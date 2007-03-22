|Account: 1412925
|Name: Wi Sonn, Tang
|Currency: USD
|2007 March 23, 14:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28984503
|2007.03.22 17:13
|balance
|Deposit
|1 000.00
|28985814
|2007.03.22 17:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.28
|0.00
|119.28
|2007.03.23 05:43
|118.15
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.10
|28985998
|2007.03.22 17:16
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2279
|2007.03.23 14:31
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.48
|28986155
|2007.03.22 17:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3312
|0.0000
|1.3212
|2007.03.23 14:38
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.05
|0.90
|28986288
|2007.03.22 17:17
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9512
|2007.03.23 14:39
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|28987760
|2007.03.22 17:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.20
|0.00
|117.20
|2007.03.23 14:38
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.31
|28988172
|2007.03.22 17:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9523
|2007.03.23 14:38
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.01
|1.60
|28988774
|2007.03.22 17:23
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2268
|2007.03.23 14:31
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.99
|28990493
|2007.03.22 17:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9629
|1.9639
|1.9759
|2007.03.22 18:28
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28990499
|2007.03.22 17:33
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2065
|2007.03.23 14:39
|1.2174
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.74
|28990792
|2007.03.22 17:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3320
|1.3330
|1.3360
|2007.03.23 12:49
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.10
|28991206
|2007.03.22 17:40
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9533
|2007.03.23 14:38
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.01
|7.20
|28991433
|2007.03.22 17:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3322
|0.0000
|1.3222
|2007.03.23 14:38
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.11
|3.40
|28991470
|2007.03.22 17:41
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.17
|0.00
|119.17
|2007.03.23 05:43
|118.16
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.17
|28994293
|2007.03.22 18:17
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9544
|2007.03.23 14:37
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.02
|18.40
|28994682
|2007.03.22 18:19
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2258
|2007.03.23 14:31
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.36
|0.99
|28995406
|2007.03.22 18:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9743
|2007.03.23 07:12
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|28996553
|2007.03.22 18:42
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2147
|1.2159
|1.2189
|2007.03.23 14:31
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.71
|9.21
|28996913
|2007.03.22 18:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3233
|2007.03.23 14:37
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.22
|10.40
|29001607
|2007.03.22 20:09
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.07
|0.00
|119.07
|2007.03.23 05:43
|118.14
|0.00
|0.00
|0.54
|2.37
|29017480
|2007.03.23 00:49
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.96
|118.14
|119.34
|2007.03.23 05:43
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|29025684
|2007.03.23 03:46
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9632
|1.9649
|1.9769
|2007.03.23 07:11
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|29035971
|2007.03.23 06:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.10
|0.00
|119.10
|2007.03.23 14:39
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|29036776
|2007.03.23 06:36
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9654
|0.0000
|1.9554
|2007.03.23 14:37
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|52.80
|29041434
|2007.03.23 07:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9655
|1.9679
|1.9799
|2007.03.23 08:42
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|29043479
|2007.03.23 07:55
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.99
|0.00
|118.99
|2007.03.23 14:39
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|29044569
|2007.03.23 08:02
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.88
|0.00
|118.88
|2007.03.23 14:39
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|29046683
|2007.03.23 08:18
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9566
|2007.03.23 14:37
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|29048495
|2007.03.23 08:38
|sell
|6.40
|gbpusdm
|1.9676
|0.0000
|1.9576
|2007.03.23 14:37
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|29049211
|2007.03.23 08:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9683
|0.0000
|1.9783
|2007.03.23 09:28
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|29050376
|2007.03.23 08:54
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9772
|2007.03.23 09:28
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|29050556
|2007.03.23 08:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9762
|2007.03.23 09:28
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|29051750
|2007.03.23 08:59
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.77
|0.00
|118.77
|2007.03.23 14:38
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|29053978
|2007.03.23 09:10
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9741
|2007.03.23 09:28
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29054242
|2007.03.23 09:10
|buy
|1.60
|usdjpym
|117.65
|0.00
|118.65
|2007.03.23 14:37
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|19.02
|29056382
|2007.03.23 09:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3307
|1.3331
|1.3361
|2007.03.23 12:49
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|29056423
|2007.03.23 09:16
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9629
|1.9641
|1.9761
|2007.03.23 09:28
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|29061210
|2007.03.23 09:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9749
|2007.03.23 10:29
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29063642
|2007.03.23 09:55
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9639
|1.9654
|1.9774
|2007.03.23 10:28
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|29068606
|2007.03.23 10:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9659
|0.0000
|1.9759
|2007.03.23 12:13
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29071633
|2007.03.23 10:56
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9748
|2007.03.23 12:13
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|29073438
|2007.03.23 11:11
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9638
|1.9656
|1.9776
|2007.03.23 12:13
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|29079101
|2007.03.23 12:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9660
|0.0000
|1.9760
|2007.03.23 14:39
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|29079332
|2007.03.23 12:16
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2136
|1.2162
|1.2192
|2007.03.23 14:31
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|29092714
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9650
|2007.03.23 14:40
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|29097161
|2007.03.23 14:14
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9639
|2007.03.23 14:40
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|29098092
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9629
|2007.03.23 14:40
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|29101220
|2007.03.23 14:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|2007.03.23 14:39
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|0.00
|0.00
|2.42
|650.24
|Closed P/L:
|652.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|652.66
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 652.66
|Equity:
|1 652.66
|Free Margin:
|1 652.66
|Details:
|Gross Profit:
|720.74
|Gross Loss:
|68.08
|Total Net Profit:
|652.66
|Profit Factor:
|10.59
|Expected Payoff:
|13.89
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|46.62 (2.74%)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|12 (91.67%)
|Long Positions (won %):
|35 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (68.09%)
|Loss trades (% of total):
|15 (31.91%)
|Largest
|profit trade:
|352.00
|loss trade:
|-13.60
|Average
|profit trade:
|22.52
|loss trade:
|-4.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (615.13)
|consecutive losses ($):
|8 (-46.62)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|615.13 (14)
|consecutive loss (count):
|-46.62 (8)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3