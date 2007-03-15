North Finance Co Ltd

Account: 387004 Name: Secured Martingale Currency: USD 2007 March 15, 20:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
84018932007.03.15 13:38buy3.80eurusd1.32181.31271.32462007.03.15 17:171.32460.000.000.001 064.00
83742142007.03.14 19:04buy3.70eurusd1.32321.31411.32602007.03.15 13:341.32180.000.00-41.07-518.00
83983432007.03.15 10:58buy7.40eurusd1.32061.31331.32342007.03.15 13:341.32180.000.000.00888.00
83550242007.03.14 13:49sell3.70eurusd1.31881.32791.31602007.03.14 19:031.32310.000.000.00-1 591.00
83592982007.03.14 16:03sell7.40eurusd1.32061.32791.31782007.03.14 19:031.32310.000.000.00-1 850.00
83620772007.03.14 16:38sell14.80eurusd1.32261.32811.31982007.03.14 19:021.32310.000.000.00-740.00
83696562007.03.14 18:14sell29.60eurusd1.32441.32811.32162007.03.14 19:011.32300.000.000.004 144.00
83471992007.03.14 09:30buy3.70eurusd1.31991.31081.32272007.03.14 13:491.31880.000.000.00-407.00
83543412007.03.14 13:18buy7.40eurusd1.31811.31081.32092007.03.14 13:481.31900.000.000.00666.00
83364332007.03.14 04:17sell3.70eurusd1.31891.32801.31612007.03.14 09:301.31990.000.000.00-370.00
83462272007.03.14 08:59sell7.40eurusd1.32071.32801.31792007.03.14 09:301.31980.000.000.00666.00
82831832007.03.13 09:32sell3.60eurusd1.31631.32541.31352007.03.13 16:101.32030.000.000.00-1 440.00
82920182007.03.13 13:14sell7.20eurusd1.31811.32541.31532007.03.13 16:101.32040.000.000.00-1 656.00
82983382007.03.13 14:47sell14.40eurusd1.32021.32571.31742007.03.13 16:101.32050.000.000.00-432.00
83017952007.03.13 15:32sell28.80eurusd1.32201.32571.31922007.03.13 16:101.32050.000.000.004 320.00
82370522007.03.12 10:30buy3.50eurusd1.31291.30381.31572007.03.12 11:161.31570.000.000.00980.00
81830252007.03.09 10:51sell3.40eurusd1.31401.32311.31122007.03.09 15:381.31120.000.000.00952.00
81488182007.03.08 16:07sell3.30eurusd1.31331.32241.31052007.03.09 10:511.31430.000.004.95-330.00
81747022007.03.09 04:53sell6.60eurusd1.31511.32241.31232007.03.09 10:501.31420.000.000.00594.00
81473322007.03.08 15:40sell3.20eurusd1.31631.32541.31352007.03.08 16:071.31350.000.000.00896.00
81125962007.03.07 21:25buy3.20eurusd1.31731.30821.32012007.03.08 15:401.31640.000.00-35.52-288.00
81385422007.03.08 10:39buy6.40eurusd1.31551.30821.31832007.03.08 15:401.31660.000.000.00704.00
81017512007.03.07 15:15buy3.10eurusd1.31431.30521.31712007.03.07 21:251.31710.000.000.00868.00
80857632007.03.07 09:32sell3.10eurusd1.31231.32141.30952007.03.07 15:151.31420.000.000.00-589.00
81010322007.03.07 15:03sell6.20eurusd1.31411.32141.31132007.03.07 15:151.31320.000.000.00558.00
80697892007.03.07 06:14buy3.00eurusd1.31321.30411.31602007.03.07 09:321.31240.000.000.00-240.00
80841792007.03.07 09:09buy6.00eurusd1.31141.30411.31422007.03.07 09:321.31230.000.000.00540.00
80562752007.03.07 01:12buy3.00eurusd1.31391.30481.31672007.03.07 06:141.31310.000.000.00-240.00
80612562007.03.07 03:29buy6.00eurusd1.31211.30481.31492007.03.07 06:131.31300.000.000.00540.00
80481112007.03.06 17:55buy2.90eurusd1.31101.30191.31382007.03.07 01:121.31380.000.00-10.73812.00
80315632007.03.06 12:37buy2.90eurusd1.31181.30271.31462007.03.06 17:551.31090.000.000.00-261.00
80381012007.03.06 14:42buy5.80eurusd1.31001.30271.31282007.03.06 17:551.31090.000.000.00522.00
80259052007.03.06 09:44buy2.80eurusd1.31241.30331.31522007.03.06 12:371.31160.000.000.00-224.00
80301892007.03.06 12:01buy5.60eurusd1.31061.30331.31342007.03.06 12:371.31150.000.000.00504.00
80215382007.03.06 06:55buy2.70eurusd1.31001.30091.31282007.03.06 09:441.31280.000.000.00756.00
79934022007.03.05 18:48sell2.70eurusd1.30951.31861.30672007.03.06 06:551.31020.000.004.05-189.00
80205812007.03.06 06:03sell5.40eurusd1.31141.31871.30862007.03.06 06:541.31050.000.000.00486.00
79765232007.03.05 13:43sell2.70eurusd1.30891.31801.30612007.03.05 18:481.30970.000.000.00-216.00
79856312007.03.05 17:02sell5.40eurusd1.31071.31801.30792007.03.05 18:481.30980.000.000.00486.00
79733522007.03.05 12:05sell2.60eurusd1.31191.32101.30912007.03.05 13:421.30910.000.000.00728.00
79674242007.03.05 09:31sell2.50eurusd1.31501.32411.31222007.03.05 12:051.31220.000.000.00700.00
79629512007.03.05 08:32buy2.50eurusd1.31591.30681.31872007.03.05 09:311.31500.000.000.00-225.00
79648802007.03.05 09:00buy5.00eurusd1.31411.30681.31692007.03.05 09:311.31500.000.000.00450.00
79521092007.03.05 05:44sell2.40eurusd1.31501.32411.31222007.03.05 08:321.31580.000.000.00-192.00
79589872007.03.05 07:31sell4.80eurusd1.31681.32411.31402007.03.05 08:321.31590.000.000.00432.00
79385092007.03.05 01:48buy2.40eurusd1.31901.30991.32182007.03.05 05:441.31500.000.000.00-960.00
79433192007.03.05 02:53buy4.80eurusd1.31721.30991.32002007.03.05 05:441.31490.000.000.00-1 104.00
79461292007.03.05 03:34buy9.60eurusd1.31541.30991.31822007.03.05 05:441.31500.000.000.00-384.00
79468142007.03.05 03:43buy19.20eurusd1.31351.30981.31632007.03.05 05:431.31500.000.000.002 880.00
79137162007.03.02 11:38sell2.40eurusd1.31461.33271.31182007.03.05 01:471.31890.000.003.60-1 032.00
79169812007.03.02 13:36sell4.80eurusd1.31641.33271.31362007.03.05 01:471.31880.000.007.20-1 152.00
79257832007.03.02 16:45sell9.60eurusd1.31821.33271.31542007.03.05 01:471.31870.000.0014.40-480.00
79348812007.03.02 20:47sell19.20eurusd1.32001.33271.31722007.03.05 01:471.31860.000.0028.802 688.00
78981712007.03.01 23:36sell2.30eurusd1.31781.32691.31502007.03.02 11:381.31500.000.003.45644.00
78902042007.03.01 18:04sell2.30eurusd1.31541.32451.31262007.03.01 23:361.31810.000.000.00-621.00
78911162007.03.01 18:33sell4.60eurusd1.31721.32451.31442007.03.01 23:361.31800.000.000.00-368.00
78950132007.03.01 21:39sell9.20eurusd1.31911.32461.31632007.03.01 23:351.31790.000.000.001 104.00
78881182007.03.01 17:25sell2.20eurusd1.31871.32781.31592007.03.01 18:031.31590.000.000.00616.00
78446262007.02.28 17:59buy2.20eurusd1.32141.31231.32422007.03.01 17:251.31860.000.00-24.42-616.00
78861222007.03.01 17:01buy4.40eurusd1.31941.31211.32222007.03.01 17:241.31870.000.000.00-308.00
78877052007.03.01 17:19buy8.80eurusd1.31751.31201.32032007.03.01 17:241.31880.000.000.001 144.00
78380492007.02.28 15:54buy2.20eurusd1.32151.31241.32432007.02.28 17:591.32060.000.000.00-198.00
78430162007.02.28 17:31buy4.40eurusd1.31961.31231.32242007.02.28 17:591.32060.000.000.00440.00
78271332007.02.28 10:22sell2.10eurusd1.31911.32821.31632007.02.28 15:541.32140.000.000.00-483.00
78352712007.02.28 15:05sell4.20eurusd1.32091.32821.31812007.02.28 15:541.32140.000.000.00-210.00
78371752007.02.28 15:39sell8.40eurusd1.32281.32831.32002007.02.28 15:541.32150.000.000.001 092.00
78232402007.02.28 08:34sell2.10eurusd1.32241.33151.31962007.02.28 10:221.31960.000.000.00588.00
77888522007.02.27 17:40buy2.00eurusd1.32341.31431.32622007.02.28 08:341.32250.000.00-7.40-180.00
78155592007.02.28 03:26buy4.00eurusd1.32151.31421.32432007.02.28 08:341.32250.000.000.00400.00
77834652007.02.27 15:31buy2.00eurusd1.32441.31531.32722007.02.27 17:391.32330.000.000.00-220.00
77872822007.02.27 17:01buy4.00eurusd1.32251.31521.32532007.02.27 17:381.32350.000.000.00400.00
77779442007.02.27 13:28buy1.90eurusd1.32051.31141.32332007.02.27 15:291.32330.000.000.00532.00
77555932007.02.27 03:28sell1.90eurusd1.31751.32661.31472007.02.27 13:281.32040.000.000.00-551.00
77694362007.02.27 10:14sell3.80eurusd1.31931.32661.31652007.02.27 13:271.32050.000.000.00-456.00
77698682007.02.27 10:19sell7.60eurusd1.32161.32711.31882007.02.27 13:271.32020.000.000.001 064.00
77452852007.02.26 20:23sell1.90eurusd1.31691.32601.31412007.02.27 03:271.31770.000.002.85-152.00
77507002007.02.26 22:24sell3.80eurusd1.31871.32601.31592007.02.27 03:271.31770.000.005.70380.00
77362792007.02.26 16:41buy1.90eurusd1.31771.30861.32052007.02.26 20:221.31690.000.000.00-152.00
77423712007.02.26 18:41buy3.80eurusd1.31581.30851.31862007.02.26 20:221.31680.000.000.00380.00
77117082007.02.26 01:18buy1.90eurusd1.31821.30911.32102007.02.26 16:411.31730.000.000.00-171.00
77266272007.02.26 10:45buy3.80eurusd1.31641.30911.31922007.02.26 16:411.31740.000.000.00380.00
77059342007.02.23 19:42buy1.80eurusd1.31751.30841.32032007.02.26 01:181.31810.000.00-6.66108.00
77059352007.02.23 19:42buy1.80eurusd1.31751.30841.32032007.02.26 01:171.31810.000.00-6.66108.00
77059322007.02.23 19:42buy1.80eurusd1.31751.30841.32032007.02.23 19:421.31720.000.000.00-54.00
77010732007.02.23 17:24buy1.80eurusd1.31861.30951.32142007.02.23 19:421.31720.000.000.00-252.00
77010822007.02.23 17:24buy1.80eurusd1.31861.30951.32142007.02.23 19:421.31730.000.000.00-234.00
77030912007.02.23 17:59buy7.20eurusd1.31681.31131.31962007.02.23 19:421.31720.000.000.00288.00
77030922007.02.23 17:59buy7.20eurusd1.31681.31131.31962007.02.23 19:421.31730.000.000.00360.00
77010592007.02.23 17:23buy1.80eurusd1.31841.30931.32122007.02.23 17:241.31830.000.000.00-18.00
77006052007.02.23 17:18buy1.80eurusd1.31761.30851.32042007.02.23 17:231.31810.000.000.0090.00
77006152007.02.23 17:18buy1.80eurusd1.31761.30851.32042007.02.23 17:231.31830.000.000.00126.00
76987372007.02.23 16:51buy1.80eurusd1.31701.30791.31982007.02.23 17:181.31750.000.000.0090.00
76987472007.02.23 16:51buy1.80eurusd1.31701.30791.31982007.02.23 17:181.31770.000.000.00126.00
76981952007.02.23 16:37buy1.70eurusd1.31591.30681.31872007.02.23 16:501.31650.000.000.00102.00
76981982007.02.23 16:37buy1.70eurusd1.31591.30681.31872007.02.23 16:501.31650.000.000.00102.00
76975622007.02.23 16:22buy1.70eurusd1.31521.30611.31802007.02.23 16:371.31570.000.000.0085.00
76975632007.02.23 16:22buy1.70eurusd1.31521.30611.31802007.02.23 16:371.31580.000.000.00102.00
76970392007.02.23 16:07buy1.70eurusd1.31451.30541.31732007.02.23 16:221.31520.000.000.00119.00
76970482007.02.23 16:08buy1.70eurusd1.31441.30531.31722007.02.23 16:221.31510.000.000.00119.00
76968132007.02.23 16:00buy1.70eurusd1.31341.30431.31622007.02.23 16:071.31420.000.000.00136.00
76968152007.02.23 16:00buy1.70eurusd1.31341.30431.31622007.02.23 16:071.31410.000.000.00119.00
76963062007.02.23 15:34buy1.60eurusd1.31271.30361.31552007.02.23 16:001.31330.000.000.0096.00
76963092007.02.23 15:34buy1.60eurusd1.31271.30361.31552007.02.23 16:001.31340.000.000.00112.00
76860852007.02.23 04:51sell1.60eurusd1.31151.32061.30872007.02.23 15:341.31260.000.000.00-176.00
76956322007.02.23 15:13sell3.20eurusd1.31341.32071.31062007.02.23 15:341.31250.000.000.00288.00
76956342007.02.23 15:13sell3.20eurusd1.31341.32071.31062007.02.23 15:331.31270.000.000.00224.00
76674142007.02.22 09:34sell1.60eurusd1.31091.32001.30812007.02.23 04:511.31160.000.002.40-112.00
76790312007.02.22 18:21sell3.20eurusd1.31271.32001.30992007.02.23 04:501.31160.000.004.80352.00
76511782007.02.21 14:58sell1.50eurusd1.31391.32301.31112007.02.22 09:341.31110.000.006.75420.00
76441042007.02.21 10:23buy1.50eurusd1.31471.30561.31752007.02.21 14:581.31390.000.000.00-120.00
76490502007.02.21 13:33buy3.00eurusd1.31291.30561.31572007.02.21 14:581.31400.000.000.00330.00
76201122007.02.20 10:31sell1.50eurusd1.31391.32301.31112007.02.21 10:221.31460.000.002.25-105.00
76418992007.02.21 09:16sell3.00eurusd1.31571.32301.31292007.02.21 10:221.31460.000.000.00330.00
76176372007.02.20 08:51sell1.40eurusd1.31691.32601.31412007.02.20 10:311.31410.000.000.00392.00
76133382007.02.20 02:55sell1.40eurusd1.31481.32391.31202007.02.20 08:511.31720.000.000.00-336.00
76138412007.02.20 03:50sell2.80eurusd1.31661.32391.31382007.02.20 08:511.31710.000.000.00-140.00
76146372007.02.20 04:31sell5.60eurusd1.31841.32391.31562007.02.20 08:511.31710.000.000.00728.00
75992302007.02.19 09:21sell1.40eurusd1.31421.32331.31142007.02.20 02:541.31510.000.002.10-126.00
76122762007.02.20 00:13sell2.80eurusd1.31611.32341.31332007.02.20 02:541.31490.000.000.00336.00
75831122007.02.16 13:01sell1.30eurusd1.31191.32101.30912007.02.19 09:211.31450.000.001.95-338.00
75917792007.02.16 18:45sell2.60eurusd1.31381.32111.31102007.02.19 09:211.31440.000.003.90-156.00
75944632007.02.19 01:00sell5.20eurusd1.31561.32111.31282007.02.19 09:201.31430.000.000.00676.00
75804212007.02.16 10:37sell1.30eurusd1.31141.32051.30862007.02.16 13:011.31210.000.000.00-91.00
75816462007.02.16 11:18sell2.60eurusd1.31321.32051.31042007.02.16 13:011.31200.000.000.00312.00
75728802007.02.15 21:59sell1.30eurusd1.31461.32371.31182007.02.16 10:371.31180.000.001.95364.00
75700292007.02.15 19:06buy1.20eurusd1.31531.30621.31812007.02.15 21:591.31470.000.000.00-72.00
75712432007.02.15 20:00buy2.40eurusd1.31341.30611.31622007.02.15 21:591.31470.000.000.00312.00
75663892007.02.15 17:35buy1.20eurusd1.31601.30691.31882007.02.15 19:061.31530.000.000.00-84.00
75669982007.02.15 17:46buy2.40eurusd1.31391.30661.31672007.02.15 19:061.31520.000.000.00312.00
75629482007.02.15 16:09buy1.20eurusd1.31651.30741.31932007.02.15 17:351.31570.000.000.00-96.00
75651142007.02.15 16:57buy2.40eurusd1.31471.30741.31752007.02.15 17:351.31590.000.000.00288.00
75397342007.02.14 17:03buy1.10eurusd1.31361.30451.31642007.02.15 16:081.31640.000.00-12.21308.00
75377642007.02.14 15:55buy1.10eurusd1.31051.30141.31332007.02.14 17:031.31330.000.000.00308.00
75279602007.02.14 09:41buy1.10eurusd1.30721.29811.31002007.02.14 15:541.31000.000.000.00308.00
75220452007.02.14 02:45buy1.00eurusd1.30421.29511.30702007.02.14 09:411.30700.000.000.00280.00
75159272007.02.13 17:43buy1.00eurusd1.30121.29211.30402007.02.14 02:451.30400.000.00-3.70280.00
74844932007.02.12 12:16sell1.00eurusd1.29691.30601.29412007.02.13 17:431.30110.000.001.50-420.00
75010802007.02.13 09:13sell2.00eurusd1.29881.30611.29602007.02.13 17:431.30120.000.000.00-480.00
75064682007.02.13 12:15sell4.00eurusd1.30071.30621.29792007.02.13 17:431.30110.000.000.00-160.00
75110792007.02.13 15:12sell8.00eurusd1.30251.30621.29972007.02.13 17:431.30100.000.000.001 200.00
74818512007.02.12 10:36sell1.00eurusd1.30011.30921.29732007.02.12 12:161.29730.000.000.00280.00
74685022007.02.09 17:17sell0.90eurusd1.30011.30921.29732007.02.12 10:361.30040.000.001.35-27.00
74749272007.02.12 01:22sell1.80eurusd1.30191.30921.29912007.02.12 10:361.30030.000.000.00288.00
74458722007.02.08 18:05buy0.90eurusd1.30401.29491.30682007.02.09 17:171.30010.000.00-3.33-351.00
74547742007.02.09 09:29buy1.80eurusd1.30221.29491.30502007.02.09 17:171.30000.000.000.00-396.00
74559812007.02.09 09:52buy3.60eurusd1.30041.29491.30322007.02.09 17:171.30010.000.000.00-108.00
74672442007.02.09 16:31buy7.20eurusd1.29861.29491.30142007.02.09 17:171.30010.000.000.001 080.00
74412722007.02.08 16:03buy0.90eurusd1.30111.29201.30392007.02.08 18:041.30390.000.000.00252.00
74401312007.02.08 15:36buy0.80eurusd1.30131.29221.30412007.02.08 16:031.30080.000.000.00-40.00
74403762007.02.08 15:39buy1.60eurusd1.29941.29211.30222007.02.08 16:031.30090.000.000.00240.00
74168292007.02.07 17:22buy0.80eurusd1.30091.29181.30372007.02.08 15:361.30110.000.00-8.8816.00
74302772007.02.08 10:38buy1.60eurusd1.29911.29181.30192007.02.08 15:361.30070.000.000.00256.00
74006622007.02.06 20:20buy0.80eurusd1.29801.28891.30082007.02.07 17:211.30080.000.00-2.96224.00
73913012007.02.06 14:04buy0.80eurusd1.29501.28591.29782007.02.06 20:201.29780.000.000.00224.00
73645832007.02.05 11:19buy0.70eurusd1.29501.28591.29782007.02.06 14:031.29460.000.00-2.59-28.00
73672752007.02.05 12:45buy1.40eurusd1.29321.28591.29602007.02.06 14:021.29480.000.00-5.18224.00
73571262007.02.05 04:05sell0.70eurusd1.29461.30371.29182007.02.05 11:181.29500.000.000.00-28.00
73632692007.02.05 10:32sell1.40eurusd1.29641.30371.29362007.02.05 11:181.29480.000.000.00224.00
  0.00 0.00 -67.36 26 688.00
Closed P/L: 26 620.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
84088172007.03.15 17:17buy3.90eurusd1.32481.31571.3276 1.32310.000.000.00-663.00
84113632007.03.15 18:34buy7.80eurusd1.32301.31571.3258 1.32310.000.000.0078.00
  0.00 0.00 0.00 -585.00
 Floating P/L: -585.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 26 620.64 Floating P/L: -585.00 Margin: 3 097.22
Balance: 32 164.24 Equity: 31 579.24 Free Margin: 28 482.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 53 026.47 Gross Loss: 26 405.83 Total Net Profit: 26 620.64
Profit Factor: 2.01 Expected Payoff: 168.49  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 4 181.00 (11.96%) Relative Drawdown: 11.96% (4 181.00)
 
Total Trades: 158 Short Positions (won %): 71 (49.30%) Long Positions (won %): 87 (64.37%)
Profit Trades (% of total): 91 (57.59%) Loss trades (% of total): 67 (42.41%)
Largest profit trade: 4 320.00 loss trade: -1 850.00
Average profit trade: 582.71 loss trade: -394.12
Maximum consecutive wins ($): 14 (1 524.00) consecutive losses ($): 3 (-4 181.00)
Maximal consecutive profit (count): 6 252.00 (3) consecutive loss (count): -4 181.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1