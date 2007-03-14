|Account: 426597
|Name: Mark Gresin
|Currency: USD
|2007 March 14, 20:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11445258
|2007.03.14 19:25
|buy
|4.10
|chfjpy
|96.10
|0.00
|96.25
|2007.03.14 20:18
|96.25
|0.00
|0.00
|0.00
|525.33
|11442938
|2007.03.14 18:25
|sell
|2.70
|chfjpy
|95.97
|0.00
|95.82
|2007.03.14 20:19
|96.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-645.76
|11439149
|2007.03.14 16:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9338
|1.9247
|1.9354
|2007.03.14 19:54
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11437347
|2007.03.14 16:20
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9356
|1.9247
|1.9372
|2007.03.14 19:54
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11436114
|2007.03.14 15:51
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9335
|1.9244
|1.9351
|2007.03.14 16:20
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11435660
|2007.03.14 15:42
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9244
|1.9369
|2007.03.14 16:20
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11435096
|2007.03.14 15:37
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9333
|1.9224
|1.9349
|2007.03.14 15:42
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11435046
|2007.03.14 15:36
|sell
|1.80
|chfjpy
|95.88
|0.00
|95.73
|2007.03.14 20:20
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-522.90
|11434488
|2007.03.14 15:24
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9314
|1.9205
|1.9330
|2007.03.14 15:37
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11434390
|2007.03.14 15:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9295
|1.9186
|1.9311
|2007.03.14 15:24
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11433529
|2007.03.14 15:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9276
|1.9167
|1.9292
|2007.03.14 15:22
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11432980
|2007.03.14 15:01
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9298
|1.9335
|1.9282
|2007.03.14 15:06
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|11431849
|2007.03.14 14:37
|sell
|1.80
|gbpusd
|1.9280
|1.9335
|1.9264
|2007.03.14 15:06
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11431753
|2007.03.14 14:37
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9259
|1.9332
|1.9243
|2007.03.14 15:07
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.60
|11430350
|2007.03.14 14:03
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9241
|1.9332
|1.9225
|2007.03.14 15:07
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.40
|11429025
|2007.03.14 13:30
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9222
|1.9331
|1.9206
|2007.03.14 15:07
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|11421425
|2007.03.14 09:13
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9237
|1.9328
|1.9221
|2007.03.14 13:30
|1.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11421054
|2007.03.14 09:02
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9219
|1.9328
|1.9203
|2007.03.14 13:30
|1.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11417607
|2007.03.14 07:48
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9238
|1.9347
|1.9222
|2007.03.14 09:02
|1.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11417134
|2007.03.14 07:42
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9257
|1.9366
|1.9241
|2007.03.14 07:48
|1.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11414744
|2007.03.14 05:54
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9276
|1.9385
|1.9260
|2007.03.14 07:42
|1.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11412864
|2007.03.14 03:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 05:54
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11412672
|2007.03.14 03:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9282
|1.9209
|1.9298
|2007.03.14 03:14
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11412354
|2007.03.14 02:39
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9300
|1.9209
|1.9316
|2007.03.14 03:14
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11412142
|2007.03.14 02:24
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9318
|1.9209
|1.9334
|2007.03.14 03:14
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.40
|11411380
|2007.03.14 01:25
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.50
|0.00
|95.34
|2007.03.14 07:34
|95.34
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|11411061
|2007.03.14 01:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9299
|1.9190
|1.9315
|2007.03.14 02:24
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11410230
|2007.03.14 00:17
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9280
|1.9171
|1.9296
|2007.03.14 01:07
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11409726
|2007.03.13 23:39
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.31
|0.00
|95.15
|2007.03.14 07:44
|95.15
|0.00
|0.00
|-0.46
|13.82
|11405067
|2007.03.13 19:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.14 00:17
|1.9280
|0.00
|0.00
|-1.26
|67.20
|11395291
|2007.03.13 17:14
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9314
|1.9405
|1.9298
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394871
|2007.03.13 17:04
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9405
|1.9280
|2007.03.13 19:44
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|11394677
|2007.03.13 17:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9315
|1.9424
|1.9299
|2007.03.13 17:04
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394306
|2007.03.13 16:53
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9332
|1.9441
|1.9316
|2007.03.13 17:01
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11394048
|2007.03.13 16:47
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9317
|1.9244
|1.9333
|2007.03.13 16:53
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|11389822
|2007.03.13 15:04
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9335
|1.9244
|1.9351
|2007.03.13 16:53
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11386817
|2007.03.13 14:11
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9353
|1.9244
|1.9369
|2007.03.13 16:53
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11386637
|2007.03.13 14:08
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.78
|96.78
|95.58
|2007.03.13 18:36
|95.58
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|11386017
|2007.03.13 14:01
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9334
|1.9225
|1.9350
|2007.03.13 14:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11383291
|2007.03.13 13:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9316
|1.9207
|1.9332
|2007.03.13 14:01
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11379452
|2007.03.13 12:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.60
|96.60
|95.40
|2007.03.13 21:45
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|11379093
|2007.03.13 12:00
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9298
|1.9189
|1.9314
|2007.03.13 13:22
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11377344
|2007.03.13 10:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9187
|1.9294
|2007.03.13 11:59
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11376711
|2007.03.13 10:40
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9187
|1.9312
|2007.03.13 11:59
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|11376303
|2007.03.13 10:30
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9315
|1.9388
|1.9299
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|11373556
|2007.03.13 09:10
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9296
|1.9387
|1.9280
|2007.03.13 10:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|11371277
|2007.03.13 08:07
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9278
|1.9387
|1.9262
|2007.03.13 10:40
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|11370523
|2007.03.13 07:44
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9297
|1.9406
|1.9281
|2007.03.13 08:07
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|11370067
|2007.03.13 07:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9284
|1.9211
|1.9300
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|11369079
|2007.03.13 06:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9302
|1.9211
|1.9318
|2007.03.13 07:43
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11367891
|2007.03.13 05:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9320
|1.9211
|1.9336
|2007.03.13 07:44
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|11367880
|2007.03.13 05:03
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.84
|96.84
|95.64
|2007.03.13 12:06
|95.64
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|11367877
|2007.03.13 05:02
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|778.24
|Closed P/L:
|776.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11419161
|2007.03.14 08:17
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.29
|0.00
|95.13
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.46
|11425176
|2007.03.14 11:14
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.42
|0.00
|95.27
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.70
|11425228
|2007.03.14 11:15
|sell
|0.30
|chfjpy
|95.51
|0.00
|95.36
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.99
|11428691
|2007.03.14 13:21
|sell
|0.50
|chfjpy
|95.60
|0.00
|95.45
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.86
|11429225
|2007.03.14 13:32
|sell
|0.80
|chfjpy
|95.69
|0.00
|95.54
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-362.27
|11434904
|2007.03.14 15:34
|sell
|1.20
|chfjpy
|95.78
|0.00
|95.63
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-451.13
|11446465
|2007.03.14 19:54
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9354
|1.9463
|1.9338
|1.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 489.01
|Floating P/L:
|-1 489.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|776.52
|Floating P/L:
|-1 489.01
|Margin:
|3 360.22
|Balance:
|50 776.52
|Equity:
|49 287.51
|Free Margin:
|45 927.29
|Details:
|Gross Profit:
|2 927.28
|Gross Loss:
|2 150.76
|Total Net Profit:
|776.52
|Profit Factor:
|1.36
|Expected Payoff:
|14.93
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 168.66 (2.25%)
|Relative Drawdown:
|2.25% (1 168.66)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|27 (62.96%)
|Long Positions (won %):
|25 (64.00%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (63.46%)
|Loss trades (% of total):
|19 (36.54%)
|Largest
|profit trade:
|525.33
|loss trade:
|-645.76
|Average
|profit trade:
|88.71
|loss trade:
|-113.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (376.95)
|consecutive losses ($):
|4 (-558.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|525.33 (1)
|consecutive loss (count):
|-1 168.66 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2