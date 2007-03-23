Interbank FX, LLC

Account: 1411221 Name: Fuck Currency: USD 2007 March 23, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
290749682007.03.23 11:25buy0.10usdchfm1.21601.20851.22002007.03.23 14:011.21460.000.000.00-1.15
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290752222007.03.23 11:28buy0.20usdchfm1.21551.20841.21952007.03.23 14:011.21450.000.000.00-1.65
 10201RF1
290768612007.03.23 11:57buy0.40usdchfm1.21501.20831.21902007.03.23 14:011.21470.000.000.00-0.99
 10201RF1
290778412007.03.23 12:04buy0.80usdchfm1.21461.20831.21862007.03.23 14:011.21460.000.000.000.00
 10201RF1
290785272007.03.23 12:09buy1.60usdchfm1.21411.20821.21812007.03.23 14:001.21490.000.000.0010.54
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290519802007.03.23 09:00sell0.10eurusdm1.33231.33981.32832007.03.23 13:401.33270.000.000.00-0.40
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290797942007.03.23 12:17sell0.20eurusdm1.33281.33991.32882007.03.23 13:391.33260.000.000.000.40
 10201RF1
290809562007.03.23 12:25sell0.40eurusdm1.33331.34001.32932007.03.23 13:391.33270.000.000.002.40
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290823342007.03.23 12:33sell0.80eurusdm1.33381.34011.32982007.03.23 13:391.33270.000.000.008.80
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289640302007.03.22 15:31sell0.10eurusdm1.33541.33351.32552007.03.22 17:171.33160.000.000.003.80
 10201RF1
289649282007.03.22 15:43sell0.20eurusdm1.33581.33341.32542007.03.22 17:171.33160.000.000.008.40
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289637922007.03.22 15:30buy0.10usdchfm1.21231.20481.21632007.03.22 16:331.21360.000.000.001.07
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289641882007.03.22 15:33buy0.20usdchfm1.21181.20471.21582007.03.22 16:331.21350.000.000.002.80
 10201RF1
289656202007.03.22 15:51buy0.40usdchfm1.21131.20461.21532007.03.22 16:311.21320.000.000.006.26
 10201RF1
289100252007.03.22 09:00sell0.10eurusdm1.33631.34381.33232007.03.22 15:131.33540.000.000.000.90
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289102832007.03.22 09:05sell0.20eurusdm1.33681.34391.33282007.03.22 15:121.33550.000.000.002.60
 10201RF1
289556922007.03.22 14:19sell0.40eurusdm1.33731.34401.33332007.03.22 15:121.33550.000.000.007.20
 10201RF1
288284872007.03.21 18:20buy0.10eurusdm1.33321.33901.34702007.03.22 00:191.33900.000.00-0.185.80
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288444532007.03.21 19:00sell0.10usdchfm1.20871.21621.20472007.03.21 19:481.20930.000.000.00-0.50
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288451522007.03.21 19:02sell0.20usdchfm1.20921.21631.20522007.03.21 19:481.20920.000.000.000.00
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288455812007.03.21 19:03sell0.40usdchfm1.20971.21641.20572007.03.21 19:481.20910.000.000.001.98
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288464022007.03.21 19:05sell0.80usdchfm1.21031.21661.20632007.03.21 19:471.20920.000.000.007.28
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287498022007.03.21 08:00buy0.10usdchfm1.21271.21371.22172007.03.21 13:261.21560.000.000.002.39
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287509222007.03.21 08:04buy0.20usdchfm1.21221.21371.22172007.03.21 13:261.21570.000.000.005.76
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287878382007.03.21 12:29sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:291.95890.000.000.00-0.50
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287878082007.03.21 12:29sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:291.95890.000.000.00-0.50
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287877752007.03.21 12:29sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:291.95890.000.000.00-0.50
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287877662007.03.21 12:29sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:291.95890.000.000.00-0.50
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287875852007.03.21 12:28sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:291.95890.000.000.00-0.50
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287875792007.03.21 12:28sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:281.95890.000.000.00-0.40
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287875762007.03.21 12:28sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:281.95900.000.000.00-0.50
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287875452007.03.21 12:28sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:281.95900.000.000.00-0.50
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287873992007.03.21 12:27sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:271.95900.000.000.00-0.50
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287873602007.03.21 12:27sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:271.95890.000.000.00-0.50
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287873412007.03.21 12:27sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:271.95890.000.000.00-0.50
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287872882007.03.21 12:26sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:271.95870.000.000.00-0.30
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287872472007.03.21 12:26sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:261.95900.000.000.00-0.50
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287872312007.03.21 12:26sell0.10gbpusdm1.95841.96591.95442007.03.21 12:261.95890.000.000.00-0.50
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287872152007.03.21 12:25sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:261.95880.000.000.00-0.30
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287869512007.03.21 12:23sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:231.95900.000.000.00-0.50
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287869012007.03.21 12:22sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:221.95900.000.000.00-0.50
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287868822007.03.21 12:22sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:221.95900.000.000.00-0.50
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287868212007.03.21 12:21sell0.10gbpusdm1.95831.96581.95432007.03.21 12:211.95880.000.000.00-0.50
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287867882007.03.21 12:20sell0.10gbpusdm1.95831.96581.95432007.03.21 12:201.95860.000.000.00-0.30
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287867732007.03.21 12:20sell0.10gbpusdm1.95831.96581.95432007.03.21 12:201.95860.000.000.00-0.30
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287867272007.03.21 12:19sell0.10gbpusdm1.95831.96581.95432007.03.21 12:201.95860.000.000.00-0.30
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287867032007.03.21 12:19sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:191.95880.000.000.00-0.30
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287866922007.03.21 12:19sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:191.95880.000.000.00-0.30
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287866712007.03.21 12:19sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:191.95900.000.000.00-0.50
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287866652007.03.21 12:19sell0.10gbpusdm1.95851.96601.95452007.03.21 12:191.95900.000.000.00-0.50
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287866122007.03.21 12:18sell0.10gbpusdm1.95831.96581.95432007.03.21 12:191.95880.000.000.00-0.50
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287637782007.03.21 09:31sell0.10gbpusdm1.95811.96561.95412007.03.21 11:081.95990.000.000.00-1.80
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287687482007.03.21 09:56sell0.20gbpusdm1.95861.96571.95462007.03.21 11:071.96000.000.000.00-2.80
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287688432007.03.21 09:57sell0.40gbpusdm1.95901.96571.95502007.03.21 11:071.96000.000.000.00-4.00
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287694172007.03.21 09:59sell0.80gbpusdm1.95951.96581.95552007.03.21 11:071.96010.000.000.00-4.80
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287695562007.03.21 10:00sell1.60gbpusdm1.95970.00001.95572007.03.21 11:071.96000.000.000.00-4.80
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287741662007.03.21 10:29sell3.20gbpusdm1.96120.00001.95722007.03.21 11:071.96010.000.000.0035.20
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287499082007.03.21 08:00sell0.10eurusdm1.33101.33851.32702007.03.21 09:301.33020.000.000.000.80
 10201RF1
287508302007.03.21 08:04sell0.20eurusdm1.33151.33861.32752007.03.21 09:301.33030.000.000.002.40
 10201RF1
287528452007.03.21 08:16sell0.40eurusdm1.33191.33861.32792007.03.21 09:291.33020.000.000.006.80
 10201RF1
287263172007.03.21 02:50balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -0.18 88.69
Closed P/L: 88.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
290898572007.03.23 13:40buy0.10eurusdm1.33281.32531.3368 1.32890.000.00-0.06-3.90
 10201RF1
290907232007.03.23 13:49buy0.20eurusdm1.33231.32521.3363 1.32890.000.00-0.12-6.80
 10201RF1
290925222007.03.23 14:00buy0.40eurusdm1.33141.32471.3354 1.32890.000.00-0.24-10.00
 10201RF1
290977372007.03.23 14:17buy0.80eurusdm1.33091.32461.3349 1.32890.000.00-0.48-16.00
 10201RF1
290983312007.03.23 14:17buy1.60eurusdm1.33021.32431.3342 1.32890.000.00-0.97-20.80
 10201RF1
  0.00 0.00 -1.87 -57.50
 Floating P/L: -59.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 88.51 Floating P/L: -59.37 Margin: 77.50
Balance: 1 088.51 Equity: 1 029.14 Free Margin: 951.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 123.40 Gross Loss: 34.89 Total Net Profit: 88.51
Profit Factor: 3.54 Expected Payoff: 1.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.20 (2.89%) Relative Drawdown: 2.89% (30.20)
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 49 (30.61%) Long Positions (won %): 11 (72.73%)
Profit Trades (% of total): 23 (38.33%) Loss trades (% of total): 37 (61.67%)
Largest profit trade: 35.20 loss trade: -4.80
Average profit trade: 5.37 loss trade: -0.94
Maximum consecutive wins ($): 12 (50.25) consecutive losses ($): 32 (-30.20)
Maximal consecutive profit (count): 50.25 (12) consecutive loss (count): -30.20 (32)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 9