|Account: 1405729
|Name: aabbmmnh
|Currency: USD
|2007 March 23, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27982893
|2007.03.14 18:55
|balance
|Deposit
|3 000.00
|28119166
|2007.03.15 11:39
|buy
|0.30
|audcad
|0.9253
|0.9153
|0.9303
|2007.03.16 03:54
|0.9303
|0.00
|0.00
|0.87
|127.62
|28222694
|2007.03.16 03:55
|buy
|0.20
|audcad
|0.9312
|0.9212
|0.9362
|2007.03.19 00:05
|0.9362
|0.00
|0.00
|0.58
|85.02
|28500705
|2007.03.19 15:01
|buy
|0.20
|audcad
|0.9385
|0.9285
|0.9435
|2007.03.19 21:09
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.58
|84.97
|28558128
|2007.03.20 00:00
|buy
|0.30
|audcad
|0.9437
|0.9337
|0.9487
|2007.03.20 12:31
|0.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.89
|28642794
|2007.03.20 12:31
|sell
|0.30
|audcad
|0.9333
|0.9433
|0.9283
|2007.03.21 15:47
|0.9283
|0.00
|0.00
|-1.19
|129.48
|28814194
|2007.03.21 15:47
|sell
|0.30
|audcad
|0.9275
|0.9375
|0.9225
|2007.03.22 04:00
|0.9335
|0.00
|0.00
|-3.56
|-155.57
|27983989
|2007.03.14 19:01
|buy
|0.20
|audjpy
|91.64
|90.64
|92.14
|2007.03.14 20:11
|91.90
|0.00
|0.00
|0.00
|44.44
|28006611
|2007.03.14 20:19
|buy
|0.30
|audjpy
|92.03
|91.03
|92.53
|2007.03.14 23:12
|92.53
|0.00
|0.00
|9.45
|127.65
|28314182
|2007.03.16 15:05
|buy
|0.20
|audjpy
|92.98
|91.98
|93.48
|2007.03.19 08:51
|93.48
|0.00
|0.00
|2.10
|85.23
|28454769
|2007.03.19 10:32
|buy
|0.20
|audjpy
|93.67
|92.67
|94.17
|2007.03.19 21:08
|94.17
|0.00
|0.00
|2.10
|85.09
|28774928
|2007.03.21 10:34
|buy
|0.30
|audjpy
|94.48
|93.48
|94.98
|2007.03.21 20:15
|94.98
|0.00
|0.00
|0.00
|127.55
|27983737
|2007.03.14 19:00
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.09
|95.09
|96.59
|2007.03.14 20:11
|96.23
|0.00
|0.00
|0.00
|23.93
|28020540
|2007.03.14 21:32
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.14
|95.14
|96.64
|2007.03.15 16:11
|96.64
|0.00
|0.00
|0.00
|85.18
|28159757
|2007.03.15 16:11
|buy
|0.30
|chfjpy
|96.68
|95.68
|97.18
|2007.03.19 01:18
|97.18
|0.00
|0.00
|0.88
|127.80
|27983253
|2007.03.14 18:58
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.45
|153.45
|154.95
|2007.03.14 20:11
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|58.11
|28006634
|2007.03.14 20:19
|buy
|0.30
|eurjpy
|154.87
|153.87
|155.37
|2007.03.14 23:12
|155.37
|0.00
|0.00
|7.65
|127.70
|28174392
|2007.03.15 18:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|155.71
|154.71
|156.21
|2007.03.19 01:18
|156.21
|0.00
|0.00
|5.10
|127.92
|28396965
|2007.03.19 03:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.80
|154.80
|156.30
|2007.03.19 15:01
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|85.07
|28649250
|2007.03.20 13:01
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.22
|157.22
|155.72
|2007.03.20 13:24
|155.72
|0.00
|0.00
|0.00
|128.06
|28782150
|2007.03.21 11:34
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.59
|155.59
|157.09
|2007.03.21 18:34
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|127.69
|28448576
|2007.03.19 10:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3287
|1.3387
|1.3237
|2007.03.21 08:00
|1.3313
|0.00
|0.00
|3.39
|-78.00
|28770313
|2007.03.21 10:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3301
|1.3401
|1.3251
|2007.03.21 20:00
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.00
|27986392
|2007.03.14 19:10
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3523
|2.3423
|2.3573
|2007.03.14 20:11
|2.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|11.51
|28007879
|2007.03.14 20:24
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3543
|2.3443
|2.3593
|2007.03.14 23:40
|2.3593
|0.00
|0.00
|9.99
|82.14
|28157502
|2007.03.15 16:00
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3503
|2.3603
|2.3453
|2007.03.15 17:30
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.09
|28461856
|2007.03.19 11:10
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3547
|2.3447
|2.3597
|2007.03.19 12:07
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|82.46
|28470817
|2007.03.19 12:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3604
|2.3504
|2.3654
|2007.03.20 08:19
|2.3654
|0.00
|0.00
|3.33
|82.40
|28824568
|2007.03.21 17:31
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3827
|2.3727
|2.3877
|2007.03.22 04:30
|2.3790
|0.00
|0.00
|14.98
|-91.84
|28910180
|2007.03.22 09:04
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3829
|2.3729
|2.3879
|2007.03.22 12:42
|2.3879
|0.00
|0.00
|0.00
|123.59
|27983409
|2007.03.14 18:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.94
|224.94
|226.44
|2007.03.14 19:18
|226.44
|0.00
|0.00
|0.00
|85.48
|28007255
|2007.03.14 20:21
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.73
|225.73
|227.23
|2007.03.14 23:12
|227.23
|0.00
|0.00
|12.33
|85.15
|28228396
|2007.03.16 05:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.79
|227.79
|226.29
|2007.03.16 13:55
|227.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.97
|28309252
|2007.03.16 14:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.55
|226.55
|228.05
|2007.03.16 18:07
|226.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.26
|28373924
|2007.03.19 00:36
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.22
|227.22
|225.72
|2007.03.19 01:11
|227.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.02
|28414215
|2007.03.19 06:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.88
|226.88
|228.38
|2007.03.19 08:58
|228.38
|0.00
|0.00
|0.00
|85.17
|28579327
|2007.03.20 02:34
|buy
|0.30
|gbpjpy
|229.10
|228.10
|229.60
|2007.03.20 08:10
|229.60
|0.00
|0.00
|0.00
|127.24
|28769603
|2007.03.21 10:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|230.66
|229.66
|231.16
|2007.03.21 18:35
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|127.70
|27983498
|2007.03.14 18:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9357
|1.9257
|1.9407
|2007.03.14 20:11
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28204995
|2007.03.16 01:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9381
|1.9281
|1.9431
|2007.03.16 08:33
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|28249619
|2007.03.16 08:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9435
|1.9335
|1.9485
|2007.03.16 10:44
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|28270681
|2007.03.16 10:44
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9489
|1.9389
|1.9539
|2007.03.18 22:14
|1.9389
|0.00
|0.00
|-0.35
|-300.00
|28448430
|2007.03.19 10:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9436
|1.9336
|1.9486
|2007.03.20 07:33
|1.9486
|0.00
|0.00
|-0.35
|150.00
|28785106
|2007.03.21 12:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9583
|1.9683
|1.9533
|2007.03.21 18:30
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|28832894
|2007.03.21 18:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9647
|1.9547
|1.9697
|2007.03.22 09:30
|1.9697
|0.00
|0.00
|-0.24
|100.00
|28935009
|2007.03.22 12:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9695
|1.9595
|1.9745
|2007.03.23 14:41
|1.9595
|0.00
|0.00
|-0.12
|-300.00
|27983146
|2007.03.14 18:57
|buy
|0.30
|nzdjpy
|80.63
|79.63
|81.13
|2007.03.14 20:11
|80.82
|0.00
|0.00
|0.00
|48.72
|28007041
|2007.03.14 20:20
|buy
|0.30
|nzdjpy
|80.94
|79.94
|81.44
|2007.03.14 23:11
|81.44
|0.00
|0.00
|9.50
|127.76
|28175393
|2007.03.15 18:25
|buy
|0.30
|nzdjpy
|81.78
|80.78
|82.28
|2007.03.19 09:48
|82.28
|0.00
|0.00
|6.34
|127.74
|28445444
|2007.03.19 09:48
|buy
|0.30
|nzdjpy
|82.36
|81.36
|82.86
|2007.03.20 08:34
|82.86
|0.00
|0.00
|3.17
|127.24
|28763470
|2007.03.21 09:30
|buy
|0.30
|nzdjpy
|82.94
|81.94
|83.44
|2007.03.21 18:49
|83.44
|0.00
|0.00
|0.00
|127.65
|28863259
|2007.03.21 22:44
|buy
|0.30
|nzdjpy
|83.45
|82.45
|83.95
|2007.03.22 13:28
|83.95
|0.00
|0.00
|0.00
|127.34
|27984019
|2007.03.14 19:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.74
|115.74
|117.24
|2007.03.14 20:09
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|47.86
|28020526
|2007.03.14 21:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.07
|116.07
|117.57
|2007.03.15 16:36
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|85.06
|28176129
|2007.03.15 18:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.70
|116.70
|118.20
|2007.03.16 09:20
|116.70
|0.00
|0.00
|4.05
|-257.07
|28258232
|2007.03.16 09:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.70
|117.70
|116.20
|2007.03.19 16:04
|117.70
|0.00
|0.00
|-2.86
|-169.92
|28579560
|2007.03.20 02:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.84
|116.84
|118.34
|2007.03.21 00:00
|117.24
|0.00
|0.00
|2.70
|-102.35
|28770103
|2007.03.21 10:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.71
|116.71
|118.21
|2007.03.21 19:30
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.83
|28849739
|2007.03.21 19:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.52
|118.52
|117.02
|2007.03.23 00:00
|118.14
|0.00
|0.00
|-17.16
|-157.44
|29052905
|2007.03.23 09:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.72
|118.72
|117.22
|2007.03.23 16:30
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.84
|0.00
|0.00
|73.26
|923.63
|Closed P/L:
|996.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28951305
|2007.03.22 14:00
|buy
|0.30
|audcad
|0.9357
|0.9257
|0.9407
|0.9345
|0.00
|0.00
|1.74
|-31.03
|28854141
|2007.03.21 20:15
|buy
|0.30
|audjpy
|95.06
|94.06
|95.56
|95.06
|0.00
|0.00
|15.75
|0.00
|28384713
|2007.03.19 01:30
|buy
|0.30
|chfjpy
|97.08
|96.08
|97.58
|96.88
|0.00
|0.00
|3.07
|-50.82
|28863547
|2007.03.21 22:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.25
|156.25
|157.75
|156.88
|0.00
|0.00
|3.40
|-62.68
|28856130
|2007.03.21 20:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3383
|1.3283
|1.3433
|1.3289
|0.00
|0.00
|-9.08
|-282.00
|28938785
|2007.03.22 12:42
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3886
|2.3786
|2.3936
|2.3899
|0.00
|0.00
|9.99
|32.03
|28946854
|2007.03.22 13:28
|buy
|0.30
|nzdjpy
|84.03
|83.03
|84.53
|84.01
|0.00
|0.00
|6.34
|-5.08
|29089032
|2007.03.23 13:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|230.94
|231.94
|230.44
|231.69
|0.00
|0.00
|-5.30
|-127.04
|29108453
|2007.03.23 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9597
|1.9697
|1.9547
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.06
|-54.00
|0.00
|0.00
|25.97
|-580.62
|Floating P/L:
|-554.65
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|996.89
|Floating P/L:
|-554.65
|Margin:
|1 200.00
|Balance:
|3 996.89
|Equity:
|3 442.24
|Free Margin:
|2 242.24
|Details:
|Gross Profit:
|4 024.91
|Gross Loss:
|3 028.02
|Total Net Profit:
|996.89
|Profit Factor:
|1.33
|Expected Payoff:
|16.90
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|881.02 (21.34%)
|Total Trades:
|59
|Short Positions (won %):
|12 (16.67%)
|Long Positions (won %):
|47 (82.98%)
|Profit Trades (% of total):
|41 (69.49%)
|Loss trades (% of total):
|18 (30.51%)
|Largest
|profit trade:
|149.65
|loss trade:
|-300.35
|Average
|profit trade:
|98.17
|loss trade:
|-168.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (1 091.61)
|consecutive losses ($):
|3 (-642.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 091.61 (15)
|consecutive loss (count):
|-642.58 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2