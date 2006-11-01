Strategy Tester Report
PacMantest6

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.01 - 2007.03.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=true; SuperCellnumber="increase progression to 275%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=true; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.23; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=250; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=34; CCI_Peroid=55; cci_buy=40; cci_sell=-40; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=31; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=31; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test3383Ticks modelled413312Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit6280.89Gross profit14165.83Gross loss-7884.94
Profit factor1.80Expected payoff16.93
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown907.29 (8.65%)Relative drawdown8.82% (658.05)
Total trades371Short positions (won %)192 (76.04%)Long positions (won %)179 (82.12%)
Profit trades (% of total)293 (78.98%)Loss trades (% of total)78 (21.02%)
Largestprofit trade776.12loss trade-391.98
Averageprofit trade48.35loss trade-101.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (293.80)consecutive losses (loss in money)3 (-907.29)
Maximalconsecutive profit (count of wins)917.97 (5)consecutive loss (count of losses)-907.29 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.01 01:28buy10.201.27670.00001.2787
22006.11.01 17:02close10.201.27730.00001.278712.005012.00
32006.11.01 18:00buy20.201.27670.00001.2787
42006.11.01 18:01close20.201.27740.00001.278714.005026.00
52006.11.01 18:01buy30.201.27760.00001.2796
62006.11.02 02:54buy40.451.27450.00001.2765
72006.11.02 08:04close40.451.27580.00001.276558.505084.50
82006.11.02 08:04close30.201.27580.00001.2796-39.715044.79
92006.11.02 15:00buy50.201.27690.00001.2789
102006.11.02 15:32close50.201.27750.00001.278912.005056.79
112006.11.02 15:32buy60.201.27790.00001.2799
122006.11.03 14:30close60.201.27880.00001.279916.765073.56
132006.11.08 02:56buy70.201.27790.00001.2799
142006.11.08 09:58close70.201.27850.00001.279912.005085.56
152006.11.08 14:00buy80.201.27820.00001.2802
162006.11.08 15:15buy90.451.27500.00001.2770
172006.11.08 16:12close90.451.27620.00001.277054.005139.56
182006.11.08 16:12close80.201.27620.00001.2802-40.005099.56
192006.11.09 14:00buy100.201.27920.00001.2812
202006.11.09 14:48buy110.451.27600.00001.2780
212006.11.09 15:05close110.451.27720.00001.278054.005153.56
222006.11.09 15:05close100.201.27720.00001.2812-40.005113.56
232006.11.09 20:00buy120.201.28380.00001.2858
242006.11.10 03:00close120.201.28450.00001.285812.765126.32
252006.11.14 14:00sell130.211.28240.00001.2804
262006.11.14 14:34sell140.451.28570.00001.2837
272006.11.14 15:41close140.451.28430.00001.283763.005189.32
282006.11.14 15:41close130.211.28430.00001.2804-39.905149.42
292006.11.14 20:00sell150.211.28170.00001.2797
302006.11.14 22:14close150.211.28100.00001.279714.705164.12
312006.11.15 21:00buy160.211.28230.00001.2843
322006.11.15 22:43close160.211.28290.00001.284312.605176.72
332006.11.15 22:44buy170.211.28300.00001.2850
342006.11.16 14:31close170.211.28380.00001.285012.915189.63
352006.11.16 20:00sell180.211.27880.00001.2768
362006.11.17 05:07close180.211.27820.00001.276813.485203.12
372006.11.17 15:00sell190.211.27770.00001.2757
382006.11.17 15:57sell200.471.28080.00001.2788
392006.11.17 16:18sell211.011.28390.00001.2819
402006.11.17 17:45close211.011.28210.00001.2819181.805384.92
412006.11.17 17:45close200.471.28210.00001.2788-61.105323.82
422006.11.17 17:45close190.211.28210.00001.2757-92.405231.42
432006.11.17 20:00buy220.211.28310.00001.2851
442006.11.20 03:22close220.211.28380.00001.285113.405244.82
452006.11.21 21:00buy230.211.28450.00001.2865
462006.11.22 02:53close230.211.28520.00001.286513.405258.22
472006.11.22 15:00buy240.211.29220.00001.2942
482006.11.22 16:03close240.211.29280.00001.294212.605270.82
492006.11.22 16:03buy250.211.29320.00001.2952
502006.11.22 16:08close250.211.29380.00001.295212.605283.42
512006.11.22 16:08buy260.211.29390.00001.2959
522006.11.22 16:24close260.211.29460.00001.295914.705298.12
532006.11.22 16:25buy270.211.29470.00001.2967
542006.11.22 16:26close270.211.29530.00001.296712.605310.72
552006.11.22 16:26buy280.211.29560.00001.2976
562006.11.22 18:33buy290.471.29240.00001.2944
572006.11.22 20:17close290.471.29360.00001.294456.405367.12
582006.11.22 20:17close280.211.29360.00001.2976-42.005325.12
592006.11.22 20:18buy300.211.29390.00001.2959
602006.11.22 22:26close300.211.29450.00001.295912.605337.72
612006.11.22 22:31buy310.211.29460.00001.2966
622006.11.23 10:06close310.211.29540.00001.296612.915350.63
632006.11.23 22:54buy320.211.29470.00001.2967
642006.11.23 23:10close320.211.29540.00001.296714.705365.33
652006.11.24 15:40buy330.211.30890.00001.3109
662006.11.24 16:15close330.211.30950.00001.310912.605377.93
672006.11.24 20:00buy340.221.30970.00001.3117
682006.11.24 20:28close340.221.31030.00001.311713.205391.13
692006.11.24 20:28buy350.221.31040.00001.3124
702006.11.27 00:00t/p350.221.31240.00001.312442.645433.77
712006.11.27 00:00buy360.221.31550.00001.3175
722006.11.27 00:30close360.221.31610.00001.317513.205446.97
732006.11.27 00:31buy370.221.31620.00001.3182
742006.11.27 02:04buy380.471.31310.00001.3151
752006.11.27 02:47close380.471.31430.00001.315156.405503.37
762006.11.27 02:47close370.221.31430.00001.3182-41.805461.57
772006.11.27 12:00buy390.221.31270.00001.3147
782006.11.27 16:26close390.221.31330.00001.314713.205474.77
792006.11.27 18:00buy400.221.31190.00001.3139
802006.11.27 18:36close400.221.31260.00001.313915.405490.17
812006.11.27 18:36buy410.221.31270.00001.3147
822006.11.27 20:12close410.221.31340.00001.314715.405505.57
832006.11.27 21:00buy420.221.31300.00001.3150
842006.11.28 00:44close420.221.31370.00001.315014.045519.61
852006.11.28 15:00buy430.221.31670.00001.3187
862006.11.28 15:36close430.221.31730.00001.318713.205532.81
872006.11.28 15:36buy440.221.31740.00001.3194
882006.11.28 16:04buy450.501.31410.00001.3161
892006.11.28 16:11close450.501.31540.00001.316165.005597.81
902006.11.28 16:11close440.221.31540.00001.3194-44.005553.81
912006.11.28 17:00buy460.221.31520.00001.3172
922006.11.28 17:45close460.221.31580.00001.317213.205567.01
932006.11.28 17:45buy470.221.31590.00001.3179
942006.11.28 19:06close470.221.31650.00001.317913.205580.21
952006.11.28 20:00buy480.221.31790.00001.3199
962006.11.28 20:29close480.221.31850.00001.319913.205593.41
972006.11.28 20:29buy490.221.31870.00001.3207
982006.11.28 20:46close490.221.31930.00001.320713.205606.61
992006.11.28 20:46buy500.221.31960.00001.3216
1002006.11.28 21:41close500.221.32020.00001.321613.205619.81
1012006.11.28 22:00buy510.221.31970.00001.3217
1022006.11.28 22:02close510.221.32030.00001.321713.205633.01
1032006.11.28 22:02buy520.231.32040.00001.3224
1042006.11.29 00:53close520.231.32120.00001.322416.985649.99
1052006.11.29 01:00buy530.231.32040.00001.3224
1062006.11.29 01:23close530.231.32100.00001.322413.805663.79
1072006.11.29 01:23buy540.231.32110.00001.3231
1082006.11.29 08:46buy550.501.31790.00001.3199
1092006.11.29 13:12buy561.061.31480.00001.3168
1102006.11.29 14:34close561.061.31660.00001.3168190.815854.60
1112006.11.29 14:34close550.501.31660.00001.3199-65.005789.60
1122006.11.29 14:34close540.231.31660.00001.3231-103.505686.10
1132006.11.30 14:00buy570.231.32020.00001.3222
1142006.11.30 14:30close570.231.32080.00001.322213.805699.90
1152006.11.30 14:30buy580.231.32130.00001.3233
1162006.11.30 15:57close580.231.32200.00001.323316.105716.00
1172006.11.30 16:00buy590.231.32140.00001.3234
1182006.11.30 16:04close590.231.32220.00001.323418.405734.40
1192006.11.30 16:04buy600.231.32230.00001.3243
1202006.11.30 16:04close600.231.32310.00001.324318.405752.80
1212006.11.30 16:04buy610.231.32300.00001.3250
1222006.11.30 16:08close610.231.32360.00001.325013.805766.60
1232006.11.30 16:08buy620.231.32370.00001.3257
1242006.11.30 16:14close620.231.32430.00001.325713.805780.40
1252006.11.30 16:14buy630.231.32450.00001.3265
1262006.11.30 16:51close630.231.32510.00001.326513.805794.20
1272006.11.30 16:51buy640.231.32540.00001.3274
1282006.11.30 16:59close640.231.32600.00001.327413.805808.00
1292006.11.30 16:59buy650.231.32600.00001.3280
1302006.11.30 17:15close650.231.32660.00001.328013.805821.80
1312006.11.30 17:15buy660.231.32690.00001.3289
1322006.11.30 22:14buy670.521.32370.00001.3257
1332006.12.01 00:54close670.521.32500.00001.325764.395886.19
1342006.12.01 00:54close660.231.32500.00001.3289-45.125841.07
1352006.12.01 15:00buy680.231.32520.00001.3272
1362006.12.01 15:14close680.231.32580.00001.327213.805854.87
1372006.12.01 15:14buy690.231.32590.00001.3279
1382006.12.01 15:14close690.231.32650.00001.327913.805868.67
1392006.12.01 15:14buy700.231.32660.00001.3286
1402006.12.01 15:20close700.231.32720.00001.328613.805882.47
1412006.12.01 15:20buy710.241.32760.00001.3296
1422006.12.01 15:21close710.241.32820.00001.329614.405896.87
1432006.12.01 15:21buy720.241.32830.00001.3303
1442006.12.01 16:00close720.241.32890.00001.330314.405911.27
1452006.12.01 17:00buy730.241.33370.00001.3357
1462006.12.04 00:00t/p730.241.33570.00001.335746.525957.79
1472006.12.04 00:00buy740.241.33610.00001.3381
1482006.12.04 02:17buy750.541.33290.00001.3349
1492006.12.04 09:07buy761.131.32970.00001.3317
1502006.12.04 11:50close761.131.33150.00001.3317203.406161.19
1512006.12.04 11:50close750.541.33150.00001.3349-75.606085.59
1522006.12.04 11:50close740.241.33150.00001.3381-110.405975.19
1532006.12.04 15:00buy770.241.32990.00001.3319
1542006.12.04 15:06close770.241.33050.00001.331914.405989.59
1552006.12.04 15:06buy780.241.33060.00001.3326
1562006.12.04 15:39close780.241.33120.00001.332614.406003.99
1572006.12.04 15:39buy790.241.33140.00001.3334
1582006.12.04 16:46close790.241.33200.00001.333414.406018.39
1592006.12.04 16:46buy800.241.33210.00001.3341
1602006.12.04 17:04close800.241.33270.00001.334114.406032.79
1612006.12.04 17:04buy810.241.33280.00001.3348
1622006.12.04 17:33close810.241.33340.00001.334814.406047.19
1632006.12.04 17:33buy820.241.33350.00001.3355
1642006.12.04 22:51close820.241.33410.00001.335514.406061.59
1652006.12.04 22:51buy830.241.33430.00001.3363
1662006.12.05 08:35buy840.541.33100.00001.3330
1672006.12.05 10:02close840.541.33230.00001.333070.206131.79
1682006.12.05 10:02close830.241.33230.00001.3363-49.486082.30
1692006.12.05 14:00buy850.241.33270.00001.3347
1702006.12.05 14:10close850.241.33330.00001.334714.406096.70
1712006.12.05 14:10buy860.241.33340.00001.3354
1722006.12.05 14:28close860.241.33400.00001.335414.406111.10
1732006.12.05 14:28buy870.241.33430.00001.3363
1742006.12.05 14:30close870.241.33490.00001.336314.406125.50
1752006.12.05 14:30buy880.251.33500.00001.3370
1762006.12.05 14:30close880.251.33560.00001.337015.006140.50
1772006.12.05 14:30buy890.251.33570.00001.3377
1782006.12.05 15:03buy900.541.33230.00001.3343
1792006.12.05 15:43close900.541.33360.00001.334370.206210.70
1802006.12.05 15:43close890.251.33360.00001.3377-52.506158.20
1812006.12.06 18:52sell910.251.33000.00001.3280
1822006.12.06 19:10close910.251.32940.00001.328015.006173.20
1832006.12.06 20:00sell920.251.32910.00001.3271
1842006.12.06 20:28close920.251.32840.00001.327117.506190.70
1852006.12.06 20:28sell930.251.32830.00001.3263
1862006.12.07 00:21close930.251.32780.00001.326315.666206.36
1872006.12.07 14:00sell940.251.32950.00001.3275
1882006.12.07 14:30close940.251.32880.00001.327517.506223.86
1892006.12.07 14:30sell950.251.32870.00001.3267
1902006.12.07 14:37sell960.561.33180.00001.3298
1912006.12.07 14:40close960.561.33060.00001.329867.206291.06
1922006.12.07 14:40close950.251.33060.00001.3267-47.506243.56
1932006.12.07 15:53sell970.251.32970.00001.3277
1942006.12.07 16:14close970.251.32910.00001.327715.006258.56
1952006.12.07 21:00sell980.251.32790.00001.3259
1962006.12.08 08:39close980.251.32730.00001.325916.056274.62
1972006.12.08 14:31sell990.251.32740.00001.3254
1982006.12.08 14:32close990.251.32670.00001.325417.506292.12
1992006.12.08 14:32sell1000.251.32660.00001.3246
2002006.12.08 14:32close1000.251.32590.00001.324617.506309.62
2012006.12.08 14:32sell1010.251.32580.00001.3238
2022006.12.08 14:32close1010.251.32520.00001.323815.006324.62
2032006.12.08 14:32sell1020.251.32470.00001.3227
2042006.12.08 14:42sell1030.561.32780.00001.3258
2052006.12.08 14:46sell1041.221.33120.00001.3292
2062006.12.08 14:52buy1050.231.33250.00001.3345
2072006.12.08 14:53sell1062.391.33430.00001.3323
2082006.12.08 14:53t/p1050.231.33450.00001.334546.006370.62
2092006.12.08 14:53buy1070.211.33480.00001.3368
2102006.12.08 16:28t/p1062.391.33230.00001.3323478.006848.62
2112006.12.08 16:28close1041.221.33220.00001.3292-122.006726.62
2122006.12.08 16:28close1030.561.33230.00001.3258-252.006474.62
2132006.12.08 16:28close1020.251.33240.00001.3227-192.506282.12
2142006.12.08 16:29buy1080.561.33160.00001.3336
2152006.12.08 17:11close1080.561.33270.00001.333661.606343.72
2162006.12.08 17:11close1070.211.33270.00001.3368-44.106299.62
2172006.12.08 20:00sell1090.251.32050.00001.3185
2182006.12.08 20:14close1090.251.31990.00001.318515.006314.62
2192006.12.08 20:14sell1100.251.31980.00001.3178
2202006.12.11 00:00close1100.251.31840.00001.317836.056350.67
2212006.12.11 00:00sell1110.251.31820.00001.3162
2222006.12.11 01:10close1110.251.31760.00001.316215.006365.67
2232006.12.11 01:10sell1120.251.31750.00001.3155
2242006.12.11 01:12close1120.251.31690.00001.315515.006380.67
2252006.12.11 01:12sell1130.261.31660.00001.3146
2262006.12.11 02:26close1130.261.31600.00001.314615.606396.27
2272006.12.11 02:26sell1140.261.31590.00001.3139
2282006.12.11 02:52close1140.261.31530.00001.313915.606411.87
2292006.12.11 02:52sell1150.261.31520.00001.3132
2302006.12.11 02:54close1150.261.31450.00001.313218.206430.07
2312006.12.11 02:55sell1160.261.31420.00001.3122
2322006.12.11 03:18close1160.261.31350.00001.312218.206448.27
2332006.12.11 14:00sell1170.261.31750.00001.3155
2342006.12.11 16:30sell1180.561.32060.00001.3186
2352006.12.11 18:01sell1191.221.32380.00001.3218
2362006.12.12 14:29close1191.221.32200.00001.3218224.746673.01
2372006.12.12 14:29close1180.561.32200.00001.3186-76.046596.97
2382006.12.12 14:29close1170.261.32200.00001.3155-115.916481.06
2392006.12.12 21:00buy1200.261.32740.00001.3294
2402006.12.12 21:05close1200.261.32800.00001.329415.606496.66
2412006.12.12 21:06buy1210.261.32810.00001.3301
2422006.12.12 21:10close1210.261.32870.00001.330115.606512.26
2432006.12.12 21:10buy1220.261.32900.00001.3310
2442006.12.13 10:03buy1230.591.32580.00001.3278
2452006.12.13 11:07close1230.591.32710.00001.327876.706588.96
2462006.12.13 11:07close1220.261.32710.00001.3310-51.016537.95
2472006.12.13 15:00sell1240.261.32210.00001.3201
2482006.12.13 15:02close1240.261.32150.00001.320115.606553.55
2492006.12.13 15:02sell1250.261.32140.00001.3194
2502006.12.13 15:31close1250.261.32080.00001.319415.606569.15
2512006.12.13 15:31sell1260.261.32070.00001.3187
2522006.12.13 15:35close1260.261.32010.00001.318715.606584.75
2532006.12.13 15:35sell1270.261.32000.00001.3180
2542006.12.13 17:07sell1280.591.32320.00001.3212
2552006.12.13 17:35close1280.591.32200.00001.321270.806655.55
2562006.12.13 17:35close1270.261.32200.00001.3180-52.006603.55
2572006.12.13 21:13sell1290.261.31990.00001.3179
2582006.12.14 08:43sell1300.591.32310.00001.3211
2592006.12.14 11:46close1300.591.32190.00001.321170.806674.35
2602006.12.14 11:46close1290.261.32190.00001.3179-48.726625.64
2612006.12.14 15:00sell1310.271.31870.00001.3167
2622006.12.14 15:46close1310.271.31810.00001.316716.206641.84
2632006.12.14 15:46sell1320.271.31800.00001.3160
2642006.12.14 16:01close1320.271.31740.00001.316016.206658.04
2652006.12.14 16:01sell1330.271.31710.00001.3151
2662006.12.14 16:26close1330.271.31650.00001.315116.206674.24
2672006.12.14 16:26sell1340.271.31650.00001.3145
2682006.12.14 16:26close1340.271.31590.00001.314516.206690.44
2692006.12.14 16:26sell1350.271.31540.00001.3134
2702006.12.14 16:30close1350.271.31480.00001.313416.206706.64
2712006.12.14 16:30sell1360.271.31450.00001.3125
2722006.12.14 17:02sell1370.591.31770.00001.3157
2732006.12.14 17:05close1370.591.31650.00001.315770.806777.44
2742006.12.14 17:05close1360.271.31650.00001.3125-54.006723.44
2752006.12.14 18:43sell1380.271.31600.00001.3140
2762006.12.14 18:48close1380.271.31540.00001.314016.206739.64
2772006.12.14 18:48sell1390.271.31490.00001.3129
2782006.12.14 19:40close1390.271.31430.00001.312916.206755.84
2792006.12.14 20:00sell1400.271.31420.00001.3122
2802006.12.15 10:28close1400.271.31350.00001.312220.046775.88
2812006.12.15 14:00sell1410.271.31060.00001.3086
2822006.12.15 14:29sell1420.611.31400.00001.3120
2832006.12.15 14:30sell1431.331.31720.00001.3152
2842006.12.15 15:17close1431.331.31540.00001.3152239.407015.28
2852006.12.15 15:17close1420.611.31540.00001.3120-85.406929.88
2862006.12.15 15:17close1410.271.31540.00001.3086-129.606800.28
2872006.12.15 16:01sell1440.271.31100.00001.3090
2882006.12.15 16:02close1440.271.31040.00001.309016.206816.48
2892006.12.15 16:02sell1450.271.31000.00001.3080
2902006.12.15 16:05close1450.271.30940.00001.308016.206832.68
2912006.12.15 16:05sell1460.271.30930.00001.3073
2922006.12.15 16:05close1460.271.30870.00001.307316.206848.88
2932006.12.15 16:05sell1470.271.30860.00001.3066
2942006.12.15 16:07close1470.271.30790.00001.306618.906867.78
2952006.12.15 16:07sell1480.271.30780.00001.3058
2962006.12.15 18:30close1480.271.30720.00001.305816.206883.98
2972006.12.15 18:30sell1490.281.30710.00001.3051
2982006.12.15 19:24close1490.281.30650.00001.305116.806900.78
2992006.12.15 21:00sell1500.281.30780.00001.3058
3002006.12.18 07:43sell1510.611.31100.00001.3090
3012006.12.18 07:57close1510.611.30980.00001.309073.206973.98
3022006.12.18 07:57close1500.281.30980.00001.3058-54.826919.16
3032006.12.18 15:56sell1520.281.30800.00001.3060
3042006.12.18 16:00close1520.281.30730.00001.306019.606938.76
3052006.12.18 16:15sell1530.281.30560.00001.3036
3062006.12.18 20:14sell1540.611.30880.00001.3068
3072006.12.19 08:57sell1551.331.31190.00001.3099
3082006.12.19 10:00sell1562.631.31540.00001.3134
3092006.12.19 14:31t/p1562.631.31340.00001.3134526.007464.76
3102006.12.19 14:31close1551.331.31330.00001.3099-186.207278.56
3112006.12.19 14:31close1540.611.31320.00001.3068-265.837012.72
3122006.12.19 14:31close1530.281.31300.00001.3036-206.026806.70
3132006.12.19 16:42buy1570.271.31700.00001.3190
3142006.12.19 17:13close1570.271.31760.00001.319016.206822.90
3152006.12.19 17:13buy1580.271.31770.00001.3197
3162006.12.19 17:50close1580.271.31830.00001.319716.206839.10
3172006.12.19 17:50buy1590.271.31860.00001.3206
3182006.12.19 17:52close1590.271.31920.00001.320616.206855.30
3192006.12.19 17:52buy1600.271.31940.00001.3214
3202006.12.19 18:21close1600.271.32000.00001.321416.206871.50
3212006.12.19 18:21buy1610.271.32040.00001.3224
3222006.12.19 19:32close1610.271.32100.00001.322416.206887.70
3232006.12.19 20:00buy1620.281.32140.00001.3234
3242006.12.20 01:58close1620.281.32210.00001.323417.876905.57
3252006.12.20 07:53buy1630.281.32350.00001.3255
3262006.12.20 14:14buy1640.611.32030.00001.3223
3272006.12.20 16:19close1640.611.32150.00001.322373.206978.77
3282006.12.20 16:19close1630.281.32150.00001.3255-56.006922.77
3292006.12.21 16:00sell1650.281.31510.00001.3131
3302006.12.21 17:59sell1660.611.31820.00001.3162
3312006.12.21 18:26close1660.611.31700.00001.316273.206995.97
3322006.12.21 18:26close1650.281.31700.00001.3131-53.206942.77
3332006.12.21 22:00sell1670.281.31660.00001.3146
3342006.12.22 08:14sell1680.611.31970.00001.3177
3352006.12.22 15:17close1680.611.31830.00001.317785.407028.17
3362006.12.22 15:17close1670.281.31830.00001.3146-46.426981.75
3372006.12.22 18:00sell1690.281.31300.00001.3110
3382006.12.22 18:00close1690.281.31210.00001.311025.207006.95
3392006.12.22 18:00sell1700.281.31210.00001.3101
3402006.12.22 18:01close1700.281.31140.00001.310119.607026.55
3412006.12.22 18:01sell1710.281.31130.00001.3093
3422006.12.22 20:59sell1720.631.31460.00001.3126
3432006.12.22 22:57close1720.631.31340.00001.312675.607102.15
3442006.12.22 22:57close1710.281.31340.00001.3093-58.807043.35
3452006.12.27 22:00sell1730.281.31220.00001.3102
3462006.12.27 22:54close1730.281.31160.00001.310216.807060.15
3472006.12.27 22:54sell1740.281.31150.00001.3095
3482006.12.28 02:39close1740.281.31100.00001.309517.547077.69
3492006.12.29 19:00buy1750.281.31900.00001.3210
3502006.12.29 20:19close1750.281.31970.00001.321019.607097.29
3512007.01.02 15:00buy1760.281.32880.00001.3308
3522007.01.03 10:33buy1770.631.32570.00001.3277
3532007.01.03 11:23buy1781.371.32260.00001.3246
3542007.01.03 14:14close1781.371.32450.00001.3246260.307357.59
3552007.01.03 14:14close1770.631.32450.00001.3277-75.607281.99
3562007.01.03 14:14close1760.281.32450.00001.3308-122.137159.86
3572007.01.03 17:00sell1790.291.31930.00001.3173
3582007.01.03 17:08close1790.291.31870.00001.317317.407177.26
3592007.01.03 17:08sell1800.291.31850.00001.3165
3602007.01.03 17:12close1800.291.31790.00001.316517.407194.66
3612007.01.03 17:12sell1810.291.31780.00001.3158
3622007.01.03 17:24close1810.291.31710.00001.315820.307214.96
3632007.01.03 17:24sell1820.291.31700.00001.3150
3642007.01.03 17:27close1820.291.31640.00001.315017.407232.36
3652007.01.03 17:27sell1830.291.31630.00001.3143
3662007.01.03 18:23close1830.291.31570.00001.314317.407249.76
3672007.01.03 18:23sell1840.291.31560.00001.3136
3682007.01.03 20:00close1840.291.31500.00001.313617.407267.16
3692007.01.03 20:00sell1850.291.31460.00001.3126
3702007.01.04 08:36sell1860.651.31770.00001.3157
3712007.01.04 09:04close1860.651.31660.00001.315771.507338.66
3722007.01.04 09:04close1850.291.31660.00001.3126-54.347284.33
3732007.01.05 14:29sell1870.291.30790.00001.3059
3742007.01.05 14:29close1870.291.30720.00001.305920.307304.63
3752007.01.05 14:29sell1880.291.30720.00001.3052
3762007.01.05 14:29close1880.291.30620.00001.305229.007333.63
3772007.01.05 14:29sell1890.291.30630.00001.3043
3782007.01.05 14:29close1890.291.30570.00001.304317.407351.03
3792007.01.05 14:29sell1900.291.30460.00001.3026
3802007.01.05 14:30close1900.291.30400.00001.302617.407368.43
3812007.01.05 14:30sell1910.291.30370.00001.3017
3822007.01.05 14:30close1910.291.30280.00001.301726.107394.53
3832007.01.05 14:30sell1920.301.30230.00001.3003
3842007.01.05 14:30close1920.301.30150.00001.300324.007418.53
3852007.01.05 14:30sell1930.301.30150.00001.2995
3862007.01.05 14:32close1930.301.30090.00001.299518.007436.53
3872007.01.05 14:32sell1940.301.30080.00001.2988
3882007.01.05 14:39close1940.301.30020.00001.298818.007454.53
3892007.01.05 14:39sell1950.301.30010.00001.2981
3902007.01.05 14:49close1950.301.29930.00001.298124.007478.53
3912007.01.05 14:49sell1960.301.29920.00001.2972
3922007.01.05 17:04close1960.301.29860.00001.297218.007496.53
3932007.01.05 17:04sell1970.301.29850.00001.2965
3942007.01.08 08:19sell1980.681.30160.00001.2996
3952007.01.08 08:37close1980.681.30040.00001.299681.607578.13
3962007.01.08 08:37close1970.301.30040.00001.2965-55.747522.39
3972007.01.08 14:00sell1990.301.30140.00001.2994
3982007.01.08 14:11close1990.301.30070.00001.299421.007543.39
3992007.01.08 14:12sell2000.301.30060.00001.2986
4002007.01.08 14:24close2000.301.30000.00001.298618.007561.39
4012007.01.08 14:24sell2010.301.29990.00001.2979
4022007.01.08 14:37close2010.301.29920.00001.297921.007582.39
4032007.01.08 14:37sell2020.301.29910.00001.2971
4042007.01.08 14:58close2020.301.29850.00001.297118.007600.39
4052007.01.08 14:58sell2030.301.29840.00001.2964
4062007.01.08 14:58close2030.301.29770.00001.296421.007621.39
4072007.01.08 14:58sell2040.301.29730.00001.2953
4082007.01.08 15:25sell2050.681.30040.00001.2984
4092007.01.08 18:03sell2061.461.30350.00001.3015
4102007.01.08 18:45close2061.461.30180.00001.3015248.217869.60
4112007.01.08 18:45close2050.681.30180.00001.2984-95.207774.40
4122007.01.08 18:45close2040.301.30180.00001.2953-135.007639.40
4132007.01.09 15:10sell2070.311.30090.00001.2989
4142007.01.09 15:20close2070.311.30020.00001.298921.707661.10
4152007.01.09 15:20sell2080.311.30010.00001.2981
4162007.01.09 16:36close2080.311.29930.00001.298124.807685.90
4172007.01.09 21:12sell2090.311.30010.00001.2981
4182007.01.09 23:41close2090.311.29950.00001.298118.607704.50
4192007.01.09 23:41sell2100.311.29920.00001.2972
4202007.01.10 01:09close2100.311.29860.00001.297219.917724.40
4212007.01.10 15:00sell2110.311.29740.00001.2954
4222007.01.10 15:44close2110.311.29660.00001.295424.807749.20
4232007.01.10 15:45sell2120.311.29630.00001.2943
4242007.01.10 15:53close2120.311.29570.00001.294318.607767.80
4252007.01.10 15:53sell2130.311.29560.00001.2936
4262007.01.10 16:09close2130.311.29490.00001.293621.707789.50
4272007.01.10 20:00sell2140.311.29380.00001.2918
4282007.01.11 08:57sell2150.701.29690.00001.2949
4292007.01.11 09:20close2150.701.29580.00001.294977.007866.50
4302007.01.11 09:20close2140.311.29580.00001.2918-58.087808.42
4312007.01.11 15:00sell2160.311.29350.00001.2915
4322007.01.11 15:00close2160.311.29290.00001.291518.607827.02
4332007.01.11 15:00sell2170.311.29280.00001.2908
4342007.01.11 15:19close2170.311.29220.00001.290818.607845.62
4352007.01.11 15:19sell2180.311.29210.00001.2901
4362007.01.11 15:20close2180.311.29150.00001.290118.607864.22
4372007.01.11 15:20sell2190.311.29120.00001.2892
4382007.01.11 16:05close2190.311.29050.00001.289221.707885.92
4392007.01.11 16:05sell2200.321.29010.00001.2881
4402007.01.11 16:15close2200.321.28950.00001.288119.207905.12
4412007.01.11 16:15sell2210.321.28940.00001.2874
4422007.01.11 16:30close2210.321.28870.00001.287422.407927.52
4432007.01.11 16:30sell2220.321.28870.00001.2867
4442007.01.12 02:02close2220.321.28810.00001.286720.557948.07
4452007.01.12 14:00sell2230.321.28890.00001.2869
4462007.01.12 14:30close2230.321.28830.00001.286919.207967.27
4472007.01.12 14:30sell2240.321.28800.00001.2860
4482007.01.12 14:30close2240.321.28740.00001.286019.207986.47
4492007.01.12 14:30sell2250.321.28710.00001.2851
4502007.01.12 14:58sell2260.701.29040.00001.2884
4512007.01.12 16:00sell2271.531.29350.00001.2915
4522007.01.12 19:16close2271.531.29170.00001.2915275.408261.87
4532007.01.12 19:16close2260.701.29170.00001.2884-91.008170.87
4542007.01.12 19:16close2250.321.29170.00001.2851-147.208023.67
4552007.01.15 14:00buy2280.321.29420.00001.2962
4562007.01.16 06:49close2280.321.29490.00001.296220.428044.09
4572007.01.16 14:00buy2290.321.29650.00001.2985
4582007.01.16 15:26buy2300.721.29340.00001.2954
4592007.01.16 17:49sell2310.311.29190.00001.2899
4602007.01.17 14:29buy2321.531.29000.00001.2920
4612007.01.17 14:30t/p2310.311.28990.00001.289963.318107.40
4622007.01.17 14:30sell2330.301.28960.00001.2876
4632007.01.17 14:46t/p2321.531.29200.00001.2920305.998413.39
4642007.01.17 14:46close2300.721.29210.00001.2954-98.058315.34
4652007.01.17 14:46close2290.321.29200.00001.2985-145.988169.36
4662007.01.17 14:59sell2340.721.29280.00001.2908
4672007.01.17 15:06close2340.721.29150.00001.290893.608262.96
4682007.01.17 15:06close2330.301.29150.00001.2876-57.008205.96
4692007.01.17 15:14sell2350.331.29100.00001.2890
4702007.01.17 16:31sell2360.721.29410.00001.2921
4712007.01.17 20:27close2360.721.29280.00001.292193.608299.56
4722007.01.17 20:27close2350.331.29280.00001.2890-59.408240.16
4732007.01.18 15:00sell2370.331.29170.00001.2897
4742007.01.18 15:33sell2380.741.29490.00001.2929
4752007.01.18 15:54close2380.741.29370.00001.292988.808328.96
4762007.01.18 15:54close2370.331.29370.00001.2897-66.008262.96
4772007.01.18 17:01buy2390.331.29530.00001.2973
4782007.01.18 20:49close2390.331.29590.00001.297319.808282.76
4792007.01.18 20:49buy2400.331.29600.00001.2980
4802007.01.18 21:23close2400.331.29660.00001.298019.808302.56
4812007.01.18 22:00buy2410.331.29630.00001.2983
4822007.01.19 02:27close2410.331.29700.00001.298321.068323.63
4832007.01.19 16:00sell2420.331.29300.00001.2910
4842007.01.19 16:01close2420.331.29230.00001.291023.108346.73
4852007.01.19 16:01sell2430.331.29220.00001.2902
4862007.01.19 16:29close2430.331.29160.00001.290219.808366.53
4872007.01.19 16:29sell2440.331.29150.00001.2895
4882007.01.19 17:25sell2450.741.29460.00001.2926
4892007.01.19 22:05buy2460.321.29670.00001.2987
4902007.01.22 13:34buy2470.741.29350.00001.2955
4912007.01.22 13:48t/p2450.741.29260.00001.2926151.128517.64
4922007.01.22 13:48close2440.331.29250.00001.2895-31.618486.03
4932007.01.22 16:55close2470.741.29470.00001.295588.808574.83
4942007.01.22 16:55close2460.321.29470.00001.2987-65.988508.86
4952007.01.22 22:00sell2480.341.29450.00001.2925
4962007.01.23 01:28close2480.341.29390.00001.292521.838530.69
4972007.01.23 15:00buy2490.341.30280.00001.3048
4982007.01.23 15:59close2490.341.30340.00001.304820.408551.09
4992007.01.23 15:59buy2500.341.30350.00001.3055
5002007.01.23 16:32close2500.341.30410.00001.305520.408571.49
5012007.01.23 17:00buy2510.341.30320.00001.3052
5022007.01.24 09:04buy2520.771.29990.00001.3019
5032007.01.24 10:57close2520.771.30140.00001.3019115.508686.99
5042007.01.24 10:57close2510.341.30140.00001.3052-63.308623.69
5052007.01.24 17:00sell2530.341.29630.00001.2943
5062007.01.24 17:05close2530.341.29570.00001.294320.408644.09
5072007.01.24 17:05sell2540.351.29560.00001.2936
5082007.01.24 17:07close2540.351.29500.00001.293621.008665.09
5092007.01.24 17:07sell2550.351.29490.00001.2929
5102007.01.25 08:44sell2560.771.29800.00001.2960
5112007.01.25 10:50close2560.771.29680.00001.296092.408757.49
5122007.01.25 10:50close2550.351.29680.00001.2929-62.088695.41
5132007.01.25 16:31sell2570.351.29750.00001.2955
5142007.01.25 17:32close2570.351.29690.00001.295521.008716.41
5152007.01.25 17:32sell2580.351.29660.00001.2946
5162007.01.25 17:35close2580.351.29590.00001.294624.508740.91
5172007.01.25 17:35sell2590.351.29580.00001.2938
5182007.01.25 20:03close2590.351.29520.00001.293821.008761.91
5192007.01.25 20:03sell2600.351.29470.00001.2927
5202007.01.25 20:12close2600.351.29400.00001.292724.508786.41
5212007.01.25 20:12sell2610.351.29390.00001.2919
5222007.01.25 20:32close2610.351.29330.00001.291921.008807.41
5232007.01.25 20:32sell2620.351.29320.00001.2912
5242007.01.25 20:36close2620.351.29260.00001.291221.008828.41
5252007.01.25 20:36sell2630.351.29230.00001.2903
5262007.01.25 20:46close2630.351.29170.00001.290321.008849.41
5272007.01.25 20:46sell2640.351.29160.00001.2896
5282007.01.26 09:09close2640.351.29100.00001.289622.478871.88
5292007.01.26 15:54sell2650.351.28890.00001.2869
5302007.01.26 15:59close2650.351.28810.00001.286928.008899.88
5312007.01.26 15:59sell2660.361.28800.00001.2860
5322007.01.26 16:31sell2670.791.29120.00001.2892
5332007.01.29 03:31close2670.791.29000.00001.289298.138998.01
5342007.01.29 03:31close2660.361.29000.00001.2860-70.488927.53
5352007.01.29 18:00buy2680.361.29470.00001.2967
5362007.01.29 18:00close2680.361.29540.00001.296725.208952.73
5372007.01.29 18:00buy2690.361.29550.00001.2975
5382007.01.29 18:01close2690.361.29610.00001.297521.608974.33
5392007.01.29 18:01buy2700.361.29620.00001.2982
5402007.01.30 13:43close2700.361.29690.00001.298222.988997.30
5412007.01.30 21:46buy2710.361.29640.00001.2984
5422007.01.30 23:00close2710.361.29700.00001.298421.609018.90
5432007.01.31 15:00sell2720.361.29370.00001.2917
5442007.01.31 15:45sell2730.811.29680.00001.2948
5452007.01.31 16:01close2730.811.29560.00001.294897.209116.10
5462007.01.31 16:01close2720.361.29560.00001.2917-68.409047.70
5472007.01.31 16:26buy2740.361.29950.00001.3015
5482007.01.31 16:43close2740.361.30010.00001.301521.609069.30
5492007.01.31 16:43buy2750.361.30020.00001.3022
5502007.01.31 16:44close2750.361.30090.00001.302225.209094.50
5512007.01.31 16:44buy2760.361.30100.00001.3030
5522007.01.31 17:15close2760.361.30160.00001.303021.609116.10
5532007.01.31 20:00buy2770.361.30070.00001.3027
5542007.01.31 20:16close2770.361.30150.00001.302728.809144.90
5552007.01.31 20:16buy2780.371.30160.00001.3036
5562007.01.31 20:16close2780.371.30220.00001.303622.209167.10
5572007.01.31 20:16buy2790.371.30230.00001.3043
5582007.01.31 20:17close2790.371.30300.00001.304325.909193.00
5592007.01.31 20:17buy2800.371.30310.00001.3051
5602007.02.01 15:59close2800.371.30400.00001.305126.449219.45
5612007.02.01 16:00buy2810.371.30430.00001.3063
5622007.02.01 16:00close2810.371.30490.00001.306322.209241.65
5632007.02.01 16:00buy2820.371.30530.00001.3073
5642007.02.01 16:19buy2830.811.30210.00001.3041
5652007.02.02 14:29close2830.811.30340.00001.3041100.309341.94
5662007.02.02 14:29close2820.371.30340.00001.3073-72.599269.36
5672007.02.02 21:00sell2840.371.29640.00001.2944
5682007.02.05 00:00close2840.371.29570.00001.294427.469296.82
5692007.02.05 15:00sell2850.371.29320.00001.2912
5702007.02.05 15:08close2850.371.29260.00001.291222.209319.02
5712007.02.05 15:09sell2860.371.29250.00001.2905
5722007.02.05 15:13close2860.371.29190.00001.290522.209341.22
5732007.02.05 15:13sell2870.371.29180.00001.2898
5742007.02.06 13:05sell2880.831.29500.00001.2930
5752007.02.06 19:23sell2891.781.29810.00001.2961
5762007.02.07 14:00buy2900.351.29880.00001.3008
5772007.02.07 16:21t/p2900.351.30080.00001.300870.009411.22
5782007.02.07 16:22sell2913.651.30130.00001.2993
5792007.02.08 09:30t/p2913.651.29930.00001.2993776.1210187.33
5802007.02.08 09:30close2891.781.29920.00001.2961-165.8110021.52
5812007.02.08 09:30close2880.831.29940.00001.2930-351.229670.30
5822007.02.08 09:31close2870.371.29930.00001.2898-269.719400.59
5832007.02.08 14:39buy2920.381.30010.00001.3021
5842007.02.08 15:03close2920.381.30080.00001.302126.609427.19
5852007.02.08 20:00buy2930.381.30330.00001.3053
5862007.02.08 21:25close2930.381.30390.00001.305322.809449.99
5872007.02.09 14:49sell2940.381.29980.00001.2978
5882007.02.09 15:04close2940.381.29910.00001.297826.609476.59
5892007.02.09 15:19sell2950.381.29960.00001.2976
5902007.02.09 15:25close2950.381.29900.00001.297622.809499.39
5912007.02.09 15:25sell2960.381.29890.00001.2969
5922007.02.12 00:25sell2970.861.30200.00001.3000
5932007.02.12 03:13close2970.861.30080.00001.3000103.209602.59
5942007.02.12 03:13close2960.381.30080.00001.2969-70.609531.99
5952007.02.12 15:00sell2980.381.29530.00001.2933
5962007.02.13 08:13sell2990.861.29860.00001.2966
5972007.02.13 14:00buy3000.361.30170.00001.3037
5982007.02.13 14:01sell3011.821.30190.00001.2999
5992007.02.13 14:39t/p3000.361.30370.00001.303772.009603.99
6002007.02.13 14:39buy3020.341.30410.00001.3061
6012007.02.13 16:42buy3030.831.30090.00001.3029
6022007.02.13 20:53t/p3030.831.30290.00001.3029166.009769.99
6032007.02.13 20:53close3020.341.30300.00001.3061-37.409732.59
6042007.02.13 22:00buy3040.351.30370.00001.3057
6052007.02.14 05:38sell3053.761.30520.00001.3032
6062007.02.14 05:44t/p3053.761.30320.00001.3032752.0010484.59
6072007.02.14 05:44close3011.821.30310.00001.2999-210.7210273.88
6082007.02.14 05:44close2990.861.30320.00001.2966-391.989881.90
6092007.02.14 05:44close2980.381.30340.00001.2933-304.609577.30
6102007.02.14 08:08close3040.351.30460.00001.305729.349606.64
6112007.02.14 14:35buy3060.381.30950.00001.3115
6122007.02.14 14:54close3060.381.31020.00001.311526.609633.24
6132007.02.14 14:54buy3070.391.31030.00001.3123
6142007.02.14 16:00close3070.391.31110.00001.312331.209664.44
6152007.02.14 16:00buy3080.391.31120.00001.3132
6162007.02.14 16:01close3080.391.31180.00001.313223.409687.84
6172007.02.14 16:01buy3090.391.31210.00001.3141
6182007.02.14 16:02close3090.391.31270.00001.314123.409711.24
6192007.02.14 16:02buy3100.391.31300.00001.3150
6202007.02.14 16:06close3100.391.31360.00001.315023.409734.64
6212007.02.14 16:06buy3110.391.31370.00001.3157
6222007.02.14 16:17close3110.391.31430.00001.315723.409758.04
6232007.02.14 16:17buy3120.391.31440.00001.3164
6242007.02.15 14:59close3120.391.31520.00001.316423.979782.01
6252007.02.15 14:59buy3130.391.31500.00001.3170
6262007.02.15 15:00close3130.391.31560.00001.317023.409805.41
6272007.02.15 16:00buy3140.391.31570.00001.3177
6282007.02.15 19:07buy3150.881.31260.00001.3146
6292007.02.15 20:44close3150.881.31380.00001.3146105.609911.01
6302007.02.15 20:44close3140.391.31380.00001.3177-74.109836.91
6312007.02.15 22:00buy3160.391.31430.00001.3163
6322007.02.16 12:04buy3170.881.31120.00001.3132
6332007.02.16 12:51close3170.881.31240.00001.3132105.609942.51
6342007.02.16 12:51close3160.391.31240.00001.3163-76.519866.00
6352007.02.16 15:00sell3180.391.31060.00001.3086
6362007.02.16 15:12close3180.391.31000.00001.308623.409889.40
6372007.02.16 15:12sell3190.401.30990.00001.3079
6382007.02.16 17:10sell3200.881.31310.00001.3111
6392007.02.16 20:05buy3210.391.31370.00001.3157
6402007.02.19 04:05t/p3210.391.31570.00001.315775.599964.99
6412007.02.20 02:28sell3221.941.31620.00001.3142
6422007.02.20 09:10close3221.941.31430.00001.3142368.5910333.58
6432007.02.20 09:10close3200.881.31430.00001.3111-98.1910235.39
6442007.02.20 09:10close3190.401.31430.00001.3079-172.6310062.76
6452007.02.20 16:00sell3230.401.31350.00001.3115
6462007.02.21 12:17close3230.401.31280.00001.311529.6810092.45
6472007.02.21 21:47sell3240.401.31360.00001.3116
6482007.02.22 03:38close3240.401.31310.00001.311625.0510117.50
6492007.02.23 22:00buy3250.401.31650.00001.3185
6502007.02.26 00:00close3250.401.31760.00001.318541.5310159.03
6512007.02.26 15:00buy3260.411.31660.00001.3186
6522007.02.26 15:36close3260.411.31720.00001.318624.6010183.63
6532007.02.26 15:36buy3270.411.31730.00001.3193
6542007.02.26 20:46close3270.411.31790.00001.319324.6010208.23
6552007.02.26 22:00buy3280.411.31840.00001.3204
6562007.02.26 23:50close3280.411.31900.00001.320424.6010232.83
6572007.02.27 07:05buy3290.411.31820.00001.3202
6582007.02.27 09:09close3290.411.31880.00001.320224.6010257.43
6592007.02.27 15:00buy3300.411.32400.00001.3260
6602007.02.27 15:45close3300.411.32470.00001.326028.7010286.13
6612007.02.27 15:45buy3310.411.32480.00001.3268
6622007.02.27 18:11close3310.411.32540.00001.326824.6010310.73
6632007.02.28 14:31buy3320.411.32130.00001.3233
6642007.02.28 14:38close3320.411.32200.00001.323328.7010339.43
6652007.02.28 14:38buy3330.411.32210.00001.3241
6662007.02.28 16:31buy3340.921.31900.00001.3210
6672007.02.28 16:51close3340.921.32020.00001.3210110.4010449.83
6682007.02.28 16:51close3330.411.32020.00001.3241-77.9010371.93
6692007.02.28 20:00buy3350.411.32260.00001.3246
6702007.02.28 22:00close3350.411.32320.00001.324624.6010396.53
6712007.02.28 22:00buy3360.421.32330.00001.3253
6722007.03.01 15:10sell3370.411.32120.00001.3192
6732007.03.01 16:00buy3380.921.31970.00001.3217
6742007.03.01 16:00t/p3370.411.31920.00001.319282.0010478.53
6752007.03.01 16:00sell3390.411.31890.00001.3169
6762007.03.01 16:18t/p3390.411.31690.00001.316982.0010560.53
6772007.03.01 16:18sell3400.401.31670.00001.3147
6782007.03.01 16:40buy3412.021.31650.00001.3185
6792007.03.01 19:40t/p3412.021.31850.00001.3185403.9910964.52
6802007.03.01 19:40close3380.921.31850.00001.3217-110.4010854.12
6812007.03.01 19:40close3360.421.31860.00001.3253-205.1810648.94
6822007.03.02 09:44close3400.401.31610.00001.314725.6810674.62
6832007.03.05 10:00sell3420.431.31410.00001.3121
6842007.03.05 10:26close3420.431.31350.00001.312125.8010700.42
6852007.03.05 10:26sell3430.431.31310.00001.3111
6862007.03.05 12:05close3430.431.31250.00001.311125.8010726.22
6872007.03.05 13:00sell3440.431.31190.00001.3099
6882007.03.05 13:06close3440.431.31120.00001.309930.1010756.32
6892007.03.05 13:06sell3450.431.31110.00001.3091
6902007.03.05 13:33close3450.431.31050.00001.309125.8010782.12
6912007.03.05 13:33sell3460.431.31040.00001.3084
6922007.03.05 13:40close3460.431.30980.00001.308425.8010807.92
6932007.03.05 13:40sell3470.431.30970.00001.3077
6942007.03.05 13:42close3470.431.30910.00001.307725.8010833.72
6952007.03.05 13:42sell3480.431.30900.00001.3070
6962007.03.05 14:48close3480.431.30830.00001.307030.1010863.82
6972007.03.05 15:00sell3490.431.30870.00001.3067
6982007.03.05 15:11close3490.431.30810.00001.306725.8010889.62
6992007.03.05 15:11sell3500.441.30800.00001.3060
7002007.03.05 17:03sell3510.971.31120.00001.3092
7012007.03.05 17:59close3510.971.31000.00001.3092116.4011006.02
7022007.03.05 17:59close3500.441.31000.00001.3060-88.0010918.02
7032007.03.06 15:00sell3520.441.31020.00001.3082
7042007.03.06 15:30close3520.441.30960.00001.308226.4010944.42
7052007.03.06 15:30sell3530.441.30950.00001.3075
7062007.03.06 16:00close3530.441.30890.00001.307526.4010970.82
7072007.03.08 23:18sell3540.441.31270.00001.3107
7082007.03.09 06:07sell3550.971.31580.00001.3138
7092007.03.09 09:22close3550.971.31460.00001.3138116.4011087.22
7102007.03.09 09:22close3540.441.31460.00001.3107-81.7511005.48
7112007.03.12 16:00buy3560.441.31680.00001.3188
7122007.03.12 17:44close3560.441.31740.00001.318826.4011031.88
7132007.03.12 22:00buy3570.441.31900.00001.3210
7142007.03.13 11:43buy3580.991.31580.00001.3178
7152007.03.13 13:00close3580.991.31700.00001.3178118.8011150.68
7162007.03.13 13:00close3570.441.31700.00001.3210-90.7211059.96
7172007.03.13 21:00buy3590.441.32110.00001.3231
7182007.03.13 21:12close3590.441.32170.00001.323126.4011086.36
7192007.03.13 21:13buy3600.441.32200.00001.3240
7202007.03.14 02:41buy3610.991.31890.00001.3209
7212007.03.14 07:21close3610.991.32010.00001.3209118.8011205.16
7222007.03.14 07:21close3600.441.32010.00001.3240-86.3211118.84
7232007.03.14 21:00buy3620.441.32260.00001.3246
7242007.03.15 03:00close3620.441.32340.00001.324627.0511145.89
7252007.03.15 16:00buy3630.451.32190.00001.3239
7262007.03.15 16:01close3630.451.32250.00001.323927.0011172.89
7272007.03.15 16:01buy3640.451.32260.00001.3246
7282007.03.15 16:09close3640.451.32320.00001.324627.0011199.89
7292007.03.15 16:09buy3650.451.32350.00001.3255
7302007.03.15 17:51close3650.451.32410.00001.325527.0011226.89
7312007.03.15 17:51buy3660.451.32410.00001.3261
7322007.03.15 18:18close3660.451.32470.00001.326127.0011253.89
7332007.03.16 01:00buy3670.451.32390.00001.3259
7342007.03.16 02:09close3670.451.32460.00001.325931.5011285.39
7352007.03.16 08:00buy3680.451.32930.00001.3313
7362007.03.16 09:58close3680.451.32990.00001.331327.0011312.39
7372007.03.16 09:58buy3690.451.33000.00001.3320
7382007.03.16 10:09close3690.451.33060.00001.332027.0011339.39
7392007.03.16 10:09buy3700.451.33070.00001.3327
7402007.03.16 11:24close3700.451.33130.00001.332727.0011366.39
7412007.03.16 16:00buy3710.451.33300.00001.3350
7422007.03.16 22:59close at stop3710.451.33110.00001.3350-85.5011280.89