901.61831.62341.618374.1319206.79
47312007.01.24 06:46close23650.301.61831.62341.6163-26.7219180.07
47322007.01.24 06:47close23640.101.61821.62321.6141-26.2119153.86
47332007.01.24 06:47buy23670.101.61811.61001.6191
47342007.01.24 08:17buy23680.301.61611.61001.6171
47352007.01.24 08:50t/p23680.301.61711.61001.617124.7219178.58
47362007.01.24 08:50close23670.101.61711.61001.6191-8.2519170.33
47372007.01.24 08:50sell23690.101.61701.62511.6160
47382007.01.24 10:00sell23700.301.61901.62511.6180
47392007.01.24 11:05sell23710.901.62111.62521.6201
47402007.01.24 12:16t/p23710.901.62011.62521.620174.1519244.48
47412007.01.24 12:16close23700.301.62011.62511.6180-27.1919217.29
47422007.01.24 12:16close23690.101.62021.62511.6160-26.3619190.93
47432007.01.24 12:16buy23720.101.62011.61201.6211
47442007.01.24 14:38t/p23720.101.62111.61201.62118.2419199.17
47452007.01.24 14:38sell23730.101.62111.62921.6201
47462007.01.24 15:11t/p23730.101.62011.62921.62018.2419207.41
47472007.01.24 15:11buy23740.101.62011.61201.6211
47482007.01.24 15:19buy23750.301.61811.61201.6191
47492007.01.24 21:17t/p23750.301.61911.61201.619124.7119232.12
47502007.01.24 21:17close23740.101.61911.61201.6211-8.2419223.88
47512007.01.24 21:17sell23760.101.61841.62651.6174
47522007.01.25 01:52t/p23760.101.61741.62651.61746.2219230.10
47532007.01.25 01:52sell23770.101.61701.62511.6160
47542007.01.25 10:21t/p23770.101.61601.62511.61608.2419238.34
47552007.01.25 10:21sell23780.101.61561.62371.6146
47562007.01.25 13:18t/p23780.101.61461.62371.61468.2419246.58
47572007.01.25 13:18sell23790.101.61411.62221.6131
47582007.01.25 14:13t/p23790.101.61311.62221.61318.2419254.82
47592007.01.25 14:13sell23800.101.61271.62081.6117
47602007.01.25 14:59sell23810.301.61471.62081.6137
47612007.01.26 08:02sell23820.901.61671.62081.6157
47622007.01.26 08:16t/p23820.901.61571.62081.615774.1519328.97
47632007.01.26 08:16close23810.301.61571.62081.6137-26.7319302.24
47642007.01.26 08:16close23800.101.61581.62081.6117-26.2119276.03
47652007.01.26 08:16buy23830.101.61571.60761.6167
47662007.01.26 09:18t/p23830.101.61671.60761.61678.2519284.28
47672007.01.26 09:18buy23840.101.61711.60901.6181
47682007.01.26 10:37t/p23840.101.61811.60901.61818.2419292.52
47692007.01.26 10:37buy23850.101.61851.61041.6195
47702007.01.26 11:38t/p23850.101.61951.61041.61958.2419300.76
47712007.01.26 11:38buy23860.101.61991.61181.6209
47722007.01.26 14:56buy23870.301.61791.61181.6189
47732007.01.26 17:21t/p23870.301.61891.61181.618924.7419325.50
47742007.01.26 17:21close23860.101.61901.61181.6209-7.4319318.07
47752007.01.26 17:21buy23880.101.61931.61121.6203
47762007.01.29 07:06t/p23880.101.62031.61121.62038.7619326.82
47772007.01.29 07:06buy23890.101.62071.61261.6217
47782007.01.29 10:36t/p23890.101.62171.61261.62178.2519335.07
47792007.01.29 10:36buy23900.101.62211.61401.6231
47802007.01.29 17:16t/p23900.101.62311.61401.62318.2419343.31
47812007.01.29 17:16buy23910.101.62351.61541.6245
47822007.01.30 07:05t/p23910.101.62451.61541.62458.7519352.06
47832007.01.30 07:05buy23920.101.62491.61681.6259
47842007.01.30 11:13buy23930.301.62291.61681.6239
47852007.01.30 11:59t/p23930.301.62391.61681.623924.7319376.79
47862007.01.30 11:59close23920.101.62391.61681.6259-8.2419368.55
47872007.01.30 11:59sell23940.101.62371.63181.6227
47882007.01.30 13:33t/p23940.101.62271.63181.62278.2419376.79
47892007.01.30 13:33sell23950.101.62231.63041.6213
47902007.01.31 06:22sell23960.301.62431.63041.6233
47912007.01.31 10:30t/p23960.301.62331.63041.623324.7319401.52
47922007.01.31 10:30close23950.101.62331.63041.6213-8.9119392.61
47932007.01.31 10:30buy23970.101.62341.61531.6244
47942007.01.31 11:47buy23980.301.62141.61531.6224
47952007.01.31 12:52t/p23980.301.62241.61531.622424.7419417.35
47962007.01.31 12:52close23970.101.62241.61531.6244-8.2419409.11
47972007.01.31 12:52sell23990.101.62231.63041.6213
47982007.01.31 13:16t/p23990.101.62131.63041.62138.2519417.36
47992007.01.31 13:16sell24000.101.62091.62901.6199
48002007.02.01 07:54t/p24000.101.61991.62901.61996.2419423.60
48012007.02.01 07:54buy24010.101.61991.61181.6209
48022007.02.01 13:14buy24020.301.61791.61181.6189
48032007.02.01 17:45t/p24020.301.61891.61181.618924.7719448.37
48042007.02.01 17:45close24010.101.61891.61181.6209-8.2619440.11
48052007.02.01 17:45buy24030.101.61921.61111.6202
48062007.02.02 04:19t/p24030.101.62021.61111.62028.7719448.87
48072007.02.02 04:19buy24040.101.62061.61251.6216
48082007.02.02 08:54buy24050.301.61861.61251.6196
48092007.02.02 14:11t/p24050.301.61961.61251.619624.7719473.64
48102007.02.02 14:11close24040.101.61961.61251.6216-8.2619465.38
48112007.02.02 14:11buy24060.101.61991.61181.6209
48122007.02.02 14:59buy24070.301.61791.61181.6189
48132007.02.05 07:58buy24080.901.61591.61181.6169
48142007.02.05 08:05t/p24080.901.61691.61181.616974.2819539.66
48152007.02.05 08:05close24070.301.61691.61181.6189-23.2319516.43
48162007.02.05 08:05close24060.101.61681.61181.6209-25.0719491.35
48172007.02.05 08:06sell24090.101.61691.62501.6159
48182007.02.05 13:52t/p24090.101.61591.62501.61598.2519499.60
48192007.02.05 13:52buy24100.101.61591.60781.6169
48202007.02.05 14:52buy24110.301.61381.60771.6148
48212007.02.06 10:35buy24120.901.61181.60771.6128
48222007.02.06 17:05buy24132.701.60971.60761.6107
48232007.02.07 07:13t/p24132.701.61071.60761.6107236.3819735.98
48242007.02.07 07:13close24120.901.61071.60771.6128-77.1319658.85
48252007.02.07 07:13close24110.301.61061.60771.6148-76.1619582.69
48262007.02.07 07:14close24100.101.61071.60781.6169-41.8919540.80
48272007.02.07 07:14buy24140.101.61101.60291.6120
48282007.02.07 08:58t/p24140.101.61201.60291.61208.2519549.05
48292007.02.07 08:58buy24150.101.61241.60431.6134
48302007.02.07 10:57buy24160.301.61041.60431.6114
48312007.02.07 13:16t/p24160.301.61141.60431.611424.7519573.80
48322007.02.07 13:16close24150.101.61141.60431.6134-8.2519565.55
48332007.02.07 13:16buy24170.101.61171.60361.6127
48342007.02.07 15:52t/p24170.101.61271.60361.61278.2519573.80
48352007.02.07 15:52buy24180.101.61321.60511.6142
48362007.02.07 17:44t/p24180.101.61421.60511.61428.2519582.05
48372007.02.07 17:44buy24190.101.61471.60661.6157
48382007.02.07 19:15t/p24190.101.61571.60661.61578.2519590.30
48392007.02.07 19:15buy24200.101.61611.60801.6171
48402007.02.08 04:07t/p24200.101.61711.60801.61719.7819600.08
48412007.02.08 04:07buy24210.101.61761.60951.6186
48422007.02.08 06:45t/p24210.101.61861.60951.61868.2519608.33
48432007.02.08 06:45buy24220.101.61911.61101.6201
48442007.02.08 06:49t/p24220.101.62011.61101.62018.2619616.59
48452007.02.08 06:49buy24230.101.62061.61251.6216
48462007.02.08 07:16t/p24230.101.62161.61251.62168.2519624.84
48472007.02.08 07:16buy24240.101.62201.61391.6230
48482007.02.08 07:51buy24250.301.62001.61391.6210
48492007.02.08 08:23t/p24250.301.62101.61391.621024.7519649.59
48502007.02.08 08:23close24240.101.62101.61391.6230-8.2619641.33
48512007.02.08 08:23buy24260.101.62131.61321.6223
48522007.02.08 09:08t/p24260.101.62231.61321.62238.2519649.58
48532007.02.08 09:08buy24270.101.62271.61461.6237
48542007.02.08 12:34t/p24270.101.62371.61461.62378.2519657.83
48552007.02.08 12:34buy24280.101.62411.61601.6251
48562007.02.08 14:13t/p24280.101.62511.61601.62518.2519666.08
48572007.02.08 14:13buy24290.101.62551.61741.6265
48582007.02.08 14:58buy24300.301.62351.61741.6245
48592007.02.08 15:27buy24310.901.62151.61741.6225
48602007.02.08 15:28t/p24310.901.62251.61741.622574.2419740.32
48612007.02.08 15:28close24300.301.62251.61741.6245-24.7519715.57
48622007.02.08 15:28close24290.101.62241.61741.6265-25.5719690.00
48632007.02.08 15:28buy24320.101.62271.61461.6237
48642007.02.08 15:46t/p24320.101.62371.61461.62378.2519698.25
48652007.02.08 15:46buy24330.101.62411.61601.6251
48662007.02.08 16:27t/p24330.101.62511.61601.62518.2519706.50
48672007.02.08 16:27buy24340.101.62551.61741.6265
48682007.02.09 02:41t/p24340.101.62651.61741.62658.7619715.25
48692007.02.09 02:41sell24350.101.62651.63461.6255
48702007.02.09 07:27t/p24350.101.62551.63461.62558.2519723.50
48712007.02.09 07:27sell24360.101.62511.63321.6241
48722007.02.09 07:46t/p24360.101.62411.63321.62418.2519731.75
48732007.02.09 07:46sell24370.101.62371.63181.6227
48742007.02.09 10:03sell24380.301.62571.63181.6247
48752007.02.09 13:15t/p24380.301.62471.63181.624724.7519756.50
48762007.02.09 13:15close24370.101.62471.63181.6227-8.2519748.25
48772007.02.09 13:15sell24390.101.62441.63251.6234
48782007.02.09 13:53t/p24390.101.62341.63251.62348.2519756.50
48792007.02.09 13:53sell24400.101.62301.63111.6220
48802007.02.09 15:19sell24410.301.62501.63111.6240
48812007.02.09 16:22t/p24410.301.62401.63111.624024.7419781.24
48822007.02.09 16:22close24400.101.62401.63111.6220-8.2519772.99
48832007.02.09 16:22sell24420.101.62371.63181.6227
48842007.02.09 21:47t/p24420.101.62271.63181.62278.2419781.23
48852007.02.09 21:47sell24430.101.62231.63041.6213
48862007.02.12 03:00sell24440.301.62431.63041.6233
48872007.02.12 10:47t/p24440.301.62331.63041.623324.7519805.98
48882007.02.12 10:47close24430.101.62331.63041.6213-8.9219797.06
48892007.02.12 10:47sell24450.101.62301.63111.6220
48902007.02.12 11:09sell24460.301.62501.63111.6240
48912007.02.12 12:18t/p24460.301.62401.63111.624024.7419821.80
48922007.02.12 12:18close24450.101.62401.63111.6220-8.2519813.55
48932007.02.12 12:19buy24470.101.62411.61601.6251
48942007.02.12 21:40t/p24470.101.62511.61601.62518.2619821.81
48952007.02.12 21:40buy24480.101.62551.61741.6265
48962007.02.13 06:39buy24490.301.62351.61741.6245
48972007.02.13 07:13t/p24490.301.62451.61741.624524.7619846.57
48982007.02.13 07:13close24480.101.62451.61741.6265-7.7519838.82
48992007.02.13 07:13sell24500.101.62471.63281.6237
49002007.02.13 11:07t/p24500.101.62371.63281.62378.2519847.07
49012007.02.13 11:07sell24510.101.62331.63141.6223
49022007.02.13 14:48sell24520.301.62531.63141.6243
49032007.02.14 07:39sell24530.901.62731.63141.6263
49042007.02.14 08:12t/p24530.901.62631.63141.626374.2819921.35
49052007.02.14 08:12close24520.301.62631.63141.6243-26.7719894.58
49062007.02.14 08:13close24510.101.62621.63141.6223-24.6019869.98
49072007.02.14 08:13buy24540.101.62621.61811.6272
49082007.02.14 08:36t/p24540.101.62721.61811.62728.2619878.24
49092007.02.14 08:36buy24550.101.62761.61951.6286
49102007.02.14 15:03buy24560.301.62551.61941.6265
49112007.02.14 15:05t/p24560.301.62651.61941.626524.7719903.01
49122007.02.14 15:05close24550.101.62651.61951.6286-9.0819893.93
49132007.02.14 15:05buy24570.101.62701.61891.6280
49142007.02.14 15:53t/p24570.101.62801.61891.62808.2619902.19
49152007.02.14 15:53buy24580.101.62841.62031.6294
49162007.02.15 02:05buy24590.301.62641.62031.6274
49172007.02.15 06:33t/p24590.301.62741.62031.627424.7619926.95
49182007.02.15 06:33close24580.101.62751.62031.6294-5.9119921.03
49192007.02.15 06:33sell24600.101.62741.63551.6264
49202007.02.15 06:47t/p24600.101.62641.63551.62648.2519929.28
49212007.02.15 06:47sell24610.101.62601.63411.6250
49222007.02.15 06:50t/p24610.101.62501.63411.62508.2619937.54
49232007.02.15 06:50sell24620.101.62461.63271.6236
49242007.02.15 09:30sell24630.301.62671.63281.6257
49252007.02.15 11:38t/p24630.301.62571.63281.625724.7519962.29
49262007.02.15 11:38close24620.101.62571.63271.6236-9.0719953.22
49272007.02.15 11:38buy24640.101.62581.61771.6268
49282007.02.15 13:30t/p24640.101.62681.61771.62688.2519961.47
49292007.02.15 13:30buy24650.101.62721.61911.6282
49302007.02.15 15:11buy24660.301.62521.61911.6262
49312007.02.15 16:18buy24670.901.62321.61911.6242
49322007.02.15 16:50t/p24670.901.62421.61911.624274.2920035.76
49332007.02.15 16:50close24660.301.62421.61911.6262-24.7720010.99
49342007.02.15 16:50close24650.101.62411.61911.6282-25.5819985.41
49352007.02.15 16:50sell24680.101.62401.63211.6230
49362007.02.15 18:15t/p24680.101.62301.63211.62308.2519993.66
49372007.02.15 18:15sell24690.101.62261.63071.6216
49382007.02.15 19:54t/p24690.101.62161.63071.62168.2520001.91
49392007.02.15 19:54sell24700.101.62121.62931.6202
49402007.02.15 21:32sell24710.301.62321.62931.6222
49412007.02.15 21:58t/p24710.301.62221.62931.622224.7620026.67
49422007.02.15 21:58close24700.101.62221.62931.6202-8.2620018.41
49432007.02.15 21:58sell24720.101.62191.63001.6209
49442007.02.16 13:39t/p24720.101.62091.63001.62097.5820025.99
49452007.02.16 13:39buy24730.101.62091.61281.6219
49462007.02.16 14:26t/p24730.101.62191.61281.62198.2520034.24
49472007.02.16 14:26buy24740.101.62231.61421.6233
49482007.02.19 02:46t/p24740.101.62331.61421.62338.7620043.00
49492007.02.19 02:46buy24750.101.62371.61561.6247
49502007.02.19 07:32buy24760.301.62171.61561.6227
49512007.02.20 00:37t/p24760.301.62271.61561.622726.2820069.27
49522007.02.20 00:37close24750.101.62271.61561.6247-7.7520061.53
49532007.02.20 00:37buy24770.101.62281.61471.6238
49542007.02.20 02:42t/p24770.101.62381.61471.62388.2620069.79
49552007.02.20 02:42buy24780.101.62421.61611.6252
49562007.02.20 02:50t/p24780.101.62521.61611.62528.2620078.05
49572007.02.20 02:50buy24790.101.62561.61751.6266
49582007.02.20 11:34t/p24790.101.62661.61751.62668.2520086.30
49592007.02.20 11:34buy24800.101.62701.61891.6280
49602007.02.20 15:15buy24810.301.62501.61891.6260
49612007.02.21 06:37t/p24810.301.62601.61891.626026.2720112.56
49622007.02.21 06:37close24800.101.62601.61891.6280-7.7520104.82
49632007.02.21 06:37buy24820.101.62641.61831.6274
49642007.02.21 11:17t/p24820.101.62741.61831.62748.2520113.07
49652007.02.21 11:17buy24830.101.62781.61971.6288
49662007.02.22 12:55t/p24830.101.62881.61971.62889.7720122.83
49672007.02.22 12:55buy24840.101.62931.62121.6303
49682007.02.22 16:22buy24850.301.62731.62121.6283
49692007.02.22 18:28buy24860.901.62511.62101.6261
49702007.02.22 22:08t/p24860.901.62611.62101.626174.2520197.08
49712007.02.22 22:08close24850.301.62621.62121.6283-27.2320169.85
49722007.02.22 22:08close24840.101.62541.62121.6303-32.1820137.67
49732007.02.22 22:10sell24870.101.62571.63381.6247
49742007.02.23 14:37t/p24870.101.62471.63381.62477.5820145.25
49752007.02.23 14:37sell24880.101.62431.63241.6233
49762007.02.23 14:50t/p24880.101.62331.63241.62338.2520153.50
49772007.02.23 14:50sell24890.101.62271.63081.6217
49782007.02.23 15:24t/p24890.101.62171.63081.62178.2520161.75
49792007.02.23 15:24sell24900.101.62121.62931.6202
49802007.02.23 16:15sell24910.301.62321.62931.6222
49812007.02.26 08:13t/p24910.301.62221.62931.622222.7320184.48
49822007.02.26 08:13close24900.101.62221.62931.6202-8.9220175.56
49832007.02.26 08:14buy24920.101.62211.61401.6231
49842007.02.26 12:39buy24930.301.62011.61401.6211
49852007.02.26 14:25t/p24930.301.62111.61401.621124.7520200.31
49862007.02.26 14:25close24920.101.62111.61401.6231-8.2520192.06
49872007.02.26 14:25sell24940.101.62121.62931.6202
49882007.02.27 06:52t/p24940.101.62021.62931.62027.5820199.64
49892007.02.27 06:52sell24950.101.61981.62791.6188
49902007.02.27 07:26t/p24950.101.61881.62791.61888.2420207.88
49912007.02.27 07:26sell24960.101.61841.62651.6174
49922007.02.27 08:13t/p24960.101.61741.62651.61748.2520216.13
49932007.02.27 08:13sell24970.101.61701.62511.6160
49942007.02.27 16:25t/p24970.101.61601.62511.61608.2420224.37
49952007.02.27 16:25sell24980.101.61561.62371.6146
49962007.02.27 17:58t/p24980.101.61461.62371.61468.2520232.62
49972007.02.27 17:58sell24990.101.61421.62231.6132
49982007.02.27 19:11t/p24990.101.61321.62231.61328.2520240.87
49992007.02.27 19:11sell25000.101.61281.62091.6118
50002007.02.27 19:57t/p25000.101.61181.62091.61188.2420249.11
50012007.02.27 19:57sell25010.101.61141.61951.6104
50022007.02.27 20:09t/p25010.101.61041.61951.61048.2520257.36
50032007.02.27 20:09sell25020.101.61001.61811.6090
50042007.02.27 20:12sell25030.301.61201.61811.6110
50052007.02.27 20:15t/p25030.301.61101.61811.611024.7420282.10
50062007.02.27 20:15close25020.101.61101.61811.6090-8.2420273.86
50072007.02.27 20:15sell25040.101.61041.61851.6094
50082007.02.27 20:21sell25050.301.61241.61851.6114
50092007.02.27 22:19t/p25050.301.61141.61851.611424.7320298.59
50102007.02.27 22:19close25040.101.61131.61851.6094-7.4220291.17
50112007.02.27 22:19sell25060.101.61111.61921.6101
50122007.02.28 06:52sell25070.301.61311.61921.6121
50132007.02.28 07:12t/p25070.301.61211.61921.612124.7420315.91
50142007.02.28 07:12close25060.101.61201.61921.6101-8.0920307.82
50152007.02.28 07:12buy25080.101.61211.60401.6131
50162007.02.28 07:32t/p25080.101.61311.60401.61318.2520316.07
50172007.02.28 07:32buy25090.101.61351.60541.6145
50182007.02.28 15:48t/p25090.101.61451.60541.61458.2520324.32
50192007.02.28 15:48buy25100.101.61501.60691.6160
50202007.02.28 16:44buy25110.301.61291.60681.6139
50212007.02.28 23:59close at stop25110.301.61281.60681.6139-2.4820321.84
50222007.02.28 23:59close at stop25100.101.61281.60691.6160-18.1520303.69