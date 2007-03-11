Alpari Ltd

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Summary:
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Details:
Graph
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Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 3 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 3 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 3 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
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