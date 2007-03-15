FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2007 March 16, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
74638182007.03.15 07:53sell1.00gbpusd1.93501.93410.00002007.03.15 10:071.93410.000.000.0090.00
 888AI[sl]
74638122007.03.15 07:53buy1.00usdchf1.21691.21800.00002007.03.15 10:451.21800.000.000.0090.31
 888AI[sl]
74679002007.03.15 10:50buy1.00usdchf1.21831.21870.00002007.03.15 11:331.21870.000.000.0032.82
 888AI[sl]
74691862007.03.15 11:35sell1.00usdchf1.21881.21880.00002007.03.15 11:451.21880.000.000.000.00
 888AI[sl]
74638092007.03.15 07:52sell1.00usdjpy117.25117.220.002007.03.15 11:45117.220.000.000.0025.59
 888AI[sl]
74696632007.03.15 11:50buy1.00usdjpy117.29117.300.002007.03.15 12:00117.300.000.000.008.53
 888AI[sl]
74666882007.03.15 10:10buy1.00gbpusd1.93451.93460.00002007.03.15 14:101.93460.000.000.0010.00
 888AI[sl]
74696622007.03.15 11:50sell1.00usdchf1.21921.21840.00002007.03.15 15:331.21840.000.000.0065.66
 888AI[sl]
74757212007.03.15 15:35buy1.00usdchf1.21831.21870.00002007.03.15 15:521.21870.000.000.0032.82
 888AI[sl]
74638802007.03.15 07:58buy1.00eurusd1.32291.32320.00002007.03.15 16:231.32320.000.000.0030.00
 888AI[sl]
74734022007.03.15 14:16sell1.00gbpusd1.93451.93440.00002007.03.15 16:361.93440.000.000.0010.00
 888AI[sl]
74790032007.03.15 16:40sell1.00gbpusd1.93491.93490.00002007.03.15 16:521.93490.000.000.000.00
 888AI[sl]
74794402007.03.15 16:55sell1.00gbpusd1.93461.93450.00002007.03.15 17:381.93450.000.000.0010.00
 888AI[sl]
74805502007.03.15 17:40buy1.00gbpusd1.93471.93480.00002007.03.15 17:531.93480.000.000.0010.00
 888AI[sl]
74780882007.03.15 16:25buy1.00eurusd1.32341.32350.00002007.03.15 18:001.32350.000.000.0010.00
 888AI[sl]
74814652007.03.15 18:00buy1.00eurusd1.32381.32400.00002007.03.15 18:221.32400.000.000.0020.00
 888AI[sl]
74812182007.03.15 17:55buy1.00gbpusd1.93591.93690.00002007.03.15 19:151.93690.000.000.00100.00
 888AI[sl]
74701392007.03.15 12:05buy1.00usdjpy117.40117.440.002007.03.15 19:19117.440.000.000.0034.06
 888AI[sl]
74836372007.03.15 19:20sell1.00gbpusd1.93691.93680.00002007.03.15 19:261.93680.000.000.0010.00
 888AI[sl]
74836412007.03.15 19:20buy1.00usdjpy117.46117.490.002007.03.15 19:38117.490.000.000.0025.53
 888AI[sl]
74841442007.03.15 19:30sell1.00gbpusd1.93681.93640.00002007.03.15 20:251.93640.000.000.0040.00
 888AI[sl]
74846902007.03.15 19:40sell1.00usdjpy117.73117.530.002007.03.15 20:44117.530.000.000.00170.17
 888AI[sl]
74863782007.03.15 20:45sell1.00usdjpy117.53117.420.002007.03.16 02:10117.420.000.00-13.7993.68
 888AI[sl]
74821682007.03.15 18:25buy1.00eurusd1.32461.32690.00002007.03.16 02:301.32690.000.00-7.41230.00
 888AI[sl]
74906182007.03.16 02:35buy1.00eurusd1.32801.32900.00002007.03.16 04:221.32900.000.000.00100.00
 888AI[sl]
74764212007.03.15 15:55buy1.00usdchf1.21891.21000.00002007.03.16 04:571.21000.000.007.86-735.54
 888AI[sl]
74958232007.03.16 05:10buy1.10usdchf1.20921.21150.00002007.03.16 08:021.21150.000.000.00208.83
 888AI[sl]
74989942007.03.16 08:13sell1.10usdchf1.21081.20980.00002007.03.16 10:031.20980.000.000.0090.92
 888AI[sl]
75011332007.03.16 10:05sell1.10usdchf1.20951.20940.00002007.03.16 10:311.20940.000.000.009.10
 888AI[sl]
75023332007.03.16 10:35sell1.10usdchf1.20911.20870.00002007.03.16 10:411.20870.000.000.0036.40
 888AI[sl]
75029212007.03.16 10:45sell1.10usdchf1.20851.20810.00002007.03.16 12:001.20810.000.000.0036.42
 888AI[sl]
74860162007.03.15 20:30sell1.00gbpusd1.93571.94460.00002007.03.16 12:181.94460.000.00-0.70-890.00
 888AI[sl]
75057652007.03.16 12:05sell1.10usdchf1.20701.20640.00002007.03.16 12:221.20640.000.000.0054.71
 888AI[sl]
75065022007.03.16 12:20buy0.80gbpusd1.94491.94640.00002007.03.16 12:351.94640.000.000.00120.00
 888AI[sl]
75078062007.03.16 12:40buy0.80gbpusd1.94541.94640.00002007.03.16 13:111.94640.000.000.0080.00
 888AI[sl]
75069092007.03.16 12:25sell1.10usdchf1.20591.20470.00002007.03.16 13:111.20470.000.000.00109.57
 888AI[sl]
75090492007.03.16 13:15buy0.80gbpusd1.94711.94770.00002007.03.16 13:451.94770.000.000.0048.00
 888AI[sl]
74893502007.03.16 02:15buy1.10usdjpy117.41116.530.002007.03.16 14:05116.530.000.000.00-830.69
 888AI[sl]
75108012007.03.16 14:10buy1.10usdjpy116.57116.570.002007.03.16 14:35116.570.000.000.000.00
 888AI[sl]
75090512007.03.16 13:15sell1.10usdchf1.20411.20400.00002007.03.16 14:491.20400.000.000.009.14
 888AI[sl]
75103492007.03.16 14:00buy0.80gbpusd1.94901.94940.00002007.03.16 15:231.94940.000.000.0032.00
 888AI[sl]
75129052007.03.16 15:25sell0.80gbpusd1.94921.94900.00002007.03.16 15:301.94900.000.000.0016.00
 888AI[sl]
75124222007.03.16 15:05buy1.10usdjpy116.61116.660.002007.03.16 15:32116.660.000.000.0047.15
 888AI[sl]
75136012007.03.16 15:35buy0.80gbpusd1.94811.94830.00002007.03.16 15:461.94830.000.000.0016.00
 888AI[sl]
75135262007.03.16 15:35buy1.10usdjpy116.82116.900.002007.03.16 16:17116.900.000.000.0075.28
 888AI[sl]
75141192007.03.16 15:50buy0.80gbpusd1.94861.93970.00002007.03.16 21:121.93970.000.000.00-712.00
 888AI[sl]
75216402007.03.16 21:15buy0.80gbpusd1.94061.94100.00002007.03.16 22:141.94100.000.000.0032.00
 888AI[sl]
75222552007.03.16 22:39sell0.80gbpusd1.94131.94420.00002007.03.16 22:391.94140.000.000.00-8.00
 888partial close
75221522007.03.16 22:15buy0.00gbpusd1.94141.93250.00002007.03.16 22:391.94140.000.000.000.00
 888close hedge by #7522255
  0.00 0.00 -14.04 -905.54
Closed P/L: -919.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
74941212007.03.16 04:25sell1.00eurusd1.32891.33370.0000 1.33130.000.005.30-240.00
 888AI
75120642007.03.16 14:50sell1.10usdchf1.20361.21240.0000 1.20810.000.00-10.88-409.73
 888AI
75153982007.03.16 16:20buy1.10usdjpy116.97116.470.00 116.770.000.0013.12-188.40
 888AI
75222572007.03.16 22:39sell0.80gbpusd1.94131.94420.0000 1.94190.000.00-0.56-48.00
 888partial close
  0.00 0.00 6.98 -886.13
 Floating P/L: -879.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -919.58 Floating P/L: -879.15 Margin: 2 540.97
Balance: 19 402.91 Equity: 18 523.76 Free Margin: 15 982.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 249.49 Gross Loss: 3 169.07 Total Net Profit: -919.58
Profit Factor: 0.71 Expected Payoff: -18.77  
Absolute Drawdown: 943.58 Maximal Drawdown: 2 171.55 (10.08%) Relative Drawdown: 10.08% (2 171.55)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 21 (90.48%) Long Positions (won %): 28 (89.29%)
Profit Trades (% of total): 44 (89.80%) Loss trades (% of total): 5 (10.20%)
Largest profit trade: 222.59 loss trade: -890.70
Average profit trade: 51.12 loss trade: -633.81
Maximum consecutive wins ($): 25 (1 227.97) consecutive losses ($): 1 (-890.70)
Maximal consecutive profit (count): 1 227.97 (25) consecutive loss (count): -890.70 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1