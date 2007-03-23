Interbank FX, LLC

Account: 1412282 Name: Fuck Currency: USD 2007 March 23, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
291197922007.03.23 16:42sell0.10eurusdm1.32911.33171.32812007.03.23 18:031.32880.000.000.000.30
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291228642007.03.23 17:25sell0.20eurusdm1.32971.33181.32872007.03.23 18:021.32870.000.000.002.00
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291081322007.03.23 14:59sell0.10eurusdm1.32911.33171.32812007.03.23 16:421.32920.000.000.00-0.10
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291090422007.03.23 15:03sell0.20eurusdm1.32971.33181.32872007.03.23 16:421.32930.000.000.000.80
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291111342007.03.23 15:17sell0.40eurusdm1.33031.33191.32932007.03.23 16:421.32930.000.000.004.00
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291028242007.03.23 14:40sell0.10eurusdm1.32921.33181.32822007.03.23 14:591.32940.000.000.00-0.20
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291057372007.03.23 14:49sell0.20eurusdm1.32971.33181.32872007.03.23 14:591.32930.000.000.000.80
 10201RF1
291066432007.03.23 14:52sell0.40eurusdm1.33031.33191.32932007.03.23 14:591.32930.000.000.004.00
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290989182007.03.23 14:17sell0.10eurusdm1.32981.33241.32882007.03.23 14:401.32940.000.000.000.40
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290998242007.03.23 14:20sell0.20eurusdm1.33041.33251.32942007.03.23 14:391.32940.000.000.002.00
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290969552007.03.23 14:14sell0.10eurusdm1.33101.33361.33002007.03.23 14:171.33000.000.000.001.00
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290932232007.03.23 14:01sell0.10eurusdm1.33091.33351.32992007.03.23 14:141.33110.000.000.00-0.20
 10201RF1
290935562007.03.23 14:01sell0.20eurusdm1.33151.33361.33052007.03.23 14:141.33110.000.000.000.80
 10201RF1
290953412007.03.23 14:06sell0.40eurusdm1.33201.33361.33102007.03.23 14:141.33100.000.000.004.00
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290897112007.03.23 13:39buy0.20eurusdm1.33271.33061.33372007.03.23 14:011.33090.000.000.00-3.60
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290925172007.03.23 14:00buy0.40eurusdm1.33141.32981.33242007.03.23 14:001.33080.000.000.00-2.40
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290808312007.03.23 12:25buy0.10eurusdm1.33331.33071.33432007.03.23 14:001.33070.000.000.00-2.60
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290776092007.03.23 12:04sell0.40eurusdm1.33171.33331.33072007.03.23 12:251.33330.000.000.00-6.40
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290751452007.03.23 11:27sell0.20eurusdm1.33121.33331.33022007.03.23 12:251.33330.000.000.00-4.20
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290793872007.03.23 12:16sell0.80eurusdm1.33231.33341.33132007.03.23 12:251.33320.000.000.00-7.20
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290744672007.03.23 11:20sell0.10eurusdm1.33061.33321.32962007.03.23 12:251.33320.000.000.00-2.60
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290597892007.03.23 09:27sell0.10eurusdm1.33141.33401.33042007.03.23 11:201.33080.000.000.000.60
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290630532007.03.23 09:49sell0.20eurusdm1.33191.33401.33092007.03.23 11:201.33090.000.000.002.00
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290442622007.03.23 08:01buy0.10eurusdm1.33261.33001.33362007.03.23 09:271.33130.000.000.00-1.30
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290525532007.03.23 09:02buy0.20eurusdm1.33201.32991.33302007.03.23 09:271.33130.000.000.00-1.40
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290548172007.03.23 09:12buy0.40eurusdm1.33151.32991.33252007.03.23 09:271.33170.000.000.000.80
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290553642007.03.23 09:15buy0.80eurusdm1.33091.32981.33192007.03.23 09:271.33150.000.000.004.80
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290027812007.03.22 20:35sell0.10eurusdm1.33281.33591.33182007.03.23 08:011.33250.000.000.050.30
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290377532007.03.23 06:46sell0.20eurusdm1.33341.33551.33242007.03.23 08:011.33240.000.000.002.00
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289853012007.03.22 17:15sell0.10eurusdm1.33161.33471.33062007.03.22 20:351.33310.000.000.00-1.50
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289914202007.03.22 17:41sell0.20eurusdm1.33221.33471.33122007.03.22 20:351.33300.000.000.00-1.60
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289944722007.03.22 18:18sell0.40eurusdm1.33291.33481.33192007.03.22 20:341.33310.000.000.00-0.80
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289998822007.03.22 19:29sell0.80eurusdm1.33361.33491.33262007.03.22 20:341.33300.000.000.004.80
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289835822007.03.22 17:08sell0.10eurusdm1.33271.33581.33172007.03.22 17:151.33170.000.000.001.00
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289764572007.03.22 16:43sell0.10eurusdm1.33281.33591.33182007.03.22 17:081.33300.000.000.00-0.20
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289823772007.03.22 17:01sell0.20eurusdm1.33351.33601.33252007.03.22 17:081.33290.000.000.001.20
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289711812007.03.22 16:32sell0.10eurusdm1.33401.33711.33302007.03.22 16:431.33300.000.000.001.00
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289573932007.03.22 14:39sell0.10eurusdm1.33611.33921.33512007.03.22 16:311.33510.000.000.001.00
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289363892007.03.22 12:32sell0.10eurusdm1.33511.33821.33412007.03.22 14:381.33640.000.000.00-1.30
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289455942007.03.22 13:18sell0.20eurusdm1.33571.33821.33472007.03.22 14:381.33650.000.000.00-1.60
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289513842007.03.22 14:00sell0.40eurusdm1.33641.33831.33542007.03.22 14:381.33640.000.000.000.00
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289540132007.03.22 14:09sell0.80eurusdm1.33711.33841.33612007.03.22 14:381.33650.000.000.004.80
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289334562007.03.22 12:14sell0.10eurusdm1.33551.33861.33452007.03.22 12:321.33540.000.000.000.10
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289348182007.03.22 12:23sell0.20eurusdm1.33611.33861.33512007.03.22 12:311.33550.000.000.001.20
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289234302007.03.22 10:54sell0.10eurusdm1.33511.33821.33412007.03.22 12:141.33560.000.000.00-0.50
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289249702007.03.22 10:59sell0.20eurusdm1.33571.33821.33472007.03.22 12:131.33570.000.000.000.00
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289281412007.03.22 11:23sell0.40eurusdm1.33641.33831.33542007.03.22 12:131.33580.000.000.002.40
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289163902007.03.22 09:52sell0.10eurusdm1.33531.33841.33432007.03.22 10:541.33540.000.000.00-0.10
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289173512007.03.22 09:59sell0.20eurusdm1.33591.33841.33492007.03.22 10:531.33530.000.000.001.20
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289075372007.03.22 08:24sell0.10eurusdm1.33651.33961.33552007.03.22 09:521.33550.000.000.001.00
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288991982007.03.22 07:07sell0.10eurusdm1.33771.34081.33672007.03.22 08:241.33670.000.000.001.00
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288946162007.03.22 06:32sell0.10eurusdm1.33801.34111.33702007.03.22 07:071.33800.000.000.000.00
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288971022007.03.22 06:55sell0.20eurusdm1.33871.34121.33772007.03.22 07:071.33810.000.000.001.20
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288929412007.03.22 06:13sell0.10eurusdm1.33831.34141.33732007.03.22 06:321.33830.000.000.000.00
 10201RF1
288942642007.03.22 06:30sell0.20eurusdm1.33901.34151.33802007.03.22 06:321.33840.000.000.001.20
 10201RF1
288842682007.03.22 02:39sell0.10eurusdm1.33831.34091.33732007.03.22 06:121.33840.000.000.00-0.10
 10201RF1
288875452007.03.22 03:56sell0.20eurusdm1.33891.34101.33792007.03.22 06:121.33830.000.000.001.20
 10201RF1
288837692007.03.22 02:34balanceDeposit500.00
  0.00 0.00 0.05 15.00
Closed P/L: 15.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
291255282007.03.23 18:03sell0.10eurusdm1.32871.33131.3277 1.32910.000.000.05-0.40
 10201RF1
  0.00 0.00 0.05 -0.40
 Floating P/L: -0.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 15.05 Floating P/L: -0.35 Margin: 2.50
Balance: 515.05 Equity: 514.70 Free Margin: 512.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 54.95 Gross Loss: 39.90 Total Net Profit: 15.05
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 0.26  
Absolute Drawdown: 4.55 Maximal Drawdown: 29.10 (5.55%) Relative Drawdown: 5.55% (29.10)
 
Total Trades: 57 Short Positions (won %): 50 (68.00%) Long Positions (won %): 7 (28.57%)
Profit Trades (% of total): 36 (63.16%) Loss trades (% of total): 21 (36.84%)
Largest profit trade: 4.80 loss trade: -7.20
Average profit trade: 1.53 loss trade: -1.90
Maximum consecutive wins ($): 7 (5.60) consecutive losses ($): 7 (-29.00)
Maximal consecutive profit (count): 8.20 (5) consecutive loss (count): -29.00 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2