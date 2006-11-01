Strategy Tester Report
PacMantest6

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.01 - 2007.03.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=true; SuperCellnumber="increase progression to 275%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=true; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.25; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=250; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=34; CCI_Peroid=55; cci_buy=40; cci_sell=-40; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=31; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=31; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test3383Ticks modelled413312Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit6588.89Gross profit14801.18Gross loss-8212.29
Profit factor1.80Expected payoff18.46
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown915.31 (8.60%)Relative drawdown8.80% (658.05)
Total trades357Short positions (won %)189 (74.60%)Long positions (won %)168 (80.36%)
Profit trades (% of total)276 (77.31%)Loss trades (% of total)81 (22.69%)
Largestprofit trade776.10loss trade-391.98
Averageprofit trade53.63loss trade-101.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (348.40)consecutive losses (loss in money)3 (-915.31)
Maximalconsecutive profit (count of wins)929.30 (5)consecutive loss (count of losses)-915.31 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.01 01:28buy10.201.27670.00001.2787
22006.11.01 17:02close10.201.27750.00001.278716.005016.00
32006.11.01 18:00buy20.201.27670.00001.2787
42006.11.01 18:01close20.201.27740.00001.278714.005030.00
52006.11.01 18:01buy30.201.27760.00001.2796
62006.11.02 02:54buy40.451.27450.00001.2765
72006.11.02 08:04close40.451.27580.00001.276558.505088.50
82006.11.02 08:04close30.201.27580.00001.2796-39.715048.79
92006.11.02 15:00buy50.201.27690.00001.2789
102006.11.02 15:32close50.201.27770.00001.278916.005064.79
112006.11.02 15:32buy60.201.27810.00001.2801
122006.11.03 14:30close60.201.27880.00001.280112.765077.56
132006.11.08 02:56buy70.201.27790.00001.2799
142006.11.08 09:58close70.201.27860.00001.279914.005091.56
152006.11.08 14:00buy80.201.27820.00001.2802
162006.11.08 15:15buy90.451.27500.00001.2770
172006.11.08 16:12close90.451.27620.00001.277054.005145.56
182006.11.08 16:12close80.201.27620.00001.2802-40.005105.56
192006.11.09 14:00buy100.201.27920.00001.2812
202006.11.09 14:48buy110.451.27600.00001.2780
212006.11.09 15:05close110.451.27720.00001.278054.005159.56
222006.11.09 15:05close100.201.27720.00001.2812-40.005119.56
232006.11.09 20:00buy120.201.28380.00001.2858
242006.11.10 03:01close120.201.28460.00001.285814.765134.32
252006.11.14 14:00sell130.211.28240.00001.2804
262006.11.14 14:34sell140.451.28570.00001.2837
272006.11.14 15:41close140.451.28430.00001.283763.005197.32
282006.11.14 15:41close130.211.28430.00001.2804-39.905157.42
292006.11.14 20:00sell150.211.28170.00001.2797
302006.11.14 22:14close150.211.28100.00001.279714.705172.12
312006.11.15 21:00buy160.211.28230.00001.2843
322006.11.15 23:08close160.211.28300.00001.284314.705186.82
332006.11.16 20:00sell170.211.27880.00001.2768
342006.11.17 05:07close170.211.27820.00001.276813.485200.31
352006.11.17 15:00sell180.211.27770.00001.2757
362006.11.17 15:57sell190.471.28080.00001.2788
372006.11.17 16:18sell201.011.28390.00001.2819
382006.11.17 17:45close201.011.28210.00001.2819181.805382.11
392006.11.17 17:45close190.471.28210.00001.2788-61.105321.01
402006.11.17 17:45close180.211.28210.00001.2757-92.405228.61
412006.11.17 20:00buy210.211.28310.00001.2851
422006.11.20 03:22close210.211.28380.00001.285113.405242.01
432006.11.21 21:00buy220.211.28450.00001.2865
442006.11.22 02:53close220.211.28520.00001.286513.405255.41
452006.11.22 15:00buy230.211.29220.00001.2942
462006.11.22 16:03close230.211.29300.00001.294216.805272.21
472006.11.22 16:04buy240.211.29310.00001.2951
482006.11.22 16:08close240.211.29380.00001.295114.705286.91
492006.11.22 16:08buy250.211.29390.00001.2959
502006.11.22 16:24close250.211.29460.00001.295914.705301.61
512006.11.22 16:25buy260.211.29470.00001.2967
522006.11.22 16:26close260.211.29540.00001.296714.705316.31
532006.11.22 16:26buy270.211.29550.00001.2975
542006.11.22 18:33buy280.471.29240.00001.2944
552006.11.22 20:17close280.471.29360.00001.294456.405372.71
562006.11.22 20:17close270.211.29360.00001.2975-39.905332.81
572006.11.22 20:18buy290.211.29390.00001.2959
582006.11.22 22:33close290.211.29460.00001.295914.705347.51
592006.11.22 22:33buy300.211.29470.00001.2967
602006.11.23 10:08close300.211.29560.00001.296715.015362.52
612006.11.23 22:54buy310.211.29470.00001.2967
622006.11.23 23:10close310.211.29540.00001.296714.705377.22
632006.11.24 15:40buy320.221.30890.00001.3109
642006.11.24 16:18close320.221.30960.00001.310915.405392.62
652006.11.24 20:00buy330.221.30970.00001.3117
662006.11.27 00:00t/p330.221.31170.00001.311742.645435.26
672006.11.27 00:00buy340.221.31550.00001.3175
682006.11.27 06:24buy350.471.31230.00001.3143
692006.11.27 08:06close350.471.31370.00001.314365.805501.06
702006.11.27 08:06close340.221.31370.00001.3175-39.605461.46
712006.11.27 12:00buy360.221.31270.00001.3147
722006.11.27 16:26close360.221.31340.00001.314715.405476.86
732006.11.27 18:00buy370.221.31190.00001.3139
742006.11.27 18:36close370.221.31260.00001.313915.405492.26
752006.11.27 18:36buy380.221.31270.00001.3147
762006.11.27 20:12close380.221.31340.00001.314715.405507.66
772006.11.27 21:00buy390.221.31300.00001.3150
782006.11.28 00:44close390.221.31370.00001.315014.045521.70
792006.11.28 15:00buy400.221.31670.00001.3187
802006.11.28 15:36close400.221.31750.00001.318717.605539.30
812006.11.28 15:36buy410.221.31760.00001.3196
822006.11.28 16:04buy420.501.31440.00001.3164
832006.11.28 16:11close420.501.31560.00001.316460.005599.30
842006.11.28 16:11close410.221.31560.00001.3196-44.005555.30
852006.11.28 17:00buy430.221.31520.00001.3172
862006.11.28 17:47close430.221.31590.00001.317215.405570.70
872006.11.28 17:47buy440.221.31600.00001.3180
882006.11.28 19:06close440.221.31680.00001.318017.605588.30
892006.11.28 20:00buy450.221.31790.00001.3199
902006.11.28 20:30close450.221.31860.00001.319915.405603.70
912006.11.28 20:30buy460.221.31870.00001.3207
922006.11.28 20:46close460.221.31940.00001.320715.405619.10
932006.11.28 20:46buy470.221.31950.00001.3215
942006.11.28 21:41close470.221.32020.00001.321515.405634.50
952006.11.28 22:00buy480.231.31970.00001.3217
962006.11.28 22:02close480.231.32040.00001.321716.105650.60
972006.11.28 22:02buy490.231.32070.00001.3227
982006.11.29 00:53close490.231.32160.00001.322719.285669.88
992006.11.29 01:00buy500.231.32040.00001.3224
1002006.11.29 01:24close500.231.32110.00001.322416.105685.98
1012006.11.29 01:24buy510.231.32120.00001.3232
1022006.11.29 08:46buy520.501.31790.00001.3199
1032006.11.29 13:12buy531.061.31480.00001.3168
1042006.11.29 14:34close531.061.31660.00001.3168190.815876.79
1052006.11.29 14:34close520.501.31660.00001.3199-65.005811.79
1062006.11.29 14:34close510.231.31660.00001.3232-105.805705.99
1072006.11.30 14:00buy540.231.32020.00001.3222
1082006.11.30 14:30close540.231.32110.00001.322220.705726.69
1092006.11.30 14:30buy550.231.32160.00001.3236
1102006.11.30 16:04close550.231.32270.00001.323625.305751.99
1112006.11.30 16:04buy560.231.32270.00001.3247
1122006.11.30 16:08close560.231.32360.00001.324720.705772.69
1132006.11.30 16:08buy570.231.32370.00001.3257
1142006.11.30 16:16close570.231.32440.00001.325716.105788.79
1152006.11.30 16:16buy580.231.32450.00001.3265
1162006.11.30 16:51close580.231.32520.00001.326516.105804.89
1172006.11.30 16:51buy590.231.32530.00001.3273
1182006.11.30 16:59close590.231.32600.00001.327316.105820.99
1192006.11.30 16:59buy600.231.32600.00001.3280
1202006.11.30 17:15close600.231.32670.00001.328016.105837.09
1212006.11.30 17:15buy610.231.32680.00001.3288
1222006.11.30 22:14buy620.521.32370.00001.3257
1232006.12.01 00:54close620.521.32500.00001.325764.395901.48
1242006.12.01 00:54close610.231.32500.00001.3288-42.825858.66
1252006.12.01 15:00buy630.231.32520.00001.3272
1262006.12.01 15:14close630.231.32590.00001.327216.105874.76
1272006.12.01 15:14buy640.231.32630.00001.3283
1282006.12.01 15:20close640.231.32710.00001.328318.405893.16
1292006.12.01 15:20buy650.241.32720.00001.3292
1302006.12.01 15:21close650.241.32790.00001.329216.805909.96
1312006.12.01 15:21buy660.241.32800.00001.3300
1322006.12.01 16:00close660.241.32870.00001.330016.805926.76
1332006.12.01 17:00buy670.241.33370.00001.3357
1342006.12.04 00:00t/p670.241.33570.00001.335746.525973.28
1352006.12.04 00:00buy680.241.33610.00001.3381
1362006.12.04 02:17buy690.541.33290.00001.3349
1372006.12.04 09:07buy701.171.32970.00001.3317
1382006.12.04 11:50close701.171.33150.00001.3317210.606183.88
1392006.12.04 11:50close690.541.33150.00001.3349-75.606108.28
1402006.12.04 11:50close680.241.33150.00001.3381-110.405997.88
1412006.12.04 15:00buy710.241.32990.00001.3319
1422006.12.04 15:06close710.241.33060.00001.331916.806014.68
1432006.12.04 15:06buy720.241.33070.00001.3327
1442006.12.04 16:43close720.241.33140.00001.332716.806031.48
1452006.12.04 16:43buy730.241.33150.00001.3335
1462006.12.04 16:46close730.241.33220.00001.333516.806048.28
1472006.12.04 16:46buy740.241.33230.00001.3343
1482006.12.04 17:05close740.241.33300.00001.334316.806065.08
1492006.12.04 17:05buy750.241.33310.00001.3351
1502006.12.04 22:48close750.241.33380.00001.335116.806081.88
1512006.12.04 22:48buy760.241.33390.00001.3359
1522006.12.05 10:28buy770.541.33080.00001.3328
1532006.12.05 11:33close770.541.33200.00001.332864.806146.68
1542006.12.05 11:33close760.241.33200.00001.3359-47.086099.60
1552006.12.05 14:00buy780.241.33270.00001.3347
1562006.12.05 14:10close780.241.33340.00001.334716.806116.40
1572006.12.05 14:10buy790.241.33370.00001.3357
1582006.12.05 14:29close790.241.33440.00001.335716.806133.20
1592006.12.05 14:29buy800.251.33460.00001.3366
1602006.12.05 14:30close800.251.33540.00001.336620.006153.20
1612006.12.05 14:30buy810.251.33580.00001.3378
1622006.12.05 14:50buy820.541.33270.00001.3347
1632006.12.05 15:51close820.541.33400.00001.334770.206223.40
1642006.12.05 15:51close810.251.33400.00001.3378-45.006178.40
1652006.12.06 18:52sell830.251.33000.00001.3280
1662006.12.06 19:40close830.251.32930.00001.328017.506195.90
1672006.12.06 20:00sell840.251.32910.00001.3271
1682006.12.06 20:28close840.251.32840.00001.327117.506213.40
1692006.12.06 20:28sell850.251.32830.00001.3263
1702006.12.07 00:21close850.251.32780.00001.326315.666229.05
1712006.12.07 14:00sell860.251.32950.00001.3275
1722006.12.07 14:30close860.251.32880.00001.327517.506246.55
1732006.12.07 14:30sell870.251.32870.00001.3267
1742006.12.07 14:37sell880.561.33180.00001.3298
1752006.12.07 14:40close880.561.33060.00001.329867.206313.75
1762006.12.07 14:40close870.251.33060.00001.3267-47.506266.25
1772006.12.07 15:53sell890.251.32970.00001.3277
1782006.12.07 16:15close890.251.32900.00001.327717.506283.75
1792006.12.07 21:00sell900.251.32790.00001.3259
1802006.12.08 08:39close900.251.32730.00001.325916.056299.81
1812006.12.08 14:31sell910.251.32740.00001.3254
1822006.12.08 14:32close910.251.32670.00001.325417.506317.31
1832006.12.08 14:32sell920.251.32660.00001.3246
1842006.12.08 14:32close920.251.32590.00001.324617.506334.81
1852006.12.08 14:32sell930.251.32580.00001.3238
1862006.12.08 14:32close930.251.32490.00001.323822.506357.31
1872006.12.08 14:32sell940.251.32480.00001.3228
1882006.12.08 14:45sell950.561.32820.00001.3262
1892006.12.08 14:46sell961.221.33140.00001.3294
1902006.12.08 14:52buy970.231.33250.00001.3345
1912006.12.08 14:53t/p970.231.33450.00001.334546.006403.31
1922006.12.08 14:53buy980.211.33480.00001.3368
1932006.12.08 14:53sell992.391.33460.00001.3326
1942006.12.08 16:21t/p992.391.33260.00001.3326478.006881.31
1952006.12.08 16:21close961.221.33260.00001.3294-146.406734.91
1962006.12.08 16:21close950.561.33260.00001.3262-246.406488.51
1972006.12.08 16:21close940.251.33270.00001.3228-197.506291.01
1982006.12.08 16:29buy1000.561.33160.00001.3336
1992006.12.08 17:11close1000.561.33270.00001.333661.606352.61
2002006.12.08 17:11close980.211.33270.00001.3368-44.106308.51
2012006.12.08 20:00sell1010.251.32050.00001.3185
2022006.12.08 20:17close1010.251.31980.00001.318517.506326.01
2032006.12.08 20:17sell1020.251.31970.00001.3177
2042006.12.11 00:00close1020.251.31840.00001.317733.556359.56
2052006.12.11 00:00sell1030.251.31820.00001.3162
2062006.12.11 01:11close1030.251.31730.00001.316222.506382.06
2072006.12.11 01:12sell1040.261.31700.00001.3150
2082006.12.11 01:27close1040.261.31630.00001.315018.206400.26
2092006.12.11 01:28sell1050.261.31600.00001.3140
2102006.12.11 02:52close1050.261.31530.00001.314018.206418.46
2112006.12.11 02:52sell1060.261.31520.00001.3132
2122006.12.11 02:54close1060.261.31450.00001.313218.206436.66
2132006.12.11 02:55sell1070.261.31420.00001.3122
2142006.12.11 03:18close1070.261.31350.00001.312218.206454.86
2152006.12.11 14:00sell1080.261.31750.00001.3155
2162006.12.11 16:30sell1090.561.32060.00001.3186
2172006.12.11 18:01sell1101.221.32380.00001.3218
2182006.12.12 14:29close1101.221.32200.00001.3218224.746679.60
2192006.12.12 14:29close1090.561.32200.00001.3186-76.046603.56
2202006.12.12 14:29close1080.261.32200.00001.3155-115.916487.65
2212006.12.12 21:00buy1110.261.32740.00001.3294
2222006.12.12 21:06close1110.261.32810.00001.329418.206505.85
2232006.12.12 21:06buy1120.261.32820.00001.3302
2242006.12.12 21:10close1120.261.32890.00001.330218.206524.05
2252006.12.12 21:10buy1130.261.32900.00001.3310
2262006.12.13 10:03buy1140.591.32580.00001.3278
2272006.12.13 11:07close1140.591.32710.00001.327876.706600.75
2282006.12.13 11:07close1130.261.32710.00001.3310-51.016549.75
2292006.12.13 15:00sell1150.261.32210.00001.3201
2302006.12.13 15:07close1150.261.32140.00001.320118.206567.95
2312006.12.13 15:07sell1160.261.32110.00001.3191
2322006.12.13 15:35close1160.261.32040.00001.319118.206586.15
2332006.12.13 15:35sell1170.261.32030.00001.3183
2342006.12.13 15:36close1170.261.31960.00001.318318.206604.35
2352006.12.13 15:36sell1180.261.31940.00001.3174
2362006.12.13 17:03sell1190.591.32250.00001.3205
2372006.12.13 17:53close1190.591.32130.00001.320570.806675.15
2382006.12.13 17:53close1180.261.32130.00001.3174-49.406625.75
2392006.12.13 21:13sell1200.271.31990.00001.3179
2402006.12.14 08:43sell1210.591.32310.00001.3211
2412006.12.14 11:46close1210.591.32190.00001.321170.806696.55
2422006.12.14 11:46close1200.271.32190.00001.3179-50.596645.96
2432006.12.14 15:00sell1220.271.31870.00001.3167
2442006.12.14 15:46close1220.271.31800.00001.316718.906664.86
2452006.12.14 15:46sell1230.271.31790.00001.3159
2462006.12.14 16:21close1230.271.31720.00001.315918.906683.76
2472006.12.14 16:21sell1240.271.31690.00001.3149
2482006.12.14 16:26close1240.271.31600.00001.314924.306708.06
2492006.12.14 16:26sell1250.271.31590.00001.3139
2502006.12.14 16:30close1250.271.31520.00001.313918.906726.96
2512006.12.14 16:30sell1260.271.31510.00001.3131
2522006.12.14 19:38close1260.271.31440.00001.313118.906745.86
2532006.12.14 20:00sell1270.271.31420.00001.3122
2542006.12.15 10:28close1270.271.31350.00001.312220.046765.89
2552006.12.15 14:00sell1280.271.31060.00001.3086
2562006.12.15 14:29sell1290.611.31400.00001.3120
2572006.12.15 14:30sell1301.261.31720.00001.3152
2582006.12.15 15:18close1301.261.31530.00001.3152239.417005.30
2592006.12.15 15:18close1290.611.31530.00001.3120-79.306926.00
2602006.12.15 15:18close1280.271.31530.00001.3086-126.906799.10
2612006.12.15 16:01sell1310.271.31100.00001.3090
2622006.12.15 16:02close1310.271.31020.00001.309021.606820.70
2632006.12.15 16:02sell1320.271.31010.00001.3081
2642006.12.15 16:05close1320.271.30940.00001.308118.906839.60
2652006.12.15 16:05sell1330.271.30930.00001.3073
2662006.12.15 16:06close1330.271.30860.00001.307318.906858.50
2672006.12.15 16:06sell1340.271.30830.00001.3063
2682006.12.15 16:34close1340.271.30750.00001.306321.606880.10
2692006.12.15 16:34sell1350.281.30740.00001.3054
2702006.12.15 18:31close1350.281.30670.00001.305419.606899.70
2712006.12.15 18:31sell1360.281.30660.00001.3046
2722006.12.18 06:39sell1370.611.30970.00001.3077
2732006.12.18 15:49close1370.611.30840.00001.307779.306979.00
2742006.12.18 15:49close1360.281.30840.00001.3046-49.226929.78
2752006.12.18 15:56sell1380.281.30800.00001.3060
2762006.12.18 16:00close1380.281.30730.00001.306019.606949.38
2772006.12.18 16:15sell1390.281.30560.00001.3036
2782006.12.18 20:14sell1400.611.30880.00001.3068
2792006.12.19 08:57sell1411.331.31190.00001.3099
2802006.12.19 10:00sell1422.631.31540.00001.3134
2812006.12.19 14:31t/p1422.631.31340.00001.3134526.007475.38
2822006.12.19 14:31close1411.331.31330.00001.3099-186.207289.18
2832006.12.19 14:31close1400.611.31320.00001.3068-265.837023.35
2842006.12.19 14:31close1390.281.31300.00001.3036-206.026817.33
2852006.12.19 16:42buy1430.271.31700.00001.3190
2862006.12.19 17:40close1430.271.31770.00001.319018.906836.23
2872006.12.19 17:40buy1440.271.31780.00001.3198
2882006.12.19 17:50close1440.271.31850.00001.319818.906855.13
2892006.12.19 17:50buy1450.271.31860.00001.3206
2902006.12.19 17:55close1450.271.31930.00001.320618.906874.03
2912006.12.19 17:55buy1460.271.31950.00001.3215
2922006.12.19 18:21close1460.271.32020.00001.321518.906892.93
2932006.12.19 18:21buy1470.281.32030.00001.3223
2942006.12.19 19:32close1470.281.32100.00001.322319.606912.53
2952006.12.19 20:00buy1480.281.32140.00001.3234
2962006.12.20 01:58close1480.281.32210.00001.323417.876930.40
2972006.12.20 07:53buy1490.281.32350.00001.3255
2982006.12.20 14:14buy1500.611.32030.00001.3223
2992006.12.20 16:19close1500.611.32160.00001.322379.307009.70
3002006.12.20 16:19close1490.281.32160.00001.3255-53.206956.50
3012006.12.21 16:00sell1510.281.31510.00001.3131
3022006.12.21 17:59sell1520.611.31820.00001.3162
3032006.12.21 18:26close1520.611.31700.00001.316273.207029.70
3042006.12.21 18:26close1510.281.31700.00001.3131-53.206976.50
3052006.12.21 22:00sell1530.281.31660.00001.3146
3062006.12.22 08:14sell1540.631.31970.00001.3177
3072006.12.22 15:17close1540.631.31830.00001.317788.207064.70
3082006.12.22 15:17close1530.281.31830.00001.3146-46.427018.28
3092006.12.22 18:00sell1550.281.31300.00001.3110
3102006.12.22 18:00close1550.281.31210.00001.311025.207043.48
3112006.12.22 18:00sell1560.281.31210.00001.3101
3122006.12.22 18:01close1560.281.31140.00001.310119.607063.08
3132006.12.22 18:01sell1570.281.31130.00001.3093
3142006.12.22 20:59sell1580.631.31460.00001.3126
3152006.12.22 22:58close1580.631.31330.00001.312681.907144.98
3162006.12.22 22:58close1570.281.31330.00001.3093-56.007088.98
3172006.12.27 22:00sell1590.281.31220.00001.3102
3182006.12.27 23:00close1590.281.31140.00001.310222.407111.38
3192006.12.29 19:00buy1600.281.31900.00001.3210
3202006.12.29 20:19close1600.281.31970.00001.321019.607130.98
3212007.01.02 15:00buy1610.291.32880.00001.3308
3222007.01.03 10:33buy1620.631.32570.00001.3277
3232007.01.03 11:23buy1631.371.32260.00001.3246
3242007.01.03 14:14close1631.371.32450.00001.3246260.307391.28
3252007.01.03 14:14close1620.631.32450.00001.3277-75.607315.68
3262007.01.03 14:14close1610.291.32450.00001.3308-126.497189.19
3272007.01.03 17:00sell1640.291.31930.00001.3173
3282007.01.03 17:08close1640.291.31860.00001.317320.307209.49
3292007.01.03 17:08sell1650.291.31850.00001.3165
3302007.01.03 17:12close1650.291.31780.00001.316520.307229.79
3312007.01.03 17:12sell1660.291.31770.00001.3157
3322007.01.03 17:24close1660.291.31700.00001.315720.307250.09
3332007.01.03 17:24sell1670.291.31660.00001.3146
3342007.01.03 18:23close1670.291.31590.00001.314620.307270.39
3352007.01.03 18:23sell1680.291.31550.00001.3135
3362007.01.03 20:00close1680.291.31480.00001.313520.307290.69
3372007.01.03 20:00sell1690.291.31470.00001.3127
3382007.01.04 08:45sell1700.651.31790.00001.3159
3392007.01.04 09:02close1700.651.31670.00001.315978.007368.69
3402007.01.04 09:02close1690.291.31670.00001.3127-54.347314.35
3412007.01.05 14:29sell1710.291.30790.00001.3059
3422007.01.05 14:29close1710.291.30720.00001.305920.307334.65
3432007.01.05 14:29sell1720.291.30720.00001.3052
3442007.01.05 14:29close1720.291.30620.00001.305229.007363.65
3452007.01.05 14:29sell1730.291.30630.00001.3043
3462007.01.05 14:29close1730.291.30480.00001.304343.507407.15
3472007.01.05 14:29sell1740.301.30500.00001.3030
3482007.01.05 14:30close1740.301.30430.00001.303021.007428.15
3492007.01.05 14:30sell1750.301.30400.00001.3020
3502007.01.05 14:30close1750.301.30330.00001.302021.007449.15
3512007.01.05 14:30sell1760.301.30320.00001.3012
3522007.01.05 14:30close1760.301.30250.00001.301221.007470.15
3532007.01.05 14:30sell1770.301.30240.00001.3004
3542007.01.05 14:30close1770.301.30150.00001.300427.007497.15
3552007.01.05 14:30sell1780.301.30150.00001.2995
3562007.01.05 14:32close1780.301.30080.00001.299521.007518.15
3572007.01.05 14:32sell1790.301.30050.00001.2985
3582007.01.05 14:45close1790.301.29980.00001.298521.007539.15
3592007.01.05 14:45sell1800.301.29970.00001.2977
3602007.01.05 17:03close1800.301.29900.00001.297721.007560.15
3612007.01.05 17:03sell1810.301.29890.00001.2969
3622007.01.05 17:07close1810.301.29820.00001.296921.007581.15
3632007.01.05 17:07sell1820.301.29810.00001.2961
3642007.01.05 18:23sell1830.681.30120.00001.2992
3652007.01.05 18:35close1830.681.30000.00001.299281.607662.75
3662007.01.05 18:35close1820.301.30000.00001.2961-57.007605.75
3672007.01.05 20:00sell1840.301.30040.00001.2984
3682007.01.08 01:14close1840.301.29980.00001.298419.267625.02
3692007.01.08 14:00sell1850.311.30140.00001.2994
3702007.01.08 14:11close1850.311.30070.00001.299421.707646.72
3712007.01.08 14:12sell1860.311.30060.00001.2986
3722007.01.08 14:25close1860.311.29990.00001.298621.707668.42
3732007.01.08 14:25sell1870.311.29980.00001.2978
3742007.01.08 14:37close1870.311.29910.00001.297821.707690.12
3752007.01.08 14:37sell1880.311.29900.00001.2970
3762007.01.08 14:58close1880.311.29830.00001.297021.707711.82
3772007.01.08 14:58sell1890.311.29820.00001.2962
3782007.01.08 14:58close1890.311.29750.00001.296221.707733.52
3792007.01.08 14:58sell1900.311.29740.00001.2954
3802007.01.08 15:25sell1910.701.30050.00001.2985
3812007.01.09 00:54sell1921.461.30370.00001.3017
3822007.01.09 13:00close1921.461.30180.00001.3017277.408010.92
3832007.01.09 13:00close1910.701.30180.00001.2985-88.057922.87
3842007.01.09 13:00close1900.311.30180.00001.2954-135.097787.77
3852007.01.09 15:10sell1930.311.30090.00001.2989
3862007.01.09 15:20close1930.311.30020.00001.298921.707809.47
3872007.01.09 15:20sell1940.311.30010.00001.2981
3882007.01.09 16:36close1940.311.29930.00001.298124.807834.27
3892007.01.09 21:12sell1950.311.30010.00001.2981
3902007.01.09 23:41close1950.311.29940.00001.298121.707855.97
3912007.01.09 23:41sell1960.311.29910.00001.2971
3922007.01.10 01:10close1960.311.29850.00001.297119.917875.88
3932007.01.10 15:00sell1970.321.29740.00001.2954
3942007.01.10 15:44close1970.321.29660.00001.295425.607901.48
3952007.01.10 15:45sell1980.321.29630.00001.2943
3962007.01.10 16:09close1980.321.29560.00001.294322.407923.88
3972007.01.10 20:00sell1990.321.29380.00001.2918
3982007.01.11 08:57sell2000.701.29690.00001.2949
3992007.01.11 09:23close2000.701.29570.00001.294984.008007.88
4002007.01.11 09:23close1990.321.29570.00001.2918-56.767951.12
4012007.01.11 15:00sell2010.321.29350.00001.2915
4022007.01.11 15:15close2010.321.29270.00001.291525.607976.72
4032007.01.11 15:15sell2020.321.29260.00001.2906
4042007.01.11 15:20close2020.321.29190.00001.290622.407999.12
4052007.01.11 15:20sell2030.321.29160.00001.2896
4062007.01.11 16:05close2030.321.29090.00001.289622.408021.52
4072007.01.11 16:05sell2040.321.29080.00001.2888
4082007.01.11 16:11close2040.321.29010.00001.288822.408043.92
4092007.01.11 16:11sell2050.321.29000.00001.2880
4102007.01.11 16:30close2050.321.28920.00001.288025.608069.52
4112007.01.11 16:30sell2060.321.28930.00001.2873
4122007.01.11 20:23close2060.321.28860.00001.287322.408091.92
4132007.01.11 20:23sell2070.321.28850.00001.2865
4142007.01.12 02:03close2070.321.28790.00001.286520.558112.47
4152007.01.12 14:00sell2080.321.28890.00001.2869
4162007.01.12 14:30close2080.321.28820.00001.286922.408134.87
4172007.01.12 14:30sell2090.331.28790.00001.2859
4182007.01.12 14:30close2090.331.28710.00001.285926.408161.27
4192007.01.12 14:30sell2100.331.28670.00001.2847
4202007.01.12 14:57sell2110.721.28980.00001.2878
4212007.01.12 15:37sell2121.571.29310.00001.2911
4222007.01.12 20:08close2121.571.29130.00001.2911282.608443.87
4232007.01.12 20:08close2110.721.29130.00001.2878-108.008335.87
4242007.01.12 20:08close2100.331.29130.00001.2847-151.808184.07
4252007.01.15 14:00buy2130.331.29420.00001.2962
4262007.01.16 06:49close2130.331.29490.00001.296221.068205.13
4272007.01.16 14:00buy2140.331.29650.00001.2985
4282007.01.16 15:26buy2150.721.29340.00001.2954
4292007.01.16 17:49sell2160.321.29190.00001.2899
4302007.01.17 14:29buy2171.571.29000.00001.2920
4312007.01.17 14:30t/p2160.321.28990.00001.289965.358270.48
4322007.01.17 14:30sell2180.311.28960.00001.2876
4332007.01.17 14:46t/p2171.571.29200.00001.2920313.998584.47
4342007.01.17 14:46close2150.721.29210.00001.2954-98.058486.42
4352007.01.17 14:46close2140.331.29200.00001.2985-150.548335.88
4362007.01.17 14:59sell2190.741.29280.00001.2908
4372007.01.17 15:06close2190.741.29150.00001.290896.208432.08
4382007.01.17 15:06close2180.311.29150.00001.2876-58.908373.18
4392007.01.17 15:14sell2200.331.29100.00001.2890
4402007.01.17 16:31sell2210.741.29410.00001.2921
4412007.01.17 20:27close2210.741.29280.00001.292196.208469.38
4422007.01.17 20:27close2200.331.29280.00001.2890-59.408409.98
4432007.01.18 15:00sell2220.341.29170.00001.2897
4442007.01.18 15:33sell2230.741.29490.00001.2929
4452007.01.18 15:54close2230.741.29340.00001.2929111.008520.98
4462007.01.18 15:54close2220.341.29340.00001.2897-57.808463.18
4472007.01.18 17:01buy2240.341.29530.00001.2973
4482007.01.18 21:02close2240.341.29600.00001.297323.808486.98
4492007.01.18 22:00buy2250.341.29630.00001.2983
4502007.01.19 02:27close2250.341.29700.00001.298321.708508.68
4512007.01.19 16:00sell2260.341.29300.00001.2910
4522007.01.19 16:01close2260.341.29230.00001.291023.808532.48
4532007.01.19 16:01sell2270.341.29220.00001.2902
4542007.01.19 16:30close2270.341.29150.00001.290223.808556.28
4552007.01.19 16:30sell2280.341.29120.00001.2892
4562007.01.19 17:03sell2290.771.29440.00001.2924
4572007.01.19 22:05buy2300.331.29670.00001.2987
4582007.01.22 08:14sell2311.621.29760.00001.2956
4592007.01.22 10:34t/p2311.621.29560.00001.2956324.018880.29
4602007.01.22 10:34close2290.771.29550.00001.2924-81.468798.83
4612007.01.22 10:34close2280.341.29540.00001.2892-141.378657.47
4622007.01.22 13:34buy2320.771.29350.00001.2955
4632007.01.22 16:55close2320.771.29470.00001.295592.408749.87
4642007.01.22 16:55close2300.331.29470.00001.2987-68.048681.83
4652007.01.22 22:00sell2330.351.29450.00001.2925
4662007.01.23 01:28close2330.351.29390.00001.292522.478704.30
4672007.01.23 15:00buy2340.351.30280.00001.3048
4682007.01.23 16:08close2340.351.30350.00001.304824.508728.80
4692007.01.23 17:00buy2350.351.30320.00001.3052
4702007.01.24 09:04buy2360.771.29990.00001.3019
4712007.01.24 10:57close2360.771.30140.00001.3019115.508844.30
4722007.01.24 10:57close2350.351.30140.00001.3052-65.168779.14
4732007.01.24 17:00sell2370.351.29630.00001.2943
4742007.01.24 17:05close2370.351.29550.00001.294328.008807.14
4752007.01.24 17:05sell2380.351.29540.00001.2934
4762007.01.25 08:44sell2390.791.29880.00001.2968
4772007.01.25 10:01close2390.791.29760.00001.296894.808901.94
4782007.01.25 10:01close2380.351.29760.00001.2934-72.588829.36
4792007.01.25 16:31sell2400.351.29750.00001.2955
4802007.01.25 17:32close2400.351.29680.00001.295524.508853.86
4812007.01.25 17:32sell2410.351.29660.00001.2946
4822007.01.25 17:35close2410.351.29590.00001.294624.508878.36
4832007.01.25 17:35sell2420.361.29580.00001.2938
4842007.01.25 20:03close2420.361.29490.00001.293832.408910.76
4852007.01.25 20:03sell2430.361.29480.00001.2928
4862007.01.25 20:12close2430.361.29400.00001.292828.808939.56
4872007.01.25 20:12sell2440.361.29390.00001.2919
4882007.01.25 20:33close2440.361.29320.00001.291925.208964.76
4892007.01.25 20:33sell2450.361.29290.00001.2909
4902007.01.25 20:39close2450.361.29220.00001.290925.208989.96
4912007.01.25 20:39sell2460.361.29210.00001.2901
4922007.01.26 09:07close2460.361.29120.00001.290133.929023.88
4932007.01.26 15:54sell2470.361.28890.00001.2869
4942007.01.26 15:59close2470.361.28810.00001.286928.809052.68
4952007.01.26 15:59sell2480.361.28800.00001.2860
4962007.01.26 16:31sell2490.811.29120.00001.2892
4972007.01.29 03:31close2490.811.29000.00001.2892100.619153.29
4982007.01.29 03:31close2480.361.29000.00001.2860-70.489082.80
4992007.01.29 18:00buy2500.361.29470.00001.2967
5002007.01.29 18:00close2500.361.29540.00001.296725.209108.00
5012007.01.29 18:00buy2510.361.29550.00001.2975
5022007.01.29 18:01close2510.361.29620.00001.297525.209133.20
5032007.01.29 18:01buy2520.371.29650.00001.2985
5042007.01.30 13:50close2520.371.29720.00001.298523.619156.82
5052007.01.30 21:46buy2530.371.29640.00001.2984
5062007.01.30 23:12close2530.371.29720.00001.298429.609186.42
5072007.01.31 15:00sell2540.371.29370.00001.2917
5082007.01.31 15:45sell2550.811.29680.00001.2948
5092007.01.31 16:01close2550.811.29560.00001.294897.209283.62
5102007.01.31 16:01close2540.371.29560.00001.2917-70.309213.32
5112007.01.31 16:26buy2560.371.29950.00001.3015
5122007.01.31 16:43close2560.371.30020.00001.301525.909239.22
5132007.01.31 16:43buy2570.371.30060.00001.3026
5142007.01.31 16:44close2570.371.30140.00001.302629.609268.82
5152007.01.31 16:44buy2580.371.30150.00001.3035
5162007.01.31 20:16close2580.371.30220.00001.303525.909294.72
5172007.01.31 20:16buy2590.371.30230.00001.3043
5182007.01.31 20:17close2590.371.30300.00001.304325.909320.62
5192007.01.31 20:17buy2600.371.30310.00001.3051
5202007.02.01 15:59close2600.371.30400.00001.305126.449347.06
5212007.02.01 16:00buy2610.371.30430.00001.3063
5222007.02.01 16:00close2610.371.30510.00001.306329.609376.66
5232007.02.01 16:00buy2620.381.30520.00001.3072
5242007.02.01 16:40buy2630.831.30200.00001.3040
5252007.02.02 14:29close2630.831.30330.00001.3040102.779479.44
5262007.02.02 14:29close2620.381.30330.00001.3072-74.559404.89
5272007.02.02 21:00sell2640.381.29640.00001.2944
5282007.02.05 00:00close2640.381.29570.00001.294428.209433.09
5292007.02.05 15:00sell2650.381.29320.00001.2912
5302007.02.05 15:11close2650.381.29240.00001.291230.409463.49
5312007.02.05 15:11sell2660.381.29210.00001.2901
5322007.02.05 15:19close2660.381.29140.00001.290126.609490.09
5332007.02.05 15:19sell2670.381.29130.00001.2893
5342007.02.06 10:49sell2680.831.29440.00001.2924
5352007.02.06 19:19sell2691.821.29750.00001.2955
5362007.02.07 14:00buy2700.341.29880.00001.3008
5372007.02.07 16:04sell2713.651.30070.00001.2987
5382007.02.07 16:21t/p2700.341.30080.00001.300868.009558.09
5392007.02.08 09:42t/p2713.651.29870.00001.2987776.1010334.19
5402007.02.08 09:42close2691.821.29870.00001.2955-187.7310146.45
5412007.02.08 09:42close2680.831.29860.00001.2924-334.629811.84
5422007.02.08 09:42close2670.381.29870.00001.2893-273.209538.64
5432007.02.08 14:39buy2720.381.30010.00001.3021
5442007.02.08 15:03close2720.381.30080.00001.302126.609565.24
5452007.02.08 20:00buy2730.381.30330.00001.3053
5462007.02.08 22:59close2730.381.30400.00001.305326.609591.84
5472007.02.09 14:49sell2740.381.29980.00001.2978
5482007.02.09 15:04close2740.381.29910.00001.297826.609618.44
5492007.02.09 15:19sell2750.381.29960.00001.2976
5502007.02.09 15:25close2750.381.29890.00001.297626.609645.04
5512007.02.09 15:25sell2760.391.29850.00001.2965
5522007.02.12 00:00sell2770.861.30180.00001.2998
5532007.02.12 09:32close2770.861.30050.00001.2998111.809756.84
5542007.02.12 09:32close2760.391.30050.00001.2965-76.369680.48
5552007.02.12 15:00sell2780.391.29530.00001.2933
5562007.02.13 08:13sell2790.861.29860.00001.2966
5572007.02.13 14:00buy2800.371.30170.00001.3037
5582007.02.13 14:01sell2811.821.30190.00001.2999
5592007.02.13 14:39t/p2800.371.30370.00001.303774.009754.48
5602007.02.13 14:39buy2820.341.30410.00001.3061
5612007.02.13 16:42buy2830.861.30090.00001.3029
5622007.02.13 20:53t/p2830.861.30290.00001.3029172.009926.48
5632007.02.13 20:53close2820.341.30300.00001.3061-37.409889.08
5642007.02.13 22:00buy2840.351.30370.00001.3057
5652007.02.14 05:38sell2853.761.30520.00001.3032
5662007.02.14 05:44t/p2853.761.30320.00001.3032752.0010641.08
5672007.02.14 05:44close2811.821.30310.00001.2999-210.7210430.37
5682007.02.14 05:44close2790.861.30320.00001.2966-391.9810038.39
5692007.02.14 05:44close2780.391.30340.00001.2933-312.629725.77
5702007.02.14 08:08close2840.351.30460.00001.305729.349755.11
5712007.02.14 14:35buy2860.391.30950.00001.3115
5722007.02.14 14:54close2860.391.31020.00001.311527.309782.41
5732007.02.14 14:54buy2870.391.31030.00001.3123
5742007.02.14 16:00close2870.391.31110.00001.312331.209813.61
5752007.02.14 16:00buy2880.391.31120.00001.3132
5762007.02.14 16:01close2880.391.31190.00001.313227.309840.91
5772007.02.14 16:01buy2890.391.31200.00001.3140
5782007.02.14 16:02close2890.391.31270.00001.314027.309868.21
5792007.02.14 16:02buy2900.391.31300.00001.3150
5802007.02.14 16:06close2900.391.31370.00001.315027.309895.51
5812007.02.14 16:06buy2910.401.31400.00001.3160
5822007.02.14 16:20close2910.401.31470.00001.316028.009923.51
5832007.02.14 16:20buy2920.401.31500.00001.3170
5842007.02.14 17:37buy2930.881.31180.00001.3138
5852007.02.14 23:00close2930.881.31300.00001.3138105.6010029.11
5862007.02.14 23:00close2920.401.31300.00001.3170-80.009949.11
5872007.02.15 14:45buy2940.401.31370.00001.3157
5882007.02.15 14:59close2940.401.31460.00001.315736.009985.11
5892007.02.15 14:59buy2950.401.31460.00001.3166
5902007.02.15 15:00close2950.401.31540.00001.316632.0010017.11
5912007.02.15 16:00buy2960.401.31570.00001.3177
5922007.02.15 19:07buy2970.901.31260.00001.3146
5932007.02.15 20:44close2970.901.31380.00001.3146108.0010125.11
5942007.02.15 20:44close2960.401.31380.00001.3177-76.0010049.11
5952007.02.15 22:00buy2980.401.31430.00001.3163
5962007.02.16 12:04buy2990.901.31120.00001.3132
5972007.02.16 12:51close2990.901.31240.00001.3132108.0010157.11
5982007.02.16 12:51close2980.401.31240.00001.3163-78.4710078.64
5992007.02.16 15:00sell3000.401.31060.00001.3086
6002007.02.16 15:12close3000.401.30980.00001.308632.0010110.64
6012007.02.16 15:12sell3010.401.30970.00001.3077
6022007.02.16 17:10sell3020.901.31290.00001.3109
6032007.02.16 20:05buy3030.401.31370.00001.3157
6042007.02.19 04:05t/p3030.401.31570.00001.315777.5310188.17
6052007.02.20 02:27sell3041.981.31610.00001.3141
6062007.02.20 09:10close3041.981.31430.00001.3141356.3910544.56
6072007.02.20 09:10close3020.901.31430.00001.3109-118.4210426.14
6082007.02.20 09:10close3010.401.31430.00001.3077-180.6310245.51
6092007.02.20 16:00sell3050.411.31350.00001.3115
6102007.02.21 12:17close3050.411.31280.00001.311530.4310275.94
6112007.02.21 21:47sell3060.411.31360.00001.3116
6122007.02.22 03:38close3060.411.31280.00001.311637.9810313.92
6132007.02.23 22:00buy3070.411.31650.00001.3185
6142007.02.26 00:00close3070.411.31760.00001.318542.5710356.48
6152007.02.26 15:00buy3080.411.31660.00001.3186
6162007.02.26 15:41close3080.411.31730.00001.318628.7010385.18
6172007.02.26 15:41buy3090.421.31740.00001.3194
6182007.02.26 20:47close3090.421.31810.00001.319429.4010414.58
6192007.02.26 22:00buy3100.421.31840.00001.3204
6202007.02.26 23:50close3100.421.31910.00001.320429.4010443.98
6212007.02.27 07:05buy3110.421.31820.00001.3202
6222007.02.27 09:12close3110.421.31890.00001.320229.4010473.38
6232007.02.27 15:00buy3120.421.32400.00001.3260
6242007.02.27 15:45close3120.421.32470.00001.326029.4010502.78
6252007.02.27 15:45buy3130.421.32480.00001.3268
6262007.02.27 18:11close3130.421.32560.00001.326833.6010536.38
6272007.02.28 14:31buy3140.421.32130.00001.3233
6282007.02.28 14:38close3140.421.32200.00001.323329.4010565.78
6292007.02.28 14:38buy3150.421.32210.00001.3241
6302007.02.28 16:31buy3160.951.31900.00001.3210
6312007.02.28 16:51close3160.951.32020.00001.3210114.0010679.78
6322007.02.28 16:51close3150.421.32020.00001.3241-79.8010599.98
6332007.02.28 20:00buy3170.421.32260.00001.3246
6342007.02.28 22:05close3170.421.32330.00001.324629.4010629.38
6352007.02.28 22:05buy3180.431.32360.00001.3256
6362007.03.01 08:23buy3190.951.32050.00001.3225
6372007.03.01 08:56close3190.951.32190.00001.3225133.0010762.38
6382007.03.01 08:56close3180.431.32190.00001.3256-81.0710681.32
6392007.03.01 15:10sell3200.431.32120.00001.3192
6402007.03.01 15:59close3200.431.32040.00001.319234.4010715.72
6412007.03.01 15:59sell3210.431.32040.00001.3184
6422007.03.01 16:00close3210.431.31970.00001.318430.1010745.82
6432007.03.01 16:00sell3220.431.31960.00001.3176
6442007.03.01 16:01close3220.431.31890.00001.317630.1010775.92
6452007.03.01 16:01sell3230.431.31880.00001.3168
6462007.03.01 16:17close3230.431.31810.00001.316830.1010806.02
6472007.03.01 16:17sell3240.431.31780.00001.3158
6482007.03.01 16:18close3240.431.31690.00001.315838.7010844.72
6492007.03.01 16:18sell3250.431.31680.00001.3148
6502007.03.01 16:56close3250.431.31610.00001.314830.1010874.82
6512007.03.01 16:56sell3260.431.31600.00001.3140
6522007.03.01 20:45sell3270.971.31910.00001.3171
6532007.03.01 22:35close3270.971.31790.00001.3171116.4010991.22
6542007.03.01 22:35close3260.431.31790.00001.3140-81.7010909.52
6552007.03.05 10:00sell3280.441.31410.00001.3121
6562007.03.05 10:26close3280.441.31330.00001.312135.2010944.72
6572007.03.05 10:26sell3290.441.31320.00001.3112
6582007.03.05 12:05close3290.441.31250.00001.311230.8010975.52
6592007.03.05 13:00sell3300.441.31190.00001.3099
6602007.03.05 13:06close3300.441.31120.00001.309930.8011006.32
6612007.03.05 13:06sell3310.441.31110.00001.3091
6622007.03.05 13:33close3310.441.31040.00001.309130.8011037.12
6632007.03.05 13:33sell3320.441.31030.00001.3083
6642007.03.05 13:41close3320.441.30960.00001.308330.8011067.92
6652007.03.05 13:41sell3330.441.30950.00001.3075
6662007.03.05 13:45close3330.441.30880.00001.307530.8011098.72
6672007.03.05 13:45sell3340.441.30870.00001.3067
6682007.03.05 15:11close3340.441.30790.00001.306735.2011133.92
6692007.03.05 15:11sell3350.451.30780.00001.3058
6702007.03.05 17:02sell3360.991.31100.00001.3090
6712007.03.05 18:48close3360.991.30970.00001.3090128.7011262.62
6722007.03.05 18:48close3350.451.30970.00001.3058-85.5011177.12
6732007.03.06 15:00sell3370.451.31020.00001.3082
6742007.03.06 15:31close3370.451.30950.00001.308231.5011208.62
6752007.03.06 15:31sell3380.451.30940.00001.3074
6762007.03.06 22:19sell3390.991.31250.00001.3105
6772007.03.07 09:09close3390.991.31130.00001.3105122.9711331.58
6782007.03.07 09:09close3380.451.31130.00001.3074-83.6011247.98
6792007.03.08 23:18sell3400.451.31270.00001.3107
6802007.03.09 06:07sell3410.991.31580.00001.3138
6812007.03.09 09:22close3410.991.31460.00001.3138118.8011366.78
6822007.03.09 09:22close3400.451.31460.00001.3107-83.6011283.17
6832007.03.12 16:00buy3420.451.31680.00001.3188
6842007.03.12 17:45close3420.451.31750.00001.318831.5011314.67
6852007.03.12 22:00buy3430.451.31900.00001.3210
6862007.03.13 11:43buy3441.011.31580.00001.3178
6872007.03.13 13:00close3441.011.31700.00001.3178121.2011435.87
6882007.03.13 13:00close3430.451.31700.00001.3210-92.7811343.10
6892007.03.13 21:00buy3450.451.32110.00001.3231
6902007.03.13 21:13close3450.451.32180.00001.323131.5011374.60
6912007.03.13 21:13buy3460.451.32190.00001.3239
6922007.03.14 02:41buy3471.011.31880.00001.3208
6932007.03.14 07:20close3471.011.32000.00001.3208121.2011495.80
6942007.03.14 07:20close3460.451.32000.00001.3239-88.2811407.52
6952007.03.14 21:00buy3480.461.32260.00001.3246
6962007.03.15 12:18buy3491.011.31950.00001.3215
6972007.03.15 12:32close3491.011.32080.00001.3215131.3011538.82
6982007.03.15 12:32close3480.461.32080.00001.3246-91.3211447.49
6992007.03.15 16:00buy3500.461.32190.00001.3239
7002007.03.15 16:01close3500.461.32260.00001.323932.2011479.69
7012007.03.15 16:01buy3510.461.32290.00001.3249
7022007.03.15 16:20close3510.461.32370.00001.324936.8011516.49
7032007.03.15 16:20buy3520.461.32410.00001.3261
7042007.03.15 18:18close3520.461.32480.00001.326132.2011548.69
7052007.03.16 01:00buy3530.461.32390.00001.3259
7062007.03.16 02:09close3530.461.32460.00001.325932.2011580.89
7072007.03.16 08:00buy3540.461.32930.00001.3313
7082007.03.16 09:58close3540.461.33000.00001.331332.2011613.09
7092007.03.16 09:58buy3550.461.33010.00001.3321
7102007.03.16 10:36close3550.461.33080.00001.332132.2011645.29
7112007.03.16 10:36buy3560.471.33090.00001.3329
7122007.03.16 11:24close3560.471.33160.00001.332932.9011678.19
7132007.03.16 16:00buy3570.471.33300.00001.3350
7142007.03.16 22:59close at stop3570.471.33110.00001.3350-89.3011588.89