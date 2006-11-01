|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.01 - 2007.03.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=true; SuperCellnumber="increase progression to 275%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=true; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.25; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=250; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=34; CCI_Peroid=55; cci_buy=40; cci_sell=-40; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=31; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=31; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|3383
|Ticks modelled
|413312
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|6588.89
|Gross profit
|14801.18
|Gross loss
|-8212.29
|Profit factor
|1.80
|Expected payoff
|18.46
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|915.31 (8.60%)
|Relative drawdown
|8.80% (658.05)
|Total trades
|357
|Short positions (won %)
|189 (74.60%)
|Long positions (won %)
|168 (80.36%)
|Profit trades (% of total)
|276 (77.31%)
|Loss trades (% of total)
|81 (22.69%)
|Largest
|profit trade
|776.10
|loss trade
|-391.98
|Average
|profit trade
|53.63
|loss trade
|-101.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (348.40)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-915.31)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|929.30 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-915.31 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.01 01:28
|buy
|1
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|2
|2006.11.01 17:02
|close
|1
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2787
|16.00
|5016.00
|3
|2006.11.01 18:00
|buy
|2
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|4
|2006.11.01 18:01
|close
|2
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2787
|14.00
|5030.00
|5
|2006.11.01 18:01
|buy
|3
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2796
|6
|2006.11.02 02:54
|buy
|4
|0.45
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|7
|2006.11.02 08:04
|close
|4
|0.45
|1.2758
|0.0000
|1.2765
|58.50
|5088.50
|8
|2006.11.02 08:04
|close
|3
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2796
|-39.71
|5048.79
|9
|2006.11.02 15:00
|buy
|5
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|10
|2006.11.02 15:32
|close
|5
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2789
|16.00
|5064.79
|11
|2006.11.02 15:32
|buy
|6
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|12
|2006.11.03 14:30
|close
|6
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2801
|12.76
|5077.56
|13
|2006.11.08 02:56
|buy
|7
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|14
|2006.11.08 09:58
|close
|7
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2799
|14.00
|5091.56
|15
|2006.11.08 14:00
|buy
|8
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|16
|2006.11.08 15:15
|buy
|9
|0.45
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|17
|2006.11.08 16:12
|close
|9
|0.45
|1.2762
|0.0000
|1.2770
|54.00
|5145.56
|18
|2006.11.08 16:12
|close
|8
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2802
|-40.00
|5105.56
|19
|2006.11.09 14:00
|buy
|10
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2812
|20
|2006.11.09 14:48
|buy
|11
|0.45
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|21
|2006.11.09 15:05
|close
|11
|0.45
|1.2772
|0.0000
|1.2780
|54.00
|5159.56
|22
|2006.11.09 15:05
|close
|10
|0.20
|1.2772
|0.0000
|1.2812
|-40.00
|5119.56
|23
|2006.11.09 20:00
|buy
|12
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|24
|2006.11.10 03:01
|close
|12
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2858
|14.76
|5134.32
|25
|2006.11.14 14:00
|sell
|13
|0.21
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|26
|2006.11.14 14:34
|sell
|14
|0.45
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|27
|2006.11.14 15:41
|close
|14
|0.45
|1.2843
|0.0000
|1.2837
|63.00
|5197.32
|28
|2006.11.14 15:41
|close
|13
|0.21
|1.2843
|0.0000
|1.2804
|-39.90
|5157.42
|29
|2006.11.14 20:00
|sell
|15
|0.21
|1.2817
|0.0000
|1.2797
|30
|2006.11.14 22:14
|close
|15
|0.21
|1.2810
|0.0000
|1.2797
|14.70
|5172.12
|31
|2006.11.15 21:00
|buy
|16
|0.21
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|32
|2006.11.15 23:08
|close
|16
|0.21
|1.2830
|0.0000
|1.2843
|14.70
|5186.82
|33
|2006.11.16 20:00
|sell
|17
|0.21
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|34
|2006.11.17 05:07
|close
|17
|0.21
|1.2782
|0.0000
|1.2768
|13.48
|5200.31
|35
|2006.11.17 15:00
|sell
|18
|0.21
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|36
|2006.11.17 15:57
|sell
|19
|0.47
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|37
|2006.11.17 16:18
|sell
|20
|1.01
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|38
|2006.11.17 17:45
|close
|20
|1.01
|1.2821
|0.0000
|1.2819
|181.80
|5382.11
|39
|2006.11.17 17:45
|close
|19
|0.47
|1.2821
|0.0000
|1.2788
|-61.10
|5321.01
|40
|2006.11.17 17:45
|close
|18
|0.21
|1.2821
|0.0000
|1.2757
|-92.40
|5228.61
|41
|2006.11.17 20:00
|buy
|21
|0.21
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|42
|2006.11.20 03:22
|close
|21
|0.21
|1.2838
|0.0000
|1.2851
|13.40
|5242.01
|43
|2006.11.21 21:00
|buy
|22
|0.21
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|44
|2006.11.22 02:53
|close
|22
|0.21
|1.2852
|0.0000
|1.2865
|13.40
|5255.41
|45
|2006.11.22 15:00
|buy
|23
|0.21
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|46
|2006.11.22 16:03
|close
|23
|0.21
|1.2930
|0.0000
|1.2942
|16.80
|5272.21
|47
|2006.11.22 16:04
|buy
|24
|0.21
|1.2931
|0.0000
|1.2951
|48
|2006.11.22 16:08
|close
|24
|0.21
|1.2938
|0.0000
|1.2951
|14.70
|5286.91
|49
|2006.11.22 16:08
|buy
|25
|0.21
|1.2939
|0.0000
|1.2959
|50
|2006.11.22 16:24
|close
|25
|0.21
|1.2946
|0.0000
|1.2959
|14.70
|5301.61
|51
|2006.11.22 16:25
|buy
|26
|0.21
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|52
|2006.11.22 16:26
|close
|26
|0.21
|1.2954
|0.0000
|1.2967
|14.70
|5316.31
|53
|2006.11.22 16:26
|buy
|27
|0.21
|1.2955
|0.0000
|1.2975
|54
|2006.11.22 18:33
|buy
|28
|0.47
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|55
|2006.11.22 20:17
|close
|28
|0.47
|1.2936
|0.0000
|1.2944
|56.40
|5372.71
|56
|2006.11.22 20:17
|close
|27
|0.21
|1.2936
|0.0000
|1.2975
|-39.90
|5332.81
|57
|2006.11.22 20:18
|buy
|29
|0.21
|1.2939
|0.0000
|1.2959
|58
|2006.11.22 22:33
|close
|29
|0.21
|1.2946
|0.0000
|1.2959
|14.70
|5347.51
|59
|2006.11.22 22:33
|buy
|30
|0.21
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|60
|2006.11.23 10:08
|close
|30
|0.21
|1.2956
|0.0000
|1.2967
|15.01
|5362.52
|61
|2006.11.23 22:54
|buy
|31
|0.21
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|62
|2006.11.23 23:10
|close
|31
|0.21
|1.2954
|0.0000
|1.2967
|14.70
|5377.22
|63
|2006.11.24 15:40
|buy
|32
|0.22
|1.3089
|0.0000
|1.3109
|64
|2006.11.24 16:18
|close
|32
|0.22
|1.3096
|0.0000
|1.3109
|15.40
|5392.62
|65
|2006.11.24 20:00
|buy
|33
|0.22
|1.3097
|0.0000
|1.3117
|66
|2006.11.27 00:00
|t/p
|33
|0.22
|1.3117
|0.0000
|1.3117
|42.64
|5435.26
|67
|2006.11.27 00:00
|buy
|34
|0.22
|1.3155
|0.0000
|1.3175
|68
|2006.11.27 06:24
|buy
|35
|0.47
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|69
|2006.11.27 08:06
|close
|35
|0.47
|1.3137
|0.0000
|1.3143
|65.80
|5501.06
|70
|2006.11.27 08:06
|close
|34
|0.22
|1.3137
|0.0000
|1.3175
|-39.60
|5461.46
|71
|2006.11.27 12:00
|buy
|36
|0.22
|1.3127
|0.0000
|1.3147
|72
|2006.11.27 16:26
|close
|36
|0.22
|1.3134
|0.0000
|1.3147
|15.40
|5476.86
|73
|2006.11.27 18:00
|buy
|37
|0.22
|1.3119
|0.0000
|1.3139
|74
|2006.11.27 18:36
|close
|37
|0.22
|1.3126
|0.0000
|1.3139
|15.40
|5492.26
|75
|2006.11.27 18:36
|buy
|38
|0.22
|1.3127
|0.0000
|1.3147
|76
|2006.11.27 20:12
|close
|38
|0.22
|1.3134
|0.0000
|1.3147
|15.40
|5507.66
|77
|2006.11.27 21:00
|buy
|39
|0.22
|1.3130
|0.0000
|1.3150
|78
|2006.11.28 00:44
|close
|39
|0.22
|1.3137
|0.0000
|1.3150
|14.04
|5521.70
|79
|2006.11.28 15:00
|buy
|40
|0.22
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|80
|2006.11.28 15:36
|close
|40
|0.22
|1.3175
|0.0000
|1.3187
|17.60
|5539.30
|81
|2006.11.28 15:36
|buy
|41
|0.22
|1.3176
|0.0000
|1.3196
|82
|2006.11.28 16:04
|buy
|42
|0.50
|1.3144
|0.0000
|1.3164
|83
|2006.11.28 16:11
|close
|42
|0.50
|1.3156
|0.0000
|1.3164
|60.00
|5599.30
|84
|2006.11.28 16:11
|close
|41
|0.22
|1.3156
|0.0000
|1.3196
|-44.00
|5555.30
|85
|2006.11.28 17:00
|buy
|43
|0.22
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|86
|2006.11.28 17:47
|close
|43
|0.22
|1.3159
|0.0000
|1.3172
|15.40
|5570.70
|87
|2006.11.28 17:47
|buy
|44
|0.22
|1.3160
|0.0000
|1.3180
|88
|2006.11.28 19:06
|close
|44
|0.22
|1.3168
|0.0000
|1.3180
|17.60
|5588.30
|89
|2006.11.28 20:00
|buy
|45
|0.22
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|90
|2006.11.28 20:30
|close
|45
|0.22
|1.3186
|0.0000
|1.3199
|15.40
|5603.70
|91
|2006.11.28 20:30
|buy
|46
|0.22
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|92
|2006.11.28 20:46
|close
|46
|0.22
|1.3194
|0.0000
|1.3207
|15.40
|5619.10
|93
|2006.11.28 20:46
|buy
|47
|0.22
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|94
|2006.11.28 21:41
|close
|47
|0.22
|1.3202
|0.0000
|1.3215
|15.40
|5634.50
|95
|2006.11.28 22:00
|buy
|48
|0.23
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|96
|2006.11.28 22:02
|close
|48
|0.23
|1.3204
|0.0000
|1.3217
|16.10
|5650.60
|97
|2006.11.28 22:02
|buy
|49
|0.23
|1.3207
|0.0000
|1.3227
|98
|2006.11.29 00:53
|close
|49
|0.23
|1.3216
|0.0000
|1.3227
|19.28
|5669.88
|99
|2006.11.29 01:00
|buy
|50
|0.23
|1.3204
|0.0000
|1.3224
|100
|2006.11.29 01:24
|close
|50
|0.23
|1.3211
|0.0000
|1.3224
|16.10
|5685.98
|101
|2006.11.29 01:24
|buy
|51
|0.23
|1.3212
|0.0000
|1.3232
|102
|2006.11.29 08:46
|buy
|52
|0.50
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|103
|2006.11.29 13:12
|buy
|53
|1.06
|1.3148
|0.0000
|1.3168
|104
|2006.11.29 14:34
|close
|53
|1.06
|1.3166
|0.0000
|1.3168
|190.81
|5876.79
|105
|2006.11.29 14:34
|close
|52
|0.50
|1.3166
|0.0000
|1.3199
|-65.00
|5811.79
|106
|2006.11.29 14:34
|close
|51
|0.23
|1.3166
|0.0000
|1.3232
|-105.80
|5705.99
|107
|2006.11.30 14:00
|buy
|54
|0.23
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|108
|2006.11.30 14:30
|close
|54
|0.23
|1.3211
|0.0000
|1.3222
|20.70
|5726.69
|109
|2006.11.30 14:30
|buy
|55
|0.23
|1.3216
|0.0000
|1.3236
|110
|2006.11.30 16:04
|close
|55
|0.23
|1.3227
|0.0000
|1.3236
|25.30
|5751.99
|111
|2006.11.30 16:04
|buy
|56
|0.23
|1.3227
|0.0000
|1.3247
|112
|2006.11.30 16:08
|close
|56
|0.23
|1.3236
|0.0000
|1.3247
|20.70
|5772.69
|113
|2006.11.30 16:08
|buy
|57
|0.23
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|114
|2006.11.30 16:16
|close
|57
|0.23
|1.3244
|0.0000
|1.3257
|16.10
|5788.79
|115
|2006.11.30 16:16
|buy
|58
|0.23
|1.3245
|0.0000
|1.3265
|116
|2006.11.30 16:51
|close
|58
|0.23
|1.3252
|0.0000
|1.3265
|16.10
|5804.89
|117
|2006.11.30 16:51
|buy
|59
|0.23
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|118
|2006.11.30 16:59
|close
|59
|0.23
|1.3260
|0.0000
|1.3273
|16.10
|5820.99
|119
|2006.11.30 16:59
|buy
|60
|0.23
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|120
|2006.11.30 17:15
|close
|60
|0.23
|1.3267
|0.0000
|1.3280
|16.10
|5837.09
|121
|2006.11.30 17:15
|buy
|61
|0.23
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|122
|2006.11.30 22:14
|buy
|62
|0.52
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|123
|2006.12.01 00:54
|close
|62
|0.52
|1.3250
|0.0000
|1.3257
|64.39
|5901.48
|124
|2006.12.01 00:54
|close
|61
|0.23
|1.3250
|0.0000
|1.3288
|-42.82
|5858.66
|125
|2006.12.01 15:00
|buy
|63
|0.23
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|126
|2006.12.01 15:14
|close
|63
|0.23
|1.3259
|0.0000
|1.3272
|16.10
|5874.76
|127
|2006.12.01 15:14
|buy
|64
|0.23
|1.3263
|0.0000
|1.3283
|128
|2006.12.01 15:20
|close
|64
|0.23
|1.3271
|0.0000
|1.3283
|18.40
|5893.16
|129
|2006.12.01 15:20
|buy
|65
|0.24
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|130
|2006.12.01 15:21
|close
|65
|0.24
|1.3279
|0.0000
|1.3292
|16.80
|5909.96
|131
|2006.12.01 15:21
|buy
|66
|0.24
|1.3280
|0.0000
|1.3300
|132
|2006.12.01 16:00
|close
|66
|0.24
|1.3287
|0.0000
|1.3300
|16.80
|5926.76
|133
|2006.12.01 17:00
|buy
|67
|0.24
|1.3337
|0.0000
|1.3357
|134
|2006.12.04 00:00
|t/p
|67
|0.24
|1.3357
|0.0000
|1.3357
|46.52
|5973.28
|135
|2006.12.04 00:00
|buy
|68
|0.24
|1.3361
|0.0000
|1.3381
|136
|2006.12.04 02:17
|buy
|69
|0.54
|1.3329
|0.0000
|1.3349
|137
|2006.12.04 09:07
|buy
|70
|1.17
|1.3297
|0.0000
|1.3317
|138
|2006.12.04 11:50
|close
|70
|1.17
|1.3315
|0.0000
|1.3317
|210.60
|6183.88
|139
|2006.12.04 11:50
|close
|69
|0.54
|1.3315
|0.0000
|1.3349
|-75.60
|6108.28
|140
|2006.12.04 11:50
|close
|68
|0.24
|1.3315
|0.0000
|1.3381
|-110.40
|5997.88
|141
|2006.12.04 15:00
|buy
|71
|0.24
|1.3299
|0.0000
|1.3319
|142
|2006.12.04 15:06
|close
|71
|0.24
|1.3306
|0.0000
|1.3319
|16.80
|6014.68
|143
|2006.12.04 15:06
|buy
|72
|0.24
|1.3307
|0.0000
|1.3327
|144
|2006.12.04 16:43
|close
|72
|0.24
|1.3314
|0.0000
|1.3327
|16.80
|6031.48
|145
|2006.12.04 16:43
|buy
|73
|0.24
|1.3315
|0.0000
|1.3335
|146
|2006.12.04 16:46
|close
|73
|0.24
|1.3322
|0.0000
|1.3335
|16.80
|6048.28
|147
|2006.12.04 16:46
|buy
|74
|0.24
|1.3323
|0.0000
|1.3343
|148
|2006.12.04 17:05
|close
|74
|0.24
|1.3330
|0.0000
|1.3343
|16.80
|6065.08
|149
|2006.12.04 17:05
|buy
|75
|0.24
|1.3331
|0.0000
|1.3351
|150
|2006.12.04 22:48
|close
|75
|0.24
|1.3338
|0.0000
|1.3351
|16.80
|6081.88
|151
|2006.12.04 22:48
|buy
|76
|0.24
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|152
|2006.12.05 10:28
|buy
|77
|0.54
|1.3308
|0.0000
|1.3328
|153
|2006.12.05 11:33
|close
|77
|0.54
|1.3320
|0.0000
|1.3328
|64.80
|6146.68
|154
|2006.12.05 11:33
|close
|76
|0.24
|1.3320
|0.0000
|1.3359
|-47.08
|6099.60
|155
|2006.12.05 14:00
|buy
|78
|0.24
|1.3327
|0.0000
|1.3347
|156
|2006.12.05 14:10
|close
|78
|0.24
|1.3334
|0.0000
|1.3347
|16.80
|6116.40
|157
|2006.12.05 14:10
|buy
|79
|0.24
|1.3337
|0.0000
|1.3357
|158
|2006.12.05 14:29
|close
|79
|0.24
|1.3344
|0.0000
|1.3357
|16.80
|6133.20
|159
|2006.12.05 14:29
|buy
|80
|0.25
|1.3346
|0.0000
|1.3366
|160
|2006.12.05 14:30
|close
|80
|0.25
|1.3354
|0.0000
|1.3366
|20.00
|6153.20
|161
|2006.12.05 14:30
|buy
|81
|0.25
|1.3358
|0.0000
|1.3378
|162
|2006.12.05 14:50
|buy
|82
|0.54
|1.3327
|0.0000
|1.3347
|163
|2006.12.05 15:51
|close
|82
|0.54
|1.3340
|0.0000
|1.3347
|70.20
|6223.40
|164
|2006.12.05 15:51
|close
|81
|0.25
|1.3340
|0.0000
|1.3378
|-45.00
|6178.40
|165
|2006.12.06 18:52
|sell
|83
|0.25
|1.3300
|0.0000
|1.3280
|166
|2006.12.06 19:40
|close
|83
|0.25
|1.3293
|0.0000
|1.3280
|17.50
|6195.90
|167
|2006.12.06 20:00
|sell
|84
|0.25
|1.3291
|0.0000
|1.3271
|168
|2006.12.06 20:28
|close
|84
|0.25
|1.3284
|0.0000
|1.3271
|17.50
|6213.40
|169
|2006.12.06 20:28
|sell
|85
|0.25
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|170
|2006.12.07 00:21
|close
|85
|0.25
|1.3278
|0.0000
|1.3263
|15.66
|6229.05
|171
|2006.12.07 14:00
|sell
|86
|0.25
|1.3295
|0.0000
|1.3275
|172
|2006.12.07 14:30
|close
|86
|0.25
|1.3288
|0.0000
|1.3275
|17.50
|6246.55
|173
|2006.12.07 14:30
|sell
|87
|0.25
|1.3287
|0.0000
|1.3267
|174
|2006.12.07 14:37
|sell
|88
|0.56
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|175
|2006.12.07 14:40
|close
|88
|0.56
|1.3306
|0.0000
|1.3298
|67.20
|6313.75
|176
|2006.12.07 14:40
|close
|87
|0.25
|1.3306
|0.0000
|1.3267
|-47.50
|6266.25
|177
|2006.12.07 15:53
|sell
|89
|0.25
|1.3297
|0.0000
|1.3277
|178
|2006.12.07 16:15
|close
|89
|0.25
|1.3290
|0.0000
|1.3277
|17.50
|6283.75
|179
|2006.12.07 21:00
|sell
|90
|0.25
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|180
|2006.12.08 08:39
|close
|90
|0.25
|1.3273
|0.0000
|1.3259
|16.05
|6299.81
|181
|2006.12.08 14:31
|sell
|91
|0.25
|1.3274
|0.0000
|1.3254
|182
|2006.12.08 14:32
|close
|91
|0.25
|1.3267
|0.0000
|1.3254
|17.50
|6317.31
|183
|2006.12.08 14:32
|sell
|92
|0.25
|1.3266
|0.0000
|1.3246
|184
|2006.12.08 14:32
|close
|92
|0.25
|1.3259
|0.0000
|1.3246
|17.50
|6334.81
|185
|2006.12.08 14:32
|sell
|93
|0.25
|1.3258
|0.0000
|1.3238
|186
|2006.12.08 14:32
|close
|93
|0.25
|1.3249
|0.0000
|1.3238
|22.50
|6357.31
|187
|2006.12.08 14:32
|sell
|94
|0.25
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|188
|2006.12.08 14:45
|sell
|95
|0.56
|1.3282
|0.0000
|1.3262
|189
|2006.12.08 14:46
|sell
|96
|1.22
|1.3314
|0.0000
|1.3294
|190
|2006.12.08 14:52
|buy
|97
|0.23
|1.3325
|0.0000
|1.3345
|191
|2006.12.08 14:53
|t/p
|97
|0.23
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|46.00
|6403.31
|192
|2006.12.08 14:53
|buy
|98
|0.21
|1.3348
|0.0000
|1.3368
|193
|2006.12.08 14:53
|sell
|99
|2.39
|1.3346
|0.0000
|1.3326
|194
|2006.12.08 16:21
|t/p
|99
|2.39
|1.3326
|0.0000
|1.3326
|478.00
|6881.31
|195
|2006.12.08 16:21
|close
|96
|1.22
|1.3326
|0.0000
|1.3294
|-146.40
|6734.91
|196
|2006.12.08 16:21
|close
|95
|0.56
|1.3326
|0.0000
|1.3262
|-246.40
|6488.51
|197
|2006.12.08 16:21
|close
|94
|0.25
|1.3327
|0.0000
|1.3228
|-197.50
|6291.01
|198
|2006.12.08 16:29
|buy
|100
|0.56
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|199
|2006.12.08 17:11
|close
|100
|0.56
|1.3327
|0.0000
|1.3336
|61.60
|6352.61
|200
|2006.12.08 17:11
|close
|98
|0.21
|1.3327
|0.0000
|1.3368
|-44.10
|6308.51
|201
|2006.12.08 20:00
|sell
|101
|0.25
|1.3205
|0.0000
|1.3185
|202
|2006.12.08 20:17
|close
|101
|0.25
|1.3198
|0.0000
|1.3185
|17.50
|6326.01
|203
|2006.12.08 20:17
|sell
|102
|0.25
|1.3197
|0.0000
|1.3177
|204
|2006.12.11 00:00
|close
|102
|0.25
|1.3184
|0.0000
|1.3177
|33.55
|6359.56
|205
|2006.12.11 00:00
|sell
|103
|0.25
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|206
|2006.12.11 01:11
|close
|103
|0.25
|1.3173
|0.0000
|1.3162
|22.50
|6382.06
|207
|2006.12.11 01:12
|sell
|104
|0.26
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|208
|2006.12.11 01:27
|close
|104
|0.26
|1.3163
|0.0000
|1.3150
|18.20
|6400.26
|209
|2006.12.11 01:28
|sell
|105
|0.26
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|210
|2006.12.11 02:52
|close
|105
|0.26
|1.3153
|0.0000
|1.3140
|18.20
|6418.46
|211
|2006.12.11 02:52
|sell
|106
|0.26
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|212
|2006.12.11 02:54
|close
|106
|0.26
|1.3145
|0.0000
|1.3132
|18.20
|6436.66
|213
|2006.12.11 02:55
|sell
|107
|0.26
|1.3142
|0.0000
|1.3122
|214
|2006.12.11 03:18
|close
|107
|0.26
|1.3135
|0.0000
|1.3122
|18.20
|6454.86
|215
|2006.12.11 14:00
|sell
|108
|0.26
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|216
|2006.12.11 16:30
|sell
|109
|0.56
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|217
|2006.12.11 18:01
|sell
|110
|1.22
|1.3238
|0.0000
|1.3218
|218
|2006.12.12 14:29
|close
|110
|1.22
|1.3220
|0.0000
|1.3218
|224.74
|6679.60
|219
|2006.12.12 14:29
|close
|109
|0.56
|1.3220
|0.0000
|1.3186
|-76.04
|6603.56
|220
|2006.12.12 14:29
|close
|108
|0.26
|1.3220
|0.0000
|1.3155
|-115.91
|6487.65
|221
|2006.12.12 21:00
|buy
|111
|0.26
|1.3274
|0.0000
|1.3294
|222
|2006.12.12 21:06
|close
|111
|0.26
|1.3281
|0.0000
|1.3294
|18.20
|6505.85
|223
|2006.12.12 21:06
|buy
|112
|0.26
|1.3282
|0.0000
|1.3302
|224
|2006.12.12 21:10
|close
|112
|0.26
|1.3289
|0.0000
|1.3302
|18.20
|6524.05
|225
|2006.12.12 21:10
|buy
|113
|0.26
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|226
|2006.12.13 10:03
|buy
|114
|0.59
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|227
|2006.12.13 11:07
|close
|114
|0.59
|1.3271
|0.0000
|1.3278
|76.70
|6600.75
|228
|2006.12.13 11:07
|close
|113
|0.26
|1.3271
|0.0000
|1.3310
|-51.01
|6549.75
|229
|2006.12.13 15:00
|sell
|115
|0.26
|1.3221
|0.0000
|1.3201
|230
|2006.12.13 15:07
|close
|115
|0.26
|1.3214
|0.0000
|1.3201
|18.20
|6567.95
|231
|2006.12.13 15:07
|sell
|116
|0.26
|1.3211
|0.0000
|1.3191
|232
|2006.12.13 15:35
|close
|116
|0.26
|1.3204
|0.0000
|1.3191
|18.20
|6586.15
|233
|2006.12.13 15:35
|sell
|117
|0.26
|1.3203
|0.0000
|1.3183
|234
|2006.12.13 15:36
|close
|117
|0.26
|1.3196
|0.0000
|1.3183
|18.20
|6604.35
|235
|2006.12.13 15:36
|sell
|118
|0.26
|1.3194
|0.0000
|1.3174
|236
|2006.12.13 17:03
|sell
|119
|0.59
|1.3225
|0.0000
|1.3205
|237
|2006.12.13 17:53
|close
|119
|0.59
|1.3213
|0.0000
|1.3205
|70.80
|6675.15
|238
|2006.12.13 17:53
|close
|118
|0.26
|1.3213
|0.0000
|1.3174
|-49.40
|6625.75
|239
|2006.12.13 21:13
|sell
|120
|0.27
|1.3199
|0.0000
|1.3179
|240
|2006.12.14 08:43
|sell
|121
|0.59
|1.3231
|0.0000
|1.3211
|241
|2006.12.14 11:46
|close
|121
|0.59
|1.3219
|0.0000
|1.3211
|70.80
|6696.55
|242
|2006.12.14 11:46
|close
|120
|0.27
|1.3219
|0.0000
|1.3179
|-50.59
|6645.96
|243
|2006.12.14 15:00
|sell
|122
|0.27
|1.3187
|0.0000
|1.3167
|244
|2006.12.14 15:46
|close
|122
|0.27
|1.3180
|0.0000
|1.3167
|18.90
|6664.86
|245
|2006.12.14 15:46
|sell
|123
|0.27
|1.3179
|0.0000
|1.3159
|246
|2006.12.14 16:21
|close
|123
|0.27
|1.3172
|0.0000
|1.3159
|18.90
|6683.76
|247
|2006.12.14 16:21
|sell
|124
|0.27
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|248
|2006.12.14 16:26
|close
|124
|0.27
|1.3160
|0.0000
|1.3149
|24.30
|6708.06
|249
|2006.12.14 16:26
|sell
|125
|0.27
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|250
|2006.12.14 16:30
|close
|125
|0.27
|1.3152
|0.0000
|1.3139
|18.90
|6726.96
|251
|2006.12.14 16:30
|sell
|126
|0.27
|1.3151
|0.0000
|1.3131
|252
|2006.12.14 19:38
|close
|126
|0.27
|1.3144
|0.0000
|1.3131
|18.90
|6745.86
|253
|2006.12.14 20:00
|sell
|127
|0.27
|1.3142
|0.0000
|1.3122
|254
|2006.12.15 10:28
|close
|127
|0.27
|1.3135
|0.0000
|1.3122
|20.04
|6765.89
|255
|2006.12.15 14:00
|sell
|128
|0.27
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|256
|2006.12.15 14:29
|sell
|129
|0.61
|1.3140
|0.0000
|1.3120
|257
|2006.12.15 14:30
|sell
|130
|1.26
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|258
|2006.12.15 15:18
|close
|130
|1.26
|1.3153
|0.0000
|1.3152
|239.41
|7005.30
|259
|2006.12.15 15:18
|close
|129
|0.61
|1.3153
|0.0000
|1.3120
|-79.30
|6926.00
|260
|2006.12.15 15:18
|close
|128
|0.27
|1.3153
|0.0000
|1.3086
|-126.90
|6799.10
|261
|2006.12.15 16:01
|sell
|131
|0.27
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|262
|2006.12.15 16:02
|close
|131
|0.27
|1.3102
|0.0000
|1.3090
|21.60
|6820.70
|263
|2006.12.15 16:02
|sell
|132
|0.27
|1.3101
|0.0000
|1.3081
|264
|2006.12.15 16:05
|close
|132
|0.27
|1.3094
|0.0000
|1.3081
|18.90
|6839.60
|265
|2006.12.15 16:05
|sell
|133
|0.27
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|266
|2006.12.15 16:06
|close
|133
|0.27
|1.3086
|0.0000
|1.3073
|18.90
|6858.50
|267
|2006.12.15 16:06
|sell
|134
|0.27
|1.3083
|0.0000
|1.3063
|268
|2006.12.15 16:34
|close
|134
|0.27
|1.3075
|0.0000
|1.3063
|21.60
|6880.10
|269
|2006.12.15 16:34
|sell
|135
|0.28
|1.3074
|0.0000
|1.3054
|270
|2006.12.15 18:31
|close
|135
|0.28
|1.3067
|0.0000
|1.3054
|19.60
|6899.70
|271
|2006.12.15 18:31
|sell
|136
|0.28
|1.3066
|0.0000
|1.3046
|272
|2006.12.18 06:39
|sell
|137
|0.61
|1.3097
|0.0000
|1.3077
|273
|2006.12.18 15:49
|close
|137
|0.61
|1.3084
|0.0000
|1.3077
|79.30
|6979.00
|274
|2006.12.18 15:49
|close
|136
|0.28
|1.3084
|0.0000
|1.3046
|-49.22
|6929.78
|275
|2006.12.18 15:56
|sell
|138
|0.28
|1.3080
|0.0000
|1.3060
|276
|2006.12.18 16:00
|close
|138
|0.28
|1.3073
|0.0000
|1.3060
|19.60
|6949.38
|277
|2006.12.18 16:15
|sell
|139
|0.28
|1.3056
|0.0000
|1.3036
|278
|2006.12.18 20:14
|sell
|140
|0.61
|1.3088
|0.0000
|1.3068
|279
|2006.12.19 08:57
|sell
|141
|1.33
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|280
|2006.12.19 10:00
|sell
|142
|2.63
|1.3154
|0.0000
|1.3134
|281
|2006.12.19 14:31
|t/p
|142
|2.63
|1.3134
|0.0000
|1.3134
|526.00
|7475.38
|282
|2006.12.19 14:31
|close
|141
|1.33
|1.3133
|0.0000
|1.3099
|-186.20
|7289.18
|283
|2006.12.19 14:31
|close
|140
|0.61
|1.3132
|0.0000
|1.3068
|-265.83
|7023.35
|284
|2006.12.19 14:31
|close
|139
|0.28
|1.3130
|0.0000
|1.3036
|-206.02
|6817.33
|285
|2006.12.19 16:42
|buy
|143
|0.27
|1.3170
|0.0000
|1.3190
|286
|2006.12.19 17:40
|close
|143
|0.27
|1.3177
|0.0000
|1.3190
|18.90
|6836.23
|287
|2006.12.19 17:40
|buy
|144
|0.27
|1.3178
|0.0000
|1.3198
|288
|2006.12.19 17:50
|close
|144
|0.27
|1.3185
|0.0000
|1.3198
|18.90
|6855.13
|289
|2006.12.19 17:50
|buy
|145
|0.27
|1.3186
|0.0000
|1.3206
|290
|2006.12.19 17:55
|close
|145
|0.27
|1.3193
|0.0000
|1.3206
|18.90
|6874.03
|291
|2006.12.19 17:55
|buy
|146
|0.27
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|292
|2006.12.19 18:21
|close
|146
|0.27
|1.3202
|0.0000
|1.3215
|18.90
|6892.93
|293
|2006.12.19 18:21
|buy
|147
|0.28
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|294
|2006.12.19 19:32
|close
|147
|0.28
|1.3210
|0.0000
|1.3223
|19.60
|6912.53
|295
|2006.12.19 20:00
|buy
|148
|0.28
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|296
|2006.12.20 01:58
|close
|148
|0.28
|1.3221
|0.0000
|1.3234
|17.87
|6930.40
|297
|2006.12.20 07:53
|buy
|149
|0.28
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|298
|2006.12.20 14:14
|buy
|150
|0.61
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|299
|2006.12.20 16:19
|close
|150
|0.61
|1.3216
|0.0000
|1.3223
|79.30
|7009.70
|300
|2006.12.20 16:19
|close
|149
|0.28
|1.3216
|0.0000
|1.3255
|-53.20
|6956.50
|301
|2006.12.21 16:00
|sell
|151
|0.28
|1.3151
|0.0000
|1.3131
|302
|2006.12.21 17:59
|sell
|152
|0.61
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|303
|2006.12.21 18:26
|close
|152
|0.61
|1.3170
|0.0000
|1.3162
|73.20
|7029.70
|304
|2006.12.21 18:26
|close
|151
|0.28
|1.3170
|0.0000
|1.3131
|-53.20
|6976.50
|305
|2006.12.21 22:00
|sell
|153
|0.28
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|306
|2006.12.22 08:14
|sell
|154
|0.63
|1.3197
|0.0000
|1.3177
|307
|2006.12.22 15:17
|close
|154
|0.63
|1.3183
|0.0000
|1.3177
|88.20
|7064.70
|308
|2006.12.22 15:17
|close
|153
|0.28
|1.3183
|0.0000
|1.3146
|-46.42
|7018.28
|309
|2006.12.22 18:00
|sell
|155
|0.28
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|310
|2006.12.22 18:00
|close
|155
|0.28
|1.3121
|0.0000
|1.3110
|25.20
|7043.48
|311
|2006.12.22 18:00
|sell
|156
|0.28
|1.3121
|0.0000
|1.3101
|312
|2006.12.22 18:01
|close
|156
|0.28
|1.3114
|0.0000
|1.3101
|19.60
|7063.08
|313
|2006.12.22 18:01
|sell
|157
|0.28
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|314
|2006.12.22 20:59
|sell
|158
|0.63
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|315
|2006.12.22 22:58
|close
|158
|0.63
|1.3133
|0.0000
|1.3126
|81.90
|7144.98
|316
|2006.12.22 22:58
|close
|157
|0.28
|1.3133
|0.0000
|1.3093
|-56.00
|7088.98
|317
|2006.12.27 22:00
|sell
|159
|0.28
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|318
|2006.12.27 23:00
|close
|159
|0.28
|1.3114
|0.0000
|1.3102
|22.40
|7111.38
|319
|2006.12.29 19:00
|buy
|160
|0.28
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|320
|2006.12.29 20:19
|close
|160
|0.28
|1.3197
|0.0000
|1.3210
|19.60
|7130.98
|321
|2007.01.02 15:00
|buy
|161
|0.29
|1.3288
|0.0000
|1.3308
|322
|2007.01.03 10:33
|buy
|162
|0.63
|1.3257
|0.0000
|1.3277
|323
|2007.01.03 11:23
|buy
|163
|1.37
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|324
|2007.01.03 14:14
|close
|163
|1.37
|1.3245
|0.0000
|1.3246
|260.30
|7391.28
|325
|2007.01.03 14:14
|close
|162
|0.63
|1.3245
|0.0000
|1.3277
|-75.60
|7315.68
|326
|2007.01.03 14:14
|close
|161
|0.29
|1.3245
|0.0000
|1.3308
|-126.49
|7189.19
|327
|2007.01.03 17:00
|sell
|164
|0.29
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|328
|2007.01.03 17:08
|close
|164
|0.29
|1.3186
|0.0000
|1.3173
|20.30
|7209.49
|329
|2007.01.03 17:08
|sell
|165
|0.29
|1.3185
|0.0000
|1.3165
|330
|2007.01.03 17:12
|close
|165
|0.29
|1.3178
|0.0000
|1.3165
|20.30
|7229.79
|331
|2007.01.03 17:12
|sell
|166
|0.29
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|332
|2007.01.03 17:24
|close
|166
|0.29
|1.3170
|0.0000
|1.3157
|20.30
|7250.09
|333
|2007.01.03 17:24
|sell
|167
|0.29
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|334
|2007.01.03 18:23
|close
|167
|0.29
|1.3159
|0.0000
|1.3146
|20.30
|7270.39
|335
|2007.01.03 18:23
|sell
|168
|0.29
|1.3155
|0.0000
|1.3135
|336
|2007.01.03 20:00
|close
|168
|0.29
|1.3148
|0.0000
|1.3135
|20.30
|7290.69
|337
|2007.01.03 20:00
|sell
|169
|0.29
|1.3147
|0.0000
|1.3127
|338
|2007.01.04 08:45
|sell
|170
|0.65
|1.3179
|0.0000
|1.3159
|339
|2007.01.04 09:02
|close
|170
|0.65
|1.3167
|0.0000
|1.3159
|78.00
|7368.69
|340
|2007.01.04 09:02
|close
|169
|0.29
|1.3167
|0.0000
|1.3127
|-54.34
|7314.35
|341
|2007.01.05 14:29
|sell
|171
|0.29
|1.3079
|0.0000
|1.3059
|342
|2007.01.05 14:29
|close
|171
|0.29
|1.3072
|0.0000
|1.3059
|20.30
|7334.65
|343
|2007.01.05 14:29
|sell
|172
|0.29
|1.3072
|0.0000
|1.3052
|344
|2007.01.05 14:29
|close
|172
|0.29
|1.3062
|0.0000
|1.3052
|29.00
|7363.65
|345
|2007.01.05 14:29
|sell
|173
|0.29
|1.3063
|0.0000
|1.3043
|346
|2007.01.05 14:29
|close
|173
|0.29
|1.3048
|0.0000
|1.3043
|43.50
|7407.15
|347
|2007.01.05 14:29
|sell
|174
|0.30
|1.3050
|0.0000
|1.3030
|348
|2007.01.05 14:30
|close
|174
|0.30
|1.3043
|0.0000
|1.3030
|21.00
|7428.15
|349
|2007.01.05 14:30
|sell
|175
|0.30
|1.3040
|0.0000
|1.3020
|350
|2007.01.05 14:30
|close
|175
|0.30
|1.3033
|0.0000
|1.3020
|21.00
|7449.15
|351
|2007.01.05 14:30
|sell
|176
|0.30
|1.3032
|0.0000
|1.3012
|352
|2007.01.05 14:30
|close
|176
|0.30
|1.3025
|0.0000
|1.3012
|21.00
|7470.15
|353
|2007.01.05 14:30
|sell
|177
|0.30
|1.3024
|0.0000
|1.3004
|354
|2007.01.05 14:30
|close
|177
|0.30
|1.3015
|0.0000
|1.3004
|27.00
|7497.15
|355
|2007.01.05 14:30
|sell
|178
|0.30
|1.3015
|0.0000
|1.2995
|356
|2007.01.05 14:32
|close
|178
|0.30
|1.3008
|0.0000
|1.2995
|21.00
|7518.15
|357
|2007.01.05 14:32
|sell
|179
|0.30
|1.3005
|0.0000
|1.2985
|358
|2007.01.05 14:45
|close
|179
|0.30
|1.2998
|0.0000
|1.2985
|21.00
|7539.15
|359
|2007.01.05 14:45
|sell
|180
|0.30
|1.2997
|0.0000
|1.2977
|360
|2007.01.05 17:03
|close
|180
|0.30
|1.2990
|0.0000
|1.2977
|21.00
|7560.15
|361
|2007.01.05 17:03
|sell
|181
|0.30
|1.2989
|0.0000
|1.2969
|362
|2007.01.05 17:07
|close
|181
|0.30
|1.2982
|0.0000
|1.2969
|21.00
|7581.15
|363
|2007.01.05 17:07
|sell
|182
|0.30
|1.2981
|0.0000
|1.2961
|364
|2007.01.05 18:23
|sell
|183
|0.68
|1.3012
|0.0000
|1.2992
|365
|2007.01.05 18:35
|close
|183
|0.68
|1.3000
|0.0000
|1.2992
|81.60
|7662.75
|366
|2007.01.05 18:35
|close
|182
|0.30
|1.3000
|0.0000
|1.2961
|-57.00
|7605.75
|367
|2007.01.05 20:00
|sell
|184
|0.30
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|368
|2007.01.08 01:14
|close
|184
|0.30
|1.2998
|0.0000
|1.2984
|19.26
|7625.02
|369
|2007.01.08 14:00
|sell
|185
|0.31
|1.3014
|0.0000
|1.2994
|370
|2007.01.08 14:11
|close
|185
|0.31
|1.3007
|0.0000
|1.2994
|21.70
|7646.72
|371
|2007.01.08 14:12
|sell
|186
|0.31
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|372
|2007.01.08 14:25
|close
|186
|0.31
|1.2999
|0.0000
|1.2986
|21.70
|7668.42
|373
|2007.01.08 14:25
|sell
|187
|0.31
|1.2998
|0.0000
|1.2978
|374
|2007.01.08 14:37
|close
|187
|0.31
|1.2991
|0.0000
|1.2978
|21.70
|7690.12
|375
|2007.01.08 14:37
|sell
|188
|0.31
|1.2990
|0.0000
|1.2970
|376
|2007.01.08 14:58
|close
|188
|0.31
|1.2983
|0.0000
|1.2970
|21.70
|7711.82
|377
|2007.01.08 14:58
|sell
|189
|0.31
|1.2982
|0.0000
|1.2962
|378
|2007.01.08 14:58
|close
|189
|0.31
|1.2975
|0.0000
|1.2962
|21.70
|7733.52
|379
|2007.01.08 14:58
|sell
|190
|0.31
|1.2974
|0.0000
|1.2954
|380
|2007.01.08 15:25
|sell
|191
|0.70
|1.3005
|0.0000
|1.2985
|381
|2007.01.09 00:54
|sell
|192
|1.46
|1.3037
|0.0000
|1.3017
|382
|2007.01.09 13:00
|close
|192
|1.46
|1.3018
|0.0000
|1.3017
|277.40
|8010.92
|383
|2007.01.09 13:00
|close
|191
|0.70
|1.3018
|0.0000
|1.2985
|-88.05
|7922.87
|384
|2007.01.09 13:00
|close
|190
|0.31
|1.3018
|0.0000
|1.2954
|-135.09
|7787.77
|385
|2007.01.09 15:10
|sell
|193
|0.31
|1.3009
|0.0000
|1.2989
|386
|2007.01.09 15:20
|close
|193
|0.31
|1.3002
|0.0000
|1.2989
|21.70
|7809.47
|387
|2007.01.09 15:20
|sell
|194
|0.31
|1.3001
|0.0000
|1.2981
|388
|2007.01.09 16:36
|close
|194
|0.31
|1.2993
|0.0000
|1.2981
|24.80
|7834.27
|389
|2007.01.09 21:12
|sell
|195
|0.31
|1.3001
|0.0000
|1.2981
|390
|2007.01.09 23:41
|close
|195
|0.31
|1.2994
|0.0000
|1.2981
|21.70
|7855.97
|391
|2007.01.09 23:41
|sell
|196
|0.31
|1.2991
|0.0000
|1.2971
|392
|2007.01.10 01:10
|close
|196
|0.31
|1.2985
|0.0000
|1.2971
|19.91
|7875.88
|393
|2007.01.10 15:00
|sell
|197
|0.32
|1.2974
|0.0000
|1.2954
|394
|2007.01.10 15:44
|close
|197
|0.32
|1.2966
|0.0000
|1.2954
|25.60
|7901.48
|395
|2007.01.10 15:45
|sell
|198
|0.32
|1.2963
|0.0000
|1.2943
|396
|2007.01.10 16:09
|close
|198
|0.32
|1.2956
|0.0000
|1.2943
|22.40
|7923.88
|397
|2007.01.10 20:00
|sell
|199
|0.32
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|398
|2007.01.11 08:57
|sell
|200
|0.70
|1.2969
|0.0000
|1.2949
|399
|2007.01.11 09:23
|close
|200
|0.70
|1.2957
|0.0000
|1.2949
|84.00
|8007.88
|400
|2007.01.11 09:23
|close
|199
|0.32
|1.2957
|0.0000
|1.2918
|-56.76
|7951.12
|401
|2007.01.11 15:00
|sell
|201
|0.32
|1.2935
|0.0000
|1.2915
|402
|2007.01.11 15:15
|close
|201
|0.32
|1.2927
|0.0000
|1.2915
|25.60
|7976.72
|403
|2007.01.11 15:15
|sell
|202
|0.32
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|404
|2007.01.11 15:20
|close
|202
|0.32
|1.2919
|0.0000
|1.2906
|22.40
|7999.12
|405
|2007.01.11 15:20
|sell
|203
|0.32
|1.2916
|0.0000
|1.2896
|406
|2007.01.11 16:05
|close
|203
|0.32
|1.2909
|0.0000
|1.2896
|22.40
|8021.52
|407
|2007.01.11 16:05
|sell
|204
|0.32
|1.2908
|0.0000
|1.2888
|408
|2007.01.11 16:11
|close
|204
|0.32
|1.2901
|0.0000
|1.2888
|22.40
|8043.92
|409
|2007.01.11 16:11
|sell
|205
|0.32
|1.2900
|0.0000
|1.2880
|410
|2007.01.11 16:30
|close
|205
|0.32
|1.2892
|0.0000
|1.2880
|25.60
|8069.52
|411
|2007.01.11 16:30
|sell
|206
|0.32
|1.2893
|0.0000
|1.2873
|412
|2007.01.11 20:23
|close
|206
|0.32
|1.2886
|0.0000
|1.2873
|22.40
|8091.92
|413
|2007.01.11 20:23
|sell
|207
|0.32
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|414
|2007.01.12 02:03
|close
|207
|0.32
|1.2879
|0.0000
|1.2865
|20.55
|8112.47
|415
|2007.01.12 14:00
|sell
|208
|0.32
|1.2889
|0.0000
|1.2869
|416
|2007.01.12 14:30
|close
|208
|0.32
|1.2882
|0.0000
|1.2869
|22.40
|8134.87
|417
|2007.01.12 14:30
|sell
|209
|0.33
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|418
|2007.01.12 14:30
|close
|209
|0.33
|1.2871
|0.0000
|1.2859
|26.40
|8161.27
|419
|2007.01.12 14:30
|sell
|210
|0.33
|1.2867
|0.0000
|1.2847
|420
|2007.01.12 14:57
|sell
|211
|0.72
|1.2898
|0.0000
|1.2878
|421
|2007.01.12 15:37
|sell
|212
|1.57
|1.2931
|0.0000
|1.2911
|422
|2007.01.12 20:08
|close
|212
|1.57
|1.2913
|0.0000
|1.2911
|282.60
|8443.87
|423
|2007.01.12 20:08
|close
|211
|0.72
|1.2913
|0.0000
|1.2878
|-108.00
|8335.87
|424
|2007.01.12 20:08
|close
|210
|0.33
|1.2913
|0.0000
|1.2847
|-151.80
|8184.07
|425
|2007.01.15 14:00
|buy
|213
|0.33
|1.2942
|0.0000
|1.2962
|426
|2007.01.16 06:49
|close
|213
|0.33
|1.2949
|0.0000
|1.2962
|21.06
|8205.13
|427
|2007.01.16 14:00
|buy
|214
|0.33
|1.2965
|0.0000
|1.2985
|428
|2007.01.16 15:26
|buy
|215
|0.72
|1.2934
|0.0000
|1.2954
|429
|2007.01.16 17:49
|sell
|216
|0.32
|1.2919
|0.0000
|1.2899
|430
|2007.01.17 14:29
|buy
|217
|1.57
|1.2900
|0.0000
|1.2920
|431
|2007.01.17 14:30
|t/p
|216
|0.32
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|65.35
|8270.48
|432
|2007.01.17 14:30
|sell
|218
|0.31
|1.2896
|0.0000
|1.2876
|433
|2007.01.17 14:46
|t/p
|217
|1.57
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|313.99
|8584.47
|434
|2007.01.17 14:46
|close
|215
|0.72
|1.2921
|0.0000
|1.2954
|-98.05
|8486.42
|435
|2007.01.17 14:46
|close
|214
|0.33
|1.2920
|0.0000
|1.2985
|-150.54
|8335.88
|436
|2007.01.17 14:59
|sell
|219
|0.74
|1.2928
|0.0000
|1.2908
|437
|2007.01.17 15:06
|close
|219
|0.74
|1.2915
|0.0000
|1.2908
|96.20
|8432.08
|438
|2007.01.17 15:06
|close
|218
|0.31
|1.2915
|0.0000
|1.2876
|-58.90
|8373.18
|439
|2007.01.17 15:14
|sell
|220
|0.33
|1.2910
|0.0000
|1.2890
|440
|2007.01.17 16:31
|sell
|221
|0.74
|1.2941
|0.0000
|1.2921
|441
|2007.01.17 20:27
|close
|221
|0.74
|1.2928
|0.0000
|1.2921
|96.20
|8469.38
|442
|2007.01.17 20:27
|close
|220
|0.33
|1.2928
|0.0000
|1.2890
|-59.40
|8409.98
|443
|2007.01.18 15:00
|sell
|222
|0.34
|1.2917
|0.0000
|1.2897
|444
|2007.01.18 15:33
|sell
|223
|0.74
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|445
|2007.01.18 15:54
|close
|223
|0.74
|1.2934
|0.0000
|1.2929
|111.00
|8520.98
|446
|2007.01.18 15:54
|close
|222
|0.34
|1.2934
|0.0000
|1.2897
|-57.80
|8463.18
|447
|2007.01.18 17:01
|buy
|224
|0.34
|1.2953
|0.0000
|1.2973
|448
|2007.01.18 21:02
|close
|224
|0.34
|1.2960
|0.0000
|1.2973
|23.80
|8486.98
|449
|2007.01.18 22:00
|buy
|225
|0.34
|1.2963
|0.0000
|1.2983
|450
|2007.01.19 02:27
|close
|225
|0.34
|1.2970
|0.0000
|1.2983
|21.70
|8508.68
|451
|2007.01.19 16:00
|sell
|226
|0.34
|1.2930
|0.0000
|1.2910
|452
|2007.01.19 16:01
|close
|226
|0.34
|1.2923
|0.0000
|1.2910
|23.80
|8532.48
|453
|2007.01.19 16:01
|sell
|227
|0.34
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|454
|2007.01.19 16:30
|close
|227
|0.34
|1.2915
|0.0000
|1.2902
|23.80
|8556.28
|455
|2007.01.19 16:30
|sell
|228
|0.34
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|456
|2007.01.19 17:03
|sell
|229
|0.77
|1.2944
|0.0000
|1.2924
|457
|2007.01.19 22:05
|buy
|230
|0.33
|1.2967
|0.0000
|1.2987
|458
|2007.01.22 08:14
|sell
|231
|1.62
|1.2976
|0.0000
|1.2956
|459
|2007.01.22 10:34
|t/p
|231
|1.62
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|324.01
|8880.29
|460
|2007.01.22 10:34
|close
|229
|0.77
|1.2955
|0.0000
|1.2924
|-81.46
|8798.83
|461
|2007.01.22 10:34
|close
|228
|0.34
|1.2954
|0.0000
|1.2892
|-141.37
|8657.47
|462
|2007.01.22 13:34
|buy
|232
|0.77
|1.2935
|0.0000
|1.2955
|463
|2007.01.22 16:55
|close
|232
|0.77
|1.2947
|0.0000
|1.2955
|92.40
|8749.87
|464
|2007.01.22 16:55
|close
|230
|0.33
|1.2947
|0.0000
|1.2987
|-68.04
|8681.83
|465
|2007.01.22 22:00
|sell
|233
|0.35
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|466
|2007.01.23 01:28
|close
|233
|0.35
|1.2939
|0.0000
|1.2925
|22.47
|8704.30
|467
|2007.01.23 15:00
|buy
|234
|0.35
|1.3028
|0.0000
|1.3048
|468
|2007.01.23 16:08
|close
|234
|0.35
|1.3035
|0.0000
|1.3048
|24.50
|8728.80
|469
|2007.01.23 17:00
|buy
|235
|0.35
|1.3032
|0.0000
|1.3052
|470
|2007.01.24 09:04
|buy
|236
|0.77
|1.2999
|0.0000
|1.3019
|471
|2007.01.24 10:57
|close
|236
|0.77
|1.3014
|0.0000
|1.3019
|115.50
|8844.30
|472
|2007.01.24 10:57
|close
|235
|0.35
|1.3014
|0.0000
|1.3052
|-65.16
|8779.14
|473
|2007.01.24 17:00
|sell
|237
|0.35
|1.2963
|0.0000
|1.2943
|474
|2007.01.24 17:05
|close
|237
|0.35
|1.2955
|0.0000
|1.2943
|28.00
|8807.14
|475
|2007.01.24 17:05
|sell
|238
|0.35
|1.2954
|0.0000
|1.2934
|476
|2007.01.25 08:44
|sell
|239
|0.79
|1.2988
|0.0000
|1.2968
|477
|2007.01.25 10:01
|close
|239
|0.79
|1.2976
|0.0000
|1.2968
|94.80
|8901.94
|478
|2007.01.25 10:01
|close
|238
|0.35
|1.2976
|0.0000
|1.2934
|-72.58
|8829.36
|479
|2007.01.25 16:31
|sell
|240
|0.35
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|480
|2007.01.25 17:32
|close
|240
|0.35
|1.2968
|0.0000
|1.2955
|24.50
|8853.86
|481
|2007.01.25 17:32
|sell
|241
|0.35
|1.2966
|0.0000
|1.2946
|482
|2007.01.25 17:35
|close
|241
|0.35
|1.2959
|0.0000
|1.2946
|24.50
|8878.36
|483
|2007.01.25 17:35
|sell
|242
|0.36
|1.2958
|0.0000
|1.2938
|484
|2007.01.25 20:03
|close
|242
|0.36
|1.2949
|0.0000
|1.2938
|32.40
|8910.76
|485
|2007.01.25 20:03
|sell
|243
|0.36
|1.2948
|0.0000
|1.2928
|486
|2007.01.25 20:12
|close
|243
|0.36
|1.2940
|0.0000
|1.2928
|28.80
|8939.56
|487
|2007.01.25 20:12
|sell
|244
|0.36
|1.2939
|0.0000
|1.2919
|488
|2007.01.25 20:33
|close
|244
|0.36
|1.2932
|0.0000
|1.2919
|25.20
|8964.76
|489
|2007.01.25 20:33
|sell
|245
|0.36
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|490
|2007.01.25 20:39
|close
|245
|0.36
|1.2922
|0.0000
|1.2909
|25.20
|8989.96
|491
|2007.01.25 20:39
|sell
|246
|0.36
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|492
|2007.01.26 09:07
|close
|246
|0.36
|1.2912
|0.0000
|1.2901
|33.92
|9023.88
|493
|2007.01.26 15:54
|sell
|247
|0.36
|1.2889
|0.0000
|1.2869
|494
|2007.01.26 15:59
|close
|247
|0.36
|1.2881
|0.0000
|1.2869
|28.80
|9052.68
|495
|2007.01.26 15:59
|sell
|248
|0.36
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|496
|2007.01.26 16:31
|sell
|249
|0.81
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|497
|2007.01.29 03:31
|close
|249
|0.81
|1.2900
|0.0000
|1.2892
|100.61
|9153.29
|498
|2007.01.29 03:31
|close
|248
|0.36
|1.2900
|0.0000
|1.2860
|-70.48
|9082.80
|499
|2007.01.29 18:00
|buy
|250
|0.36
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|500
|2007.01.29 18:00
|close
|250
|0.36
|1.2954
|0.0000
|1.2967
|25.20
|9108.00
|501
|2007.01.29 18:00
|buy
|251
|0.36
|1.2955
|0.0000
|1.2975
|502
|2007.01.29 18:01
|close
|251
|0.36
|1.2962
|0.0000
|1.2975
|25.20
|9133.20
|503
|2007.01.29 18:01
|buy
|252
|0.37
|1.2965
|0.0000
|1.2985
|504
|2007.01.30 13:50
|close
|252
|0.37
|1.2972
|0.0000
|1.2985
|23.61
|9156.82
|505
|2007.01.30 21:46
|buy
|253
|0.37
|1.2964
|0.0000
|1.2984
|506
|2007.01.30 23:12
|close
|253
|0.37
|1.2972
|0.0000
|1.2984
|29.60
|9186.42
|507
|2007.01.31 15:00
|sell
|254
|0.37
|1.2937
|0.0000
|1.2917
|508
|2007.01.31 15:45
|sell
|255
|0.81
|1.2968
|0.0000
|1.2948
|509
|2007.01.31 16:01
|close
|255
|0.81
|1.2956
|0.0000
|1.2948
|97.20
|9283.62
|510
|2007.01.31 16:01
|close
|254
|0.37
|1.2956
|0.0000
|1.2917
|-70.30
|9213.32
|511
|2007.01.31 16:26
|buy
|256
|0.37
|1.2995
|0.0000
|1.3015
|512
|2007.01.31 16:43
|close
|256
|0.37
|1.3002
|0.0000
|1.3015
|25.90
|9239.22
|513
|2007.01.31 16:43
|buy
|257
|0.37
|1.3006
|0.0000
|1.3026
|514
|2007.01.31 16:44
|close
|257
|0.37
|1.3014
|0.0000
|1.3026
|29.60
|9268.82
|515
|2007.01.31 16:44
|buy
|258
|0.37
|1.3015
|0.0000
|1.3035
|516
|2007.01.31 20:16
|close
|258
|0.37
|1.3022
|0.0000
|1.3035
|25.90
|9294.72
|517
|2007.01.31 20:16
|buy
|259
|0.37
|1.3023
|0.0000
|1.3043
|518
|2007.01.31 20:17
|close
|259
|0.37
|1.3030
|0.0000
|1.3043
|25.90
|9320.62
|519
|2007.01.31 20:17
|buy
|260
|0.37
|1.3031
|0.0000
|1.3051
|520
|2007.02.01 15:59
|close
|260
|0.37
|1.3040
|0.0000
|1.3051
|26.44
|9347.06
|521
|2007.02.01 16:00
|buy
|261
|0.37
|1.3043
|0.0000
|1.3063
|522
|2007.02.01 16:00
|close
|261
|0.37
|1.3051
|0.0000
|1.3063
|29.60
|9376.66
|523
|2007.02.01 16:00
|buy
|262
|0.38
|1.3052
|0.0000
|1.3072
|524
|2007.02.01 16:40
|buy
|263
|0.83
|1.3020
|0.0000
|1.3040
|525
|2007.02.02 14:29
|close
|263
|0.83
|1.3033
|0.0000
|1.3040
|102.77
|9479.44
|526
|2007.02.02 14:29
|close
|262
|0.38
|1.3033
|0.0000
|1.3072
|-74.55
|9404.89
|527
|2007.02.02 21:00
|sell
|264
|0.38
|1.2964
|0.0000
|1.2944
|528
|2007.02.05 00:00
|close
|264
|0.38
|1.2957
|0.0000
|1.2944
|28.20
|9433.09
|529
|2007.02.05 15:00
|sell
|265
|0.38
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|530
|2007.02.05 15:11
|close
|265
|0.38
|1.2924
|0.0000
|1.2912
|30.40
|9463.49
|531
|2007.02.05 15:11
|sell
|266
|0.38
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|532
|2007.02.05 15:19
|close
|266
|0.38
|1.2914
|0.0000
|1.2901
|26.60
|9490.09
|533
|2007.02.05 15:19
|sell
|267
|0.38
|1.2913
|0.0000
|1.2893
|534
|2007.02.06 10:49
|sell
|268
|0.83
|1.2944
|0.0000
|1.2924
|535
|2007.02.06 19:19
|sell
|269
|1.82
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|536
|2007.02.07 14:00
|buy
|270
|0.34
|1.2988
|0.0000
|1.3008
|537
|2007.02.07 16:04
|sell
|271
|3.65
|1.3007
|0.0000
|1.2987
|538
|2007.02.07 16:21
|t/p
|270
|0.34
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|68.00
|9558.09
|539
|2007.02.08 09:42
|t/p
|271
|3.65
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|776.10
|10334.19
|540
|2007.02.08 09:42
|close
|269
|1.82
|1.2987
|0.0000
|1.2955
|-187.73
|10146.45
|541
|2007.02.08 09:42
|close
|268
|0.83
|1.2986
|0.0000
|1.2924
|-334.62
|9811.84
|542
|2007.02.08 09:42
|close
|267
|0.38
|1.2987
|0.0000
|1.2893
|-273.20
|9538.64
|543
|2007.02.08 14:39
|buy
|272
|0.38
|1.3001
|0.0000
|1.3021
|544
|2007.02.08 15:03
|close
|272
|0.38
|1.3008
|0.0000
|1.3021
|26.60
|9565.24
|545
|2007.02.08 20:00
|buy
|273
|0.38
|1.3033
|0.0000
|1.3053
|546
|2007.02.08 22:59
|close
|273
|0.38
|1.3040
|0.0000
|1.3053
|26.60
|9591.84
|547
|2007.02.09 14:49
|sell
|274
|0.38
|1.2998
|0.0000
|1.2978
|548
|2007.02.09 15:04
|close
|274
|0.38
|1.2991
|0.0000
|1.2978
|26.60
|9618.44
|549
|2007.02.09 15:19
|sell
|275
|0.38
|1.2996
|0.0000
|1.2976
|550
|2007.02.09 15:25
|close
|275
|0.38
|1.2989
|0.0000
|1.2976
|26.60
|9645.04
|551
|2007.02.09 15:25
|sell
|276
|0.39
|1.2985
|0.0000
|1.2965
|552
|2007.02.12 00:00
|sell
|277
|0.86
|1.3018
|0.0000
|1.2998
|553
|2007.02.12 09:32
|close
|277
|0.86
|1.3005
|0.0000
|1.2998
|111.80
|9756.84
|554
|2007.02.12 09:32
|close
|276
|0.39
|1.3005
|0.0000
|1.2965
|-76.36
|9680.48
|555
|2007.02.12 15:00
|sell
|278
|0.39
|1.2953
|0.0000
|1.2933
|556
|2007.02.13 08:13
|sell
|279
|0.86
|1.2986
|0.0000
|1.2966
|557
|2007.02.13 14:00
|buy
|280
|0.37
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|558
|2007.02.13 14:01
|sell
|281
|1.82
|1.3019
|0.0000
|1.2999
|559
|2007.02.13 14:39
|t/p
|280
|0.37
|1.3037
|0.0000
|1.3037
|74.00
|9754.48
|560
|2007.02.13 14:39
|buy
|282
|0.34
|1.3041
|0.0000
|1.3061
|561
|2007.02.13 16:42
|buy
|283
|0.86
|1.3009
|0.0000
|1.3029
|562
|2007.02.13 20:53
|t/p
|283
|0.86
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|172.00
|9926.48
|563
|2007.02.13 20:53
|close
|282
|0.34
|1.3030
|0.0000
|1.3061
|-37.40
|9889.08
|564
|2007.02.13 22:00
|buy
|284
|0.35
|1.3037
|0.0000
|1.3057
|565
|2007.02.14 05:38
|sell
|285
|3.76
|1.3052
|0.0000
|1.3032
|566
|2007.02.14 05:44
|t/p
|285
|3.76
|1.3032
|0.0000
|1.3032
|752.00
|10641.08
|567
|2007.02.14 05:44
|close
|281
|1.82
|1.3031
|0.0000
|1.2999
|-210.72
|10430.37
|568
|2007.02.14 05:44
|close
|279
|0.86
|1.3032
|0.0000
|1.2966
|-391.98
|10038.39
|569
|2007.02.14 05:44
|close
|278
|0.39
|1.3034
|0.0000
|1.2933
|-312.62
|9725.77
|570
|2007.02.14 08:08
|close
|284
|0.35
|1.3046
|0.0000
|1.3057
|29.34
|9755.11
|571
|2007.02.14 14:35
|buy
|286
|0.39
|1.3095
|0.0000
|1.3115
|572
|2007.02.14 14:54
|close
|286
|0.39
|1.3102
|0.0000
|1.3115
|27.30
|9782.41
|573
|2007.02.14 14:54
|buy
|287
|0.39
|1.3103
|0.0000
|1.3123
|574
|2007.02.14 16:00
|close
|287
|0.39
|1.3111
|0.0000
|1.3123
|31.20
|9813.61
|575
|2007.02.14 16:00
|buy
|288
|0.39
|1.3112
|0.0000
|1.3132
|576
|2007.02.14 16:01
|close
|288
|0.39
|1.3119
|0.0000
|1.3132
|27.30
|9840.91
|577
|2007.02.14 16:01
|buy
|289
|0.39
|1.3120
|0.0000
|1.3140
|578
|2007.02.14 16:02
|close
|289
|0.39
|1.3127
|0.0000
|1.3140
|27.30
|9868.21
|579
|2007.02.14 16:02
|buy
|290
|0.39
|1.3130
|0.0000
|1.3150
|580
|2007.02.14 16:06
|close
|290
|0.39
|1.3137
|0.0000
|1.3150
|27.30
|9895.51
|581
|2007.02.14 16:06
|buy
|291
|0.40
|1.3140
|0.0000
|1.3160
|582
|2007.02.14 16:20
|close
|291
|0.40
|1.3147
|0.0000
|1.3160
|28.00
|9923.51
|583
|2007.02.14 16:20
|buy
|292
|0.40
|1.3150
|0.0000
|1.3170
|584
|2007.02.14 17:37
|buy
|293
|0.88
|1.3118
|0.0000
|1.3138
|585
|2007.02.14 23:00
|close
|293
|0.88
|1.3130
|0.0000
|1.3138
|105.60
|10029.11
|586
|2007.02.14 23:00
|close
|292
|0.40
|1.3130
|0.0000
|1.3170
|-80.00
|9949.11
|587
|2007.02.15 14:45
|buy
|294
|0.40
|1.3137
|0.0000
|1.3157
|588
|2007.02.15 14:59
|close
|294
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3157
|36.00
|9985.11
|589
|2007.02.15 14:59
|buy
|295
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3166
|590
|2007.02.15 15:00
|close
|295
|0.40
|1.3154
|0.0000
|1.3166
|32.00
|10017.11
|591
|2007.02.15 16:00
|buy
|296
|0.40
|1.3157
|0.0000
|1.3177
|592
|2007.02.15 19:07
|buy
|297
|0.90
|1.3126
|0.0000
|1.3146
|593
|2007.02.15 20:44
|close
|297
|0.90
|1.3138
|0.0000
|1.3146
|108.00
|10125.11
|594
|2007.02.15 20:44
|close
|296
|0.40
|1.3138
|0.0000
|1.3177
|-76.00
|10049.11
|595
|2007.02.15 22:00
|buy
|298
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3163
|596
|2007.02.16 12:04
|buy
|299
|0.90
|1.3112
|0.0000
|1.3132
|597
|2007.02.16 12:51
|close
|299
|0.90
|1.3124
|0.0000
|1.3132
|108.00
|10157.11
|598
|2007.02.16 12:51
|close
|298
|0.40
|1.3124
|0.0000
|1.3163
|-78.47
|10078.64
|599
|2007.02.16 15:00
|sell
|300
|0.40
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|600
|2007.02.16 15:12
|close
|300
|0.40
|1.3098
|0.0000
|1.3086
|32.00
|10110.64
|601
|2007.02.16 15:12
|sell
|301
|0.40
|1.3097
|0.0000
|1.3077
|602
|2007.02.16 17:10
|sell
|302
|0.90
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|603
|2007.02.16 20:05
|buy
|303
|0.40
|1.3137
|0.0000
|1.3157
|604
|2007.02.19 04:05
|t/p
|303
|0.40
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|77.53
|10188.17
|605
|2007.02.20 02:27
|sell
|304
|1.98
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|606
|2007.02.20 09:10
|close
|304
|1.98
|1.3143
|0.0000
|1.3141
|356.39
|10544.56
|607
|2007.02.20 09:10
|close
|302
|0.90
|1.3143
|0.0000
|1.3109
|-118.42
|10426.14
|608
|2007.02.20 09:10
|close
|301
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3077
|-180.63
|10245.51
|609
|2007.02.20 16:00
|sell
|305
|0.41
|1.3135
|0.0000
|1.3115
|610
|2007.02.21 12:17
|close
|305
|0.41
|1.3128
|0.0000
|1.3115
|30.43
|10275.94
|611
|2007.02.21 21:47
|sell
|306
|0.41
|1.3136
|0.0000
|1.3116
|612
|2007.02.22 03:38
|close
|306
|0.41
|1.3128
|0.0000
|1.3116
|37.98
|10313.92
|613
|2007.02.23 22:00
|buy
|307
|0.41
|1.3165
|0.0000
|1.3185
|614
|2007.02.26 00:00
|close
|307
|0.41
|1.3176
|0.0000
|1.3185
|42.57
|10356.48
|615
|2007.02.26 15:00
|buy
|308
|0.41
|1.3166
|0.0000
|1.3186
|616
|2007.02.26 15:41
|close
|308
|0.41
|1.3173
|0.0000
|1.3186
|28.70
|10385.18
|617
|2007.02.26 15:41
|buy
|309
|0.42
|1.3174
|0.0000
|1.3194
|618
|2007.02.26 20:47
|close
|309
|0.42
|1.3181
|0.0000
|1.3194
|29.40
|10414.58
|619
|2007.02.26 22:00
|buy
|310
|0.42
|1.3184
|0.0000
|1.3204
|620
|2007.02.26 23:50
|close
|310
|0.42
|1.3191
|0.0000
|1.3204
|29.40
|10443.98
|621
|2007.02.27 07:05
|buy
|311
|0.42
|1.3182
|0.0000
|1.3202
|622
|2007.02.27 09:12
|close
|311
|0.42
|1.3189
|0.0000
|1.3202
|29.40
|10473.38
|623
|2007.02.27 15:00
|buy
|312
|0.42
|1.3240
|0.0000
|1.3260
|624
|2007.02.27 15:45
|close
|312
|0.42
|1.3247
|0.0000
|1.3260
|29.40
|10502.78
|625
|2007.02.27 15:45
|buy
|313
|0.42
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|626
|2007.02.27 18:11
|close
|313
|0.42
|1.3256
|0.0000
|1.3268
|33.60
|10536.38
|627
|2007.02.28 14:31
|buy
|314
|0.42
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|628
|2007.02.28 14:38
|close
|314
|0.42
|1.3220
|0.0000
|1.3233
|29.40
|10565.78
|629
|2007.02.28 14:38
|buy
|315
|0.42
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|630
|2007.02.28 16:31
|buy
|316
|0.95
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|631
|2007.02.28 16:51
|close
|316
|0.95
|1.3202
|0.0000
|1.3210
|114.00
|10679.78
|632
|2007.02.28 16:51
|close
|315
|0.42
|1.3202
|0.0000
|1.3241
|-79.80
|10599.98
|633
|2007.02.28 20:00
|buy
|317
|0.42
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|634
|2007.02.28 22:05
|close
|317
|0.42
|1.3233
|0.0000
|1.3246
|29.40
|10629.38
|635
|2007.02.28 22:05
|buy
|318
|0.43
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|636
|2007.03.01 08:23
|buy
|319
|0.95
|1.3205
|0.0000
|1.3225
|637
|2007.03.01 08:56
|close
|319
|0.95
|1.3219
|0.0000
|1.3225
|133.00
|10762.38
|638
|2007.03.01 08:56
|close
|318
|0.43
|1.3219
|0.0000
|1.3256
|-81.07
|10681.32
|639
|2007.03.01 15:10
|sell
|320
|0.43
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|640
|2007.03.01 15:59
|close
|320
|0.43
|1.3204
|0.0000
|1.3192
|34.40
|10715.72
|641
|2007.03.01 15:59
|sell
|321
|0.43
|1.3204
|0.0000
|1.3184
|642
|2007.03.01 16:00
|close
|321
|0.43
|1.3197
|0.0000
|1.3184
|30.10
|10745.82
|643
|2007.03.01 16:00
|sell
|322
|0.43
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|644
|2007.03.01 16:01
|close
|322
|0.43
|1.3189
|0.0000
|1.3176
|30.10
|10775.92
|645
|2007.03.01 16:01
|sell
|323
|0.43
|1.3188
|0.0000
|1.3168
|646
|2007.03.01 16:17
|close
|323
|0.43
|1.3181
|0.0000
|1.3168
|30.10
|10806.02
|647
|2007.03.01 16:17
|sell
|324
|0.43
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|648
|2007.03.01 16:18
|close
|324
|0.43
|1.3169
|0.0000
|1.3158
|38.70
|10844.72
|649
|2007.03.01 16:18
|sell
|325
|0.43
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|650
|2007.03.01 16:56
|close
|325
|0.43
|1.3161
|0.0000
|1.3148
|30.10
|10874.82
|651
|2007.03.01 16:56
|sell
|326
|0.43
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|652
|2007.03.01 20:45
|sell
|327
|0.97
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|653
|2007.03.01 22:35
|close
|327
|0.97
|1.3179
|0.0000
|1.3171
|116.40
|10991.22
|654
|2007.03.01 22:35
|close
|326
|0.43
|1.3179
|0.0000
|1.3140
|-81.70
|10909.52
|655
|2007.03.05 10:00
|sell
|328
|0.44
|1.3141
|0.0000
|1.3121
|656
|2007.03.05 10:26
|close
|328
|0.44
|1.3133
|0.0000
|1.3121
|35.20
|10944.72
|657
|2007.03.05 10:26
|sell
|329
|0.44
|1.3132
|0.0000
|1.3112
|658
|2007.03.05 12:05
|close
|329
|0.44
|1.3125
|0.0000
|1.3112
|30.80
|10975.52
|659
|2007.03.05 13:00
|sell
|330
|0.44
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|660
|2007.03.05 13:06
|close
|330
|0.44
|1.3112
|0.0000
|1.3099
|30.80
|11006.32
|661
|2007.03.05 13:06
|sell
|331
|0.44
|1.3111
|0.0000
|1.3091
|662
|2007.03.05 13:33
|close
|331
|0.44
|1.3104
|0.0000
|1.3091
|30.80
|11037.12
|663
|2007.03.05 13:33
|sell
|332
|0.44
|1.3103
|0.0000
|1.3083
|664
|2007.03.05 13:41
|close
|332
|0.44
|1.3096
|0.0000
|1.3083
|30.80
|11067.92
|665
|2007.03.05 13:41
|sell
|333
|0.44
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|666
|2007.03.05 13:45
|close
|333
|0.44
|1.3088
|0.0000
|1.3075
|30.80
|11098.72
|667
|2007.03.05 13:45
|sell
|334
|0.44
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|668
|2007.03.05 15:11
|close
|334
|0.44
|1.3079
|0.0000
|1.3067
|35.20
|11133.92
|669
|2007.03.05 15:11
|sell
|335
|0.45
|1.3078
|0.0000
|1.3058
|670
|2007.03.05 17:02
|sell
|336
|0.99
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|671
|2007.03.05 18:48
|close
|336
|0.99
|1.3097
|0.0000
|1.3090
|128.70
|11262.62
|672
|2007.03.05 18:48
|close
|335
|0.45
|1.3097
|0.0000
|1.3058
|-85.50
|11177.12
|673
|2007.03.06 15:00
|sell
|337
|0.45
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|674
|2007.03.06 15:31
|close
|337
|0.45
|1.3095
|0.0000
|1.3082
|31.50
|11208.62
|675
|2007.03.06 15:31
|sell
|338
|0.45
|1.3094
|0.0000
|1.3074
|676
|2007.03.06 22:19
|sell
|339
|0.99
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|677
|2007.03.07 09:09
|close
|339
|0.99
|1.3113
|0.0000
|1.3105
|122.97
|11331.58
|678
|2007.03.07 09:09
|close
|338
|0.45
|1.3113
|0.0000
|1.3074
|-83.60
|11247.98
|679
|2007.03.08 23:18
|sell
|340
|0.45
|1.3127
|0.0000
|1.3107
|680
|2007.03.09 06:07
|sell
|341
|0.99
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|681
|2007.03.09 09:22
|close
|341
|0.99
|1.3146
|0.0000
|1.3138
|118.80
|11366.78
|682
|2007.03.09 09:22
|close
|340
|0.45
|1.3146
|0.0000
|1.3107
|-83.60
|11283.17
|683
|2007.03.12 16:00
|buy
|342
|0.45
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|684
|2007.03.12 17:45
|close
|342
|0.45
|1.3175
|0.0000
|1.3188
|31.50
|11314.67
|685
|2007.03.12 22:00
|buy
|343
|0.45
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|686
|2007.03.13 11:43
|buy
|344
|1.01
|1.3158
|0.0000
|1.3178
|687
|2007.03.13 13:00
|close
|344
|1.01
|1.3170
|0.0000
|1.3178
|121.20
|11435.87
|688
|2007.03.13 13:00
|close
|343
|0.45
|1.3170
|0.0000
|1.3210
|-92.78
|11343.10
|689
|2007.03.13 21:00
|buy
|345
|0.45
|1.3211
|0.0000
|1.3231
|690
|2007.03.13 21:13
|close
|345
|0.45
|1.3218
|0.0000
|1.3231
|31.50
|11374.60
|691
|2007.03.13 21:13
|buy
|346
|0.45
|1.3219
|0.0000
|1.3239
|692
|2007.03.14 02:41
|buy
|347
|1.01
|1.3188
|0.0000
|1.3208
|693
|2007.03.14 07:20
|close
|347
|1.01
|1.3200
|0.0000
|1.3208
|121.20
|11495.80
|694
|2007.03.14 07:20
|close
|346
|0.45
|1.3200
|0.0000
|1.3239
|-88.28
|11407.52
|695
|2007.03.14 21:00
|buy
|348
|0.46
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|696
|2007.03.15 12:18
|buy
|349
|1.01
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|697
|2007.03.15 12:32
|close
|349
|1.01
|1.3208
|0.0000
|1.3215
|131.30
|11538.82
|698
|2007.03.15 12:32
|close
|348
|0.46
|1.3208
|0.0000
|1.3246
|-91.32
|11447.49
|699
|2007.03.15 16:00
|buy
|350
|0.46
|1.3219
|0.0000
|1.3239
|700
|2007.03.15 16:01
|close
|350
|0.46
|1.3226
|0.0000
|1.3239
|32.20
|11479.69
|701
|2007.03.15 16:01
|buy
|351
|0.46
|1.3229
|0.0000
|1.3249
|702
|2007.03.15 16:20
|close
|351
|0.46
|1.3237
|0.0000
|1.3249
|36.80
|11516.49
|703
|2007.03.15 16:20
|buy
|352
|0.46
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|704
|2007.03.15 18:18
|close
|352
|0.46
|1.3248
|0.0000
|1.3261
|32.20
|11548.69
|705
|2007.03.16 01:00
|buy
|353
|0.46
|1.3239
|0.0000
|1.3259
|706
|2007.03.16 02:09
|close
|353
|0.46
|1.3246
|0.0000
|1.3259
|32.20
|11580.89
|707
|2007.03.16 08:00
|buy
|354
|0.46
|1.3293
|0.0000
|1.3313
|708
|2007.03.16 09:58
|close
|354
|0.46
|1.3300
|0.0000
|1.3313
|32.20
|11613.09
|709
|2007.03.16 09:58
|buy
|355
|0.46
|1.3301
|0.0000
|1.3321
|710
|2007.03.16 10:36
|close
|355
|0.46
|1.3308
|0.0000
|1.3321
|32.20
|11645.29
|711
|2007.03.16 10:36
|buy
|356
|0.47
|1.3309
|0.0000
|1.3329
|712
|2007.03.16 11:24
|close
|356
|0.47
|1.3316
|0.0000
|1.3329
|32.90
|11678.19
|713
|2007.03.16 16:00
|buy
|357
|0.47
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|714
|2007.03.16 22:59
|close at stop
|357
|0.47
|1.3311
|0.0000
|1.3350
|-89.30
|11588.89