Interbank FX, LLC

Account: 1357138 Name: teste Currency: USD 2007 March 14, 04:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
202860902007.01.23 18:49balanceDeposit1 000.00
204367952007.01.24 15:51buy0.10usdjpym120.94118.94122.942007.01.24 21:00121.090.000.000.001.24
204368582007.01.24 15:52buy0.10eurusdm1.29641.27641.31642007.01.25 07:441.29800.000.00-0.201.60
204380932007.01.24 16:01sell0.10eurjpym156.87158.87154.872007.01.24 16:16156.710.000.000.001.32
204455662007.01.24 16:59buy0.20usdjpym120.78118.78122.782007.01.24 17:39120.920.000.000.002.32
204495352007.01.24 17:32sell0.10eurjpym156.69158.69154.692007.01.24 22:43157.020.000.00-0.34-2.72
204571972007.01.24 20:44sell0.20eurjpym156.84158.84154.842007.01.24 22:43157.020.000.00-0.67-2.98
204596502007.01.24 21:30sell0.40eurjpym156.99158.99154.992007.01.24 22:43157.020.000.00-1.34-0.99
204616992007.01.24 21:56sell0.80eurjpym157.15159.15155.152007.01.24 22:43157.020.000.00-2.698.58
204688742007.01.24 23:54buy0.10usdjpym120.94118.94122.942007.01.25 05:18120.460.000.000.00-3.98
204764522007.01.25 01:55buy0.20usdjpym120.79118.78122.782007.01.25 05:18120.460.000.000.00-5.48
204770962007.01.25 01:59buy0.40usdjpym120.64118.63122.632007.01.25 05:18120.460.000.000.00-5.98
204811072007.01.25 02:36buy0.80usdjpym120.39118.47122.472007.01.25 03:10120.540.000.000.009.96
204839472007.01.25 03:12sell0.10eurjpym156.38158.38154.382007.01.25 03:20156.230.000.000.001.24
204873932007.01.25 04:17buy0.80usdjpym120.48118.47122.472007.01.25 05:18120.460.000.000.00-1.33
204902172007.01.25 05:04buy1.60usdjpym120.32118.32122.322007.01.25 05:18120.460.000.000.0018.60
204926102007.01.25 05:16sell0.10eurjpym156.07158.07154.072007.01.25 05:18156.250.000.000.00-1.50
204933392007.01.25 05:19sell0.10eurjpym156.24158.24154.242007.01.25 05:20156.310.000.000.00-0.58
204958112007.01.25 06:09buy0.10usdjpym120.33118.33122.332007.01.25 06:09120.310.000.000.00-0.17
204973692007.01.25 06:50sell0.10eurjpym156.09158.09154.092007.01.25 06:50156.150.000.000.00-0.49
204988282007.01.25 07:05sell0.10eurjpym156.25158.25154.252007.01.25 07:05156.310.000.000.00-0.50
205034852007.01.25 07:45sell0.10eurjpym156.39158.40154.402007.01.25 09:02156.590.000.000.00-1.66
205049062007.01.25 07:53sell0.20eurjpym156.56158.56154.562007.01.25 09:02156.590.000.000.00-0.49
205086972007.01.25 08:12sell0.40eurjpym156.71158.71154.712007.01.25 09:02156.590.000.000.003.98
205163222007.01.25 09:02buy0.10eurusdm1.29791.27791.31792007.01.25 11:051.29940.000.000.001.50
205189792007.01.25 09:13buy0.10usdjpym120.50118.50122.502007.01.25 11:51120.640.000.000.001.16
205194822007.01.25 09:18sell0.10eurjpym156.55158.56154.562007.01.25 09:26156.310.000.000.001.99
205246412007.01.25 09:59sell0.10eurjpym156.43158.43154.432007.01.25 10:10156.280.000.000.001.25
205292992007.01.25 10:46sell0.10eurjpym156.43158.43154.432007.01.25 11:24156.620.000.000.00-1.57
205307732007.01.25 10:57sell0.20eurjpym156.58158.58154.582007.01.25 11:24156.620.000.000.00-0.66
205331302007.01.25 11:14sell0.40eurjpym156.74158.74154.742007.01.25 11:24156.620.000.000.003.98
205369022007.01.25 11:50sell0.10eurjpym156.64158.64154.642007.01.25 12:05156.830.000.000.00-1.57
205378602007.01.25 11:53sell0.20eurjpym156.79158.79154.792007.01.25 12:05156.830.000.000.00-0.66
205386832007.01.25 11:55sell0.40eurjpym156.94158.94154.942007.01.25 12:05156.830.000.000.003.64
205424252007.01.25 12:33sell0.10eurjpym156.93158.93154.932007.01.25 14:02156.780.000.000.001.24
205432312007.01.25 12:51buy0.10eurusdm1.29791.27791.31792007.01.25 19:531.29260.000.000.00-5.30
205544332007.01.25 14:27sell0.10eurjpym156.93158.93154.932007.01.25 19:04156.770.000.000.001.33
205710412007.01.25 16:35buy0.20eurusdm1.29641.27641.31642007.01.25 16:571.29790.000.000.003.00
205857332007.01.25 18:31buy0.20eurusdm1.29641.27641.31642007.01.25 19:531.29260.000.000.00-7.60
205898092007.01.25 19:04buy0.40eurusdm1.29491.27471.31472007.01.25 19:531.29260.000.000.00-9.20
205981392007.01.25 19:33buy0.80eurusdm1.29291.27321.31322007.01.25 19:531.29260.000.000.00-2.40
206027822007.01.25 19:47buy1.60eurusdm1.29161.27161.31162007.01.25 19:531.29260.000.000.0016.00
206029892007.01.25 19:47buy1.60eurusdm1.29171.27161.31162007.01.25 19:531.29260.000.000.0014.40
206153552007.01.25 21:53sell0.10eurjpym156.77158.77154.772007.01.26 01:39157.140.000.00-0.11-3.05
206232582007.01.25 23:26sell0.20eurjpym156.94158.95154.952007.01.26 01:38157.140.000.000.00-3.29
206261802007.01.25 23:35sell0.40eurjpym157.11159.11155.112007.01.26 01:38157.140.000.000.00-0.99
206277312007.01.25 23:39sell0.80eurjpym157.28159.28155.282007.01.26 01:38157.140.000.000.009.22
206430302007.01.26 02:01buy0.10usdjpym121.30119.30123.302007.01.26 03:17121.450.000.000.001.24
206476382007.01.26 03:16sell0.10eurjpym156.97158.97154.972007.01.26 10:11156.820.000.000.001.24
206626042007.01.26 07:23sell0.20eurjpym157.12159.12155.122007.01.26 08:08156.970.000.000.002.47
206676922007.01.26 08:08buy0.10eurusdm1.29151.27151.31152007.01.26 15:031.28970.000.000.00-1.80
206855092007.01.26 11:37buy0.20eurusdm1.28991.27001.31002007.01.26 13:561.29140.000.000.003.00
206928712007.01.26 13:04buy0.10usdjpym121.46119.46123.462007.01.26 15:03121.440.000.000.00-0.16
206991102007.01.26 13:40sell0.10eurjpym156.79158.81154.812007.01.26 14:48156.640.000.000.001.23
206992422007.01.26 13:40sell0.10eurjpym156.81158.81154.812007.01.26 14:44156.670.000.000.001.15
207086872007.01.26 14:40buy0.20eurusdm1.29021.27021.31022007.01.26 15:031.28970.000.000.00-1.00
207111442007.01.26 15:00buy0.40eurusdm1.28891.26861.30862007.01.26 15:031.28990.000.000.004.00
207181362007.01.26 15:28buy0.10usdjpym121.30119.30123.302007.01.26 15:57121.450.000.000.001.24
207228062007.01.26 15:52sell0.10eurjpym156.79158.81154.812007.01.29 07:22157.430.000.00-0.11-5.24
207298962007.01.26 17:11sell0.20eurjpym156.96158.96154.962007.01.29 07:21157.430.000.00-0.22-7.71
207347322007.01.26 18:43buy0.10eurusdm1.29151.27151.31152007.01.29 14:541.29360.000.00-0.072.10
207461782007.01.28 23:00buy0.10usdjpym121.46119.46123.462007.01.29 00:45121.620.000.000.001.32
207555982007.01.29 01:34sell0.40eurjpym157.11159.11155.112007.01.29 07:21157.430.000.000.00-10.50
207680982007.01.29 06:45sell0.80eurjpym157.28159.28155.282007.01.29 07:21157.440.000.000.00-10.49
207697392007.01.29 07:00sell1.60eurjpym157.42159.43155.432007.01.29 07:21157.440.000.000.00-2.63
207717492007.01.29 07:07sell3.20eurjpym157.58159.58155.582007.01.29 07:21157.440.000.000.0036.74
207741802007.01.29 07:21buy0.10usdjpym121.94119.94123.942007.01.30 04:06121.730.000.000.14-1.73
207789912007.01.29 08:09buy0.20usdjpym121.78119.78123.782007.01.29 09:06121.920.000.000.002.30
207927432007.01.29 11:41sell0.11eurjpym157.58159.58155.582007.01.29 14:33157.450.000.000.001.18
208048512007.01.29 14:54sell0.11eurjpym157.59159.59155.592007.01.29 20:32157.790.000.000.00-1.81
208137062007.01.29 17:01sell0.22eurjpym157.73159.74155.742007.01.29 20:32157.790.000.000.00-1.08
208143682007.01.29 17:02buy0.20usdjpym121.80119.77123.772007.01.30 04:06121.730.000.000.28-1.15
208195382007.01.29 17:43buy0.11eurusdm1.29531.27531.31532007.01.30 00:121.29680.000.00-0.071.65
208211162007.01.29 18:15sell0.44eurjpym157.89159.90155.902007.01.29 20:32157.780.000.000.003.97
208289902007.01.29 20:32buy0.40usdjpym121.79119.78123.782007.01.30 04:06121.730.000.000.55-1.97
208442122007.01.30 00:08buy0.80usdjpym121.63119.63123.632007.01.30 04:06121.730.000.000.006.57
208474652007.01.30 00:37buy0.10eurusdm1.29531.27531.31532007.01.30 03:111.29670.000.000.001.40
208530602007.01.30 01:43sell0.10eurjpym157.60159.60155.602007.01.30 06:39157.790.000.000.00-1.57
208594812007.01.30 03:25sell0.20eurjpym157.75159.75155.752007.01.30 06:39157.790.000.000.00-0.66
208624522007.01.30 04:11sell0.40eurjpym157.90159.90155.902007.01.30 06:38157.790.000.000.003.62
208747362007.01.30 07:39sell0.11eurjpym158.05160.06156.062007.01.30 09:40157.900.000.000.001.35
208886342007.01.30 09:44buy0.11usdjpym121.78119.78123.782007.01.30 16:14121.590.000.000.00-1.72
209128732007.01.30 14:56buy0.11eurusdm1.29531.27531.31532007.01.30 20:591.29680.000.000.001.65
209157172007.01.30 15:16buy0.22usdjpym121.63119.63123.632007.01.30 16:14121.590.000.000.00-0.72
209206872007.01.30 16:03buy0.44usdjpym121.47119.47123.472007.01.30 16:14121.590.000.000.004.34
209216912007.01.30 16:15sell0.11eurjpym157.60159.60155.602007.01.31 06:00157.450.000.00-0.121.36
209382162007.01.30 22:11sell0.22eurjpym157.75159.75155.752007.01.31 01:20157.610.000.000.002.53
209559572007.01.31 05:50buy0.11usdjpym121.44119.44123.442007.01.31 12:18121.590.000.000.001.36
209593262007.01.31 06:11buy0.22usdjpym121.28119.28123.282007.01.31 09:36121.430.000.000.002.72
209715662007.01.31 08:00buy0.11eurusdm1.29501.27501.31502007.01.31 13:091.29540.000.000.000.44
209832732007.01.31 09:34buy0.22eurusdm1.29341.27341.31342007.01.31 12:341.29500.000.000.003.52
209877432007.01.31 10:29sell0.11eurjpym157.13159.13155.132007.01.31 13:09157.300.000.000.00-1.54
209938382007.01.31 12:11sell0.22eurjpym157.28159.28155.282007.01.31 13:09157.300.000.000.00-0.36
209975812007.01.31 12:51buy0.11usdjpym121.44119.44123.442007.01.31 13:09121.410.000.000.00-0.27
210065302007.01.31 13:48buy0.11eurusdm1.29331.27331.31332007.01.31 14:181.29480.000.000.001.65
210091642007.01.31 14:06sell0.11eurjpym157.43159.43155.432007.01.31 15:58157.310.000.000.001.09
210130032007.01.31 14:42sell0.22eurjpym157.59159.60155.602007.01.31 15:01157.440.000.000.002.72
210169352007.01.31 15:05buy0.11usdjpym121.45119.44123.442007.01.31 15:59120.990.000.000.00-4.18
210192922007.01.31 15:15sell0.22eurjpym157.58159.59155.592007.01.31 15:58157.310.000.000.004.90
210211272007.01.31 15:19sell0.44eurjpym157.74159.74155.742007.01.31 15:58157.290.000.000.0016.36
210270872007.01.31 15:44buy0.22usdjpym121.28119.28123.282007.01.31 15:58121.040.000.000.00-4.36
210320382007.01.31 15:58buy0.44usdjpym121.03119.08123.082007.01.31 15:58120.920.000.000.00-4.00
210327732007.01.31 15:59buy0.11eurusdm1.29981.27981.31982007.01.31 16:091.30120.000.000.001.54
210340532007.01.31 16:01buy0.11usdjpym120.92118.92122.922007.01.31 16:50121.080.000.000.001.45
210345702007.01.31 16:01buy0.22usdjpym120.74118.74122.742007.01.31 16:04120.880.000.000.002.55
210363662007.01.31 16:04sell0.11eurjpym157.16159.16155.162007.01.31 23:28157.370.000.00-0.37-1.92
210382522007.01.31 16:10sell0.22eurjpym157.32159.31155.312007.01.31 16:25157.170.000.000.002.73
210424502007.01.31 16:39sell0.22eurjpym157.30159.31155.312007.01.31 23:28157.370.000.00-0.74-1.27
210446902007.01.31 16:53buy0.11eurusdm1.29991.27981.31982007.01.31 19:171.30160.000.000.001.87
210476992007.01.31 17:58buy0.11usdjpym120.91118.91122.912007.01.31 23:32120.800.000.000.45-1.00
210519692007.01.31 19:18buy0.22usdjpym120.72118.75122.752007.01.31 22:32120.860.000.000.912.55
210712252007.01.31 23:03sell0.44eurjpym157.45159.46155.462007.01.31 23:28157.390.000.000.002.19
210727732007.01.31 23:44buy0.11usdjpym120.75118.75122.752007.02.01 00:37120.900.000.000.001.36
210766482007.02.01 01:06buy0.11usdjpym120.75118.75122.752007.02.01 15:05120.290.000.000.00-4.21
210805842007.02.01 02:25buy0.22usdjpym120.60118.60122.602007.02.01 03:56120.750.000.000.002.73
210866882007.02.01 03:56sell0.11eurjpym157.33159.34155.342007.02.01 06:01157.180.000.000.001.36
210907732007.02.01 06:17buy0.22usdjpym120.61118.61122.612007.02.01 07:32120.790.000.000.003.28
210956412007.02.01 07:13sell0.11eurjpym157.17159.17155.172007.02.01 09:09157.010.000.000.001.45
210973072007.02.01 07:28buy0.11eurusdm1.30171.28171.32172007.02.01 14:551.30330.000.000.001.76
210998172007.02.01 07:48buy0.22usdjpym120.64118.64122.642007.02.01 15:05120.300.000.000.00-6.22
211147642007.02.01 10:35buy0.44usdjpym120.49118.49122.492007.02.01 15:05120.300.000.000.00-6.95
211279962007.02.01 13:20sell0.11eurjpym156.98158.99154.992007.02.01 13:36156.820.000.000.001.46
211321862007.02.01 13:44buy0.88usdjpym120.34118.33122.332007.02.01 15:05120.300.000.000.00-2.93
211442772007.02.01 15:01buy1.76usdjpym120.16118.15122.152007.02.01 15:05120.290.000.000.0019.02
211500682007.02.01 15:18sell0.11eurjpym156.82158.82154.822007.02.01 19:48157.160.000.000.00-3.10
211548012007.02.01 15:53buy0.11eurusdm1.30171.28171.32172007.02.02 13:341.30450.000.00-0.073.08
211559142007.02.01 16:04sell0.22eurjpym156.97158.97154.972007.02.01 19:48157.160.000.000.00-3.46
211571742007.02.01 16:18sell0.44eurjpym157.12159.12155.122007.02.01 19:48157.160.000.000.00-1.46
211699012007.02.01 18:34sell0.88eurjpym157.27159.27155.272007.02.01 19:48157.150.000.000.008.75
211805382007.02.01 21:52sell0.11eurjpym157.26159.27155.272007.02.02 14:16157.600.000.00-0.12-3.08
212149212007.02.02 08:23sell0.22eurjpym157.26159.27155.272007.02.02 14:16157.590.000.000.00-5.99
212160132007.02.02 08:27sell0.44eurjpym157.43159.43155.432007.02.02 14:16157.600.000.000.00-6.16
212318152007.02.02 11:34sell0.88eurjpym157.58159.58155.582007.02.02 14:16157.600.000.000.00-1.45
212444562007.02.02 13:33buy0.11usdjpym120.92119.00123.002007.02.02 14:02121.150.000.000.002.09
212451492007.02.02 13:33buy0.22usdjpym120.79118.79122.792007.02.02 13:49120.940.000.000.002.73
212556712007.02.02 13:50sell1.76eurjpym157.74159.74155.742007.02.02 14:16157.610.000.000.0018.86
212581012007.02.02 14:00buy0.11eurusdm1.30341.28341.32342007.02.02 14:271.29910.000.000.00-4.73
212595442007.02.02 14:02buy0.22eurusdm1.30161.28141.32142007.02.02 14:271.29910.000.000.00-5.50
212646602007.02.02 14:12buy0.44eurusdm1.29991.27991.31992007.02.02 14:271.29910.000.000.00-3.52
212693892007.02.02 14:23buy0.88eurusdm1.29801.27801.31802007.02.02 14:271.29910.000.000.009.68
212959692007.02.02 16:46buy0.11eurusdm1.29651.27651.31652007.02.05 07:051.29450.000.00-0.07-2.20
212988552007.02.02 17:01buy0.11usdjpym121.03119.03123.032007.02.05 02:13120.830.000.000.15-1.82
213012512007.02.02 17:21sell0.11eurjpym156.97158.97154.972007.02.04 23:56156.820.000.00-0.121.37
213266712007.02.05 01:05buy0.22usdjpym120.88118.88122.882007.02.05 02:13120.820.000.000.00-1.09
213287142007.02.05 01:12buy0.44usdjpym120.72118.72122.722007.02.05 02:13120.830.000.000.004.01
213329302007.02.05 02:04buy0.22eurusdm1.29501.27501.31502007.02.05 07:051.29450.000.000.00-1.10
213597852007.02.05 06:27buy0.44eurusdm1.29341.27341.31342007.02.05 07:051.29460.000.000.005.28
213729102007.02.05 07:26buy0.11usdjpym120.73118.72122.722007.02.05 20:53120.360.000.000.00-3.38
213800432007.02.05 07:52buy0.22usdjpym120.57118.57122.572007.02.05 09:46120.720.000.000.002.73
214159282007.02.05 09:18buy0.11eurusdm1.29501.27501.31502007.02.05 15:161.29320.000.000.00-1.98
214486392007.02.05 10:41buy0.22eurusdm1.29351.27341.31342007.02.05 15:151.29320.000.000.00-0.66
215192932007.02.05 13:37buy0.22usdjpym120.57118.57122.572007.02.05 20:53120.360.000.000.00-3.84
215387792007.02.05 14:18buy0.44eurusdm1.29201.27191.31192007.02.05 15:151.29320.000.000.005.28
215419982007.02.05 14:23sell0.11eurjpym155.72157.72153.722007.02.05 15:24155.580.000.000.001.28
215469962007.02.05 14:34buy0.44usdjpym120.41118.41122.412007.02.05 20:53120.360.000.000.00-1.83
216415682007.02.05 18:08buy0.88usdjpym120.25118.25122.252007.02.05 20:53120.370.000.000.008.77
217248582007.02.05 23:46buy0.11usdjpym120.11118.10122.102007.02.06 04:32120.260.000.000.001.37
218298982007.02.06 06:21buy0.11eurusdm1.29191.27191.31192007.02.06 08:591.29330.000.000.001.54
218463402007.02.06 07:10sell0.11eurjpym155.59157.57153.572007.02.06 10:36155.780.000.000.00-1.73
218755392007.02.06 08:19sell0.22eurjpym155.72157.72153.722007.02.06 10:36155.780.000.000.00-1.10
218995372007.02.06 09:48sell0.44eurjpym155.89157.87153.872007.02.06 10:36155.780.000.000.004.02
219232152007.02.06 11:18buy0.11usdjpym120.25118.25122.252007.02.06 15:45120.390.000.000.001.28
219548962007.02.06 12:39buy0.22usdjpym120.10118.09122.092007.02.06 13:44120.250.000.000.002.74
219731742007.02.06 13:44sell0.11eurjpym155.72157.72153.722007.02.06 17:42155.950.000.000.00-2.11
220025022007.02.06 15:42sell0.22eurjpym155.73157.74153.742007.02.06 17:41155.940.000.000.00-3.84
220036802007.02.06 15:45sell0.44eurjpym155.91157.91153.912007.02.06 17:41155.940.000.000.00-1.10
220084552007.02.06 16:01sell0.88eurjpym156.06158.07154.072007.02.06 17:42155.950.000.000.008.05
220376472007.02.06 18:06buy0.11usdjpym120.25118.25122.252007.02.07 06:20120.400.000.000.151.37
220454942007.02.06 18:33buy0.22usdjpym120.11118.10122.102007.02.07 05:54120.260.000.000.302.74
222017862007.02.07 03:47sell0.11eurjpym156.07158.07154.072007.02.07 19:51157.010.000.000.00-8.57
222367882007.02.07 06:01sell0.22eurjpym156.22158.22154.222007.02.07 19:51157.010.000.000.00-14.40
222572222007.02.07 07:27sell0.44eurjpym156.37158.38154.382007.02.07 19:51157.010.000.000.00-23.34
222832052007.02.07 09:19sell0.88eurjpym156.53158.53154.532007.02.07 19:51157.010.000.000.00-35.01
222889702007.02.07 09:46sell1.76eurjpym156.67158.68154.682007.02.07 19:51157.010.000.000.00-49.59
223683672007.02.07 15:00sell3.52eurjpym156.85158.84154.842007.02.07 19:51157.010.000.000.00-46.68
223775992007.02.07 15:22sell7.04eurjpym157.05158.99154.992007.02.07 19:51157.010.000.000.0023.34
224288472007.02.07 17:34sell14.08eurjpym157.15159.15155.152007.02.07 19:51157.010.000.000.00163.35
225428532007.02.08 01:07sell0.12eurjpym157.15159.16155.162007.02.08 08:21157.520.000.000.00-3.66
225586072007.02.08 02:37sell0.24eurjpym157.30159.31155.312007.02.08 08:21157.520.000.000.00-4.35
225970732007.02.08 06:48sell0.48eurjpym157.49159.49155.492007.02.08 08:21157.520.000.000.00-1.19
225993472007.02.08 06:51sell0.96eurjpym157.64159.65155.652007.02.08 08:17157.490.000.000.0011.89
226110172007.02.08 07:20buy0.11eurusdm1.30141.28111.32112007.02.08 13:251.29930.000.000.00-2.31
226263022007.02.08 08:17buy0.22eurusdm1.29951.27951.31952007.02.08 13:241.29930.000.000.00-0.44
226437412007.02.08 09:41buy0.12usdjpym121.03119.03123.032007.02.08 10:18121.180.000.000.001.49
226512002007.02.08 11:41sell0.12eurjpym157.47159.47155.472007.02.08 15:07157.800.000.000.00-3.27
226654812007.02.08 12:21buy0.44eurusdm1.29831.27781.31782007.02.08 13:241.29930.000.000.004.40
226678132007.02.08 12:25sell0.24eurjpym157.62159.62155.622007.02.08 15:07157.800.000.000.00-3.57
226943872007.02.08 13:36sell0.48eurjpym157.80159.77155.772007.02.08 15:08157.810.000.000.00-0.40
227137152007.02.08 14:18buy0.11usdjpym121.19119.19123.192007.02.09 01:35121.340.000.000.151.36
227266912007.02.08 14:51sell0.96eurjpym157.92159.93155.932007.02.08 15:07157.800.000.000.009.50
228166382007.02.08 19:20buy0.22usdjpym121.03119.03123.032007.02.08 23:53121.190.000.000.302.90
228921332007.02.09 01:26sell0.12eurjpym158.09160.09156.092007.02.09 07:42157.940.000.000.001.48
228950682007.02.09 01:34sell0.24eurjpym158.24160.24156.242007.02.09 07:33158.090.000.000.002.97
229337252007.02.09 07:29buy0.12eurusdm1.30251.28251.32252007.02.09 12:041.30060.000.000.00-2.28
229394532007.02.09 07:45buy0.24eurusdm1.30081.28101.32102007.02.09 12:041.30060.000.000.00-0.48
229396072007.02.09 07:46buy0.12usdjpym121.21119.21123.212007.02.09 08:20121.370.000.000.001.58
229432852007.02.09 07:56sell0.12eurjpym157.79159.79155.792007.02.09 09:24157.950.000.000.00-1.58
229487052007.02.09 08:22sell0.24eurjpym157.95159.99155.992007.02.09 09:24157.910.000.000.000.79
229567962007.02.09 09:13sell0.48eurjpym158.14160.15156.152007.02.09 09:24157.950.000.000.007.51
229688502007.02.09 10:09buy0.48eurusdm1.29951.27941.31942007.02.09 12:041.30060.000.000.005.28
229785502007.02.09 11:40sell0.12eurjpym158.10160.10156.102007.02.09 11:40158.170.000.000.00-0.69
230005802007.02.09 14:04buy0.12eurusdm1.29941.27941.31942007.02.09 18:501.30100.000.000.001.92
230116462007.02.09 15:00sell0.12eurjpym158.10160.10156.102007.02.12 10:25157.950.000.00-0.131.48
230494562007.02.11 23:01sell0.24eurjpym158.81160.90156.902007.02.12 01:30158.660.000.000.002.96
230588792007.02.11 23:55buy0.12usdjpym121.89119.89123.892007.02.12 09:49122.040.000.000.001.47
231139182007.02.12 08:06buy0.24usdjpym121.74119.73123.732007.02.12 08:47121.890.000.000.002.95
231234502007.02.12 08:30buy0.12eurusdm1.30121.28111.32112007.02.12 13:251.29590.000.000.00-6.36
231350242007.02.12 09:07sell0.24eurjpym158.58160.60156.602007.02.12 09:50158.420.000.000.003.14
231389552007.02.12 09:22buy0.24eurusdm1.29941.27941.31942007.02.12 13:251.29590.000.000.00-8.40
231501032007.02.12 10:02buy0.48eurusdm1.29791.27791.31792007.02.12 13:251.29590.000.000.00-9.60
231560672007.02.12 10:18buy0.96eurusdm1.29631.27631.31632007.02.12 13:251.29590.000.000.00-3.84
231596482007.02.12 10:25buy0.12usdjpym121.89119.89123.892007.02.12 13:25121.850.000.000.00-0.39
231679332007.02.12 11:13sell0.12eurjpym158.11160.12156.122007.02.12 12:04157.960.000.000.001.48
231751492007.02.12 12:11buy1.92eurusdm1.29451.27471.31472007.02.12 13:251.29590.000.000.0026.88
231938152007.02.12 13:39buy0.12usdjpym121.75119.74123.742007.02.12 21:00121.900.000.000.001.48
232087712007.02.12 14:56sell0.12eurjpym157.81159.82155.822007.02.13 01:32157.660.000.00-0.131.48
232437792007.02.12 19:52sell0.24eurjpym157.97159.97155.972007.02.12 23:46157.830.000.00-0.272.76
232652662007.02.13 00:02buy0.12usdjpym121.73119.73123.732007.02.13 06:19121.530.000.000.00-1.97
232807122007.02.13 01:38buy0.24usdjpym121.57119.57123.572007.02.13 06:19121.530.000.000.00-0.79
232890912007.02.13 02:15buy0.48usdjpym121.41119.41123.412007.02.13 06:19121.540.000.000.005.13
233270072007.02.13 06:19sell0.12eurjpym157.49159.50155.502007.02.13 08:28157.820.000.000.00-3.26
233414302007.02.13 07:15sell0.24eurjpym157.65159.65155.652007.02.13 08:28157.820.000.000.00-3.36
233441942007.02.13 07:23sell0.48eurjpym157.78159.80155.802007.02.13 08:28157.820.000.000.00-1.58
233548462007.02.13 08:02sell0.96eurjpym157.95159.96155.962007.02.13 08:28157.820.000.000.0010.27
233943262007.02.13 10:17buy0.12usdjpym121.25119.25123.252007.02.14 01:23121.120.000.000.16-1.29
234142502007.02.13 11:15buy0.12eurusdm1.29951.27951.31952007.02.13 11:411.30110.000.000.001.92
234665752007.02.13 13:27sell0.12eurjpym157.96159.96155.962007.02.14 01:12157.960.000.00-0.130.00
234739102007.02.13 13:39buy0.24usdjpym121.11119.10123.102007.02.13 15:04121.260.000.000.002.97
234844192007.02.13 14:00buy0.12eurusdm1.30261.28261.32262007.02.14 00:501.30410.000.00-0.081.80
235212502007.02.13 15:44buy0.24eurusdm1.30101.28101.32102007.02.13 16:091.30250.000.000.003.60
236325802007.02.13 23:21sell0.24eurjpym158.11160.11156.112007.02.14 01:08157.970.000.000.002.77
236642782007.02.14 01:22buy0.24usdjpym121.10119.10123.102007.02.14 01:23121.120.000.000.000.40
236926232007.02.14 03:47sell0.12eurjpym157.97159.97155.972007.02.14 09:06158.560.000.000.00-5.85
236934132007.02.14 04:00sell0.24eurjpym158.12160.12156.122007.02.14 04:50157.970.000.000.002.97
237023902007.02.14 05:34buy0.12eurusdm1.30251.28251.32252007.02.14 07:071.30400.000.000.001.80
237081602007.02.14 07:07sell0.24eurjpym158.11160.11156.112007.02.14 09:06158.590.000.000.00-9.52
237093612007.02.14 07:11sell0.48eurjpym158.28160.28156.282007.02.14 09:06158.590.000.000.00-12.30
237153182007.02.14 07:42buy0.12usdjpym121.15119.08123.082007.02.14 09:40121.030.000.000.00-1.19
237189082007.02.14 07:48sell0.96eurjpym158.43160.43156.432007.02.14 09:06158.590.000.000.00-12.68
237247032007.02.14 08:12sell1.92eurjpym158.59160.59156.592007.02.14 09:06158.590.000.000.000.00
237338172007.02.14 09:04buy0.24usdjpym121.07119.08123.082007.02.14 09:40121.030.000.000.00-0.79
237360072007.02.14 09:24buy0.48usdjpym120.92118.92122.922007.02.14 09:40121.040.000.000.004.76
237378842007.02.14 09:39sell0.12eurjpym158.44160.44156.442007.02.14 23:50158.200.000.00-0.402.40
237543452007.02.14 12:53sell0.24eurjpym158.60160.60156.602007.02.14 23:50158.430.000.00-0.813.38
237652712007.02.14 15:02buy0.12usdjpym120.93118.92122.922007.02.15 02:23120.080.000.000.49-8.49
237685682007.02.14 15:06buy0.24usdjpym120.77118.77122.772007.02.15 02:23120.080.000.000.97-13.79
237835182007.02.14 16:37buy0.12eurusdm1.31221.29211.33212007.02.14 22:141.31370.000.00-0.241.80
237971682007.02.14 23:50buy0.48usdjpym120.43118.57122.572007.02.15 02:23120.080.000.000.00-13.99
237972962007.02.14 23:50buy0.96usdjpym120.39118.39122.392007.02.15 02:23120.080.000.000.00-24.78
238012362007.02.15 00:07buy1.92usdjpym120.24118.24122.242007.02.15 02:23120.090.000.000.00-23.98
238064222007.02.15 01:18buy3.84usdjpym120.09118.08122.082007.02.15 02:23120.080.000.000.00-3.20
238076632007.02.15 01:24buy7.68usdjpym119.89117.90121.902007.02.15 01:39120.040.000.000.0095.97
238100202007.02.15 01:28sell0.11eurjpym157.65159.65155.652007.02.15 01:32157.490.000.000.001.47
238121632007.02.15 01:39sell0.12eurjpym157.65159.65155.652007.02.15 02:23157.770.000.000.00-1.20
238172982007.02.15 02:35sell0.12eurjpym157.80159.80155.802007.02.15 05:45157.660.000.000.001.40
238247822007.02.15 06:34sell0.12eurjpym157.80159.80155.802007.02.15 07:03157.650.000.000.001.50
238281602007.02.15 07:06buy0.12usdjpym119.92117.91121.912007.02.15 08:19120.070.000.000.001.50
238339622007.02.15 08:09buy0.12eurusdm1.31211.29201.33202007.02.15 08:291.31360.000.000.001.80
238367132007.02.15 08:32sell0.12eurjpym157.65159.65155.652007.02.15 09:07157.900.000.000.00-2.49
238379222007.02.15 08:47sell0.24eurjpym157.80159.80155.802007.02.15 09:07157.900.000.000.00-2.00
238401142007.02.15 09:02sell0.48eurjpym157.96159.96155.962007.02.15 09:07157.900.000.000.002.40
238401532007.02.15 09:02sell0.96eurjpym157.95159.95155.952007.02.15 09:07157.900.000.000.004.00
238512352007.02.15 10:07buy0.12eurusdm1.31211.29211.33212007.02.15 11:551.31360.000.000.001.80
238528382007.02.15 10:24buy0.12usdjpym120.23118.22122.222007.02.15 15:47119.630.000.000.00-6.02
238594772007.02.15 12:15buy0.24usdjpym120.08118.07122.072007.02.15 15:47119.620.000.000.00-9.23
238631022007.02.15 13:20sell0.12eurjpym157.81159.81155.812007.02.15 15:27157.660.000.000.001.50
238720502007.02.15 14:08buy0.48usdjpym119.91117.91121.912007.02.15 15:47119.620.000.000.00-11.64
238819522007.02.15 14:36buy0.12eurusdm1.31521.29521.33522007.02.15 15:461.31360.000.000.00-1.92
238911722007.02.15 15:31buy0.96usdjpym119.74117.74121.742007.02.15 15:46119.600.000.000.00-11.24
238934372007.02.15 15:37buy1.92usdjpym119.59117.58121.582007.02.15 15:47119.630.000.000.006.42
238963542007.02.15 15:44buy3.84usdjpym119.42117.42121.422007.02.15 15:47119.630.000.000.0067.41
238981062007.02.15 15:47buy0.13eurusdm1.31371.29371.33372007.02.15 15:471.31350.000.000.00-0.26
239028522007.02.15 16:01buy0.12usdjpym119.44117.44121.442007.02.16 13:50119.240.000.000.16-2.01
239162232007.02.15 18:00buy0.12eurusdm1.31351.29351.33352007.02.16 11:511.31230.000.00-0.08-1.44
239238622007.02.15 20:11buy0.24usdjpym119.28117.28121.282007.02.16 07:26119.420.000.000.322.81
239658462007.02.16 08:33buy0.24usdjpym119.26117.26121.262007.02.16 08:46119.440.000.000.003.62
239665022007.02.16 08:38buy0.24eurusdm1.31251.29191.33192007.02.16 11:511.31230.000.000.00-0.48
239688442007.02.16 09:01sell0.13eurjpym156.79158.79154.792007.02.16 10:51156.640.000.000.001.63
239703802007.02.16 09:22sell0.26eurjpym156.94158.94154.942007.02.16 09:30156.790.000.000.003.26
239743642007.02.16 11:04buy0.48eurusdm1.31191.29191.33192007.02.16 11:511.31240.000.000.002.40
239777072007.02.16 11:38buy0.24usdjpym119.28117.28121.282007.02.16 13:50119.230.000.000.00-1.01
239812202007.02.16 12:20sell0.13eurjpym156.63158.63154.632007.02.16 12:45156.490.000.000.001.53
239846412007.02.16 13:13buy0.48usdjpym119.13117.13121.132007.02.16 13:50119.240.000.000.004.43
239892732007.02.16 13:43buy0.13eurusdm1.31211.29211.33212007.02.16 16:341.31360.000.000.001.95
239903392007.02.16 13:45buy0.26eurusdm1.31071.29041.33042007.02.16 14:571.31210.000.000.003.64
239962582007.02.16 14:15sell0.13eurjpym156.47158.47154.472007.02.21 07:56158.470.000.00-0.45-21.58
239984632007.02.16 14:45sell0.26eurjpym156.61158.62154.622007.02.21 08:05158.620.000.00-0.87-43.34
240202692007.02.16 20:58sell0.52eurjpym156.77158.77154.772007.02.21 10:43158.770.000.00-1.74-86.10
249552112007.02.26 23:50sell0.11eurjpym159.15161.15157.152007.02.27 00:43159.000.000.000.001.37
249710122007.02.27 01:31buy0.11eurusdm1.31761.29761.33762007.02.27 08:131.31920.000.000.001.76
249714502007.02.27 01:32buy0.11usdjpym120.46118.46122.462007.02.27 09:25119.660.000.000.00-7.35
249859052007.02.27 04:06sell0.11eurjpym158.84160.85156.852007.02.27 06:02158.690.000.000.001.37
249982482007.02.27 06:14buy0.22usdjpym120.29118.29122.292007.02.27 09:25119.660.000.000.00-11.58
250039182007.02.27 06:34buy0.44usdjpym120.15118.14122.142007.02.27 09:25119.660.000.000.00-18.02
250241392007.02.27 07:53buy0.88usdjpym119.98117.98121.982007.02.27 09:25119.670.000.000.00-22.80
250274132007.02.27 08:03buy1.76usdjpym119.81117.81121.812007.02.27 09:25119.670.000.000.00-20.59
250325792007.02.27 08:13buy3.52usdjpym119.68117.66121.662007.02.27 09:25119.670.000.000.00-2.94
250364922007.02.27 08:19sell0.10eurjpym157.95160.06156.062007.02.27 10:39157.790.000.000.001.34
250413172007.02.27 08:26buy7.04usdjpym119.51117.50121.502007.02.27 09:25119.670.000.000.0094.13
250634882007.02.27 10:03buy0.11eurusdm1.32071.30071.34072007.02.27 12:541.32230.000.000.001.76
250644482007.02.27 10:13buy0.11usdjpym119.51117.50121.502007.02.27 14:22118.880.000.000.00-5.83
250680862007.02.27 10:43buy0.22usdjpym119.35117.35121.352007.02.27 14:22118.880.000.000.00-8.70
250903122007.02.27 13:10buy0.44usdjpym119.19117.19121.192007.02.27 14:22118.880.000.000.00-11.47
250984352007.02.27 13:39buy0.88usdjpym119.04117.03121.032007.02.27 14:22118.880.000.000.00-11.84
251003642007.02.27 13:45buy1.76usdjpym118.88116.87120.872007.02.27 14:22118.860.000.000.00-2.96
251047332007.02.27 13:57buy3.52usdjpym118.74116.72120.722007.02.27 14:22118.880.000.000.0041.45
251096952007.02.27 14:25sell0.11eurjpym157.43159.43155.432007.02.27 15:59157.260.000.000.001.58
251170072007.02.27 15:02buy0.11eurusdm1.32241.30241.34242007.02.27 15:431.32380.000.000.001.54
251265522007.02.27 15:41buy0.11usdjpym118.86116.86120.862007.02.27 17:42118.630.000.000.00-2.13
251340832007.02.27 16:11buy0.22usdjpym118.71116.71120.712007.02.27 17:42118.630.000.000.00-1.48
251464522007.02.27 17:13buy0.44usdjpym118.55116.55120.552007.02.27 17:42118.630.000.000.002.97
251465442007.02.27 17:13buy0.44usdjpym118.55116.55120.552007.02.27 17:42118.630.000.000.002.97
251527782007.02.27 17:43buy0.11eurusdm1.32401.30401.34402007.02.27 19:451.32550.000.000.001.65
251576342007.02.27 18:13buy0.11usdjpym118.55116.55120.552007.02.28 00:27118.340.000.000.15-1.95
251722112007.02.27 19:42buy0.22usdjpym118.37116.37120.372007.02.28 00:27118.340.000.000.30-0.56
251733962007.02.27 19:45buy0.44usdjpym118.22116.22120.222007.02.28 00:27118.340.000.000.594.46
251806292007.02.27 20:14buy0.88usdjpym117.81115.80119.802007.02.27 20:24117.970.000.000.0011.94
251819542007.02.27 20:16buy0.11eurusdm1.32411.30401.34402007.02.28 00:521.32330.000.00-0.07-0.88
251850542007.02.27 20:23sell0.11eurjpym156.18158.19154.192007.02.28 00:52156.730.000.00-0.12-5.11
252032992007.02.27 22:33sell0.22eurjpym156.38158.38154.382007.02.28 00:52156.730.000.000.00-6.50
252176492007.02.28 00:20sell0.44eurjpym156.54158.54154.542007.02.28 00:52156.730.000.000.00-7.06
252191742007.02.28 00:30sell0.88eurjpym156.70158.70154.702007.02.28 00:52156.720.000.000.00-1.48
252211482007.02.28 00:42sell1.76eurjpym156.86158.87154.872007.02.28 00:52156.730.000.000.0019.33
252239742007.02.28 00:59buy0.12eurusdm1.32251.30251.34252007.02.28 12:581.32060.000.000.00-2.28
252278442007.02.28 01:17sell0.12eurjpym156.87158.87154.872007.02.28 01:50156.700.000.000.001.72
252374422007.02.28 02:39buy0.12usdjpym118.41116.41120.412007.02.28 06:17118.220.000.000.00-1.93
252559082007.02.28 05:42buy0.24usdjpym118.26116.25120.252007.02.28 06:17118.220.000.000.00-0.81
252601572007.02.28 06:01buy0.48usdjpym118.10116.10120.102007.02.28 06:16118.220.000.000.004.87
252618562007.02.28 06:06sell0.11eurjpym156.08158.08154.082007.02.28 06:23156.300.000.000.00-2.05
252641312007.02.28 06:17sell0.22eurjpym156.24158.24154.242007.02.28 06:23156.300.000.000.00-1.12
252648082007.02.28 06:18sell0.44eurjpym156.43158.41154.412007.02.28 06:23156.300.000.000.004.84
252739722007.02.28 07:05buy0.24eurusdm1.32101.30101.34102007.02.28 12:571.32070.000.000.00-0.72
252799222007.02.28 07:24sell0.12eurjpym156.41158.41154.412007.02.28 07:46156.750.000.000.00-3.44
252821972007.02.28 07:31sell0.24eurjpym156.56158.56154.562007.02.28 07:46156.740.000.000.00-3.64
252832532007.02.28 07:33sell0.48eurjpym156.72158.72154.722007.02.28 07:46156.740.000.000.00-0.81
252835692007.02.28 07:34sell0.96eurjpym156.87158.88154.882007.02.28 07:46156.740.000.000.0010.52
252954382007.02.28 08:22buy0.48eurusdm1.31961.29951.33952007.02.28 12:571.32070.000.000.005.28
253059162007.02.28 08:53buy0.12usdjpym118.42116.41120.412007.02.28 10:11118.580.000.000.001.62
253175352007.02.28 09:47sell0.12eurjpym156.25158.25154.252007.02.28 13:19156.440.000.000.00-1.93
253244702007.02.28 10:24sell0.24eurjpym156.40158.40154.402007.02.28 13:19156.440.000.000.00-0.81
253445092007.02.28 12:36buy0.12usdjpym118.41116.41120.412007.02.28 14:55118.190.000.000.00-2.23
253489312007.02.28 13:03sell0.48eurjpym156.55158.56154.562007.02.28 13:19156.440.000.000.004.46
253588612007.02.28 13:35sell0.12eurjpym156.56158.56154.562007.02.28 13:42156.400.000.000.001.62
253611472007.02.28 13:43buy0.24usdjpym118.23116.23120.232007.02.28 14:55118.190.000.000.00-0.81
253690622007.02.28 14:16buy0.12eurusdm1.32111.30111.34112007.02.28 16:491.32270.000.000.001.92
253767502007.02.28 14:47buy0.48usdjpym118.09116.07120.072007.02.28 14:55118.190.000.000.004.06
253859382007.02.28 15:31buy0.24eurusdm1.31961.29951.33952007.02.28 16:001.32130.000.000.004.08
253864302007.02.28 15:32sell0.12eurjpym156.25158.25154.252007.02.28 15:55156.560.000.000.00-3.14
253887872007.02.28 15:37sell0.24eurjpym156.41158.41154.412007.02.28 15:54156.560.000.000.00-3.04
253914172007.02.28 15:47sell0.48eurjpym156.55158.56154.562007.02.28 15:54156.590.000.000.00-1.62
253920142007.02.28 15:48sell0.96eurjpym156.72158.71154.712007.02.28 15:54156.590.000.000.0010.53
253934022007.02.28 15:54buy0.12usdjpym118.54116.54120.542007.02.28 16:14118.710.000.000.001.72
253968412007.02.28 16:07sell0.12eurjpym156.71158.71154.712007.02.28 16:22156.790.000.000.00-0.81
253970622007.02.28 16:07sell0.24eurjpym156.72158.72154.722007.02.28 16:22156.790.000.000.00-1.41
253989072007.02.28 16:14sell0.48eurjpym156.87158.87154.872007.02.28 16:22156.790.000.000.003.24
254009622007.02.28 16:23buy0.12usdjpym118.56116.55120.552007.02.28 23:37118.720.000.000.491.62
254065922007.02.28 16:48buy0.24usdjpym118.39116.39120.392007.02.28 21:53118.540.000.000.003.04
254392342007.02.28 21:28sell0.12eurjpym156.72158.72154.722007.03.01 00:59157.060.000.00-0.40-3.44
254430842007.02.28 21:55sell0.24eurjpym156.86158.87154.872007.02.28 22:47156.710.000.00-0.813.04
254510062007.02.28 23:03sell0.24eurjpym156.87158.87154.872007.03.01 00:59157.060.000.000.00-3.84
254562122007.02.28 23:34sell0.48eurjpym157.04159.02155.022007.03.01 00:59157.060.000.000.00-0.81
254583742007.02.28 23:40sell0.96eurjpym157.20159.20155.202007.03.01 00:59157.070.000.000.0010.52
254778592007.03.01 01:54buy0.12usdjpym118.55116.54120.542007.03.01 08:32118.340.000.000.00-2.13
254812982007.03.01 02:18buy0.24usdjpym118.38116.38120.382007.03.01 08:32118.340.000.000.00-0.81
254866042007.03.01 02:51sell0.12eurjpym156.72158.72154.722007.03.01 03:52156.550.000.000.001.73
254943762007.03.01 04:00buy0.48usdjpym118.22116.22120.222007.03.01 08:32118.340.000.000.004.87
255006872007.03.01 04:44sell0.12eurjpym156.40158.41154.412007.03.01 05:07156.250.000.000.001.52
255059352007.03.01 05:45sell0.12eurjpym156.39158.40154.402007.03.01 06:47156.230.000.000.001.63
255192132007.03.01 07:03buy0.12eurusdm1.32091.30101.34102007.03.01 07:571.32240.000.000.001.80
255365882007.03.01 08:06sell0.12eurjpym156.40158.40154.402007.03.01 08:57156.600.000.000.00-2.03
255418622007.03.01 08:32sell0.24eurjpym156.56158.56154.562007.03.01 08:57156.600.000.000.00-0.81
255453402007.03.01 08:48sell0.48eurjpym156.71158.71154.712007.03.01 08:57156.600.000.000.004.47
255517322007.03.01 09:20buy0.12usdjpym118.22116.22120.222007.03.01 13:25117.570.000.000.00-6.63
255707982007.03.01 11:48buy0.24usdjpym118.06116.06120.062007.03.01 13:25117.570.000.000.00-10.00
255805212007.03.01 12:18buy0.48usdjpym117.91115.91119.912007.03.01 13:25117.570.000.000.00-13.88
255889062007.03.01 12:37buy0.96usdjpym117.75115.75119.752007.03.01 13:25117.570.000.000.00-14.70
255929632007.03.01 12:45buy1.92usdjpym117.60115.60119.602007.03.01 13:25117.570.000.000.00-4.90
255999352007.03.01 13:03buy3.84usdjpym117.40115.43119.432007.03.01 13:25117.570.000.000.0055.52
256021012007.03.01 13:05sell0.12eurjpym155.46157.46153.462007.03.01 13:25155.550.000.000.00-0.92
256132882007.03.01 13:32buy0.12usdjpym117.44115.44119.442007.03.01 13:42117.590.000.000.001.53
256175862007.03.01 13:40sell0.12eurjpym155.46157.46153.462007.03.01 14:16155.310.000.000.001.54
256316502007.03.01 14:17buy0.12usdjpym117.45115.44119.442007.03.01 14:57117.090.000.000.00-3.69
256384752007.03.01 14:32buy0.24usdjpym117.31115.28119.282007.03.01 14:57117.090.000.000.00-4.51
256420532007.03.01 14:39buy0.48usdjpym117.13115.13119.132007.03.01 14:57117.100.000.000.00-1.23
256500112007.03.01 14:55buy0.96usdjpym116.97114.97118.972007.03.01 14:57117.100.000.000.0010.66
256520852007.03.01 14:58sell0.12eurjpym154.84156.82152.822007.03.01 16:09154.690.000.000.001.54
256534422007.03.01 15:02buy0.12eurusdm1.31971.29981.33982007.03.01 15:481.31770.000.000.00-2.40
256536762007.03.01 15:02sell0.24eurjpym155.02157.02153.022007.03.01 15:04154.850.000.000.003.47
256564142007.03.01 15:04buy0.12usdjpym117.33115.33119.332007.03.01 15:14117.480.000.000.001.53
256626772007.03.01 15:15sell0.24eurjpym155.04157.04153.042007.03.01 15:23154.890.000.000.003.06
256637372007.03.01 15:17buy0.24eurusdm1.31821.29821.33822007.03.01 15:481.31770.000.000.00-1.20
256673232007.03.01 15:22buy0.12usdjpym117.48115.48119.482007.03.01 15:44117.640.000.000.001.63
256774202007.03.01 15:44buy0.48eurusdm1.31671.29671.33672007.03.01 15:481.31780.000.000.005.28
256905272007.03.01 16:09buy0.12usdjpym117.49115.49119.492007.03.01 16:31117.640.000.000.001.53
256943472007.03.01 16:18sell0.12eurjpym154.72156.72152.722007.03.01 16:40154.910.000.000.00-1.94
256980172007.03.01 16:29sell0.24eurjpym154.87156.87152.872007.03.01 16:40154.910.000.000.00-0.81
256990192007.03.01 16:32sell0.48eurjpym155.03157.03153.032007.03.01 16:40154.910.000.000.004.90
257077592007.03.01 17:00buy0.12usdjpym117.50115.50119.502007.03.01 19:00117.650.000.000.001.53
257400402007.03.01 19:00sell0.12eurjpym155.05157.05153.052007.03.01 22:45154.900.000.00-0.131.54
257621162007.03.01 20:24buy0.12usdjpym117.50115.50119.502007.03.01 22:12117.650.000.000.161.53
257775732007.03.01 21:34buy0.12eurusdm1.31821.29821.33822007.03.02 08:311.31640.000.00-0.08-2.16
258017632007.03.01 23:33sell0.12eurjpym155.04157.05153.052007.03.02 01:25154.890.000.000.001.53
258040172007.03.01 23:42buy0.24eurusdm1.31671.29671.33672007.03.02 07:541.31830.000.000.003.84
258224832007.03.02 01:27buy0.12usdjpym117.50115.50119.502007.03.02 02:32117.650.000.000.001.53
258450482007.03.02 03:29sell0.12eurjpym155.05157.05153.052007.03.02 06:46154.900.000.000.001.53
258934042007.03.02 07:28sell0.12eurjpym154.88156.90152.902007.03.02 08:31154.960.000.000.00-0.81
259006932007.03.02 07:53sell0.24eurjpym155.05157.05153.052007.03.02 08:32154.900.000.000.003.06
259121282007.03.02 08:31buy0.24eurusdm1.31681.29681.33682007.03.02 08:321.31650.000.000.00-0.72
259219942007.03.02 09:01sell0.12eurjpym155.04157.05153.052007.03.02 09:17154.890.000.000.001.53
259337512007.03.02 09:37buy0.12eurusdm1.31541.29531.33532007.03.02 12:231.31690.000.000.001.80
259429522007.03.02 09:57buy0.12usdjpym117.49115.49119.492007.03.02 12:37117.030.000.000.00-4.72
259711032007.03.02 11:17buy0.24usdjpym117.33115.33119.332007.03.02 12:37117.030.000.000.00-6.15
259831852007.03.02 11:48buy0.48usdjpym117.17115.17119.172007.03.02 12:37117.030.000.000.00-5.74
259896042007.03.02 12:04buy0.96usdjpym117.02115.01119.012007.03.02 12:37117.050.000.000.002.46
260006462007.03.02 12:26buy1.92usdjpym116.87114.86118.862007.03.02 12:37117.030.000.000.0026.25
260068072007.03.02 12:38sell0.13eurjpym154.09156.10152.102007.03.02 13:15153.940.000.000.001.66
260080392007.03.02 12:40sell0.26eurjpym154.25156.25152.252007.03.02 12:55154.100.000.000.003.33
260192082007.03.02 13:08buy0.13usdjpym117.05115.05119.052007.03.02 14:37117.180.000.000.001.44
260262602007.03.02 13:25buy0.26usdjpym116.89114.89118.892007.03.02 14:06117.030.000.000.003.11
260363202007.03.02 13:49sell0.13eurjpym153.94155.94151.942007.03.02 15:00154.140.000.000.00-2.22
260417532007.03.02 14:01sell0.26eurjpym154.09156.09152.092007.03.02 15:00154.140.000.000.00-1.11
260540712007.03.02 14:33sell0.52eurjpym154.24156.24152.242007.03.02 15:00154.130.000.000.004.89
260643542007.03.02 14:59buy0.13usdjpym117.05115.05119.052007.03.02 15:07117.190.000.000.001.55
260644452007.03.02 14:59buy0.13eurusdm1.31691.29691.33692007.03.02 16:121.31840.000.000.001.95
260699322007.03.02 15:12sell0.13eurjpym154.40156.40152.402007.03.02 15:21154.240.000.000.001.78
260790972007.03.02 15:38buy0.13usdjpym117.05115.05119.052007.03.02 17:56116.710.000.000.00-3.79
260885332007.03.02 16:09sell0.13eurjpym154.24156.24152.242007.03.02 16:33154.090.000.000.001.67
260996872007.03.02 16:48buy0.26usdjpym116.89114.89118.892007.03.02 17:56116.710.000.000.00-4.01
261103292007.03.02 17:22buy0.52usdjpym116.73114.73118.732007.03.02 17:56116.710.000.000.00-0.89
261134822007.03.02 17:30buy1.04usdjpym116.57114.57118.572007.03.02 17:56116.710.000.000.0012.48
261210162007.03.02 17:51sell0.13eurjpym153.90155.90151.902007.03.05 06:46152.260.000.00-0.1518.43
261327242007.03.02 18:34buy0.13usdjpym116.56114.56118.562007.03.02 19:49116.720.000.000.001.78
261630392007.03.02 20:38sell0.26eurjpym154.05156.05152.052007.03.05 06:46152.260.000.00-0.2940.21
261872172007.03.05 06:46buy0.13eurusdm1.31601.29601.33602007.03.05 06:461.31580.000.000.00-0.26
261872432007.03.05 06:46buy0.13usdjpym115.72113.72117.722007.03.05 06:47115.730.000.000.000.11
261874022007.03.05 06:46sell0.52eurjpym152.21154.21150.212007.03.05 06:46152.290.000.000.00-3.60
261950632007.03.05 06:59buy0.13eurusdm1.31451.29451.33452007.03.05 14:531.30930.000.000.00-6.76
261985252007.03.05 07:05buy0.13usdjpym115.53113.53117.532007.03.05 12:10115.680.000.000.001.69
262027792007.03.05 07:13buy0.26usdjpym115.34113.34117.342007.03.05 08:32115.510.000.000.003.83
262084382007.03.05 07:22sell0.13eurjpym151.59153.59149.592007.03.05 09:31151.440.000.000.001.69
262155072007.03.05 07:38sell0.26eurjpym151.74153.74149.742007.03.05 07:56151.590.000.000.003.39
262345742007.03.05 08:31buy0.26eurusdm1.31291.29301.33302007.03.05 14:531.30930.000.000.00-9.36
262372912007.03.05 08:38sell0.26eurjpym151.74153.74149.742007.03.05 08:44151.590.000.000.003.38
262546522007.03.05 09:29buy0.26usdjpym115.36113.36117.362007.03.05 11:26115.510.000.000.003.38
262668292007.03.05 10:09sell0.13eurjpym151.44153.44149.442007.03.05 10:46151.290.000.000.001.69
262840992007.03.05 11:07buy0.52eurusdm1.31131.29131.33132007.03.05 14:531.30950.000.000.00-9.36
262977692007.03.05 11:41buy1.04eurusdm1.30971.28971.32972007.03.05 14:521.30950.000.000.00-2.08
263093762007.03.05 12:10sell0.13eurjpym151.44153.44149.442007.03.05 12:37151.330.000.000.001.24
263150552007.03.05 12:29buy0.13usdjpym115.52113.52117.522007.03.05 12:37115.440.000.000.00-0.90
263290912007.03.05 13:11buy2.08eurusdm1.30821.28821.32822007.03.05 14:531.30930.000.000.0022.88
263315232007.03.05 13:15buy0.13usdjpym115.35113.35117.352007.03.05 13:15115.320.000.000.00-0.34
263395772007.03.05 13:38sell0.13eurjpym151.13153.13149.132007.03.05 13:38151.170.000.000.00-0.45
263572362007.03.05 14:37sell0.13eurjpym151.40153.36149.362007.03.05 14:38151.460.000.000.00-0.67
263601822007.03.05 14:45sell0.13eurjpym151.67153.52149.522007.03.05 14:46151.660.000.000.000.11
263625512007.03.05 14:51sell0.13eurjpym151.72153.68149.682007.03.05 14:53151.860.000.000.00-1.57
263639542007.03.05 14:54sell0.13eurjpym151.83153.83149.832007.03.05 15:34151.960.000.000.00-1.46
263685692007.03.05 15:01buy0.13usdjpym115.81113.81117.812007.03.05 15:13116.100.000.000.003.25
263727322007.03.05 15:11sell0.26eurjpym151.89153.90149.902007.03.05 15:34151.960.000.000.00-1.57
263739062007.03.05 15:13sell0.52eurjpym152.15154.15150.152007.03.05 15:34151.960.000.000.008.52
263817082007.03.05 15:33buy0.13usdjpym115.97113.97117.972007.03.05 15:52116.120.000.000.001.68
263843312007.03.05 15:43sell0.14eurjpym152.11154.11150.112007.03.05 15:59151.950.000.000.001.93
263942082007.03.05 16:11sell0.14eurjpym152.19154.19150.192007.03.05 16:50152.030.000.000.001.93
263975822007.03.05 16:21sell0.28eurjpym152.34154.34150.342007.03.05 16:24152.190.000.000.003.62
264060502007.03.05 16:50buy0.14eurusdm1.30971.28971.32972007.03.06 04:021.31130.000.00-0.092.24
264105122007.03.05 17:05buy0.14usdjpym115.94113.94117.942007.03.05 23:25115.470.000.000.19-5.70
264614582007.03.05 21:02buy0.28usdjpym115.78113.78117.782007.03.05 23:24115.470.000.000.38-7.52
264670662007.03.05 21:26buy0.56usdjpym115.63113.63117.632007.03.05 23:24115.470.000.000.76-7.76
264831062007.03.05 22:33buy1.12usdjpym115.47113.47117.472007.03.05 23:25115.430.000.000.00-3.88
264870912007.03.05 22:46buy2.24usdjpym115.32113.32117.322007.03.05 23:25115.430.000.000.0021.35
264902512007.03.05 22:57buy0.28eurusdm1.30821.28821.32822007.03.06 00:061.30970.000.000.004.20
264957362007.03.05 23:14sell0.13eurjpym150.93152.93148.932007.03.05 23:25151.090.000.000.00-1.80
264987892007.03.05 23:27sell0.14eurjpym151.09153.09149.092007.03.05 23:27151.150.000.000.00-0.72
264998492007.03.05 23:29sell0.14eurjpym151.24153.24149.242007.03.05 23:29151.310.000.000.00-0.85
265027372007.03.05 23:38buy0.14usdjpym115.47113.47117.472007.03.05 23:38115.430.000.000.00-0.49
265080722007.03.06 00:00sell0.14eurjpym151.24153.24149.242007.03.06 00:00151.290.000.000.00-0.61
265092282007.03.06 00:03sell0.14eurjpym151.40153.40149.402007.03.06 00:03151.450.000.000.00-0.60
265102212007.03.06 00:05sell0.14eurjpym151.55153.55149.552007.03.06 00:05151.610.000.000.00-0.73
265105562007.03.06 00:05sell0.14eurjpym151.71153.71149.712007.03.06 00:05151.760.000.000.00-0.60
265124162007.03.06 00:08buy0.14usdjpym115.78113.78117.782007.03.06 00:09115.730.000.000.00-0.60
265182272007.03.06 00:27sell0.14eurjpym151.71153.71149.712007.03.06 00:28151.750.000.000.00-0.49
265200402007.03.06 00:33sell0.14eurjpym151.88153.88149.882007.03.06 00:33151.950.000.000.00-0.85
265282982007.03.06 00:57sell0.14eurjpym151.91153.91149.912007.03.06 00:57151.960.000.000.00-0.60
265309992007.03.06 01:04sell0.14eurjpym151.91153.91149.912007.03.06 01:04151.950.000.000.00-0.48
265331362007.03.06 01:13sell0.14eurjpym152.06154.06150.062007.03.06 01:13152.100.000.000.00-0.49
265392112007.03.06 01:32sell0.14eurjpym152.21154.21150.212007.03.06 01:32152.260.000.000.00-0.60
265482512007.03.06 02:09sell0.14eurjpym152.21154.21150.212007.03.06 02:09152.280.000.000.00-0.84
265540542007.03.06 02:25sell0.14eurjpym152.36154.36150.362007.03.06 02:25152.410.000.000.00-0.60
265560422007.03.06 02:29sell0.14eurjpym152.52154.52150.522007.03.06 02:30152.570.000.000.00-0.60
265644202007.03.06 02:53sell0.14eurjpym152.52154.52150.522007.03.06 02:53152.580.000.000.00-0.72
265680372007.03.06 03:03sell0.14eurjpym152.68154.68150.682007.03.06 03:03152.730.000.000.00-0.60
265818262007.03.06 04:05sell0.14eurjpym152.83154.83150.832007.03.06 04:37152.680.000.000.001.81
266042642007.03.06 05:20buy0.14usdjpym116.40114.40118.402007.03.06 10:59116.560.000.000.001.92
266135352007.03.06 05:58sell0.14eurjpym152.52154.52150.522007.03.06 07:53152.700.000.000.00-2.17
266306712007.03.06 06:55buy0.14eurusdm1.30971.28971.32972007.03.06 07:251.31130.000.000.002.24
266457662007.03.06 07:42sell0.28eurjpym152.68154.68150.682007.03.06 07:53152.720.000.000.00-0.96
266491602007.03.06 07:49sell0.56eurjpym152.83154.83150.832007.03.06 07:53152.720.000.000.005.29
266653502007.03.06 08:35sell0.14eurjpym152.83154.83150.832007.03.06 09:09152.680.000.000.001.81
266839232007.03.06 10:00buy0.14eurusdm1.31131.29131.33132007.03.06 16:091.31120.000.000.00-0.14
266881552007.03.06 10:57sell0.14eurjpym152.83154.83150.832007.03.06 12:43152.680.000.000.001.80
267078272007.03.06 13:25buy0.14usdjpym116.41114.41118.412007.03.06 16:09116.280.000.000.00-1.57
267102102007.03.06 13:31buy0.28eurusdm1.30971.28971.32972007.03.06 16:091.31120.000.000.004.20
267122102007.03.06 13:40buy0.28usdjpym116.25114.25118.252007.03.06 14:23116.400.000.000.003.61
267190532007.03.06 14:09sell0.14eurjpym152.34154.34150.342007.03.06 16:08152.510.000.000.00-2.04
267236282007.03.06 14:33sell0.28eurjpym152.49154.49150.492007.03.06 15:09152.340.000.000.003.61
267361332007.03.06 15:49buy0.28usdjpym116.25114.25118.252007.03.06 16:09116.280.000.000.000.72
267396872007.03.06 16:09sell0.14eurjpym152.51154.51150.512007.03.06 17:40152.700.000.000.00-2.28
267440152007.03.06 16:44sell0.28eurjpym152.66154.66150.662007.03.06 17:40152.700.000.000.00-0.96
267470512007.03.06 17:10buy0.01usdjpym116.550.000.002007.03.06 17:11116.510.000.000.00-0.03
267474102007.03.06 17:12sell0.56eurjpym152.81154.81150.812007.03.06 17:40152.700.000.000.005.28
267592532007.03.06 19:18sell0.14eurjpym152.96154.96150.962007.03.07 01:00153.190.000.00-0.16-2.76
267708782007.03.06 20:24sell0.28eurjpym153.11155.11151.112007.03.07 01:00153.190.000.00-0.31-1.92
268054872007.03.07 00:49sell0.56eurjpym153.35155.35151.352007.03.07 01:00153.190.000.000.007.69
268081982007.03.07 01:02buy0.14usdjpym116.57114.57118.572007.03.07 01:36116.380.000.000.00-2.29
268112992007.03.07 01:26buy0.28usdjpym116.41114.41118.412007.03.07 01:36116.380.000.000.00-0.72
268136472007.03.07 01:31buy0.56usdjpym116.25114.25118.252007.03.07 01:36116.380.000.000.006.26
268164012007.03.07 01:38sell0.14eurjpym152.79154.79150.792007.03.07 02:01152.630.000.000.001.92
268229532007.03.07 02:18sell0.14eurjpym152.79154.79150.792007.03.07 03:25152.640.000.000.001.80
268313322007.03.07 03:32sell0.14eurjpym152.79154.79150.792007.03.07 04:42153.000.000.000.00-2.52
268325622007.03.07 03:36sell0.28eurjpym152.94154.94150.942007.03.07 04:41153.000.000.000.00-1.44
268371512007.03.07 04:37sell0.56eurjpym153.11155.11151.112007.03.07 04:41153.000.000.000.005.28
268394042007.03.07 04:58buy0.14usdjpym116.39114.41118.412007.03.07 08:31116.540.000.000.001.80
268511332007.03.07 07:11buy0.14eurusdm1.31131.29131.33132007.03.07 07:461.31280.000.000.002.10
268534372007.03.07 07:32sell0.14eurjpym152.79154.79150.792007.03.07 16:01153.100.000.000.00-3.72
268918542007.03.07 15:11sell0.28eurjpym152.94154.94150.942007.03.07 16:01153.100.000.000.00-3.84
268937812007.03.07 15:21sell0.56eurjpym153.09155.09151.092007.03.07 16:01153.100.000.000.00-0.48
268957432007.03.07 15:36sell1.12eurjpym153.24155.24151.242007.03.07 16:01153.100.000.000.0013.46
269022712007.03.07 16:33buy0.14usdjpym116.41114.41118.412007.03.08 00:18115.750.000.000.57-7.98
269113892007.03.07 18:38sell0.14eurjpym153.09155.09151.092007.03.07 20:33153.280.000.000.00-2.29
269179672007.03.07 19:31sell0.28eurjpym153.24155.24151.242007.03.07 20:33153.280.000.000.00-0.96
269215192007.03.07 19:58sell0.56eurjpym153.40155.40151.402007.03.07 20:33153.280.000.000.005.78
269256932007.03.07 20:47buy0.28usdjpym116.25114.25118.252007.03.08 00:18115.750.000.001.13-12.10
269268172007.03.07 20:56buy0.56usdjpym116.08114.08118.082007.03.08 00:17115.750.000.002.27-15.97
269348022007.03.07 22:37buy1.12usdjpym115.90113.90117.902007.03.08 00:17115.750.000.000.00-14.51
269402332007.03.07 23:14buy2.24usdjpym115.75113.75117.752007.03.08 00:18115.730.000.000.00-3.87
269446192007.03.07 23:43buy4.48usdjpym115.60113.60117.602007.03.08 00:17115.750.000.000.0058.06
269467902007.03.08 00:00sell0.14eurjpym152.44154.44150.442007.03.08 01:48152.630.000.000.00-2.29
269497112007.03.08 00:29sell0.28eurjpym152.59154.59150.592007.03.08 01:48152.630.000.000.00-0.97
269551322007.03.08 01:32sell0.56eurjpym152.74154.74150.742007.03.08 01:48152.630.000.000.005.32
269596242007.03.08 02:48sell0.14eurjpym152.93154.93150.932007.03.08 03:16153.130.000.000.00-2.41
269620842007.03.08 03:07sell0.28eurjpym153.11155.08151.082007.03.08 03:16153.130.000.000.00-0.48
269625242007.03.08 03:08sell0.56eurjpym153.24155.24151.242007.03.08 03:16153.130.000.000.005.30
269707342007.03.08 03:48sell0.14eurjpym153.24155.24151.242007.03.08 04:48153.440.000.000.00-2.41
269712732007.03.08 03:49sell0.28eurjpym153.40155.40151.402007.03.08 04:48153.440.000.000.00-0.96
269762312007.03.08 04:15buy0.14usdjpym116.39114.39118.392007.03.08 05:02116.540.000.000.001.80
269803982007.03.08 04:44sell0.56eurjpym153.55155.55151.552007.03.08 04:48153.440.000.000.005.29
269857842007.03.08 05:12sell0.14eurjpym153.71155.71151.712007.03.08 07:24153.560.000.000.001.80
269892342007.03.08 05:51sell0.28eurjpym153.87155.87151.872007.03.08 06:01153.720.000.000.003.60
270031282007.03.08 08:21sell0.14eurjpym153.72155.72151.722007.03.08 08:46153.520.000.000.002.40
270046202007.03.08 08:33buy0.14eurusdm1.31581.29581.33582007.03.08 12:411.31570.000.000.00-0.14
270126652007.03.08 09:40sell0.14eurjpym153.70155.70151.702007.03.08 12:41153.930.000.000.00-2.75
270145082007.03.08 09:47buy0.14usdjpym116.88114.88118.882007.03.08 11:02117.100.000.000.002.63
270211922007.03.08 11:02sell0.28eurjpym153.87155.87151.872007.03.08 12:41153.930.000.000.00-1.43
270221762007.03.08 11:05sell0.56eurjpym154.02156.02152.022007.03.08 12:41153.930.000.000.004.31
270290102007.03.08 11:41buy0.28eurusdm1.31431.29431.33432007.03.08 12:281.31580.000.000.004.20
270306572007.03.08 11:52buy0.14usdjpym117.06115.06119.062007.03.08 12:41116.970.000.000.00-1.08
270523092007.03.08 13:11sell0.14eurjpym154.04156.04152.042007.03.08 14:16153.890.000.000.001.79
270593302007.03.08 13:40sell0.28eurjpym154.25156.19152.192007.03.08 13:44154.100.000.000.003.59
270656722007.03.08 13:57buy0.14eurusdm1.31421.29421.33422007.03.08 19:401.31370.000.000.00-0.70
270725262007.03.08 14:14buy0.28eurusdm1.31251.29261.33262007.03.08 19:431.31360.000.000.003.08
270770522007.03.08 14:24sell0.14eurjpym154.04156.04152.042007.03.08 17:34153.850.000.000.002.27
270993132007.03.08 16:12sell0.28eurjpym154.19156.19152.192007.03.08 17:07154.000.000.000.004.53
271107882007.03.08 17:33buy0.14usdjpym117.24115.24119.242007.03.08 19:41117.080.000.000.00-1.91
271166642007.03.08 18:40sell0.14eurjpym154.03156.03152.032007.03.08 19:16153.880.000.000.001.79
271231882007.03.08 19:39buy0.28usdjpym117.03115.07119.072007.03.08 19:41117.080.000.000.001.20
271375702007.03.08 21:58sell0.14eurjpym153.87155.87151.872007.03.09 06:17154.320.000.00-0.16-5.37
271412932007.03.08 22:45sell0.28eurjpym154.02156.02152.022007.03.09 06:17154.320.000.000.00-7.15
271536652007.03.09 01:00sell0.56eurjpym154.28156.28152.282007.03.09 02:55154.130.000.000.007.16
271671302007.03.09 02:54buy0.14usdjpym117.21115.21119.212007.03.09 03:49117.360.000.000.001.79
271708962007.03.09 03:48sell0.56eurjpym154.32156.32152.322007.03.09 06:17154.330.000.000.00-0.48
271858372007.03.09 06:03sell1.12eurjpym154.47156.47152.472007.03.09 06:17154.320.000.000.0014.32
272068422007.03.09 08:40sell0.15eurjpym154.57156.49152.492007.03.09 09:00154.420.000.000.001.91
272069672007.03.09 08:41sell0.30eurjpym154.60156.60152.602007.03.09 08:59154.430.000.000.004.34
272093922007.03.09 08:50buy0.15eurusdm1.31411.29411.33412007.03.09 13:171.31560.000.000.002.25
272094952007.03.09 08:50buy0.15eurusdm1.31411.29411.33412007.03.09 13:171.31560.000.000.002.25
272130952007.03.09 09:07buy0.15usdjpym117.46115.46119.462007.03.09 13:28117.310.000.000.00-1.92
272385002007.03.09 11:47buy0.30usdjpym117.30115.30119.302007.03.09 12:49117.450.000.000.003.83
272463702007.03.09 12:49sell0.15eurjpym154.43156.43152.432007.03.09 13:23154.280.000.000.001.92
272504392007.03.09 13:15buy0.30usdjpym117.30115.30119.302007.03.09 13:28117.310.000.000.000.26
272541302007.03.09 13:29sell0.15eurjpym154.40156.40152.402007.03.09 13:41154.810.000.000.00-5.21
272551712007.03.09 13:33buy0.15eurusdm1.31381.29351.33352007.03.09 13:331.31280.000.000.00-1.50
272554172007.03.09 13:33sell0.30eurjpym154.64156.61152.612007.03.09 13:40154.820.000.000.00-4.57
272561072007.03.09 13:34sell0.60eurjpym154.80156.80152.802007.03.09 13:40154.820.000.000.00-1.01
272580142007.03.09 13:37sell1.20eurjpym154.92156.96152.962007.03.09 13:40154.800.000.000.0012.19
272591412007.03.09 13:39buy0.14eurusdm1.31161.29191.33192007.03.09 13:391.31110.000.000.00-0.70
272657312007.03.09 13:49buy0.15eurusdm1.31011.29041.33042007.03.09 16:131.31160.000.000.002.25
272745822007.03.09 14:09buy0.15usdjpym118.16116.16120.162007.03.09 17:24118.310.000.000.001.90
272767162007.03.09 14:16buy0.30usdjpym118.04116.00120.002007.03.09 14:34118.200.000.000.004.06
272792992007.03.09 14:28buy0.30eurusdm1.30891.28891.32892007.03.09 15:021.31040.000.000.004.50
272852452007.03.09 14:51sell0.15eurjpym154.81156.81152.812007.03.09 15:10154.660.000.000.001.90
272899102007.03.09 15:10buy0.30usdjpym118.01116.01120.012007.03.09 17:12118.170.000.000.004.06
272988422007.03.09 15:51sell0.15eurjpym154.81156.81152.812007.03.09 17:29155.070.000.000.00-3.30
273127342007.03.09 17:00sell0.30eurjpym154.96156.96152.962007.03.09 17:29155.070.000.000.00-2.79
273181002007.03.09 17:20sell0.60eurjpym155.12157.12153.122007.03.09 17:29155.080.000.000.002.03
273298272007.03.09 19:02buy0.15usdjpym118.14116.14120.142007.03.12 01:34118.300.000.000.202.03
273500012007.03.11 23:58sell0.15eurjpym155.12157.12153.122007.03.12 00:27154.970.000.000.001.91
273643652007.03.12 01:23sell0.15eurjpym155.12157.12153.122007.03.12 11:29155.440.000.000.00-4.07
273661822007.03.12 01:43sell0.30eurjpym155.27157.27153.272007.03.12 02:24155.120.000.000.003.81
273831312007.03.12 06:00buy0.15usdjpym118.14116.14120.142007.03.12 06:46118.290.000.000.001.90
273898072007.03.12 06:56sell0.30eurjpym155.27157.27153.272007.03.12 11:29155.440.000.000.00-4.32
273947232007.03.12 07:26sell0.60eurjpym155.43157.43153.432007.03.12 11:29155.440.000.000.00-0.51
274062782007.03.12 08:23buy0.15usdjpym118.29116.29120.292007.03.12 14:27117.580.000.000.00-9.06
274153172007.03.12 09:11buy0.30usdjpym118.14116.14120.142007.03.12 14:27117.580.000.000.00-14.29
274246052007.03.12 09:44sell1.20eurjpym155.58157.58153.582007.03.12 11:28155.440.000.000.0014.24
274379932007.03.12 11:27buy0.60usdjpym117.99115.99119.992007.03.12 14:25117.530.000.000.00-23.48
274397322007.03.12 11:35buy1.20usdjpym117.83115.83119.832007.03.12 14:24117.510.000.000.00-32.68
274481762007.03.12 12:21buy2.40usdjpym117.65115.65119.652007.03.12 14:24117.500.000.000.00-30.64
274509022007.03.12 12:27buy4.80usdjpym117.50115.50119.502007.03.12 14:28117.580.000.000.0032.66
274560982007.03.12 12:39sell0.15eurjpym154.82156.82152.822007.03.12 12:39154.900.000.000.00-1.02
274586182007.03.12 12:52buy9.60usdjpym117.50115.50119.502007.03.12 14:20117.440.000.000.00-49.05
274640162007.03.12 13:15buy19.20usdjpym117.34115.34119.342007.03.12 14:28117.580.000.000.00391.90
274668462007.03.12 13:18buy0.10eurusdm1.31551.29551.33552007.03.12 14:261.31620.000.000.000.70
274783842007.03.12 14:16sell0.12eurjpym154.55156.50152.502007.03.12 14:16154.600.000.000.00-0.51
274797882007.03.12 14:23sell0.16eurjpym154.69156.69152.692007.03.12 14:26154.770.000.000.00-1.09
274833622007.03.12 14:40sell0.18eurjpym154.97156.97152.972007.03.13 04:12154.800.000.00-0.202.60
274990292007.03.12 16:10sell0.36eurjpym155.13157.14153.142007.03.12 22:28154.980.000.00-0.404.60
275292512007.03.12 22:20buy0.18usdjpym117.53115.53119.532007.03.13 00:08117.680.000.000.002.29
275329102007.03.12 23:23sell0.36eurjpym155.13157.13153.132007.03.13 01:06154.980.000.000.004.60
275426412007.03.13 01:07buy0.18usdjpym117.53115.53119.532007.03.13 05:24117.510.000.000.00-0.31
275430272007.03.13 01:09buy0.18eurusdm1.31811.29811.33812007.03.13 05:241.31850.000.000.000.72
275532292007.03.13 04:12buy0.36usdjpym117.38115.38119.382007.03.13 05:24117.510.000.000.003.98
275572342007.03.13 05:24sell0.18eurjpym154.96156.96152.962007.03.13 05:41154.810.000.000.002.30
275584722007.03.13 05:41buy0.18usdjpym117.38115.38119.382007.03.13 12:36116.770.000.000.00-9.40
275717242007.03.13 07:05buy0.18eurusdm1.31651.29651.33652007.03.13 11:131.31800.000.000.002.70
275853962007.03.13 08:57sell0.18eurjpym154.48156.48152.482007.03.13 11:01154.300.000.000.002.77
275861152007.03.13 09:09sell0.36eurjpym154.63156.63152.632007.03.13 09:42154.480.000.000.004.60
275901452007.03.13 10:11sell0.36eurjpym154.63156.63152.632007.03.13 10:52154.470.000.000.004.91
275943142007.03.13 11:01buy0.36usdjpym117.14115.22119.222007.03.13 12:36116.770.000.000.00-11.41
275954022007.03.13 11:05buy0.72usdjpym117.07115.07119.072007.03.13 12:36116.770.000.000.00-18.50
275972062007.03.13 11:13buy1.44usdjpym116.91114.91118.912007.03.13 12:36116.770.000.000.00-17.26
276001162007.03.13 11:20buy2.88usdjpym116.75114.75118.752007.03.13 12:36116.770.000.000.004.93
276090122007.03.13 12:24sell0.18eurjpym153.96155.96151.962007.03.13 12:36154.000.000.000.00-0.62
276108452007.03.13 12:32buy5.76usdjpym116.57114.60118.602007.03.13 12:36116.720.000.000.0074.02
276148572007.03.13 12:42sell0.18eurjpym154.11156.11152.112007.03.13 16:11154.320.000.000.00-3.24
276182332007.03.13 13:01buy0.18usdjpym116.61114.61118.612007.03.13 13:41116.790.000.000.002.77
276267862007.03.13 13:38sell0.36eurjpym154.27156.27152.272007.03.13 14:23154.120.000.000.004.62
276365042007.03.13 14:29buy0.18eurusdm1.31961.29961.33962007.03.13 16:221.32130.000.000.003.06
276394592007.03.13 14:49sell0.36eurjpym154.30156.30152.302007.03.13 16:11154.320.000.000.00-0.62
276419462007.03.13 15:04sell0.72eurjpym154.46156.46152.462007.03.13 16:11154.320.000.000.008.62
276492362007.03.13 15:53buy0.18usdjpym116.96114.96118.962007.03.13 18:44116.580.000.000.00-5.87
276541602007.03.13 16:16buy0.36usdjpym116.77114.77118.772007.03.13 18:44116.580.000.000.00-5.87
276653642007.03.13 17:22buy0.72usdjpym116.61114.61118.612007.03.13 18:44116.580.000.000.00-1.85
276675872007.03.13 17:36buy1.44usdjpym116.42114.42118.422007.03.13 18:44116.570.000.000.0018.53
276851502007.03.13 19:52buy0.18usdjpym116.42114.42118.422007.03.13 21:52116.220.000.000.24-3.10
276900992007.03.13 20:29buy0.36usdjpym116.26114.26118.262007.03.13 21:52116.220.000.000.49-1.24
276968762007.03.13 21:17buy0.72usdjpym116.11114.11118.112007.03.13 21:52116.220.000.000.006.81
276993242007.03.13 21:31sell0.18eurjpym153.38155.38151.382007.03.13 22:30153.230.000.000.002.32
277030622007.03.13 22:21buy0.18usdjpym116.11114.11118.112007.03.14 00:25116.280.000.000.002.63
277075192007.03.13 23:17buy0.36usdjpym115.96113.96117.962007.03.13 23:56116.110.000.000.004.65
277120942007.03.13 23:47sell0.18eurjpym153.06155.06151.062007.03.14 01:45153.370.000.000.00-4.80
277152852007.03.14 00:07sell0.36eurjpym153.21155.21151.212007.03.14 01:45153.390.000.000.00-5.57
277171522007.03.14 00:25sell0.72eurjpym153.37155.37151.372007.03.14 01:45153.390.000.000.00-1.24
277226022007.03.14 01:19sell1.44eurjpym153.52155.52151.522007.03.14 01:45153.390.000.000.0016.11
  0.00 0.00 -2.73 855.83
Closed P/L: 853.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
276784892007.03.13 18:57buy0.18eurusdm1.31971.29971.3397 1.31940.000.00-0.12-0.54
277285462007.03.14 02:03buy0.19usdjpym116.13114.13118.13 116.180.000.000.000.82
277321982007.03.14 02:30sell0.19eurjpym153.22155.22151.22 153.350.000.000.00-2.13
  0.00 0.00 -0.12 -1.85
 Floating P/L: -1.97
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 853.10 Floating P/L: -1.97 Margin: 14.00
Balance: 1 853.10 Equity: 1 851.13 Free Margin: 1 837.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 424.23 Gross Loss: 1 571.13 Total Net Profit: 853.10
Profit Factor: 1.54 Expected Payoff: 1.31  
Absolute Drawdown: 30.33 Maximal Drawdown: 177.59 (15.48%) Relative Drawdown: 15.48% (177.59)
 
Total Trades: 651 Short Positions (won %): 319 (49.22%) Long Positions (won %): 332 (53.01%)
Profit Trades (% of total): 333 (51.15%) Loss trades (% of total): 318 (48.85%)
Largest profit trade: 391.90 loss trade: -87.84
Average profit trade: 7.28 loss trade: -4.94
Maximum consecutive wins ($): 9 (20.40) consecutive losses ($): 12 (-7.47)
Maximal consecutive profit (count): 438.05 (6) consecutive loss (count): -177.59 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3