|Symbol
|EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=43420; TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3; Pips=20; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; SecureProfit=200; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; ReverseCondition=0; Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Shift=1; Agressive_mode=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|8199
|Ticks modelled
|2397585
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|17303.69
|Gross profit
|32104.15
|Gross loss
|-14800.46
|Profit factor
|2.17
|Expected payoff
|6.89
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1114.15 (5.87%)
|Relative drawdown
|9.83% (949.90)
|Total trades
|2511
|Short positions (won %)
|1281 (64.09%)
|Long positions (won %)
|1230 (65.53%)
|Profit trades (% of total)
|1627 (64.79%)
|Loss trades (% of total)
|884 (35.21%)
|Largest
|profit trade
|236.38
|loss trade
|-485.11
|Average
|profit trade
|19.73
|loss trade
|-16.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (174.65)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-997.79)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|245.17 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1020.56 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.01 23:00
|buy
|1
|0.10
|1.5570
|1.5489
|1.5580
|2
|2006.01.02 06:34
|buy
|2
|0.30
|1.5549
|1.5488
|1.5559
|3
|2006.01.02 06:35
|t/p
|2
|0.30
|1.5559
|1.5488
|1.5559
|24.84
|3024.84
|4
|2006.01.02 06:35
|close
|1
|0.10
|1.5565
|1.5489
|1.5580
|-3.65
|3021.20
|5
|2006.01.02 06:35
|buy
|3
|0.10
|1.5568
|1.5487
|1.5578
|6
|2006.01.02 07:18
|buy
|4
|0.30
|1.5548
|1.5487
|1.5558
|7
|2006.01.02 07:51
|t/p
|4
|0.30
|1.5558
|1.5487
|1.5558
|24.85
|3046.05
|8
|2006.01.02 07:51
|close
|3
|0.10
|1.5559
|1.5487
|1.5578
|-7.46
|3038.59
|9
|2006.01.02 07:51
|sell
|5
|0.10
|1.5558
|1.5639
|1.5548
|10
|2006.01.02 07:58
|t/p
|5
|0.10
|1.5548
|1.5639
|1.5548
|8.28
|3046.87
|11
|2006.01.02 07:58
|sell
|6
|0.10
|1.5544
|1.5625
|1.5534
|12
|2006.01.02 08:26
|sell
|7
|0.30
|1.5564
|1.5625
|1.5554
|13
|2006.01.02 08:28
|t/p
|7
|0.30
|1.5554
|1.5625
|1.5554
|24.84
|3071.71
|14
|2006.01.02 08:28
|close
|6
|0.10
|1.5554
|1.5625
|1.5534
|-8.28
|3063.43
|15
|2006.01.02 08:28
|sell
|8
|0.10
|1.5551
|1.5632
|1.5541
|16
|2006.01.02 10:31
|t/p
|8
|0.10
|1.5541
|1.5632
|1.5541
|8.28
|3071.71
|17
|2006.01.02 10:31
|sell
|9
|0.10
|1.5536
|1.5617
|1.5526
|18
|2006.01.02 15:53
|t/p
|9
|0.10
|1.5526
|1.5617
|1.5526
|8.28
|3079.99
|19
|2006.01.02 15:53
|sell
|10
|0.10
|1.5521
|1.5602
|1.5511
|20
|2006.01.02 17:11
|sell
|11
|0.30
|1.5541
|1.5602
|1.5531
|21
|2006.01.02 18:49
|t/p
|11
|0.30
|1.5531
|1.5602
|1.5531
|24.84
|3104.83
|22
|2006.01.02 18:49
|close
|10
|0.10
|1.5528
|1.5602
|1.5511
|-5.80
|3099.03
|23
|2006.01.02 18:49
|sell
|12
|0.10
|1.5525
|1.5606
|1.5515
|24
|2006.01.02 21:55
|sell
|13
|0.30
|1.5547
|1.5608
|1.5537
|25
|2006.01.02 22:04
|t/p
|13
|0.30
|1.5537
|1.5608
|1.5537
|24.84
|3123.87
|26
|2006.01.02 22:04
|close
|12
|0.10
|1.5536
|1.5606
|1.5515
|-9.11
|3114.76
|27
|2006.01.02 22:04
|buy
|14
|0.10
|1.5538
|1.5457
|1.5548
|28
|2006.01.02 22:31
|t/p
|14
|0.10
|1.5548
|1.5457
|1.5548
|8.28
|3123.04
|29
|2006.01.02 22:31
|buy
|15
|0.10
|1.5552
|1.5471
|1.5562
|30
|2006.01.03 09:00
|buy
|16
|0.30
|1.5532
|1.5471
|1.5542
|31
|2006.01.03 09:09
|t/p
|16
|0.30
|1.5542
|1.5471
|1.5542
|24.85
|3147.89
|32
|2006.01.03 09:09
|close
|15
|0.10
|1.5542
|1.5471
|1.5562
|-7.78
|3140.10
|33
|2006.01.03 09:09
|sell
|17
|0.10
|1.5538
|1.5619
|1.5528
|34
|2006.01.03 09:54
|t/p
|17
|0.10
|1.5528
|1.5619
|1.5528
|8.28
|3148.38
|35
|2006.01.03 09:54
|sell
|18
|0.10
|1.5524
|1.5605
|1.5514
|36
|2006.01.03 10:56
|sell
|19
|0.30
|1.5544
|1.5605
|1.5534
|37
|2006.01.03 11:49
|t/p
|19
|0.30
|1.5534
|1.5605
|1.5534
|24.84
|3173.22
|38
|2006.01.03 11:49
|close
|18
|0.10
|1.5534
|1.5605
|1.5514
|-8.28
|3164.94
|39
|2006.01.03 11:49
|sell
|20
|0.10
|1.5532
|1.5613
|1.5522
|40
|2006.01.03 14:34
|t/p
|20
|0.10
|1.5522
|1.5613
|1.5522
|8.28
|3173.22
|41
|2006.01.03 14:34
|buy
|21
|0.10
|1.5522
|1.5441
|1.5532
|42
|2006.01.03 16:54
|buy
|22
|0.30
|1.5499
|1.5438
|1.5509
|43
|2006.01.03 17:39
|t/p
|22
|0.30
|1.5509
|1.5438
|1.5509
|24.85
|3198.07
|44
|2006.01.03 17:39
|close
|21
|0.10
|1.5509
|1.5441
|1.5532
|-10.77
|3187.30
|45
|2006.01.03 17:39
|sell
|23
|0.10
|1.5506
|1.5587
|1.5496
|46
|2006.01.03 17:54
|t/p
|23
|0.10
|1.5496
|1.5587
|1.5496
|8.28
|3195.58
|47
|2006.01.03 17:54
|sell
|24
|0.10
|1.5492
|1.5573
|1.5482
|48
|2006.01.03 19:05
|sell
|25
|0.30
|1.5512
|1.5573
|1.5502
|49
|2006.01.03 19:16
|t/p
|25
|0.30
|1.5502
|1.5573
|1.5502
|24.84
|3220.42
|50
|2006.01.03 19:16
|close
|24
|0.10
|1.5502
|1.5573
|1.5482
|-8.28
|3212.14
|51
|2006.01.03 19:16
|sell
|26
|0.10
|1.5499
|1.5580
|1.5489
|52
|2006.01.03 20:25
|sell
|27
|0.30
|1.5520
|1.5581
|1.5510
|53
|2006.01.03 20:29
|t/p
|27
|0.30
|1.5510
|1.5581
|1.5510
|24.84
|3236.98
|54
|2006.01.03 20:29
|close
|26
|0.10
|1.5510
|1.5580
|1.5489
|-9.10
|3227.88
|55
|2006.01.03 20:29
|sell
|28
|0.10
|1.5508
|1.5589
|1.5498
|56
|2006.01.04 06:57
|sell
|29
|0.30
|1.5528
|1.5589
|1.5518
|57
|2006.01.04 07:24
|t/p
|29
|0.30
|1.5518
|1.5589
|1.5518
|24.84
|3252.72
|58
|2006.01.04 07:24
|close
|28
|0.10
|1.5518
|1.5589
|1.5498
|-8.95
|3243.77
|59
|2006.01.04 07:24
|buy
|30
|0.10
|1.5520
|1.5439
|1.5530
|60
|2006.01.04 07:36
|t/p
|30
|0.10
|1.5530
|1.5439
|1.5530
|8.28
|3252.05
|61
|2006.01.04 07:36
|buy
|31
|0.10
|1.5534
|1.5453
|1.5544
|62
|2006.01.04 08:21
|buy
|32
|0.30
|1.5514
|1.5453
|1.5524
|63
|2006.01.04 08:36
|t/p
|32
|0.30
|1.5524
|1.5453
|1.5524
|24.85
|3276.90
|64
|2006.01.04 08:36
|close
|31
|0.10
|1.5524
|1.5453
|1.5544
|-8.29
|3268.61
|65
|2006.01.04 08:36
|buy
|33
|0.10
|1.5524
|1.5443
|1.5534
|66
|2006.01.04 12:36
|buy
|34
|0.30
|1.5504
|1.5443
|1.5514
|67
|2006.01.04 12:38
|t/p
|34
|0.30
|1.5514
|1.5443
|1.5514
|24.84
|3293.45
|68
|2006.01.04 12:38
|close
|33
|0.10
|1.5516
|1.5443
|1.5534
|-6.62
|3286.83
|69
|2006.01.04 12:38
|sell
|35
|0.10
|1.5515
|1.5596
|1.5505
|70
|2006.01.04 12:52
|t/p
|35
|0.10
|1.5505
|1.5596
|1.5505
|8.28
|3295.11
|71
|2006.01.04 12:52
|sell
|36
|0.10
|1.5501
|1.5582
|1.5491
|72
|2006.01.04 13:59
|t/p
|36
|0.10
|1.5491
|1.5582
|1.5491
|8.28
|3303.39
|73
|2006.01.04 13:59
|sell
|37
|0.10
|1.5487
|1.5568
|1.5477
|74
|2006.01.04 15:55
|t/p
|37
|0.10
|1.5477
|1.5568
|1.5477
|8.28
|3311.67
|75
|2006.01.04 15:55
|sell
|38
|0.10
|1.5473
|1.5554
|1.5463
|76
|2006.01.04 16:02
|sell
|39
|0.30
|1.5493
|1.5554
|1.5483
|77
|2006.01.04 16:02
|t/p
|39
|0.30
|1.5483
|1.5554
|1.5483
|24.84
|3336.51
|78
|2006.01.04 16:02
|close
|38
|0.10
|1.5483
|1.5554
|1.5463
|-8.28
|3328.23
|79
|2006.01.04 16:02
|sell
|40
|0.10
|1.5481
|1.5562
|1.5471
|80
|2006.01.04 17:03
|t/p
|40
|0.10
|1.5471
|1.5562
|1.5471
|8.28
|3336.51
|81
|2006.01.04 17:03
|sell
|41
|0.10
|1.5466
|1.5547
|1.5456
|82
|2006.01.04 17:07
|sell
|42
|0.30
|1.5486
|1.5547
|1.5476
|83
|2006.01.04 17:42
|t/p
|42
|0.30
|1.5476
|1.5547
|1.5476
|24.84
|3361.35
|84
|2006.01.04 17:42
|close
|41
|0.10
|1.5476
|1.5547
|1.5456
|-8.28
|3353.07
|85
|2006.01.04 17:42
|sell
|43
|0.10
|1.5473
|1.5554
|1.5463
|86
|2006.01.04 18:07
|t/p
|43
|0.10
|1.5463
|1.5554
|1.5463
|8.28
|3361.35
|87
|2006.01.04 18:07
|sell
|44
|0.10
|1.5459
|1.5540
|1.5449
|88
|2006.01.04 21:55
|sell
|45
|0.30
|1.5481
|1.5542
|1.5471
|89
|2006.01.04 21:57
|t/p
|45
|0.30
|1.5471
|1.5542
|1.5471
|24.84
|3386.19
|90
|2006.01.04 21:57
|close
|44
|0.10
|1.5471
|1.5540
|1.5449
|-9.94
|3376.25
|91
|2006.01.04 21:57
|sell
|46
|0.10
|1.5468
|1.5549
|1.5458
|92
|2006.01.05 06:01
|sell
|47
|0.30
|1.5488
|1.5549
|1.5478
|93
|2006.01.05 06:02
|t/p
|47
|0.30
|1.5478
|1.5549
|1.5478
|24.84
|3401.09
|94
|2006.01.05 06:02
|close
|46
|0.10
|1.5478
|1.5549
|1.5458
|-10.29
|3390.80
|95
|2006.01.05 06:02
|buy
|48
|0.10
|1.5482
|1.5401
|1.5492
|96
|2006.01.05 08:52
|t/p
|48
|0.10
|1.5492
|1.5401
|1.5492
|8.28
|3399.08
|97
|2006.01.05 08:52
|buy
|49
|0.10
|1.5496
|1.5415
|1.5506
|98
|2006.01.05 11:28
|buy
|50
|0.30
|1.5476
|1.5415
|1.5486
|99
|2006.01.05 11:28
|t/p
|50
|0.30
|1.5486
|1.5415
|1.5486
|24.85
|3423.93
|100
|2006.01.05 11:28
|close
|49
|0.10
|1.5487
|1.5415
|1.5506
|-7.45
|3416.48
|101
|2006.01.05 11:28
|buy
|51
|0.10
|1.5488
|1.5407
|1.5498
|102
|2006.01.05 12:51
|buy
|52
|0.30
|1.5468
|1.5407
|1.5478
|103
|2006.01.05 13:51
|buy
|53
|0.90
|1.5446
|1.5405
|1.5456
|104
|2006.01.05 13:51
|t/p
|53
|0.90
|1.5456
|1.5405
|1.5456
|74.54
|3491.02
|105
|2006.01.05 13:51
|close
|52
|0.30
|1.5456
|1.5407
|1.5478
|-29.82
|3461.20
|106
|2006.01.05 13:51
|close
|51
|0.10
|1.5455
|1.5407
|1.5498
|-27.34
|3433.86
|107
|2006.01.05 13:51
|sell
|54
|0.10
|1.5453
|1.5534
|1.5443
|108
|2006.01.05 21:36
|t/p
|54
|0.10
|1.5443
|1.5534
|1.5443
|8.28
|3442.14
|109
|2006.01.05 21:36
|sell
|55
|0.10
|1.5439
|1.5520
|1.5429
|110
|2006.01.05 22:24
|sell
|56
|0.30
|1.5460
|1.5521
|1.5450
|111
|2006.01.05 22:58
|t/p
|56
|0.30
|1.5450
|1.5521
|1.5450
|24.84
|3466.98
|112
|2006.01.05 22:58
|close
|55
|0.10
|1.5450
|1.5520
|1.5429
|-9.11
|3457.87
|113
|2006.01.05 22:58
|buy
|57
|0.10
|1.5451
|1.5370
|1.5461
|114
|2006.01.05 23:56
|t/p
|57
|0.10
|1.5461
|1.5370
|1.5461
|8.28
|3466.15
|115
|2006.01.05 23:56
|buy
|58
|0.10
|1.5465
|1.5384
|1.5475
|116
|2006.01.06 13:39
|buy
|59
|0.30
|1.5444
|1.5383
|1.5454
|117
|2006.01.06 13:39
|t/p
|59
|0.30
|1.5454
|1.5383
|1.5454
|24.85
|3491.00
|118
|2006.01.06 13:39
|close
|58
|0.10
|1.5454
|1.5384
|1.5475
|-8.61
|3482.39
|119
|2006.01.06 13:39
|buy
|60
|0.10
|1.5461
|1.5380
|1.5471
|120
|2006.01.06 13:47
|buy
|61
|0.30
|1.5441
|1.5380
|1.5451
|121
|2006.01.06 13:50
|t/p
|61
|0.30
|1.5451
|1.5380
|1.5451
|24.85
|3507.24
|122
|2006.01.06 13:50
|close
|60
|0.10
|1.5451
|1.5380
|1.5471
|-8.28
|3498.96
|123
|2006.01.06 13:50
|buy
|62
|0.10
|1.5450
|1.5369
|1.5460
|124
|2006.01.06 14:25
|buy
|63
|0.30
|1.5429
|1.5368
|1.5439
|125
|2006.01.06 14:25
|t/p
|63
|0.30
|1.5439
|1.5368
|1.5439
|24.85
|3523.81
|126
|2006.01.06 14:25
|close
|62
|0.10
|1.5439
|1.5369
|1.5460
|-9.11
|3514.70
|127
|2006.01.06 14:25
|sell
|64
|0.10
|1.5436
|1.5517
|1.5426
|128
|2006.01.06 14:50
|t/p
|64
|0.10
|1.5426
|1.5517
|1.5426
|8.28
|3522.98
|129
|2006.01.06 14:50
|sell
|65
|0.10
|1.5421
|1.5502
|1.5411
|130
|2006.01.06 15:54
|t/p
|65
|0.10
|1.5411
|1.5502
|1.5411
|8.28
|3531.26
|131
|2006.01.06 15:54
|sell
|66
|0.10
|1.5407
|1.5488
|1.5397
|132
|2006.01.06 16:01
|sell
|67
|0.30
|1.5428
|1.5489
|1.5418
|133
|2006.01.06 16:13
|t/p
|67
|0.30
|1.5418
|1.5489
|1.5418
|24.84
|3556.10
|134
|2006.01.06 16:13
|close
|66
|0.10
|1.5418
|1.5488
|1.5397
|-9.11
|3546.99
|135
|2006.01.06 16:13
|sell
|68
|0.10
|1.5416
|1.5497
|1.5406
|136
|2006.01.06 18:29
|sell
|69
|0.30
|1.5438
|1.5499
|1.5428
|137
|2006.01.06 18:38
|t/p
|69
|0.30
|1.5428
|1.5499
|1.5428
|24.84
|3571.83
|138
|2006.01.06 18:38
|close
|68
|0.10
|1.5427
|1.5497
|1.5406
|-9.11
|3562.72
|139
|2006.01.06 18:38
|sell
|70
|0.10
|1.5425
|1.5506
|1.5415
|140
|2006.01.06 22:07
|sell
|71
|0.30
|1.5446
|1.5507
|1.5436
|141
|2006.01.08 23:00
|t/p
|71
|0.30
|1.5436
|1.5507
|1.5436
|24.84
|3587.56
|142
|2006.01.08 23:00
|close
|70
|0.10
|1.5436
|1.5506
|1.5415
|-9.11
|3578.45
|143
|2006.01.08 23:01
|buy
|72
|0.10
|1.5437
|1.5356
|1.5447
|144
|2006.01.09 05:09
|buy
|73
|0.30
|1.5417
|1.5356
|1.5427
|145
|2006.01.09 07:07
|t/p
|73
|0.30
|1.5427
|1.5356
|1.5427
|24.85
|3603.30
|146
|2006.01.09 07:07
|close
|72
|0.10
|1.5428
|1.5356
|1.5447
|-6.95
|3596.35
|147
|2006.01.09 07:07
|sell
|74
|0.10
|1.5429
|1.5510
|1.5419
|148
|2006.01.09 10:51
|t/p
|74
|0.10
|1.5419
|1.5510
|1.5419
|8.28
|3604.63
|149
|2006.01.09 10:51
|buy
|75
|0.10
|1.5419
|1.5338
|1.5429
|150
|2006.01.09 11:33
|t/p
|75
|0.10
|1.5429
|1.5338
|1.5429
|8.29
|3612.92
|151
|2006.01.09 11:33
|sell
|76
|0.10
|1.5429
|1.5510
|1.5419
|152
|2006.01.09 13:35
|t/p
|76
|0.10
|1.5419
|1.5510
|1.5419
|8.28
|3621.20
|153
|2006.01.09 13:35
|buy
|77
|0.10
|1.5419
|1.5338
|1.5429
|154
|2006.01.09 13:52
|t/p
|77
|0.10
|1.5429
|1.5338
|1.5429
|8.29
|3629.49
|155
|2006.01.09 13:52
|buy
|78
|0.10
|1.5433
|1.5352
|1.5443
|156
|2006.01.10 10:01
|t/p
|78
|0.10
|1.5443
|1.5352
|1.5443
|8.79
|3638.28
|157
|2006.01.10 10:01
|buy
|79
|0.10
|1.5447
|1.5366
|1.5457
|158
|2006.01.10 16:20
|t/p
|79
|0.10
|1.5457
|1.5366
|1.5457
|8.28
|3646.56
|159
|2006.01.10 16:20
|buy
|80
|0.10
|1.5461
|1.5380
|1.5471
|160
|2006.01.11 08:41
|t/p
|80
|0.10
|1.5471
|1.5380
|1.5471
|8.79
|3655.34
|161
|2006.01.11 08:41
|sell
|81
|0.10
|1.5473
|1.5554
|1.5463
|162
|2006.01.11 08:44
|t/p
|81
|0.10
|1.5463
|1.5554
|1.5463
|8.28
|3663.62
|163
|2006.01.11 08:44
|sell
|82
|0.10
|1.5459
|1.5540
|1.5449
|164
|2006.01.11 09:59
|sell
|83
|0.30
|1.5481
|1.5542
|1.5471
|165
|2006.01.11 12:35
|t/p
|83
|0.30
|1.5471
|1.5542
|1.5471
|24.84
|3688.46
|166
|2006.01.11 12:35
|close
|82
|0.10
|1.5471
|1.5540
|1.5449
|-9.94
|3678.52
|167
|2006.01.11 12:35
|buy
|84
|0.10
|1.5472
|1.5391
|1.5482
|168
|2006.01.11 14:27
|t/p
|84
|0.10
|1.5482
|1.5391
|1.5482
|8.29
|3686.81
|169
|2006.01.11 14:27
|sell
|85
|0.10
|1.5482
|1.5563
|1.5472
|170
|2006.01.11 14:30
|t/p
|85
|0.10
|1.5472
|1.5563
|1.5472
|8.28
|3695.09
|171
|2006.01.11 14:30
|sell
|86
|0.10
|1.5468
|1.5549
|1.5458
|172
|2006.01.11 16:33
|t/p
|86
|0.10
|1.5458
|1.5549
|1.5458
|8.28
|3703.37
|173
|2006.01.11 16:33
|sell
|87
|0.10
|1.5453
|1.5534
|1.5443
|174
|2006.01.11 18:09
|t/p
|87
|0.10
|1.5443
|1.5534
|1.5443
|8.28
|3711.65
|175
|2006.01.11 18:09
|sell
|88
|0.10
|1.5439
|1.5520
|1.5429
|176
|2006.01.11 19:31
|sell
|89
|0.30
|1.5460
|1.5521
|1.5450
|177
|2006.01.11 22:05
|sell
|90
|0.90
|1.5480
|1.5521
|1.5470
|178
|2006.01.11 22:17
|t/p
|90
|0.90
|1.5470
|1.5521
|1.5470
|74.52
|3786.17
|179
|2006.01.11 22:17
|close
|89
|0.30
|1.5470
|1.5521
|1.5450
|-24.84
|3761.33
|180
|2006.01.11 22:17
|close
|88
|0.10
|1.5474
|1.5520
|1.5429
|-28.98
|3732.35
|181
|2006.01.11 22:17
|buy
|91
|0.10
|1.5473
|1.5392
|1.5483
|182
|2006.01.12 02:55
|t/p
|91
|0.10
|1.5483
|1.5392
|1.5483
|9.79
|3742.15
|183
|2006.01.12 02:55
|buy
|92
|0.10
|1.5487
|1.5406
|1.5497
|184
|2006.01.12 09:47
|t/p
|92
|0.10
|1.5497
|1.5406
|1.5497
|8.28
|3750.43
|185
|2006.01.12 09:47
|buy
|93
|0.10
|1.5501
|1.5420
|1.5511
|186
|2006.01.12 10:53
|buy
|94
|0.30
|1.5481
|1.5420
|1.5491
|187
|2006.01.12 15:00
|t/p
|94
|0.30
|1.5491
|1.5420
|1.5491
|24.85
|3775.28
|188
|2006.01.12 15:00
|close
|93
|0.10
|1.5491
|1.5420
|1.5511
|-8.28
|3767.00
|189
|2006.01.12 15:00
|buy
|95
|0.10
|1.5491
|1.5410
|1.5501
|190
|2006.01.12 17:05
|buy
|96
|0.30
|1.5471
|1.5410
|1.5481
|191
|2006.01.12 17:29
|t/p
|96
|0.30
|1.5481
|1.5410
|1.5481
|24.85
|3791.85
|192
|2006.01.12 17:29
|close
|95
|0.10
|1.5481
|1.5410
|1.5501
|-8.28
|3783.57
|193
|2006.01.12 17:29
|sell
|97
|0.10
|1.5478
|1.5559
|1.5468
|194
|2006.01.12 18:26
|t/p
|97
|0.10
|1.5468
|1.5559
|1.5468
|8.28
|3791.85
|195
|2006.01.12 18:26
|sell
|98
|0.10
|1.5463
|1.5544
|1.5453
|196
|2006.01.12 23:21
|sell
|99
|0.30
|1.5483
|1.5544
|1.5473
|197
|2006.01.12 23:23
|t/p
|99
|0.30
|1.5473
|1.5544
|1.5473
|24.84
|3816.69
|198
|2006.01.12 23:23
|close
|98
|0.10
|1.5473
|1.5544
|1.5453
|-8.28
|3808.41
|199
|2006.01.12 23:23
|sell
|100
|0.10
|1.5471
|1.5552
|1.5461
|200
|2006.01.13 12:18
|sell
|101
|0.30
|1.5491
|1.5552
|1.5481
|201
|2006.01.13 12:18
|t/p
|101
|0.30
|1.5481
|1.5552
|1.5481
|24.84
|3833.25
|202
|2006.01.13 12:18
|close
|100
|0.10
|1.5481
|1.5552
|1.5461
|-8.95
|3824.30
|203
|2006.01.13 12:18
|buy
|102
|0.10
|1.5483
|1.5402
|1.5493
|204
|2006.01.13 12:28
|t/p
|102
|0.10
|1.5493
|1.5402
|1.5493
|8.29
|3832.59
|205
|2006.01.13 12:28
|buy
|103
|0.10
|1.5497
|1.5416
|1.5507
|206
|2006.01.13 16:13
|t/p
|103
|0.10
|1.5507
|1.5416
|1.5507
|8.28
|3840.87
|207
|2006.01.13 16:13
|sell
|104
|0.10
|1.5508
|1.5589
|1.5498
|208
|2006.01.13 16:15
|t/p
|104
|0.10
|1.5498
|1.5589
|1.5498
|8.28
|3849.15
|209
|2006.01.13 16:15
|sell
|105
|0.10
|1.5494
|1.5575
|1.5484
|210
|2006.01.13 20:31
|t/p
|105
|0.10
|1.5484
|1.5575
|1.5484
|8.29
|3857.44
|211
|2006.01.13 20:31
|sell
|106
|0.10
|1.5480
|1.5561
|1.5470
|212
|2006.01.13 21:35
|sell
|107
|0.30
|1.5501
|1.5562
|1.5491
|213
|2006.01.15 23:07
|t/p
|107
|0.30
|1.5491
|1.5562
|1.5491
|24.84
|3882.28
|214
|2006.01.15 23:07
|close
|106
|0.10
|1.5491
|1.5561
|1.5470
|-9.11
|3873.17
|215
|2006.01.15 23:07
|sell
|108
|0.10
|1.5490
|1.5571
|1.5480
|216
|2006.01.16 06:36
|sell
|109
|0.30
|1.5510
|1.5571
|1.5500
|217
|2006.01.16 06:39
|t/p
|109
|0.30
|1.5500
|1.5571
|1.5500
|24.84
|3898.01
|218
|2006.01.16 06:39
|close
|108
|0.10
|1.5500
|1.5571
|1.5480
|-8.95
|3889.06
|219
|2006.01.16 06:39
|sell
|110
|0.10
|1.5497
|1.5578
|1.5487
|220
|2006.01.16 09:03
|t/p
|110
|0.10
|1.5487
|1.5578
|1.5487
|8.28
|3897.34
|221
|2006.01.16 09:03
|sell
|111
|0.10
|1.5481
|1.5562
|1.5471
|222
|2006.01.16 11:06
|sell
|112
|0.30
|1.5502
|1.5563
|1.5492
|223
|2006.01.16 11:07
|t/p
|112
|0.30
|1.5492
|1.5563
|1.5492
|24.84
|3922.18
|224
|2006.01.16 11:07
|close
|111
|0.10
|1.5492
|1.5562
|1.5471
|-9.11
|3913.07
|225
|2006.01.16 11:07
|sell
|113
|0.10
|1.5493
|1.5574
|1.5483
|226
|2006.01.16 12:41
|sell
|114
|0.30
|1.5513
|1.5574
|1.5503
|227
|2006.01.16 12:42
|t/p
|114
|0.30
|1.5503
|1.5574
|1.5503
|24.84
|3937.91
|228
|2006.01.16 12:42
|close
|113
|0.10
|1.5503
|1.5574
|1.5483
|-8.28
|3929.63
|229
|2006.01.16 12:42
|buy
|115
|0.10
|1.5504
|1.5423
|1.5514
|230
|2006.01.16 14:44
|t/p
|115
|0.10
|1.5514
|1.5423
|1.5514
|8.28
|3937.91
|231
|2006.01.16 14:44
|buy
|116
|0.10
|1.5518
|1.5437
|1.5528
|232
|2006.01.16 19:55
|buy
|117
|0.30
|1.5497
|1.5436
|1.5507
|233
|2006.01.16 19:57
|t/p
|117
|0.30
|1.5507
|1.5436
|1.5507
|24.85
|3962.76
|234
|2006.01.16 19:57
|close
|116
|0.10
|1.5507
|1.5437
|1.5528
|-9.11
|3953.65
|235
|2006.01.16 19:57
|sell
|118
|0.10
|1.5503
|1.5584
|1.5493
|236
|2006.01.17 07:50
|t/p
|118
|0.10
|1.5493
|1.5584
|1.5493
|7.61
|3961.26
|237
|2006.01.17 07:50
|sell
|119
|0.10
|1.5489
|1.5570
|1.5479
|238
|2006.01.18 01:14
|sell
|120
|0.30
|1.5509
|1.5570
|1.5499
|239
|2006.01.18 01:38
|t/p
|120
|0.30
|1.5499
|1.5570
|1.5499
|24.84
|3986.10
|240
|2006.01.18 01:38
|close
|119
|0.10
|1.5499
|1.5570
|1.5479
|-8.96
|3977.14
|241
|2006.01.18 01:38
|buy
|121
|0.10
|1.5500
|1.5419
|1.5510
|242
|2006.01.18 02:06
|t/p
|121
|0.10
|1.5510
|1.5419
|1.5510
|8.28
|3985.42
|243
|2006.01.18 02:06
|buy
|122
|0.10
|1.5515
|1.5434
|1.5525
|244
|2006.01.18 02:20
|buy
|123
|0.30
|1.5495
|1.5434
|1.5505
|245
|2006.01.18 02:26
|t/p
|123
|0.30
|1.5505
|1.5434
|1.5505
|24.85
|4010.27
|246
|2006.01.18 02:26
|close
|122
|0.10
|1.5505
|1.5434
|1.5525
|-8.28
|4001.99
|247
|2006.01.18 02:26
|buy
|124
|0.10
|1.5507
|1.5426
|1.5517
|248
|2006.01.18 07:22
|buy
|125
|0.30
|1.5487
|1.5426
|1.5497
|249
|2006.01.18 10:30
|buy
|126
|0.90
|1.5467
|1.5426
|1.5477
|250
|2006.01.18 13:32
|t/p
|126
|0.90
|1.5477
|1.5426
|1.5477
|74.54
|4076.53
|251
|2006.01.18 13:32
|close
|125
|0.30
|1.5477
|1.5426
|1.5497
|-24.85
|4051.68
|252
|2006.01.18 13:32
|close
|124
|0.10
|1.5472
|1.5426
|1.5517
|-28.99
|4022.69
|253
|2006.01.18 13:32
|sell
|127
|0.10
|1.5473
|1.5554
|1.5463
|254
|2006.01.18 13:46
|t/p
|127
|0.10
|1.5463
|1.5554
|1.5463
|8.28
|4030.97
|255
|2006.01.18 13:46
|sell
|128
|0.10
|1.5459
|1.5540
|1.5449
|256
|2006.01.18 14:03
|sell
|129
|0.30
|1.5479
|1.5540
|1.5469
|257
|2006.01.18 14:10
|t/p
|129
|0.30
|1.5469
|1.5540
|1.5469
|24.84
|4055.81
|258
|2006.01.18 14:10
|close
|128
|0.10
|1.5469
|1.5540
|1.5449
|-8.28
|4047.53
|259
|2006.01.18 14:10
|sell
|130
|0.10
|1.5466
|1.5547
|1.5456
|260
|2006.01.18 15:08
|sell
|131
|0.30
|1.5486
|1.5547
|1.5476
|261
|2006.01.18 15:10
|t/p
|131
|0.30
|1.5476
|1.5547
|1.5476
|24.84
|4072.37
|262
|2006.01.18 15:10
|close
|130
|0.10
|1.5475
|1.5547
|1.5456
|-7.45
|4064.92
|263
|2006.01.18 15:10
|buy
|132
|0.10
|1.5477
|1.5396
|1.5487
|264
|2006.01.18 15:12
|t/p
|132
|0.10
|1.5487
|1.5396
|1.5487
|8.29
|4073.21
|265
|2006.01.18 15:12
|buy
|133
|0.10
|1.5491
|1.5410
|1.5501
|266
|2006.01.18 16:58
|t/p
|133
|0.10
|1.5501
|1.5410
|1.5501
|8.28
|4081.49
|267
|2006.01.18 16:58
|buy
|134
|0.10
|1.5505
|1.5424
|1.5515
|268
|2006.01.18 17:20
|t/p
|134
|0.10
|1.5515
|1.5424
|1.5515
|8.28
|4089.77
|269
|2006.01.18 17:20
|buy
|135
|0.10
|1.5519
|1.5438
|1.5529
|270
|2006.01.18 20:59
|buy
|136
|0.30
|1.5499
|1.5438
|1.5509
|271
|2006.01.18 21:08
|t/p
|136
|0.30
|1.5509
|1.5438
|1.5509
|24.85
|4114.62
|272
|2006.01.18 21:08
|close
|135
|0.10
|1.5509
|1.5438
|1.5529
|-8.28
|4106.34
|273
|2006.01.18 21:08
|buy
|137
|0.10
|1.5512
|1.5431
|1.5522
|274
|2006.01.19 07:15
|t/p
|137
|0.10
|1.5522
|1.5431
|1.5522
|9.80
|4116.14
|275
|2006.01.19 07:15
|sell
|138
|0.10
|1.5522
|1.5603
|1.5512
|276
|2006.01.19 07:29
|t/p
|138
|0.10
|1.5512
|1.5603
|1.5512
|8.28
|4124.42
|277
|2006.01.19 07:29
|sell
|139
|0.10
|1.5508
|1.5589
|1.5498
|278
|2006.01.19 08:26
|sell
|140
|0.30
|1.5528
|1.5589
|1.5518
|279
|2006.01.19 09:01
|t/p
|140
|0.30
|1.5518
|1.5589
|1.5518
|24.84
|4149.26
|280
|2006.01.19 09:01
|close
|139
|0.10
|1.5518
|1.5589
|1.5498
|-8.28
|4140.98
|281
|2006.01.19 09:01
|buy
|141
|0.10
|1.5523
|1.5442
|1.5533
|282
|2006.01.19 11:03
|t/p
|141
|0.10
|1.5533
|1.5442
|1.5533
|8.28
|4149.26
|283
|2006.01.19 11:03
|buy
|142
|0.10
|1.5537
|1.5456
|1.5547
|284
|2006.01.19 13:19
|t/p
|142
|0.10
|1.5547
|1.5456
|1.5547
|8.29
|4157.55
|285
|2006.01.19 13:19
|buy
|143
|0.10
|1.5551
|1.5470
|1.5561
|286
|2006.01.19 13:37
|buy
|144
|0.30
|1.5531
|1.5470
|1.5541
|287
|2006.01.19 13:48
|t/p
|144
|0.30
|1.5541
|1.5470
|1.5541
|24.85
|4182.40
|288
|2006.01.19 13:48
|close
|143
|0.10
|1.5542
|1.5470
|1.5561
|-7.46
|4174.94
|289
|2006.01.19 13:48
|buy
|145
|0.10
|1.5544
|1.5463
|1.5554
|290
|2006.01.19 15:11
|buy
|146
|0.30
|1.5524
|1.5463
|1.5534
|291
|2006.01.19 15:14
|t/p
|146
|0.30
|1.5534
|1.5463
|1.5534
|24.85
|4199.79
|292
|2006.01.19 15:14
|close
|145
|0.10
|1.5534
|1.5463
|1.5554
|-8.28
|4191.51
|293
|2006.01.19 15:14
|buy
|147
|0.10
|1.5536
|1.5455
|1.5546
|294
|2006.01.20 00:17
|t/p
|147
|0.10
|1.5546
|1.5455
|1.5546
|8.79
|4200.31
|295
|2006.01.20 00:17
|sell
|148
|0.10
|1.5546
|1.5627
|1.5536
|296
|2006.01.20 01:02
|t/p
|148
|0.10
|1.5536
|1.5627
|1.5536
|8.28
|4208.59
|297
|2006.01.20 01:02
|sell
|149
|0.10
|1.5532
|1.5613
|1.5522
|298
|2006.01.20 07:49
|t/p
|149
|0.10
|1.5522
|1.5613
|1.5522
|8.28
|4216.87
|299
|2006.01.20 07:49
|sell
|150
|0.10
|1.5518
|1.5599
|1.5508
|300
|2006.01.20 09:14
|t/p
|150
|0.10
|1.5508
|1.5599
|1.5508
|8.28
|4225.15
|301
|2006.01.20 09:14
|sell
|151
|0.10
|1.5504
|1.5585
|1.5494
|302
|2006.01.20 09:27
|sell
|152
|0.30
|1.5525
|1.5586
|1.5515
|303
|2006.01.20 09:29
|t/p
|152
|0.30
|1.5515
|1.5586
|1.5515
|24.84
|4249.99
|304
|2006.01.20 09:29
|close
|151
|0.10
|1.5515
|1.5585
|1.5494
|-9.10
|4240.89
|305
|2006.01.20 09:29
|sell
|153
|0.10
|1.5515
|1.5596
|1.5505
|306
|2006.01.20 11:32
|t/p
|153
|0.10
|1.5505
|1.5596
|1.5505
|8.28
|4249.17
|307
|2006.01.20 11:32
|sell
|154
|0.10
|1.5501
|1.5582
|1.5491
|308
|2006.01.20 12:17
|sell
|155
|0.30
|1.5521
|1.5582
|1.5511
|309
|2006.01.20 12:33
|t/p
|155
|0.30
|1.5511
|1.5582
|1.5511
|24.84
|4274.01
|310
|2006.01.20 12:33
|close
|154
|0.10
|1.5511
|1.5582
|1.5491
|-8.28
|4265.73
|311
|2006.01.20 12:33
|sell
|156
|0.10
|1.5512
|1.5593
|1.5502
|312
|2006.01.20 13:59
|t/p
|156
|0.10
|1.5502
|1.5593
|1.5502
|8.28
|4274.01
|313
|2006.01.20 13:59
|sell
|157
|0.10
|1.5498
|1.5579
|1.5488
|314
|2006.01.20 14:17
|sell
|158
|0.30
|1.5518
|1.5579
|1.5508
|315
|2006.01.20 18:12
|t/p
|158
|0.30
|1.5508
|1.5579
|1.5508
|24.84
|4298.85
|316
|2006.01.20 18:12
|close
|157
|0.10
|1.5507
|1.5579
|1.5488
|-7.45
|4291.40
|317
|2006.01.20 18:12
|sell
|159
|0.10
|1.5504
|1.5585
|1.5494
|318
|2006.01.20 18:26
|t/p
|159
|0.10
|1.5494
|1.5585
|1.5494
|8.28
|4299.68
|319
|2006.01.20 18:26
|sell
|160
|0.10
|1.5490
|1.5571
|1.5480
|320
|2006.01.23 00:11
|sell
|161
|0.30
|1.5510
|1.5571
|1.5500
|321
|2006.01.23 00:11
|t/p
|161
|0.30
|1.5500
|1.5571
|1.5500
|24.84
|4324.52
|322
|2006.01.23 00:11
|close
|160
|0.10
|1.5498
|1.5571
|1.5480
|-7.30
|4317.22
|323
|2006.01.23 00:11
|sell
|162
|0.10
|1.5496
|1.5577
|1.5486
|324
|2006.01.23 00:42
|sell
|163
|0.30
|1.5516
|1.5577
|1.5506
|325
|2006.01.23 00:42
|t/p
|163
|0.30
|1.5506
|1.5577
|1.5506
|24.84
|4342.06
|326
|2006.01.23 00:42
|close
|162
|0.10
|1.5506
|1.5577
|1.5486
|-8.28
|4333.78
|327
|2006.01.23 00:42
|sell
|164
|0.10
|1.5497
|1.5578
|1.5487
|328
|2006.01.23 00:44
|t/p
|164
|0.10
|1.5487
|1.5578
|1.5487
|8.28
|4342.06
|329
|2006.01.23 00:44
|sell
|165
|0.10
|1.5482
|1.5563
|1.5472
|330
|2006.01.23 00:44
|t/p
|165
|0.10
|1.5472
|1.5563
|1.5472
|8.28
|4350.34
|331
|2006.01.23 00:44
|sell
|166
|0.10
|1.5466
|1.5547
|1.5456
|332
|2006.01.23 00:45
|sell
|167
|0.30
|1.5487
|1.5548
|1.5477
|333
|2006.01.23 00:47
|t/p
|167
|0.30
|1.5477
|1.5548
|1.5477
|24.84
|4375.18
|334
|2006.01.23 00:47
|close
|166
|0.10
|1.5474
|1.5547
|1.5456
|-6.62
|4368.56
|335
|2006.01.23 00:47
|sell
|168
|0.10
|1.5471
|1.5552
|1.5461
|336
|2006.01.23 00:52
|sell
|169
|0.30
|1.5493
|1.5554
|1.5483
|337
|2006.01.23 00:52
|t/p
|169
|0.30
|1.5483
|1.5554
|1.5483
|24.84
|4393.40
|338
|2006.01.23 00:52
|close
|168
|0.10
|1.5479
|1.5552
|1.5461
|-6.62
|4386.78
|339
|2006.01.23 00:53
|sell
|170
|0.10
|1.5479
|1.5560
|1.5469
|340
|2006.01.23 00:58
|sell
|171
|0.30
|1.5499
|1.5560
|1.5489
|341
|2006.01.23 01:20
|t/p
|171
|0.30
|1.5489
|1.5560
|1.5489
|24.85
|4411.63
|342
|2006.01.23 01:20
|close
|170
|0.10
|1.5489
|1.5560
|1.5469
|-8.28
|4403.35
|343
|2006.01.23 01:20
|sell
|172
|0.10
|1.5486
|1.5567
|1.5476
|344
|2006.01.23 01:57
|sell
|173
|0.30
|1.5507
|1.5568
|1.5497
|345
|2006.01.23 02:34
|t/p
|173
|0.30
|1.5497
|1.5568
|1.5497
|24.84
|4428.19
|346
|2006.01.23 02:34
|close
|172
|0.10
|1.5497
|1.5567
|1.5476
|-9.11
|4419.08
|347
|2006.01.23 02:34
|buy
|174
|0.10
|1.5500
|1.5419
|1.5510
|348
|2006.01.23 10:16
|buy
|175
|0.30
|1.5479
|1.5418
|1.5489
|349
|2006.01.23 10:20
|t/p
|175
|0.30
|1.5489
|1.5418
|1.5489
|24.85
|4443.93
|350
|2006.01.23 10:20
|close
|174
|0.10
|1.5489
|1.5419
|1.5510
|-9.12
|4434.81
|351
|2006.01.23 10:20
|sell
|176
|0.10
|1.5485
|1.5566
|1.5475
|352
|2006.01.23 10:39
|t/p
|176
|0.10
|1.5475
|1.5566
|1.5475
|8.28
|4443.09
|353
|2006.01.23 10:39
|sell
|177
|0.10
|1.5471
|1.5552
|1.5461
|354
|2006.01.23 10:47
|sell
|178
|0.30
|1.5492
|1.5553
|1.5482
|355
|2006.01.23 10:48
|t/p
|178
|0.30
|1.5482
|1.5553
|1.5482
|24.84
|4467.93
|356
|2006.01.23 10:48
|close
|177
|0.10
|1.5482
|1.5552
|1.5461
|-9.11
|4458.82
|357
|2006.01.23 10:48
|sell
|179
|0.10
|1.5479
|1.5560
|1.5469
|358
|2006.01.23 12:40
|t/p
|179
|0.10
|1.5469
|1.5560
|1.5469
|8.28
|4467.10
|359
|2006.01.23 12:40
|sell
|180
|0.10
|1.5463
|1.5544
|1.5453
|360
|2006.01.23 12:54
|sell
|181
|0.30
|1.5483
|1.5544
|1.5473
|361
|2006.01.23 12:56
|t/p
|181
|0.30
|1.5473
|1.5544
|1.5473
|24.84
|4491.94
|362
|2006.01.23 12:56
|close
|180
|0.10
|1.5472
|1.5544
|1.5453
|-7.45
|4484.49
|363
|2006.01.23 12:56
|sell
|182
|0.10
|1.5469
|1.5550
|1.5459
|364
|2006.01.24 07:41
|sell
|183
|0.30
|1.5489
|1.5550
|1.5479
|365
|2006.01.24 07:44
|t/p
|183
|0.30
|1.5479
|1.5550
|1.5479
|24.84
|4509.33
|366
|2006.01.24 07:44
|close
|182
|0.10
|1.5479
|1.5550
|1.5459
|-8.95
|4500.38
|367
|2006.01.24 07:44
|buy
|184
|0.10
|1.5480
|1.5399
|1.5490
|368
|2006.01.24 08:33
|t/p
|184
|0.10
|1.5490
|1.5399
|1.5490
|8.28
|4508.66
|369
|2006.01.24 08:33
|buy
|185
|0.10
|1.5494
|1.5413
|1.5504
|370
|2006.01.24 10:58
|t/p
|185
|0.10
|1.5504
|1.5413
|1.5504
|8.28
|4516.94
|371
|2006.01.24 10:58
|buy
|186
|0.10
|1.5508
|1.5427
|1.5518
|372
|2006.01.24 11:50
|buy
|187
|0.30
|1.5488
|1.5427
|1.5498
|373
|2006.01.24 17:03
|buy
|188
|0.90
|1.5468
|1.5427
|1.5478
|374
|2006.01.24 17:04
|t/p
|188
|0.90
|1.5478
|1.5427
|1.5478
|74.55
|4591.49
|375
|2006.01.24 17:04
|close
|187
|0.30
|1.5479
|1.5427
|1.5498
|-22.37
|4569.12
|376
|2006.01.24 17:04
|close
|186
|0.10
|1.5478
|1.5427
|1.5518
|-24.85
|4544.27
|377
|2006.01.24 17:04
|sell
|189
|0.10
|1.5477
|1.5558
|1.5467
|378
|2006.01.24 17:06
|t/p
|189
|0.10
|1.5467
|1.5558
|1.5467
|8.28
|4552.55
|379
|2006.01.24 17:06
|sell
|190
|0.10
|1.5463
|1.5544
|1.5453
|380
|2006.01.24 19:01
|sell
|191
|0.30
|1.5484
|1.5545
|1.5474
|381
|2006.01.25 07:32
|sell
|192
|0.90
|1.5504
|1.5545
|1.5494
|382
|2006.01.25 07:36
|t/p
|192
|0.90
|1.5494
|1.5545
|1.5494
|74.52
|4627.07
|383
|2006.01.25 07:36
|close
|191
|0.30
|1.5494
|1.5545
|1.5474
|-26.86
|4600.21
|384
|2006.01.25 07:36
|close
|190
|0.10
|1.5496
|1.5544
|1.5453
|-27.99
|4572.22
|385
|2006.01.25 07:36
|buy
|193
|0.10
|1.5495
|1.5414
|1.5505
|386
|2006.01.25 07:56
|t/p
|193
|0.10
|1.5505
|1.5414
|1.5505
|8.29
|4580.51
|387
|2006.01.25 07:56
|buy
|194
|0.10
|1.5509
|1.5428
|1.5519
|388
|2006.01.25 08:27
|buy
|195
|0.30
|1.5489
|1.5428
|1.5499
|389
|2006.01.25 08:27
|t/p
|195
|0.30
|1.5499
|1.5428
|1.5499
|24.85
|4605.36
|390
|2006.01.25 08:27
|close
|194
|0.10
|1.5501
|1.5428
|1.5519
|-6.63
|4598.73
|391
|2006.01.25 08:27
|buy
|196
|0.10
|1.5504
|1.5423
|1.5514
|392
|2006.01.25 09:12
|t/p
|196
|0.10
|1.5514
|1.5423
|1.5514
|8.28
|4607.01
|393
|2006.01.25 09:12
|buy
|197
|0.10
|1.5520
|1.5439
|1.5530
|394
|2006.01.25 09:31
|buy
|198
|0.30
|1.5500
|1.5439
|1.5510
|395
|2006.01.25 09:32
|t/p
|198
|0.30
|1.5510
|1.5439
|1.5510
|24.85
|4631.86
|396
|2006.01.25 09:32
|close
|197
|0.10
|1.5510
|1.5439
|1.5530
|-8.28
|4623.58
|397
|2006.01.25 09:32
|buy
|199
|0.10
|1.5512
|1.5431
|1.5522
|398
|2006.01.25 10:14
|buy
|200
|0.30
|1.5490
|1.5429
|1.5500
|399
|2006.01.25 10:15
|t/p
|200
|0.30
|1.5500
|1.5429
|1.5500
|24.85
|4648.43
|400
|2006.01.25 10:15
|close
|199
|0.10
|1.5500
|1.5431
|1.5522
|-9.93
|4638.50
|401
|2006.01.25 10:15
|buy
|201
|0.10
|1.5502
|1.5421
|1.5512
|402
|2006.01.25 12:44
|buy
|202
|0.30
|1.5482
|1.5421
|1.5492
|403
|2006.01.25 17:48
|t/p
|202
|0.30
|1.5492
|1.5421
|1.5492
|24.85
|4663.35
|404
|2006.01.25 17:48
|close
|201
|0.10
|1.5492
|1.5421
|1.5512
|-8.28
|4655.07
|405
|2006.01.25 17:48
|sell
|203
|0.10
|1.5491
|1.5572
|1.5481
|406
|2006.01.25 20:51
|t/p
|203
|0.10
|1.5481
|1.5572
|1.5481
|8.28
|4663.35
|407
|2006.01.25 20:51
|sell
|204
|0.10
|1.5473
|1.5554
|1.5463
|408
|2006.01.25 22:47
|sell
|205
|0.30
|1.5494
|1.5555
|1.5484
|409
|2006.01.26 04:53
|t/p
|205
|0.30
|1.5484
|1.5555
|1.5484
|18.82
|4682.17
|410
|2006.01.26 04:53
|close
|204
|0.10
|1.5482
|1.5554
|1.5463
|-9.46
|4672.71
|411
|2006.01.26 04:53
|buy
|206
|0.10
|1.5484
|1.5403
|1.5494
|412
|2006.01.26 04:53
|t/p
|206
|0.10
|1.5494
|1.5403
|1.5494
|8.29
|4681.00
|413
|2006.01.26 04:53
|buy
|207
|0.10
|1.5498
|1.5417
|1.5508
|414
|2006.01.26 12:44
|t/p
|207
|0.10
|1.5508
|1.5417
|1.5508
|8.28
|4689.28
|415
|2006.01.26 12:44
|buy
|208
|0.10
|1.5512
|1.5431
|1.5522
|416
|2006.01.26 13:59
|buy
|209
|0.30
|1.5492
|1.5431
|1.5502
|417
|2006.01.26 14:00
|t/p
|209
|0.30
|1.5502
|1.5431
|1.5502
|24.85
|4714.13
|418
|2006.01.26 14:00
|close
|208
|0.10
|1.5503
|1.5431
|1.5522
|-7.45
|4706.68
|419
|2006.01.26 14:00
|buy
|210
|0.10
|1.5506
|1.5425
|1.5516
|420
|2006.01.26 14:38
|t/p
|210
|0.10
|1.5516
|1.5425
|1.5516
|8.28
|4714.96
|421
|2006.01.26 14:38
|buy
|211
|0.10
|1.5520
|1.5439
|1.5530
|422
|2006.01.26 16:20
|buy
|212
|0.30
|1.5499
|1.5438
|1.5509
|423
|2006.01.26 16:21
|t/p
|212
|0.30
|1.5509
|1.5438
|1.5509
|24.85
|4739.81
|424
|2006.01.26 16:21
|close
|211
|0.10
|1.5509
|1.5439
|1.5530
|-9.11
|4730.70
|425
|2006.01.26 16:21
|buy
|213
|0.10
|1.5509
|1.5428
|1.5519
|426
|2006.01.26 16:43
|t/p
|213
|0.10
|1.5519
|1.5428
|1.5519
|8.28
|4738.98
|427
|2006.01.26 16:43
|buy
|214
|0.10
|1.5524
|1.5443
|1.5534
|428
|2006.01.26 18:45
|buy
|215
|0.30
|1.5504
|1.5443
|1.5514
|429
|2006.01.26 18:46
|t/p
|215
|0.30
|1.5514
|1.5443
|1.5514
|24.84
|4763.82
|430
|2006.01.26 18:46
|close
|214
|0.10
|1.5514
|1.5443
|1.5534
|-8.28
|4755.54
|431
|2006.01.26 18:46
|buy
|216
|0.10
|1.5516
|1.5435
|1.5526
|432
|2006.01.27 01:54
|buy
|217
|0.30
|1.5496
|1.5435
|1.5506
|433
|2006.01.27 02:58
|t/p
|217
|0.30
|1.5506
|1.5435
|1.5506
|24.85
|4780.39
|434
|2006.01.27 02:58
|close
|216
|0.10
|1.5506
|1.5435
|1.5526
|-7.77
|4772.61
|435
|2006.01.27 02:58
|sell
|218
|0.10
|1.5502
|1.5583
|1.5492
|436
|2006.01.27 07:15
|t/p
|218
|0.10
|1.5492
|1.5583
|1.5492
|8.28
|4780.89
|437
|2006.01.27 07:15
|buy
|219
|0.10
|1.5492
|1.5411
|1.5502
|438
|2006.01.27 07:19
|t/p
|219
|0.10
|1.5502
|1.5411
|1.5502
|8.28
|4789.17
|439
|2006.01.27 07:19
|buy
|220
|0.10
|1.5506
|1.5425
|1.5516
|440
|2006.01.27 08:11
|t/p
|220
|0.10
|1.5516
|1.5425
|1.5516
|8.28
|4797.45
|441
|2006.01.27 08:11
|buy
|221
|0.10
|1.5521
|1.5440
|1.5531
|442
|2006.01.27 10:31
|t/p
|221
|0.10
|1.5531
|1.5440
|1.5531
|8.28
|4805.73
|443
|2006.01.27 10:31
|buy
|222
|0.10
|1.5535
|1.5454
|1.5545
|444
|2006.01.27 10:48
|t/p
|222
|0.10
|1.5545
|1.5454
|1.5545
|8.28
|4814.01
|445
|2006.01.27 10:48
|buy
|223
|0.10
|1.5550
|1.5469
|1.5560
|446
|2006.01.27 11:10
|buy
|224
|0.30
|1.5528
|1.5467
|1.5538
|447
|2006.01.27 11:10
|t/p
|224
|0.30
|1.5538
|1.5467
|1.5538
|24.85
|4838.86
|448
|2006.01.27 11:10
|close
|223
|0.10
|1.5539
|1.5469
|1.5560
|-9.11
|4829.75
|449
|2006.01.27 11:10
|buy
|225
|0.10
|1.5542
|1.5461
|1.5552
|450
|2006.01.27 12:32
|buy
|226
|0.30
|1.5522
|1.5461
|1.5532
|451
|2006.01.27 12:32
|t/p
|226
|0.30
|1.5532
|1.5461
|1.5532
|24.85
|4854.60
|452
|2006.01.27 12:32
|close
|225
|0.10
|1.5532
|1.5461
|1.5552
|-8.28
|4846.32
|453
|2006.01.27 12:32
|buy
|227
|0.10
|1.5534
|1.5453
|1.5544
|454
|2006.01.27 14:07
|buy
|228
|0.30
|1.5514
|1.5453
|1.5524
|455
|2006.01.27 14:11
|t/p
|228
|0.30
|1.5524
|1.5453
|1.5524
|24.85
|4871.17
|456
|2006.01.27 14:11
|close
|227
|0.10
|1.5524
|1.5453
|1.5544
|-8.29
|4862.88
|457
|2006.01.27 14:11
|sell
|229
|0.10
|1.5521
|1.5602
|1.5511
|458
|2006.01.27 15:19
|t/p
|229
|0.10
|1.5511
|1.5602
|1.5511
|8.28
|4871.16
|459
|2006.01.27 15:19
|sell
|230
|0.10
|1.5507
|1.5588
|1.5497
|460
|2006.01.27 15:41
|sell
|231
|0.30
|1.5527
|1.5588
|1.5517
|461
|2006.01.27 15:43
|t/p
|231
|0.30
|1.5517
|1.5588
|1.5517
|24.84
|4896.00
|462
|2006.01.27 15:43
|close
|230
|0.10
|1.5517
|1.5588
|1.5497
|-8.28
|4887.72
|463
|2006.01.27 15:43
|sell
|232
|0.10
|1.5510
|1.5591
|1.5500
|464
|2006.01.27 17:25
|sell
|233
|0.30
|1.5530
|1.5591
|1.5520
|465
|2006.01.27 17:32
|t/p
|233
|0.30
|1.5520
|1.5591
|1.5520
|24.84
|4912.56
|466
|2006.01.27 17:32
|close
|232
|0.10
|1.5520
|1.5591
|1.5500
|-8.28
|4904.28
|467
|2006.01.27 17:32
|buy
|234
|0.10
|1.5521
|1.5440
|1.5531
|468
|2006.01.27 17:33
|t/p
|234
|0.10
|1.5531
|1.5440
|1.5531
|8.28
|4912.56
|469
|2006.01.27 17:33
|buy
|235
|0.10
|1.5537
|1.5456
|1.5547
|470
|2006.01.27 22:26
|t/p
|235
|0.10
|1.5547
|1.5456
|1.5547
|8.29
|4920.85
|471
|2006.01.27 22:26
|buy
|236
|0.10
|1.5553
|1.5472
|1.5563
|472
|2006.01.29 23:00
|buy
|237
|0.30
|1.5525
|1.5464
|1.5535
|473
|2006.01.29 23:12
|t/p
|237
|0.30
|1.5535
|1.5464
|1.5535
|24.85
|4945.70
|474
|2006.01.29 23:12
|close
|236
|0.10
|1.5535
|1.5472
|1.5563
|-14.91
|4930.79
|475
|2006.01.29 23:12
|buy
|238
|0.10
|1.5534
|1.5453
|1.5544
|476
|2006.01.30 03:43
|t/p
|238
|0.10
|1.5544
|1.5453
|1.5544
|8.79
|4939.58
|477
|2006.01.30 03:43
|sell
|239
|0.10
|1.5545
|1.5626
|1.5535
|478
|2006.01.30 04:02
|t/p
|239
|0.10
|1.5535
|1.5626
|1.5535
|8.28
|4947.86
|479
|2006.01.30 04:02
|buy
|240
|0.10
|1.5535
|1.5454
|1.5545
|480
|2006.01.30 08:29
|t/p
|240
|0.10
|1.5545
|1.5454
|1.5545
|8.28
|4956.14
|481
|2006.01.30 08:29
|sell
|241
|0.10
|1.5545
|1.5626
|1.5535
|482
|2006.01.30 08:29
|t/p
|241
|0.10
|1.5535
|1.5626
|1.5535
|8.28
|4964.42
|483
|2006.01.30 08:29
|sell
|242
|0.10
|1.5531
|1.5612
|1.5521
|484
|2006.01.30 08:43
|sell
|243
|0.30
|1.5552
|1.5613
|1.5542
|485
|2006.01.30 08:53
|t/p
|243
|0.30
|1.5542
|1.5613
|1.5542
|24.84
|4989.26
|486
|2006.01.30 08:53
|close
|242
|0.10
|1.5542
|1.5612
|1.5521
|-9.11
|4980.15
|487
|2006.01.30 08:53
|sell
|244
|0.10
|1.5539
|1.5620
|1.5529
|488
|2006.01.30 09:36
|sell
|245
|0.30
|1.5559
|1.5620
|1.5549
|489
|2006.01.30 10:23
|t/p
|245
|0.30
|1.5549
|1.5620
|1.5549
|24.84
|5004.99
|490
|2006.01.30 10:23
|close
|244
|0.10
|1.5549
|1.5620
|1.5529
|-8.28
|4996.71
|491
|2006.01.30 10:23
|buy
|246
|0.10
|1.5552
|1.5471
|1.5562
|492
|2006.01.30 11:45
|t/p
|246
|0.10
|1.5562
|1.5471
|1.5562
|8.28
|5004.99
|493
|2006.01.30 11:45
|buy
|247
|0.10
|1.5566
|1.5485
|1.5576
|494
|2006.01.31 02:11
|buy
|248
|0.30
|1.5546
|1.5485
|1.5556
|495
|2006.01.31 07:31
|t/p
|248
|0.30
|1.5556
|1.5485
|1.5556
|24.85
|5029.84
|496
|2006.01.31 07:31
|close
|247
|0.10
|1.5558
|1.5485
|1.5576
|-6.12
|5023.72
|497
|2006.01.31 07:31
|sell
|249
|0.10
|1.5557
|1.5638
|1.5547
|498
|2006.01.31 07:35
|t/p
|249
|0.10
|1.5547
|1.5638
|1.5547
|8.28
|5032.00
|499
|2006.01.31 07:35
|sell
|250
|0.10
|1.5542
|1.5623
|1.5532
|500
|2006.01.31 10:38
|t/p
|250
|0.10
|1.5532
|1.5623
|1.5532
|8.28
|5040.28
|501
|2006.01.31 10:38
|sell
|251
|0.10
|1.5528
|1.5609
|1.5518
|502
|2006.01.31 11:01
|sell
|252
|0.30
|1.5549
|1.5610
|1.5539
|503
|2006.01.31 11:20
|t/p
|252
|0.30
|1.5539
|1.5610
|1.5539
|24.84
|5065.12
|504
|2006.01.31 11:20
|close
|251
|0.10
|1.5538
|1.5609
|1.5518
|-8.28
|5056.84
|505
|2006.01.31 11:20
|sell
|253
|0.10
|1.5535
|1.5616
|1.5525
|506
|2006.01.31 12:13
|sell
|254
|0.30
|1.5555
|1.5616
|1.5545
|507
|2006.01.31 12:37
|t/p
|254
|0.30
|1.5545
|1.5616
|1.5545
|24.84
|5081.68
|508
|2006.01.31 12:37
|close
|253
|0.10
|1.5543
|1.5616
|1.5525
|-6.63
|5075.05
|509
|2006.01.31 12:37
|buy
|255
|0.10
|1.5545
|1.5464
|1.5555
|510
|2006.01.31 12:45
|t/p
|255
|0.10
|1.5555
|1.5464
|1.5555
|8.28
|5083.33
|511
|2006.01.31 12:45
|buy
|256
|0.10
|1.5560
|1.5479
|1.5570
|512
|2006.01.31 13:32
|buy
|257
|0.30
|1.5539
|1.5478
|1.5549
|513
|2006.01.31 13:33
|t/p
|257
|0.30
|1.5549
|1.5478
|1.5549
|24.85
|5108.18
|514
|2006.01.31 13:33
|close
|256
|0.10
|1.5550
|1.5479
|1.5570
|-8.28
|5099.90
|515
|2006.01.31 13:33
|buy
|258
|0.10
|1.5553
|1.5472
|1.5563
|516
|2006.01.31 16:02
|t/p
|258
|0.10
|1.5563
|1.5472
|1.5563
|8.28
|5108.18
|517
|2006.01.31 16:02
|buy
|259
|0.10
|1.5569
|1.5488
|1.5579
|518
|2006.01.31 16:32
|buy
|260
|0.30
|1.5549
|1.5488
|1.5559
|519
|2006.01.31 17:43
|buy
|261
|0.90
|1.5529
|1.5488
|1.5539
|520
|2006.01.31 17:45
|t/p
|261
|0.90
|1.5539
|1.5488
|1.5539
|74.55
|5182.73
|521
|2006.01.31 17:45
|close
|260
|0.30
|1.5539
|1.5488
|1.5559
|-24.85
|5157.88
|522
|2006.01.31 17:45
|close
|259
|0.10
|1.5538
|1.5488
|1.5579
|-25.68
|5132.20
|523
|2006.01.31 17:45
|sell
|262
|0.10
|1.5536
|1.5617
|1.5526
|524
|2006.01.31 17:59
|t/p
|262
|0.10
|1.5526
|1.5617
|1.5526
|8.28
|5140.48
|525
|2006.01.31 17:59
|sell
|263
|0.10
|1.5522
|1.5603
|1.5512
|526
|2006.01.31 18:29
|sell
|264
|0.30
|1.5542
|1.5603
|1.5532
|527
|2006.01.31 18:36
|t/p
|264
|0.30
|1.5532
|1.5603
|1.5532
|24.84
|5165.32
|528
|2006.01.31 18:36
|close
|263
|0.10
|1.5532
|1.5603
|1.5512
|-8.28
|5157.04
|529
|2006.01.31 18:36
|sell
|265
|0.10
|1.5533
|1.5614
|1.5523
|530
|2006.02.01 13:25
|sell
|266
|0.30
|1.5553
|1.5614
|1.5543
|531
|2006.02.01 13:27
|t/p
|266
|0.30
|1.5543
|1.5614
|1.5543
|24.84
|5181.88
|532
|2006.02.01 13:27
|close
|265
|0.10
|1.5542
|1.5614
|1.5523
|-8.12
|5173.76
|533
|2006.02.01 13:27
|buy
|267
|0.10
|1.5544
|1.5463
|1.5554
|534
|2006.02.01 13:49
|t/p
|267
|0.10
|1.5554
|1.5463
|1.5554
|8.28
|5182.04
|535
|2006.02.01 13:49
|buy
|268
|0.10
|1.5559
|1.5478
|1.5569
|536
|2006.02.01 15:08
|buy
|269
|0.30
|1.5539
|1.5478
|1.5549
|537
|2006.02.01 17:34
|t/p
|269
|0.30
|1.5549
|1.5478
|1.5549
|24.85
|5206.89
|538
|2006.02.01 17:34
|close
|268
|0.10
|1.5549
|1.5478
|1.5569
|-8.28
|5198.61
|539
|2006.02.01 17:35
|sell
|270
|0.10
|1.5547
|1.5628
|1.5537
|540
|2006.02.01 19:32
|sell
|271
|0.30
|1.5567
|1.5628
|1.5557
|541
|2006.02.01 19:37
|t/p
|271
|0.30
|1.5557
|1.5628
|1.5557
|24.84
|5223.45
|542
|2006.02.01 19:37
|close
|270
|0.10
|1.5557
|1.5628
|1.5537
|-8.28
|5215.17
|543
|2006.02.01 19:37
|buy
|272
|0.10
|1.5558
|1.5477
|1.5568
|544
|2006.02.01 21:35
|t/p
|272
|0.10
|1.5568
|1.5477
|1.5568
|8.28
|5223.45
|545
|2006.02.01 21:35
|buy
|273
|0.10
|1.5575
|1.5494
|1.5585
|546
|2006.02.01 21:56
|buy
|274
|0.30
|1.5555
|1.5494
|1.5565
|547
|2006.02.02 05:48
|buy
|275
|0.90
|1.5535
|1.5494
|1.5545
|548
|2006.02.02 05:48
|t/p
|275
|0.90
|1.5545
|1.5494
|1.5545
|74.55
|5298.00
|549
|2006.02.02 05:48
|close
|274
|0.30
|1.5547
|1.5494
|1.5565
|-15.33
|5282.68
|550
|2006.02.02 05:48
|close
|273
|0.10
|1.5545
|1.5494
|1.5585
|-23.34
|5259.34
|551
|2006.02.02 05:48
|sell
|276
|0.10
|1.5544
|1.5625
|1.5534
|552
|2006.02.02 11:37
|sell
|277
|0.30
|1.5564
|1.5625
|1.5554
|553
|2006.02.02 12:21
|t/p
|277
|0.30
|1.5554
|1.5625
|1.5554
|24.84
|5284.18
|554
|2006.02.02 12:21
|close
|276
|0.10
|1.5554
|1.5625
|1.5534
|-8.28
|5275.90
|555
|2006.02.02 12:21
|buy
|278
|0.10
|1.5557
|1.5476
|1.5567
|556
|2006.02.02 12:23
|t/p
|278
|0.10
|1.5567
|1.5476
|1.5567
|8.28
|5284.18
|557
|2006.02.02 12:23
|buy
|279
|0.10
|1.5572
|1.5491
|1.5582
|558
|2006.02.02 12:52
|buy
|280
|0.30
|1.5552
|1.5491
|1.5562
|559
|2006.02.02 12:53
|t/p
|280
|0.30
|1.5562
|1.5491
|1.5562
|24.85
|5309.03
|560
|2006.02.02 12:53
|close
|279
|0.10
|1.5563
|1.5491
|1.5582
|-7.45
|5301.58
|561
|2006.02.02 12:53
|buy
|281
|0.10
|1.5565
|1.5484
|1.5575
|562
|2006.02.02 15:25
|buy
|282
|0.30
|1.5545
|1.5484
|1.5555
|563
|2006.02.02 15:36
|t/p
|282
|0.30
|1.5555
|1.5484
|1.5555
|24.84
|5326.42
|564
|2006.02.02 15:36
|close
|281
|0.10
|1.5555
|1.5484
|1.5575
|-8.28
|5318.14
|565
|2006.02.02 15:36
|buy
|283
|0.10
|1.5557
|1.5476
|1.5567
|566
|2006.02.02 16:40
|buy
|284
|0.30
|1.5537
|1.5476
|1.5547
|567
|2006.02.02 16:47
|t/p
|284
|0.30
|1.5547
|1.5476
|1.5547
|24.85
|5342.99
|568
|2006.02.02 16:47
|close
|283
|0.10
|1.5547
|1.5476
|1.5567
|-8.28
|5334.71
|569
|2006.02.02 16:47
|sell
|285
|0.10
|1.5545
|1.5626
|1.5535
|570
|2006.02.03 07:48
|sell
|286
|0.30
|1.5565
|1.5626
|1.5555
|571
|2006.02.03 08:02
|t/p
|286
|0.30
|1.5555
|1.5626
|1.5555
|24.84
|5359.55
|572
|2006.02.03 08:02
|close
|285
|0.10
|1.5555
|1.5626
|1.5535
|-8.95
|5350.60
|573
|2006.02.03 08:02
|buy
|287
|0.10
|1.5558
|1.5477
|1.5568
|574
|2006.02.03 10:36
|buy
|288
|0.30
|1.5538
|1.5477
|1.5548
|575
|2006.02.03 10:56
|t/p
|288
|0.30
|1.5548
|1.5477
|1.5548
|24.85
|5375.45
|576
|2006.02.03 10:56
|close
|287
|0.10
|1.5548
|1.5477
|1.5568
|-8.29
|5367.16
|577
|2006.02.03 10:56
|buy
|289
|0.10
|1.5548
|1.5467
|1.5558
|578
|2006.02.03 13:33
|t/p
|289
|0.10
|1.5558
|1.5467
|1.5558
|8.29
|5375.45
|579
|2006.02.03 13:33
|sell
|290
|0.10
|1.5559
|1.5640
|1.5549
|580
|2006.02.03 13:33
|t/p
|290
|0.10
|1.5549
|1.5640
|1.5549
|8.28
|5383.73
|581
|2006.02.03 13:33
|sell
|291
|0.10
|1.5543
|1.5624
|1.5533
|582
|2006.02.03 13:37
|sell
|292
|0.30
|1.5563
|1.5624
|1.5553
|583
|2006.02.03 13:38
|t/p
|292
|0.30
|1.5553
|1.5624
|1.5553
|24.85
|5408.58
|584
|2006.02.03 13:38
|close
|291
|0.10
|1.5553
|1.5624
|1.5533
|-8.28
|5400.30
|585
|2006.02.03 13:38
|sell
|293
|0.10
|1.5555
|1.5636
|1.5545
|586
|2006.02.03 18:30
|sell
|294
|0.30
|1.5575
|1.5636
|1.5565
|587
|2006.02.03 18:34
|t/p
|294
|0.30
|1.5565
|1.5636
|1.5565
|24.84
|5425.14
|588
|2006.02.03 18:34
|close
|293
|0.10
|1.5564
|1.5636
|1.5545
|-7.46
|5417.68
|589
|2006.02.03 18:34
|buy
|295
|0.10
|1.5566
|1.5485
|1.5576
|590
|2006.02.03 22:31
|t/p
|295
|0.10
|1.5576
|1.5485
|1.5576
|8.29
|5425.97
|591
|2006.02.03 22:31
|buy
|296
|0.10
|1.5581
|1.5500
|1.5591
|592
|2006.02.06 00:22
|buy
|297
|0.30
|1.5559
|1.5498
|1.5569
|593
|2006.02.06 00:40
|t/p
|297
|0.30
|1.5569
|1.5498
|1.5569
|24.85
|5450.82
|594
|2006.02.06 00:40
|close
|296
|0.10
|1.5569
|1.5500
|1.5591
|-9.43
|5441.39
|595
|2006.02.06 00:40
|sell
|298
|0.10
|1.5565
|1.5646
|1.5555
|596
|2006.02.06 00:55
|t/p
|298
|0.10
|1.5555
|1.5646
|1.5555
|8.28
|5449.67
|597
|2006.02.06 00:55
|sell
|299
|0.10
|1.5551
|1.5632
|1.5541
|598
|2006.02.06 14:59
|sell
|300
|0.30
|1.5572
|1.5633
|1.5562
|599
|2006.02.06 15:20
|t/p
|300
|0.30
|1.5562
|1.5633
|1.5562
|24.84
|5474.51
|600
|2006.02.06 15:20
|close
|299
|0.10
|1.5562
|1.5632
|1.5541
|-9.11
|5465.40
|601
|2006.02.06 15:20
|buy
|301
|0.10
|1.5563
|1.5482
|1.5573
|602
|2006.02.06 15:41
|t/p
|301
|0.10
|1.5573
|1.5482
|1.5573
|8.28
|5473.68
|603
|2006.02.06 15:41
|buy
|302
|0.10
|1.5577
|1.5496
|1.5587
|604
|2006.02.07 08:14
|t/p
|302
|0.10
|1.5587
|1.5496
|1.5587
|8.79
|5482.47
|605
|2006.02.07 08:14
|buy
|303
|0.10
|1.5591
|1.5510
|1.5601
|606
|2006.02.07 09:26
|buy
|304
|0.30
|1.5568
|1.5507
|1.5578
|607
|2006.02.07 12:09
|buy
|305
|0.90
|1.5548
|1.5507
|1.5558
|608
|2006.02.07 12:09
|t/p
|305
|0.90
|1.5558
|1.5507
|1.5558
|74.55
|5557.02
|609
|2006.02.07 12:09
|close
|304
|0.30
|1.5559
|1.5507
|1.5578
|-22.37
|5534.65
|610
|2006.02.07 12:09
|close
|303
|0.10
|1.5558
|1.5510
|1.5601
|-27.33
|5507.32
|611
|2006.02.07 12:09
|sell
|306
|0.10
|1.5556
|1.5637
|1.5546
|612
|2006.02.07 13:02
|t/p
|306
|0.10
|1.5546
|1.5637
|1.5546
|8.28
|5515.60
|613
|2006.02.07 13:02
|sell
|307
|0.10
|1.5542
|1.5623
|1.5532
|614
|2006.02.07 14:58
|sell
|308
|0.30
|1.5562
|1.5623
|1.5552
|615
|2006.02.07 16:24
|t/p
|308
|0.30
|1.5552
|1.5623
|1.5552
|24.84
|5540.44
|616
|2006.02.07 16:24
|close
|307
|0.10
|1.5551
|1.5623
|1.5532
|-7.45
|5532.99
|617
|2006.02.07 16:24
|buy
|309
|0.10
|1.5552
|1.5471
|1.5562
|618
|2006.02.08 07:54
|buy
|310
|0.30
|1.5532
|1.5471
|1.5542
|619
|2006.02.08 11:28
|t/p
|310
|0.30
|1.5542
|1.5471
|1.5542
|24.85
|5557.84
|620
|2006.02.08 11:28
|close
|309
|0.10
|1.5542
|1.5471
|1.5562
|-7.78
|5550.06
|621
|2006.02.08 11:28
|sell
|311
|0.10
|1.5540
|1.5621
|1.5530
|622
|2006.02.08 12:20
|t/p
|311
|0.10
|1.5530
|1.5621
|1.5530
|8.28
|5558.34
|623
|2006.02.08 12:20
|buy
|312
|0.10
|1.5530
|1.5449
|1.5540
|624
|2006.02.08 12:26
|t/p
|312
|0.10
|1.5540
|1.5449
|1.5540
|8.29
|5566.63
|625
|2006.02.08 12:26
|buy
|313
|0.10
|1.5544
|1.5463
|1.5554
|626
|2006.02.08 12:35
|buy
|314
|0.30
|1.5522
|1.5461
|1.5532
|627
|2006.02.08 12:35
|t/p
|314
|0.30
|1.5532
|1.5461
|1.5532
|24.85
|5591.48
|628
|2006.02.08 12:35
|close
|313
|0.10
|1.5533
|1.5463
|1.5554
|-9.11
|5582.37
|629
|2006.02.08 12:35
|buy
|315
|0.10
|1.5540
|1.5459
|1.5550
|630
|2006.02.08 16:06
|t/p
|315
|0.10
|1.5550
|1.5459
|1.5550
|8.28
|5590.65
|631
|2006.02.08 16:06
|buy
|316
|0.10
|1.5555
|1.5474
|1.5565
|632
|2006.02.08 19:32
|t/p
|316
|0.10
|1.5565
|1.5474
|1.5565
|8.28
|5598.93
|633
|2006.02.08 19:32
|buy
|317
|0.10
|1.5569
|1.5488
|1.5579
|634
|2006.02.08 20:00
|buy
|318
|0.30
|1.5547
|1.5486
|1.5557
|635
|2006.02.09 09:39
|t/p
|318
|0.30
|1.5557
|1.5486
|1.5557
|29.38
|5628.31
|636
|2006.02.09 09:39
|close
|317
|0.10
|1.5557
|1.5488
|1.5579
|-8.42
|5619.89
|637
|2006.02.09 09:39
|buy
|319
|0.10
|1.5558
|1.5477
|1.5568
|638
|2006.02.09 12:13
|t/p
|319
|0.10
|1.5568
|1.5477
|1.5568
|8.28
|5628.17
|639
|2006.02.09 12:13
|buy
|320
|0.10
|1.5572
|1.5491
|1.5582
|640
|2006.02.09 14:57
|t/p
|320
|0.10
|1.5582
|1.5491
|1.5582
|8.29
|5636.46
|641
|2006.02.09 14:57
|buy
|321
|0.10
|1.5586
|1.5505
|1.5596
|642
|2006.02.09 15:58
|buy
|322
|0.30
|1.5566
|1.5505
|1.5576
|643
|2006.02.09 17:59
|t/p
|322
|0.30
|1.5576
|1.5505
|1.5576
|24.85
|5661.31
|644
|2006.02.09 17:59
|close
|321
|0.10
|1.5576
|1.5505
|1.5596
|-8.28
|5653.03
|645
|2006.02.09 17:59
|buy
|323
|0.10
|1.5578
|1.5497
|1.5588
|646
|2006.02.10 07:16
|buy
|324
|0.30
|1.5556
|1.5495
|1.5566
|647
|2006.02.10 07:34
|t/p
|324
|0.30
|1.5566
|1.5495
|1.5566
|24.85
|5677.88
|648
|2006.02.10 07:34
|close
|323
|0.10
|1.5566
|1.5497
|1.5588
|-9.43
|5668.44
|649
|2006.02.10 07:34
|sell
|325
|0.10
|1.5565
|1.5646
|1.5555
|650
|2006.02.10 07:56
|t/p
|325
|0.10
|1.5555
|1.5646
|1.5555
|8.28
|5676.72
|651
|2006.02.10 07:56
|sell
|326
|0.10
|1.5551
|1.5632
|1.5541
|652
|2006.02.10 13:46
|t/p
|326
|0.10
|1.5541
|1.5632
|1.5541
|8.28
|5685.00
|653
|2006.02.10 13:46
|sell
|327
|0.10
|1.5537
|1.5618
|1.5527
|654
|2006.02.10 15:06
|sell
|328
|0.30
|1.5557
|1.5618
|1.5547
|655
|2006.02.10 18:35
|t/p
|328
|0.30
|1.5547
|1.5618
|1.5547
|24.84
|5709.84
|656
|2006.02.10 18:35
|close
|327
|0.10
|1.5547
|1.5618
|1.5527
|-8.28
|5701.56
|657
|2006.02.10 18:35
|buy
|329
|0.10
|1.5552
|1.5471
|1.5562
|658
|2006.02.10 19:57
|t/p
|329
|0.10
|1.5562
|1.5471
|1.5562
|8.28
|5709.84
|659
|2006.02.10 19:57
|sell
|330
|0.10
|1.5562
|1.5643
|1.5552
|660
|2006.02.13 01:18
|t/p
|330
|0.10
|1.5552
|1.5643
|1.5552
|7.61
|5717.45
|661
|2006.02.13 01:18
|sell
|331
|0.10
|1.5548
|1.5629
|1.5538
|662
|2006.02.13 09:13
|sell
|332
|0.30
|1.5568
|1.5629
|1.5558
|663
|2006.02.13 09:14
|t/p
|332
|0.30
|1.5558
|1.5629
|1.5558
|24.85
|5742.30
|664
|2006.02.13 09:14
|close
|331
|0.10
|1.5557
|1.5629
|1.5538
|-7.45
|5734.85
|665
|2006.02.13 09:14
|sell
|333
|0.10
|1.5556
|1.5637
|1.5546
|666
|2006.02.13 14:21
|sell
|334
|0.30
|1.5576
|1.5637
|1.5566
|667
|2006.02.13 14:25
|t/p
|334
|0.30
|1.5566
|1.5637
|1.5566
|24.84
|5759.69
|668
|2006.02.13 14:25
|close
|333
|0.10
|1.5566
|1.5637
|1.5546
|-8.28
|5751.41
|669
|2006.02.13 14:25
|buy
|335
|0.10
|1.5567
|1.5486
|1.5577
|670
|2006.02.13 15:00
|t/p
|335
|0.10
|1.5577
|1.5486
|1.5577
|8.28
|5759.69
|671
|2006.02.13 15:00
|buy
|336
|0.10
|1.5582
|1.5501
|1.5592
|672
|2006.02.13 15:06
|buy
|337
|0.30
|1.5561
|1.5500
|1.5571
|673
|2006.02.13 15:10
|t/p
|337
|0.30
|1.5571
|1.5500
|1.5571
|24.85
|5784.54
|674
|2006.02.13 15:10
|close
|336
|0.10
|1.5572
|1.5501
|1.5592
|-8.29
|5776.25
|675
|2006.02.13 15:10
|buy
|338
|0.10
|1.5574
|1.5493
|1.5584
|676
|2006.02.14 13:32
|t/p
|338
|0.10
|1.5584
|1.5493
|1.5584
|8.79
|5785.04
|677
|2006.02.14 13:32
|buy
|339
|0.10
|1.5588
|1.5507
|1.5598
|678
|2006.02.14 13:40
|t/p
|339
|0.10
|1.5598
|1.5507
|1.5598
|8.28
|5793.32
|679
|2006.02.14 13:40
|buy
|340
|0.10
|1.5603
|1.5522
|1.5613
|680
|2006.02.14 13:41
|buy
|341
|0.30
|1.5582
|1.5521
|1.5592
|681
|2006.02.14 15:56
|t/p
|341
|0.30
|1.5592
|1.5521
|1.5592
|24.85
|5818.17
|682
|2006.02.14 15:56
|close
|340
|0.10
|1.5592
|1.5522
|1.5613
|-9.11
|5809.06
|683
|2006.02.14 15:56
|buy
|342
|0.10
|1.5594
|1.5513
|1.5604
|684
|2006.02.14 16:21
|buy
|343
|0.30
|1.5573
|1.5512
|1.5583
|685
|2006.02.14 16:22
|t/p
|343
|0.30
|1.5583
|1.5512
|1.5583
|24.85
|5833.91
|686
|2006.02.14 16:22
|close
|342
|0.10
|1.5584
|1.5513
|1.5604
|-8.29
|5825.62
|687
|2006.02.14 16:22
|buy
|344
|0.10
|1.5586
|1.5505
|1.5596
|688
|2006.02.16 07:25
|buy
|345
|0.30
|1.5566
|1.5505
|1.5576
|689
|2006.02.16 07:46
|t/p
|345
|0.30
|1.5576
|1.5505
|1.5576
|24.85
|5850.47
|690
|2006.02.16 07:46
|close
|344
|0.10
|1.5576
|1.5505
|1.5596
|-6.26
|5844.21
|691
|2006.02.16 07:46
|sell
|346
|0.10
|1.5574
|1.5655
|1.5564
|692
|2006.02.16 11:07
|sell
|347
|0.30
|1.5595
|1.5656
|1.5585
|693
|2006.02.16 11:17
|t/p
|347
|0.30
|1.5585
|1.5656
|1.5585
|24.85
|5869.06
|694
|2006.02.16 11:17
|close
|346
|0.10
|1.5585
|1.5655
|1.5564
|-9.10
|5859.96
|695
|2006.02.16 11:17
|buy
|348
|0.10
|1.5590
|1.5509
|1.5600
|696
|2006.02.16 13:22
|t/p
|348
|0.10
|1.5600
|1.5509
|1.5600
|8.28
|5868.24
|697
|2006.02.16 13:22
|buy
|349
|0.10
|1.5604
|1.5523
|1.5614
|698
|2006.02.16 15:02
|buy
|350
|0.30
|1.5582
|1.5521
|1.5592
|699
|2006.02.16 15:03
|t/p
|350
|0.30
|1.5592
|1.5521
|1.5592
|24.85
|5893.09
|700
|2006.02.16 15:03
|close
|349
|0.10
|1.5594
|1.5523
|1.5614
|-8.28
|5884.81
|701
|2006.02.16 15:03
|buy
|351
|0.10
|1.5597
|1.5516
|1.5607
|702
|2006.02.16 16:59
|t/p
|351
|0.10
|1.5607
|1.5516
|1.5607
|8.28
|5893.09
|703
|2006.02.16 16:59
|buy
|352
|0.10
|1.5611
|1.5530
|1.5621
|704
|2006.02.16 17:42
|buy
|353
|0.30
|1.5591
|1.5530
|1.5601
|705
|2006.02.16 21:30
|t/p
|353
|0.30
|1.5601
|1.5530
|1.5601
|24.85
|5917.94
|706
|2006.02.16 21:30
|close
|352
|0.10
|1.5601
|1.5530
|1.5621
|-8.29
|5909.65
|707
|2006.02.16 21:30
|sell
|354
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|708
|2006.02.16 22:37
|t/p
|354
|0.10
|1.5589
|1.5680
|1.5589
|8.28
|5917.93
|709
|2006.02.16 22:37
|buy
|355
|0.10
|1.5587
|1.5506
|1.5597
|710
|2006.02.16 22:41
|t/p
|355
|0.10
|1.5597
|1.5506
|1.5597
|8.28
|5926.21
|711
|2006.02.16 22:41
|buy
|356
|0.10
|1.5601
|1.5520
|1.5611
|712
|2006.02.17 02:42
|t/p
|356
|0.10
|1.5611
|1.5520
|1.5611
|8.79
|5935.00
|713
|2006.02.17 02:42
|buy
|357
|0.10
|1.5616
|1.5535
|1.5626
|714
|2006.02.17 03:08
|t/p
|357
|0.10
|1.5626
|1.5535
|1.5626
|8.28
|5943.28
|715
|2006.02.17 03:08
|buy
|358
|0.10
|1.5633
|1.5552
|1.5643
|716
|2006.02.17 04:41
|buy
|359
|0.30
|1.5613
|1.5552
|1.5623
|717
|2006.02.17 04:51
|t/p
|359
|0.30
|1.5623
|1.5552
|1.5623
|24.85
|5968.13
|718
|2006.02.17 04:51
|close
|358
|0.10
|1.5623
|1.5552
|1.5643
|-8.28
|5959.85
|719
|2006.02.17 04:52
|buy
|360
|0.10
|1.5623
|1.5542
|1.5633
|720
|2006.02.17 08:21
|buy
|361
|0.30
|1.5603
|1.5542
|1.5613
|721
|2006.02.17 08:23
|t/p
|361
|0.30
|1.5613
|1.5542
|1.5613
|24.85
|5984.70
|722
|2006.02.17 08:23
|close
|360
|0.10
|1.5613
|1.5542
|1.5633
|-8.29
|5976.41
|723
|2006.02.17 08:23
|sell
|362
|0.10
|1.5608
|1.5689
|1.5598
|724
|2006.02.17 09:01
|t/p
|362
|0.10
|1.5598
|1.5689
|1.5598
|8.28
|5984.69
|725
|2006.02.17 09:01
|sell
|363
|0.10
|1.5590
|1.5671
|1.5580
|726
|2006.02.17 09:15
|sell
|364
|0.30
|1.5610
|1.5671
|1.5600
|727
|2006.02.17 12:07
|sell
|365
|0.90
|1.5630
|1.5671
|1.5620
|728
|2006.02.17 12:27
|t/p
|365
|0.90
|1.5620
|1.5671
|1.5620
|74.52
|6059.21
|729
|2006.02.17 12:27
|close
|364
|0.30
|1.5620
|1.5671
|1.5600
|-24.84
|6034.37
|730
|2006.02.17 12:27
|close
|363
|0.10
|1.5623
|1.5671
|1.5580
|-27.33
|6007.04
|731
|2006.02.17 12:27
|sell
|366
|0.10
|1.5622
|1.5703
|1.5612
|732
|2006.02.17 15:59
|sell
|367
|0.30
|1.5643
|1.5704
|1.5633
|733
|2006.02.17 16:05
|t/p
|367
|0.30
|1.5633
|1.5704
|1.5633
|24.84
|6031.88
|734
|2006.02.17 16:05
|close
|366
|0.10
|1.5633
|1.5703
|1.5612
|-9.11
|6022.77
|735
|2006.02.17 16:05
|buy
|368
|0.10
|1.5634
|1.5553
|1.5644
|736
|2006.02.17 16:12
|t/p
|368
|0.10
|1.5644
|1.5553
|1.5644
|8.28
|6031.05
|737
|2006.02.17 16:12
|buy
|369
|0.10
|1.5648
|1.5567
|1.5658
|738
|2006.02.17 16:54
|buy
|370
|0.30
|1.5627
|1.5566
|1.5637
|739
|2006.02.17 16:56
|t/p
|370
|0.30
|1.5637
|1.5566
|1.5637
|24.85
|6055.90
|740
|2006.02.17 16:56
|close
|369
|0.10
|1.5637
|1.5567
|1.5658
|-9.11
|6046.79
|741
|2006.02.17 16:56
|buy
|371
|0.10
|1.5639
|1.5558
|1.5649
|742
|2006.02.20 08:55
|buy
|372
|0.30
|1.5618
|1.5557
|1.5628
|743
|2006.02.20 09:05
|t/p
|372
|0.30
|1.5628
|1.5557
|1.5628
|24.85
|6071.64
|744
|2006.02.20 09:05
|close
|371
|0.10
|1.5628
|1.5558
|1.5649
|-8.60
|6063.04
|745
|2006.02.20 09:05
|sell
|373
|0.10
|1.5627
|1.5708
|1.5617
|746
|2006.02.20 09:35
|t/p
|373
|0.10
|1.5617
|1.5708
|1.5617
|8.28
|6071.32
|747
|2006.02.20 09:35
|sell
|374
|0.10
|1.5613
|1.5694
|1.5603
|748
|2006.02.20 21:58
|t/p
|374
|0.10
|1.5603
|1.5694
|1.5603
|8.28
|6079.60
|749
|2006.02.20 21:58
|sell
|375
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|750
|2006.02.21 08:04
|sell
|376
|0.30
|1.5619
|1.5680
|1.5609
|751
|2006.02.21 09:01
|t/p
|376
|0.30
|1.5609
|1.5680
|1.5609
|24.84
|6104.44
|752
|2006.02.21 09:01
|close
|375
|0.10
|1.5609
|1.5680
|1.5589
|-8.95
|6095.49
|753
|2006.02.21 09:01
|buy
|377
|0.10
|1.5613
|1.5532
|1.5623
|754
|2006.02.21 10:27
|buy
|378
|0.30
|1.5593
|1.5532
|1.5603
|755
|2006.02.21 11:49
|t/p
|378
|0.30
|1.5603
|1.5532
|1.5603
|24.85
|6120.34
|756
|2006.02.21 11:49
|close
|377
|0.10
|1.5603
|1.5532
|1.5623
|-8.28
|6112.06
|757
|2006.02.21 11:49
|sell
|379
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|758
|2006.02.21 11:56
|t/p
|379
|0.10
|1.5589
|1.5680
|1.5589
|8.28
|6120.34
|759
|2006.02.21 11:56
|sell
|380
|0.10
|1.5585
|1.5666
|1.5575
|760
|2006.02.22 09:39
|t/p
|380
|0.10
|1.5575
|1.5666
|1.5575
|7.61
|6127.95
|761
|2006.02.22 09:39
|sell
|381
|0.10
|1.5571
|1.5652
|1.5561
|762
|2006.02.22 11:08
|sell
|382
|0.30
|1.5591
|1.5652
|1.5581
|763
|2006.02.22 11:52
|t/p
|382
|0.30
|1.5581
|1.5652
|1.5581
|24.84
|6152.79
|764
|2006.02.22 11:52
|close
|381
|0.10
|1.5581
|1.5652
|1.5561
|-8.28
|6144.51
|765
|2006.02.22 11:52
|buy
|383
|0.10
|1.5584
|1.5503
|1.5594
|766
|2006.02.22 11:57
|t/p
|383
|0.10
|1.5594
|1.5503
|1.5594
|8.29
|6152.80
|767
|2006.02.22 11:57
|buy
|384
|0.10
|1.5598
|1.5517
|1.5608
|768
|2006.02.22 13:32
|t/p
|384
|0.10
|1.5608
|1.5517
|1.5608
|8.28
|6161.08
|769
|2006.02.22 13:32
|buy
|385
|0.10
|1.5613
|1.5532
|1.5623
|770
|2006.02.22 14:50
|t/p
|385
|0.10
|1.5623
|1.5532
|1.5623
|8.29
|6169.37
|771
|2006.02.22 14:50
|buy
|386
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|772
|2006.02.22 17:18
|buy
|387
|0.30
|1.5607
|1.5546
|1.5617
|773
|2006.02.22 17:36
|t/p
|387
|0.30
|1.5617
|1.5546
|1.5617
|24.85
|6194.22
|774
|2006.02.22 17:36
|close
|386
|0.10
|1.5618
|1.5546
|1.5637
|-7.46
|6186.76
|775
|2006.02.22 17:36
|buy
|388
|0.10
|1.5621
|1.5540
|1.5631
|776
|2006.02.23 03:53
|t/p
|388
|0.10
|1.5631
|1.5540
|1.5631
|9.79
|6196.55
|777
|2006.02.23 03:53
|buy
|389
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|778
|2006.02.23 07:24
|buy
|390
|0.30
|1.5615
|1.5554
|1.5625
|779
|2006.02.23 10:18
|buy
|391
|0.90
|1.5594
|1.5553
|1.5604
|780
|2006.02.23 10:31
|t/p
|391
|0.90
|1.5604
|1.5553
|1.5604
|74.54
|6271.09
|781
|2006.02.23 10:31
|close
|390
|0.30
|1.5607
|1.5554
|1.5625
|-19.88
|6251.21
|782
|2006.02.23 10:31
|close
|389
|0.10
|1.5606
|1.5554
|1.5645
|-24.03
|6227.18
|783
|2006.02.23 10:31
|sell
|392
|0.10
|1.5608
|1.5689
|1.5598
|784
|2006.02.23 10:33
|t/p
|392
|0.10
|1.5598
|1.5689
|1.5598
|8.28
|6235.46
|785
|2006.02.23 10:33
|sell
|393
|0.10
|1.5592
|1.5673
|1.5582
|786
|2006.02.23 13:50
|t/p
|393
|0.10
|1.5582
|1.5673
|1.5582
|8.28
|6243.74
|787
|2006.02.23 13:50
|sell
|394
|0.10
|1.5578
|1.5659
|1.5568
|788
|2006.02.23 14:33
|sell
|395
|0.30
|1.5598
|1.5659
|1.5588
|789
|2006.02.24 11:56
|sell
|396
|0.90
|1.5618
|1.5659
|1.5608
|790
|2006.02.24 12:33
|t/p
|396
|0.90
|1.5608
|1.5659
|1.5608
|74.53
|6318.27
|791
|2006.02.24 12:33
|close
|395
|0.30
|1.5607
|1.5659
|1.5588
|-24.36
|6293.91
|792
|2006.02.24 12:33
|close
|394
|0.10
|1.5608
|1.5659
|1.5568
|-25.51
|6268.40
|793
|2006.02.24 12:33
|buy
|397
|0.10
|1.5610
|1.5529
|1.5620
|794
|2006.02.24 13:47
|t/p
|397
|0.10
|1.5620
|1.5529
|1.5620
|8.28
|6276.68
|795
|2006.02.24 13:47
|buy
|398
|0.10
|1.5624
|1.5543
|1.5634
|796
|2006.02.24 15:19
|t/p
|398
|0.10
|1.5634
|1.5543
|1.5634
|8.29
|6284.97
|797
|2006.02.24 15:19
|buy
|399
|0.10
|1.5639
|1.5558
|1.5649
|798
|2006.02.24 16:43
|t/p
|399
|0.10
|1.5649
|1.5558
|1.5649
|8.28
|6293.25
|799
|2006.02.24 16:43
|buy
|400
|0.10
|1.5653
|1.5572
|1.5663
|800
|2006.02.24 17:01
|buy
|401
|0.30
|1.5633
|1.5572
|1.5643
|801
|2006.02.24 17:02
|t/p
|401
|0.30
|1.5643
|1.5572
|1.5643
|24.84
|6318.09
|802
|2006.02.24 17:02
|close
|400
|0.10
|1.5643
|1.5572
|1.5663
|-8.28
|6309.81
|803
|2006.02.24 17:02
|buy
|402
|0.10
|1.5645
|1.5564
|1.5655
|804
|2006.02.24 22:09
|t/p
|402
|0.10
|1.5655
|1.5564
|1.5655
|8.28
|6318.09
|805
|2006.02.24 22:09
|buy
|403
|0.10
|1.5661
|1.5580
|1.5671
|806
|2006.02.26 23:15
|buy
|404
|0.30
|1.5641
|1.5580
|1.5651
|807
|2006.02.26 23:25
|t/p
|404
|0.30
|1.5651
|1.5580
|1.5651
|24.85
|6342.94
|808
|2006.02.26 23:25
|close
|403
|0.10
|1.5653
|1.5580
|1.5671
|-6.63
|6336.31
|809
|2006.02.26 23:25
|buy
|405
|0.10
|1.5654
|1.5573
|1.5664
|810
|2006.02.27 09:52
|buy
|406
|0.30
|1.5634
|1.5573
|1.5644
|811
|2006.02.27 09:53
|t/p
|406
|0.30
|1.5644
|1.5573
|1.5644
|24.85
|6361.16
|812
|2006.02.27 09:53
|close
|405
|0.10
|1.5645
|1.5573
|1.5664
|-6.95
|6354.22
|813
|2006.02.27 09:53
|sell
|407
|0.10
|1.5644
|1.5725
|1.5634
|814
|2006.02.27 09:58
|t/p
|407
|0.10
|1.5634
|1.5725
|1.5634
|8.28
|6362.50
|815
|2006.02.27 09:58
|sell
|408
|0.10
|1.5630
|1.5711
|1.5620
|816
|2006.02.27 14:03
|sell
|409
|0.30
|1.5650
|1.5711
|1.5640
|817
|2006.02.27 14:05
|t/p
|409
|0.30
|1.5640
|1.5711
|1.5640
|24.84
|6387.34
|818
|2006.02.27 14:05
|close
|408
|0.10
|1.5639
|1.5711
|1.5620
|-7.45
|6379.89
|819
|2006.02.27 14:05
|sell
|410
|0.10
|1.5636
|1.5717
|1.5626
|820
|2006.02.27 14:11
|sell
|411
|0.30
|1.5656
|1.5717
|1.5646
|821
|2006.02.27 14:12
|t/p
|411
|0.30
|1.5646
|1.5717
|1.5646
|24.84
|6404.73
|822
|2006.02.27 14:12
|close
|410
|0.10
|1.5645
|1.5717
|1.5626
|-7.46
|6397.27
|823
|2006.02.27 14:12
|sell
|412
|0.10
|1.5642
|1.5723
|1.5632
|824
|2006.02.27 15:02
|sell
|413
|0.30
|1.5662
|1.5723
|1.5652
|825
|2006.02.27 15:10
|t/p
|413
|0.30
|1.5652
|1.5723
|1.5652
|24.84
|6422.11
|826
|2006.02.27 15:10
|close
|412
|0.10
|1.5652
|1.5723
|1.5632
|-8.28
|6413.83
|827
|2006.02.27 15:10
|buy
|414
|0.10
|1.5656
|1.5575
|1.5666
|828
|2006.02.27 16:43
|t/p
|414
|0.10
|1.5666
|1.5575
|1.5666
|8.28
|6422.11
|829
|2006.02.27 16:43
|buy
|415
|0.10
|1.5670
|1.5589
|1.5680
|830
|2006.02.27 19:51
|t/p
|415
|0.10
|1.5680
|1.5589
|1.5680
|8.28
|6430.39
|831
|2006.02.27 19:51
|buy
|416
|0.10
|1.5684
|1.5603
|1.5694
|832
|2006.02.28 07:38
|buy
|417
|0.30
|1.5664
|1.5603
|1.5674
|833
|2006.02.28 15:08
|buy
|418
|0.90
|1.5644
|1.5603
|1.5654
|834
|2006.02.28 15:09
|t/p
|418
|0.90
|1.5654
|1.5603
|1.5654
|74.54
|6504.93
|835
|2006.02.28 15:09
|close
|417
|0.30
|1.5654
|1.5603
|1.5674
|-24.85
|6480.08
|836
|2006.02.28 15:09
|close
|416
|0.10
|1.5652
|1.5603
|1.5694
|-26.00
|6454.08
|837
|2006.02.28 15:09
|sell
|419
|0.10
|1.5651
|1.5732
|1.5641
|838
|2006.02.28 15:14
|t/p
|419
|0.10
|1.5641
|1.5732
|1.5641
|8.28
|6462.36
|839
|2006.02.28 15:14
|sell
|420
|0.10
|1.5637
|1.5718
|1.5627
|840
|2006.03.01 07:33
|t/p
|420
|0.10
|1.5627
|1.5718
|1.5627
|7.61
|6469.97
|841
|2006.03.01 07:33
|buy
|421
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|842
|2006.03.01 12:11
|buy
|422
|0.30
|1.5606
|1.5545
|1.5616
|843
|2006.03.01 12:13
|t/p
|422
|0.30
|1.5616
|1.5545
|1.5616
|24.85
|6494.82
|844
|2006.03.01 12:13
|close
|421
|0.10
|1.5617
|1.5546
|1.5637
|-8.28
|6486.54
|845
|2006.03.01 12:13
|sell
|423
|0.10
|1.5615
|1.5696
|1.5605
|846
|2006.03.01 13:24
|t/p
|423
|0.10
|1.5605
|1.5696
|1.5605
|8.28
|6494.82
|847
|2006.03.01 13:24
|sell
|424
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|848
|2006.03.01 13:35
|sell
|425
|0.30
|1.5620
|1.5681
|1.5610
|849
|2006.03.01 13:43
|t/p
|425
|0.30
|1.5610
|1.5681
|1.5610
|24.84
|6519.66
|850
|2006.03.01 13:43
|close
|424
|0.10
|1.5610
|1.5680
|1.5589
|-9.11
|6510.55
|851
|2006.03.01 13:43
|sell
|426
|0.10
|1.5608
|1.5689
|1.5598
|852
|2006.03.01 14:50
|sell
|427
|0.30
|1.5630
|1.5691
|1.5620
|853
|2006.03.01 16:18
|sell
|428
|0.90
|1.5652
|1.5693
|1.5642
|854
|2006.03.01 17:01
|sell
|429
|2.70
|1.5672
|1.5693
|1.5662
|855
|2006.03.01 17:12
|t/p
|429
|2.70
|1.5662
|1.5693
|1.5662
|223.56
|6734.11
|856
|2006.03.01 17:12
|close
|428
|0.90
|1.5662
|1.5693
|1.5642
|-74.52
|6659.59
|857
|2006.03.01 17:12
|close
|427
|0.30
|1.5661
|1.5691
|1.5620
|-77.00
|6582.59
|858
|2006.03.01 17:12
|close
|426
|0.10
|1.5665
|1.5689
|1.5598
|-47.20
|6535.39
|859
|2006.03.01 17:12
|buy
|430
|0.10
|1.5664
|1.5583
|1.5674
|860
|2006.03.01 19:59
|buy
|431
|0.30
|1.5644
|1.5583
|1.5654
|861
|2006.03.01 20:17
|t/p
|431
|0.30
|1.5654
|1.5583
|1.5654
|24.85
|6560.24
|862
|2006.03.01 20:17
|close
|430
|0.10
|1.5654
|1.5583
|1.5674
|-8.29
|6551.95
|863
|2006.03.01 20:17
|buy
|432
|0.10
|1.5656
|1.5575
|1.5666
|864
|2006.03.02 14:02
|t/p
|432
|0.10
|1.5666
|1.5575
|1.5666
|9.79
|6561.75
|865
|2006.03.02 14:02
|buy
|433
|0.10
|1.5671
|1.5590
|1.5681
|866
|2006.03.02 14:49
|buy
|434
|0.30
|1.5651
|1.5590
|1.5661
|867
|2006.03.02 15:37
|t/p
|434
|0.30
|1.5661
|1.5590
|1.5661
|24.85
|6586.60
|868
|2006.03.02 15:37
|close
|433
|0.10
|1.5661
|1.5590
|1.5681
|-8.28
|6578.32
|869
|2006.03.02 15:37
|sell
|435
|0.10
|1.5660
|1.5741
|1.5650
|870
|2006.03.02 16:47
|t/p
|435
|0.10
|1.5650
|1.5741
|1.5650
|8.28
|6586.60
|871
|2006.03.02 16:47
|buy
|436
|0.10
|1.5650
|1.5569
|1.5660
|872
|2006.03.02 16:50
|t/p
|436
|0.10
|1.5660
|1.5569
|1.5660
|8.28
|6594.88
|873
|2006.03.02 16:50
|buy
|437
|0.10
|1.5666
|1.5585
|1.5676
|874
|2006.03.02 17:09
|buy
|438
|0.30
|1.5646
|1.5585
|1.5656
|875
|2006.03.02 17:18
|t/p
|438
|0.30
|1.5656
|1.5585
|1.5656
|24.85
|6619.73
|876
|2006.03.02 17:18
|close
|437
|0.10
|1.5656
|1.5585
|1.5676
|-8.28
|6611.45
|877
|2006.03.02 17:18
|buy
|439
|0.10
|1.5659
|1.5578
|1.5669
|878
|2006.03.02 17:31
|buy
|440
|0.30
|1.5638
|1.5577
|1.5648
|879
|2006.03.02 18:16
|t/p
|440
|0.30
|1.5648
|1.5577
|1.5648
|24.85
|6636.30
|880
|2006.03.02 18:16
|close
|439
|0.10
|1.5648
|1.5578
|1.5669
|-9.11
|6627.19
|881
|2006.03.02 18:16
|sell
|441
|0.10
|1.5647
|1.5728
|1.5637
|882
|2006.03.02 18:31
|t/p
|441
|0.10
|1.5637
|1.5728
|1.5637
|8.28
|6635.47
|883
|2006.03.02 18:31
|sell
|442
|0.10
|1.5633
|1.5714
|1.5623
|884
|2006.03.02 20:33
|t/p
|442
|0.10
|1.5623
|1.5714
|1.5623
|8.28
|6643.75
|885
|2006.03.02 20:33
|sell
|443
|0.10
|1.5617
|1.5698
|1.5607
|886
|2006.03.02 22:32
|sell
|444
|0.30
|1.5637
|1.5698
|1.5627
|887
|2006.03.03 09:27
|t/p
|444
|0.30
|1.5627
|1.5698
|1.5627
|22.83
|6666.58
|888
|2006.03.03 09:27
|close
|443
|0.10
|1.5627
|1.5698
|1.5607
|-8.95
|6657.63
|889
|2006.03.03 09:27
|buy
|445
|0.10
|1.5632
|1.5551
|1.5642
|890
|2006.03.03 14:32
|buy
|446
|0.30
|1.5612
|1.5551
|1.5622
|891
|2006.03.03 15:05
|t/p
|446
|0.30
|1.5622
|1.5551
|1.5622
|24.85
|6682.48
|892
|2006.03.03 15:05
|close
|445
|0.10
|1.5623
|1.5551
|1.5642
|-7.45
|6675.03
|893
|2006.03.03 15:05
|sell
|447
|0.10
|1.5621
|1.5702
|1.5611
|894
|2006.03.03 15:55
|sell
|448
|0.30
|1.5641
|1.5702
|1.5631
|895
|2006.03.03 16:07
|t/p
|448
|0.30
|1.5631
|1.5702
|1.5631
|24.84
|6699.87
|896
|2006.03.03 16:07
|close
|447
|0.10
|1.5631
|1.5702
|1.5611
|-8.28
|6691.59
|897
|2006.03.03 16:07
|buy
|449
|0.10
|1.5632
|1.5551
|1.5642
|898
|2006.03.05 23:31
|buy
|450
|0.30
|1.5612
|1.5551
|1.5622
|899
|2006.03.06 07:06
|t/p
|450
|0.30
|1.5622
|1.5551
|1.5622
|26.37
|6717.95
|900
|2006.03.06 07:06
|close
|449
|0.10
|1.5623
|1.5551
|1.5642
|-6.95
|6711.01
|901
|2006.03.06 07:06
|buy
|451
|0.10
|1.5626
|1.5545
|1.5636
|902
|2006.03.06 08:01
|buy
|452
|0.30
|1.5605
|1.5544
|1.5615
|903
|2006.03.06 08:08
|t/p
|452
|0.30
|1.5615
|1.5544
|1.5615
|24.85
|6735.86
|904
|2006.03.06 08:08
|close
|451
|0.10
|1.5615
|1.5545
|1.5636
|-9.11
|6726.75
|905
|2006.03.06 08:08
|sell
|453
|0.10
|1.5612
|1.5693
|1.5602
|906
|2006.03.06 08:27
|t/p
|453
|0.10
|1.5602
|1.5693
|1.5602
|8.28
|6735.03
|907
|2006.03.06 08:27
|sell
|454
|0.10
|1.5598
|1.5679
|1.5588
|908
|2006.03.06 12:48
|sell
|455
|0.30
|1.5620
|1.5681
|1.5610
|909
|2006.03.06 12:58
|t/p
|455
|0.30
|1.5610
|1.5681
|1.5610
|24.84
|6759.87
|910
|2006.03.06 12:58
|close
|454
|0.10
|1.5610
|1.5679
|1.5588
|-9.94
|6749.93
|911
|2006.03.06 12:58
|buy
|456
|0.10
|1.5613
|1.5532
|1.5623
|912
|2006.03.07 04:58
|buy
|457
|0.30
|1.5588
|1.5527
|1.5598
|913
|2006.03.07 04:58
|t/p
|457
|0.30
|1.5598
|1.5527
|1.5598
|24.84
|6774.77
|914
|2006.03.07 04:58
|close
|456
|0.10
|1.5598
|1.5532
|1.5623
|-11.91
|6762.85
|915
|2006.03.07 04:58
|buy
|458
|0.10
|1.5605
|1.5524
|1.5615
|916
|2006.03.07 08:37
|buy
|459
|0.30
|1.5585
|1.5524
|1.5595
|917
|2006.03.07 08:37
|t/p
|459
|0.30
|1.5595
|1.5524
|1.5595
|24.85
|6787.70
|918
|2006.03.07 08:37
|close
|458
|0.10
|1.5596
|1.5524
|1.5615
|-7.46
|6780.24
|919
|2006.03.07 08:37
|sell
|460
|0.10
|1.5595
|1.5676
|1.5585
|920
|2006.03.07 08:52
|t/p
|460
|0.10
|1.5585
|1.5676
|1.5585
|8.29
|6788.53
|921
|2006.03.07 08:52
|sell
|461
|0.10
|1.5580
|1.5661
|1.5570
|922
|2006.03.07 10:17
|sell
|462
|0.30
|1.5600
|1.5661
|1.5590
|923
|2006.03.07 12:53
|sell
|463
|0.90
|1.5620
|1.5661
|1.5610
|924
|2006.03.07 15:58
|t/p
|463
|0.90
|1.5610
|1.5661
|1.5610
|74.52
|6863.05
|925
|2006.03.07 15:58
|close
|462
|0.30
|1.5610
|1.5661
|1.5590
|-24.84
|6838.21
|926
|2006.03.07 15:58
|close
|461
|0.10
|1.5614
|1.5661
|1.5570
|-28.16
|6810.05
|927
|2006.03.07 15:58
|buy
|464
|0.10
|1.5613
|1.5532
|1.5623
|928
|2006.03.08 07:13
|t/p
|464
|0.10
|1.5623
|1.5532
|1.5623
|8.79
|6818.85
|929
|2006.03.08 07:13
|sell
|465
|0.10
|1.5624
|1.5705
|1.5614
|930
|2006.03.08 07:30
|t/p
|465
|0.10
|1.5614
|1.5705
|1.5614
|8.28
|6827.13
|931
|2006.03.08 07:30
|sell
|466
|0.10
|1.5610
|1.5691
|1.5600
|932
|2006.03.08 12:46
|t/p
|466
|0.10
|1.5600
|1.5691
|1.5600
|8.28
|6835.41
|933
|2006.03.08 12:46
|sell
|467
|0.10
|1.5596
|1.5677
|1.5586
|934
|2006.03.09 01:25
|sell
|468
|0.30
|1.5616
|1.5677
|1.5606
|935
|2006.03.09 01:28
|t/p
|468
|0.30
|1.5606
|1.5677
|1.5606
|24.84
|6860.25
|936
|2006.03.09 01:28
|close
|467
|0.10
|1.5604
|1.5677
|1.5586
|-8.64
|6851.61
|937
|2006.03.09 01:28
|buy
|469
|0.10
|1.5606
|1.5525
|1.5616
|938
|2006.03.09 03:42
|t/p
|469
|0.10
|1.5616
|1.5525
|1.5616
|8.29
|6859.90
|939
|2006.03.09 03:42
|buy
|470
|0.10
|1.5620
|1.5539
|1.5630
|940
|2006.03.09 04:37
|t/p
|470
|0.10
|1.5630
|1.5539
|1.5630
|8.28
|6868.18
|941
|2006.03.09 04:37
|buy
|471
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|942
|2006.03.09 05:50
|t/p
|471
|0.10
|1.5645
|1.5554
|1.5645
|8.28
|6876.46
|943
|2006.03.09 05:50
|buy
|472
|0.10
|1.5649
|1.5568
|1.5659
|944
|2006.03.09 06:30
|buy
|473
|0.30
|1.5629
|1.5568
|1.5639
|945
|2006.03.09 06:59
|buy
|474
|0.90
|1.5608
|1.5567
|1.5618
|946
|2006.03.09 07:00
|t/p
|474
|0.90
|1.5618
|1.5567
|1.5618
|74.55
|6951.01
|947
|2006.03.09 07:00
|close
|473
|0.30
|1.5619
|1.5568
|1.5639
|-24.85
|6926.16
|948
|2006.03.09 07:00
|close
|472
|0.10
|1.5618
|1.5568
|1.5659
|-25.68
|6900.48
|949
|2006.03.09 07:00
|buy
|475
|0.10
|1.5623
|1.5542
|1.5633
|950
|2006.03.09 10:16
|t/p
|475
|0.10
|1.5633
|1.5542
|1.5633
|8.28
|6908.76
|951
|2006.03.09 10:16
|buy
|476
|0.10
|1.5637
|1.5556
|1.5647
|952
|2006.03.09 15:07
|t/p
|476
|0.10
|1.5647
|1.5556
|1.5647
|8.28
|6917.04
|953
|2006.03.09 15:07
|buy
|477
|0.10
|1.5651
|1.5570
|1.5661
|954
|2006.03.09 16:27
|t/p
|477
|0.10
|1.5661
|1.5570
|1.5661
|8.28
|6925.32
|955
|2006.03.09 16:27
|buy
|478
|0.10
|1.5665
|1.5584
|1.5675
|956
|2006.03.09 19:59
|buy
|479
|0.30
|1.5645
|1.5584
|1.5655
|957
|2006.03.10 00:39
|t/p
|479
|0.30
|1.5655
|1.5584
|1.5655
|26.37
|6951.68
|958
|2006.03.10 00:39
|close
|478
|0.10
|1.5655
|1.5584
|1.5675
|-7.77
|6943.91
|959
|2006.03.10 00:39
|sell
|480
|0.10
|1.5653
|1.5734
|1.5643
|960
|2006.03.10 03:11
|t/p
|480
|0.10
|1.5643
|1.5734
|1.5643
|8.28
|6952.19
|961
|2006.03.10 03:11
|sell
|481
|0.10
|1.5639
|1.5720
|1.5629
|962
|2006.03.10 05:35
|sell
|482
|0.30
|1.5662
|1.5723
|1.5652
|963
|2006.03.10 06:14
|t/p
|482
|0.30
|1.5652
|1.5723
|1.5652
|24.84
|6977.03
|964
|2006.03.10 06:14
|close
|481
|0.10
|1.5652
|1.5720
|1.5629
|-10.76
|6966.27
|965
|2006.03.10 06:14
|sell
|483
|0.10
|1.5650
|1.5731
|1.5640
|966
|2006.03.10 08:56
|sell
|484
|0.30
|1.5670
|1.5731
|1.5660
|967
|2006.03.10 09:21
|t/p
|484
|0.30
|1.5660
|1.5731
|1.5660
|24.84
|6991.11
|968
|2006.03.10 09:21
|close
|483
|0.10
|1.5658
|1.5731
|1.5640
|-6.62
|6984.49
|969
|2006.03.10 09:21
|buy
|485
|0.10
|1.5657
|1.5576
|1.5667
|970
|2006.03.10 09:24
|t/p
|485
|0.10
|1.5667
|1.5576
|1.5667
|8.28
|6992.77
|971
|2006.03.10 09:24
|buy
|486
|0.10
|1.5672
|1.5591
|1.5682
|972
|2006.03.10 13:33
|t/p
|486
|0.10
|1.5682
|1.5591
|1.5682
|8.29
|7001.06
|973
|2006.03.10 13:33
|sell
|487
|0.10
|1.5682
|1.5763
|1.5672
|974
|2006.03.10 13:34
|t/p
|487
|0.10
|1.5672
|1.5763
|1.5672
|8.28
|7009.34
|975
|2006.03.10 13:34
|sell
|488
|0.10
|1.5667
|1.5748
|1.5657
|976
|2006.03.10 14:02
|sell
|489
|0.30
|1.5688
|1.5749
|1.5678
|977
|2006.03.10 14:08
|t/p
|489
|0.30
|1.5678
|1.5749
|1.5678
|24.84
|7034.18
|978
|2006.03.10 14:08
|close
|488
|0.10
|1.5677
|1.5748
|1.5657
|-8.28
|7025.90
|979
|2006.03.10 14:08
|buy
|490
|0.10
|1.5679
|1.5598
|1.5689
|980
|2006.03.10 14:14
|t/p
|490
|0.10
|1.5689
|1.5598
|1.5689
|8.28
|7034.18
|981
|2006.03.10 14:14
|buy
|491
|0.10
|1.5693
|1.5612
|1.5703
|982
|2006.03.10 15:23
|t/p
|491
|0.10
|1.5703
|1.5612
|1.5703
|8.28
|7042.46
|983
|2006.03.10 15:23
|buy
|492
|0.10
|1.5707
|1.5626
|1.5717
|984
|2006.03.10 15:47
|buy
|493
|0.30
|1.5687
|1.5626
|1.5697
|985
|2006.03.10 16:57
|t/p
|493
|0.30
|1.5697
|1.5626
|1.5697
|24.85
|7067.31
|986
|2006.03.10 16:57
|close
|492
|0.10
|1.5697
|1.5626
|1.5717
|-8.28
|7059.03
|987
|2006.03.10 16:57
|buy
|494
|0.10
|1.5702
|1.5621
|1.5712
|988
|2006.03.13 01:45
|t/p
|494
|0.10
|1.5712
|1.5621
|1.5712
|8.79
|7067.81
|989
|2006.03.13 01:45
|sell
|495
|0.10
|1.5712
|1.5793
|1.5702
|990
|2006.03.13 09:34
|t/p
|495
|0.10
|1.5702
|1.5793
|1.5702
|8.28
|7076.09
|991
|2006.03.13 09:34
|sell
|496
|0.10
|1.5697
|1.5778
|1.5687
|992
|2006.03.13 12:45
|t/p
|496
|0.10
|1.5687
|1.5778
|1.5687
|8.28
|7084.37
|993
|2006.03.13 12:45
|sell
|497
|0.10
|1.5683
|1.5764
|1.5673
|994
|2006.03.13 16:32
|sell
|498
|0.30
|1.5703
|1.5764
|1.5693
|995
|2006.03.13 16:35
|t/p
|498
|0.30
|1.5693
|1.5764
|1.5693
|24.84
|7109.21
|996
|2006.03.13 16:35
|close
|497
|0.10
|1.5693
|1.5764
|1.5673
|-8.28
|7100.93
|997
|2006.03.13 16:35
|sell
|499
|0.10
|1.5692
|1.5773
|1.5682
|998
|2006.03.14 00:41
|t/p
|499
|0.10
|1.5682
|1.5773
|1.5682
|7.61
|7108.54
|999
|2006.03.14 00:41
|sell
|500
|0.10
|1.5676
|1.5757
|1.5666
|1000
|2006.03.14 03:14
|sell
|501
|0.30
|1.5696
|1.5757
|1.5686
|1001
|2006.03.14 03:22
|t/p
|501
|0.30
|1.5686
|1.5757
|1.5686
|24.85
|7133.39
|1002
|2006.03.14 03:22
|close
|500
|0.10
|1.5686
|1.5757
|1.5666
|-8.28
|7125.11
|1003
|2006.03.14 03:22
|sell
|502
|0.10
|1.5688
|1.5769
|1.5678
|1004
|2006.03.14 07:20
|t/p
|502
|0.10
|1.5678
|1.5769
|1.5678
|8.28
|7133.39
|1005
|2006.03.14 07:20
|sell
|503
|0.10
|1.5674
|1.5755
|1.5664
|1006
|2006.03.14 10:02
|t/p
|503
|0.10
|1.5664
|1.5755
|1.5664
|8.28
|7141.67
|1007
|2006.03.14 10:02
|sell
|504
|0.10
|1.5659
|1.5740
|1.5649
|1008
|2006.03.14 10:06
|sell
|505
|0.30
|1.5679
|1.5740
|1.5669
|1009
|2006.03.14 10:10
|t/p
|505
|0.30
|1.5669
|1.5740
|1.5669
|24.84
|7166.51
|1010
|2006.03.14 10:10
|close
|504
|0.10
|1.5669
|1.5740
|1.5649
|-8.28
|7158.23
|1011
|2006.03.14 10:10
|sell
|506
|0.10
|1.5669
|1.5750
|1.5659
|1012
|2006.03.14 15:26
|t/p
|506
|0.10
|1.5659
|1.5750
|1.5659
|8.28
|7166.51
|1013
|2006.03.14 15:26
|sell
|507
|0.10
|1.5653
|1.5734
|1.5643
|1014
|2006.03.14 16:57
|t/p
|507
|0.10
|1.5643
|1.5734
|1.5643
|8.28
|7174.79
|1015
|2006.03.14 16:57
|sell
|508
|0.10
|1.5639
|1.5720
|1.5629
|1016
|2006.03.14 17:20
|sell
|509
|0.30
|1.5659
|1.5720
|1.5649
|1017
|2006.03.14 17:21
|t/p
|509
|0.30
|1.5649
|1.5720
|1.5649
|24.85
|7199.64
|1018
|2006.03.14 17:21
|close
|508
|0.10
|1.5649
|1.5720
|1.5629
|-8.28
|7191.36
|1019
|2006.03.14 17:21
|sell
|510
|0.10
|1.5646
|1.5727
|1.5636
|1020
|2006.03.14 17:59
|t/p
|510
|0.10
|1.5636
|1.5727
|1.5636
|8.28
|7199.64
|1021
|2006.03.14 17:59
|sell
|511
|0.10
|1.5632
|1.5713
|1.5622
|1022
|2006.03.14 19:26
|sell
|512
|0.30
|1.5652
|1.5713
|1.5642
|1023
|2006.03.14 19:38
|t/p
|512
|0.30
|1.5642
|1.5713
|1.5642
|24.84
|7224.48
|1024
|2006.03.14 19:38
|close
|511
|0.10
|1.5642
|1.5713
|1.5622
|-8.28
|7216.20
|1025
|2006.03.14 19:39
|sell
|513
|0.10
|1.5636
|1.5717
|1.5626
|1026
|2006.03.14 19:59
|sell
|514
|0.30
|1.5656
|1.5717
|1.5646
|1027
|2006.03.14 21:53
|t/p
|514
|0.30
|1.5646
|1.5717
|1.5646
|24.84
|7241.04
|1028
|2006.03.14 21:53
|close
|513
|0.10
|1.5646
|1.5717
|1.5626
|-8.28
|7232.76
|1029
|2006.03.14 21:53
|buy
|515
|0.10
|1.5650
|1.5569
|1.5660
|1030
|2006.03.15 01:10
|t/p
|515
|0.10
|1.5660
|1.5569
|1.5660
|8.79
|7241.55
|1031
|2006.03.15 01:10
|buy
|516
|0.10
|1.5664
|1.5583
|1.5674
|1032
|2006.03.15 19:09
|buy
|517
|0.30
|1.5644
|1.5583
|1.5654
|1033
|2006.03.16 07:35
|t/p
|517
|0.30
|1.5654
|1.5583
|1.5654
|29.40
|7270.94
|1034
|2006.03.16 07:35
|close
|516
|0.10
|1.5654
|1.5583
|1.5674
|-6.77
|7264.17
|1035
|2006.03.16 07:35
|buy
|518
|0.10
|1.5656
|1.5575
|1.5666
|1036
|2006.03.16 13:06
|t/p
|518
|0.10
|1.5666
|1.5575
|1.5666
|8.28
|7272.45
|1037
|2006.03.16 13:06
|buy
|519
|0.10
|1.5671
|1.5590
|1.5681
|1038
|2006.03.16 13:11
|t/p
|519
|0.10
|1.5681
|1.5590
|1.5681
|8.29
|7280.74
|1039
|2006.03.16 13:11
|buy
|520
|0.10
|1.5685
|1.5604
|1.5695
|1040
|2006.03.16 14:28
|t/p
|520
|0.10
|1.5695
|1.5604
|1.5695
|8.28
|7289.02
|1041
|2006.03.16 14:28
|buy
|521
|0.10
|1.5699
|1.5618
|1.5709
|1042
|2006.03.16 15:52
|t/p
|521
|0.10
|1.5709
|1.5618
|1.5709
|8.28
|7297.30
|1043
|2006.03.16 15:52
|buy
|522
|0.10
|1.5715
|1.5634
|1.5725
|1044
|2006.03.16 16:05
|t/p
|522
|0.10
|1.5725
|1.5634
|1.5725
|8.28
|7305.58
|1045
|2006.03.16 16:05
|buy
|523
|0.10
|1.5729
|1.5648
|1.5739
|1046
|2006.03.16 17:18
|buy
|524
|0.30
|1.5709
|1.5648
|1.5719
|1047
|2006.03.16 17:36
|buy
|525
|0.90
|1.5689
|1.5648
|1.5699
|1048
|2006.03.16 17:38
|t/p
|525
|0.90
|1.5699
|1.5648
|1.5699
|74.54
|7380.12
|1049
|2006.03.16 17:38
|close
|524
|0.30
|1.5699
|1.5648
|1.5719
|-24.85
|7355.27
|1050
|2006.03.16 17:38
|close
|523
|0.10
|1.5698
|1.5648
|1.5739
|-25.67
|7329.60
|1051
|2006.03.16 17:38
|buy
|526
|0.10
|1.5705
|1.5624
|1.5715
|1052
|2006.03.16 21:57
|t/p
|526
|0.10
|1.5715
|1.5624
|1.5715
|8.28
|7337.88
|1053
|2006.03.16 21:57
|buy
|527
|0.10
|1.5720
|1.5639
|1.5730
|1054
|2006.03.16 22:45
|buy
|528
|0.30
|1.5700
|1.5639
|1.5710
|1055
|2006.03.17 02:18
|t/p
|528
|0.30
|1.5710
|1.5639
|1.5710
|26.37
|7364.24
|1056
|2006.03.17 02:18
|close
|527
|0.10
|1.5710
|1.5639
|1.5730
|-7.77
|7356.47
|1057
|2006.03.17 02:18
|sell
|529
|0.10
|1.5709
|1.5790
|1.5699
|1058
|2006.03.17 08:12
|sell
|530
|0.30
|1.5729
|1.5790
|1.5719
|1059
|2006.03.17 08:12
|t/p
|530
|0.30
|1.5719
|1.5790
|1.5719
|24.84
|7381.31
|1060
|2006.03.17 08:12
|close
|529
|0.10
|1.5719
|1.5790
|1.5699
|-8.28
|7373.03
|1061
|2006.03.17 08:12
|sell
|531
|0.10
|1.5711
|1.5792
|1.5701
|1062
|2006.03.17 09:05
|sell
|532
|0.30
|1.5732
|1.5793
|1.5722
|1063
|2006.03.17 09:05
|t/p
|532
|0.30
|1.5722
|1.5793
|1.5722
|24.84
|7397.87
|1064
|2006.03.17 09:05
|close
|531
|0.10
|1.5722
|1.5792
|1.5701
|-9.10
|7388.77
|1065
|2006.03.17 09:05
|buy
|533
|0.10
|1.5725
|1.5644
|1.5735
|1066
|2006.03.17 09:56
|buy
|534
|0.30
|1.5704
|1.5643
|1.5714
|1067
|2006.03.17 10:01
|t/p
|534
|0.30
|1.5714
|1.5643
|1.5714
|24.85
|7413.62
|1068
|2006.03.17 10:01
|close
|533
|0.10
|1.5716
|1.5644
|1.5735
|-7.45
|7406.17
|1069
|2006.03.17 10:01
|sell
|535
|0.10
|1.5714
|1.5795
|1.5704
|1070
|2006.03.17 10:15
|t/p
|535
|0.10
|1.5704
|1.5795
|1.5704
|8.28
|7414.45
|1071
|2006.03.17 10:15
|sell
|536
|0.10
|1.5700
|1.5781
|1.5690
|1072
|2006.03.17 10:22
|sell
|537
|0.30
|1.5720
|1.5781
|1.5710
|1073
|2006.03.17 13:07
|sell
|538
|0.90
|1.5740
|1.5781
|1.5730
|1074
|2006.03.17 13:08
|t/p
|538
|0.90
|1.5730
|1.5781
|1.5730
|74.52
|7488.97
|1075
|2006.03.17 13:08
|close
|537
|0.30
|1.5730
|1.5781
|1.5710
|-24.84
|7464.13
|1076
|2006.03.17 13:08
|close
|536
|0.10
|1.5735
|1.5781
|1.5690
|-28.98
|7435.15
|1077
|2006.03.17 13:08
|buy
|539
|0.10
|1.5734
|1.5653
|1.5744
|1078
|2006.03.17 13:49
|t/p
|539
|0.10
|1.5744
|1.5653
|1.5744
|8.28
|7443.43
|1079
|2006.03.17 13:49
|buy
|540
|0.10
|1.5750
|1.5669
|1.5760
|1080
|2006.03.17 14:43
|buy
|541
|0.30
|1.5728
|1.5667
|1.5738
|1081
|2006.03.17 14:48
|t/p
|541
|0.30
|1.5738
|1.5667
|1.5738
|24.85
|7468.28
|1082
|2006.03.17 14:48
|close
|540
|0.10
|1.5738
|1.5669
|1.5760
|-9.94
|7458.34
|1083
|2006.03.17 14:49
|buy
|542
|0.10
|1.5738
|1.5657
|1.5748
|1084
|2006.03.17 22:22
|buy
|543
|0.30
|1.5718
|1.5657
|1.5728
|1085
|2006.03.17 22:33
|t/p
|543
|0.30
|1.5728
|1.5657
|1.5728
|24.85
|7483.19
|1086
|2006.03.17 22:33
|close
|542
|0.10
|1.5729
|1.5657
|1.5748
|-7.46
|7475.73
|1087
|2006.03.17 22:59
|sell
|544
|0.10
|1.5730
|1.5811
|1.5720
|1088
|2006.03.20 01:07
|t/p
|544
|0.10
|1.5720
|1.5811
|1.5720
|7.61
|7483.34
|1089
|2006.03.20 01:07
|sell
|545
|0.10
|1.5714
|1.5795
|1.5704
|1090
|2006.03.20 07:00
|sell
|546
|0.30
|1.5735
|1.5796
|1.5725
|1091
|2006.03.20 07:23
|t/p
|546
|0.30
|1.5725
|1.5796
|1.5725
|24.84
|7508.18
|1092
|2006.03.20 07:23
|close
|545
|0.10
|1.5723
|1.5795
|1.5704
|-7.45
|7500.73
|1093
|2006.03.20 07:23
|buy
|547
|0.10
|1.5724
|1.5643
|1.5734
|1094
|2006.03.20 08:51
|t/p
|547
|0.10
|1.5734
|1.5643
|1.5734
|8.29
|7509.02
|1095
|2006.03.20 08:51
|sell
|548
|0.10
|1.5734
|1.5815
|1.5724
|1096
|2006.03.20 09:27
|t/p
|548
|0.10
|1.5724
|1.5815
|1.5724
|8.28
|7517.30
|1097
|2006.03.20 09:27
|buy
|549
|0.10
|1.5724
|1.5643
|1.5734
|1098
|2006.03.20 18:35
|buy
|550
|0.30
|1.5702
|1.5641
|1.5712
|1099
|2006.03.20 18:52
|t/p
|550
|0.30
|1.5712
|1.5641
|1.5712
|24.85
|7542.15
|1100
|2006.03.20 18:52
|close
|549
|0.10
|1.5717
|1.5643
|1.5734
|-5.79
|7536.36
|1101
|2006.03.20 18:52
|sell
|551
|0.10
|1.5716
|1.5797
|1.5706
|1102
|2006.03.20 19:13
|t/p
|551
|0.10
|1.5706
|1.5797
|1.5706
|8.28
|7544.64
|1103
|2006.03.20 19:13
|sell
|552
|0.10
|1.5702
|1.5783
|1.5692
|1104
|2006.03.21 04:30
|sell
|553
|0.30
|1.5723
|1.5784
|1.5713
|1105
|2006.03.21 05:00
|t/p
|553
|0.30
|1.5713
|1.5784
|1.5713
|24.84
|7569.48
|1106
|2006.03.21 05:00
|close
|552
|0.10
|1.5713
|1.5783
|1.5692
|-9.78
|7559.70
|1107
|2006.03.21 05:00
|buy
|554
|0.10
|1.5716
|1.5635
|1.5726
|1108
|2006.03.21 10:24
|t/p
|554
|0.10
|1.5726
|1.5635
|1.5726
|8.28
|7567.98
|1109
|2006.03.21 10:24
|buy
|555
|0.10
|1.5733
|1.5652
|1.5743
|1110
|2006.03.21 11:30
|t/p
|555
|0.10
|1.5743
|1.5652
|1.5743
|8.28
|7576.26
|1111
|2006.03.21 11:30
|buy
|556
|0.10
|1.5747
|1.5666
|1.5757
|1112
|2006.03.22 16:56
|t/p
|556
|0.10
|1.5757
|1.5666
|1.5757
|8.79
|7585.05
|1113
|2006.03.22 16:56
|buy
|557
|0.10
|1.5761
|1.5680
|1.5771
|1114
|2006.03.22 17:24
|t/p
|557
|0.10
|1.5771
|1.5680
|1.5771
|8.28
|7593.33
|1115
|2006.03.22 17:24
|buy
|558
|0.10
|1.5775
|1.5694
|1.5785
|1116
|2006.03.23 06:02
|buy
|559
|0.30
|1.5754
|1.5693
|1.5764
|1117
|2006.03.23 07:14
|t/p
|559
|0.30
|1.5764
|1.5693
|1.5764
|24.85
|7618.18
|1118
|2006.03.23 07:14
|close
|558
|0.10
|1.5764
|1.5694
|1.5785
|-7.59
|7610.59
|1119
|2006.03.23 07:14
|sell
|560
|0.10
|1.5760
|1.5841
|1.5750
|1120
|2006.03.23 12:17
|sell
|561
|0.30
|1.5780
|1.5841
|1.5770
|1121
|2006.03.23 12:56
|t/p
|561
|0.30
|1.5770
|1.5841
|1.5770
|24.84
|7635.43
|1122
|2006.03.23 12:56
|close
|560
|0.10
|1.5770
|1.5841
|1.5750
|-8.28
|7627.15
|1123
|2006.03.23 12:56
|buy
|562
|0.10
|1.5774
|1.5693
|1.5784
|1124
|2006.03.23 15:21
|t/p
|562
|0.10
|1.5784
|1.5693
|1.5784
|8.28
|7635.43
|1125
|2006.03.23 15:21
|sell
|563
|0.10
|1.5785
|1.5866
|1.5775
|1126
|2006.03.23 15:25
|t/p
|563
|0.10
|1.5775
|1.5866
|1.5775
|8.28
|7643.71
|1127
|2006.03.23 15:25
|sell
|564
|0.10
|1.5771
|1.5852
|1.5761
|1128
|2006.03.23 15:42
|sell
|565
|0.30
|1.5791
|1.5852
|1.5781
|1129
|2006.03.23 15:51
|t/p
|565
|0.30
|1.5781
|1.5852
|1.5781
|24.84
|7668.55
|1130
|2006.03.23 15:51
|close
|564
|0.10
|1.5781
|1.5852
|1.5761
|-8.28
|7660.27
|1131
|2006.03.23 15:51
|sell
|566
|0.10
|1.5783
|1.5864
|1.5773
|1132
|2006.03.23 16:39
|t/p
|566
|0.10
|1.5773
|1.5864
|1.5773
|8.28
|7668.55
|1133
|2006.03.23 16:39
|buy
|567
|0.10
|1.5773
|1.5692
|1.5783
|1134
|2006.03.24 09:36
|t/p
|567
|0.10
|1.5783
|1.5692
|1.5783
|8.79
|7677.33
|1135
|2006.03.24 09:36
|buy
|568
|0.10
|1.5787
|1.5706
|1.5797
|1136
|2006.03.24 12:14
|buy
|569
|0.30
|1.5767
|1.5706
|1.5777
|1137
|2006.03.24 13:35
|t/p
|569
|0.30
|1.5777
|1.5706
|1.5777
|24.85
|7702.18
|1138
|2006.03.24 13:35
|close
|568
|0.10
|1.5779
|1.5706
|1.5797
|-6.63
|7695.55
|1139
|2006.03.24 13:35
|sell
|570
|0.10
|1.5778
|1.5859
|1.5768
|1140
|2006.03.24 15:04
|t/p
|570
|0.10
|1.5768
|1.5859
|1.5768
|8.28
|7703.83
|1141
|2006.03.24 15:04
|buy
|571
|0.10
|1.5768
|1.5687
|1.5778
|1142
|2006.03.24 15:08
|t/p
|571
|0.10
|1.5778
|1.5687
|1.5778
|8.28
|7712.11
|1143
|2006.03.24 15:08
|buy
|572
|0.10
|1.5783
|1.5702
|1.5793
|1144
|2006.03.24 15:25
|buy
|573
|0.30
|1.5763
|1.5702
|1.5773
|1145
|2006.03.24 15:27
|t/p
|573
|0.30
|1.5773
|1.5702
|1.5773
|24.85
|7736.96
|1146
|2006.03.24 15:27
|close
|572
|0.10
|1.5773
|1.5702
|1.5793
|-8.28
|7728.68
|1147
|2006.03.24 15:27
|buy
|574
|0.10
|1.5776
|1.5695
|1.5786
|1148
|2006.03.27 01:32
|buy
|575
|0.30
|1.5756
|1.5695
|1.5766
|1149
|2006.03.27 01:34
|t/p
|575
|0.30
|1.5766
|1.5695
|1.5766
|24.85
|7753.53
|1150
|2006.03.27 01:34
|close
|574
|0.10
|1.5766
|1.5695
|1.5786
|-7.77
|7745.76
|1151
|2006.03.27 01:34
|sell
|576
|0.10
|1.5765
|1.5846
|1.5755
|1152
|2006.03.27 03:58
|t/p
|576
|0.10
|1.5755
|1.5846
|1.5755
|8.28
|7754.04
|1153
|2006.03.27 03:58
|sell
|577
|0.10
|1.5751
|1.5832
|1.5741
|1154
|2006.03.27 04:16
|sell
|578
|0.30
|1.5773
|1.5834
|1.5763
|1155
|2006.03.27 04:19
|t/p
|578
|0.30
|1.5763
|1.5834
|1.5763
|24.84
|7778.88
|1156
|2006.03.27 04:19
|close
|577
|0.10
|1.5762
|1.5832
|1.5741
|-9.10
|7769.78
|1157
|2006.03.27 04:19
|sell
|579
|0.10
|1.5760
|1.5841
|1.5750
|1158
|2006.03.27 08:36
|t/p
|579
|0.10
|1.5750
|1.5841
|1.5750
|8.28
|7778.06
|1159
|2006.03.27 08:36
|sell
|580
|0.10
|1.5744
|1.5825
|1.5734
|1160
|2006.03.27 09:41
|t/p
|580
|0.10
|1.5734
|1.5825
|1.5734
|8.28
|7786.34
|1161
|2006.03.27 09:41
|sell
|581
|0.10
|1.5730
|1.5811
|1.5720
|1162
|2006.03.27 21:18
|t/p
|581
|0.10
|1.5720
|1.5811
|1.5720
|8.28
|7794.62
|1163
|2006.03.27 21:18
|sell
|582
|0.10
|1.5716
|1.5797
|1.5706
|1164
|2006.03.28 04:52
|sell
|583
|0.30
|1.5736
|1.5797
|1.5726
|1165
|2006.03.28 05:06
|t/p
|583
|0.30
|1.5726
|1.5797
|1.5726
|24.84
|7819.46
|1166
|2006.03.28 05:06
|close
|582
|0.10
|1.5726
|1.5797
|1.5706
|-8.95
|7810.51
|1167
|2006.03.28 05:06
|buy
|584
|0.10
|1.5728
|1.5647
|1.5738
|1168
|2006.03.28 07:38
|t/p
|584
|0.10
|1.5738
|1.5647
|1.5738
|8.28
|7818.79
|1169
|2006.03.28 07:38
|buy
|585
|0.10
|1.5742
|1.5661
|1.5752
|1170
|2006.03.28 08:56
|buy
|586
|0.30
|1.5722
|1.5661
|1.5732
|1171
|2006.03.28 08:57
|t/p
|586
|0.30
|1.5732
|1.5661
|1.5732
|24.85
|7843.64
|1172
|2006.03.28 08:57
|close
|585
|0.10
|1.5734
|1.5661
|1.5752
|-6.62
|7837.02
|1173
|2006.03.28 08:57
|buy
|587
|0.10
|1.5737
|1.5656
|1.5747
|1174
|2006.03.28 12:42
|buy
|588
|0.30
|1.5717
|1.5656
|1.5727
|1175
|2006.03.28 20:20
|t/p
|588
|0.30
|1.5727
|1.5656
|1.5727
|24.84
|7861.86
|1176
|2006.03.28 20:20
|close
|587
|0.10
|1.5728
|1.5656
|1.5747
|-7.45
|7854.41
|1177
|2006.03.28 20:20
|buy
|589
|0.10
|1.5731
|1.5650
|1.5741
|1178
|2006.03.28 20:25
|buy
|590
|0.30
|1.5711
|1.5650
|1.5721
|1179
|2006.03.28 20:37
|t/p
|590
|0.30
|1.5721
|1.5650
|1.5721
|24.85
|7879.26
|1180
|2006.03.28 20:37
|close
|589
|0.10
|1.5721
|1.5650
|1.5741
|-8.28
|7870.98
|1181
|2006.03.28 20:37
|buy
|591
|0.10
|1.5724
|1.5643
|1.5734
|1182
|2006.03.29 09:55
|t/p
|591
|0.10
|1.5734
|1.5643
|1.5734
|8.79
|7879.77
|1183
|2006.03.29 09:55
|buy
|592
|0.10
|1.5738
|1.5657
|1.5748
|1184
|2006.03.29 13:00
|t/p
|592
|0.10
|1.5748
|1.5657
|1.5748
|8.28
|7888.05
|1185
|2006.03.29 13:00
|buy
|593
|0.10
|1.5752
|1.5671
|1.5762
|1186
|2006.03.29 21:32
|t/p
|593
|0.10
|1.5762
|1.5671
|1.5762
|8.28
|7896.33
|1187
|2006.03.29 21:32
|buy
|594
|0.10
|1.5766
|1.5685
|1.5776
|1188
|2006.03.30 02:18
|buy
|595
|0.30
|1.5746
|1.5685
|1.5756
|1189
|2006.03.30 05:11
|t/p
|595
|0.30
|1.5756
|1.5685
|1.5756
|24.85
|7921.18
|1190
|2006.03.30 05:11
|close
|594
|0.10
|1.5757
|1.5685
|1.5776
|-5.94
|7915.25
|1191
|2006.03.30 05:11
|sell
|596
|0.10
|1.5756
|1.5837
|1.5746
|1192
|2006.03.30 05:58
|t/p
|596
|0.10
|1.5746
|1.5837
|1.5746
|8.28
|7923.53
|1193
|2006.03.30 05:58
|sell
|597
|0.10
|1.5742
|1.5823
|1.5732
|1194
|2006.03.30 07:54
|sell
|598
|0.30
|1.5762
|1.5823
|1.5752
|1195
|2006.03.30 08:16
|t/p
|598
|0.30
|1.5752
|1.5823
|1.5752
|24.84
|7948.37
|1196
|2006.03.30 08:16
|close
|597
|0.10
|1.5752
|1.5823
|1.5732
|-8.28
|7940.09
|1197
|2006.03.30 08:16
|buy
|599
|0.10
|1.5757
|1.5676
|1.5767
|1198
|2006.03.30 08:42
|t/p
|599
|0.10
|1.5767
|1.5676
|1.5767
|8.28
|7948.37
|1199
|2006.03.30 08:42
|buy
|600
|0.10
|1.5772
|1.5691
|1.5782
|1200
|2006.03.30 09:46
|buy
|601
|0.30
|1.5752
|1.5691
|1.5762
|1201
|2006.03.30 13:59
|t/p
|601
|0.30
|1.5762
|1.5691
|1.5762
|24.85
|7973.22
|1202
|2006.03.30 13:59
|close
|600
|0.10
|1.5762
|1.5691
|1.5782
|-8.28
|7964.94
|1203
|2006.03.30 13:59
|sell
|602
|0.10
|1.5763
|1.5844
|1.5753
|1204
|2006.03.30 15:39
|t/p
|602
|0.10
|1.5753
|1.5844
|1.5753
|8.28
|7973.22
|1205
|2006.03.30 15:39
|buy
|603
|0.10
|1.5752
|1.5671
|1.5762
|1206
|2006.03.30 15:47
|t/p
|603
|0.10
|1.5762
|1.5671
|1.5762
|8.28
|7981.50
|1207
|2006.03.30 15:47
|buy
|604
|0.10
|1.5767
|1.5686
|1.5777
|1208
|2006.03.30 20:56
|t/p
|604
|0.10
|1.5777
|1.5686
|1.5777
|8.28
|7989.78
|1209
|2006.03.30 20:56
|buy
|605
|0.10
|1.5783
|1.5702
|1.5793
|1210
|2006.03.31 07:22
|t/p
|605
|0.10
|1.5793
|1.5702
|1.5793
|8.79
|7998.57
|1211
|2006.03.31 07:22
|sell
|606
|0.10
|1.5795
|1.5876
|1.5785
|1212
|2006.03.31 07:23
|t/p
|606
|0.10
|1.5785
|1.5876
|1.5785
|8.28
|8006.85
|1213
|2006.03.31 07:23
|sell
|607
|0.10
|1.5779
|1.5860
|1.5769
|1214
|2006.03.31 07:33
|sell
|608
|0.30
|1.5799
|1.5860
|1.5789
|1215
|2006.03.31 07:45
|t/p
|608
|0.30
|1.5789
|1.5860
|1.5789
|24.84
|8031.69
|1216
|2006.03.31 07:45
|close
|607
|0.10
|1.5788
|1.5860
|1.5769
|-7.45
|8024.24
|1217
|2006.03.31 07:45
|sell
|609
|0.10
|1.5786
|1.5867
|1.5776
|1218
|2006.03.31 08:46
|sell
|610
|0.30
|1.5806
|1.5867
|1.5796
|1219
|2006.03.31 09:00
|t/p
|610
|0.30
|1.5796
|1.5867
|1.5796
|24.84
|8049.08
|1220
|2006.03.31 09:00
|close
|609
|0.10
|1.5796
|1.5867
|1.5776
|-8.28
|8040.80
|1221
|2006.03.31 09:00
|buy
|611
|0.10
|1.5798
|1.5717
|1.5808
|1222
|2006.03.31 10:26
|t/p
|611
|0.10
|1.5808
|1.5717
|1.5808
|8.28
|8049.08
|1223
|2006.03.31 10:26
|buy
|612
|0.10
|1.5812
|1.5731
|1.5822
|1224
|2006.03.31 10:32
|buy
|613
|0.30
|1.5792
|1.5731
|1.5802
|1225
|2006.03.31 10:34
|t/p
|613
|0.30
|1.5802
|1.5731
|1.5802
|24.85
|8073.93
|1226
|2006.03.31 10:34
|close
|612
|0.10
|1.5805
|1.5731
|1.5822
|-5.79
|8068.14
|1227
|2006.03.31 10:34
|buy
|614
|0.10
|1.5808
|1.5727
|1.5818
|1228
|2006.03.31 11:05
|buy
|615
|0.30
|1.5785
|1.5724
|1.5795
|1229
|2006.03.31 11:12
|t/p
|615
|0.30
|1.5795
|1.5724
|1.5795
|24.85
|8092.99
|1230
|2006.03.31 11:12
|close
|614
|0.10
|1.5795
|1.5727
|1.5818
|-10.77
|8082.22
|1231
|2006.03.31 11:12
|sell
|616
|0.10
|1.5794
|1.5875
|1.5784
|1232
|2006.03.31 13:00
|sell
|617
|0.30
|1.5814
|1.5875
|1.5804
|1233
|2006.03.31 13:32
|t/p
|617
|0.30
|1.5804
|1.5875
|1.5804
|24.84
|8107.06
|1234
|2006.03.31 13:32
|close
|616
|0.10
|1.5803
|1.5875
|1.5784
|-7.45
|8099.61
|1235
|2006.03.31 13:32
|buy
|618
|0.10
|1.5805
|1.5724
|1.5815
|1236
|2006.03.31 13:50
|t/p
|618
|0.10
|1.5815
|1.5724
|1.5815
|8.28
|8107.89
|1237
|2006.03.31 13:50
|buy
|619
|0.10
|1.5819
|1.5738
|1.5829
|1238
|2006.03.31 13:57
|buy
|620
|0.30
|1.5799
|1.5738
|1.5809
|1239
|2006.03.31 14:35
|t/p
|620
|0.30
|1.5809
|1.5738
|1.5809
|24.85
|8132.74
|1240
|2006.03.31 14:35
|close
|619
|0.10
|1.5810
|1.5738
|1.5829
|-7.45
|8125.29
|1241
|2006.03.31 14:35
|sell
|621
|0.10
|1.5809
|1.5890
|1.5799
|1242
|2006.03.31 15:36
|t/p
|621
|0.10
|1.5799
|1.5890
|1.5799
|8.28
|8133.57
|1243
|2006.03.31 15:36
|buy
|622
|0.10
|1.5798
|1.5717
|1.5808
|1244
|2006.03.31 15:52
|t/p
|622
|0.10
|1.5808
|1.5717
|1.5808
|8.28
|8141.85
|1245
|2006.03.31 15:52
|buy
|623
|0.10
|1.5814
|1.5733
|1.5824
|1246
|2006.03.31 21:00
|buy
|624
|0.30
|1.5794
|1.5733
|1.5804
|1247
|2006.03.31 21:19
|t/p
|624
|0.30
|1.5804
|1.5733
|1.5804
|24.85
|8166.70
|1248
|2006.03.31 21:19
|close
|623
|0.10
|1.5805
|1.5733
|1.5824
|-7.45
|8159.25
|1249
|2006.03.31 21:19
|sell
|625
|0.10
|1.5804
|1.5885
|1.5794
|1250
|2006.04.03 00:00
|t/p
|625
|0.10
|1.5794
|1.5885
|1.5794
|7.61
|8166.86
|1251
|2006.04.03 00:00
|sell
|626
|0.10
|1.5790
|1.5871
|1.5780
|1252
|2006.04.03 03:08
|sell
|627
|0.30
|1.5810
|1.5871
|1.5800
|1253
|2006.04.03 03:09
|t/p
|627
|0.30
|1.5800
|1.5871
|1.5800
|24.84
|8191.70
|1254
|2006.04.03 03:09
|close
|626
|0.10
|1.5800
|1.5871
|1.5780
|-8.28
|8183.42
|1255
|2006.04.03 03:09
|sell
|628
|0.10
|1.5799
|1.5880
|1.5789
|1256
|2006.04.03 14:51
|sell
|629
|0.30
|1.5820
|1.5881
|1.5810
|1257
|2006.04.03 14:51
|t/p
|629
|0.30
|1.5810
|1.5881
|1.5810
|24.84
|8208.26
|1258
|2006.04.03 14:51
|close
|628
|0.10
|1.5808
|1.5880
|1.5789
|-7.45
|8200.81
|1259
|2006.04.03 14:51
|buy
|630
|0.10
|1.5810
|1.5729
|1.5820
|1260
|2006.04.03 14:52
|t/p
|630
|0.10
|1.5820
|1.5729
|1.5820
|8.28
|8209.09
|1261
|2006.04.03 14:52
|buy
|631
|0.10
|1.5825
|1.5744
|1.5835
|1262
|2006.04.03 17:10
|t/p
|631
|0.10
|1.5835
|1.5744
|1.5835
|8.28
|8217.37
|1263
|2006.04.03 17:10
|buy
|632
|0.10
|1.5839
|1.5758
|1.5849
|1264
|2006.04.03 17:32
|t/p
|632
|0.10
|1.5849
|1.5758
|1.5849
|8.28
|8225.65
|1265
|2006.04.03 17:32
|buy
|633
|0.10
|1.5854
|1.5773
|1.5864
|1266
|2006.04.03 19:58
|buy
|634
|0.30
|1.5834
|1.5773
|1.5844
|1267
|2006.04.04 00:09
|t/p
|634
|0.30
|1.5844
|1.5773
|1.5844
|26.37
|8252.02
|1268
|2006.04.04 00:09
|close
|633
|0.10
|1.5844
|1.5773
|1.5864
|-7.77
|8244.24
|1269
|2006.04.04 00:09
|buy
|635
|0.10
|1.5845
|1.5764
|1.5855
|1270
|2006.04.04 03:06
|t/p
|635
|0.10
|1.5855
|1.5764
|1.5855
|8.28
|8252.52
|1271
|2006.04.04 03:06
|buy
|636
|0.10
|1.5859
|1.5778
|1.5869
|1272
|2006.04.04 05:46
|buy
|637
|0.30
|1.5838
|1.5777
|1.5848
|1273
|2006.04.04 05:46
|t/p
|637
|0.30
|1.5848
|1.5777
|1.5848
|24.85
|8277.37
|1274
|2006.04.04 05:46
|close
|636
|0.10
|1.5848
|1.5778
|1.5869
|-9.11
|8268.26
|1275
|2006.04.04 05:46
|buy
|638
|0.10
|1.5855
|1.5774
|1.5865
|1276
|2006.04.04 06:29
|buy
|639
|0.30
|1.5835
|1.5774
|1.5845
|1277
|2006.04.04 06:40
|t/p
|639
|0.30
|1.5845
|1.5774
|1.5845
|24.85
|8293.11
|1278
|2006.04.04 06:40
|close
|638
|0.10
|1.5846
|1.5774
|1.5865
|-7.45
|8285.66
|1279
|2006.04.04 06:40
|sell
|640
|0.10
|1.5844
|1.5925
|1.5834
|1280
|2006.04.04 06:43
|t/p
|640
|0.10
|1.5834
|1.5925
|1.5834
|8.28
|8293.94
|1281
|2006.04.04 06:43
|sell
|641
|0.10
|1.5829
|1.5910
|1.5819
|1282
|2006.04.04 07:36
|t/p
|641
|0.10
|1.5819
|1.5910
|1.5819
|8.28
|8302.22
|1283
|2006.04.04 07:36
|sell
|642
|0.10
|1.5815
|1.5896
|1.5805
|1284
|2006.04.04 11:38
|t/p
|642
|0.10
|1.5805
|1.5896
|1.5805
|8.28
|8310.50
|1285
|2006.04.04 11:38
|sell
|643
|0.10
|1.5799
|1.5880
|1.5789
|1286
|2006.04.04 12:51
|sell
|644
|0.30
|1.5819
|1.5880
|1.5809
|1287
|2006.04.04 13:11
|t/p
|644
|0.30
|1.5809
|1.5880
|1.5809
|24.84
|8335.34
|1288
|2006.04.04 13:11
|close
|643
|0.10
|1.5809
|1.5880
|1.5789
|-8.28
|8327.06
|1289
|2006.04.04 13:11
|sell
|645
|0.10
|1.5810
|1.5891
|1.5800
|1290
|2006.04.04 14:10
|t/p
|645
|0.10
|1.5800
|1.5891
|1.5800
|8.28
|8335.34
|1291
|2006.04.04 14:10
|sell
|646
|0.10
|1.5796
|1.5877
|1.5786
|1292
|2006.04.04 14:46
|sell
|647
|0.30
|1.5816
|1.5877
|1.5806
|1293
|2006.04.04 14:52
|t/p
|647
|0.30
|1.5806
|1.5877
|1.5806
|24.84
|8360.18
|1294
|2006.04.04 14:52
|close
|646
|0.10
|1.5805
|1.5877
|1.5786
|-7.45
|8352.73
|1295
|2006.04.04 14:52
|sell
|648
|0.10
|1.5802
|1.5883
|1.5792
|1296
|2006.04.04 16:13
|sell
|649
|0.30
|1.5822
|1.5883
|1.5812
|1297
|2006.04.04 16:26
|t/p
|649
|0.30
|1.5812
|1.5883
|1.5812
|24.84
|8377.57
|1298
|2006.04.04 16:26
|close
|648
|0.10
|1.5811
|1.5883
|1.5792
|-7.45
|8370.12
|1299
|2006.04.04 16:26
|sell
|650
|0.10
|1.5806
|1.5887
|1.5796
|1300
|2006.04.04 16:44
|sell
|651
|0.30
|1.5826
|1.5887
|1.5816
|1301
|2006.04.04 16:55
|t/p
|651
|0.30
|1.5816
|1.5887
|1.5816
|24.84
|8394.96
|1302
|2006.04.04 16:55
|close
|650
|0.10
|1.5815
|1.5887
|1.5796
|-7.45
|8387.51
|1303
|2006.04.04 16:55
|sell
|652
|0.10
|1.5812
|1.5893
|1.5802
|1304
|2006.04.04 18:10
|t/p
|652
|0.10
|1.5802
|1.5893
|1.5802
|8.28
|8395.79
|1305
|2006.04.04 18:10
|sell
|653
|0.10
|1.5798
|1.5879
|1.5788
|1306
|2006.04.04 18:34
|sell
|654
|0.30
|1.5818
|1.5879
|1.5808
|1307
|2006.04.04 18:44
|t/p
|654
|0.30
|1.5808
|1.5879
|1.5808
|24.84
|8420.63
|1308
|2006.04.04 18:44
|close
|653
|0.10
|1.5808
|1.5879
|1.5788
|-8.28
|8412.35
|1309
|2006.04.04 18:44
|sell
|655
|0.10
|1.5805
|1.5886
|1.5795
|1310
|2006.04.04 23:36
|sell
|656
|0.30
|1.5826
|1.5887
|1.5816
|1311
|2006.04.05 00:12
|t/p
|656
|0.30
|1.5816
|1.5887
|1.5816
|22.83
|8435.18
|1312
|2006.04.05 00:12
|close
|655
|0.10
|1.5816
|1.5886
|1.5795
|-9.78
|8425.40
|1313
|2006.04.05 00:12
|buy
|657
|0.10
|1.5817
|1.5736
|1.5827
|1314
|2006.04.05 04:51
|buy
|658
|0.30
|1.5797
|1.5736
|1.5807
|1315
|2006.04.05 05:04
|t/p
|658
|0.30
|1.5807
|1.5736
|1.5807
|24.85
|8450.25
|1316
|2006.04.05 05:04
|close
|657
|0.10
|1.5807
|1.5736
|1.5827
|-8.28
|8441.97
|1317
|2006.04.05 05:04
|sell
|659
|0.10
|1.5806
|1.5887
|1.5796
|1318
|2006.04.05 07:05
|t/p
|659
|0.10
|1.5796
|1.5887
|1.5796
|8.28
|8450.25
|1319
|2006.04.05 07:05
|sell
|660
|0.10
|1.5790
|1.5871
|1.5780
|1320
|2006.04.05 07:16
|t/p
|660
|0.10
|1.5780
|1.5871
|1.5780
|8.28
|8458.53
|1321
|2006.04.05 07:16
|sell
|661
|0.10
|1.5775
|1.5856
|1.5765
|1322
|2006.04.05 08:48
|sell
|662
|0.30
|1.5795
|1.5856
|1.5785
|1323
|2006.04.05 12:37
|t/p
|662
|0.30
|1.5785
|1.5856
|1.5785
|24.84
|8483.37
|1324
|2006.04.05 12:37
|close
|661
|0.10
|1.5785
|1.5856
|1.5765
|-8.28
|8475.09
|1325
|2006.04.05 12:37
|sell
|663
|0.10
|1.5782
|1.5863
|1.5772
|1326
|2006.04.05 13:28
|t/p
|663
|0.10
|1.5772
|1.5863
|1.5772
|8.28
|8483.37
|1327
|2006.04.05 13:28
|sell
|664
|0.10
|1.5768
|1.5849
|1.5758
|1328
|2006.04.05 17:15
|sell
|665
|0.30
|1.5788
|1.5849
|1.5778
|1329
|2006.04.05 18:01
|t/p
|665
|0.30
|1.5778
|1.5849
|1.5778
|24.84
|8508.21
|1330
|2006.04.05 18:01
|close
|664
|0.10
|1.5778
|1.5849
|1.5758
|-8.28
|8499.93
|1331
|2006.04.05 18:01
|sell
|666
|0.10
|1.5775
|1.5856
|1.5765
|1332
|2006.04.06 03:31
|sell
|667
|0.30
|1.5795
|1.5856
|1.5785
|1333
|2006.04.06 04:16
|t/p
|667
|0.30
|1.5785
|1.5856
|1.5785
|24.84
|8524.77
|1334
|2006.04.06 04:16
|close
|666
|0.10
|1.5785
|1.5856
|1.5765
|-10.29
|8514.48
|1335
|2006.04.06 04:16
|buy
|668
|0.10
|1.5786
|1.5705
|1.5796
|1336
|2006.04.06 05:19
|t/p
|668
|0.10
|1.5796
|1.5705
|1.5796
|8.28
|8522.76
|1337
|2006.04.06 05:19
|buy
|669
|0.10
|1.5800
|1.5719
|1.5810
|1338
|2006.04.06 07:26
|t/p
|669
|0.10
|1.5810
|1.5719
|1.5810
|8.29
|8531.05
|1339
|2006.04.06 07:26
|buy
|670
|0.10
|1.5814
|1.5733
|1.5824
|1340
|2006.04.06 07:49
|buy
|671
|0.30
|1.5792
|1.5731
|1.5802
|1341
|2006.04.06 08:22
|t/p
|671
|0.30
|1.5802
|1.5731
|1.5802
|24.85
|8555.90
|1342
|2006.04.06 08:22
|close
|670
|0.10
|1.5802
|1.5733
|1.5824
|-9.94
|8545.96
|1343
|2006.04.06 08:22
|buy
|672
|0.10
|1.5803
|1.5722
|1.5813
|1344
|2006.04.06 08:27
|buy
|673
|0.30
|1.5783
|1.5722
|1.5793
|1345
|2006.04.06 08:44
|t/p
|673
|0.30
|1.5793
|1.5722
|1.5793
|24.85
|8570.81
|1346
|2006.04.06 08:44
|close
|672
|0.10
|1.5793
|1.5722
|1.5813
|-8.28
|8562.53
|1347
|2006.04.06 08:44
|buy
|674
|0.10
|1.5794
|1.5713
|1.5804
|1348
|2006.04.06 10:48
|t/p
|674
|0.10
|1.5804
|1.5713
|1.5804
|8.29
|8570.82
|1349
|2006.04.06 10:48
|buy
|675
|0.10
|1.5809
|1.5728
|1.5819
|1350
|2006.04.06 11:18
|buy
|676
|0.30
|1.5786
|1.5725
|1.5796
|1351
|2006.04.06 11:24
|t/p
|676
|0.30
|1.5796
|1.5725
|1.5796
|24.85
|8595.67
|1352
|2006.04.06 11:24
|close
|675
|0.10
|1.5796
|1.5728
|1.5819
|-10.77
|8584.90
|1353
|2006.04.06 11:24
|buy
|677
|0.10
|1.5799
|1.5718
|1.5809
|1354
|2006.04.06 12:37
|buy
|678
|0.30
|1.5779
|1.5718
|1.5789
|1355
|2006.04.06 12:40
|t/p
|678
|0.30
|1.5789
|1.5718
|1.5789
|24.85
|8609.75
|1356
|2006.04.06 12:40
|close
|677
|0.10
|1.5789
|1.5718
|1.5809
|-8.29
|8601.46
|1357
|2006.04.06 12:40
|buy
|679
|0.10
|1.5791
|1.5710
|1.5801
|1358
|2006.04.06 12:48
|buy
|680
|0.30
|1.5768
|1.5707
|1.5778
|1359
|2006.04.06 12:50
|t/p
|680
|0.30
|1.5778
|1.5707
|1.5778
|24.85
|8626.31
|1360
|2006.04.06 12:50
|close
|679
|0.10
|1.5779
|1.5710
|1.5801
|-9.94
|8616.37
|1361
|2006.04.06 12:50
|buy
|681
|0.10
|1.5782
|1.5701
|1.5792
|1362
|2006.04.06 13:00
|buy
|682
|0.30
|1.5762
|1.5701
|1.5772
|1363
|2006.04.06 13:01
|t/p
|682
|0.30
|1.5772
|1.5701
|1.5772
|24.84
|8641.21
|1364
|2006.04.06 13:01
|close
|681
|0.10
|1.5772
|1.5701
|1.5792
|-8.28
|8632.93
|1365
|2006.04.06 13:01
|sell
|683
|0.10
|1.5770
|1.5851
|1.5760
|1366
|2006.04.06 13:07
|t/p
|683
|0.10
|1.5760
|1.5851
|1.5760
|8.28
|8641.21
|1367
|2006.04.06 13:07
|sell
|684
|0.10
|1.5756
|1.5837
|1.5746
|1368
|2006.04.06 13:12
|sell
|685
|0.30
|1.5777
|1.5838
|1.5767
|1369
|2006.04.06 13:12
|t/p
|685
|0.30
|1.5767
|1.5838
|1.5767
|24.84
|8666.05
|1370
|2006.04.06 13:12
|close
|684
|0.10
|1.5767
|1.5837
|1.5746
|-9.10
|8656.95
|1371
|2006.04.06 13:12
|sell
|686
|0.10
|1.5766
|1.5847
|1.5756
|1372
|2006.04.06 23:17
|t/p
|686
|0.10
|1.5756
|1.5847
|1.5756
|8.28
|8665.23
|1373
|2006.04.06 23:17
|sell
|687
|0.10
|1.5751
|1.5832
|1.5741
|1374
|2006.04.07 00:00
|sell
|688
|0.30
|1.5772
|1.5833
|1.5762
|1375
|2006.04.07 00:03
|t/p
|688
|0.30
|1.5762
|1.5833
|1.5762
|24.84
|8690.07
|1376
|2006.04.07 00:03
|close
|687
|0.10
|1.5760
|1.5832
|1.5741
|-8.12
|8681.95
|1377
|2006.04.07 00:03
|sell
|689
|0.10
|1.5758
|1.5839
|1.5748
|1378
|2006.04.07 04:10
|sell
|690
|0.30
|1.5779
|1.5840
|1.5769
|1379
|2006.04.07 04:36
|t/p
|690
|0.30
|1.5769
|1.5840
|1.5769
|24.84
|8706.79
|1380
|2006.04.07 04:36
|close
|689
|0.10
|1.5769
|1.5839
|1.5748
|-9.11
|8697.68
|1381
|2006.04.07 04:36
|buy
|691
|0.10
|1.5772
|1.5691
|1.5782
|1382
|2006.04.07 07:15
|buy
|692
|0.30
|1.5751
|1.5690
|1.5761
|1383
|2006.04.07 07:24
|t/p
|692
|0.30
|1.5761
|1.5690
|1.5761
|24.85
|8722.53
|1384
|2006.04.07 07:24
|close
|691
|0.10
|1.5762
|1.5691
|1.5782
|-8.28
|8714.25
|1385
|2006.04.07 07:24
|sell
|693
|0.10
|1.5760
|1.5841
|1.5750
|1386
|2006.04.07 12:33
|t/p
|693
|0.10
|1.5750
|1.5841
|1.5750
|8.28
|8722.53
|1387
|2006.04.07 12:33
|sell
|694
|0.10
|1.5746
|1.5827
|1.5736
|1388
|2006.04.07 12:42
|sell
|695
|0.30
|1.5766
|1.5827
|1.5756
|1389
|2006.04.07 13:00
|t/p
|695
|0.30
|1.5756
|1.5827
|1.5756
|24.84
|8747.37
|1390
|2006.04.07 13:00
|close
|694
|0.10
|1.5756
|1.5827
|1.5736
|-8.28
|8739.09
|1391
|2006.04.07 13:00
|sell
|696
|0.10
|1.5753
|1.5834
|1.5743
|1392
|2006.04.07 13:30
|sell
|697
|0.30
|1.5773
|1.5834
|1.5763
|1393
|2006.04.07 13:40
|t/p
|697
|0.30
|1.5763
|1.5834
|1.5763
|24.84
|8763.93
|1394
|2006.04.07 13:40
|close
|696
|0.10
|1.5762
|1.5834
|1.5743
|-7.45
|8756.48
|1395
|2006.04.07 13:40
|sell
|698
|0.10
|1.5760
|1.5841
|1.5750
|1396
|2006.04.07 15:23
|sell
|699
|0.30
|1.5780
|1.5841
|1.5770
|1397
|2006.04.07 15:35
|t/p
|699
|0.30
|1.5770
|1.5841
|1.5770
|24.84
|8781.32
|1398
|2006.04.07 15:35
|close
|698
|0.10
|1.5770
|1.5841
|1.5750
|-8.28
|8773.04
|1399
|2006.04.07 15:35
|buy
|700
|0.10
|1.5769
|1.5688
|1.5779
|1400
|2006.04.07 16:01
|t/p
|700
|0.10
|1.5779
|1.5688
|1.5779
|8.28
|8781.32
|1401
|2006.04.07 16:01
|buy
|701
|0.10
|1.5783
|1.5702
|1.5793
|1402
|2006.04.07 17:32
|buy
|702
|0.30
|1.5762
|1.5701
|1.5772
|1403
|2006.04.07 18:13
|t/p
|702
|0.30
|1.5772
|1.5701
|1.5772
|24.84
|8806.16
|1404
|2006.04.07 18:13
|close
|701
|0.10
|1.5772
|1.5702
|1.5793
|-9.11
|8797.05
|1405
|2006.04.07 18:13
|sell
|703
|0.10
|1.5770
|1.5851
|1.5760
|1406
|2006.04.07 18:22
|t/p
|703
|0.10
|1.5760
|1.5851
|1.5760
|8.28
|8805.33
|1407
|2006.04.07 18:22
|sell
|704
|0.10
|1.5756
|1.5837
|1.5746
|1408
|2006.04.07 18:59
|t/p
|704
|0.10
|1.5746
|1.5837
|1.5746
|8.28
|8813.61
|1409
|2006.04.07 18:59
|sell
|705
|0.10
|1.5742
|1.5823
|1.5732
|1410
|2006.04.07 21:30
|t/p
|705
|0.10
|1.5732
|1.5823
|1.5732
|8.28
|8821.89
|1411
|2006.04.07 21:30
|sell
|706
|0.10
|1.5727
|1.5808
|1.5717
|1412
|2006.04.09 22:00
|sell
|707
|0.30
|1.5747
|1.5808
|1.5737
|1413
|2006.04.10 06:37
|t/p
|707
|0.30
|1.5737
|1.5808
|1.5737
|22.83
|8844.72
|1414
|2006.04.10 06:37
|close
|706
|0.10
|1.5737
|1.5808
|1.5717
|-8.95
|8835.77
|1415
|2006.04.10 06:37
|buy
|708
|0.10
|1.5738
|1.5657
|1.5748
|1416
|2006.04.10 08:42
|t/p
|708
|0.10
|1.5748
|1.5657
|1.5748
|8.28
|8844.05
|1417
|2006.04.10 08:42
|buy
|709
|0.10
|1.5753
|1.5672
|1.5763
|1418
|2006.04.10 12:14
|t/p
|709
|0.10
|1.5763
|1.5672
|1.5763
|8.29
|8852.34
|1419
|2006.04.10 12:14
|buy
|710
|0.10
|1.5767
|1.5686
|1.5777
|1420
|2006.04.10 15:42
|t/p
|710
|0.10
|1.5777
|1.5686
|1.5777
|8.28
|8860.62
|1421
|2006.04.10 15:42
|buy
|711
|0.10
|1.5781
|1.5700
|1.5791
|1422
|2006.04.11 14:41
|buy
|712
|0.30
|1.5761
|1.5700
|1.5771
|1423
|2006.04.12 05:01
|t/p
|712
|0.30
|1.5771
|1.5700
|1.5771
|26.37
|8886.99
|1424
|2006.04.12 05:01
|close
|711
|0.10
|1.5773
|1.5700
|1.5791
|-5.62
|8881.37
|1425
|2006.04.12 05:01
|buy
|713
|0.10
|1.5776
|1.5695
|1.5786
|1426
|2006.04.12 06:21
|buy
|714
|0.30
|1.5756
|1.5695
|1.5766
|1427
|2006.04.12 09:00
|buy
|715
|0.90
|1.5736
|1.5695
|1.5746
|1428
|2006.04.12 13:39
|t/p
|715
|0.90
|1.5746
|1.5695
|1.5746
|74.54
|8955.91
|1429
|2006.04.12 13:39
|close
|714
|0.30
|1.5746
|1.5695
|1.5766
|-24.85
|8931.06
|1430
|2006.04.12 13:39
|close
|713
|0.10
|1.5744
|1.5695
|1.5786
|-26.50
|8904.56
|1431
|2006.04.12 13:39
|buy
|716
|0.10
|1.5749
|1.5668
|1.5759
|1432
|2006.04.12 15:34
|buy
|717
|0.30
|1.5729
|1.5668
|1.5739
|1433
|2006.04.12 15:45
|t/p
|717
|0.30
|1.5739
|1.5668
|1.5739
|24.85
|8929.41
|1434
|2006.04.12 15:45
|close
|716
|0.10
|1.5739
|1.5668
|1.5759
|-8.28
|8921.13
|1435
|2006.04.12 15:45
|sell
|718
|0.10
|1.5736
|1.5817
|1.5726
|1436
|2006.04.12 18:03
|t/p
|718
|0.10
|1.5726
|1.5817
|1.5726
|8.28
|8929.41
|1437
|2006.04.12 18:03
|sell
|719
|0.10
|1.5722
|1.5803
|1.5712
|1438
|2006.04.13 00:01
|t/p
|719
|0.10
|1.5712
|1.5803
|1.5712
|6.27
|8935.68
|1439
|2006.04.13 00:01
|sell
|720
|0.10
|1.5708
|1.5789
|1.5698
|1440
|2006.04.13 06:39
|sell
|721
|0.30
|1.5728
|1.5789
|1.5718
|1441
|2006.04.13 06:44
|t/p
|721
|0.30
|1.5718
|1.5789
|1.5718
|24.85
|8960.53
|1442
|2006.04.13 06:44
|close
|720
|0.10
|1.5715
|1.5789
|1.5698
|-5.80
|8954.73
|1443
|2006.04.13 06:44
|buy
|722
|0.10
|1.5716
|1.5635
|1.5726
|1444
|2006.04.13 06:54
|t/p
|722
|0.10
|1.5726
|1.5635
|1.5726
|8.28
|8963.01
|1445
|2006.04.13 06:54
|buy
|723
|0.10
|1.5731
|1.5650
|1.5741
|1446
|2006.04.13 07:40
|buy
|724
|0.30
|1.5710
|1.5649
|1.5720
|1447
|2006.04.13 07:44
|t/p
|724
|0.30
|1.5720
|1.5649
|1.5720
|24.85
|8987.86
|1448
|2006.04.13 07:44
|close
|723
|0.10
|1.5720
|1.5650
|1.5741
|-9.11
|8978.75
|1449
|2006.04.13 07:44
|buy
|725
|0.10
|1.5722
|1.5641
|1.5732
|1450
|2006.04.13 09:00
|buy
|726
|0.30
|1.5700
|1.5639
|1.5710
|1451
|2006.04.13 09:10
|t/p
|726
|0.30
|1.5710
|1.5639
|1.5710
|24.85
|9003.60
|1452
|2006.04.13 09:10
|close
|725
|0.10
|1.5710
|1.5641
|1.5732
|-9.94
|8993.66
|1453
|2006.04.13 09:10
|sell
|727
|0.10
|1.5709
|1.5790
|1.5699
|1454
|2006.04.13 11:54
|t/p
|727
|0.10
|1.5699
|1.5790
|1.5699
|8.28
|9001.94
|1455
|2006.04.13 11:54
|sell
|728
|0.10
|1.5695
|1.5776
|1.5685
|1456
|2006.04.13 12:37
|sell
|729
|0.30
|1.5715
|1.5776
|1.5705
|1457
|2006.04.13 12:40
|t/p
|729
|0.30
|1.5705
|1.5776
|1.5705
|24.84
|9026.78
|1458
|2006.04.13 12:40
|close
|728
|0.10
|1.5705
|1.5776
|1.5685
|-8.28
|9018.50
|1459
|2006.04.13 12:40
|sell
|730
|0.10
|1.5702
|1.5783
|1.5692
|1460
|2006.04.13 14:32
|sell
|731
|0.30
|1.5722
|1.5783
|1.5712
|1461
|2006.04.13 15:01
|t/p
|731
|0.30
|1.5712
|1.5783
|1.5712
|24.84
|9043.34
|1462
|2006.04.13 15:01
|close
|730
|0.10
|1.5712
|1.5783
|1.5692
|-8.28
|9035.06
|1463
|2006.04.13 15:01
|buy
|732
|0.10
|1.5714
|1.5633
|1.5724
|1464
|2006.04.13 15:27
|t/p
|732
|0.10
|1.5724
|1.5633
|1.5724
|8.28
|9043.34
|1465
|2006.04.13 15:27
|buy
|733
|0.10
|1.5728
|1.5647
|1.5738
|1466
|2006.04.13 15:57
|buy
|734
|0.30
|1.5708
|1.5647
|1.5718
|1467
|2006.04.13 16:01
|t/p
|734
|0.30
|1.5718
|1.5647
|1.5718
|24.85
|9068.19
|1468
|2006.04.13 16:01
|close
|733
|0.10
|1.5718
|1.5647
|1.5738
|-8.29
|9059.90
|1469
|2006.04.13 16:01
|buy
|735
|0.10
|1.5719
|1.5638
|1.5729
|1470
|2006.04.14 03:04
|t/p
|735
|0.10
|1.5729
|1.5638
|1.5729
|8.79
|9068.68
|1471
|2006.04.14 03:04
|buy
|736
|0.10
|1.5733
|1.5652
|1.5743
|1472
|2006.04.14 05:47
|buy
|737
|0.30
|1.5712
|1.5651
|1.5722
|1473
|2006.04.14 05:47
|t/p
|737
|0.30
|1.5722
|1.5651
|1.5722
|24.85
|9093.53
|1474
|2006.04.14 05:47
|close
|736
|0.10
|1.5722
|1.5652
|1.5743
|-9.11
|9084.42
|1475
|2006.04.14 05:47
|buy
|738
|0.10
|1.5723
|1.5642
|1.5733
|1476
|2006.04.14 13:51
|t/p
|738
|0.10
|1.5733
|1.5642
|1.5733
|8.28
|9092.70
|1477
|2006.04.14 13:51
|buy
|739
|0.10
|1.5737
|1.5656
|1.5747
|1478
|2006.04.17 00:31
|buy
|740
|0.30
|1.5716
|1.5655
|1.5726
|1479
|2006.04.17 01:08
|t/p
|740
|0.30
|1.5726
|1.5655
|1.5726
|24.85
|9117.55
|1480
|2006.04.17 01:08
|close
|739
|0.10
|1.5726
|1.5656
|1.5747
|-8.60
|9108.95
|1481
|2006.04.17 01:08
|sell
|741
|0.10
|1.5725
|1.5806
|1.5715
|1482
|2006.04.17 10:17
|t/p
|741
|0.10
|1.5715
|1.5806
|1.5715
|8.28
|9117.23
|1483
|2006.04.17 10:17
|sell
|742
|0.10
|1.5709
|1.5790
|1.5699
|1484
|2006.04.17 12:29
|t/p
|742
|0.10
|1.5699
|1.5790
|1.5699
|8.28
|9125.51
|1485
|2006.04.17 12:29
|sell
|743
|0.10
|1.5695
|1.5776
|1.5685
|1486
|2006.04.17 13:44
|t/p
|743
|0.10
|1.5685
|1.5776
|1.5685
|8.28
|9133.79
|1487
|2006.04.17 13:44
|sell
|744
|0.10
|1.5681
|1.5762
|1.5671
|1488
|2006.04.17 14:48
|t/p
|744
|0.10
|1.5671
|1.5762
|1.5671
|8.28
|9142.07
|1489
|2006.04.17 14:48
|sell
|745
|0.10
|1.5667
|1.5748
|1.5657
|1490
|2006.04.17 18:58
|sell
|746
|0.30
|1.5687
|1.5748
|1.5677
|1491
|2006.04.17 20:14
|t/p
|746
|0.30
|1.5677
|1.5748
|1.5677
|24.84
|9166.91
|1492
|2006.04.17 20:14
|close
|745
|0.10
|1.5677
|1.5748
|1.5657
|-8.28
|9158.63
|1493
|2006.04.17 20:14
|sell
|747
|0.10
|1.5672
|1.5753
|1.5662
|1494
|2006.04.18 08:49
|t/p
|747
|0.10
|1.5662
|1.5753
|1.5662
|7.61
|9166.24
|1495
|2006.04.18 08:49
|sell
|748
|0.10
|1.5657
|1.5738
|1.5647
|1496
|2006.04.18 09:19
|t/p
|748
|0.10
|1.5647
|1.5738
|1.5647
|8.28
|9174.52
|1497
|2006.04.18 09:19
|sell
|749
|0.10
|1.5643
|1.5724
|1.5633
|1498
|2006.04.18 15:07
|sell
|750
|0.30
|1.5664
|1.5725
|1.5654
|1499
|2006.04.19 01:02
|sell
|751
|0.90
|1.5685
|1.5726
|1.5675
|1500
|2006.04.19 01:07
|t/p
|751
|0.90
|1.5675
|1.5726
|1.5675
|74.52
|9249.04
|1501
|2006.04.19 01:07
|close
|750
|0.30
|1.5672
|1.5725
|1.5654
|-21.88
|9227.16
|1502
|2006.04.19 01:07
|close
|749
|0.10
|1.5674
|1.5724
|1.5633
|-26.34
|9200.82
|1503
|2006.04.19 01:08
|buy
|752
|0.10
|1.5673
|1.5592
|1.5683
|1504
|2006.04.19 03:07
|t/p
|752
|0.10
|1.5683
|1.5592
|1.5683
|8.28
|9209.10
|1505
|2006.04.19 03:07
|buy
|753
|0.10
|1.5687
|1.5606
|1.5697
|1506
|2006.04.19 06:46
|buy
|754
|0.30
|1.5667
|1.5606
|1.5677
|1507
|2006.04.19 07:18
|t/p
|754
|0.30
|1.5677
|1.5606
|1.5677
|24.85
|9233.95
|1508
|2006.04.19 07:18
|close
|753
|0.10
|1.5678
|1.5606
|1.5697
|-7.46
|9226.49
|1509
|2006.04.19 07:18
|sell
|755
|0.10
|1.5676
|1.5757
|1.5666
|1510
|2006.04.19 11:13
|sell
|756
|0.30
|1.5696
|1.5757
|1.5686
|1511
|2006.04.19 11:19
|t/p
|756
|0.30
|1.5686
|1.5757
|1.5686
|24.85
|9251.34
|1512
|2006.04.19 11:19
|close
|755
|0.10
|1.5683
|1.5757
|1.5666
|-5.80
|9245.54
|1513
|2006.04.19 11:19
|buy
|757
|0.10
|1.5685
|1.5604
|1.5695
|1514
|2006.04.19 11:47
|t/p
|757
|0.10
|1.5695
|1.5604
|1.5695
|8.28
|9253.82
|1515
|2006.04.19 11:47
|buy
|758
|0.10
|1.5699
|1.5618
|1.5709
|1516
|2006.04.19 13:21
|buy
|759
|0.30
|1.5677
|1.5616
|1.5687
|1517
|2006.04.19 13:23
|t/p
|759
|0.30
|1.5687
|1.5616
|1.5687
|24.85
|9278.67
|1518
|2006.04.19 13:23
|close
|758
|0.10
|1.5687
|1.5618
|1.5709
|-9.94
|9268.73
|1519
|2006.04.19 13:23
|buy
|760
|0.10
|1.5690
|1.5609
|1.5700
|1520
|2006.04.20 06:50
|t/p
|760
|0.10
|1.5700
|1.5609
|1.5700
|9.79
|9278.52
|1521
|2006.04.20 06:50
|sell
|761
|0.10
|1.5700
|1.5781
|1.5690
|1522
|2006.04.20 10:42
|sell
|762
|0.30
|1.5721
|1.5782
|1.5711
|1523
|2006.04.20 13:29
|sell
|763
|0.90
|1.5744
|1.5785
|1.5734
|1524
|2006.04.20 13:29
|t/p
|763
|0.90
|1.5734
|1.5785
|1.5734
|74.52
|9353.04
|1525
|2006.04.20 13:29
|close
|762
|0.30
|1.5734
|1.5782
|1.5711
|-32.29
|9320.75
|1526
|2006.04.20 13:29
|close
|761
|0.10
|1.5736
|1.5781
|1.5690
|-29.81
|9290.94
|1527
|2006.04.20 13:29
|buy
|764
|0.10
|1.5737
|1.5656
|1.5747
|1528
|2006.04.20 14:49
|t/p
|764
|0.10
|1.5747
|1.5656
|1.5747
|8.28
|9299.22
|1529
|2006.04.20 14:49
|buy
|765
|0.10
|1.5752
|1.5671
|1.5762
|1530
|2006.04.21 06:27
|buy
|766
|0.30
|1.5732
|1.5671
|1.5742
|1531
|2006.04.21 08:09
|t/p
|766
|0.30
|1.5742
|1.5671
|1.5742
|24.85
|9324.07
|1532
|2006.04.21 08:09
|close
|765
|0.10
|1.5742
|1.5671
|1.5762
|-7.78
|9316.29
|1533
|2006.04.21 08:09
|sell
|767
|0.10
|1.5738
|1.5819
|1.5728
|1534
|2006.04.21 08:54
|sell
|768
|0.30
|1.5758
|1.5819
|1.5748
|1535
|2006.04.21 09:05
|t/p
|768
|0.30
|1.5748
|1.5819
|1.5748
|24.84
|9341.13
|1536
|2006.04.21 09:05
|close
|767
|0.10
|1.5748
|1.5819
|1.5728
|-8.28
|9332.85
|1537
|2006.04.21 09:05
|buy
|769
|0.10
|1.5749
|1.5668
|1.5759
|1538
|2006.04.21 09:15
|t/p
|769
|0.10
|1.5759
|1.5668
|1.5759
|8.28
|9341.13
|1539
|2006.04.21 09:15
|buy
|770
|0.10
|1.5763
|1.5682
|1.5773
|1540
|2006.04.21 14:35
|buy
|771
|0.30
|1.5743
|1.5682
|1.5753
|1541
|2006.04.21 14:43
|t/p
|771
|0.30
|1.5753
|1.5682
|1.5753
|24.85
|9365.98
|1542
|2006.04.21 14:43
|close
|770
|0.10
|1.5753
|1.5682
|1.5773
|-8.29
|9357.69
|1543
|2006.04.21 14:43
|sell
|772
|0.10
|1.5751
|1.5832
|1.5741
|1544
|2006.04.21 14:56
|t/p
|772
|0.10
|1.5741
|1.5832
|1.5741
|8.28
|9365.97
|1545
|2006.04.21 14:56
|sell
|773
|0.10
|1.5733
|1.5814
|1.5723
|1546
|2006.04.21 18:28
|sell
|774
|0.30
|1.5753
|1.5814
|1.5743
|1547
|2006.04.21 18:39
|t/p
|774
|0.30
|1.5743
|1.5814
|1.5743
|24.84
|9390.81
|1548
|2006.04.21 18:39
|close
|773
|0.10
|1.5741
|1.5814
|1.5723
|-6.63
|9384.18
|1549
|2006.04.21 18:40
|sell
|775
|0.10
|1.5743
|1.5824
|1.5733
|1550
|2006.04.23 22:00
|t/p
|775
|0.10
|1.5733
|1.5824
|1.5733
|8.28
|9392.46
|1551
|2006.04.23 22:00
|sell
|776
|0.10
|1.5726
|1.5807
|1.5716
|1552
|2006.04.24 09:04
|t/p
|776
|0.10
|1.5716
|1.5807
|1.5716
|7.61
|9400.07
|1553
|2006.04.24 09:04
|sell
|777
|0.10
|1.5711
|1.5792
|1.5701
|1554
|2006.04.24 10:05
|sell
|778
|0.30
|1.5731
|1.5792
|1.5721
|1555
|2006.04.24 10:35
|t/p
|778
|0.30
|1.5721
|1.5792
|1.5721
|24.84
|9424.91
|1556
|2006.04.24 10:35
|close
|777
|0.10
|1.5721
|1.5792
|1.5701
|-8.28
|9416.63
|1557
|2006.04.24 10:35
|sell
|779
|0.10
|1.5719
|1.5800
|1.5709
|1558
|2006.04.24 11:20
|t/p
|779
|0.10
|1.5709
|1.5800
|1.5709
|8.28
|9424.91
|1559
|2006.04.24 11:20
|sell
|780
|0.10
|1.5704
|1.5785
|1.5694
|1560
|2006.04.24 11:29
|sell
|781
|0.30
|1.5724
|1.5785
|1.5714
|1561
|2006.04.24 11:36
|t/p
|781
|0.30
|1.5714
|1.5785
|1.5714
|24.84
|9449.75
|1562
|2006.04.24 11:36
|close
|780
|0.10
|1.5714
|1.5785
|1.5694
|-8.28
|9441.47
|1563
|2006.04.24 11:36
|sell
|782
|0.10
|1.5711
|1.5792
|1.5701
|1564
|2006.04.25 06:44
|sell
|783
|0.30
|1.5732
|1.5793
|1.5722
|1565
|2006.04.25 13:38
|t/p
|783
|0.30
|1.5722
|1.5793
|1.5722
|24.84
|9466.31
|1566
|2006.04.25 13:38
|close
|782
|0.10
|1.5722
|1.5792
|1.5701
|-9.77
|9456.54
|1567
|2006.04.25 13:38
|buy
|784
|0.10
|1.5723
|1.5642
|1.5733
|1568
|2006.04.25 13:47
|t/p
|784
|0.10
|1.5733
|1.5642
|1.5733
|8.28
|9464.82
|1569
|2006.04.25 13:47
|buy
|785
|0.10
|1.5737
|1.5656
|1.5747
|1570
|2006.04.25 14:22
|t/p
|785
|0.10
|1.5747
|1.5656
|1.5747
|8.28
|9473.10
|1571
|2006.04.25 14:22
|sell
|786
|0.10
|1.5748
|1.5829
|1.5738
|1572
|2006.04.25 14:37
|t/p
|786
|0.10
|1.5738
|1.5829
|1.5738
|8.28
|9481.38
|1573
|2006.04.25 14:37
|sell
|787
|0.10
|1.5734
|1.5815
|1.5724
|1574
|2006.04.25 15:03
|sell
|788
|0.30
|1.5755
|1.5816
|1.5745
|1575
|2006.04.25 15:39
|t/p
|788
|0.30
|1.5745
|1.5816
|1.5745
|24.84
|9506.22
|1576
|2006.04.25 15:39
|close
|787
|0.10
|1.5745
|1.5815
|1.5724
|-9.11
|9497.11
|1577
|2006.04.25 15:39
|buy
|789
|0.10
|1.5750
|1.5669
|1.5760
|1578
|2006.04.25 19:03
|t/p
|789
|0.10
|1.5760
|1.5669
|1.5760
|8.28
|9505.39
|1579
|2006.04.25 19:03
|buy
|790
|0.10
|1.5764
|1.5683
|1.5774
|1580
|2006.04.26 06:13
|t/p
|790
|0.10
|1.5774
|1.5683
|1.5774
|8.79
|9514.17
|1581
|2006.04.26 06:13
|sell
|791
|0.10
|1.5775
|1.5856
|1.5765
|1582
|2006.04.26 06:30
|t/p
|791
|0.10
|1.5765
|1.5856
|1.5765
|8.28
|9522.45
|1583
|2006.04.26 06:30
|sell
|792
|0.10
|1.5760
|1.5841
|1.5750
|1584
|2006.04.26 08:41
|sell
|793
|0.30
|1.5780
|1.5841
|1.5770
|1585
|2006.04.26 08:44
|t/p
|793
|0.30
|1.5770
|1.5841
|1.5770
|24.84
|9547.29
|1586
|2006.04.26 08:44
|close
|792
|0.10
|1.5770
|1.5841
|1.5750
|-8.28
|9539.01
|1587
|2006.04.26 08:44
|sell
|794
|0.10
|1.5770
|1.5851
|1.5760
|1588
|2006.04.26 12:44
|sell
|795
|0.30
|1.5790
|1.5851
|1.5780
|1589
|2006.04.26 12:47
|t/p
|795
|0.30
|1.5780
|1.5851
|1.5780
|24.84
|9563.85
|1590
|2006.04.26 12:47
|close
|794
|0.10
|1.5780
|1.5851
|1.5760
|-8.28
|9555.57
|1591
|2006.04.26 12:47
|buy
|796
|0.10
|1.5781
|1.5700
|1.5791
|1592
|2006.04.26 12:55
|t/p
|796
|0.10
|1.5791
|1.5700
|1.5791
|8.28
|9563.85
|1593
|2006.04.26 12:55
|buy
|797
|0.10
|1.5798
|1.5717
|1.5808
|1594
|2006.04.26 16:15
|t/p
|797
|0.10
|1.5808
|1.5717
|1.5808
|8.28
|9572.13
|1595
|2006.04.26 16:15
|buy
|798
|0.10
|1.5813
|1.5732
|1.5823
|1596
|2006.04.26 20:02
|t/p
|798
|0.10
|1.5823
|1.5732
|1.5823
|8.28
|9580.41
|1597
|2006.04.26 20:02
|buy
|799
|0.10
|1.5828
|1.5747
|1.5838
|1598
|2006.04.27 08:13
|buy
|800
|0.30
|1.5808
|1.5747
|1.5818
|1599
|2006.04.27 10:41
|t/p
|800
|0.30
|1.5818
|1.5747
|1.5818
|24.85
|9605.26
|1600
|2006.04.27 10:41
|close
|799
|0.10
|1.5818
|1.5747
|1.5838
|-6.77
|9598.49
|1601
|2006.04.27 10:41
|sell
|801
|0.10
|1.5816
|1.5897
|1.5806
|1602
|2006.04.27 13:41
|t/p
|801
|0.10
|1.5806
|1.5897
|1.5806
|8.28
|9606.77
|1603
|2006.04.27 13:41
|sell
|802
|0.10
|1.5802
|1.5883
|1.5792
|1604
|2006.04.27 14:31
|t/p
|802
|0.10
|1.5792
|1.5883
|1.5792
|8.28
|9615.05
|1605
|2006.04.27 14:31
|sell
|803
|0.10
|1.5786
|1.5867
|1.5776
|1606
|2006.04.27 16:41
|t/p
|803
|0.10
|1.5776
|1.5867
|1.5776
|8.28
|9623.33
|1607
|2006.04.27 16:41
|sell
|804
|0.10
|1.5772
|1.5853
|1.5762
|1608
|2006.04.27 18:24
|sell
|805
|0.30
|1.5795
|1.5856
|1.5785
|1609
|2006.04.27 20:41
|t/p
|805
|0.30
|1.5785
|1.5856
|1.5785
|24.84
|9648.17
|1610
|2006.04.27 20:41
|close
|804
|0.10
|1.5784
|1.5853
|1.5762
|-9.94
|9638.23
|1611
|2006.04.27 20:41
|sell
|806
|0.10
|1.5782
|1.5863
|1.5772
|1612
|2006.04.28 06:28
|sell
|807
|0.30
|1.5802
|1.5863
|1.5792
|1613
|2006.04.28 06:49
|t/p
|807
|0.30
|1.5792
|1.5863
|1.5792
|24.84
|9663.07
|1614
|2006.04.28 06:49
|close
|806
|0.10
|1.5792
|1.5863
|1.5772
|-8.96
|9654.11
|1615
|2006.04.28 06:49
|buy
|808
|0.10
|1.5794
|1.5713
|1.5804
|1616
|2006.04.28 07:05
|t/p
|808
|0.10
|1.5804
|1.5713
|1.5804
|8.29
|9662.40
|1617
|2006.04.28 07:05
|buy
|809
|0.10
|1.5808
|1.5727
|1.5818
|1618
|2006.04.28 07:25
|buy
|810
|0.30
|1.5788
|1.5727
|1.5798
|1619
|2006.04.28 07:58
|buy
|811
|0.90
|1.5768
|1.5727
|1.5778
|1620
|2006.04.28 08:48
|buy
|812
|2.70
|1.5746
|1.5725
|1.5756
|1621
|2006.04.28 09:19
|s/l
|809
|0.10
|1.5727
|1.5727
|1.5818
|-67.09
|9595.31
|1622
|2006.04.28 09:19
|s/l
|810
|0.30
|1.5727
|1.5727
|1.5798
|-151.58
|9443.73
|1623
|2006.04.28 09:19
|s/l
|811
|0.90
|1.5727
|1.5727
|1.5778
|-305.64
|9138.09
|1624
|2006.04.28 09:19
|close
|812
|2.70
|1.5727
|1.5725
|1.5756
|-424.92
|8713.17
|1625
|2006.04.28 09:19
|sell
|813
|0.10
|1.5725
|1.5806
|1.5715
|1626
|2006.04.28 09:31
|t/p
|813
|0.10
|1.5715
|1.5806
|1.5715
|8.28
|8721.45
|1627
|2006.04.28 09:31
|sell
|814
|0.10
|1.5709
|1.5790
|1.5699
|1628
|2006.04.28 09:32
|t/p
|814
|0.10
|1.5699
|1.5790
|1.5699
|8.28
|8729.73
|1629
|2006.04.28 09:32
|sell
|815
|0.10
|1.5693
|1.5774
|1.5683
|1630
|2006.04.28 09:34
|sell
|816
|0.30
|1.5715
|1.5776
|1.5705
|1631
|2006.04.28 11:43
|t/p
|816
|0.30
|1.5705
|1.5776
|1.5705
|24.84
|8754.57
|1632
|2006.04.28 11:43
|close
|815
|0.10
|1.5704
|1.5774
|1.5683
|-9.11
|8745.46
|1633
|2006.04.28 11:43
|sell
|817
|0.10
|1.5702
|1.5783
|1.5692
|1634
|2006.04.28 13:42
|t/p
|817
|0.10
|1.5692
|1.5783
|1.5692
|8.28
|8753.74
|1635
|2006.04.28 13:42
|sell
|818
|0.10
|1.5687
|1.5768
|1.5677
|1636
|2006.04.28 13:52
|t/p
|818
|0.10
|1.5677
|1.5768
|1.5677
|8.28
|8762.02
|1637
|2006.04.28 13:52
|sell
|819
|0.10
|1.5672
|1.5753
|1.5662
|1638
|2006.04.28 15:06
|t/p
|819
|0.10
|1.5662
|1.5753
|1.5662
|8.28
|8770.30
|1639
|2006.04.28 15:06
|sell
|820
|0.10
|1.5654
|1.5735
|1.5644
|1640
|2006.04.28 15:32
|sell
|821
|0.30
|1.5674
|1.5735
|1.5664
|1641
|2006.04.28 16:39
|t/p
|821
|0.30
|1.5664
|1.5735
|1.5664
|24.84
|8795.14
|1642
|2006.04.28 16:39
|close
|820
|0.10
|1.5663
|1.5735
|1.5644
|-7.45
|8787.69
|1643
|2006.04.28 16:39
|sell
|822
|0.10
|1.5660
|1.5741
|1.5650
|1644
|2006.04.28 20:00
|t/p
|822
|0.10
|1.5650
|1.5741
|1.5650
|8.28
|8795.97
|1645
|2006.04.28 20:00
|sell
|823
|0.10
|1.5643
|1.5724
|1.5633
|1646
|2006.05.01 06:53
|sell
|824
|0.30
|1.5663
|1.5724
|1.5653
|1647
|2006.05.01 07:11
|t/p
|824
|0.30
|1.5653
|1.5724
|1.5653
|24.84
|8820.81
|1648
|2006.05.01 07:11
|close
|823
|0.10
|1.5653
|1.5724
|1.5633
|-8.95
|8811.86
|1649
|2006.05.01 07:11
|buy
|825
|0.10
|1.5656
|1.5575
|1.5666
|1650
|2006.05.01 11:32
|buy
|826
|0.30
|1.5636
|1.5575
|1.5646
|1651
|2006.05.01 13:05
|buy
|827
|0.90
|1.5615
|1.5574
|1.5625
|1652
|2006.05.01 13:11
|buy
|828
|2.70
|1.5594
|1.5573
|1.5604
|1653
|2006.05.01 13:13
|t/p
|828
|2.70
|1.5604
|1.5573
|1.5604
|223.64
|9035.50
|1654
|2006.05.01 13:13
|close
|827
|0.90
|1.5606
|1.5574
|1.5625
|-67.09
|8968.41
|1655
|2006.05.01 13:13
|close
|826
|0.30
|1.5604
|1.5575
|1.5646
|-79.52
|8888.89
|1656
|2006.05.01 13:13
|close
|825
|0.10
|1.5605
|1.5575
|1.5666
|-42.24
|8846.65
|1657
|2006.05.01 13:14
|sell
|829
|0.10
|1.5604
|1.5685
|1.5594
|1658
|2006.05.01 16:25
|sell
|830
|0.30
|1.5624
|1.5685
|1.5614
|1659
|2006.05.01 21:26
|t/p
|830
|0.30
|1.5614
|1.5685
|1.5614
|24.84
|8871.49
|1660
|2006.05.01 21:26
|close
|829
|0.10
|1.5614
|1.5685
|1.5594
|-8.28
|8863.21
|1661
|2006.05.01 21:26
|buy
|831
|0.10
|1.5617
|1.5536
|1.5627
|1662
|2006.05.02 02:58
|t/p
|831
|0.10
|1.5627
|1.5536
|1.5627
|8.79
|8871.99
|1663
|2006.05.02 02:58
|buy
|832
|0.10
|1.5631
|1.5550
|1.5641
|1664
|2006.05.02 06:21
|t/p
|832
|0.10
|1.5641
|1.5550
|1.5641
|8.28
|8880.27
|1665
|2006.05.02 06:21
|buy
|833
|0.10
|1.5645
|1.5564
|1.5655
|1666
|2006.05.02 08:41
|buy
|834
|0.30
|1.5624
|1.5563
|1.5634
|1667
|2006.05.02 11:18
|t/p
|834
|0.30
|1.5634
|1.5563
|1.5634
|24.85
|8905.12
|1668
|2006.05.02 11:18
|close
|833
|0.10
|1.5634
|1.5564
|1.5655
|-9.11
|8896.01
|1669
|2006.05.02 11:18
|buy
|835
|0.10
|1.5636
|1.5555
|1.5646
|1670
|2006.05.02 12:19
|buy
|836
|0.30
|1.5616
|1.5555
|1.5626
|1671
|2006.05.02 12:20
|t/p
|836
|0.30
|1.5626
|1.5555
|1.5626
|24.85
|8920.86
|1672
|2006.05.02 12:20
|close
|835
|0.10
|1.5626
|1.5555
|1.5646
|-8.28
|8912.58
|1673
|2006.05.02 12:20
|buy
|837
|0.10
|1.5626
|1.5545
|1.5636
|1674
|2006.05.02 17:04
|buy
|838
|0.30
|1.5606
|1.5545
|1.5616
|1675
|2006.05.02 17:10
|t/p
|838
|0.30
|1.5616
|1.5545
|1.5616
|24.85
|8937.43
|1676
|2006.05.02 17:10
|close
|837
|0.10
|1.5616
|1.5545
|1.5636
|-8.28
|8929.15
|1677
|2006.05.02 17:10
|sell
|839
|0.10
|1.5615
|1.5696
|1.5605
|1678
|2006.05.02 21:24
|t/p
|839
|0.10
|1.5605
|1.5696
|1.5605
|8.28
|8937.43
|1679
|2006.05.02 21:24
|sell
|840
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|1680
|2006.05.03 02:40
|sell
|841
|0.30
|1.5619
|1.5680
|1.5609
|1681
|2006.05.03 02:56
|t/p
|841
|0.30
|1.5609
|1.5680
|1.5609
|24.84
|8962.27
|1682
|2006.05.03 02:56
|close
|840
|0.10
|1.5609
|1.5680
|1.5589
|-8.95
|8953.32
|1683
|2006.05.03 02:56
|buy
|842
|0.10
|1.5610
|1.5529
|1.5620
|1684
|2006.05.03 06:12
|t/p
|842
|0.10
|1.5620
|1.5529
|1.5620
|8.28
|8961.60
|1685
|2006.05.03 06:12
|buy
|843
|0.10
|1.5625
|1.5544
|1.5635
|1686
|2006.05.03 06:18
|buy
|844
|0.30
|1.5605
|1.5544
|1.5615
|1687
|2006.05.03 06:33
|buy
|845
|0.90
|1.5584
|1.5543
|1.5594
|1688
|2006.05.03 07:15
|t/p
|845
|0.90
|1.5594
|1.5543
|1.5594
|74.55
|9036.15
|1689
|2006.05.03 07:15
|close
|844
|0.30
|1.5594
|1.5544
|1.5615
|-27.33
|9008.82
|1690
|2006.05.03 07:15
|close
|843
|0.10
|1.5591
|1.5544
|1.5635
|-28.16
|8980.66
|1691
|2006.05.03 07:15
|sell
|846
|0.10
|1.5592
|1.5673
|1.5582
|1692
|2006.05.03 08:00
|sell
|847
|0.30
|1.5613
|1.5674
|1.5603
|1693
|2006.05.03 09:21
|sell
|848
|0.90
|1.5633
|1.5674
|1.5623
|1694
|2006.05.03 10:53
|t/p
|848
|0.90
|1.5623
|1.5674
|1.5623
|74.52
|9055.18
|1695
|2006.05.03 10:53
|close
|847
|0.30
|1.5623
|1.5674
|1.5603
|-24.84
|9030.34
|1696
|2006.05.03 10:53
|close
|846
|0.10
|1.5626
|1.5673
|1.5582
|-28.15
|9002.19
|1697
|2006.05.03 10:53
|buy
|849
|0.10
|1.5628
|1.5547
|1.5638
|1698
|2006.05.03 15:05
|buy
|850
|0.30
|1.5608
|1.5547
|1.5618
|1699
|2006.05.03 15:05
|t/p
|850
|0.30
|1.5618
|1.5547
|1.5618
|24.85
|9027.04
|1700
|2006.05.03 15:05
|close
|849
|0.10
|1.5618
|1.5547
|1.5638
|-8.29
|9018.75
|1701
|2006.05.03 15:05
|sell
|851
|0.10
|1.5617
|1.5698
|1.5607
|1702
|2006.05.03 15:17
|t/p
|851
|0.10
|1.5607
|1.5698
|1.5607
|8.28
|9027.03
|1703
|2006.05.03 15:17
|sell
|852
|0.10
|1.5603
|1.5684
|1.5593
|1704
|2006.05.03 21:20
|sell
|853
|0.30
|1.5623
|1.5684
|1.5613
|1705
|2006.05.04 06:39
|sell
|854
|0.90
|1.5645
|1.5686
|1.5635
|1706
|2006.05.04 07:11
|t/p
|854
|0.90
|1.5635
|1.5686
|1.5635
|74.52
|9101.55
|1707
|2006.05.04 07:11
|close
|853
|0.30
|1.5634
|1.5684
|1.5613
|-33.35
|9068.20
|1708
|2006.05.04 07:11
|close
|852
|0.10
|1.5636
|1.5684
|1.5593
|-29.33
|9038.87
|1709
|2006.05.04 07:11
|buy
|855
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|1710
|2006.05.04 07:43
|buy
|856
|0.30
|1.5614
|1.5553
|1.5624
|1711
|2006.05.04 08:08
|t/p
|856
|0.30
|1.5624
|1.5553
|1.5624
|24.85
|9063.72
|1712
|2006.05.04 08:08
|close
|855
|0.10
|1.5624
|1.5554
|1.5645
|-9.12
|9054.60
|1713
|2006.05.04 08:08
|sell
|857
|0.10
|1.5622
|1.5703
|1.5612
|1714
|2006.05.04 08:25
|t/p
|857
|0.10
|1.5612
|1.5703
|1.5612
|8.28
|9062.88
|1715
|2006.05.04 08:25
|sell
|858
|0.10
|1.5608
|1.5689
|1.5598
|1716
|2006.05.04 12:01
|sell
|859
|0.30
|1.5630
|1.5691
|1.5620
|1717
|2006.05.04 12:05
|t/p
|859
|0.30
|1.5620
|1.5691
|1.5620
|24.84
|9087.72
|1718
|2006.05.04 12:05
|close
|858
|0.10
|1.5617
|1.5689
|1.5598
|-7.45
|9080.27
|1719
|2006.05.04 12:05
|sell
|860
|0.10
|1.5614
|1.5695
|1.5604
|1720
|2006.05.04 13:14
|sell
|861
|0.30
|1.5634
|1.5695
|1.5624
|1721
|2006.05.04 13:35
|t/p
|861
|0.30
|1.5624
|1.5695
|1.5624
|24.84
|9105.11
|1722
|2006.05.04 13:35
|close
|860
|0.10
|1.5624
|1.5695
|1.5604
|-8.28
|9096.83
|1723
|2006.05.04 13:35
|sell
|862
|0.10
|1.5619
|1.5700
|1.5609
|1724
|2006.05.04 15:00
|t/p
|862
|0.10
|1.5609
|1.5700
|1.5609
|8.28
|9105.11
|1725
|2006.05.04 15:00
|sell
|863
|0.10
|1.5603
|1.5684
|1.5593
|1726
|2006.05.04 15:39
|t/p
|863
|0.10
|1.5593
|1.5684
|1.5593
|8.28
|9113.39
|1727
|2006.05.04 15:39
|sell
|864
|0.10
|1.5589
|1.5670
|1.5579
|1728
|2006.05.04 16:12
|sell
|865
|0.30
|1.5610
|1.5671
|1.5600
|1729
|2006.05.04 17:31
|t/p
|865
|0.30
|1.5600
|1.5671
|1.5600
|24.84
|9138.23
|1730
|2006.05.04 17:31
|close
|864
|0.10
|1.5600
|1.5670
|1.5579
|-9.11
|9129.12
|1731
|2006.05.04 17:31
|sell
|866
|0.10
|1.5597
|1.5678
|1.5587
|1732
|2006.05.04 18:12
|t/p
|866
|0.10
|1.5587
|1.5678
|1.5587
|8.28
|9137.40
|1733
|2006.05.04 18:12
|sell
|867
|0.10
|1.5582
|1.5663
|1.5572
|1734
|2006.05.04 20:56
|sell
|868
|0.30
|1.5602
|1.5663
|1.5592
|1735
|2006.05.04 21:19
|t/p
|868
|0.30
|1.5592
|1.5663
|1.5592
|24.84
|9162.24
|1736
|2006.05.04 21:19
|close
|867
|0.10
|1.5592
|1.5663
|1.5572
|-8.28
|9153.96
|1737
|2006.05.04 21:19
|sell
|869
|0.10
|1.5590
|1.5671
|1.5580
|1738
|2006.05.04 21:37
|sell
|870
|0.30
|1.5610
|1.5671
|1.5600
|1739
|2006.05.04 21:37
|t/p
|870
|0.30
|1.5600
|1.5671
|1.5600
|24.84
|9178.80
|1740
|2006.05.04 21:37
|close
|869
|0.10
|1.5600
|1.5671
|1.5580
|-8.29
|9170.51
|1741
|2006.05.04 21:37
|sell
|871
|0.10
|1.5598
|1.5679
|1.5588
|1742
|2006.05.05 00:06
|t/p
|871
|0.10
|1.5588
|1.5679
|1.5588
|7.61
|9178.12
|1743
|2006.05.05 00:06
|sell
|872
|0.10
|1.5583
|1.5664
|1.5573
|1744
|2006.05.05 06:25
|sell
|873
|0.30
|1.5603
|1.5664
|1.5593
|1745
|2006.05.05 07:39
|sell
|874
|0.90
|1.5623
|1.5664
|1.5613
|1746
|2006.05.05 07:52
|t/p
|874
|0.90
|1.5613
|1.5664
|1.5613
|74.53
|9252.65
|1747
|2006.05.05 07:52
|close
|873
|0.30
|1.5613
|1.5664
|1.5593
|-24.84
|9227.81
|1748
|2006.05.05 07:52
|close
|872
|0.10
|1.5616
|1.5664
|1.5573
|-27.32
|9200.49
|1749
|2006.05.05 07:52
|buy
|875
|0.10
|1.5617
|1.5536
|1.5627
|1750
|2006.05.05 12:02
|t/p
|875
|0.10
|1.5627
|1.5536
|1.5627
|8.28
|9208.77
|1751
|2006.05.05 12:02
|buy
|876
|0.10
|1.5631
|1.5550
|1.5641
|1752
|2006.05.05 12:31
|buy
|877
|0.30
|1.5611
|1.5550
|1.5621
|1753
|2006.05.05 12:31
|buy
|878
|0.90
|1.5590
|1.5549
|1.5600
|1754
|2006.05.05 12:32
|t/p
|878
|0.90
|1.5600
|1.5549
|1.5600
|74.54
|9283.31
|1755
|2006.05.05 12:32
|close
|877
|0.30
|1.5600
|1.5550
|1.5621
|-27.34
|9255.97
|1756
|2006.05.05 12:32
|close
|876
|0.10
|1.5603
|1.5550
|1.5641
|-23.19
|9232.78
|1757
|2006.05.05 12:32
|buy
|879
|0.10
|1.5604
|1.5523
|1.5614
|1758
|2006.05.05 12:38
|t/p
|879
|0.10
|1.5614
|1.5523
|1.5614
|8.28
|9241.06
|1759
|2006.05.05 12:38
|buy
|880
|0.10
|1.5619
|1.5538
|1.5629
|1760
|2006.05.05 14:33
|buy
|881
|0.30
|1.5598
|1.5537
|1.5608
|1761
|2006.05.05 14:45
|t/p
|881
|0.30
|1.5608
|1.5537
|1.5608
|24.85
|9265.91
|1762
|2006.05.05 14:45
|close
|880
|0.10
|1.5608
|1.5538
|1.5629
|-9.11
|9256.80
|1763
|2006.05.05 14:45
|sell
|882
|0.10
|1.5607
|1.5688
|1.5597
|1764
|2006.05.05 14:49
|t/p
|882
|0.10
|1.5597
|1.5688
|1.5597
|8.28
|9265.08
|1765
|2006.05.05 14:49
|sell
|883
|0.10
|1.5593
|1.5674
|1.5583
|1766
|2006.05.05 15:16
|sell
|884
|0.30
|1.5614
|1.5675
|1.5604
|1767
|2006.05.05 15:51
|t/p
|884
|0.30
|1.5604
|1.5675
|1.5604
|24.84
|9289.92
|1768
|2006.05.05 15:51
|close
|883
|0.10
|1.5604
|1.5674
|1.5583
|-9.11
|9280.81
|1769
|2006.05.05 15:51
|sell
|885
|0.10
|1.5604
|1.5685
|1.5594
|1770
|2006.05.05 18:26
|t/p
|885
|0.10
|1.5594
|1.5685
|1.5594
|8.28
|9289.09
|1771
|2006.05.05 18:26
|sell
|886
|0.10
|1.5590
|1.5671
|1.5580
|1772
|2006.05.05 18:57
|sell
|887
|0.30
|1.5610
|1.5671
|1.5600
|1773
|2006.05.07 23:16
|t/p
|887
|0.30
|1.5600
|1.5671
|1.5600
|24.84
|9313.93
|1774
|2006.05.07 23:16
|close
|886
|0.10
|1.5600
|1.5671
|1.5580
|-8.29
|9305.64
|1775
|2006.05.07 23:16
|sell
|888
|0.10
|1.5597
|1.5678
|1.5587
|1776
|2006.05.08 06:32
|sell
|889
|0.30
|1.5617
|1.5678
|1.5607
|1777
|2006.05.08 08:00
|t/p
|889
|0.30
|1.5607
|1.5678
|1.5607
|24.84
|9330.48
|1778
|2006.05.08 08:00
|close
|888
|0.10
|1.5607
|1.5678
|1.5587
|-8.95
|9321.53
|1779
|2006.05.08 08:00
|buy
|890
|0.10
|1.5610
|1.5529
|1.5620
|1780
|2006.05.08 08:37
|buy
|891
|0.30
|1.5590
|1.5529
|1.5600
|1781
|2006.05.08 13:33
|t/p
|891
|0.30
|1.5600
|1.5529
|1.5600
|24.84
|9346.37
|1782
|2006.05.08 13:33
|close
|890
|0.10
|1.5600
|1.5529
|1.5620
|-8.29
|9338.08
|1783
|2006.05.08 13:33
|sell
|892
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|1784
|2006.05.08 14:07
|sell
|893
|0.30
|1.5619
|1.5680
|1.5609
|1785
|2006.05.08 14:14
|t/p
|893
|0.30
|1.5609
|1.5680
|1.5609
|24.84
|9362.92
|1786
|2006.05.08 14:14
|close
|892
|0.10
|1.5609
|1.5680
|1.5589
|-8.28
|9354.64
|1787
|2006.05.08 14:14
|buy
|894
|0.10
|1.5611
|1.5530
|1.5621
|1788
|2006.05.08 14:55
|t/p
|894
|0.10
|1.5621
|1.5530
|1.5621
|8.28
|9362.92
|1789
|2006.05.08 14:55
|buy
|895
|0.10
|1.5625
|1.5544
|1.5635
|1790
|2006.05.08 18:32
|buy
|896
|0.30
|1.5605
|1.5544
|1.5615
|1791
|2006.05.08 20:14
|t/p
|896
|0.30
|1.5615
|1.5544
|1.5615
|24.85
|9387.77
|1792
|2006.05.08 20:14
|close
|895
|0.10
|1.5615
|1.5544
|1.5635
|-8.28
|9379.49
|1793
|2006.05.08 20:14
|sell
|897
|0.10
|1.5612
|1.5693
|1.5602
|1794
|2006.05.09 01:50
|t/p
|897
|0.10
|1.5602
|1.5693
|1.5602
|7.61
|9387.10
|1795
|2006.05.09 01:50
|sell
|898
|0.10
|1.5597
|1.5678
|1.5587
|1796
|2006.05.09 06:32
|sell
|899
|0.30
|1.5618
|1.5679
|1.5608
|1797
|2006.05.09 06:32
|t/p
|899
|0.30
|1.5608
|1.5679
|1.5608
|24.84
|9411.94
|1798
|2006.05.09 06:32
|close
|898
|0.10
|1.5607
|1.5678
|1.5587
|-8.28
|9403.66
|1799
|2006.05.09 06:32
|buy
|900
|0.10
|1.5608
|1.5527
|1.5618
|1800
|2006.05.09 12:13
|buy
|901
|0.30
|1.5585
|1.5524
|1.5595
|1801
|2006.05.09 13:31
|t/p
|901
|0.30
|1.5595
|1.5524
|1.5595
|24.85
|9428.51
|1802
|2006.05.09 13:31
|close
|900
|0.10
|1.5595
|1.5527
|1.5618
|-10.77
|9417.74
|1803
|2006.05.09 13:31
|sell
|902
|0.10
|1.5593
|1.5674
|1.5583
|1804
|2006.05.09 14:10
|t/p
|902
|0.10
|1.5583
|1.5674
|1.5583
|8.28
|9426.02
|1805
|2006.05.09 14:10
|sell
|903
|0.10
|1.5579
|1.5660
|1.5569
|1806
|2006.05.09 14:21
|t/p
|903
|0.10
|1.5569
|1.5660
|1.5569
|8.28
|9434.30
|1807
|2006.05.09 14:21
|sell
|904
|0.10
|1.5564
|1.5645
|1.5554
|1808
|2006.05.09 14:45
|sell
|905
|0.30
|1.5587
|1.5648
|1.5577
|1809
|2006.05.09 14:48
|t/p
|905
|0.30
|1.5577
|1.5648
|1.5577
|24.84
|9459.14
|1810
|2006.05.09 14:48
|close
|904
|0.10
|1.5577
|1.5645
|1.5554
|-10.76
|9448.38
|1811
|2006.05.09 14:48
|sell
|906
|0.10
|1.5579
|1.5660
|1.5569
|1812
|2006.05.09 17:52
|t/p
|906
|0.10
|1.5569
|1.5660
|1.5569
|8.28
|9456.66
|1813
|2006.05.09 17:52
|sell
|907
|0.10
|1.5565
|1.5646
|1.5555
|1814
|2006.05.10 09:32
|sell
|908
|0.30
|1.5586
|1.5647
|1.5576
|1815
|2006.05.10 13:56
|sell
|909
|0.90
|1.5607
|1.5648
|1.5597
|1816
|2006.05.10 14:27
|t/p
|909
|0.90
|1.5597
|1.5648
|1.5597
|74.52
|9531.18
|1817
|2006.05.10 14:27
|close
|908
|0.30
|1.5597
|1.5647
|1.5576
|-27.32
|9503.86
|1818
|2006.05.10 14:27
|close
|907
|0.10
|1.5600
|1.5646
|1.5555
|-29.66
|9474.20
|1819
|2006.05.10 14:27
|buy
|910
|0.10
|1.5602
|1.5521
|1.5612
|1820
|2006.05.10 18:36
|buy
|911
|0.30
|1.5582
|1.5521
|1.5592
|1821
|2006.05.10 18:36
|t/p
|911
|0.30
|1.5592
|1.5521
|1.5592
|24.85
|9499.05
|1822
|2006.05.10 18:36
|close
|910
|0.10
|1.5592
|1.5521
|1.5612
|-8.28
|9490.77
|1823
|2006.05.10 18:36
|sell
|912
|0.10
|1.5595
|1.5676
|1.5585
|1824
|2006.05.10 18:37
|t/p
|912
|0.10
|1.5585
|1.5676
|1.5585
|8.29
|9499.06
|1825
|2006.05.10 18:37
|sell
|913
|0.10
|1.5581
|1.5662
|1.5571
|1826
|2006.05.10 18:43
|t/p
|913
|0.10
|1.5571
|1.5662
|1.5571
|8.28
|9507.34
|1827
|2006.05.10 18:43
|sell
|914
|0.10
|1.5566
|1.5647
|1.5556
|1828
|2006.05.10 21:10
|sell
|915
|0.30
|1.5586
|1.5647
|1.5576
|1829
|2006.05.11 06:50
|sell
|916
|0.90
|1.5606
|1.5647
|1.5596
|1830
|2006.05.11 08:06
|sell
|917
|2.70
|1.5627
|1.5648
|1.5617
|1831
|2006.05.11 08:27
|t/p
|917
|2.70
|1.5617
|1.5648
|1.5617
|223.57
|9730.91
|1832
|2006.05.11 08:27
|close
|916
|0.90
|1.5617
|1.5647
|1.5596
|-81.97
|9648.94
|1833
|2006.05.11 08:27
|close
|915
|0.30
|1.5621
|1.5647
|1.5576
|-92.97
|9555.97
|1834
|2006.05.11 08:27
|close
|914
|0.10
|1.5620
|1.5647
|1.5556
|-46.73
|9509.24
|1835
|2006.05.11 08:27
|buy
|918
|0.10
|1.5624
|1.5543
|1.5634
|1836
|2006.05.11 09:51
|buy
|919
|0.30
|1.5603
|1.5542
|1.5613
|1837
|2006.05.11 11:44
|t/p
|919
|0.30
|1.5613
|1.5542
|1.5613
|24.85
|9534.09
|1838
|2006.05.11 11:44
|close
|918
|0.10
|1.5615
|1.5543
|1.5634
|-7.45
|9526.64
|1839
|2006.05.11 11:44
|sell
|920
|0.10
|1.5613
|1.5694
|1.5603
|1840
|2006.05.11 11:48
|t/p
|920
|0.10
|1.5603
|1.5694
|1.5603
|8.28
|9534.92
|1841
|2006.05.11 11:48
|sell
|921
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|1842
|2006.05.11 12:21
|t/p
|921
|0.10
|1.5589
|1.5680
|1.5589
|8.28
|9543.20
|1843
|2006.05.11 12:21
|sell
|922
|0.10
|1.5585
|1.5666
|1.5575
|1844
|2006.05.11 13:36
|t/p
|922
|0.10
|1.5575
|1.5666
|1.5575
|8.28
|9551.48
|1845
|2006.05.11 13:36
|sell
|923
|0.10
|1.5571
|1.5652
|1.5561
|1846
|2006.05.11 15:04
|sell
|924
|0.30
|1.5591
|1.5652
|1.5581
|1847
|2006.05.11 15:08
|t/p
|924
|0.30
|1.5581
|1.5652
|1.5581
|24.84
|9576.32
|1848
|2006.05.11 15:08
|close
|923
|0.10
|1.5579
|1.5652
|1.5561
|-6.63
|9569.69
|1849
|2006.05.11 15:08
|sell
|925
|0.10
|1.5577
|1.5658
|1.5567
|1850
|2006.05.11 15:57
|t/p
|925
|0.10
|1.5567
|1.5658
|1.5567
|8.28
|9577.97
|1851
|2006.05.11 15:57
|sell
|926
|0.10
|1.5562
|1.5643
|1.5552
|1852
|2006.05.11 16:28
|sell
|927
|0.30
|1.5582
|1.5643
|1.5572
|1853
|2006.05.11 16:41
|t/p
|927
|0.30
|1.5572
|1.5643
|1.5572
|24.84
|9602.81
|1854
|2006.05.11 16:41
|close
|926
|0.10
|1.5571
|1.5643
|1.5552
|-7.45
|9595.36
|1855
|2006.05.11 16:41
|sell
|928
|0.10
|1.5569
|1.5650
|1.5559
|1856
|2006.05.12 00:10
|sell
|929
|0.30
|1.5589
|1.5650
|1.5579
|1857
|2006.05.12 00:12
|t/p
|929
|0.30
|1.5579
|1.5650
|1.5579
|24.84
|9620.20
|1858
|2006.05.12 00:12
|close
|928
|0.10
|1.5579
|1.5650
|1.5559
|-8.95
|9611.25
|1859
|2006.05.12 00:12
|buy
|930
|0.10
|1.5584
|1.5503
|1.5594
|1860
|2006.05.12 06:15
|buy
|931
|0.30
|1.5563
|1.5502
|1.5573
|1861
|2006.05.12 06:48
|t/p
|931
|0.30
|1.5573
|1.5502
|1.5573
|24.85
|9636.10
|1862
|2006.05.12 06:48
|close
|930
|0.10
|1.5573
|1.5503
|1.5594
|-9.11
|9626.99
|1863
|2006.05.12 06:48
|sell
|932
|0.10
|1.5572
|1.5653
|1.5562
|1864
|2006.05.12 06:53
|t/p
|932
|0.10
|1.5562
|1.5653
|1.5562
|8.28
|9635.27
|1865
|2006.05.12 06:53
|sell
|933
|0.10
|1.5557
|1.5638
|1.5547
|1866
|2006.05.12 07:27
|t/p
|933
|0.10
|1.5547
|1.5638
|1.5547
|8.28
|9643.55
|1867
|2006.05.12 07:27
|sell
|934
|0.10
|1.5543
|1.5624
|1.5533
|1868
|2006.05.12 08:17
|t/p
|934
|0.10
|1.5533
|1.5624
|1.5533
|8.28
|9651.83
|1869
|2006.05.12 08:17
|sell
|935
|0.10
|1.5529
|1.5610
|1.5519
|1870
|2006.05.12 09:02
|t/p
|935
|0.10
|1.5519
|1.5610
|1.5519
|8.28
|9660.11
|1871
|2006.05.12 09:02
|sell
|936
|0.10
|1.5513
|1.5594
|1.5503
|1872
|2006.05.12 09:33
|t/p
|936
|0.10
|1.5503
|1.5594
|1.5503
|8.28
|9668.39
|1873
|2006.05.12 09:33
|sell
|937
|0.10
|1.5498
|1.5579
|1.5488
|1874
|2006.05.12 09:36
|sell
|938
|0.30
|1.5519
|1.5580
|1.5509
|1875
|2006.05.12 09:41
|t/p
|938
|0.30
|1.5509
|1.5580
|1.5509
|24.84
|9693.23
|1876
|2006.05.12 09:41
|close
|937
|0.10
|1.5509
|1.5579
|1.5488
|-9.11
|9684.12
|1877
|2006.05.12 09:41
|sell
|939
|0.10
|1.5502
|1.5583
|1.5492
|1878
|2006.05.12 10:04
|sell
|940
|0.30
|1.5524
|1.5585
|1.5514
|1879
|2006.05.12 10:07
|t/p
|940
|0.30
|1.5514
|1.5585
|1.5514
|24.84
|9708.96
|1880
|2006.05.12 10:07
|close
|939
|0.10
|1.5510
|1.5583
|1.5492
|-6.62
|9702.34
|1881
|2006.05.12 10:07
|sell
|941
|0.10
|1.5507
|1.5588
|1.5497
|1882
|2006.05.12 11:55
|t/p
|941
|0.10
|1.5497
|1.5588
|1.5497
|8.28
|9710.62
|1883
|2006.05.12 11:55
|sell
|942
|0.10
|1.5492
|1.5573
|1.5482
|1884
|2006.05.12 12:38
|sell
|943
|0.30
|1.5514
|1.5575
|1.5504
|1885
|2006.05.12 12:39
|t/p
|943
|0.30
|1.5504
|1.5575
|1.5504
|24.84
|9735.46
|1886
|2006.05.12 12:39
|close
|942
|0.10
|1.5503
|1.5573
|1.5482
|-9.11
|9726.35
|1887
|2006.05.12 12:39
|sell
|944
|0.10
|1.5504
|1.5585
|1.5494
|1888
|2006.05.12 12:40
|sell
|945
|0.30
|1.5525
|1.5586
|1.5515
|1889
|2006.05.12 12:40
|t/p
|945
|0.30
|1.5515
|1.5586
|1.5515
|24.84
|9751.19
|1890
|2006.05.12 12:40
|close
|944
|0.10
|1.5515
|1.5585
|1.5494
|-9.10
|9742.09
|1891
|2006.05.12 12:40
|sell
|946
|0.10
|1.5512
|1.5593
|1.5502
|1892
|2006.05.12 12:47
|t/p
|946
|0.10
|1.5502
|1.5593
|1.5502
|8.28
|9750.37
|1893
|2006.05.12 12:47
|sell
|947
|0.10
|1.5498
|1.5579
|1.5488
|1894
|2006.05.12 14:01
|sell
|948
|0.30
|1.5518
|1.5579
|1.5508
|1895
|2006.05.12 14:03
|t/p
|948
|0.30
|1.5508
|1.5579
|1.5508
|24.84
|9775.21
|1896
|2006.05.12 14:03
|close
|947
|0.10
|1.5508
|1.5579
|1.5488
|-8.28
|9766.93
|1897
|2006.05.12 14:03
|sell
|949
|0.10
|1.5508
|1.5589
|1.5498
|1898
|2006.05.12 14:22
|t/p
|949
|0.10
|1.5498
|1.5589
|1.5498
|8.28
|9775.21
|1899
|2006.05.12 14:22
|sell
|950
|0.10
|1.5493
|1.5574
|1.5483
|1900
|2006.05.12 14:34
|sell
|951
|0.30
|1.5515
|1.5576
|1.5505
|1901
|2006.05.12 14:35
|t/p
|951
|0.30
|1.5505
|1.5576
|1.5505
|24.84
|9800.05
|1902
|2006.05.12 14:35
|close
|950
|0.10
|1.5504
|1.5574
|1.5483
|-9.11
|9790.94
|1903
|2006.05.12 14:36
|sell
|952
|0.10
|1.5502
|1.5583
|1.5492
|1904
|2006.05.12 15:27
|t/p
|952
|0.10
|1.5492
|1.5583
|1.5492
|8.28
|9799.22
|1905
|2006.05.12 15:27
|sell
|953
|0.10
|1.5485
|1.5566
|1.5475
|1906
|2006.05.12 17:09
|t/p
|953
|0.10
|1.5475
|1.5566
|1.5475
|8.28
|9807.50
|1907
|2006.05.12 17:09
|sell
|954
|0.10
|1.5471
|1.5552
|1.5461
|1908
|2006.05.12 18:23
|sell
|955
|0.30
|1.5491
|1.5552
|1.5481
|1909
|2006.05.12 18:40
|t/p
|955
|0.30
|1.5481
|1.5552
|1.5481
|24.84
|9832.34
|1910
|2006.05.12 18:40
|close
|954
|0.10
|1.5481
|1.5552
|1.5461
|-8.28
|9824.06
|1911
|2006.05.12 18:40
|sell
|956
|0.10
|1.5476
|1.5557
|1.5466
|1912
|2006.05.14 22:59
|t/p
|956
|0.10
|1.5466
|1.5557
|1.5466
|8.28
|9832.34
|1913
|2006.05.14 22:59
|buy
|957
|0.10
|1.5466
|1.5385
|1.5476
|1914
|2006.05.14 23:53
|t/p
|957
|0.10
|1.5476
|1.5385
|1.5476
|8.29
|9840.63
|1915
|2006.05.14 23:53
|sell
|958
|0.10
|1.5476
|1.5557
|1.5466
|1916
|2006.05.15 00:17
|t/p
|958
|0.10
|1.5466
|1.5557
|1.5466
|7.61
|9848.24
|1917
|2006.05.15 00:17
|buy
|959
|0.10
|1.5466
|1.5385
|1.5476
|1918
|2006.05.15 00:22
|t/p
|959
|0.10
|1.5476
|1.5385
|1.5476
|8.29
|9856.53
|1919
|2006.05.15 00:22
|buy
|960
|0.10
|1.5480
|1.5399
|1.5490
|1920
|2006.05.15 01:30
|t/p
|960
|0.10
|1.5490
|1.5399
|1.5490
|8.28
|9864.81
|1921
|2006.05.15 01:30
|buy
|961
|0.10
|1.5494
|1.5413
|1.5504
|1922
|2006.05.15 02:51
|buy
|962
|0.30
|1.5474
|1.5413
|1.5484
|1923
|2006.05.15 02:51
|t/p
|962
|0.30
|1.5484
|1.5413
|1.5484
|24.85
|9889.66
|1924
|2006.05.15 02:51
|close
|961
|0.10
|1.5484
|1.5413
|1.5504
|-8.29
|9881.37
|1925
|2006.05.15 02:51
|buy
|963
|0.10
|1.5485
|1.5404
|1.5495
|1926
|2006.05.15 06:04
|t/p
|963
|0.10
|1.5495
|1.5404
|1.5495
|8.28
|9889.65
|1927
|2006.05.15 06:04
|buy
|964
|0.10
|1.5499
|1.5418
|1.5509
|1928
|2006.05.15 06:44
|buy
|965
|0.30
|1.5477
|1.5416
|1.5487
|1929
|2006.05.15 07:03
|t/p
|965
|0.30
|1.5487
|1.5416
|1.5487
|24.85
|9914.50
|1930
|2006.05.15 07:03
|close
|964
|0.10
|1.5487
|1.5418
|1.5509
|-9.94
|9904.56
|1931
|2006.05.15 07:03
|buy
|966
|0.10
|1.5492
|1.5411
|1.5502
|1932
|2006.05.15 07:12
|t/p
|966
|0.10
|1.5502
|1.5411
|1.5502
|8.28
|9912.84
|1933
|2006.05.15 07:12
|buy
|967
|0.10
|1.5506
|1.5425
|1.5516
|1934
|2006.05.15 07:39
|buy
|968
|0.30
|1.5485
|1.5424
|1.5495
|1935
|2006.05.15 07:46
|t/p
|968
|0.30
|1.5495
|1.5424
|1.5495
|24.85
|9937.69
|1936
|2006.05.15 07:46
|close
|967
|0.10
|1.5495
|1.5425
|1.5516
|-9.12
|9928.57
|1937
|2006.05.15 07:46
|buy
|969
|0.10
|1.5498
|1.5417
|1.5508
|1938
|2006.05.15 08:06
|t/p
|969
|0.10
|1.5508
|1.5417
|1.5508
|8.28
|9936.85
|1939
|2006.05.15 08:06
|buy
|970
|0.10
|1.5512
|1.5431
|1.5522
|1940
|2006.05.15 08:59
|t/p
|970
|0.10
|1.5522
|1.5431
|1.5522
|8.29
|9945.14
|1941
|2006.05.15 08:59
|buy
|971
|0.10
|1.5526
|1.5445
|1.5536
|1942
|2006.05.15 10:03
|buy
|972
|0.30
|1.5506
|1.5445
|1.5516
|1943
|2006.05.15 10:05
|t/p
|972
|0.30
|1.5516
|1.5445
|1.5516
|24.84
|9969.98
|1944
|2006.05.15 10:05
|close
|971
|0.10
|1.5516
|1.5445
|1.5536
|-8.28
|9961.70
|1945
|2006.05.15 10:05
|buy
|973
|0.10
|1.5518
|1.5437
|1.5528
|1946
|2006.05.16 07:27
|t/p
|973
|0.10
|1.5528
|1.5437
|1.5528
|8.79
|9970.50
|1947
|2006.05.16 07:27
|buy
|974
|0.10
|1.5532
|1.5451
|1.5542
|1948
|2006.05.16 07:50
|t/p
|974
|0.10
|1.5542
|1.5451
|1.5542
|8.28
|9978.78
|1949
|2006.05.16 07:50
|buy
|975
|0.10
|1.5547
|1.5466
|1.5557
|1950
|2006.05.16 07:53
|buy
|976
|0.30
|1.5527
|1.5466
|1.5537
|1951
|2006.05.16 08:13
|t/p
|976
|0.30
|1.5537
|1.5466
|1.5537
|24.85
|10003.63
|1952
|2006.05.16 08:13
|close
|975
|0.10
|1.5539
|1.5466
|1.5557
|-6.63
|9997.00
|1953
|2006.05.16 08:13
|buy
|977
|0.10
|1.5541
|1.5460
|1.5551
|1954
|2006.05.16 12:34
|buy
|978
|0.30
|1.5521
|1.5460
|1.5531
|1955
|2006.05.16 12:34
|t/p
|978
|0.30
|1.5531
|1.5460
|1.5531
|24.85
|10021.85
|1956
|2006.05.16 12:34
|close
|977
|0.10
|1.5531
|1.5460
|1.5551
|-8.29
|10013.56
|1957
|2006.05.16 12:34
|buy
|979
|0.10
|1.5534
|1.5453
|1.5544
|1958
|2006.05.16 12:46
|buy
|980
|0.30
|1.5514
|1.5453
|1.5524
|1959
|2006.05.16 12:49
|t/p
|980
|0.30
|1.5524
|1.5453
|1.5524
|24.85
|10038.41
|1960
|2006.05.16 12:49
|close
|979
|0.10
|1.5524
|1.5453
|1.5544
|-8.29
|10030.12
|1961
|2006.05.16 12:49
|buy
|981
|0.10
|1.5524
|1.5443
|1.5534
|1962
|2006.05.16 14:45
|t/p
|981
|0.10
|1.5534
|1.5443
|1.5534
|8.29
|10038.41
|1963
|2006.05.16 14:45
|sell
|982
|0.10
|1.5536
|1.5617
|1.5526
|1964
|2006.05.16 14:46
|t/p
|982
|0.10
|1.5526
|1.5617
|1.5526
|8.28
|10046.69
|1965
|2006.05.16 14:46
|sell
|983
|0.10
|1.5522
|1.5603
|1.5512
|1966
|2006.05.16 15:34
|sell
|984
|0.30
|1.5543
|1.5604
|1.5533
|1967
|2006.05.16 15:51
|t/p
|984
|0.30
|1.5533
|1.5604
|1.5533
|24.84
|10071.53
|1968
|2006.05.16 15:51
|close
|983
|0.10
|1.5531
|1.5603
|1.5512
|-7.45
|10064.08
|1969
|2006.05.16 15:51
|buy
|985
|0.10
|1.5532
|1.5451
|1.5542
|1970
|2006.05.17 03:18
|buy
|986
|0.30
|1.5511
|1.5450
|1.5521
|1971
|2006.05.17 06:42
|t/p
|986
|0.30
|1.5521
|1.5450
|1.5521
|24.85
|10088.93
|1972
|2006.05.17 06:42
|close
|985
|0.10
|1.5521
|1.5451
|1.5542
|-8.60
|10080.32
|1973
|2006.05.17 06:42
|sell
|987
|0.10
|1.5520
|1.5601
|1.5510
|1974
|2006.05.17 06:53
|t/p
|987
|0.10
|1.5510
|1.5601
|1.5510
|8.28
|10088.60
|1975
|2006.05.17 06:53
|sell
|988
|0.10
|1.5506
|1.5587
|1.5496
|1976
|2006.05.17 11:52
|sell
|989
|0.30
|1.5526
|1.5587
|1.5516
|1977
|2006.05.17 12:07
|t/p
|989
|0.30
|1.5516
|1.5587
|1.5516
|24.85
|10113.45
|1978
|2006.05.17 12:07
|close
|988
|0.10
|1.5515
|1.5587
|1.5496
|-7.45
|10106.00
|1979
|2006.05.17 12:07
|buy
|990
|0.10
|1.5517
|1.5436
|1.5527
|1980
|2006.05.17 12:31
|t/p
|990
|0.10
|1.5527
|1.5436
|1.5527
|8.28
|10114.28
|1981
|2006.05.17 12:31
|buy
|991
|0.10
|1.5533
|1.5452
|1.5543
|1982
|2006.05.17 12:46
|buy
|992
|0.30
|1.5512
|1.5451
|1.5522
|1983
|2006.05.17 12:58
|t/p
|992
|0.30
|1.5522
|1.5451
|1.5522
|24.85
|10139.13
|1984
|2006.05.17 12:58
|close
|991
|0.10
|1.5523
|1.5452
|1.5543
|-8.28
|10130.85
|1985
|2006.05.17 12:58
|buy
|993
|0.10
|1.5525
|1.5444
|1.5535
|1986
|2006.05.17 14:05
|buy
|994
|0.30
|1.5504
|1.5443
|1.5514
|1987
|2006.05.17 14:27
|t/p
|994
|0.30
|1.5514
|1.5443
|1.5514
|24.84
|10155.69
|1988
|2006.05.17 14:27
|close
|993
|0.10
|1.5514
|1.5444
|1.5535
|-9.11
|10146.58
|1989
|2006.05.17 14:27
|sell
|995
|0.10
|1.5513
|1.5594
|1.5503
|1990
|2006.05.17 14:28
|t/p
|995
|0.10
|1.5503
|1.5594
|1.5503
|8.28
|10154.86
|1991
|2006.05.17 14:28
|sell
|996
|0.10
|1.5497
|1.5578
|1.5487
|1992
|2006.05.17 14:33
|sell
|997
|0.30
|1.5517
|1.5578
|1.5507
|1993
|2006.05.17 14:33
|t/p
|997
|0.30
|1.5507
|1.5578
|1.5507
|24.84
|10179.70
|1994
|2006.05.17 14:33
|close
|996
|0.10
|1.5504
|1.5578
|1.5487
|-5.80
|10173.90
|1995
|2006.05.17 14:33
|sell
|998
|0.10
|1.5502
|1.5583
|1.5492
|1996
|2006.05.17 15:30
|t/p
|998
|0.10
|1.5492
|1.5583
|1.5492
|8.28
|10182.18
|1997
|2006.05.17 15:30
|sell
|999
|0.10
|1.5487
|1.5568
|1.5477
|1998
|2006.05.17 15:31
|sell
|1000
|0.30
|1.5508
|1.5569
|1.5498
|1999
|2006.05.17 15:32
|t/p
|1000
|0.30
|1.5498
|1.5569
|1.5498
|24.84
|10207.02
|2000
|2006.05.17 15:32
|close
|999
|0.10
|1.5498
|1.5568
|1.5477
|-9.11
|10197.91
|2001
|2006.05.17 15:32
|sell
|1001
|0.10
|1.5499
|1.5580
|1.5489
|2002
|2006.05.17 15:38
|t/p
|1001
|0.10
|1.5489
|1.5580
|1.5489
|8.29
|10206.20
|2003
|2006.05.17 15:38
|sell
|1002
|0.10
|1.5484
|1.5565
|1.5474
|2004
|2006.05.17 20:29
|t/p
|1002
|0.10
|1.5474
|1.5565
|1.5474
|8.29
|10214.49
|2005
|2006.05.17 20:29
|sell
|1003
|0.10
|1.5469
|1.5550
|1.5459
|2006
|2006.05.17 22:03
|sell
|1004
|0.30
|1.5489
|1.5550
|1.5479
|2007
|2006.05.17 22:10
|t/p
|1004
|0.30
|1.5479
|1.5550
|1.5479
|24.87
|10239.36
|2008
|2006.05.17 22:10
|close
|1003
|0.10
|1.5479
|1.5550
|1.5459
|-8.29
|10231.07
|2009
|2006.05.17 22:10
|sell
|1005
|0.10
|1.5477
|1.5558
|1.5467
|2010
|2006.05.18 06:58
|t/p
|1005
|0.10
|1.5467
|1.5558
|1.5467
|6.28
|10237.35
|2011
|2006.05.18 06:58
|buy
|1006
|0.10
|1.5467
|1.5386
|1.5477
|2012
|2006.05.18 07:00
|t/p
|1006
|0.10
|1.5477
|1.5386
|1.5477
|8.29
|10245.64
|2013
|2006.05.18 07:00
|sell
|1007
|0.10
|1.5477
|1.5558
|1.5467
|2014
|2006.05.18 07:31
|t/p
|1007
|0.10
|1.5467
|1.5558
|1.5467
|8.29
|10253.93
|2015
|2006.05.18 07:31
|sell
|1008
|0.10
|1.5463
|1.5544
|1.5453
|2016
|2006.05.18 08:00
|sell
|1009
|0.30
|1.5485
|1.5546
|1.5475
|2017
|2006.05.18 08:04
|t/p
|1009
|0.30
|1.5475
|1.5546
|1.5475
|24.87
|10278.80
|2018
|2006.05.18 08:04
|close
|1008
|0.10
|1.5475
|1.5544
|1.5453
|-9.94
|10268.86
|2019
|2006.05.18 08:04
|buy
|1010
|0.10
|1.5476
|1.5395
|1.5486
|2020
|2006.05.18 08:13
|t/p
|1010
|0.10
|1.5486
|1.5395
|1.5486
|8.30
|10277.16
|2021
|2006.05.18 08:13
|buy
|1011
|0.10
|1.5490
|1.5409
|1.5500
|2022
|2006.05.18 08:31
|t/p
|1011
|0.10
|1.5500
|1.5409
|1.5500
|8.29
|10285.45
|2023
|2006.05.18 08:31
|buy
|1012
|0.10
|1.5506
|1.5425
|1.5516
|2024
|2006.05.18 09:58
|t/p
|1012
|0.10
|1.5516
|1.5425
|1.5516
|8.30
|10293.75
|2025
|2006.05.18 09:58
|buy
|1013
|0.10
|1.5520
|1.5439
|1.5530
|2026
|2006.05.18 10:39
|buy
|1014
|0.30
|1.5500
|1.5439
|1.5510
|2027
|2006.05.18 10:57
|t/p
|1014
|0.30
|1.5510
|1.5439
|1.5510
|24.88
|10318.63
|2028
|2006.05.18 10:57
|close
|1013
|0.10
|1.5510
|1.5439
|1.5530
|-8.29
|10310.34
|2029
|2006.05.18 10:57
|buy
|1015
|0.10
|1.5510
|1.5429
|1.5520
|2030
|2006.05.18 12:37
|t/p
|1015
|0.10
|1.5520
|1.5429
|1.5520
|8.29
|10318.63
|2031
|2006.05.18 12:37
|buy
|1016
|0.10
|1.5525
|1.5444
|1.5535
|2032
|2006.05.18 13:12
|buy
|1017
|0.30
|1.5505
|1.5444
|1.5515
|2033
|2006.05.18 13:23
|t/p
|1017
|0.30
|1.5515
|1.5444
|1.5515
|24.89
|10343.52
|2034
|2006.05.18 13:23
|close
|1016
|0.10
|1.5515
|1.5444
|1.5535
|-8.29
|10335.23
|2035
|2006.05.18 13:23
|buy
|1018
|0.10
|1.5515
|1.5434
|1.5525
|2036
|2006.05.18 20:41
|buy
|1019
|0.30
|1.5495
|1.5434
|1.5505
|2037
|2006.05.18 20:48
|t/p
|1019
|0.30
|1.5505
|1.5434
|1.5505
|24.89
|10360.12
|2038
|2006.05.18 20:48
|close
|1018
|0.10
|1.5505
|1.5434
|1.5525
|-8.30
|10351.82
|2039
|2006.05.18 20:48
|sell
|1020
|0.10
|1.5501
|1.5582
|1.5491
|2040
|2006.05.18 20:51
|t/p
|1020
|0.10
|1.5491
|1.5582
|1.5491
|8.30
|10360.12
|2041
|2006.05.18 20:51
|sell
|1021
|0.10
|1.5487
|1.5568
|1.5477
|2042
|2006.05.19 00:27
|sell
|1022
|0.30
|1.5507
|1.5568
|1.5497
|2043
|2006.05.19 06:55
|sell
|1023
|0.90
|1.5527
|1.5568
|1.5517
|2044
|2006.05.19 07:00
|t/p
|1023
|0.90
|1.5517
|1.5568
|1.5517
|74.67
|10434.79
|2045
|2006.05.19 07:00
|close
|1022
|0.30
|1.5517
|1.5568
|1.5497
|-24.89
|10409.90
|2046
|2006.05.19 07:00
|close
|1021
|0.10
|1.5518
|1.5568
|1.5477
|-26.39
|10383.51
|2047
|2006.05.19 07:00
|buy
|1024
|0.10
|1.5516
|1.5435
|1.5526
|2048
|2006.05.19 07:01
|t/p
|1024
|0.10
|1.5526
|1.5435
|1.5526
|8.30
|10391.81
|2049
|2006.05.19 07:01
|buy
|1025
|0.10
|1.5532
|1.5451
|1.5542
|2050
|2006.05.19 07:09
|t/p
|1025
|0.10
|1.5542
|1.5451
|1.5542
|8.30
|10400.11
|2051
|2006.05.19 07:09
|buy
|1026
|0.10
|1.5546
|1.5465
|1.5556
|2052
|2006.05.19 07:31
|t/p
|1026
|0.10
|1.5556
|1.5465
|1.5556
|8.30
|10408.41
|2053
|2006.05.19 07:31
|buy
|1027
|0.10
|1.5560
|1.5479
|1.5570
|2054
|2006.05.19 07:48
|t/p
|1027
|0.10
|1.5570
|1.5479
|1.5570
|8.30
|10416.71
|2055
|2006.05.19 07:48
|buy
|1028
|0.10
|1.5574
|1.5493
|1.5584
|2056
|2006.05.19 07:59
|buy
|1029
|0.30
|1.5553
|1.5492
|1.5563
|2057
|2006.05.19 08:24
|t/p
|1029
|0.30
|1.5563
|1.5492
|1.5563
|24.90
|10441.61
|2058
|2006.05.19 08:24
|close
|1028
|0.10
|1.5564
|1.5493
|1.5584
|-8.30
|10433.31
|2059
|2006.05.19 08:24
|buy
|1030
|0.10
|1.5566
|1.5485
|1.5576
|2060
|2006.05.19 09:50
|t/p
|1030
|0.10
|1.5576
|1.5485
|1.5576
|8.30
|10441.61
|2061
|2006.05.19 09:50
|buy
|1031
|0.10
|1.5580
|1.5499
|1.5590
|2062
|2006.05.19 10:38
|buy
|1032
|0.30
|1.5558
|1.5497
|1.5568
|2063
|2006.05.19 11:00
|t/p
|1032
|0.30
|1.5568
|1.5497
|1.5568
|24.90
|10466.51
|2064
|2006.05.19 11:00
|close
|1031
|0.10
|1.5568
|1.5499
|1.5590
|-9.96
|10456.55
|2065
|2006.05.19 11:00
|buy
|1033
|0.10
|1.5569
|1.5488
|1.5579
|2066
|2006.05.19 13:22
|buy
|1034
|0.30
|1.5546
|1.5485
|1.5556
|2067
|2006.05.19 13:27
|t/p
|1034
|0.30
|1.5556
|1.5485
|1.5556
|24.90
|10481.45
|2068
|2006.05.19 13:27
|close
|1033
|0.10
|1.5556
|1.5488
|1.5579
|-10.79
|10470.66
|2069
|2006.05.19 13:27
|buy
|1035
|0.10
|1.5558
|1.5477
|1.5568
|2070
|2006.05.19 14:08
|buy
|1036
|0.30
|1.5538
|1.5477
|1.5548
|2071
|2006.05.19 14:13
|t/p
|1036
|0.30
|1.5548
|1.5477
|1.5548
|24.89
|10495.55
|2072
|2006.05.19 14:13
|close
|1035
|0.10
|1.5548
|1.5477
|1.5568
|-8.30
|10487.25
|2073
|2006.05.19 14:13
|sell
|1037
|0.10
|1.5547
|1.5628
|1.5537
|2074
|2006.05.19 14:27
|t/p
|1037
|0.10
|1.5537
|1.5628
|1.5537
|8.30
|10495.55
|2075
|2006.05.19 14:27
|sell
|1038
|0.10
|1.5533
|1.5614
|1.5523
|2076
|2006.05.19 17:14
|sell
|1039
|0.30
|1.5553
|1.5614
|1.5543
|2077
|2006.05.19 17:42
|t/p
|1039
|0.30
|1.5543
|1.5614
|1.5543
|24.87
|10520.42
|2078
|2006.05.19 17:42
|close
|1038
|0.10
|1.5543
|1.5614
|1.5523
|-8.29
|10512.13
|2079
|2006.05.19 17:42
|sell
|1040
|0.10
|1.5538
|1.5619
|1.5528
|2080
|2006.05.22 04:24
|t/p
|1040
|0.10
|1.5528
|1.5619
|1.5528
|7.62
|10519.75
|2081
|2006.05.22 04:24
|sell
|1041
|0.10
|1.5522
|1.5603
|1.5512
|2082
|2006.05.22 05:50
|sell
|1042
|0.30
|1.5542
|1.5603
|1.5532
|2083
|2006.05.22 06:19
|t/p
|1042
|0.30
|1.5532
|1.5603
|1.5532
|24.88
|10544.63
|2084
|2006.05.22 06:19
|close
|1041
|0.10
|1.5532
|1.5603
|1.5512
|-8.29
|10536.34
|2085
|2006.05.22 06:19
|buy
|1043
|0.10
|1.5535
|1.5454
|1.5545
|2086
|2006.05.22 07:48
|buy
|1044
|0.30
|1.5515
|1.5454
|1.5525
|2087
|2006.05.22 10:01
|t/p
|1044
|0.30
|1.5525
|1.5454
|1.5525
|24.88
|10561.22
|2088
|2006.05.22 10:01
|close
|1043
|0.10
|1.5525
|1.5454
|1.5545
|-8.29
|10552.93
|2089
|2006.05.22 10:01
|sell
|1045
|0.10
|1.5521
|1.5602
|1.5511
|2090
|2006.05.22 10:29
|t/p
|1045
|0.10
|1.5511
|1.5602
|1.5511
|8.29
|10561.22
|2091
|2006.05.22 10:29
|sell
|1046
|0.10
|1.5507
|1.5588
|1.5497
|2092
|2006.05.22 14:20
|t/p
|1046
|0.10
|1.5497
|1.5588
|1.5497
|8.29
|10569.51
|2093
|2006.05.22 14:20
|sell
|1047
|0.10
|1.5491
|1.5572
|1.5481
|2094
|2006.05.22 15:13
|t/p
|1047
|0.10
|1.5481
|1.5572
|1.5481
|8.29
|10577.80
|2095
|2006.05.22 15:13
|sell
|1048
|0.10
|1.5477
|1.5558
|1.5467
|2096
|2006.05.22 15:27
|sell
|1049
|0.30
|1.5497
|1.5558
|1.5487
|2097
|2006.05.22 15:40
|t/p
|1049
|0.30
|1.5487
|1.5558
|1.5487
|24.88
|10602.68
|2098
|2006.05.22 15:40
|close
|1048
|0.10
|1.5487
|1.5558
|1.5467
|-8.29
|10594.39
|2099
|2006.05.22 15:40
|sell
|1050
|0.10
|1.5484
|1.5565
|1.5474
|2100
|2006.05.22 15:54
|t/p
|1050
|0.10
|1.5474
|1.5565
|1.5474
|8.29
|10602.68
|2101
|2006.05.22 15:54
|sell
|1051
|0.10
|1.5470
|1.5551
|1.5460
|2102
|2006.05.22 16:08
|sell
|1052
|0.30
|1.5490
|1.5551
|1.5480
|2103
|2006.05.22 16:19
|t/p
|1052
|0.30
|1.5480
|1.5551
|1.5480
|24.87
|10627.55
|2104
|2006.05.22 16:19
|close
|1051
|0.10
|1.5479
|1.5551
|1.5460
|-7.46
|10620.09
|2105
|2006.05.22 16:19
|sell
|1053
|0.10
|1.5477
|1.5558
|1.5467
|2106
|2006.05.22 18:03
|sell
|1054
|0.30
|1.5499
|1.5560
|1.5489
|2107
|2006.05.22 18:10
|t/p
|1054
|0.30
|1.5489
|1.5560
|1.5489
|24.87
|10644.96
|2108
|2006.05.22 18:10
|close
|1053
|0.10
|1.5487
|1.5558
|1.5467
|-8.29
|10636.67
|2109
|2006.05.22 18:10
|sell
|1055
|0.10
|1.5484
|1.5565
|1.5474
|2110
|2006.05.23 03:28
|sell
|1056
|0.30
|1.5505
|1.5566
|1.5495
|2111
|2006.05.23 03:51
|t/p
|1056
|0.30
|1.5495
|1.5566
|1.5495
|24.87
|10661.54
|2112
|2006.05.23 03:51
|close
|1055
|0.10
|1.5493
|1.5565
|1.5474
|-8.13
|10653.41
|2113
|2006.05.23 03:51
|buy
|1057
|0.10
|1.5494
|1.5413
|1.5504
|2114
|2006.05.23 06:59
|buy
|1058
|0.30
|1.5472
|1.5411
|1.5482
|2115
|2006.05.23 07:18
|t/p
|1058
|0.30
|1.5482
|1.5411
|1.5482
|24.88
|10678.29
|2116
|2006.05.23 07:18
|close
|1057
|0.10
|1.5482
|1.5413
|1.5504
|-9.96
|10668.33
|2117
|2006.05.23 07:18
|sell
|1059
|0.10
|1.5481
|1.5562
|1.5471
|2118
|2006.05.23 07:32
|sell
|1060
|0.30
|1.5504
|1.5565
|1.5494
|2119
|2006.05.23 07:32
|t/p
|1060
|0.30
|1.5494
|1.5565
|1.5494
|24.87
|10693.20
|2120
|2006.05.23 07:32
|close
|1059
|0.10
|1.5493
|1.5562
|1.5471
|-9.95
|10683.25
|2121
|2006.05.23 07:32
|sell
|1061
|0.10
|1.5490
|1.5571
|1.5480
|2122
|2006.05.23 07:35
|sell
|1062
|0.30
|1.5511
|1.5572
|1.5501
|2123
|2006.05.23 07:35
|t/p
|1062
|0.30
|1.5501
|1.5572
|1.5501
|24.88
|10708.13
|2124
|2006.05.23 07:35
|close
|1061
|0.10
|1.5501
|1.5571
|1.5480
|-9.12
|10699.01
|2125
|2006.05.23 07:35
|sell
|1063
|0.10
|1.5492
|1.5573
|1.5482
|2126
|2006.05.23 07:54
|sell
|1064
|0.30
|1.5513
|1.5574
|1.5503
|2127
|2006.05.23 08:05
|t/p
|1064
|0.30
|1.5503
|1.5574
|1.5503
|24.87
|10723.88
|2128
|2006.05.23 08:05
|close
|1063
|0.10
|1.5503
|1.5573
|1.5482
|-9.12
|10714.76
|2129
|2006.05.23 08:05
|buy
|1065
|0.10
|1.5507
|1.5426
|1.5517
|2130
|2006.05.23 09:00
|t/p
|1065
|0.10
|1.5517
|1.5426
|1.5517
|8.29
|10723.05
|2131
|2006.05.23 09:00
|buy
|1066
|0.10
|1.5522
|1.5441
|1.5532
|2132
|2006.05.23 13:22
|t/p
|1066
|0.10
|1.5532
|1.5441
|1.5532
|8.29
|10731.34
|2133
|2006.05.23 13:22
|buy
|1067
|0.10
|1.5539
|1.5458
|1.5549
|2134
|2006.05.23 18:53
|buy
|1068
|0.30
|1.5519
|1.5458
|1.5529
|2135
|2006.05.23 19:26
|t/p
|1068
|0.30
|1.5529
|1.5458
|1.5529
|24.88
|10756.22
|2136
|2006.05.23 19:26
|close
|1067
|0.10
|1.5529
|1.5458
|1.5549
|-8.29
|10747.93
|2137
|2006.05.23 19:26
|buy
|1069
|0.10
|1.5530
|1.5449
|1.5540
|2138
|2006.05.23 20:13
|buy
|1070
|0.30
|1.5510
|1.5449
|1.5520
|2139
|2006.05.23 21:02
|buy
|1071
|0.90
|1.5488
|1.5447
|1.5498
|2140
|2006.05.23 21:15
|t/p
|1071
|0.90
|1.5498
|1.5447
|1.5498
|74.64
|10822.57
|2141
|2006.05.23 21:15
|close
|1070
|0.30
|1.5498
|1.5449
|1.5520
|-29.86
|10792.71
|2142
|2006.05.23 21:15
|close
|1069
|0.10
|1.5494
|1.5449
|1.5540
|-29.86
|10762.85
|2143
|2006.05.23 21:15
|sell
|1072
|0.10
|1.5492
|1.5573
|1.5482
|2144
|2006.05.23 21:58
|sell
|1073
|0.30
|1.5513
|1.5574
|1.5503
|2145
|2006.05.23 21:58
|t/p
|1073
|0.30
|1.5503
|1.5574
|1.5503
|24.87
|10787.72
|2146
|2006.05.23 21:58
|close
|1072
|0.10
|1.5500
|1.5573
|1.5482
|-6.63
|10781.09
|2147
|2006.05.23 21:58
|sell
|1074
|0.10
|1.5499
|1.5580
|1.5489
|2148
|2006.05.23 23:27
|t/p
|1074
|0.10
|1.5489
|1.5580
|1.5489
|8.28
|10789.37
|2149
|2006.05.23 23:27
|sell
|1075
|0.10
|1.5485
|1.5566
|1.5475
|2150
|2006.05.24 06:30
|sell
|1076
|0.30
|1.5506
|1.5567
|1.5496
|2151
|2006.05.24 13:11
|sell
|1077
|0.90
|1.5527
|1.5568
|1.5517
|2152
|2006.05.24 13:12
|t/p
|1077
|0.90
|1.5517
|1.5568
|1.5517
|74.61
|10863.98
|2153
|2006.05.24 13:12
|close
|1076
|0.30
|1.5517
|1.5567
|1.5496
|-27.35
|10836.63
|2154
|2006.05.24 13:12
|close
|1075
|0.10
|1.5519
|1.5566
|1.5475
|-28.86
|10807.77
|2155
|2006.05.24 13:12
|buy
|1078
|0.10
|1.5520
|1.5439
|1.5530
|2156
|2006.05.24 13:23
|t/p
|1078
|0.10
|1.5530
|1.5439
|1.5530
|8.29
|10816.06
|2157
|2006.05.24 13:23
|buy
|1079
|0.10
|1.5534
|1.5453
|1.5544
|2158
|2006.05.24 14:21
|t/p
|1079
|0.10
|1.5544
|1.5453
|1.5544
|8.30
|10824.36
|2159
|2006.05.24 14:21
|buy
|1080
|0.10
|1.5549
|1.5468
|1.5559
|2160
|2006.05.24 14:35
|buy
|1081
|0.30
|1.5528
|1.5467
|1.5538
|2161
|2006.05.24 14:38
|t/p
|1081
|0.30
|1.5538
|1.5467
|1.5538
|24.88
|10849.24
|2162
|2006.05.24 14:38
|close
|1080
|0.10
|1.5539
|1.5468
|1.5559
|-8.29
|10840.95
|2163
|2006.05.24 14:38
|buy
|1082
|0.10
|1.5541
|1.5460
|1.5551
|2164
|2006.05.25 06:02
|t/p
|1082
|0.10
|1.5551
|1.5460
|1.5551
|9.80
|10850.76
|2165
|2006.05.25 06:02
|buy
|1083
|0.10
|1.5555
|1.5474
|1.5565
|2166
|2006.05.25 07:20
|buy
|1084
|0.30
|1.5534
|1.5473
|1.5544
|2167
|2006.05.25 07:21
|t/p
|1084
|0.30
|1.5544
|1.5473
|1.5544
|24.88
|10875.64
|2168
|2006.05.25 07:21
|close
|1083
|0.10
|1.5544
|1.5474
|1.5565
|-9.12
|10866.52
|2169
|2006.05.25 07:21
|buy
|1085
|0.10
|1.5546
|1.5465
|1.5556
|2170
|2006.05.25 07:53
|t/p
|1085
|0.10
|1.5556
|1.5465
|1.5556
|8.29
|10874.81
|2171
|2006.05.25 07:53
|buy
|1086
|0.10
|1.5561
|1.5480
|1.5571
|2172
|2006.05.25 09:11
|buy
|1087
|0.30
|1.5541
|1.5480
|1.5551
|2173
|2006.05.25 09:14
|t/p
|1087
|0.30
|1.5551
|1.5480
|1.5551
|24.88
|10899.69
|2174
|2006.05.25 09:14
|close
|1086
|0.10
|1.5552
|1.5480
|1.5571
|-7.47
|10892.22
|2175
|2006.05.25 09:14
|buy
|1088
|0.10
|1.5554
|1.5473
|1.5564
|2176
|2006.05.25 11:50
|t/p
|1088
|0.10
|1.5564
|1.5473
|1.5564
|8.29
|10900.51
|2177
|2006.05.25 11:50
|sell
|1089
|0.10
|1.5565
|1.5646
|1.5555
|2178
|2006.05.25 12:01
|t/p
|1089
|0.10
|1.5555
|1.5646
|1.5555
|8.29
|10908.80
|2179
|2006.05.25 12:01
|buy
|1090
|0.10
|1.5555
|1.5474
|1.5565
|2180
|2006.05.25 12:16
|t/p
|1090
|0.10
|1.5565
|1.5474
|1.5565
|8.29
|10917.09
|2181
|2006.05.25 12:16
|buy
|1091
|0.10
|1.5569
|1.5488
|1.5579
|2182
|2006.05.25 18:18
|t/p
|1091
|0.10
|1.5579
|1.5488
|1.5579
|8.29
|10925.38
|2183
|2006.05.25 18:18
|buy
|1092
|0.10
|1.5583
|1.5502
|1.5593
|2184
|2006.05.25 21:34
|t/p
|1092
|0.10
|1.5593
|1.5502
|1.5593
|8.29
|10933.67
|2185
|2006.05.25 21:34
|buy
|1093
|0.10
|1.5597
|1.5516
|1.5607
|2186
|2006.05.26 00:02
|buy
|1094
|0.30
|1.5577
|1.5516
|1.5587
|2187
|2006.05.26 02:51
|t/p
|1094
|0.30
|1.5587
|1.5516
|1.5587
|24.87
|10958.54
|2188
|2006.05.26 02:51
|close
|1093
|0.10
|1.5587
|1.5516
|1.5607
|-7.80
|10950.74
|2189
|2006.05.26 02:51
|sell
|1095
|0.10
|1.5584
|1.5665
|1.5574
|2190
|2006.05.26 06:48
|t/p
|1095
|0.10
|1.5574
|1.5665
|1.5574
|8.29
|10959.03
|2191
|2006.05.26 06:48
|sell
|1096
|0.10
|1.5570
|1.5651
|1.5560
|2192
|2006.05.26 07:51
|sell
|1097
|0.30
|1.5590
|1.5651
|1.5580
|2193
|2006.05.26 07:57
|t/p
|1097
|0.30
|1.5580
|1.5651
|1.5580
|24.87
|10983.90
|2194
|2006.05.26 07:57
|close
|1096
|0.10
|1.5578
|1.5651
|1.5560
|-6.63
|10977.27
|2195
|2006.05.26 07:57
|sell
|1098
|0.10
|1.5576
|1.5657
|1.5566
|2196
|2006.05.26 12:02
|sell
|1099
|0.30
|1.5596
|1.5657
|1.5586
|2197
|2006.05.26 12:06
|t/p
|1099
|0.30
|1.5586
|1.5657
|1.5586
|24.87
|11002.14
|2198
|2006.05.26 12:06
|close
|1098
|0.10
|1.5586
|1.5657
|1.5566
|-8.29
|10993.85
|2199
|2006.05.26 12:06
|sell
|1100
|0.10
|1.5586
|1.5667
|1.5576
|2200
|2006.05.26 13:33
|sell
|1101
|0.30
|1.5606
|1.5667
|1.5596
|2201
|2006.05.26 13:54
|sell
|1102
|0.90
|1.5626
|1.5667
|1.5616
|2202
|2006.05.26 13:56
|t/p
|1102
|0.90
|1.5616
|1.5667
|1.5616
|74.61
|11068.46
|2203
|2006.05.26 13:56
|close
|1101
|0.30
|1.5616
|1.5667
|1.5596
|-24.87
|11043.59
|2204
|2006.05.26 13:56
|close
|1100
|0.10
|1.5619
|1.5667
|1.5576
|-27.36
|11016.23
|2205
|2006.05.26 13:56
|buy
|1103
|0.10
|1.5622
|1.5541
|1.5632
|2206
|2006.05.26 14:20
|t/p
|1103
|0.10
|1.5632
|1.5541
|1.5632
|8.29
|11024.52
|2207
|2006.05.26 14:20
|buy
|1104
|0.10
|1.5636
|1.5555
|1.5646
|2208
|2006.05.26 14:42
|buy
|1105
|0.30
|1.5616
|1.5555
|1.5626
|2209
|2006.05.26 14:46
|t/p
|1105
|0.30
|1.5626
|1.5555
|1.5626
|24.88
|11049.40
|2210
|2006.05.26 14:46
|close
|1104
|0.10
|1.5626
|1.5555
|1.5646
|-8.29
|11041.11
|2211
|2006.05.26 14:46
|buy
|1106
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2212
|2006.05.26 16:05
|t/p
|1106
|0.10
|1.5637
|1.5546
|1.5637
|8.29
|11049.40
|2213
|2006.05.26 16:05
|buy
|1107
|0.10
|1.5641
|1.5560
|1.5651
|2214
|2006.05.26 16:40
|buy
|1108
|0.30
|1.5621
|1.5560
|1.5631
|2215
|2006.05.26 17:01
|t/p
|1108
|0.30
|1.5631
|1.5560
|1.5631
|24.88
|11074.28
|2216
|2006.05.26 17:01
|close
|1107
|0.10
|1.5632
|1.5560
|1.5651
|-7.47
|11066.81
|2217
|2006.05.26 17:01
|buy
|1109
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|2218
|2006.05.26 17:24
|buy
|1110
|0.30
|1.5615
|1.5554
|1.5625
|2219
|2006.05.28 22:00
|t/p
|1110
|0.30
|1.5625
|1.5554
|1.5625
|24.89
|11091.70
|2220
|2006.05.28 22:00
|close
|1109
|0.10
|1.5625
|1.5554
|1.5645
|-8.30
|11083.40
|2221
|2006.05.28 22:00
|buy
|1111
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2222
|2006.05.29 04:57
|buy
|1112
|0.30
|1.5607
|1.5546
|1.5617
|2223
|2006.05.29 05:08
|t/p
|1112
|0.30
|1.5617
|1.5546
|1.5617
|24.89
|11108.29
|2224
|2006.05.29 05:08
|close
|1111
|0.10
|1.5617
|1.5546
|1.5637
|-7.80
|11100.50
|2225
|2006.05.29 05:08
|sell
|1113
|0.10
|1.5616
|1.5697
|1.5606
|2226
|2006.05.29 08:04
|t/p
|1113
|0.10
|1.5606
|1.5697
|1.5606
|8.30
|11108.80
|2227
|2006.05.29 08:04
|sell
|1114
|0.10
|1.5602
|1.5683
|1.5592
|2228
|2006.05.29 11:39
|sell
|1115
|0.30
|1.5622
|1.5683
|1.5612
|2229
|2006.05.29 11:52
|t/p
|1115
|0.30
|1.5612
|1.5683
|1.5612
|24.87
|11133.67
|2230
|2006.05.29 11:52
|close
|1114
|0.10
|1.5612
|1.5683
|1.5592
|-8.29
|11125.38
|2231
|2006.05.29 11:52
|sell
|1116
|0.10
|1.5610
|1.5691
|1.5600
|2232
|2006.05.30 03:05
|sell
|1117
|0.30
|1.5631
|1.5692
|1.5621
|2233
|2006.05.30 03:05
|t/p
|1117
|0.30
|1.5621
|1.5692
|1.5621
|24.86
|11150.24
|2234
|2006.05.30 03:05
|close
|1116
|0.10
|1.5621
|1.5691
|1.5600
|-9.78
|11140.46
|2235
|2006.05.30 03:05
|sell
|1118
|0.10
|1.5613
|1.5694
|1.5603
|2236
|2006.05.30 03:40
|t/p
|1118
|0.10
|1.5603
|1.5694
|1.5603
|8.28
|11148.74
|2237
|2006.05.30 03:40
|sell
|1119
|0.10
|1.5599
|1.5680
|1.5589
|2238
|2006.05.30 06:06
|sell
|1120
|0.30
|1.5619
|1.5680
|1.5609
|2239
|2006.05.30 06:06
|t/p
|1120
|0.30
|1.5609
|1.5680
|1.5609
|24.86
|11173.60
|2240
|2006.05.30 06:06
|close
|1119
|0.10
|1.5608
|1.5680
|1.5589
|-7.46
|11166.14
|2241
|2006.05.30 06:06
|sell
|1121
|0.10
|1.5607
|1.5688
|1.5597
|2242
|2006.05.30 06:24
|t/p
|1121
|0.10
|1.5597
|1.5688
|1.5597
|8.28
|11174.42
|2243
|2006.05.30 06:24
|sell
|1122
|0.10
|1.5593
|1.5674
|1.5583
|2244
|2006.05.30 09:52
|t/p
|1122
|0.10
|1.5583
|1.5674
|1.5583
|8.28
|11182.70
|2245
|2006.05.30 09:52
|sell
|1123
|0.10
|1.5578
|1.5659
|1.5568
|2246
|2006.05.30 12:18
|sell
|1124
|0.30
|1.5598
|1.5659
|1.5588
|2247
|2006.05.30 14:03
|t/p
|1124
|0.30
|1.5588
|1.5659
|1.5588
|24.86
|11207.56
|2248
|2006.05.30 14:03
|close
|1123
|0.10
|1.5588
|1.5659
|1.5568
|-8.28
|11199.28
|2249
|2006.05.30 14:03
|buy
|1125
|0.10
|1.5589
|1.5508
|1.5599
|2250
|2006.05.30 18:47
|t/p
|1125
|0.10
|1.5599
|1.5508
|1.5599
|8.29
|11207.57
|2251
|2006.05.30 18:47
|sell
|1126
|0.10
|1.5600
|1.5681
|1.5590
|2252
|2006.05.30 19:10
|t/p
|1126
|0.10
|1.5590
|1.5681
|1.5590
|8.29
|11215.86
|2253
|2006.05.30 19:10
|buy
|1127
|0.10
|1.5590
|1.5509
|1.5600
|2254
|2006.05.30 22:03
|t/p
|1127
|0.10
|1.5600
|1.5509
|1.5600
|8.28
|11224.14
|2255
|2006.05.30 22:03
|buy
|1128
|0.10
|1.5604
|1.5523
|1.5614
|2256
|2006.05.30 22:24
|buy
|1129
|0.30
|1.5584
|1.5523
|1.5594
|2257
|2006.05.30 22:26
|t/p
|1129
|0.30
|1.5594
|1.5523
|1.5594
|24.84
|11248.98
|2258
|2006.05.30 22:26
|close
|1128
|0.10
|1.5594
|1.5523
|1.5614
|-8.28
|11240.70
|2259
|2006.05.30 22:26
|buy
|1130
|0.10
|1.5597
|1.5516
|1.5607
|2260
|2006.05.31 07:20
|buy
|1131
|0.30
|1.5577
|1.5516
|1.5587
|2261
|2006.05.31 08:01
|t/p
|1131
|0.30
|1.5587
|1.5516
|1.5587
|24.84
|11265.54
|2262
|2006.05.31 08:01
|close
|1130
|0.10
|1.5587
|1.5516
|1.5607
|-7.77
|11257.76
|2263
|2006.05.31 08:01
|sell
|1132
|0.10
|1.5585
|1.5666
|1.5575
|2264
|2006.05.31 09:31
|t/p
|1132
|0.10
|1.5575
|1.5666
|1.5575
|8.28
|11266.04
|2265
|2006.05.31 09:31
|sell
|1133
|0.10
|1.5571
|1.5652
|1.5561
|2266
|2006.05.31 09:45
|sell
|1134
|0.30
|1.5591
|1.5652
|1.5581
|2267
|2006.05.31 10:13
|t/p
|1134
|0.30
|1.5581
|1.5652
|1.5581
|24.83
|11290.87
|2268
|2006.05.31 10:13
|close
|1133
|0.10
|1.5580
|1.5652
|1.5561
|-7.45
|11283.42
|2269
|2006.05.31 10:13
|buy
|1135
|0.10
|1.5581
|1.5500
|1.5591
|2270
|2006.05.31 10:13
|t/p
|1135
|0.10
|1.5591
|1.5500
|1.5591
|8.28
|11291.70
|2271
|2006.05.31 10:13
|buy
|1136
|0.10
|1.5595
|1.5514
|1.5605
|2272
|2006.05.31 12:06
|t/p
|1136
|0.10
|1.5605
|1.5514
|1.5605
|8.28
|11299.98
|2273
|2006.05.31 12:06
|buy
|1137
|0.10
|1.5609
|1.5528
|1.5619
|2274
|2006.05.31 19:21
|t/p
|1137
|0.10
|1.5619
|1.5528
|1.5619
|8.28
|11308.26
|2275
|2006.05.31 19:21
|buy
|1138
|0.10
|1.5623
|1.5542
|1.5633
|2276
|2006.06.01 00:33
|buy
|1139
|0.30
|1.5600
|1.5539
|1.5610
|2277
|2006.06.01 00:33
|t/p
|1139
|0.30
|1.5610
|1.5539
|1.5610
|24.84
|11333.10
|2278
|2006.06.01 00:33
|close
|1138
|0.10
|1.5612
|1.5542
|1.5633
|-7.59
|11325.51
|2279
|2006.06.01 00:33
|buy
|1140
|0.10
|1.5613
|1.5532
|1.5623
|2280
|2006.06.01 02:46
|t/p
|1140
|0.10
|1.5623
|1.5532
|1.5623
|8.28
|11333.79
|2281
|2006.06.01 02:46
|buy
|1141
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2282
|2006.06.01 03:04
|buy
|1142
|0.30
|1.5607
|1.5546
|1.5617
|2283
|2006.06.01 03:09
|t/p
|1142
|0.30
|1.5617
|1.5546
|1.5617
|24.84
|11358.63
|2284
|2006.06.01 03:09
|close
|1141
|0.10
|1.5617
|1.5546
|1.5637
|-8.28
|11350.35
|2285
|2006.06.01 03:09
|buy
|1143
|0.10
|1.5619
|1.5538
|1.5629
|2286
|2006.06.01 05:54
|buy
|1144
|0.30
|1.5599
|1.5538
|1.5609
|2287
|2006.06.01 06:19
|t/p
|1144
|0.30
|1.5609
|1.5538
|1.5609
|24.83
|11375.18
|2288
|2006.06.01 06:19
|close
|1143
|0.10
|1.5609
|1.5538
|1.5629
|-8.28
|11366.90
|2289
|2006.06.01 06:19
|sell
|1145
|0.10
|1.5608
|1.5689
|1.5598
|2290
|2006.06.01 09:16
|sell
|1146
|0.30
|1.5628
|1.5689
|1.5618
|2291
|2006.06.01 09:29
|t/p
|1146
|0.30
|1.5618
|1.5689
|1.5618
|24.83
|11391.73
|2292
|2006.06.01 09:29
|close
|1145
|0.10
|1.5617
|1.5689
|1.5598
|-7.45
|11384.28
|2293
|2006.06.01 09:29
|buy
|1147
|0.10
|1.5618
|1.5537
|1.5628
|2294
|2006.06.01 11:06
|t/p
|1147
|0.10
|1.5628
|1.5537
|1.5628
|8.28
|11392.56
|2295
|2006.06.01 11:06
|buy
|1148
|0.10
|1.5632
|1.5551
|1.5642
|2296
|2006.06.01 12:22
|t/p
|1148
|0.10
|1.5642
|1.5551
|1.5642
|8.27
|11400.83
|2297
|2006.06.01 12:22
|buy
|1149
|0.10
|1.5646
|1.5565
|1.5656
|2298
|2006.06.01 14:09
|buy
|1150
|0.30
|1.5626
|1.5565
|1.5636
|2299
|2006.06.01 14:09
|t/p
|1150
|0.30
|1.5636
|1.5565
|1.5636
|24.82
|11425.65
|2300
|2006.06.01 14:09
|close
|1149
|0.10
|1.5636
|1.5565
|1.5656
|-8.28
|11417.37
|2301
|2006.06.01 14:09
|buy
|1151
|0.10
|1.5639
|1.5558
|1.5649
|2302
|2006.06.01 14:53
|buy
|1152
|0.30
|1.5613
|1.5552
|1.5623
|2303
|2006.06.01 14:55
|t/p
|1152
|0.30
|1.5623
|1.5552
|1.5623
|24.83
|11442.20
|2304
|2006.06.01 14:55
|close
|1151
|0.10
|1.5624
|1.5558
|1.5649
|-12.42
|11429.78
|2305
|2006.06.01 14:55
|buy
|1153
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2306
|2006.06.01 15:21
|t/p
|1153
|0.10
|1.5637
|1.5546
|1.5637
|8.27
|11438.05
|2307
|2006.06.01 15:21
|sell
|1154
|0.10
|1.5637
|1.5718
|1.5627
|2308
|2006.06.01 16:25
|t/p
|1154
|0.10
|1.5627
|1.5718
|1.5627
|8.27
|11446.32
|2309
|2006.06.01 16:25
|buy
|1155
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2310
|2006.06.01 17:17
|t/p
|1155
|0.10
|1.5637
|1.5546
|1.5637
|8.27
|11454.59
|2311
|2006.06.01 17:17
|sell
|1156
|0.10
|1.5637
|1.5718
|1.5627
|2312
|2006.06.01 18:19
|t/p
|1156
|0.10
|1.5627
|1.5718
|1.5627
|8.27
|11462.86
|2313
|2006.06.01 18:19
|buy
|1157
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2314
|2006.06.01 18:24
|t/p
|1157
|0.10
|1.5637
|1.5546
|1.5637
|8.27
|11471.13
|2315
|2006.06.01 18:24
|buy
|1158
|0.10
|1.5641
|1.5560
|1.5651
|2316
|2006.06.02 06:55
|t/p
|1158
|0.10
|1.5651
|1.5560
|1.5651
|8.79
|11479.91
|2317
|2006.06.02 06:55
|sell
|1159
|0.10
|1.5651
|1.5732
|1.5641
|2318
|2006.06.02 07:01
|t/p
|1159
|0.10
|1.5641
|1.5732
|1.5641
|8.27
|11488.18
|2319
|2006.06.02 07:01
|buy
|1160
|0.10
|1.5641
|1.5560
|1.5651
|2320
|2006.06.02 07:07
|t/p
|1160
|0.10
|1.5651
|1.5560
|1.5651
|8.28
|11496.46
|2321
|2006.06.02 07:07
|buy
|1161
|0.10
|1.5655
|1.5574
|1.5665
|2322
|2006.06.02 09:47
|buy
|1162
|0.30
|1.5634
|1.5573
|1.5644
|2323
|2006.06.02 10:43
|t/p
|1162
|0.30
|1.5644
|1.5573
|1.5644
|24.83
|11521.29
|2324
|2006.06.02 10:43
|close
|1161
|0.10
|1.5644
|1.5574
|1.5665
|-9.10
|11512.19
|2325
|2006.06.02 10:43
|sell
|1163
|0.10
|1.5643
|1.5724
|1.5633
|2326
|2006.06.02 11:02
|t/p
|1163
|0.10
|1.5633
|1.5724
|1.5633
|8.27
|11520.46
|2327
|2006.06.02 11:02
|sell
|1164
|0.10
|1.5629
|1.5710
|1.5619
|2328
|2006.06.02 11:54
|sell
|1165
|0.30
|1.5649
|1.5710
|1.5639
|2329
|2006.06.02 12:04
|t/p
|1165
|0.30
|1.5639
|1.5710
|1.5639
|24.82
|11545.28
|2330
|2006.06.02 12:04
|close
|1164
|0.10
|1.5639
|1.5710
|1.5619
|-8.28
|11537.00
|2331
|2006.06.02 12:04
|buy
|1166
|0.10
|1.5643
|1.5562
|1.5653
|2332
|2006.06.02 12:28
|buy
|1167
|0.30
|1.5623
|1.5562
|1.5633
|2333
|2006.06.02 12:29
|t/p
|1167
|0.30
|1.5633
|1.5562
|1.5633
|24.83
|11561.83
|2334
|2006.06.02 12:29
|close
|1166
|0.10
|1.5635
|1.5562
|1.5653
|-6.62
|11555.21
|2335
|2006.06.02 12:29
|buy
|1168
|0.10
|1.5638
|1.5557
|1.5648
|2336
|2006.06.02 12:33
|t/p
|1168
|0.10
|1.5648
|1.5557
|1.5648
|8.28
|11563.49
|2337
|2006.06.02 12:33
|buy
|1169
|0.10
|1.5654
|1.5573
|1.5664
|2338
|2006.06.02 12:34
|buy
|1170
|0.30
|1.5634
|1.5573
|1.5644
|2339
|2006.06.02 13:52
|buy
|1171
|0.90
|1.5614
|1.5573
|1.5624
|2340
|2006.06.02 13:53
|t/p
|1171
|0.90
|1.5624
|1.5573
|1.5624
|74.50
|11637.99
|2341
|2006.06.02 13:53
|close
|1170
|0.30
|1.5624
|1.5573
|1.5644
|-24.84
|11613.15
|2342
|2006.06.02 13:53
|close
|1169
|0.10
|1.5622
|1.5573
|1.5664
|-26.49
|11586.66
|2343
|2006.06.02 13:53
|sell
|1172
|0.10
|1.5623
|1.5704
|1.5613
|2344
|2006.06.02 13:57
|t/p
|1172
|0.10
|1.5613
|1.5704
|1.5613
|8.28
|11594.94
|2345
|2006.06.02 13:57
|sell
|1173
|0.10
|1.5607
|1.5688
|1.5597
|2346
|2006.06.02 14:50
|t/p
|1173
|0.10
|1.5597
|1.5688
|1.5597
|8.28
|11603.22
|2347
|2006.06.02 14:50
|sell
|1174
|0.10
|1.5592
|1.5673
|1.5582
|2348
|2006.06.02 15:59
|sell
|1175
|0.30
|1.5612
|1.5673
|1.5602
|2349
|2006.06.02 16:01
|t/p
|1175
|0.30
|1.5602
|1.5673
|1.5602
|24.82
|11628.04
|2350
|2006.06.02 16:01
|close
|1174
|0.10
|1.5602
|1.5673
|1.5582
|-8.28
|11619.76
|2351
|2006.06.02 16:01
|sell
|1176
|0.10
|1.5601
|1.5682
|1.5591
|2352
|2006.06.05 06:22
|sell
|1177
|0.30
|1.5621
|1.5682
|1.5611
|2353
|2006.06.05 07:59
|t/p
|1177
|0.30
|1.5611
|1.5682
|1.5611
|24.83
|11644.59
|2354
|2006.06.05 07:59
|close
|1176
|0.10
|1.5611
|1.5682
|1.5591
|-8.94
|11635.65
|2355
|2006.06.05 07:59
|buy
|1178
|0.10
|1.5616
|1.5535
|1.5626
|2356
|2006.06.05 08:32
|t/p
|1178
|0.10
|1.5626
|1.5535
|1.5626
|8.28
|11643.93
|2357
|2006.06.05 08:32
|buy
|1179
|0.10
|1.5631
|1.5550
|1.5641
|2358
|2006.06.05 09:03
|buy
|1180
|0.30
|1.5609
|1.5548
|1.5619
|2359
|2006.06.05 11:44
|buy
|1181
|0.90
|1.5588
|1.5547
|1.5598
|2360
|2006.06.05 11:47
|t/p
|1181
|0.90
|1.5598
|1.5547
|1.5598
|74.52
|11718.45
|2361
|2006.06.05 11:47
|close
|1180
|0.30
|1.5598
|1.5548
|1.5619
|-27.32
|11691.13
|2362
|2006.06.05 11:47
|close
|1179
|0.10
|1.5597
|1.5550
|1.5641
|-28.15
|11662.98
|2363
|2006.06.05 11:48
|sell
|1182
|0.10
|1.5592
|1.5673
|1.5582
|2364
|2006.06.05 13:39
|t/p
|1182
|0.10
|1.5582
|1.5673
|1.5582
|8.28
|11671.26
|2365
|2006.06.05 13:39
|sell
|1183
|0.10
|1.5578
|1.5659
|1.5568
|2366
|2006.06.05 18:56
|sell
|1184
|0.30
|1.5598
|1.5659
|1.5588
|2367
|2006.06.05 19:19
|t/p
|1184
|0.30
|1.5588
|1.5659
|1.5588
|24.83
|11696.09
|2368
|2006.06.05 19:19
|close
|1183
|0.10
|1.5588
|1.5659
|1.5568
|-8.28
|11687.81
|2369
|2006.06.05 19:19
|buy
|1185
|0.10
|1.5590
|1.5509
|1.5600
|2370
|2006.06.05 20:47
|t/p
|1185
|0.10
|1.5600
|1.5509
|1.5600
|8.28
|11696.09
|2371
|2006.06.05 20:47
|buy
|1186
|0.10
|1.5604
|1.5523
|1.5614
|2372
|2006.06.05 21:24
|buy
|1187
|0.30
|1.5584
|1.5523
|1.5594
|2373
|2006.06.05 22:11
|t/p
|1187
|0.30
|1.5594
|1.5523
|1.5594
|24.85
|11720.94
|2374
|2006.06.05 22:11
|close
|1186
|0.10
|1.5594
|1.5523
|1.5614
|-8.28
|11712.66
|2375
|2006.06.05 22:11
|buy
|1188
|0.10
|1.5597
|1.5516
|1.5607
|2376
|2006.06.06 07:07
|buy
|1189
|0.30
|1.5577
|1.5516
|1.5587
|2377
|2006.06.06 10:25
|t/p
|1189
|0.30
|1.5587
|1.5516
|1.5587
|24.84
|11737.50
|2378
|2006.06.06 10:25
|close
|1188
|0.10
|1.5587
|1.5516
|1.5607
|-7.77
|11729.73
|2379
|2006.06.06 10:25
|sell
|1190
|0.10
|1.5584
|1.5665
|1.5574
|2380
|2006.06.06 11:44
|sell
|1191
|0.30
|1.5605
|1.5666
|1.5595
|2381
|2006.06.06 11:55
|t/p
|1191
|0.30
|1.5595
|1.5666
|1.5595
|24.84
|11754.57
|2382
|2006.06.06 11:55
|close
|1190
|0.10
|1.5594
|1.5665
|1.5574
|-8.28
|11746.29
|2383
|2006.06.06 11:55
|buy
|1192
|0.10
|1.5596
|1.5515
|1.5606
|2384
|2006.06.06 12:05
|t/p
|1192
|0.10
|1.5606
|1.5515
|1.5606
|8.28
|11754.57
|2385
|2006.06.06 12:05
|buy
|1193
|0.10
|1.5610
|1.5529
|1.5620
|2386
|2006.06.06 15:46
|buy
|1194
|0.30
|1.5590
|1.5529
|1.5600
|2387
|2006.06.06 15:54
|t/p
|1194
|0.30
|1.5600
|1.5529
|1.5600
|24.84
|11779.41
|2388
|2006.06.06 15:54
|close
|1193
|0.10
|1.5603
|1.5529
|1.5620
|-5.80
|11773.61
|2389
|2006.06.06 15:54
|buy
|1195
|0.10
|1.5605
|1.5524
|1.5615
|2390
|2006.06.07 00:15
|buy
|1196
|0.30
|1.5584
|1.5523
|1.5594
|2391
|2006.06.07 02:31
|t/p
|1196
|0.30
|1.5594
|1.5523
|1.5594
|24.85
|11798.46
|2392
|2006.06.07 02:31
|close
|1195
|0.10
|1.5594
|1.5524
|1.5615
|-8.60
|11789.85
|2393
|2006.06.07 02:31
|sell
|1197
|0.10
|1.5593
|1.5674
|1.5583
|2394
|2006.06.07 03:03
|t/p
|1197
|0.10
|1.5583
|1.5674
|1.5583
|8.28
|11798.13
|2395
|2006.06.07 03:03
|buy
|1198
|0.10
|1.5583
|1.5502
|1.5593
|2396
|2006.06.07 04:28
|t/p
|1198
|0.10
|1.5593
|1.5502
|1.5593
|8.29
|11806.42
|2397
|2006.06.07 04:28
|sell
|1199
|0.10
|1.5593
|1.5674
|1.5583
|2398
|2006.06.07 04:37
|t/p
|1199
|0.10
|1.5583
|1.5674
|1.5583
|8.28
|11814.70
|2399
|2006.06.07 04:37
|sell
|1200
|0.10
|1.5577
|1.5658
|1.5567
|2400
|2006.06.07 05:38
|sell
|1201
|0.30
|1.5597
|1.5658
|1.5587
|2401
|2006.06.07 07:49
|sell
|1202
|0.90
|1.5618
|1.5659
|1.5608
|2402
|2006.06.07 07:54
|t/p
|1202
|0.90
|1.5608
|1.5659
|1.5608
|74.53
|11889.23
|2403
|2006.06.07 07:54
|close
|1201
|0.30
|1.5608
|1.5658
|1.5587
|-27.33
|11861.90
|2404
|2006.06.07 07:54
|close
|1200
|0.10
|1.5613
|1.5658
|1.5567
|-29.81
|11832.09
|2405
|2006.06.07 07:54
|buy
|1203
|0.10
|1.5612
|1.5531
|1.5622
|2406
|2006.06.07 11:34
|t/p
|1203
|0.10
|1.5622
|1.5531
|1.5622
|8.29
|11840.38
|2407
|2006.06.07 11:34
|buy
|1204
|0.10
|1.5626
|1.5545
|1.5636
|2408
|2006.06.07 19:02
|t/p
|1204
|0.10
|1.5636
|1.5545
|1.5636
|8.28
|11848.66
|2409
|2006.06.07 19:02
|buy
|1205
|0.10
|1.5642
|1.5561
|1.5652
|2410
|2006.06.07 20:00
|buy
|1206
|0.30
|1.5622
|1.5561
|1.5632
|2411
|2006.06.07 20:59
|t/p
|1206
|0.30
|1.5632
|1.5561
|1.5632
|24.84
|11873.50
|2412
|2006.06.07 20:59
|close
|1205
|0.10
|1.5632
|1.5561
|1.5652
|-8.28
|11865.22
|2413
|2006.06.07 20:59
|sell
|1207
|0.10
|1.5630
|1.5711
|1.5620
|2414
|2006.06.07 21:14
|t/p
|1207
|0.10
|1.5620
|1.5711
|1.5620
|8.28
|11873.50
|2415
|2006.06.07 21:14
|sell
|1208
|0.10
|1.5616
|1.5697
|1.5606
|2416
|2006.06.08 05:56
|t/p
|1208
|0.10
|1.5606
|1.5697
|1.5606
|6.27
|11879.77
|2417
|2006.06.08 05:56
|sell
|1209
|0.10
|1.5601
|1.5682
|1.5591
|2418
|2006.06.08 07:18
|sell
|1210
|0.30
|1.5622
|1.5683
|1.5612
|2419
|2006.06.08 07:20
|t/p
|1210
|0.30
|1.5612
|1.5683
|1.5612
|24.83
|11904.60
|2420
|2006.06.08 07:20
|close
|1209
|0.10
|1.5612
|1.5682
|1.5591
|-9.10
|11895.50
|2421
|2006.06.08 07:20
|sell
|1211
|0.10
|1.5607
|1.5688
|1.5597
|2422
|2006.06.08 07:22
|sell
|1212
|0.30
|1.5627
|1.5688
|1.5617
|2423
|2006.06.08 07:22
|t/p
|1212
|0.30
|1.5617
|1.5688
|1.5617
|24.83
|11920.33
|2424
|2006.06.08 07:22
|close
|1211
|0.10
|1.5617
|1.5688
|1.5597
|-8.28
|11912.05
|2425
|2006.06.08 07:22
|sell
|1213
|0.10
|1.5609
|1.5690
|1.5599
|2426
|2006.06.08 10:03
|sell
|1214
|0.30
|1.5629
|1.5690
|1.5619
|2427
|2006.06.08 11:55
|t/p
|1214
|0.30
|1.5619
|1.5690
|1.5619
|24.83
|11936.88
|2428
|2006.06.08 11:55
|close
|1213
|0.10
|1.5618
|1.5690
|1.5599
|-7.45
|11929.43
|2429
|2006.06.08 11:56
|buy
|1215
|0.10
|1.5620
|1.5539
|1.5630
|2430
|2006.06.08 12:02
|t/p
|1215
|0.10
|1.5630
|1.5539
|1.5630
|8.28
|11937.71
|2431
|2006.06.08 12:02
|buy
|1216
|0.10
|1.5634
|1.5553
|1.5644
|2432
|2006.06.08 12:05
|buy
|1217
|0.30
|1.5614
|1.5553
|1.5624
|2433
|2006.06.08 12:07
|t/p
|1217
|0.30
|1.5624
|1.5553
|1.5624
|24.84
|11962.55
|2434
|2006.06.08 12:07
|close
|1216
|0.10
|1.5624
|1.5553
|1.5644
|-8.28
|11954.27
|2435
|2006.06.08 12:07
|buy
|1218
|0.10
|1.5627
|1.5546
|1.5637
|2436
|2006.06.08 12:31
|t/p
|1218
|0.10
|1.5637
|1.5546
|1.5637
|8.28
|11962.55
|2437
|2006.06.08 12:31
|buy
|1219
|0.10
|1.5642
|1.5561
|1.5652
|2438
|2006.06.08 13:35
|buy
|1220
|0.30
|1.5619
|1.5558
|1.5629
|2439
|2006.06.08 13:37
|t/p
|1220
|0.30
|1.5629
|1.5558
|1.5629
|24.84
|11987.39
|2440
|2006.06.08 13:37
|close
|1219
|0.10
|1.5630
|1.5561
|1.5652
|-9.93
|11977.46
|2441
|2006.06.08 13:37
|buy
|1221
|0.10
|1.5632
|1.5551
|1.5642
|2442
|2006.06.08 13:49
|buy
|1222
|0.30
|1.5612
|1.5551
|1.5622
|2443
|2006.06.08 13:51
|t/p
|1222
|0.30
|1.5622
|1.5551
|1.5622
|24.84
|12002.30
|2444
|2006.06.08 13:51
|close
|1221
|0.10
|1.5623
|1.5551
|1.5642
|-7.45
|11994.85
|2445
|2006.06.08 13:51
|buy
|1223
|0.10
|1.5626
|1.5545
|1.5636
|2446
|2006.06.08 14:40
|buy
|1224
|0.30
|1.5606
|1.5545
|1.5616
|2447
|2006.06.08 14:42
|t/p
|1224
|0.30
|1.5616
|1.5545
|1.5616
|24.84
|12019.69
|2448
|2006.06.08 14:42
|close
|1223
|0.10
|1.5616
|1.5545
|1.5636
|-8.29
|12011.40
|2449
|2006.06.08 14:42
|buy
|1225
|0.10
|1.5617
|1.5536
|1.5627
|2450
|2006.06.08 15:26
|buy
|1226
|0.30
|1.5594
|1.5533
|1.5604
|2451
|2006.06.08 15:30
|t/p
|1226
|0.30
|1.5604
|1.5533
|1.5604
|24.84
|12036.24
|2452
|2006.06.08 15:30
|close
|1225
|0.10
|1.5605
|1.5536
|1.5627
|-9.93
|12026.31
|2453
|2006.06.08 15:30
|sell
|1227
|0.10
|1.5604
|1.5685
|1.5594
|2454
|2006.06.08 16:00
|t/p
|1227
|0.10
|1.5594
|1.5685
|1.5594
|8.28
|12034.59
|2455
|2006.06.08 16:00
|sell
|1228
|0.10
|1.5590
|1.5671
|1.5580
|2456
|2006.06.08 18:22
|t/p
|1228
|0.10
|1.5580
|1.5671
|1.5580
|8.28
|12042.87
|2457
|2006.06.08 18:22
|sell
|1229
|0.10
|1.5576
|1.5657
|1.5566
|2458
|2006.06.08 20:23
|sell
|1230
|0.30
|1.5596
|1.5657
|1.5586
|2459
|2006.06.08 21:00
|t/p
|1230
|0.30
|1.5586
|1.5657
|1.5586
|24.83
|12067.70
|2460
|2006.06.08 21:00
|close
|1229
|0.10
|1.5585
|1.5657
|1.5566
|-7.44
|12060.26
|2461
|2006.06.08 21:00
|sell
|1231
|0.10
|1.5583
|1.5664
|1.5573
|2462
|2006.06.09 10:51
|sell
|1232
|0.30
|1.5605
|1.5666
|1.5595
|2463
|2006.06.09 10:58
|t/p
|1232
|0.30
|1.5595
|1.5666
|1.5595
|24.84
|12085.10
|2464
|2006.06.09 10:58
|close
|1231
|0.10
|1.5595
|1.5664
|1.5573
|-10.61
|12074.49
|2465
|2006.06.09 10:58
|buy
|1233
|0.10
|1.5599
|1.5518
|1.5609
|2466
|2006.06.09 11:39
|buy
|1234
|0.30
|1.5579
|1.5518
|1.5589
|2467
|2006.06.09 11:41
|t/p
|1234
|0.30
|1.5589
|1.5518
|1.5589
|24.84
|12099.33
|2468
|2006.06.09 11:41
|close
|1233
|0.10
|1.5592
|1.5518
|1.5609
|-5.80
|12093.53
|2469
|2006.06.09 11:41
|buy
|1235
|0.10
|1.5595
|1.5514
|1.5605
|2470
|2006.06.09 12:05
|buy
|1236
|0.30
|1.5575
|1.5514
|1.5585
|2471
|2006.06.09 12:32
|t/p
|1236
|0.30
|1.5585
|1.5514
|1.5585
|24.84
|12118.37
|2472
|2006.06.09 12:32
|close
|1235
|0.10
|1.5586
|1.5514
|1.5605
|-7.45
|12110.92
|2473
|2006.06.09 12:32
|sell
|1237
|0.10
|1.5585
|1.5666
|1.5575
|2474
|2006.06.09 12:33
|t/p
|1237
|0.10
|1.5575
|1.5666
|1.5575
|8.28
|12119.20
|2475
|2006.06.09 12:33
|sell
|1238
|0.10
|1.5569
|1.5650
|1.5559
|2476
|2006.06.09 14:54
|t/p
|1238
|0.10
|1.5559
|1.5650
|1.5559
|8.28
|12127.48
|2477
|2006.06.09 14:54
|sell
|1239
|0.10
|1.5552
|1.5633
|1.5542
|2478
|2006.06.09 15:42
|sell
|1240
|0.30
|1.5572
|1.5633
|1.5562
|2479
|2006.06.09 20:33
|t/p
|1240
|0.30
|1.5562
|1.5633
|1.5562
|24.83
|12152.31
|2480
|2006.06.09 20:33
|close
|1239
|0.10
|1.5561
|1.5633
|1.5542
|-7.45
|12144.86
|2481
|2006.06.09 20:33
|sell
|1241
|0.10
|1.5556
|1.5637
|1.5546
|2482
|2006.06.12 06:55
|t/p
|1241
|0.10
|1.5546
|1.5637
|1.5546
|7.61
|12152.47
|2483
|2006.06.12 06:55
|buy
|1242
|0.10
|1.5546
|1.5465
|1.5556
|2484
|2006.06.12 07:03
|t/p
|1242
|0.10
|1.5556
|1.5465
|1.5556
|8.28
|12160.75
|2485
|2006.06.12 07:03
|sell
|1243
|0.10
|1.5556
|1.5637
|1.5546
|2486
|2006.06.12 07:17
|t/p
|1243
|0.10
|1.5546
|1.5637
|1.5546
|8.28
|12169.03
|2487
|2006.06.12 07:17
|sell
|1244
|0.10
|1.5542
|1.5623
|1.5532
|2488
|2006.06.12 11:26
|sell
|1245
|0.30
|1.5563
|1.5624
|1.5553
|2489
|2006.06.12 11:29
|t/p
|1245
|0.30
|1.5553
|1.5624
|1.5553
|24.82
|12193.85
|2490
|2006.06.12 11:29
|close
|1244
|0.10
|1.5553
|1.5623
|1.5532
|-9.10
|12184.75
|2491
|2006.06.12 11:29
|sell
|1246
|0.10
|1.5554
|1.5635
|1.5544
|2492
|2006.06.12 11:57
|t/p
|1246
|0.10
|1.5544
|1.5635
|1.5544
|8.27
|12193.02
|2493
|2006.06.12 11:57
|sell
|1247
|0.10
|1.5537
|1.5618
|1.5527
|2494
|2006.06.12 17:46
|t/p
|1247
|0.10
|1.5527
|1.5618
|1.5527
|8.27
|12201.29
|2495
|2006.06.12 17:46
|buy
|1248
|0.10
|1.5527
|1.5446
|1.5537
|2496
|2006.06.12 17:52
|t/p
|1248
|0.10
|1.5537
|1.5446
|1.5537
|8.28
|12209.57
|2497
|2006.06.12 17:52
|buy
|1249
|0.10
|1.5541
|1.5460
|1.5551
|2498
|2006.06.13 00:21
|buy
|1250
|0.30
|1.5519
|1.5458
|1.5529
|2499
|2006.06.13 00:21
|t/p
|1250
|0.30
|1.5529
|1.5458
|1.5529
|24.83
|12234.40
|2500
|2006.06.13 00:21
|close
|1249
|0.10
|1.5531
|1.5460
|1.5551
|-7.77
|12226.63
|2501
|2006.06.13 00:21
|buy
|1251
|0.10
|1.5534
|1.5453
|1.5544
|2502
|2006.06.13 09:58
|t/p
|1251
|0.10
|1.5544
|1.5453
|1.5544
|8.28
|12234.91
|2503
|2006.06.13 09:58
|buy
|1252
|0.10
|1.5548
|1.5467
|1.5558
|2504
|2006.06.13 10:27
|buy
|1253
|0.30
|1.5525
|1.5464
|1.5535
|2505
|2006.06.13 14:31
|t/p
|1253
|0.30
|1.5535
|1.5464
|1.5535
|24.83
|12259.74
|2506
|2006.06.13 14:31
|close
|1252
|0.10
|1.5535
|1.5467
|1.5558
|-10.76
|12248.98
|2507
|2006.06.13 14:31
|buy
|1254
|0.10
|1.5537
|1.5456
|1.5547
|2508
|2006.06.13 16:15
|t/p
|1254
|0.10
|1.5547
|1.5456
|1.5547
|8.27
|12257.25
|2509
|2006.06.13 16:15
|buy
|1255
|0.10
|1.5551
|1.5470
|1.5561
|2510
|2006.06.14 04:55
|t/p
|1255
|0.10
|1.5561
|1.5470
|1.5561
|8.78
|12266.02
|2511
|2006.06.14 04:55
|buy
|1256
|0.10
|1.5565
|1.5484
|1.5575
|2512
|2006.06.14 05:41
|buy
|1257
|0.30
|1.5544
|1.5483
|1.5554
|2513
|2006.06.14 06:56
|buy
|1258
|0.90
|1.5523
|1.5482
|1.5533
|2514
|2006.06.14 07:15
|t/p
|1258
|0.90
|1.5533
|1.5482
|1.5533
|74.48
|12340.50
|2515
|2006.06.14 07:15
|close
|1257
|0.30
|1.5534
|1.5483
|1.5554
|-24.82
|12315.68
|2516
|2006.06.14 07:15
|close
|1256
|0.10
|1.5533
|1.5484
|1.5575
|-26.48
|12289.20
|2517
|2006.06.14 07:15
|sell
|1259
|0.10
|1.5535
|1.5616
|1.5525
|2518
|2006.06.14 07:58
|t/p
|1259
|0.10
|1.5525
|1.5616
|1.5525
|8.27
|12297.47
|2519
|2006.06.14 07:58
|sell
|1260
|0.10
|1.5520
|1.5601
|1.5510
|2520
|2006.06.14 09:24
|t/p
|1260
|0.10
|1.5510
|1.5601
|1.5510
|8.27
|12305.74
|2521
|2006.06.14 09:24
|sell
|1261
|0.10
|1.5506
|1.5587
|1.5496
|2522
|2006.06.14 09:52
|sell
|1262
|0.30
|1.5526
|1.5587
|1.5516
|2523
|2006.06.14 10:24
|t/p
|1262
|0.30
|1.5516
|1.5587
|1.5516
|24.82
|12330.56
|2524
|2006.06.14 10:24
|close
|1261
|0.10
|1.5516
|1.5587
|1.5496
|-8.27
|12322.29
|2525
|2006.06.14 10:24
|sell
|1263
|0.10
|1.5517
|1.5598
|1.5507
|2526
|2006.06.14 15:18
|t/p
|1263
|0.10
|1.5507
|1.5598
|1.5507
|8.27
|12330.56
|2527
|2006.06.14 15:18
|sell
|1264
|0.10
|1.5503
|1.5584
|1.5493
|2528
|2006.06.14 18:31
|sell
|1265
|0.30
|1.5524
|1.5585
|1.5514
|2529
|2006.06.14 18:32
|t/p
|1265
|0.30
|1.5514
|1.5585
|1.5514
|24.82
|12355.38
|2530
|2006.06.14 18:32
|close
|1264
|0.10
|1.5514
|1.5584
|1.5493
|-9.10
|12346.28
|2531
|2006.06.14 18:32
|sell
|1266
|0.10
|1.5512
|1.5593
|1.5502
|2532
|2006.06.15 00:30
|sell
|1267
|0.30
|1.5533
|1.5594
|1.5523
|2533
|2006.06.15 00:40
|t/p
|1267
|0.30
|1.5523
|1.5594
|1.5523
|24.82
|12371.10
|2534
|2006.06.15 00:40
|close
|1266
|0.10
|1.5523
|1.5593
|1.5502
|-11.11
|12359.99
|2535
|2006.06.15 00:40
|buy
|1268
|0.10
|1.5525
|1.5444
|1.5535
|2536
|2006.06.15 01:02
|t/p
|1268
|0.10
|1.5535
|1.5444
|1.5535
|8.27
|12368.26
|2537
|2006.06.15 01:02
|buy
|1269
|0.10
|1.5539
|1.5458
|1.5549
|2538
|2006.06.15 06:12
|buy
|1270
|0.30
|1.5519
|1.5458
|1.5529
|2539
|2006.06.15 06:27
|t/p
|1270
|0.30
|1.5529
|1.5458
|1.5529
|24.82
|12393.08
|2540
|2006.06.15 06:27
|close
|1269
|0.10
|1.5529
|1.5458
|1.5549
|-8.28
|12384.80
|2541
|2006.06.15 06:27
|buy
|1271
|0.10
|1.5532
|1.5451
|1.5542
|2542
|2006.06.15 08:05
|t/p
|1271
|0.10
|1.5542
|1.5451
|1.5542
|8.28
|12393.08
|2543
|2006.06.15 08:05
|buy
|1272
|0.10
|1.5548
|1.5467
|1.5558
|2544
|2006.06.15 10:55
|buy
|1273
|0.30
|1.5528
|1.5467
|1.5538
|2545
|2006.06.15 11:01
|t/p
|1273
|0.30
|1.5538
|1.5467
|1.5538
|24.82
|12417.90
|2546
|2006.06.15 11:01
|close
|1272
|0.10
|1.5539
|1.5467
|1.5558
|-7.45
|12410.45
|2547
|2006.06.15 11:01
|buy
|1274
|0.10
|1.5541
|1.5460
|1.5551
|2548
|2006.06.15 13:04
|buy
|1275
|0.30
|1.5521
|1.5460
|1.5531
|2549
|2006.06.15 13:04
|t/p
|1275
|0.30
|1.5531
|1.5460
|1.5531
|24.82
|12435.27
|2550
|2006.06.15 13:04
|close
|1274
|0.10
|1.5532
|1.5460
|1.5551
|-7.45
|12427.82
|2551
|2006.06.15 13:04
|sell
|1276
|0.10
|1.5529
|1.5610
|1.5519
|2552
|2006.06.15 13:09
|t/p
|1276
|0.10
|1.5519
|1.5610
|1.5519
|8.27
|12436.09
|2553
|2006.06.15 13:09
|sell
|1277
|0.10
|1.5515
|1.5596
|1.5505
|2554
|2006.06.15 14:05
|sell
|1278
|0.30
|1.5537
|1.5598
|1.5527
|2555
|2006.06.15 14:05
|t/p
|1278
|0.30
|1.5527
|1.5598
|1.5527
|24.82
|12460.91
|2556
|2006.06.15 14:05
|close
|1277
|0.10
|1.5524
|1.5596
|1.5505
|-7.45
|12453.46
|2557
|2006.06.15 14:05
|sell
|1279
|0.10
|1.5522
|1.5603
|1.5512
|2558
|2006.06.15 15:39
|sell
|1280
|0.30
|1.5542
|1.5603
|1.5532
|2559
|2006.06.15 15:48
|t/p
|1280
|0.30
|1.5532
|1.5603
|1.5532
|24.82
|12478.28
|2560
|2006.06.15 15:48
|close
|1279
|0.10
|1.5532
|1.5603
|1.5512
|-8.27
|12470.01
|2561
|2006.06.15 15:48
|sell
|1281
|0.10
|1.5533
|1.5614
|1.5523
|2562
|2006.06.15 18:32
|sell
|1282
|0.30
|1.5553
|1.5614
|1.5543
|2563
|2006.06.15 20:06
|t/p
|1282
|0.30
|1.5543
|1.5614
|1.5543
|24.82
|12494.83
|2564
|2006.06.15 20:06
|close
|1281
|0.10
|1.5543
|1.5614
|1.5523
|-8.28
|12486.55
|2565
|2006.06.15 20:06
|buy
|1283
|0.10
|1.5546
|1.5465
|1.5556
|2566
|2006.06.15 20:40
|t/p
|1283
|0.10
|1.5556
|1.5465
|1.5556
|8.27
|12494.82
|2567
|2006.06.15 20:40
|buy
|1284
|0.10
|1.5560
|1.5479
|1.5570
|2568
|2006.06.16 00:49
|buy
|1285
|0.30
|1.5537
|1.5476
|1.5547
|2569
|2006.06.16 00:50
|t/p
|1285
|0.30
|1.5547
|1.5476
|1.5547
|24.83
|12519.65
|2570
|2006.06.16 00:50
|close
|1284
|0.10
|1.5549
|1.5479
|1.5570
|-8.60
|12511.05
|2571
|2006.06.16 00:50
|buy
|1286
|0.10
|1.5551
|1.5470
|1.5561
|2572
|2006.06.16 08:34
|t/p
|1286
|0.10
|1.5561
|1.5470
|1.5561
|8.27
|12519.32
|2573
|2006.06.16 08:34
|sell
|1287
|0.10
|1.5563
|1.5644
|1.5553
|2574
|2006.06.16 08:43
|t/p
|1287
|0.10
|1.5553
|1.5644
|1.5553
|8.28
|12527.60
|2575
|2006.06.16 08:43
|sell
|1288
|0.10
|1.5549
|1.5630
|1.5539
|2576
|2006.06.16 12:08
|sell
|1289
|0.30
|1.5569
|1.5630
|1.5559
|2577
|2006.06.16 12:10
|t/p
|1289
|0.30
|1.5559
|1.5630
|1.5559
|24.82
|12552.42
|2578
|2006.06.16 12:10
|close
|1288
|0.10
|1.5559
|1.5630
|1.5539
|-8.27
|12544.15
|2579
|2006.06.16 12:10
|buy
|1290
|0.10
|1.5560
|1.5479
|1.5570
|2580
|2006.06.16 12:14
|t/p
|1290
|0.10
|1.5570
|1.5479
|1.5570
|8.27
|12552.42
|2581
|2006.06.16 12:14
|buy
|1291
|0.10
|1.5574
|1.5493
|1.5584
|2582
|2006.06.16 12:21
|buy
|1292
|0.30
|1.5554
|1.5493
|1.5564
|2583
|2006.06.16 12:22
|t/p
|1292
|0.30
|1.5564
|1.5493
|1.5564
|24.82
|12577.24
|2584
|2006.06.16 12:22
|close
|1291
|0.10
|1.5564
|1.5493
|1.5584
|-8.27
|12568.97
|2585
|2006.06.16 12:22
|buy
|1293
|0.10
|1.5565
|1.5484
|1.5575
|2586
|2006.06.16 13:32
|t/p
|1293
|0.10
|1.5575
|1.5484
|1.5575
|8.27
|12577.24
|2587
|2006.06.16 13:32
|buy
|1294
|0.10
|1.5580
|1.5499
|1.5590
|2588
|2006.06.16 16:44
|buy
|1295
|0.30
|1.5560
|1.5499
|1.5570
|2589
|2006.06.16 17:03
|t/p
|1295
|0.30
|1.5570
|1.5499
|1.5570
|24.81
|12602.05
|2590
|2006.06.16 17:03
|close
|1294
|0.10
|1.5570
|1.5499
|1.5590
|-8.27
|12593.78
|2591
|2006.06.16 17:03
|sell
|1296
|0.10
|1.5569
|1.5650
|1.5559
|2592
|2006.06.16 18:33
|t/p
|1296
|0.10
|1.5559
|1.5650
|1.5559
|8.27
|12602.05
|2593
|2006.06.16 18:33
|buy
|1297
|0.10
|1.5558
|1.5477
|1.5568
|2594
|2006.06.16 20:57
|t/p
|1297
|0.10
|1.5568
|1.5477
|1.5568
|8.27
|12610.32
|2595
|2006.06.16 20:57
|sell
|1298
|0.10
|1.5571
|1.5652
|1.5561
|2596
|2006.06.18 22:48
|t/p
|1298
|0.10
|1.5561
|1.5652
|1.5561
|8.26
|12618.58
|2597
|2006.06.18 22:48
|buy
|1299
|0.10
|1.5561
|1.5480
|1.5571
|2598
|2006.06.18 22:50
|t/p
|1299
|0.10
|1.5571
|1.5480
|1.5571
|8.27
|12626.85
|2599
|2006.06.18 22:50
|buy
|1300
|0.10
|1.5575
|1.5494
|1.5585
|2600
|2006.06.19 00:24
|buy
|1301
|0.30
|1.5555
|1.5494
|1.5565
|2601
|2006.06.19 00:28
|t/p
|1301
|0.30
|1.5565
|1.5494
|1.5565
|24.81
|12651.66
|2602
|2006.06.19 00:28
|close
|1300
|0.10
|1.5565
|1.5494
|1.5585
|-7.76
|12643.89
|2603
|2006.06.19 00:28
|sell
|1302
|0.10
|1.5564
|1.5645
|1.5554
|2604
|2006.06.19 00:55
|t/p
|1302
|0.10
|1.5554
|1.5645
|1.5554
|8.27
|12652.16
|2605
|2006.06.19 00:55
|sell
|1303
|0.10
|1.5550
|1.5631
|1.5540
|2606
|2006.06.19 01:07
|sell
|1304
|0.30
|1.5572
|1.5633
|1.5562
|2607
|2006.06.19 01:10
|t/p
|1304
|0.30
|1.5562
|1.5633
|1.5562
|24.81
|12676.97
|2608
|2006.06.19 01:10
|close
|1303
|0.10
|1.5561
|1.5631
|1.5540
|-9.09
|12667.88
|2609
|2006.06.19 01:10
|sell
|1305
|0.10
|1.5558
|1.5639
|1.5548
|2610
|2006.06.19 07:49
|sell
|1306
|0.30
|1.5578
|1.5639
|1.5568
|2611
|2006.06.19 11:35
|t/p
|1306
|0.30
|1.5568
|1.5639
|1.5568
|24.81
|12692.69
|2612
|2006.06.19 11:35
|close
|1305
|0.10
|1.5567
|1.5639
|1.5548
|-7.44
|12685.25
|2613
|2006.06.19 11:35
|buy
|1307
|0.10
|1.5568
|1.5487
|1.5578
|2614
|2006.06.19 11:56
|t/p
|1307
|0.10
|1.5578
|1.5487
|1.5578
|8.27
|12693.52
|2615
|2006.06.19 11:56
|buy
|1308
|0.10
|1.5583
|1.5502
|1.5593
|2616
|2006.06.19 12:30
|t/p
|1308
|0.10
|1.5593
|1.5502
|1.5593
|8.27
|12701.79
|2617
|2006.06.19 12:30
|sell
|1309
|0.10
|1.5595
|1.5676
|1.5585
|2618
|2006.06.19 12:33
|t/p
|1309
|0.10
|1.5585
|1.5676
|1.5585
|8.27
|12710.06
|2619
|2006.06.19 12:33
|sell
|1310
|0.10
|1.5581
|1.5662
|1.5571
|2620
|2006.06.19 13:55
|sell
|1311
|0.30
|1.5602
|1.5663
|1.5592
|2621
|2006.06.19 21:39
|t/p
|1311
|0.30
|1.5592
|1.5663
|1.5592
|24.81
|12734.87
|2622
|2006.06.19 21:39
|close
|1310
|0.10
|1.5592
|1.5662
|1.5571
|-9.09
|12725.78
|2623
|2006.06.19 21:39
|sell
|1312
|0.10
|1.5590
|1.5671
|1.5580
|2624
|2006.06.19 23:26
|sell
|1313
|0.30
|1.5610
|1.5671
|1.5600
|2625
|2006.06.20 00:17
|t/p
|1313
|0.30
|1.5600
|1.5671
|1.5600
|22.80
|12748.58
|2626
|2006.06.20 00:17
|close
|1312
|0.10
|1.5600
|1.5671
|1.5580
|-8.93
|12739.65
|2627
|2006.06.20 00:17
|sell
|1314
|0.10
|1.5598
|1.5679
|1.5588
|2628
|2006.06.20 13:37
|t/p
|1314
|0.10
|1.5588
|1.5679
|1.5588
|8.26
|12747.91
|2629
|2006.06.20 13:37
|sell
|1315
|0.10
|1.5584
|1.5665
|1.5574
|2630
|2006.06.21 06:47
|sell
|1316
|0.30
|1.5604
|1.5665
|1.5594
|2631
|2006.06.21 07:56
|t/p
|1316
|0.30
|1.5594
|1.5665
|1.5594
|24.79
|12772.70
|2632
|2006.06.21 07:56
|close
|1315
|0.10
|1.5593
|1.5665
|1.5574
|-8.11
|12764.59
|2633
|2006.06.21 07:56
|buy
|1317
|0.10
|1.5595
|1.5514
|1.5605
|2634
|2006.06.21 07:57
|t/p
|1317
|0.10
|1.5605
|1.5514
|1.5605
|8.27
|12772.86
|2635
|2006.06.21 07:57
|buy
|1318
|0.10
|1.5609
|1.5528
|1.5619
|2636
|2006.06.21 11:57
|t/p
|1318
|0.10
|1.5619
|1.5528
|1.5619
|8.27
|12781.13
|2637
|2006.06.21 11:57
|buy
|1319
|0.10
|1.5623
|1.5542
|1.5633
|2638
|2006.06.21 19:02
|t/p
|1319
|0.10
|1.5633
|1.5542
|1.5633
|8.27
|12789.40
|2639
|2006.06.21 19:02
|buy
|1320
|0.10
|1.5637
|1.5556
|1.5647
|2640
|2006.06.21 19:22
|buy
|1321
|0.30
|1.5617
|1.5556
|1.5627
|2641
|2006.06.21 19:48
|t/p
|1321
|0.30
|1.5627
|1.5556
|1.5627
|24.78
|12814.18
|2642
|2006.06.21 19:48
|close
|1320
|0.10
|1.5627
|1.5556
|1.5647
|-8.27
|12805.91
|2643
|2006.06.21 19:48
|buy
|1322
|0.10
|1.5629
|1.5548
|1.5639
|2644
|2006.06.22 07:48
|t/p
|1322
|0.10
|1.5639
|1.5548
|1.5639
|9.79
|12815.70
|2645
|2006.06.22 07:48
|buy
|1323
|0.10
|1.5643
|1.5562
|1.5653
|2646
|2006.06.22 13:41
|buy
|1324
|0.30
|1.5623
|1.5562
|1.5633
|2647
|2006.06.22 15:23
|t/p
|1324
|0.30
|1.5633
|1.5562
|1.5633
|24.82
|12840.52
|2648
|2006.06.22 15:23
|close
|1323
|0.10
|1.5633
|1.5562
|1.5653
|-8.27
|12832.25
|2649
|2006.06.22 15:23
|sell
|1325
|0.10
|1.5630
|1.5711
|1.5620
|2650
|2006.06.23 07:21
|sell
|1326
|0.30
|1.5652
|1.5713
|1.5642
|2651
|2006.06.23 07:21
|t/p
|1326
|0.30
|1.5642
|1.5713
|1.5642
|24.85
|12857.10
|2652
|2006.06.23 07:21
|close
|1325
|0.10
|1.5642
|1.5711
|1.5620
|-10.60
|12846.50
|2653
|2006.06.23 07:21
|sell
|1327
|0.10
|1.5640
|1.5721
|1.5630
|2654
|2006.06.23 07:51
|t/p
|1327
|0.10
|1.5630
|1.5721
|1.5630
|8.28
|12854.78
|2655
|2006.06.23 07:51
|sell
|1328
|0.10
|1.5626
|1.5707
|1.5616
|2656
|2006.06.23 08:46
|sell
|1329
|0.30
|1.5648
|1.5709
|1.5638
|2657
|2006.06.23 09:57
|t/p
|1329
|0.30
|1.5638
|1.5709
|1.5638
|24.84
|12879.62
|2658
|2006.06.23 09:57
|close
|1328
|0.10
|1.5638
|1.5707
|1.5616
|-9.93
|12869.69
|2659
|2006.06.23 09:57
|buy
|1330
|0.10
|1.5640
|1.5559
|1.5650
|2660
|2006.06.23 10:24
|t/p
|1330
|0.10
|1.5650
|1.5559
|1.5650
|8.28
|12877.97
|2661
|2006.06.23 10:24
|buy
|1331
|0.10
|1.5655
|1.5574
|1.5665
|2662
|2006.06.23 11:48
|buy
|1332
|0.30
|1.5635
|1.5574
|1.5645
|2663
|2006.06.23 12:02
|t/p
|1332
|0.30
|1.5645
|1.5574
|1.5645
|24.83
|12902.80
|2664
|2006.06.23 12:02
|close
|1331
|0.10
|1.5647
|1.5574
|1.5665
|-6.62
|12896.18
|2665
|2006.06.23 12:02
|sell
|1333
|0.10
|1.5645
|1.5726
|1.5635
|2666
|2006.06.23 12:30
|t/p
|1333
|0.10
|1.5635
|1.5726
|1.5635
|8.27
|12904.45
|2667
|2006.06.23 12:30
|sell
|1334
|0.10
|1.5631
|1.5712
|1.5621
|2668
|2006.06.23 14:12
|t/p
|1334
|0.10
|1.5621
|1.5712
|1.5621
|8.28
|12912.73
|2669
|2006.06.23 14:12
|sell
|1335
|0.10
|1.5617
|1.5698
|1.5607
|2670
|2006.06.23 21:01
|sell
|1336
|0.30
|1.5637
|1.5698
|1.5627
|2671
|2006.06.23 21:15
|t/p
|1336
|0.30
|1.5627
|1.5698
|1.5627
|24.83
|12937.56
|2672
|2006.06.23 21:15
|close
|1335
|0.10
|1.5626
|1.5698
|1.5607
|-7.45
|12930.11
|2673
|2006.06.23 21:16
|sell
|1337
|0.10
|1.5630
|1.5711
|1.5620
|2674
|2006.06.23 21:43
|t/p
|1337
|0.10
|1.5620
|1.5711
|1.5620
|8.28
|12938.39
|2675
|2006.06.23 21:43
|sell
|1338
|0.10
|1.5609
|1.5690
|1.5599
|2676
|2006.06.25 22:17
|sell
|1339
|0.30
|1.5629
|1.5690
|1.5619
|2677
|2006.06.25 23:04
|t/p
|1339
|0.30
|1.5619
|1.5690
|1.5619
|24.82
|12963.21
|2678
|2006.06.25 23:04
|close
|1338
|0.10
|1.5619
|1.5690
|1.5599
|-8.28
|12954.93
|2679
|2006.06.25 23:04
|buy
|1340
|0.10
|1.5620
|1.5539
|1.5630
|2680
|2006.06.25 23:22
|t/p
|1340
|0.10
|1.5630
|1.5539
|1.5630
|8.28
|12963.21
|2681
|2006.06.25 23:22
|buy
|1341
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|2682
|2006.06.26 01:33
|buy
|1342
|0.30
|1.5615
|1.5554
|1.5625
|2683
|2006.06.26 06:25
|t/p
|1342
|0.30
|1.5625
|1.5554
|1.5625
|24.84
|12988.05
|2684
|2006.06.26 06:25
|close
|1341
|0.10
|1.5626
|1.5554
|1.5645
|-6.95
|12981.10
|2685
|2006.06.26 06:25
|sell
|1343
|0.10
|1.5625
|1.5706
|1.5615
|2686
|2006.06.26 07:19
|sell
|1344
|0.30
|1.5645
|1.5706
|1.5635
|2687
|2006.06.26 07:20
|t/p
|1344
|0.30
|1.5635
|1.5706
|1.5635
|24.83
|13005.93
|2688
|2006.06.26 07:20
|close
|1343
|0.10
|1.5634
|1.5706
|1.5615
|-7.45
|12998.48
|2689
|2006.06.26 07:20
|buy
|1345
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|2690
|2006.06.26 07:20
|t/p
|1345
|0.10
|1.5645
|1.5554
|1.5645
|8.28
|13006.76
|2691
|2006.06.26 07:20
|buy
|1346
|0.10
|1.5650
|1.5569
|1.5660
|2692
|2006.06.26 08:17
|buy
|1347
|0.30
|1.5630
|1.5569
|1.5640
|2693
|2006.06.26 09:04
|t/p
|1347
|0.30
|1.5640
|1.5569
|1.5640
|24.83
|13031.59
|2694
|2006.06.26 09:04
|close
|1346
|0.10
|1.5641
|1.5569
|1.5660
|-7.45
|13024.14
|2695
|2006.06.26 09:04
|buy
|1348
|0.10
|1.5646
|1.5565
|1.5656
|2696
|2006.06.27 06:12
|t/p
|1348
|0.10
|1.5656
|1.5565
|1.5656
|8.78
|13032.92
|2697
|2006.06.27 06:12
|sell
|1349
|0.10
|1.5659
|1.5740
|1.5649
|2698
|2006.06.27 11:43
|sell
|1350
|0.30
|1.5679
|1.5740
|1.5669
|2699
|2006.06.27 12:14
|t/p
|1350
|0.30
|1.5669
|1.5740
|1.5669
|24.80
|13057.72
|2700
|2006.06.27 12:14
|close
|1349
|0.10
|1.5668
|1.5740
|1.5649
|-7.44
|13050.28
|2701
|2006.06.27 12:14
|buy
|1351
|0.10
|1.5669
|1.5588
|1.5679
|2702
|2006.06.27 12:18
|t/p
|1351
|0.10
|1.5679
|1.5588
|1.5679
|8.27
|13058.55
|2703
|2006.06.27 12:18
|buy
|1352
|0.10
|1.5683
|1.5602
|1.5693
|2704
|2006.06.27 12:59
|buy
|1353
|0.30
|1.5663
|1.5602
|1.5673
|2705
|2006.06.27 13:05
|t/p
|1353
|0.30
|1.5673
|1.5602
|1.5673
|24.80
|13083.35
|2706
|2006.06.27 13:05
|close
|1352
|0.10
|1.5674
|1.5602
|1.5693
|-7.44
|13075.91
|2707
|2006.06.27 13:05
|buy
|1354
|0.10
|1.5675
|1.5594
|1.5685
|2708
|2006.06.27 13:43
|buy
|1355
|0.30
|1.5655
|1.5594
|1.5665
|2709
|2006.06.27 13:46
|t/p
|1355
|0.30
|1.5665
|1.5594
|1.5665
|24.79
|13100.70
|2710
|2006.06.27 13:46
|close
|1354
|0.10
|1.5665
|1.5594
|1.5685
|-8.27
|13092.43
|2711
|2006.06.27 13:46
|buy
|1356
|0.10
|1.5667
|1.5586
|1.5677
|2712
|2006.06.27 14:01
|buy
|1357
|0.30
|1.5647
|1.5586
|1.5657
|2713
|2006.06.27 14:02
|t/p
|1357
|0.30
|1.5657
|1.5586
|1.5657
|24.80
|13117.23
|2714
|2006.06.27 14:02
|close
|1356
|0.10
|1.5658
|1.5586
|1.5677
|-7.43
|13109.80
|2715
|2006.06.27 14:02
|sell
|1358
|0.10
|1.5657
|1.5738
|1.5647
|2716
|2006.06.27 15:22
|t/p
|1358
|0.10
|1.5647
|1.5738
|1.5647
|8.26
|13118.06
|2717
|2006.06.27 15:22
|sell
|1359
|0.10
|1.5643
|1.5724
|1.5633
|2718
|2006.06.27 20:35
|t/p
|1359
|0.10
|1.5633
|1.5724
|1.5633
|8.26
|13126.32
|2719
|2006.06.27 20:35
|sell
|1360
|0.10
|1.5629
|1.5710
|1.5619
|2720
|2006.06.27 20:49
|sell
|1361
|0.30
|1.5649
|1.5710
|1.5639
|2721
|2006.06.27 20:49
|t/p
|1361
|0.30
|1.5639
|1.5710
|1.5639
|24.78
|13151.10
|2722
|2006.06.27 20:49
|close
|1360
|0.10
|1.5639
|1.5710
|1.5619
|-8.26
|13142.84
|2723
|2006.06.27 20:49
|sell
|1362
|0.10
|1.5637
|1.5718
|1.5627
|2724
|2006.06.28 10:56
|t/p
|1362
|0.10
|1.5627
|1.5718
|1.5627
|7.60
|13150.44
|2725
|2006.06.28 10:56
|sell
|1363
|0.10
|1.5623
|1.5704
|1.5613
|2726
|2006.06.28 14:46
|sell
|1364
|0.30
|1.5643
|1.5704
|1.5633
|2727
|2006.06.28 15:06
|t/p
|1364
|0.30
|1.5633
|1.5704
|1.5633
|24.78
|13175.22
|2728
|2006.06.28 15:06
|close
|1363
|0.10
|1.5633
|1.5704
|1.5613
|-8.27
|13166.95
|2729
|2006.06.28 15:06
|buy
|1365
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|2730
|2006.06.28 16:02
|t/p
|1365
|0.10
|1.5645
|1.5554
|1.5645
|8.26
|13175.21
|2731
|2006.06.28 16:02
|buy
|1366
|0.10
|1.5649
|1.5568
|1.5659
|2732
|2006.06.29 06:18
|buy
|1367
|0.30
|1.5629
|1.5568
|1.5639
|2733
|2006.06.29 06:21
|t/p
|1367
|0.30
|1.5639
|1.5568
|1.5639
|24.78
|13199.99
|2734
|2006.06.29 06:21
|close
|1366
|0.10
|1.5639
|1.5568
|1.5659
|-6.74
|13193.24
|2735
|2006.06.29 06:21
|sell
|1368
|0.10
|1.5635
|1.5716
|1.5625
|2736
|2006.06.29 10:41
|sell
|1369
|0.30
|1.5657
|1.5718
|1.5647
|2737
|2006.06.29 12:15
|t/p
|1369
|0.30
|1.5647
|1.5718
|1.5647
|24.76
|13218.00
|2738
|2006.06.29 12:15
|close
|1368
|0.10
|1.5647
|1.5716
|1.5625
|-9.90
|13208.10
|2739
|2006.06.29 12:15
|buy
|1370
|0.10
|1.5650
|1.5569
|1.5660
|2740
|2006.06.29 13:44
|t/p
|1370
|0.10
|1.5660
|1.5569
|1.5660
|8.26
|13216.36
|2741
|2006.06.29 13:44
|sell
|1371
|0.10
|1.5660
|1.5741
|1.5650
|2742
|2006.06.29 13:45
|t/p
|1371
|0.10
|1.5650
|1.5741
|1.5650
|8.25
|13224.61
|2743
|2006.06.29 13:45
|sell
|1372
|0.10
|1.5646
|1.5727
|1.5636
|2744
|2006.06.29 15:52
|sell
|1373
|0.30
|1.5667
|1.5728
|1.5657
|2745
|2006.06.29 15:56
|t/p
|1373
|0.30
|1.5657
|1.5728
|1.5657
|24.75
|13249.36
|2746
|2006.06.29 15:56
|close
|1372
|0.10
|1.5656
|1.5727
|1.5636
|-8.25
|13241.11
|2747
|2006.06.29 15:56
|buy
|1374
|0.10
|1.5657
|1.5576
|1.5667
|2748
|2006.06.29 18:17
|t/p
|1374
|0.10
|1.5667
|1.5576
|1.5667
|8.26
|13249.37
|2749
|2006.06.29 18:17
|buy
|1375
|0.10
|1.5674
|1.5593
|1.5684
|2750
|2006.06.29 18:25
|buy
|1376
|0.30
|1.5654
|1.5593
|1.5664
|2751
|2006.06.29 19:18
|t/p
|1376
|0.30
|1.5664
|1.5593
|1.5664
|24.76
|13274.13
|2752
|2006.06.29 19:18
|close
|1375
|0.10
|1.5664
|1.5593
|1.5684
|-8.26
|13265.87
|2753
|2006.06.29 19:18
|sell
|1377
|0.10
|1.5663
|1.5744
|1.5653
|2754
|2006.06.29 20:40
|t/p
|1377
|0.10
|1.5653
|1.5744
|1.5653
|8.25
|13274.12
|2755
|2006.06.29 20:40
|buy
|1378
|0.10
|1.5653
|1.5572
|1.5663
|2756
|2006.06.29 20:43
|t/p
|1378
|0.10
|1.5663
|1.5572
|1.5663
|8.26
|13282.38
|2757
|2006.06.29 20:43
|buy
|1379
|0.10
|1.5668
|1.5587
|1.5678
|2758
|2006.06.30 06:18
|t/p
|1379
|0.10
|1.5678
|1.5587
|1.5678
|8.76
|13291.14
|2759
|2006.06.30 06:18
|sell
|1380
|0.10
|1.5678
|1.5759
|1.5668
|2760
|2006.06.30 06:20
|t/p
|1380
|0.10
|1.5668
|1.5759
|1.5668
|8.25
|13299.39
|2761
|2006.06.30 06:20
|sell
|1381
|0.10
|1.5662
|1.5743
|1.5652
|2762
|2006.06.30 07:44
|sell
|1382
|0.30
|1.5682
|1.5743
|1.5672
|2763
|2006.06.30 07:46
|t/p
|1382
|0.30
|1.5672
|1.5743
|1.5672
|24.74
|13324.13
|2764
|2006.06.30 07:46
|close
|1381
|0.10
|1.5670
|1.5743
|1.5652
|-6.60
|13317.53
|2765
|2006.06.30 07:46
|buy
|1383
|0.10
|1.5673
|1.5592
|1.5683
|2766
|2006.06.30 07:47
|t/p
|1383
|0.10
|1.5683
|1.5592
|1.5683
|8.24
|13325.77
|2767
|2006.06.30 07:47
|buy
|1384
|0.10
|1.5687
|1.5606
|1.5697
|2768
|2006.06.30 08:56
|buy
|1385
|0.30
|1.5667
|1.5606
|1.5677
|2769
|2006.06.30 09:09
|t/p
|1385
|0.30
|1.5677
|1.5606
|1.5677
|24.74
|13350.51
|2770
|2006.06.30 09:09
|close
|1384
|0.10
|1.5677
|1.5606
|1.5697
|-8.25
|13342.26
|2771
|2006.06.30 09:09
|sell
|1386
|0.10
|1.5676
|1.5757
|1.5666
|2772
|2006.06.30 11:31
|t/p
|1386
|0.10
|1.5666
|1.5757
|1.5666
|8.24
|13350.50
|2773
|2006.06.30 11:31
|sell
|1387
|0.10
|1.5661
|1.5742
|1.5651
|2774
|2006.06.30 12:31
|sell
|1388
|0.30
|1.5682
|1.5743
|1.5672
|2775
|2006.06.30 12:32
|t/p
|1388
|0.30
|1.5672
|1.5743
|1.5672
|24.74
|13375.24
|2776
|2006.06.30 12:32
|close
|1387
|0.10
|1.5671
|1.5742
|1.5651
|-8.24
|13367.00
|2777
|2006.06.30 12:32
|sell
|1389
|0.10
|1.5672
|1.5753
|1.5662
|2778
|2006.06.30 12:55
|t/p
|1389
|0.10
|1.5662
|1.5753
|1.5662
|8.24
|13375.24
|2779
|2006.06.30 12:55
|sell
|1390
|0.10
|1.5658
|1.5739
|1.5648
|2780
|2006.06.30 14:01
|sell
|1391
|0.30
|1.5678
|1.5739
|1.5668
|2781
|2006.06.30 14:03
|t/p
|1391
|0.30
|1.5668
|1.5739
|1.5668
|24.74
|13399.98
|2782
|2006.06.30 14:03
|close
|1390
|0.10
|1.5666
|1.5739
|1.5648
|-6.60
|13393.38
|2783
|2006.06.30 14:03
|sell
|1392
|0.10
|1.5663
|1.5744
|1.5653
|2784
|2006.06.30 15:53
|t/p
|1392
|0.10
|1.5653
|1.5744
|1.5653
|8.25
|13401.63
|2785
|2006.06.30 15:53
|sell
|1393
|0.10
|1.5647
|1.5728
|1.5637
|2786
|2006.06.30 20:42
|t/p
|1393
|0.10
|1.5637
|1.5728
|1.5637
|8.24
|13409.87
|2787
|2006.06.30 20:42
|sell
|1394
|0.10
|1.5632
|1.5713
|1.5622
|2788
|2006.06.30 21:47
|sell
|1395
|0.30
|1.5652
|1.5713
|1.5642
|2789
|2006.07.02 22:40
|t/p
|1395
|0.30
|1.5642
|1.5713
|1.5642
|24.74
|13434.61
|2790
|2006.07.02 22:40
|close
|1394
|0.10
|1.5641
|1.5713
|1.5622
|-7.42
|13427.19
|2791
|2006.07.02 22:40
|sell
|1396
|0.10
|1.5639
|1.5720
|1.5629
|2792
|2006.07.02 23:56
|sell
|1397
|0.30
|1.5660
|1.5721
|1.5650
|2793
|2006.07.03 00:02
|t/p
|1397
|0.30
|1.5650
|1.5721
|1.5650
|22.72
|13449.91
|2794
|2006.07.03 00:02
|close
|1396
|0.10
|1.5650
|1.5720
|1.5629
|-9.74
|13440.17
|2795
|2006.07.03 00:02
|buy
|1398
|0.10
|1.5651
|1.5570
|1.5661
|2796
|2006.07.03 07:17
|t/p
|1398
|0.10
|1.5661
|1.5570
|1.5661
|8.25
|13448.42
|2797
|2006.07.03 07:17
|sell
|1399
|0.10
|1.5661
|1.5742
|1.5651
|2798
|2006.07.03 10:52
|sell
|1400
|0.30
|1.5681
|1.5742
|1.5671
|2799
|2006.07.03 13:00
|t/p
|1400
|0.30
|1.5671
|1.5742
|1.5671
|24.74
|13473.16
|2800
|2006.07.03 13:00
|close
|1399
|0.10
|1.5670
|1.5742
|1.5651
|-7.43
|13465.73
|2801
|2006.07.03 13:00
|buy
|1401
|0.10
|1.5671
|1.5590
|1.5681
|2802
|2006.07.03 15:14
|t/p
|1401
|0.10
|1.5681
|1.5590
|1.5681
|8.26
|13473.99
|2803
|2006.07.03 15:14
|buy
|1402
|0.10
|1.5685
|1.5604
|1.5695
|2804
|2006.07.03 19:27
|buy
|1403
|0.30
|1.5664
|1.5603
|1.5674
|2805
|2006.07.03 19:47
|t/p
|1403
|0.30
|1.5674
|1.5603
|1.5674
|24.76
|13498.75
|2806
|2006.07.03 19:47
|close
|1402
|0.10
|1.5674
|1.5604
|1.5695
|-9.07
|13489.68
|2807
|2006.07.03 19:47
|buy
|1404
|0.10
|1.5676
|1.5595
|1.5686
|2808
|2006.07.04 06:35
|t/p
|1404
|0.10
|1.5686
|1.5595
|1.5686
|8.77
|13498.44
|2809
|2006.07.04 06:35
|buy
|1405
|0.10
|1.5692
|1.5611
|1.5702
|2810
|2006.07.04 12:53
|buy
|1406
|0.30
|1.5672
|1.5611
|1.5682
|2811
|2006.07.04 12:55
|t/p
|1406
|0.30
|1.5682
|1.5611
|1.5682
|24.75
|13523.19
|2812
|2006.07.04 12:55
|close
|1405
|0.10
|1.5682
|1.5611
|1.5702
|-8.25
|13514.94
|2813
|2006.07.04 12:55
|buy
|1407
|0.10
|1.5684
|1.5603
|1.5694
|2814
|2006.07.04 15:21
|t/p
|1407
|0.10
|1.5694
|1.5603
|1.5694
|8.25
|13523.19
|2815
|2006.07.04 15:21
|sell
|1408
|0.10
|1.5694
|1.5775
|1.5684
|2816
|2006.07.04 15:27
|t/p
|1408
|0.10
|1.5684
|1.5775
|1.5684
|8.25
|13531.44
|2817
|2006.07.04 15:27
|sell
|1409
|0.10
|1.5680
|1.5761
|1.5670
|2818
|2006.07.04 20:26
|t/p
|1409
|0.10
|1.5670
|1.5761
|1.5670
|8.25
|13539.69
|2819
|2006.07.04 20:26
|buy
|1410
|0.10
|1.5670
|1.5589
|1.5680
|2820
|2006.07.04 20:42
|t/p
|1410
|0.10
|1.5680
|1.5589
|1.5680
|8.25
|13547.94
|2821
|2006.07.04 20:42
|buy
|1411
|0.10
|1.5684
|1.5603
|1.5694
|2822
|2006.07.04 21:44
|buy
|1412
|0.30
|1.5664
|1.5603
|1.5674
|2823
|2006.07.05 04:21
|t/p
|1412
|0.30
|1.5674
|1.5603
|1.5674
|26.28
|13574.22
|2824
|2006.07.05 04:21
|close
|1411
|0.10
|1.5674
|1.5603
|1.5694
|-7.75
|13566.46
|2825
|2006.07.05 04:21
|sell
|1413
|0.10
|1.5670
|1.5751
|1.5660
|2826
|2006.07.05 05:15
|t/p
|1413
|0.10
|1.5660
|1.5751
|1.5660
|8.25
|13574.71
|2827
|2006.07.05 05:15
|buy
|1414
|0.10
|1.5660
|1.5579
|1.5670
|2828
|2006.07.05 05:17
|t/p
|1414
|0.10
|1.5670
|1.5579
|1.5670
|8.26
|13582.97
|2829
|2006.07.05 05:17
|buy
|1415
|0.10
|1.5675
|1.5594
|1.5685
|2830
|2006.07.05 07:54
|t/p
|1415
|0.10
|1.5685
|1.5594
|1.5685
|8.25
|13591.22
|2831
|2006.07.05 07:54
|buy
|1416
|0.10
|1.5691
|1.5610
|1.5701
|2832
|2006.07.05 08:39
|buy
|1417
|0.30
|1.5671
|1.5610
|1.5681
|2833
|2006.07.05 11:59
|t/p
|1417
|0.30
|1.5681
|1.5610
|1.5681
|24.76
|13615.98
|2834
|2006.07.05 11:59
|close
|1416
|0.10
|1.5681
|1.5610
|1.5701
|-8.25
|13607.73
|2835
|2006.07.05 11:59
|sell
|1418
|0.10
|1.5677
|1.5758
|1.5667
|2836
|2006.07.05 12:32
|sell
|1419
|0.30
|1.5697
|1.5758
|1.5687
|2837
|2006.07.05 12:33
|t/p
|1419
|0.30
|1.5687
|1.5758
|1.5687
|24.76
|13632.49
|2838
|2006.07.05 12:33
|close
|1418
|0.10
|1.5687
|1.5758
|1.5667
|-8.25
|13624.24
|2839
|2006.07.05 12:33
|buy
|1420
|0.10
|1.5689
|1.5608
|1.5699
|2840
|2006.07.05 13:27
|t/p
|1420
|0.10
|1.5699
|1.5608
|1.5699
|8.26
|13632.50
|2841
|2006.07.05 13:27
|buy
|1421
|0.10
|1.5705
|1.5624
|1.5715
|2842
|2006.07.05 18:42
|buy
|1422
|0.30
|1.5684
|1.5623
|1.5694
|2843
|2006.07.05 19:21
|t/p
|1422
|0.30
|1.5694
|1.5623
|1.5694
|24.77
|13657.27
|2844
|2006.07.05 19:21
|close
|1421
|0.10
|1.5695
|1.5624
|1.5715
|-8.26
|13649.01
|2845
|2006.07.05 19:21
|sell
|1423
|0.10
|1.5694
|1.5775
|1.5684
|2846
|2006.07.05 19:49
|t/p
|1423
|0.10
|1.5684
|1.5775
|1.5684
|8.26
|13657.27
|2847
|2006.07.05 19:49
|sell
|1424
|0.10
|1.5679
|1.5760
|1.5669
|2848
|2006.07.06 09:35
|sell
|1425
|0.30
|1.5700
|1.5761
|1.5690
|2849
|2006.07.06 09:53
|t/p
|1425
|0.30
|1.5690
|1.5761
|1.5690
|24.75
|13682.02
|2850
|2006.07.06 09:53
|close
|1424
|0.10
|1.5690
|1.5760
|1.5669
|-11.08
|13670.94
|2851
|2006.07.06 09:54
|sell
|1426
|0.10
|1.5687
|1.5768
|1.5677
|2852
|2006.07.06 12:34
|t/p
|1426
|0.10
|1.5677
|1.5768
|1.5677
|8.25
|13679.19
|2853
|2006.07.06 12:34
|buy
|1427
|0.10
|1.5672
|1.5591
|1.5682
|2854
|2006.07.06 12:35
|t/p
|1427
|0.10
|1.5682
|1.5591
|1.5682
|8.25
|13687.44
|2855
|2006.07.06 12:35
|buy
|1428
|0.10
|1.5687
|1.5606
|1.5697
|2856
|2006.07.06 13:01
|t/p
|1428
|0.10
|1.5697
|1.5606
|1.5697
|8.26
|13695.70
|2857
|2006.07.06 13:01
|buy
|1429
|0.10
|1.5703
|1.5622
|1.5713
|2858
|2006.07.06 13:54
|buy
|1430
|0.30
|1.5683
|1.5622
|1.5693
|2859
|2006.07.06 14:01
|t/p
|1430
|0.30
|1.5693
|1.5622
|1.5693
|24.76
|13720.46
|2860
|2006.07.06 14:01
|close
|1429
|0.10
|1.5695
|1.5622
|1.5713
|-6.60
|13713.86
|2861
|2006.07.06 14:01
|sell
|1431
|0.10
|1.5693
|1.5774
|1.5683
|2862
|2006.07.07 06:52
|sell
|1432
|0.30
|1.5713
|1.5774
|1.5703
|2863
|2006.07.07 07:18
|t/p
|1432
|0.30
|1.5703
|1.5774
|1.5703
|24.75
|13738.61
|2864
|2006.07.07 07:18
|close
|1431
|0.10
|1.5703
|1.5774
|1.5683
|-8.91
|13729.70
|2865
|2006.07.07 07:18
|buy
|1433
|0.10
|1.5707
|1.5626
|1.5717
|2866
|2006.07.07 09:46
|buy
|1434
|0.30
|1.5687
|1.5626
|1.5697
|2867
|2006.07.07 09:50
|t/p
|1434
|0.30
|1.5697
|1.5626
|1.5697
|24.75
|13754.45
|2868
|2006.07.07 09:50
|close
|1433
|0.10
|1.5697
|1.5626
|1.5717
|-8.25
|13746.20
|2869
|2006.07.07 09:50
|sell
|1435
|0.10
|1.5692
|1.5773
|1.5682
|2870
|2006.07.07 10:58
|t/p
|1435
|0.10
|1.5682
|1.5773
|1.5682
|8.25
|13754.45
|2871
|2006.07.07 10:58
|sell
|1436
|0.10
|1.5678
|1.5759
|1.5668
|2872
|2006.07.07 12:01
|sell
|1437
|0.30
|1.5698
|1.5759
|1.5688
|2873
|2006.07.07 12:30
|t/p
|1437
|0.30
|1.5688
|1.5759
|1.5688
|24.75
|13779.20
|2874
|2006.07.07 12:30
|close
|1436
|0.10
|1.5685
|1.5759
|1.5668
|-5.78
|13773.42
|2875
|2006.07.07 12:30
|sell
|1438
|0.10
|1.5683
|1.5764
|1.5673
|2876
|2006.07.07 12:31
|t/p
|1438
|0.10
|1.5673
|1.5764
|1.5673
|8.25
|13781.67
|2877
|2006.07.07 12:31
|sell
|1439
|0.10
|1.5667
|1.5748
|1.5657
|2878
|2006.07.07 12:33
|sell
|1440
|0.30
|1.5687
|1.5748
|1.5677
|2879
|2006.07.07 12:38
|t/p
|1440
|0.30
|1.5677
|1.5748
|1.5677
|24.75
|13806.42
|2880
|2006.07.07 12:38
|close
|1439
|0.10
|1.5677
|1.5748
|1.5657
|-8.25
|13798.17
|2881
|2006.07.07 12:38
|sell
|1441
|0.10
|1.5675
|1.5756
|1.5665
|2882
|2006.07.07 13:16
|t/p
|1441
|0.10
|1.5665
|1.5756
|1.5665
|8.25
|13806.42
|2883
|2006.07.07 13:16
|sell
|1442
|0.10
|1.5661
|1.5742
|1.5651
|2884
|2006.07.07 21:00
|sell
|1443
|0.30
|1.5681
|1.5742
|1.5671
|2885
|2006.07.07 21:00
|t/p
|1443
|0.30
|1.5671
|1.5742
|1.5671
|24.74
|13831.16
|2886
|2006.07.07 21:00
|close
|1442
|0.10
|1.5669
|1.5742
|1.5651
|-6.60
|13824.56
|2887
|2006.07.07 21:00
|buy
|1444
|0.10
|1.5671
|1.5590
|1.5681
|2888
|2006.07.07 21:35
|t/p
|1444
|0.10
|1.5681
|1.5590
|1.5681
|8.25
|13832.81
|2889
|2006.07.07 21:35
|buy
|1445
|0.10
|1.5686
|1.5605
|1.5696
|2890
|2006.07.09 22:14
|buy
|1446
|0.30
|1.5666
|1.5605
|1.5676
|2891
|2006.07.10 00:09
|t/p
|1446
|0.30
|1.5676
|1.5605
|1.5676
|26.27
|13859.08
|2892
|2006.07.10 00:09
|close
|1445
|0.10
|1.5676
|1.5605
|1.5696
|-7.75
|13851.33
|2893
|2006.07.10 00:09
|sell
|1447
|0.10
|1.5675
|1.5756
|1.5665
|2894
|2006.07.10 00:13
|t/p
|1447
|0.10
|1.5665
|1.5756
|1.5665
|8.25
|13859.58
|2895
|2006.07.10 00:13
|sell
|1448
|0.10
|1.5660
|1.5741
|1.5650
|2896
|2006.07.10 00:43
|t/p
|1448
|0.10
|1.5650
|1.5741
|1.5650
|8.24
|13867.82
|2897
|2006.07.10 00:43
|sell
|1449
|0.10
|1.5645
|1.5726
|1.5635
|2898
|2006.07.10 01:53
|sell
|1450
|0.30
|1.5665
|1.5726
|1.5655
|2899
|2006.07.10 02:37
|t/p
|1450
|0.30
|1.5655
|1.5726
|1.5655
|24.74
|13892.56
|2900
|2006.07.10 02:37
|close
|1449
|0.10
|1.5655
|1.5726
|1.5635
|-8.25
|13884.31
|2901
|2006.07.10 02:37
|sell
|1451
|0.10
|1.5656
|1.5737
|1.5646
|2902
|2006.07.10 09:35
|sell
|1452
|0.30
|1.5678
|1.5739
|1.5668
|2903
|2006.07.10 09:36
|t/p
|1452
|0.30
|1.5668
|1.5739
|1.5668
|24.75
|13909.06
|2904
|2006.07.10 09:36
|close
|1451
|0.10
|1.5668
|1.5737
|1.5646
|-9.90
|13899.16
|2905
|2006.07.10 09:36
|buy
|1453
|0.10
|1.5669
|1.5588
|1.5679
|2906
|2006.07.10 11:04
|t/p
|1453
|0.10
|1.5679
|1.5588
|1.5679
|8.25
|13907.41
|2907
|2006.07.10 11:04
|buy
|1454
|0.10
|1.5685
|1.5604
|1.5695
|2908
|2006.07.10 11:19
|buy
|1455
|0.30
|1.5664
|1.5603
|1.5674
|2909
|2006.07.10 11:19
|t/p
|1455
|0.30
|1.5674
|1.5603
|1.5674
|24.75
|13932.16
|2910
|2006.07.10 11:19
|close
|1454
|0.10
|1.5674
|1.5604
|1.5695
|-9.07
|13923.09
|2911
|2006.07.10 11:19
|buy
|1456
|0.10
|1.5677
|1.5596
|1.5687
|2912
|2006.07.10 12:30
|t/p
|1456
|0.10
|1.5687
|1.5596
|1.5687
|8.25
|13931.34
|2913
|2006.07.10 12:30
|buy
|1457
|0.10
|1.5692
|1.5611
|1.5702
|2914
|2006.07.10 12:59
|buy
|1458
|0.30
|1.5672
|1.5611
|1.5682
|2915
|2006.07.10 13:29
|t/p
|1458
|0.30
|1.5682
|1.5611
|1.5682
|24.75
|13956.09
|2916
|2006.07.10 13:29
|close
|1457
|0.10
|1.5682
|1.5611
|1.5702
|-8.25
|13947.84
|2917
|2006.07.10 13:29
|buy
|1459
|0.10
|1.5682
|1.5601
|1.5692
|2918
|2006.07.10 19:00
|buy
|1460
|0.30
|1.5662
|1.5601
|1.5672
|2919
|2006.07.10 19:10
|t/p
|1460
|0.30
|1.5672
|1.5601
|1.5672
|24.75
|13972.59
|2920
|2006.07.10 19:10
|close
|1459
|0.10
|1.5672
|1.5601
|1.5692
|-8.25
|13964.34
|2921
|2006.07.10 19:10
|sell
|1461
|0.10
|1.5671
|1.5752
|1.5661
|2922
|2006.07.11 00:28
|t/p
|1461
|0.10
|1.5661
|1.5752
|1.5661
|7.58
|13971.92
|2923
|2006.07.11 00:28
|buy
|1462
|0.10
|1.5661
|1.5580
|1.5671
|2924
|2006.07.11 00:36
|t/p
|1462
|0.10
|1.5671
|1.5580
|1.5671
|8.25
|13980.17
|2925
|2006.07.11 00:36
|buy
|1463
|0.10
|1.5675
|1.5594
|1.5685
|2926
|2006.07.11 07:39
|buy
|1464
|0.30
|1.5655
|1.5594
|1.5665
|2927
|2006.07.11 07:41
|t/p
|1464
|0.30
|1.5665
|1.5594
|1.5665
|24.75
|14004.92
|2928
|2006.07.11 07:41
|close
|1463
|0.10
|1.5665
|1.5594
|1.5685
|-8.26
|13996.66
|2929
|2006.07.11 07:41
|buy
|1465
|0.10
|1.5668
|1.5587
|1.5678
|2930
|2006.07.11 15:56
|t/p
|1465
|0.10
|1.5678
|1.5587
|1.5678
|8.24
|14004.90
|2931
|2006.07.11 15:56
|buy
|1466
|0.10
|1.5682
|1.5601
|1.5692
|2932
|2006.07.11 17:19
|buy
|1467
|0.30
|1.5662
|1.5601
|1.5672
|2933
|2006.07.11 17:26
|t/p
|1467
|0.30
|1.5672
|1.5601
|1.5672
|24.73
|14029.63
|2934
|2006.07.11 17:26
|close
|1466
|0.10
|1.5674
|1.5601
|1.5692
|-6.60
|14023.03
|2935
|2006.07.11 17:26
|sell
|1468
|0.10
|1.5673
|1.5754
|1.5663
|2936
|2006.07.11 17:29
|t/p
|1468
|0.10
|1.5663
|1.5754
|1.5663
|8.24
|14031.27
|2937
|2006.07.11 17:29
|sell
|1469
|0.10
|1.5659
|1.5740
|1.5649
|2938
|2006.07.12 10:11
|t/p
|1469
|0.10
|1.5649
|1.5740
|1.5649
|7.57
|14038.84
|2939
|2006.07.12 10:11
|buy
|1470
|0.10
|1.5647
|1.5566
|1.5657
|2940
|2006.07.12 10:17
|t/p
|1470
|0.10
|1.5657
|1.5566
|1.5657
|8.25
|14047.09
|2941
|2006.07.12 10:17
|buy
|1471
|0.10
|1.5662
|1.5581
|1.5672
|2942
|2006.07.12 12:32
|t/p
|1471
|0.10
|1.5672
|1.5581
|1.5672
|8.25
|14055.34
|2943
|2006.07.12 12:32
|sell
|1472
|0.10
|1.5675
|1.5756
|1.5665
|2944
|2006.07.12 12:32
|t/p
|1472
|0.10
|1.5665
|1.5756
|1.5665
|8.25
|14063.59
|2945
|2006.07.12 12:32
|sell
|1473
|0.10
|1.5661
|1.5742
|1.5651
|2946
|2006.07.12 13:47
|sell
|1474
|0.30
|1.5681
|1.5742
|1.5671
|2947
|2006.07.12 18:53
|t/p
|1474
|0.30
|1.5671
|1.5742
|1.5671
|24.74
|14088.33
|2948
|2006.07.12 18:53
|close
|1473
|0.10
|1.5671
|1.5742
|1.5651
|-8.25
|14080.08
|2949
|2006.07.12 18:53
|buy
|1475
|0.10
|1.5672
|1.5591
|1.5682
|2950
|2006.07.12 21:47
|t/p
|1475
|0.10
|1.5682
|1.5591
|1.5682
|8.25
|14088.33
|2951
|2006.07.12 21:47
|sell
|1476
|0.10
|1.5682
|1.5763
|1.5672
|2952
|2006.07.12 21:47
|t/p
|1476
|0.10
|1.5672
|1.5763
|1.5672
|8.25
|14096.58
|2953
|2006.07.12 21:47
|sell
|1477
|0.10
|1.5668
|1.5749
|1.5658
|2954
|2006.07.13 07:04
|t/p
|1477
|0.10
|1.5658
|1.5749
|1.5658
|6.24
|14102.82
|2955
|2006.07.13 07:04
|sell
|1478
|0.10
|1.5652
|1.5733
|1.5642
|2956
|2006.07.13 07:35
|t/p
|1478
|0.10
|1.5642
|1.5733
|1.5642
|8.25
|14111.07
|2957
|2006.07.13 07:35
|sell
|1479
|0.10
|1.5638
|1.5719
|1.5628
|2958
|2006.07.13 10:32
|t/p
|1479
|0.10
|1.5628
|1.5719
|1.5628
|8.25
|14119.32
|2959
|2006.07.13 10:32
|sell
|1480
|0.10
|1.5623
|1.5704
|1.5613
|2960
|2006.07.13 14:51
|t/p
|1480
|0.10
|1.5613
|1.5704
|1.5613
|8.25
|14127.57
|2961
|2006.07.13 14:51
|sell
|1481
|0.10
|1.5609
|1.5690
|1.5599
|2962
|2006.07.13 15:18
|sell
|1482
|0.30
|1.5629
|1.5690
|1.5619
|2963
|2006.07.13 15:37
|t/p
|1482
|0.30
|1.5619
|1.5690
|1.5619
|24.73
|14152.30
|2964
|2006.07.13 15:37
|close
|1481
|0.10
|1.5619
|1.5690
|1.5599
|-8.25
|14144.05
|2965
|2006.07.13 15:37
|sell
|1483
|0.10
|1.5619
|1.5700
|1.5609
|2966
|2006.07.13 18:30
|t/p
|1483
|0.10
|1.5609
|1.5700
|1.5609
|8.25
|14152.30
|2967
|2006.07.13 18:30
|sell
|1484
|0.10
|1.5604
|1.5685
|1.5594
|2968
|2006.07.14 06:22
|sell
|1485
|0.30
|1.5624
|1.5685
|1.5614
|2969
|2006.07.14 06:22
|t/p
|1485
|0.30
|1.5614
|1.5685
|1.5614
|24.74
|14177.04
|2970
|2006.07.14 06:22
|close
|1484
|0.10
|1.5614
|1.5685
|1.5594
|-8.92
|14168.12
|2971
|2006.07.14 06:22
|buy
|1486
|0.10
|1.5616
|1.5535
|1.5626
|2972
|2006.07.14 07:04
|t/p
|1486
|0.10
|1.5626
|1.5535
|1.5626
|8.25
|14176.37
|2973
|2006.07.14 07:04
|buy
|1487
|0.10
|1.5630
|1.5549
|1.5640
|2974
|2006.07.14 09:29
|buy
|1488
|0.30
|1.5610
|1.5549
|1.5620
|2975
|2006.07.14 09:33
|t/p
|1488
|0.30
|1.5620
|1.5549
|1.5620
|24.76
|14201.13
|2976
|2006.07.14 09:33
|close
|1487
|0.10
|1.5621
|1.5549
|1.5640
|-7.43
|14193.70
|2977
|2006.07.14 09:33
|buy
|1489
|0.10
|1.5623
|1.5542
|1.5633
|2978
|2006.07.14 11:14
|buy
|1490
|0.30
|1.5603
|1.5542
|1.5613
|2979
|2006.07.14 11:19
|t/p
|1490
|0.30
|1.5613
|1.5542
|1.5613
|24.76
|14218.46
|2980
|2006.07.14 11:19
|close
|1489
|0.10
|1.5614
|1.5542
|1.5633
|-7.43
|14211.03
|2981
|2006.07.14 11:19
|buy
|1491
|0.10
|1.5616
|1.5535
|1.5626
|2982
|2006.07.14 13:03
|t/p
|1491
|0.10
|1.5626
|1.5535
|1.5626
|8.25
|14219.28
|2983
|2006.07.14 13:03
|buy
|1492
|0.10
|1.5630
|1.5549
|1.5640
|2984
|2006.07.14 20:18
|buy
|1493
|0.30
|1.5610
|1.5549
|1.5620
|2985
|2006.07.14 20:46
|t/p
|1493
|0.30
|1.5620
|1.5549
|1.5620
|24.77
|14244.05
|2986
|2006.07.14 20:46
|close
|1492
|0.10
|1.5620
|1.5549
|1.5640
|-8.26
|14235.79
|2987
|2006.07.14 20:46
|sell
|1494
|0.10
|1.5619
|1.5700
|1.5609
|2988
|2006.07.14 21:03
|t/p
|1494
|0.10
|1.5609
|1.5700
|1.5609
|8.25
|14244.04
|2989
|2006.07.14 21:03
|sell
|1495
|0.10
|1.5604
|1.5685
|1.5594
|2990
|2006.07.16 23:19
|t/p
|1495
|0.10
|1.5594
|1.5685
|1.5594
|8.25
|14252.29
|2991
|2006.07.16 23:19
|sell
|1496
|0.10
|1.5590
|1.5671
|1.5580
|2992
|2006.07.17 07:14
|sell
|1497
|0.30
|1.5610
|1.5671
|1.5600
|2993
|2006.07.17 07:22
|t/p
|1497
|0.30
|1.5600
|1.5671
|1.5600
|24.77
|14277.06
|2994
|2006.07.17 07:22
|close
|1496
|0.10
|1.5600
|1.5671
|1.5580
|-8.92
|14268.14
|2995
|2006.07.17 07:22
|sell
|1498
|0.10
|1.5598
|1.5679
|1.5588
|2996
|2006.07.17 07:57
|sell
|1499
|0.30
|1.5618
|1.5679
|1.5608
|2997
|2006.07.17 09:30
|sell
|1500
|0.90
|1.5639
|1.5680
|1.5629
|2998
|2006.07.17 09:31
|t/p
|1500
|0.90
|1.5629
|1.5680
|1.5629
|74.30
|14342.44
|2999
|2006.07.17 09:31
|close
|1499
|0.30
|1.5629
|1.5679
|1.5608
|-27.25
|14315.19
|3000
|2006.07.17 09:31
|close
|1498
|0.10
|1.5631
|1.5679
|1.5588
|-27.24
|14287.95
|3001
|2006.07.17 09:31
|buy
|1501
|0.10
|1.5630
|1.5549
|1.5640
|3002
|2006.07.17 10:21
|t/p
|1501
|0.10
|1.5640
|1.5549
|1.5640
|8.26
|14296.21
|3003
|2006.07.17 10:21
|buy
|1502
|0.10
|1.5645
|1.5564
|1.5655
|3004
|2006.07.17 11:24
|buy
|1503
|0.30
|1.5625
|1.5564
|1.5635
|3005
|2006.07.17 11:24
|t/p
|1503
|0.30
|1.5635
|1.5564
|1.5635
|24.78
|14320.99
|3006
|2006.07.17 11:24
|close
|1502
|0.10
|1.5635
|1.5564
|1.5655
|-8.26
|14312.73
|3007
|2006.07.17 11:24
|buy
|1504
|0.10
|1.5636
|1.5555
|1.5646
|3008
|2006.07.17 13:32
|t/p
|1504
|0.10
|1.5646
|1.5555
|1.5646
|8.26
|14320.99
|3009
|2006.07.17 13:32
|buy
|1505
|0.10
|1.5651
|1.5570
|1.5661
|3010
|2006.07.17 13:38
|buy
|1506
|0.30
|1.5631
|1.5570
|1.5641
|3011
|2006.07.17 13:44
|t/p
|1506
|0.30
|1.5641
|1.5570
|1.5641
|24.78
|14345.77
|3012
|2006.07.17 13:44
|close
|1505
|0.10
|1.5641
|1.5570
|1.5661
|-8.26
|14337.51
|3013
|2006.07.17 13:44
|buy
|1507
|0.10
|1.5643
|1.5562
|1.5653
|3014
|2006.07.17 14:59
|buy
|1508
|0.30
|1.5621
|1.5560
|1.5631
|3015
|2006.07.17 14:59
|t/p
|1508
|0.30
|1.5631
|1.5560
|1.5631
|24.79
|14362.30
|3016
|2006.07.17 14:59
|close
|1507
|0.10
|1.5632
|1.5562
|1.5653
|-9.09
|14353.21
|3017
|2006.07.17 14:59
|buy
|1509
|0.10
|1.5635
|1.5554
|1.5645
|3018
|2006.07.18 05:17
|t/p
|1509
|0.10
|1.5645
|1.5554
|1.5645
|8.77
|14361.98
|3019
|2006.07.18 05:17
|buy
|1510
|0.10
|1.5649
|1.5568
|1.5659
|3020
|2006.07.18 07:15
|t/p
|1510
|0.10
|1.5659
|1.5568
|1.5659
|8.26
|14370.24
|3021
|2006.07.18 07:15
|buy
|1511
|0.10
|1.5664
|1.5583
|1.5674
|3022
|2006.07.18 08:06
|buy
|1512
|0.30
|1.5644
|1.5583
|1.5654
|3023
|2006.07.18 08:16
|t/p
|1512
|0.30
|1.5654
|1.5583
|1.5654
|24.79
|14395.03
|3024
|2006.07.18 08:16
|close
|1511
|0.10
|1.5654
|1.5583
|1.5674
|-8.27
|14386.76
|3025
|2006.07.18 08:16
|buy
|1513
|0.10
|1.5654
|1.5573
|1.5664
|3026
|2006.07.18 08:48
|buy
|1514
|0.30
|1.5634
|1.5573
|1.5644
|3027
|2006.07.18 11:59
|t/p
|1514
|0.30
|1.5644
|1.5573
|1.5644
|24.79
|14411.55
|3028
|2006.07.18 11:59
|close
|1513
|0.10
|1.5646
|1.5573
|1.5664
|-6.61
|14404.94
|3029
|2006.07.18 11:59
|sell
|1515
|0.10
|1.5644
|1.5725
|1.5634
|3030
|2006.07.18 14:13
|sell
|1516
|0.30
|1.5664
|1.5725
|1.5654
|3031
|2006.07.18 14:17
|t/p
|1516
|0.30
|1.5654
|1.5725
|1.5654
|24.77
|14429.71
|3032
|2006.07.18 14:17
|close
|1515
|0.10
|1.5654
|1.5725
|1.5634
|-8.26
|14421.45
|3033
|2006.07.18 14:17
|buy
|1517
|0.10
|1.5656
|1.5575
|1.5666
|3034
|2006.07.18 14:19
|t/p
|1517
|0.10
|1.5666
|1.5575
|1.5666
|8.26
|14429.71
|3035
|2006.07.18 14:19
|buy
|1518
|0.10
|1.5671
|1.5590
|1.5681
|3036
|2006.07.18 14:41
|buy
|1519
|0.30
|1.5651
|1.5590
|1.5661
|3037
|2006.07.18 14:41
|t/p
|1519
|0.30
|1.5661
|1.5590
|1.5661
|24.78
|14454.49
|3038
|2006.07.18 14:41
|close
|1518
|0.10
|1.5661
|1.5590
|1.5681
|-8.26
|14446.23
|3039
|2006.07.18 14:41
|buy
|1520
|0.10
|1.5664
|1.5583
|1.5674
|3040
|2006.07.18 20:57
|t/p
|1520
|0.10
|1.5674
|1.5583
|1.5674
|8.25
|14454.48
|3041
|2006.07.18 20:57
|buy
|1521
|0.10
|1.5679
|1.5598
|1.5689
|3042
|2006.07.18 22:35
|buy
|1522
|0.30
|1.5659
|1.5598
|1.5669
|3043
|2006.07.18 23:17
|t/p
|1522
|0.30
|1.5669
|1.5598
|1.5669
|24.79
|14479.27
|3044
|2006.07.18 23:17
|close
|1521
|0.10
|1.5669
|1.5598
|1.5689
|-8.26
|14471.01
|3045
|2006.07.18 23:17
|sell
|1523
|0.10
|1.5668
|1.5749
|1.5658
|3046
|2006.07.19 07:30
|t/p
|1523
|0.10
|1.5658
|1.5749
|1.5658
|7.59
|14478.60
|3047
|2006.07.19 07:30
|sell
|1524
|0.10
|1.5654
|1.5735
|1.5644
|3048
|2006.07.19 08:14
|sell
|1525
|0.30
|1.5674
|1.5735
|1.5664
|3049
|2006.07.19 09:05
|sell
|1526
|0.90
|1.5695
|1.5736
|1.5685
|3050
|2006.07.19 09:13
|t/p
|1526
|0.90
|1.5685
|1.5736
|1.5685
|74.29
|14552.89
|3051
|2006.07.19 09:13
|close
|1525
|0.30
|1.5685
|1.5735
|1.5664
|-27.24
|14525.65
|3052
|2006.07.19 09:13
|close
|1524
|0.10
|1.5687
|1.5735
|1.5644
|-27.24
|14498.41
|3053
|2006.07.19 09:13
|buy
|1527
|0.10
|1.5688
|1.5607
|1.5698
|3054
|2006.07.19 09:37
|t/p
|1527
|0.10
|1.5698
|1.5607
|1.5698
|8.26
|14506.67
|3055
|2006.07.19 09:37
|buy
|1528
|0.10
|1.5702
|1.5621
|1.5712
|3056
|2006.07.19 18:35
|t/p
|1528
|0.10
|1.5712
|1.5621
|1.5712
|8.26
|14514.93
|3057
|2006.07.19 18:35
|buy
|1529
|0.10
|1.5717
|1.5636
|1.5727
|3058
|2006.07.19 21:09
|t/p
|1529
|0.10
|1.5727
|1.5636
|1.5727
|8.26
|14523.19
|3059
|2006.07.19 21:09
|buy
|1530
|0.10
|1.5731
|1.5650
|1.5741
|3060
|2006.07.20 00:31
|buy
|1531
|0.30
|1.5710
|1.5649
|1.5720
|3061
|2006.07.20 00:31
|t/p
|1531
|0.30
|1.5720
|1.5649
|1.5720
|24.78
|14547.97
|3062
|2006.07.20 00:31
|close
|1530
|0.10
|1.5722
|1.5650
|1.5741
|-5.91
|14542.05
|3063
|2006.07.20 00:31
|sell
|1532
|0.10
|1.5721
|1.5802
|1.5711
|3064
|2006.07.20 06:15
|t/p
|1532
|0.10
|1.5711
|1.5802
|1.5711
|8.25
|14550.30
|3065
|2006.07.20 06:15
|sell
|1533
|0.10
|1.5707
|1.5788
|1.5697
|3066
|2006.07.20 06:39
|sell
|1534
|0.30
|1.5727
|1.5788
|1.5717
|3067
|2006.07.20 06:58
|t/p
|1534
|0.30
|1.5717
|1.5788
|1.5717
|24.76
|14575.06
|3068
|2006.07.20 06:58
|close
|1533
|0.10
|1.5716
|1.5788
|1.5697
|-7.43
|14567.63
|3069
|2006.07.20 06:58
|sell
|1535
|0.10
|1.5713
|1.5794
|1.5703
|3070
|2006.07.20 09:46
|t/p
|1535
|0.10
|1.5703
|1.5794
|1.5703
|8.25
|14575.88
|3071
|2006.07.20 09:46
|sell
|1536
|0.10
|1.5698
|1.5779
|1.5688
|3072
|2006.07.20 10:26
|sell
|1537
|0.30
|1.5718
|1.5779
|1.5708
|3073
|2006.07.20 10:39
|t/p
|1537
|0.30
|1.5708
|1.5779
|1.5708
|24.77
|14600.65
|3074
|2006.07.20 10:39
|close
|1536
|0.10
|1.5708
|1.5779
|1.5688
|-8.25
|14592.40
|3075
|2006.07.20 10:39
|sell
|1538
|0.10
|1.5708
|1.5789
|1.5698
|3076
|2006.07.20 13:56
|sell
|1539
|0.30
|1.5728
|1.5789
|1.5718
|3077
|2006.07.20 14:13
|t/p
|1539
|0.30
|1.5718
|1.5789
|1.5718
|24.76
|14617.16
|3078
|2006.07.20 14:13
|close
|1538
|0.10
|1.5715
|1.5789
|1.5698
|-5.78
|14611.38
|3079
|2006.07.20 14:13
|buy
|1540
|0.10
|1.5717
|1.5636
|1.5727
|3080
|2006.07.20 16:45
|t/p
|1540
|0.10
|1.5727
|1.5636
|1.5727
|8.26
|14619.64
|3081
|2006.07.20 16:45
|sell
|1541
|0.10
|1.5728
|1.5809
|1.5718
|3082
|2006.07.20 17:31
|t/p
|1541
|0.10
|1.5718
|1.5809
|1.5718
|8.26
|14627.90
|3083
|2006.07.20 17:31
|buy
|1542
|0.10
|1.5718
|1.5637
|1.5728
|3084
|2006.07.20 18:01
|t/p
|1542
|0.10
|1.5728
|1.5637
|1.5728
|8.25
|14636.15
|3085
|2006.07.20 18:01
|buy
|1543
|0.10
|1.5732
|1.5651
|1.5742
|3086
|2006.07.20 20:56
|buy
|1544
|0.30
|1.5712
|1.5651
|1.5722
|3087
|2006.07.21 06:44
|buy
|1545
|0.90
|1.5692
|1.5651
|1.5702
|3088
|2006.07.21 06:51
|t/p
|1545
|0.90
|1.5702
|1.5651
|1.5702
|74.33
|14710.48
|3089
|2006.07.21 06:51
|close
|1544
|0.30
|1.5702
|1.5651
|1.5722
|-23.25
|14687.23
|3090
|2006.07.21 06:51
|close
|1543
|0.10
|1.5701
|1.5651
|1.5742
|-25.10
|14662.13
|3091
|2006.07.21 06:51
|sell
|1546
|0.10
|1.5703
|1.5784
|1.5693
|3092
|2006.07.21 06:57
|t/p
|1546
|0.10
|1.5693
|1.5784
|1.5693
|8.26
|14670.39
|3093
|2006.07.21 06:57
|sell
|1547
|0.10
|1.5689
|1.5770
|1.5679
|3094
|2006.07.21 07:20
|sell
|1548
|0.30
|1.5710
|1.5771
|1.5700
|3095
|2006.07.21 07:21
|t/p
|1548
|0.30
|1.5700
|1.5771
|1.5700
|24.77
|14695.16
|3096
|2006.07.21 07:21
|close
|1547
|0.10
|1.5699
|1.5770
|1.5679
|-8.26
|14686.90
|3097
|2006.07.21 07:21
|sell
|1549
|0.10
|1.5697
|1.5778
|1.5687
|3098
|2006.07.21 12:18
|sell
|1550
|0.30
|1.5718
|1.5779
|1.5708
|3099
|2006.07.21 12:21
|t/p
|1550
|0.30
|1.5708
|1.5779
|1.5708
|24.76
|14711.66
|3100
|2006.07.21 12:21
|close
|1549
|0.10
|1.5708
|1.5778
|1.5687
|-9.09
|14702.57
|3101
|2006.07.21 12:21
|buy
|1551
|0.10
|1.5710
|1.5629
|1.5720
|3102
|2006.07.21 12:23
|t/p
|1551
|0.10
|1.5720
|1.5629
|1.5720
|8.26
|14710.83
|3103
|2006.07.21 12:23
|buy
|1552
|0.10
|1.5724
|1.5643
|1.5734
|3104
|2006.07.21 12:52
|buy
|1553
|0.30
|1.5704
|1.5643
|1.5714
|3105
|2006.07.24 01:18
|t/p
|1553
|0.30
|1.5714
|1.5643
|1.5714
|26.29
|14737.12
|3106
|2006.07.24 01:18
|close
|1552
|0.10
|1.5714
|1.5643
|1.5734
|-7.75
|14729.36
|3107
|2006.07.24 01:18
|buy
|1554
|0.10
|1.5717
|1.5636
|1.5727
|3108
|2006.07.24 01:54
|buy
|1555
|0.30
|1.5697
|1.5636
|1.5707
|3109
|2006.07.24 01:54
|t/p
|1555
|0.30
|1.5707
|1.5636
|1.5707
|24.78
|14754.14
|3110
|2006.07.24 01:54
|close
|1554
|0.10
|1.5707
|1.5636
|1.5727
|-8.26
|14745.88
|3111
|2006.07.24 01:54
|buy
|1556
|0.10
|1.5708
|1.5627
|1.5718
|3112
|2006.07.24 06:37
|t/p
|1556
|0.10
|1.5718
|1.5627
|1.5718
|8.25
|14754.13
|3113
|2006.07.24 06:37
|buy
|1557
|0.10
|1.5723
|1.5642
|1.5733
|3114
|2006.07.24 08:01
|t/p
|1557
|0.10
|1.5733
|1.5642
|1.5733
|8.25
|14762.38
|3115
|2006.07.24 08:01
|buy
|1558
|0.10
|1.5737
|1.5656
|1.5747
|3116
|2006.07.24 08:28
|t/p
|1558
|0.10
|1.5747
|1.5656
|1.5747
|8.25
|14770.63
|3117
|2006.07.24 08:28
|buy
|1559
|0.10
|1.5751
|1.5670
|1.5761
|3118
|2006.07.25 11:05
|buy
|1560
|0.30
|1.5730
|1.5669
|1.5740
|3119
|2006.07.25 11:06
|t/p
|1560
|0.30
|1.5740
|1.5669
|1.5740
|24.76
|14795.39
|3120
|2006.07.25 11:06
|close
|1559
|0.10
|1.5740
|1.5670
|1.5761
|-8.56
|14786.83
|3121
|2006.07.25 11:06
|sell
|1561
|0.10
|1.5739
|1.5820
|1.5729
|3122
|2006.07.25 14:01
|sell
|1562
|0.30
|1.5760
|1.5821
|1.5750
|3123
|2006.07.25 14:02
|t/p
|1562
|0.30
|1.5750
|1.5821
|1.5750
|24.74
|14811.57
|3124
|2006.07.25 14:02
|close
|1561
|0.10
|1.5749
|1.5820
|1.5729
|-8.25
|14803.32
|3125
|2006.07.25 14:03
|buy
|1563
|0.10
|1.5751
|1.5670
|1.5761
|3126
|2006.07.25 14:27
|t/p
|1563
|0.10
|1.5761
|1.5670
|1.5761
|8.26
|14811.58
|3127
|2006.07.25 14:27
|buy
|1564
|0.10
|1.5765
|1.5684
|1.5775
|3128
|2006.07.25 21:04
|t/p
|1564
|0.10
|1.5775
|1.5684
|1.5775
|8.25
|14819.83
|3129
|2006.07.25 21:04
|buy
|1565
|0.10
|1.5780
|1.5699
|1.5790
|3130
|2006.07.25 23:50
|buy
|1566
|0.30
|1.5760
|1.5699
|1.5770
|3131
|2006.07.26 15:29
|t/p
|1566
|0.30
|1.5770
|1.5699
|1.5770
|26.28
|14846.10
|3132
|2006.07.26 15:29
|close
|1565
|0.10
|1.5770
|1.5699
|1.5790
|-7.75
|14838.36
|3133
|2006.07.26 15:29
|buy
|1567
|0.10
|1.5771
|1.5690
|1.5781
|3134
|2006.07.26 18:51
|t/p
|1567
|0.10
|1.5781
|1.5690
|1.5781
|8.26
|14846.62
|3135
|2006.07.26 18:51
|buy
|1568
|0.10
|1.5785
|1.5704
|1.5795
|3136
|2006.07.27 06:24
|buy
|1569
|0.30
|1.5763
|1.5702
|1.5773
|3137
|2006.07.27 06:25
|t/p
|1569
|0.30
|1.5773
|1.5702
|1.5773
|24.76
|14871.38
|3138
|2006.07.27 06:25
|close
|1568
|0.10
|1.5774
|1.5704
|1.5795
|-7.56
|14863.81
|3139
|2006.07.27 06:25
|sell
|1570
|0.10
|1.5773
|1.5854
|1.5763
|3140
|2006.07.27 06:53
|t/p
|1570
|0.10
|1.5763
|1.5854
|1.5763
|8.25
|14872.06
|3141
|2006.07.27 06:53
|sell
|1571
|0.10
|1.5758
|1.5839
|1.5748
|3142
|2006.07.27 07:56
|t/p
|1571
|0.10
|1.5748
|1.5839
|1.5748
|8.25
|14880.31
|3143
|2006.07.27 07:56
|sell
|1572
|0.10
|1.5744
|1.5825
|1.5734
|3144
|2006.07.27 08:53
|sell
|1573
|0.30
|1.5764
|1.5825
|1.5754
|3145
|2006.07.27 08:56
|t/p
|1573
|0.30
|1.5754
|1.5825
|1.5754
|24.75
|14905.06
|3146
|2006.07.27 08:56
|close
|1572
|0.10
|1.5754
|1.5825
|1.5734
|-8.25
|14896.81
|3147
|2006.07.27 08:56
|sell
|1574
|0.10
|1.5752
|1.5833
|1.5742
|3148
|2006.07.27 10:26
|t/p
|1574
|0.10
|1.5742
|1.5833
|1.5742
|8.25
|14905.06
|3149
|2006.07.27 10:26
|sell
|1575
|0.10
|1.5738
|1.5819
|1.5728
|3150
|2006.07.27 13:13
|t/p
|1575
|0.10
|1.5728
|1.5819
|1.5728
|8.25
|14913.31
|3151
|2006.07.27 13:13
|sell
|1576
|0.10
|1.5724
|1.5805
|1.5714
|3152
|2006.07.27 15:24
|sell
|1577
|0.30
|1.5744
|1.5805
|1.5734
|3153
|2006.07.27 15:33
|t/p
|1577
|0.30
|1.5734
|1.5805
|1.5734
|24.75
|14938.06
|3154
|2006.07.27 15:33
|close
|1576
|0.10
|1.5734
|1.5805
|1.5714
|-8.25
|14929.81
|3155
|2006.07.27 15:33
|sell
|1578
|0.10
|1.5732
|1.5813
|1.5722
|3156
|2006.07.27 17:46
|t/p
|1578
|0.10
|1.5722
|1.5813
|1.5722
|8.25
|14938.06
|3157
|2006.07.27 17:46
|sell
|1579
|0.10
|1.5718
|1.5799
|1.5708
|3158
|2006.07.27 18:00
|sell
|1580
|0.30
|1.5738
|1.5799
|1.5728
|3159
|2006.07.27 18:16
|t/p
|1580
|0.30
|1.5728
|1.5799
|1.5728
|24.75
|14962.81
|3160
|2006.07.27 18:16
|close
|1579
|0.10
|1.5728
|1.5799
|1.5708
|-8.25
|14954.56
|3161
|2006.07.27 18:16
|sell
|1581
|0.10
|1.5725
|1.5806
|1.5715
|3162
|2006.07.28 01:42
|t/p
|1581
|0.10
|1.5715
|1.5806
|1.5715
|7.58
|14962.14
|3163
|2006.07.28 01:42
|sell
|1582
|0.10
|1.5711
|1.5792
|1.5701
|3164
|2006.07.28 07:25
|sell
|1583
|0.30
|1.5731
|1.5792
|1.5721
|3165
|2006.07.28 07:31
|t/p
|1583
|0.30
|1.5721
|1.5792
|1.5721
|24.74
|14986.88
|3166
|2006.07.28 07:31
|close
|1582
|0.10
|1.5721
|1.5792
|1.5701
|-8.25
|14978.63
|3167
|2006.07.28 07:31
|buy
|1584
|0.10
|1.5723
|1.5642
|1.5733
|3168
|2006.07.28 08:10
|t/p
|1584
|0.10
|1.5733
|1.5642
|1.5733
|8.26
|14986.89
|3169
|2006.07.28 08:10
|buy
|1585
|0.10
|1.5737
|1.5656
|1.5747
|3170
|2006.07.28 09:35
|buy
|1586
|0.30
|1.5715
|1.5654
|1.5725
|3171
|2006.07.28 09:45
|t/p
|1586
|0.30
|1.5725
|1.5654
|1.5725
|24.76
|15011.65
|3172
|2006.07.28 09:45
|close
|1585
|0.10
|1.5725
|1.5656
|1.5747
|-9.90
|15001.75
|3173
|2006.07.28 09:45
|buy
|1587
|0.10
|1.5727
|1.5646
|1.5737
|3174
|2006.07.28 10:23
|t/p
|1587
|0.10
|1.5737
|1.5646
|1.5737
|8.25
|15010.00
|3175
|2006.07.28 10:23
|buy
|1588
|0.10
|1.5741
|1.5660
|1.5751
|3176
|2006.07.28 11:19
|buy
|1589
|0.30
|1.5720
|1.5659
|1.5730
|3177
|2006.07.28 11:20
|t/p
|1589
|0.30
|1.5730
|1.5659
|1.5730
|24.76
|15034.76
|3178
|2006.07.28 11:20
|close
|1588
|0.10
|1.5730
|1.5660
|1.5751
|-9.08
|15025.68
|3179
|2006.07.28 11:20
|buy
|1590
|0.10
|1.5731
|1.5650
|1.5741
|3180
|2006.07.28 13:18
|buy
|1591
|0.30
|1.5709
|1.5648
|1.5719
|3181
|2006.07.28 13:22
|t/p
|1591
|0.30
|1.5719
|1.5648
|1.5719
|24.76
|15050.44
|3182
|2006.07.28 13:22
|close
|1590
|0.10
|1.5720
|1.5650
|1.5741
|-9.07
|15041.37
|3183
|2006.07.28 13:22
|sell
|1592
|0.10
|1.5722
|1.5803
|1.5712
|3184
|2006.07.28 13:36
|t/p
|1592
|0.10
|1.5712
|1.5803
|1.5712
|8.25
|15049.62
|3185
|2006.07.28 13:36
|sell
|1593
|0.10
|1.5708
|1.5789
|1.5698
|3186
|2006.07.28 14:51
|sell
|1594
|0.30
|1.5728
|1.5789
|1.5718
|3187
|2006.07.31 09:52
|t/p
|1594
|0.30
|1.5718
|1.5789
|1.5718
|22.72
|15072.34
|3188
|2006.07.31 09:52
|close
|1593
|0.10
|1.5718
|1.5789
|1.5698
|-8.91
|15063.43
|3189
|2006.07.31 09:52
|sell
|1595
|0.10
|1.5718
|1.5799
|1.5708
|3190
|2006.07.31 11:43
|t/p
|1595
|0.10
|1.5708
|1.5799
|1.5708
|8.24
|15071.67
|3191
|2006.07.31 11:43
|buy
|1596
|0.10
|1.5707
|1.5626
|1.5717
|3192
|2006.07.31 11:56
|t/p
|1596
|0.10
|1.5717
|1.5626
|1.5717
|8.24
|15079.91
|3193
|2006.07.31 11:56
|buy
|1597
|0.10
|1.5722
|1.5641
|1.5732
|3194
|2006.07.31 12:52
|buy
|1598
|0.30
|1.5702
|1.5641
|1.5712
|3195
|2006.07.31 12:54
|t/p
|1598
|0.30
|1.5712
|1.5641
|1.5712
|24.75
|15104.66
|3196
|2006.07.31 12:54
|close
|1597
|0.10
|1.5712
|1.5641
|1.5732
|-8.25
|15096.41
|3197
|2006.07.31 12:54
|sell
|1599
|0.10
|1.5708
|1.5789
|1.5698
|3198
|2006.07.31 13:00
|t/p
|1599
|0.10
|1.5698
|1.5789
|1.5698
|8.24
|15104.65
|3199
|2006.07.31 13:00
|sell
|1600
|0.10
|1.5691
|1.5772
|1.5681
|3200
|2006.07.31 13:20
|sell
|1601
|0.30
|1.5711
|1.5772
|1.5701
|3201
|2006.07.31 13:21
|t/p
|1601
|0.30
|1.5701
|1.5772
|1.5701
|24.74
|15129.39
|3202
|2006.07.31 13:21
|close
|1600
|0.10
|1.5698
|1.5772
|1.5681
|-5.78
|15123.61
|3203
|2006.07.31 13:21
|sell
|1602
|0.10
|1.5695
|1.5776
|1.5685
|3204
|2006.07.31 13:57
|sell
|1603
|0.30
|1.5715
|1.5776
|1.5705
|3205
|2006.07.31 14:03
|t/p
|1603
|0.30
|1.5705
|1.5776
|1.5705
|24.74
|15148.35
|3206
|2006.07.31 14:03
|close
|1602
|0.10
|1.5704
|1.5776
|1.5685
|-7.42
|15140.93
|3207
|2006.07.31 14:03
|sell
|1604
|0.10
|1.5695
|1.5776
|1.5685
|3208
|2006.07.31 14:22
|sell
|1605
|0.30
|1.5715
|1.5776
|1.5705
|3209
|2006.07.31 14:50
|t/p
|1605
|0.30
|1.5705
|1.5776
|1.5705
|24.74
|15165.67
|3210
|2006.07.31 14:50
|close
|1604
|0.10
|1.5704
|1.5776
|1.5685
|-7.42
|15158.25
|3211
|2006.07.31 14:50
|sell
|1606
|0.10
|1.5704
|1.5785
|1.5694
|3212
|2006.07.31 16:11
|sell
|1607
|0.30
|1.5725
|1.5786
|1.5715
|3213
|2006.07.31 16:13
|t/p
|1607
|0.30
|1.5715
|1.5786
|1.5715
|24.74
|15182.99
|3214
|2006.07.31 16:13
|close
|1606
|0.10
|1.5715
|1.5785
|1.5694
|-9.07
|15173.92
|3215
|2006.07.31 16:13
|buy
|1608
|0.10
|1.5717
|1.5636
|1.5727
|3216
|2006.07.31 16:26
|t/p
|1608
|0.10
|1.5727
|1.5636
|1.5727
|8.25
|15182.17
|3217
|2006.07.31 16:26
|buy
|1609
|0.10
|1.5731
|1.5650
|1.5741
|3218
|2006.07.31 18:53
|buy
|1610
|0.30
|1.5711
|1.5650
|1.5721
|3219
|2006.07.31 19:05
|t/p
|1610
|0.30
|1.5721
|1.5650
|1.5721
|24.75
|15206.92
|3220
|2006.07.31 19:05
|close
|1609
|0.10
|1.5721
|1.5650
|1.5741
|-8.25
|15198.67
|3221
|2006.07.31 19:05
|sell
|1611
|0.10
|1.5720
|1.5801
|1.5710
|3222
|2006.08.01 04:21
|t/p
|1611
|0.10
|1.5710
|1.5801
|1.5710
|7.57
|15206.24
|3223
|2006.08.01 04:21
|buy
|1612
|0.10
|1.5710
|1.5629
|1.5720
|3224
|2006.08.01 04:42
|t/p
|1612
|0.10
|1.5720
|1.5629
|1.5720
|8.24
|15214.48
|3225
|2006.08.01 04:42
|buy
|1613
|0.10
|1.5724
|1.5643
|1.5734
|3226
|2006.08.01 05:44
|t/p
|1613
|0.10
|1.5734
|1.5643
|1.5734
|8.24
|15222.72
|3227
|2006.08.01 05:44
|buy
|1614
|0.10
|1.5739
|1.5658
|1.5749
|3228
|2006.08.01 08:10
|buy
|1615
|0.30
|1.5717
|1.5656
|1.5727
|3229
|2006.08.01 08:13
|t/p
|1615
|0.30
|1.5727
|1.5656
|1.5727
|24.72
|15247.44
|3230
|2006.08.01 08:13
|close
|1614
|0.10
|1.5727
|1.5658
|1.5749
|-9.89
|15237.55
|3231
|2006.08.01 08:14
|buy
|1616
|0.10
|1.5727
|1.5646
|1.5737
|3232
|2006.08.01 13:15
|t/p
|1616
|0.10
|1.5737
|1.5646
|1.5737
|8.23
|15245.78
|3233
|2006.08.01 13:15
|buy
|1617
|0.10
|1.5741
|1.5660
|1.5751
|3234
|2006.08.01 13:45
|buy
|1618
|0.30
|1.5721
|1.5660
|1.5731
|3235
|2006.08.01 13:54
|t/p
|1618
|0.30
|1.5731
|1.5660
|1.5731
|24.71
|15270.49
|3236
|2006.08.01 13:54
|close
|1617
|0.10
|1.5731
|1.5660
|1.5751
|-8.24
|15262.25
|3237
|2006.08.01 13:54
|buy
|1619
|0.10
|1.5732
|1.5651
|1.5742
|3238
|2006.08.01 14:15
|t/p
|1619
|0.10
|1.5742
|1.5651
|1.5742
|8.24
|15270.49
|3239
|2006.08.01 14:15
|buy
|1620
|0.10
|1.5748
|1.5667
|1.5758
|3240
|2006.08.01 16:17
|buy
|1621
|0.30
|1.5728
|1.5667
|1.5738
|3241
|2006.08.02 03:09
|t/p
|1621
|0.30
|1.5738
|1.5667
|1.5738
|26.25
|15296.74
|3242
|2006.08.02 03:09
|close
|1620
|0.10
|1.5738
|1.5667
|1.5758
|-7.75
|15288.99
|3243
|2006.08.02 03:09
|buy
|1622
|0.10
|1.5740
|1.5659
|1.5750
|3244
|2006.08.02 07:41
|buy
|1623
|0.30
|1.5720
|1.5659
|1.5730
|3245
|2006.08.02 08:03
|t/p
|1623
|0.30
|1.5730
|1.5659
|1.5730
|24.73
|15313.72
|3246
|2006.08.02 08:03
|close
|1622
|0.10
|1.5730
|1.5659
|1.5750
|-8.24
|15305.48
|3247
|2006.08.02 08:03
|sell
|1624
|0.10
|1.5728
|1.5809
|1.5718
|3248
|2006.08.02 08:12
|t/p
|1624
|0.10
|1.5718
|1.5809
|1.5718
|8.25
|15313.73
|3249
|2006.08.02 08:12
|sell
|1625
|0.10
|1.5714
|1.5795
|1.5704
|3250
|2006.08.02 09:02
|sell
|1626
|0.30
|1.5736
|1.5797
|1.5726
|3251
|2006.08.02 09:17
|t/p
|1626
|0.30
|1.5726
|1.5797
|1.5726
|24.72
|15338.45
|3252
|2006.08.02 09:17
|close
|1625
|0.10
|1.5726
|1.5795
|1.5704
|-9.89
|15328.56
|3253
|2006.08.02 09:17
|sell
|1627
|0.10
|1.5724
|1.5805
|1.5714
|3254
|2006.08.02 15:08
|sell
|1628
|0.30
|1.5745
|1.5806
|1.5735
|3255
|2006.08.02 15:09
|t/p
|1628
|0.30
|1.5735
|1.5806
|1.5735
|24.73
|15353.29
|3256
|2006.08.02 15:09
|close
|1627
|0.10
|1.5735
|1.5805
|1.5714
|-9.06
|15344.23
|3257
|2006.08.02 15:09
|buy
|1629
|0.10
|1.5736
|1.5655
|1.5746
|3258
|2006.08.02 16:26
|t/p
|1629
|0.10
|1.5746
|1.5655
|1.5746
|8.24
|15352.47
|3259
|2006.08.02 16:26
|buy
|1630
|0.10
|1.5752
|1.5671
|1.5762
|3260
|2006.08.03 05:43
|buy
|1631
|0.30
|1.5731
|1.5670
|1.5741
|3261
|2006.08.03 05:46
|t/p
|1631
|0.30
|1.5741
|1.5670
|1.5741
|24.73
|15377.20
|3262
|2006.08.03 05:46
|close
|1630
|0.10
|1.5742
|1.5671
|1.5762
|-6.73
|15370.47
|3263
|2006.08.03 05:46
|sell
|1632
|0.10
|1.5741
|1.5822
|1.5731
|3264
|2006.08.03 11:47
|sell
|1633
|0.30
|1.5761
|1.5822
|1.5751
|3265
|2006.08.03 11:52
|t/p
|1633
|0.30
|1.5751
|1.5822
|1.5751
|24.73
|15395.20
|3266
|2006.08.03 11:52
|close
|1632
|0.10
|1.5751
|1.5822
|1.5731
|-8.24
|15386.96
|3267
|2006.08.03 11:52
|buy
|1634
|0.10
|1.5753
|1.5672
|1.5763
|3268
|2006.08.03 12:33
|t/p
|1634
|0.10
|1.5763
|1.5672
|1.5763
|8.25
|15395.21
|3269
|2006.08.03 12:33
|buy
|1635
|0.10
|1.5767
|1.5686
|1.5777
|3270
|2006.08.03 12:39
|buy
|1636
|0.30
|1.5745
|1.5684
|1.5755
|3271
|2006.08.03 12:41
|t/p
|1636
|0.30
|1.5755
|1.5684
|1.5755
|24.74
|15419.95
|3272
|2006.08.03 12:41
|close
|1635
|0.10
|1.5755
|1.5686
|1.5777
|-9.90
|15410.05
|3273
|2006.08.03 12:41
|buy
|1637
|0.10
|1.5758
|1.5677
|1.5768
|3274
|2006.08.03 12:56
|buy
|1638
|0.30
|1.5738
|1.5677
|1.5748
|3275
|2006.08.03 12:59
|t/p
|1638
|0.30
|1.5748
|1.5677
|1.5748
|24.74
|15434.79
|3276
|2006.08.03 12:59
|close
|1637
|0.10
|1.5748
|1.5677
|1.5768
|-8.25
|15426.54
|3277
|2006.08.03 12:59
|buy
|1639
|0.10
|1.5750
|1.5669
|1.5760
|3278
|2006.08.03 14:48
|t/p
|1639
|0.10
|1.5760
|1.5669
|1.5760
|8.25
|15434.79
|3279
|2006.08.03 14:48
|buy
|1640
|0.10
|1.5765
|1.5684
|1.5775
|3280
|2006.08.04 08:32
|t/p
|1640
|0.10
|1.5775
|1.5684
|1.5775
|8.75
|15443.53
|3281
|2006.08.04 08:32
|sell
|1641
|0.10
|1.5775
|1.5856
|1.5765
|3282
|2006.08.04 12:40
|t/p
|1641
|0.10
|1.5765
|1.5856
|1.5765
|8.23
|15451.76
|3283
|2006.08.04 12:40
|buy
|1642
|0.10
|1.5764
|1.5683
|1.5774
|3284
|2006.08.04 12:41
|t/p
|1642
|0.10
|1.5774
|1.5683
|1.5774
|8.24
|15460.00
|3285
|2006.08.04 12:41
|buy
|1643
|0.10
|1.5778
|1.5697
|1.5788
|3286
|2006.08.04 13:47
|buy
|1644
|0.30
|1.5758
|1.5697
|1.5768
|3287
|2006.08.04 13:58
|buy
|1645
|0.90
|1.5737
|1.5696
|1.5747
|3288
|2006.08.04 13:58
|t/p
|1645
|0.90
|1.5747
|1.5696
|1.5747
|74.15
|15534.15
|3289
|2006.08.04 13:58
|close
|1644
|0.30
|1.5747
|1.5697
|1.5768
|-27.19
|15506.96
|3290
|2006.08.04 13:58
|close
|1643
|0.10
|1.5751
|1.5697
|1.5788
|-22.25
|15484.71
|3291
|2006.08.04 13:58
|sell
|1646
|0.10
|1.5749
|1.5830
|1.5739
|3292
|2006.08.04 16:06
|t/p
|1646
|0.10
|1.5739
|1.5830
|1.5739
|8.23
|15492.94
|3293
|2006.08.04 16:06
|sell
|1647
|0.10
|1.5735
|1.5816
|1.5725
|3294
|2006.08.04 21:06
|sell
|1648
|0.30
|1.5755
|1.5816
|1.5745
|3295
|2006.08.06 22:00
|t/p
|1648
|0.30
|1.5745
|1.5816
|1.5745
|24.71
|15517.65
|3296
|2006.08.06 22:00
|close
|1647
|0.10
|1.5743
|1.5816
|1.5725
|-6.58
|15511.07
|3297
|2006.08.06 22:00
|buy
|1649
|0.10
|1.5744
|1.5663
|1.5754
|3298
|2006.08.07 02:05
|buy
|1650
|0.30
|1.5724
|1.5663
|1.5734
|3299
|2006.08.07 02:17
|t/p
|1650
|0.30
|1.5734
|1.5663
|1.5734
|24.72
|15535.79
|3300
|2006.08.07 02:17
|close
|1649
|0.10
|1.5734
|1.5663
|1.5754
|-7.74
|15528.06
|3301
|2006.08.07 02:17
|sell
|1651
|0.10
|1.5733
|1.5814
|1.5723
|3302
|2006.08.07 08:26
|t/p
|1651
|0.10
|1.5723
|1.5814
|1.5723
|8.24
|15536.30
|3303
|2006.08.07 08:26
|sell
|1652
|0.10
|1.5719
|1.5800
|1.5709
|3304
|2006.08.07 09:44
|sell
|1653
|0.30
|1.5739
|1.5800
|1.5729
|3305
|2006.08.07 09:49
|t/p
|1653
|0.30
|1.5729
|1.5800
|1.5729
|24.71
|15561.01
|3306
|2006.08.07 09:49
|close
|1652
|0.10
|1.5729
|1.5800
|1.5709
|-8.23
|15552.78
|3307
|2006.08.07 09:49
|sell
|1654
|0.10
|1.5726
|1.5807
|1.5716
|3308
|2006.08.07 10:39
|t/p
|1654
|0.10
|1.5716
|1.5807
|1.5716
|8.24
|15561.02
|3309
|2006.08.07 10:39
|sell
|1655
|0.10
|1.5712
|1.5793
|1.5702
|3310
|2006.08.07 13:57
|sell
|1656
|0.30
|1.5732
|1.5793
|1.5722
|3311
|2006.08.07 13:59
|t/p
|1656
|0.30
|1.5722
|1.5793
|1.5722
|24.71
|15585.73
|3312
|2006.08.07 13:59
|close
|1655
|0.10
|1.5722
|1.5793
|1.5702
|-8.24
|15577.49
|3313
|2006.08.07 13:59
|sell
|1657
|0.10
|1.5719
|1.5800
|1.5709
|3314
|2006.08.07 17:16
|sell
|1658
|0.30
|1.5740
|1.5801
|1.5730
|3315
|2006.08.07 17:21
|t/p
|1658
|0.30
|1.5730
|1.5801
|1.5730
|24.71
|15602.20
|3316
|2006.08.07 17:21
|close
|1657
|0.10
|1.5728
|1.5800
|1.5709
|-7.41
|15594.79
|3317
|2006.08.07 17:21
|buy
|1659
|0.10
|1.5729
|1.5648
|1.5739
|3318
|2006.08.07 17:24
|t/p
|1659
|0.10
|1.5739
|1.5648
|1.5739
|8.23
|15603.02
|3319
|2006.08.07 17:24
|buy
|1660
|0.10
|1.5743
|1.5662
|1.5753
|3320
|2006.08.08 01:25
|buy
|1661
|0.30
|1.5723
|1.5662
|1.5733
|3321
|2006.08.08 02:39
|t/p
|1661
|0.30
|1.5733
|1.5662
|1.5733
|24.73
|15627.75
|3322
|2006.08.08 02:39
|close
|1660
|0.10
|1.5734
|1.5662
|1.5753
|-6.92
|15620.83
|3323
|2006.08.08 02:39
|sell
|1662
|0.10
|1.5733
|1.5814
|1.5723
|3324
|2006.08.08 02:45
|t/p
|1662
|0.10
|1.5723
|1.5814
|1.5723
|8.24
|15629.07
|3325
|2006.08.08 02:45
|sell
|1663
|0.10
|1.5719
|1.5800
|1.5709
|3326
|2006.08.08 02:58
|sell
|1664
|0.30
|1.5740
|1.5801
|1.5730
|3327
|2006.08.08 03:24
|t/p
|1664
|0.30
|1.5730
|1.5801
|1.5730
|24.72
|15653.79
|3328
|2006.08.08 03:24
|close
|1663
|0.10
|1.5729
|1.5800
|1.5709
|-8.24
|15645.55
|3329
|2006.08.08 03:24
|buy
|1665
|0.10
|1.5731
|1.5650
|1.5741
|3330
|2006.08.08 03:45
|t/p
|1665
|0.10
|1.5741
|1.5650
|1.5741
|8.24
|15653.79
|3331
|2006.08.08 03:45
|buy
|1666
|0.10
|1.5746
|1.5665
|1.5756
|3332
|2006.08.08 06:31
|buy
|1667
|0.30
|1.5726
|1.5665
|1.5736
|3333
|2006.08.08 07:15
|t/p
|1667
|0.30
|1.5736
|1.5665
|1.5736
|24.72
|15678.51
|3334
|2006.08.08 07:15
|close
|1666
|0.10
|1.5736
|1.5665
|1.5756
|-8.24
|15670.27
|3335
|2006.08.08 07:15
|sell
|1668
|0.10
|1.5735
|1.5816
|1.5725
|3336
|2006.08.08 07:43
|t/p
|1668
|0.10
|1.5725
|1.5816
|1.5725
|8.24
|15678.51
|3337
|2006.08.08 07:43
|sell
|1669
|0.10
|1.5721
|1.5802
|1.5711
|3338
|2006.08.08 08:31
|sell
|1670
|0.30
|1.5741
|1.5802
|1.5731
|3339
|2006.08.08 08:43
|t/p
|1670
|0.30
|1.5731
|1.5802
|1.5731
|24.72
|15703.23
|3340
|2006.08.08 08:43
|close
|1669
|0.10
|1.5731
|1.5802
|1.5711
|-8.24
|15694.99
|3341
|2006.08.08 08:43
|buy
|1671
|0.10
|1.5735
|1.5654
|1.5745
|3342
|2006.08.08 10:47
|t/p
|1671
|0.10
|1.5745
|1.5654
|1.5745
|8.24
|15703.23
|3343
|2006.08.08 10:47
|buy
|1672
|0.10
|1.5750
|1.5669
|1.5760
|3344
|2006.08.08 10:59
|buy
|1673
|0.30
|1.5730
|1.5669
|1.5740
|3345
|2006.08.08 11:17
|t/p
|1673
|0.30
|1.5740
|1.5669
|1.5740
|24.72
|15727.95
|3346
|2006.08.08 11:17
|close
|1672
|0.10
|1.5740
|1.5669
|1.5760
|-8.24
|15719.71
|3347
|2006.08.08 11:17
|buy
|1674
|0.10
|1.5743
|1.5662
|1.5753
|3348
|2006.08.08 17:20
|t/p
|1674
|0.10
|1.5753
|1.5662
|1.5753
|8.24
|15727.95
|3349
|2006.08.08 17:20
|buy
|1675
|0.10
|1.5757
|1.5676
|1.5767
|3350
|2006.08.08 18:15
|buy
|1676
|0.30
|1.5736
|1.5675
|1.5746
|3351
|2006.08.08 18:22
|t/p
|1676
|0.30
|1.5746
|1.5675
|1.5746
|24.72
|15752.67
|3352
|2006.08.08 18:22
|close
|1675
|0.10
|1.5746
|1.5676
|1.5767
|-9.06
|15743.61
|3353
|2006.08.08 18:22
|buy
|1677
|0.10
|1.5749
|1.5668
|1.5759
|3354
|2006.08.08 20:03
|buy
|1678
|0.30
|1.5727
|1.5666
|1.5737
|3355
|2006.08.08 20:26
|t/p
|1678
|0.30
|1.5737
|1.5666
|1.5737
|24.73
|15768.34
|3356
|2006.08.08 20:26
|close
|1677
|0.10
|1.5737
|1.5668
|1.5759
|-9.89
|15758.45
|3357
|2006.08.08 20:26
|sell
|1679
|0.10
|1.5734
|1.5815
|1.5724
|3358
|2006.08.08 22:59
|sell
|1680
|0.30
|1.5754
|1.5815
|1.5744
|3359
|2006.08.08 23:00
|t/p
|1680
|0.30
|1.5744
|1.5815
|1.5744
|24.71
|15783.16
|3360
|2006.08.08 23:00
|close
|1679
|0.10
|1.5742
|1.5815
|1.5724
|-6.59
|15776.57
|3361
|2006.08.08 23:00
|buy
|1681
|0.10
|1.5744
|1.5663
|1.5754
|3362
|2006.08.08 23:01
|t/p
|1681
|0.10
|1.5754
|1.5663
|1.5754
|8.24
|15784.81
|3363
|2006.08.08 23:01
|buy
|1682
|0.10
|1.5759
|1.5678
|1.5769
|3364
|2006.08.08 23:31
|buy
|1683
|0.30
|1.5739
|1.5678
|1.5749
|3365
|2006.08.09 06:07
|t/p
|1683
|0.30
|1.5749
|1.5678
|1.5749
|26.23
|15811.05
|3366
|2006.08.09 06:07
|close
|1682
|0.10
|1.5749
|1.5678
|1.5769
|-7.74
|15803.31
|3367
|2006.08.09 06:07
|buy
|1684
|0.10
|1.5757
|1.5676
|1.5767
|3368
|2006.08.09 06:42
|buy
|1685
|0.30
|1.5737
|1.5676
|1.5747
|3369
|2006.08.09 06:53
|t/p
|1685
|0.30
|1.5747
|1.5676
|1.5747
|24.72
|15828.03
|3370
|2006.08.09 06:53
|close
|1684
|0.10
|1.5747
|1.5676
|1.5767
|-8.24
|15819.79
|3371
|2006.08.09 06:53
|buy
|1686
|0.10
|1.5752
|1.5671
|1.5762
|3372
|2006.08.09 08:06
|buy
|1687
|0.30
|1.5732
|1.5671
|1.5742
|3373
|2006.08.09 08:14
|t/p
|1687
|0.30
|1.5742
|1.5671
|1.5742
|24.72
|15844.51
|3374
|2006.08.09 08:14
|close
|1686
|0.10
|1.5742
|1.5671
|1.5762
|-8.24
|15836.27
|3375
|2006.08.09 08:14
|buy
|1688
|0.10
|1.5744
|1.5663
|1.5754
|3376
|2006.08.09 09:48
|t/p
|1688
|0.10
|1.5754
|1.5663
|1.5754
|8.24
|15844.51
|3377
|2006.08.09 09:48
|buy
|1689
|0.10
|1.5758
|1.5677
|1.5768
|3378
|2006.08.09 16:16
|t/p
|1689
|0.10
|1.5768
|1.5677
|1.5768
|8.24
|15852.75
|3379
|2006.08.09 16:16
|buy
|1690
|0.10
|1.5772
|1.5691
|1.5782
|3380
|2006.08.09 18:19
|t/p
|1690
|0.10
|1.5782
|1.5691
|1.5782
|8.24
|15860.99
|3381
|2006.08.09 18:19
|buy
|1691
|0.10
|1.5787
|1.5706
|1.5797
|3382
|2006.08.09 19:27
|buy
|1692
|0.30
|1.5767
|1.5706
|1.5777
|3383
|2006.08.09 20:43
|t/p
|1692
|0.30
|1.5777
|1.5706
|1.5777
|24.72
|15885.71
|3384
|2006.08.09 20:43
|close
|1691
|0.10
|1.5778
|1.5706
|1.5797
|-7.41
|15878.30
|3385
|2006.08.09 20:43
|buy
|1693
|0.10
|1.5781
|1.5700
|1.5791
|3386
|2006.08.10 06:03
|buy
|1694
|0.30
|1.5761
|1.5700
|1.5771
|3387
|2006.08.10 06:12
|t/p
|1694
|0.30
|1.5771
|1.5700
|1.5771
|24.74
|15903.04
|3388
|2006.08.10 06:12
|close
|1693
|0.10
|1.5772
|1.5700
|1.5791
|-5.90
|15897.14
|3389
|2006.08.10 06:12
|sell
|1695
|0.10
|1.5770
|1.5851
|1.5760
|3390
|2006.08.10 06:13
|t/p
|1695
|0.10
|1.5760
|1.5851
|1.5760
|8.24
|15905.38
|3391
|2006.08.10 06:13
|sell
|1696
|0.10
|1.5756
|1.5837
|1.5746
|3392
|2006.08.10 07:04
|t/p
|1696
|0.10
|1.5746
|1.5837
|1.5746
|8.24
|15913.62
|3393
|2006.08.10 07:04
|sell
|1697
|0.10
|1.5740
|1.5821
|1.5730
|3394
|2006.08.10 07:08
|sell
|1698
|0.30
|1.5761
|1.5822
|1.5751
|3395
|2006.08.10 07:12
|t/p
|1698
|0.30
|1.5751
|1.5822
|1.5751
|24.72
|15938.34
|3396
|2006.08.10 07:12
|close
|1697
|0.10
|1.5751
|1.5821
|1.5730
|-9.07
|15929.27
|3397
|2006.08.10 07:12
|sell
|1699
|0.10
|1.5751
|1.5832
|1.5741
|3398
|2006.08.10 07:19
|t/p
|1699
|0.10
|1.5741
|1.5832
|1.5741
|8.24
|15937.51
|3399
|2006.08.10 07:19
|sell
|1700
|0.10
|1.5735
|1.5816
|1.5725
|3400
|2006.08.10 07:52
|sell
|1701
|0.30
|1.5755
|1.5816
|1.5745
|3401
|2006.08.10 07:52
|t/p
|1701
|0.30
|1.5745
|1.5816
|1.5745
|24.73
|15962.24
|3402
|2006.08.10 07:52
|close
|1700
|0.10
|1.5744
|1.5816
|1.5725
|-7.42
|15954.82
|3403
|2006.08.10 07:52
|sell
|1702
|0.10
|1.5743
|1.5824
|1.5733
|3404
|2006.08.10 08:12
|sell
|1703
|0.30
|1.5764
|1.5825
|1.5754
|3405
|2006.08.10 08:16
|t/p
|1703
|0.30
|1.5754
|1.5825
|1.5754
|24.72
|15979.54
|3406
|2006.08.10 08:16
|close
|1702
|0.10
|1.5754
|1.5824
|1.5733
|-9.06
|15970.48
|3407
|2006.08.10 08:16
|sell
|1704
|0.10
|1.5752
|1.5833
|1.5742
|3408
|2006.08.10 10:55
|sell
|1705
|0.30
|1.5772
|1.5833
|1.5762
|3409
|2006.08.10 10:56
|t/p
|1705
|0.30
|1.5762
|1.5833
|1.5762
|24.72
|15995.20
|3410
|2006.08.10 10:56
|close
|1704
|0.10
|1.5762
|1.5833
|1.5742
|-8.25
|15986.95
|3411
|2006.08.10 10:56
|sell
|1706
|0.10
|1.5762
|1.5843
|1.5752
|3412
|2006.08.10 11:13
|sell
|1707
|0.30
|1.5782
|1.5843
|1.5772
|3413
|2006.08.10 11:17
|t/p
|1707
|0.30
|1.5772
|1.5843
|1.5772
|24.73
|16011.68
|3414
|2006.08.10 11:17
|close
|1706
|0.10
|1.5770
|1.5843
|1.5752
|-6.59
|16005.09
|3415
|2006.08.10 11:17
|buy
|1708
|0.10
|1.5771
|1.5690
|1.5781
|3416
|2006.08.10 13:34
|t/p
|1708
|0.10
|1.5781
|1.5690
|1.5781
|8.24
|16013.33
|3417
|2006.08.10 13:34
|buy
|1709
|0.10
|1.5785
|1.5704
|1.5795
|3418
|2006.08.10 14:35
|t/p
|1709
|0.10
|1.5795
|1.5704
|1.5795
|8.25
|16021.58
|3419
|2006.08.10 14:35
|buy
|1710
|0.10
|1.5799
|1.5718
|1.5809
|3420
|2006.08.11 04:30
|buy
|1711
|0.30
|1.5776
|1.5715
|1.5786
|3421
|2006.08.11 04:31
|t/p
|1711
|0.30
|1.5786
|1.5715
|1.5786
|24.73
|16046.31
|3422
|2006.08.11 04:31
|close
|1710
|0.10
|1.5786
|1.5718
|1.5809
|-10.22
|16036.09
|3423
|2006.08.11 04:31
|sell
|1712
|0.10
|1.5784
|1.5865
|1.5774
|3424
|2006.08.11 11:42
|sell
|1713
|0.30
|1.5805
|1.5866
|1.5795
|3425
|2006.08.11 11:44
|t/p
|1713
|0.30
|1.5795
|1.5866
|1.5795
|24.73
|16060.82
|3426
|2006.08.11 11:44
|close
|1712
|0.10
|1.5795
|1.5865
|1.5774
|-9.07
|16051.75
|3427
|2006.08.11 11:44
|buy
|1714
|0.10
|1.5796
|1.5715
|1.5806
|3428
|2006.08.11 11:53
|t/p
|1714
|0.10
|1.5806
|1.5715
|1.5806
|8.25
|16060.00
|3429
|2006.08.11 11:53
|buy
|1715
|0.10
|1.5810
|1.5729
|1.5820
|3430
|2006.08.11 13:46
|buy
|1716
|0.30
|1.5790
|1.5729
|1.5800
|3431
|2006.08.11 13:57
|t/p
|1716
|0.30
|1.5800
|1.5729
|1.5800
|24.74
|16084.74
|3432
|2006.08.11 13:57
|close
|1715
|0.10
|1.5800
|1.5729
|1.5820
|-8.24
|16076.50
|3433
|2006.08.11 13:57
|buy
|1717
|0.10
|1.5801
|1.5720
|1.5811
|3434
|2006.08.11 16:02
|t/p
|1717
|0.10
|1.5811
|1.5720
|1.5811
|8.25
|16084.75
|3435
|2006.08.11 16:02
|buy
|1718
|0.10
|1.5815
|1.5734
|1.5825
|3436
|2006.08.11 18:23
|t/p
|1718
|0.10
|1.5825
|1.5734
|1.5825
|8.24
|16092.99
|3437
|2006.08.11 18:23
|buy
|1719
|0.10
|1.5829
|1.5748
|1.5839
|3438
|2006.08.13 22:00
|buy
|1720
|0.30
|1.5797
|1.5736
|1.5807
|3439
|2006.08.14 07:32
|t/p
|1720
|0.30
|1.5807
|1.5736
|1.5807
|26.27
|16119.26
|3440
|2006.08.14 07:32
|close
|1719
|0.10
|1.5807
|1.5748
|1.5839
|-17.65
|16101.61
|3441
|2006.08.14 07:32
|sell
|1721
|0.10
|1.5806
|1.5887
|1.5796
|3442
|2006.08.14 07:38
|t/p
|1721
|0.10
|1.5796
|1.5887
|1.5796
|8.25
|16109.86
|3443
|2006.08.14 07:38
|sell
|1722
|0.10
|1.5788
|1.5869
|1.5778
|3444
|2006.08.14 07:42
|sell
|1723
|0.30
|1.5808
|1.5869
|1.5798
|3445
|2006.08.14 07:43
|t/p
|1723
|0.30
|1.5798
|1.5869
|1.5798
|24.74
|16134.60
|3446
|2006.08.14 07:43
|close
|1722
|0.10
|1.5796
|1.5869
|1.5778
|-6.60
|16128.00
|3447
|2006.08.14 07:43
|sell
|1724
|0.10
|1.5794
|1.5875
|1.5784
|3448
|2006.08.14 08:31
|sell
|1725
|0.30
|1.5815
|1.5876
|1.5805
|3449
|2006.08.14 08:40
|t/p
|1725
|0.30
|1.5805
|1.5876
|1.5805
|24.74
|16152.74
|3450
|2006.08.14 08:40
|close
|1724
|0.10
|1.5804
|1.5875
|1.5784
|-8.25
|16144.49
|3451
|2006.08.14 08:40
|buy
|1726
|0.10
|1.5806
|1.5725
|1.5816
|3452
|2006.08.14 08:56
|t/p
|1726
|0.10
|1.5816
|1.5725
|1.5816
|8.25
|16152.74
|3453
|2006.08.14 08:56
|buy
|1727
|0.10
|1.5820
|1.5739
|1.5830
|3454
|2006.08.14 09:27
|buy
|1728
|0.30
|1.5800
|1.5739
|1.5810
|3455
|2006.08.14 09:39
|t/p
|1728
|0.30
|1.5810
|1.5739
|1.5810
|24.75
|16177.49
|3456
|2006.08.14 09:39
|close
|1727
|0.10
|1.5811
|1.5739
|1.5830
|-7.42
|16170.07
|3457
|2006.08.14 09:39
|buy
|1729
|0.10
|1.5814
|1.5733
|1.5824
|3458
|2006.08.14 15:34
|buy
|1730
|0.30
|1.5794
|1.5733
|1.5804
|3459
|2006.08.14 16:23
|t/p
|1730
|0.30
|1.5804
|1.5733
|1.5804
|24.75
|16194.82
|3460
|2006.08.14 16:23
|close
|1729
|0.10
|1.5804
|1.5733
|1.5824
|-8.25
|16186.57
|3461
|2006.08.14 16:23
|sell
|1731
|0.10
|1.5802
|1.5883
|1.5792
|3462
|2006.08.14 17:42
|t/p
|1731
|0.10
|1.5792
|1.5883
|1.5792
|8.25
|16194.82
|3463
|2006.08.14 17:42
|sell
|1732
|0.10
|1.5788
|1.5869
|1.5778
|3464
|2006.08.15 06:45
|sell
|1733
|0.30
|1.5808
|1.5869
|1.5798
|3465
|2006.08.15 10:36
|sell
|1734
|0.90
|1.5828
|1.5869
|1.5818
|3466
|2006.08.15 10:39
|t/p
|1734
|0.90
|1.5818
|1.5869
|1.5818
|74.24
|16269.06
|3467
|2006.08.15 10:39
|close
|1733
|0.30
|1.5818
|1.5869
|1.5798
|-24.75
|16244.31
|3468
|2006.08.15 10:39
|close
|1732
|0.10
|1.5821
|1.5869
|1.5778
|-27.89
|16216.42
|3469
|2006.08.15 10:39
|buy
|1735
|0.10
|1.5824
|1.5743
|1.5834
|3470
|2006.08.15 12:36
|t/p
|1735
|0.10
|1.5834
|1.5743
|1.5834
|8.25
|16224.67
|3471
|2006.08.15 12:36
|buy
|1736
|0.10
|1.5838
|1.5757
|1.5848
|3472
|2006.08.15 12:43
|buy
|1737
|0.30
|1.5818
|1.5757
|1.5828
|3473
|2006.08.15 15:37
|t/p
|1737
|0.30
|1.5828
|1.5757
|1.5828
|24.75
|16249.42
|3474
|2006.08.15 15:37
|close
|1736
|0.10
|1.5828
|1.5757
|1.5848
|-8.26
|16241.16
|3475
|2006.08.15 15:37
|buy
|1738
|0.10
|1.5830
|1.5749
|1.5840
|3476
|2006.08.15 17:35
|buy
|1739
|0.30
|1.5810
|1.5749
|1.5820
|3477
|2006.08.15 17:49
|t/p
|1739
|0.30
|1.5820
|1.5749
|1.5820
|24.76
|16265.92
|3478
|2006.08.15 17:49
|close
|1738
|0.10
|1.5821
|1.5749
|1.5840
|-7.42
|16258.50
|3479
|2006.08.15 17:49
|buy
|1740
|0.10
|1.5824
|1.5743
|1.5834
|3480
|2006.08.16 07:49
|buy
|1741
|0.30
|1.5804
|1.5743
|1.5814
|3481
|2006.08.16 08:24
|t/p
|1741
|0.30
|1.5814
|1.5743
|1.5814
|24.75
|16283.25
|3482
|2006.08.16 08:24
|close
|1740
|0.10
|1.5814
|1.5743
|1.5834
|-7.75
|16275.51
|3483
|2006.08.16 08:24
|sell
|1742
|0.10
|1.5811
|1.5892
|1.5801
|3484
|2006.08.16 08:42
|t/p
|1742
|0.10
|1.5801
|1.5892
|1.5801
|8.24
|16283.75
|3485
|2006.08.16 08:42
|sell
|1743
|0.10
|1.5797
|1.5878
|1.5787
|3486
|2006.08.16 08:57
|t/p
|1743
|0.10
|1.5787
|1.5878
|1.5787
|8.25
|16292.00
|3487
|2006.08.16 08:57
|sell
|1744
|0.10
|1.5783
|1.5864
|1.5773
|3488
|2006.08.16 09:18
|sell
|1745
|0.30
|1.5803
|1.5864
|1.5793
|3489
|2006.08.16 09:29
|t/p
|1745
|0.30
|1.5793
|1.5864
|1.5793
|24.74
|16316.74
|3490
|2006.08.16 09:29
|close
|1744
|0.10
|1.5793
|1.5864
|1.5773
|-8.25
|16308.49
|3491
|2006.08.16 09:29
|sell
|1746
|0.10
|1.5786
|1.5867
|1.5776
|3492
|2006.08.16 12:46
|t/p
|1746
|0.10
|1.5776
|1.5867
|1.5776
|8.25
|16316.74
|3493
|2006.08.16 12:46
|sell
|1747
|0.10
|1.5769
|1.5850
|1.5759
|3494
|2006.08.16 12:51
|sell
|1748
|0.30
|1.5789
|1.5850
|1.5779
|3495
|2006.08.16 12:51
|t/p
|1748
|0.30
|1.5779
|1.5850
|1.5779
|24.74
|16341.48
|3496
|2006.08.16 12:51
|close
|1747
|0.10
|1.5777
|1.5850
|1.5759
|-6.60
|16334.88
|3497
|2006.08.16 12:51
|sell
|1749
|0.10
|1.5774
|1.5855
|1.5764
|3498
|2006.08.16 15:37
|sell
|1750
|0.30
|1.5794
|1.5855
|1.5784
|3499
|2006.08.16 16:11
|t/p
|1750
|0.30
|1.5784
|1.5855
|1.5784
|24.73
|16359.61
|3500
|2006.08.16 16:11
|close
|1749
|0.10
|1.5784
|1.5855
|1.5764
|-8.25
|16351.36
|3501
|2006.08.16 16:11
|sell
|1751
|0.10
|1.5782
|1.5863
|1.5772
|3502
|2006.08.17 00:24
|sell
|1752
|0.30
|1.5802
|1.5863
|1.5792
|3503
|2006.08.17 00:32
|t/p
|1752
|0.30
|1.5792
|1.5863
|1.5792
|24.72
|16376.08
|3504
|2006.08.17 00:32
|close
|1751
|0.10
|1.5792
|1.5863
|1.5772
|-10.26
|16365.82
|3505
|2006.08.17 00:32
|buy
|1753
|0.10
|1.5793
|1.5712
|1.5803
|3506
|2006.08.17 07:05
|buy
|1754
|0.30
|1.5773
|1.5712
|1.5783
|3507
|2006.08.17 09:00
|t/p
|1754
|0.30
|1.5783
|1.5712
|1.5783
|24.74
|16390.56
|3508
|2006.08.17 09:00
|close
|1753
|0.10
|1.5783
|1.5712
|1.5803
|-8.25
|16382.31
|3509
|2006.08.17 09:00
|sell
|1755
|0.10
|1.5781
|1.5862
|1.5771
|3510
|2006.08.17 09:27
|t/p
|1755
|0.10
|1.5771
|1.5862
|1.5771
|8.24
|16390.55
|3511
|2006.08.17 09:27
|sell
|1756
|0.10
|1.5767
|1.5848
|1.5757
|3512
|2006.08.17 09:39
|sell
|1757
|0.30
|1.5787
|1.5848
|1.5777
|3513
|2006.08.17 12:11
|t/p
|1757
|0.30
|1.5777
|1.5848
|1.5777
|24.73
|16415.28
|3514
|2006.08.17 12:11
|close
|1756
|0.10
|1.5777
|1.5848
|1.5757
|-8.25
|16407.03
|3515
|2006.08.17 12:11
|buy
|1758
|0.10
|1.5779
|1.5698
|1.5789
|3516
|2006.08.17 12:37
|t/p
|1758
|0.10
|1.5789
|1.5698
|1.5789
|8.24
|16415.27
|3517
|2006.08.17 12:37
|buy
|1759
|0.10
|1.5793
|1.5712
|1.5803
|3518
|2006.08.17 14:58
|t/p
|1759
|0.10
|1.5803
|1.5712
|1.5803
|8.25
|16423.52
|3519
|2006.08.17 14:58
|buy
|1760
|0.10
|1.5808
|1.5727
|1.5818
|3520
|2006.08.17 16:02
|buy
|1761
|0.30
|1.5788
|1.5727
|1.5798
|3521
|2006.08.17 16:02
|t/p
|1761
|0.30
|1.5798
|1.5727
|1.5798
|24.74
|16448.26
|3522
|2006.08.17 16:02
|close
|1760
|0.10
|1.5799
|1.5727
|1.5818
|-7.43
|16440.83
|3523
|2006.08.17 16:02
|buy
|1762
|0.10
|1.5806
|1.5725
|1.5816
|3524
|2006.08.17 17:04
|t/p
|1762
|0.10
|1.5816
|1.5725
|1.5816
|8.24
|16449.07
|3525
|2006.08.17 17:04
|buy
|1763
|0.10
|1.5821
|1.5740
|1.5831
|3526
|2006.08.18 07:13
|buy
|1764
|0.30
|1.5799
|1.5738
|1.5809
|3527
|2006.08.18 07:15
|t/p
|1764
|0.30
|1.5809
|1.5738
|1.5809
|24.74
|16473.81
|3528
|2006.08.18 07:15
|close
|1763
|0.10
|1.5809
|1.5740
|1.5831
|-9.39
|16464.41
|3529
|2006.08.18 07:15
|sell
|1765
|0.10
|1.5808
|1.5889
|1.5798
|3530
|2006.08.18 07:26
|t/p
|1765
|0.10
|1.5798
|1.5889
|1.5798
|8.25
|16472.66
|3531
|2006.08.18 07:26
|sell
|1766
|0.10
|1.5792
|1.5873
|1.5782
|3532
|2006.08.18 09:06
|sell
|1767
|0.30
|1.5812
|1.5873
|1.5802
|3533
|2006.08.18 11:28
|sell
|1768
|0.90
|1.5834
|1.5875
|1.5824
|3534
|2006.08.18 11:30
|t/p
|1768
|0.90
|1.5824
|1.5875
|1.5824
|74.18
|16546.84
|3535
|2006.08.18 11:30
|close
|1767
|0.30
|1.5822
|1.5873
|1.5802
|-24.72
|16522.12
|3536
|2006.08.18 11:30
|close
|1766
|0.10
|1.5824
|1.5873
|1.5782
|-26.38
|16495.74
|3537
|2006.08.18 11:30
|buy
|1769
|0.10
|1.5823
|1.5742
|1.5833
|3538
|2006.08.18 15:15
|buy
|1770
|0.30
|1.5802
|1.5741
|1.5812
|3539
|2006.08.18 15:22
|t/p
|1770
|0.30
|1.5812
|1.5741
|1.5812
|24.73
|16520.47
|3540
|2006.08.18 15:22
|close
|1769
|0.10
|1.5812
|1.5742
|1.5833
|-9.07
|16511.40
|3541
|2006.08.18 15:22
|sell
|1771
|0.10
|1.5809
|1.5890
|1.5799
|3542
|2006.08.18 21:16
|sell
|1772
|0.30
|1.5829
|1.5890
|1.5819
|3543
|2006.08.18 21:29
|t/p
|1772
|0.30
|1.5819
|1.5890
|1.5819
|24.73
|16536.13
|3544
|2006.08.18 21:29
|close
|1771
|0.10
|1.5819
|1.5890
|1.5799
|-8.24
|16527.89
|3545
|2006.08.18 21:31
|buy
|1773
|0.10
|1.5827
|1.5746
|1.5837
|3546
|2006.08.21 03:17
|buy
|1774
|0.30
|1.5807
|1.5746
|1.5817
|3547
|2006.08.21 07:22
|buy
|1775
|0.90
|1.5785
|1.5744
|1.5795
|3548
|2006.08.21 11:22
|t/p
|1775
|0.90
|1.5795
|1.5744
|1.5795
|74.21
|16602.10
|3549
|2006.08.21 11:22
|close
|1774
|0.30
|1.5795
|1.5746
|1.5817
|-29.68
|16572.42
|3550
|2006.08.21 11:22
|close
|1773
|0.10
|1.5793
|1.5746
|1.5837
|-27.53
|16544.90
|3551
|2006.08.21 11:22
|sell
|1776
|0.10
|1.5787
|1.5868
|1.5777
|3552
|2006.08.21 12:34
|t/p
|1776
|0.10
|1.5777
|1.5868
|1.5777
|8.24
|16553.14
|3553
|2006.08.21 12:34
|buy
|1777
|0.10
|1.5777
|1.5696
|1.5787
|3554
|2006.08.21 12:36
|t/p
|1777
|0.10
|1.5787
|1.5696
|1.5787
|8.24
|16561.38
|3555
|2006.08.21 12:36
|buy
|1778
|0.10
|1.5791
|1.5710
|1.5801
|3556
|2006.08.21 14:08
|buy
|1779
|0.30
|1.5770
|1.5709
|1.5780
|3557
|2006.08.21 14:23
|t/p
|1779
|0.30
|1.5780
|1.5709
|1.5780
|24.73
|16586.11
|3558
|2006.08.21 14:23
|close
|1778
|0.10
|1.5780
|1.5710
|1.5801
|-9.07
|16577.04
|3559
|2006.08.21 14:23
|sell
|1780
|0.10
|1.5777
|1.5858
|1.5767
|3560
|2006.08.21 15:25
|sell
|1781
|0.30
|1.5797
|1.5858
|1.5787
|3561
|2006.08.21 16:03
|t/p
|1781
|0.30
|1.5787
|1.5858
|1.5787
|24.73
|16601.77
|3562
|2006.08.21 16:03
|close
|1780
|0.10
|1.5787
|1.5858
|1.5767
|-8.25
|16593.52
|3563
|2006.08.21 16:03
|buy
|1782
|0.10
|1.5788
|1.5707
|1.5798
|3564
|2006.08.22 09:21
|buy
|1783
|0.30
|1.5768
|1.5707
|1.5778
|3565
|2006.08.22 09:22
|t/p
|1783
|0.30
|1.5778
|1.5707
|1.5778
|24.74
|16618.26
|3566
|2006.08.22 09:22
|close
|1782
|0.10
|1.5778
|1.5707
|1.5798
|-7.75
|16610.51
|3567
|2006.08.22 09:22
|sell
|1784
|0.10
|1.5774
|1.5855
|1.5764
|3568
|2006.08.22 13:34
|sell
|1785
|0.30
|1.5794
|1.5855
|1.5784
|3569
|2006.08.22 14:23
|sell
|1786
|0.90
|1.5815
|1.5856
|1.5805
|3570
|2006.08.22 14:41
|t/p
|1786
|0.90
|1.5805
|1.5856
|1.5805
|74.21
|16684.72
|3571
|2006.08.22 14:41
|close
|1785
|0.30
|1.5805
|1.5855
|1.5784
|-27.22
|16657.50
|3572
|2006.08.22 14:41
|close
|1784
|0.10
|1.5806
|1.5855
|1.5764
|-26.39
|16631.11
|3573
|2006.08.22 14:41
|buy
|1787
|0.10
|1.5807
|1.5726
|1.5817
|3574
|2006.08.22 17:30
|t/p
|1787
|0.10
|1.5817
|1.5726
|1.5817
|8.24
|16639.35
|3575
|2006.08.22 17:30
|buy
|1788
|0.10
|1.5821
|1.5740
|1.5831
|3576
|2006.08.22 18:23
|buy
|1789
|0.30
|1.5801
|1.5740
|1.5811
|3577
|2006.08.22 19:02
|t/p
|1789
|0.30
|1.5811
|1.5740
|1.5811
|24.75
|16664.10
|3578
|2006.08.22 19:02
|close
|1788
|0.10
|1.5813
|1.5740
|1.5831
|-6.59
|16657.51
|3579
|2006.08.22 19:02
|buy
|1790
|0.10
|1.5816
|1.5735
|1.5826
|3580
|2006.08.23 07:52
|buy
|1791
|0.30
|1.5796
|1.5735
|1.5806
|3581
|2006.08.23 07:55
|t/p
|1791
|0.30
|1.5806
|1.5735
|1.5806
|24.75
|16682.26
|3582
|2006.08.23 07:55
|close
|1790
|0.10
|1.5806
|1.5735
|1.5826
|-7.75
|16674.52
|3583
|2006.08.23 07:55
|sell
|1792
|0.10
|1.5804
|1.5885
|1.5794
|3584
|2006.08.23 11:11
|t/p
|1792
|0.10
|1.5794
|1.5885
|1.5794
|8.25
|16682.77
|3585
|2006.08.23 11:11
|sell
|1793
|0.10
|1.5789
|1.5870
|1.5779
|3586
|2006.08.23 14:02
|sell
|1794
|0.30
|1.5810
|1.5871
|1.5800
|3587
|2006.08.23 14:04
|t/p
|1794
|0.30
|1.5800
|1.5871
|1.5800
|24.74
|16707.51
|3588
|2006.08.23 14:04
|close
|1793
|0.10
|1.5800
|1.5870
|1.5779
|-9.07
|16698.44
|3589
|2006.08.23 14:04
|sell
|1795
|0.10
|1.5799
|1.5880
|1.5789
|3590
|2006.08.23 14:50
|t/p
|1795
|0.10
|1.5789
|1.5880
|1.5789
|8.25
|16706.69
|3591
|2006.08.23 14:50
|sell
|1796
|0.10
|1.5784
|1.5865
|1.5774
|3592
|2006.08.23 15:15
|sell
|1797
|0.30
|1.5804
|1.5865
|1.5794
|3593
|2006.08.23 18:36
|t/p
|1797
|0.30
|1.5794
|1.5865
|1.5794
|24.74
|16731.43
|3594
|2006.08.23 18:36
|close
|1796
|0.10
|1.5794
|1.5865
|1.5774
|-8.25
|16723.18
|3595
|2006.08.23 18:36
|sell
|1798
|0.10
|1.5795
|1.5876
|1.5785
|3596
|2006.08.24 05:54
|t/p
|1798
|0.10
|1.5785
|1.5876
|1.5785
|6.24
|16729.42
|3597
|2006.08.24 05:54
|sell
|1799
|0.10
|1.5781
|1.5862
|1.5771
|3598
|2006.08.24 06:05
|sell
|1800
|0.30
|1.5801
|1.5862
|1.5791
|3599
|2006.08.24 06:07
|t/p
|1800
|0.30
|1.5791
|1.5862
|1.5791
|24.75
|16754.17
|3600
|2006.08.24 06:07
|close
|1799
|0.10
|1.5791
|1.5862
|1.5771
|-8.25
|16745.92
|3601
|2006.08.24 06:07
|sell
|1801
|0.10
|1.5792
|1.5873
|1.5782
|3602
|2006.08.24 07:53
|sell
|1802
|0.30
|1.5812
|1.5873
|1.5802
|3603
|2006.08.24 08:01
|t/p
|1802
|0.30
|1.5802
|1.5873
|1.5802
|24.74
|16770.66
|3604
|2006.08.24 08:01
|close
|1801
|0.10
|1.5802
|1.5873
|1.5782
|-8.25
|16762.41
|3605
|2006.08.24 08:01
|buy
|1803
|0.10
|1.5807
|1.5726
|1.5817
|3606
|2006.08.24 08:01
|t/p
|1803
|0.10
|1.5817
|1.5726
|1.5817
|8.25
|16770.66
|3607
|2006.08.24 08:01
|buy
|1804
|0.10
|1.5821
|1.5740
|1.5831
|3608
|2006.08.24 09:09
|buy
|1805
|0.30
|1.5801
|1.5740
|1.5811
|3609
|2006.08.24 11:01
|t/p
|1805
|0.30
|1.5811
|1.5740
|1.5811
|24.75
|16795.41
|3610
|2006.08.24 11:01
|close
|1804
|0.10
|1.5811
|1.5740
|1.5831
|-8.25
|16787.16
|3611
|2006.08.24 11:01
|buy
|1806
|0.10
|1.5813
|1.5732
|1.5823
|3612
|2006.08.24 14:08
|buy
|1807
|0.30
|1.5793
|1.5732
|1.5803
|3613
|2006.08.24 14:09
|t/p
|1807
|0.30
|1.5803
|1.5732
|1.5803
|24.76
|16811.92
|3614
|2006.08.24 14:09
|close
|1806
|0.10
|1.5803
|1.5732
|1.5823
|-8.25
|16803.67
|3615
|2006.08.24 14:09
|buy
|1808
|0.10
|1.5805
|1.5724
|1.5815
|3616
|2006.08.24 17:12
|t/p
|1808
|0.10
|1.5815
|1.5724
|1.5815
|8.25
|16811.92
|3617
|2006.08.24 17:12
|buy
|1809
|0.10
|1.5820
|1.5739
|1.5830
|3618
|2006.08.25 09:59
|buy
|1810
|0.30
|1.5800
|1.5739
|1.5810
|3619
|2006.08.25 10:10
|t/p
|1810
|0.30
|1.5810
|1.5739
|1.5810
|24.75
|16836.67
|3620
|2006.08.25 10:10
|close
|1809
|0.10
|1.5810
|1.5739
|1.5830
|-7.75
|16828.91
|3621
|2006.08.25 10:10
|sell
|1811
|0.10
|1.5807
|1.5888
|1.5797
|3622
|2006.08.25 15:21
|t/p
|1811
|0.10
|1.5797
|1.5888
|1.5797
|8.25
|16837.16
|3623
|2006.08.25 15:21
|buy
|1812
|0.10
|1.5797
|1.5716
|1.5807
|3624
|2006.08.25 16:03
|t/p
|1812
|0.10
|1.5807
|1.5716
|1.5807
|8.26
|16845.42
|3625
|2006.08.25 16:03
|sell
|1813
|0.10
|1.5808
|1.5889
|1.5798
|3626
|2006.08.25 16:06
|t/p
|1813
|0.10
|1.5798
|1.5889
|1.5798
|8.25
|16853.67
|3627
|2006.08.25 16:06
|sell
|1814
|0.10
|1.5794
|1.5875
|1.5784
|3628
|2006.08.25 18:47
|sell
|1815
|0.30
|1.5814
|1.5875
|1.5804
|3629
|2006.08.25 18:52
|t/p
|1815
|0.30
|1.5804
|1.5875
|1.5804
|24.75
|16878.42
|3630
|2006.08.25 18:52
|close
|1814
|0.10
|1.5803
|1.5875
|1.5784
|-7.42
|16871.00
|3631
|2006.08.25 18:52
|buy
|1816
|0.10
|1.5805
|1.5724
|1.5815
|3632
|2006.08.25 20:04
|t/p
|1816
|0.10
|1.5815
|1.5724
|1.5815
|8.25
|16879.25
|3633
|2006.08.25 20:04
|buy
|1817
|0.10
|1.5820
|1.5739
|1.5830
|3634
|2006.08.28 03:29
|t/p
|1817
|0.10
|1.5830
|1.5739
|1.5830
|8.76
|16888.01
|3635
|2006.08.28 03:29
|buy
|1818
|0.10
|1.5834
|1.5753
|1.5844
|3636
|2006.08.28 03:33
|buy
|1819
|0.30
|1.5814
|1.5753
|1.5824
|3637
|2006.08.28 03:34
|t/p
|1819
|0.30
|1.5824
|1.5753
|1.5824
|24.76
|16912.77
|3638
|2006.08.28 03:34
|close
|1818
|0.10
|1.5825
|1.5753
|1.5844
|-7.42
|16905.35
|3639
|2006.08.28 03:34
|buy
|1820
|0.10
|1.5828
|1.5747
|1.5838
|3640
|2006.08.28 03:35
|buy
|1821
|0.30
|1.5804
|1.5743
|1.5814
|3641
|2006.08.28 03:36
|t/p
|1821
|0.30
|1.5814
|1.5743
|1.5814
|24.75
|16930.10
|3642
|2006.08.28 03:36
|close
|1820
|0.10
|1.5814
|1.5747
|1.5838
|-11.55
|16918.55
|3643
|2006.08.28 03:36
|buy
|1822
|0.10
|1.5819
|1.5738
|1.5829
|3644
|2006.08.28 10:03
|buy
|1823
|0.30
|1.5799
|1.5738
|1.5809
|3645
|2006.08.28 10:53
|t/p
|1823
|0.30
|1.5809
|1.5738
|1.5809
|24.76
|16943.31
|3646
|2006.08.28 10:53
|close
|1822
|0.10
|1.5809
|1.5738
|1.5829
|-8.25
|16935.06
|3647
|2006.08.28 10:53
|sell
|1824
|0.10
|1.5808
|1.5889
|1.5798
|3648
|2006.08.28 10:54
|t/p
|1824
|0.10
|1.5798
|1.5889
|1.5798
|8.25
|16943.31
|3649
|2006.08.28 10:54
|sell
|1825
|0.10
|1.5793
|1.5874
|1.5783
|3650
|2006.08.28 11:28
|sell
|1826
|0.30
|1.5815
|1.5876
|1.5805
|3651
|2006.08.28 11:30
|t/p
|1826
|0.30
|1.5805
|1.5876
|1.5805
|24.74
|16968.05
|3652
|2006.08.28 11:30
|close
|1825
|0.10
|1.5805
|1.5874
|1.5783
|-9.90
|16958.15
|3653
|2006.08.28 11:30
|sell
|1827
|0.10
|1.5803
|1.5884
|1.5793
|3654
|2006.08.28 13:30
|t/p
|1827
|0.10
|1.5793
|1.5884
|1.5793
|8.25
|16966.40
|3655
|2006.08.28 13:30
|sell
|1828
|0.10
|1.5788
|1.5869
|1.5778
|3656
|2006.08.28 16:21
|sell
|1829
|0.30
|1.5808
|1.5869
|1.5798
|3657
|2006.08.28 16:27
|t/p
|1829
|0.30
|1.5798
|1.5869
|1.5798
|24.74
|16991.14
|3658
|2006.08.28 16:27
|close
|1828
|0.10
|1.5797
|1.5869
|1.5778
|-7.43
|16983.71
|3659
|2006.08.28 16:27
|sell
|1830
|0.10
|1.5795
|1.5876
|1.5785
|3660
|2006.08.28 20:31
|sell
|1831
|0.30
|1.5815
|1.5876
|1.5805
|3661
|2006.08.28 20:53
|t/p
|1831
|0.30
|1.5805
|1.5876
|1.5805
|24.74
|17008.45
|3662
|2006.08.28 20:53
|close
|1830
|0.10
|1.5804
|1.5876
|1.5785
|-7.42
|17001.03
|3663
|2006.08.28 20:53
|buy
|1832
|0.10
|1.5806
|1.5725
|1.5816
|3664
|2006.08.28 21:14
|t/p
|1832
|0.10
|1.5816
|1.5725
|1.5816
|8.25
|17009.28
|3665
|2006.08.28 21:14
|buy
|1833
|0.10
|1.5820
|1.5739
|1.5830
|3666
|2006.08.29 00:58
|buy
|1834
|0.30
|1.5800
|1.5739
|1.5810
|3667
|2006.08.29 01:47
|t/p
|1834
|0.30
|1.5810
|1.5739
|1.5810
|24.75
|17034.03
|3668
|2006.08.29 01:47
|close
|1833
|0.10
|1.5811
|1.5739
|1.5830
|-6.92
|17027.11
|3669
|2006.08.29 01:47
|sell
|1835
|0.10
|1.5809
|1.5890
|1.5799
|3670
|2006.08.29 02:02
|t/p
|1835
|0.10
|1.5799
|1.5890
|1.5799
|8.25
|17035.36
|3671
|2006.08.29 02:02
|buy
|1836
|0.10
|1.5799
|1.5718
|1.5809
|3672
|2006.08.29 03:19
|t/p
|1836
|0.10
|1.5809
|1.5718
|1.5809
|8.25
|17043.61
|3673
|2006.08.29 03:19
|sell
|1837
|0.10
|1.5811
|1.5892
|1.5801
|3674
|2006.08.29 03:20
|t/p
|1837
|0.10
|1.5801
|1.5892
|1.5801
|8.24
|17051.85
|3675
|2006.08.29 03:20
|sell
|1838
|0.10
|1.5797
|1.5878
|1.5787
|3676
|2006.08.29 06:50
|t/p
|1838
|0.10
|1.5787
|1.5878
|1.5787
|8.25
|17060.10
|3677
|2006.08.29 06:50
|buy
|1839
|0.10
|1.5784
|1.5703
|1.5794
|3678
|2006.08.29 07:22
|t/p
|1839
|0.10
|1.5794
|1.5703
|1.5794
|8.25
|17068.35
|3679
|2006.08.29 07:22
|sell
|1840
|0.10
|1.5794
|1.5875
|1.5784
|3680
|2006.08.29 07:27
|t/p
|1840
|0.10
|1.5784
|1.5875
|1.5784
|8.24
|17076.59
|3681
|2006.08.29 07:27
|sell
|1841
|0.10
|1.5780
|1.5861
|1.5770
|3682
|2006.08.29 10:12
|t/p
|1841
|0.10
|1.5770
|1.5861
|1.5770
|8.25
|17084.84
|3683
|2006.08.29 10:12
|sell
|1842
|0.10
|1.5766
|1.5847
|1.5756
|3684
|2006.08.29 14:01
|sell
|1843
|0.30
|1.5787
|1.5848
|1.5777
|3685
|2006.08.29 14:01
|t/p
|1843
|0.30
|1.5777
|1.5848
|1.5777
|24.74
|17109.58
|3686
|2006.08.29 14:01
|close
|1842
|0.10
|1.5775
|1.5847
|1.5756
|-7.42
|17102.16
|3687
|2006.08.29 14:01
|sell
|1844
|0.10
|1.5766
|1.5847
|1.5756
|3688
|2006.08.29 14:23
|sell
|1845
|0.30
|1.5786
|1.5847
|1.5776
|3689
|2006.08.29 14:26
|t/p
|1845
|0.30
|1.5776
|1.5847
|1.5776
|24.74
|17126.90
|3690
|2006.08.29 14:26
|close
|1844
|0.10
|1.5776
|1.5847
|1.5756
|-8.24
|17118.66
|3691
|2006.08.29 14:26
|sell
|1846
|0.10
|1.5773
|1.5854
|1.5763
|3692
|2006.08.29 18:33
|t/p
|1846
|0.10
|1.5763
|1.5854
|1.5763
|8.25
|17126.91
|3693
|2006.08.29 18:33
|buy
|1847
|0.10
|1.5762
|1.5681
|1.5772
|3694
|2006.08.29 21:31
|t/p
|1847
|0.10
|1.5772
|1.5681
|1.5772
|8.25
|17135.16
|3695
|2006.08.29 21:31
|sell
|1848
|0.10
|1.5772
|1.5853
|1.5762
|3696
|2006.08.29 21:47
|t/p
|1848
|0.10
|1.5762
|1.5853
|1.5762
|8.25
|17143.41
|3697
|2006.08.29 21:47
|sell
|1849
|0.10
|1.5758
|1.5839
|1.5748
|3698
|2006.08.30 07:31
|t/p
|1849
|0.10
|1.5748
|1.5839
|1.5748
|7.58
|17150.99
|3699
|2006.08.30 07:31
|buy
|1850
|0.10
|1.5748
|1.5667
|1.5758
|3700
|2006.08.30 07:51
|t/p
|1850
|0.10
|1.5758
|1.5667
|1.5758
|8.25
|17159.24
|3701
|2006.08.30 07:51
|buy
|1851
|0.10
|1.5762
|1.5681
|1.5772
|3702
|2006.08.30 09:31
|t/p
|1851
|0.10
|1.5772
|1.5681
|1.5772
|8.26
|17167.50
|3703
|2006.08.30 09:31
|buy
|1852
|0.10
|1.5778
|1.5697
|1.5788
|3704
|2006.08.30 09:39
|buy
|1853
|0.30
|1.5758
|1.5697
|1.5768
|3705
|2006.08.30 09:53
|t/p
|1853
|0.30
|1.5768
|1.5697
|1.5768
|24.75
|17192.25
|3706
|2006.08.30 09:53
|close
|1852
|0.10
|1.5768
|1.5697
|1.5788
|-8.26
|17183.99
|3707
|2006.08.30 09:53
|buy
|1854
|0.10
|1.5771
|1.5690
|1.5781
|3708
|2006.08.30 11:19
|t/p
|1854
|0.10
|1.5781
|1.5690
|1.5781
|8.25
|17192.24
|3709
|2006.08.30 11:19
|buy
|1855
|0.10
|1.5785
|1.5704
|1.5795
|3710
|2006.08.30 13:18
|buy
|1856
|0.30
|1.5765
|1.5704
|1.5775
|3711
|2006.08.30 15:03
|t/p
|1856
|0.30
|1.5775
|1.5704
|1.5775
|24.76
|17217.00
|3712
|2006.08.30 15:03
|close
|1855
|0.10
|1.5775
|1.5704
|1.5795
|-8.25
|17208.75
|3713
|2006.08.30 15:03
|buy
|1857
|0.10
|1.5775
|1.5694
|1.5785
|3714
|2006.08.30 18:57
|buy
|1858
|0.30
|1.5755
|1.5694
|1.5765
|3715
|2006.08.30 18:57
|t/p
|1858
|0.30
|1.5765
|1.5694
|1.5765
|24.76
|17233.51
|3716
|2006.08.30 18:57
|close
|1857
|0.10
|1.5766
|1.5694
|1.5785
|-7.42
|17226.09
|3717
|2006.08.30 18:57
|sell
|1859
|0.10
|1.5763
|1.5844
|1.5753
|3718
|2006.08.30 19:47
|t/p
|1859
|0.10
|1.5753
|1.5844
|1.5753
|8.25
|17234.34
|3719
|2006.08.30 19:47
|buy
|1860
|0.10
|1.5751
|1.5670
|1.5761
|3720
|2006.08.30 19:47
|t/p
|1860
|0.10
|1.5761
|1.5670
|1.5761
|8.26
|17242.60
|3721
|2006.08.30 19:47
|buy
|1861
|0.10
|1.5766
|1.5685
|1.5776
|3722
|2006.08.30 21:44
|buy
|1862
|0.30
|1.5743
|1.5682
|1.5753
|3723
|2006.08.30 21:45
|t/p
|1862
|0.30
|1.5753
|1.5682
|1.5753
|24.76
|17267.36
|3724
|2006.08.30 21:45
|close
|1861
|0.10
|1.5754
|1.5685
|1.5776
|-9.91
|17257.45
|3725
|2006.08.30 21:45
|sell
|1863
|0.10
|1.5752
|1.5833
|1.5742
|3726
|2006.08.31 13:45
|sell
|1864
|0.30
|1.5775
|1.5836
|1.5765
|3727
|2006.08.31 13:45
|t/p
|1864
|0.30
|1.5765
|1.5836
|1.5765
|24.75
|17282.20
|3728
|2006.08.31 13:45
|close
|1863
|0.10
|1.5765
|1.5833
|1.5742
|-12.74
|17269.46
|3729
|2006.08.31 13:45
|buy
|1865
|0.10
|1.5768
|1.5687
|1.5778
|3730
|2006.08.31 14:16
|t/p
|1865
|0.10
|1.5778
|1.5687
|1.5778
|8.25
|17277.71
|3731
|2006.08.31 14:16
|buy
|1866
|0.10
|1.5782
|1.5701
|1.5792
|3732
|2006.08.31 14:45
|t/p
|1866
|0.10
|1.5792
|1.5701
|1.5792
|8.25
|17285.96
|3733
|2006.08.31 14:45
|buy
|1867
|0.10
|1.5796
|1.5715
|1.5806
|3734
|2006.08.31 15:16
|buy
|1868
|0.30
|1.5775
|1.5714
|1.5785
|3735
|2006.08.31 15:35
|t/p
|1868
|0.30
|1.5785
|1.5714
|1.5785
|24.77
|17310.73
|3736
|2006.08.31 15:35
|close
|1867
|0.10
|1.5785
|1.5715
|1.5806
|-9.08
|17301.65
|3737
|2006.08.31 15:35
|buy
|1869
|0.10
|1.5788
|1.5707
|1.5798
|3738
|2006.08.31 18:08
|buy
|1870
|0.30
|1.5768
|1.5707
|1.5778
|3739
|2006.08.31 21:46
|t/p
|1870
|0.30
|1.5778
|1.5707
|1.5778
|24.76
|17326.41
|3740
|2006.08.31 21:46
|close
|1869
|0.10
|1.5779
|1.5707
|1.5798
|-7.42
|17318.99
|3741
|2006.08.31 21:46
|sell
|1871
|0.10
|1.5782
|1.5863
|1.5772
|3742
|2006.08.31 21:50
|t/p
|1871
|0.10
|1.5772
|1.5863
|1.5772
|8.25
|17327.24
|3743
|2006.08.31 21:50
|sell
|1872
|0.10
|1.5767
|1.5848
|1.5757
|3744
|2006.09.01 04:14
|t/p
|1872
|0.10
|1.5757
|1.5848
|1.5757
|7.58
|17334.82
|3745
|2006.09.01 04:14
|sell
|1873
|0.10
|1.5751
|1.5832
|1.5741
|3746
|2006.09.01 05:18
|sell
|1874
|0.30
|1.5771
|1.5832
|1.5761
|3747
|2006.09.01 05:47
|t/p
|1874
|0.30
|1.5761
|1.5832
|1.5761
|24.75
|17359.57
|3748
|2006.09.01 05:47
|close
|1873
|0.10
|1.5761
|1.5832
|1.5741
|-8.26
|17351.31
|3749
|2006.09.01 05:47
|sell
|1875
|0.10
|1.5761
|1.5842
|1.5751
|3750
|2006.09.01 07:25
|sell
|1876
|0.30
|1.5782
|1.5843
|1.5772
|3751
|2006.09.01 07:36
|t/p
|1876
|0.30
|1.5772
|1.5843
|1.5772
|24.76
|17376.07
|3752
|2006.09.01 07:36
|close
|1875
|0.10
|1.5772
|1.5842
|1.5751
|-9.08
|17366.99
|3753
|2006.09.01 07:36
|buy
|1877
|0.10
|1.5773
|1.5692
|1.5783
|3754
|2006.09.01 07:44
|t/p
|1877
|0.10
|1.5783
|1.5692
|1.5783
|8.25
|17375.24
|3755
|2006.09.01 07:44
|buy
|1878
|0.10
|1.5787
|1.5706
|1.5797
|3756
|2006.09.01 08:07
|buy
|1879
|0.30
|1.5767
|1.5706
|1.5777
|3757
|2006.09.01 08:07
|t/p
|1879
|0.30
|1.5777
|1.5706
|1.5777
|24.76
|17400.00
|3758
|2006.09.01 08:07
|close
|1878
|0.10
|1.5777
|1.5706
|1.5797
|-8.26
|17391.74
|3759
|2006.09.01 08:07
|buy
|1880
|0.10
|1.5778
|1.5697
|1.5788
|3760
|2006.09.01 10:25
|t/p
|1880
|0.10
|1.5788
|1.5697
|1.5788
|8.26
|17400.00
|3761
|2006.09.01 10:25
|buy
|1881
|0.10
|1.5792
|1.5711
|1.5802
|3762
|2006.09.01 12:27
|t/p
|1881
|0.10
|1.5802
|1.5711
|1.5802
|8.26
|17408.26
|3763
|2006.09.01 12:27
|buy
|1882
|0.10
|1.5806
|1.5725
|1.5816
|3764
|2006.09.01 12:37
|buy
|1883
|0.30
|1.5785
|1.5724
|1.5795
|3765
|2006.09.01 12:43
|t/p
|1883
|0.30
|1.5795
|1.5724
|1.5795
|24.77
|17433.03
|3766
|2006.09.01 12:43
|close
|1882
|0.10
|1.5795
|1.5725
|1.5816
|-9.08
|17423.95
|3767
|2006.09.01 12:43
|buy
|1884
|0.10
|1.5798
|1.5717
|1.5808
|3768
|2006.09.01 12:52
|t/p
|1884
|0.10
|1.5808
|1.5717
|1.5808
|8.26
|17432.21
|3769
|2006.09.01 12:52
|buy
|1885
|0.10
|1.5814
|1.5733
|1.5824
|3770
|2006.09.01 13:47
|buy
|1886
|0.30
|1.5794
|1.5733
|1.5804
|3771
|2006.09.01 13:50
|t/p
|1886
|0.30
|1.5804
|1.5733
|1.5804
|24.77
|17456.98
|3772
|2006.09.01 13:50
|close
|1885
|0.10
|1.5805
|1.5733
|1.5824
|-7.43
|17449.55
|3773
|2006.09.01 13:50
|buy
|1887
|0.10
|1.5806
|1.5725
|1.5816
|3774
|2006.09.01 16:02
|buy
|1888
|0.30
|1.5786
|1.5725
|1.5796
|3775
|2006.09.01 16:18
|t/p
|1888
|0.30
|1.5796
|1.5725
|1.5796
|24.76
|17474.31
|3776
|2006.09.01 16:18
|close
|1887
|0.10
|1.5797
|1.5725
|1.5816
|-7.43
|17466.88
|3777
|2006.09.01 16:18
|buy
|1889
|0.10
|1.5800
|1.5719
|1.5810
|3778
|2006.09.04 07:08
|t/p
|1889
|0.10
|1.5810
|1.5719
|1.5810
|8.77
|17475.65
|3779
|2006.09.04 07:08
|buy
|1890
|0.10
|1.5814
|1.5733
|1.5824
|3780
|2006.09.05 05:57
|t/p
|1890
|0.10
|1.5824
|1.5733
|1.5824
|8.77
|17484.41
|3781
|2006.09.05 05:57
|buy
|1891
|0.10
|1.5828
|1.5747
|1.5838
|3782
|2006.09.05 09:20
|buy
|1892
|0.30
|1.5808
|1.5747
|1.5818
|3783
|2006.09.05 10:32
|t/p
|1892
|0.30
|1.5818
|1.5747
|1.5818
|24.76
|17509.17
|3784
|2006.09.05 10:32
|close
|1891
|0.10
|1.5819
|1.5747
|1.5838
|-7.43
|17501.74
|3785
|2006.09.05 10:32
|sell
|1893
|0.10
|1.5818
|1.5899
|1.5808
|3786
|2006.09.05 11:43
|t/p
|1893
|0.10
|1.5808
|1.5899
|1.5808
|8.26
|17510.00
|3787
|2006.09.05 11:43
|sell
|1894
|0.10
|1.5802
|1.5883
|1.5792
|3788
|2006.09.05 13:15
|sell
|1895
|0.30
|1.5822
|1.5883
|1.5812
|3789
|2006.09.05 13:15
|t/p
|1895
|0.30
|1.5812
|1.5883
|1.5812
|24.76
|17534.76
|3790
|2006.09.05 13:15
|close
|1894
|0.10
|1.5812
|1.5883
|1.5792
|-8.25
|17526.51
|3791
|2006.09.05 13:15
|sell
|1896
|0.10
|1.5810
|1.5891
|1.5800
|3792
|2006.09.05 13:41
|sell
|1897
|0.30
|1.5830
|1.5891
|1.5820
|3793
|2006.09.05 13:57
|t/p
|1897
|0.30
|1.5820
|1.5891
|1.5820
|24.76
|17551.27
|3794
|2006.09.05 13:57
|close
|1896
|0.10
|1.5819
|1.5891
|1.5800
|-7.42
|17543.85
|3795
|2006.09.05 13:57
|sell
|1898
|0.10
|1.5817
|1.5898
|1.5807
|3796
|2006.09.05 20:14
|t/p
|1898
|0.10
|1.5807
|1.5898
|1.5807
|8.25
|17552.10
|3797
|2006.09.05 20:14
|sell
|1899
|0.10
|1.5802
|1.5883
|1.5792
|3798
|2006.09.05 20:23
|sell
|1900
|0.30
|1.5822
|1.5883
|1.5812
|3799
|2006.09.05 20:53
|t/p
|1900
|0.30
|1.5812
|1.5883
|1.5812
|24.76
|17576.86
|3800
|2006.09.05 20:53
|close
|1899
|0.10
|1.5811
|1.5883
|1.5792
|-7.43
|17569.43
|3801
|2006.09.05 20:53
|sell
|1901
|0.10
|1.5808
|1.5889
|1.5798
|3802
|2006.09.06 07:26
|sell
|1902
|0.30
|1.5828
|1.5889
|1.5818
|3803
|2006.09.06 07:26
|t/p
|1902
|0.30
|1.5818
|1.5889
|1.5818
|24.75
|17594.18
|3804
|2006.09.06 07:26
|close
|1901
|0.10
|1.5814
|1.5889
|1.5798
|-5.62
|17588.56
|3805
|2006.09.06 07:26
|buy
|1903
|0.10
|1.5816
|1.5735
|1.5826
|3806
|2006.09.06 07:51
|t/p
|1903
|0.10
|1.5826
|1.5735
|1.5826
|8.25
|17596.81
|3807
|2006.09.06 07:51
|buy
|1904
|0.10
|1.5830
|1.5749
|1.5840
|3808
|2006.09.06 10:17
|t/p
|1904
|0.10
|1.5840
|1.5749
|1.5840
|8.26
|17605.07
|3809
|2006.09.06 10:17
|buy
|1905
|0.10
|1.5844
|1.5763
|1.5854
|3810
|2006.09.06 11:28
|t/p
|1905
|0.10
|1.5854
|1.5763
|1.5854
|8.26
|17613.33
|3811
|2006.09.06 11:28
|buy
|1906
|0.10
|1.5858
|1.5777
|1.5868
|3812
|2006.09.06 11:41
|buy
|1907
|0.30
|1.5838
|1.5777
|1.5848
|3813
|2006.09.06 11:48
|t/p
|1907
|0.30
|1.5848
|1.5777
|1.5848
|24.77
|17638.10
|3814
|2006.09.06 11:48
|close
|1906
|0.10
|1.5848
|1.5777
|1.5868
|-8.26
|17629.84
|3815
|2006.09.06 11:48
|buy
|1908
|0.10
|1.5849
|1.5768
|1.5859
|3816
|2006.09.06 14:43
|buy
|1909
|0.30
|1.5828
|1.5767
|1.5838
|3817
|2006.09.07 09:30
|buy
|1910
|0.90
|1.5808
|1.5767
|1.5818
|3818
|2006.09.07 09:35
|t/p
|1910
|0.90
|1.5818
|1.5767
|1.5818
|74.29
|17704.13
|3819
|2006.09.07 09:35
|close
|1909
|0.30
|1.5820
|1.5767
|1.5838
|-15.26
|17688.87
|3820
|2006.09.07 09:35
|close
|1908
|0.10
|1.5818
|1.5768
|1.5859
|-24.07
|17664.79
|3821
|2006.09.07 09:35
|buy
|1911
|0.10
|1.5823
|1.5742
|1.5833
|3822
|2006.09.07 11:15
|t/p
|1911
|0.10
|1.5833
|1.5742
|1.5833
|8.25
|17673.04
|3823
|2006.09.07 11:15
|sell
|1912
|0.10
|1.5833
|1.5914
|1.5823
|3824
|2006.09.07 11:53
|t/p
|1912
|0.10
|1.5823
|1.5914
|1.5823
|8.25
|17681.29
|3825
|2006.09.07 11:53
|sell
|1913
|0.10
|1.5819
|1.5900
|1.5809
|3826
|2006.09.07 12:46
|sell
|1914
|0.30
|1.5840
|1.5901
|1.5830
|3827
|2006.09.07 12:48
|t/p
|1914
|0.30
|1.5830
|1.5901
|1.5830
|24.76
|17706.05
|3828
|2006.09.07 12:48
|close
|1913
|0.10
|1.5827
|1.5900
|1.5809
|-6.60
|17699.45
|3829
|2006.09.07 12:48
|buy
|1915
|0.10
|1.5829
|1.5748
|1.5839
|3830
|2006.09.07 12:50
|t/p
|1915
|0.10
|1.5839
|1.5748
|1.5839
|8.26
|17707.71
|3831
|2006.09.07 12:50
|buy
|1916
|0.10
|1.5843
|1.5762
|1.5853
|3832
|2006.09.07 15:36
|buy
|1917
|0.30
|1.5822
|1.5761
|1.5832
|3833
|2006.09.07 15:37
|t/p
|1917
|0.30
|1.5832
|1.5761
|1.5832
|24.76
|17732.47
|3834
|2006.09.07 15:37
|close
|1916
|0.10
|1.5833
|1.5762
|1.5853
|-8.26
|17724.21
|3835
|2006.09.07 15:37
|buy
|1918
|0.10
|1.5835
|1.5754
|1.5845
|3836
|2006.09.07 21:13
|buy
|1919
|0.30
|1.5815
|1.5754
|1.5825
|3837
|2006.09.07 21:13
|t/p
|1919
|0.30
|1.5825
|1.5754
|1.5825
|24.76
|17748.97
|3838
|2006.09.07 21:13
|close
|1918
|0.10
|1.5825
|1.5754
|1.5845
|-8.25
|17740.72
|3839
|2006.09.07 21:13
|sell
|1920
|0.10
|1.5824
|1.5905
|1.5814
|3840
|2006.09.08 06:56
|t/p
|1920
|0.10
|1.5814
|1.5905
|1.5814
|7.58
|17748.30
|3841
|2006.09.08 06:56
|sell
|1921
|0.10
|1.5810
|1.5891
|1.5800
|3842
|2006.09.08 14:27
|sell
|1922
|0.30
|1.5830
|1.5891
|1.5820
|3843
|2006.09.08 14:29
|t/p
|1922
|0.30
|1.5820
|1.5891
|1.5820
|24.74
|17773.04
|3844
|2006.09.08 14:29
|close
|1921
|0.10
|1.5819
|1.5891
|1.5800
|-7.43
|17765.61
|3845
|2006.09.08 14:29
|buy
|1923
|0.10
|1.5818
|1.5737
|1.5828
|3846
|2006.09.08 14:47
|t/p
|1923
|0.10
|1.5828
|1.5737
|1.5828
|8.25
|17773.86
|3847
|2006.09.08 14:47
|buy
|1924
|0.10
|1.5832
|1.5751
|1.5842
|3848
|2006.09.08 16:56
|buy
|1925
|0.30
|1.5812
|1.5751
|1.5822
|3849
|2006.09.08 21:06
|t/p
|1925
|0.30
|1.5822
|1.5751
|1.5822
|24.76
|17798.62
|3850
|2006.09.08 21:06
|close
|1924
|0.10
|1.5823
|1.5751
|1.5842
|-7.43
|17791.19
|3851
|2006.09.08 21:06
|buy
|1926
|0.10
|1.5825
|1.5744
|1.5835
|3852
|2006.09.11 08:15
|buy
|1927
|0.30
|1.5803
|1.5742
|1.5813
|3853
|2006.09.11 08:21
|t/p
|1927
|0.30
|1.5813
|1.5742
|1.5813
|24.76
|17815.95
|3854
|2006.09.11 08:21
|close
|1926
|0.10
|1.5814
|1.5744
|1.5835
|-8.57
|17807.38
|3855
|2006.09.11 08:21
|sell
|1928
|0.10
|1.5813
|1.5894
|1.5803
|3856
|2006.09.11 08:32
|t/p
|1928
|0.10
|1.5803
|1.5894
|1.5803
|8.25
|17815.63
|3857
|2006.09.11 08:32
|sell
|1929
|0.10
|1.5797
|1.5878
|1.5787
|3858
|2006.09.11 16:01
|sell
|1930
|0.30
|1.5817
|1.5878
|1.5807
|3859
|2006.09.11 16:28
|t/p
|1930
|0.30
|1.5807
|1.5878
|1.5807
|24.74
|17840.37
|3860
|2006.09.11 16:28
|close
|1929
|0.10
|1.5807
|1.5878
|1.5787
|-8.25
|17832.12
|3861
|2006.09.11 16:28
|buy
|1931
|0.10
|1.5808
|1.5727
|1.5818
|3862
|2006.09.11 17:52
|t/p
|1931
|0.10
|1.5818
|1.5727
|1.5818
|8.25
|17840.37
|3863
|2006.09.11 17:52
|buy
|1932
|0.10
|1.5822
|1.5741
|1.5832
|3864
|2006.09.12 00:34
|buy
|1933
|0.30
|1.5802
|1.5741
|1.5812
|3865
|2006.09.12 00:37
|t/p
|1933
|0.30
|1.5812
|1.5741
|1.5812
|24.74
|17865.11
|3866
|2006.09.12 00:37
|close
|1932
|0.10
|1.5814
|1.5741
|1.5832
|-6.09
|17859.01
|3867
|2006.09.12 00:37
|sell
|1934
|0.10
|1.5812
|1.5893
|1.5802
|3868
|2006.09.12 07:18
|t/p
|1934
|0.10
|1.5802
|1.5893
|1.5802
|8.24
|17867.25
|3869
|2006.09.12 07:18
|sell
|1935
|0.10
|1.5798
|1.5879
|1.5788
|3870
|2006.09.12 07:38
|t/p
|1935
|0.10
|1.5788
|1.5879
|1.5788
|8.24
|17875.49
|3871
|2006.09.12 07:38
|sell
|1936
|0.10
|1.5781
|1.5862
|1.5771
|3872
|2006.09.12 08:03
|sell
|1937
|0.30
|1.5801
|1.5862
|1.5791
|3873
|2006.09.12 08:40
|t/p
|1937
|0.30
|1.5791
|1.5862
|1.5791
|24.71
|17900.20
|3874
|2006.09.12 08:40
|close
|1936
|0.10
|1.5790
|1.5862
|1.5771
|-7.41
|17892.79
|3875
|2006.09.12 08:40
|sell
|1938
|0.10
|1.5787
|1.5868
|1.5777
|3876
|2006.09.12 09:41
|sell
|1939
|0.30
|1.5809
|1.5870
|1.5799
|3877
|2006.09.12 09:41
|t/p
|1939
|0.30
|1.5799
|1.5870
|1.5799
|24.72
|17917.51
|3878
|2006.09.12 09:41
|close
|1938
|0.10
|1.5798
|1.5868
|1.5777
|-9.07
|17908.44
|3879
|2006.09.12 09:41
|sell
|1940
|0.10
|1.5796
|1.5877
|1.5786
|3880
|2006.09.12 13:48
|sell
|1941
|0.30
|1.5816
|1.5877
|1.5806
|3881
|2006.09.12 14:07
|sell
|1942
|0.90
|1.5837
|1.5878
|1.5827
|3882
|2006.09.12 17:54
|sell
|1943
|2.70
|1.5857
|1.5878
|1.5847
|3883
|2006.09.12 17:58
|s/l
|1940
|0.10
|1.5877
|1.5877
|1.5786
|-66.74
|17841.70
|3884
|2006.09.12 17:58
|s/l
|1941
|0.30
|1.5877
|1.5877
|1.5806
|-150.78
|17690.92
|3885
|2006.09.12 17:58
|s/l
|1942
|0.90
|1.5878
|1.5878
|1.5827
|-304.03
|17386.89
|3886
|2006.09.12 17:58
|s/l
|1943
|2.70
|1.5878
|1.5878
|1.5847
|-467.17
|16919.72
|3887
|2006.09.12 17:58
|buy
|1944
|0.10
|1.5879
|1.5798
|1.5889
|3888
|2006.09.13 00:15
|t/p
|1944
|0.10
|1.5889
|1.5798
|1.5889
|8.75
|16928.47
|3889
|2006.09.13 00:15
|buy
|1945
|0.10
|1.5893
|1.5812
|1.5903
|3890
|2006.09.13 00:18
|t/p
|1945
|0.10
|1.5903
|1.5812
|1.5903
|8.24
|16936.71
|3891
|2006.09.13 00:18
|buy
|1946
|0.10
|1.5910
|1.5829
|1.5920
|3892
|2006.09.13 05:03
|buy
|1947
|0.30
|1.5890
|1.5829
|1.5900
|3893
|2006.09.13 05:09
|t/p
|1947
|0.30
|1.5900
|1.5829
|1.5900
|24.72
|16961.43
|3894
|2006.09.13 05:09
|close
|1946
|0.10
|1.5900
|1.5829
|1.5920
|-8.24
|16953.19
|3895
|2006.09.13 05:09
|sell
|1948
|0.10
|1.5897
|1.5978
|1.5887
|3896
|2006.09.13 05:45
|t/p
|1948
|0.10
|1.5887
|1.5978
|1.5887
|8.24
|16961.43
|3897
|2006.09.13 05:45
|sell
|1949
|0.10
|1.5883
|1.5964
|1.5873
|3898
|2006.09.13 08:42
|t/p
|1949
|0.10
|1.5873
|1.5964
|1.5873
|8.23
|16969.66
|3899
|2006.09.13 08:42
|sell
|1950
|0.10
|1.5869
|1.5950
|1.5859
|3900
|2006.09.13 10:24
|sell
|1951
|0.30
|1.5889
|1.5950
|1.5879
|3901
|2006.09.13 11:08
|t/p
|1951
|0.30
|1.5879
|1.5950
|1.5879
|24.72
|16994.38
|3902
|2006.09.13 11:08
|close
|1950
|0.10
|1.5879
|1.5950
|1.5859
|-8.24
|16986.14
|3903
|2006.09.13 11:08
|sell
|1952
|0.10
|1.5879
|1.5960
|1.5869
|3904
|2006.09.13 12:16
|sell
|1953
|0.30
|1.5899
|1.5960
|1.5889
|3905
|2006.09.13 12:30
|t/p
|1953
|0.30
|1.5889
|1.5960
|1.5889
|24.71
|17010.85
|3906
|2006.09.13 12:30
|close
|1952
|0.10
|1.5889
|1.5960
|1.5869
|-8.24
|17002.61
|3907
|2006.09.13 12:30
|sell
|1954
|0.10
|1.5888
|1.5969
|1.5878
|3908
|2006.09.13 13:24
|t/p
|1954
|0.10
|1.5878
|1.5969
|1.5878
|8.23
|17010.84
|3909
|2006.09.13 13:24
|buy
|1955
|0.10
|1.5878
|1.5797
|1.5888
|3910
|2006.09.13 14:15
|t/p
|1955
|0.10
|1.5888
|1.5797
|1.5888
|8.24
|17019.08
|3911
|2006.09.13 14:15
|sell
|1956
|0.10
|1.5888
|1.5969
|1.5878
|3912
|2006.09.13 14:21
|t/p
|1956
|0.10
|1.5878
|1.5969
|1.5878
|8.23
|17027.31
|3913
|2006.09.13 14:21
|sell
|1957
|0.10
|1.5874
|1.5955
|1.5864
|3914
|2006.09.13 15:49
|t/p
|1957
|0.10
|1.5864
|1.5955
|1.5864
|8.24
|17035.55
|3915
|2006.09.13 15:49
|sell
|1958
|0.10
|1.5860
|1.5941
|1.5850
|3916
|2006.09.13 15:51
|sell
|1959
|0.30
|1.5880
|1.5941
|1.5870
|3917
|2006.09.13 16:11
|t/p
|1959
|0.30
|1.5870
|1.5941
|1.5870
|24.72
|17060.27
|3918
|2006.09.13 16:11
|close
|1958
|0.10
|1.5870
|1.5941
|1.5850
|-8.23
|17052.04
|3919
|2006.09.13 16:11
|sell
|1960
|0.10
|1.5871
|1.5952
|1.5861
|3920
|2006.09.14 01:01
|t/p
|1960
|0.10
|1.5861
|1.5952
|1.5861
|6.23
|17058.27
|3921
|2006.09.14 01:01
|sell
|1961
|0.10
|1.5857
|1.5938
|1.5847
|3922
|2006.09.14 08:49
|t/p
|1961
|0.10
|1.5847
|1.5938
|1.5847
|8.24
|17066.51
|3923
|2006.09.14 08:49
|sell
|1962
|0.10
|1.5843
|1.5924
|1.5833
|3924
|2006.09.14 12:03
|t/p
|1962
|0.10
|1.5833
|1.5924
|1.5833
|8.24
|17074.75
|3925
|2006.09.14 12:03
|sell
|1963
|0.10
|1.5829
|1.5910
|1.5819
|3926
|2006.09.14 12:05
|sell
|1964
|0.30
|1.5849
|1.5910
|1.5839
|3927
|2006.09.14 12:07
|sell
|1965
|0.90
|1.5869
|1.5910
|1.5859
|3928
|2006.09.14 12:17
|sell
|1966
|2.70
|1.5890
|1.5911
|1.5880
|3929
|2006.09.14 12:22
|t/p
|1966
|2.70
|1.5880
|1.5911
|1.5880
|222.46
|17297.21
|3930
|2006.09.14 12:22
|close
|1965
|0.90
|1.5880
|1.5910
|1.5859
|-81.57
|17215.64
|3931
|2006.09.14 12:22
|close
|1964
|0.30
|1.5881
|1.5910
|1.5839
|-79.10
|17136.54
|3932
|2006.09.14 12:22
|close
|1963
|0.10
|1.5882
|1.5910
|1.5819
|-43.67
|17092.87
|3933
|2006.09.14 12:23
|sell
|1967
|0.10
|1.5880
|1.5961
|1.5870
|3934
|2006.09.14 12:39
|sell
|1968
|0.30
|1.5900
|1.5961
|1.5890
|3935
|2006.09.14 12:44
|t/p
|1968
|0.30
|1.5890
|1.5961
|1.5890
|24.72
|17117.59
|3936
|2006.09.14 12:44
|close
|1967
|0.10
|1.5890
|1.5961
|1.5870
|-8.24
|17109.35
|3937
|2006.09.14 12:44
|sell
|1969
|0.10
|1.5888
|1.5969
|1.5878
|3938
|2006.09.14 12:50
|sell
|1970
|0.30
|1.5909
|1.5970
|1.5899
|3939
|2006.09.14 13:24
|t/p
|1970
|0.30
|1.5899
|1.5970
|1.5899
|24.72
|17134.07
|3940
|2006.09.14 13:24
|close
|1969
|0.10
|1.5897
|1.5969
|1.5878
|-7.41
|17126.66
|3941
|2006.09.14 13:24
|buy
|1971
|0.10
|1.5899
|1.5818
|1.5909
|3942
|2006.09.14 15:39
|t/p
|1971
|0.10
|1.5909
|1.5818
|1.5909
|8.24
|17134.90
|3943
|2006.09.14 15:39
|buy
|1972
|0.10
|1.5913
|1.5832
|1.5923
|3944
|2006.09.14 15:41
|t/p
|1972
|0.10
|1.5923
|1.5832
|1.5923
|8.24
|17143.14
|3945
|2006.09.14 15:41
|buy
|1973
|0.10
|1.5929
|1.5848
|1.5939
|3946
|2006.09.14 18:24
|t/p
|1973
|0.10
|1.5939
|1.5848
|1.5939
|8.24
|17151.38
|3947
|2006.09.14 18:24
|buy
|1974
|0.10
|1.5945
|1.5864
|1.5955
|3948
|2006.09.14 19:42
|buy
|1975
|0.30
|1.5923
|1.5862
|1.5933
|3949
|2006.09.14 19:44
|t/p
|1975
|0.30
|1.5933
|1.5862
|1.5933
|24.73
|17176.11
|3950
|2006.09.14 19:44
|close
|1974
|0.10
|1.5934
|1.5864
|1.5955
|-9.07
|17167.04
|3951
|2006.09.14 19:44
|buy
|1976
|0.10
|1.5937
|1.5856
|1.5947
|3952
|2006.09.15 06:00
|t/p
|1976
|0.10
|1.5947
|1.5856
|1.5947
|8.76
|17175.79
|3953
|2006.09.15 06:00
|buy
|1977
|0.10
|1.5951
|1.5870
|1.5961
|3954
|2006.09.15 06:50
|buy
|1978
|0.30
|1.5931
|1.5870
|1.5941
|3955
|2006.09.15 07:08
|t/p
|1978
|0.30
|1.5941
|1.5870
|1.5941
|24.73
|17200.52
|3956
|2006.09.15 07:08
|close
|1977
|0.10
|1.5941
|1.5870
|1.5961
|-8.25
|17192.27
|3957
|2006.09.15 07:08
|sell
|1979
|0.10
|1.5940
|1.6021
|1.5930
|3958
|2006.09.15 07:39
|sell
|1980
|0.30
|1.5960
|1.6021
|1.5950
|3959
|2006.09.15 07:40
|t/p
|1980
|0.30
|1.5950
|1.6021
|1.5950
|24.72
|17216.99
|3960
|2006.09.15 07:40
|close
|1979
|0.10
|1.5950
|1.6021
|1.5930
|-8.25
|17208.74
|3961
|2006.09.15 07:40
|sell
|1981
|0.10
|1.5947
|1.6028
|1.5937
|3962
|2006.09.15 08:00
|sell
|1982
|0.30
|1.5967
|1.6028
|1.5957
|3963
|2006.09.15 08:12
|t/p
|1982
|0.30
|1.5957
|1.6028
|1.5957
|24.73
|17233.47
|3964
|2006.09.15 08:12
|close
|1981
|0.10
|1.5957
|1.6028
|1.5937
|-8.24
|17225.23
|3965
|2006.09.15 08:12
|buy
|1983
|0.10
|1.5962
|1.5881
|1.5972
|3966
|2006.09.15 09:56
|buy
|1984
|0.30
|1.5941
|1.5880
|1.5951
|3967
|2006.09.15 10:01
|t/p
|1984
|0.30
|1.5951
|1.5880
|1.5951
|24.73
|17249.96
|3968
|2006.09.15 10:01
|close
|1983
|0.10
|1.5951
|1.5881
|1.5972
|-9.07
|17240.89
|3969
|2006.09.15 10:01
|sell
|1985
|0.10
|1.5949
|1.6030
|1.5939
|3970
|2006.09.15 12:20
|t/p
|1985
|0.10
|1.5939
|1.6030
|1.5939
|8.24
|17249.13
|3971
|2006.09.15 12:20
|sell
|1986
|0.10
|1.5934
|1.6015
|1.5924
|3972
|2006.09.15 12:45
|sell
|1987
|0.30
|1.5957
|1.6018
|1.5947
|3973
|2006.09.15 12:49
|t/p
|1987
|0.30
|1.5947
|1.6018
|1.5947
|24.72
|17273.85
|3974
|2006.09.15 12:49
|close
|1986
|0.10
|1.5945
|1.6015
|1.5924
|-9.06
|17264.79
|3975
|2006.09.15 12:49
|sell
|1988
|0.10
|1.5944
|1.6025
|1.5934
|3976
|2006.09.15 14:04
|t/p
|1988
|0.10
|1.5934
|1.6025
|1.5934
|8.24
|17273.03
|3977
|2006.09.15 14:04
|sell
|1989
|0.10
|1.5930
|1.6011
|1.5920
|3978
|2006.09.15 15:35
|t/p
|1989
|0.10
|1.5920
|1.6011
|1.5920
|8.24
|17281.27
|3979
|2006.09.15 15:35
|sell
|1990
|0.10
|1.5916
|1.5997
|1.5906
|3980
|2006.09.15 16:08
|t/p
|1990
|0.10
|1.5906
|1.5997
|1.5906
|8.24
|17289.51
|3981
|2006.09.15 16:08
|sell
|1991
|0.10
|1.5902
|1.5983
|1.5892
|3982
|2006.09.15 16:32
|t/p
|1991
|0.10
|1.5892
|1.5983
|1.5892
|8.24
|17297.75
|3983
|2006.09.15 16:32
|sell
|1992
|0.10
|1.5888
|1.5969
|1.5878
|3984
|2006.09.15 19:02
|sell
|1993
|0.30
|1.5909
|1.5970
|1.5899
|3985
|2006.09.15 19:17
|t/p
|1993
|0.30
|1.5899
|1.5970
|1.5899
|24.73
|17322.48
|3986
|2006.09.15 19:17
|close
|1992
|0.10
|1.5898
|1.5969
|1.5878
|-8.25
|17314.23
|3987
|2006.09.15 19:17
|sell
|1994
|0.10
|1.5896
|1.5977
|1.5886
|3988
|2006.09.15 20:24
|sell
|1995
|0.30
|1.5916
|1.5977
|1.5906
|3989
|2006.09.15 20:27
|t/p
|1995
|0.30
|1.5906
|1.5977
|1.5906
|24.73
|17338.96
|3990
|2006.09.15 20:27
|close
|1994
|0.10
|1.5906
|1.5977
|1.5886
|-8.24
|17330.72
|3991
|2006.09.15 20:27
|sell
|1996
|0.10
|1.5901
|1.5982
|1.5891
|3992
|2006.09.18 00:01
|t/p
|1996
|0.10
|1.5891
|1.5982
|1.5891
|7.57
|17338.29
|3993
|2006.09.18 00:01
|sell
|1997
|0.10
|1.5883
|1.5964
|1.5873
|3994
|2006.09.18 05:50
|sell
|1998
|0.30
|1.5903
|1.5964
|1.5893
|3995
|2006.09.18 06:27
|t/p
|1998
|0.30
|1.5893
|1.5964
|1.5893
|24.72
|17363.01
|3996
|2006.09.18 06:27
|close
|1997
|0.10
|1.5893
|1.5964
|1.5873
|-8.24
|17354.77
|3997
|2006.09.18 06:27
|buy
|1999
|0.10
|1.5894
|1.5813
|1.5904
|3998
|2006.09.18 06:29
|t/p
|1999
|0.10
|1.5904
|1.5813
|1.5904
|8.24
|17363.01
|3999
|2006.09.18 06:29
|buy
|2000
|0.10
|1.5908
|1.5827
|1.5918
|4000
|2006.09.18 06:57
|buy
|2001
|0.30
|1.5888
|1.5827
|1.5898
|4001
|2006.09.18 13:41
|t/p
|2001
|0.30
|1.5898
|1.5827
|1.5898
|24.73
|17387.74
|4002
|2006.09.18 13:41
|close
|2000
|0.10
|1.5898
|1.5827
|1.5918
|-8.24
|17379.50
|4003
|2006.09.18 13:41
|sell
|2002
|0.10
|1.5896
|1.5977
|1.5886
|4004
|2006.09.18 13:57
|t/p
|2002
|0.10
|1.5886
|1.5977
|1.5886
|8.24
|17387.74
|4005
|2006.09.18 13:57
|sell
|2003
|0.10
|1.5882
|1.5963
|1.5872
|4006
|2006.09.18 15:27
|sell
|2004
|0.30
|1.5902
|1.5963
|1.5892
|4007
|2006.09.18 15:58
|t/p
|2004
|0.30
|1.5892
|1.5963
|1.5892
|24.72
|17412.46
|4008
|2006.09.18 15:58
|close
|2003
|0.10
|1.5892
|1.5963
|1.5872
|-8.24
|17404.22
|4009
|2006.09.18 15:58
|buy
|2005
|0.10
|1.5896
|1.5815
|1.5906
|4010
|2006.09.19 07:24
|t/p
|2005
|0.10
|1.5906
|1.5815
|1.5906
|8.75
|17412.97
|4011
|2006.09.19 07:24
|buy
|2006
|0.10
|1.5910
|1.5829
|1.5920
|4012
|2006.09.19 13:17
|buy
|2007
|0.30
|1.5889
|1.5828
|1.5899
|4013
|2006.09.19 13:20
|t/p
|2007
|0.30
|1.5899
|1.5828
|1.5899
|24.72
|17437.69
|4014
|2006.09.19 13:20
|close
|2006
|0.10
|1.5900
|1.5829
|1.5920
|-8.24
|17429.45
|4015
|2006.09.19 13:20
|buy
|2008
|0.10
|1.5903
|1.5822
|1.5913
|4016
|2006.09.19 14:01
|buy
|2009
|0.30
|1.5882
|1.5821
|1.5892
|4017
|2006.09.19 14:15
|t/p
|2009
|0.30
|1.5892
|1.5821
|1.5892
|24.72
|17454.17
|4018
|2006.09.19 14:15
|close
|2008
|0.10
|1.5892
|1.5822
|1.5913
|-9.06
|17445.11
|4019
|2006.09.19 14:15
|sell
|2010
|0.10
|1.5890
|1.5971
|1.5880
|4020
|2006.09.19 14:26
|t/p
|2010
|0.10
|1.5880
|1.5971
|1.5880
|8.24
|17453.35
|4021
|2006.09.19 14:26
|sell
|2011
|0.10
|1.5876
|1.5957
|1.5866
|4022
|2006.09.19 15:50
|t/p
|2011
|0.10
|1.5866
|1.5957
|1.5866
|8.23
|17461.58
|4023
|2006.09.19 15:50
|sell
|2012
|0.10
|1.5862
|1.5943
|1.5852
|4024
|2006.09.19 20:54
|sell
|2013
|0.30
|1.5882
|1.5943
|1.5872
|4025
|2006.09.19 20:54
|t/p
|2013
|0.30
|1.5872
|1.5943
|1.5872
|24.69
|17486.27
|4026
|2006.09.19 20:54
|close
|2012
|0.10
|1.5869
|1.5943
|1.5852
|-5.76
|17480.51
|4027
|2006.09.19 20:54
|sell
|2014
|0.10
|1.5867
|1.5948
|1.5857
|4028
|2006.09.20 03:09
|t/p
|2014
|0.10
|1.5857
|1.5948
|1.5857
|7.56
|17488.07
|4029
|2006.09.20 03:09
|sell
|2015
|0.10
|1.5853
|1.5934
|1.5843
|4030
|2006.09.20 04:06
|sell
|2016
|0.30
|1.5873
|1.5934
|1.5863
|4031
|2006.09.20 04:15
|t/p
|2016
|0.30
|1.5863
|1.5934
|1.5863
|24.70
|17512.77
|4032
|2006.09.20 04:15
|close
|2015
|0.10
|1.5862
|1.5934
|1.5843
|-7.41
|17505.36
|4033
|2006.09.20 04:15
|buy
|2017
|0.10
|1.5864
|1.5783
|1.5874
|4034
|2006.09.20 04:35
|t/p
|2017
|0.10
|1.5874
|1.5783
|1.5874
|8.23
|17513.59
|4035
|2006.09.20 04:35
|buy
|2018
|0.10
|1.5878
|1.5797
|1.5888
|4036
|2006.09.20 08:30
|t/p
|2018
|0.10
|1.5888
|1.5797
|1.5888
|8.24
|17521.83
|4037
|2006.09.20 08:30
|buy
|2019
|0.10
|1.5895
|1.5814
|1.5905
|4038
|2006.09.20 08:33
|buy
|2020
|0.30
|1.5875
|1.5814
|1.5885
|4039
|2006.09.20 09:02
|t/p
|2020
|0.30
|1.5885
|1.5814
|1.5885
|24.70
|17546.53
|4040
|2006.09.20 09:02
|close
|2019
|0.10
|1.5886
|1.5814
|1.5905
|-7.41
|17539.12
|4041
|2006.09.20 09:02
|sell
|2021
|0.10
|1.5885
|1.5966
|1.5875
|4042
|2006.09.20 09:03
|t/p
|2021
|0.10
|1.5875
|1.5966
|1.5875
|8.23
|17547.35
|4043
|2006.09.20 09:03
|sell
|2022
|0.10
|1.5871
|1.5952
|1.5861
|4044
|2006.09.20 14:07
|sell
|2023
|0.30
|1.5891
|1.5952
|1.5881
|4045
|2006.09.20 14:09
|t/p
|2023
|0.30
|1.5881
|1.5952
|1.5881
|24.70
|17572.05
|4046
|2006.09.20 14:09
|close
|2022
|0.10
|1.5881
|1.5952
|1.5861
|-8.24
|17563.81
|4047
|2006.09.20 14:09
|buy
|2024
|0.10
|1.5883
|1.5802
|1.5893
|4048
|2006.09.20 18:14
|buy
|2025
|0.30
|1.5861
|1.5800
|1.5871
|4049
|2006.09.20 18:15
|t/p
|2025
|0.30
|1.5871
|1.5800
|1.5871
|24.71
|17588.52
|4050
|2006.09.20 18:15
|close
|2024
|0.10
|1.5871
|1.5802
|1.5893
|-9.88
|17578.64
|4051
|2006.09.20 18:15
|buy
|2026
|0.10
|1.5874
|1.5793
|1.5884
|4052
|2006.09.20 19:19
|t/p
|2026
|0.10
|1.5884
|1.5793
|1.5884
|8.24
|17586.88
|4053
|2006.09.20 19:19
|sell
|2027
|0.10
|1.5885
|1.5966
|1.5875
|4054
|2006.09.20 19:23
|t/p
|2027
|0.10
|1.5875
|1.5966
|1.5875
|8.23
|17595.11
|4055
|2006.09.20 19:23
|sell
|2028
|0.10
|1.5870
|1.5951
|1.5860
|4056
|2006.09.21 06:55
|t/p
|2028
|0.10
|1.5860
|1.5951
|1.5860
|6.23
|17601.34
|4057
|2006.09.21 06:55
|sell
|2029
|0.10
|1.5854
|1.5935
|1.5844
|4058
|2006.09.21 07:10
|sell
|2030
|0.30
|1.5874
|1.5935
|1.5864
|4059
|2006.09.21 08:18
|t/p
|2030
|0.30
|1.5864
|1.5935
|1.5864
|24.70
|17626.04
|4060
|2006.09.21 08:18
|close
|2029
|0.10
|1.5864
|1.5935
|1.5844
|-8.24
|17617.80
|4061
|2006.09.21 08:18
|sell
|2031
|0.10
|1.5862
|1.5943
|1.5852
|4062
|2006.09.21 10:27
|sell
|2032
|0.30
|1.5882
|1.5943
|1.5872
|4063
|2006.09.21 13:42
|sell
|2033
|0.90
|1.5902
|1.5943
|1.5892
|4064
|2006.09.21 14:33
|sell
|2034
|2.70
|1.5922
|1.5943
|1.5912
|4065
|2006.09.21 14:41
|t/p
|2034
|2.70
|1.5912
|1.5943
|1.5912
|222.34
|17840.14
|4066
|2006.09.21 14:41
|close
|2033
|0.90
|1.5912
|1.5943
|1.5892
|-74.11
|17766.03
|4067
|2006.09.21 14:41
|close
|2032
|0.30
|1.5914
|1.5943
|1.5872
|-79.05
|17686.98
|4068
|2006.09.21 14:41
|close
|2031
|0.10
|1.5913
|1.5943
|1.5852
|-42.00
|17644.98
|4069
|2006.09.21 14:42
|buy
|2035
|0.10
|1.5916
|1.5835
|1.5926
|4070
|2006.09.21 14:50
|t/p
|2035
|0.10
|1.5926
|1.5835
|1.5926
|8.24
|17653.22
|4071
|2006.09.21 14:50
|buy
|2036
|0.10
|1.5930
|1.5849
|1.5940
|4072
|2006.09.21 15:36
|t/p
|2036
|0.10
|1.5940
|1.5849
|1.5940
|8.24
|17661.46
|4073
|2006.09.21 15:36
|buy
|2037
|0.10
|1.5947
|1.5866
|1.5957
|4074
|2006.09.21 16:16
|buy
|2038
|0.30
|1.5926
|1.5865
|1.5936
|4075
|2006.09.21 16:37
|buy
|2039
|0.90
|1.5906
|1.5865
|1.5916
|4076
|2006.09.21 16:38
|t/p
|2039
|0.90
|1.5916
|1.5865
|1.5916
|74.15
|17735.61
|4077
|2006.09.21 16:38
|close
|2038
|0.30
|1.5916
|1.5865
|1.5936
|-24.71
|17710.90
|4078
|2006.09.21 16:38
|close
|2037
|0.10
|1.5913
|1.5866
|1.5957
|-28.01
|17682.89
|4079
|2006.09.21 16:38
|buy
|2040
|0.10
|1.5918
|1.5837
|1.5928
|4080
|2006.09.21 18:16
|buy
|2041
|0.30
|1.5898
|1.5837
|1.5908
|4081
|2006.09.21 21:03
|buy
|2042
|0.90
|1.5877
|1.5836
|1.5887
|4082
|2006.09.21 22:03
|t/p
|2042
|0.90
|1.5887
|1.5836
|1.5887
|74.14
|17757.03
|4083
|2006.09.21 22:03
|close
|2041
|0.30
|1.5888
|1.5837
|1.5908
|-24.72
|17732.31
|4084
|2006.09.21 22:03
|close
|2040
|0.10
|1.5886
|1.5837
|1.5928
|-26.36
|17705.95
|4085
|2006.09.21 22:03
|sell
|2043
|0.10
|1.5882
|1.5963
|1.5872
|4086
|2006.09.22 06:49
|sell
|2044
|0.30
|1.5902
|1.5963
|1.5892
|4087
|2006.09.22 07:22
|t/p
|2044
|0.30
|1.5892
|1.5963
|1.5892
|24.71
|17730.66
|4088
|2006.09.22 07:22
|close
|2043
|0.10
|1.5891
|1.5963
|1.5872
|-8.08
|17722.58
|4089
|2006.09.22 07:22
|buy
|2045
|0.10
|1.5893
|1.5812
|1.5903
|4090
|2006.09.22 08:21
|buy
|2046
|0.30
|1.5873
|1.5812
|1.5883
|4091
|2006.09.22 08:35
|buy
|2047
|0.90
|1.5852
|1.5811
|1.5862
|4092
|2006.09.22 08:55
|buy
|2048
|2.70
|1.5830
|1.5809
|1.5840
|4093
|2006.09.22 08:59
|t/p
|2048
|2.70
|1.5840
|1.5809
|1.5840
|222.42
|17945.00
|4094
|2006.09.22 08:59
|close
|2047
|0.90
|1.5840
|1.5811
|1.5862
|-88.97
|17856.03
|4095
|2006.09.22 08:59
|close
|2046
|0.30
|1.5839
|1.5812
|1.5883
|-84.03
|17772.00
|4096
|2006.09.22 08:59
|close
|2045
|0.10
|1.5841
|1.5812
|1.5903
|-42.84
|17729.16
|4097
|2006.09.22 08:59
|buy
|2049
|0.10
|1.5843
|1.5762
|1.5853
|4098
|2006.09.22 09:24
|t/p
|2049
|0.10
|1.5853
|1.5762
|1.5853
|8.24
|17737.40
|4099
|2006.09.22 09:24
|sell
|2050
|0.10
|1.5853
|1.5934
|1.5843
|4100
|2006.09.22 10:16
|t/p
|2050
|0.10
|1.5843
|1.5934
|1.5843
|8.24
|17745.64
|4101
|2006.09.22 10:16
|sell
|2051
|0.10
|1.5839
|1.5920
|1.5829
|4102
|2006.09.22 11:46
|t/p
|2051
|0.10
|1.5829
|1.5920
|1.5829
|8.23
|17753.87
|4103
|2006.09.22 11:46
|sell
|2052
|0.10
|1.5823
|1.5904
|1.5813
|4104
|2006.09.22 12:14
|t/p
|2052
|0.10
|1.5813
|1.5904
|1.5813
|8.24
|17762.11
|4105
|2006.09.22 12:14
|sell
|2053
|0.10
|1.5809
|1.5890
|1.5799
|4106
|2006.09.22 14:10
|sell
|2054
|0.30
|1.5830
|1.5891
|1.5820
|4107
|2006.09.22 14:20
|t/p
|2054
|0.30
|1.5820
|1.5891
|1.5820
|24.70
|17786.81
|4108
|2006.09.22 14:20
|close
|2053
|0.10
|1.5820
|1.5890
|1.5799
|-9.06
|17777.75
|4109
|2006.09.22 14:20
|sell
|2055
|0.10
|1.5817
|1.5898
|1.5807
|4110
|2006.09.22 14:45
|t/p
|2055
|0.10
|1.5807
|1.5898
|1.5807
|8.23
|17785.98
|4111
|2006.09.22 14:45
|sell
|2056
|0.10
|1.5799
|1.5880
|1.5789
|4112
|2006.09.22 14:57
|sell
|2057
|0.30
|1.5819
|1.5880
|1.5809
|4113
|2006.09.22 14:59
|t/p
|2057
|0.30
|1.5809
|1.5880
|1.5809
|24.71
|17810.69
|4114
|2006.09.22 14:59
|close
|2056
|0.10
|1.5809
|1.5880
|1.5789
|-8.23
|17802.46
|4115
|2006.09.22 14:59
|sell
|2058
|0.10
|1.5801
|1.5882
|1.5791
|4116
|2006.09.25 02:15
|t/p
|2058
|0.10
|1.5791
|1.5882
|1.5791
|7.57
|17810.03
|4117
|2006.09.25 02:15
|buy
|2059
|0.10
|1.5790
|1.5709
|1.5800
|4118
|2006.09.25 04:35
|buy
|2060
|0.30
|1.5769
|1.5708
|1.5779
|4119
|2006.09.25 05:40
|t/p
|2060
|0.30
|1.5779
|1.5708
|1.5779
|24.72
|17834.75
|4120
|2006.09.25 05:40
|close
|2059
|0.10
|1.5779
|1.5709
|1.5800
|-9.06
|17825.69
|4121
|2006.09.25 05:40
|sell
|2061
|0.10
|1.5778
|1.5859
|1.5768
|4122
|2006.09.25 06:29
|t/p
|2061
|0.10
|1.5768
|1.5859
|1.5768
|8.23
|17833.92
|4123
|2006.09.25 06:29
|sell
|2062
|0.10
|1.5762
|1.5843
|1.5752
|4124
|2006.09.25 06:45
|sell
|2063
|0.30
|1.5782
|1.5843
|1.5772
|4125
|2006.09.25 10:06
|sell
|2064
|0.90
|1.5802
|1.5843
|1.5792
|4126
|2006.09.25 10:15
|t/p
|2064
|0.90
|1.5792
|1.5843
|1.5792
|74.12
|17908.04
|4127
|2006.09.25 10:15
|close
|2063
|0.30
|1.5791
|1.5843
|1.5772
|-22.24
|17885.80
|4128
|2006.09.25 10:15
|close
|2062
|0.10
|1.5792
|1.5843
|1.5752
|-24.70
|17861.10
|4129
|2006.09.25 10:16
|buy
|2065
|0.10
|1.5797
|1.5716
|1.5807
|4130
|2006.09.25 11:43
|t/p
|2065
|0.10
|1.5807
|1.5716
|1.5807
|8.23
|17869.33
|4131
|2006.09.25 11:43
|buy
|2066
|0.10
|1.5812
|1.5731
|1.5822
|4132
|2006.09.25 12:36
|buy
|2067
|0.30
|1.5792
|1.5731
|1.5802
|4133
|2006.09.25 14:13
|buy
|2068
|0.90
|1.5772
|1.5731
|1.5782
|4134
|2006.09.25 14:33
|t/p
|2068
|0.90
|1.5782
|1.5731
|1.5782
|74.14
|17943.47
|4135
|2006.09.25 14:33
|close
|2067
|0.30
|1.5782
|1.5731
|1.5802
|-24.72
|17918.75
|4136
|2006.09.25 14:33
|close
|2066
|0.10
|1.5777
|1.5731
|1.5822
|-28.83
|17889.92
|4137
|2006.09.25 14:33
|buy
|2069
|0.10
|1.5782
|1.5701
|1.5792
|4138
|2006.09.25 15:47
|t/p
|2069
|0.10
|1.5792
|1.5701
|1.5792
|8.24
|17898.16
|4139
|2006.09.25 15:47
|buy
|2070
|0.10
|1.5796
|1.5715
|1.5806
|4140
|2006.09.26 10:08
|buy
|2071
|0.30
|1.5776
|1.5715
|1.5786
|4141
|2006.09.26 10:11
|t/p
|2071
|0.30
|1.5786
|1.5715
|1.5786
|24.71
|17922.87
|4142
|2006.09.26 10:11
|close
|2070
|0.10
|1.5786
|1.5715
|1.5806
|-7.74
|17915.13
|4143
|2006.09.26 10:11
|buy
|2072
|0.10
|1.5788
|1.5707
|1.5798
|4144
|2006.09.26 12:52
|t/p
|2072
|0.10
|1.5798
|1.5707
|1.5798
|8.24
|17923.37
|4145
|2006.09.26 12:52
|sell
|2073
|0.10
|1.5798
|1.5879
|1.5788
|4146
|2006.09.26 12:55
|t/p
|2073
|0.10
|1.5788
|1.5879
|1.5788
|8.23
|17931.60
|4147
|2006.09.26 12:55
|sell
|2074
|0.10
|1.5783
|1.5864
|1.5773
|4148
|2006.09.26 13:54
|t/p
|2074
|0.10
|1.5773
|1.5864
|1.5773
|8.23
|17939.83
|4149
|2006.09.26 13:54
|buy
|2075
|0.10
|1.5773
|1.5692
|1.5783
|4150
|2006.09.26 14:06
|t/p
|2075
|0.10
|1.5783
|1.5692
|1.5783
|8.23
|17948.06
|4151
|2006.09.26 14:06
|sell
|2076
|0.10
|1.5783
|1.5864
|1.5773
|4152
|2006.09.26 14:29
|t/p
|2076
|0.10
|1.5773
|1.5864
|1.5773
|8.23
|17956.29
|4153
|2006.09.26 14:29
|sell
|2077
|0.10
|1.5768
|1.5849
|1.5758
|4154
|2006.09.26 14:44
|sell
|2078
|0.30
|1.5788
|1.5849
|1.5778
|4155
|2006.09.26 15:00
|t/p
|2078
|0.30
|1.5778
|1.5849
|1.5778
|24.71
|17981.00
|4156
|2006.09.26 15:00
|close
|2077
|0.10
|1.5777
|1.5849
|1.5758
|-7.41
|17973.59
|4157
|2006.09.26 15:00
|sell
|2079
|0.10
|1.5775
|1.5856
|1.5765
|4158
|2006.09.27 08:42
|sell
|2080
|0.30
|1.5795
|1.5856
|1.5785
|4159
|2006.09.27 09:31
|sell
|2081
|0.90
|1.5815
|1.5856
|1.5805
|4160
|2006.09.27 10:13
|t/p
|2081
|0.90
|1.5805
|1.5856
|1.5805
|74.11
|18047.70
|4161
|2006.09.27 10:13
|close
|2080
|0.30
|1.5804
|1.5856
|1.5785
|-22.23
|18025.47
|4162
|2006.09.27 10:13
|close
|2079
|0.10
|1.5805
|1.5856
|1.5765
|-25.38
|18000.09
|4163
|2006.09.27 10:13
|buy
|2082
|0.10
|1.5806
|1.5725
|1.5816
|4164
|2006.09.27 10:20
|t/p
|2082
|0.10
|1.5816
|1.5725
|1.5816
|8.24
|18008.33
|4165
|2006.09.27 10:20
|buy
|2083
|0.10
|1.5821
|1.5740
|1.5831
|4166
|2006.09.27 11:44
|buy
|2084
|0.30
|1.5800
|1.5739
|1.5810
|4167
|2006.09.27 13:53
|t/p
|2084
|0.30
|1.5810
|1.5739
|1.5810
|24.72
|18033.05
|4168
|2006.09.27 13:53
|close
|2083
|0.10
|1.5810
|1.5740
|1.5831
|-9.06
|18023.99
|4169
|2006.09.27 13:53
|buy
|2085
|0.10
|1.5815
|1.5734
|1.5825
|4170
|2006.09.28 05:11
|t/p
|2085
|0.10
|1.5825
|1.5734
|1.5825
|9.76
|18033.75
|4171
|2006.09.28 05:11
|buy
|2086
|0.10
|1.5829
|1.5748
|1.5839
|4172
|2006.09.28 07:54
|t/p
|2086
|0.10
|1.5839
|1.5748
|1.5839
|8.24
|18041.99
|4173
|2006.09.28 07:54
|buy
|2087
|0.10
|1.5844
|1.5763
|1.5854
|4174
|2006.09.28 12:31
|t/p
|2087
|0.10
|1.5854
|1.5763
|1.5854
|8.24
|18050.23
|4175
|2006.09.28 12:31
|buy
|2088
|0.10
|1.5859
|1.5778
|1.5869
|4176
|2006.09.28 12:49
|buy
|2089
|0.30
|1.5839
|1.5778
|1.5849
|4177
|2006.09.28 19:40
|t/p
|2089
|0.30
|1.5849
|1.5778
|1.5849
|24.71
|18074.94
|4178
|2006.09.28 19:40
|close
|2088
|0.10
|1.5849
|1.5778
|1.5869
|-8.24
|18066.70
|4179
|2006.09.28 19:40
|sell
|2090
|0.10
|1.5846
|1.5927
|1.5836
|4180
|2006.09.28 20:23
|t/p
|2090
|0.10
|1.5836
|1.5927
|1.5836
|8.24
|18074.94
|4181
|2006.09.28 20:23
|sell
|2091
|0.10
|1.5831
|1.5912
|1.5821
|4182
|2006.09.29 06:09
|sell
|2092
|0.30
|1.5854
|1.5915
|1.5844
|4183
|2006.09.29 06:10
|t/p
|2092
|0.30
|1.5844
|1.5915
|1.5844
|24.70
|18099.64
|4184
|2006.09.29 06:10
|close
|2091
|0.10
|1.5844
|1.5912
|1.5821
|-11.38
|18088.26
|4185
|2006.09.29 06:10
|sell
|2093
|0.10
|1.5845
|1.5926
|1.5835
|4186
|2006.09.29 06:54
|sell
|2094
|0.30
|1.5865
|1.5926
|1.5855
|4187
|2006.09.29 06:59
|t/p
|2094
|0.30
|1.5855
|1.5926
|1.5855
|24.70
|18112.96
|4188
|2006.09.29 06:59
|close
|2093
|0.10
|1.5855
|1.5926
|1.5835
|-8.24
|18104.72
|4189
|2006.09.29 06:59
|sell
|2095
|0.10
|1.5854
|1.5935
|1.5844
|4190
|2006.09.29 08:16
|sell
|2096
|0.30
|1.5874
|1.5935
|1.5864
|4191
|2006.09.29 09:37
|sell
|2097
|0.90
|1.5894
|1.5935
|1.5884
|4192
|2006.09.29 10:02
|t/p
|2097
|0.90
|1.5884
|1.5935
|1.5884
|74.11
|18178.83
|4193
|2006.09.29 10:02
|close
|2096
|0.30
|1.5882
|1.5935
|1.5864
|-19.76
|18159.07
|4194
|2006.09.29 10:02
|close
|2095
|0.10
|1.5883
|1.5935
|1.5844
|-23.88
|18135.19
|4195
|2006.09.29 10:02
|buy
|2098
|0.10
|1.5884
|1.5803
|1.5894
|4196
|2006.09.29 16:02
|buy
|2099
|0.30
|1.5864
|1.5803
|1.5874
|4197
|2006.10.02 02:17
|buy
|2100
|0.90
|1.5844
|1.5803
|1.5854
|4198
|2006.10.02 03:02
|t/p
|2100
|0.90
|1.5854
|1.5803
|1.5854
|74.14
|18209.33
|4199
|2006.10.02 03:02
|close
|2099
|0.30
|1.5855
|1.5803
|1.5874
|-20.73
|18188.59
|4200
|2006.10.02 03:02
|close
|2098
|0.10
|1.5854
|1.5803
|1.5894
|-24.22
|18164.38
|4201
|2006.10.02 03:03
|sell
|2101
|0.10
|1.5855
|1.5936
|1.5845
|4202
|2006.10.02 06:07
|t/p
|2101
|0.10
|1.5845
|1.5936
|1.5845
|8.23
|18172.61
|4203
|2006.10.02 06:07
|sell
|2102
|0.10
|1.5841
|1.5922
|1.5831
|4204
|2006.10.02 06:46
|sell
|2103
|0.30
|1.5861
|1.5922
|1.5851
|4205
|2006.10.02 08:05
|t/p
|2103
|0.30
|1.5851
|1.5922
|1.5851
|24.70
|18197.31
|4206
|2006.10.02 08:05
|close
|2102
|0.10
|1.5851
|1.5922
|1.5831
|-8.24
|18189.07
|4207
|2006.10.02 08:05
|sell
|2104
|0.10
|1.5848
|1.5929
|1.5838
|4208
|2006.10.02 13:21
|t/p
|2104
|0.10
|1.5838
|1.5929
|1.5838
|8.23
|18197.30
|4209
|2006.10.02 13:21
|sell
|2105
|0.10
|1.5834
|1.5915
|1.5824
|4210
|2006.10.03 05:45
|sell
|2106
|0.30
|1.5854
|1.5915
|1.5844
|4211
|2006.10.03 09:16
|t/p
|2106
|0.30
|1.5844
|1.5915
|1.5844
|24.70
|18222.00
|4212
|2006.10.03 09:16
|close
|2105
|0.10
|1.5843
|1.5915
|1.5824
|-8.08
|18213.92
|4213
|2006.10.03 09:16
|sell
|2107
|0.10
|1.5841
|1.5922
|1.5831
|4214
|2006.10.03 22:33
|sell
|2108
|0.30
|1.5861
|1.5922
|1.5851
|4215
|2006.10.04 09:57
|sell
|2109
|0.90
|1.5881
|1.5922
|1.5871
|4216
|2006.10.05 01:00
|t/p
|2109
|0.90
|1.5871
|1.5922
|1.5871
|56.02
|18269.94
|4217
|2006.10.05 01:00
|close
|2108
|0.30
|1.5871
|1.5922
|1.5851
|-32.75
|18237.19
|4218
|2006.10.05 01:00
|close
|2107
|0.10
|1.5871
|1.5922
|1.5831
|-27.39
|18209.80
|4219
|2006.10.05 01:00
|sell
|2110
|0.10
|1.5868
|1.5949
|1.5858
|4220
|2006.10.05 02:40
|sell
|2111
|0.30
|1.5898
|1.5959
|1.5888
|4221
|2006.10.05 02:40
|t/p
|2111
|0.30
|1.5888
|1.5959
|1.5888
|24.71
|18234.51
|4222
|2006.10.05 02:40
|close
|2110
|0.10
|1.5884
|1.5949
|1.5858
|-13.18
|18221.33
|4223
|2006.10.05 02:40
|sell
|2112
|0.10
|1.5875
|1.5956
|1.5865
|4224
|2006.10.05 02:40
|t/p
|2112
|0.10
|1.5865
|1.5956
|1.5865
|8.24
|18229.57
|4225
|2006.10.05 02:40
|sell
|2113
|0.10
|1.5860
|1.5941
|1.5850
|4226
|2006.10.05 06:49
|sell
|2114
|0.30
|1.5880
|1.5941
|1.5870
|4227
|2006.10.05 12:20
|sell
|2115
|0.90
|1.5900
|1.5941
|1.5890
|4228
|2006.10.05 16:29
|t/p
|2115
|0.90
|1.5890
|1.5941
|1.5890
|74.11
|18303.68
|4229
|2006.10.05 16:29
|close
|2114
|0.30
|1.5890
|1.5941
|1.5870
|-24.71
|18278.97
|4230
|2006.10.05 16:30
|close
|2113
|0.10
|1.5892
|1.5941
|1.5850
|-26.36
|18252.61
|4231
|2006.10.05 16:30
|sell
|2116
|0.10
|1.5890
|1.5971
|1.5880
|4232
|2006.10.06 12:31
|t/p
|2116
|0.10
|1.5880
|1.5971
|1.5880
|7.57
|18260.18
|4233
|2006.10.06 12:31
|sell
|2117
|0.10
|1.5876
|1.5957
|1.5866
|4234
|2006.10.06 12:52
|sell
|2118
|0.30
|1.5896
|1.5957
|1.5886
|4235
|2006.10.06 12:56
|t/p
|2118
|0.30
|1.5886
|1.5957
|1.5886
|24.71
|18284.89
|4236
|2006.10.06 12:56
|close
|2117
|0.10
|1.5886
|1.5957
|1.5866
|-8.23
|18276.66
|4237
|2006.10.06 12:56
|sell
|2119
|0.10
|1.5879
|1.5960
|1.5869
|4238
|2006.10.09 05:55
|t/p
|2119
|0.10
|1.5869
|1.5960
|1.5869
|7.57
|18284.23
|4239
|2006.10.09 05:55
|sell
|2120
|0.10
|1.5865
|1.5946
|1.5855
|4240
|2006.10.09 09:59
|sell
|2121
|0.30
|1.5886
|1.5947
|1.5876
|4241
|2006.10.10 08:30
|sell
|2122
|0.90
|1.5906
|1.5947
|1.5896
|4242
|2006.10.10 13:54
|t/p
|2122
|0.90
|1.5896
|1.5947
|1.5896
|74.14
|18358.37
|4243
|2006.10.10 13:54
|close
|2121
|0.30
|1.5896
|1.5947
|1.5876
|-26.72
|18331.65
|4244
|2006.10.10 13:54
|close
|2120
|0.10
|1.5895
|1.5946
|1.5855
|-25.38
|18306.27
|4245
|2006.10.10 13:54
|buy
|2123
|0.10
|1.5896
|1.5815
|1.5906
|4246
|2006.10.10 14:39
|t/p
|2123
|0.10
|1.5906
|1.5815
|1.5906
|8.24
|18314.51
|4247
|2006.10.10 14:39
|sell
|2124
|0.10
|1.5906
|1.5987
|1.5896
|4248
|2006.10.10 21:30
|sell
|2125
|0.30
|1.5926
|1.5987
|1.5916
|4249
|2006.10.11 13:56
|sell
|2126
|0.90
|1.5951
|1.5992
|1.5941
|4250
|2006.10.11 14:15
|t/p
|2126
|0.90
|1.5941
|1.5992
|1.5941
|74.17
|18388.68
|4251
|2006.10.11 14:15
|close
|2125
|0.30
|1.5941
|1.5987
|1.5916
|-39.10
|18349.58
|4252
|2006.10.11 14:15
|close
|2124
|0.10
|1.5940
|1.5987
|1.5896
|-28.69
|18320.89
|4253
|2006.10.11 14:15
|buy
|2127
|0.10
|1.5941
|1.5860
|1.5951
|4254
|2006.10.13 12:49
|t/p
|2127
|0.10
|1.5951
|1.5860
|1.5951
|10.26
|18331.15
|4255
|2006.10.13 12:49
|buy
|2128
|0.10
|1.5955
|1.5874
|1.5965
|4256
|2006.10.13 15:14
|buy
|2129
|0.30
|1.5934
|1.5873
|1.5944
|4257
|2006.10.16 08:25
|buy
|2130
|0.90
|1.5913
|1.5872
|1.5923
|4258
|2006.10.16 12:04
|t/p
|2130
|0.90
|1.5923
|1.5872
|1.5923
|74.20
|18405.35
|4259
|2006.10.16 12:04
|close
|2129
|0.30
|1.5924
|1.5873
|1.5944
|-23.22
|18382.12
|4260
|2006.10.16 12:04
|close
|2128
|0.10
|1.5923
|1.5874
|1.5965
|-25.89
|18356.24
|4261
|2006.10.16 12:05
|sell
|2131
|0.10
|1.5924
|1.6005
|1.5914
|4262
|2006.10.16 13:10
|t/p
|2131
|0.10
|1.5914
|1.6005
|1.5914
|8.25
|18364.49
|4263
|2006.10.16 13:10
|sell
|2132
|0.10
|1.5910
|1.5991
|1.5900
|4264
|2006.10.17 08:01
|t/p
|2132
|0.10
|1.5900
|1.5991
|1.5900
|7.57
|18372.06
|4265
|2006.10.17 08:01
|sell
|2133
|0.10
|1.5896
|1.5977
|1.5886
|4266
|2006.10.17 16:01
|t/p
|2133
|0.10
|1.5886
|1.5977
|1.5886
|8.24
|18380.30
|4267
|2006.10.17 16:01
|sell
|2134
|0.10
|1.5882
|1.5963
|1.5872
|4268
|2006.10.17 18:23
|sell
|2135
|0.30
|1.5902
|1.5963
|1.5892
|4269
|2006.10.18 11:53
|t/p
|2135
|0.30
|1.5892
|1.5963
|1.5892
|22.71
|18403.01
|4270
|2006.10.18 11:53
|close
|2134
|0.10
|1.5892
|1.5963
|1.5872
|-8.91
|18394.10
|4271
|2006.10.18 11:54
|sell
|2136
|0.10
|1.5889
|1.5970
|1.5879
|4272
|2006.10.18 12:40
|sell
|2137
|0.30
|1.5909
|1.5970
|1.5899
|4273
|2006.10.18 13:18
|sell
|2138
|0.90
|1.5929
|1.5970
|1.5919
|4274
|2006.10.18 20:58
|t/p
|2138
|0.90
|1.5919
|1.5970
|1.5919
|74.16
|18468.26
|4275
|2006.10.18 20:58
|close
|2137
|0.30
|1.5918
|1.5970
|1.5899
|-22.25
|18446.01
|4276
|2006.10.18 20:58
|close
|2136
|0.10
|1.5919
|1.5970
|1.5879
|-24.72
|18421.29
|4277
|2006.10.18 20:58
|buy
|2139
|0.10
|1.5920
|1.5839
|1.5930
|4278
|2006.10.19 07:43
|buy
|2140
|0.30
|1.5900
|1.5839
|1.5910
|4279
|2006.10.19 17:45
|buy
|2141
|0.90
|1.5880
|1.5839
|1.5890
|4280
|2006.10.20 04:23
|t/p
|2141
|0.90
|1.5890
|1.5839
|1.5890
|78.73
|18500.02
|4281
|2006.10.20 04:23
|close
|2140
|0.30
|1.5892
|1.5839
|1.5910
|-18.27
|18481.75
|4282
|2006.10.20 04:23
|close
|2139
|0.10
|1.5890
|1.5839
|1.5930
|-22.71
|18459.04
|4283
|2006.10.20 04:24
|buy
|2142
|0.10
|1.5892
|1.5811
|1.5902
|4284
|2006.10.20 10:00
|buy
|2143
|0.30
|1.5871
|1.5810
|1.5881
|4285
|2006.10.20 16:26
|t/p
|2143
|0.30
|1.5881
|1.5810
|1.5881
|24.74
|18483.78
|4286
|2006.10.20 16:26
|close
|2142
|0.10
|1.5882
|1.5811
|1.5902
|-8.24
|18475.54
|4287
|2006.10.20 16:26
|buy
|2144
|0.10
|1.5885
|1.5804
|1.5895
|4288
|2006.10.23 05:59
|t/p
|2144
|0.10
|1.5895
|1.5804
|1.5895
|8.75
|18484.28
|4289
|2006.10.23 05:59
|sell
|2145
|0.10
|1.5896
|1.5977
|1.5886
|4290
|2006.10.24 08:54
|sell
|2146
|0.30
|1.5916
|1.5977
|1.5906
|4291
|2006.10.24 16:39
|t/p
|2146
|0.30
|1.5906
|1.5977
|1.5906
|24.72
|18509.00
|4292
|2006.10.24 16:39
|close
|2145
|0.10
|1.5906
|1.5977
|1.5886
|-8.91
|18500.09
|4293
|2006.10.24 16:39
|sell
|2147
|0.10
|1.5899
|1.5980
|1.5889
|4294
|2006.10.25 13:21
|sell
|2148
|0.30
|1.5919
|1.5980
|1.5909
|4295
|2006.10.25 21:39
|sell
|2149
|0.90
|1.5939
|1.5980
|1.5929
|4296
|2006.10.26 07:11
|t/p
|2149
|0.90
|1.5929
|1.5980
|1.5929
|56.09
|18556.18
|4297
|2006.10.26 07:11
|close
|2148
|0.30
|1.5929
|1.5980
|1.5909
|-30.76
|18525.42
|4298
|2006.10.26 07:11
|close
|2147
|0.10
|1.5929
|1.5980
|1.5889
|-27.41
|18498.01
|4299
|2006.10.26 07:12
|sell
|2150
|0.10
|1.5923
|1.6004
|1.5913
|4300
|2006.10.26 17:23
|t/p
|2150
|0.10
|1.5913
|1.6004
|1.5913
|8.25
|18506.26
|4301
|2006.10.26 17:23
|sell
|2151
|0.10
|1.5909
|1.5990
|1.5899
|4302
|2006.10.27 14:09
|t/p
|2151
|0.10
|1.5899
|1.5990
|1.5899
|7.58
|18513.84
|4303
|2006.10.27 14:09
|sell
|2152
|0.10
|1.5895
|1.5976
|1.5885
|4304
|2006.10.30 12:21
|t/p
|2152
|0.10
|1.5885
|1.5976
|1.5885
|7.57
|18521.41
|4305
|2006.10.30 12:21
|sell
|2153
|0.10
|1.5881
|1.5962
|1.5871
|4306
|2006.10.31 15:47
|t/p
|2153
|0.10
|1.5871
|1.5962
|1.5871
|7.57
|18528.98
|4307
|2006.10.31 15:47
|buy
|2154
|0.10
|1.5870
|1.5789
|1.5880
|4308
|2006.10.31 22:32
|t/p
|2154
|0.10
|1.5880
|1.5789
|1.5880
|8.25
|18537.23
|4309
|2006.10.31 22:32
|buy
|2155
|0.10
|1.5885
|1.5804
|1.5895
|4310
|2006.11.02 06:58
|t/p
|2155
|0.10
|1.5895
|1.5804
|1.5895
|10.27
|18547.50
|4311
|2006.11.02 06:58
|buy
|2156
|0.10
|1.5899
|1.5818
|1.5909
|4312
|2006.11.02 21:16
|t/p
|2156
|0.10
|1.5909
|1.5818
|1.5909
|8.24
|18555.74
|4313
|2006.11.02 21:16
|buy
|2157
|0.10
|1.5913
|1.5832
|1.5923
|4314
|2006.11.03 12:55
|t/p
|2157
|0.10
|1.5923
|1.5832
|1.5923
|8.75
|18564.49
|4315
|2006.11.03 12:55
|buy
|2158
|0.10
|1.5927
|1.5846
|1.5937
|4316
|2006.11.03 13:36
|t/p
|2158
|0.10
|1.5937
|1.5846
|1.5937
|8.24
|18572.73
|4317
|2006.11.03 13:36
|buy
|2159
|0.10
|1.5941
|1.5860
|1.5951
|4318
|2006.11.03 17:19
|t/p
|2159
|0.10
|1.5951
|1.5860
|1.5951
|8.24
|18580.97
|4319
|2006.11.03 17:19
|buy
|2160
|0.10
|1.5955
|1.5874
|1.5965
|4320
|2006.11.06 11:23
|t/p
|2160
|0.10
|1.5965
|1.5874
|1.5965
|8.76
|18589.72
|4321
|2006.11.06 11:23
|buy
|2161
|0.10
|1.5970
|1.5889
|1.5980
|4322
|2006.11.07 08:07
|t/p
|2161
|0.10
|1.5980
|1.5889
|1.5980
|8.76
|18598.48
|4323
|2006.11.07 08:07
|buy
|2162
|0.10
|1.5985
|1.5904
|1.5995
|4324
|2006.11.07 10:41
|buy
|2163
|0.30
|1.5965
|1.5904
|1.5975
|4325
|2006.11.07 14:18
|buy
|2164
|0.90
|1.5944
|1.5903
|1.5954
|4326
|2006.11.07 15:50
|t/p
|2164
|0.90
|1.5954
|1.5903
|1.5954
|74.19
|18672.67
|4327
|2006.11.07 15:50
|close
|2163
|0.30
|1.5954
|1.5904
|1.5975
|-27.20
|18645.47
|4328
|2006.11.07 15:51
|close
|2162
|0.10
|1.5953
|1.5904
|1.5995
|-26.38
|18619.09
|4329
|2006.11.07 15:51
|sell
|2165
|0.10
|1.5954
|1.6035
|1.5944
|4330
|2006.11.09 14:13
|sell
|2166
|0.30
|1.5974
|1.6035
|1.5964
|4331
|2006.11.09 14:56
|t/p
|2166
|0.30
|1.5964
|1.6035
|1.5964
|24.72
|18643.81
|4332
|2006.11.09 14:56
|close
|2165
|0.10
|1.5964
|1.6035
|1.5944
|-10.92
|18632.89
|4333
|2006.11.09 14:56
|buy
|2167
|0.10
|1.5965
|1.5884
|1.5975
|4334
|2006.11.09 16:03
|buy
|2168
|0.30
|1.5944
|1.5883
|1.5954
|4335
|2006.11.09 16:19
|t/p
|2168
|0.30
|1.5954
|1.5883
|1.5954
|24.74
|18657.63
|4336
|2006.11.09 16:19
|close
|2167
|0.10
|1.5954
|1.5884
|1.5975
|-9.07
|18648.56
|4337
|2006.11.09 16:19
|sell
|2169
|0.10
|1.5955
|1.6036
|1.5945
|4338
|2006.11.09 16:27
|t/p
|2169
|0.10
|1.5945
|1.6036
|1.5945
|8.24
|18656.80
|4339
|2006.11.09 16:27
|sell
|2170
|0.10
|1.5941
|1.6022
|1.5931
|4340
|2006.11.10 02:00
|t/p
|2170
|0.10
|1.5931
|1.6022
|1.5931
|7.58
|18664.38
|4341
|2006.11.10 02:00
|sell
|2171
|0.10
|1.5927
|1.6008
|1.5917
|4342
|2006.11.13 01:28
|t/p
|2171
|0.10
|1.5917
|1.6008
|1.5917
|7.57
|18671.95
|4343
|2006.11.13 01:28
|sell
|2172
|0.10
|1.5913
|1.5994
|1.5903
|4344
|2006.11.13 09:53
|sell
|2173
|0.30
|1.5933
|1.5994
|1.5923
|4345
|2006.11.14 09:55
|sell
|2174
|0.90
|1.5953
|1.5994
|1.5943
|4346
|2006.11.14 14:01
|t/p
|2174
|0.90
|1.5943
|1.5994
|1.5943
|74.17
|18746.12
|4347
|2006.11.14 14:01
|close
|2173
|0.30
|1.5943
|1.5994
|1.5923
|-26.73
|18719.39
|4348
|2006.11.14 14:01
|close
|2172
|0.10
|1.5944
|1.5994
|1.5903
|-26.21
|18693.18
|4349
|2006.11.14 14:01
|sell
|2175
|0.10
|1.5939
|1.6020
|1.5929
|4350
|2006.11.15 07:36
|sell
|2176
|0.30
|1.5959
|1.6020
|1.5949
|4351
|2006.11.15 08:33
|sell
|2177
|0.90
|1.5979
|1.6020
|1.5969
|4352
|2006.11.15 14:49
|sell
|2178
|2.70
|1.5999
|1.6020
|1.5989
|4353
|2006.11.15 14:50
|t/p
|2178
|2.70
|1.5989
|1.6020
|1.5989
|222.50
|18915.68
|4354
|2006.11.15 14:50
|close
|2177
|0.90
|1.5989
|1.6020
|1.5969
|-74.17
|18841.51
|4355
|2006.11.15 14:50
|close
|2176
|0.30
|1.5990
|1.6020
|1.5949
|-76.63
|18764.88
|4356
|2006.11.15 14:50
|close
|2175
|0.10
|1.5989
|1.6020
|1.5929
|-41.88
|18723.00
|4357
|2006.11.15 14:50
|buy
|2179
|0.10
|1.5990
|1.5909
|1.6000
|4358
|2006.11.16 17:03
|buy
|2180
|0.30
|1.5970
|1.5909
|1.5980
|4359
|2006.11.17 07:57
|t/p
|2180
|0.30
|1.5980
|1.5909
|1.5980
|26.25
|18749.24
|4360
|2006.11.17 07:57
|close
|2179
|0.10
|1.5980
|1.5909
|1.6000
|-6.22
|18743.02
|4361
|2006.11.17 07:57
|buy
|2181
|0.10
|1.5985
|1.5904
|1.5995
|4362
|2006.11.17 10:32
|t/p
|2181
|0.10
|1.5995
|1.5904
|1.5995
|8.25
|18751.27
|4363
|2006.11.17 10:32
|buy
|2182
|0.10
|1.5999
|1.5918
|1.6009
|4364
|2006.11.17 12:54
|t/p
|2182
|0.10
|1.6009
|1.5918
|1.6009
|8.24
|18759.51
|4365
|2006.11.17 12:54
|buy
|2183
|0.10
|1.6013
|1.5932
|1.6023
|4366
|2006.11.17 13:45
|buy
|2184
|0.30
|1.5993
|1.5932
|1.6003
|4367
|2006.11.17 15:21
|buy
|2185
|0.90
|1.5973
|1.5932
|1.5983
|4368
|2006.11.17 18:42
|buy
|2186
|2.70
|1.5952
|1.5931
|1.5962
|4369
|2006.11.17 19:21
|t/p
|2186
|2.70
|1.5962
|1.5931
|1.5962
|222.66
|18982.17
|4370
|2006.11.17 19:21
|close
|2185
|0.90
|1.5962
|1.5932
|1.5983
|-81.65
|18900.52
|4371
|2006.11.17 19:21
|close
|2184
|0.30
|1.5964
|1.5932
|1.6003
|-71.75
|18828.77
|4372
|2006.11.17 19:21
|close
|2183
|0.10
|1.5963
|1.5932
|1.6023
|-41.23
|18787.54
|4373
|2006.11.17 19:21
|sell
|2187
|0.10
|1.5962
|1.6043
|1.5952
|4374
|2006.11.20 08:25
|t/p
|2187
|0.10
|1.5952
|1.6043
|1.5952
|7.57
|18795.11
|4375
|2006.11.20 08:25
|sell
|2188
|0.10
|1.5947
|1.6028
|1.5937
|4376
|2006.11.20 10:12
|t/p
|2188
|0.10
|1.5937
|1.6028
|1.5937
|8.25
|18803.36
|4377
|2006.11.20 10:12
|sell
|2189
|0.10
|1.5933
|1.6014
|1.5923
|4378
|2006.11.21 14:59
|t/p
|2189
|0.10
|1.5923
|1.6014
|1.5923
|7.57
|18810.93
|4379
|2006.11.21 14:59
|buy
|2190
|0.10
|1.5923
|1.5842
|1.5933
|4380
|2006.11.21 17:56
|t/p
|2190
|0.10
|1.5933
|1.5842
|1.5933
|8.25
|18819.18
|4381
|2006.11.21 17:56
|sell
|2191
|0.10
|1.5933
|1.6014
|1.5923
|4382
|2006.11.22 08:26
|t/p
|2191
|0.10
|1.5923
|1.6014
|1.5923
|7.57
|18826.75
|4383
|2006.11.22 08:26
|sell
|2192
|0.10
|1.5919
|1.6000
|1.5909
|4384
|2006.11.22 11:47
|t/p
|2192
|0.10
|1.5909
|1.6000
|1.5909
|8.24
|18834.99
|4385
|2006.11.22 11:47
|sell
|2193
|0.10
|1.5905
|1.5986
|1.5895
|4386
|2006.11.22 12:11
|t/p
|2193
|0.10
|1.5895
|1.5986
|1.5895
|8.25
|18843.24
|4387
|2006.11.22 12:11
|sell
|2194
|0.10
|1.5891
|1.5972
|1.5881
|4388
|2006.11.22 13:20
|t/p
|2194
|0.10
|1.5881
|1.5972
|1.5881
|8.25
|18851.49
|4389
|2006.11.22 13:20
|sell
|2195
|0.10
|1.5877
|1.5958
|1.5867
|4390
|2006.11.23 09:25
|t/p
|2195
|0.10
|1.5867
|1.5958
|1.5867
|6.23
|18857.72
|4391
|2006.11.23 09:25
|buy
|2196
|0.10
|1.5867
|1.5786
|1.5877
|4392
|2006.11.23 12:02
|buy
|2197
|0.30
|1.5847
|1.5786
|1.5857
|4393
|2006.11.24 08:34
|buy
|2198
|0.90
|1.5826
|1.5785
|1.5836
|4394
|2006.11.24 08:35
|t/p
|2198
|0.90
|1.5836
|1.5785
|1.5836
|74.17
|18931.89
|4395
|2006.11.24 08:35
|close
|2197
|0.30
|1.5836
|1.5786
|1.5857
|-25.68
|18906.21
|4396
|2006.11.24 08:35
|close
|2196
|0.10
|1.5835
|1.5786
|1.5877
|-25.87
|18880.34
|4397
|2006.11.24 08:35
|sell
|2199
|0.10
|1.5834
|1.5915
|1.5824
|4398
|2006.11.24 11:08
|t/p
|2199
|0.10
|1.5824
|1.5915
|1.5824
|8.24
|18888.58
|4399
|2006.11.24 11:08
|sell
|2200
|0.10
|1.5819
|1.5900
|1.5809
|4400
|2006.11.24 15:59
|sell
|2201
|0.30
|1.5839
|1.5900
|1.5829
|4401
|2006.11.28 09:42
|sell
|2202
|0.90
|1.5859
|1.5900
|1.5849
|4402
|2006.11.28 14:52
|sell
|2203
|2.70
|1.5879
|1.5900
|1.5869
|4403
|2006.11.29 10:31
|s/l
|2200
|0.10
|1.5900
|1.5900
|1.5809
|-68.73
|18819.85
|4404
|2006.11.29 10:31
|s/l
|2201
|0.30
|1.5900
|1.5900
|1.5829
|-156.76
|18663.09
|4405
|2006.11.29 10:31
|s/l
|2202
|0.90
|1.5900
|1.5900
|1.5849
|-309.96
|18353.13
|4406
|2006.11.29 10:31
|s/l
|2203
|2.70
|1.5900
|1.5900
|1.5869
|-485.11
|17868.02
|4407
|2006.11.29 10:31
|sell
|2204
|0.10
|1.5897
|1.5978
|1.5887
|4408
|2006.11.29 13:31
|t/p
|2204
|0.10
|1.5887
|1.5978
|1.5887
|8.24
|17876.26
|4409
|2006.11.29 13:31
|sell
|2205
|0.10
|1.5883
|1.5964
|1.5873
|4410
|2006.11.29 15:13
|sell
|2206
|0.30
|1.5903
|1.5964
|1.5893
|4411
|2006.11.30 10:37
|sell
|2207
|0.90
|1.5923
|1.5964
|1.5913
|4412
|2006.11.30 14:11
|t/p
|2207
|0.90
|1.5913
|1.5964
|1.5913
|74.12
|17950.38
|4413
|2006.11.30 14:11
|close
|2206
|0.30
|1.5913
|1.5964
|1.5893
|-30.74
|17919.64
|4414
|2006.11.30 14:11
|close
|2205
|0.10
|1.5914
|1.5964
|1.5873
|-27.54
|17892.10
|4415
|2006.11.30 14:12
|sell
|2208
|0.10
|1.5909
|1.5990
|1.5899
|4416
|2006.11.30 14:27
|t/p
|2208
|0.10
|1.5899
|1.5990
|1.5899
|8.24
|17900.34
|4417
|2006.11.30 14:27
|sell
|2209
|0.10
|1.5895
|1.5976
|1.5885
|4418
|2006.11.30 15:00
|t/p
|2209
|0.10
|1.5885
|1.5976
|1.5885
|8.24
|17908.58
|4419
|2006.11.30 15:00
|sell
|2210
|0.10
|1.5881
|1.5962
|1.5871
|4420
|2006.11.30 16:49
|t/p
|2210
|0.10
|1.5871
|1.5962
|1.5871
|8.24
|17916.82
|4421
|2006.11.30 16:49
|sell
|2211
|0.10
|1.5867
|1.5948
|1.5857
|4422
|2006.12.01 14:20
|sell
|2212
|0.30
|1.5887
|1.5948
|1.5877
|4423
|2006.12.01 15:29
|t/p
|2212
|0.30
|1.5877
|1.5948
|1.5877
|24.71
|17941.53
|4424
|2006.12.01 15:29
|close
|2211
|0.10
|1.5877
|1.5948
|1.5857
|-8.91
|17932.62
|4425
|2006.12.01 15:29
|buy
|2213
|0.10
|1.5876
|1.5795
|1.5886
|4426
|2006.12.01 15:35
|t/p
|2213
|0.10
|1.5886
|1.5795
|1.5886
|8.24
|17940.86
|4427
|2006.12.01 15:35
|buy
|2214
|0.10
|1.5890
|1.5809
|1.5900
|4428
|2006.12.01 16:32
|t/p
|2214
|0.10
|1.5900
|1.5809
|1.5900
|8.24
|17949.10
|4429
|2006.12.01 16:32
|buy
|2215
|0.10
|1.5904
|1.5823
|1.5914
|4430
|2006.12.01 17:06
|t/p
|2215
|0.10
|1.5914
|1.5823
|1.5914
|8.24
|17957.34
|4431
|2006.12.01 17:06
|buy
|2216
|0.10
|1.5918
|1.5837
|1.5928
|4432
|2006.12.04 09:46
|t/p
|2216
|0.10
|1.5928
|1.5837
|1.5928
|8.75
|17966.09
|4433
|2006.12.04 09:46
|sell
|2217
|0.10
|1.5928
|1.6009
|1.5918
|4434
|2006.12.04 15:10
|t/p
|2217
|0.10
|1.5918
|1.6009
|1.5918
|8.23
|17974.32
|4435
|2006.12.04 15:10
|sell
|2218
|0.10
|1.5914
|1.5995
|1.5904
|4436
|2006.12.05 10:30
|t/p
|2218
|0.10
|1.5904
|1.5995
|1.5904
|7.56
|17981.88
|4437
|2006.12.05 10:30
|sell
|2219
|0.10
|1.5900
|1.5981
|1.5890
|4438
|2006.12.05 13:09
|t/p
|2219
|0.10
|1.5890
|1.5981
|1.5890
|8.24
|17990.12
|4439
|2006.12.05 13:09
|sell
|2220
|0.10
|1.5885
|1.5966
|1.5875
|4440
|2006.12.05 13:31
|t/p
|2220
|0.10
|1.5875
|1.5966
|1.5875
|8.24
|17998.36
|4441
|2006.12.05 13:31
|sell
|2221
|0.10
|1.5871
|1.5952
|1.5861
|4442
|2006.12.06 09:36
|sell
|2222
|0.30
|1.5891
|1.5952
|1.5881
|4443
|2006.12.06 10:48
|t/p
|2222
|0.30
|1.5881
|1.5952
|1.5881
|24.71
|18023.07
|4444
|2006.12.06 10:48
|close
|2221
|0.10
|1.5881
|1.5952
|1.5861
|-8.91
|18014.16
|4445
|2006.12.06 10:48
|buy
|2223
|0.10
|1.5883
|1.5802
|1.5893
|4446
|2006.12.06 19:45
|t/p
|2223
|0.10
|1.5893
|1.5802
|1.5893
|8.25
|18022.41
|4447
|2006.12.06 19:45
|buy
|2224
|0.10
|1.5897
|1.5816
|1.5907
|4448
|2006.12.07 12:11
|buy
|2225
|0.30
|1.5877
|1.5816
|1.5887
|4449
|2006.12.07 15:29
|t/p
|2225
|0.30
|1.5887
|1.5816
|1.5887
|24.73
|18047.14
|4450
|2006.12.07 15:29
|close
|2224
|0.10
|1.5888
|1.5816
|1.5907
|-5.90
|18041.23
|4451
|2006.12.07 15:29
|sell
|2226
|0.10
|1.5889
|1.5970
|1.5879
|4452
|2006.12.07 20:48
|t/p
|2226
|0.10
|1.5879
|1.5970
|1.5879
|8.24
|18049.47
|4453
|2006.12.07 20:48
|sell
|2227
|0.10
|1.5875
|1.5956
|1.5865
|4454
|2006.12.08 09:25
|sell
|2228
|0.30
|1.5895
|1.5956
|1.5885
|4455
|2006.12.08 14:50
|t/p
|2228
|0.30
|1.5885
|1.5956
|1.5885
|24.72
|18074.19
|4456
|2006.12.08 14:50
|close
|2227
|0.10
|1.5885
|1.5956
|1.5865
|-8.91
|18065.28
|4457
|2006.12.08 14:50
|buy
|2229
|0.10
|1.5886
|1.5805
|1.5896
|4458
|2006.12.08 16:43
|t/p
|2229
|0.10
|1.5896
|1.5805
|1.5896
|8.24
|18073.52
|4459
|2006.12.08 16:43
|buy
|2230
|0.10
|1.5901
|1.5820
|1.5911
|4460
|2006.12.08 16:53
|t/p
|2230
|0.10
|1.5911
|1.5820
|1.5911
|8.25
|18081.77
|4461
|2006.12.08 16:53
|buy
|2231
|0.10
|1.5915
|1.5834
|1.5925
|4462
|2006.12.11 00:11
|buy
|2232
|0.30
|1.5894
|1.5833
|1.5904
|4463
|2006.12.11 01:14
|t/p
|2232
|0.30
|1.5904
|1.5833
|1.5904
|24.73
|18106.50
|4464
|2006.12.11 01:14
|close
|2231
|0.10
|1.5905
|1.5834
|1.5925
|-7.74
|18098.77
|4465
|2006.12.11 01:14
|sell
|2233
|0.10
|1.5894
|1.5975
|1.5884
|4466
|2006.12.11 13:02
|sell
|2234
|0.30
|1.5914
|1.5975
|1.5904
|4467
|2006.12.12 08:07
|t/p
|2234
|0.30
|1.5904
|1.5975
|1.5904
|22.70
|18121.47
|4468
|2006.12.12 08:07
|close
|2233
|0.10
|1.5903
|1.5975
|1.5884
|-8.09
|18113.38
|4469
|2006.12.12 08:07
|sell
|2235
|0.10
|1.5900
|1.5981
|1.5890
|4470
|2006.12.12 09:41
|sell
|2236
|0.30
|1.5921
|1.5982
|1.5911
|4471
|2006.12.13 05:10
|sell
|2237
|0.90
|1.5942
|1.5983
|1.5932
|4472
|2006.12.13 07:18
|t/p
|2237
|0.90
|1.5932
|1.5983
|1.5932
|74.19
|18187.57
|4473
|2006.12.13 07:18
|close
|2236
|0.30
|1.5932
|1.5982
|1.5911
|-29.21
|18158.36
|4474
|2006.12.13 07:18
|close
|2235
|0.10
|1.5933
|1.5981
|1.5890
|-27.87
|18130.49
|4475
|2006.12.13 07:19
|sell
|2238
|0.10
|1.5928
|1.6009
|1.5918
|4476
|2006.12.13 10:47
|sell
|2239
|0.30
|1.5948
|1.6009
|1.5938
|4477
|2006.12.13 11:51
|t/p
|2239
|0.30
|1.5938
|1.6009
|1.5938
|24.73
|18155.22
|4478
|2006.12.13 11:51
|close
|2238
|0.10
|1.5938
|1.6009
|1.5918
|-8.24
|18146.98
|4479
|2006.12.13 11:51
|buy
|2240
|0.10
|1.5944
|1.5863
|1.5954
|4480
|2006.12.13 12:27
|t/p
|2240
|0.10
|1.5954
|1.5863
|1.5954
|8.24
|18155.22
|4481
|2006.12.13 12:27
|buy
|2241
|0.10
|1.5959
|1.5878
|1.5969
|4482
|2006.12.13 15:12
|buy
|2242
|0.30
|1.5939
|1.5878
|1.5949
|4483
|2006.12.13 15:35
|t/p
|2242
|0.30
|1.5949
|1.5878
|1.5949
|24.73
|18179.95
|4484
|2006.12.13 15:35
|close
|2241
|0.10
|1.5949
|1.5878
|1.5969
|-8.24
|18171.71
|4485
|2006.12.13 15:35
|sell
|2243
|0.10
|1.5948
|1.6029
|1.5938
|4486
|2006.12.13 17:13
|t/p
|2243
|0.10
|1.5938
|1.6029
|1.5938
|8.24
|18179.95
|4487
|2006.12.13 17:13
|sell
|2244
|0.10
|1.5932
|1.6013
|1.5922
|4488
|2006.12.13 22:09
|t/p
|2244
|0.10
|1.5922
|1.6013
|1.5922
|8.24
|18188.19
|4489
|2006.12.13 22:09
|sell
|2245
|0.10
|1.5917
|1.5998
|1.5907
|4490
|2006.12.13 22:09
|sell
|2246
|0.30
|1.5938
|1.5999
|1.5928
|4491
|2006.12.13 22:25
|t/p
|2246
|0.30
|1.5928
|1.5999
|1.5928
|24.73
|18212.92
|4492
|2006.12.13 22:25
|close
|2245
|0.10
|1.5928
|1.5998
|1.5907
|-9.06
|18203.86
|4493
|2006.12.13 22:27
|sell
|2247
|0.10
|1.5941
|1.6022
|1.5931
|4494
|2006.12.13 22:43
|t/p
|2247
|0.10
|1.5931
|1.6022
|1.5931
|8.24
|18212.10
|4495
|2006.12.13 22:43
|sell
|2248
|0.10
|1.5923
|1.6004
|1.5913
|4496
|2006.12.13 23:29
|sell
|2249
|0.30
|1.5943
|1.6004
|1.5933
|4497
|2006.12.14 00:35
|t/p
|2249
|0.30
|1.5933
|1.6004
|1.5933
|18.70
|18230.80
|4498
|2006.12.14 00:35
|close
|2248
|0.10
|1.5932
|1.6004
|1.5913
|-9.43
|18221.37
|4499
|2006.12.14 00:35
|sell
|2250
|0.10
|1.5929
|1.6010
|1.5919
|4500
|2006.12.14 04:53
|sell
|2251
|0.30
|1.5950
|1.6011
|1.5940
|4501
|2006.12.14 04:53
|t/p
|2251
|0.30
|1.5940
|1.6011
|1.5940
|24.71
|18246.08
|4502
|2006.12.14 04:53
|close
|2250
|0.10
|1.5938
|1.6010
|1.5919
|-7.41
|18238.67
|4503
|2006.12.14 04:53
|sell
|2252
|0.10
|1.5937
|1.6018
|1.5927
|4504
|2006.12.14 08:32
|sell
|2253
|0.30
|1.5957
|1.6018
|1.5947
|4505
|2006.12.14 09:19
|sell
|2254
|0.90
|1.5977
|1.6018
|1.5967
|4506
|2006.12.14 10:04
|t/p
|2254
|0.90
|1.5967
|1.6018
|1.5967
|74.14
|18312.81
|4507
|2006.12.14 10:04
|close
|2253
|0.30
|1.5967
|1.6018
|1.5947
|-24.72
|18288.09
|4508
|2006.12.14 10:04
|close
|2252
|0.10
|1.5968
|1.6018
|1.5927
|-25.54
|18262.55
|4509
|2006.12.14 10:04
|buy
|2255
|0.10
|1.5967
|1.5886
|1.5977
|4510
|2006.12.14 10:55
|t/p
|2255
|0.10
|1.5977
|1.5886
|1.5977
|8.24
|18270.79
|4511
|2006.12.14 10:55
|buy
|2256
|0.10
|1.5981
|1.5900
|1.5991
|4512
|2006.12.14 12:47
|t/p
|2256
|0.10
|1.5991
|1.5900
|1.5991
|8.24
|18279.03
|4513
|2006.12.14 12:47
|buy
|2257
|0.10
|1.5995
|1.5914
|1.6005
|4514
|2006.12.14 16:17
|buy
|2258
|0.30
|1.5975
|1.5914
|1.5985
|4515
|2006.12.14 20:30
|t/p
|2258
|0.30
|1.5985
|1.5914
|1.5985
|24.73
|18303.76
|4516
|2006.12.14 20:30
|close
|2257
|0.10
|1.5985
|1.5914
|1.6005
|-8.24
|18295.52
|4517
|2006.12.14 20:30
|sell
|2259
|0.10
|1.5983
|1.6064
|1.5973
|4518
|2006.12.14 20:31
|t/p
|2259
|0.10
|1.5973
|1.6064
|1.5973
|8.24
|18303.76
|4519
|2006.12.14 20:31
|sell
|2260
|0.10
|1.5968
|1.6049
|1.5958
|4520
|2006.12.14 23:15
|t/p
|2260
|0.10
|1.5958
|1.6049
|1.5958
|8.24
|18312.00
|4521
|2006.12.14 23:15
|sell
|2261
|0.10
|1.5954
|1.6035
|1.5944
|4522
|2006.12.15 07:10
|sell
|2262
|0.30
|1.5975
|1.6036
|1.5965
|4523
|2006.12.15 15:11
|sell
|2263
|0.90
|1.5995
|1.6036
|1.5985
|4524
|2006.12.15 15:26
|t/p
|2263
|0.90
|1.5985
|1.6036
|1.5985
|74.17
|18386.17
|4525
|2006.12.15 15:26
|close
|2262
|0.30
|1.5985
|1.6036
|1.5965
|-24.72
|18361.45
|4526
|2006.12.15 15:26
|close
|2261
|0.10
|1.5986
|1.6035
|1.5944
|-27.04
|18334.41
|4527
|2006.12.15 15:26
|buy
|2264
|0.10
|1.5987
|1.5906
|1.5997
|4528
|2006.12.18 09:55
|t/p
|2264
|0.10
|1.5997
|1.5906
|1.5997
|8.75
|18343.15
|4529
|2006.12.18 09:55
|buy
|2265
|0.10
|1.6001
|1.5920
|1.6011
|4530
|2006.12.18 17:46
|t/p
|2265
|0.10
|1.6011
|1.5920
|1.6011
|8.24
|18351.39
|4531
|2006.12.18 17:46
|buy
|2266
|0.10
|1.6015
|1.5934
|1.6025
|4532
|2006.12.19 06:12
|buy
|2267
|0.30
|1.5995
|1.5934
|1.6005
|4533
|2006.12.19 06:52
|t/p
|2267
|0.30
|1.6005
|1.5934
|1.6005
|24.72
|18376.11
|4534
|2006.12.19 06:52
|close
|2266
|0.10
|1.6005
|1.5934
|1.6025
|-7.74
|18368.38
|4535
|2006.12.19 06:52
|sell
|2268
|0.10
|1.6004
|1.6085
|1.5994
|4536
|2006.12.19 08:04
|sell
|2269
|0.30
|1.6024
|1.6085
|1.6014
|4537
|2006.12.19 11:52
|t/p
|2269
|0.30
|1.6014
|1.6085
|1.6014
|24.72
|18393.10
|4538
|2006.12.19 11:52
|close
|2268
|0.10
|1.6013
|1.6085
|1.5994
|-7.42
|18385.68
|4539
|2006.12.19 11:52
|buy
|2270
|0.10
|1.6014
|1.5933
|1.6024
|4540
|2006.12.19 12:49
|t/p
|2270
|0.10
|1.6024
|1.5933
|1.6024
|8.24
|18393.92
|4541
|2006.12.19 12:49
|sell
|2271
|0.10
|1.6024
|1.6105
|1.6014
|4542
|2006.12.19 22:35
|t/p
|2271
|0.10
|1.6014
|1.6105
|1.6014
|8.24
|18402.16
|4543
|2006.12.19 22:35
|sell
|2272
|0.10
|1.6010
|1.6091
|1.6000
|4544
|2006.12.20 01:01
|sell
|2273
|0.30
|1.6031
|1.6092
|1.6021
|4545
|2006.12.20 09:28
|sell
|2274
|0.90
|1.6051
|1.6092
|1.6041
|4546
|2006.12.20 09:39
|t/p
|2274
|0.90
|1.6041
|1.6092
|1.6041
|74.12
|18476.28
|4547
|2006.12.20 09:39
|close
|2273
|0.30
|1.6041
|1.6092
|1.6021
|-24.71
|18451.57
|4548
|2006.12.20 09:39
|close
|2272
|0.10
|1.6042
|1.6091
|1.6000
|-27.02
|18424.55
|4549
|2006.12.20 09:39
|buy
|2275
|0.10
|1.6048
|1.5967
|1.6058
|4550
|2006.12.21 16:00
|buy
|2276
|0.30
|1.6028
|1.5967
|1.6038
|4551
|2006.12.27 08:08
|t/p
|2276
|0.30
|1.6038
|1.5967
|1.6038
|30.75
|18455.30
|4552
|2006.12.27 08:08
|close
|2275
|0.10
|1.6038
|1.5967
|1.6058
|-4.70
|18450.60
|4553
|2006.12.27 08:08
|buy
|2277
|0.10
|1.6043
|1.5962
|1.6053
|4554
|2006.12.27 11:33
|t/p
|2277
|0.10
|1.6053
|1.5962
|1.6053
|8.23
|18458.83
|4555
|2006.12.27 11:33
|buy
|2278
|0.10
|1.6060
|1.5979
|1.6070
|4556
|2006.12.27 13:49
|t/p
|2278
|0.10
|1.6070
|1.5979
|1.6070
|8.23
|18467.06
|4557
|2006.12.27 13:49
|buy
|2279
|0.10
|1.6076
|1.5995
|1.6086
|4558
|2006.12.27 19:49
|t/p
|2279
|0.10
|1.6086
|1.5995
|1.6086
|8.23
|18475.29
|4559
|2006.12.27 19:49
|buy
|2280
|0.10
|1.6090
|1.6009
|1.6100
|4560
|2006.12.28 07:36
|t/p
|2280
|0.10
|1.6100
|1.6009
|1.6100
|9.75
|18485.04
|4561
|2006.12.28 07:36
|buy
|2281
|0.10
|1.6104
|1.6023
|1.6114
|4562
|2006.12.28 09:40
|buy
|2282
|0.30
|1.6084
|1.6023
|1.6094
|4563
|2006.12.28 11:12
|buy
|2283
|0.90
|1.6063
|1.6022
|1.6073
|4564
|2006.12.28 11:45
|t/p
|2283
|0.90
|1.6073
|1.6022
|1.6073
|74.03
|18559.07
|4565
|2006.12.28 11:45
|close
|2282
|0.30
|1.6073
|1.6023
|1.6094
|-27.14
|18531.93
|4566
|2006.12.28 11:45
|close
|2281
|0.10
|1.6069
|1.6023
|1.6114
|-28.79
|18503.14
|4567
|2006.12.28 11:46
|sell
|2284
|0.10
|1.6073
|1.6154
|1.6063
|4568
|2006.12.28 12:19
|t/p
|2284
|0.10
|1.6063
|1.6154
|1.6063
|8.22
|18511.36
|4569
|2006.12.28 12:19
|sell
|2285
|0.10
|1.6059
|1.6140
|1.6049
|4570
|2006.12.29 07:49
|sell
|2286
|0.30
|1.6079
|1.6140
|1.6069
|4571
|2006.12.29 08:45
|t/p
|2286
|0.30
|1.6069
|1.6140
|1.6069
|24.68
|18536.04
|4572
|2006.12.29 08:45
|close
|2285
|0.10
|1.6068
|1.6140
|1.6049
|-8.07
|18527.97
|4573
|2006.12.29 08:45
|buy
|2287
|0.10
|1.6074
|1.5993
|1.6084
|4574
|2006.12.29 09:41
|buy
|2288
|0.30
|1.6054
|1.5993
|1.6064
|4575
|2006.12.29 09:48
|t/p
|2288
|0.30
|1.6064
|1.5993
|1.6064
|24.69
|18552.66
|4576
|2006.12.29 09:48
|close
|2287
|0.10
|1.6064
|1.5993
|1.6084
|-8.23
|18544.43
|4577
|2006.12.29 09:48
|sell
|2289
|0.10
|1.6065
|1.6146
|1.6055
|4578
|2006.12.29 15:55
|sell
|2290
|0.30
|1.6086
|1.6147
|1.6076
|4579
|2007.01.02 06:59
|t/p
|2290
|0.30
|1.6076
|1.6147
|1.6076
|20.67
|18565.10
|4580
|2007.01.02 06:59
|close
|2289
|0.10
|1.6075
|1.6146
|1.6055
|-9.57
|18555.53
|4581
|2007.01.02 06:59
|sell
|2291
|0.10
|1.6072
|1.6153
|1.6062
|4582
|2007.01.02 07:59
|sell
|2292
|0.30
|1.6092
|1.6153
|1.6082
|4583
|2007.01.02 13:32
|sell
|2293
|0.90
|1.6112
|1.6153
|1.6102
|4584
|2007.01.03 00:36
|t/p
|2293
|0.90
|1.6102
|1.6153
|1.6102
|68.01
|18623.54
|4585
|2007.01.03 00:36
|close
|2292
|0.30
|1.6102
|1.6153
|1.6082
|-26.69
|18596.85
|4586
|2007.01.03 00:36
|close
|2291
|0.10
|1.6112
|1.6153
|1.6062
|-33.58
|18563.27
|4587
|2007.01.03 00:36
|sell
|2294
|0.10
|1.6106
|1.6187
|1.6096
|4588
|2007.01.03 06:35
|sell
|2295
|0.30
|1.6126
|1.6187
|1.6116
|4589
|2007.01.03 08:17
|sell
|2296
|0.90
|1.6148
|1.6189
|1.6138
|4590
|2007.01.03 09:55
|t/p
|2296
|0.90
|1.6138
|1.6189
|1.6138
|74.04
|18637.31
|4591
|2007.01.03 09:55
|close
|2295
|0.30
|1.6137
|1.6187
|1.6116
|-27.15
|18610.16
|4592
|2007.01.03 09:56
|close
|2294
|0.10
|1.6138
|1.6187
|1.6096
|-26.33
|18583.83
|4593
|2007.01.03 09:57
|buy
|2297
|0.10
|1.6140
|1.6059
|1.6150
|4594
|2007.01.03 11:31
|t/p
|2297
|0.10
|1.6150
|1.6059
|1.6150
|8.23
|18592.06
|4595
|2007.01.03 11:31
|buy
|2298
|0.10
|1.6155
|1.6074
|1.6165
|4596
|2007.01.03 13:07
|buy
|2299
|0.30
|1.6133
|1.6072
|1.6143
|4597
|2007.01.03 15:19
|t/p
|2299
|0.30
|1.6143
|1.6072
|1.6143
|24.69
|18616.75
|4598
|2007.01.03 15:19
|close
|2298
|0.10
|1.6143
|1.6074
|1.6165
|-9.88
|18606.87
|4599
|2007.01.03 15:20
|sell
|2300
|0.10
|1.6144
|1.6225
|1.6134
|4600
|2007.01.03 17:24
|sell
|2301
|0.30
|1.6164
|1.6225
|1.6154
|4601
|2007.01.03 18:16
|t/p
|2301
|0.30
|1.6154
|1.6225
|1.6154
|24.69
|18631.56
|4602
|2007.01.03 18:16
|close
|2300
|0.10
|1.6154
|1.6225
|1.6134
|-8.23
|18623.33
|4603
|2007.01.03 18:16
|buy
|2302
|0.10
|1.6155
|1.6074
|1.6165
|4604
|2007.01.03 19:57
|buy
|2303
|0.30
|1.6135
|1.6074
|1.6145
|4605
|2007.01.03 21:20
|t/p
|2303
|0.30
|1.6145
|1.6074
|1.6145
|24.69
|18648.02
|4606
|2007.01.03 21:20
|close
|2302
|0.10
|1.6145
|1.6074
|1.6165
|-8.23
|18639.79
|4607
|2007.01.03 21:20
|sell
|2304
|0.10
|1.6142
|1.6223
|1.6132
|4608
|2007.01.04 11:03
|t/p
|2304
|0.10
|1.6132
|1.6223
|1.6132
|6.22
|18646.01
|4609
|2007.01.04 11:03
|sell
|2305
|0.10
|1.6128
|1.6209
|1.6118
|4610
|2007.01.04 13:52
|t/p
|2305
|0.10
|1.6118
|1.6209
|1.6118
|8.23
|18654.24
|4611
|2007.01.04 13:52
|sell
|2306
|0.10
|1.6114
|1.6195
|1.6104
|4612
|2007.01.04 17:59
|sell
|2307
|0.30
|1.6135
|1.6196
|1.6125
|4613
|2007.01.05 00:56
|t/p
|2307
|0.30
|1.6125
|1.6196
|1.6125
|22.69
|18676.93
|4614
|2007.01.05 00:56
|close
|2306
|0.10
|1.6125
|1.6195
|1.6104
|-9.73
|18667.20
|4615
|2007.01.05 00:56
|buy
|2308
|0.10
|1.6124
|1.6043
|1.6134
|4616
|2007.01.05 03:08
|buy
|2309
|0.30
|1.6104
|1.6043
|1.6114
|4617
|2007.01.05 07:27
|buy
|2310
|0.90
|1.6083
|1.6042
|1.6093
|4618
|2007.01.05 08:09
|t/p
|2310
|0.90
|1.6093
|1.6042
|1.6093
|74.12
|18741.32
|4619
|2007.01.05 08:09
|close
|2309
|0.30
|1.6093
|1.6043
|1.6114
|-27.18
|18714.14
|4620
|2007.01.05 08:09
|close
|2308
|0.10
|1.6092
|1.6043
|1.6134
|-26.36
|18687.78
|4621
|2007.01.05 08:10
|sell
|2311
|0.10
|1.6093
|1.6174
|1.6083
|4622
|2007.01.05 09:05
|t/p
|2311
|0.10
|1.6083
|1.6174
|1.6083
|8.23
|18696.01
|4623
|2007.01.05 09:05
|sell
|2312
|0.10
|1.6079
|1.6160
|1.6069
|4624
|2007.01.05 13:00
|sell
|2313
|0.30
|1.6099
|1.6160
|1.6089
|4625
|2007.01.05 13:36
|t/p
|2313
|0.30
|1.6089
|1.6160
|1.6089
|24.70
|18720.71
|4626
|2007.01.05 13:36
|close
|2312
|0.10
|1.6089
|1.6160
|1.6069
|-8.24
|18712.47
|4627
|2007.01.05 13:36
|buy
|2314
|0.10
|1.6087
|1.6006
|1.6097
|4628
|2007.01.05 14:02
|t/p
|2314
|0.10
|1.6097
|1.6006
|1.6097
|8.24
|18720.71
|4629
|2007.01.05 14:02
|buy
|2315
|0.10
|1.6101
|1.6020
|1.6111
|4630
|2007.01.05 16:26
|buy
|2316
|0.30
|1.6081
|1.6020
|1.6091
|4631
|2007.01.08 10:46
|t/p
|2316
|0.30
|1.6091
|1.6020
|1.6091
|26.23
|18746.93
|4632
|2007.01.08 10:46
|close
|2315
|0.10
|1.6091
|1.6020
|1.6111
|-7.74
|18739.20
|4633
|2007.01.08 10:46
|buy
|2317
|0.10
|1.6091
|1.6010
|1.6101
|4634
|2007.01.08 13:45
|t/p
|2317
|0.10
|1.6101
|1.6010
|1.6101
|8.24
|18747.44
|4635
|2007.01.08 13:45
|buy
|2318
|0.10
|1.6105
|1.6024
|1.6115
|4636
|2007.01.09 02:54
|t/p
|2318
|0.10
|1.6115
|1.6024
|1.6115
|8.75
|18756.18
|4637
|2007.01.09 02:54
|buy
|2319
|0.10
|1.6119
|1.6038
|1.6129
|4638
|2007.01.09 05:51
|t/p
|2319
|0.10
|1.6129
|1.6038
|1.6129
|8.24
|18764.42
|4639
|2007.01.09 05:51
|buy
|2320
|0.10
|1.6134
|1.6053
|1.6144
|4640
|2007.01.09 13:56
|t/p
|2320
|0.10
|1.6144
|1.6053
|1.6144
|8.24
|18772.66
|4641
|2007.01.09 13:56
|sell
|2321
|0.10
|1.6144
|1.6225
|1.6134
|4642
|2007.01.09 17:24
|t/p
|2321
|0.10
|1.6134
|1.6225
|1.6134
|8.23
|18780.89
|4643
|2007.01.09 17:24
|sell
|2322
|0.10
|1.6130
|1.6211
|1.6120
|4644
|2007.01.10 02:38
|t/p
|2322
|0.10
|1.6120
|1.6211
|1.6120
|7.57
|18788.46
|4645
|2007.01.10 02:38
|sell
|2323
|0.10
|1.6116
|1.6197
|1.6106
|4646
|2007.01.10 08:09
|sell
|2324
|0.30
|1.6136
|1.6197
|1.6126
|4647
|2007.01.10 16:28
|t/p
|2324
|0.30
|1.6126
|1.6197
|1.6126
|24.73
|18813.19
|4648
|2007.01.10 16:28
|close
|2323
|0.10
|1.6126
|1.6197
|1.6106
|-8.25
|18804.94
|4649
|2007.01.10 16:29
|sell
|2325
|0.10
|1.6123
|1.6204
|1.6113
|4650
|2007.01.11 07:37
|sell
|2326
|0.30
|1.6143
|1.6204
|1.6133
|4651
|2007.01.11 08:52
|sell
|2327
|0.90
|1.6163
|1.6204
|1.6153
|4652
|2007.01.11 10:45
|t/p
|2327
|0.90
|1.6153
|1.6204
|1.6153
|74.17
|18879.11
|4653
|2007.01.11 10:45
|close
|2326
|0.30
|1.6153
|1.6204
|1.6133
|-24.72
|18854.39
|4654
|2007.01.11 10:46
|close
|2325
|0.10
|1.6154
|1.6204
|1.6113
|-27.55
|18826.84
|4655
|2007.01.11 10:46
|buy
|2328
|0.10
|1.6153
|1.6072
|1.6163
|4656
|2007.01.11 11:24
|t/p
|2328
|0.10
|1.6163
|1.6072
|1.6163
|8.24
|18835.08
|4657
|2007.01.11 11:24
|buy
|2329
|0.10
|1.6169
|1.6088
|1.6179
|4658
|2007.01.11 12:27
|buy
|2330
|0.30
|1.6147
|1.6086
|1.6157
|4659
|2007.01.11 12:52
|buy
|2331
|0.90
|1.6125
|1.6084
|1.6135
|4660
|2007.01.11 16:01
|buy
|2332
|2.70
|1.6105
|1.6084
|1.6115
|4661
|2007.01.12 06:03
|t/p
|2332
|2.70
|1.6115
|1.6084
|1.6115
|236.13
|19071.22
|4662
|2007.01.12 06:03
|close
|2331
|0.90
|1.6116
|1.6084
|1.6135
|-62.20
|19009.01
|4663
|2007.01.12 06:03
|close
|2330
|0.30
|1.6115
|1.6086
|1.6157
|-77.59
|18931.42
|4664
|2007.01.12 06:03
|close
|2329
|0.10
|1.6116
|1.6088
|1.6179
|-43.17
|18888.24
|4665
|2007.01.12 06:04
|buy
|2333
|0.10
|1.6119
|1.6038
|1.6129
|4666
|2007.01.12 07:04
|t/p
|2333
|0.10
|1.6129
|1.6038
|1.6129
|8.24
|18896.48
|4667
|2007.01.12 07:04
|buy
|2334
|0.10
|1.6133
|1.6052
|1.6143
|4668
|2007.01.12 14:38
|buy
|2335
|0.30
|1.6113
|1.6052
|1.6123
|4669
|2007.01.12 15:28
|t/p
|2335
|0.30
|1.6123
|1.6052
|1.6123
|24.73
|18921.21
|4670
|2007.01.12 15:28
|close
|2334
|0.10
|1.6123
|1.6052
|1.6143
|-8.24
|18912.97
|4671
|2007.01.12 15:28
|sell
|2336
|0.10
|1.6122
|1.6203
|1.6112
|4672
|2007.01.15 17:11
|sell
|2337
|0.30
|1.6142
|1.6203
|1.6132
|4673
|2007.01.16 10:13
|t/p
|2337
|0.30
|1.6132
|1.6203
|1.6132
|22.69
|18935.66
|4674
|2007.01.16 10:13
|close
|2336
|0.10
|1.6132
|1.6203
|1.6112
|-9.57
|18926.09
|4675
|2007.01.16 10:13
|sell
|2338
|0.10
|1.6129
|1.6210
|1.6119
|4676
|2007.01.16 19:31
|t/p
|2338
|0.10
|1.6119
|1.6210
|1.6119
|8.24
|18934.33
|4677
|2007.01.16 19:31
|sell
|2339
|0.10
|1.6114
|1.6195
|1.6104
|4678
|2007.01.16 21:15
|sell
|2340
|0.30
|1.6135
|1.6196
|1.6125
|4679
|2007.01.16 21:21
|t/p
|2340
|0.30
|1.6125
|1.6196
|1.6125
|24.70
|18959.03
|4680
|2007.01.16 21:21
|close
|2339
|0.10
|1.6125
|1.6195
|1.6104
|-9.06
|18949.97
|4681
|2007.01.16 21:21
|sell
|2341
|0.10
|1.6122
|1.6203
|1.6112
|4682
|2007.01.17 07:04
|sell
|2342
|0.30
|1.6142
|1.6203
|1.6132
|4683
|2007.01.17 08:02
|t/p
|2342
|0.30
|1.6132
|1.6203
|1.6132
|24.71
|18974.68
|4684
|2007.01.17 08:02
|close
|2341
|0.10
|1.6132
|1.6203
|1.6112
|-8.90
|18965.78
|4685
|2007.01.17 08:02
|buy
|2343
|0.10
|1.6133
|1.6052
|1.6143
|4686
|2007.01.17 10:20
|t/p
|2343
|0.10
|1.6143
|1.6052
|1.6143
|8.24
|18974.02
|4687
|2007.01.17 10:20
|buy
|2344
|0.10
|1.6147
|1.6066
|1.6157
|4688
|2007.01.17 14:52
|buy
|2345
|0.30
|1.6127
|1.6066
|1.6137
|4689
|2007.01.17 19:25
|t/p
|2345
|0.30
|1.6137
|1.6066
|1.6137
|24.72
|18998.74
|4690
|2007.01.17 19:25
|close
|2344
|0.10
|1.6138
|1.6066
|1.6157
|-7.41
|18991.33
|4691
|2007.01.17 19:26
|sell
|2346
|0.10
|1.6135
|1.6216
|1.6125
|4692
|2007.01.18 07:35
|sell
|2347
|0.30
|1.6156
|1.6217
|1.6146
|4693
|2007.01.18 09:14
|sell
|2348
|0.90
|1.6176
|1.6217
|1.6166
|4694
|2007.01.18 14:35
|t/p
|2348
|0.90
|1.6166
|1.6217
|1.6166
|74.13
|19065.46
|4695
|2007.01.18 14:35
|close
|2347
|0.30
|1.6166
|1.6217
|1.6146
|-24.71
|19040.75
|4696
|2007.01.18 14:35
|close
|2346
|0.10
|1.6167
|1.6216
|1.6125
|-28.37
|19012.38
|4697
|2007.01.18 14:35
|buy
|2349
|0.10
|1.6166
|1.6085
|1.6176
|4698
|2007.01.18 17:00
|t/p
|2349
|0.10
|1.6176
|1.6085
|1.6176
|8.24
|19020.62
|4699
|2007.01.18 17:00
|buy
|2350
|0.10
|1.6180
|1.6099
|1.6190
|4700
|2007.01.19 04:32
|t/p
|2350
|0.10
|1.6190
|1.6099
|1.6190
|8.75
|19029.37
|4701
|2007.01.19 04:32
|buy
|2351
|0.10
|1.6196
|1.6115
|1.6206
|4702
|2007.01.19 08:25
|buy
|2352
|0.30
|1.6175
|1.6114
|1.6185
|4703
|2007.01.19 09:57
|t/p
|2352
|0.30
|1.6185
|1.6114
|1.6185
|24.72
|19054.09
|4704
|2007.01.19 09:57
|close
|2351
|0.10
|1.6185
|1.6115
|1.6206
|-9.07
|19045.02
|4705
|2007.01.19 09:57
|sell
|2353
|0.10
|1.6184
|1.6265
|1.6174
|4706
|2007.01.19 12:24
|t/p
|2353
|0.10
|1.6174
|1.6265
|1.6174
|8.24
|19053.26
|4707
|2007.01.19 12:24
|sell
|2354
|0.10
|1.6168
|1.6249
|1.6158
|4708
|2007.01.19 12:35
|sell
|2355
|0.30
|1.6188
|1.6249
|1.6178
|4709
|2007.01.19 15:42
|t/p
|2355
|0.30
|1.6178
|1.6249
|1.6178
|24.72
|19077.98
|4710
|2007.01.19 15:42
|close
|2354
|0.10
|1.6178
|1.6249
|1.6158
|-8.24
|19069.74
|4711
|2007.01.19 15:42
|sell
|2356
|0.10
|1.6173
|1.6254
|1.6163
|4712
|2007.01.22 07:12
|sell
|2357
|0.30
|1.6193
|1.6254
|1.6183
|4713
|2007.01.22 09:24
|t/p
|2357
|0.30
|1.6183
|1.6254
|1.6183
|24.71
|19094.45
|4714
|2007.01.22 09:24
|close
|2356
|0.10
|1.6183
|1.6254
|1.6163
|-8.91
|19085.54
|4715
|2007.01.22 09:24
|sell
|2358
|0.10
|1.6182
|1.6263
|1.6172
|4716
|2007.01.22 21:01
|t/p
|2358
|0.10
|1.6172
|1.6263
|1.6172
|8.23
|19093.77
|4717
|2007.01.22 21:01
|sell
|2359
|0.10
|1.6168
|1.6249
|1.6158
|4718
|2007.01.23 02:42
|sell
|2360
|0.30
|1.6189
|1.6250
|1.6179
|4719
|2007.01.23 03:06
|t/p
|2360
|0.30
|1.6179
|1.6250
|1.6179
|24.72
|19118.49
|4720
|2007.01.23 03:06
|close
|2359
|0.10
|1.6179
|1.6249
|1.6158
|-9.73
|19108.76
|4721
|2007.01.23 03:06
|buy
|2361
|0.10
|1.6181
|1.6100
|1.6191
|4722
|2007.01.23 10:40
|buy
|2362
|0.30
|1.6161
|1.6100
|1.6171
|4723
|2007.01.23 14:44
|buy
|2363
|0.90
|1.6141
|1.6100
|1.6151
|4724
|2007.01.23 15:50
|t/p
|2363
|0.90
|1.6151
|1.6100
|1.6151
|74.15
|19182.91
|4725
|2007.01.23 15:50
|close
|2362
|0.30
|1.6151
|1.6100
|1.6171
|-24.71
|19158.20
|4726
|2007.01.23 15:51
|close
|2361
|0.10
|1.6150
|1.6100
|1.6191
|-25.54
|19132.66
|4727
|2007.01.23 15:51
|sell
|2364
|0.10
|1.6151
|1.6232
|1.6141
|4728
|2007.01.23 20:31
|sell
|2365
|0.30
|1.6173
|1.6234
|1.6163
|4729
|2007.01.24 03:06
|sell
|2366
|0.90
|1.6193
|1.6234
|1.6183
|4730
|2007.01.24 06:46
|t/p
|2366
|0.90
|1.6183
|1.6234
|1.6183
|74.13
|19206.79
|4731
|2007.01.24 06:46
|close
|2365
|0.30
|1.6183
|1.6234
|1.6163
|-26.72
|19180.07
|4732
|2007.01.24 06:47
|close
|2364
|0.10
|1.6182
|1.6232
|1.6141
|-26.21
|19153.86
|4733
|2007.01.24 06:47
|buy
|2367
|0.10
|1.6181
|1.6100
|1.6191
|4734
|2007.01.24 08:17
|buy
|2368
|0.30
|1.6161
|1.6100
|1.6171
|4735
|2007.01.24 08:50
|t/p
|2368
|0.30
|1.6171
|1.6100
|1.6171
|24.72
|19178.58
|4736
|2007.01.24 08:50
|close
|2367
|0.10
|1.6171
|1.6100
|1.6191
|-8.25
|19170.33
|4737
|2007.01.24 08:50
|sell
|2369
|0.10
|1.6170
|1.6251
|1.6160
|4738
|2007.01.24 10:00
|sell
|2370
|0.30
|1.6190
|1.6251
|1.6180
|4739
|2007.01.24 11:05
|sell
|2371
|0.90
|1.6211
|1.6252
|1.6201
|4740
|2007.01.24 12:16
|t/p
|2371
|0.90
|1.6201
|1.6252
|1.6201
|74.15
|19244.48
|4741
|2007.01.24 12:16
|close
|2370
|0.30
|1.6201
|1.6251
|1.6180
|-27.19
|19217.29
|4742
|2007.01.24 12:16
|close
|2369
|0.10
|1.6202
|1.6251
|1.6160
|-26.36
|19190.93
|4743
|2007.01.24 12:16
|buy
|2372
|0.10
|1.6201
|1.6120
|1.6211
|4744
|2007.01.24 14:38
|t/p
|2372
|0.10
|1.6211
|1.6120
|1.6211
|8.24
|19199.17
|4745
|2007.01.24 14:38
|sell
|2373
|0.10
|1.6211
|1.6292
|1.6201
|4746
|2007.01.24 15:11
|t/p
|2373
|0.10
|1.6201
|1.6292
|1.6201
|8.24
|19207.41
|4747
|2007.01.24 15:11
|buy
|2374
|0.10
|1.6201
|1.6120
|1.6211
|4748
|2007.01.24 15:19
|buy
|2375
|0.30
|1.6181
|1.6120
|1.6191
|4749
|2007.01.24 21:17
|t/p
|2375
|0.30
|1.6191
|1.6120
|1.6191
|24.71
|19232.12
|4750
|2007.01.24 21:17
|close
|2374
|0.10
|1.6191
|1.6120
|1.6211
|-8.24
|19223.88
|4751
|2007.01.24 21:17
|sell
|2376
|0.10
|1.6184
|1.6265
|1.6174
|4752
|2007.01.25 01:52
|t/p
|2376
|0.10
|1.6174
|1.6265
|1.6174
|6.22
|19230.10
|4753
|2007.01.25 01:52
|sell
|2377
|0.10
|1.6170
|1.6251
|1.6160
|4754
|2007.01.25 10:21
|t/p
|2377
|0.10
|1.6160
|1.6251
|1.6160
|8.24
|19238.34
|4755
|2007.01.25 10:21
|sell
|2378
|0.10
|1.6156
|1.6237
|1.6146
|4756
|2007.01.25 13:18
|t/p
|2378
|0.10
|1.6146
|1.6237
|1.6146
|8.24
|19246.58
|4757
|2007.01.25 13:18
|sell
|2379
|0.10
|1.6141
|1.6222
|1.6131
|4758
|2007.01.25 14:13
|t/p
|2379
|0.10
|1.6131
|1.6222
|1.6131
|8.24
|19254.82
|4759
|2007.01.25 14:13
|sell
|2380
|0.10
|1.6127
|1.6208
|1.6117
|4760
|2007.01.25 14:59
|sell
|2381
|0.30
|1.6147
|1.6208
|1.6137
|4761
|2007.01.26 08:02
|sell
|2382
|0.90
|1.6167
|1.6208
|1.6157
|4762
|2007.01.26 08:16
|t/p
|2382
|0.90
|1.6157
|1.6208
|1.6157
|74.15
|19328.97
|4763
|2007.01.26 08:16
|close
|2381
|0.30
|1.6157
|1.6208
|1.6137
|-26.73
|19302.24
|4764
|2007.01.26 08:16
|close
|2380
|0.10
|1.6158
|1.6208
|1.6117
|-26.21
|19276.03
|4765
|2007.01.26 08:16
|buy
|2383
|0.10
|1.6157
|1.6076
|1.6167
|4766
|2007.01.26 09:18
|t/p
|2383
|0.10
|1.6167
|1.6076
|1.6167
|8.25
|19284.28
|4767
|2007.01.26 09:18
|buy
|2384
|0.10
|1.6171
|1.6090
|1.6181
|4768
|2007.01.26 10:37
|t/p
|2384
|0.10
|1.6181
|1.6090
|1.6181
|8.24
|19292.52
|4769
|2007.01.26 10:37
|buy
|2385
|0.10
|1.6185
|1.6104
|1.6195
|4770
|2007.01.26 11:38
|t/p
|2385
|0.10
|1.6195
|1.6104
|1.6195
|8.24
|19300.76
|4771
|2007.01.26 11:38
|buy
|2386
|0.10
|1.6199
|1.6118
|1.6209
|4772
|2007.01.26 14:56
|buy
|2387
|0.30
|1.6179
|1.6118
|1.6189
|4773
|2007.01.26 17:21
|t/p
|2387
|0.30
|1.6189
|1.6118
|1.6189
|24.74
|19325.50
|4774
|2007.01.26 17:21
|close
|2386
|0.10
|1.6190
|1.6118
|1.6209
|-7.43
|19318.07
|4775
|2007.01.26 17:21
|buy
|2388
|0.10
|1.6193
|1.6112
|1.6203
|4776
|2007.01.29 07:06
|t/p
|2388
|0.10
|1.6203
|1.6112
|1.6203
|8.76
|19326.82
|4777
|2007.01.29 07:06
|buy
|2389
|0.10
|1.6207
|1.6126
|1.6217
|4778
|2007.01.29 10:36
|t/p
|2389
|0.10
|1.6217
|1.6126
|1.6217
|8.25
|19335.07
|4779
|2007.01.29 10:36
|buy
|2390
|0.10
|1.6221
|1.6140
|1.6231
|4780
|2007.01.29 17:16
|t/p
|2390
|0.10
|1.6231
|1.6140
|1.6231
|8.24
|19343.31
|4781
|2007.01.29 17:16
|buy
|2391
|0.10
|1.6235
|1.6154
|1.6245
|4782
|2007.01.30 07:05
|t/p
|2391
|0.10
|1.6245
|1.6154
|1.6245
|8.75
|19352.06
|4783
|2007.01.30 07:05
|buy
|2392
|0.10
|1.6249
|1.6168
|1.6259
|4784
|2007.01.30 11:13
|buy
|2393
|0.30
|1.6229
|1.6168
|1.6239
|4785
|2007.01.30 11:59
|t/p
|2393
|0.30
|1.6239
|1.6168
|1.6239
|24.73
|19376.79
|4786
|2007.01.30 11:59
|close
|2392
|0.10
|1.6239
|1.6168
|1.6259
|-8.24
|19368.55
|4787
|2007.01.30 11:59
|sell
|2394
|0.10
|1.6237
|1.6318
|1.6227
|4788
|2007.01.30 13:33
|t/p
|2394
|0.10
|1.6227
|1.6318
|1.6227
|8.24
|19376.79
|4789
|2007.01.30 13:33
|sell
|2395
|0.10
|1.6223
|1.6304
|1.6213
|4790
|2007.01.31 06:22
|sell
|2396
|0.30
|1.6243
|1.6304
|1.6233
|4791
|2007.01.31 10:30
|t/p
|2396
|0.30
|1.6233
|1.6304
|1.6233
|24.73
|19401.52
|4792
|2007.01.31 10:30
|close
|2395
|0.10
|1.6233
|1.6304
|1.6213
|-8.91
|19392.61
|4793
|2007.01.31 10:30
|buy
|2397
|0.10
|1.6234
|1.6153
|1.6244
|4794
|2007.01.31 11:47
|buy
|2398
|0.30
|1.6214
|1.6153
|1.6224
|4795
|2007.01.31 12:52
|t/p
|2398
|0.30
|1.6224
|1.6153
|1.6224
|24.74
|19417.35
|4796
|2007.01.31 12:52
|close
|2397
|0.10
|1.6224
|1.6153
|1.6244
|-8.24
|19409.11
|4797
|2007.01.31 12:52
|sell
|2399
|0.10
|1.6223
|1.6304
|1.6213
|4798
|2007.01.31 13:16
|t/p
|2399
|0.10
|1.6213
|1.6304
|1.6213
|8.25
|19417.36
|4799
|2007.01.31 13:16
|sell
|2400
|0.10
|1.6209
|1.6290
|1.6199
|4800
|2007.02.01 07:54
|t/p
|2400
|0.10
|1.6199
|1.6290
|1.6199
|6.24
|19423.60
|4801
|2007.02.01 07:54
|buy
|2401
|0.10
|1.6199
|1.6118
|1.6209
|4802
|2007.02.01 13:14
|buy
|2402
|0.30
|1.6179
|1.6118
|1.6189
|4803
|2007.02.01 17:45
|t/p
|2402
|0.30
|1.6189
|1.6118
|1.6189
|24.77
|19448.37
|4804
|2007.02.01 17:45
|close
|2401
|0.10
|1.6189
|1.6118
|1.6209
|-8.26
|19440.11
|4805
|2007.02.01 17:45
|buy
|2403
|0.10
|1.6192
|1.6111
|1.6202
|4806
|2007.02.02 04:19
|t/p
|2403
|0.10
|1.6202
|1.6111
|1.6202
|8.77
|19448.87
|4807
|2007.02.02 04:19
|buy
|2404
|0.10
|1.6206
|1.6125
|1.6216
|4808
|2007.02.02 08:54
|buy
|2405
|0.30
|1.6186
|1.6125
|1.6196
|4809
|2007.02.02 14:11
|t/p
|2405
|0.30
|1.6196
|1.6125
|1.6196
|24.77
|19473.64
|4810
|2007.02.02 14:11
|close
|2404
|0.10
|1.6196
|1.6125
|1.6216
|-8.26
|19465.38
|4811
|2007.02.02 14:11
|buy
|2406
|0.10
|1.6199
|1.6118
|1.6209
|4812
|2007.02.02 14:59
|buy
|2407
|0.30
|1.6179
|1.6118
|1.6189
|4813
|2007.02.05 07:58
|buy
|2408
|0.90
|1.6159
|1.6118
|1.6169
|4814
|2007.02.05 08:05
|t/p
|2408
|0.90
|1.6169
|1.6118
|1.6169
|74.28
|19539.66
|4815
|2007.02.05 08:05
|close
|2407
|0.30
|1.6169
|1.6118
|1.6189
|-23.23
|19516.43
|4816
|2007.02.05 08:05
|close
|2406
|0.10
|1.6168
|1.6118
|1.6209
|-25.07
|19491.35
|4817
|2007.02.05 08:06
|sell
|2409
|0.10
|1.6169
|1.6250
|1.6159
|4818
|2007.02.05 13:52
|t/p
|2409
|0.10
|1.6159
|1.6250
|1.6159
|8.25
|19499.60
|4819
|2007.02.05 13:52
|buy
|2410
|0.10
|1.6159
|1.6078
|1.6169
|4820
|2007.02.05 14:52
|buy
|2411
|0.30
|1.6138
|1.6077
|1.6148
|4821
|2007.02.06 10:35
|buy
|2412
|0.90
|1.6118
|1.6077
|1.6128
|4822
|2007.02.06 17:05
|buy
|2413
|2.70
|1.6097
|1.6076
|1.6107
|4823
|2007.02.07 07:13
|t/p
|2413
|2.70
|1.6107
|1.6076
|1.6107
|236.38
|19735.98
|4824
|2007.02.07 07:13
|close
|2412
|0.90
|1.6107
|1.6077
|1.6128
|-77.13
|19658.85
|4825
|2007.02.07 07:13
|close
|2411
|0.30
|1.6106
|1.6077
|1.6148
|-76.16
|19582.69
|4826
|2007.02.07 07:14
|close
|2410
|0.10
|1.6107
|1.6078
|1.6169
|-41.89
|19540.80
|4827
|2007.02.07 07:14
|buy
|2414
|0.10
|1.6110
|1.6029
|1.6120
|4828
|2007.02.07 08:58
|t/p
|2414
|0.10
|1.6120
|1.6029
|1.6120
|8.25
|19549.05
|4829
|2007.02.07 08:58
|buy
|2415
|0.10
|1.6124
|1.6043
|1.6134
|4830
|2007.02.07 10:57
|buy
|2416
|0.30
|1.6104
|1.6043
|1.6114
|4831
|2007.02.07 13:16
|t/p
|2416
|0.30
|1.6114
|1.6043
|1.6114
|24.75
|19573.80
|4832
|2007.02.07 13:16
|close
|2415
|0.10
|1.6114
|1.6043
|1.6134
|-8.25
|19565.55
|4833
|2007.02.07 13:16
|buy
|2417
|0.10
|1.6117
|1.6036
|1.6127
|4834
|2007.02.07 15:52
|t/p
|2417
|0.10
|1.6127
|1.6036
|1.6127
|8.25
|19573.80
|4835
|2007.02.07 15:52
|buy
|2418
|0.10
|1.6132
|1.6051
|1.6142
|4836
|2007.02.07 17:44
|t/p
|2418
|0.10
|1.6142
|1.6051
|1.6142
|8.25
|19582.05
|4837
|2007.02.07 17:44
|buy
|2419
|0.10
|1.6147
|1.6066
|1.6157
|4838
|2007.02.07 19:15
|t/p
|2419
|0.10
|1.6157
|1.6066
|1.6157
|8.25
|19590.30
|4839
|2007.02.07 19:15
|buy
|2420
|0.10
|1.6161
|1.6080
|1.6171
|4840
|2007.02.08 04:07
|t/p
|2420
|0.10
|1.6171
|1.6080
|1.6171
|9.78
|19600.08
|4841
|2007.02.08 04:07
|buy
|2421
|0.10
|1.6176
|1.6095
|1.6186
|4842
|2007.02.08 06:45
|t/p
|2421
|0.10
|1.6186
|1.6095
|1.6186
|8.25
|19608.33
|4843
|2007.02.08 06:45
|buy
|2422
|0.10
|1.6191
|1.6110
|1.6201
|4844
|2007.02.08 06:49
|t/p
|2422
|0.10
|1.6201
|1.6110
|1.6201
|8.26
|19616.59
|4845
|2007.02.08 06:49
|buy
|2423
|0.10
|1.6206
|1.6125
|1.6216
|4846
|2007.02.08 07:16
|t/p
|2423
|0.10
|1.6216
|1.6125
|1.6216
|8.25
|19624.84
|4847
|2007.02.08 07:16
|buy
|2424
|0.10
|1.6220
|1.6139
|1.6230
|4848
|2007.02.08 07:51
|buy
|2425
|0.30
|1.6200
|1.6139
|1.6210
|4849
|2007.02.08 08:23
|t/p
|2425
|0.30
|1.6210
|1.6139
|1.6210
|24.75
|19649.59
|4850
|2007.02.08 08:23
|close
|2424
|0.10
|1.6210
|1.6139
|1.6230
|-8.26
|19641.33
|4851
|2007.02.08 08:23
|buy
|2426
|0.10
|1.6213
|1.6132
|1.6223
|4852
|2007.02.08 09:08
|t/p
|2426
|0.10
|1.6223
|1.6132
|1.6223
|8.25
|19649.58
|4853
|2007.02.08 09:08
|buy
|2427
|0.10
|1.6227
|1.6146
|1.6237
|4854
|2007.02.08 12:34
|t/p
|2427
|0.10
|1.6237
|1.6146
|1.6237
|8.25
|19657.83
|4855
|2007.02.08 12:34
|buy
|2428
|0.10
|1.6241
|1.6160
|1.6251
|4856
|2007.02.08 14:13
|t/p
|2428
|0.10
|1.6251
|1.6160
|1.6251
|8.25
|19666.08
|4857
|2007.02.08 14:13
|buy
|2429
|0.10
|1.6255
|1.6174
|1.6265
|4858
|2007.02.08 14:58
|buy
|2430
|0.30
|1.6235
|1.6174
|1.6245
|4859
|2007.02.08 15:27
|buy
|2431
|0.90
|1.6215
|1.6174
|1.6225
|4860
|2007.02.08 15:28
|t/p
|2431
|0.90
|1.6225
|1.6174
|1.6225
|74.24
|19740.32
|4861
|2007.02.08 15:28
|close
|2430
|0.30
|1.6225
|1.6174
|1.6245
|-24.75
|19715.57
|4862
|2007.02.08 15:28
|close
|2429
|0.10
|1.6224
|1.6174
|1.6265
|-25.57
|19690.00
|4863
|2007.02.08 15:28
|buy
|2432
|0.10
|1.6227
|1.6146
|1.6237
|4864
|2007.02.08 15:46
|t/p
|2432
|0.10
|1.6237
|1.6146
|1.6237
|8.25
|19698.25
|4865
|2007.02.08 15:46
|buy
|2433
|0.10
|1.6241
|1.6160
|1.6251
|4866
|2007.02.08 16:27
|t/p
|2433
|0.10
|1.6251
|1.6160
|1.6251
|8.25
|19706.50
|4867
|2007.02.08 16:27
|buy
|2434
|0.10
|1.6255
|1.6174
|1.6265
|4868
|2007.02.09 02:41
|t/p
|2434
|0.10
|1.6265
|1.6174
|1.6265
|8.76
|19715.25
|4869
|2007.02.09 02:41
|sell
|2435
|0.10
|1.6265
|1.6346
|1.6255
|4870
|2007.02.09 07:27
|t/p
|2435
|0.10
|1.6255
|1.6346
|1.6255
|8.25
|19723.50
|4871
|2007.02.09 07:27
|sell
|2436
|0.10
|1.6251
|1.6332
|1.6241
|4872
|2007.02.09 07:46
|t/p
|2436
|0.10
|1.6241
|1.6332
|1.6241
|8.25
|19731.75
|4873
|2007.02.09 07:46
|sell
|2437
|0.10
|1.6237
|1.6318
|1.6227
|4874
|2007.02.09 10:03
|sell
|2438
|0.30
|1.6257
|1.6318
|1.6247
|4875
|2007.02.09 13:15
|t/p
|2438
|0.30
|1.6247
|1.6318
|1.6247
|24.75
|19756.50
|4876
|2007.02.09 13:15
|close
|2437
|0.10
|1.6247
|1.6318
|1.6227
|-8.25
|19748.25
|4877
|2007.02.09 13:15
|sell
|2439
|0.10
|1.6244
|1.6325
|1.6234
|4878
|2007.02.09 13:53
|t/p
|2439
|0.10
|1.6234
|1.6325
|1.6234
|8.25
|19756.50
|4879
|2007.02.09 13:53
|sell
|2440
|0.10
|1.6230
|1.6311
|1.6220
|4880
|2007.02.09 15:19
|sell
|2441
|0.30
|1.6250
|1.6311
|1.6240
|4881
|2007.02.09 16:22
|t/p
|2441
|0.30
|1.6240
|1.6311
|1.6240
|24.74
|19781.24
|4882
|2007.02.09 16:22
|close
|2440
|0.10
|1.6240
|1.6311
|1.6220
|-8.25
|19772.99
|4883
|2007.02.09 16:22
|sell
|2442
|0.10
|1.6237
|1.6318
|1.6227
|4884
|2007.02.09 21:47
|t/p
|2442
|0.10
|1.6227
|1.6318
|1.6227
|8.24
|19781.23
|4885
|2007.02.09 21:47
|sell
|2443
|0.10
|1.6223
|1.6304
|1.6213
|4886
|2007.02.12 03:00
|sell
|2444
|0.30
|1.6243
|1.6304
|1.6233
|4887
|2007.02.12 10:47
|t/p
|2444
|0.30
|1.6233
|1.6304
|1.6233
|24.75
|19805.98
|4888
|2007.02.12 10:47
|close
|2443
|0.10
|1.6233
|1.6304
|1.6213
|-8.92
|19797.06
|4889
|2007.02.12 10:47
|sell
|2445
|0.10
|1.6230
|1.6311
|1.6220
|4890
|2007.02.12 11:09
|sell
|2446
|0.30
|1.6250
|1.6311
|1.6240
|4891
|2007.02.12 12:18
|t/p
|2446
|0.30
|1.6240
|1.6311
|1.6240
|24.74
|19821.80
|4892
|2007.02.12 12:18
|close
|2445
|0.10
|1.6240
|1.6311
|1.6220
|-8.25
|19813.55
|4893
|2007.02.12 12:19
|buy
|2447
|0.10
|1.6241
|1.6160
|1.6251
|4894
|2007.02.12 21:40
|t/p
|2447
|0.10
|1.6251
|1.6160
|1.6251
|8.26
|19821.81
|4895
|2007.02.12 21:40
|buy
|2448
|0.10
|1.6255
|1.6174
|1.6265
|4896
|2007.02.13 06:39
|buy
|2449
|0.30
|1.6235
|1.6174
|1.6245
|4897
|2007.02.13 07:13
|t/p
|2449
|0.30
|1.6245
|1.6174
|1.6245
|24.76
|19846.57
|4898
|2007.02.13 07:13
|close
|2448
|0.10
|1.6245
|1.6174
|1.6265
|-7.75
|19838.82
|4899
|2007.02.13 07:13
|sell
|2450
|0.10
|1.6247
|1.6328
|1.6237
|4900
|2007.02.13 11:07
|t/p
|2450
|0.10
|1.6237
|1.6328
|1.6237
|8.25
|19847.07
|4901
|2007.02.13 11:07
|sell
|2451
|0.10
|1.6233
|1.6314
|1.6223
|4902
|2007.02.13 14:48
|sell
|2452
|0.30
|1.6253
|1.6314
|1.6243
|4903
|2007.02.14 07:39
|sell
|2453
|0.90
|1.6273
|1.6314
|1.6263
|4904
|2007.02.14 08:12
|t/p
|2453
|0.90
|1.6263
|1.6314
|1.6263
|74.28
|19921.35
|4905
|2007.02.14 08:12
|close
|2452
|0.30
|1.6263
|1.6314
|1.6243
|-26.77
|19894.58
|4906
|2007.02.14 08:13
|close
|2451
|0.10
|1.6262
|1.6314
|1.6223
|-24.60
|19869.98
|4907
|2007.02.14 08:13
|buy
|2454
|0.10
|1.6262
|1.6181
|1.6272
|4908
|2007.02.14 08:36
|t/p
|2454
|0.10
|1.6272
|1.6181
|1.6272
|8.26
|19878.24
|4909
|2007.02.14 08:36
|buy
|2455
|0.10
|1.6276
|1.6195
|1.6286
|4910
|2007.02.14 15:03
|buy
|2456
|0.30
|1.6255
|1.6194
|1.6265
|4911
|2007.02.14 15:05
|t/p
|2456
|0.30
|1.6265
|1.6194
|1.6265
|24.77
|19903.01
|4912
|2007.02.14 15:05
|close
|2455
|0.10
|1.6265
|1.6195
|1.6286
|-9.08
|19893.93
|4913
|2007.02.14 15:05
|buy
|2457
|0.10
|1.6270
|1.6189
|1.6280
|4914
|2007.02.14 15:53
|t/p
|2457
|0.10
|1.6280
|1.6189
|1.6280
|8.26
|19902.19
|4915
|2007.02.14 15:53
|buy
|2458
|0.10
|1.6284
|1.6203
|1.6294
|4916
|2007.02.15 02:05
|buy
|2459
|0.30
|1.6264
|1.6203
|1.6274
|4917
|2007.02.15 06:33
|t/p
|2459
|0.30
|1.6274
|1.6203
|1.6274
|24.76
|19926.95
|4918
|2007.02.15 06:33
|close
|2458
|0.10
|1.6275
|1.6203
|1.6294
|-5.91
|19921.03
|4919
|2007.02.15 06:33
|sell
|2460
|0.10
|1.6274
|1.6355
|1.6264
|4920
|2007.02.15 06:47
|t/p
|2460
|0.10
|1.6264
|1.6355
|1.6264
|8.25
|19929.28
|4921
|2007.02.15 06:47
|sell
|2461
|0.10
|1.6260
|1.6341
|1.6250
|4922
|2007.02.15 06:50
|t/p
|2461
|0.10
|1.6250
|1.6341
|1.6250
|8.26
|19937.54
|4923
|2007.02.15 06:50
|sell
|2462
|0.10
|1.6246
|1.6327
|1.6236
|4924
|2007.02.15 09:30
|sell
|2463
|0.30
|1.6267
|1.6328
|1.6257
|4925
|2007.02.15 11:38
|t/p
|2463
|0.30
|1.6257
|1.6328
|1.6257
|24.75
|19962.29
|4926
|2007.02.15 11:38
|close
|2462
|0.10
|1.6257
|1.6327
|1.6236
|-9.07
|19953.22
|4927
|2007.02.15 11:38
|buy
|2464
|0.10
|1.6258
|1.6177
|1.6268
|4928
|2007.02.15 13:30
|t/p
|2464
|0.10
|1.6268
|1.6177
|1.6268
|8.25
|19961.47
|4929
|2007.02.15 13:30
|buy
|2465
|0.10
|1.6272
|1.6191
|1.6282
|4930
|2007.02.15 15:11
|buy
|2466
|0.30
|1.6252
|1.6191
|1.6262
|4931
|2007.02.15 16:18
|buy
|2467
|0.90
|1.6232
|1.6191
|1.6242
|4932
|2007.02.15 16:50
|t/p
|2467
|0.90
|1.6242
|1.6191
|1.6242
|74.29
|20035.76
|4933
|2007.02.15 16:50
|close
|2466
|0.30
|1.6242
|1.6191
|1.6262
|-24.77
|20010.99
|4934
|2007.02.15 16:50
|close
|2465
|0.10
|1.6241
|1.6191
|1.6282
|-25.58
|19985.41
|4935
|2007.02.15 16:50
|sell
|2468
|0.10
|1.6240
|1.6321
|1.6230
|4936
|2007.02.15 18:15
|t/p
|2468
|0.10
|1.6230
|1.6321
|1.6230
|8.25
|19993.66
|4937
|2007.02.15 18:15
|sell
|2469
|0.10
|1.6226
|1.6307
|1.6216
|4938
|2007.02.15 19:54
|t/p
|2469
|0.10
|1.6216
|1.6307
|1.6216
|8.25
|20001.91
|4939
|2007.02.15 19:54
|sell
|2470
|0.10
|1.6212
|1.6293
|1.6202
|4940
|2007.02.15 21:32
|sell
|2471
|0.30
|1.6232
|1.6293
|1.6222
|4941
|2007.02.15 21:58
|t/p
|2471
|0.30
|1.6222
|1.6293
|1.6222
|24.76
|20026.67
|4942
|2007.02.15 21:58
|close
|2470
|0.10
|1.6222
|1.6293
|1.6202
|-8.26
|20018.41
|4943
|2007.02.15 21:58
|sell
|2472
|0.10
|1.6219
|1.6300
|1.6209
|4944
|2007.02.16 13:39
|t/p
|2472
|0.10
|1.6209
|1.6300
|1.6209
|7.58
|20025.99
|4945
|2007.02.16 13:39
|buy
|2473
|0.10
|1.6209
|1.6128
|1.6219
|4946
|2007.02.16 14:26
|t/p
|2473
|0.10
|1.6219
|1.6128
|1.6219
|8.25
|20034.24
|4947
|2007.02.16 14:26
|buy
|2474
|0.10
|1.6223
|1.6142
|1.6233
|4948
|2007.02.19 02:46
|t/p
|2474
|0.10
|1.6233
|1.6142
|1.6233
|8.76
|20043.00
|4949
|2007.02.19 02:46
|buy
|2475
|0.10
|1.6237
|1.6156
|1.6247
|4950
|2007.02.19 07:32
|buy
|2476
|0.30
|1.6217
|1.6156
|1.6227
|4951
|2007.02.20 00:37
|t/p
|2476
|0.30
|1.6227
|1.6156
|1.6227
|26.28
|20069.27
|4952
|2007.02.20 00:37
|close
|2475
|0.10
|1.6227
|1.6156
|1.6247
|-7.75
|20061.53
|4953
|2007.02.20 00:37
|buy
|2477
|0.10
|1.6228
|1.6147
|1.6238
|4954
|2007.02.20 02:42
|t/p
|2477
|0.10
|1.6238
|1.6147
|1.6238
|8.26
|20069.79
|4955
|2007.02.20 02:42
|buy
|2478
|0.10
|1.6242
|1.6161
|1.6252
|4956
|2007.02.20 02:50
|t/p
|2478
|0.10
|1.6252
|1.6161
|1.6252
|8.26
|20078.05
|4957
|2007.02.20 02:50
|buy
|2479
|0.10
|1.6256
|1.6175
|1.6266
|4958
|2007.02.20 11:34
|t/p
|2479
|0.10
|1.6266
|1.6175
|1.6266
|8.25
|20086.30
|4959
|2007.02.20 11:34
|buy
|2480
|0.10
|1.6270
|1.6189
|1.6280
|4960
|2007.02.20 15:15
|buy
|2481
|0.30
|1.6250
|1.6189
|1.6260
|4961
|2007.02.21 06:37
|t/p
|2481
|0.30
|1.6260
|1.6189
|1.6260
|26.27
|20112.56
|4962
|2007.02.21 06:37
|close
|2480
|0.10
|1.6260
|1.6189
|1.6280
|-7.75
|20104.82
|4963
|2007.02.21 06:37
|buy
|2482
|0.10
|1.6264
|1.6183
|1.6274
|4964
|2007.02.21 11:17
|t/p
|2482
|0.10
|1.6274
|1.6183
|1.6274
|8.25
|20113.07
|4965
|2007.02.21 11:17
|buy
|2483
|0.10
|1.6278
|1.6197
|1.6288
|4966
|2007.02.22 12:55
|t/p
|2483
|0.10
|1.6288
|1.6197
|1.6288
|9.77
|20122.83
|4967
|2007.02.22 12:55
|buy
|2484
|0.10
|1.6293
|1.6212
|1.6303
|4968
|2007.02.22 16:22
|buy
|2485
|0.30
|1.6273
|1.6212
|1.6283
|4969
|2007.02.22 18:28
|buy
|2486
|0.90
|1.6251
|1.6210
|1.6261
|4970
|2007.02.22 22:08
|t/p
|2486
|0.90
|1.6261
|1.6210
|1.6261
|74.25
|20197.08
|4971
|2007.02.22 22:08
|close
|2485
|0.30
|1.6262
|1.6212
|1.6283
|-27.23
|20169.85
|4972
|2007.02.22 22:08
|close
|2484
|0.10
|1.6254
|1.6212
|1.6303
|-32.18
|20137.67
|4973
|2007.02.22 22:10
|sell
|2487
|0.10
|1.6257
|1.6338
|1.6247
|4974
|2007.02.23 14:37
|t/p
|2487
|0.10
|1.6247
|1.6338
|1.6247
|7.58
|20145.25
|4975
|2007.02.23 14:37
|sell
|2488
|0.10
|1.6243
|1.6324
|1.6233
|4976
|2007.02.23 14:50
|t/p
|2488
|0.10
|1.6233
|1.6324
|1.6233
|8.25
|20153.50
|4977
|2007.02.23 14:50
|sell
|2489
|0.10
|1.6227
|1.6308
|1.6217
|4978
|2007.02.23 15:24
|t/p
|2489
|0.10
|1.6217
|1.6308
|1.6217
|8.25
|20161.75
|4979
|2007.02.23 15:24
|sell
|2490
|0.10
|1.6212
|1.6293
|1.6202
|4980
|2007.02.23 16:15
|sell
|2491
|0.30
|1.6232
|1.6293
|1.6222
|4981
|2007.02.26 08:13
|t/p
|2491
|0.30
|1.6222
|1.6293
|1.6222
|22.73
|20184.48
|4982
|2007.02.26 08:13
|close
|2490
|0.10
|1.6222
|1.6293
|1.6202
|-8.92
|20175.56
|4983
|2007.02.26 08:14
|buy
|2492
|0.10
|1.6221
|1.6140
|1.6231
|4984
|2007.02.26 12:39
|buy
|2493
|0.30
|1.6201
|1.6140
|1.6211
|4985
|2007.02.26 14:25
|t/p
|2493
|0.30
|1.6211
|1.6140
|1.6211
|24.75
|20200.31
|4986
|2007.02.26 14:25
|close
|2492
|0.10
|1.6211
|1.6140
|1.6231
|-8.25
|20192.06
|4987
|2007.02.26 14:25
|sell
|2494
|0.10
|1.6212
|1.6293
|1.6202
|4988
|2007.02.27 06:52
|t/p
|2494
|0.10
|1.6202
|1.6293
|1.6202
|7.58
|20199.64
|4989
|2007.02.27 06:52
|sell
|2495
|0.10
|1.6198
|1.6279
|1.6188
|4990
|2007.02.27 07:26
|t/p
|2495
|0.10
|1.6188
|1.6279
|1.6188
|8.24
|20207.88
|4991
|2007.02.27 07:26
|sell
|2496
|0.10
|1.6184
|1.6265
|1.6174
|4992
|2007.02.27 08:13
|t/p
|2496
|0.10
|1.6174
|1.6265
|1.6174
|8.25
|20216.13
|4993
|2007.02.27 08:13
|sell
|2497
|0.10
|1.6170
|1.6251
|1.6160
|4994
|2007.02.27 16:25
|t/p
|2497
|0.10
|1.6160
|1.6251
|1.6160
|8.24
|20224.37
|4995
|2007.02.27 16:25
|sell
|2498
|0.10
|1.6156
|1.6237
|1.6146
|4996
|2007.02.27 17:58
|t/p
|2498
|0.10
|1.6146
|1.6237
|1.6146
|8.25
|20232.62
|4997
|2007.02.27 17:58
|sell
|2499
|0.10
|1.6142
|1.6223
|1.6132
|4998
|2007.02.27 19:11
|t/p
|2499
|0.10
|1.6132
|1.6223
|1.6132
|8.25
|20240.87
|4999
|2007.02.27 19:11
|sell
|2500
|0.10
|1.6128
|1.6209
|1.6118
|5000
|2007.02.27 19:57
|t/p
|2500
|0.10
|1.6118
|1.6209
|1.6118
|8.24
|20249.11
|5001
|2007.02.27 19:57
|sell
|2501
|0.10
|1.6114
|1.6195
|1.6104
|5002
|2007.02.27 20:09
|t/p
|2501
|0.10
|1.6104
|1.6195
|1.6104
|8.25
|20257.36
|5003
|2007.02.27 20:09
|sell
|2502
|0.10
|1.6100
|1.6181
|1.6090
|5004
|2007.02.27 20:12
|sell
|2503
|0.30
|1.6120
|1.6181
|1.6110
|5005
|2007.02.27 20:15
|t/p
|2503
|0.30
|1.6110
|1.6181
|1.6110
|24.74
|20282.10
|5006
|2007.02.27 20:15
|close
|2502
|0.10
|1.6110
|1.6181
|1.6090
|-8.24
|20273.86
|5007
|2007.02.27 20:15
|sell
|2504
|0.10
|1.6104
|1.6185
|1.6094
|5008
|2007.02.27 20:21
|sell
|2505
|0.30
|1.6124
|1.6185
|1.6114
|5009
|2007.02.27 22:19
|t/p
|2505
|0.30
|1.6114
|1.6185
|1.6114
|24.73
|20298.59
|5010
|2007.02.27 22:19
|close
|2504
|0.10
|1.6113
|1.6185
|1.6094
|-7.42
|20291.17
|5011
|2007.02.27 22:19
|sell
|2506
|0.10
|1.6111
|1.6192
|1.6101
|5012
|2007.02.28 06:52
|sell
|2507
|0.30
|1.6131
|1.6192
|1.6121
|5013
|2007.02.28 07:12
|t/p
|2507
|0.30
|1.6121
|1.6192
|1.6121
|24.74
|20315.91
|5014
|2007.02.28 07:12
|close
|2506
|0.10
|1.6120
|1.6192
|1.6101
|-8.09
|20307.82
|5015
|2007.02.28 07:12
|buy
|2508
|0.10
|1.6121
|1.6040
|1.6131
|5016
|2007.02.28 07:32
|t/p
|2508
|0.10
|1.6131
|1.6040
|1.6131
|8.25
|20316.07
|5017
|2007.02.28 07:32
|buy
|2509
|0.10
|1.6135
|1.6054
|1.6145
|5018
|2007.02.28 15:48
|t/p
|2509
|0.10
|1.6145
|1.6054
|1.6145
|8.25
|20324.32
|5019
|2007.02.28 15:48
|buy
|2510
|0.10
|1.6150
|1.6069
|1.6160
|5020
|2007.02.28 16:44
|buy
|2511
|0.30
|1.6129
|1.6068
|1.6139
|5021
|2007.02.28 23:59
|close at stop
|2511
|0.30
|1.6128
|1.6068
|1.6139
|-2.48
|20321.84
|5022
|2007.02.28 23:59
|close at stop
|2510
|0.10
|1.6128
|1.6069
|1.6160
|-18.15
|20303.69