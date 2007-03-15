|Account: 443586
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2007 March 16, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7463818
|2007.03.15 07:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9350
|1.9341
|0.0000
|2007.03.15 10:07
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|888
|AI[sl]
|7463812
|2007.03.15 07:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2169
|1.2180
|0.0000
|2007.03.15 10:45
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|90.31
|888
|AI[sl]
|7467900
|2007.03.15 10:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2183
|1.2187
|0.0000
|2007.03.15 11:33
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|888
|AI[sl]
|7469186
|2007.03.15 11:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2188
|1.2188
|0.0000
|2007.03.15 11:45
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|888
|AI[sl]
|7463809
|2007.03.15 07:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.25
|117.22
|0.00
|2007.03.15 11:45
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|25.59
|888
|AI[sl]
|7469663
|2007.03.15 11:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.29
|117.30
|0.00
|2007.03.15 12:00
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|888
|AI[sl]
|7466688
|2007.03.15 10:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9345
|1.9346
|0.0000
|2007.03.15 14:10
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888
|AI[sl]
|7469662
|2007.03.15 11:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2192
|1.2184
|0.0000
|2007.03.15 15:33
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|65.66
|888
|AI[sl]
|7475721
|2007.03.15 15:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2183
|1.2187
|0.0000
|2007.03.15 15:52
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|888
|AI[sl]
|7463880
|2007.03.15 07:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3229
|1.3232
|0.0000
|2007.03.15 16:23
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|888
|AI[sl]
|7473402
|2007.03.15 14:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9345
|1.9344
|0.0000
|2007.03.15 16:36
|1.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888
|AI[sl]
|7479003
|2007.03.15 16:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9349
|1.9349
|0.0000
|2007.03.15 16:52
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|888
|AI[sl]
|7479440
|2007.03.15 16:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9346
|1.9345
|0.0000
|2007.03.15 17:38
|1.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888
|AI[sl]
|7480550
|2007.03.15 17:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9347
|1.9348
|0.0000
|2007.03.15 17:53
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888
|AI[sl]
|7478088
|2007.03.15 16:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3234
|1.3235
|0.0000
|2007.03.15 18:00
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888
|AI[sl]
|7481465
|2007.03.15 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3238
|1.3240
|0.0000
|2007.03.15 18:22
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|888
|AI[sl]
|7481218
|2007.03.15 17:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9359
|1.9369
|0.0000
|2007.03.15 19:15
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|888
|AI[sl]
|7470139
|2007.03.15 12:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.40
|117.44
|0.00
|2007.03.15 19:19
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|34.06
|888
|AI[sl]
|7483637
|2007.03.15 19:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9369
|1.9368
|0.0000
|2007.03.15 19:26
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|888
|AI[sl]
|7483641
|2007.03.15 19:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.46
|117.49
|0.00
|2007.03.15 19:38
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|25.53
|888
|AI[sl]
|7484144
|2007.03.15 19:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9368
|1.9364
|0.0000
|2007.03.15 20:25
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|888
|AI[sl]
|7484690
|2007.03.15 19:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|117.53
|0.00
|2007.03.15 20:44
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|170.17
|888
|AI[sl]
|7486378
|2007.03.15 20:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.53
|117.42
|0.00
|2007.03.16 02:10
|117.42
|0.00
|0.00
|-13.79
|93.68
|888
|AI[sl]
|7482168
|2007.03.15 18:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3246
|1.3269
|0.0000
|2007.03.16 02:30
|1.3269
|0.00
|0.00
|-7.41
|230.00
|888
|AI[sl]
|7490618
|2007.03.16 02:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3280
|1.3290
|0.0000
|2007.03.16 04:22
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|888
|AI[sl]
|7476421
|2007.03.15 15:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2189
|1.2100
|0.0000
|2007.03.16 04:57
|1.2100
|0.00
|0.00
|7.86
|-735.54
|888
|AI[sl]
|7495823
|2007.03.16 05:10
|buy
|1.10
|usdchf
|1.2092
|1.2115
|0.0000
|2007.03.16 08:02
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|208.83
|888
|AI[sl]
|7498994
|2007.03.16 08:13
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2108
|1.2098
|0.0000
|2007.03.16 10:03
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|90.92
|888
|AI[sl]
|7501133
|2007.03.16 10:05
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2095
|1.2094
|0.0000
|2007.03.16 10:31
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|888
|AI[sl]
|7502333
|2007.03.16 10:35
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2091
|1.2087
|0.0000
|2007.03.16 10:41
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|888
|AI[sl]
|7502921
|2007.03.16 10:45
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2085
|1.2081
|0.0000
|2007.03.16 12:00
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|36.42
|888
|AI[sl]
|7486016
|2007.03.15 20:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9357
|1.9446
|0.0000
|2007.03.16 12:18
|1.9446
|0.00
|0.00
|-0.70
|-890.00
|888
|AI[sl]
|7505765
|2007.03.16 12:05
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2070
|1.2064
|0.0000
|2007.03.16 12:22
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|54.71
|888
|AI[sl]
|7506502
|2007.03.16 12:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9449
|1.9464
|0.0000
|2007.03.16 12:35
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|888
|AI[sl]
|7507806
|2007.03.16 12:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9454
|1.9464
|0.0000
|2007.03.16 13:11
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|888
|AI[sl]
|7506909
|2007.03.16 12:25
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2059
|1.2047
|0.0000
|2007.03.16 13:11
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|109.57
|888
|AI[sl]
|7509049
|2007.03.16 13:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9471
|1.9477
|0.0000
|2007.03.16 13:45
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|888
|AI[sl]
|7489350
|2007.03.16 02:15
|buy
|1.10
|usdjpy
|117.41
|116.53
|0.00
|2007.03.16 14:05
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.69
|888
|AI[sl]
|7510801
|2007.03.16 14:10
|buy
|1.10
|usdjpy
|116.57
|116.57
|0.00
|2007.03.16 14:35
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|888
|AI[sl]
|7509051
|2007.03.16 13:15
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2041
|1.2040
|0.0000
|2007.03.16 14:49
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|888
|AI[sl]
|7510349
|2007.03.16 14:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9490
|1.9494
|0.0000
|2007.03.16 15:23
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|888
|AI[sl]
|7512905
|2007.03.16 15:25
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9492
|1.9490
|0.0000
|2007.03.16 15:30
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|888
|AI[sl]
|7512422
|2007.03.16 15:05
|buy
|1.10
|usdjpy
|116.61
|116.66
|0.00
|2007.03.16 15:32
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|47.15
|888
|AI[sl]
|7513601
|2007.03.16 15:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9481
|1.9483
|0.0000
|2007.03.16 15:46
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|888
|AI[sl]
|7513526
|2007.03.16 15:35
|buy
|1.10
|usdjpy
|116.82
|116.90
|0.00
|2007.03.16 16:17
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|75.28
|888
|AI[sl]
|7514119
|2007.03.16 15:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9486
|1.9397
|0.0000
|2007.03.16 21:12
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|-712.00
|888
|AI[sl]
|7521640
|2007.03.16 21:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9406
|1.9410
|0.0000
|2007.03.16 22:14
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|888
|AI[sl]
|7522255
|2007.03.16 22:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9413
|1.9442
|0.0000
|2007.03.16 22:39
|1.9414
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|888
|partial close
|7522152
|2007.03.16 22:15
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9414
|1.9325
|0.0000
|2007.03.16 22:39
|1.9414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|888
|close hedge by #7522255
|0.00
|0.00
|-14.04
|-905.54
|Closed P/L:
|-919.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7494121
|2007.03.16 04:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3289
|1.3337
|0.0000
|1.3313
|0.00
|0.00
|5.30
|-240.00
|888
|AI
|7512064
|2007.03.16 14:50
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2036
|1.2124
|0.0000
|1.2081
|0.00
|0.00
|-10.88
|-409.73
|888
|AI
|7515398
|2007.03.16 16:20
|buy
|1.10
|usdjpy
|116.97
|116.47
|0.00
|116.77
|0.00
|0.00
|13.12
|-188.40
|888
|AI
|7522257
|2007.03.16 22:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9413
|1.9442
|0.0000
|1.9419
|0.00
|0.00
|-0.56
|-48.00
|888
|partial close
|0.00
|0.00
|6.98
|-886.13
|Floating P/L:
|-879.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-919.58
|Floating P/L:
|-879.15
|Margin:
|2 540.97
|Balance:
|19 402.91
|Equity:
|18 523.76
|Free Margin:
|15 982.79
|Details:
|Gross Profit:
|2 249.49
|Gross Loss:
|3 169.07
|Total Net Profit:
|-919.58
|Profit Factor:
|0.71
|Expected Payoff:
|-18.77
|Absolute Drawdown:
|943.58
|Maximal Drawdown:
|2 171.55 (10.08%)
|Relative Drawdown:
|10.08% (2 171.55)
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|21 (90.48%)
|Long Positions (won %):
|28 (89.29%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (89.80%)
|Loss trades (% of total):
|5 (10.20%)
|Largest
|profit trade:
|222.59
|loss trade:
|-890.70
|Average
|profit trade:
|51.12
|loss trade:
|-633.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (1 227.97)
|consecutive losses ($):
|1 (-890.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 227.97 (25)
|consecutive loss (count):
|-890.70 (1)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1