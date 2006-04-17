Strategy Tester Report
AnnabelleNoelle^_^

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.03.01 00:00 - 2007.02.21 00:00 (2006.03.01 - 2007.02.21)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMM=true;Mode_1_to_3_only;Risk_module=3;
Bars in test2551Ticks modelled1824014Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit14573.05Gross profit25979.49Gross loss-11406.45
Profit factor2.28Expected payoff65.06
Absolute drawdown54.00Maximal drawdown3476.00 (21.53%)Relative drawdown56.47% (1300.02)
Total trades224Short positions (won %)106 (86.79%)Long positions (won %)118 (76.27%)
Profit trades (% of total)182 (81.25%)Loss trades (% of total)42 (18.75%)
Largestprofit trade2160.00loss trade-1452.00
Averageprofit trade142.74loss trade-271.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)34 (5545.02)consecutive losses (loss in money)6 (-135.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6522.52 (8)consecutive loss (count of losses)-3476.00 (4)
Averageconsecutive wins7consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.02 04:00sell10.101.74951.75391.7445
22006.03.02 10:47modify10.101.74951.74951.7445
32006.03.02 10:47modify10.101.74951.74941.7445
42006.03.02 10:52modify10.101.74951.74911.7445
52006.03.02 10:58modify10.101.74951.74891.7445
62006.03.02 11:09s/l10.101.74891.74891.74456.001006.00
72006.03.02 11:09buy20.101.74891.74741.7539
82006.03.02 11:09buy30.301.74891.74741.7569
92006.03.02 11:47s/l20.101.74741.74741.7539-15.00991.00
102006.03.02 11:47s/l30.301.74741.74741.7569-45.00946.00
112006.03.02 11:50buy40.101.74731.74291.7523
122006.03.02 11:50buy50.201.74731.74291.7553
132006.03.02 15:12modify40.101.74731.74731.7523
142006.03.02 15:12modify40.101.74731.74741.7523
152006.03.02 15:31s/l40.101.74741.74741.75231.00947.00
162006.03.02 16:26modify50.201.74731.74751.7553
172006.03.02 16:34modify50.201.74731.74761.7553
182006.03.02 16:34modify50.201.74731.74771.7553
192006.03.02 17:31modify50.201.74731.74781.7553
202006.03.02 17:31modify50.201.74731.74801.7553
212006.03.02 17:31modify50.201.74731.74821.7553
222006.03.02 17:32modify50.201.74731.74831.7553
232006.03.02 17:32modify50.201.74731.74851.7553
242006.03.02 17:48modify50.201.74731.74861.7553
252006.03.02 17:49modify50.201.74731.74891.7553
262006.03.02 18:04modify50.201.74731.74901.7553
272006.03.02 18:05modify50.201.74731.74911.7553
282006.03.02 18:05modify50.201.74731.74921.7553
292006.03.02 18:13modify50.201.74731.74941.7553
302006.03.02 18:17modify50.201.74731.74971.7553
312006.03.02 19:25modify50.201.74731.74981.7553
322006.03.02 19:26modify50.201.74731.75001.7553
332006.03.02 19:26modify50.201.74731.75011.7553
342006.03.02 19:35modify50.201.74731.75041.7553
352006.03.02 19:35modify50.201.74731.75061.7553
362006.03.02 19:36modify50.201.74731.75081.7553
372006.03.02 19:37modify50.201.74731.75101.7553
382006.03.02 19:43modify50.201.74731.75121.7553
392006.03.02 19:49modify50.201.74731.75141.7553
402006.03.02 20:41modify50.201.74731.75151.7553
412006.03.03 00:52s/l50.201.75151.75151.755383.771030.77
422006.03.06 20:00sell60.101.74901.76261.7440
432006.03.06 20:00sell70.301.74901.76261.7410
442006.03.07 00:54modify60.101.74901.74891.7440
452006.03.07 00:54modify60.101.74901.74851.7440
462006.03.07 00:55modify60.101.74901.74841.7440
472006.03.07 02:23s/l60.101.74841.74841.74406.041036.81
482006.03.07 04:54modify70.301.74901.74901.7410
492006.03.07 04:58modify70.301.74901.74861.7410
502006.03.07 04:59modify70.301.74901.74831.7410
512006.03.07 04:59modify70.301.74901.74821.7410
522006.03.07 07:45modify70.301.74901.74781.7410
532006.03.07 07:46modify70.301.74901.74771.7410
542006.03.07 07:46modify70.301.74901.74751.7410
552006.03.07 07:46modify70.301.74901.74721.7410
562006.03.07 08:26modify70.301.74901.74711.7410
572006.03.07 08:28modify70.301.74901.74661.7410
582006.03.07 08:28modify70.301.74901.74651.7410
592006.03.07 08:29modify70.301.74901.74641.7410
602006.03.07 08:29modify70.301.74901.74601.7410
612006.03.07 08:32modify70.301.74901.74561.7410
622006.03.07 08:32modify70.301.74901.74491.7410
632006.03.07 08:33t/p70.301.74101.74491.7410240.121276.93
642006.03.13 20:00buy80.101.73331.72891.7383
652006.03.13 23:26modify80.101.73331.73361.7383
662006.03.13 23:28modify80.101.73331.73381.7383
672006.03.13 23:28modify80.101.73331.73391.7383
682006.03.13 23:29modify80.101.73331.73401.7383
692006.03.13 23:30modify80.101.73331.73421.7383
702006.03.13 23:31modify80.101.73331.73441.7383
712006.03.13 23:32modify80.101.73331.73461.7383
722006.03.13 23:32modify80.101.73331.73471.7383
732006.03.13 23:34modify80.101.73331.73481.7383
742006.03.13 23:34modify80.101.73331.73511.7383
752006.03.13 23:34modify80.101.73331.73541.7383
762006.03.13 23:55s/l80.101.73541.73541.738321.001297.93
772006.03.13 23:55buy90.101.73581.73141.7408
782006.03.14 13:47modify90.101.73581.73581.7408
792006.03.14 13:54s/l90.101.73581.73581.7408-0.121297.81
802006.03.21 04:00sell100.101.75361.75861.7486
812006.03.21 07:56modify100.101.75361.75361.7486
822006.03.21 07:58modify100.101.75361.75351.7486
832006.03.21 07:58modify100.101.75361.75331.7486
842006.03.21 07:58modify100.101.75361.75291.7486
852006.03.21 08:13modify100.101.75361.75281.7486
862006.03.21 08:14modify100.101.75361.75271.7486
872006.03.21 08:16modify100.101.75361.75241.7486
882006.03.21 08:17modify100.101.75361.75221.7486
892006.03.21 08:17modify100.101.75361.75171.7486
902006.03.21 08:18modify100.101.75361.75161.7486
912006.03.21 08:19modify100.101.75361.75151.7486
922006.03.21 08:19modify100.101.75361.75141.7486
932006.03.21 08:25modify100.101.75361.75091.7486
942006.03.21 08:26modify100.101.75361.75071.7486
952006.03.21 08:26t/p100.101.74861.75071.748650.001347.81
962006.03.24 20:00buy110.101.74301.73091.7480
972006.03.24 20:00buy120.301.74301.73091.7510
982006.03.27 03:36modify110.101.74301.74301.7480
992006.03.27 03:55modify110.101.74301.74321.7480
1002006.03.27 03:56modify110.101.74301.74331.7480
1012006.03.27 04:01modify110.101.74301.74341.7480
1022006.03.27 04:01modify110.101.74301.74361.7480
1032006.03.27 04:07modify110.101.74301.74401.7480
1042006.03.27 04:08modify110.101.74301.74411.7480
1052006.03.27 04:08modify110.101.74301.74441.7480
1062006.03.27 04:08modify120.301.74301.74331.7510
1072006.03.27 04:08modify110.101.74301.74481.7480
1082006.03.27 04:08modify120.301.74301.74361.7510
1092006.03.27 04:08modify110.101.74301.74511.7480
1102006.03.27 04:25modify120.301.74301.74371.7510
1112006.03.27 04:25modify110.101.74301.74521.7480
1122006.03.27 04:26modify120.301.74301.74381.7510
1132006.03.27 04:26modify110.101.74301.74531.7480
1142006.03.27 04:34modify120.301.74301.74391.7510
1152006.03.27 04:34modify110.101.74301.74541.7480
1162006.03.27 04:34modify120.301.74301.74411.7510
1172006.03.27 04:34modify110.101.74301.74561.7480
1182006.03.27 04:35modify120.301.74301.74421.7510
1192006.03.27 04:35modify110.101.74301.74571.7480
1202006.03.27 04:36modify120.301.74301.74431.7510
1212006.03.27 04:36modify110.101.74301.74581.7480
1222006.03.27 06:07modify120.301.74301.74441.7510
1232006.03.27 06:07modify110.101.74301.74591.7480
1242006.03.27 06:08t/p110.101.74801.74591.748049.881397.70
1252006.03.27 06:08modify120.301.74301.74451.7510
1262006.03.27 06:08modify120.301.74301.74471.7510
1272006.03.27 06:08modify120.301.74301.74501.7510
1282006.03.27 06:09modify120.301.74301.74511.7510
1292006.03.27 06:11modify120.301.74301.74521.7510
1302006.03.27 08:05s/l120.301.74521.74521.751065.661463.35
1312006.03.29 04:00sell130.101.74341.75371.7384
1322006.03.29 04:00sell140.301.74341.75371.7354
1332006.03.29 08:16modify130.101.74341.74331.7384
1342006.03.29 08:20modify130.101.74341.74321.7384
1352006.03.29 08:20modify130.101.74341.74291.7384
1362006.03.29 08:21modify130.101.74341.74281.7384
1372006.03.29 08:21modify130.101.74341.74271.7384
1382006.03.29 08:31modify130.101.74341.74261.7384
1392006.03.29 08:38modify130.101.74341.74251.7384
1402006.03.29 08:38modify130.101.74341.74211.7384
1412006.03.29 08:47modify130.101.74341.74201.7384
1422006.03.29 08:48modify140.301.74341.74341.7354
1432006.03.29 08:48modify130.101.74341.74191.7384
1442006.03.29 08:49modify140.301.74341.74331.7354
1452006.03.29 08:49modify130.101.74341.74181.7384
1462006.03.29 08:49modify140.301.74341.74321.7354
1472006.03.29 08:49modify130.101.74341.74171.7384
1482006.03.29 08:56modify140.301.74341.74291.7354
1492006.03.29 08:56modify130.101.74341.74141.7384
1502006.03.29 08:56modify140.301.74341.74231.7354
1512006.03.29 08:56modify130.101.74341.74081.7384
1522006.03.29 08:57modify140.301.74341.74211.7354
1532006.03.29 08:57modify130.101.74341.74061.7384
1542006.03.29 08:57t/p130.101.73841.74061.738450.001513.35
1552006.03.29 08:57modify140.301.74341.74181.7354
1562006.03.29 08:57modify140.301.74341.74131.7354
1572006.03.29 08:58modify140.301.74341.74121.7354
1582006.03.29 08:59modify140.301.74341.74071.7354
1592006.03.29 09:00modify140.301.74341.74051.7354
1602006.03.29 09:31modify140.301.74341.74021.7354
1612006.03.29 09:31modify140.301.74341.73991.7354
1622006.03.29 09:31modify140.301.74341.73931.7354
1632006.03.29 12:20modify140.301.74341.73911.7354
1642006.03.29 12:20t/p140.301.73541.73911.7354240.001753.35
1652006.03.30 16:00buy150.101.74631.73151.7513
1662006.03.30 16:00buy160.401.74631.73151.7543
1672006.03.30 20:24modify150.101.74631.74651.7513
1682006.03.30 20:27modify150.101.74631.74661.7513
1692006.03.30 20:39s/l150.101.74661.74661.75133.001756.35
1702006.04.03 04:41s/l160.401.73151.73151.7543-592.921163.43
1712006.04.04 00:00buy170.101.74061.72501.7456
1722006.04.04 00:00buy180.301.74061.72501.7486
1732006.04.04 07:23modify170.101.74061.74061.7456
1742006.04.04 07:24modify170.101.74061.74091.7456
1752006.04.04 07:24modify170.101.74061.74101.7456
1762006.04.04 07:32modify170.101.74061.74141.7456
1772006.04.04 07:32modify170.101.74061.74181.7456
1782006.04.04 07:35modify170.101.74061.74191.7456
1792006.04.04 07:35modify180.301.74061.74081.7486
1802006.04.04 07:35modify170.101.74061.74231.7456
1812006.04.04 07:36modify180.301.74061.74101.7486
1822006.04.04 07:36modify170.101.74061.74251.7456
1832006.04.04 07:36modify180.301.74061.74121.7486
1842006.04.04 07:36modify170.101.74061.74271.7456
1852006.04.04 07:36s/l170.101.74271.74271.745621.001184.43
1862006.04.04 08:00modify180.301.74061.74141.7486
1872006.04.04 08:01modify180.301.74061.74161.7486
1882006.04.04 08:01modify180.301.74061.74181.7486
1892006.04.04 08:01modify180.301.74061.74211.7486
1902006.04.04 08:01modify180.301.74061.74251.7486
1912006.04.04 08:14modify180.301.74061.74261.7486
1922006.04.04 09:12modify180.301.74061.74271.7486
1932006.04.04 09:13modify180.301.74061.74281.7486
1942006.04.04 09:13modify180.301.74061.74301.7486
1952006.04.04 09:14modify180.301.74061.74311.7486
1962006.04.04 09:14modify180.301.74061.74321.7486
1972006.04.04 09:42modify180.301.74061.74341.7486
1982006.04.04 09:42modify180.301.74061.74371.7486
1992006.04.04 09:45modify180.301.74061.74381.7486
2002006.04.04 09:46modify180.301.74061.74401.7486
2012006.04.04 11:16s/l180.301.74401.74401.7486102.001286.43
2022006.04.07 00:00sell190.101.75061.76111.7456
2032006.04.07 11:32modify190.101.75061.75041.7456
2042006.04.07 11:32modify190.101.75061.74991.7456
2052006.04.07 11:56s/l190.101.74991.74991.74567.001293.43
2062006.04.11 16:00buy200.101.74681.73791.7518
2072006.04.11 16:00buy210.301.74681.73791.7548
2082006.04.11 18:23modify200.101.74681.74681.7518
2092006.04.11 18:24modify200.101.74681.74701.7518
2102006.04.11 18:24modify200.101.74681.74721.7518
2112006.04.11 18:25modify200.101.74681.74731.7518
2122006.04.11 18:34s/l200.101.74731.74731.75185.001298.43
2132006.04.11 23:55modify210.301.74681.74681.7548
2142006.04.11 23:57modify210.301.74681.74691.7548
2152006.04.12 00:13modify210.301.74681.74711.7548
2162006.04.12 00:13modify210.301.74681.74741.7548
2172006.04.12 00:13modify210.301.74681.74761.7548
2182006.04.12 00:17modify210.301.74681.74781.7548
2192006.04.12 00:17modify210.301.74681.74801.7548
2202006.04.12 00:23modify210.301.74681.74811.7548
2212006.04.12 00:25modify210.301.74681.74821.7548
2222006.04.12 00:25modify210.301.74681.74831.7548
2232006.04.12 00:46modify210.301.74681.74841.7548
2242006.04.12 06:14s/l210.301.74841.74841.754847.661346.09
2252006.04.14 20:00sell220.101.75121.75631.7462
2262006.04.16 22:18s/l220.101.75631.75631.7462-51.001295.09
2272006.04.17 00:01buy230.101.75591.75151.7609
2282006.04.17 00:01buy240.301.75591.75151.7639
2292006.04.17 00:23modify230.101.75591.75591.7609
2302006.04.17 00:23modify230.101.75591.75601.7609
2312006.04.17 00:25modify230.101.75591.75611.7609
2322006.04.17 00:25modify230.101.75591.75641.7609
2332006.04.17 00:30modify230.101.75591.75661.7609
2342006.04.17 00:30modify230.101.75591.75681.7609
2352006.04.17 01:06modify230.101.75591.75701.7609
2362006.04.17 01:06modify230.101.75591.75731.7609
2372006.04.17 01:06modify240.301.75591.75611.7639
2382006.04.17 01:06modify230.101.75591.75761.7609
2392006.04.17 01:07modify240.301.75591.75621.7639
2402006.04.17 01:07modify230.101.75591.75771.7609
2412006.04.17 01:08modify240.301.75591.75631.7639
2422006.04.17 01:08modify230.101.75591.75781.7609
2432006.04.17 01:08modify240.301.75591.75661.7639
2442006.04.17 01:08modify230.101.75591.75811.7609
2452006.04.17 01:08modify240.301.75591.75681.7639
2462006.04.17 01:08modify230.101.75591.75831.7609
2472006.04.17 01:37modify240.301.75591.75691.7639
2482006.04.17 01:37modify230.101.75591.75841.7609
2492006.04.17 01:37modify240.301.75591.75711.7639
2502006.04.17 01:37modify230.101.75591.75861.7609
2512006.04.17 02:24s/l230.101.75861.75861.760927.001322.09
2522006.04.17 03:39s/l240.301.75711.75711.763936.001358.09
2532006.04.17 03:39buy250.101.75751.75601.7625
2542006.04.17 03:39buy260.301.75751.75601.7655
2552006.04.17 10:05modify250.101.75751.75751.7625
2562006.04.17 10:05modify250.101.75751.75761.7625
2572006.04.17 10:07modify250.101.75751.75771.7625
2582006.04.17 10:07modify250.101.75751.75781.7625
2592006.04.17 10:11modify250.101.75751.75801.7625
2602006.04.17 10:11modify250.101.75751.75831.7625
2612006.04.17 10:11modify250.101.75751.75851.7625
2622006.04.17 11:17modify250.101.75751.75861.7625
2632006.04.17 11:37modify250.101.75751.75881.7625
2642006.04.17 11:38modify260.301.75751.75761.7655
2652006.04.17 11:38modify250.101.75751.75911.7625
2662006.04.17 11:40modify260.301.75751.75771.7655
2672006.04.17 11:40modify250.101.75751.75921.7625
2682006.04.17 11:40modify260.301.75751.75781.7655
2692006.04.17 11:40modify250.101.75751.75931.7625
2702006.04.17 11:40modify260.301.75751.75791.7655
2712006.04.17 11:40modify250.101.75751.75941.7625
2722006.04.17 11:40modify260.301.75751.75851.7655
2732006.04.17 11:40modify250.101.75751.76001.7625
2742006.04.17 11:40modify260.301.75751.75871.7655
2752006.04.17 11:40modify250.101.75751.76021.7625
2762006.04.17 11:40t/p250.101.76251.76021.762550.001408.09
2772006.04.17 11:40modify260.301.75751.75921.7655
2782006.04.17 11:40modify260.301.75751.75951.7655
2792006.04.17 11:40modify260.301.75751.75991.7655
2802006.04.17 11:41modify260.301.75751.76021.7655
2812006.04.17 11:41modify260.301.75751.76041.7655
2822006.04.17 11:41modify260.301.75751.76071.7655
2832006.04.17 11:42modify260.301.75751.76121.7655
2842006.04.17 11:42modify260.301.75751.76171.7655
2852006.04.17 11:42t/p260.301.76551.76171.7655240.001648.09
2862006.04.20 16:00sell270.101.78001.79351.7750
2872006.04.20 22:36modify270.101.78001.77991.7750
2882006.04.20 23:27modify270.101.78001.77971.7750
2892006.04.20 23:40modify270.101.78001.77961.7750
2902006.04.20 23:40modify270.101.78001.77951.7750
2912006.04.20 23:42modify270.101.78001.77941.7750
2922006.04.20 23:45modify270.101.78001.77921.7750
2932006.04.20 23:47modify270.101.78001.77901.7750
2942006.04.20 23:51modify270.101.78001.77861.7750
2952006.04.20 23:51modify270.101.78001.77851.7750
2962006.04.20 23:51modify270.101.78001.77811.7750
2972006.04.20 23:51modify270.101.78001.77781.7750
2982006.04.20 23:51modify270.101.78001.77731.7750
2992006.04.20 23:56s/l270.101.77731.77731.775027.001675.09
3002006.04.23 22:03buy280.101.78771.78681.7927
3012006.04.23 22:03buy290.401.78771.78681.7957
3022006.04.23 22:04s/l280.101.78681.78681.7927-9.001666.09
3032006.04.23 22:04s/l290.401.78681.78681.7957-36.001630.09
3042006.04.23 22:06buy300.101.78771.78681.7927
3052006.04.23 22:06buy310.401.78771.78681.7957
3062006.04.23 22:09s/l300.101.78681.78681.7927-9.001621.09
3072006.04.23 22:09s/l310.401.78681.78681.7957-36.001585.09
3082006.04.23 22:09buy320.101.78771.78681.7927
3092006.04.23 22:09buy330.401.78771.78681.7957
3102006.04.23 22:10s/l320.101.78681.78681.7927-9.001576.09
3112006.04.23 22:10s/l330.401.78681.78681.7957-36.001540.09
3122006.04.23 22:10buy340.101.78671.78231.7917
3132006.04.23 22:10buy350.401.78671.78231.7947
3142006.04.24 06:39modify340.101.78671.78671.7917
3152006.04.24 06:44modify340.101.78671.78681.7917
3162006.04.24 06:45modify340.101.78671.78701.7917
3172006.04.24 06:47modify340.101.78671.78711.7917
3182006.04.24 06:48modify340.101.78671.78721.7917
3192006.04.24 06:51modify340.101.78671.78731.7917
3202006.04.24 06:55modify340.101.78671.78751.7917
3212006.04.24 06:55modify340.101.78671.78791.7917
3222006.04.24 07:07s/l340.101.78791.78791.791711.891551.97
3232006.04.24 07:38modify350.401.78671.78671.7947
3242006.04.24 07:38modify350.401.78671.78701.7947
3252006.04.24 07:41modify350.401.78671.78731.7947
3262006.04.24 07:42modify350.401.78671.78741.7947
3272006.04.24 07:42modify350.401.78671.78751.7947
3282006.04.24 07:43modify350.401.78671.78761.7947
3292006.04.24 07:43modify350.401.78671.78791.7947
3302006.04.24 07:43modify350.401.78671.78831.7947
3312006.04.24 07:44modify350.401.78671.78841.7947
3322006.04.24 07:44modify350.401.78671.78851.7947
3332006.04.24 08:31modify350.401.78671.78861.7947
3342006.04.24 08:31modify350.401.78671.78901.7947
3352006.04.24 08:31modify350.401.78671.78911.7947
3362006.04.24 08:31modify350.401.78671.78951.7947
3372006.04.24 08:31modify350.401.78671.78991.7947
3382006.04.24 08:35s/l350.401.78991.78991.7947127.541679.51
3392006.04.26 08:00sell360.101.78231.79451.7773
3402006.04.26 08:00sell370.401.78231.79451.7743
3412006.04.27 14:16s/l360.101.79451.79451.7773-121.881557.63
3422006.04.27 14:16s/l370.401.79451.79451.7743-487.521070.11
3432006.04.27 16:00buy380.101.80181.78001.8068
3442006.04.27 16:00buy390.301.80181.78001.8098
3452006.04.27 16:04modify380.101.80181.80181.8068
3462006.04.27 16:11modify380.101.80181.80191.8068
3472006.04.27 16:20s/l380.101.80191.80191.80681.001071.11
3482006.04.28 08:33modify390.301.80181.80221.8098
3492006.04.28 08:36modify390.301.80181.80231.8098
3502006.04.28 08:37modify390.301.80181.80261.8098
3512006.04.28 08:37modify390.301.80181.80301.8098
3522006.04.28 08:41modify390.301.80181.80331.8098
3532006.04.28 08:44modify390.301.80181.80341.8098
3542006.04.28 09:00modify390.301.80181.80351.8098
3552006.04.28 09:31modify390.301.80181.80361.8098
3562006.04.28 09:32modify390.301.80181.80371.8098
3572006.04.28 09:32modify390.301.80181.80401.8098
3582006.04.28 09:32modify390.301.80181.80431.8098
3592006.04.28 09:33modify390.301.80181.80441.8098
3602006.04.28 09:34modify390.301.80181.80451.8098
3612006.04.28 09:34modify390.301.80181.80461.8098
3622006.04.28 09:47modify390.301.80181.80481.8098
3632006.04.28 09:47modify390.301.80181.80511.8098
3642006.04.28 09:50modify390.301.80181.80551.8098
3652006.04.28 09:50modify390.301.80181.80591.8098
3662006.04.28 09:53modify390.301.80181.80611.8098
3672006.04.28 09:53modify390.301.80181.80621.8098
3682006.04.28 09:53t/p390.301.80981.80621.8098239.661310.77
3692006.05.09 04:00sell400.101.85581.86821.8508
3702006.05.09 07:05modify400.101.85581.85581.8508
3712006.05.09 07:05modify400.101.85581.85521.8508
3722006.05.09 07:07modify400.101.85581.85511.8508
3732006.05.09 07:13modify400.101.85581.85501.8508
3742006.05.09 07:14modify400.101.85581.85481.8508
3752006.05.09 07:14modify400.101.85581.85451.8508
3762006.05.09 07:15modify400.101.85581.85441.8508
3772006.05.09 07:21modify400.101.85581.85421.8508
3782006.05.09 07:21modify400.101.85581.85371.8508
3792006.05.09 08:01s/l400.101.85371.85371.850821.001331.77
3802006.05.09 16:00buy410.101.86371.85131.8687
3812006.05.09 16:00buy420.301.86371.85131.8717
3822006.05.09 16:50modify410.101.86371.86371.8687
3832006.05.09 16:52modify410.101.86371.86401.8687
3842006.05.09 17:00s/l410.101.86401.86401.86873.001334.77
3852006.05.09 18:17modify420.301.86371.86391.8717
3862006.05.09 18:18modify420.301.86371.86401.8717
3872006.05.09 21:38modify420.301.86371.86411.8717
3882006.05.09 23:00modify420.301.86371.86421.8717
3892006.05.09 23:01modify420.301.86371.86431.8717
3902006.05.09 23:14modify420.301.86371.86441.8717
3912006.05.10 06:49modify420.301.86371.86451.8717
3922006.05.10 06:50modify420.301.86371.86461.8717
3932006.05.10 06:50modify420.301.86371.86481.8717
3942006.05.10 06:51modify420.301.86371.86511.8717
3952006.05.10 06:51modify420.301.86371.86551.8717
3962006.05.10 06:51modify420.301.86371.86591.8717
3972006.05.10 06:52modify420.301.86371.86631.8717
3982006.05.10 06:52modify420.301.86371.86651.8717
3992006.05.10 06:52modify420.301.86371.86671.8717
4002006.05.10 06:54modify420.301.86371.86701.8717
4012006.05.10 06:54modify420.301.86371.86711.8717
4022006.05.10 06:54modify420.301.86371.86751.8717
4032006.05.10 06:54modify420.301.86371.86791.8717
4042006.05.10 06:54modify420.301.86371.86801.8717
4052006.05.10 06:54t/p420.301.87171.86801.8717239.661574.42
4062006.05.11 00:00sell430.101.85841.86281.8534
4072006.05.11 00:00sell440.401.85841.86281.8504
4082006.05.11 01:09modify430.101.85841.85821.8534
4092006.05.11 01:09modify430.101.85841.85781.8534
4102006.05.11 01:11modify430.101.85841.85771.8534
4112006.05.11 01:12modify430.101.85841.85761.8534
4122006.05.11 01:15modify430.101.85841.85751.8534
4132006.05.11 01:15modify430.101.85841.85741.8534
4142006.05.11 01:16modify430.101.85841.85721.8534
4152006.05.11 01:16modify430.101.85841.85711.8534
4162006.05.11 01:17modify440.401.85841.85831.8504
4172006.05.11 01:17modify430.101.85841.85681.8534
4182006.05.11 01:17modify440.401.85841.85801.8504
4192006.05.11 01:17modify430.101.85841.85651.8534
4202006.05.11 01:19modify440.401.85841.85791.8504
4212006.05.11 01:19modify430.101.85841.85641.8534
4222006.05.11 01:20modify440.401.85841.85771.8504
4232006.05.11 01:20modify430.101.85841.85621.8534
4242006.05.11 01:20modify440.401.85841.85741.8504
4252006.05.11 01:20modify430.101.85841.85591.8534
4262006.05.11 01:36modify440.401.85841.85721.8504
4272006.05.11 01:36modify430.101.85841.85571.8534
4282006.05.11 01:36modify440.401.85841.85701.8504
4292006.05.11 01:36modify430.101.85841.85551.8534
4302006.05.11 02:07s/l430.101.85551.85551.853429.001603.42
4312006.05.11 02:18s/l440.401.85701.85701.850456.001659.42
4322006.05.11 02:18sell450.101.85661.86101.8516
4332006.05.11 02:18sell460.401.85661.86101.8486
4342006.05.11 03:33modify450.101.85661.85651.8516
4352006.05.11 03:41modify450.101.85661.85641.8516
4362006.05.11 03:46modify450.101.85661.85631.8516
4372006.05.11 03:47modify450.101.85661.85621.8516
4382006.05.11 03:58s/l450.101.85621.85621.85164.001663.42
4392006.05.11 08:31s/l460.401.86101.86101.8486-176.001487.42
4402006.05.11 16:00buy470.101.88531.85311.8903
4412006.05.11 16:00buy480.301.88531.85311.8933
4422006.05.12 05:45modify470.101.88531.88561.8903
4432006.05.12 05:47modify470.101.88531.88601.8903
4442006.05.12 05:48modify470.101.88531.88611.8903
4452006.05.12 05:54modify470.101.88531.88621.8903
4462006.05.12 05:54modify470.101.88531.88651.8903
4472006.05.12 05:55modify470.101.88531.88661.8903
4482006.05.12 05:56modify470.101.88531.88671.8903
4492006.05.12 06:02s/l470.101.88671.88671.890313.891501.31
4502006.05.12 06:20modify480.301.88531.88531.8933
4512006.05.12 06:36s/l480.301.88531.88531.8933-0.351500.96
4522006.05.15 16:00sell490.101.88331.89971.8783
4532006.05.15 16:22modify490.101.88331.88301.8783
4542006.05.15 16:22modify490.101.88331.88291.8783
4552006.05.15 16:24modify490.101.88331.88261.8783
4562006.05.15 16:51modify490.101.88331.88251.8783
4572006.05.15 16:52modify490.101.88331.88241.8783
4582006.05.15 16:52modify490.101.88331.88201.8783
4592006.05.15 16:53modify490.101.88331.88181.8783
4602006.05.15 16:56modify490.101.88331.88161.8783
4612006.05.15 16:58modify490.101.88331.88141.8783
4622006.05.15 16:59modify490.101.88331.88131.8783
4632006.05.15 16:59modify490.101.88331.88101.8783
4642006.05.15 16:59modify490.101.88331.88061.8783
4652006.05.15 17:01s/l490.101.88061.88061.878327.001527.96
4662006.05.15 17:01sell500.101.88041.89971.8754
4672006.05.15 19:52modify500.101.88041.88011.8754
4682006.05.15 19:53modify500.101.88041.87991.8754
4692006.05.15 19:54modify500.101.88041.87971.8754
4702006.05.15 19:55modify500.101.88041.87961.8754
4712006.05.15 20:08s/l500.101.87961.87961.87548.001535.96
4722006.05.16 20:00buy510.101.88831.88391.8933
4732006.05.16 20:00buy520.401.88831.88391.8963
4742006.05.17 03:11modify510.101.88831.88841.8933
4752006.05.17 03:11modify510.101.88831.88861.8933
4762006.05.17 03:11modify510.101.88831.88901.8933
4772006.05.17 03:11modify510.101.88831.88921.8933
4782006.05.17 03:11modify510.101.88831.88961.8933
4792006.05.17 03:12modify510.101.88831.88971.8933
4802006.05.17 03:12modify520.401.88831.88831.8963
4812006.05.17 03:12modify510.101.88831.88981.8933
4822006.05.17 03:30modify520.401.88831.88851.8963
4832006.05.17 03:30modify510.101.88831.89001.8933
4842006.05.17 03:33modify520.401.88831.88861.8963
4852006.05.17 03:33modify510.101.88831.89011.8933
4862006.05.17 03:33modify520.401.88831.88901.8963
4872006.05.17 03:33modify510.101.88831.89051.8933
4882006.05.17 03:33modify520.401.88831.88951.8963
4892006.05.17 03:33modify510.101.88831.89101.8933
4902006.05.17 03:36modify520.401.88831.88961.8963
4912006.05.17 03:36modify510.101.88831.89111.8933
4922006.05.17 04:40s/l510.101.89111.89111.893327.891563.85
4932006.05.17 07:06modify520.401.88831.88981.8963
4942006.05.17 07:06modify520.401.88831.88991.8963
4952006.05.17 07:09modify520.401.88831.89011.8963
4962006.05.17 07:09modify520.401.88831.89041.8963
4972006.05.17 07:10modify520.401.88831.89101.8963
4982006.05.17 07:10modify520.401.88831.89111.8963
4992006.05.17 07:11modify520.401.88831.89141.8963
5002006.05.17 07:11modify520.401.88831.89191.8963
5012006.05.17 07:12modify520.401.88831.89211.8963
5022006.05.17 07:12modify520.401.88831.89231.8963
5032006.05.17 07:12modify520.401.88831.89251.8963
5042006.05.17 07:12modify520.401.88831.89271.8963
5052006.05.17 07:14t/p520.401.89631.89271.8963319.541883.39
5062006.05.17 20:00sell530.101.88271.90271.8777
5072006.05.17 20:00sell540.401.88271.90271.8747
5082006.05.17 21:47modify530.101.88271.88261.8777
5092006.05.17 21:47modify530.101.88271.88251.8777
5102006.05.17 21:55modify530.101.88271.88241.8777
5112006.05.17 21:59modify530.101.88271.88211.8777
5122006.05.17 21:59modify530.101.88271.88201.8777
5132006.05.17 22:01modify530.101.88271.88191.8777
5142006.05.17 22:05modify530.101.88271.88181.8777
5152006.05.17 22:05modify530.101.88271.88171.8777
5162006.05.17 22:06modify530.101.88271.88161.8777
5172006.05.17 22:06modify530.101.88271.88151.8777
5182006.05.17 22:17s/l530.101.88151.88151.877712.001895.39
5192006.05.19 07:48modify540.401.88271.88241.8747
5202006.05.19 08:09modify540.401.88271.88231.8747
5212006.05.19 08:10modify540.401.88271.88221.8747
5222006.05.19 08:10modify540.401.88271.88181.8747
5232006.05.19 08:11modify540.401.88271.88131.8747
5242006.05.19 08:11modify540.401.88271.88121.8747
5252006.05.19 08:19modify540.401.88271.88101.8747
5262006.05.19 08:19modify540.401.88271.88081.8747
5272006.05.19 08:19modify540.401.88271.88041.8747
5282006.05.19 08:19modify540.401.88271.87991.8747
5292006.05.19 08:19modify540.401.88271.87951.8747
5302006.05.19 08:19modify540.401.88271.87861.8747
5312006.05.19 08:20modify540.401.88271.87851.8747
5322006.05.19 08:50s/l540.401.87851.87851.8747168.642064.03
5332006.05.19 08:50sell550.201.87831.89891.8733
5342006.05.19 08:50sell560.501.87831.89891.8703
5352006.05.19 09:02modify550.201.87831.87801.8733
5362006.05.19 09:03modify550.201.87831.87781.8733
5372006.05.19 09:03modify550.201.87831.87771.8733
5382006.05.19 09:05s/l550.201.87771.87771.873312.002076.03
5392006.05.19 09:45modify560.501.87831.87811.8703
5402006.05.19 09:46modify560.501.87831.87751.8703
5412006.05.19 09:46modify560.501.87831.87731.8703
5422006.05.19 09:46modify560.501.87831.87671.8703
5432006.05.19 09:46modify560.501.87831.87651.8703
5442006.05.19 09:46modify560.501.87831.87601.8703
5452006.05.19 09:46modify560.501.87831.87551.8703
5462006.05.19 09:51modify560.501.87831.87541.8703
5472006.05.19 09:52modify560.501.87831.87531.8703
5482006.05.19 09:58modify560.501.87831.87521.8703
5492006.05.19 10:04modify560.501.87831.87501.8703
5502006.05.19 10:04modify560.501.87831.87461.8703
5512006.05.19 10:21s/l560.501.87461.87461.8703185.002261.03
5522006.05.19 10:21sell570.201.87421.89891.8692
5532006.05.19 10:21sell580.501.87421.89891.8662
5542006.05.19 13:05modify570.201.87421.87391.8692
5552006.05.19 13:05modify570.201.87421.87331.8692
5562006.05.19 13:10s/l570.201.87331.87331.869218.002279.03
5572006.05.19 14:35modify580.501.87421.87401.8662
5582006.05.19 14:35modify580.501.87421.87391.8662
5592006.05.19 14:51s/l580.501.87391.87391.866215.002294.03
5602006.05.22 16:00buy590.201.88651.86321.8915
5612006.05.22 16:00buy600.501.88651.86321.8945
5622006.05.22 18:14modify590.201.88651.88651.8915
5632006.05.22 18:15modify590.201.88651.88681.8915
5642006.05.22 18:15modify590.201.88651.88691.8915
5652006.05.22 18:18s/l590.201.88691.88691.89158.002302.03
5662006.05.26 13:23s/l600.501.86321.86321.8945-1168.451133.58
5672006.05.30 04:00buy610.101.86811.86371.8731
5682006.05.30 04:00buy620.301.86811.86371.8761
5692006.05.30 06:10modify610.101.86811.86811.8731
5702006.05.30 06:10modify610.101.86811.86841.8731
5712006.05.30 06:10modify610.101.86811.86881.8731
5722006.05.30 06:11modify610.101.86811.86911.8731
5732006.05.30 06:11modify610.101.86811.86941.8731
5742006.05.30 06:11modify620.301.86811.86831.8761
5752006.05.30 06:11modify610.101.86811.86981.8731
5762006.05.30 06:12modify620.301.86811.86841.8761
5772006.05.30 06:12modify610.101.86811.86991.8731
5782006.05.30 06:12modify620.301.86811.86851.8761
5792006.05.30 06:12modify610.101.86811.87001.8731
5802006.05.30 06:13modify620.301.86811.86871.8761
5812006.05.30 06:13modify610.101.86811.87021.8731
5822006.05.30 06:13modify620.301.86811.86901.8761
5832006.05.30 06:13modify610.101.86811.87051.8731
5842006.05.30 06:17modify620.301.86811.86951.8761
5852006.05.30 06:17modify610.101.86811.87101.8731
5862006.05.30 06:17t/p610.101.87311.87101.873150.001183.58
5872006.05.30 06:17modify620.301.86811.86971.8761
5882006.05.30 06:17modify620.301.86811.87011.8761
5892006.05.30 06:17modify620.301.86811.87031.8761
5902006.05.30 06:17modify620.301.86811.87071.8761
5912006.05.30 06:21modify620.301.86811.87101.8761
5922006.05.30 06:21modify620.301.86811.87141.8761
5932006.05.30 07:03modify620.301.86811.87161.8761
5942006.05.30 07:03modify620.301.86811.87181.8761
5952006.05.30 07:03modify620.301.86811.87211.8761
5962006.05.30 07:03modify620.301.86811.87231.8761
5972006.05.30 07:03t/p620.301.87611.87231.8761240.001423.58
5982006.05.30 07:03buy630.101.87661.87351.8816
5992006.05.30 07:03buy640.301.87661.87351.8846
6002006.05.30 07:31s/l630.101.87351.87351.8816-31.001392.58
6012006.05.30 07:31s/l640.301.87351.87351.8846-93.001299.58
6022006.05.30 07:32buy650.101.87441.87351.8794
6032006.05.30 07:32buy660.301.87441.87351.8824
6042006.05.30 07:46modify650.101.87441.87451.8794
6052006.05.30 07:47modify650.101.87441.87471.8794
6062006.05.30 07:48modify650.101.87441.87481.8794
6072006.05.30 08:00s/l650.101.87481.87481.87944.001303.58
6082006.05.30 09:51modify660.301.87441.87481.8824
6092006.05.30 09:51modify660.301.87441.87511.8824
6102006.05.30 09:51modify660.301.87441.87551.8824
6112006.05.30 09:51modify660.301.87441.87571.8824
6122006.05.30 09:51modify660.301.87441.87611.8824
6132006.05.30 09:52modify660.301.87441.87621.8824
6142006.05.30 09:54modify660.301.87441.87631.8824
6152006.05.30 10:39modify660.301.87441.87641.8824
6162006.05.30 10:40modify660.301.87441.87651.8824
6172006.05.30 11:38s/l660.301.87651.87651.882463.001366.58
6182006.05.31 20:00sell670.101.87031.87471.8653
6192006.05.31 20:00sell680.301.87031.87471.8623
6202006.06.01 00:32modify670.101.87031.87011.8653
6212006.06.01 00:34modify670.101.87031.86961.8653
6222006.06.01 00:34modify670.101.87031.86891.8653
6232006.06.01 00:35modify680.301.87031.87031.8623
6242006.06.01 00:35modify670.101.87031.86881.8653
6252006.06.01 00:36s/l670.101.86881.86881.865315.121381.70
6262006.06.01 00:48modify680.301.87031.87021.8623
6272006.06.01 01:04modify680.301.87031.87001.8623
6282006.06.01 01:04modify680.301.87031.86961.8623
6292006.06.01 01:05modify680.301.87031.86951.8623
6302006.06.01 02:40modify680.301.87031.86921.8623
6312006.06.01 02:44modify680.301.87031.86901.8623
6322006.06.01 02:45modify680.301.87031.86891.8623
6332006.06.01 03:29modify680.301.87031.86881.8623
6342006.06.01 03:32modify680.301.87031.86871.8623
6352006.06.01 03:33modify680.301.87031.86861.8623
6362006.06.01 03:56modify680.301.87031.86851.8623
6372006.06.01 03:56modify680.301.87031.86811.8623
6382006.06.01 06:38modify680.301.87031.86791.8623
6392006.06.01 06:38modify680.301.87031.86741.8623
6402006.06.01 06:39modify680.301.87031.86731.8623
6412006.06.01 06:45modify680.301.87031.86721.8623
6422006.06.01 06:46modify680.301.87031.86711.8623
6432006.06.01 06:47modify680.301.87031.86701.8623
6442006.06.01 06:47modify680.301.87031.86691.8623
6452006.06.01 07:05modify680.301.87031.86671.8623
6462006.06.01 07:07modify680.301.87031.86661.8623
6472006.06.01 07:14modify680.301.87031.86651.8623
6482006.06.01 07:14modify680.301.87031.86641.8623
6492006.06.01 07:15modify680.301.87031.86611.8623
6502006.06.01 07:15t/p680.301.86231.86611.8623240.361622.06
6512006.06.02 16:00buy690.101.88241.85631.8874
6522006.06.02 16:00buy700.401.88241.85631.8904
6532006.06.02 16:56modify690.101.88241.88241.8874
6542006.06.02 16:57modify690.101.88241.88271.8874
6552006.06.02 17:02modify690.101.88241.88291.8874
6562006.06.02 17:31s/l690.101.88291.88291.88745.001627.06
6572006.06.05 07:30modify700.401.88241.88251.8904
6582006.06.05 07:31modify700.401.88241.88271.8904
6592006.06.05 07:32modify700.401.88241.88301.8904
6602006.06.05 07:32modify700.401.88241.88341.8904
6612006.06.05 07:32modify700.401.88241.88381.8904
6622006.06.05 07:33modify700.401.88241.88401.8904
6632006.06.05 07:33modify700.401.88241.88431.8904
6642006.06.05 07:33modify700.401.88241.88441.8904
6652006.06.05 07:33modify700.401.88241.88471.8904
6662006.06.05 07:48s/l700.401.88471.88471.890491.541718.60
6672006.06.05 20:00sell710.101.87281.87721.8678
6682006.06.05 20:00sell720.401.87281.87721.8648
6692006.06.05 23:03modify710.101.87281.87281.8678
6702006.06.05 23:03modify710.101.87281.87261.8678
6712006.06.05 23:03modify710.101.87281.87221.8678
6722006.06.05 23:26s/l710.101.87221.87221.86786.001724.60
6732006.06.06 06:54s/l720.401.87721.87721.8648-175.841548.76
6742006.06.12 20:00buy730.101.84451.83741.8495
6752006.06.13 12:32s/l730.101.83741.83741.8495-71.111477.64
6762006.06.14 12:00buy740.101.84181.83181.8468
6772006.06.14 13:19modify740.101.84181.84181.8468
6782006.06.14 13:20modify740.101.84181.84201.8468
6792006.06.14 13:20modify740.101.84181.84231.8468
6802006.06.14 13:20modify740.101.84181.84271.8468
6812006.06.14 13:20modify740.101.84181.84301.8468
6822006.06.14 13:20modify740.101.84181.84341.8468
6832006.06.14 13:21modify740.101.84181.84361.8468
6842006.06.14 13:21modify740.101.84181.84401.8468
6852006.06.14 13:21modify740.101.84181.84431.8468
6862006.06.14 13:21modify740.101.84181.84461.8468
6872006.06.14 13:21t/p740.101.84681.84461.846850.001527.64
6882006.06.14 13:21buy750.101.84741.83181.8524
6892006.06.14 13:29modify750.101.84741.84741.8524
6902006.06.14 13:29modify750.101.84741.84781.8524
6912006.06.14 13:30modify750.101.84741.84801.8524
6922006.06.14 13:30modify750.101.84741.84811.8524
6932006.06.14 13:31modify750.101.84741.84821.8524
6942006.06.14 13:33s/l750.101.84821.84821.85248.001535.64
6952006.06.14 13:33buy760.101.84841.83181.8534
6962006.06.15 12:28modify760.101.84841.84881.8534
6972006.06.15 12:28modify760.101.84841.84891.8534
6982006.06.15 12:28modify760.101.84841.84921.8534
6992006.06.15 12:31s/l760.101.84921.84921.85347.661543.30
7002006.06.19 04:00sell770.101.84361.85631.8386
7012006.06.19 04:00sell780.401.84361.85631.8356
7022006.06.19 13:08modify770.101.84361.84351.8386
7032006.06.19 13:35modify770.101.84361.84341.8386
7042006.06.19 13:35modify770.101.84361.84311.8386
7052006.06.19 13:36modify770.101.84361.84291.8386
7062006.06.19 14:04modify770.101.84361.84251.8386
7072006.06.19 14:08modify780.401.84361.84351.8356
7082006.06.19 14:08modify770.101.84361.84201.8386
7092006.06.19 14:10modify780.401.84361.84331.8356
7102006.06.19 14:10modify770.101.84361.84181.8386
7112006.06.19 14:10modify780.401.84361.84291.8356
7122006.06.19 14:10modify770.101.84361.84141.8386
7132006.06.19 14:11modify780.401.84361.84281.8356
7142006.06.19 14:11modify770.101.84361.84131.8386
7152006.06.19 14:38modify780.401.84361.84231.8356
7162006.06.19 14:38modify770.101.84361.84081.8386
7172006.06.19 14:47t/p770.101.83861.84081.838650.001593.30
7182006.06.19 14:47modify780.401.84361.84211.8356
7192006.06.19 14:48modify780.401.84361.84201.8356
7202006.06.19 14:55modify780.401.84361.84191.8356
7212006.06.19 14:55modify780.401.84361.84181.8356
7222006.06.19 15:00modify780.401.84361.84161.8356
7232006.06.19 15:00modify780.401.84361.84111.8356
7242006.06.19 15:30modify780.401.84361.84101.8356
7252006.06.19 15:30modify780.401.84361.84091.8356
7262006.06.19 15:32modify780.401.84361.84081.8356
7272006.06.19 16:01s/l780.401.84081.84081.8356112.001705.30
7282006.06.21 04:00buy790.101.84671.83681.8517
7292006.06.21 04:00buy800.401.84671.83681.8547
7302006.06.22 10:16s/l790.101.83681.83681.8517-99.341605.95
7312006.06.22 10:16s/l800.401.83681.83681.8547-397.381208.57
7322006.06.22 10:16sell810.101.83681.83821.8318
7332006.06.22 10:16sell820.301.83681.83821.8288
7342006.06.22 10:30modify810.101.83681.83681.8318
7352006.06.22 10:30modify810.101.83681.83631.8318
7362006.06.22 10:48modify810.101.83681.83621.8318
7372006.06.22 10:48modify810.101.83681.83601.8318
7382006.06.22 10:48modify810.101.83681.83551.8318
7392006.06.22 10:48modify820.301.83681.83651.8288
7402006.06.22 10:48modify810.101.83681.83501.8318
7412006.06.22 10:49modify820.301.83681.83641.8288
7422006.06.22 10:49modify810.101.83681.83491.8318
7432006.06.22 10:51modify820.301.83681.83621.8288
7442006.06.22 10:51modify810.101.83681.83471.8318
7452006.06.22 10:53modify820.301.83681.83611.8288
7462006.06.22 10:53modify810.101.83681.83461.8318
7472006.06.22 10:53modify820.301.83681.83571.8288
7482006.06.22 10:53modify810.101.83681.83421.8318
7492006.06.22 10:54t/p810.101.83181.83421.831850.001258.57
7502006.06.22 10:54modify820.301.83681.83521.8288
7512006.06.22 10:55modify820.301.83681.83511.8288
7522006.06.22 10:55modify820.301.83681.83501.8288
7532006.06.22 10:55modify820.301.83681.83471.8288
7542006.06.22 10:55modify820.301.83681.83451.8288
7552006.06.22 10:55modify820.301.83681.83411.8288
7562006.06.22 12:08modify820.301.83681.83401.8288
7572006.06.22 12:08modify820.301.83681.83361.8288
7582006.06.22 12:08modify820.301.83681.83311.8288
7592006.06.22 12:28modify820.301.83681.83301.8288
7602006.06.22 12:31modify820.301.83681.83291.8288
7612006.06.22 12:33modify820.301.83681.83271.8288
7622006.06.22 13:18t/p820.301.82881.83271.8288240.001498.57
7632006.06.27 00:00buy830.101.82611.81261.8311
7642006.06.29 09:53s/l830.101.81261.81261.8311-135.461363.11
7652006.06.29 20:00buy840.101.82651.80961.8315
7662006.06.29 20:00buy850.301.82651.80961.8345
7672006.06.29 21:01modify840.101.82651.82651.8315
7682006.06.29 21:33s/l840.101.82651.82651.83150.001363.11
7692006.06.30 01:09modify850.301.82651.82661.8345
7702006.06.30 01:09modify850.301.82651.82671.8345
7712006.06.30 01:27modify850.301.82651.82691.8345
7722006.06.30 01:28modify850.301.82651.82721.8345
7732006.06.30 01:29modify850.301.82651.82731.8345
7742006.06.30 01:29modify850.301.82651.82741.8345
7752006.06.30 01:33modify850.301.82651.82751.8345
7762006.06.30 01:34modify850.301.82651.82761.8345
7772006.06.30 01:34modify850.301.82651.82801.8345
7782006.06.30 01:34modify850.301.82651.82831.8345
7792006.06.30 01:35modify850.301.82651.82841.8345
7802006.06.30 01:35modify850.301.82651.82871.8345
7812006.06.30 01:35modify850.301.82651.82891.8345
7822006.06.30 01:35modify850.301.82651.82921.8345
7832006.06.30 01:36modify850.301.82651.82931.8345
7842006.06.30 01:36modify850.301.82651.82941.8345
7852006.06.30 01:36modify850.301.82651.82951.8345
7862006.06.30 01:37modify850.301.82651.82961.8345
7872006.06.30 01:37modify850.301.82651.82971.8345
7882006.06.30 01:37modify850.301.82651.82981.8345
7892006.06.30 01:37modify850.301.82651.83021.8345
7902006.06.30 01:37modify850.301.82651.83041.8345
7912006.06.30 01:37modify850.301.82651.83081.8345
7922006.06.30 01:37t/p850.301.83451.83081.8345239.661602.77
7932006.07.05 08:00sell860.101.84141.84981.8364
7942006.07.05 12:32modify860.101.84141.84141.8364
7952006.07.05 12:32modify860.101.84141.84131.8364
7962006.07.05 12:32modify860.101.84141.84091.8364
7972006.07.05 12:32modify860.101.84141.84061.8364
7982006.07.05 12:32modify860.101.84141.84011.8364
7992006.07.05 12:35s/l860.101.84011.84011.836413.001615.77
8002006.07.05 12:35buy870.101.84041.83601.8454
8012006.07.05 12:35buy880.401.84041.83601.8484
8022006.07.05 13:22s/l870.101.83601.83601.8454-44.001571.77
8032006.07.05 13:22s/l880.401.83601.83601.8484-176.001395.77
8042006.07.05 13:22buy890.101.83621.83181.8412
8052006.07.05 13:22buy900.301.83621.83181.8442
8062006.07.06 12:34modify890.101.83621.83641.8412
8072006.07.06 12:34modify890.101.83621.83691.8412
8082006.07.06 12:35modify890.101.83621.83701.8412
8092006.07.06 12:35modify890.101.83621.83741.8412
8102006.07.06 12:35modify900.301.83621.83631.8442
8112006.07.06 12:35modify890.101.83621.83781.8412
8122006.07.06 12:37modify900.301.83621.83651.8442
8132006.07.06 12:37modify890.101.83621.83801.8412
8142006.07.06 12:37modify900.301.83621.83661.8442
8152006.07.06 12:37modify890.101.83621.83811.8412
8162006.07.06 12:43s/l890.101.83811.83811.841218.661414.42
8172006.07.06 13:01s/l900.301.83661.83661.844210.971425.39
8182006.07.07 12:00buy910.101.84061.83261.8456
8192006.07.07 12:00buy920.301.84061.83261.8486
8202006.07.07 12:28modify910.101.84061.84061.8456
8212006.07.07 12:28modify910.101.84061.84071.8456
8222006.07.07 12:29modify910.101.84061.84091.8456
8232006.07.07 12:29modify910.101.84061.84101.8456
8242006.07.07 12:30s/l910.101.84101.84101.84564.001429.39
8252006.07.07 12:30modify920.301.84061.84061.8486
8262006.07.07 12:30modify920.301.84061.84101.8486
8272006.07.07 12:30modify920.301.84061.84141.8486
8282006.07.07 12:30modify920.301.84061.84181.8486
8292006.07.07 12:31modify920.301.84061.84231.8486
8302006.07.07 12:31modify920.301.84061.84311.8486
8312006.07.07 12:31modify920.301.84061.84351.8486
8322006.07.07 12:31modify920.301.84061.84401.8486
8332006.07.07 12:31modify920.301.84061.84441.8486
8342006.07.07 12:31modify920.301.84061.84451.8486
8352006.07.07 12:31modify920.301.84061.84491.8486
8362006.07.07 12:31t/p920.301.84861.84491.8486240.001669.39
8372006.07.07 12:31buy930.101.84931.83261.8543
8382006.07.07 12:31buy940.401.84931.83261.8573
8392006.07.07 12:36modify930.101.84931.84941.8543
8402006.07.07 12:36modify930.101.84931.84951.8543
8412006.07.07 12:36modify930.101.84931.84981.8543
8422006.07.07 12:36modify930.101.84931.85001.8543
8432006.07.07 12:36modify930.101.84931.85031.8543
8442006.07.07 12:37s/l930.101.85031.85031.854310.001679.39
8452006.07.07 12:39modify940.401.84931.84941.8573
8462006.07.07 12:42modify940.401.84931.84951.8573
8472006.07.07 12:43modify940.401.84931.84961.8573
8482006.07.07 12:44modify940.401.84931.84981.8573
8492006.07.07 12:44modify940.401.84931.84991.8573
8502006.07.07 12:44modify940.401.84931.85021.8573
8512006.07.07 12:44modify940.401.84931.85041.8573
8522006.07.07 12:44modify940.401.84931.85071.8573
8532006.07.07 12:59s/l940.401.85071.85071.857356.001735.39
8542006.07.07 12:59buy950.101.85101.83261.8560
8552006.07.07 12:59buy960.401.85101.83261.8590
8562006.07.07 14:27modify950.101.85101.85111.8560
8572006.07.07 14:27modify950.101.85101.85121.8560
8582006.07.07 14:31modify950.101.85101.85141.8560
8592006.07.07 14:58s/l950.101.85141.85141.85604.001739.39
8602006.07.12 12:32s/l960.401.83261.83261.8590-737.381002.01
8612006.07.12 12:32sell970.101.83241.84911.8274
8622006.07.12 12:32sell980.201.83241.84911.8244
8632006.07.17 08:03modify970.101.83241.83231.8274
8642006.07.17 08:06modify970.101.83241.83201.8274
8652006.07.17 08:06modify970.101.83241.83171.8274
8662006.07.17 08:06modify970.101.83241.83131.8274
8672006.07.17 08:07modify970.101.83241.83111.8274
8682006.07.17 08:12modify980.201.83241.83231.8244
8692006.07.17 08:12modify970.101.83241.83081.8274
8702006.07.17 08:13modify980.201.83241.83221.8244
8712006.07.17 08:13modify970.101.83241.83071.8274
8722006.07.17 08:13modify980.201.83241.83181.8244
8732006.07.17 08:13modify970.101.83241.83031.8274
8742006.07.17 08:16modify980.201.83241.83131.8244
8752006.07.17 08:16modify970.101.83241.82981.8274
8762006.07.17 08:16modify980.201.83241.83101.8244
8772006.07.17 08:16modify970.101.83241.82951.8274
8782006.07.17 08:16t/p970.101.82741.82951.827450.201052.21
8792006.07.17 08:16modify980.201.83241.83041.8244
8802006.07.17 08:22modify980.201.83241.83011.8244
8812006.07.17 08:23modify980.201.83241.82991.8244
8822006.07.17 08:32modify980.201.83241.82971.8244
8832006.07.17 08:38modify980.201.83241.82941.8244
8842006.07.17 08:39modify980.201.83241.82931.8244
8852006.07.17 08:39modify980.201.83241.82891.8244
8862006.07.17 08:39modify980.201.83241.82851.8244
8872006.07.17 08:41modify980.201.83241.82841.8244
8882006.07.17 08:41modify980.201.83241.82831.8244
8892006.07.17 08:41t/p980.201.82441.82831.8244160.401212.61
8902006.07.19 08:00buy990.101.82681.82241.8318
8912006.07.19 08:26modify990.101.82681.82681.8318
8922006.07.19 08:26modify990.101.82681.82701.8318
8932006.07.19 08:29modify990.101.82681.82741.8318
8942006.07.19 08:31modify990.101.82681.82761.8318
8952006.07.19 08:31s/l990.101.82761.82761.83188.001220.61
8962006.07.19 08:31buy1000.101.82791.82351.8329
8972006.07.19 09:17modify1000.101.82791.82811.8329
8982006.07.19 09:23s/l1000.101.82811.82811.83292.001222.61
8992006.07.19 09:23buy1010.101.82851.82411.8335
9002006.07.19 12:31s/l1010.101.82411.82411.8335-44.001178.61
9012006.07.24 12:00sell1020.101.85261.85991.8476
9022006.07.24 14:55modify1020.101.85261.85261.8476
9032006.07.24 14:57modify1020.101.85261.85231.8476
9042006.07.24 14:57modify1020.101.85261.85181.8476
9052006.07.24 14:58modify1020.101.85261.85171.8476
9062006.07.24 15:04modify1020.101.85261.85161.8476
9072006.07.24 15:05modify1020.101.85261.85151.8476
9082006.07.24 15:06modify1020.101.85261.85141.8476
9092006.07.24 15:07modify1020.101.85261.85131.8476
9102006.07.24 15:07modify1020.101.85261.85101.8476
9112006.07.24 15:08modify1020.101.85261.85091.8476
9122006.07.24 15:27s/l1020.101.85091.85091.847617.001195.61
9132006.07.24 15:27sell1030.101.85051.85991.8455
9142006.07.25 00:23modify1030.101.85051.85021.8455
9152006.07.25 00:23modify1030.101.85051.84971.8455
9162006.07.25 00:25modify1030.101.85051.84961.8455
9172006.07.25 00:26modify1030.101.85051.84921.8455
9182006.07.25 00:26modify1030.101.85051.84911.8455
9192006.07.25 00:26modify1030.101.85051.84871.8455
9202006.07.25 00:26modify1030.101.85051.84841.8455
9212006.07.25 00:26modify1030.101.85051.84791.8455
9222006.07.25 00:27modify1030.101.85051.84771.8455
9232006.07.25 00:28modify1030.101.85051.84761.8455
9242006.07.25 00:36t/p1030.101.84551.84761.845550.041245.65
9252006.07.26 20:00buy1040.101.85391.83841.8589
9262006.07.26 20:00buy1050.301.85391.83841.8619
9272006.07.27 05:41modify1040.101.85391.85391.8589
9282006.07.27 05:41modify1040.101.85391.85441.8589
9292006.07.27 05:41modify1040.101.85391.85481.8589
9302006.07.27 05:45modify1040.101.85391.85491.8589
9312006.07.27 05:57modify1040.101.85391.85531.8589
9322006.07.27 05:58modify1050.301.85391.85391.8619
9332006.07.27 05:58modify1040.101.85391.85541.8589
9342006.07.27 05:58modify1050.301.85391.85401.8619
9352006.07.27 05:58modify1040.101.85391.85551.8589
9362006.07.27 05:59modify1050.301.85391.85421.8619
9372006.07.27 05:59modify1040.101.85391.85571.8589
9382006.07.27 05:59modify1050.301.85391.85431.8619
9392006.07.27 05:59modify1040.101.85391.85581.8589
9402006.07.27 06:01modify1050.301.85391.85441.8619
9412006.07.27 06:01modify1040.101.85391.85591.8589
9422006.07.27 06:08modify1050.301.85391.85451.8619
9432006.07.27 06:08modify1040.101.85391.85601.8589
9442006.07.27 06:22s/l1040.101.85601.85601.858920.661266.30
9452006.07.27 07:01modify1050.301.85391.85471.8619
9462006.07.27 07:10modify1050.301.85391.85491.8619
9472006.07.27 07:10modify1050.301.85391.85511.8619
9482006.07.27 07:11modify1050.301.85391.85521.8619
9492006.07.27 07:11modify1050.301.85391.85551.8619
9502006.07.27 07:11modify1050.301.85391.85581.8619
9512006.07.27 07:12modify1050.301.85391.85591.8619
9522006.07.27 07:12modify1050.301.85391.85601.8619
9532006.07.27 08:21modify1050.301.85391.85611.8619
9542006.07.27 08:25modify1050.301.85391.85631.8619
9552006.07.27 08:27modify1050.301.85391.85641.8619
9562006.07.27 08:30modify1050.301.85391.85651.8619
9572006.07.27 08:32modify1050.301.85391.85661.8619
9582006.07.27 08:32modify1050.301.85391.85701.8619
9592006.07.27 08:32modify1050.301.85391.85751.8619
9602006.07.27 08:33modify1050.301.85391.85771.8619
9612006.07.27 09:16modify1050.301.85391.85791.8619
9622006.07.27 09:16modify1050.301.85391.85831.8619
9632006.07.27 09:21t/p1050.301.86191.85831.8619238.971505.27
9642006.08.09 00:00sell1060.101.90031.90471.8953
9652006.08.09 00:23modify1060.101.90031.90021.8953
9662006.08.09 00:23modify1060.101.90031.90011.8953
9672006.08.09 00:29modify1060.101.90031.89991.8953
9682006.08.09 00:29modify1060.101.90031.89981.8953
9692006.08.09 00:30modify1060.101.90031.89971.8953
9702006.08.09 00:30modify1060.101.90031.89961.8953
9712006.08.09 00:39s/l1060.101.89961.89961.89537.001512.27
9722006.08.09 00:39sell1070.101.89921.90361.8942
9732006.08.09 06:09s/l1070.101.90361.90361.8942-44.001468.27
9742006.08.09 12:00buy1080.101.90801.90361.9130
9752006.08.09 12:00buy1090.301.90801.90361.9160
9762006.08.09 14:06modify1080.101.90801.90801.9130
9772006.08.09 14:06modify1080.101.90801.90811.9130
9782006.08.09 14:07modify1080.101.90801.90821.9130
9792006.08.09 14:11modify1080.101.90801.90831.9130
9802006.08.09 14:11modify1080.101.90801.90841.9130
9812006.08.09 14:14modify1080.101.90801.90851.9130
9822006.08.09 14:16modify1080.101.90801.90871.9130
9832006.08.09 14:19modify1080.101.90801.90891.9130
9842006.08.09 14:29s/l1080.101.90891.90891.91309.001477.27
9852006.08.10 05:35s/l1090.301.90361.90361.9160-133.041344.23
9862006.08.10 08:00sell1100.101.90041.91231.8954
9872006.08.10 08:00sell1110.301.90041.91231.8924
9882006.08.10 14:16modify1100.101.90041.90001.8954
9892006.08.10 14:17modify1100.101.90041.89991.8954
9902006.08.10 14:17modify1100.101.90041.89981.8954
9912006.08.10 14:17modify1100.101.90041.89951.8954
9922006.08.10 14:17modify1100.101.90041.89921.8954
9932006.08.10 14:17modify1110.301.90041.90041.8924
9942006.08.10 14:17modify1100.101.90041.89891.8954
9952006.08.10 14:17modify1110.301.90041.89981.8924
9962006.08.10 14:17modify1100.101.90041.89831.8954
9972006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89941.8924
9982006.08.10 14:25modify1100.101.90041.89791.8954
9992006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89931.8924
10002006.08.10 14:25modify1100.101.90041.89781.8954
10012006.08.10 14:25t/p1100.101.89541.89781.895450.001394.23
10022006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89881.8924
10032006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89831.8924
10042006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89811.8924
10052006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89741.8924
10062006.08.10 14:25modify1110.301.90041.89681.8924
10072006.08.10 14:35modify1110.301.90041.89671.8924
10082006.08.10 14:36modify1110.301.90041.89641.8924
10092006.08.10 14:36t/p1110.301.89241.89641.8924240.001634.23
10102006.08.15 16:00buy1120.101.89551.88411.9005
10112006.08.15 16:00buy1130.401.89551.88411.9035
10122006.08.16 12:31modify1120.101.89551.89551.9005
10132006.08.16 12:31modify1120.101.89551.89601.9005
10142006.08.16 12:32modify1120.101.89551.89621.9005
10152006.08.16 12:32modify1120.101.89551.89651.9005
10162006.08.16 12:32modify1120.101.89551.89671.9005
10172006.08.16 12:32s/l1120.101.89671.89671.900511.891646.12
10182006.08.16 12:39modify1130.401.89551.89551.9035
10192006.08.16 12:43modify1130.401.89551.89581.9035
10202006.08.16 12:45modify1130.401.89551.89611.9035
10212006.08.16 13:07modify1130.401.89551.89631.9035
10222006.08.16 13:07modify1130.401.89551.89661.9035
10232006.08.16 13:16modify1130.401.89551.89691.9035
10242006.08.16 13:16modify1130.401.89551.89721.9035
10252006.08.16 13:16modify1130.401.89551.89761.9035
10262006.08.16 13:16modify1130.401.89551.89781.9035
10272006.08.16 13:16modify1130.401.89551.89821.9035
10282006.08.16 13:17modify1130.401.89551.89861.9035
10292006.08.16 13:20modify1130.401.89551.89871.9035
10302006.08.16 13:20modify1130.401.89551.89911.9035
10312006.08.16 15:08s/l1130.401.89911.89911.9035143.541789.66
10322006.08.17 20:00sell1140.101.88461.90261.8796
10332006.08.17 20:00sell1150.401.88461.90261.8766
10342006.08.17 20:00sell1160.501.88461.90261.8546
10352006.08.18 11:18modify1140.101.88461.88451.8796
10362006.08.18 11:18modify1140.101.88461.88411.8796
10372006.08.18 11:18modify1140.101.88461.88351.8796
10382006.08.18 11:20modify1140.101.88461.88341.8796
10392006.08.18 11:21modify1140.101.88461.88321.8796
10402006.08.18 11:21modify1150.401.88461.88461.8766
10412006.08.18 11:21modify1140.101.88461.88311.8796
10422006.08.18 11:25modify1150.401.88461.88421.8766
10432006.08.18 11:25modify1140.101.88461.88271.8796
10442006.08.18 11:29modify1150.401.88461.88411.8766
10452006.08.18 11:29modify1140.101.88461.88261.8796
10462006.08.18 11:29modify1150.401.88461.88371.8766
10472006.08.18 11:29modify1140.101.88461.88221.8796
10482006.08.18 11:29modify1150.401.88461.88321.8766
10492006.08.18 11:29modify1140.101.88461.88171.8796
10502006.08.18 11:32t/p1140.101.87961.88171.879650.041839.70
10512006.08.18 11:32modify1150.401.88461.88281.8766
10522006.08.18 11:42modify1150.401.88461.88251.8766
10532006.08.18 11:50modify1150.401.88461.88241.8766
10542006.08.18 11:50modify1150.401.88461.88191.8766
10552006.08.18 11:51modify1150.401.88461.88181.8766
10562006.08.18 12:15s/l1150.401.88181.88181.8766112.161951.86
10572006.08.29 08:16s/l1160.501.90261.90261.8546-898.001053.86
10582006.09.05 04:00sell1170.101.90371.90811.8987
10592006.09.05 04:00sell1180.301.90371.90811.8957
10602006.09.05 06:51modify1170.101.90371.90351.8987
10612006.09.05 06:52modify1170.101.90371.90341.8987
10622006.09.05 06:52modify1170.101.90371.90311.8987
10632006.09.05 07:27modify1170.101.90371.90301.8987
10642006.09.05 07:27modify1170.101.90371.90261.8987
10652006.09.05 07:28modify1170.101.90371.90241.8987
10662006.09.05 07:28modify1180.301.90371.90361.8957
10672006.09.05 07:28modify1170.101.90371.90211.8987
10682006.09.05 07:35modify1180.301.90371.90331.8957
10692006.09.05 07:35modify1170.101.90371.90181.8987
10702006.09.05 07:35modify1180.301.90371.90291.8957
10712006.09.05 07:35modify1170.101.90371.90141.8987
10722006.09.05 07:38modify1180.301.90371.90261.8957
10732006.09.05 07:38modify1170.101.90371.90111.8987
10742006.09.05 07:39modify1180.301.90371.90251.8957
10752006.09.05 07:39modify1170.101.90371.90101.8987
10762006.09.05 07:39t/p1170.101.89871.90101.898750.001103.86
10772006.09.05 07:39modify1180.301.90371.90211.8957
10782006.09.05 07:40modify1180.301.90371.90191.8957
10792006.09.05 08:01modify1180.301.90371.90181.8957
10802006.09.05 08:01modify1180.301.90371.90131.8957
10812006.09.05 08:03modify1180.301.90371.90091.8957
10822006.09.05 08:37modify1180.301.90371.90071.8957
10832006.09.05 08:37modify1180.301.90371.90031.8957
10842006.09.05 08:38modify1180.301.90371.90021.8957
10852006.09.05 09:21s/l1180.301.90021.90021.8957105.001208.86
10862006.09.12 12:00buy1190.101.87381.86011.8788
10872006.09.12 12:00buy1200.301.87381.86011.8818
10882006.09.12 12:31modify1190.101.87381.87381.8788
10892006.09.12 12:31modify1190.101.87381.87431.8788
10902006.09.12 12:31modify1190.101.87381.87481.8788
10912006.09.12 12:32s/l1190.101.87481.87481.878810.001218.86
10922006.09.12 13:20modify1200.301.87381.87391.8818
10932006.09.12 13:20modify1200.301.87381.87411.8818
10942006.09.12 13:44s/l1200.301.87411.87411.88189.001227.86
10952006.09.12 13:44buy1210.101.87451.86011.8795
10962006.09.12 13:44buy1220.301.87451.86011.8825
10972006.09.13 15:50modify1210.101.87451.87471.8795
10982006.09.13 15:50modify1210.101.87451.87511.8795
10992006.09.13 15:51modify1210.101.87451.87521.8795
11002006.09.13 15:56modify1210.101.87451.87531.8795
11012006.09.13 15:58modify1210.101.87451.87551.8795
11022006.09.13 15:58modify1210.101.87451.87561.8795
11032006.09.13 16:02modify1210.101.87451.87581.8795
11042006.09.13 16:02modify1210.101.87451.87601.8795
11052006.09.13 16:07s/l1210.101.87601.87601.879514.891242.74
11062006.09.13 22:08modify1220.301.87451.87461.8825
11072006.09.13 22:09modify1220.301.87451.87471.8825
11082006.09.13 23:34modify1220.301.87451.87481.8825
11092006.09.14 07:22modify1220.301.87451.87541.8825
11102006.09.14 07:22modify1220.301.87451.87591.8825
11112006.09.14 07:34modify1220.301.87451.87611.8825
11122006.09.14 07:34modify1220.301.87451.87651.8825
11132006.09.14 07:35modify1220.301.87451.87671.8825
11142006.09.14 07:35modify1220.301.87451.87681.8825
11152006.09.14 08:13modify1220.301.87451.87691.8825
11162006.09.14 08:31modify1220.301.87451.87711.8825
11172006.09.14 08:31modify1220.301.87451.87721.8825
11182006.09.14 08:31modify1220.301.87451.87761.8825
11192006.09.14 08:31modify1220.301.87451.87811.8825
11202006.09.14 08:39modify1220.301.87451.87831.8825
11212006.09.14 08:39modify1220.301.87451.87851.8825
11222006.09.14 08:48modify1220.301.87451.87871.8825
11232006.09.14 08:48t/p1220.301.88251.87871.8825238.621481.36
11242006.09.15 16:00sell1230.101.87841.89191.8734
11252006.09.15 16:00sell1240.301.87841.89191.8704
11262006.09.15 17:10modify1230.101.87841.87841.8734
11272006.09.15 17:13modify1230.101.87841.87831.8734
11282006.09.15 17:15modify1230.101.87841.87811.8734
11292006.09.15 17:16modify1230.101.87841.87801.8734
11302006.09.15 17:20modify1230.101.87841.87771.8734
11312006.09.15 17:34s/l1230.101.87771.87771.87347.001488.36
11322006.09.18 10:06modify1240.301.87841.87821.8704
11332006.09.18 10:14modify1240.301.87841.87801.8704
11342006.09.18 11:15modify1240.301.87841.87791.8704
11352006.09.18 11:15modify1240.301.87841.87781.8704
11362006.09.18 11:28modify1240.301.87841.87761.8704
11372006.09.18 11:29modify1240.301.87841.87751.8704
11382006.09.18 11:36modify1240.301.87841.87741.8704
11392006.09.18 12:11s/l1240.301.87741.87741.870430.121518.48
11402006.09.18 12:11sell1250.101.87711.88701.8721
11412006.09.18 12:11sell1260.401.87711.88701.8691
11422006.09.18 13:23modify1250.101.87711.87711.8721
11432006.09.18 13:23modify1250.101.87711.87671.8721
11442006.09.18 13:32s/l1250.101.87671.87671.87214.001522.48
11452006.09.19 12:50s/l1260.401.88701.88701.8691-395.841126.64
11462006.09.26 08:00sell1270.101.89881.90651.8938
11472006.09.26 08:15modify1270.101.89881.89881.8938
11482006.09.26 08:15modify1270.101.89881.89871.8938
11492006.09.26 08:17modify1270.101.89881.89861.8938
11502006.09.26 08:17modify1270.101.89881.89851.8938
11512006.09.26 08:17modify1270.101.89881.89831.8938
11522006.09.26 08:17modify1270.101.89881.89821.8938
11532006.09.26 08:18modify1270.101.89881.89811.8938
11542006.09.26 08:18modify1270.101.89881.89801.8938
11552006.09.26 08:46modify1270.101.89881.89781.8938
11562006.09.26 08:47modify1270.101.89881.89771.8938
11572006.09.26 08:47modify1270.101.89881.89751.8938
11582006.09.26 08:49modify1270.101.89881.89731.8938
11592006.09.26 08:49modify1270.101.89881.89721.8938
11602006.09.26 08:51modify1270.101.89881.89711.8938
11612006.09.26 08:52modify1270.101.89881.89701.8938
11622006.09.26 08:58modify1270.101.89881.89681.8938
11632006.09.26 08:59modify1270.101.89881.89661.8938
11642006.09.26 08:59modify1270.101.89881.89631.8938
11652006.09.26 09:00modify1270.101.89881.89621.8938
11662006.09.26 09:17s/l1270.101.89621.89621.893826.001152.64
11672006.09.26 09:17sell1280.101.89601.90651.8910
11682006.09.26 10:04modify1280.101.89601.89601.8910
11692006.09.26 10:33s/l1280.101.89601.89601.89100.001152.64
11702006.09.26 10:33sell1290.101.89561.90651.8906
11712006.09.26 14:06modify1290.101.89561.89561.8906
11722006.09.26 14:06modify1290.101.89561.89551.8906
11732006.09.26 14:06modify1290.101.89561.89541.8906
11742006.09.26 14:13s/l1290.101.89541.89541.89062.001154.64
11752006.10.02 16:00buy1300.101.88611.86401.8911
11762006.10.02 16:00buy1310.301.88611.86401.8941
11772006.10.03 06:36modify1300.101.88611.88611.8911
11782006.10.03 06:36modify1300.101.88611.88631.8911
11792006.10.03 06:38modify1300.101.88611.88641.8911
11802006.10.03 06:39modify1300.101.88611.88651.8911
11812006.10.03 06:42modify1300.101.88611.88661.8911
11822006.10.03 07:35modify1300.101.88611.88671.8911
11832006.10.03 07:36modify1300.101.88611.88681.8911
11842006.10.03 07:36modify1300.101.88611.88691.8911
11852006.10.03 07:36modify1300.101.88611.88701.8911
11862006.10.03 07:36modify1300.101.88611.88711.8911
11872006.10.03 07:40modify1300.101.88611.88741.8911
11882006.10.03 07:48modify1310.301.88611.88611.8941
11892006.10.03 07:48modify1300.101.88611.88761.8911
11902006.10.03 07:48modify1310.301.88611.88621.8941
11912006.10.03 07:48modify1300.101.88611.88771.8911
11922006.10.03 08:06s/l1300.101.88771.88771.891115.891170.53
11932006.10.03 08:40s/l1310.301.88621.88621.89412.651173.18
11942006.10.04 12:00sell1320.101.87961.89001.8746
11952006.10.04 12:00sell1330.301.87961.89001.8716
11962006.10.04 12:00sell1340.301.87961.89001.8496
11972006.10.05 13:37modify1320.101.87961.87961.8746
11982006.10.05 13:41modify1320.101.87961.87951.8746
11992006.10.05 13:48modify1320.101.87961.87931.8746
12002006.10.05 13:48modify1320.101.87961.87911.8746
12012006.10.05 13:48modify1320.101.87961.87881.8746
12022006.10.05 13:49modify1320.101.87961.87871.8746
12032006.10.05 13:49modify1320.101.87961.87861.8746
12042006.10.05 13:49modify1320.101.87961.87831.8746
12052006.10.05 13:51modify1320.101.87961.87821.8746
12062006.10.05 13:51modify1330.301.87961.87961.8716
12072006.10.05 13:51modify1320.101.87961.87811.8746
12082006.10.05 13:51modify1330.301.87961.87951.8716
12092006.10.05 13:51modify1320.101.87961.87801.8746
12102006.10.05 13:52modify1330.301.87961.87931.8716
12112006.10.05 13:52modify1320.101.87961.87781.8746
12122006.10.05 14:12modify1330.301.87961.87891.8716
12132006.10.05 14:12modify1320.101.87961.87741.8746
12142006.10.05 14:38s/l1320.101.87741.87741.874622.121195.30
12152006.10.05 16:16s/l1330.301.87891.87891.871621.361216.66
12162006.10.06 13:57modify1340.301.87961.87961.8496
12172006.10.06 13:58modify1340.301.87961.87951.8496
12182006.10.06 13:59modify1340.301.87961.87941.8496
12192006.10.06 13:59modify1340.301.87961.87921.8496
12202006.10.06 14:01modify1340.301.87961.87911.8496
12212006.10.06 14:09modify1340.301.87961.87881.8496
12222006.10.06 14:20modify1340.301.87961.87851.8496
12232006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87841.8496
12242006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87831.8496
12252006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87811.8496
12262006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87801.8496
12272006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87771.8496
12282006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87761.8496
12292006.10.06 14:21modify1340.301.87961.87731.8496
12302006.10.06 14:31modify1340.301.87961.87711.8496
12312006.10.06 14:35modify1340.301.87961.87701.8496
12322006.10.06 14:36modify1340.301.87961.87681.8496
12332006.10.06 14:36modify1340.301.87961.87671.8496
12342006.10.06 14:36modify1340.301.87961.87641.8496
12352006.10.06 14:36modify1340.301.87961.87631.8496
12362006.10.06 14:36modify1340.301.87961.87601.8496
12372006.10.06 14:38modify1340.301.87961.87571.8496
12382006.10.06 14:38modify1340.301.87961.87551.8496
12392006.10.06 14:38modify1340.301.87961.87521.8496
12402006.10.06 14:39modify1340.301.87961.87511.8496
12412006.10.09 07:18modify1340.301.87961.87501.8496
12422006.10.09 07:19modify1340.301.87961.87481.8496
12432006.10.09 07:19modify1340.301.87961.87471.8496
12442006.10.09 07:19modify1340.301.87961.87451.8496
12452006.10.09 07:19modify1340.301.87961.87431.8496
12462006.10.09 07:19modify1340.301.87961.87401.8496
12472006.10.09 07:20modify1340.301.87961.87371.8496
12482006.10.09 08:56modify1340.301.87961.87361.8496
12492006.10.09 12:14modify1340.301.87961.87341.8496
12502006.10.09 12:15modify1340.301.87961.87331.8496
12512006.10.09 12:15modify1340.301.87961.87311.8496
12522006.10.09 12:15modify1340.301.87961.87301.8496
12532006.10.09 12:33modify1340.301.87961.87291.8496
12542006.10.09 12:33modify1340.301.87961.87261.8496
12552006.10.09 12:34modify1340.301.87961.87241.8496
12562006.10.09 12:41modify1340.301.87961.87191.8496
12572006.10.09 12:57modify1340.301.87961.87181.8496
12582006.10.09 13:55modify1340.301.87961.87171.8496
12592006.10.09 13:55modify1340.301.87961.87151.8496
12602006.10.09 13:55modify1340.301.87961.87131.8496
12612006.10.10 08:20modify1340.301.87961.87111.8496
12622006.10.10 08:21modify1340.301.87961.87101.8496
12632006.10.10 08:21modify1340.301.87961.87081.8496
12642006.10.10 08:21modify1340.301.87961.87041.8496
12652006.10.10 08:21modify1340.301.87961.87001.8496
12662006.10.10 08:22modify1340.301.87961.86991.8496
12672006.10.10 08:22modify1340.301.87961.86981.8496
12682006.10.10 08:22modify1340.301.87961.86971.8496
12692006.10.10 08:23modify1340.301.87961.86961.8496
12702006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86951.8496
12712006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86921.8496
12722006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86901.8496
12732006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86881.8496
12742006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86861.8496
12752006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86841.8496
12762006.10.10 08:30modify1340.301.87961.86821.8496
12772006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86811.8496
12782006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86801.8496
12792006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86791.8496
12802006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86781.8496
12812006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86761.8496
12822006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86751.8496
12832006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86741.8496
12842006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86721.8496
12852006.10.10 08:31modify1340.301.87961.86711.8496
12862006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86701.8496
12872006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86691.8496
12882006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86681.8496
12892006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86671.8496
12902006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86661.8496
12912006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86651.8496
12922006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86641.8496
12932006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86631.8496
12942006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86621.8496
12952006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86611.8496
12962006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86601.8496
12972006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86581.8496
12982006.10.10 08:33modify1340.301.87961.86571.8496
12992006.10.10 11:08modify1340.301.87961.86551.8496
13002006.10.10 11:12modify1340.301.87961.86541.8496
13012006.10.10 11:12modify1340.301.87961.86521.8496
13022006.10.10 11:13modify1340.301.87961.86511.8496
13032006.10.10 11:15modify1340.301.87961.86501.8496
13042006.10.10 11:15modify1340.301.87961.86481.8496
13052006.10.10 11:15modify1340.301.87961.86451.8496
13062006.10.10 11:15modify1340.301.87961.86441.8496
13072006.10.10 11:15modify1340.301.87961.86411.8496
13082006.10.10 11:16modify1340.301.87961.86401.8496
13092006.10.10 11:17modify1340.301.87961.86391.8496
13102006.10.10 11:17modify1340.301.87961.86361.8496
13112006.10.10 11:17modify1340.301.87961.86351.8496
13122006.10.10 11:17modify1340.301.87961.86331.8496
13132006.10.10 11:18modify1340.301.87961.86321.8496
13142006.10.10 11:48modify1340.301.87961.86311.8496
13152006.10.10 11:48modify1340.301.87961.86291.8496
13162006.10.10 13:04modify1340.301.87961.86281.8496
13172006.10.10 13:04modify1340.301.87961.86271.8496
13182006.10.10 13:04modify1340.301.87961.86261.8496
13192006.10.10 13:04modify1340.301.87961.86251.8496
13202006.10.10 13:04modify1340.301.87961.86241.8496
13212006.10.10 13:04modify1340.301.87961.86221.8496
13222006.10.10 13:11modify1340.301.87961.86211.8496
13232006.10.10 13:36modify1340.301.87961.86201.8496
13242006.10.10 13:37modify1340.301.87961.86191.8496
13252006.10.10 13:37modify1340.301.87961.86171.8496
13262006.10.10 13:37modify1340.301.87961.86161.8496
13272006.10.10 13:37modify1340.301.87961.86151.8496
13282006.10.10 13:38modify1340.301.87961.86141.8496
13292006.10.10 13:38modify1340.301.87961.86091.8496
13302006.10.10 13:38modify1340.301.87961.86081.8496
13312006.10.10 13:51modify1340.301.87961.86061.8496
13322006.10.11 06:43modify1340.301.87961.86051.8496
13332006.10.11 06:43modify1340.301.87961.86031.8496
13342006.10.11 06:43modify1340.301.87961.86021.8496
13352006.10.11 06:43modify1340.301.87961.86001.8496
13362006.10.11 06:52modify1340.301.87961.85991.8496
13372006.10.11 06:52modify1340.301.87961.85961.8496
13382006.10.12 07:05s/l1340.301.85961.85961.8496601.201817.86
13392006.10.12 08:00buy1350.101.86061.85171.8656
13402006.10.13 03:24modify1350.101.86061.86071.8656
13412006.10.13 06:02s/l1350.101.86071.86071.86560.891818.75
13422006.10.13 20:00sell1360.101.85601.86301.8510
13432006.10.13 20:00sell1370.401.85601.86301.8480
13442006.10.16 00:15modify1360.101.85601.85601.8510
13452006.10.16 00:17modify1360.101.85601.85591.8510
13462006.10.16 00:55modify1360.101.85601.85581.8510
13472006.10.16 00:55modify1360.101.85601.85571.8510
13482006.10.16 00:55modify1360.101.85601.85541.8510
13492006.10.16 02:06modify1360.101.85601.85531.8510
13502006.10.16 02:06modify1360.101.85601.85521.8510
13512006.10.16 02:07modify1360.101.85601.85511.8510
13522006.10.16 02:07modify1360.101.85601.85501.8510
13532006.10.16 02:07modify1360.101.85601.85491.8510
13542006.10.16 02:07modify1360.101.85601.85481.8510
13552006.10.16 02:08modify1360.101.85601.85471.8510
13562006.10.16 04:02s/l1360.101.85471.85471.851013.041831.79
13572006.10.16 12:40s/l1370.401.86301.86301.8480-279.841551.95
13582006.10.16 12:40buy1380.101.86301.85231.8680
13592006.10.16 12:40buy1390.401.86301.85231.8710
13602006.10.17 08:31modify1380.101.86301.86331.8680
13612006.10.17 08:37s/l1380.101.86331.86331.86802.881554.83
13622006.10.17 09:05modify1390.401.86301.86301.8710
13632006.10.17 09:05modify1390.401.86301.86321.8710
13642006.10.17 09:05modify1390.401.86301.86331.8710
13652006.10.17 09:05modify1390.401.86301.86341.8710
13662006.10.17 09:09modify1390.401.86301.86351.8710
13672006.10.17 09:52modify1390.401.86301.86361.8710
13682006.10.17 09:52modify1390.401.86301.86371.8710
13692006.10.17 09:52modify1390.401.86301.86381.8710
13702006.10.17 09:54modify1390.401.86301.86411.8710
13712006.10.17 09:55modify1390.401.86301.86421.8710
13722006.10.17 10:18modify1390.401.86301.86451.8710
13732006.10.17 10:18modify1390.401.86301.86461.8710
13742006.10.17 10:36modify1390.401.86301.86481.8710
13752006.10.17 10:38modify1390.401.86301.86491.8710
13762006.10.17 10:38modify1390.401.86301.86501.8710
13772006.10.17 13:15modify1390.401.86301.86511.8710
13782006.10.17 13:15modify1390.401.86301.86531.8710
13792006.10.17 13:15modify1390.401.86301.86551.8710
13802006.10.17 13:15modify1390.401.86301.86581.8710
13812006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86591.8710
13822006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86601.8710
13832006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86611.8710
13842006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86641.8710
13852006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86651.8710
13862006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86661.8710
13872006.10.17 13:19modify1390.401.86301.86691.8710
13882006.10.17 13:20modify1390.401.86301.86701.8710
13892006.10.17 13:20modify1390.401.86301.86741.8710
13902006.10.17 13:20t/p1390.401.87101.86741.8710319.541874.37
13912006.10.19 04:00sell1400.101.86781.87221.8628
13922006.10.19 07:34s/l1400.101.87221.87221.8628-44.001830.37
13932006.10.19 07:34sell1410.101.87191.87631.8669
13942006.10.19 08:30modify1410.101.87191.87191.8669
13952006.10.19 08:31modify1410.101.87191.87181.8669
13962006.10.19 08:32modify1410.101.87191.87171.8669
13972006.10.19 08:32modify1410.101.87191.87161.8669
13982006.10.19 08:32modify1410.101.87191.87151.8669
13992006.10.19 08:32modify1410.101.87191.87141.8669
14002006.10.19 08:32modify1410.101.87191.87131.8669
14012006.10.19 08:32modify1410.101.87191.87111.8669
14022006.10.19 08:34modify1410.101.87191.87101.8669
14032006.10.19 08:34modify1410.101.87191.87091.8669
14042006.10.19 08:34modify1410.101.87191.87081.8669
14052006.10.19 08:34modify1410.101.87191.87061.8669
14062006.10.19 08:34modify1410.101.87191.87041.8669
14072006.10.19 08:38modify1410.101.87191.87001.8669
14082006.10.19 08:45modify1410.101.87191.86971.8669
14092006.10.19 08:46modify1410.101.87191.86961.8669
14102006.10.19 08:46modify1410.101.87191.86951.8669
14112006.10.19 08:47modify1410.101.87191.86941.8669
14122006.10.19 08:47modify1410.101.87191.86931.8669
14132006.10.19 08:47modify1410.101.87191.86901.8669
14142006.10.19 08:48t/p1410.101.86691.86901.866950.001880.37
14152006.10.19 08:49buy1420.101.86731.86641.8723
14162006.10.19 08:49buy1430.401.86731.86641.8753
14172006.10.19 09:29modify1420.101.86731.86731.8723
14182006.10.19 09:29modify1420.101.86731.86741.8723
14192006.10.19 09:29modify1420.101.86731.86751.8723
14202006.10.19 09:31modify1420.101.86731.86791.8723
14212006.10.19 09:43modify1420.101.86731.86801.8723
14222006.10.19 09:43modify1420.101.86731.86811.8723
14232006.10.19 10:32s/l1420.101.86811.86811.87238.001888.37
14242006.10.19 13:23modify1430.401.86731.86731.8753
14252006.10.19 13:26modify1430.401.86731.86741.8753
14262006.10.19 13:26modify1430.401.86731.86761.8753
14272006.10.19 13:26modify1430.401.86731.86771.8753
14282006.10.19 13:26modify1430.401.86731.86781.8753
14292006.10.19 13:26modify1430.401.86731.86791.8753
14302006.10.19 13:26modify1430.401.86731.86801.8753
14312006.10.19 13:45modify1430.401.86731.86811.8753
14322006.10.19 13:45modify1430.401.86731.86831.8753
14332006.10.19 13:45modify1430.401.86731.86841.8753
14342006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86851.8753
14352006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86861.8753
14362006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86881.8753
14372006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86891.8753
14382006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86911.8753
14392006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86921.8753
14402006.10.19 13:46modify1430.401.86731.86931.8753
14412006.10.19 13:50modify1430.401.86731.86951.8753
14422006.10.19 13:50modify1430.401.86731.86971.8753
14432006.10.19 14:34modify1430.401.86731.86981.8753
14442006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87001.8753
14452006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87011.8753
14462006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87021.8753
14472006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87041.8753
14482006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87051.8753
14492006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87061.8753
14502006.10.19 14:34modify1430.401.86731.87071.8753
14512006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87081.8753
14522006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87091.8753
14532006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87101.8753
14542006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87111.8753
14552006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87121.8753
14562006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87131.8753
14572006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87141.8753
14582006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87151.8753
14592006.10.19 14:35modify1430.401.86731.87161.8753
14602006.10.19 14:36modify1430.401.86731.87171.8753
14612006.10.19 14:36t/p1430.401.87531.87171.8753320.002208.37
14622006.10.23 12:00sell1440.201.87241.88581.8674
14632006.10.23 12:00sell1450.501.87241.88581.8644
14642006.10.23 12:49modify1440.201.87241.87241.8674
14652006.10.23 12:49modify1440.201.87241.87231.8674
14662006.10.23 13:24modify1440.201.87241.87191.8674
14672006.10.23 13:25modify1440.201.87241.87181.8674
14682006.10.23 13:25modify1440.201.87241.87141.8674
14692006.10.23 13:27modify1440.201.87241.87131.8674
14702006.10.23 13:29modify1440.201.87241.87111.8674
14712006.10.23 13:29modify1450.501.87241.87241.8644
14722006.10.23 13:29modify1440.201.87241.87091.8674
14732006.10.23 14:04s/l1440.201.87091.87091.867430.002238.37
14742006.10.23 15:00s/l1450.501.87241.87241.86440.002238.37
14752006.10.23 15:00sell1460.201.87201.88581.8670
14762006.10.23 15:00sell1470.501.87201.88581.8640
14772006.10.24 06:59modify1460.201.87201.87201.8670
14782006.10.24 06:59modify1460.201.87201.87191.8670
14792006.10.24 06:59modify1460.201.87201.87171.8670
14802006.10.24 06:59modify1460.201.87201.87151.8670
14812006.10.24 07:21modify1460.201.87201.87141.8670
14822006.10.24 07:22modify1460.201.87201.87131.8670
14832006.10.24 08:14s/l1460.201.87131.87131.867014.082252.45
14842006.10.24 08:28modify1470.501.87201.87191.8640
14852006.10.24 08:28modify1470.501.87201.87181.8640
14862006.10.24 08:28modify1470.501.87201.87151.8640
14872006.10.24 08:34modify1470.501.87201.87141.8640
14882006.10.24 08:34modify1470.501.87201.87131.8640
14892006.10.24 11:01modify1470.501.87201.87111.8640
14902006.10.24 12:44s/l1470.501.87111.87111.864045.202297.65
14912006.10.25 08:00buy1480.201.87461.87021.8796
14922006.10.25 08:00buy1490.501.87461.87021.8826
14932006.10.25 08:46modify1480.201.87461.87461.8796
14942006.10.25 08:47modify1480.201.87461.87471.8796
14952006.10.25 08:48modify1480.201.87461.87481.8796
14962006.10.25 08:48modify1480.201.87461.87501.8796
14972006.10.25 08:48modify1480.201.87461.87511.8796
14982006.10.25 08:48modify1480.201.87461.87521.8796
14992006.10.25 08:49modify1480.201.87461.87531.8796
15002006.10.25 11:33modify1480.201.87461.87551.8796
15012006.10.25 11:33modify1480.201.87461.87561.8796
15022006.10.25 11:41modify1480.201.87461.87591.8796
15032006.10.25 11:42modify1490.501.87461.87471.8826
15042006.10.25 11:42modify1480.201.87461.87621.8796
15052006.10.25 11:42modify1490.501.87461.87491.8826
15062006.10.25 11:42modify1480.201.87461.87641.8796
15072006.10.25 12:07modify1490.501.87461.87501.8826
15082006.10.25 12:07modify1480.201.87461.87651.8796
15092006.10.25 12:09modify1490.501.87461.87521.8826
15102006.10.25 12:09modify1480.201.87461.87671.8796
15112006.10.25 12:33s/l1480.201.87671.87671.879642.002339.65
15122006.10.25 14:20s/l1490.501.87521.87521.882630.002369.65
15132006.11.02 08:00sell1500.201.90341.90781.8984
15142006.11.02 09:25s/l1500.201.90781.90781.8984-88.002281.65
15152006.11.02 09:25sell1510.201.90741.91181.9024
15162006.11.03 07:42modify1510.201.90741.90731.9024
15172006.11.03 07:48s/l1510.201.90731.90731.90242.082283.73
15182006.11.03 16:00sell1520.201.90051.91351.8955
15192006.11.03 16:00sell1530.501.90051.91351.8925
15202006.11.06 08:14modify1520.201.90051.90051.8955
15212006.11.06 08:22modify1520.201.90051.90041.8955
15222006.11.06 08:22modify1520.201.90051.90031.8955
15232006.11.06 08:22modify1520.201.90051.90011.8955
15242006.11.06 08:23modify1520.201.90051.89991.8955
15252006.11.06 08:56modify1520.201.90051.89971.8955
15262006.11.06 08:57modify1520.201.90051.89961.8955
15272006.11.06 08:57modify1520.201.90051.89951.8955
15282006.11.06 08:57modify1520.201.90051.89931.8955
15292006.11.06 09:10modify1520.201.90051.89921.8955
15302006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89911.8955
15312006.11.06 09:30modify1530.501.90051.90051.8925
15322006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89901.8955
15332006.11.06 09:30modify1530.501.90051.90041.8925
15342006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89891.8955
15352006.11.06 09:30modify1530.501.90051.90021.8925
15362006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89871.8955
15372006.11.06 09:30modify1530.501.90051.90011.8925
15382006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89861.8955
15392006.11.06 09:30modify1530.501.90051.90001.8925
15402006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89851.8955
15412006.11.06 09:30modify1530.501.90051.89991.8925
15422006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89841.8955
15432006.11.06 09:30modify1530.501.90051.89971.8925
15442006.11.06 09:30modify1520.201.90051.89821.8955
15452006.11.06 09:39modify1530.501.90051.89951.8925
15462006.11.06 09:39modify1520.201.90051.89801.8955
15472006.11.06 09:40modify1530.501.90051.89931.8925
15482006.11.06 09:40modify1520.201.90051.89781.8955
15492006.11.06 09:40t/p1520.201.89551.89781.8955100.082383.81
15502006.11.06 09:40modify1530.501.90051.89901.8925
15512006.11.06 09:45modify1530.501.90051.89891.8925
15522006.11.06 09:45modify1530.501.90051.89881.8925
15532006.11.06 09:45modify1530.501.90051.89871.8925
15542006.11.06 09:45modify1530.501.90051.89861.8925
15552006.11.06 10:15s/l1530.501.89861.89861.892595.202479.01
15562006.11.07 08:00buy1540.201.90421.89981.9092
15572006.11.07 08:00buy1550.501.90421.89981.9122
15582006.11.07 09:46modify1540.201.90421.90421.9092
15592006.11.07 09:46modify1540.201.90421.90431.9092
15602006.11.07 10:07s/l1540.201.90431.90431.90922.002481.01
15612006.11.07 14:03modify1550.501.90421.90421.9122
15622006.11.07 14:03modify1550.501.90421.90431.9122
15632006.11.07 14:08modify1550.501.90421.90441.9122
15642006.11.07 14:08modify1550.501.90421.90451.9122
15652006.11.07 14:09modify1550.501.90421.90461.9122
15662006.11.07 14:10modify1550.501.90421.90471.9122
15672006.11.07 14:10modify1550.501.90421.90481.9122
15682006.11.07 14:10modify1550.501.90421.90491.9122
15692006.11.07 14:18modify1550.501.90421.90501.9122
15702006.11.07 14:18modify1550.501.90421.90521.9122
15712006.11.07 14:18modify1550.501.90421.90531.9122
15722006.11.07 14:29modify1550.501.90421.90561.9122
15732006.11.07 14:30modify1550.501.90421.90571.9122
15742006.11.07 14:32modify1550.501.90421.90581.9122
15752006.11.07 14:32modify1550.501.90421.90591.9122
15762006.11.07 14:32modify1550.501.90421.90601.9122
15772006.11.07 14:32modify1550.501.90421.90621.9122
15782006.11.07 14:32modify1550.501.90421.90631.9122
15792006.11.07 14:32modify1550.501.90421.90641.9122
15802006.11.07 14:33modify1550.501.90421.90651.9122
15812006.11.07 14:33modify1550.501.90421.90661.9122
15822006.11.07 14:33modify1550.501.90421.90671.9122
15832006.11.07 14:43modify1550.501.90421.90681.9122
15842006.11.07 14:43modify1550.501.90421.90691.9122
15852006.11.07 14:43modify1550.501.90421.90701.9122
15862006.11.07 14:43modify1550.501.90421.90711.9122
15872006.11.07 14:43modify1550.501.90421.90721.9122
15882006.11.07 14:43modify1550.501.90421.90731.9122
15892006.11.07 14:50modify1550.501.90421.90741.9122
15902006.11.07 14:51modify1550.501.90421.90751.9122
15912006.11.07 14:51modify1550.501.90421.90761.9122
15922006.11.07 14:51modify1550.501.90421.90771.9122
15932006.11.07 14:51modify1550.501.90421.90781.9122
15942006.11.07 15:16modify1550.501.90421.90791.9122
15952006.11.07 15:16modify1550.501.90421.90801.9122
15962006.11.07 15:16modify1550.501.90421.90811.9122
15972006.11.07 15:17modify1550.501.90421.90821.9122
15982006.11.07 15:19modify1550.501.90421.90841.9122
15992006.11.07 15:19modify1550.501.90421.90851.9122
16002006.11.07 15:19modify1550.501.90421.90861.9122
16012006.11.07 15:54s/l1550.501.90861.90861.9122220.002701.01
16022006.11.09 04:00sell1560.201.90371.90811.8987
16032006.11.09 04:00sell1570.601.90371.90811.8957
16042006.11.09 13:22modify1560.201.90371.90371.8987
16052006.11.09 13:30modify1560.201.90371.90351.8987
16062006.11.09 13:30modify1560.201.90371.90331.8987
16072006.11.09 13:30modify1560.201.90371.90301.8987
16082006.11.09 13:30modify1560.201.90371.90261.8987
16092006.11.09 13:31modify1560.201.90371.90251.8987
16102006.11.09 13:33s/l1560.201.90251.90251.898724.002725.01
16112006.11.09 13:37modify1570.601.90371.90371.8957
16122006.11.09 13:37modify1570.601.90371.90351.8957
16132006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90341.8957
16142006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90331.8957
16152006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90321.8957
16162006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90311.8957
16172006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90301.8957
16182006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90281.8957
16192006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90271.8957
16202006.11.09 13:38modify1570.601.90371.90251.8957
16212006.11.09 13:42modify1570.601.90371.90241.8957
16222006.11.09 13:42modify1570.601.90371.90221.8957
16232006.11.09 13:42modify1570.601.90371.90211.8957
16242006.11.09 13:43modify1570.601.90371.90201.8957
16252006.11.09 13:43modify1570.601.90371.90191.8957
16262006.11.09 13:43modify1570.601.90371.90181.8957
16272006.11.09 13:43modify1570.601.90371.90171.8957
16282006.11.09 13:43modify1570.601.90371.90161.8957
16292006.11.09 13:47modify1570.601.90371.90131.8957
16302006.11.09 13:48modify1570.601.90371.90121.8957
16312006.11.09 15:01s/l1570.601.90121.90121.8957150.002875.01
16322006.11.09 16:00sell1580.201.89871.91211.8937
16332006.11.09 16:00sell1590.601.89871.91211.8907
16342006.11.10 08:29s/l1580.201.91211.91211.8937-267.922607.09
16352006.11.10 08:29s/l1590.601.91211.91211.8907-803.761803.33
16362006.11.13 12:00sell1600.101.90551.90991.9005
16372006.11.13 12:00sell1610.401.90551.90991.8975
16382006.11.13 13:45modify1600.101.90551.90551.9005
16392006.11.13 14:04modify1600.101.90551.90541.9005
16402006.11.13 14:04modify1600.101.90551.90521.9005
16412006.11.13 14:06modify1600.101.90551.90511.9005
16422006.11.13 14:06modify1600.101.90551.90501.9005
16432006.11.13 14:06modify1600.101.90551.90491.9005
16442006.11.13 14:06modify1600.101.90551.90471.9005
16452006.11.13 14:07modify1600.101.90551.90461.9005
16462006.11.13 14:07modify1600.101.90551.90451.9005
16472006.11.13 14:07modify1600.101.90551.90441.9005
16482006.11.13 14:07modify1600.101.90551.90431.9005
16492006.11.13 14:07modify1600.101.90551.90411.9005
16502006.11.13 14:19modify1610.401.90551.90541.8975
16512006.11.13 14:19modify1600.101.90551.90391.9005
16522006.11.13 14:19modify1610.401.90551.90531.8975
16532006.11.13 14:19modify1600.101.90551.90381.9005
16542006.11.13 14:19modify1610.401.90551.90511.8975
16552006.11.13 14:19modify1600.101.90551.90361.9005
16562006.11.13 14:51modify1610.401.90551.90501.8975
16572006.11.13 14:51modify1600.101.90551.90351.9005
16582006.11.13 14:51modify1610.401.90551.90491.8975
16592006.11.13 14:51modify1600.101.90551.90341.9005
16602006.11.13 14:51modify1610.401.90551.90481.8975
16612006.11.13 14:51modify1600.101.90551.90331.9005
16622006.11.13 15:05modify1610.401.90551.90471.8975
16632006.11.13 15:05modify1600.101.90551.90321.9005
16642006.11.13 15:06modify1610.401.90551.90461.8975
16652006.11.13 15:06modify1600.101.90551.90311.9005
16662006.11.13 15:06modify1610.401.90551.90451.8975
16672006.11.13 15:06modify1600.101.90551.90301.9005
16682006.11.13 15:06modify1610.401.90551.90441.8975
16692006.11.13 15:06modify1600.101.90551.90291.9005
16702006.11.13 15:06modify1610.401.90551.90431.8975
16712006.11.13 15:06modify1600.101.90551.90281.9005
16722006.11.13 15:07modify1610.401.90551.90411.8975
16732006.11.13 15:07modify1600.101.90551.90261.9005
16742006.11.13 15:07t/p1600.101.90051.90261.900550.001853.33
16752006.11.13 15:07modify1610.401.90551.90401.8975
16762006.11.13 15:08modify1610.401.90551.90391.8975
16772006.11.13 15:08modify1610.401.90551.90371.8975
16782006.11.13 15:12modify1610.401.90551.90351.8975
16792006.11.13 15:59s/l1610.401.90351.90351.897580.001933.33
16802006.11.13 15:59sell1620.101.90311.90751.8981
16812006.11.13 15:59sell1630.401.90311.90751.8951
16822006.11.13 17:38modify1620.101.90311.90311.8981
16832006.11.13 17:41modify1620.101.90311.90291.8981
16842006.11.13 17:44modify1620.101.90311.90281.8981
16852006.11.13 17:44modify1620.101.90311.90271.8981
16862006.11.13 17:45modify1620.101.90311.90261.8981
16872006.11.13 17:47modify1620.101.90311.90241.8981
16882006.11.13 17:49modify1620.101.90311.90221.8981
16892006.11.13 19:06modify1620.101.90311.90201.8981
16902006.11.13 22:31s/l1620.101.90201.90201.898111.001944.33
16912006.11.14 09:34modify1630.401.90311.90301.8951
16922006.11.14 09:34modify1630.401.90311.90271.8951
16932006.11.14 09:40modify1630.401.90311.90261.8951
16942006.11.14 09:40modify1630.401.90311.90241.8951
16952006.11.14 09:40modify1630.401.90311.90221.8951
16962006.11.14 09:40modify1630.401.90311.90211.8951
16972006.11.14 09:40modify1630.401.90311.90181.8951
16982006.11.14 10:25modify1630.401.90311.90171.8951
16992006.11.14 10:25modify1630.401.90311.90161.8951
17002006.11.14 10:25modify1630.401.90311.90151.8951
17012006.11.14 10:25modify1630.401.90311.90131.8951
17022006.11.14 10:44modify1630.401.90311.90121.8951
17032006.11.14 10:44modify1630.401.90311.90111.8951
17042006.11.14 10:44modify1630.401.90311.90091.8951
17052006.11.14 10:45modify1630.401.90311.90081.8951
17062006.11.14 10:46modify1630.401.90311.90071.8951
17072006.11.14 10:46modify1630.401.90311.90061.8951
17082006.11.14 10:46modify1630.401.90311.90051.8951
17092006.11.14 10:48modify1630.401.90311.90031.8951
17102006.11.14 11:00modify1630.401.90311.90021.8951
17112006.11.14 11:01modify1630.401.90311.90011.8951
17122006.11.14 11:20modify1630.401.90311.89991.8951
17132006.11.14 11:20modify1630.401.90311.89981.8951
17142006.11.14 11:20modify1630.401.90311.89971.8951
17152006.11.14 11:20modify1630.401.90311.89951.8951
17162006.11.14 13:30s/l1630.401.89951.89951.8951144.162088.49
17172006.11.17 16:00buy1640.201.89451.88351.8995
17182006.11.17 16:00buy1650.501.89451.88351.9025
17192006.11.20 09:54modify1640.201.89451.89451.8995
17202006.11.20 09:54modify1640.201.89451.89471.8995
17212006.11.20 09:54modify1640.201.89451.89501.8995
17222006.11.20 09:54modify1640.201.89451.89521.8995
17232006.11.20 09:55modify1640.201.89451.89531.8995
17242006.11.20 09:56modify1640.201.89451.89541.8995
17252006.11.20 09:56modify1640.201.89451.89561.8995
17262006.11.20 09:56modify1640.201.89451.89571.8995
17272006.11.20 09:56modify1640.201.89451.89591.8995
17282006.11.20 09:56modify1650.501.89451.89451.9025
17292006.11.20 09:56modify1640.201.89451.89601.8995
17302006.11.20 09:56modify1650.501.89451.89471.9025
17312006.11.20 09:56modify1640.201.89451.89621.8995
17322006.11.20 10:07modify1650.501.89451.89481.9025
17332006.11.20 10:07modify1640.201.89451.89631.8995
17342006.11.20 10:07modify1650.501.89451.89491.9025
17352006.11.20 10:07modify1640.201.89451.89641.8995
17362006.11.20 10:37s/l1640.201.89641.89641.899537.772126.26
17372006.11.20 12:01s/l1650.501.89491.89491.902519.432145.69
17382006.12.05 12:00sell1660.201.97481.98441.9698
17392006.12.05 15:01modify1660.201.97481.97481.9698
17402006.12.05 15:01modify1660.201.97481.97471.9698
17412006.12.05 15:01modify1660.201.97481.97461.9698
17422006.12.05 15:01modify1660.201.97481.97441.9698
17432006.12.05 15:04s/l1660.201.97441.97441.96988.002153.69
17442006.12.05 15:04sell1670.201.97421.98441.9692
17452006.12.05 15:11modify1670.201.97421.97421.9692
17462006.12.05 15:11modify1670.201.97421.97401.9692
17472006.12.05 15:11modify1670.201.97421.97391.9692
17482006.12.05 15:11modify1670.201.97421.97381.9692
17492006.12.05 15:11modify1670.201.97421.97351.9692
17502006.12.05 15:12modify1670.201.97421.97311.9692
17512006.12.05 15:12modify1670.201.97421.97291.9692
17522006.12.05 15:12modify1670.201.97421.97271.9692
17532006.12.05 15:12modify1670.201.97421.97241.9692
17542006.12.05 15:12modify1670.201.97421.97201.9692
17552006.12.05 15:13modify1670.201.97421.97191.9692
17562006.12.05 15:13modify1670.201.97421.97181.9692
17572006.12.05 15:13modify1670.201.97421.97171.9692
17582006.12.05 15:13modify1670.201.97421.97161.9692
17592006.12.05 15:22modify1670.201.97421.97151.9692
17602006.12.05 15:22modify1670.201.97421.97141.9692
17612006.12.05 15:22t/p1670.201.96921.97141.9692100.002253.69
17622006.12.05 15:22sell1680.201.96871.98441.9637
17632006.12.06 09:30modify1680.201.96871.96871.9637
17642006.12.06 09:30modify1680.201.96871.96821.9637
17652006.12.06 09:31modify1680.201.96871.96801.9637
17662006.12.06 09:31modify1680.201.96871.96791.9637
17672006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96781.9637
17682006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96771.9637
17692006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96741.9637
17702006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96731.9637
17712006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96711.9637
17722006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96691.9637
17732006.12.06 09:39modify1680.201.96871.96661.9637
17742006.12.06 09:40modify1680.201.96871.96651.9637
17752006.12.06 09:40modify1680.201.96871.96641.9637
17762006.12.06 09:40modify1680.201.96871.96621.9637
17772006.12.06 09:40modify1680.201.96871.96611.9637
17782006.12.06 09:40modify1680.201.96871.96581.9637
17792006.12.06 09:40t/p1680.201.96371.96581.9637100.082353.77
17802006.12.12 00:00buy1690.201.96001.95561.9650
17812006.12.12 00:00buy1700.501.96001.95561.9680
17822006.12.12 03:02modify1690.201.96001.96001.9650
17832006.12.12 03:03modify1690.201.96001.96011.9650
17842006.12.12 03:03modify1690.201.96001.96021.9650
17852006.12.12 03:04modify1690.201.96001.96031.9650
17862006.12.12 04:14modify1690.201.96001.96041.9650
17872006.12.12 04:36modify1690.201.96001.96051.9650
17882006.12.12 07:48s/l1690.201.96051.96051.965010.002363.77
17892006.12.12 09:30modify1700.501.96001.96031.9680
17902006.12.12 09:31modify1700.501.96001.96041.9680
17912006.12.12 09:31modify1700.501.96001.96051.9680
17922006.12.12 09:31modify1700.501.96001.96061.9680
17932006.12.12 09:49modify1700.501.96001.96081.9680
17942006.12.12 09:49modify1700.501.96001.96111.9680
17952006.12.12 09:51modify1700.501.96001.96121.9680
17962006.12.12 10:03modify1700.501.96001.96131.9680
17972006.12.12 10:03modify1700.501.96001.96141.9680
17982006.12.12 10:53s/l1700.501.96141.96141.968070.002433.77
17992006.12.14 12:00sell1710.201.96331.97271.9583
18002006.12.14 12:00sell1720.501.96331.97271.9553
18012006.12.14 13:31modify1710.201.96331.96331.9583
18022006.12.14 13:36modify1710.201.96331.96321.9583
18032006.12.14 13:36modify1710.201.96331.96281.9583
18042006.12.14 13:45s/l1710.201.96281.96281.958310.002443.77
18052006.12.14 15:26modify1720.501.96331.96321.9553
18062006.12.14 15:26modify1720.501.96331.96301.9553
18072006.12.14 15:27modify1720.501.96331.96291.9553
18082006.12.14 15:27modify1720.501.96331.96271.9553
18092006.12.14 15:27modify1720.501.96331.96261.9553
18102006.12.14 15:27modify1720.501.96331.96241.9553
18112006.12.14 15:30modify1720.501.96331.96221.9553
18122006.12.14 15:30modify1720.501.96331.96211.9553
18132006.12.14 15:30modify1720.501.96331.96191.9553
18142006.12.14 15:31modify1720.501.96331.96181.9553
18152006.12.14 15:31modify1720.501.96331.96171.9553
18162006.12.14 15:54s/l1720.501.96171.96171.955380.002523.77
18172006.12.14 15:54sell1730.201.96131.97271.9563
18182006.12.14 15:54sell1740.601.96131.97271.9533
18192006.12.15 09:29modify1730.201.96131.96131.9563
18202006.12.15 09:29modify1730.201.96131.96111.9563
18212006.12.15 09:29modify1730.201.96131.96081.9563
18222006.12.15 09:29modify1730.201.96131.96041.9563
18232006.12.15 09:31modify1730.201.96131.96031.9563
18242006.12.15 09:31modify1730.201.96131.96021.9563
18252006.12.15 09:31modify1730.201.96131.96001.9563
18262006.12.15 09:31modify1730.201.96131.95991.9563
18272006.12.15 09:31modify1740.601.96131.96111.9533
18282006.12.15 09:31modify1730.201.96131.95961.9563
18292006.12.15 09:31modify1740.601.96131.96101.9533
18302006.12.15 09:31modify1730.201.96131.95951.9563
18312006.12.15 09:31modify1740.601.96131.96081.9533
18322006.12.15 09:31modify1730.201.96131.95931.9563
18332006.12.15 09:31modify1740.601.96131.96061.9533
18342006.12.15 09:31modify1730.201.96131.95911.9563
18352006.12.15 09:48modify1740.601.96131.96051.9533
18362006.12.15 09:48modify1730.201.96131.95901.9563
18372006.12.15 09:48modify1740.601.96131.96041.9533
18382006.12.15 09:48modify1730.201.96131.95891.9563
18392006.12.15 09:48modify1740.601.96131.96031.9533
18402006.12.15 09:48modify1730.201.96131.95881.9563
18412006.12.15 09:48modify1740.601.96131.96011.9533
18422006.12.15 09:48modify1730.201.96131.95861.9563
18432006.12.15 09:49modify1740.601.96131.96001.9533
18442006.12.15 09:49modify1730.201.96131.95851.9563
18452006.12.15 09:49modify1740.601.96131.95991.9533
18462006.12.15 09:49modify1730.201.96131.95841.9563
18472006.12.15 09:49t/p1730.201.95631.95841.9563100.082623.85
18482006.12.15 09:49modify1740.601.96131.95971.9533
18492006.12.15 09:49modify1740.601.96131.95961.9533
18502006.12.15 09:52modify1740.601.96131.95951.9533
18512006.12.15 13:30s/l1740.601.95951.95951.9533108.242732.09
18522006.12.19 12:00buy1750.201.96361.94351.9686
18532006.12.19 12:00buy1760.601.96361.94351.9716
18542006.12.19 16:51modify1750.201.96361.96361.9686
18552006.12.19 16:52modify1750.201.96361.96381.9686
18562006.12.19 16:52modify1750.201.96361.96391.9686
18572006.12.19 16:52modify1750.201.96361.96401.9686
18582006.12.19 16:56modify1750.201.96361.96421.9686
18592006.12.19 16:56modify1750.201.96361.96431.9686
18602006.12.19 16:59modify1750.201.96361.96451.9686
18612006.12.19 17:00modify1750.201.96361.96461.9686
18622006.12.19 17:00modify1750.201.96361.96471.9686
18632006.12.19 17:21modify1750.201.96361.96481.9686
18642006.12.19 17:27s/l1750.201.96481.96481.968624.002756.09
18652006.12.19 17:56modify1760.601.96361.96361.9716
18662006.12.19 17:56modify1760.601.96361.96371.9716
18672006.12.19 17:56modify1760.601.96361.96381.9716
18682006.12.19 18:06modify1760.601.96361.96391.9716
18692006.12.19 18:08modify1760.601.96361.96401.9716
18702006.12.19 18:13modify1760.601.96361.96411.9716
18712006.12.19 18:19modify1760.601.96361.96431.9716
18722006.12.19 18:19modify1760.601.96361.96441.9716
18732006.12.19 18:31modify1760.601.96361.96471.9716
18742006.12.19 18:31modify1760.601.96361.96501.9716
18752006.12.19 18:31modify1760.601.96361.96531.9716
18762006.12.19 18:32modify1760.601.96361.96541.9716
18772006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96551.9716
18782006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96561.9716
18792006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96581.9716
18802006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96591.9716
18812006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96611.9716
18822006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96621.9716
18832006.12.19 18:33modify1760.601.96361.96631.9716
18842006.12.19 19:01modify1760.601.96361.96651.9716
18852006.12.19 23:22modify1760.601.96361.96661.9716
18862006.12.19 23:26modify1760.601.96361.96671.9716
18872006.12.19 23:26modify1760.601.96361.96681.9716
18882006.12.19 23:27modify1760.601.96361.96691.9716
18892006.12.19 23:31modify1760.601.96361.96711.9716
18902006.12.19 23:31modify1760.601.96361.96721.9716
18912006.12.19 23:32modify1760.601.96361.96731.9716
18922006.12.19 23:41modify1760.601.96361.96741.9716
18932006.12.19 23:41modify1760.601.96361.96751.9716
18942006.12.19 23:41modify1760.601.96361.96761.9716
18952006.12.19 23:44modify1760.601.96361.96771.9716
18962006.12.19 23:46modify1760.601.96361.96781.9716
18972006.12.20 00:54modify1760.601.96361.96791.9716
18982006.12.20 00:54modify1760.601.96361.96801.9716
18992006.12.20 00:54t/p1760.601.97161.96801.9716479.313235.40
19002006.12.21 12:00sell1770.201.96271.97471.9577
19012006.12.21 12:00sell1780.701.96271.97471.9547
19022006.12.21 13:20modify1770.201.96271.96271.9577
19032006.12.21 13:20modify1770.201.96271.96261.9577
19042006.12.21 13:20modify1770.201.96271.96251.9577
19052006.12.21 13:20modify1770.201.96271.96231.9577
19062006.12.21 13:21modify1770.201.96271.96211.9577
19072006.12.21 13:21modify1770.201.96271.96201.9577
19082006.12.21 13:21modify1770.201.96271.96191.9577
19092006.12.21 13:32s/l1770.201.96191.96191.957716.003251.40
19102006.12.21 13:36modify1780.701.96271.96261.9547
19112006.12.21 13:37modify1780.701.96271.96251.9547
19122006.12.21 13:37modify1780.701.96271.96241.9547
19132006.12.21 13:37modify1780.701.96271.96221.9547
19142006.12.21 13:37modify1780.701.96271.96211.9547
19152006.12.21 14:33modify1780.701.96271.96201.9547
19162006.12.21 14:33modify1780.701.96271.96191.9547
19172006.12.21 14:34modify1780.701.96271.96181.9547
19182006.12.21 14:34modify1780.701.96271.96161.9547
19192006.12.21 14:34modify1780.701.96271.96141.9547
19202006.12.21 14:34modify1780.701.96271.96131.9547
19212006.12.21 14:35modify1780.701.96271.96111.9547
19222006.12.21 14:35modify1780.701.96271.96101.9547
19232006.12.21 14:35modify1780.701.96271.96091.9547
19242006.12.21 14:35modify1780.701.96271.96081.9547
19252006.12.21 14:35modify1780.701.96271.96071.9547
19262006.12.21 14:36modify1780.701.96271.96061.9547
19272006.12.21 14:38modify1780.701.96271.96041.9547
19282006.12.21 14:38modify1780.701.96271.96021.9547
19292006.12.21 14:38modify1780.701.96271.96011.9547
19302006.12.21 14:38modify1780.701.96271.96001.9547
19312006.12.21 14:38modify1780.701.96271.95991.9547
19322006.12.21 14:38modify1780.701.96271.95961.9547
19332006.12.21 15:09s/l1780.701.95961.95961.9547217.003468.40
19342006.12.21 15:09sell1790.201.95921.97471.9542
19352006.12.21 15:09sell1800.701.95921.97471.9512
19362006.12.22 15:26modify1790.201.95921.95921.9542
19372006.12.22 15:32s/l1790.201.95921.95921.95420.083468.48
19382006.12.26 13:58modify1800.701.95921.95921.9512
19392006.12.26 14:04modify1800.701.95921.95891.9512
19402006.12.26 17:28modify1800.701.95921.95881.9512
19412006.12.26 17:28modify1800.701.95921.95871.9512
19422006.12.26 17:28modify1800.701.95921.95851.9512
19432006.12.26 17:29modify1800.701.95921.95841.9512
19442006.12.26 17:30modify1800.701.95921.95831.9512
19452006.12.26 17:33modify1800.701.95921.95801.9512
19462006.12.26 17:34modify1800.701.95921.95791.9512
19472006.12.26 17:34modify1800.701.95921.95781.9512
19482006.12.26 17:34modify1800.701.95921.95771.9512
19492006.12.26 17:34modify1800.701.95921.95751.9512
19502006.12.26 17:34modify1800.701.95921.95731.9512
19512006.12.26 17:35modify1800.701.95921.95721.9512
19522006.12.26 17:35modify1800.701.95921.95711.9512
19532006.12.26 17:35modify1800.701.95921.95691.9512
19542006.12.26 17:52modify1800.701.95921.95681.9512
19552006.12.26 17:53modify1800.701.95921.95671.9512
19562006.12.26 17:53modify1800.701.95921.95651.9512
19572006.12.26 17:55modify1800.701.95921.95601.9512
19582006.12.26 18:00modify1800.701.95921.95581.9512
19592006.12.26 18:02modify1800.701.95921.95571.9512
19602006.12.26 18:22modify1800.701.95921.95541.9512
19612006.12.26 18:22modify1800.701.95921.95531.9512
19622006.12.26 23:56s/l1800.701.95531.95531.9512273.843742.32
19632006.12.27 12:00buy1810.201.96131.95161.9663
19642006.12.27 12:00buy1820.801.96131.95161.9693
19652006.12.28 13:19modify1810.201.96131.96131.9663
19662006.12.28 13:19modify1810.201.96131.96151.9663
19672006.12.28 13:19modify1810.201.96131.96161.9663
19682006.12.28 13:26modify1810.201.96131.96221.9663
19692006.12.28 13:26modify1810.201.96131.96251.9663
19702006.12.28 13:26modify1820.801.96131.96151.9693
19712006.12.28 13:26modify1810.201.96131.96301.9663
19722006.12.28 13:26modify1820.801.96131.96171.9693
19732006.12.28 13:26modify1810.201.96131.96321.9663
19742006.12.28 13:26modify1820.801.96131.96221.9693
19752006.12.28 13:26modify1810.201.96131.96371.9663
19762006.12.28 13:27modify1820.801.96131.96231.9693
19772006.12.28 13:27modify1810.201.96131.96381.9663
19782006.12.28 13:27modify1820.801.96131.96241.9693
19792006.12.28 13:27modify1810.201.96131.96391.9663
19802006.12.28 13:31modify1820.801.96131.96251.9693
19812006.12.28 13:31modify1810.201.96131.96401.9663
19822006.12.28 13:31modify1820.801.96131.96261.9693
19832006.12.28 13:31modify1810.201.96131.96411.9663
19842006.12.28 13:32modify1820.801.96131.96271.9693
19852006.12.28 13:32modify1810.201.96131.96421.9663
19862006.12.28 13:32t/p1810.201.96631.96421.966399.313841.63
19872006.12.28 13:32modify1820.801.96131.96281.9693
19882006.12.28 13:36modify1820.801.96131.96291.9693
19892006.12.28 13:36modify1820.801.96131.96321.9693
19902006.12.28 13:36modify1820.801.96131.96341.9693
19912006.12.28 13:36modify1820.801.96131.96361.9693
19922006.12.28 13:37modify1820.801.96131.96411.9693
19932006.12.28 13:37modify1820.801.96131.96421.9693
19942006.12.28 14:53s/l1820.801.96421.96421.9693229.244070.87
19952006.12.28 14:53buy1830.301.96461.95301.9696
19962006.12.28 14:53buy1840.901.96461.95301.9726
19972006.12.29 07:14modify1830.301.96461.96461.9696
19982006.12.29 07:14modify1830.301.96461.96471.9696
19992006.12.29 07:35modify1830.301.96461.96481.9696
20002006.12.29 07:35modify1830.301.96461.96491.9696
20012006.12.29 07:54s/l1830.301.96491.96491.96968.654079.52
20022007.01.02 07:28modify1840.901.96461.96461.9726
20032007.01.02 07:28modify1840.901.96461.96481.9726
20042007.01.02 07:28modify1840.901.96461.96491.9726
20052007.01.02 07:28modify1840.901.96461.96511.9726
20062007.01.02 07:29modify1840.901.96461.96521.9726
20072007.01.02 07:29modify1840.901.96461.96531.9726
20082007.01.02 07:29modify1840.901.96461.96541.9726
20092007.01.02 07:31modify1840.901.96461.96551.9726
20102007.01.02 07:31modify1840.901.96461.96571.9726
20112007.01.02 07:32modify1840.901.96461.96581.9726
20122007.01.02 07:32modify1840.901.96461.96591.9726
20132007.01.02 07:32modify1840.901.96461.96601.9726
20142007.01.02 07:33modify1840.901.96461.96611.9726
20152007.01.02 07:33modify1840.901.96461.96621.9726
20162007.01.02 07:33modify1840.901.96461.96631.9726
20172007.01.02 07:33modify1840.901.96461.96651.9726
20182007.01.02 08:25modify1840.901.96461.96661.9726
20192007.01.02 08:25modify1840.901.96461.96671.9726
20202007.01.02 08:25modify1840.901.96461.96681.9726
20212007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96691.9726
20222007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96701.9726
20232007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96731.9726
20242007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96741.9726
20252007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96761.9726
20262007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96771.9726
20272007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96781.9726
20282007.01.02 08:26modify1840.901.96461.96801.9726
20292007.01.02 08:27modify1840.901.96461.96811.9726
20302007.01.02 08:27modify1840.901.96461.96831.9726
20312007.01.02 08:27modify1840.901.96461.96851.9726
20322007.01.02 08:27modify1840.901.96461.96881.9726
20332007.01.02 08:27modify1840.901.96461.96901.9726
20342007.01.02 08:27t/p1840.901.97261.96901.9726716.894796.42
20352007.01.03 12:00sell1850.301.95931.97501.9543
20362007.01.03 12:00sell1861.001.95931.97501.9513
20372007.01.03 14:57modify1850.301.95931.95921.9543
20382007.01.03 14:59modify1850.301.95931.95911.9543
20392007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95891.9543
20402007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95871.9543
20412007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95851.9543
20422007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95831.9543
20432007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95811.9543
20442007.01.03 15:00modify1861.001.95931.95931.9513
20452007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95781.9543
20462007.01.03 15:00modify1861.001.95931.95911.9513
20472007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95761.9543
20482007.01.03 15:00modify1861.001.95931.95881.9513
20492007.01.03 15:00modify1850.301.95931.95731.9543
20502007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95871.9513
20512007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95721.9543
20522007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95861.9513
20532007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95711.9543
20542007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95851.9513
20552007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95701.9543
20562007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95831.9513
20572007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95681.9543
20582007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95821.9513
20592007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95671.9543
20602007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95811.9513
20612007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95661.9543
20622007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95791.9513
20632007.01.03 15:01modify1850.301.95931.95641.9543
20642007.01.03 15:01t/p1850.301.95431.95641.9543150.004946.42
20652007.01.03 15:01modify1861.001.95931.95771.9513
20662007.01.03 15:04modify1861.001.95931.95751.9513
20672007.01.03 15:05modify1861.001.95931.95741.9513
20682007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95731.9513
20692007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95721.9513
20702007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95711.9513
20712007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95691.9513
20722007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95681.9513
20732007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95661.9513
20742007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95641.9513
20752007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95631.9513
20762007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95611.9513
20772007.01.03 15:06modify1861.001.95931.95581.9513
20782007.01.03 15:08modify1861.001.95931.95571.9513
20792007.01.03 15:08modify1861.001.95931.95551.9513
20802007.01.03 15:08modify1861.001.95931.95521.9513
20812007.01.03 15:08t/p1861.001.95131.95521.9513800.005746.42
20822007.01.03 15:08sell1870.301.95071.97501.9457
20832007.01.03 15:08sell1881.201.95071.97501.9427
20842007.01.03 16:32modify1870.301.95071.95071.9457
20852007.01.03 17:07s/l1870.301.95071.95071.94570.005746.42
20862007.01.04 08:12modify1881.201.95071.95071.9427
20872007.01.04 08:12modify1881.201.95071.95031.9427
20882007.01.04 08:13modify1881.201.95071.95021.9427
20892007.01.04 08:13modify1881.201.95071.95001.9427
20902007.01.04 08:14modify1881.201.95071.94971.9427
20912007.01.04 08:14modify1881.201.95071.94951.9427
20922007.01.04 08:14modify1881.201.95071.94941.9427
20932007.01.04 08:24modify1881.201.95071.94921.9427
20942007.01.04 08:27modify1881.201.95071.94881.9427
20952007.01.04 08:33modify1881.201.95071.94871.9427
20962007.01.04 08:33modify1881.201.95071.94841.9427
20972007.01.04 08:39modify1881.201.95071.94831.9427
20982007.01.04 08:39modify1881.201.95071.94811.9427
20992007.01.04 08:39modify1881.201.95071.94781.9427
21002007.01.04 08:49modify1881.201.95071.94741.9427
21012007.01.04 08:49modify1881.201.95071.94721.9427
21022007.01.04 08:49modify1881.201.95071.94671.9427
21032007.01.04 08:49modify1881.201.95071.94641.9427
21042007.01.04 08:49t/p1881.201.94271.94641.9427961.446707.86
21052007.01.08 20:00buy1890.401.93821.92621.9432
21062007.01.09 00:02modify1890.401.93821.93821.9432
21072007.01.09 00:02modify1890.401.93821.93831.9432
21082007.01.09 00:02modify1890.401.93821.93841.9432
21092007.01.09 00:02modify1890.401.93821.93851.9432
21102007.01.09 00:02modify1890.401.93821.93861.9432
21112007.01.09 00:04modify1890.401.93821.93871.9432
21122007.01.09 00:04modify1890.401.93821.93881.9432
21132007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93891.9432
21142007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93901.9432
21152007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93911.9432
21162007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93921.9432
21172007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93931.9432
21182007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93941.9432
21192007.01.09 00:05modify1890.401.93821.93951.9432
21202007.01.09 00:12modify1890.401.93821.93961.9432
21212007.01.09 00:12modify1890.401.93821.93971.9432
21222007.01.09 00:12modify1890.401.93821.93981.9432
21232007.01.09 00:12modify1890.401.93821.93991.9432
21242007.01.09 00:14modify1890.401.93821.94001.9432
21252007.01.09 00:14modify1890.401.93821.94031.9432
21262007.01.09 00:19modify1890.401.93821.94041.9432
21272007.01.09 00:20modify1890.401.93821.94061.9432
21282007.01.09 00:29modify1890.401.93821.94071.9432
21292007.01.09 00:44modify1890.401.93821.94081.9432
21302007.01.09 00:47modify1890.401.93821.94091.9432
21312007.01.09 00:47modify1890.401.93821.94111.9432
21322007.01.09 00:47t/p1890.401.94321.94111.9432199.546907.40
21332007.01.10 04:00sell1900.401.93631.94541.9313
21342007.01.10 04:00sell1911.401.93631.94541.9283
21352007.01.10 15:13modify1900.401.93631.93631.9313
21362007.01.10 15:13modify1900.401.93631.93601.9313
21372007.01.10 15:13modify1900.401.93631.93581.9313
21382007.01.10 15:13modify1900.401.93631.93551.9313
21392007.01.10 15:14modify1900.401.93631.93541.9313
21402007.01.10 15:14modify1900.401.93631.93531.9313
21412007.01.10 15:15modify1900.401.93631.93511.9313
21422007.01.10 15:15modify1900.401.93631.93491.9313
21432007.01.10 15:15modify1911.401.93631.93631.9283
21442007.01.10 15:15modify1900.401.93631.93481.9313
21452007.01.10 15:26modify1911.401.93631.93611.9283
21462007.01.10 15:26modify1900.401.93631.93461.9313
21472007.01.10 15:26modify1911.401.93631.93601.9283
21482007.01.10 15:26modify1900.401.93631.93451.9313
21492007.01.10 15:26modify1911.401.93631.93581.9283
21502007.01.10 15:26modify1900.401.93631.93431.9313
21512007.01.10 15:40s/l1900.401.93431.93431.931380.006987.40
21522007.01.10 20:47modify1911.401.93631.93571.9283
21532007.01.10 20:48modify1911.401.93631.93561.9283
21542007.01.10 21:19modify1911.401.93631.93551.9283
21552007.01.10 21:27modify1911.401.93631.93531.9283
21562007.01.10 21:27modify1911.401.93631.93511.9283
21572007.01.11 06:58s/l1911.401.93511.93511.9283169.687157.08
21582007.01.11 16:00buy1920.401.94181.93121.9468
21592007.01.11 16:00buy1931.501.94181.93121.9498
21602007.01.11 17:00modify1920.401.94181.94191.9468
21612007.01.11 17:03modify1920.401.94181.94201.9468
21622007.01.11 17:07modify1920.401.94181.94211.9468
21632007.01.11 17:07modify1920.401.94181.94221.9468
21642007.01.11 17:07modify1920.401.94181.94231.9468
21652007.01.11 17:07modify1920.401.94181.94241.9468
21662007.01.11 17:07modify1920.401.94181.94251.9468
21672007.01.11 17:16modify1920.401.94181.94261.9468
21682007.01.11 18:15modify1920.401.94181.94271.9468
21692007.01.11 18:15modify1920.401.94181.94281.9468
21702007.01.11 18:17modify1920.401.94181.94291.9468
21712007.01.11 18:48modify1920.401.94181.94301.9468
21722007.01.11 18:49modify1920.401.94181.94311.9468
21732007.01.11 18:59modify1920.401.94181.94321.9468
21742007.01.11 19:00modify1931.501.94181.94191.9498
21752007.01.11 19:00modify1920.401.94181.94341.9468
21762007.01.11 19:00modify1931.501.94181.94211.9498
21772007.01.11 19:00modify1920.401.94181.94361.9468
21782007.01.11 21:06modify1931.501.94181.94221.9498
21792007.01.11 21:06modify1920.401.94181.94371.9468
21802007.01.11 21:16modify1931.501.94181.94231.9498
21812007.01.11 21:16modify1920.401.94181.94381.9468
21822007.01.11 21:24modify1931.501.94181.94241.9498
21832007.01.11 21:24modify1920.401.94181.94391.9468
21842007.01.11 21:29modify1931.501.94181.94251.9498
21852007.01.11 21:29modify1920.401.94181.94401.9468
21862007.01.11 22:09s/l1920.401.94401.94401.946888.007245.08
21872007.01.12 01:03s/l1931.501.94251.94251.9498103.287348.35
21882007.01.17 00:00sell1940.401.96051.96491.9555
21892007.01.17 07:39s/l1940.401.96491.96491.9555-176.007172.35
21902007.01.17 08:00buy1950.401.96491.95961.9699
21912007.01.17 08:00buy1961.501.96491.95961.9729
21922007.01.17 10:32modify1950.401.96491.96491.9699
21932007.01.17 10:33modify1950.401.96491.96501.9699
21942007.01.17 10:33modify1950.401.96491.96511.9699
21952007.01.17 10:37modify1950.401.96491.96521.9699
21962007.01.17 10:37modify1950.401.96491.96531.9699
21972007.01.17 10:38modify1950.401.96491.96541.9699
21982007.01.17 10:38modify1950.401.96491.96561.9699
21992007.01.17 10:46s/l1950.401.96561.96561.969928.007200.35
22002007.01.17 14:00modify1961.501.96491.96491.9729
22012007.01.17 14:00modify1961.501.96491.96501.9729
22022007.01.17 14:00modify1961.501.96491.96521.9729
22032007.01.17 14:00modify1961.501.96491.96531.9729
22042007.01.17 14:00modify1961.501.96491.96541.9729
22052007.01.17 14:15s/l1961.501.96541.96541.972975.007275.35
22062007.01.24 08:00sell1970.401.97411.99131.9691
22072007.01.24 08:00sell1981.501.97411.99131.9661
22082007.01.24 08:57modify1970.401.97411.97401.9691
22092007.01.24 08:58modify1970.401.97411.97391.9691
22102007.01.24 09:08s/l1970.401.97391.97391.96918.007283.35
22112007.01.24 09:30modify1981.501.97411.97401.9661
22122007.01.24 09:30modify1981.501.97411.97341.9661
22132007.01.24 09:36s/l1981.501.97341.97341.9661105.007388.35
22142007.01.24 09:36sell1990.401.97301.99131.9680
22152007.01.24 09:36sell2001.501.97301.99131.9650
22162007.01.24 13:11modify1990.401.97301.97301.9680
22172007.01.24 13:11modify1990.401.97301.97291.9680
22182007.01.24 13:11modify1990.401.97301.97271.9680
22192007.01.24 13:21s/l1990.401.97271.97271.968012.007400.35
22202007.01.24 13:50modify2001.501.97301.97281.9650
22212007.01.24 13:50modify2001.501.97301.97261.9650
22222007.01.24 13:50modify2001.501.97301.97231.9650
22232007.01.24 13:52modify2001.501.97301.97211.9650
22242007.01.24 13:52modify2001.501.97301.97191.9650
22252007.01.24 13:52modify2001.501.97301.97181.9650
22262007.01.24 14:00modify2001.501.97301.97161.9650
22272007.01.24 14:00modify2001.501.97301.97141.9650
22282007.01.24 14:00modify2001.501.97301.97131.9650
22292007.01.24 14:00modify2001.501.97301.97111.9650
22302007.01.24 14:01modify2001.501.97301.97101.9650
22312007.01.24 14:01modify2001.501.97301.97091.9650
22322007.01.24 14:01modify2001.501.97301.97061.9650
22332007.01.24 14:02modify2001.501.97301.97051.9650
22342007.01.24 14:02modify2001.501.97301.97011.9650
22352007.01.24 14:43s/l2001.501.97011.97011.9650435.007835.35
22362007.02.01 12:00buy2010.401.96871.95591.9737
22372007.02.01 12:00buy2021.601.96871.95591.9767
22382007.02.01 14:48modify2010.401.96871.96871.9737
22392007.02.01 14:50modify2010.401.96871.96881.9737
22402007.02.01 14:55modify2010.401.96871.96891.9737
22412007.02.01 14:55modify2010.401.96871.96901.9737
22422007.02.01 14:55modify2010.401.96871.96911.9737
22432007.02.01 14:55modify2010.401.96871.96921.9737
22442007.02.01 15:00s/l2010.401.96921.96921.973720.007855.35
22452007.02.01 15:00modify2021.601.96871.96871.9767
22462007.02.01 15:00modify2021.601.96871.96891.9767
22472007.02.01 15:01modify2021.601.96871.96901.9767
22482007.02.01 15:01modify2021.601.96871.96921.9767
22492007.02.01 15:01modify2021.601.96871.96951.9767
22502007.02.01 15:01modify2021.601.96871.96971.9767
22512007.02.01 15:01modify2021.601.96871.96991.9767
22522007.02.01 15:01modify2021.601.96871.97001.9767
22532007.02.01 15:05s/l2021.601.97001.97001.9767208.008063.35
22542007.02.01 15:05buy2030.501.97041.95591.9754
22552007.02.01 15:05buy2041.701.97041.95591.9784
22562007.02.02 13:30modify2030.501.97041.97041.9754
22572007.02.02 13:30modify2030.501.97041.97051.9754
22582007.02.02 13:30modify2030.501.97041.97071.9754
22592007.02.02 13:31modify2030.501.97041.97141.9754
22602007.02.02 13:31modify2041.701.97041.97041.9784
22612007.02.02 13:31modify2030.501.97041.97191.9754
22622007.02.02 13:32s/l2030.501.97191.97191.975474.428137.78
22632007.02.02 13:36modify2041.701.97041.97051.9784
22642007.02.02 13:36modify2041.701.97041.97061.9784
22652007.02.02 13:36modify2041.701.97041.97071.9784
22662007.02.02 13:36modify2041.701.97041.97081.9784
22672007.02.02 13:36modify2041.701.97041.97091.9784
22682007.02.02 13:36modify2041.701.97041.97101.9784
22692007.02.02 13:39s/l2041.701.97101.97101.9784100.058237.82
22702007.02.05 00:00sell2050.501.96551.96991.9605
22712007.02.05 00:00sell2061.701.96551.96991.9575
22722007.02.05 05:40modify2050.501.96551.96551.9605
22732007.02.05 05:42modify2050.501.96551.96531.9605
22742007.02.05 05:42modify2050.501.96551.96511.9605
22752007.02.05 07:30s/l2050.501.96511.96511.960520.008257.82
22762007.02.05 09:30modify2061.701.96551.96551.9575
22772007.02.05 09:30modify2061.701.96551.96531.9575
22782007.02.05 09:39modify2061.701.96551.96511.9575
22792007.02.05 09:39modify2061.701.96551.96501.9575
22802007.02.05 09:39modify2061.701.96551.96491.9575
22812007.02.05 09:39modify2061.701.96551.96471.9575
22822007.02.05 09:39modify2061.701.96551.96451.9575
22832007.02.05 09:39modify2061.701.96551.96421.9575
22842007.02.05 09:41modify2061.701.96551.96411.9575
22852007.02.05 09:41modify2061.701.96551.96401.9575
22862007.02.05 09:42modify2061.701.96551.96391.9575
22872007.02.05 09:42modify2061.701.96551.96381.9575
22882007.02.05 09:42modify2061.701.96551.96361.9575
22892007.02.05 09:43modify2061.701.96551.96351.9575
22902007.02.05 09:45modify2061.701.96551.96331.9575
22912007.02.05 09:46modify2061.701.96551.96321.9575
22922007.02.05 09:46modify2061.701.96551.96311.9575
22932007.02.05 09:46modify2061.701.96551.96301.9575
22942007.02.05 09:51modify2061.701.96551.96291.9575
22952007.02.05 09:51modify2061.701.96551.96271.9575
22962007.02.05 09:53modify2061.701.96551.96251.9575
22972007.02.05 09:53modify2061.701.96551.96241.9575
22982007.02.05 09:53modify2061.701.96551.96231.9575
22992007.02.05 09:53modify2061.701.96551.96221.9575
23002007.02.05 09:53modify2061.701.96551.96211.9575
23012007.02.05 10:15modify2061.701.96551.96201.9575
23022007.02.05 10:15modify2061.701.96551.96171.9575
23032007.02.05 10:36modify2061.701.96551.96161.9575
23042007.02.05 10:36modify2061.701.96551.96151.9575
23052007.02.05 10:36modify2061.701.96551.96131.9575
23062007.02.05 10:41modify2061.701.96551.96111.9575
23072007.02.05 10:41t/p2061.701.95751.96111.95751360.009617.82
23082007.02.06 12:00buy2070.501.96861.95351.9736
23092007.02.06 12:00buy2082.001.96861.95351.9766
23102007.02.06 13:20modify2070.501.96861.96861.9736
23112007.02.06 13:20modify2070.501.96861.96871.9736
23122007.02.06 13:30s/l2070.501.96871.96871.97365.009622.82
23132007.02.06 18:29modify2082.001.96861.96861.9766
23142007.02.07 01:10s/l2082.001.96861.96861.9766-2.309620.52
23152007.02.08 12:00sell2090.501.96751.97191.9625
23162007.02.08 12:00sell2102.001.96751.97191.9595
23172007.02.08 12:04modify2090.501.96751.96741.9625
23182007.02.08 12:04modify2090.501.96751.96721.9625
23192007.02.08 12:04modify2090.501.96751.96691.9625
23202007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96681.9625
23212007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96671.9625
23222007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96661.9625
23232007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96651.9625
23242007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96631.9625
23252007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96621.9625
23262007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96611.9625
23272007.02.08 12:05modify2102.001.96751.96741.9595
23282007.02.08 12:05modify2090.501.96751.96591.9625
23292007.02.08 12:06modify2102.001.96751.96731.9595
23302007.02.08 12:06modify2090.501.96751.96581.9625
23312007.02.08 12:06modify2102.001.96751.96711.9595
23322007.02.08 12:06modify2090.501.96751.96561.9625
23332007.02.08 12:06modify2102.001.96751.96701.9595
23342007.02.08 12:06modify2090.501.96751.96551.9625
23352007.02.08 12:13modify2102.001.96751.96691.9595
23362007.02.08 12:13modify2090.501.96751.96541.9625
23372007.02.08 12:13modify2102.001.96751.96661.9595
23382007.02.08 12:13modify2090.501.96751.96511.9625
23392007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96651.9595
23402007.02.08 12:19modify2090.501.96751.96501.9625
23412007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96641.9595
23422007.02.08 12:19modify2090.501.96751.96491.9625
23432007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96631.9595
23442007.02.08 12:19modify2090.501.96751.96481.9625
23452007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96611.9595
23462007.02.08 12:19modify2090.501.96751.96461.9625
23472007.02.08 12:19t/p2090.501.96251.96461.9625250.009870.52
23482007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96591.9595
23492007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96581.9595
23502007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96561.9595
23512007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96531.9595
23522007.02.08 12:19modify2102.001.96751.96511.9595
23532007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96501.9595
23542007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96491.9595
23552007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96481.9595
23562007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96461.9595
23572007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96451.9595
23582007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96431.9595
23592007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96421.9595
23602007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96401.9595
23612007.02.08 12:20modify2102.001.96751.96381.9595
23622007.02.08 12:21modify2102.001.96751.96371.9595
23632007.02.08 12:47modify2102.001.96751.96361.9595
23642007.02.08 12:48modify2102.001.96751.96351.9595
23652007.02.08 12:48modify2102.001.96751.96341.9595
23662007.02.08 12:48modify2102.001.96751.96331.9595
23672007.02.08 12:48modify2102.001.96751.96321.9595
23682007.02.08 12:48modify2102.001.96751.96311.9595
23692007.02.08 12:48t/p2102.001.95951.96311.95951600.0011470.52
23702007.02.08 12:48sell2110.601.95911.96531.9541
23712007.02.08 12:48sell2122.301.95911.96531.9511
23722007.02.08 13:58modify2110.601.95911.95911.9541
23732007.02.08 14:04s/l2110.601.95911.95911.95410.0011470.52
23742007.02.09 05:47modify2122.301.95911.95911.9511
23752007.02.09 05:47modify2122.301.95911.95901.9511
23762007.02.09 05:48modify2122.301.95911.95891.9511
23772007.02.09 05:48modify2122.301.95911.95881.9511
23782007.02.09 05:49modify2122.301.95911.95871.9511
23792007.02.09 05:49modify2122.301.95911.95861.9511
23802007.02.09 05:50modify2122.301.95911.95851.9511
23812007.02.09 05:50modify2122.301.95911.95841.9511
23822007.02.09 05:51modify2122.301.95911.95831.9511
23832007.02.09 05:51modify2122.301.95911.95821.9511
23842007.02.09 05:52modify2122.301.95911.95811.9511
23852007.02.09 05:52modify2122.301.95911.95801.9511
23862007.02.09 05:52modify2122.301.95911.95791.9511
23872007.02.09 05:53modify2122.301.95911.95781.9511
23882007.02.09 05:53modify2122.301.95911.95771.9511
23892007.02.09 05:54modify2122.301.95911.95761.9511
23902007.02.09 05:54modify2122.301.95911.95751.9511
23912007.02.09 05:55modify2122.301.95911.95741.9511
23922007.02.09 05:55modify2122.301.95911.95731.9511
23932007.02.09 05:56modify2122.301.95911.95721.9511
23942007.02.09 05:56modify2122.301.95911.95711.9511
23952007.02.09 05:57modify2122.301.95911.95701.9511
23962007.02.09 05:57modify2122.301.95911.95691.9511
23972007.02.09 05:58modify2122.301.95911.95681.9511
23982007.02.09 05:58modify2122.301.95911.95671.9511
23992007.02.09 06:23modify2122.301.95911.95661.9511
24002007.02.09 06:24modify2122.301.95911.95651.9511
24012007.02.09 06:24modify2122.301.95911.95641.9511
24022007.02.09 06:25modify2122.301.95911.95631.9511
24032007.02.09 06:25modify2122.301.95911.95621.9511
24042007.02.09 06:25modify2122.301.95911.95611.9511
24052007.02.09 06:26modify2122.301.95911.95601.9511
24062007.02.09 06:26modify2122.301.95911.95591.9511
24072007.02.09 06:26modify2122.301.95911.95581.9511
24082007.02.09 06:27modify2122.301.95911.95571.9511
24092007.02.09 06:27modify2122.301.95911.95561.9511
24102007.02.09 06:28modify2122.301.95911.95551.9511
24112007.02.09 06:28modify2122.301.95911.95541.9511
24122007.02.09 06:28modify2122.301.95911.95531.9511
24132007.02.09 06:28modify2122.301.95911.95521.9511
24142007.02.09 06:29modify2122.301.95911.95511.9511
24152007.02.09 06:29modify2122.301.95911.95501.9511
24162007.02.09 06:30modify2122.301.95911.95491.9511
24172007.02.09 06:30modify2122.301.95911.95481.9511
24182007.02.09 06:30modify2122.301.95911.95471.9511
24192007.02.09 06:31t/p2122.301.95111.95471.95111840.9213311.44
24202007.02.14 08:00buy2130.701.95111.93991.9561
24212007.02.14 08:00buy2142.701.95111.93991.9591
24222007.02.14 09:51modify2130.701.95111.95111.9561
24232007.02.14 09:51modify2130.701.95111.95121.9561
24242007.02.14 09:52modify2130.701.95111.95131.9561
24252007.02.14 09:52modify2130.701.95111.95141.9561
24262007.02.14 09:53modify2130.701.95111.95151.9561
24272007.02.14 09:54modify2130.701.95111.95161.9561
24282007.02.14 09:54modify2130.701.95111.95171.9561
24292007.02.14 09:55modify2130.701.95111.95181.9561
24302007.02.14 09:55modify2130.701.95111.95191.9561
24312007.02.14 09:56modify2130.701.95111.95201.9561
24322007.02.14 10:24modify2130.701.95111.95211.9561
24332007.02.14 10:25modify2130.701.95111.95221.9561
24342007.02.14 10:25modify2130.701.95111.95231.9561
24352007.02.14 10:26modify2130.701.95111.95241.9561
24362007.02.14 10:26modify2130.701.95111.95251.9561
24372007.02.14 10:27modify2130.701.95111.95261.9561
24382007.02.14 10:27modify2142.701.95111.95121.9591
24392007.02.14 10:27modify2130.701.95111.95271.9561
24402007.02.14 10:28modify2142.701.95111.95131.9591
24412007.02.14 10:28modify2130.701.95111.95281.9561
24422007.02.14 10:29modify2142.701.95111.95141.9591
24432007.02.14 10:29modify2130.701.95111.95291.9561
24442007.02.14 10:29modify2142.701.95111.95151.9591
24452007.02.14 10:29modify2130.701.95111.95301.9561
24462007.02.14 10:30modify2142.701.95111.95161.9591
24472007.02.14 10:30modify2130.701.95111.95311.9561
24482007.02.14 10:31modify2142.701.95111.95171.9591
24492007.02.14 10:31modify2130.701.95111.95321.9561
24502007.02.14 10:31modify2142.701.95111.95181.9591
24512007.02.14 10:31modify2130.701.95111.95331.9561
24522007.02.14 10:32modify2142.701.95111.95191.9591
24532007.02.14 10:32modify2130.701.95111.95341.9561
24542007.02.14 10:32modify2142.701.95111.95201.9591
24552007.02.14 10:32modify2130.701.95111.95351.9561
24562007.02.14 10:33modify2142.701.95111.95211.9591
24572007.02.14 10:33modify2130.701.95111.95361.9561
24582007.02.14 10:34modify2142.701.95111.95221.9591
24592007.02.14 10:34modify2130.701.95111.95371.9561
24602007.02.14 10:34modify2142.701.95111.95231.9591
24612007.02.14 10:34modify2130.701.95111.95381.9561
24622007.02.14 10:35modify2142.701.95111.95241.9591
24632007.02.14 10:35modify2130.701.95111.95391.9561
24642007.02.14 10:35modify2142.701.95111.95251.9591
24652007.02.14 10:35modify2130.701.95111.95401.9561
24662007.02.14 10:36t/p2130.701.95611.95401.9561350.0013661.44
24672007.02.14 10:36modify2142.701.95111.95261.9591
24682007.02.14 13:09modify2142.701.95111.95271.9591
24692007.02.14 13:10modify2142.701.95111.95281.9591
24702007.02.14 13:10modify2142.701.95111.95291.9591
24712007.02.14 13:10modify2142.701.95111.95301.9591
24722007.02.14 13:11modify2142.701.95111.95311.9591
24732007.02.14 13:11modify2142.701.95111.95321.9591
24742007.02.14 13:11modify2142.701.95111.95331.9591
24752007.02.14 13:12modify2142.701.95111.95341.9591
24762007.02.14 13:12modify2142.701.95111.95351.9591
24772007.02.14 13:13modify2142.701.95111.95361.9591
24782007.02.14 13:13modify2142.701.95111.95371.9591
24792007.02.14 13:13modify2142.701.95111.95381.9591
24802007.02.14 13:14modify2142.701.95111.95391.9591
24812007.02.14 13:14modify2142.701.95111.95401.9591
24822007.02.14 13:14modify2142.701.95111.95411.9591
24832007.02.14 13:15modify2142.701.95111.95421.9591
24842007.02.14 13:15modify2142.701.95111.95431.9591
24852007.02.14 13:15modify2142.701.95111.95441.9591
24862007.02.14 13:16modify2142.701.95111.95451.9591
24872007.02.14 13:16modify2142.701.95111.95461.9591
24882007.02.14 13:16modify2142.701.95111.95471.9591
24892007.02.14 13:44modify2142.701.95111.95481.9591
24902007.02.14 13:44modify2142.701.95111.95491.9591
24912007.02.14 13:45modify2142.701.95111.95501.9591
24922007.02.14 13:45modify2142.701.95111.95511.9591
24932007.02.14 13:45modify2142.701.95111.95521.9591
24942007.02.14 13:46modify2142.701.95111.95531.9591
24952007.02.14 13:46modify2142.701.95111.95541.9591
24962007.02.14 13:47modify2142.701.95111.95551.9591
24972007.02.14 13:47t/p2142.701.95911.95551.95912160.0015821.44
24982007.02.15 20:00sell2150.801.95431.96781.9493
24992007.02.15 20:00sell2163.201.95431.96781.9463
25002007.02.15 21:53modify2150.801.95431.95431.9493
25012007.02.15 21:54modify2150.801.95431.95421.9493
25022007.02.15 21:55modify2150.801.95431.95411.9493
25032007.02.15 21:56modify2150.801.95431.95401.9493
25042007.02.15 21:58modify2150.801.95431.95391.9493
25052007.02.15 22:23modify2150.801.95431.95381.9493
25062007.02.15 22:24modify2150.801.95431.95371.9493
25072007.02.15 22:25modify2150.801.95431.95361.9493
25082007.02.15 22:26modify2150.801.95431.95351.9493
25092007.02.15 22:27modify2150.801.95431.95341.9493
25102007.02.15 22:28modify2150.801.95431.95331.9493
25112007.02.15 22:29modify2150.801.95431.95321.9493
25122007.02.15 22:30modify2150.801.95431.95311.9493
25132007.02.15 22:31modify2150.801.95431.95301.9493
25142007.02.15 22:32modify2150.801.95431.95291.9493
25152007.02.15 22:33modify2163.201.95431.95431.9463
25162007.02.15 22:33modify2150.801.95431.95281.9493
25172007.02.15 22:34modify2163.201.95431.95421.9463
25182007.02.15 22:34modify2150.801.95431.95271.9493
25192007.02.15 22:35modify2163.201.95431.95411.9463
25202007.02.15 22:35modify2150.801.95431.95261.9493
25212007.02.15 22:36modify2163.201.95431.95401.9463
25222007.02.15 22:36modify2150.801.95431.95251.9493
25232007.02.15 22:37modify2163.201.95431.95391.9463
25242007.02.15 22:37modify2150.801.95431.95241.9493
25252007.02.15 22:38modify2163.201.95431.95381.9463
25262007.02.15 22:38modify2150.801.95431.95231.9493
25272007.02.16 01:44s/l2150.801.95231.95231.9493160.3215981.76
25282007.02.16 04:18s/l2163.201.95381.95381.9463161.2816143.04
25292007.02.19 08:00buy2170.901.95341.94901.9584
25302007.02.19 08:00buy2183.301.95341.94901.9614
25312007.02.19 09:45s/l2170.901.94901.94901.9584-396.0015747.04
25322007.02.19 09:45s/l2183.301.94901.94901.9614-1452.0014295.04
25332007.02.19 09:45buy2190.801.94941.94501.9544
25342007.02.19 09:45buy2202.901.94941.94501.9574
25352007.02.19 10:28s/l2190.801.94501.94501.9544-352.0013943.04
25362007.02.19 10:28s/l2202.901.94501.94501.9574-1276.0012667.04
25372007.02.19 10:28buy2210.701.94541.94101.9504
25382007.02.19 10:28buy2222.601.94541.94101.9534
25392007.02.19 14:29modify2210.701.94541.94541.9504
25402007.02.19 14:30modify2210.701.94541.94551.9504
25412007.02.19 14:31modify2210.701.94541.94561.9504
25422007.02.19 14:33modify2210.701.94541.94571.9504
25432007.02.19 14:34modify2210.701.94541.94581.9504
25442007.02.19 14:35modify2210.701.94541.94591.9504
25452007.02.19 14:36modify2210.701.94541.94601.9504
25462007.02.19 14:37modify2210.701.94541.94611.9504
25472007.02.19 14:39modify2210.701.94541.94621.9504
25482007.02.19 16:36modify2210.701.94541.94631.9504
25492007.02.19 17:08modify2210.701.94541.94641.9504
25502007.02.19 17:08modify2210.701.94541.94651.9504
25512007.02.19 17:09modify2210.701.94541.94661.9504
25522007.02.19 17:10modify2210.701.94541.94671.9504
25532007.02.19 17:10modify2210.701.94541.94681.9504
25542007.02.19 17:11modify2222.601.94541.94541.9534
25552007.02.19 17:11modify2210.701.94541.94691.9504
25562007.02.19 17:11modify2222.601.94541.94551.9534
25572007.02.19 17:11modify2210.701.94541.94701.9504
25582007.02.19 17:12modify2222.601.94541.94561.9534
25592007.02.19 17:12modify2210.701.94541.94711.9504
25602007.02.19 17:13modify2222.601.94541.94571.9534
25612007.02.19 17:13modify2210.701.94541.94721.9504
25622007.02.19 17:13modify2222.601.94541.94581.9534
25632007.02.19 17:13modify2210.701.94541.94731.9504
25642007.02.19 17:14modify2222.601.94541.94591.9534
25652007.02.19 17:14modify2210.701.94541.94741.9504
25662007.02.19 17:15modify2222.601.94541.94601.9534
25672007.02.19 17:15modify2210.701.94541.94751.9504
25682007.02.19 17:15modify2222.601.94541.94611.9534
25692007.02.19 17:15modify2210.701.94541.94761.9504
25702007.02.19 17:16modify2222.601.94541.94621.9534
25712007.02.19 17:16modify2210.701.94541.94771.9504
25722007.02.19 17:17modify2222.601.94541.94631.9534
25732007.02.19 17:17modify2210.701.94541.94781.9504
25742007.02.19 17:17modify2222.601.94541.94641.9534
25752007.02.19 17:17modify2210.701.94541.94791.9504
25762007.02.19 17:18modify2222.601.94541.94651.9534
25772007.02.19 17:18modify2210.701.94541.94801.9504
25782007.02.19 17:18modify2222.601.94541.94661.9534
25792007.02.19 17:18modify2210.701.94541.94811.9504
25802007.02.19 17:44modify2222.601.94541.94671.9534
25812007.02.19 17:44modify2210.701.94541.94821.9504
25822007.02.19 17:45modify2222.601.94541.94681.9534
25832007.02.19 17:45modify2210.701.94541.94831.9504
25842007.02.19 17:46t/p2210.701.95041.94831.9504350.0013017.04
25852007.02.19 17:46modify2222.601.94541.94691.9534
25862007.02.19 17:47modify2222.601.94541.94701.9534
25872007.02.19 17:47modify2222.601.94541.94711.9534
25882007.02.19 17:48modify2222.601.94541.94721.9534
25892007.02.19 17:49modify2222.601.94541.94731.9534
25902007.02.19 17:50modify2222.601.94541.94741.9534
25912007.02.19 17:51modify2222.601.94541.94751.9534
25922007.02.19 17:51modify2222.601.94541.94761.9534
25932007.02.19 17:52modify2222.601.94541.94771.9534
25942007.02.19 17:53modify2222.601.94541.94781.9534
25952007.02.19 17:54modify2222.601.94541.94791.9534
25962007.02.19 17:54modify2222.601.94541.94801.9534
25972007.02.19 17:55modify2222.601.94541.94811.9534
25982007.02.19 17:56modify2222.601.94541.94821.9534
25992007.02.19 17:57modify2222.601.94541.94831.9534
26002007.02.19 17:58modify2222.601.94541.94841.9534
26012007.02.19 17:58modify2222.601.94541.94851.9534
26022007.02.19 18:24modify2222.601.94541.94861.9534
26032007.02.19 18:25modify2222.601.94541.94871.9534
26042007.02.19 18:26modify2222.601.94541.94881.9534
26052007.02.19 18:27modify2222.601.94541.94891.9534
26062007.02.19 18:27modify2222.601.94541.94901.9534
26072007.02.19 18:28modify2222.601.94541.94911.9534
26082007.02.19 18:29modify2222.601.94541.94921.9534
26092007.02.19 18:30modify2222.601.94541.94931.9534
26102007.02.19 18:31modify2222.601.94541.94941.9534
26112007.02.19 18:31modify2222.601.94541.94951.9534
26122007.02.19 18:32modify2222.601.94541.94961.9534
26132007.02.19 18:33modify2222.601.94541.94971.9534
26142007.02.19 18:34modify2222.601.94541.94981.9534
26152007.02.19 18:34t/p2222.601.95341.94981.95342080.0015097.04
26162007.02.20 04:00buy2230.801.95431.94251.9593
26172007.02.20 04:00buy2243.101.95431.94251.9623
26182007.02.20 14:30modify2230.801.95431.95431.9593
26192007.02.20 14:30modify2230.801.95431.95441.9593
26202007.02.20 14:31modify2230.801.95431.95451.9593
26212007.02.20 14:31modify2230.801.95431.95461.9593
26222007.02.20 14:32modify2230.801.95431.95471.9593
26232007.02.20 14:32modify2230.801.95431.95481.9593
26242007.02.20 14:33modify2230.801.95431.95491.9593
26252007.02.20 14:33modify2230.801.95431.95501.9593
26262007.02.20 14:34modify2230.801.95431.95511.9593
26272007.02.20 14:35modify2230.801.95431.95521.9593
26282007.02.20 14:35modify2230.801.95431.95531.9593
26292007.02.20 14:36modify2230.801.95431.95541.9593
26302007.02.20 14:36modify2230.801.95431.95551.9593
26312007.02.20 14:37modify2230.801.95431.95561.9593
26322007.02.20 15:28s/l2230.801.95561.95561.9593104.0015201.04
26332007.02.20 23:59close at stop2243.101.95551.94251.9623372.0015573.04