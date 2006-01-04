|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=35; Lots=0.01; InitialStop=72; TrailingStop=10; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0; MaxTrades=6; Pips=18; Multiplier=2; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; Shift=0; ReverseCondition=0; Aggressive_Mode=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|8144
|Ticks modelled
|1836186
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|62274.84
|Gross profit
|121233.61
|Gross loss
|-58958.77
|Profit factor
|2.06
|Expected payoff
|51.38
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|5231.60 (8.48%)
|Relative drawdown
|12.29% (327.00)
|Total trades
|1212
|Short positions (won %)
|579 (55.09%)
|Long positions (won %)
|633 (57.35%)
|Profit trades (% of total)
|682 (56.27%)
|Loss trades (% of total)
|530 (43.73%)
|Largest
|profit trade
|6554.24
|loss trade
|-1657.92
|Average
|profit trade
|177.76
|loss trade
|-111.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (5338.60)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-4402.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9179.13 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-5231.60 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 01:00
|buy
|1
|0.02
|1.1841
|1.1661
|1.1876
|2
|2006.01.02 06:26
|buy
|2
|0.04
|1.1823
|1.1661
|1.1858
|3
|2006.01.02 08:17
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1843
|1.1898
|4
|2006.01.02 08:18
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1845
|1.1900
|5
|2006.01.02 08:19
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1849
|1.1904
|6
|2006.01.02 08:20
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1850
|1.1905
|7
|2006.01.02 08:21
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1852
|1.1907
|8
|2006.01.02 08:21
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1854
|1.1909
|9
|2006.01.02 08:22
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1855
|1.1910
|10
|2006.01.02 08:25
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1856
|1.1911
|11
|2006.01.02 08:26
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1857
|1.1912
|12
|2006.01.02 08:26
|modify
|2
|0.04
|1.1823
|1.1859
|1.1914
|13
|2006.01.02 08:28
|s/l
|2
|0.04
|1.1859
|1.1859
|1.1914
|14.40
|1014.40
|14
|2006.01.02 08:28
|close
|1
|0.02
|1.1858
|1.1661
|1.1876
|3.40
|1017.80
|15
|2006.01.02 08:28
|buy
|3
|0.02
|1.1861
|1.1681
|1.1896
|16
|2006.01.02 08:46
|buy
|4
|0.04
|1.1842
|1.1680
|1.1877
|17
|2006.01.02 13:38
|buy
|5
|0.08
|1.1824
|1.1680
|1.1859
|18
|2006.01.02 16:28
|buy
|6
|0.16
|1.1804
|1.1678
|1.1839
|19
|2006.01.02 16:40
|close
|6
|0.16
|1.1823
|1.1678
|1.1839
|30.40
|1048.20
|20
|2006.01.02 16:40
|close
|5
|0.08
|1.1822
|1.1680
|1.1859
|-1.60
|1046.60
|21
|2006.01.02 16:40
|close
|4
|0.04
|1.1821
|1.1680
|1.1877
|-8.40
|1038.20
|22
|2006.01.02 16:40
|close
|3
|0.02
|1.1822
|1.1681
|1.1896
|-7.80
|1030.40
|23
|2006.01.03 01:00
|buy
|7
|0.02
|1.1842
|1.1662
|1.1877
|24
|2006.01.03 02:06
|modify
|7
|0.02
|1.1842
|1.1861
|1.1916
|25
|2006.01.03 02:06
|modify
|7
|0.02
|1.1842
|1.1865
|1.1920
|26
|2006.01.03 02:16
|s/l
|7
|0.02
|1.1865
|1.1865
|1.1920
|4.60
|1035.00
|27
|2006.01.03 02:16
|buy
|8
|0.02
|1.1867
|1.1687
|1.1902
|28
|2006.01.03 05:08
|modify
|8
|0.02
|1.1867
|1.1886
|1.1941
|29
|2006.01.03 05:09
|modify
|8
|0.02
|1.1867
|1.1888
|1.1943
|30
|2006.01.03 05:09
|modify
|8
|0.02
|1.1867
|1.1890
|1.1945
|31
|2006.01.03 05:11
|s/l
|8
|0.02
|1.1890
|1.1890
|1.1945
|4.60
|1039.60
|32
|2006.01.03 05:11
|buy
|9
|0.02
|1.1892
|1.1712
|1.1927
|33
|2006.01.03 06:45
|buy
|10
|0.04
|1.1874
|1.1712
|1.1909
|34
|2006.01.03 08:07
|modify
|10
|0.04
|1.1874
|1.1893
|1.1948
|35
|2006.01.03 08:10
|modify
|10
|0.04
|1.1874
|1.1895
|1.1950
|36
|2006.01.03 08:11
|modify
|10
|0.04
|1.1874
|1.1896
|1.1951
|37
|2006.01.03 08:12
|s/l
|10
|0.04
|1.1896
|1.1896
|1.1951
|8.80
|1048.40
|38
|2006.01.03 08:12
|close
|9
|0.02
|1.1896
|1.1712
|1.1927
|0.80
|1049.20
|39
|2006.01.03 08:13
|buy
|11
|0.02
|1.1899
|1.1719
|1.1934
|40
|2006.01.03 08:36
|buy
|12
|0.04
|1.1880
|1.1718
|1.1915
|41
|2006.01.03 09:16
|buy
|13
|0.08
|1.1862
|1.1718
|1.1897
|42
|2006.01.03 09:25
|close
|13
|0.08
|1.1877
|1.1718
|1.1897
|12.00
|1061.20
|43
|2006.01.03 09:25
|close
|12
|0.04
|1.1878
|1.1718
|1.1915
|-0.80
|1060.40
|44
|2006.01.03 09:25
|close
|11
|0.02
|1.1875
|1.1719
|1.1934
|-4.80
|1055.60
|45
|2006.01.03 09:25
|buy
|14
|0.02
|1.1878
|1.1698
|1.1913
|46
|2006.01.03 14:31
|modify
|14
|0.02
|1.1878
|1.1897
|1.1952
|47
|2006.01.03 14:31
|modify
|14
|0.02
|1.1878
|1.1900
|1.1955
|48
|2006.01.03 14:32
|modify
|14
|0.02
|1.1878
|1.1904
|1.1959
|49
|2006.01.03 14:32
|modify
|14
|0.02
|1.1878
|1.1905
|1.1960
|50
|2006.01.03 14:32
|s/l
|14
|0.02
|1.1905
|1.1905
|1.1960
|5.40
|1061.00
|51
|2006.01.04 01:00
|buy
|15
|0.02
|1.2038
|1.1858
|1.2073
|52
|2006.01.04 02:08
|modify
|15
|0.02
|1.2038
|1.2058
|1.2113
|53
|2006.01.04 02:08
|modify
|15
|0.02
|1.2038
|1.2063
|1.2118
|54
|2006.01.04 02:09
|modify
|15
|0.02
|1.2038
|1.2065
|1.2120
|55
|2006.01.04 02:10
|s/l
|15
|0.02
|1.2065
|1.2065
|1.2120
|5.40
|1066.40
|56
|2006.01.04 02:10
|buy
|16
|0.02
|1.2066
|1.1886
|1.2101
|57
|2006.01.04 07:01
|buy
|17
|0.04
|1.2048
|1.1886
|1.2083
|58
|2006.01.04 09:22
|modify
|17
|0.04
|1.2048
|1.2068
|1.2123
|59
|2006.01.04 09:22
|modify
|17
|0.04
|1.2048
|1.2069
|1.2124
|60
|2006.01.04 09:22
|modify
|17
|0.04
|1.2048
|1.2070
|1.2125
|61
|2006.01.04 09:23
|s/l
|17
|0.04
|1.2070
|1.2070
|1.2125
|8.80
|1075.20
|62
|2006.01.04 09:23
|close
|16
|0.02
|1.2070
|1.1886
|1.2101
|0.80
|1076.00
|63
|2006.01.04 09:23
|buy
|18
|0.02
|1.2073
|1.1893
|1.2108
|64
|2006.01.04 11:47
|buy
|19
|0.04
|1.2055
|1.1893
|1.2090
|65
|2006.01.04 12:30
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2076
|1.2131
|66
|2006.01.04 12:30
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2078
|1.2133
|67
|2006.01.04 12:33
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2079
|1.2134
|68
|2006.01.04 12:33
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2080
|1.2135
|69
|2006.01.04 12:36
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2082
|1.2137
|70
|2006.01.04 12:36
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2083
|1.2138
|71
|2006.01.04 12:37
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2085
|1.2140
|72
|2006.01.04 12:37
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2088
|1.2143
|73
|2006.01.04 12:37
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2092
|1.2147
|74
|2006.01.04 12:38
|modify
|18
|0.02
|1.2073
|1.2092
|1.2147
|75
|2006.01.04 12:38
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2095
|1.2150
|76
|2006.01.04 12:38
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2097
|1.2152
|77
|2006.01.04 12:38
|modify
|18
|0.02
|1.2073
|1.2095
|1.2150
|78
|2006.01.04 12:39
|modify
|18
|0.02
|1.2073
|1.2096
|1.2151
|79
|2006.01.04 12:39
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2100
|1.2155
|80
|2006.01.04 12:39
|modify
|18
|0.02
|1.2073
|1.2099
|1.2154
|81
|2006.01.04 12:39
|modify
|19
|0.04
|1.2055
|1.2103
|1.2158
|82
|2006.01.04 12:39
|modify
|18
|0.02
|1.2073
|1.2101
|1.2156
|83
|2006.01.04 12:41
|modify
|18
|0.02
|1.2073
|1.2102
|1.2157
|84
|2006.01.04 12:42
|s/l
|19
|0.04
|1.2103
|1.2103
|1.2158
|19.20
|1095.20
|85
|2006.01.04 12:42
|close
|18
|0.02
|1.2103
|1.2102
|1.2157
|6.00
|1101.20
|86
|2006.01.05 01:11
|sell
|20
|0.02
|1.2094
|1.2274
|1.2059
|87
|2006.01.05 01:33
|sell
|21
|0.04
|1.2112
|1.2274
|1.2077
|88
|2006.01.05 07:48
|modify
|21
|0.04
|1.2112
|1.2094
|1.2039
|89
|2006.01.05 07:52
|s/l
|21
|0.04
|1.2094
|1.2094
|1.2039
|7.20
|1108.40
|90
|2006.01.05 07:52
|close
|20
|0.02
|1.2094
|1.2274
|1.2059
|0.00
|1108.40
|91
|2006.01.05 07:53
|sell
|22
|0.02
|1.2091
|1.2271
|1.2056
|92
|2006.01.05 08:56
|sell
|23
|0.04
|1.2110
|1.2272
|1.2075
|93
|2006.01.05 10:51
|modify
|23
|0.04
|1.2110
|1.2088
|1.2033
|94
|2006.01.05 10:54
|s/l
|23
|0.04
|1.2088
|1.2088
|1.2033
|8.80
|1117.20
|95
|2006.01.05 10:54
|close
|22
|0.02
|1.2090
|1.2271
|1.2056
|0.20
|1117.40
|96
|2006.01.05 10:55
|sell
|24
|0.02
|1.2083
|1.2263
|1.2048
|97
|2006.01.05 12:53
|sell
|25
|0.04
|1.2101
|1.2263
|1.2066
|98
|2006.01.06 00:33
|sell
|26
|0.08
|1.2119
|1.2263
|1.2084
|99
|2006.01.06 01:28
|close
|26
|0.08
|1.2104
|1.2263
|1.2084
|12.00
|1129.40
|100
|2006.01.06 01:28
|close
|25
|0.04
|1.2105
|1.2263
|1.2066
|-1.38
|1128.02
|101
|2006.01.06 01:28
|close
|24
|0.02
|1.2101
|1.2263
|1.2048
|-3.49
|1124.52
|102
|2006.01.06 01:49
|sell
|27
|0.02
|1.2085
|1.2265
|1.2050
|103
|2006.01.06 09:17
|sell
|28
|0.04
|1.2103
|1.2265
|1.2068
|104
|2006.01.06 13:31
|sell
|29
|0.08
|1.2123
|1.2267
|1.2088
|105
|2006.01.06 13:31
|sell
|30
|0.16
|1.2142
|1.2268
|1.2107
|106
|2006.01.06 13:31
|close
|30
|0.16
|1.2125
|1.2268
|1.2107
|27.20
|1151.72
|107
|2006.01.06 13:32
|close
|29
|0.08
|1.2133
|1.2267
|1.2088
|-8.00
|1143.72
|108
|2006.01.06 13:32
|close
|28
|0.04
|1.2135
|1.2265
|1.2068
|-12.80
|1130.92
|109
|2006.01.06 13:32
|close
|27
|0.02
|1.2134
|1.2265
|1.2050
|-9.80
|1121.12
|110
|2006.01.09 02:47
|sell
|31
|0.02
|1.2137
|1.2317
|1.2102
|111
|2006.01.09 07:48
|modify
|31
|0.02
|1.2137
|1.2118
|1.2063
|112
|2006.01.09 07:49
|modify
|31
|0.02
|1.2137
|1.2117
|1.2062
|113
|2006.01.09 07:53
|s/l
|31
|0.02
|1.2117
|1.2117
|1.2062
|4.00
|1125.12
|114
|2006.01.09 07:53
|sell
|32
|0.02
|1.2115
|1.2295
|1.2080
|115
|2006.01.09 08:55
|modify
|32
|0.02
|1.2115
|1.2095
|1.2040
|116
|2006.01.09 08:58
|modify
|32
|0.02
|1.2115
|1.2094
|1.2039
|117
|2006.01.09 08:59
|modify
|32
|0.02
|1.2115
|1.2092
|1.2037
|118
|2006.01.09 09:00
|s/l
|32
|0.02
|1.2092
|1.2092
|1.2037
|4.60
|1129.72
|119
|2006.01.09 09:00
|sell
|33
|0.02
|1.2090
|1.2270
|1.2055
|120
|2006.01.09 16:18
|modify
|33
|0.02
|1.2090
|1.2072
|1.2017
|121
|2006.01.09 16:18
|modify
|33
|0.02
|1.2090
|1.2068
|1.2013
|122
|2006.01.09 16:18
|modify
|33
|0.02
|1.2090
|1.2064
|1.2009
|123
|2006.01.09 16:19
|modify
|33
|0.02
|1.2090
|1.2063
|1.2008
|124
|2006.01.09 16:20
|s/l
|33
|0.02
|1.2063
|1.2063
|1.2008
|5.40
|1135.12
|125
|2006.01.10 02:26
|sell
|34
|0.02
|1.2062
|1.2242
|1.2027
|126
|2006.01.10 08:19
|sell
|35
|0.04
|1.2081
|1.2243
|1.2046
|127
|2006.01.10 10:12
|sell
|36
|0.08
|1.2099
|1.2243
|1.2064
|128
|2006.01.10 11:24
|close
|36
|0.08
|1.2084
|1.2243
|1.2064
|12.00
|1147.12
|129
|2006.01.10 11:24
|close
|35
|0.04
|1.2086
|1.2243
|1.2046
|-2.00
|1145.12
|130
|2006.01.10 11:24
|close
|34
|0.02
|1.2087
|1.2242
|1.2027
|-5.00
|1140.12
|131
|2006.01.10 11:25
|buy
|37
|0.02
|1.2088
|1.1908
|1.2123
|132
|2006.01.10 13:02
|buy
|38
|0.04
|1.2068
|1.1906
|1.2103
|133
|2006.01.10 13:42
|buy
|39
|0.08
|1.2049
|1.1905
|1.2084
|134
|2006.01.10 14:57
|close
|39
|0.08
|1.2065
|1.1905
|1.2084
|12.80
|1152.92
|135
|2006.01.10 14:57
|close
|38
|0.04
|1.2064
|1.1906
|1.2103
|-1.60
|1151.32
|136
|2006.01.10 14:57
|close
|37
|0.02
|1.2062
|1.1908
|1.2123
|-5.20
|1146.12
|137
|2006.01.11 06:01
|sell
|40
|0.02
|1.2051
|1.2231
|1.2016
|138
|2006.01.11 07:33
|sell
|41
|0.04
|1.2069
|1.2231
|1.2034
|139
|2006.01.11 12:21
|sell
|42
|0.08
|1.2087
|1.2231
|1.2052
|140
|2006.01.11 14:27
|sell
|43
|0.16
|1.2108
|1.2234
|1.2073
|141
|2006.01.11 16:49
|sell
|44
|0.32
|1.2129
|1.2237
|1.2094
|142
|2006.01.11 23:38
|sell
|45
|0.64
|1.2148
|1.2238
|1.2113
|143
|2006.01.12 12:10
|close
|45
|0.64
|1.2128
|1.2238
|1.2113
|138.37
|1284.49
|144
|2006.01.12 12:10
|close
|44
|0.32
|1.2130
|1.2237
|1.2094
|1.98
|1286.48
|145
|2006.01.12 12:10
|close
|43
|0.16
|1.2129
|1.2234
|1.2073
|-31.01
|1255.47
|146
|2006.01.12 12:11
|close
|42
|0.08
|1.2130
|1.2231
|1.2052
|-33.10
|1222.36
|147
|2006.01.12 12:11
|close
|41
|0.04
|1.2133
|1.2231
|1.2034
|-24.95
|1197.41
|148
|2006.01.12 12:11
|close
|40
|0.02
|1.2134
|1.2231
|1.2016
|-16.28
|1181.14
|149
|2006.01.13 01:00
|sell
|46
|0.02
|1.2033
|1.2213
|1.1998
|150
|2006.01.13 06:16
|sell
|47
|0.04
|1.2051
|1.2213
|1.2016
|151
|2006.01.13 07:32
|sell
|48
|0.08
|1.2069
|1.2213
|1.2034
|152
|2006.01.13 11:03
|close
|48
|0.08
|1.2053
|1.2213
|1.2034
|12.80
|1193.94
|153
|2006.01.13 11:03
|close
|47
|0.04
|1.2055
|1.2213
|1.2016
|-1.60
|1192.34
|154
|2006.01.13 11:04
|close
|46
|0.02
|1.2059
|1.2213
|1.1998
|-5.20
|1187.14
|155
|2006.01.13 11:36
|buy
|49
|0.02
|1.2064
|1.1884
|1.2099
|156
|2006.01.13 12:56
|buy
|50
|0.04
|1.2045
|1.1883
|1.2080
|157
|2006.01.13 13:35
|modify
|50
|0.04
|1.2045
|1.2063
|1.2118
|158
|2006.01.13 13:35
|modify
|50
|0.04
|1.2045
|1.2065
|1.2120
|159
|2006.01.13 13:36
|modify
|50
|0.04
|1.2045
|1.2066
|1.2121
|160
|2006.01.13 13:37
|s/l
|50
|0.04
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|8.40
|1195.54
|161
|2006.01.13 13:37
|close
|49
|0.02
|1.2065
|1.1884
|1.2099
|0.20
|1195.74
|162
|2006.01.16 01:00
|buy
|51
|0.02
|1.2167
|1.1987
|1.2202
|163
|2006.01.16 01:30
|buy
|52
|0.04
|1.2149
|1.1987
|1.2184
|164
|2006.01.16 12:03
|buy
|53
|0.08
|1.2130
|1.1986
|1.2165
|165
|2006.01.16 13:15
|buy
|54
|0.16
|1.2112
|1.1986
|1.2147
|166
|2006.01.16 15:35
|close
|54
|0.16
|1.2128
|1.1986
|1.2147
|25.60
|1221.34
|167
|2006.01.16 15:35
|close
|53
|0.08
|1.2127
|1.1986
|1.2165
|-2.40
|1218.94
|168
|2006.01.16 15:35
|close
|52
|0.04
|1.2131
|1.1987
|1.2184
|-7.20
|1211.74
|169
|2006.01.16 15:35
|close
|51
|0.02
|1.2129
|1.1987
|1.2202
|-7.60
|1204.14
|170
|2006.01.17 01:00
|sell
|55
|0.02
|1.2081
|1.2261
|1.2046
|171
|2006.01.17 01:53
|sell
|56
|0.04
|1.2099
|1.2261
|1.2064
|172
|2006.01.17 04:47
|sell
|57
|0.08
|1.2118
|1.2262
|1.2083
|173
|2006.01.17 07:21
|sell
|58
|0.16
|1.2137
|1.2263
|1.2102
|174
|2006.01.17 09:24
|close
|58
|0.16
|1.2119
|1.2263
|1.2102
|28.80
|1232.94
|175
|2006.01.17 09:24
|close
|57
|0.08
|1.2121
|1.2262
|1.2083
|-2.40
|1230.54
|176
|2006.01.17 09:24
|close
|56
|0.04
|1.2120
|1.2261
|1.2064
|-8.40
|1222.14
|177
|2006.01.17 09:25
|close
|55
|0.02
|1.2121
|1.2261
|1.2046
|-8.00
|1214.14
|178
|2006.01.17 09:52
|sell
|59
|0.02
|1.2101
|1.2281
|1.2066
|179
|2006.01.17 11:41
|modify
|59
|0.02
|1.2101
|1.2082
|1.2027
|180
|2006.01.17 11:42
|modify
|59
|0.02
|1.2101
|1.2080
|1.2025
|181
|2006.01.17 11:42
|modify
|59
|0.02
|1.2101
|1.2076
|1.2021
|182
|2006.01.17 11:43
|modify
|59
|0.02
|1.2101
|1.2074
|1.2019
|183
|2006.01.17 11:45
|modify
|59
|0.02
|1.2101
|1.2070
|1.2015
|184
|2006.01.17 11:50
|s/l
|59
|0.02
|1.2070
|1.2070
|1.2015
|6.20
|1220.34
|185
|2006.01.17 11:50
|sell
|60
|0.02
|1.2069
|1.2249
|1.2034
|186
|2006.01.17 12:34
|sell
|61
|0.04
|1.2090
|1.2252
|1.2055
|187
|2006.01.17 14:14
|modify
|61
|0.04
|1.2090
|1.2072
|1.2017
|188
|2006.01.17 14:16
|modify
|61
|0.04
|1.2090
|1.2070
|1.2015
|189
|2006.01.17 14:16
|modify
|61
|0.04
|1.2090
|1.2067
|1.2012
|190
|2006.01.17 14:20
|s/l
|61
|0.04
|1.2067
|1.2067
|1.2012
|9.20
|1229.54
|191
|2006.01.17 14:20
|close
|60
|0.02
|1.2069
|1.2249
|1.2034
|0.00
|1229.54
|192
|2006.01.18 01:34
|buy
|62
|0.02
|1.2104
|1.1924
|1.2139
|193
|2006.01.18 04:20
|buy
|63
|0.04
|1.2084
|1.1922
|1.2119
|194
|2006.01.18 07:55
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2103
|1.2158
|195
|2006.01.18 07:55
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2106
|1.2161
|196
|2006.01.18 07:59
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2107
|1.2162
|197
|2006.01.18 07:59
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2108
|1.2163
|198
|2006.01.18 08:00
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2111
|1.2166
|199
|2006.01.18 08:00
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2114
|1.2169
|200
|2006.01.18 08:01
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2115
|1.2170
|201
|2006.01.18 08:02
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2117
|1.2172
|202
|2006.01.18 08:02
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2120
|1.2175
|203
|2006.01.18 08:03
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2121
|1.2176
|204
|2006.01.18 08:03
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2123
|1.2178
|205
|2006.01.18 08:03
|modify
|62
|0.02
|1.2104
|1.2122
|1.2177
|206
|2006.01.18 08:03
|modify
|63
|0.04
|1.2084
|1.2126
|1.2181
|207
|2006.01.18 08:03
|modify
|62
|0.02
|1.2104
|1.2124
|1.2179
|208
|2006.01.18 08:03
|modify
|62
|0.02
|1.2104
|1.2125
|1.2180
|209
|2006.01.18 08:05
|s/l
|63
|0.04
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|16.80
|1246.34
|210
|2006.01.18 08:05
|close
|62
|0.02
|1.2126
|1.2125
|1.2180
|4.40
|1250.74
|211
|2006.01.18 08:05
|buy
|64
|0.03
|1.2129
|1.1949
|1.2164
|212
|2006.01.18 08:55
|modify
|64
|0.03
|1.2129
|1.2147
|1.2202
|213
|2006.01.18 08:55
|s/l
|64
|0.03
|1.2147
|1.2147
|1.2202
|5.40
|1256.14
|214
|2006.01.18 08:55
|buy
|65
|0.03
|1.2148
|1.1968
|1.2183
|215
|2006.01.18 09:07
|buy
|66
|0.06
|1.2127
|1.1965
|1.2162
|216
|2006.01.18 10:01
|buy
|67
|0.12
|1.2108
|1.1964
|1.2143
|217
|2006.01.18 10:20
|close
|67
|0.12
|1.2124
|1.1964
|1.2143
|19.20
|1275.34
|218
|2006.01.18 10:20
|close
|66
|0.06
|1.2123
|1.1965
|1.2162
|-2.40
|1272.94
|219
|2006.01.18 10:20
|close
|65
|0.03
|1.2124
|1.1968
|1.2183
|-7.20
|1265.74
|220
|2006.01.18 10:20
|buy
|68
|0.03
|1.2125
|1.1945
|1.2160
|221
|2006.01.18 14:35
|modify
|68
|0.03
|1.2125
|1.2146
|1.2201
|222
|2006.01.18 14:36
|modify
|68
|0.03
|1.2125
|1.2147
|1.2202
|223
|2006.01.18 14:36
|s/l
|68
|0.03
|1.2147
|1.2147
|1.2202
|6.60
|1272.34
|224
|2006.01.19 01:00
|sell
|69
|0.03
|1.2095
|1.2275
|1.2060
|225
|2006.01.19 08:36
|modify
|69
|0.03
|1.2095
|1.2077
|1.2022
|226
|2006.01.19 08:36
|modify
|69
|0.03
|1.2095
|1.2073
|1.2018
|227
|2006.01.19 08:37
|s/l
|69
|0.03
|1.2073
|1.2073
|1.2018
|6.60
|1278.94
|228
|2006.01.19 08:37
|sell
|70
|0.03
|1.2071
|1.2251
|1.2036
|229
|2006.01.19 10:26
|sell
|71
|0.06
|1.2089
|1.2251
|1.2054
|230
|2006.01.19 13:35
|modify
|71
|0.06
|1.2089
|1.2071
|1.2016
|231
|2006.01.19 13:35
|modify
|71
|0.06
|1.2089
|1.2066
|1.2011
|232
|2006.01.19 13:36
|s/l
|71
|0.06
|1.2066
|1.2066
|1.2011
|13.80
|1292.74
|233
|2006.01.19 13:36
|close
|70
|0.03
|1.2066
|1.2251
|1.2036
|1.50
|1294.24
|234
|2006.01.20 01:07
|sell
|72
|0.03
|1.2078
|1.2258
|1.2043
|235
|2006.01.20 08:38
|modify
|72
|0.03
|1.2078
|1.2058
|1.2003
|236
|2006.01.20 08:38
|modify
|72
|0.03
|1.2078
|1.2052
|1.1997
|237
|2006.01.20 08:39
|s/l
|72
|0.03
|1.2052
|1.2052
|1.1997
|7.80
|1302.04
|238
|2006.01.20 08:39
|sell
|73
|0.03
|1.2052
|1.2232
|1.2017
|239
|2006.01.20 08:51
|sell
|74
|0.06
|1.2070
|1.2232
|1.2035
|240
|2006.01.20 09:02
|sell
|75
|0.12
|1.2088
|1.2232
|1.2053
|241
|2006.01.20 10:55
|close
|75
|0.12
|1.2072
|1.2232
|1.2053
|19.20
|1321.24
|242
|2006.01.20 10:55
|close
|74
|0.06
|1.2073
|1.2232
|1.2035
|-1.80
|1319.44
|243
|2006.01.20 10:56
|close
|73
|0.03
|1.2074
|1.2232
|1.2017
|-6.60
|1312.84
|244
|2006.01.20 10:58
|sell
|76
|0.03
|1.2070
|1.2250
|1.2035
|245
|2006.01.20 13:45
|sell
|77
|0.06
|1.2088
|1.2250
|1.2053
|246
|2006.01.20 14:18
|sell
|78
|0.12
|1.2109
|1.2253
|1.2074
|247
|2006.01.20 14:48
|close
|78
|0.12
|1.2093
|1.2253
|1.2074
|19.20
|1332.04
|248
|2006.01.20 14:48
|close
|77
|0.06
|1.2092
|1.2250
|1.2053
|-2.40
|1329.64
|249
|2006.01.20 14:48
|close
|76
|0.03
|1.2095
|1.2250
|1.2035
|-7.50
|1322.14
|250
|2006.01.23 01:00
|buy
|79
|0.03
|1.2219
|1.2039
|1.2254
|251
|2006.01.23 02:31
|modify
|79
|0.03
|1.2219
|1.2239
|1.2294
|252
|2006.01.23 02:31
|modify
|79
|0.03
|1.2219
|1.2240
|1.2295
|253
|2006.01.23 02:32
|s/l
|79
|0.03
|1.2240
|1.2240
|1.2295
|6.30
|1328.44
|254
|2006.01.23 02:32
|buy
|80
|0.03
|1.2242
|1.2062
|1.2277
|255
|2006.01.23 09:08
|buy
|81
|0.06
|1.2223
|1.2061
|1.2258
|256
|2006.01.23 09:36
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2241
|1.2296
|257
|2006.01.23 09:36
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2243
|1.2298
|258
|2006.01.23 09:37
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2245
|1.2300
|259
|2006.01.23 09:37
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2247
|1.2302
|260
|2006.01.23 09:38
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2249
|1.2304
|261
|2006.01.23 09:39
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2250
|1.2305
|262
|2006.01.23 09:39
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2253
|1.2308
|263
|2006.01.23 09:39
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2255
|1.2310
|264
|2006.01.23 09:40
|modify
|81
|0.06
|1.2223
|1.2256
|1.2311
|265
|2006.01.23 09:44
|s/l
|81
|0.06
|1.2256
|1.2256
|1.2311
|19.80
|1348.24
|266
|2006.01.23 09:44
|close
|80
|0.03
|1.2256
|1.2062
|1.2277
|4.20
|1352.44
|267
|2006.01.23 09:44
|buy
|82
|0.03
|1.2261
|1.2081
|1.2296
|268
|2006.01.23 10:52
|modify
|82
|0.03
|1.2261
|1.2279
|1.2334
|269
|2006.01.23 10:53
|modify
|82
|0.03
|1.2261
|1.2281
|1.2336
|270
|2006.01.23 10:53
|modify
|82
|0.03
|1.2261
|1.2282
|1.2337
|271
|2006.01.23 10:54
|s/l
|82
|0.03
|1.2282
|1.2282
|1.2337
|6.30
|1358.74
|272
|2006.01.23 10:54
|buy
|83
|0.03
|1.2284
|1.2104
|1.2319
|273
|2006.01.23 21:05
|modify
|83
|0.03
|1.2284
|1.2302
|1.2357
|274
|2006.01.23 21:05
|modify
|83
|0.03
|1.2284
|1.2304
|1.2359
|275
|2006.01.23 21:17
|s/l
|83
|0.03
|1.2304
|1.2304
|1.2359
|6.00
|1364.74
|276
|2006.01.24 03:53
|sell
|84
|0.03
|1.2280
|1.2460
|1.2245
|277
|2006.01.24 05:24
|sell
|85
|0.06
|1.2298
|1.2460
|1.2263
|278
|2006.01.24 08:46
|modify
|85
|0.06
|1.2298
|1.2280
|1.2225
|279
|2006.01.24 08:52
|s/l
|85
|0.06
|1.2280
|1.2280
|1.2225
|10.80
|1375.54
|280
|2006.01.24 08:52
|close
|84
|0.03
|1.2280
|1.2460
|1.2245
|0.00
|1375.54
|281
|2006.01.24 08:52
|sell
|86
|0.03
|1.2274
|1.2454
|1.2239
|282
|2006.01.24 12:42
|sell
|87
|0.06
|1.2292
|1.2454
|1.2257
|283
|2006.01.24 13:58
|modify
|87
|0.06
|1.2292
|1.2273
|1.2218
|284
|2006.01.24 13:59
|modify
|87
|0.06
|1.2292
|1.2270
|1.2215
|285
|2006.01.24 13:59
|modify
|87
|0.06
|1.2292
|1.2269
|1.2214
|286
|2006.01.24 14:04
|s/l
|87
|0.06
|1.2269
|1.2269
|1.2214
|13.80
|1389.34
|287
|2006.01.24 14:04
|close
|86
|0.03
|1.2270
|1.2454
|1.2239
|1.20
|1390.54
|288
|2006.01.25 01:18
|sell
|88
|0.03
|1.2265
|1.2445
|1.2230
|289
|2006.01.25 08:32
|sell
|89
|0.06
|1.2283
|1.2445
|1.2248
|290
|2006.01.25 09:13
|sell
|90
|0.12
|1.2303
|1.2447
|1.2268
|291
|2006.01.25 09:55
|sell
|91
|0.24
|1.2321
|1.2447
|1.2286
|292
|2006.01.25 10:44
|close
|91
|0.24
|1.2303
|1.2447
|1.2286
|43.20
|1433.74
|293
|2006.01.25 10:44
|close
|90
|0.12
|1.2300
|1.2447
|1.2268
|3.60
|1437.34
|294
|2006.01.25 10:44
|close
|89
|0.06
|1.2301
|1.2445
|1.2248
|-10.80
|1426.54
|295
|2006.01.25 10:44
|close
|88
|0.03
|1.2295
|1.2445
|1.2230
|-9.00
|1417.54
|296
|2006.01.25 10:44
|buy
|92
|0.03
|1.2297
|1.2117
|1.2332
|297
|2006.01.25 13:33
|buy
|93
|0.06
|1.2277
|1.2115
|1.2312
|298
|2006.01.25 14:51
|buy
|94
|0.12
|1.2258
|1.2114
|1.2293
|299
|2006.01.25 15:08
|close
|94
|0.12
|1.2275
|1.2114
|1.2293
|20.40
|1437.94
|300
|2006.01.25 15:08
|close
|93
|0.06
|1.2273
|1.2115
|1.2312
|-2.40
|1435.54
|301
|2006.01.25 15:08
|close
|92
|0.03
|1.2274
|1.2117
|1.2332
|-6.90
|1428.64
|302
|2006.01.26 07:53
|buy
|95
|0.03
|1.2269
|1.2089
|1.2304
|303
|2006.01.26 08:21
|buy
|96
|0.06
|1.2248
|1.2086
|1.2283
|304
|2006.01.26 13:42
|buy
|97
|0.12
|1.2229
|1.2085
|1.2264
|305
|2006.01.26 13:43
|close
|97
|0.12
|1.2245
|1.2085
|1.2264
|19.20
|1447.84
|306
|2006.01.26 13:43
|close
|96
|0.06
|1.2248
|1.2086
|1.2283
|0.00
|1447.84
|307
|2006.01.26 13:43
|close
|95
|0.03
|1.2246
|1.2089
|1.2304
|-6.90
|1440.94
|308
|2006.01.27 01:00
|sell
|98
|0.03
|1.2206
|1.2386
|1.2171
|309
|2006.01.27 11:10
|modify
|98
|0.03
|1.2206
|1.2186
|1.2131
|310
|2006.01.27 11:10
|modify
|98
|0.03
|1.2206
|1.2183
|1.2128
|311
|2006.01.27 11:10
|modify
|98
|0.03
|1.2206
|1.2177
|1.2122
|312
|2006.01.27 11:11
|s/l
|98
|0.03
|1.2177
|1.2177
|1.2122
|8.70
|1449.64
|313
|2006.01.27 11:11
|sell
|99
|0.03
|1.2176
|1.2356
|1.2141
|314
|2006.01.27 13:31
|sell
|100
|0.06
|1.2196
|1.2358
|1.2161
|315
|2006.01.27 13:33
|sell
|101
|0.12
|1.2215
|1.2359
|1.2180
|316
|2006.01.27 13:42
|sell
|102
|0.24
|1.2234
|1.2360
|1.2199
|317
|2006.01.27 13:49
|close
|102
|0.24
|1.2218
|1.2360
|1.2199
|38.40
|1488.04
|318
|2006.01.27 13:50
|close
|101
|0.12
|1.2220
|1.2359
|1.2180
|-6.00
|1482.04
|319
|2006.01.27 13:50
|close
|100
|0.06
|1.2223
|1.2358
|1.2161
|-16.20
|1465.84
|320
|2006.01.27 13:50
|close
|99
|0.03
|1.2222
|1.2356
|1.2141
|-13.80
|1452.04
|321
|2006.01.30 01:00
|sell
|103
|0.03
|1.2107
|1.2287
|1.2072
|322
|2006.01.30 08:55
|modify
|103
|0.03
|1.2107
|1.2088
|1.2033
|323
|2006.01.30 08:55
|modify
|103
|0.03
|1.2107
|1.2087
|1.2032
|324
|2006.01.30 08:57
|s/l
|103
|0.03
|1.2087
|1.2087
|1.2032
|6.00
|1458.04
|325
|2006.01.30 08:57
|sell
|104
|0.03
|1.2086
|1.2266
|1.2051
|326
|2006.01.30 10:00
|sell
|105
|0.06
|1.2105
|1.2267
|1.2070
|327
|2006.01.30 13:07
|modify
|105
|0.06
|1.2105
|1.2086
|1.2031
|328
|2006.01.30 13:07
|modify
|105
|0.06
|1.2105
|1.2085
|1.2030
|329
|2006.01.30 13:10
|s/l
|105
|0.06
|1.2085
|1.2085
|1.2030
|12.00
|1470.04
|330
|2006.01.30 13:10
|close
|104
|0.03
|1.2086
|1.2266
|1.2051
|0.00
|1470.04
|331
|2006.01.31 01:55
|buy
|106
|0.03
|1.2102
|1.1922
|1.2137
|332
|2006.01.31 12:30
|modify
|106
|0.03
|1.2102
|1.2120
|1.2175
|333
|2006.01.31 12:30
|modify
|106
|0.03
|1.2102
|1.2121
|1.2176
|334
|2006.01.31 12:35
|s/l
|106
|0.03
|1.2121
|1.2121
|1.2176
|5.70
|1475.74
|335
|2006.02.01 05:02
|buy
|107
|0.03
|1.2169
|1.1989
|1.2204
|336
|2006.02.01 07:03
|buy
|108
|0.06
|1.2150
|1.1988
|1.2185
|337
|2006.02.01 09:07
|buy
|109
|0.12
|1.2132
|1.1988
|1.2167
|338
|2006.02.01 10:48
|buy
|110
|0.24
|1.2112
|1.1986
|1.2147
|339
|2006.02.01 11:35
|buy
|111
|0.48
|1.2094
|1.1986
|1.2129
|340
|2006.02.01 12:59
|close
|111
|0.48
|1.2111
|1.1986
|1.2129
|81.60
|1557.34
|341
|2006.02.01 12:59
|close
|110
|0.24
|1.2110
|1.1986
|1.2147
|-4.80
|1552.54
|342
|2006.02.01 12:59
|close
|109
|0.12
|1.2109
|1.1988
|1.2167
|-27.60
|1524.94
|343
|2006.02.01 12:59
|close
|108
|0.06
|1.2110
|1.1988
|1.2185
|-24.00
|1500.94
|344
|2006.02.01 12:59
|close
|107
|0.03
|1.2107
|1.1989
|1.2204
|-18.60
|1482.34
|345
|2006.02.02 01:12
|sell
|112
|0.03
|1.2062
|1.2242
|1.2027
|346
|2006.02.02 05:52
|modify
|112
|0.03
|1.2062
|1.2043
|1.1988
|347
|2006.02.02 05:54
|s/l
|112
|0.03
|1.2043
|1.2043
|1.1988
|5.70
|1488.04
|348
|2006.02.02 05:54
|sell
|113
|0.03
|1.2041
|1.2221
|1.2006
|349
|2006.02.02 07:04
|sell
|114
|0.06
|1.2059
|1.2221
|1.2024
|350
|2006.02.02 11:09
|sell
|115
|0.12
|1.2077
|1.2221
|1.2042
|351
|2006.02.02 11:19
|close
|115
|0.12
|1.2062
|1.2221
|1.2042
|18.00
|1506.04
|352
|2006.02.02 11:19
|close
|114
|0.06
|1.2065
|1.2221
|1.2024
|-3.60
|1502.44
|353
|2006.02.02 11:19
|close
|113
|0.03
|1.2064
|1.2221
|1.2006
|-6.90
|1495.54
|354
|2006.02.03 01:00
|buy
|116
|0.03
|1.2102
|1.1922
|1.2137
|355
|2006.02.03 07:10
|buy
|117
|0.06
|1.2084
|1.1922
|1.2119
|356
|2006.02.03 11:11
|buy
|118
|0.12
|1.2064
|1.1920
|1.2099
|357
|2006.02.03 13:31
|close
|118
|0.12
|1.2081
|1.1920
|1.2099
|20.40
|1515.94
|358
|2006.02.03 13:31
|close
|117
|0.06
|1.2080
|1.1922
|1.2119
|-2.40
|1513.54
|359
|2006.02.03 13:31
|close
|116
|0.03
|1.2078
|1.1922
|1.2137
|-7.20
|1506.34
|360
|2006.02.06 01:00
|buy
|119
|0.03
|1.2041
|1.1861
|1.2076
|361
|2006.02.06 02:51
|buy
|120
|0.06
|1.2021
|1.1859
|1.2056
|362
|2006.02.06 07:45
|buy
|121
|0.12
|1.2002
|1.1858
|1.2037
|363
|2006.02.06 11:18
|buy
|122
|0.24
|1.1984
|1.1858
|1.2019
|364
|2006.02.06 15:04
|buy
|123
|0.48
|1.1966
|1.1858
|1.2001
|365
|2006.02.06 15:06
|close
|123
|0.48
|1.1983
|1.1858
|1.2001
|81.60
|1587.94
|366
|2006.02.06 15:06
|close
|122
|0.24
|1.1981
|1.1858
|1.2019
|-7.20
|1580.74
|367
|2006.02.06 15:06
|close
|121
|0.12
|1.1979
|1.1858
|1.2037
|-27.60
|1553.14
|368
|2006.02.06 15:07
|close
|120
|0.06
|1.1978
|1.1859
|1.2056
|-25.80
|1527.34
|369
|2006.02.06 15:07
|close
|119
|0.03
|1.1977
|1.1861
|1.2076
|-19.20
|1508.14
|370
|2006.02.07 01:37
|sell
|124
|0.03
|1.1955
|1.2135
|1.1920
|371
|2006.02.07 03:14
|sell
|125
|0.06
|1.1974
|1.2136
|1.1939
|372
|2006.02.07 07:51
|sell
|126
|0.12
|1.1992
|1.2136
|1.1957
|373
|2006.02.07 09:33
|sell
|127
|0.24
|1.2010
|1.2136
|1.1975
|374
|2006.02.07 10:26
|close
|127
|0.24
|1.1994
|1.2136
|1.1975
|38.40
|1546.54
|375
|2006.02.07 10:26
|close
|126
|0.12
|1.1996
|1.2136
|1.1957
|-4.80
|1541.74
|376
|2006.02.07 10:27
|close
|125
|0.06
|1.1998
|1.2136
|1.1939
|-14.40
|1527.34
|377
|2006.02.07 10:27
|close
|124
|0.03
|1.1996
|1.2135
|1.1920
|-12.30
|1515.04
|378
|2006.02.07 10:27
|buy
|128
|0.03
|1.1995
|1.1815
|1.2030
|379
|2006.02.07 12:03
|buy
|129
|0.06
|1.1977
|1.1815
|1.2012
|380
|2006.02.07 15:39
|buy
|130
|0.12
|1.1957
|1.1813
|1.1992
|381
|2006.02.07 16:25
|close
|130
|0.12
|1.1973
|1.1813
|1.1992
|19.20
|1534.24
|382
|2006.02.07 16:25
|close
|129
|0.06
|1.1970
|1.1815
|1.2012
|-4.20
|1530.04
|383
|2006.02.07 16:25
|close
|128
|0.03
|1.1969
|1.1815
|1.2030
|-7.80
|1522.24
|384
|2006.02.08 05:40
|sell
|131
|0.03
|1.1962
|1.2142
|1.1927
|385
|2006.02.08 06:07
|sell
|132
|0.06
|1.1982
|1.2144
|1.1947
|386
|2006.02.08 12:25
|modify
|132
|0.06
|1.1982
|1.1962
|1.1907
|387
|2006.02.08 12:26
|modify
|132
|0.06
|1.1982
|1.1959
|1.1904
|388
|2006.02.08 12:28
|modify
|132
|0.06
|1.1982
|1.1958
|1.1903
|389
|2006.02.08 12:31
|s/l
|132
|0.06
|1.1958
|1.1958
|1.1903
|14.40
|1536.64
|390
|2006.02.08 12:31
|close
|131
|0.03
|1.1958
|1.2142
|1.1927
|1.20
|1537.84
|391
|2006.02.09 01:00
|buy
|133
|0.03
|1.1989
|1.1809
|1.2024
|392
|2006.02.09 01:13
|buy
|134
|0.06
|1.1971
|1.1809
|1.2006
|393
|2006.02.09 15:07
|buy
|135
|0.12
|1.1951
|1.1807
|1.1986
|394
|2006.02.09 16:07
|close
|135
|0.12
|1.1967
|1.1807
|1.1986
|19.20
|1557.04
|395
|2006.02.09 16:07
|close
|134
|0.06
|1.1966
|1.1809
|1.2006
|-3.00
|1554.04
|396
|2006.02.09 16:07
|close
|133
|0.03
|1.1965
|1.1809
|1.2024
|-7.20
|1546.84
|397
|2006.02.10 02:08
|buy
|136
|0.03
|1.1990
|1.1810
|1.2025
|398
|2006.02.10 07:16
|buy
|137
|0.06
|1.1970
|1.1808
|1.2005
|399
|2006.02.10 13:48
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1989
|1.2044
|400
|2006.02.10 13:50
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1990
|1.2045
|401
|2006.02.10 13:52
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1991
|1.2046
|402
|2006.02.10 13:54
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1992
|1.2047
|403
|2006.02.10 13:54
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1995
|1.2050
|404
|2006.02.10 13:55
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1996
|1.2051
|405
|2006.02.10 13:55
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.1998
|1.2053
|406
|2006.02.10 13:55
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.2001
|1.2056
|407
|2006.02.10 13:56
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.2005
|1.2060
|408
|2006.02.10 13:56
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.2009
|1.2064
|409
|2006.02.10 13:57
|modify
|136
|0.03
|1.1990
|1.2009
|1.2064
|410
|2006.02.10 13:57
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.2011
|1.2066
|411
|2006.02.10 13:57
|modify
|136
|0.03
|1.1990
|1.2010
|1.2065
|412
|2006.02.10 13:57
|modify
|137
|0.06
|1.1970
|1.2013
|1.2068
|413
|2006.02.10 13:57
|modify
|136
|0.03
|1.1990
|1.2012
|1.2067
|414
|2006.02.10 13:58
|modify
|136
|0.03
|1.1990
|1.2013
|1.2068
|415
|2006.02.10 13:59
|s/l
|136
|0.03
|1.2013
|1.2013
|1.2068
|6.90
|1553.74
|416
|2006.02.10 13:59
|s/l
|137
|0.06
|1.2013
|1.2013
|1.2068
|25.80
|1579.54
|417
|2006.02.13 01:00
|sell
|138
|0.03
|1.1891
|1.2071
|1.1856
|418
|2006.02.13 06:20
|sell
|139
|0.06
|1.1910
|1.2072
|1.1875
|419
|2006.02.13 09:35
|modify
|139
|0.06
|1.1910
|1.1892
|1.1837
|420
|2006.02.13 09:43
|modify
|139
|0.06
|1.1910
|1.1891
|1.1836
|421
|2006.02.13 09:44
|s/l
|139
|0.06
|1.1891
|1.1891
|1.1836
|11.40
|1590.94
|422
|2006.02.13 09:44
|close
|138
|0.03
|1.1891
|1.2071
|1.1856
|0.00
|1590.94
|423
|2006.02.13 09:44
|sell
|140
|0.03
|1.1885
|1.2065
|1.1850
|424
|2006.02.13 14:53
|sell
|141
|0.06
|1.1905
|1.2067
|1.1870
|425
|2006.02.14 06:16
|sell
|142
|0.12
|1.1923
|1.2067
|1.1888
|426
|2006.02.14 07:14
|close
|142
|0.12
|1.1907
|1.2067
|1.1888
|19.20
|1610.14
|427
|2006.02.14 07:14
|close
|141
|0.06
|1.1906
|1.2067
|1.1870
|-0.28
|1609.86
|428
|2006.02.14 07:14
|close
|140
|0.03
|1.1909
|1.2065
|1.1850
|-7.04
|1602.82
|429
|2006.02.14 08:30
|buy
|143
|0.03
|1.1921
|1.1741
|1.1956
|430
|2006.02.14 10:36
|buy
|144
|0.06
|1.1903
|1.1741
|1.1938
|431
|2006.02.14 13:31
|buy
|145
|0.12
|1.1881
|1.1737
|1.1916
|432
|2006.02.14 13:45
|buy
|146
|0.24
|1.1861
|1.1735
|1.1896
|433
|2006.02.14 13:51
|close
|146
|0.24
|1.1879
|1.1735
|1.1896
|43.20
|1646.02
|434
|2006.02.14 13:51
|close
|145
|0.12
|1.1877
|1.1737
|1.1916
|-4.80
|1641.22
|435
|2006.02.14 13:51
|close
|144
|0.06
|1.1875
|1.1741
|1.1938
|-16.80
|1624.42
|436
|2006.02.14 13:51
|close
|143
|0.03
|1.1876
|1.1741
|1.1956
|-13.50
|1610.92
|437
|2006.02.15 01:00
|buy
|147
|0.03
|1.1920
|1.1740
|1.1955
|438
|2006.02.15 15:19
|modify
|147
|0.03
|1.1920
|1.1938
|1.1993
|439
|2006.02.15 15:19
|modify
|147
|0.03
|1.1920
|1.1941
|1.1996
|440
|2006.02.15 15:20
|modify
|147
|0.03
|1.1920
|1.1942
|1.1997
|441
|2006.02.15 15:20
|modify
|147
|0.03
|1.1920
|1.1945
|1.2000
|442
|2006.02.15 15:21
|s/l
|147
|0.03
|1.1945
|1.1945
|1.2000
|7.50
|1618.42
|443
|2006.02.16 01:00
|sell
|148
|0.03
|1.1880
|1.2060
|1.1845
|444
|2006.02.16 11:20
|modify
|148
|0.03
|1.1880
|1.1860
|1.1805
|445
|2006.02.16 11:22
|s/l
|148
|0.03
|1.1860
|1.1860
|1.1805
|6.00
|1624.42
|446
|2006.02.16 11:22
|sell
|149
|0.03
|1.1858
|1.2038
|1.1823
|447
|2006.02.16 13:40
|sell
|150
|0.06
|1.1876
|1.2038
|1.1841
|448
|2006.02.16 16:07
|sell
|151
|0.12
|1.1895
|1.2039
|1.1860
|449
|2006.02.16 16:58
|close
|151
|0.12
|1.1880
|1.2039
|1.1860
|18.00
|1642.42
|450
|2006.02.16 16:58
|close
|150
|0.06
|1.1879
|1.2038
|1.1841
|-1.80
|1640.62
|451
|2006.02.16 16:58
|close
|149
|0.03
|1.1882
|1.2038
|1.1823
|-7.20
|1633.42
|452
|2006.02.17 01:00
|buy
|152
|0.03
|1.1904
|1.1724
|1.1939
|453
|2006.02.17 01:27
|buy
|153
|0.06
|1.1886
|1.1724
|1.1921
|454
|2006.02.17 12:07
|buy
|154
|0.12
|1.1865
|1.1721
|1.1900
|455
|2006.02.17 13:35
|close
|154
|0.12
|1.1881
|1.1721
|1.1900
|19.20
|1652.62
|456
|2006.02.17 13:35
|close
|153
|0.06
|1.1879
|1.1724
|1.1921
|-4.20
|1648.42
|457
|2006.02.17 13:35
|close
|152
|0.03
|1.1880
|1.1724
|1.1939
|-7.20
|1641.22
|458
|2006.02.20 01:00
|buy
|155
|0.03
|1.1948
|1.1768
|1.1983
|459
|2006.02.20 02:52
|modify
|155
|0.03
|1.1948
|1.1967
|1.2022
|460
|2006.02.20 03:04
|s/l
|155
|0.03
|1.1967
|1.1967
|1.2022
|5.70
|1646.92
|461
|2006.02.20 03:04
|buy
|156
|0.03
|1.1968
|1.1788
|1.2003
|462
|2006.02.20 08:21
|buy
|157
|0.06
|1.1949
|1.1787
|1.1984
|463
|2006.02.20 23:19
|buy
|158
|0.12
|1.1930
|1.1786
|1.1965
|464
|2006.02.21 07:28
|buy
|159
|0.24
|1.1911
|1.1785
|1.1946
|465
|2006.02.21 15:41
|buy
|160
|0.48
|1.1892
|1.1784
|1.1927
|466
|2006.02.21 16:31
|close
|160
|0.48
|1.1910
|1.1784
|1.1927
|86.40
|1733.32
|467
|2006.02.21 16:31
|close
|159
|0.24
|1.1909
|1.1785
|1.1946
|-4.80
|1728.52
|468
|2006.02.21 16:31
|close
|158
|0.12
|1.1908
|1.1786
|1.1965
|-27.13
|1701.40
|469
|2006.02.21 16:31
|close
|157
|0.06
|1.1909
|1.1787
|1.1984
|-24.36
|1677.03
|470
|2006.02.21 16:31
|close
|156
|0.03
|1.1906
|1.1788
|1.2003
|-18.78
|1658.25
|471
|2006.02.22 01:46
|buy
|161
|0.03
|1.1929
|1.1749
|1.1964
|472
|2006.02.22 07:22
|buy
|162
|0.06
|1.1911
|1.1749
|1.1946
|473
|2006.02.22 10:22
|buy
|163
|0.12
|1.1891
|1.1747
|1.1926
|474
|2006.02.22 10:38
|buy
|164
|0.24
|1.1873
|1.1747
|1.1908
|475
|2006.02.22 11:11
|close
|164
|0.24
|1.1889
|1.1747
|1.1908
|38.40
|1696.65
|476
|2006.02.22 11:11
|close
|163
|0.12
|1.1887
|1.1747
|1.1926
|-4.80
|1691.85
|477
|2006.02.22 11:11
|close
|162
|0.06
|1.1885
|1.1749
|1.1946
|-15.60
|1676.25
|478
|2006.02.22 11:11
|close
|161
|0.03
|1.1886
|1.1749
|1.1964
|-12.90
|1663.35
|479
|2006.02.22 11:11
|sell
|165
|0.03
|1.1885
|1.2065
|1.1850
|480
|2006.02.22 16:33
|sell
|166
|0.06
|1.1905
|1.2067
|1.1870
|481
|2006.02.23 09:08
|sell
|167
|0.12
|1.1923
|1.2067
|1.1888
|482
|2006.02.23 09:16
|sell
|168
|0.24
|1.1943
|1.2069
|1.1908
|483
|2006.02.23 10:56
|sell
|169
|0.48
|1.1961
|1.2069
|1.1926
|484
|2006.02.23 13:36
|close
|169
|0.48
|1.1943
|1.2069
|1.1926
|86.40
|1749.75
|485
|2006.02.23 13:36
|close
|168
|0.24
|1.1945
|1.2069
|1.1908
|-4.80
|1744.95
|486
|2006.02.23 13:36
|close
|167
|0.12
|1.1944
|1.2067
|1.1888
|-25.20
|1719.75
|487
|2006.02.23 13:37
|close
|166
|0.06
|1.1946
|1.2067
|1.1870
|-23.63
|1696.12
|488
|2006.02.23 13:37
|close
|165
|0.03
|1.1943
|1.2065
|1.1850
|-16.91
|1679.21
|489
|2006.02.24 08:06
|sell
|170
|0.03
|1.1908
|1.2088
|1.1873
|490
|2006.02.24 15:38
|modify
|170
|0.03
|1.1908
|1.1888
|1.1833
|491
|2006.02.24 15:38
|modify
|170
|0.03
|1.1908
|1.1885
|1.1830
|492
|2006.02.24 15:41
|s/l
|170
|0.03
|1.1885
|1.1885
|1.1830
|6.90
|1686.11
|493
|2006.02.27 01:00
|sell
|171
|0.03
|1.1842
|1.2022
|1.1807
|494
|2006.02.27 02:00
|sell
|172
|0.06
|1.1862
|1.2024
|1.1827
|495
|2006.02.27 04:48
|sell
|173
|0.12
|1.1880
|1.2024
|1.1845
|496
|2006.02.27 05:27
|close
|173
|0.12
|1.1865
|1.2024
|1.1845
|18.00
|1704.11
|497
|2006.02.27 05:27
|close
|172
|0.06
|1.1868
|1.2024
|1.1827
|-3.60
|1700.51
|498
|2006.02.27 05:28
|close
|171
|0.03
|1.1867
|1.2022
|1.1807
|-7.50
|1693.01
|499
|2006.02.27 06:54
|sell
|174
|0.03
|1.1853
|1.2033
|1.1818
|500
|2006.02.28 08:49
|sell
|175
|0.06
|1.1871
|1.2033
|1.1836
|501
|2006.02.28 10:38
|sell
|176
|0.12
|1.1889
|1.2033
|1.1854
|502
|2006.02.28 13:02
|close
|176
|0.12
|1.1874
|1.2033
|1.1854
|18.00
|1711.01
|503
|2006.02.28 13:02
|close
|175
|0.06
|1.1875
|1.2033
|1.1836
|-2.40
|1708.61
|504
|2006.02.28 13:02
|close
|174
|0.03
|1.1878
|1.2033
|1.1818
|-7.34
|1701.27
|505
|2006.03.01 01:00
|buy
|177
|0.03
|1.1942
|1.1762
|1.1977
|506
|2006.03.01 13:38
|modify
|177
|0.03
|1.1942
|1.1960
|1.2015
|507
|2006.03.01 13:40
|s/l
|177
|0.03
|1.1960
|1.1960
|1.2015
|5.40
|1706.67
|508
|2006.03.02 06:49
|buy
|178
|0.03
|1.1934
|1.1754
|1.1969
|509
|2006.03.02 13:47
|modify
|178
|0.03
|1.1934
|1.1956
|1.2011
|510
|2006.03.02 13:48
|s/l
|178
|0.03
|1.1956
|1.1956
|1.2011
|6.60
|1713.27
|511
|2006.03.03 01:00
|buy
|179
|0.03
|1.2021
|1.1841
|1.2056
|512
|2006.03.03 14:21
|modify
|179
|0.03
|1.2021
|1.2039
|1.2094
|513
|2006.03.03 14:24
|modify
|179
|0.03
|1.2021
|1.2041
|1.2096
|514
|2006.03.03 14:31
|modify
|179
|0.03
|1.2021
|1.2042
|1.2097
|515
|2006.03.03 14:32
|modify
|179
|0.03
|1.2021
|1.2045
|1.2100
|516
|2006.03.03 14:34
|s/l
|179
|0.03
|1.2045
|1.2045
|1.2100
|7.20
|1720.47
|517
|2006.03.06 01:00
|buy
|180
|0.03
|1.2085
|1.1905
|1.2120
|518
|2006.03.06 04:35
|buy
|181
|0.06
|1.2066
|1.1904
|1.2101
|519
|2006.03.06 09:22
|buy
|182
|0.12
|1.2048
|1.1904
|1.2083
|520
|2006.03.06 11:05
|buy
|183
|0.24
|1.2028
|1.1902
|1.2063
|521
|2006.03.06 13:38
|buy
|184
|0.48
|1.2009
|1.1901
|1.2044
|522
|2006.03.06 14:35
|close
|184
|0.48
|1.2027
|1.1901
|1.2044
|86.40
|1806.87
|523
|2006.03.06 14:35
|close
|183
|0.24
|1.2025
|1.1902
|1.2063
|-7.20
|1799.67
|524
|2006.03.06 14:35
|close
|182
|0.12
|1.2023
|1.1904
|1.2083
|-30.00
|1769.67
|525
|2006.03.06 14:35
|close
|181
|0.06
|1.2024
|1.1904
|1.2101
|-25.20
|1744.47
|526
|2006.03.06 14:35
|close
|180
|0.03
|1.2021
|1.1905
|1.2120
|-19.20
|1725.27
|527
|2006.03.07 01:00
|sell
|185
|0.03
|1.1986
|1.2166
|1.1951
|528
|2006.03.07 01:55
|sell
|186
|0.06
|1.2005
|1.2167
|1.1970
|529
|2006.03.07 04:54
|modify
|186
|0.06
|1.2005
|1.1986
|1.1931
|530
|2006.03.07 04:54
|modify
|186
|0.06
|1.2005
|1.1982
|1.1927
|531
|2006.03.07 04:54
|modify
|186
|0.06
|1.2005
|1.1979
|1.1924
|532
|2006.03.07 04:54
|modify
|186
|0.06
|1.2005
|1.1974
|1.1919
|533
|2006.03.07 04:55
|s/l
|186
|0.06
|1.1974
|1.1974
|1.1919
|18.60
|1743.87
|534
|2006.03.07 04:55
|close
|185
|0.03
|1.1974
|1.2166
|1.1951
|3.60
|1747.47
|535
|2006.03.07 04:55
|sell
|187
|0.03
|1.1973
|1.2153
|1.1938
|536
|2006.03.07 08:01
|modify
|187
|0.03
|1.1973
|1.1955
|1.1900
|537
|2006.03.07 08:03
|s/l
|187
|0.03
|1.1955
|1.1955
|1.1900
|5.40
|1752.87
|538
|2006.03.07 08:03
|sell
|188
|0.04
|1.1953
|1.2133
|1.1918
|539
|2006.03.07 09:21
|modify
|188
|0.04
|1.1953
|1.1932
|1.1877
|540
|2006.03.07 09:21
|modify
|188
|0.04
|1.1953
|1.1931
|1.1876
|541
|2006.03.07 09:21
|s/l
|188
|0.04
|1.1931
|1.1931
|1.1876
|8.80
|1761.67
|542
|2006.03.07 09:21
|sell
|189
|0.04
|1.1929
|1.2109
|1.1894
|543
|2006.03.07 11:57
|modify
|189
|0.04
|1.1929
|1.1910
|1.1855
|544
|2006.03.07 11:57
|modify
|189
|0.04
|1.1929
|1.1909
|1.1854
|545
|2006.03.07 11:59
|s/l
|189
|0.04
|1.1909
|1.1909
|1.1854
|8.00
|1769.67
|546
|2006.03.07 11:59
|sell
|190
|0.04
|1.1907
|1.2087
|1.1872
|547
|2006.03.07 15:44
|modify
|190
|0.04
|1.1907
|1.1888
|1.1833
|548
|2006.03.07 15:44
|modify
|190
|0.04
|1.1907
|1.1887
|1.1832
|549
|2006.03.07 15:51
|s/l
|190
|0.04
|1.1887
|1.1887
|1.1832
|8.00
|1777.67
|550
|2006.03.08 01:00
|sell
|191
|0.04
|1.1875
|1.2055
|1.1840
|551
|2006.03.08 01:47
|sell
|192
|0.08
|1.1894
|1.2056
|1.1859
|552
|2006.03.08 07:13
|sell
|193
|0.16
|1.1912
|1.2056
|1.1877
|553
|2006.03.08 09:53
|sell
|194
|0.32
|1.1930
|1.2056
|1.1895
|554
|2006.03.08 11:50
|close
|194
|0.32
|1.1914
|1.2056
|1.1895
|51.20
|1828.87
|555
|2006.03.08 11:50
|close
|193
|0.16
|1.1913
|1.2056
|1.1877
|-1.60
|1827.27
|556
|2006.03.08 11:50
|close
|192
|0.08
|1.1916
|1.2056
|1.1859
|-17.60
|1809.67
|557
|2006.03.08 11:50
|close
|191
|0.04
|1.1918
|1.2055
|1.1840
|-17.20
|1792.47
|558
|2006.03.08 11:50
|buy
|195
|0.04
|1.1917
|1.1737
|1.1952
|559
|2006.03.08 14:09
|buy
|196
|0.08
|1.1899
|1.1737
|1.1934
|560
|2006.03.08 15:11
|modify
|196
|0.08
|1.1899
|1.1918
|1.1973
|561
|2006.03.08 15:12
|modify
|196
|0.08
|1.1899
|1.1920
|1.1975
|562
|2006.03.08 15:12
|modify
|196
|0.08
|1.1899
|1.1921
|1.1976
|563
|2006.03.08 15:36
|s/l
|196
|0.08
|1.1921
|1.1921
|1.1976
|17.60
|1810.07
|564
|2006.03.08 15:36
|close
|195
|0.04
|1.1921
|1.1737
|1.1952
|1.60
|1811.67
|565
|2006.03.09 01:00
|buy
|197
|0.04
|1.1939
|1.1759
|1.1974
|566
|2006.03.09 05:56
|buy
|198
|0.08
|1.1919
|1.1757
|1.1954
|567
|2006.03.09 07:59
|modify
|198
|0.08
|1.1919
|1.1937
|1.1992
|568
|2006.03.09 08:01
|modify
|198
|0.08
|1.1919
|1.1938
|1.1993
|569
|2006.03.09 08:07
|modify
|198
|0.08
|1.1919
|1.1939
|1.1994
|570
|2006.03.09 08:08
|modify
|198
|0.08
|1.1919
|1.1940
|1.1995
|571
|2006.03.09 08:13
|s/l
|198
|0.08
|1.1940
|1.1940
|1.1995
|16.80
|1828.47
|572
|2006.03.09 08:13
|close
|197
|0.04
|1.1938
|1.1759
|1.1974
|-0.40
|1828.07
|573
|2006.03.09 08:14
|buy
|199
|0.04
|1.1945
|1.1765
|1.1980
|574
|2006.03.09 08:51
|buy
|200
|0.08
|1.1927
|1.1765
|1.1962
|575
|2006.03.09 13:53
|buy
|201
|0.16
|1.1908
|1.1764
|1.1943
|576
|2006.03.09 14:08
|close
|201
|0.16
|1.1924
|1.1764
|1.1943
|25.60
|1853.67
|577
|2006.03.09 14:08
|close
|200
|0.08
|1.1922
|1.1765
|1.1962
|-4.00
|1849.67
|578
|2006.03.09 14:08
|close
|199
|0.04
|1.1923
|1.1765
|1.1980
|-8.80
|1840.87
|579
|2006.03.10 01:00
|sell
|202
|0.04
|1.1894
|1.2074
|1.1859
|580
|2006.03.10 04:20
|sell
|203
|0.08
|1.1912
|1.2074
|1.1877
|581
|2006.03.10 11:01
|sell
|204
|0.16
|1.1930
|1.2074
|1.1895
|582
|2006.03.10 12:39
|close
|204
|0.16
|1.1915
|1.2074
|1.1895
|24.00
|1864.87
|583
|2006.03.10 12:39
|close
|203
|0.08
|1.1916
|1.2074
|1.1877
|-3.20
|1861.67
|584
|2006.03.10 12:39
|close
|202
|0.04
|1.1915
|1.2074
|1.1859
|-8.40
|1853.27
|585
|2006.03.13 01:00
|buy
|205
|0.04
|1.1927
|1.1747
|1.1962
|586
|2006.03.13 07:38
|modify
|205
|0.04
|1.1927
|1.1948
|1.2003
|587
|2006.03.13 07:38
|modify
|205
|0.04
|1.1927
|1.1953
|1.2008
|588
|2006.03.13 07:38
|modify
|205
|0.04
|1.1927
|1.1958
|1.2013
|589
|2006.03.13 07:39
|modify
|205
|0.04
|1.1927
|1.1960
|1.2015
|590
|2006.03.13 07:39
|modify
|205
|0.04
|1.1927
|1.1961
|1.2016
|591
|2006.03.13 07:39
|s/l
|205
|0.04
|1.1961
|1.1961
|1.2016
|13.60
|1866.87
|592
|2006.03.13 07:39
|buy
|206
|0.04
|1.1963
|1.1783
|1.1998
|593
|2006.03.13 08:42
|buy
|207
|0.08
|1.1944
|1.1782
|1.1979
|594
|2006.03.13 10:05
|buy
|208
|0.16
|1.1926
|1.1782
|1.1961
|595
|2006.03.13 16:16
|close
|208
|0.16
|1.1943
|1.1782
|1.1961
|27.20
|1894.07
|596
|2006.03.13 16:16
|close
|207
|0.08
|1.1945
|1.1782
|1.1979
|0.80
|1894.87
|597
|2006.03.13 16:16
|close
|206
|0.04
|1.1943
|1.1783
|1.1998
|-8.00
|1886.87
|598
|2006.03.14 01:00
|buy
|209
|0.04
|1.1983
|1.1803
|1.2018
|599
|2006.03.14 01:11
|buy
|210
|0.08
|1.1965
|1.1803
|1.2000
|600
|2006.03.14 11:06
|buy
|211
|0.16
|1.1946
|1.1802
|1.1981
|601
|2006.03.14 13:25
|close
|211
|0.16
|1.1961
|1.1802
|1.1981
|24.00
|1910.87
|602
|2006.03.14 13:25
|close
|210
|0.08
|1.1960
|1.1803
|1.2000
|-4.00
|1906.87
|603
|2006.03.14 13:25
|close
|209
|0.04
|1.1964
|1.1803
|1.2018
|-7.60
|1899.27
|604
|2006.03.15 01:00
|buy
|212
|0.04
|1.2022
|1.1842
|1.2057
|605
|2006.03.15 14:13
|modify
|212
|0.04
|1.2022
|1.2042
|1.2097
|606
|2006.03.15 14:13
|modify
|212
|0.04
|1.2022
|1.2046
|1.2101
|607
|2006.03.15 14:14
|s/l
|212
|0.04
|1.2046
|1.2046
|1.2101
|9.60
|1908.87
|608
|2006.03.16 04:47
|sell
|213
|0.04
|1.2045
|1.2225
|1.2010
|609
|2006.03.16 08:01
|sell
|214
|0.08
|1.2064
|1.2226
|1.2029
|610
|2006.03.16 10:16
|sell
|215
|0.16
|1.2083
|1.2227
|1.2048
|611
|2006.03.16 11:28
|close
|215
|0.16
|1.2067
|1.2227
|1.2048
|25.60
|1934.47
|612
|2006.03.16 11:28
|close
|214
|0.08
|1.2071
|1.2226
|1.2029
|-5.60
|1928.87
|613
|2006.03.16 11:28
|close
|213
|0.04
|1.2070
|1.2225
|1.2010
|-10.00
|1918.87
|614
|2006.03.16 11:32
|buy
|216
|0.04
|1.2076
|1.1896
|1.2111
|615
|2006.03.16 13:32
|modify
|216
|0.04
|1.2076
|1.2096
|1.2151
|616
|2006.03.16 13:33
|modify
|216
|0.04
|1.2076
|1.2097
|1.2152
|617
|2006.03.16 13:34
|modify
|216
|0.04
|1.2076
|1.2098
|1.2153
|618
|2006.03.16 13:34
|modify
|216
|0.04
|1.2076
|1.2102
|1.2157
|619
|2006.03.16 13:34
|modify
|216
|0.04
|1.2076
|1.2104
|1.2159
|620
|2006.03.16 13:34
|modify
|216
|0.04
|1.2076
|1.2107
|1.2162
|621
|2006.03.16 13:36
|s/l
|216
|0.04
|1.2107
|1.2107
|1.2162
|12.40
|1931.27
|622
|2006.03.17 01:00
|buy
|217
|0.04
|1.2183
|1.2003
|1.2218
|623
|2006.03.17 02:32
|buy
|218
|0.08
|1.2165
|1.2003
|1.2200
|624
|2006.03.17 09:51
|modify
|218
|0.08
|1.2165
|1.2185
|1.2240
|625
|2006.03.17 09:52
|modify
|218
|0.08
|1.2165
|1.2186
|1.2241
|626
|2006.03.17 09:53
|s/l
|218
|0.08
|1.2186
|1.2186
|1.2241
|16.80
|1948.07
|627
|2006.03.17 09:53
|close
|217
|0.04
|1.2186
|1.2003
|1.2218
|1.20
|1949.27
|628
|2006.03.17 09:53
|buy
|219
|0.04
|1.2189
|1.2009
|1.2224
|629
|2006.03.17 11:15
|buy
|220
|0.08
|1.2170
|1.2008
|1.2205
|630
|2006.03.17 13:50
|modify
|220
|0.08
|1.2170
|1.2190
|1.2245
|631
|2006.03.17 13:50
|modify
|220
|0.08
|1.2170
|1.2191
|1.2246
|632
|2006.03.17 13:52
|s/l
|220
|0.08
|1.2191
|1.2191
|1.2246
|16.80
|1966.07
|633
|2006.03.17 13:52
|close
|219
|0.04
|1.2189
|1.2009
|1.2224
|0.00
|1966.07
|634
|2006.03.20 02:09
|sell
|221
|0.04
|1.2171
|1.2351
|1.2136
|635
|2006.03.20 08:00
|sell
|222
|0.08
|1.2189
|1.2351
|1.2154
|636
|2006.03.20 14:33
|modify
|222
|0.08
|1.2189
|1.2171
|1.2116
|637
|2006.03.20 14:37
|s/l
|222
|0.08
|1.2171
|1.2171
|1.2116
|14.40
|1980.47
|638
|2006.03.20 14:37
|close
|221
|0.04
|1.2172
|1.2351
|1.2136
|-0.40
|1980.07
|639
|2006.03.21 01:00
|sell
|223
|0.04
|1.2146
|1.2326
|1.2111
|640
|2006.03.21 13:34
|sell
|224
|0.08
|1.2164
|1.2326
|1.2129
|641
|2006.03.21 13:46
|modify
|224
|0.08
|1.2164
|1.2144
|1.2089
|642
|2006.03.21 13:47
|modify
|224
|0.08
|1.2164
|1.2143
|1.2088
|643
|2006.03.21 13:47
|modify
|224
|0.08
|1.2164
|1.2142
|1.2087
|644
|2006.03.21 13:51
|s/l
|224
|0.08
|1.2142
|1.2142
|1.2087
|17.60
|1997.67
|645
|2006.03.21 13:51
|close
|223
|0.04
|1.2142
|1.2326
|1.2111
|1.60
|1999.27
|646
|2006.03.22 01:06
|sell
|225
|0.04
|1.2089
|1.2269
|1.2054
|647
|2006.03.22 15:19
|sell
|226
|0.08
|1.2108
|1.2270
|1.2073
|648
|2006.03.22 17:24
|modify
|226
|0.08
|1.2108
|1.2090
|1.2035
|649
|2006.03.22 17:24
|modify
|226
|0.08
|1.2108
|1.2089
|1.2034
|650
|2006.03.22 17:29
|s/l
|226
|0.08
|1.2089
|1.2089
|1.2034
|15.20
|2014.47
|651
|2006.03.22 17:29
|close
|225
|0.04
|1.2089
|1.2269
|1.2054
|0.00
|2014.47
|652
|2006.03.23 01:00
|sell
|227
|0.04
|1.2060
|1.2240
|1.2025
|653
|2006.03.23 08:11
|sell
|228
|0.08
|1.2078
|1.2240
|1.2043
|654
|2006.03.23 13:36
|modify
|228
|0.08
|1.2078
|1.2059
|1.2004
|655
|2006.03.23 13:37
|s/l
|228
|0.08
|1.2059
|1.2059
|1.2004
|15.20
|2029.67
|656
|2006.03.23 13:37
|close
|227
|0.04
|1.2059
|1.2240
|1.2025
|0.40
|2030.07
|657
|2006.03.24 01:00
|sell
|229
|0.04
|1.1970
|1.2150
|1.1935
|658
|2006.03.24 13:41
|sell
|230
|0.08
|1.1988
|1.2150
|1.1953
|659
|2006.03.24 13:52
|modify
|230
|0.08
|1.1988
|1.1968
|1.1913
|660
|2006.03.24 13:52
|modify
|230
|0.08
|1.1988
|1.1963
|1.1908
|661
|2006.03.24 13:54
|s/l
|230
|0.08
|1.1963
|1.1963
|1.1908
|20.00
|2050.07
|662
|2006.03.24 13:54
|close
|229
|0.04
|1.1963
|1.2150
|1.1935
|2.80
|2052.87
|663
|2006.03.27 01:00
|buy
|231
|0.04
|1.2035
|1.1855
|1.2070
|664
|2006.03.27 06:13
|modify
|231
|0.04
|1.2035
|1.2054
|1.2109
|665
|2006.03.27 06:14
|s/l
|231
|0.04
|1.2054
|1.2054
|1.2109
|7.60
|2060.47
|666
|2006.03.27 06:14
|buy
|232
|0.04
|1.2055
|1.1875
|1.2090
|667
|2006.03.27 08:11
|buy
|233
|0.08
|1.2037
|1.1875
|1.2072
|668
|2006.03.27 17:07
|buy
|234
|0.16
|1.2019
|1.1875
|1.2054
|669
|2006.03.28 02:43
|buy
|235
|0.32
|1.2001
|1.1875
|1.2036
|670
|2006.03.28 07:33
|close
|235
|0.32
|1.2017
|1.1875
|1.2036
|51.20
|2111.67
|671
|2006.03.28 07:33
|close
|234
|0.16
|1.2009
|1.1875
|1.2054
|-16.97
|2094.70
|672
|2006.03.28 07:34
|close
|233
|0.08
|1.2013
|1.1875
|1.2072
|-19.68
|2075.02
|673
|2006.03.28 07:34
|close
|232
|0.04
|1.2015
|1.1875
|1.2090
|-16.24
|2058.78
|674
|2006.03.28 08:08
|buy
|236
|0.04
|1.2024
|1.1844
|1.2059
|675
|2006.03.28 09:02
|modify
|236
|0.04
|1.2024
|1.2043
|1.2098
|676
|2006.03.28 09:03
|modify
|236
|0.04
|1.2024
|1.2045
|1.2100
|677
|2006.03.28 09:04
|modify
|236
|0.04
|1.2024
|1.2048
|1.2103
|678
|2006.03.28 09:05
|s/l
|236
|0.04
|1.2048
|1.2048
|1.2103
|9.60
|2068.38
|679
|2006.03.28 09:05
|buy
|237
|0.04
|1.2050
|1.1870
|1.2085
|680
|2006.03.28 12:59
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2069
|1.2124
|681
|2006.03.28 12:59
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2072
|1.2127
|682
|2006.03.28 13:02
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2073
|1.2128
|683
|2006.03.28 13:02
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2075
|1.2130
|684
|2006.03.28 13:03
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2076
|1.2131
|685
|2006.03.28 13:03
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2077
|1.2132
|686
|2006.03.28 13:04
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2078
|1.2133
|687
|2006.03.28 13:05
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2081
|1.2136
|688
|2006.03.28 13:05
|modify
|237
|0.04
|1.2050
|1.2084
|1.2139
|689
|2006.03.28 13:08
|s/l
|237
|0.04
|1.2084
|1.2084
|1.2139
|13.60
|2081.98
|690
|2006.03.29 01:00
|sell
|238
|0.04
|1.2005
|1.2185
|1.1970
|691
|2006.03.29 11:33
|sell
|239
|0.08
|1.2024
|1.2186
|1.1989
|692
|2006.03.29 15:25
|modify
|239
|0.08
|1.2024
|1.2003
|1.1948
|693
|2006.03.29 15:27
|s/l
|239
|0.08
|1.2003
|1.2003
|1.1948
|16.80
|2098.78
|694
|2006.03.29 15:27
|close
|238
|0.04
|1.2003
|1.2185
|1.1970
|0.80
|2099.58
|695
|2006.03.30 01:57
|buy
|240
|0.04
|1.2037
|1.1857
|1.2072
|696
|2006.03.30 05:11
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2056
|1.2111
|697
|2006.03.30 05:12
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2057
|1.2112
|698
|2006.03.30 05:13
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2058
|1.2113
|699
|2006.03.30 05:13
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2060
|1.2115
|700
|2006.03.30 05:13
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2062
|1.2117
|701
|2006.03.30 05:17
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2064
|1.2119
|702
|2006.03.30 05:17
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2065
|1.2120
|703
|2006.03.30 05:28
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2066
|1.2121
|704
|2006.03.30 05:28
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2067
|1.2122
|705
|2006.03.30 06:03
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2068
|1.2123
|706
|2006.03.30 06:04
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2069
|1.2124
|707
|2006.03.30 06:14
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2071
|1.2126
|708
|2006.03.30 06:26
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2072
|1.2127
|709
|2006.03.30 06:26
|modify
|240
|0.04
|1.2037
|1.2074
|1.2129
|710
|2006.03.30 06:31
|s/l
|240
|0.04
|1.2074
|1.2074
|1.2129
|14.80
|2114.38
|711
|2006.03.30 06:31
|buy
|241
|0.04
|1.2076
|1.1896
|1.2111
|712
|2006.03.30 07:06
|buy
|242
|0.08
|1.2058
|1.1896
|1.2093
|713
|2006.03.30 12:23
|modify
|242
|0.08
|1.2058
|1.2078
|1.2133
|714
|2006.03.30 12:23
|modify
|242
|0.08
|1.2058
|1.2080
|1.2135
|715
|2006.03.30 12:24
|s/l
|242
|0.08
|1.2080
|1.2080
|1.2135
|17.60
|2131.98
|716
|2006.03.30 12:24
|close
|241
|0.04
|1.2080
|1.1896
|1.2111
|1.60
|2133.58
|717
|2006.03.31 01:00
|buy
|243
|0.04
|1.2168
|1.1988
|1.2203
|718
|2006.03.31 05:30
|buy
|244
|0.08
|1.2149
|1.1987
|1.2184
|719
|2006.03.31 07:18
|buy
|245
|0.16
|1.2130
|1.1986
|1.2165
|720
|2006.03.31 08:52
|buy
|246
|0.32
|1.2112
|1.1986
|1.2147
|721
|2006.03.31 10:04
|buy
|247
|0.64
|1.2093
|1.1985
|1.2128
|722
|2006.03.31 10:46
|close
|247
|0.64
|1.2110
|1.1985
|1.2128
|108.80
|2242.38
|723
|2006.03.31 10:46
|close
|246
|0.32
|1.2108
|1.1986
|1.2147
|-12.80
|2229.58
|724
|2006.03.31 10:46
|close
|245
|0.16
|1.2106
|1.1986
|1.2165
|-38.40
|2191.18
|725
|2006.03.31 10:46
|close
|244
|0.08
|1.2107
|1.1987
|1.2184
|-33.60
|2157.58
|726
|2006.03.31 10:46
|close
|243
|0.04
|1.2104
|1.1988
|1.2203
|-25.60
|2131.98
|727
|2006.03.31 10:46
|sell
|248
|0.04
|1.2105
|1.2285
|1.2070
|728
|2006.03.31 13:34
|sell
|249
|0.08
|1.2126
|1.2288
|1.2091
|729
|2006.03.31 13:49
|modify
|249
|0.08
|1.2126
|1.2105
|1.2050
|730
|2006.03.31 13:49
|modify
|249
|0.08
|1.2126
|1.2100
|1.2045
|731
|2006.03.31 13:50
|s/l
|249
|0.08
|1.2100
|1.2100
|1.2045
|20.80
|2152.78
|732
|2006.03.31 13:50
|close
|248
|0.04
|1.2101
|1.2285
|1.2070
|1.60
|2154.38
|733
|2006.04.03 01:00
|sell
|250
|0.04
|1.2097
|1.2277
|1.2062
|734
|2006.04.03 03:03
|modify
|250
|0.04
|1.2097
|1.2075
|1.2020
|735
|2006.04.03 03:03
|modify
|250
|0.04
|1.2097
|1.2074
|1.2019
|736
|2006.04.03 03:03
|s/l
|250
|0.04
|1.2074
|1.2074
|1.2019
|9.20
|2163.58
|737
|2006.04.03 03:03
|sell
|251
|0.04
|1.2074
|1.2254
|1.2039
|738
|2006.04.03 04:44
|modify
|251
|0.04
|1.2074
|1.2052
|1.1997
|739
|2006.04.03 04:44
|modify
|251
|0.04
|1.2074
|1.2049
|1.1994
|740
|2006.04.03 04:44
|modify
|251
|0.04
|1.2074
|1.2045
|1.1990
|741
|2006.04.03 04:45
|s/l
|251
|0.04
|1.2045
|1.2045
|1.1990
|11.60
|2175.18
|742
|2006.04.03 04:45
|sell
|252
|0.04
|1.2045
|1.2225
|1.2010
|743
|2006.04.03 08:53
|sell
|253
|0.08
|1.2063
|1.2225
|1.2028
|744
|2006.04.03 14:02
|sell
|254
|0.16
|1.2082
|1.2226
|1.2047
|745
|2006.04.03 14:41
|sell
|255
|0.32
|1.2101
|1.2227
|1.2066
|746
|2006.04.03 14:56
|sell
|256
|0.64
|1.2120
|1.2228
|1.2085
|747
|2006.04.03 15:17
|sell
|257
|1.28
|1.2138
|1.2228
|1.2103
|748
|2006.04.03 15:57
|close
|257
|1.28
|1.2120
|1.2228
|1.2103
|230.40
|2405.58
|749
|2006.04.03 15:57
|close
|256
|0.64
|1.2121
|1.2228
|1.2085
|-6.40
|2399.18
|750
|2006.04.03 15:58
|close
|255
|0.32
|1.2123
|1.2227
|1.2066
|-70.40
|2328.78
|751
|2006.04.03 15:58
|close
|254
|0.16
|1.2120
|1.2226
|1.2047
|-60.80
|2267.98
|752
|2006.04.03 15:58
|close
|253
|0.08
|1.2121
|1.2225
|1.2028
|-46.40
|2221.58
|753
|2006.04.03 15:58
|close
|252
|0.04
|1.2122
|1.2225
|1.2010
|-30.80
|2190.78
|754
|2006.04.04 01:03
|buy
|258
|0.04
|1.2139
|1.1959
|1.2174
|755
|2006.04.04 07:01
|buy
|259
|0.08
|1.2121
|1.1959
|1.2156
|756
|2006.04.04 07:34
|modify
|259
|0.08
|1.2121
|1.2140
|1.2195
|757
|2006.04.04 07:36
|modify
|259
|0.08
|1.2121
|1.2143
|1.2198
|758
|2006.04.04 07:44
|s/l
|259
|0.08
|1.2143
|1.2143
|1.2198
|17.60
|2208.38
|759
|2006.04.04 07:44
|close
|258
|0.04
|1.2142
|1.1959
|1.2174
|1.20
|2209.58
|760
|2006.04.04 07:47
|buy
|260
|0.04
|1.2155
|1.1975
|1.2190
|761
|2006.04.04 09:42
|modify
|260
|0.04
|1.2155
|1.2174
|1.2229
|762
|2006.04.04 09:43
|modify
|260
|0.04
|1.2155
|1.2175
|1.2230
|763
|2006.04.04 09:44
|modify
|260
|0.04
|1.2155
|1.2176
|1.2231
|764
|2006.04.04 09:45
|modify
|260
|0.04
|1.2155
|1.2177
|1.2232
|765
|2006.04.04 09:48
|s/l
|260
|0.04
|1.2177
|1.2177
|1.2232
|8.80
|2218.38
|766
|2006.04.04 09:48
|buy
|261
|0.04
|1.2179
|1.1999
|1.2214
|767
|2006.04.04 10:48
|buy
|262
|0.08
|1.2161
|1.1999
|1.2196
|768
|2006.04.04 11:52
|modify
|262
|0.08
|1.2161
|1.2179
|1.2234
|769
|2006.04.04 11:52
|modify
|262
|0.08
|1.2161
|1.2181
|1.2236
|770
|2006.04.04 11:53
|modify
|262
|0.08
|1.2161
|1.2182
|1.2237
|771
|2006.04.04 11:56
|s/l
|262
|0.08
|1.2182
|1.2182
|1.2237
|16.80
|2235.18
|772
|2006.04.04 11:56
|close
|261
|0.04
|1.2182
|1.1999
|1.2214
|1.20
|2236.38
|773
|2006.04.04 11:56
|buy
|263
|0.04
|1.2188
|1.2008
|1.2223
|774
|2006.04.04 12:05
|modify
|263
|0.04
|1.2188
|1.2207
|1.2262
|775
|2006.04.04 12:06
|modify
|263
|0.04
|1.2188
|1.2208
|1.2263
|776
|2006.04.04 12:06
|modify
|263
|0.04
|1.2188
|1.2209
|1.2264
|777
|2006.04.04 12:06
|modify
|263
|0.04
|1.2188
|1.2212
|1.2267
|778
|2006.04.04 12:06
|modify
|263
|0.04
|1.2188
|1.2214
|1.2269
|779
|2006.04.04 12:06
|modify
|263
|0.04
|1.2188
|1.2216
|1.2271
|780
|2006.04.04 12:07
|s/l
|263
|0.04
|1.2216
|1.2216
|1.2271
|11.20
|2247.58
|781
|2006.04.05 01:25
|buy
|264
|0.04
|1.2273
|1.2093
|1.2308
|782
|2006.04.05 07:35
|buy
|265
|0.08
|1.2254
|1.2092
|1.2289
|783
|2006.04.05 12:29
|modify
|265
|0.08
|1.2254
|1.2274
|1.2329
|784
|2006.04.05 12:32
|modify
|265
|0.08
|1.2254
|1.2275
|1.2330
|785
|2006.04.05 12:33
|modify
|265
|0.08
|1.2254
|1.2276
|1.2331
|786
|2006.04.05 12:33
|modify
|265
|0.08
|1.2254
|1.2277
|1.2332
|787
|2006.04.05 12:33
|s/l
|265
|0.08
|1.2277
|1.2277
|1.2332
|18.40
|2265.98
|788
|2006.04.05 12:33
|close
|264
|0.04
|1.2276
|1.2093
|1.2308
|1.20
|2267.18
|789
|2006.04.06 01:10
|sell
|266
|0.05
|1.2273
|1.2453
|1.2238
|790
|2006.04.06 03:12
|sell
|267
|0.10
|1.2291
|1.2453
|1.2256
|791
|2006.04.06 07:25
|sell
|268
|0.20
|1.2310
|1.2454
|1.2275
|792
|2006.04.06 07:33
|close
|268
|0.20
|1.2294
|1.2454
|1.2275
|32.00
|2299.18
|793
|2006.04.06 07:33
|close
|267
|0.10
|1.2296
|1.2453
|1.2256
|-5.00
|2294.18
|794
|2006.04.06 07:33
|close
|266
|0.05
|1.2295
|1.2453
|1.2238
|-11.00
|2283.18
|795
|2006.04.06 07:35
|buy
|269
|0.05
|1.2307
|1.2127
|1.2342
|796
|2006.04.06 07:50
|buy
|270
|0.10
|1.2289
|1.2127
|1.2324
|797
|2006.04.06 08:59
|modify
|270
|0.10
|1.2289
|1.2309
|1.2364
|798
|2006.04.06 08:59
|modify
|270
|0.10
|1.2289
|1.2310
|1.2365
|799
|2006.04.06 08:59
|modify
|270
|0.10
|1.2289
|1.2313
|1.2368
|800
|2006.04.06 08:59
|modify
|270
|0.10
|1.2289
|1.2316
|1.2371
|801
|2006.04.06 08:59
|modify
|270
|0.10
|1.2289
|1.2319
|1.2374
|802
|2006.04.06 08:59
|modify
|270
|0.10
|1.2289
|1.2323
|1.2378
|803
|2006.04.06 09:00
|s/l
|270
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2378
|34.00
|2317.18
|804
|2006.04.06 09:00
|close
|269
|0.05
|1.2323
|1.2127
|1.2342
|8.00
|2325.18
|805
|2006.04.06 09:00
|buy
|271
|0.05
|1.2326
|1.2146
|1.2361
|806
|2006.04.06 10:29
|buy
|272
|0.10
|1.2308
|1.2146
|1.2343
|807
|2006.04.06 12:38
|buy
|273
|0.20
|1.2287
|1.2143
|1.2322
|808
|2006.04.06 12:47
|buy
|274
|0.40
|1.2266
|1.2140
|1.2301
|809
|2006.04.06 12:48
|buy
|275
|0.80
|1.2243
|1.2135
|1.2278
|810
|2006.04.06 12:52
|buy
|276
|1.60
|1.2222
|1.2132
|1.2257
|811
|2006.04.06 12:53
|close
|276
|1.60
|1.2243
|1.2132
|1.2257
|336.00
|2661.18
|812
|2006.04.06 12:53
|close
|275
|0.80
|1.2241
|1.2135
|1.2278
|-16.00
|2645.18
|813
|2006.04.06 12:53
|close
|274
|0.40
|1.2240
|1.2140
|1.2301
|-104.00
|2541.18
|814
|2006.04.06 12:53
|close
|273
|0.20
|1.2241
|1.2143
|1.2322
|-92.00
|2449.18
|815
|2006.04.06 12:53
|close
|272
|0.10
|1.2239
|1.2146
|1.2343
|-69.00
|2380.18
|816
|2006.04.06 12:53
|close
|271
|0.05
|1.2234
|1.2146
|1.2361
|-46.00
|2334.18
|817
|2006.04.07 01:00
|sell
|277
|0.05
|1.2205
|1.2385
|1.2170
|818
|2006.04.07 07:17
|modify
|277
|0.05
|1.2205
|1.2181
|1.2126
|819
|2006.04.07 07:18
|modify
|277
|0.05
|1.2205
|1.2177
|1.2122
|820
|2006.04.07 07:19
|s/l
|277
|0.05
|1.2177
|1.2177
|1.2122
|14.00
|2348.18
|821
|2006.04.07 07:19
|sell
|278
|0.05
|1.2177
|1.2357
|1.2142
|822
|2006.04.07 08:12
|sell
|279
|0.10
|1.2195
|1.2357
|1.2160
|823
|2006.04.07 12:32
|sell
|280
|0.20
|1.2213
|1.2357
|1.2178
|824
|2006.04.07 12:39
|close
|280
|0.20
|1.2196
|1.2357
|1.2178
|34.00
|2382.18
|825
|2006.04.07 12:39
|close
|279
|0.10
|1.2197
|1.2357
|1.2160
|-2.00
|2380.18
|826
|2006.04.07 12:39
|close
|278
|0.05
|1.2191
|1.2357
|1.2142
|-7.00
|2373.18
|827
|2006.04.10 01:20
|sell
|281
|0.05
|1.2104
|1.2284
|1.2069
|828
|2006.04.10 05:32
|sell
|282
|0.10
|1.2122
|1.2284
|1.2087
|829
|2006.04.10 06:40
|modify
|282
|0.10
|1.2122
|1.2103
|1.2048
|830
|2006.04.10 06:42
|modify
|282
|0.10
|1.2122
|1.2102
|1.2047
|831
|2006.04.10 06:48
|s/l
|282
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2047
|20.00
|2393.18
|832
|2006.04.10 06:48
|close
|281
|0.05
|1.2103
|1.2284
|1.2069
|0.50
|2393.68
|833
|2006.04.10 07:03
|buy
|283
|0.05
|1.2122
|1.1942
|1.2157
|834
|2006.04.10 11:38
|buy
|284
|0.10
|1.2104
|1.1942
|1.2139
|835
|2006.04.10 16:28
|buy
|285
|0.20
|1.2085
|1.1941
|1.2120
|836
|2006.04.10 18:37
|close
|285
|0.20
|1.2100
|1.1941
|1.2120
|30.00
|2423.68
|837
|2006.04.10 18:37
|close
|284
|0.10
|1.2098
|1.1942
|1.2139
|-6.00
|2417.68
|838
|2006.04.10 18:37
|close
|283
|0.05
|1.2096
|1.1942
|1.2157
|-13.00
|2404.68
|839
|2006.04.11 04:36
|buy
|286
|0.05
|1.2117
|1.1937
|1.2152
|840
|2006.04.11 07:34
|modify
|286
|0.05
|1.2117
|1.2136
|1.2191
|841
|2006.04.11 07:37
|modify
|286
|0.05
|1.2117
|1.2137
|1.2192
|842
|2006.04.11 07:37
|s/l
|286
|0.05
|1.2137
|1.2137
|1.2192
|10.00
|2414.68
|843
|2006.04.11 07:37
|buy
|287
|0.05
|1.2138
|1.1958
|1.2173
|844
|2006.04.11 09:12
|buy
|288
|0.10
|1.2118
|1.1956
|1.2153
|845
|2006.04.11 12:21
|buy
|289
|0.20
|1.2098
|1.1954
|1.2133
|846
|2006.04.11 12:49
|close
|289
|0.20
|1.2114
|1.1954
|1.2133
|32.00
|2446.68
|847
|2006.04.11 12:49
|close
|288
|0.10
|1.2112
|1.1956
|1.2153
|-6.00
|2440.68
|848
|2006.04.11 12:49
|close
|287
|0.05
|1.2111
|1.1958
|1.2173
|-13.50
|2427.18
|849
|2006.04.12 01:00
|buy
|290
|0.05
|1.2165
|1.1985
|1.2200
|850
|2006.04.12 05:35
|buy
|291
|0.10
|1.2147
|1.1985
|1.2182
|851
|2006.04.12 12:04
|buy
|292
|0.20
|1.2129
|1.1985
|1.2164
|852
|2006.04.12 12:31
|buy
|293
|0.40
|1.2109
|1.1983
|1.2144
|853
|2006.04.12 12:36
|buy
|294
|0.80
|1.2089
|1.1981
|1.2124
|854
|2006.04.12 12:49
|buy
|295
|1.60
|1.2071
|1.1981
|1.2106
|855
|2006.04.12 13:00
|close
|295
|1.60
|1.2089
|1.1981
|1.2106
|288.00
|2715.18
|856
|2006.04.12 13:00
|close
|294
|0.80
|1.2087
|1.1981
|1.2124
|-16.00
|2699.18
|857
|2006.04.12 13:01
|close
|293
|0.40
|1.2088
|1.1983
|1.2144
|-84.00
|2615.18
|858
|2006.04.12 13:01
|close
|292
|0.20
|1.2090
|1.1985
|1.2164
|-78.00
|2537.18
|859
|2006.04.12 13:01
|close
|291
|0.10
|1.2089
|1.1985
|1.2182
|-58.00
|2479.18
|860
|2006.04.12 13:01
|close
|290
|0.05
|1.2091
|1.1985
|1.2200
|-37.00
|2442.18
|861
|2006.04.13 06:29
|buy
|296
|0.05
|1.2121
|1.1941
|1.2156
|862
|2006.04.13 10:44
|buy
|297
|0.10
|1.2102
|1.1940
|1.2137
|863
|2006.04.13 12:58
|buy
|298
|0.20
|1.2082
|1.1938
|1.2117
|864
|2006.04.13 13:01
|close
|298
|0.20
|1.2098
|1.1938
|1.2117
|32.00
|2474.18
|865
|2006.04.13 13:01
|close
|297
|0.10
|1.2096
|1.1940
|1.2137
|-6.00
|2468.18
|866
|2006.04.13 13:02
|close
|296
|0.05
|1.2090
|1.1941
|1.2156
|-15.50
|2452.68
|867
|2006.04.14 07:24
|sell
|299
|0.05
|1.2098
|1.2278
|1.2063
|868
|2006.04.14 11:34
|sell
|300
|0.10
|1.2116
|1.2278
|1.2081
|869
|2006.04.16 23:12
|sell
|301
|0.20
|1.2134
|1.2278
|1.2099
|870
|2006.04.17 00:14
|sell
|302
|0.40
|1.2154
|1.2280
|1.2119
|871
|2006.04.17 00:30
|sell
|303
|0.80
|1.2172
|1.2280
|1.2137
|872
|2006.04.17 01:21
|sell
|304
|1.60
|1.2191
|1.2281
|1.2156
|873
|2006.04.17 05:45
|close
|304
|1.60
|1.2173
|1.2281
|1.2156
|288.00
|2740.68
|874
|2006.04.17 05:46
|close
|303
|0.80
|1.2174
|1.2280
|1.2137
|-16.00
|2724.68
|875
|2006.04.17 05:46
|close
|302
|0.40
|1.2175
|1.2280
|1.2119
|-84.00
|2640.68
|876
|2006.04.17 05:46
|close
|301
|0.20
|1.2172
|1.2278
|1.2099
|-74.92
|2565.76
|877
|2006.04.17 05:47
|close
|300
|0.10
|1.2174
|1.2278
|1.2081
|-57.46
|2508.30
|878
|2006.04.17 05:47
|close
|299
|0.05
|1.2173
|1.2278
|1.2063
|-37.23
|2471.07
|879
|2006.04.17 05:47
|buy
|305
|0.05
|1.2175
|1.1995
|1.2210
|880
|2006.04.17 11:42
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2198
|1.2253
|881
|2006.04.17 11:42
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2202
|1.2257
|882
|2006.04.17 11:42
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2207
|1.2262
|883
|2006.04.17 11:43
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2211
|1.2266
|884
|2006.04.17 11:43
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2212
|1.2267
|885
|2006.04.17 11:43
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2216
|1.2271
|886
|2006.04.17 11:43
|modify
|305
|0.05
|1.2175
|1.2221
|1.2276
|887
|2006.04.17 11:44
|s/l
|305
|0.05
|1.2221
|1.2221
|1.2276
|23.00
|2494.07
|888
|2006.04.17 11:44
|buy
|306
|0.05
|1.2223
|1.2043
|1.2258
|889
|2006.04.17 12:22
|modify
|306
|0.05
|1.2223
|1.2242
|1.2297
|890
|2006.04.17 12:23
|s/l
|306
|0.05
|1.2242
|1.2242
|1.2297
|9.50
|2503.57
|891
|2006.04.18 01:18
|buy
|307
|0.05
|1.2275
|1.2095
|1.2310
|892
|2006.04.18 02:15
|buy
|308
|0.10
|1.2256
|1.2094
|1.2291
|893
|2006.04.18 07:00
|buy
|309
|0.20
|1.2237
|1.2093
|1.2272
|894
|2006.04.18 09:10
|close
|309
|0.20
|1.2254
|1.2093
|1.2272
|34.00
|2537.57
|895
|2006.04.18 09:10
|close
|308
|0.10
|1.2252
|1.2094
|1.2291
|-4.00
|2533.57
|896
|2006.04.18 09:10
|close
|307
|0.05
|1.2253
|1.2095
|1.2310
|-11.00
|2522.57
|897
|2006.04.18 09:29
|buy
|310
|0.05
|1.2270
|1.2090
|1.2305
|898
|2006.04.18 12:55
|modify
|310
|0.05
|1.2270
|1.2288
|1.2343
|899
|2006.04.18 12:55
|modify
|310
|0.05
|1.2270
|1.2290
|1.2345
|900
|2006.04.18 12:56
|modify
|310
|0.05
|1.2270
|1.2291
|1.2346
|901
|2006.04.18 12:56
|s/l
|310
|0.05
|1.2291
|1.2291
|1.2346
|10.50
|2533.07
|902
|2006.04.19 01:00
|buy
|311
|0.05
|1.2363
|1.2183
|1.2398
|903
|2006.04.19 02:44
|buy
|312
|0.10
|1.2345
|1.2183
|1.2380
|904
|2006.04.19 09:15
|modify
|312
|0.10
|1.2345
|1.2365
|1.2420
|905
|2006.04.19 09:21
|modify
|312
|0.10
|1.2345
|1.2366
|1.2421
|906
|2006.04.19 09:25
|s/l
|312
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2421
|21.00
|2554.07
|907
|2006.04.19 09:25
|close
|311
|0.05
|1.2365
|1.2183
|1.2398
|1.00
|2555.07
|908
|2006.04.19 09:26
|buy
|313
|0.05
|1.2372
|1.2192
|1.2407
|909
|2006.04.19 09:59
|buy
|314
|0.10
|1.2354
|1.2192
|1.2389
|910
|2006.04.19 10:03
|buy
|315
|0.20
|1.2336
|1.2192
|1.2371
|911
|2006.04.19 10:31
|close
|315
|0.20
|1.2351
|1.2192
|1.2371
|30.00
|2585.07
|912
|2006.04.19 10:31
|close
|314
|0.10
|1.2349
|1.2192
|1.2389
|-5.00
|2580.07
|913
|2006.04.19 10:31
|close
|313
|0.05
|1.2350
|1.2192
|1.2407
|-11.00
|2569.07
|914
|2006.04.19 10:56
|sell
|316
|0.05
|1.2341
|1.2521
|1.2306
|915
|2006.04.19 12:32
|modify
|316
|0.05
|1.2341
|1.2322
|1.2267
|916
|2006.04.19 12:32
|s/l
|316
|0.05
|1.2322
|1.2322
|1.2267
|9.50
|2578.57
|917
|2006.04.20 01:10
|sell
|317
|0.05
|1.2348
|1.2528
|1.2313
|918
|2006.04.20 02:07
|sell
|318
|0.10
|1.2366
|1.2528
|1.2331
|919
|2006.04.20 06:53
|modify
|318
|0.10
|1.2366
|1.2345
|1.2290
|920
|2006.04.20 06:55
|modify
|318
|0.10
|1.2366
|1.2344
|1.2289
|921
|2006.04.20 07:03
|s/l
|318
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2289
|22.00
|2600.57
|922
|2006.04.20 07:03
|close
|317
|0.05
|1.2344
|1.2528
|1.2313
|2.00
|2602.57
|923
|2006.04.20 07:04
|sell
|319
|0.05
|1.2339
|1.2519
|1.2304
|924
|2006.04.20 08:02
|sell
|320
|0.10
|1.2359
|1.2521
|1.2324
|925
|2006.04.20 10:42
|modify
|320
|0.10
|1.2359
|1.2337
|1.2282
|926
|2006.04.20 10:44
|modify
|320
|0.10
|1.2359
|1.2334
|1.2279
|927
|2006.04.20 10:45
|modify
|320
|0.10
|1.2359
|1.2331
|1.2276
|928
|2006.04.20 10:47
|s/l
|320
|0.10
|1.2331
|1.2331
|1.2276
|28.00
|2630.57
|929
|2006.04.20 10:47
|close
|319
|0.05
|1.2332
|1.2519
|1.2304
|3.50
|2634.07
|930
|2006.04.20 10:47
|sell
|321
|0.05
|1.2329
|1.2509
|1.2294
|931
|2006.04.20 12:08
|sell
|322
|0.10
|1.2348
|1.2510
|1.2313
|932
|2006.04.20 14:04
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2329
|1.2274
|933
|2006.04.20 14:04
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2324
|1.2269
|934
|2006.04.20 14:05
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2323
|1.2268
|935
|2006.04.20 14:05
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2322
|1.2267
|936
|2006.04.20 14:06
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2319
|1.2264
|937
|2006.04.20 14:07
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2315
|1.2260
|938
|2006.04.20 14:08
|modify
|322
|0.10
|1.2348
|1.2312
|1.2257
|939
|2006.04.20 14:11
|s/l
|322
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2257
|36.00
|2670.07
|940
|2006.04.20 14:11
|close
|321
|0.05
|1.2313
|1.2509
|1.2294
|8.00
|2678.07
|941
|2006.04.21 01:14
|sell
|323
|0.05
|1.2302
|1.2482
|1.2267
|942
|2006.04.21 06:45
|modify
|323
|0.05
|1.2302
|1.2283
|1.2228
|943
|2006.04.21 06:46
|modify
|323
|0.05
|1.2302
|1.2280
|1.2225
|944
|2006.04.21 06:48
|s/l
|323
|0.05
|1.2280
|1.2280
|1.2225
|11.00
|2689.07
|945
|2006.04.21 06:48
|sell
|324
|0.05
|1.2279
|1.2459
|1.2244
|946
|2006.04.21 07:07
|sell
|325
|0.10
|1.2297
|1.2459
|1.2262
|947
|2006.04.21 08:04
|sell
|326
|0.20
|1.2317
|1.2461
|1.2282
|948
|2006.04.21 08:08
|sell
|327
|0.40
|1.2338
|1.2464
|1.2303
|949
|2006.04.21 08:15
|close
|327
|0.40
|1.2320
|1.2464
|1.2303
|72.00
|2761.07
|950
|2006.04.21 08:15
|close
|326
|0.20
|1.2322
|1.2461
|1.2282
|-10.00
|2751.07
|951
|2006.04.21 08:16
|close
|325
|0.10
|1.2323
|1.2459
|1.2262
|-26.00
|2725.07
|952
|2006.04.21 08:16
|close
|324
|0.05
|1.2320
|1.2459
|1.2244
|-20.50
|2704.57
|953
|2006.04.21 08:16
|buy
|328
|0.05
|1.2324
|1.2144
|1.2359
|954
|2006.04.21 11:07
|buy
|329
|0.10
|1.2305
|1.2143
|1.2340
|955
|2006.04.21 12:26
|modify
|329
|0.10
|1.2305
|1.2323
|1.2378
|956
|2006.04.21 12:26
|modify
|329
|0.10
|1.2305
|1.2325
|1.2380
|957
|2006.04.21 12:28
|s/l
|329
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2380
|20.00
|2724.57
|958
|2006.04.21 12:28
|close
|328
|0.05
|1.2325
|1.2144
|1.2359
|0.50
|2725.07
|959
|2006.04.24 01:00
|buy
|330
|0.05
|1.2360
|1.2180
|1.2395
|960
|2006.04.24 03:36
|buy
|331
|0.10
|1.2342
|1.2180
|1.2377
|961
|2006.04.24 06:06
|modify
|331
|0.10
|1.2342
|1.2361
|1.2416
|962
|2006.04.24 06:06
|modify
|331
|0.10
|1.2342
|1.2362
|1.2417
|963
|2006.04.24 06:07
|s/l
|331
|0.10
|1.2362
|1.2362
|1.2417
|20.00
|2745.07
|964
|2006.04.24 06:07
|close
|330
|0.05
|1.2361
|1.2180
|1.2395
|0.50
|2745.57
|965
|2006.04.24 06:09
|buy
|332
|0.05
|1.2368
|1.2188
|1.2403
|966
|2006.04.24 07:31
|modify
|332
|0.05
|1.2368
|1.2386
|1.2441
|967
|2006.04.24 07:31
|s/l
|332
|0.05
|1.2386
|1.2386
|1.2441
|9.00
|2754.57
|968
|2006.04.24 07:31
|buy
|333
|0.06
|1.2388
|1.2208
|1.2423
|969
|2006.04.24 09:31
|buy
|334
|0.12
|1.2370
|1.2208
|1.2405
|970
|2006.04.24 13:41
|buy
|335
|0.24
|1.2351
|1.2207
|1.2386
|971
|2006.04.24 14:55
|close
|335
|0.24
|1.2368
|1.2207
|1.2386
|40.80
|2795.37
|972
|2006.04.24 14:55
|close
|334
|0.12
|1.2367
|1.2208
|1.2405
|-3.60
|2791.77
|973
|2006.04.24 14:55
|close
|333
|0.06
|1.2371
|1.2208
|1.2423
|-10.20
|2781.57
|974
|2006.04.25 01:26
|sell
|336
|0.06
|1.2369
|1.2549
|1.2334
|975
|2006.04.25 05:29
|sell
|337
|0.12
|1.2388
|1.2550
|1.2353
|976
|2006.04.25 08:02
|sell
|338
|0.24
|1.2407
|1.2551
|1.2372
|977
|2006.04.25 08:12
|close
|338
|0.24
|1.2389
|1.2551
|1.2372
|43.20
|2824.77
|978
|2006.04.25 08:12
|close
|337
|0.12
|1.2392
|1.2550
|1.2353
|-4.80
|2819.97
|979
|2006.04.25 08:12
|close
|336
|0.06
|1.2393
|1.2549
|1.2334
|-14.40
|2805.57
|980
|2006.04.25 08:19
|buy
|339
|0.06
|1.2399
|1.2219
|1.2434
|981
|2006.04.25 10:05
|buy
|340
|0.12
|1.2381
|1.2219
|1.2416
|982
|2006.04.25 12:08
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2400
|1.2455
|983
|2006.04.25 12:09
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2401
|1.2456
|984
|2006.04.25 12:09
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2403
|1.2458
|985
|2006.04.25 12:09
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2406
|1.2461
|986
|2006.04.25 12:10
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2410
|1.2465
|987
|2006.04.25 12:10
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2412
|1.2467
|988
|2006.04.25 12:10
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2415
|1.2470
|989
|2006.04.25 12:10
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2417
|1.2472
|990
|2006.04.25 12:10
|modify
|340
|0.12
|1.2381
|1.2420
|1.2475
|991
|2006.04.25 12:10
|modify
|339
|0.06
|1.2399
|1.2418
|1.2473
|992
|2006.04.25 12:11
|modify
|339
|0.06
|1.2399
|1.2419
|1.2474
|993
|2006.04.25 12:11
|s/l
|339
|0.06
|1.2419
|1.2419
|1.2474
|12.00
|2817.57
|994
|2006.04.25 12:11
|s/l
|340
|0.12
|1.2420
|1.2420
|1.2475
|46.80
|2864.37
|995
|2006.04.26 01:01
|buy
|341
|0.06
|1.2438
|1.2258
|1.2473
|996
|2006.04.26 02:29
|buy
|342
|0.12
|1.2420
|1.2258
|1.2455
|997
|2006.04.26 07:54
|buy
|343
|0.24
|1.2400
|1.2256
|1.2435
|998
|2006.04.26 09:25
|close
|343
|0.24
|1.2417
|1.2256
|1.2435
|40.80
|2905.17
|999
|2006.04.26 09:25
|close
|342
|0.12
|1.2415
|1.2258
|1.2455
|-6.00
|2899.17
|1000
|2006.04.26 09:25
|close
|341
|0.06
|1.2416
|1.2258
|1.2473
|-13.20
|2885.97
|1001
|2006.04.26 09:32
|sell
|344
|0.06
|1.2407
|1.2587
|1.2372
|1002
|2006.04.26 11:59
|sell
|345
|0.12
|1.2426
|1.2588
|1.2391
|1003
|2006.04.26 12:32
|modify
|345
|0.12
|1.2426
|1.2405
|1.2350
|1004
|2006.04.26 12:33
|s/l
|345
|0.12
|1.2405
|1.2405
|1.2350
|25.20
|2911.17
|1005
|2006.04.26 12:33
|close
|344
|0.06
|1.2405
|1.2587
|1.2372
|1.20
|2912.37
|1006
|2006.04.27 01:00
|buy
|346
|0.06
|1.2465
|1.2285
|1.2500
|1007
|2006.04.27 06:19
|buy
|347
|0.12
|1.2446
|1.2284
|1.2481
|1008
|2006.04.27 10:37
|buy
|348
|0.24
|1.2426
|1.2282
|1.2461
|1009
|2006.04.27 11:54
|buy
|349
|0.48
|1.2406
|1.2280
|1.2441
|1010
|2006.04.27 12:22
|close
|349
|0.48
|1.2424
|1.2280
|1.2441
|86.40
|2998.77
|1011
|2006.04.27 12:22
|close
|348
|0.24
|1.2423
|1.2282
|1.2461
|-7.20
|2991.57
|1012
|2006.04.27 12:22
|close
|347
|0.12
|1.2426
|1.2284
|1.2481
|-24.00
|2967.57
|1013
|2006.04.27 12:22
|close
|346
|0.06
|1.2425
|1.2285
|1.2500
|-24.00
|2943.57
|1014
|2006.04.28 01:00
|buy
|350
|0.06
|1.2541
|1.2361
|1.2576
|1015
|2006.04.28 01:39
|buy
|351
|0.12
|1.2522
|1.2360
|1.2557
|1016
|2006.04.28 06:29
|modify
|351
|0.12
|1.2522
|1.2542
|1.2597
|1017
|2006.04.28 06:29
|modify
|351
|0.12
|1.2522
|1.2545
|1.2600
|1018
|2006.04.28 06:29
|modify
|351
|0.12
|1.2522
|1.2549
|1.2604
|1019
|2006.04.28 06:30
|s/l
|351
|0.12
|1.2549
|1.2549
|1.2604
|32.40
|2975.97
|1020
|2006.04.28 06:30
|close
|350
|0.06
|1.2547
|1.2361
|1.2576
|3.60
|2979.57
|1021
|2006.04.28 06:30
|buy
|352
|0.06
|1.2550
|1.2370
|1.2585
|1022
|2006.04.28 06:39
|buy
|353
|0.12
|1.2531
|1.2369
|1.2566
|1023
|2006.04.28 08:33
|modify
|353
|0.12
|1.2531
|1.2550
|1.2605
|1024
|2006.04.28 08:34
|s/l
|353
|0.12
|1.2550
|1.2550
|1.2605
|22.80
|3002.37
|1025
|2006.04.28 08:34
|close
|352
|0.06
|1.2549
|1.2370
|1.2585
|-0.60
|3001.77
|1026
|2006.04.28 08:34
|buy
|354
|0.06
|1.2553
|1.2373
|1.2588
|1027
|2006.04.28 11:23
|buy
|355
|0.12
|1.2534
|1.2372
|1.2569
|1028
|2006.04.28 12:44
|modify
|355
|0.12
|1.2534
|1.2555
|1.2610
|1029
|2006.04.28 12:45
|s/l
|355
|0.12
|1.2555
|1.2555
|1.2610
|25.20
|3026.97
|1030
|2006.04.28 12:45
|close
|354
|0.06
|1.2555
|1.2373
|1.2588
|1.20
|3028.17
|1031
|2006.05.01 02:43
|buy
|356
|0.06
|1.2632
|1.2452
|1.2667
|1032
|2006.05.01 10:33
|buy
|357
|0.12
|1.2613
|1.2451
|1.2648
|1033
|2006.05.01 12:10
|modify
|357
|0.12
|1.2613
|1.2634
|1.2689
|1034
|2006.05.01 12:10
|modify
|357
|0.12
|1.2613
|1.2636
|1.2691
|1035
|2006.05.01 12:12
|s/l
|357
|0.12
|1.2636
|1.2636
|1.2691
|27.60
|3055.77
|1036
|2006.05.01 12:12
|close
|356
|0.06
|1.2636
|1.2452
|1.2667
|2.40
|3058.17
|1037
|2006.05.02 01:00
|sell
|358
|0.06
|1.2573
|1.2753
|1.2538
|1038
|2006.05.02 02:06
|sell
|359
|0.12
|1.2591
|1.2753
|1.2556
|1039
|2006.05.02 06:53
|modify
|359
|0.12
|1.2591
|1.2573
|1.2518
|1040
|2006.05.02 06:53
|modify
|359
|0.12
|1.2591
|1.2572
|1.2517
|1041
|2006.05.02 06:57
|modify
|359
|0.12
|1.2591
|1.2569
|1.2514
|1042
|2006.05.02 06:59
|s/l
|359
|0.12
|1.2569
|1.2569
|1.2514
|26.40
|3084.57
|1043
|2006.05.02 06:59
|close
|358
|0.06
|1.2570
|1.2753
|1.2538
|1.80
|3086.37
|1044
|2006.05.02 06:59
|sell
|360
|0.06
|1.2569
|1.2749
|1.2534
|1045
|2006.05.02 07:21
|sell
|361
|0.12
|1.2587
|1.2749
|1.2552
|1046
|2006.05.02 07:44
|sell
|362
|0.24
|1.2605
|1.2749
|1.2570
|1047
|2006.05.02 08:07
|close
|362
|0.24
|1.2590
|1.2749
|1.2570
|36.00
|3122.37
|1048
|2006.05.02 08:07
|close
|361
|0.12
|1.2593
|1.2749
|1.2552
|-7.20
|3115.17
|1049
|2006.05.02 08:07
|close
|360
|0.06
|1.2594
|1.2749
|1.2534
|-15.00
|3100.17
|1050
|2006.05.02 08:08
|buy
|363
|0.06
|1.2596
|1.2416
|1.2631
|1051
|2006.05.02 08:42
|modify
|363
|0.06
|1.2596
|1.2617
|1.2672
|1052
|2006.05.02 08:42
|modify
|363
|0.06
|1.2596
|1.2621
|1.2676
|1053
|2006.05.02 08:45
|modify
|363
|0.06
|1.2596
|1.2625
|1.2680
|1054
|2006.05.02 08:46
|modify
|363
|0.06
|1.2596
|1.2626
|1.2681
|1055
|2006.05.02 08:48
|s/l
|363
|0.06
|1.2626
|1.2626
|1.2681
|18.00
|3118.17
|1056
|2006.05.02 08:48
|buy
|364
|0.06
|1.2628
|1.2448
|1.2663
|1057
|2006.05.02 10:07
|modify
|364
|0.06
|1.2628
|1.2646
|1.2701
|1058
|2006.05.02 10:07
|modify
|364
|0.06
|1.2628
|1.2648
|1.2703
|1059
|2006.05.02 10:08
|modify
|364
|0.06
|1.2628
|1.2649
|1.2704
|1060
|2006.05.02 10:08
|modify
|364
|0.06
|1.2628
|1.2650
|1.2705
|1061
|2006.05.02 10:10
|s/l
|364
|0.06
|1.2650
|1.2650
|1.2705
|13.20
|3131.37
|1062
|2006.05.02 10:10
|buy
|365
|0.06
|1.2652
|1.2472
|1.2687
|1063
|2006.05.02 11:08
|buy
|366
|0.12
|1.2632
|1.2470
|1.2667
|1064
|2006.05.02 16:59
|buy
|367
|0.24
|1.2612
|1.2468
|1.2647
|1065
|2006.05.02 17:20
|close
|367
|0.24
|1.2628
|1.2468
|1.2647
|38.40
|3169.77
|1066
|2006.05.02 17:20
|close
|366
|0.12
|1.2625
|1.2470
|1.2667
|-8.40
|3161.37
|1067
|2006.05.02 17:20
|close
|365
|0.06
|1.2626
|1.2472
|1.2687
|-15.60
|3145.77
|1068
|2006.05.03 01:30
|buy
|368
|0.06
|1.2640
|1.2460
|1.2675
|1069
|2006.05.03 06:36
|modify
|368
|0.06
|1.2640
|1.2659
|1.2714
|1070
|2006.05.03 06:37
|s/l
|368
|0.06
|1.2659
|1.2659
|1.2714
|11.40
|3157.17
|1071
|2006.05.03 06:37
|buy
|369
|0.06
|1.2661
|1.2481
|1.2696
|1072
|2006.05.03 07:12
|buy
|370
|0.12
|1.2643
|1.2481
|1.2678
|1073
|2006.05.03 08:00
|buy
|371
|0.24
|1.2625
|1.2481
|1.2660
|1074
|2006.05.03 08:40
|close
|371
|0.24
|1.2641
|1.2481
|1.2660
|38.40
|3195.57
|1075
|2006.05.03 08:40
|close
|370
|0.12
|1.2639
|1.2481
|1.2678
|-4.80
|3190.77
|1076
|2006.05.03 08:40
|close
|369
|0.06
|1.2640
|1.2481
|1.2696
|-12.60
|3178.17
|1077
|2006.05.03 08:41
|buy
|372
|0.06
|1.2647
|1.2467
|1.2682
|1078
|2006.05.03 10:01
|buy
|373
|0.12
|1.2629
|1.2467
|1.2664
|1079
|2006.05.03 13:14
|buy
|374
|0.24
|1.2611
|1.2467
|1.2646
|1080
|2006.05.03 13:16
|close
|374
|0.24
|1.2627
|1.2467
|1.2646
|38.40
|3216.57
|1081
|2006.05.03 13:16
|close
|373
|0.12
|1.2625
|1.2467
|1.2664
|-4.80
|3211.77
|1082
|2006.05.03 13:16
|close
|372
|0.06
|1.2626
|1.2467
|1.2682
|-12.60
|3199.17
|1083
|2006.05.04 03:42
|sell
|375
|0.06
|1.2615
|1.2795
|1.2580
|1084
|2006.05.04 07:10
|modify
|375
|0.06
|1.2615
|1.2597
|1.2542
|1085
|2006.05.04 07:10
|s/l
|375
|0.06
|1.2597
|1.2597
|1.2542
|10.80
|3209.97
|1086
|2006.05.04 07:10
|sell
|376
|0.06
|1.2595
|1.2775
|1.2560
|1087
|2006.05.04 07:18
|sell
|377
|0.12
|1.2614
|1.2776
|1.2579
|1088
|2006.05.04 08:19
|modify
|377
|0.12
|1.2614
|1.2596
|1.2541
|1089
|2006.05.04 08:24
|s/l
|377
|0.12
|1.2596
|1.2596
|1.2541
|21.60
|3231.57
|1090
|2006.05.04 08:24
|close
|376
|0.06
|1.2597
|1.2775
|1.2560
|-1.20
|3230.37
|1091
|2006.05.04 08:24
|sell
|378
|0.06
|1.2592
|1.2772
|1.2557
|1092
|2006.05.04 10:35
|sell
|379
|0.12
|1.2611
|1.2773
|1.2576
|1093
|2006.05.04 12:35
|sell
|380
|0.24
|1.2631
|1.2775
|1.2596
|1094
|2006.05.04 12:51
|close
|380
|0.24
|1.2615
|1.2775
|1.2596
|38.40
|3268.77
|1095
|2006.05.04 12:51
|close
|379
|0.12
|1.2618
|1.2773
|1.2576
|-8.40
|3260.37
|1096
|2006.05.04 12:51
|close
|378
|0.06
|1.2617
|1.2772
|1.2557
|-15.00
|3245.37
|1097
|2006.05.05 06:35
|sell
|381
|0.06
|1.2681
|1.2861
|1.2646
|1098
|2006.05.05 07:49
|sell
|382
|0.12
|1.2699
|1.2861
|1.2664
|1099
|2006.05.05 12:31
|sell
|383
|0.24
|1.2721
|1.2865
|1.2686
|1100
|2006.05.05 12:31
|sell
|384
|0.48
|1.2743
|1.2869
|1.2708
|1101
|2006.05.05 12:32
|sell
|385
|0.96
|1.2761
|1.2869
|1.2726
|1102
|2006.05.05 12:35
|close
|385
|0.96
|1.2743
|1.2869
|1.2726
|172.80
|3418.17
|1103
|2006.05.05 12:35
|close
|384
|0.48
|1.2744
|1.2869
|1.2708
|-4.80
|3413.37
|1104
|2006.05.05 12:35
|close
|383
|0.24
|1.2746
|1.2865
|1.2686
|-60.00
|3353.37
|1105
|2006.05.05 12:35
|close
|382
|0.12
|1.2745
|1.2861
|1.2664
|-55.20
|3298.17
|1106
|2006.05.05 12:35
|close
|381
|0.06
|1.2747
|1.2861
|1.2646
|-39.60
|3258.57
|1107
|2006.05.08 01:01
|sell
|386
|0.07
|1.2721
|1.2901
|1.2686
|1108
|2006.05.08 05:19
|sell
|387
|0.14
|1.2739
|1.2901
|1.2704
|1109
|2006.05.08 07:21
|sell
|388
|0.28
|1.2757
|1.2901
|1.2722
|1110
|2006.05.08 08:28
|sell
|389
|0.56
|1.2775
|1.2901
|1.2740
|1111
|2006.05.08 10:55
|close
|389
|0.56
|1.2758
|1.2901
|1.2740
|95.20
|3353.77
|1112
|2006.05.08 10:55
|close
|388
|0.28
|1.2757
|1.2901
|1.2722
|0.00
|3353.77
|1113
|2006.05.08 10:55
|close
|387
|0.14
|1.2760
|1.2901
|1.2704
|-29.40
|3324.37
|1114
|2006.05.08 10:55
|close
|386
|0.07
|1.2762
|1.2901
|1.2686
|-28.70
|3295.67
|1115
|2006.05.08 10:55
|buy
|390
|0.07
|1.2761
|1.2581
|1.2796
|1116
|2006.05.08 12:51
|buy
|391
|0.14
|1.2743
|1.2581
|1.2778
|1117
|2006.05.08 13:51
|buy
|392
|0.28
|1.2725
|1.2581
|1.2760
|1118
|2006.05.08 14:13
|buy
|393
|0.56
|1.2706
|1.2580
|1.2741
|1119
|2006.05.08 14:31
|close
|393
|0.56
|1.2725
|1.2580
|1.2741
|106.40
|3402.07
|1120
|2006.05.08 14:31
|close
|392
|0.28
|1.2723
|1.2581
|1.2760
|-5.60
|3396.47
|1121
|2006.05.08 14:32
|close
|391
|0.14
|1.2721
|1.2581
|1.2778
|-30.80
|3365.67
|1122
|2006.05.08 14:32
|close
|390
|0.07
|1.2726
|1.2581
|1.2796
|-24.50
|3341.17
|1123
|2006.05.09 01:01
|sell
|394
|0.07
|1.2694
|1.2874
|1.2659
|1124
|2006.05.09 01:53
|sell
|395
|0.14
|1.2712
|1.2874
|1.2677
|1125
|2006.05.09 03:07
|modify
|395
|0.14
|1.2712
|1.2694
|1.2639
|1126
|2006.05.09 03:09
|s/l
|395
|0.14
|1.2694
|1.2694
|1.2639
|25.20
|3366.37
|1127
|2006.05.09 03:09
|close
|394
|0.07
|1.2694
|1.2874
|1.2659
|0.00
|3366.37
|1128
|2006.05.09 03:09
|sell
|396
|0.07
|1.2690
|1.2870
|1.2655
|1129
|2006.05.09 11:23
|sell
|397
|0.14
|1.2708
|1.2870
|1.2673
|1130
|2006.05.09 13:27
|sell
|398
|0.28
|1.2726
|1.2870
|1.2691
|1131
|2006.05.09 13:57
|sell
|399
|0.56
|1.2744
|1.2870
|1.2709
|1132
|2006.05.09 14:09
|sell
|400
|1.12
|1.2763
|1.2871
|1.2728
|1133
|2006.05.09 14:36
|sell
|401
|2.24
|1.2781
|1.2871
|1.2746
|1134
|2006.05.09 14:38
|close
|401
|2.24
|1.2763
|1.2871
|1.2746
|403.20
|3769.57
|1135
|2006.05.09 14:38
|close
|400
|1.12
|1.2765
|1.2871
|1.2728
|-22.40
|3747.17
|1136
|2006.05.09 14:38
|close
|399
|0.56
|1.2767
|1.2870
|1.2709
|-128.80
|3618.37
|1137
|2006.05.09 14:38
|close
|398
|0.28
|1.2766
|1.2870
|1.2691
|-112.00
|3506.37
|1138
|2006.05.09 14:38
|close
|397
|0.14
|1.2765
|1.2870
|1.2673
|-79.80
|3426.57
|1139
|2006.05.09 14:38
|close
|396
|0.07
|1.2768
|1.2870
|1.2655
|-54.60
|3371.97
|1140
|2006.05.10 01:49
|buy
|402
|0.07
|1.2769
|1.2589
|1.2804
|1141
|2006.05.10 06:54
|modify
|402
|0.07
|1.2769
|1.2789
|1.2844
|1142
|2006.05.10 06:56
|modify
|402
|0.07
|1.2769
|1.2792
|1.2847
|1143
|2006.05.10 06:56
|modify
|402
|0.07
|1.2769
|1.2796
|1.2851
|1144
|2006.05.10 06:57
|s/l
|402
|0.07
|1.2796
|1.2796
|1.2851
|18.90
|3390.87
|1145
|2006.05.10 06:57
|buy
|403
|0.07
|1.2797
|1.2617
|1.2832
|1146
|2006.05.10 08:23
|buy
|404
|0.14
|1.2777
|1.2615
|1.2812
|1147
|2006.05.10 14:20
|modify
|404
|0.14
|1.2777
|1.2798
|1.2853
|1148
|2006.05.10 14:20
|modify
|404
|0.14
|1.2777
|1.2802
|1.2857
|1149
|2006.05.10 14:21
|s/l
|404
|0.14
|1.2802
|1.2802
|1.2857
|35.00
|3425.87
|1150
|2006.05.10 14:21
|close
|403
|0.07
|1.2802
|1.2617
|1.2832
|3.50
|3429.37
|1151
|2006.05.11 01:00
|sell
|405
|0.07
|1.2755
|1.2935
|1.2720
|1152
|2006.05.11 01:19
|modify
|405
|0.07
|1.2755
|1.2736
|1.2681
|1153
|2006.05.11 01:20
|modify
|405
|0.07
|1.2755
|1.2733
|1.2678
|1154
|2006.05.11 01:35
|modify
|405
|0.07
|1.2755
|1.2730
|1.2675
|1155
|2006.05.11 01:36
|modify
|405
|0.07
|1.2755
|1.2727
|1.2672
|1156
|2006.05.11 01:38
|s/l
|405
|0.07
|1.2727
|1.2727
|1.2672
|19.60
|3448.97
|1157
|2006.05.11 01:38
|sell
|406
|0.07
|1.2725
|1.2905
|1.2690
|1158
|2006.05.11 02:41
|sell
|407
|0.14
|1.2744
|1.2906
|1.2709
|1159
|2006.05.11 07:24
|modify
|407
|0.14
|1.2744
|1.2725
|1.2670
|1160
|2006.05.11 07:25
|modify
|407
|0.14
|1.2744
|1.2724
|1.2669
|1161
|2006.05.11 07:26
|s/l
|407
|0.14
|1.2724
|1.2724
|1.2669
|28.00
|3476.97
|1162
|2006.05.11 07:26
|close
|406
|0.07
|1.2724
|1.2905
|1.2690
|0.70
|3477.67
|1163
|2006.05.11 07:26
|sell
|408
|0.07
|1.2720
|1.2900
|1.2685
|1164
|2006.05.11 07:54
|modify
|408
|0.07
|1.2720
|1.2702
|1.2647
|1165
|2006.05.11 07:54
|modify
|408
|0.07
|1.2720
|1.2698
|1.2643
|1166
|2006.05.11 07:55
|modify
|408
|0.07
|1.2720
|1.2696
|1.2641
|1167
|2006.05.11 07:56
|s/l
|408
|0.07
|1.2696
|1.2696
|1.2641
|16.80
|3494.47
|1168
|2006.05.11 07:56
|sell
|409
|0.07
|1.2694
|1.2874
|1.2659
|1169
|2006.05.11 08:10
|sell
|410
|0.14
|1.2713
|1.2875
|1.2678
|1170
|2006.05.11 12:24
|sell
|411
|0.28
|1.2732
|1.2876
|1.2697
|1171
|2006.05.11 12:31
|sell
|412
|0.56
|1.2755
|1.2881
|1.2720
|1172
|2006.05.11 12:35
|sell
|413
|1.12
|1.2773
|1.2881
|1.2738
|1173
|2006.05.11 12:40
|close
|413
|1.12
|1.2752
|1.2881
|1.2738
|235.20
|3729.67
|1174
|2006.05.11 12:40
|close
|412
|0.56
|1.2754
|1.2881
|1.2720
|5.60
|3735.27
|1175
|2006.05.11 12:41
|close
|411
|0.28
|1.2758
|1.2876
|1.2697
|-72.80
|3662.47
|1176
|2006.05.11 12:41
|close
|410
|0.14
|1.2755
|1.2875
|1.2678
|-58.80
|3603.67
|1177
|2006.05.11 12:41
|close
|409
|0.07
|1.2756
|1.2874
|1.2659
|-43.40
|3560.27
|1178
|2006.05.12 01:00
|buy
|414
|0.07
|1.2856
|1.2676
|1.2891
|1179
|2006.05.12 06:30
|modify
|414
|0.07
|1.2856
|1.2877
|1.2932
|1180
|2006.05.12 06:30
|modify
|414
|0.07
|1.2856
|1.2878
|1.2933
|1181
|2006.05.12 06:32
|s/l
|414
|0.07
|1.2878
|1.2878
|1.2933
|15.40
|3575.67
|1182
|2006.05.12 06:32
|buy
|415
|0.07
|1.2880
|1.2700
|1.2915
|1183
|2006.05.12 06:36
|buy
|416
|0.14
|1.2862
|1.2700
|1.2897
|1184
|2006.05.12 07:27
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2882
|1.2937
|1185
|2006.05.12 07:27
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2885
|1.2940
|1186
|2006.05.12 07:30
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2887
|1.2942
|1187
|2006.05.12 07:30
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2889
|1.2944
|1188
|2006.05.12 07:32
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2890
|1.2945
|1189
|2006.05.12 07:34
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2893
|1.2948
|1190
|2006.05.12 07:34
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2898
|1.2953
|1191
|2006.05.12 07:35
|modify
|416
|0.14
|1.2862
|1.2899
|1.2954
|1192
|2006.05.12 07:35
|s/l
|416
|0.14
|1.2899
|1.2899
|1.2954
|51.80
|3627.47
|1193
|2006.05.12 07:35
|close
|415
|0.07
|1.2899
|1.2700
|1.2915
|13.30
|3640.77
|1194
|2006.05.12 07:35
|buy
|417
|0.07
|1.2903
|1.2723
|1.2938
|1195
|2006.05.12 08:00
|buy
|418
|0.14
|1.2885
|1.2723
|1.2920
|1196
|2006.05.12 09:35
|modify
|418
|0.14
|1.2885
|1.2905
|1.2960
|1197
|2006.05.12 09:35
|modify
|418
|0.14
|1.2885
|1.2909
|1.2964
|1198
|2006.05.12 09:36
|s/l
|418
|0.14
|1.2909
|1.2909
|1.2964
|33.60
|3674.37
|1199
|2006.05.12 09:36
|close
|417
|0.07
|1.2907
|1.2723
|1.2938
|2.80
|3677.17
|1200
|2006.05.12 09:36
|buy
|419
|0.07
|1.2911
|1.2731
|1.2946
|1201
|2006.05.12 09:41
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2932
|1.2987
|1202
|2006.05.12 09:41
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2936
|1.2991
|1203
|2006.05.12 09:42
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2939
|1.2994
|1204
|2006.05.12 09:42
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2941
|1.2996
|1205
|2006.05.12 09:42
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2945
|1.3000
|1206
|2006.05.12 09:42
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2946
|1.3001
|1207
|2006.05.12 09:42
|modify
|419
|0.07
|1.2911
|1.2950
|1.3005
|1208
|2006.05.12 09:43
|s/l
|419
|0.07
|1.2950
|1.2950
|1.3005
|27.30
|3704.47
|1209
|2006.05.12 09:43
|buy
|420
|0.07
|1.2949
|1.2769
|1.2984
|1210
|2006.05.12 09:50
|buy
|421
|0.14
|1.2931
|1.2769
|1.2966
|1211
|2006.05.12 10:35
|buy
|422
|0.28
|1.2911
|1.2767
|1.2946
|1212
|2006.05.12 10:45
|close
|422
|0.28
|1.2927
|1.2767
|1.2946
|44.80
|3749.27
|1213
|2006.05.12 10:45
|close
|421
|0.14
|1.2925
|1.2769
|1.2966
|-8.40
|3740.87
|1214
|2006.05.12 10:45
|close
|420
|0.07
|1.2923
|1.2769
|1.2984
|-18.20
|3722.67
|1215
|2006.05.12 10:45
|buy
|423
|0.07
|1.2926
|1.2746
|1.2961
|1216
|2006.05.12 11:52
|buy
|424
|0.14
|1.2908
|1.2746
|1.2943
|1217
|2006.05.12 12:31
|buy
|425
|0.28
|1.2886
|1.2742
|1.2921
|1218
|2006.05.12 12:31
|buy
|426
|0.56
|1.2868
|1.2742
|1.2903
|1219
|2006.05.12 12:32
|close
|426
|0.56
|1.2888
|1.2742
|1.2903
|112.00
|3834.67
|1220
|2006.05.12 12:32
|close
|425
|0.28
|1.2885
|1.2742
|1.2921
|-2.80
|3831.87
|1221
|2006.05.12 12:32
|close
|424
|0.14
|1.2883
|1.2746
|1.2943
|-35.00
|3796.87
|1222
|2006.05.12 12:32
|close
|423
|0.07
|1.2885
|1.2746
|1.2961
|-28.70
|3768.17
|1223
|2006.05.15 01:10
|buy
|427
|0.08
|1.2933
|1.2753
|1.2968
|1224
|2006.05.15 06:26
|buy
|428
|0.16
|1.2915
|1.2753
|1.2950
|1225
|2006.05.15 06:33
|buy
|429
|0.32
|1.2896
|1.2752
|1.2931
|1226
|2006.05.15 06:45
|close
|429
|0.32
|1.2912
|1.2752
|1.2931
|51.20
|3819.37
|1227
|2006.05.15 06:45
|close
|428
|0.16
|1.2914
|1.2753
|1.2950
|-1.60
|3817.77
|1228
|2006.05.15 06:45
|close
|427
|0.08
|1.2912
|1.2753
|1.2968
|-16.80
|3800.97
|1229
|2006.05.15 06:45
|sell
|430
|0.08
|1.2911
|1.3091
|1.2876
|1230
|2006.05.15 07:10
|modify
|430
|0.08
|1.2911
|1.2892
|1.2837
|1231
|2006.05.15 07:10
|modify
|430
|0.08
|1.2911
|1.2888
|1.2833
|1232
|2006.05.15 07:15
|s/l
|430
|0.08
|1.2888
|1.2888
|1.2833
|18.40
|3819.37
|1233
|2006.05.15 07:15
|sell
|431
|0.08
|1.2886
|1.3066
|1.2851
|1234
|2006.05.15 08:07
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2863
|1.2808
|1235
|2006.05.15 08:07
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2856
|1.2801
|1236
|2006.05.15 08:08
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2854
|1.2799
|1237
|2006.05.15 08:08
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2852
|1.2797
|1238
|2006.05.15 08:08
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2848
|1.2793
|1239
|2006.05.15 08:09
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2847
|1.2792
|1240
|2006.05.15 08:09
|modify
|431
|0.08
|1.2886
|1.2846
|1.2791
|1241
|2006.05.15 08:09
|s/l
|431
|0.08
|1.2846
|1.2846
|1.2791
|32.00
|3851.37
|1242
|2006.05.15 08:09
|sell
|432
|0.08
|1.2846
|1.3026
|1.2811
|1243
|2006.05.15 10:42
|modify
|432
|0.08
|1.2846
|1.2827
|1.2772
|1244
|2006.05.15 10:43
|modify
|432
|0.08
|1.2846
|1.2826
|1.2771
|1245
|2006.05.15 10:43
|modify
|432
|0.08
|1.2846
|1.2823
|1.2768
|1246
|2006.05.15 10:48
|s/l
|432
|0.08
|1.2823
|1.2823
|1.2768
|18.40
|3869.77
|1247
|2006.05.15 10:48
|sell
|433
|0.08
|1.2821
|1.3001
|1.2786
|1248
|2006.05.15 12:22
|sell
|434
|0.16
|1.2839
|1.3001
|1.2804
|1249
|2006.05.15 13:01
|sell
|435
|0.32
|1.2858
|1.3002
|1.2823
|1250
|2006.05.15 13:03
|close
|435
|0.32
|1.2843
|1.3002
|1.2823
|48.00
|3917.77
|1251
|2006.05.15 13:03
|close
|434
|0.16
|1.2845
|1.3001
|1.2804
|-9.60
|3908.17
|1252
|2006.05.15 13:03
|close
|433
|0.08
|1.2837
|1.3001
|1.2786
|-12.80
|3895.37
|1253
|2006.05.16 02:38
|buy
|436
|0.08
|1.2824
|1.2644
|1.2859
|1254
|2006.05.16 05:03
|buy
|437
|0.16
|1.2801
|1.2639
|1.2836
|1255
|2006.05.16 06:01
|modify
|437
|0.16
|1.2801
|1.2820
|1.2875
|1256
|2006.05.16 06:04
|modify
|437
|0.16
|1.2801
|1.2822
|1.2877
|1257
|2006.05.16 06:06
|s/l
|437
|0.16
|1.2822
|1.2822
|1.2877
|33.60
|3928.97
|1258
|2006.05.16 06:06
|close
|436
|0.08
|1.2821
|1.2644
|1.2859
|-2.40
|3926.57
|1259
|2006.05.16 06:06
|buy
|438
|0.08
|1.2824
|1.2644
|1.2859
|1260
|2006.05.16 06:25
|buy
|439
|0.16
|1.2806
|1.2644
|1.2841
|1261
|2006.05.16 09:01
|buy
|440
|0.32
|1.2785
|1.2641
|1.2820
|1262
|2006.05.16 09:37
|close
|440
|0.32
|1.2801
|1.2641
|1.2820
|51.20
|3977.77
|1263
|2006.05.16 09:37
|close
|439
|0.16
|1.2799
|1.2644
|1.2841
|-11.20
|3966.57
|1264
|2006.05.16 09:37
|close
|438
|0.08
|1.2800
|1.2644
|1.2859
|-19.20
|3947.37
|1265
|2006.05.16 09:38
|sell
|441
|0.08
|1.2795
|1.2975
|1.2760
|1266
|2006.05.16 09:52
|sell
|442
|0.16
|1.2816
|1.2978
|1.2781
|1267
|2006.05.16 12:31
|sell
|443
|0.32
|1.2836
|1.2980
|1.2801
|1268
|2006.05.16 12:34
|sell
|444
|0.64
|1.2855
|1.2981
|1.2820
|1269
|2006.05.16 13:16
|close
|444
|0.64
|1.2836
|1.2981
|1.2820
|121.60
|4068.97
|1270
|2006.05.16 13:16
|close
|443
|0.32
|1.2838
|1.2980
|1.2801
|-6.40
|4062.57
|1271
|2006.05.16 13:16
|close
|442
|0.16
|1.2837
|1.2978
|1.2781
|-33.60
|4028.97
|1272
|2006.05.16 13:16
|close
|441
|0.08
|1.2840
|1.2975
|1.2760
|-36.00
|3992.97
|1273
|2006.05.17 01:53
|buy
|445
|0.08
|1.2863
|1.2683
|1.2898
|1274
|2006.05.17 07:11
|modify
|445
|0.08
|1.2863
|1.2884
|1.2939
|1275
|2006.05.17 07:12
|modify
|445
|0.08
|1.2863
|1.2886
|1.2941
|1276
|2006.05.17 07:12
|modify
|445
|0.08
|1.2863
|1.2888
|1.2943
|1277
|2006.05.17 07:13
|modify
|445
|0.08
|1.2863
|1.2889
|1.2944
|1278
|2006.05.17 07:14
|modify
|445
|0.08
|1.2863
|1.2890
|1.2945
|1279
|2006.05.17 07:15
|s/l
|445
|0.08
|1.2890
|1.2890
|1.2945
|21.60
|4014.57
|1280
|2006.05.17 07:15
|buy
|446
|0.08
|1.2892
|1.2712
|1.2927
|1281
|2006.05.17 09:10
|modify
|446
|0.08
|1.2892
|1.2910
|1.2965
|1282
|2006.05.17 09:10
|modify
|446
|0.08
|1.2892
|1.2911
|1.2966
|1283
|2006.05.17 09:12
|s/l
|446
|0.08
|1.2911
|1.2911
|1.2966
|15.20
|4029.77
|1284
|2006.05.17 09:12
|buy
|447
|0.08
|1.2913
|1.2733
|1.2948
|1285
|2006.05.17 09:50
|buy
|448
|0.16
|1.2895
|1.2733
|1.2930
|1286
|2006.05.17 12:08
|buy
|449
|0.32
|1.2876
|1.2732
|1.2911
|1287
|2006.05.17 12:41
|close
|449
|0.32
|1.2893
|1.2732
|1.2911
|54.40
|4084.17
|1288
|2006.05.17 12:41
|close
|448
|0.16
|1.2892
|1.2733
|1.2930
|-4.80
|4079.37
|1289
|2006.05.17 12:41
|close
|447
|0.08
|1.2896
|1.2733
|1.2948
|-13.60
|4065.77
|1290
|2006.05.18 01:00
|sell
|450
|0.08
|1.2746
|1.2926
|1.2711
|1291
|2006.05.18 01:41
|sell
|451
|0.16
|1.2765
|1.2927
|1.2730
|1292
|2006.05.18 08:20
|sell
|452
|0.32
|1.2784
|1.2928
|1.2749
|1293
|2006.05.18 08:33
|sell
|453
|0.64
|1.2802
|1.2928
|1.2767
|1294
|2006.05.18 09:13
|close
|453
|0.64
|1.2786
|1.2928
|1.2767
|102.40
|4168.17
|1295
|2006.05.18 09:13
|close
|452
|0.32
|1.2790
|1.2928
|1.2749
|-19.20
|4148.97
|1296
|2006.05.18 09:13
|close
|451
|0.16
|1.2789
|1.2927
|1.2730
|-38.40
|4110.57
|1297
|2006.05.18 09:13
|close
|450
|0.08
|1.2793
|1.2926
|1.2711
|-37.60
|4072.97
|1298
|2006.05.18 09:13
|buy
|454
|0.08
|1.2792
|1.2612
|1.2827
|1299
|2006.05.18 11:01
|buy
|455
|0.16
|1.2774
|1.2612
|1.2809
|1300
|2006.05.18 13:31
|modify
|455
|0.16
|1.2774
|1.2795
|1.2850
|1301
|2006.05.18 13:31
|modify
|455
|0.16
|1.2774
|1.2796
|1.2851
|1302
|2006.05.18 13:31
|s/l
|455
|0.16
|1.2796
|1.2796
|1.2851
|35.20
|4108.17
|1303
|2006.05.18 13:31
|close
|454
|0.08
|1.2795
|1.2612
|1.2827
|2.40
|4110.57
|1304
|2006.05.19 01:00
|buy
|456
|0.08
|1.2851
|1.2671
|1.2886
|1305
|2006.05.19 03:48
|buy
|457
|0.16
|1.2832
|1.2670
|1.2867
|1306
|2006.05.19 07:01
|buy
|458
|0.32
|1.2813
|1.2669
|1.2848
|1307
|2006.05.19 07:24
|buy
|459
|0.64
|1.2794
|1.2668
|1.2829
|1308
|2006.05.19 07:41
|buy
|460
|1.28
|1.2771
|1.2663
|1.2806
|1309
|2006.05.19 07:58
|close
|460
|1.28
|1.2792
|1.2663
|1.2806
|268.80
|4379.37
|1310
|2006.05.19 07:58
|close
|459
|0.64
|1.2790
|1.2668
|1.2829
|-25.60
|4353.77
|1311
|2006.05.19 07:58
|close
|458
|0.32
|1.2791
|1.2669
|1.2848
|-70.40
|4283.37
|1312
|2006.05.19 07:58
|close
|457
|0.16
|1.2790
|1.2670
|1.2867
|-67.20
|4216.17
|1313
|2006.05.19 07:59
|close
|456
|0.08
|1.2791
|1.2671
|1.2886
|-48.00
|4168.17
|1314
|2006.05.19 07:59
|sell
|461
|0.08
|1.2785
|1.2965
|1.2750
|1315
|2006.05.19 09:51
|modify
|461
|0.08
|1.2785
|1.2766
|1.2711
|1316
|2006.05.19 09:51
|modify
|461
|0.08
|1.2785
|1.2762
|1.2707
|1317
|2006.05.19 09:51
|modify
|461
|0.08
|1.2785
|1.2756
|1.2701
|1318
|2006.05.19 09:52
|modify
|461
|0.08
|1.2785
|1.2755
|1.2700
|1319
|2006.05.19 09:52
|s/l
|461
|0.08
|1.2755
|1.2755
|1.2700
|24.00
|4192.17
|1320
|2006.05.19 09:52
|sell
|462
|0.08
|1.2753
|1.2933
|1.2718
|1321
|2006.05.19 11:07
|sell
|463
|0.16
|1.2772
|1.2934
|1.2737
|1322
|2006.05.19 12:36
|modify
|463
|0.16
|1.2772
|1.2753
|1.2698
|1323
|2006.05.19 12:37
|modify
|463
|0.16
|1.2772
|1.2750
|1.2695
|1324
|2006.05.19 12:37
|modify
|463
|0.16
|1.2772
|1.2749
|1.2694
|1325
|2006.05.19 12:38
|s/l
|463
|0.16
|1.2749
|1.2749
|1.2694
|36.80
|4228.97
|1326
|2006.05.19 12:38
|close
|462
|0.08
|1.2749
|1.2933
|1.2718
|3.20
|4232.17
|1327
|2006.05.22 01:02
|sell
|464
|0.08
|1.2743
|1.2923
|1.2708
|1328
|2006.05.22 06:43
|modify
|464
|0.08
|1.2743
|1.2719
|1.2664
|1329
|2006.05.22 06:46
|modify
|464
|0.08
|1.2743
|1.2717
|1.2662
|1330
|2006.05.22 06:48
|modify
|464
|0.08
|1.2743
|1.2713
|1.2658
|1331
|2006.05.22 06:54
|modify
|464
|0.08
|1.2743
|1.2712
|1.2657
|1332
|2006.05.22 06:55
|modify
|464
|0.08
|1.2743
|1.2707
|1.2652
|1333
|2006.05.22 06:55
|modify
|464
|0.08
|1.2743
|1.2706
|1.2651
|1334
|2006.05.22 06:55
|s/l
|464
|0.08
|1.2706
|1.2706
|1.2651
|29.60
|4261.77
|1335
|2006.05.22 06:55
|sell
|465
|0.09
|1.2704
|1.2884
|1.2669
|1336
|2006.05.22 07:19
|sell
|466
|0.18
|1.2724
|1.2886
|1.2689
|1337
|2006.05.22 07:54
|sell
|467
|0.36
|1.2742
|1.2886
|1.2707
|1338
|2006.05.22 08:24
|sell
|468
|0.72
|1.2761
|1.2887
|1.2726
|1339
|2006.05.22 10:10
|sell
|469
|1.44
|1.2779
|1.2887
|1.2744
|1340
|2006.05.22 11:10
|close
|469
|1.44
|1.2762
|1.2887
|1.2744
|244.80
|4506.57
|1341
|2006.05.22 11:10
|close
|468
|0.72
|1.2765
|1.2887
|1.2726
|-28.80
|4477.77
|1342
|2006.05.22 11:10
|close
|467
|0.36
|1.2766
|1.2886
|1.2707
|-86.40
|4391.37
|1343
|2006.05.22 11:10
|close
|466
|0.18
|1.2765
|1.2886
|1.2689
|-73.80
|4317.57
|1344
|2006.05.22 11:10
|close
|465
|0.09
|1.2767
|1.2884
|1.2669
|-56.70
|4260.87
|1345
|2006.05.22 11:10
|buy
|470
|0.09
|1.2764
|1.2584
|1.2799
|1346
|2006.05.22 13:49
|modify
|470
|0.09
|1.2764
|1.2785
|1.2840
|1347
|2006.05.22 13:50
|s/l
|470
|0.09
|1.2785
|1.2785
|1.2840
|18.90
|4279.77
|1348
|2006.05.23 01:03
|buy
|471
|0.09
|1.2856
|1.2676
|1.2891
|1349
|2006.05.23 07:32
|buy
|472
|0.18
|1.2837
|1.2675
|1.2872
|1350
|2006.05.23 13:30
|buy
|473
|0.36
|1.2816
|1.2672
|1.2851
|1351
|2006.05.23 14:01
|close
|473
|0.36
|1.2833
|1.2672
|1.2851
|61.20
|4340.97
|1352
|2006.05.23 14:01
|close
|472
|0.18
|1.2832
|1.2675
|1.2872
|-9.00
|4331.97
|1353
|2006.05.23 14:01
|close
|471
|0.09
|1.2835
|1.2676
|1.2891
|-18.90
|4313.07
|1354
|2006.05.24 01:00
|sell
|474
|0.09
|1.2777
|1.2957
|1.2742
|1355
|2006.05.24 01:30
|sell
|475
|0.18
|1.2796
|1.2958
|1.2761
|1356
|2006.05.24 05:50
|modify
|475
|0.18
|1.2796
|1.2775
|1.2720
|1357
|2006.05.24 05:52
|s/l
|475
|0.18
|1.2775
|1.2775
|1.2720
|37.80
|4350.87
|1358
|2006.05.24 05:52
|close
|474
|0.09
|1.2777
|1.2957
|1.2742
|0.00
|4350.87
|1359
|2006.05.24 05:52
|sell
|476
|0.09
|1.2773
|1.2953
|1.2738
|1360
|2006.05.24 06:25
|sell
|477
|0.18
|1.2792
|1.2954
|1.2757
|1361
|2006.05.24 06:54
|sell
|478
|0.36
|1.2813
|1.2957
|1.2778
|1362
|2006.05.24 07:05
|sell
|479
|0.72
|1.2833
|1.2959
|1.2798
|1363
|2006.05.24 07:28
|close
|479
|0.72
|1.2816
|1.2959
|1.2798
|122.40
|4473.27
|1364
|2006.05.24 07:28
|close
|478
|0.36
|1.2818
|1.2957
|1.2778
|-18.00
|4455.27
|1365
|2006.05.24 07:28
|close
|477
|0.18
|1.2820
|1.2954
|1.2757
|-50.40
|4404.87
|1366
|2006.05.24 07:28
|close
|476
|0.09
|1.2821
|1.2953
|1.2738
|-43.20
|4361.67
|1367
|2006.05.24 07:28
|buy
|480
|0.09
|1.2820
|1.2640
|1.2855
|1368
|2006.05.24 07:47
|modify
|480
|0.09
|1.2820
|1.2839
|1.2894
|1369
|2006.05.24 07:48
|modify
|480
|0.09
|1.2820
|1.2842
|1.2897
|1370
|2006.05.24 07:48
|modify
|480
|0.09
|1.2820
|1.2843
|1.2898
|1371
|2006.05.24 07:48
|s/l
|480
|0.09
|1.2843
|1.2843
|1.2898
|20.70
|4382.37
|1372
|2006.05.24 07:48
|buy
|481
|0.09
|1.2845
|1.2665
|1.2880
|1373
|2006.05.24 10:33
|modify
|481
|0.09
|1.2845
|1.2865
|1.2920
|1374
|2006.05.24 10:34
|modify
|481
|0.09
|1.2845
|1.2867
|1.2922
|1375
|2006.05.24 10:34
|modify
|481
|0.09
|1.2845
|1.2868
|1.2923
|1376
|2006.05.24 10:34
|modify
|481
|0.09
|1.2845
|1.2869
|1.2924
|1377
|2006.05.24 10:38
|s/l
|481
|0.09
|1.2869
|1.2869
|1.2924
|21.60
|4403.97
|1378
|2006.05.24 10:38
|buy
|482
|0.09
|1.2869
|1.2689
|1.2904
|1379
|2006.05.24 11:36
|buy
|483
|0.18
|1.2850
|1.2688
|1.2885
|1380
|2006.05.24 12:46
|modify
|483
|0.18
|1.2850
|1.2871
|1.2926
|1381
|2006.05.24 12:46
|modify
|483
|0.18
|1.2850
|1.2873
|1.2928
|1382
|2006.05.24 12:46
|modify
|483
|0.18
|1.2850
|1.2877
|1.2932
|1383
|2006.05.24 12:46
|modify
|483
|0.18
|1.2850
|1.2879
|1.2934
|1384
|2006.05.24 12:46
|modify
|483
|0.18
|1.2850
|1.2882
|1.2937
|1385
|2006.05.24 12:47
|s/l
|483
|0.18
|1.2882
|1.2882
|1.2937
|57.60
|4461.57
|1386
|2006.05.24 12:47
|close
|482
|0.09
|1.2882
|1.2689
|1.2904
|11.70
|4473.27
|1387
|2006.05.25 01:00
|sell
|484
|0.09
|1.2763
|1.2943
|1.2728
|1388
|2006.05.25 06:20
|sell
|485
|0.18
|1.2781
|1.2943
|1.2746
|1389
|2006.05.25 08:43
|sell
|486
|0.36
|1.2800
|1.2944
|1.2765
|1390
|2006.05.25 08:52
|close
|486
|0.36
|1.2784
|1.2944
|1.2765
|57.60
|4530.87
|1391
|2006.05.25 08:52
|close
|485
|0.18
|1.2785
|1.2943
|1.2746
|-7.20
|4523.67
|1392
|2006.05.25 08:53
|close
|484
|0.09
|1.2787
|1.2943
|1.2728
|-21.60
|4502.07
|1393
|2006.05.25 08:53
|buy
|487
|0.09
|1.2788
|1.2608
|1.2823
|1394
|2006.05.25 10:08
|buy
|488
|0.18
|1.2769
|1.2607
|1.2804
|1395
|2006.05.25 12:39
|modify
|488
|0.18
|1.2769
|1.2788
|1.2843
|1396
|2006.05.25 12:39
|modify
|488
|0.18
|1.2769
|1.2793
|1.2848
|1397
|2006.05.25 12:40
|s/l
|488
|0.18
|1.2793
|1.2793
|1.2848
|43.20
|4545.27
|1398
|2006.05.25 12:40
|close
|487
|0.09
|1.2792
|1.2608
|1.2823
|3.60
|4548.87
|1399
|2006.05.26 01:32
|sell
|489
|0.09
|1.2778
|1.2958
|1.2743
|1400
|2006.05.26 02:34
|sell
|490
|0.18
|1.2804
|1.2966
|1.2769
|1401
|2006.05.26 03:15
|modify
|490
|0.18
|1.2804
|1.2785
|1.2730
|1402
|2006.05.26 03:16
|modify
|490
|0.18
|1.2804
|1.2784
|1.2729
|1403
|2006.05.26 03:16
|modify
|490
|0.18
|1.2804
|1.2781
|1.2726
|1404
|2006.05.26 03:16
|modify
|490
|0.18
|1.2804
|1.2777
|1.2722
|1405
|2006.05.26 03:18
|modify
|490
|0.18
|1.2804
|1.2774
|1.2719
|1406
|2006.05.26 03:24
|s/l
|490
|0.18
|1.2774
|1.2774
|1.2719
|54.00
|4602.87
|1407
|2006.05.26 03:24
|close
|489
|0.09
|1.2775
|1.2958
|1.2743
|2.70
|4605.57
|1408
|2006.05.26 03:24
|sell
|491
|0.09
|1.2775
|1.2955
|1.2740
|1409
|2006.05.26 06:42
|sell
|492
|0.18
|1.2795
|1.2957
|1.2760
|1410
|2006.05.26 07:58
|sell
|493
|0.36
|1.2814
|1.2958
|1.2779
|1411
|2006.05.26 08:10
|sell
|494
|0.72
|1.2835
|1.2961
|1.2800
|1412
|2006.05.26 08:21
|close
|494
|0.72
|1.2818
|1.2961
|1.2800
|122.40
|4727.97
|1413
|2006.05.26 08:21
|close
|493
|0.36
|1.2822
|1.2958
|1.2779
|-28.80
|4699.17
|1414
|2006.05.26 08:21
|close
|492
|0.18
|1.2821
|1.2957
|1.2760
|-46.80
|4652.37
|1415
|2006.05.26 08:21
|close
|491
|0.09
|1.2825
|1.2955
|1.2740
|-45.00
|4607.37
|1416
|2006.05.26 08:21
|buy
|495
|0.09
|1.2824
|1.2644
|1.2859
|1417
|2006.05.26 12:01
|buy
|496
|0.18
|1.2806
|1.2644
|1.2841
|1418
|2006.05.26 13:23
|buy
|497
|0.36
|1.2786
|1.2642
|1.2821
|1419
|2006.05.26 13:33
|buy
|498
|0.72
|1.2766
|1.2640
|1.2801
|1420
|2006.05.26 13:36
|buy
|499
|1.44
|1.2745
|1.2637
|1.2780
|1421
|2006.05.26 13:39
|close
|499
|1.44
|1.2765
|1.2637
|1.2780
|288.00
|4895.37
|1422
|2006.05.26 13:39
|close
|498
|0.72
|1.2764
|1.2640
|1.2801
|-14.40
|4880.97
|1423
|2006.05.26 13:39
|close
|497
|0.36
|1.2766
|1.2642
|1.2821
|-72.00
|4808.97
|1424
|2006.05.26 13:39
|close
|496
|0.18
|1.2763
|1.2644
|1.2841
|-77.40
|4731.57
|1425
|2006.05.26 13:39
|close
|495
|0.09
|1.2764
|1.2644
|1.2859
|-54.00
|4677.57
|1426
|2006.05.29 02:00
|buy
|500
|0.09
|1.2751
|1.2571
|1.2786
|1427
|2006.05.29 16:17
|buy
|501
|0.18
|1.2733
|1.2571
|1.2768
|1428
|2006.05.29 18:29
|modify
|501
|0.18
|1.2733
|1.2751
|1.2806
|1429
|2006.05.29 18:31
|s/l
|501
|0.18
|1.2751
|1.2751
|1.2806
|32.40
|4709.97
|1430
|2006.05.29 18:31
|close
|500
|0.09
|1.2751
|1.2571
|1.2786
|0.00
|4709.97
|1431
|2006.05.30 01:46
|buy
|502
|0.09
|1.2767
|1.2587
|1.2802
|1432
|2006.05.30 02:48
|modify
|502
|0.09
|1.2767
|1.2786
|1.2841
|1433
|2006.05.30 02:48
|modify
|502
|0.09
|1.2767
|1.2790
|1.2845
|1434
|2006.05.30 02:48
|modify
|502
|0.09
|1.2767
|1.2793
|1.2848
|1435
|2006.05.30 02:50
|s/l
|502
|0.09
|1.2793
|1.2793
|1.2848
|23.40
|4733.37
|1436
|2006.05.30 02:50
|buy
|503
|0.09
|1.2795
|1.2615
|1.2830
|1437
|2006.05.30 03:15
|modify
|503
|0.09
|1.2795
|1.2814
|1.2869
|1438
|2006.05.30 03:17
|s/l
|503
|0.09
|1.2814
|1.2814
|1.2869
|17.10
|4750.47
|1439
|2006.05.30 03:17
|buy
|504
|0.10
|1.2815
|1.2635
|1.2850
|1440
|2006.05.30 06:15
|modify
|504
|0.10
|1.2815
|1.2834
|1.2889
|1441
|2006.05.30 06:15
|s/l
|504
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2889
|19.00
|4769.47
|1442
|2006.05.30 06:15
|buy
|505
|0.10
|1.2836
|1.2656
|1.2871
|1443
|2006.05.30 07:06
|modify
|505
|0.10
|1.2836
|1.2855
|1.2910
|1444
|2006.05.30 07:06
|modify
|505
|0.10
|1.2836
|1.2858
|1.2913
|1445
|2006.05.30 07:07
|modify
|505
|0.10
|1.2836
|1.2859
|1.2914
|1446
|2006.05.30 07:07
|modify
|505
|0.10
|1.2836
|1.2860
|1.2915
|1447
|2006.05.30 07:07
|s/l
|505
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2915
|24.00
|4793.47
|1448
|2006.05.30 07:07
|buy
|506
|0.10
|1.2861
|1.2681
|1.2896
|1449
|2006.05.30 07:31
|buy
|507
|0.20
|1.2842
|1.2680
|1.2877
|1450
|2006.05.30 09:51
|modify
|507
|0.20
|1.2842
|1.2863
|1.2918
|1451
|2006.05.30 09:52
|modify
|507
|0.20
|1.2842
|1.2865
|1.2920
|1452
|2006.05.30 09:52
|modify
|507
|0.20
|1.2842
|1.2867
|1.2922
|1453
|2006.05.30 09:55
|s/l
|507
|0.20
|1.2867
|1.2867
|1.2922
|50.00
|4843.47
|1454
|2006.05.30 09:55
|close
|506
|0.10
|1.2867
|1.2681
|1.2896
|6.00
|4849.47
|1455
|2006.05.30 09:55
|buy
|508
|0.10
|1.2870
|1.2690
|1.2905
|1456
|2006.05.30 11:37
|buy
|509
|0.20
|1.2852
|1.2690
|1.2887
|1457
|2006.05.30 12:18
|buy
|510
|0.40
|1.2833
|1.2689
|1.2868
|1458
|2006.05.30 12:31
|buy
|511
|0.80
|1.2814
|1.2688
|1.2849
|1459
|2006.05.30 12:40
|close
|511
|0.80
|1.2830
|1.2688
|1.2849
|128.00
|4977.47
|1460
|2006.05.30 12:40
|close
|510
|0.40
|1.2827
|1.2689
|1.2868
|-24.00
|4953.47
|1461
|2006.05.30 12:40
|close
|509
|0.20
|1.2828
|1.2690
|1.2887
|-48.00
|4905.47
|1462
|2006.05.30 12:40
|close
|508
|0.10
|1.2826
|1.2690
|1.2905
|-44.00
|4861.47
|1463
|2006.05.31 01:00
|sell
|512
|0.10
|1.2845
|1.3025
|1.2810
|1464
|2006.05.31 01:13
|sell
|513
|0.20
|1.2864
|1.3026
|1.2829
|1465
|2006.05.31 04:40
|sell
|514
|0.40
|1.2882
|1.3026
|1.2847
|1466
|2006.05.31 05:03
|close
|514
|0.40
|1.2867
|1.3026
|1.2847
|60.00
|4921.47
|1467
|2006.05.31 05:03
|close
|513
|0.20
|1.2869
|1.3026
|1.2829
|-10.00
|4911.47
|1468
|2006.05.31 05:04
|close
|512
|0.10
|1.2873
|1.3025
|1.2810
|-28.00
|4883.47
|1469
|2006.05.31 06:17
|buy
|515
|0.10
|1.2883
|1.2703
|1.2918
|1470
|2006.05.31 08:07
|buy
|516
|0.20
|1.2865
|1.2703
|1.2900
|1471
|2006.05.31 13:34
|buy
|517
|0.40
|1.2847
|1.2703
|1.2882
|1472
|2006.05.31 13:39
|close
|517
|0.40
|1.2862
|1.2703
|1.2882
|60.00
|4943.47
|1473
|2006.05.31 13:39
|close
|516
|0.20
|1.2860
|1.2703
|1.2900
|-10.00
|4933.47
|1474
|2006.05.31 13:39
|close
|515
|0.10
|1.2861
|1.2703
|1.2918
|-22.00
|4911.47
|1475
|2006.06.01 01:00
|sell
|518
|0.10
|1.2792
|1.2972
|1.2757
|1476
|2006.06.01 03:53
|modify
|518
|0.10
|1.2792
|1.2773
|1.2718
|1477
|2006.06.01 03:56
|modify
|518
|0.10
|1.2792
|1.2772
|1.2717
|1478
|2006.06.01 03:56
|modify
|518
|0.10
|1.2792
|1.2768
|1.2713
|1479
|2006.06.01 03:59
|s/l
|518
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2713
|24.00
|4935.47
|1480
|2006.06.01 03:59
|sell
|519
|0.10
|1.2766
|1.2946
|1.2731
|1481
|2006.06.01 07:48
|sell
|520
|0.20
|1.2785
|1.2947
|1.2750
|1482
|2006.06.01 08:18
|sell
|521
|0.40
|1.2803
|1.2947
|1.2768
|1483
|2006.06.01 08:27
|close
|521
|0.40
|1.2788
|1.2947
|1.2768
|60.00
|4995.47
|1484
|2006.06.01 08:27
|close
|520
|0.20
|1.2789
|1.2947
|1.2750
|-8.00
|4987.47
|1485
|2006.06.01 08:28
|close
|519
|0.10
|1.2790
|1.2946
|1.2731
|-24.00
|4963.47
|1486
|2006.06.01 09:51
|sell
|522
|0.10
|1.2776
|1.2956
|1.2741
|1487
|2006.06.01 11:11
|modify
|522
|0.10
|1.2776
|1.2758
|1.2703
|1488
|2006.06.01 11:12
|modify
|522
|0.10
|1.2776
|1.2757
|1.2702
|1489
|2006.06.01 11:13
|modify
|522
|0.10
|1.2776
|1.2756
|1.2701
|1490
|2006.06.01 11:15
|s/l
|522
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2701
|20.00
|4983.47
|1491
|2006.06.01 11:15
|sell
|523
|0.10
|1.2755
|1.2935
|1.2720
|1492
|2006.06.01 12:21
|modify
|523
|0.10
|1.2755
|1.2734
|1.2679
|1493
|2006.06.01 12:25
|s/l
|523
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2679
|21.00
|5004.47
|1494
|2006.06.02 01:00
|buy
|524
|0.10
|1.2818
|1.2638
|1.2853
|1495
|2006.06.02 06:18
|buy
|525
|0.20
|1.2800
|1.2638
|1.2835
|1496
|2006.06.02 10:28
|modify
|525
|0.20
|1.2800
|1.2819
|1.2874
|1497
|2006.06.02 10:29
|s/l
|525
|0.20
|1.2819
|1.2819
|1.2874
|38.00
|5042.47
|1498
|2006.06.02 10:29
|close
|524
|0.10
|1.2819
|1.2638
|1.2853
|1.00
|5043.47
|1499
|2006.06.02 10:35
|buy
|526
|0.10
|1.2831
|1.2651
|1.2866
|1500
|2006.06.02 10:47
|buy
|527
|0.20
|1.2813
|1.2651
|1.2848
|1501
|2006.06.02 12:30
|modify
|527
|0.20
|1.2813
|1.2833
|1.2888
|1502
|2006.06.02 12:31
|modify
|527
|0.20
|1.2813
|1.2835
|1.2890
|1503
|2006.06.02 12:31
|s/l
|527
|0.20
|1.2835
|1.2835
|1.2890
|44.00
|5087.47
|1504
|2006.06.02 12:31
|close
|526
|0.10
|1.2833
|1.2651
|1.2866
|2.00
|5089.47
|1505
|2006.06.05 01:00
|buy
|528
|0.10
|1.2941
|1.2761
|1.2976
|1506
|2006.06.05 07:30
|modify
|528
|0.10
|1.2941
|1.2960
|1.3015
|1507
|2006.06.05 07:31
|modify
|528
|0.10
|1.2941
|1.2961
|1.3016
|1508
|2006.06.05 07:32
|modify
|528
|0.10
|1.2941
|1.2964
|1.3019
|1509
|2006.06.05 07:32
|modify
|528
|0.10
|1.2941
|1.2966
|1.3021
|1510
|2006.06.05 07:33
|modify
|528
|0.10
|1.2941
|1.2970
|1.3025
|1511
|2006.06.05 07:33
|modify
|528
|0.10
|1.2941
|1.2971
|1.3026
|1512
|2006.06.05 07:33
|s/l
|528
|0.10
|1.2971
|1.2971
|1.3026
|30.00
|5119.47
|1513
|2006.06.05 07:33
|buy
|529
|0.10
|1.2972
|1.2792
|1.3007
|1514
|2006.06.05 08:17
|buy
|530
|0.20
|1.2951
|1.2789
|1.2986
|1515
|2006.06.05 13:05
|buy
|531
|0.40
|1.2931
|1.2787
|1.2966
|1516
|2006.06.05 13:31
|close
|531
|0.40
|1.2947
|1.2787
|1.2966
|64.00
|5183.47
|1517
|2006.06.05 13:31
|close
|530
|0.20
|1.2946
|1.2789
|1.2986
|-10.00
|5173.47
|1518
|2006.06.05 13:31
|close
|529
|0.10
|1.2944
|1.2792
|1.3007
|-28.00
|5145.47
|1519
|2006.06.06 01:00
|sell
|532
|0.10
|1.2895
|1.3075
|1.2860
|1520
|2006.06.06 06:18
|sell
|533
|0.20
|1.2916
|1.3078
|1.2881
|1521
|2006.06.06 07:02
|sell
|534
|0.40
|1.2934
|1.3078
|1.2899
|1522
|2006.06.06 07:41
|close
|534
|0.40
|1.2919
|1.3078
|1.2899
|60.00
|5205.47
|1523
|2006.06.06 07:41
|close
|533
|0.20
|1.2920
|1.3078
|1.2881
|-8.00
|5197.47
|1524
|2006.06.06 07:41
|close
|532
|0.10
|1.2921
|1.3075
|1.2860
|-26.00
|5171.47
|1525
|2006.06.06 07:41
|buy
|535
|0.10
|1.2923
|1.2743
|1.2958
|1526
|2006.06.06 08:46
|buy
|536
|0.20
|1.2904
|1.2742
|1.2939
|1527
|2006.06.06 10:09
|buy
|537
|0.40
|1.2885
|1.2741
|1.2920
|1528
|2006.06.06 10:22
|buy
|538
|0.80
|1.2867
|1.2741
|1.2902
|1529
|2006.06.06 12:15
|buy
|539
|1.60
|1.2847
|1.2739
|1.2882
|1530
|2006.06.06 13:32
|buy
|540
|3.20
|1.2827
|1.2737
|1.2862
|1531
|2006.06.06 14:25
|close
|540
|3.20
|1.2846
|1.2737
|1.2862
|608.00
|5779.47
|1532
|2006.06.06 14:25
|close
|539
|1.60
|1.2843
|1.2739
|1.2882
|-64.00
|5715.47
|1533
|2006.06.06 14:25
|close
|538
|0.80
|1.2844
|1.2741
|1.2902
|-184.00
|5531.47
|1534
|2006.06.06 14:25
|close
|537
|0.40
|1.2841
|1.2741
|1.2920
|-176.00
|5355.47
|1535
|2006.06.06 14:25
|close
|536
|0.20
|1.2842
|1.2742
|1.2939
|-124.00
|5231.47
|1536
|2006.06.06 14:25
|close
|535
|0.10
|1.2838
|1.2743
|1.2958
|-85.00
|5146.47
|1537
|2006.06.07 05:55
|sell
|541
|0.10
|1.2815
|1.2995
|1.2780
|1538
|2006.06.07 06:32
|modify
|541
|0.10
|1.2815
|1.2796
|1.2741
|1539
|2006.06.07 06:33
|s/l
|541
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2741
|19.00
|5165.47
|1540
|2006.06.07 06:33
|sell
|542
|0.10
|1.2794
|1.2974
|1.2759
|1541
|2006.06.07 07:57
|sell
|543
|0.20
|1.2816
|1.2978
|1.2781
|1542
|2006.06.07 11:33
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2797
|1.2742
|1543
|2006.06.07 11:36
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2795
|1.2740
|1544
|2006.06.07 11:36
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2794
|1.2739
|1545
|2006.06.07 11:46
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2793
|1.2738
|1546
|2006.06.07 11:46
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2788
|1.2733
|1547
|2006.06.07 11:47
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2786
|1.2731
|1548
|2006.06.07 11:47
|modify
|543
|0.20
|1.2816
|1.2783
|1.2728
|1549
|2006.06.07 11:52
|s/l
|543
|0.20
|1.2783
|1.2783
|1.2728
|66.00
|5231.47
|1550
|2006.06.07 11:52
|close
|542
|0.10
|1.2783
|1.2974
|1.2759
|11.00
|5242.47
|1551
|2006.06.07 11:52
|sell
|544
|0.10
|1.2780
|1.2960
|1.2745
|1552
|2006.06.07 12:26
|sell
|545
|0.20
|1.2798
|1.2960
|1.2763
|1553
|2006.06.07 13:34
|modify
|545
|0.20
|1.2798
|1.2780
|1.2725
|1554
|2006.06.07 13:34
|modify
|545
|0.20
|1.2798
|1.2777
|1.2722
|1555
|2006.06.07 13:37
|s/l
|545
|0.20
|1.2777
|1.2777
|1.2722
|42.00
|5284.47
|1556
|2006.06.07 13:37
|close
|544
|0.10
|1.2777
|1.2960
|1.2745
|3.00
|5287.47
|1557
|2006.06.08 01:18
|sell
|546
|0.11
|1.2780
|1.2960
|1.2745
|1558
|2006.06.08 02:42
|sell
|547
|0.22
|1.2802
|1.2964
|1.2767
|1559
|2006.06.08 06:35
|modify
|547
|0.22
|1.2802
|1.2782
|1.2727
|1560
|2006.06.08 06:36
|modify
|547
|0.22
|1.2802
|1.2781
|1.2726
|1561
|2006.06.08 06:37
|modify
|547
|0.22
|1.2802
|1.2780
|1.2725
|1562
|2006.06.08 06:37
|modify
|547
|0.22
|1.2802
|1.2779
|1.2724
|1563
|2006.06.08 06:37
|s/l
|547
|0.22
|1.2779
|1.2779
|1.2724
|50.60
|5338.07
|1564
|2006.06.08 06:37
|close
|546
|0.11
|1.2779
|1.2960
|1.2745
|1.10
|5339.17
|1565
|2006.06.08 06:37
|sell
|548
|0.11
|1.2775
|1.2955
|1.2740
|1566
|2006.06.08 11:49
|modify
|548
|0.11
|1.2775
|1.2757
|1.2702
|1567
|2006.06.08 11:50
|modify
|548
|0.11
|1.2775
|1.2754
|1.2699
|1568
|2006.06.08 11:50
|modify
|548
|0.11
|1.2775
|1.2748
|1.2693
|1569
|2006.06.08 11:51
|s/l
|548
|0.11
|1.2748
|1.2748
|1.2693
|29.70
|5368.87
|1570
|2006.06.08 11:51
|sell
|549
|0.11
|1.2746
|1.2926
|1.2711
|1571
|2006.06.08 12:05
|modify
|549
|0.11
|1.2746
|1.2726
|1.2671
|1572
|2006.06.08 12:06
|s/l
|549
|0.11
|1.2726
|1.2726
|1.2671
|22.00
|5390.87
|1573
|2006.06.09 01:17
|sell
|550
|0.11
|1.2636
|1.2816
|1.2601
|1574
|2006.06.09 04:29
|sell
|551
|0.22
|1.2654
|1.2816
|1.2619
|1575
|2006.06.09 09:17
|sell
|552
|0.44
|1.2673
|1.2817
|1.2638
|1576
|2006.06.09 09:20
|close
|552
|0.44
|1.2658
|1.2817
|1.2638
|66.00
|5456.87
|1577
|2006.06.09 09:20
|close
|551
|0.22
|1.2659
|1.2816
|1.2619
|-11.00
|5445.87
|1578
|2006.06.09 09:21
|close
|550
|0.11
|1.2661
|1.2816
|1.2601
|-27.50
|5418.37
|1579
|2006.06.09 09:21
|buy
|553
|0.11
|1.2662
|1.2482
|1.2697
|1580
|2006.06.09 12:31
|buy
|554
|0.22
|1.2640
|1.2478
|1.2675
|1581
|2006.06.09 12:31
|buy
|555
|0.44
|1.2619
|1.2475
|1.2654
|1582
|2006.06.09 12:36
|buy
|556
|0.88
|1.2599
|1.2473
|1.2634
|1583
|2006.06.09 12:38
|close
|556
|0.88
|1.2616
|1.2473
|1.2634
|149.60
|5567.97
|1584
|2006.06.09 12:38
|close
|555
|0.44
|1.2618
|1.2475
|1.2654
|-4.40
|5563.57
|1585
|2006.06.09 12:38
|close
|554
|0.22
|1.2616
|1.2478
|1.2675
|-52.80
|5510.77
|1586
|2006.06.09 12:38
|close
|553
|0.11
|1.2615
|1.2482
|1.2697
|-51.70
|5459.07
|1587
|2006.06.12 02:35
|sell
|557
|0.11
|1.2622
|1.2802
|1.2587
|1588
|2006.06.12 06:32
|sell
|558
|0.22
|1.2640
|1.2802
|1.2605
|1589
|2006.06.12 08:07
|modify
|558
|0.22
|1.2640
|1.2622
|1.2567
|1590
|2006.06.12 08:09
|modify
|558
|0.22
|1.2640
|1.2621
|1.2566
|1591
|2006.06.12 08:09
|modify
|558
|0.22
|1.2640
|1.2619
|1.2564
|1592
|2006.06.12 08:09
|modify
|558
|0.22
|1.2640
|1.2616
|1.2561
|1593
|2006.06.12 08:10
|s/l
|558
|0.22
|1.2616
|1.2616
|1.2561
|52.80
|5511.87
|1594
|2006.06.12 08:10
|close
|557
|0.11
|1.2617
|1.2802
|1.2587
|5.50
|5517.37
|1595
|2006.06.12 08:10
|sell
|559
|0.11
|1.2614
|1.2794
|1.2579
|1596
|2006.06.12 11:30
|modify
|559
|0.11
|1.2614
|1.2595
|1.2540
|1597
|2006.06.12 11:30
|modify
|559
|0.11
|1.2614
|1.2594
|1.2539
|1598
|2006.06.12 11:31
|modify
|559
|0.11
|1.2614
|1.2590
|1.2535
|1599
|2006.06.12 11:32
|modify
|559
|0.11
|1.2614
|1.2589
|1.2534
|1600
|2006.06.12 11:32
|s/l
|559
|0.11
|1.2589
|1.2589
|1.2534
|27.50
|5544.87
|1601
|2006.06.12 11:32
|sell
|560
|0.11
|1.2587
|1.2767
|1.2552
|1602
|2006.06.12 13:29
|sell
|561
|0.22
|1.2607
|1.2769
|1.2572
|1603
|2006.06.12 15:09
|modify
|561
|0.22
|1.2607
|1.2588
|1.2533
|1604
|2006.06.12 15:09
|modify
|561
|0.22
|1.2607
|1.2587
|1.2532
|1605
|2006.06.12 15:09
|s/l
|561
|0.22
|1.2587
|1.2587
|1.2532
|44.00
|5588.87
|1606
|2006.06.12 15:09
|close
|560
|0.11
|1.2589
|1.2767
|1.2552
|-2.20
|5586.67
|1607
|2006.06.13 01:09
|sell
|562
|0.11
|1.2577
|1.2757
|1.2542
|1608
|2006.06.13 09:48
|sell
|563
|0.22
|1.2600
|1.2762
|1.2565
|1609
|2006.06.13 12:06
|modify
|563
|0.22
|1.2600
|1.2582
|1.2527
|1610
|2006.06.13 12:08
|modify
|563
|0.22
|1.2600
|1.2581
|1.2526
|1611
|2006.06.13 12:08
|modify
|563
|0.22
|1.2600
|1.2580
|1.2525
|1612
|2006.06.13 12:13
|s/l
|563
|0.22
|1.2580
|1.2580
|1.2525
|44.00
|5630.67
|1613
|2006.06.13 12:13
|close
|562
|0.11
|1.2580
|1.2757
|1.2542
|-3.30
|5627.37
|1614
|2006.06.14 01:01
|sell
|564
|0.11
|1.2542
|1.2722
|1.2507
|1615
|2006.06.14 04:31
|sell
|565
|0.22
|1.2560
|1.2722
|1.2525
|1616
|2006.06.14 06:22
|sell
|566
|0.44
|1.2579
|1.2723
|1.2544
|1617
|2006.06.14 07:43
|sell
|567
|0.88
|1.2597
|1.2723
|1.2562
|1618
|2006.06.14 08:57
|close
|567
|0.88
|1.2579
|1.2723
|1.2562
|158.40
|5785.77
|1619
|2006.06.14 08:57
|close
|566
|0.44
|1.2581
|1.2723
|1.2544
|-8.80
|5776.97
|1620
|2006.06.14 08:58
|close
|565
|0.22
|1.2585
|1.2722
|1.2525
|-55.00
|5721.97
|1621
|2006.06.14 08:58
|close
|564
|0.11
|1.2586
|1.2722
|1.2507
|-48.40
|5673.57
|1622
|2006.06.14 08:58
|buy
|568
|0.11
|1.2587
|1.2407
|1.2622
|1623
|2006.06.14 11:01
|buy
|569
|0.22
|1.2569
|1.2407
|1.2604
|1624
|2006.06.14 12:31
|buy
|570
|0.44
|1.2551
|1.2407
|1.2586
|1625
|2006.06.14 12:34
|close
|570
|0.44
|1.2569
|1.2407
|1.2586
|79.20
|5752.77
|1626
|2006.06.14 12:34
|close
|569
|0.22
|1.2567
|1.2407
|1.2604
|-4.40
|5748.37
|1627
|2006.06.14 12:34
|close
|568
|0.11
|1.2564
|1.2407
|1.2622
|-25.30
|5723.07
|1628
|2006.06.15 06:11
|buy
|571
|0.11
|1.2621
|1.2441
|1.2656
|1629
|2006.06.15 07:47
|buy
|572
|0.22
|1.2603
|1.2441
|1.2638
|1630
|2006.06.15 12:35
|buy
|573
|0.44
|1.2582
|1.2438
|1.2617
|1631
|2006.06.15 12:38
|close
|573
|0.44
|1.2601
|1.2438
|1.2617
|83.60
|5806.67
|1632
|2006.06.15 12:38
|close
|572
|0.22
|1.2598
|1.2441
|1.2638
|-11.00
|5795.67
|1633
|2006.06.15 12:38
|close
|571
|0.11
|1.2600
|1.2441
|1.2656
|-23.10
|5772.57
|1634
|2006.06.16 01:00
|buy
|574
|0.12
|1.2649
|1.2469
|1.2684
|1635
|2006.06.16 05:19
|buy
|575
|0.24
|1.2631
|1.2469
|1.2666
|1636
|2006.06.16 06:13
|modify
|575
|0.24
|1.2631
|1.2649
|1.2704
|1637
|2006.06.16 06:14
|s/l
|575
|0.24
|1.2649
|1.2649
|1.2704
|43.20
|5815.77
|1638
|2006.06.16 06:14
|close
|574
|0.12
|1.2649
|1.2469
|1.2684
|0.00
|5815.77
|1639
|2006.06.16 06:14
|buy
|576
|0.12
|1.2654
|1.2474
|1.2689
|1640
|2006.06.16 13:25
|buy
|577
|0.24
|1.2635
|1.2473
|1.2670
|1641
|2006.06.19 00:54
|buy
|578
|0.48
|1.2614
|1.2470
|1.2649
|1642
|2006.06.19 01:06
|buy
|579
|0.96
|1.2596
|1.2470
|1.2631
|1643
|2006.06.19 01:37
|buy
|580
|1.92
|1.2577
|1.2469
|1.2612
|1644
|2006.06.19 05:56
|close
|580
|1.92
|1.2594
|1.2469
|1.2612
|326.40
|6142.17
|1645
|2006.06.19 05:56
|close
|579
|0.96
|1.2592
|1.2470
|1.2631
|-38.40
|6103.77
|1646
|2006.06.19 05:56
|close
|578
|0.48
|1.2590
|1.2470
|1.2649
|-115.20
|5988.57
|1647
|2006.06.19 05:56
|close
|577
|0.24
|1.2591
|1.2473
|1.2670
|-107.05
|5881.52
|1648
|2006.06.19 05:56
|close
|576
|0.12
|1.2588
|1.2474
|1.2689
|-79.93
|5801.59
|1649
|2006.06.19 05:56
|sell
|581
|0.12
|1.2589
|1.2769
|1.2554
|1650
|2006.06.19 06:44
|sell
|582
|0.24
|1.2608
|1.2770
|1.2573
|1651
|2006.06.19 12:22
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2588
|1.2533
|1652
|2006.06.19 12:23
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2587
|1.2532
|1653
|2006.06.19 12:23
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2586
|1.2531
|1654
|2006.06.19 12:27
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2585
|1.2530
|1655
|2006.06.19 12:27
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2583
|1.2528
|1656
|2006.06.19 12:28
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2582
|1.2527
|1657
|2006.06.19 12:32
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2581
|1.2526
|1658
|2006.06.19 12:32
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2580
|1.2525
|1659
|2006.06.19 12:36
|modify
|582
|0.24
|1.2608
|1.2578
|1.2523
|1660
|2006.06.19 12:38
|s/l
|582
|0.24
|1.2578
|1.2578
|1.2523
|72.00
|5873.59
|1661
|2006.06.19 12:38
|close
|581
|0.12
|1.2578
|1.2769
|1.2554
|13.20
|5886.79
|1662
|2006.06.20 01:00
|sell
|583
|0.12
|1.2558
|1.2738
|1.2523
|1663
|2006.06.20 02:45
|sell
|584
|0.24
|1.2577
|1.2739
|1.2542
|1664
|2006.06.20 06:59
|sell
|585
|0.48
|1.2597
|1.2741
|1.2562
|1665
|2006.06.20 07:51
|close
|585
|0.48
|1.2581
|1.2741
|1.2562
|76.80
|5963.59
|1666
|2006.06.20 07:51
|close
|584
|0.24
|1.2582
|1.2739
|1.2542
|-12.00
|5951.59
|1667
|2006.06.20 07:51
|close
|583
|0.12
|1.2583
|1.2738
|1.2523
|-30.00
|5921.59
|1668
|2006.06.20 08:01
|buy
|586
|0.12
|1.2592
|1.2412
|1.2627
|1669
|2006.06.20 08:28
|buy
|587
|0.24
|1.2573
|1.2411
|1.2608
|1670
|2006.06.20 09:59
|buy
|588
|0.48
|1.2555
|1.2411
|1.2590
|1671
|2006.06.20 11:03
|close
|588
|0.48
|1.2570
|1.2411
|1.2590
|72.00
|5993.59
|1672
|2006.06.20 11:03
|close
|587
|0.24
|1.2569
|1.2411
|1.2608
|-9.60
|5983.99
|1673
|2006.06.20 11:03
|close
|586
|0.12
|1.2572
|1.2412
|1.2627
|-24.00
|5959.99
|1674
|2006.06.20 11:38
|sell
|589
|0.12
|1.2559
|1.2739
|1.2524
|1675
|2006.06.20 14:26
|sell
|590
|0.24
|1.2577
|1.2739
|1.2542
|1676
|2006.06.20 17:02
|sell
|591
|0.48
|1.2596
|1.2740
|1.2561
|1677
|2006.06.20 17:11
|sell
|592
|0.96
|1.2615
|1.2741
|1.2580
|1678
|2006.06.20 18:15
|close
|592
|0.96
|1.2599
|1.2741
|1.2580
|153.60
|6113.59
|1679
|2006.06.20 18:15
|close
|591
|0.48
|1.2602
|1.2740
|1.2561
|-28.80
|6084.79
|1680
|2006.06.20 18:15
|close
|590
|0.24
|1.2601
|1.2739
|1.2542
|-57.60
|6027.19
|1681
|2006.06.20 18:16
|close
|589
|0.12
|1.2600
|1.2739
|1.2524
|-49.20
|5977.99
|1682
|2006.06.21 01:00
|buy
|593
|0.12
|1.2599
|1.2419
|1.2634
|1683
|2006.06.21 02:06
|modify
|593
|0.12
|1.2599
|1.2620
|1.2675
|1684
|2006.06.21 02:07
|s/l
|593
|0.12
|1.2620
|1.2620
|1.2675
|25.20
|6003.19
|1685
|2006.06.21 02:07
|buy
|594
|0.12
|1.2620
|1.2440
|1.2655
|1686
|2006.06.21 13:05
|modify
|594
|0.12
|1.2620
|1.2639
|1.2694
|1687
|2006.06.21 13:06
|modify
|594
|0.12
|1.2620
|1.2640
|1.2695
|1688
|2006.06.21 13:07
|modify
|594
|0.12
|1.2620
|1.2641
|1.2696
|1689
|2006.06.21 13:07
|modify
|594
|0.12
|1.2620
|1.2642
|1.2697
|1690
|2006.06.21 13:13
|s/l
|594
|0.12
|1.2642
|1.2642
|1.2697
|26.40
|6029.59
|1691
|2006.06.22 01:31
|buy
|595
|0.12
|1.2674
|1.2494
|1.2709
|1692
|2006.06.22 07:08
|buy
|596
|0.24
|1.2654
|1.2492
|1.2689
|1693
|2006.06.22 07:54
|buy
|597
|0.48
|1.2635
|1.2491
|1.2670
|1694
|2006.06.22 08:34
|close
|597
|0.48
|1.2651
|1.2491
|1.2670
|76.80
|6106.39
|1695
|2006.06.22 08:34
|close
|596
|0.24
|1.2649
|1.2492
|1.2689
|-12.00
|6094.39
|1696
|2006.06.22 08:34
|close
|595
|0.12
|1.2647
|1.2494
|1.2709
|-32.40
|6061.99
|1697
|2006.06.22 08:34
|sell
|598
|0.12
|1.2648
|1.2828
|1.2613
|1698
|2006.06.22 10:16
|modify
|598
|0.12
|1.2648
|1.2626
|1.2571
|1699
|2006.06.22 10:18
|modify
|598
|0.12
|1.2648
|1.2625
|1.2570
|1700
|2006.06.22 10:18
|modify
|598
|0.12
|1.2648
|1.2624
|1.2569
|1701
|2006.06.22 10:18
|s/l
|598
|0.12
|1.2624
|1.2624
|1.2569
|28.80
|6090.79
|1702
|2006.06.22 10:18
|sell
|599
|0.12
|1.2622
|1.2802
|1.2587
|1703
|2006.06.22 10:49
|modify
|599
|0.12
|1.2622
|1.2602
|1.2547
|1704
|2006.06.22 10:53
|modify
|599
|0.12
|1.2622
|1.2597
|1.2542
|1705
|2006.06.22 10:54
|modify
|599
|0.12
|1.2622
|1.2596
|1.2541
|1706
|2006.06.22 10:55
|modify
|599
|0.12
|1.2622
|1.2594
|1.2539
|1707
|2006.06.22 10:57
|s/l
|599
|0.12
|1.2594
|1.2594
|1.2539
|33.60
|6124.39
|1708
|2006.06.22 10:57
|sell
|600
|0.12
|1.2592
|1.2772
|1.2557
|1709
|2006.06.22 13:21
|modify
|600
|0.12
|1.2592
|1.2574
|1.2519
|1710
|2006.06.22 13:22
|s/l
|600
|0.12
|1.2574
|1.2574
|1.2519
|21.60
|6145.99
|1711
|2006.06.23 01:35
|sell
|601
|0.12
|1.2564
|1.2744
|1.2529
|1712
|2006.06.23 04:42
|sell
|602
|0.24
|1.2583
|1.2745
|1.2548
|1713
|2006.06.23 08:56
|modify
|602
|0.24
|1.2583
|1.2563
|1.2508
|1714
|2006.06.23 08:56
|modify
|602
|0.24
|1.2583
|1.2559
|1.2504
|1715
|2006.06.23 08:57
|modify
|602
|0.24
|1.2583
|1.2558
|1.2503
|1716
|2006.06.23 09:02
|s/l
|602
|0.24
|1.2558
|1.2558
|1.2503
|60.00
|6205.99
|1717
|2006.06.23 09:02
|close
|601
|0.12
|1.2559
|1.2744
|1.2529
|6.00
|6211.99
|1718
|2006.06.23 09:02
|sell
|603
|0.12
|1.2556
|1.2736
|1.2521
|1719
|2006.06.23 11:48
|modify
|603
|0.12
|1.2556
|1.2536
|1.2481
|1720
|2006.06.23 11:48
|modify
|603
|0.12
|1.2556
|1.2532
|1.2477
|1721
|2006.06.23 11:48
|modify
|603
|0.12
|1.2556
|1.2526
|1.2471
|1722
|2006.06.23 11:49
|modify
|603
|0.12
|1.2556
|1.2525
|1.2470
|1723
|2006.06.23 11:50
|modify
|603
|0.12
|1.2556
|1.2524
|1.2469
|1724
|2006.06.23 11:51
|s/l
|603
|0.12
|1.2524
|1.2524
|1.2469
|38.40
|6250.39
|1725
|2006.06.23 11:51
|sell
|604
|0.13
|1.2522
|1.2702
|1.2487
|1726
|2006.06.23 12:17
|modify
|604
|0.13
|1.2522
|1.2503
|1.2448
|1727
|2006.06.23 12:17
|modify
|604
|0.13
|1.2522
|1.2499
|1.2444
|1728
|2006.06.23 12:20
|s/l
|604
|0.13
|1.2499
|1.2499
|1.2444
|29.90
|6280.29
|1729
|2006.06.26 01:45
|buy
|605
|0.13
|1.2530
|1.2350
|1.2565
|1730
|2006.06.26 04:58
|buy
|606
|0.26
|1.2511
|1.2349
|1.2546
|1731
|2006.06.26 07:06
|modify
|606
|0.26
|1.2511
|1.2531
|1.2586
|1732
|2006.06.26 07:06
|modify
|606
|0.26
|1.2511
|1.2532
|1.2587
|1733
|2006.06.26 07:06
|modify
|606
|0.26
|1.2511
|1.2536
|1.2591
|1734
|2006.06.26 07:07
|modify
|606
|0.26
|1.2511
|1.2539
|1.2594
|1735
|2006.06.26 07:16
|s/l
|606
|0.26
|1.2539
|1.2539
|1.2594
|72.80
|6353.09
|1736
|2006.06.26 07:16
|close
|605
|0.13
|1.2537
|1.2350
|1.2565
|9.10
|6362.19
|1737
|2006.06.26 07:16
|buy
|607
|0.13
|1.2540
|1.2360
|1.2575
|1738
|2006.06.26 07:20
|modify
|607
|0.13
|1.2540
|1.2559
|1.2614
|1739
|2006.06.26 07:21
|modify
|607
|0.13
|1.2540
|1.2564
|1.2619
|1740
|2006.06.26 07:21
|modify
|607
|0.13
|1.2540
|1.2568
|1.2623
|1741
|2006.06.26 07:22
|modify
|607
|0.13
|1.2540
|1.2569
|1.2624
|1742
|2006.06.26 07:22
|s/l
|607
|0.13
|1.2569
|1.2569
|1.2624
|37.70
|6399.89
|1743
|2006.06.26 07:22
|buy
|608
|0.13
|1.2568
|1.2388
|1.2603
|1744
|2006.06.26 09:53
|buy
|609
|0.26
|1.2549
|1.2387
|1.2584
|1745
|2006.06.26 12:35
|modify
|609
|0.26
|1.2549
|1.2567
|1.2622
|1746
|2006.06.26 12:39
|s/l
|609
|0.26
|1.2567
|1.2567
|1.2622
|46.80
|6446.69
|1747
|2006.06.26 12:39
|close
|608
|0.13
|1.2567
|1.2388
|1.2603
|-1.30
|6445.39
|1748
|2006.06.27 01:00
|buy
|610
|0.13
|1.2613
|1.2433
|1.2648
|1749
|2006.06.27 04:10
|buy
|611
|0.26
|1.2595
|1.2433
|1.2630
|1750
|2006.06.27 09:09
|buy
|612
|0.52
|1.2577
|1.2433
|1.2612
|1751
|2006.06.27 12:45
|close
|612
|0.52
|1.2594
|1.2433
|1.2612
|88.40
|6533.79
|1752
|2006.06.27 12:45
|close
|611
|0.26
|1.2592
|1.2433
|1.2630
|-7.80
|6525.99
|1753
|2006.06.27 12:45
|close
|610
|0.13
|1.2593
|1.2433
|1.2648
|-26.00
|6499.99
|1754
|2006.06.28 01:19
|sell
|613
|0.13
|1.2570
|1.2750
|1.2535
|1755
|2006.06.28 14:24
|modify
|613
|0.13
|1.2570
|1.2549
|1.2494
|1756
|2006.06.28 14:25
|modify
|613
|0.13
|1.2570
|1.2545
|1.2490
|1757
|2006.06.28 14:26
|modify
|613
|0.13
|1.2570
|1.2542
|1.2487
|1758
|2006.06.28 14:26
|modify
|613
|0.13
|1.2570
|1.2541
|1.2486
|1759
|2006.06.28 14:26
|s/l
|613
|0.13
|1.2541
|1.2541
|1.2486
|37.70
|6537.69
|1760
|2006.06.29 08:32
|sell
|614
|0.13
|1.2531
|1.2711
|1.2496
|1761
|2006.06.29 12:43
|sell
|615
|0.26
|1.2551
|1.2713
|1.2516
|1762
|2006.06.29 18:03
|modify
|615
|0.26
|1.2551
|1.2532
|1.2477
|1763
|2006.06.29 18:05
|s/l
|615
|0.26
|1.2532
|1.2532
|1.2477
|49.40
|6587.09
|1764
|2006.06.29 18:05
|close
|614
|0.13
|1.2533
|1.2711
|1.2496
|-2.60
|6584.49
|1765
|2006.06.30 01:00
|buy
|616
|0.13
|1.2674
|1.2494
|1.2709
|1766
|2006.06.30 01:35
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2696
|1.2751
|1767
|2006.06.30 01:35
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2698
|1.2753
|1768
|2006.06.30 01:35
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2701
|1.2756
|1769
|2006.06.30 01:36
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2702
|1.2757
|1770
|2006.06.30 01:36
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2703
|1.2758
|1771
|2006.06.30 01:37
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2704
|1.2759
|1772
|2006.06.30 01:37
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2705
|1.2760
|1773
|2006.06.30 01:37
|modify
|616
|0.13
|1.2674
|1.2706
|1.2761
|1774
|2006.06.30 01:37
|s/l
|616
|0.13
|1.2706
|1.2706
|1.2761
|41.60
|6626.09
|1775
|2006.06.30 01:37
|buy
|617
|0.13
|1.2707
|1.2527
|1.2742
|1776
|2006.06.30 12:32
|modify
|617
|0.13
|1.2707
|1.2725
|1.2780
|1777
|2006.06.30 12:32
|modify
|617
|0.13
|1.2707
|1.2727
|1.2782
|1778
|2006.06.30 12:32
|modify
|617
|0.13
|1.2707
|1.2731
|1.2786
|1779
|2006.06.30 12:33
|modify
|617
|0.13
|1.2707
|1.2734
|1.2789
|1780
|2006.06.30 12:34
|modify
|617
|0.13
|1.2707
|1.2737
|1.2792
|1781
|2006.06.30 12:35
|s/l
|617
|0.13
|1.2737
|1.2737
|1.2792
|39.00
|6665.09
|1782
|2006.07.03 01:37
|sell
|618
|0.13
|1.2768
|1.2948
|1.2733
|1783
|2006.07.03 02:41
|sell
|619
|0.26
|1.2787
|1.2949
|1.2752
|1784
|2006.07.03 10:53
|sell
|620
|0.52
|1.2805
|1.2949
|1.2770
|1785
|2006.07.03 11:16
|close
|620
|0.52
|1.2790
|1.2949
|1.2770
|78.00
|6743.09
|1786
|2006.07.03 11:16
|close
|619
|0.26
|1.2793
|1.2949
|1.2752
|-15.60
|6727.49
|1787
|2006.07.03 11:16
|close
|618
|0.13
|1.2795
|1.2948
|1.2733
|-35.10
|6692.39
|1788
|2006.07.03 11:20
|buy
|621
|0.13
|1.2800
|1.2620
|1.2835
|1789
|2006.07.03 12:43
|buy
|622
|0.26
|1.2781
|1.2619
|1.2816
|1790
|2006.07.03 14:15
|modify
|622
|0.26
|1.2781
|1.2803
|1.2858
|1791
|2006.07.03 14:15
|modify
|622
|0.26
|1.2781
|1.2808
|1.2863
|1792
|2006.07.03 14:16
|modify
|622
|0.26
|1.2781
|1.2809
|1.2864
|1793
|2006.07.03 14:16
|modify
|622
|0.26
|1.2781
|1.2811
|1.2866
|1794
|2006.07.03 14:16
|modify
|622
|0.26
|1.2781
|1.2814
|1.2869
|1795
|2006.07.03 14:18
|s/l
|622
|0.26
|1.2814
|1.2814
|1.2869
|85.80
|6778.19
|1796
|2006.07.03 14:18
|close
|621
|0.13
|1.2814
|1.2620
|1.2835
|18.20
|6796.39
|1797
|2006.07.04 01:27
|buy
|623
|0.14
|1.2814
|1.2634
|1.2849
|1798
|2006.07.04 04:16
|buy
|624
|0.28
|1.2794
|1.2632
|1.2829
|1799
|2006.07.04 06:28
|modify
|624
|0.28
|1.2794
|1.2812
|1.2867
|1800
|2006.07.04 06:30
|modify
|624
|0.28
|1.2794
|1.2813
|1.2868
|1801
|2006.07.04 06:30
|modify
|624
|0.28
|1.2794
|1.2814
|1.2869
|1802
|2006.07.04 06:37
|modify
|624
|0.28
|1.2794
|1.2815
|1.2870
|1803
|2006.07.04 06:37
|modify
|624
|0.28
|1.2794
|1.2816
|1.2871
|1804
|2006.07.04 06:38
|s/l
|624
|0.28
|1.2816
|1.2816
|1.2871
|61.60
|6857.99
|1805
|2006.07.04 06:38
|close
|623
|0.14
|1.2816
|1.2634
|1.2849
|2.80
|6860.79
|1806
|2006.07.04 06:38
|buy
|625
|0.14
|1.2820
|1.2640
|1.2855
|1807
|2006.07.04 10:48
|buy
|626
|0.28
|1.2802
|1.2640
|1.2837
|1808
|2006.07.04 22:12
|buy
|627
|0.56
|1.2784
|1.2640
|1.2819
|1809
|2006.07.05 04:08
|close
|627
|0.56
|1.2799
|1.2640
|1.2819
|80.61
|6941.40
|1810
|2006.07.05 04:08
|close
|626
|0.28
|1.2797
|1.2640
|1.2837
|-15.69
|6925.71
|1811
|2006.07.05 04:08
|close
|625
|0.14
|1.2793
|1.2640
|1.2855
|-38.65
|6887.06
|1812
|2006.07.05 04:53
|buy
|628
|0.14
|1.2811
|1.2631
|1.2846
|1813
|2006.07.05 06:03
|modify
|628
|0.14
|1.2811
|1.2831
|1.2886
|1814
|2006.07.05 06:06
|s/l
|628
|0.14
|1.2831
|1.2831
|1.2886
|28.00
|6915.06
|1815
|2006.07.05 06:06
|buy
|629
|0.14
|1.2832
|1.2652
|1.2867
|1816
|2006.07.05 06:21
|buy
|630
|0.28
|1.2813
|1.2651
|1.2848
|1817
|2006.07.05 06:43
|buy
|631
|0.56
|1.2794
|1.2650
|1.2829
|1818
|2006.07.05 07:15
|buy
|632
|1.12
|1.2773
|1.2647
|1.2808
|1819
|2006.07.05 07:46
|buy
|633
|2.24
|1.2753
|1.2645
|1.2788
|1820
|2006.07.05 08:43
|close
|633
|2.24
|1.2772
|1.2645
|1.2788
|425.60
|7340.66
|1821
|2006.07.05 08:43
|close
|632
|1.12
|1.2771
|1.2647
|1.2808
|-22.40
|7318.26
|1822
|2006.07.05 08:43
|close
|631
|0.56
|1.2774
|1.2650
|1.2829
|-112.00
|7206.26
|1823
|2006.07.05 08:43
|close
|630
|0.28
|1.2773
|1.2651
|1.2848
|-112.00
|7094.26
|1824
|2006.07.05 08:44
|close
|629
|0.14
|1.2769
|1.2652
|1.2867
|-88.20
|7006.06
|1825
|2006.07.05 08:44
|sell
|634
|0.14
|1.2771
|1.2951
|1.2736
|1826
|2006.07.05 11:41
|sell
|635
|0.28
|1.2789
|1.2951
|1.2754
|1827
|2006.07.05 12:28
|modify
|635
|0.28
|1.2789
|1.2770
|1.2715
|1828
|2006.07.05 12:28
|modify
|635
|0.28
|1.2789
|1.2769
|1.2714
|1829
|2006.07.05 12:28
|modify
|635
|0.28
|1.2789
|1.2766
|1.2711
|1830
|2006.07.05 12:28
|modify
|635
|0.28
|1.2789
|1.2762
|1.2707
|1831
|2006.07.05 12:30
|s/l
|635
|0.28
|1.2762
|1.2762
|1.2707
|75.60
|7081.66
|1832
|2006.07.05 12:30
|close
|634
|0.14
|1.2764
|1.2951
|1.2736
|9.80
|7091.46
|1833
|2006.07.06 02:49
|buy
|636
|0.14
|1.2743
|1.2563
|1.2778
|1834
|2006.07.06 04:12
|buy
|637
|0.28
|1.2724
|1.2562
|1.2759
|1835
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2744
|1.2799
|1836
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2749
|1.2804
|1837
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2750
|1.2805
|1838
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2753
|1.2808
|1839
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2757
|1.2812
|1840
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2760
|1.2815
|1841
|2006.07.06 12:34
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2766
|1.2821
|1842
|2006.07.06 12:34
|modify
|636
|0.14
|1.2743
|1.2764
|1.2819
|1843
|2006.07.06 12:35
|modify
|636
|0.14
|1.2743
|1.2765
|1.2820
|1844
|2006.07.06 12:35
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2767
|1.2822
|1845
|2006.07.06 12:35
|modify
|636
|0.14
|1.2743
|1.2766
|1.2821
|1846
|2006.07.06 12:35
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2770
|1.2825
|1847
|2006.07.06 12:35
|modify
|636
|0.14
|1.2743
|1.2769
|1.2824
|1848
|2006.07.06 12:35
|modify
|637
|0.28
|1.2724
|1.2774
|1.2829
|1849
|2006.07.06 12:35
|modify
|636
|0.14
|1.2743
|1.2772
|1.2827
|1850
|2006.07.06 12:35
|modify
|636
|0.14
|1.2743
|1.2773
|1.2828
|1851
|2006.07.06 12:36
|s/l
|636
|0.14
|1.2773
|1.2773
|1.2828
|42.00
|7133.46
|1852
|2006.07.06 12:36
|s/l
|637
|0.28
|1.2774
|1.2774
|1.2829
|140.00
|7273.46
|1853
|2006.07.07 07:22
|buy
|638
|0.15
|1.2792
|1.2612
|1.2827
|1854
|2006.07.07 08:13
|buy
|639
|0.30
|1.2774
|1.2612
|1.2809
|1855
|2006.07.07 12:30
|modify
|639
|0.30
|1.2774
|1.2793
|1.2848
|1856
|2006.07.07 12:30
|modify
|639
|0.30
|1.2774
|1.2798
|1.2853
|1857
|2006.07.07 12:30
|modify
|639
|0.30
|1.2774
|1.2800
|1.2855
|1858
|2006.07.07 12:30
|modify
|639
|0.30
|1.2774
|1.2804
|1.2859
|1859
|2006.07.07 12:30
|modify
|639
|0.30
|1.2774
|1.2809
|1.2864
|1860
|2006.07.07 12:30
|s/l
|639
|0.30
|1.2809
|1.2809
|1.2864
|105.00
|7378.46
|1861
|2006.07.07 12:30
|close
|638
|0.15
|1.2808
|1.2612
|1.2827
|24.00
|7402.46
|1862
|2006.07.10 01:00
|sell
|640
|0.15
|1.2792
|1.2972
|1.2757
|1863
|2006.07.10 06:17
|sell
|641
|0.30
|1.2811
|1.2973
|1.2776
|1864
|2006.07.10 09:29
|modify
|641
|0.30
|1.2811
|1.2792
|1.2737
|1865
|2006.07.10 09:30
|modify
|641
|0.30
|1.2811
|1.2789
|1.2734
|1866
|2006.07.10 09:33
|s/l
|641
|0.30
|1.2789
|1.2789
|1.2734
|66.00
|7468.46
|1867
|2006.07.10 09:33
|close
|640
|0.15
|1.2790
|1.2972
|1.2757
|3.00
|7471.46
|1868
|2006.07.10 09:34
|sell
|642
|0.15
|1.2786
|1.2966
|1.2751
|1869
|2006.07.10 11:07
|modify
|642
|0.15
|1.2786
|1.2767
|1.2712
|1870
|2006.07.10 11:08
|modify
|642
|0.15
|1.2786
|1.2764
|1.2709
|1871
|2006.07.10 11:10
|modify
|642
|0.15
|1.2786
|1.2762
|1.2707
|1872
|2006.07.10 11:12
|modify
|642
|0.15
|1.2786
|1.2761
|1.2706
|1873
|2006.07.10 11:17
|modify
|642
|0.15
|1.2786
|1.2759
|1.2704
|1874
|2006.07.10 11:17
|modify
|642
|0.15
|1.2786
|1.2758
|1.2703
|1875
|2006.07.10 11:18
|s/l
|642
|0.15
|1.2758
|1.2758
|1.2703
|42.00
|7513.46
|1876
|2006.07.10 11:18
|sell
|643
|0.15
|1.2757
|1.2937
|1.2722
|1877
|2006.07.10 12:54
|modify
|643
|0.15
|1.2757
|1.2739
|1.2684
|1878
|2006.07.10 12:54
|modify
|643
|0.15
|1.2757
|1.2738
|1.2683
|1879
|2006.07.10 12:54
|s/l
|643
|0.15
|1.2738
|1.2738
|1.2683
|28.50
|7541.96
|1880
|2006.07.11 01:47
|buy
|644
|0.15
|1.2753
|1.2573
|1.2788
|1881
|2006.07.11 05:34
|buy
|645
|0.30
|1.2733
|1.2571
|1.2768
|1882
|2006.07.11 06:55
|buy
|646
|0.60
|1.2712
|1.2568
|1.2747
|1883
|2006.07.11 07:17
|close
|646
|0.60
|1.2730
|1.2568
|1.2747
|108.00
|7649.96
|1884
|2006.07.11 07:17
|close
|645
|0.30
|1.2729
|1.2571
|1.2768
|-12.00
|7637.96
|1885
|2006.07.11 07:17
|close
|644
|0.15
|1.2728
|1.2573
|1.2788
|-37.50
|7600.46
|1886
|2006.07.11 07:17
|sell
|647
|0.15
|1.2722
|1.2902
|1.2687
|1887
|2006.07.11 07:41
|sell
|648
|0.30
|1.2743
|1.2905
|1.2708
|1888
|2006.07.11 13:27
|sell
|649
|0.60
|1.2761
|1.2905
|1.2726
|1889
|2006.07.11 13:33
|close
|649
|0.60
|1.2745
|1.2905
|1.2726
|96.00
|7696.46
|1890
|2006.07.11 13:33
|close
|648
|0.30
|1.2747
|1.2905
|1.2708
|-12.00
|7684.46
|1891
|2006.07.11 13:33
|close
|647
|0.15
|1.2748
|1.2902
|1.2687
|-39.00
|7645.46
|1892
|2006.07.12 01:01
|buy
|650
|0.15
|1.2775
|1.2595
|1.2810
|1893
|2006.07.12 02:04
|buy
|651
|0.30
|1.2757
|1.2595
|1.2792
|1894
|2006.07.12 08:42
|buy
|652
|0.60
|1.2737
|1.2593
|1.2772
|1895
|2006.07.12 08:53
|close
|652
|0.60
|1.2753
|1.2593
|1.2772
|96.00
|7741.46
|1896
|2006.07.12 08:53
|close
|651
|0.30
|1.2752
|1.2595
|1.2792
|-15.00
|7726.46
|1897
|2006.07.12 08:53
|close
|650
|0.15
|1.2755
|1.2595
|1.2810
|-30.00
|7696.46
|1898
|2006.07.12 08:54
|sell
|653
|0.15
|1.2751
|1.2931
|1.2716
|1899
|2006.07.12 11:26
|modify
|653
|0.15
|1.2751
|1.2732
|1.2677
|1900
|2006.07.12 11:27
|modify
|653
|0.15
|1.2751
|1.2731
|1.2676
|1901
|2006.07.12 11:27
|modify
|653
|0.15
|1.2751
|1.2728
|1.2673
|1902
|2006.07.12 11:28
|modify
|653
|0.15
|1.2751
|1.2725
|1.2670
|1903
|2006.07.12 11:28
|modify
|653
|0.15
|1.2751
|1.2724
|1.2669
|1904
|2006.07.12 11:30
|modify
|653
|0.15
|1.2751
|1.2723
|1.2668
|1905
|2006.07.12 11:35
|s/l
|653
|0.15
|1.2723
|1.2723
|1.2668
|42.00
|7738.46
|1906
|2006.07.12 11:35
|sell
|654
|0.15
|1.2721
|1.2901
|1.2686
|1907
|2006.07.12 12:32
|modify
|654
|0.15
|1.2721
|1.2701
|1.2646
|1908
|2006.07.12 12:32
|modify
|654
|0.15
|1.2721
|1.2697
|1.2642
|1909
|2006.07.12 12:33
|s/l
|654
|0.15
|1.2697
|1.2697
|1.2642
|36.00
|7774.46
|1910
|2006.07.13 01:17
|buy
|655
|0.16
|1.2718
|1.2538
|1.2753
|1911
|2006.07.13 06:45
|buy
|656
|0.32
|1.2700
|1.2538
|1.2735
|1912
|2006.07.13 07:05
|modify
|656
|0.32
|1.2700
|1.2719
|1.2774
|1913
|2006.07.13 07:05
|s/l
|656
|0.32
|1.2719
|1.2719
|1.2774
|60.80
|7835.26
|1914
|2006.07.13 07:05
|close
|655
|0.16
|1.2716
|1.2538
|1.2753
|-3.20
|7832.06
|1915
|2006.07.13 07:05
|buy
|657
|0.16
|1.2724
|1.2544
|1.2759
|1916
|2006.07.13 09:55
|buy
|658
|0.32
|1.2704
|1.2542
|1.2739
|1917
|2006.07.13 11:29
|buy
|659
|0.64
|1.2686
|1.2542
|1.2721
|1918
|2006.07.13 11:55
|close
|659
|0.64
|1.2701
|1.2542
|1.2721
|96.00
|7928.06
|1919
|2006.07.13 11:55
|close
|658
|0.32
|1.2698
|1.2542
|1.2739
|-19.20
|7908.86
|1920
|2006.07.13 11:55
|close
|657
|0.16
|1.2699
|1.2544
|1.2759
|-40.00
|7868.86
|1921
|2006.07.13 11:55
|sell
|660
|0.16
|1.2696
|1.2876
|1.2661
|1922
|2006.07.13 13:21
|sell
|661
|0.32
|1.2715
|1.2877
|1.2680
|1923
|2006.07.13 14:47
|modify
|661
|0.32
|1.2715
|1.2697
|1.2642
|1924
|2006.07.13 14:49
|s/l
|661
|0.32
|1.2697
|1.2697
|1.2642
|57.60
|7926.46
|1925
|2006.07.13 14:49
|close
|660
|0.16
|1.2697
|1.2876
|1.2661
|-1.60
|7924.86
|1926
|2006.07.14 01:00
|sell
|662
|0.16
|1.2676
|1.2856
|1.2641
|1927
|2006.07.14 04:20
|sell
|663
|0.32
|1.2694
|1.2856
|1.2659
|1928
|2006.07.14 06:23
|modify
|663
|0.32
|1.2694
|1.2675
|1.2620
|1929
|2006.07.14 06:23
|modify
|663
|0.32
|1.2694
|1.2672
|1.2617
|1930
|2006.07.14 06:24
|modify
|663
|0.32
|1.2694
|1.2669
|1.2614
|1931
|2006.07.14 06:24
|modify
|663
|0.32
|1.2694
|1.2664
|1.2609
|1932
|2006.07.14 06:25
|modify
|663
|0.32
|1.2694
|1.2663
|1.2608
|1933
|2006.07.14 06:25
|modify
|663
|0.32
|1.2694
|1.2662
|1.2607
|1934
|2006.07.14 06:26
|s/l
|663
|0.32
|1.2662
|1.2662
|1.2607
|102.40
|8027.26
|1935
|2006.07.14 06:26
|close
|662
|0.16
|1.2662
|1.2856
|1.2641
|22.40
|8049.66
|1936
|2006.07.14 06:26
|sell
|664
|0.16
|1.2656
|1.2836
|1.2621
|1937
|2006.07.14 07:54
|sell
|665
|0.32
|1.2674
|1.2836
|1.2639
|1938
|2006.07.14 12:31
|sell
|666
|0.64
|1.2694
|1.2838
|1.2659
|1939
|2006.07.14 12:32
|close
|666
|0.64
|1.2676
|1.2838
|1.2659
|115.20
|8164.86
|1940
|2006.07.14 12:32
|close
|665
|0.32
|1.2677
|1.2836
|1.2639
|-9.60
|8155.26
|1941
|2006.07.14 12:32
|close
|664
|0.16
|1.2678
|1.2836
|1.2621
|-35.20
|8120.06
|1942
|2006.07.17 02:07
|sell
|667
|0.16
|1.2627
|1.2807
|1.2592
|1943
|2006.07.17 06:27
|sell
|668
|0.32
|1.2646
|1.2808
|1.2611
|1944
|2006.07.17 08:01
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2624
|1.2569
|1945
|2006.07.17 08:03
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2622
|1.2567
|1946
|2006.07.17 08:03
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2618
|1.2563
|1947
|2006.07.17 08:04
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2617
|1.2562
|1948
|2006.07.17 08:06
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2616
|1.2561
|1949
|2006.07.17 08:06
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2613
|1.2558
|1950
|2006.07.17 08:06
|modify
|668
|0.32
|1.2646
|1.2608
|1.2553
|1951
|2006.07.17 08:07
|s/l
|668
|0.32
|1.2608
|1.2608
|1.2553
|121.60
|8241.66
|1952
|2006.07.17 08:07
|close
|667
|0.16
|1.2608
|1.2807
|1.2592
|30.40
|8272.06
|1953
|2006.07.17 08:07
|sell
|669
|0.17
|1.2605
|1.2785
|1.2570
|1954
|2006.07.17 08:22
|modify
|669
|0.17
|1.2605
|1.2586
|1.2531
|1955
|2006.07.17 08:22
|modify
|669
|0.17
|1.2605
|1.2585
|1.2530
|1956
|2006.07.17 08:27
|s/l
|669
|0.17
|1.2585
|1.2585
|1.2530
|34.00
|8306.06
|1957
|2006.07.17 08:27
|sell
|670
|0.17
|1.2583
|1.2763
|1.2548
|1958
|2006.07.17 09:01
|modify
|670
|0.17
|1.2583
|1.2564
|1.2509
|1959
|2006.07.17 09:01
|modify
|670
|0.17
|1.2583
|1.2563
|1.2508
|1960
|2006.07.17 09:11
|s/l
|670
|0.17
|1.2563
|1.2563
|1.2508
|34.00
|8340.06
|1961
|2006.07.17 09:11
|sell
|671
|0.17
|1.2561
|1.2741
|1.2526
|1962
|2006.07.17 09:39
|modify
|671
|0.17
|1.2561
|1.2542
|1.2487
|1963
|2006.07.17 09:40
|modify
|671
|0.17
|1.2561
|1.2540
|1.2485
|1964
|2006.07.17 09:40
|modify
|671
|0.17
|1.2561
|1.2539
|1.2484
|1965
|2006.07.17 09:46
|s/l
|671
|0.17
|1.2539
|1.2539
|1.2484
|37.40
|8377.46
|1966
|2006.07.17 09:46
|sell
|672
|0.17
|1.2538
|1.2718
|1.2503
|1967
|2006.07.18 09:01
|modify
|672
|0.17
|1.2538
|1.2518
|1.2463
|1968
|2006.07.18 09:02
|s/l
|672
|0.17
|1.2518
|1.2518
|1.2463
|34.92
|8412.38
|1969
|2006.07.18 09:02
|sell
|673
|0.17
|1.2510
|1.2690
|1.2475
|1970
|2006.07.18 10:09
|sell
|674
|0.34
|1.2528
|1.2690
|1.2493
|1971
|2006.07.18 10:37
|sell
|675
|0.68
|1.2549
|1.2693
|1.2514
|1972
|2006.07.18 11:44
|close
|675
|0.68
|1.2533
|1.2693
|1.2514
|108.80
|8521.18
|1973
|2006.07.18 11:44
|close
|674
|0.34
|1.2530
|1.2690
|1.2493
|-6.80
|8514.38
|1974
|2006.07.18 11:45
|close
|673
|0.17
|1.2531
|1.2690
|1.2475
|-35.70
|8478.68
|1975
|2006.07.19 01:00
|sell
|676
|0.17
|1.2484
|1.2664
|1.2449
|1976
|2006.07.19 03:13
|sell
|677
|0.34
|1.2502
|1.2664
|1.2467
|1977
|2006.07.19 12:31
|modify
|677
|0.34
|1.2502
|1.2483
|1.2428
|1978
|2006.07.19 12:31
|modify
|677
|0.34
|1.2502
|1.2481
|1.2426
|1979
|2006.07.19 12:31
|modify
|677
|0.34
|1.2502
|1.2475
|1.2420
|1980
|2006.07.19 12:31
|modify
|677
|0.34
|1.2502
|1.2469
|1.2414
|1981
|2006.07.19 12:31
|s/l
|677
|0.34
|1.2469
|1.2469
|1.2414
|112.20
|8590.88
|1982
|2006.07.19 12:31
|close
|676
|0.17
|1.2470
|1.2664
|1.2449
|23.80
|8614.68
|1983
|2006.07.20 01:00
|buy
|678
|0.17
|1.2609
|1.2429
|1.2644
|1984
|2006.07.20 07:10
|buy
|679
|0.34
|1.2590
|1.2428
|1.2625
|1985
|2006.07.20 10:28
|modify
|679
|0.34
|1.2590
|1.2609
|1.2664
|1986
|2006.07.20 10:29
|modify
|679
|0.34
|1.2590
|1.2611
|1.2666
|1987
|2006.07.20 10:29
|modify
|679
|0.34
|1.2590
|1.2613
|1.2668
|1988
|2006.07.20 10:29
|modify
|679
|0.34
|1.2590
|1.2615
|1.2670
|1989
|2006.07.20 10:30
|modify
|679
|0.34
|1.2590
|1.2616
|1.2671
|1990
|2006.07.20 10:30
|modify
|679
|0.34
|1.2590
|1.2617
|1.2672
|1991
|2006.07.20 10:31
|s/l
|679
|0.34
|1.2617
|1.2617
|1.2672
|91.80
|8706.48
|1992
|2006.07.20 10:31
|close
|678
|0.17
|1.2617
|1.2429
|1.2644
|13.60
|8720.08
|1993
|2006.07.20 10:34
|buy
|680
|0.17
|1.2623
|1.2443
|1.2658
|1994
|2006.07.20 12:19
|modify
|680
|0.17
|1.2623
|1.2643
|1.2698
|1995
|2006.07.20 12:19
|modify
|680
|0.17
|1.2623
|1.2645
|1.2700
|1996
|2006.07.20 12:20
|s/l
|680
|0.17
|1.2645
|1.2645
|1.2700
|37.40
|8757.48
|1997
|2006.07.21 01:57
|buy
|681
|0.18
|1.2652
|1.2472
|1.2687
|1998
|2006.07.21 06:13
|buy
|682
|0.36
|1.2633
|1.2471
|1.2668
|1999
|2006.07.21 07:16
|modify
|682
|0.36
|1.2633
|1.2654
|1.2709
|2000
|2006.07.21 07:17
|s/l
|682
|0.36
|1.2654
|1.2654
|1.2709
|75.60
|8833.08
|2001
|2006.07.21 07:17
|close
|681
|0.18
|1.2654
|1.2472
|1.2687
|3.60
|8836.68
|2002
|2006.07.21 07:17
|buy
|683
|0.18
|1.2659
|1.2479
|1.2694
|2003
|2006.07.21 12:11
|modify
|683
|0.18
|1.2659
|1.2678
|1.2733
|2004
|2006.07.21 12:14
|s/l
|683
|0.18
|1.2678
|1.2678
|1.2733
|34.20
|8870.88
|2005
|2006.07.24 01:00
|sell
|684
|0.18
|1.2661
|1.2841
|1.2626
|2006
|2006.07.24 05:35
|modify
|684
|0.18
|1.2661
|1.2641
|1.2586
|2007
|2006.07.24 05:38
|s/l
|684
|0.18
|1.2641
|1.2641
|1.2586
|36.00
|8906.88
|2008
|2006.07.24 05:38
|sell
|685
|0.18
|1.2639
|1.2819
|1.2604
|2009
|2006.07.25 00:27
|modify
|685
|0.18
|1.2639
|1.2621
|1.2566
|2010
|2006.07.25 00:33
|modify
|685
|0.18
|1.2639
|1.2619
|1.2564
|2011
|2006.07.25 00:37
|modify
|685
|0.18
|1.2639
|1.2617
|1.2562
|2012
|2006.07.25 00:44
|modify
|685
|0.18
|1.2639
|1.2616
|1.2561
|2013
|2006.07.25 00:55
|s/l
|685
|0.18
|1.2616
|1.2616
|1.2561
|42.37
|8949.25
|2014
|2006.07.25 01:00
|sell
|686
|0.18
|1.2610
|1.2790
|1.2575
|2015
|2006.07.25 02:37
|sell
|687
|0.36
|1.2629
|1.2791
|1.2594
|2016
|2006.07.25 05:19
|sell
|688
|0.72
|1.2647
|1.2791
|1.2612
|2017
|2006.07.25 06:03
|sell
|689
|1.44
|1.2665
|1.2791
|1.2630
|2018
|2006.07.25 07:34
|close
|689
|1.44
|1.2647
|1.2791
|1.2630
|259.20
|9208.45
|2019
|2006.07.25 07:35
|close
|688
|0.72
|1.2649
|1.2791
|1.2612
|-14.40
|9194.05
|2020
|2006.07.25 07:35
|close
|687
|0.36
|1.2647
|1.2791
|1.2594
|-64.80
|9129.25
|2021
|2006.07.25 07:35
|close
|686
|0.18
|1.2648
|1.2790
|1.2575
|-68.40
|9060.85
|2022
|2006.07.25 07:35
|buy
|690
|0.18
|1.2649
|1.2469
|1.2684
|2023
|2006.07.25 08:48
|buy
|691
|0.36
|1.2631
|1.2469
|1.2666
|2024
|2006.07.25 13:50
|modify
|691
|0.36
|1.2631
|1.2649
|1.2704
|2025
|2006.07.25 13:51
|modify
|691
|0.36
|1.2631
|1.2650
|1.2705
|2026
|2006.07.25 13:52
|modify
|691
|0.36
|1.2631
|1.2651
|1.2706
|2027
|2006.07.25 13:53
|modify
|691
|0.36
|1.2631
|1.2652
|1.2707
|2028
|2006.07.25 13:53
|modify
|691
|0.36
|1.2631
|1.2653
|1.2708
|2029
|2006.07.25 13:53
|s/l
|691
|0.36
|1.2653
|1.2653
|1.2708
|79.20
|9140.05
|2030
|2006.07.25 13:53
|close
|690
|0.18
|1.2652
|1.2469
|1.2684
|5.40
|9145.45
|2031
|2006.07.26 01:00
|sell
|692
|0.18
|1.2572
|1.2752
|1.2537
|2032
|2006.07.26 05:05
|sell
|693
|0.36
|1.2591
|1.2753
|1.2556
|2033
|2006.07.26 06:15
|modify
|693
|0.36
|1.2591
|1.2571
|1.2516
|2034
|2006.07.26 06:18
|s/l
|693
|0.36
|1.2571
|1.2571
|1.2516
|72.00
|9217.45
|2035
|2006.07.26 06:18
|close
|692
|0.18
|1.2572
|1.2752
|1.2537
|0.00
|9217.45
|2036
|2006.07.26 06:18
|sell
|694
|0.18
|1.2563
|1.2743
|1.2528
|2037
|2006.07.26 06:36
|sell
|695
|0.36
|1.2581
|1.2743
|1.2546
|2038
|2006.07.26 09:05
|sell
|696
|0.72
|1.2599
|1.2743
|1.2564
|2039
|2006.07.26 11:49
|close
|696
|0.72
|1.2583
|1.2743
|1.2564
|115.20
|9332.65
|2040
|2006.07.26 11:49
|close
|695
|0.36
|1.2582
|1.2743
|1.2546
|-3.60
|9329.05
|2041
|2006.07.26 11:49
|close
|694
|0.18
|1.2585
|1.2743
|1.2528
|-39.60
|9289.45
|2042
|2006.07.27 01:00
|buy
|697
|0.19
|1.2718
|1.2538
|1.2753
|2043
|2006.07.27 07:12
|modify
|697
|0.19
|1.2718
|1.2738
|1.2793
|2044
|2006.07.27 07:13
|s/l
|697
|0.19
|1.2738
|1.2738
|1.2793
|38.00
|9327.45
|2045
|2006.07.27 07:13
|buy
|698
|0.19
|1.2737
|1.2557
|1.2772
|2046
|2006.07.27 12:31
|buy
|699
|0.38
|1.2715
|1.2553
|1.2750
|2047
|2006.07.27 13:04
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2736
|1.2791
|2048
|2006.07.27 13:05
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2737
|1.2792
|2049
|2006.07.27 13:05
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2738
|1.2793
|2050
|2006.07.27 13:06
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2742
|1.2797
|2051
|2006.07.27 13:06
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2746
|1.2801
|2052
|2006.07.27 13:07
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2747
|1.2802
|2053
|2006.07.27 13:07
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2750
|1.2805
|2054
|2006.07.27 13:08
|modify
|699
|0.38
|1.2715
|1.2752
|1.2807
|2055
|2006.07.27 13:10
|s/l
|699
|0.38
|1.2752
|1.2752
|1.2807
|140.60
|9468.05
|2056
|2006.07.27 13:10
|close
|698
|0.19
|1.2752
|1.2557
|1.2772
|28.50
|9496.55
|2057
|2006.07.28 01:00
|sell
|700
|0.19
|1.2682
|1.2862
|1.2647
|2058
|2006.07.28 05:59
|sell
|701
|0.38
|1.2700
|1.2862
|1.2665
|2059
|2006.07.28 11:00
|modify
|701
|0.38
|1.2700
|1.2682
|1.2627
|2060
|2006.07.28 11:01
|modify
|701
|0.38
|1.2700
|1.2680
|1.2625
|2061
|2006.07.28 11:04
|modify
|701
|0.38
|1.2700
|1.2679
|1.2624
|2062
|2006.07.28 11:17
|s/l
|701
|0.38
|1.2679
|1.2679
|1.2624
|79.80
|9576.35
|2063
|2006.07.28 11:17
|close
|700
|0.19
|1.2680
|1.2862
|1.2647
|3.80
|9580.15
|2064
|2006.07.28 11:17
|sell
|702
|0.19
|1.2673
|1.2853
|1.2638
|2065
|2006.07.28 12:31
|sell
|703
|0.38
|1.2694
|1.2856
|1.2659
|2066
|2006.07.28 12:31
|sell
|704
|0.76
|1.2714
|1.2858
|1.2679
|2067
|2006.07.28 12:35
|sell
|705
|1.52
|1.2732
|1.2858
|1.2697
|2068
|2006.07.28 13:08
|sell
|706
|3.04
|1.2751
|1.2859
|1.2716
|2069
|2006.07.28 14:58
|sell
|707
|6.08
|1.2769
|1.2859
|1.2734
|2070
|2006.07.28 15:40
|close
|707
|6.08
|1.2750
|1.2859
|1.2734
|1155.20
|10735.35
|2071
|2006.07.28 15:40
|close
|706
|3.04
|1.2751
|1.2859
|1.2716
|0.00
|10735.35
|2072
|2006.07.28 15:40
|close
|705
|1.52
|1.2750
|1.2858
|1.2697
|-273.60
|10461.75
|2073
|2006.07.28 15:41
|close
|704
|0.76
|1.2751
|1.2858
|1.2679
|-281.20
|10180.55
|2074
|2006.07.28 15:41
|close
|703
|0.38
|1.2753
|1.2856
|1.2659
|-224.20
|9956.35
|2075
|2006.07.28 15:41
|close
|702
|0.19
|1.2754
|1.2853
|1.2638
|-153.90
|9802.45
|2076
|2006.07.31 03:55
|buy
|708
|0.20
|1.2773
|1.2593
|1.2808
|2077
|2006.07.31 05:44
|buy
|709
|0.40
|1.2754
|1.2592
|1.2789
|2078
|2006.07.31 13:00
|modify
|709
|0.40
|1.2754
|1.2772
|1.2827
|2079
|2006.07.31 13:03
|s/l
|709
|0.40
|1.2772
|1.2772
|1.2827
|72.00
|9874.45
|2080
|2006.07.31 13:03
|close
|708
|0.20
|1.2772
|1.2593
|1.2808
|-2.00
|9872.45
|2081
|2006.08.01 01:00
|sell
|710
|0.20
|1.2752
|1.2932
|1.2717
|2082
|2006.08.01 06:46
|modify
|710
|0.20
|1.2752
|1.2732
|1.2677
|2083
|2006.08.01 06:53
|s/l
|710
|0.20
|1.2732
|1.2732
|1.2677
|40.00
|9912.45
|2084
|2006.08.01 06:53
|sell
|711
|0.20
|1.2731
|1.2911
|1.2696
|2085
|2006.08.01 08:37
|sell
|712
|0.40
|1.2749
|1.2911
|1.2714
|2086
|2006.08.01 10:55
|sell
|713
|0.80
|1.2768
|1.2912
|1.2733
|2087
|2006.08.01 12:38
|close
|713
|0.80
|1.2753
|1.2912
|1.2733
|120.00
|10032.45
|2088
|2006.08.01 12:38
|close
|712
|0.40
|1.2754
|1.2911
|1.2714
|-20.00
|10012.45
|2089
|2006.08.01 12:38
|close
|711
|0.20
|1.2755
|1.2911
|1.2696
|-48.00
|9964.45
|2090
|2006.08.02 01:00
|buy
|714
|0.20
|1.2828
|1.2648
|1.2863
|2091
|2006.08.02 07:54
|buy
|715
|0.40
|1.2810
|1.2648
|1.2845
|2092
|2006.08.02 12:29
|buy
|716
|0.80
|1.2792
|1.2648
|1.2827
|2093
|2006.08.02 12:59
|close
|716
|0.80
|1.2807
|1.2648
|1.2827
|120.00
|10084.45
|2094
|2006.08.02 12:59
|close
|715
|0.40
|1.2801
|1.2648
|1.2845
|-36.00
|10048.45
|2095
|2006.08.02 12:59
|close
|714
|0.20
|1.2802
|1.2648
|1.2863
|-52.00
|9996.45
|2096
|2006.08.03 01:00
|sell
|717
|0.20
|1.2756
|1.2936
|1.2721
|2097
|2006.08.03 07:08
|sell
|718
|0.40
|1.2774
|1.2936
|1.2739
|2098
|2006.08.03 12:31
|sell
|719
|0.80
|1.2794
|1.2938
|1.2759
|2099
|2006.08.03 12:36
|sell
|720
|1.60
|1.2814
|1.2940
|1.2779
|2100
|2006.08.03 12:42
|sell
|721
|3.20
|1.2835
|1.2943
|1.2800
|2101
|2006.08.03 13:01
|close
|721
|3.20
|1.2816
|1.2943
|1.2800
|608.00
|10604.45
|2102
|2006.08.03 13:01
|close
|720
|1.60
|1.2817
|1.2940
|1.2779
|-48.00
|10556.45
|2103
|2006.08.03 13:01
|close
|719
|0.80
|1.2818
|1.2938
|1.2759
|-192.00
|10364.45
|2104
|2006.08.03 13:01
|close
|718
|0.40
|1.2820
|1.2936
|1.2739
|-184.00
|10180.45
|2105
|2006.08.03 13:01
|close
|717
|0.20
|1.2822
|1.2936
|1.2721
|-132.00
|10048.45
|2106
|2006.08.04 07:03
|sell
|722
|0.20
|1.2786
|1.2966
|1.2751
|2107
|2006.08.04 12:27
|sell
|723
|0.40
|1.2804
|1.2966
|1.2769
|2108
|2006.08.04 12:31
|sell
|724
|0.80
|1.2823
|1.2967
|1.2788
|2109
|2006.08.04 12:31
|sell
|725
|1.60
|1.2843
|1.2969
|1.2808
|2110
|2006.08.04 12:32
|sell
|726
|3.20
|1.2862
|1.2970
|1.2827
|2111
|2006.08.04 12:32
|sell
|727
|6.40
|1.2880
|1.2970
|1.2845
|2112
|2006.08.04 12:33
|close
|727
|6.40
|1.2862
|1.2970
|1.2845
|1152.00
|11200.45
|2113
|2006.08.04 12:33
|close
|726
|3.20
|1.2864
|1.2970
|1.2827
|-64.00
|11136.45
|2114
|2006.08.04 12:33
|close
|725
|1.60
|1.2866
|1.2969
|1.2808
|-368.00
|10768.45
|2115
|2006.08.04 12:33
|close
|724
|0.80
|1.2865
|1.2967
|1.2788
|-336.00
|10432.45
|2116
|2006.08.04 12:33
|close
|723
|0.40
|1.2864
|1.2966
|1.2769
|-240.00
|10192.45
|2117
|2006.08.04 12:33
|close
|722
|0.20
|1.2866
|1.2966
|1.2751
|-160.00
|10032.45
|2118
|2006.08.07 07:01
|sell
|728
|0.20
|1.2865
|1.3045
|1.2830
|2119
|2006.08.07 07:59
|sell
|729
|0.40
|1.2883
|1.3045
|1.2848
|2120
|2006.08.07 09:40
|modify
|729
|0.40
|1.2883
|1.2864
|1.2809
|2121
|2006.08.07 09:43
|s/l
|729
|0.40
|1.2864
|1.2864
|1.2809
|76.00
|10108.45
|2122
|2006.08.07 09:43
|close
|728
|0.20
|1.2864
|1.3045
|1.2830
|2.00
|10110.45
|2123
|2006.08.07 09:43
|sell
|730
|0.20
|1.2860
|1.3040
|1.2825
|2124
|2006.08.07 13:43
|sell
|731
|0.40
|1.2878
|1.3040
|1.2843
|2125
|2006.08.07 17:16
|modify
|731
|0.40
|1.2878
|1.2860
|1.2805
|2126
|2006.08.07 17:16
|modify
|731
|0.40
|1.2878
|1.2856
|1.2801
|2127
|2006.08.07 17:17
|modify
|731
|0.40
|1.2878
|1.2854
|1.2799
|2128
|2006.08.07 17:23
|modify
|731
|0.40
|1.2878
|1.2852
|1.2797
|2129
|2006.08.07 17:24
|modify
|731
|0.40
|1.2878
|1.2851
|1.2796
|2130
|2006.08.07 17:24
|modify
|731
|0.40
|1.2878
|1.2848
|1.2793
|2131
|2006.08.07 17:26
|s/l
|731
|0.40
|1.2848
|1.2848
|1.2793
|120.00
|10230.45
|2132
|2006.08.07 17:26
|close
|730
|0.20
|1.2848
|1.3040
|1.2825
|24.00
|10254.45
|2133
|2006.08.08 01:00
|sell
|732
|0.21
|1.2826
|1.3006
|1.2791
|2134
|2006.08.08 07:04
|sell
|733
|0.42
|1.2845
|1.3007
|1.2810
|2135
|2006.08.08 18:15
|sell
|734
|0.84
|1.2863
|1.3007
|1.2828
|2136
|2006.08.08 18:15
|sell
|735
|1.68
|1.2882
|1.3008
|1.2847
|2137
|2006.08.08 18:24
|close
|735
|1.68
|1.2866
|1.3008
|1.2847
|268.80
|10523.25
|2138
|2006.08.08 18:24
|close
|734
|0.84
|1.2864
|1.3007
|1.2828
|-8.40
|10514.85
|2139
|2006.08.08 18:24
|close
|733
|0.42
|1.2863
|1.3007
|1.2810
|-75.60
|10439.25
|2140
|2006.08.08 18:24
|close
|732
|0.21
|1.2866
|1.3006
|1.2791
|-84.00
|10355.25
|2141
|2006.08.09 01:00
|sell
|736
|0.21
|1.2782
|1.2962
|1.2747
|2142
|2006.08.09 04:03
|sell
|737
|0.42
|1.2800
|1.2962
|1.2765
|2143
|2006.08.09 06:02
|sell
|738
|0.84
|1.2820
|1.2964
|1.2785
|2144
|2006.08.09 07:02
|sell
|739
|1.68
|1.2839
|1.2965
|1.2804
|2145
|2006.08.09 08:06
|sell
|740
|3.36
|1.2858
|1.2966
|1.2823
|2146
|2006.08.09 08:38
|sell
|741
|6.72
|1.2876
|1.2966
|1.2841
|2147
|2006.08.09 20:00
|close
|741
|6.72
|1.2858
|1.2966
|1.2841
|1209.60
|11564.85
|2148
|2006.08.09 20:00
|close
|740
|3.36
|1.2861
|1.2966
|1.2823
|-100.80
|11464.05
|2149
|2006.08.09 20:00
|close
|739
|1.68
|1.2863
|1.2965
|1.2804
|-403.20
|11060.85
|2150
|2006.08.09 20:00
|close
|738
|0.84
|1.2862
|1.2964
|1.2785
|-352.80
|10708.05
|2151
|2006.08.09 20:00
|close
|737
|0.42
|1.2865
|1.2962
|1.2765
|-273.00
|10435.05
|2152
|2006.08.09 20:00
|close
|736
|0.21
|1.2864
|1.2962
|1.2747
|-172.20
|10262.85
|2153
|2006.08.10 01:37
|buy
|742
|0.21
|1.2890
|1.2710
|1.2925
|2154
|2006.08.10 07:42
|buy
|743
|0.42
|1.2869
|1.2707
|1.2904
|2155
|2006.08.10 08:11
|buy
|744
|0.84
|1.2851
|1.2707
|1.2886
|2156
|2006.08.10 08:56
|close
|744
|0.84
|1.2867
|1.2707
|1.2886
|134.40
|10397.25
|2157
|2006.08.10 08:56
|close
|743
|0.42
|1.2863
|1.2707
|1.2904
|-25.20
|10372.05
|2158
|2006.08.10 08:57
|close
|742
|0.21
|1.2865
|1.2710
|1.2925
|-52.50
|10319.55
|2159
|2006.08.10 09:29
|sell
|745
|0.21
|1.2858
|1.3038
|1.2823
|2160
|2006.08.10 12:39
|modify
|745
|0.21
|1.2858
|1.2840
|1.2785
|2161
|2006.08.10 12:39
|modify
|745
|0.21
|1.2858
|1.2839
|1.2784
|2162
|2006.08.10 12:40
|modify
|745
|0.21
|1.2858
|1.2838
|1.2783
|2163
|2006.08.10 12:40
|modify
|745
|0.21
|1.2858
|1.2833
|1.2778
|2164
|2006.08.10 12:41
|s/l
|745
|0.21
|1.2833
|1.2833
|1.2778
|52.50
|10372.05
|2165
|2006.08.11 01:20
|sell
|746
|0.21
|1.2777
|1.2957
|1.2742
|2166
|2006.08.11 06:34
|modify
|746
|0.21
|1.2777
|1.2759
|1.2704
|2167
|2006.08.11 06:34
|modify
|746
|0.21
|1.2777
|1.2753
|1.2698
|2168
|2006.08.11 06:35
|s/l
|746
|0.21
|1.2753
|1.2753
|1.2698
|50.40
|10422.45
|2169
|2006.08.11 06:35
|sell
|747
|0.21
|1.2752
|1.2932
|1.2717
|2170
|2006.08.11 06:39
|sell
|748
|0.42
|1.2771
|1.2933
|1.2736
|2171
|2006.08.11 07:41
|sell
|749
|0.84
|1.2789
|1.2933
|1.2754
|2172
|2006.08.11 11:00
|close
|749
|0.84
|1.2774
|1.2933
|1.2754
|126.00
|10548.45
|2173
|2006.08.11 11:00
|close
|748
|0.42
|1.2776
|1.2933
|1.2736
|-21.00
|10527.45
|2174
|2006.08.11 11:01
|close
|747
|0.21
|1.2775
|1.2932
|1.2717
|-48.30
|10479.15
|2175
|2006.08.11 11:26
|sell
|750
|0.21
|1.2766
|1.2946
|1.2731
|2176
|2006.08.11 12:29
|sell
|751
|0.42
|1.2784
|1.2946
|1.2749
|2177
|2006.08.11 12:31
|modify
|751
|0.42
|1.2784
|1.2762
|1.2707
|2178
|2006.08.11 12:31
|modify
|751
|0.42
|1.2784
|1.2761
|1.2706
|2179
|2006.08.11 12:31
|modify
|751
|0.42
|1.2784
|1.2756
|1.2701
|2180
|2006.08.11 12:31
|modify
|751
|0.42
|1.2784
|1.2751
|1.2696
|2181
|2006.08.11 12:31
|modify
|751
|0.42
|1.2784
|1.2746
|1.2691
|2182
|2006.08.11 12:31
|s/l
|751
|0.42
|1.2746
|1.2746
|1.2691
|159.60
|10638.75
|2183
|2006.08.11 12:31
|close
|750
|0.21
|1.2748
|1.2946
|1.2731
|37.80
|10676.55
|2184
|2006.08.14 01:35
|buy
|752
|0.21
|1.2753
|1.2573
|1.2788
|2185
|2006.08.14 07:27
|buy
|753
|0.42
|1.2734
|1.2572
|1.2769
|2186
|2006.08.14 07:28
|buy
|754
|0.84
|1.2714
|1.2570
|1.2749
|2187
|2006.08.14 07:37
|close
|754
|0.84
|1.2731
|1.2570
|1.2749
|142.80
|10819.35
|2188
|2006.08.14 07:37
|close
|753
|0.42
|1.2726
|1.2572
|1.2769
|-33.60
|10785.75
|2189
|2006.08.14 07:37
|close
|752
|0.21
|1.2729
|1.2573
|1.2788
|-50.40
|10735.35
|2190
|2006.08.14 07:43
|sell
|755
|0.21
|1.2724
|1.2904
|1.2689
|2191
|2006.08.14 07:59
|sell
|756
|0.42
|1.2742
|1.2904
|1.2707
|2192
|2006.08.14 12:20
|modify
|756
|0.42
|1.2742
|1.2723
|1.2668
|2193
|2006.08.14 12:21
|modify
|756
|0.42
|1.2742
|1.2719
|1.2664
|2194
|2006.08.14 12:25
|s/l
|756
|0.42
|1.2719
|1.2719
|1.2664
|96.60
|10831.95
|2195
|2006.08.14 12:25
|close
|755
|0.21
|1.2719
|1.2904
|1.2689
|10.50
|10842.45
|2196
|2006.08.15 01:39
|sell
|757
|0.22
|1.2712
|1.2892
|1.2677
|2197
|2006.08.15 03:09
|sell
|758
|0.44
|1.2731
|1.2893
|1.2696
|2198
|2006.08.15 05:29
|sell
|759
|0.88
|1.2750
|1.2894
|1.2715
|2199
|2006.08.15 06:14
|close
|759
|0.88
|1.2734
|1.2894
|1.2715
|140.80
|10983.25
|2200
|2006.08.15 06:14
|close
|758
|0.44
|1.2735
|1.2893
|1.2696
|-17.60
|10965.65
|2201
|2006.08.15 06:15
|close
|757
|0.22
|1.2736
|1.2892
|1.2677
|-52.80
|10912.85
|2202
|2006.08.15 07:36
|buy
|760
|0.22
|1.2742
|1.2562
|1.2777
|2203
|2006.08.15 08:31
|buy
|761
|0.44
|1.2724
|1.2562
|1.2759
|2204
|2006.08.15 12:31
|modify
|761
|0.44
|1.2724
|1.2745
|1.2800
|2205
|2006.08.15 12:31
|modify
|761
|0.44
|1.2724
|1.2749
|1.2804
|2206
|2006.08.15 12:31
|modify
|761
|0.44
|1.2724
|1.2754
|1.2809
|2207
|2006.08.15 12:31
|modify
|761
|0.44
|1.2724
|1.2758
|1.2813
|2208
|2006.08.15 12:31
|s/l
|761
|0.44
|1.2758
|1.2758
|1.2813
|149.60
|11062.45
|2209
|2006.08.15 12:31
|close
|760
|0.22
|1.2757
|1.2562
|1.2777
|33.00
|11095.45
|2210
|2006.08.16 11:03
|sell
|762
|0.22
|1.2770
|1.2950
|1.2735
|2211
|2006.08.16 11:45
|sell
|763
|0.44
|1.2788
|1.2950
|1.2753
|2212
|2006.08.16 12:31
|sell
|764
|0.88
|1.2811
|1.2955
|1.2776
|2213
|2006.08.16 12:31
|sell
|765
|1.76
|1.2829
|1.2955
|1.2794
|2214
|2006.08.16 12:38
|sell
|766
|3.52
|1.2847
|1.2955
|1.2812
|2215
|2006.08.16 13:19
|sell
|767
|7.04
|1.2866
|1.2956
|1.2831
|2216
|2006.08.16 14:18
|close
|767
|7.04
|1.2848
|1.2956
|1.2831
|1267.20
|12362.65
|2217
|2006.08.16 14:18
|close
|766
|3.52
|1.2847
|1.2955
|1.2812
|0.00
|12362.65
|2218
|2006.08.16 14:18
|close
|765
|1.76
|1.2850
|1.2955
|1.2794
|-369.60
|11993.05
|2219
|2006.08.16 14:18
|close
|764
|0.88
|1.2852
|1.2955
|1.2776
|-360.80
|11632.25
|2220
|2006.08.16 14:18
|close
|763
|0.44
|1.2851
|1.2950
|1.2753
|-277.20
|11355.05
|2221
|2006.08.16 14:18
|close
|762
|0.22
|1.2854
|1.2950
|1.2735
|-184.80
|11170.25
|2222
|2006.08.17 01:05
|buy
|768
|0.22
|1.2865
|1.2685
|1.2900
|2223
|2006.08.17 06:40
|buy
|769
|0.44
|1.2847
|1.2685
|1.2882
|2224
|2006.08.17 07:27
|modify
|769
|0.44
|1.2847
|1.2865
|1.2920
|2225
|2006.08.17 07:29
|s/l
|769
|0.44
|1.2865
|1.2865
|1.2920
|79.20
|11249.45
|2226
|2006.08.17 07:29
|close
|768
|0.22
|1.2865
|1.2685
|1.2900
|0.00
|11249.45
|2227
|2006.08.17 07:29
|buy
|770
|0.22
|1.2870
|1.2690
|1.2905
|2228
|2006.08.17 16:27
|buy
|771
|0.44
|1.2852
|1.2690
|1.2887
|2229
|2006.08.17 17:08
|buy
|772
|0.88
|1.2834
|1.2690
|1.2869
|2230
|2006.08.17 18:14
|buy
|773
|1.76
|1.2815
|1.2689
|1.2850
|2231
|2006.08.17 18:55
|close
|773
|1.76
|1.2831
|1.2689
|1.2850
|281.60
|11531.05
|2232
|2006.08.17 18:56
|close
|772
|0.88
|1.2829
|1.2690
|1.2869
|-44.00
|11487.05
|2233
|2006.08.17 18:56
|close
|771
|0.44
|1.2830
|1.2690
|1.2887
|-96.80
|11390.25
|2234
|2006.08.17 18:56
|close
|770
|0.22
|1.2826
|1.2690
|1.2905
|-96.80
|11293.45
|2235
|2006.08.18 01:00
|sell
|774
|0.23
|1.2825
|1.3005
|1.2790
|2236
|2006.08.18 06:06
|sell
|775
|0.46
|1.2843
|1.3005
|1.2808
|2237
|2006.08.18 11:18
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2822
|1.2767
|2238
|2006.08.18 11:24
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2821
|1.2766
|2239
|2006.08.18 11:25
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2819
|1.2764
|2240
|2006.08.18 11:26
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2818
|1.2763
|2241
|2006.08.18 11:27
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2817
|1.2762
|2242
|2006.08.18 11:28
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2815
|1.2760
|2243
|2006.08.18 11:29
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2813
|1.2758
|2244
|2006.08.18 11:31
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2812
|1.2757
|2245
|2006.08.18 11:32
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2809
|1.2754
|2246
|2006.08.18 11:32
|modify
|775
|0.46
|1.2843
|1.2808
|1.2753
|2247
|2006.08.18 11:32
|s/l
|775
|0.46
|1.2808
|1.2808
|1.2753
|161.00
|11454.45
|2248
|2006.08.18 11:32
|close
|774
|0.23
|1.2808
|1.3005
|1.2790
|39.10
|11493.55
|2249
|2006.08.18 11:32
|sell
|776
|0.23
|1.2804
|1.2984
|1.2769
|2250
|2006.08.18 13:49
|sell
|777
|0.46
|1.2825
|1.2987
|1.2790
|2251
|2006.08.18 13:56
|sell
|778
|0.92
|1.2843
|1.2987
|1.2808
|2252
|2006.08.18 14:05
|close
|778
|0.92
|1.2827
|1.2987
|1.2808
|147.20
|11640.75
|2253
|2006.08.18 14:05
|close
|777
|0.46
|1.2826
|1.2987
|1.2790
|-4.60
|11636.15
|2254
|2006.08.18 14:05
|close
|776
|0.23
|1.2830
|1.2984
|1.2769
|-59.80
|11576.35
|2255
|2006.08.21 01:00
|buy
|779
|0.23
|1.2851
|1.2671
|1.2886
|2256
|2006.08.21 01:49
|modify
|779
|0.23
|1.2851
|1.2870
|1.2925
|2257
|2006.08.21 01:53
|modify
|779
|0.23
|1.2851
|1.2872
|1.2927
|2258
|2006.08.21 01:53
|s/l
|779
|0.23
|1.2872
|1.2872
|1.2927
|48.30
|11624.65
|2259
|2006.08.21 01:53
|buy
|780
|0.23
|1.2874
|1.2694
|1.2909
|2260
|2006.08.21 07:26
|modify
|780
|0.23
|1.2874
|1.2892
|1.2947
|2261
|2006.08.21 07:31
|s/l
|780
|0.23
|1.2892
|1.2892
|1.2947
|41.40
|11666.05
|2262
|2006.08.21 07:31
|buy
|781
|0.23
|1.2894
|1.2714
|1.2929
|2263
|2006.08.21 12:14
|modify
|781
|0.23
|1.2894
|1.2913
|1.2968
|2264
|2006.08.21 12:14
|modify
|781
|0.23
|1.2894
|1.2916
|1.2971
|2265
|2006.08.21 12:16
|s/l
|781
|0.23
|1.2916
|1.2916
|1.2971
|50.60
|11716.65
|2266
|2006.08.22 01:00
|sell
|782
|0.23
|1.2868
|1.3048
|1.2833
|2267
|2006.08.22 06:49
|sell
|783
|0.46
|1.2887
|1.3049
|1.2852
|2268
|2006.08.22 09:01
|modify
|783
|0.46
|1.2887
|1.2867
|1.2812
|2269
|2006.08.22 09:01
|modify
|783
|0.46
|1.2887
|1.2862
|1.2807
|2270
|2006.08.22 09:01
|modify
|783
|0.46
|1.2887
|1.2857
|1.2802
|2271
|2006.08.22 09:02
|s/l
|783
|0.46
|1.2857
|1.2857
|1.2802
|138.00
|11854.65
|2272
|2006.08.22 09:02
|close
|782
|0.23
|1.2858
|1.3048
|1.2833
|23.00
|11877.65
|2273
|2006.08.22 09:02
|sell
|784
|0.24
|1.2855
|1.3035
|1.2820
|2274
|2006.08.22 11:52
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2835
|1.2780
|2275
|2006.08.22 11:54
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2834
|1.2779
|2276
|2006.08.22 11:56
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2831
|1.2776
|2277
|2006.08.22 11:56
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2827
|1.2772
|2278
|2006.08.22 11:57
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2826
|1.2771
|2279
|2006.08.22 11:57
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2824
|1.2769
|2280
|2006.08.22 11:57
|modify
|784
|0.24
|1.2855
|1.2820
|1.2765
|2281
|2006.08.22 11:58
|s/l
|784
|0.24
|1.2820
|1.2820
|1.2765
|84.00
|11961.65
|2282
|2006.08.22 11:58
|sell
|785
|0.24
|1.2818
|1.2998
|1.2783
|2283
|2006.08.22 17:59
|modify
|785
|0.24
|1.2818
|1.2796
|1.2741
|2284
|2006.08.22 18:08
|s/l
|785
|0.24
|1.2796
|1.2796
|1.2741
|52.80
|12014.45
|2285
|2006.08.23 01:56
|sell
|786
|0.24
|1.2789
|1.2969
|1.2754
|2286
|2006.08.23 06:57
|sell
|787
|0.48
|1.2809
|1.2971
|1.2774
|2287
|2006.08.23 07:28
|sell
|788
|0.96
|1.2827
|1.2971
|1.2792
|2288
|2006.08.23 09:15
|close
|788
|0.96
|1.2812
|1.2971
|1.2792
|144.00
|12158.45
|2289
|2006.08.23 09:15
|close
|787
|0.48
|1.2813
|1.2971
|1.2774
|-19.20
|12139.25
|2290
|2006.08.23 09:15
|close
|786
|0.24
|1.2815
|1.2969
|1.2754
|-62.40
|12076.85
|2291
|2006.08.23 09:20
|buy
|789
|0.24
|1.2820
|1.2640
|1.2855
|2292
|2006.08.23 14:01
|modify
|789
|0.24
|1.2820
|1.2840
|1.2895
|2293
|2006.08.23 14:01
|modify
|789
|0.24
|1.2820
|1.2844
|1.2899
|2294
|2006.08.23 14:02
|s/l
|789
|0.24
|1.2844
|1.2844
|1.2899
|57.60
|12134.45
|2295
|2006.08.24 01:00
|sell
|790
|0.24
|1.2778
|1.2958
|1.2743
|2296
|2006.08.24 08:02
|sell
|791
|0.48
|1.2799
|1.2961
|1.2764
|2297
|2006.08.24 08:04
|sell
|792
|0.96
|1.2817
|1.2961
|1.2782
|2298
|2006.08.24 08:04
|close
|792
|0.96
|1.2802
|1.2961
|1.2782
|144.00
|12278.45
|2299
|2006.08.24 08:04
|close
|791
|0.48
|1.2803
|1.2961
|1.2764
|-19.20
|12259.25
|2300
|2006.08.24 08:04
|close
|790
|0.24
|1.2805
|1.2958
|1.2743
|-64.80
|12194.45
|2301
|2006.08.24 08:04
|buy
|793
|0.24
|1.2804
|1.2624
|1.2839
|2302
|2006.08.24 08:49
|modify
|793
|0.24
|1.2804
|1.2825
|1.2880
|2303
|2006.08.24 08:50
|modify
|793
|0.24
|1.2804
|1.2826
|1.2881
|2304
|2006.08.24 08:50
|modify
|793
|0.24
|1.2804
|1.2827
|1.2882
|2305
|2006.08.24 08:54
|modify
|793
|0.24
|1.2804
|1.2828
|1.2883
|2306
|2006.08.24 08:55
|modify
|793
|0.24
|1.2804
|1.2830
|1.2885
|2307
|2006.08.24 08:58
|s/l
|793
|0.24
|1.2830
|1.2830
|1.2885
|62.40
|12256.85
|2308
|2006.08.24 08:58
|buy
|794
|0.25
|1.2832
|1.2652
|1.2867
|2309
|2006.08.24 12:36
|buy
|795
|0.50
|1.2814
|1.2652
|1.2849
|2310
|2006.08.24 14:54
|buy
|796
|1.00
|1.2794
|1.2650
|1.2829
|2311
|2006.08.24 15:46
|buy
|797
|2.00
|1.2774
|1.2648
|1.2809
|2312
|2006.08.24 20:17
|buy
|798
|4.00
|1.2755
|1.2647
|1.2790
|2313
|2006.08.24 23:35
|close
|798
|4.00
|1.2774
|1.2647
|1.2790
|760.00
|13016.85
|2314
|2006.08.24 23:35
|close
|797
|2.00
|1.2773
|1.2648
|1.2809
|-20.00
|12996.85
|2315
|2006.08.24 23:35
|close
|796
|1.00
|1.2772
|1.2650
|1.2829
|-220.00
|12776.85
|2316
|2006.08.24 23:35
|close
|795
|0.50
|1.2769
|1.2652
|1.2849
|-225.00
|12551.85
|2317
|2006.08.24 23:35
|close
|794
|0.25
|1.2766
|1.2652
|1.2867
|-165.00
|12386.85
|2318
|2006.08.25 03:01
|buy
|799
|0.25
|1.2786
|1.2606
|1.2821
|2319
|2006.08.25 05:09
|buy
|800
|0.50
|1.2768
|1.2606
|1.2803
|2320
|2006.08.25 06:31
|buy
|801
|1.00
|1.2748
|1.2604
|1.2783
|2321
|2006.08.25 06:40
|close
|801
|1.00
|1.2764
|1.2604
|1.2783
|160.00
|12546.85
|2322
|2006.08.25 06:40
|close
|800
|0.50
|1.2763
|1.2606
|1.2803
|-25.00
|12521.85
|2323
|2006.08.25 06:40
|close
|799
|0.25
|1.2767
|1.2606
|1.2821
|-47.50
|12474.35
|2324
|2006.08.25 06:47
|sell
|802
|0.25
|1.2753
|1.2933
|1.2718
|2325
|2006.08.25 07:43
|sell
|803
|0.50
|1.2772
|1.2934
|1.2737
|2326
|2006.08.25 14:08
|modify
|803
|0.50
|1.2772
|1.2752
|1.2697
|2327
|2006.08.25 14:08
|modify
|803
|0.50
|1.2772
|1.2747
|1.2692
|2328
|2006.08.25 14:09
|modify
|803
|0.50
|1.2772
|1.2744
|1.2689
|2329
|2006.08.25 14:09
|modify
|803
|0.50
|1.2772
|1.2740
|1.2685
|2330
|2006.08.25 14:10
|s/l
|803
|0.50
|1.2740
|1.2740
|1.2685
|160.00
|12634.35
|2331
|2006.08.25 14:10
|close
|802
|0.25
|1.2740
|1.2933
|1.2718
|32.50
|12666.85
|2332
|2006.08.28 01:00
|buy
|804
|0.25
|1.2775
|1.2595
|1.2810
|2333
|2006.08.28 03:33
|modify
|804
|0.25
|1.2775
|1.2794
|1.2849
|2334
|2006.08.28 03:34
|modify
|804
|0.25
|1.2775
|1.2795
|1.2850
|2335
|2006.08.28 03:34
|modify
|804
|0.25
|1.2775
|1.2796
|1.2851
|2336
|2006.08.28 03:35
|s/l
|804
|0.25
|1.2796
|1.2796
|1.2851
|52.50
|12719.35
|2337
|2006.08.28 03:35
|buy
|805
|0.25
|1.2798
|1.2618
|1.2833
|2338
|2006.08.28 20:52
|buy
|806
|0.50
|1.2780
|1.2618
|1.2815
|2339
|2006.08.29 00:40
|modify
|806
|0.50
|1.2780
|1.2799
|1.2854
|2340
|2006.08.29 00:40
|modify
|806
|0.50
|1.2780
|1.2800
|1.2855
|2341
|2006.08.29 00:41
|modify
|806
|0.50
|1.2780
|1.2803
|1.2858
|2342
|2006.08.29 01:12
|s/l
|806
|0.50
|1.2803
|1.2803
|1.2858
|111.97
|12831.33
|2343
|2006.08.29 01:12
|close
|805
|0.25
|1.2802
|1.2618
|1.2833
|8.49
|12839.81
|2344
|2006.08.29 01:12
|buy
|807
|0.26
|1.2811
|1.2631
|1.2846
|2345
|2006.08.29 07:15
|modify
|807
|0.26
|1.2811
|1.2830
|1.2885
|2346
|2006.08.29 07:15
|modify
|807
|0.26
|1.2811
|1.2831
|1.2886
|2347
|2006.08.29 07:22
|s/l
|807
|0.26
|1.2831
|1.2831
|1.2886
|52.00
|12891.81
|2348
|2006.08.29 07:22
|buy
|808
|0.26
|1.2833
|1.2653
|1.2868
|2349
|2006.08.29 09:03
|buy
|809
|0.52
|1.2814
|1.2652
|1.2849
|2350
|2006.08.29 13:38
|buy
|810
|1.04
|1.2795
|1.2651
|1.2830
|2351
|2006.08.29 14:01
|close
|810
|1.04
|1.2812
|1.2651
|1.2830
|176.80
|13068.61
|2352
|2006.08.29 14:01
|close
|809
|0.52
|1.2809
|1.2652
|1.2849
|-26.00
|13042.61
|2353
|2006.08.29 14:01
|close
|808
|0.26
|1.2808
|1.2653
|1.2868
|-65.00
|12977.61
|2354
|2006.08.30 01:00
|buy
|811
|0.26
|1.2846
|1.2666
|1.2881
|2355
|2006.08.30 02:29
|buy
|812
|0.52
|1.2827
|1.2665
|1.2862
|2356
|2006.08.31 07:25
|modify
|812
|0.52
|1.2827
|1.2847
|1.2902
|2357
|2006.08.31 07:25
|modify
|812
|0.52
|1.2827
|1.2851
|1.2906
|2358
|2006.08.31 07:26
|s/l
|812
|0.52
|1.2851
|1.2851
|1.2906
|115.36
|13092.98
|2359
|2006.08.31 07:26
|close
|811
|0.26
|1.2849
|1.2666
|1.2881
|3.08
|13096.06
|2360
|2006.08.31 07:26
|buy
|813
|0.26
|1.2853
|1.2673
|1.2888
|2361
|2006.08.31 12:41
|modify
|813
|0.26
|1.2853
|1.2871
|1.2926
|2362
|2006.08.31 12:49
|s/l
|813
|0.26
|1.2871
|1.2871
|1.2926
|46.80
|13142.86
|2363
|2006.09.01 05:59
|buy
|814
|0.26
|1.2822
|1.2642
|1.2857
|2364
|2006.09.01 07:08
|buy
|815
|0.52
|1.2804
|1.2642
|1.2839
|2365
|2006.09.01 12:31
|buy
|816
|1.04
|1.2786
|1.2642
|1.2821
|2366
|2006.09.01 12:36
|close
|816
|1.04
|1.2801
|1.2642
|1.2821
|156.00
|13298.86
|2367
|2006.09.01 12:36
|close
|815
|0.52
|1.2804
|1.2642
|1.2839
|0.00
|13298.86
|2368
|2006.09.01 12:36
|close
|814
|0.26
|1.2801
|1.2642
|1.2857
|-54.60
|13244.26
|2369
|2006.09.04 01:00
|buy
|817
|0.26
|1.2857
|1.2677
|1.2892
|2370
|2006.09.05 00:39
|buy
|818
|0.52
|1.2839
|1.2677
|1.2874
|2371
|2006.09.05 08:03
|buy
|819
|1.04
|1.2821
|1.2677
|1.2856
|2372
|2006.09.05 08:43
|close
|819
|1.04
|1.2837
|1.2677
|1.2856
|166.40
|13410.66
|2373
|2006.09.05 08:43
|close
|818
|0.52
|1.2836
|1.2677
|1.2874
|-15.60
|13395.06
|2374
|2006.09.05 08:43
|close
|817
|0.26
|1.2835
|1.2677
|1.2892
|-58.77
|13336.28
|2375
|2006.09.05 08:43
|sell
|820
|0.27
|1.2833
|1.3013
|1.2798
|2376
|2006.09.05 12:02
|modify
|820
|0.27
|1.2833
|1.2815
|1.2760
|2377
|2006.09.05 12:04
|s/l
|820
|0.27
|1.2815
|1.2815
|1.2760
|48.60
|13384.88
|2378
|2006.09.06 07:21
|buy
|821
|0.27
|1.2833
|1.2653
|1.2868
|2379
|2006.09.06 08:52
|buy
|822
|0.54
|1.2814
|1.2652
|1.2849
|2380
|2006.09.06 11:29
|buy
|823
|1.08
|1.2792
|1.2648
|1.2827
|2381
|2006.09.06 13:45
|buy
|824
|2.16
|1.2774
|1.2648
|1.2809
|2382
|2006.09.06 14:03
|close
|824
|2.16
|1.2792
|1.2648
|1.2809
|388.80
|13773.68
|2383
|2006.09.06 14:03
|close
|823
|1.08
|1.2791
|1.2648
|1.2827
|-10.80
|13762.88
|2384
|2006.09.06 14:03
|close
|822
|0.54
|1.2793
|1.2652
|1.2849
|-113.40
|13649.48
|2385
|2006.09.06 14:03
|close
|821
|0.27
|1.2791
|1.2653
|1.2868
|-113.40
|13536.08
|2386
|2006.09.07 01:00
|buy
|825
|0.27
|1.2825
|1.2645
|1.2860
|2387
|2006.09.07 07:49
|buy
|826
|0.54
|1.2807
|1.2645
|1.2842
|2388
|2006.09.07 08:56
|buy
|827
|1.08
|1.2789
|1.2645
|1.2824
|2389
|2006.09.07 10:34
|buy
|828
|2.16
|1.2768
|1.2642
|1.2803
|2390
|2006.09.07 11:07
|buy
|829
|4.32
|1.2745
|1.2637
|1.2780
|2391
|2006.09.07 11:15
|buy
|830
|8.64
|1.2727
|1.2637
|1.2762
|2392
|2006.09.07 11:30
|close
|830
|8.64
|1.2746
|1.2637
|1.2762
|1641.60
|15177.68
|2393
|2006.09.07 11:30
|close
|829
|4.32
|1.2743
|1.2637
|1.2780
|-86.40
|15091.28
|2394
|2006.09.07 11:30
|close
|828
|2.16
|1.2744
|1.2642
|1.2803
|-518.40
|14572.88
|2395
|2006.09.07 11:30
|close
|827
|1.08
|1.2742
|1.2645
|1.2824
|-507.60
|14065.28
|2396
|2006.09.07 11:30
|close
|826
|0.54
|1.2739
|1.2645
|1.2842
|-367.20
|13698.08
|2397
|2006.09.07 11:30
|close
|825
|0.27
|1.2740
|1.2645
|1.2860
|-229.50
|13468.58
|2398
|2006.09.07 11:31
|sell
|831
|0.27
|1.2742
|1.2922
|1.2707
|2399
|2006.09.07 12:46
|modify
|831
|0.27
|1.2742
|1.2722
|1.2667
|2400
|2006.09.07 12:48
|modify
|831
|0.27
|1.2742
|1.2721
|1.2666
|2401
|2006.09.07 12:48
|modify
|831
|0.27
|1.2742
|1.2720
|1.2665
|2402
|2006.09.07 12:50
|modify
|831
|0.27
|1.2742
|1.2719
|1.2664
|2403
|2006.09.07 12:51
|modify
|831
|0.27
|1.2742
|1.2718
|1.2663
|2404
|2006.09.07 12:54
|s/l
|831
|0.27
|1.2718
|1.2718
|1.2663
|64.80
|13533.38
|2405
|2006.09.08 01:06
|sell
|832
|0.27
|1.2717
|1.2897
|1.2682
|2406
|2006.09.08 12:37
|modify
|832
|0.27
|1.2717
|1.2699
|1.2644
|2407
|2006.09.08 12:37
|modify
|832
|0.27
|1.2717
|1.2694
|1.2639
|2408
|2006.09.08 12:38
|modify
|832
|0.27
|1.2717
|1.2689
|1.2634
|2409
|2006.09.08 12:38
|modify
|832
|0.27
|1.2717
|1.2686
|1.2631
|2410
|2006.09.08 12:38
|modify
|832
|0.27
|1.2717
|1.2682
|1.2627
|2411
|2006.09.08 12:39
|s/l
|832
|0.27
|1.2682
|1.2682
|1.2627
|94.50
|13627.88
|2412
|2006.09.11 01:00
|sell
|833
|0.27
|1.2656
|1.2836
|1.2621
|2413
|2006.09.11 02:59
|sell
|834
|0.54
|1.2674
|1.2836
|1.2639
|2414
|2006.09.11 05:39
|sell
|835
|1.08
|1.2693
|1.2837
|1.2658
|2415
|2006.09.11 06:10
|close
|835
|1.08
|1.2678
|1.2837
|1.2658
|162.00
|13789.88
|2416
|2006.09.11 06:10
|close
|834
|0.54
|1.2681
|1.2836
|1.2639
|-37.80
|13752.08
|2417
|2006.09.11 06:10
|close
|833
|0.27
|1.2682
|1.2836
|1.2621
|-70.20
|13681.88
|2418
|2006.09.11 06:27
|buy
|836
|0.27
|1.2690
|1.2510
|1.2725
|2419
|2006.09.11 08:22
|modify
|836
|0.27
|1.2690
|1.2708
|1.2763
|2420
|2006.09.11 08:23
|modify
|836
|0.27
|1.2690
|1.2709
|1.2764
|2421
|2006.09.11 08:24
|modify
|836
|0.27
|1.2690
|1.2710
|1.2765
|2422
|2006.09.11 08:31
|modify
|836
|0.27
|1.2690
|1.2711
|1.2766
|2423
|2006.09.11 08:32
|s/l
|836
|0.27
|1.2711
|1.2711
|1.2766
|56.70
|13738.58
|2424
|2006.09.11 08:32
|buy
|837
|0.27
|1.2711
|1.2531
|1.2746
|2425
|2006.09.11 09:53
|modify
|837
|0.27
|1.2711
|1.2730
|1.2785
|2426
|2006.09.11 09:53
|modify
|837
|0.27
|1.2711
|1.2732
|1.2787
|2427
|2006.09.11 09:54
|modify
|837
|0.27
|1.2711
|1.2734
|1.2789
|2428
|2006.09.11 09:54
|modify
|837
|0.27
|1.2711
|1.2735
|1.2790
|2429
|2006.09.11 09:54
|s/l
|837
|0.27
|1.2735
|1.2735
|1.2790
|64.80
|13803.38
|2430
|2006.09.11 09:54
|buy
|838
|0.28
|1.2737
|1.2557
|1.2772
|2431
|2006.09.11 10:57
|buy
|839
|0.56
|1.2719
|1.2557
|1.2754
|2432
|2006.09.11 14:03
|buy
|840
|1.12
|1.2701
|1.2557
|1.2736
|2433
|2006.09.11 14:10
|buy
|841
|2.24
|1.2681
|1.2555
|1.2716
|2434
|2006.09.11 15:19
|close
|841
|2.24
|1.2699
|1.2555
|1.2716
|403.20
|14206.58
|2435
|2006.09.11 15:19
|close
|840
|1.12
|1.2698
|1.2557
|1.2736
|-33.60
|14172.98
|2436
|2006.09.11 15:19
|close
|839
|0.56
|1.2694
|1.2557
|1.2754
|-140.00
|14032.98
|2437
|2006.09.11 15:20
|close
|838
|0.28
|1.2695
|1.2557
|1.2772
|-117.60
|13915.38
|2438
|2006.09.12 01:00
|buy
|842
|0.28
|1.2721
|1.2541
|1.2756
|2439
|2006.09.12 07:17
|buy
|843
|0.56
|1.2703
|1.2541
|1.2738
|2440
|2006.09.12 07:43
|modify
|843
|0.56
|1.2703
|1.2722
|1.2777
|2441
|2006.09.12 07:44
|modify
|843
|0.56
|1.2703
|1.2723
|1.2778
|2442
|2006.09.12 07:48
|s/l
|843
|0.56
|1.2723
|1.2723
|1.2778
|112.00
|14027.38
|2443
|2006.09.12 07:48
|close
|842
|0.28
|1.2722
|1.2541
|1.2756
|2.80
|14030.18
|2444
|2006.09.12 07:48
|buy
|844
|0.28
|1.2726
|1.2546
|1.2761
|2445
|2006.09.12 08:04
|buy
|845
|0.56
|1.2708
|1.2546
|1.2743
|2446
|2006.09.12 12:35
|buy
|846
|1.12
|1.2684
|1.2540
|1.2719
|2447
|2006.09.12 12:42
|close
|846
|1.12
|1.2702
|1.2540
|1.2719
|201.60
|14231.78
|2448
|2006.09.12 12:42
|close
|845
|0.56
|1.2700
|1.2546
|1.2743
|-44.80
|14186.98
|2449
|2006.09.12 12:42
|close
|844
|0.28
|1.2701
|1.2546
|1.2761
|-70.00
|14116.98
|2450
|2006.09.13 01:14
|sell
|847
|0.28
|1.2676
|1.2856
|1.2641
|2451
|2006.09.13 03:19
|sell
|848
|0.56
|1.2694
|1.2856
|1.2659
|2452
|2006.09.13 14:31
|modify
|848
|0.56
|1.2694
|1.2676
|1.2621
|2453
|2006.09.13 14:32
|s/l
|848
|0.56
|1.2676
|1.2676
|1.2621
|100.80
|14217.78
|2454
|2006.09.13 14:32
|close
|847
|0.28
|1.2677
|1.2856
|1.2641
|-2.80
|14214.98
|2455
|2006.09.14 01:23
|buy
|849
|0.28
|1.2709
|1.2529
|1.2744
|2456
|2006.09.14 03:58
|buy
|850
|0.56
|1.2691
|1.2529
|1.2726
|2457
|2006.09.14 10:43
|modify
|850
|0.56
|1.2691
|1.2709
|1.2764
|2458
|2006.09.14 10:46
|s/l
|850
|0.56
|1.2709
|1.2709
|1.2764
|100.80
|14315.78
|2459
|2006.09.14 10:46
|close
|849
|0.28
|1.2709
|1.2529
|1.2744
|0.00
|14315.78
|2460
|2006.09.14 10:46
|buy
|851
|0.29
|1.2710
|1.2530
|1.2745
|2461
|2006.09.14 11:53
|modify
|851
|0.29
|1.2710
|1.2729
|1.2784
|2462
|2006.09.14 11:55
|s/l
|851
|0.29
|1.2729
|1.2729
|1.2784
|55.10
|14370.88
|2463
|2006.09.14 11:55
|buy
|852
|0.29
|1.2731
|1.2551
|1.2766
|2464
|2006.09.14 12:32
|buy
|853
|0.58
|1.2713
|1.2551
|1.2748
|2465
|2006.09.14 12:43
|buy
|854
|1.16
|1.2694
|1.2550
|1.2729
|2466
|2006.09.14 12:53
|close
|854
|1.16
|1.2709
|1.2550
|1.2729
|174.00
|14544.88
|2467
|2006.09.14 12:53
|close
|853
|0.58
|1.2708
|1.2551
|1.2748
|-29.00
|14515.88
|2468
|2006.09.14 12:53
|close
|852
|0.29
|1.2707
|1.2551
|1.2766
|-69.60
|14446.28
|2469
|2006.09.15 05:57
|buy
|855
|0.29
|1.2742
|1.2562
|1.2777
|2470
|2006.09.15 06:32
|buy
|856
|0.58
|1.2724
|1.2562
|1.2759
|2471
|2006.09.15 08:12
|buy
|857
|1.16
|1.2706
|1.2562
|1.2741
|2472
|2006.09.15 09:58
|buy
|858
|2.32
|1.2687
|1.2561
|1.2722
|2473
|2006.09.15 11:55
|buy
|859
|4.64
|1.2669
|1.2561
|1.2704
|2474
|2006.09.15 12:33
|close
|859
|4.64
|1.2688
|1.2561
|1.2704
|881.60
|15327.88
|2475
|2006.09.15 12:33
|close
|858
|2.32
|1.2687
|1.2561
|1.2722
|0.00
|15327.88
|2476
|2006.09.15 12:33
|close
|857
|1.16
|1.2685
|1.2562
|1.2741
|-243.60
|15084.28
|2477
|2006.09.15 12:33
|close
|856
|0.58
|1.2686
|1.2562
|1.2759
|-220.40
|14863.88
|2478
|2006.09.15 12:33
|close
|855
|0.29
|1.2683
|1.2562
|1.2777
|-171.10
|14692.78
|2479
|2006.09.18 04:39
|buy
|860
|0.29
|1.2667
|1.2487
|1.2702
|2480
|2006.09.18 04:58
|buy
|861
|0.58
|1.2649
|1.2487
|1.2684
|2481
|2006.09.18 06:19
|modify
|861
|0.58
|1.2649
|1.2668
|1.2723
|2482
|2006.09.18 06:21
|modify
|861
|0.58
|1.2649
|1.2669
|1.2724
|2483
|2006.09.18 06:21
|modify
|861
|0.58
|1.2649
|1.2672
|1.2727
|2484
|2006.09.18 06:22
|s/l
|861
|0.58
|1.2672
|1.2672
|1.2727
|133.40
|14826.18
|2485
|2006.09.18 06:22
|close
|860
|0.29
|1.2672
|1.2487
|1.2702
|14.50
|14840.68
|2486
|2006.09.18 06:22
|buy
|862
|0.30
|1.2675
|1.2495
|1.2710
|2487
|2006.09.18 09:15
|buy
|863
|0.60
|1.2657
|1.2495
|1.2692
|2488
|2006.09.18 13:01
|modify
|863
|0.60
|1.2657
|1.2677
|1.2732
|2489
|2006.09.18 13:01
|modify
|863
|0.60
|1.2657
|1.2678
|1.2733
|2490
|2006.09.18 13:01
|modify
|863
|0.60
|1.2657
|1.2681
|1.2736
|2491
|2006.09.18 13:01
|modify
|863
|0.60
|1.2657
|1.2685
|1.2740
|2492
|2006.09.18 13:02
|s/l
|863
|0.60
|1.2685
|1.2685
|1.2740
|168.00
|15008.68
|2493
|2006.09.18 13:02
|close
|862
|0.30
|1.2678
|1.2495
|1.2710
|9.00
|15017.68
|2494
|2006.09.19 01:00
|buy
|864
|0.30
|1.2715
|1.2535
|1.2750
|2495
|2006.09.19 07:15
|buy
|865
|0.60
|1.2697
|1.2535
|1.2732
|2496
|2006.09.19 07:53
|buy
|866
|1.20
|1.2679
|1.2535
|1.2714
|2497
|2006.09.19 09:00
|buy
|867
|2.40
|1.2659
|1.2533
|1.2694
|2498
|2006.09.19 12:30
|close
|867
|2.40
|1.2676
|1.2533
|1.2694
|408.00
|15425.68
|2499
|2006.09.19 12:30
|close
|866
|1.20
|1.2677
|1.2535
|1.2714
|-24.00
|15401.68
|2500
|2006.09.19 12:30
|close
|865
|0.60
|1.2678
|1.2535
|1.2732
|-114.00
|15287.68
|2501
|2006.09.19 12:30
|close
|864
|0.30
|1.2679
|1.2535
|1.2750
|-108.00
|15179.68
|2502
|2006.09.20 04:36
|buy
|868
|0.30
|1.2692
|1.2512
|1.2727
|2503
|2006.09.20 05:04
|buy
|869
|0.60
|1.2673
|1.2511
|1.2708
|2504
|2006.09.20 14:16
|modify
|869
|0.60
|1.2673
|1.2691
|1.2746
|2505
|2006.09.20 14:16
|modify
|869
|0.60
|1.2673
|1.2692
|1.2747
|2506
|2006.09.20 14:24
|s/l
|869
|0.60
|1.2692
|1.2692
|1.2747
|114.00
|15293.68
|2507
|2006.09.20 14:24
|close
|868
|0.30
|1.2692
|1.2512
|1.2727
|0.00
|15293.68
|2508
|2006.09.21 01:00
|buy
|870
|0.31
|1.2712
|1.2532
|1.2747
|2509
|2006.09.21 10:35
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2730
|1.2785
|2510
|2006.09.21 10:35
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2731
|1.2786
|2511
|2006.09.21 10:35
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2732
|1.2787
|2512
|2006.09.21 10:40
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2733
|1.2788
|2513
|2006.09.21 10:40
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2734
|1.2789
|2514
|2006.09.21 10:40
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2735
|1.2790
|2515
|2006.09.21 10:41
|modify
|870
|0.31
|1.2712
|1.2736
|1.2791
|2516
|2006.09.21 10:51
|s/l
|870
|0.31
|1.2736
|1.2736
|1.2791
|74.40
|15368.08
|2517
|2006.09.21 10:51
|buy
|871
|0.31
|1.2738
|1.2558
|1.2773
|2518
|2006.09.21 14:08
|buy
|872
|0.62
|1.2720
|1.2558
|1.2755
|2519
|2006.09.21 16:02
|modify
|872
|0.62
|1.2720
|1.2739
|1.2794
|2520
|2006.09.21 16:02
|modify
|872
|0.62
|1.2720
|1.2740
|1.2795
|2521
|2006.09.21 16:02
|modify
|872
|0.62
|1.2720
|1.2742
|1.2797
|2522
|2006.09.21 16:02
|modify
|872
|0.62
|1.2720
|1.2743
|1.2798
|2523
|2006.09.21 16:02
|modify
|872
|0.62
|1.2720
|1.2745
|1.2800
|2524
|2006.09.21 16:03
|s/l
|872
|0.62
|1.2745
|1.2745
|1.2800
|155.00
|15523.08
|2525
|2006.09.21 16:03
|close
|871
|0.31
|1.2745
|1.2558
|1.2773
|21.70
|15544.78
|2526
|2006.09.22 01:00
|buy
|873
|0.31
|1.2786
|1.2606
|1.2821
|2527
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2804
|1.2859
|2528
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2805
|1.2860
|2529
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2806
|1.2861
|2530
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2807
|1.2862
|2531
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2808
|1.2863
|2532
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2809
|1.2864
|2533
|2006.09.22 07:21
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2810
|1.2865
|2534
|2006.09.22 07:22
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2811
|1.2866
|2535
|2006.09.22 07:22
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2812
|1.2867
|2536
|2006.09.22 07:30
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2813
|1.2868
|2537
|2006.09.22 07:30
|modify
|873
|0.31
|1.2786
|1.2814
|1.2869
|2538
|2006.09.22 07:37
|s/l
|873
|0.31
|1.2814
|1.2814
|1.2869
|86.80
|15631.58
|2539
|2006.09.22 07:37
|buy
|874
|0.31
|1.2815
|1.2635
|1.2850
|2540
|2006.09.22 15:24
|buy
|875
|0.62
|1.2797
|1.2635
|1.2832
|2541
|2006.09.25 09:01
|buy
|876
|1.24
|1.2779
|1.2635
|1.2814
|2542
|2006.09.25 12:24
|buy
|877
|2.48
|1.2761
|1.2635
|1.2796
|2543
|2006.09.25 14:02
|buy
|878
|4.96
|1.2743
|1.2635
|1.2778
|2544
|2006.09.25 14:09
|close
|878
|4.96
|1.2760
|1.2635
|1.2778
|843.20
|16474.78
|2545
|2006.09.25 14:09
|close
|877
|2.48
|1.2761
|1.2635
|1.2796
|0.00
|16474.78
|2546
|2006.09.25 14:09
|close
|876
|1.24
|1.2762
|1.2635
|1.2814
|-210.80
|16263.98
|2547
|2006.09.25 14:09
|close
|875
|0.62
|1.2761
|1.2635
|1.2832
|-226.95
|16037.03
|2548
|2006.09.25 14:09
|close
|874
|0.31
|1.2762
|1.2635
|1.2850
|-166.18
|15870.86
|2549
|2006.09.26 07:10
|sell
|879
|0.32
|1.2736
|1.2916
|1.2701
|2550
|2006.09.26 08:07
|sell
|880
|0.64
|1.2755
|1.2917
|1.2720
|2551
|2006.09.26 08:46
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2736
|1.2681
|2552
|2006.09.26 08:47
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2735
|1.2680
|2553
|2006.09.26 08:47
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2734
|1.2679
|2554
|2006.09.26 08:47
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2733
|1.2678
|2555
|2006.09.26 08:49
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2732
|1.2677
|2556
|2006.09.26 08:49
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2731
|1.2676
|2557
|2006.09.26 08:49
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2729
|1.2674
|2558
|2006.09.26 08:51
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2728
|1.2673
|2559
|2006.09.26 08:52
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2727
|1.2672
|2560
|2006.09.26 08:58
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2726
|1.2671
|2561
|2006.09.26 08:58
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2725
|1.2670
|2562
|2006.09.26 08:58
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2724
|1.2669
|2563
|2006.09.26 08:58
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2723
|1.2668
|2564
|2006.09.26 09:00
|modify
|880
|0.64
|1.2755
|1.2722
|1.2667
|2565
|2006.09.26 09:17
|s/l
|880
|0.64
|1.2722
|1.2722
|1.2667
|211.20
|16082.06
|2566
|2006.09.26 09:17
|close
|879
|0.32
|1.2722
|1.2916
|1.2701
|44.80
|16126.86
|2567
|2006.09.26 09:17
|sell
|881
|0.32
|1.2719
|1.2899
|1.2684
|2568
|2006.09.26 11:08
|modify
|881
|0.32
|1.2719
|1.2699
|1.2644
|2569
|2006.09.26 11:08
|modify
|881
|0.32
|1.2719
|1.2698
|1.2643
|2570
|2006.09.26 11:09
|modify
|881
|0.32
|1.2719
|1.2696
|1.2641
|2571
|2006.09.26 11:13
|modify
|881
|0.32
|1.2719
|1.2695
|1.2640
|2572
|2006.09.26 11:31
|s/l
|881
|0.32
|1.2695
|1.2695
|1.2640
|76.80
|16203.66
|2573
|2006.09.26 11:31
|sell
|882
|0.32
|1.2693
|1.2873
|1.2658
|2574
|2006.09.26 14:46
|modify
|882
|0.32
|1.2693
|1.2675
|1.2620
|2575
|2006.09.26 14:46
|modify
|882
|0.32
|1.2693
|1.2674
|1.2619
|2576
|2006.09.26 14:58
|s/l
|882
|0.32
|1.2674
|1.2674
|1.2619
|60.80
|16264.46
|2577
|2006.09.27 06:09
|sell
|883
|0.33
|1.2677
|1.2857
|1.2642
|2578
|2006.09.27 07:57
|sell
|884
|0.66
|1.2695
|1.2857
|1.2660
|2579
|2006.09.27 12:32
|sell
|885
|1.32
|1.2713
|1.2857
|1.2678
|2580
|2006.09.27 12:36
|close
|885
|1.32
|1.2698
|1.2857
|1.2678
|198.00
|16462.46
|2581
|2006.09.27 12:36
|close
|884
|0.66
|1.2699
|1.2857
|1.2660
|-26.40
|16436.06
|2582
|2006.09.27 12:36
|close
|883
|0.33
|1.2698
|1.2857
|1.2642
|-69.30
|16366.76
|2583
|2006.09.28 01:00
|buy
|886
|0.33
|1.2726
|1.2546
|1.2761
|2584
|2006.09.28 09:11
|buy
|887
|0.66
|1.2708
|1.2546
|1.2743
|2585
|2006.09.28 12:37
|buy
|888
|1.32
|1.2690
|1.2546
|1.2725
|2586
|2006.09.28 18:44
|close
|888
|1.32
|1.2705
|1.2546
|1.2725
|198.00
|16564.76
|2587
|2006.09.28 18:44
|close
|887
|0.66
|1.2707
|1.2546
|1.2743
|-6.60
|16558.16
|2588
|2006.09.28 18:44
|close
|886
|0.33
|1.2706
|1.2546
|1.2761
|-66.00
|16492.16
|2589
|2006.09.29 06:34
|sell
|889
|0.33
|1.2688
|1.2868
|1.2653
|2590
|2006.09.29 08:06
|modify
|889
|0.33
|1.2688
|1.2669
|1.2614
|2591
|2006.09.29 08:12
|modify
|889
|0.33
|1.2688
|1.2667
|1.2612
|2592
|2006.09.29 08:18
|s/l
|889
|0.33
|1.2667
|1.2667
|1.2612
|69.30
|16561.46
|2593
|2006.09.29 08:18
|sell
|890
|0.33
|1.2665
|1.2845
|1.2630
|2594
|2006.09.29 15:21
|sell
|891
|0.66
|1.2684
|1.2846
|1.2649
|2595
|2006.09.29 15:30
|sell
|892
|1.32
|1.2702
|1.2846
|1.2667
|2596
|2006.09.29 15:56
|close
|892
|1.32
|1.2687
|1.2846
|1.2667
|198.00
|16759.46
|2597
|2006.09.29 15:56
|close
|891
|0.66
|1.2688
|1.2846
|1.2649
|-26.40
|16733.06
|2598
|2006.09.29 15:56
|close
|890
|0.33
|1.2687
|1.2845
|1.2630
|-72.60
|16660.46
|2599
|2006.10.02 09:32
|buy
|893
|0.33
|1.2690
|1.2510
|1.2725
|2600
|2006.10.02 13:31
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2708
|1.2763
|2601
|2006.10.02 13:31
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2709
|1.2764
|2602
|2006.10.02 13:32
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2712
|1.2767
|2603
|2006.10.02 13:34
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2713
|1.2768
|2604
|2006.10.02 13:36
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2715
|1.2770
|2605
|2006.10.02 13:36
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2716
|1.2771
|2606
|2006.10.02 13:40
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2718
|1.2773
|2607
|2006.10.02 13:41
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2719
|1.2774
|2608
|2006.10.02 13:45
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2721
|1.2776
|2609
|2006.10.02 13:45
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2722
|1.2777
|2610
|2006.10.02 13:46
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2723
|1.2778
|2611
|2006.10.02 13:46
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2724
|1.2779
|2612
|2006.10.02 13:46
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2725
|1.2780
|2613
|2006.10.02 13:46
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2726
|1.2781
|2614
|2006.10.02 13:49
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2727
|1.2782
|2615
|2006.10.02 13:49
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2728
|1.2783
|2616
|2006.10.02 13:49
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2729
|1.2784
|2617
|2006.10.02 13:50
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2730
|1.2785
|2618
|2006.10.02 13:51
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2731
|1.2786
|2619
|2006.10.02 13:53
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2732
|1.2787
|2620
|2006.10.02 13:53
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2734
|1.2789
|2621
|2006.10.02 13:53
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2736
|1.2791
|2622
|2006.10.02 13:53
|modify
|893
|0.33
|1.2690
|1.2738
|1.2793
|2623
|2006.10.02 13:58
|s/l
|893
|0.33
|1.2738
|1.2738
|1.2793
|158.40
|16818.86
|2624
|2006.10.03 05:59
|buy
|894
|0.34
|1.2759
|1.2579
|1.2794
|2625
|2006.10.03 08:03
|buy
|895
|0.68
|1.2741
|1.2579
|1.2776
|2626
|2006.10.03 12:34
|buy
|896
|1.36
|1.2723
|1.2579
|1.2758
|2627
|2006.10.03 13:04
|close
|896
|1.36
|1.2739
|1.2579
|1.2758
|217.60
|17036.46
|2628
|2006.10.03 13:04
|close
|895
|0.68
|1.2735
|1.2579
|1.2776
|-40.80
|16995.66
|2629
|2006.10.03 13:04
|close
|894
|0.34
|1.2737
|1.2579
|1.2794
|-74.80
|16920.86
|2630
|2006.10.04 01:45
|sell
|897
|0.34
|1.2716
|1.2896
|1.2681
|2631
|2006.10.04 06:59
|sell
|898
|0.68
|1.2734
|1.2896
|1.2699
|2632
|2006.10.04 08:29
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2716
|1.2661
|2633
|2006.10.04 08:31
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2715
|1.2660
|2634
|2006.10.04 08:32
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2714
|1.2659
|2635
|2006.10.04 08:41
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2713
|1.2658
|2636
|2006.10.04 08:42
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2712
|1.2657
|2637
|2006.10.04 08:42
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2711
|1.2656
|2638
|2006.10.04 08:42
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2710
|1.2655
|2639
|2006.10.04 08:45
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2709
|1.2654
|2640
|2006.10.04 08:45
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2707
|1.2652
|2641
|2006.10.04 08:46
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2706
|1.2651
|2642
|2006.10.04 08:46
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2705
|1.2650
|2643
|2006.10.04 08:46
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2704
|1.2649
|2644
|2006.10.04 08:46
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2703
|1.2648
|2645
|2006.10.04 08:51
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2702
|1.2647
|2646
|2006.10.04 08:51
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2701
|1.2646
|2647
|2006.10.04 08:51
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2700
|1.2645
|2648
|2006.10.04 08:51
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2699
|1.2644
|2649
|2006.10.04 08:51
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2698
|1.2643
|2650
|2006.10.04 09:17
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2697
|1.2642
|2651
|2006.10.04 09:17
|modify
|897
|0.34
|1.2716
|1.2698
|1.2643
|2652
|2006.10.04 09:17
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2696
|1.2641
|2653
|2006.10.04 09:17
|modify
|897
|0.34
|1.2716
|1.2697
|1.2642
|2654
|2006.10.04 09:18
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2695
|1.2640
|2655
|2006.10.04 09:18
|modify
|897
|0.34
|1.2716
|1.2696
|1.2641
|2656
|2006.10.04 09:19
|modify
|898
|0.68
|1.2734
|1.2694
|1.2639
|2657
|2006.10.04 09:25
|s/l
|898
|0.68
|1.2694
|1.2694
|1.2639
|272.00
|17192.86
|2658
|2006.10.04 09:25
|close
|897
|0.34
|1.2695
|1.2696
|1.2641
|71.40
|17264.26
|2659
|2006.10.04 09:25
|sell
|899
|0.35
|1.2694
|1.2874
|1.2659
|2660
|2006.10.04 19:15
|sell
|900
|0.70
|1.2712
|1.2874
|1.2677
|2661
|2006.10.05 13:48
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2694
|1.2639
|2662
|2006.10.05 13:48
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2693
|1.2638
|2663
|2006.10.05 13:48
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2692
|1.2637
|2664
|2006.10.05 13:49
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2689
|1.2634
|2665
|2006.10.05 13:50
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2688
|1.2633
|2666
|2006.10.05 13:54
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2687
|1.2632
|2667
|2006.10.05 14:02
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2686
|1.2631
|2668
|2006.10.05 14:03
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2685
|1.2630
|2669
|2006.10.05 14:12
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2684
|1.2629
|2670
|2006.10.05 14:12
|modify
|900
|0.70
|1.2712
|1.2683
|1.2628
|2671
|2006.10.05 14:17
|s/l
|900
|0.70
|1.2683
|1.2683
|1.2628
|214.34
|17478.60
|2672
|2006.10.05 14:17
|close
|899
|0.35
|1.2684
|1.2874
|1.2659
|40.67
|17519.27
|2673
|2006.10.06 06:53
|sell
|901
|0.35
|1.2675
|1.2855
|1.2640
|2674
|2006.10.06 12:30
|sell
|902
|0.70
|1.2696
|1.2858
|1.2661
|2675
|2006.10.06 12:30
|sell
|903
|1.40
|1.2714
|1.2858
|1.2679
|2676
|2006.10.06 12:31
|close
|903
|1.40
|1.2697
|1.2858
|1.2679
|238.00
|17757.27
|2677
|2006.10.06 12:31
|close
|902
|0.70
|1.2698
|1.2858
|1.2661
|-14.00
|17743.27
|2678
|2006.10.06 12:31
|close
|901
|0.35
|1.2699
|1.2855
|1.2640
|-84.00
|17659.27
|2679
|2006.10.09 11:01
|buy
|904
|0.35
|1.2613
|1.2433
|1.2648
|2680
|2006.10.09 15:46
|buy
|905
|0.70
|1.2594
|1.2432
|1.2629
|2681
|2006.10.10 08:22
|buy
|906
|1.40
|1.2574
|1.2430
|1.2609
|2682
|2006.10.10 08:38
|close
|906
|1.40
|1.2591
|1.2430
|1.2609
|238.00
|17897.27
|2683
|2006.10.10 08:38
|close
|905
|0.70
|1.2589
|1.2432
|1.2629
|-39.23
|17858.03
|2684
|2006.10.10 08:38
|close
|904
|0.35
|1.2587
|1.2433
|1.2648
|-93.12
|17764.91
|2685
|2006.10.10 08:38
|sell
|907
|0.36
|1.2577
|1.2757
|1.2542
|2686
|2006.10.10 11:09
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2559
|1.2504
|2687
|2006.10.10 11:11
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2558
|1.2503
|2688
|2006.10.10 11:13
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2557
|1.2502
|2689
|2006.10.10 11:16
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2553
|1.2498
|2690
|2006.10.10 11:17
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2549
|1.2494
|2691
|2006.10.10 11:18
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2547
|1.2492
|2692
|2006.10.10 11:18
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2545
|1.2490
|2693
|2006.10.10 11:19
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2544
|1.2489
|2694
|2006.10.10 11:31
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2543
|1.2488
|2695
|2006.10.10 11:43
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2542
|1.2487
|2696
|2006.10.10 11:48
|modify
|907
|0.36
|1.2577
|1.2539
|1.2484
|2697
|2006.10.10 12:13
|s/l
|907
|0.36
|1.2539
|1.2539
|1.2484
|136.80
|17901.71
|2698
|2006.10.11 08:15
|buy
|908
|0.36
|1.2553
|1.2373
|1.2588
|2699
|2006.10.11 18:04
|buy
|909
|0.72
|1.2535
|1.2373
|1.2570
|2700
|2006.10.11 18:20
|buy
|910
|1.44
|1.2517
|1.2373
|1.2552
|2701
|2006.10.11 18:52
|close
|910
|1.44
|1.2532
|1.2373
|1.2552
|216.00
|18117.71
|2702
|2006.10.11 18:52
|close
|909
|0.72
|1.2536
|1.2373
|1.2570
|7.20
|18124.91
|2703
|2006.10.11 18:52
|close
|908
|0.36
|1.2535
|1.2373
|1.2588
|-64.80
|18060.11
|2704
|2006.10.12 01:00
|sell
|911
|0.36
|1.2518
|1.2698
|1.2483
|2705
|2006.10.12 03:09
|sell
|912
|0.72
|1.2536
|1.2698
|1.2501
|2706
|2006.10.12 07:09
|sell
|913
|1.44
|1.2556
|1.2700
|1.2521
|2707
|2006.10.12 10:34
|close
|913
|1.44
|1.2539
|1.2700
|1.2521
|244.80
|18304.91
|2708
|2006.10.12 10:35
|close
|912
|0.72
|1.2538
|1.2698
|1.2501
|-14.40
|18290.51
|2709
|2006.10.12 10:35
|close
|911
|0.36
|1.2539
|1.2698
|1.2483
|-75.60
|18214.91
|2710
|2006.10.12 11:35
|sell
|914
|0.36
|1.2520
|1.2700
|1.2485
|2711
|2006.10.12 12:30
|sell
|915
|0.72
|1.2538
|1.2700
|1.2503
|2712
|2006.10.12 12:30
|sell
|916
|1.44
|1.2556
|1.2700
|1.2521
|2713
|2006.10.12 12:30
|close
|916
|1.44
|1.2538
|1.2700
|1.2521
|259.20
|18474.11
|2714
|2006.10.12 12:31
|close
|915
|0.72
|1.2535
|1.2700
|1.2503
|21.60
|18495.71
|2715
|2006.10.12 12:31
|close
|914
|0.36
|1.2534
|1.2700
|1.2485
|-50.40
|18445.31
|2716
|2006.10.13 01:12
|buy
|917
|0.37
|1.2562
|1.2382
|1.2597
|2717
|2006.10.13 11:06
|buy
|918
|0.74
|1.2544
|1.2382
|1.2579
|2718
|2006.10.13 12:37
|buy
|919
|1.48
|1.2524
|1.2380
|1.2559
|2719
|2006.10.13 14:03
|buy
|920
|2.96
|1.2504
|1.2378
|1.2539
|2720
|2006.10.13 14:40
|buy
|921
|5.92
|1.2486
|1.2378
|1.2521
|2721
|2006.10.13 16:05
|close
|921
|5.92
|1.2505
|1.2378
|1.2521
|1124.80
|19570.11
|2722
|2006.10.13 16:05
|close
|920
|2.96
|1.2506
|1.2378
|1.2539
|59.20
|19629.31
|2723
|2006.10.13 16:05
|close
|919
|1.48
|1.2503
|1.2380
|1.2559
|-310.80
|19318.51
|2724
|2006.10.13 16:07
|close
|918
|0.74
|1.2504
|1.2382
|1.2579
|-296.00
|19022.51
|2725
|2006.10.13 16:07
|close
|917
|0.37
|1.2505
|1.2382
|1.2597
|-210.90
|18811.61
|2726
|2006.10.16 01:00
|sell
|922
|0.38
|1.2495
|1.2675
|1.2460
|2727
|2006.10.16 05:22
|sell
|923
|0.76
|1.2513
|1.2675
|1.2478
|2728
|2006.10.16 12:42
|sell
|924
|1.52
|1.2531
|1.2675
|1.2496
|2729
|2006.10.16 15:00
|close
|924
|1.52
|1.2516
|1.2675
|1.2496
|228.00
|19039.61
|2730
|2006.10.16 15:00
|close
|923
|0.76
|1.2515
|1.2675
|1.2478
|-15.20
|19024.41
|2731
|2006.10.16 15:00
|close
|922
|0.38
|1.2516
|1.2675
|1.2460
|-79.80
|18944.61
|2732
|2006.10.17 01:00
|buy
|925
|0.38
|1.2542
|1.2362
|1.2577
|2733
|2006.10.17 07:26
|buy
|926
|0.76
|1.2524
|1.2362
|1.2559
|2734
|2006.10.17 13:31
|modify
|926
|0.76
|1.2524
|1.2542
|1.2597
|2735
|2006.10.17 13:32
|modify
|926
|0.76
|1.2524
|1.2543
|1.2598
|2736
|2006.10.17 13:32
|modify
|926
|0.76
|1.2524
|1.2544
|1.2599
|2737
|2006.10.17 13:33
|s/l
|926
|0.76
|1.2544
|1.2544
|1.2599
|152.00
|19096.61
|2738
|2006.10.17 13:33
|close
|925
|0.38
|1.2543
|1.2362
|1.2577
|3.80
|19100.41
|2739
|2006.10.19 01:53
|buy
|927
|0.38
|1.2542
|1.2362
|1.2577
|2740
|2006.10.19 09:01
|modify
|927
|0.38
|1.2542
|1.2562
|1.2617
|2741
|2006.10.19 09:01
|modify
|927
|0.38
|1.2542
|1.2563
|1.2618
|2742
|2006.10.19 09:09
|s/l
|927
|0.38
|1.2563
|1.2563
|1.2618
|79.80
|19180.21
|2743
|2006.10.19 09:09
|buy
|928
|0.38
|1.2565
|1.2385
|1.2600
|2744
|2006.10.19 13:46
|modify
|928
|0.38
|1.2565
|1.2583
|1.2638
|2745
|2006.10.19 13:51
|modify
|928
|0.38
|1.2565
|1.2584
|1.2639
|2746
|2006.10.19 13:56
|s/l
|928
|0.38
|1.2584
|1.2584
|1.2639
|72.20
|19252.41
|2747
|2006.10.20 01:00
|buy
|929
|0.39
|1.2636
|1.2456
|1.2671
|2748
|2006.10.20 09:50
|buy
|930
|0.78
|1.2618
|1.2456
|1.2653
|2749
|2006.10.20 14:39
|buy
|931
|1.56
|1.2599
|1.2455
|1.2634
|2750
|2006.10.20 15:32
|close
|931
|1.56
|1.2614
|1.2455
|1.2634
|234.00
|19486.41
|2751
|2006.10.20 15:32
|close
|930
|0.78
|1.2615
|1.2456
|1.2653
|-23.40
|19463.01
|2752
|2006.10.20 15:32
|close
|929
|0.39
|1.2614
|1.2456
|1.2671
|-85.80
|19377.21
|2753
|2006.10.23 06:16
|sell
|932
|0.39
|1.2599
|1.2779
|1.2564
|2754
|2006.10.23 09:10
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2581
|1.2526
|2755
|2006.10.23 09:10
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2580
|1.2525
|2756
|2006.10.23 09:11
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2579
|1.2524
|2757
|2006.10.23 09:11
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2578
|1.2523
|2758
|2006.10.23 09:12
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2577
|1.2522
|2759
|2006.10.23 09:12
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2576
|1.2521
|2760
|2006.10.23 09:12
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2575
|1.2520
|2761
|2006.10.23 09:12
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2574
|1.2519
|2762
|2006.10.23 09:15
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2573
|1.2518
|2763
|2006.10.23 09:27
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2572
|1.2517
|2764
|2006.10.23 09:27
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2571
|1.2516
|2765
|2006.10.23 09:31
|modify
|932
|0.39
|1.2599
|1.2570
|1.2515
|2766
|2006.10.23 09:49
|s/l
|932
|0.39
|1.2570
|1.2570
|1.2515
|113.10
|19490.31
|2767
|2006.10.23 09:49
|sell
|933
|0.39
|1.2568
|1.2748
|1.2533
|2768
|2006.10.23 13:27
|modify
|933
|0.39
|1.2568
|1.2548
|1.2493
|2769
|2006.10.23 13:29
|modify
|933
|0.39
|1.2568
|1.2547
|1.2492
|2770
|2006.10.23 13:36
|s/l
|933
|0.39
|1.2547
|1.2547
|1.2492
|81.90
|19572.21
|2771
|2006.10.24 06:58
|sell
|934
|0.39
|1.2532
|1.2712
|1.2497
|2772
|2006.10.24 16:10
|sell
|935
|0.78
|1.2551
|1.2713
|1.2516
|2773
|2006.10.24 16:40
|sell
|936
|1.56
|1.2570
|1.2714
|1.2535
|2774
|2006.10.24 22:30
|close
|936
|1.56
|1.2554
|1.2714
|1.2535
|249.60
|19821.81
|2775
|2006.10.24 22:30
|close
|935
|0.78
|1.2556
|1.2713
|1.2516
|-39.00
|19782.81
|2776
|2006.10.24 22:33
|close
|934
|0.39
|1.2555
|1.2712
|1.2497
|-89.70
|19693.11
|2777
|2006.10.25 02:11
|buy
|937
|0.39
|1.2573
|1.2393
|1.2608
|2778
|2006.10.25 19:18
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2594
|1.2649
|2779
|2006.10.25 19:19
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2595
|1.2650
|2780
|2006.10.25 19:19
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2597
|1.2652
|2781
|2006.10.25 19:19
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2598
|1.2653
|2782
|2006.10.25 19:19
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2600
|1.2655
|2783
|2006.10.25 19:20
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2602
|1.2657
|2784
|2006.10.25 19:20
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2604
|1.2659
|2785
|2006.10.25 19:20
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2605
|1.2660
|2786
|2006.10.25 19:20
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2606
|1.2661
|2787
|2006.10.25 19:20
|modify
|937
|0.39
|1.2573
|1.2609
|1.2664
|2788
|2006.10.25 19:24
|s/l
|937
|0.39
|1.2609
|1.2609
|1.2664
|140.40
|19833.51
|2789
|2006.10.26 01:00
|buy
|938
|0.40
|1.2615
|1.2435
|1.2650
|2790
|2006.10.26 07:53
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2634
|1.2689
|2791
|2006.10.26 07:56
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2636
|1.2691
|2792
|2006.10.26 08:00
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2637
|1.2692
|2793
|2006.10.26 08:01
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2638
|1.2693
|2794
|2006.10.26 08:01
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2639
|1.2694
|2795
|2006.10.26 08:01
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2640
|1.2695
|2796
|2006.10.26 08:01
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2642
|1.2697
|2797
|2006.10.26 08:01
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2644
|1.2699
|2798
|2006.10.26 08:01
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2646
|1.2701
|2799
|2006.10.26 08:08
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2647
|1.2702
|2800
|2006.10.26 08:08
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2648
|1.2703
|2801
|2006.10.26 08:25
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2649
|1.2704
|2802
|2006.10.26 08:25
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2652
|1.2707
|2803
|2006.10.26 08:25
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2654
|1.2709
|2804
|2006.10.26 08:26
|modify
|938
|0.40
|1.2615
|1.2655
|1.2710
|2805
|2006.10.26 08:30
|s/l
|938
|0.40
|1.2655
|1.2655
|1.2710
|160.00
|19993.51
|2806
|2006.10.26 08:30
|buy
|939
|0.40
|1.2656
|1.2476
|1.2691
|2807
|2006.10.26 17:23
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2675
|1.2730
|2808
|2006.10.26 17:23
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2678
|1.2733
|2809
|2006.10.26 17:25
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2679
|1.2734
|2810
|2006.10.26 17:26
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2680
|1.2735
|2811
|2006.10.26 17:26
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2681
|1.2736
|2812
|2006.10.26 17:27
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2682
|1.2737
|2813
|2006.10.26 17:27
|modify
|939
|0.40
|1.2656
|1.2683
|1.2738
|2814
|2006.10.26 17:32
|s/l
|939
|0.40
|1.2683
|1.2683
|1.2738
|108.00
|20101.51
|2815
|2006.10.27 01:08
|buy
|940
|0.40
|1.2696
|1.2516
|1.2731
|2816
|2006.10.27 07:58
|buy
|941
|0.80
|1.2678
|1.2516
|1.2713
|2817
|2006.10.27 13:30
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2700
|1.2755
|2818
|2006.10.27 13:31
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2701
|1.2756
|2819
|2006.10.27 13:31
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2702
|1.2757
|2820
|2006.10.27 13:31
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2703
|1.2758
|2821
|2006.10.27 13:31
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2704
|1.2759
|2822
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2705
|1.2760
|2823
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2706
|1.2761
|2824
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2707
|1.2762
|2825
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2708
|1.2763
|2826
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2710
|1.2765
|2827
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2711
|1.2766
|2828
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2712
|1.2767
|2829
|2006.10.27 13:32
|modify
|941
|0.80
|1.2678
|1.2713
|1.2768
|2830
|2006.10.27 13:36
|s/l
|941
|0.80
|1.2713
|1.2713
|1.2768
|280.00
|20381.51
|2831
|2006.10.27 13:36
|close
|940
|0.40
|1.2713
|1.2516
|1.2731
|68.00
|20449.51
|2832
|2006.10.30 06:19
|sell
|942
|0.41
|1.2714
|1.2894
|1.2679
|2833
|2006.10.30 12:20
|sell
|943
|0.82
|1.2732
|1.2894
|1.2697
|2834
|2006.10.30 13:31
|modify
|943
|0.82
|1.2732
|1.2713
|1.2658
|2835
|2006.10.30 13:38
|modify
|943
|0.82
|1.2732
|1.2712
|1.2657
|2836
|2006.10.30 13:42
|modify
|943
|0.82
|1.2732
|1.2710
|1.2655
|2837
|2006.10.30 13:43
|s/l
|943
|0.82
|1.2710
|1.2710
|1.2655
|180.40
|20629.91
|2838
|2006.10.30 13:43
|close
|942
|0.41
|1.2711
|1.2894
|1.2679
|12.30
|20642.21
|2839
|2006.10.31 01:19
|sell
|944
|0.41
|1.2705
|1.2885
|1.2670
|2840
|2006.10.31 02:46
|sell
|945
|0.82
|1.2723
|1.2885
|1.2688
|2841
|2006.10.31 07:25
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2704
|1.2649
|2842
|2006.10.31 07:28
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2703
|1.2648
|2843
|2006.10.31 07:30
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2702
|1.2647
|2844
|2006.10.31 07:30
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2701
|1.2646
|2845
|2006.10.31 07:30
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2698
|1.2643
|2846
|2006.10.31 07:42
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2697
|1.2642
|2847
|2006.10.31 07:42
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2696
|1.2641
|2848
|2006.10.31 07:43
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2695
|1.2640
|2849
|2006.10.31 07:43
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2690
|1.2635
|2850
|2006.10.31 07:43
|modify
|945
|0.82
|1.2723
|1.2689
|1.2634
|2851
|2006.10.31 07:58
|s/l
|945
|0.82
|1.2689
|1.2689
|1.2634
|278.80
|20921.01
|2852
|2006.10.31 07:58
|close
|944
|0.41
|1.2689
|1.2885
|1.2670
|65.60
|20986.61
|2853
|2006.10.31 07:58
|sell
|946
|0.42
|1.2686
|1.2866
|1.2651
|2854
|2006.10.31 13:21
|sell
|947
|0.84
|1.2705
|1.2867
|1.2670
|2855
|2006.10.31 15:00
|sell
|948
|1.68
|1.2724
|1.2868
|1.2689
|2856
|2006.10.31 15:06
|sell
|949
|3.36
|1.2743
|1.2869
|1.2708
|2857
|2006.10.31 15:12
|sell
|950
|6.72
|1.2761
|1.2869
|1.2726
|2858
|2006.10.31 15:30
|sell
|951
|13.44
|1.2779
|1.2869
|1.2744
|2859
|2006.10.31 18:56
|close
|951
|13.44
|1.2762
|1.2869
|1.2744
|2284.80
|23271.41
|2860
|2006.10.31 18:56
|close
|950
|6.72
|1.2761
|1.2869
|1.2726
|0.00
|23271.41
|2861
|2006.10.31 18:56
|close
|949
|3.36
|1.2762
|1.2869
|1.2708
|-638.40
|22633.01
|2862
|2006.10.31 18:56
|close
|948
|1.68
|1.2763
|1.2868
|1.2689
|-655.20
|21977.81
|2863
|2006.10.31 18:56
|close
|947
|0.84
|1.2762
|1.2867
|1.2670
|-478.80
|21499.01
|2864
|2006.10.31 18:57
|close
|946
|0.42
|1.2763
|1.2866
|1.2651
|-323.40
|21175.61
|2865
|2006.11.01 01:06
|buy
|952
|0.42
|1.2767
|1.2587
|1.2802
|2866
|2006.11.01 07:52
|buy
|953
|0.84
|1.2749
|1.2587
|1.2784
|2867
|2006.11.01 15:01
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2768
|1.2823
|2868
|2006.11.01 15:01
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2770
|1.2825
|2869
|2006.11.01 15:01
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2772
|1.2827
|2870
|2006.11.01 15:01
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2773
|1.2828
|2871
|2006.11.01 15:01
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2774
|1.2829
|2872
|2006.11.01 15:01
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2776
|1.2831
|2873
|2006.11.01 15:02
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2777
|1.2832
|2874
|2006.11.01 15:02
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2778
|1.2833
|2875
|2006.11.01 15:02
|modify
|953
|0.84
|1.2749
|1.2779
|1.2834
|2876
|2006.11.01 15:02
|s/l
|953
|0.84
|1.2779
|1.2779
|1.2834
|252.00
|21427.61
|2877
|2006.11.01 15:02
|close
|952
|0.42
|1.2779
|1.2587
|1.2802
|50.40
|21478.01
|2878
|2006.11.02 01:00
|sell
|954
|0.43
|1.2743
|1.2923
|1.2708
|2879
|2006.11.02 06:07
|sell
|955
|0.86
|1.2761
|1.2923
|1.2726
|2880
|2006.11.02 13:30
|sell
|956
|1.72
|1.2779
|1.2923
|1.2744
|2881
|2006.11.02 13:37
|close
|956
|1.72
|1.2764
|1.2923
|1.2744
|258.00
|21736.01
|2882
|2006.11.02 13:37
|close
|955
|0.86
|1.2763
|1.2923
|1.2726
|-17.20
|21718.81
|2883
|2006.11.02 13:37
|close
|954
|0.43
|1.2764
|1.2923
|1.2708
|-90.30
|21628.51
|2884
|2006.11.06 08:19
|sell
|957
|0.43
|1.2697
|1.2877
|1.2662
|2885
|2006.11.06 14:47
|sell
|958
|0.86
|1.2716
|1.2878
|1.2681
|2886
|2006.11.07 01:25
|sell
|959
|1.72
|1.2734
|1.2878
|1.2699
|2887
|2006.11.07 04:24
|sell
|960
|3.44
|1.2753
|1.2879
|1.2718
|2888
|2006.11.07 13:33
|sell
|961
|6.88
|1.2772
|1.2880
|1.2737
|2889
|2006.11.07 14:03
|sell
|962
|13.76
|1.2790
|1.2880
|1.2755
|2890
|2006.11.07 19:55
|close
|962
|13.76
|1.2770
|1.2880
|1.2755
|2752.00
|24380.51
|2891
|2006.11.07 19:55
|close
|961
|6.88
|1.2771
|1.2880
|1.2737
|68.80
|24449.31
|2892
|2006.11.07 19:55
|close
|960
|3.44
|1.2770
|1.2879
|1.2718
|-584.80
|23864.51
|2893
|2006.11.07 19:55
|close
|959
|1.72
|1.2771
|1.2878
|1.2699
|-636.40
|23228.11
|2894
|2006.11.07 19:55
|close
|958
|0.86
|1.2772
|1.2878
|1.2681
|-476.96
|22751.16
|2895
|2006.11.07 19:55
|close
|957
|0.43
|1.2771
|1.2877
|1.2662
|-315.88
|22435.28
|2896
|2006.11.08 02:58
|sell
|963
|0.45
|1.2772
|1.2952
|1.2737
|2897
|2006.11.08 09:05
|sell
|964
|0.90
|1.2791
|1.2953
|1.2756
|2898
|2006.11.08 14:11
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2771
|1.2716
|2899
|2006.11.08 14:12
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2769
|1.2714
|2900
|2006.11.08 14:13
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2767
|1.2712
|2901
|2006.11.08 14:13
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2766
|1.2711
|2902
|2006.11.08 14:14
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2765
|1.2710
|2903
|2006.11.08 14:15
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2764
|1.2709
|2904
|2006.11.08 14:15
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2763
|1.2708
|2905
|2006.11.08 14:15
|modify
|964
|0.90
|1.2791
|1.2760
|1.2705
|2906
|2006.11.08 14:23
|s/l
|964
|0.90
|1.2760
|1.2760
|1.2705
|279.00
|22714.28
|2907
|2006.11.08 14:23
|close
|963
|0.45
|1.2761
|1.2952
|1.2737
|49.50
|22763.78
|2908
|2006.11.09 01:01
|sell
|965
|0.46
|1.2749
|1.2929
|1.2714
|2909
|2006.11.09 04:57
|sell
|966
|0.92
|1.2767
|1.2929
|1.2732
|2910
|2006.11.09 08:00
|sell
|967
|1.84
|1.2785
|1.2929
|1.2750
|2911
|2006.11.09 10:11
|close
|967
|1.84
|1.2770
|1.2929
|1.2750
|276.00
|23039.78
|2912
|2006.11.09 10:11
|close
|966
|0.92
|1.2771
|1.2929
|1.2732
|-36.80
|23002.98
|2913
|2006.11.09 10:12
|close
|965
|0.46
|1.2772
|1.2929
|1.2714
|-105.80
|22897.18
|2914
|2006.11.09 10:47
|buy
|968
|0.46
|1.2779
|1.2599
|1.2814
|2915
|2006.11.09 13:47
|buy
|969
|0.92
|1.2761
|1.2599
|1.2796
|2916
|2006.11.09 14:58
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2780
|1.2835
|2917
|2006.11.09 14:58
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2781
|1.2836
|2918
|2006.11.09 15:00
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2782
|1.2837
|2919
|2006.11.09 15:00
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2784
|1.2839
|2920
|2006.11.09 15:01
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2786
|1.2841
|2921
|2006.11.09 15:01
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2787
|1.2842
|2922
|2006.11.09 15:01
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2788
|1.2843
|2923
|2006.11.09 15:01
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2789
|1.2844
|2924
|2006.11.09 15:01
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2791
|1.2846
|2925
|2006.11.09 15:01
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2792
|1.2847
|2926
|2006.11.09 15:02
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2793
|1.2848
|2927
|2006.11.09 15:02
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2795
|1.2850
|2928
|2006.11.09 15:02
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2797
|1.2852
|2929
|2006.11.09 15:02
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2798
|1.2853
|2930
|2006.11.09 15:03
|modify
|968
|0.46
|1.2779
|1.2798
|1.2853
|2931
|2006.11.09 15:03
|modify
|969
|0.92
|1.2761
|1.2799
|1.2854
|2932
|2006.11.09 15:03
|modify
|968
|0.46
|1.2779
|1.2799
|1.2854
|2933
|2006.11.09 15:05
|s/l
|968
|0.46
|1.2799
|1.2799
|1.2854
|92.00
|22989.18
|2934
|2006.11.09 15:05
|s/l
|969
|0.92
|1.2799
|1.2799
|1.2854
|349.60
|23338.78
|2935
|2006.11.10 01:00
|buy
|970
|0.47
|1.2840
|1.2660
|1.2875
|2936
|2006.11.10 08:27
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2860
|1.2915
|2937
|2006.11.10 08:29
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2861
|1.2916
|2938
|2006.11.10 08:30
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2862
|1.2917
|2939
|2006.11.10 08:30
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2863
|1.2918
|2940
|2006.11.10 08:52
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2864
|1.2919
|2941
|2006.11.10 08:52
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2866
|1.2921
|2942
|2006.11.10 08:54
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2867
|1.2922
|2943
|2006.11.10 08:54
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2869
|1.2924
|2944
|2006.11.10 08:54
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2870
|1.2925
|2945
|2006.11.10 08:55
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2871
|1.2926
|2946
|2006.11.10 08:55
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2872
|1.2927
|2947
|2006.11.10 08:55
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2873
|1.2928
|2948
|2006.11.10 08:55
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2874
|1.2929
|2949
|2006.11.10 08:57
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2875
|1.2930
|2950
|2006.11.10 08:57
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2877
|1.2932
|2951
|2006.11.10 08:57
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2878
|1.2933
|2952
|2006.11.10 08:58
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2879
|1.2934
|2953
|2006.11.10 09:01
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2880
|1.2935
|2954
|2006.11.10 09:03
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2881
|1.2936
|2955
|2006.11.10 09:04
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2882
|1.2937
|2956
|2006.11.10 09:05
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2883
|1.2938
|2957
|2006.11.10 09:05
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2885
|1.2940
|2958
|2006.11.10 09:05
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2886
|1.2941
|2959
|2006.11.10 09:05
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2887
|1.2942
|2960
|2006.11.10 09:05
|modify
|970
|0.47
|1.2840
|1.2889
|1.2944
|2961
|2006.11.10 09:08
|s/l
|970
|0.47
|1.2889
|1.2889
|1.2944
|230.30
|23569.08
|2962
|2006.11.10 09:08
|buy
|971
|0.47
|1.2891
|1.2711
|1.2926
|2963
|2006.11.10 09:46
|buy
|972
|0.94
|1.2873
|1.2711
|1.2908
|2964
|2006.11.10 15:07
|buy
|973
|1.88
|1.2854
|1.2710
|1.2889
|2965
|2006.11.13 01:11
|close
|973
|1.88
|1.2870
|1.2710
|1.2889
|289.43
|23858.51
|2966
|2006.11.13 01:11
|close
|972
|0.94
|1.2869
|1.2711
|1.2908
|-43.29
|23815.22
|2967
|2006.11.13 01:11
|close
|971
|0.47
|1.2870
|1.2711
|1.2926
|-101.54
|23713.68
|2968
|2006.11.13 01:12
|buy
|974
|0.47
|1.2874
|1.2694
|1.2909
|2969
|2006.11.13 08:05
|buy
|975
|0.94
|1.2855
|1.2693
|1.2890
|2970
|2006.11.13 11:07
|buy
|976
|1.88
|1.2837
|1.2693
|1.2872
|2971
|2006.11.13 14:50
|buy
|977
|3.76
|1.2819
|1.2693
|1.2854
|2972
|2006.11.13 15:31
|buy
|978
|7.52
|1.2799
|1.2691
|1.2834
|2973
|2006.11.13 23:50
|close
|978
|7.52
|1.2817
|1.2691
|1.2834
|1353.60
|25067.28
|2974
|2006.11.13 23:50
|close
|977
|3.76
|1.2816
|1.2693
|1.2854
|-112.80
|24954.48
|2975
|2006.11.13 23:51
|close
|976
|1.88
|1.2817
|1.2693
|1.2872
|-376.00
|24578.48
|2976
|2006.11.13 23:51
|close
|975
|0.94
|1.2815
|1.2693
|1.2890
|-376.00
|24202.48
|2977
|2006.11.13 23:51
|close
|974
|0.47
|1.2816
|1.2694
|1.2909
|-272.60
|23929.88
|2978
|2006.11.14 04:17
|buy
|979
|0.48
|1.2825
|1.2645
|1.2860
|2979
|2006.11.14 13:32
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2843
|1.2898
|2980
|2006.11.14 13:33
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2844
|1.2899
|2981
|2006.11.14 13:33
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2846
|1.2901
|2982
|2006.11.14 13:33
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2849
|1.2904
|2983
|2006.11.14 13:33
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2850
|1.2905
|2984
|2006.11.14 13:33
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2851
|1.2906
|2985
|2006.11.14 13:34
|modify
|979
|0.48
|1.2825
|1.2852
|1.2907
|2986
|2006.11.14 13:52
|s/l
|979
|0.48
|1.2852
|1.2852
|1.2907
|129.60
|24059.48
|2987
|2006.11.15 06:21
|sell
|980
|0.48
|1.2799
|1.2979
|1.2764
|2988
|2006.11.15 07:25
|sell
|981
|0.96
|1.2818
|1.2980
|1.2783
|2989
|2006.11.15 10:38
|modify
|981
|0.96
|1.2818
|1.2798
|1.2743
|2990
|2006.11.15 10:39
|modify
|981
|0.96
|1.2818
|1.2797
|1.2742
|2991
|2006.11.15 10:39
|modify
|981
|0.96
|1.2818
|1.2796
|1.2741
|2992
|2006.11.15 10:42
|s/l
|981
|0.96
|1.2796
|1.2796
|1.2741
|211.20
|24270.68
|2993
|2006.11.15 10:42
|close
|980
|0.48
|1.2796
|1.2979
|1.2764
|14.40
|24285.08
|2994
|2006.11.15 10:42
|sell
|982
|0.49
|1.2793
|1.2973
|1.2758
|2995
|2006.11.15 16:49
|sell
|983
|0.98
|1.2813
|1.2975
|1.2778
|2996
|2006.11.15 22:09
|sell
|984
|1.96
|1.2832
|1.2976
|1.2797
|2997
|2006.11.16 06:30
|close
|984
|1.96
|1.2816
|1.2976
|1.2797
|345.35
|24630.43
|2998
|2006.11.16 06:30
|close
|983
|0.98
|1.2817
|1.2975
|1.2778
|-23.32
|24607.10
|2999
|2006.11.16 06:30
|close
|982
|0.49
|1.2818
|1.2973
|1.2758
|-114.56
|24492.54
|3000
|2006.11.16 08:38
|sell
|985
|0.49
|1.2807
|1.2987
|1.2772
|3001
|2006.11.16 13:30
|sell
|986
|0.98
|1.2828
|1.2990
|1.2793
|3002
|2006.11.16 14:00
|modify
|986
|0.98
|1.2828
|1.2806
|1.2751
|3003
|2006.11.16 14:00
|modify
|986
|0.98
|1.2828
|1.2803
|1.2748
|3004
|2006.11.16 14:02
|s/l
|986
|0.98
|1.2803
|1.2803
|1.2748
|245.00
|24737.54
|3005
|2006.11.16 14:02
|close
|985
|0.49
|1.2803
|1.2987
|1.2772
|19.60
|24757.14
|3006
|2006.11.17 01:47
|sell
|987
|0.50
|1.2784
|1.2964
|1.2749
|3007
|2006.11.17 14:51
|sell
|988
|1.00
|1.2802
|1.2964
|1.2767
|3008
|2006.11.17 15:04
|sell
|989
|2.00
|1.2823
|1.2967
|1.2788
|3009
|2006.11.17 15:17
|sell
|990
|4.00
|1.2841
|1.2967
|1.2806
|3010
|2006.11.17 16:01
|close
|990
|4.00
|1.2825
|1.2967
|1.2806
|640.00
|25397.14
|3011
|2006.11.17 16:01
|close
|989
|2.00
|1.2826
|1.2967
|1.2788
|-60.00
|25337.14
|3012
|2006.11.17 16:01
|close
|988
|1.00
|1.2827
|1.2964
|1.2767
|-250.00
|25087.14
|3013
|2006.11.17 16:01
|close
|987
|0.50
|1.2828
|1.2964
|1.2749
|-220.00
|24867.14
|3014
|2006.11.20 01:00
|buy
|991
|0.50
|1.2826
|1.2646
|1.2861
|3015
|2006.11.20 16:55
|buy
|992
|1.00
|1.2808
|1.2646
|1.2843
|3016
|2006.11.21 00:14
|modify
|992
|1.00
|1.2808
|1.2828
|1.2883
|3017
|2006.11.21 00:15
|modify
|992
|1.00
|1.2808
|1.2829
|1.2884
|3018
|2006.11.21 00:15
|s/l
|992
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2884
|203.95
|25071.09
|3019
|2006.11.21 00:15
|close
|991
|0.50
|1.2827
|1.2646
|1.2861
|1.98
|25073.07
|3020
|2006.11.21 08:09
|buy
|993
|0.50
|1.2833
|1.2653
|1.2868
|3021
|2006.11.21 11:54
|buy
|994
|1.00
|1.2813
|1.2651
|1.2848
|3022
|2006.11.21 19:26
|modify
|994
|1.00
|1.2813
|1.2831
|1.2886
|3023
|2006.11.21 19:26
|modify
|994
|1.00
|1.2813
|1.2833
|1.2888
|3024
|2006.11.21 19:27
|modify
|994
|1.00
|1.2813
|1.2836
|1.2891
|3025
|2006.11.21 19:27
|modify
|994
|1.00
|1.2813
|1.2840
|1.2895
|3026
|2006.11.21 19:27
|modify
|994
|1.00
|1.2813
|1.2841
|1.2896
|3027
|2006.11.21 19:27
|modify
|994
|1.00
|1.2813
|1.2843
|1.2898
|3028
|2006.11.21 19:29
|s/l
|994
|1.00
|1.2843
|1.2843
|1.2898
|300.00
|25373.07
|3029
|2006.11.21 19:29
|close
|993
|0.50
|1.2843
|1.2653
|1.2868
|50.00
|25423.07
|3030
|2006.11.22 01:00
|buy
|995
|0.51
|1.2846
|1.2666
|1.2881
|3031
|2006.11.22 11:47
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2864
|1.2919
|3032
|2006.11.22 11:47
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2865
|1.2920
|3033
|2006.11.22 11:48
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2866
|1.2921
|3034
|2006.11.22 12:01
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2867
|1.2922
|3035
|2006.11.22 12:05
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2868
|1.2923
|3036
|2006.11.22 12:05
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2869
|1.2924
|3037
|2006.11.22 12:06
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2870
|1.2925
|3038
|2006.11.22 12:10
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2871
|1.2926
|3039
|2006.11.22 12:11
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2872
|1.2927
|3040
|2006.11.22 12:19
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2874
|1.2929
|3041
|2006.11.22 12:22
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2875
|1.2930
|3042
|2006.11.22 12:22
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2876
|1.2931
|3043
|2006.11.22 12:23
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2877
|1.2932
|3044
|2006.11.22 12:23
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2879
|1.2934
|3045
|2006.11.22 12:23
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2880
|1.2935
|3046
|2006.11.22 12:23
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2881
|1.2936
|3047
|2006.11.22 12:23
|modify
|995
|0.51
|1.2846
|1.2883
|1.2938
|3048
|2006.11.22 12:25
|s/l
|995
|0.51
|1.2883
|1.2883
|1.2938
|188.70
|25611.77
|3049
|2006.11.23 01:09
|buy
|996
|0.51
|1.2945
|1.2765
|1.2980
|3050
|2006.11.23 09:55
|modify
|996
|0.51
|1.2945
|1.2964
|1.3019
|3051
|2006.11.23 10:14
|s/l
|996
|0.51
|1.2964
|1.2964
|1.3019
|96.90
|25708.67
|3052
|2006.11.23 10:14
|buy
|997
|0.51
|1.2966
|1.2786
|1.3001
|3053
|2006.11.23 16:01
|buy
|998
|1.02
|1.2948
|1.2786
|1.2983
|3054
|2006.11.24 08:24
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2966
|1.3021
|3055
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2967
|1.3022
|3056
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2968
|1.3023
|3057
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2969
|1.3024
|3058
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2971
|1.3026
|3059
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2972
|1.3027
|3060
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2974
|1.3029
|3061
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2975
|1.3030
|3062
|2006.11.24 08:25
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2976
|1.3031
|3063
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2977
|1.3032
|3064
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2978
|1.3033
|3065
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2981
|1.3036
|3066
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2982
|1.3037
|3067
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2983
|1.3038
|3068
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2984
|1.3039
|3069
|2006.11.24 08:26
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2986
|1.3041
|3070
|2006.11.24 08:26
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.2984
|1.3039
|3071
|2006.11.24 08:26
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.2985
|1.3040
|3072
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2987
|1.3042
|3073
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2988
|1.3043
|3074
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2989
|1.3044
|3075
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2990
|1.3045
|3076
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2991
|1.3046
|3077
|2006.11.24 08:30
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.2989
|1.3044
|3078
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2992
|1.3047
|3079
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2997
|1.3052
|3080
|2006.11.24 08:30
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.2996
|1.3051
|3081
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.2999
|1.3054
|3082
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3002
|1.3057
|3083
|2006.11.24 08:30
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3001
|1.3056
|3084
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3004
|1.3059
|3085
|2006.11.24 08:30
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3008
|1.3063
|3086
|2006.11.24 08:30
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3006
|1.3061
|3087
|2006.11.24 08:31
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3007
|1.3062
|3088
|2006.11.24 08:31
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3010
|1.3065
|3089
|2006.11.24 08:31
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3011
|1.3066
|3090
|2006.11.24 08:31
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3010
|1.3065
|3091
|2006.11.24 08:31
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3012
|1.3067
|3092
|2006.11.24 08:31
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3013
|1.3068
|3093
|2006.11.24 08:31
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3015
|1.3070
|3094
|2006.11.24 08:31
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3014
|1.3069
|3095
|2006.11.24 08:31
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3015
|1.3070
|3096
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3017
|1.3072
|3097
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3018
|1.3073
|3098
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3019
|1.3074
|3099
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3020
|1.3075
|3100
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3021
|1.3076
|3101
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3022
|1.3077
|3102
|2006.11.24 08:32
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3020
|1.3075
|3103
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3023
|1.3078
|3104
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3026
|1.3081
|3105
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3029
|1.3084
|3106
|2006.11.24 08:32
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3028
|1.3083
|3107
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3032
|1.3087
|3108
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3035
|1.3090
|3109
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3037
|1.3092
|3110
|2006.11.24 08:32
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3036
|1.3091
|3111
|2006.11.24 08:32
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3037
|1.3092
|3112
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3041
|1.3096
|3113
|2006.11.24 08:32
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3044
|1.3099
|3114
|2006.11.24 08:32
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3043
|1.3098
|3115
|2006.11.24 08:32
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3044
|1.3099
|3116
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3045
|1.3100
|3117
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3046
|1.3101
|3118
|2006.11.24 08:33
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3045
|1.3100
|3119
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3047
|1.3102
|3120
|2006.11.24 08:33
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3046
|1.3101
|3121
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3048
|1.3103
|3122
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3050
|1.3105
|3123
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3053
|1.3108
|3124
|2006.11.24 08:33
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3052
|1.3107
|3125
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3054
|1.3109
|3126
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3055
|1.3110
|3127
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3057
|1.3112
|3128
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3058
|1.3113
|3129
|2006.11.24 08:33
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3057
|1.3112
|3130
|2006.11.24 08:33
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3058
|1.3113
|3131
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3060
|1.3115
|3132
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3062
|1.3117
|3133
|2006.11.24 08:33
|modify
|998
|1.02
|1.2948
|1.3064
|1.3119
|3134
|2006.11.24 08:33
|modify
|997
|0.51
|1.2966
|1.3063
|1.3118
|3135
|2006.11.24 08:34
|s/l
|998
|1.02
|1.3064
|1.3064
|1.3119
|1177.03
|26885.70
|3136
|2006.11.24 08:34
|close
|997
|0.51
|1.3064
|1.3063
|1.3118
|496.71
|27382.41
|3137
|2006.11.24 08:34
|buy
|999
|0.55
|1.3067
|1.2887
|1.3102
|3138
|2006.11.24 08:35
|buy
|1000
|1.10
|1.3049
|1.2887
|1.3084
|3139
|2006.11.24 08:47
|modify
|1000
|1.10
|1.3049
|1.3067
|1.3122
|3140
|2006.11.24 08:47
|modify
|1000
|1.10
|1.3049
|1.3070
|1.3125
|3141
|2006.11.24 08:48
|modify
|1000
|1.10
|1.3049
|1.3072
|1.3127
|3142
|2006.11.24 08:48
|modify
|1000
|1.10
|1.3049
|1.3073
|1.3128
|3143
|2006.11.24 08:48
|modify
|1000
|1.10
|1.3049
|1.3075
|1.3130
|3144
|2006.11.24 08:48
|modify
|1000
|1.10
|1.3049
|1.3076
|1.3131
|3145
|2006.11.24 08:49
|s/l
|1000
|1.10
|1.3076
|1.3076
|1.3131
|297.00
|27679.41
|3146
|2006.11.24 08:49
|close
|999
|0.55
|1.3075
|1.2887
|1.3102
|44.00
|27723.41
|3147
|2006.11.24 08:49
|buy
|1001
|0.55
|1.3075
|1.2895
|1.3110
|3148
|2006.11.24 10:31
|modify
|1001
|0.55
|1.3075
|1.3094
|1.3149
|3149
|2006.11.24 10:31
|modify
|1001
|0.55
|1.3075
|1.3095
|1.3150
|3150
|2006.11.24 10:31
|modify
|1001
|0.55
|1.3075
|1.3096
|1.3151
|3151
|2006.11.24 10:31
|modify
|1001
|0.55
|1.3075
|1.3097
|1.3152
|3152
|2006.11.24 10:31
|modify
|1001
|0.55
|1.3075
|1.3099
|1.3154
|3153
|2006.11.24 10:32
|s/l
|1001
|0.55
|1.3099
|1.3099
|1.3154
|132.00
|27855.41
|3154
|2006.11.24 10:32
|buy
|1002
|0.56
|1.3101
|1.2921
|1.3136
|3155
|2006.11.24 10:55
|buy
|1003
|1.12
|1.3083
|1.2921
|1.3118
|3156
|2006.11.26 23:00
|t/p
|1002
|0.56
|1.3136
|1.2921
|1.3136
|196.00
|28051.41
|3157
|2006.11.26 23:00
|t/p
|1003
|1.12
|1.3118
|1.2921
|1.3118
|392.00
|28443.41
|3158
|2006.11.27 01:00
|buy
|1004
|0.57
|1.3134
|1.2954
|1.3169
|3159
|2006.11.27 05:26
|buy
|1005
|1.14
|1.3116
|1.2954
|1.3151
|3160
|2006.11.27 08:31
|buy
|1006
|2.28
|1.3097
|1.2953
|1.3132
|3161
|2006.11.27 08:40
|close
|1006
|2.28
|1.3113
|1.2953
|1.3132
|364.80
|28808.21
|3162
|2006.11.27 08:40
|close
|1005
|1.14
|1.3112
|1.2954
|1.3151
|-45.60
|28762.61
|3163
|2006.11.27 08:40
|close
|1004
|0.57
|1.3114
|1.2954
|1.3169
|-114.00
|28648.61
|3164
|2006.11.27 08:52
|sell
|1007
|0.57
|1.3106
|1.3286
|1.3071
|3165
|2006.11.27 09:34
|sell
|1008
|1.14
|1.3124
|1.3286
|1.3089
|3166
|2006.11.27 19:19
|sell
|1009
|2.28
|1.3143
|1.3287
|1.3108
|3167
|2006.11.27 19:59
|close
|1009
|2.28
|1.3127
|1.3287
|1.3108
|364.80
|29013.41
|3168
|2006.11.27 19:59
|close
|1008
|1.14
|1.3128
|1.3286
|1.3089
|-45.60
|28967.81
|3169
|2006.11.27 19:59
|close
|1007
|0.57
|1.3127
|1.3286
|1.3071
|-119.70
|28848.11
|3170
|2006.11.28 01:33
|buy
|1010
|0.58
|1.3139
|1.2959
|1.3174
|3171
|2006.11.28 05:57
|buy
|1011
|1.16
|1.3121
|1.2959
|1.3156
|3172
|2006.11.28 08:06
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3140
|1.3195
|3173
|2006.11.28 08:06
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3141
|1.3196
|3174
|2006.11.28 08:06
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3143
|1.3198
|3175
|2006.11.28 08:07
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3145
|1.3200
|3176
|2006.11.28 08:07
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3147
|1.3202
|3177
|2006.11.28 08:07
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3149
|1.3204
|3178
|2006.11.28 08:08
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3150
|1.3205
|3179
|2006.11.28 08:11
|modify
|1011
|1.16
|1.3121
|1.3151
|1.3206
|3180
|2006.11.28 08:23
|s/l
|1011
|1.16
|1.3151
|1.3151
|1.3206
|348.00
|29196.11
|3181
|2006.11.28 08:23
|close
|1010
|0.58
|1.3151
|1.2959
|1.3174
|69.60
|29265.71
|3182
|2006.11.28 08:24
|buy
|1012
|0.59
|1.3152
|1.2972
|1.3187
|3183
|2006.11.28 08:48
|buy
|1013
|1.18
|1.3134
|1.2972
|1.3169
|3184
|2006.11.28 13:33
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3152
|1.3207
|3185
|2006.11.28 13:33
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3153
|1.3208
|3186
|2006.11.28 13:33
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3155
|1.3210
|3187
|2006.11.28 13:33
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3156
|1.3211
|3188
|2006.11.28 13:33
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3157
|1.3212
|3189
|2006.11.28 13:33
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3159
|1.3214
|3190
|2006.11.28 13:34
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3160
|1.3215
|3191
|2006.11.28 13:34
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3162
|1.3217
|3192
|2006.11.28 13:34
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3163
|1.3218
|3193
|2006.11.28 13:34
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3164
|1.3219
|3194
|2006.11.28 13:34
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3165
|1.3220
|3195
|2006.11.28 13:34
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3166
|1.3221
|3196
|2006.11.28 13:35
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3168
|1.3223
|3197
|2006.11.28 13:35
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3169
|1.3224
|3198
|2006.11.28 13:35
|modify
|1013
|1.18
|1.3134
|1.3170
|1.3225
|3199
|2006.11.28 13:36
|s/l
|1013
|1.18
|1.3170
|1.3170
|1.3225
|424.80
|29690.51
|3200
|2006.11.28 13:36
|close
|1012
|0.59
|1.3170
|1.2972
|1.3187
|106.20
|29796.71
|3201
|2006.11.29 01:00
|buy
|1014
|0.60
|1.3201
|1.3021
|1.3236
|3202
|2006.11.29 03:56
|buy
|1015
|1.20
|1.3183
|1.3021
|1.3218
|3203
|2006.11.29 08:25
|buy
|1016
|2.40
|1.3165
|1.3021
|1.3200
|3204
|2006.11.29 12:12
|buy
|1017
|4.80
|1.3147
|1.3021
|1.3182
|3205
|2006.11.29 13:34
|close
|1017
|4.80
|1.3163
|1.3021
|1.3182
|768.00
|30564.71
|3206
|2006.11.29 13:34
|close
|1016
|2.40
|1.3165
|1.3021
|1.3200
|0.00
|30564.71
|3207
|2006.11.29 13:34
|close
|1015
|1.20
|1.3164
|1.3021
|1.3218
|-228.00
|30336.71
|3208
|2006.11.29 13:34
|close
|1014
|0.60
|1.3166
|1.3021
|1.3236
|-210.00
|30126.71
|3209
|2006.11.30 02:05
|buy
|1018
|0.60
|1.3167
|1.2987
|1.3202
|3210
|2006.11.30 07:24
|modify
|1018
|0.60
|1.3167
|1.3186
|1.3241
|3211
|2006.11.30 07:26
|s/l
|1018
|0.60
|1.3186
|1.3186
|1.3241
|114.00
|30240.71
|3212
|2006.11.30 07:26
|buy
|1019
|0.60
|1.3188
|1.3008
|1.3223
|3213
|2006.11.30 14:57
|modify
|1019
|0.60
|1.3188
|1.3206
|1.3261
|3214
|2006.11.30 14:57
|modify
|1019
|0.60
|1.3188
|1.3208
|1.3263
|3215
|2006.11.30 14:57
|modify
|1019
|0.60
|1.3188
|1.3211
|1.3266
|3216
|2006.11.30 14:58
|s/l
|1019
|0.60
|1.3211
|1.3211
|1.3266
|138.00
|30378.71
|3217
|2006.12.01 01:44
|buy
|1020
|0.61
|1.3254
|1.3074
|1.3289
|3218
|2006.12.01 07:55
|modify
|1020
|0.61
|1.3254
|1.3272
|1.3327
|3219
|2006.12.01 07:59
|s/l
|1020
|0.61
|1.3272
|1.3272
|1.3327
|109.80
|30488.51
|3220
|2006.12.01 07:59
|buy
|1021
|0.61
|1.3273
|1.3093
|1.3308
|3221
|2006.12.01 08:22
|buy
|1022
|1.22
|1.3255
|1.3093
|1.3290
|3222
|2006.12.01 08:54
|buy
|1023
|2.44
|1.3236
|1.3092
|1.3271
|3223
|2006.12.01 13:02
|close
|1023
|2.44
|1.3251
|1.3092
|1.3271
|366.00
|30854.51
|3224
|2006.12.01 13:02
|close
|1022
|1.22
|1.3250
|1.3093
|1.3290
|-61.00
|30793.51
|3225
|2006.12.01 13:02
|close
|1021
|0.61
|1.3252
|1.3093
|1.3308
|-128.10
|30665.41
|3226
|2006.12.04 01:00
|buy
|1024
|0.61
|1.3345
|1.3165
|1.3380
|3227
|2006.12.04 01:17
|buy
|1025
|1.22
|1.3327
|1.3165
|1.3362
|3228
|2006.12.04 07:18
|buy
|1026
|2.44
|1.3309
|1.3165
|1.3344
|3229
|2006.12.04 07:32
|close
|1026
|2.44
|1.3325
|1.3165
|1.3344
|390.40
|31055.81
|3230
|2006.12.04 07:32
|close
|1025
|1.22
|1.3324
|1.3165
|1.3362
|-36.60
|31019.21
|3231
|2006.12.04 07:32
|close
|1024
|0.61
|1.3325
|1.3165
|1.3380
|-122.00
|30897.21
|3232
|2006.12.04 07:38
|sell
|1027
|0.62
|1.3315
|1.3495
|1.3280
|3233
|2006.12.04 08:23
|modify
|1027
|0.62
|1.3315
|1.3296
|1.3241
|3234
|2006.12.04 08:27
|modify
|1027
|0.62
|1.3315
|1.3295
|1.3240
|3235
|2006.12.04 08:28
|modify
|1027
|0.62
|1.3315
|1.3294
|1.3239
|3236
|2006.12.04 08:28
|modify
|1027
|0.62
|1.3315
|1.3293
|1.3238
|3237
|2006.12.04 08:35
|s/l
|1027
|0.62
|1.3293
|1.3293
|1.3238
|136.40
|31033.61
|3238
|2006.12.04 08:35
|sell
|1028
|0.62
|1.3291
|1.3471
|1.3256
|3239
|2006.12.04 09:36
|sell
|1029
|1.24
|1.3309
|1.3471
|1.3274
|3240
|2006.12.04 16:05
|sell
|1030
|2.48
|1.3327
|1.3471
|1.3292
|3241
|2006.12.04 22:35
|sell
|1031
|4.96
|1.3345
|1.3471
|1.3310
|3242
|2006.12.05 01:24
|close
|1031
|4.96
|1.3328
|1.3471
|1.3310
|869.98
|31903.59
|3243
|2006.12.05 01:24
|close
|1030
|2.48
|1.3329
|1.3471
|1.3292
|-36.21
|31867.39
|3244
|2006.12.05 01:24
|close
|1029
|1.24
|1.3328
|1.3471
|1.3274
|-228.90
|31638.48
|3245
|2006.12.05 01:26
|close
|1028
|0.62
|1.3327
|1.3471
|1.3256
|-219.85
|31418.63
|3246
|2006.12.05 07:35
|sell
|1032
|0.63
|1.3314
|1.3494
|1.3279
|3247
|2006.12.05 11:23
|sell
|1033
|1.26
|1.3332
|1.3494
|1.3297
|3248
|2006.12.05 13:30
|sell
|1034
|2.52
|1.3350
|1.3494
|1.3315
|3249
|2006.12.05 13:48
|close
|1034
|2.52
|1.3335
|1.3494
|1.3315
|378.00
|31796.63
|3250
|2006.12.05 13:48
|close
|1033
|1.26
|1.3336
|1.3494
|1.3297
|-50.40
|31746.23
|3251
|2006.12.05 13:48
|close
|1032
|0.63
|1.3335
|1.3494
|1.3279
|-132.30
|31613.93
|3252
|2006.12.06 06:26
|buy
|1035
|0.63
|1.3337
|1.3157
|1.3372
|3253
|2006.12.06 07:26
|buy
|1036
|1.26
|1.3318
|1.3156
|1.3353
|3254
|2006.12.06 08:27
|buy
|1037
|2.52
|1.3298
|1.3154
|1.3333
|3255
|2006.12.06 09:18
|buy
|1038
|5.04
|1.3279
|1.3153
|1.3314
|3256
|2006.12.06 09:40
|buy
|1039
|10.08
|1.3260
|1.3152
|1.3295
|3257
|2006.12.06 10:51
|close
|1039
|10.08
|1.3277
|1.3152
|1.3295
|1713.60
|33327.53
|3258
|2006.12.06 10:51
|close
|1038
|5.04
|1.3278
|1.3153
|1.3314
|-50.40
|33277.13
|3259
|2006.12.06 10:51
|close
|1037
|2.52
|1.3277
|1.3154
|1.3333
|-529.20
|32747.93
|3260
|2006.12.06 10:51
|close
|1036
|1.26
|1.3276
|1.3156
|1.3353
|-529.20
|32218.73
|3261
|2006.12.06 10:51
|close
|1035
|0.63
|1.3277
|1.3157
|1.3372
|-378.00
|31840.73
|3262
|2006.12.06 10:52
|sell
|1040
|0.64
|1.3276
|1.3456
|1.3241
|3263
|2006.12.06 15:04
|sell
|1041
|1.28
|1.3294
|1.3456
|1.3259
|3264
|2006.12.06 15:39
|sell
|1042
|2.56
|1.3312
|1.3456
|1.3277
|3265
|2006.12.06 18:09
|close
|1042
|2.56
|1.3297
|1.3456
|1.3277
|384.00
|32224.73
|3266
|2006.12.06 18:09
|close
|1041
|1.28
|1.3296
|1.3456
|1.3259
|-25.60
|32199.13
|3267
|2006.12.06 18:09
|close
|1040
|0.64
|1.3297
|1.3456
|1.3241
|-134.40
|32064.73
|3268
|2006.12.07 04:59
|buy
|1043
|0.64
|1.3309
|1.3129
|1.3344
|3269
|2006.12.07 10:15
|buy
|1044
|1.28
|1.3291
|1.3129
|1.3326
|3270
|2006.12.07 13:36
|modify
|1044
|1.28
|1.3291
|1.3310
|1.3365
|3271
|2006.12.07 13:36
|modify
|1044
|1.28
|1.3291
|1.3312
|1.3367
|3272
|2006.12.07 13:38
|s/l
|1044
|1.28
|1.3312
|1.3312
|1.3367
|268.80
|32333.53
|3273
|2006.12.07 13:38
|close
|1043
|0.64
|1.3311
|1.3129
|1.3344
|12.80
|32346.33
|3274
|2006.12.11 01:00
|sell
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3348
|1.3133
|3275
|2006.12.11 02:12
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3149
|1.3094
|3276
|2006.12.11 02:13
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3148
|1.3093
|3277
|2006.12.11 02:17
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3147
|1.3092
|3278
|2006.12.11 02:18
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3146
|1.3091
|3279
|2006.12.11 02:19
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3145
|1.3090
|3280
|2006.12.11 02:19
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3144
|1.3089
|3281
|2006.12.11 02:19
|modify
|1045
|0.65
|1.3168
|1.3142
|1.3087
|3282
|2006.12.11 02:41
|s/l
|1045
|0.65
|1.3142
|1.3142
|1.3087
|169.00
|32515.33
|3283
|2006.12.11 02:41
|sell
|1046
|0.65
|1.3140
|1.3320
|1.3105
|3284
|2006.12.11 03:36
|sell
|1047
|1.30
|1.3158
|1.3320
|1.3123
|3285
|2006.12.11 06:25
|sell
|1048
|2.60
|1.3176
|1.3320
|1.3141
|3286
|2006.12.11 06:59
|close
|1048
|2.60
|1.3161
|1.3320
|1.3141
|390.00
|32905.33
|3287
|2006.12.11 06:59
|close
|1047
|1.30
|1.3162
|1.3320
|1.3123
|-52.00
|32853.33
|3288
|2006.12.11 06:59
|close
|1046
|0.65
|1.3160
|1.3320
|1.3105
|-130.00
|32723.33
|3289
|2006.12.11 06:59
|sell
|1049
|0.65
|1.3159
|1.3339
|1.3124
|3290
|2006.12.11 07:13
|sell
|1050
|1.30
|1.3177
|1.3339
|1.3142
|3291
|2006.12.11 07:47
|sell
|1051
|2.60
|1.3196
|1.3340
|1.3161
|3292
|2006.12.11 07:52
|sell
|1052
|5.20
|1.3215
|1.3341
|1.3180
|3293
|2006.12.11 08:01
|close
|1052
|5.20
|1.3199
|1.3341
|1.3180
|832.00
|33555.33
|3294
|2006.12.11 08:01
|close
|1051
|2.60
|1.3200
|1.3340
|1.3161
|-104.00
|33451.33
|3295
|2006.12.11 08:01
|close
|1050
|1.30
|1.3199
|1.3339
|1.3142
|-286.00
|33165.33
|3296
|2006.12.11 08:02
|close
|1049
|0.65
|1.3200
|1.3339
|1.3124
|-266.50
|32898.83
|3297
|2006.12.11 08:02
|buy
|1053
|0.66
|1.3199
|1.3019
|1.3234
|3298
|2006.12.11 12:18
|buy
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3019
|1.3216
|3299
|2006.12.11 15:37
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3200
|1.3255
|3300
|2006.12.11 15:37
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3201
|1.3256
|3301
|2006.12.11 15:38
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3202
|1.3257
|3302
|2006.12.11 15:44
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3204
|1.3259
|3303
|2006.12.11 15:48
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3205
|1.3260
|3304
|2006.12.11 15:49
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3206
|1.3261
|3305
|2006.12.11 15:49
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3207
|1.3262
|3306
|2006.12.11 16:04
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3208
|1.3263
|3307
|2006.12.11 16:04
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3209
|1.3264
|3308
|2006.12.11 16:08
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3210
|1.3265
|3309
|2006.12.11 16:08
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3211
|1.3266
|3310
|2006.12.11 16:28
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3212
|1.3267
|3311
|2006.12.11 16:29
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3213
|1.3268
|3312
|2006.12.11 16:29
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3214
|1.3269
|3313
|2006.12.11 16:29
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3215
|1.3270
|3314
|2006.12.11 16:31
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3217
|1.3272
|3315
|2006.12.11 16:31
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3218
|1.3273
|3316
|2006.12.11 16:31
|modify
|1053
|0.66
|1.3199
|1.3218
|1.3273
|3317
|2006.12.11 16:32
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3219
|1.3274
|3318
|2006.12.11 16:32
|modify
|1054
|1.32
|1.3181
|1.3222
|1.3277
|3319
|2006.12.11 16:32
|modify
|1053
|0.66
|1.3199
|1.3221
|1.3276
|3320
|2006.12.11 16:32
|modify
|1053
|0.66
|1.3199
|1.3222
|1.3277
|3321
|2006.12.11 16:57
|s/l
|1053
|0.66
|1.3222
|1.3222
|1.3277
|151.80
|33050.63
|3322
|2006.12.11 16:57
|s/l
|1054
|1.32
|1.3222
|1.3222
|1.3277
|541.20
|33591.83
|3323
|2006.12.12 01:00
|buy
|1055
|0.67
|1.3248
|1.3068
|1.3283
|3324
|2006.12.12 08:02
|buy
|1056
|1.34
|1.3230
|1.3068
|1.3265
|3325
|2006.12.12 10:03
|modify
|1056
|1.34
|1.3230
|1.3248
|1.3303
|3326
|2006.12.12 10:09
|s/l
|1056
|1.34
|1.3248
|1.3248
|1.3303
|241.20
|33833.03
|3327
|2006.12.12 10:09
|close
|1055
|0.67
|1.3248
|1.3068
|1.3283
|0.00
|33833.03
|3328
|2006.12.12 10:55
|sell
|1057
|0.68
|1.3233
|1.3413
|1.3198
|3329
|2006.12.12 12:55
|sell
|1058
|1.36
|1.3251
|1.3413
|1.3216
|3330
|2006.12.12 13:30
|modify
|1058
|1.36
|1.3251
|1.3232
|1.3177
|3331
|2006.12.12 13:30
|modify
|1058
|1.36
|1.3251
|1.3230
|1.3175
|3332
|2006.12.12 13:30
|s/l
|1058
|1.36
|1.3230
|1.3230
|1.3175
|285.60
|34118.63
|3333
|2006.12.12 13:30
|close
|1057
|0.68
|1.3231
|1.3413
|1.3198
|13.60
|34132.23
|3334
|2006.12.13 01:00
|buy
|1059
|0.68
|1.3273
|1.3093
|1.3308
|3335
|2006.12.13 09:06
|buy
|1060
|1.36
|1.3255
|1.3093
|1.3290
|3336
|2006.12.13 13:30
|buy
|1061
|2.72
|1.3237
|1.3093
|1.3272
|3337
|2006.12.13 13:34
|buy
|1062
|5.44
|1.3218
|1.3092
|1.3253
|3338
|2006.12.13 14:36
|buy
|1063
|10.88
|1.3200
|1.3092
|1.3235
|3339
|2006.12.13 15:05
|close
|1063
|10.88
|1.3217
|1.3092
|1.3235
|1849.60
|35981.83
|3340
|2006.12.13 15:05
|close
|1062
|5.44
|1.3216
|1.3092
|1.3253
|-108.80
|35873.03
|3341
|2006.12.13 15:05
|close
|1061
|2.72
|1.3217
|1.3093
|1.3272
|-544.00
|35329.03
|3342
|2006.12.13 15:05
|close
|1060
|1.36
|1.3216
|1.3093
|1.3290
|-530.40
|34798.63
|3343
|2006.12.13 15:05
|close
|1059
|0.68
|1.3217
|1.3093
|1.3308
|-380.80
|34417.83
|3344
|2006.12.14 07:09
|buy
|1064
|0.69
|1.3228
|1.3048
|1.3263
|3345
|2006.12.14 11:11
|buy
|1065
|1.38
|1.3210
|1.3048
|1.3245
|3346
|2006.12.14 11:35
|buy
|1066
|2.76
|1.3192
|1.3048
|1.3227
|3347
|2006.12.14 13:30
|buy
|1067
|5.52
|1.3174
|1.3048
|1.3209
|3348
|2006.12.14 14:03
|close
|1067
|5.52
|1.3190
|1.3048
|1.3209
|883.20
|35301.03
|3349
|2006.12.14 14:03
|close
|1066
|2.76
|1.3189
|1.3048
|1.3227
|-82.80
|35218.23
|3350
|2006.12.14 14:03
|close
|1065
|1.38
|1.3190
|1.3048
|1.3245
|-276.00
|34942.23
|3351
|2006.12.14 14:03
|close
|1064
|0.69
|1.3191
|1.3048
|1.3263
|-255.30
|34686.93
|3352
|2006.12.15 01:00
|sell
|1068
|0.69
|1.3143
|1.3323
|1.3108
|3353
|2006.12.15 07:46
|sell
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3323
|1.3126
|3354
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3143
|1.3088
|3355
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3142
|1.3087
|3356
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3140
|1.3085
|3357
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3138
|1.3083
|3358
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3136
|1.3081
|3359
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3134
|1.3079
|3360
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3132
|1.3077
|3361
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3131
|1.3076
|3362
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3127
|1.3072
|3363
|2006.12.15 09:29
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3124
|1.3069
|3364
|2006.12.15 09:29
|modify
|1068
|0.69
|1.3143
|1.3125
|1.3070
|3365
|2006.12.15 09:30
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3123
|1.3068
|3366
|2006.12.15 09:30
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3121
|1.3066
|3367
|2006.12.15 09:30
|modify
|1068
|0.69
|1.3143
|1.3122
|1.3067
|3368
|2006.12.15 09:30
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3119
|1.3064
|3369
|2006.12.15 09:30
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3118
|1.3063
|3370
|2006.12.15 09:30
|modify
|1068
|0.69
|1.3143
|1.3119
|1.3064
|3371
|2006.12.15 09:31
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3116
|1.3061
|3372
|2006.12.15 09:31
|modify
|1069
|1.38
|1.3161
|1.3115
|1.3060
|3373
|2006.12.15 09:31
|modify
|1068
|0.69
|1.3143
|1.3116
|1.3061
|3374
|2006.12.15 09:32
|s/l
|1069
|1.38
|1.3115
|1.3115
|1.3060
|634.80
|35321.73
|3375
|2006.12.15 09:32
|close
|1068
|0.69
|1.3116
|1.3116
|1.3061
|186.30
|35508.03
|3376
|2006.12.15 09:32
|sell
|1070
|0.71
|1.3113
|1.3293
|1.3078
|3377
|2006.12.15 13:26
|sell
|1071
|1.42
|1.3131
|1.3293
|1.3096
|3378
|2006.12.15 13:30
|sell
|1072
|2.84
|1.3152
|1.3296
|1.3117
|3379
|2006.12.15 13:30
|sell
|1073
|5.68
|1.3172
|1.3298
|1.3137
|3380
|2006.12.15 14:18
|close
|1073
|5.68
|1.3155
|1.3298
|1.3137
|965.60
|36473.63
|3381
|2006.12.15 14:18
|close
|1072
|2.84
|1.3156
|1.3296
|1.3117
|-113.60
|36360.03
|3382
|2006.12.15 14:18
|close
|1071
|1.42
|1.3154
|1.3293
|1.3096
|-326.60
|36033.43
|3383
|2006.12.15 14:18
|close
|1070
|0.71
|1.3152
|1.3293
|1.3078
|-276.90
|35756.53
|3384
|2006.12.18 05:40
|buy
|1074
|0.72
|1.3102
|1.2922
|1.3137
|3385
|2006.12.18 14:50
|buy
|1075
|1.44
|1.3084
|1.2922
|1.3119
|3386
|2006.12.18 15:06
|buy
|1076
|2.88
|1.3065
|1.2921
|1.3100
|3387
|2006.12.18 18:16
|close
|1076
|2.88
|1.3081
|1.2921
|1.3100
|460.80
|36217.33
|3388
|2006.12.18 18:16
|close
|1075
|1.44
|1.3080
|1.2922
|1.3119
|-57.60
|36159.73
|3389
|2006.12.18 18:16
|close
|1074
|0.72
|1.3082
|1.2922
|1.3137
|-144.00
|36015.73
|3390
|2006.12.19 01:04
|buy
|1077
|0.72
|1.3105
|1.2925
|1.3140
|3391
|2006.12.19 04:28
|buy
|1078
|1.44
|1.3087
|1.2925
|1.3122
|3392
|2006.12.19 07:53
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3105
|1.3160
|3393
|2006.12.19 07:53
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3106
|1.3161
|3394
|2006.12.19 07:54
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3107
|1.3162
|3395
|2006.12.19 07:57
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3108
|1.3163
|3396
|2006.12.19 07:57
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3109
|1.3164
|3397
|2006.12.19 07:58
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3111
|1.3166
|3398
|2006.12.19 07:58
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3113
|1.3168
|3399
|2006.12.19 08:05
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3114
|1.3169
|3400
|2006.12.19 08:05
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3115
|1.3170
|3401
|2006.12.19 08:05
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3116
|1.3171
|3402
|2006.12.19 08:08
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3117
|1.3172
|3403
|2006.12.19 08:08
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3119
|1.3174
|3404
|2006.12.19 08:08
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3121
|1.3176
|3405
|2006.12.19 08:08
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3123
|1.3178
|3406
|2006.12.19 08:09
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3126
|1.3181
|3407
|2006.12.19 08:09
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3127
|1.3182
|3408
|2006.12.19 08:09
|modify
|1077
|0.72
|1.3105
|1.3126
|1.3181
|3409
|2006.12.19 08:11
|modify
|1078
|1.44
|1.3087
|1.3128
|1.3183
|3410
|2006.12.19 08:11
|modify
|1077
|0.72
|1.3105
|1.3127
|1.3182
|3411
|2006.12.19 08:14
|s/l
|1078
|1.44
|1.3128
|1.3128
|1.3183
|590.40
|36606.13
|3412
|2006.12.19 08:14
|close
|1077
|0.72
|1.3128
|1.3127
|1.3182
|165.60
|36771.73
|3413
|2006.12.19 08:14
|buy
|1079
|0.74
|1.3131
|1.2951
|1.3166
|3414
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3149
|1.3204
|3415
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3150
|1.3205
|3416
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3151
|1.3206
|3417
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3153
|1.3208
|3418
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3154
|1.3209
|3419
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3155
|1.3210
|3420
|2006.12.19 09:01
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3156
|1.3211
|3421
|2006.12.19 09:02
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3157
|1.3212
|3422
|2006.12.19 09:02
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3158
|1.3213
|3423
|2006.12.19 09:02
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3159
|1.3214
|3424
|2006.12.19 09:02
|modify
|1079
|0.74
|1.3131
|1.3160
|1.3215
|3425
|2006.12.19 09:03
|s/l
|1079
|0.74
|1.3160
|1.3160
|1.3215
|214.60
|36986.33
|3426
|2006.12.19 09:03
|buy
|1080
|0.74
|1.3162
|1.2982
|1.3197
|3427
|2006.12.19 13:30
|buy
|1081
|1.48
|1.3142
|1.2980
|1.3177
|3428
|2006.12.19 14:39
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3161
|1.3216
|3429
|2006.12.19 14:43
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3162
|1.3217
|3430
|2006.12.19 14:43
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3163
|1.3218
|3431
|2006.12.19 14:43
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3164
|1.3219
|3432
|2006.12.19 14:43
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3165
|1.3220
|3433
|2006.12.19 14:43
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3166
|1.3221
|3434
|2006.12.19 14:44
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3167
|1.3222
|3435
|2006.12.19 14:44
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3168
|1.3223
|3436
|2006.12.19 14:44
|modify
|1081
|1.48
|1.3142
|1.3169
|1.3224
|3437
|2006.12.19 14:51
|s/l
|1081
|1.48
|1.3169
|1.3169
|1.3224
|399.60
|37385.93
|3438
|2006.12.19 14:51
|close
|1080
|0.74
|1.3169
|1.2982
|1.3197
|51.80
|37437.73
|3439
|2006.12.20 01:00
|buy
|1082
|0.75
|1.3225
|1.3045
|1.3260
|3440
|2006.12.20 08:01
|buy
|1083
|1.50
|1.3207
|1.3045
|1.3242
|3441
|2006.12.20 15:37
|buy
|1084
|3.00
|1.3188
|1.3044
|1.3223
|3442
|2006.12.20 17:29
|buy
|1085
|6.00
|1.3170
|1.3044
|1.3205
|3443
|2006.12.21 01:02
|close
|1085
|6.00
|1.3186
|1.3044
|1.3205
|851.10
|38288.83
|3444
|2006.12.21 01:02
|close
|1084
|3.00
|1.3185
|1.3044
|1.3223
|-144.45
|38144.38
|3445
|2006.12.21 01:02
|close
|1083
|1.50
|1.3184
|1.3045
|1.3242
|-372.23
|37772.15
|3446
|2006.12.21 01:02
|close
|1082
|0.75
|1.3186
|1.3045
|1.3260
|-306.11
|37466.04
|3447
|2006.12.21 06:25
|buy
|1086
|0.75
|1.3197
|1.3017
|1.3232
|3448
|2006.12.21 10:40
|buy
|1087
|1.50
|1.3178
|1.3016
|1.3213
|3449
|2006.12.21 13:36
|buy
|1088
|3.00
|1.3160
|1.3016
|1.3195
|3450
|2006.12.21 14:38
|buy
|1089
|6.00
|1.3142
|1.3016
|1.3177
|3451
|2006.12.21 15:40
|close
|1089
|6.00
|1.3159
|1.3016
|1.3177
|1020.00
|38486.04
|3452
|2006.12.21 15:40
|close
|1088
|3.00
|1.3160
|1.3016
|1.3195
|0.00
|38486.04
|3453
|2006.12.21 15:40
|close
|1087
|1.50
|1.3159
|1.3016
|1.3213
|-285.00
|38201.04
|3454
|2006.12.21 15:40
|close
|1086
|0.75
|1.3160
|1.3017
|1.3232
|-277.50
|37923.54
|3455
|2006.12.22 01:00
|buy
|1090
|0.76
|1.3189
|1.3009
|1.3224
|3456
|2006.12.22 14:57
|buy
|1091
|1.52
|1.3170
|1.3008
|1.3205
|3457
|2006.12.22 15:26
|buy
|1092
|3.04
|1.3151
|1.3007
|1.3186
|3458
|2006.12.22 16:48
|buy
|1093
|6.08
|1.3132
|1.3006
|1.3167
|3459
|2006.12.22 17:01
|buy
|1094
|12.16
|1.3114
|1.3006
|1.3149
|3460
|2006.12.22 19:00
|close
|1094
|12.16
|1.3132
|1.3006
|1.3149
|2188.80
|40112.34
|3461
|2006.12.22 19:00
|close
|1093
|6.08
|1.3131
|1.3006
|1.3167
|-60.80
|40051.54
|3462
|2006.12.22 19:00
|close
|1092
|3.04
|1.3134
|1.3007
|1.3186
|-516.80
|39534.74
|3463
|2006.12.22 19:00
|close
|1091
|1.52
|1.3133
|1.3008
|1.3205
|-562.40
|38972.34
|3464
|2006.12.22 19:00
|close
|1090
|0.76
|1.3134
|1.3009
|1.3224
|-418.00
|38554.34
|3465
|2006.12.26 01:00
|sell
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3313
|1.3098
|3466
|2006.12.26 17:53
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3112
|1.3057
|3467
|2006.12.26 17:55
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3109
|1.3054
|3468
|2006.12.26 17:55
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3108
|1.3053
|3469
|2006.12.26 17:56
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3106
|1.3051
|3470
|2006.12.26 17:56
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3105
|1.3050
|3471
|2006.12.26 17:56
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3102
|1.3047
|3472
|2006.12.26 18:27
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3100
|1.3045
|3473
|2006.12.26 18:29
|modify
|1095
|0.77
|1.3133
|1.3099
|1.3044
|3474
|2006.12.26 18:32
|s/l
|1095
|0.77
|1.3099
|1.3099
|1.3044
|261.80
|38816.14
|3475
|2006.12.27 02:21
|buy
|1096
|0.78
|1.3128
|1.2948
|1.3163
|3476
|2006.12.27 06:12
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3146
|1.3201
|3477
|2006.12.27 06:12
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3148
|1.3203
|3478
|2006.12.27 06:12
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3149
|1.3204
|3479
|2006.12.27 06:24
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3151
|1.3206
|3480
|2006.12.27 06:34
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3152
|1.3207
|3481
|2006.12.27 06:35
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3153
|1.3208
|3482
|2006.12.27 06:36
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3155
|1.3210
|3483
|2006.12.27 06:37
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3158
|1.3213
|3484
|2006.12.27 06:37
|modify
|1096
|0.78
|1.3128
|1.3160
|1.3215
|3485
|2006.12.27 06:42
|s/l
|1096
|0.78
|1.3160
|1.3160
|1.3215
|249.60
|39065.74
|3486
|2006.12.27 06:42
|buy
|1097
|0.78
|1.3161
|1.2981
|1.3196
|3487
|2006.12.27 08:25
|buy
|1098
|1.56
|1.3143
|1.2981
|1.3178
|3488
|2006.12.27 12:54
|modify
|1098
|1.56
|1.3143
|1.3163
|1.3218
|3489
|2006.12.27 12:54
|modify
|1098
|1.56
|1.3143
|1.3165
|1.3220
|3490
|2006.12.27 12:54
|modify
|1098
|1.56
|1.3143
|1.3167
|1.3222
|3491
|2006.12.27 13:06
|s/l
|1098
|1.56
|1.3167
|1.3167
|1.3222
|374.40
|39440.14
|3492
|2006.12.27 13:06
|close
|1097
|0.78
|1.3167
|1.2981
|1.3196
|46.80
|39486.94
|3493
|2006.12.28 01:00
|sell
|1099
|0.79
|1.3113
|1.3293
|1.3078
|3494
|2006.12.28 08:25
|sell
|1100
|1.58
|1.3133
|1.3295
|1.3098
|3495
|2006.12.28 11:12
|sell
|1101
|3.16
|1.3151
|1.3295
|1.3116
|3496
|2006.12.28 12:31
|sell
|1102
|6.32
|1.3169
|1.3295
|1.3134
|3497
|2006.12.28 13:27
|sell
|1103
|12.64
|1.3187
|1.3295
|1.3152
|3498
|2006.12.28 15:00
|close
|1103
|12.64
|1.3169
|1.3295
|1.3152
|2275.20
|41762.14
|3499
|2006.12.28 15:00
|close
|1102
|6.32
|1.3170
|1.3295
|1.3134
|-63.20
|41698.94
|3500
|2006.12.28 15:00
|close
|1101
|3.16
|1.3169
|1.3295
|1.3116
|-568.80
|41130.14
|3501
|2006.12.28 15:00
|close
|1100
|1.58
|1.3170
|1.3295
|1.3098
|-584.60
|40545.54
|3502
|2006.12.28 15:00
|close
|1099
|0.79
|1.3167
|1.3293
|1.3078
|-426.60
|40118.94
|3503
|2006.12.29 01:00
|sell
|1104
|0.80
|1.3140
|1.3320
|1.3105
|3504
|2006.12.29 03:49
|sell
|1105
|1.60
|1.3158
|1.3320
|1.3123
|3505
|2006.12.29 06:55
|sell
|1106
|3.20
|1.3177
|1.3321
|1.3142
|3506
|2006.12.29 08:19
|close
|1106
|3.20
|1.3162
|1.3321
|1.3142
|480.00
|40598.94
|3507
|2006.12.29 08:19
|close
|1105
|1.60
|1.3161
|1.3320
|1.3123
|-48.00
|40550.94
|3508
|2006.12.29 08:19
|close
|1104
|0.80
|1.3162
|1.3320
|1.3105
|-176.00
|40374.94
|3509
|2006.12.29 08:30
|buy
|1107
|0.81
|1.3170
|1.2990
|1.3205
|3510
|2006.12.29 14:31
|buy
|1108
|1.62
|1.3152
|1.2990
|1.3187
|3511
|2006.12.29 14:55
|modify
|1108
|1.62
|1.3152
|1.3172
|1.3227
|3512
|2006.12.29 14:55
|modify
|1108
|1.62
|1.3152
|1.3174
|1.3229
|3513
|2006.12.29 15:07
|s/l
|1108
|1.62
|1.3174
|1.3174
|1.3229
|356.40
|40731.34
|3514
|2006.12.29 15:07
|close
|1107
|0.81
|1.3173
|1.2990
|1.3205
|24.30
|40755.64
|3515
|2007.01.02 01:00
|buy
|1109
|0.82
|1.3235
|1.3055
|1.3270
|3516
|2007.01.02 07:43
|modify
|1109
|0.82
|1.3235
|1.3254
|1.3309
|3517
|2007.01.02 07:44
|modify
|1109
|0.82
|1.3235
|1.3255
|1.3310
|3518
|2007.01.02 07:47
|modify
|1109
|0.82
|1.3235
|1.3256
|1.3311
|3519
|2007.01.02 07:49
|modify
|1109
|0.82
|1.3235
|1.3259
|1.3314
|3520
|2007.01.02 07:49
|modify
|1109
|0.82
|1.3235
|1.3260
|1.3315
|3521
|2007.01.02 08:02
|s/l
|1109
|0.82
|1.3260
|1.3260
|1.3315
|205.00
|40960.64
|3522
|2007.01.02 08:02
|buy
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3082
|1.3297
|3523
|2007.01.02 13:40
|modify
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3281
|1.3336
|3524
|2007.01.02 13:44
|modify
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3282
|1.3337
|3525
|2007.01.02 13:44
|modify
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3283
|1.3338
|3526
|2007.01.02 13:44
|modify
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3284
|1.3339
|3527
|2007.01.02 13:45
|modify
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3285
|1.3340
|3528
|2007.01.02 13:45
|modify
|1110
|0.82
|1.3262
|1.3286
|1.3341
|3529
|2007.01.02 13:55
|s/l
|1110
|0.82
|1.3286
|1.3286
|1.3341
|196.80
|41157.44
|3530
|2007.01.03 09:19
|sell
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3443
|1.3228
|3531
|2007.01.03 10:17
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3245
|1.3190
|3532
|2007.01.03 10:17
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3243
|1.3188
|3533
|2007.01.03 10:23
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3242
|1.3187
|3534
|2007.01.03 10:23
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3241
|1.3186
|3535
|2007.01.03 10:23
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3238
|1.3183
|3536
|2007.01.03 10:23
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3235
|1.3180
|3537
|2007.01.03 10:24
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3234
|1.3179
|3538
|2007.01.03 10:24
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3233
|1.3178
|3539
|2007.01.03 10:24
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3232
|1.3177
|3540
|2007.01.03 10:24
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3231
|1.3176
|3541
|2007.01.03 10:24
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3230
|1.3175
|3542
|2007.01.03 10:31
|modify
|1111
|0.82
|1.3263
|1.3229
|1.3174
|3543
|2007.01.03 10:39
|s/l
|1111
|0.82
|1.3229
|1.3229
|1.3174
|278.80
|41436.24
|3544
|2007.01.03 10:39
|sell
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3407
|1.3192
|3545
|2007.01.03 13:15
|sell
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3409
|1.3212
|3546
|2007.01.03 15:00
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3228
|1.3173
|3547
|2007.01.03 15:00
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3226
|1.3171
|3548
|2007.01.03 15:00
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3225
|1.3170
|3549
|2007.01.03 15:00
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3223
|1.3168
|3550
|2007.01.03 15:00
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3222
|1.3167
|3551
|2007.01.03 15:00
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3220
|1.3165
|3552
|2007.01.03 15:01
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3219
|1.3164
|3553
|2007.01.03 15:01
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3218
|1.3163
|3554
|2007.01.03 15:01
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3216
|1.3161
|3555
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3215
|1.3160
|3556
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3214
|1.3159
|3557
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3213
|1.3158
|3558
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3211
|1.3156
|3559
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3210
|1.3155
|3560
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3208
|1.3153
|3561
|2007.01.03 15:06
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3206
|1.3151
|3562
|2007.01.03 15:06
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3207
|1.3152
|3563
|2007.01.03 15:07
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3205
|1.3150
|3564
|2007.01.03 15:07
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3206
|1.3151
|3565
|2007.01.03 15:08
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3203
|1.3148
|3566
|2007.01.03 15:08
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3204
|1.3149
|3567
|2007.01.03 15:08
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3202
|1.3147
|3568
|2007.01.03 15:08
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3199
|1.3144
|3569
|2007.01.03 15:08
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3200
|1.3145
|3570
|2007.01.03 15:08
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3196
|1.3141
|3571
|2007.01.03 15:08
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3193
|1.3138
|3572
|2007.01.03 15:08
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3194
|1.3139
|3573
|2007.01.03 15:08
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3193
|1.3138
|3574
|2007.01.03 15:09
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3192
|1.3137
|3575
|2007.01.03 15:09
|modify
|1113
|1.66
|1.3247
|1.3191
|1.3136
|3576
|2007.01.03 15:09
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3192
|1.3137
|3577
|2007.01.03 15:09
|modify
|1112
|0.83
|1.3227
|1.3191
|1.3136
|3578
|2007.01.03 15:13
|s/l
|1112
|0.83
|1.3191
|1.3191
|1.3136
|298.80
|41735.04
|3579
|2007.01.03 15:13
|s/l
|1113
|1.66
|1.3191
|1.3191
|1.3136
|929.60
|42664.64
|3580
|2007.01.04 01:00
|sell
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3344
|1.3129
|3581
|2007.01.04 08:24
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3146
|1.3091
|3582
|2007.01.04 08:30
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3145
|1.3090
|3583
|2007.01.04 08:30
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3144
|1.3089
|3584
|2007.01.04 08:32
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3143
|1.3088
|3585
|2007.01.04 08:33
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3142
|1.3087
|3586
|2007.01.04 08:33
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3141
|1.3086
|3587
|2007.01.04 08:33
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3140
|1.3085
|3588
|2007.01.04 08:33
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3139
|1.3084
|3589
|2007.01.04 08:33
|modify
|1114
|0.85
|1.3164
|1.3138
|1.3083
|3590
|2007.01.04 08:35
|s/l
|1114
|0.85
|1.3138
|1.3138
|1.3083
|221.00
|42885.64
|3591
|2007.01.04 08:35
|sell
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3316
|1.3101
|3592
|2007.01.04 09:31
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3118
|1.3063
|3593
|2007.01.04 09:32
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3117
|1.3062
|3594
|2007.01.04 09:32
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3116
|1.3061
|3595
|2007.01.04 09:32
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3115
|1.3060
|3596
|2007.01.04 09:32
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3114
|1.3059
|3597
|2007.01.04 09:33
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3113
|1.3058
|3598
|2007.01.04 09:33
|modify
|1115
|0.86
|1.3136
|1.3110
|1.3055
|3599
|2007.01.04 09:35
|s/l
|1115
|0.86
|1.3110
|1.3110
|1.3055
|223.60
|43109.24
|3600
|2007.01.04 09:35
|sell
|1116
|0.86
|1.3108
|1.3288
|1.3073
|3601
|2007.01.04 16:12
|modify
|1116
|0.86
|1.3108
|1.3087
|1.3032
|3602
|2007.01.04 16:20
|s/l
|1116
|0.86
|1.3087
|1.3087
|1.3032
|180.60
|43289.84
|3603
|2007.01.05 02:57
|sell
|1117
|0.87
|1.3073
|1.3253
|1.3038
|3604
|2007.01.05 06:53
|sell
|1118
|1.74
|1.3091
|1.3253
|1.3056
|3605
|2007.01.05 13:30
|modify
|1118
|1.74
|1.3091
|1.3072
|1.3017
|3606
|2007.01.05 13:30
|modify
|1118
|1.74
|1.3091
|1.3064
|1.3009
|3607
|2007.01.05 13:30
|modify
|1118
|1.74
|1.3091
|1.3057
|1.3002
|3608
|2007.01.05 13:30
|modify
|1118
|1.74
|1.3091
|1.3054
|1.2999
|3609
|2007.01.05 13:30
|t/p
|1117
|0.87
|1.3038
|1.3253
|1.3038
|304.50
|43594.34
|3610
|2007.01.05 13:30
|close
|1118
|1.74
|1.3034
|1.3054
|1.2999
|991.80
|44586.14
|3611
|2007.01.08 01:00
|sell
|1119
|0.89
|1.2993
|1.3173
|1.2958
|3612
|2007.01.08 06:31
|sell
|1120
|1.78
|1.3011
|1.3173
|1.2976
|3613
|2007.01.08 13:59
|modify
|1120
|1.78
|1.3011
|1.2991
|1.2936
|3614
|2007.01.08 13:59
|modify
|1120
|1.78
|1.3011
|1.2990
|1.2935
|3615
|2007.01.08 13:59
|modify
|1120
|1.78
|1.3011
|1.2989
|1.2934
|3616
|2007.01.08 13:59
|modify
|1120
|1.78
|1.3011
|1.2987
|1.2932
|3617
|2007.01.08 13:59
|modify
|1120
|1.78
|1.3011
|1.2985
|1.2930
|3618
|2007.01.08 14:01
|modify
|1120
|1.78
|1.3011
|1.2983
|1.2928
|3619
|2007.01.08 14:02
|s/l
|1120
|1.78
|1.2983
|1.2983
|1.2928
|498.40
|45084.54
|3620
|2007.01.08 14:02
|close
|1119
|0.89
|1.2983
|1.3173
|1.2958
|89.00
|45173.54
|3621
|2007.01.09 01:00
|buy
|1121
|0.90
|1.3047
|1.2867
|1.3082
|3622
|2007.01.09 08:40
|buy
|1122
|1.80
|1.3029
|1.2867
|1.3064
|3623
|2007.01.09 12:38
|buy
|1123
|3.60
|1.3011
|1.2867
|1.3046
|3624
|2007.01.09 13:28
|close
|1123
|3.60
|1.3026
|1.2867
|1.3046
|540.00
|45713.54
|3625
|2007.01.09 13:28
|close
|1122
|1.80
|1.3025
|1.2867
|1.3064
|-72.00
|45641.54
|3626
|2007.01.09 13:28
|close
|1121
|0.90
|1.3026
|1.2867
|1.3082
|-189.00
|45452.54
|3627
|2007.01.10 01:00
|sell
|1124
|0.91
|1.2967
|1.3147
|1.2932
|3628
|2007.01.10 05:51
|sell
|1125
|1.82
|1.2985
|1.3147
|1.2950
|3629
|2007.01.10 15:09
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2966
|1.2911
|3630
|2007.01.10 15:09
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2965
|1.2910
|3631
|2007.01.10 15:09
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2962
|1.2907
|3632
|2007.01.10 15:09
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2960
|1.2905
|3633
|2007.01.10 15:09
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2957
|1.2902
|3634
|2007.01.10 15:13
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2956
|1.2901
|3635
|2007.01.10 15:13
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2954
|1.2899
|3636
|2007.01.10 15:13
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2952
|1.2897
|3637
|2007.01.10 15:13
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2950
|1.2895
|3638
|2007.01.10 15:15
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2949
|1.2894
|3639
|2007.01.10 15:15
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2948
|1.2893
|3640
|2007.01.10 15:15
|modify
|1124
|0.91
|1.2967
|1.2948
|1.2893
|3641
|2007.01.10 15:15
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2946
|1.2891
|3642
|2007.01.10 15:15
|modify
|1124
|0.91
|1.2967
|1.2947
|1.2892
|3643
|2007.01.10 15:16
|modify
|1124
|0.91
|1.2967
|1.2946
|1.2891
|3644
|2007.01.10 15:26
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2945
|1.2890
|3645
|2007.01.10 15:26
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2944
|1.2889
|3646
|2007.01.10 15:26
|modify
|1125
|1.82
|1.2985
|1.2942
|1.2887
|3647
|2007.01.10 15:26
|modify
|1124
|0.91
|1.2967
|1.2943
|1.2888
|3648
|2007.01.10 15:35
|s/l
|1125
|1.82
|1.2942
|1.2942
|1.2887
|782.60
|46235.14
|3649
|2007.01.10 15:35
|close
|1124
|0.91
|1.2942
|1.2943
|1.2888
|227.50
|46462.64
|3650
|2007.01.11 03:13
|buy
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2779
|1.2994
|3651
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2978
|1.3033
|3652
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2979
|1.3034
|3653
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2981
|1.3036
|3654
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2982
|1.3037
|3655
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2983
|1.3038
|3656
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2984
|1.3039
|3657
|2007.01.11 12:06
|modify
|1126
|0.93
|1.2959
|1.2985
|1.3040
|3658
|2007.01.11 12:08
|s/l
|1126
|0.93
|1.2985
|1.2985
|1.3040
|241.80
|46704.44
|3659
|2007.01.12 01:00
|sell
|1127
|0.93
|1.2883
|1.3063
|1.2848
|3660
|2007.01.12 02:06
|sell
|1128
|1.86
|1.2902
|1.3064
|1.2867
|3661
|2007.01.12 13:30
|modify
|1128
|1.86
|1.2902
|1.2884
|1.2829
|3662
|2007.01.12 13:30
|modify
|1128
|1.86
|1.2902
|1.2882
|1.2827
|3663
|2007.01.12 13:30
|modify
|1128
|1.86
|1.2902
|1.2879
|1.2824
|3664
|2007.01.12 13:30
|modify
|1128
|1.86
|1.2902
|1.2877
|1.2822
|3665
|2007.01.12 13:31
|s/l
|1128
|1.86
|1.2877
|1.2877
|1.2822
|465.00
|47169.44
|3666
|2007.01.12 13:31
|close
|1127
|0.93
|1.2877
|1.3063
|1.2848
|55.80
|47225.24
|3667
|2007.01.15 02:32
|buy
|1129
|0.94
|1.2934
|1.2754
|1.2969
|3668
|2007.01.16 07:06
|modify
|1129
|0.94
|1.2934
|1.2952
|1.3007
|3669
|2007.01.16 07:06
|modify
|1129
|0.94
|1.2934
|1.2954
|1.3009
|3670
|2007.01.16 07:07
|modify
|1129
|0.94
|1.2934
|1.2955
|1.3010
|3671
|2007.01.16 07:07
|modify
|1129
|0.94
|1.2934
|1.2956
|1.3011
|3672
|2007.01.16 07:17
|s/l
|1129
|0.94
|1.2956
|1.2956
|1.3011
|201.11
|47426.36
|3673
|2007.01.16 07:17
|buy
|1130
|0.95
|1.2957
|1.2777
|1.2992
|3674
|2007.01.16 10:22
|modify
|1130
|0.95
|1.2957
|1.2976
|1.3031
|3675
|2007.01.16 10:30
|modify
|1130
|0.95
|1.2957
|1.2978
|1.3033
|3676
|2007.01.16 10:45
|s/l
|1130
|0.95
|1.2978
|1.2978
|1.3033
|199.50
|47625.86
|3677
|2007.01.16 10:45
|buy
|1131
|0.95
|1.2980
|1.2800
|1.3015
|3678
|2007.01.16 12:40
|buy
|1132
|1.90
|1.2962
|1.2800
|1.2997
|3679
|2007.01.16 13:22
|buy
|1133
|3.80
|1.2944
|1.2800
|1.2979
|3680
|2007.01.16 13:54
|close
|1133
|3.80
|1.2960
|1.2800
|1.2979
|608.00
|48233.86
|3681
|2007.01.16 13:54
|close
|1132
|1.90
|1.2959
|1.2800
|1.2997
|-57.00
|48176.86
|3682
|2007.01.16 13:54
|close
|1131
|0.95
|1.2960
|1.2800
|1.3015
|-190.00
|47986.86
|3683
|2007.01.17 06:19
|buy
|1134
|0.96
|1.2935
|1.2755
|1.2970
|3684
|2007.01.17 10:45
|buy
|1135
|1.92
|1.2916
|1.2754
|1.2951
|3685
|2007.01.17 13:31
|buy
|1136
|3.84
|1.2898
|1.2754
|1.2933
|3686
|2007.01.17 13:43
|close
|1136
|3.84
|1.2913
|1.2754
|1.2933
|576.00
|48562.86
|3687
|2007.01.17 13:43
|close
|1135
|1.92
|1.2914
|1.2754
|1.2951
|-38.40
|48524.46
|3688
|2007.01.17 13:43
|close
|1134
|0.96
|1.2913
|1.2755
|1.2970
|-211.20
|48313.26
|3689
|2007.01.18 02:22
|buy
|1137
|0.97
|1.2953
|1.2773
|1.2988
|3690
|2007.01.18 10:29
|buy
|1138
|1.94
|1.2935
|1.2773
|1.2970
|3691
|2007.01.18 12:32
|buy
|1139
|3.88
|1.2915
|1.2771
|1.2950
|3692
|2007.01.18 14:21
|close
|1139
|3.88
|1.2932
|1.2771
|1.2950
|659.60
|48972.86
|3693
|2007.01.18 14:21
|close
|1138
|1.94
|1.2931
|1.2773
|1.2970
|-77.60
|48895.26
|3694
|2007.01.18 14:21
|close
|1137
|0.97
|1.2932
|1.2773
|1.2988
|-203.70
|48691.56
|3695
|2007.01.19 01:00
|buy
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2785
|1.3000
|3696
|2007.01.19 03:56
|modify
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2984
|1.3039
|3697
|2007.01.19 04:03
|modify
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2985
|1.3040
|3698
|2007.01.19 04:03
|modify
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2986
|1.3041
|3699
|2007.01.19 04:04
|modify
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2987
|1.3042
|3700
|2007.01.19 04:04
|modify
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2988
|1.3043
|3701
|2007.01.19 05:02
|modify
|1140
|0.97
|1.2965
|1.2989
|1.3044
|3702
|2007.01.19 05:46
|s/l
|1140
|0.97
|1.2989
|1.2989
|1.3044
|232.80
|48924.36
|3703
|2007.01.19 05:46
|buy
|1141
|0.98
|1.2991
|1.2811
|1.3026
|3704
|2007.01.19 09:39
|buy
|1142
|1.96
|1.2970
|1.2808
|1.3005
|3705
|2007.01.19 13:40
|buy
|1143
|3.92
|1.2952
|1.2808
|1.2987
|3706
|2007.01.19 15:00
|buy
|1144
|7.84
|1.2932
|1.2806
|1.2967
|3707
|2007.01.19 15:30
|buy
|1145
|15.68
|1.2914
|1.2806
|1.2949
|3708
|2007.01.19 15:49
|close
|1145
|15.68
|1.2932
|1.2806
|1.2949
|2822.40
|51746.76
|3709
|2007.01.19 15:49
|close
|1144
|7.84
|1.2931
|1.2806
|1.2967
|-78.40
|51668.36
|3710
|2007.01.19 15:49
|close
|1143
|3.92
|1.2930
|1.2808
|1.2987
|-862.40
|50805.96
|3711
|2007.01.19 15:49
|close
|1142
|1.96
|1.2929
|1.2808
|1.3005
|-803.60
|50002.36
|3712
|2007.01.19 15:49
|close
|1141
|0.98
|1.2930
|1.2811
|1.3026
|-597.80
|49404.56
|3713
|2007.01.22 01:49
|buy
|1146
|0.99
|1.2973
|1.2793
|1.3008
|3714
|2007.01.22 09:34
|buy
|1147
|1.98
|1.2954
|1.2792
|1.2989
|3715
|2007.01.22 12:35
|buy
|1148
|3.96
|1.2935
|1.2791
|1.2970
|3716
|2007.01.22 15:56
|close
|1148
|3.96
|1.2951
|1.2791
|1.2970
|633.60
|50038.16
|3717
|2007.01.22 15:56
|close
|1147
|1.98
|1.2950
|1.2792
|1.2989
|-79.20
|49958.96
|3718
|2007.01.22 15:56
|close
|1146
|0.99
|1.2952
|1.2793
|1.3008
|-207.90
|49751.06
|3719
|2007.01.23 02:58
|sell
|1149
|1.00
|1.2931
|1.3111
|1.2896
|3720
|2007.01.23 07:26
|sell
|1150
|2.00
|1.2949
|1.3111
|1.2914
|3721
|2007.01.23 07:34
|sell
|1151
|4.00
|1.2967
|1.3111
|1.2932
|3722
|2007.01.23 09:57
|sell
|1152
|8.00
|1.2985
|1.3111
|1.2950
|3723
|2007.01.23 10:08
|sell
|1153
|16.00
|1.3003
|1.3111
|1.2968
|3724
|2007.01.23 11:45
|sell
|1154
|32.00
|1.3021
|1.3111
|1.2986
|3725
|2007.01.24 08:04
|close
|1154
|32.00
|1.3003
|1.3111
|1.2986
|5932.80
|55683.86
|3726
|2007.01.24 08:04
|close
|1153
|16.00
|1.3004
|1.3111
|1.2968
|-73.60
|55610.26
|3727
|2007.01.24 08:04
|close
|1152
|8.00
|1.3002
|1.3111
|1.2950
|-1316.80
|54293.46
|3728
|2007.01.24 08:04
|close
|1151
|4.00
|1.3001
|1.3111
|1.2932
|-1338.40
|52955.06
|3729
|2007.01.24 08:04
|close
|1150
|2.00
|1.2999
|1.3111
|1.2914
|-989.20
|51965.86
|3730
|2007.01.24 08:04
|close
|1149
|1.00
|1.3000
|1.3111
|1.2896
|-684.60
|51281.26
|3731
|2007.01.24 08:04
|sell
|1155
|1.03
|1.2999
|1.3179
|1.2964
|3732
|2007.01.24 15:17
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2980
|1.2925
|3733
|2007.01.24 15:17
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2979
|1.2924
|3734
|2007.01.24 15:17
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2977
|1.2922
|3735
|2007.01.24 15:17
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2975
|1.2920
|3736
|2007.01.24 15:18
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2974
|1.2919
|3737
|2007.01.24 15:18
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2973
|1.2918
|3738
|2007.01.24 15:18
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2972
|1.2917
|3739
|2007.01.24 15:18
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2971
|1.2916
|3740
|2007.01.24 15:18
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2969
|1.2914
|3741
|2007.01.24 15:19
|modify
|1155
|1.03
|1.2999
|1.2968
|1.2913
|3742
|2007.01.24 15:23
|s/l
|1155
|1.03
|1.2968
|1.2968
|1.2913
|319.30
|51600.56
|3743
|2007.01.25 01:00
|sell
|1156
|1.03
|1.2953
|1.3133
|1.2918
|3744
|2007.01.25 07:04
|sell
|1157
|2.06
|1.2971
|1.3133
|1.2936
|3745
|2007.01.25 07:45
|sell
|1158
|4.12
|1.2989
|1.3133
|1.2954
|3746
|2007.01.25 09:02
|close
|1158
|4.12
|1.2973
|1.3133
|1.2954
|659.20
|52259.76
|3747
|2007.01.25 09:02
|close
|1157
|2.06
|1.2974
|1.3133
|1.2936
|-61.80
|52197.96
|3748
|2007.01.25 09:02
|close
|1156
|1.03
|1.2973
|1.3133
|1.2918
|-206.00
|51991.96
|3749
|2007.01.25 09:04
|buy
|1159
|1.04
|1.2980
|1.2800
|1.3015
|3750
|2007.01.25 16:35
|buy
|1160
|2.08
|1.2961
|1.2799
|1.2996
|3751
|2007.01.25 19:04
|buy
|1161
|4.16
|1.2943
|1.2799
|1.2978
|3752
|2007.01.25 19:36
|buy
|1162
|8.32
|1.2925
|1.2799
|1.2960
|3753
|2007.01.25 23:40
|close
|1162
|8.32
|1.2942
|1.2799
|1.2960
|1414.40
|53406.36
|3754
|2007.01.25 23:40
|close
|1161
|4.16
|1.2941
|1.2799
|1.2978
|-83.20
|53323.16
|3755
|2007.01.25 23:40
|close
|1160
|2.08
|1.2942
|1.2799
|1.2996
|-395.20
|52927.96
|3756
|2007.01.25 23:40
|close
|1159
|1.04
|1.2942
|1.2800
|1.3015
|-395.20
|52532.76
|3757
|2007.01.26 01:00
|sell
|1163
|1.05
|1.2935
|1.3115
|1.2900
|3758
|2007.01.26 08:11
|modify
|1163
|1.05
|1.2935
|1.2917
|1.2862
|3759
|2007.01.26 08:45
|s/l
|1163
|1.05
|1.2917
|1.2917
|1.2862
|189.00
|52721.76
|3760
|2007.01.26 10:46
|sell
|1164
|1.05
|1.2910
|1.3090
|1.2875
|3761
|2007.01.26 15:00
|modify
|1164
|1.05
|1.2910
|1.2890
|1.2835
|3762
|2007.01.26 15:00
|modify
|1164
|1.05
|1.2910
|1.2888
|1.2833
|3763
|2007.01.26 15:01
|s/l
|1164
|1.05
|1.2888
|1.2888
|1.2833
|231.00
|52952.76
|3764
|2007.01.29 10:04
|buy
|1165
|1.06
|1.2925
|1.2745
|1.2960
|3765
|2007.01.29 13:40
|buy
|1166
|2.12
|1.2907
|1.2745
|1.2942
|3766
|2007.01.29 15:03
|modify
|1166
|2.12
|1.2907
|1.2925
|1.2980
|3767
|2007.01.29 15:09
|s/l
|1166
|2.12
|1.2925
|1.2925
|1.2980
|381.60
|53334.36
|3768
|2007.01.29 15:09
|close
|1165
|1.06
|1.2925
|1.2745
|1.2960
|0.00
|53334.36
|3769
|2007.01.30 01:43
|buy
|1167
|1.07
|1.2960
|1.2780
|1.2995
|3770
|2007.01.31 08:01
|buy
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2780
|1.2977
|3771
|2007.01.31 15:06
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2961
|1.3016
|3772
|2007.01.31 15:06
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2962
|1.3017
|3773
|2007.01.31 15:07
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2965
|1.3020
|3774
|2007.01.31 15:07
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2966
|1.3021
|3775
|2007.01.31 15:07
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2967
|1.3022
|3776
|2007.01.31 15:07
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2968
|1.3023
|3777
|2007.01.31 15:07
|modify
|1168
|2.14
|1.2942
|1.2970
|1.3025
|3778
|2007.01.31 15:12
|s/l
|1168
|2.14
|1.2970
|1.2970
|1.3025
|599.20
|53933.56
|3779
|2007.01.31 15:12
|close
|1167
|1.07
|1.2970
|1.2780
|1.2995
|100.53
|54034.08
|3780
|2007.02.01 01:00
|buy
|1169
|1.08
|1.3031
|1.2851
|1.3066
|3781
|2007.02.01 09:33
|buy
|1170
|2.16
|1.3012
|1.2850
|1.3047
|3782
|2007.02.01 15:00
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3031
|1.3086
|3783
|2007.02.01 15:00
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3033
|1.3088
|3784
|2007.02.01 15:00
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3035
|1.3090
|3785
|2007.02.01 15:00
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3037
|1.3092
|3786
|2007.02.01 15:01
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3038
|1.3093
|3787
|2007.02.01 15:01
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3040
|1.3095
|3788
|2007.02.01 15:01
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3041
|1.3096
|3789
|2007.02.01 15:01
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3042
|1.3097
|3790
|2007.02.01 15:01
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3043
|1.3098
|3791
|2007.02.01 15:01
|modify
|1170
|2.16
|1.3012
|1.3045
|1.3100
|3792
|2007.02.01 15:01
|s/l
|1170
|2.16
|1.3045
|1.3045
|1.3100
|712.80
|54746.88
|3793
|2007.02.01 15:01
|close
|1169
|1.08
|1.3043
|1.2851
|1.3066
|129.60
|54876.48
|3794
|2007.02.05 01:00
|sell
|1171
|1.10
|1.2954
|1.3134
|1.2919
|3795
|2007.02.05 12:19
|modify
|1171
|1.10
|1.2954
|1.2936
|1.2881
|3796
|2007.02.05 12:23
|modify
|1171
|1.10
|1.2954
|1.2935
|1.2880
|3797
|2007.02.05 12:31
|modify
|1171
|1.10
|1.2954
|1.2934
|1.2879
|3798
|2007.02.05 12:32
|modify
|1171
|1.10
|1.2954
|1.2933
|1.2878
|3799
|2007.02.05 12:32
|modify
|1171
|1.10
|1.2954
|1.2931
|1.2876
|3800
|2007.02.05 13:37
|s/l
|1171
|1.10
|1.2931
|1.2931
|1.2876
|253.00
|55129.48
|3801
|2007.02.06 06:32
|sell
|1172
|1.10
|1.2912
|1.3092
|1.2877
|3802
|2007.02.06 08:00
|sell
|1173
|2.20
|1.2930
|1.3092
|1.2895
|3803
|2007.02.06 12:02
|sell
|1174
|4.40
|1.2948
|1.3092
|1.2913
|3804
|2007.02.06 16:59
|sell
|1175
|8.80
|1.2966
|1.3092
|1.2931
|3805
|2007.02.06 18:24
|sell
|1176
|17.60
|1.2984
|1.3092
|1.2949
|3806
|2007.02.07 14:34
|sell
|1177
|35.20
|1.3002
|1.3092
|1.2967
|3807
|2007.02.08 08:43
|close
|1177
|35.20
|1.2985
|1.3092
|1.2967
|6554.24
|61683.72
|3808
|2007.02.08 08:43
|close
|1176
|17.60
|1.2986
|1.3092
|1.2949
|28.16
|61711.88
|3809
|2007.02.08 08:43
|close
|1175
|8.80
|1.2987
|1.3092
|1.2931
|-1657.92
|60053.96
|3810
|2007.02.08 08:43
|close
|1174
|4.40
|1.2986
|1.3092
|1.2913
|-1576.96
|58477.00
|3811
|2007.02.08 08:44
|close
|1173
|2.20
|1.2987
|1.3092
|1.2895
|-1206.48
|57270.52
|3812
|2007.02.08 08:44
|close
|1172
|1.10
|1.2986
|1.3092
|1.2877
|-790.24
|56480.28
|3813
|2007.02.08 08:44
|sell
|1178
|1.13
|1.2985
|1.3165
|1.2950
|3814
|2007.02.08 13:35
|sell
|1179
|2.26
|1.3004
|1.3166
|1.2969
|3815
|2007.02.08 14:11
|sell
|1180
|4.52
|1.3022
|1.3166
|1.2987
|3816
|2007.02.08 16:23
|sell
|1181
|9.04
|1.3040
|1.3166
|1.3005
|3817
|2007.02.09 07:28
|close
|1181
|9.04
|1.3024
|1.3166
|1.3005
|1495.22
|57975.50
|3818
|2007.02.09 07:28
|close
|1180
|4.52
|1.3023
|1.3166
|1.2987
|-20.79
|57954.71
|3819
|2007.02.09 07:28
|close
|1179
|2.26
|1.3024
|1.3166
|1.2969
|-439.80
|57514.91
|3820
|2007.02.09 07:28
|close
|1178
|1.13
|1.3025
|1.3165
|1.2950
|-445.90
|57069.01
|3821
|2007.02.09 07:29
|sell
|1182
|1.14
|1.3021
|1.3201
|1.2986
|3822
|2007.02.09 10:08
|modify
|1182
|1.14
|1.3021
|1.3003
|1.2948
|3823
|2007.02.09 10:08
|modify
|1182
|1.14
|1.3021
|1.3002
|1.2947
|3824
|2007.02.09 10:10
|modify
|1182
|1.14
|1.3021
|1.3001
|1.2946
|3825
|2007.02.09 10:14
|modify
|1182
|1.14
|1.3021
|1.3000
|1.2945
|3826
|2007.02.09 10:17
|modify
|1182
|1.14
|1.3021
|1.2999
|1.2944
|3827
|2007.02.09 10:26
|s/l
|1182
|1.14
|1.2999
|1.2999
|1.2944
|250.80
|57319.81
|3828
|2007.02.09 10:26
|sell
|1183
|1.15
|1.3000
|1.3180
|1.2965
|3829
|2007.02.11 23:00
|sell
|1184
|2.30
|1.3018
|1.3180
|1.2983
|3830
|2007.02.12 09:47
|modify
|1184
|2.30
|1.3018
|1.3000
|1.2945
|3831
|2007.02.12 09:47
|modify
|1184
|2.30
|1.3018
|1.2995
|1.2940
|3832
|2007.02.12 09:49
|modify
|1184
|2.30
|1.3018
|1.2992
|1.2937
|3833
|2007.02.12 09:50
|modify
|1184
|2.30
|1.3018
|1.2991
|1.2936
|3834
|2007.02.12 09:50
|modify
|1184
|2.30
|1.3018
|1.2990
|1.2935
|3835
|2007.02.12 09:50
|modify
|1184
|2.30
|1.3018
|1.2988
|1.2933
|3836
|2007.02.12 10:07
|s/l
|1184
|2.30
|1.2988
|1.2988
|1.2933
|702.42
|58022.23
|3837
|2007.02.12 10:07
|close
|1183
|1.15
|1.2988
|1.3180
|1.2965
|144.21
|58166.44
|3838
|2007.02.12 10:07
|sell
|1185
|1.16
|1.2985
|1.3165
|1.2950
|3839
|2007.02.12 10:20
|modify
|1185
|1.16
|1.2985
|1.2966
|1.2911
|3840
|2007.02.12 10:24
|modify
|1185
|1.16
|1.2985
|1.2965
|1.2910
|3841
|2007.02.12 10:24
|modify
|1185
|1.16
|1.2985
|1.2963
|1.2908
|3842
|2007.02.12 10:25
|modify
|1185
|1.16
|1.2985
|1.2962
|1.2907
|3843
|2007.02.12 10:35
|s/l
|1185
|1.16
|1.2962
|1.2962
|1.2907
|266.80
|58433.24
|3844
|2007.02.12 10:35
|sell
|1186
|1.17
|1.2961
|1.3141
|1.2926
|3845
|2007.02.13 07:13
|sell
|1187
|2.34
|1.2980
|1.3142
|1.2945
|3846
|2007.02.13 07:57
|sell
|1188
|4.68
|1.2998
|1.3142
|1.2963
|3847
|2007.02.13 08:28
|close
|1188
|4.68
|1.2983
|1.3142
|1.2963
|702.00
|59135.24
|3848
|2007.02.13 08:28
|close
|1187
|2.34
|1.2984
|1.3142
|1.2945
|-93.60
|59041.64
|3849
|2007.02.13 08:28
|close
|1186
|1.17
|1.2985
|1.3141
|1.2926
|-274.48
|58767.16
|3850
|2007.02.13 08:28
|buy
|1189
|1.18
|1.2984
|1.2804
|1.3019
|3851
|2007.02.13 11:48
|modify
|1189
|1.18
|1.2984
|1.3003
|1.3058
|3852
|2007.02.13 11:58
|s/l
|1189
|1.18
|1.3003
|1.3003
|1.3058
|224.20
|58991.36
|3853
|2007.02.13 11:58
|buy
|1190
|1.18
|1.3005
|1.2825
|1.3040
|3854
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3024
|1.3079
|3855
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3025
|1.3080
|3856
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3026
|1.3081
|3857
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3027
|1.3082
|3858
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3028
|1.3083
|3859
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3029
|1.3084
|3860
|2007.02.13 13:39
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3030
|1.3085
|3861
|2007.02.13 13:40
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3031
|1.3086
|3862
|2007.02.13 13:41
|modify
|1190
|1.18
|1.3005
|1.3032
|1.3087
|3863
|2007.02.13 13:44
|s/l
|1190
|1.18
|1.3032
|1.3032
|1.3087
|318.60
|59309.96
|3864
|2007.02.14 04:27
|buy
|1191
|1.19
|1.3046
|1.2866
|1.3081
|3865
|2007.02.14 04:50
|buy
|1192
|2.38
|1.3027
|1.2865
|1.3062
|3866
|2007.02.14 07:10
|modify
|1192
|2.38
|1.3027
|1.3045
|1.3100
|3867
|2007.02.14 07:10
|modify
|1192
|2.38
|1.3027
|1.3046
|1.3101
|3868
|2007.02.14 07:10
|modify
|1192
|2.38
|1.3027
|1.3047
|1.3102
|3869
|2007.02.14 07:10
|modify
|1192
|2.38
|1.3027
|1.3048
|1.3103
|3870
|2007.02.14 07:10
|modify
|1192
|2.38
|1.3027
|1.3050
|1.3105
|3871
|2007.02.14 07:13
|s/l
|1192
|2.38
|1.3050
|1.3050
|1.3105
|547.40
|59857.36
|3872
|2007.02.14 07:13
|close
|1191
|1.19
|1.3050
|1.2866
|1.3081
|47.60
|59904.96
|3873
|2007.02.14 07:13
|buy
|1193
|1.20
|1.3053
|1.2873
|1.3088
|3874
|2007.02.14 07:45
|modify
|1193
|1.20
|1.3053
|1.3071
|1.3126
|3875
|2007.02.14 07:54
|s/l
|1193
|1.20
|1.3071
|1.3071
|1.3126
|216.00
|60120.96
|3876
|2007.02.14 07:54
|buy
|1194
|1.20
|1.3073
|1.2893
|1.3108
|3877
|2007.02.14 13:54
|modify
|1194
|1.20
|1.3073
|1.3091
|1.3146
|3878
|2007.02.14 13:54
|modify
|1194
|1.20
|1.3073
|1.3092
|1.3147
|3879
|2007.02.14 13:54
|modify
|1194
|1.20
|1.3073
|1.3093
|1.3148
|3880
|2007.02.14 13:55
|modify
|1194
|1.20
|1.3073
|1.3094
|1.3149
|3881
|2007.02.14 13:56
|s/l
|1194
|1.20
|1.3094
|1.3094
|1.3149
|252.00
|60372.96
|3882
|2007.02.15 01:00
|buy
|1195
|1.21
|1.3135
|1.2955
|1.3170
|3883
|2007.02.15 14:08
|modify
|1195
|1.21
|1.3135
|1.3153
|1.3208
|3884
|2007.02.15 14:08
|modify
|1195
|1.21
|1.3135
|1.3155
|1.3210
|3885
|2007.02.15 14:11
|s/l
|1195
|1.21
|1.3155
|1.3155
|1.3210
|242.00
|60614.96
|3886
|2007.02.16 08:17
|sell
|1196
|1.21
|1.3120
|1.3300
|1.3085
|3887
|2007.02.16 17:40
|sell
|1197
|2.42
|1.3138
|1.3300
|1.3103
|3888
|2007.02.19 02:56
|sell
|1198
|4.84
|1.3156
|1.3300
|1.3121
|3889
|2007.02.19 07:20
|close
|1198
|4.84
|1.3141
|1.3300
|1.3121
|726.00
|61340.96
|3890
|2007.02.19 07:20
|close
|1197
|2.42
|1.3142
|1.3300
|1.3103
|-83.73
|61257.23
|3891
|2007.02.19 07:20
|close
|1196
|1.21
|1.3143
|1.3300
|1.3085
|-271.77
|60985.46
|3892
|2007.02.19 10:24
|sell
|1199
|1.22
|1.3132
|1.3312
|1.3097
|3893
|2007.02.19 17:23
|sell
|1200
|2.44
|1.3150
|1.3312
|1.3115
|3894
|2007.02.20 02:00
|sell
|1201
|4.88
|1.3170
|1.3314
|1.3135
|3895
|2007.02.20 08:02
|close
|1201
|4.88
|1.3153
|1.3314
|1.3135
|829.60
|61815.06
|3896
|2007.02.20 08:02
|close
|1200
|2.44
|1.3154
|1.3312
|1.3115
|-84.42
|61730.64
|3897
|2007.02.20 08:03
|close
|1199
|1.22
|1.3153
|1.3312
|1.3097
|-249.61
|61481.03
|3898
|2007.02.20 08:10
|sell
|1202
|1.23
|1.3148
|1.3328
|1.3113
|3899
|2007.02.21 13:32
|modify
|1202
|1.23
|1.3148
|1.3127
|1.3072
|3900
|2007.02.21 13:33
|s/l
|1202
|1.23
|1.3127
|1.3127
|1.3072
|264.94
|61745.97
|3901
|2007.02.22 07:15
|sell
|1203
|1.23
|1.3119
|1.3299
|1.3084
|3902
|2007.02.22 07:57
|modify
|1203
|1.23
|1.3119
|1.3100
|1.3045
|3903
|2007.02.22 07:57
|modify
|1203
|1.23
|1.3119
|1.3099
|1.3044
|3904
|2007.02.22 07:57
|modify
|1203
|1.23
|1.3119
|1.3096
|1.3041
|3905
|2007.02.22 08:12
|s/l
|1203
|1.23
|1.3096
|1.3096
|1.3041
|282.90
|62028.87
|3906
|2007.02.22 08:12
|sell
|1204
|1.24
|1.3095
|1.3275
|1.3060
|3907
|2007.02.22 15:30
|sell
|1205
|2.48
|1.3114
|1.3276
|1.3079
|3908
|2007.02.22 16:26
|sell
|1206
|4.96
|1.3132
|1.3276
|1.3097
|3909
|2007.02.23 02:46
|close
|1206
|4.96
|1.3116
|1.3276
|1.3097
|820.38
|62849.25
|3910
|2007.02.23 02:46
|close
|1205
|2.48
|1.3117
|1.3276
|1.3079
|-61.01
|62788.24
|3911
|2007.02.23 02:48
|close
|1204
|1.24
|1.3120
|1.3275
|1.3060
|-303.30
|62484.94
|3912
|2007.02.23 06:57
|sell
|1207
|1.25
|1.3108
|1.3288
|1.3073
|3913
|2007.02.23 07:27
|sell
|1208
|2.50
|1.3126
|1.3288
|1.3091
|3914
|2007.02.23 14:19
|sell
|1209
|5.00
|1.3145
|1.3289
|1.3110
|3915
|2007.02.23 14:50
|sell
|1210
|10.00
|1.3164
|1.3290
|1.3129
|3916
|2007.02.23 15:23
|sell
|1211
|20.00
|1.3182
|1.3290
|1.3147
|3917
|2007.02.23 16:00
|close
|1211
|20.00
|1.3165
|1.3290
|1.3147
|3400.00
|65884.94
|3918
|2007.02.23 16:00
|close
|1210
|10.00
|1.3166
|1.3290
|1.3129
|-200.00
|65684.94
|3919
|2007.02.23 16:00
|close
|1209
|5.00
|1.3165
|1.3289
|1.3110
|-1000.00
|64684.94
|3920
|2007.02.23 16:00
|close
|1208
|2.50
|1.3166
|1.3288
|1.3091
|-1000.00
|63684.94
|3921
|2007.02.23 16:00
|close
|1207
|1.25
|1.3165
|1.3288
|1.3073
|-712.50
|62972.44
|3922
|2007.02.28 09:00
|buy
|1212
|1.26
|1.3200
|1.3020
|1.3235
|3923
|2007.02.28 16:49
|modify
|1212
|1.26
|1.3200
|1.3219
|1.3274
|3924
|2007.02.28 16:50
|modify
|1212
|1.26
|1.3200
|1.3222
|1.3277
|3925
|2007.02.28 16:53
|modify
|1212
|1.26
|1.3200
|1.3223
|1.3278
|3926
|2007.02.28 16:56
|modify
|1212
|1.26
|1.3200
|1.3224
|1.3279
|3927
|2007.02.28 17:04
|s/l
|1212
|1.26
|1.3224
|1.3224
|1.3279
|302.40
|63274.84