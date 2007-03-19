|Account: 9009182
|Name: DayTradingMM
|Currency: USD
|2007 March 23, 20:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1849751
|2007.03.19 07:15
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1852020
|2007.03.19 10:27
|sell
|1.00
|eurjpy
|156.18
|156.15
|155.98
|2007.03.19 11:36
|155.98
|0.00
|0.00
|0.00
|170.38
|1854918
|2007.03.19 14:37
|sell
|1.00
|audusd
|0.7991
|0.7990
|0.7971
|2007.03.19 16:03
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1858841
|2007.03.19 21:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1775
|0.0000
|1.1755
|2007.03.19 23:53
|1.1755
|0.00
|0.00
|-2.90
|170.14
|1865397
|2007.03.20 08:05
|buy
|1.00
|audusd
|0.7997
|0.7997
|0.8017
|2007.03.20 13:08
|0.7997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1870750
|2007.03.20 12:41
|buy
|1.00
|euraud
|1.6602
|1.6604
|1.6622
|2007.03.20 13:22
|1.6604
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1869743
|2007.03.20 11:35
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7028
|0.7032
|0.7048
|2007.03.20 13:55
|0.7048
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1870911
|2007.03.20 12:59
|sell
|1.00
|gbpjpy
|230.45
|230.42
|230.25
|2007.03.20 13:57
|230.25
|0.00
|0.00
|0.00
|170.18
|1868294
|2007.03.20 10:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3293
|1.3294
|1.3313
|2007.03.20 14:14
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1874505
|2007.03.20 14:57
|sell
|1.00
|gbpcad
|2.2823
|2.2820
|2.2803
|2007.03.20 15:12
|2.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|171.71
|1872859
|2007.03.20 14:16
|sell
|1.00
|euraud
|1.6614
|1.6611
|1.6594
|2007.03.20 16:53
|1.6594
|0.00
|0.00
|0.00
|160.26
|1877671
|2007.03.20 18:44
|buy
|1.00
|cadjpy
|100.89
|100.93
|101.09
|2007.03.20 20:13
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|170.49
|1869194
|2007.03.20 11:00
|buy
|1.00
|audchf
|0.9714
|0.9718
|0.9734
|2007.03.20 20:33
|0.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|165.09
|1878684
|2007.03.20 20:00
|buy
|1.00
|gbpaud
|2.4432
|0.0000
|2.4452
|2007.03.21 04:18
|2.4452
|0.00
|0.00
|-4.95
|160.38
|1878858
|2007.03.20 20:15
|buy
|1.00
|euraud
|1.6580
|0.0000
|1.6600
|2007.03.21 04:19
|1.6600
|0.00
|0.00
|-8.57
|160.36
|1877369
|2007.03.20 18:20
|buy
|1.00
|cadchf
|1.0432
|0.0000
|1.0452
|2007.03.21 07:38
|1.0432
|0.00
|0.00
|5.45
|0.00
|1878779
|2007.03.20 20:10
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3767
|2.3771
|2.3787
|2007.03.21 07:54
|2.3787
|0.00
|0.00
|12.64
|165.03
|1883022
|2007.03.21 07:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|230.07
|230.11
|230.27
|2007.03.21 07:57
|230.27
|0.00
|0.00
|0.00
|170.49
|1882986
|2007.03.21 07:02
|buy
|1.00
|cadjpy
|100.96
|101.00
|101.16
|2007.03.21 08:12
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|170.20
|1884920
|2007.03.21 09:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9640
|1.9636
|1.9620
|2007.03.21 10:21
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1884911
|2007.03.21 09:02
|sell
|1.00
|gbpcad
|2.2811
|2.2808
|2.2791
|2007.03.21 10:30
|2.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|171.91
|1883222
|2007.03.21 07:38
|sell
|1.00
|cadchf
|1.0432
|0.0000
|1.0412
|2007.03.21 15:45
|1.0477
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.37
|1889618
|2007.03.21 14:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|2007.03.21 16:00
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|1887051
|2007.03.21 11:03
|buy
|1.00
|euraud
|1.6602
|0.0000
|1.6622
|2007.03.21 16:19
|1.6592
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.12
|1890384
|2007.03.21 15:45
|buy
|1.00
|cadchf
|1.0477
|1.0481
|1.0497
|2007.03.21 17:10
|1.0497
|0.00
|0.00
|0.00
|164.58
|1890621
|2007.03.21 16:20
|sell
|1.00
|euraud
|1.6592
|0.0000
|1.6572
|2007.03.21 18:25
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.20
|1879173
|2007.03.20 20:49
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7061
|0.0000
|0.7081
|2007.03.21 18:41
|0.7048
|0.00
|0.00
|3.51
|-130.00
|1890461
|2007.03.21 16:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2150
|1.2151
|1.2170
|2007.03.21 19:09
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|1891714
|2007.03.21 18:41
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.7048
|0.0000
|0.7028
|2007.03.21 19:15
|0.7054
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|1890377
|2007.03.21 15:44
|buy
|1.00
|cadjpy
|101.67
|101.70
|101.87
|2007.03.21 19:20
|101.70
|0.00
|0.00
|0.00
|25.51
|1891629
|2007.03.21 18:25
|buy
|1.00
|euraud
|1.6605
|0.0000
|1.6625
|2007.03.21 19:21
|1.6597
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.29
|1888753
|2007.03.21 13:19
|buy
|1.00
|audchf
|0.9739
|0.0000
|0.9759
|2007.03.21 19:22
|0.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|165.07
|1893400
|2007.03.21 19:21
|sell
|1.00
|euraud
|1.6597
|0.0000
|1.6577
|2007.03.21 19:22
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|161.22
|1891171
|2007.03.21 17:20
|buy
|1.00
|audjpy
|94.41
|94.44
|94.61
|2007.03.21 19:22
|94.61
|0.00
|0.00
|0.00
|170.37
|1891969
|2007.03.21 19:15
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7054
|0.7057
|0.7074
|2007.03.21 19:23
|0.7074
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1910112
|2007.03.22 07:05
|buy
|1.00
|gbpcad
|2.2761
|2.2765
|2.2781
|2007.03.22 09:57
|2.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|172.74
|1910121
|2007.03.22 07:05
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3800
|2.3804
|2.3820
|2007.03.22 09:58
|2.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|165.19
|1913810
|2007.03.22 08:21
|buy
|1.00
|chfjpy
|97.05
|97.09
|97.25
|2007.03.22 11:19
|97.25
|0.00
|0.00
|0.00
|169.89
|1917852
|2007.03.22 11:56
|sell
|1.00
|chfjpy
|97.25
|0.00
|97.05
|2007.03.22 12:55
|97.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1920074
|2007.03.22 14:05
|buy
|1.00
|gbpcad
|2.2757
|2.2761
|2.2777
|2007.03.22 14:16
|2.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|172.81
|1872175
|2007.03.20 13:54
|buy
|1.00
|audcad
|0.9340
|0.9344
|0.9360
|2007.03.22 15:14
|0.9360
|0.00
|0.00
|12.44
|172.80
|1918108
|2007.03.22 12:09
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.70
|101.69
|101.50
|2007.03.22 16:22
|101.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1921173
|2007.03.22 15:04
|sell
|1.00
|gbpcad
|2.2776
|2.2775
|2.2756
|2007.03.22 17:04
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1891957
|2007.03.21 19:14
|buy
|1.00
|cadchf
|1.0500
|0.0000
|1.0520
|2007.03.22 17:22
|1.0464
|0.00
|0.00
|16.37
|-297.10
|1918602
|2007.03.22 12:55
|buy
|1.00
|chfjpy
|97.25
|0.00
|97.45
|2007.03.22 17:33
|97.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1923560
|2007.03.22 17:33
|sell
|1.00
|chfjpy
|97.26
|97.24
|97.06
|2007.03.22 19:09
|97.24
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|1924900
|2007.03.22 17:54
|sell
|1.00
|eurjpy
|157.46
|0.00
|157.26
|2007.03.23 01:44
|157.26
|0.00
|0.00
|-10.98
|169.49
|1923009
|2007.03.22 17:23
|sell
|1.00
|cadchf
|1.0464
|0.0000
|1.0444
|2007.03.23 07:05
|1.0499
|0.00
|0.00
|-9.15
|-288.02
|1926866
|2007.03.22 20:57
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3854
|2.3858
|2.3874
|2007.03.23 07:46
|2.3874
|0.00
|0.00
|12.61
|164.71
|1931602
|2007.03.23 07:05
|buy
|1.00
|cadchf
|1.0499
|1.0399
|1.0519
|2007.03.23 08:19
|1.0491
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.87
|1932296
|2007.03.23 08:19
|sell
|1.00
|cadchf
|1.0491
|1.0591
|1.0471
|2007.03.23 08:33
|1.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.92
|1935043
|2007.03.23 10:56
|buy
|1.00
|gbpcad
|2.2753
|2.2757
|2.2773
|2007.03.23 11:20
|2.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|172.63
|1935044
|2007.03.23 10:56
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3861
|2.3865
|2.3881
|2007.03.23 12:09
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|164.50
|1926917
|2007.03.22 21:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2141
|1.2145
|1.2161
|2007.03.23 12:23
|1.2161
|0.00
|0.00
|6.60
|164.46
|1934624
|2007.03.23 10:23
|buy
|1.00
|chfjpy
|96.93
|96.95
|97.13
|2007.03.23 13:44
|96.95
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|1937496
|2007.03.23 14:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.54
|117.56
|117.74
|2007.03.23 15:00
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|169.87
|1932421
|2007.03.23 08:33
|buy
|1.00
|cadchf
|1.0495
|1.0498
|1.0515
|2007.03.23 15:45
|1.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|164.13
|0.00
|0.00
|33.07
|4 089.22
|Closed P/L:
|4 122.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1934599
|2007.03.23 10:22
|buy
|1.00
|cadjpy
|101.66
|100.66
|101.86
|101.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1939175
|2007.03.23 15:35
|buy
|1.00
|chfjpy
|96.86
|95.86
|97.06
|96.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1869726
|2007.03.20 11:34
|buy
|1.00
|eurcad
|1.5626
|0.0000
|1.5646
|1.5427
|0.00
|0.00
|-11.89
|-1 714.18
|1883224
|2007.03.21 07:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1617
|0.0000
|1.1637
|1.1609
|0.00
|0.00
|8.88
|-68.91
|0.00
|0.00
|-3.01
|-1 774.62
|Floating P/L:
|-1 777.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 122.29
|Floating P/L:
|-1 777.63
|Margin:
|3 972.98
|Balance:
|14 122.29
|Equity:
|12 344.66
|Free Margin:
|8 371.68
|Details:
|Gross Profit:
|5 612.68
|Gross Loss:
|1 490.39
|Total Net Profit:
|4 122.29
|Profit Factor:
|3.77
|Expected Payoff:
|73.61
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|615.38 (4.88%)
|Total Trades:
|56
|Short Positions (won %):
|20 (70.00%)
|Long Positions (won %):
|36 (86.11%)
|Profit Trades (% of total):
|45 (80.36%)
|Loss trades (% of total):
|11 (19.64%)
|Largest
|profit trade:
|200.00
|loss trade:
|-370.37
|Average
|profit trade:
|124.73
|loss trade:
|-135.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (2 614.29)
|consecutive losses ($):
|3 (-458.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 614.29 (20)
|consecutive loss (count):
|-458.72 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2