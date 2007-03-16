Alpari Ltd

Account: 426597 Name: Mark Gresin Currency: USD 2007 March 16, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
115357922007.03.16 16:50sell0.50gbpusd1.94331.95421.94172007.03.16 18:541.94170.000.000.0056.00
115349772007.03.16 16:40sell0.50gbpusd1.94521.95611.94362007.03.16 16:501.94360.000.000.0056.00
115349432007.03.16 16:39buy0.50gbpusd1.94561.93651.94722007.03.16 16:401.94510.000.000.00-17.50
115329672007.03.16 15:46buy0.20chfjpy96.770.0096.972007.03.16 16:4096.650.000.000.00-20.58
115296402007.03.16 14:33buy0.50gbpusd1.94741.93651.94902007.03.16 16:401.94520.000.000.00-77.00
115285582007.03.16 14:16buy0.10chfjpy96.950.0097.152007.03.16 16:4096.650.000.000.00-25.72
115285552007.03.16 14:16buy0.50gbpusd1.94551.93461.94712007.03.16 14:331.94710.000.000.0056.00
115281792007.03.16 14:11buy0.50gbpusd1.94691.93781.94852007.03.16 14:161.94580.000.000.00-38.50
115260052007.03.16 13:30buy0.50gbpusd1.94871.93781.95032007.03.16 14:161.94570.000.000.00-105.00
115255922007.03.16 13:26buy0.50gbpusd1.94871.93961.95032007.03.16 13:301.94770.000.000.00-35.00
115254532007.03.16 13:21buy0.50gbpusd1.95061.93971.95222007.03.16 13:301.94770.000.000.00-101.50
115196622007.03.16 11:43buy0.50gbpusd1.94871.93781.95032007.03.16 13:211.95030.000.000.0056.00
115146022007.03.16 10:26buy0.50gbpusd1.94661.93571.94822007.03.16 11:431.94820.000.000.0056.00
115140692007.03.16 10:18buy0.50gbpusd1.94471.93381.94632007.03.16 10:261.94630.000.000.0056.00
115104342007.03.16 09:24buy0.50gbpusd1.94281.93191.94442007.03.16 10:181.94440.000.000.0056.00
115097072007.03.16 09:16buy0.50gbpusd1.94101.93011.94262007.03.16 09:241.94260.000.000.0056.00
115096922007.03.16 09:16buy0.10chfjpy96.760.0096.962007.03.16 14:1696.910.000.000.0012.82
115069372007.03.16 08:42buy0.50gbpusd1.94121.93211.94282007.03.16 09:151.94020.000.000.00-35.00
115066472007.03.16 08:37buy0.50gbpusd1.94301.93211.94462007.03.16 09:151.94020.000.000.00-98.00
115048192007.03.16 08:09buy0.50gbpusd1.94121.93031.94282007.03.16 08:371.94280.000.000.0056.00
115032262007.03.16 07:23buy0.10eurusd1.32880.00000.00002007.03.16 09:151.32950.000.000.007.00
114980912007.03.16 03:00buy0.10chfjpy96.690.0096.892007.03.16 09:1596.700.000.000.000.86
114980882007.03.16 03:00buy0.50gbpusd1.93911.92821.94072007.03.16 08:091.94070.000.000.0056.00
114980092007.03.16 02:59buy0.10chfjpy96.710.0096.912007.03.16 03:0096.640.000.000.00-5.99
114975392007.03.16 02:39sell0.50gbpusd1.93851.94761.93692007.03.16 03:001.93930.000.000.00-28.00
114972382007.03.16 02:24sell0.50gbpusd1.93661.94751.93502007.03.16 03:001.93930.000.000.00-94.50
114970442007.03.16 02:17sell0.50gbpusd1.93851.94941.93692007.03.16 02:241.93690.000.000.0056.00
114969202007.03.16 02:13buy0.20chfjpy96.500.0096.702007.03.16 02:1796.470.000.000.00-5.14
114964532007.03.16 01:55buy0.10chfjpy96.680.0096.882007.03.16 02:1796.470.000.000.00-17.97
114964032007.03.16 01:54sell0.50gbpusd1.93781.94721.93652007.03.16 02:171.93870.000.000.00-31.50
114960362007.03.16 01:35sell0.50gbpusd1.93631.94721.93472007.03.16 02:171.93870.000.000.00-84.00
114960252007.03.16 01:35buy0.50gbpusd1.93681.92771.93842007.03.16 01:351.93620.000.000.00-21.00
114955582007.03.16 01:10buy0.20chfjpy96.550.0096.752007.03.16 01:3596.510.000.000.00-6.83
114948092007.03.16 00:35buy0.50gbpusd1.93861.92771.94022007.03.16 01:351.93610.000.000.00-87.50
114947932007.03.16 00:34buy0.10chfjpy96.730.0096.932007.03.16 01:3596.510.000.000.00-18.79
114945912007.03.16 00:27buy0.50gbpusd1.93651.92741.93812007.03.16 00:351.93810.000.000.0056.00
114943512007.03.16 00:21buy0.50gbpusd1.93841.92751.94002007.03.16 00:351.93810.000.000.00-10.50
114933532007.03.15 23:31buy0.20chfjpy96.500.0096.702007.03.16 00:3496.700.000.000.3934.08
114863462007.03.15 17:45buy0.10chfjpy96.690.0096.892007.03.16 00:3496.690.000.000.200.00
114849362007.03.15 17:23buy0.50gbpusd1.93611.92521.93772007.03.16 00:201.93770.000.00-0.9156.00
114842142007.03.15 17:12sell0.50gbpusd1.93771.94681.93612007.03.15 17:231.93610.000.000.0056.00
114814582007.03.15 15:56sell0.50gbpusd1.93591.94681.93432007.03.15 17:231.93610.000.000.00-7.00
114814462007.03.15 15:56buy0.10chfjpy96.560.0096.762007.03.15 17:4096.760.000.000.0016.99
114797122007.03.15 15:00buy0.10chfjpy96.370.0096.572007.03.15 15:5696.510.000.000.0011.95
114789642007.03.15 14:39sell0.50gbpusd1.93521.94431.93362007.03.15 15:561.93630.000.000.00-38.50
114783952007.03.15 14:34sell0.50gbpusd1.93341.94431.93182007.03.15 15:561.93630.000.000.00-101.50
114780232007.03.15 14:31buy0.50gbpusd1.93431.92521.93592007.03.15 14:341.93340.000.000.00-31.50
114774952007.03.15 14:24buy0.50gbpusd1.93611.92521.93772007.03.15 14:341.93350.000.000.00-91.00
114774602007.03.15 14:23buy0.50gbpusd1.93621.92711.93782007.03.15 14:241.93560.000.000.00-21.00
114768492007.03.15 14:10sell0.20chfjpy96.330.0096.132007.03.15 14:2496.360.000.000.00-5.12
114746672007.03.15 13:32buy0.50gbpusd1.93801.92711.93962007.03.15 14:241.93560.000.000.00-84.00
114714452007.03.15 12:23buy0.50gbpusd1.93601.92511.93762007.03.15 13:321.93760.000.000.0056.00
114682332007.03.15 10:39buy0.50gbpusd1.93421.92331.93582007.03.15 12:221.93580.000.000.0056.00
114674292007.03.15 10:18buy0.50gbpusd1.93251.92341.93412007.03.15 10:391.93410.000.000.0056.00
114668132007.03.15 10:04sell0.10chfjpy96.140.0095.942007.03.15 14:2496.360.000.000.00-18.78
114667932007.03.15 10:03buy0.50gbpusd1.93441.92351.93602007.03.15 10:391.93400.000.000.00-14.00
114644032007.03.15 09:17sell0.50gbpusd1.93091.94181.92932007.03.15 10:031.93440.000.000.00-122.50
114641392007.03.15 09:13buy0.20chfjpy96.190.0096.392007.03.15 10:0396.160.000.000.00-5.12
114609002007.03.15 07:32buy0.10chfjpy96.370.0096.572007.03.15 10:0396.160.000.000.00-17.90
114592352007.03.15 06:15sell0.50gbpusd1.93281.94371.93122007.03.15 09:171.93120.000.000.0056.00
114585742007.03.15 05:37sell0.50gbpusd1.93471.94561.93312007.03.15 06:151.93310.000.000.0056.00
114572372007.03.15 03:05buy0.10chfjpy96.460.0096.662007.03.15 05:3796.360.000.000.00-8.52
114571642007.03.15 02:58buy0.50gbpusd1.93561.92651.93722007.03.15 05:371.93480.000.000.00-28.00
114563442007.03.15 01:08buy0.50gbpusd1.93741.92651.93902007.03.15 05:371.93480.000.000.00-91.00
114562802007.03.15 01:05buy0.20chfjpy96.210.0096.412007.03.15 03:0596.410.000.000.0034.10
114559072007.03.15 00:42sell1.00gbpusd1.93871.94601.93712007.03.15 01:081.93730.000.000.0098.00
114557952007.03.15 00:39sell0.50gbpusd1.93691.94601.93532007.03.15 01:081.93740.000.000.00-17.50
114545102007.03.14 23:53buy0.10chfjpy96.390.0096.592007.03.15 03:0596.400.000.000.590.85
114526602007.03.14 22:18buy0.30chfjpy96.130.0096.282007.03.14 23:5396.280.000.000.0038.35
114520112007.03.14 21:50buy0.20chfjpy96.220.0096.372007.03.14 23:5396.300.000.000.0013.63
114501452007.03.14 21:01sell0.50gbpusd1.93511.94601.93352007.03.15 01:081.93730.000.00-3.15-77.00
114499262007.03.14 21:00buy0.10chfjpy96.310.0096.462007.03.14 23:5396.320.000.000.000.85
114493282007.03.14 20:54sell0.50gbpusd1.93721.94631.93562007.03.14 21:011.93560.000.000.0056.00
114483992007.03.14 20:39buy0.20chfjpy96.120.0096.272007.03.14 20:5396.270.000.000.0025.63
114475642007.03.14 20:20buy0.10chfjpy96.210.0096.362007.03.14 20:5396.270.000.000.005.13
114464652007.03.14 19:54sell0.60gbpusd1.93541.94631.93382007.03.14 21:011.93550.000.000.00-4.20
114452582007.03.14 19:25buy4.10chfjpy96.100.0096.252007.03.14 20:1896.250.000.000.00525.33
114429382007.03.14 18:25sell2.70chfjpy95.970.0095.822007.03.14 20:1996.250.000.000.00-645.76
114391492007.03.14 16:59buy0.60gbpusd1.93381.92471.93542007.03.14 19:541.93540.000.000.0067.20
114373472007.03.14 16:20buy0.60gbpusd1.93561.92471.93722007.03.14 19:541.93540.000.000.00-8.40
114361142007.03.14 15:51buy0.60gbpusd1.93351.92441.93512007.03.14 16:201.93510.000.000.0067.20
114356602007.03.14 15:42buy0.60gbpusd1.93531.92441.93692007.03.14 16:201.93510.000.000.00-8.40
114350962007.03.14 15:37buy0.60gbpusd1.93331.92241.93492007.03.14 15:421.93490.000.000.0067.20
114350462007.03.14 15:36sell1.80chfjpy95.880.0095.732007.03.14 20:2096.220.000.000.00-522.90
114349042007.03.14 15:34sell1.20chfjpy95.780.0095.632007.03.14 20:2096.220.000.000.00-451.13
114344882007.03.14 15:24buy0.60gbpusd1.93141.92051.93302007.03.14 15:371.93300.000.000.0067.20
114343902007.03.14 15:22buy0.60gbpusd1.92951.91861.93112007.03.14 15:241.93110.000.000.0067.20
114335292007.03.14 15:07buy0.60gbpusd1.92761.91671.92922007.03.14 15:221.92920.000.000.0067.20
114329802007.03.14 15:01sell3.00gbpusd1.92981.93351.92822007.03.14 15:061.92820.000.000.00336.00
114318492007.03.14 14:37sell1.80gbpusd1.92801.93351.92642007.03.14 15:061.92810.000.000.00-12.60
114317532007.03.14 14:37sell1.20gbpusd1.92591.93321.92432007.03.14 15:071.92780.000.000.00-159.60
114303502007.03.14 14:03sell0.60gbpusd1.92411.93321.92252007.03.14 15:071.92780.000.000.00-155.40
114292252007.03.14 13:32sell0.80chfjpy95.690.0095.542007.03.14 20:2096.230.000.000.00-369.10
114290252007.03.14 13:30sell0.60gbpusd1.92221.93311.92062007.03.14 15:071.92770.000.000.00-231.00
114286912007.03.14 13:21sell0.50chfjpy95.600.0095.452007.03.14 20:2096.220.000.000.00-264.91
114252282007.03.14 11:15sell0.30chfjpy95.510.0095.362007.03.14 20:2096.210.000.000.00-179.47
114251762007.03.14 11:14sell0.20chfjpy95.420.0095.272007.03.14 20:2096.220.000.000.00-136.75
114214252007.03.14 09:13sell0.60gbpusd1.92371.93281.92212007.03.14 13:301.92210.000.000.0067.20
114210542007.03.14 09:02sell0.60gbpusd1.92191.93281.92032007.03.14 13:301.92210.000.000.00-8.40
114191612007.03.14 08:17sell0.10chfjpy95.290.0095.132007.03.14 20:2096.210.000.000.00-78.64
114176072007.03.14 07:48sell0.60gbpusd1.92381.93471.92222007.03.14 09:021.92220.000.000.0067.20
114171342007.03.14 07:42sell0.60gbpusd1.92571.93661.92412007.03.14 07:481.92410.000.000.0067.20
114147442007.03.14 05:54sell0.60gbpusd1.92761.93851.92602007.03.14 07:421.92600.000.000.0067.20
114128642007.03.14 03:14sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.14 05:541.92800.000.000.0067.20
114126722007.03.14 03:01buy1.20gbpusd1.92821.92091.92982007.03.14 03:141.92980.000.000.00134.40
114123542007.03.14 02:39buy0.60gbpusd1.93001.92091.93162007.03.14 03:141.92970.000.000.00-12.60
114121422007.03.14 02:24buy0.60gbpusd1.93181.92091.93342007.03.14 03:141.92960.000.000.00-92.40
114113802007.03.14 01:25sell0.20chfjpy95.500.0095.342007.03.14 07:3495.340.000.000.0027.59
114110612007.03.14 01:07buy0.60gbpusd1.92991.91901.93152007.03.14 02:241.93150.000.000.0067.20
114102302007.03.14 00:17buy0.60gbpusd1.92801.91711.92962007.03.14 01:071.92960.000.000.0067.20
114097262007.03.13 23:39sell0.10chfjpy95.310.0095.152007.03.14 07:4495.150.000.00-0.4613.82
114050672007.03.13 19:44sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.14 00:171.92800.000.00-1.2667.20
113952912007.03.13 17:14sell0.60gbpusd1.93141.94051.92982007.03.13 19:441.92980.000.000.0067.20
113948712007.03.13 17:04sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.13 19:441.92980.000.000.00-8.40
113946772007.03.13 17:01sell0.60gbpusd1.93151.94241.92992007.03.13 17:041.92990.000.000.0067.20
113943062007.03.13 16:53sell0.60gbpusd1.93321.94411.93162007.03.13 17:011.93160.000.000.0067.20
113940482007.03.13 16:47buy1.20gbpusd1.93171.92441.93332007.03.13 16:531.93310.000.000.00117.60
113898222007.03.13 15:04buy0.60gbpusd1.93351.92441.93512007.03.13 16:531.93320.000.000.00-12.60
113868172007.03.13 14:11buy0.60gbpusd1.93531.92441.93692007.03.13 16:531.93330.000.000.00-84.00
113866372007.03.13 14:08sell0.20chfjpy95.7896.7895.582007.03.13 18:3695.580.000.000.0034.33
113860172007.03.13 14:01buy0.60gbpusd1.93341.92251.93502007.03.13 14:111.93500.000.000.0067.20
113832912007.03.13 13:22buy0.60gbpusd1.93161.92071.93322007.03.13 14:011.93320.000.000.0067.20
113794522007.03.13 12:06sell0.10chfjpy95.6096.6095.402007.03.13 21:4595.460.000.000.0012.04
113790932007.03.13 12:00buy0.60gbpusd1.92981.91891.93142007.03.13 13:221.93140.000.000.0067.20
113773442007.03.13 10:59buy0.60gbpusd1.92781.91871.92942007.03.13 11:591.92940.000.000.0067.20
113767112007.03.13 10:40buy0.60gbpusd1.92961.91871.93122007.03.13 11:591.92950.000.000.00-4.20
113763032007.03.13 10:30sell1.20gbpusd1.93151.93881.92992007.03.13 10:401.92990.000.000.00134.40
113735562007.03.13 09:10sell0.60gbpusd1.92961.93871.92802007.03.13 10:401.92990.000.000.00-12.60
113712772007.03.13 08:07sell0.60gbpusd1.92781.93871.92622007.03.13 10:401.92980.000.000.00-84.00
113705232007.03.13 07:44sell0.60gbpusd1.92971.94061.92812007.03.13 08:071.92810.000.000.0067.20
113700672007.03.13 07:25buy1.00gbpusd1.92841.92111.93002007.03.13 07:431.92980.000.000.0098.00
113690792007.03.13 06:43buy0.50gbpusd1.93021.92111.93182007.03.13 07:431.92980.000.000.00-14.00
113678912007.03.13 05:03buy0.50gbpusd1.93201.92111.93362007.03.13 07:441.92990.000.000.00-73.50
113678802007.03.13 05:03sell0.10chfjpy95.8496.8495.642007.03.13 12:0695.640.000.000.0017.09
113678772007.03.13 05:02balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -4.60 -1 031.18
Closed P/L: -1 035.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
115389372007.03.16 18:00sell0.10chfjpy96.680.0096.48 96.700.000.00-0.45-1.71
115398652007.03.16 18:54sell0.50gbpusd1.94121.95211.9396 1.94240.000.00-1.12-42.00
  0.00 0.00 -1.57 -43.71
 Floating P/L: -45.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 035.78 Floating P/L: -45.28 Margin: 762.22
Balance: 48 964.22 Equity: 48 918.94 Free Margin: 48 156.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 347.79 Gross Loss: 5 383.57 Total Net Profit: -1 035.78
Profit Factor: 0.81 Expected Payoff: -7.73  
Absolute Drawdown: 1 147.78 Maximal Drawdown: 3 092.96 (5.95%) Relative Drawdown: 5.95% (3 092.96)
 
Total Trades: 134 Short Positions (won %): 54 (46.30%) Long Positions (won %): 80 (53.75%)
Profit Trades (% of total): 68 (50.75%) Loss trades (% of total): 66 (49.25%)
Largest profit trade: 525.33 loss trade: -645.76
Average profit trade: 63.94 loss trade: -81.57
Maximum consecutive wins ($): 7 (376.95) consecutive losses ($): 9 (-283.23)
Maximal consecutive profit (count): 525.33 (1) consecutive loss (count): -2 648.66 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3