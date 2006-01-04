Strategy Tester Report
RB26DETT

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=35; Lots=0.01; InitialStop=72; TrailingStop=10; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0; MaxTrades=6; Pips=18; Multiplier=2; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; Shift=0; ReverseCondition=0; Aggressive_Mode=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test8144Ticks modelled1836186Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit62274.84Gross profit121233.61Gross loss-58958.77
Profit factor2.06Expected payoff51.38
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown5231.60 (8.48%)Relative drawdown12.29% (327.00)
Total trades1212Short positions (won %)579 (55.09%)Long positions (won %)633 (57.35%)
Profit trades (% of total)682 (56.27%)Loss trades (% of total)530 (43.73%)
Largestprofit trade6554.24loss trade-1657.92
Averageprofit trade177.76loss trade-111.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (5338.60)consecutive losses (loss in money)5 (-4402.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)9179.13 (11)consecutive loss (count of losses)-5231.60 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 01:00buy10.021.18411.16611.1876
22006.01.02 06:26buy20.041.18231.16611.1858
32006.01.02 08:17modify20.041.18231.18431.1898
42006.01.02 08:18modify20.041.18231.18451.1900
52006.01.02 08:19modify20.041.18231.18491.1904
62006.01.02 08:20modify20.041.18231.18501.1905
72006.01.02 08:21modify20.041.18231.18521.1907
82006.01.02 08:21modify20.041.18231.18541.1909
92006.01.02 08:22modify20.041.18231.18551.1910
102006.01.02 08:25modify20.041.18231.18561.1911
112006.01.02 08:26modify20.041.18231.18571.1912
122006.01.02 08:26modify20.041.18231.18591.1914
132006.01.02 08:28s/l20.041.18591.18591.191414.401014.40
142006.01.02 08:28close10.021.18581.16611.18763.401017.80
152006.01.02 08:28buy30.021.18611.16811.1896
162006.01.02 08:46buy40.041.18421.16801.1877
172006.01.02 13:38buy50.081.18241.16801.1859
182006.01.02 16:28buy60.161.18041.16781.1839
192006.01.02 16:40close60.161.18231.16781.183930.401048.20
202006.01.02 16:40close50.081.18221.16801.1859-1.601046.60
212006.01.02 16:40close40.041.18211.16801.1877-8.401038.20
222006.01.02 16:40close30.021.18221.16811.1896-7.801030.40
232006.01.03 01:00buy70.021.18421.16621.1877
242006.01.03 02:06modify70.021.18421.18611.1916
252006.01.03 02:06modify70.021.18421.18651.1920
262006.01.03 02:16s/l70.021.18651.18651.19204.601035.00
272006.01.03 02:16buy80.021.18671.16871.1902
282006.01.03 05:08modify80.021.18671.18861.1941
292006.01.03 05:09modify80.021.18671.18881.1943
302006.01.03 05:09modify80.021.18671.18901.1945
312006.01.03 05:11s/l80.021.18901.18901.19454.601039.60
322006.01.03 05:11buy90.021.18921.17121.1927
332006.01.03 06:45buy100.041.18741.17121.1909
342006.01.03 08:07modify100.041.18741.18931.1948
352006.01.03 08:10modify100.041.18741.18951.1950
362006.01.03 08:11modify100.041.18741.18961.1951
372006.01.03 08:12s/l100.041.18961.18961.19518.801048.40
382006.01.03 08:12close90.021.18961.17121.19270.801049.20
392006.01.03 08:13buy110.021.18991.17191.1934
402006.01.03 08:36buy120.041.18801.17181.1915
412006.01.03 09:16buy130.081.18621.17181.1897
422006.01.03 09:25close130.081.18771.17181.189712.001061.20
432006.01.03 09:25close120.041.18781.17181.1915-0.801060.40
442006.01.03 09:25close110.021.18751.17191.1934-4.801055.60
452006.01.03 09:25buy140.021.18781.16981.1913
462006.01.03 14:31modify140.021.18781.18971.1952
472006.01.03 14:31modify140.021.18781.19001.1955
482006.01.03 14:32modify140.021.18781.19041.1959
492006.01.03 14:32modify140.021.18781.19051.1960
502006.01.03 14:32s/l140.021.19051.19051.19605.401061.00
512006.01.04 01:00buy150.021.20381.18581.2073
522006.01.04 02:08modify150.021.20381.20581.2113
532006.01.04 02:08modify150.021.20381.20631.2118
542006.01.04 02:09modify150.021.20381.20651.2120
552006.01.04 02:10s/l150.021.20651.20651.21205.401066.40
562006.01.04 02:10buy160.021.20661.18861.2101
572006.01.04 07:01buy170.041.20481.18861.2083
582006.01.04 09:22modify170.041.20481.20681.2123
592006.01.04 09:22modify170.041.20481.20691.2124
602006.01.04 09:22modify170.041.20481.20701.2125
612006.01.04 09:23s/l170.041.20701.20701.21258.801075.20
622006.01.04 09:23close160.021.20701.18861.21010.801076.00
632006.01.04 09:23buy180.021.20731.18931.2108
642006.01.04 11:47buy190.041.20551.18931.2090
652006.01.04 12:30modify190.041.20551.20761.2131
662006.01.04 12:30modify190.041.20551.20781.2133
672006.01.04 12:33modify190.041.20551.20791.2134
682006.01.04 12:33modify190.041.20551.20801.2135
692006.01.04 12:36modify190.041.20551.20821.2137
702006.01.04 12:36modify190.041.20551.20831.2138
712006.01.04 12:37modify190.041.20551.20851.2140
722006.01.04 12:37modify190.041.20551.20881.2143
732006.01.04 12:37modify190.041.20551.20921.2147
742006.01.04 12:38modify180.021.20731.20921.2147
752006.01.04 12:38modify190.041.20551.20951.2150
762006.01.04 12:38modify190.041.20551.20971.2152
772006.01.04 12:38modify180.021.20731.20951.2150
782006.01.04 12:39modify180.021.20731.20961.2151
792006.01.04 12:39modify190.041.20551.21001.2155
802006.01.04 12:39modify180.021.20731.20991.2154
812006.01.04 12:39modify190.041.20551.21031.2158
822006.01.04 12:39modify180.021.20731.21011.2156
832006.01.04 12:41modify180.021.20731.21021.2157
842006.01.04 12:42s/l190.041.21031.21031.215819.201095.20
852006.01.04 12:42close180.021.21031.21021.21576.001101.20
862006.01.05 01:11sell200.021.20941.22741.2059
872006.01.05 01:33sell210.041.21121.22741.2077
882006.01.05 07:48modify210.041.21121.20941.2039
892006.01.05 07:52s/l210.041.20941.20941.20397.201108.40
902006.01.05 07:52close200.021.20941.22741.20590.001108.40
912006.01.05 07:53sell220.021.20911.22711.2056
922006.01.05 08:56sell230.041.21101.22721.2075
932006.01.05 10:51modify230.041.21101.20881.2033
942006.01.05 10:54s/l230.041.20881.20881.20338.801117.20
952006.01.05 10:54close220.021.20901.22711.20560.201117.40
962006.01.05 10:55sell240.021.20831.22631.2048
972006.01.05 12:53sell250.041.21011.22631.2066
982006.01.06 00:33sell260.081.21191.22631.2084
992006.01.06 01:28close260.081.21041.22631.208412.001129.40
1002006.01.06 01:28close250.041.21051.22631.2066-1.381128.02
1012006.01.06 01:28close240.021.21011.22631.2048-3.491124.52
1022006.01.06 01:49sell270.021.20851.22651.2050
1032006.01.06 09:17sell280.041.21031.22651.2068
1042006.01.06 13:31sell290.081.21231.22671.2088
1052006.01.06 13:31sell300.161.21421.22681.2107
1062006.01.06 13:31close300.161.21251.22681.210727.201151.72
1072006.01.06 13:32close290.081.21331.22671.2088-8.001143.72
1082006.01.06 13:32close280.041.21351.22651.2068-12.801130.92
1092006.01.06 13:32close270.021.21341.22651.2050-9.801121.12
1102006.01.09 02:47sell310.021.21371.23171.2102
1112006.01.09 07:48modify310.021.21371.21181.2063
1122006.01.09 07:49modify310.021.21371.21171.2062
1132006.01.09 07:53s/l310.021.21171.21171.20624.001125.12
1142006.01.09 07:53sell320.021.21151.22951.2080
1152006.01.09 08:55modify320.021.21151.20951.2040
1162006.01.09 08:58modify320.021.21151.20941.2039
1172006.01.09 08:59modify320.021.21151.20921.2037
1182006.01.09 09:00s/l320.021.20921.20921.20374.601129.72
1192006.01.09 09:00sell330.021.20901.22701.2055
1202006.01.09 16:18modify330.021.20901.20721.2017
1212006.01.09 16:18modify330.021.20901.20681.2013
1222006.01.09 16:18modify330.021.20901.20641.2009
1232006.01.09 16:19modify330.021.20901.20631.2008
1242006.01.09 16:20s/l330.021.20631.20631.20085.401135.12
1252006.01.10 02:26sell340.021.20621.22421.2027
1262006.01.10 08:19sell350.041.20811.22431.2046
1272006.01.10 10:12sell360.081.20991.22431.2064
1282006.01.10 11:24close360.081.20841.22431.206412.001147.12
1292006.01.10 11:24close350.041.20861.22431.2046-2.001145.12
1302006.01.10 11:24close340.021.20871.22421.2027-5.001140.12
1312006.01.10 11:25buy370.021.20881.19081.2123
1322006.01.10 13:02buy380.041.20681.19061.2103
1332006.01.10 13:42buy390.081.20491.19051.2084
1342006.01.10 14:57close390.081.20651.19051.208412.801152.92
1352006.01.10 14:57close380.041.20641.19061.2103-1.601151.32
1362006.01.10 14:57close370.021.20621.19081.2123-5.201146.12
1372006.01.11 06:01sell400.021.20511.22311.2016
1382006.01.11 07:33sell410.041.20691.22311.2034
1392006.01.11 12:21sell420.081.20871.22311.2052
1402006.01.11 14:27sell430.161.21081.22341.2073
1412006.01.11 16:49sell440.321.21291.22371.2094
1422006.01.11 23:38sell450.641.21481.22381.2113
1432006.01.12 12:10close450.641.21281.22381.2113138.371284.49
1442006.01.12 12:10close440.321.21301.22371.20941.981286.48
1452006.01.12 12:10close430.161.21291.22341.2073-31.011255.47
1462006.01.12 12:11close420.081.21301.22311.2052-33.101222.36
1472006.01.12 12:11close410.041.21331.22311.2034-24.951197.41
1482006.01.12 12:11close400.021.21341.22311.2016-16.281181.14
1492006.01.13 01:00sell460.021.20331.22131.1998
1502006.01.13 06:16sell470.041.20511.22131.2016
1512006.01.13 07:32sell480.081.20691.22131.2034
1522006.01.13 11:03close480.081.20531.22131.203412.801193.94
1532006.01.13 11:03close470.041.20551.22131.2016-1.601192.34
1542006.01.13 11:04close460.021.20591.22131.1998-5.201187.14
1552006.01.13 11:36buy490.021.20641.18841.2099
1562006.01.13 12:56buy500.041.20451.18831.2080
1572006.01.13 13:35modify500.041.20451.20631.2118
1582006.01.13 13:35modify500.041.20451.20651.2120
1592006.01.13 13:36modify500.041.20451.20661.2121
1602006.01.13 13:37s/l500.041.20661.20661.21218.401195.54
1612006.01.13 13:37close490.021.20651.18841.20990.201195.74
1622006.01.16 01:00buy510.021.21671.19871.2202
1632006.01.16 01:30buy520.041.21491.19871.2184
1642006.01.16 12:03buy530.081.21301.19861.2165
1652006.01.16 13:15buy540.161.21121.19861.2147
1662006.01.16 15:35close540.161.21281.19861.214725.601221.34
1672006.01.16 15:35close530.081.21271.19861.2165-2.401218.94
1682006.01.16 15:35close520.041.21311.19871.2184-7.201211.74
1692006.01.16 15:35close510.021.21291.19871.2202-7.601204.14
1702006.01.17 01:00sell550.021.20811.22611.2046
1712006.01.17 01:53sell560.041.20991.22611.2064
1722006.01.17 04:47sell570.081.21181.22621.2083
1732006.01.17 07:21sell580.161.21371.22631.2102
1742006.01.17 09:24close580.161.21191.22631.210228.801232.94
1752006.01.17 09:24close570.081.21211.22621.2083-2.401230.54
1762006.01.17 09:24close560.041.21201.22611.2064-8.401222.14
1772006.01.17 09:25close550.021.21211.22611.2046-8.001214.14
1782006.01.17 09:52sell590.021.21011.22811.2066
1792006.01.17 11:41modify590.021.21011.20821.2027
1802006.01.17 11:42modify590.021.21011.20801.2025
1812006.01.17 11:42modify590.021.21011.20761.2021
1822006.01.17 11:43modify590.021.21011.20741.2019
1832006.01.17 11:45modify590.021.21011.20701.2015
1842006.01.17 11:50s/l590.021.20701.20701.20156.201220.34
1852006.01.17 11:50sell600.021.20691.22491.2034
1862006.01.17 12:34sell610.041.20901.22521.2055
1872006.01.17 14:14modify610.041.20901.20721.2017
1882006.01.17 14:16modify610.041.20901.20701.2015
1892006.01.17 14:16modify610.041.20901.20671.2012
1902006.01.17 14:20s/l610.041.20671.20671.20129.201229.54
1912006.01.17 14:20close600.021.20691.22491.20340.001229.54
1922006.01.18 01:34buy620.021.21041.19241.2139
1932006.01.18 04:20buy630.041.20841.19221.2119
1942006.01.18 07:55modify630.041.20841.21031.2158
1952006.01.18 07:55modify630.041.20841.21061.2161
1962006.01.18 07:59modify630.041.20841.21071.2162
1972006.01.18 07:59modify630.041.20841.21081.2163
1982006.01.18 08:00modify630.041.20841.21111.2166
1992006.01.18 08:00modify630.041.20841.21141.2169
2002006.01.18 08:01modify630.041.20841.21151.2170
2012006.01.18 08:02modify630.041.20841.21171.2172
2022006.01.18 08:02modify630.041.20841.21201.2175
2032006.01.18 08:03modify630.041.20841.21211.2176
2042006.01.18 08:03modify630.041.20841.21231.2178
2052006.01.18 08:03modify620.021.21041.21221.2177
2062006.01.18 08:03modify630.041.20841.21261.2181
2072006.01.18 08:03modify620.021.21041.21241.2179
2082006.01.18 08:03modify620.021.21041.21251.2180
2092006.01.18 08:05s/l630.041.21261.21261.218116.801246.34
2102006.01.18 08:05close620.021.21261.21251.21804.401250.74
2112006.01.18 08:05buy640.031.21291.19491.2164
2122006.01.18 08:55modify640.031.21291.21471.2202
2132006.01.18 08:55s/l640.031.21471.21471.22025.401256.14
2142006.01.18 08:55buy650.031.21481.19681.2183
2152006.01.18 09:07buy660.061.21271.19651.2162
2162006.01.18 10:01buy670.121.21081.19641.2143
2172006.01.18 10:20close670.121.21241.19641.214319.201275.34
2182006.01.18 10:20close660.061.21231.19651.2162-2.401272.94
2192006.01.18 10:20close650.031.21241.19681.2183-7.201265.74
2202006.01.18 10:20buy680.031.21251.19451.2160
2212006.01.18 14:35modify680.031.21251.21461.2201
2222006.01.18 14:36modify680.031.21251.21471.2202
2232006.01.18 14:36s/l680.031.21471.21471.22026.601272.34
2242006.01.19 01:00sell690.031.20951.22751.2060
2252006.01.19 08:36modify690.031.20951.20771.2022
2262006.01.19 08:36modify690.031.20951.20731.2018
2272006.01.19 08:37s/l690.031.20731.20731.20186.601278.94
2282006.01.19 08:37sell700.031.20711.22511.2036
2292006.01.19 10:26sell710.061.20891.22511.2054
2302006.01.19 13:35modify710.061.20891.20711.2016
2312006.01.19 13:35modify710.061.20891.20661.2011
2322006.01.19 13:36s/l710.061.20661.20661.201113.801292.74
2332006.01.19 13:36close700.031.20661.22511.20361.501294.24
2342006.01.20 01:07sell720.031.20781.22581.2043
2352006.01.20 08:38modify720.031.20781.20581.2003
2362006.01.20 08:38modify720.031.20781.20521.1997
2372006.01.20 08:39s/l720.031.20521.20521.19977.801302.04
2382006.01.20 08:39sell730.031.20521.22321.2017
2392006.01.20 08:51sell740.061.20701.22321.2035
2402006.01.20 09:02sell750.121.20881.22321.2053
2412006.01.20 10:55close750.121.20721.22321.205319.201321.24
2422006.01.20 10:55close740.061.20731.22321.2035-1.801319.44
2432006.01.20 10:56close730.031.20741.22321.2017-6.601312.84
2442006.01.20 10:58sell760.031.20701.22501.2035
2452006.01.20 13:45sell770.061.20881.22501.2053
2462006.01.20 14:18sell780.121.21091.22531.2074
2472006.01.20 14:48close780.121.20931.22531.207419.201332.04
2482006.01.20 14:48close770.061.20921.22501.2053-2.401329.64
2492006.01.20 14:48close760.031.20951.22501.2035-7.501322.14
2502006.01.23 01:00buy790.031.22191.20391.2254
2512006.01.23 02:31modify790.031.22191.22391.2294
2522006.01.23 02:31modify790.031.22191.22401.2295
2532006.01.23 02:32s/l790.031.22401.22401.22956.301328.44
2542006.01.23 02:32buy800.031.22421.20621.2277
2552006.01.23 09:08buy810.061.22231.20611.2258
2562006.01.23 09:36modify810.061.22231.22411.2296
2572006.01.23 09:36modify810.061.22231.22431.2298
2582006.01.23 09:37modify810.061.22231.22451.2300
2592006.01.23 09:37modify810.061.22231.22471.2302
2602006.01.23 09:38modify810.061.22231.22491.2304
2612006.01.23 09:39modify810.061.22231.22501.2305
2622006.01.23 09:39modify810.061.22231.22531.2308
2632006.01.23 09:39modify810.061.22231.22551.2310
2642006.01.23 09:40modify810.061.22231.22561.2311
2652006.01.23 09:44s/l810.061.22561.22561.231119.801348.24
2662006.01.23 09:44close800.031.22561.20621.22774.201352.44
2672006.01.23 09:44buy820.031.22611.20811.2296
2682006.01.23 10:52modify820.031.22611.22791.2334
2692006.01.23 10:53modify820.031.22611.22811.2336
2702006.01.23 10:53modify820.031.22611.22821.2337
2712006.01.23 10:54s/l820.031.22821.22821.23376.301358.74
2722006.01.23 10:54buy830.031.22841.21041.2319
2732006.01.23 21:05modify830.031.22841.23021.2357
2742006.01.23 21:05modify830.031.22841.23041.2359
2752006.01.23 21:17s/l830.031.23041.23041.23596.001364.74
2762006.01.24 03:53sell840.031.22801.24601.2245
2772006.01.24 05:24sell850.061.22981.24601.2263
2782006.01.24 08:46modify850.061.22981.22801.2225
2792006.01.24 08:52s/l850.061.22801.22801.222510.801375.54
2802006.01.24 08:52close840.031.22801.24601.22450.001375.54
2812006.01.24 08:52sell860.031.22741.24541.2239
2822006.01.24 12:42sell870.061.22921.24541.2257
2832006.01.24 13:58modify870.061.22921.22731.2218
2842006.01.24 13:59modify870.061.22921.22701.2215
2852006.01.24 13:59modify870.061.22921.22691.2214
2862006.01.24 14:04s/l870.061.22691.22691.221413.801389.34
2872006.01.24 14:04close860.031.22701.24541.22391.201390.54
2882006.01.25 01:18sell880.031.22651.24451.2230
2892006.01.25 08:32sell890.061.22831.24451.2248
2902006.01.25 09:13sell900.121.23031.24471.2268
2912006.01.25 09:55sell910.241.23211.24471.2286
2922006.01.25 10:44close910.241.23031.24471.228643.201433.74
2932006.01.25 10:44close900.121.23001.24471.22683.601437.34
2942006.01.25 10:44close890.061.23011.24451.2248-10.801426.54
2952006.01.25 10:44close880.031.22951.24451.2230-9.001417.54
2962006.01.25 10:44buy920.031.22971.21171.2332
2972006.01.25 13:33buy930.061.22771.21151.2312
2982006.01.25 14:51buy940.121.22581.21141.2293
2992006.01.25 15:08close940.121.22751.21141.229320.401437.94
3002006.01.25 15:08close930.061.22731.21151.2312-2.401435.54
3012006.01.25 15:08close920.031.22741.21171.2332-6.901428.64
3022006.01.26 07:53buy950.031.22691.20891.2304
3032006.01.26 08:21buy960.061.22481.20861.2283
3042006.01.26 13:42buy970.121.22291.20851.2264
3052006.01.26 13:43close970.121.22451.20851.226419.201447.84
3062006.01.26 13:43close960.061.22481.20861.22830.001447.84
3072006.01.26 13:43close950.031.22461.20891.2304-6.901440.94
3082006.01.27 01:00sell980.031.22061.23861.2171
3092006.01.27 11:10modify980.031.22061.21861.2131
3102006.01.27 11:10modify980.031.22061.21831.2128
3112006.01.27 11:10modify980.031.22061.21771.2122
3122006.01.27 11:11s/l980.031.21771.21771.21228.701449.64
3132006.01.27 11:11sell990.031.21761.23561.2141
3142006.01.27 13:31sell1000.061.21961.23581.2161
3152006.01.27 13:33sell1010.121.22151.23591.2180
3162006.01.27 13:42sell1020.241.22341.23601.2199
3172006.01.27 13:49close1020.241.22181.23601.219938.401488.04
3182006.01.27 13:50close1010.121.22201.23591.2180-6.001482.04
3192006.01.27 13:50close1000.061.22231.23581.2161-16.201465.84
3202006.01.27 13:50close990.031.22221.23561.2141-13.801452.04
3212006.01.30 01:00sell1030.031.21071.22871.2072
3222006.01.30 08:55modify1030.031.21071.20881.2033
3232006.01.30 08:55modify1030.031.21071.20871.2032
3242006.01.30 08:57s/l1030.031.20871.20871.20326.001458.04
3252006.01.30 08:57sell1040.031.20861.22661.2051
3262006.01.30 10:00sell1050.061.21051.22671.2070
3272006.01.30 13:07modify1050.061.21051.20861.2031
3282006.01.30 13:07modify1050.061.21051.20851.2030
3292006.01.30 13:10s/l1050.061.20851.20851.203012.001470.04
3302006.01.30 13:10close1040.031.20861.22661.20510.001470.04
3312006.01.31 01:55buy1060.031.21021.19221.2137
3322006.01.31 12:30modify1060.031.21021.21201.2175
3332006.01.31 12:30modify1060.031.21021.21211.2176
3342006.01.31 12:35s/l1060.031.21211.21211.21765.701475.74
3352006.02.01 05:02buy1070.031.21691.19891.2204
3362006.02.01 07:03buy1080.061.21501.19881.2185
3372006.02.01 09:07buy1090.121.21321.19881.2167
3382006.02.01 10:48buy1100.241.21121.19861.2147
3392006.02.01 11:35buy1110.481.20941.19861.2129
3402006.02.01 12:59close1110.481.21111.19861.212981.601557.34
3412006.02.01 12:59close1100.241.21101.19861.2147-4.801552.54
3422006.02.01 12:59close1090.121.21091.19881.2167-27.601524.94
3432006.02.01 12:59close1080.061.21101.19881.2185-24.001500.94
3442006.02.01 12:59close1070.031.21071.19891.2204-18.601482.34
3452006.02.02 01:12sell1120.031.20621.22421.2027
3462006.02.02 05:52modify1120.031.20621.20431.1988
3472006.02.02 05:54s/l1120.031.20431.20431.19885.701488.04
3482006.02.02 05:54sell1130.031.20411.22211.2006
3492006.02.02 07:04sell1140.061.20591.22211.2024
3502006.02.02 11:09sell1150.121.20771.22211.2042
3512006.02.02 11:19close1150.121.20621.22211.204218.001506.04
3522006.02.02 11:19close1140.061.20651.22211.2024-3.601502.44
3532006.02.02 11:19close1130.031.20641.22211.2006-6.901495.54
3542006.02.03 01:00buy1160.031.21021.19221.2137
3552006.02.03 07:10buy1170.061.20841.19221.2119
3562006.02.03 11:11buy1180.121.20641.19201.2099
3572006.02.03 13:31close1180.121.20811.19201.209920.401515.94
3582006.02.03 13:31close1170.061.20801.19221.2119-2.401513.54
3592006.02.03 13:31close1160.031.20781.19221.2137-7.201506.34
3602006.02.06 01:00buy1190.031.20411.18611.2076
3612006.02.06 02:51buy1200.061.20211.18591.2056
3622006.02.06 07:45buy1210.121.20021.18581.2037
3632006.02.06 11:18buy1220.241.19841.18581.2019
3642006.02.06 15:04buy1230.481.19661.18581.2001
3652006.02.06 15:06close1230.481.19831.18581.200181.601587.94
3662006.02.06 15:06close1220.241.19811.18581.2019-7.201580.74
3672006.02.06 15:06close1210.121.19791.18581.2037-27.601553.14
3682006.02.06 15:07close1200.061.19781.18591.2056-25.801527.34
3692006.02.06 15:07close1190.031.19771.18611.2076-19.201508.14
3702006.02.07 01:37sell1240.031.19551.21351.1920
3712006.02.07 03:14sell1250.061.19741.21361.1939
3722006.02.07 07:51sell1260.121.19921.21361.1957
3732006.02.07 09:33sell1270.241.20101.21361.1975
3742006.02.07 10:26close1270.241.19941.21361.197538.401546.54
3752006.02.07 10:26close1260.121.19961.21361.1957-4.801541.74
3762006.02.07 10:27close1250.061.19981.21361.1939-14.401527.34
3772006.02.07 10:27close1240.031.19961.21351.1920-12.301515.04
3782006.02.07 10:27buy1280.031.19951.18151.2030
3792006.02.07 12:03buy1290.061.19771.18151.2012
3802006.02.07 15:39buy1300.121.19571.18131.1992
3812006.02.07 16:25close1300.121.19731.18131.199219.201534.24
3822006.02.07 16:25close1290.061.19701.18151.2012-4.201530.04
3832006.02.07 16:25close1280.031.19691.18151.2030-7.801522.24
3842006.02.08 05:40sell1310.031.19621.21421.1927
3852006.02.08 06:07sell1320.061.19821.21441.1947
3862006.02.08 12:25modify1320.061.19821.19621.1907
3872006.02.08 12:26modify1320.061.19821.19591.1904
3882006.02.08 12:28modify1320.061.19821.19581.1903
3892006.02.08 12:31s/l1320.061.19581.19581.190314.401536.64
3902006.02.08 12:31close1310.031.19581.21421.19271.201537.84
3912006.02.09 01:00buy1330.031.19891.18091.2024
3922006.02.09 01:13buy1340.061.19711.18091.2006
3932006.02.09 15:07buy1350.121.19511.18071.1986
3942006.02.09 16:07close1350.121.19671.18071.198619.201557.04
3952006.02.09 16:07close1340.061.19661.18091.2006-3.001554.04
3962006.02.09 16:07close1330.031.19651.18091.2024-7.201546.84
3972006.02.10 02:08buy1360.031.19901.18101.2025
3982006.02.10 07:16buy1370.061.19701.18081.2005
3992006.02.10 13:48modify1370.061.19701.19891.2044
4002006.02.10 13:50modify1370.061.19701.19901.2045
4012006.02.10 13:52modify1370.061.19701.19911.2046
4022006.02.10 13:54modify1370.061.19701.19921.2047
4032006.02.10 13:54modify1370.061.19701.19951.2050
4042006.02.10 13:55modify1370.061.19701.19961.2051
4052006.02.10 13:55modify1370.061.19701.19981.2053
4062006.02.10 13:55modify1370.061.19701.20011.2056
4072006.02.10 13:56modify1370.061.19701.20051.2060
4082006.02.10 13:56modify1370.061.19701.20091.2064
4092006.02.10 13:57modify1360.031.19901.20091.2064
4102006.02.10 13:57modify1370.061.19701.20111.2066
4112006.02.10 13:57modify1360.031.19901.20101.2065
4122006.02.10 13:57modify1370.061.19701.20131.2068
4132006.02.10 13:57modify1360.031.19901.20121.2067
4142006.02.10 13:58modify1360.031.19901.20131.2068
4152006.02.10 13:59s/l1360.031.20131.20131.20686.901553.74
4162006.02.10 13:59s/l1370.061.20131.20131.206825.801579.54
4172006.02.13 01:00sell1380.031.18911.20711.1856
4182006.02.13 06:20sell1390.061.19101.20721.1875
4192006.02.13 09:35modify1390.061.19101.18921.1837
4202006.02.13 09:43modify1390.061.19101.18911.1836
4212006.02.13 09:44s/l1390.061.18911.18911.183611.401590.94
4222006.02.13 09:44close1380.031.18911.20711.18560.001590.94
4232006.02.13 09:44sell1400.031.18851.20651.1850
4242006.02.13 14:53sell1410.061.19051.20671.1870
4252006.02.14 06:16sell1420.121.19231.20671.1888
4262006.02.14 07:14close1420.121.19071.20671.188819.201610.14
4272006.02.14 07:14close1410.061.19061.20671.1870-0.281609.86
4282006.02.14 07:14close1400.031.19091.20651.1850-7.041602.82
4292006.02.14 08:30buy1430.031.19211.17411.1956
4302006.02.14 10:36buy1440.061.19031.17411.1938
4312006.02.14 13:31buy1450.121.18811.17371.1916
4322006.02.14 13:45buy1460.241.18611.17351.1896
4332006.02.14 13:51close1460.241.18791.17351.189643.201646.02
4342006.02.14 13:51close1450.121.18771.17371.1916-4.801641.22
4352006.02.14 13:51close1440.061.18751.17411.1938-16.801624.42
4362006.02.14 13:51close1430.031.18761.17411.1956-13.501610.92
4372006.02.15 01:00buy1470.031.19201.17401.1955
4382006.02.15 15:19modify1470.031.19201.19381.1993
4392006.02.15 15:19modify1470.031.19201.19411.1996
4402006.02.15 15:20modify1470.031.19201.19421.1997
4412006.02.15 15:20modify1470.031.19201.19451.2000
4422006.02.15 15:21s/l1470.031.19451.19451.20007.501618.42
4432006.02.16 01:00sell1480.031.18801.20601.1845
4442006.02.16 11:20modify1480.031.18801.18601.1805
4452006.02.16 11:22s/l1480.031.18601.18601.18056.001624.42
4462006.02.16 11:22sell1490.031.18581.20381.1823
4472006.02.16 13:40sell1500.061.18761.20381.1841
4482006.02.16 16:07sell1510.121.18951.20391.1860
4492006.02.16 16:58close1510.121.18801.20391.186018.001642.42
4502006.02.16 16:58close1500.061.18791.20381.1841-1.801640.62
4512006.02.16 16:58close1490.031.18821.20381.1823-7.201633.42
4522006.02.17 01:00buy1520.031.19041.17241.1939
4532006.02.17 01:27buy1530.061.18861.17241.1921
4542006.02.17 12:07buy1540.121.18651.17211.1900
4552006.02.17 13:35close1540.121.18811.17211.190019.201652.62
4562006.02.17 13:35close1530.061.18791.17241.1921-4.201648.42
4572006.02.17 13:35close1520.031.18801.17241.1939-7.201641.22
4582006.02.20 01:00buy1550.031.19481.17681.1983
4592006.02.20 02:52modify1550.031.19481.19671.2022
4602006.02.20 03:04s/l1550.031.19671.19671.20225.701646.92
4612006.02.20 03:04buy1560.031.19681.17881.2003
4622006.02.20 08:21buy1570.061.19491.17871.1984
4632006.02.20 23:19buy1580.121.19301.17861.1965
4642006.02.21 07:28buy1590.241.19111.17851.1946
4652006.02.21 15:41buy1600.481.18921.17841.1927
4662006.02.21 16:31close1600.481.19101.17841.192786.401733.32
4672006.02.21 16:31close1590.241.19091.17851.1946-4.801728.52
4682006.02.21 16:31close1580.121.19081.17861.1965-27.131701.40
4692006.02.21 16:31close1570.061.19091.17871.1984-24.361677.03
4702006.02.21 16:31close1560.031.19061.17881.2003-18.781658.25
4712006.02.22 01:46buy1610.031.19291.17491.1964
4722006.02.22 07:22buy1620.061.19111.17491.1946
4732006.02.22 10:22buy1630.121.18911.17471.1926
4742006.02.22 10:38buy1640.241.18731.17471.1908
4752006.02.22 11:11close1640.241.18891.17471.190838.401696.65
4762006.02.22 11:11close1630.121.18871.17471.1926-4.801691.85
4772006.02.22 11:11close1620.061.18851.17491.1946-15.601676.25
4782006.02.22 11:11close1610.031.18861.17491.1964-12.901663.35
4792006.02.22 11:11sell1650.031.18851.20651.1850
4802006.02.22 16:33sell1660.061.19051.20671.1870
4812006.02.23 09:08sell1670.121.19231.20671.1888
4822006.02.23 09:16sell1680.241.19431.20691.1908
4832006.02.23 10:56sell1690.481.19611.20691.1926
4842006.02.23 13:36close1690.481.19431.20691.192686.401749.75
4852006.02.23 13:36close1680.241.19451.20691.1908-4.801744.95
4862006.02.23 13:36close1670.121.19441.20671.1888-25.201719.75
4872006.02.23 13:37close1660.061.19461.20671.1870-23.631696.12
4882006.02.23 13:37close1650.031.19431.20651.1850-16.911679.21
4892006.02.24 08:06sell1700.031.19081.20881.1873
4902006.02.24 15:38modify1700.031.19081.18881.1833
4912006.02.24 15:38modify1700.031.19081.18851.1830
4922006.02.24 15:41s/l1700.031.18851.18851.18306.901686.11
4932006.02.27 01:00sell1710.031.18421.20221.1807
4942006.02.27 02:00sell1720.061.18621.20241.1827
4952006.02.27 04:48sell1730.121.18801.20241.1845
4962006.02.27 05:27close1730.121.18651.20241.184518.001704.11
4972006.02.27 05:27close1720.061.18681.20241.1827-3.601700.51
4982006.02.27 05:28close1710.031.18671.20221.1807-7.501693.01
4992006.02.27 06:54sell1740.031.18531.20331.1818
5002006.02.28 08:49sell1750.061.18711.20331.1836
5012006.02.28 10:38sell1760.121.18891.20331.1854
5022006.02.28 13:02close1760.121.18741.20331.185418.001711.01
5032006.02.28 13:02close1750.061.18751.20331.1836-2.401708.61
5042006.02.28 13:02close1740.031.18781.20331.1818-7.341701.27
5052006.03.01 01:00buy1770.031.19421.17621.1977
5062006.03.01 13:38modify1770.031.19421.19601.2015
5072006.03.01 13:40s/l1770.031.19601.19601.20155.401706.67
5082006.03.02 06:49buy1780.031.19341.17541.1969
5092006.03.02 13:47modify1780.031.19341.19561.2011
5102006.03.02 13:48s/l1780.031.19561.19561.20116.601713.27
5112006.03.03 01:00buy1790.031.20211.18411.2056
5122006.03.03 14:21modify1790.031.20211.20391.2094
5132006.03.03 14:24modify1790.031.20211.20411.2096
5142006.03.03 14:31modify1790.031.20211.20421.2097
5152006.03.03 14:32modify1790.031.20211.20451.2100
5162006.03.03 14:34s/l1790.031.20451.20451.21007.201720.47
5172006.03.06 01:00buy1800.031.20851.19051.2120
5182006.03.06 04:35buy1810.061.20661.19041.2101
5192006.03.06 09:22buy1820.121.20481.19041.2083
5202006.03.06 11:05buy1830.241.20281.19021.2063
5212006.03.06 13:38buy1840.481.20091.19011.2044
5222006.03.06 14:35close1840.481.20271.19011.204486.401806.87
5232006.03.06 14:35close1830.241.20251.19021.2063-7.201799.67
5242006.03.06 14:35close1820.121.20231.19041.2083-30.001769.67
5252006.03.06 14:35close1810.061.20241.19041.2101-25.201744.47
5262006.03.06 14:35close1800.031.20211.19051.2120-19.201725.27
5272006.03.07 01:00sell1850.031.19861.21661.1951
5282006.03.07 01:55sell1860.061.20051.21671.1970
5292006.03.07 04:54modify1860.061.20051.19861.1931
5302006.03.07 04:54modify1860.061.20051.19821.1927
5312006.03.07 04:54modify1860.061.20051.19791.1924
5322006.03.07 04:54modify1860.061.20051.19741.1919
5332006.03.07 04:55s/l1860.061.19741.19741.191918.601743.87
5342006.03.07 04:55close1850.031.19741.21661.19513.601747.47
5352006.03.07 04:55sell1870.031.19731.21531.1938
5362006.03.07 08:01modify1870.031.19731.19551.1900
5372006.03.07 08:03s/l1870.031.19551.19551.19005.401752.87
5382006.03.07 08:03sell1880.041.19531.21331.1918
5392006.03.07 09:21modify1880.041.19531.19321.1877
5402006.03.07 09:21modify1880.041.19531.19311.1876
5412006.03.07 09:21s/l1880.041.19311.19311.18768.801761.67
5422006.03.07 09:21sell1890.041.19291.21091.1894
5432006.03.07 11:57modify1890.041.19291.19101.1855
5442006.03.07 11:57modify1890.041.19291.19091.1854
5452006.03.07 11:59s/l1890.041.19091.19091.18548.001769.67
5462006.03.07 11:59sell1900.041.19071.20871.1872
5472006.03.07 15:44modify1900.041.19071.18881.1833
5482006.03.07 15:44modify1900.041.19071.18871.1832
5492006.03.07 15:51s/l1900.041.18871.18871.18328.001777.67
5502006.03.08 01:00sell1910.041.18751.20551.1840
5512006.03.08 01:47sell1920.081.18941.20561.1859
5522006.03.08 07:13sell1930.161.19121.20561.1877
5532006.03.08 09:53sell1940.321.19301.20561.1895
5542006.03.08 11:50close1940.321.19141.20561.189551.201828.87
5552006.03.08 11:50close1930.161.19131.20561.1877-1.601827.27
5562006.03.08 11:50close1920.081.19161.20561.1859-17.601809.67
5572006.03.08 11:50close1910.041.19181.20551.1840-17.201792.47
5582006.03.08 11:50buy1950.041.19171.17371.1952
5592006.03.08 14:09buy1960.081.18991.17371.1934
5602006.03.08 15:11modify1960.081.18991.19181.1973
5612006.03.08 15:12modify1960.081.18991.19201.1975
5622006.03.08 15:12modify1960.081.18991.19211.1976
5632006.03.08 15:36s/l1960.081.19211.19211.197617.601810.07
5642006.03.08 15:36close1950.041.19211.17371.19521.601811.67
5652006.03.09 01:00buy1970.041.19391.17591.1974
5662006.03.09 05:56buy1980.081.19191.17571.1954
5672006.03.09 07:59modify1980.081.19191.19371.1992
5682006.03.09 08:01modify1980.081.19191.19381.1993
5692006.03.09 08:07modify1980.081.19191.19391.1994
5702006.03.09 08:08modify1980.081.19191.19401.1995
5712006.03.09 08:13s/l1980.081.19401.19401.199516.801828.47
5722006.03.09 08:13close1970.041.19381.17591.1974-0.401828.07
5732006.03.09 08:14buy1990.041.19451.17651.1980
5742006.03.09 08:51buy2000.081.19271.17651.1962
5752006.03.09 13:53buy2010.161.19081.17641.1943
5762006.03.09 14:08close2010.161.19241.17641.194325.601853.67
5772006.03.09 14:08close2000.081.19221.17651.1962-4.001849.67
5782006.03.09 14:08close1990.041.19231.17651.1980-8.801840.87
5792006.03.10 01:00sell2020.041.18941.20741.1859
5802006.03.10 04:20sell2030.081.19121.20741.1877
5812006.03.10 11:01sell2040.161.19301.20741.1895
5822006.03.10 12:39close2040.161.19151.20741.189524.001864.87
5832006.03.10 12:39close2030.081.19161.20741.1877-3.201861.67
5842006.03.10 12:39close2020.041.19151.20741.1859-8.401853.27
5852006.03.13 01:00buy2050.041.19271.17471.1962
5862006.03.13 07:38modify2050.041.19271.19481.2003
5872006.03.13 07:38modify2050.041.19271.19531.2008
5882006.03.13 07:38modify2050.041.19271.19581.2013
5892006.03.13 07:39modify2050.041.19271.19601.2015
5902006.03.13 07:39modify2050.041.19271.19611.2016
5912006.03.13 07:39s/l2050.041.19611.19611.201613.601866.87
5922006.03.13 07:39buy2060.041.19631.17831.1998
5932006.03.13 08:42buy2070.081.19441.17821.1979
5942006.03.13 10:05buy2080.161.19261.17821.1961
5952006.03.13 16:16close2080.161.19431.17821.196127.201894.07
5962006.03.13 16:16close2070.081.19451.17821.19790.801894.87
5972006.03.13 16:16close2060.041.19431.17831.1998-8.001886.87
5982006.03.14 01:00buy2090.041.19831.18031.2018
5992006.03.14 01:11buy2100.081.19651.18031.2000
6002006.03.14 11:06buy2110.161.19461.18021.1981
6012006.03.14 13:25close2110.161.19611.18021.198124.001910.87
6022006.03.14 13:25close2100.081.19601.18031.2000-4.001906.87
6032006.03.14 13:25close2090.041.19641.18031.2018-7.601899.27
6042006.03.15 01:00buy2120.041.20221.18421.2057
6052006.03.15 14:13modify2120.041.20221.20421.2097
6062006.03.15 14:13modify2120.041.20221.20461.2101
6072006.03.15 14:14s/l2120.041.20461.20461.21019.601908.87
6082006.03.16 04:47sell2130.041.20451.22251.2010
6092006.03.16 08:01sell2140.081.20641.22261.2029
6102006.03.16 10:16sell2150.161.20831.22271.2048
6112006.03.16 11:28close2150.161.20671.22271.204825.601934.47
6122006.03.16 11:28close2140.081.20711.22261.2029-5.601928.87
6132006.03.16 11:28close2130.041.20701.22251.2010-10.001918.87
6142006.03.16 11:32buy2160.041.20761.18961.2111
6152006.03.16 13:32modify2160.041.20761.20961.2151
6162006.03.16 13:33modify2160.041.20761.20971.2152
6172006.03.16 13:34modify2160.041.20761.20981.2153
6182006.03.16 13:34modify2160.041.20761.21021.2157
6192006.03.16 13:34modify2160.041.20761.21041.2159
6202006.03.16 13:34modify2160.041.20761.21071.2162
6212006.03.16 13:36s/l2160.041.21071.21071.216212.401931.27
6222006.03.17 01:00buy2170.041.21831.20031.2218
6232006.03.17 02:32buy2180.081.21651.20031.2200
6242006.03.17 09:51modify2180.081.21651.21851.2240
6252006.03.17 09:52modify2180.081.21651.21861.2241
6262006.03.17 09:53s/l2180.081.21861.21861.224116.801948.07
6272006.03.17 09:53close2170.041.21861.20031.22181.201949.27
6282006.03.17 09:53buy2190.041.21891.20091.2224
6292006.03.17 11:15buy2200.081.21701.20081.2205
6302006.03.17 13:50modify2200.081.21701.21901.2245
6312006.03.17 13:50modify2200.081.21701.21911.2246
6322006.03.17 13:52s/l2200.081.21911.21911.224616.801966.07
6332006.03.17 13:52close2190.041.21891.20091.22240.001966.07
6342006.03.20 02:09sell2210.041.21711.23511.2136
6352006.03.20 08:00sell2220.081.21891.23511.2154
6362006.03.20 14:33modify2220.081.21891.21711.2116
6372006.03.20 14:37s/l2220.081.21711.21711.211614.401980.47
6382006.03.20 14:37close2210.041.21721.23511.2136-0.401980.07
6392006.03.21 01:00sell2230.041.21461.23261.2111
6402006.03.21 13:34sell2240.081.21641.23261.2129
6412006.03.21 13:46modify2240.081.21641.21441.2089
6422006.03.21 13:47modify2240.081.21641.21431.2088
6432006.03.21 13:47modify2240.081.21641.21421.2087
6442006.03.21 13:51s/l2240.081.21421.21421.208717.601997.67
6452006.03.21 13:51close2230.041.21421.23261.21111.601999.27
6462006.03.22 01:06sell2250.041.20891.22691.2054
6472006.03.22 15:19sell2260.081.21081.22701.2073
6482006.03.22 17:24modify2260.081.21081.20901.2035
6492006.03.22 17:24modify2260.081.21081.20891.2034
6502006.03.22 17:29s/l2260.081.20891.20891.203415.202014.47
6512006.03.22 17:29close2250.041.20891.22691.20540.002014.47
6522006.03.23 01:00sell2270.041.20601.22401.2025
6532006.03.23 08:11sell2280.081.20781.22401.2043
6542006.03.23 13:36modify2280.081.20781.20591.2004
6552006.03.23 13:37s/l2280.081.20591.20591.200415.202029.67
6562006.03.23 13:37close2270.041.20591.22401.20250.402030.07
6572006.03.24 01:00sell2290.041.19701.21501.1935
6582006.03.24 13:41sell2300.081.19881.21501.1953
6592006.03.24 13:52modify2300.081.19881.19681.1913
6602006.03.24 13:52modify2300.081.19881.19631.1908
6612006.03.24 13:54s/l2300.081.19631.19631.190820.002050.07
6622006.03.24 13:54close2290.041.19631.21501.19352.802052.87
6632006.03.27 01:00buy2310.041.20351.18551.2070
6642006.03.27 06:13modify2310.041.20351.20541.2109
6652006.03.27 06:14s/l2310.041.20541.20541.21097.602060.47
6662006.03.27 06:14buy2320.041.20551.18751.2090
6672006.03.27 08:11buy2330.081.20371.18751.2072
6682006.03.27 17:07buy2340.161.20191.18751.2054
6692006.03.28 02:43buy2350.321.20011.18751.2036
6702006.03.28 07:33close2350.321.20171.18751.203651.202111.67
6712006.03.28 07:33close2340.161.20091.18751.2054-16.972094.70
6722006.03.28 07:34close2330.081.20131.18751.2072-19.682075.02
6732006.03.28 07:34close2320.041.20151.18751.2090-16.242058.78
6742006.03.28 08:08buy2360.041.20241.18441.2059
6752006.03.28 09:02modify2360.041.20241.20431.2098
6762006.03.28 09:03modify2360.041.20241.20451.2100
6772006.03.28 09:04modify2360.041.20241.20481.2103
6782006.03.28 09:05s/l2360.041.20481.20481.21039.602068.38
6792006.03.28 09:05buy2370.041.20501.18701.2085
6802006.03.28 12:59modify2370.041.20501.20691.2124
6812006.03.28 12:59modify2370.041.20501.20721.2127
6822006.03.28 13:02modify2370.041.20501.20731.2128
6832006.03.28 13:02modify2370.041.20501.20751.2130
6842006.03.28 13:03modify2370.041.20501.20761.2131
6852006.03.28 13:03modify2370.041.20501.20771.2132
6862006.03.28 13:04modify2370.041.20501.20781.2133
6872006.03.28 13:05modify2370.041.20501.20811.2136
6882006.03.28 13:05modify2370.041.20501.20841.2139
6892006.03.28 13:08s/l2370.041.20841.20841.213913.602081.98
6902006.03.29 01:00sell2380.041.20051.21851.1970
6912006.03.29 11:33sell2390.081.20241.21861.1989
6922006.03.29 15:25modify2390.081.20241.20031.1948
6932006.03.29 15:27s/l2390.081.20031.20031.194816.802098.78
6942006.03.29 15:27close2380.041.20031.21851.19700.802099.58
6952006.03.30 01:57buy2400.041.20371.18571.2072
6962006.03.30 05:11modify2400.041.20371.20561.2111
6972006.03.30 05:12modify2400.041.20371.20571.2112
6982006.03.30 05:13modify2400.041.20371.20581.2113
6992006.03.30 05:13modify2400.041.20371.20601.2115
7002006.03.30 05:13modify2400.041.20371.20621.2117
7012006.03.30 05:17modify2400.041.20371.20641.2119
7022006.03.30 05:17modify2400.041.20371.20651.2120
7032006.03.30 05:28modify2400.041.20371.20661.2121
7042006.03.30 05:28modify2400.041.20371.20671.2122
7052006.03.30 06:03modify2400.041.20371.20681.2123
7062006.03.30 06:04modify2400.041.20371.20691.2124
7072006.03.30 06:14modify2400.041.20371.20711.2126
7082006.03.30 06:26modify2400.041.20371.20721.2127
7092006.03.30 06:26modify2400.041.20371.20741.2129
7102006.03.30 06:31s/l2400.041.20741.20741.212914.802114.38
7112006.03.30 06:31buy2410.041.20761.18961.2111
7122006.03.30 07:06buy2420.081.20581.18961.2093
7132006.03.30 12:23modify2420.081.20581.20781.2133
7142006.03.30 12:23modify2420.081.20581.20801.2135
7152006.03.30 12:24s/l2420.081.20801.20801.213517.602131.98
7162006.03.30 12:24close2410.041.20801.18961.21111.602133.58
7172006.03.31 01:00buy2430.041.21681.19881.2203
7182006.03.31 05:30buy2440.081.21491.19871.2184
7192006.03.31 07:18buy2450.161.21301.19861.2165
7202006.03.31 08:52buy2460.321.21121.19861.2147
7212006.03.31 10:04buy2470.641.20931.19851.2128
7222006.03.31 10:46close2470.641.21101.19851.2128108.802242.38
7232006.03.31 10:46close2460.321.21081.19861.2147-12.802229.58
7242006.03.31 10:46close2450.161.21061.19861.2165-38.402191.18
7252006.03.31 10:46close2440.081.21071.19871.2184-33.602157.58
7262006.03.31 10:46close2430.041.21041.19881.2203-25.602131.98
7272006.03.31 10:46sell2480.041.21051.22851.2070
7282006.03.31 13:34sell2490.081.21261.22881.2091
7292006.03.31 13:49modify2490.081.21261.21051.2050
7302006.03.31 13:49modify2490.081.21261.21001.2045
7312006.03.31 13:50s/l2490.081.21001.21001.204520.802152.78
7322006.03.31 13:50close2480.041.21011.22851.20701.602154.38
7332006.04.03 01:00sell2500.041.20971.22771.2062
7342006.04.03 03:03modify2500.041.20971.20751.2020
7352006.04.03 03:03modify2500.041.20971.20741.2019
7362006.04.03 03:03s/l2500.041.20741.20741.20199.202163.58
7372006.04.03 03:03sell2510.041.20741.22541.2039
7382006.04.03 04:44modify2510.041.20741.20521.1997
7392006.04.03 04:44modify2510.041.20741.20491.1994
7402006.04.03 04:44modify2510.041.20741.20451.1990
7412006.04.03 04:45s/l2510.041.20451.20451.199011.602175.18
7422006.04.03 04:45sell2520.041.20451.22251.2010
7432006.04.03 08:53sell2530.081.20631.22251.2028
7442006.04.03 14:02sell2540.161.20821.22261.2047
7452006.04.03 14:41sell2550.321.21011.22271.2066
7462006.04.03 14:56sell2560.641.21201.22281.2085
7472006.04.03 15:17sell2571.281.21381.22281.2103
7482006.04.03 15:57close2571.281.21201.22281.2103230.402405.58
7492006.04.03 15:57close2560.641.21211.22281.2085-6.402399.18
7502006.04.03 15:58close2550.321.21231.22271.2066-70.402328.78
7512006.04.03 15:58close2540.161.21201.22261.2047-60.802267.98
7522006.04.03 15:58close2530.081.21211.22251.2028-46.402221.58
7532006.04.03 15:58close2520.041.21221.22251.2010-30.802190.78
7542006.04.04 01:03buy2580.041.21391.19591.2174
7552006.04.04 07:01buy2590.081.21211.19591.2156
7562006.04.04 07:34modify2590.081.21211.21401.2195
7572006.04.04 07:36modify2590.081.21211.21431.2198
7582006.04.04 07:44s/l2590.081.21431.21431.219817.602208.38
7592006.04.04 07:44close2580.041.21421.19591.21741.202209.58
7602006.04.04 07:47buy2600.041.21551.19751.2190
7612006.04.04 09:42modify2600.041.21551.21741.2229
7622006.04.04 09:43modify2600.041.21551.21751.2230
7632006.04.04 09:44modify2600.041.21551.21761.2231
7642006.04.04 09:45modify2600.041.21551.21771.2232
7652006.04.04 09:48s/l2600.041.21771.21771.22328.802218.38
7662006.04.04 09:48buy2610.041.21791.19991.2214
7672006.04.04 10:48buy2620.081.21611.19991.2196
7682006.04.04 11:52modify2620.081.21611.21791.2234
7692006.04.04 11:52modify2620.081.21611.21811.2236
7702006.04.04 11:53modify2620.081.21611.21821.2237
7712006.04.04 11:56s/l2620.081.21821.21821.223716.802235.18
7722006.04.04 11:56close2610.041.21821.19991.22141.202236.38
7732006.04.04 11:56buy2630.041.21881.20081.2223
7742006.04.04 12:05modify2630.041.21881.22071.2262
7752006.04.04 12:06modify2630.041.21881.22081.2263
7762006.04.04 12:06modify2630.041.21881.22091.2264
7772006.04.04 12:06modify2630.041.21881.22121.2267
7782006.04.04 12:06modify2630.041.21881.22141.2269
7792006.04.04 12:06modify2630.041.21881.22161.2271
7802006.04.04 12:07s/l2630.041.22161.22161.227111.202247.58
7812006.04.05 01:25buy2640.041.22731.20931.2308
7822006.04.05 07:35buy2650.081.22541.20921.2289
7832006.04.05 12:29modify2650.081.22541.22741.2329
7842006.04.05 12:32modify2650.081.22541.22751.2330
7852006.04.05 12:33modify2650.081.22541.22761.2331
7862006.04.05 12:33modify2650.081.22541.22771.2332
7872006.04.05 12:33s/l2650.081.22771.22771.233218.402265.98
7882006.04.05 12:33close2640.041.22761.20931.23081.202267.18
7892006.04.06 01:10sell2660.051.22731.24531.2238
7902006.04.06 03:12sell2670.101.22911.24531.2256
7912006.04.06 07:25sell2680.201.23101.24541.2275
7922006.04.06 07:33close2680.201.22941.24541.227532.002299.18
7932006.04.06 07:33close2670.101.22961.24531.2256-5.002294.18
7942006.04.06 07:33close2660.051.22951.24531.2238-11.002283.18
7952006.04.06 07:35buy2690.051.23071.21271.2342
7962006.04.06 07:50buy2700.101.22891.21271.2324
7972006.04.06 08:59modify2700.101.22891.23091.2364
7982006.04.06 08:59modify2700.101.22891.23101.2365
7992006.04.06 08:59modify2700.101.22891.23131.2368
8002006.04.06 08:59modify2700.101.22891.23161.2371
8012006.04.06 08:59modify2700.101.22891.23191.2374
8022006.04.06 08:59modify2700.101.22891.23231.2378
8032006.04.06 09:00s/l2700.101.23231.23231.237834.002317.18
8042006.04.06 09:00close2690.051.23231.21271.23428.002325.18
8052006.04.06 09:00buy2710.051.23261.21461.2361
8062006.04.06 10:29buy2720.101.23081.21461.2343
8072006.04.06 12:38buy2730.201.22871.21431.2322
8082006.04.06 12:47buy2740.401.22661.21401.2301
8092006.04.06 12:48buy2750.801.22431.21351.2278
8102006.04.06 12:52buy2761.601.22221.21321.2257
8112006.04.06 12:53close2761.601.22431.21321.2257336.002661.18
8122006.04.06 12:53close2750.801.22411.21351.2278-16.002645.18
8132006.04.06 12:53close2740.401.22401.21401.2301-104.002541.18
8142006.04.06 12:53close2730.201.22411.21431.2322-92.002449.18
8152006.04.06 12:53close2720.101.22391.21461.2343-69.002380.18
8162006.04.06 12:53close2710.051.22341.21461.2361-46.002334.18
8172006.04.07 01:00sell2770.051.22051.23851.2170
8182006.04.07 07:17modify2770.051.22051.21811.2126
8192006.04.07 07:18modify2770.051.22051.21771.2122
8202006.04.07 07:19s/l2770.051.21771.21771.212214.002348.18
8212006.04.07 07:19sell2780.051.21771.23571.2142
8222006.04.07 08:12sell2790.101.21951.23571.2160
8232006.04.07 12:32sell2800.201.22131.23571.2178
8242006.04.07 12:39close2800.201.21961.23571.217834.002382.18
8252006.04.07 12:39close2790.101.21971.23571.2160-2.002380.18
8262006.04.07 12:39close2780.051.21911.23571.2142-7.002373.18
8272006.04.10 01:20sell2810.051.21041.22841.2069
8282006.04.10 05:32sell2820.101.21221.22841.2087
8292006.04.10 06:40modify2820.101.21221.21031.2048
8302006.04.10 06:42modify2820.101.21221.21021.2047
8312006.04.10 06:48s/l2820.101.21021.21021.204720.002393.18
8322006.04.10 06:48close2810.051.21031.22841.20690.502393.68
8332006.04.10 07:03buy2830.051.21221.19421.2157
8342006.04.10 11:38buy2840.101.21041.19421.2139
8352006.04.10 16:28buy2850.201.20851.19411.2120
8362006.04.10 18:37close2850.201.21001.19411.212030.002423.68
8372006.04.10 18:37close2840.101.20981.19421.2139-6.002417.68
8382006.04.10 18:37close2830.051.20961.19421.2157-13.002404.68
8392006.04.11 04:36buy2860.051.21171.19371.2152
8402006.04.11 07:34modify2860.051.21171.21361.2191
8412006.04.11 07:37modify2860.051.21171.21371.2192
8422006.04.11 07:37s/l2860.051.21371.21371.219210.002414.68
8432006.04.11 07:37buy2870.051.21381.19581.2173
8442006.04.11 09:12buy2880.101.21181.19561.2153
8452006.04.11 12:21buy2890.201.20981.19541.2133
8462006.04.11 12:49close2890.201.21141.19541.213332.002446.68
8472006.04.11 12:49close2880.101.21121.19561.2153-6.002440.68
8482006.04.11 12:49close2870.051.21111.19581.2173-13.502427.18
8492006.04.12 01:00buy2900.051.21651.19851.2200
8502006.04.12 05:35buy2910.101.21471.19851.2182
8512006.04.12 12:04buy2920.201.21291.19851.2164
8522006.04.12 12:31buy2930.401.21091.19831.2144
8532006.04.12 12:36buy2940.801.20891.19811.2124
8542006.04.12 12:49buy2951.601.20711.19811.2106
8552006.04.12 13:00close2951.601.20891.19811.2106288.002715.18
8562006.04.12 13:00close2940.801.20871.19811.2124-16.002699.18
8572006.04.12 13:01close2930.401.20881.19831.2144-84.002615.18
8582006.04.12 13:01close2920.201.20901.19851.2164-78.002537.18
8592006.04.12 13:01close2910.101.20891.19851.2182-58.002479.18
8602006.04.12 13:01close2900.051.20911.19851.2200-37.002442.18
8612006.04.13 06:29buy2960.051.21211.19411.2156
8622006.04.13 10:44buy2970.101.21021.19401.2137
8632006.04.13 12:58buy2980.201.20821.19381.2117
8642006.04.13 13:01close2980.201.20981.19381.211732.002474.18
8652006.04.13 13:01close2970.101.20961.19401.2137-6.002468.18
8662006.04.13 13:02close2960.051.20901.19411.2156-15.502452.68
8672006.04.14 07:24sell2990.051.20981.22781.2063
8682006.04.14 11:34sell3000.101.21161.22781.2081
8692006.04.16 23:12sell3010.201.21341.22781.2099
8702006.04.17 00:14sell3020.401.21541.22801.2119
8712006.04.17 00:30sell3030.801.21721.22801.2137
8722006.04.17 01:21sell3041.601.21911.22811.2156
8732006.04.17 05:45close3041.601.21731.22811.2156288.002740.68
8742006.04.17 05:46close3030.801.21741.22801.2137-16.002724.68
8752006.04.17 05:46close3020.401.21751.22801.2119-84.002640.68
8762006.04.17 05:46close3010.201.21721.22781.2099-74.922565.76
8772006.04.17 05:47close3000.101.21741.22781.2081-57.462508.30
8782006.04.17 05:47close2990.051.21731.22781.2063-37.232471.07
8792006.04.17 05:47buy3050.051.21751.19951.2210
8802006.04.17 11:42modify3050.051.21751.21981.2253
8812006.04.17 11:42modify3050.051.21751.22021.2257
8822006.04.17 11:42modify3050.051.21751.22071.2262
8832006.04.17 11:43modify3050.051.21751.22111.2266
8842006.04.17 11:43modify3050.051.21751.22121.2267
8852006.04.17 11:43modify3050.051.21751.22161.2271
8862006.04.17 11:43modify3050.051.21751.22211.2276
8872006.04.17 11:44s/l3050.051.22211.22211.227623.002494.07
8882006.04.17 11:44buy3060.051.22231.20431.2258
8892006.04.17 12:22modify3060.051.22231.22421.2297
8902006.04.17 12:23s/l3060.051.22421.22421.22979.502503.57
8912006.04.18 01:18buy3070.051.22751.20951.2310
8922006.04.18 02:15buy3080.101.22561.20941.2291
8932006.04.18 07:00buy3090.201.22371.20931.2272
8942006.04.18 09:10close3090.201.22541.20931.227234.002537.57
8952006.04.18 09:10close3080.101.22521.20941.2291-4.002533.57
8962006.04.18 09:10close3070.051.22531.20951.2310-11.002522.57
8972006.04.18 09:29buy3100.051.22701.20901.2305
8982006.04.18 12:55modify3100.051.22701.22881.2343
8992006.04.18 12:55modify3100.051.22701.22901.2345
9002006.04.18 12:56modify3100.051.22701.22911.2346
9012006.04.18 12:56s/l3100.051.22911.22911.234610.502533.07
9022006.04.19 01:00buy3110.051.23631.21831.2398
9032006.04.19 02:44buy3120.101.23451.21831.2380
9042006.04.19 09:15modify3120.101.23451.23651.2420
9052006.04.19 09:21modify3120.101.23451.23661.2421
9062006.04.19 09:25s/l3120.101.23661.23661.242121.002554.07
9072006.04.19 09:25close3110.051.23651.21831.23981.002555.07
9082006.04.19 09:26buy3130.051.23721.21921.2407
9092006.04.19 09:59buy3140.101.23541.21921.2389
9102006.04.19 10:03buy3150.201.23361.21921.2371
9112006.04.19 10:31close3150.201.23511.21921.237130.002585.07
9122006.04.19 10:31close3140.101.23491.21921.2389-5.002580.07
9132006.04.19 10:31close3130.051.23501.21921.2407-11.002569.07
9142006.04.19 10:56sell3160.051.23411.25211.2306
9152006.04.19 12:32modify3160.051.23411.23221.2267
9162006.04.19 12:32s/l3160.051.23221.23221.22679.502578.57
9172006.04.20 01:10sell3170.051.23481.25281.2313
9182006.04.20 02:07sell3180.101.23661.25281.2331
9192006.04.20 06:53modify3180.101.23661.23451.2290
9202006.04.20 06:55modify3180.101.23661.23441.2289
9212006.04.20 07:03s/l3180.101.23441.23441.228922.002600.57
9222006.04.20 07:03close3170.051.23441.25281.23132.002602.57
9232006.04.20 07:04sell3190.051.23391.25191.2304
9242006.04.20 08:02sell3200.101.23591.25211.2324
9252006.04.20 10:42modify3200.101.23591.23371.2282
9262006.04.20 10:44modify3200.101.23591.23341.2279
9272006.04.20 10:45modify3200.101.23591.23311.2276
9282006.04.20 10:47s/l3200.101.23311.23311.227628.002630.57
9292006.04.20 10:47close3190.051.23321.25191.23043.502634.07
9302006.04.20 10:47sell3210.051.23291.25091.2294
9312006.04.20 12:08sell3220.101.23481.25101.2313
9322006.04.20 14:04modify3220.101.23481.23291.2274
9332006.04.20 14:04modify3220.101.23481.23241.2269
9342006.04.20 14:05modify3220.101.23481.23231.2268
9352006.04.20 14:05modify3220.101.23481.23221.2267
9362006.04.20 14:06modify3220.101.23481.23191.2264
9372006.04.20 14:07modify3220.101.23481.23151.2260
9382006.04.20 14:08modify3220.101.23481.23121.2257
9392006.04.20 14:11s/l3220.101.23121.23121.225736.002670.07
9402006.04.20 14:11close3210.051.23131.25091.22948.002678.07
9412006.04.21 01:14sell3230.051.23021.24821.2267
9422006.04.21 06:45modify3230.051.23021.22831.2228
9432006.04.21 06:46modify3230.051.23021.22801.2225
9442006.04.21 06:48s/l3230.051.22801.22801.222511.002689.07
9452006.04.21 06:48sell3240.051.22791.24591.2244
9462006.04.21 07:07sell3250.101.22971.24591.2262
9472006.04.21 08:04sell3260.201.23171.24611.2282
9482006.04.21 08:08sell3270.401.23381.24641.2303
9492006.04.21 08:15close3270.401.23201.24641.230372.002761.07
9502006.04.21 08:15close3260.201.23221.24611.2282-10.002751.07
9512006.04.21 08:16close3250.101.23231.24591.2262-26.002725.07
9522006.04.21 08:16close3240.051.23201.24591.2244-20.502704.57
9532006.04.21 08:16buy3280.051.23241.21441.2359
9542006.04.21 11:07buy3290.101.23051.21431.2340
9552006.04.21 12:26modify3290.101.23051.23231.2378
9562006.04.21 12:26modify3290.101.23051.23251.2380
9572006.04.21 12:28s/l3290.101.23251.23251.238020.002724.57
9582006.04.21 12:28close3280.051.23251.21441.23590.502725.07
9592006.04.24 01:00buy3300.051.23601.21801.2395
9602006.04.24 03:36buy3310.101.23421.21801.2377
9612006.04.24 06:06modify3310.101.23421.23611.2416
9622006.04.24 06:06modify3310.101.23421.23621.2417
9632006.04.24 06:07s/l3310.101.23621.23621.241720.002745.07
9642006.04.24 06:07close3300.051.23611.21801.23950.502745.57
9652006.04.24 06:09buy3320.051.23681.21881.2403
9662006.04.24 07:31modify3320.051.23681.23861.2441
9672006.04.24 07:31s/l3320.051.23861.23861.24419.002754.57
9682006.04.24 07:31buy3330.061.23881.22081.2423
9692006.04.24 09:31buy3340.121.23701.22081.2405
9702006.04.24 13:41buy3350.241.23511.22071.2386
9712006.04.24 14:55close3350.241.23681.22071.238640.802795.37
9722006.04.24 14:55close3340.121.23671.22081.2405-3.602791.77
9732006.04.24 14:55close3330.061.23711.22081.2423-10.202781.57
9742006.04.25 01:26sell3360.061.23691.25491.2334
9752006.04.25 05:29sell3370.121.23881.25501.2353
9762006.04.25 08:02sell3380.241.24071.25511.2372
9772006.04.25 08:12close3380.241.23891.25511.237243.202824.77
9782006.04.25 08:12close3370.121.23921.25501.2353-4.802819.97
9792006.04.25 08:12close3360.061.23931.25491.2334-14.402805.57
9802006.04.25 08:19buy3390.061.23991.22191.2434
9812006.04.25 10:05buy3400.121.23811.22191.2416
9822006.04.25 12:08modify3400.121.23811.24001.2455
9832006.04.25 12:09modify3400.121.23811.24011.2456
9842006.04.25 12:09modify3400.121.23811.24031.2458
9852006.04.25 12:09modify3400.121.23811.24061.2461
9862006.04.25 12:10modify3400.121.23811.24101.2465
9872006.04.25 12:10modify3400.121.23811.24121.2467
9882006.04.25 12:10modify3400.121.23811.24151.2470
9892006.04.25 12:10modify3400.121.23811.24171.2472
9902006.04.25 12:10modify3400.121.23811.24201.2475
9912006.04.25 12:10modify3390.061.23991.24181.2473
9922006.04.25 12:11modify3390.061.23991.24191.2474
9932006.04.25 12:11s/l3390.061.24191.24191.247412.002817.57
9942006.04.25 12:11s/l3400.121.24201.24201.247546.802864.37
9952006.04.26 01:01buy3410.061.24381.22581.2473
9962006.04.26 02:29buy3420.121.24201.22581.2455
9972006.04.26 07:54buy3430.241.24001.22561.2435
9982006.04.26 09:25close3430.241.24171.22561.243540.802905.17
9992006.04.26 09:25close3420.121.24151.22581.2455-6.002899.17
10002006.04.26 09:25close3410.061.24161.22581.2473-13.202885.97
10012006.04.26 09:32sell3440.061.24071.25871.2372
10022006.04.26 11:59sell3450.121.24261.25881.2391
10032006.04.26 12:32modify3450.121.24261.24051.2350
10042006.04.26 12:33s/l3450.121.24051.24051.235025.202911.17
10052006.04.26 12:33close3440.061.24051.25871.23721.202912.37
10062006.04.27 01:00buy3460.061.24651.22851.2500
10072006.04.27 06:19buy3470.121.24461.22841.2481
10082006.04.27 10:37buy3480.241.24261.22821.2461
10092006.04.27 11:54buy3490.481.24061.22801.2441
10102006.04.27 12:22close3490.481.24241.22801.244186.402998.77
10112006.04.27 12:22close3480.241.24231.22821.2461-7.202991.57
10122006.04.27 12:22close3470.121.24261.22841.2481-24.002967.57
10132006.04.27 12:22close3460.061.24251.22851.2500-24.002943.57
10142006.04.28 01:00buy3500.061.25411.23611.2576
10152006.04.28 01:39buy3510.121.25221.23601.2557
10162006.04.28 06:29modify3510.121.25221.25421.2597
10172006.04.28 06:29modify3510.121.25221.25451.2600
10182006.04.28 06:29modify3510.121.25221.25491.2604
10192006.04.28 06:30s/l3510.121.25491.25491.260432.402975.97
10202006.04.28 06:30close3500.061.25471.23611.25763.602979.57
10212006.04.28 06:30buy3520.061.25501.23701.2585
10222006.04.28 06:39buy3530.121.25311.23691.2566
10232006.04.28 08:33modify3530.121.25311.25501.2605
10242006.04.28 08:34s/l3530.121.25501.25501.260522.803002.37
10252006.04.28 08:34close3520.061.25491.23701.2585-0.603001.77
10262006.04.28 08:34buy3540.061.25531.23731.2588
10272006.04.28 11:23buy3550.121.25341.23721.2569
10282006.04.28 12:44modify3550.121.25341.25551.2610
10292006.04.28 12:45s/l3550.121.25551.25551.261025.203026.97
10302006.04.28 12:45close3540.061.25551.23731.25881.203028.17
10312006.05.01 02:43buy3560.061.26321.24521.2667
10322006.05.01 10:33buy3570.121.26131.24511.2648
10332006.05.01 12:10modify3570.121.26131.26341.2689
10342006.05.01 12:10modify3570.121.26131.26361.2691
10352006.05.01 12:12s/l3570.121.26361.26361.269127.603055.77
10362006.05.01 12:12close3560.061.26361.24521.26672.403058.17
10372006.05.02 01:00sell3580.061.25731.27531.2538
10382006.05.02 02:06sell3590.121.25911.27531.2556
10392006.05.02 06:53modify3590.121.25911.25731.2518
10402006.05.02 06:53modify3590.121.25911.25721.2517
10412006.05.02 06:57modify3590.121.25911.25691.2514
10422006.05.02 06:59s/l3590.121.25691.25691.251426.403084.57
10432006.05.02 06:59close3580.061.25701.27531.25381.803086.37
10442006.05.02 06:59sell3600.061.25691.27491.2534
10452006.05.02 07:21sell3610.121.25871.27491.2552
10462006.05.02 07:44sell3620.241.26051.27491.2570
10472006.05.02 08:07close3620.241.25901.27491.257036.003122.37
10482006.05.02 08:07close3610.121.25931.27491.2552-7.203115.17
10492006.05.02 08:07close3600.061.25941.27491.2534-15.003100.17
10502006.05.02 08:08buy3630.061.25961.24161.2631
10512006.05.02 08:42modify3630.061.25961.26171.2672
10522006.05.02 08:42modify3630.061.25961.26211.2676
10532006.05.02 08:45modify3630.061.25961.26251.2680
10542006.05.02 08:46modify3630.061.25961.26261.2681
10552006.05.02 08:48s/l3630.061.26261.26261.268118.003118.17
10562006.05.02 08:48buy3640.061.26281.24481.2663
10572006.05.02 10:07modify3640.061.26281.26461.2701
10582006.05.02 10:07modify3640.061.26281.26481.2703
10592006.05.02 10:08modify3640.061.26281.26491.2704
10602006.05.02 10:08modify3640.061.26281.26501.2705
10612006.05.02 10:10s/l3640.061.26501.26501.270513.203131.37
10622006.05.02 10:10buy3650.061.26521.24721.2687
10632006.05.02 11:08buy3660.121.26321.24701.2667
10642006.05.02 16:59buy3670.241.26121.24681.2647
10652006.05.02 17:20close3670.241.26281.24681.264738.403169.77
10662006.05.02 17:20close3660.121.26251.24701.2667-8.403161.37
10672006.05.02 17:20close3650.061.26261.24721.2687-15.603145.77
10682006.05.03 01:30buy3680.061.26401.24601.2675
10692006.05.03 06:36modify3680.061.26401.26591.2714
10702006.05.03 06:37s/l3680.061.26591.26591.271411.403157.17
10712006.05.03 06:37buy3690.061.26611.24811.2696
10722006.05.03 07:12buy3700.121.26431.24811.2678
10732006.05.03 08:00buy3710.241.26251.24811.2660
10742006.05.03 08:40close3710.241.26411.24811.266038.403195.57
10752006.05.03 08:40close3700.121.26391.24811.2678-4.803190.77
10762006.05.03 08:40close3690.061.26401.24811.2696-12.603178.17
10772006.05.03 08:41buy3720.061.26471.24671.2682
10782006.05.03 10:01buy3730.121.26291.24671.2664
10792006.05.03 13:14buy3740.241.26111.24671.2646
10802006.05.03 13:16close3740.241.26271.24671.264638.403216.57
10812006.05.03 13:16close3730.121.26251.24671.2664-4.803211.77
10822006.05.03 13:16close3720.061.26261.24671.2682-12.603199.17
10832006.05.04 03:42sell3750.061.26151.27951.2580
10842006.05.04 07:10modify3750.061.26151.25971.2542
10852006.05.04 07:10s/l3750.061.25971.25971.254210.803209.97
10862006.05.04 07:10sell3760.061.25951.27751.2560
10872006.05.04 07:18sell3770.121.26141.27761.2579
10882006.05.04 08:19modify3770.121.26141.25961.2541
10892006.05.04 08:24s/l3770.121.25961.25961.254121.603231.57
10902006.05.04 08:24close3760.061.25971.27751.2560-1.203230.37
10912006.05.04 08:24sell3780.061.25921.27721.2557
10922006.05.04 10:35sell3790.121.26111.27731.2576
10932006.05.04 12:35sell3800.241.26311.27751.2596
10942006.05.04 12:51close3800.241.26151.27751.259638.403268.77
10952006.05.04 12:51close3790.121.26181.27731.2576-8.403260.37
10962006.05.04 12:51close3780.061.26171.27721.2557-15.003245.37
10972006.05.05 06:35sell3810.061.26811.28611.2646
10982006.05.05 07:49sell3820.121.26991.28611.2664
10992006.05.05 12:31sell3830.241.27211.28651.2686
11002006.05.05 12:31sell3840.481.27431.28691.2708
11012006.05.05 12:32sell3850.961.27611.28691.2726
11022006.05.05 12:35close3850.961.27431.28691.2726172.803418.17
11032006.05.05 12:35close3840.481.27441.28691.2708-4.803413.37
11042006.05.05 12:35close3830.241.27461.28651.2686-60.003353.37
11052006.05.05 12:35close3820.121.27451.28611.2664-55.203298.17
11062006.05.05 12:35close3810.061.27471.28611.2646-39.603258.57
11072006.05.08 01:01sell3860.071.27211.29011.2686
11082006.05.08 05:19sell3870.141.27391.29011.2704
11092006.05.08 07:21sell3880.281.27571.29011.2722
11102006.05.08 08:28sell3890.561.27751.29011.2740
11112006.05.08 10:55close3890.561.27581.29011.274095.203353.77
11122006.05.08 10:55close3880.281.27571.29011.27220.003353.77
11132006.05.08 10:55close3870.141.27601.29011.2704-29.403324.37
11142006.05.08 10:55close3860.071.27621.29011.2686-28.703295.67
11152006.05.08 10:55buy3900.071.27611.25811.2796
11162006.05.08 12:51buy3910.141.27431.25811.2778
11172006.05.08 13:51buy3920.281.27251.25811.2760
11182006.05.08 14:13buy3930.561.27061.25801.2741
11192006.05.08 14:31close3930.561.27251.25801.2741106.403402.07
11202006.05.08 14:31close3920.281.27231.25811.2760-5.603396.47
11212006.05.08 14:32close3910.141.27211.25811.2778-30.803365.67
11222006.05.08 14:32close3900.071.27261.25811.2796-24.503341.17
11232006.05.09 01:01sell3940.071.26941.28741.2659
11242006.05.09 01:53sell3950.141.27121.28741.2677
11252006.05.09 03:07modify3950.141.27121.26941.2639
11262006.05.09 03:09s/l3950.141.26941.26941.263925.203366.37
11272006.05.09 03:09close3940.071.26941.28741.26590.003366.37
11282006.05.09 03:09sell3960.071.26901.28701.2655
11292006.05.09 11:23sell3970.141.27081.28701.2673
11302006.05.09 13:27sell3980.281.27261.28701.2691
11312006.05.09 13:57sell3990.561.27441.28701.2709
11322006.05.09 14:09sell4001.121.27631.28711.2728
11332006.05.09 14:36sell4012.241.27811.28711.2746
11342006.05.09 14:38close4012.241.27631.28711.2746403.203769.57
11352006.05.09 14:38close4001.121.27651.28711.2728-22.403747.17
11362006.05.09 14:38close3990.561.27671.28701.2709-128.803618.37
11372006.05.09 14:38close3980.281.27661.28701.2691-112.003506.37
11382006.05.09 14:38close3970.141.27651.28701.2673-79.803426.57
11392006.05.09 14:38close3960.071.27681.28701.2655-54.603371.97
11402006.05.10 01:49buy4020.071.27691.25891.2804
11412006.05.10 06:54modify4020.071.27691.27891.2844
11422006.05.10 06:56modify4020.071.27691.27921.2847
11432006.05.10 06:56modify4020.071.27691.27961.2851
11442006.05.10 06:57s/l4020.071.27961.27961.285118.903390.87
11452006.05.10 06:57buy4030.071.27971.26171.2832
11462006.05.10 08:23buy4040.141.27771.26151.2812
11472006.05.10 14:20modify4040.141.27771.27981.2853
11482006.05.10 14:20modify4040.141.27771.28021.2857
11492006.05.10 14:21s/l4040.141.28021.28021.285735.003425.87
11502006.05.10 14:21close4030.071.28021.26171.28323.503429.37
11512006.05.11 01:00sell4050.071.27551.29351.2720
11522006.05.11 01:19modify4050.071.27551.27361.2681
11532006.05.11 01:20modify4050.071.27551.27331.2678
11542006.05.11 01:35modify4050.071.27551.27301.2675
11552006.05.11 01:36modify4050.071.27551.27271.2672
11562006.05.11 01:38s/l4050.071.27271.27271.267219.603448.97
11572006.05.11 01:38sell4060.071.27251.29051.2690
11582006.05.11 02:41sell4070.141.27441.29061.2709
11592006.05.11 07:24modify4070.141.27441.27251.2670
11602006.05.11 07:25modify4070.141.27441.27241.2669
11612006.05.11 07:26s/l4070.141.27241.27241.266928.003476.97
11622006.05.11 07:26close4060.071.27241.29051.26900.703477.67
11632006.05.11 07:26sell4080.071.27201.29001.2685
11642006.05.11 07:54modify4080.071.27201.27021.2647
11652006.05.11 07:54modify4080.071.27201.26981.2643
11662006.05.11 07:55modify4080.071.27201.26961.2641
11672006.05.11 07:56s/l4080.071.26961.26961.264116.803494.47
11682006.05.11 07:56sell4090.071.26941.28741.2659
11692006.05.11 08:10sell4100.141.27131.28751.2678
11702006.05.11 12:24sell4110.281.27321.28761.2697
11712006.05.11 12:31sell4120.561.27551.28811.2720
11722006.05.11 12:35sell4131.121.27731.28811.2738
11732006.05.11 12:40close4131.121.27521.28811.2738235.203729.67
11742006.05.11 12:40close4120.561.27541.28811.27205.603735.27
11752006.05.11 12:41close4110.281.27581.28761.2697-72.803662.47
11762006.05.11 12:41close4100.141.27551.28751.2678-58.803603.67
11772006.05.11 12:41close4090.071.27561.28741.2659-43.403560.27
11782006.05.12 01:00buy4140.071.28561.26761.2891
11792006.05.12 06:30modify4140.071.28561.28771.2932
11802006.05.12 06:30modify4140.071.28561.28781.2933
11812006.05.12 06:32s/l4140.071.28781.28781.293315.403575.67
11822006.05.12 06:32buy4150.071.28801.27001.2915
11832006.05.12 06:36buy4160.141.28621.27001.2897
11842006.05.12 07:27modify4160.141.28621.28821.2937
11852006.05.12 07:27modify4160.141.28621.28851.2940
11862006.05.12 07:30modify4160.141.28621.28871.2942
11872006.05.12 07:30modify4160.141.28621.28891.2944
11882006.05.12 07:32modify4160.141.28621.28901.2945
11892006.05.12 07:34modify4160.141.28621.28931.2948
11902006.05.12 07:34modify4160.141.28621.28981.2953
11912006.05.12 07:35modify4160.141.28621.28991.2954
11922006.05.12 07:35s/l4160.141.28991.28991.295451.803627.47
11932006.05.12 07:35close4150.071.28991.27001.291513.303640.77
11942006.05.12 07:35buy4170.071.29031.27231.2938
11952006.05.12 08:00buy4180.141.28851.27231.2920
11962006.05.12 09:35modify4180.141.28851.29051.2960
11972006.05.12 09:35modify4180.141.28851.29091.2964
11982006.05.12 09:36s/l4180.141.29091.29091.296433.603674.37
11992006.05.12 09:36close4170.071.29071.27231.29382.803677.17
12002006.05.12 09:36buy4190.071.29111.27311.2946
12012006.05.12 09:41modify4190.071.29111.29321.2987
12022006.05.12 09:41modify4190.071.29111.29361.2991
12032006.05.12 09:42modify4190.071.29111.29391.2994
12042006.05.12 09:42modify4190.071.29111.29411.2996
12052006.05.12 09:42modify4190.071.29111.29451.3000
12062006.05.12 09:42modify4190.071.29111.29461.3001
12072006.05.12 09:42modify4190.071.29111.29501.3005
12082006.05.12 09:43s/l4190.071.29501.29501.300527.303704.47
12092006.05.12 09:43buy4200.071.29491.27691.2984
12102006.05.12 09:50buy4210.141.29311.27691.2966
12112006.05.12 10:35buy4220.281.29111.27671.2946
12122006.05.12 10:45close4220.281.29271.27671.294644.803749.27
12132006.05.12 10:45close4210.141.29251.27691.2966-8.403740.87
12142006.05.12 10:45close4200.071.29231.27691.2984-18.203722.67
12152006.05.12 10:45buy4230.071.29261.27461.2961
12162006.05.12 11:52buy4240.141.29081.27461.2943
12172006.05.12 12:31buy4250.281.28861.27421.2921
12182006.05.12 12:31buy4260.561.28681.27421.2903
12192006.05.12 12:32close4260.561.28881.27421.2903112.003834.67
12202006.05.12 12:32close4250.281.28851.27421.2921-2.803831.87
12212006.05.12 12:32close4240.141.28831.27461.2943-35.003796.87
12222006.05.12 12:32close4230.071.28851.27461.2961-28.703768.17
12232006.05.15 01:10buy4270.081.29331.27531.2968
12242006.05.15 06:26buy4280.161.29151.27531.2950
12252006.05.15 06:33buy4290.321.28961.27521.2931
12262006.05.15 06:45close4290.321.29121.27521.293151.203819.37
12272006.05.15 06:45close4280.161.29141.27531.2950-1.603817.77
12282006.05.15 06:45close4270.081.29121.27531.2968-16.803800.97
12292006.05.15 06:45sell4300.081.29111.30911.2876
12302006.05.15 07:10modify4300.081.29111.28921.2837
12312006.05.15 07:10modify4300.081.29111.28881.2833
12322006.05.15 07:15s/l4300.081.28881.28881.283318.403819.37
12332006.05.15 07:15sell4310.081.28861.30661.2851
12342006.05.15 08:07modify4310.081.28861.28631.2808
12352006.05.15 08:07modify4310.081.28861.28561.2801
12362006.05.15 08:08modify4310.081.28861.28541.2799
12372006.05.15 08:08modify4310.081.28861.28521.2797
12382006.05.15 08:08modify4310.081.28861.28481.2793
12392006.05.15 08:09modify4310.081.28861.28471.2792
12402006.05.15 08:09modify4310.081.28861.28461.2791
12412006.05.15 08:09s/l4310.081.28461.28461.279132.003851.37
12422006.05.15 08:09sell4320.081.28461.30261.2811
12432006.05.15 10:42modify4320.081.28461.28271.2772
12442006.05.15 10:43modify4320.081.28461.28261.2771
12452006.05.15 10:43modify4320.081.28461.28231.2768
12462006.05.15 10:48s/l4320.081.28231.28231.276818.403869.77
12472006.05.15 10:48sell4330.081.28211.30011.2786
12482006.05.15 12:22sell4340.161.28391.30011.2804
12492006.05.15 13:01sell4350.321.28581.30021.2823
12502006.05.15 13:03close4350.321.28431.30021.282348.003917.77
12512006.05.15 13:03close4340.161.28451.30011.2804-9.603908.17
12522006.05.15 13:03close4330.081.28371.30011.2786-12.803895.37
12532006.05.16 02:38buy4360.081.28241.26441.2859
12542006.05.16 05:03buy4370.161.28011.26391.2836
12552006.05.16 06:01modify4370.161.28011.28201.2875
12562006.05.16 06:04modify4370.161.28011.28221.2877
12572006.05.16 06:06s/l4370.161.28221.28221.287733.603928.97
12582006.05.16 06:06close4360.081.28211.26441.2859-2.403926.57
12592006.05.16 06:06buy4380.081.28241.26441.2859
12602006.05.16 06:25buy4390.161.28061.26441.2841
12612006.05.16 09:01buy4400.321.27851.26411.2820
12622006.05.16 09:37close4400.321.28011.26411.282051.203977.77
12632006.05.16 09:37close4390.161.27991.26441.2841-11.203966.57
12642006.05.16 09:37close4380.081.28001.26441.2859-19.203947.37
12652006.05.16 09:38sell4410.081.27951.29751.2760
12662006.05.16 09:52sell4420.161.28161.29781.2781
12672006.05.16 12:31sell4430.321.28361.29801.2801
12682006.05.16 12:34sell4440.641.28551.29811.2820
12692006.05.16 13:16close4440.641.28361.29811.2820121.604068.97
12702006.05.16 13:16close4430.321.28381.29801.2801-6.404062.57
12712006.05.16 13:16close4420.161.28371.29781.2781-33.604028.97
12722006.05.16 13:16close4410.081.28401.29751.2760-36.003992.97
12732006.05.17 01:53buy4450.081.28631.26831.2898
12742006.05.17 07:11modify4450.081.28631.28841.2939
12752006.05.17 07:12modify4450.081.28631.28861.2941
12762006.05.17 07:12modify4450.081.28631.28881.2943
12772006.05.17 07:13modify4450.081.28631.28891.2944
12782006.05.17 07:14modify4450.081.28631.28901.2945
12792006.05.17 07:15s/l4450.081.28901.28901.294521.604014.57
12802006.05.17 07:15buy4460.081.28921.27121.2927
12812006.05.17 09:10modify4460.081.28921.29101.2965
12822006.05.17 09:10modify4460.081.28921.29111.2966
12832006.05.17 09:12s/l4460.081.29111.29111.296615.204029.77
12842006.05.17 09:12buy4470.081.29131.27331.2948
12852006.05.17 09:50buy4480.161.28951.27331.2930
12862006.05.17 12:08buy4490.321.28761.27321.2911
12872006.05.17 12:41close4490.321.28931.27321.291154.404084.17
12882006.05.17 12:41close4480.161.28921.27331.2930-4.804079.37
12892006.05.17 12:41close4470.081.28961.27331.2948-13.604065.77
12902006.05.18 01:00sell4500.081.27461.29261.2711
12912006.05.18 01:41sell4510.161.27651.29271.2730
12922006.05.18 08:20sell4520.321.27841.29281.2749
12932006.05.18 08:33sell4530.641.28021.29281.2767
12942006.05.18 09:13close4530.641.27861.29281.2767102.404168.17
12952006.05.18 09:13close4520.321.27901.29281.2749-19.204148.97
12962006.05.18 09:13close4510.161.27891.29271.2730-38.404110.57
12972006.05.18 09:13close4500.081.27931.29261.2711-37.604072.97
12982006.05.18 09:13buy4540.081.27921.26121.2827
12992006.05.18 11:01buy4550.161.27741.26121.2809
13002006.05.18 13:31modify4550.161.27741.27951.2850
13012006.05.18 13:31modify4550.161.27741.27961.2851
13022006.05.18 13:31s/l4550.161.27961.27961.285135.204108.17
13032006.05.18 13:31close4540.081.27951.26121.28272.404110.57
13042006.05.19 01:00buy4560.081.28511.26711.2886
13052006.05.19 03:48buy4570.161.28321.26701.2867
13062006.05.19 07:01buy4580.321.28131.26691.2848
13072006.05.19 07:24buy4590.641.27941.26681.2829
13082006.05.19 07:41buy4601.281.27711.26631.2806
13092006.05.19 07:58close4601.281.27921.26631.2806268.804379.37
13102006.05.19 07:58close4590.641.27901.26681.2829-25.604353.77
13112006.05.19 07:58close4580.321.27911.26691.2848-70.404283.37
13122006.05.19 07:58close4570.161.27901.26701.2867-67.204216.17
13132006.05.19 07:59close4560.081.27911.26711.2886-48.004168.17
13142006.05.19 07:59sell4610.081.27851.29651.2750
13152006.05.19 09:51modify4610.081.27851.27661.2711
13162006.05.19 09:51modify4610.081.27851.27621.2707
13172006.05.19 09:51modify4610.081.27851.27561.2701
13182006.05.19 09:52modify4610.081.27851.27551.2700
13192006.05.19 09:52s/l4610.081.27551.27551.270024.004192.17
13202006.05.19 09:52sell4620.081.27531.29331.2718
13212006.05.19 11:07sell4630.161.27721.29341.2737
13222006.05.19 12:36modify4630.161.27721.27531.2698
13232006.05.19 12:37modify4630.161.27721.27501.2695
13242006.05.19 12:37modify4630.161.27721.27491.2694
13252006.05.19 12:38s/l4630.161.27491.27491.269436.804228.97
13262006.05.19 12:38close4620.081.27491.29331.27183.204232.17
13272006.05.22 01:02sell4640.081.27431.29231.2708
13282006.05.22 06:43modify4640.081.27431.27191.2664
13292006.05.22 06:46modify4640.081.27431.27171.2662
13302006.05.22 06:48modify4640.081.27431.27131.2658
13312006.05.22 06:54modify4640.081.27431.27121.2657
13322006.05.22 06:55modify4640.081.27431.27071.2652
13332006.05.22 06:55modify4640.081.27431.27061.2651
13342006.05.22 06:55s/l4640.081.27061.27061.265129.604261.77
13352006.05.22 06:55sell4650.091.27041.28841.2669
13362006.05.22 07:19sell4660.181.27241.28861.2689
13372006.05.22 07:54sell4670.361.27421.28861.2707
13382006.05.22 08:24sell4680.721.27611.28871.2726
13392006.05.22 10:10sell4691.441.27791.28871.2744
13402006.05.22 11:10close4691.441.27621.28871.2744244.804506.57
13412006.05.22 11:10close4680.721.27651.28871.2726-28.804477.77
13422006.05.22 11:10close4670.361.27661.28861.2707-86.404391.37
13432006.05.22 11:10close4660.181.27651.28861.2689-73.804317.57
13442006.05.22 11:10close4650.091.27671.28841.2669-56.704260.87
13452006.05.22 11:10buy4700.091.27641.25841.2799
13462006.05.22 13:49modify4700.091.27641.27851.2840
13472006.05.22 13:50s/l4700.091.27851.27851.284018.904279.77
13482006.05.23 01:03buy4710.091.28561.26761.2891
13492006.05.23 07:32buy4720.181.28371.26751.2872
13502006.05.23 13:30buy4730.361.28161.26721.2851
13512006.05.23 14:01close4730.361.28331.26721.285161.204340.97
13522006.05.23 14:01close4720.181.28321.26751.2872-9.004331.97
13532006.05.23 14:01close4710.091.28351.26761.2891-18.904313.07
13542006.05.24 01:00sell4740.091.27771.29571.2742
13552006.05.24 01:30sell4750.181.27961.29581.2761
13562006.05.24 05:50modify4750.181.27961.27751.2720
13572006.05.24 05:52s/l4750.181.27751.27751.272037.804350.87
13582006.05.24 05:52close4740.091.27771.29571.27420.004350.87
13592006.05.24 05:52sell4760.091.27731.29531.2738
13602006.05.24 06:25sell4770.181.27921.29541.2757
13612006.05.24 06:54sell4780.361.28131.29571.2778
13622006.05.24 07:05sell4790.721.28331.29591.2798
13632006.05.24 07:28close4790.721.28161.29591.2798122.404473.27
13642006.05.24 07:28close4780.361.28181.29571.2778-18.004455.27
13652006.05.24 07:28close4770.181.28201.29541.2757-50.404404.87
13662006.05.24 07:28close4760.091.28211.29531.2738-43.204361.67
13672006.05.24 07:28buy4800.091.28201.26401.2855
13682006.05.24 07:47modify4800.091.28201.28391.2894
13692006.05.24 07:48modify4800.091.28201.28421.2897
13702006.05.24 07:48modify4800.091.28201.28431.2898
13712006.05.24 07:48s/l4800.091.28431.28431.289820.704382.37
13722006.05.24 07:48buy4810.091.28451.26651.2880
13732006.05.24 10:33modify4810.091.28451.28651.2920
13742006.05.24 10:34modify4810.091.28451.28671.2922
13752006.05.24 10:34modify4810.091.28451.28681.2923
13762006.05.24 10:34modify4810.091.28451.28691.2924
13772006.05.24 10:38s/l4810.091.28691.28691.292421.604403.97
13782006.05.24 10:38buy4820.091.28691.26891.2904
13792006.05.24 11:36buy4830.181.28501.26881.2885
13802006.05.24 12:46modify4830.181.28501.28711.2926
13812006.05.24 12:46modify4830.181.28501.28731.2928
13822006.05.24 12:46modify4830.181.28501.28771.2932
13832006.05.24 12:46modify4830.181.28501.28791.2934
13842006.05.24 12:46modify4830.181.28501.28821.2937
13852006.05.24 12:47s/l4830.181.28821.28821.293757.604461.57
13862006.05.24 12:47close4820.091.28821.26891.290411.704473.27
13872006.05.25 01:00sell4840.091.27631.29431.2728
13882006.05.25 06:20sell4850.181.27811.29431.2746
13892006.05.25 08:43sell4860.361.28001.29441.2765
13902006.05.25 08:52close4860.361.27841.29441.276557.604530.87
13912006.05.25 08:52close4850.181.27851.29431.2746-7.204523.67
13922006.05.25 08:53close4840.091.27871.29431.2728-21.604502.07
13932006.05.25 08:53buy4870.091.27881.26081.2823
13942006.05.25 10:08buy4880.181.27691.26071.2804
13952006.05.25 12:39modify4880.181.27691.27881.2843
13962006.05.25 12:39modify4880.181.27691.27931.2848
13972006.05.25 12:40s/l4880.181.27931.27931.284843.204545.27
13982006.05.25 12:40close4870.091.27921.26081.28233.604548.87
13992006.05.26 01:32sell4890.091.27781.29581.2743
14002006.05.26 02:34sell4900.181.28041.29661.2769
14012006.05.26 03:15modify4900.181.28041.27851.2730
14022006.05.26 03:16modify4900.181.28041.27841.2729
14032006.05.26 03:16modify4900.181.28041.27811.2726
14042006.05.26 03:16modify4900.181.28041.27771.2722
14052006.05.26 03:18modify4900.181.28041.27741.2719
14062006.05.26 03:24s/l4900.181.27741.27741.271954.004602.87
14072006.05.26 03:24close4890.091.27751.29581.27432.704605.57
14082006.05.26 03:24sell4910.091.27751.29551.2740
14092006.05.26 06:42sell4920.181.27951.29571.2760
14102006.05.26 07:58sell4930.361.28141.29581.2779
14112006.05.26 08:10sell4940.721.28351.29611.2800
14122006.05.26 08:21close4940.721.28181.29611.2800122.404727.97
14132006.05.26 08:21close4930.361.28221.29581.2779-28.804699.17
14142006.05.26 08:21close4920.181.28211.29571.2760-46.804652.37
14152006.05.26 08:21close4910.091.28251.29551.2740-45.004607.37
14162006.05.26 08:21buy4950.091.28241.26441.2859
14172006.05.26 12:01buy4960.181.28061.26441.2841
14182006.05.26 13:23buy4970.361.27861.26421.2821
14192006.05.26 13:33buy4980.721.27661.26401.2801
14202006.05.26 13:36buy4991.441.27451.26371.2780
14212006.05.26 13:39close4991.441.27651.26371.2780288.004895.37
14222006.05.26 13:39close4980.721.27641.26401.2801-14.404880.97
14232006.05.26 13:39close4970.361.27661.26421.2821-72.004808.97
14242006.05.26 13:39close4960.181.27631.26441.2841-77.404731.57
14252006.05.26 13:39close4950.091.27641.26441.2859-54.004677.57
14262006.05.29 02:00buy5000.091.27511.25711.2786
14272006.05.29 16:17buy5010.181.27331.25711.2768
14282006.05.29 18:29modify5010.181.27331.27511.2806
14292006.05.29 18:31s/l5010.181.27511.27511.280632.404709.97
14302006.05.29 18:31close5000.091.27511.25711.27860.004709.97
14312006.05.30 01:46buy5020.091.27671.25871.2802
14322006.05.30 02:48modify5020.091.27671.27861.2841
14332006.05.30 02:48modify5020.091.27671.27901.2845
14342006.05.30 02:48modify5020.091.27671.27931.2848
14352006.05.30 02:50s/l5020.091.27931.27931.284823.404733.37
14362006.05.30 02:50buy5030.091.27951.26151.2830
14372006.05.30 03:15modify5030.091.27951.28141.2869
14382006.05.30 03:17s/l5030.091.28141.28141.286917.104750.47
14392006.05.30 03:17buy5040.101.28151.26351.2850
14402006.05.30 06:15modify5040.101.28151.28341.2889
14412006.05.30 06:15s/l5040.101.28341.28341.288919.004769.47
14422006.05.30 06:15buy5050.101.28361.26561.2871
14432006.05.30 07:06modify5050.101.28361.28551.2910
14442006.05.30 07:06modify5050.101.28361.28581.2913
14452006.05.30 07:07modify5050.101.28361.28591.2914
14462006.05.30 07:07modify5050.101.28361.28601.2915
14472006.05.30 07:07s/l5050.101.28601.28601.291524.004793.47
14482006.05.30 07:07buy5060.101.28611.26811.2896
14492006.05.30 07:31buy5070.201.28421.26801.2877
14502006.05.30 09:51modify5070.201.28421.28631.2918
14512006.05.30 09:52modify5070.201.28421.28651.2920
14522006.05.30 09:52modify5070.201.28421.28671.2922
14532006.05.30 09:55s/l5070.201.28671.28671.292250.004843.47
14542006.05.30 09:55close5060.101.28671.26811.28966.004849.47
14552006.05.30 09:55buy5080.101.28701.26901.2905
14562006.05.30 11:37buy5090.201.28521.26901.2887
14572006.05.30 12:18buy5100.401.28331.26891.2868
14582006.05.30 12:31buy5110.801.28141.26881.2849
14592006.05.30 12:40close5110.801.28301.26881.2849128.004977.47
14602006.05.30 12:40close5100.401.28271.26891.2868-24.004953.47
14612006.05.30 12:40close5090.201.28281.26901.2887-48.004905.47
14622006.05.30 12:40close5080.101.28261.26901.2905-44.004861.47
14632006.05.31 01:00sell5120.101.28451.30251.2810
14642006.05.31 01:13sell5130.201.28641.30261.2829
14652006.05.31 04:40sell5140.401.28821.30261.2847
14662006.05.31 05:03close5140.401.28671.30261.284760.004921.47
14672006.05.31 05:03close5130.201.28691.30261.2829-10.004911.47
14682006.05.31 05:04close5120.101.28731.30251.2810-28.004883.47
14692006.05.31 06:17buy5150.101.28831.27031.2918
14702006.05.31 08:07buy5160.201.28651.27031.2900
14712006.05.31 13:34buy5170.401.28471.27031.2882
14722006.05.31 13:39close5170.401.28621.27031.288260.004943.47
14732006.05.31 13:39close5160.201.28601.27031.2900-10.004933.47
14742006.05.31 13:39close5150.101.28611.27031.2918-22.004911.47
14752006.06.01 01:00sell5180.101.27921.29721.2757
14762006.06.01 03:53modify5180.101.27921.27731.2718
14772006.06.01 03:56modify5180.101.27921.27721.2717
14782006.06.01 03:56modify5180.101.27921.27681.2713
14792006.06.01 03:59s/l5180.101.27681.27681.271324.004935.47
14802006.06.01 03:59sell5190.101.27661.29461.2731
14812006.06.01 07:48sell5200.201.27851.29471.2750
14822006.06.01 08:18sell5210.401.28031.29471.2768
14832006.06.01 08:27close5210.401.27881.29471.276860.004995.47
14842006.06.01 08:27close5200.201.27891.29471.2750-8.004987.47
14852006.06.01 08:28close5190.101.27901.29461.2731-24.004963.47
14862006.06.01 09:51sell5220.101.27761.29561.2741
14872006.06.01 11:11modify5220.101.27761.27581.2703
14882006.06.01 11:12modify5220.101.27761.27571.2702
14892006.06.01 11:13modify5220.101.27761.27561.2701
14902006.06.01 11:15s/l5220.101.27561.27561.270120.004983.47
14912006.06.01 11:15sell5230.101.27551.29351.2720
14922006.06.01 12:21modify5230.101.27551.27341.2679
14932006.06.01 12:25s/l5230.101.27341.27341.267921.005004.47
14942006.06.02 01:00buy5240.101.28181.26381.2853
14952006.06.02 06:18buy5250.201.28001.26381.2835
14962006.06.02 10:28modify5250.201.28001.28191.2874
14972006.06.02 10:29s/l5250.201.28191.28191.287438.005042.47
14982006.06.02 10:29close5240.101.28191.26381.28531.005043.47
14992006.06.02 10:35buy5260.101.28311.26511.2866
15002006.06.02 10:47buy5270.201.28131.26511.2848
15012006.06.02 12:30modify5270.201.28131.28331.2888
15022006.06.02 12:31modify5270.201.28131.28351.2890
15032006.06.02 12:31s/l5270.201.28351.28351.289044.005087.47
15042006.06.02 12:31close5260.101.28331.26511.28662.005089.47
15052006.06.05 01:00buy5280.101.29411.27611.2976
15062006.06.05 07:30modify5280.101.29411.29601.3015
15072006.06.05 07:31modify5280.101.29411.29611.3016
15082006.06.05 07:32modify5280.101.29411.29641.3019
15092006.06.05 07:32modify5280.101.29411.29661.3021
15102006.06.05 07:33modify5280.101.29411.29701.3025
15112006.06.05 07:33modify5280.101.29411.29711.3026
15122006.06.05 07:33s/l5280.101.29711.29711.302630.005119.47
15132006.06.05 07:33buy5290.101.29721.27921.3007
15142006.06.05 08:17buy5300.201.29511.27891.2986
15152006.06.05 13:05buy5310.401.29311.27871.2966
15162006.06.05 13:31close5310.401.29471.27871.296664.005183.47
15172006.06.05 13:31close5300.201.29461.27891.2986-10.005173.47
15182006.06.05 13:31close5290.101.29441.27921.3007-28.005145.47
15192006.06.06 01:00sell5320.101.28951.30751.2860
15202006.06.06 06:18sell5330.201.29161.30781.2881
15212006.06.06 07:02sell5340.401.29341.30781.2899
15222006.06.06 07:41close5340.401.29191.30781.289960.005205.47
15232006.06.06 07:41close5330.201.29201.30781.2881-8.005197.47
15242006.06.06 07:41close5320.101.29211.30751.2860-26.005171.47
15252006.06.06 07:41buy5350.101.29231.27431.2958
15262006.06.06 08:46buy5360.201.29041.27421.2939
15272006.06.06 10:09buy5370.401.28851.27411.2920
15282006.06.06 10:22buy5380.801.28671.27411.2902
15292006.06.06 12:15buy5391.601.28471.27391.2882
15302006.06.06 13:32buy5403.201.28271.27371.2862
15312006.06.06 14:25close5403.201.28461.27371.2862608.005779.47
15322006.06.06 14:25close5391.601.28431.27391.2882-64.005715.47
15332006.06.06 14:25close5380.801.28441.27411.2902-184.005531.47
15342006.06.06 14:25close5370.401.28411.27411.2920-176.005355.47
15352006.06.06 14:25close5360.201.28421.27421.2939-124.005231.47
15362006.06.06 14:25close5350.101.28381.27431.2958-85.005146.47
15372006.06.07 05:55sell5410.101.28151.29951.2780
15382006.06.07 06:32modify5410.101.28151.27961.2741
15392006.06.07 06:33s/l5410.101.27961.27961.274119.005165.47
15402006.06.07 06:33sell5420.101.27941.29741.2759
15412006.06.07 07:57sell5430.201.28161.29781.2781
15422006.06.07 11:33modify5430.201.28161.27971.2742
15432006.06.07 11:36modify5430.201.28161.27951.2740
15442006.06.07 11:36modify5430.201.28161.27941.2739
15452006.06.07 11:46modify5430.201.28161.27931.2738
15462006.06.07 11:46modify5430.201.28161.27881.2733
15472006.06.07 11:47modify5430.201.28161.27861.2731
15482006.06.07 11:47modify5430.201.28161.27831.2728
15492006.06.07 11:52s/l5430.201.27831.27831.272866.005231.47
15502006.06.07 11:52close5420.101.27831.29741.275911.005242.47
15512006.06.07 11:52sell5440.101.27801.29601.2745
15522006.06.07 12:26sell5450.201.27981.29601.2763
15532006.06.07 13:34modify5450.201.27981.27801.2725
15542006.06.07 13:34modify5450.201.27981.27771.2722
15552006.06.07 13:37s/l5450.201.27771.27771.272242.005284.47
15562006.06.07 13:37close5440.101.27771.29601.27453.005287.47
15572006.06.08 01:18sell5460.111.27801.29601.2745
15582006.06.08 02:42sell5470.221.28021.29641.2767
15592006.06.08 06:35modify5470.221.28021.27821.2727
15602006.06.08 06:36modify5470.221.28021.27811.2726
15612006.06.08 06:37modify5470.221.28021.27801.2725
15622006.06.08 06:37modify5470.221.28021.27791.2724
15632006.06.08 06:37s/l5470.221.27791.27791.272450.605338.07
15642006.06.08 06:37close5460.111.27791.29601.27451.105339.17
15652006.06.08 06:37sell5480.111.27751.29551.2740
15662006.06.08 11:49modify5480.111.27751.27571.2702
15672006.06.08 11:50modify5480.111.27751.27541.2699
15682006.06.08 11:50modify5480.111.27751.27481.2693
15692006.06.08 11:51s/l5480.111.27481.27481.269329.705368.87
15702006.06.08 11:51sell5490.111.27461.29261.2711
15712006.06.08 12:05modify5490.111.27461.27261.2671
15722006.06.08 12:06s/l5490.111.27261.27261.267122.005390.87
15732006.06.09 01:17sell5500.111.26361.28161.2601
15742006.06.09 04:29sell5510.221.26541.28161.2619
15752006.06.09 09:17sell5520.441.26731.28171.2638
15762006.06.09 09:20close5520.441.26581.28171.263866.005456.87
15772006.06.09 09:20close5510.221.26591.28161.2619-11.005445.87
15782006.06.09 09:21close5500.111.26611.28161.2601-27.505418.37
15792006.06.09 09:21buy5530.111.26621.24821.2697
15802006.06.09 12:31buy5540.221.26401.24781.2675
15812006.06.09 12:31buy5550.441.26191.24751.2654
15822006.06.09 12:36buy5560.881.25991.24731.2634
15832006.06.09 12:38close5560.881.26161.24731.2634149.605567.97
15842006.06.09 12:38close5550.441.26181.24751.2654-4.405563.57
15852006.06.09 12:38close5540.221.26161.24781.2675-52.805510.77
15862006.06.09 12:38close5530.111.26151.24821.2697-51.705459.07
15872006.06.12 02:35sell5570.111.26221.28021.2587
15882006.06.12 06:32sell5580.221.26401.28021.2605
15892006.06.12 08:07modify5580.221.26401.26221.2567
15902006.06.12 08:09modify5580.221.26401.26211.2566
15912006.06.12 08:09modify5580.221.26401.26191.2564
15922006.06.12 08:09modify5580.221.26401.26161.2561
15932006.06.12 08:10s/l5580.221.26161.26161.256152.805511.87
15942006.06.12 08:10close5570.111.26171.28021.25875.505517.37
15952006.06.12 08:10sell5590.111.26141.27941.2579
15962006.06.12 11:30modify5590.111.26141.25951.2540
15972006.06.12 11:30modify5590.111.26141.25941.2539
15982006.06.12 11:31modify5590.111.26141.25901.2535
15992006.06.12 11:32modify5590.111.26141.25891.2534
16002006.06.12 11:32s/l5590.111.25891.25891.253427.505544.87
16012006.06.12 11:32sell5600.111.25871.27671.2552
16022006.06.12 13:29sell5610.221.26071.27691.2572
16032006.06.12 15:09modify5610.221.26071.25881.2533
16042006.06.12 15:09modify5610.221.26071.25871.2532
16052006.06.12 15:09s/l5610.221.25871.25871.253244.005588.87
16062006.06.12 15:09close5600.111.25891.27671.2552-2.205586.67
16072006.06.13 01:09sell5620.111.25771.27571.2542
16082006.06.13 09:48sell5630.221.26001.27621.2565
16092006.06.13 12:06modify5630.221.26001.25821.2527
16102006.06.13 12:08modify5630.221.26001.25811.2526
16112006.06.13 12:08modify5630.221.26001.25801.2525
16122006.06.13 12:13s/l5630.221.25801.25801.252544.005630.67
16132006.06.13 12:13close5620.111.25801.27571.2542-3.305627.37
16142006.06.14 01:01sell5640.111.25421.27221.2507
16152006.06.14 04:31sell5650.221.25601.27221.2525
16162006.06.14 06:22sell5660.441.25791.27231.2544
16172006.06.14 07:43sell5670.881.25971.27231.2562
16182006.06.14 08:57close5670.881.25791.27231.2562158.405785.77
16192006.06.14 08:57close5660.441.25811.27231.2544-8.805776.97
16202006.06.14 08:58close5650.221.25851.27221.2525-55.005721.97
16212006.06.14 08:58close5640.111.25861.27221.2507-48.405673.57
16222006.06.14 08:58buy5680.111.25871.24071.2622
16232006.06.14 11:01buy5690.221.25691.24071.2604
16242006.06.14 12:31buy5700.441.25511.24071.2586
16252006.06.14 12:34close5700.441.25691.24071.258679.205752.77
16262006.06.14 12:34close5690.221.25671.24071.2604-4.405748.37
16272006.06.14 12:34close5680.111.25641.24071.2622-25.305723.07
16282006.06.15 06:11buy5710.111.26211.24411.2656
16292006.06.15 07:47buy5720.221.26031.24411.2638
16302006.06.15 12:35buy5730.441.25821.24381.2617
16312006.06.15 12:38close5730.441.26011.24381.261783.605806.67
16322006.06.15 12:38close5720.221.25981.24411.2638-11.005795.67
16332006.06.15 12:38close5710.111.26001.24411.2656-23.105772.57
16342006.06.16 01:00buy5740.121.26491.24691.2684
16352006.06.16 05:19buy5750.241.26311.24691.2666
16362006.06.16 06:13modify5750.241.26311.26491.2704
16372006.06.16 06:14s/l5750.241.26491.26491.270443.205815.77
16382006.06.16 06:14close5740.121.26491.24691.26840.005815.77
16392006.06.16 06:14buy5760.121.26541.24741.2689
16402006.06.16 13:25buy5770.241.26351.24731.2670
16412006.06.19 00:54buy5780.481.26141.24701.2649
16422006.06.19 01:06buy5790.961.25961.24701.2631
16432006.06.19 01:37buy5801.921.25771.24691.2612
16442006.06.19 05:56close5801.921.25941.24691.2612326.406142.17
16452006.06.19 05:56close5790.961.25921.24701.2631-38.406103.77
16462006.06.19 05:56close5780.481.25901.24701.2649-115.205988.57
16472006.06.19 05:56close5770.241.25911.24731.2670-107.055881.52
16482006.06.19 05:56close5760.121.25881.24741.2689-79.935801.59
16492006.06.19 05:56sell5810.121.25891.27691.2554
16502006.06.19 06:44sell5820.241.26081.27701.2573
16512006.06.19 12:22modify5820.241.26081.25881.2533
16522006.06.19 12:23modify5820.241.26081.25871.2532
16532006.06.19 12:23modify5820.241.26081.25861.2531
16542006.06.19 12:27modify5820.241.26081.25851.2530
16552006.06.19 12:27modify5820.241.26081.25831.2528
16562006.06.19 12:28modify5820.241.26081.25821.2527
16572006.06.19 12:32modify5820.241.26081.25811.2526
16582006.06.19 12:32modify5820.241.26081.25801.2525
16592006.06.19 12:36modify5820.241.26081.25781.2523
16602006.06.19 12:38s/l5820.241.25781.25781.252372.005873.59
16612006.06.19 12:38close5810.121.25781.27691.255413.205886.79
16622006.06.20 01:00sell5830.121.25581.27381.2523
16632006.06.20 02:45sell5840.241.25771.27391.2542
16642006.06.20 06:59sell5850.481.25971.27411.2562
16652006.06.20 07:51close5850.481.25811.27411.256276.805963.59
16662006.06.20 07:51close5840.241.25821.27391.2542-12.005951.59
16672006.06.20 07:51close5830.121.25831.27381.2523-30.005921.59
16682006.06.20 08:01buy5860.121.25921.24121.2627
16692006.06.20 08:28buy5870.241.25731.24111.2608
16702006.06.20 09:59buy5880.481.25551.24111.2590
16712006.06.20 11:03close5880.481.25701.24111.259072.005993.59
16722006.06.20 11:03close5870.241.25691.24111.2608-9.605983.99
16732006.06.20 11:03close5860.121.25721.24121.2627-24.005959.99
16742006.06.20 11:38sell5890.121.25591.27391.2524
16752006.06.20 14:26sell5900.241.25771.27391.2542
16762006.06.20 17:02sell5910.481.25961.27401.2561
16772006.06.20 17:11sell5920.961.26151.27411.2580
16782006.06.20 18:15close5920.961.25991.27411.2580153.606113.59
16792006.06.20 18:15close5910.481.26021.27401.2561-28.806084.79
16802006.06.20 18:15close5900.241.26011.27391.2542-57.606027.19
16812006.06.20 18:16close5890.121.26001.27391.2524-49.205977.99
16822006.06.21 01:00buy5930.121.25991.24191.2634
16832006.06.21 02:06modify5930.121.25991.26201.2675
16842006.06.21 02:07s/l5930.121.26201.26201.267525.206003.19
16852006.06.21 02:07buy5940.121.26201.24401.2655
16862006.06.21 13:05modify5940.121.26201.26391.2694
16872006.06.21 13:06modify5940.121.26201.26401.2695
16882006.06.21 13:07modify5940.121.26201.26411.2696
16892006.06.21 13:07modify5940.121.26201.26421.2697
16902006.06.21 13:13s/l5940.121.26421.26421.269726.406029.59
16912006.06.22 01:31buy5950.121.26741.24941.2709
16922006.06.22 07:08buy5960.241.26541.24921.2689
16932006.06.22 07:54buy5970.481.26351.24911.2670
16942006.06.22 08:34close5970.481.26511.24911.267076.806106.39
16952006.06.22 08:34close5960.241.26491.24921.2689-12.006094.39
16962006.06.22 08:34close5950.121.26471.24941.2709-32.406061.99
16972006.06.22 08:34sell5980.121.26481.28281.2613
16982006.06.22 10:16modify5980.121.26481.26261.2571
16992006.06.22 10:18modify5980.121.26481.26251.2570
17002006.06.22 10:18modify5980.121.26481.26241.2569
17012006.06.22 10:18s/l5980.121.26241.26241.256928.806090.79
17022006.06.22 10:18sell5990.121.26221.28021.2587
17032006.06.22 10:49modify5990.121.26221.26021.2547
17042006.06.22 10:53modify5990.121.26221.25971.2542
17052006.06.22 10:54modify5990.121.26221.25961.2541
17062006.06.22 10:55modify5990.121.26221.25941.2539
17072006.06.22 10:57s/l5990.121.25941.25941.253933.606124.39
17082006.06.22 10:57sell6000.121.25921.27721.2557
17092006.06.22 13:21modify6000.121.25921.25741.2519
17102006.06.22 13:22s/l6000.121.25741.25741.251921.606145.99
17112006.06.23 01:35sell6010.121.25641.27441.2529
17122006.06.23 04:42sell6020.241.25831.27451.2548
17132006.06.23 08:56modify6020.241.25831.25631.2508
17142006.06.23 08:56modify6020.241.25831.25591.2504
17152006.06.23 08:57modify6020.241.25831.25581.2503
17162006.06.23 09:02s/l6020.241.25581.25581.250360.006205.99
17172006.06.23 09:02close6010.121.25591.27441.25296.006211.99
17182006.06.23 09:02sell6030.121.25561.27361.2521
17192006.06.23 11:48modify6030.121.25561.25361.2481
17202006.06.23 11:48modify6030.121.25561.25321.2477
17212006.06.23 11:48modify6030.121.25561.25261.2471
17222006.06.23 11:49modify6030.121.25561.25251.2470
17232006.06.23 11:50modify6030.121.25561.25241.2469
17242006.06.23 11:51s/l6030.121.25241.25241.246938.406250.39
17252006.06.23 11:51sell6040.131.25221.27021.2487
17262006.06.23 12:17modify6040.131.25221.25031.2448
17272006.06.23 12:17modify6040.131.25221.24991.2444
17282006.06.23 12:20s/l6040.131.24991.24991.244429.906280.29
17292006.06.26 01:45buy6050.131.25301.23501.2565
17302006.06.26 04:58buy6060.261.25111.23491.2546
17312006.06.26 07:06modify6060.261.25111.25311.2586
17322006.06.26 07:06modify6060.261.25111.25321.2587
17332006.06.26 07:06modify6060.261.25111.25361.2591
17342006.06.26 07:07modify6060.261.25111.25391.2594
17352006.06.26 07:16s/l6060.261.25391.25391.259472.806353.09
17362006.06.26 07:16close6050.131.25371.23501.25659.106362.19
17372006.06.26 07:16buy6070.131.25401.23601.2575
17382006.06.26 07:20modify6070.131.25401.25591.2614
17392006.06.26 07:21modify6070.131.25401.25641.2619
17402006.06.26 07:21modify6070.131.25401.25681.2623
17412006.06.26 07:22modify6070.131.25401.25691.2624
17422006.06.26 07:22s/l6070.131.25691.25691.262437.706399.89
17432006.06.26 07:22buy6080.131.25681.23881.2603
17442006.06.26 09:53buy6090.261.25491.23871.2584
17452006.06.26 12:35modify6090.261.25491.25671.2622
17462006.06.26 12:39s/l6090.261.25671.25671.262246.806446.69
17472006.06.26 12:39close6080.131.25671.23881.2603-1.306445.39
17482006.06.27 01:00buy6100.131.26131.24331.2648
17492006.06.27 04:10buy6110.261.25951.24331.2630
17502006.06.27 09:09buy6120.521.25771.24331.2612
17512006.06.27 12:45close6120.521.25941.24331.261288.406533.79
17522006.06.27 12:45close6110.261.25921.24331.2630-7.806525.99
17532006.06.27 12:45close6100.131.25931.24331.2648-26.006499.99
17542006.06.28 01:19sell6130.131.25701.27501.2535
17552006.06.28 14:24modify6130.131.25701.25491.2494
17562006.06.28 14:25modify6130.131.25701.25451.2490
17572006.06.28 14:26modify6130.131.25701.25421.2487
17582006.06.28 14:26modify6130.131.25701.25411.2486
17592006.06.28 14:26s/l6130.131.25411.25411.248637.706537.69
17602006.06.29 08:32sell6140.131.25311.27111.2496
17612006.06.29 12:43sell6150.261.25511.27131.2516
17622006.06.29 18:03modify6150.261.25511.25321.2477
17632006.06.29 18:05s/l6150.261.25321.25321.247749.406587.09
17642006.06.29 18:05close6140.131.25331.27111.2496-2.606584.49
17652006.06.30 01:00buy6160.131.26741.24941.2709
17662006.06.30 01:35modify6160.131.26741.26961.2751
17672006.06.30 01:35modify6160.131.26741.26981.2753
17682006.06.30 01:35modify6160.131.26741.27011.2756
17692006.06.30 01:36modify6160.131.26741.27021.2757
17702006.06.30 01:36modify6160.131.26741.27031.2758
17712006.06.30 01:37modify6160.131.26741.27041.2759
17722006.06.30 01:37modify6160.131.26741.27051.2760
17732006.06.30 01:37modify6160.131.26741.27061.2761
17742006.06.30 01:37s/l6160.131.27061.27061.276141.606626.09
17752006.06.30 01:37buy6170.131.27071.25271.2742
17762006.06.30 12:32modify6170.131.27071.27251.2780
17772006.06.30 12:32modify6170.131.27071.27271.2782
17782006.06.30 12:32modify6170.131.27071.27311.2786
17792006.06.30 12:33modify6170.131.27071.27341.2789
17802006.06.30 12:34modify6170.131.27071.27371.2792
17812006.06.30 12:35s/l6170.131.27371.27371.279239.006665.09
17822006.07.03 01:37sell6180.131.27681.29481.2733
17832006.07.03 02:41sell6190.261.27871.29491.2752
17842006.07.03 10:53sell6200.521.28051.29491.2770
17852006.07.03 11:16close6200.521.27901.29491.277078.006743.09
17862006.07.03 11:16close6190.261.27931.29491.2752-15.606727.49
17872006.07.03 11:16close6180.131.27951.29481.2733-35.106692.39
17882006.07.03 11:20buy6210.131.28001.26201.2835
17892006.07.03 12:43buy6220.261.27811.26191.2816
17902006.07.03 14:15modify6220.261.27811.28031.2858
17912006.07.03 14:15modify6220.261.27811.28081.2863
17922006.07.03 14:16modify6220.261.27811.28091.2864
17932006.07.03 14:16modify6220.261.27811.28111.2866
17942006.07.03 14:16modify6220.261.27811.28141.2869
17952006.07.03 14:18s/l6220.261.28141.28141.286985.806778.19
17962006.07.03 14:18close6210.131.28141.26201.283518.206796.39
17972006.07.04 01:27buy6230.141.28141.26341.2849
17982006.07.04 04:16buy6240.281.27941.26321.2829
17992006.07.04 06:28modify6240.281.27941.28121.2867
18002006.07.04 06:30modify6240.281.27941.28131.2868
18012006.07.04 06:30modify6240.281.27941.28141.2869
18022006.07.04 06:37modify6240.281.27941.28151.2870
18032006.07.04 06:37modify6240.281.27941.28161.2871
18042006.07.04 06:38s/l6240.281.28161.28161.287161.606857.99
18052006.07.04 06:38close6230.141.28161.26341.28492.806860.79
18062006.07.04 06:38buy6250.141.28201.26401.2855
18072006.07.04 10:48buy6260.281.28021.26401.2837
18082006.07.04 22:12buy6270.561.27841.26401.2819
18092006.07.05 04:08close6270.561.27991.26401.281980.616941.40
18102006.07.05 04:08close6260.281.27971.26401.2837-15.696925.71
18112006.07.05 04:08close6250.141.27931.26401.2855-38.656887.06
18122006.07.05 04:53buy6280.141.28111.26311.2846
18132006.07.05 06:03modify6280.141.28111.28311.2886
18142006.07.05 06:06s/l6280.141.28311.28311.288628.006915.06
18152006.07.05 06:06buy6290.141.28321.26521.2867
18162006.07.05 06:21buy6300.281.28131.26511.2848
18172006.07.05 06:43buy6310.561.27941.26501.2829
18182006.07.05 07:15buy6321.121.27731.26471.2808
18192006.07.05 07:46buy6332.241.27531.26451.2788
18202006.07.05 08:43close6332.241.27721.26451.2788425.607340.66
18212006.07.05 08:43close6321.121.27711.26471.2808-22.407318.26
18222006.07.05 08:43close6310.561.27741.26501.2829-112.007206.26
18232006.07.05 08:43close6300.281.27731.26511.2848-112.007094.26
18242006.07.05 08:44close6290.141.27691.26521.2867-88.207006.06
18252006.07.05 08:44sell6340.141.27711.29511.2736
18262006.07.05 11:41sell6350.281.27891.29511.2754
18272006.07.05 12:28modify6350.281.27891.27701.2715
18282006.07.05 12:28modify6350.281.27891.27691.2714
18292006.07.05 12:28modify6350.281.27891.27661.2711
18302006.07.05 12:28modify6350.281.27891.27621.2707
18312006.07.05 12:30s/l6350.281.27621.27621.270775.607081.66
18322006.07.05 12:30close6340.141.27641.29511.27369.807091.46
18332006.07.06 02:49buy6360.141.27431.25631.2778
18342006.07.06 04:12buy6370.281.27241.25621.2759
18352006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27441.2799
18362006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27491.2804
18372006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27501.2805
18382006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27531.2808
18392006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27571.2812
18402006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27601.2815
18412006.07.06 12:34modify6370.281.27241.27661.2821
18422006.07.06 12:34modify6360.141.27431.27641.2819
18432006.07.06 12:35modify6360.141.27431.27651.2820
18442006.07.06 12:35modify6370.281.27241.27671.2822
18452006.07.06 12:35modify6360.141.27431.27661.2821
18462006.07.06 12:35modify6370.281.27241.27701.2825
18472006.07.06 12:35modify6360.141.27431.27691.2824
18482006.07.06 12:35modify6370.281.27241.27741.2829
18492006.07.06 12:35modify6360.141.27431.27721.2827
18502006.07.06 12:35modify6360.141.27431.27731.2828
18512006.07.06 12:36s/l6360.141.27731.27731.282842.007133.46
18522006.07.06 12:36s/l6370.281.27741.27741.2829140.007273.46
18532006.07.07 07:22buy6380.151.27921.26121.2827
18542006.07.07 08:13buy6390.301.27741.26121.2809
18552006.07.07 12:30modify6390.301.27741.27931.2848
18562006.07.07 12:30modify6390.301.27741.27981.2853
18572006.07.07 12:30modify6390.301.27741.28001.2855
18582006.07.07 12:30modify6390.301.27741.28041.2859
18592006.07.07 12:30modify6390.301.27741.28091.2864
18602006.07.07 12:30s/l6390.301.28091.28091.2864105.007378.46
18612006.07.07 12:30close6380.151.28081.26121.282724.007402.46
18622006.07.10 01:00sell6400.151.27921.29721.2757
18632006.07.10 06:17sell6410.301.28111.29731.2776
18642006.07.10 09:29modify6410.301.28111.27921.2737
18652006.07.10 09:30modify6410.301.28111.27891.2734
18662006.07.10 09:33s/l6410.301.27891.27891.273466.007468.46
18672006.07.10 09:33close6400.151.27901.29721.27573.007471.46
18682006.07.10 09:34sell6420.151.27861.29661.2751
18692006.07.10 11:07modify6420.151.27861.27671.2712
18702006.07.10 11:08modify6420.151.27861.27641.2709
18712006.07.10 11:10modify6420.151.27861.27621.2707
18722006.07.10 11:12modify6420.151.27861.27611.2706
18732006.07.10 11:17modify6420.151.27861.27591.2704
18742006.07.10 11:17modify6420.151.27861.27581.2703
18752006.07.10 11:18s/l6420.151.27581.27581.270342.007513.46
18762006.07.10 11:18sell6430.151.27571.29371.2722
18772006.07.10 12:54modify6430.151.27571.27391.2684
18782006.07.10 12:54modify6430.151.27571.27381.2683
18792006.07.10 12:54s/l6430.151.27381.27381.268328.507541.96
18802006.07.11 01:47buy6440.151.27531.25731.2788
18812006.07.11 05:34buy6450.301.27331.25711.2768
18822006.07.11 06:55buy6460.601.27121.25681.2747
18832006.07.11 07:17close6460.601.27301.25681.2747108.007649.96
18842006.07.11 07:17close6450.301.27291.25711.2768-12.007637.96
18852006.07.11 07:17close6440.151.27281.25731.2788-37.507600.46
18862006.07.11 07:17sell6470.151.27221.29021.2687
18872006.07.11 07:41sell6480.301.27431.29051.2708
18882006.07.11 13:27sell6490.601.27611.29051.2726
18892006.07.11 13:33close6490.601.27451.29051.272696.007696.46
18902006.07.11 13:33close6480.301.27471.29051.2708-12.007684.46
18912006.07.11 13:33close6470.151.27481.29021.2687-39.007645.46
18922006.07.12 01:01buy6500.151.27751.25951.2810
18932006.07.12 02:04buy6510.301.27571.25951.2792
18942006.07.12 08:42buy6520.601.27371.25931.2772
18952006.07.12 08:53close6520.601.27531.25931.277296.007741.46
18962006.07.12 08:53close6510.301.27521.25951.2792-15.007726.46
18972006.07.12 08:53close6500.151.27551.25951.2810-30.007696.46
18982006.07.12 08:54sell6530.151.27511.29311.2716
18992006.07.12 11:26modify6530.151.27511.27321.2677
19002006.07.12 11:27modify6530.151.27511.27311.2676
19012006.07.12 11:27modify6530.151.27511.27281.2673
19022006.07.12 11:28modify6530.151.27511.27251.2670
19032006.07.12 11:28modify6530.151.27511.27241.2669
19042006.07.12 11:30modify6530.151.27511.27231.2668
19052006.07.12 11:35s/l6530.151.27231.27231.266842.007738.46
19062006.07.12 11:35sell6540.151.27211.29011.2686
19072006.07.12 12:32modify6540.151.27211.27011.2646
19082006.07.12 12:32modify6540.151.27211.26971.2642
19092006.07.12 12:33s/l6540.151.26971.26971.264236.007774.46
19102006.07.13 01:17buy6550.161.27181.25381.2753
19112006.07.13 06:45buy6560.321.27001.25381.2735
19122006.07.13 07:05modify6560.321.27001.27191.2774
19132006.07.13 07:05s/l6560.321.27191.27191.277460.807835.26
19142006.07.13 07:05close6550.161.27161.25381.2753-3.207832.06
19152006.07.13 07:05buy6570.161.27241.25441.2759
19162006.07.13 09:55buy6580.321.27041.25421.2739
19172006.07.13 11:29buy6590.641.26861.25421.2721
19182006.07.13 11:55close6590.641.27011.25421.272196.007928.06
19192006.07.13 11:55close6580.321.26981.25421.2739-19.207908.86
19202006.07.13 11:55close6570.161.26991.25441.2759-40.007868.86
19212006.07.13 11:55sell6600.161.26961.28761.2661
19222006.07.13 13:21sell6610.321.27151.28771.2680
19232006.07.13 14:47modify6610.321.27151.26971.2642
19242006.07.13 14:49s/l6610.321.26971.26971.264257.607926.46
19252006.07.13 14:49close6600.161.26971.28761.2661-1.607924.86
19262006.07.14 01:00sell6620.161.26761.28561.2641
19272006.07.14 04:20sell6630.321.26941.28561.2659
19282006.07.14 06:23modify6630.321.26941.26751.2620
19292006.07.14 06:23modify6630.321.26941.26721.2617
19302006.07.14 06:24modify6630.321.26941.26691.2614
19312006.07.14 06:24modify6630.321.26941.26641.2609
19322006.07.14 06:25modify6630.321.26941.26631.2608
19332006.07.14 06:25modify6630.321.26941.26621.2607
19342006.07.14 06:26s/l6630.321.26621.26621.2607102.408027.26
19352006.07.14 06:26close6620.161.26621.28561.264122.408049.66
19362006.07.14 06:26sell6640.161.26561.28361.2621
19372006.07.14 07:54sell6650.321.26741.28361.2639
19382006.07.14 12:31sell6660.641.26941.28381.2659
19392006.07.14 12:32close6660.641.26761.28381.2659115.208164.86
19402006.07.14 12:32close6650.321.26771.28361.2639-9.608155.26
19412006.07.14 12:32close6640.161.26781.28361.2621-35.208120.06
19422006.07.17 02:07sell6670.161.26271.28071.2592
19432006.07.17 06:27sell6680.321.26461.28081.2611
19442006.07.17 08:01modify6680.321.26461.26241.2569
19452006.07.17 08:03modify6680.321.26461.26221.2567
19462006.07.17 08:03modify6680.321.26461.26181.2563
19472006.07.17 08:04modify6680.321.26461.26171.2562
19482006.07.17 08:06modify6680.321.26461.26161.2561
19492006.07.17 08:06modify6680.321.26461.26131.2558
19502006.07.17 08:06modify6680.321.26461.26081.2553
19512006.07.17 08:07s/l6680.321.26081.26081.2553121.608241.66
19522006.07.17 08:07close6670.161.26081.28071.259230.408272.06
19532006.07.17 08:07sell6690.171.26051.27851.2570
19542006.07.17 08:22modify6690.171.26051.25861.2531
19552006.07.17 08:22modify6690.171.26051.25851.2530
19562006.07.17 08:27s/l6690.171.25851.25851.253034.008306.06
19572006.07.17 08:27sell6700.171.25831.27631.2548
19582006.07.17 09:01modify6700.171.25831.25641.2509
19592006.07.17 09:01modify6700.171.25831.25631.2508
19602006.07.17 09:11s/l6700.171.25631.25631.250834.008340.06
19612006.07.17 09:11sell6710.171.25611.27411.2526
19622006.07.17 09:39modify6710.171.25611.25421.2487
19632006.07.17 09:40modify6710.171.25611.25401.2485
19642006.07.17 09:40modify6710.171.25611.25391.2484
19652006.07.17 09:46s/l6710.171.25391.25391.248437.408377.46
19662006.07.17 09:46sell6720.171.25381.27181.2503
19672006.07.18 09:01modify6720.171.25381.25181.2463
19682006.07.18 09:02s/l6720.171.25181.25181.246334.928412.38
19692006.07.18 09:02sell6730.171.25101.26901.2475
19702006.07.18 10:09sell6740.341.25281.26901.2493
19712006.07.18 10:37sell6750.681.25491.26931.2514
19722006.07.18 11:44close6750.681.25331.26931.2514108.808521.18
19732006.07.18 11:44close6740.341.25301.26901.2493-6.808514.38
19742006.07.18 11:45close6730.171.25311.26901.2475-35.708478.68
19752006.07.19 01:00sell6760.171.24841.26641.2449
19762006.07.19 03:13sell6770.341.25021.26641.2467
19772006.07.19 12:31modify6770.341.25021.24831.2428
19782006.07.19 12:31modify6770.341.25021.24811.2426
19792006.07.19 12:31modify6770.341.25021.24751.2420
19802006.07.19 12:31modify6770.341.25021.24691.2414
19812006.07.19 12:31s/l6770.341.24691.24691.2414112.208590.88
19822006.07.19 12:31close6760.171.24701.26641.244923.808614.68
19832006.07.20 01:00buy6780.171.26091.24291.2644
19842006.07.20 07:10buy6790.341.25901.24281.2625
19852006.07.20 10:28modify6790.341.25901.26091.2664
19862006.07.20 10:29modify6790.341.25901.26111.2666
19872006.07.20 10:29modify6790.341.25901.26131.2668
19882006.07.20 10:29modify6790.341.25901.26151.2670
19892006.07.20 10:30modify6790.341.25901.26161.2671
19902006.07.20 10:30modify6790.341.25901.26171.2672
19912006.07.20 10:31s/l6790.341.26171.26171.267291.808706.48
19922006.07.20 10:31close6780.171.26171.24291.264413.608720.08
19932006.07.20 10:34buy6800.171.26231.24431.2658
19942006.07.20 12:19modify6800.171.26231.26431.2698
19952006.07.20 12:19modify6800.171.26231.26451.2700
19962006.07.20 12:20s/l6800.171.26451.26451.270037.408757.48
19972006.07.21 01:57buy6810.181.26521.24721.2687
19982006.07.21 06:13buy6820.361.26331.24711.2668
19992006.07.21 07:16modify6820.361.26331.26541.2709
20002006.07.21 07:17s/l6820.361.26541.26541.270975.608833.08
20012006.07.21 07:17close6810.181.26541.24721.26873.608836.68
20022006.07.21 07:17buy6830.181.26591.24791.2694
20032006.07.21 12:11modify6830.181.26591.26781.2733
20042006.07.21 12:14s/l6830.181.26781.26781.273334.208870.88
20052006.07.24 01:00sell6840.181.26611.28411.2626
20062006.07.24 05:35modify6840.181.26611.26411.2586
20072006.07.24 05:38s/l6840.181.26411.26411.258636.008906.88
20082006.07.24 05:38sell6850.181.26391.28191.2604
20092006.07.25 00:27modify6850.181.26391.26211.2566
20102006.07.25 00:33modify6850.181.26391.26191.2564
20112006.07.25 00:37modify6850.181.26391.26171.2562
20122006.07.25 00:44modify6850.181.26391.26161.2561
20132006.07.25 00:55s/l6850.181.26161.26161.256142.378949.25
20142006.07.25 01:00sell6860.181.26101.27901.2575
20152006.07.25 02:37sell6870.361.26291.27911.2594
20162006.07.25 05:19sell6880.721.26471.27911.2612
20172006.07.25 06:03sell6891.441.26651.27911.2630
20182006.07.25 07:34close6891.441.26471.27911.2630259.209208.45
20192006.07.25 07:35close6880.721.26491.27911.2612-14.409194.05
20202006.07.25 07:35close6870.361.26471.27911.2594-64.809129.25
20212006.07.25 07:35close6860.181.26481.27901.2575-68.409060.85
20222006.07.25 07:35buy6900.181.26491.24691.2684
20232006.07.25 08:48buy6910.361.26311.24691.2666
20242006.07.25 13:50modify6910.361.26311.26491.2704
20252006.07.25 13:51modify6910.361.26311.26501.2705
20262006.07.25 13:52modify6910.361.26311.26511.2706
20272006.07.25 13:53modify6910.361.26311.26521.2707
20282006.07.25 13:53modify6910.361.26311.26531.2708
20292006.07.25 13:53s/l6910.361.26531.26531.270879.209140.05
20302006.07.25 13:53close6900.181.26521.24691.26845.409145.45
20312006.07.26 01:00sell6920.181.25721.27521.2537
20322006.07.26 05:05sell6930.361.25911.27531.2556
20332006.07.26 06:15modify6930.361.25911.25711.2516
20342006.07.26 06:18s/l6930.361.25711.25711.251672.009217.45
20352006.07.26 06:18close6920.181.25721.27521.25370.009217.45
20362006.07.26 06:18sell6940.181.25631.27431.2528
20372006.07.26 06:36sell6950.361.25811.27431.2546
20382006.07.26 09:05sell6960.721.25991.27431.2564
20392006.07.26 11:49close6960.721.25831.27431.2564115.209332.65
20402006.07.26 11:49close6950.361.25821.27431.2546-3.609329.05
20412006.07.26 11:49close6940.181.25851.27431.2528-39.609289.45
20422006.07.27 01:00buy6970.191.27181.25381.2753
20432006.07.27 07:12modify6970.191.27181.27381.2793
20442006.07.27 07:13s/l6970.191.27381.27381.279338.009327.45
20452006.07.27 07:13buy6980.191.27371.25571.2772
20462006.07.27 12:31buy6990.381.27151.25531.2750
20472006.07.27 13:04modify6990.381.27151.27361.2791
20482006.07.27 13:05modify6990.381.27151.27371.2792
20492006.07.27 13:05modify6990.381.27151.27381.2793
20502006.07.27 13:06modify6990.381.27151.27421.2797
20512006.07.27 13:06modify6990.381.27151.27461.2801
20522006.07.27 13:07modify6990.381.27151.27471.2802
20532006.07.27 13:07modify6990.381.27151.27501.2805
20542006.07.27 13:08modify6990.381.27151.27521.2807
20552006.07.27 13:10s/l6990.381.27521.27521.2807140.609468.05
20562006.07.27 13:10close6980.191.27521.25571.277228.509496.55
20572006.07.28 01:00sell7000.191.26821.28621.2647
20582006.07.28 05:59sell7010.381.27001.28621.2665
20592006.07.28 11:00modify7010.381.27001.26821.2627
20602006.07.28 11:01modify7010.381.27001.26801.2625
20612006.07.28 11:04modify7010.381.27001.26791.2624
20622006.07.28 11:17s/l7010.381.26791.26791.262479.809576.35
20632006.07.28 11:17close7000.191.26801.28621.26473.809580.15
20642006.07.28 11:17sell7020.191.26731.28531.2638
20652006.07.28 12:31sell7030.381.26941.28561.2659
20662006.07.28 12:31sell7040.761.27141.28581.2679
20672006.07.28 12:35sell7051.521.27321.28581.2697
20682006.07.28 13:08sell7063.041.27511.28591.2716
20692006.07.28 14:58sell7076.081.27691.28591.2734
20702006.07.28 15:40close7076.081.27501.28591.27341155.2010735.35
20712006.07.28 15:40close7063.041.27511.28591.27160.0010735.35
20722006.07.28 15:40close7051.521.27501.28581.2697-273.6010461.75
20732006.07.28 15:41close7040.761.27511.28581.2679-281.2010180.55
20742006.07.28 15:41close7030.381.27531.28561.2659-224.209956.35
20752006.07.28 15:41close7020.191.27541.28531.2638-153.909802.45
20762006.07.31 03:55buy7080.201.27731.25931.2808
20772006.07.31 05:44buy7090.401.27541.25921.2789
20782006.07.31 13:00modify7090.401.27541.27721.2827
20792006.07.31 13:03s/l7090.401.27721.27721.282772.009874.45
20802006.07.31 13:03close7080.201.27721.25931.2808-2.009872.45
20812006.08.01 01:00sell7100.201.27521.29321.2717
20822006.08.01 06:46modify7100.201.27521.27321.2677
20832006.08.01 06:53s/l7100.201.27321.27321.267740.009912.45
20842006.08.01 06:53sell7110.201.27311.29111.2696
20852006.08.01 08:37sell7120.401.27491.29111.2714
20862006.08.01 10:55sell7130.801.27681.29121.2733
20872006.08.01 12:38close7130.801.27531.29121.2733120.0010032.45
20882006.08.01 12:38close7120.401.27541.29111.2714-20.0010012.45
20892006.08.01 12:38close7110.201.27551.29111.2696-48.009964.45
20902006.08.02 01:00buy7140.201.28281.26481.2863
20912006.08.02 07:54buy7150.401.28101.26481.2845
20922006.08.02 12:29buy7160.801.27921.26481.2827
20932006.08.02 12:59close7160.801.28071.26481.2827120.0010084.45
20942006.08.02 12:59close7150.401.28011.26481.2845-36.0010048.45
20952006.08.02 12:59close7140.201.28021.26481.2863-52.009996.45
20962006.08.03 01:00sell7170.201.27561.29361.2721
20972006.08.03 07:08sell7180.401.27741.29361.2739
20982006.08.03 12:31sell7190.801.27941.29381.2759
20992006.08.03 12:36sell7201.601.28141.29401.2779
21002006.08.03 12:42sell7213.201.28351.29431.2800
21012006.08.03 13:01close7213.201.28161.29431.2800608.0010604.45
21022006.08.03 13:01close7201.601.28171.29401.2779-48.0010556.45
21032006.08.03 13:01close7190.801.28181.29381.2759-192.0010364.45
21042006.08.03 13:01close7180.401.28201.29361.2739-184.0010180.45
21052006.08.03 13:01close7170.201.28221.29361.2721-132.0010048.45
21062006.08.04 07:03sell7220.201.27861.29661.2751
21072006.08.04 12:27sell7230.401.28041.29661.2769
21082006.08.04 12:31sell7240.801.28231.29671.2788
21092006.08.04 12:31sell7251.601.28431.29691.2808
21102006.08.04 12:32sell7263.201.28621.29701.2827
21112006.08.04 12:32sell7276.401.28801.29701.2845
21122006.08.04 12:33close7276.401.28621.29701.28451152.0011200.45
21132006.08.04 12:33close7263.201.28641.29701.2827-64.0011136.45
21142006.08.04 12:33close7251.601.28661.29691.2808-368.0010768.45
21152006.08.04 12:33close7240.801.28651.29671.2788-336.0010432.45
21162006.08.04 12:33close7230.401.28641.29661.2769-240.0010192.45
21172006.08.04 12:33close7220.201.28661.29661.2751-160.0010032.45
21182006.08.07 07:01sell7280.201.28651.30451.2830
21192006.08.07 07:59sell7290.401.28831.30451.2848
21202006.08.07 09:40modify7290.401.28831.28641.2809
21212006.08.07 09:43s/l7290.401.28641.28641.280976.0010108.45
21222006.08.07 09:43close7280.201.28641.30451.28302.0010110.45
21232006.08.07 09:43sell7300.201.28601.30401.2825
21242006.08.07 13:43sell7310.401.28781.30401.2843
21252006.08.07 17:16modify7310.401.28781.28601.2805
21262006.08.07 17:16modify7310.401.28781.28561.2801
21272006.08.07 17:17modify7310.401.28781.28541.2799
21282006.08.07 17:23modify7310.401.28781.28521.2797
21292006.08.07 17:24modify7310.401.28781.28511.2796
21302006.08.07 17:24modify7310.401.28781.28481.2793
21312006.08.07 17:26s/l7310.401.28481.28481.2793120.0010230.45
21322006.08.07 17:26close7300.201.28481.30401.282524.0010254.45
21332006.08.08 01:00sell7320.211.28261.30061.2791
21342006.08.08 07:04sell7330.421.28451.30071.2810
21352006.08.08 18:15sell7340.841.28631.30071.2828
21362006.08.08 18:15sell7351.681.28821.30081.2847
21372006.08.08 18:24close7351.681.28661.30081.2847268.8010523.25
21382006.08.08 18:24close7340.841.28641.30071.2828-8.4010514.85
21392006.08.08 18:24close7330.421.28631.30071.2810-75.6010439.25
21402006.08.08 18:24close7320.211.28661.30061.2791-84.0010355.25
21412006.08.09 01:00sell7360.211.27821.29621.2747
21422006.08.09 04:03sell7370.421.28001.29621.2765
21432006.08.09 06:02sell7380.841.28201.29641.2785
21442006.08.09 07:02sell7391.681.28391.29651.2804
21452006.08.09 08:06sell7403.361.28581.29661.2823
21462006.08.09 08:38sell7416.721.28761.29661.2841
21472006.08.09 20:00close7416.721.28581.29661.28411209.6011564.85
21482006.08.09 20:00close7403.361.28611.29661.2823-100.8011464.05
21492006.08.09 20:00close7391.681.28631.29651.2804-403.2011060.85
21502006.08.09 20:00close7380.841.28621.29641.2785-352.8010708.05
21512006.08.09 20:00close7370.421.28651.29621.2765-273.0010435.05
21522006.08.09 20:00close7360.211.28641.29621.2747-172.2010262.85
21532006.08.10 01:37buy7420.211.28901.27101.2925
21542006.08.10 07:42buy7430.421.28691.27071.2904
21552006.08.10 08:11buy7440.841.28511.27071.2886
21562006.08.10 08:56close7440.841.28671.27071.2886134.4010397.25
21572006.08.10 08:56close7430.421.28631.27071.2904-25.2010372.05
21582006.08.10 08:57close7420.211.28651.27101.2925-52.5010319.55
21592006.08.10 09:29sell7450.211.28581.30381.2823
21602006.08.10 12:39modify7450.211.28581.28401.2785
21612006.08.10 12:39modify7450.211.28581.28391.2784
21622006.08.10 12:40modify7450.211.28581.28381.2783
21632006.08.10 12:40modify7450.211.28581.28331.2778
21642006.08.10 12:41s/l7450.211.28331.28331.277852.5010372.05
21652006.08.11 01:20sell7460.211.27771.29571.2742
21662006.08.11 06:34modify7460.211.27771.27591.2704
21672006.08.11 06:34modify7460.211.27771.27531.2698
21682006.08.11 06:35s/l7460.211.27531.27531.269850.4010422.45
21692006.08.11 06:35sell7470.211.27521.29321.2717
21702006.08.11 06:39sell7480.421.27711.29331.2736
21712006.08.11 07:41sell7490.841.27891.29331.2754
21722006.08.11 11:00close7490.841.27741.29331.2754126.0010548.45
21732006.08.11 11:00close7480.421.27761.29331.2736-21.0010527.45
21742006.08.11 11:01close7470.211.27751.29321.2717-48.3010479.15
21752006.08.11 11:26sell7500.211.27661.29461.2731
21762006.08.11 12:29sell7510.421.27841.29461.2749
21772006.08.11 12:31modify7510.421.27841.27621.2707
21782006.08.11 12:31modify7510.421.27841.27611.2706
21792006.08.11 12:31modify7510.421.27841.27561.2701
21802006.08.11 12:31modify7510.421.27841.27511.2696
21812006.08.11 12:31modify7510.421.27841.27461.2691
21822006.08.11 12:31s/l7510.421.27461.27461.2691159.6010638.75
21832006.08.11 12:31close7500.211.27481.29461.273137.8010676.55
21842006.08.14 01:35buy7520.211.27531.25731.2788
21852006.08.14 07:27buy7530.421.27341.25721.2769
21862006.08.14 07:28buy7540.841.27141.25701.2749
21872006.08.14 07:37close7540.841.27311.25701.2749142.8010819.35
21882006.08.14 07:37close7530.421.27261.25721.2769-33.6010785.75
21892006.08.14 07:37close7520.211.27291.25731.2788-50.4010735.35
21902006.08.14 07:43sell7550.211.27241.29041.2689
21912006.08.14 07:59sell7560.421.27421.29041.2707
21922006.08.14 12:20modify7560.421.27421.27231.2668
21932006.08.14 12:21modify7560.421.27421.27191.2664
21942006.08.14 12:25s/l7560.421.27191.27191.266496.6010831.95
21952006.08.14 12:25close7550.211.27191.29041.268910.5010842.45
21962006.08.15 01:39sell7570.221.27121.28921.2677
21972006.08.15 03:09sell7580.441.27311.28931.2696
21982006.08.15 05:29sell7590.881.27501.28941.2715
21992006.08.15 06:14close7590.881.27341.28941.2715140.8010983.25
22002006.08.15 06:14close7580.441.27351.28931.2696-17.6010965.65
22012006.08.15 06:15close7570.221.27361.28921.2677-52.8010912.85
22022006.08.15 07:36buy7600.221.27421.25621.2777
22032006.08.15 08:31buy7610.441.27241.25621.2759
22042006.08.15 12:31modify7610.441.27241.27451.2800
22052006.08.15 12:31modify7610.441.27241.27491.2804
22062006.08.15 12:31modify7610.441.27241.27541.2809
22072006.08.15 12:31modify7610.441.27241.27581.2813
22082006.08.15 12:31s/l7610.441.27581.27581.2813149.6011062.45
22092006.08.15 12:31close7600.221.27571.25621.277733.0011095.45
22102006.08.16 11:03sell7620.221.27701.29501.2735
22112006.08.16 11:45sell7630.441.27881.29501.2753
22122006.08.16 12:31sell7640.881.28111.29551.2776
22132006.08.16 12:31sell7651.761.28291.29551.2794
22142006.08.16 12:38sell7663.521.28471.29551.2812
22152006.08.16 13:19sell7677.041.28661.29561.2831
22162006.08.16 14:18close7677.041.28481.29561.28311267.2012362.65
22172006.08.16 14:18close7663.521.28471.29551.28120.0012362.65
22182006.08.16 14:18close7651.761.28501.29551.2794-369.6011993.05
22192006.08.16 14:18close7640.881.28521.29551.2776-360.8011632.25
22202006.08.16 14:18close7630.441.28511.29501.2753-277.2011355.05
22212006.08.16 14:18close7620.221.28541.29501.2735-184.8011170.25
22222006.08.17 01:05buy7680.221.28651.26851.2900
22232006.08.17 06:40buy7690.441.28471.26851.2882
22242006.08.17 07:27modify7690.441.28471.28651.2920
22252006.08.17 07:29s/l7690.441.28651.28651.292079.2011249.45
22262006.08.17 07:29close7680.221.28651.26851.29000.0011249.45
22272006.08.17 07:29buy7700.221.28701.26901.2905
22282006.08.17 16:27buy7710.441.28521.26901.2887
22292006.08.17 17:08buy7720.881.28341.26901.2869
22302006.08.17 18:14buy7731.761.28151.26891.2850
22312006.08.17 18:55close7731.761.28311.26891.2850281.6011531.05
22322006.08.17 18:56close7720.881.28291.26901.2869-44.0011487.05
22332006.08.17 18:56close7710.441.28301.26901.2887-96.8011390.25
22342006.08.17 18:56close7700.221.28261.26901.2905-96.8011293.45
22352006.08.18 01:00sell7740.231.28251.30051.2790
22362006.08.18 06:06sell7750.461.28431.30051.2808
22372006.08.18 11:18modify7750.461.28431.28221.2767
22382006.08.18 11:24modify7750.461.28431.28211.2766
22392006.08.18 11:25modify7750.461.28431.28191.2764
22402006.08.18 11:26modify7750.461.28431.28181.2763
22412006.08.18 11:27modify7750.461.28431.28171.2762
22422006.08.18 11:28modify7750.461.28431.28151.2760
22432006.08.18 11:29modify7750.461.28431.28131.2758
22442006.08.18 11:31modify7750.461.28431.28121.2757
22452006.08.18 11:32modify7750.461.28431.28091.2754
22462006.08.18 11:32modify7750.461.28431.28081.2753
22472006.08.18 11:32s/l7750.461.28081.28081.2753161.0011454.45
22482006.08.18 11:32close7740.231.28081.30051.279039.1011493.55
22492006.08.18 11:32sell7760.231.28041.29841.2769
22502006.08.18 13:49sell7770.461.28251.29871.2790
22512006.08.18 13:56sell7780.921.28431.29871.2808
22522006.08.18 14:05close7780.921.28271.29871.2808147.2011640.75
22532006.08.18 14:05close7770.461.28261.29871.2790-4.6011636.15
22542006.08.18 14:05close7760.231.28301.29841.2769-59.8011576.35
22552006.08.21 01:00buy7790.231.28511.26711.2886
22562006.08.21 01:49modify7790.231.28511.28701.2925
22572006.08.21 01:53modify7790.231.28511.28721.2927
22582006.08.21 01:53s/l7790.231.28721.28721.292748.3011624.65
22592006.08.21 01:53buy7800.231.28741.26941.2909
22602006.08.21 07:26modify7800.231.28741.28921.2947
22612006.08.21 07:31s/l7800.231.28921.28921.294741.4011666.05
22622006.08.21 07:31buy7810.231.28941.27141.2929
22632006.08.21 12:14modify7810.231.28941.29131.2968
22642006.08.21 12:14modify7810.231.28941.29161.2971
22652006.08.21 12:16s/l7810.231.29161.29161.297150.6011716.65
22662006.08.22 01:00sell7820.231.28681.30481.2833
22672006.08.22 06:49sell7830.461.28871.30491.2852
22682006.08.22 09:01modify7830.461.28871.28671.2812
22692006.08.22 09:01modify7830.461.28871.28621.2807
22702006.08.22 09:01modify7830.461.28871.28571.2802
22712006.08.22 09:02s/l7830.461.28571.28571.2802138.0011854.65
22722006.08.22 09:02close7820.231.28581.30481.283323.0011877.65
22732006.08.22 09:02sell7840.241.28551.30351.2820
22742006.08.22 11:52modify7840.241.28551.28351.2780
22752006.08.22 11:54modify7840.241.28551.28341.2779
22762006.08.22 11:56modify7840.241.28551.28311.2776
22772006.08.22 11:56modify7840.241.28551.28271.2772
22782006.08.22 11:57modify7840.241.28551.28261.2771
22792006.08.22 11:57modify7840.241.28551.28241.2769
22802006.08.22 11:57modify7840.241.28551.28201.2765
22812006.08.22 11:58s/l7840.241.28201.28201.276584.0011961.65
22822006.08.22 11:58sell7850.241.28181.29981.2783
22832006.08.22 17:59modify7850.241.28181.27961.2741
22842006.08.22 18:08s/l7850.241.27961.27961.274152.8012014.45
22852006.08.23 01:56sell7860.241.27891.29691.2754
22862006.08.23 06:57sell7870.481.28091.29711.2774
22872006.08.23 07:28sell7880.961.28271.29711.2792
22882006.08.23 09:15close7880.961.28121.29711.2792144.0012158.45
22892006.08.23 09:15close7870.481.28131.29711.2774-19.2012139.25
22902006.08.23 09:15close7860.241.28151.29691.2754-62.4012076.85
22912006.08.23 09:20buy7890.241.28201.26401.2855
22922006.08.23 14:01modify7890.241.28201.28401.2895
22932006.08.23 14:01modify7890.241.28201.28441.2899
22942006.08.23 14:02s/l7890.241.28441.28441.289957.6012134.45
22952006.08.24 01:00sell7900.241.27781.29581.2743
22962006.08.24 08:02sell7910.481.27991.29611.2764
22972006.08.24 08:04sell7920.961.28171.29611.2782
22982006.08.24 08:04close7920.961.28021.29611.2782144.0012278.45
22992006.08.24 08:04close7910.481.28031.29611.2764-19.2012259.25
23002006.08.24 08:04close7900.241.28051.29581.2743-64.8012194.45
23012006.08.24 08:04buy7930.241.28041.26241.2839
23022006.08.24 08:49modify7930.241.28041.28251.2880
23032006.08.24 08:50modify7930.241.28041.28261.2881
23042006.08.24 08:50modify7930.241.28041.28271.2882
23052006.08.24 08:54modify7930.241.28041.28281.2883
23062006.08.24 08:55modify7930.241.28041.28301.2885
23072006.08.24 08:58s/l7930.241.28301.28301.288562.4012256.85
23082006.08.24 08:58buy7940.251.28321.26521.2867
23092006.08.24 12:36buy7950.501.28141.26521.2849
23102006.08.24 14:54buy7961.001.27941.26501.2829
23112006.08.24 15:46buy7972.001.27741.26481.2809
23122006.08.24 20:17buy7984.001.27551.26471.2790
23132006.08.24 23:35close7984.001.27741.26471.2790760.0013016.85
23142006.08.24 23:35close7972.001.27731.26481.2809-20.0012996.85
23152006.08.24 23:35close7961.001.27721.26501.2829-220.0012776.85
23162006.08.24 23:35close7950.501.27691.26521.2849-225.0012551.85
23172006.08.24 23:35close7940.251.27661.26521.2867-165.0012386.85
23182006.08.25 03:01buy7990.251.27861.26061.2821
23192006.08.25 05:09buy8000.501.27681.26061.2803
23202006.08.25 06:31buy8011.001.27481.26041.2783
23212006.08.25 06:40close8011.001.27641.26041.2783160.0012546.85
23222006.08.25 06:40close8000.501.27631.26061.2803-25.0012521.85
23232006.08.25 06:40close7990.251.27671.26061.2821-47.5012474.35
23242006.08.25 06:47sell8020.251.27531.29331.2718
23252006.08.25 07:43sell8030.501.27721.29341.2737
23262006.08.25 14:08modify8030.501.27721.27521.2697
23272006.08.25 14:08modify8030.501.27721.27471.2692
23282006.08.25 14:09modify8030.501.27721.27441.2689
23292006.08.25 14:09modify8030.501.27721.27401.2685
23302006.08.25 14:10s/l8030.501.27401.27401.2685160.0012634.35
23312006.08.25 14:10close8020.251.27401.29331.271832.5012666.85
23322006.08.28 01:00buy8040.251.27751.25951.2810
23332006.08.28 03:33modify8040.251.27751.27941.2849
23342006.08.28 03:34modify8040.251.27751.27951.2850
23352006.08.28 03:34modify8040.251.27751.27961.2851
23362006.08.28 03:35s/l8040.251.27961.27961.285152.5012719.35
23372006.08.28 03:35buy8050.251.27981.26181.2833
23382006.08.28 20:52buy8060.501.27801.26181.2815
23392006.08.29 00:40modify8060.501.27801.27991.2854
23402006.08.29 00:40modify8060.501.27801.28001.2855
23412006.08.29 00:41modify8060.501.27801.28031.2858
23422006.08.29 01:12s/l8060.501.28031.28031.2858111.9712831.33
23432006.08.29 01:12close8050.251.28021.26181.28338.4912839.81
23442006.08.29 01:12buy8070.261.28111.26311.2846
23452006.08.29 07:15modify8070.261.28111.28301.2885
23462006.08.29 07:15modify8070.261.28111.28311.2886
23472006.08.29 07:22s/l8070.261.28311.28311.288652.0012891.81
23482006.08.29 07:22buy8080.261.28331.26531.2868
23492006.08.29 09:03buy8090.521.28141.26521.2849
23502006.08.29 13:38buy8101.041.27951.26511.2830
23512006.08.29 14:01close8101.041.28121.26511.2830176.8013068.61
23522006.08.29 14:01close8090.521.28091.26521.2849-26.0013042.61
23532006.08.29 14:01close8080.261.28081.26531.2868-65.0012977.61
23542006.08.30 01:00buy8110.261.28461.26661.2881
23552006.08.30 02:29buy8120.521.28271.26651.2862
23562006.08.31 07:25modify8120.521.28271.28471.2902
23572006.08.31 07:25modify8120.521.28271.28511.2906
23582006.08.31 07:26s/l8120.521.28511.28511.2906115.3613092.98
23592006.08.31 07:26close8110.261.28491.26661.28813.0813096.06
23602006.08.31 07:26buy8130.261.28531.26731.2888
23612006.08.31 12:41modify8130.261.28531.28711.2926
23622006.08.31 12:49s/l8130.261.28711.28711.292646.8013142.86
23632006.09.01 05:59buy8140.261.28221.26421.2857
23642006.09.01 07:08buy8150.521.28041.26421.2839
23652006.09.01 12:31buy8161.041.27861.26421.2821
23662006.09.01 12:36close8161.041.28011.26421.2821156.0013298.86
23672006.09.01 12:36close8150.521.28041.26421.28390.0013298.86
23682006.09.01 12:36close8140.261.28011.26421.2857-54.6013244.26
23692006.09.04 01:00buy8170.261.28571.26771.2892
23702006.09.05 00:39buy8180.521.28391.26771.2874
23712006.09.05 08:03buy8191.041.28211.26771.2856
23722006.09.05 08:43close8191.041.28371.26771.2856166.4013410.66
23732006.09.05 08:43close8180.521.28361.26771.2874-15.6013395.06
23742006.09.05 08:43close8170.261.28351.26771.2892-58.7713336.28
23752006.09.05 08:43sell8200.271.28331.30131.2798
23762006.09.05 12:02modify8200.271.28331.28151.2760
23772006.09.05 12:04s/l8200.271.28151.28151.276048.6013384.88
23782006.09.06 07:21buy8210.271.28331.26531.2868
23792006.09.06 08:52buy8220.541.28141.26521.2849
23802006.09.06 11:29buy8231.081.27921.26481.2827
23812006.09.06 13:45buy8242.161.27741.26481.2809
23822006.09.06 14:03close8242.161.27921.26481.2809388.8013773.68
23832006.09.06 14:03close8231.081.27911.26481.2827-10.8013762.88
23842006.09.06 14:03close8220.541.27931.26521.2849-113.4013649.48
23852006.09.06 14:03close8210.271.27911.26531.2868-113.4013536.08
23862006.09.07 01:00buy8250.271.28251.26451.2860
23872006.09.07 07:49buy8260.541.28071.26451.2842
23882006.09.07 08:56buy8271.081.27891.26451.2824
23892006.09.07 10:34buy8282.161.27681.26421.2803
23902006.09.07 11:07buy8294.321.27451.26371.2780
23912006.09.07 11:15buy8308.641.27271.26371.2762
23922006.09.07 11:30close8308.641.27461.26371.27621641.6015177.68
23932006.09.07 11:30close8294.321.27431.26371.2780-86.4015091.28
23942006.09.07 11:30close8282.161.27441.26421.2803-518.4014572.88
23952006.09.07 11:30close8271.081.27421.26451.2824-507.6014065.28
23962006.09.07 11:30close8260.541.27391.26451.2842-367.2013698.08
23972006.09.07 11:30close8250.271.27401.26451.2860-229.5013468.58
23982006.09.07 11:31sell8310.271.27421.29221.2707
23992006.09.07 12:46modify8310.271.27421.27221.2667
24002006.09.07 12:48modify8310.271.27421.27211.2666
24012006.09.07 12:48modify8310.271.27421.27201.2665
24022006.09.07 12:50modify8310.271.27421.27191.2664
24032006.09.07 12:51modify8310.271.27421.27181.2663
24042006.09.07 12:54s/l8310.271.27181.27181.266364.8013533.38
24052006.09.08 01:06sell8320.271.27171.28971.2682
24062006.09.08 12:37modify8320.271.27171.26991.2644
24072006.09.08 12:37modify8320.271.27171.26941.2639
24082006.09.08 12:38modify8320.271.27171.26891.2634
24092006.09.08 12:38modify8320.271.27171.26861.2631
24102006.09.08 12:38modify8320.271.27171.26821.2627
24112006.09.08 12:39s/l8320.271.26821.26821.262794.5013627.88
24122006.09.11 01:00sell8330.271.26561.28361.2621
24132006.09.11 02:59sell8340.541.26741.28361.2639
24142006.09.11 05:39sell8351.081.26931.28371.2658
24152006.09.11 06:10close8351.081.26781.28371.2658162.0013789.88
24162006.09.11 06:10close8340.541.26811.28361.2639-37.8013752.08
24172006.09.11 06:10close8330.271.26821.28361.2621-70.2013681.88
24182006.09.11 06:27buy8360.271.26901.25101.2725
24192006.09.11 08:22modify8360.271.26901.27081.2763
24202006.09.11 08:23modify8360.271.26901.27091.2764
24212006.09.11 08:24modify8360.271.26901.27101.2765
24222006.09.11 08:31modify8360.271.26901.27111.2766
24232006.09.11 08:32s/l8360.271.27111.27111.276656.7013738.58
24242006.09.11 08:32buy8370.271.27111.25311.2746
24252006.09.11 09:53modify8370.271.27111.27301.2785
24262006.09.11 09:53modify8370.271.27111.27321.2787
24272006.09.11 09:54modify8370.271.27111.27341.2789
24282006.09.11 09:54modify8370.271.27111.27351.2790
24292006.09.11 09:54s/l8370.271.27351.27351.279064.8013803.38
24302006.09.11 09:54buy8380.281.27371.25571.2772
24312006.09.11 10:57buy8390.561.27191.25571.2754
24322006.09.11 14:03buy8401.121.27011.25571.2736
24332006.09.11 14:10buy8412.241.26811.25551.2716
24342006.09.11 15:19close8412.241.26991.25551.2716403.2014206.58
24352006.09.11 15:19close8401.121.26981.25571.2736-33.6014172.98
24362006.09.11 15:19close8390.561.26941.25571.2754-140.0014032.98
24372006.09.11 15:20close8380.281.26951.25571.2772-117.6013915.38
24382006.09.12 01:00buy8420.281.27211.25411.2756
24392006.09.12 07:17buy8430.561.27031.25411.2738
24402006.09.12 07:43modify8430.561.27031.27221.2777
24412006.09.12 07:44modify8430.561.27031.27231.2778
24422006.09.12 07:48s/l8430.561.27231.27231.2778112.0014027.38
24432006.09.12 07:48close8420.281.27221.25411.27562.8014030.18
24442006.09.12 07:48buy8440.281.27261.25461.2761
24452006.09.12 08:04buy8450.561.27081.25461.2743
24462006.09.12 12:35buy8461.121.26841.25401.2719
24472006.09.12 12:42close8461.121.27021.25401.2719201.6014231.78
24482006.09.12 12:42close8450.561.27001.25461.2743-44.8014186.98
24492006.09.12 12:42close8440.281.27011.25461.2761-70.0014116.98
24502006.09.13 01:14sell8470.281.26761.28561.2641
24512006.09.13 03:19sell8480.561.26941.28561.2659
24522006.09.13 14:31modify8480.561.26941.26761.2621
24532006.09.13 14:32s/l8480.561.26761.26761.2621100.8014217.78
24542006.09.13 14:32close8470.281.26771.28561.2641-2.8014214.98
24552006.09.14 01:23buy8490.281.27091.25291.2744
24562006.09.14 03:58buy8500.561.26911.25291.2726
24572006.09.14 10:43modify8500.561.26911.27091.2764
24582006.09.14 10:46s/l8500.561.27091.27091.2764100.8014315.78
24592006.09.14 10:46close8490.281.27091.25291.27440.0014315.78
24602006.09.14 10:46buy8510.291.27101.25301.2745
24612006.09.14 11:53modify8510.291.27101.27291.2784
24622006.09.14 11:55s/l8510.291.27291.27291.278455.1014370.88
24632006.09.14 11:55buy8520.291.27311.25511.2766
24642006.09.14 12:32buy8530.581.27131.25511.2748
24652006.09.14 12:43buy8541.161.26941.25501.2729
24662006.09.14 12:53close8541.161.27091.25501.2729174.0014544.88
24672006.09.14 12:53close8530.581.27081.25511.2748-29.0014515.88
24682006.09.14 12:53close8520.291.27071.25511.2766-69.6014446.28
24692006.09.15 05:57buy8550.291.27421.25621.2777
24702006.09.15 06:32buy8560.581.27241.25621.2759
24712006.09.15 08:12buy8571.161.27061.25621.2741
24722006.09.15 09:58buy8582.321.26871.25611.2722
24732006.09.15 11:55buy8594.641.26691.25611.2704
24742006.09.15 12:33close8594.641.26881.25611.2704881.6015327.88
24752006.09.15 12:33close8582.321.26871.25611.27220.0015327.88
24762006.09.15 12:33close8571.161.26851.25621.2741-243.6015084.28
24772006.09.15 12:33close8560.581.26861.25621.2759-220.4014863.88
24782006.09.15 12:33close8550.291.26831.25621.2777-171.1014692.78
24792006.09.18 04:39buy8600.291.26671.24871.2702
24802006.09.18 04:58buy8610.581.26491.24871.2684
24812006.09.18 06:19modify8610.581.26491.26681.2723
24822006.09.18 06:21modify8610.581.26491.26691.2724
24832006.09.18 06:21modify8610.581.26491.26721.2727
24842006.09.18 06:22s/l8610.581.26721.26721.2727133.4014826.18
24852006.09.18 06:22close8600.291.26721.24871.270214.5014840.68
24862006.09.18 06:22buy8620.301.26751.24951.2710
24872006.09.18 09:15buy8630.601.26571.24951.2692
24882006.09.18 13:01modify8630.601.26571.26771.2732
24892006.09.18 13:01modify8630.601.26571.26781.2733
24902006.09.18 13:01modify8630.601.26571.26811.2736
24912006.09.18 13:01modify8630.601.26571.26851.2740
24922006.09.18 13:02s/l8630.601.26851.26851.2740168.0015008.68
24932006.09.18 13:02close8620.301.26781.24951.27109.0015017.68
24942006.09.19 01:00buy8640.301.27151.25351.2750
24952006.09.19 07:15buy8650.601.26971.25351.2732
24962006.09.19 07:53buy8661.201.26791.25351.2714
24972006.09.19 09:00buy8672.401.26591.25331.2694
24982006.09.19 12:30close8672.401.26761.25331.2694408.0015425.68
24992006.09.19 12:30close8661.201.26771.25351.2714-24.0015401.68
25002006.09.19 12:30close8650.601.26781.25351.2732-114.0015287.68
25012006.09.19 12:30close8640.301.26791.25351.2750-108.0015179.68
25022006.09.20 04:36buy8680.301.26921.25121.2727
25032006.09.20 05:04buy8690.601.26731.25111.2708
25042006.09.20 14:16modify8690.601.26731.26911.2746
25052006.09.20 14:16modify8690.601.26731.26921.2747
25062006.09.20 14:24s/l8690.601.26921.26921.2747114.0015293.68
25072006.09.20 14:24close8680.301.26921.25121.27270.0015293.68
25082006.09.21 01:00buy8700.311.27121.25321.2747
25092006.09.21 10:35modify8700.311.27121.27301.2785
25102006.09.21 10:35modify8700.311.27121.27311.2786
25112006.09.21 10:35modify8700.311.27121.27321.2787
25122006.09.21 10:40modify8700.311.27121.27331.2788
25132006.09.21 10:40modify8700.311.27121.27341.2789
25142006.09.21 10:40modify8700.311.27121.27351.2790
25152006.09.21 10:41modify8700.311.27121.27361.2791
25162006.09.21 10:51s/l8700.311.27361.27361.279174.4015368.08
25172006.09.21 10:51buy8710.311.27381.25581.2773
25182006.09.21 14:08buy8720.621.27201.25581.2755
25192006.09.21 16:02modify8720.621.27201.27391.2794
25202006.09.21 16:02modify8720.621.27201.27401.2795
25212006.09.21 16:02modify8720.621.27201.27421.2797
25222006.09.21 16:02modify8720.621.27201.27431.2798
25232006.09.21 16:02modify8720.621.27201.27451.2800
25242006.09.21 16:03s/l8720.621.27451.27451.2800155.0015523.08
25252006.09.21 16:03close8710.311.27451.25581.277321.7015544.78
25262006.09.22 01:00buy8730.311.27861.26061.2821
25272006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28041.2859
25282006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28051.2860
25292006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28061.2861
25302006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28071.2862
25312006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28081.2863
25322006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28091.2864
25332006.09.22 07:21modify8730.311.27861.28101.2865
25342006.09.22 07:22modify8730.311.27861.28111.2866
25352006.09.22 07:22modify8730.311.27861.28121.2867
25362006.09.22 07:30modify8730.311.27861.28131.2868
25372006.09.22 07:30modify8730.311.27861.28141.2869
25382006.09.22 07:37s/l8730.311.28141.28141.286986.8015631.58
25392006.09.22 07:37buy8740.311.28151.26351.2850
25402006.09.22 15:24buy8750.621.27971.26351.2832
25412006.09.25 09:01buy8761.241.27791.26351.2814
25422006.09.25 12:24buy8772.481.27611.26351.2796
25432006.09.25 14:02buy8784.961.27431.26351.2778
25442006.09.25 14:09close8784.961.27601.26351.2778843.2016474.78
25452006.09.25 14:09close8772.481.27611.26351.27960.0016474.78
25462006.09.25 14:09close8761.241.27621.26351.2814-210.8016263.98
25472006.09.25 14:09close8750.621.27611.26351.2832-226.9516037.03
25482006.09.25 14:09close8740.311.27621.26351.2850-166.1815870.86
25492006.09.26 07:10sell8790.321.27361.29161.2701
25502006.09.26 08:07sell8800.641.27551.29171.2720
25512006.09.26 08:46modify8800.641.27551.27361.2681
25522006.09.26 08:47modify8800.641.27551.27351.2680
25532006.09.26 08:47modify8800.641.27551.27341.2679
25542006.09.26 08:47modify8800.641.27551.27331.2678
25552006.09.26 08:49modify8800.641.27551.27321.2677
25562006.09.26 08:49modify8800.641.27551.27311.2676
25572006.09.26 08:49modify8800.641.27551.27291.2674
25582006.09.26 08:51modify8800.641.27551.27281.2673
25592006.09.26 08:52modify8800.641.27551.27271.2672
25602006.09.26 08:58modify8800.641.27551.27261.2671
25612006.09.26 08:58modify8800.641.27551.27251.2670
25622006.09.26 08:58modify8800.641.27551.27241.2669
25632006.09.26 08:58modify8800.641.27551.27231.2668
25642006.09.26 09:00modify8800.641.27551.27221.2667
25652006.09.26 09:17s/l8800.641.27221.27221.2667211.2016082.06
25662006.09.26 09:17close8790.321.27221.29161.270144.8016126.86
25672006.09.26 09:17sell8810.321.27191.28991.2684
25682006.09.26 11:08modify8810.321.27191.26991.2644
25692006.09.26 11:08modify8810.321.27191.26981.2643
25702006.09.26 11:09modify8810.321.27191.26961.2641
25712006.09.26 11:13modify8810.321.27191.26951.2640
25722006.09.26 11:31s/l8810.321.26951.26951.264076.8016203.66
25732006.09.26 11:31sell8820.321.26931.28731.2658
25742006.09.26 14:46modify8820.321.26931.26751.2620
25752006.09.26 14:46modify8820.321.26931.26741.2619
25762006.09.26 14:58s/l8820.321.26741.26741.261960.8016264.46
25772006.09.27 06:09sell8830.331.26771.28571.2642
25782006.09.27 07:57sell8840.661.26951.28571.2660
25792006.09.27 12:32sell8851.321.27131.28571.2678
25802006.09.27 12:36close8851.321.26981.28571.2678198.0016462.46
25812006.09.27 12:36close8840.661.26991.28571.2660-26.4016436.06
25822006.09.27 12:36close8830.331.26981.28571.2642-69.3016366.76
25832006.09.28 01:00buy8860.331.27261.25461.2761
25842006.09.28 09:11buy8870.661.27081.25461.2743
25852006.09.28 12:37buy8881.321.26901.25461.2725
25862006.09.28 18:44close8881.321.27051.25461.2725198.0016564.76
25872006.09.28 18:44close8870.661.27071.25461.2743-6.6016558.16
25882006.09.28 18:44close8860.331.27061.25461.2761-66.0016492.16
25892006.09.29 06:34sell8890.331.26881.28681.2653
25902006.09.29 08:06modify8890.331.26881.26691.2614
25912006.09.29 08:12modify8890.331.26881.26671.2612
25922006.09.29 08:18s/l8890.331.26671.26671.261269.3016561.46
25932006.09.29 08:18sell8900.331.26651.28451.2630
25942006.09.29 15:21sell8910.661.26841.28461.2649
25952006.09.29 15:30sell8921.321.27021.28461.2667
25962006.09.29 15:56close8921.321.26871.28461.2667198.0016759.46
25972006.09.29 15:56close8910.661.26881.28461.2649-26.4016733.06
25982006.09.29 15:56close8900.331.26871.28451.2630-72.6016660.46
25992006.10.02 09:32buy8930.331.26901.25101.2725
26002006.10.02 13:31modify8930.331.26901.27081.2763
26012006.10.02 13:31modify8930.331.26901.27091.2764
26022006.10.02 13:32modify8930.331.26901.27121.2767
26032006.10.02 13:34modify8930.331.26901.27131.2768
26042006.10.02 13:36modify8930.331.26901.27151.2770
26052006.10.02 13:36modify8930.331.26901.27161.2771
26062006.10.02 13:40modify8930.331.26901.27181.2773
26072006.10.02 13:41modify8930.331.26901.27191.2774
26082006.10.02 13:45modify8930.331.26901.27211.2776
26092006.10.02 13:45modify8930.331.26901.27221.2777
26102006.10.02 13:46modify8930.331.26901.27231.2778
26112006.10.02 13:46modify8930.331.26901.27241.2779
26122006.10.02 13:46modify8930.331.26901.27251.2780
26132006.10.02 13:46modify8930.331.26901.27261.2781
26142006.10.02 13:49modify8930.331.26901.27271.2782
26152006.10.02 13:49modify8930.331.26901.27281.2783
26162006.10.02 13:49modify8930.331.26901.27291.2784
26172006.10.02 13:50modify8930.331.26901.27301.2785
26182006.10.02 13:51modify8930.331.26901.27311.2786
26192006.10.02 13:53modify8930.331.26901.27321.2787
26202006.10.02 13:53modify8930.331.26901.27341.2789
26212006.10.02 13:53modify8930.331.26901.27361.2791
26222006.10.02 13:53modify8930.331.26901.27381.2793
26232006.10.02 13:58s/l8930.331.27381.27381.2793158.4016818.86
26242006.10.03 05:59buy8940.341.27591.25791.2794
26252006.10.03 08:03buy8950.681.27411.25791.2776
26262006.10.03 12:34buy8961.361.27231.25791.2758
26272006.10.03 13:04close8961.361.27391.25791.2758217.6017036.46
26282006.10.03 13:04close8950.681.27351.25791.2776-40.8016995.66
26292006.10.03 13:04close8940.341.27371.25791.2794-74.8016920.86
26302006.10.04 01:45sell8970.341.27161.28961.2681
26312006.10.04 06:59sell8980.681.27341.28961.2699
26322006.10.04 08:29modify8980.681.27341.27161.2661
26332006.10.04 08:31modify8980.681.27341.27151.2660
26342006.10.04 08:32modify8980.681.27341.27141.2659
26352006.10.04 08:41modify8980.681.27341.27131.2658
26362006.10.04 08:42modify8980.681.27341.27121.2657
26372006.10.04 08:42modify8980.681.27341.27111.2656
26382006.10.04 08:42modify8980.681.27341.27101.2655
26392006.10.04 08:45modify8980.681.27341.27091.2654
26402006.10.04 08:45modify8980.681.27341.27071.2652
26412006.10.04 08:46modify8980.681.27341.27061.2651
26422006.10.04 08:46modify8980.681.27341.27051.2650
26432006.10.04 08:46modify8980.681.27341.27041.2649
26442006.10.04 08:46modify8980.681.27341.27031.2648
26452006.10.04 08:51modify8980.681.27341.27021.2647
26462006.10.04 08:51modify8980.681.27341.27011.2646
26472006.10.04 08:51modify8980.681.27341.27001.2645
26482006.10.04 08:51modify8980.681.27341.26991.2644
26492006.10.04 08:51modify8980.681.27341.26981.2643
26502006.10.04 09:17modify8980.681.27341.26971.2642
26512006.10.04 09:17modify8970.341.27161.26981.2643
26522006.10.04 09:17modify8980.681.27341.26961.2641
26532006.10.04 09:17modify8970.341.27161.26971.2642
26542006.10.04 09:18modify8980.681.27341.26951.2640
26552006.10.04 09:18modify8970.341.27161.26961.2641
26562006.10.04 09:19modify8980.681.27341.26941.2639
26572006.10.04 09:25s/l8980.681.26941.26941.2639272.0017192.86
26582006.10.04 09:25close8970.341.26951.26961.264171.4017264.26
26592006.10.04 09:25sell8990.351.26941.28741.2659
26602006.10.04 19:15sell9000.701.27121.28741.2677
26612006.10.05 13:48modify9000.701.27121.26941.2639
26622006.10.05 13:48modify9000.701.27121.26931.2638
26632006.10.05 13:48modify9000.701.27121.26921.2637
26642006.10.05 13:49modify9000.701.27121.26891.2634
26652006.10.05 13:50modify9000.701.27121.26881.2633
26662006.10.05 13:54modify9000.701.27121.26871.2632
26672006.10.05 14:02modify9000.701.27121.26861.2631
26682006.10.05 14:03modify9000.701.27121.26851.2630
26692006.10.05 14:12modify9000.701.27121.26841.2629
26702006.10.05 14:12modify9000.701.27121.26831.2628
26712006.10.05 14:17s/l9000.701.26831.26831.2628214.3417478.60
26722006.10.05 14:17close8990.351.26841.28741.265940.6717519.27
26732006.10.06 06:53sell9010.351.26751.28551.2640
26742006.10.06 12:30sell9020.701.26961.28581.2661
26752006.10.06 12:30sell9031.401.27141.28581.2679
26762006.10.06 12:31close9031.401.26971.28581.2679238.0017757.27
26772006.10.06 12:31close9020.701.26981.28581.2661-14.0017743.27
26782006.10.06 12:31close9010.351.26991.28551.2640-84.0017659.27
26792006.10.09 11:01buy9040.351.26131.24331.2648
26802006.10.09 15:46buy9050.701.25941.24321.2629
26812006.10.10 08:22buy9061.401.25741.24301.2609
26822006.10.10 08:38close9061.401.25911.24301.2609238.0017897.27
26832006.10.10 08:38close9050.701.25891.24321.2629-39.2317858.03
26842006.10.10 08:38close9040.351.25871.24331.2648-93.1217764.91
26852006.10.10 08:38sell9070.361.25771.27571.2542
26862006.10.10 11:09modify9070.361.25771.25591.2504
26872006.10.10 11:11modify9070.361.25771.25581.2503
26882006.10.10 11:13modify9070.361.25771.25571.2502
26892006.10.10 11:16modify9070.361.25771.25531.2498
26902006.10.10 11:17modify9070.361.25771.25491.2494
26912006.10.10 11:18modify9070.361.25771.25471.2492
26922006.10.10 11:18modify9070.361.25771.25451.2490
26932006.10.10 11:19modify9070.361.25771.25441.2489
26942006.10.10 11:31modify9070.361.25771.25431.2488
26952006.10.10 11:43modify9070.361.25771.25421.2487
26962006.10.10 11:48modify9070.361.25771.25391.2484
26972006.10.10 12:13s/l9070.361.25391.25391.2484136.8017901.71
26982006.10.11 08:15buy9080.361.25531.23731.2588
26992006.10.11 18:04buy9090.721.25351.23731.2570
27002006.10.11 18:20buy9101.441.25171.23731.2552
27012006.10.11 18:52close9101.441.25321.23731.2552216.0018117.71
27022006.10.11 18:52close9090.721.25361.23731.25707.2018124.91
27032006.10.11 18:52close9080.361.25351.23731.2588-64.8018060.11
27042006.10.12 01:00sell9110.361.25181.26981.2483
27052006.10.12 03:09sell9120.721.25361.26981.2501
27062006.10.12 07:09sell9131.441.25561.27001.2521
27072006.10.12 10:34close9131.441.25391.27001.2521244.8018304.91
27082006.10.12 10:35close9120.721.25381.26981.2501-14.4018290.51
27092006.10.12 10:35close9110.361.25391.26981.2483-75.6018214.91
27102006.10.12 11:35sell9140.361.25201.27001.2485
27112006.10.12 12:30sell9150.721.25381.27001.2503
27122006.10.12 12:30sell9161.441.25561.27001.2521
27132006.10.12 12:30close9161.441.25381.27001.2521259.2018474.11
27142006.10.12 12:31close9150.721.25351.27001.250321.6018495.71
27152006.10.12 12:31close9140.361.25341.27001.2485-50.4018445.31
27162006.10.13 01:12buy9170.371.25621.23821.2597
27172006.10.13 11:06buy9180.741.25441.23821.2579
27182006.10.13 12:37buy9191.481.25241.23801.2559
27192006.10.13 14:03buy9202.961.25041.23781.2539
27202006.10.13 14:40buy9215.921.24861.23781.2521
27212006.10.13 16:05close9215.921.25051.23781.25211124.8019570.11
27222006.10.13 16:05close9202.961.25061.23781.253959.2019629.31
27232006.10.13 16:05close9191.481.25031.23801.2559-310.8019318.51
27242006.10.13 16:07close9180.741.25041.23821.2579-296.0019022.51
27252006.10.13 16:07close9170.371.25051.23821.2597-210.9018811.61
27262006.10.16 01:00sell9220.381.24951.26751.2460
27272006.10.16 05:22sell9230.761.25131.26751.2478
27282006.10.16 12:42sell9241.521.25311.26751.2496
27292006.10.16 15:00close9241.521.25161.26751.2496228.0019039.61
27302006.10.16 15:00close9230.761.25151.26751.2478-15.2019024.41
27312006.10.16 15:00close9220.381.25161.26751.2460-79.8018944.61
27322006.10.17 01:00buy9250.381.25421.23621.2577
27332006.10.17 07:26buy9260.761.25241.23621.2559
27342006.10.17 13:31modify9260.761.25241.25421.2597
27352006.10.17 13:32modify9260.761.25241.25431.2598
27362006.10.17 13:32modify9260.761.25241.25441.2599
27372006.10.17 13:33s/l9260.761.25441.25441.2599152.0019096.61
27382006.10.17 13:33close9250.381.25431.23621.25773.8019100.41
27392006.10.19 01:53buy9270.381.25421.23621.2577
27402006.10.19 09:01modify9270.381.25421.25621.2617
27412006.10.19 09:01modify9270.381.25421.25631.2618
27422006.10.19 09:09s/l9270.381.25631.25631.261879.8019180.21
27432006.10.19 09:09buy9280.381.25651.23851.2600
27442006.10.19 13:46modify9280.381.25651.25831.2638
27452006.10.19 13:51modify9280.381.25651.25841.2639
27462006.10.19 13:56s/l9280.381.25841.25841.263972.2019252.41
27472006.10.20 01:00buy9290.391.26361.24561.2671
27482006.10.20 09:50buy9300.781.26181.24561.2653
27492006.10.20 14:39buy9311.561.25991.24551.2634
27502006.10.20 15:32close9311.561.26141.24551.2634234.0019486.41
27512006.10.20 15:32close9300.781.26151.24561.2653-23.4019463.01
27522006.10.20 15:32close9290.391.26141.24561.2671-85.8019377.21
27532006.10.23 06:16sell9320.391.25991.27791.2564
27542006.10.23 09:10modify9320.391.25991.25811.2526
27552006.10.23 09:10modify9320.391.25991.25801.2525
27562006.10.23 09:11modify9320.391.25991.25791.2524
27572006.10.23 09:11modify9320.391.25991.25781.2523
27582006.10.23 09:12modify9320.391.25991.25771.2522
27592006.10.23 09:12modify9320.391.25991.25761.2521
27602006.10.23 09:12modify9320.391.25991.25751.2520
27612006.10.23 09:12modify9320.391.25991.25741.2519
27622006.10.23 09:15modify9320.391.25991.25731.2518
27632006.10.23 09:27modify9320.391.25991.25721.2517
27642006.10.23 09:27modify9320.391.25991.25711.2516
27652006.10.23 09:31modify9320.391.25991.25701.2515
27662006.10.23 09:49s/l9320.391.25701.25701.2515113.1019490.31
27672006.10.23 09:49sell9330.391.25681.27481.2533
27682006.10.23 13:27modify9330.391.25681.25481.2493
27692006.10.23 13:29modify9330.391.25681.25471.2492
27702006.10.23 13:36s/l9330.391.25471.25471.249281.9019572.21
27712006.10.24 06:58sell9340.391.25321.27121.2497
27722006.10.24 16:10sell9350.781.25511.27131.2516
27732006.10.24 16:40sell9361.561.25701.27141.2535
27742006.10.24 22:30close9361.561.25541.27141.2535249.6019821.81
27752006.10.24 22:30close9350.781.25561.27131.2516-39.0019782.81
27762006.10.24 22:33close9340.391.25551.27121.2497-89.7019693.11
27772006.10.25 02:11buy9370.391.25731.23931.2608
27782006.10.25 19:18modify9370.391.25731.25941.2649
27792006.10.25 19:19modify9370.391.25731.25951.2650
27802006.10.25 19:19modify9370.391.25731.25971.2652
27812006.10.25 19:19modify9370.391.25731.25981.2653
27822006.10.25 19:19modify9370.391.25731.26001.2655
27832006.10.25 19:20modify9370.391.25731.26021.2657
27842006.10.25 19:20modify9370.391.25731.26041.2659
27852006.10.25 19:20modify9370.391.25731.26051.2660
27862006.10.25 19:20modify9370.391.25731.26061.2661
27872006.10.25 19:20modify9370.391.25731.26091.2664
27882006.10.25 19:24s/l9370.391.26091.26091.2664140.4019833.51
27892006.10.26 01:00buy9380.401.26151.24351.2650
27902006.10.26 07:53modify9380.401.26151.26341.2689
27912006.10.26 07:56modify9380.401.26151.26361.2691
27922006.10.26 08:00modify9380.401.26151.26371.2692
27932006.10.26 08:01modify9380.401.26151.26381.2693
27942006.10.26 08:01modify9380.401.26151.26391.2694
27952006.10.26 08:01modify9380.401.26151.26401.2695
27962006.10.26 08:01modify9380.401.26151.26421.2697
27972006.10.26 08:01modify9380.401.26151.26441.2699
27982006.10.26 08:01modify9380.401.26151.26461.2701
27992006.10.26 08:08modify9380.401.26151.26471.2702
28002006.10.26 08:08modify9380.401.26151.26481.2703
28012006.10.26 08:25modify9380.401.26151.26491.2704
28022006.10.26 08:25modify9380.401.26151.26521.2707
28032006.10.26 08:25modify9380.401.26151.26541.2709
28042006.10.26 08:26modify9380.401.26151.26551.2710
28052006.10.26 08:30s/l9380.401.26551.26551.2710160.0019993.51
28062006.10.26 08:30buy9390.401.26561.24761.2691
28072006.10.26 17:23modify9390.401.26561.26751.2730
28082006.10.26 17:23modify9390.401.26561.26781.2733
28092006.10.26 17:25modify9390.401.26561.26791.2734
28102006.10.26 17:26modify9390.401.26561.26801.2735
28112006.10.26 17:26modify9390.401.26561.26811.2736
28122006.10.26 17:27modify9390.401.26561.26821.2737
28132006.10.26 17:27modify9390.401.26561.26831.2738
28142006.10.26 17:32s/l9390.401.26831.26831.2738108.0020101.51
28152006.10.27 01:08buy9400.401.26961.25161.2731
28162006.10.27 07:58buy9410.801.26781.25161.2713
28172006.10.27 13:30modify9410.801.26781.27001.2755
28182006.10.27 13:31modify9410.801.26781.27011.2756
28192006.10.27 13:31modify9410.801.26781.27021.2757
28202006.10.27 13:31modify9410.801.26781.27031.2758
28212006.10.27 13:31modify9410.801.26781.27041.2759
28222006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27051.2760
28232006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27061.2761
28242006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27071.2762
28252006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27081.2763
28262006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27101.2765
28272006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27111.2766
28282006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27121.2767
28292006.10.27 13:32modify9410.801.26781.27131.2768
28302006.10.27 13:36s/l9410.801.27131.27131.2768280.0020381.51
28312006.10.27 13:36close9400.401.27131.25161.273168.0020449.51
28322006.10.30 06:19sell9420.411.27141.28941.2679
28332006.10.30 12:20sell9430.821.27321.28941.2697
28342006.10.30 13:31modify9430.821.27321.27131.2658
28352006.10.30 13:38modify9430.821.27321.27121.2657
28362006.10.30 13:42modify9430.821.27321.27101.2655
28372006.10.30 13:43s/l9430.821.27101.27101.2655180.4020629.91
28382006.10.30 13:43close9420.411.27111.28941.267912.3020642.21
28392006.10.31 01:19sell9440.411.27051.28851.2670
28402006.10.31 02:46sell9450.821.27231.28851.2688
28412006.10.31 07:25modify9450.821.27231.27041.2649
28422006.10.31 07:28modify9450.821.27231.27031.2648
28432006.10.31 07:30modify9450.821.27231.27021.2647
28442006.10.31 07:30modify9450.821.27231.27011.2646
28452006.10.31 07:30modify9450.821.27231.26981.2643
28462006.10.31 07:42modify9450.821.27231.26971.2642
28472006.10.31 07:42modify9450.821.27231.26961.2641
28482006.10.31 07:43modify9450.821.27231.26951.2640
28492006.10.31 07:43modify9450.821.27231.26901.2635
28502006.10.31 07:43modify9450.821.27231.26891.2634
28512006.10.31 07:58s/l9450.821.26891.26891.2634278.8020921.01
28522006.10.31 07:58close9440.411.26891.28851.267065.6020986.61
28532006.10.31 07:58sell9460.421.26861.28661.2651
28542006.10.31 13:21sell9470.841.27051.28671.2670
28552006.10.31 15:00sell9481.681.27241.28681.2689
28562006.10.31 15:06sell9493.361.27431.28691.2708
28572006.10.31 15:12sell9506.721.27611.28691.2726
28582006.10.31 15:30sell95113.441.27791.28691.2744
28592006.10.31 18:56close95113.441.27621.28691.27442284.8023271.41
28602006.10.31 18:56close9506.721.27611.28691.27260.0023271.41
28612006.10.31 18:56close9493.361.27621.28691.2708-638.4022633.01
28622006.10.31 18:56close9481.681.27631.28681.2689-655.2021977.81
28632006.10.31 18:56close9470.841.27621.28671.2670-478.8021499.01
28642006.10.31 18:57close9460.421.27631.28661.2651-323.4021175.61
28652006.11.01 01:06buy9520.421.27671.25871.2802
28662006.11.01 07:52buy9530.841.27491.25871.2784
28672006.11.01 15:01modify9530.841.27491.27681.2823
28682006.11.01 15:01modify9530.841.27491.27701.2825
28692006.11.01 15:01modify9530.841.27491.27721.2827
28702006.11.01 15:01modify9530.841.27491.27731.2828
28712006.11.01 15:01modify9530.841.27491.27741.2829
28722006.11.01 15:01modify9530.841.27491.27761.2831
28732006.11.01 15:02modify9530.841.27491.27771.2832
28742006.11.01 15:02modify9530.841.27491.27781.2833
28752006.11.01 15:02modify9530.841.27491.27791.2834
28762006.11.01 15:02s/l9530.841.27791.27791.2834252.0021427.61
28772006.11.01 15:02close9520.421.27791.25871.280250.4021478.01
28782006.11.02 01:00sell9540.431.27431.29231.2708
28792006.11.02 06:07sell9550.861.27611.29231.2726
28802006.11.02 13:30sell9561.721.27791.29231.2744
28812006.11.02 13:37close9561.721.27641.29231.2744258.0021736.01
28822006.11.02 13:37close9550.861.27631.29231.2726-17.2021718.81
28832006.11.02 13:37close9540.431.27641.29231.2708-90.3021628.51
28842006.11.06 08:19sell9570.431.26971.28771.2662
28852006.11.06 14:47sell9580.861.27161.28781.2681
28862006.11.07 01:25sell9591.721.27341.28781.2699
28872006.11.07 04:24sell9603.441.27531.28791.2718
28882006.11.07 13:33sell9616.881.27721.28801.2737
28892006.11.07 14:03sell96213.761.27901.28801.2755
28902006.11.07 19:55close96213.761.27701.28801.27552752.0024380.51
28912006.11.07 19:55close9616.881.27711.28801.273768.8024449.31
28922006.11.07 19:55close9603.441.27701.28791.2718-584.8023864.51
28932006.11.07 19:55close9591.721.27711.28781.2699-636.4023228.11
28942006.11.07 19:55close9580.861.27721.28781.2681-476.9622751.16
28952006.11.07 19:55close9570.431.27711.28771.2662-315.8822435.28
28962006.11.08 02:58sell9630.451.27721.29521.2737
28972006.11.08 09:05sell9640.901.27911.29531.2756
28982006.11.08 14:11modify9640.901.27911.27711.2716
28992006.11.08 14:12modify9640.901.27911.27691.2714
29002006.11.08 14:13modify9640.901.27911.27671.2712
29012006.11.08 14:13modify9640.901.27911.27661.2711
29022006.11.08 14:14modify9640.901.27911.27651.2710
29032006.11.08 14:15modify9640.901.27911.27641.2709
29042006.11.08 14:15modify9640.901.27911.27631.2708
29052006.11.08 14:15modify9640.901.27911.27601.2705
29062006.11.08 14:23s/l9640.901.27601.27601.2705279.0022714.28
29072006.11.08 14:23close9630.451.27611.29521.273749.5022763.78
29082006.11.09 01:01sell9650.461.27491.29291.2714
29092006.11.09 04:57sell9660.921.27671.29291.2732
29102006.11.09 08:00sell9671.841.27851.29291.2750
29112006.11.09 10:11close9671.841.27701.29291.2750276.0023039.78
29122006.11.09 10:11close9660.921.27711.29291.2732-36.8023002.98
29132006.11.09 10:12close9650.461.27721.29291.2714-105.8022897.18
29142006.11.09 10:47buy9680.461.27791.25991.2814
29152006.11.09 13:47buy9690.921.27611.25991.2796
29162006.11.09 14:58modify9690.921.27611.27801.2835
29172006.11.09 14:58modify9690.921.27611.27811.2836
29182006.11.09 15:00modify9690.921.27611.27821.2837
29192006.11.09 15:00modify9690.921.27611.27841.2839
29202006.11.09 15:01modify9690.921.27611.27861.2841
29212006.11.09 15:01modify9690.921.27611.27871.2842
29222006.11.09 15:01modify9690.921.27611.27881.2843
29232006.11.09 15:01modify9690.921.27611.27891.2844
29242006.11.09 15:01modify9690.921.27611.27911.2846
29252006.11.09 15:01modify9690.921.27611.27921.2847
29262006.11.09 15:02modify9690.921.27611.27931.2848
29272006.11.09 15:02modify9690.921.27611.27951.2850
29282006.11.09 15:02modify9690.921.27611.27971.2852
29292006.11.09 15:02modify9690.921.27611.27981.2853
29302006.11.09 15:03modify9680.461.27791.27981.2853
29312006.11.09 15:03modify9690.921.27611.27991.2854
29322006.11.09 15:03modify9680.461.27791.27991.2854
29332006.11.09 15:05s/l9680.461.27991.27991.285492.0022989.18
29342006.11.09 15:05s/l9690.921.27991.27991.2854349.6023338.78
29352006.11.10 01:00buy9700.471.28401.26601.2875
29362006.11.10 08:27modify9700.471.28401.28601.2915
29372006.11.10 08:29modify9700.471.28401.28611.2916
29382006.11.10 08:30modify9700.471.28401.28621.2917
29392006.11.10 08:30modify9700.471.28401.28631.2918
29402006.11.10 08:52modify9700.471.28401.28641.2919
29412006.11.10 08:52modify9700.471.28401.28661.2921
29422006.11.10 08:54modify9700.471.28401.28671.2922
29432006.11.10 08:54modify9700.471.28401.28691.2924
29442006.11.10 08:54modify9700.471.28401.28701.2925
29452006.11.10 08:55modify9700.471.28401.28711.2926
29462006.11.10 08:55modify9700.471.28401.28721.2927
29472006.11.10 08:55modify9700.471.28401.28731.2928
29482006.11.10 08:55modify9700.471.28401.28741.2929
29492006.11.10 08:57modify9700.471.28401.28751.2930
29502006.11.10 08:57modify9700.471.28401.28771.2932
29512006.11.10 08:57modify9700.471.28401.28781.2933
29522006.11.10 08:58modify9700.471.28401.28791.2934
29532006.11.10 09:01modify9700.471.28401.28801.2935
29542006.11.10 09:03modify9700.471.28401.28811.2936
29552006.11.10 09:04modify9700.471.28401.28821.2937
29562006.11.10 09:05modify9700.471.28401.28831.2938
29572006.11.10 09:05modify9700.471.28401.28851.2940
29582006.11.10 09:05modify9700.471.28401.28861.2941
29592006.11.10 09:05modify9700.471.28401.28871.2942
29602006.11.10 09:05modify9700.471.28401.28891.2944
29612006.11.10 09:08s/l9700.471.28891.28891.2944230.3023569.08
29622006.11.10 09:08buy9710.471.28911.27111.2926
29632006.11.10 09:46buy9720.941.28731.27111.2908
29642006.11.10 15:07buy9731.881.28541.27101.2889
29652006.11.13 01:11close9731.881.28701.27101.2889289.4323858.51
29662006.11.13 01:11close9720.941.28691.27111.2908-43.2923815.22
29672006.11.13 01:11close9710.471.28701.27111.2926-101.5423713.68
29682006.11.13 01:12buy9740.471.28741.26941.2909
29692006.11.13 08:05buy9750.941.28551.26931.2890
29702006.11.13 11:07buy9761.881.28371.26931.2872
29712006.11.13 14:50buy9773.761.28191.26931.2854
29722006.11.13 15:31buy9787.521.27991.26911.2834
29732006.11.13 23:50close9787.521.28171.26911.28341353.6025067.28
29742006.11.13 23:50close9773.761.28161.26931.2854-112.8024954.48
29752006.11.13 23:51close9761.881.28171.26931.2872-376.0024578.48
29762006.11.13 23:51close9750.941.28151.26931.2890-376.0024202.48
29772006.11.13 23:51close9740.471.28161.26941.2909-272.6023929.88
29782006.11.14 04:17buy9790.481.28251.26451.2860
29792006.11.14 13:32modify9790.481.28251.28431.2898
29802006.11.14 13:33modify9790.481.28251.28441.2899
29812006.11.14 13:33modify9790.481.28251.28461.2901
29822006.11.14 13:33modify9790.481.28251.28491.2904
29832006.11.14 13:33modify9790.481.28251.28501.2905
29842006.11.14 13:33modify9790.481.28251.28511.2906
29852006.11.14 13:34modify9790.481.28251.28521.2907
29862006.11.14 13:52s/l9790.481.28521.28521.2907129.6024059.48
29872006.11.15 06:21sell9800.481.27991.29791.2764
29882006.11.15 07:25sell9810.961.28181.29801.2783
29892006.11.15 10:38modify9810.961.28181.27981.2743
29902006.11.15 10:39modify9810.961.28181.27971.2742
29912006.11.15 10:39modify9810.961.28181.27961.2741
29922006.11.15 10:42s/l9810.961.27961.27961.2741211.2024270.68
29932006.11.15 10:42close9800.481.27961.29791.276414.4024285.08
29942006.11.15 10:42sell9820.491.27931.29731.2758
29952006.11.15 16:49sell9830.981.28131.29751.2778
29962006.11.15 22:09sell9841.961.28321.29761.2797
29972006.11.16 06:30close9841.961.28161.29761.2797345.3524630.43
29982006.11.16 06:30close9830.981.28171.29751.2778-23.3224607.10
29992006.11.16 06:30close9820.491.28181.29731.2758-114.5624492.54
30002006.11.16 08:38sell9850.491.28071.29871.2772
30012006.11.16 13:30sell9860.981.28281.29901.2793
30022006.11.16 14:00modify9860.981.28281.28061.2751
30032006.11.16 14:00modify9860.981.28281.28031.2748
30042006.11.16 14:02s/l9860.981.28031.28031.2748245.0024737.54
30052006.11.16 14:02close9850.491.28031.29871.277219.6024757.14
30062006.11.17 01:47sell9870.501.27841.29641.2749
30072006.11.17 14:51sell9881.001.28021.29641.2767
30082006.11.17 15:04sell9892.001.28231.29671.2788
30092006.11.17 15:17sell9904.001.28411.29671.2806
30102006.11.17 16:01close9904.001.28251.29671.2806640.0025397.14
30112006.11.17 16:01close9892.001.28261.29671.2788-60.0025337.14
30122006.11.17 16:01close9881.001.28271.29641.2767-250.0025087.14
30132006.11.17 16:01close9870.501.28281.29641.2749-220.0024867.14
30142006.11.20 01:00buy9910.501.28261.26461.2861
30152006.11.20 16:55buy9921.001.28081.26461.2843
30162006.11.21 00:14modify9921.001.28081.28281.2883
30172006.11.21 00:15modify9921.001.28081.28291.2884
30182006.11.21 00:15s/l9921.001.28291.28291.2884203.9525071.09
30192006.11.21 00:15close9910.501.28271.26461.28611.9825073.07
30202006.11.21 08:09buy9930.501.28331.26531.2868
30212006.11.21 11:54buy9941.001.28131.26511.2848
30222006.11.21 19:26modify9941.001.28131.28311.2886
30232006.11.21 19:26modify9941.001.28131.28331.2888
30242006.11.21 19:27modify9941.001.28131.28361.2891
30252006.11.21 19:27modify9941.001.28131.28401.2895
30262006.11.21 19:27modify9941.001.28131.28411.2896
30272006.11.21 19:27modify9941.001.28131.28431.2898
30282006.11.21 19:29s/l9941.001.28431.28431.2898300.0025373.07
30292006.11.21 19:29close9930.501.28431.26531.286850.0025423.07
30302006.11.22 01:00buy9950.511.28461.26661.2881
30312006.11.22 11:47modify9950.511.28461.28641.2919
30322006.11.22 11:47modify9950.511.28461.28651.2920
30332006.11.22 11:48modify9950.511.28461.28661.2921
30342006.11.22 12:01modify9950.511.28461.28671.2922
30352006.11.22 12:05modify9950.511.28461.28681.2923
30362006.11.22 12:05modify9950.511.28461.28691.2924
30372006.11.22 12:06modify9950.511.28461.28701.2925
30382006.11.22 12:10modify9950.511.28461.28711.2926
30392006.11.22 12:11modify9950.511.28461.28721.2927
30402006.11.22 12:19modify9950.511.28461.28741.2929
30412006.11.22 12:22modify9950.511.28461.28751.2930
30422006.11.22 12:22modify9950.511.28461.28761.2931
30432006.11.22 12:23modify9950.511.28461.28771.2932
30442006.11.22 12:23modify9950.511.28461.28791.2934
30452006.11.22 12:23modify9950.511.28461.28801.2935
30462006.11.22 12:23modify9950.511.28461.28811.2936
30472006.11.22 12:23modify9950.511.28461.28831.2938
30482006.11.22 12:25s/l9950.511.28831.28831.2938188.7025611.77
30492006.11.23 01:09buy9960.511.29451.27651.2980
30502006.11.23 09:55modify9960.511.29451.29641.3019
30512006.11.23 10:14s/l9960.511.29641.29641.301996.9025708.67
30522006.11.23 10:14buy9970.511.29661.27861.3001
30532006.11.23 16:01buy9981.021.29481.27861.2983
30542006.11.24 08:24modify9981.021.29481.29661.3021
30552006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29671.3022
30562006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29681.3023
30572006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29691.3024
30582006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29711.3026
30592006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29721.3027
30602006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29741.3029
30612006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29751.3030
30622006.11.24 08:25modify9981.021.29481.29761.3031
30632006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29771.3032
30642006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29781.3033
30652006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29811.3036
30662006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29821.3037
30672006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29831.3038
30682006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29841.3039
30692006.11.24 08:26modify9981.021.29481.29861.3041
30702006.11.24 08:26modify9970.511.29661.29841.3039
30712006.11.24 08:26modify9970.511.29661.29851.3040
30722006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29871.3042
30732006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29881.3043
30742006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29891.3044
30752006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29901.3045
30762006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29911.3046
30772006.11.24 08:30modify9970.511.29661.29891.3044
30782006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29921.3047
30792006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29971.3052
30802006.11.24 08:30modify9970.511.29661.29961.3051
30812006.11.24 08:30modify9981.021.29481.29991.3054
30822006.11.24 08:30modify9981.021.29481.30021.3057
30832006.11.24 08:30modify9970.511.29661.30011.3056
30842006.11.24 08:30modify9981.021.29481.30041.3059
30852006.11.24 08:30modify9981.021.29481.30081.3063
30862006.11.24 08:30modify9970.511.29661.30061.3061
30872006.11.24 08:31modify9970.511.29661.30071.3062
30882006.11.24 08:31modify9981.021.29481.30101.3065
30892006.11.24 08:31modify9981.021.29481.30111.3066
30902006.11.24 08:31modify9970.511.29661.30101.3065
30912006.11.24 08:31modify9981.021.29481.30121.3067
30922006.11.24 08:31modify9981.021.29481.30131.3068
30932006.11.24 08:31modify9981.021.29481.30151.3070
30942006.11.24 08:31modify9970.511.29661.30141.3069
30952006.11.24 08:31modify9970.511.29661.30151.3070
30962006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30171.3072
30972006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30181.3073
30982006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30191.3074
30992006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30201.3075
31002006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30211.3076
31012006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30221.3077
31022006.11.24 08:32modify9970.511.29661.30201.3075
31032006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30231.3078
31042006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30261.3081
31052006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30291.3084
31062006.11.24 08:32modify9970.511.29661.30281.3083
31072006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30321.3087
31082006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30351.3090
31092006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30371.3092
31102006.11.24 08:32modify9970.511.29661.30361.3091
31112006.11.24 08:32modify9970.511.29661.30371.3092
31122006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30411.3096
31132006.11.24 08:32modify9981.021.29481.30441.3099
31142006.11.24 08:32modify9970.511.29661.30431.3098
31152006.11.24 08:32modify9970.511.29661.30441.3099
31162006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30451.3100
31172006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30461.3101
31182006.11.24 08:33modify9970.511.29661.30451.3100
31192006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30471.3102
31202006.11.24 08:33modify9970.511.29661.30461.3101
31212006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30481.3103
31222006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30501.3105
31232006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30531.3108
31242006.11.24 08:33modify9970.511.29661.30521.3107
31252006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30541.3109
31262006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30551.3110
31272006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30571.3112
31282006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30581.3113
31292006.11.24 08:33modify9970.511.29661.30571.3112
31302006.11.24 08:33modify9970.511.29661.30581.3113
31312006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30601.3115
31322006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30621.3117
31332006.11.24 08:33modify9981.021.29481.30641.3119
31342006.11.24 08:33modify9970.511.29661.30631.3118
31352006.11.24 08:34s/l9981.021.30641.30641.31191177.0326885.70
31362006.11.24 08:34close9970.511.30641.30631.3118496.7127382.41
31372006.11.24 08:34buy9990.551.30671.28871.3102
31382006.11.24 08:35buy10001.101.30491.28871.3084
31392006.11.24 08:47modify10001.101.30491.30671.3122
31402006.11.24 08:47modify10001.101.30491.30701.3125
31412006.11.24 08:48modify10001.101.30491.30721.3127
31422006.11.24 08:48modify10001.101.30491.30731.3128
31432006.11.24 08:48modify10001.101.30491.30751.3130
31442006.11.24 08:48modify10001.101.30491.30761.3131
31452006.11.24 08:49s/l10001.101.30761.30761.3131297.0027679.41
31462006.11.24 08:49close9990.551.30751.28871.310244.0027723.41
31472006.11.24 08:49buy10010.551.30751.28951.3110
31482006.11.24 10:31modify10010.551.30751.30941.3149
31492006.11.24 10:31modify10010.551.30751.30951.3150
31502006.11.24 10:31modify10010.551.30751.30961.3151
31512006.11.24 10:31modify10010.551.30751.30971.3152
31522006.11.24 10:31modify10010.551.30751.30991.3154
31532006.11.24 10:32s/l10010.551.30991.30991.3154132.0027855.41
31542006.11.24 10:32buy10020.561.31011.29211.3136
31552006.11.24 10:55buy10031.121.30831.29211.3118
31562006.11.26 23:00t/p10020.561.31361.29211.3136196.0028051.41
31572006.11.26 23:00t/p10031.121.31181.29211.3118392.0028443.41
31582006.11.27 01:00buy10040.571.31341.29541.3169
31592006.11.27 05:26buy10051.141.31161.29541.3151
31602006.11.27 08:31buy10062.281.30971.29531.3132
31612006.11.27 08:40close10062.281.31131.29531.3132364.8028808.21
31622006.11.27 08:40close10051.141.31121.29541.3151-45.6028762.61
31632006.11.27 08:40close10040.571.31141.29541.3169-114.0028648.61
31642006.11.27 08:52sell10070.571.31061.32861.3071
31652006.11.27 09:34sell10081.141.31241.32861.3089
31662006.11.27 19:19sell10092.281.31431.32871.3108
31672006.11.27 19:59close10092.281.31271.32871.3108364.8029013.41
31682006.11.27 19:59close10081.141.31281.32861.3089-45.6028967.81
31692006.11.27 19:59close10070.571.31271.32861.3071-119.7028848.11
31702006.11.28 01:33buy10100.581.31391.29591.3174
31712006.11.28 05:57buy10111.161.31211.29591.3156
31722006.11.28 08:06modify10111.161.31211.31401.3195
31732006.11.28 08:06modify10111.161.31211.31411.3196
31742006.11.28 08:06modify10111.161.31211.31431.3198
31752006.11.28 08:07modify10111.161.31211.31451.3200
31762006.11.28 08:07modify10111.161.31211.31471.3202
31772006.11.28 08:07modify10111.161.31211.31491.3204
31782006.11.28 08:08modify10111.161.31211.31501.3205
31792006.11.28 08:11modify10111.161.31211.31511.3206
31802006.11.28 08:23s/l10111.161.31511.31511.3206348.0029196.11
31812006.11.28 08:23close10100.581.31511.29591.317469.6029265.71
31822006.11.28 08:24buy10120.591.31521.29721.3187
31832006.11.28 08:48buy10131.181.31341.29721.3169
31842006.11.28 13:33modify10131.181.31341.31521.3207
31852006.11.28 13:33modify10131.181.31341.31531.3208
31862006.11.28 13:33modify10131.181.31341.31551.3210
31872006.11.28 13:33modify10131.181.31341.31561.3211
31882006.11.28 13:33modify10131.181.31341.31571.3212
31892006.11.28 13:33modify10131.181.31341.31591.3214
31902006.11.28 13:34modify10131.181.31341.31601.3215
31912006.11.28 13:34modify10131.181.31341.31621.3217
31922006.11.28 13:34modify10131.181.31341.31631.3218
31932006.11.28 13:34modify10131.181.31341.31641.3219
31942006.11.28 13:34modify10131.181.31341.31651.3220
31952006.11.28 13:34modify10131.181.31341.31661.3221
31962006.11.28 13:35modify10131.181.31341.31681.3223
31972006.11.28 13:35modify10131.181.31341.31691.3224
31982006.11.28 13:35modify10131.181.31341.31701.3225
31992006.11.28 13:36s/l10131.181.31701.31701.3225424.8029690.51
32002006.11.28 13:36close10120.591.31701.29721.3187106.2029796.71
32012006.11.29 01:00buy10140.601.32011.30211.3236
32022006.11.29 03:56buy10151.201.31831.30211.3218
32032006.11.29 08:25buy10162.401.31651.30211.3200
32042006.11.29 12:12buy10174.801.31471.30211.3182
32052006.11.29 13:34close10174.801.31631.30211.3182768.0030564.71
32062006.11.29 13:34close10162.401.31651.30211.32000.0030564.71
32072006.11.29 13:34close10151.201.31641.30211.3218-228.0030336.71
32082006.11.29 13:34close10140.601.31661.30211.3236-210.0030126.71
32092006.11.30 02:05buy10180.601.31671.29871.3202
32102006.11.30 07:24modify10180.601.31671.31861.3241
32112006.11.30 07:26s/l10180.601.31861.31861.3241114.0030240.71
32122006.11.30 07:26buy10190.601.31881.30081.3223
32132006.11.30 14:57modify10190.601.31881.32061.3261
32142006.11.30 14:57modify10190.601.31881.32081.3263
32152006.11.30 14:57modify10190.601.31881.32111.3266
32162006.11.30 14:58s/l10190.601.32111.32111.3266138.0030378.71
32172006.12.01 01:44buy10200.611.32541.30741.3289
32182006.12.01 07:55modify10200.611.32541.32721.3327
32192006.12.01 07:59s/l10200.611.32721.32721.3327109.8030488.51
32202006.12.01 07:59buy10210.611.32731.30931.3308
32212006.12.01 08:22buy10221.221.32551.30931.3290
32222006.12.01 08:54buy10232.441.32361.30921.3271
32232006.12.01 13:02close10232.441.32511.30921.3271366.0030854.51
32242006.12.01 13:02close10221.221.32501.30931.3290-61.0030793.51
32252006.12.01 13:02close10210.611.32521.30931.3308-128.1030665.41
32262006.12.04 01:00buy10240.611.33451.31651.3380
32272006.12.04 01:17buy10251.221.33271.31651.3362
32282006.12.04 07:18buy10262.441.33091.31651.3344
32292006.12.04 07:32close10262.441.33251.31651.3344390.4031055.81
32302006.12.04 07:32close10251.221.33241.31651.3362-36.6031019.21
32312006.12.04 07:32close10240.611.33251.31651.3380-122.0030897.21
32322006.12.04 07:38sell10270.621.33151.34951.3280
32332006.12.04 08:23modify10270.621.33151.32961.3241
32342006.12.04 08:27modify10270.621.33151.32951.3240
32352006.12.04 08:28modify10270.621.33151.32941.3239
32362006.12.04 08:28modify10270.621.33151.32931.3238
32372006.12.04 08:35s/l10270.621.32931.32931.3238136.4031033.61
32382006.12.04 08:35sell10280.621.32911.34711.3256
32392006.12.04 09:36sell10291.241.33091.34711.3274
32402006.12.04 16:05sell10302.481.33271.34711.3292
32412006.12.04 22:35sell10314.961.33451.34711.3310
32422006.12.05 01:24close10314.961.33281.34711.3310869.9831903.59
32432006.12.05 01:24close10302.481.33291.34711.3292-36.2131867.39
32442006.12.05 01:24close10291.241.33281.34711.3274-228.9031638.48
32452006.12.05 01:26close10280.621.33271.34711.3256-219.8531418.63
32462006.12.05 07:35sell10320.631.33141.34941.3279
32472006.12.05 11:23sell10331.261.33321.34941.3297
32482006.12.05 13:30sell10342.521.33501.34941.3315
32492006.12.05 13:48close10342.521.33351.34941.3315378.0031796.63
32502006.12.05 13:48close10331.261.33361.34941.3297-50.4031746.23
32512006.12.05 13:48close10320.631.33351.34941.3279-132.3031613.93
32522006.12.06 06:26buy10350.631.33371.31571.3372
32532006.12.06 07:26buy10361.261.33181.31561.3353
32542006.12.06 08:27buy10372.521.32981.31541.3333
32552006.12.06 09:18buy10385.041.32791.31531.3314
32562006.12.06 09:40buy103910.081.32601.31521.3295
32572006.12.06 10:51close103910.081.32771.31521.32951713.6033327.53
32582006.12.06 10:51close10385.041.32781.31531.3314-50.4033277.13
32592006.12.06 10:51close10372.521.32771.31541.3333-529.2032747.93
32602006.12.06 10:51close10361.261.32761.31561.3353-529.2032218.73
32612006.12.06 10:51close10350.631.32771.31571.3372-378.0031840.73
32622006.12.06 10:52sell10400.641.32761.34561.3241
32632006.12.06 15:04sell10411.281.32941.34561.3259
32642006.12.06 15:39sell10422.561.33121.34561.3277
32652006.12.06 18:09close10422.561.32971.34561.3277384.0032224.73
32662006.12.06 18:09close10411.281.32961.34561.3259-25.6032199.13
32672006.12.06 18:09close10400.641.32971.34561.3241-134.4032064.73
32682006.12.07 04:59buy10430.641.33091.31291.3344
32692006.12.07 10:15buy10441.281.32911.31291.3326
32702006.12.07 13:36modify10441.281.32911.33101.3365
32712006.12.07 13:36modify10441.281.32911.33121.3367
32722006.12.07 13:38s/l10441.281.33121.33121.3367268.8032333.53
32732006.12.07 13:38close10430.641.33111.31291.334412.8032346.33
32742006.12.11 01:00sell10450.651.31681.33481.3133
32752006.12.11 02:12modify10450.651.31681.31491.3094
32762006.12.11 02:13modify10450.651.31681.31481.3093
32772006.12.11 02:17modify10450.651.31681.31471.3092
32782006.12.11 02:18modify10450.651.31681.31461.3091
32792006.12.11 02:19modify10450.651.31681.31451.3090
32802006.12.11 02:19modify10450.651.31681.31441.3089
32812006.12.11 02:19modify10450.651.31681.31421.3087
32822006.12.11 02:41s/l10450.651.31421.31421.3087169.0032515.33
32832006.12.11 02:41sell10460.651.31401.33201.3105
32842006.12.11 03:36sell10471.301.31581.33201.3123
32852006.12.11 06:25sell10482.601.31761.33201.3141
32862006.12.11 06:59close10482.601.31611.33201.3141390.0032905.33
32872006.12.11 06:59close10471.301.31621.33201.3123-52.0032853.33
32882006.12.11 06:59close10460.651.31601.33201.3105-130.0032723.33
32892006.12.11 06:59sell10490.651.31591.33391.3124
32902006.12.11 07:13sell10501.301.31771.33391.3142
32912006.12.11 07:47sell10512.601.31961.33401.3161
32922006.12.11 07:52sell10525.201.32151.33411.3180
32932006.12.11 08:01close10525.201.31991.33411.3180832.0033555.33
32942006.12.11 08:01close10512.601.32001.33401.3161-104.0033451.33
32952006.12.11 08:01close10501.301.31991.33391.3142-286.0033165.33
32962006.12.11 08:02close10490.651.32001.33391.3124-266.5032898.83
32972006.12.11 08:02buy10530.661.31991.30191.3234
32982006.12.11 12:18buy10541.321.31811.30191.3216
32992006.12.11 15:37modify10541.321.31811.32001.3255
33002006.12.11 15:37modify10541.321.31811.32011.3256
33012006.12.11 15:38modify10541.321.31811.32021.3257
33022006.12.11 15:44modify10541.321.31811.32041.3259
33032006.12.11 15:48modify10541.321.31811.32051.3260
33042006.12.11 15:49modify10541.321.31811.32061.3261
33052006.12.11 15:49modify10541.321.31811.32071.3262
33062006.12.11 16:04modify10541.321.31811.32081.3263
33072006.12.11 16:04modify10541.321.31811.32091.3264
33082006.12.11 16:08modify10541.321.31811.32101.3265
33092006.12.11 16:08modify10541.321.31811.32111.3266
33102006.12.11 16:28modify10541.321.31811.32121.3267
33112006.12.11 16:29modify10541.321.31811.32131.3268
33122006.12.11 16:29modify10541.321.31811.32141.3269
33132006.12.11 16:29modify10541.321.31811.32151.3270
33142006.12.11 16:31modify10541.321.31811.32171.3272
33152006.12.11 16:31modify10541.321.31811.32181.3273
33162006.12.11 16:31modify10530.661.31991.32181.3273
33172006.12.11 16:32modify10541.321.31811.32191.3274
33182006.12.11 16:32modify10541.321.31811.32221.3277
33192006.12.11 16:32modify10530.661.31991.32211.3276
33202006.12.11 16:32modify10530.661.31991.32221.3277
33212006.12.11 16:57s/l10530.661.32221.32221.3277151.8033050.63
33222006.12.11 16:57s/l10541.321.32221.32221.3277541.2033591.83
33232006.12.12 01:00buy10550.671.32481.30681.3283
33242006.12.12 08:02buy10561.341.32301.30681.3265
33252006.12.12 10:03modify10561.341.32301.32481.3303
33262006.12.12 10:09s/l10561.341.32481.32481.3303241.2033833.03
33272006.12.12 10:09close10550.671.32481.30681.32830.0033833.03
33282006.12.12 10:55sell10570.681.32331.34131.3198
33292006.12.12 12:55sell10581.361.32511.34131.3216
33302006.12.12 13:30modify10581.361.32511.32321.3177
33312006.12.12 13:30modify10581.361.32511.32301.3175
33322006.12.12 13:30s/l10581.361.32301.32301.3175285.6034118.63
33332006.12.12 13:30close10570.681.32311.34131.319813.6034132.23
33342006.12.13 01:00buy10590.681.32731.30931.3308
33352006.12.13 09:06buy10601.361.32551.30931.3290
33362006.12.13 13:30buy10612.721.32371.30931.3272
33372006.12.13 13:34buy10625.441.32181.30921.3253
33382006.12.13 14:36buy106310.881.32001.30921.3235
33392006.12.13 15:05close106310.881.32171.30921.32351849.6035981.83
33402006.12.13 15:05close10625.441.32161.30921.3253-108.8035873.03
33412006.12.13 15:05close10612.721.32171.30931.3272-544.0035329.03
33422006.12.13 15:05close10601.361.32161.30931.3290-530.4034798.63
33432006.12.13 15:05close10590.681.32171.30931.3308-380.8034417.83
33442006.12.14 07:09buy10640.691.32281.30481.3263
33452006.12.14 11:11buy10651.381.32101.30481.3245
33462006.12.14 11:35buy10662.761.31921.30481.3227
33472006.12.14 13:30buy10675.521.31741.30481.3209
33482006.12.14 14:03close10675.521.31901.30481.3209883.2035301.03
33492006.12.14 14:03close10662.761.31891.30481.3227-82.8035218.23
33502006.12.14 14:03close10651.381.31901.30481.3245-276.0034942.23
33512006.12.14 14:03close10640.691.31911.30481.3263-255.3034686.93
33522006.12.15 01:00sell10680.691.31431.33231.3108
33532006.12.15 07:46sell10691.381.31611.33231.3126
33542006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31431.3088
33552006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31421.3087
33562006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31401.3085
33572006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31381.3083
33582006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31361.3081
33592006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31341.3079
33602006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31321.3077
33612006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31311.3076
33622006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31271.3072
33632006.12.15 09:29modify10691.381.31611.31241.3069
33642006.12.15 09:29modify10680.691.31431.31251.3070
33652006.12.15 09:30modify10691.381.31611.31231.3068
33662006.12.15 09:30modify10691.381.31611.31211.3066
33672006.12.15 09:30modify10680.691.31431.31221.3067
33682006.12.15 09:30modify10691.381.31611.31191.3064
33692006.12.15 09:30modify10691.381.31611.31181.3063
33702006.12.15 09:30modify10680.691.31431.31191.3064
33712006.12.15 09:31modify10691.381.31611.31161.3061
33722006.12.15 09:31modify10691.381.31611.31151.3060
33732006.12.15 09:31modify10680.691.31431.31161.3061
33742006.12.15 09:32s/l10691.381.31151.31151.3060634.8035321.73
33752006.12.15 09:32close10680.691.31161.31161.3061186.3035508.03
33762006.12.15 09:32sell10700.711.31131.32931.3078
33772006.12.15 13:26sell10711.421.31311.32931.3096
33782006.12.15 13:30sell10722.841.31521.32961.3117
33792006.12.15 13:30sell10735.681.31721.32981.3137
33802006.12.15 14:18close10735.681.31551.32981.3137965.6036473.63
33812006.12.15 14:18close10722.841.31561.32961.3117-113.6036360.03
33822006.12.15 14:18close10711.421.31541.32931.3096-326.6036033.43
33832006.12.15 14:18close10700.711.31521.32931.3078-276.9035756.53
33842006.12.18 05:40buy10740.721.31021.29221.3137
33852006.12.18 14:50buy10751.441.30841.29221.3119
33862006.12.18 15:06buy10762.881.30651.29211.3100
33872006.12.18 18:16close10762.881.30811.29211.3100460.8036217.33
33882006.12.18 18:16close10751.441.30801.29221.3119-57.6036159.73
33892006.12.18 18:16close10740.721.30821.29221.3137-144.0036015.73
33902006.12.19 01:04buy10770.721.31051.29251.3140
33912006.12.19 04:28buy10781.441.30871.29251.3122
33922006.12.19 07:53modify10781.441.30871.31051.3160
33932006.12.19 07:53modify10781.441.30871.31061.3161
33942006.12.19 07:54modify10781.441.30871.31071.3162
33952006.12.19 07:57modify10781.441.30871.31081.3163
33962006.12.19 07:57modify10781.441.30871.31091.3164
33972006.12.19 07:58modify10781.441.30871.31111.3166
33982006.12.19 07:58modify10781.441.30871.31131.3168
33992006.12.19 08:05modify10781.441.30871.31141.3169
34002006.12.19 08:05modify10781.441.30871.31151.3170
34012006.12.19 08:05modify10781.441.30871.31161.3171
34022006.12.19 08:08modify10781.441.30871.31171.3172
34032006.12.19 08:08modify10781.441.30871.31191.3174
34042006.12.19 08:08modify10781.441.30871.31211.3176
34052006.12.19 08:08modify10781.441.30871.31231.3178
34062006.12.19 08:09modify10781.441.30871.31261.3181
34072006.12.19 08:09modify10781.441.30871.31271.3182
34082006.12.19 08:09modify10770.721.31051.31261.3181
34092006.12.19 08:11modify10781.441.30871.31281.3183
34102006.12.19 08:11modify10770.721.31051.31271.3182
34112006.12.19 08:14s/l10781.441.31281.31281.3183590.4036606.13
34122006.12.19 08:14close10770.721.31281.31271.3182165.6036771.73
34132006.12.19 08:14buy10790.741.31311.29511.3166
34142006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31491.3204
34152006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31501.3205
34162006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31511.3206
34172006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31531.3208
34182006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31541.3209
34192006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31551.3210
34202006.12.19 09:01modify10790.741.31311.31561.3211
34212006.12.19 09:02modify10790.741.31311.31571.3212
34222006.12.19 09:02modify10790.741.31311.31581.3213
34232006.12.19 09:02modify10790.741.31311.31591.3214
34242006.12.19 09:02modify10790.741.31311.31601.3215
34252006.12.19 09:03s/l10790.741.31601.31601.3215214.6036986.33
34262006.12.19 09:03buy10800.741.31621.29821.3197
34272006.12.19 13:30buy10811.481.31421.29801.3177
34282006.12.19 14:39modify10811.481.31421.31611.3216
34292006.12.19 14:43modify10811.481.31421.31621.3217
34302006.12.19 14:43modify10811.481.31421.31631.3218
34312006.12.19 14:43modify10811.481.31421.31641.3219
34322006.12.19 14:43modify10811.481.31421.31651.3220
34332006.12.19 14:43modify10811.481.31421.31661.3221
34342006.12.19 14:44modify10811.481.31421.31671.3222
34352006.12.19 14:44modify10811.481.31421.31681.3223
34362006.12.19 14:44modify10811.481.31421.31691.3224
34372006.12.19 14:51s/l10811.481.31691.31691.3224399.6037385.93
34382006.12.19 14:51close10800.741.31691.29821.319751.8037437.73
34392006.12.20 01:00buy10820.751.32251.30451.3260
34402006.12.20 08:01buy10831.501.32071.30451.3242
34412006.12.20 15:37buy10843.001.31881.30441.3223
34422006.12.20 17:29buy10856.001.31701.30441.3205
34432006.12.21 01:02close10856.001.31861.30441.3205851.1038288.83
34442006.12.21 01:02close10843.001.31851.30441.3223-144.4538144.38
34452006.12.21 01:02close10831.501.31841.30451.3242-372.2337772.15
34462006.12.21 01:02close10820.751.31861.30451.3260-306.1137466.04
34472006.12.21 06:25buy10860.751.31971.30171.3232
34482006.12.21 10:40buy10871.501.31781.30161.3213
34492006.12.21 13:36buy10883.001.31601.30161.3195
34502006.12.21 14:38buy10896.001.31421.30161.3177
34512006.12.21 15:40close10896.001.31591.30161.31771020.0038486.04
34522006.12.21 15:40close10883.001.31601.30161.31950.0038486.04
34532006.12.21 15:40close10871.501.31591.30161.3213-285.0038201.04
34542006.12.21 15:40close10860.751.31601.30171.3232-277.5037923.54
34552006.12.22 01:00buy10900.761.31891.30091.3224
34562006.12.22 14:57buy10911.521.31701.30081.3205
34572006.12.22 15:26buy10923.041.31511.30071.3186
34582006.12.22 16:48buy10936.081.31321.30061.3167
34592006.12.22 17:01buy109412.161.31141.30061.3149
34602006.12.22 19:00close109412.161.31321.30061.31492188.8040112.34
34612006.12.22 19:00close10936.081.31311.30061.3167-60.8040051.54
34622006.12.22 19:00close10923.041.31341.30071.3186-516.8039534.74
34632006.12.22 19:00close10911.521.31331.30081.3205-562.4038972.34
34642006.12.22 19:00close10900.761.31341.30091.3224-418.0038554.34
34652006.12.26 01:00sell10950.771.31331.33131.3098
34662006.12.26 17:53modify10950.771.31331.31121.3057
34672006.12.26 17:55modify10950.771.31331.31091.3054
34682006.12.26 17:55modify10950.771.31331.31081.3053
34692006.12.26 17:56modify10950.771.31331.31061.3051
34702006.12.26 17:56modify10950.771.31331.31051.3050
34712006.12.26 17:56modify10950.771.31331.31021.3047
34722006.12.26 18:27modify10950.771.31331.31001.3045
34732006.12.26 18:29modify10950.771.31331.30991.3044
34742006.12.26 18:32s/l10950.771.30991.30991.3044261.8038816.14
34752006.12.27 02:21buy10960.781.31281.29481.3163
34762006.12.27 06:12modify10960.781.31281.31461.3201
34772006.12.27 06:12modify10960.781.31281.31481.3203
34782006.12.27 06:12modify10960.781.31281.31491.3204
34792006.12.27 06:24modify10960.781.31281.31511.3206
34802006.12.27 06:34modify10960.781.31281.31521.3207
34812006.12.27 06:35modify10960.781.31281.31531.3208
34822006.12.27 06:36modify10960.781.31281.31551.3210
34832006.12.27 06:37modify10960.781.31281.31581.3213
34842006.12.27 06:37modify10960.781.31281.31601.3215
34852006.12.27 06:42s/l10960.781.31601.31601.3215249.6039065.74
34862006.12.27 06:42buy10970.781.31611.29811.3196
34872006.12.27 08:25buy10981.561.31431.29811.3178
34882006.12.27 12:54modify10981.561.31431.31631.3218
34892006.12.27 12:54modify10981.561.31431.31651.3220
34902006.12.27 12:54modify10981.561.31431.31671.3222
34912006.12.27 13:06s/l10981.561.31671.31671.3222374.4039440.14
34922006.12.27 13:06close10970.781.31671.29811.319646.8039486.94
34932006.12.28 01:00sell10990.791.31131.32931.3078
34942006.12.28 08:25sell11001.581.31331.32951.3098
34952006.12.28 11:12sell11013.161.31511.32951.3116
34962006.12.28 12:31sell11026.321.31691.32951.3134
34972006.12.28 13:27sell110312.641.31871.32951.3152
34982006.12.28 15:00close110312.641.31691.32951.31522275.2041762.14
34992006.12.28 15:00close11026.321.31701.32951.3134-63.2041698.94
35002006.12.28 15:00close11013.161.31691.32951.3116-568.8041130.14
35012006.12.28 15:00close11001.581.31701.32951.3098-584.6040545.54
35022006.12.28 15:00close10990.791.31671.32931.3078-426.6040118.94
35032006.12.29 01:00sell11040.801.31401.33201.3105
35042006.12.29 03:49sell11051.601.31581.33201.3123
35052006.12.29 06:55sell11063.201.31771.33211.3142
35062006.12.29 08:19close11063.201.31621.33211.3142480.0040598.94
35072006.12.29 08:19close11051.601.31611.33201.3123-48.0040550.94
35082006.12.29 08:19close11040.801.31621.33201.3105-176.0040374.94
35092006.12.29 08:30buy11070.811.31701.29901.3205
35102006.12.29 14:31buy11081.621.31521.29901.3187
35112006.12.29 14:55modify11081.621.31521.31721.3227
35122006.12.29 14:55modify11081.621.31521.31741.3229
35132006.12.29 15:07s/l11081.621.31741.31741.3229356.4040731.34
35142006.12.29 15:07close11070.811.31731.29901.320524.3040755.64
35152007.01.02 01:00buy11090.821.32351.30551.3270
35162007.01.02 07:43modify11090.821.32351.32541.3309
35172007.01.02 07:44modify11090.821.32351.32551.3310
35182007.01.02 07:47modify11090.821.32351.32561.3311
35192007.01.02 07:49modify11090.821.32351.32591.3314
35202007.01.02 07:49modify11090.821.32351.32601.3315
35212007.01.02 08:02s/l11090.821.32601.32601.3315205.0040960.64
35222007.01.02 08:02buy11100.821.32621.30821.3297
35232007.01.02 13:40modify11100.821.32621.32811.3336
35242007.01.02 13:44modify11100.821.32621.32821.3337
35252007.01.02 13:44modify11100.821.32621.32831.3338
35262007.01.02 13:44modify11100.821.32621.32841.3339
35272007.01.02 13:45modify11100.821.32621.32851.3340
35282007.01.02 13:45modify11100.821.32621.32861.3341
35292007.01.02 13:55s/l11100.821.32861.32861.3341196.8041157.44
35302007.01.03 09:19sell11110.821.32631.34431.3228
35312007.01.03 10:17modify11110.821.32631.32451.3190
35322007.01.03 10:17modify11110.821.32631.32431.3188
35332007.01.03 10:23modify11110.821.32631.32421.3187
35342007.01.03 10:23modify11110.821.32631.32411.3186
35352007.01.03 10:23modify11110.821.32631.32381.3183
35362007.01.03 10:23modify11110.821.32631.32351.3180
35372007.01.03 10:24modify11110.821.32631.32341.3179
35382007.01.03 10:24modify11110.821.32631.32331.3178
35392007.01.03 10:24modify11110.821.32631.32321.3177
35402007.01.03 10:24modify11110.821.32631.32311.3176
35412007.01.03 10:24modify11110.821.32631.32301.3175
35422007.01.03 10:31modify11110.821.32631.32291.3174
35432007.01.03 10:39s/l11110.821.32291.32291.3174278.8041436.24
35442007.01.03 10:39sell11120.831.32271.34071.3192
35452007.01.03 13:15sell11131.661.32471.34091.3212
35462007.01.03 15:00modify11131.661.32471.32281.3173
35472007.01.03 15:00modify11131.661.32471.32261.3171
35482007.01.03 15:00modify11131.661.32471.32251.3170
35492007.01.03 15:00modify11131.661.32471.32231.3168
35502007.01.03 15:00modify11131.661.32471.32221.3167
35512007.01.03 15:00modify11131.661.32471.32201.3165
35522007.01.03 15:01modify11131.661.32471.32191.3164
35532007.01.03 15:01modify11131.661.32471.32181.3163
35542007.01.03 15:01modify11131.661.32471.32161.3161
35552007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32151.3160
35562007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32141.3159
35572007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32131.3158
35582007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32111.3156
35592007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32101.3155
35602007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32081.3153
35612007.01.03 15:06modify11131.661.32471.32061.3151
35622007.01.03 15:06modify11120.831.32271.32071.3152
35632007.01.03 15:07modify11131.661.32471.32051.3150
35642007.01.03 15:07modify11120.831.32271.32061.3151
35652007.01.03 15:08modify11131.661.32471.32031.3148
35662007.01.03 15:08modify11120.831.32271.32041.3149
35672007.01.03 15:08modify11131.661.32471.32021.3147
35682007.01.03 15:08modify11131.661.32471.31991.3144
35692007.01.03 15:08modify11120.831.32271.32001.3145
35702007.01.03 15:08modify11131.661.32471.31961.3141
35712007.01.03 15:08modify11131.661.32471.31931.3138
35722007.01.03 15:08modify11120.831.32271.31941.3139
35732007.01.03 15:08modify11120.831.32271.31931.3138
35742007.01.03 15:09modify11131.661.32471.31921.3137
35752007.01.03 15:09modify11131.661.32471.31911.3136
35762007.01.03 15:09modify11120.831.32271.31921.3137
35772007.01.03 15:09modify11120.831.32271.31911.3136
35782007.01.03 15:13s/l11120.831.31911.31911.3136298.8041735.04
35792007.01.03 15:13s/l11131.661.31911.31911.3136929.6042664.64
35802007.01.04 01:00sell11140.851.31641.33441.3129
35812007.01.04 08:24modify11140.851.31641.31461.3091
35822007.01.04 08:30modify11140.851.31641.31451.3090
35832007.01.04 08:30modify11140.851.31641.31441.3089
35842007.01.04 08:32modify11140.851.31641.31431.3088
35852007.01.04 08:33modify11140.851.31641.31421.3087
35862007.01.04 08:33modify11140.851.31641.31411.3086
35872007.01.04 08:33modify11140.851.31641.31401.3085
35882007.01.04 08:33modify11140.851.31641.31391.3084
35892007.01.04 08:33modify11140.851.31641.31381.3083
35902007.01.04 08:35s/l11140.851.31381.31381.3083221.0042885.64
35912007.01.04 08:35sell11150.861.31361.33161.3101
35922007.01.04 09:31modify11150.861.31361.31181.3063
35932007.01.04 09:32modify11150.861.31361.31171.3062
35942007.01.04 09:32modify11150.861.31361.31161.3061
35952007.01.04 09:32modify11150.861.31361.31151.3060
35962007.01.04 09:32modify11150.861.31361.31141.3059
35972007.01.04 09:33modify11150.861.31361.31131.3058
35982007.01.04 09:33modify11150.861.31361.31101.3055
35992007.01.04 09:35s/l11150.861.31101.31101.3055223.6043109.24
36002007.01.04 09:35sell11160.861.31081.32881.3073
36012007.01.04 16:12modify11160.861.31081.30871.3032
36022007.01.04 16:20s/l11160.861.30871.30871.3032180.6043289.84
36032007.01.05 02:57sell11170.871.30731.32531.3038
36042007.01.05 06:53sell11181.741.30911.32531.3056
36052007.01.05 13:30modify11181.741.30911.30721.3017
36062007.01.05 13:30modify11181.741.30911.30641.3009
36072007.01.05 13:30modify11181.741.30911.30571.3002
36082007.01.05 13:30modify11181.741.30911.30541.2999
36092007.01.05 13:30t/p11170.871.30381.32531.3038304.5043594.34
36102007.01.05 13:30close11181.741.30341.30541.2999991.8044586.14
36112007.01.08 01:00sell11190.891.29931.31731.2958
36122007.01.08 06:31sell11201.781.30111.31731.2976
36132007.01.08 13:59modify11201.781.30111.29911.2936
36142007.01.08 13:59modify11201.781.30111.29901.2935
36152007.01.08 13:59modify11201.781.30111.29891.2934
36162007.01.08 13:59modify11201.781.30111.29871.2932
36172007.01.08 13:59modify11201.781.30111.29851.2930
36182007.01.08 14:01modify11201.781.30111.29831.2928
36192007.01.08 14:02s/l11201.781.29831.29831.2928498.4045084.54
36202007.01.08 14:02close11190.891.29831.31731.295889.0045173.54
36212007.01.09 01:00buy11210.901.30471.28671.3082
36222007.01.09 08:40buy11221.801.30291.28671.3064
36232007.01.09 12:38buy11233.601.30111.28671.3046
36242007.01.09 13:28close11233.601.30261.28671.3046540.0045713.54
36252007.01.09 13:28close11221.801.30251.28671.3064-72.0045641.54
36262007.01.09 13:28close11210.901.30261.28671.3082-189.0045452.54
36272007.01.10 01:00sell11240.911.29671.31471.2932
36282007.01.10 05:51sell11251.821.29851.31471.2950
36292007.01.10 15:09modify11251.821.29851.29661.2911
36302007.01.10 15:09modify11251.821.29851.29651.2910
36312007.01.10 15:09modify11251.821.29851.29621.2907
36322007.01.10 15:09modify11251.821.29851.29601.2905
36332007.01.10 15:09modify11251.821.29851.29571.2902
36342007.01.10 15:13modify11251.821.29851.29561.2901
36352007.01.10 15:13modify11251.821.29851.29541.2899
36362007.01.10 15:13modify11251.821.29851.29521.2897
36372007.01.10 15:13modify11251.821.29851.29501.2895
36382007.01.10 15:15modify11251.821.29851.29491.2894
36392007.01.10 15:15modify11251.821.29851.29481.2893
36402007.01.10 15:15modify11240.911.29671.29481.2893
36412007.01.10 15:15modify11251.821.29851.29461.2891
36422007.01.10 15:15modify11240.911.29671.29471.2892
36432007.01.10 15:16modify11240.911.29671.29461.2891
36442007.01.10 15:26modify11251.821.29851.29451.2890
36452007.01.10 15:26modify11251.821.29851.29441.2889
36462007.01.10 15:26modify11251.821.29851.29421.2887
36472007.01.10 15:26modify11240.911.29671.29431.2888
36482007.01.10 15:35s/l11251.821.29421.29421.2887782.6046235.14
36492007.01.10 15:35close11240.911.29421.29431.2888227.5046462.64
36502007.01.11 03:13buy11260.931.29591.27791.2994
36512007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29781.3033
36522007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29791.3034
36532007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29811.3036
36542007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29821.3037
36552007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29831.3038
36562007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29841.3039
36572007.01.11 12:06modify11260.931.29591.29851.3040
36582007.01.11 12:08s/l11260.931.29851.29851.3040241.8046704.44
36592007.01.12 01:00sell11270.931.28831.30631.2848
36602007.01.12 02:06sell11281.861.29021.30641.2867
36612007.01.12 13:30modify11281.861.29021.28841.2829
36622007.01.12 13:30modify11281.861.29021.28821.2827
36632007.01.12 13:30modify11281.861.29021.28791.2824
36642007.01.12 13:30modify11281.861.29021.28771.2822
36652007.01.12 13:31s/l11281.861.28771.28771.2822465.0047169.44
36662007.01.12 13:31close11270.931.28771.30631.284855.8047225.24
36672007.01.15 02:32buy11290.941.29341.27541.2969
36682007.01.16 07:06modify11290.941.29341.29521.3007
36692007.01.16 07:06modify11290.941.29341.29541.3009
36702007.01.16 07:07modify11290.941.29341.29551.3010
36712007.01.16 07:07modify11290.941.29341.29561.3011
36722007.01.16 07:17s/l11290.941.29561.29561.3011201.1147426.36
36732007.01.16 07:17buy11300.951.29571.27771.2992
36742007.01.16 10:22modify11300.951.29571.29761.3031
36752007.01.16 10:30modify11300.951.29571.29781.3033
36762007.01.16 10:45s/l11300.951.29781.29781.3033199.5047625.86
36772007.01.16 10:45buy11310.951.29801.28001.3015
36782007.01.16 12:40buy11321.901.29621.28001.2997
36792007.01.16 13:22buy11333.801.29441.28001.2979
36802007.01.16 13:54close11333.801.29601.28001.2979608.0048233.86
36812007.01.16 13:54close11321.901.29591.28001.2997-57.0048176.86
36822007.01.16 13:54close11310.951.29601.28001.3015-190.0047986.86
36832007.01.17 06:19buy11340.961.29351.27551.2970
36842007.01.17 10:45buy11351.921.29161.27541.2951
36852007.01.17 13:31buy11363.841.28981.27541.2933
36862007.01.17 13:43close11363.841.29131.27541.2933576.0048562.86
36872007.01.17 13:43close11351.921.29141.27541.2951-38.4048524.46
36882007.01.17 13:43close11340.961.29131.27551.2970-211.2048313.26
36892007.01.18 02:22buy11370.971.29531.27731.2988
36902007.01.18 10:29buy11381.941.29351.27731.2970
36912007.01.18 12:32buy11393.881.29151.27711.2950
36922007.01.18 14:21close11393.881.29321.27711.2950659.6048972.86
36932007.01.18 14:21close11381.941.29311.27731.2970-77.6048895.26
36942007.01.18 14:21close11370.971.29321.27731.2988-203.7048691.56
36952007.01.19 01:00buy11400.971.29651.27851.3000
36962007.01.19 03:56modify11400.971.29651.29841.3039
36972007.01.19 04:03modify11400.971.29651.29851.3040
36982007.01.19 04:03modify11400.971.29651.29861.3041
36992007.01.19 04:04modify11400.971.29651.29871.3042
37002007.01.19 04:04modify11400.971.29651.29881.3043
37012007.01.19 05:02modify11400.971.29651.29891.3044
37022007.01.19 05:46s/l11400.971.29891.29891.3044232.8048924.36
37032007.01.19 05:46buy11410.981.29911.28111.3026
37042007.01.19 09:39buy11421.961.29701.28081.3005
37052007.01.19 13:40buy11433.921.29521.28081.2987
37062007.01.19 15:00buy11447.841.29321.28061.2967
37072007.01.19 15:30buy114515.681.29141.28061.2949
37082007.01.19 15:49close114515.681.29321.28061.29492822.4051746.76
37092007.01.19 15:49close11447.841.29311.28061.2967-78.4051668.36
37102007.01.19 15:49close11433.921.29301.28081.2987-862.4050805.96
37112007.01.19 15:49close11421.961.29291.28081.3005-803.6050002.36
37122007.01.19 15:49close11410.981.29301.28111.3026-597.8049404.56
37132007.01.22 01:49buy11460.991.29731.27931.3008
37142007.01.22 09:34buy11471.981.29541.27921.2989
37152007.01.22 12:35buy11483.961.29351.27911.2970
37162007.01.22 15:56close11483.961.29511.27911.2970633.6050038.16
37172007.01.22 15:56close11471.981.29501.27921.2989-79.2049958.96
37182007.01.22 15:56close11460.991.29521.27931.3008-207.9049751.06
37192007.01.23 02:58sell11491.001.29311.31111.2896
37202007.01.23 07:26sell11502.001.29491.31111.2914
37212007.01.23 07:34sell11514.001.29671.31111.2932
37222007.01.23 09:57sell11528.001.29851.31111.2950
37232007.01.23 10:08sell115316.001.30031.31111.2968
37242007.01.23 11:45sell115432.001.30211.31111.2986
37252007.01.24 08:04close115432.001.30031.31111.29865932.8055683.86
37262007.01.24 08:04close115316.001.30041.31111.2968-73.6055610.26
37272007.01.24 08:04close11528.001.30021.31111.2950-1316.8054293.46
37282007.01.24 08:04close11514.001.30011.31111.2932-1338.4052955.06
37292007.01.24 08:04close11502.001.29991.31111.2914-989.2051965.86
37302007.01.24 08:04close11491.001.30001.31111.2896-684.6051281.26
37312007.01.24 08:04sell11551.031.29991.31791.2964
37322007.01.24 15:17modify11551.031.29991.29801.2925
37332007.01.24 15:17modify11551.031.29991.29791.2924
37342007.01.24 15:17modify11551.031.29991.29771.2922
37352007.01.24 15:17modify11551.031.29991.29751.2920
37362007.01.24 15:18modify11551.031.29991.29741.2919
37372007.01.24 15:18modify11551.031.29991.29731.2918
37382007.01.24 15:18modify11551.031.29991.29721.2917
37392007.01.24 15:18modify11551.031.29991.29711.2916
37402007.01.24 15:18modify11551.031.29991.29691.2914
37412007.01.24 15:19modify11551.031.29991.29681.2913
37422007.01.24 15:23s/l11551.031.29681.29681.2913319.3051600.56
37432007.01.25 01:00sell11561.031.29531.31331.2918
37442007.01.25 07:04sell11572.061.29711.31331.2936
37452007.01.25 07:45sell11584.121.29891.31331.2954
37462007.01.25 09:02close11584.121.29731.31331.2954659.2052259.76
37472007.01.25 09:02close11572.061.29741.31331.2936-61.8052197.96
37482007.01.25 09:02close11561.031.29731.31331.2918-206.0051991.96
37492007.01.25 09:04buy11591.041.29801.28001.3015
37502007.01.25 16:35buy11602.081.29611.27991.2996
37512007.01.25 19:04buy11614.161.29431.27991.2978
37522007.01.25 19:36buy11628.321.29251.27991.2960
37532007.01.25 23:40close11628.321.29421.27991.29601414.4053406.36
37542007.01.25 23:40close11614.161.29411.27991.2978-83.2053323.16
37552007.01.25 23:40close11602.081.29421.27991.2996-395.2052927.96
37562007.01.25 23:40close11591.041.29421.28001.3015-395.2052532.76
37572007.01.26 01:00sell11631.051.29351.31151.2900
37582007.01.26 08:11modify11631.051.29351.29171.2862
37592007.01.26 08:45s/l11631.051.29171.29171.2862189.0052721.76
37602007.01.26 10:46sell11641.051.29101.30901.2875
37612007.01.26 15:00modify11641.051.29101.28901.2835
37622007.01.26 15:00modify11641.051.29101.28881.2833
37632007.01.26 15:01s/l11641.051.28881.28881.2833231.0052952.76
37642007.01.29 10:04buy11651.061.29251.27451.2960
37652007.01.29 13:40buy11662.121.29071.27451.2942
37662007.01.29 15:03modify11662.121.29071.29251.2980
37672007.01.29 15:09s/l11662.121.29251.29251.2980381.6053334.36
37682007.01.29 15:09close11651.061.29251.27451.29600.0053334.36
37692007.01.30 01:43buy11671.071.29601.27801.2995
37702007.01.31 08:01buy11682.141.29421.27801.2977
37712007.01.31 15:06modify11682.141.29421.29611.3016
37722007.01.31 15:06modify11682.141.29421.29621.3017
37732007.01.31 15:07modify11682.141.29421.29651.3020
37742007.01.31 15:07modify11682.141.29421.29661.3021
37752007.01.31 15:07modify11682.141.29421.29671.3022
37762007.01.31 15:07modify11682.141.29421.29681.3023
37772007.01.31 15:07modify11682.141.29421.29701.3025
37782007.01.31 15:12s/l11682.141.29701.29701.3025599.2053933.56
37792007.01.31 15:12close11671.071.29701.27801.2995100.5354034.08
37802007.02.01 01:00buy11691.081.30311.28511.3066
37812007.02.01 09:33buy11702.161.30121.28501.3047
37822007.02.01 15:00modify11702.161.30121.30311.3086
37832007.02.01 15:00modify11702.161.30121.30331.3088
37842007.02.01 15:00modify11702.161.30121.30351.3090
37852007.02.01 15:00modify11702.161.30121.30371.3092
37862007.02.01 15:01modify11702.161.30121.30381.3093
37872007.02.01 15:01modify11702.161.30121.30401.3095
37882007.02.01 15:01modify11702.161.30121.30411.3096
37892007.02.01 15:01modify11702.161.30121.30421.3097
37902007.02.01 15:01modify11702.161.30121.30431.3098
37912007.02.01 15:01modify11702.161.30121.30451.3100
37922007.02.01 15:01s/l11702.161.30451.30451.3100712.8054746.88
37932007.02.01 15:01close11691.081.30431.28511.3066129.6054876.48
37942007.02.05 01:00sell11711.101.29541.31341.2919
37952007.02.05 12:19modify11711.101.29541.29361.2881
37962007.02.05 12:23modify11711.101.29541.29351.2880
37972007.02.05 12:31modify11711.101.29541.29341.2879
37982007.02.05 12:32modify11711.101.29541.29331.2878
37992007.02.05 12:32modify11711.101.29541.29311.2876
38002007.02.05 13:37s/l11711.101.29311.29311.2876253.0055129.48
38012007.02.06 06:32sell11721.101.29121.30921.2877
38022007.02.06 08:00sell11732.201.29301.30921.2895
38032007.02.06 12:02sell11744.401.29481.30921.2913
38042007.02.06 16:59sell11758.801.29661.30921.2931
38052007.02.06 18:24sell117617.601.29841.30921.2949
38062007.02.07 14:34sell117735.201.30021.30921.2967
38072007.02.08 08:43close117735.201.29851.30921.29676554.2461683.72
38082007.02.08 08:43close117617.601.29861.30921.294928.1661711.88
38092007.02.08 08:43close11758.801.29871.30921.2931-1657.9260053.96
38102007.02.08 08:43close11744.401.29861.30921.2913-1576.9658477.00
38112007.02.08 08:44close11732.201.29871.30921.2895-1206.4857270.52
38122007.02.08 08:44close11721.101.29861.30921.2877-790.2456480.28
38132007.02.08 08:44sell11781.131.29851.31651.2950
38142007.02.08 13:35sell11792.261.30041.31661.2969
38152007.02.08 14:11sell11804.521.30221.31661.2987
38162007.02.08 16:23sell11819.041.30401.31661.3005
38172007.02.09 07:28close11819.041.30241.31661.30051495.2257975.50
38182007.02.09 07:28close11804.521.30231.31661.2987-20.7957954.71
38192007.02.09 07:28close11792.261.30241.31661.2969-439.8057514.91
38202007.02.09 07:28close11781.131.30251.31651.2950-445.9057069.01
38212007.02.09 07:29sell11821.141.30211.32011.2986
38222007.02.09 10:08modify11821.141.30211.30031.2948
38232007.02.09 10:08modify11821.141.30211.30021.2947
38242007.02.09 10:10modify11821.141.30211.30011.2946
38252007.02.09 10:14modify11821.141.30211.30001.2945
38262007.02.09 10:17modify11821.141.30211.29991.2944
38272007.02.09 10:26s/l11821.141.29991.29991.2944250.8057319.81
38282007.02.09 10:26sell11831.151.30001.31801.2965
38292007.02.11 23:00sell11842.301.30181.31801.2983
38302007.02.12 09:47modify11842.301.30181.30001.2945
38312007.02.12 09:47modify11842.301.30181.29951.2940
38322007.02.12 09:49modify11842.301.30181.29921.2937
38332007.02.12 09:50modify11842.301.30181.29911.2936
38342007.02.12 09:50modify11842.301.30181.29901.2935
38352007.02.12 09:50modify11842.301.30181.29881.2933
38362007.02.12 10:07s/l11842.301.29881.29881.2933702.4258022.23
38372007.02.12 10:07close11831.151.29881.31801.2965144.2158166.44
38382007.02.12 10:07sell11851.161.29851.31651.2950
38392007.02.12 10:20modify11851.161.29851.29661.2911
38402007.02.12 10:24modify11851.161.29851.29651.2910
38412007.02.12 10:24modify11851.161.29851.29631.2908
38422007.02.12 10:25modify11851.161.29851.29621.2907
38432007.02.12 10:35s/l11851.161.29621.29621.2907266.8058433.24
38442007.02.12 10:35sell11861.171.29611.31411.2926
38452007.02.13 07:13sell11872.341.29801.31421.2945
38462007.02.13 07:57sell11884.681.29981.31421.2963
38472007.02.13 08:28close11884.681.29831.31421.2963702.0059135.24
38482007.02.13 08:28close11872.341.29841.31421.2945-93.6059041.64
38492007.02.13 08:28close11861.171.29851.31411.2926-274.4858767.16
38502007.02.13 08:28buy11891.181.29841.28041.3019
38512007.02.13 11:48modify11891.181.29841.30031.3058
38522007.02.13 11:58s/l11891.181.30031.30031.3058224.2058991.36
38532007.02.13 11:58buy11901.181.30051.28251.3040
38542007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30241.3079
38552007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30251.3080
38562007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30261.3081
38572007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30271.3082
38582007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30281.3083
38592007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30291.3084
38602007.02.13 13:39modify11901.181.30051.30301.3085
38612007.02.13 13:40modify11901.181.30051.30311.3086
38622007.02.13 13:41modify11901.181.30051.30321.3087
38632007.02.13 13:44s/l11901.181.30321.30321.3087318.6059309.96
38642007.02.14 04:27buy11911.191.30461.28661.3081
38652007.02.14 04:50buy11922.381.30271.28651.3062
38662007.02.14 07:10modify11922.381.30271.30451.3100
38672007.02.14 07:10modify11922.381.30271.30461.3101
38682007.02.14 07:10modify11922.381.30271.30471.3102
38692007.02.14 07:10modify11922.381.30271.30481.3103
38702007.02.14 07:10modify11922.381.30271.30501.3105
38712007.02.14 07:13s/l11922.381.30501.30501.3105547.4059857.36
38722007.02.14 07:13close11911.191.30501.28661.308147.6059904.96
38732007.02.14 07:13buy11931.201.30531.28731.3088
38742007.02.14 07:45modify11931.201.30531.30711.3126
38752007.02.14 07:54s/l11931.201.30711.30711.3126216.0060120.96
38762007.02.14 07:54buy11941.201.30731.28931.3108
38772007.02.14 13:54modify11941.201.30731.30911.3146
38782007.02.14 13:54modify11941.201.30731.30921.3147
38792007.02.14 13:54modify11941.201.30731.30931.3148
38802007.02.14 13:55modify11941.201.30731.30941.3149
38812007.02.14 13:56s/l11941.201.30941.30941.3149252.0060372.96
38822007.02.15 01:00buy11951.211.31351.29551.3170
38832007.02.15 14:08modify11951.211.31351.31531.3208
38842007.02.15 14:08modify11951.211.31351.31551.3210
38852007.02.15 14:11s/l11951.211.31551.31551.3210242.0060614.96
38862007.02.16 08:17sell11961.211.31201.33001.3085
38872007.02.16 17:40sell11972.421.31381.33001.3103
38882007.02.19 02:56sell11984.841.31561.33001.3121
38892007.02.19 07:20close11984.841.31411.33001.3121726.0061340.96
38902007.02.19 07:20close11972.421.31421.33001.3103-83.7361257.23
38912007.02.19 07:20close11961.211.31431.33001.3085-271.7760985.46
38922007.02.19 10:24sell11991.221.31321.33121.3097
38932007.02.19 17:23sell12002.441.31501.33121.3115
38942007.02.20 02:00sell12014.881.31701.33141.3135
38952007.02.20 08:02close12014.881.31531.33141.3135829.6061815.06
38962007.02.20 08:02close12002.441.31541.33121.3115-84.4261730.64
38972007.02.20 08:03close11991.221.31531.33121.3097-249.6161481.03
38982007.02.20 08:10sell12021.231.31481.33281.3113
38992007.02.21 13:32modify12021.231.31481.31271.3072
39002007.02.21 13:33s/l12021.231.31271.31271.3072264.9461745.97
39012007.02.22 07:15sell12031.231.31191.32991.3084
39022007.02.22 07:57modify12031.231.31191.31001.3045
39032007.02.22 07:57modify12031.231.31191.30991.3044
39042007.02.22 07:57modify12031.231.31191.30961.3041
39052007.02.22 08:12s/l12031.231.30961.30961.3041282.9062028.87
39062007.02.22 08:12sell12041.241.30951.32751.3060
39072007.02.22 15:30sell12052.481.31141.32761.3079
39082007.02.22 16:26sell12064.961.31321.32761.3097
39092007.02.23 02:46close12064.961.31161.32761.3097820.3862849.25
39102007.02.23 02:46close12052.481.31171.32761.3079-61.0162788.24
39112007.02.23 02:48close12041.241.31201.32751.3060-303.3062484.94
39122007.02.23 06:57sell12071.251.31081.32881.3073
39132007.02.23 07:27sell12082.501.31261.32881.3091
39142007.02.23 14:19sell12095.001.31451.32891.3110
39152007.02.23 14:50sell121010.001.31641.32901.3129
39162007.02.23 15:23sell121120.001.31821.32901.3147
39172007.02.23 16:00close121120.001.31651.32901.31473400.0065884.94
39182007.02.23 16:00close121010.001.31661.32901.3129-200.0065684.94
39192007.02.23 16:00close12095.001.31651.32891.3110-1000.0064684.94
39202007.02.23 16:00close12082.501.31661.32881.3091-1000.0063684.94
39212007.02.23 16:00close12071.251.31651.32881.3073-712.5062972.44
39222007.02.28 09:00buy12121.261.32001.30201.3235
39232007.02.28 16:49modify12121.261.32001.32191.3274
39242007.02.28 16:50modify12121.261.32001.32221.3277
39252007.02.28 16:53modify12121.261.32001.32231.3278
39262007.02.28 16:56modify12121.261.32001.32241.3279
39272007.02.28 17:04s/l12121.261.32241.32241.3279302.4063274.84