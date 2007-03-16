|Account: 426597
|Name: Mark Gresin
|Currency: USD
|2007 March 16, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11535792
|2007.03.16 16:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9433
|1.9542
|1.9417
|2007.03.16 18:54
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11534977
|2007.03.16 16:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9452
|1.9561
|1.9436
|2007.03.16 16:50
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11534943
|2007.03.16 16:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9456
|1.9365
|1.9472
|2007.03.16 16:40
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.50
|11532967
|2007.03.16 15:46
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.77
|0.00
|96.97
|2007.03.16 16:40
|96.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.58
|11529640
|2007.03.16 14:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9474
|1.9365
|1.9490
|2007.03.16 16:40
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.00
|11528558
|2007.03.16 14:16
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.95
|0.00
|97.15
|2007.03.16 16:40
|96.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.72
|11528555
|2007.03.16 14:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9455
|1.9346
|1.9471
|2007.03.16 14:33
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11528179
|2007.03.16 14:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9469
|1.9378
|1.9485
|2007.03.16 14:16
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.50
|11526005
|2007.03.16 13:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9487
|1.9378
|1.9503
|2007.03.16 14:16
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|11525592
|2007.03.16 13:26
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9487
|1.9396
|1.9503
|2007.03.16 13:30
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|11525453
|2007.03.16 13:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9506
|1.9397
|1.9522
|2007.03.16 13:30
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.50
|11519662
|2007.03.16 11:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9487
|1.9378
|1.9503
|2007.03.16 13:21
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11514602
|2007.03.16 10:26
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9466
|1.9357
|1.9482
|2007.03.16 11:43
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11514069
|2007.03.16 10:18
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9447
|1.9338
|1.9463
|2007.03.16 10:26
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11510434
|2007.03.16 09:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9428
|1.9319
|1.9444
|2007.03.16 10:18
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11509707
|2007.03.16 09:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9410
|1.9301
|1.9426
|2007.03.16 09:24
|1.9426
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11509692
|2007.03.16 09:16
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.76
|0.00
|96.96
|2007.03.16 14:16
|96.91
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|11506937
|2007.03.16 08:42
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9412
|1.9321
|1.9428
|2007.03.16 09:15
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|11506647
|2007.03.16 08:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9430
|1.9321
|1.9446
|2007.03.16 09:15
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|11504819
|2007.03.16 08:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9412
|1.9303
|1.9428
|2007.03.16 08:37
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11503226
|2007.03.16 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|2007.03.16 09:15
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|11498091
|2007.03.16 03:00
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.69
|0.00
|96.89
|2007.03.16 09:15
|96.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|11498088
|2007.03.16 03:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9391
|1.9282
|1.9407
|2007.03.16 08:09
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11498009
|2007.03.16 02:59
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.71
|0.00
|96.91
|2007.03.16 03:00
|96.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|11497539
|2007.03.16 02:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9385
|1.9476
|1.9369
|2007.03.16 03:00
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|11497238
|2007.03.16 02:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9366
|1.9475
|1.9350
|2007.03.16 03:00
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.50
|11497044
|2007.03.16 02:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9385
|1.9494
|1.9369
|2007.03.16 02:24
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11496920
|2007.03.16 02:13
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.50
|0.00
|96.70
|2007.03.16 02:17
|96.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|11496453
|2007.03.16 01:55
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.68
|0.00
|96.88
|2007.03.16 02:17
|96.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|11496403
|2007.03.16 01:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9378
|1.9472
|1.9365
|2007.03.16 02:17
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.50
|11496036
|2007.03.16 01:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9363
|1.9472
|1.9347
|2007.03.16 02:17
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11496025
|2007.03.16 01:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9368
|1.9277
|1.9384
|2007.03.16 01:35
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|11495558
|2007.03.16 01:10
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.55
|0.00
|96.75
|2007.03.16 01:35
|96.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|11494809
|2007.03.16 00:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9386
|1.9277
|1.9402
|2007.03.16 01:35
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.50
|11494793
|2007.03.16 00:34
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.73
|0.00
|96.93
|2007.03.16 01:35
|96.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.79
|11494591
|2007.03.16 00:27
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9365
|1.9274
|1.9381
|2007.03.16 00:35
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11494351
|2007.03.16 00:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9384
|1.9275
|1.9400
|2007.03.16 00:35
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|11493353
|2007.03.15 23:31
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.50
|0.00
|96.70
|2007.03.16 00:34
|96.70
|0.00
|0.00
|0.39
|34.08
|11486346
|2007.03.15 17:45
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.69
|0.00
|96.89
|2007.03.16 00:34
|96.69
|0.00
|0.00
|0.20
|0.00
|11484936
|2007.03.15 17:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9361
|1.9252
|1.9377
|2007.03.16 00:20
|1.9377
|0.00
|0.00
|-0.91
|56.00
|11484214
|2007.03.15 17:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9377
|1.9468
|1.9361
|2007.03.15 17:23
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11481458
|2007.03.15 15:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9359
|1.9468
|1.9343
|2007.03.15 17:23
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|11481446
|2007.03.15 15:56
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.56
|0.00
|96.76
|2007.03.15 17:40
|96.76
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|11479712
|2007.03.15 15:00
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.37
|0.00
|96.57
|2007.03.15 15:56
|96.51
|0.00
|0.00
|0.00
|11.95
|11478964
|2007.03.15 14:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9352
|1.9443
|1.9336
|2007.03.15 15:56
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.50
|11478395
|2007.03.15 14:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9334
|1.9443
|1.9318
|2007.03.15 15:56
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.50
|11478023
|2007.03.15 14:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9343
|1.9252
|1.9359
|2007.03.15 14:34
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.50
|11477495
|2007.03.15 14:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9361
|1.9252
|1.9377
|2007.03.15 14:34
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|11477460
|2007.03.15 14:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9362
|1.9271
|1.9378
|2007.03.15 14:24
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|11476849
|2007.03.15 14:10
|sell
|0.20
|chfjpy
|96.33
|0.00
|96.13
|2007.03.15 14:24
|96.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|11474667
|2007.03.15 13:32
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9380
|1.9271
|1.9396
|2007.03.15 14:24
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11471445
|2007.03.15 12:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9360
|1.9251
|1.9376
|2007.03.15 13:32
|1.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11468233
|2007.03.15 10:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9342
|1.9233
|1.9358
|2007.03.15 12:22
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11467429
|2007.03.15 10:18
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9325
|1.9234
|1.9341
|2007.03.15 10:39
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11466813
|2007.03.15 10:04
|sell
|0.10
|chfjpy
|96.14
|0.00
|95.94
|2007.03.15 14:24
|96.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.78
|11466793
|2007.03.15 10:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9344
|1.9235
|1.9360
|2007.03.15 10:39
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11464403
|2007.03.15 09:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9309
|1.9418
|1.9293
|2007.03.15 10:03
|1.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.50
|11464139
|2007.03.15 09:13
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.19
|0.00
|96.39
|2007.03.15 10:03
|96.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|11460900
|2007.03.15 07:32
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.37
|0.00
|96.57
|2007.03.15 10:03
|96.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.90
|11459235
|2007.03.15 06:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9328
|1.9437
|1.9312
|2007.03.15 09:17
|1.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11458574
|2007.03.15 05:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9347
|1.9456
|1.9331
|2007.03.15 06:15
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11457237
|2007.03.15 03:05
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.46
|0.00
|96.66
|2007.03.15 05:37
|96.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.52
|11457164
|2007.03.15 02:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9356
|1.9265
|1.9372
|2007.03.15 05:37
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|11456344
|2007.03.15 01:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9374
|1.9265
|1.9390
|2007.03.15 05:37
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|11456280
|2007.03.15 01:05
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.21
|0.00
|96.41
|2007.03.15 03:05
|96.41
|0.00
|0.00
|0.00
|34.10
|11455907
|2007.03.15 00:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9387
|1.9460
|1.9371
|2007.03.15 01:08
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|11455795
|2007.03.15 00:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9369
|1.9460
|1.9353
|2007.03.15 01:08
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.50
|11454510
|2007.03.14 23:53
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.39
|0.00
|96.59
|2007.03.15 03:05
|96.40
|0.00
|0.00
|0.59
|0.85
|11452660
|2007.03.14 22:18
|buy
|0.30
|chfjpy
|96.13
|0.00
|96.28
|2007.03.14 23:53
|96.28
|0.00
|0.00
|0.00
|38.35
|11452011
|2007.03.14 21:50
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.22
|0.00
|96.37
|2007.03.14 23:53
|96.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|11450145
|2007.03.14 21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9351
|1.9460
|1.9335
|2007.03.15 01:08
|1.9373
|0.00
|0.00
|-3.15
|-77.00
|11449926
|2007.03.14 21:00
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.31
|0.00
|96.46
|2007.03.14 23:53
|96.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|11449328
|2007.03.14 20:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9372
|1.9463
|1.9356
|2007.03.14 21:01
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11448399
|2007.03.14 20:39
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.12
|0.00
|96.27
|2007.03.14 20:53
|96.27
|0.00
|0.00
|0.00
|25.63
|11447564
|2007.03.14 20:20
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.21
|0.00
|96.36
|2007.03.14 20:53
|96.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|11446465
|2007.03.14 19:54
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9354
|1.9463
|1.9338
|2007.03.14 21:01
|1.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|11445258
|2007.03.14 19:25
|buy
|4.10
|chfjpy
|96.10
|0.00
|96.25
|2007.03.14 20:18
|96.25
|0.00
|0.00
|0.00
|525.33
|11442938
|2007.03.14 18:25
|sell
|2.70
|chfjpy
|95.97
|0.00
|95.82
|2007.03.14 20:19
|96.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-645.76
|11439149
|2007.03.14 16:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9338
|1.9247
|1.9354
|2007.03.14 19:54
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11437347
|2007.03.14 16:20
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9356
|1.9247
|1.9372
|2007.03.14 19:54
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11436114
|2007.03.14 15:51
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9335
|1.9244
|1.9351
|2007.03.14 16:20
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11435660
|2007.03.14 15:42
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9244
|1.9369
|2007.03.14 16:20
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11435096
|2007.03.14 15:37
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9333
|1.9224
|1.9349
|2007.03.14 15:42
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11435046
|2007.03.14 15:36
|sell
|1.80
|chfjpy
|95.88
|0.00
|95.73
|2007.03.14 20:20
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-522.90
|11434904
|2007.03.14 15:34
|sell
|1.20
|chfjpy
|95.78
|0.00
|95.63
|2007.03.14 20:20
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-451.13
|11434488
|2007.03.14 15:24
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9314
|1.9205
|1.9330
|2007.03.14 15:37
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11434390
|2007.03.14 15:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9295
|1.9186
|1.9311
|2007.03.14 15:24
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11433529
|2007.03.14 15:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9276
|1.9167
|1.9292
|2007.03.14 15:22
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11432980
|2007.03.14 15:01
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9298
|1.9335
|1.9282
|2007.03.14 15:06
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|11431849
|2007.03.14 14:37
|sell
|1.80
|gbpusd
|1.9280
|1.9335
|1.9264
|2007.03.14 15:06
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11431753
|2007.03.14 14:37
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9259
|1.9332
|1.9243
|2007.03.14 15:07
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.60
|11430350
|2007.03.14 14:03
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9241
|1.9332
|1.9225
|2007.03.14 15:07
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.40
|11429225
|2007.03.14 13:32
|sell
|0.80
|chfjpy
|95.69
|0.00
|95.54
|2007.03.14 20:20
|96.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.10
|11429025
|2007.03.14 13:30
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9222
|1.9331
|1.9206
|2007.03.14 15:07
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|11428691
|2007.03.14 13:21
|sell
|0.50
|chfjpy
|95.60
|0.00
|95.45
|2007.03.14 20:20
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.91
|11425228
|2007.03.14 11:15
|sell
|0.30
|chfjpy
|95.51
|0.00
|95.36
|2007.03.14 20:20
|96.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.47
|11425176
|2007.03.14 11:14
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.42
|0.00
|95.27
|2007.03.14 20:20
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.75
|11421425
|2007.03.14 09:13
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9237
|1.9328
|1.9221
|2007.03.14 13:30
|1.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11421054
|2007.03.14 09:02
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9219
|1.9328
|1.9203
|2007.03.14 13:30
|1.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11419161
|2007.03.14 08:17
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.29
|0.00
|95.13
|2007.03.14 20:20
|96.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.64
|11417607
|2007.03.14 07:48
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9238
|1.9347
|1.9222
|2007.03.14 09:02
|1.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11417134
|2007.03.14 07:42
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9257
|1.9366
|1.9241
|2007.03.14 07:48
|1.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11414744
|2007.03.14 05:54
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9276
|1.9385
|1.9260
|2007.03.14 07:42
|1.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11412864
|2007.03.14 03:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 05:54
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11412672
|2007.03.14 03:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9282
|1.9209
|1.9298
|2007.03.14 03:14
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11412354
|2007.03.14 02:39
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9300
|1.9209
|1.9316
|2007.03.14 03:14
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11412142
|2007.03.14 02:24
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9318
|1.9209
|1.9334
|2007.03.14 03:14
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.40
|11411380
|2007.03.14 01:25
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.50
|0.00
|95.34
|2007.03.14 07:34
|95.34
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|11411061
|2007.03.14 01:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9299
|1.9190
|1.9315
|2007.03.14 02:24
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11410230
|2007.03.14 00:17
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9280
|1.9171
|1.9296
|2007.03.14 01:07
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11409726
|2007.03.13 23:39
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.31
|0.00
|95.15
|2007.03.14 07:44
|95.15
|0.00
|0.00
|-0.46
|13.82
|11405067
|2007.03.13 19:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 00:17
|1.9280
|0.00
|0.00
|-1.26
|67.20
|11395291
|2007.03.13 17:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9314
|1.9405
|1.9298
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394871
|2007.03.13 17:04
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11394677
|2007.03.13 17:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9315
|1.9424
|1.9299
|2007.03.13 17:04
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394306
|2007.03.13 16:53
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9332
|1.9441
|1.9316
|2007.03.13 17:01
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394048
|2007.03.13 16:47
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9317
|1.9244
|1.9333
|2007.03.13 16:53
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|11389822
|2007.03.13 15:04
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9335
|1.9244
|1.9351
|2007.03.13 16:53
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11386817
|2007.03.13 14:11
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9244
|1.9369
|2007.03.13 16:53
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11386637
|2007.03.13 14:08
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.78
|96.78
|95.58
|2007.03.13 18:36
|95.58
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|11386017
|2007.03.13 14:01
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9334
|1.9225
|1.9350
|2007.03.13 14:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11383291
|2007.03.13 13:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9316
|1.9207
|1.9332
|2007.03.13 14:01
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11379452
|2007.03.13 12:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.60
|96.60
|95.40
|2007.03.13 21:45
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|11379093
|2007.03.13 12:00
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9298
|1.9189
|1.9314
|2007.03.13 13:22
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11377344
|2007.03.13 10:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9187
|1.9294
|2007.03.13 11:59
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11376711
|2007.03.13 10:40
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9187
|1.9312
|2007.03.13 11:59
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|11376303
|2007.03.13 10:30
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9315
|1.9388
|1.9299
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11373556
|2007.03.13 09:10
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9387
|1.9280
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11371277
|2007.03.13 08:07
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9387
|1.9262
|2007.03.13 10:40
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11370523
|2007.03.13 07:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9297
|1.9406
|1.9281
|2007.03.13 08:07
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11370067
|2007.03.13 07:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9284
|1.9211
|1.9300
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|11369079
|2007.03.13 06:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9302
|1.9211
|1.9318
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11367891
|2007.03.13 05:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9320
|1.9211
|1.9336
|2007.03.13 07:44
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|11367880
|2007.03.13 05:03
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.84
|96.84
|95.64
|2007.03.13 12:06
|95.64
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|11367877
|2007.03.13 05:02
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|-1 031.18
|Closed P/L:
|-1 035.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11538937
|2007.03.16 18:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|96.68
|0.00
|96.48
|96.70
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.71
|11539865
|2007.03.16 18:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9412
|1.9521
|1.9396
|1.9424
|0.00
|0.00
|-1.12
|-42.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|-43.71
|Floating P/L:
|-45.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 035.78
|Floating P/L:
|-45.28
|Margin:
|762.22
|Balance:
|48 964.22
|Equity:
|48 918.94
|Free Margin:
|48 156.72
|Details:
|Gross Profit:
|4 347.79
|Gross Loss:
|5 383.57
|Total Net Profit:
|-1 035.78
|Profit Factor:
|0.81
|Expected Payoff:
|-7.73
|Absolute Drawdown:
|1 147.78
|Maximal Drawdown:
|3 092.96 (5.95%)
|Relative Drawdown:
|5.95% (3 092.96)
|Total Trades:
|134
|Short Positions (won %):
|54 (46.30%)
|Long Positions (won %):
|80 (53.75%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (50.75%)
|Loss trades (% of total):
|66 (49.25%)
|Largest
|profit trade:
|525.33
|loss trade:
|-645.76
|Average
|profit trade:
|63.94
|loss trade:
|-81.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (376.95)
|consecutive losses ($):
|9 (-283.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|525.33 (1)
|consecutive loss (count):
|-2 648.66 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3