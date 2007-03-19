Velocity4x

Account: 9009182 Name: DayTradingMM Currency: USD 2007 March 23, 20:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18497512007.03.19 07:15balanceDeposit10 000.00
18520202007.03.19 10:27sell1.00eurjpy156.18156.15155.982007.03.19 11:36155.980.000.000.00170.38
18549182007.03.19 14:37sell1.00audusd0.79910.79900.79712007.03.19 16:030.79900.000.000.0010.00
18588412007.03.19 21:43sell1.00usdcad1.17750.00001.17552007.03.19 23:531.17550.000.00-2.90170.14
18653972007.03.20 08:05buy1.00audusd0.79970.79970.80172007.03.20 13:080.79970.000.000.000.00
18707502007.03.20 12:41buy1.00euraud1.66021.66041.66222007.03.20 13:221.66040.000.000.0016.00
18697432007.03.20 11:35buy1.00nzdusd0.70280.70320.70482007.03.20 13:550.70480.000.000.00200.00
18709112007.03.20 12:59sell1.00gbpjpy230.45230.42230.252007.03.20 13:57230.250.000.000.00170.18
18682942007.03.20 10:30buy1.00eurusd1.32931.32941.33132007.03.20 14:141.32940.000.000.0010.00
18745052007.03.20 14:57sell1.00gbpcad2.28232.28202.28032007.03.20 15:122.28030.000.000.00171.71
18728592007.03.20 14:16sell1.00euraud1.66141.66111.65942007.03.20 16:531.65940.000.000.00160.26
18776712007.03.20 18:44buy1.00cadjpy100.89100.93101.092007.03.20 20:13101.090.000.000.00170.49
18691942007.03.20 11:00buy1.00audchf0.97140.97180.97342007.03.20 20:330.97340.000.000.00165.09
18786842007.03.20 20:00buy1.00gbpaud2.44320.00002.44522007.03.21 04:182.44520.000.00-4.95160.38
18788582007.03.20 20:15buy1.00euraud1.65800.00001.66002007.03.21 04:191.66000.000.00-8.57160.36
18773692007.03.20 18:20buy1.00cadchf1.04320.00001.04522007.03.21 07:381.04320.000.005.450.00
18787792007.03.20 20:10buy1.00gbpchf2.37672.37712.37872007.03.21 07:542.37870.000.0012.64165.03
18830222007.03.21 07:09buy1.00gbpjpy230.07230.11230.272007.03.21 07:57230.270.000.000.00170.49
18829862007.03.21 07:02buy1.00cadjpy100.96101.00101.162007.03.21 08:12101.160.000.000.00170.20
18849202007.03.21 09:04sell1.00gbpusd1.96401.96361.96202007.03.21 10:211.96200.000.000.00200.00
18849112007.03.21 09:02sell1.00gbpcad2.28112.28082.27912007.03.21 10:302.27910.000.000.00171.91
18832222007.03.21 07:38sell1.00cadchf1.04320.00001.04122007.03.21 15:451.04770.000.000.00-370.37
18896182007.03.21 14:34sell1.00usdchf1.21490.00001.21292007.03.21 16:001.21500.000.000.00-8.23
18870512007.03.21 11:03buy1.00euraud1.66020.00001.66222007.03.21 16:191.65920.000.000.00-80.12
18903842007.03.21 15:45buy1.00cadchf1.04771.04811.04972007.03.21 17:101.04970.000.000.00164.58
18906212007.03.21 16:20sell1.00euraud1.65920.00001.65722007.03.21 18:251.66050.000.000.00-104.20
18791732007.03.20 20:49buy1.00nzdusd0.70610.00000.70812007.03.21 18:410.70480.000.003.51-130.00
18904612007.03.21 16:00buy1.00usdchf1.21501.21511.21702007.03.21 19:091.21510.000.000.008.23
18917142007.03.21 18:41sell1.00nzdusd0.70480.00000.70282007.03.21 19:150.70540.000.000.00-60.00
18903772007.03.21 15:44buy1.00cadjpy101.67101.70101.872007.03.21 19:20101.700.000.000.0025.51
18916292007.03.21 18:25buy1.00euraud1.66050.00001.66252007.03.21 19:211.65970.000.000.00-64.29
18887532007.03.21 13:19buy1.00audchf0.97390.00000.97592007.03.21 19:220.97590.000.000.00165.07
18934002007.03.21 19:21sell1.00euraud1.65970.00001.65772007.03.21 19:221.65770.000.000.00161.22
18911712007.03.21 17:20buy1.00audjpy94.4194.4494.612007.03.21 19:2294.610.000.000.00170.37
18919692007.03.21 19:15buy1.00nzdusd0.70540.70570.70742007.03.21 19:230.70740.000.000.00200.00
19101122007.03.22 07:05buy1.00gbpcad2.27612.27652.27812007.03.22 09:572.27810.000.000.00172.74
19101212007.03.22 07:05buy1.00gbpchf2.38002.38042.38202007.03.22 09:582.38200.000.000.00165.19
19138102007.03.22 08:21buy1.00chfjpy97.0597.0997.252007.03.22 11:1997.250.000.000.00169.89
19178522007.03.22 11:56sell1.00chfjpy97.250.0097.052007.03.22 12:5597.250.000.000.000.00
19200742007.03.22 14:05buy1.00gbpcad2.27572.27612.27772007.03.22 14:162.27770.000.000.00172.81
18721752007.03.20 13:54buy1.00audcad0.93400.93440.93602007.03.22 15:140.93600.000.0012.44172.80
19181082007.03.22 12:09sell1.00cadjpy101.70101.69101.502007.03.22 16:22101.690.000.000.008.49
19211732007.03.22 15:04sell1.00gbpcad2.27762.27752.27562007.03.22 17:042.27750.000.000.008.64
18919572007.03.21 19:14buy1.00cadchf1.05000.00001.05202007.03.22 17:221.04640.000.0016.37-297.10
19186022007.03.22 12:55buy1.00chfjpy97.250.0097.452007.03.22 17:3397.260.000.000.008.47
19235602007.03.22 17:33sell1.00chfjpy97.2697.2497.062007.03.22 19:0997.240.000.000.0016.91
19249002007.03.22 17:54sell1.00eurjpy157.460.00157.262007.03.23 01:44157.260.000.00-10.98169.49
19230092007.03.22 17:23sell1.00cadchf1.04640.00001.04442007.03.23 07:051.04990.000.00-9.15-288.02
19268662007.03.22 20:57buy1.00gbpchf2.38542.38582.38742007.03.23 07:462.38740.000.0012.61164.71
19316022007.03.23 07:05buy1.00cadchf1.04991.03991.05192007.03.23 08:191.04910.000.000.00-65.87
19322962007.03.23 08:19sell1.00cadchf1.04911.05911.04712007.03.23 08:331.04950.000.000.00-32.92
19350432007.03.23 10:56buy1.00gbpcad2.27532.27572.27732007.03.23 11:202.27730.000.000.00172.63
19350442007.03.23 10:56buy1.00gbpchf2.38612.38652.38812007.03.23 12:092.38810.000.000.00164.50
19269172007.03.22 21:06buy1.00usdchf1.21411.21451.21612007.03.23 12:231.21610.000.006.60164.46
19346242007.03.23 10:23buy1.00chfjpy96.9396.9597.132007.03.23 13:4496.950.000.000.0017.01
19374962007.03.23 14:14buy1.00usdjpy117.54117.56117.742007.03.23 15:00117.740.000.000.00169.87
19324212007.03.23 08:33buy1.00cadchf1.04951.04981.05152007.03.23 15:451.05150.000.000.00164.13
  0.00 0.00 33.07 4 089.22
Closed P/L: 4 122.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19345992007.03.23 10:22buy1.00cadjpy101.66100.66101.86 101.660.000.000.000.00
19391752007.03.23 15:35buy1.00chfjpy96.8695.8697.06 96.870.000.000.008.47
18697262007.03.20 11:34buy1.00eurcad1.56260.00001.5646 1.54270.000.00-11.89-1 714.18
18832242007.03.21 07:38buy1.00usdcad1.16170.00001.1637 1.16090.000.008.88-68.91
  0.00 0.00 -3.01 -1 774.62
 Floating P/L: -1 777.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 122.29 Floating P/L: -1 777.63 Margin: 3 972.98
Balance: 14 122.29 Equity: 12 344.66 Free Margin: 8 371.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 612.68 Gross Loss: 1 490.39 Total Net Profit: 4 122.29
Profit Factor: 3.77 Expected Payoff: 73.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 615.38 (4.88%)  
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 20 (70.00%) Long Positions (won %): 36 (86.11%)
Profit Trades (% of total): 45 (80.36%) Loss trades (% of total): 11 (19.64%)
Largest profit trade: 200.00 loss trade: -370.37
Average profit trade: 124.73 loss trade: -135.49
Maximum consecutive wins ($): 20 (2 614.29) consecutive losses ($): 3 (-458.72)
Maximal consecutive profit (count): 2 614.29 (20) consecutive loss (count): -458.72 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2