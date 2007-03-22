Interbank FX, LLC

Account: 1412925 Name: Wi Sonn, Tang Currency: USD 2007 March 23, 14:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
289845032007.03.22 17:13balanceDeposit1 000.00
289858142007.03.22 17:16buy0.10usdjpym118.280.00119.282007.03.23 05:43118.150.000.000.14-1.10
289859982007.03.22 17:16buy0.10usdchfm1.21790.00001.22792007.03.23 14:311.21610.000.000.09-1.48
289861552007.03.22 17:16sell0.10eurusdm1.33120.00001.32122007.03.23 14:381.33030.000.000.050.90
289862882007.03.22 17:17sell0.10gbpusdm1.96120.00001.95122007.03.23 14:391.96090.000.000.000.30
289877602007.03.22 17:20sell0.10usdjpym118.200.00117.202007.03.23 14:38117.810.000.00-0.143.31
289881722007.03.22 17:22sell0.20gbpusdm1.96230.00001.95232007.03.23 14:381.96150.000.000.011.60
289887742007.03.22 17:23buy0.20usdchfm1.21680.00001.22682007.03.23 14:311.21620.000.000.18-0.99
289904932007.03.22 17:33buy0.10gbpusdm1.96291.96391.97592007.03.22 18:281.96390.000.000.001.00
289904992007.03.22 17:33sell0.10usdchfm1.21650.00001.20652007.03.23 14:391.21740.000.00-0.09-0.74
289907922007.03.22 17:35buy0.10eurusdm1.33201.33301.33602007.03.23 12:491.33310.000.00-0.061.10
289912062007.03.22 17:40sell0.40gbpusdm1.96330.00001.95332007.03.23 14:381.96150.000.000.017.20
289914332007.03.22 17:41sell0.20eurusdm1.33220.00001.32222007.03.23 14:381.33050.000.000.113.40
289914702007.03.22 17:41buy0.20usdjpym118.170.00119.172007.03.23 05:43118.160.000.000.27-0.17
289942932007.03.22 18:17sell0.80gbpusdm1.96440.00001.95442007.03.23 14:371.96210.000.000.0218.40
289946822007.03.22 18:19buy0.40usdchfm1.21580.00001.22582007.03.23 14:311.21610.000.000.360.99
289954062007.03.22 18:28buy0.10gbpusdm1.96430.00001.97432007.03.23 07:121.96490.000.000.000.60
289965532007.03.22 18:42buy0.80usdchfm1.21471.21591.21892007.03.23 14:311.21610.000.000.719.21
289969132007.03.22 18:46sell0.40eurusdm1.33330.00001.32332007.03.23 14:371.33070.000.000.2210.40
290016072007.03.22 20:09buy0.40usdjpym118.070.00119.072007.03.23 05:43118.140.000.000.542.37
290174802007.03.23 00:49buy0.80usdjpym117.96118.14119.342007.03.23 05:43118.140.000.000.0012.19
290256842007.03.23 03:46buy0.20gbpusdm1.96321.96491.97692007.03.23 07:111.96490.000.000.003.40
290359712007.03.23 06:30buy0.10usdjpym118.100.00119.102007.03.23 14:39117.810.000.000.00-2.46
290367762007.03.23 06:36sell1.60gbpusdm1.96540.00001.95542007.03.23 14:371.96210.000.000.0052.80
290414342007.03.23 07:29buy0.10gbpusdm1.96551.96791.97992007.03.23 08:421.96790.000.000.002.40
290434792007.03.23 07:55buy0.20usdjpym117.990.00118.992007.03.23 14:39117.820.000.000.00-2.89
290445692007.03.23 08:02buy0.40usdjpym117.880.00118.882007.03.23 14:39117.820.000.000.00-2.04
290466832007.03.23 08:18sell3.20gbpusdm1.96660.00001.95662007.03.23 14:371.96210.000.000.00144.00
290484952007.03.23 08:38sell6.40gbpusdm1.96760.00001.95762007.03.23 14:371.96210.000.000.00352.00
290492112007.03.23 08:42buy0.10gbpusdm1.96830.00001.97832007.03.23 09:281.96400.000.000.00-4.30
290503762007.03.23 08:54buy0.20gbpusdm1.96720.00001.97722007.03.23 09:281.96430.000.000.00-5.80
290505562007.03.23 08:54buy0.40gbpusdm1.96620.00001.97622007.03.23 09:281.96420.000.000.00-8.00
290517502007.03.23 08:59buy0.80usdjpym117.770.00118.772007.03.23 14:38117.790.000.000.001.36
290539782007.03.23 09:10buy0.80gbpusdm1.96410.00001.97412007.03.23 09:281.96410.000.000.000.00
290542422007.03.23 09:10buy1.60usdjpym117.650.00118.652007.03.23 14:37117.790.000.000.0019.02
290563822007.03.23 09:16buy0.20eurusdm1.33071.33311.33612007.03.23 12:491.33310.000.000.004.80
290564232007.03.23 09:16buy1.60gbpusdm1.96291.96411.97612007.03.23 09:281.96410.000.000.0019.20
290612102007.03.23 09:35buy0.10gbpusdm1.96490.00001.97492007.03.23 10:291.96540.000.000.000.50
290636422007.03.23 09:55buy0.20gbpusdm1.96391.96541.97742007.03.23 10:281.96540.000.000.003.00
290686062007.03.23 10:29buy0.10gbpusdm1.96590.00001.97592007.03.23 12:131.96570.000.000.00-0.20
290716332007.03.23 10:56buy0.20gbpusdm1.96480.00001.97482007.03.23 12:131.96570.000.000.001.80
290734382007.03.23 11:11buy0.40gbpusdm1.96381.96561.97762007.03.23 12:131.96560.000.000.007.20
290791012007.03.23 12:13buy0.10gbpusdm1.96600.00001.97602007.03.23 14:391.96040.000.000.00-5.60
290793322007.03.23 12:16buy1.60usdchfm1.21361.21621.21922007.03.23 14:311.21620.000.000.0034.20
290927142007.03.23 14:00buy0.20gbpusdm1.96400.00001.96502007.03.23 14:401.95980.000.000.00-8.40
290971612007.03.23 14:14buy0.40gbpusdm1.96290.00001.96392007.03.23 14:401.96020.000.000.00-10.80
290980922007.03.23 14:17buy0.80gbpusdm1.96190.00001.96292007.03.23 14:401.96020.000.000.00-13.60
291012202007.03.23 14:31buy0.10usdchfm1.21660.00001.21762007.03.23 14:391.21680.000.000.000.16
  0.00 0.00 2.42 650.24
Closed P/L: 652.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 652.66 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 652.66 Equity: 1 652.66 Free Margin: 1 652.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 720.74 Gross Loss: 68.08 Total Net Profit: 652.66
Profit Factor: 10.59 Expected Payoff: 13.89  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 46.62 (2.74%)  
 
Total Trades: 47 Short Positions (won %): 12 (91.67%) Long Positions (won %): 35 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 32 (68.09%) Loss trades (% of total): 15 (31.91%)
Largest profit trade: 352.00 loss trade: -13.60
Average profit trade: 22.52 loss trade: -4.54
Maximum consecutive wins ($): 14 (615.13) consecutive losses ($): 8 (-46.62)
Maximal consecutive profit (count): 615.13 (14) consecutive loss (count): -46.62 (8)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3