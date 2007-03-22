|Account: 1412900
|Name: Wi Sonn, Tang
|Currency: USD
|2007 March 23, 15:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28971128
|2007.03.22 16:32
|balance
|Deposit
|1 000.00
|28973427
|2007.03.22 16:36
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9651
|0.0000
|1.9551
|2007.03.23 14:56
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|28973446
|2007.03.22 16:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.06
|118.16
|119.36
|2007.03.22 16:45
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28973472
|2007.03.22 16:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2138
|1.2155
|1.2275
|2007.03.22 16:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|28973527
|2007.03.22 16:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3342
|0.0000
|1.3242
|2007.03.23 14:56
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.05
|4.20
|28978584
|2007.03.22 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.20
|0.00
|119.20
|2007.03.23 05:43
|118.16
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.34
|28980496
|2007.03.22 16:49
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2159
|1.2169
|1.2289
|2007.03.22 17:22
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|28982244
|2007.03.22 17:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.10
|0.00
|119.10
|2007.03.23 05:43
|118.14
|0.00
|0.00
|0.27
|0.68
|28982709
|2007.03.22 17:02
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2148
|1.2169
|1.2289
|2007.03.22 17:22
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|28988236
|2007.03.22 17:22
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|1.2273
|2007.03.23 11:27
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.65
|28991046
|2007.03.22 17:39
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2263
|2007.03.23 11:27
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.81
|28995884
|2007.03.22 18:34
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2252
|2007.03.23 11:27
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.36
|0.33
|28998880
|2007.03.22 19:11
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2142
|1.2153
|1.2273
|2007.03.23 11:27
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.71
|7.24
|29005599
|2007.03.22 22:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.05
|0.00
|117.05
|2007.03.23 14:56
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|29007424
|2007.03.22 23:01
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.15
|2007.03.23 14:56
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|29009147
|2007.03.22 23:34
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2039
|2007.03.23 14:57
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|29017173
|2007.03.23 00:47
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.99
|118.14
|119.34
|2007.03.23 05:43
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|29022529
|2007.03.23 02:45
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2049
|2007.03.23 14:57
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|29031519
|2007.03.23 05:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3425
|2007.03.23 11:00
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|29033853
|2007.03.23 05:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9645
|1.9679
|1.9799
|2007.03.23 08:42
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|29037849
|2007.03.23 06:46
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.20
|0.00
|119.20
|2007.03.23 14:08
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.59
|29039807
|2007.03.23 07:03
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.10
|0.00
|119.10
|2007.03.23 14:08
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|29043478
|2007.03.23 07:55
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.99
|0.00
|118.99
|2007.03.23 14:07
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.88
|29044570
|2007.03.23 08:02
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.88
|0.00
|118.88
|2007.03.23 14:07
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|29044663
|2007.03.23 08:02
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9562
|2007.03.23 14:56
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|29047517
|2007.03.23 08:26
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9572
|2007.03.23 14:55
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|29048879
|2007.03.23 08:40
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9589
|2007.03.23 14:55
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|58.40
|29049215
|2007.03.23 08:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9683
|0.0000
|1.9783
|2007.03.23 09:21
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|29050365
|2007.03.23 08:54
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9772
|2007.03.23 09:21
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|29050548
|2007.03.23 08:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9762
|2007.03.23 09:21
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|29051749
|2007.03.23 08:59
|buy
|1.60
|usdjpym
|117.77
|0.00
|118.77
|2007.03.23 14:07
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|29053979
|2007.03.23 09:10
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9741
|2007.03.23 09:21
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|29054243
|2007.03.23 09:10
|buy
|3.20
|usdjpym
|117.65
|0.00
|118.65
|2007.03.23 14:07
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|29054820
|2007.03.23 09:12
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3415
|2007.03.23 10:59
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29055278
|2007.03.23 09:15
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9611
|1.9626
|1.9746
|2007.03.23 09:21
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|29056644
|2007.03.23 09:17
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3304
|1.3314
|1.3434
|2007.03.23 10:59
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29059576
|2007.03.23 09:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9751
|2007.03.23 12:13
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29059915
|2007.03.23 09:28
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9646
|1.9656
|1.9776
|2007.03.23 12:13
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29074602
|2007.03.23 11:23
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2160
|0.0000
|1.2060
|2007.03.23 14:58
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|29075177
|2007.03.23 11:27
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2256
|2007.03.23 14:31
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|29077558
|2007.03.23 12:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3318
|1.3331
|1.3451
|2007.03.23 12:49
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|29077851
|2007.03.23 12:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2146
|1.2157
|1.2277
|2007.03.23 14:31
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|29079062
|2007.03.23 12:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9661
|0.0000
|1.9761
|2007.03.23 14:58
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|29079350
|2007.03.23 12:16
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2135
|1.2158
|1.2278
|2007.03.23 14:31
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|29080554
|2007.03.23 12:22
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2125
|1.2162
|1.2282
|2007.03.23 14:31
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|29084158
|2007.03.23 12:44
|buy
|6.40
|usdjpym
|117.55
|117.69
|118.89
|2007.03.23 14:07
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|76.13
|29084742
|2007.03.23 12:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3433
|2007.03.23 14:57
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|29092513
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3314
|0.0000
|1.3414
|2007.03.23 14:57
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|29093167
|2007.03.23 14:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9734
|2007.03.23 14:57
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|29097322
|2007.03.23 14:15
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9724
|2007.03.23 14:58
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|29097595
|2007.03.23 14:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.81
|0.00
|118.81
|2007.03.23 14:56
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|29098563
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3303
|0.0000
|1.3403
|2007.03.23 14:57
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|29100243
|2007.03.23 14:24
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2070
|2007.03.23 14:57
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|29101219
|2007.03.23 14:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2166
|1.2178
|1.2298
|2007.03.23 14:48
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|29101941
|2007.03.23 14:38
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9713
|2007.03.23 14:57
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|29102549
|2007.03.23 14:40
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9603
|0.0000
|1.9703
|2007.03.23 14:55
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|29102730
|2007.03.23 14:40
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3293
|0.0000
|1.3393
|2007.03.23 14:56
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|29103558
|2007.03.23 14:41
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2081
|2007.03.23 14:56
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|29104380
|2007.03.23 14:44
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9592
|1.9604
|1.9724
|2007.03.23 14:56
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|29105675
|2007.03.23 14:48
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2283
|2007.03.23 14:57
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|29106827
|2007.03.23 14:52
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2271
|2007.03.23 14:57
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.00
|0.00
|1.80
|231.83
|Closed P/L:
|233.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29108110
|2007.03.23 14:59
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2195
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|29108129
|2007.03.23 14:59
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.03
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|29108141
|2007.03.23 14:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3279
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|29108175
|2007.03.23 15:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9600
|0.0000
|1.9588
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|Floating P/L:
|-1.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|233.63
|Floating P/L:
|-1.53
|Margin:
|20.00
|Balance:
|1 233.63
|Equity:
|1 232.10
|Free Margin:
|1 212.10
|Details:
|Gross Profit:
|368.09
|Gross Loss:
|134.46
|Total Net Profit:
|233.63
|Profit Factor:
|2.74
|Expected Payoff:
|3.89
|Absolute Drawdown:
|0.65
|Maximal Drawdown (%):
|50.15 (4.57%)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|12 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|48 (52.08%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (55.00%)
|Loss trades (% of total):
|27 (45.00%)
|Largest
|profit trade:
|76.13
|loss trade:
|-14.00
|Average
|profit trade:
|11.15
|loss trade:
|-4.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (225.09)
|consecutive losses ($):
|13 (-39.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|225.09 (17)
|consecutive loss (count):
|-50.15 (5)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|5