|Account: 9009430
|Name: Dude
|Currency: USD
|2007 March 23, 21:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1900847
|2007.03.21 22:57
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1901026
|2007.03.21 23:07
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.46
|2007.03.22 00:33
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1901028
|2007.03.21 23:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.25
|0.00
|231.48
|2007.03.22 00:24
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|1901186
|2007.03.21 23:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|230.93
|0.00
|231.16
|2007.03.22 00:24
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1901193
|2007.03.21 23:16
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3773
|0.0000
|2.3750
|2007.03.22 07:58
|2.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|1903148
|2007.03.22 02:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.45
|0.00
|117.22
|2007.03.23 09:56
|117.83
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.45
|1903152
|2007.03.22 02:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3423
|2007.03.23 13:26
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.14
|-13.60
|1903163
|2007.03.22 02:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2058
|2007.03.22 19:39
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.36
|1903699
|2007.03.22 03:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.43
|0.00
|231.66
|2007.03.22 08:38
|231.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|1904313
|2007.03.22 03:19
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3803
|0.0000
|2.3780
|2007.03.22 07:58
|2.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|1908741
|2007.03.22 06:08
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.13
|0.00
|231.36
|2007.03.22 08:38
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|1912715
|2007.03.22 07:57
|buy
|0.08
|gbpjpy
|230.82
|0.00
|231.05
|2007.03.22 08:38
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|1913822
|2007.03.22 08:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3370
|0.0000
|1.3393
|2007.03.23 13:26
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.29
|-14.80
|1915059
|2007.03.22 10:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2110
|0.0000
|1.2133
|2007.03.22 13:41
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1915062
|2007.03.22 10:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3826
|0.0000
|2.3849
|2007.03.22 10:30
|2.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|1915068
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.16
|0.00
|230.93
|2007.03.22 10:58
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1915083
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3363
|0.0000
|1.3340
|2007.03.22 17:31
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1915461
|2007.03.22 10:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.58
|0.00
|231.35
|2007.03.22 10:58
|231.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|1915468
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.73
|0.00
|231.96
|2007.03.22 10:39
|231.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1915478
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3862
|0.0000
|2.3885
|2007.03.22 17:47
|2.3885
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1915484
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9735
|2007.03.22 19:17
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|1915921
|2007.03.22 10:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|231.89
|0.00
|231.66
|2007.03.22 10:58
|231.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.65
|1915925
|2007.03.22 10:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.90
|2007.03.22 11:55
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1915940
|2007.03.22 10:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.04
|0.00
|232.27
|2007.03.22 11:40
|231.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1916244
|2007.03.22 10:42
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|1.2088
|2007.03.22 19:39
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.51
|1916609
|2007.03.22 10:50
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.73
|0.00
|231.96
|2007.03.22 11:40
|231.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1917504
|2007.03.22 11:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.76
|0.00
|117.53
|2007.03.23 09:55
|117.84
|0.00
|0.00
|-0.51
|-2.72
|1917898
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.16
|0.00
|232.39
|2007.03.22 13:40
|231.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|1917899
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1573
|0.0000
|1.1596
|2007.03.23 16:58
|1.1596
|0.00
|0.00
|0.04
|3.97
|1917911
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.84
|0.00
|118.07
|2007.03.22 17:32
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1918616
|2007.03.22 12:57
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.85
|0.00
|232.08
|2007.03.22 13:40
|231.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|1918793
|2007.03.22 13:06
|buy
|0.08
|gbpjpy
|231.54
|0.00
|231.77
|2007.03.22 13:40
|231.77
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|1918916
|2007.03.22 13:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9704
|2007.03.22 19:17
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|1919602
|2007.03.22 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|1.2159
|2007.03.22 17:30
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1920853
|2007.03.22 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.54
|2007.03.22 17:37
|157.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1921288
|2007.03.22 15:08
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2129
|2007.03.22 17:30
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|1922532
|2007.03.22 17:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3830
|0.0000
|2.3807
|2007.03.22 19:37
|2.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|1923068
|2007.03.22 17:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2154
|2007.03.22 17:42
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1923070
|2007.03.22 17:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|1.6220
|2007.03.23 15:21
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.32
|1923277
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9673
|2007.03.22 19:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|1923356
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3338
|0.0000
|1.3315
|2007.03.22 18:16
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1923363
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3339
|0.0000
|1.3362
|2007.03.23 13:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.58
|-5.60
|1923380
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|1.2119
|2007.03.22 19:39
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|1923471
|2007.03.22 17:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.07
|0.00
|117.84
|2007.03.23 09:55
|117.84
|0.00
|0.00
|-1.02
|15.61
|1923496
|2007.03.22 17:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.33
|2007.03.23 15:00
|117.71
|0.00
|0.00
|0.21
|-6.63
|1923669
|2007.03.22 17:37
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.58
|0.00
|157.81
|2007.03.23 00:45
|157.51
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.18
|1923803
|2007.03.22 17:39
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3860
|0.0000
|2.3837
|2007.03.22 19:37
|2.3869
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|1924088
|2007.03.22 17:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2158
|0.0000
|1.2181
|2007.03.22 18:16
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1924371
|2007.03.22 17:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.27
|0.00
|232.50
|2007.03.23 00:53
|232.18
|0.00
|0.00
|0.40
|-1.53
|1924812
|2007.03.22 17:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3885
|0.0000
|2.3908
|2007.03.23 08:29
|2.3877
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.32
|1925291
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2172
|0.0000
|1.2149
|2007.03.22 19:39
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|32.18
|1925304
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3891
|0.0000
|2.3868
|2007.03.22 19:37
|2.3868
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1925394
|2007.03.22 18:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9643
|2007.03.22 19:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1925482
|2007.03.22 18:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3290
|2007.03.23 15:44
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.11
|4.60
|1925514
|2007.03.22 18:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2184
|0.0000
|1.2207
|2007.03.23 15:00
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.13
|-6.09
|1926008
|2007.03.22 19:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9608
|2007.03.23 10:10
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|1926296
|2007.03.22 19:33
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|1.2176
|2007.03.23 15:00
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.32
|1926365
|2007.03.22 19:44
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3855
|0.0000
|2.3878
|2007.03.23 08:29
|2.3878
|0.00
|0.00
|0.50
|7.57
|1926753
|2007.03.22 20:34
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.97
|0.00
|232.20
|2007.03.23 00:53
|232.20
|0.00
|0.00
|0.80
|7.78
|1927241
|2007.03.22 22:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3851
|0.0000
|2.3828
|2007.03.23 09:54
|2.3886
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|1927471
|2007.03.22 23:22
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.28
|0.00
|157.51
|2007.03.23 00:45
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|1927556
|2007.03.22 23:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.77
|0.00
|231.54
|2007.03.23 01:37
|231.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|1927683
|2007.03.22 23:54
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.08
|0.00
|231.85
|2007.03.23 01:37
|231.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1932748
|2007.03.23 09:01
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3883
|0.0000
|2.3906
|2007.03.23 09:40
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1932824
|2007.03.23 09:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9639
|2007.03.23 10:10
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1932864
|2007.03.23 09:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3881
|0.0000
|2.3858
|2007.03.23 09:54
|2.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|1933240
|2007.03.23 09:40
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3913
|0.0000
|2.3936
|2007.03.23 12:03
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|1933257
|2007.03.23 09:40
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3912
|0.0000
|2.3889
|2007.03.23 09:54
|2.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|1933407
|2007.03.23 09:54
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3882
|0.0000
|2.3905
|2007.03.23 12:03
|2.3873
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|1933459
|2007.03.23 09:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.57
|2007.03.23 10:13
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1933469
|2007.03.23 09:56
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.79
|0.00
|118.02
|2007.03.23 15:00
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|1934182
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3851
|0.0000
|2.3874
|2007.03.23 12:03
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1934202
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.17
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3332
|2007.03.23 13:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1935649
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.40
|0.00
|231.17
|2007.03.23 13:44
|231.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1935666
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.61
|2007.03.23 13:57
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1935669
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.56
|2007.03.23 13:44
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1936429
|2007.03.23 13:16
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6166
|0.0000
|1.6189
|2007.03.23 15:21
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|1936594
|2007.03.23 13:25
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2123
|0.0000
|1.2146
|2007.03.23 15:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1937233
|2007.03.23 13:57
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.72
|2007.03.23 15:00
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|1938566
|2007.03.23 15:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9594
|2007.03.23 15:44
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|0.00
|0.00
|0.14
|217.08
|Closed P/L:
|217.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1937825
|2007.03.23 15:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6170
|0.0000
|1.6147
|1.6191
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|1939643
|2007.03.23 15:44
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6196
|0.0000
|1.6219
|1.6188
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|1940408
|2007.03.23 16:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6200
|0.0000
|1.6177
|1.6191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|1937257
|2007.03.23 13:57
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.34
|156.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|1941028
|2007.03.23 17:54
|sell
|0.04
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.65
|156.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1941149
|2007.03.23 18:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.90
|0.00
|157.13
|156.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|1939618
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|1936631
|2007.03.23 13:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3813
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.49
|1938181
|2007.03.23 15:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3866
|0.0000
|2.3843
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.13
|1940361
|2007.03.23 16:38
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3896
|0.0000
|2.3873
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|1937034
|2007.03.23 13:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.08
|0.00
|230.85
|231.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|1940728
|2007.03.23 17:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.39
|0.00
|231.16
|231.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|1939443
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9569
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|1940303
|2007.03.23 16:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9600
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1940526
|2007.03.23 17:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1602
|0.0000
|1.1625
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|1938867
|2007.03.23 15:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2179
|0.0000
|1.2202
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|1937029
|2007.03.23 13:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.98
|1938909
|2007.03.23 15:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.62
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|1941032
|2007.03.23 17:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.03
|0.00
|118.26
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.94
|Floating P/L:
|-82.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|217.22
|Floating P/L:
|-82.94
|Margin:
|869.82
|Balance:
|3 217.22
|Equity:
|3 134.28
|Free Margin:
|2 264.46
|Details:
|Gross Profit:
|408.37
|Gross Loss:
|191.15
|Total Net Profit:
|217.22
|Profit Factor:
|2.14
|Expected Payoff:
|2.75
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|35.01 (1.09%)
|Relative Drawdown:
|1.09% (35.01)
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|30 (53.33%)
|Long Positions (won %):
|49 (53.06%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (53.16%)
|Loss trades (% of total):
|37 (46.84%)
|Largest
|profit trade:
|39.10
|loss trade:
|-15.09
|Average
|profit trade:
|9.72
|loss trade:
|-5.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (75.03)
|consecutive losses ($):
|3 (-35.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|75.03 (9)
|consecutive loss (count):
|-35.01 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2