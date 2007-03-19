FIBO Group, Ltd

Account: 134759 Name: t schuette Currency: USD 2007 March 20, 08:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29669652007.03.19 11:43sell0.30gbpchf2.35502.36302.35302007.03.20 06:132.36300.000.00-7.40-197.61
29698512007.03.19 19:04buy0.50eurjpy156.410.00156.612007.03.20 00:51156.610.000.002.7984.99
29683402007.03.19 14:56buy0.50gbpchf2.35720.00002.35922007.03.19 16:442.35750.000.000.0012.38
29543932007.03.15 23:21buy0.50gbpchf2.35742.35782.35942007.03.19 13:072.35940.000.0011.8682.46
29662982007.03.19 10:27sell0.50eurjpy156.20156.16156.002007.03.19 11:36156.000.000.000.0085.19
29633582007.03.19 00:56buy0.50eurusd1.33190.00001.33392007.03.19 09:321.33130.000.000.00-30.00
29610492007.03.16 17:05buy0.50gbpjpy226.950.00227.152007.03.19 02:11227.150.000.008.5785.52
29598112007.03.16 14:28sell0.50usdjpy116.91116.87116.712007.03.16 15:57116.710.000.000.0085.68
29552372007.03.16 03:54sell0.50gbpjpy226.67226.64226.472007.03.16 04:20226.640.000.000.0012.83
29549662007.03.16 02:29buy0.50gbpjpy226.740.00226.942007.03.16 03:54226.660.000.000.00-34.21
29516662007.03.15 16:07buy0.50gbpchf2.35172.35212.35372007.03.15 17:172.35370.000.000.0082.32
29448982007.03.14 19:59sell0.50gbpchf2.35152.35132.34952007.03.15 16:032.35130.000.00-36.778.23
29502852007.03.15 13:59sell0.50gbpusd1.93671.93641.93472007.03.15 14:311.93470.000.000.00100.00
29500322007.03.15 13:33sell0.50gbpjpy227.07227.04226.872007.03.15 14:22226.870.000.000.0085.40
29462472007.03.15 03:35buy0.50gbpusd1.93621.93631.93822007.03.15 13:491.93630.000.000.005.00
29460412007.03.15 00:50buy0.50usdchf1.21780.00001.21982007.03.15 09:561.21980.000.000.0081.98
29465042007.03.15 05:00buy0.50gbpjpy226.98227.00227.182007.03.15 08:11227.000.000.000.008.52
29449032007.03.14 19:59sell0.50gbpjpy225.820.00225.622007.03.15 05:00226.960.000.00-53.18-486.27
29453932007.03.14 21:03sell0.50gbpusd1.93540.00001.93342007.03.15 03:351.93620.000.00-0.76-40.00
29438422007.03.14 17:30buy0.50usdchf1.21201.21241.21402007.03.14 18:261.21400.000.000.0082.37
29362602007.03.14 06:12buy0.50eurusd1.31991.32031.32192007.03.14 15:371.32190.000.000.00100.00
29357252007.03.14 03:54buy0.50gbpusd1.92941.92981.93142007.03.14 15:351.93140.000.000.00100.00
29417172007.03.14 15:04sell0.50gbpchf2.34722.34702.34522007.03.14 15:082.34520.000.000.0082.18
29347882007.03.13 21:59buy0.50usdjpy116.29116.33116.492007.03.14 13:31116.490.000.003.3985.84
29357702007.03.14 04:13buy0.50usdchf1.21681.21721.21882007.03.14 12:311.21880.000.000.0082.05
29354922007.03.14 02:21sell0.50eurusd1.31960.00001.31762007.03.14 06:121.31990.000.000.00-15.00
29355222007.03.14 02:38sell0.50gbpusd1.93071.93031.92872007.03.14 02:471.92870.000.000.00100.00
29355182007.03.14 02:37sell0.50gbpjpy224.52224.48224.322007.03.14 02:46224.320.000.000.0086.00
29347822007.03.13 21:58buy0.50gbpusd1.92951.92991.93152007.03.14 02:241.93150.000.000.12100.00
29345392007.03.13 21:03buy0.50eurusd1.31940.00001.32142007.03.14 02:211.31950.000.00-4.675.00
29347812007.03.13 21:58buy0.50gbpjpy224.28224.28224.482007.03.14 01:27224.280.000.008.610.00
29298882007.03.13 13:30sell0.50usdjpy116.60116.56116.402007.03.13 18:37116.400.000.000.0085.91
29309272007.03.13 14:23sell0.50gbpjpy225.35225.34225.152007.03.13 18:36225.150.000.000.0085.87
29309452007.03.13 14:23sell0.50gbpusd1.93281.93241.93082007.03.13 17:031.93080.000.000.00100.00
29194262007.03.12 14:05buy0.50gbpusd1.93221.93261.93422007.03.13 14:031.93420.000.000.12100.00
29242382007.03.13 04:33buy0.50eurusd1.31911.31921.32112007.03.13 13:361.31920.000.000.005.00
29191752007.03.12 13:39buy0.50usdjpy117.640.00117.842007.03.13 13:30116.610.000.003.35-441.64
29174992007.03.12 10:56buy0.50usdchf1.22840.00001.23042007.03.13 13:301.22120.000.002.29-294.79
29293032007.03.13 12:52buy0.50gbpjpy225.39225.42225.592007.03.13 13:30225.420.000.000.0012.85
29293382007.03.13 12:55buy0.50gbpchf2.35732.35772.35932007.03.13 13:232.35930.000.000.0081.84
29246962007.03.13 06:38sell0.50gbpchf2.36612.36592.36412007.03.13 07:012.36590.000.000.008.16
29247052007.03.13 06:38sell0.50eurjpy154.90154.86154.702007.03.13 06:47154.700.000.000.0085.19
29247062007.03.13 06:39sell0.50gbpjpy226.93226.89226.732007.03.13 06:41226.730.000.000.0085.16
29242352007.03.13 04:29buy0.50gbpchf2.36670.00002.36872007.03.13 06:382.36600.000.000.00-28.56
29243292007.03.13 05:02buy0.50gbpjpy226.94226.98227.142007.03.13 06:31227.140.000.000.0085.06
29152982007.03.12 07:36sell0.50eurusd1.31210.00001.31012007.03.13 04:321.31900.000.001.56-345.00
29234762007.03.13 00:24sell0.50gbpchf2.36590.00002.36392007.03.13 04:292.36670.000.000.00-32.65
29232722007.03.12 23:36buy0.50gbpjpy227.18227.21227.382007.03.13 00:39227.210.000.008.5112.76
29231962007.03.12 23:21buy0.50gbpchf2.36710.00002.36912007.03.13 00:242.36590.000.005.87-49.02
29172002007.03.12 10:32buy0.50gbpjpy229.06229.09229.262007.03.12 10:42229.260.000.000.0084.66
29157122007.03.12 08:28sell0.50usdchf1.23361.23321.23162007.03.12 09:511.23160.000.000.0081.20
29143492007.03.12 04:26buy0.50usdchf1.23460.00001.23662007.03.12 08:281.23350.000.000.00-44.59
29141452007.03.12 03:26buy0.50gbpusd1.93401.93431.93602007.03.12 08:261.93600.000.000.00100.00
29142842007.03.12 04:12buy0.50gbpchf2.38752.38762.38952007.03.12 08:262.38760.000.000.004.06
29145272007.03.12 05:21buy0.50gbpjpy228.72228.75228.922007.03.12 07:55228.920.000.000.0084.51
29062272007.03.09 06:11buy0.50eurusd1.31570.00001.31772007.03.12 07:361.31210.000.00-4.67-180.00
29128382007.03.09 20:52buy0.50gbpchf2.38390.00002.38592007.03.11 22:092.38590.000.005.8381.14
29128192007.03.09 20:40buy0.50gbpjpy228.30228.32228.502007.03.11 22:00228.500.000.008.4684.60
29055682007.03.09 01:40buy1.00usdchf1.22781.22811.22982007.03.09 14:301.22980.000.000.00162.63
29067122007.03.09 07:53buy0.50gbpusd1.93251.93271.93452007.03.09 14:301.93270.000.000.0010.00
29055922007.03.09 01:57sell1.00gbpusd1.93000.00001.92802007.03.09 07:531.93250.000.000.00-250.00
29058852007.03.09 04:12buy0.50gbpjpy226.31226.34226.512007.03.09 04:48226.510.000.000.0085.23
29007932007.03.08 09:48sell1.00gbpjpy225.590.00225.392007.03.09 04:12226.320.000.00-35.45-622.60
29055962007.03.09 01:57sell1.00gbpchf2.36872.36832.36672007.03.09 04:032.36670.000.000.00163.10
29051102007.03.08 21:12buy1.00gbpchf2.36812.36852.37012007.03.09 01:442.37010.000.0011.70162.94
29051732007.03.08 21:31buy1.00usdjpy117.11117.15117.312007.03.08 23:30117.150.000.000.0034.14
29046792007.03.08 19:20buy1.00gbpusd1.92871.92911.93072007.03.08 20:371.93070.000.000.00200.00
28907102007.03.06 20:18buy1.00usdchf1.22481.22521.22682007.03.08 15:201.22680.000.0018.45163.03
29020952007.03.08 13:09sell1.00eurusd1.31491.31471.31292007.03.08 15:131.31290.000.000.00200.00
28985152007.03.07 23:43buy1.00eurusd1.31790.00001.31992007.03.08 13:091.31490.000.00-28.04-300.00
28971362007.03.07 18:43buy1.00usdjpy116.33116.36116.532007.03.08 04:50116.530.000.0020.38171.63
28985442007.03.07 23:56buy1.00gbpchf2.34812.34832.35012007.03.08 02:102.35010.000.0035.45164.36
28980992007.03.07 21:08sell1.00eurusd1.31800.00001.31602007.03.07 23:411.31790.000.000.0010.00
28971182007.03.07 18:39buy1.00eurjpy152.97153.01153.172007.03.07 19:54153.170.000.000.00171.79
28838552007.03.06 02:46sell1.00usdjpy116.130.00115.932007.03.07 18:43116.330.000.00-20.22-171.92
28953692007.03.07 13:15buy1.00gbpjpy224.500.00224.702007.03.07 16:18224.700.000.000.00171.86
28920862007.03.07 01:58sell1.00gbpchf2.36722.36692.36522007.03.07 02:262.36520.000.000.00163.44
28919312007.03.07 00:44sell1.00gbpjpy226.03226.02225.832007.03.07 00:58226.020.000.000.008.56
28913502007.03.06 21:54sell1.00gbpchf2.36422.36382.36222007.03.06 22:202.36220.000.000.00163.37
28904432007.03.06 19:09sell1.00usdchf1.22450.00001.22252007.03.06 20:181.22480.000.000.00-24.49
28881352007.03.06 13:57sell1.00gbpchf2.35952.35912.35752007.03.06 14:342.35750.000.000.00163.40
28865562007.03.06 09:59sell1.00eurjpy152.81152.77152.612007.03.06 10:16152.610.000.000.00171.84
28849232007.03.06 07:00buy1.00gbpchf2.35552.35572.35752007.03.06 08:512.35570.000.000.0016.38
28823382007.03.05 20:23buy1.00usdchf1.22231.22241.22432007.03.06 03:581.22240.000.004.608.18
28819782007.03.05 19:11buy1.00eurusd1.30921.30961.31122007.03.06 01:551.30960.000.00-9.3540.00
28817802007.03.05 18:50buy1.00gbpusd1.92271.92311.92472007.03.06 01:401.92470.000.000.24200.00
28711082007.03.05 03:25balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -38.36 2 129.44
Closed P/L: 2 091.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
29499742007.03.15 13:30buy0.50usdchf1.21980.00001.2218 1.21310.000.006.96-276.15
  0.00 0.00 6.96 -276.15
 Floating P/L: -269.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 091.08 Floating P/L: -269.19 Margin: 250.00
Balance: 5 091.08 Equity: 4 821.89 Free Margin: 4 571.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 844.62 Gross Loss: 3 753.54 Total Net Profit: 2 091.08
Profit Factor: 1.56 Expected Payoff: 24.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 144.05 (22.50%) Relative Drawdown: 22.50% (1 144.05)
 
Total Trades: 86 Short Positions (won %): 34 (67.65%) Long Positions (won %): 52 (82.69%)
Profit Trades (% of total): 66 (76.74%) Loss trades (% of total): 20 (23.26%)
Largest profit trade: 200.24 loss trade: -658.05
Average profit trade: 88.55 loss trade: -187.68
Maximum consecutive wins ($): 10 (671.96) consecutive losses ($): 2 (-730.79)
Maximal consecutive profit (count): 953.36 (6) consecutive loss (count): -730.79 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1