|Account: 1357138
|Name: teste
|Currency: USD
|2007 March 14, 04:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20286090
|2007.01.23 18:49
|balance
|Deposit
|1 000.00
|20436795
|2007.01.24 15:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.94
|118.94
|122.94
|2007.01.24 21:00
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|20436858
|2007.01.24 15:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|1.2764
|1.3164
|2007.01.25 07:44
|1.2980
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.60
|20438093
|2007.01.24 16:01
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.87
|158.87
|154.87
|2007.01.24 16:16
|156.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|20445566
|2007.01.24 16:59
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.78
|118.78
|122.78
|2007.01.24 17:39
|120.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|20449535
|2007.01.24 17:32
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.69
|158.69
|154.69
|2007.01.24 22:43
|157.02
|0.00
|0.00
|-0.34
|-2.72
|20457197
|2007.01.24 20:44
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.84
|158.84
|154.84
|2007.01.24 22:43
|157.02
|0.00
|0.00
|-0.67
|-2.98
|20459650
|2007.01.24 21:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|156.99
|158.99
|154.99
|2007.01.24 22:43
|157.02
|0.00
|0.00
|-1.34
|-0.99
|20461699
|2007.01.24 21:56
|sell
|0.80
|eurjpym
|157.15
|159.15
|155.15
|2007.01.24 22:43
|157.02
|0.00
|0.00
|-2.69
|8.58
|20468874
|2007.01.24 23:54
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.94
|118.94
|122.94
|2007.01.25 05:18
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|20476452
|2007.01.25 01:55
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.79
|118.78
|122.78
|2007.01.25 05:18
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|20477096
|2007.01.25 01:59
|buy
|0.40
|usdjpym
|120.64
|118.63
|122.63
|2007.01.25 05:18
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|20481107
|2007.01.25 02:36
|buy
|0.80
|usdjpym
|120.39
|118.47
|122.47
|2007.01.25 03:10
|120.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|20483947
|2007.01.25 03:12
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.38
|158.38
|154.38
|2007.01.25 03:20
|156.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|20487393
|2007.01.25 04:17
|buy
|0.80
|usdjpym
|120.48
|118.47
|122.47
|2007.01.25 05:18
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|20490217
|2007.01.25 05:04
|buy
|1.60
|usdjpym
|120.32
|118.32
|122.32
|2007.01.25 05:18
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|20492610
|2007.01.25 05:16
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.07
|158.07
|154.07
|2007.01.25 05:18
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|20493339
|2007.01.25 05:19
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.24
|158.24
|154.24
|2007.01.25 05:20
|156.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|20495811
|2007.01.25 06:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.33
|118.33
|122.33
|2007.01.25 06:09
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|20497369
|2007.01.25 06:50
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.09
|158.09
|154.09
|2007.01.25 06:50
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|20498828
|2007.01.25 07:05
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.25
|158.25
|154.25
|2007.01.25 07:05
|156.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|20503485
|2007.01.25 07:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.39
|158.40
|154.40
|2007.01.25 09:02
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|20504906
|2007.01.25 07:53
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.56
|158.56
|154.56
|2007.01.25 09:02
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|20508697
|2007.01.25 08:12
|sell
|0.40
|eurjpym
|156.71
|158.71
|154.71
|2007.01.25 09:02
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|20516322
|2007.01.25 09:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2979
|1.2779
|1.3179
|2007.01.25 11:05
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|20518979
|2007.01.25 09:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.50
|118.50
|122.50
|2007.01.25 11:51
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|20519482
|2007.01.25 09:18
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.55
|158.56
|154.56
|2007.01.25 09:26
|156.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|20524641
|2007.01.25 09:59
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.43
|158.43
|154.43
|2007.01.25 10:10
|156.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|20529299
|2007.01.25 10:46
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.43
|158.43
|154.43
|2007.01.25 11:24
|156.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|20530773
|2007.01.25 10:57
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.58
|158.58
|154.58
|2007.01.25 11:24
|156.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|20533130
|2007.01.25 11:14
|sell
|0.40
|eurjpym
|156.74
|158.74
|154.74
|2007.01.25 11:24
|156.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|20536902
|2007.01.25 11:50
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.64
|158.64
|154.64
|2007.01.25 12:05
|156.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|20537860
|2007.01.25 11:53
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.79
|158.79
|154.79
|2007.01.25 12:05
|156.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|20538683
|2007.01.25 11:55
|sell
|0.40
|eurjpym
|156.94
|158.94
|154.94
|2007.01.25 12:05
|156.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|20542425
|2007.01.25 12:33
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.93
|158.93
|154.93
|2007.01.25 14:02
|156.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|20543231
|2007.01.25 12:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2979
|1.2779
|1.3179
|2007.01.25 19:53
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|20554433
|2007.01.25 14:27
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.93
|158.93
|154.93
|2007.01.25 19:04
|156.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|20571041
|2007.01.25 16:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2964
|1.2764
|1.3164
|2007.01.25 16:57
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20585733
|2007.01.25 18:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2964
|1.2764
|1.3164
|2007.01.25 19:53
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|20589809
|2007.01.25 19:04
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2949
|1.2747
|1.3147
|2007.01.25 19:53
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|20598139
|2007.01.25 19:33
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2929
|1.2732
|1.3132
|2007.01.25 19:53
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|20602782
|2007.01.25 19:47
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2916
|1.2716
|1.3116
|2007.01.25 19:53
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|20602989
|2007.01.25 19:47
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2917
|1.2716
|1.3116
|2007.01.25 19:53
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|20615355
|2007.01.25 21:53
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.77
|158.77
|154.77
|2007.01.26 01:39
|157.14
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.05
|20623258
|2007.01.25 23:26
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.94
|158.95
|154.95
|2007.01.26 01:38
|157.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|20626180
|2007.01.25 23:35
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.11
|159.11
|155.11
|2007.01.26 01:38
|157.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|20627731
|2007.01.25 23:39
|sell
|0.80
|eurjpym
|157.28
|159.28
|155.28
|2007.01.26 01:38
|157.14
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|20643030
|2007.01.26 02:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.30
|119.30
|123.30
|2007.01.26 03:17
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|20647638
|2007.01.26 03:16
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.97
|158.97
|154.97
|2007.01.26 10:11
|156.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|20662604
|2007.01.26 07:23
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.12
|159.12
|155.12
|2007.01.26 08:08
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|20667692
|2007.01.26 08:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2915
|1.2715
|1.3115
|2007.01.26 15:03
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20685509
|2007.01.26 11:37
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2899
|1.2700
|1.3100
|2007.01.26 13:56
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20692871
|2007.01.26 13:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.46
|119.46
|123.46
|2007.01.26 15:03
|121.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|20699110
|2007.01.26 13:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.79
|158.81
|154.81
|2007.01.26 14:48
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|20699242
|2007.01.26 13:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.81
|158.81
|154.81
|2007.01.26 14:44
|156.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|20708687
|2007.01.26 14:40
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2902
|1.2702
|1.3102
|2007.01.26 15:03
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20711144
|2007.01.26 15:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2889
|1.2686
|1.3086
|2007.01.26 15:03
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20718136
|2007.01.26 15:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.30
|119.30
|123.30
|2007.01.26 15:57
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|20722806
|2007.01.26 15:52
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.79
|158.81
|154.81
|2007.01.29 07:22
|157.43
|0.00
|0.00
|-0.11
|-5.24
|20729896
|2007.01.26 17:11
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.96
|158.96
|154.96
|2007.01.29 07:21
|157.43
|0.00
|0.00
|-0.22
|-7.71
|20734732
|2007.01.26 18:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2915
|1.2715
|1.3115
|2007.01.29 14:54
|1.2936
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.10
|20746178
|2007.01.28 23:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.46
|119.46
|123.46
|2007.01.29 00:45
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|20755598
|2007.01.29 01:34
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.11
|159.11
|155.11
|2007.01.29 07:21
|157.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|20768098
|2007.01.29 06:45
|sell
|0.80
|eurjpym
|157.28
|159.28
|155.28
|2007.01.29 07:21
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.49
|20769739
|2007.01.29 07:00
|sell
|1.60
|eurjpym
|157.42
|159.43
|155.43
|2007.01.29 07:21
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|20771749
|2007.01.29 07:07
|sell
|3.20
|eurjpym
|157.58
|159.58
|155.58
|2007.01.29 07:21
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|36.74
|20774180
|2007.01.29 07:21
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.94
|119.94
|123.94
|2007.01.30 04:06
|121.73
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.73
|20778991
|2007.01.29 08:09
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.78
|119.78
|123.78
|2007.01.29 09:06
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|20792743
|2007.01.29 11:41
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.58
|159.58
|155.58
|2007.01.29 14:33
|157.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|20804851
|2007.01.29 14:54
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.59
|159.59
|155.59
|2007.01.29 20:32
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|20813706
|2007.01.29 17:01
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.73
|159.74
|155.74
|2007.01.29 20:32
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|20814368
|2007.01.29 17:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.80
|119.77
|123.77
|2007.01.30 04:06
|121.73
|0.00
|0.00
|0.28
|-1.15
|20819538
|2007.01.29 17:43
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2953
|1.2753
|1.3153
|2007.01.30 00:12
|1.2968
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.65
|20821116
|2007.01.29 18:15
|sell
|0.44
|eurjpym
|157.89
|159.90
|155.90
|2007.01.29 20:32
|157.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|20828990
|2007.01.29 20:32
|buy
|0.40
|usdjpym
|121.79
|119.78
|123.78
|2007.01.30 04:06
|121.73
|0.00
|0.00
|0.55
|-1.97
|20844212
|2007.01.30 00:08
|buy
|0.80
|usdjpym
|121.63
|119.63
|123.63
|2007.01.30 04:06
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|20847465
|2007.01.30 00:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2953
|1.2753
|1.3153
|2007.01.30 03:11
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|20853060
|2007.01.30 01:43
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.60
|159.60
|155.60
|2007.01.30 06:39
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|20859481
|2007.01.30 03:25
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.75
|159.75
|155.75
|2007.01.30 06:39
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|20862452
|2007.01.30 04:11
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.90
|159.90
|155.90
|2007.01.30 06:38
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|20874736
|2007.01.30 07:39
|sell
|0.11
|eurjpym
|158.05
|160.06
|156.06
|2007.01.30 09:40
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|20888634
|2007.01.30 09:44
|buy
|0.11
|usdjpym
|121.78
|119.78
|123.78
|2007.01.30 16:14
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|20912873
|2007.01.30 14:56
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2953
|1.2753
|1.3153
|2007.01.30 20:59
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|20915717
|2007.01.30 15:16
|buy
|0.22
|usdjpym
|121.63
|119.63
|123.63
|2007.01.30 16:14
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|20920687
|2007.01.30 16:03
|buy
|0.44
|usdjpym
|121.47
|119.47
|123.47
|2007.01.30 16:14
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|20921691
|2007.01.30 16:15
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.60
|159.60
|155.60
|2007.01.31 06:00
|157.45
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.36
|20938216
|2007.01.30 22:11
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.75
|159.75
|155.75
|2007.01.31 01:20
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|20955957
|2007.01.31 05:50
|buy
|0.11
|usdjpym
|121.44
|119.44
|123.44
|2007.01.31 12:18
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|20959326
|2007.01.31 06:11
|buy
|0.22
|usdjpym
|121.28
|119.28
|123.28
|2007.01.31 09:36
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|20971566
|2007.01.31 08:00
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2950
|1.2750
|1.3150
|2007.01.31 13:09
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|20983273
|2007.01.31 09:34
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.2934
|1.2734
|1.3134
|2007.01.31 12:34
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|20987743
|2007.01.31 10:29
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.13
|159.13
|155.13
|2007.01.31 13:09
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|20993838
|2007.01.31 12:11
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.28
|159.28
|155.28
|2007.01.31 13:09
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|20997581
|2007.01.31 12:51
|buy
|0.11
|usdjpym
|121.44
|119.44
|123.44
|2007.01.31 13:09
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|21006530
|2007.01.31 13:48
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2933
|1.2733
|1.3133
|2007.01.31 14:18
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|21009164
|2007.01.31 14:06
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.43
|159.43
|155.43
|2007.01.31 15:58
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|21013003
|2007.01.31 14:42
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.59
|159.60
|155.60
|2007.01.31 15:01
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|21016935
|2007.01.31 15:05
|buy
|0.11
|usdjpym
|121.45
|119.44
|123.44
|2007.01.31 15:59
|120.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|21019292
|2007.01.31 15:15
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.58
|159.59
|155.59
|2007.01.31 15:58
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|21021127
|2007.01.31 15:19
|sell
|0.44
|eurjpym
|157.74
|159.74
|155.74
|2007.01.31 15:58
|157.29
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|21027087
|2007.01.31 15:44
|buy
|0.22
|usdjpym
|121.28
|119.28
|123.28
|2007.01.31 15:58
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|21032038
|2007.01.31 15:58
|buy
|0.44
|usdjpym
|121.03
|119.08
|123.08
|2007.01.31 15:58
|120.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21032773
|2007.01.31 15:59
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2998
|1.2798
|1.3198
|2007.01.31 16:09
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|21034053
|2007.01.31 16:01
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.92
|118.92
|122.92
|2007.01.31 16:50
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|21034570
|2007.01.31 16:01
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.74
|118.74
|122.74
|2007.01.31 16:04
|120.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|21036366
|2007.01.31 16:04
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.16
|159.16
|155.16
|2007.01.31 23:28
|157.37
|0.00
|0.00
|-0.37
|-1.92
|21038252
|2007.01.31 16:10
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.32
|159.31
|155.31
|2007.01.31 16:25
|157.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|21042450
|2007.01.31 16:39
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.30
|159.31
|155.31
|2007.01.31 23:28
|157.37
|0.00
|0.00
|-0.74
|-1.27
|21044690
|2007.01.31 16:53
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2999
|1.2798
|1.3198
|2007.01.31 19:17
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|21047699
|2007.01.31 17:58
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.91
|118.91
|122.91
|2007.01.31 23:32
|120.80
|0.00
|0.00
|0.45
|-1.00
|21051969
|2007.01.31 19:18
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.72
|118.75
|122.75
|2007.01.31 22:32
|120.86
|0.00
|0.00
|0.91
|2.55
|21071225
|2007.01.31 23:03
|sell
|0.44
|eurjpym
|157.45
|159.46
|155.46
|2007.01.31 23:28
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|21072773
|2007.01.31 23:44
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.75
|118.75
|122.75
|2007.02.01 00:37
|120.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|21076648
|2007.02.01 01:06
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.75
|118.75
|122.75
|2007.02.01 15:05
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|21080584
|2007.02.01 02:25
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.60
|118.60
|122.60
|2007.02.01 03:56
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|21086688
|2007.02.01 03:56
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.33
|159.34
|155.34
|2007.02.01 06:01
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|21090773
|2007.02.01 06:17
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.61
|118.61
|122.61
|2007.02.01 07:32
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|21095641
|2007.02.01 07:13
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.17
|159.17
|155.17
|2007.02.01 09:09
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|21097307
|2007.02.01 07:28
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3017
|1.2817
|1.3217
|2007.02.01 14:55
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|21099817
|2007.02.01 07:48
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.64
|118.64
|122.64
|2007.02.01 15:05
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|21114764
|2007.02.01 10:35
|buy
|0.44
|usdjpym
|120.49
|118.49
|122.49
|2007.02.01 15:05
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|21127996
|2007.02.01 13:20
|sell
|0.11
|eurjpym
|156.98
|158.99
|154.99
|2007.02.01 13:36
|156.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|21132186
|2007.02.01 13:44
|buy
|0.88
|usdjpym
|120.34
|118.33
|122.33
|2007.02.01 15:05
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|21144277
|2007.02.01 15:01
|buy
|1.76
|usdjpym
|120.16
|118.15
|122.15
|2007.02.01 15:05
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|19.02
|21150068
|2007.02.01 15:18
|sell
|0.11
|eurjpym
|156.82
|158.82
|154.82
|2007.02.01 19:48
|157.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|21154801
|2007.02.01 15:53
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3017
|1.2817
|1.3217
|2007.02.02 13:34
|1.3045
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.08
|21155914
|2007.02.01 16:04
|sell
|0.22
|eurjpym
|156.97
|158.97
|154.97
|2007.02.01 19:48
|157.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|21157174
|2007.02.01 16:18
|sell
|0.44
|eurjpym
|157.12
|159.12
|155.12
|2007.02.01 19:48
|157.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|21169901
|2007.02.01 18:34
|sell
|0.88
|eurjpym
|157.27
|159.27
|155.27
|2007.02.01 19:48
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.75
|21180538
|2007.02.01 21:52
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.26
|159.27
|155.27
|2007.02.02 14:16
|157.60
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.08
|21214921
|2007.02.02 08:23
|sell
|0.22
|eurjpym
|157.26
|159.27
|155.27
|2007.02.02 14:16
|157.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|21216013
|2007.02.02 08:27
|sell
|0.44
|eurjpym
|157.43
|159.43
|155.43
|2007.02.02 14:16
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|21231815
|2007.02.02 11:34
|sell
|0.88
|eurjpym
|157.58
|159.58
|155.58
|2007.02.02 14:16
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|21244456
|2007.02.02 13:33
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.92
|119.00
|123.00
|2007.02.02 14:02
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|21245149
|2007.02.02 13:33
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.79
|118.79
|122.79
|2007.02.02 13:49
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|21255671
|2007.02.02 13:50
|sell
|1.76
|eurjpym
|157.74
|159.74
|155.74
|2007.02.02 14:16
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|18.86
|21258101
|2007.02.02 14:00
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3034
|1.2834
|1.3234
|2007.02.02 14:27
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|21259544
|2007.02.02 14:02
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3016
|1.2814
|1.3214
|2007.02.02 14:27
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|21264660
|2007.02.02 14:12
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.2999
|1.2799
|1.3199
|2007.02.02 14:27
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|21269389
|2007.02.02 14:23
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.2980
|1.2780
|1.3180
|2007.02.02 14:27
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|21295969
|2007.02.02 16:46
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2965
|1.2765
|1.3165
|2007.02.05 07:05
|1.2945
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.20
|21298855
|2007.02.02 17:01
|buy
|0.11
|usdjpym
|121.03
|119.03
|123.03
|2007.02.05 02:13
|120.83
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.82
|21301251
|2007.02.02 17:21
|sell
|0.11
|eurjpym
|156.97
|158.97
|154.97
|2007.02.04 23:56
|156.82
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.37
|21326671
|2007.02.05 01:05
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.88
|118.88
|122.88
|2007.02.05 02:13
|120.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|21328714
|2007.02.05 01:12
|buy
|0.44
|usdjpym
|120.72
|118.72
|122.72
|2007.02.05 02:13
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|21332930
|2007.02.05 02:04
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.2950
|1.2750
|1.3150
|2007.02.05 07:05
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|21359785
|2007.02.05 06:27
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.2934
|1.2734
|1.3134
|2007.02.05 07:05
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|21372910
|2007.02.05 07:26
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.73
|118.72
|122.72
|2007.02.05 20:53
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|21380043
|2007.02.05 07:52
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.57
|118.57
|122.57
|2007.02.05 09:46
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|21415928
|2007.02.05 09:18
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2950
|1.2750
|1.3150
|2007.02.05 15:16
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|21448639
|2007.02.05 10:41
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.2935
|1.2734
|1.3134
|2007.02.05 15:15
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|21519293
|2007.02.05 13:37
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.57
|118.57
|122.57
|2007.02.05 20:53
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|21538779
|2007.02.05 14:18
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.2920
|1.2719
|1.3119
|2007.02.05 15:15
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|21541998
|2007.02.05 14:23
|sell
|0.11
|eurjpym
|155.72
|157.72
|153.72
|2007.02.05 15:24
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|21546996
|2007.02.05 14:34
|buy
|0.44
|usdjpym
|120.41
|118.41
|122.41
|2007.02.05 20:53
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|21641568
|2007.02.05 18:08
|buy
|0.88
|usdjpym
|120.25
|118.25
|122.25
|2007.02.05 20:53
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|21724858
|2007.02.05 23:46
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.11
|118.10
|122.10
|2007.02.06 04:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|21829898
|2007.02.06 06:21
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2919
|1.2719
|1.3119
|2007.02.06 08:59
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|21846340
|2007.02.06 07:10
|sell
|0.11
|eurjpym
|155.59
|157.57
|153.57
|2007.02.06 10:36
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|21875539
|2007.02.06 08:19
|sell
|0.22
|eurjpym
|155.72
|157.72
|153.72
|2007.02.06 10:36
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|21899537
|2007.02.06 09:48
|sell
|0.44
|eurjpym
|155.89
|157.87
|153.87
|2007.02.06 10:36
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|21923215
|2007.02.06 11:18
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.25
|118.25
|122.25
|2007.02.06 15:45
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|21954896
|2007.02.06 12:39
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.10
|118.09
|122.09
|2007.02.06 13:44
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|21973174
|2007.02.06 13:44
|sell
|0.11
|eurjpym
|155.72
|157.72
|153.72
|2007.02.06 17:42
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|22002502
|2007.02.06 15:42
|sell
|0.22
|eurjpym
|155.73
|157.74
|153.74
|2007.02.06 17:41
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|22003680
|2007.02.06 15:45
|sell
|0.44
|eurjpym
|155.91
|157.91
|153.91
|2007.02.06 17:41
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|22008455
|2007.02.06 16:01
|sell
|0.88
|eurjpym
|156.06
|158.07
|154.07
|2007.02.06 17:42
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.05
|22037647
|2007.02.06 18:06
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.25
|118.25
|122.25
|2007.02.07 06:20
|120.40
|0.00
|0.00
|0.15
|1.37
|22045494
|2007.02.06 18:33
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.11
|118.10
|122.10
|2007.02.07 05:54
|120.26
|0.00
|0.00
|0.30
|2.74
|22201786
|2007.02.07 03:47
|sell
|0.11
|eurjpym
|156.07
|158.07
|154.07
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.57
|22236788
|2007.02.07 06:01
|sell
|0.22
|eurjpym
|156.22
|158.22
|154.22
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|22257222
|2007.02.07 07:27
|sell
|0.44
|eurjpym
|156.37
|158.38
|154.38
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.34
|22283205
|2007.02.07 09:19
|sell
|0.88
|eurjpym
|156.53
|158.53
|154.53
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.01
|22288970
|2007.02.07 09:46
|sell
|1.76
|eurjpym
|156.67
|158.68
|154.68
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.59
|22368367
|2007.02.07 15:00
|sell
|3.52
|eurjpym
|156.85
|158.84
|154.84
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.68
|22377599
|2007.02.07 15:22
|sell
|7.04
|eurjpym
|157.05
|158.99
|154.99
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|23.34
|22428847
|2007.02.07 17:34
|sell
|14.08
|eurjpym
|157.15
|159.15
|155.15
|2007.02.07 19:51
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|163.35
|22542853
|2007.02.08 01:07
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.15
|159.16
|155.16
|2007.02.08 08:21
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|22558607
|2007.02.08 02:37
|sell
|0.24
|eurjpym
|157.30
|159.31
|155.31
|2007.02.08 08:21
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|22597073
|2007.02.08 06:48
|sell
|0.48
|eurjpym
|157.49
|159.49
|155.49
|2007.02.08 08:21
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|22599347
|2007.02.08 06:51
|sell
|0.96
|eurjpym
|157.64
|159.65
|155.65
|2007.02.08 08:17
|157.49
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|22611017
|2007.02.08 07:20
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3014
|1.2811
|1.3211
|2007.02.08 13:25
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|22626302
|2007.02.08 08:17
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.2995
|1.2795
|1.3195
|2007.02.08 13:24
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|22643741
|2007.02.08 09:41
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.03
|119.03
|123.03
|2007.02.08 10:18
|121.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|22651200
|2007.02.08 11:41
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.47
|159.47
|155.47
|2007.02.08 15:07
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|22665481
|2007.02.08 12:21
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.2983
|1.2778
|1.3178
|2007.02.08 13:24
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|22667813
|2007.02.08 12:25
|sell
|0.24
|eurjpym
|157.62
|159.62
|155.62
|2007.02.08 15:07
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|22694387
|2007.02.08 13:36
|sell
|0.48
|eurjpym
|157.80
|159.77
|155.77
|2007.02.08 15:08
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|22713715
|2007.02.08 14:18
|buy
|0.11
|usdjpym
|121.19
|119.19
|123.19
|2007.02.09 01:35
|121.34
|0.00
|0.00
|0.15
|1.36
|22726691
|2007.02.08 14:51
|sell
|0.96
|eurjpym
|157.92
|159.93
|155.93
|2007.02.08 15:07
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|22816638
|2007.02.08 19:20
|buy
|0.22
|usdjpym
|121.03
|119.03
|123.03
|2007.02.08 23:53
|121.19
|0.00
|0.00
|0.30
|2.90
|22892133
|2007.02.09 01:26
|sell
|0.12
|eurjpym
|158.09
|160.09
|156.09
|2007.02.09 07:42
|157.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|22895068
|2007.02.09 01:34
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.24
|160.24
|156.24
|2007.02.09 07:33
|158.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|22933725
|2007.02.09 07:29
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3025
|1.2825
|1.3225
|2007.02.09 12:04
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|22939453
|2007.02.09 07:45
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3008
|1.2810
|1.3210
|2007.02.09 12:04
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|22939607
|2007.02.09 07:46
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.21
|119.21
|123.21
|2007.02.09 08:20
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|22943285
|2007.02.09 07:56
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.79
|159.79
|155.79
|2007.02.09 09:24
|157.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|22948705
|2007.02.09 08:22
|sell
|0.24
|eurjpym
|157.95
|159.99
|155.99
|2007.02.09 09:24
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|22956796
|2007.02.09 09:13
|sell
|0.48
|eurjpym
|158.14
|160.15
|156.15
|2007.02.09 09:24
|157.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.51
|22968850
|2007.02.09 10:09
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.2995
|1.2794
|1.3194
|2007.02.09 12:04
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|22978550
|2007.02.09 11:40
|sell
|0.12
|eurjpym
|158.10
|160.10
|156.10
|2007.02.09 11:40
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|23000580
|2007.02.09 14:04
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.2994
|1.2794
|1.3194
|2007.02.09 18:50
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|23011646
|2007.02.09 15:00
|sell
|0.12
|eurjpym
|158.10
|160.10
|156.10
|2007.02.12 10:25
|157.95
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.48
|23049456
|2007.02.11 23:01
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.81
|160.90
|156.90
|2007.02.12 01:30
|158.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|23058879
|2007.02.11 23:55
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.89
|119.89
|123.89
|2007.02.12 09:49
|122.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|23113918
|2007.02.12 08:06
|buy
|0.24
|usdjpym
|121.74
|119.73
|123.73
|2007.02.12 08:47
|121.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|23123450
|2007.02.12 08:30
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3012
|1.2811
|1.3211
|2007.02.12 13:25
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.36
|23135024
|2007.02.12 09:07
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.58
|160.60
|156.60
|2007.02.12 09:50
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|23138955
|2007.02.12 09:22
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.2994
|1.2794
|1.3194
|2007.02.12 13:25
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|23150103
|2007.02.12 10:02
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.2979
|1.2779
|1.3179
|2007.02.12 13:25
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|23156067
|2007.02.12 10:18
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.2963
|1.2763
|1.3163
|2007.02.12 13:25
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|23159648
|2007.02.12 10:25
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.89
|119.89
|123.89
|2007.02.12 13:25
|121.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|23167933
|2007.02.12 11:13
|sell
|0.12
|eurjpym
|158.11
|160.12
|156.12
|2007.02.12 12:04
|157.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|23175149
|2007.02.12 12:11
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.2945
|1.2747
|1.3147
|2007.02.12 13:25
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|23193815
|2007.02.12 13:39
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.75
|119.74
|123.74
|2007.02.12 21:00
|121.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|23208771
|2007.02.12 14:56
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.81
|159.82
|155.82
|2007.02.13 01:32
|157.66
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.48
|23243779
|2007.02.12 19:52
|sell
|0.24
|eurjpym
|157.97
|159.97
|155.97
|2007.02.12 23:46
|157.83
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.76
|23265266
|2007.02.13 00:02
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.73
|119.73
|123.73
|2007.02.13 06:19
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|23280712
|2007.02.13 01:38
|buy
|0.24
|usdjpym
|121.57
|119.57
|123.57
|2007.02.13 06:19
|121.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|23289091
|2007.02.13 02:15
|buy
|0.48
|usdjpym
|121.41
|119.41
|123.41
|2007.02.13 06:19
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|23327007
|2007.02.13 06:19
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.49
|159.50
|155.50
|2007.02.13 08:28
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|23341430
|2007.02.13 07:15
|sell
|0.24
|eurjpym
|157.65
|159.65
|155.65
|2007.02.13 08:28
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|23344194
|2007.02.13 07:23
|sell
|0.48
|eurjpym
|157.78
|159.80
|155.80
|2007.02.13 08:28
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|23354846
|2007.02.13 08:02
|sell
|0.96
|eurjpym
|157.95
|159.96
|155.96
|2007.02.13 08:28
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|23394326
|2007.02.13 10:17
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.25
|119.25
|123.25
|2007.02.14 01:23
|121.12
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.29
|23414250
|2007.02.13 11:15
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.2995
|1.2795
|1.3195
|2007.02.13 11:41
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|23466575
|2007.02.13 13:27
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.96
|159.96
|155.96
|2007.02.14 01:12
|157.96
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.00
|23473910
|2007.02.13 13:39
|buy
|0.24
|usdjpym
|121.11
|119.10
|123.10
|2007.02.13 15:04
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|23484419
|2007.02.13 14:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3026
|1.2826
|1.3226
|2007.02.14 00:50
|1.3041
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.80
|23521250
|2007.02.13 15:44
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3010
|1.2810
|1.3210
|2007.02.13 16:09
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23632580
|2007.02.13 23:21
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.11
|160.11
|156.11
|2007.02.14 01:08
|157.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|23664278
|2007.02.14 01:22
|buy
|0.24
|usdjpym
|121.10
|119.10
|123.10
|2007.02.14 01:23
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23692623
|2007.02.14 03:47
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.97
|159.97
|155.97
|2007.02.14 09:06
|158.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|23693413
|2007.02.14 04:00
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.12
|160.12
|156.12
|2007.02.14 04:50
|157.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|23702390
|2007.02.14 05:34
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3025
|1.2825
|1.3225
|2007.02.14 07:07
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23708160
|2007.02.14 07:07
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.11
|160.11
|156.11
|2007.02.14 09:06
|158.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.52
|23709361
|2007.02.14 07:11
|sell
|0.48
|eurjpym
|158.28
|160.28
|156.28
|2007.02.14 09:06
|158.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|23715318
|2007.02.14 07:42
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.15
|119.08
|123.08
|2007.02.14 09:40
|121.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|23718908
|2007.02.14 07:48
|sell
|0.96
|eurjpym
|158.43
|160.43
|156.43
|2007.02.14 09:06
|158.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.68
|23724703
|2007.02.14 08:12
|sell
|1.92
|eurjpym
|158.59
|160.59
|156.59
|2007.02.14 09:06
|158.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23733817
|2007.02.14 09:04
|buy
|0.24
|usdjpym
|121.07
|119.08
|123.08
|2007.02.14 09:40
|121.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|23736007
|2007.02.14 09:24
|buy
|0.48
|usdjpym
|120.92
|118.92
|122.92
|2007.02.14 09:40
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|23737884
|2007.02.14 09:39
|sell
|0.12
|eurjpym
|158.44
|160.44
|156.44
|2007.02.14 23:50
|158.20
|0.00
|0.00
|-0.40
|2.40
|23754345
|2007.02.14 12:53
|sell
|0.24
|eurjpym
|158.60
|160.60
|156.60
|2007.02.14 23:50
|158.43
|0.00
|0.00
|-0.81
|3.38
|23765271
|2007.02.14 15:02
|buy
|0.12
|usdjpym
|120.93
|118.92
|122.92
|2007.02.15 02:23
|120.08
|0.00
|0.00
|0.49
|-8.49
|23768568
|2007.02.14 15:06
|buy
|0.24
|usdjpym
|120.77
|118.77
|122.77
|2007.02.15 02:23
|120.08
|0.00
|0.00
|0.97
|-13.79
|23783518
|2007.02.14 16:37
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3122
|1.2921
|1.3321
|2007.02.14 22:14
|1.3137
|0.00
|0.00
|-0.24
|1.80
|23797168
|2007.02.14 23:50
|buy
|0.48
|usdjpym
|120.43
|118.57
|122.57
|2007.02.15 02:23
|120.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.99
|23797296
|2007.02.14 23:50
|buy
|0.96
|usdjpym
|120.39
|118.39
|122.39
|2007.02.15 02:23
|120.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.78
|23801236
|2007.02.15 00:07
|buy
|1.92
|usdjpym
|120.24
|118.24
|122.24
|2007.02.15 02:23
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.98
|23806422
|2007.02.15 01:18
|buy
|3.84
|usdjpym
|120.09
|118.08
|122.08
|2007.02.15 02:23
|120.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|23807663
|2007.02.15 01:24
|buy
|7.68
|usdjpym
|119.89
|117.90
|121.90
|2007.02.15 01:39
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|95.97
|23810020
|2007.02.15 01:28
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.65
|159.65
|155.65
|2007.02.15 01:32
|157.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|23812163
|2007.02.15 01:39
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.65
|159.65
|155.65
|2007.02.15 02:23
|157.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|23817298
|2007.02.15 02:35
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.80
|159.80
|155.80
|2007.02.15 05:45
|157.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23824782
|2007.02.15 06:34
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.80
|159.80
|155.80
|2007.02.15 07:03
|157.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|23828160
|2007.02.15 07:06
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.92
|117.91
|121.91
|2007.02.15 08:19
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|23833962
|2007.02.15 08:09
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3121
|1.2920
|1.3320
|2007.02.15 08:29
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23836713
|2007.02.15 08:32
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.65
|159.65
|155.65
|2007.02.15 09:07
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|23837922
|2007.02.15 08:47
|sell
|0.24
|eurjpym
|157.80
|159.80
|155.80
|2007.02.15 09:07
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23840114
|2007.02.15 09:02
|sell
|0.48
|eurjpym
|157.96
|159.96
|155.96
|2007.02.15 09:07
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|23840153
|2007.02.15 09:02
|sell
|0.96
|eurjpym
|157.95
|159.95
|155.95
|2007.02.15 09:07
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23851235
|2007.02.15 10:07
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3121
|1.2921
|1.3321
|2007.02.15 11:55
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23852838
|2007.02.15 10:24
|buy
|0.12
|usdjpym
|120.23
|118.22
|122.22
|2007.02.15 15:47
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.02
|23859477
|2007.02.15 12:15
|buy
|0.24
|usdjpym
|120.08
|118.07
|122.07
|2007.02.15 15:47
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|23863102
|2007.02.15 13:20
|sell
|0.12
|eurjpym
|157.81
|159.81
|155.81
|2007.02.15 15:27
|157.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|23872050
|2007.02.15 14:08
|buy
|0.48
|usdjpym
|119.91
|117.91
|121.91
|2007.02.15 15:47
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.64
|23881952
|2007.02.15 14:36
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3152
|1.2952
|1.3352
|2007.02.15 15:46
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|23891172
|2007.02.15 15:31
|buy
|0.96
|usdjpym
|119.74
|117.74
|121.74
|2007.02.15 15:46
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.24
|23893437
|2007.02.15 15:37
|buy
|1.92
|usdjpym
|119.59
|117.58
|121.58
|2007.02.15 15:47
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|23896354
|2007.02.15 15:44
|buy
|3.84
|usdjpym
|119.42
|117.42
|121.42
|2007.02.15 15:47
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|67.41
|23898106
|2007.02.15 15:47
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3137
|1.2937
|1.3337
|2007.02.15 15:47
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|23902852
|2007.02.15 16:01
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.44
|117.44
|121.44
|2007.02.16 13:50
|119.24
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.01
|23916223
|2007.02.15 18:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3135
|1.2935
|1.3335
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.44
|23923862
|2007.02.15 20:11
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.28
|117.28
|121.28
|2007.02.16 07:26
|119.42
|0.00
|0.00
|0.32
|2.81
|23965846
|2007.02.16 08:33
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.26
|117.26
|121.26
|2007.02.16 08:46
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|23966502
|2007.02.16 08:38
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3125
|1.2919
|1.3319
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|23968844
|2007.02.16 09:01
|sell
|0.13
|eurjpym
|156.79
|158.79
|154.79
|2007.02.16 10:51
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|23970380
|2007.02.16 09:22
|sell
|0.26
|eurjpym
|156.94
|158.94
|154.94
|2007.02.16 09:30
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|23974364
|2007.02.16 11:04
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3119
|1.2919
|1.3319
|2007.02.16 11:51
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|23977707
|2007.02.16 11:38
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.28
|117.28
|121.28
|2007.02.16 13:50
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|23981220
|2007.02.16 12:20
|sell
|0.13
|eurjpym
|156.63
|158.63
|154.63
|2007.02.16 12:45
|156.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|23984641
|2007.02.16 13:13
|buy
|0.48
|usdjpym
|119.13
|117.13
|121.13
|2007.02.16 13:50
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|23989273
|2007.02.16 13:43
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3121
|1.2921
|1.3321
|2007.02.16 16:34
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|23990339
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3107
|1.2904
|1.3304
|2007.02.16 14:57
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|23996258
|2007.02.16 14:15
|sell
|0.13
|eurjpym
|156.47
|158.47
|154.47
|2007.02.21 07:56
|158.47
|0.00
|0.00
|-0.45
|-21.58
|23998463
|2007.02.16 14:45
|sell
|0.26
|eurjpym
|156.61
|158.62
|154.62
|2007.02.21 08:05
|158.62
|0.00
|0.00
|-0.87
|-43.34
|24020269
|2007.02.16 20:58
|sell
|0.52
|eurjpym
|156.77
|158.77
|154.77
|2007.02.21 10:43
|158.77
|0.00
|0.00
|-1.74
|-86.10
|24955211
|2007.02.26 23:50
|sell
|0.11
|eurjpym
|159.15
|161.15
|157.15
|2007.02.27 00:43
|159.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|24971012
|2007.02.27 01:31
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3176
|1.2976
|1.3376
|2007.02.27 08:13
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|24971450
|2007.02.27 01:32
|buy
|0.11
|usdjpym
|120.46
|118.46
|122.46
|2007.02.27 09:25
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|24985905
|2007.02.27 04:06
|sell
|0.11
|eurjpym
|158.84
|160.85
|156.85
|2007.02.27 06:02
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|24998248
|2007.02.27 06:14
|buy
|0.22
|usdjpym
|120.29
|118.29
|122.29
|2007.02.27 09:25
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.58
|25003918
|2007.02.27 06:34
|buy
|0.44
|usdjpym
|120.15
|118.14
|122.14
|2007.02.27 09:25
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.02
|25024139
|2007.02.27 07:53
|buy
|0.88
|usdjpym
|119.98
|117.98
|121.98
|2007.02.27 09:25
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|25027413
|2007.02.27 08:03
|buy
|1.76
|usdjpym
|119.81
|117.81
|121.81
|2007.02.27 09:25
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.59
|25032579
|2007.02.27 08:13
|buy
|3.52
|usdjpym
|119.68
|117.66
|121.66
|2007.02.27 09:25
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|25036492
|2007.02.27 08:19
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.95
|160.06
|156.06
|2007.02.27 10:39
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|25041317
|2007.02.27 08:26
|buy
|7.04
|usdjpym
|119.51
|117.50
|121.50
|2007.02.27 09:25
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|94.13
|25063488
|2007.02.27 10:03
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3207
|1.3007
|1.3407
|2007.02.27 12:54
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|25064448
|2007.02.27 10:13
|buy
|0.11
|usdjpym
|119.51
|117.50
|121.50
|2007.02.27 14:22
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|25068086
|2007.02.27 10:43
|buy
|0.22
|usdjpym
|119.35
|117.35
|121.35
|2007.02.27 14:22
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|25090312
|2007.02.27 13:10
|buy
|0.44
|usdjpym
|119.19
|117.19
|121.19
|2007.02.27 14:22
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.47
|25098435
|2007.02.27 13:39
|buy
|0.88
|usdjpym
|119.04
|117.03
|121.03
|2007.02.27 14:22
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|25100364
|2007.02.27 13:45
|buy
|1.76
|usdjpym
|118.88
|116.87
|120.87
|2007.02.27 14:22
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|25104733
|2007.02.27 13:57
|buy
|3.52
|usdjpym
|118.74
|116.72
|120.72
|2007.02.27 14:22
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|41.45
|25109695
|2007.02.27 14:25
|sell
|0.11
|eurjpym
|157.43
|159.43
|155.43
|2007.02.27 15:59
|157.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|25117007
|2007.02.27 15:02
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3224
|1.3024
|1.3424
|2007.02.27 15:43
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|25126552
|2007.02.27 15:41
|buy
|0.11
|usdjpym
|118.86
|116.86
|120.86
|2007.02.27 17:42
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|25134083
|2007.02.27 16:11
|buy
|0.22
|usdjpym
|118.71
|116.71
|120.71
|2007.02.27 17:42
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|25146452
|2007.02.27 17:13
|buy
|0.44
|usdjpym
|118.55
|116.55
|120.55
|2007.02.27 17:42
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|25146544
|2007.02.27 17:13
|buy
|0.44
|usdjpym
|118.55
|116.55
|120.55
|2007.02.27 17:42
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|25152778
|2007.02.27 17:43
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3240
|1.3040
|1.3440
|2007.02.27 19:45
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|25157634
|2007.02.27 18:13
|buy
|0.11
|usdjpym
|118.55
|116.55
|120.55
|2007.02.28 00:27
|118.34
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.95
|25172211
|2007.02.27 19:42
|buy
|0.22
|usdjpym
|118.37
|116.37
|120.37
|2007.02.28 00:27
|118.34
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.56
|25173396
|2007.02.27 19:45
|buy
|0.44
|usdjpym
|118.22
|116.22
|120.22
|2007.02.28 00:27
|118.34
|0.00
|0.00
|0.59
|4.46
|25180629
|2007.02.27 20:14
|buy
|0.88
|usdjpym
|117.81
|115.80
|119.80
|2007.02.27 20:24
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|25181954
|2007.02.27 20:16
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3241
|1.3040
|1.3440
|2007.02.28 00:52
|1.3233
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.88
|25185054
|2007.02.27 20:23
|sell
|0.11
|eurjpym
|156.18
|158.19
|154.19
|2007.02.28 00:52
|156.73
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.11
|25203299
|2007.02.27 22:33
|sell
|0.22
|eurjpym
|156.38
|158.38
|154.38
|2007.02.28 00:52
|156.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|25217649
|2007.02.28 00:20
|sell
|0.44
|eurjpym
|156.54
|158.54
|154.54
|2007.02.28 00:52
|156.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|25219174
|2007.02.28 00:30
|sell
|0.88
|eurjpym
|156.70
|158.70
|154.70
|2007.02.28 00:52
|156.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|25221148
|2007.02.28 00:42
|sell
|1.76
|eurjpym
|156.86
|158.87
|154.87
|2007.02.28 00:52
|156.73
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|25223974
|2007.02.28 00:59
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3225
|1.3025
|1.3425
|2007.02.28 12:58
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|25227844
|2007.02.28 01:17
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.87
|158.87
|154.87
|2007.02.28 01:50
|156.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|25237442
|2007.02.28 02:39
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.41
|116.41
|120.41
|2007.02.28 06:17
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|25255908
|2007.02.28 05:42
|buy
|0.24
|usdjpym
|118.26
|116.25
|120.25
|2007.02.28 06:17
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25260157
|2007.02.28 06:01
|buy
|0.48
|usdjpym
|118.10
|116.10
|120.10
|2007.02.28 06:16
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|25261856
|2007.02.28 06:06
|sell
|0.11
|eurjpym
|156.08
|158.08
|154.08
|2007.02.28 06:23
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|25264131
|2007.02.28 06:17
|sell
|0.22
|eurjpym
|156.24
|158.24
|154.24
|2007.02.28 06:23
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|25264808
|2007.02.28 06:18
|sell
|0.44
|eurjpym
|156.43
|158.41
|154.41
|2007.02.28 06:23
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|25273972
|2007.02.28 07:05
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3210
|1.3010
|1.3410
|2007.02.28 12:57
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|25279922
|2007.02.28 07:24
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.41
|158.41
|154.41
|2007.02.28 07:46
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|25282197
|2007.02.28 07:31
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.56
|158.56
|154.56
|2007.02.28 07:46
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|25283253
|2007.02.28 07:33
|sell
|0.48
|eurjpym
|156.72
|158.72
|154.72
|2007.02.28 07:46
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25283569
|2007.02.28 07:34
|sell
|0.96
|eurjpym
|156.87
|158.88
|154.88
|2007.02.28 07:46
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|25295438
|2007.02.28 08:22
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3196
|1.2995
|1.3395
|2007.02.28 12:57
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|25305916
|2007.02.28 08:53
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.42
|116.41
|120.41
|2007.02.28 10:11
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|25317535
|2007.02.28 09:47
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.25
|158.25
|154.25
|2007.02.28 13:19
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|25324470
|2007.02.28 10:24
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.40
|158.40
|154.40
|2007.02.28 13:19
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25344509
|2007.02.28 12:36
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.41
|116.41
|120.41
|2007.02.28 14:55
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|25348931
|2007.02.28 13:03
|sell
|0.48
|eurjpym
|156.55
|158.56
|154.56
|2007.02.28 13:19
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|25358861
|2007.02.28 13:35
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.56
|158.56
|154.56
|2007.02.28 13:42
|156.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|25361147
|2007.02.28 13:43
|buy
|0.24
|usdjpym
|118.23
|116.23
|120.23
|2007.02.28 14:55
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25369062
|2007.02.28 14:16
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3211
|1.3011
|1.3411
|2007.02.28 16:49
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|25376750
|2007.02.28 14:47
|buy
|0.48
|usdjpym
|118.09
|116.07
|120.07
|2007.02.28 14:55
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|25385938
|2007.02.28 15:31
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3196
|1.2995
|1.3395
|2007.02.28 16:00
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|25386430
|2007.02.28 15:32
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.25
|158.25
|154.25
|2007.02.28 15:55
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|25388787
|2007.02.28 15:37
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.41
|158.41
|154.41
|2007.02.28 15:54
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|25391417
|2007.02.28 15:47
|sell
|0.48
|eurjpym
|156.55
|158.56
|154.56
|2007.02.28 15:54
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|25392014
|2007.02.28 15:48
|sell
|0.96
|eurjpym
|156.72
|158.71
|154.71
|2007.02.28 15:54
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|10.53
|25393402
|2007.02.28 15:54
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.54
|116.54
|120.54
|2007.02.28 16:14
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|25396841
|2007.02.28 16:07
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.71
|158.71
|154.71
|2007.02.28 16:22
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25397062
|2007.02.28 16:07
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.72
|158.72
|154.72
|2007.02.28 16:22
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|25398907
|2007.02.28 16:14
|sell
|0.48
|eurjpym
|156.87
|158.87
|154.87
|2007.02.28 16:22
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|25400962
|2007.02.28 16:23
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.56
|116.55
|120.55
|2007.02.28 23:37
|118.72
|0.00
|0.00
|0.49
|1.62
|25406592
|2007.02.28 16:48
|buy
|0.24
|usdjpym
|118.39
|116.39
|120.39
|2007.02.28 21:53
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|25439234
|2007.02.28 21:28
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.72
|158.72
|154.72
|2007.03.01 00:59
|157.06
|0.00
|0.00
|-0.40
|-3.44
|25443084
|2007.02.28 21:55
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.86
|158.87
|154.87
|2007.02.28 22:47
|156.71
|0.00
|0.00
|-0.81
|3.04
|25451006
|2007.02.28 23:03
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.87
|158.87
|154.87
|2007.03.01 00:59
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|25456212
|2007.02.28 23:34
|sell
|0.48
|eurjpym
|157.04
|159.02
|155.02
|2007.03.01 00:59
|157.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25458374
|2007.02.28 23:40
|sell
|0.96
|eurjpym
|157.20
|159.20
|155.20
|2007.03.01 00:59
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|25477859
|2007.03.01 01:54
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.55
|116.54
|120.54
|2007.03.01 08:32
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|25481298
|2007.03.01 02:18
|buy
|0.24
|usdjpym
|118.38
|116.38
|120.38
|2007.03.01 08:32
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25486604
|2007.03.01 02:51
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.72
|158.72
|154.72
|2007.03.01 03:52
|156.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|25494376
|2007.03.01 04:00
|buy
|0.48
|usdjpym
|118.22
|116.22
|120.22
|2007.03.01 08:32
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|25500687
|2007.03.01 04:44
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.40
|158.41
|154.41
|2007.03.01 05:07
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|25505935
|2007.03.01 05:45
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.39
|158.40
|154.40
|2007.03.01 06:47
|156.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|25519213
|2007.03.01 07:03
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3209
|1.3010
|1.3410
|2007.03.01 07:57
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25536588
|2007.03.01 08:06
|sell
|0.12
|eurjpym
|156.40
|158.40
|154.40
|2007.03.01 08:57
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|25541862
|2007.03.01 08:32
|sell
|0.24
|eurjpym
|156.56
|158.56
|154.56
|2007.03.01 08:57
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25545340
|2007.03.01 08:48
|sell
|0.48
|eurjpym
|156.71
|158.71
|154.71
|2007.03.01 08:57
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|25551732
|2007.03.01 09:20
|buy
|0.12
|usdjpym
|118.22
|116.22
|120.22
|2007.03.01 13:25
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|25570798
|2007.03.01 11:48
|buy
|0.24
|usdjpym
|118.06
|116.06
|120.06
|2007.03.01 13:25
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|25580521
|2007.03.01 12:18
|buy
|0.48
|usdjpym
|117.91
|115.91
|119.91
|2007.03.01 13:25
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.88
|25588906
|2007.03.01 12:37
|buy
|0.96
|usdjpym
|117.75
|115.75
|119.75
|2007.03.01 13:25
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|25592963
|2007.03.01 12:45
|buy
|1.92
|usdjpym
|117.60
|115.60
|119.60
|2007.03.01 13:25
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|25599935
|2007.03.01 13:03
|buy
|3.84
|usdjpym
|117.40
|115.43
|119.43
|2007.03.01 13:25
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|55.52
|25602101
|2007.03.01 13:05
|sell
|0.12
|eurjpym
|155.46
|157.46
|153.46
|2007.03.01 13:25
|155.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|25613288
|2007.03.01 13:32
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.44
|115.44
|119.44
|2007.03.01 13:42
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25617586
|2007.03.01 13:40
|sell
|0.12
|eurjpym
|155.46
|157.46
|153.46
|2007.03.01 14:16
|155.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|25631650
|2007.03.01 14:17
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.45
|115.44
|119.44
|2007.03.01 14:57
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|25638475
|2007.03.01 14:32
|buy
|0.24
|usdjpym
|117.31
|115.28
|119.28
|2007.03.01 14:57
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|25642053
|2007.03.01 14:39
|buy
|0.48
|usdjpym
|117.13
|115.13
|119.13
|2007.03.01 14:57
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|25650011
|2007.03.01 14:55
|buy
|0.96
|usdjpym
|116.97
|114.97
|118.97
|2007.03.01 14:57
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|25652085
|2007.03.01 14:58
|sell
|0.12
|eurjpym
|154.84
|156.82
|152.82
|2007.03.01 16:09
|154.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|25653442
|2007.03.01 15:02
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3197
|1.2998
|1.3398
|2007.03.01 15:48
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|25653676
|2007.03.01 15:02
|sell
|0.24
|eurjpym
|155.02
|157.02
|153.02
|2007.03.01 15:04
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|25656414
|2007.03.01 15:04
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.33
|115.33
|119.33
|2007.03.01 15:14
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25662677
|2007.03.01 15:15
|sell
|0.24
|eurjpym
|155.04
|157.04
|153.04
|2007.03.01 15:23
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|25663737
|2007.03.01 15:17
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3182
|1.2982
|1.3382
|2007.03.01 15:48
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|25667323
|2007.03.01 15:22
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.48
|115.48
|119.48
|2007.03.01 15:44
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|25677420
|2007.03.01 15:44
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3167
|1.2967
|1.3367
|2007.03.01 15:48
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|25690527
|2007.03.01 16:09
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.49
|115.49
|119.49
|2007.03.01 16:31
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25694347
|2007.03.01 16:18
|sell
|0.12
|eurjpym
|154.72
|156.72
|152.72
|2007.03.01 16:40
|154.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|25698017
|2007.03.01 16:29
|sell
|0.24
|eurjpym
|154.87
|156.87
|152.87
|2007.03.01 16:40
|154.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25699019
|2007.03.01 16:32
|sell
|0.48
|eurjpym
|155.03
|157.03
|153.03
|2007.03.01 16:40
|154.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|25707759
|2007.03.01 17:00
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.50
|115.50
|119.50
|2007.03.01 19:00
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25740040
|2007.03.01 19:00
|sell
|0.12
|eurjpym
|155.05
|157.05
|153.05
|2007.03.01 22:45
|154.90
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.54
|25762116
|2007.03.01 20:24
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.50
|115.50
|119.50
|2007.03.01 22:12
|117.65
|0.00
|0.00
|0.16
|1.53
|25777573
|2007.03.01 21:34
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3182
|1.2982
|1.3382
|2007.03.02 08:31
|1.3164
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.16
|25801763
|2007.03.01 23:33
|sell
|0.12
|eurjpym
|155.04
|157.05
|153.05
|2007.03.02 01:25
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25804017
|2007.03.01 23:42
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3167
|1.2967
|1.3367
|2007.03.02 07:54
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|25822483
|2007.03.02 01:27
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.50
|115.50
|119.50
|2007.03.02 02:32
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25845048
|2007.03.02 03:29
|sell
|0.12
|eurjpym
|155.05
|157.05
|153.05
|2007.03.02 06:46
|154.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25893404
|2007.03.02 07:28
|sell
|0.12
|eurjpym
|154.88
|156.90
|152.90
|2007.03.02 08:31
|154.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|25900693
|2007.03.02 07:53
|sell
|0.24
|eurjpym
|155.05
|157.05
|153.05
|2007.03.02 08:32
|154.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|25912128
|2007.03.02 08:31
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3168
|1.2968
|1.3368
|2007.03.02 08:32
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|25921994
|2007.03.02 09:01
|sell
|0.12
|eurjpym
|155.04
|157.05
|153.05
|2007.03.02 09:17
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|25933751
|2007.03.02 09:37
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3154
|1.2953
|1.3353
|2007.03.02 12:23
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|25942952
|2007.03.02 09:57
|buy
|0.12
|usdjpym
|117.49
|115.49
|119.49
|2007.03.02 12:37
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|25971103
|2007.03.02 11:17
|buy
|0.24
|usdjpym
|117.33
|115.33
|119.33
|2007.03.02 12:37
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.15
|25983185
|2007.03.02 11:48
|buy
|0.48
|usdjpym
|117.17
|115.17
|119.17
|2007.03.02 12:37
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|25989604
|2007.03.02 12:04
|buy
|0.96
|usdjpym
|117.02
|115.01
|119.01
|2007.03.02 12:37
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|26000646
|2007.03.02 12:26
|buy
|1.92
|usdjpym
|116.87
|114.86
|118.86
|2007.03.02 12:37
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|26.25
|26006807
|2007.03.02 12:38
|sell
|0.13
|eurjpym
|154.09
|156.10
|152.10
|2007.03.02 13:15
|153.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|26008039
|2007.03.02 12:40
|sell
|0.26
|eurjpym
|154.25
|156.25
|152.25
|2007.03.02 12:55
|154.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|26019208
|2007.03.02 13:08
|buy
|0.13
|usdjpym
|117.05
|115.05
|119.05
|2007.03.02 14:37
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|26026260
|2007.03.02 13:25
|buy
|0.26
|usdjpym
|116.89
|114.89
|118.89
|2007.03.02 14:06
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|26036320
|2007.03.02 13:49
|sell
|0.13
|eurjpym
|153.94
|155.94
|151.94
|2007.03.02 15:00
|154.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|26041753
|2007.03.02 14:01
|sell
|0.26
|eurjpym
|154.09
|156.09
|152.09
|2007.03.02 15:00
|154.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|26054071
|2007.03.02 14:33
|sell
|0.52
|eurjpym
|154.24
|156.24
|152.24
|2007.03.02 15:00
|154.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.89
|26064354
|2007.03.02 14:59
|buy
|0.13
|usdjpym
|117.05
|115.05
|119.05
|2007.03.02 15:07
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|26064445
|2007.03.02 14:59
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3169
|1.2969
|1.3369
|2007.03.02 16:12
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|26069932
|2007.03.02 15:12
|sell
|0.13
|eurjpym
|154.40
|156.40
|152.40
|2007.03.02 15:21
|154.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|26079097
|2007.03.02 15:38
|buy
|0.13
|usdjpym
|117.05
|115.05
|119.05
|2007.03.02 17:56
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.79
|26088533
|2007.03.02 16:09
|sell
|0.13
|eurjpym
|154.24
|156.24
|152.24
|2007.03.02 16:33
|154.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|26099687
|2007.03.02 16:48
|buy
|0.26
|usdjpym
|116.89
|114.89
|118.89
|2007.03.02 17:56
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|26110329
|2007.03.02 17:22
|buy
|0.52
|usdjpym
|116.73
|114.73
|118.73
|2007.03.02 17:56
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|26113482
|2007.03.02 17:30
|buy
|1.04
|usdjpym
|116.57
|114.57
|118.57
|2007.03.02 17:56
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|26121016
|2007.03.02 17:51
|sell
|0.13
|eurjpym
|153.90
|155.90
|151.90
|2007.03.05 06:46
|152.26
|0.00
|0.00
|-0.15
|18.43
|26132724
|2007.03.02 18:34
|buy
|0.13
|usdjpym
|116.56
|114.56
|118.56
|2007.03.02 19:49
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|26163039
|2007.03.02 20:38
|sell
|0.26
|eurjpym
|154.05
|156.05
|152.05
|2007.03.05 06:46
|152.26
|0.00
|0.00
|-0.29
|40.21
|26187217
|2007.03.05 06:46
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3160
|1.2960
|1.3360
|2007.03.05 06:46
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|26187243
|2007.03.05 06:46
|buy
|0.13
|usdjpym
|115.72
|113.72
|117.72
|2007.03.05 06:47
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|26187402
|2007.03.05 06:46
|sell
|0.52
|eurjpym
|152.21
|154.21
|150.21
|2007.03.05 06:46
|152.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|26195063
|2007.03.05 06:59
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.3145
|1.2945
|1.3345
|2007.03.05 14:53
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|26198525
|2007.03.05 07:05
|buy
|0.13
|usdjpym
|115.53
|113.53
|117.53
|2007.03.05 12:10
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26202779
|2007.03.05 07:13
|buy
|0.26
|usdjpym
|115.34
|113.34
|117.34
|2007.03.05 08:32
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|26208438
|2007.03.05 07:22
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.59
|153.59
|149.59
|2007.03.05 09:31
|151.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26215507
|2007.03.05 07:38
|sell
|0.26
|eurjpym
|151.74
|153.74
|149.74
|2007.03.05 07:56
|151.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|26234574
|2007.03.05 08:31
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3129
|1.2930
|1.3330
|2007.03.05 14:53
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|26237291
|2007.03.05 08:38
|sell
|0.26
|eurjpym
|151.74
|153.74
|149.74
|2007.03.05 08:44
|151.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|26254652
|2007.03.05 09:29
|buy
|0.26
|usdjpym
|115.36
|113.36
|117.36
|2007.03.05 11:26
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|26266829
|2007.03.05 10:09
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.44
|153.44
|149.44
|2007.03.05 10:46
|151.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26284099
|2007.03.05 11:07
|buy
|0.52
|eurusdm
|1.3113
|1.2913
|1.3313
|2007.03.05 14:53
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|26297769
|2007.03.05 11:41
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3097
|1.2897
|1.3297
|2007.03.05 14:52
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|26309376
|2007.03.05 12:10
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.44
|153.44
|149.44
|2007.03.05 12:37
|151.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|26315055
|2007.03.05 12:29
|buy
|0.13
|usdjpym
|115.52
|113.52
|117.52
|2007.03.05 12:37
|115.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|26329091
|2007.03.05 13:11
|buy
|2.08
|eurusdm
|1.3082
|1.2882
|1.3282
|2007.03.05 14:53
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|22.88
|26331523
|2007.03.05 13:15
|buy
|0.13
|usdjpym
|115.35
|113.35
|117.35
|2007.03.05 13:15
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|26339577
|2007.03.05 13:38
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.13
|153.13
|149.13
|2007.03.05 13:38
|151.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|26357236
|2007.03.05 14:37
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.40
|153.36
|149.36
|2007.03.05 14:38
|151.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|26360182
|2007.03.05 14:45
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.67
|153.52
|149.52
|2007.03.05 14:46
|151.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|26362551
|2007.03.05 14:51
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.72
|153.68
|149.68
|2007.03.05 14:53
|151.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|26363954
|2007.03.05 14:54
|sell
|0.13
|eurjpym
|151.83
|153.83
|149.83
|2007.03.05 15:34
|151.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|26368569
|2007.03.05 15:01
|buy
|0.13
|usdjpym
|115.81
|113.81
|117.81
|2007.03.05 15:13
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|26372732
|2007.03.05 15:11
|sell
|0.26
|eurjpym
|151.89
|153.90
|149.90
|2007.03.05 15:34
|151.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|26373906
|2007.03.05 15:13
|sell
|0.52
|eurjpym
|152.15
|154.15
|150.15
|2007.03.05 15:34
|151.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|26381708
|2007.03.05 15:33
|buy
|0.13
|usdjpym
|115.97
|113.97
|117.97
|2007.03.05 15:52
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26384331
|2007.03.05 15:43
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.11
|154.11
|150.11
|2007.03.05 15:59
|151.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|26394208
|2007.03.05 16:11
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.19
|154.19
|150.19
|2007.03.05 16:50
|152.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|26397582
|2007.03.05 16:21
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.34
|154.34
|150.34
|2007.03.05 16:24
|152.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|26406050
|2007.03.05 16:50
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3097
|1.2897
|1.3297
|2007.03.06 04:02
|1.3113
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.24
|26410512
|2007.03.05 17:05
|buy
|0.14
|usdjpym
|115.94
|113.94
|117.94
|2007.03.05 23:25
|115.47
|0.00
|0.00
|0.19
|-5.70
|26461458
|2007.03.05 21:02
|buy
|0.28
|usdjpym
|115.78
|113.78
|117.78
|2007.03.05 23:24
|115.47
|0.00
|0.00
|0.38
|-7.52
|26467066
|2007.03.05 21:26
|buy
|0.56
|usdjpym
|115.63
|113.63
|117.63
|2007.03.05 23:24
|115.47
|0.00
|0.00
|0.76
|-7.76
|26483106
|2007.03.05 22:33
|buy
|1.12
|usdjpym
|115.47
|113.47
|117.47
|2007.03.05 23:25
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.88
|26487091
|2007.03.05 22:46
|buy
|2.24
|usdjpym
|115.32
|113.32
|117.32
|2007.03.05 23:25
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|21.35
|26490251
|2007.03.05 22:57
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3082
|1.2882
|1.3282
|2007.03.06 00:06
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|26495736
|2007.03.05 23:14
|sell
|0.13
|eurjpym
|150.93
|152.93
|148.93
|2007.03.05 23:25
|151.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|26498789
|2007.03.05 23:27
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.09
|153.09
|149.09
|2007.03.05 23:27
|151.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|26499849
|2007.03.05 23:29
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.24
|153.24
|149.24
|2007.03.05 23:29
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|26502737
|2007.03.05 23:38
|buy
|0.14
|usdjpym
|115.47
|113.47
|117.47
|2007.03.05 23:38
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26508072
|2007.03.06 00:00
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.24
|153.24
|149.24
|2007.03.06 00:00
|151.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|26509228
|2007.03.06 00:03
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.40
|153.40
|149.40
|2007.03.06 00:03
|151.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26510221
|2007.03.06 00:05
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.55
|153.55
|149.55
|2007.03.06 00:05
|151.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|26510556
|2007.03.06 00:05
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.71
|153.71
|149.71
|2007.03.06 00:05
|151.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26512416
|2007.03.06 00:08
|buy
|0.14
|usdjpym
|115.78
|113.78
|117.78
|2007.03.06 00:09
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26518227
|2007.03.06 00:27
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.71
|153.71
|149.71
|2007.03.06 00:28
|151.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26520040
|2007.03.06 00:33
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.88
|153.88
|149.88
|2007.03.06 00:33
|151.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|26528298
|2007.03.06 00:57
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.91
|153.91
|149.91
|2007.03.06 00:57
|151.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26530999
|2007.03.06 01:04
|sell
|0.14
|eurjpym
|151.91
|153.91
|149.91
|2007.03.06 01:04
|151.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|26533136
|2007.03.06 01:13
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.06
|154.06
|150.06
|2007.03.06 01:13
|152.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26539211
|2007.03.06 01:32
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.21
|154.21
|150.21
|2007.03.06 01:32
|152.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26548251
|2007.03.06 02:09
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.21
|154.21
|150.21
|2007.03.06 02:09
|152.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|26554054
|2007.03.06 02:25
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.36
|154.36
|150.36
|2007.03.06 02:25
|152.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26556042
|2007.03.06 02:29
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.52
|154.52
|150.52
|2007.03.06 02:30
|152.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26564420
|2007.03.06 02:53
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.52
|154.52
|150.52
|2007.03.06 02:53
|152.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|26568037
|2007.03.06 03:03
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.68
|154.68
|150.68
|2007.03.06 03:03
|152.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26581826
|2007.03.06 04:05
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.83
|154.83
|150.83
|2007.03.06 04:37
|152.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|26604264
|2007.03.06 05:20
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.40
|114.40
|118.40
|2007.03.06 10:59
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|26613535
|2007.03.06 05:58
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.52
|154.52
|150.52
|2007.03.06 07:53
|152.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|26630671
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3097
|1.2897
|1.3297
|2007.03.06 07:25
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|26645766
|2007.03.06 07:42
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.68
|154.68
|150.68
|2007.03.06 07:53
|152.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|26649160
|2007.03.06 07:49
|sell
|0.56
|eurjpym
|152.83
|154.83
|150.83
|2007.03.06 07:53
|152.72
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|26665350
|2007.03.06 08:35
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.83
|154.83
|150.83
|2007.03.06 09:09
|152.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|26683923
|2007.03.06 10:00
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3113
|1.2913
|1.3313
|2007.03.06 16:09
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|26688155
|2007.03.06 10:57
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.83
|154.83
|150.83
|2007.03.06 12:43
|152.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|26707827
|2007.03.06 13:25
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.41
|114.41
|118.41
|2007.03.06 16:09
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|26710210
|2007.03.06 13:31
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3097
|1.2897
|1.3297
|2007.03.06 16:09
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|26712210
|2007.03.06 13:40
|buy
|0.28
|usdjpym
|116.25
|114.25
|118.25
|2007.03.06 14:23
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|26719053
|2007.03.06 14:09
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.34
|154.34
|150.34
|2007.03.06 16:08
|152.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|26723628
|2007.03.06 14:33
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.49
|154.49
|150.49
|2007.03.06 15:09
|152.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|26736133
|2007.03.06 15:49
|buy
|0.28
|usdjpym
|116.25
|114.25
|118.25
|2007.03.06 16:09
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|26739687
|2007.03.06 16:09
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.51
|154.51
|150.51
|2007.03.06 17:40
|152.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|26744015
|2007.03.06 16:44
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.66
|154.66
|150.66
|2007.03.06 17:40
|152.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|26747051
|2007.03.06 17:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.55
|0.00
|0.00
|2007.03.06 17:11
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|26747410
|2007.03.06 17:12
|sell
|0.56
|eurjpym
|152.81
|154.81
|150.81
|2007.03.06 17:40
|152.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|26759253
|2007.03.06 19:18
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.96
|154.96
|150.96
|2007.03.07 01:00
|153.19
|0.00
|0.00
|-0.16
|-2.76
|26770878
|2007.03.06 20:24
|sell
|0.28
|eurjpym
|153.11
|155.11
|151.11
|2007.03.07 01:00
|153.19
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.92
|26805487
|2007.03.07 00:49
|sell
|0.56
|eurjpym
|153.35
|155.35
|151.35
|2007.03.07 01:00
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|26808198
|2007.03.07 01:02
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.57
|114.57
|118.57
|2007.03.07 01:36
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|26811299
|2007.03.07 01:26
|buy
|0.28
|usdjpym
|116.41
|114.41
|118.41
|2007.03.07 01:36
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|26813647
|2007.03.07 01:31
|buy
|0.56
|usdjpym
|116.25
|114.25
|118.25
|2007.03.07 01:36
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|26816401
|2007.03.07 01:38
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.79
|154.79
|150.79
|2007.03.07 02:01
|152.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|26822953
|2007.03.07 02:18
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.79
|154.79
|150.79
|2007.03.07 03:25
|152.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|26831332
|2007.03.07 03:32
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.79
|154.79
|150.79
|2007.03.07 04:42
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|26832562
|2007.03.07 03:36
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.94
|154.94
|150.94
|2007.03.07 04:41
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|26837151
|2007.03.07 04:37
|sell
|0.56
|eurjpym
|153.11
|155.11
|151.11
|2007.03.07 04:41
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|26839404
|2007.03.07 04:58
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.39
|114.41
|118.41
|2007.03.07 08:31
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|26851133
|2007.03.07 07:11
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3113
|1.2913
|1.3313
|2007.03.07 07:46
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|26853437
|2007.03.07 07:32
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.79
|154.79
|150.79
|2007.03.07 16:01
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|26891854
|2007.03.07 15:11
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.94
|154.94
|150.94
|2007.03.07 16:01
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|26893781
|2007.03.07 15:21
|sell
|0.56
|eurjpym
|153.09
|155.09
|151.09
|2007.03.07 16:01
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|26895743
|2007.03.07 15:36
|sell
|1.12
|eurjpym
|153.24
|155.24
|151.24
|2007.03.07 16:01
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|26902271
|2007.03.07 16:33
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.41
|114.41
|118.41
|2007.03.08 00:18
|115.75
|0.00
|0.00
|0.57
|-7.98
|26911389
|2007.03.07 18:38
|sell
|0.14
|eurjpym
|153.09
|155.09
|151.09
|2007.03.07 20:33
|153.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|26917967
|2007.03.07 19:31
|sell
|0.28
|eurjpym
|153.24
|155.24
|151.24
|2007.03.07 20:33
|153.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|26921519
|2007.03.07 19:58
|sell
|0.56
|eurjpym
|153.40
|155.40
|151.40
|2007.03.07 20:33
|153.28
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|26925693
|2007.03.07 20:47
|buy
|0.28
|usdjpym
|116.25
|114.25
|118.25
|2007.03.08 00:18
|115.75
|0.00
|0.00
|1.13
|-12.10
|26926817
|2007.03.07 20:56
|buy
|0.56
|usdjpym
|116.08
|114.08
|118.08
|2007.03.08 00:17
|115.75
|0.00
|0.00
|2.27
|-15.97
|26934802
|2007.03.07 22:37
|buy
|1.12
|usdjpym
|115.90
|113.90
|117.90
|2007.03.08 00:17
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.51
|26940233
|2007.03.07 23:14
|buy
|2.24
|usdjpym
|115.75
|113.75
|117.75
|2007.03.08 00:18
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.87
|26944619
|2007.03.07 23:43
|buy
|4.48
|usdjpym
|115.60
|113.60
|117.60
|2007.03.08 00:17
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|58.06
|26946790
|2007.03.08 00:00
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.44
|154.44
|150.44
|2007.03.08 01:48
|152.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|26949711
|2007.03.08 00:29
|sell
|0.28
|eurjpym
|152.59
|154.59
|150.59
|2007.03.08 01:48
|152.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|26955132
|2007.03.08 01:32
|sell
|0.56
|eurjpym
|152.74
|154.74
|150.74
|2007.03.08 01:48
|152.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|26959624
|2007.03.08 02:48
|sell
|0.14
|eurjpym
|152.93
|154.93
|150.93
|2007.03.08 03:16
|153.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|26962084
|2007.03.08 03:07
|sell
|0.28
|eurjpym
|153.11
|155.08
|151.08
|2007.03.08 03:16
|153.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|26962524
|2007.03.08 03:08
|sell
|0.56
|eurjpym
|153.24
|155.24
|151.24
|2007.03.08 03:16
|153.13
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|26970734
|2007.03.08 03:48
|sell
|0.14
|eurjpym
|153.24
|155.24
|151.24
|2007.03.08 04:48
|153.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|26971273
|2007.03.08 03:49
|sell
|0.28
|eurjpym
|153.40
|155.40
|151.40
|2007.03.08 04:48
|153.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|26976231
|2007.03.08 04:15
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.39
|114.39
|118.39
|2007.03.08 05:02
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|26980398
|2007.03.08 04:44
|sell
|0.56
|eurjpym
|153.55
|155.55
|151.55
|2007.03.08 04:48
|153.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|26985784
|2007.03.08 05:12
|sell
|0.14
|eurjpym
|153.71
|155.71
|151.71
|2007.03.08 07:24
|153.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|26989234
|2007.03.08 05:51
|sell
|0.28
|eurjpym
|153.87
|155.87
|151.87
|2007.03.08 06:01
|153.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|27003128
|2007.03.08 08:21
|sell
|0.14
|eurjpym
|153.72
|155.72
|151.72
|2007.03.08 08:46
|153.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|27004620
|2007.03.08 08:33
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3158
|1.2958
|1.3358
|2007.03.08 12:41
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|27012665
|2007.03.08 09:40
|sell
|0.14
|eurjpym
|153.70
|155.70
|151.70
|2007.03.08 12:41
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|27014508
|2007.03.08 09:47
|buy
|0.14
|usdjpym
|116.88
|114.88
|118.88
|2007.03.08 11:02
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|27021192
|2007.03.08 11:02
|sell
|0.28
|eurjpym
|153.87
|155.87
|151.87
|2007.03.08 12:41
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|27022176
|2007.03.08 11:05
|sell
|0.56
|eurjpym
|154.02
|156.02
|152.02
|2007.03.08 12:41
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|27029010
|2007.03.08 11:41
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3143
|1.2943
|1.3343
|2007.03.08 12:28
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|27030657
|2007.03.08 11:52
|buy
|0.14
|usdjpym
|117.06
|115.06
|119.06
|2007.03.08 12:41
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|27052309
|2007.03.08 13:11
|sell
|0.14
|eurjpym
|154.04
|156.04
|152.04
|2007.03.08 14:16
|153.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|27059330
|2007.03.08 13:40
|sell
|0.28
|eurjpym
|154.25
|156.19
|152.19
|2007.03.08 13:44
|154.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|27065672
|2007.03.08 13:57
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3142
|1.2942
|1.3342
|2007.03.08 19:40
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27072526
|2007.03.08 14:14
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3125
|1.2926
|1.3326
|2007.03.08 19:43
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|27077052
|2007.03.08 14:24
|sell
|0.14
|eurjpym
|154.04
|156.04
|152.04
|2007.03.08 17:34
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|27099313
|2007.03.08 16:12
|sell
|0.28
|eurjpym
|154.19
|156.19
|152.19
|2007.03.08 17:07
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|27110788
|2007.03.08 17:33
|buy
|0.14
|usdjpym
|117.24
|115.24
|119.24
|2007.03.08 19:41
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|27116664
|2007.03.08 18:40
|sell
|0.14
|eurjpym
|154.03
|156.03
|152.03
|2007.03.08 19:16
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|27123188
|2007.03.08 19:39
|buy
|0.28
|usdjpym
|117.03
|115.07
|119.07
|2007.03.08 19:41
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|27137570
|2007.03.08 21:58
|sell
|0.14
|eurjpym
|153.87
|155.87
|151.87
|2007.03.09 06:17
|154.32
|0.00
|0.00
|-0.16
|-5.37
|27141293
|2007.03.08 22:45
|sell
|0.28
|eurjpym
|154.02
|156.02
|152.02
|2007.03.09 06:17
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|27153665
|2007.03.09 01:00
|sell
|0.56
|eurjpym
|154.28
|156.28
|152.28
|2007.03.09 02:55
|154.13
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|27167130
|2007.03.09 02:54
|buy
|0.14
|usdjpym
|117.21
|115.21
|119.21
|2007.03.09 03:49
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|27170896
|2007.03.09 03:48
|sell
|0.56
|eurjpym
|154.32
|156.32
|152.32
|2007.03.09 06:17
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|27185837
|2007.03.09 06:03
|sell
|1.12
|eurjpym
|154.47
|156.47
|152.47
|2007.03.09 06:17
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|14.32
|27206842
|2007.03.09 08:40
|sell
|0.15
|eurjpym
|154.57
|156.49
|152.49
|2007.03.09 09:00
|154.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|27206967
|2007.03.09 08:41
|sell
|0.30
|eurjpym
|154.60
|156.60
|152.60
|2007.03.09 08:59
|154.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|27209392
|2007.03.09 08:50
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3141
|1.2941
|1.3341
|2007.03.09 13:17
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|27209495
|2007.03.09 08:50
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3141
|1.2941
|1.3341
|2007.03.09 13:17
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|27213095
|2007.03.09 09:07
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.46
|115.46
|119.46
|2007.03.09 13:28
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|27238500
|2007.03.09 11:47
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.30
|115.30
|119.30
|2007.03.09 12:49
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|27246370
|2007.03.09 12:49
|sell
|0.15
|eurjpym
|154.43
|156.43
|152.43
|2007.03.09 13:23
|154.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|27250439
|2007.03.09 13:15
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.30
|115.30
|119.30
|2007.03.09 13:28
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|27254130
|2007.03.09 13:29
|sell
|0.15
|eurjpym
|154.40
|156.40
|152.40
|2007.03.09 13:41
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|27255171
|2007.03.09 13:33
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3138
|1.2935
|1.3335
|2007.03.09 13:33
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|27255417
|2007.03.09 13:33
|sell
|0.30
|eurjpym
|154.64
|156.61
|152.61
|2007.03.09 13:40
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|27256107
|2007.03.09 13:34
|sell
|0.60
|eurjpym
|154.80
|156.80
|152.80
|2007.03.09 13:40
|154.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|27258014
|2007.03.09 13:37
|sell
|1.20
|eurjpym
|154.92
|156.96
|152.96
|2007.03.09 13:40
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|27259141
|2007.03.09 13:39
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3116
|1.2919
|1.3319
|2007.03.09 13:39
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27265731
|2007.03.09 13:49
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3101
|1.2904
|1.3304
|2007.03.09 16:13
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|27274582
|2007.03.09 14:09
|buy
|0.15
|usdjpym
|118.16
|116.16
|120.16
|2007.03.09 17:24
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|27276716
|2007.03.09 14:16
|buy
|0.30
|usdjpym
|118.04
|116.00
|120.00
|2007.03.09 14:34
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|27279299
|2007.03.09 14:28
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3089
|1.2889
|1.3289
|2007.03.09 15:02
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|27285245
|2007.03.09 14:51
|sell
|0.15
|eurjpym
|154.81
|156.81
|152.81
|2007.03.09 15:10
|154.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|27289910
|2007.03.09 15:10
|buy
|0.30
|usdjpym
|118.01
|116.01
|120.01
|2007.03.09 17:12
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|27298842
|2007.03.09 15:51
|sell
|0.15
|eurjpym
|154.81
|156.81
|152.81
|2007.03.09 17:29
|155.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|27312734
|2007.03.09 17:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|154.96
|156.96
|152.96
|2007.03.09 17:29
|155.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|27318100
|2007.03.09 17:20
|sell
|0.60
|eurjpym
|155.12
|157.12
|153.12
|2007.03.09 17:29
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|27329827
|2007.03.09 19:02
|buy
|0.15
|usdjpym
|118.14
|116.14
|120.14
|2007.03.12 01:34
|118.30
|0.00
|0.00
|0.20
|2.03
|27350001
|2007.03.11 23:58
|sell
|0.15
|eurjpym
|155.12
|157.12
|153.12
|2007.03.12 00:27
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|27364365
|2007.03.12 01:23
|sell
|0.15
|eurjpym
|155.12
|157.12
|153.12
|2007.03.12 11:29
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.07
|27366182
|2007.03.12 01:43
|sell
|0.30
|eurjpym
|155.27
|157.27
|153.27
|2007.03.12 02:24
|155.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|27383131
|2007.03.12 06:00
|buy
|0.15
|usdjpym
|118.14
|116.14
|120.14
|2007.03.12 06:46
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|27389807
|2007.03.12 06:56
|sell
|0.30
|eurjpym
|155.27
|157.27
|153.27
|2007.03.12 11:29
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|27394723
|2007.03.12 07:26
|sell
|0.60
|eurjpym
|155.43
|157.43
|153.43
|2007.03.12 11:29
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|27406278
|2007.03.12 08:23
|buy
|0.15
|usdjpym
|118.29
|116.29
|120.29
|2007.03.12 14:27
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.06
|27415317
|2007.03.12 09:11
|buy
|0.30
|usdjpym
|118.14
|116.14
|120.14
|2007.03.12 14:27
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.29
|27424605
|2007.03.12 09:44
|sell
|1.20
|eurjpym
|155.58
|157.58
|153.58
|2007.03.12 11:28
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|14.24
|27437993
|2007.03.12 11:27
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.99
|115.99
|119.99
|2007.03.12 14:25
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.48
|27439732
|2007.03.12 11:35
|buy
|1.20
|usdjpym
|117.83
|115.83
|119.83
|2007.03.12 14:24
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.68
|27448176
|2007.03.12 12:21
|buy
|2.40
|usdjpym
|117.65
|115.65
|119.65
|2007.03.12 14:24
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.64
|27450902
|2007.03.12 12:27
|buy
|4.80
|usdjpym
|117.50
|115.50
|119.50
|2007.03.12 14:28
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|32.66
|27456098
|2007.03.12 12:39
|sell
|0.15
|eurjpym
|154.82
|156.82
|152.82
|2007.03.12 12:39
|154.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|27458618
|2007.03.12 12:52
|buy
|9.60
|usdjpym
|117.50
|115.50
|119.50
|2007.03.12 14:20
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.05
|27464016
|2007.03.12 13:15
|buy
|19.20
|usdjpym
|117.34
|115.34
|119.34
|2007.03.12 14:28
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|391.90
|27466846
|2007.03.12 13:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3155
|1.2955
|1.3355
|2007.03.12 14:26
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|27478384
|2007.03.12 14:16
|sell
|0.12
|eurjpym
|154.55
|156.50
|152.50
|2007.03.12 14:16
|154.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|27479788
|2007.03.12 14:23
|sell
|0.16
|eurjpym
|154.69
|156.69
|152.69
|2007.03.12 14:26
|154.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|27483362
|2007.03.12 14:40
|sell
|0.18
|eurjpym
|154.97
|156.97
|152.97
|2007.03.13 04:12
|154.80
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.60
|27499029
|2007.03.12 16:10
|sell
|0.36
|eurjpym
|155.13
|157.14
|153.14
|2007.03.12 22:28
|154.98
|0.00
|0.00
|-0.40
|4.60
|27529251
|2007.03.12 22:20
|buy
|0.18
|usdjpym
|117.53
|115.53
|119.53
|2007.03.13 00:08
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|27532910
|2007.03.12 23:23
|sell
|0.36
|eurjpym
|155.13
|157.13
|153.13
|2007.03.13 01:06
|154.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|27542641
|2007.03.13 01:07
|buy
|0.18
|usdjpym
|117.53
|115.53
|119.53
|2007.03.13 05:24
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|27543027
|2007.03.13 01:09
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3181
|1.2981
|1.3381
|2007.03.13 05:24
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|27553229
|2007.03.13 04:12
|buy
|0.36
|usdjpym
|117.38
|115.38
|119.38
|2007.03.13 05:24
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|27557234
|2007.03.13 05:24
|sell
|0.18
|eurjpym
|154.96
|156.96
|152.96
|2007.03.13 05:41
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|27558472
|2007.03.13 05:41
|buy
|0.18
|usdjpym
|117.38
|115.38
|119.38
|2007.03.13 12:36
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|27571724
|2007.03.13 07:05
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3165
|1.2965
|1.3365
|2007.03.13 11:13
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|27585396
|2007.03.13 08:57
|sell
|0.18
|eurjpym
|154.48
|156.48
|152.48
|2007.03.13 11:01
|154.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|27586115
|2007.03.13 09:09
|sell
|0.36
|eurjpym
|154.63
|156.63
|152.63
|2007.03.13 09:42
|154.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|27590145
|2007.03.13 10:11
|sell
|0.36
|eurjpym
|154.63
|156.63
|152.63
|2007.03.13 10:52
|154.47
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|27594314
|2007.03.13 11:01
|buy
|0.36
|usdjpym
|117.14
|115.22
|119.22
|2007.03.13 12:36
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|27595402
|2007.03.13 11:05
|buy
|0.72
|usdjpym
|117.07
|115.07
|119.07
|2007.03.13 12:36
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.50
|27597206
|2007.03.13 11:13
|buy
|1.44
|usdjpym
|116.91
|114.91
|118.91
|2007.03.13 12:36
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|27600116
|2007.03.13 11:20
|buy
|2.88
|usdjpym
|116.75
|114.75
|118.75
|2007.03.13 12:36
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|27609012
|2007.03.13 12:24
|sell
|0.18
|eurjpym
|153.96
|155.96
|151.96
|2007.03.13 12:36
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|27610845
|2007.03.13 12:32
|buy
|5.76
|usdjpym
|116.57
|114.60
|118.60
|2007.03.13 12:36
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|74.02
|27614857
|2007.03.13 12:42
|sell
|0.18
|eurjpym
|154.11
|156.11
|152.11
|2007.03.13 16:11
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|27618233
|2007.03.13 13:01
|buy
|0.18
|usdjpym
|116.61
|114.61
|118.61
|2007.03.13 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|27626786
|2007.03.13 13:38
|sell
|0.36
|eurjpym
|154.27
|156.27
|152.27
|2007.03.13 14:23
|154.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|27636504
|2007.03.13 14:29
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3196
|1.2996
|1.3396
|2007.03.13 16:22
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|27639459
|2007.03.13 14:49
|sell
|0.36
|eurjpym
|154.30
|156.30
|152.30
|2007.03.13 16:11
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|27641946
|2007.03.13 15:04
|sell
|0.72
|eurjpym
|154.46
|156.46
|152.46
|2007.03.13 16:11
|154.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|27649236
|2007.03.13 15:53
|buy
|0.18
|usdjpym
|116.96
|114.96
|118.96
|2007.03.13 18:44
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|27654160
|2007.03.13 16:16
|buy
|0.36
|usdjpym
|116.77
|114.77
|118.77
|2007.03.13 18:44
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|27665364
|2007.03.13 17:22
|buy
|0.72
|usdjpym
|116.61
|114.61
|118.61
|2007.03.13 18:44
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|27667587
|2007.03.13 17:36
|buy
|1.44
|usdjpym
|116.42
|114.42
|118.42
|2007.03.13 18:44
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|18.53
|27685150
|2007.03.13 19:52
|buy
|0.18
|usdjpym
|116.42
|114.42
|118.42
|2007.03.13 21:52
|116.22
|0.00
|0.00
|0.24
|-3.10
|27690099
|2007.03.13 20:29
|buy
|0.36
|usdjpym
|116.26
|114.26
|118.26
|2007.03.13 21:52
|116.22
|0.00
|0.00
|0.49
|-1.24
|27696876
|2007.03.13 21:17
|buy
|0.72
|usdjpym
|116.11
|114.11
|118.11
|2007.03.13 21:52
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|27699324
|2007.03.13 21:31
|sell
|0.18
|eurjpym
|153.38
|155.38
|151.38
|2007.03.13 22:30
|153.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|27703062
|2007.03.13 22:21
|buy
|0.18
|usdjpym
|116.11
|114.11
|118.11
|2007.03.14 00:25
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|27707519
|2007.03.13 23:17
|buy
|0.36
|usdjpym
|115.96
|113.96
|117.96
|2007.03.13 23:56
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|27712094
|2007.03.13 23:47
|sell
|0.18
|eurjpym
|153.06
|155.06
|151.06
|2007.03.14 01:45
|153.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|27715285
|2007.03.14 00:07
|sell
|0.36
|eurjpym
|153.21
|155.21
|151.21
|2007.03.14 01:45
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.57
|27717152
|2007.03.14 00:25
|sell
|0.72
|eurjpym
|153.37
|155.37
|151.37
|2007.03.14 01:45
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|27722602
|2007.03.14 01:19
|sell
|1.44
|eurjpym
|153.52
|155.52
|151.52
|2007.03.14 01:45
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|0.00
|0.00
|-2.73
|855.83
|Closed P/L:
|853.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27678489
|2007.03.13 18:57
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3197
|1.2997
|1.3397
|1.3194
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.54
|27728546
|2007.03.14 02:03
|buy
|0.19
|usdjpym
|116.13
|114.13
|118.13
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|27732198
|2007.03.14 02:30
|sell
|0.19
|eurjpym
|153.22
|155.22
|151.22
|153.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.85
|Floating P/L:
|-1.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|853.10
|Floating P/L:
|-1.97
|Margin:
|14.00
|Balance:
|1 853.10
|Equity:
|1 851.13
|Free Margin:
|1 837.13
|Details:
|Gross Profit:
|2 424.23
|Gross Loss:
|1 571.13
|Total Net Profit:
|853.10
|Profit Factor:
|1.54
|Expected Payoff:
|1.31
|Absolute Drawdown:
|30.33
|Maximal Drawdown:
|177.59 (15.48%)
|Relative Drawdown:
|15.48% (177.59)
|Total Trades:
|651
|Short Positions (won %):
|319 (49.22%)
|Long Positions (won %):
|332 (53.01%)
|Profit Trades (% of total):
|333 (51.15%)
|Loss trades (% of total):
|318 (48.85%)
|Largest
|profit trade:
|391.90
|loss trade:
|-87.84
|Average
|profit trade:
|7.28
|loss trade:
|-4.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (20.40)
|consecutive losses ($):
|12 (-7.47)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|438.05 (6)
|consecutive loss (count):
|-177.59 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3