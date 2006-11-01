|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.01 - 2007.03.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=true; SuperCellnumber="increase progression to 275%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=true; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.23; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=250; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=34; CCI_Peroid=55; cci_buy=40; cci_sell=-40; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=31; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=31; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|3383
|Ticks modelled
|413312
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|6280.89
|Gross profit
|14165.83
|Gross loss
|-7884.94
|Profit factor
|1.80
|Expected payoff
|16.93
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|907.29 (8.65%)
|Relative drawdown
|8.82% (658.05)
|Total trades
|371
|Short positions (won %)
|192 (76.04%)
|Long positions (won %)
|179 (82.12%)
|Profit trades (% of total)
|293 (78.98%)
|Loss trades (% of total)
|78 (21.02%)
|Largest
|profit trade
|776.12
|loss trade
|-391.98
|Average
|profit trade
|48.35
|loss trade
|-101.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (293.80)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-907.29)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|917.97 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-907.29 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.01 01:28
|buy
|1
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|2
|2006.11.01 17:02
|close
|1
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2787
|12.00
|5012.00
|3
|2006.11.01 18:00
|buy
|2
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|4
|2006.11.01 18:01
|close
|2
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2787
|14.00
|5026.00
|5
|2006.11.01 18:01
|buy
|3
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2796
|6
|2006.11.02 02:54
|buy
|4
|0.45
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|7
|2006.11.02 08:04
|close
|4
|0.45
|1.2758
|0.0000
|1.2765
|58.50
|5084.50
|8
|2006.11.02 08:04
|close
|3
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2796
|-39.71
|5044.79
|9
|2006.11.02 15:00
|buy
|5
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|10
|2006.11.02 15:32
|close
|5
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2789
|12.00
|5056.79
|11
|2006.11.02 15:32
|buy
|6
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|12
|2006.11.03 14:30
|close
|6
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2799
|16.76
|5073.56
|13
|2006.11.08 02:56
|buy
|7
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|14
|2006.11.08 09:58
|close
|7
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2799
|12.00
|5085.56
|15
|2006.11.08 14:00
|buy
|8
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|16
|2006.11.08 15:15
|buy
|9
|0.45
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|17
|2006.11.08 16:12
|close
|9
|0.45
|1.2762
|0.0000
|1.2770
|54.00
|5139.56
|18
|2006.11.08 16:12
|close
|8
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2802
|-40.00
|5099.56
|19
|2006.11.09 14:00
|buy
|10
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2812
|20
|2006.11.09 14:48
|buy
|11
|0.45
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|21
|2006.11.09 15:05
|close
|11
|0.45
|1.2772
|0.0000
|1.2780
|54.00
|5153.56
|22
|2006.11.09 15:05
|close
|10
|0.20
|1.2772
|0.0000
|1.2812
|-40.00
|5113.56
|23
|2006.11.09 20:00
|buy
|12
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|24
|2006.11.10 03:00
|close
|12
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2858
|12.76
|5126.32
|25
|2006.11.14 14:00
|sell
|13
|0.21
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|26
|2006.11.14 14:34
|sell
|14
|0.45
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|27
|2006.11.14 15:41
|close
|14
|0.45
|1.2843
|0.0000
|1.2837
|63.00
|5189.32
|28
|2006.11.14 15:41
|close
|13
|0.21
|1.2843
|0.0000
|1.2804
|-39.90
|5149.42
|29
|2006.11.14 20:00
|sell
|15
|0.21
|1.2817
|0.0000
|1.2797
|30
|2006.11.14 22:14
|close
|15
|0.21
|1.2810
|0.0000
|1.2797
|14.70
|5164.12
|31
|2006.11.15 21:00
|buy
|16
|0.21
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|32
|2006.11.15 22:43
|close
|16
|0.21
|1.2829
|0.0000
|1.2843
|12.60
|5176.72
|33
|2006.11.15 22:44
|buy
|17
|0.21
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|34
|2006.11.16 14:31
|close
|17
|0.21
|1.2838
|0.0000
|1.2850
|12.91
|5189.63
|35
|2006.11.16 20:00
|sell
|18
|0.21
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|36
|2006.11.17 05:07
|close
|18
|0.21
|1.2782
|0.0000
|1.2768
|13.48
|5203.12
|37
|2006.11.17 15:00
|sell
|19
|0.21
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|38
|2006.11.17 15:57
|sell
|20
|0.47
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|39
|2006.11.17 16:18
|sell
|21
|1.01
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|40
|2006.11.17 17:45
|close
|21
|1.01
|1.2821
|0.0000
|1.2819
|181.80
|5384.92
|41
|2006.11.17 17:45
|close
|20
|0.47
|1.2821
|0.0000
|1.2788
|-61.10
|5323.82
|42
|2006.11.17 17:45
|close
|19
|0.21
|1.2821
|0.0000
|1.2757
|-92.40
|5231.42
|43
|2006.11.17 20:00
|buy
|22
|0.21
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|44
|2006.11.20 03:22
|close
|22
|0.21
|1.2838
|0.0000
|1.2851
|13.40
|5244.82
|45
|2006.11.21 21:00
|buy
|23
|0.21
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|46
|2006.11.22 02:53
|close
|23
|0.21
|1.2852
|0.0000
|1.2865
|13.40
|5258.22
|47
|2006.11.22 15:00
|buy
|24
|0.21
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|48
|2006.11.22 16:03
|close
|24
|0.21
|1.2928
|0.0000
|1.2942
|12.60
|5270.82
|49
|2006.11.22 16:03
|buy
|25
|0.21
|1.2932
|0.0000
|1.2952
|50
|2006.11.22 16:08
|close
|25
|0.21
|1.2938
|0.0000
|1.2952
|12.60
|5283.42
|51
|2006.11.22 16:08
|buy
|26
|0.21
|1.2939
|0.0000
|1.2959
|52
|2006.11.22 16:24
|close
|26
|0.21
|1.2946
|0.0000
|1.2959
|14.70
|5298.12
|53
|2006.11.22 16:25
|buy
|27
|0.21
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|54
|2006.11.22 16:26
|close
|27
|0.21
|1.2953
|0.0000
|1.2967
|12.60
|5310.72
|55
|2006.11.22 16:26
|buy
|28
|0.21
|1.2956
|0.0000
|1.2976
|56
|2006.11.22 18:33
|buy
|29
|0.47
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|57
|2006.11.22 20:17
|close
|29
|0.47
|1.2936
|0.0000
|1.2944
|56.40
|5367.12
|58
|2006.11.22 20:17
|close
|28
|0.21
|1.2936
|0.0000
|1.2976
|-42.00
|5325.12
|59
|2006.11.22 20:18
|buy
|30
|0.21
|1.2939
|0.0000
|1.2959
|60
|2006.11.22 22:26
|close
|30
|0.21
|1.2945
|0.0000
|1.2959
|12.60
|5337.72
|61
|2006.11.22 22:31
|buy
|31
|0.21
|1.2946
|0.0000
|1.2966
|62
|2006.11.23 10:06
|close
|31
|0.21
|1.2954
|0.0000
|1.2966
|12.91
|5350.63
|63
|2006.11.23 22:54
|buy
|32
|0.21
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|64
|2006.11.23 23:10
|close
|32
|0.21
|1.2954
|0.0000
|1.2967
|14.70
|5365.33
|65
|2006.11.24 15:40
|buy
|33
|0.21
|1.3089
|0.0000
|1.3109
|66
|2006.11.24 16:15
|close
|33
|0.21
|1.3095
|0.0000
|1.3109
|12.60
|5377.93
|67
|2006.11.24 20:00
|buy
|34
|0.22
|1.3097
|0.0000
|1.3117
|68
|2006.11.24 20:28
|close
|34
|0.22
|1.3103
|0.0000
|1.3117
|13.20
|5391.13
|69
|2006.11.24 20:28
|buy
|35
|0.22
|1.3104
|0.0000
|1.3124
|70
|2006.11.27 00:00
|t/p
|35
|0.22
|1.3124
|0.0000
|1.3124
|42.64
|5433.77
|71
|2006.11.27 00:00
|buy
|36
|0.22
|1.3155
|0.0000
|1.3175
|72
|2006.11.27 00:30
|close
|36
|0.22
|1.3161
|0.0000
|1.3175
|13.20
|5446.97
|73
|2006.11.27 00:31
|buy
|37
|0.22
|1.3162
|0.0000
|1.3182
|74
|2006.11.27 02:04
|buy
|38
|0.47
|1.3131
|0.0000
|1.3151
|75
|2006.11.27 02:47
|close
|38
|0.47
|1.3143
|0.0000
|1.3151
|56.40
|5503.37
|76
|2006.11.27 02:47
|close
|37
|0.22
|1.3143
|0.0000
|1.3182
|-41.80
|5461.57
|77
|2006.11.27 12:00
|buy
|39
|0.22
|1.3127
|0.0000
|1.3147
|78
|2006.11.27 16:26
|close
|39
|0.22
|1.3133
|0.0000
|1.3147
|13.20
|5474.77
|79
|2006.11.27 18:00
|buy
|40
|0.22
|1.3119
|0.0000
|1.3139
|80
|2006.11.27 18:36
|close
|40
|0.22
|1.3126
|0.0000
|1.3139
|15.40
|5490.17
|81
|2006.11.27 18:36
|buy
|41
|0.22
|1.3127
|0.0000
|1.3147
|82
|2006.11.27 20:12
|close
|41
|0.22
|1.3134
|0.0000
|1.3147
|15.40
|5505.57
|83
|2006.11.27 21:00
|buy
|42
|0.22
|1.3130
|0.0000
|1.3150
|84
|2006.11.28 00:44
|close
|42
|0.22
|1.3137
|0.0000
|1.3150
|14.04
|5519.61
|85
|2006.11.28 15:00
|buy
|43
|0.22
|1.3167
|0.0000
|1.3187
|86
|2006.11.28 15:36
|close
|43
|0.22
|1.3173
|0.0000
|1.3187
|13.20
|5532.81
|87
|2006.11.28 15:36
|buy
|44
|0.22
|1.3174
|0.0000
|1.3194
|88
|2006.11.28 16:04
|buy
|45
|0.50
|1.3141
|0.0000
|1.3161
|89
|2006.11.28 16:11
|close
|45
|0.50
|1.3154
|0.0000
|1.3161
|65.00
|5597.81
|90
|2006.11.28 16:11
|close
|44
|0.22
|1.3154
|0.0000
|1.3194
|-44.00
|5553.81
|91
|2006.11.28 17:00
|buy
|46
|0.22
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|92
|2006.11.28 17:45
|close
|46
|0.22
|1.3158
|0.0000
|1.3172
|13.20
|5567.01
|93
|2006.11.28 17:45
|buy
|47
|0.22
|1.3159
|0.0000
|1.3179
|94
|2006.11.28 19:06
|close
|47
|0.22
|1.3165
|0.0000
|1.3179
|13.20
|5580.21
|95
|2006.11.28 20:00
|buy
|48
|0.22
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|96
|2006.11.28 20:29
|close
|48
|0.22
|1.3185
|0.0000
|1.3199
|13.20
|5593.41
|97
|2006.11.28 20:29
|buy
|49
|0.22
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|98
|2006.11.28 20:46
|close
|49
|0.22
|1.3193
|0.0000
|1.3207
|13.20
|5606.61
|99
|2006.11.28 20:46
|buy
|50
|0.22
|1.3196
|0.0000
|1.3216
|100
|2006.11.28 21:41
|close
|50
|0.22
|1.3202
|0.0000
|1.3216
|13.20
|5619.81
|101
|2006.11.28 22:00
|buy
|51
|0.22
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|102
|2006.11.28 22:02
|close
|51
|0.22
|1.3203
|0.0000
|1.3217
|13.20
|5633.01
|103
|2006.11.28 22:02
|buy
|52
|0.23
|1.3204
|0.0000
|1.3224
|104
|2006.11.29 00:53
|close
|52
|0.23
|1.3212
|0.0000
|1.3224
|16.98
|5649.99
|105
|2006.11.29 01:00
|buy
|53
|0.23
|1.3204
|0.0000
|1.3224
|106
|2006.11.29 01:23
|close
|53
|0.23
|1.3210
|0.0000
|1.3224
|13.80
|5663.79
|107
|2006.11.29 01:23
|buy
|54
|0.23
|1.3211
|0.0000
|1.3231
|108
|2006.11.29 08:46
|buy
|55
|0.50
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|109
|2006.11.29 13:12
|buy
|56
|1.06
|1.3148
|0.0000
|1.3168
|110
|2006.11.29 14:34
|close
|56
|1.06
|1.3166
|0.0000
|1.3168
|190.81
|5854.60
|111
|2006.11.29 14:34
|close
|55
|0.50
|1.3166
|0.0000
|1.3199
|-65.00
|5789.60
|112
|2006.11.29 14:34
|close
|54
|0.23
|1.3166
|0.0000
|1.3231
|-103.50
|5686.10
|113
|2006.11.30 14:00
|buy
|57
|0.23
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|114
|2006.11.30 14:30
|close
|57
|0.23
|1.3208
|0.0000
|1.3222
|13.80
|5699.90
|115
|2006.11.30 14:30
|buy
|58
|0.23
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|116
|2006.11.30 15:57
|close
|58
|0.23
|1.3220
|0.0000
|1.3233
|16.10
|5716.00
|117
|2006.11.30 16:00
|buy
|59
|0.23
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|118
|2006.11.30 16:04
|close
|59
|0.23
|1.3222
|0.0000
|1.3234
|18.40
|5734.40
|119
|2006.11.30 16:04
|buy
|60
|0.23
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|120
|2006.11.30 16:04
|close
|60
|0.23
|1.3231
|0.0000
|1.3243
|18.40
|5752.80
|121
|2006.11.30 16:04
|buy
|61
|0.23
|1.3230
|0.0000
|1.3250
|122
|2006.11.30 16:08
|close
|61
|0.23
|1.3236
|0.0000
|1.3250
|13.80
|5766.60
|123
|2006.11.30 16:08
|buy
|62
|0.23
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|124
|2006.11.30 16:14
|close
|62
|0.23
|1.3243
|0.0000
|1.3257
|13.80
|5780.40
|125
|2006.11.30 16:14
|buy
|63
|0.23
|1.3245
|0.0000
|1.3265
|126
|2006.11.30 16:51
|close
|63
|0.23
|1.3251
|0.0000
|1.3265
|13.80
|5794.20
|127
|2006.11.30 16:51
|buy
|64
|0.23
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|128
|2006.11.30 16:59
|close
|64
|0.23
|1.3260
|0.0000
|1.3274
|13.80
|5808.00
|129
|2006.11.30 16:59
|buy
|65
|0.23
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|130
|2006.11.30 17:15
|close
|65
|0.23
|1.3266
|0.0000
|1.3280
|13.80
|5821.80
|131
|2006.11.30 17:15
|buy
|66
|0.23
|1.3269
|0.0000
|1.3289
|132
|2006.11.30 22:14
|buy
|67
|0.52
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|133
|2006.12.01 00:54
|close
|67
|0.52
|1.3250
|0.0000
|1.3257
|64.39
|5886.19
|134
|2006.12.01 00:54
|close
|66
|0.23
|1.3250
|0.0000
|1.3289
|-45.12
|5841.07
|135
|2006.12.01 15:00
|buy
|68
|0.23
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|136
|2006.12.01 15:14
|close
|68
|0.23
|1.3258
|0.0000
|1.3272
|13.80
|5854.87
|137
|2006.12.01 15:14
|buy
|69
|0.23
|1.3259
|0.0000
|1.3279
|138
|2006.12.01 15:14
|close
|69
|0.23
|1.3265
|0.0000
|1.3279
|13.80
|5868.67
|139
|2006.12.01 15:14
|buy
|70
|0.23
|1.3266
|0.0000
|1.3286
|140
|2006.12.01 15:20
|close
|70
|0.23
|1.3272
|0.0000
|1.3286
|13.80
|5882.47
|141
|2006.12.01 15:20
|buy
|71
|0.24
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|142
|2006.12.01 15:21
|close
|71
|0.24
|1.3282
|0.0000
|1.3296
|14.40
|5896.87
|143
|2006.12.01 15:21
|buy
|72
|0.24
|1.3283
|0.0000
|1.3303
|144
|2006.12.01 16:00
|close
|72
|0.24
|1.3289
|0.0000
|1.3303
|14.40
|5911.27
|145
|2006.12.01 17:00
|buy
|73
|0.24
|1.3337
|0.0000
|1.3357
|146
|2006.12.04 00:00
|t/p
|73
|0.24
|1.3357
|0.0000
|1.3357
|46.52
|5957.79
|147
|2006.12.04 00:00
|buy
|74
|0.24
|1.3361
|0.0000
|1.3381
|148
|2006.12.04 02:17
|buy
|75
|0.54
|1.3329
|0.0000
|1.3349
|149
|2006.12.04 09:07
|buy
|76
|1.13
|1.3297
|0.0000
|1.3317
|150
|2006.12.04 11:50
|close
|76
|1.13
|1.3315
|0.0000
|1.3317
|203.40
|6161.19
|151
|2006.12.04 11:50
|close
|75
|0.54
|1.3315
|0.0000
|1.3349
|-75.60
|6085.59
|152
|2006.12.04 11:50
|close
|74
|0.24
|1.3315
|0.0000
|1.3381
|-110.40
|5975.19
|153
|2006.12.04 15:00
|buy
|77
|0.24
|1.3299
|0.0000
|1.3319
|154
|2006.12.04 15:06
|close
|77
|0.24
|1.3305
|0.0000
|1.3319
|14.40
|5989.59
|155
|2006.12.04 15:06
|buy
|78
|0.24
|1.3306
|0.0000
|1.3326
|156
|2006.12.04 15:39
|close
|78
|0.24
|1.3312
|0.0000
|1.3326
|14.40
|6003.99
|157
|2006.12.04 15:39
|buy
|79
|0.24
|1.3314
|0.0000
|1.3334
|158
|2006.12.04 16:46
|close
|79
|0.24
|1.3320
|0.0000
|1.3334
|14.40
|6018.39
|159
|2006.12.04 16:46
|buy
|80
|0.24
|1.3321
|0.0000
|1.3341
|160
|2006.12.04 17:04
|close
|80
|0.24
|1.3327
|0.0000
|1.3341
|14.40
|6032.79
|161
|2006.12.04 17:04
|buy
|81
|0.24
|1.3328
|0.0000
|1.3348
|162
|2006.12.04 17:33
|close
|81
|0.24
|1.3334
|0.0000
|1.3348
|14.40
|6047.19
|163
|2006.12.04 17:33
|buy
|82
|0.24
|1.3335
|0.0000
|1.3355
|164
|2006.12.04 22:51
|close
|82
|0.24
|1.3341
|0.0000
|1.3355
|14.40
|6061.59
|165
|2006.12.04 22:51
|buy
|83
|0.24
|1.3343
|0.0000
|1.3363
|166
|2006.12.05 08:35
|buy
|84
|0.54
|1.3310
|0.0000
|1.3330
|167
|2006.12.05 10:02
|close
|84
|0.54
|1.3323
|0.0000
|1.3330
|70.20
|6131.79
|168
|2006.12.05 10:02
|close
|83
|0.24
|1.3323
|0.0000
|1.3363
|-49.48
|6082.30
|169
|2006.12.05 14:00
|buy
|85
|0.24
|1.3327
|0.0000
|1.3347
|170
|2006.12.05 14:10
|close
|85
|0.24
|1.3333
|0.0000
|1.3347
|14.40
|6096.70
|171
|2006.12.05 14:10
|buy
|86
|0.24
|1.3334
|0.0000
|1.3354
|172
|2006.12.05 14:28
|close
|86
|0.24
|1.3340
|0.0000
|1.3354
|14.40
|6111.10
|173
|2006.12.05 14:28
|buy
|87
|0.24
|1.3343
|0.0000
|1.3363
|174
|2006.12.05 14:30
|close
|87
|0.24
|1.3349
|0.0000
|1.3363
|14.40
|6125.50
|175
|2006.12.05 14:30
|buy
|88
|0.25
|1.3350
|0.0000
|1.3370
|176
|2006.12.05 14:30
|close
|88
|0.25
|1.3356
|0.0000
|1.3370
|15.00
|6140.50
|177
|2006.12.05 14:30
|buy
|89
|0.25
|1.3357
|0.0000
|1.3377
|178
|2006.12.05 15:03
|buy
|90
|0.54
|1.3323
|0.0000
|1.3343
|179
|2006.12.05 15:43
|close
|90
|0.54
|1.3336
|0.0000
|1.3343
|70.20
|6210.70
|180
|2006.12.05 15:43
|close
|89
|0.25
|1.3336
|0.0000
|1.3377
|-52.50
|6158.20
|181
|2006.12.06 18:52
|sell
|91
|0.25
|1.3300
|0.0000
|1.3280
|182
|2006.12.06 19:10
|close
|91
|0.25
|1.3294
|0.0000
|1.3280
|15.00
|6173.20
|183
|2006.12.06 20:00
|sell
|92
|0.25
|1.3291
|0.0000
|1.3271
|184
|2006.12.06 20:28
|close
|92
|0.25
|1.3284
|0.0000
|1.3271
|17.50
|6190.70
|185
|2006.12.06 20:28
|sell
|93
|0.25
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|186
|2006.12.07 00:21
|close
|93
|0.25
|1.3278
|0.0000
|1.3263
|15.66
|6206.36
|187
|2006.12.07 14:00
|sell
|94
|0.25
|1.3295
|0.0000
|1.3275
|188
|2006.12.07 14:30
|close
|94
|0.25
|1.3288
|0.0000
|1.3275
|17.50
|6223.86
|189
|2006.12.07 14:30
|sell
|95
|0.25
|1.3287
|0.0000
|1.3267
|190
|2006.12.07 14:37
|sell
|96
|0.56
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|191
|2006.12.07 14:40
|close
|96
|0.56
|1.3306
|0.0000
|1.3298
|67.20
|6291.06
|192
|2006.12.07 14:40
|close
|95
|0.25
|1.3306
|0.0000
|1.3267
|-47.50
|6243.56
|193
|2006.12.07 15:53
|sell
|97
|0.25
|1.3297
|0.0000
|1.3277
|194
|2006.12.07 16:14
|close
|97
|0.25
|1.3291
|0.0000
|1.3277
|15.00
|6258.56
|195
|2006.12.07 21:00
|sell
|98
|0.25
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|196
|2006.12.08 08:39
|close
|98
|0.25
|1.3273
|0.0000
|1.3259
|16.05
|6274.62
|197
|2006.12.08 14:31
|sell
|99
|0.25
|1.3274
|0.0000
|1.3254
|198
|2006.12.08 14:32
|close
|99
|0.25
|1.3267
|0.0000
|1.3254
|17.50
|6292.12
|199
|2006.12.08 14:32
|sell
|100
|0.25
|1.3266
|0.0000
|1.3246
|200
|2006.12.08 14:32
|close
|100
|0.25
|1.3259
|0.0000
|1.3246
|17.50
|6309.62
|201
|2006.12.08 14:32
|sell
|101
|0.25
|1.3258
|0.0000
|1.3238
|202
|2006.12.08 14:32
|close
|101
|0.25
|1.3252
|0.0000
|1.3238
|15.00
|6324.62
|203
|2006.12.08 14:32
|sell
|102
|0.25
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|204
|2006.12.08 14:42
|sell
|103
|0.56
|1.3278
|0.0000
|1.3258
|205
|2006.12.08 14:46
|sell
|104
|1.22
|1.3312
|0.0000
|1.3292
|206
|2006.12.08 14:52
|buy
|105
|0.23
|1.3325
|0.0000
|1.3345
|207
|2006.12.08 14:53
|sell
|106
|2.39
|1.3343
|0.0000
|1.3323
|208
|2006.12.08 14:53
|t/p
|105
|0.23
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|46.00
|6370.62
|209
|2006.12.08 14:53
|buy
|107
|0.21
|1.3348
|0.0000
|1.3368
|210
|2006.12.08 16:28
|t/p
|106
|2.39
|1.3323
|0.0000
|1.3323
|478.00
|6848.62
|211
|2006.12.08 16:28
|close
|104
|1.22
|1.3322
|0.0000
|1.3292
|-122.00
|6726.62
|212
|2006.12.08 16:28
|close
|103
|0.56
|1.3323
|0.0000
|1.3258
|-252.00
|6474.62
|213
|2006.12.08 16:28
|close
|102
|0.25
|1.3324
|0.0000
|1.3227
|-192.50
|6282.12
|214
|2006.12.08 16:29
|buy
|108
|0.56
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|215
|2006.12.08 17:11
|close
|108
|0.56
|1.3327
|0.0000
|1.3336
|61.60
|6343.72
|216
|2006.12.08 17:11
|close
|107
|0.21
|1.3327
|0.0000
|1.3368
|-44.10
|6299.62
|217
|2006.12.08 20:00
|sell
|109
|0.25
|1.3205
|0.0000
|1.3185
|218
|2006.12.08 20:14
|close
|109
|0.25
|1.3199
|0.0000
|1.3185
|15.00
|6314.62
|219
|2006.12.08 20:14
|sell
|110
|0.25
|1.3198
|0.0000
|1.3178
|220
|2006.12.11 00:00
|close
|110
|0.25
|1.3184
|0.0000
|1.3178
|36.05
|6350.67
|221
|2006.12.11 00:00
|sell
|111
|0.25
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|222
|2006.12.11 01:10
|close
|111
|0.25
|1.3176
|0.0000
|1.3162
|15.00
|6365.67
|223
|2006.12.11 01:10
|sell
|112
|0.25
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|224
|2006.12.11 01:12
|close
|112
|0.25
|1.3169
|0.0000
|1.3155
|15.00
|6380.67
|225
|2006.12.11 01:12
|sell
|113
|0.26
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|226
|2006.12.11 02:26
|close
|113
|0.26
|1.3160
|0.0000
|1.3146
|15.60
|6396.27
|227
|2006.12.11 02:26
|sell
|114
|0.26
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|228
|2006.12.11 02:52
|close
|114
|0.26
|1.3153
|0.0000
|1.3139
|15.60
|6411.87
|229
|2006.12.11 02:52
|sell
|115
|0.26
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|230
|2006.12.11 02:54
|close
|115
|0.26
|1.3145
|0.0000
|1.3132
|18.20
|6430.07
|231
|2006.12.11 02:55
|sell
|116
|0.26
|1.3142
|0.0000
|1.3122
|232
|2006.12.11 03:18
|close
|116
|0.26
|1.3135
|0.0000
|1.3122
|18.20
|6448.27
|233
|2006.12.11 14:00
|sell
|117
|0.26
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|234
|2006.12.11 16:30
|sell
|118
|0.56
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|235
|2006.12.11 18:01
|sell
|119
|1.22
|1.3238
|0.0000
|1.3218
|236
|2006.12.12 14:29
|close
|119
|1.22
|1.3220
|0.0000
|1.3218
|224.74
|6673.01
|237
|2006.12.12 14:29
|close
|118
|0.56
|1.3220
|0.0000
|1.3186
|-76.04
|6596.97
|238
|2006.12.12 14:29
|close
|117
|0.26
|1.3220
|0.0000
|1.3155
|-115.91
|6481.06
|239
|2006.12.12 21:00
|buy
|120
|0.26
|1.3274
|0.0000
|1.3294
|240
|2006.12.12 21:05
|close
|120
|0.26
|1.3280
|0.0000
|1.3294
|15.60
|6496.66
|241
|2006.12.12 21:06
|buy
|121
|0.26
|1.3281
|0.0000
|1.3301
|242
|2006.12.12 21:10
|close
|121
|0.26
|1.3287
|0.0000
|1.3301
|15.60
|6512.26
|243
|2006.12.12 21:10
|buy
|122
|0.26
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|244
|2006.12.13 10:03
|buy
|123
|0.59
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|245
|2006.12.13 11:07
|close
|123
|0.59
|1.3271
|0.0000
|1.3278
|76.70
|6588.96
|246
|2006.12.13 11:07
|close
|122
|0.26
|1.3271
|0.0000
|1.3310
|-51.01
|6537.95
|247
|2006.12.13 15:00
|sell
|124
|0.26
|1.3221
|0.0000
|1.3201
|248
|2006.12.13 15:02
|close
|124
|0.26
|1.3215
|0.0000
|1.3201
|15.60
|6553.55
|249
|2006.12.13 15:02
|sell
|125
|0.26
|1.3214
|0.0000
|1.3194
|250
|2006.12.13 15:31
|close
|125
|0.26
|1.3208
|0.0000
|1.3194
|15.60
|6569.15
|251
|2006.12.13 15:31
|sell
|126
|0.26
|1.3207
|0.0000
|1.3187
|252
|2006.12.13 15:35
|close
|126
|0.26
|1.3201
|0.0000
|1.3187
|15.60
|6584.75
|253
|2006.12.13 15:35
|sell
|127
|0.26
|1.3200
|0.0000
|1.3180
|254
|2006.12.13 17:07
|sell
|128
|0.59
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|255
|2006.12.13 17:35
|close
|128
|0.59
|1.3220
|0.0000
|1.3212
|70.80
|6655.55
|256
|2006.12.13 17:35
|close
|127
|0.26
|1.3220
|0.0000
|1.3180
|-52.00
|6603.55
|257
|2006.12.13 21:13
|sell
|129
|0.26
|1.3199
|0.0000
|1.3179
|258
|2006.12.14 08:43
|sell
|130
|0.59
|1.3231
|0.0000
|1.3211
|259
|2006.12.14 11:46
|close
|130
|0.59
|1.3219
|0.0000
|1.3211
|70.80
|6674.35
|260
|2006.12.14 11:46
|close
|129
|0.26
|1.3219
|0.0000
|1.3179
|-48.72
|6625.64
|261
|2006.12.14 15:00
|sell
|131
|0.27
|1.3187
|0.0000
|1.3167
|262
|2006.12.14 15:46
|close
|131
|0.27
|1.3181
|0.0000
|1.3167
|16.20
|6641.84
|263
|2006.12.14 15:46
|sell
|132
|0.27
|1.3180
|0.0000
|1.3160
|264
|2006.12.14 16:01
|close
|132
|0.27
|1.3174
|0.0000
|1.3160
|16.20
|6658.04
|265
|2006.12.14 16:01
|sell
|133
|0.27
|1.3171
|0.0000
|1.3151
|266
|2006.12.14 16:26
|close
|133
|0.27
|1.3165
|0.0000
|1.3151
|16.20
|6674.24
|267
|2006.12.14 16:26
|sell
|134
|0.27
|1.3165
|0.0000
|1.3145
|268
|2006.12.14 16:26
|close
|134
|0.27
|1.3159
|0.0000
|1.3145
|16.20
|6690.44
|269
|2006.12.14 16:26
|sell
|135
|0.27
|1.3154
|0.0000
|1.3134
|270
|2006.12.14 16:30
|close
|135
|0.27
|1.3148
|0.0000
|1.3134
|16.20
|6706.64
|271
|2006.12.14 16:30
|sell
|136
|0.27
|1.3145
|0.0000
|1.3125
|272
|2006.12.14 17:02
|sell
|137
|0.59
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|273
|2006.12.14 17:05
|close
|137
|0.59
|1.3165
|0.0000
|1.3157
|70.80
|6777.44
|274
|2006.12.14 17:05
|close
|136
|0.27
|1.3165
|0.0000
|1.3125
|-54.00
|6723.44
|275
|2006.12.14 18:43
|sell
|138
|0.27
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|276
|2006.12.14 18:48
|close
|138
|0.27
|1.3154
|0.0000
|1.3140
|16.20
|6739.64
|277
|2006.12.14 18:48
|sell
|139
|0.27
|1.3149
|0.0000
|1.3129
|278
|2006.12.14 19:40
|close
|139
|0.27
|1.3143
|0.0000
|1.3129
|16.20
|6755.84
|279
|2006.12.14 20:00
|sell
|140
|0.27
|1.3142
|0.0000
|1.3122
|280
|2006.12.15 10:28
|close
|140
|0.27
|1.3135
|0.0000
|1.3122
|20.04
|6775.88
|281
|2006.12.15 14:00
|sell
|141
|0.27
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|282
|2006.12.15 14:29
|sell
|142
|0.61
|1.3140
|0.0000
|1.3120
|283
|2006.12.15 14:30
|sell
|143
|1.33
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|284
|2006.12.15 15:17
|close
|143
|1.33
|1.3154
|0.0000
|1.3152
|239.40
|7015.28
|285
|2006.12.15 15:17
|close
|142
|0.61
|1.3154
|0.0000
|1.3120
|-85.40
|6929.88
|286
|2006.12.15 15:17
|close
|141
|0.27
|1.3154
|0.0000
|1.3086
|-129.60
|6800.28
|287
|2006.12.15 16:01
|sell
|144
|0.27
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|288
|2006.12.15 16:02
|close
|144
|0.27
|1.3104
|0.0000
|1.3090
|16.20
|6816.48
|289
|2006.12.15 16:02
|sell
|145
|0.27
|1.3100
|0.0000
|1.3080
|290
|2006.12.15 16:05
|close
|145
|0.27
|1.3094
|0.0000
|1.3080
|16.20
|6832.68
|291
|2006.12.15 16:05
|sell
|146
|0.27
|1.3093
|0.0000
|1.3073
|292
|2006.12.15 16:05
|close
|146
|0.27
|1.3087
|0.0000
|1.3073
|16.20
|6848.88
|293
|2006.12.15 16:05
|sell
|147
|0.27
|1.3086
|0.0000
|1.3066
|294
|2006.12.15 16:07
|close
|147
|0.27
|1.3079
|0.0000
|1.3066
|18.90
|6867.78
|295
|2006.12.15 16:07
|sell
|148
|0.27
|1.3078
|0.0000
|1.3058
|296
|2006.12.15 18:30
|close
|148
|0.27
|1.3072
|0.0000
|1.3058
|16.20
|6883.98
|297
|2006.12.15 18:30
|sell
|149
|0.28
|1.3071
|0.0000
|1.3051
|298
|2006.12.15 19:24
|close
|149
|0.28
|1.3065
|0.0000
|1.3051
|16.80
|6900.78
|299
|2006.12.15 21:00
|sell
|150
|0.28
|1.3078
|0.0000
|1.3058
|300
|2006.12.18 07:43
|sell
|151
|0.61
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|301
|2006.12.18 07:57
|close
|151
|0.61
|1.3098
|0.0000
|1.3090
|73.20
|6973.98
|302
|2006.12.18 07:57
|close
|150
|0.28
|1.3098
|0.0000
|1.3058
|-54.82
|6919.16
|303
|2006.12.18 15:56
|sell
|152
|0.28
|1.3080
|0.0000
|1.3060
|304
|2006.12.18 16:00
|close
|152
|0.28
|1.3073
|0.0000
|1.3060
|19.60
|6938.76
|305
|2006.12.18 16:15
|sell
|153
|0.28
|1.3056
|0.0000
|1.3036
|306
|2006.12.18 20:14
|sell
|154
|0.61
|1.3088
|0.0000
|1.3068
|307
|2006.12.19 08:57
|sell
|155
|1.33
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|308
|2006.12.19 10:00
|sell
|156
|2.63
|1.3154
|0.0000
|1.3134
|309
|2006.12.19 14:31
|t/p
|156
|2.63
|1.3134
|0.0000
|1.3134
|526.00
|7464.76
|310
|2006.12.19 14:31
|close
|155
|1.33
|1.3133
|0.0000
|1.3099
|-186.20
|7278.56
|311
|2006.12.19 14:31
|close
|154
|0.61
|1.3132
|0.0000
|1.3068
|-265.83
|7012.72
|312
|2006.12.19 14:31
|close
|153
|0.28
|1.3130
|0.0000
|1.3036
|-206.02
|6806.70
|313
|2006.12.19 16:42
|buy
|157
|0.27
|1.3170
|0.0000
|1.3190
|314
|2006.12.19 17:13
|close
|157
|0.27
|1.3176
|0.0000
|1.3190
|16.20
|6822.90
|315
|2006.12.19 17:13
|buy
|158
|0.27
|1.3177
|0.0000
|1.3197
|316
|2006.12.19 17:50
|close
|158
|0.27
|1.3183
|0.0000
|1.3197
|16.20
|6839.10
|317
|2006.12.19 17:50
|buy
|159
|0.27
|1.3186
|0.0000
|1.3206
|318
|2006.12.19 17:52
|close
|159
|0.27
|1.3192
|0.0000
|1.3206
|16.20
|6855.30
|319
|2006.12.19 17:52
|buy
|160
|0.27
|1.3194
|0.0000
|1.3214
|320
|2006.12.19 18:21
|close
|160
|0.27
|1.3200
|0.0000
|1.3214
|16.20
|6871.50
|321
|2006.12.19 18:21
|buy
|161
|0.27
|1.3204
|0.0000
|1.3224
|322
|2006.12.19 19:32
|close
|161
|0.27
|1.3210
|0.0000
|1.3224
|16.20
|6887.70
|323
|2006.12.19 20:00
|buy
|162
|0.28
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|324
|2006.12.20 01:58
|close
|162
|0.28
|1.3221
|0.0000
|1.3234
|17.87
|6905.57
|325
|2006.12.20 07:53
|buy
|163
|0.28
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|326
|2006.12.20 14:14
|buy
|164
|0.61
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|327
|2006.12.20 16:19
|close
|164
|0.61
|1.3215
|0.0000
|1.3223
|73.20
|6978.77
|328
|2006.12.20 16:19
|close
|163
|0.28
|1.3215
|0.0000
|1.3255
|-56.00
|6922.77
|329
|2006.12.21 16:00
|sell
|165
|0.28
|1.3151
|0.0000
|1.3131
|330
|2006.12.21 17:59
|sell
|166
|0.61
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|331
|2006.12.21 18:26
|close
|166
|0.61
|1.3170
|0.0000
|1.3162
|73.20
|6995.97
|332
|2006.12.21 18:26
|close
|165
|0.28
|1.3170
|0.0000
|1.3131
|-53.20
|6942.77
|333
|2006.12.21 22:00
|sell
|167
|0.28
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|334
|2006.12.22 08:14
|sell
|168
|0.61
|1.3197
|0.0000
|1.3177
|335
|2006.12.22 15:17
|close
|168
|0.61
|1.3183
|0.0000
|1.3177
|85.40
|7028.17
|336
|2006.12.22 15:17
|close
|167
|0.28
|1.3183
|0.0000
|1.3146
|-46.42
|6981.75
|337
|2006.12.22 18:00
|sell
|169
|0.28
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|338
|2006.12.22 18:00
|close
|169
|0.28
|1.3121
|0.0000
|1.3110
|25.20
|7006.95
|339
|2006.12.22 18:00
|sell
|170
|0.28
|1.3121
|0.0000
|1.3101
|340
|2006.12.22 18:01
|close
|170
|0.28
|1.3114
|0.0000
|1.3101
|19.60
|7026.55
|341
|2006.12.22 18:01
|sell
|171
|0.28
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|342
|2006.12.22 20:59
|sell
|172
|0.63
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|343
|2006.12.22 22:57
|close
|172
|0.63
|1.3134
|0.0000
|1.3126
|75.60
|7102.15
|344
|2006.12.22 22:57
|close
|171
|0.28
|1.3134
|0.0000
|1.3093
|-58.80
|7043.35
|345
|2006.12.27 22:00
|sell
|173
|0.28
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|346
|2006.12.27 22:54
|close
|173
|0.28
|1.3116
|0.0000
|1.3102
|16.80
|7060.15
|347
|2006.12.27 22:54
|sell
|174
|0.28
|1.3115
|0.0000
|1.3095
|348
|2006.12.28 02:39
|close
|174
|0.28
|1.3110
|0.0000
|1.3095
|17.54
|7077.69
|349
|2006.12.29 19:00
|buy
|175
|0.28
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|350
|2006.12.29 20:19
|close
|175
|0.28
|1.3197
|0.0000
|1.3210
|19.60
|7097.29
|351
|2007.01.02 15:00
|buy
|176
|0.28
|1.3288
|0.0000
|1.3308
|352
|2007.01.03 10:33
|buy
|177
|0.63
|1.3257
|0.0000
|1.3277
|353
|2007.01.03 11:23
|buy
|178
|1.37
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|354
|2007.01.03 14:14
|close
|178
|1.37
|1.3245
|0.0000
|1.3246
|260.30
|7357.59
|355
|2007.01.03 14:14
|close
|177
|0.63
|1.3245
|0.0000
|1.3277
|-75.60
|7281.99
|356
|2007.01.03 14:14
|close
|176
|0.28
|1.3245
|0.0000
|1.3308
|-122.13
|7159.86
|357
|2007.01.03 17:00
|sell
|179
|0.29
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|358
|2007.01.03 17:08
|close
|179
|0.29
|1.3187
|0.0000
|1.3173
|17.40
|7177.26
|359
|2007.01.03 17:08
|sell
|180
|0.29
|1.3185
|0.0000
|1.3165
|360
|2007.01.03 17:12
|close
|180
|0.29
|1.3179
|0.0000
|1.3165
|17.40
|7194.66
|361
|2007.01.03 17:12
|sell
|181
|0.29
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|362
|2007.01.03 17:24
|close
|181
|0.29
|1.3171
|0.0000
|1.3158
|20.30
|7214.96
|363
|2007.01.03 17:24
|sell
|182
|0.29
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|364
|2007.01.03 17:27
|close
|182
|0.29
|1.3164
|0.0000
|1.3150
|17.40
|7232.36
|365
|2007.01.03 17:27
|sell
|183
|0.29
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|366
|2007.01.03 18:23
|close
|183
|0.29
|1.3157
|0.0000
|1.3143
|17.40
|7249.76
|367
|2007.01.03 18:23
|sell
|184
|0.29
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|368
|2007.01.03 20:00
|close
|184
|0.29
|1.3150
|0.0000
|1.3136
|17.40
|7267.16
|369
|2007.01.03 20:00
|sell
|185
|0.29
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|370
|2007.01.04 08:36
|sell
|186
|0.65
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|371
|2007.01.04 09:04
|close
|186
|0.65
|1.3166
|0.0000
|1.3157
|71.50
|7338.66
|372
|2007.01.04 09:04
|close
|185
|0.29
|1.3166
|0.0000
|1.3126
|-54.34
|7284.33
|373
|2007.01.05 14:29
|sell
|187
|0.29
|1.3079
|0.0000
|1.3059
|374
|2007.01.05 14:29
|close
|187
|0.29
|1.3072
|0.0000
|1.3059
|20.30
|7304.63
|375
|2007.01.05 14:29
|sell
|188
|0.29
|1.3072
|0.0000
|1.3052
|376
|2007.01.05 14:29
|close
|188
|0.29
|1.3062
|0.0000
|1.3052
|29.00
|7333.63
|377
|2007.01.05 14:29
|sell
|189
|0.29
|1.3063
|0.0000
|1.3043
|378
|2007.01.05 14:29
|close
|189
|0.29
|1.3057
|0.0000
|1.3043
|17.40
|7351.03
|379
|2007.01.05 14:29
|sell
|190
|0.29
|1.3046
|0.0000
|1.3026
|380
|2007.01.05 14:30
|close
|190
|0.29
|1.3040
|0.0000
|1.3026
|17.40
|7368.43
|381
|2007.01.05 14:30
|sell
|191
|0.29
|1.3037
|0.0000
|1.3017
|382
|2007.01.05 14:30
|close
|191
|0.29
|1.3028
|0.0000
|1.3017
|26.10
|7394.53
|383
|2007.01.05 14:30
|sell
|192
|0.30
|1.3023
|0.0000
|1.3003
|384
|2007.01.05 14:30
|close
|192
|0.30
|1.3015
|0.0000
|1.3003
|24.00
|7418.53
|385
|2007.01.05 14:30
|sell
|193
|0.30
|1.3015
|0.0000
|1.2995
|386
|2007.01.05 14:32
|close
|193
|0.30
|1.3009
|0.0000
|1.2995
|18.00
|7436.53
|387
|2007.01.05 14:32
|sell
|194
|0.30
|1.3008
|0.0000
|1.2988
|388
|2007.01.05 14:39
|close
|194
|0.30
|1.3002
|0.0000
|1.2988
|18.00
|7454.53
|389
|2007.01.05 14:39
|sell
|195
|0.30
|1.3001
|0.0000
|1.2981
|390
|2007.01.05 14:49
|close
|195
|0.30
|1.2993
|0.0000
|1.2981
|24.00
|7478.53
|391
|2007.01.05 14:49
|sell
|196
|0.30
|1.2992
|0.0000
|1.2972
|392
|2007.01.05 17:04
|close
|196
|0.30
|1.2986
|0.0000
|1.2972
|18.00
|7496.53
|393
|2007.01.05 17:04
|sell
|197
|0.30
|1.2985
|0.0000
|1.2965
|394
|2007.01.08 08:19
|sell
|198
|0.68
|1.3016
|0.0000
|1.2996
|395
|2007.01.08 08:37
|close
|198
|0.68
|1.3004
|0.0000
|1.2996
|81.60
|7578.13
|396
|2007.01.08 08:37
|close
|197
|0.30
|1.3004
|0.0000
|1.2965
|-55.74
|7522.39
|397
|2007.01.08 14:00
|sell
|199
|0.30
|1.3014
|0.0000
|1.2994
|398
|2007.01.08 14:11
|close
|199
|0.30
|1.3007
|0.0000
|1.2994
|21.00
|7543.39
|399
|2007.01.08 14:12
|sell
|200
|0.30
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|400
|2007.01.08 14:24
|close
|200
|0.30
|1.3000
|0.0000
|1.2986
|18.00
|7561.39
|401
|2007.01.08 14:24
|sell
|201
|0.30
|1.2999
|0.0000
|1.2979
|402
|2007.01.08 14:37
|close
|201
|0.30
|1.2992
|0.0000
|1.2979
|21.00
|7582.39
|403
|2007.01.08 14:37
|sell
|202
|0.30
|1.2991
|0.0000
|1.2971
|404
|2007.01.08 14:58
|close
|202
|0.30
|1.2985
|0.0000
|1.2971
|18.00
|7600.39
|405
|2007.01.08 14:58
|sell
|203
|0.30
|1.2984
|0.0000
|1.2964
|406
|2007.01.08 14:58
|close
|203
|0.30
|1.2977
|0.0000
|1.2964
|21.00
|7621.39
|407
|2007.01.08 14:58
|sell
|204
|0.30
|1.2973
|0.0000
|1.2953
|408
|2007.01.08 15:25
|sell
|205
|0.68
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|409
|2007.01.08 18:03
|sell
|206
|1.46
|1.3035
|0.0000
|1.3015
|410
|2007.01.08 18:45
|close
|206
|1.46
|1.3018
|0.0000
|1.3015
|248.21
|7869.60
|411
|2007.01.08 18:45
|close
|205
|0.68
|1.3018
|0.0000
|1.2984
|-95.20
|7774.40
|412
|2007.01.08 18:45
|close
|204
|0.30
|1.3018
|0.0000
|1.2953
|-135.00
|7639.40
|413
|2007.01.09 15:10
|sell
|207
|0.31
|1.3009
|0.0000
|1.2989
|414
|2007.01.09 15:20
|close
|207
|0.31
|1.3002
|0.0000
|1.2989
|21.70
|7661.10
|415
|2007.01.09 15:20
|sell
|208
|0.31
|1.3001
|0.0000
|1.2981
|416
|2007.01.09 16:36
|close
|208
|0.31
|1.2993
|0.0000
|1.2981
|24.80
|7685.90
|417
|2007.01.09 21:12
|sell
|209
|0.31
|1.3001
|0.0000
|1.2981
|418
|2007.01.09 23:41
|close
|209
|0.31
|1.2995
|0.0000
|1.2981
|18.60
|7704.50
|419
|2007.01.09 23:41
|sell
|210
|0.31
|1.2992
|0.0000
|1.2972
|420
|2007.01.10 01:09
|close
|210
|0.31
|1.2986
|0.0000
|1.2972
|19.91
|7724.40
|421
|2007.01.10 15:00
|sell
|211
|0.31
|1.2974
|0.0000
|1.2954
|422
|2007.01.10 15:44
|close
|211
|0.31
|1.2966
|0.0000
|1.2954
|24.80
|7749.20
|423
|2007.01.10 15:45
|sell
|212
|0.31
|1.2963
|0.0000
|1.2943
|424
|2007.01.10 15:53
|close
|212
|0.31
|1.2957
|0.0000
|1.2943
|18.60
|7767.80
|425
|2007.01.10 15:53
|sell
|213
|0.31
|1.2956
|0.0000
|1.2936
|426
|2007.01.10 16:09
|close
|213
|0.31
|1.2949
|0.0000
|1.2936
|21.70
|7789.50
|427
|2007.01.10 20:00
|sell
|214
|0.31
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|428
|2007.01.11 08:57
|sell
|215
|0.70
|1.2969
|0.0000
|1.2949
|429
|2007.01.11 09:20
|close
|215
|0.70
|1.2958
|0.0000
|1.2949
|77.00
|7866.50
|430
|2007.01.11 09:20
|close
|214
|0.31
|1.2958
|0.0000
|1.2918
|-58.08
|7808.42
|431
|2007.01.11 15:00
|sell
|216
|0.31
|1.2935
|0.0000
|1.2915
|432
|2007.01.11 15:00
|close
|216
|0.31
|1.2929
|0.0000
|1.2915
|18.60
|7827.02
|433
|2007.01.11 15:00
|sell
|217
|0.31
|1.2928
|0.0000
|1.2908
|434
|2007.01.11 15:19
|close
|217
|0.31
|1.2922
|0.0000
|1.2908
|18.60
|7845.62
|435
|2007.01.11 15:19
|sell
|218
|0.31
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|436
|2007.01.11 15:20
|close
|218
|0.31
|1.2915
|0.0000
|1.2901
|18.60
|7864.22
|437
|2007.01.11 15:20
|sell
|219
|0.31
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|438
|2007.01.11 16:05
|close
|219
|0.31
|1.2905
|0.0000
|1.2892
|21.70
|7885.92
|439
|2007.01.11 16:05
|sell
|220
|0.32
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|440
|2007.01.11 16:15
|close
|220
|0.32
|1.2895
|0.0000
|1.2881
|19.20
|7905.12
|441
|2007.01.11 16:15
|sell
|221
|0.32
|1.2894
|0.0000
|1.2874
|442
|2007.01.11 16:30
|close
|221
|0.32
|1.2887
|0.0000
|1.2874
|22.40
|7927.52
|443
|2007.01.11 16:30
|sell
|222
|0.32
|1.2887
|0.0000
|1.2867
|444
|2007.01.12 02:02
|close
|222
|0.32
|1.2881
|0.0000
|1.2867
|20.55
|7948.07
|445
|2007.01.12 14:00
|sell
|223
|0.32
|1.2889
|0.0000
|1.2869
|446
|2007.01.12 14:30
|close
|223
|0.32
|1.2883
|0.0000
|1.2869
|19.20
|7967.27
|447
|2007.01.12 14:30
|sell
|224
|0.32
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|448
|2007.01.12 14:30
|close
|224
|0.32
|1.2874
|0.0000
|1.2860
|19.20
|7986.47
|449
|2007.01.12 14:30
|sell
|225
|0.32
|1.2871
|0.0000
|1.2851
|450
|2007.01.12 14:58
|sell
|226
|0.70
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|451
|2007.01.12 16:00
|sell
|227
|1.53
|1.2935
|0.0000
|1.2915
|452
|2007.01.12 19:16
|close
|227
|1.53
|1.2917
|0.0000
|1.2915
|275.40
|8261.87
|453
|2007.01.12 19:16
|close
|226
|0.70
|1.2917
|0.0000
|1.2884
|-91.00
|8170.87
|454
|2007.01.12 19:16
|close
|225
|0.32
|1.2917
|0.0000
|1.2851
|-147.20
|8023.67
|455
|2007.01.15 14:00
|buy
|228
|0.32
|1.2942
|0.0000
|1.2962
|456
|2007.01.16 06:49
|close
|228
|0.32
|1.2949
|0.0000
|1.2962
|20.42
|8044.09
|457
|2007.01.16 14:00
|buy
|229
|0.32
|1.2965
|0.0000
|1.2985
|458
|2007.01.16 15:26
|buy
|230
|0.72
|1.2934
|0.0000
|1.2954
|459
|2007.01.16 17:49
|sell
|231
|0.31
|1.2919
|0.0000
|1.2899
|460
|2007.01.17 14:29
|buy
|232
|1.53
|1.2900
|0.0000
|1.2920
|461
|2007.01.17 14:30
|t/p
|231
|0.31
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|63.31
|8107.40
|462
|2007.01.17 14:30
|sell
|233
|0.30
|1.2896
|0.0000
|1.2876
|463
|2007.01.17 14:46
|t/p
|232
|1.53
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|305.99
|8413.39
|464
|2007.01.17 14:46
|close
|230
|0.72
|1.2921
|0.0000
|1.2954
|-98.05
|8315.34
|465
|2007.01.17 14:46
|close
|229
|0.32
|1.2920
|0.0000
|1.2985
|-145.98
|8169.36
|466
|2007.01.17 14:59
|sell
|234
|0.72
|1.2928
|0.0000
|1.2908
|467
|2007.01.17 15:06
|close
|234
|0.72
|1.2915
|0.0000
|1.2908
|93.60
|8262.96
|468
|2007.01.17 15:06
|close
|233
|0.30
|1.2915
|0.0000
|1.2876
|-57.00
|8205.96
|469
|2007.01.17 15:14
|sell
|235
|0.33
|1.2910
|0.0000
|1.2890
|470
|2007.01.17 16:31
|sell
|236
|0.72
|1.2941
|0.0000
|1.2921
|471
|2007.01.17 20:27
|close
|236
|0.72
|1.2928
|0.0000
|1.2921
|93.60
|8299.56
|472
|2007.01.17 20:27
|close
|235
|0.33
|1.2928
|0.0000
|1.2890
|-59.40
|8240.16
|473
|2007.01.18 15:00
|sell
|237
|0.33
|1.2917
|0.0000
|1.2897
|474
|2007.01.18 15:33
|sell
|238
|0.74
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|475
|2007.01.18 15:54
|close
|238
|0.74
|1.2937
|0.0000
|1.2929
|88.80
|8328.96
|476
|2007.01.18 15:54
|close
|237
|0.33
|1.2937
|0.0000
|1.2897
|-66.00
|8262.96
|477
|2007.01.18 17:01
|buy
|239
|0.33
|1.2953
|0.0000
|1.2973
|478
|2007.01.18 20:49
|close
|239
|0.33
|1.2959
|0.0000
|1.2973
|19.80
|8282.76
|479
|2007.01.18 20:49
|buy
|240
|0.33
|1.2960
|0.0000
|1.2980
|480
|2007.01.18 21:23
|close
|240
|0.33
|1.2966
|0.0000
|1.2980
|19.80
|8302.56
|481
|2007.01.18 22:00
|buy
|241
|0.33
|1.2963
|0.0000
|1.2983
|482
|2007.01.19 02:27
|close
|241
|0.33
|1.2970
|0.0000
|1.2983
|21.06
|8323.63
|483
|2007.01.19 16:00
|sell
|242
|0.33
|1.2930
|0.0000
|1.2910
|484
|2007.01.19 16:01
|close
|242
|0.33
|1.2923
|0.0000
|1.2910
|23.10
|8346.73
|485
|2007.01.19 16:01
|sell
|243
|0.33
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|486
|2007.01.19 16:29
|close
|243
|0.33
|1.2916
|0.0000
|1.2902
|19.80
|8366.53
|487
|2007.01.19 16:29
|sell
|244
|0.33
|1.2915
|0.0000
|1.2895
|488
|2007.01.19 17:25
|sell
|245
|0.74
|1.2946
|0.0000
|1.2926
|489
|2007.01.19 22:05
|buy
|246
|0.32
|1.2967
|0.0000
|1.2987
|490
|2007.01.22 13:34
|buy
|247
|0.74
|1.2935
|0.0000
|1.2955
|491
|2007.01.22 13:48
|t/p
|245
|0.74
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|151.12
|8517.64
|492
|2007.01.22 13:48
|close
|244
|0.33
|1.2925
|0.0000
|1.2895
|-31.61
|8486.03
|493
|2007.01.22 16:55
|close
|247
|0.74
|1.2947
|0.0000
|1.2955
|88.80
|8574.83
|494
|2007.01.22 16:55
|close
|246
|0.32
|1.2947
|0.0000
|1.2987
|-65.98
|8508.86
|495
|2007.01.22 22:00
|sell
|248
|0.34
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|496
|2007.01.23 01:28
|close
|248
|0.34
|1.2939
|0.0000
|1.2925
|21.83
|8530.69
|497
|2007.01.23 15:00
|buy
|249
|0.34
|1.3028
|0.0000
|1.3048
|498
|2007.01.23 15:59
|close
|249
|0.34
|1.3034
|0.0000
|1.3048
|20.40
|8551.09
|499
|2007.01.23 15:59
|buy
|250
|0.34
|1.3035
|0.0000
|1.3055
|500
|2007.01.23 16:32
|close
|250
|0.34
|1.3041
|0.0000
|1.3055
|20.40
|8571.49
|501
|2007.01.23 17:00
|buy
|251
|0.34
|1.3032
|0.0000
|1.3052
|502
|2007.01.24 09:04
|buy
|252
|0.77
|1.2999
|0.0000
|1.3019
|503
|2007.01.24 10:57
|close
|252
|0.77
|1.3014
|0.0000
|1.3019
|115.50
|8686.99
|504
|2007.01.24 10:57
|close
|251
|0.34
|1.3014
|0.0000
|1.3052
|-63.30
|8623.69
|505
|2007.01.24 17:00
|sell
|253
|0.34
|1.2963
|0.0000
|1.2943
|506
|2007.01.24 17:05
|close
|253
|0.34
|1.2957
|0.0000
|1.2943
|20.40
|8644.09
|507
|2007.01.24 17:05
|sell
|254
|0.35
|1.2956
|0.0000
|1.2936
|508
|2007.01.24 17:07
|close
|254
|0.35
|1.2950
|0.0000
|1.2936
|21.00
|8665.09
|509
|2007.01.24 17:07
|sell
|255
|0.35
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|510
|2007.01.25 08:44
|sell
|256
|0.77
|1.2980
|0.0000
|1.2960
|511
|2007.01.25 10:50
|close
|256
|0.77
|1.2968
|0.0000
|1.2960
|92.40
|8757.49
|512
|2007.01.25 10:50
|close
|255
|0.35
|1.2968
|0.0000
|1.2929
|-62.08
|8695.41
|513
|2007.01.25 16:31
|sell
|257
|0.35
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|514
|2007.01.25 17:32
|close
|257
|0.35
|1.2969
|0.0000
|1.2955
|21.00
|8716.41
|515
|2007.01.25 17:32
|sell
|258
|0.35
|1.2966
|0.0000
|1.2946
|516
|2007.01.25 17:35
|close
|258
|0.35
|1.2959
|0.0000
|1.2946
|24.50
|8740.91
|517
|2007.01.25 17:35
|sell
|259
|0.35
|1.2958
|0.0000
|1.2938
|518
|2007.01.25 20:03
|close
|259
|0.35
|1.2952
|0.0000
|1.2938
|21.00
|8761.91
|519
|2007.01.25 20:03
|sell
|260
|0.35
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|520
|2007.01.25 20:12
|close
|260
|0.35
|1.2940
|0.0000
|1.2927
|24.50
|8786.41
|521
|2007.01.25 20:12
|sell
|261
|0.35
|1.2939
|0.0000
|1.2919
|522
|2007.01.25 20:32
|close
|261
|0.35
|1.2933
|0.0000
|1.2919
|21.00
|8807.41
|523
|2007.01.25 20:32
|sell
|262
|0.35
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|524
|2007.01.25 20:36
|close
|262
|0.35
|1.2926
|0.0000
|1.2912
|21.00
|8828.41
|525
|2007.01.25 20:36
|sell
|263
|0.35
|1.2923
|0.0000
|1.2903
|526
|2007.01.25 20:46
|close
|263
|0.35
|1.2917
|0.0000
|1.2903
|21.00
|8849.41
|527
|2007.01.25 20:46
|sell
|264
|0.35
|1.2916
|0.0000
|1.2896
|528
|2007.01.26 09:09
|close
|264
|0.35
|1.2910
|0.0000
|1.2896
|22.47
|8871.88
|529
|2007.01.26 15:54
|sell
|265
|0.35
|1.2889
|0.0000
|1.2869
|530
|2007.01.26 15:59
|close
|265
|0.35
|1.2881
|0.0000
|1.2869
|28.00
|8899.88
|531
|2007.01.26 15:59
|sell
|266
|0.36
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|532
|2007.01.26 16:31
|sell
|267
|0.79
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|533
|2007.01.29 03:31
|close
|267
|0.79
|1.2900
|0.0000
|1.2892
|98.13
|8998.01
|534
|2007.01.29 03:31
|close
|266
|0.36
|1.2900
|0.0000
|1.2860
|-70.48
|8927.53
|535
|2007.01.29 18:00
|buy
|268
|0.36
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|536
|2007.01.29 18:00
|close
|268
|0.36
|1.2954
|0.0000
|1.2967
|25.20
|8952.73
|537
|2007.01.29 18:00
|buy
|269
|0.36
|1.2955
|0.0000
|1.2975
|538
|2007.01.29 18:01
|close
|269
|0.36
|1.2961
|0.0000
|1.2975
|21.60
|8974.33
|539
|2007.01.29 18:01
|buy
|270
|0.36
|1.2962
|0.0000
|1.2982
|540
|2007.01.30 13:43
|close
|270
|0.36
|1.2969
|0.0000
|1.2982
|22.98
|8997.30
|541
|2007.01.30 21:46
|buy
|271
|0.36
|1.2964
|0.0000
|1.2984
|542
|2007.01.30 23:00
|close
|271
|0.36
|1.2970
|0.0000
|1.2984
|21.60
|9018.90
|543
|2007.01.31 15:00
|sell
|272
|0.36
|1.2937
|0.0000
|1.2917
|544
|2007.01.31 15:45
|sell
|273
|0.81
|1.2968
|0.0000
|1.2948
|545
|2007.01.31 16:01
|close
|273
|0.81
|1.2956
|0.0000
|1.2948
|97.20
|9116.10
|546
|2007.01.31 16:01
|close
|272
|0.36
|1.2956
|0.0000
|1.2917
|-68.40
|9047.70
|547
|2007.01.31 16:26
|buy
|274
|0.36
|1.2995
|0.0000
|1.3015
|548
|2007.01.31 16:43
|close
|274
|0.36
|1.3001
|0.0000
|1.3015
|21.60
|9069.30
|549
|2007.01.31 16:43
|buy
|275
|0.36
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|550
|2007.01.31 16:44
|close
|275
|0.36
|1.3009
|0.0000
|1.3022
|25.20
|9094.50
|551
|2007.01.31 16:44
|buy
|276
|0.36
|1.3010
|0.0000
|1.3030
|552
|2007.01.31 17:15
|close
|276
|0.36
|1.3016
|0.0000
|1.3030
|21.60
|9116.10
|553
|2007.01.31 20:00
|buy
|277
|0.36
|1.3007
|0.0000
|1.3027
|554
|2007.01.31 20:16
|close
|277
|0.36
|1.3015
|0.0000
|1.3027
|28.80
|9144.90
|555
|2007.01.31 20:16
|buy
|278
|0.37
|1.3016
|0.0000
|1.3036
|556
|2007.01.31 20:16
|close
|278
|0.37
|1.3022
|0.0000
|1.3036
|22.20
|9167.10
|557
|2007.01.31 20:16
|buy
|279
|0.37
|1.3023
|0.0000
|1.3043
|558
|2007.01.31 20:17
|close
|279
|0.37
|1.3030
|0.0000
|1.3043
|25.90
|9193.00
|559
|2007.01.31 20:17
|buy
|280
|0.37
|1.3031
|0.0000
|1.3051
|560
|2007.02.01 15:59
|close
|280
|0.37
|1.3040
|0.0000
|1.3051
|26.44
|9219.45
|561
|2007.02.01 16:00
|buy
|281
|0.37
|1.3043
|0.0000
|1.3063
|562
|2007.02.01 16:00
|close
|281
|0.37
|1.3049
|0.0000
|1.3063
|22.20
|9241.65
|563
|2007.02.01 16:00
|buy
|282
|0.37
|1.3053
|0.0000
|1.3073
|564
|2007.02.01 16:19
|buy
|283
|0.81
|1.3021
|0.0000
|1.3041
|565
|2007.02.02 14:29
|close
|283
|0.81
|1.3034
|0.0000
|1.3041
|100.30
|9341.94
|566
|2007.02.02 14:29
|close
|282
|0.37
|1.3034
|0.0000
|1.3073
|-72.59
|9269.36
|567
|2007.02.02 21:00
|sell
|284
|0.37
|1.2964
|0.0000
|1.2944
|568
|2007.02.05 00:00
|close
|284
|0.37
|1.2957
|0.0000
|1.2944
|27.46
|9296.82
|569
|2007.02.05 15:00
|sell
|285
|0.37
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|570
|2007.02.05 15:08
|close
|285
|0.37
|1.2926
|0.0000
|1.2912
|22.20
|9319.02
|571
|2007.02.05 15:09
|sell
|286
|0.37
|1.2925
|0.0000
|1.2905
|572
|2007.02.05 15:13
|close
|286
|0.37
|1.2919
|0.0000
|1.2905
|22.20
|9341.22
|573
|2007.02.05 15:13
|sell
|287
|0.37
|1.2918
|0.0000
|1.2898
|574
|2007.02.06 13:05
|sell
|288
|0.83
|1.2950
|0.0000
|1.2930
|575
|2007.02.06 19:23
|sell
|289
|1.78
|1.2981
|0.0000
|1.2961
|576
|2007.02.07 14:00
|buy
|290
|0.35
|1.2988
|0.0000
|1.3008
|577
|2007.02.07 16:21
|t/p
|290
|0.35
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|70.00
|9411.22
|578
|2007.02.07 16:22
|sell
|291
|3.65
|1.3013
|0.0000
|1.2993
|579
|2007.02.08 09:30
|t/p
|291
|3.65
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|776.12
|10187.33
|580
|2007.02.08 09:30
|close
|289
|1.78
|1.2992
|0.0000
|1.2961
|-165.81
|10021.52
|581
|2007.02.08 09:30
|close
|288
|0.83
|1.2994
|0.0000
|1.2930
|-351.22
|9670.30
|582
|2007.02.08 09:31
|close
|287
|0.37
|1.2993
|0.0000
|1.2898
|-269.71
|9400.59
|583
|2007.02.08 14:39
|buy
|292
|0.38
|1.3001
|0.0000
|1.3021
|584
|2007.02.08 15:03
|close
|292
|0.38
|1.3008
|0.0000
|1.3021
|26.60
|9427.19
|585
|2007.02.08 20:00
|buy
|293
|0.38
|1.3033
|0.0000
|1.3053
|586
|2007.02.08 21:25
|close
|293
|0.38
|1.3039
|0.0000
|1.3053
|22.80
|9449.99
|587
|2007.02.09 14:49
|sell
|294
|0.38
|1.2998
|0.0000
|1.2978
|588
|2007.02.09 15:04
|close
|294
|0.38
|1.2991
|0.0000
|1.2978
|26.60
|9476.59
|589
|2007.02.09 15:19
|sell
|295
|0.38
|1.2996
|0.0000
|1.2976
|590
|2007.02.09 15:25
|close
|295
|0.38
|1.2990
|0.0000
|1.2976
|22.80
|9499.39
|591
|2007.02.09 15:25
|sell
|296
|0.38
|1.2989
|0.0000
|1.2969
|592
|2007.02.12 00:25
|sell
|297
|0.86
|1.3020
|0.0000
|1.3000
|593
|2007.02.12 03:13
|close
|297
|0.86
|1.3008
|0.0000
|1.3000
|103.20
|9602.59
|594
|2007.02.12 03:13
|close
|296
|0.38
|1.3008
|0.0000
|1.2969
|-70.60
|9531.99
|595
|2007.02.12 15:00
|sell
|298
|0.38
|1.2953
|0.0000
|1.2933
|596
|2007.02.13 08:13
|sell
|299
|0.86
|1.2986
|0.0000
|1.2966
|597
|2007.02.13 14:00
|buy
|300
|0.36
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|598
|2007.02.13 14:01
|sell
|301
|1.82
|1.3019
|0.0000
|1.2999
|599
|2007.02.13 14:39
|t/p
|300
|0.36
|1.3037
|0.0000
|1.3037
|72.00
|9603.99
|600
|2007.02.13 14:39
|buy
|302
|0.34
|1.3041
|0.0000
|1.3061
|601
|2007.02.13 16:42
|buy
|303
|0.83
|1.3009
|0.0000
|1.3029
|602
|2007.02.13 20:53
|t/p
|303
|0.83
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|166.00
|9769.99
|603
|2007.02.13 20:53
|close
|302
|0.34
|1.3030
|0.0000
|1.3061
|-37.40
|9732.59
|604
|2007.02.13 22:00
|buy
|304
|0.35
|1.3037
|0.0000
|1.3057
|605
|2007.02.14 05:38
|sell
|305
|3.76
|1.3052
|0.0000
|1.3032
|606
|2007.02.14 05:44
|t/p
|305
|3.76
|1.3032
|0.0000
|1.3032
|752.00
|10484.59
|607
|2007.02.14 05:44
|close
|301
|1.82
|1.3031
|0.0000
|1.2999
|-210.72
|10273.88
|608
|2007.02.14 05:44
|close
|299
|0.86
|1.3032
|0.0000
|1.2966
|-391.98
|9881.90
|609
|2007.02.14 05:44
|close
|298
|0.38
|1.3034
|0.0000
|1.2933
|-304.60
|9577.30
|610
|2007.02.14 08:08
|close
|304
|0.35
|1.3046
|0.0000
|1.3057
|29.34
|9606.64
|611
|2007.02.14 14:35
|buy
|306
|0.38
|1.3095
|0.0000
|1.3115
|612
|2007.02.14 14:54
|close
|306
|0.38
|1.3102
|0.0000
|1.3115
|26.60
|9633.24
|613
|2007.02.14 14:54
|buy
|307
|0.39
|1.3103
|0.0000
|1.3123
|614
|2007.02.14 16:00
|close
|307
|0.39
|1.3111
|0.0000
|1.3123
|31.20
|9664.44
|615
|2007.02.14 16:00
|buy
|308
|0.39
|1.3112
|0.0000
|1.3132
|616
|2007.02.14 16:01
|close
|308
|0.39
|1.3118
|0.0000
|1.3132
|23.40
|9687.84
|617
|2007.02.14 16:01
|buy
|309
|0.39
|1.3121
|0.0000
|1.3141
|618
|2007.02.14 16:02
|close
|309
|0.39
|1.3127
|0.0000
|1.3141
|23.40
|9711.24
|619
|2007.02.14 16:02
|buy
|310
|0.39
|1.3130
|0.0000
|1.3150
|620
|2007.02.14 16:06
|close
|310
|0.39
|1.3136
|0.0000
|1.3150
|23.40
|9734.64
|621
|2007.02.14 16:06
|buy
|311
|0.39
|1.3137
|0.0000
|1.3157
|622
|2007.02.14 16:17
|close
|311
|0.39
|1.3143
|0.0000
|1.3157
|23.40
|9758.04
|623
|2007.02.14 16:17
|buy
|312
|0.39
|1.3144
|0.0000
|1.3164
|624
|2007.02.15 14:59
|close
|312
|0.39
|1.3152
|0.0000
|1.3164
|23.97
|9782.01
|625
|2007.02.15 14:59
|buy
|313
|0.39
|1.3150
|0.0000
|1.3170
|626
|2007.02.15 15:00
|close
|313
|0.39
|1.3156
|0.0000
|1.3170
|23.40
|9805.41
|627
|2007.02.15 16:00
|buy
|314
|0.39
|1.3157
|0.0000
|1.3177
|628
|2007.02.15 19:07
|buy
|315
|0.88
|1.3126
|0.0000
|1.3146
|629
|2007.02.15 20:44
|close
|315
|0.88
|1.3138
|0.0000
|1.3146
|105.60
|9911.01
|630
|2007.02.15 20:44
|close
|314
|0.39
|1.3138
|0.0000
|1.3177
|-74.10
|9836.91
|631
|2007.02.15 22:00
|buy
|316
|0.39
|1.3143
|0.0000
|1.3163
|632
|2007.02.16 12:04
|buy
|317
|0.88
|1.3112
|0.0000
|1.3132
|633
|2007.02.16 12:51
|close
|317
|0.88
|1.3124
|0.0000
|1.3132
|105.60
|9942.51
|634
|2007.02.16 12:51
|close
|316
|0.39
|1.3124
|0.0000
|1.3163
|-76.51
|9866.00
|635
|2007.02.16 15:00
|sell
|318
|0.39
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|636
|2007.02.16 15:12
|close
|318
|0.39
|1.3100
|0.0000
|1.3086
|23.40
|9889.40
|637
|2007.02.16 15:12
|sell
|319
|0.40
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|638
|2007.02.16 17:10
|sell
|320
|0.88
|1.3131
|0.0000
|1.3111
|639
|2007.02.16 20:05
|buy
|321
|0.39
|1.3137
|0.0000
|1.3157
|640
|2007.02.19 04:05
|t/p
|321
|0.39
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|75.59
|9964.99
|641
|2007.02.20 02:28
|sell
|322
|1.94
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|642
|2007.02.20 09:10
|close
|322
|1.94
|1.3143
|0.0000
|1.3142
|368.59
|10333.58
|643
|2007.02.20 09:10
|close
|320
|0.88
|1.3143
|0.0000
|1.3111
|-98.19
|10235.39
|644
|2007.02.20 09:10
|close
|319
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3079
|-172.63
|10062.76
|645
|2007.02.20 16:00
|sell
|323
|0.40
|1.3135
|0.0000
|1.3115
|646
|2007.02.21 12:17
|close
|323
|0.40
|1.3128
|0.0000
|1.3115
|29.68
|10092.45
|647
|2007.02.21 21:47
|sell
|324
|0.40
|1.3136
|0.0000
|1.3116
|648
|2007.02.22 03:38
|close
|324
|0.40
|1.3131
|0.0000
|1.3116
|25.05
|10117.50
|649
|2007.02.23 22:00
|buy
|325
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.3185
|650
|2007.02.26 00:00
|close
|325
|0.40
|1.3176
|0.0000
|1.3185
|41.53
|10159.03
|651
|2007.02.26 15:00
|buy
|326
|0.41
|1.3166
|0.0000
|1.3186
|652
|2007.02.26 15:36
|close
|326
|0.41
|1.3172
|0.0000
|1.3186
|24.60
|10183.63
|653
|2007.02.26 15:36
|buy
|327
|0.41
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|654
|2007.02.26 20:46
|close
|327
|0.41
|1.3179
|0.0000
|1.3193
|24.60
|10208.23
|655
|2007.02.26 22:00
|buy
|328
|0.41
|1.3184
|0.0000
|1.3204
|656
|2007.02.26 23:50
|close
|328
|0.41
|1.3190
|0.0000
|1.3204
|24.60
|10232.83
|657
|2007.02.27 07:05
|buy
|329
|0.41
|1.3182
|0.0000
|1.3202
|658
|2007.02.27 09:09
|close
|329
|0.41
|1.3188
|0.0000
|1.3202
|24.60
|10257.43
|659
|2007.02.27 15:00
|buy
|330
|0.41
|1.3240
|0.0000
|1.3260
|660
|2007.02.27 15:45
|close
|330
|0.41
|1.3247
|0.0000
|1.3260
|28.70
|10286.13
|661
|2007.02.27 15:45
|buy
|331
|0.41
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|662
|2007.02.27 18:11
|close
|331
|0.41
|1.3254
|0.0000
|1.3268
|24.60
|10310.73
|663
|2007.02.28 14:31
|buy
|332
|0.41
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|664
|2007.02.28 14:38
|close
|332
|0.41
|1.3220
|0.0000
|1.3233
|28.70
|10339.43
|665
|2007.02.28 14:38
|buy
|333
|0.41
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|666
|2007.02.28 16:31
|buy
|334
|0.92
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|667
|2007.02.28 16:51
|close
|334
|0.92
|1.3202
|0.0000
|1.3210
|110.40
|10449.83
|668
|2007.02.28 16:51
|close
|333
|0.41
|1.3202
|0.0000
|1.3241
|-77.90
|10371.93
|669
|2007.02.28 20:00
|buy
|335
|0.41
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|670
|2007.02.28 22:00
|close
|335
|0.41
|1.3232
|0.0000
|1.3246
|24.60
|10396.53
|671
|2007.02.28 22:00
|buy
|336
|0.42
|1.3233
|0.0000
|1.3253
|672
|2007.03.01 15:10
|sell
|337
|0.41
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|673
|2007.03.01 16:00
|buy
|338
|0.92
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|674
|2007.03.01 16:00
|t/p
|337
|0.41
|1.3192
|0.0000
|1.3192
|82.00
|10478.53
|675
|2007.03.01 16:00
|sell
|339
|0.41
|1.3189
|0.0000
|1.3169
|676
|2007.03.01 16:18
|t/p
|339
|0.41
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|82.00
|10560.53
|677
|2007.03.01 16:18
|sell
|340
|0.40
|1.3167
|0.0000
|1.3147
|678
|2007.03.01 16:40
|buy
|341
|2.02
|1.3165
|0.0000
|1.3185
|679
|2007.03.01 19:40
|t/p
|341
|2.02
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|403.99
|10964.52
|680
|2007.03.01 19:40
|close
|338
|0.92
|1.3185
|0.0000
|1.3217
|-110.40
|10854.12
|681
|2007.03.01 19:40
|close
|336
|0.42
|1.3186
|0.0000
|1.3253
|-205.18
|10648.94
|682
|2007.03.02 09:44
|close
|340
|0.40
|1.3161
|0.0000
|1.3147
|25.68
|10674.62
|683
|2007.03.05 10:00
|sell
|342
|0.43
|1.3141
|0.0000
|1.3121
|684
|2007.03.05 10:26
|close
|342
|0.43
|1.3135
|0.0000
|1.3121
|25.80
|10700.42
|685
|2007.03.05 10:26
|sell
|343
|0.43
|1.3131
|0.0000
|1.3111
|686
|2007.03.05 12:05
|close
|343
|0.43
|1.3125
|0.0000
|1.3111
|25.80
|10726.22
|687
|2007.03.05 13:00
|sell
|344
|0.43
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|688
|2007.03.05 13:06
|close
|344
|0.43
|1.3112
|0.0000
|1.3099
|30.10
|10756.32
|689
|2007.03.05 13:06
|sell
|345
|0.43
|1.3111
|0.0000
|1.3091
|690
|2007.03.05 13:33
|close
|345
|0.43
|1.3105
|0.0000
|1.3091
|25.80
|10782.12
|691
|2007.03.05 13:33
|sell
|346
|0.43
|1.3104
|0.0000
|1.3084
|692
|2007.03.05 13:40
|close
|346
|0.43
|1.3098
|0.0000
|1.3084
|25.80
|10807.92
|693
|2007.03.05 13:40
|sell
|347
|0.43
|1.3097
|0.0000
|1.3077
|694
|2007.03.05 13:42
|close
|347
|0.43
|1.3091
|0.0000
|1.3077
|25.80
|10833.72
|695
|2007.03.05 13:42
|sell
|348
|0.43
|1.3090
|0.0000
|1.3070
|696
|2007.03.05 14:48
|close
|348
|0.43
|1.3083
|0.0000
|1.3070
|30.10
|10863.82
|697
|2007.03.05 15:00
|sell
|349
|0.43
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|698
|2007.03.05 15:11
|close
|349
|0.43
|1.3081
|0.0000
|1.3067
|25.80
|10889.62
|699
|2007.03.05 15:11
|sell
|350
|0.44
|1.3080
|0.0000
|1.3060
|700
|2007.03.05 17:03
|sell
|351
|0.97
|1.3112
|0.0000
|1.3092
|701
|2007.03.05 17:59
|close
|351
|0.97
|1.3100
|0.0000
|1.3092
|116.40
|11006.02
|702
|2007.03.05 17:59
|close
|350
|0.44
|1.3100
|0.0000
|1.3060
|-88.00
|10918.02
|703
|2007.03.06 15:00
|sell
|352
|0.44
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|704
|2007.03.06 15:30
|close
|352
|0.44
|1.3096
|0.0000
|1.3082
|26.40
|10944.42
|705
|2007.03.06 15:30
|sell
|353
|0.44
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|706
|2007.03.06 16:00
|close
|353
|0.44
|1.3089
|0.0000
|1.3075
|26.40
|10970.82
|707
|2007.03.08 23:18
|sell
|354
|0.44
|1.3127
|0.0000
|1.3107
|708
|2007.03.09 06:07
|sell
|355
|0.97
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|709
|2007.03.09 09:22
|close
|355
|0.97
|1.3146
|0.0000
|1.3138
|116.40
|11087.22
|710
|2007.03.09 09:22
|close
|354
|0.44
|1.3146
|0.0000
|1.3107
|-81.75
|11005.48
|711
|2007.03.12 16:00
|buy
|356
|0.44
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|712
|2007.03.12 17:44
|close
|356
|0.44
|1.3174
|0.0000
|1.3188
|26.40
|11031.88
|713
|2007.03.12 22:00
|buy
|357
|0.44
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|714
|2007.03.13 11:43
|buy
|358
|0.99
|1.3158
|0.0000
|1.3178
|715
|2007.03.13 13:00
|close
|358
|0.99
|1.3170
|0.0000
|1.3178
|118.80
|11150.68
|716
|2007.03.13 13:00
|close
|357
|0.44
|1.3170
|0.0000
|1.3210
|-90.72
|11059.96
|717
|2007.03.13 21:00
|buy
|359
|0.44
|1.3211
|0.0000
|1.3231
|718
|2007.03.13 21:12
|close
|359
|0.44
|1.3217
|0.0000
|1.3231
|26.40
|11086.36
|719
|2007.03.13 21:13
|buy
|360
|0.44
|1.3220
|0.0000
|1.3240
|720
|2007.03.14 02:41
|buy
|361
|0.99
|1.3189
|0.0000
|1.3209
|721
|2007.03.14 07:21
|close
|361
|0.99
|1.3201
|0.0000
|1.3209
|118.80
|11205.16
|722
|2007.03.14 07:21
|close
|360
|0.44
|1.3201
|0.0000
|1.3240
|-86.32
|11118.84
|723
|2007.03.14 21:00
|buy
|362
|0.44
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|724
|2007.03.15 03:00
|close
|362
|0.44
|1.3234
|0.0000
|1.3246
|27.05
|11145.89
|725
|2007.03.15 16:00
|buy
|363
|0.45
|1.3219
|0.0000
|1.3239
|726
|2007.03.15 16:01
|close
|363
|0.45
|1.3225
|0.0000
|1.3239
|27.00
|11172.89
|727
|2007.03.15 16:01
|buy
|364
|0.45
|1.3226
|0.0000
|1.3246
|728
|2007.03.15 16:09
|close
|364
|0.45
|1.3232
|0.0000
|1.3246
|27.00
|11199.89
|729
|2007.03.15 16:09
|buy
|365
|0.45
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|730
|2007.03.15 17:51
|close
|365
|0.45
|1.3241
|0.0000
|1.3255
|27.00
|11226.89
|731
|2007.03.15 17:51
|buy
|366
|0.45
|1.3241
|0.0000
|1.3261
|732
|2007.03.15 18:18
|close
|366
|0.45
|1.3247
|0.0000
|1.3261
|27.00
|11253.89
|733
|2007.03.16 01:00
|buy
|367
|0.45
|1.3239
|0.0000
|1.3259
|734
|2007.03.16 02:09
|close
|367
|0.45
|1.3246
|0.0000
|1.3259
|31.50
|11285.39
|735
|2007.03.16 08:00
|buy
|368
|0.45
|1.3293
|0.0000
|1.3313
|736
|2007.03.16 09:58
|close
|368
|0.45
|1.3299
|0.0000
|1.3313
|27.00
|11312.39
|737
|2007.03.16 09:58
|buy
|369
|0.45
|1.3300
|0.0000
|1.3320
|738
|2007.03.16 10:09
|close
|369
|0.45
|1.3306
|0.0000
|1.3320
|27.00
|11339.39
|739
|2007.03.16 10:09
|buy
|370
|0.45
|1.3307
|0.0000
|1.3327
|740
|2007.03.16 11:24
|close
|370
|0.45
|1.3313
|0.0000
|1.3327
|27.00
|11366.39
|741
|2007.03.16 16:00
|buy
|371
|0.45
|1.3330
|0.0000
|1.3350
|742
|2007.03.16 22:59
|close at stop
|371
|0.45
|1.3311
|0.0000
|1.3350
|-85.50
|11280.89