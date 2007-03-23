|Account: 1412282
|Name: Fuck
|Currency: USD
|2007 March 23, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29119792
|2007.03.23 16:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3291
|1.3317
|1.3281
|2007.03.23 18:03
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29122864
|2007.03.23 17:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|1.3318
|1.3287
|2007.03.23 18:02
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29108132
|2007.03.23 14:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3291
|1.3317
|1.3281
|2007.03.23 16:42
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|29109042
|2007.03.23 15:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|1.3318
|1.3287
|2007.03.23 16:42
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29111134
|2007.03.23 15:17
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3303
|1.3319
|1.3293
|2007.03.23 16:42
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29102824
|2007.03.23 14:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3292
|1.3318
|1.3282
|2007.03.23 14:59
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29105737
|2007.03.23 14:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|1.3318
|1.3287
|2007.03.23 14:59
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29106643
|2007.03.23 14:52
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3303
|1.3319
|1.3293
|2007.03.23 14:59
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29098918
|2007.03.23 14:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3298
|1.3324
|1.3288
|2007.03.23 14:40
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29099824
|2007.03.23 14:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3304
|1.3325
|1.3294
|2007.03.23 14:39
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29096955
|2007.03.23 14:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|1.3336
|1.3300
|2007.03.23 14:17
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29093223
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3309
|1.3335
|1.3299
|2007.03.23 14:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29093556
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|1.3336
|1.3305
|2007.03.23 14:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29095341
|2007.03.23 14:06
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3320
|1.3336
|1.3310
|2007.03.23 14:14
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29089711
|2007.03.23 13:39
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3327
|1.3306
|1.3337
|2007.03.23 14:01
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|10201
|RF1
|29092517
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3314
|1.3298
|1.3324
|2007.03.23 14:00
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|10201
|RF1
|29080831
|2007.03.23 12:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3333
|1.3307
|1.3343
|2007.03.23 14:00
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29077609
|2007.03.23 12:04
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3317
|1.3333
|1.3307
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1[sl]
|29075145
|2007.03.23 11:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3312
|1.3333
|1.3302
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29079387
|2007.03.23 12:16
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3323
|1.3334
|1.3313
|2007.03.23 12:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|29074467
|2007.03.23 11:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3306
|1.3332
|1.3296
|2007.03.23 12:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29059789
|2007.03.23 09:27
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3314
|1.3340
|1.3304
|2007.03.23 11:20
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10201
|RF1
|29063053
|2007.03.23 09:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3319
|1.3340
|1.3309
|2007.03.23 11:20
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29044262
|2007.03.23 08:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3326
|1.3300
|1.3336
|2007.03.23 09:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|10201
|RF1
|29052553
|2007.03.23 09:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3320
|1.3299
|1.3330
|2007.03.23 09:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|10201
|RF1
|29054817
|2007.03.23 09:12
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3315
|1.3299
|1.3325
|2007.03.23 09:27
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29055364
|2007.03.23 09:15
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3309
|1.3298
|1.3319
|2007.03.23 09:27
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29002781
|2007.03.22 20:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3359
|1.3318
|2007.03.23 08:01
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|10201
|RF1
|29037753
|2007.03.23 06:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3334
|1.3355
|1.3324
|2007.03.23 08:01
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|28985301
|2007.03.22 17:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3316
|1.3347
|1.3306
|2007.03.22 20:35
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|10201
|RF1
|28991420
|2007.03.22 17:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3322
|1.3347
|1.3312
|2007.03.22 20:35
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|10201
|RF1
|28994472
|2007.03.22 18:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3329
|1.3348
|1.3319
|2007.03.22 20:34
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|10201
|RF1
|28999882
|2007.03.22 19:29
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3336
|1.3349
|1.3326
|2007.03.22 20:34
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|28983582
|2007.03.22 17:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3327
|1.3358
|1.3317
|2007.03.22 17:15
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28976457
|2007.03.22 16:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3359
|1.3318
|2007.03.22 17:08
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|28982377
|2007.03.22 17:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3335
|1.3360
|1.3325
|2007.03.22 17:08
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28971181
|2007.03.22 16:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3340
|1.3371
|1.3330
|2007.03.22 16:43
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28957393
|2007.03.22 14:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3392
|1.3351
|2007.03.22 16:31
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28936389
|2007.03.22 12:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|1.3382
|1.3341
|2007.03.22 14:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|10201
|RF1
|28945594
|2007.03.22 13:18
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3382
|1.3347
|2007.03.22 14:38
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|10201
|RF1
|28951384
|2007.03.22 14:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3364
|1.3383
|1.3354
|2007.03.22 14:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28954013
|2007.03.22 14:09
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3371
|1.3384
|1.3361
|2007.03.22 14:38
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|28933456
|2007.03.22 12:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3355
|1.3386
|1.3345
|2007.03.22 12:32
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|10201
|RF1
|28934818
|2007.03.22 12:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3361
|1.3386
|1.3351
|2007.03.22 12:31
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28923430
|2007.03.22 10:54
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|1.3382
|1.3341
|2007.03.22 12:14
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28924970
|2007.03.22 10:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3382
|1.3347
|2007.03.22 12:13
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28928141
|2007.03.22 11:23
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3364
|1.3383
|1.3354
|2007.03.22 12:13
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|10201
|RF1
|28916390
|2007.03.22 09:52
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3353
|1.3384
|1.3343
|2007.03.22 10:54
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|28917351
|2007.03.22 09:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3359
|1.3384
|1.3349
|2007.03.22 10:53
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28907537
|2007.03.22 08:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3365
|1.3396
|1.3355
|2007.03.22 09:52
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28899198
|2007.03.22 07:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3377
|1.3408
|1.3367
|2007.03.22 08:24
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28894616
|2007.03.22 06:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3380
|1.3411
|1.3370
|2007.03.22 07:07
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28897102
|2007.03.22 06:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3387
|1.3412
|1.3377
|2007.03.22 07:07
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28892941
|2007.03.22 06:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3383
|1.3414
|1.3373
|2007.03.22 06:32
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28894264
|2007.03.22 06:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3390
|1.3415
|1.3380
|2007.03.22 06:32
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28884268
|2007.03.22 02:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3383
|1.3409
|1.3373
|2007.03.22 06:12
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|28887545
|2007.03.22 03:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3389
|1.3410
|1.3379
|2007.03.22 06:12
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28883769
|2007.03.22 02:34
|balance
|Deposit
|500.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15.00
|Closed P/L:
|15.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29125528
|2007.03.23 18:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3287
|1.3313
|1.3277
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.40
|10201
|RF1
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.40
|Floating P/L:
|-0.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|15.05
|Floating P/L:
|-0.35
|Margin:
|2.50
|Balance:
|515.05
|Equity:
|514.70
|Free Margin:
|512.20
|Details:
|Gross Profit:
|54.95
|Gross Loss:
|39.90
|Total Net Profit:
|15.05
|Profit Factor:
|1.38
|Expected Payoff:
|0.26
|Absolute Drawdown:
|4.55
|Maximal Drawdown:
|29.10 (5.55%)
|Relative Drawdown:
|5.55% (29.10)
|Total Trades:
|57
|Short Positions (won %):
|50 (68.00%)
|Long Positions (won %):
|7 (28.57%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (63.16%)
|Loss trades (% of total):
|21 (36.84%)
|Largest
|profit trade:
|4.80
|loss trade:
|-7.20
|Average
|profit trade:
|1.53
|loss trade:
|-1.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (5.60)
|consecutive losses ($):
|7 (-29.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|8.20 (5)
|consecutive loss (count):
|-29.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2