|Account: 1391289
|Name: Amri Salman
|Currency: USD
|2007 March 23, 17:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25537673
|2007.03.01 08:11
|balance
|Deposit
|3 000.00
|25538243
|2007.03.01 08:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3231
|1.3291
|1.3221
|2007.03.01 08:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|25539585
|2007.03.01 08:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3236
|1.3291
|1.3226
|2007.03.01 08:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25543949
|2007.03.01 08:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3284
|1.3214
|2007.03.01 09:09
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|25544533
|2007.03.01 08:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3285
|1.3220
|2007.03.01 09:09
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25544935
|2007.03.01 08:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3236
|1.3286
|1.3226
|2007.03.01 09:09
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25549623
|2007.03.01 09:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3284
|1.3214
|2007.03.01 09:53
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25551775
|2007.03.01 09:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3230
|1.3285
|1.3220
|2007.03.01 09:53
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25555830
|2007.03.01 09:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3278
|1.3208
|2007.03.01 13:31
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|25558699
|2007.03.01 10:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 13:31
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25599736
|2007.03.01 13:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3230
|1.3280
|1.3220
|2007.03.01 13:30
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25612682
|2007.03.01 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3278
|1.3208
|2007.03.01 14:40
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25614111
|2007.03.01 13:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25638984
|2007.03.01 14:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3230
|1.3280
|1.3220
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25643545
|2007.03.01 14:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3276
|1.3206
|2007.03.01 14:58
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25647418
|2007.03.01 14:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3222
|1.3277
|1.3212
|2007.03.01 14:58
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25651857
|2007.03.01 14:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3210
|1.3270
|1.3200
|2007.03.01 15:01
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25653106
|2007.03.01 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3192
|1.3252
|1.3182
|2007.03.01 15:15
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25654794
|2007.03.01 15:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3195
|1.3252
|1.3187
|2007.03.01 15:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25658240
|2007.03.01 15:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3200
|1.3250
|1.3190
|2007.03.01 15:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25662477
|2007.03.01 15:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3190
|1.3250
|1.3180
|2007.03.01 15:18
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25664226
|2007.03.01 15:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.3234
|1.3164
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|25667020
|2007.03.01 15:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3234
|1.3169
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25668108
|2007.03.01 15:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3185
|1.3235
|1.3175
|2007.03.01 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25672826
|2007.03.01 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|1.3234
|1.3164
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|25673302
|2007.03.01 15:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3234
|1.3169
|2007.03.01 15:40
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25675566
|2007.03.01 15:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3169
|1.3229
|1.3159
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|25678825
|2007.03.01 15:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3175
|1.3230
|1.3165
|2007.03.01 15:57
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25683570
|2007.03.01 15:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.3225
|1.3155
|2007.03.01 21:35
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|25697976
|2007.03.01 16:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3171
|1.3226
|1.3161
|2007.03.01 21:35
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25700335
|2007.03.01 16:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3176
|1.3226
|1.3166
|2007.03.01 21:34
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25733129
|2007.03.01 18:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3182
|1.3227
|1.3172
|2007.03.01 21:34
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|25733906
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3188
|1.3228
|1.3178
|2007.03.01 21:34
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|25751902
|2007.03.01 19:47
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3194
|1.3229
|1.3184
|2007.03.01 21:34
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|25777745
|2007.03.01 21:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3193
|2007.03.02 07:28
|1.3175
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.80
|25788020
|2007.03.01 22:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25797028
|2007.03.01 23:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|25887393
|2007.03.02 07:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3176
|2007.03.02 07:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|25893507
|2007.03.02 07:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 10:14
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|25906791
|2007.03.02 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 10:14
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|25912136
|2007.03.02 08:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3176
|2007.03.02 10:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|25923478
|2007.03.02 09:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3170
|2007.03.02 10:13
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|25929436
|2007.03.02 09:23
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3165
|2007.03.02 10:13
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25934064
|2007.03.02 09:38
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3162
|2007.03.02 10:12
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|25937148
|2007.03.02 09:45
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3156
|2007.03.02 10:12
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|25950015
|2007.03.02 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.02 12:36
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|25954656
|2007.03.02 10:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3150
|2007.03.02 12:35
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|25998049
|2007.03.02 12:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.02 12:35
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|25999011
|2007.03.02 12:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|2007.03.02 12:35
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26005528
|2007.03.02 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|2007.03.02 13:30
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26029357
|2007.03.02 13:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2007.03.02 13:53
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26031907
|2007.03.02 13:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2007.03.02 13:53
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26038088
|2007.03.02 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2007.03.02 14:44
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26046762
|2007.03.02 14:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|2007.03.02 14:44
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26058876
|2007.03.02 14:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3194
|2007.03.02 15:37
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26061344
|2007.03.02 14:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3188
|2007.03.02 15:37
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|26062264
|2007.03.02 14:53
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2007.03.02 15:37
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26069616
|2007.03.02 15:12
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2007.03.02 15:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26072054
|2007.03.02 15:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|2007.03.02 15:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26078585
|2007.03.02 15:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.03.02 16:03
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26080803
|2007.03.02 15:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3179
|2007.03.02 16:03
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26086723
|2007.03.02 16:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3190
|2007.03.02 17:20
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26109763
|2007.03.02 17:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3202
|2007.03.02 17:50
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26116329
|2007.03.02 17:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3196
|2007.03.02 17:50
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26120961
|2007.03.02 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3210
|2007.03.02 18:43
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26121792
|2007.03.02 17:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3205
|2007.03.02 18:42
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26130388
|2007.03.02 18:24
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3199
|2007.03.02 18:42
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26134890
|2007.03.02 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3211
|2007.03.04 23:09
|1.3211
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|26144459
|2007.03.02 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3205
|2007.03.04 23:00
|1.3205
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.00
|26179342
|2007.03.05 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3131
|2007.03.05 04:44
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26179694
|2007.03.05 03:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3137
|2007.03.05 04:44
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26183086
|2007.03.05 04:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3143
|2007.03.05 04:43
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26183412
|2007.03.05 04:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 06:00
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|26183684
|2007.03.05 04:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 06:00
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|26184504
|2007.03.05 05:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.05 06:00
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|26184782
|2007.03.05 05:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3149
|2007.03.05 06:00
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|26185107
|2007.03.05 05:21
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3155
|2007.03.05 06:00
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|26185544
|2007.03.05 05:31
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3161
|2007.03.05 05:59
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|26186642
|2007.03.05 06:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3150
|2007.03.05 06:56
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26186770
|2007.03.05 06:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.05 06:48
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26199707
|2007.03.05 07:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 07:14
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26203269
|2007.03.05 07:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3127
|2007.03.05 07:45
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|26208273
|2007.03.05 07:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3133
|2007.03.05 07:44
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26210829
|2007.03.05 07:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3139
|2007.03.05 07:44
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26213779
|2007.03.05 07:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.05 07:44
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26218362
|2007.03.05 07:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 08:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26221965
|2007.03.05 07:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 07:59
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26222471
|2007.03.05 07:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.05 07:59
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26223735
|2007.03.05 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 08:19
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|26225210
|2007.03.05 08:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.05 08:19
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26226274
|2007.03.05 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.05 08:19
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26230220
|2007.03.05 08:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3140
|2007.03.05 08:25
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26232036
|2007.03.05 08:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3128
|2007.03.05 08:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26234524
|2007.03.05 08:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|2007.03.05 10:04
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|26238668
|2007.03.05 08:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3123
|2007.03.05 10:04
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26261728
|2007.03.05 09:51
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3128
|2007.03.05 10:04
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26264370
|2007.03.05 10:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|2007.03.05 10:58
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26270236
|2007.03.05 10:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.03.05 10:58
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26281441
|2007.03.05 10:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|2007.03.05 11:23
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26290210
|2007.03.05 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3097
|2007.03.05 11:41
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26297810
|2007.03.05 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|2007.03.05 12:46
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|26307213
|2007.03.05 12:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3091
|2007.03.05 12:46
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26320590
|2007.03.05 12:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3078
|2007.03.05 13:11
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26325576
|2007.03.05 13:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3084
|2007.03.05 13:11
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26329330
|2007.03.05 13:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3067
|2007.03.05 14:22
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26330867
|2007.03.05 13:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3073
|2007.03.05 14:22
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26336861
|2007.03.05 13:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3079
|2007.03.05 14:22
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26352072
|2007.03.05 14:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3067
|2007.03.05 15:53
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|26353968
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3073
|2007.03.05 15:53
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|26360937
|2007.03.05 14:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3079
|2007.03.05 15:53
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|26363192
|2007.03.05 14:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|2007.03.05 15:52
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|26367120
|2007.03.05 15:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3093
|2007.03.05 15:52
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|26369388
|2007.03.05 15:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3099
|2007.03.05 15:52
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|26381467
|2007.03.05 15:33
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3105
|2007.03.05 15:52
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|26388133
|2007.03.05 15:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3092
|2007.03.05 16:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26392780
|2007.03.05 16:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3098
|2007.03.05 16:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26405429
|2007.03.05 16:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3109
|2007.03.05 19:15
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26406423
|2007.03.05 16:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3104
|2007.03.05 19:15
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26417875
|2007.03.05 17:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3098
|2007.03.05 19:15
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26440623
|2007.03.05 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|1.3110
|2007.03.06 00:06
|1.3094
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.60
|26442092
|2007.03.05 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3104
|2007.03.06 00:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.40
|26484921
|2007.03.05 22:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3098
|2007.03.06 00:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26489461
|2007.03.05 22:53
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3092
|2007.03.06 00:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26511126
|2007.03.06 00:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3108
|2007.03.06 00:19
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26516328
|2007.03.06 00:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3120
|2007.03.06 02:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26525915
|2007.03.06 00:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3114
|2007.03.06 02:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|26527141
|2007.03.06 00:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3108
|2007.03.06 02:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26530990
|2007.03.06 01:04
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3103
|2007.03.06 02:48
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26548866
|2007.03.06 02:10
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3097
|2007.03.06 02:48
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26562364
|2007.03.06 02:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.06 03:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26573797
|2007.03.06 03:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.06 06:00
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|26575535
|2007.03.06 03:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.06 06:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26596423
|2007.03.06 04:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.06 06:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26614427
|2007.03.06 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3124
|2007.03.06 07:08
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26615698
|2007.03.06 06:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3118
|2007.03.06 07:08
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26626677
|2007.03.06 06:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3112
|2007.03.06 07:08
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26630686
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3106
|2007.03.06 07:08
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26635603
|2007.03.06 07:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3119
|2007.03.06 07:44
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26646593
|2007.03.06 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3138
|2007.03.06 08:09
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26649925
|2007.03.06 07:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3132
|2007.03.06 08:09
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26656890
|2007.03.06 08:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3142
|2007.03.06 10:37
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|26658280
|2007.03.06 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3136
|2007.03.06 10:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|26675238
|2007.03.06 09:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3130
|2007.03.06 10:37
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26683969
|2007.03.06 10:00
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.06 10:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26684485
|2007.03.06 10:02
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.06 10:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26687257
|2007.03.06 10:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3128
|2007.03.06 14:35
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|26688813
|2007.03.06 11:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.06 14:34
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|26700031
|2007.03.06 12:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.06 14:34
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|26702925
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.06 14:34
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|26714628
|2007.03.06 13:52
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3105
|2007.03.06 14:34
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|26717083
|2007.03.06 14:00
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3100
|2007.03.06 14:34
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|26724218
|2007.03.06 14:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|2007.03.07 01:04
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.50
|26727658
|2007.03.06 14:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3091
|2007.03.07 01:04
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.80
|26736016
|2007.03.06 15:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3097
|2007.03.07 01:04
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.24
|-8.80
|26737490
|2007.03.06 15:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3103
|2007.03.07 01:04
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.47
|-13.60
|26760821
|2007.03.06 19:28
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3108
|2007.03.07 01:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.94
|-17.60
|26768917
|2007.03.06 20:16
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3114
|2007.03.07 01:03
|1.3130
|0.00
|0.00
|1.89
|-19.20
|26790790
|2007.03.06 23:01
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3120
|2007.03.07 01:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|26794094
|2007.03.06 23:12
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3129
|2007.03.07 01:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|26809340
|2007.03.07 01:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3136
|2007.03.07 02:18
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|26813695
|2007.03.07 01:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3129
|2007.03.07 02:18
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26822981
|2007.03.07 02:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3141
|2007.03.07 03:37
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|26825884
|2007.03.07 02:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3135
|2007.03.07 03:37
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26829775
|2007.03.07 03:25
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3129
|2007.03.07 03:37
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26832816
|2007.03.07 03:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|2007.03.07 05:11
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26836128
|2007.03.07 04:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3123
|2007.03.07 05:11
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26841661
|2007.03.07 05:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3112
|2007.03.07 07:02
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26842702
|2007.03.07 05:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3118
|2007.03.07 07:02
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26849689
|2007.03.07 07:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3104
|2007.03.07 08:50
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|26852725
|2007.03.07 07:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|2007.03.07 08:50
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26853509
|2007.03.07 07:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|2007.03.07 08:50
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26861381
|2007.03.07 08:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3104
|2007.03.07 13:15
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|26861658
|2007.03.07 08:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|2007.03.07 13:15
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|26868761
|2007.03.07 10:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|2007.03.07 13:15
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|26876658
|2007.03.07 12:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.03.07 13:15
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|26877982
|2007.03.07 12:36
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3126
|2007.03.07 13:15
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|26880401
|2007.03.07 13:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3133
|2007.03.07 13:14
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|26882101
|2007.03.07 13:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3151
|2007.03.07 15:15
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|26883201
|2007.03.07 13:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3145
|2007.03.07 15:13
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26892226
|2007.03.07 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3154
|2007.03.07 16:54
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26900755
|2007.03.07 16:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3148
|2007.03.07 16:54
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26904198
|2007.03.07 16:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|2007.03.07 17:38
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|26906719
|2007.03.07 17:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3153
|2007.03.07 17:38
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26907272
|2007.03.07 17:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3165
|2007.03.07 18:35
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26908616
|2007.03.07 17:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|2007.03.07 18:35
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26909412
|2007.03.07 18:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3153
|2007.03.07 18:35
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26911400
|2007.03.07 18:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|2007.03.07 19:10
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26914496
|2007.03.07 19:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3178
|2007.03.07 19:41
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26918963
|2007.03.07 19:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3190
|2007.03.08 03:01
|1.3178
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.20
|26934763
|2007.03.07 22:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.03.08 03:01
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|26942573
|2007.03.07 23:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3179
|2007.03.08 03:01
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26961573
|2007.03.08 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3169
|2007.03.08 03:57
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26973526
|2007.03.08 03:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3157
|2007.03.08 07:14
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|26976784
|2007.03.08 04:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3163
|2007.03.08 07:14
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26978696
|2007.03.08 04:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3168
|2007.03.08 07:14
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26996861
|2007.03.08 07:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|2007.03.08 08:03
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|26998663
|2007.03.08 07:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|2007.03.08 08:03
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27001592
|2007.03.08 08:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3151
|2007.03.08 08:34
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27001868
|2007.03.08 08:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3157
|2007.03.08 08:33
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27004849
|2007.03.08 08:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.08 09:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27012814
|2007.03.08 09:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3133
|2007.03.08 11:41
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|27014694
|2007.03.08 09:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3139
|2007.03.08 11:41
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27018604
|2007.03.08 10:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3145
|2007.03.08 11:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27029174
|2007.03.08 11:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.08 12:49
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27030626
|2007.03.08 11:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3138
|2007.03.08 12:49
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27039364
|2007.03.08 12:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|2007.03.08 12:49
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27039916
|2007.03.08 12:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3149
|2007.03.08 12:49
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27047672
|2007.03.08 12:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3136
|2007.03.08 13:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|27048164
|2007.03.08 12:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3142
|2007.03.08 13:42
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27053682
|2007.03.08 13:18
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3147
|2007.03.08 13:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27058914
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3153
|2007.03.08 13:42
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|27059437
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3159
|2007.03.08 13:42
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|27060755
|2007.03.08 13:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3148
|2007.03.08 13:48
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27063471
|2007.03.08 13:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3136
|2007.03.08 13:57
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27063861
|2007.03.08 13:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3142
|2007.03.08 13:57
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27066023
|2007.03.08 13:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3129
|2007.03.08 14:07
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|27068669
|2007.03.08 14:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3135
|2007.03.08 14:07
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27069641
|2007.03.08 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.03.08 14:15
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27073088
|2007.03.08 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3110
|2007.03.08 16:53
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27077729
|2007.03.08 14:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3116
|2007.03.08 16:52
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27099226
|2007.03.08 16:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3122
|2007.03.08 16:49
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27106170
|2007.03.08 16:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3114
|2007.03.08 20:09
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27112752
|2007.03.08 17:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3120
|2007.03.08 20:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27122008
|2007.03.08 19:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3126
|2007.03.08 20:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|27122747
|2007.03.08 19:38
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3132
|2007.03.08 20:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27127808
|2007.03.08 20:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3141
|2007.03.08 23:19
|1.3135
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.40
|27134332
|2007.03.08 21:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3135
|2007.03.08 23:19
|1.3135
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.00
|27143195
|2007.03.08 23:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3147
|2007.03.09 02:51
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27166305
|2007.03.09 02:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3159
|2007.03.09 10:55
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27197236
|2007.03.09 07:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3153
|2007.03.09 10:55
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27230634
|2007.03.09 10:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|2007.03.09 15:18
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|27238884
|2007.03.09 11:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3161
|2007.03.09 15:18
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|27255080
|2007.03.09 13:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3146
|2007.03.09 15:17
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|27257513
|2007.03.09 13:36
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3135
|2007.03.09 15:17
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|27259410
|2007.03.09 13:39
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3128
|2007.03.09 15:17
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|27259845
|2007.03.09 13:40
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.09 15:17
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|27261049
|2007.03.09 13:42
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3117
|2007.03.09 15:17
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|27265586
|2007.03.09 13:48
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3111
|2007.03.09 15:17
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|27292974
|2007.03.09 15:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3099
|2007.03.09 17:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27300481
|2007.03.09 15:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3105
|2007.03.09 17:24
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|27306517
|2007.03.09 16:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3111
|2007.03.09 17:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27318680
|2007.03.09 17:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3100
|2007.03.12 00:55
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.90
|27327070
|2007.03.09 18:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3105
|2007.03.12 00:55
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.80
|27347502
|2007.03.11 23:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3111
|2007.03.12 00:55
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|27350834
|2007.03.12 00:02
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|2007.03.12 00:55
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27360909
|2007.03.12 00:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3128
|2007.03.12 06:01
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|27376548
|2007.03.12 03:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3123
|2007.03.12 06:01
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27383376
|2007.03.12 06:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3136
|2007.03.12 07:27
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27386949
|2007.03.12 06:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3130
|2007.03.12 07:26
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|27387791
|2007.03.12 06:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3124
|2007.03.12 07:26
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27395169
|2007.03.12 07:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3140
|2007.03.12 08:12
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27396659
|2007.03.12 07:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3134
|2007.03.12 08:12
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27404914
|2007.03.12 08:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3145
|2007.03.12 08:53
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27410888
|2007.03.12 08:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3157
|2007.03.12 09:16
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27416385
|2007.03.12 09:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3169
|2007.03.12 09:34
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27422234
|2007.03.12 09:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3181
|2007.03.12 10:09
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27428985
|2007.03.12 10:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3192
|2007.03.12 11:43
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27430236
|2007.03.12 10:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3186
|2007.03.12 11:43
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27431019
|2007.03.12 10:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3181
|2007.03.12 11:43
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27442518
|2007.03.12 11:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3181
|0.0000
|1.3191
|2007.03.12 14:10
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|27447243
|2007.03.12 12:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.03.12 14:10
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|27451187
|2007.03.12 12:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3179
|2007.03.12 14:10
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|27452578
|2007.03.12 12:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3173
|2007.03.12 14:10
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27462185
|2007.03.12 13:11
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3167
|2007.03.12 14:10
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27465573
|2007.03.12 13:16
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3162
|2007.03.12 14:10
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|27477356
|2007.03.12 14:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3151
|2007.03.12 16:08
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|27481421
|2007.03.12 14:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3157
|2007.03.12 16:08
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|27482499
|2007.03.12 14:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3163
|2007.03.12 16:08
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27484884
|2007.03.12 14:46
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3168
|2007.03.12 16:08
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|27489340
|2007.03.12 15:12
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3174
|2007.03.12 16:07
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|27490074
|2007.03.12 15:13
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3182
|2007.03.12 16:07
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|27498591
|2007.03.12 16:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3172
|2007.03.12 17:07
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27501940
|2007.03.12 16:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3178
|2007.03.12 17:06
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27507083
|2007.03.12 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3168
|2007.03.13 00:01
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.80
|27509063
|2007.03.12 17:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3174
|2007.03.13 00:01
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.60
|27517873
|2007.03.12 18:51
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3181
|2007.03.13 00:01
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.24
|2.40
|27518563
|2007.03.12 18:54
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3186
|2007.03.13 00:01
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.47
|8.00
|27535927
|2007.03.13 00:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3175
|2007.03.13 06:17
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27564044
|2007.03.13 06:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3164
|2007.03.13 07:10
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27572285
|2007.03.13 07:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3153
|2007.03.13 08:42
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27573556
|2007.03.13 07:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3159
|2007.03.13 08:42
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27584489
|2007.03.13 08:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3148
|2007.03.13 12:36
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|27585281
|2007.03.13 08:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3154
|2007.03.13 12:36
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|27589424
|2007.03.13 10:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|2007.03.13 12:36
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|27590486
|2007.03.13 10:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3167
|2007.03.13 12:36
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|27598233
|2007.03.13 11:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3173
|2007.03.13 12:36
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|27599356
|2007.03.13 11:18
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3179
|2007.03.13 12:36
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|27610954
|2007.03.13 12:32
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3193
|2007.03.13 12:36
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|27613664
|2007.03.13 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3201
|2007.03.13 12:44
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27615365
|2007.03.13 12:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3213
|2007.03.13 13:01
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27618458
|2007.03.13 13:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3225
|2007.03.13 16:17
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|27630136
|2007.03.13 13:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3219
|2007.03.13 16:17
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|27635159
|2007.03.13 14:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3213
|2007.03.13 16:17
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27635714
|2007.03.13 14:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3207
|2007.03.13 16:17
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27651201
|2007.03.13 16:03
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3202
|2007.03.13 16:16
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|27654422
|2007.03.13 16:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3214
|2007.03.13 16:21
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27655830
|2007.03.13 16:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3224
|2007.03.13 17:01
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|27656091
|2007.03.13 16:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3218
|2007.03.13 17:01
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|27658744
|2007.03.13 16:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3212
|2007.03.13 17:01
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|27662757
|2007.03.13 17:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3224
|2007.03.13 18:12
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27669175
|2007.03.13 17:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3218
|2007.03.13 18:12
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27672502
|2007.03.13 18:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3230
|2007.03.13 21:30
|1.3201
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.90
|27673057
|2007.03.13 18:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3225
|2007.03.13 21:29
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.60
|27673916
|2007.03.13 18:20
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3219
|2007.03.13 21:29
|1.3200
|0.00
|0.00
|-0.26
|-3.60
|27676742
|2007.03.13 18:45
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3213
|2007.03.13 21:29
|1.3201
|0.00
|0.00
|-0.52
|-1.60
|27678514
|2007.03.13 18:57
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3207
|2007.03.13 21:29
|1.3202
|0.00
|0.00
|-1.05
|8.00
|27685631
|2007.03.13 19:54
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3202
|2007.03.13 21:29
|1.3202
|0.00
|0.00
|-2.10
|32.00
|27699269
|2007.03.13 21:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3192
|2007.03.13 23:26
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27709207
|2007.03.13 23:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3181
|2007.03.14 06:43
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|27717552
|2007.03.14 00:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3186
|2007.03.14 06:43
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27775191
|2007.03.14 06:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3176
|2007.03.14 07:31
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|27781532
|2007.03.14 06:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3196
|2007.03.14 07:31
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27792358
|2007.03.14 07:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3204
|2007.03.14 08:19
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27806212
|2007.03.14 08:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3215
|2007.03.14 11:58
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|27808985
|2007.03.14 08:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3199
|0.0000
|1.3209
|2007.03.14 11:58
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27811998
|2007.03.14 09:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3204
|2007.03.14 11:58
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|27817107
|2007.03.14 10:01
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3198
|2007.03.14 11:58
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|27825547
|2007.03.14 11:19
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3192
|2007.03.14 11:58
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|27833816
|2007.03.14 11:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3181
|2007.03.14 12:40
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27848440
|2007.03.14 12:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3169
|2007.03.14 13:14
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27850051
|2007.03.14 12:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3175
|2007.03.14 13:14
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27855899
|2007.03.14 13:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3181
|2007.03.14 13:14
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27856808
|2007.03.14 13:04
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3186
|2007.03.14 13:13
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|27860240
|2007.03.14 13:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3174
|2007.03.14 19:25
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|27862107
|2007.03.14 13:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3180
|2007.03.14 19:25
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|27876225
|2007.03.14 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3186
|2007.03.14 19:25
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|27877543
|2007.03.14 14:03
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3192
|2007.03.14 19:25
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|27883664
|2007.03.14 14:17
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3198
|2007.03.14 19:25
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|27885290
|2007.03.14 14:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3204
|2007.03.14 19:25
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|27891468
|2007.03.14 14:37
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3209
|2007.03.14 19:25
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|27892490
|2007.03.14 14:39
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3215
|2007.03.14 19:25
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|27992016
|2007.03.14 19:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3229
|2007.03.14 20:32
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28009472
|2007.03.14 20:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|1.3241
|2007.03.14 23:58
|1.3230
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.10
|28011890
|2007.03.14 20:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3235
|2007.03.14 23:58
|1.3229
|0.00
|0.00
|-0.39
|0.80
|28023962
|2007.03.14 21:53
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3229
|2007.03.14 23:58
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28050706
|2007.03.14 23:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|1.3221
|2007.03.15 00:31
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28096064
|2007.03.15 07:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3206
|2007.03.15 08:14
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28098255
|2007.03.15 08:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3194
|2007.03.15 09:08
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|28101972
|2007.03.15 08:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3211
|0.0000
|1.3201
|2007.03.15 09:08
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28105741
|2007.03.15 09:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3190
|2007.03.15 12:30
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|28108269
|2007.03.15 09:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3196
|2007.03.15 12:30
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|28112520
|2007.03.15 10:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3212
|0.0000
|1.3202
|2007.03.15 12:30
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28117617
|2007.03.15 11:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3207
|2007.03.15 12:30
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28124853
|2007.03.15 12:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3195
|2007.03.15 12:43
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|28125100
|2007.03.15 12:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3212
|0.0000
|1.3202
|2007.03.15 12:43
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|28125324
|2007.03.15 12:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3207
|2007.03.15 12:42
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|28125799
|2007.03.15 12:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3213
|2007.03.15 12:42
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|28126157
|2007.03.15 12:33
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3219
|2007.03.15 12:42
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|28129291
|2007.03.15 12:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3208
|2007.03.15 13:31
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|28132714
|2007.03.15 13:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3215
|2007.03.15 13:31
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|28134110
|2007.03.15 13:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|1.3221
|2007.03.15 13:31
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28136415
|2007.03.15 13:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3227
|2007.03.15 13:30
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28139356
|2007.03.15 13:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3236
|2007.03.15 14:51
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28149386
|2007.03.15 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3250
|2007.03.15 15:18
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28151956
|2007.03.15 15:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3245
|2007.03.15 15:17
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28153371
|2007.03.15 15:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|1.3256
|2007.03.15 16:09
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28157957
|2007.03.15 16:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3250
|2007.03.15 16:09
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|28158847
|2007.03.15 16:06
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3245
|2007.03.15 16:09
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28159314
|2007.03.15 16:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|1.3256
|2007.03.15 21:16
|1.3243
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.30
|28161768
|2007.03.15 16:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3246
|2007.03.15 21:16
|1.3241
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.00
|28163602
|2007.03.15 16:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|1.3241
|2007.03.15 21:16
|1.3241
|0.00
|0.00
|-0.26
|4.00
|28181879
|2007.03.15 21:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3255
|2007.03.15 23:19
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|28182150
|2007.03.15 21:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3249
|2007.03.15 23:19
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28187305
|2007.03.15 23:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3262
|2007.03.15 23:21
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28187847
|2007.03.15 23:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3274
|2007.03.15 23:25
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28189774
|2007.03.15 23:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3286
|2007.03.15 23:35
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28191105
|2007.03.15 23:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2007.03.15 23:35
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28192562
|2007.03.15 23:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3282
|0.0000
|1.3292
|2007.03.16 00:00
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|28193044
|2007.03.15 23:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3286
|2007.03.16 00:00
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28193328
|2007.03.15 23:41
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2007.03.16 00:00
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28195564
|2007.03.16 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3291
|2007.03.16 00:54
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28196515
|2007.03.16 00:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3286
|2007.03.16 00:53
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28201523
|2007.03.16 00:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3303
|2007.03.16 01:14
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28203629
|2007.03.16 01:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3297
|2007.03.16 01:14
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28206291
|2007.03.16 01:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3308
|2007.03.16 01:58
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28207214
|2007.03.16 01:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3303
|2007.03.16 01:57
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28207598
|2007.03.16 01:23
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3297
|2007.03.16 01:57
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28210790
|2007.03.16 01:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3299
|0.0000
|1.3309
|2007.03.16 02:02
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28213052
|2007.03.16 02:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3320
|2007.03.16 03:32
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|28216271
|2007.03.16 02:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3314
|2007.03.16 03:32
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|28217365
|2007.03.16 02:26
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3308
|2007.03.16 03:32
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28219184
|2007.03.16 02:50
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3303
|2007.03.16 03:31
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28221949
|2007.03.16 03:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3311
|2007.03.16 06:55
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|28222730
|2007.03.16 03:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3306
|2007.03.16 06:55
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28226011
|2007.03.16 04:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|1.3300
|2007.03.16 06:55
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28232984
|2007.03.16 06:34
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3294
|2007.03.16 06:55
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28234597
|2007.03.16 06:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3286
|2007.03.16 08:15
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|28234982
|2007.03.16 06:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3291
|2007.03.16 08:15
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28240811
|2007.03.16 07:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|1.3297
|2007.03.16 08:15
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28246105
|2007.03.16 08:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3287
|2007.03.16 08:45
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|28246260
|2007.03.16 08:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|2007.03.16 08:45
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|28246869
|2007.03.16 08:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3299
|2007.03.16 08:45
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28247579
|2007.03.16 08:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3305
|2007.03.16 08:45
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28251821
|2007.03.16 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3316
|2007.03.16 09:12
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28254970
|2007.03.16 09:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3318
|0.0000
|1.3328
|2007.03.16 09:26
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28259569
|2007.03.16 09:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3329
|0.0000
|1.3339
|2007.03.16 10:10
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28262568
|2007.03.16 09:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3333
|2007.03.16 10:09
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28266493
|2007.03.16 10:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3342
|2007.03.16 10:55
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28267823
|2007.03.16 10:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3336
|2007.03.16 10:55
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28272239
|2007.03.16 10:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3350
|2007.03.16 12:44
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|28274510
|2007.03.16 11:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3345
|2007.03.16 12:44
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28275230
|2007.03.16 11:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3329
|0.0000
|1.3339
|2007.03.16 12:44
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28286343
|2007.03.16 12:35
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3333
|2007.03.16 12:44
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28288197
|2007.03.16 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3342
|2007.03.16 13:34
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|28290433
|2007.03.16 13:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3325
|0.0000
|1.3335
|2007.03.16 13:34
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28292583
|2007.03.16 13:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3319
|0.0000
|1.3329
|2007.03.16 13:34
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28292811
|2007.03.16 13:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|1.3324
|2007.03.16 13:34
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28296554
|2007.03.16 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|1.3314
|2007.03.16 14:02
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|28297745
|2007.03.16 13:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3331
|0.0000
|1.3321
|2007.03.16 14:02
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28301214
|2007.03.16 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3319
|0.0000
|1.3309
|2007.03.16 15:24
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28301393
|2007.03.16 14:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3325
|0.0000
|1.3315
|2007.03.16 15:22
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28317929
|2007.03.16 15:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3302
|2007.03.16 18:09
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28335013
|2007.03.16 16:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3307
|2007.03.16 18:09
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28346953
|2007.03.16 18:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3295
|2007.03.19 01:15
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.80
|28348626
|2007.03.16 18:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3311
|0.0000
|1.3301
|2007.03.19 01:15
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.20
|28375163
|2007.03.19 00:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3307
|2007.03.19 01:15
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28376927
|2007.03.19 00:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3313
|2007.03.19 01:15
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28380415
|2007.03.19 01:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3302
|2007.03.19 01:31
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28383189
|2007.03.19 01:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3307
|2007.03.19 01:31
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28384989
|2007.03.19 01:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3296
|2007.03.19 02:09
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28388203
|2007.03.19 01:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3302
|2007.03.19 02:09
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28390398
|2007.03.19 02:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3291
|2007.03.19 04:42
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|28393791
|2007.03.19 02:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|1.3297
|2007.03.19 04:42
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28396922
|2007.03.19 02:59
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3303
|2007.03.19 04:42
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28406609
|2007.03.19 04:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|2007.03.19 07:07
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28420285
|2007.03.19 07:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3281
|2007.03.19 08:53
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|28426863
|2007.03.19 07:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3287
|2007.03.19 08:53
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|28427383
|2007.03.19 07:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|2007.03.19 08:51
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|28429320
|2007.03.19 08:04
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3300
|2007.03.19 08:51
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|28431352
|2007.03.19 08:12
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3306
|2007.03.19 08:51
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|28437744
|2007.03.19 08:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3294
|2007.03.19 09:50
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28446364
|2007.03.19 09:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3282
|2007.03.19 10:20
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28452716
|2007.03.19 10:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3270
|2007.03.19 16:22
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|28453486
|2007.03.19 10:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3276
|2007.03.19 16:22
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|28458994
|2007.03.19 10:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3282
|2007.03.19 16:22
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28459800
|2007.03.19 10:58
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3287
|2007.03.19 16:22
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|28481215
|2007.03.19 13:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|2007.03.19 16:22
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|28511697
|2007.03.19 16:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3302
|2007.03.19 18:23
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|28521971
|2007.03.19 17:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3296
|2007.03.19 18:23
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28529037
|2007.03.19 18:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3308
|2007.03.19 22:46
|1.3308
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|28550197
|2007.03.19 22:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3320
|2007.03.20 03:17
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|28566117
|2007.03.20 01:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3314
|2007.03.20 03:17
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|28566516
|2007.03.20 01:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3308
|2007.03.20 03:17
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|28572313
|2007.03.20 01:38
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3303
|2007.03.20 03:17
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|28580241
|2007.03.20 02:38
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3297
|2007.03.20 03:17
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|28581849
|2007.03.20 02:47
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3290
|2007.03.20 03:17
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|28586014
|2007.03.20 03:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3281
|2007.03.20 08:30
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28594471
|2007.03.20 05:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3287
|2007.03.20 08:29
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28598651
|2007.03.20 06:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|2007.03.20 08:29
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28611486
|2007.03.20 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3303
|2007.03.20 10:49
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|28615742
|2007.03.20 09:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3297
|2007.03.20 10:49
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|28619705
|2007.03.20 09:51
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3290
|2007.03.20 10:49
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28623257
|2007.03.20 10:11
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3285
|2007.03.20 10:49
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28627639
|2007.03.20 10:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3275
|2007.03.20 11:46
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|28631408
|2007.03.20 11:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3281
|2007.03.20 11:46
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28635795
|2007.03.20 11:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3269
|2007.03.20 13:16
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|28637460
|2007.03.20 11:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3275
|2007.03.20 13:16
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|28639332
|2007.03.20 12:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3281
|2007.03.20 13:16
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|28645661
|2007.03.20 12:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3287
|2007.03.20 13:16
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28650100
|2007.03.20 13:04
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3296
|2007.03.20 13:14
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|28653092
|2007.03.20 13:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3306
|2007.03.20 13:41
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28655724
|2007.03.20 13:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|1.3300
|2007.03.20 13:40
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28658069
|2007.03.20 13:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3310
|2007.03.20 16:40
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|28661558
|2007.03.20 14:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3305
|2007.03.20 16:39
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|28665645
|2007.03.20 14:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3299
|2007.03.20 16:39
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28680955
|2007.03.20 16:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3310
|2007.03.20 17:42
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28688979
|2007.03.20 17:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3311
|0.0000
|1.3321
|2007.03.20 20:35
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28704181
|2007.03.20 20:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3333
|2007.03.21 07:53
|1.3315
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.80
|28704929
|2007.03.20 20:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3327
|2007.03.21 07:53
|1.3316
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.20
|28717439
|2007.03.21 00:02
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3322
|2007.03.21 07:53
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28739449
|2007.03.21 07:03
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3316
|2007.03.21 07:53
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28748475
|2007.03.21 07:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|1.3304
|2007.03.21 08:44
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28753329
|2007.03.21 08:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3319
|0.0000
|1.3309
|2007.03.21 08:44
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28757164
|2007.03.21 08:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|1.3298
|2007.03.21 09:47
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28767338
|2007.03.21 09:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3286
|2007.03.21 11:24
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28768080
|2007.03.21 09:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3291
|2007.03.21 11:24
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28776430
|2007.03.21 10:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|1.3297
|2007.03.21 11:24
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28781004
|2007.03.21 11:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3285
|2007.03.21 13:02
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28782127
|2007.03.21 11:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3290
|2007.03.21 13:02
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28793038
|2007.03.21 13:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3281
|2007.03.21 18:39
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|28796362
|2007.03.21 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3287
|2007.03.21 18:39
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|28799767
|2007.03.21 14:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3293
|2007.03.21 18:39
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.60
|28828040
|2007.03.21 18:19
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3310
|2007.03.21 18:39
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|28829321
|2007.03.21 18:24
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3344
|2007.03.21 18:38
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|28830923
|2007.03.21 18:27
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|1.3352
|2007.03.21 18:38
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|28834641
|2007.03.21 18:32
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|1.3358
|2007.03.21 18:38
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|28835196
|2007.03.21 18:33
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3374
|0.0000
|1.3364
|2007.03.21 18:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|28838171
|2007.03.21 18:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|1.3374
|2007.03.21 18:45
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28840189
|2007.03.21 18:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3376
|0.0000
|1.3386
|2007.03.21 19:26
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28847127
|2007.03.21 19:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3370
|0.0000
|1.3380
|2007.03.21 19:26
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28849111
|2007.03.21 19:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3382
|0.0000
|1.3392
|2007.03.21 19:50
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28850222
|2007.03.21 19:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|1.3387
|2007.03.21 19:50
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28851635
|2007.03.21 19:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3390
|0.0000
|1.3400
|2007.03.21 20:42
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|28853769
|2007.03.21 20:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|1.3394
|2007.03.21 20:41
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28855164
|2007.03.21 20:23
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3378
|0.0000
|1.3388
|2007.03.21 20:41
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28856903
|2007.03.21 20:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3388
|0.0000
|1.3398
|2007.03.21 23:50
|1.3398
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.00
|28868327
|2007.03.21 23:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|1.3419
|2007.03.22 07:32
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|28870435
|2007.03.21 23:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3403
|0.0000
|1.3413
|2007.03.22 07:32
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|28870951
|2007.03.21 23:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3397
|0.0000
|1.3407
|2007.03.22 07:32
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|28874389
|2007.03.22 00:19
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|1.3401
|2007.03.22 07:31
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|28883645
|2007.03.22 02:33
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3385
|0.0000
|1.3395
|2007.03.22 07:31
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|28895291
|2007.03.22 06:37
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3379
|0.0000
|1.3389
|2007.03.22 07:31
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|28900073
|2007.03.22 07:11
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3374
|0.0000
|1.3384
|2007.03.22 07:31
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|28901557
|2007.03.22 07:22
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3373
|0.0000
|1.3378
|2007.03.22 07:31
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|28902835
|2007.03.22 07:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3374
|0.0000
|1.3364
|2007.03.22 08:47
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28909080
|2007.03.22 08:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|1.3352
|2007.03.22 09:49
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28910304
|2007.03.22 09:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|1.3358
|2007.03.22 09:49
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28915917
|2007.03.22 09:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3344
|2007.03.22 10:55
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|28917378
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3350
|2007.03.22 10:55
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28924088
|2007.03.22 10:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3348
|0.0000
|1.3338
|2007.03.22 12:18
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|28924736
|2007.03.22 10:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3344
|2007.03.22 12:18
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28926539
|2007.03.22 11:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3349
|2007.03.22 12:18
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|28928329
|2007.03.22 11:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|1.3355
|2007.03.22 12:18
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28934322
|2007.03.22 12:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3344
|2007.03.22 12:40
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|28934700
|2007.03.22 12:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3349
|2007.03.22 12:40
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28937716
|2007.03.22 12:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3348
|0.0000
|1.3338
|2007.03.22 15:03
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|28939826
|2007.03.22 12:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3344
|2007.03.22 15:03
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|28946802
|2007.03.22 13:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3349
|2007.03.22 15:03
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|28951794
|2007.03.22 14:01
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|1.3355
|2007.03.22 15:03
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|28954093
|2007.03.22 14:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3371
|0.0000
|1.3361
|2007.03.22 15:02
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|28960291
|2007.03.22 15:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3349
|2007.03.22 16:31
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28971672
|2007.03.22 16:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3342
|0.0000
|1.3332
|2007.03.22 16:43
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28976348
|2007.03.22 16:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3321
|2007.03.22 17:12
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28980721
|2007.03.22 16:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3322
|2007.03.22 17:12
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28982496
|2007.03.22 17:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3337
|0.0000
|1.3327
|2007.03.22 17:12
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28984355
|2007.03.22 17:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|1.3314
|2007.03.22 17:16
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28985944
|2007.03.22 17:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3302
|2007.03.22 22:46
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.50
|28988574
|2007.03.22 17:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3307
|2007.03.22 22:46
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.20
|28992045
|2007.03.22 17:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3313
|2007.03.22 22:45
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.60
|28994481
|2007.03.22 18:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3329
|0.0000
|1.3319
|2007.03.22 22:45
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.43
|3.20
|28999782
|2007.03.22 19:28
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3325
|2007.03.22 22:45
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.86
|16.00
|29006787
|2007.03.22 22:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3316
|2007.03.23 03:55
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|29009604
|2007.03.22 23:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3322
|2007.03.23 03:55
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29026616
|2007.03.23 03:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3311
|2007.03.23 07:34
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|29031774
|2007.03.23 05:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3329
|0.0000
|1.3319
|2007.03.23 07:34
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29038224
|2007.03.23 06:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3336
|0.0000
|1.3326
|2007.03.23 07:34
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29041826
|2007.03.23 07:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3336
|2007.03.23 09:26
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|29052554
|2007.03.23 09:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3330
|2007.03.23 09:25
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|29054795
|2007.03.23 09:12
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3325
|2007.03.23 09:25
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|29056746
|2007.03.23 09:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3314
|2007.03.23 09:25
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29059339
|2007.03.23 09:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3325
|2007.03.23 12:07
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|29074377
|2007.03.23 11:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3319
|2007.03.23 12:07
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29078062
|2007.03.23 12:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3331
|2007.03.23 12:25
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29080884
|2007.03.23 12:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3343
|2007.03.23 14:54
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|29089900
|2007.03.23 13:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3327
|0.0000
|1.3337
|2007.03.23 14:54
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|29092507
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|1.3324
|2007.03.23 14:53
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|29097834
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|1.3318
|2007.03.23 14:52
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|29098395
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3312
|2007.03.23 14:52
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|29102758
|2007.03.23 14:40
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|1.3304
|2007.03.23 14:52
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|29107198
|2007.03.23 14:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3313
|2007.03.23 15:15
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29107722
|2007.03.23 14:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3307
|2007.03.23 15:15
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29108356
|2007.03.23 15:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3302
|2007.03.23 15:15
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29110997
|2007.03.23 15:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3291
|2007.03.23 16:41
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|29116588
|2007.03.23 16:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|1.3297
|2007.03.23 16:41
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|0.16
|1 428.60
|Closed P/L:
|1 428.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29119583
|2007.03.23 16:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|1.3284
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|Floating P/L:
|-0.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 428.76
|Floating P/L:
|-0.10
|Margin:
|10.00
|Balance:
|4 428.76
|Equity:
|4 428.66
|Free Margin:
|4 418.66
|Details:
|Gross Profit:
|2 052.42
|Gross Loss:
|623.66
|Total Net Profit:
|1 428.76
|Profit Factor:
|3.29
|Expected Payoff:
|2.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|116.80 (2.66%)
|Total Trades:
|553
|Short Positions (won %):
|301 (63.12%)
|Long Positions (won %):
|252 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|358 (64.74%)
|Loss trades (% of total):
|195 (35.26%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-37.60
|Average
|profit trade:
|5.73
|loss trade:
|-3.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (19.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-116.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|159.20 (7)
|consecutive loss (count):
|-116.80 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2