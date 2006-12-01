Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v[1].2.0 Mod H_fibo+Perky

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.03.16 00:00 (2006.12.01 - 2007.03.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; TimeFrame=15; DiffPips=5; FiboProgressionPips=true; FiboProgressionLots=true; ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.05; LotSize=0.2; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test2717Ticks modelled539607Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit5618.87Gross profit11558.64Gross loss-5939.77
Profit factor1.95Expected payoff23.31
Absolute drawdown21.20Maximal drawdown519.68 (8.51%)Relative drawdown10.53% (255.33)
Total trades241Short positions (won %)123 (56.91%)Long positions (won %)118 (50.00%)
Profit trades (% of total)129 (53.53%)Loss trades (% of total)112 (46.47%)
Largestprofit trade683.10loss trade-228.01
Averageprofit trade89.60loss trade-53.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (485.90)consecutive losses (loss in money)5 (-435.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)920.10 (5)consecutive loss (count of losses)-519.68 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 08:00buy10.021.97380.00000.0000
22006.12.01 08:22buy20.021.97080.00000.0000
32006.12.01 09:51buy30.081.96620.00000.0000
42006.12.01 11:45sell40.021.96800.00000.0000
52006.12.01 14:19sell50.021.97100.00000.0000
62006.12.01 15:00close50.021.97480.00000.0000-7.60992.40
72006.12.01 15:00close40.021.97480.00000.0000-13.60978.80
82006.12.01 15:00close30.081.97440.00000.000065.601044.40
92006.12.01 15:00close20.021.97440.00000.00007.201051.60
102006.12.01 15:00close10.021.97440.00000.00001.201052.80
112006.12.01 15:00buy60.021.97500.00000.0000
122006.12.04 04:00sell70.021.97840.00000.0000
132006.12.04 05:35sell80.021.98140.00000.0000
142006.12.05 15:11buy90.021.97180.00000.0000
152006.12.05 15:11close80.021.97130.00000.000020.211073.01
162006.12.05 15:11close70.021.97140.00000.000014.011087.01
172006.12.05 16:30sell100.021.97290.00000.0000
182006.12.06 09:30buy110.081.96720.00000.0000
192006.12.06 13:18close100.021.96280.00000.000020.211107.22
202006.12.06 15:38close90.021.96940.00000.0000-4.811102.41
212006.12.06 15:38close60.021.96940.00000.0000-11.221091.19
222006.12.06 15:38close110.081.96940.00000.000017.601108.79
232006.12.06 16:00buy120.021.97060.00000.0000
242006.12.06 18:41buy130.021.96730.00000.0000
252006.12.07 15:15buy140.081.96280.00000.0000
262006.12.07 15:30sell150.021.96340.00000.0000
272006.12.08 13:30buy160.541.95520.00000.0000
282006.12.08 13:30close150.021.95330.00000.000020.211128.99
292006.12.08 13:31close140.081.95770.00000.0000-40.831088.16
302006.12.08 13:31close130.021.95770.00000.0000-19.231068.93
312006.12.08 13:31close120.021.95770.00000.0000-25.831043.10
322006.12.08 13:31close160.541.95770.00000.0000135.001178.10
332006.12.08 14:00buy170.021.96730.00000.0000
342006.12.08 16:42buy180.021.96430.00000.0000
352006.12.08 16:49buy190.081.95970.00000.0000
362006.12.08 16:55buy200.541.95210.00000.0000
372006.12.08 16:56close190.081.95510.00000.0000-36.801141.30
382006.12.08 16:56close180.021.95510.00000.0000-18.401122.90
392006.12.08 16:56close170.021.95510.00000.0000-24.401098.50
402006.12.08 16:56close200.541.95510.00000.0000162.001260.50
412006.12.08 16:56buy210.031.95540.00000.0000
422006.12.08 18:00sell220.031.95660.00000.0000
432006.12.08 19:46buy230.031.95240.00000.0000
442006.12.11 02:00buy240.081.94780.00000.0000
452006.12.11 07:50close210.031.95450.00000.0000-2.711257.78
462006.12.11 07:50close240.081.95450.00000.000053.601311.38
472006.12.11 07:50close230.031.95450.00000.00006.291317.67
482006.12.11 07:50close220.031.95490.00000.00005.111322.78
492006.12.11 08:00buy250.031.95470.00000.0000
502006.12.11 09:38buy260.031.95160.00000.0000
512006.12.11 12:45sell270.031.94900.00000.0000
522006.12.11 15:25sell280.031.95210.00000.0000
532006.12.11 17:01sell290.121.95680.00000.0000
542006.12.12 02:57close260.031.96160.00000.000029.991352.77
552006.12.12 02:57close250.031.96170.00000.000020.991373.76
562006.12.12 09:49sell300.541.96440.00000.0000
572006.12.12 10:54close290.121.96170.00000.0000-58.761314.99
582006.12.12 10:54close280.031.96170.00000.0000-28.791286.20
592006.12.12 10:54close270.031.96170.00000.0000-38.091248.11
602006.12.12 10:54close300.541.96170.00000.0000145.801393.91
612006.12.12 15:45buy310.031.96760.00000.0000
622006.12.12 17:02buy320.031.96460.00000.0000
632006.12.13 14:00sell330.031.96530.00000.0000
642006.12.13 16:04sell340.031.96840.00000.0000
652006.12.14 15:26buy350.121.95980.00000.0000
662006.12.14 15:30close340.031.95840.00000.000030.031423.94
672006.12.14 15:30close330.031.95850.00000.000020.431444.37
682006.12.14 15:45sell360.031.95950.00000.0000
692006.12.14 15:59sell370.031.96260.00000.0000
702006.12.14 16:59close370.031.96460.00000.0000-6.001438.37
712006.12.14 16:59close360.031.96460.00000.0000-15.301423.07
722006.12.14 16:59close320.031.96420.00000.0000-1.251421.82
732006.12.14 16:59close310.031.96420.00000.0000-10.251411.57
742006.12.14 16:59close350.121.96420.00000.000052.801464.37
752006.12.14 17:45buy380.031.96230.00000.0000
762006.12.15 09:29buy390.031.95920.00000.0000
772006.12.15 11:00sell400.031.95730.00000.0000
782006.12.15 13:30sell410.031.96360.00000.0000
792006.12.15 15:04buy420.121.95470.00000.0000
802006.12.15 15:04close410.031.95360.00000.000030.001494.37
812006.12.15 15:04close400.031.95350.00000.000011.401505.77
822006.12.15 15:30sell430.031.95140.00000.0000
832006.12.15 16:41sell440.031.95450.00000.0000
842006.12.18 14:56buy450.811.94710.00000.0000
852006.12.18 15:07close440.031.94450.00000.000030.011535.78
862006.12.18 15:07close430.031.94460.00000.000020.411556.19
872006.12.18 15:15sell460.021.94440.00000.0000
882006.12.18 18:16sell470.031.94740.00000.0000
892006.12.18 19:56close470.031.94920.00000.0000-5.401550.79
902006.12.18 19:56close460.021.94920.00000.0000-9.601541.19
912006.12.18 19:56close420.121.94880.00000.0000-70.851470.34
922006.12.18 19:56close390.031.94880.00000.0000-31.211439.13
932006.12.18 19:56close380.031.94880.00000.0000-40.521398.60
942006.12.18 19:56close450.811.94880.00000.0000137.701536.30
952006.12.18 22:00buy480.031.94830.00000.0000
962006.12.19 08:30close480.031.95830.00000.000029.991566.29
972006.12.19 09:15buy490.031.96520.00000.0000
982006.12.19 09:21buy500.031.96220.00000.0000
992006.12.19 13:31buy510.121.95750.00000.0000
1002006.12.19 16:36close490.031.96390.00000.0000-3.901562.39
1012006.12.19 16:36close510.121.96390.00000.000076.801639.19
1022006.12.19 16:36close500.031.96390.00000.00005.101644.29
1032006.12.19 19:00buy520.031.97000.00000.0000
1042006.12.20 08:00sell530.031.96920.00000.0000
1052006.12.20 08:19sell540.031.97230.00000.0000
1062006.12.20 15:37buy550.031.96690.00000.0000
1072006.12.20 17:53close540.031.96230.00000.000030.001674.29
1082006.12.20 17:53close530.031.96240.00000.000020.401694.69
1092006.12.20 17:53buy560.121.96230.00000.0000
1102006.12.20 17:53sell570.031.96190.00000.0000
1112006.12.20 21:14sell580.031.96500.00000.0000
1122006.12.21 07:45close580.031.96810.00000.0000-9.271685.42
1132006.12.21 07:45close570.031.96810.00000.0000-18.571666.85
1142006.12.21 07:45close520.031.96770.00000.0000-6.951659.90
1152006.12.21 07:45close560.121.96770.00000.000064.661724.55
1162006.12.21 07:45close550.031.96770.00000.00002.361726.92
1172006.12.21 12:00sell590.031.96270.00000.0000
1182006.12.21 19:31buy600.031.96240.00000.0000
1192006.12.22 08:52sell610.031.96580.00000.0000
1202006.12.22 15:24buy620.031.95930.00000.0000
1212006.12.26 13:58close610.031.95560.00000.000030.621757.54
1222006.12.26 13:58close590.031.95570.00000.000021.031778.56
1232006.12.26 17:29buy630.121.95480.00000.0000
1242006.12.26 18:46sell640.031.95340.00000.0000
1252006.12.27 02:15sell650.041.95650.00000.0000
1262006.12.27 06:16sell660.161.96100.00000.0000
1272006.12.27 08:22close650.041.95930.00000.0000-11.201767.36
1282006.12.27 08:22close640.031.95930.00000.0000-17.691749.67
1292006.12.27 08:22close620.031.95890.00000.0000-1.241748.44
1302006.12.27 08:22close600.031.95890.00000.0000-10.551737.89
1312006.12.27 08:22close660.161.95930.00000.000027.201765.09
1322006.12.27 08:22close630.121.95890.00000.000049.151814.24
1332006.12.27 14:00sell670.041.96000.00000.0000
1342006.12.28 05:00buy680.041.95810.00000.0000
1352006.12.28 12:35sell690.041.96300.00000.0000
1362006.12.28 13:36sell700.161.96760.00000.0000
1372006.12.28 15:00close670.041.96250.00000.0000-9.961804.28
1382006.12.28 15:00close700.161.96250.00000.000081.601885.88
1392006.12.28 15:00close690.041.96250.00000.00002.001887.88
1402006.12.28 15:00close680.041.96210.00000.000016.001903.88
1412006.12.28 15:00buy710.041.96250.00000.0000
1422006.12.28 15:01buy720.041.95940.00000.0000
1432006.12.28 16:00sell730.041.96000.00000.0000
1442006.12.28 16:53sell740.041.96310.00000.0000
1452007.01.02 07:28sell750.161.96790.00000.0000
1462007.01.02 07:32close720.041.96940.00000.000039.951943.83
1472007.01.02 07:32close710.041.96950.00000.000027.951971.78
1482007.01.02 07:32buy760.041.96980.00000.0000
1492007.01.03 10:15buy770.041.96680.00000.0000
1502007.01.03 10:23close770.041.96200.00000.0000-19.201952.58
1512007.01.03 10:23close760.041.96200.00000.0000-31.221921.36
1522007.01.03 10:23close730.041.96240.00000.0000-9.551911.81
1532007.01.03 10:23close750.161.96240.00000.000088.051999.86
1542007.01.03 10:23close740.041.96240.00000.00002.852002.71
1552007.01.03 10:30sell780.041.96290.00000.0000
1562007.01.03 15:06close780.041.95290.00000.000040.002042.71
1572007.01.03 15:06sell790.041.95240.00000.0000
1582007.01.04 03:00buy800.041.95240.00000.0000
1592007.01.04 06:39buy810.041.94930.00000.0000
1602007.01.04 08:39buy820.161.94480.00000.0000
1612007.01.04 08:51close790.041.94240.00000.000040.042082.74
1622007.01.04 08:51sell830.041.94210.00000.0000
1632007.01.04 11:29sell840.041.94510.00000.0000
1642007.01.05 03:05buy851.081.93720.00000.0000
1652007.01.05 03:36close820.161.93930.00000.0000-88.061994.68
1662007.01.05 03:36close810.041.93930.00000.0000-40.021954.66
1672007.01.05 03:36close800.041.93930.00000.0000-52.421902.25
1682007.01.05 03:36close851.081.93930.00000.0000226.802129.05
1692007.01.05 03:36close840.041.93970.00000.000021.612150.66
1702007.01.05 03:36close830.041.93970.00000.00009.612160.27
1712007.01.05 03:36sell860.041.93930.00000.0000
1722007.01.05 07:54sell870.041.94240.00000.0000
1732007.01.05 08:00buy880.041.94310.00000.0000
1742007.01.05 08:50buy890.041.94000.00000.0000
1752007.01.05 13:30buy900.161.93340.00000.0000
1762007.01.05 13:30close870.041.93240.00000.000040.002200.27
1772007.01.05 13:30close860.041.93230.00000.000028.002228.27
1782007.01.05 14:15sell910.041.92940.00000.0000
1792007.01.08 06:37sell920.041.93250.00000.0000
1802007.01.08 15:38sell930.161.93710.00000.0000
1812007.01.09 01:00close900.161.94340.00000.0000159.872388.14
1822007.01.09 01:00close930.161.94370.00000.0000-105.552282.59
1832007.01.09 01:00close890.041.94340.00000.000013.572296.16
1842007.01.09 01:00close920.041.94380.00000.0000-45.192250.97
1852007.01.09 01:00close880.041.94330.00000.00000.772251.74
1862007.01.09 01:00close910.041.94370.00000.0000-57.182194.56
1872007.01.09 01:00buy940.041.94380.00000.0000
1882007.01.09 10:00sell950.041.94230.00000.0000
1892007.01.09 14:28buy960.041.94080.00000.0000
1902007.01.10 00:36buy970.161.93620.00000.0000
1912007.01.10 15:39close950.041.93230.00000.000040.012234.58
1922007.01.10 15:39sell980.041.93200.00000.0000
1932007.01.10 15:59sell990.041.93510.00000.0000
1942007.01.11 09:37sell1000.161.93970.00000.0000
1952007.01.11 12:26close970.161.94620.00000.0000159.812394.38
1962007.01.11 12:26close960.041.94610.00000.000021.142415.52
1972007.01.11 12:26close940.041.94620.00000.00009.542425.06
1982007.01.11 12:27sell1011.081.94720.00000.0000
1992007.01.11 12:30buy1020.041.94950.00000.0000
2002007.01.11 13:39buy1030.051.94650.00000.0000
2012007.01.11 14:35close1030.051.94560.00000.0000-4.502420.56
2022007.01.11 14:35close1020.041.94560.00000.0000-15.602404.96
2032007.01.11 14:35close1000.161.94600.00000.0000-100.802304.16
2042007.01.11 14:35close990.041.94600.00000.0000-43.562260.59
2052007.01.11 14:35close980.041.94600.00000.0000-55.962204.63
2062007.01.11 14:35close1011.081.94600.00000.0000129.602334.23
2072007.01.11 14:45sell1040.051.94480.00000.0000
2082007.01.11 17:30buy1050.051.94490.00000.0000
2092007.01.12 06:37sell1060.051.94790.00000.0000
2102007.01.12 13:36sell1070.201.95250.00000.0000
2112007.01.12 13:38close1050.051.95490.00000.000049.982384.21
2122007.01.12 14:15buy1080.051.95260.00000.0000
2132007.01.12 15:37sell1091.081.96000.00000.0000
2142007.01.12 16:37close1070.201.95760.00000.0000-102.002282.21
2152007.01.12 16:37close1060.051.95760.00000.0000-48.502233.71
2162007.01.12 16:37close1040.051.95760.00000.0000-63.982169.72
2172007.01.12 16:37close1091.081.95760.00000.0000259.202428.92
2182007.01.12 16:37close1080.051.95720.00000.000023.002451.92
2192007.01.12 16:37buy1100.051.95760.00000.0000
2202007.01.12 18:45sell1110.051.95620.00000.0000
2212007.01.14 23:00sell1120.051.95940.00000.0000
2222007.01.15 08:38sell1130.201.96400.00000.0000
2232007.01.16 07:28close1100.051.96760.00000.000049.962501.88
2242007.01.16 07:30buy1140.051.96830.00000.0000
2252007.01.16 09:43buy1150.051.96520.00000.0000
2262007.01.16 15:25buy1160.201.96070.00000.0000
2272007.01.17 15:31close1160.201.97080.00000.0000201.922703.80
2282007.01.17 15:31close1150.051.97100.00000.000028.982732.78
2292007.01.17 15:31close1130.201.97130.00000.0000-145.882586.90
2302007.01.17 15:31close1140.051.97080.00000.000012.482599.38
2312007.01.17 15:31close1120.051.97120.00000.0000-58.952540.43
2322007.01.17 15:31buy1170.051.97110.00000.0000
2332007.01.17 15:31close1110.051.97110.00000.0000-74.452465.97
2342007.01.17 19:26buy1180.051.96800.00000.0000
2352007.01.17 23:00sell1190.051.96980.00000.0000
2362007.01.18 02:23sell1200.051.97280.00000.0000
2372007.01.18 08:20sell1210.201.97750.00000.0000
2382007.01.18 12:29close1180.051.96760.00000.0000-2.062463.91
2392007.01.18 12:29close1170.051.96760.00000.0000-17.562446.35
2402007.01.18 12:29close1210.201.96800.00000.0000190.002636.35
2412007.01.18 12:29close1200.051.96800.00000.000024.002660.35
2422007.01.18 12:29close1190.051.96800.00000.00009.042669.40
2432007.01.18 12:30sell1220.051.96760.00000.0000
2442007.01.18 14:25sell1230.051.97070.00000.0000
2452007.01.18 21:00buy1240.051.97460.00000.0000
2462007.01.19 02:04sell1250.201.97520.00000.0000
2472007.01.19 10:24buy1260.051.97150.00000.0000
2482007.01.23 07:42close1260.051.98150.00000.000049.962719.36
2492007.01.23 07:42close1240.051.98160.00000.000034.942754.30
2502007.01.23 08:10sell1271.351.98280.00000.0000
2512007.01.23 10:00buy1280.051.98300.00000.0000
2522007.01.23 22:19close1280.051.98020.00000.0000-14.002740.30
2532007.01.23 22:19close1250.201.98060.00000.0000-107.882632.42
2542007.01.23 22:19close1230.051.98060.00000.0000-49.452582.96
2552007.01.23 22:19close1220.051.98060.00000.0000-64.952518.01
2562007.01.23 22:19close1271.351.98060.00000.0000297.002815.01
2572007.01.24 08:15sell1290.061.97380.00000.0000
2582007.01.24 10:29sell1300.061.97690.00000.0000
2592007.01.24 14:02close1300.061.96680.00000.000060.602875.61
2602007.01.24 14:02close1290.061.96690.00000.000041.402917.01
2612007.01.24 14:45sell1310.061.96940.00000.0000
2622007.01.25 00:00buy1320.061.96810.00000.0000
2632007.01.25 08:28sell1330.061.97250.00000.0000
2642007.01.25 19:28buy1340.061.96510.00000.0000
2652007.01.26 08:15close1330.061.96250.00000.000060.022977.03
2662007.01.26 08:15close1310.061.96260.00000.000040.873017.90
2672007.01.26 10:47buy1350.241.96050.00000.0000
2682007.01.26 11:00sell1360.061.96090.00000.0000
2692007.01.30 01:45close1360.061.96270.00000.0000-10.763007.13
2702007.01.30 01:45close1340.061.96230.00000.0000-16.872990.26
2712007.01.30 01:45close1320.061.96230.00000.0000-34.872955.39
2722007.01.30 01:45close1350.241.96230.00000.000043.012998.40
2732007.01.30 09:45buy1370.061.96520.00000.0000
2742007.01.30 10:00sell1380.061.96430.00000.0000
2752007.01.30 14:47buy1390.061.96220.00000.0000
2762007.01.31 07:54buy1400.241.95760.00000.0000
2772007.01.31 08:37close1380.061.95430.00000.000060.023058.42
2782007.01.31 08:37sell1410.061.95380.00000.0000
2792007.01.31 13:48buy1421.351.95010.00000.0000
2802007.01.31 14:42close1400.241.95260.00000.0000-120.002938.42
2812007.01.31 14:42close1390.061.95260.00000.0000-57.622880.79
2822007.01.31 14:42close1370.061.95260.00000.0000-75.622805.17
2832007.01.31 14:42close1421.351.95260.00000.0000337.503142.67
2842007.01.31 14:42close1410.061.95300.00000.00004.803147.47
2852007.01.31 14:42sell1430.061.95260.00000.0000
2862007.01.31 15:18sell1440.061.95560.00000.0000
2872007.01.31 16:07sell1450.241.96020.00000.0000
2882007.01.31 16:45buy1460.061.96340.00000.0000
2892007.01.31 16:54buy1470.061.96040.00000.0000
2902007.02.01 11:04sell1481.621.96770.00000.0000
2912007.02.01 14:48close1470.061.97040.00000.000059.933207.40
2922007.02.01 14:48close1460.061.97030.00000.000041.333248.72
2932007.02.01 16:45buy1490.051.96900.00000.0000
2942007.02.02 07:23buy1500.061.96590.00000.0000
2952007.02.02 08:16close1500.061.96500.00000.0000-5.403243.32
2962007.02.02 08:16close1490.051.96500.00000.0000-20.023223.30
2972007.02.02 08:16close1450.241.96540.00000.0000-124.513098.79
2982007.02.02 08:16close1440.061.96540.00000.0000-58.733040.06
2992007.02.02 08:16close1430.061.96540.00000.0000-76.732963.34
3002007.02.02 08:16close1481.621.96540.00000.0000373.093336.42
3012007.02.02 13:45buy1510.071.97070.00000.0000
3022007.02.02 14:02buy1520.071.96760.00000.0000
3032007.02.02 16:00sell1530.071.96830.00000.0000
3042007.02.05 05:42buy1540.281.96310.00000.0000
3052007.02.05 10:15close1530.071.95820.00000.000070.723407.14
3062007.02.05 10:15sell1550.061.95790.00000.0000
3072007.02.05 13:20buy1561.621.95550.00000.0000
3082007.02.05 15:09close1550.061.95830.00000.0000-2.403404.74
3092007.02.05 15:09close1540.281.95790.00000.0000-145.603259.14
3102007.02.05 15:09close1520.071.95790.00000.0000-67.933191.21
3112007.02.05 15:09close1510.071.95790.00000.0000-89.633101.59
3122007.02.05 15:09close1561.621.95790.00000.0000388.803490.39
3132007.02.05 15:09buy1570.071.95830.00000.0000
3142007.02.06 07:00sell1580.071.95940.00000.0000
3152007.02.06 08:02sell1590.071.96250.00000.0000
3162007.02.06 10:21sell1600.281.96710.00000.0000
3172007.02.06 11:37close1570.071.96830.00000.000069.973560.36
3182007.02.06 11:37buy1610.071.96860.00000.0000
3192007.02.08 12:04buy1620.071.96540.00000.0000
3202007.02.08 12:20buy1630.281.96080.00000.0000
3212007.02.08 13:58close1600.281.95710.00000.0000280.343840.69
3222007.02.08 13:58close1630.281.95680.00000.0000-112.003728.69
3232007.02.08 13:58close1620.071.95670.00000.0000-60.903667.79
3242007.02.08 13:58close1590.071.95710.00000.000037.883705.68
3252007.02.08 13:58close1610.071.95710.00000.0000-80.613625.07
3262007.02.08 13:58close1580.071.95750.00000.000013.383638.45
3272007.02.08 13:59sell1640.071.95700.00000.0000
3282007.02.08 23:00buy1650.071.95900.00000.0000
3292007.02.09 07:29buy1660.071.95590.00000.0000
3302007.02.09 07:32buy1670.281.95130.00000.0000
3312007.02.09 09:37close1640.071.94700.00000.000070.023708.47
3322007.02.09 09:37sell1680.071.94670.00000.0000
3332007.02.09 15:18sell1690.071.94980.00000.0000
3342007.02.12 06:02sell1700.281.95440.00000.0000
3352007.02.12 10:18close1700.281.94420.00000.0000285.603994.07
3362007.02.12 10:18close1690.071.94430.00000.000038.524032.59
3372007.02.12 10:18close1680.071.94410.00000.000018.224050.81
3382007.02.12 10:18sell1710.071.94350.00000.0000
3392007.02.12 10:18buy1721.891.94370.00000.0000
3402007.02.12 10:22close1670.281.94420.00000.0000-198.913851.90
3412007.02.12 10:22close1721.891.94410.00000.000075.603927.50
3422007.02.12 10:22close1660.071.94400.00000.0000-83.333844.17
3432007.02.12 10:22close1650.071.94410.00000.0000-104.363739.82
3442007.02.12 11:43sell1730.071.94660.00000.0000
3452007.02.12 21:00buy1740.071.94740.00000.0000
3462007.02.13 07:58sell1750.281.95120.00000.0000
3472007.02.13 09:30buy1760.081.94430.00000.0000
3482007.02.13 09:44close1750.281.94120.00000.0000280.004019.82
3492007.02.13 09:44close1730.071.94110.00000.000038.524058.34
3502007.02.13 09:44close1710.071.94120.00000.000016.124074.46
3512007.02.13 10:00sell1770.081.94240.00000.0000
3522007.02.13 13:11close1740.071.94370.00000.0000-25.934048.53
3532007.02.13 13:11close1760.081.94390.00000.0000-3.204045.33
3542007.02.13 13:30sell1780.081.94540.00000.0000
3552007.02.13 14:15buy1790.081.94500.00000.0000
3562007.02.13 15:48buy1800.081.94200.00000.0000
3572007.02.14 07:44sell1810.321.95010.00000.0000
3582007.02.14 08:10close1800.081.95210.00000.000080.774126.10
3592007.02.14 08:10close1790.081.95230.00000.000058.374184.47
3602007.02.14 08:10buy1820.081.95260.00000.0000
3612007.02.14 10:30buy1830.081.94930.00000.0000
3622007.02.14 13:56sell1842.161.95760.00000.0000
3632007.02.14 15:01close1830.081.95930.00000.000080.004264.47
3642007.02.14 15:01close1820.081.95940.00000.000054.404318.87
3652007.02.14 16:15buy1850.061.96140.00000.0000
3662007.02.15 09:31buy1860.071.95830.00000.0000
3672007.02.15 09:40close1860.071.95560.00000.0000-18.904299.97
3682007.02.15 09:40close1850.061.95560.00000.0000-34.874265.10
3692007.02.15 09:40close1810.321.95600.00000.0000-188.514076.58
3702007.02.15 09:40close1780.081.95600.00000.0000-84.703991.88
3712007.02.15 09:40close1770.081.95600.00000.0000-108.703883.17
3722007.02.15 09:40close1842.161.95600.00000.0000347.544230.72
3732007.02.15 09:40sell1870.081.95570.00000.0000
3742007.02.15 09:49sell1880.081.95870.00000.0000
3752007.02.16 05:00buy1890.091.95300.00000.0000
3762007.02.16 08:01buy1900.091.94990.00000.0000
3772007.02.16 08:06close1880.081.94870.00000.000080.024310.74
3782007.02.16 08:06close1870.081.94890.00000.000054.424365.17
3792007.02.16 10:15sell1910.091.94940.00000.0000
3802007.02.18 23:00sell1920.091.95410.00000.0000
3812007.02.19 10:23buy1930.361.94520.00000.0000
3822007.02.19 10:24close1920.091.94400.00000.000090.934456.09
3832007.02.19 10:24close1910.091.94410.00000.000047.734503.82
3842007.02.19 12:00sell1940.091.94380.00000.0000
3852007.02.19 15:52close1890.091.94670.00000.0000-56.744447.09
3862007.02.19 15:52close1930.361.94670.00000.000054.004501.09
3872007.02.19 15:52close1900.091.94690.00000.0000-27.044474.05
3882007.02.19 15:52sell1950.091.94690.00000.0000
3892007.02.19 16:45buy1960.091.94980.00000.0000
3902007.02.19 17:27sell1970.361.95160.00000.0000
3912007.02.22 08:37buy1980.091.94680.00000.0000
3922007.02.22 16:22close1980.091.95680.00000.000090.004564.05
3932007.02.22 16:22close1960.091.95670.00000.000061.924625.97
3942007.02.22 16:22buy1990.081.95740.00000.0000
3952007.02.22 17:17sell2002.161.95910.00000.0000
3962007.02.22 19:25close1990.081.95640.00000.0000-8.004617.97
3972007.02.22 19:25close1970.361.95680.00000.0000-186.664431.31
3982007.02.22 19:25close1950.091.95680.00000.0000-88.964342.34
3992007.02.22 19:25close1940.091.95680.00000.0000-116.864225.48
4002007.02.22 19:25close2002.161.95680.00000.0000496.804722.28
4012007.02.23 01:00sell2010.091.95590.00000.0000
4022007.02.23 07:41sell2020.091.95900.00000.0000
4032007.02.23 09:15buy2030.091.95690.00000.0000
4042007.02.23 09:32buy2040.101.95370.00000.0000
4052007.02.23 14:22sell2050.401.96360.00000.0000
4062007.02.23 14:22close2040.101.96370.00000.0000100.004822.28
4072007.02.23 14:22close2030.091.96360.00000.000060.304882.58
4082007.02.23 14:22buy2060.091.96410.00000.0000
4092007.02.26 09:04buy2070.101.96100.00000.0000
4102007.02.28 07:09close2070.101.95870.00000.0000-23.084859.50
4112007.02.28 07:09close2060.091.95870.00000.0000-48.714810.79
4122007.02.28 07:09close2020.091.95910.00000.0000-0.824809.97
4132007.02.28 07:09close2010.091.95910.00000.0000-28.724781.25
4142007.02.28 07:09close2050.401.95910.00000.0000180.364961.61
4152007.02.28 09:00sell2080.101.95500.00000.0000
4162007.02.28 11:04sell2090.101.95810.00000.0000
4172007.02.28 13:35sell2100.401.96270.00000.0000
4182007.03.01 16:03close2080.101.95630.00000.0000-12.914948.70
4192007.03.01 16:03close2100.401.95630.00000.0000256.365205.06
4202007.03.01 16:03close2090.101.95630.00000.000018.095223.15
4212007.03.01 16:45sell2110.101.95740.00000.0000
4222007.03.02 05:00buy2120.101.95690.00000.0000
4232007.03.02 06:43buy2130.101.95380.00000.0000
4242007.03.02 11:21buy2140.401.94920.00000.0000
4252007.03.02 11:44close2110.101.94740.00000.0000100.035323.18
4262007.03.02 11:44sell2150.101.94710.00000.0000
4272007.03.02 14:15buy2162.701.94170.00000.0000
4282007.03.02 14:41close2140.401.94390.00000.0000-212.005111.18
4292007.03.02 14:41close2130.101.94390.00000.0000-99.005012.18
4302007.03.02 14:41close2120.101.94390.00000.0000-130.004882.18
4312007.03.02 14:41close2162.701.94390.00000.0000594.005476.18
4322007.03.02 14:41close2150.101.94430.00000.000028.005504.18
4332007.03.02 14:41sell2170.111.94390.00000.0000
4342007.03.02 17:22sell2180.111.94690.00000.0000
4352007.03.04 23:42close2180.111.93690.00000.0000110.005614.18
4362007.03.04 23:42close2170.111.93680.00000.000078.105692.28
4372007.03.05 00:30sell2190.111.93090.00000.0000
4382007.03.05 11:42close2190.111.92090.00000.0000110.005802.28
4392007.03.05 11:42sell2200.121.92060.00000.0000
4402007.03.05 14:46sell2210.121.92370.00000.0000
4412007.03.05 16:00buy2220.111.92610.00000.0000
4422007.03.05 16:49buy2230.111.92300.00000.0000
4432007.03.06 04:18sell2240.441.92830.00000.0000
4442007.03.06 06:43close2220.111.92410.00000.0000-22.045780.24
4452007.03.06 06:43close2210.121.92450.00000.0000-9.565770.68
4462007.03.06 06:43close2200.121.92450.00000.0000-46.765723.91
4472007.03.06 06:43close2240.441.92450.00000.0000167.205891.11
4482007.03.06 06:43close2230.111.92410.00000.000012.065903.17
4492007.03.06 14:00sell2250.121.92370.00000.0000
4502007.03.06 16:15sell2260.121.92670.00000.0000
4512007.03.06 20:19sell2270.441.93130.00000.0000
4522007.03.06 21:45buy2280.121.93100.00000.0000
4532007.03.07 01:31buy2290.121.92800.00000.0000
4542007.03.12 07:34close2290.121.93810.00000.0000120.966024.13
4552007.03.12 07:34close2280.121.93800.00000.000083.716107.84
4562007.03.12 07:34sell2302.971.93880.00000.0000
4572007.03.12 08:15buy2310.111.93800.00000.0000
4582007.03.12 12:22close2310.111.93610.00000.0000-20.906086.94
4592007.03.12 12:22close2270.441.93650.00000.0000-228.015858.93
4602007.03.12 12:22close2260.121.93650.00000.0000-117.385741.55
4612007.03.12 12:22close2250.121.93650.00000.0000-153.385588.16
4622007.03.12 12:22close2302.971.93650.00000.0000683.106271.26
4632007.03.12 12:30sell2320.131.93140.00000.0000
4642007.03.12 22:00buy2330.131.93300.00000.0000
4652007.03.13 05:43buy2340.121.93000.00000.0000
4662007.03.13 13:03sell2350.131.93450.00000.0000
4672007.03.14 06:43buy2360.521.92530.00000.0000
4682007.03.14 06:48close2350.131.92450.00000.0000130.046401.30
4692007.03.14 06:48close2320.131.92420.00000.000093.686494.98
4702007.03.14 07:00sell2370.121.92320.00000.0000
4712007.03.14 13:37sell2380.131.92630.00000.0000
4722007.03.14 14:24close2380.131.93110.00000.0000-62.406432.58
4732007.03.14 14:24close2370.121.93110.00000.0000-94.806337.78
4742007.03.14 14:24close2330.131.93070.00000.0000-30.006307.78
4752007.03.14 14:24close2360.521.93070.00000.0000280.806588.58
4762007.03.14 14:24close2340.121.93070.00000.00008.356596.93
4772007.03.14 14:24buy2390.131.93110.00000.0000
4782007.03.15 05:00sell2400.131.93450.00000.0000
4792007.03.15 12:33sell2410.131.93760.00000.0000
4802007.03.15 23:59close at stop2410.131.93890.00000.0000-16.906580.03
4812007.03.15 23:59close at stop2400.131.93890.00000.0000-57.206522.83
4822007.03.15 23:59close at stop2390.131.93850.00000.000096.046618.87