Alpari Ltd

Account: 426597 Name: Mark Gresin Currency: USD 2007 March 14, 20:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
114452582007.03.14 19:25buy4.10chfjpy96.100.0096.252007.03.14 20:1896.250.000.000.00525.33
114429382007.03.14 18:25sell2.70chfjpy95.970.0095.822007.03.14 20:1996.250.000.000.00-645.76
114391492007.03.14 16:59buy0.60gbpusd1.93381.92471.93542007.03.14 19:541.93540.000.000.0067.20
114373472007.03.14 16:20buy0.60gbpusd1.93561.92471.93722007.03.14 19:541.93540.000.000.00-8.40
114361142007.03.14 15:51buy0.60gbpusd1.93351.92441.93512007.03.14 16:201.93510.000.000.0067.20
114356602007.03.14 15:42buy0.60gbpusd1.93531.92441.93692007.03.14 16:201.93510.000.000.00-8.40
114350962007.03.14 15:37buy0.60gbpusd1.93331.92241.93492007.03.14 15:421.93490.000.000.0067.20
114350462007.03.14 15:36sell1.80chfjpy95.880.0095.732007.03.14 20:2096.220.000.000.00-522.90
114344882007.03.14 15:24buy0.60gbpusd1.93141.92051.93302007.03.14 15:371.93300.000.000.0067.20
114343902007.03.14 15:22buy0.60gbpusd1.92951.91861.93112007.03.14 15:241.93110.000.000.0067.20
114335292007.03.14 15:07buy0.60gbpusd1.92761.91671.92922007.03.14 15:221.92920.000.000.0067.20
114329802007.03.14 15:01sell3.00gbpusd1.92981.93351.92822007.03.14 15:061.92820.000.000.00336.00
114318492007.03.14 14:37sell1.80gbpusd1.92801.93351.92642007.03.14 15:061.92810.000.000.00-12.60
114317532007.03.14 14:37sell1.20gbpusd1.92591.93321.92432007.03.14 15:071.92780.000.000.00-159.60
114303502007.03.14 14:03sell0.60gbpusd1.92411.93321.92252007.03.14 15:071.92780.000.000.00-155.40
114290252007.03.14 13:30sell0.60gbpusd1.92221.93311.92062007.03.14 15:071.92770.000.000.00-231.00
114214252007.03.14 09:13sell0.60gbpusd1.92371.93281.92212007.03.14 13:301.92210.000.000.0067.20
114210542007.03.14 09:02sell0.60gbpusd1.92191.93281.92032007.03.14 13:301.92210.000.000.00-8.40
114176072007.03.14 07:48sell0.60gbpusd1.92381.93471.92222007.03.14 09:021.92220.000.000.0067.20
114171342007.03.14 07:42sell0.60gbpusd1.92571.93661.92412007.03.14 07:481.92410.000.000.0067.20
114147442007.03.14 05:54sell0.60gbpusd1.92761.93851.92602007.03.14 07:421.92600.000.000.0067.20
114128642007.03.14 03:14sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.14 05:541.92800.000.000.0067.20
114126722007.03.14 03:01buy1.20gbpusd1.92821.92091.92982007.03.14 03:141.92980.000.000.00134.40
114123542007.03.14 02:39buy0.60gbpusd1.93001.92091.93162007.03.14 03:141.92970.000.000.00-12.60
114121422007.03.14 02:24buy0.60gbpusd1.93181.92091.93342007.03.14 03:141.92960.000.000.00-92.40
114113802007.03.14 01:25sell0.20chfjpy95.500.0095.342007.03.14 07:3495.340.000.000.0027.59
114110612007.03.14 01:07buy0.60gbpusd1.92991.91901.93152007.03.14 02:241.93150.000.000.0067.20
114102302007.03.14 00:17buy0.60gbpusd1.92801.91711.92962007.03.14 01:071.92960.000.000.0067.20
114097262007.03.13 23:39sell0.10chfjpy95.310.0095.152007.03.14 07:4495.150.000.00-0.4613.82
114050672007.03.13 19:44sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.14 00:171.92800.000.00-1.2667.20
113952912007.03.13 17:14sell0.60gbpusd1.93141.94051.92982007.03.13 19:441.92980.000.000.0067.20
113948712007.03.13 17:04sell0.60gbpusd1.92961.94051.92802007.03.13 19:441.92980.000.000.00-8.40
113946772007.03.13 17:01sell0.60gbpusd1.93151.94241.92992007.03.13 17:041.92990.000.000.0067.20
113943062007.03.13 16:53sell0.60gbpusd1.93321.94411.93162007.03.13 17:011.93160.000.000.0067.20
113940482007.03.13 16:47buy1.20gbpusd1.93171.92441.93332007.03.13 16:531.93310.000.000.00117.60
113898222007.03.13 15:04buy0.60gbpusd1.93351.92441.93512007.03.13 16:531.93320.000.000.00-12.60
113868172007.03.13 14:11buy0.60gbpusd1.93531.92441.93692007.03.13 16:531.93330.000.000.00-84.00
113866372007.03.13 14:08sell0.20chfjpy95.7896.7895.582007.03.13 18:3695.580.000.000.0034.33
113860172007.03.13 14:01buy0.60gbpusd1.93341.92251.93502007.03.13 14:111.93500.000.000.0067.20
113832912007.03.13 13:22buy0.60gbpusd1.93161.92071.93322007.03.13 14:011.93320.000.000.0067.20
113794522007.03.13 12:06sell0.10chfjpy95.6096.6095.402007.03.13 21:4595.460.000.000.0012.04
113790932007.03.13 12:00buy0.60gbpusd1.92981.91891.93142007.03.13 13:221.93140.000.000.0067.20
113773442007.03.13 10:59buy0.60gbpusd1.92781.91871.92942007.03.13 11:591.92940.000.000.0067.20
113767112007.03.13 10:40buy0.60gbpusd1.92961.91871.93122007.03.13 11:591.92950.000.000.00-4.20
113763032007.03.13 10:30sell1.20gbpusd1.93151.93881.92992007.03.13 10:401.92990.000.000.00134.40
113735562007.03.13 09:10sell0.60gbpusd1.92961.93871.92802007.03.13 10:401.92990.000.000.00-12.60
113712772007.03.13 08:07sell0.60gbpusd1.92781.93871.92622007.03.13 10:401.92980.000.000.00-84.00
113705232007.03.13 07:44sell0.60gbpusd1.92971.94061.92812007.03.13 08:071.92810.000.000.0067.20
113700672007.03.13 07:25buy1.00gbpusd1.92841.92111.93002007.03.13 07:431.92980.000.000.0098.00
113690792007.03.13 06:43buy0.50gbpusd1.93021.92111.93182007.03.13 07:431.92980.000.000.00-14.00
113678912007.03.13 05:03buy0.50gbpusd1.93201.92111.93362007.03.13 07:441.92990.000.000.00-73.50
113678802007.03.13 05:03sell0.10chfjpy95.8496.8495.642007.03.13 12:0695.640.000.000.0017.09
113678772007.03.13 05:02balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -1.72 778.24
Closed P/L: 776.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
114191612007.03.14 08:17sell0.10chfjpy95.290.0095.13 96.220.000.000.00-79.46
114251762007.03.14 11:14sell0.20chfjpy95.420.0095.27 96.220.000.000.00-136.70
114252282007.03.14 11:15sell0.30chfjpy95.510.0095.36 96.220.000.000.00-181.99
114286912007.03.14 13:21sell0.50chfjpy95.600.0095.45 96.220.000.000.00-264.86
114292252007.03.14 13:32sell0.80chfjpy95.690.0095.54 96.220.000.000.00-362.27
114349042007.03.14 15:34sell1.20chfjpy95.780.0095.63 96.220.000.000.00-451.13
114464652007.03.14 19:54sell0.60gbpusd1.93541.94631.9338 1.93570.000.000.00-12.60
  0.00 0.00 0.00 -1 489.01
 Floating P/L: -1 489.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 776.52 Floating P/L: -1 489.01 Margin: 3 360.22
Balance: 50 776.52 Equity: 49 287.51 Free Margin: 45 927.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 927.28 Gross Loss: 2 150.76 Total Net Profit: 776.52
Profit Factor: 1.36 Expected Payoff: 14.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 168.66 (2.25%) Relative Drawdown: 2.25% (1 168.66)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 27 (62.96%) Long Positions (won %): 25 (64.00%)
Profit Trades (% of total): 33 (63.46%) Loss trades (% of total): 19 (36.54%)
Largest profit trade: 525.33 loss trade: -645.76
Average profit trade: 88.71 loss trade: -113.20
Maximum consecutive wins ($): 7 (376.95) consecutive losses ($): 4 (-558.60)
Maximal consecutive profit (count): 525.33 (1) consecutive loss (count): -1 168.66 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2