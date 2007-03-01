Interbank FX, LLC

Account: 1391289 Name: Amri Salman Currency: USD 2007 March 16, 04:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
255376732007.03.01 08:11balanceDeposit3 000.00
255382432007.03.01 08:13sell0.01eurusd1.32311.32911.32212007.03.01 08:401.32260.000.000.000.50
255395852007.03.01 08:22sell0.02eurusd1.32361.32911.32262007.03.01 08:401.32260.000.000.002.00
255439492007.03.01 08:40sell0.01eurusd1.32241.32841.32142007.03.01 09:091.32270.000.000.00-0.30
255445332007.03.01 08:44sell0.02eurusd1.32301.32851.32202007.03.01 09:091.32260.000.000.000.80
255449352007.03.01 08:47sell0.04eurusd1.32361.32861.32262007.03.01 09:091.32260.000.000.004.00
255496232007.03.01 09:09sell0.01eurusd1.32241.32841.32142007.03.01 09:531.32210.000.000.000.30
255517752007.03.01 09:20sell0.02eurusd1.32301.32851.32202007.03.01 09:531.32200.000.000.002.00
255558302007.03.01 09:54sell0.01eurusd1.32181.32781.32082007.03.01 13:311.32270.000.000.00-0.90
255586992007.03.01 10:27sell0.02eurusd1.32241.32791.32142007.03.01 13:311.32250.000.000.00-0.20
255997362007.03.01 13:02sell0.04eurusd1.32301.32801.32202007.03.01 13:301.32200.000.000.004.00
256126822007.03.01 13:31sell0.01eurusd1.32181.32781.32082007.03.01 14:401.32190.000.000.00-0.10
256141112007.03.01 13:34sell0.02eurusd1.32241.32791.32142007.03.01 14:401.32200.000.000.000.80
256389842007.03.01 14:33sell0.04eurusd1.32301.32801.32202007.03.01 14:401.32200.000.000.004.00
256435452007.03.01 14:40sell0.01eurusd1.32161.32761.32062007.03.01 14:581.32130.000.000.000.30
256474182007.03.01 14:50sell0.02eurusd1.32221.32771.32122007.03.01 14:581.32120.000.000.002.00
256518572007.03.01 14:58sell0.01eurusd1.32101.32701.32002007.03.01 15:011.32000.000.000.001.00
256531062007.03.01 15:01sell0.01eurusd1.31921.32521.31822007.03.01 15:151.31920.000.000.000.00
256547942007.03.01 15:03sell0.02eurusd1.31951.32521.31872007.03.01 15:151.31900.000.000.001.00
256582402007.03.01 15:07sell0.04eurusd1.32001.32501.31902007.03.01 15:151.31900.000.000.004.00
256624772007.03.01 15:15sell0.01eurusd1.31901.32501.31802007.03.01 15:181.31800.000.000.001.00
256642262007.03.01 15:18sell0.01eurusd1.31741.32341.31642007.03.01 15:341.31750.000.000.00-0.10
256670202007.03.01 15:22sell0.02eurusd1.31791.32341.31692007.03.01 15:341.31750.000.000.000.80
256681082007.03.01 15:24sell0.04eurusd1.31851.32351.31752007.03.01 15:341.31750.000.000.004.00
256728262007.03.01 15:34sell0.01eurusd1.31741.32341.31642007.03.01 15:401.31690.000.000.000.50
256733022007.03.01 15:35sell0.02eurusd1.31791.32341.31692007.03.01 15:401.31690.000.000.002.00
256755662007.03.01 15:40sell0.01eurusd1.31691.32291.31592007.03.01 15:571.31650.000.000.000.40
256788252007.03.01 15:47sell0.02eurusd1.31751.32301.31652007.03.01 15:571.31650.000.000.002.00
256835702007.03.01 15:57sell0.01eurusd1.31651.32251.31552007.03.01 21:351.31820.000.000.00-1.70
256979762007.03.01 16:29sell0.02eurusd1.31711.32261.31612007.03.01 21:351.31830.000.000.00-2.40
257003352007.03.01 16:35sell0.04eurusd1.31761.32261.31662007.03.01 21:341.31820.000.000.00-2.40
257331292007.03.01 18:39sell0.08eurusd1.31821.32271.31722007.03.01 21:341.31830.000.000.00-0.80
257339062007.03.01 18:41sell0.16eurusd1.31881.32281.31782007.03.01 21:341.31840.000.000.006.40
257519022007.03.01 19:47sell0.32eurusd1.31941.32291.31842007.03.01 21:341.31840.000.000.0032.00
257777452007.03.01 21:35buy0.01eurusd1.31830.00001.31932007.03.02 07:281.31750.000.00-0.07-0.80
257880202007.03.01 22:25buy0.02eurusd1.31770.00001.31872007.03.02 07:281.31760.000.000.00-0.20
257970282007.03.01 23:08buy0.04eurusd1.31720.00001.31822007.03.02 07:281.31760.000.000.001.60
258873932007.03.02 07:09buy0.08eurusd1.31660.00001.31762007.03.02 07:281.31760.000.000.008.00
258935072007.03.02 07:28buy0.01eurusd1.31770.00001.31872007.03.02 10:141.31560.000.000.00-2.10
259067912007.03.02 08:13buy0.02eurusd1.31720.00001.31822007.03.02 10:141.31550.000.000.00-3.40
259121362007.03.02 08:31buy0.04eurusd1.31660.00001.31762007.03.02 10:131.31570.000.000.00-3.60
259234782007.03.02 09:05buy0.08eurusd1.31600.00001.31702007.03.02 10:131.31560.000.000.00-3.20
259294362007.03.02 09:23buy0.16eurusd1.31570.00001.31652007.03.02 10:131.31570.000.000.000.00
259340642007.03.02 09:38buy0.32eurusd1.31520.00001.31622007.03.02 10:121.31560.000.000.0012.80
259371482007.03.02 09:45buy0.64eurusd1.31460.00001.31562007.03.02 10:121.31560.000.000.0064.00
259500152007.03.02 10:15sell0.01eurusd1.31550.00001.31452007.03.02 12:361.31620.000.000.00-0.70
259546562007.03.02 10:29sell0.02eurusd1.31600.00001.31502007.03.02 12:351.31610.000.000.00-0.20
259980492007.03.02 12:22sell0.04eurusd1.31660.00001.31562007.03.02 12:351.31620.000.000.001.60
259990112007.03.02 12:23sell0.08eurusd1.31720.00001.31622007.03.02 12:351.31620.000.000.008.00
260055282007.03.02 12:36buy0.01eurusd1.31610.00001.31712007.03.02 13:301.31710.000.000.001.00
260293572007.03.02 13:30buy0.01eurusd1.31730.00001.31832007.03.02 13:531.31760.000.000.000.30
260319072007.03.02 13:35buy0.02eurusd1.31670.00001.31772007.03.02 13:531.31770.000.000.002.00
260380882007.03.02 13:53buy0.01eurusd1.31770.00001.31872007.03.02 14:441.31820.000.000.000.50
260467622007.03.02 14:15buy0.02eurusd1.31720.00001.31822007.03.02 14:441.31820.000.000.002.00
260588762007.03.02 14:44buy0.01eurusd1.31840.00001.31942007.03.02 15:371.31720.000.000.00-1.20
260613442007.03.02 14:50buy0.02eurusd1.31780.00001.31882007.03.02 15:371.31730.000.000.00-1.00
260622642007.03.02 14:53buy0.04eurusd1.31730.00001.31832007.03.02 15:371.31720.000.000.00-0.40
260696162007.03.02 15:12buy0.08eurusd1.31670.00001.31772007.03.02 15:361.31710.000.000.003.20
260720542007.03.02 15:17buy0.16eurusd1.31610.00001.31712007.03.02 15:361.31710.000.000.0016.00
260785852007.03.02 15:37buy0.01eurusd1.31750.00001.31852007.03.02 16:031.31790.000.000.000.40
260808032007.03.02 15:44buy0.02eurusd1.31690.00001.31792007.03.02 16:031.31790.000.000.002.00
260867232007.03.02 16:03buy0.01eurusd1.31800.00001.31902007.03.02 17:201.31900.000.000.001.00
261097632007.03.02 17:20buy0.01eurusd1.31920.00001.32022007.03.02 17:501.31970.000.000.000.50
261163292007.03.02 17:36buy0.02eurusd1.31860.00001.31962007.03.02 17:501.31960.000.000.002.00
261209612007.03.02 17:51buy0.01eurusd1.32000.00001.32102007.03.02 18:431.32000.000.000.000.00
261217922007.03.02 17:52buy0.02eurusd1.31950.00001.32052007.03.02 18:421.31990.000.000.000.80
261303882007.03.02 18:24buy0.04eurusd1.31890.00001.31992007.03.02 18:421.31990.000.000.004.00
261348902007.03.02 18:43buy0.01eurusd1.32010.00001.32112007.03.04 23:091.32110.000.00-0.071.00
261444592007.03.02 19:24buy0.02eurusd1.31950.00001.32052007.03.04 23:001.32050.000.00-0.132.00
261793422007.03.05 03:01sell0.01eurusd1.31410.00001.31312007.03.05 04:441.31430.000.000.00-0.20
261796942007.03.05 03:14sell0.02eurusd1.31470.00001.31372007.03.05 04:441.31440.000.000.000.60
261830862007.03.05 04:40sell0.04eurusd1.31530.00001.31432007.03.05 04:431.31430.000.000.004.00
261834122007.03.05 04:44sell0.01eurusd1.31420.00001.31322007.03.05 06:001.31610.000.000.00-1.90
261836842007.03.05 04:50sell0.02eurusd1.31480.00001.31382007.03.05 06:001.31620.000.000.00-2.80
261845042007.03.05 05:09sell0.04eurusd1.31540.00001.31442007.03.05 06:001.31610.000.000.00-2.80
261847822007.03.05 05:13sell0.08eurusd1.31590.00001.31492007.03.05 06:001.31620.000.000.00-2.40
261851072007.03.05 05:21sell0.16eurusd1.31650.00001.31552007.03.05 06:001.31610.000.000.006.40
261855442007.03.05 05:31sell0.32eurusd1.31710.00001.31612007.03.05 05:591.31610.000.000.0032.00
261866422007.03.05 06:00sell0.01eurusd1.31600.00001.31502007.03.05 06:561.31500.000.000.001.00
261867702007.03.05 06:04sell0.02eurusd1.31660.00001.31562007.03.05 06:481.31560.000.000.002.00
261997072007.03.05 07:09sell0.01eurusd1.31480.00001.31382007.03.05 07:141.31380.000.000.001.00
262032692007.03.05 07:14sell0.01eurusd1.31370.00001.31272007.03.05 07:451.31440.000.000.00-0.70
262082732007.03.05 07:22sell0.02eurusd1.31430.00001.31332007.03.05 07:441.31450.000.000.00-0.40
262108292007.03.05 07:27sell0.04eurusd1.31490.00001.31392007.03.05 07:441.31450.000.000.001.60
262137792007.03.05 07:33sell0.08eurusd1.31550.00001.31452007.03.05 07:441.31450.000.000.008.00
262183622007.03.05 07:45sell0.01eurusd1.31420.00001.31322007.03.05 08:001.31460.000.000.00-0.40
262219652007.03.05 07:56sell0.02eurusd1.31480.00001.31382007.03.05 07:591.31450.000.000.000.60
262224712007.03.05 07:57sell0.04eurusd1.31540.00001.31442007.03.05 07:591.31440.000.000.004.00
262237352007.03.05 08:00sell0.01eurusd1.31420.00001.31322007.03.05 08:191.31510.000.000.00-0.90
262252102007.03.05 08:04sell0.02eurusd1.31480.00001.31382007.03.05 08:191.31520.000.000.00-0.80
262262742007.03.05 08:07sell0.04eurusd1.31540.00001.31442007.03.05 08:191.31530.000.000.000.40
262302202007.03.05 08:19sell0.01eurusd1.31500.00001.31402007.03.05 08:251.31400.000.000.001.00
262320362007.03.05 08:25sell0.01eurusd1.31380.00001.31282007.03.05 08:311.31280.000.000.001.00
262345242007.03.05 08:31sell0.01eurusd1.31270.00001.31172007.03.05 10:041.31280.000.000.00-0.10
262386682007.03.05 08:42sell0.02eurusd1.31330.00001.31232007.03.05 10:041.31280.000.000.001.00
262617282007.03.05 09:51sell0.04eurusd1.31380.00001.31282007.03.05 10:041.31280.000.000.004.00
262643702007.03.05 10:04sell0.01eurusd1.31250.00001.31152007.03.05 10:581.31220.000.000.000.30
262702362007.03.05 10:19sell0.02eurusd1.31310.00001.31212007.03.05 10:581.31210.000.000.002.00
262814412007.03.05 10:58sell0.01eurusd1.31190.00001.31092007.03.05 11:231.31090.000.000.001.00
262902102007.03.05 11:23sell0.01eurusd1.31070.00001.30972007.03.05 11:411.30970.000.000.001.00
262978102007.03.05 11:41sell0.01eurusd1.30950.00001.30852007.03.05 12:461.30900.000.000.000.50
263072132007.03.05 12:03sell0.02eurusd1.31010.00001.30912007.03.05 12:461.30910.000.000.002.00
263205902007.03.05 12:46sell0.01eurusd1.30880.00001.30782007.03.05 13:111.30820.000.000.000.60
263255762007.03.05 13:03sell0.02eurusd1.30940.00001.30842007.03.05 13:111.30840.000.000.002.00
263293302007.03.05 13:12sell0.01eurusd1.30770.00001.30672007.03.05 14:221.30790.000.000.00-0.20
263308672007.03.05 13:14sell0.02eurusd1.30830.00001.30732007.03.05 14:221.30790.000.000.000.80
263368612007.03.05 13:28sell0.04eurusd1.30890.00001.30792007.03.05 14:221.30790.000.000.004.00
263520722007.03.05 14:23sell0.01eurusd1.30770.00001.30672007.03.05 15:531.31050.000.000.00-2.80
263539682007.03.05 14:28sell0.02eurusd1.30830.00001.30732007.03.05 15:531.31040.000.000.00-4.20
263609372007.03.05 14:46sell0.04eurusd1.30890.00001.30792007.03.05 15:531.31050.000.000.00-6.40
263631922007.03.05 14:52sell0.08eurusd1.30950.00001.30852007.03.05 15:521.31040.000.000.00-7.20
263671202007.03.05 15:00sell0.16eurusd1.31030.00001.30932007.03.05 15:521.31050.000.000.00-3.20
263693882007.03.05 15:03sell0.32eurusd1.31090.00001.30992007.03.05 15:521.31050.000.000.0012.80
263814672007.03.05 15:33sell0.64eurusd1.31150.00001.31052007.03.05 15:521.31050.000.000.0064.00
263881332007.03.05 15:53sell0.01eurusd1.31020.00001.30922007.03.05 16:481.30980.000.000.000.40
263927802007.03.05 16:05sell0.02eurusd1.31080.00001.30982007.03.05 16:481.30980.000.000.002.00
264054292007.03.05 16:48buy0.01eurusd1.30990.00001.31092007.03.05 19:151.30990.000.000.000.00
264064232007.03.05 16:51buy0.02eurusd1.30940.00001.31042007.03.05 19:151.30980.000.000.000.80
264178752007.03.05 17:35buy0.04eurusd1.30880.00001.30982007.03.05 19:151.30980.000.000.004.00
264406232007.03.05 19:15buy0.01eurusd1.31000.00001.31102007.03.06 00:061.30940.000.00-0.07-0.60
264420922007.03.05 19:24buy0.02eurusd1.30940.00001.31042007.03.06 00:061.30920.000.00-0.13-0.40
264849212007.03.05 22:40buy0.04eurusd1.30880.00001.30982007.03.06 00:061.30920.000.000.001.60
264894612007.03.05 22:53buy0.08eurusd1.30820.00001.30922007.03.06 00:061.30920.000.000.008.00
265111262007.03.06 00:06buy0.01eurusd1.30980.00001.31082007.03.06 00:191.31080.000.000.001.00
265163282007.03.06 00:19buy0.01eurusd1.31100.00001.31202007.03.06 02:481.30980.000.000.00-1.20
265259152007.03.06 00:51buy0.02eurusd1.31040.00001.31142007.03.06 02:481.30980.000.000.00-1.20
265271412007.03.06 00:55buy0.04eurusd1.30980.00001.31082007.03.06 02:481.30980.000.000.000.00
265309902007.03.06 01:04buy0.08eurusd1.30930.00001.31032007.03.06 02:481.30970.000.000.003.20
265488662007.03.06 02:10buy0.16eurusd1.30870.00001.30972007.03.06 02:481.30970.000.000.0016.00
265623642007.03.06 02:48buy0.01eurusd1.31010.00001.31112007.03.06 03:241.31110.000.000.001.00
265737972007.03.06 03:24buy0.01eurusd1.31130.00001.31232007.03.06 06:001.31120.000.000.00-0.10
265755352007.03.06 03:31buy0.02eurusd1.31070.00001.31172007.03.06 06:001.31110.000.000.000.80
265964232007.03.06 04:55buy0.04eurusd1.31010.00001.31112007.03.06 06:001.31110.000.000.004.00
266144272007.03.06 06:00buy0.01eurusd1.31140.00001.31242007.03.06 07:081.31060.000.000.00-0.80
266156982007.03.06 06:05buy0.02eurusd1.31080.00001.31182007.03.06 07:081.31070.000.000.00-0.20
266266772007.03.06 06:43buy0.04eurusd1.31020.00001.31122007.03.06 07:081.31060.000.000.001.60
266306862007.03.06 06:55buy0.08eurusd1.30960.00001.31062007.03.06 07:081.31060.000.000.008.00
266356032007.03.06 07:09buy0.01eurusd1.31090.00001.31192007.03.06 07:441.31190.000.000.001.00
266465932007.03.06 07:45buy0.01eurusd1.31280.00001.31382007.03.06 08:091.31320.000.000.000.40
266499252007.03.06 07:50buy0.02eurusd1.31220.00001.31322007.03.06 08:091.31320.000.000.002.00
266568902007.03.06 08:09buy0.01eurusd1.31320.00001.31422007.03.06 10:371.31160.000.000.00-1.60
266582802007.03.06 08:13buy0.02eurusd1.31260.00001.31362007.03.06 10:371.31170.000.000.00-1.80
266752382007.03.06 09:09buy0.04eurusd1.31200.00001.31302007.03.06 10:371.31180.000.000.00-0.80
266839692007.03.06 10:00buy0.08eurusd1.31130.00001.31232007.03.06 10:371.31170.000.000.003.20
266844852007.03.06 10:02buy0.16eurusd1.31070.00001.31172007.03.06 10:371.31170.000.000.0016.00
266872572007.03.06 10:37buy0.01eurusd1.31180.00001.31282007.03.06 14:351.30960.000.000.00-2.20
266888132007.03.06 11:04buy0.02eurusd1.31130.00001.31232007.03.06 14:341.30970.000.000.00-3.20
267000312007.03.06 12:40buy0.04eurusd1.31070.00001.31172007.03.06 14:341.30980.000.000.00-3.60
267029252007.03.06 12:57buy0.08eurusd1.31010.00001.31112007.03.06 14:341.30990.000.000.00-1.60
267146282007.03.06 13:52buy0.16eurusd1.30950.00001.31052007.03.06 14:341.31000.000.000.008.00
267170832007.03.06 14:00buy0.32eurusd1.30900.00001.31002007.03.06 14:341.31000.000.000.0032.00
267242182007.03.06 14:36sell0.01eurusd1.30950.00001.30852007.03.07 01:041.31300.000.000.06-3.50
267276582007.03.06 14:58sell0.02eurusd1.31010.00001.30912007.03.07 01:041.31300.000.000.12-5.80
267360162007.03.06 15:48sell0.04eurusd1.31070.00001.30972007.03.07 01:041.31290.000.000.24-8.80
267374902007.03.06 15:56sell0.08eurusd1.31130.00001.31032007.03.07 01:041.31300.000.000.47-13.60
267608212007.03.06 19:28sell0.16eurusd1.31180.00001.31082007.03.07 01:031.31290.000.000.94-17.60
267689172007.03.06 20:16sell0.32eurusd1.31240.00001.31142007.03.07 01:031.31300.000.001.89-19.20
267907902007.03.06 23:01sell0.64eurusd1.31300.00001.31202007.03.07 01:031.31290.000.000.006.40
267940942007.03.06 23:12sell1.28eurusd1.31390.00001.31292007.03.07 01:031.31290.000.000.00128.00
268093402007.03.07 01:08buy0.01eurusd1.31260.00001.31362007.03.07 02:181.31270.000.000.000.10
268136952007.03.07 01:31buy0.02eurusd1.31190.00001.31292007.03.07 02:181.31290.000.000.002.00
268229812007.03.07 02:18buy0.01eurusd1.31310.00001.31412007.03.07 03:371.31280.000.000.00-0.30
268258842007.03.07 02:55buy0.02eurusd1.31250.00001.31352007.03.07 03:371.31290.000.000.000.80
268297752007.03.07 03:25buy0.04eurusd1.31190.00001.31292007.03.07 03:371.31290.000.000.004.00
268328162007.03.07 03:37sell0.01eurusd1.31270.00001.31172007.03.07 05:111.31230.000.000.000.40
268361282007.03.07 04:24sell0.02eurusd1.31330.00001.31232007.03.07 05:111.31230.000.000.002.00
268416612007.03.07 05:11sell0.01eurusd1.31220.00001.31122007.03.07 07:021.31180.000.000.000.40
268427022007.03.07 05:18sell0.02eurusd1.31280.00001.31182007.03.07 07:021.31180.000.000.002.00
268496892007.03.07 07:02sell0.01eurusd1.31140.00001.31042007.03.07 08:501.31150.000.000.00-0.10
268527252007.03.07 07:28sell0.02eurusd1.31190.00001.31092007.03.07 08:501.31150.000.000.000.80
268535092007.03.07 07:32sell0.04eurusd1.31250.00001.31152007.03.07 08:501.31150.000.000.004.00
268613812007.03.07 08:50sell0.01eurusd1.31140.00001.31042007.03.07 13:151.31430.000.000.00-2.90
268616582007.03.07 08:53sell0.02eurusd1.31190.00001.31092007.03.07 13:151.31460.000.000.00-5.40
268687612007.03.07 10:09sell0.04eurusd1.31250.00001.31152007.03.07 13:151.31440.000.000.00-7.60
268766582007.03.07 12:17sell0.08eurusd1.31310.00001.31212007.03.07 13:151.31420.000.000.00-8.80
268779822007.03.07 12:36sell0.16eurusd1.31360.00001.31262007.03.07 13:151.31330.000.000.004.80
268804012007.03.07 13:03sell0.32eurusd1.31430.00001.31332007.03.07 13:141.31330.000.000.0032.00
268821012007.03.07 13:15buy0.01eurusd1.31410.00001.31512007.03.07 15:151.31430.000.000.000.20
268832012007.03.07 13:24buy0.02eurusd1.31350.00001.31452007.03.07 15:131.31450.000.000.002.00
268922262007.03.07 15:15buy0.01eurusd1.31440.00001.31542007.03.07 16:541.31480.000.000.000.40
269007552007.03.07 16:18buy0.02eurusd1.31380.00001.31482007.03.07 16:541.31480.000.000.002.00
269041982007.03.07 16:55buy0.01eurusd1.31490.00001.31592007.03.07 17:381.31520.000.000.000.30
269067192007.03.07 17:29buy0.02eurusd1.31430.00001.31532007.03.07 17:381.31530.000.000.002.00
269072722007.03.07 17:38buy0.01eurusd1.31550.00001.31652007.03.07 18:351.31530.000.000.00-0.20
269086162007.03.07 17:49buy0.02eurusd1.31490.00001.31592007.03.07 18:351.31530.000.000.000.80
269094122007.03.07 18:00buy0.04eurusd1.31430.00001.31532007.03.07 18:351.31530.000.000.004.00
269114002007.03.07 18:38buy0.01eurusd1.31560.00001.31662007.03.07 19:101.31660.000.000.001.00
269144962007.03.07 19:10buy0.01eurusd1.31680.00001.31782007.03.07 19:411.31780.000.000.001.00
269189632007.03.07 19:41buy0.01eurusd1.31800.00001.31902007.03.08 03:011.31780.000.00-0.20-0.20
269347632007.03.07 22:37buy0.02eurusd1.31750.00001.31852007.03.08 03:011.31790.000.000.000.80
269425732007.03.07 23:27buy0.04eurusd1.31690.00001.31792007.03.08 03:011.31790.000.000.004.00
269615732007.03.08 03:01sell0.01eurusd1.31790.00001.31692007.03.08 03:571.31690.000.000.001.00
269735262007.03.08 03:57sell0.01eurusd1.31670.00001.31572007.03.08 07:141.31700.000.000.00-0.30
269767842007.03.08 04:20sell0.02eurusd1.31730.00001.31632007.03.08 07:141.31680.000.000.001.00
269786962007.03.08 04:32sell0.04eurusd1.31780.00001.31682007.03.08 07:141.31680.000.000.004.00
269968612007.03.08 07:14sell0.01eurusd1.31660.00001.31562007.03.08 08:031.31620.000.000.000.40
269986632007.03.08 07:31sell0.02eurusd1.31720.00001.31622007.03.08 08:031.31620.000.000.002.00
270015922007.03.08 08:03sell0.01eurusd1.31610.00001.31512007.03.08 08:341.31580.000.000.000.30
270018682007.03.08 08:06sell0.02eurusd1.31670.00001.31572007.03.08 08:331.31570.000.000.002.00
270048492007.03.08 08:34sell0.01eurusd1.31550.00001.31452007.03.08 09:411.31450.000.000.001.00
270128142007.03.08 09:41sell0.01eurusd1.31430.00001.31332007.03.08 11:411.31420.000.000.000.10
270146942007.03.08 09:48sell0.02eurusd1.31490.00001.31392007.03.08 11:411.31440.000.000.001.00
270186042007.03.08 10:40sell0.04eurusd1.31550.00001.31452007.03.08 11:411.31450.000.000.004.00
270291742007.03.08 11:42sell0.01eurusd1.31420.00001.31322007.03.08 12:491.31480.000.000.00-0.60
270306262007.03.08 11:51sell0.02eurusd1.31480.00001.31382007.03.08 12:491.31470.000.000.000.20
270393642007.03.08 12:26sell0.04eurusd1.31540.00001.31442007.03.08 12:491.31490.000.000.002.00
270399162007.03.08 12:28sell0.08eurusd1.31590.00001.31492007.03.08 12:491.31490.000.000.008.00
270476722007.03.08 12:51sell0.01eurusd1.31460.00001.31362007.03.08 13:421.31610.000.000.00-1.50
270481642007.03.08 12:53sell0.02eurusd1.31520.00001.31422007.03.08 13:421.31600.000.000.00-1.60
270536822007.03.08 13:18sell0.04eurusd1.31570.00001.31472007.03.08 13:421.31610.000.000.00-1.60
270589142007.03.08 13:40sell0.08eurusd1.31630.00001.31532007.03.08 13:421.31590.000.000.003.20
270594372007.03.08 13:40sell0.16eurusd1.31690.00001.31592007.03.08 13:421.31590.000.000.0016.00
270607552007.03.08 13:42sell0.01eurusd1.31580.00001.31482007.03.08 13:481.31480.000.000.001.00
270634712007.03.08 13:48sell0.01eurusd1.31460.00001.31362007.03.08 13:571.31430.000.000.000.30
270638612007.03.08 13:49sell0.02eurusd1.31520.00001.31422007.03.08 13:571.31420.000.000.002.00
270660232007.03.08 13:58sell0.01eurusd1.31390.00001.31292007.03.08 14:071.31330.000.000.000.60
270686692007.03.08 14:04sell0.02eurusd1.31450.00001.31352007.03.08 14:071.31350.000.000.002.00
270696412007.03.08 14:07sell0.01eurusd1.31310.00001.31212007.03.08 14:151.31210.000.000.001.00
270730882007.03.08 14:15sell0.01eurusd1.31200.00001.31102007.03.08 16:531.31270.000.000.00-0.70
270777292007.03.08 14:27sell0.02eurusd1.31260.00001.31162007.03.08 16:521.31250.000.000.000.20
270992262007.03.08 16:12sell0.04eurusd1.31320.00001.31222007.03.08 16:491.31220.000.000.004.00
271061702007.03.08 16:53sell0.01eurusd1.31240.00001.31142007.03.08 20:091.31310.000.000.00-0.70
271127522007.03.08 17:54sell0.02eurusd1.31300.00001.31202007.03.08 20:081.31320.000.000.00-0.40
271220082007.03.08 19:37sell0.04eurusd1.31360.00001.31262007.03.08 20:081.31320.000.000.001.60
271227472007.03.08 19:38sell0.08eurusd1.31420.00001.31322007.03.08 20:081.31320.000.000.008.00
271278082007.03.08 20:10buy0.01eurusd1.31310.00001.31412007.03.08 23:191.31350.000.00-0.070.40
271343322007.03.08 21:18buy0.02eurusd1.31250.00001.31352007.03.08 23:191.31350.000.00-0.132.00
271431952007.03.08 23:19buy0.01eurusd1.31370.00001.31472007.03.09 02:511.31470.000.000.001.00
271663052007.03.09 02:51buy0.01eurusd1.31490.00001.31592007.03.09 10:551.31530.000.000.000.40
271972362007.03.09 07:33buy0.02eurusd1.31430.00001.31532007.03.09 10:551.31530.000.000.002.00
272306342007.03.09 10:55buy0.01eurusd1.31560.00001.31662007.03.09 15:181.31100.000.000.00-4.60
272388842007.03.09 11:51buy0.02eurusd1.31510.00001.31612007.03.09 15:181.31090.000.000.00-8.40
272550802007.03.09 13:33buy0.04eurusd1.31360.00001.31462007.03.09 15:171.31080.000.000.00-11.20
272575132007.03.09 13:36buy0.08eurusd1.31250.00001.31352007.03.09 15:171.31090.000.000.00-12.80
272594102007.03.09 13:39buy0.16eurusd1.31180.00001.31282007.03.09 15:171.31090.000.000.00-14.40
272598452007.03.09 13:40buy0.32eurusd1.31130.00001.31232007.03.09 15:171.31100.000.000.00-9.60
272610492007.03.09 13:42buy0.64eurusd1.31070.00001.31172007.03.09 15:171.31110.000.000.0025.60
272655862007.03.09 13:48buy1.28eurusd1.31010.00001.31112007.03.09 15:171.31110.000.000.00128.00
272929742007.03.09 15:18sell0.01eurusd1.31090.00001.30992007.03.09 17:241.31110.000.000.00-0.20
273004812007.03.09 15:59sell0.02eurusd1.31150.00001.31052007.03.09 17:241.31120.000.000.000.60
273065172007.03.09 16:30sell0.04eurusd1.31210.00001.31112007.03.09 17:241.31110.000.000.004.00
273186802007.03.09 17:24sell0.01eurusd1.31100.00001.31002007.03.12 00:551.31190.000.000.06-0.90
273270702007.03.09 18:12sell0.02eurusd1.31150.00001.31052007.03.12 00:551.31190.000.000.12-0.80
273475022007.03.11 23:49sell0.04eurusd1.31210.00001.31112007.03.12 00:551.31170.000.000.001.60
273508342007.03.12 00:02sell0.08eurusd1.31270.00001.31172007.03.12 00:551.31170.000.000.008.00
273609092007.03.12 00:55buy0.01eurusd1.31180.00001.31282007.03.12 06:011.31230.000.000.000.50
273765482007.03.12 03:43buy0.02eurusd1.31130.00001.31232007.03.12 06:011.31230.000.000.002.00
273833762007.03.12 06:01buy0.01eurusd1.31260.00001.31362007.03.12 07:271.31290.000.000.000.30
273869492007.03.12 06:38buy0.02eurusd1.31200.00001.31302007.03.12 07:261.31240.000.000.000.80
273877912007.03.12 06:43buy0.04eurusd1.31140.00001.31242007.03.12 07:261.31240.000.000.004.00
273951692007.03.12 07:27buy0.01eurusd1.31300.00001.31402007.03.12 08:121.31340.000.000.000.40
273966592007.03.12 07:30buy0.02eurusd1.31240.00001.31342007.03.12 08:121.31340.000.000.002.00
274049142007.03.12 08:12buy0.01eurusd1.31350.00001.31452007.03.12 08:531.31450.000.000.001.00
274108882007.03.12 08:53buy0.01eurusd1.31470.00001.31572007.03.12 09:161.31570.000.000.001.00
274163852007.03.12 09:16buy0.01eurusd1.31590.00001.31692007.03.12 09:341.31690.000.000.001.00
274222342007.03.12 09:34buy0.01eurusd1.31710.00001.31812007.03.12 10:091.31810.000.000.001.00
274289852007.03.12 10:09buy0.01eurusd1.31820.00001.31922007.03.12 11:431.31800.000.000.00-0.20
274302362007.03.12 10:15buy0.02eurusd1.31760.00001.31862007.03.12 11:431.31810.000.000.001.00
274310192007.03.12 10:21buy0.04eurusd1.31710.00001.31812007.03.12 11:431.31810.000.000.004.00
274425182007.03.12 11:43buy0.01eurusd1.31810.00001.31912007.03.12 14:101.31620.000.000.00-1.90
274472432007.03.12 12:17buy0.02eurusd1.31750.00001.31852007.03.12 14:101.31610.000.000.00-2.80
274511872007.03.12 12:28buy0.04eurusd1.31690.00001.31792007.03.12 14:101.31620.000.000.00-2.80
274525782007.03.12 12:30buy0.08eurusd1.31630.00001.31732007.03.12 14:101.31610.000.000.00-1.60
274621852007.03.12 13:11buy0.16eurusd1.31570.00001.31672007.03.12 14:101.31620.000.000.008.00
274655732007.03.12 13:16buy0.32eurusd1.31520.00001.31622007.03.12 14:101.31620.000.000.0032.00
274773562007.03.12 14:10sell0.01eurusd1.31610.00001.31512007.03.12 16:081.31830.000.000.00-2.20
274814212007.03.12 14:34sell0.02eurusd1.31670.00001.31572007.03.12 16:081.31820.000.000.00-3.00
274824992007.03.12 14:37sell0.04eurusd1.31730.00001.31632007.03.12 16:081.31830.000.000.00-4.00
274848842007.03.12 14:46sell0.08eurusd1.31780.00001.31682007.03.12 16:081.31830.000.000.00-4.00
274893402007.03.12 15:12sell0.16eurusd1.31840.00001.31742007.03.12 16:071.31820.000.000.003.20
274900742007.03.12 15:13sell0.32eurusd1.31920.00001.31822007.03.12 16:071.31820.000.000.0032.00
274985912007.03.12 16:08sell0.01eurusd1.31820.00001.31722007.03.12 17:071.31790.000.000.000.30
275019402007.03.12 16:26sell0.02eurusd1.31880.00001.31782007.03.12 17:061.31780.000.000.002.00
275070832007.03.12 17:07sell0.01eurusd1.31780.00001.31682007.03.13 00:011.31860.000.000.06-0.80
275090632007.03.12 17:19sell0.02eurusd1.31840.00001.31742007.03.13 00:011.31870.000.000.12-0.60
275178732007.03.12 18:51sell0.04eurusd1.31910.00001.31812007.03.13 00:011.31850.000.000.242.40
275185632007.03.12 18:54sell0.08eurusd1.31960.00001.31862007.03.13 00:011.31860.000.000.478.00
275359272007.03.13 00:01sell0.01eurusd1.31850.00001.31752007.03.13 06:171.31750.000.000.001.00
275640442007.03.13 06:17sell0.01eurusd1.31740.00001.31642007.03.13 07:101.31640.000.000.001.00
275722852007.03.13 07:10sell0.01eurusd1.31630.00001.31532007.03.13 08:421.31590.000.000.000.40
275735562007.03.13 07:19sell0.02eurusd1.31690.00001.31592007.03.13 08:421.31590.000.000.002.00
275844892007.03.13 08:42sell0.01eurusd1.31580.00001.31482007.03.13 12:361.31900.000.000.00-3.20
275852812007.03.13 08:55sell0.02eurusd1.31640.00001.31542007.03.13 12:361.31890.000.000.00-5.00
275894242007.03.13 10:01sell0.04eurusd1.31720.00001.31622007.03.13 12:361.31890.000.000.00-6.80
275904862007.03.13 10:14sell0.08eurusd1.31770.00001.31672007.03.13 12:361.31940.000.000.00-13.60
275982332007.03.13 11:15sell0.16eurusd1.31830.00001.31732007.03.13 12:361.31930.000.000.00-16.00
275993562007.03.13 11:18sell0.32eurusd1.31890.00001.31792007.03.13 12:361.31930.000.000.00-12.80
276109542007.03.13 12:32sell0.64eurusd1.32030.00001.31932007.03.13 12:361.31930.000.000.0064.00
276136642007.03.13 12:36buy0.01eurusd1.31910.00001.32012007.03.13 12:441.32010.000.000.001.00
276153652007.03.13 12:44buy0.01eurusd1.32030.00001.32132007.03.13 13:011.32130.000.000.001.00
276184582007.03.13 13:01buy0.01eurusd1.32150.00001.32252007.03.13 16:171.32010.000.000.00-1.40
276301362007.03.13 13:56buy0.02eurusd1.32090.00001.32192007.03.13 16:171.32020.000.000.00-1.40
276351592007.03.13 14:21buy0.04eurusd1.32030.00001.32132007.03.13 16:171.32020.000.000.00-0.40
276357142007.03.13 14:23buy0.08eurusd1.31970.00001.32072007.03.13 16:171.32020.000.000.004.00
276512012007.03.13 16:03buy0.16eurusd1.31920.00001.32022007.03.13 16:161.32020.000.000.0016.00
276544222007.03.13 16:17buy0.01eurusd1.32040.00001.32142007.03.13 16:211.32140.000.000.001.00
276558302007.03.13 16:22buy0.01eurusd1.32140.00001.32242007.03.13 17:011.32110.000.000.00-0.30
276560912007.03.13 16:23buy0.02eurusd1.32080.00001.32182007.03.13 17:011.32120.000.000.000.80
276587442007.03.13 16:33buy0.04eurusd1.32020.00001.32122007.03.13 17:011.32120.000.000.004.00
276627572007.03.13 17:01buy0.01eurusd1.32140.00001.32242007.03.13 18:121.32180.000.000.000.40
276691752007.03.13 17:45buy0.02eurusd1.32080.00001.32182007.03.13 18:121.32180.000.000.002.00
276725022007.03.13 18:13buy0.01eurusd1.32200.00001.32302007.03.13 21:301.32010.000.00-0.07-1.90
276730572007.03.13 18:14buy0.02eurusd1.32150.00001.32252007.03.13 21:291.32020.000.00-0.13-2.60
276739162007.03.13 18:20buy0.04eurusd1.32090.00001.32192007.03.13 21:291.32000.000.00-0.26-3.60
276767422007.03.13 18:45buy0.08eurusd1.32030.00001.32132007.03.13 21:291.32010.000.00-0.52-1.60
276785142007.03.13 18:57buy0.16eurusd1.31970.00001.32072007.03.13 21:291.32020.000.00-1.058.00
276856312007.03.13 19:54buy0.32eurusd1.31920.00001.32022007.03.13 21:291.32020.000.00-2.1032.00
276992692007.03.13 21:30sell0.01eurusd1.32020.00001.31922007.03.13 23:261.31920.000.000.001.00
277092072007.03.13 23:26sell0.01eurusd1.31910.00001.31812007.03.14 06:431.31880.000.000.000.30
277175522007.03.14 00:26sell0.02eurusd1.31960.00001.31862007.03.14 06:431.31860.000.000.002.00
277751912007.03.14 06:43sell0.01eurusd1.31860.00001.31762007.03.14 07:311.31960.000.000.00-1.00
277815322007.03.14 06:58sell0.02eurusd1.32060.00001.31962007.03.14 07:311.31960.000.000.002.00
277923582007.03.14 07:31buy0.01eurusd1.31940.00001.32042007.03.14 08:191.32040.000.000.001.00
278062122007.03.14 08:19buy0.01eurusd1.32050.00001.32152007.03.14 11:581.31920.000.000.00-1.30
278089852007.03.14 08:50buy0.02eurusd1.31990.00001.32092007.03.14 11:581.31910.000.000.00-1.60
278119982007.03.14 09:15buy0.04eurusd1.31940.00001.32042007.03.14 11:581.31910.000.000.00-1.20
278171072007.03.14 10:01buy0.08eurusd1.31880.00001.31982007.03.14 11:581.31920.000.000.003.20
278255472007.03.14 11:19buy0.16eurusd1.31820.00001.31922007.03.14 11:581.31920.000.000.0016.00
278338162007.03.14 11:58sell0.01eurusd1.31910.00001.31812007.03.14 12:401.31810.000.000.001.00
278484402007.03.14 12:40sell0.01eurusd1.31790.00001.31692007.03.14 13:141.31860.000.000.00-0.70
278500512007.03.14 12:44sell0.02eurusd1.31850.00001.31752007.03.14 13:141.31860.000.000.00-0.20
278558992007.03.14 13:03sell0.04eurusd1.31910.00001.31812007.03.14 13:141.31860.000.000.002.00
278568082007.03.14 13:04sell0.08eurusd1.31960.00001.31862007.03.14 13:131.31860.000.000.008.00
278602402007.03.14 13:14sell0.01eurusd1.31840.00001.31742007.03.14 19:251.32180.000.000.00-3.40
278621072007.03.14 13:19sell0.02eurusd1.31900.00001.31802007.03.14 19:251.32170.000.000.00-5.40
278762252007.03.14 14:00sell0.04eurusd1.31960.00001.31862007.03.14 19:251.32160.000.000.00-8.00
278775432007.03.14 14:03sell0.08eurusd1.32020.00001.31922007.03.14 19:251.32150.000.000.00-10.40
278836642007.03.14 14:17sell0.16eurusd1.32080.00001.31982007.03.14 19:251.32160.000.000.00-12.80
278852902007.03.14 14:20sell0.32eurusd1.32140.00001.32042007.03.14 19:251.32150.000.000.00-3.20
278914682007.03.14 14:37sell0.64eurusd1.32190.00001.32092007.03.14 19:251.32150.000.000.0025.60
278924902007.03.14 14:39sell1.28eurusd1.32250.00001.32152007.03.14 19:251.32150.000.000.00128.00
279920162007.03.14 19:25buy0.01eurusd1.32190.00001.32292007.03.14 20:321.32290.000.000.001.00
280094722007.03.14 20:32buy0.01eurusd1.32310.00001.32412007.03.14 23:581.32300.000.00-0.20-0.10
280118902007.03.14 20:46buy0.02eurusd1.32250.00001.32352007.03.14 23:581.32290.000.00-0.390.80
280239622007.03.14 21:53buy0.04eurusd1.32190.00001.32292007.03.14 23:581.32290.000.000.004.00
280507062007.03.14 23:58sell0.01eurusd1.32310.00001.32212007.03.15 00:311.32210.000.000.001.00
280960642007.03.15 07:57sell0.01eurusd1.32160.00001.32062007.03.15 08:141.32060.000.000.001.00
280982552007.03.15 08:14sell0.01eurusd1.32040.00001.31942007.03.15 09:081.32010.000.000.000.30
281019722007.03.15 08:37sell0.02eurusd1.32110.00001.32012007.03.15 09:081.32010.000.000.002.00
281057412007.03.15 09:08sell0.01eurusd1.32000.00001.31902007.03.15 12:301.32140.000.000.00-1.40
281082692007.03.15 09:29sell0.02eurusd1.32060.00001.31962007.03.15 12:301.32130.000.000.00-1.40
281125202007.03.15 10:24sell0.04eurusd1.32120.00001.32022007.03.15 12:301.32130.000.000.00-0.40
281176172007.03.15 11:24sell0.08eurusd1.32170.00001.32072007.03.15 12:301.32070.000.000.008.00
281248532007.03.15 12:30sell0.01eurusd1.32050.00001.31952007.03.15 12:431.32190.000.000.00-1.40
281251002007.03.15 12:31sell0.02eurusd1.32120.00001.32022007.03.15 12:431.32180.000.000.00-1.20
281253242007.03.15 12:31sell0.04eurusd1.32170.00001.32072007.03.15 12:421.32190.000.000.00-0.80
281257992007.03.15 12:32sell0.08eurusd1.32230.00001.32132007.03.15 12:421.32190.000.000.003.20
281261572007.03.15 12:33sell0.16eurusd1.32290.00001.32192007.03.15 12:421.32190.000.000.0016.00
281292912007.03.15 12:43sell0.01eurusd1.32180.00001.32082007.03.15 13:311.32270.000.000.00-0.90
281327142007.03.15 13:01sell0.02eurusd1.32250.00001.32152007.03.15 13:311.32280.000.000.00-0.60
281341102007.03.15 13:09sell0.04eurusd1.32310.00001.32212007.03.15 13:311.32270.000.000.001.60
281364152007.03.15 13:21sell0.08eurusd1.32370.00001.32272007.03.15 13:301.32270.000.000.008.00
281393562007.03.15 13:31buy0.01eurusd1.32260.00001.32362007.03.15 14:511.32360.000.000.001.00
281493862007.03.15 14:51buy0.01eurusd1.32400.00001.32502007.03.15 15:181.32440.000.000.000.40
281519562007.03.15 15:07buy0.02eurusd1.32350.00001.32452007.03.15 15:171.32450.000.000.002.00
281533712007.03.15 15:18buy0.01eurusd1.32460.00001.32562007.03.15 16:091.32450.000.000.00-0.10
281579572007.03.15 16:03buy0.02eurusd1.32400.00001.32502007.03.15 16:091.32460.000.000.001.20
281588472007.03.15 16:06buy0.04eurusd1.32350.00001.32452007.03.15 16:091.32450.000.000.004.00
281593142007.03.15 16:09buy0.01eurusd1.32460.00001.32562007.03.15 21:161.32430.000.00-0.07-0.30
281617682007.03.15 16:23buy0.02eurusd1.32360.00001.32462007.03.15 21:161.32410.000.00-0.131.00
281636022007.03.15 16:34buy0.04eurusd1.32310.00001.32412007.03.15 21:161.32410.000.00-0.264.00
281818792007.03.15 21:16buy0.01eurusd1.32450.00001.32552007.03.15 23:191.32510.000.000.000.60
281821502007.03.15 21:20buy0.02eurusd1.32390.00001.32492007.03.15 23:191.32490.000.000.002.00
281873052007.03.15 23:19buy0.01eurusd1.32520.00001.32622007.03.15 23:211.32620.000.000.001.00
281878472007.03.15 23:21buy0.01eurusd1.32640.00001.32742007.03.15 23:251.32740.000.000.001.00
281897742007.03.15 23:26buy0.01eurusd1.32760.00001.32862007.03.15 23:351.32800.000.000.000.40
281911052007.03.15 23:30buy0.02eurusd1.32700.00001.32802007.03.15 23:351.32800.000.000.002.00
281925622007.03.15 23:35buy0.01eurusd1.32820.00001.32922007.03.16 00:001.32800.000.000.00-0.20
281930442007.03.15 23:39buy0.02eurusd1.32760.00001.32862007.03.16 00:001.32800.000.000.000.80
281933282007.03.15 23:41buy0.04eurusd1.32700.00001.32802007.03.16 00:001.32800.000.000.004.00
281955642007.03.16 00:00buy0.01eurusd1.32810.00001.32912007.03.16 00:541.32910.000.000.001.00
281965152007.03.16 00:04buy0.02eurusd1.32760.00001.32862007.03.16 00:531.32860.000.000.002.00
282015232007.03.16 00:54buy0.01eurusd1.32930.00001.33032007.03.16 01:141.32970.000.000.000.40
282036292007.03.16 01:00buy0.02eurusd1.32870.00001.32972007.03.16 01:141.32970.000.000.002.00
282062912007.03.16 01:14buy0.01eurusd1.32980.00001.33082007.03.16 01:581.32980.000.000.000.00
282072142007.03.16 01:20buy0.02eurusd1.32930.00001.33032007.03.16 01:571.32970.000.000.000.80
282075982007.03.16 01:23buy0.04eurusd1.32870.00001.32972007.03.16 01:571.32970.000.000.004.00
282107902007.03.16 01:58buy0.01eurusd1.32990.00001.33092007.03.16 02:021.33090.000.000.001.00
282130522007.03.16 02:03buy0.01eurusd1.33100.00001.33202007.03.16 03:321.33000.000.000.00-1.00
282162712007.03.16 02:19buy0.02eurusd1.33040.00001.33142007.03.16 03:321.33010.000.000.00-0.60
282173652007.03.16 02:26buy0.04eurusd1.32980.00001.33082007.03.16 03:321.33020.000.000.001.60
282191842007.03.16 02:50buy0.08eurusd1.32930.00001.33032007.03.16 03:311.33030.000.000.008.00
  0.00 0.00 -1.26 1 059.70
Closed P/L: 1 058.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
282219492007.03.16 03:34buy0.01eurusd1.33010.00001.3311 1.32900.000.000.00-1.10
282227302007.03.16 03:55buy0.02eurusd1.32960.00001.3306 1.32900.000.000.00-1.20
282260112007.03.16 04:30buy0.04eurusd1.32900.00001.3300 1.32900.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 -2.30
 Floating P/L: -2.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 058.44 Floating P/L: -2.30 Margin: 70.00
Balance: 4 058.44 Equity: 4 056.14 Free Margin: 3 986.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 456.88 Gross Loss: 398.44 Total Net Profit: 1 058.44
Profit Factor: 3.66 Expected Payoff: 2.78  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 64.78 (1.83%)  
 
Total Trades: 381 Short Positions (won %): 204 (61.27%) Long Positions (won %): 177 (69.49%)
Profit Trades (% of total): 248 (65.09%) Loss trades (% of total): 133 (34.91%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -17.31
Average profit trade: 5.87 loss trade: -3.00
Maximum consecutive wins ($): 13 (19.00) consecutive losses ($): 6 (-64.78)
Maximal consecutive profit (count): 159.20 (7) consecutive loss (count): -64.78 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2