|Account: 104101
|Name: 10.points3.V12
|Currency: USD
|2007 March 23, 23:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3141240
|2007.03.22 11:44
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1576
|1.1325
|1.1606
|2007.03.23 19:56
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.05
|2.58
|3175295
|2007.03.23 15:16
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6167
|1.5916
|1.6197
|2007.03.23 17:45
|1.6197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|3135085
|2007.03.21 22:16
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6193
|1.5942
|1.6223
|2007.03.23 17:45
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.20
|0.25
|3175294
|2007.03.23 15:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6166
|1.5940
|1.6196
|2007.03.23 17:45
|1.6196
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|3173926
|2007.03.23 12:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3302
|1.3553
|1.3272
|2007.03.23 17:22
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|3175321
|2007.03.23 15:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3554
|1.3298
|2007.03.23 17:22
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3173311
|2007.03.23 11:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.83
|115.32
|118.13
|2007.03.23 17:22
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|3173653
|2007.03.23 12:13
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.58
|115.32
|117.88
|2007.03.23 17:22
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|3170723
|2007.03.23 03:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.00
|115.49
|118.30
|2007.03.23 17:05
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|3173419
|2007.03.23 12:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.75
|115.49
|118.05
|2007.03.23 17:05
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|3175659
|2007.03.23 15:57
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.50
|115.49
|117.80
|2007.03.23 17:05
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|3104220
|2007.03.19 11:51
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6093
|1.6344
|1.6063
|2007.03.23 15:16
|1.6166
|0.00
|0.00
|-0.43
|-6.02
|3105944
|2007.03.19 15:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6119
|1.6345
|1.6089
|2007.03.23 15:16
|1.6168
|0.00
|0.00
|-0.89
|-8.08
|3127157
|2007.03.21 10:13
|sell
|0.03
|eurchf
|1.6146
|1.6347
|1.6116
|2007.03.23 15:16
|1.6169
|0.00
|0.00
|-0.89
|-5.68
|3131881
|2007.03.21 19:13
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6172
|1.6348
|1.6142
|2007.03.23 15:16
|1.6168
|0.00
|0.00
|-1.48
|1.65
|3152786
|2007.03.22 15:42
|sell
|0.09
|eurchf
|1.6198
|1.6349
|1.6168
|2007.03.23 15:16
|1.6168
|0.00
|0.00
|-0.66
|22.24
|3167064
|2007.03.22 19:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3335
|1.3586
|1.3305
|2007.03.23 12:17
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.07
|3.00
|3141572
|2007.03.22 12:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.60
|120.11
|117.30
|2007.03.23 11:56
|117.82
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.87
|3143939
|2007.03.22 13:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.85
|120.11
|117.55
|2007.03.23 11:56
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.68
|3166915
|2007.03.22 19:37
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.10
|120.11
|117.80
|2007.03.23 11:56
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.41
|7.64
|3140568
|2007.03.22 09:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.29
|119.80
|116.99
|2007.03.23 03:48
|117.99
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.93
|3141404
|2007.03.22 12:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.54
|119.80
|117.24
|2007.03.23 03:48
|118.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|-7.80
|3143702
|2007.03.22 13:46
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.79
|119.80
|117.49
|2007.03.23 03:48
|117.99
|0.00
|0.00
|-0.41
|-5.09
|3166749
|2007.03.22 19:32
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.04
|119.80
|117.74
|2007.03.23 03:48
|118.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|1.69
|3168226
|2007.03.22 20:18
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.29
|119.80
|117.99
|2007.03.23 03:48
|117.99
|0.00
|0.00
|-1.24
|22.88
|3140853
|2007.03.22 10:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3368
|1.3619
|1.3338
|2007.03.22 19:42
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3140572
|2007.03.22 09:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.31
|114.80
|117.61
|2007.03.22 12:31
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3119104
|2007.03.20 14:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1729
|1.1478
|1.1759
|2007.03.22 11:55
|1.1577
|0.00
|0.00
|0.20
|-13.13
|3119469
|2007.03.20 14:28
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1703
|1.1477
|1.1733
|2007.03.22 11:55
|1.1576
|0.00
|0.00
|0.39
|-21.94
|3120044
|2007.03.20 15:32
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1677
|1.1476
|1.1707
|2007.03.22 11:54
|1.1576
|0.00
|0.00
|0.59
|-26.17
|3121694
|2007.03.20 17:12
|buy
|0.05
|usdcad
|1.1650
|1.1474
|1.1680
|2007.03.22 11:54
|1.1575
|0.00
|0.00
|0.99
|-32.40
|3123265
|2007.03.20 20:35
|buy
|0.09
|usdcad
|1.1624
|1.1473
|1.1654
|2007.03.22 11:54
|1.1576
|0.00
|0.00
|1.76
|-37.32
|3130371
|2007.03.21 15:30
|buy
|0.15
|usdcad
|1.1599
|1.1473
|1.1629
|2007.03.22 11:53
|1.1575
|0.00
|0.00
|2.21
|-31.10
|3132542
|2007.03.21 21:15
|buy
|0.26
|usdcad
|1.1573
|1.1472
|1.1603
|2007.03.22 11:51
|1.1576
|0.00
|0.00
|3.82
|6.74
|3133093
|2007.03.21 21:22
|buy
|0.44
|usdcad
|1.1547
|1.1471
|1.1577
|2007.03.22 11:51
|1.1577
|0.00
|0.00
|6.47
|114.02
|3130540
|2007.03.21 15:48
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1593
|1.1342
|1.1623
|2007.03.22 11:44
|1.1570
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.99
|3132594
|2007.03.21 21:16
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1567
|1.1341
|1.1597
|2007.03.22 11:44
|1.1571
|0.00
|0.00
|0.29
|0.69
|3133160
|2007.03.21 21:24
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1542
|1.1341
|1.1572
|2007.03.22 11:44
|1.1572
|0.00
|0.00
|0.44
|7.78
|3124248
|2007.03.20 22:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3320
|1.3571
|1.3290
|2007.03.22 11:24
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.20
|-4.80
|3132997
|2007.03.21 21:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3346
|1.3572
|1.3316
|2007.03.22 11:24
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.31
|-4.20
|3133368
|2007.03.21 21:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3372
|1.3573
|1.3342
|2007.03.22 11:24
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.46
|1.20
|3138061
|2007.03.22 02:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3398
|1.3574
|1.3368
|2007.03.22 11:24
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3101654
|2007.03.19 05:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3296
|1.3547
|1.3266
|2007.03.22 10:21
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.25
|-7.60
|3124906
|2007.03.21 00:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3321
|1.3547
|1.3291
|2007.03.22 10:21
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.31
|-9.80
|3133009
|2007.03.21 21:21
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3347
|1.3548
|1.3317
|2007.03.22 10:21
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.46
|-7.20
|3133379
|2007.03.21 21:26
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3375
|1.3551
|1.3345
|2007.03.22 10:21
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.76
|2.50
|3138062
|2007.03.22 02:50
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3400
|1.3551
|1.3370
|2007.03.22 10:21
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|3133123
|2007.03.21 21:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.38
|119.89
|117.08
|2007.03.22 09:55
|117.31
|0.00
|0.00
|-0.41
|0.60
|3134934
|2007.03.21 22:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.63
|119.89
|117.33
|2007.03.22 09:55
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.82
|5.11
|3134932
|2007.03.21 22:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.63
|120.14
|117.33
|2007.03.22 09:55
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.41
|2.56
|3130638
|2007.03.21 15:57
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6156
|1.5905
|1.6186
|2007.03.21 22:15
|1.6186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|3132927
|2007.03.21 21:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.80
|115.29
|118.10
|2007.03.21 22:06
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|3133001
|2007.03.21 21:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.55
|115.29
|117.85
|2007.03.21 22:06
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|3133182
|2007.03.21 21:24
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.30
|115.29
|117.60
|2007.03.21 22:06
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|3132969
|2007.03.21 21:21
|buy
|0.01
|audusd
|0.8042
|0.7791
|0.8072
|2007.03.21 21:26
|0.8072
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3132615
|2007.03.21 21:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.45
|119.96
|117.15
|2007.03.21 21:22
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|3132809
|2007.03.21 21:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.73
|119.99
|117.43
|2007.03.21 21:22
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3127859
|2007.03.21 11:40
|buy
|0.01
|audusd
|0.8008
|0.7757
|0.8038
|2007.03.21 21:21
|0.8038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3128041
|2007.03.21 11:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.77
|115.26
|118.07
|2007.03.21 21:19
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|3132605
|2007.03.21 21:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.51
|115.25
|117.81
|2007.03.21 21:19
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|3127242
|2007.03.21 10:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.57
|120.08
|117.27
|2007.03.21 21:16
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|3129262
|2007.03.21 13:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.82
|120.08
|117.52
|2007.03.21 21:16
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3105943
|2007.03.19 15:05
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6122
|1.5871
|1.6152
|2007.03.21 15:57
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.10
|2.47
|3123249
|2007.03.20 20:33
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1623
|1.1874
|1.1593
|2007.03.21 15:48
|1.1593
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.59
|3127039
|2007.03.21 10:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.43
|114.92
|117.73
|2007.03.21 11:53
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3124176
|2007.03.20 22:33
|sell
|0.01
|audusd
|0.8037
|0.8288
|0.8007
|2007.03.21 11:40
|0.8007
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.00
|3123915
|2007.03.20 21:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.27
|114.76
|117.57
|2007.03.21 10:31
|117.57
|0.00
|0.00
|0.13
|2.55
|3113719
|2007.03.20 03:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.84
|115.33
|118.14
|2007.03.21 10:03
|117.40
|0.00
|0.00
|0.13
|-3.75
|3120303
|2007.03.20 15:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.59
|115.33
|117.89
|2007.03.21 10:03
|117.39
|0.00
|0.00
|0.25
|-3.41
|3120590
|2007.03.20 16:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.34
|115.33
|117.64
|2007.03.21 10:03
|117.40
|0.00
|0.00
|0.38
|1.53
|3121119
|2007.03.20 16:25
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.09
|115.33
|117.39
|2007.03.21 10:03
|117.39
|0.00
|0.00
|0.63
|12.77
|3103449
|2007.03.19 10:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3290
|1.3039
|1.3320
|2007.03.20 22:43
|1.3320
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.00
|3115468
|2007.03.20 08:57
|buy
|0.01
|audusd
|0.8004
|0.7753
|0.8034
|2007.03.20 22:33
|0.8034
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3115582
|2007.03.20 09:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.71
|115.20
|118.01
|2007.03.20 21:58
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|3120556
|2007.03.20 16:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.46
|115.20
|117.76
|2007.03.20 21:58
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|3121041
|2007.03.20 16:23
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.21
|115.20
|117.51
|2007.03.20 21:58
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|3123512
|2007.03.20 20:59
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.96
|115.20
|117.26
|2007.03.20 21:58
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|3120333
|2007.03.20 15:48
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1657
|1.1908
|1.1627
|2007.03.20 20:32
|1.1627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|3119494
|2007.03.20 14:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1691
|1.1942
|1.1661
|2007.03.20 15:48
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3116414
|2007.03.20 11:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6820
|0.7071
|0.6790
|2007.03.20 14:33
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|3119107
|2007.03.20 14:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1725
|1.1976
|1.1695
|2007.03.20 14:29
|1.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3104727
|2007.03.19 13:06
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1745
|1.1996
|1.1715
|2007.03.20 14:00
|1.1732
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.11
|3108640
|2007.03.19 20:24
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1771
|1.1997
|1.1741
|2007.03.20 14:00
|1.1741
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.11
|3098145
|2007.03.19 00:46
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1771
|1.2022
|1.1741
|2007.03.20 14:00
|1.1741
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.55
|3101557
|2007.03.19 05:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6852
|0.7103
|0.6822
|2007.03.20 11:19
|0.6822
|0.00
|0.00
|0.04
|5.85
|3113702
|2007.03.20 03:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.75
|120.26
|117.45
|2007.03.20 09:36
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|3113910
|2007.03.20 04:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.00
|120.26
|117.70
|2007.03.20 09:36
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|3113874
|2007.03.20 04:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.7998
|0.7747
|0.8028
|2007.03.20 08:57
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|3114234
|2007.03.20 04:37
|buy
|0.02
|audusd
|0.7971
|0.7745
|0.8001
|2007.03.20 08:57
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3066332
|2007.03.14 16:34
|sell
|0.02
|audusd
|0.7835
|0.8061
|0.7805
|2007.03.20 04:35
|0.7976
|0.00
|0.00
|-0.30
|-28.20
|3058914
|2007.03.13 23:32
|sell
|0.01
|audusd
|0.7808
|0.8059
|0.7778
|2007.03.20 04:35
|0.7977
|0.00
|0.00
|-0.15
|-16.90
|3067563
|2007.03.14 17:37
|sell
|0.03
|audusd
|0.7860
|0.8061
|0.7830
|2007.03.20 04:35
|0.7977
|0.00
|0.00
|-0.43
|-35.10
|3078414
|2007.03.15 12:35
|sell
|0.05
|audusd
|0.7886
|0.8062
|0.7856
|2007.03.20 04:35
|0.7979
|0.00
|0.00
|-0.36
|-46.50
|3086028
|2007.03.16 05:04
|sell
|0.09
|audusd
|0.7911
|0.8062
|0.7881
|2007.03.20 04:35
|0.7978
|0.00
|0.00
|-0.44
|-60.30
|3089242
|2007.03.16 11:26
|sell
|0.15
|audusd
|0.7937
|0.8063
|0.7907
|2007.03.20 04:35
|0.7979
|0.00
|0.00
|-0.74
|-63.00
|3093490
|2007.03.16 16:33
|sell
|0.26
|audusd
|0.7962
|0.8063
|0.7932
|2007.03.20 04:35
|0.7981
|0.00
|0.00
|-1.28
|-49.40
|3106057
|2007.03.19 15:09
|sell
|0.44
|audusd
|0.7988
|0.8064
|0.7958
|2007.03.20 04:35
|0.7984
|0.00
|0.00
|-1.09
|17.60
|3112521
|2007.03.20 00:07
|sell
|0.75
|audusd
|0.8013
|0.8064
|0.7983
|2007.03.20 04:35
|0.7983
|0.00
|0.00
|0.00
|225.00
|3112511
|2007.03.20 00:04
|sell
|0.01
|audusd
|0.8002
|0.8253
|0.7972
|2007.03.20 04:03
|0.7999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|3112917
|2007.03.20 01:28
|sell
|0.02
|audusd
|0.8028
|0.8254
|0.7998
|2007.03.20 04:03
|0.7998
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3108026
|2007.03.19 19:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.77
|115.26
|118.07
|2007.03.20 03:55
|117.81
|0.00
|0.00
|0.13
|0.34
|3109620
|2007.03.19 22:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.52
|115.26
|117.82
|2007.03.20 03:54
|117.82
|0.00
|0.00
|0.25
|5.09
|3112182
|2007.03.19 23:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|114.96
|117.77
|2007.03.20 03:54
|117.77
|0.00
|0.00
|0.13
|2.55
|3104115
|2007.03.19 11:39
|buy
|0.01
|audusd
|0.7973
|0.7722
|0.8003
|2007.03.20 00:04
|0.8003
|0.00
|0.00
|0.01
|3.00
|3102260
|2007.03.19 05:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.96
|119.47
|116.66
|2007.03.19 23:01
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|3102523
|2007.03.19 06:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.21
|119.47
|116.91
|2007.03.19 23:01
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|3104628
|2007.03.19 12:52
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.46
|119.47
|117.16
|2007.03.19 23:01
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|3108003
|2007.03.19 19:13
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.71
|119.47
|117.41
|2007.03.19 23:00
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|3104472
|2007.03.19 12:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|114.93
|117.74
|2007.03.19 19:14
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3103993
|2007.03.19 11:23
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6088
|1.5837
|1.6118
|2007.03.19 15:05
|1.6118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|3090008
|2007.03.16 12:20
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1730
|1.1981
|1.1700
|2007.03.19 13:06
|1.1751
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.79
|3095861
|2007.03.16 19:46
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1756
|1.1982
|1.1726
|2007.03.19 13:06
|1.1751
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.85
|3103978
|2007.03.19 11:20
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1782
|1.1983
|1.1752
|2007.03.19 13:06
|1.1752
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|3100128
|2007.03.19 04:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.16
|114.65
|117.46
|2007.03.19 12:17
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3085739
|2007.03.16 04:57
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6088
|1.5837
|1.6118
|2007.03.19 11:51
|1.6092
|0.00
|0.00
|0.05
|0.33
|3089759
|2007.03.16 12:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6062
|1.5836
|1.6092
|2007.03.19 11:51
|1.6092
|0.00
|0.00
|0.10
|4.96
|3098876
|2007.03.19 02:04
|buy
|0.01
|audusd
|0.7940
|0.7689
|0.7970
|2007.03.19 11:38
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3093923
|2007.03.16 17:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6079
|1.5828
|1.6109
|2007.03.19 11:23
|1.6083
|0.00
|0.00
|0.05
|0.33
|3098683
|2007.03.19 01:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6054
|1.5828
|1.6084
|2007.03.19 11:23
|1.6084
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|3081212
|2007.03.15 17:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3242
|1.3493
|1.3212
|2007.03.19 10:11
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.70
|3084284
|2007.03.16 02:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3268
|1.3494
|1.3238
|2007.03.19 10:11
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.40
|3085406
|2007.03.16 04:11
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3294
|1.3495
|1.3264
|2007.03.19 10:11
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.15
|1.50
|3089411
|2007.03.16 11:34
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3319
|1.3495
|1.3289
|2007.03.19 10:11
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.25
|15.00
|3099634
|2007.03.19 04:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.77
|119.28
|116.47
|2007.03.19 05:52
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|3099797
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.03
|119.29
|116.73
|2007.03.19 05:52
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|3099936
|2007.03.19 04:18
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.28
|119.29
|116.98
|2007.03.19 05:52
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|3077454
|2007.03.15 11:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3204
|1.3455
|1.3174
|2007.03.19 05:10
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.60
|3079589
|2007.03.15 15:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3456
|1.3200
|2007.03.19 05:10
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.20
|-14.20
|3084187
|2007.03.16 02:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3256
|1.3457
|1.3226
|2007.03.19 05:10
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.15
|-13.80
|3084790
|2007.03.16 03:01
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3281
|1.3457
|1.3251
|2007.03.19 05:10
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.25
|-10.00
|3085909
|2007.03.16 05:02
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3307
|1.3458
|1.3277
|2007.03.19 05:09
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.46
|4.50
|3091086
|2007.03.16 13:43
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3333
|1.3459
|1.3303
|2007.03.19 05:09
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.76
|45.00
|3073660
|2007.03.15 02:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6820
|0.7071
|0.6790
|2007.03.19 05:07
|0.6793
|0.00
|0.00
|0.08
|5.25
|3084349
|2007.03.16 02:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6846
|0.7072
|0.6816
|2007.03.19 05:07
|0.6816
|0.00
|0.00
|0.08
|11.65
|3084427
|2007.03.16 02:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6853
|0.7104
|0.6823
|2007.03.19 05:07
|0.6823
|0.00
|0.00
|0.04
|5.83
|3097758
|2007.03.19 00:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.42
|118.93
|116.12
|2007.03.19 04:23
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.23
|3099508
|2007.03.19 03:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.67
|118.93
|116.37
|2007.03.19 04:23
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.02
|3099712
|2007.03.19 04:12
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.92
|118.93
|116.62
|2007.03.19 04:23
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|3099822
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.17
|118.93
|116.87
|2007.03.19 04:23
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|3099968
|2007.03.19 04:18
|sell
|0.09
|usdjpy
|117.42
|118.93
|117.12
|2007.03.19 04:23
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|23.05
|3093091
|2007.03.16 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.87
|114.36
|117.17
|2007.03.19 04:02
|116.76
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.94
|3097742
|2007.03.19 00:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.45
|114.19
|116.75
|2007.03.19 04:02
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|3066715
|2007.03.14 16:43
|sell
|0.01
|audusd
|0.7845
|0.8096
|0.7815
|2007.03.19 02:04
|0.7941
|0.00
|0.00
|-0.11
|-9.60
|3067785
|2007.03.14 17:39
|sell
|0.02
|audusd
|0.7870
|0.8096
|0.7840
|2007.03.19 02:04
|0.7942
|0.00
|0.00
|-0.25
|-14.40
|3084997
|2007.03.16 03:32
|sell
|0.03
|audusd
|0.7896
|0.8097
|0.7866
|2007.03.19 02:04
|0.7941
|0.00
|0.00
|-0.07
|-13.50
|3087472
|2007.03.16 08:05
|sell
|0.05
|audusd
|0.7921
|0.8097
|0.7891
|2007.03.19 02:03
|0.7942
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.50
|3089937
|2007.03.16 12:19
|sell
|0.09
|audusd
|0.7947
|0.8098
|0.7917
|2007.03.19 02:03
|0.7943
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.60
|3093850
|2007.03.16 16:57
|sell
|0.15
|audusd
|0.7972
|0.8098
|0.7942
|2007.03.19 02:03
|0.7942
|0.00
|0.00
|-0.37
|45.00
|3089770
|2007.03.16 12:17
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1741
|1.1490
|1.1771
|2007.03.19 00:46
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.05
|2.55
|3090296
|2007.03.16 12:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.64
|119.15
|116.34
|2007.03.19 00:01
|116.46
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.55
|3093115
|2007.03.16 16:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.89
|119.15
|116.59
|2007.03.19 00:01
|116.59
|0.00
|0.00
|-0.27
|5.15
|3078896
|2007.03.15 13:47
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6127
|1.5876
|1.6157
|2007.03.16 17:08
|1.6073
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.48
|3080125
|2007.03.15 16:12
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6098
|1.5872
|1.6128
|2007.03.16 17:08
|1.6073
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.15
|3089658
|2007.03.16 12:04
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6071
|1.5870
|1.6101
|2007.03.16 17:08
|1.6074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|3091868
|2007.03.16 14:45
|buy
|0.05
|eurchf
|1.6045
|1.5869
|1.6075
|2007.03.16 17:08
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|3081984
|2007.03.15 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.54
|115.03
|117.84
|2007.03.16 16:15
|116.84
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.99
|3084667
|2007.03.16 02:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.29
|115.03
|117.59
|2007.03.16 16:15
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|3085378
|2007.03.16 04:09
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.04
|115.03
|117.34
|2007.03.16 16:15
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|3088474
|2007.03.16 10:30
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.79
|115.03
|117.09
|2007.03.16 16:15
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3091596
|2007.03.16 14:05
|buy
|0.09
|usdjpy
|116.54
|115.03
|116.84
|2007.03.16 16:15
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|23.11
|3088478
|2007.03.16 10:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.74
|119.25
|116.44
|2007.03.16 12:26
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|3089036
|2007.03.16 11:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.99
|119.25
|116.69
|2007.03.16 12:26
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|3078731
|2007.03.15 13:05
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1739
|1.1990
|1.1709
|2007.03.16 12:20
|1.1736
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.26
|3082545
|2007.03.15 20:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1765
|1.1991
|1.1735
|2007.03.16 12:19
|1.1735
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.11
|3082650
|2007.03.15 20:42
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1772
|1.2023
|1.1742
|2007.03.16 12:17
|1.1742
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.55
|3085437
|2007.03.16 04:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.84
|119.35
|116.54
|2007.03.16 10:30
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3087123
|2007.03.16 07:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.09
|119.35
|116.79
|2007.03.16 10:30
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|3080195
|2007.03.15 16:13
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6091
|1.6342
|1.6061
|2007.03.16 04:57
|1.6086
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.41
|3082372
|2007.03.15 19:58
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6117
|1.6343
|1.6087
|2007.03.16 04:57
|1.6087
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.96
|3084702
|2007.03.16 02:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.19
|119.70
|116.89
|2007.03.16 04:13
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3081989
|2007.03.15 19:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.53
|120.04
|117.23
|2007.03.16 02:57
|117.23
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.56
|3073661
|2007.03.15 02:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6824
|0.6573
|0.6854
|2007.03.16 02:27
|0.6854
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.81
|3078714
|2007.03.15 13:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1743
|1.1492
|1.1773
|2007.03.15 20:42
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3073173
|2007.03.15 02:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.48
|114.97
|117.78
|2007.03.15 19:16
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3073965
|2007.03.15 03:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.23
|114.97
|117.53
|2007.03.15 19:15
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3081116
|2007.03.15 17:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.43
|114.92
|117.73
|2007.03.15 19:15
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3081271
|2007.03.15 17:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.18
|114.92
|117.48
|2007.03.15 19:15
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3079591
|2007.03.15 15:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3236
|1.2985
|1.3266
|2007.03.15 17:52
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|3079949
|2007.03.15 16:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3211
|1.2985
|1.3241
|2007.03.15 17:52
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3080361
|2007.03.15 16:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.09
|114.58
|117.39
|2007.03.15 17:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3073981
|2007.03.15 03:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.15
|119.66
|116.85
|2007.03.15 16:22
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3077013
|2007.03.15 10:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.40
|119.66
|117.10
|2007.03.15 16:22
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|3069084
|2007.03.14 19:03
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6041
|1.6292
|1.6011
|2007.03.15 16:13
|1.6095
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.43
|3070424
|2007.03.14 21:19
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6067
|1.6293
|1.6037
|2007.03.15 16:13
|1.6096
|0.00
|0.00
|-0.44
|-4.77
|3072201
|2007.03.15 00:07
|sell
|0.03
|eurchf
|1.6097
|1.6298
|1.6067
|2007.03.15 16:12
|1.6092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|3078895
|2007.03.15 13:47
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6122
|1.6298
|1.6092
|2007.03.15 16:12
|1.6092
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|3067782
|2007.03.14 17:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3226
|1.2975
|1.3256
|2007.03.15 15:33
|1.3232
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.60
|3078061
|2007.03.15 12:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3200
|1.2974
|1.3230
|2007.03.15 15:33
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3070628
|2007.03.14 21:39
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6092
|1.5841
|1.6122
|2007.03.15 13:47
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.15
|2.46
|3064707
|2007.03.14 13:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1720
|1.1971
|1.1690
|2007.03.15 13:04
|1.1743
|0.00
|0.00
|-0.21
|-1.96
|3065282
|2007.03.14 15:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1745
|1.1971
|1.1715
|2007.03.15 13:04
|1.1742
|0.00
|0.00
|-0.41
|0.51
|3069389
|2007.03.14 19:16
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1771
|1.1972
|1.1741
|2007.03.15 13:04
|1.1741
|0.00
|0.00
|-0.62
|7.67
|3057680
|2007.03.13 20:41
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1721
|1.1972
|1.1691
|2007.03.15 12:59
|1.1742
|0.00
|0.00
|-0.28
|-1.79
|3058940
|2007.03.13 23:36
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1746
|1.1972
|1.1716
|2007.03.15 12:54
|1.1743
|0.00
|0.00
|-0.55
|0.51
|3069397
|2007.03.14 19:16
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1772
|1.1973
|1.1742
|2007.03.15 12:54
|1.1742
|0.00
|0.00
|-0.62
|7.66
|3067208
|2007.03.14 17:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3211
|1.3462
|1.3181
|2007.03.15 11:14
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.15
|0.50
|3069202
|2007.03.14 19:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3236
|1.3462
|1.3206
|2007.03.15 11:14
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.30
|6.00
|3069072
|2007.03.14 19:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.21
|118.72
|115.91
|2007.03.15 03:04
|117.18
|0.00
|0.00
|-0.41
|-8.28
|3070049
|2007.03.14 20:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.46
|118.72
|116.16
|2007.03.15 03:04
|117.19
|0.00
|0.00
|-0.82
|-12.46
|3070505
|2007.03.14 21:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.71
|118.72
|116.41
|2007.03.15 03:04
|117.18
|0.00
|0.00
|-1.24
|-12.03
|3070943
|2007.03.14 22:16
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.97
|118.73
|116.67
|2007.03.15 03:04
|117.17
|0.00
|0.00
|-2.06
|-8.53
|3072844
|2007.03.15 01:33
|sell
|0.09
|usdjpy
|117.22
|118.73
|116.92
|2007.03.15 03:04
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|3073186
|2007.03.15 02:12
|sell
|0.15
|usdjpy
|117.47
|118.73
|117.17
|2007.03.15 03:03
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|38.41
|3025173
|2007.03.09 16:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6777
|0.7028
|0.6747
|2007.03.15 02:40
|0.6824
|0.00
|0.00
|0.24
|-9.11
|3039584
|2007.03.12 15:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6802
|0.7028
|0.6772
|2007.03.15 02:40
|0.6823
|0.00
|0.00
|0.39
|-8.14
|3042327
|2007.03.12 17:08
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.6828
|0.7029
|0.6798
|2007.03.15 02:40
|0.6822
|0.00
|0.00
|0.59
|3.49
|3039676
|2007.03.12 15:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6803
|0.7054
|0.6773
|2007.03.15 02:40
|0.6823
|0.00
|0.00
|0.20
|-3.88
|3063163
|2007.03.14 09:48
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.6853
|0.7029
|0.6823
|2007.03.15 02:40
|0.6823
|0.00
|0.00
|0.58
|29.08
|3042445
|2007.03.12 17:10
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6829
|0.7055
|0.6799
|2007.03.15 02:39
|0.6824
|0.00
|0.00
|0.39
|1.93
|3063164
|2007.03.14 09:48
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.6854
|0.7055
|0.6824
|2007.03.15 02:39
|0.6824
|0.00
|0.00
|0.35
|17.44
|3071704
|2007.03.14 23:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.14
|114.63
|117.44
|2007.03.15 02:12
|117.44
|0.00
|0.00
|0.38
|2.55
|3070520
|2007.03.14 21:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.81
|114.30
|117.11
|2007.03.14 23:21
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3066295
|2007.03.14 16:32
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6079
|1.5828
|1.6109
|2007.03.14 21:39
|1.6085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|3068820
|2007.03.14 18:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6054
|1.5828
|1.6084
|2007.03.14 21:39
|1.6084
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|3070038
|2007.03.14 20:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.46
|113.95
|116.76
|2007.03.14 21:25
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3065607
|2007.03.14 15:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.61
|114.10
|116.91
|2007.03.14 20:25
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|3067008
|2007.03.14 17:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.36
|114.10
|116.66
|2007.03.14 20:25
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|3069376
|2007.03.14 19:16
|buy
|0.03
|usdjpy
|116.11
|114.10
|116.41
|2007.03.14 20:25
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|3066302
|2007.03.14 16:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6075
|1.6326
|1.6045
|2007.03.14 19:03
|1.6045
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|3067032
|2007.03.14 17:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.28
|118.79
|115.98
|2007.03.14 19:02
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|3067555
|2007.03.14 17:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.53
|118.79
|116.23
|2007.03.14 19:02
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|3053271
|2007.03.13 14:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3193
|1.2942
|1.3223
|2007.03.14 17:38
|1.3223
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.00
|3053830
|2007.03.13 15:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3208
|1.2957
|1.3238
|2007.03.14 17:20
|1.3212
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.40
|3064970
|2007.03.14 14:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3182
|1.2956
|1.3212
|2007.03.14 17:20
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3065096
|2007.03.14 14:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.38
|118.89
|116.08
|2007.03.14 17:07
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|3065785
|2007.03.14 15:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.63
|118.89
|116.33
|2007.03.14 17:07
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|3057940
|2007.03.13 21:14
|buy
|0.01
|audusd
|0.7848
|0.7597
|0.7878
|2007.03.14 16:42
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.40
|3058913
|2007.03.13 23:32
|buy
|0.02
|audusd
|0.7815
|0.7589
|0.7845
|2007.03.14 16:42
|0.7845
|0.00
|0.00
|0.02
|6.00
|3040059
|2007.03.12 15:29
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6150
|1.5899
|1.6180
|2007.03.14 16:33
|1.6076
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.07
|3052020
|2007.03.13 11:31
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6124
|1.5898
|1.6154
|2007.03.14 16:33
|1.6076
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.87
|3058696
|2007.03.13 23:03
|buy
|0.05
|eurchf
|1.6072
|1.5896
|1.6102
|2007.03.14 16:33
|1.6076
|0.00
|0.00
|0.24
|1.64
|3054528
|2007.03.13 16:03
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6098
|1.5897
|1.6128
|2007.03.14 16:33
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.15
|-5.66
|3061493
|2007.03.14 05:25
|buy
|0.09
|eurchf
|1.6046
|1.5895
|1.6076
|2007.03.14 16:33
|1.6076
|0.00
|0.00
|0.00
|22.14
|3063143
|2007.03.14 09:47
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6042
|1.5791
|1.6072
|2007.03.14 16:32
|1.6072
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|3064634
|2007.03.14 13:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.27
|113.76
|116.57
|2007.03.14 15:32
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3060720
|2007.03.14 03:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.34
|113.83
|116.64
|2007.03.14 14:32
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|3061388
|2007.03.14 05:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.09
|113.83
|116.39
|2007.03.14 14:32
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|3053155
|2007.03.13 14:24
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1681
|1.1932
|1.1651
|2007.03.14 13:29
|1.1725
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.75
|3057129
|2007.03.13 19:31
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1706
|1.1932
|1.1676
|2007.03.14 13:29
|1.1726
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.41
|3057735
|2007.03.13 20:47
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1732
|1.1933
|1.1702
|2007.03.14 13:28
|1.1727
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.28
|3061456
|2007.03.14 05:16
|sell
|0.05
|usdcad
|1.1758
|1.1934
|1.1728
|2007.03.14 13:28
|1.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|3062699
|2007.03.14 09:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.95
|113.44
|116.25
|2007.03.14 12:16
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|3062909
|2007.03.14 09:43
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.84
|113.83
|116.14
|2007.03.14 12:07
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|3058666
|2007.03.13 23:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6072
|1.6323
|1.6042
|2007.03.14 09:47
|1.6042
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.47
|3059983
|2007.03.14 02:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.98
|118.49
|115.68
|2007.03.14 09:38
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|3060708
|2007.03.14 03:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.23
|118.49
|115.93
|2007.03.14 09:38
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|3056283
|2007.03.13 18:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.21
|114.70
|117.51
|2007.03.14 03:25
|116.29
|0.00
|0.00
|0.13
|-7.91
|3056582
|2007.03.13 19:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.96
|114.70
|117.26
|2007.03.14 03:25
|116.28
|0.00
|0.00
|0.25
|-11.70
|3056982
|2007.03.13 19:22
|buy
|0.03
|usdjpy
|116.71
|114.70
|117.01
|2007.03.14 03:25
|116.27
|0.00
|0.00
|0.38
|-11.35
|3057582
|2007.03.13 20:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.46
|114.70
|116.76
|2007.03.14 03:25
|116.26
|0.00
|0.00
|0.63
|-8.60
|3059195
|2007.03.14 00:15
|buy
|0.09
|usdjpy
|116.21
|114.70
|116.51
|2007.03.14 03:25
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|3060021
|2007.03.14 02:17
|buy
|0.15
|usdjpy
|115.96
|114.70
|116.26
|2007.03.14 03:25
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|38.71
|3058684
|2007.03.13 23:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.32
|118.83
|116.02
|2007.03.14 02:15
|116.02
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.59
|3057937
|2007.03.13 21:14
|sell
|0.01
|audusd
|0.7842
|0.8093
|0.7812
|2007.03.13 23:32
|0.7812
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3057598
|2007.03.13 20:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.40
|118.91
|116.10
|2007.03.13 23:01
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|3058190
|2007.03.13 21:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.65
|118.91
|116.35
|2007.03.13 23:01
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|3053109
|2007.03.13 14:19
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6107
|1.6358
|1.6077
|2007.03.13 23:00
|1.6077
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|3037013
|2007.03.12 11:31
|sell
|0.01
|audusd
|0.7827
|0.8078
|0.7797
|2007.03.13 21:14
|0.7847
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.00
|3045863
|2007.03.12 21:56
|sell
|0.02
|audusd
|0.7852
|0.8078
|0.7822
|2007.03.13 21:13
|0.7845
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.40
|3051228
|2007.03.13 09:29
|sell
|0.01
|audusd
|0.7827
|0.8078
|0.7797
|2007.03.13 21:13
|0.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|3053416
|2007.03.13 15:04
|sell
|0.02
|audusd
|0.7852
|0.8078
|0.7822
|2007.03.13 21:13
|0.7847
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3055252
|2007.03.13 16:47
|sell
|0.03
|audusd
|0.7878
|0.8079
|0.7848
|2007.03.13 21:13
|0.7848
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3055222
|2007.03.13 16:43
|sell
|0.03
|audusd
|0.7878
|0.8079
|0.7848
|2007.03.13 21:13
|0.7848
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3052763
|2007.03.13 13:50
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1690
|1.1439
|1.1720
|2007.03.13 20:41
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3056945
|2007.03.13 19:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.74
|119.25
|116.44
|2007.03.13 20:36
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|3055213
|2007.03.13 16:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.81
|119.32
|116.51
|2007.03.13 19:21
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|3056005
|2007.03.13 18:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.06
|119.32
|116.76
|2007.03.13 19:21
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|3055215
|2007.03.13 16:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.86
|114.35
|117.16
|2007.03.13 18:36
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3044254
|2007.03.12 20:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.77
|115.26
|118.07
|2007.03.13 16:42
|116.81
|0.00
|0.00
|0.13
|-8.22
|3047304
|2007.03.13 01:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.52
|115.26
|117.82
|2007.03.13 16:42
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.98
|3052801
|2007.03.13 13:56
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.27
|115.26
|117.57
|2007.03.13 16:42
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.81
|3052932
|2007.03.13 14:06
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.02
|115.26
|117.32
|2007.03.13 16:42
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|3053202
|2007.03.13 14:31
|buy
|0.09
|usdjpy
|116.77
|115.26
|117.07
|2007.03.13 16:42
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|3052799
|2007.03.13 13:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.28
|114.77
|117.58
|2007.03.13 16:42
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|3052928
|2007.03.13 14:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.02
|114.76
|117.32
|2007.03.13 16:42
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|3053133
|2007.03.13 14:21
|buy
|0.03
|usdjpy
|116.77
|114.76
|117.07
|2007.03.13 16:42
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|3055042
|2007.03.13 16:29
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.52
|114.76
|116.82
|2007.03.13 16:42
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|3055043
|2007.03.13 16:29
|buy
|0.15
|usdjpy
|116.52
|115.26
|116.82
|2007.03.13 16:42
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|3037730
|2007.03.12 12:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.2923
|1.3204
|2007.03.13 15:31
|1.3204
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.00
|3052075
|2007.03.13 11:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3160
|1.2909
|1.3190
|2007.03.13 14:41
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3038871
|2007.03.12 14:26
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1688
|1.1939
|1.1658
|2007.03.13 14:24
|1.1685
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.26
|3039954
|2007.03.12 15:26
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1714
|1.1940
|1.1684
|2007.03.13 14:23
|1.1684
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.14
|3041143
|2007.03.12 16:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6141
|1.6392
|1.6111
|2007.03.13 14:19
|1.6111
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.45
|3041713
|2007.03.12 15:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.32
|119.83
|117.02
|2007.03.13 13:56
|117.27
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.43
|3042585
|2007.03.12 17:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.57
|119.83
|117.27
|2007.03.13 13:56
|117.27
|0.00
|0.00
|-0.27
|5.12
|3046809
|2007.03.13 00:03
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1720
|1.1971
|1.1690
|2007.03.13 13:50
|1.1690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3037596
|2007.03.12 12:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3164
|1.3415
|1.3134
|2007.03.13 11:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|3043280
|2007.03.12 18:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3190
|1.3416
|1.3160
|2007.03.13 11:42
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.10
|6.00
|3002784
|2007.03.08 01:18
|sell
|0.01
|audusd
|0.7756
|0.8007
|0.7726
|2007.03.13 09:29
|0.7830
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.40
|3007583
|2007.03.08 12:47
|sell
|0.02
|audusd
|0.7781
|0.8007
|0.7751
|2007.03.13 09:29
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.15
|-10.00
|3024073
|2007.03.09 16:01
|sell
|0.03
|audusd
|0.7807
|0.8008
|0.7777
|2007.03.13 09:28
|0.7830
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.90
|3037054
|2007.03.12 11:41
|sell
|0.05
|audusd
|0.7832
|0.8008
|0.7802
|2007.03.13 09:28
|0.7830
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.00
|3046059
|2007.03.12 22:17
|sell
|0.09
|audusd
|0.7860
|0.8011
|0.7830
|2007.03.13 09:28
|0.7830
|0.00
|0.00
|-0.22
|27.00
|3020892
|2007.03.09 14:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1767
|1.1516
|1.1797
|2007.03.13 00:03
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.10
|3022616
|2007.03.09 15:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1742
|1.1516
|1.1772
|2007.03.13 00:03
|1.1718
|0.00
|0.00
|0.20
|-4.10
|3026605
|2007.03.09 18:14
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1716
|1.1515
|1.1746
|2007.03.13 00:03
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.30
|1.02
|3042152
|2007.03.12 17:01
|buy
|0.05
|usdcad
|1.1690
|1.1514
|1.1720
|2007.03.13 00:03
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.25
|12.80
|3042910
|2007.03.12 17:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.70
|115.19
|118.00
|2007.03.12 20:07
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|3043277
|2007.03.12 18:13
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.45
|115.19
|117.75
|2007.03.12 20:07
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|3037436
|2007.03.12 12:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.12
|115.61
|118.42
|2007.03.12 17:39
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|3038987
|2007.03.12 14:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.87
|115.61
|118.17
|2007.03.12 17:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|3039586
|2007.03.12 15:22
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.62
|115.61
|117.92
|2007.03.12 17:39
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|3041716
|2007.03.12 15:43
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.35
|115.59
|117.65
|2007.03.12 17:39
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|3022447
|2007.03.09 15:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6175
|1.6426
|1.6145
|2007.03.12 16:01
|1.6145
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.44
|3040356
|2007.03.12 15:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.41
|119.92
|117.11
|2007.03.12 15:43
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|3040623
|2007.03.12 15:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.67
|119.93
|117.37
|2007.03.12 15:43
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3039344
|2007.03.12 15:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.73
|120.24
|117.43
|2007.03.12 15:30
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3006163
|2007.03.08 08:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6073
|1.6324
|1.6043
|2007.03.12 15:29
|1.6150
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.28
|3010143
|2007.03.08 16:21
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6099
|1.6325
|1.6069
|2007.03.12 15:29
|1.6148
|0.00
|0.00
|-0.29
|-7.99
|3010604
|2007.03.08 16:59
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6126
|1.6327
|1.6096
|2007.03.12 15:29
|1.6149
|0.00
|0.00
|-0.56
|-7.50
|3022282
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6152
|1.6328
|1.6122
|2007.03.12 15:29
|1.6149
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.22
|3022728
|2007.03.09 15:38
|sell
|0.09
|eurchf
|1.6179
|1.6330
|1.6149
|2007.03.12 15:29
|1.6149
|0.00
|0.00
|-0.65
|22.01
|3022655
|2007.03.09 15:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6797
|0.6546
|0.6827
|2007.03.12 15:23
|0.6802
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.97
|3036475
|2007.03.12 10:34
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6771
|0.6545
|0.6801
|2007.03.12 15:22
|0.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|3037471
|2007.03.12 12:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.07
|120.58
|117.77
|2007.03.12 15:04
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|3026488
|2007.03.09 18:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1724
|1.1975
|1.1694
|2007.03.12 14:26
|1.1694
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.57
|3037183
|2007.03.12 11:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.2890
|1.3171
|2007.03.12 12:35
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3009811
|2007.03.08 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3134
|1.2883
|1.3164
|2007.03.12 12:30
|1.3164
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.00
|3035844
|2007.03.12 10:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.40
|120.91
|118.10
|2007.03.12 12:16
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|3025771
|2007.03.09 17:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.92
|120.43
|117.62
|2007.03.12 12:12
|118.11
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.61
|3027142
|2007.03.09 19:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.17
|120.43
|117.87
|2007.03.12 12:12
|118.12
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.85
|3035848
|2007.03.12 10:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.42
|120.43
|118.12
|2007.03.12 12:12
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|3022972
|2007.03.09 15:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3108
|1.2882
|1.3138
|2007.03.12 11:50
|1.3138
|0.00
|0.00
|-0.14
|6.00
|3022969
|2007.03.09 15:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3108
|1.2857
|1.3138
|2007.03.12 11:50
|1.3138
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.00
|3020572
|2007.03.09 12:59
|buy
|0.01
|audusd
|0.7798
|0.7547
|0.7828
|2007.03.12 11:31
|0.7828
|0.00
|0.00
|0.01
|3.00
|3027488
|2007.03.09 19:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.35
|115.84
|118.65
|2007.03.12 10:01
|118.40
|0.00
|0.00
|0.13
|0.42
|3029124
|2007.03.09 21:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.10
|115.84
|118.40
|2007.03.12 10:01
|118.40
|0.00
|0.00
|0.25
|5.07
|3024675
|2007.03.09 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.01
|115.50
|118.31
|2007.03.09 19:24
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|3020927
|2007.03.09 14:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1758
|1.2009
|1.1728
|2007.03.09 18:04
|1.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3013650
|2007.03.08 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.97
|119.48
|116.67
|2007.03.09 17:16
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.14
|-8.48
|3014666
|2007.03.09 00:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.22
|119.48
|116.92
|2007.03.09 17:16
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|3016355
|2007.03.09 03:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.47
|119.48
|117.17
|2007.03.09 17:16
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.95
|3022413
|2007.03.09 15:36
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.04
|119.55
|117.74
|2007.03.09 17:16
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|3022283
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.79
|119.55
|117.49
|2007.03.09 17:16
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|3023727
|2007.03.09 15:53
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.29
|119.55
|117.99
|2007.03.09 17:16
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|38.14
|2990742
|2007.03.07 01:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6784
|0.7035
|0.6754
|2007.03.09 16:34
|0.6781
|0.00
|0.00
|0.16
|0.58
|2998081
|2007.03.07 14:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6810
|0.7036
|0.6780
|2007.03.09 16:34
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.32
|11.59
|3020779
|2007.03.09 13:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.31
|119.82
|117.01
|2007.03.09 16:15
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|3021664
|2007.03.09 15:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.56
|119.82
|117.26
|2007.03.09 16:15
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.63
|3022294
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.81
|119.82
|117.51
|2007.03.09 16:15
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|3022419
|2007.03.09 15:36
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.07
|119.83
|117.77
|2007.03.09 16:15
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|3023728
|2007.03.09 15:53
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.33
|119.84
|118.03
|2007.03.09 16:15
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|22.88
|3009617
|2007.03.08 15:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3138
|1.3389
|1.3108
|2007.03.09 15:40
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.05
|3.00
|3002184
|2007.03.08 00:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6826
|0.7077
|0.6796
|2007.03.09 15:38
|0.6796
|0.00
|0.00
|0.04
|5.79
|3016301
|2007.03.09 03:02
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6144
|1.5893
|1.6174
|2007.03.09 15:36
|1.6174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|2986373
|2007.03.06 19:32
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1765
|1.2016
|1.1735
|2007.03.09 14:01
|1.1760
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.43
|2999371
|2007.03.07 18:06
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1791
|1.2017
|1.1761
|2007.03.09 14:01
|1.1761
|0.00
|0.00
|-0.55
|5.10
|2986857
|2007.03.06 20:43
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1771
|1.2022
|1.1741
|2007.03.09 14:00
|1.1768
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.25
|2999435
|2007.03.07 18:20
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1797
|1.2023
|1.1767
|2007.03.09 14:00
|1.1767
|0.00
|0.00
|-0.55
|5.10
|3016210
|2007.03.09 02:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.41
|119.92
|117.11
|2007.03.09 13:46
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|3019638
|2007.03.09 10:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.66
|119.92
|117.36
|2007.03.09 13:46
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3010208
|2007.03.08 16:24
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6108
|1.5857
|1.6138
|2007.03.09 03:02
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.04
|2.45
|3013498
|2007.03.08 21:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.11
|114.60
|117.41
|2007.03.09 02:57
|117.41
|0.00
|0.00
|0.13
|2.56
|3004408
|2007.03.08 05:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.28
|118.79
|115.98
|2007.03.08 21:38
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|3004780
|2007.03.08 05:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.54
|118.80
|116.24
|2007.03.08 21:38
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|3005871
|2007.03.08 07:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.79
|118.80
|116.49
|2007.03.08 21:38
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|3007646
|2007.03.08 13:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.04
|118.80
|116.74
|2007.03.08 21:38
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|3010072
|2007.03.08 16:20
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.29
|118.80
|116.99
|2007.03.08 21:38
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|41.03
|3003939
|2007.03.08 03:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.93
|118.44
|115.63
|2007.03.08 21:32
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|3004401
|2007.03.08 05:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.18
|118.44
|115.88
|2007.03.08 21:32
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.88
|3004758
|2007.03.08 05:48
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.43
|118.44
|116.13
|2007.03.08 21:32
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.89
|3005525
|2007.03.08 07:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.68
|118.44
|116.38
|2007.03.08 21:31
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.69
|3007133
|2007.03.08 11:40
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.93
|118.44
|116.63
|2007.03.08 21:31
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.59
|3007706
|2007.03.08 13:06
|sell
|0.32
|usdjpy
|117.18
|118.44
|116.88
|2007.03.08 21:31
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.39
|3011014
|2007.03.08 17:37
|sell
|0.64
|usdjpy
|117.43
|118.44
|117.13
|2007.03.08 21:31
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|163.92
|3006061
|2007.03.08 08:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6073
|1.5822
|1.6103
|2007.03.08 16:24
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|2991078
|2007.03.07 01:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.3388
|1.3107
|2007.03.08 16:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.17
|0.40
|3000427
|2007.03.07 21:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3163
|1.3389
|1.3133
|2007.03.08 16:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.33
|6.00
|2983902
|2007.03.06 15:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3093
|1.3344
|1.3063
|2007.03.08 15:58
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.70
|2999013
|2007.03.07 17:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3144
|1.3345
|1.3114
|2007.03.08 15:58
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.66
|1.60
|2987820
|2007.03.06 21:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3118
|1.3344
|1.3088
|2007.03.08 15:58
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.44
|-4.20
|3000666
|2007.03.07 21:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3170
|1.3346
|1.3140
|2007.03.08 15:57
|1.3140
|0.00
|0.00
|1.32
|24.00
|2998517
|2007.03.07 16:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6043
|1.5792
|1.6073
|2007.03.08 08:45
|1.6073
|0.00
|0.00
|0.12
|2.46
|2987649
|2007.03.06 21:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6065
|1.5814
|1.6095
|2007.03.08 08:26
|1.6068
|0.00
|0.00
|0.16
|0.25
|2998545
|2007.03.07 16:10
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6039
|1.5813
|1.6069
|2007.03.08 08:26
|1.6069
|0.00
|0.00
|0.24
|4.91
|3003772
|2007.03.08 03:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.97
|113.46
|116.27
|2007.03.08 05:08
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2991386
|2007.03.07 01:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.93
|114.42
|117.23
|2007.03.08 03:33
|115.94
|0.00
|0.00
|0.38
|-8.54
|2992508
|2007.03.07 02:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.68
|114.42
|116.98
|2007.03.08 03:33
|115.93
|0.00
|0.00
|0.76
|-12.94
|2992795
|2007.03.07 03:26
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.43
|114.42
|116.73
|2007.03.08 03:32
|115.94
|0.00
|0.00
|1.52
|-16.91
|3001389
|2007.03.07 22:50
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.16
|114.40
|116.46
|2007.03.08 03:32
|115.95
|0.00
|0.00
|3.03
|-14.49
|3002270
|2007.03.08 00:37
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.91
|114.40
|116.21
|2007.03.08 03:32
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|3002950
|2007.03.08 01:38
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.66
|114.40
|115.96
|2007.03.08 03:32
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|2992838
|2007.03.07 03:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.34
|113.83
|116.64
|2007.03.08 03:08
|115.92
|0.00
|0.00
|0.38
|-3.62
|3001421
|2007.03.07 22:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.09
|113.83
|116.39
|2007.03.08 03:08
|115.91
|0.00
|0.00
|0.76
|-3.11
|3002366
|2007.03.08 00:40
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.84
|113.83
|116.14
|2007.03.08 03:08
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|3002978
|2007.03.08 01:43
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.59
|113.83
|115.89
|2007.03.08 03:08
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|2974793
|2007.03.06 00:57
|sell
|0.01
|audusd
|0.7685
|0.7936
|0.7655
|2007.03.08 01:18
|0.7759
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.40
|2976284
|2007.03.06 02:07
|sell
|0.02
|audusd
|0.7710
|0.7936
|0.7680
|2007.03.08 01:17
|0.7760
|0.00
|0.00
|-0.19
|-10.00
|2977507
|2007.03.06 04:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7736
|0.7937
|0.7706
|2007.03.08 01:17
|0.7759
|0.00
|0.00
|-0.39
|-9.20
|2991879
|2007.03.07 02:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7761
|0.7937
|0.7731
|2007.03.08 01:17
|0.7758
|0.00
|0.00
|-0.58
|2.40
|2997434
|2007.03.07 12:07
|sell
|0.16
|audusd
|0.7788
|0.7939
|0.7758
|2007.03.08 01:17
|0.7758
|0.00
|0.00
|-1.16
|48.00
|2967142
|2007.03.05 14:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6821
|0.6570
|0.6851
|2007.03.08 00:34
|0.6827
|0.00
|0.00
|-0.41
|1.16
|2977487
|2007.03.06 04:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6796
|0.6570
|0.6826
|2007.03.08 00:34
|0.6826
|0.00
|0.00
|-0.65
|11.58
|2977124
|2007.03.06 03:50
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5994
|1.6245
|1.5964
|2007.03.07 16:04
|1.6043
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.01
|2977744
|2007.03.06 04:51
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6021
|1.6247
|1.5991
|2007.03.07 16:04
|1.6042
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.44
|2985608
|2007.03.06 18:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6047
|1.6248
|1.6017
|2007.03.07 16:04
|1.6043
|0.00
|0.00
|-0.27
|1.31
|2991376
|2007.03.07 01:37
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6073
|1.6249
|1.6043
|2007.03.07 16:04
|1.6043
|0.00
|0.00
|0.00
|19.65
|2976199
|2007.03.06 02:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.68
|118.19
|115.38
|2007.03.07 03:27
|116.33
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.59
|2976239
|2007.03.06 02:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.93
|118.19
|115.63
|2007.03.07 03:27
|116.34
|0.00
|0.00
|-0.27
|-7.05
|2976991
|2007.03.06 03:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.18
|118.19
|115.88
|2007.03.07 03:27
|116.35
|0.00
|0.00
|-0.55
|-5.84
|2977391
|2007.03.06 04:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.43
|118.19
|116.13
|2007.03.07 03:27
|116.38
|0.00
|0.00
|-1.10
|3.44
|2987701
|2007.03.06 21:29
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.68
|118.19
|116.38
|2007.03.07 03:27
|116.38
|0.00
|0.00
|-2.20
|41.24
|2987343
|2007.03.06 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.59
|114.08
|116.89
|2007.03.07 01:39
|116.89
|0.00
|0.00
|0.13
|2.57
|2969527
|2007.03.05 17:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3108
|1.2857
|1.3138
|2007.03.07 01:12
|1.3138
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.00
|2967145
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6817
|0.7068
|0.6787
|2007.03.07 01:00
|0.6787
|0.00
|0.00
|0.08
|5.80
|2977753
|2007.03.06 04:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6031
|1.5780
|1.6061
|2007.03.06 21:27
|1.6061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|2977403
|2007.03.06 04:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.50
|113.99
|116.80
|2007.03.06 21:00
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2983878
|2007.03.06 15:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.25
|113.99
|116.55
|2007.03.06 21:00
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|2983923
|2007.03.06 15:54
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1795
|1.1544
|1.1825
|2007.03.06 20:43
|1.1772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|2984151
|2007.03.06 16:19
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1769
|1.1543
|1.1799
|2007.03.06 20:43
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2984777
|2007.03.06 17:04
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1743
|1.1542
|1.1773
|2007.03.06 20:43
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|2984165
|2007.03.06 16:22
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1763
|1.1512
|1.1793
|2007.03.06 19:31
|1.1766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2985019
|2007.03.06 17:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1737
|1.1511
|1.1767
|2007.03.06 19:31
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2981656
|2007.03.06 10:21
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1767
|1.2018
|1.1737
|2007.03.06 16:22
|1.1764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2983916
|2007.03.06 15:53
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1793
|1.2019
|1.1763
|2007.03.06 16:22
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2967138
|2007.03.05 14:28
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1814
|1.1563
|1.1844
|2007.03.06 15:53
|1.1791
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.95
|2969537
|2007.03.05 17:02
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1788
|1.1562
|1.1818
|2007.03.06 15:53
|1.1792
|0.00
|0.00
|0.10
|0.68
|2983431
|2007.03.06 14:44
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1763
|1.1562
|1.1793
|2007.03.06 15:52
|1.1793
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|2967147
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3100
|1.3351
|1.3070
|2007.03.06 15:52
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|2981306
|2007.03.06 09:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|1.3352
|1.3096
|2007.03.06 15:52
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2978899
|2007.03.06 06:31
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1774
|1.2025
|1.1744
|2007.03.06 10:21
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2981079
|2007.03.06 09:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1800
|1.2026
|1.1770
|2007.03.06 10:21
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2967152
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1810
|1.2061
|1.1780
|2007.03.06 06:31
|1.1780
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.55
|2969734
|2007.03.05 17:12
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6022
|1.5771
|1.6052
|2007.03.06 04:52
|1.6027
|0.00
|0.00
|0.04
|0.40
|2973018
|2007.03.05 20:07
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5997
|1.5771
|1.6027
|2007.03.06 04:52
|1.6027
|0.00
|0.00
|0.08
|4.91
|2976832
|2007.03.06 03:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.16
|113.65
|116.46
|2007.03.06 04:25
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2967139
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5984
|1.6235
|1.5954
|2007.03.06 03:49
|1.5998
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.14
|2976214
|2007.03.06 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.81
|113.30
|116.11
|2007.03.06 03:13
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2971697
|2007.03.05 18:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.23
|113.72
|116.53
|2007.03.06 02:04
|115.76
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.06
|2972536
|2007.03.05 19:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.97
|113.71
|116.27
|2007.03.06 02:04
|115.75
|0.00
|0.00
|0.25
|-3.80
|2974000
|2007.03.05 23:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.72
|113.71
|116.02
|2007.03.06 02:04
|115.75
|0.00
|0.00
|0.51
|1.04
|2974510
|2007.03.06 00:33
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.47
|113.71
|115.77
|2007.03.06 02:04
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|2974639
|2007.03.06 00:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.38
|112.87
|115.68
|2007.03.06 02:02
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2972940
|2007.03.05 19:54
|sell
|0.01
|audusd
|0.7718
|0.7969
|0.7688
|2007.03.06 00:57
|0.7688
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.00
|2974005
|2007.03.05 23:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.67
|118.18
|115.37
|2007.03.06 00:42
|115.37
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.60
|2969704
|2007.03.05 17:12
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6010
|1.6236
|1.5980
|2007.03.06 00:42
|1.5980
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.91
|2967143
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.51
|118.02
|115.21
|2007.03.05 23:08
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|2968793
|2007.03.05 16:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.76
|118.02
|115.46
|2007.03.05 23:07
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2969714
|2007.03.05 17:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.01
|118.02
|115.71
|2007.03.05 23:07
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|10.37
|2967140
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.01
|audusd
|0.7751
|0.8002
|0.7721
|2007.03.05 19:54
|0.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2968801
|2007.03.05 16:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.90
|113.39
|116.20
|2007.03.05 18:21
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2967141
|2007.03.05 14:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5989
|1.5738
|1.6019
|2007.03.05 17:12
|1.6019
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|2967150
|2007.03.05 14:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3102
|1.2851
|1.3132
|2007.03.05 17:02
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2967622
|2007.03.05 15:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3076
|1.2850
|1.3106
|2007.03.05 17:02
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2967144
|2007.03.05 14:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.54
|113.03
|115.84
|2007.03.05 16:44
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2967036
|2007.03.05 14:14
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|4.48
|1 028.44
|Closed P/L:
|1 032.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3114222
|2007.03.20 04:35
|sell
|0.01
|audusd
|0.7972
|0.8223
|0.7942
|0.8051
|0.00
|0.00
|-0.14
|-7.90
|3115066
|2007.03.20 07:22
|sell
|0.02
|audusd
|0.7998
|0.8224
|0.7968
|0.8051
|0.00
|0.00
|-0.30
|-10.60
|3123449
|2007.03.20 20:55
|sell
|0.03
|audusd
|0.8023
|0.8224
|0.7993
|0.8051
|0.00
|0.00
|-0.44
|-8.40
|3133104
|2007.03.21 21:22
|sell
|0.05
|audusd
|0.8049
|0.8225
|0.8019
|0.8051
|0.00
|0.00
|-0.62
|-1.00
|3133404
|2007.03.21 21:26
|buy
|0.01
|audusd
|0.8076
|0.7825
|0.8106
|0.8047
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.90
|3134551
|2007.03.21 21:51
|sell
|0.09
|audusd
|0.8074
|0.8225
|0.8044
|0.8051
|0.00
|0.00
|-1.12
|20.70
|3176806
|2007.03.23 17:39
|buy
|0.02
|audusd
|0.8050
|0.7824
|0.8080
|0.8047
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.60
|3177163
|2007.03.23 17:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6195
|1.6446
|1.6165
|1.6196
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.08
|3177170
|2007.03.23 17:46
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6201
|1.5950
|1.6231
|1.6191
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.82
|3101553
|2007.03.19 05:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6854
|0.6603
|0.6884
|0.6771
|0.00
|0.00
|-0.56
|-16.28
|3115844
|2007.03.20 10:33
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6829
|0.6603
|0.6859
|0.6771
|0.00
|0.00
|-0.96
|-22.76
|3117820
|2007.03.20 12:52
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.6803
|0.6602
|0.6833
|0.6771
|0.00
|0.00
|-1.45
|-18.83
|3119530
|2007.03.20 14:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6788
|0.7039
|0.6758
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.24
|2.75
|3141832
|2007.03.22 12:32
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.6778
|0.6602
|0.6808
|0.6771
|0.00
|0.00
|-0.80
|-6.86
|3141164
|2007.03.22 11:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3369
|1.3118
|1.3399
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.16
|-8.60
|3166572
|2007.03.22 19:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3343
|1.3117
|1.3373
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.33
|-12.00
|3168021
|2007.03.22 20:15
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3317
|1.3116
|1.3347
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.49
|-10.20
|3176638
|2007.03.23 17:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3297
|1.3046
|1.3327
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.40
|3177082
|2007.03.23 17:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3292
|1.3116
|1.3322
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.50
|3141314
|2007.03.22 11:56
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1578
|1.1829
|1.1548
|1.1608
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.58
|3177744
|2007.03.23 18:59
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1603
|1.1829
|1.1573
|1.1608
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.86
|3178298
|2007.03.23 19:56
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1610
|1.1359
|1.1640
|1.1603
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.60
|3176239
|2007.03.23 17:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.80
|120.31
|117.50
|118.12
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.71
|3176626
|2007.03.23 17:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.93
|115.42
|118.23
|118.08
|0.00
|0.00
|0.13
|1.27
|3179143
|2007.03.23 22:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.05
|120.31
|117.75
|118.12
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.19
|0.00
|0.00
|-8.02
|-116.95
|Floating P/L:
|-124.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 032.92
|Floating P/L:
|-124.97
|Margin:
|152.84
|Balance:
|6 032.92
|Equity:
|5 907.95
|Free Margin:
|5 880.08
|Details:
|Gross Profit:
|2 334.12
|Gross Loss:
|1 301.20
|Total Net Profit:
|1 032.92
|Profit Factor:
|1.79
|Expected Payoff:
|2.32
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|303.10 (4.90%)
|Relative Drawdown:
|4.90% (303.10)
|Total Trades:
|445
|Short Positions (won %):
|254 (65.35%)
|Long Positions (won %):
|191 (74.35%)
|Profit Trades (% of total):
|308 (69.21%)
|Loss trades (% of total):
|137 (30.79%)
|Largest
|profit trade:
|225.00
|loss trade:
|-63.74
|Average
|profit trade:
|7.58
|loss trade:
|-9.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (88.89)
|consecutive losses ($):
|7 (-303.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|259.31 (8)
|consecutive loss (count):
|-303.10 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2