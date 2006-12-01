Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v[1].2.0 Mod H_fibo+Perky
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.03.16 00:00 (2006.12.01 - 2007.03.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; TimeFrame=15; DiffPips=5; FiboProgressionPips=true;
FiboProgressionLots=true;
ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.05; LotSize=0.2; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|2717
|Ticks modelled
|539607
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|5618.87
|Gross profit
|11558.64
|Gross loss
|-5939.77
|Profit factor
|1.95
|Expected payoff
|23.31
|Absolute drawdown
|21.20
|Maximal drawdown
|519.68 (8.51%)
|Relative drawdown
|10.53% (255.33)
|Total trades
|241
|Short positions (won %)
|123 (56.91%)
|Long positions (won %)
|118 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|129 (53.53%)
|Loss trades (% of total)
|112 (46.47%)
|Largest
|profit trade
|683.10
|loss trade
|-228.01
|Average
|profit trade
|89.60
|loss trade
|-53.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (485.90)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-435.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|920.10 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-519.68 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 08:00
|buy
|1
|0.02
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.12.01 08:22
|buy
|2
|0.02
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|3
|2006.12.01 09:51
|buy
|3
|0.08
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.12.01 11:45
|sell
|4
|0.02
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|5
|2006.12.01 14:19
|sell
|5
|0.02
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.12.01 15:00
|close
|5
|0.02
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|-7.60
|992.40
|7
|2006.12.01 15:00
|close
|4
|0.02
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|978.80
|8
|2006.12.01 15:00
|close
|3
|0.08
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|65.60
|1044.40
|9
|2006.12.01 15:00
|close
|2
|0.02
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1051.60
|10
|2006.12.01 15:00
|close
|1
|0.02
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1052.80
|11
|2006.12.01 15:00
|buy
|6
|0.02
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.12.04 04:00
|sell
|7
|0.02
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|13
|2006.12.04 05:35
|sell
|8
|0.02
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.12.05 15:11
|buy
|9
|0.02
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|15
|2006.12.05 15:11
|close
|8
|0.02
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20.21
|1073.01
|16
|2006.12.05 15:11
|close
|7
|0.02
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|14.01
|1087.01
|17
|2006.12.05 16:30
|sell
|10
|0.02
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.12.06 09:30
|buy
|11
|0.08
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|19
|2006.12.06 13:18
|close
|10
|0.02
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|20.21
|1107.22
|20
|2006.12.06 15:38
|close
|9
|0.02
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-4.81
|1102.41
|21
|2006.12.06 15:38
|close
|6
|0.02
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-11.22
|1091.19
|22
|2006.12.06 15:38
|close
|11
|0.08
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|17.60
|1108.79
|23
|2006.12.06 16:00
|buy
|12
|0.02
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.12.06 18:41
|buy
|13
|0.02
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|25
|2006.12.07 15:15
|buy
|14
|0.08
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.12.07 15:30
|sell
|15
|0.02
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|27
|2006.12.08 13:30
|buy
|16
|0.54
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.12.08 13:30
|close
|15
|0.02
|1.9533
|0.0000
|0.0000
|20.21
|1128.99
|29
|2006.12.08 13:31
|close
|14
|0.08
|1.9577
|0.0000
|0.0000
|-40.83
|1088.16
|30
|2006.12.08 13:31
|close
|13
|0.02
|1.9577
|0.0000
|0.0000
|-19.23
|1068.93
|31
|2006.12.08 13:31
|close
|12
|0.02
|1.9577
|0.0000
|0.0000
|-25.83
|1043.10
|32
|2006.12.08 13:31
|close
|16
|0.54
|1.9577
|0.0000
|0.0000
|135.00
|1178.10
|33
|2006.12.08 14:00
|buy
|17
|0.02
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.12.08 16:42
|buy
|18
|0.02
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|35
|2006.12.08 16:49
|buy
|19
|0.08
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.12.08 16:55
|buy
|20
|0.54
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|37
|2006.12.08 16:56
|close
|19
|0.08
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|-36.80
|1141.30
|38
|2006.12.08 16:56
|close
|18
|0.02
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|-18.40
|1122.90
|39
|2006.12.08 16:56
|close
|17
|0.02
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|-24.40
|1098.50
|40
|2006.12.08 16:56
|close
|20
|0.54
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|162.00
|1260.50
|41
|2006.12.08 16:56
|buy
|21
|0.03
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.12.08 18:00
|sell
|22
|0.03
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|43
|2006.12.08 19:46
|buy
|23
|0.03
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.12.11 02:00
|buy
|24
|0.08
|1.9478
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.12.11 07:50
|close
|21
|0.03
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|-2.71
|1257.78
|46
|2006.12.11 07:50
|close
|24
|0.08
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|53.60
|1311.38
|47
|2006.12.11 07:50
|close
|23
|0.03
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|6.29
|1317.67
|48
|2006.12.11 07:50
|close
|22
|0.03
|1.9549
|0.0000
|0.0000
|5.11
|1322.78
|49
|2006.12.11 08:00
|buy
|25
|0.03
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.12.11 09:38
|buy
|26
|0.03
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|51
|2006.12.11 12:45
|sell
|27
|0.03
|1.9490
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.12.11 15:25
|sell
|28
|0.03
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|53
|2006.12.11 17:01
|sell
|29
|0.12
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.12.12 02:57
|close
|26
|0.03
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|29.99
|1352.77
|55
|2006.12.12 02:57
|close
|25
|0.03
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|20.99
|1373.76
|56
|2006.12.12 09:49
|sell
|30
|0.54
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|57
|2006.12.12 10:54
|close
|29
|0.12
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|-58.76
|1314.99
|58
|2006.12.12 10:54
|close
|28
|0.03
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|-28.79
|1286.20
|59
|2006.12.12 10:54
|close
|27
|0.03
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|-38.09
|1248.11
|60
|2006.12.12 10:54
|close
|30
|0.54
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|145.80
|1393.91
|61
|2006.12.12 15:45
|buy
|31
|0.03
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.12.12 17:02
|buy
|32
|0.03
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|63
|2006.12.13 14:00
|sell
|33
|0.03
|1.9653
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.12.13 16:04
|sell
|34
|0.03
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.12.14 15:26
|buy
|35
|0.12
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.12.14 15:30
|close
|34
|0.03
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|30.03
|1423.94
|67
|2006.12.14 15:30
|close
|33
|0.03
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|20.43
|1444.37
|68
|2006.12.14 15:45
|sell
|36
|0.03
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|69
|2006.12.14 15:59
|sell
|37
|0.03
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.12.14 16:59
|close
|37
|0.03
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|1438.37
|71
|2006.12.14 16:59
|close
|36
|0.03
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|1423.07
|72
|2006.12.14 16:59
|close
|32
|0.03
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|-1.25
|1421.82
|73
|2006.12.14 16:59
|close
|31
|0.03
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|-10.25
|1411.57
|74
|2006.12.14 16:59
|close
|35
|0.12
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|52.80
|1464.37
|75
|2006.12.14 17:45
|buy
|38
|0.03
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.12.15 09:29
|buy
|39
|0.03
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|77
|2006.12.15 11:00
|sell
|40
|0.03
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.12.15 13:30
|sell
|41
|0.03
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|79
|2006.12.15 15:04
|buy
|42
|0.12
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.12.15 15:04
|close
|41
|0.03
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|30.00
|1494.37
|81
|2006.12.15 15:04
|close
|40
|0.03
|1.9535
|0.0000
|0.0000
|11.40
|1505.77
|82
|2006.12.15 15:30
|sell
|43
|0.03
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.12.15 16:41
|sell
|44
|0.03
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.12.18 14:56
|buy
|45
|0.81
|1.9471
|0.0000
|0.0000
|85
|2006.12.18 15:07
|close
|44
|0.03
|1.9445
|0.0000
|0.0000
|30.01
|1535.78
|86
|2006.12.18 15:07
|close
|43
|0.03
|1.9446
|0.0000
|0.0000
|20.41
|1556.19
|87
|2006.12.18 15:15
|sell
|46
|0.02
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.12.18 18:16
|sell
|47
|0.03
|1.9474
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.12.18 19:56
|close
|47
|0.03
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|1550.79
|90
|2006.12.18 19:56
|close
|46
|0.02
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|1541.19
|91
|2006.12.18 19:56
|close
|42
|0.12
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|-70.85
|1470.34
|92
|2006.12.18 19:56
|close
|39
|0.03
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|-31.21
|1439.13
|93
|2006.12.18 19:56
|close
|38
|0.03
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|-40.52
|1398.60
|94
|2006.12.18 19:56
|close
|45
|0.81
|1.9488
|0.0000
|0.0000
|137.70
|1536.30
|95
|2006.12.18 22:00
|buy
|48
|0.03
|1.9483
|0.0000
|0.0000
|96
|2006.12.19 08:30
|close
|48
|0.03
|1.9583
|0.0000
|0.0000
|29.99
|1566.29
|97
|2006.12.19 09:15
|buy
|49
|0.03
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.12.19 09:21
|buy
|50
|0.03
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|99
|2006.12.19 13:31
|buy
|51
|0.12
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.12.19 16:36
|close
|49
|0.03
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|1562.39
|101
|2006.12.19 16:36
|close
|51
|0.12
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|76.80
|1639.19
|102
|2006.12.19 16:36
|close
|50
|0.03
|1.9639
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1644.29
|103
|2006.12.19 19:00
|buy
|52
|0.03
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.12.20 08:00
|sell
|53
|0.03
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|105
|2006.12.20 08:19
|sell
|54
|0.03
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.12.20 15:37
|buy
|55
|0.03
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|107
|2006.12.20 17:53
|close
|54
|0.03
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|30.00
|1674.29
|108
|2006.12.20 17:53
|close
|53
|0.03
|1.9624
|0.0000
|0.0000
|20.40
|1694.69
|109
|2006.12.20 17:53
|buy
|56
|0.12
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.12.20 17:53
|sell
|57
|0.03
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|111
|2006.12.20 21:14
|sell
|58
|0.03
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|112
|2006.12.21 07:45
|close
|58
|0.03
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|-9.27
|1685.42
|113
|2006.12.21 07:45
|close
|57
|0.03
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|-18.57
|1666.85
|114
|2006.12.21 07:45
|close
|52
|0.03
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|-6.95
|1659.90
|115
|2006.12.21 07:45
|close
|56
|0.12
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|64.66
|1724.55
|116
|2006.12.21 07:45
|close
|55
|0.03
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1726.92
|117
|2006.12.21 12:00
|sell
|59
|0.03
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.12.21 19:31
|buy
|60
|0.03
|1.9624
|0.0000
|0.0000
|119
|2006.12.22 08:52
|sell
|61
|0.03
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|120
|2006.12.22 15:24
|buy
|62
|0.03
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|121
|2006.12.26 13:58
|close
|61
|0.03
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|30.62
|1757.54
|122
|2006.12.26 13:58
|close
|59
|0.03
|1.9557
|0.0000
|0.0000
|21.03
|1778.56
|123
|2006.12.26 17:29
|buy
|63
|0.12
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.12.26 18:46
|sell
|64
|0.03
|1.9534
|0.0000
|0.0000
|125
|2006.12.27 02:15
|sell
|65
|0.04
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.12.27 06:16
|sell
|66
|0.16
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.12.27 08:22
|close
|65
|0.04
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|1767.36
|128
|2006.12.27 08:22
|close
|64
|0.03
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|-17.69
|1749.67
|129
|2006.12.27 08:22
|close
|62
|0.03
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|-1.24
|1748.44
|130
|2006.12.27 08:22
|close
|60
|0.03
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|-10.55
|1737.89
|131
|2006.12.27 08:22
|close
|66
|0.16
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|27.20
|1765.09
|132
|2006.12.27 08:22
|close
|63
|0.12
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|49.15
|1814.24
|133
|2006.12.27 14:00
|sell
|67
|0.04
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|134
|2006.12.28 05:00
|buy
|68
|0.04
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|135
|2006.12.28 12:35
|sell
|69
|0.04
|1.9630
|0.0000
|0.0000
|136
|2006.12.28 13:36
|sell
|70
|0.16
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|137
|2006.12.28 15:00
|close
|67
|0.04
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|-9.96
|1804.28
|138
|2006.12.28 15:00
|close
|70
|0.16
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|81.60
|1885.88
|139
|2006.12.28 15:00
|close
|69
|0.04
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1887.88
|140
|2006.12.28 15:00
|close
|68
|0.04
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1903.88
|141
|2006.12.28 15:00
|buy
|71
|0.04
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|142
|2006.12.28 15:01
|buy
|72
|0.04
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|143
|2006.12.28 16:00
|sell
|73
|0.04
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|144
|2006.12.28 16:53
|sell
|74
|0.04
|1.9631
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.01.02 07:28
|sell
|75
|0.16
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.01.02 07:32
|close
|72
|0.04
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|39.95
|1943.83
|147
|2007.01.02 07:32
|close
|71
|0.04
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|27.95
|1971.78
|148
|2007.01.02 07:32
|buy
|76
|0.04
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.01.03 10:15
|buy
|77
|0.04
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.01.03 10:23
|close
|77
|0.04
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|1952.58
|151
|2007.01.03 10:23
|close
|76
|0.04
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|-31.22
|1921.36
|152
|2007.01.03 10:23
|close
|73
|0.04
|1.9624
|0.0000
|0.0000
|-9.55
|1911.81
|153
|2007.01.03 10:23
|close
|75
|0.16
|1.9624
|0.0000
|0.0000
|88.05
|1999.86
|154
|2007.01.03 10:23
|close
|74
|0.04
|1.9624
|0.0000
|0.0000
|2.85
|2002.71
|155
|2007.01.03 10:30
|sell
|78
|0.04
|1.9629
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.03 15:06
|close
|78
|0.04
|1.9529
|0.0000
|0.0000
|40.00
|2042.71
|157
|2007.01.03 15:06
|sell
|79
|0.04
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.01.04 03:00
|buy
|80
|0.04
|1.9524
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.01.04 06:39
|buy
|81
|0.04
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.01.04 08:39
|buy
|82
|0.16
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.01.04 08:51
|close
|79
|0.04
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|40.04
|2082.74
|162
|2007.01.04 08:51
|sell
|83
|0.04
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.01.04 11:29
|sell
|84
|0.04
|1.9451
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.01.05 03:05
|buy
|85
|1.08
|1.9372
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.01.05 03:36
|close
|82
|0.16
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|-88.06
|1994.68
|166
|2007.01.05 03:36
|close
|81
|0.04
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|-40.02
|1954.66
|167
|2007.01.05 03:36
|close
|80
|0.04
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|-52.42
|1902.25
|168
|2007.01.05 03:36
|close
|85
|1.08
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|226.80
|2129.05
|169
|2007.01.05 03:36
|close
|84
|0.04
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|21.61
|2150.66
|170
|2007.01.05 03:36
|close
|83
|0.04
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|9.61
|2160.27
|171
|2007.01.05 03:36
|sell
|86
|0.04
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.01.05 07:54
|sell
|87
|0.04
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.01.05 08:00
|buy
|88
|0.04
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.01.05 08:50
|buy
|89
|0.04
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.01.05 13:30
|buy
|90
|0.16
|1.9334
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.01.05 13:30
|close
|87
|0.04
|1.9324
|0.0000
|0.0000
|40.00
|2200.27
|177
|2007.01.05 13:30
|close
|86
|0.04
|1.9323
|0.0000
|0.0000
|28.00
|2228.27
|178
|2007.01.05 14:15
|sell
|91
|0.04
|1.9294
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.01.08 06:37
|sell
|92
|0.04
|1.9325
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.01.08 15:38
|sell
|93
|0.16
|1.9371
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.01.09 01:00
|close
|90
|0.16
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|159.87
|2388.14
|182
|2007.01.09 01:00
|close
|93
|0.16
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|-105.55
|2282.59
|183
|2007.01.09 01:00
|close
|89
|0.04
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|13.57
|2296.16
|184
|2007.01.09 01:00
|close
|92
|0.04
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|-45.19
|2250.97
|185
|2007.01.09 01:00
|close
|88
|0.04
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|0.77
|2251.74
|186
|2007.01.09 01:00
|close
|91
|0.04
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|-57.18
|2194.56
|187
|2007.01.09 01:00
|buy
|94
|0.04
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.01.09 10:00
|sell
|95
|0.04
|1.9423
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.01.09 14:28
|buy
|96
|0.04
|1.9408
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.01.10 00:36
|buy
|97
|0.16
|1.9362
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.01.10 15:39
|close
|95
|0.04
|1.9323
|0.0000
|0.0000
|40.01
|2234.58
|192
|2007.01.10 15:39
|sell
|98
|0.04
|1.9320
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.01.10 15:59
|sell
|99
|0.04
|1.9351
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.01.11 09:37
|sell
|100
|0.16
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.01.11 12:26
|close
|97
|0.16
|1.9462
|0.0000
|0.0000
|159.81
|2394.38
|196
|2007.01.11 12:26
|close
|96
|0.04
|1.9461
|0.0000
|0.0000
|21.14
|2415.52
|197
|2007.01.11 12:26
|close
|94
|0.04
|1.9462
|0.0000
|0.0000
|9.54
|2425.06
|198
|2007.01.11 12:27
|sell
|101
|1.08
|1.9472
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.01.11 12:30
|buy
|102
|0.04
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.01.11 13:39
|buy
|103
|0.05
|1.9465
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.01.11 14:35
|close
|103
|0.05
|1.9456
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|2420.56
|202
|2007.01.11 14:35
|close
|102
|0.04
|1.9456
|0.0000
|0.0000
|-15.60
|2404.96
|203
|2007.01.11 14:35
|close
|100
|0.16
|1.9460
|0.0000
|0.0000
|-100.80
|2304.16
|204
|2007.01.11 14:35
|close
|99
|0.04
|1.9460
|0.0000
|0.0000
|-43.56
|2260.59
|205
|2007.01.11 14:35
|close
|98
|0.04
|1.9460
|0.0000
|0.0000
|-55.96
|2204.63
|206
|2007.01.11 14:35
|close
|101
|1.08
|1.9460
|0.0000
|0.0000
|129.60
|2334.23
|207
|2007.01.11 14:45
|sell
|104
|0.05
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.01.11 17:30
|buy
|105
|0.05
|1.9449
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.01.12 06:37
|sell
|106
|0.05
|1.9479
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.01.12 13:36
|sell
|107
|0.20
|1.9525
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.01.12 13:38
|close
|105
|0.05
|1.9549
|0.0000
|0.0000
|49.98
|2384.21
|212
|2007.01.12 14:15
|buy
|108
|0.05
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.01.12 15:37
|sell
|109
|1.08
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.01.12 16:37
|close
|107
|0.20
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|2282.21
|215
|2007.01.12 16:37
|close
|106
|0.05
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|-48.50
|2233.71
|216
|2007.01.12 16:37
|close
|104
|0.05
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|-63.98
|2169.72
|217
|2007.01.12 16:37
|close
|109
|1.08
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|259.20
|2428.92
|218
|2007.01.12 16:37
|close
|108
|0.05
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|23.00
|2451.92
|219
|2007.01.12 16:37
|buy
|110
|0.05
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.01.12 18:45
|sell
|111
|0.05
|1.9562
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.01.14 23:00
|sell
|112
|0.05
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.01.15 08:38
|sell
|113
|0.20
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.01.16 07:28
|close
|110
|0.05
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|49.96
|2501.88
|224
|2007.01.16 07:30
|buy
|114
|0.05
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.01.16 09:43
|buy
|115
|0.05
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.01.16 15:25
|buy
|116
|0.20
|1.9607
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.01.17 15:31
|close
|116
|0.20
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|201.92
|2703.80
|228
|2007.01.17 15:31
|close
|115
|0.05
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|28.98
|2732.78
|229
|2007.01.17 15:31
|close
|113
|0.20
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|-145.88
|2586.90
|230
|2007.01.17 15:31
|close
|114
|0.05
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|12.48
|2599.38
|231
|2007.01.17 15:31
|close
|112
|0.05
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|-58.95
|2540.43
|232
|2007.01.17 15:31
|buy
|117
|0.05
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.01.17 15:31
|close
|111
|0.05
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|-74.45
|2465.97
|234
|2007.01.17 19:26
|buy
|118
|0.05
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.01.17 23:00
|sell
|119
|0.05
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.01.18 02:23
|sell
|120
|0.05
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.01.18 08:20
|sell
|121
|0.20
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.01.18 12:29
|close
|118
|0.05
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|-2.06
|2463.91
|239
|2007.01.18 12:29
|close
|117
|0.05
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|-17.56
|2446.35
|240
|2007.01.18 12:29
|close
|121
|0.20
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|190.00
|2636.35
|241
|2007.01.18 12:29
|close
|120
|0.05
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2660.35
|242
|2007.01.18 12:29
|close
|119
|0.05
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|9.04
|2669.40
|243
|2007.01.18 12:30
|sell
|122
|0.05
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.01.18 14:25
|sell
|123
|0.05
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.01.18 21:00
|buy
|124
|0.05
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.01.19 02:04
|sell
|125
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.01.19 10:24
|buy
|126
|0.05
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.01.23 07:42
|close
|126
|0.05
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|49.96
|2719.36
|249
|2007.01.23 07:42
|close
|124
|0.05
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|34.94
|2754.30
|250
|2007.01.23 08:10
|sell
|127
|1.35
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.01.23 10:00
|buy
|128
|0.05
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.01.23 22:19
|close
|128
|0.05
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|2740.30
|253
|2007.01.23 22:19
|close
|125
|0.20
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|-107.88
|2632.42
|254
|2007.01.23 22:19
|close
|123
|0.05
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|-49.45
|2582.96
|255
|2007.01.23 22:19
|close
|122
|0.05
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|-64.95
|2518.01
|256
|2007.01.23 22:19
|close
|127
|1.35
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|297.00
|2815.01
|257
|2007.01.24 08:15
|sell
|129
|0.06
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.01.24 10:29
|sell
|130
|0.06
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.01.24 14:02
|close
|130
|0.06
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|60.60
|2875.61
|260
|2007.01.24 14:02
|close
|129
|0.06
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|41.40
|2917.01
|261
|2007.01.24 14:45
|sell
|131
|0.06
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.01.25 00:00
|buy
|132
|0.06
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.01.25 08:28
|sell
|133
|0.06
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.01.25 19:28
|buy
|134
|0.06
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.01.26 08:15
|close
|133
|0.06
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|60.02
|2977.03
|266
|2007.01.26 08:15
|close
|131
|0.06
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|40.87
|3017.90
|267
|2007.01.26 10:47
|buy
|135
|0.24
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.01.26 11:00
|sell
|136
|0.06
|1.9609
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.01.30 01:45
|close
|136
|0.06
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|-10.76
|3007.13
|270
|2007.01.30 01:45
|close
|134
|0.06
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|-16.87
|2990.26
|271
|2007.01.30 01:45
|close
|132
|0.06
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|-34.87
|2955.39
|272
|2007.01.30 01:45
|close
|135
|0.24
|1.9623
|0.0000
|0.0000
|43.01
|2998.40
|273
|2007.01.30 09:45
|buy
|137
|0.06
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.01.30 10:00
|sell
|138
|0.06
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.01.30 14:47
|buy
|139
|0.06
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.01.31 07:54
|buy
|140
|0.24
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.01.31 08:37
|close
|138
|0.06
|1.9543
|0.0000
|0.0000
|60.02
|3058.42
|278
|2007.01.31 08:37
|sell
|141
|0.06
|1.9538
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.01.31 13:48
|buy
|142
|1.35
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.01.31 14:42
|close
|140
|0.24
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|2938.42
|281
|2007.01.31 14:42
|close
|139
|0.06
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|-57.62
|2880.79
|282
|2007.01.31 14:42
|close
|137
|0.06
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|-75.62
|2805.17
|283
|2007.01.31 14:42
|close
|142
|1.35
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|337.50
|3142.67
|284
|2007.01.31 14:42
|close
|141
|0.06
|1.9530
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3147.47
|285
|2007.01.31 14:42
|sell
|143
|0.06
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.01.31 15:18
|sell
|144
|0.06
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.01.31 16:07
|sell
|145
|0.24
|1.9602
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.01.31 16:45
|buy
|146
|0.06
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.01.31 16:54
|buy
|147
|0.06
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.02.01 11:04
|sell
|148
|1.62
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.02.01 14:48
|close
|147
|0.06
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|59.93
|3207.40
|292
|2007.02.01 14:48
|close
|146
|0.06
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|41.33
|3248.72
|293
|2007.02.01 16:45
|buy
|149
|0.05
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.02.02 07:23
|buy
|150
|0.06
|1.9659
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.02.02 08:16
|close
|150
|0.06
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|3243.32
|296
|2007.02.02 08:16
|close
|149
|0.05
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|-20.02
|3223.30
|297
|2007.02.02 08:16
|close
|145
|0.24
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|-124.51
|3098.79
|298
|2007.02.02 08:16
|close
|144
|0.06
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|-58.73
|3040.06
|299
|2007.02.02 08:16
|close
|143
|0.06
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|-76.73
|2963.34
|300
|2007.02.02 08:16
|close
|148
|1.62
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|373.09
|3336.42
|301
|2007.02.02 13:45
|buy
|151
|0.07
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.02.02 14:02
|buy
|152
|0.07
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.02.02 16:00
|sell
|153
|0.07
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.02.05 05:42
|buy
|154
|0.28
|1.9631
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.02.05 10:15
|close
|153
|0.07
|1.9582
|0.0000
|0.0000
|70.72
|3407.14
|306
|2007.02.05 10:15
|sell
|155
|0.06
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.02.05 13:20
|buy
|156
|1.62
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.02.05 15:09
|close
|155
|0.06
|1.9583
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|3404.74
|309
|2007.02.05 15:09
|close
|154
|0.28
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|-145.60
|3259.14
|310
|2007.02.05 15:09
|close
|152
|0.07
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|-67.93
|3191.21
|311
|2007.02.05 15:09
|close
|151
|0.07
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|-89.63
|3101.59
|312
|2007.02.05 15:09
|close
|156
|1.62
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|388.80
|3490.39
|313
|2007.02.05 15:09
|buy
|157
|0.07
|1.9583
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.02.06 07:00
|sell
|158
|0.07
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.02.06 08:02
|sell
|159
|0.07
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.02.06 10:21
|sell
|160
|0.28
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.02.06 11:37
|close
|157
|0.07
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|69.97
|3560.36
|318
|2007.02.06 11:37
|buy
|161
|0.07
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.02.08 12:04
|buy
|162
|0.07
|1.9654
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.02.08 12:20
|buy
|163
|0.28
|1.9608
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.02.08 13:58
|close
|160
|0.28
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|280.34
|3840.69
|322
|2007.02.08 13:58
|close
|163
|0.28
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|3728.69
|323
|2007.02.08 13:58
|close
|162
|0.07
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|-60.90
|3667.79
|324
|2007.02.08 13:58
|close
|159
|0.07
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|37.88
|3705.68
|325
|2007.02.08 13:58
|close
|161
|0.07
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-80.61
|3625.07
|326
|2007.02.08 13:58
|close
|158
|0.07
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|13.38
|3638.45
|327
|2007.02.08 13:59
|sell
|164
|0.07
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.02.08 23:00
|buy
|165
|0.07
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.02.09 07:29
|buy
|166
|0.07
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.02.09 07:32
|buy
|167
|0.28
|1.9513
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.02.09 09:37
|close
|164
|0.07
|1.9470
|0.0000
|0.0000
|70.02
|3708.47
|332
|2007.02.09 09:37
|sell
|168
|0.07
|1.9467
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.02.09 15:18
|sell
|169
|0.07
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.02.12 06:02
|sell
|170
|0.28
|1.9544
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.02.12 10:18
|close
|170
|0.28
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|285.60
|3994.07
|336
|2007.02.12 10:18
|close
|169
|0.07
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|38.52
|4032.59
|337
|2007.02.12 10:18
|close
|168
|0.07
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|18.22
|4050.81
|338
|2007.02.12 10:18
|sell
|171
|0.07
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.02.12 10:18
|buy
|172
|1.89
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.02.12 10:22
|close
|167
|0.28
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|-198.91
|3851.90
|341
|2007.02.12 10:22
|close
|172
|1.89
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|75.60
|3927.50
|342
|2007.02.12 10:22
|close
|166
|0.07
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|-83.33
|3844.17
|343
|2007.02.12 10:22
|close
|165
|0.07
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-104.36
|3739.82
|344
|2007.02.12 11:43
|sell
|173
|0.07
|1.9466
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.02.12 21:00
|buy
|174
|0.07
|1.9474
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.02.13 07:58
|sell
|175
|0.28
|1.9512
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.02.13 09:30
|buy
|176
|0.08
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.02.13 09:44
|close
|175
|0.28
|1.9412
|0.0000
|0.0000
|280.00
|4019.82
|349
|2007.02.13 09:44
|close
|173
|0.07
|1.9411
|0.0000
|0.0000
|38.52
|4058.34
|350
|2007.02.13 09:44
|close
|171
|0.07
|1.9412
|0.0000
|0.0000
|16.12
|4074.46
|351
|2007.02.13 10:00
|sell
|177
|0.08
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.02.13 13:11
|close
|174
|0.07
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|-25.93
|4048.53
|353
|2007.02.13 13:11
|close
|176
|0.08
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|4045.33
|354
|2007.02.13 13:30
|sell
|178
|0.08
|1.9454
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.02.13 14:15
|buy
|179
|0.08
|1.9450
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.02.13 15:48
|buy
|180
|0.08
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.02.14 07:44
|sell
|181
|0.32
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.02.14 08:10
|close
|180
|0.08
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|80.77
|4126.10
|359
|2007.02.14 08:10
|close
|179
|0.08
|1.9523
|0.0000
|0.0000
|58.37
|4184.47
|360
|2007.02.14 08:10
|buy
|182
|0.08
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.02.14 10:30
|buy
|183
|0.08
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.02.14 13:56
|sell
|184
|2.16
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.02.14 15:01
|close
|183
|0.08
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|80.00
|4264.47
|364
|2007.02.14 15:01
|close
|182
|0.08
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|54.40
|4318.87
|365
|2007.02.14 16:15
|buy
|185
|0.06
|1.9614
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.02.15 09:31
|buy
|186
|0.07
|1.9583
|0.0000
|0.0000
|367
|2007.02.15 09:40
|close
|186
|0.07
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|4299.97
|368
|2007.02.15 09:40
|close
|185
|0.06
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|-34.87
|4265.10
|369
|2007.02.15 09:40
|close
|181
|0.32
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|-188.51
|4076.58
|370
|2007.02.15 09:40
|close
|178
|0.08
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|-84.70
|3991.88
|371
|2007.02.15 09:40
|close
|177
|0.08
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|-108.70
|3883.17
|372
|2007.02.15 09:40
|close
|184
|2.16
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|347.54
|4230.72
|373
|2007.02.15 09:40
|sell
|187
|0.08
|1.9557
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.02.15 09:49
|sell
|188
|0.08
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.02.16 05:00
|buy
|189
|0.09
|1.9530
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.02.16 08:01
|buy
|190
|0.09
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.02.16 08:06
|close
|188
|0.08
|1.9487
|0.0000
|0.0000
|80.02
|4310.74
|378
|2007.02.16 08:06
|close
|187
|0.08
|1.9489
|0.0000
|0.0000
|54.42
|4365.17
|379
|2007.02.16 10:15
|sell
|191
|0.09
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.02.18 23:00
|sell
|192
|0.09
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.02.19 10:23
|buy
|193
|0.36
|1.9452
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.02.19 10:24
|close
|192
|0.09
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|90.93
|4456.09
|383
|2007.02.19 10:24
|close
|191
|0.09
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|47.73
|4503.82
|384
|2007.02.19 12:00
|sell
|194
|0.09
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.02.19 15:52
|close
|189
|0.09
|1.9467
|0.0000
|0.0000
|-56.74
|4447.09
|386
|2007.02.19 15:52
|close
|193
|0.36
|1.9467
|0.0000
|0.0000
|54.00
|4501.09
|387
|2007.02.19 15:52
|close
|190
|0.09
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|-27.04
|4474.05
|388
|2007.02.19 15:52
|sell
|195
|0.09
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|389
|2007.02.19 16:45
|buy
|196
|0.09
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.02.19 17:27
|sell
|197
|0.36
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.02.22 08:37
|buy
|198
|0.09
|1.9468
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.02.22 16:22
|close
|198
|0.09
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|90.00
|4564.05
|393
|2007.02.22 16:22
|close
|196
|0.09
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|61.92
|4625.97
|394
|2007.02.22 16:22
|buy
|199
|0.08
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.02.22 17:17
|sell
|200
|2.16
|1.9591
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.02.22 19:25
|close
|199
|0.08
|1.9564
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|4617.97
|397
|2007.02.22 19:25
|close
|197
|0.36
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|-186.66
|4431.31
|398
|2007.02.22 19:25
|close
|195
|0.09
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|-88.96
|4342.34
|399
|2007.02.22 19:25
|close
|194
|0.09
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|-116.86
|4225.48
|400
|2007.02.22 19:25
|close
|200
|2.16
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|496.80
|4722.28
|401
|2007.02.23 01:00
|sell
|201
|0.09
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.02.23 07:41
|sell
|202
|0.09
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.02.23 09:15
|buy
|203
|0.09
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.02.23 09:32
|buy
|204
|0.10
|1.9537
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.02.23 14:22
|sell
|205
|0.40
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.02.23 14:22
|close
|204
|0.10
|1.9637
|0.0000
|0.0000
|100.00
|4822.28
|407
|2007.02.23 14:22
|close
|203
|0.09
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|60.30
|4882.58
|408
|2007.02.23 14:22
|buy
|206
|0.09
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.02.26 09:04
|buy
|207
|0.10
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.02.28 07:09
|close
|207
|0.10
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|-23.08
|4859.50
|411
|2007.02.28 07:09
|close
|206
|0.09
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|-48.71
|4810.79
|412
|2007.02.28 07:09
|close
|202
|0.09
|1.9591
|0.0000
|0.0000
|-0.82
|4809.97
|413
|2007.02.28 07:09
|close
|201
|0.09
|1.9591
|0.0000
|0.0000
|-28.72
|4781.25
|414
|2007.02.28 07:09
|close
|205
|0.40
|1.9591
|0.0000
|0.0000
|180.36
|4961.61
|415
|2007.02.28 09:00
|sell
|208
|0.10
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.02.28 11:04
|sell
|209
|0.10
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.02.28 13:35
|sell
|210
|0.40
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.03.01 16:03
|close
|208
|0.10
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|-12.91
|4948.70
|419
|2007.03.01 16:03
|close
|210
|0.40
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|256.36
|5205.06
|420
|2007.03.01 16:03
|close
|209
|0.10
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|18.09
|5223.15
|421
|2007.03.01 16:45
|sell
|211
|0.10
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.03.02 05:00
|buy
|212
|0.10
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.03.02 06:43
|buy
|213
|0.10
|1.9538
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.03.02 11:21
|buy
|214
|0.40
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.03.02 11:44
|close
|211
|0.10
|1.9474
|0.0000
|0.0000
|100.03
|5323.18
|426
|2007.03.02 11:44
|sell
|215
|0.10
|1.9471
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.03.02 14:15
|buy
|216
|2.70
|1.9417
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.03.02 14:41
|close
|214
|0.40
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|-212.00
|5111.18
|429
|2007.03.02 14:41
|close
|213
|0.10
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|-99.00
|5012.18
|430
|2007.03.02 14:41
|close
|212
|0.10
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|-130.00
|4882.18
|431
|2007.03.02 14:41
|close
|216
|2.70
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|594.00
|5476.18
|432
|2007.03.02 14:41
|close
|215
|0.10
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5504.18
|433
|2007.03.02 14:41
|sell
|217
|0.11
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.03.02 17:22
|sell
|218
|0.11
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.03.04 23:42
|close
|218
|0.11
|1.9369
|0.0000
|0.0000
|110.00
|5614.18
|436
|2007.03.04 23:42
|close
|217
|0.11
|1.9368
|0.0000
|0.0000
|78.10
|5692.28
|437
|2007.03.05 00:30
|sell
|219
|0.11
|1.9309
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.03.05 11:42
|close
|219
|0.11
|1.9209
|0.0000
|0.0000
|110.00
|5802.28
|439
|2007.03.05 11:42
|sell
|220
|0.12
|1.9206
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.03.05 14:46
|sell
|221
|0.12
|1.9237
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.03.05 16:00
|buy
|222
|0.11
|1.9261
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.03.05 16:49
|buy
|223
|0.11
|1.9230
|0.0000
|0.0000
|443
|2007.03.06 04:18
|sell
|224
|0.44
|1.9283
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.03.06 06:43
|close
|222
|0.11
|1.9241
|0.0000
|0.0000
|-22.04
|5780.24
|445
|2007.03.06 06:43
|close
|221
|0.12
|1.9245
|0.0000
|0.0000
|-9.56
|5770.68
|446
|2007.03.06 06:43
|close
|220
|0.12
|1.9245
|0.0000
|0.0000
|-46.76
|5723.91
|447
|2007.03.06 06:43
|close
|224
|0.44
|1.9245
|0.0000
|0.0000
|167.20
|5891.11
|448
|2007.03.06 06:43
|close
|223
|0.11
|1.9241
|0.0000
|0.0000
|12.06
|5903.17
|449
|2007.03.06 14:00
|sell
|225
|0.12
|1.9237
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.03.06 16:15
|sell
|226
|0.12
|1.9267
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.03.06 20:19
|sell
|227
|0.44
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.03.06 21:45
|buy
|228
|0.12
|1.9310
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.03.07 01:31
|buy
|229
|0.12
|1.9280
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.03.12 07:34
|close
|229
|0.12
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|120.96
|6024.13
|455
|2007.03.12 07:34
|close
|228
|0.12
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|83.71
|6107.84
|456
|2007.03.12 07:34
|sell
|230
|2.97
|1.9388
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.03.12 08:15
|buy
|231
|0.11
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.03.12 12:22
|close
|231
|0.11
|1.9361
|0.0000
|0.0000
|-20.90
|6086.94
|459
|2007.03.12 12:22
|close
|227
|0.44
|1.9365
|0.0000
|0.0000
|-228.01
|5858.93
|460
|2007.03.12 12:22
|close
|226
|0.12
|1.9365
|0.0000
|0.0000
|-117.38
|5741.55
|461
|2007.03.12 12:22
|close
|225
|0.12
|1.9365
|0.0000
|0.0000
|-153.38
|5588.16
|462
|2007.03.12 12:22
|close
|230
|2.97
|1.9365
|0.0000
|0.0000
|683.10
|6271.26
|463
|2007.03.12 12:30
|sell
|232
|0.13
|1.9314
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.03.12 22:00
|buy
|233
|0.13
|1.9330
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.03.13 05:43
|buy
|234
|0.12
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.03.13 13:03
|sell
|235
|0.13
|1.9345
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.03.14 06:43
|buy
|236
|0.52
|1.9253
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.03.14 06:48
|close
|235
|0.13
|1.9245
|0.0000
|0.0000
|130.04
|6401.30
|469
|2007.03.14 06:48
|close
|232
|0.13
|1.9242
|0.0000
|0.0000
|93.68
|6494.98
|470
|2007.03.14 07:00
|sell
|237
|0.12
|1.9232
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.03.14 13:37
|sell
|238
|0.13
|1.9263
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.03.14 14:24
|close
|238
|0.13
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|-62.40
|6432.58
|473
|2007.03.14 14:24
|close
|237
|0.12
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|-94.80
|6337.78
|474
|2007.03.14 14:24
|close
|233
|0.13
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|6307.78
|475
|2007.03.14 14:24
|close
|236
|0.52
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|280.80
|6588.58
|476
|2007.03.14 14:24
|close
|234
|0.12
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|8.35
|6596.93
|477
|2007.03.14 14:24
|buy
|239
|0.13
|1.9311
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.03.15 05:00
|sell
|240
|0.13
|1.9345
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.03.15 12:33
|sell
|241
|0.13
|1.9376
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.03.15 23:59
|close at stop
|241
|0.13
|1.9389
|0.0000
|0.0000
|-16.90
|6580.03
|481
|2007.03.15 23:59
|close at stop
|240
|0.13
|1.9389
|0.0000
|0.0000
|-57.20
|6522.83
|482
|2007.03.15 23:59
|close at stop
|239
|0.13
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|96.04
|6618.87