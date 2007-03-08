|Account: 530587
|Name: Humax
|Currency: USD
|2007 March 16, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7276495
|2007.03.08 11:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7276566
|2007.03.08 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|1.3333
|1.3124
|2007.03.08 16:15
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7286481
|2007.03.08 16:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9279
|1.9152
|1.9307
|2007.03.08 18:12
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7282012
|2007.03.08 14:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9297
|1.9152
|1.9325
|2007.03.08 18:12
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7280550
|2007.03.08 14:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9315
|1.9152
|1.9343
|2007.03.08 18:12
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7276535
|2007.03.08 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9333
|1.9152
|1.9361
|2007.03.08 18:12
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7289896
|2007.03.08 18:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9308
|1.9489
|1.9280
|2007.03.08 23:51
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7300076
|2007.03.09 07:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9331
|1.9458
|1.9303
|2007.03.09 09:33
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7299129
|2007.03.09 05:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9313
|1.9458
|1.9285
|2007.03.09 09:33
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7295970
|2007.03.09 02:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9295
|1.9458
|1.9267
|2007.03.09 09:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7294713
|2007.03.08 23:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9277
|1.9458
|1.9249
|2007.03.09 09:33
|1.9299
|0.00
|0.00
|-0.20
|-44.00
|7304364
|2007.03.09 10:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9280
|1.9117
|1.9308
|2007.03.09 12:55
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7302657
|2007.03.09 09:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9298
|1.9117
|1.9326
|2007.03.09 12:55
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7293276
|2007.03.08 21:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3141
|1.3304
|1.3113
|2007.03.09 15:40
|1.3113
|0.00
|0.00
|2.10
|112.00
|7286529
|2007.03.08 16:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.3304
|1.3095
|2007.03.09 15:53
|1.3095
|0.00
|0.00
|1.05
|56.00
|7324280
|2007.03.12 00:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9334
|1.9497
|1.9306
|2007.03.12 01:15
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7324276
|2007.03.12 00:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|1.3298
|1.3089
|2007.03.12 01:15
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7306676
|2007.03.09 12:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9309
|1.9490
|1.9281
|2007.03.12 01:16
|1.9328
|0.00
|0.00
|-0.20
|-38.00
|7324854
|2007.03.12 01:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9330
|1.9149
|1.9358
|2007.03.12 02:50
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7325854
|2007.03.12 02:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9364
|1.9509
|1.9336
|2007.03.12 03:42
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7324994
|2007.03.12 01:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9345
|1.9508
|1.9317
|2007.03.12 03:42
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7324855
|2007.03.12 01:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9326
|1.9507
|1.9298
|2007.03.12 03:42
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7327266
|2007.03.12 03:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9344
|1.9181
|1.9372
|2007.03.12 10:34
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7325793
|2007.03.12 02:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9362
|1.9181
|1.9390
|2007.03.12 10:34
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7324823
|2007.03.12 01:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3117
|1.2936
|1.3145
|2007.03.12 11:53
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7334300
|2007.03.12 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|1.9196
|1.9405
|2007.03.12 12:34
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7341594
|2007.03.12 13:08
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9430
|1.9521
|1.9402
|2007.03.12 14:36
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7340907
|2007.03.12 12:43
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9412
|1.9521
|1.9384
|2007.03.12 14:36
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|7334388
|2007.03.12 10:34
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9394
|1.9521
|1.9366
|2007.03.12 14:36
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7333910
|2007.03.12 10:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9369
|1.9514
|1.9341
|2007.03.12 14:36
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|7332941
|2007.03.12 09:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9348
|1.9511
|1.9320
|2007.03.12 14:36
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|7327412
|2007.03.12 03:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9330
|1.9511
|1.9302
|2007.03.12 14:36
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|7343910
|2007.03.12 14:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9394
|1.9575
|1.9366
|2007.03.12 15:22
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7346145
|2007.03.12 15:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9361
|1.9542
|1.9333
|2007.03.12 15:29
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7346946
|2007.03.12 15:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9329
|1.9510
|1.9301
|2007.03.12 16:11
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7338468
|2007.03.12 12:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2307
|1.2162
|1.2335
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.16
|7338813
|2007.03.12 12:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3150
|1.3295
|1.3122
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|7339901
|2007.03.12 12:30
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2288
|1.2161
|1.2316
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.42
|7339911
|2007.03.12 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3326
|1.3135
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7338092
|2007.03.12 11:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3145
|1.3326
|1.3117
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7340411
|2007.03.12 12:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9410
|1.9229
|1.9438
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|7337565
|2007.03.12 11:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2325
|1.2162
|1.2353
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.92
|7335038
|2007.03.12 10:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3295
|1.3104
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7324824
|2007.03.12 01:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3114
|1.3295
|1.3086
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|7344148
|2007.03.12 14:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9391
|1.9228
|1.9419
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.00
|7344328
|2007.03.12 14:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3181
|1.3326
|1.3153
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7345098
|2007.03.12 15:06
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2269
|1.2160
|1.2297
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.04
|7345903
|2007.03.12 15:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9370
|1.9225
|1.9398
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.00
|7324815
|2007.03.12 01:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|1.2162
|1.2371
|2007.03.12 16:11
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.13
|7346453
|2007.03.12 15:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9352
|1.9225
|1.9380
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.00
|7346601
|2007.03.12 15:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9334
|1.9225
|1.9362
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-736.00
|7340354
|2007.03.12 12:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3168
|1.3295
|1.3140
|2007.03.12 16:11
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7347244
|2007.03.12 15:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9313
|1.9222
|1.9341
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|7349411
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|1.9120
|1.9329
|2007.03.12 16:11
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|7349490
|2007.03.12 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9290
|1.9471
|1.9262
|2007.03.12 16:16
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7350113
|2007.03.12 16:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9272
|1.9109
|1.9300
|2007.03.12 17:39
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7349449
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|1.9111
|1.9320
|2007.03.12 17:39
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7349508
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|1.2977
|1.3186
|2007.03.12 18:12
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7356821
|2007.03.12 18:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9313
|1.9440
|1.9285
|2007.03.13 09:25
|1.9285
|0.00
|0.00
|-0.56
|224.00
|7353806
|2007.03.12 17:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9295
|1.9440
|1.9267
|2007.03.13 09:25
|1.9284
|0.00
|0.00
|-0.28
|44.00
|7351769
|2007.03.12 16:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9277
|1.9440
|1.9249
|2007.03.13 09:25
|1.9284
|0.00
|0.00
|-0.14
|-14.00
|7350450
|2007.03.12 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9258
|1.9439
|1.9230
|2007.03.13 09:26
|1.9282
|0.00
|0.00
|-0.07
|-24.00
|7357065
|2007.03.12 18:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3193
|1.3338
|1.3165
|2007.03.13 10:04
|1.3165
|0.00
|0.00
|2.12
|112.00
|7354461
|2007.03.12 17:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3175
|1.3338
|1.3147
|2007.03.13 10:05
|1.3165
|0.00
|0.00
|1.06
|20.00
|7349559
|2007.03.12 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3337
|1.3128
|2007.03.13 10:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.53
|-8.00
|7377556
|2007.03.13 09:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9285
|1.9122
|1.9313
|2007.03.13 12:30
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7354077
|2007.03.12 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|1.9123
|1.9332
|2007.03.13 12:30
|1.9314
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.00
|7383554
|2007.03.13 12:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9313
|1.9458
|1.9285
|2007.03.13 12:58
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7378121
|2007.03.13 09:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9295
|1.9458
|1.9267
|2007.03.13 12:58
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7377590
|2007.03.13 09:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9458
|1.9249
|2007.03.13 12:59
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7384254
|2007.03.13 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9278
|1.9133
|1.9306
|2007.03.13 15:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7383821
|2007.03.13 12:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9296
|1.9133
|1.9324
|2007.03.13 15:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7383524
|2007.03.13 12:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9316
|1.9135
|1.9344
|2007.03.13 15:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7378858
|2007.03.13 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.2984
|1.3193
|2007.03.13 15:30
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7377661
|2007.03.13 09:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3007
|1.3198
|2007.03.13 15:31
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7356724
|2007.03.12 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3188
|1.3007
|1.3216
|2007.03.13 15:31
|1.3198
|0.00
|0.00
|-0.74
|10.00
|7389039
|2007.03.13 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|1.9130
|1.9339
|2007.03.13 16:02
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7392283
|2007.03.13 16:04
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2176
|1.2031
|1.2204
|2007.03.13 17:23
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|91.77
|7391158
|2007.03.13 15:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2194
|1.2031
|1.2222
|2007.03.13 17:23
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|18.03
|7388169
|2007.03.13 14:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|1.2032
|1.2241
|2007.03.13 17:23
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|7392198
|2007.03.13 16:04
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2180
|1.2089
|1.2208
|2007.03.13 17:23
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|733.94
|7390073
|2007.03.13 15:31
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2198
|1.2089
|1.2226
|2007.03.13 17:23
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|131.06
|7387041
|2007.03.13 14:19
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2216
|1.2089
|1.2244
|2007.03.13 17:23
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.98
|7386328
|2007.03.13 14:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2234
|1.2089
|1.2262
|2007.03.13 17:23
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.47
|7356459
|2007.03.12 18:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2252
|1.2089
|1.2280
|2007.03.13 17:23
|1.2206
|0.00
|0.00
|1.57
|-75.37
|7349503
|2007.03.12 16:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2089
|1.2298
|2007.03.13 17:23
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.79
|-51.61
|7391980
|2007.03.13 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9338
|1.9519
|1.9310
|2007.03.13 19:03
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7391821
|2007.03.13 16:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9337
|1.9464
|1.9309
|2007.03.13 19:03
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7389719
|2007.03.13 15:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9318
|1.9463
|1.9290
|2007.03.13 19:03
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7387003
|2007.03.13 14:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|1.9462
|1.9271
|2007.03.13 19:03
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7384211
|2007.03.13 12:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9281
|1.9462
|1.9253
|2007.03.13 19:03
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|7397710
|2007.03.13 18:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2224
|1.2387
|1.2196
|2007.03.13 19:21
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|45.92
|7395346
|2007.03.13 17:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2206
|1.2387
|1.2178
|2007.03.13 19:21
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|7399051
|2007.03.13 19:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9324
|1.9487
|1.9296
|2007.03.13 22:48
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7398290
|2007.03.13 19:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9305
|1.9486
|1.9277
|2007.03.13 22:48
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7407066
|2007.03.14 02:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9279
|1.9116
|1.9307
|2007.03.14 04:19
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7403203
|2007.03.13 22:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9297
|1.9116
|1.9325
|2007.03.14 04:20
|1.9306
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.00
|7404170
|2007.03.13 23:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9289
|1.9126
|1.9317
|2007.03.14 04:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|-0.20
|56.00
|7398312
|2007.03.13 19:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|1.9126
|1.9335
|2007.03.14 04:24
|1.9317
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.00
|7409545
|2007.03.14 04:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9308
|1.9489
|1.9280
|2007.03.14 07:54
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7413078
|2007.03.14 08:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9287
|1.9414
|1.9259
|2007.03.14 09:42
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7412530
|2007.03.14 07:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9269
|1.9414
|1.9241
|2007.03.14 09:43
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7415438
|2007.03.14 09:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9255
|1.9400
|1.9227
|2007.03.14 10:34
|1.9227
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7416025
|2007.03.14 09:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2155
|1.2064
|1.2183
|2007.03.14 12:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|183.86
|7401356
|2007.03.13 21:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2173
|1.2028
|1.2201
|2007.03.14 12:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|3.14
|32.83
|7399185
|2007.03.13 19:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2191
|1.2028
|1.2219
|2007.03.14 12:15
|1.2183
|0.00
|0.00
|1.57
|-13.13
|7395414
|2007.03.13 17:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.2028
|1.2237
|2007.03.14 12:15
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.79
|-20.52
|7412426
|2007.03.14 07:49
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2159
|1.2050
|1.2187
|2007.03.14 12:17
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|91.90
|7401304
|2007.03.13 21:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2177
|1.2014
|1.2205
|2007.03.14 12:17
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.57
|16.41
|7399092
|2007.03.13 19:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2195
|1.2014
|1.2223
|2007.03.14 12:17
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.79
|-7.39
|7391300
|2007.03.13 15:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3209
|1.3372
|1.3181
|2007.03.14 14:19
|1.3181
|0.00
|0.00
|1.06
|56.00
|7389468
|2007.03.13 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|1.3372
|1.3163
|2007.03.14 14:19
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.53
|9.00
|7418678
|2007.03.14 10:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9231
|1.9176
|1.9259
|2007.03.14 16:37
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|7420039
|2007.03.14 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9229
|1.9084
|1.9257
|2007.03.14 16:37
|1.9257
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7416083
|2007.03.14 09:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9249
|1.9176
|1.9277
|2007.03.14 16:37
|1.9265
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|7414968
|2007.03.14 09:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9267
|1.9176
|1.9295
|2007.03.14 16:37
|1.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7410164
|2007.03.14 04:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9285
|1.9176
|1.9313
|2007.03.14 16:37
|1.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|7409945
|2007.03.14 04:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9177
|1.9332
|2007.03.14 16:37
|1.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|7409701
|2007.03.14 04:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9323
|1.9142
|1.9351
|2007.03.14 16:37
|1.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|7439121
|2007.03.14 16:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9268
|1.9123
|1.9296
|2007.03.14 17:01
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7433536
|2007.03.14 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3180
|1.3035
|1.3208
|2007.03.14 17:17
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7415699
|2007.03.14 09:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3184
|1.3057
|1.3212
|2007.03.14 17:20
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7389708
|2007.03.13 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3202
|1.3021
|1.3230
|2007.03.14 17:20
|1.3212
|0.00
|0.00
|-0.74
|10.00
|7426342
|2007.03.14 12:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2184
|1.2329
|1.2156
|2007.03.14 17:20
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|23.03
|7444811
|2007.03.14 18:30
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9368
|1.9441
|1.9340
|2007.03.14 18:59
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|7444307
|2007.03.14 18:20
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9350
|1.9441
|1.9322
|2007.03.14 18:59
|1.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7442526
|2007.03.14 17:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9332
|1.9441
|1.9304
|2007.03.14 19:00
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7442139
|2007.03.14 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9314
|1.9441
|1.9286
|2007.03.14 19:00
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7440180
|2007.03.14 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9296
|1.9441
|1.9268
|2007.03.14 19:00
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|7441487
|2007.03.14 17:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2153
|1.2298
|1.2125
|2007.03.14 19:03
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|7441208
|2007.03.14 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.3065
|1.3238
|2007.03.14 19:11
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7447822
|2007.03.14 19:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2106
|1.1979
|1.2134
|2007.03.14 20:11
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|46.15
|7446618
|2007.03.14 19:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.1980
|1.2153
|2007.03.14 20:11
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|7447357
|2007.03.14 19:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2117
|1.2044
|1.2145
|2007.03.14 20:27
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|368.88
|7445785
|2007.03.14 18:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2135
|1.2044
|1.2163
|2007.03.14 20:27
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|59.29
|7441954
|2007.03.14 17:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2153
|1.2044
|1.2181
|2007.03.14 20:27
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.24
|7428787
|2007.03.14 12:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2171
|1.2044
|1.2199
|2007.03.14 20:27
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.42
|7426546
|2007.03.14 12:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2189
|1.2044
|1.2217
|2007.03.14 20:27
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.36
|7449988
|2007.03.14 20:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2139
|1.1994
|1.2167
|2007.03.14 21:39
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7455151
|2007.03.14 22:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9372
|1.9481
|1.9344
|2007.03.15 00:57
|1.9344
|0.00
|0.00
|-0.23
|112.00
|7453679
|2007.03.14 21:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9354
|1.9481
|1.9326
|2007.03.15 00:57
|1.9344
|0.00
|0.00
|-0.12
|20.00
|7455141
|2007.03.14 22:54
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9371
|1.9426
|1.9343
|2007.03.15 00:58
|1.9343
|0.00
|0.00
|-1.86
|896.00
|7446218
|2007.03.14 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9336
|1.9481
|1.9308
|2007.03.15 00:58
|1.9343
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.00
|7444318
|2007.03.14 18:20
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9426
|1.9325
|2007.03.15 00:58
|1.9343
|0.00
|0.00
|-0.93
|160.00
|7442530
|2007.03.14 17:38
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9333
|1.9424
|1.9305
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.46
|-96.00
|7442149
|2007.03.14 17:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9314
|1.9423
|1.9286
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.23
|-124.00
|7440210
|2007.03.14 17:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9296
|1.9423
|1.9268
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.12
|-98.00
|7439203
|2007.03.14 16:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9278
|1.9423
|1.9250
|2007.03.15 00:58
|1.9345
|0.00
|0.00
|-0.06
|-67.00
|7457108
|2007.03.15 00:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9344
|1.9199
|1.9372
|2007.03.15 02:39
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7459107
|2007.03.15 02:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9377
|1.9486
|1.9349
|2007.03.15 07:41
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7458748
|2007.03.15 02:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9358
|1.9485
|1.9330
|2007.03.15 07:42
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7457105
|2007.03.15 00:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9340
|1.9485
|1.9312
|2007.03.15 07:42
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7447304
|2007.03.14 19:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3238
|1.3383
|1.3210
|2007.03.15 11:12
|1.3210
|0.00
|0.00
|1.75
|28.00
|7468751
|2007.03.15 11:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9313
|1.9204
|1.9341
|2007.03.15 11:52
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7464350
|2007.03.15 08:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9332
|1.9205
|1.9360
|2007.03.15 11:52
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7463683
|2007.03.15 07:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9350
|1.9205
|1.9378
|2007.03.15 11:52
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7453240
|2007.03.14 21:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2170
|1.2025
|1.2198
|2007.03.15 11:56
|1.2198
|0.00
|0.00
|2.48
|22.95
|7445805
|2007.03.14 18:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3231
|1.3358
|1.3203
|2007.03.15 12:06
|1.3203
|0.00
|0.00
|3.49
|56.00
|7441417
|2007.03.14 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3213
|1.3358
|1.3185
|2007.03.15 12:06
|1.3203
|0.00
|0.00
|1.75
|10.00
|7468703
|2007.03.15 11:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9322
|1.9231
|1.9350
|2007.03.15 13:39
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7464224
|2007.03.15 08:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9340
|1.9231
|1.9368
|2007.03.15 13:39
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|7461922
|2007.03.15 04:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9358
|1.9231
|1.9386
|2007.03.15 13:39
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7459099
|2007.03.15 02:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|1.9232
|1.9405
|2007.03.15 13:39
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|7470636
|2007.03.15 12:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9328
|1.9201
|1.9356
|2007.03.15 14:22
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7469723
|2007.03.15 11:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9346
|1.9201
|1.9374
|2007.03.15 14:23
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7470756
|2007.03.15 12:18
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2215
|1.2288
|1.2187
|2007.03.15 15:32
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|367.60
|7469878
|2007.03.15 11:56
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2197
|1.2288
|1.2169
|2007.03.15 15:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|85.36
|7456576
|2007.03.15 00:26
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2179
|1.2288
|1.2151
|2007.03.15 15:32
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.70
|7453146
|2007.03.14 21:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2161
|1.2288
|1.2133
|2007.03.15 15:32
|1.2186
|0.00
|0.00
|-5.69
|-41.03
|7450616
|2007.03.14 20:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2142
|1.2287
|1.2114
|2007.03.15 15:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|-2.84
|-34.47
|7469888
|2007.03.15 11:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2198
|1.2343
|1.2170
|2007.03.15 16:12
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7468332
|2007.03.15 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.3065
|1.3238
|2007.03.15 16:20
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7474042
|2007.03.15 14:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9367
|1.9494
|1.9339
|2007.03.15 16:34
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7472486
|2007.03.15 13:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9349
|1.9494
|1.9321
|2007.03.15 16:34
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7477841
|2007.03.15 16:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2144
|1.2035
|1.2172
|2007.03.15 16:37
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|92.01
|7477150
|2007.03.15 16:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2165
|1.2038
|1.2193
|2007.03.15 16:37
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|7475478
|2007.03.15 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2183
|1.2038
|1.2211
|2007.03.15 16:37
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|7477120
|2007.03.15 16:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2166
|1.2311
|1.2138
|2007.03.15 17:55
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|23.07
|7479355
|2007.03.15 16:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3221
|1.3094
|1.3249
|2007.03.15 18:39
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7477584
|2007.03.15 16:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3239
|1.3094
|1.3267
|2007.03.15 18:39
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7478732
|2007.03.15 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9338
|1.9193
|1.9366
|2007.03.15 18:59
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7478594
|2007.03.15 16:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9342
|1.9215
|1.9370
|2007.03.15 19:09
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7473504
|2007.03.15 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9361
|1.9216
|1.9389
|2007.03.15 19:09
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7481259
|2007.03.15 17:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2138
|1.1993
|1.2166
|2007.03.15 19:31
|1.2166
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|7481032
|2007.03.15 17:51
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2142
|1.2033
|1.2170
|2007.03.15 19:32
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|92.03
|7480629
|2007.03.15 17:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2160
|1.2033
|1.2188
|2007.03.15 19:32
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|7478872
|2007.03.15 16:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2033
|1.2206
|2007.03.15 19:33
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|7485512
|2007.03.15 20:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2185
|1.2312
|1.2157
|2007.03.16 02:19
|1.2157
|0.00
|0.00
|-1.98
|46.06
|7484316
|2007.03.15 19:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2312
|1.2139
|2007.03.16 02:19
|1.2158
|0.00
|0.00
|-0.99
|7.40
|7489472
|2007.03.16 02:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2157
|1.2302
|1.2129
|2007.03.16 03:43
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|7492378
|2007.03.16 03:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.2270
|1.2097
|2007.03.16 04:57
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|23.15
|7494773
|2007.03.16 04:58
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2094
|1.2021
|1.2122
|2007.03.16 07:34
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|369.58
|7493719
|2007.03.16 04:13
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2112
|1.2021
|1.2140
|2007.03.16 07:34
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|59.40
|7491724
|2007.03.16 03:14
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2130
|1.2021
|1.2158
|2007.03.16 07:34
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.70
|7489670
|2007.03.16 02:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2148
|1.2021
|1.2176
|2007.03.16 07:34
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.20
|7484232
|2007.03.15 19:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2170
|1.2025
|1.2198
|2007.03.16 07:35
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.79
|-40.43
|7495586
|2007.03.16 05:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9402
|1.9511
|1.9374
|2007.03.16 09:05
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|7490655
|2007.03.16 02:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9384
|1.9511
|1.9356
|2007.03.16 09:05
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7482729
|2007.03.15 18:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9365
|1.9510
|1.9337
|2007.03.16 09:05
|1.9375
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.00
|7498022
|2007.03.16 07:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2111
|1.2238
|1.2083
|2007.03.16 10:40
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|46.35
|7494677
|2007.03.16 04:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2093
|1.2238
|1.2065
|2007.03.16 10:40
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|7489693
|2007.03.16 02:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3264
|1.3355
|1.3236
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-488.00
|7491832
|2007.03.16 03:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3283
|1.3392
|1.3255
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|7482392
|2007.03.15 18:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3247
|1.3392
|1.3219
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.53
|-78.00
|7470228
|2007.03.15 12:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3202
|1.3347
|1.3174
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.53
|-123.00
|7491349
|2007.03.16 03:01
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3283
|1.3356
|1.3255
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|7489741
|2007.03.16 02:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3265
|1.3392
|1.3237
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|7473975
|2007.03.15 14:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3220
|1.3347
|1.3192
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|1.06
|-210.00
|7494837
|2007.03.16 04:59
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3303
|1.3358
|1.3275
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-704.00
|7494875
|2007.03.16 04:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3303
|1.3394
|1.3275
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|7495079
|2007.03.16 05:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9389
|1.9516
|1.9361
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|7483202
|2007.03.15 19:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9516
|1.9343
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|-0.07
|-72.00
|7477561
|2007.03.15 16:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3238
|1.3347
|1.3210
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|2.12
|-348.00
|7498470
|2007.03.16 07:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.1980
|1.2153
|2007.03.16 11:34
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.58
|7499614
|2007.03.16 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9516
|1.9343
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|7500540
|2007.03.16 09:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2106
|1.1979
|1.2134
|2007.03.16 11:34
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.69
|7500751
|2007.03.16 09:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9390
|1.9517
|1.9362
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|7501333
|2007.03.16 10:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9407
|1.9516
|1.9379
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|7501353
|2007.03.16 10:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9409
|1.9518
|1.9381
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|7501984
|2007.03.16 10:27
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2087
|1.1978
|1.2115
|2007.03.16 11:34
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.44
|7502465
|2007.03.16 10:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9427
|1.9518
|1.9399
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|7502471
|2007.03.16 10:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9426
|1.9517
|1.9398
|2007.03.16 11:34
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|7502734
|2007.03.16 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2080
|1.2225
|1.2052
|2007.03.16 11:34
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|7503812
|2007.03.16 11:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2098
|1.2225
|1.2070
|2007.03.16 11:34
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|31.46
|7504654
|2007.03.16 11:33
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3322
|1.3359
|1.3294
|2007.03.16 11:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|7505009
|2007.03.16 11:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9424
|1.9297
|1.9452
|2007.03.16 12:20
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7504733
|2007.03.16 11:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9297
|1.9470
|2007.03.16 12:20
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|7504711
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2075
|1.2220
|1.2047
|2007.03.16 13:07
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|23.24
|7505271
|2007.03.16 11:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3306
|1.3179
|1.3334
|2007.03.16 13:44
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7504752
|2007.03.16 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3324
|1.3179
|1.3352
|2007.03.16 13:44
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7506620
|2007.03.16 12:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9459
|1.9314
|1.9487
|2007.03.16 13:55
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7510442
|2007.03.16 14:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9490
|1.9581
|1.9462
|2007.03.16 16:16
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|7506589
|2007.03.16 12:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9454
|1.9581
|1.9426
|2007.03.16 16:16
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7507489
|2007.03.16 12:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9472
|1.9581
|1.9444
|2007.03.16 16:16
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7504746
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9581
|1.9408
|2007.03.16 16:16
|1.9456
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7508810
|2007.03.16 13:09
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2042
|1.1933
|1.2070
|2007.03.16 16:26
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|92.79
|7506154
|2007.03.16 12:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2060
|1.1933
|1.2088
|2007.03.16 16:26
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|18.23
|7504736
|2007.03.16 11:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|1.1934
|1.2107
|2007.03.16 16:26
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|7510606
|2007.03.16 14:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3339
|1.3466
|1.3311
|2007.03.16 18:45
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7504762
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3466
|1.3293
|2007.03.16 18:45
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7515820
|2007.03.16 16:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9469
|1.9596
|1.9441
|2007.03.16 18:47
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|7515238
|2007.03.16 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9451
|1.9596
|1.9423
|2007.03.16 18:47
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7519187
|2007.03.16 18:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9437
|1.9582
|1.9409
|2007.03.16 21:07
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|0.00
|0.00
|14.03
|3 088.14
|Closed P/L:
|3 102.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7509682
|2007.03.16 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3334
|1.3189
|1.3362
|1.3311
|0.00
|0.00
|-0.74
|-23.00
|7515132
|2007.03.16 16:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3316
|1.3189
|1.3344
|1.3311
|0.00
|0.00
|-1.48
|-10.00
|7518982
|2007.03.16 18:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3310
|1.3165
|1.3338
|1.3311
|0.00
|0.00
|-0.74
|1.00
|7510103
|2007.03.16 13:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|1.9345
|1.9518
|1.9415
|0.00
|0.00
|-0.10
|-75.00
|7514645
|2007.03.16 16:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9472
|1.9345
|1.9500
|1.9415
|0.00
|0.00
|-0.20
|-114.00
|7518936
|2007.03.16 18:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9454
|1.9345
|1.9482
|1.9415
|0.00
|0.00
|-0.40
|-156.00
|7519326
|2007.03.16 18:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9436
|1.9345
|1.9464
|1.9415
|0.00
|0.00
|-0.79
|-168.00
|7520994
|2007.03.16 20:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9418
|1.9345
|1.9446
|1.9415
|0.00
|0.00
|-1.58
|-48.00
|7521471
|2007.03.16 21:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9409
|1.9264
|1.9437
|1.9415
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.00
|7508622
|2007.03.16 13:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2045
|1.2190
|1.2017
|1.2081
|0.00
|0.00
|-0.99
|-29.80
|7515019
|2007.03.16 16:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2063
|1.2190
|1.2035
|1.2081
|0.00
|0.00
|-1.98
|-29.80
|7515613
|2007.03.16 16:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.1927
|1.2100
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.79
|4.97
|7521108
|2007.03.16 20:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2081
|1.2190
|1.2053
|1.2081
|0.00
|0.00
|-3.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.27
|-641.63
|Floating P/L:
|-653.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 102.17
|Floating P/L:
|-653.90
|Margin:
|3 675.56
|Balance:
|13 102.17
|Equity:
|12 448.27
|Free Margin:
|8 772.72
|Details:
|Gross Profit:
|12 687.33
|Gross Loss:
|9 585.16
|Total Net Profit:
|3 102.17
|Profit Factor:
|1.32
|Expected Payoff:
|12.82
|Absolute Drawdown:
|853.92
|Maximal Drawdown:
|4 271.25 (25.63%)
|Relative Drawdown:
|26.43% (3 285.67)
|Total Trades:
|242
|Short Positions (won %):
|127 (59.06%)
|Long Positions (won %):
|115 (64.35%)
|Profit Trades (% of total):
|149 (61.57%)
|Loss trades (% of total):
|93 (38.43%)
|Largest
|profit trade:
|896.00
|loss trade:
|-800.00
|Average
|profit trade:
|85.15
|loss trade:
|-103.07
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (591.55)
|consecutive losses ($):
|21 (-4 111.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 246.59 (6)
|consecutive loss (count):
|-4 111.54 (21)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3