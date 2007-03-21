Velocity4x

Account: 9009430 Name: Dude Currency: USD 2007 March 23, 21:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19008472007.03.21 22:57balanceDeposit3 000.00
19010262007.03.21 23:07buy0.02eurjpy157.230.00157.462007.03.22 00:33157.460.000.000.003.91
19010282007.03.21 23:07buy0.02gbpjpy231.250.00231.482007.03.22 00:24231.150.000.000.00-1.71
19011862007.03.21 23:16buy0.04gbpjpy230.930.00231.162007.03.22 00:24231.160.000.000.007.84
19011932007.03.21 23:16sell0.02gbpchf2.37730.00002.37502007.03.22 07:582.37810.000.000.00-1.32
19031482007.03.22 02:00sell0.02usdjpy117.450.00117.222007.03.23 09:56117.830.000.00-0.26-6.45
19031522007.03.22 02:00buy0.02eurusd1.34000.00001.34232007.03.23 13:261.33320.000.00-0.14-13.60
19031632007.03.22 02:00sell0.02usdchf1.20810.00001.20582007.03.22 19:391.21500.000.000.00-11.36
19036992007.03.22 03:00buy0.02gbpjpy231.430.00231.662007.03.22 08:38231.040.000.000.00-6.64
19043132007.03.22 03:19sell0.04gbpchf2.38030.00002.37802007.03.22 07:582.37800.000.000.007.62
19087412007.03.22 06:08buy0.04gbpjpy231.130.00231.362007.03.22 08:38231.050.000.000.00-2.73
19127152007.03.22 07:57buy0.08gbpjpy230.820.00231.052007.03.22 08:38231.050.000.000.0015.67
19138222007.03.22 08:21buy0.04eurusd1.33700.00001.33932007.03.23 13:261.33330.000.00-0.29-14.80
19150592007.03.22 10:00buy0.02usdchf1.21100.00001.21332007.03.22 13:411.21330.000.000.003.79
19150622007.03.22 10:00buy0.02gbpchf2.38260.00002.38492007.03.22 10:302.38490.000.000.003.80
19150682007.03.22 10:00sell0.02gbpjpy231.160.00230.932007.03.22 10:58231.630.000.000.00-7.99
19150832007.03.22 10:00sell0.02eurusd1.33630.00001.33402007.03.22 17:311.33400.000.000.004.60
19154612007.03.22 10:30sell0.04gbpjpy231.580.00231.352007.03.22 10:58231.650.000.000.00-2.38
19154682007.03.22 10:30buy0.02gbpjpy231.730.00231.962007.03.22 10:39231.960.000.000.003.91
19154782007.03.22 10:30buy0.02gbpchf2.38620.00002.38852007.03.22 17:472.38850.000.000.003.78
19154842007.03.22 10:30buy0.02gbpusd1.97120.00001.97352007.03.22 19:171.96450.000.000.00-13.40
19159212007.03.22 10:39sell0.08gbpjpy231.890.00231.662007.03.22 10:58231.660.000.000.0015.65
19159252007.03.22 10:39buy0.02usdjpy117.670.00117.902007.03.22 11:55117.900.000.000.003.90
19159402007.03.22 10:40buy0.02gbpjpy232.040.00232.272007.03.22 11:40231.980.000.000.00-1.02
19162442007.03.22 10:42sell0.04usdchf1.21110.00001.20882007.03.22 19:391.21490.000.000.00-12.51
19166092007.03.22 10:50buy0.04gbpjpy231.730.00231.962007.03.22 11:40231.960.000.000.007.81
19175042007.03.22 11:45sell0.04usdjpy117.760.00117.532007.03.23 09:55117.840.000.00-0.51-2.72
19178982007.03.22 12:00buy0.02gbpjpy232.160.00232.392007.03.22 13:40231.790.000.000.00-6.28
19178992007.03.22 12:00buy0.02usdcad1.15730.00001.15962007.03.23 16:581.15960.000.000.043.97
19179112007.03.22 12:00buy0.02usdjpy117.840.00118.072007.03.22 17:32118.070.000.000.003.90
19186162007.03.22 12:57buy0.04gbpjpy231.850.00232.082007.03.22 13:40231.780.000.000.00-2.38
19187932007.03.22 13:06buy0.08gbpjpy231.540.00231.772007.03.22 13:40231.770.000.000.0015.62
19189162007.03.22 13:13buy0.04gbpusd1.96810.00001.97042007.03.22 19:171.96440.000.000.00-14.80
19196022007.03.22 13:41buy0.02usdchf1.21360.00001.21592007.03.22 17:301.21290.000.000.00-1.15
19208532007.03.22 15:00buy0.02eurjpy157.310.00157.542007.03.22 17:37157.540.000.000.003.90
19212882007.03.22 15:08buy0.04usdchf1.21060.00001.21292007.03.22 17:301.21290.000.000.007.59
19225322007.03.22 17:00sell0.02gbpchf2.38300.00002.38072007.03.22 19:372.38700.000.000.00-6.58
19230682007.03.22 17:30buy0.02usdchf1.21310.00001.21542007.03.22 17:421.21540.000.000.003.78
19230702007.03.22 17:30buy0.02eurchf1.61970.00001.62202007.03.23 15:211.61890.000.000.08-1.32
19232772007.03.22 17:31buy0.08gbpusd1.96500.00001.96732007.03.22 19:171.96430.000.000.00-5.60
19233562007.03.22 17:31sell0.02eurusd1.33380.00001.33152007.03.22 18:161.33150.000.000.004.60
19233632007.03.22 17:31buy0.08eurusd1.33390.00001.33622007.03.23 13:251.33320.000.00-0.58-5.60
19233802007.03.22 17:31sell0.08usdchf1.21420.00001.21192007.03.22 19:391.21500.000.000.00-5.27
19234712007.03.22 17:32sell0.08usdjpy118.070.00117.842007.03.23 09:55117.840.000.00-1.0215.61
19234962007.03.22 17:32buy0.02usdjpy118.100.00118.332007.03.23 15:00117.710.000.000.21-6.63
19236692007.03.22 17:37buy0.02eurjpy157.580.00157.812007.03.23 00:45157.510.000.000.17-1.18
19238032007.03.22 17:39sell0.04gbpchf2.38600.00002.38372007.03.22 19:372.38690.000.000.00-2.97
19240882007.03.22 17:42buy0.02usdchf1.21580.00001.21812007.03.22 18:161.21810.000.000.003.78
19243712007.03.22 17:44buy0.02gbpjpy232.270.00232.502007.03.23 00:53232.180.000.000.40-1.53
19248122007.03.22 17:49buy0.02gbpchf2.38850.00002.39082007.03.23 08:292.38770.000.000.25-1.32
19252912007.03.22 18:15sell0.17usdchf1.21720.00001.21492007.03.22 19:391.21490.000.000.0032.18
19253042007.03.22 18:15sell0.08gbpchf2.38910.00002.38682007.03.22 19:372.38680.000.000.0015.14
19253942007.03.22 18:15buy0.17gbpusd1.96200.00001.96432007.03.22 19:171.96430.000.000.0039.10
19254822007.03.22 18:16sell0.02eurusd1.33130.00001.32902007.03.23 15:441.32900.000.000.114.60
19255142007.03.22 18:16buy0.02usdchf1.21840.00001.22072007.03.23 15:001.21470.000.000.13-6.09
19260082007.03.22 19:00sell0.02gbpusd1.96310.00001.96082007.03.23 10:101.96370.000.00-0.01-1.20
19262962007.03.22 19:33buy0.04usdchf1.21530.00001.21762007.03.23 15:001.21490.000.000.26-1.32
19263652007.03.22 19:44buy0.04gbpchf2.38550.00002.38782007.03.23 08:292.38780.000.000.507.57
19267532007.03.22 20:34buy0.04gbpjpy231.970.00232.202007.03.23 00:53232.200.000.000.807.78
19272412007.03.22 22:30sell0.02gbpchf2.38510.00002.38282007.03.23 09:542.38860.000.000.00-5.76
19274712007.03.22 23:22buy0.04eurjpy157.280.00157.512007.03.23 00:45157.510.000.000.007.78
19275562007.03.22 23:30sell0.02gbpjpy231.770.00231.542007.03.23 01:37231.860.000.000.00-1.53
19276832007.03.22 23:54sell0.04gbpjpy232.080.00231.852007.03.23 01:37231.850.000.000.007.80
19327482007.03.23 09:01buy0.02gbpchf2.38830.00002.39062007.03.23 09:402.39060.000.000.003.79
19328242007.03.23 09:02sell0.04gbpusd1.96620.00001.96392007.03.23 10:101.96390.000.000.009.20
19328642007.03.23 09:03sell0.04gbpchf2.38810.00002.38582007.03.23 09:542.38890.000.000.00-2.64
19332402007.03.23 09:40buy0.02gbpchf2.39130.00002.39362007.03.23 12:032.38740.000.000.00-6.42
19332572007.03.23 09:40sell0.08gbpchf2.39120.00002.38892007.03.23 09:542.38890.000.000.0015.15
19334072007.03.23 09:54buy0.04gbpchf2.38820.00002.39052007.03.23 12:032.38730.000.000.00-2.96
19334592007.03.23 09:56sell0.02usdjpy117.800.00117.572007.03.23 10:13117.570.000.000.003.91
19334692007.03.23 09:56buy0.04usdjpy117.790.00118.022007.03.23 15:00117.740.000.000.00-1.70
19341822007.03.23 10:13buy0.08gbpchf2.38510.00002.38742007.03.23 12:032.38740.000.000.0015.14
19342022007.03.23 10:13buy0.17eurusd1.33090.00001.33322007.03.23 13:251.33320.000.000.0039.10
19356492007.03.23 12:00sell0.02gbpjpy231.400.00231.172007.03.23 13:44231.170.000.000.003.92
19356662007.03.23 12:00sell0.02eurjpy156.840.00156.612007.03.23 13:57156.610.000.000.003.92
19356692007.03.23 12:00sell0.02usdjpy117.790.00117.562007.03.23 13:44117.560.000.000.003.91
19364292007.03.23 13:16buy0.04eurchf1.61660.00001.61892007.03.23 15:211.61890.000.000.007.55
19365942007.03.23 13:25buy0.08usdchf1.21230.00001.21462007.03.23 15:001.21460.000.000.0015.14
19372332007.03.23 13:57buy0.08usdjpy117.490.00117.722007.03.23 15:00117.720.000.000.0015.63
19385662007.03.23 15:17sell0.02gbpusd1.96170.00001.95942007.03.23 15:441.95940.000.000.004.60
  0.00 0.00 0.14 217.08
Closed P/L: 217.22
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19378252007.03.23 15:00sell0.02eurchf1.61700.00001.6147 1.61910.000.000.00-3.45
19396432007.03.23 15:44buy0.02eurchf1.61960.00001.6219 1.61880.000.000.00-1.31
19404082007.03.23 16:45sell0.04eurchf1.62000.00001.6177 1.61910.000.000.002.96
19372572007.03.23 13:57sell0.02eurjpy156.570.00156.34 156.910.000.000.00-5.75
19410282007.03.23 17:54sell0.04eurjpy156.880.00156.65 156.910.000.000.00-1.02
19411492007.03.23 18:00buy0.02eurjpy156.900.00157.13 156.880.000.000.00-0.34
19396182007.03.23 15:44sell0.02eurusd1.32890.00001.3266 1.32910.000.000.00-0.40
19366312007.03.23 13:30sell0.02gbpchf2.38360.00002.3813 2.39060.000.000.00-11.49
19381812007.03.23 15:03sell0.04gbpchf2.38660.00002.3843 2.39060.000.000.00-13.13
19403612007.03.23 16:38sell0.08gbpchf2.38960.00002.3873 2.39060.000.000.00-6.57
19370342007.03.23 13:44sell0.02gbpjpy231.080.00230.85 231.700.000.000.00-10.50
19407282007.03.23 17:19sell0.04gbpjpy231.390.00231.16 231.700.000.000.00-10.50
19394432007.03.23 15:44sell0.02gbpusd1.95920.00001.9569 1.96230.000.000.00-6.20
19403032007.03.23 16:27sell0.04gbpusd1.96230.00001.9600 1.96230.000.000.000.00
19405262007.03.23 17:00buy0.02usdcad1.16020.00001.1625 1.16060.000.000.000.69
19388672007.03.23 15:21buy0.02usdchf1.21790.00001.2202 1.21800.000.000.000.16
19370292007.03.23 13:44sell0.02usdjpy117.540.00117.31 118.070.000.000.00-8.98
19389092007.03.23 15:21sell0.04usdjpy117.850.00117.62 118.070.000.000.00-7.45
19410322007.03.23 17:54buy0.02usdjpy118.030.00118.26 118.050.000.000.000.34
  0.00 0.00 0.00 -82.94
 Floating P/L: -82.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 217.22 Floating P/L: -82.94 Margin: 869.82
Balance: 3 217.22 Equity: 3 134.28 Free Margin: 2 264.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 408.37 Gross Loss: 191.15 Total Net Profit: 217.22
Profit Factor: 2.14 Expected Payoff: 2.75  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 35.01 (1.09%) Relative Drawdown: 1.09% (35.01)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 30 (53.33%) Long Positions (won %): 49 (53.06%)
Profit Trades (% of total): 42 (53.16%) Loss trades (% of total): 37 (46.84%)
Largest profit trade: 39.10 loss trade: -15.09
Average profit trade: 9.72 loss trade: -5.17
Maximum consecutive wins ($): 9 (75.03) consecutive losses ($): 3 (-35.01)
Maximal consecutive profit (count): 75.03 (9) consecutive loss (count): -35.01 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2