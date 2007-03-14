Interbank FX, LLC

Account: 1405729 Name: aabbmmnh Currency: USD 2007 March 23, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
279828932007.03.14 18:55balanceDeposit3 000.00
281191662007.03.15 11:39buy0.30audcad0.92530.91530.93032007.03.16 03:540.93030.000.000.87127.62
282226942007.03.16 03:55buy0.20audcad0.93120.92120.93622007.03.19 00:050.93620.000.000.5885.02
285007052007.03.19 15:01buy0.20audcad0.93850.92850.94352007.03.19 21:090.94350.000.000.5884.97
285581282007.03.20 00:00buy0.30audcad0.94370.93370.94872007.03.20 12:310.93370.000.000.00-256.89
286427942007.03.20 12:31sell0.30audcad0.93330.94330.92832007.03.21 15:470.92830.000.00-1.19129.48
288141942007.03.21 15:47sell0.30audcad0.92750.93750.92252007.03.22 04:000.93350.000.00-3.56-155.57
279839892007.03.14 19:01buy0.20audjpy91.6490.6492.142007.03.14 20:1191.900.000.000.0044.44
280066112007.03.14 20:19buy0.30audjpy92.0391.0392.532007.03.14 23:1292.530.000.009.45127.65
283141822007.03.16 15:05buy0.20audjpy92.9891.9893.482007.03.19 08:5193.480.000.002.1085.23
284547692007.03.19 10:32buy0.20audjpy93.6792.6794.172007.03.19 21:0894.170.000.002.1085.09
287749282007.03.21 10:34buy0.30audjpy94.4893.4894.982007.03.21 20:1594.980.000.000.00127.55
279837372007.03.14 19:00buy0.20chfjpy96.0995.0996.592007.03.14 20:1196.230.000.000.0023.93
280205402007.03.14 21:32buy0.20chfjpy96.1495.1496.642007.03.15 16:1196.640.000.000.0085.18
281597572007.03.15 16:11buy0.30chfjpy96.6895.6897.182007.03.19 01:1897.180.000.000.88127.80
279832532007.03.14 18:58buy0.20eurjpy154.45153.45154.952007.03.14 20:11154.790.000.000.0058.11
280066342007.03.14 20:19buy0.30eurjpy154.87153.87155.372007.03.14 23:12155.370.000.007.65127.70
281743922007.03.15 18:00buy0.30eurjpy155.71154.71156.212007.03.19 01:18156.210.000.005.10127.92
283969652007.03.19 03:00buy0.20eurjpy155.80154.80156.302007.03.19 15:01156.300.000.000.0085.07
286492502007.03.20 13:01sell0.30eurjpy156.22157.22155.722007.03.20 13:24155.720.000.000.00128.06
287821502007.03.21 11:34buy0.30eurjpy156.59155.59157.092007.03.21 18:34157.090.000.000.00127.69
284485762007.03.19 10:00sell0.30eurusd1.32871.33871.32372007.03.21 08:001.33130.000.003.39-78.00
287703132007.03.21 10:02sell0.30eurusd1.33011.34011.32512007.03.21 20:001.33880.000.000.00-261.00
279863922007.03.14 19:10buy0.20gbpchf2.35232.34232.35732007.03.14 20:112.35300.000.000.0011.51
280078792007.03.14 20:24buy0.20gbpchf2.35432.34432.35932007.03.14 23:402.35930.000.009.9982.14
281575022007.03.15 16:00sell0.30gbpchf2.35032.36032.34532007.03.15 17:302.35810.000.000.00-192.09
284618562007.03.19 11:10buy0.20gbpchf2.35472.34472.35972007.03.19 12:072.35970.000.000.0082.46
284708172007.03.19 12:07buy0.20gbpchf2.36042.35042.36542007.03.20 08:192.36540.000.003.3382.40
288245682007.03.21 17:31buy0.30gbpchf2.38272.37272.38772007.03.22 04:302.37900.000.0014.98-91.84
289101802007.03.22 09:04buy0.30gbpchf2.38292.37292.38792007.03.22 12:422.38790.000.000.00123.59
279834092007.03.14 18:59buy0.20gbpjpy225.94224.94226.442007.03.14 19:18226.440.000.000.0085.48
280072552007.03.14 20:21buy0.20gbpjpy226.73225.73227.232007.03.14 23:12227.230.000.0012.3385.15
282283962007.03.16 05:02sell0.20gbpjpy226.79227.79226.292007.03.16 13:55227.790.000.000.00-170.97
283092522007.03.16 14:41buy0.20gbpjpy227.55226.55228.052007.03.16 18:07226.550.000.000.00-171.26
283739242007.03.19 00:36sell0.20gbpjpy226.22227.22225.722007.03.19 01:11227.220.000.000.00-171.02
284142152007.03.19 06:28buy0.20gbpjpy227.88226.88228.382007.03.19 08:58228.380.000.000.0085.17
285793272007.03.20 02:34buy0.30gbpjpy229.10228.10229.602007.03.20 08:10229.600.000.000.00127.24
287696032007.03.21 10:00buy0.30gbpjpy230.66229.66231.162007.03.21 18:35231.160.000.000.00127.70
279834982007.03.14 18:59buy0.20gbpusd1.93571.92571.94072007.03.14 20:111.93580.000.000.002.00
282049952007.03.16 01:11buy0.20gbpusd1.93811.92811.94312007.03.16 08:331.94310.000.000.00100.00
282496192007.03.16 08:33buy0.20gbpusd1.94351.93351.94852007.03.16 10:441.94850.000.000.00100.00
282706812007.03.16 10:44buy0.30gbpusd1.94891.93891.95392007.03.18 22:141.93890.000.00-0.35-300.00
284484302007.03.19 10:00buy0.30gbpusd1.94361.93361.94862007.03.20 07:331.94860.000.00-0.35150.00
287851062007.03.21 12:03sell0.20gbpusd1.95831.96831.95332007.03.21 18:301.96450.000.000.00-124.00
288328942007.03.21 18:30buy0.20gbpusd1.96471.95471.96972007.03.22 09:301.96970.000.00-0.24100.00
289350092007.03.22 12:25buy0.30gbpusd1.96951.95951.97452007.03.23 14:411.95950.000.00-0.12-300.00
279831462007.03.14 18:57buy0.30nzdjpy80.6379.6381.132007.03.14 20:1180.820.000.000.0048.72
280070412007.03.14 20:20buy0.30nzdjpy80.9479.9481.442007.03.14 23:1181.440.000.009.50127.76
281753932007.03.15 18:25buy0.30nzdjpy81.7880.7882.282007.03.19 09:4882.280.000.006.34127.74
284454442007.03.19 09:48buy0.30nzdjpy82.3681.3682.862007.03.20 08:3482.860.000.003.17127.24
287634702007.03.21 09:30buy0.30nzdjpy82.9481.9483.442007.03.21 18:4983.440.000.000.00127.65
288632592007.03.21 22:44buy0.30nzdjpy83.4582.4583.952007.03.22 13:2883.950.000.000.00127.34
279840192007.03.14 19:01buy0.20usdjpy116.74115.74117.242007.03.14 20:09117.020.000.000.0047.86
280205262007.03.14 21:32buy0.20usdjpy117.07116.07117.572007.03.15 16:36117.570.000.000.0085.06
281761292007.03.15 18:44buy0.30usdjpy117.70116.70118.202007.03.16 09:20116.700.000.004.05-257.07
282582322007.03.16 09:20sell0.20usdjpy116.70117.70116.202007.03.19 16:04117.700.000.00-2.86-169.92
285795602007.03.20 02:35buy0.20usdjpy117.84116.84118.342007.03.21 00:00117.240.000.002.70-102.35
287701032007.03.21 10:01buy0.30usdjpy117.71116.71118.212007.03.21 19:30117.550.000.000.00-40.83
288497392007.03.21 19:32sell0.30usdjpy117.52118.52117.022007.03.23 00:00118.140.000.00-17.16-157.44
290529052007.03.23 09:04sell0.20usdjpy117.72118.72117.222007.03.23 16:30117.890.000.000.00-28.84
  0.00 0.00 73.26 923.63
Closed P/L: 996.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
289513052007.03.22 14:00buy0.30audcad0.93570.92570.9407 0.93450.000.001.74-31.03
288541412007.03.21 20:15buy0.30audjpy95.0694.0695.56 95.060.000.0015.750.00
283847132007.03.19 01:30buy0.30chfjpy97.0896.0897.58 96.880.000.003.07-50.82
288635472007.03.21 22:51buy0.20eurjpy157.25156.25157.75 156.880.000.003.40-62.68
288561302007.03.21 20:33buy0.30eurusd1.33831.32831.3433 1.32890.000.00-9.08-282.00
289387852007.03.22 12:42buy0.30gbpchf2.38862.37862.3936 2.38990.000.009.9932.03
289468542007.03.22 13:28buy0.30nzdjpy84.0383.0384.53 84.010.000.006.34-5.08
290890322007.03.23 13:30sell0.20gbpjpy230.94231.94230.44 231.690.000.00-5.30-127.04
291084532007.03.23 15:00sell0.20gbpusd1.95971.96971.9547 1.96240.000.000.06-54.00
  0.00 0.00 25.97 -580.62
 Floating P/L: -554.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 996.89 Floating P/L: -554.65 Margin: 1 200.00
Balance: 3 996.89 Equity: 3 442.24 Free Margin: 2 242.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 024.91 Gross Loss: 3 028.02 Total Net Profit: 996.89
Profit Factor: 1.33 Expected Payoff: 16.90  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 881.02 (21.34%)  
 
Total Trades: 59 Short Positions (won %): 12 (16.67%) Long Positions (won %): 47 (82.98%)
Profit Trades (% of total): 41 (69.49%) Loss trades (% of total): 18 (30.51%)
Largest profit trade: 149.65 loss trade: -300.35
Average profit trade: 98.17 loss trade: -168.22
Maximum consecutive wins ($): 15 (1 091.61) consecutive losses ($): 3 (-642.58)
Maximal consecutive profit (count): 1 091.61 (15) consecutive loss (count): -642.58 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2