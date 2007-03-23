|Account: 1411221
|Name: Fuck
|Currency: USD
|2007 March 23, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29074968
|2007.03.23 11:25
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2160
|1.2085
|1.2200
|2007.03.23 14:01
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|10201
|RF1
|29075222
|2007.03.23 11:28
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2155
|1.2084
|1.2195
|2007.03.23 14:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|10201
|RF1
|29076861
|2007.03.23 11:57
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2150
|1.2083
|1.2190
|2007.03.23 14:01
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|10201
|RF1
|29077841
|2007.03.23 12:04
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2146
|1.2083
|1.2186
|2007.03.23 14:01
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|29078527
|2007.03.23 12:09
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2141
|1.2082
|1.2181
|2007.03.23 14:00
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|10201
|RF1
|29051980
|2007.03.23 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3323
|1.3398
|1.3283
|2007.03.23 13:40
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|29079794
|2007.03.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3328
|1.3399
|1.3288
|2007.03.23 13:39
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29080956
|2007.03.23 12:25
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3333
|1.3400
|1.3293
|2007.03.23 13:39
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|10201
|RF1
|29082334
|2007.03.23 12:33
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3338
|1.3401
|1.3298
|2007.03.23 13:39
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|10201
|RF1
|28964030
|2007.03.22 15:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3354
|1.3335
|1.3255
|2007.03.22 17:17
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|10201
|RF1
|28964928
|2007.03.22 15:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3358
|1.3334
|1.3254
|2007.03.22 17:17
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|10201
|RF1
|28963792
|2007.03.22 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2123
|1.2048
|1.2163
|2007.03.22 16:33
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|10201
|RF1
|28964188
|2007.03.22 15:33
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2118
|1.2047
|1.2158
|2007.03.22 16:33
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|10201
|RF1
|28965620
|2007.03.22 15:51
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2113
|1.2046
|1.2153
|2007.03.22 16:31
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|10201
|RF1
|28910025
|2007.03.22 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3363
|1.3438
|1.3323
|2007.03.22 15:13
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|10201
|RF1
|28910283
|2007.03.22 09:05
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3368
|1.3439
|1.3328
|2007.03.22 15:12
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|10201
|RF1
|28955692
|2007.03.22 14:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3373
|1.3440
|1.3333
|2007.03.22 15:12
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|10201
|RF1
|28828487
|2007.03.21 18:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3332
|1.3390
|1.3470
|2007.03.22 00:19
|1.3390
|0.00
|0.00
|-0.18
|5.80
|10201
|RF1[sl]
|28844453
|2007.03.21 19:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2087
|1.2162
|1.2047
|2007.03.21 19:48
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28845152
|2007.03.21 19:02
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2092
|1.2163
|1.2052
|2007.03.21 19:48
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28845581
|2007.03.21 19:03
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2097
|1.2164
|1.2057
|2007.03.21 19:48
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|10201
|RF1
|28846402
|2007.03.21 19:05
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2103
|1.2166
|1.2063
|2007.03.21 19:47
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|10201
|RF1
|28749802
|2007.03.21 08:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2127
|1.2137
|1.2217
|2007.03.21 13:26
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|10201
|RF1
|28750922
|2007.03.21 08:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2122
|1.2137
|1.2217
|2007.03.21 13:26
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|10201
|RF1
|28787838
|2007.03.21 12:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:29
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787808
|2007.03.21 12:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:29
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787775
|2007.03.21 12:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:29
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787766
|2007.03.21 12:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:29
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787585
|2007.03.21 12:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:29
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787579
|2007.03.21 12:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:28
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|28787576
|2007.03.21 12:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:28
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787545
|2007.03.21 12:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:28
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787399
|2007.03.21 12:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:27
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787360
|2007.03.21 12:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:27
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787341
|2007.03.21 12:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:27
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787288
|2007.03.21 12:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:27
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28787247
|2007.03.21 12:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:26
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787231
|2007.03.21 12:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|1.9659
|1.9544
|2007.03.21 12:26
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28787215
|2007.03.21 12:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:26
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28786951
|2007.03.21 12:23
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:23
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28786901
|2007.03.21 12:22
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:22
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28786882
|2007.03.21 12:22
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:22
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28786821
|2007.03.21 12:21
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9583
|1.9658
|1.9543
|2007.03.21 12:21
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28786788
|2007.03.21 12:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9583
|1.9658
|1.9543
|2007.03.21 12:20
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28786773
|2007.03.21 12:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9583
|1.9658
|1.9543
|2007.03.21 12:20
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28786727
|2007.03.21 12:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9583
|1.9658
|1.9543
|2007.03.21 12:20
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28786703
|2007.03.21 12:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:19
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28786692
|2007.03.21 12:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:19
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|28786671
|2007.03.21 12:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:19
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28786665
|2007.03.21 12:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9585
|1.9660
|1.9545
|2007.03.21 12:19
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28786612
|2007.03.21 12:18
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9583
|1.9658
|1.9543
|2007.03.21 12:19
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28763778
|2007.03.21 09:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9581
|1.9656
|1.9541
|2007.03.21 11:08
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|10201
|RF1
|28768748
|2007.03.21 09:56
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9586
|1.9657
|1.9546
|2007.03.21 11:07
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|10201
|RF1
|28768843
|2007.03.21 09:57
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9590
|1.9657
|1.9550
|2007.03.21 11:07
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|28769417
|2007.03.21 09:59
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9595
|1.9658
|1.9555
|2007.03.21 11:07
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|10201
|RF1
|28769556
|2007.03.21 10:00
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9557
|2007.03.21 11:07
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|10201
|RF1
|28774166
|2007.03.21 10:29
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9572
|2007.03.21 11:07
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|10201
|RF1
|28749908
|2007.03.21 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|1.3385
|1.3270
|2007.03.21 09:30
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|28750830
|2007.03.21 08:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|1.3386
|1.3275
|2007.03.21 09:30
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|10201
|RF1
|28752845
|2007.03.21 08:16
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3319
|1.3386
|1.3279
|2007.03.21 09:29
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|10201
|RF1
|28726317
|2007.03.21 02:50
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|88.69
|Closed P/L:
|88.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29089857
|2007.03.23 13:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3253
|1.3368
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.90
|10201
|RF1
|29090723
|2007.03.23 13:49
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3323
|1.3252
|1.3363
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.80
|10201
|RF1
|29092522
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3314
|1.3247
|1.3354
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.24
|-10.00
|10201
|RF1
|29097737
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3309
|1.3246
|1.3349
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.48
|-16.00
|10201
|RF1
|29098331
|2007.03.23 14:17
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3302
|1.3243
|1.3342
|1.3289
|0.00
|0.00
|-0.97
|-20.80
|10201
|RF1
|0.00
|0.00
|-1.87
|-57.50
|Floating P/L:
|-59.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|88.51
|Floating P/L:
|-59.37
|Margin:
|77.50
|Balance:
|1 088.51
|Equity:
|1 029.14
|Free Margin:
|951.64
|Details:
|Gross Profit:
|123.40
|Gross Loss:
|34.89
|Total Net Profit:
|88.51
|Profit Factor:
|3.54
|Expected Payoff:
|1.48
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.20 (2.89%)
|Relative Drawdown:
|2.89% (30.20)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|49 (30.61%)
|Long Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (38.33%)
|Loss trades (% of total):
|37 (61.67%)
|Largest
|profit trade:
|35.20
|loss trade:
|-4.80
|Average
|profit trade:
|5.37
|loss trade:
|-0.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (50.25)
|consecutive losses ($):
|32 (-30.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|50.25 (12)
|consecutive loss (count):
|-30.20 (32)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|9