Interbank FX, LLC

Account: 1412900 Name: Wi Sonn, Tang Currency: USD 2007 March 23, 15:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
289711282007.03.22 16:32balanceDeposit1 000.00
289734272007.03.22 16:36sell0.10gbpusdm1.96510.00001.95512007.03.23 14:561.96140.000.000.003.70
289734462007.03.22 16:37buy0.10usdjpym118.06118.16119.362007.03.22 16:45118.160.000.000.000.85
289734722007.03.22 16:37buy0.10usdchfm1.21381.21551.22752007.03.22 16:491.21550.000.000.001.40
289735272007.03.22 16:37sell0.10eurusdm1.33420.00001.32422007.03.23 14:561.33000.000.000.054.20
289785842007.03.22 16:45buy0.10usdjpym118.200.00119.202007.03.23 05:43118.160.000.000.14-0.34
289804962007.03.22 16:49buy0.10usdchfm1.21591.21691.22892007.03.22 17:221.21690.000.000.000.82
289822442007.03.22 17:00buy0.20usdjpym118.100.00119.102007.03.23 05:43118.140.000.000.270.68
289827092007.03.22 17:02buy0.20usdchfm1.21481.21691.22892007.03.22 17:221.21690.000.000.003.45
289882362007.03.22 17:22buy0.10usdchfm1.21730.00001.22732007.03.23 11:271.21530.000.000.09-1.65
289910462007.03.22 17:39buy0.20usdchfm1.21630.00001.22632007.03.23 11:271.21520.000.000.18-1.81
289958842007.03.22 18:34buy0.40usdchfm1.21520.00001.22522007.03.23 11:271.21530.000.000.360.33
289988802007.03.22 19:11buy0.80usdchfm1.21421.21531.22732007.03.23 11:271.21530.000.000.717.24
290055992007.03.22 22:00sell0.10usdjpym118.050.00117.052007.03.23 14:56117.860.000.000.001.61
290074242007.03.22 23:01sell0.20usdjpym118.150.00117.152007.03.23 14:56117.860.000.000.004.92
290091472007.03.22 23:34sell0.10usdchfm1.21390.00001.20392007.03.23 14:571.21730.000.000.00-2.79
290171732007.03.23 00:47buy0.40usdjpym117.99118.14119.342007.03.23 05:43118.140.000.000.005.08
290225292007.03.23 02:45sell0.20usdchfm1.21490.00001.20492007.03.23 14:571.21750.000.000.00-4.27
290315192007.03.23 05:02buy0.10eurusdm1.33250.00001.34252007.03.23 11:001.33150.000.000.00-1.00
290338532007.03.23 05:50buy0.10gbpusdm1.96451.96791.97992007.03.23 08:421.96790.000.000.003.40
290378492007.03.23 06:46buy0.10usdjpym118.200.00119.202007.03.23 14:08117.660.000.000.00-4.59
290398072007.03.23 07:03buy0.20usdjpym118.100.00119.102007.03.23 14:08117.660.000.000.00-7.48
290434782007.03.23 07:55buy0.40usdjpym117.990.00118.992007.03.23 14:07117.670.000.000.00-10.88
290445702007.03.23 08:02buy0.80usdjpym117.880.00118.882007.03.23 14:07117.680.000.000.00-13.60
290446632007.03.23 08:02sell0.20gbpusdm1.96620.00001.95622007.03.23 14:561.96150.000.000.009.40
290475172007.03.23 08:26sell0.40gbpusdm1.96720.00001.95722007.03.23 14:551.96150.000.000.0022.80
290488792007.03.23 08:40sell0.80gbpusdm1.96890.00001.95892007.03.23 14:551.96160.000.000.0058.40
290492152007.03.23 08:42buy0.10gbpusdm1.96830.00001.97832007.03.23 09:211.96290.000.000.00-5.40
290503652007.03.23 08:54buy0.20gbpusdm1.96720.00001.97722007.03.23 09:211.96270.000.000.00-9.00
290505482007.03.23 08:54buy0.40gbpusdm1.96620.00001.97622007.03.23 09:211.96270.000.000.00-14.00
290517492007.03.23 08:59buy1.60usdjpym117.770.00118.772007.03.23 14:07117.670.000.000.00-13.60
290539792007.03.23 09:10buy0.80gbpusdm1.96410.00001.97412007.03.23 09:211.96260.000.000.00-12.00
290542432007.03.23 09:10buy3.20usdjpym117.650.00118.652007.03.23 14:07117.690.000.000.0010.88
290548202007.03.23 09:12buy0.20eurusdm1.33150.00001.34152007.03.23 10:591.33140.000.000.00-0.20
290552782007.03.23 09:15buy1.60gbpusdm1.96111.96261.97462007.03.23 09:211.96260.000.000.0024.00
290566442007.03.23 09:17buy0.40eurusdm1.33041.33141.34342007.03.23 10:591.33140.000.000.004.00
290595762007.03.23 09:27buy0.10gbpusdm1.96560.00001.97512007.03.23 12:131.96570.000.000.000.10
290599152007.03.23 09:28buy0.20gbpusdm1.96461.96561.97762007.03.23 12:131.96560.000.000.002.00
290746022007.03.23 11:23sell0.40usdchfm1.21600.00001.20602007.03.23 14:581.21760.000.000.00-5.26
290751772007.03.23 11:27buy0.10usdchfm1.21560.00001.22562007.03.23 14:311.21620.000.000.000.49
290775582007.03.23 12:03buy0.10eurusdm1.33181.33311.34512007.03.23 12:491.33310.000.000.001.30
290778512007.03.23 12:04buy0.20usdchfm1.21461.21571.22772007.03.23 14:311.21610.000.000.002.47
290790622007.03.23 12:13buy0.10gbpusdm1.96610.00001.97612007.03.23 14:581.96090.000.000.00-5.20
290793502007.03.23 12:16buy0.40usdchfm1.21351.21581.22782007.03.23 14:311.21610.000.000.008.55
290805542007.03.23 12:22buy0.80usdchfm1.21251.21621.22822007.03.23 14:311.21620.000.000.0024.34
290841582007.03.23 12:44buy6.40usdjpym117.55117.69118.892007.03.23 14:07117.690.000.000.0076.13
290847422007.03.23 12:49buy0.10eurusdm1.33330.00001.34332007.03.23 14:571.33010.000.000.00-3.20
290925132007.03.23 14:00buy0.20eurusdm1.33140.00001.34142007.03.23 14:571.33010.000.000.00-2.60
290931672007.03.23 14:01buy0.20gbpusdm1.96340.00001.97342007.03.23 14:571.96100.000.000.00-4.80
290973222007.03.23 14:15buy0.40gbpusdm1.96240.00001.97242007.03.23 14:581.96080.000.000.00-6.40
290975952007.03.23 14:16buy0.10usdjpym117.810.00118.812007.03.23 14:56117.820.000.000.000.08
290985632007.03.23 14:17buy0.40eurusdm1.33030.00001.34032007.03.23 14:571.33010.000.000.00-0.80
291002432007.03.23 14:24sell0.80usdchfm1.21700.00001.20702007.03.23 14:571.21730.000.000.00-1.97
291012192007.03.23 14:31buy0.10usdchfm1.21661.21781.22982007.03.23 14:481.21780.000.000.000.99
291019412007.03.23 14:38buy0.80gbpusdm1.96130.00001.97132007.03.23 14:571.96120.000.000.00-0.80
291025492007.03.23 14:40buy1.60gbpusdm1.96030.00001.97032007.03.23 14:551.96110.000.000.0012.80
291027302007.03.23 14:40buy0.80eurusdm1.32930.00001.33932007.03.23 14:561.32990.000.000.004.80
291035582007.03.23 14:41sell1.60usdchfm1.21810.00001.20812007.03.23 14:561.21750.000.000.007.89
291043802007.03.23 14:44buy3.20gbpusdm1.95921.96041.97242007.03.23 14:561.96100.000.000.0057.60
291056752007.03.23 14:48buy0.10usdchfm1.21830.00001.22832007.03.23 14:571.21700.000.000.00-1.07
291068272007.03.23 14:52buy0.20usdchfm1.21710.00001.22712007.03.23 14:571.21700.000.000.00-0.16
  0.00 0.00 1.80 231.83
Closed P/L: 233.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
291081102007.03.23 14:59buy0.10usdchfm1.21830.00001.2195 1.21770.000.000.00-0.49
291081292007.03.23 14:59buy0.10usdjpym117.910.00118.03 117.870.000.000.00-0.34
291081412007.03.23 14:59sell0.10eurusdm1.32910.00001.3279 1.32950.000.000.00-0.40
291081752007.03.23 15:00sell0.10gbpusdm1.96000.00001.9588 1.96030.000.000.00-0.30
  0.00 0.00 0.00 -1.53
 Floating P/L: -1.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 233.63 Floating P/L: -1.53 Margin: 20.00
Balance: 1 233.63 Equity: 1 232.10 Free Margin: 1 212.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 368.09 Gross Loss: 134.46 Total Net Profit: 233.63
Profit Factor: 2.74 Expected Payoff: 3.89  
Absolute Drawdown: 0.65 Maximal Drawdown (%): 50.15 (4.57%)  
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 12 (66.67%) Long Positions (won %): 48 (52.08%)
Profit Trades (% of total): 33 (55.00%) Loss trades (% of total): 27 (45.00%)
Largest profit trade: 76.13 loss trade: -14.00
Average profit trade: 11.15 loss trade: -4.98
Maximum consecutive wins ($): 17 (225.09) consecutive losses ($): 13 (-39.32)
Maximal consecutive profit (count): 225.09 (17) consecutive loss (count): -50.15 (5)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 5