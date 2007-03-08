FXDD

Account: 530587 Name: Humax Currency: USD 2007 March 16, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
72764952007.03.08 11:02balanceDeposit10 000.00
72765662007.03.08 11:05sell0.10eurusd1.31521.33331.31242007.03.08 16:151.31240.000.000.0028.00
72864812007.03.08 16:14buy0.80gbpusd1.92791.91521.93072007.03.08 18:121.93070.000.000.00224.00
72820122007.03.08 14:46buy0.40gbpusd1.92971.91521.93252007.03.08 18:121.93070.000.000.0040.00
72805502007.03.08 14:06buy0.20gbpusd1.93151.91521.93432007.03.08 18:121.93080.000.000.00-14.00
72765352007.03.08 11:04buy0.10gbpusd1.93331.91521.93612007.03.08 18:121.93090.000.000.00-24.00
72898962007.03.08 18:12sell0.20gbpusd1.93081.94891.92802007.03.08 23:511.92800.000.000.0056.00
73000762007.03.09 07:01sell1.60gbpusd1.93311.94581.93032007.03.09 09:331.93030.000.000.00448.00
72991292007.03.09 05:56sell0.80gbpusd1.93131.94581.92852007.03.09 09:331.93020.000.000.0088.00
72959702007.03.09 02:03sell0.40gbpusd1.92951.94581.92672007.03.09 09:331.93010.000.000.00-24.00
72947132007.03.08 23:51sell0.20gbpusd1.92771.94581.92492007.03.09 09:331.92990.000.00-0.20-44.00
73043642007.03.09 10:50buy0.40gbpusd1.92801.91171.93082007.03.09 12:551.93080.000.000.00112.00
73026572007.03.09 09:34buy0.20gbpusd1.92981.91171.93262007.03.09 12:551.93070.000.000.0018.00
72932762007.03.08 21:37sell0.40eurusd1.31411.33041.31132007.03.09 15:401.31130.000.002.10112.00
72865292007.03.08 16:15sell0.20eurusd1.31231.33041.30952007.03.09 15:531.30950.000.001.0556.00
73242802007.03.12 00:36sell0.40gbpusd1.93341.94971.93062007.03.12 01:151.93270.000.000.0028.00
73242762007.03.12 00:36sell0.20eurusd1.31171.32981.30892007.03.12 01:151.31150.000.000.004.00
73066762007.03.09 12:55sell0.20gbpusd1.93091.94901.92812007.03.12 01:161.93280.000.00-0.20-38.00
73248542007.03.12 01:26buy0.10gbpusd1.93301.91491.93582007.03.12 02:501.93580.000.000.0028.00
73258542007.03.12 02:50sell0.40gbpusd1.93641.95091.93362007.03.12 03:421.93360.000.000.00112.00
73249942007.03.12 01:39sell0.20gbpusd1.93451.95081.93172007.03.12 03:421.93360.000.000.0018.00
73248552007.03.12 01:26sell0.10gbpusd1.93261.95071.92982007.03.12 03:421.93350.000.000.00-9.00
73272662007.03.12 03:37buy0.20gbpusd1.93441.91811.93722007.03.12 10:341.93720.000.000.0056.00
73257932007.03.12 02:50buy0.10gbpusd1.93621.91811.93902007.03.12 10:341.93720.000.000.0010.00
73248232007.03.12 01:18buy0.10eurusd1.31171.29361.31452007.03.12 11:531.31450.000.000.0028.00
73343002007.03.12 10:34buy0.10gbpusd1.93771.91961.94052007.03.12 12:341.94050.000.000.0028.00
73415942007.03.12 13:08sell3.20gbpusd1.94301.95211.94022007.03.12 14:361.94020.000.000.00896.00
73409072007.03.12 12:43sell1.60gbpusd1.94121.95211.93842007.03.12 14:361.94000.000.000.00192.00
73343882007.03.12 10:34sell0.80gbpusd1.93941.95211.93662007.03.12 14:361.93960.000.000.00-16.00
73339102007.03.12 10:26sell0.40gbpusd1.93691.95141.93412007.03.12 14:361.93970.000.000.00-112.00
73329412007.03.12 09:55sell0.20gbpusd1.93481.95111.93202007.03.12 14:361.93960.000.000.00-96.00
73274122007.03.12 03:43sell0.10gbpusd1.93301.95111.93022007.03.12 14:361.93970.000.000.00-67.00
73439102007.03.12 14:36sell0.10gbpusd1.93941.95751.93662007.03.12 15:221.93660.000.000.0028.00
73461452007.03.12 15:23sell0.10gbpusd1.93611.95421.93332007.03.12 15:291.93330.000.000.0028.00
73469462007.03.12 15:29sell0.10gbpusd1.93291.95101.93012007.03.12 16:111.93010.000.000.0028.00
73384682007.03.12 12:00buy0.40usdchf1.23071.21621.23352007.03.12 16:111.22680.000.000.00-127.16
73388132007.03.12 12:08sell0.40eurusd1.31501.32951.31222007.03.12 16:111.31570.000.000.00-28.00
73399012007.03.12 12:30buy0.80usdchf1.22881.21611.23162007.03.12 16:111.22680.000.000.00-130.42
73399112007.03.12 12:30sell0.20eurusd1.31631.33261.31352007.03.12 16:111.31570.000.000.0012.00
73380922007.03.12 11:53sell0.10eurusd1.31451.33261.31172007.03.12 16:111.31570.000.000.00-12.00
73404112007.03.12 12:35buy0.10gbpusd1.94101.92291.94382007.03.12 16:111.92880.000.000.00-122.00
73375652007.03.12 11:47buy0.20usdchf1.23251.21621.23532007.03.12 16:111.22680.000.000.00-92.92
73350382007.03.12 10:49sell0.20eurusd1.31321.32951.31042007.03.12 16:111.31570.000.000.00-50.00
73248242007.03.12 01:19sell0.10eurusd1.31141.32951.30862007.03.12 16:111.31570.000.000.00-43.00
73441482007.03.12 14:40buy0.20gbpusd1.93911.92281.94192007.03.12 16:111.92880.000.000.00-206.00
73443282007.03.12 14:43sell0.40eurusd1.31811.33261.31532007.03.12 16:111.31570.000.000.0096.00
73450982007.03.12 15:06buy1.60usdchf1.22691.21601.22972007.03.12 16:111.22680.000.000.00-13.04
73459032007.03.12 15:22buy0.40gbpusd1.93701.92251.93982007.03.12 16:111.92880.000.000.00-328.00
73248152007.03.12 01:17buy0.10usdchf1.23431.21621.23712007.03.12 16:111.22680.000.000.00-61.13
73464532007.03.12 15:25buy0.80gbpusd1.93521.92251.93802007.03.12 16:111.92880.000.000.00-512.00
73466012007.03.12 15:25buy1.60gbpusd1.93341.92251.93622007.03.12 16:111.92880.000.000.00-736.00
73403542007.03.12 12:34sell0.80eurusd1.31681.32951.31402007.03.12 16:111.31570.000.000.0088.00
73472442007.03.12 15:30buy3.20gbpusd1.93131.92221.93412007.03.12 16:111.92880.000.000.00-800.00
73494112007.03.12 16:11buy0.10gbpusd1.93011.91201.93292007.03.12 16:111.92880.000.000.00-13.00
73494902007.03.12 16:11sell0.10gbpusd1.92901.94711.92622007.03.12 16:161.92620.000.000.0028.00
73501132007.03.12 16:15buy0.20gbpusd1.92721.91091.93002007.03.12 17:391.93000.000.000.0056.00
73494492007.03.12 16:11buy0.10gbpusd1.92921.91111.93202007.03.12 17:391.93000.000.000.008.00
73495082007.03.12 16:11buy0.10eurusd1.31581.29771.31862007.03.12 18:121.31860.000.000.0028.00
73568212007.03.12 18:12sell0.80gbpusd1.93131.94401.92852007.03.13 09:251.92850.000.00-0.56224.00
73538062007.03.12 17:37sell0.40gbpusd1.92951.94401.92672007.03.13 09:251.92840.000.00-0.2844.00
73517692007.03.12 16:41sell0.20gbpusd1.92771.94401.92492007.03.13 09:251.92840.000.00-0.14-14.00
73504502007.03.12 16:16sell0.10gbpusd1.92581.94391.92302007.03.13 09:261.92820.000.00-0.07-24.00
73570652007.03.12 18:13sell0.40eurusd1.31931.33381.31652007.03.13 10:041.31650.000.002.12112.00
73544612007.03.12 17:45sell0.20eurusd1.31751.33381.31472007.03.13 10:051.31650.000.001.0620.00
73495592007.03.12 16:11sell0.10eurusd1.31561.33371.31282007.03.13 10:051.31640.000.000.53-8.00
73775562007.03.13 09:25buy0.20gbpusd1.92851.91221.93132007.03.13 12:301.93130.000.000.0056.00
73540772007.03.12 17:39buy0.10gbpusd1.93041.91231.93322007.03.13 12:301.93140.000.00-0.1010.00
73835542007.03.13 12:31sell0.40gbpusd1.93131.94581.92852007.03.13 12:581.92850.000.000.00112.00
73781212007.03.13 09:43sell0.20gbpusd1.92951.94581.92672007.03.13 12:581.92850.000.000.0020.00
73775902007.03.13 09:26sell0.10gbpusd1.92771.94581.92492007.03.13 12:591.92860.000.000.00-9.00
73842542007.03.13 12:59buy0.40gbpusd1.92781.91331.93062007.03.13 15:201.93060.000.000.00112.00
73838212007.03.13 12:40buy0.20gbpusd1.92961.91331.93242007.03.13 15:201.93060.000.000.0020.00
73835242007.03.13 12:31buy0.10gbpusd1.93161.91351.93442007.03.13 15:201.93060.000.000.00-10.00
73788582007.03.13 10:05buy0.10eurusd1.31651.29841.31932007.03.13 15:301.31930.000.000.0028.00
73776612007.03.13 09:26buy0.20eurusd1.31701.30071.31982007.03.13 15:311.31980.000.000.0056.00
73567242007.03.12 18:12buy0.10eurusd1.31881.30071.32162007.03.13 15:311.31980.000.00-0.7410.00
73890392007.03.13 15:20buy0.10gbpusd1.93111.91301.93392007.03.13 16:021.93390.000.000.0028.00
73922832007.03.13 16:04buy0.40usdchf1.21761.20311.22042007.03.13 17:231.22040.000.000.0091.77
73911582007.03.13 15:54buy0.20usdchf1.21941.20311.22222007.03.13 17:231.22050.000.000.0018.03
73881692007.03.13 14:49buy0.10usdchf1.22131.20321.22412007.03.13 17:231.22050.000.000.00-6.55
73921982007.03.13 16:04buy3.20usdchf1.21801.20891.22082007.03.13 17:231.22080.000.000.00733.94
73900732007.03.13 15:31buy1.60usdchf1.21981.20891.22262007.03.13 17:231.22080.000.000.00131.06
73870412007.03.13 14:19buy0.80usdchf1.22161.20891.22442007.03.13 17:231.22070.000.000.00-58.98
73863282007.03.13 14:13buy0.40usdchf1.22341.20891.22622007.03.13 17:231.22070.000.000.00-88.47
73564592007.03.12 18:10buy0.20usdchf1.22521.20891.22802007.03.13 17:231.22060.000.001.57-75.37
73495032007.03.12 16:11buy0.10usdchf1.22701.20891.22982007.03.13 17:231.22070.000.000.79-51.61
73919802007.03.13 16:02sell0.10gbpusd1.93381.95191.93102007.03.13 19:031.93100.000.000.0028.00
73918212007.03.13 16:01sell0.80gbpusd1.93371.94641.93092007.03.13 19:031.93090.000.000.00224.00
73897192007.03.13 15:31sell0.40gbpusd1.93181.94631.92902007.03.13 19:031.93080.000.000.0040.00
73870032007.03.13 14:18sell0.20gbpusd1.92991.94621.92712007.03.13 19:031.93060.000.000.00-14.00
73842112007.03.13 12:59sell0.10gbpusd1.92811.94621.92532007.03.13 19:031.93080.000.000.00-27.00
73977102007.03.13 18:41sell0.20usdchf1.22241.23871.21962007.03.13 19:211.21960.000.000.0045.92
73953462007.03.13 17:23sell0.10usdchf1.22061.23871.21782007.03.13 19:211.21960.000.000.008.20
73990512007.03.13 19:21sell0.20gbpusd1.93241.94871.92962007.03.13 22:481.92960.000.000.0056.00
73982902007.03.13 19:03sell0.10gbpusd1.93051.94861.92772007.03.13 22:481.92960.000.000.009.00
74070662007.03.14 02:19buy0.20gbpusd1.92791.91161.93072007.03.14 04:191.93070.000.000.0056.00
74032032007.03.13 22:49buy0.10gbpusd1.92971.91161.93252007.03.14 04:201.93060.000.00-0.109.00
74041702007.03.13 23:39buy0.20gbpusd1.92891.91261.93172007.03.14 04:241.93170.000.00-0.2056.00
73983122007.03.13 19:03buy0.10gbpusd1.93071.91261.93352007.03.14 04:241.93170.000.00-0.1010.00
74095452007.03.14 04:20sell0.10gbpusd1.93081.94891.92802007.03.14 07:541.92800.000.000.0028.00
74130782007.03.14 08:13sell0.20gbpusd1.92871.94141.92592007.03.14 09:421.92590.000.000.0056.00
74125302007.03.14 07:54sell0.10gbpusd1.92691.94141.92412007.03.14 09:431.92590.000.000.0010.00
74154382007.03.14 09:43sell0.10gbpusd1.92551.94001.92272007.03.14 10:341.92270.000.000.0028.00
74160252007.03.14 09:48buy0.80usdchf1.21551.20641.21832007.03.14 12:151.21830.000.000.00183.86
74013562007.03.13 21:12buy0.40usdchf1.21731.20281.22012007.03.14 12:151.21830.000.003.1432.83
73991852007.03.13 19:22buy0.20usdchf1.21911.20281.22192007.03.14 12:151.21830.000.001.57-13.13
73954142007.03.13 17:23buy0.10usdchf1.22091.20281.22372007.03.14 12:151.21840.000.000.79-20.52
74124262007.03.14 07:49buy0.40usdchf1.21591.20501.21872007.03.14 12:171.21870.000.000.0091.90
74013042007.03.13 21:10buy0.20usdchf1.21771.20141.22052007.03.14 12:171.21870.000.001.5716.41
73990922007.03.13 19:21buy0.10usdchf1.21951.20141.22232007.03.14 12:171.21860.000.000.79-7.39
73913002007.03.13 15:56sell0.20eurusd1.32091.33721.31812007.03.14 14:191.31810.000.001.0656.00
73894682007.03.13 15:30sell0.10eurusd1.31911.33721.31632007.03.14 14:191.31820.000.000.539.00
74186782007.03.14 10:16buy3.20gbpusd1.92311.91761.92592007.03.14 16:371.92590.000.000.00896.00
74200392007.03.14 10:34buy0.10gbpusd1.92291.90841.92572007.03.14 16:371.92570.000.000.0028.00
74160832007.03.14 09:48buy1.60gbpusd1.92491.91761.92772007.03.14 16:371.92650.000.000.00256.00
74149682007.03.14 09:34buy0.80gbpusd1.92671.91761.92952007.03.14 16:371.92670.000.000.000.00
74101642007.03.14 04:48buy0.40gbpusd1.92851.91761.93132007.03.14 16:371.92720.000.000.00-52.00
74099452007.03.14 04:39buy0.20gbpusd1.93041.91771.93322007.03.14 16:371.92750.000.000.00-58.00
74097012007.03.14 04:24buy0.10gbpusd1.93231.91421.93512007.03.14 16:371.92760.000.000.00-47.00
74391212007.03.14 16:37buy0.10gbpusd1.92681.91231.92962007.03.14 17:011.92960.000.000.0028.00
74335362007.03.14 14:19buy0.10eurusd1.31801.30351.32082007.03.14 17:171.32080.000.000.0028.00
74156992007.03.14 09:44buy0.20eurusd1.31841.30571.32122007.03.14 17:201.32120.000.000.0056.00
73897082007.03.13 15:31buy0.10eurusd1.32021.30211.32302007.03.14 17:201.32120.000.00-0.7410.00
74263422007.03.14 12:15sell0.10usdchf1.21841.23291.21562007.03.14 17:201.21560.000.000.0023.03
74448112007.03.14 18:30sell1.60gbpusd1.93681.94411.93402007.03.14 18:591.93400.000.000.00448.00
74443072007.03.14 18:20sell0.80gbpusd1.93501.94411.93222007.03.14 18:591.93380.000.000.0096.00
74425262007.03.14 17:38sell0.40gbpusd1.93321.94411.93042007.03.14 19:001.93400.000.000.00-32.00
74421392007.03.14 17:35sell0.20gbpusd1.93141.94411.92862007.03.14 19:001.93390.000.000.00-50.00
74401802007.03.14 17:01sell0.10gbpusd1.92961.94411.92682007.03.14 19:001.93390.000.000.00-43.00
74414872007.03.14 17:20sell0.10usdchf1.21531.22981.21252007.03.14 19:031.21250.000.000.0023.09
74412082007.03.14 17:17buy0.10eurusd1.32101.30651.32382007.03.14 19:111.32380.000.000.0028.00
74478222007.03.14 19:14buy0.20usdchf1.21061.19791.21342007.03.14 20:111.21340.000.000.0046.15
74466182007.03.14 19:03buy0.10usdchf1.21251.19801.21532007.03.14 20:111.21350.000.000.008.24
74473572007.03.14 19:12buy1.60usdchf1.21171.20441.21452007.03.14 20:271.21450.000.000.00368.88
74457852007.03.14 18:54buy0.80usdchf1.21351.20441.21632007.03.14 20:271.21440.000.000.0059.29
74419542007.03.14 17:30buy0.40usdchf1.21531.20441.21812007.03.14 20:271.21420.000.000.00-36.24
74287872007.03.14 12:58buy0.20usdchf1.21711.20441.21992007.03.14 20:271.21410.000.000.00-49.42
74265462007.03.14 12:17buy0.10usdchf1.21891.20441.22172007.03.14 20:271.21400.000.000.00-40.36
74499882007.03.14 20:11buy0.10usdchf1.21391.19941.21672007.03.14 21:391.21670.000.000.0023.01
74551512007.03.14 22:54sell0.40gbpusd1.93721.94811.93442007.03.15 00:571.93440.000.00-0.23112.00
74536792007.03.14 21:54sell0.20gbpusd1.93541.94811.93262007.03.15 00:571.93440.000.00-0.1220.00
74551412007.03.14 22:54sell3.20gbpusd1.93711.94261.93432007.03.15 00:581.93430.000.00-1.86896.00
74462182007.03.14 19:00sell0.10gbpusd1.93361.94811.93082007.03.15 00:581.93430.000.00-0.06-7.00
74443182007.03.14 18:20sell1.60gbpusd1.93531.94261.93252007.03.15 00:581.93430.000.00-0.93160.00
74425302007.03.14 17:38sell0.80gbpusd1.93331.94241.93052007.03.15 00:581.93450.000.00-0.46-96.00
74421492007.03.14 17:35sell0.40gbpusd1.93141.94231.92862007.03.15 00:581.93450.000.00-0.23-124.00
74402102007.03.14 17:01sell0.20gbpusd1.92961.94231.92682007.03.15 00:581.93450.000.00-0.12-98.00
74392032007.03.14 16:37sell0.10gbpusd1.92781.94231.92502007.03.15 00:581.93450.000.00-0.06-67.00
74571082007.03.15 00:58buy0.10gbpusd1.93441.91991.93722007.03.15 02:391.93720.000.000.0028.00
74591072007.03.15 02:39sell0.40gbpusd1.93771.94861.93492007.03.15 07:411.93490.000.000.00112.00
74587482007.03.15 02:15sell0.20gbpusd1.93581.94851.93302007.03.15 07:421.93500.000.000.0016.00
74571052007.03.15 00:58sell0.10gbpusd1.93401.94851.93122007.03.15 07:421.93490.000.000.00-9.00
74473042007.03.14 19:11sell0.10eurusd1.32381.33831.32102007.03.15 11:121.32100.000.001.7528.00
74687512007.03.15 11:17buy0.40gbpusd1.93131.92041.93412007.03.15 11:521.93410.000.000.00112.00
74643502007.03.15 08:15buy0.20gbpusd1.93321.92051.93602007.03.15 11:521.93410.000.000.0018.00
74636832007.03.15 07:42buy0.10gbpusd1.93501.92051.93782007.03.15 11:521.93410.000.000.00-9.00
74532402007.03.14 21:39buy0.10usdchf1.21701.20251.21982007.03.15 11:561.21980.000.002.4822.95
74458052007.03.14 18:54sell0.20eurusd1.32311.33581.32032007.03.15 12:061.32030.000.003.4956.00
74414172007.03.14 17:20sell0.10eurusd1.32131.33581.31852007.03.15 12:061.32030.000.001.7510.00
74687032007.03.15 11:17buy0.80gbpusd1.93221.92311.93502007.03.15 13:391.93500.000.000.00224.00
74642242007.03.15 08:14buy0.40gbpusd1.93401.92311.93682007.03.15 13:391.93490.000.000.0036.00
74619222007.03.15 04:57buy0.20gbpusd1.93581.92311.93862007.03.15 13:391.93490.000.000.00-18.00
74590992007.03.15 02:39buy0.10gbpusd1.93771.92321.94052007.03.15 13:391.93480.000.000.00-29.00
74706362007.03.15 12:17buy0.20gbpusd1.93281.92011.93562007.03.15 14:221.93560.000.000.0056.00
74697232007.03.15 11:52buy0.10gbpusd1.93461.92011.93742007.03.15 14:231.93560.000.000.0010.00
74707562007.03.15 12:18sell1.60usdchf1.22151.22881.21872007.03.15 15:321.21870.000.000.00367.60
74698782007.03.15 11:56sell0.80usdchf1.21971.22881.21692007.03.15 15:321.21840.000.000.0085.36
74565762007.03.15 00:26sell0.40usdchf1.21791.22881.21512007.03.15 15:321.21850.000.000.00-19.70
74531462007.03.14 21:39sell0.20usdchf1.21611.22881.21332007.03.15 15:321.21860.000.00-5.69-41.03
74506162007.03.14 20:27sell0.10usdchf1.21421.22871.21142007.03.15 15:321.21840.000.00-2.84-34.47
74698882007.03.15 11:56sell0.10usdchf1.21981.23431.21702007.03.15 16:121.21700.000.000.0023.01
74683322007.03.15 11:12buy0.10eurusd1.32101.30651.32382007.03.15 16:201.32380.000.000.0028.00
74740422007.03.15 14:44sell0.20gbpusd1.93671.94941.93392007.03.15 16:341.93390.000.000.0056.00
74724862007.03.15 13:39sell0.10gbpusd1.93491.94941.93212007.03.15 16:341.93390.000.000.0010.00
74778412007.03.15 16:22buy0.40usdchf1.21441.20351.21722007.03.15 16:371.21720.000.000.0092.01
74771502007.03.15 16:12buy0.20usdchf1.21651.20381.21932007.03.15 16:371.21720.000.000.0011.50
74754782007.03.15 15:32buy0.10usdchf1.21831.20381.22112007.03.15 16:371.21740.000.000.00-7.39
74771202007.03.15 16:12sell0.10usdchf1.21661.23111.21382007.03.15 17:551.21380.000.000.0023.07
74793552007.03.15 16:51buy0.20eurusd1.32211.30941.32492007.03.15 18:391.32490.000.000.0056.00
74775842007.03.15 16:21buy0.10eurusd1.32391.30941.32672007.03.15 18:391.32490.000.000.0010.00
74787322007.03.15 16:34buy0.10gbpusd1.93381.91931.93662007.03.15 18:591.93660.000.000.0028.00
74785942007.03.15 16:32buy0.20gbpusd1.93421.92151.93702007.03.15 19:091.93700.000.000.0056.00
74735042007.03.15 14:23buy0.10gbpusd1.93611.92161.93892007.03.15 19:091.93700.000.000.009.00
74812592007.03.15 17:55buy0.10usdchf1.21381.19931.21662007.03.15 19:311.21660.000.000.0023.01
74810322007.03.15 17:51buy0.40usdchf1.21421.20331.21702007.03.15 19:321.21700.000.000.0092.03
74806292007.03.15 17:43buy0.20usdchf1.21601.20331.21882007.03.15 19:321.21680.000.000.0013.15
74788722007.03.15 16:37buy0.10usdchf1.21781.20331.22062007.03.15 19:331.21680.000.000.00-8.22
74855122007.03.15 20:02sell0.20usdchf1.21851.23121.21572007.03.16 02:191.21570.000.00-1.9846.06
74843162007.03.15 19:33sell0.10usdchf1.21671.23121.21392007.03.16 02:191.21580.000.00-0.997.40
74894722007.03.16 02:19sell0.10usdchf1.21571.23021.21292007.03.16 03:431.21290.000.000.0023.09
74923782007.03.16 03:43sell0.10usdchf1.21251.22701.20972007.03.16 04:571.20970.000.000.0023.15
74947732007.03.16 04:58buy1.60usdchf1.20941.20211.21222007.03.16 07:341.21220.000.000.00369.58
74937192007.03.16 04:13buy0.80usdchf1.21121.20211.21402007.03.16 07:341.21210.000.000.0059.40
74917242007.03.16 03:14buy0.40usdchf1.21301.20211.21582007.03.16 07:341.21210.000.000.00-29.70
74896702007.03.16 02:20buy0.20usdchf1.21481.20211.21762007.03.16 07:341.21200.000.000.00-46.20
74842322007.03.15 19:32buy0.10usdchf1.21701.20251.21982007.03.16 07:351.21210.000.000.79-40.43
74955862007.03.16 05:05sell0.40gbpusd1.94021.95111.93742007.03.16 09:051.93740.000.000.00112.00
74906552007.03.16 02:35sell0.20gbpusd1.93841.95111.93562007.03.16 09:051.93740.000.000.0020.00
74827292007.03.15 18:59sell0.10gbpusd1.93651.95101.93372007.03.16 09:051.93750.000.00-0.07-10.00
74980222007.03.16 07:16sell0.20usdchf1.21111.22381.20832007.03.16 10:401.20830.000.000.0046.35
74946772007.03.16 04:57sell0.10usdchf1.20931.22381.20652007.03.16 10:401.20830.000.000.008.28
74896932007.03.16 02:20sell0.80eurusd1.32641.33551.32362007.03.16 11:341.33250.000.000.00-488.00
74918322007.03.16 03:20sell0.40eurusd1.32831.33921.32552007.03.16 11:341.33250.000.000.00-168.00
74823922007.03.15 18:39sell0.10eurusd1.32471.33921.32192007.03.16 11:341.33250.000.000.53-78.00
74702282007.03.15 12:06sell0.10eurusd1.32021.33471.31742007.03.16 11:341.33250.000.000.53-123.00
74913492007.03.16 03:01sell1.60eurusd1.32831.33561.32552007.03.16 11:341.33250.000.000.00-672.00
74897412007.03.16 02:21sell0.20eurusd1.32651.33921.32372007.03.16 11:341.33250.000.000.00-120.00
74739752007.03.15 14:41sell0.20eurusd1.32201.33471.31922007.03.16 11:341.33250.000.001.06-210.00
74948372007.03.16 04:59sell3.20eurusd1.33031.33581.32752007.03.16 11:341.33250.000.000.00-704.00
74948752007.03.16 04:59sell0.80eurusd1.33031.33941.32752007.03.16 11:341.33250.000.000.00-176.00
74950792007.03.16 05:00sell0.20gbpusd1.93891.95161.93612007.03.16 11:341.94430.000.000.00-108.00
74832022007.03.15 19:09sell0.10gbpusd1.93711.95161.93432007.03.16 11:341.94430.000.00-0.07-72.00
74775612007.03.15 16:21sell0.40eurusd1.32381.33471.32102007.03.16 11:341.33250.000.002.12-348.00
74984702007.03.16 07:35buy0.10usdchf1.21251.19801.21532007.03.16 11:341.20760.000.000.00-40.58
74996142007.03.16 09:05sell0.10gbpusd1.93711.95161.93432007.03.16 11:341.94430.000.000.00-72.00
75005402007.03.16 09:51buy0.20usdchf1.21061.19791.21342007.03.16 11:341.20760.000.000.00-49.69
75007512007.03.16 09:58sell0.20gbpusd1.93901.95171.93622007.03.16 11:341.94430.000.000.00-106.00
75013332007.03.16 10:09sell0.40gbpusd1.94071.95161.93792007.03.16 11:341.94430.000.000.00-144.00
75013532007.03.16 10:09sell0.40gbpusd1.94091.95181.93812007.03.16 11:341.94430.000.000.00-136.00
75019842007.03.16 10:27buy0.40usdchf1.20871.19781.21152007.03.16 11:341.20760.000.000.00-36.44
75024652007.03.16 10:37sell0.80gbpusd1.94271.95181.93992007.03.16 11:341.94430.000.000.00-128.00
75024712007.03.16 10:37sell0.80gbpusd1.94261.95171.93982007.03.16 11:341.94430.000.000.00-136.00
75027342007.03.16 10:40sell0.10usdchf1.20801.22251.20522007.03.16 11:341.20790.000.000.000.83
75038122007.03.16 11:15sell0.20usdchf1.20981.22251.20702007.03.16 11:341.20790.000.000.0031.46
75046542007.03.16 11:33sell6.40eurusd1.33221.33591.32942007.03.16 11:341.33250.000.000.00-192.00
75050092007.03.16 11:38buy0.20gbpusd1.94241.92971.94522007.03.16 12:201.94520.000.000.0056.00
75047332007.03.16 11:34buy0.10gbpusd1.94421.92971.94702007.03.16 12:201.94530.000.000.0011.00
75047112007.03.16 11:34sell0.10usdchf1.20751.22201.20472007.03.16 13:071.20470.000.000.0023.24
75052712007.03.16 11:43buy0.20eurusd1.33061.31791.33342007.03.16 13:441.33340.000.000.0056.00
75047522007.03.16 11:34buy0.10eurusd1.33241.31791.33522007.03.16 13:441.33330.000.000.009.00
75066202007.03.16 12:20buy0.10gbpusd1.94591.93141.94872007.03.16 13:551.94870.000.000.0028.00
75104422007.03.16 14:03sell0.80gbpusd1.94901.95811.94622007.03.16 16:161.94620.000.000.00224.00
75065892007.03.16 12:20sell0.20gbpusd1.94541.95811.94262007.03.16 16:161.94550.000.000.00-2.00
75074892007.03.16 12:33sell0.40gbpusd1.94721.95811.94442007.03.16 16:161.94570.000.000.0060.00
75047462007.03.16 11:34sell0.10gbpusd1.94361.95811.94082007.03.16 16:161.94560.000.000.00-20.00
75088102007.03.16 13:09buy0.40usdchf1.20421.19331.20702007.03.16 16:261.20700.000.000.0092.79
75061542007.03.16 12:16buy0.20usdchf1.20601.19331.20882007.03.16 16:261.20710.000.000.0018.23
75047362007.03.16 11:34buy0.10usdchf1.20791.19341.21072007.03.16 16:261.20700.000.000.00-7.46
75106062007.03.16 14:05sell0.20eurusd1.33391.34661.33112007.03.16 18:451.33110.000.000.0056.00
75047622007.03.16 11:34sell0.10eurusd1.33211.34661.32932007.03.16 18:451.33110.000.000.0010.00
75158202007.03.16 16:33sell0.20gbpusd1.94691.95961.94412007.03.16 18:471.94410.000.000.0056.00
75152382007.03.16 16:16sell0.10gbpusd1.94511.95961.94232007.03.16 18:471.94420.000.000.009.00
75191872007.03.16 18:47sell0.10gbpusd1.94371.95821.94092007.03.16 21:071.94090.000.000.0028.00
  0.00 0.00 14.03 3 088.14
Closed P/L: 3 102.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
75096822007.03.16 13:44buy0.10eurusd1.33341.31891.3362 1.33110.000.00-0.74-23.00
75151322007.03.16 16:16buy0.20eurusd1.33161.31891.3344 1.33110.000.00-1.48-10.00
75189822007.03.16 18:45buy0.10eurusd1.33101.31651.3338 1.33110.000.00-0.741.00
75101032007.03.16 13:55buy0.10gbpusd1.94901.93451.9518 1.94150.000.00-0.10-75.00
75146452007.03.16 16:11buy0.20gbpusd1.94721.93451.9500 1.94150.000.00-0.20-114.00
75189362007.03.16 18:44buy0.40gbpusd1.94541.93451.9482 1.94150.000.00-0.40-156.00
75193262007.03.16 18:50buy0.80gbpusd1.94361.93451.9464 1.94150.000.00-0.79-168.00
75209942007.03.16 20:23buy1.60gbpusd1.94181.93451.9446 1.94150.000.00-1.58-48.00
75214712007.03.16 21:07buy0.10gbpusd1.94091.92641.9437 1.94150.000.00-0.106.00
75086222007.03.16 13:07sell0.10usdchf1.20451.21901.2017 1.20810.000.00-0.99-29.80
75150192007.03.16 16:16sell0.20usdchf1.20631.21901.2035 1.20810.000.00-1.98-29.80
75156132007.03.16 16:27buy0.10usdchf1.20721.19271.2100 1.20780.000.000.794.97
75211082007.03.16 20:30sell0.40usdchf1.20811.21901.2053 1.20810.000.00-3.960.00
  0.00 0.00 -12.27 -641.63
 Floating P/L: -653.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 102.17 Floating P/L: -653.90 Margin: 3 675.56
Balance: 13 102.17 Equity: 12 448.27 Free Margin: 8 772.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 687.33 Gross Loss: 9 585.16 Total Net Profit: 3 102.17
Profit Factor: 1.32 Expected Payoff: 12.82  
Absolute Drawdown: 853.92 Maximal Drawdown: 4 271.25 (25.63%) Relative Drawdown: 26.43% (3 285.67)
 
Total Trades: 242 Short Positions (won %): 127 (59.06%) Long Positions (won %): 115 (64.35%)
Profit Trades (% of total): 149 (61.57%) Loss trades (% of total): 93 (38.43%)
Largest profit trade: 896.00 loss trade: -800.00
Average profit trade: 85.15 loss trade: -103.07
Maximum consecutive wins ($): 14 (591.55) consecutive losses ($): 21 (-4 111.54)
Maximal consecutive profit (count): 1 246.59 (6) consecutive loss (count): -4 111.54 (21)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3