Alpari Ltd

Account: 425321 Name: Currency: USD 2007 March 23, 22:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
117137372007.03.23 20:05buy0.10gbpchf2.39042.39052.39242007.03.23 22:002.39050.000.000.000.57
117034132007.03.23 15:21sell0.10gbpchf2.38690.00002.38492007.03.23 20:032.39060.000.000.00-21.25
116933172007.03.23 10:56buy0.10gbpchf2.38612.38652.38812007.03.23 12:092.38810.000.000.0011.52
116881002007.03.23 08:37sell0.10usdjpy118.11118.08117.912007.03.23 09:01117.910.000.000.0016.96
116815732007.03.23 00:51buy0.10gbpchf2.38612.38632.38812007.03.23 08:182.38630.000.000.001.15
116849642007.03.23 06:07sell0.10gbpjpy232.04232.03231.842007.03.23 06:58232.030.000.000.000.59
116826142007.03.23 02:44buy0.10eurjpy157.17157.17157.372007.03.23 03:45157.170.000.000.000.00
116739522007.03.22 17:32sell0.10gbpjpy231.82231.79231.622007.03.23 02:35231.620.000.00-2.0111.88
116797012007.03.22 21:01buy0.10gbpchf2.38502.38522.38702007.03.23 00:132.38520.000.001.051.16
116363182007.03.21 15:57buy0.10usdchf1.21511.21531.21712007.03.22 18:151.21710.000.002.1116.43
116638722007.03.22 11:22sell0.10gbpjpy231.75231.72231.552007.03.22 13:06231.550.000.000.0011.90
116547872007.03.22 05:31buy0.10eurjpy157.31157.31157.512007.03.22 12:13157.310.000.000.000.00
116406872007.03.21 19:17buy0.10gbpchf2.38240.00002.38442007.03.22 10:302.38440.000.003.1311.57
116577312007.03.22 08:07buy0.10usdcad1.15671.15711.15872007.03.22 10:241.15710.000.000.003.45
116518092007.03.22 00:57sell0.10eurusd1.33951.33911.33752007.03.22 08:091.33750.000.000.0020.00
116505682007.03.21 23:30sell0.10usdcad1.15570.00001.15372007.03.22 08:071.15670.000.00-1.32-8.65
116562822007.03.22 07:11sell0.10usdjpy117.49117.45117.292007.03.22 07:57117.290.000.000.0017.05
115951002007.03.20 12:09buy0.10usdjpy117.820.00118.022007.03.22 07:11117.480.000.004.53-28.94
116403472007.03.21 19:16sell0.10eurjpy156.790.00156.592007.03.22 05:31157.310.000.00-4.17-44.25
116117132007.03.20 19:04buy0.10usdcad1.16210.00001.16412007.03.21 23:301.15550.000.000.14-57.12
116165552007.03.20 23:33buy0.10audusd0.80320.80360.80522007.03.21 19:220.80520.000.000.1840.00
116363442007.03.21 15:58buy0.10gbpchf2.38002.38032.38202007.03.21 17:112.38200.000.000.0011.52
116211002007.03.21 07:11sell0.10usdchf1.21180.00001.20982007.03.21 15:571.21510.000.000.00-27.16
116343802007.03.21 14:25buy0.10gbpusd1.95801.95821.96002007.03.21 15:261.95820.000.000.001.40
116206202007.03.21 06:44sell0.10gbpchf2.37672.37632.37472007.03.21 10:372.37470.000.000.0011.53
116206162007.03.21 06:44sell0.10gbpusd1.96140.00001.95942007.03.21 10:301.95940.000.000.0014.00
114743792007.03.15 13:30buy0.10usdchf1.22010.00001.22212007.03.21 07:111.21180.000.002.99-68.49
116164022007.03.20 23:18buy0.10gbpchf2.37760.00002.37962007.03.21 06:442.37670.000.001.04-5.20
116096342007.03.20 17:58sell0.10gbpchf2.37742.37722.37542007.03.20 20:172.37540.000.000.0011.56
116035542007.03.20 15:09buy0.10audusd0.80010.80050.80212007.03.20 17:520.80210.000.000.0040.00
115902602007.03.20 10:30buy0.10eurusd1.32911.32931.33112007.03.20 14:141.32930.000.000.002.00
114293412007.03.14 13:34sell0.10eurusd1.31880.00001.31682007.03.20 10:301.32900.000.002.30-102.00
115851012007.03.20 07:45buy0.10gbpchf2.36092.36132.36292007.03.20 08:302.36290.000.000.0011.54
115765552007.03.19 22:16buy0.10gbpusd1.94441.94481.94642007.03.20 00:381.94640.000.00-0.1814.00
115771082007.03.19 23:01sell0.10eurjpy156.42156.38156.222007.03.19 23:27156.220.000.000.0017.03
115662082007.03.19 14:56buy0.10gbpchf2.35722.35762.35922007.03.19 16:592.35920.000.000.0011.54
115654032007.03.19 14:29sell0.10gbpusd1.94691.94661.94492007.03.19 14:591.94660.000.000.002.10
115591142007.03.19 11:24sell0.10usdjpy117.49117.46117.292007.03.19 14:18117.290.000.000.0017.05
115569142007.03.19 10:27sell0.10eurjpy156.20156.16156.002007.03.19 11:36156.000.000.000.0017.03
115569352007.03.19 10:27sell0.10gbpjpy228.37228.34228.172007.03.19 10:54228.170.000.000.0011.92
115468392007.03.19 03:44sell0.10gbpchf2.34662.34622.34462007.03.19 03:532.34460.000.000.0011.59
115355682007.03.16 16:45buy0.10gbpchf2.34860.00002.35062007.03.19 03:442.34640.000.001.04-12.74
114888362007.03.15 19:20buy0.10gbpjpy227.77227.79227.972007.03.19 02:19227.790.000.003.161.20
115261592007.03.16 13:31sell0.10usdjpy116.660.00116.462007.03.19 00:00116.290.000.00-1.4431.82
115332802007.03.16 15:54sell0.10gbpchf2.34882.34882.34682007.03.16 16:452.34850.000.000.001.74
115291452007.03.16 14:28sell0.10eurjpy155.630.00155.432007.03.16 15:58155.430.000.000.0017.14
114933932007.03.15 23:35buy0.10gbpchf2.35710.00002.35912007.03.16 15:532.34880.000.001.03-48.16
114936482007.03.15 23:56buy0.10usdjpy117.420.00117.622007.03.16 13:30116.660.000.001.16-65.15
114916962007.03.15 20:59sell0.10gbpchf2.35820.00002.35622007.03.15 21:112.35940.000.000.00-6.89
114888252007.03.15 19:20buy0.10gbpchf2.35682.35692.35882007.03.15 19:492.35880.000.000.0011.50
114819332007.03.15 16:07buy0.10gbpchf2.35182.35222.35382007.03.15 17:212.35380.000.000.0011.52
114625702007.03.15 08:27sell0.10gbpchf2.35372.35342.35172007.03.15 15:512.35170.000.000.0011.53
114747422007.03.15 13:33sell0.10eurjpy155.07155.03154.872007.03.15 14:36155.030.000.000.003.41
114747732007.03.15 13:33sell0.10gbpjpy227.16227.16226.962007.03.15 13:41227.160.000.000.000.00
114744382007.03.15 13:31sell0.10eurjpy155.09155.09154.912007.03.15 13:33155.090.000.000.000.00
114560132007.03.15 00:50buy0.10usdchf1.21781.21791.21982007.03.15 09:361.21790.000.000.000.82
114582032007.03.15 05:00buy0.10gbpjpy226.98227.02227.182007.03.15 08:09227.180.000.000.0011.92
114580162007.03.15 04:41buy0.10usdjpy117.26117.29117.462007.03.15 08:08117.460.000.000.0017.03
114465722007.03.14 19:57sell0.10gbpchf2.35180.00002.34982007.03.15 07:022.35310.000.00-4.36-7.48
114503362007.03.14 21:03sell0.10gbpusd1.93551.93531.93352007.03.15 06:141.93350.000.00-0.6314.00
114466412007.03.14 19:59sell0.10gbpjpy225.850.00225.652007.03.15 05:00226.970.000.00-5.94-66.89
114569412007.03.15 02:16buy0.10usdjpy117.18117.22117.382007.03.15 03:54117.220.000.000.003.41
114409542007.03.14 17:30buy0.10usdchf1.21201.21241.21402007.03.14 18:261.21400.000.000.0016.47
114333182007.03.14 15:04sell0.10gbpchf2.34772.34732.34572007.03.14 15:082.34570.000.000.0011.51
113367002007.03.12 07:41balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 3.81 -35.31
Closed P/L: -31.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
116495562007.03.21 22:20buy0.10audusd0.80800.00000.8100 0.80480.000.000.86-64.00
117056682007.03.23 15:54sell0.10usdchf1.21690.00001.2149 1.21920.000.00-1.06-18.86
  0.00 0.00 -0.20 -82.86
 Floating P/L: -83.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -31.50 Floating P/L: -83.06 Margin: 261.60
Balance: 4 968.50 Equity: 4 885.44 Free Margin: 4 623.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 540.43 Gross Loss: 571.93 Total Net Profit: -31.50
Profit Factor: 0.94 Expected Payoff: -0.49  
Absolute Drawdown: 128.79 Maximal Drawdown (%): 194.14 (3.83%)  
 
Total Trades: 64 Short Positions (won %): 32 (75.00%) Long Positions (won %): 32 (78.13%)
Profit Trades (% of total): 49 (76.56%) Loss trades (% of total): 15 (23.44%)
Largest profit trade: 40.18 loss trade: -99.70
Average profit trade: 11.03 loss trade: -38.13
Maximum consecutive wins ($): 13 (110.89) consecutive losses ($): 3 (-129.81)
Maximal consecutive profit (count): 113.62 (9) consecutive loss (count): -129.81 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2