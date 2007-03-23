|Account: 425321
|Name:
|Currency: USD
|2007 March 23, 22:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11713737
|2007.03.23 20:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3904
|2.3905
|2.3924
|2007.03.23 22:00
|2.3905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|11703413
|2007.03.23 15:21
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3869
|0.0000
|2.3849
|2007.03.23 20:03
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.25
|11693317
|2007.03.23 10:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3861
|2.3865
|2.3881
|2007.03.23 12:09
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|11688100
|2007.03.23 08:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.11
|118.08
|117.91
|2007.03.23 09:01
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|11681573
|2007.03.23 00:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3861
|2.3863
|2.3881
|2007.03.23 08:18
|2.3863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|11684964
|2007.03.23 06:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|232.04
|232.03
|231.84
|2007.03.23 06:58
|232.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|11682614
|2007.03.23 02:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.17
|157.17
|157.37
|2007.03.23 03:45
|157.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11673952
|2007.03.22 17:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|231.82
|231.79
|231.62
|2007.03.23 02:35
|231.62
|0.00
|0.00
|-2.01
|11.88
|11679701
|2007.03.22 21:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3850
|2.3852
|2.3870
|2007.03.23 00:13
|2.3852
|0.00
|0.00
|1.05
|1.16
|11636318
|2007.03.21 15:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2151
|1.2153
|1.2171
|2007.03.22 18:15
|1.2171
|0.00
|0.00
|2.11
|16.43
|11663872
|2007.03.22 11:22
|sell
|0.10
|gbpjpy
|231.75
|231.72
|231.55
|2007.03.22 13:06
|231.55
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|11654787
|2007.03.22 05:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.31
|157.31
|157.51
|2007.03.22 12:13
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11640687
|2007.03.21 19:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3824
|0.0000
|2.3844
|2007.03.22 10:30
|2.3844
|0.00
|0.00
|3.13
|11.57
|11657731
|2007.03.22 08:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1567
|1.1571
|1.1587
|2007.03.22 10:24
|1.1571
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|11651809
|2007.03.22 00:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3395
|1.3391
|1.3375
|2007.03.22 08:09
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11650568
|2007.03.21 23:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1557
|0.0000
|1.1537
|2007.03.22 08:07
|1.1567
|0.00
|0.00
|-1.32
|-8.65
|11656282
|2007.03.22 07:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.49
|117.45
|117.29
|2007.03.22 07:57
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|11595100
|2007.03.20 12:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.82
|0.00
|118.02
|2007.03.22 07:11
|117.48
|0.00
|0.00
|4.53
|-28.94
|11640347
|2007.03.21 19:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.79
|0.00
|156.59
|2007.03.22 05:31
|157.31
|0.00
|0.00
|-4.17
|-44.25
|11611713
|2007.03.20 19:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1621
|0.0000
|1.1641
|2007.03.21 23:30
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.14
|-57.12
|11616555
|2007.03.20 23:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.8032
|0.8036
|0.8052
|2007.03.21 19:22
|0.8052
|0.00
|0.00
|0.18
|40.00
|11636344
|2007.03.21 15:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3800
|2.3803
|2.3820
|2007.03.21 17:11
|2.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|11621100
|2007.03.21 07:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|0.0000
|1.2098
|2007.03.21 15:57
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.16
|11634380
|2007.03.21 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9580
|1.9582
|1.9600
|2007.03.21 15:26
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|11620620
|2007.03.21 06:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3767
|2.3763
|2.3747
|2007.03.21 10:37
|2.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|11620616
|2007.03.21 06:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.21 10:30
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|11474379
|2007.03.15 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2201
|0.0000
|1.2221
|2007.03.21 07:11
|1.2118
|0.00
|0.00
|2.99
|-68.49
|11616402
|2007.03.20 23:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3776
|0.0000
|2.3796
|2007.03.21 06:44
|2.3767
|0.00
|0.00
|1.04
|-5.20
|11609634
|2007.03.20 17:58
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3774
|2.3772
|2.3754
|2007.03.20 20:17
|2.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|11603554
|2007.03.20 15:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.8001
|0.8005
|0.8021
|2007.03.20 17:52
|0.8021
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11590260
|2007.03.20 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3291
|1.3293
|1.3311
|2007.03.20 14:14
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11429341
|2007.03.14 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3168
|2007.03.20 10:30
|1.3290
|0.00
|0.00
|2.30
|-102.00
|11585101
|2007.03.20 07:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3609
|2.3613
|2.3629
|2007.03.20 08:30
|2.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|11.54
|11576555
|2007.03.19 22:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|1.9448
|1.9464
|2007.03.20 00:38
|1.9464
|0.00
|0.00
|-0.18
|14.00
|11577108
|2007.03.19 23:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.42
|156.38
|156.22
|2007.03.19 23:27
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|11566208
|2007.03.19 14:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3572
|2.3576
|2.3592
|2007.03.19 16:59
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|11.54
|11565403
|2007.03.19 14:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9469
|1.9466
|1.9449
|2007.03.19 14:59
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|11559114
|2007.03.19 11:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.49
|117.46
|117.29
|2007.03.19 14:18
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|11556914
|2007.03.19 10:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.20
|156.16
|156.00
|2007.03.19 11:36
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|11556935
|2007.03.19 10:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.37
|228.34
|228.17
|2007.03.19 10:54
|228.17
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|11546839
|2007.03.19 03:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3466
|2.3462
|2.3446
|2007.03.19 03:53
|2.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|11535568
|2007.03.16 16:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3486
|0.0000
|2.3506
|2007.03.19 03:44
|2.3464
|0.00
|0.00
|1.04
|-12.74
|11488836
|2007.03.15 19:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.77
|227.79
|227.97
|2007.03.19 02:19
|227.79
|0.00
|0.00
|3.16
|1.20
|11526159
|2007.03.16 13:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.46
|2007.03.19 00:00
|116.29
|0.00
|0.00
|-1.44
|31.82
|11533280
|2007.03.16 15:54
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3488
|2.3488
|2.3468
|2007.03.16 16:45
|2.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|11529145
|2007.03.16 14:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.63
|0.00
|155.43
|2007.03.16 15:58
|155.43
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|11493393
|2007.03.15 23:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3591
|2007.03.16 15:53
|2.3488
|0.00
|0.00
|1.03
|-48.16
|11493648
|2007.03.15 23:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.42
|0.00
|117.62
|2007.03.16 13:30
|116.66
|0.00
|0.00
|1.16
|-65.15
|11491696
|2007.03.15 20:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3562
|2007.03.15 21:11
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|11488825
|2007.03.15 19:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3568
|2.3569
|2.3588
|2007.03.15 19:49
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|11481933
|2007.03.15 16:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3518
|2.3522
|2.3538
|2007.03.15 17:21
|2.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|11462570
|2007.03.15 08:27
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3537
|2.3534
|2.3517
|2007.03.15 15:51
|2.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|11474742
|2007.03.15 13:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.07
|155.03
|154.87
|2007.03.15 14:36
|155.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|11474773
|2007.03.15 13:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.16
|227.16
|226.96
|2007.03.15 13:41
|227.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11474438
|2007.03.15 13:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.09
|155.09
|154.91
|2007.03.15 13:33
|155.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11456013
|2007.03.15 00:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2178
|1.2179
|1.2198
|2007.03.15 09:36
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|11458203
|2007.03.15 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.98
|227.02
|227.18
|2007.03.15 08:09
|227.18
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|11458016
|2007.03.15 04:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|117.29
|117.46
|2007.03.15 08:08
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|11446572
|2007.03.14 19:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3518
|0.0000
|2.3498
|2007.03.15 07:02
|2.3531
|0.00
|0.00
|-4.36
|-7.48
|11450336
|2007.03.14 21:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9355
|1.9353
|1.9335
|2007.03.15 06:14
|1.9335
|0.00
|0.00
|-0.63
|14.00
|11446641
|2007.03.14 19:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.85
|0.00
|225.65
|2007.03.15 05:00
|226.97
|0.00
|0.00
|-5.94
|-66.89
|11456941
|2007.03.15 02:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.18
|117.22
|117.38
|2007.03.15 03:54
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|11440954
|2007.03.14 17:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2120
|1.2124
|1.2140
|2007.03.14 18:26
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|16.47
|11433318
|2007.03.14 15:04
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3477
|2.3473
|2.3457
|2007.03.14 15:08
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|11.51
|11336700
|2007.03.12 07:41
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|3.81
|-35.31
|Closed P/L:
|-31.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11649556
|2007.03.21 22:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.8080
|0.0000
|0.8100
|0.8048
|0.00
|0.00
|0.86
|-64.00
|11705668
|2007.03.23 15:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2169
|0.0000
|1.2149
|1.2192
|0.00
|0.00
|-1.06
|-18.86
|0.00
|0.00
|-0.20
|-82.86
|Floating P/L:
|-83.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-31.50
|Floating P/L:
|-83.06
|Margin:
|261.60
|Balance:
|4 968.50
|Equity:
|4 885.44
|Free Margin:
|4 623.84
|Details:
|Gross Profit:
|540.43
|Gross Loss:
|571.93
|Total Net Profit:
|-31.50
|Profit Factor:
|0.94
|Expected Payoff:
|-0.49
|Absolute Drawdown:
|128.79
|Maximal Drawdown (%):
|194.14 (3.83%)
|Total Trades:
|64
|Short Positions (won %):
|32 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (78.13%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (76.56%)
|Loss trades (% of total):
|15 (23.44%)
|Largest
|profit trade:
|40.18
|loss trade:
|-99.70
|Average
|profit trade:
|11.03
|loss trade:
|-38.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (110.89)
|consecutive losses ($):
|3 (-129.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|113.62 (9)
|consecutive loss (count):
|-129.81 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2