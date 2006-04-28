United FX-Traders Group, Co. Ltd

Account: 9198 Name: Unicorn - 10 Currency: USD 2006 August 7, 19:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4429602006.04.28 12:21balanceDeposit10 000.00
4430282006.04.28 12:38buy7.90eurusd1.25461.25261.25542006.04.28 12:391.25440.000.000.00-158.00
4430352006.04.28 12:39sell7.80eurusd1.25441.25641.25372006.04.28 12:421.25440.000.000.000.00
4430512006.04.28 12:42buy7.80eurusd1.25431.25231.25502006.04.28 12:431.25460.000.000.00234.00
4430522006.04.28 12:43sell7.80eurusd1.25461.25661.25392006.04.28 12:441.25450.000.000.0078.00
4430622006.04.28 12:44sell8.00eurusd1.25461.25661.25392006.04.28 12:441.25460.000.000.000.00
4430632006.04.28 12:44sell8.00eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 12:441.25480.000.000.0080.00
4430662006.04.28 12:44sell8.00eurusd1.25461.25661.25392006.04.28 12:461.25460.000.000.000.00
4430772006.04.28 12:46sell8.10eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 12:461.25480.000.000.0081.00
4430832006.04.28 12:47buy8.20eurusd1.25431.25231.25502006.04.28 12:471.25440.000.000.0082.00
4430842006.04.28 12:47sell8.20eurusd1.25451.25651.25382006.04.28 12:481.25450.000.000.000.00
4430902006.04.28 12:49sell8.20eurusd1.25461.25661.25392006.04.28 12:511.25440.000.000.00164.00
4431032006.04.28 12:51sell8.40eurusd1.25461.25661.25392006.04.28 13:091.25490.000.000.00-252.00
4432072006.04.28 13:10sell8.20eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 13:101.25480.000.000.0082.00
4432112006.04.28 13:11buy8.20eurusd1.25431.25231.25502006.04.28 13:111.25450.000.000.00164.00
4432152006.04.28 13:11sell8.20eurusd1.25451.25651.25382006.04.28 13:111.25440.000.000.0082.00
4432172006.04.28 13:12buy8.40eurusd1.25401.25201.25472006.04.28 13:121.25420.000.000.00168.00
4432192006.04.28 13:12sell8.40eurusd1.25421.25621.25352006.04.28 13:131.25420.000.000.000.00
4432292006.04.28 13:13buy8.60eurusd1.25421.25221.25492006.04.28 13:131.25430.000.000.0086.00
4432312006.04.28 13:13sell8.60eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 13:141.25430.000.000.000.00
4432352006.04.28 13:14buy8.60eurusd1.25431.25231.25502006.04.28 13:141.25440.000.000.0086.00
4432382006.04.28 13:15buy8.70eurusd1.25421.25221.25492006.04.28 13:161.25430.000.000.0087.00
4432412006.04.28 13:16sell8.70eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 13:161.25420.000.000.0087.00
4432432006.04.28 13:16buy8.80eurusd1.25421.25221.25492006.04.28 13:171.25430.000.000.0088.00
4432482006.04.28 13:17sell8.80eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 13:171.25410.000.000.00176.00
4432492006.04.28 13:17buy8.90eurusd1.25411.25211.25482006.04.28 13:211.25370.000.000.00-356.00
4432672006.04.28 13:21sell8.80eurusd1.25411.25611.25342006.04.28 13:211.25370.000.000.00352.00
4432682006.04.28 13:21buy8.80eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 13:241.25330.000.000.00-352.00
4432782006.04.28 13:24buy8.80eurusd1.25321.25121.25392006.04.28 13:241.25330.000.000.0088.00
4432842006.04.28 13:25sell8.80eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:251.25360.000.000.00176.00
4432872006.04.28 13:26buy8.80eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 13:261.25370.000.000.0088.00
4432932006.04.28 13:26sell9.10eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:281.25400.000.000.00-182.00
4433032006.04.28 13:29buy8.90eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 13:291.25380.000.000.0089.00
4433042006.04.28 13:29sell8.90eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:291.25370.000.000.0089.00
4433062006.04.28 13:29buy9.00eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 13:291.25380.000.000.0090.00
4433072006.04.28 13:29sell9.00eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:291.25360.000.000.00180.00
4433082006.04.28 13:29buy9.10eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 13:301.25370.000.000.0091.00
4433102006.04.28 13:30sell9.30eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:301.25360.000.000.00186.00
4433122006.04.28 13:30buy9.30eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 13:301.25400.000.000.00372.00
4433152006.04.28 13:30sell9.50eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 13:301.25360.000.000.00380.00
4433192006.04.28 13:30buy9.80eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 13:301.25400.000.000.00392.00
4433212006.04.28 13:30sell10.10eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 13:311.25360.000.000.00404.00
4433222006.04.28 13:31buy10.40eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 13:311.25400.000.000.00416.00
4433282006.04.28 13:31buy11.10eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 13:311.25370.000.000.00111.00
4433302006.04.28 13:32buy11.10eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 13:321.25340.000.000.00111.00
4433342006.04.28 13:32buy11.20eurusd1.25341.25141.25412006.04.28 13:331.25350.000.000.00112.00
4433452006.04.28 13:33buy11.30eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 13:331.25380.000.000.00565.00
4433492006.04.28 13:33sell11.30eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:331.25310.000.000.00791.00
4433542006.04.28 13:34sell12.40eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:341.25310.000.000.00868.00
4433562006.04.28 13:34buy13.10eurusd1.25311.25111.25382006.04.28 13:341.25380.000.000.00917.00
4433582006.04.28 13:34sell13.10eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:341.25310.000.000.00917.00
4433602006.04.28 13:34buy14.60eurusd1.25311.25111.25382006.04.28 13:341.25380.000.000.001 022.00
4433642006.04.28 13:34sell15.40eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:341.25310.000.000.001 078.00
4433672006.04.28 13:34buy15.40eurusd1.25311.25111.25382006.04.28 13:341.25380.000.000.001 078.00
4433702006.04.28 13:34sell17.10eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 13:341.25370.000.000.00171.00
4433752006.04.28 13:35buy17.20eurusd1.25311.25111.25382006.04.28 13:351.25350.000.000.00688.00
4433812006.04.28 13:35buy17.80eurusd1.25321.25121.25392006.04.28 13:351.25330.000.000.00178.00
4433892006.04.28 13:36buy17.90eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 13:361.25340.000.000.00179.00
4433902006.04.28 13:36buy18.10eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 13:371.25340.000.000.00181.00
4433932006.04.28 13:37buy18.20eurusd1.25321.25121.25392006.04.28 13:371.25330.000.000.00182.00
4433992006.04.28 13:38buy18.40eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 13:381.25340.000.000.00184.00
4434022006.04.28 13:39buy18.50eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 13:391.25360.000.000.00555.00
4434072006.04.28 13:40buy18.90eurusd1.25321.25121.25392006.04.28 13:401.25360.000.000.00756.00
4435152006.04.28 14:02sell19.50eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:031.25380.000.000.00195.00
4435172006.04.28 14:03buy19.50eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:031.25400.000.000.00390.00
4435192006.04.28 14:03sell19.70eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:031.25380.000.000.00394.00
4435212006.04.28 14:04buy20.00eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:041.25400.000.000.00400.00
4435272006.04.28 14:04sell20.30eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:041.25390.000.000.00203.00
4435292006.04.28 14:04buy20.80eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:051.25400.000.000.00416.00
4435312006.04.28 14:05sell20.80eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:051.25390.000.000.00208.00
4435322006.04.28 14:05sell21.30eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:051.25390.000.000.00213.00
4435442006.04.28 14:07buy21.50eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:071.25380.000.000.000.00
4435462006.04.28 14:07sell21.50eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 14:071.25380.000.000.000.00
4435502006.04.28 14:07buy21.50eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:071.25400.000.000.00430.00
4435512006.04.28 14:07sell21.50eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:071.25360.000.000.00860.00
4435552006.04.28 14:07buy21.80eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 14:071.25400.000.000.00872.00
4435582006.04.28 14:07sell22.50eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:071.25370.000.000.00675.00
4435602006.04.28 14:07buy23.20eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 14:071.25400.000.000.00696.00
4435622006.04.28 14:07sell23.70eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:071.25390.000.000.00237.00
4435662006.04.28 14:07sell24.50eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:081.25370.000.000.00735.00
4435672006.04.28 14:08buy25.10eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 14:081.25400.000.000.001 004.00
4435682006.04.28 14:08sell25.10eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:081.25370.000.000.00753.00
4435712006.04.28 14:08buy25.90eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 14:081.25400.000.000.00777.00
4435722006.04.28 14:08sell26.50eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:081.25370.000.000.00795.00
4435732006.04.28 14:08buy27.10eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 14:101.25370.000.000.000.00
4435832006.04.28 14:10buy27.70eurusd1.25321.25121.25392006.04.28 14:101.25350.000.000.00831.00
4435862006.04.28 14:11sell28.40eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:111.25360.000.000.00852.00
4435882006.04.28 14:11buy28.40eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 14:111.25390.000.000.00852.00
4435892006.04.28 14:11sell29.10eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:111.25370.000.000.00582.00
4435902006.04.28 14:11buy29.70eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 14:111.25390.000.000.00594.00
4435932006.04.28 14:11sell30.20eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:111.25370.000.000.00604.00
4435942006.04.28 14:11buy30.70eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 14:111.25390.000.000.00614.00
4435962006.04.28 14:11sell31.20eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:111.25380.000.000.00312.00
4435972006.04.28 14:12sell31.90eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:121.25380.000.000.00319.00
4435992006.04.28 14:12buy31.90eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:121.25390.000.000.00319.00
4436052006.04.28 14:12sell32.10eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:131.25370.000.000.00642.00
4436082006.04.28 14:13buy32.40eurusd1.25371.25171.25442006.04.28 14:141.25390.000.000.00648.00
4436142006.04.28 14:14sell32.90eurusd1.25391.25591.25322006.04.28 14:151.25380.000.000.00329.00
4436162006.04.28 14:15buy33.70eurusd1.25381.25181.25452006.04.28 14:161.25380.000.000.000.00
4436222006.04.28 14:16sell33.70eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 14:171.25340.000.000.001 348.00
4436272006.04.28 14:17buy33.70eurusd1.25341.25141.25412006.04.28 14:171.25350.000.000.00337.00
4436372006.04.28 14:19buy35.10eurusd1.25341.25141.25412006.04.28 14:191.25350.000.000.00351.00
4436422006.04.28 14:20buy35.30eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 14:201.25350.000.000.00706.00
4436632006.04.28 14:22buy35.90eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 14:221.25340.000.000.00359.00
4436692006.04.28 14:22buy36.20eurusd1.25331.25131.25402006.04.28 14:221.25350.000.000.00724.00
4436742006.04.28 14:23buy36.80eurusd1.25321.25121.25392006.04.28 14:231.25340.000.000.00736.00
4437072006.04.28 14:29sell37.30eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 14:291.25370.000.000.00373.00
4437092006.04.28 14:29buy37.60eurusd1.25361.25161.25432006.04.28 14:291.25370.000.000.00376.00
4437132006.04.28 14:29buy37.90eurusd1.25351.25151.25422006.04.28 14:301.25400.000.000.001 895.00
4437162006.04.28 14:30sell37.90eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:301.25390.000.000.00379.00
4437252006.04.28 14:30sell39.70eurusd1.25411.25611.25342006.04.28 14:301.25400.000.000.00397.00
4437272006.04.28 14:30sell39.70eurusd1.25381.25581.25312006.04.28 14:311.25460.000.000.00-3 176.00
4437462006.04.28 14:31sell37.50eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 14:311.25440.000.000.00-375.00
4437512006.04.28 14:31sell37.20eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 14:311.25440.000.000.00-372.00
4437552006.04.28 14:31sell36.90eurusd1.25451.25651.25382006.04.28 14:311.25460.000.000.00-369.00
4437582006.04.28 14:31sell36.60eurusd1.25421.25621.25352006.04.28 14:311.25430.000.000.00-366.00
4437632006.04.28 14:31sell36.30eurusd1.25401.25601.25332006.04.28 14:311.25440.000.000.00-1 452.00
4437642006.04.28 14:31sell35.20eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 14:311.25440.000.000.00-352.00
4437692006.04.28 14:31sell34.90eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 14:311.25440.000.000.00-349.00
4437712006.04.28 14:31buy34.60eurusd1.25431.25231.25502006.04.28 14:311.25420.000.000.00-346.00
4437722006.04.28 14:31sell34.60eurusd1.25411.25611.25342006.04.28 14:311.25430.000.000.00-692.00
4437792006.04.28 14:31sell33.80eurusd1.25431.25631.25362006.04.28 14:331.25520.000.000.00-3 042.00
4437992006.04.28 14:33buy31.30eurusd1.25521.25321.25592006.04.28 14:331.25490.000.000.00-939.00
4438022006.04.28 14:33sell31.30eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 14:331.25500.000.000.000.00
4438042006.04.28 14:33buy30.60eurusd1.25511.25311.25582006.04.28 14:331.25500.000.000.00-306.00
4438052006.04.28 14:33sell30.60eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 14:331.25510.000.000.00-612.00
4438122006.04.28 14:33buy29.90eurusd1.25511.25311.25582006.04.28 14:331.25500.000.000.00-299.00
4438132006.04.28 14:33sell29.90eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 14:331.25510.000.000.00-598.00
4438232006.04.28 14:34buy29.20eurusd1.25511.25311.25582006.04.28 14:341.25500.000.000.00-292.00
4438332006.04.28 14:34buy28.90eurusd1.25511.25311.25582006.04.28 14:351.25500.000.000.00-289.00
4438442006.04.28 14:35sell28.70eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 14:351.25490.000.000.00287.00
4438492006.04.28 14:35sell28.90eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 14:361.25510.000.000.00-289.00
4438602006.04.28 14:36sell28.70eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 14:371.25460.000.000.001 148.00
4438652006.04.28 14:37sell29.60eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 14:411.25550.000.000.00-1 776.00
4438972006.04.28 14:41buy28.20eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 14:421.25560.000.000.00282.00
4439002006.04.28 14:42sell28.40eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 14:421.25570.000.000.00284.00
4439022006.04.28 14:42buy28.40eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 14:421.25560.000.000.00-284.00
4439032006.04.28 14:42buy28.40eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 14:421.25560.000.000.00-284.00
4439042006.04.28 14:42buy28.20eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 14:421.25580.000.000.00564.00
4439062006.04.28 14:42sell28.20eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 14:421.25570.000.000.00282.00
4439082006.04.28 14:43sell28.80eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 14:431.25580.000.000.000.00
4439162006.04.28 14:43buy28.80eurusd1.25581.25381.25652006.04.28 14:431.25590.000.000.00288.00
4439182006.04.28 14:43buy29.10eurusd1.25601.25401.25672006.04.28 14:451.25530.000.000.00-2 037.00
4439352006.04.28 14:45sell27.40eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 14:461.25560.000.000.00548.00
4439442006.04.28 14:46buy27.50eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 14:461.25590.000.000.00825.00
4439462006.04.28 14:46sell27.90eurusd1.25591.25791.25522006.04.28 14:461.25580.000.000.00279.00
4439522006.04.28 14:46sell28.80eurusd1.25591.25791.25522006.04.28 14:471.25590.000.000.000.00
4439542006.04.28 14:47buy28.80eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 14:471.25600.000.000.00288.00
4439562006.04.28 14:47sell28.80eurusd1.25601.25801.25532006.04.28 14:471.25590.000.000.00288.00
4439582006.04.28 14:47buy29.00eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 14:471.25600.000.000.00290.00
4439592006.04.28 14:47sell29.20eurusd1.25601.25801.25532006.04.28 14:471.25570.000.000.00876.00
4439622006.04.28 14:47buy29.50eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 14:471.25580.000.000.00295.00
4439652006.04.28 14:47buy30.40eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 14:471.25600.000.000.00304.00
4439662006.04.28 14:47sell30.40eurusd1.25601.25801.25532006.04.28 14:481.25590.000.000.00304.00
4439732006.04.28 14:48buy30.90eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 14:481.25580.000.000.00309.00
4439812006.04.28 14:48buy31.10eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 14:481.25580.000.000.00311.00
4439842006.04.28 14:48sell31.10eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 14:491.25560.000.000.00622.00
4439862006.04.28 14:49buy31.40eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 14:491.25550.000.000.00-314.00
4439892006.04.28 14:49buy31.60eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 14:491.25560.000.000.000.00
4439942006.04.28 14:49buy31.60eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 14:511.25500.000.000.00-1 896.00
4440082006.04.28 14:51sell30.10eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 14:521.25490.000.000.00301.00
4440142006.04.28 14:52sell30.40eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 14:531.25490.000.000.00304.00
4440402006.04.28 14:54buy30.60eurusd1.25541.25341.25612006.04.28 14:551.25550.000.000.00306.00
4440522006.04.28 14:56buy30.80eurusd1.25541.25341.25612006.04.28 14:561.25540.000.000.000.00
4440552006.04.28 14:56buy30.80eurusd1.25531.25331.25602006.04.28 14:561.25540.000.000.00308.00
4440592006.04.28 14:57buy31.10eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 14:571.25560.000.000.00311.00
4440602006.04.28 14:57buy31.30eurusd1.25541.25341.25612006.04.28 14:571.25560.000.000.00626.00
4440752006.04.28 14:58buy31.80eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 14:581.25570.000.000.00636.00
4440782006.04.28 14:59buy32.30eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 14:591.25570.000.000.00646.00
4440832006.04.28 14:59sell32.80eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 14:591.25570.000.000.00328.00
4440872006.04.28 14:59sell33.10eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 15:001.25560.000.000.00662.00
4440922006.04.28 15:00buy33.10eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 15:001.25580.000.000.00662.00
4440952006.04.28 15:00sell33.60eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 15:011.25550.000.000.001 008.00
4441002006.04.28 15:01buy34.20eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 15:011.25560.000.000.00342.00
4441052006.04.28 15:02buy35.20eurusd1.25581.25381.25652006.04.28 15:021.25580.000.000.000.00
4441152006.04.28 15:02sell35.20eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 15:031.25590.000.000.00-352.00
4441272006.04.28 15:03sell34.90eurusd1.25601.25801.25532006.04.28 15:041.25590.000.000.00349.00
4441312006.04.28 15:04buy35.00eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:041.25620.000.000.001 050.00
4441332006.04.28 15:04sell35.20eurusd1.25621.25821.25552006.04.28 15:041.25610.000.000.00352.00
4441362006.04.28 15:04sell36.30eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:041.25600.000.000.00363.00
4441382006.04.28 15:04buy36.30eurusd1.25601.25401.25672006.04.28 15:041.25610.000.000.00363.00
4441402006.04.28 15:04sell36.60eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:041.25590.000.000.00732.00
4441432006.04.28 15:04buy36.90eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:051.25600.000.000.00369.00
4441522006.04.28 15:05sell37.80eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:051.25590.000.000.00756.00
4441562006.04.28 15:05buy37.80eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:051.25610.000.000.00756.00
4441572006.04.28 15:05sell38.40eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:051.25590.000.000.00768.00
4441612006.04.28 15:05buy39.00eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:051.25610.000.000.00780.00
4441622006.04.28 15:06sell39.60eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:061.25600.000.000.00396.00
4441642006.04.28 15:06buy40.20eurusd1.25601.25401.25672006.04.28 15:061.25620.000.000.00804.00
4441652006.04.28 15:06sell40.50eurusd1.25621.25821.25552006.04.28 15:061.25610.000.000.00405.00
4441672006.04.28 15:06buy41.20eurusd1.25611.25411.25682006.04.28 15:071.25600.000.000.00-412.00
4441812006.04.28 15:07sell41.20eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:071.25590.000.000.00824.00
4441832006.04.28 15:07buy41.20eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:071.25620.000.000.001 236.00
4441852006.04.28 15:08sell42.80eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:081.25590.000.000.00856.00
4441892006.04.28 15:08buy42.80eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:081.25600.000.000.00428.00
4441982006.04.28 15:08buy43.80eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:091.25610.000.000.00876.00
4442042006.04.28 15:09sell43.80eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:091.25600.000.000.00438.00
4442052006.04.28 15:09buy44.90eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:091.25610.000.000.00898.00
4442062006.04.28 15:09sell44.90eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:091.25560.000.000.002 245.00
4442072006.04.28 15:09buy45.60eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 15:091.25590.000.000.001 368.00
4442092006.04.28 15:09sell47.40eurusd1.25591.25791.25522006.04.28 15:091.25570.000.000.00948.00
4442112006.04.28 15:09buy48.50eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 15:091.25610.000.000.001 940.00
4442142006.04.28 15:09sell49.20eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:091.25600.000.000.00492.00
4442162006.04.28 15:09sell51.20eurusd1.25601.25801.25532006.04.28 15:101.25590.000.000.00512.00
4442192006.04.28 15:10buy51.20eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:111.25580.000.000.00-512.00
4442282006.04.28 15:11buy51.20eurusd1.25571.25371.25642006.04.28 15:121.25610.000.000.002 048.00
4442292006.04.28 15:12sell51.20eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:121.25560.000.000.002 560.00
4442322006.04.28 15:12buy52.80eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 15:121.25570.000.000.00528.00
4442342006.04.28 15:12buy54.90eurusd1.25591.25391.25662006.04.28 15:151.25510.000.000.00-4 392.00
4442662006.04.28 15:16buy51.80eurusd1.25531.25331.25602006.04.28 15:161.25540.000.000.00518.00
4442672006.04.28 15:16buy52.20eurusd1.25531.25331.25602006.04.28 15:171.25520.000.000.00-522.00
4442912006.04.28 15:19buy51.80eurusd1.25521.25321.25592006.04.28 15:191.25550.000.000.001 554.00
4442952006.04.28 15:19buy53.00eurusd1.25521.25321.25592006.04.28 15:201.25550.000.000.001 590.00
4443052006.04.28 15:21sell54.30eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 15:211.25480.000.000.001 086.00
4443072006.04.28 15:21sell55.20eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 15:221.25480.000.000.00552.00
4443142006.04.28 15:22sell55.60eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 15:221.25490.000.000.00556.00
4443252006.04.28 15:23sell56.10eurusd1.25501.25701.25432006.04.28 15:231.25490.000.000.00561.00
4443392006.04.28 15:24sell56.50eurusd1.25491.25691.25422006.04.28 15:251.25480.000.000.00565.00
4443662006.04.28 15:26buy56.90eurusd1.25531.25331.25602006.04.28 15:261.25540.000.000.00569.00
4443902006.04.28 15:27buy57.40eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 15:271.25560.000.000.00574.00
4444202006.04.28 15:30sell57.80eurusd1.25581.25781.25512006.04.28 15:311.25570.000.000.00578.00
4444252006.04.28 15:31buy58.30eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 15:321.25560.000.000.000.00
4444312006.04.28 15:33buy58.30eurusd1.25541.25341.25612006.04.28 15:331.25560.000.000.001 166.00
4444492006.04.28 15:36buy59.20eurusd1.25561.25361.25632006.04.28 15:361.25570.000.000.00592.00
4444522006.04.28 15:36buy59.70eurusd1.25551.25351.25622006.04.28 15:361.25560.000.000.00597.00
4444682006.04.28 15:38sell60.10eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:391.25600.000.000.00601.00
4444702006.04.28 15:39sell60.60eurusd1.25611.25811.25542006.04.28 15:391.25600.000.000.00606.00
4444722006.04.28 15:39buy60.60eurusd1.25601.25401.25672006.04.28 15:391.25630.000.000.001 818.00
4444732006.04.28 15:39sell61.10eurusd1.25631.25831.25562006.04.28 15:391.25600.000.000.001 833.00
4444752006.04.28 15:39buy62.60eurusd1.25601.25401.25672006.04.28 15:391.25630.000.000.001 878.00
4444762006.04.28 15:39sell64.00eurusd1.25631.25831.25562006.04.28 15:391.25620.000.000.00640.00
4444772006.04.28 15:39sell66.00eurusd1.25631.25831.25562006.04.28 15:401.25620.000.000.00660.00
4444832006.04.28 15:40sell66.50eurusd1.25621.25821.25552006.04.28 15:411.25620.000.000.000.00
4444922006.04.28 15:41sell66.50eurusd1.25641.25841.25572006.04.28 15:411.25640.000.000.000.00
4444962006.04.28 15:41sell66.50eurusd1.25641.25841.25572006.04.28 15:411.25630.000.000.00665.00
4444992006.04.28 15:41buy66.50eurusd1.25631.25431.25702006.04.28 15:411.25650.000.000.001 330.00
4445012006.04.28 15:41sell67.00eurusd1.25651.25851.25582006.04.28 15:421.25670.000.000.00-1 340.00
4445162006.04.28 15:42sell67.00eurusd1.25671.25871.25602006.04.28 15:421.25670.000.000.000.00
4445182006.04.28 15:42sell67.00eurusd1.25661.25861.25592006.04.28 15:421.25670.000.000.00-670.00
4445222006.04.28 15:43sell66.50eurusd1.25671.25871.25602006.04.28 15:441.25660.000.000.00665.00
4445332006.04.28 15:44sell67.00eurusd1.25661.25861.25592006.04.28 15:461.25650.000.000.00670.00
4445422006.04.28 15:46sell67.60eurusd1.25671.25871.25602006.04.28 15:461.25650.000.000.001 352.00
4445512006.04.28 15:47sell68.60eurusd1.25671.25871.25602006.04.28 15:471.25660.000.000.00686.00
4445582006.04.28 15:47sell69.20eurusd1.25671.25871.25602006.04.28 15:491.25720.000.000.00-3 460.00
4445812006.04.28 15:49buy66.40eurusd1.25721.25521.25792006.04.28 15:491.25720.000.000.000.00
4445912006.04.28 15:50buy66.40eurusd1.25711.25511.25782006.04.28 15:501.25740.000.000.001 992.00
4445982006.04.28 15:50buy68.00eurusd1.25711.25511.25782006.04.28 15:501.25740.000.000.002 040.00
4446272006.04.28 15:52buy69.60eurusd1.25761.25561.25832006.04.28 15:521.25770.000.000.00696.00
4446342006.04.28 15:52sell70.10eurusd1.25781.25981.25712006.04.28 15:521.25770.000.000.00701.00
4462622006.04.28 19:34sell70.50eurusd1.26201.26401.26132006.04.28 19:351.26200.000.000.000.00
4462642006.04.28 19:35buy70.50eurusd1.26201.26001.26272006.04.28 19:351.26190.000.000.00-705.00
4462722006.04.28 19:35sell69.90eurusd1.26191.26391.26122006.04.28 19:361.26180.000.000.00699.00
4462742006.04.28 19:36buy69.90eurusd1.26181.25981.26252006.04.28 19:361.26190.000.000.00699.00
4462782006.04.28 19:36buy71.00eurusd1.26181.25981.26252006.04.28 19:361.26190.000.000.00710.00
4462792006.04.28 19:36sell71.00eurusd1.26191.26391.26122006.04.28 19:371.26180.000.000.00710.00
4462882006.04.28 19:37buy71.60eurusd1.26181.25981.26252006.04.28 19:371.26190.000.000.00716.00
4462932006.04.28 19:37sell72.10eurusd1.26191.26391.26122006.04.28 19:371.26180.000.000.00721.00
4462952006.04.28 19:37buy72.70eurusd1.26181.25981.26252006.04.28 19:371.26190.000.000.00727.00
4462972006.04.28 19:37sell73.30eurusd1.26191.26391.26122006.04.28 19:391.26200.000.000.00-733.00
4463112006.04.28 19:39sell73.20eurusd1.26221.26421.26152006.04.28 19:401.26200.000.000.001 464.00
4463162006.04.28 19:40buy73.30eurusd1.26201.26001.26272006.04.28 19:401.26210.000.000.00733.00
4463182006.04.28 19:40sell75.00eurusd1.26221.26421.26152006.04.28 19:411.26210.000.000.00750.00
4463212006.04.28 19:41buy75.00eurusd1.26211.26011.26282006.04.28 19:421.26210.000.000.000.00
4463282006.04.28 19:42sell75.60eurusd1.26211.26411.26142006.04.28 19:461.26210.000.000.000.00
4463412006.04.28 19:46buy75.60eurusd1.26211.26011.26282006.04.28 19:461.26220.000.000.00756.00
4463422006.04.28 19:46sell75.60eurusd1.26221.26421.26152006.04.28 19:501.26210.000.000.00756.00
4463552006.04.28 19:50buy76.20eurusd1.26211.26011.26282006.04.28 19:511.26220.000.000.00762.00
4463632006.04.28 19:54sell77.40eurusd1.26261.26461.26192006.04.28 19:561.26260.000.000.000.00
4463662006.04.28 19:56sell77.40eurusd1.26261.26461.26192006.04.28 19:571.26270.000.000.00-774.00
4463772006.04.28 19:59sell76.70eurusd1.26271.26471.26202006.04.28 20:001.26260.000.000.00767.00
4463792006.04.28 20:00sell77.30eurusd1.26271.26471.26202006.04.28 20:021.26260.000.000.00773.00
4463902006.04.28 20:02sell78.00eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:021.26260.000.000.001 560.00
4463922006.04.28 20:02sell79.20eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:031.26270.000.000.00792.00
4463972006.04.28 20:03sell79.80eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:031.26270.000.000.00798.00
4464002006.04.28 20:03sell80.40eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:051.26270.000.000.00804.00
4464072006.04.28 20:05sell81.10eurusd1.26291.26491.26222006.04.28 20:051.26280.000.000.00811.00
4464192006.04.28 20:06sell81.70eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:061.26270.000.000.00817.00
4464242006.04.28 20:06sell82.40eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:071.26270.000.000.00824.00
4464322006.04.28 20:08buy83.10eurusd1.26241.26041.26312006.04.28 20:081.26260.000.000.001 662.00
4464332006.04.28 20:08sell84.30eurusd1.26281.26481.26212006.04.28 20:091.26260.000.000.001 686.00
4464362006.04.28 20:09buy85.70eurusd1.26241.26041.26312006.04.28 20:091.26250.000.000.00857.00
4464422006.04.28 20:10sell85.70eurusd1.26251.26451.26182006.04.28 20:101.26250.000.000.000.00
4464482006.04.28 20:12buy86.40eurusd1.26231.26031.26302006.04.28 20:121.26250.000.000.001 728.00
4464532006.04.28 20:12sell86.40eurusd1.26251.26451.26182006.04.28 20:121.26230.000.000.001 728.00
4464572006.04.28 20:12buy87.80eurusd1.26231.26031.26302006.04.28 20:121.26250.000.000.001 756.00
4464622006.04.28 20:12sell89.10eurusd1.26251.26451.26182006.04.28 20:121.26240.000.000.00891.00
4464672006.04.28 20:15sell91.20eurusd1.26251.26451.26182006.04.28 20:151.26240.000.000.00912.00
4464682006.04.28 20:15buy91.20eurusd1.26241.26041.26312006.04.28 20:151.26250.000.000.00912.00
4464712006.04.28 20:15sell91.90eurusd1.26251.26451.26182006.04.28 20:171.26240.000.000.00919.00
4464942006.04.28 20:17buy92.70eurusd1.26241.26041.26312006.04.28 20:181.26250.000.000.00927.00
4465062006.04.28 20:19sell94.10eurusd1.26261.26461.26192006.04.28 20:191.26250.000.000.00941.00
4465082006.04.28 20:19buy94.90eurusd1.26231.26031.26302006.04.28 20:201.26240.000.000.00949.00
4465102006.04.28 20:20sell94.90eurusd1.26241.26441.26172006.04.28 20:201.26230.000.000.00949.00
4465142006.04.28 20:20sell96.40eurusd1.26241.26441.26172006.04.28 20:211.26230.000.000.00964.00
4465192006.04.28 20:22buy97.20eurusd1.26221.26021.26292006.04.28 20:221.26230.000.000.00972.00
4465202006.04.28 20:22buy97.90eurusd1.26221.26021.26292006.04.28 20:241.26230.000.000.00979.00
4465292006.04.28 20:24buy98.70eurusd1.26221.26021.26292006.04.28 20:241.26240.000.000.001 974.00
4465332006.04.28 20:24sell98.70eurusd1.26241.26441.26172006.04.28 20:251.26230.000.000.00987.00
4465472006.04.28 20:27sell100.00eurusd1.26241.26441.26172006.04.28 20:281.26230.000.000.001 000.00
4465542006.04.28 20:30buy100.00eurusd1.26221.26021.26292006.04.28 20:301.26230.000.000.001 000.00
4465572006.04.28 20:30sell100.00eurusd1.26231.26431.26162006.04.28 20:341.26230.000.000.000.00
4465622006.04.28 20:34buy100.00eurusd1.26231.26031.26302006.04.28 20:401.26220.000.000.00-1 000.00
4465962006.04.28 20:40sell100.00eurusd1.26221.26421.26152006.04.28 20:411.26200.000.000.002 000.00
4466002006.04.28 20:41buy100.00eurusd1.26201.26001.26272006.04.28 20:471.26150.000.000.00-5 000.00
4466202006.04.28 20:49buy99.50eurusd1.26151.25951.26222006.04.28 20:491.26160.000.000.00995.00
4466212006.04.28 20:50buy100.00eurusd1.26151.25951.26222006.04.28 20:511.26160.000.000.001 000.00
4466242006.04.28 20:51buy100.00eurusd1.26151.25951.26222006.04.28 20:521.26160.000.000.001 000.00
4466262006.04.28 20:54buy100.00eurusd1.26141.25941.26212006.04.28 20:541.26160.000.000.002 000.00
4466272006.04.28 20:54buy100.00eurusd1.26131.25931.26202006.04.28 20:551.26160.000.000.003 000.00
4466292006.04.28 20:55buy100.00eurusd1.26151.25951.26222006.04.28 22:051.26220.000.000.007 000.00
  0.00 0.00 0.00 130 598.00
Closed P/L: 130 598.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 130 598.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 140 598.00 Equity: 140 598.00 Free Margin: 140 598.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 172 876.00 Gross Loss: 42 278.00 Total Net Profit: 130 598.00
Profit Factor: 4.09 Expected Payoff: 422.65  
Absolute Drawdown: 158.00 Maximal Drawdown (%): 15 761.00 (31.3%)  
 
Total Trades: 309 Short Positions (won %): 156 (85.90%) Long Positions (won %): 153 (86.27%)
Profit Trades (% of total): 266 (86.08%) Loss trades (% of total): 43 (13.92%)
Largest profit trade: 7 000.00 loss trade: -5 000.00
Average profit trade: 649.91 loss trade: -983.21
Maximum consecutive wins ($): 79 (39 065.00) consecutive losses ($): 12 (-11 830.00)
Maximal consecutive profit (count): 39 065.00 (79) consecutive loss (count): -11 830.00 (12)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2