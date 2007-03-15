MoneyTec LLC

Account: 104101 Name: 10.Points.V12 Currency: USD 2007 March 16, 23:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30788962007.03.15 13:47buy0.01eurchf1.61271.58761.61572007.03.16 17:081.60730.000.000.05-4.48
30801252007.03.15 16:12buy0.02eurchf1.60981.58721.61282007.03.16 17:081.60730.000.000.10-4.15
30896582007.03.16 12:04buy0.03eurchf1.60711.58701.61012007.03.16 17:081.60740.000.000.000.75
30918682007.03.16 14:45buy0.05eurchf1.60451.58691.60752007.03.16 17:081.60750.000.000.0012.43
30819842007.03.15 19:15buy0.01usdjpy117.54115.03117.842007.03.16 16:15116.840.000.000.13-5.99
30846672007.03.16 02:51buy0.02usdjpy117.29115.03117.592007.03.16 16:15116.850.000.000.00-7.53
30853782007.03.16 04:09buy0.03usdjpy117.04115.03117.342007.03.16 16:15116.860.000.000.00-4.62
30884742007.03.16 10:30buy0.05usdjpy116.79115.03117.092007.03.16 16:15116.850.000.000.002.57
30915962007.03.16 14:05buy0.09usdjpy116.54115.03116.842007.03.16 16:15116.840.000.000.0023.11
30884782007.03.16 10:30sell0.01usdjpy116.74119.25116.442007.03.16 12:26116.690.000.000.000.43
30890362007.03.16 11:15sell0.02usdjpy116.99119.25116.692007.03.16 12:26116.690.000.000.005.14
30787312007.03.15 13:05sell0.01usdcad1.17391.19901.17092007.03.16 12:201.17360.000.00-0.070.26
30825452007.03.15 20:30sell0.02usdcad1.17651.19911.17352007.03.16 12:191.17350.000.00-0.145.11
30826502007.03.15 20:42sell0.01usdcad1.17721.20231.17422007.03.16 12:171.17420.000.00-0.072.55
30854372007.03.16 04:13sell0.01usdjpy116.84119.35116.542007.03.16 10:30116.780.000.000.000.51
30871232007.03.16 07:12sell0.02usdjpy117.09119.35116.792007.03.16 10:30116.790.000.000.005.14
30801952007.03.15 16:13sell0.01eurchf1.60911.63421.60612007.03.16 04:571.60860.000.00-0.070.41
30823722007.03.15 19:58sell0.02eurchf1.61171.63431.60872007.03.16 04:571.60870.000.00-0.154.96
30847022007.03.16 02:57sell0.01usdjpy117.19119.70116.892007.03.16 04:13116.890.000.000.002.57
30819892007.03.15 19:16sell0.01usdjpy117.53120.04117.232007.03.16 02:57117.230.000.00-0.142.56
30736612007.03.15 02:40buy0.01eurgbp0.68240.65730.68542007.03.16 02:270.68540.000.00-0.085.81
30787142007.03.15 13:00buy0.01usdcad1.17431.14921.17732007.03.15 20:421.17730.000.000.002.55
30731732007.03.15 02:12buy0.01usdjpy117.48114.97117.782007.03.15 19:16117.540.000.000.000.51
30739652007.03.15 03:02buy0.02usdjpy117.23114.97117.532007.03.15 19:15117.530.000.000.005.11
30811162007.03.15 17:35buy0.01usdjpy117.43114.92117.732007.03.15 19:15117.490.000.000.000.51
30812712007.03.15 17:56buy0.02usdjpy117.18114.92117.482007.03.15 19:15117.480.000.000.005.11
30795912007.03.15 15:33buy0.01eurusd1.32361.29851.32662007.03.15 17:521.32410.000.000.000.50
30799492007.03.15 16:00buy0.02eurusd1.32111.29851.32412007.03.15 17:521.32410.000.000.006.00
30803612007.03.15 16:22buy0.01usdjpy117.09114.58117.392007.03.15 17:35117.390.000.000.002.56
30739812007.03.15 03:04sell0.01usdjpy117.15119.66116.852007.03.15 16:22117.090.000.000.000.51
30770132007.03.15 10:07sell0.02usdjpy117.40119.66117.102007.03.15 16:22117.100.000.000.005.12
30690842007.03.14 19:03sell0.01eurchf1.60411.62921.60112007.03.15 16:131.60950.000.00-0.22-4.43
30704242007.03.14 21:19sell0.02eurchf1.60671.62931.60372007.03.15 16:131.60960.000.00-0.44-4.77
30722012007.03.15 00:07sell0.03eurchf1.60971.62981.60672007.03.15 16:121.60920.000.000.001.23
30788952007.03.15 13:47sell0.05eurchf1.61221.62981.60922007.03.15 16:121.60920.000.000.0012.33
30677822007.03.14 17:39buy0.01eurusd1.32261.29751.32562007.03.15 15:331.32320.000.00-0.210.60
30780612007.03.15 12:17buy0.02eurusd1.32001.29741.32302007.03.15 15:331.32300.000.000.006.00
30706282007.03.14 21:39buy0.01eurchf1.60921.58411.61222007.03.15 13:471.61220.000.000.152.46
30647072007.03.14 13:29sell0.01usdcad1.17201.19711.16902007.03.15 13:041.17430.000.00-0.21-1.96
30652822007.03.14 15:00sell0.02usdcad1.17451.19711.17152007.03.15 13:041.17420.000.00-0.410.51
30693892007.03.14 19:16sell0.03usdcad1.17711.19721.17412007.03.15 13:041.17410.000.00-0.627.67
30576802007.03.13 20:41sell0.01usdcad1.17211.19721.16912007.03.15 12:591.17420.000.00-0.28-1.79
30589402007.03.13 23:36sell0.02usdcad1.17461.19721.17162007.03.15 12:541.17430.000.00-0.550.51
30693972007.03.14 19:16sell0.03usdcad1.17721.19731.17422007.03.15 12:541.17420.000.00-0.627.66
30672082007.03.14 17:20sell0.01eurusd1.32111.34621.31812007.03.15 11:141.32060.000.000.150.50
30692022007.03.14 19:09sell0.02eurusd1.32361.34621.32062007.03.15 11:141.32060.000.000.306.00
30690722007.03.14 19:02sell0.01usdjpy116.21118.72115.912007.03.15 03:04117.180.000.00-0.41-8.28
30700492007.03.14 20:25sell0.02usdjpy116.46118.72116.162007.03.15 03:04117.190.000.00-0.82-12.46
30705052007.03.14 21:25sell0.03usdjpy116.71118.72116.412007.03.15 03:04117.180.000.00-1.24-12.03
30709432007.03.14 22:16sell0.05usdjpy116.97118.73116.672007.03.15 03:04117.170.000.00-2.06-8.53
30728442007.03.15 01:33sell0.09usdjpy117.22118.73116.922007.03.15 03:04117.180.000.000.003.07
30731862007.03.15 02:12sell0.15usdjpy117.47118.73117.172007.03.15 03:03117.170.000.000.0038.41
30251732007.03.09 16:35sell0.01eurgbp0.67770.70280.67472007.03.15 02:400.68240.000.000.24-9.11
30395842007.03.12 15:22sell0.02eurgbp0.68020.70280.67722007.03.15 02:400.68230.000.000.39-8.14
30423272007.03.12 17:08sell0.03eurgbp0.68280.70290.67982007.03.15 02:400.68220.000.000.593.49
30396762007.03.12 15:23sell0.01eurgbp0.68030.70540.67732007.03.15 02:400.68230.000.000.20-3.88
30631632007.03.14 09:48sell0.05eurgbp0.68530.70290.68232007.03.15 02:400.68230.000.000.5829.08
30424452007.03.12 17:10sell0.02eurgbp0.68290.70550.67992007.03.15 02:390.68240.000.000.391.93
30631642007.03.14 09:48sell0.03eurgbp0.68540.70550.68242007.03.15 02:390.68240.000.000.3517.44
30717042007.03.14 23:21buy0.01usdjpy117.14114.63117.442007.03.15 02:12117.440.000.000.382.55
30705202007.03.14 21:25buy0.01usdjpy116.81114.30117.112007.03.14 23:21117.110.000.000.002.56
30662952007.03.14 16:32buy0.01eurchf1.60791.58281.61092007.03.14 21:391.60850.000.000.000.50
30688202007.03.14 18:48buy0.02eurchf1.60541.58281.60842007.03.14 21:391.60840.000.000.004.93
30700382007.03.14 20:25buy0.01usdjpy116.46113.95116.762007.03.14 21:25116.760.000.000.002.56
30656072007.03.14 15:32buy0.01usdjpy116.61114.10116.912007.03.14 20:25116.430.000.000.00-1.55
30670082007.03.14 17:05buy0.02usdjpy116.36114.10116.662007.03.14 20:25116.420.000.000.001.03
30693762007.03.14 19:16buy0.03usdjpy116.11114.10116.412007.03.14 20:25116.410.000.000.007.73
30663022007.03.14 16:33sell0.01eurchf1.60751.63261.60452007.03.14 19:031.60450.000.000.002.47
30670322007.03.14 17:07sell0.01usdjpy116.28118.79115.982007.03.14 19:02116.240.000.000.000.34
30675552007.03.14 17:36sell0.02usdjpy116.53118.79116.232007.03.14 19:02116.230.000.000.005.16
30532712007.03.13 14:41buy0.01eurusd1.31931.29421.32232007.03.14 17:381.32230.000.00-0.073.00
30538302007.03.13 15:31buy0.01eurusd1.32081.29571.32382007.03.14 17:201.32120.000.00-0.070.40
30649702007.03.14 14:19buy0.02eurusd1.31821.29561.32122007.03.14 17:201.32120.000.000.006.00
30650962007.03.14 14:32sell0.01usdjpy116.38118.89116.082007.03.14 17:07116.310.000.000.000.60
30657852007.03.14 15:42sell0.02usdjpy116.63118.89116.332007.03.14 17:07116.330.000.000.005.16
30579402007.03.13 21:14buy0.01audusd0.78480.75970.78782007.03.14 16:420.78440.000.000.01-0.40
30589132007.03.13 23:32buy0.02audusd0.78150.75890.78452007.03.14 16:420.78450.000.000.026.00
30400592007.03.12 15:29buy0.01eurchf1.61501.58991.61802007.03.14 16:331.60760.000.000.10-6.07
30520202007.03.13 11:31buy0.02eurchf1.61241.58981.61542007.03.14 16:331.60760.000.000.10-7.87
30586962007.03.13 23:03buy0.05eurchf1.60721.58961.61022007.03.14 16:331.60760.000.000.241.64
30545282007.03.13 16:03buy0.03eurchf1.60981.58971.61282007.03.14 16:331.60750.000.000.15-5.66
30614932007.03.14 05:25buy0.09eurchf1.60461.58951.60762007.03.14 16:331.60760.000.000.0022.14
30631432007.03.14 09:47buy0.01eurchf1.60421.57911.60722007.03.14 16:321.60720.000.000.002.46
30646342007.03.14 13:15buy0.01usdjpy116.27113.76116.572007.03.14 15:32116.570.000.000.002.57
30607202007.03.14 03:25buy0.01usdjpy116.34113.83116.642007.03.14 14:32116.390.000.000.000.43
30613882007.03.14 05:08buy0.02usdjpy116.09113.83116.392007.03.14 14:32116.390.000.000.005.16
30531552007.03.13 14:24sell0.01usdcad1.16811.19321.16512007.03.14 13:291.17250.000.00-0.07-3.75
30571292007.03.13 19:31sell0.02usdcad1.17061.19321.16762007.03.14 13:291.17260.000.00-0.14-3.41
30577352007.03.13 20:47sell0.03usdcad1.17321.19331.17022007.03.14 13:281.17270.000.00-0.211.28
30614562007.03.14 05:16sell0.05usdcad1.17581.19341.17282007.03.14 13:281.17280.000.000.0012.79
30626992007.03.14 09:38buy0.01usdjpy115.95113.44116.252007.03.14 12:16116.250.000.000.002.58
30629092007.03.14 09:43buy0.03usdjpy115.84113.83116.142007.03.14 12:07116.140.000.000.007.75
30586662007.03.13 23:01sell0.01eurchf1.60721.63231.60422007.03.14 09:471.60420.000.00-0.072.47
30599832007.03.14 02:15sell0.01usdjpy115.98118.49115.682007.03.14 09:38115.940.000.000.000.35
30607082007.03.14 03:24sell0.02usdjpy116.23118.49115.932007.03.14 09:38115.930.000.000.005.18
30562832007.03.13 18:36buy0.01usdjpy117.21114.70117.512007.03.14 03:25116.290.000.000.13-7.91
30565822007.03.13 19:01buy0.02usdjpy116.96114.70117.262007.03.14 03:25116.280.000.000.25-11.70
30569822007.03.13 19:22buy0.03usdjpy116.71114.70117.012007.03.14 03:25116.270.000.000.38-11.35
30575822007.03.13 20:36buy0.05usdjpy116.46114.70116.762007.03.14 03:25116.260.000.000.63-8.60
30591952007.03.14 00:15buy0.09usdjpy116.21114.70116.512007.03.14 03:25116.250.000.000.003.10
30600212007.03.14 02:17buy0.15usdjpy115.96114.70116.262007.03.14 03:25116.260.000.000.0038.71
30586842007.03.13 23:01sell0.01usdjpy116.32118.83116.022007.03.14 02:15116.020.000.00-0.142.59
30579372007.03.13 21:14sell0.01audusd0.78420.80930.78122007.03.13 23:320.78120.000.000.003.00
30575982007.03.13 20:36sell0.01usdjpy116.40118.91116.102007.03.13 23:01116.370.000.000.000.26
30581902007.03.13 21:45sell0.02usdjpy116.65118.91116.352007.03.13 23:01116.350.000.000.005.16
30531092007.03.13 14:19sell0.01eurchf1.61071.63581.60772007.03.13 23:001.60770.000.000.002.46
30370132007.03.12 11:31sell0.01audusd0.78270.80780.77972007.03.13 21:140.78470.000.00-0.02-2.00
30458632007.03.12 21:56sell0.02audusd0.78520.80780.78222007.03.13 21:130.78450.000.00-0.051.40
30512282007.03.13 09:29sell0.01audusd0.78270.80780.77972007.03.13 21:130.78450.000.000.00-1.80
30534162007.03.13 15:04sell0.02audusd0.78520.80780.78222007.03.13 21:130.78470.000.000.001.00
30552522007.03.13 16:47sell0.03audusd0.78780.80790.78482007.03.13 21:130.78480.000.000.009.00
30552222007.03.13 16:43sell0.03audusd0.78780.80790.78482007.03.13 21:130.78480.000.000.009.00
30527632007.03.13 13:50buy0.01usdcad1.16901.14391.17202007.03.13 20:411.17200.000.000.002.56
30569452007.03.13 19:21sell0.01usdjpy116.74119.25116.442007.03.13 20:36116.440.000.000.002.58
30552132007.03.13 16:42sell0.01usdjpy116.81119.32116.512007.03.13 19:21116.760.000.000.000.43
30560052007.03.13 18:04sell0.02usdjpy117.06119.32116.762007.03.13 19:21116.760.000.000.005.14
30552152007.03.13 16:42buy0.01usdjpy116.86114.35117.162007.03.13 18:36117.160.000.000.002.56
30442542007.03.12 20:07buy0.01usdjpy117.77115.26118.072007.03.13 16:42116.810.000.000.13-8.22
30473042007.03.13 01:27buy0.02usdjpy117.52115.26117.822007.03.13 16:42116.820.000.000.00-11.98
30528012007.03.13 13:56buy0.03usdjpy117.27115.26117.572007.03.13 16:42116.810.000.000.00-11.81
30529322007.03.13 14:06buy0.05usdjpy117.02115.26117.322007.03.13 16:42116.820.000.000.00-8.56
30532022007.03.13 14:31buy0.09usdjpy116.77115.26117.072007.03.13 16:42116.820.000.000.003.85
30527992007.03.13 13:56buy0.01usdjpy117.28114.77117.582007.03.13 16:42116.810.000.000.00-4.02
30529282007.03.13 14:06buy0.02usdjpy117.02114.76117.322007.03.13 16:42116.820.000.000.00-3.42
30531332007.03.13 14:21buy0.03usdjpy116.77114.76117.072007.03.13 16:42116.810.000.000.001.03
30550432007.03.13 16:29buy0.15usdjpy116.52115.26116.822007.03.13 16:42116.820.000.000.0038.52
30550422007.03.13 16:29buy0.05usdjpy116.52114.76116.822007.03.13 16:42116.820.000.000.0012.84
30377302007.03.12 12:35buy0.01eurusd1.31741.29231.32042007.03.13 15:311.32040.000.00-0.073.00
30520752007.03.13 11:42buy0.01eurusd1.31601.29091.31902007.03.13 14:411.31900.000.000.003.00
30388712007.03.12 14:26sell0.01usdcad1.16881.19391.16582007.03.13 14:241.16850.000.00-0.070.26
30399542007.03.12 15:26sell0.02usdcad1.17141.19401.16842007.03.13 14:231.16840.000.00-0.145.14
30411432007.03.12 16:01sell0.01eurchf1.61411.63921.61112007.03.13 14:191.61110.000.00-0.072.45
30417132007.03.12 15:43sell0.01usdjpy117.32119.83117.022007.03.13 13:56117.270.000.00-0.140.43
30425852007.03.12 17:22sell0.02usdjpy117.57119.83117.272007.03.13 13:56117.270.000.00-0.275.12
30468092007.03.13 00:03sell0.01usdcad1.17201.19711.16902007.03.13 13:501.16900.000.000.002.57
30375962007.03.12 12:30sell0.01eurusd1.31641.34151.31342007.03.13 11:421.31610.000.000.050.30
30432802007.03.12 18:13sell0.02eurusd1.31901.34161.31602007.03.13 11:421.31600.000.000.106.00
30027842007.03.08 01:18sell0.01audusd0.77560.80070.77262007.03.13 09:290.78300.000.00-0.06-7.40
30075832007.03.08 12:47sell0.02audusd0.77810.80070.77512007.03.13 09:290.78310.000.00-0.15-10.00
30240732007.03.09 16:01sell0.03audusd0.78070.80080.77772007.03.13 09:280.78300.000.00-0.14-6.90
30370542007.03.12 11:41sell0.05audusd0.78320.80080.78022007.03.13 09:280.78300.000.00-0.121.00
30460592007.03.12 22:17sell0.09audusd0.78600.80110.78302007.03.13 09:280.78300.000.00-0.2227.00
30208922007.03.09 14:00buy0.01usdcad1.17671.15161.17972007.03.13 00:031.17190.000.000.10-4.10
30226162007.03.09 15:37buy0.02usdcad1.17421.15161.17722007.03.13 00:031.17180.000.000.20-4.10
30266052007.03.09 18:14buy0.03usdcad1.17161.15151.17462007.03.13 00:031.17200.000.000.301.02
30421522007.03.12 17:01buy0.05usdcad1.16901.15141.17202007.03.13 00:031.17200.000.000.2512.80
30429102007.03.12 17:39buy0.01usdjpy117.70115.19118.002007.03.12 20:07117.740.000.000.000.34
30432772007.03.12 18:13buy0.02usdjpy117.45115.19117.752007.03.12 20:07117.750.000.000.005.10
30374362007.03.12 12:12buy0.01usdjpy118.12115.61118.422007.03.12 17:39117.650.000.000.00-3.99
30389872007.03.12 14:35buy0.02usdjpy117.87115.61118.172007.03.12 17:39117.660.000.000.00-3.57
30395862007.03.12 15:22buy0.03usdjpy117.62115.61117.922007.03.12 17:39117.650.000.000.000.76
30417162007.03.12 15:43buy0.05usdjpy117.35115.59117.652007.03.12 17:39117.650.000.000.0012.75
30224472007.03.09 15:36sell0.01eurchf1.61751.64261.61452007.03.12 16:011.61450.000.00-0.072.44
30403562007.03.12 15:30sell0.01usdjpy117.41119.92117.112007.03.12 15:43117.370.000.000.000.34
30406232007.03.12 15:39sell0.02usdjpy117.67119.93117.372007.03.12 15:43117.370.000.000.005.11
30393442007.03.12 15:04sell0.01usdjpy117.73120.24117.432007.03.12 15:30117.430.000.000.002.55
30061632007.03.08 08:45sell0.01eurchf1.60731.63241.60432007.03.12 15:291.61500.000.00-0.14-6.28
30101432007.03.08 16:21sell0.02eurchf1.60991.63251.60692007.03.12 15:291.61480.000.00-0.29-7.99
30106042007.03.08 16:59sell0.04eurchf1.61261.63271.60962007.03.12 15:291.61490.000.00-0.56-7.50
30222822007.03.09 15:34sell0.05eurchf1.61521.63281.61222007.03.12 15:291.61490.000.00-0.361.22
30227282007.03.09 15:38sell0.09eurchf1.61791.63301.61492007.03.12 15:291.61490.000.00-0.6522.01
30226552007.03.09 15:38buy0.01eurgbp0.67970.65460.68272007.03.12 15:230.68020.000.00-0.080.97
30364752007.03.12 10:34buy0.02eurgbp0.67710.65450.68012007.03.12 15:220.68010.000.000.0011.62
30374712007.03.12 12:16sell0.01usdjpy118.07120.58117.772007.03.12 15:04117.770.000.000.002.55
30264882007.03.09 18:04sell0.01usdcad1.17241.19751.16942007.03.12 14:261.16940.000.00-0.072.57
30371832007.03.12 11:51buy0.01eurusd1.31411.28901.31712007.03.12 12:351.31710.000.000.003.00
30098112007.03.08 16:08buy0.01eurusd1.31341.28831.31642007.03.12 12:301.31640.000.00-0.143.00
30358442007.03.12 10:01sell0.01usdjpy118.40120.91118.102007.03.12 12:16118.100.000.000.002.54
30257712007.03.09 17:16sell0.01usdjpy117.92120.43117.622007.03.12 12:12118.110.000.00-0.14-1.61
30271422007.03.09 19:03sell0.02usdjpy118.17120.43117.872007.03.12 12:12118.120.000.00-0.270.85
30358482007.03.12 10:01sell0.03usdjpy118.42120.43118.122007.03.12 12:12118.120.000.000.007.62
30229722007.03.09 15:40buy0.02eurusd1.31081.28821.31382007.03.12 11:501.31380.000.00-0.146.00
30229692007.03.09 15:40buy0.01eurusd1.31081.28571.31382007.03.12 11:501.31380.000.00-0.073.00
30205722007.03.09 12:59buy0.01audusd0.77980.75470.78282007.03.12 11:310.78280.000.000.013.00
30274882007.03.09 19:24buy0.01usdjpy118.35115.84118.652007.03.12 10:01118.400.000.000.130.42
30291242007.03.09 21:34buy0.02usdjpy118.10115.84118.402007.03.12 10:01118.400.000.000.255.07
30246752007.03.09 16:15buy0.01usdjpy118.01115.50118.312007.03.09 19:24118.310.000.000.002.54
30209272007.03.09 14:01sell0.01usdcad1.17581.20091.17282007.03.09 18:041.17280.000.000.002.56
30136502007.03.08 21:38sell0.01usdjpy116.97119.48116.672007.03.09 17:16117.970.000.00-0.14-8.48
30146662007.03.09 00:12sell0.02usdjpy117.22119.48116.922007.03.09 17:16117.980.000.000.00-12.88
30163552007.03.09 03:06sell0.04usdjpy117.47119.48117.172007.03.09 17:16117.970.000.000.00-16.95
30222832007.03.09 15:34sell0.05usdjpy117.79119.55117.492007.03.09 17:16117.980.000.000.00-8.05
30224132007.03.09 15:36sell0.09usdjpy118.04119.55117.742007.03.09 17:16117.990.000.000.003.81
30237272007.03.09 15:53sell0.15usdjpy118.29119.55117.992007.03.09 17:16117.990.000.000.0038.14
29907422007.03.07 01:01sell0.01eurgbp0.67840.70350.67542007.03.09 16:340.67810.000.000.160.58
29980812007.03.07 14:50sell0.02eurgbp0.68100.70360.67802007.03.09 16:340.67800.000.000.3211.59
30207792007.03.09 13:46sell0.01usdjpy117.31119.82117.012007.03.09 16:15118.000.000.000.00-5.85
30216642007.03.09 15:30sell0.02usdjpy117.56119.82117.262007.03.09 16:15118.010.000.000.00-7.63
30222942007.03.09 15:34sell0.03usdjpy117.81119.82117.512007.03.09 16:15118.020.000.000.00-5.34
30224192007.03.09 15:36sell0.05usdjpy118.07119.83117.772007.03.09 16:15118.030.000.000.001.69
30237282007.03.09 15:53sell0.09usdjpy118.33119.84118.032007.03.09 16:15118.030.000.000.0022.88
30096172007.03.08 15:58sell0.01eurusd1.31381.33891.31082007.03.09 15:401.31080.000.000.053.00
30021842007.03.08 00:34sell0.01eurgbp0.68260.70770.67962007.03.09 15:380.67960.000.000.045.79
30163012007.03.09 03:02buy0.01eurchf1.61441.58931.61742007.03.09 15:361.61740.000.000.002.43
29863732007.03.06 19:32sell0.01usdcad1.17651.20161.17352007.03.09 14:011.17600.000.00-0.350.43
29993712007.03.07 18:06sell0.02usdcad1.17911.20171.17612007.03.09 14:011.17610.000.00-0.555.10
29868572007.03.06 20:43sell0.01usdcad1.17711.20221.17412007.03.09 14:001.17680.000.00-0.350.25
29994352007.03.07 18:20sell0.02usdcad1.17971.20231.17672007.03.09 14:001.17670.000.00-0.555.10
30162102007.03.09 02:57sell0.01usdjpy117.41119.92117.112007.03.09 13:46117.360.000.000.000.43
30196382007.03.09 10:47sell0.02usdjpy117.66119.92117.362007.03.09 13:46117.360.000.000.005.11
30102082007.03.08 16:24buy0.01eurchf1.61081.58571.61382007.03.09 03:021.61380.000.000.042.45
30134982007.03.08 21:32buy0.01usdjpy117.11114.60117.412007.03.09 02:57117.410.000.000.132.56
30044082007.03.08 05:08sell0.01usdjpy116.28118.79115.982007.03.08 21:38117.020.000.000.00-6.32
30047802007.03.08 05:50sell0.02usdjpy116.54118.80116.242007.03.08 21:38117.000.000.000.00-7.86
30058712007.03.08 07:51sell0.04usdjpy116.79118.80116.492007.03.08 21:38116.990.000.000.00-6.84
30076462007.03.08 13:02sell0.08usdjpy117.04118.80116.742007.03.08 21:38116.990.000.000.003.42
30100722007.03.08 16:20sell0.16usdjpy117.29118.80116.992007.03.08 21:38116.990.000.000.0041.03
30039392007.03.08 03:33sell0.01usdjpy115.93118.44115.632007.03.08 21:32117.120.000.000.00-10.16
30044012007.03.08 05:08sell0.02usdjpy116.18118.44115.882007.03.08 21:32117.110.000.000.00-15.88
30047582007.03.08 05:48sell0.04usdjpy116.43118.44116.132007.03.08 21:32117.100.000.000.00-22.89
30055252007.03.08 07:10sell0.08usdjpy116.68118.44116.382007.03.08 21:31117.100.000.000.00-28.69
30071332007.03.08 11:40sell0.16usdjpy116.93118.44116.632007.03.08 21:31117.110.000.000.00-24.59
30077062007.03.08 13:06sell0.32usdjpy117.18118.44116.882007.03.08 21:31117.120.000.000.0016.39
30110142007.03.08 17:37sell0.64usdjpy117.43118.44117.132007.03.08 21:31117.130.000.000.00163.92
30060612007.03.08 08:27buy0.01eurchf1.60731.58221.61032007.03.08 16:241.61030.000.000.002.45
29910782007.03.07 01:12sell0.01eurusd1.31371.33881.31072007.03.08 16:081.31330.000.000.170.40
30004272007.03.07 21:05sell0.02eurusd1.31631.33891.31332007.03.08 16:081.31330.000.000.336.00
29839022007.03.06 15:52sell0.01eurusd1.30931.33441.30632007.03.08 15:581.31400.000.000.22-4.70
29878202007.03.06 21:34sell0.02eurusd1.31181.33441.30882007.03.08 15:581.31390.000.000.44-4.20
29990132007.03.07 17:17sell0.04eurusd1.31441.33451.31142007.03.08 15:581.31400.000.000.661.60
30006662007.03.07 21:24sell0.08eurusd1.31701.33461.31402007.03.08 15:571.31400.000.001.3224.00
29985172007.03.07 16:04buy0.01eurchf1.60431.57921.60732007.03.08 08:451.60730.000.000.122.46
29876492007.03.06 21:27buy0.01eurchf1.60651.58141.60952007.03.08 08:261.60680.000.000.160.25
29985452007.03.07 16:10buy0.02eurchf1.60391.58131.60692007.03.08 08:261.60690.000.000.244.91
30037722007.03.08 03:08buy0.01usdjpy115.97113.46116.272007.03.08 05:08116.270.000.000.002.58
29913862007.03.07 01:39buy0.01usdjpy116.93114.42117.232007.03.08 03:33115.940.000.000.38-8.54
29925082007.03.07 02:59buy0.02usdjpy116.68114.42116.982007.03.08 03:33115.930.000.000.76-12.94
29927952007.03.07 03:26buy0.04usdjpy116.43114.42116.732007.03.08 03:32115.940.000.001.52-16.91
30013892007.03.07 22:50buy0.08usdjpy116.16114.40116.462007.03.08 03:32115.950.000.003.03-14.49
30022702007.03.08 00:37buy0.16usdjpy115.91114.40116.212007.03.08 03:32115.960.000.000.006.90
30029502007.03.08 01:38buy0.32usdjpy115.66114.40115.962007.03.08 03:32115.960.000.000.0082.79
29928382007.03.07 03:27buy0.01usdjpy116.34113.83116.642007.03.08 03:08115.920.000.000.38-3.62
30014212007.03.07 22:56buy0.02usdjpy116.09113.83116.392007.03.08 03:08115.910.000.000.76-3.11
30023662007.03.08 00:40buy0.04usdjpy115.84113.83116.142007.03.08 03:08115.900.000.000.002.07
30029782007.03.08 01:43buy0.08usdjpy115.59113.83115.892007.03.08 03:08115.890.000.000.0020.71
29747932007.03.06 00:57sell0.01audusd0.76850.79360.76552007.03.08 01:180.77590.000.00-0.09-7.40
29762842007.03.06 02:07sell0.02audusd0.77100.79360.76802007.03.08 01:170.77600.000.00-0.19-10.00
29775072007.03.06 04:30sell0.04audusd0.77360.79370.77062007.03.08 01:170.77590.000.00-0.39-9.20
29918792007.03.07 02:30sell0.08audusd0.77610.79370.77312007.03.08 01:170.77580.000.00-0.582.40
29974342007.03.07 12:07sell0.16audusd0.77880.79390.77582007.03.08 01:170.77580.000.00-1.1648.00
29671422007.03.05 14:28buy0.01eurgbp0.68210.65700.68512007.03.08 00:340.68270.000.00-0.411.16
29774872007.03.06 04:30buy0.02eurgbp0.67960.65700.68262007.03.08 00:340.68260.000.00-0.6511.58
29777442007.03.06 04:51sell0.02eurchf1.60211.62471.59912007.03.07 16:041.60420.000.00-0.14-3.44
29771242007.03.06 03:50sell0.01eurchf1.59941.62451.59642007.03.07 16:041.60430.000.00-0.07-4.01
29856082007.03.06 18:45sell0.04eurchf1.60471.62481.60172007.03.07 16:041.60430.000.00-0.271.31
29913762007.03.07 01:37sell0.08eurchf1.60731.62491.60432007.03.07 16:041.60430.000.000.0019.65
29761992007.03.06 02:02sell0.01usdjpy115.68118.19115.382007.03.07 03:27116.330.000.00-0.14-5.59
29762392007.03.06 02:05sell0.02usdjpy115.93118.19115.632007.03.07 03:27116.340.000.00-0.27-7.05
29769912007.03.06 03:30sell0.04usdjpy116.18118.19115.882007.03.07 03:27116.350.000.00-0.55-5.84
29773912007.03.06 04:25sell0.08usdjpy116.43118.19116.132007.03.07 03:27116.380.000.00-1.103.44
29877012007.03.06 21:29sell0.16usdjpy116.68118.19116.382007.03.07 03:27116.380.000.00-2.2041.24
29873432007.03.06 21:00buy0.01usdjpy116.59114.08116.892007.03.07 01:39116.890.000.000.132.57
29695272007.03.05 17:02buy0.01eurusd1.31081.28571.31382007.03.07 01:121.31380.000.00-0.143.00
29671452007.03.05 14:29sell0.01eurgbp0.68170.70680.67872007.03.07 01:000.67870.000.000.085.80
29777532007.03.06 04:52buy0.01eurchf1.60311.57801.60612007.03.06 21:271.60610.000.000.002.45
29774032007.03.06 04:25buy0.01usdjpy116.50113.99116.802007.03.06 21:00116.540.000.000.000.34
29838782007.03.06 15:51buy0.02usdjpy116.25113.99116.552007.03.06 21:00116.550.000.000.005.15
29839232007.03.06 15:54buy0.01usdcad1.17951.15441.18252007.03.06 20:431.17720.000.000.00-1.95
29841512007.03.06 16:19buy0.02usdcad1.17691.15431.17992007.03.06 20:431.17730.000.000.000.68
29847772007.03.06 17:04buy0.04usdcad1.17431.15421.17732007.03.06 20:431.17730.000.000.0010.19
29841652007.03.06 16:22buy0.01usdcad1.17631.15121.17932007.03.06 19:311.17660.000.000.000.25
29850192007.03.06 17:37buy0.02usdcad1.17371.15111.17672007.03.06 19:311.17670.000.000.005.10
29816562007.03.06 10:21sell0.01usdcad1.17671.20181.17372007.03.06 16:221.17640.000.000.000.26
29839162007.03.06 15:53sell0.02usdcad1.17931.20191.17632007.03.06 16:221.17630.000.000.005.10
29671382007.03.05 14:28buy0.01usdcad1.18141.15631.18442007.03.06 15:531.17910.000.000.05-1.95
29695372007.03.05 17:02buy0.02usdcad1.17881.15621.18182007.03.06 15:531.17920.000.000.100.68
29834312007.03.06 14:44buy0.04usdcad1.17631.15621.17932007.03.06 15:521.17930.000.000.0010.18
29671472007.03.05 14:29sell0.01eurusd1.31001.33511.30702007.03.06 15:521.30960.000.000.050.40
29813062007.03.06 09:44sell0.02eurusd1.31261.33521.30962007.03.06 15:521.30960.000.000.006.00
29788992007.03.06 06:31sell0.01usdcad1.17741.20251.17442007.03.06 10:211.17700.000.000.000.34
29810792007.03.06 09:00sell0.02usdcad1.18001.20261.17702007.03.06 10:211.17700.000.000.005.10
29671522007.03.05 14:29sell0.01usdcad1.18101.20611.17802007.03.06 06:311.17800.000.00-0.072.55
29697342007.03.05 17:12buy0.01eurchf1.60221.57711.60522007.03.06 04:521.60270.000.000.040.40
29730182007.03.05 20:07buy0.02eurchf1.59971.57711.60272007.03.06 04:521.60270.000.000.084.91
29768322007.03.06 03:13buy0.01usdjpy116.16113.65116.462007.03.06 04:25116.460.000.000.002.58
29671392007.03.05 14:28sell0.01eurchf1.59841.62351.59542007.03.06 03:491.59980.000.00-0.07-1.14
29762142007.03.06 02:04buy0.01usdjpy115.81113.30116.112007.03.06 03:13116.110.000.000.002.58
29716972007.03.05 18:21buy0.01usdjpy116.23113.72116.532007.03.06 02:04115.760.000.000.13-4.06
29725362007.03.05 19:05buy0.02usdjpy115.97113.71116.272007.03.06 02:04115.750.000.000.25-3.80
29740002007.03.05 23:07buy0.04usdjpy115.72113.71116.022007.03.06 02:04115.750.000.000.511.04
29745102007.03.06 00:33buy0.08usdjpy115.47113.71115.772007.03.06 02:04115.770.000.000.0020.73
29746392007.03.06 00:42buy0.01usdjpy115.38112.87115.682007.03.06 02:02115.680.000.000.002.59
29729402007.03.05 19:54sell0.01audusd0.77180.79690.76882007.03.06 00:570.76880.000.00-0.023.00
29740052007.03.05 23:08sell0.01usdjpy115.67118.18115.372007.03.06 00:42115.370.000.00-0.142.60
29697042007.03.05 17:12sell0.02eurchf1.60101.62361.59802007.03.06 00:421.59800.000.00-0.144.91
29671432007.03.05 14:29sell0.01usdjpy115.51118.02115.212007.03.05 23:08115.720.000.000.00-1.81
29687932007.03.05 16:44sell0.02usdjpy115.76118.02115.462007.03.05 23:07115.710.000.000.000.86
29697142007.03.05 17:12sell0.04usdjpy116.01118.02115.712007.03.05 23:07115.710.000.000.0010.37
29671402007.03.05 14:28sell0.01audusd0.77510.80020.77212007.03.05 19:540.77210.000.000.003.00
29688012007.03.05 16:44buy0.01usdjpy115.90113.39116.202007.03.05 18:21116.200.000.000.002.58
29671412007.03.05 14:28buy0.01eurchf1.59891.57381.60192007.03.05 17:121.60190.000.000.002.46
29671502007.03.05 14:29buy0.01eurusd1.31021.28511.31322007.03.05 17:021.31060.000.000.000.40
29676222007.03.05 15:12buy0.02eurusd1.30761.28501.31062007.03.05 17:021.31060.000.000.006.00
29671442007.03.05 14:29buy0.01usdjpy115.54113.03115.842007.03.05 16:44115.840.000.000.002.59
29670362007.03.05 14:14balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -4.63 836.59
Closed P/L: 831.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
30589142007.03.13 23:32sell0.01audusd0.78080.80590.7778 0.79610.000.00-0.13-15.30
30663322007.03.14 16:34sell0.02audusd0.78350.80610.7805 0.79610.000.00-0.25-25.20
30667152007.03.14 16:43sell0.01audusd0.78450.80960.7815 0.79610.000.00-0.11-11.60
30675632007.03.14 17:37sell0.03audusd0.78600.80610.7830 0.79610.000.00-0.36-30.30
30677852007.03.14 17:39sell0.02audusd0.78700.80960.7840 0.79610.000.00-0.25-18.20
30784142007.03.15 12:35sell0.05audusd0.78860.80620.7856 0.79610.000.00-0.24-37.50
30849972007.03.16 03:32sell0.03audusd0.78960.80970.7866 0.79610.000.00-0.07-19.50
30860282007.03.16 05:04sell0.09audusd0.79110.80620.7881 0.79610.000.00-0.22-45.00
30874722007.03.16 08:05sell0.05audusd0.79210.80970.7891 0.79610.000.00-0.12-20.00
30892422007.03.16 11:26sell0.15audusd0.79370.80630.7907 0.79610.000.00-0.37-36.00
30899372007.03.16 12:19sell0.09audusd0.79470.80980.7917 0.79610.000.00-0.22-12.60
30934902007.03.16 16:33sell0.26audusd0.79620.80630.7932 0.79610.000.00-0.642.60
30938502007.03.16 16:57sell0.15audusd0.79720.80980.7942 0.79610.000.00-0.3716.50
30857392007.03.16 04:57buy0.01eurchf1.60881.58371.6118 1.60710.000.000.05-1.41
30897592007.03.16 12:16buy0.02eurchf1.60621.58361.6092 1.60710.000.000.101.49
30939232007.03.16 17:09buy0.01eurchf1.60791.58281.6109 1.60710.000.000.05-0.67
30736602007.03.15 02:40sell0.01eurgbp0.68200.70710.6790 0.68590.000.000.08-7.57
30843492007.03.16 02:22sell0.02eurgbp0.68460.70720.6816 0.68590.000.000.08-5.05
30844272007.03.16 02:27sell0.01eurgbp0.68530.71040.6823 0.68590.000.000.04-1.16
30774542007.03.15 11:14sell0.01eurusd1.32041.34551.3174 1.33210.000.000.10-11.70
30795892007.03.15 15:33sell0.02eurusd1.32301.34561.3200 1.33210.000.000.20-18.20
30812122007.03.15 17:52sell0.01eurusd1.32421.34931.3212 1.33210.000.000.10-7.90
30841872007.03.16 02:20sell0.03eurusd1.32561.34571.3226 1.33210.000.000.15-19.50
30842842007.03.16 02:21sell0.02eurusd1.32681.34941.3238 1.33210.000.000.10-10.60
30847902007.03.16 03:01sell0.05eurusd1.32811.34571.3251 1.33210.000.000.25-20.00
30854062007.03.16 04:11sell0.03eurusd1.32941.34951.3264 1.33210.000.000.15-8.10
30859092007.03.16 05:02sell0.09eurusd1.33071.34581.3277 1.33210.000.000.46-12.60
30894112007.03.16 11:34sell0.05eurusd1.33191.34951.3289 1.33210.000.000.25-1.00
30910862007.03.16 13:43sell0.15eurusd1.33331.34591.3303 1.33210.000.000.7618.00
30897702007.03.16 12:17buy0.01usdcad1.17411.14901.1771 1.17550.000.000.051.19
30900082007.03.16 12:20sell0.01usdcad1.17301.19811.1700 1.17600.000.00-0.07-2.55
30958612007.03.16 19:46sell0.02usdcad1.17561.19821.1726 1.17600.000.00-0.14-0.68
30902962007.03.16 12:26sell0.01usdjpy116.64119.15116.34 116.710.000.00-0.14-0.60
30930912007.03.16 16:15buy0.01usdjpy116.87114.36117.17 116.670.000.000.13-1.71
30931152007.03.16 16:16sell0.02usdjpy116.89119.15116.59 116.710.000.00-0.273.08
  0.00 0.00 -0.87 -359.34
 Floating P/L: -360.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 831.96 Floating P/L: -360.21 Margin: 389.97
Balance: 5 831.96 Equity: 5 471.75 Free Margin: 5 441.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 440.16 Gross Loss: 608.20 Total Net Profit: 831.96
Profit Factor: 2.37 Expected Payoff: 2.83  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 102.21 (1.87%) Relative Drawdown: 1.87% (102.21)
 
Total Trades: 294 Short Positions (won %): 162 (68.52%) Long Positions (won %): 132 (74.24%)
Profit Trades (% of total): 209 (71.09%) Loss trades (% of total): 85 (28.91%)
Largest profit trade: 163.92 loss trade: -28.69
Average profit trade: 6.89 loss trade: -7.16
Maximum consecutive wins ($): 24 (88.89) consecutive losses ($): 5 (-102.21)
Maximal consecutive profit (count): 189.66 (5) consecutive loss (count): -102.21 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2