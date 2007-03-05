Interbank FX, LLC

Account: 1395835 Name: jco Currency: USD 2007 March 16, 12:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
263033962007.03.05 11:53balanceDeposit3 000.00
263142092007.03.05 12:26buy0.40usdchfm1.22051.20951.22452007.03.05 13:071.22260.000.000.006.87
263068582007.03.05 12:03buy0.20usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 13:071.22260.000.000.002.62
263039682007.03.05 11:54buy0.10usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 13:071.22260.000.000.000.82
263070342007.03.05 12:03sell0.20gbpusdm1.92231.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.003.00
  [sl]
263040892007.03.05 11:55sell0.10gbpusdm1.92171.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.000.90
  [sl]
263314212007.03.05 13:15buy0.80usdjpym115.40114.30115.802007.03.05 13:40115.530.000.000.009.00
263177452007.03.05 12:37buy0.40usdjpym115.46114.36115.862007.03.05 13:40115.520.000.000.002.08
263064372007.03.05 12:02buy0.20usdjpym115.52114.42115.922007.03.05 13:40115.520.000.000.000.00
263039972007.03.05 11:54buy0.10usdjpym115.58114.48115.982007.03.05 13:40115.520.000.000.00-0.52
263439292007.03.05 13:54buy0.20usdjpym115.51115.73116.532007.03.05 14:45115.920.000.000.007.07
263400052007.03.05 13:40buy0.10usdjpym115.57115.72116.522007.03.05 14:45115.930.000.000.003.11
263073702007.03.05 12:04sell0.20eurusdm1.31021.30961.30162007.03.05 14:511.30960.000.000.001.20
  [sl]
263039432007.03.05 11:54sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.05 14:511.30950.000.000.000.10
263344842007.03.05 13:22buy0.10gbpusdm1.92081.92401.93202007.03.05 15:011.92400.000.000.003.20
  [sl]
263685912007.03.05 15:02buy0.80usdjpym115.77114.67116.172007.03.05 15:10115.900.000.000.008.97
263683202007.03.05 15:01buy0.40usdjpym115.83114.73116.232007.03.05 15:10115.890.000.000.002.07
263604402007.03.05 14:45buy0.20usdjpym115.89114.79116.292007.03.05 15:10115.890.000.000.000.00
263601762007.03.05 14:45buy0.10usdjpym115.95114.85116.352007.03.05 15:10115.890.000.000.00-0.52
263670492007.03.05 15:00buy0.80usdchfm1.22141.21041.22542007.03.05 15:121.22270.000.000.008.51
263339162007.03.05 13:21buy0.40usdchfm1.22201.21101.22602007.03.05 15:131.22250.000.000.001.64
263333932007.03.05 13:20buy0.20usdchfm1.22261.21161.22662007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.16
263272572007.03.05 13:07buy0.10usdchfm1.22311.21211.22712007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.49
263713772007.03.05 15:07buy0.20gbpusdm1.92421.92581.93382007.03.05 15:141.92780.000.000.007.20
263679942007.03.05 15:01buy0.10gbpusdm1.92471.92581.93382007.03.05 15:141.92790.000.000.003.20
263814192007.03.05 15:33buy0.80usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 15:541.22230.000.000.008.51
263802422007.03.05 15:29buy0.40usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 15:541.22220.000.000.001.96
263776702007.03.05 15:19buy0.20usdchfm1.22221.21121.22622007.03.05 15:541.22220.000.000.000.00
263738502007.03.05 15:13buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.05 15:541.22220.000.000.00-0.49
263723942007.03.05 15:10buy0.10usdjpym115.91116.04116.842007.03.05 16:43116.040.000.000.001.12
  [sl]
263693362007.03.05 15:03sell0.80eurusdm1.31091.32191.30692007.03.05 16:481.30970.000.000.009.60
263668982007.03.05 15:00sell0.40eurusdm1.31031.32131.30632007.03.05 16:481.30990.000.000.001.60
263641662007.03.05 14:54sell0.20eurusdm1.30971.32071.30572007.03.05 16:481.30990.000.000.00-0.40
263626942007.03.05 14:51sell0.10eurusdm1.30921.32021.30522007.03.05 16:481.30980.000.000.00-0.60
264106272007.03.05 17:06buy0.80usdjpym115.90114.80116.302007.03.05 17:31116.020.000.000.008.27
264104702007.03.05 17:05buy0.40usdjpym115.96114.86116.362007.03.05 17:31116.010.000.000.001.72
264081322007.03.05 16:57buy0.20usdjpym116.01114.91116.412007.03.05 17:31116.010.000.000.000.00
264038862007.03.05 16:43buy0.10usdjpym116.07114.97116.472007.03.05 17:31116.010.000.000.00-0.52
264295942007.03.05 18:24buy0.80usdjpym115.85114.75116.252007.03.06 00:56115.980.000.001.088.97
264289192007.03.05 18:20buy0.40usdjpym115.91114.81116.312007.03.06 00:57115.980.000.000.542.41
264248952007.03.05 18:04buy0.20usdjpym115.97114.87116.372007.03.06 00:57115.980.000.000.270.17
264169012007.03.05 17:32buy0.10usdjpym116.03114.93116.432007.03.06 00:57115.980.000.000.14-0.43
265163252007.03.06 00:19sell0.40eurusdm1.31081.32181.30682007.03.06 01:501.30900.000.000.007.20
265141812007.03.06 00:14sell0.20eurusdm1.31021.32121.30622007.03.06 01:501.30890.000.000.002.60
264055892007.03.05 16:49sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.06 01:501.30900.000.000.060.60
264479482007.03.05 19:51buy0.80usdchfm1.22091.20991.22492007.03.06 02:101.22220.000.000.718.51
263922772007.03.05 16:03buy0.40usdchfm1.22151.21051.22552007.03.06 02:101.22240.000.000.362.95
263906192007.03.05 15:59buy0.20usdchfm1.22211.21111.22612007.03.06 02:101.22240.000.000.180.49
263884632007.03.05 15:54buy0.10usdchfm1.22271.21171.22672007.03.06 02:101.22240.000.000.09-0.25
265282292007.03.06 00:57buy0.10usdjpym116.03116.33117.132007.03.06 02:36116.330.000.000.002.58
  [sl]
263764062007.03.05 15:16buy0.80gbpusdm1.92691.91591.93092007.03.06 03:401.92810.000.00-0.099.60
263752162007.03.05 15:14buy0.20gbpusdm1.92811.91711.93212007.03.06 03:401.92800.000.00-0.02-0.20
263760352007.03.05 15:16buy0.40gbpusdm1.92751.91651.93152007.03.06 03:401.92800.000.00-0.052.00
263750002007.03.05 15:14buy0.10gbpusdm1.92861.91761.93262007.03.06 03:411.92800.000.00-0.01-0.60
265502382007.03.06 02:14buy0.20eurusdm1.30841.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.002.20
  [sl]
265435132007.03.06 01:50buy0.10eurusdm1.30901.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.000.50
  [sl]
266185042007.03.06 06:16buy0.40usdchfm1.22171.21071.22572007.03.06 06:551.22380.000.000.006.86
266095812007.03.06 05:42buy0.40usdjpym116.26115.16116.662007.03.06 06:55116.460.000.000.006.87
266166222007.03.06 06:08buy0.20usdchfm1.22231.21131.22632007.03.06 06:551.22380.000.000.002.45
265487692007.03.06 02:10buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.06 06:551.22380.000.000.000.82
265958772007.03.06 04:54buy0.80gbpusdm1.92651.91551.93052007.03.06 07:451.92770.000.000.009.60
265957532007.03.06 04:54buy0.40gbpusdm1.92711.91611.93112007.03.06 07:451.92770.000.000.002.40
265778082007.03.06 03:41buy0.10gbpusdm1.92831.91731.93232007.03.06 07:451.92770.000.000.00-0.60
265949362007.03.06 04:51buy0.20gbpusdm1.92771.91671.93172007.03.06 07:451.92770.000.000.000.00
266473342007.03.06 07:46buy0.10gbpusdm1.92791.92851.93652007.03.06 07:511.92850.000.000.000.60
  [sl]
266306382007.03.06 06:55buy0.10eurusdm1.30971.31111.31912007.03.06 10:001.31110.000.000.001.40
  [sl]
265590012007.03.06 02:36buy0.10usdjpym116.37116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.000.60
  [sl]
266089172007.03.06 05:40buy0.20usdjpym116.32116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.002.06
  [sl]
266607672007.03.06 08:20buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 11:501.92840.000.000.009.60
266606432007.03.06 08:20buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 11:501.92850.000.000.002.80
266598352007.03.06 08:18buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 11:501.92840.000.000.000.00
266507362007.03.06 07:52buy0.10gbpusdm1.92891.91791.93292007.03.06 11:511.92840.000.000.00-0.50
266375702007.03.06 07:14buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 12:181.22370.000.000.008.50
266362862007.03.06 07:10buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 12:191.22360.000.000.002.29
266356392007.03.06 07:09buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 12:191.22360.000.000.000.16
266308522007.03.06 06:55buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 12:191.22360.000.000.00-0.41
267091012007.03.06 13:29buy0.80usdjpym116.32115.22116.722007.03.06 14:33116.450.000.000.008.93
267085102007.03.06 13:28buy0.40usdjpym116.38115.28116.782007.03.06 14:33116.450.000.000.002.40
267074342007.03.06 13:23buy0.20usdjpym116.44115.34116.842007.03.06 14:33116.450.000.000.000.17
266915862007.03.06 11:37buy0.10usdjpym116.50115.40116.902007.03.06 14:33116.450.000.000.00-0.43
267145442007.03.06 13:52buy0.80eurusdm1.30951.29851.31352007.03.06 15:481.31070.000.000.009.60
267028852007.03.06 12:57buy0.40eurusdm1.31011.29911.31412007.03.06 15:481.31060.000.000.002.00
266838872007.03.06 10:00buy0.10eurusdm1.31131.30031.31532007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.70
266844642007.03.06 10:02buy0.20eurusdm1.31071.29971.31472007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.20
267302562007.03.06 15:09buy0.80usdjpym116.29115.19116.692007.03.06 16:32116.420.000.000.008.93
267276272007.03.06 14:58buy0.40usdjpym116.35115.25116.752007.03.06 16:32116.410.000.000.002.06
267237402007.03.06 14:33buy0.10usdjpym116.47115.37116.872007.03.06 16:32116.410.000.000.00-0.52
267268342007.03.06 14:54buy0.20usdjpym116.41115.31116.812007.03.06 16:32116.410.000.000.000.00
267370252007.03.06 15:54buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 16:411.22370.000.000.008.50
267090402007.03.06 13:29buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 16:421.22370.000.000.000.33
267359572007.03.06 15:48buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 16:421.22370.000.000.002.62
266972662007.03.06 12:19buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 16:421.22370.000.000.00-0.33
267028422007.03.06 12:57buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 19:351.92840.000.000.009.60
266973762007.03.06 12:19buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 19:351.92840.000.000.002.40
266935782007.03.06 11:53buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 19:351.92840.000.000.000.00
266930812007.03.06 11:51buy0.10gbpusdm1.92901.91801.93302007.03.06 19:351.92840.000.000.00-0.60
267430092007.03.06 16:33buy0.10usdjpym116.43116.51117.312007.03.06 21:08116.510.000.000.000.69
  [sl]
267624162007.03.06 19:35buy0.10gbpusdm1.92881.93021.93822007.03.06 21:191.93020.000.000.001.40
  [sl]
267788222007.03.06 21:19buy0.20gbpusdm1.93011.93191.93992007.03.06 23:001.93370.000.00-0.027.20
267786032007.03.06 21:19buy0.10gbpusdm1.93071.93171.93972007.03.06 23:001.93360.000.00-0.012.90
267916582007.03.06 23:04sell0.80usdjpym116.79117.89116.392007.03.07 00:59116.660.000.000.008.91
267891562007.03.06 22:56sell0.40usdjpym116.74117.84116.342007.03.07 00:59116.670.000.000.002.40
267834142007.03.06 22:07sell0.20usdjpym116.68117.78116.282007.03.07 00:59116.680.000.000.000.00
267770932007.03.06 21:08sell0.10usdjpym116.51117.61116.112007.03.07 00:59116.680.000.00-0.14-1.46
267360962007.03.06 15:49buy0.10eurusdm1.31071.31211.32012007.03.07 01:291.31210.000.00-0.071.40
  [sl]
268068632007.03.07 00:59sell0.10usdjpym116.64116.44115.642007.03.07 01:37116.440.000.000.001.72
  [sl]
268361212007.03.07 04:24sell0.40eurusdm1.31331.32431.30932007.03.07 07:081.31150.000.000.007.20
268215442007.03.07 02:03sell0.20eurusdm1.31271.32371.30872007.03.07 07:091.31150.000.000.002.40
268127512007.03.07 01:29sell0.10eurusdm1.31211.32311.30812007.03.07 07:091.31150.000.000.000.60
268325072007.03.07 03:36sell0.40usdjpym116.54117.64116.142007.03.07 12:40116.330.000.000.007.22
268172542007.03.07 01:40sell0.20usdjpym116.48117.58116.082007.03.07 12:40116.330.000.000.002.58
268162422007.03.07 01:37sell0.10usdjpym116.42117.52116.022007.03.07 12:40116.330.000.000.000.77
268949662007.03.07 15:29sell0.80usdjpym116.49117.59116.092007.03.07 16:47116.360.000.000.008.94
268936752007.03.07 15:20sell0.40usdjpym116.43117.53116.032007.03.07 16:47116.360.000.000.002.41
268812132007.03.07 13:11sell0.20usdjpym116.37117.47115.972007.03.07 16:47116.360.000.000.000.17
268785522007.03.07 12:40sell0.10usdjpym116.31117.41115.912007.03.07 16:47116.360.000.000.00-0.43
268121692007.03.07 01:28buy0.80gbpusdm1.93141.92041.93542007.03.07 19:151.93290.000.000.0012.00
268118132007.03.07 01:27buy0.40gbpusdm1.93251.92151.93652007.03.07 19:161.93280.000.000.001.20
268084962007.03.07 01:03buy0.20gbpusdm1.93351.92251.93752007.03.07 19:161.93280.000.000.00-1.40
267903832007.03.06 23:00buy0.10gbpusdm1.93411.92311.93812007.03.07 19:161.93270.000.000.00-1.40
269038902007.03.07 16:51sell0.20usdjpym116.39116.18115.382007.03.07 22:34115.980.000.00-0.867.07
269034922007.03.07 16:47sell0.10usdjpym116.33116.18115.382007.03.07 22:34115.990.000.00-0.432.93
269341722007.03.07 22:34sell0.10usdjpym115.95115.78114.982007.03.08 00:17115.780.000.000.001.47
  [sl]
269335442007.03.07 22:32buy0.80gbpusdm1.93141.92041.93542007.03.08 03:091.93250.000.000.008.80
269332072007.03.07 22:29buy0.40gbpusdm1.93201.92101.93602007.03.08 03:091.93240.000.000.001.60
269325632007.03.07 22:15buy0.20gbpusdm1.93251.92151.93652007.03.08 03:091.93240.000.000.00-0.20
269158572007.03.07 19:16buy0.10gbpusdm1.93311.92211.93712007.03.08 03:091.93240.000.00-0.03-0.70
269663882007.03.08 03:26buy0.80gbpusdm1.93091.91991.93492007.03.08 05:021.93210.000.000.009.60
269640292007.03.08 03:13buy0.40gbpusdm1.93151.92051.93552007.03.08 05:021.93190.000.000.001.60
269629782007.03.08 03:09buy0.10gbpusdm1.93271.92171.93672007.03.08 05:021.93190.000.000.00-0.80
269635022007.03.08 03:11buy0.20gbpusdm1.93211.92111.93612007.03.08 05:021.93200.000.000.00-0.20
269486662007.03.08 00:17sell0.10usdjpym115.75116.85115.352007.03.08 05:54116.850.000.000.00-9.41
  [sl]
269549822007.03.08 01:32sell0.80usdjpym115.93117.03115.532007.03.08 05:54116.840.000.000.00-62.31
269490412007.03.08 00:21sell0.20usdjpym115.81116.91115.412007.03.08 05:54116.830.000.000.00-17.46
269528532007.03.08 01:08sell0.40usdjpym115.87116.97115.472007.03.08 05:54116.830.000.000.00-32.87
269896712007.03.08 05:54sell0.80usdjpym116.81117.91116.412007.03.08 05:54116.820.000.000.00-0.68
270135372007.03.08 09:44sell0.80usdjpym116.98118.08116.582007.03.08 09:53116.840.000.000.009.59
270122722007.03.08 09:38sell0.20usdjpym116.85117.95116.452007.03.08 09:53116.830.000.000.000.34
270126432007.03.08 09:40sell0.40usdjpym116.90118.00116.502007.03.08 09:53116.830.000.000.002.40
269896802007.03.08 05:54sell0.20usdjpym116.79117.89116.392007.03.08 09:53116.830.000.000.00-0.68
269968392007.03.08 07:14buy0.20gbpusdm1.93181.93321.94122007.03.08 11:421.93320.000.000.002.80
  [sl]
269828912007.03.08 05:02buy0.10gbpusdm1.93241.93321.94122007.03.08 11:421.93320.000.000.000.80
  [sl]
270150822007.03.08 09:53buy0.10usdjpym116.84117.05117.852007.03.08 11:51117.050.000.000.001.79
  [sl]
270310052007.03.08 11:53sell0.40gbpusdm1.93441.94541.93042007.03.08 12:001.93260.000.000.007.20
270292412007.03.08 11:42sell0.10gbpusdm1.93321.94421.92922007.03.08 12:001.93330.000.000.00-0.10
270306032007.03.08 11:51sell0.20gbpusdm1.93381.94481.92982007.03.08 12:001.93310.000.000.001.40
270323902007.03.08 12:00sell0.10gbpusdm1.93321.93041.92242007.03.08 13:101.93040.000.000.002.80
  [sl]
268782742007.03.07 12:38buy0.80usdchfm1.22211.21111.22612007.03.08 14:011.22340.000.002.148.50
267938832007.03.06 23:12buy0.40usdchfm1.22271.21171.22672007.03.08 14:011.22360.000.001.072.94
267826132007.03.06 21:52buy0.20usdchfm1.22341.21241.22742007.03.08 14:011.22370.000.000.710.49
267437032007.03.06 16:42buy0.10usdchfm1.22401.21301.22802007.03.08 14:011.22380.000.000.36-0.16
268765202007.03.07 12:16sell0.80eurusdm1.31301.32401.30902007.03.08 14:211.31180.000.001.429.60
270683492007.03.08 14:04buy0.20usdchfm1.22351.22611.23412007.03.08 14:361.22790.000.000.007.17
270678132007.03.08 14:01buy0.10usdchfm1.22411.22611.23412007.03.08 14:361.22770.000.000.002.93
270536252007.03.08 13:18sell0.20gbpusdm1.93051.92951.92152007.03.08 15:051.92950.000.000.002.00
  [sl]
270520512007.03.08 13:11sell0.10gbpusdm1.93001.94101.92602007.03.08 15:051.92950.000.000.000.50
270428942007.03.08 12:41buy0.20usdjpym117.00117.22118.022007.03.08 15:25117.420.000.000.007.15
270306322007.03.08 11:51buy0.10usdjpym117.06117.22118.022007.03.08 15:25117.410.000.000.002.98
270992482007.03.08 16:12sell0.80gbpusdm1.93081.94181.92682007.03.08 16:451.92970.000.000.008.80
270988832007.03.08 16:11sell0.40gbpusdm1.93031.94131.92632007.03.08 16:451.92960.000.000.002.80
270953982007.03.08 15:54sell0.20gbpusdm1.92971.94071.92572007.03.08 16:451.92960.000.000.000.20
270864702007.03.08 15:05sell0.10gbpusdm1.92911.94011.92512007.03.08 16:451.92970.000.000.00-0.60
271008082007.03.08 16:20sell0.80eurusdm1.31361.32461.30962007.03.08 16:491.31220.000.000.0011.20
268534422007.03.07 07:32sell0.40eurusdm1.31241.32341.30842007.03.08 16:501.31210.000.000.711.20
268525372007.03.07 07:26sell0.20eurusdm1.31181.32281.30782007.03.08 16:501.31200.000.000.35-0.40
268507412007.03.07 07:09sell0.10eurusdm1.31131.32231.30732007.03.08 16:501.31220.000.000.18-0.90
271230332007.03.08 19:38sell0.80gbpusdm1.93091.94191.92692007.03.08 19:591.92980.000.000.008.80
271212322007.03.08 19:35sell0.20gbpusdm1.92981.94081.92582007.03.08 19:591.92980.000.000.000.00
271223422007.03.08 19:37sell0.40gbpusdm1.93041.94141.92642007.03.08 19:591.92990.000.000.002.00
271045592007.03.08 16:45sell0.10gbpusdm1.92921.94021.92522007.03.08 19:591.92980.000.000.00-0.60
271217002007.03.08 19:36buy0.80usdchfm1.22651.21551.23052007.03.08 21:141.22780.000.000.008.47
271212092007.03.08 19:34buy0.40usdchfm1.22701.21601.23102007.03.08 21:141.22780.000.000.002.61
270799532007.03.08 14:36buy0.10usdchfm1.22821.21721.23222007.03.08 21:141.22780.000.000.00-0.33
270805552007.03.08 14:38buy0.20usdchfm1.22761.21661.23162007.03.08 21:141.22780.000.000.000.33
271220092007.03.08 19:37sell0.80eurusdm1.31361.32461.30962007.03.08 21:181.31250.000.000.008.80
271128592007.03.08 17:55sell0.40eurusdm1.31311.32411.30912007.03.08 21:191.31240.000.000.002.80
271060972007.03.08 16:53sell0.20eurusdm1.31251.32351.30852007.03.08 21:191.31240.000.000.000.20
271054202007.03.08 16:50sell0.10eurusdm1.31191.32291.30792007.03.08 21:191.31240.000.000.00-0.50
271103652007.03.08 17:30buy0.80usdjpym117.26116.16117.662007.03.09 00:57117.400.000.001.089.54
270899962007.03.08 15:25buy0.10usdjpym117.43116.33117.832007.03.09 00:57117.410.000.000.14-0.17
270948872007.03.08 15:52buy0.20usdjpym117.38116.28117.782007.03.09 00:57117.410.000.000.270.51
270963112007.03.08 15:59buy0.40usdjpym117.32116.22117.722007.03.09 00:57117.410.000.000.543.07
271651052007.03.09 02:40buy0.80usdjpym117.29116.19117.692007.03.09 03:50117.420.000.000.008.86
271541872007.03.09 01:02buy0.20usdjpym117.40116.30117.802007.03.09 03:50117.400.000.000.000.00
271588752007.03.09 01:31buy0.40usdjpym117.35116.25117.752007.03.09 03:50117.410.000.000.002.04
271524272007.03.09 00:57buy0.10usdjpym117.46116.36117.862007.03.09 03:50117.400.000.000.00-0.51
271666622007.03.09 02:52buy0.80usdchfm1.22651.21551.23052007.03.09 06:091.22780.000.000.008.47
271655402007.03.09 02:45buy0.40usdchfm1.22711.21611.23112007.03.09 06:091.22780.000.000.002.28
271360152007.03.08 21:38buy0.20usdchfm1.22771.21671.23172007.03.09 06:091.22780.000.000.180.16
271334882007.03.08 21:14buy0.10usdchfm1.22831.21731.23232007.03.09 06:091.22780.000.000.09-0.41
271722252007.03.09 03:56sell0.80gbpusdm1.93141.94241.92742007.03.09 07:331.93020.000.000.009.60
271503342007.03.09 00:43sell0.40gbpusdm1.93071.94171.92672007.03.09 07:331.93010.000.000.002.40
271261832007.03.08 19:59sell0.10gbpusdm1.92921.94021.92522007.03.09 07:331.93010.000.000.00-0.90
271499312007.03.09 00:39sell0.20gbpusdm1.93021.94121.92622007.03.09 07:331.93010.000.000.000.20
271746432007.03.09 04:14buy0.40usdjpym117.30117.39118.192007.03.09 08:41117.590.000.000.009.86
271738792007.03.09 04:03buy0.20usdjpym117.36116.26117.762007.03.09 08:41117.600.000.000.004.08
271714122007.03.09 03:50buy0.10usdjpym117.42116.32117.822007.03.09 08:41117.600.000.000.001.53
272323182007.03.09 11:03sell0.80gbpusdm1.93131.94231.92732007.03.09 13:331.93010.000.000.009.60
272130632007.03.09 09:07buy0.80usdjpym117.46117.54118.342007.03.09 13:33117.720.000.000.0017.67
272114902007.03.09 08:59buy0.40usdjpym117.51116.41117.912007.03.09 13:34117.740.000.000.007.81
272070082007.03.09 08:41buy0.10usdjpym117.62116.52118.022007.03.09 13:34117.840.000.000.001.87
272075552007.03.09 08:42buy0.20usdjpym117.57116.47117.972007.03.09 13:34117.830.000.000.004.41
271529422007.03.09 00:58sell0.80eurusdm1.31401.32501.31002007.03.09 13:361.31290.000.000.008.80
271353692007.03.08 21:31sell0.20eurusdm1.31291.32391.30892007.03.09 13:361.31250.000.000.120.80
271343962007.03.08 21:19sell0.10eurusdm1.31231.32331.30832007.03.09 13:361.31280.000.000.06-0.50
271431652007.03.08 23:19sell0.40eurusdm1.31351.32451.30952007.03.09 13:371.31260.000.000.003.60
272592562007.03.09 13:39sell0.80gbpusdm1.93201.94301.92802007.03.09 13:481.93050.000.000.0012.00
272304872007.03.09 10:55sell0.40gbpusdm1.93071.94171.92672007.03.09 13:481.93040.000.000.001.20
272212972007.03.09 09:58sell0.20gbpusdm1.93021.94121.92622007.03.09 13:481.93040.000.000.00-0.40
271972582007.03.09 07:34sell0.10gbpusdm1.92961.94061.92562007.03.09 13:481.93040.000.000.00-0.80
272562392007.03.09 13:34buy0.10usdjpym117.95118.11118.912007.03.09 14:09118.110.000.000.001.35
  [sl]
272747112007.03.09 14:09sell0.80gbpusdm1.93151.94251.92752007.03.09 14:221.93040.000.000.008.80
272698632007.03.09 13:55sell0.40gbpusdm1.93091.94191.92692007.03.09 14:221.93050.000.000.001.60
272697032007.03.09 13:55sell0.20gbpusdm1.93041.94141.92642007.03.09 14:221.93050.000.000.00-0.20
272654792007.03.09 13:48sell0.10gbpusdm1.92981.94081.92582007.03.09 14:231.93060.000.000.00-0.80
272764762007.03.09 14:15buy0.40usdjpym118.02116.92118.422007.03.09 14:34118.230.000.000.007.10
272757172007.03.09 14:12buy0.20usdjpym118.08116.98118.482007.03.09 14:35118.220.000.000.002.37
272745812007.03.09 14:09buy0.10usdjpym118.14117.04118.542007.03.09 14:35118.230.000.000.000.76
272577582007.03.09 13:37sell0.10eurusdm1.31231.31081.30282007.03.09 15:021.31080.000.000.001.50
  [sl]
273514252007.03.12 00:03buy0.80usdjpym118.10117.00118.502007.03.12 00:08118.220.000.000.008.12
273511652007.03.12 00:02buy0.40usdjpym118.15117.05118.552007.03.12 00:08118.230.000.000.002.71
273490862007.03.11 23:55buy0.20usdjpym118.21117.11118.612007.03.12 00:08118.240.000.000.000.51
272815262007.03.09 14:35buy0.10usdjpym118.27117.17118.672007.03.12 00:08118.240.000.000.14-0.25
273507402007.03.12 00:02sell0.80eurusdm1.31281.32381.30882007.03.12 02:251.31160.000.000.009.60
273476832007.03.11 23:50sell0.40eurusdm1.31221.32321.30822007.03.12 02:251.31170.000.000.002.00
273389442007.03.11 22:30sell0.20eurusdm1.31161.32261.30762007.03.12 02:251.31170.000.000.00-0.20
273344502007.03.11 22:00sell0.10eurusdm1.31111.32211.30712007.03.12 02:251.31170.000.000.00-0.60
273913642007.03.12 07:01sell0.80usdjpym118.40119.50118.002007.03.12 08:23118.280.000.000.008.12
273903242007.03.12 06:57sell0.40usdjpym118.35119.45117.952007.03.12 08:24118.270.000.000.002.71
273654682007.03.12 01:34sell0.20usdjpym118.29119.39117.892007.03.12 08:24118.270.000.000.000.34
273525622007.03.12 00:08sell0.10usdjpym118.23119.33117.832007.03.12 08:24118.270.000.000.00-0.34
274073182007.03.12 08:32sell0.40usdjpym118.35119.45117.952007.03.12 09:11118.140.000.000.007.11
274063302007.03.12 08:24sell0.10usdjpym118.23119.33117.832007.03.12 09:11118.150.000.000.000.68
274064622007.03.12 08:25sell0.20usdjpym118.29119.39117.892007.03.12 09:11118.140.000.000.002.54
272569312007.03.09 13:35sell0.80usdchfm1.23021.24121.22622007.03.12 09:301.22880.000.00-0.759.11
272554042007.03.09 13:33sell0.40usdchfm1.22961.24061.22562007.03.12 09:301.22870.000.00-0.382.93
271971872007.03.09 07:33sell0.20usdchfm1.22841.23941.22442007.03.12 09:301.22870.000.00-0.19-0.49
271871722007.03.09 06:09sell0.10usdchfm1.22781.23881.22382007.03.12 09:301.22870.000.00-0.09-0.73
272782122007.03.09 14:23sell0.10gbpusdm1.93011.94111.92612007.03.12 09:351.94110.000.000.00-11.00
  [sl]
273348812007.03.11 22:01sell0.80gbpusdm1.93221.94321.92822007.03.12 09:351.94100.000.000.00-70.40
272813242007.03.09 14:34sell0.40gbpusdm1.93121.94221.92722007.03.12 09:351.94110.000.000.02-39.60
272811712007.03.09 14:34sell0.20gbpusdm1.93061.94161.92662007.03.12 09:351.94110.000.000.01-21.00
274229172007.03.12 09:35sell0.80gbpusdm1.94041.95141.93642007.03.12 09:351.94100.000.000.00-4.80
274285802007.03.12 10:08sell0.80gbpusdm1.94231.95331.93832007.03.12 11:271.94100.000.000.0010.40
274258692007.03.12 09:50sell0.40gbpusdm1.94151.95251.93752007.03.12 11:281.94120.000.000.001.20
274244122007.03.12 09:43sell0.20gbpusdm1.94091.95191.93692007.03.12 11:281.94120.000.000.00-0.60
274229472007.03.12 09:35sell0.20gbpusdm1.94041.95141.93642007.03.12 11:281.94120.000.000.00-1.60
274153522007.03.12 09:11sell0.10usdjpym118.11117.56116.762007.03.12 12:38117.560.000.000.004.68
  [sl]
274561642007.03.12 12:39sell0.40usdjpym117.65118.75117.252007.03.12 12:56117.440.000.000.007.15
274559382007.03.12 12:39sell0.20usdjpym117.59118.69117.192007.03.12 12:56117.430.000.000.002.73
274555962007.03.12 12:38sell0.10usdjpym117.53118.63117.132007.03.12 12:56117.430.000.000.000.85
274381172007.03.12 11:28buy0.10gbpusdm1.94111.93011.94512007.03.12 13:111.93010.000.000.00-11.00
  [sl]
274393972007.03.12 11:34buy0.20gbpusdm1.94051.92951.94452007.03.12 13:111.92950.000.000.00-22.00
  [sl]
274399202007.03.12 11:36buy0.40gbpusdm1.93991.92891.94392007.03.12 13:111.92890.000.000.00-44.00
  [sl]
274407252007.03.12 11:38buy0.80gbpusdm1.93931.92831.94332007.03.12 13:111.92870.000.000.00-84.80
274198912007.03.12 09:30sell0.10usdchfm1.22821.22731.21932007.03.12 13:151.22730.000.000.000.73
  [sl]
274626642007.03.12 13:12sell0.20gbpusdm1.92941.92781.91982007.03.12 13:171.92580.000.000.007.20
274623362007.03.12 13:11sell0.10gbpusdm1.92881.92781.91982007.03.12 13:171.92590.000.000.002.90
274676102007.03.12 13:19sell0.80gbpusdm1.92711.93811.92312007.03.12 13:281.92600.000.000.008.80
274667882007.03.12 13:17sell0.20gbpusdm1.92601.93701.92202007.03.12 13:281.92580.000.000.000.40
274672492007.03.12 13:19sell0.40gbpusdm1.92651.93751.92252007.03.12 13:281.92580.000.000.002.80
274662872007.03.12 13:17sell0.10gbpusdm1.92531.93631.92132007.03.12 13:281.92580.000.000.00-0.50
274603342007.03.12 13:02sell0.20usdjpym117.47117.42116.622007.03.12 14:15117.420.000.000.000.85
  [sl]
274594032007.03.12 12:56sell0.10usdjpym117.41118.51117.012007.03.12 14:15117.420.000.000.00-0.09
274795842007.03.12 14:22sell0.80usdjpym117.54118.64117.142007.03.12 15:13117.420.000.000.008.18
274651952007.03.12 13:15sell0.10usdchfm1.22701.22561.21762007.03.12 16:071.22560.000.000.001.14
  [sl]
274983852007.03.12 16:07sell0.80usdjpym117.60118.70117.202007.03.12 22:28117.450.000.00-1.1410.22
274792472007.03.12 14:20sell0.40usdjpym117.49118.59117.092007.03.12 22:28117.430.000.00-0.572.04
274787092007.03.12 14:18sell0.20usdjpym117.43118.53117.032007.03.12 22:28117.430.000.00-0.290.00
274782212007.03.12 14:15sell0.10usdjpym117.38118.48116.982007.03.12 22:28117.430.000.00-0.14-0.43
275310432007.03.12 22:45sell0.80usdjpym117.57118.67117.172007.03.12 22:50117.440.000.000.008.86
275304022007.03.12 22:35sell0.40usdjpym117.51118.61117.112007.03.12 22:50117.430.000.000.002.73
275297342007.03.12 22:28sell0.10usdjpym117.39118.49116.992007.03.12 22:50117.440.000.000.00-0.43
275302622007.03.12 22:33sell0.20usdjpym117.45118.55117.052007.03.12 22:50117.430.000.000.000.34
275331242007.03.12 23:25sell0.80usdjpym117.60118.70117.202007.03.13 03:16117.470.000.000.008.85
275317442007.03.12 22:59sell0.20usdjpym117.48118.58117.082007.03.13 03:16117.470.000.000.000.17
275326432007.03.12 23:16sell0.40usdjpym117.54118.64117.142007.03.13 03:16117.480.000.000.002.04
275313972007.03.12 22:50sell0.10usdjpym117.42118.52117.022007.03.13 03:16117.470.000.000.00-0.43
275572122007.03.13 05:24sell0.20usdjpym117.51117.45116.652007.03.13 09:09117.450.000.000.001.02
  [sl]
275493762007.03.13 03:16sell0.10usdjpym117.45118.55117.052007.03.13 09:09117.450.000.000.000.00
275166072007.03.12 18:42sell0.20usdchfm1.22581.22331.21532007.03.13 11:191.22140.000.00-0.197.20
274984792007.03.12 16:07sell0.10usdchfm1.22521.22331.21532007.03.13 11:201.22150.000.00-0.093.03
273705252007.03.12 02:25sell0.10eurusdm1.31141.32241.30742007.03.13 13:111.32240.000.000.06-11.00
  [sl]
273980662007.03.12 07:34sell0.80eurusdm1.31311.32411.30912007.03.13 13:121.32240.000.000.47-74.40
273948552007.03.12 07:26sell0.40eurusdm1.31251.32351.30852007.03.13 13:121.32220.000.000.24-38.80
273824732007.03.12 05:50sell0.20eurusdm1.31191.32291.30792007.03.13 13:121.32220.000.000.12-20.60
276003902007.03.13 11:22sell0.20usdchfm1.22171.21961.21162007.03.13 13:501.21960.000.000.003.44
  [sl]
275999892007.03.13 11:20sell0.10usdchfm1.22111.21971.21172007.03.13 13:501.21960.000.000.001.23
276357322007.03.13 14:23sell0.80usdchfm1.22091.23191.21692007.03.13 16:221.21960.000.000.008.53
276301472007.03.13 13:56sell0.20usdchfm1.21981.23081.21582007.03.13 16:231.21970.000.000.000.16
276293102007.03.13 13:50sell0.10usdchfm1.21911.23011.21512007.03.13 16:231.21980.000.000.00-0.57
276354942007.03.13 14:23sell0.40usdchfm1.22041.23141.21642007.03.13 16:231.21990.000.000.001.64
276351642007.03.13 14:21buy0.80eurusdm1.32031.30931.32432007.03.13 17:031.32150.000.000.009.60
276236482007.03.13 13:23buy0.20eurusdm1.32151.31051.32552007.03.13 17:031.32140.000.000.00-0.20
276306742007.03.13 13:58buy0.40eurusdm1.32091.30991.32492007.03.13 17:031.32140.000.000.002.00
276218432007.03.13 13:12buy0.10eurusdm1.32211.31111.32612007.03.13 17:031.32140.000.000.00-0.70
275860842007.03.13 09:09buy0.10usdjpym117.46116.36117.862007.03.13 17:37116.360.000.000.00-9.45
  [sl]
275932022007.03.13 10:52buy0.80usdjpym117.29116.19117.692007.03.13 17:37116.360.000.000.00-63.94
275907222007.03.13 10:19buy0.40usdjpym117.35116.25117.752007.03.13 17:37116.370.000.000.00-33.69
275863772007.03.13 09:14buy0.20usdjpym117.40116.30117.802007.03.13 17:37116.370.000.000.00-17.70
276678222007.03.13 17:37buy0.80usdjpym116.39115.29116.792007.03.13 17:37116.380.000.000.00-0.69
276712612007.03.13 18:00sell0.80usdjpym116.54117.64116.142007.03.13 18:09116.420.000.000.008.25
276709752007.03.13 17:59sell0.40usdjpym116.49117.59116.092007.03.13 18:09116.430.000.000.002.06
276678692007.03.13 17:37sell0.10usdjpym116.37117.47115.972007.03.13 18:09116.430.000.000.00-0.52
276692762007.03.13 17:45sell0.20usdjpym116.43117.53116.032007.03.13 18:09116.430.000.000.000.00
276619872007.03.13 16:55sell0.20usdchfm1.22021.21921.21122007.03.13 18:421.21920.000.000.001.64
  [sl]
276560252007.03.13 16:23sell0.10usdchfm1.21961.23061.21562007.03.13 18:421.21920.000.000.000.33
276765942007.03.13 18:44sell0.80usdjpym116.60117.70116.202007.03.13 19:03116.470.000.000.008.93
276759912007.03.13 18:42sell0.40usdjpym116.54117.64116.142007.03.13 19:03116.460.000.000.002.75
276719362007.03.13 18:09sell0.10usdjpym116.42117.52116.022007.03.13 19:03116.460.000.000.00-0.34
276736032007.03.13 18:18sell0.20usdjpym116.48117.58116.082007.03.13 19:03116.460.000.000.000.34
276796492007.03.13 19:08sell0.40usdjpym116.56117.66116.162007.03.13 19:58116.350.000.000.007.22
276794802007.03.13 19:07sell0.20usdjpym116.50117.60116.102007.03.13 19:58116.360.000.000.002.41
276792692007.03.13 19:03sell0.10usdjpym116.44117.54116.042007.03.13 19:58116.360.000.000.000.69
276862962007.03.13 19:58sell0.10usdjpym116.32116.25115.452007.03.13 21:41116.250.000.00-0.140.60
  [sl]
276863332007.03.13 19:59sell0.20usdjpym116.37116.25115.452007.03.13 21:41116.250.000.00-0.292.06
  [sl]
277001412007.03.13 21:41sell0.10usdjpym116.23116.08115.282007.03.13 23:46116.080.000.000.001.29
  [sl]
277011452007.03.13 21:56sell0.20usdjpym116.29116.08115.282007.03.13 23:46116.080.000.000.003.62
  [sl]
277170742007.03.14 00:24sell0.80usdjpym116.23117.33115.832007.03.14 02:04116.100.000.000.008.96
277151072007.03.14 00:05sell0.40usdjpym116.17117.27115.772007.03.14 02:04116.100.000.000.002.41
277133692007.03.13 23:56sell0.20usdjpym116.11117.21115.712007.03.14 02:04116.100.000.000.000.17
277118752007.03.13 23:46sell0.10usdjpym116.05117.15115.652007.03.14 02:04116.110.000.000.00-0.52
277307172007.03.14 02:15buy0.40usdjpym116.01114.91116.412007.03.14 03:37116.210.000.000.006.88
277295022007.03.14 02:08buy0.20usdjpym116.07114.97116.472007.03.14 03:37116.220.000.000.002.58
277287852007.03.14 02:04buy0.10usdjpym116.12115.02116.522007.03.14 03:37116.220.000.000.000.86
274711502007.03.12 13:37sell0.80gbpusdm1.92711.93811.92312007.03.14 06:421.92600.000.000.068.80
274704012007.03.12 13:32sell0.40gbpusdm1.92651.93751.92252007.03.14 06:421.92610.000.000.041.60
274700012007.03.12 13:29sell0.20gbpusdm1.92601.93701.92202007.03.14 06:421.92610.000.000.02-0.20
274696562007.03.12 13:28sell0.10gbpusdm1.92541.93641.92142007.03.14 06:421.92610.000.000.00-0.70
276767012007.03.13 18:45sell0.20usdchfm1.21951.21681.20882007.03.14 06:501.21500.000.00-0.197.41
276761792007.03.13 18:43sell0.10usdchfm1.21891.21701.20902007.03.14 06:501.21520.000.00-0.093.04
277768272007.03.14 06:47sell0.20gbpusdm1.92621.92451.91652007.03.14 07:341.92260.000.000.007.20
277745572007.03.14 06:42sell0.10gbpusdm1.92551.92451.91652007.03.14 07:341.92250.000.000.003.00
277962742007.03.14 07:40sell0.80gbpusdm1.92411.93511.92012007.03.14 07:561.92290.000.000.009.60
277954522007.03.14 07:38sell0.20gbpusdm1.92271.93371.91872007.03.14 07:561.92280.000.000.00-0.20
277961382007.03.14 07:40sell0.40gbpusdm1.92341.93441.91942007.03.14 07:561.92280.000.000.002.40
277942622007.03.14 07:34sell0.10gbpusdm1.92221.93321.91822007.03.14 07:561.92280.000.000.00-0.60
278061252007.03.14 08:19sell0.80gbpusdm1.92451.93551.92052007.03.14 08:531.92330.000.000.009.60
278055262007.03.14 08:13sell0.40gbpusdm1.92381.93481.91982007.03.14 08:541.92340.000.000.001.60
278047232007.03.14 08:06sell0.20gbpusdm1.92321.93421.91922007.03.14 08:541.92340.000.000.00-0.40
278014492007.03.14 07:56sell0.10gbpusdm1.92261.93361.91862007.03.14 08:541.92340.000.000.00-0.80
277571142007.03.14 05:32buy0.80usdjpym116.07114.97116.472007.03.14 09:15116.190.000.000.008.26
277460622007.03.14 04:54buy0.40usdjpym116.13115.03116.532007.03.14 09:15116.200.000.000.002.41
277370242007.03.14 03:42buy0.20usdjpym116.18115.08116.582007.03.14 09:15116.200.000.000.000.34
277367422007.03.14 03:37buy0.10usdjpym116.24115.14116.642007.03.14 09:15116.200.000.000.00-0.34
278111452007.03.14 09:09sell0.80gbpusdm1.92461.93561.92062007.03.14 09:171.92350.000.000.008.80
278109212007.03.14 09:07sell0.40gbpusdm1.92411.93511.92012007.03.14 09:171.92370.000.000.001.60
278095212007.03.14 08:54sell0.10gbpusdm1.92291.93391.91892007.03.14 09:171.92370.000.000.00-0.80
278101572007.03.14 09:00sell0.20gbpusdm1.92351.93451.91952007.03.14 09:171.92370.000.000.00-0.40
278140032007.03.14 09:25buy0.40usdjpym116.10115.00116.502007.03.14 10:22116.310.000.000.007.22
278135932007.03.14 09:22buy0.20usdjpym116.16115.06116.562007.03.14 10:22116.300.000.000.002.41
278124892007.03.14 09:15buy0.10usdjpym116.22115.12116.622007.03.14 10:22116.300.000.000.000.69
278213942007.03.14 10:43buy0.80usdjpym116.15115.05116.552007.03.14 11:19116.270.000.000.008.26
278200822007.03.14 10:30buy0.40usdjpym116.21115.11116.612007.03.14 11:19116.280.000.000.002.41
278192462007.03.14 10:22buy0.10usdjpym116.32115.22116.722007.03.14 11:19116.280.000.000.00-0.34
278197802007.03.14 10:28buy0.20usdjpym116.26115.16116.662007.03.14 11:19116.280.000.000.000.34
278316642007.03.14 11:49buy0.80usdjpym116.15115.05116.552007.03.14 12:03116.270.000.000.008.26
278261052007.03.14 11:20buy0.20usdjpym116.26115.16116.662007.03.14 12:03116.270.000.000.000.17
278310292007.03.14 11:47buy0.40usdjpym116.21115.11116.612007.03.14 12:03116.270.000.000.002.06
278256422007.03.14 11:19buy0.10usdjpym116.32115.22116.722007.03.14 12:03116.270.000.000.00-0.43
278143482007.03.14 09:29sell0.40gbpusdm1.92451.93551.92052007.03.14 12:251.92270.000.000.007.20
278142522007.03.14 09:28sell0.20gbpusdm1.92401.93501.92002007.03.14 12:261.92280.000.000.002.40
278131892007.03.14 09:17sell0.10gbpusdm1.92341.93441.91942007.03.14 12:261.92280.000.000.000.60
278352992007.03.14 12:03buy0.10usdjpym116.29116.41117.212007.03.14 13:19116.410.000.000.001.03
  [sl]
278621672007.03.14 13:19buy0.10usdjpym116.44116.51117.312007.03.14 13:49116.510.000.000.000.60
  [sl]
278787742007.03.14 14:06buy0.80usdjpym116.34115.24116.742007.03.14 14:14116.480.000.000.009.62
278773492007.03.14 14:03buy0.40usdjpym116.43115.33116.832007.03.14 14:15116.480.000.000.001.72
278734762007.03.14 13:50buy0.20usdjpym116.49115.39116.892007.03.14 14:15116.490.000.000.000.00
278731322007.03.14 13:49buy0.10usdjpym116.54115.44116.942007.03.14 14:15116.490.000.000.00-0.43
276769312007.03.13 18:45buy0.80eurusdm1.32001.30901.32402007.03.14 14:181.32120.000.00-0.529.60
276756512007.03.13 18:40buy0.40eurusdm1.32061.30961.32462007.03.14 14:181.32100.000.00-0.261.60
276658532007.03.13 17:25buy0.20eurusdm1.32121.31021.32522007.03.14 14:181.32090.000.00-0.13-0.60
276632012007.03.13 17:04buy0.10eurusdm1.32171.31071.32572007.03.14 14:181.32090.000.00-0.07-0.80
278887942007.03.14 14:30buy0.80usdjpym116.35115.25116.752007.03.14 14:35116.470.000.000.008.24
278839422007.03.14 14:17buy0.40usdjpym116.40115.30116.802007.03.14 14:35116.480.000.000.002.75
278834352007.03.14 14:16buy0.20usdjpym116.46115.36116.862007.03.14 14:36116.470.000.000.000.17
278829412007.03.14 14:15buy0.10usdjpym116.51115.41116.912007.03.14 14:36116.480.000.000.00-0.26
278422182007.03.14 12:26sell0.10gbpusdm1.92231.93331.91832007.03.14 14:371.93330.000.000.00-11.00
  [sl]
278559292007.03.14 13:03sell0.80gbpusdm1.92401.93501.92002007.03.14 14:371.93340.000.000.00-75.20
278553412007.03.14 13:01sell0.40gbpusdm1.92341.93441.91942007.03.14 14:371.93350.000.000.00-40.40
278426202007.03.14 12:27sell0.20gbpusdm1.92281.93381.91882007.03.14 14:371.93320.000.000.00-20.80
277934592007.03.14 07:33sell0.80usdchfm1.21661.22761.21262007.03.14 14:391.21530.000.000.008.56
277929572007.03.14 07:32sell0.40usdchfm1.21601.22701.21202007.03.14 14:391.21500.000.000.003.29
277849952007.03.14 07:08sell0.20usdchfm1.21541.22641.21142007.03.14 14:391.21510.000.000.000.49
277786162007.03.14 06:50sell0.10usdchfm1.21481.22581.21082007.03.14 14:391.21500.000.000.00-0.16
278916782007.03.14 14:37buy0.10gbpusdm1.93311.93441.94242007.03.14 15:341.93440.000.000.001.30
  [sl]
278964212007.03.14 14:44sell0.40usdchfm1.21551.22651.21152007.03.14 15:531.21340.000.000.006.92
278942682007.03.14 14:41sell0.20usdchfm1.21491.22591.21092007.03.14 15:531.21350.000.000.002.31
278932942007.03.14 14:40sell0.10usdchfm1.21441.22541.21042007.03.14 15:531.21350.000.000.000.74
279187042007.03.14 15:53sell0.10usdchfm1.21321.21241.20442007.03.14 17:041.21240.000.000.000.66
  [sl]
278844182007.03.14 14:18buy0.10eurusdm1.32111.32251.33052007.03.14 17:211.32250.000.000.001.40
  [sl]
279182582007.03.14 15:51buy0.80usdjpym116.35115.25116.752007.03.14 17:25116.470.000.000.008.24
279037182007.03.14 15:06buy0.40usdjpym116.40115.30116.802007.03.14 17:25116.490.000.000.003.09
279025392007.03.14 15:02buy0.20usdjpym116.46115.36116.862007.03.14 17:25116.490.000.000.000.52
278907982007.03.14 14:36buy0.10usdjpym116.52115.42116.922007.03.14 17:25116.480.000.000.00-0.34
279561802007.03.14 17:31buy0.20usdjpym116.44116.69117.492007.03.14 18:43116.870.000.000.007.36
279539492007.03.14 17:25buy0.10usdjpym116.50116.68117.482007.03.14 18:43116.860.000.000.003.08
279243542007.03.14 16:04buy0.40gbpusdm1.93371.92271.93772007.03.14 18:541.93550.000.000.007.20
279212942007.03.14 15:59buy0.20gbpusdm1.93431.92331.93832007.03.14 18:541.93550.000.000.002.40
279126772007.03.14 15:34buy0.10gbpusdm1.93481.92381.93882007.03.14 18:541.93550.000.000.000.70
279828402007.03.14 18:55buy0.80usdjpym116.74115.64117.142007.03.14 19:09116.860.000.000.008.21
279803882007.03.14 18:46buy0.40usdjpym116.79115.69117.192007.03.14 19:09116.880.000.000.003.08
279790062007.03.14 18:43buy0.10usdjpym116.90115.80117.302007.03.14 19:09116.880.000.000.00-0.17
279794072007.03.14 18:44buy0.20usdjpym116.85115.75117.252007.03.14 19:09116.880.000.000.000.51
279954732007.03.14 19:39buy0.20usdjpym116.86117.15117.952007.03.14 22:54117.320.000.000.817.84
279859482007.03.14 19:09buy0.10usdjpym116.92117.14117.942007.03.14 22:54117.310.000.000.413.32
280370672007.03.14 22:55buy0.10usdjpym117.27117.33118.132007.03.14 23:15117.330.000.000.000.51
  [sl]
280246792007.03.14 21:56buy0.40gbpusdm1.93461.92361.93862007.03.14 23:401.93640.000.000.007.20
279824042007.03.14 18:54buy0.10gbpusdm1.93581.92481.93982007.03.14 23:411.93790.000.00-0.032.10
279844522007.03.14 19:02buy0.20gbpusdm1.93521.92421.93922007.03.14 23:411.93780.000.00-0.075.20
279915162007.03.14 19:25buy0.40eurusdm1.32161.31061.32562007.03.15 00:001.32340.000.00-0.797.20
279546212007.03.14 17:26buy0.20eurusdm1.32221.31121.32622007.03.15 00:001.32320.000.00-0.392.00
279522912007.03.14 17:21buy0.10eurusdm1.32281.31181.32682007.03.15 00:001.32330.000.00-0.200.50
280522712007.03.15 00:03buy0.80usdjpym117.18116.08117.582007.03.15 02:11117.310.000.000.008.87
280515642007.03.15 00:00buy0.40usdjpym117.24116.14117.642007.03.15 02:11117.320.000.000.002.73
280489782007.03.14 23:46buy0.20usdjpym117.30116.20117.702007.03.15 02:11117.320.000.000.000.34
280433692007.03.14 23:15buy0.10usdjpym117.36116.26117.762007.03.15 02:11117.310.000.000.00-0.43
280798392007.03.15 05:10buy0.80usdjpym117.16116.06117.562007.03.15 06:50117.290.000.000.008.87
280721402007.03.15 02:54buy0.40usdjpym117.22116.12117.622007.03.15 06:50117.270.000.000.001.71
280691562007.03.15 02:11buy0.10usdjpym117.34116.24117.742007.03.15 06:51117.270.000.000.00-0.60
280702762007.03.15 02:22buy0.20usdjpym117.28116.18117.682007.03.15 06:51117.270.000.000.00-0.17
281024802007.03.15 08:40buy0.80usdjpym117.13116.03117.532007.03.15 08:51117.250.000.000.008.19
281005022007.03.15 08:25buy0.20usdjpym117.24116.14117.642007.03.15 08:51117.240.000.000.000.00
281021422007.03.15 08:38buy0.40usdjpym117.18116.08117.582007.03.15 08:51117.240.000.000.002.05
280884402007.03.15 06:51buy0.10usdjpym117.29116.19117.692007.03.15 08:51117.240.000.000.00-0.43
281091482007.03.15 09:35buy0.40usdjpym117.18116.08117.582007.03.15 12:28117.390.000.000.007.16
281082972007.03.15 09:29buy0.20usdjpym117.24116.14117.642007.03.15 12:28117.400.000.000.002.73
281032532007.03.15 08:51buy0.10usdjpym117.29116.19117.692007.03.15 12:28117.400.000.000.000.94
281001272007.03.15 08:23buy0.80eurusdm1.32081.30981.32482007.03.15 12:321.32230.000.000.0012.00
280574242007.03.15 00:31buy0.40eurusdm1.32221.31121.32622007.03.15 12:321.32240.000.000.000.80
280513572007.03.15 00:00buy0.10eurusdm1.32341.31241.32742007.03.15 12:321.32220.000.000.00-1.20
280535482007.03.15 00:06buy0.20eurusdm1.32281.31181.32682007.03.15 12:321.32230.000.000.00-1.00
280636172007.03.15 01:15buy0.80gbpusdm1.93651.92551.94052007.03.15 13:101.93770.000.000.009.60
280553632007.03.15 00:14buy0.40gbpusdm1.93711.92611.94112007.03.15 13:101.93740.000.000.001.20
280535222007.03.15 00:06buy0.20gbpusdm1.93771.92671.94172007.03.15 13:101.93730.000.000.00-0.80
280477472007.03.14 23:41buy0.10gbpusdm1.93831.92731.94232007.03.15 13:101.93720.000.000.00-1.10
281295632007.03.15 12:45buy0.40eurusdm1.32171.31071.32572007.03.15 13:211.32380.000.000.008.40
281275272007.03.15 12:36buy0.20eurusdm1.32231.31131.32632007.03.15 13:211.32370.000.000.002.80
281258872007.03.15 12:32buy0.10eurusdm1.32291.31191.32692007.03.15 13:211.32390.000.000.001.00
281254602007.03.15 12:31buy0.80usdjpym117.26116.16117.662007.03.15 14:34117.390.000.000.008.86
281252352007.03.15 12:31buy0.40usdjpym117.32116.22117.722007.03.15 14:34117.400.000.000.002.73
281244722007.03.15 12:29buy0.20usdjpym117.38116.28117.782007.03.15 14:34117.380.000.000.000.00
281240792007.03.15 12:28buy0.10usdjpym117.43116.33117.832007.03.15 14:35117.380.000.000.00-0.43
281425932007.03.15 13:51buy0.80eurusdm1.32221.31121.32622007.03.15 14:511.32370.000.000.0012.00
281388202007.03.15 13:28buy0.40eurusdm1.32281.31181.32682007.03.15 14:511.32380.000.000.004.00
281375752007.03.15 13:23buy0.20eurusdm1.32341.31241.32742007.03.15 14:511.32380.000.000.000.80
281367982007.03.15 13:21buy0.10eurusdm1.32391.31291.32792007.03.15 14:511.32400.000.000.000.10
281396102007.03.15 13:31buy0.80gbpusdm1.93461.92361.93862007.03.15 14:571.93600.000.000.0011.20
281387322007.03.15 13:27buy0.40gbpusdm1.93531.92431.93932007.03.15 14:571.93590.000.000.002.40
281356342007.03.15 13:17buy0.20gbpusdm1.93651.92551.94052007.03.15 14:571.93590.000.000.00-1.20
281344062007.03.15 13:10buy0.10gbpusdm1.93751.92651.94152007.03.15 14:571.93590.000.000.00-1.60
281496732007.03.15 14:51buy0.80usdjpym117.24116.14117.642007.03.15 16:03117.360.000.000.008.18
281492402007.03.15 14:50buy0.40usdjpym117.29116.19117.692007.03.15 16:03117.350.000.000.002.05
281484802007.03.15 14:42buy0.20usdjpym117.35116.25117.752007.03.15 16:03117.360.000.000.000.17
281476722007.03.15 14:35buy0.10usdjpym117.41116.31117.812007.03.15 16:03117.360.000.000.00-0.43
281685762007.03.15 17:04buy0.80eurusdm1.32271.31171.32672007.03.15 17:341.32380.000.000.008.80
281520192007.03.15 15:07buy0.40eurusdm1.32331.31231.32732007.03.15 17:351.32370.000.000.001.60
281500872007.03.15 14:53buy0.20eurusdm1.32381.31281.32782007.03.15 17:351.32370.000.000.00-0.20
281497842007.03.15 14:52buy0.10eurusdm1.32441.31341.32842007.03.15 17:351.32370.000.000.00-0.70
281607332007.03.15 16:16sell0.80usdjpym117.52118.62117.122007.03.15 22:41117.390.000.00-1.148.86
281586652007.03.15 16:06sell0.20usdjpym117.40118.50117.002007.03.15 22:41117.400.000.00-0.290.00
281602982007.03.15 16:14sell0.40usdjpym117.46118.56117.062007.03.15 22:41117.410.000.00-0.571.70
281582902007.03.15 16:03sell0.10usdjpym117.35118.45116.952007.03.15 22:41117.400.000.00-0.14-0.43
281730102007.03.15 17:45buy0.20eurusdm1.32341.32521.33322007.03.15 23:241.32700.000.00-0.137.20
281718392007.03.15 17:35buy0.10eurusdm1.32391.32501.33302007.03.15 23:241.32690.000.00-0.073.00
281510832007.03.15 15:00buy0.20gbpusdm1.93561.93621.94422007.03.15 23:271.93620.000.00-0.021.20
  [sl]
281505712007.03.15 14:57buy0.10gbpusdm1.93621.92521.94022007.03.15 23:271.93620.000.00-0.010.00
281920482007.03.15 23:35sell0.80gbpusdm1.93801.94901.93402007.03.16 00:351.93680.000.000.009.60
281915392007.03.15 23:32sell0.40gbpusdm1.93741.94841.93342007.03.16 00:351.93670.000.000.002.80
281906772007.03.15 23:28sell0.20gbpusdm1.93681.94781.93282007.03.16 00:351.93660.000.000.000.40
281904112007.03.15 23:27sell0.10gbpusdm1.93631.94731.93232007.03.16 00:351.93650.000.000.00-0.20
279541532007.03.14 17:26sell0.80usdchfm1.21371.22471.20972007.03.16 00:531.21240.000.00-3.018.58
279489922007.03.14 17:11sell0.40usdchfm1.21311.22411.20912007.03.16 00:531.21250.000.00-1.511.98
279487372007.03.14 17:11sell0.20usdchfm1.21261.22361.20862007.03.16 00:531.21250.000.00-0.750.16
279467012007.03.14 17:04sell0.10usdchfm1.21201.22301.20802007.03.16 00:531.21250.000.00-0.37-0.41
281869512007.03.15 23:18sell0.20usdjpym117.43117.17116.372007.03.16 01:10116.990.000.000.007.52
281847702007.03.15 22:41sell0.10usdjpym117.38117.18116.382007.03.16 01:10116.980.000.000.003.42
281889062007.03.15 23:24buy0.10eurusdm1.32711.32931.33732007.03.16 02:351.32930.000.000.002.20
  [sl]
282013782007.03.16 00:53sell0.10usdchfm1.21201.21031.20232007.03.16 03:501.21030.000.000.001.40
  [sl]
282264632007.03.16 04:34sell0.80usdchfm1.21191.22291.20792007.03.16 06:511.21060.000.000.008.59
282250812007.03.16 04:17sell0.40usdchfm1.21131.22231.20732007.03.16 06:511.21050.000.000.002.64
282239022007.03.16 04:07sell0.20usdchfm1.21071.22171.20672007.03.16 06:511.21050.000.000.000.33
282228102007.03.16 03:55sell0.10usdchfm1.21021.22121.20622007.03.16 06:511.21050.000.000.00-0.25
282332072007.03.16 06:37buy0.40eurusdm1.32831.31731.33232007.03.16 06:581.33010.000.000.007.20
282266382007.03.16 04:35buy0.20eurusdm1.32891.31791.33292007.03.16 06:581.33020.000.000.002.60
282181602007.03.16 02:35buy0.10eurusdm1.32951.31851.33352007.03.16 06:581.33020.000.000.000.70
282250222007.03.16 04:17sell0.80usdjpym117.12118.22116.722007.03.16 06:58117.000.000.000.008.21
282239412007.03.16 04:07sell0.40usdjpym117.07118.17116.672007.03.16 07:09116.870.000.000.006.85
282087692007.03.16 01:35sell0.20usdjpym117.01118.11116.612007.03.16 07:09116.890.000.000.002.05
282048562007.03.16 01:10sell0.10usdjpym116.96118.06116.562007.03.16 07:09116.900.000.000.000.51
282342902007.03.16 06:53sell0.20usdchfm1.21071.21001.20202007.03.16 08:151.21000.000.000.001.16
  [sl]
282341602007.03.16 06:51sell0.10usdchfm1.21021.22121.20622007.03.16 08:151.21000.000.000.000.17
282457772007.03.16 08:15sell0.40usdjpym116.99118.09116.592007.03.16 09:20116.780.000.000.007.19
282373292007.03.16 07:11sell0.20usdjpym116.93118.03116.532007.03.16 09:20116.770.000.000.002.74
282368192007.03.16 07:10sell0.10usdjpym116.87117.97116.472007.03.16 09:20116.770.000.000.000.86
281991742007.03.16 00:35sell0.10gbpusdm1.93601.94701.93202007.03.16 09:261.94700.000.000.00-11.00
  [sl]
282014842007.03.16 00:54sell0.80gbpusdm1.93771.94871.93372007.03.16 09:261.94700.000.000.00-74.40
281996132007.03.16 00:37sell0.40gbpusdm1.93711.94811.93312007.03.16 09:261.94690.000.000.00-39.20
281995632007.03.16 00:37sell0.20gbpusdm1.93651.94751.93252007.03.16 09:261.94660.000.000.00-20.20
282622712007.03.16 09:39buy0.40gbpusdm1.94561.93461.94962007.03.16 10:421.94740.000.000.007.20
282607192007.03.16 09:31buy0.20gbpusdm1.94621.93521.95022007.03.16 10:421.94750.000.000.002.60
282594172007.03.16 09:26buy0.10gbpusdm1.94671.93571.95072007.03.16 10:421.94750.000.000.000.80
282360462007.03.16 07:03buy0.20eurusdm1.32971.33131.33932007.03.16 10:441.33330.000.000.007.20
282350472007.03.16 06:58buy0.10eurusdm1.33031.33131.33932007.03.16 10:441.33320.000.000.002.90
282459512007.03.16 08:15sell0.10usdchfm1.20971.20531.19732007.03.16 12:011.20530.000.000.003.65
  [sl]
  0.00 0.00 -1.49 403.40
Closed P/L: 401.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
282579572007.03.16 09:20sell0.10usdjpym116.73117.83116.33 116.620.000.000.000.94
282697502007.03.16 10:42buy0.10gbpusdm1.94781.93681.9518 1.94790.000.000.000.10
282704272007.03.16 10:44buy0.10eurusdm1.33351.32251.3375 1.33280.000.000.00-0.70
282752212007.03.16 11:15buy0.20eurusdm1.33291.32191.3369 1.33280.000.000.00-0.20
282805142007.03.16 12:02sell0.10usdchfm1.20481.21581.2008 1.20510.000.000.00-0.25
  0.00 0.00 0.00 -0.11
 Floating P/L: -0.11
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 401.91 Floating P/L: -0.11 Margin: 30.00
Balance: 3 401.91 Equity: 3 401.80 Free Margin: 3 371.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 450.04 Gross Loss: 1 048.13 Total Net Profit: 401.91
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 0.80  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 454.31 (12.70%) Relative Drawdown: 12.70% (454.31)
 
Total Trades: 504 Short Positions (won %): 233 (69.53%) Long Positions (won %): 271 (76.01%)
Profit Trades (% of total): 368 (73.02%) Loss trades (% of total): 136 (26.98%)
Largest profit trade: 17.67 loss trade: -84.80
Average profit trade: 3.94 loss trade: -7.71
Maximum consecutive wins ($): 14 (64.20) consecutive losses ($): 7 (-148.27)
Maximal consecutive profit (count): 66.55 (10) consecutive loss (count): -161.80 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2