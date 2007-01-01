Strategy Tester Report
V12_Beta

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.01 22:00 - 2007.03.02 20:00 (2007.01.01 - 2007.03.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=43420; TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3; Pips=20; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; SecureProfit=200; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; ReverseCondition=0; Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Shift=1; Agressive_mode=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test2036Ticks modelled183393Modelling quality77.85%
Initial deposit3000.00
Total net profit2324.21Gross profit10435.42Gross loss-8111.20
Profit factor1.29Expected payoff4.84
Absolute drawdown639.70Maximal drawdown1295.29 (24.00%)Relative drawdown35.17% (1280.41)
Total trades480Short positions (won %)242 (63.64%)Long positions (won %)238 (63.03%)
Profit trades (% of total)304 (63.33%)Loss trades (% of total)176 (36.67%)
Largestprofit trade285.93loss trade-567.00
Averageprofit trade34.33loss trade-46.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (110.00)consecutive losses (loss in money)4 (-1200.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)320.00 (6)consecutive loss (count of losses)-1200.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 22:00buy10.101.32081.31271.3218
22007.01.02 06:00t/p10.101.32181.31271.32189.353009.34
32007.01.02 06:00buy20.101.32411.31601.3251
42007.01.02 07:32t/p20.101.32511.31601.325110.003019.34
52007.01.02 07:32buy30.101.32531.31721.3263
62007.01.02 07:43t/p30.101.32631.31721.326310.003029.34
72007.01.02 07:43buy40.101.32651.31841.3275
82007.01.02 08:28t/p40.101.32751.31841.327510.003039.34
92007.01.02 08:28buy50.101.32771.31961.3287
102007.01.02 10:05t/p50.101.32871.31961.328710.003049.34
112007.01.02 10:05buy60.101.32891.32081.3299
122007.01.02 11:27buy70.301.32691.32081.3279
132007.01.02 13:33t/p70.301.32791.32081.327930.003079.34
142007.01.02 13:33close60.101.32791.32081.3299-10.003069.34
152007.01.02 13:33buy80.101.32801.31991.3290
162007.01.02 13:43t/p80.101.32901.31991.329010.003079.34
172007.01.02 13:43buy90.101.32921.32111.3302
182007.01.02 15:10buy100.301.32701.32091.3280
192007.01.02 16:02t/p100.301.32801.32091.328030.003109.34
202007.01.02 16:02close90.101.32811.32111.3302-11.003098.34
212007.01.02 16:02sell110.101.32821.33631.3272
222007.01.02 23:45t/p110.101.32721.33631.327210.003108.34
232007.01.02 23:45sell120.101.32701.33511.3260
242007.01.03 03:56sell130.301.32901.33511.3280
252007.01.03 04:38t/p130.301.32801.33511.328030.003138.34
262007.01.03 04:38close120.101.32801.33511.3260-9.413128.93
272007.01.03 04:38sell140.101.32791.33601.3269
282007.01.03 07:20t/p140.101.32691.33601.326910.003138.93
292007.01.03 07:20sell150.101.32671.33481.3257
302007.01.03 09:35t/p150.101.32571.33481.325710.003148.93
312007.01.03 09:35sell160.101.32551.33361.3245
322007.01.03 10:15t/p160.101.32451.33361.324510.003158.93
332007.01.03 10:15sell170.101.32431.33241.3233
342007.01.03 10:21t/p170.101.32331.33241.323310.003168.93
352007.01.03 10:21sell180.101.32311.33121.3221
362007.01.03 10:23t/p180.101.32211.33121.322110.003178.93
372007.01.03 10:23sell190.101.32191.33001.3209
382007.01.03 12:43sell200.301.32391.33001.3229
392007.01.03 13:13t/p200.301.32291.33001.322930.003208.93
402007.01.03 13:13close190.101.32291.33001.3209-10.003198.93
412007.01.03 13:13sell210.101.32281.33091.3218
422007.01.03 13:17sell220.301.32481.33091.3238
432007.01.03 13:58t/p220.301.32381.33091.323830.003228.93
442007.01.03 13:58close210.101.32381.33091.3218-10.003218.93
452007.01.03 13:58sell230.101.32341.33151.3224
462007.01.03 14:55t/p230.101.32241.33151.322410.003228.93
472007.01.03 14:55sell240.101.32221.33031.3212
482007.01.03 15:02t/p240.101.32121.33031.321210.003238.93
492007.01.03 15:02sell250.101.32101.32911.3200
502007.01.03 15:06t/p250.101.32001.32911.320010.003248.93
512007.01.03 15:06sell260.101.31981.32791.3188
522007.01.03 15:08t/p260.101.31881.32791.318810.003258.93
532007.01.03 15:08sell270.101.31861.32671.3176
542007.01.03 15:26t/p270.101.31761.32671.317610.003268.93
552007.01.03 15:26sell280.101.31741.32551.3164
562007.01.03 15:45sell290.301.31941.32551.3184
572007.01.03 16:08t/p290.301.31841.32551.318430.003298.93
582007.01.03 16:08close280.101.31841.32551.3164-10.003288.93
592007.01.03 16:08sell300.101.31831.32641.3173
602007.01.03 16:25t/p300.101.31731.32641.317310.003298.93
612007.01.03 16:25sell310.101.31711.32521.3161
622007.01.03 17:22t/p310.101.31611.32521.316110.003308.93
632007.01.03 17:22sell320.101.31591.32401.3149
642007.01.03 19:00t/p320.101.31491.32401.314910.003318.93
652007.01.03 19:00sell330.101.31471.32281.3137
662007.01.03 19:03sell340.301.31671.32281.3157
672007.01.03 19:10t/p340.301.31571.32281.315730.003348.93
682007.01.03 19:10close330.101.31571.32281.3137-10.003338.93
692007.01.03 19:10sell350.101.31561.32371.3146
702007.01.04 03:08sell360.301.31761.32371.3166
712007.01.04 06:18t/p360.301.31661.32371.316630.003368.93
722007.01.04 06:18close350.101.31661.32371.3146-8.233360.70
732007.01.04 06:18buy370.101.31671.30861.3177
742007.01.04 07:35t/p370.101.31771.30861.317710.003370.70
752007.01.04 07:35buy380.101.31791.30981.3189
762007.01.04 08:07buy390.301.31591.30981.3169
772007.01.04 08:23buy400.901.31381.30971.3148
782007.01.04 08:53buy412.701.31181.30971.3128
792007.01.04 09:05t/p412.701.31281.30971.3128270.003640.70
802007.01.04 09:05close400.901.31281.30971.3148-90.003550.70
812007.01.04 09:05close390.301.31291.30981.3169-90.003460.70
822007.01.04 09:05close380.101.31281.30981.3189-51.003409.70
832007.01.04 09:06sell420.101.31291.32101.3119
842007.01.04 09:27t/p420.101.31191.32101.311910.003419.70
852007.01.04 09:27sell430.101.31171.31981.3107
862007.01.04 09:32t/p430.101.31071.31981.310710.003429.70
872007.01.04 09:32sell440.101.31051.31861.3095
882007.01.04 10:53t/p440.101.30951.31861.309510.003439.70
892007.01.04 10:53sell450.101.30931.31741.3083
902007.01.04 13:33sell460.301.31131.31741.3103
912007.01.04 13:50t/p460.301.31031.31741.310330.003469.70
922007.01.04 13:50close450.101.31031.31741.3083-10.003459.70
932007.01.04 13:50sell470.101.30991.31801.3089
942007.01.04 14:15t/p470.101.30891.31801.308910.003469.70
952007.01.04 14:15sell480.101.30871.31681.3077
962007.01.04 15:08sell490.301.31071.31681.3097
972007.01.04 15:18t/p490.301.30971.31681.309730.003499.70
982007.01.04 15:18close480.101.30971.31681.3077-10.003489.70
992007.01.04 15:18sell500.101.30961.31771.3086
1002007.01.04 15:23t/p500.101.30861.31771.308610.003499.70
1012007.01.04 15:23sell510.101.30841.31651.3074
1022007.01.05 03:00t/p510.101.30741.31651.307410.593510.30
1032007.01.05 03:00buy520.101.30741.29931.3084
1042007.01.05 06:43t/p520.101.30841.29931.308410.003520.30
1052007.01.05 06:43buy530.101.30861.30051.3096
1062007.01.05 07:51t/p530.101.30961.30051.309610.003530.30
1072007.01.05 07:51buy540.101.30981.30171.3108
1082007.01.05 08:50buy550.301.30781.30171.3088
1092007.01.05 09:08t/p550.301.30881.30171.308830.003560.30
1102007.01.05 09:08close540.101.30881.30171.3108-10.003550.30
1112007.01.05 09:08buy560.101.30911.30101.3101
1122007.01.05 10:03t/p560.101.31011.30101.310110.003560.30
1132007.01.05 10:03buy570.101.31031.30221.3113
1142007.01.05 12:45buy580.301.30831.30221.3093
1152007.01.05 13:31buy590.901.30631.30221.3073
1162007.01.05 13:32buy602.701.30431.30221.3053
1172007.01.05 13:33s/l570.101.30221.30221.3113-81.003479.30
1182007.01.05 13:33s/l580.301.30221.30221.3093-183.003296.30
1192007.01.05 13:33s/l590.901.30221.30221.3073-369.002927.30
1202007.01.05 13:33s/l602.701.30221.30221.3053-567.002360.30
1212007.01.05 13:33buy610.101.30231.29421.3033
1222007.01.05 13:33buy620.301.30031.29421.3013
1232007.01.05 13:33t/p620.301.30131.29421.301330.002390.30
1242007.01.05 13:33close610.101.30131.29421.3033-10.002380.30
1252007.01.05 13:33buy630.101.30141.29331.3024
1262007.01.05 13:34t/p630.101.30241.29331.302410.002390.30
1272007.01.05 13:34buy640.101.30261.29451.3036
1282007.01.05 13:38buy650.301.30061.29451.3016
1292007.01.05 15:18t/p650.301.30161.29451.301630.002420.30
1302007.01.05 15:18close640.101.30161.29451.3036-10.002410.30
1312007.01.05 15:18sell660.101.30171.30981.3007
1322007.01.05 15:52t/p660.101.30071.30981.300710.002420.30
1332007.01.05 15:52sell670.101.30051.30861.2995
1342007.01.05 15:57t/p670.101.29951.30861.299510.002430.30
1352007.01.05 15:57sell680.101.29931.30741.2983
1362007.01.05 16:06t/p680.101.29831.30741.298310.002440.30
1372007.01.05 16:06sell690.101.29811.30621.2971
1382007.01.05 16:20sell700.301.30011.30621.2991
1392007.01.08 00:42t/p700.301.29911.30621.299131.772472.07
1402007.01.08 00:42close690.101.29911.30621.2971-9.412462.66
1412007.01.08 00:42buy710.101.29921.29111.3002
1422007.01.08 01:12t/p710.101.30021.29111.300210.002472.66
1432007.01.08 01:12sell720.101.30021.30831.2992
1442007.01.08 07:20sell730.301.30221.30831.3012
1452007.01.08 07:25t/p730.301.30121.30831.301230.002502.66
1462007.01.08 07:25close720.101.30121.30831.2992-10.002492.66
1472007.01.08 07:25buy740.101.30111.29301.3021
1482007.01.08 08:52t/p740.101.30211.29301.302110.002502.66
1492007.01.08 08:52buy750.101.30231.29421.3033
1502007.01.08 13:23buy760.301.30031.29421.3013
1512007.01.08 13:58buy770.901.29831.29421.2993
1522007.01.08 14:08t/p770.901.29931.29421.299390.002592.66
1532007.01.08 14:08close760.301.29931.29421.3013-30.002562.66
1542007.01.08 14:08close750.101.29941.29421.3033-29.002533.66
1552007.01.08 14:08sell780.101.29931.30741.2983
1562007.01.08 14:57sell790.301.30131.30741.3003
1572007.01.08 17:03sell800.901.30341.30751.3024
1582007.01.08 17:13t/p800.901.30241.30751.302490.002623.66
1592007.01.08 17:13close790.301.30241.30741.3003-33.002590.66
1602007.01.08 17:13close780.101.30221.30741.2983-29.002561.66
1612007.01.08 17:13buy810.101.30231.29421.3033
1622007.01.08 18:02t/p810.101.30331.29421.303310.002571.66
1632007.01.08 18:02buy820.101.30351.29541.3045
1642007.01.08 19:06buy830.301.30151.29541.3025
1652007.01.08 19:53t/p830.301.30251.29541.302530.002601.66
1662007.01.08 19:53close820.101.30251.29541.3045-10.002591.66
1672007.01.08 19:54buy840.101.30261.29451.3036
1682007.01.08 23:51t/p840.101.30361.29451.303610.002601.66
1692007.01.08 23:51buy850.101.30381.29571.3048
1702007.01.09 00:18t/p850.101.30481.29571.30489.352611.00
1712007.01.09 00:18buy860.101.30501.29691.3060
1722007.01.09 08:53buy870.301.30301.29691.3040
1732007.01.09 12:38buy880.901.30101.29691.3020
1742007.01.09 12:48t/p880.901.30201.29691.302090.002701.00
1752007.01.09 12:48close870.301.30201.29691.3040-30.002671.00
1762007.01.09 12:48close860.101.30191.29691.3060-31.002640.00
1772007.01.09 12:48sell890.101.30181.30991.3008
1782007.01.09 14:03t/p890.101.30081.30991.300810.002650.00
1792007.01.09 14:03sell900.101.30061.30871.2996
1802007.01.09 15:38t/p900.101.29961.30871.299610.002660.00
1812007.01.09 15:38sell910.101.29941.30751.2984
1822007.01.10 00:12t/p910.101.29841.30751.298410.592670.59
1832007.01.10 00:12sell920.101.29821.30631.2972
1842007.01.10 00:17t/p920.101.29721.30631.297210.002680.59
1852007.01.10 00:17sell930.101.29701.30511.2960
1862007.01.10 01:03t/p930.101.29601.30511.296010.002690.59
1872007.01.10 01:03sell940.101.29581.30391.2948
1882007.01.10 05:42sell950.301.29781.30391.2968
1892007.01.10 07:45sell960.901.29981.30391.2988
1902007.01.10 08:33t/p960.901.29881.30391.298890.002780.59
1912007.01.10 08:33close950.301.29881.30391.2968-30.002750.59
1922007.01.10 08:33close940.101.29871.30391.2948-29.002721.59
1932007.01.10 08:33buy970.101.29881.29071.2998
1942007.01.10 10:07t/p970.101.29981.29071.299810.002731.59
1952007.01.10 10:07buy980.101.30001.29191.3010
1962007.01.10 13:32buy990.301.29801.29191.2990
1972007.01.10 14:52buy1000.901.29601.29191.2970
1982007.01.10 15:13buy1012.701.29401.29191.2950
1992007.01.10 15:45t/p1012.701.29501.29191.2950270.003001.59
2002007.01.10 15:45close1000.901.29501.29191.2970-90.002911.59
2012007.01.10 15:45close990.301.29511.29191.2990-87.002824.59
2022007.01.10 15:45close980.101.29501.29191.3010-50.002774.59
2032007.01.10 15:45sell1020.101.29511.30321.2941
2042007.01.10 15:50t/p1020.101.29411.30321.294110.002784.59
2052007.01.10 15:50sell1030.101.29391.30201.2929
2062007.01.11 03:12sell1040.301.29591.30201.2949
2072007.01.11 07:23t/p1040.301.29491.30201.294930.002814.59
2082007.01.11 07:23close1030.101.29491.30201.2929-8.232806.36
2092007.01.11 07:23buy1050.101.29481.28671.2958
2102007.01.11 07:40t/p1050.101.29581.28671.295810.002816.36
2112007.01.11 07:40buy1060.101.29601.28791.2970
2122007.01.11 09:03t/p1060.101.29701.28791.297010.002826.36
2132007.01.11 09:03buy1070.101.29721.28911.2982
2142007.01.11 12:03t/p1070.101.29821.28911.298210.002836.36
2152007.01.11 12:03buy1080.101.29841.29031.2994
2162007.01.11 12:11t/p1080.101.29941.29031.299410.002846.36
2172007.01.11 12:11buy1090.101.29961.29151.3006
2182007.01.11 12:13t/p1090.101.30061.29151.300610.002856.36
2192007.01.11 12:13buy1100.101.30081.29271.3018
2202007.01.11 12:22buy1110.301.29881.29271.2998
2212007.01.11 12:28buy1120.901.29681.29271.2978
2222007.01.11 12:37t/p1120.901.29781.29271.297890.002946.36
2232007.01.11 12:37close1110.301.29781.29271.2998-30.002916.36
2242007.01.11 12:37close1100.101.29791.29271.3018-29.002887.36
2252007.01.11 12:37buy1130.101.29821.29011.2992
2262007.01.11 12:50t/p1130.101.29921.29011.299210.002897.36
2272007.01.11 12:50buy1140.101.29941.29131.3004
2282007.01.11 13:37buy1150.301.29741.29131.2984
2292007.01.11 13:42buy1160.901.29541.29131.2964
2302007.01.11 13:53buy1172.701.29341.29131.2944
2312007.01.11 13:56t/p1172.701.29441.29131.2944270.003167.36
2322007.01.11 13:56close1160.901.29441.29131.2964-90.003077.36
2332007.01.11 13:56close1150.301.29431.29131.2984-93.002984.36
2342007.01.11 13:56close1140.101.29441.29131.3004-50.002934.36
2352007.01.11 13:56buy1180.101.29451.28641.2955
2362007.01.11 14:18buy1190.301.29251.28641.2935
2372007.01.11 14:53t/p1190.301.29351.28641.293530.002964.36
2382007.01.11 14:53close1180.101.29351.28641.2955-10.002954.36
2392007.01.11 14:53sell1200.101.29341.30151.2924
2402007.01.11 15:01t/p1200.101.29241.30151.292410.002964.36
2412007.01.11 15:01sell1210.101.29221.30031.2912
2422007.01.11 15:06t/p1210.101.29121.30031.291210.002974.36
2432007.01.11 15:06sell1220.101.29101.29911.2900
2442007.01.11 15:08t/p1220.101.29001.29911.290010.002984.36
2452007.01.11 15:08sell1230.101.28981.29791.2888
2462007.01.11 15:31t/p1230.101.28881.29791.288810.002994.36
2472007.01.11 15:31sell1240.101.28861.29671.2876
2482007.01.11 17:07sell1250.301.29061.29671.2896
2492007.01.11 18:07t/p1250.301.28961.29671.289630.003024.36
2502007.01.11 18:07close1240.101.28961.29671.2876-10.003014.36
2512007.01.11 18:07sell1260.101.28951.29761.2885
2522007.01.11 19:25t/p1260.101.28851.29761.288510.003024.36
2532007.01.11 19:25sell1270.101.28821.29631.2872
2542007.01.12 02:22sell1280.301.29021.29631.2892
2552007.01.12 03:41t/p1280.301.28921.29631.289230.003054.36
2562007.01.12 03:41close1270.101.28921.29631.2872-9.413044.95
2572007.01.12 03:42buy1290.101.28931.28121.2903
2582007.01.12 04:41t/p1290.101.29031.28121.290310.003054.95
2592007.01.12 04:41buy1300.101.29051.28241.2915
2602007.01.12 07:05t/p1300.101.29151.28241.291510.003064.95
2612007.01.12 07:05buy1310.101.29171.28361.2927
2622007.01.12 12:10buy1320.301.28971.28361.2907
2632007.01.12 12:43t/p1320.301.29071.28361.290730.003094.95
2642007.01.12 12:43close1310.101.29071.28361.2927-10.003084.95
2652007.01.12 12:43buy1330.101.29081.28271.2918
2662007.01.12 13:25buy1340.301.28881.28271.2898
2672007.01.12 13:33buy1350.901.28681.28271.2878
2682007.01.12 13:34t/p1350.901.28781.28271.287890.003174.95
2692007.01.12 13:34close1340.301.28841.28271.2898-12.003162.95
2702007.01.12 13:35close1330.101.28851.28271.2918-23.003139.95
2712007.01.12 13:35sell1360.101.28861.29671.2876
2722007.01.12 13:40t/p1360.101.28761.29671.287610.003149.95
2732007.01.12 13:40sell1370.101.28741.29551.2864
2742007.01.12 13:56sell1380.301.28941.29551.2884
2752007.01.12 13:58sell1390.901.29141.29551.2904
2762007.01.12 14:00t/p1390.901.29041.29551.290490.003239.95
2772007.01.12 14:00close1380.301.29041.29551.2884-30.003209.95
2782007.01.12 14:00close1370.101.29021.29551.2864-28.003181.95
2792007.01.12 14:00buy1400.101.29011.28201.2911
2802007.01.12 14:03t/p1400.101.29111.28201.291110.003191.95
2812007.01.12 14:03buy1410.101.29131.28321.2923
2822007.01.12 14:08t/p1410.101.29231.28321.292310.003201.95
2832007.01.12 14:08buy1420.101.29251.28441.2935
2842007.01.12 14:38t/p1420.101.29351.28441.293510.003211.95
2852007.01.12 14:38buy1430.101.29371.28561.2947
2862007.01.12 18:20buy1440.301.29171.28561.2927
2872007.01.14 23:50t/p1440.301.29271.28561.292730.003241.95
2882007.01.14 23:50close1430.101.29271.28561.2947-10.003231.95
2892007.01.14 23:50buy1450.101.29281.28471.2938
2902007.01.15 03:28t/p1450.101.29381.28471.29389.353241.30
2912007.01.15 03:28buy1460.101.29401.28591.2950
2922007.01.15 07:43t/p1460.101.29501.28591.295010.003251.30
2932007.01.15 07:43buy1470.101.29521.28711.2962
2942007.01.15 14:57buy1480.301.29321.28711.2942
2952007.01.15 17:26t/p1480.301.29421.28711.294230.003281.30
2962007.01.15 17:26close1470.101.29421.28711.2962-10.003271.30
2972007.01.15 17:26sell1490.101.29411.30221.2931
2982007.01.15 19:20t/p1490.101.29311.30221.293110.003281.30
2992007.01.15 19:20sell1500.101.29281.30091.2918
3002007.01.16 05:42sell1510.301.29481.30091.2938
3012007.01.16 07:37sell1520.901.29681.30091.2958
3022007.01.16 08:18t/p1520.901.29581.30091.295890.003371.30
3032007.01.16 08:18close1510.301.29581.30091.2938-30.003341.30
3042007.01.16 08:18close1500.101.29591.30091.2918-30.413310.89
3052007.01.16 08:18buy1530.101.29601.28791.2970
3062007.01.16 09:30t/p1530.101.29701.28791.297010.003320.89
3072007.01.16 09:30buy1540.101.29721.28911.2982
3082007.01.16 10:22t/p1540.101.29821.28911.298210.003330.89
3092007.01.16 10:22buy1550.101.29841.29031.2994
3102007.01.16 12:40buy1560.301.29641.29031.2974
3112007.01.16 13:23buy1570.901.29441.29031.2954
3122007.01.16 13:32t/p1570.901.29541.29031.295490.003420.89
3132007.01.16 13:32close1560.301.29541.29031.2974-30.003390.89
3142007.01.16 13:32close1550.101.29531.29031.2994-31.003359.89
3152007.01.16 13:32buy1580.101.29561.28751.2966
3162007.01.16 14:28buy1590.301.29361.28751.2946
3172007.01.16 16:53buy1600.901.29161.28751.2926
3182007.01.17 02:56t/p1600.901.29261.28751.292684.113443.99
3192007.01.17 02:56close1590.301.29261.28751.2946-31.973412.03
3202007.01.17 02:56close1580.101.29251.28751.2966-31.663380.37
3212007.01.17 02:58sell1610.101.29241.30051.2914
3222007.01.17 13:05t/p1610.101.29141.30051.291410.003390.37
3232007.01.17 13:05sell1620.101.29121.29931.2902
3242007.01.17 13:30t/p1620.101.29021.29931.290210.003400.37
3252007.01.17 13:30sell1630.101.29001.29811.2890
3262007.01.17 13:47sell1640.301.29201.29811.2910
3272007.01.17 14:15t/p1640.301.29101.29811.291030.003430.37
3282007.01.17 14:15close1630.101.29101.29811.2890-10.003420.37
3292007.01.17 14:15sell1650.101.29071.29881.2897
3302007.01.17 14:46sell1660.301.29271.29881.2917
3312007.01.17 15:33sell1670.901.29471.29881.2937
3322007.01.17 15:38t/p1670.901.29371.29881.293790.003510.37
3332007.01.17 15:38close1660.301.29371.29881.2917-30.003480.37
3342007.01.17 15:38close1650.101.29361.29881.2897-29.003451.37
3352007.01.17 15:38buy1680.101.29371.28561.2947
3362007.01.17 15:57t/p1680.101.29471.28561.294710.003461.37
3372007.01.17 15:57buy1690.101.29491.28681.2959
3382007.01.17 19:28buy1700.301.29291.28681.2939
3392007.01.17 21:42t/p1700.301.29391.28681.293930.003491.37
3402007.01.17 21:42close1690.101.29391.28681.2959-10.003481.37
3412007.01.17 21:44buy1710.101.29401.28591.2950
3422007.01.18 02:01t/p1710.101.29501.28591.29508.043489.40
3432007.01.18 02:01buy1720.101.29521.28711.2962
3442007.01.18 03:03t/p1720.101.29621.28711.296210.003499.40
3452007.01.18 03:03buy1730.101.29651.28841.2975
3462007.01.18 04:01t/p1730.101.29751.28841.297510.003509.40
3472007.01.18 04:01buy1740.101.29771.28961.2987
3482007.01.18 07:15buy1750.301.29571.28961.2967
3492007.01.18 07:28t/p1750.301.29671.28961.296730.003539.40
3502007.01.18 07:28close1740.101.29671.28961.2987-10.003529.40
3512007.01.18 07:28buy1760.101.29701.28891.2980
3522007.01.18 09:15buy1770.301.29501.28891.2960
3532007.01.18 12:06buy1780.901.29301.28891.2940
3542007.01.18 13:32buy1792.701.29101.28891.2920
3552007.01.18 14:00t/p1792.701.29201.28891.2920270.003799.40
3562007.01.18 14:00close1780.901.29211.28891.2940-81.003718.40
3572007.01.18 14:00close1770.301.29221.28891.2960-84.003634.40
3582007.01.18 14:00close1760.101.29231.28891.2980-47.003587.40
3592007.01.18 14:00sell1800.101.29241.30051.2914
3602007.01.18 14:23sell1810.301.29441.30051.2934
3612007.01.18 20:03sell1820.901.29641.30051.2954
3622007.01.19 02:08sell1832.701.29841.30051.2974
3632007.01.19 09:39t/p1832.701.29741.30051.2974270.003857.40
3642007.01.19 09:39close1820.901.29741.30051.2954-84.693772.71
3652007.01.19 09:39close1810.301.29731.30051.2934-85.233687.48
3662007.01.19 09:39close1800.101.29721.30051.2914-47.413640.07
3672007.01.19 09:39sell1840.101.29711.30521.2961
3682007.01.19 10:19t/p1840.101.29611.30521.296110.003650.07
3692007.01.19 10:19sell1850.101.29591.30401.2949
3702007.01.19 13:59t/p1850.101.29491.30401.294910.003660.07
3712007.01.19 13:59sell1860.101.29471.30281.2937
3722007.01.19 14:59t/p1860.101.29371.30281.293710.003670.07
3732007.01.19 14:59sell1870.101.29351.30161.2925
3742007.01.19 15:01t/p1870.101.29251.30161.292510.003680.07
3752007.01.19 15:01sell1880.101.29221.30031.2912
3762007.01.19 15:30t/p1880.101.29121.30031.291210.003690.07
3772007.01.19 15:30sell1890.101.29101.29911.2900
3782007.01.19 15:45sell1900.301.29301.29911.2920
3792007.01.19 16:25sell1910.901.29501.29911.2940
3802007.01.19 17:00sell1922.701.29701.29911.2960
3812007.01.19 17:18t/p1922.701.29601.29911.2960270.003960.07
3822007.01.19 17:18close1910.901.29601.29911.2940-90.003870.07
3832007.01.19 17:18close1900.301.29611.29911.2920-93.003777.07
3842007.01.19 17:18close1890.101.29591.29911.2900-49.003728.07
3852007.01.19 17:18buy1930.101.29601.28791.2970
3862007.01.19 18:45t/p1930.101.29701.28791.297010.003738.07
3872007.01.19 18:45buy1940.101.29721.28911.2982
3882007.01.21 23:00buy1950.301.29521.28911.2962
3892007.01.22 00:00t/p1950.301.29621.28911.296228.043766.11
3902007.01.22 00:00close1940.101.29621.28911.2982-10.653755.45
3912007.01.22 00:00sell1960.101.29631.30441.2953
3922007.01.22 10:49t/p1960.101.29531.30441.295310.003765.45
3932007.01.22 10:49sell1970.101.29511.30321.2941
3942007.01.22 10:58t/p1970.101.29411.30321.294110.003775.45
3952007.01.22 10:58sell1980.101.29381.30191.2928
3962007.01.22 12:48t/p1980.101.29281.30191.292810.003785.45
3972007.01.22 12:48sell1990.101.29261.30071.2916
3982007.01.22 14:48sell2000.301.29461.30071.2936
3992007.01.22 15:41t/p2000.301.29361.30071.293630.003815.45
4002007.01.22 15:41close1990.101.29361.30071.2916-10.003805.45
4012007.01.22 15:41sell2010.101.29331.30141.2923
4022007.01.22 15:56sell2020.301.29531.30141.2943
4032007.01.23 00:28t/p2020.301.29431.30141.294331.773837.22
4042007.01.23 00:28close2010.101.29431.30141.2923-9.413827.81
4052007.01.23 00:28buy2030.101.29421.28611.2952
4062007.01.23 07:27t/p2030.101.29521.28611.295210.003837.81
4072007.01.23 07:27buy2040.101.29541.28731.2964
4082007.01.23 07:31t/p2040.101.29641.28731.296410.003847.81
4092007.01.23 07:31buy2050.101.29661.28851.2976
4102007.01.23 08:09t/p2050.101.29761.28851.297610.003857.81
4112007.01.23 08:09buy2060.101.29781.28971.2988
4122007.01.23 10:00t/p2060.101.29881.28971.298810.003867.81
4132007.01.23 10:00buy2070.101.29901.29091.3000
4142007.01.23 10:05t/p2070.101.30001.29091.300010.003877.81
4152007.01.23 10:05buy2080.101.30021.29211.3012
4162007.01.23 10:10t/p2080.101.30121.29211.301210.003887.81
4172007.01.23 10:10buy2090.101.30141.29331.3024
4182007.01.23 11:45t/p2090.101.30241.29331.302410.003897.81
4192007.01.23 11:45buy2100.101.30261.29451.3036
4202007.01.23 12:53t/p2100.101.30361.29451.303610.003907.81
4212007.01.23 12:53buy2110.101.30381.29571.3048
4222007.01.23 17:47buy2120.301.30181.29571.3028
4232007.01.23 20:33t/p2120.301.30281.29571.302830.003937.81
4242007.01.23 20:33close2110.101.30281.29571.3048-10.003927.81
4252007.01.23 20:33sell2130.101.30261.31071.3016
4262007.01.24 06:43t/p2130.101.30161.31071.301610.593938.40
4272007.01.24 06:43sell2140.101.30141.30951.3004
4282007.01.24 08:04t/p2140.101.30041.30951.300410.003948.40
4292007.01.24 08:04sell2150.101.30011.30821.2991
4302007.01.24 08:16t/p2150.101.29911.30821.299110.003958.40
4312007.01.24 08:16sell2160.101.29881.30691.2978
4322007.01.24 08:50t/p2160.101.29781.30691.297810.003968.40
4332007.01.24 08:50sell2170.101.29741.30551.2964
4342007.01.24 09:36sell2180.301.29941.30551.2984
4352007.01.24 09:57sell2190.901.30151.30561.3005
4362007.01.24 10:24t/p2190.901.30051.30561.300590.004058.40
4372007.01.24 10:24close2180.301.30051.30551.2984-33.004025.40
4382007.01.24 10:24close2170.101.30041.30551.2964-30.003995.40
4392007.01.24 10:24sell2200.101.30031.30841.2993
4402007.01.24 13:48t/p2200.101.29931.30841.299310.004005.40
4412007.01.24 13:48sell2210.101.29911.30721.2981
4422007.01.24 14:25t/p2210.101.29811.30721.298110.004015.40
4432007.01.24 14:25sell2220.101.29791.30601.2969
4442007.01.24 15:17t/p2220.101.29691.30601.296910.004025.40
4452007.01.24 15:17sell2230.101.29661.30471.2956
4462007.01.24 15:26t/p2230.101.29561.30471.295610.004035.40
4472007.01.24 15:26sell2240.101.29541.30351.2944
4482007.01.25 07:05sell2250.301.29741.30351.2964
4492007.01.25 08:03sell2260.901.29951.30361.2985
4502007.01.25 09:00t/p2260.901.29851.30361.298590.004125.40
4512007.01.25 09:00close2250.301.29831.30351.2964-27.004098.40
4522007.01.25 09:00close2240.101.29801.30351.2944-24.234074.17
4532007.01.25 09:00buy2270.101.29811.29001.2991
4542007.01.25 10:58t/p2270.101.29911.29001.299110.004084.17
4552007.01.25 10:58buy2280.101.29931.29121.3003
4562007.01.25 14:02buy2290.301.29721.29111.2982
4572007.01.25 14:51t/p2290.301.29821.29111.298230.004114.17
4582007.01.25 14:51close2280.101.29831.29121.3003-10.004104.17
4592007.01.25 14:51buy2300.101.29841.29031.2994
4602007.01.25 16:35buy2310.301.29641.29031.2974
4612007.01.25 16:55t/p2310.301.29741.29031.297430.004134.17
4622007.01.25 16:55close2300.101.29741.29031.2994-10.004124.17
4632007.01.25 16:55buy2320.101.29751.28941.2985
4642007.01.25 18:00t/p2320.101.29851.28941.298510.004134.17
4652007.01.25 18:00buy2330.101.29871.29061.2997
4662007.01.25 18:25buy2340.301.29671.29061.2977
4672007.01.25 19:04buy2350.901.29471.29061.2957
4682007.01.25 19:37buy2362.701.29271.29061.2937
4692007.01.25 20:26t/p2362.701.29371.29061.2937270.004404.17
4702007.01.25 20:26close2350.901.29371.29061.2957-90.004314.17
4712007.01.25 20:29close2340.301.29361.29061.2977-93.004221.17
4722007.01.25 20:30close2330.101.29351.29061.2997-52.004169.17
4732007.01.25 20:30sell2370.101.29361.30171.2926
4742007.01.25 22:58t/p2370.101.29261.30171.292610.004179.17
4752007.01.25 22:58sell2380.101.29241.30051.2914
4762007.01.26 08:08t/p2380.101.29141.30051.291410.594189.76
4772007.01.26 08:08buy2390.101.29141.28331.2924
4782007.01.26 08:47t/p2390.101.29241.28331.292410.004199.76
4792007.01.26 08:47buy2400.101.29261.28451.2936
4802007.01.26 11:10buy2410.301.29061.28451.2916
4812007.01.26 13:30buy2420.901.28861.28451.2896
4822007.01.26 13:31t/p2420.901.28961.28451.289690.004289.76
4832007.01.26 13:31close2410.301.28961.28451.2916-30.004259.76
4842007.01.26 13:31close2400.101.28951.28451.2936-31.004228.76
4852007.01.26 13:31sell2430.101.28971.29781.2887
4862007.01.26 13:59sell2440.301.29171.29781.2907
4872007.01.26 14:37t/p2440.301.29071.29781.290730.004258.76
4882007.01.26 14:37close2430.101.29061.29781.2887-9.004249.76
4892007.01.26 14:37buy2450.101.29071.28261.2917
4902007.01.26 15:00buy2460.301.28871.28261.2897
4912007.01.26 15:02t/p2460.301.28971.28261.289730.004279.76
4922007.01.26 15:02close2450.101.28971.28261.2917-10.004269.76
4932007.01.26 15:02sell2470.101.28981.29791.2888
4942007.01.26 15:38sell2480.301.29191.29801.2909
4952007.01.26 15:49t/p2480.301.29091.29801.290930.004299.76
4962007.01.26 15:49close2470.101.29091.29791.2888-11.004288.76
4972007.01.26 15:49sell2490.101.29081.29891.2898
4982007.01.26 17:21sell2500.301.29281.29891.2918
4992007.01.26 17:29t/p2500.301.29181.29891.291830.004318.76
5002007.01.26 17:29close2490.101.29181.29891.2898-10.004308.76
5012007.01.26 17:29buy2510.101.29191.28381.2929
5022007.01.29 10:05t/p2510.101.29291.28381.29299.354318.11
5032007.01.29 10:05buy2520.101.29311.28501.2941
5042007.01.29 13:40buy2530.301.29111.28501.2921
5052007.01.29 13:59t/p2530.301.29211.28501.292130.004348.11
5062007.01.29 13:59close2520.101.29211.28501.2941-10.004338.11
5072007.01.29 13:59buy2540.101.29221.28411.2932
5082007.01.29 14:54t/p2540.101.29321.28411.293210.004348.11
5092007.01.29 14:54buy2550.101.29341.28531.2944
5102007.01.29 16:57t/p2550.101.29441.28531.294410.004358.11
5112007.01.29 16:57buy2560.101.29461.28651.2956
5122007.01.29 17:01t/p2560.101.29561.28651.295610.004368.11
5132007.01.29 17:01buy2570.101.29581.28771.2968
5142007.01.29 17:02t/p2570.101.29681.28771.296810.004378.11
5152007.01.29 17:02buy2580.101.29701.28891.2980
5162007.01.30 00:43buy2590.301.29481.28871.2958
5172007.01.30 01:43t/p2590.301.29581.28871.295830.004408.11
5182007.01.30 01:43close2580.101.29581.28891.2980-12.654395.45
5192007.01.30 01:44sell2600.101.29571.30381.2947
5202007.01.30 12:51sell2610.301.29771.30381.2967
5212007.01.30 13:27t/p2610.301.29671.30381.296730.004425.45
5222007.01.30 13:27close2600.101.29661.30381.2947-9.004416.45
5232007.01.30 13:27buy2620.101.29671.28861.2977
5242007.01.30 13:37t/p2620.101.29771.28861.297710.004426.45
5252007.01.30 13:37buy2630.101.29811.29001.2991
5262007.01.30 14:16buy2640.301.29611.29001.2971
5272007.01.30 22:00t/p2640.301.29711.29001.297130.004456.45
5282007.01.30 22:00close2630.101.29711.29001.2991-10.004446.45
5292007.01.30 22:02buy2650.101.29741.28931.2984
5302007.01.31 07:10buy2660.301.29541.28931.2964
5312007.01.31 09:34buy2670.901.29341.28931.2944
5322007.01.31 10:51t/p2670.901.29441.28931.294490.004536.45
5332007.01.31 10:51close2660.301.29441.28931.2964-30.004506.45
5342007.01.31 10:51close2650.101.29451.28931.2984-29.664476.80
5352007.01.31 10:51sell2680.101.29441.30251.2934
5362007.01.31 13:48t/p2680.101.29341.30251.293410.004486.80
5372007.01.31 13:48buy2690.101.29341.28531.2944
5382007.01.31 14:05t/p2690.101.29441.28531.294410.004496.80
5392007.01.31 14:05sell2700.101.29451.30261.2935
5402007.01.31 14:42sell2710.301.29651.30261.2955
5412007.01.31 15:17sell2720.901.29851.30261.2975
5422007.01.31 15:43sell2732.701.30051.30261.2995
5432007.01.31 15:59t/p2732.701.29951.30261.2995270.004766.80
5442007.01.31 15:59close2720.901.29951.30261.2975-90.004676.80
5452007.01.31 15:59close2710.301.29971.30261.2955-96.004580.80
5462007.01.31 15:59close2700.101.29981.30261.2935-53.004527.80
5472007.01.31 15:59buy2740.101.29991.29181.3009
5482007.01.31 16:09t/p2740.101.30091.29181.300910.004537.80
5492007.01.31 16:09buy2750.101.30111.29301.3021
5502007.01.31 19:17t/p2750.101.30211.29301.302110.004547.80
5512007.01.31 19:17buy2760.101.30231.29421.3033
5522007.01.31 19:18t/p2760.101.30331.29421.303310.004557.80
5532007.01.31 19:18buy2770.101.30351.29541.3045
5542007.02.01 07:28buy2780.301.30151.29541.3025
5552007.02.01 07:50t/p2780.301.30251.29541.302530.004587.80
5562007.02.01 07:50close2770.101.30261.29541.3045-10.974576.84
5572007.02.01 07:50sell2790.101.30251.31061.3015
5582007.02.01 09:33t/p2790.101.30151.31061.301510.004586.84
5592007.02.01 09:33sell2800.101.30131.30941.3003
5602007.02.01 10:26t/p2800.101.30031.30941.300310.004596.84
5612007.02.01 10:26sell2810.101.30011.30821.2991
5622007.02.01 11:43sell2820.301.30211.30821.3011
5632007.02.01 12:34t/p2820.301.30111.30821.301130.004626.84
5642007.02.01 12:34close2810.101.30101.30821.2991-9.004617.84
5652007.02.01 12:34sell2830.101.30101.30911.3000
5662007.02.01 13:36sell2840.301.30301.30911.3020
5672007.02.01 13:45t/p2840.301.30201.30911.302030.004647.84
5682007.02.01 13:45close2830.101.30191.30911.3000-9.004638.84
5692007.02.01 13:45sell2850.101.30181.30991.3008
5702007.02.01 15:00sell2860.301.30381.30991.3028
5712007.02.01 15:05t/p2860.301.30281.30991.302830.004668.84
5722007.02.01 15:05close2850.101.30281.30991.3008-10.004658.84
5732007.02.01 15:05sell2870.101.30251.31061.3015
5742007.02.01 16:46t/p2870.101.30151.31061.301510.004668.84
5752007.02.01 16:46sell2880.101.30131.30941.3003
5762007.02.02 13:29sell2890.301.30331.30941.3023
5772007.02.02 13:31sell2900.901.30531.30941.3043
5782007.02.02 13:32t/p2900.901.30431.30941.304390.004758.84
5792007.02.02 13:32close2890.301.30431.30941.3023-30.004728.84
5802007.02.02 13:32close2880.101.30421.30941.3003-28.414700.43
5812007.02.02 13:32sell2910.101.30411.31221.3031
5822007.02.02 13:32t/p2910.101.30311.31221.303110.004710.43
5832007.02.02 13:32sell2920.101.30291.31101.3019
5842007.02.02 13:34sell2930.301.30491.31101.3039
5852007.02.02 13:43t/p2930.301.30391.31101.303930.004740.43
5862007.02.02 13:43close2920.101.30381.31101.3019-9.004731.43
5872007.02.02 13:43sell2940.101.30351.31161.3025
5882007.02.02 14:01t/p2940.101.30251.31161.302510.004741.43
5892007.02.02 14:01buy2950.101.30251.29441.3035
5902007.02.02 14:03buy2960.301.30051.29441.3015
5912007.02.02 14:21buy2970.901.29851.29441.2995
5922007.02.02 15:02buy2982.701.29641.29431.2974
5932007.02.02 15:11t/p2982.701.29741.29431.2974270.005011.43
5942007.02.02 15:11close2970.901.29741.29441.2995-99.004912.43
5952007.02.02 15:11close2960.301.29731.29441.3015-96.004816.43
5962007.02.02 15:11close2950.101.29741.29441.3035-51.004765.43
5972007.02.02 15:11sell2990.101.29731.30541.2963
5982007.02.02 16:48t/p2990.101.29631.30541.296310.004775.43
5992007.02.02 16:48sell3000.101.29611.30421.2951
6002007.02.02 18:00t/p3000.101.29511.30421.295110.004785.43
6012007.02.02 18:00sell3010.101.29491.30301.2939
6022007.02.05 03:17t/p3010.101.29391.30301.293910.594796.02
6032007.02.05 03:17sell3020.101.29371.30181.2927
6042007.02.05 07:30sell3030.301.29571.30181.2947
6052007.02.05 09:19t/p3030.301.29471.30181.294730.004826.02
6062007.02.05 09:19close3020.101.29471.30181.2927-10.004816.02
6072007.02.05 09:19buy3040.101.29481.28671.2958
6082007.02.05 12:19buy3050.301.29281.28671.2938
6092007.02.06 09:27t/p3050.301.29381.28671.293828.044844.05
6102007.02.06 09:27close3040.101.29391.28671.2958-9.654834.40
6112007.02.06 09:28buy3060.101.29401.28591.2950
6122007.02.06 12:00t/p3060.101.29501.28591.295010.004844.40
6132007.02.06 12:00buy3070.101.29521.28711.2962
6142007.02.06 16:25t/p3070.101.29621.28711.296210.004854.40
6152007.02.06 16:25buy3080.101.29641.28831.2974
6162007.02.06 18:20t/p3080.101.29741.28831.297410.004864.40
6172007.02.06 18:20buy3090.101.29761.28951.2986
6182007.02.06 18:24t/p3090.101.29861.28951.298610.004874.40
6192007.02.06 18:24buy3100.101.29881.29071.2998
6202007.02.07 10:26t/p3100.101.29981.29071.29989.354883.74
6212007.02.07 10:26sell3110.101.29981.30791.2988
6222007.02.07 11:01t/p3110.101.29881.30791.298810.004893.74
6232007.02.07 11:01buy3120.101.29881.29071.2998
6242007.02.07 13:34t/p3120.101.29981.29071.299810.004903.74
6252007.02.07 13:34sell3130.101.30001.30811.2990
6262007.02.07 13:45t/p3130.101.29901.30811.299010.004913.74
6272007.02.07 13:45sell3140.101.29881.30691.2978
6282007.02.07 14:46sell3150.301.30081.30691.2998
6292007.02.07 15:09t/p3150.301.29981.30691.299830.004943.74
6302007.02.07 15:09close3140.101.29981.30691.2978-10.004933.74
6312007.02.07 15:09buy3160.101.29991.29181.3009
6322007.02.07 15:22t/p3160.101.30091.29181.300910.004943.74
6332007.02.07 15:22buy3170.101.30111.29301.3021
6342007.02.07 16:03t/p3170.101.30211.29301.302110.004953.74
6352007.02.07 16:03buy3180.101.30231.29421.3033
6362007.02.08 08:05buy3190.301.30031.29421.3013
6372007.02.08 08:45buy3200.901.29831.29421.2993
6382007.02.08 10:46t/p3200.901.29931.29421.299390.005043.74
6392007.02.08 10:46close3190.301.29931.29421.3013-30.005013.74
6402007.02.08 10:46close3180.101.29921.29421.3033-32.974980.78
6412007.02.08 10:47sell3210.101.29911.30721.2981
6422007.02.08 12:20t/p3210.101.29811.30721.298110.004990.78
6432007.02.08 12:20sell3220.101.29791.30601.2969
6442007.02.08 13:32sell3230.301.29991.30601.2989
6452007.02.08 14:10sell3240.901.30191.30601.3009
6462007.02.08 16:00sell3252.701.30391.30601.3029
6472007.02.08 18:18t/p3252.701.30291.30601.3029270.005260.78
6482007.02.08 18:18close3240.901.30291.30601.3009-90.005170.78
6492007.02.08 18:18close3230.301.30281.30601.2989-87.005083.78
6502007.02.08 18:18close3220.101.30271.30601.2969-48.005035.78
6512007.02.08 18:18buy3260.101.30261.29451.3036
6522007.02.08 19:07t/p3260.101.30361.29451.303610.005045.78
6532007.02.08 19:07buy3270.101.30381.29571.3048
6542007.02.09 07:32buy3280.301.30181.29571.3028
6552007.02.09 10:02buy3290.901.29971.29561.3007
6562007.02.09 12:04t/p3290.901.30071.29561.300790.005135.78
6572007.02.09 12:04close3280.301.30081.29571.3028-30.005105.78
6582007.02.09 12:04close3270.101.30071.29571.3048-31.665074.12
6592007.02.09 12:04sell3300.101.30081.30891.2998
6602007.02.09 14:01t/p3300.101.29981.30891.299810.005084.12
6612007.02.09 14:01sell3310.101.29961.30771.2986
6622007.02.09 14:47t/p3310.101.29861.30771.298610.005094.12
6632007.02.09 14:47sell3320.101.29841.30651.2974
6642007.02.09 16:36sell3330.301.30041.30651.2994
6652007.02.12 06:02sell3340.901.30241.30651.3014
6662007.02.12 08:24t/p3340.901.30141.30651.301490.005184.12
6672007.02.12 08:24close3330.301.30141.30651.2994-28.235155.89
6682007.02.12 08:24close3320.101.30131.30651.2974-28.415127.48
6692007.02.12 08:24buy3350.101.30141.29331.3024
6702007.02.12 09:22buy3360.301.29931.29321.3003
6712007.02.12 10:16buy3370.901.29731.29321.2983
6722007.02.12 10:20buy3382.701.29521.29311.2962
6732007.02.12 10:59t/p3382.701.29621.29311.2962270.005397.48
6742007.02.12 10:59close3370.901.29621.29321.2983-99.005298.48
6752007.02.12 10:59close3360.301.29611.29321.3003-96.005202.48
6762007.02.12 10:59close3350.101.29621.29331.3024-52.005150.48
6772007.02.12 10:59sell3390.101.29611.30421.2951
6782007.02.12 12:00t/p3390.101.29511.30421.295110.005160.48
6792007.02.12 12:00sell3400.101.29491.30301.2939
6802007.02.12 16:06sell3410.301.29691.30301.2959
6812007.02.13 00:55t/p3410.301.29591.30301.295931.775192.25
6822007.02.13 00:55close3400.101.29591.30301.2939-9.415182.84
6832007.02.13 00:55buy3420.101.29601.28791.2970
6842007.02.13 06:47t/p3420.101.29701.28791.297010.005192.84
6852007.02.13 06:47buy3430.101.29721.28911.2982
6862007.02.13 07:13t/p3430.101.29821.28911.298210.005202.84
6872007.02.13 07:13buy3440.101.29841.29031.2994
6882007.02.13 07:13t/p3440.101.29941.29031.299410.005212.84
6892007.02.13 07:13buy3450.101.29971.29161.3007
6902007.02.13 10:17t/p3450.101.30071.29161.300710.005222.84
6912007.02.13 10:17buy3460.101.30091.29281.3019
6922007.02.13 12:18t/p3460.101.30191.29281.301910.005232.84
6932007.02.13 12:18buy3470.101.30211.29401.3031
6942007.02.13 13:30t/p3470.101.30311.29401.303110.005242.84
6952007.02.13 13:30buy3480.101.30331.29521.3043
6962007.02.13 13:40t/p3480.101.30431.29521.304310.005252.84
6972007.02.13 13:40buy3490.101.30451.29641.3055
6982007.02.13 14:19buy3500.301.30251.29641.3035
6992007.02.13 20:35t/p3500.301.30351.29641.303530.005282.84
7002007.02.13 20:35close3490.101.30351.29641.3055-10.005272.84
7012007.02.13 20:36buy3510.101.30361.29551.3046
7022007.02.14 04:38t/p3510.101.30461.29551.30469.355282.19
7032007.02.14 04:38sell3520.101.30471.31281.3037
7042007.02.14 04:44t/p3520.101.30371.31281.303710.005292.19
7052007.02.14 04:44sell3530.101.30351.31161.3025
7062007.02.14 05:34t/p3530.101.30251.31161.302510.005302.19
7072007.02.14 05:34sell3540.101.30231.31041.3013
7082007.02.14 07:07sell3550.301.30431.31041.3033
7092007.02.14 07:39sell3560.901.30631.31041.3053
7102007.02.14 07:44sell3572.701.30831.31041.3073
7112007.02.14 13:55s/l3540.101.31041.31041.3013-81.005221.19
7122007.02.14 13:55s/l3550.301.31041.31041.3033-183.005038.19
7132007.02.14 13:55s/l3560.901.31041.31041.3053-369.004669.19
7142007.02.14 13:55s/l3572.701.31041.31041.3073-567.004102.19
7152007.02.14 13:55buy3580.101.31041.30231.3114
7162007.02.14 15:01t/p3580.101.31141.30231.311410.004112.19
7172007.02.14 15:01buy3590.101.31171.30361.3127
7182007.02.14 15:02t/p3590.101.31271.30361.312710.004122.19
7192007.02.14 15:02buy3600.101.31291.30481.3139
7202007.02.14 15:06t/p3600.101.31391.30481.313910.004132.19
7212007.02.14 15:06buy3610.101.31421.30611.3152
7222007.02.14 16:36buy3620.301.31221.30611.3132
7232007.02.14 22:05t/p3620.301.31321.30611.313230.004162.19
7242007.02.14 22:05close3610.101.31321.30611.3152-10.004152.19
7252007.02.14 22:05sell3630.101.31311.32121.3121
7262007.02.15 08:09t/p3630.101.31211.32121.312111.774163.96
7272007.02.15 08:09sell3640.101.31191.32001.3109
7282007.02.15 08:31sell3650.301.31391.32001.3129
7292007.02.15 09:31t/p3650.301.31291.32001.312930.004193.96
7302007.02.15 09:31close3640.101.31291.32001.3109-10.004183.96
7312007.02.15 09:31sell3660.101.31281.32091.3118
7322007.02.15 14:00sell3670.301.31491.32101.3139
7332007.02.15 14:02t/p3670.301.31391.32101.313930.004213.96
7342007.02.15 14:02close3660.101.31381.32091.3118-10.004203.96
7352007.02.15 14:02sell3680.101.31371.32181.3127
7362007.02.15 14:08sell3690.301.31571.32181.3147
7372007.02.15 15:18t/p3690.301.31471.32181.314730.004233.96
7382007.02.15 15:18close3680.101.31471.32181.3127-10.004223.96
7392007.02.15 15:18buy3700.101.31481.30671.3158
7402007.02.15 15:34t/p3700.101.31581.30671.315810.004233.96
7412007.02.15 15:34buy3710.101.31601.30791.3170
7422007.02.15 15:46buy3720.301.31401.30791.3150
7432007.02.15 17:05t/p3720.301.31501.30791.315030.004263.96
7442007.02.15 17:05close3710.101.31501.30791.3170-10.004253.96
7452007.02.15 17:05sell3730.101.31511.32321.3141
7462007.02.15 17:12t/p3730.101.31411.32321.314110.004263.96
7472007.02.15 17:12sell3740.101.31391.32201.3129
7482007.02.15 18:01t/p3740.101.31291.32201.312910.004273.96
7492007.02.15 18:01sell3750.101.31271.32081.3117
7502007.02.15 19:59sell3760.301.31471.32081.3137
7512007.02.15 23:20t/p3760.301.31371.32081.313730.004303.96
7522007.02.15 23:20close3750.101.31371.32081.3117-10.004293.96
7532007.02.15 23:21sell3770.101.31361.32171.3126
7542007.02.16 08:16t/p3770.101.31261.32171.312610.594304.55
7552007.02.16 08:16sell3780.101.31241.32051.3114
7562007.02.16 11:05t/p3780.101.31141.32051.311410.004314.55
7572007.02.16 11:05sell3790.101.31121.31931.3102
7582007.02.16 13:30sell3800.301.31321.31931.3122
7592007.02.16 13:43t/p3800.301.31221.31931.312230.004344.55
7602007.02.16 13:43close3790.101.31201.31931.3102-8.004336.55
7612007.02.16 13:43sell3810.101.31191.32001.3109
7622007.02.16 13:45t/p3810.101.31091.32001.310910.004346.55
7632007.02.16 13:45sell3820.101.31071.31881.3097
7642007.02.16 14:12t/p3820.101.30971.31881.309710.004356.55
7652007.02.16 14:12sell3830.101.30941.31751.3084
7662007.02.16 14:20sell3840.301.31141.31751.3104
7672007.02.16 16:10sell3850.901.31341.31751.3124
7682007.02.18 23:29sell3862.701.31541.31751.3144
7692007.02.19 07:20t/p3862.701.31441.31751.3144285.934642.48
7702007.02.19 07:20close3850.901.31431.31751.3124-75.694566.79
7712007.02.19 07:20close3840.301.31441.31751.3104-88.234478.56
7722007.02.19 07:20close3830.101.31451.31751.3084-50.414428.15
7732007.02.19 07:21buy3870.101.31431.30621.3153
7742007.02.19 07:43t/p3870.101.31531.30621.315310.004438.15
7752007.02.19 07:43buy3880.101.31551.30741.3165
7762007.02.19 10:24buy3890.301.31351.30741.3145
7772007.02.19 16:24t/p3890.301.31451.30741.314530.004468.15
7782007.02.19 16:24close3880.101.31451.30741.3165-10.004458.15
7792007.02.19 16:25sell3900.101.31441.32251.3134
7802007.02.20 01:28sell3910.301.31641.32251.3154
7812007.02.20 02:32sell3920.901.31841.32251.3174
7822007.02.20 06:24t/p3920.901.31741.32251.317490.004548.15
7832007.02.20 06:24close3910.301.31741.32251.3154-30.004518.15
7842007.02.20 06:24close3900.101.31751.32251.3134-30.414487.74
7852007.02.20 06:24buy3930.101.31761.30951.3186
7862007.02.20 07:55buy3940.301.31561.30951.3166
7872007.02.20 08:33buy3950.901.31361.30951.3146
7882007.02.20 09:26t/p3950.901.31461.30951.314690.004577.74
7892007.02.20 09:26close3940.301.31461.30951.3166-30.004547.74
7902007.02.20 09:26close3930.101.31451.30951.3186-31.004516.74
7912007.02.20 09:27sell3960.101.31461.32271.3136
7922007.02.20 11:38t/p3960.101.31361.32271.313610.004526.74
7932007.02.20 11:38sell3970.101.31341.32151.3124
7942007.02.20 16:03sell3980.301.31541.32151.3144
7952007.02.20 16:28t/p3980.301.31441.32151.314430.004556.74
7962007.02.20 16:28close3970.101.31441.32151.3124-10.004546.74
7972007.02.20 16:28buy3990.101.31451.30641.3155
7982007.02.21 07:17t/p3990.101.31551.30641.31559.354556.08
7992007.02.21 07:17buy4000.101.31571.30761.3167
8002007.02.21 11:06buy4010.301.31371.30761.3147
8012007.02.21 13:17t/p4010.301.31471.30761.314730.004586.08
8022007.02.21 13:17close4000.101.31471.30761.3167-10.004576.08
8032007.02.21 13:17buy4020.101.31501.30691.3160
8042007.02.21 13:30buy4030.301.31301.30691.3140
8052007.02.21 13:39buy4040.901.31101.30691.3120
8062007.02.21 13:41t/p4040.901.31201.30691.312090.004666.08
8072007.02.21 13:41close4030.301.31221.30691.3140-24.004642.08
8082007.02.21 13:41close4020.101.31211.30691.3160-29.004613.08
8092007.02.21 13:41buy4050.101.31241.30431.3134
8102007.02.21 15:10t/p4050.101.31341.30431.313410.004623.08
8112007.02.21 15:10sell4060.101.31341.32151.3124
8122007.02.21 15:34t/p4060.101.31241.32151.312410.004633.08
8132007.02.21 15:34sell4070.101.31221.32031.3112
8142007.02.21 19:15sell4080.301.31421.32031.3132
8152007.02.22 02:37t/p4080.301.31321.32031.313235.314668.39
8162007.02.22 02:37close4070.101.31321.32031.3112-8.234660.16
8172007.02.22 02:37sell4090.101.31311.32121.3121
8182007.02.22 07:32t/p4090.101.31211.32121.312110.004670.16
8192007.02.22 07:32sell4100.101.31191.32001.3109
8202007.02.22 07:34t/p4100.101.31091.32001.310910.004680.16
8212007.02.22 07:34sell4110.101.31071.31881.3097
8222007.02.22 07:42t/p4110.101.30971.31881.309710.004690.16
8232007.02.22 07:42sell4120.101.30941.31751.3084
8242007.02.22 09:55t/p4120.101.30841.31751.308410.004700.16
8252007.02.22 09:55sell4130.101.30821.31631.3072
8262007.02.22 12:55sell4140.301.31021.31631.3092
8272007.02.22 16:18sell4150.901.31221.31631.3112
8282007.02.22 16:27sell4162.701.31421.31631.3132
8292007.02.22 16:49t/p4162.701.31321.31631.3132270.004970.16
8302007.02.22 16:49close4150.901.31321.31631.3112-90.004880.16
8312007.02.22 16:49close4140.301.31331.31631.3092-93.004787.16
8322007.02.22 16:49close4130.101.31341.31631.3072-52.004735.16
8332007.02.22 16:50buy4170.101.31351.30541.3145
8342007.02.23 06:52buy4180.301.31141.30531.3124
8352007.02.23 07:09t/p4180.301.31241.30531.312430.004765.16
8362007.02.23 07:09close4170.101.31241.30541.3145-11.654753.51
8372007.02.23 07:09sell4190.101.31251.32061.3115
8382007.02.23 09:04t/p4190.101.31151.32061.311510.004763.51
8392007.02.23 09:04sell4200.101.31131.31941.3103
8402007.02.23 09:37t/p4200.101.31031.31941.310310.004773.51
8412007.02.23 09:37sell4210.101.31001.31811.3090
8422007.02.23 10:20sell4220.301.31201.31811.3110
8432007.02.23 12:17t/p4220.301.31101.31811.311030.004803.51
8442007.02.23 12:17close4210.101.31101.31811.3090-10.004793.51
8452007.02.23 12:17sell4230.101.31091.31901.3099
8462007.02.23 12:59sell4240.301.31291.31901.3119
8472007.02.23 14:20sell4250.901.31491.31901.3139
8482007.02.23 14:50sell4262.701.31701.31911.3160
8492007.02.23 16:04t/p4262.701.31601.31911.3160270.005063.51
8502007.02.23 16:04close4250.901.31601.31901.3139-99.004964.51
8512007.02.23 16:04close4240.301.31611.31901.3119-96.004868.51
8522007.02.23 16:04close4230.101.31591.31901.3099-50.004818.51
8532007.02.23 16:04buy4270.101.31601.30791.3170
8542007.02.23 16:32t/p4270.101.31701.30791.317010.004828.51
8552007.02.23 16:32buy4280.101.31721.30911.3182
8562007.02.25 23:03t/p4280.101.31821.30911.318210.004838.51
8572007.02.25 23:03buy4290.101.31841.31031.3194
8582007.02.26 03:22t/p4290.101.31941.31031.31949.354847.85
8592007.02.26 03:22buy4300.101.31961.31151.3206
8602007.02.26 07:01buy4310.301.31761.31151.3186
8612007.02.26 07:44t/p4310.301.31861.31151.318630.004877.85
8622007.02.26 07:44close4300.101.31861.31151.3206-10.004867.85
8632007.02.26 07:44sell4320.101.31851.32661.3175
8642007.02.26 08:35t/p4320.101.31751.32661.317510.004877.85
8652007.02.26 08:35sell4330.101.31731.32541.3163
8662007.02.26 08:46t/p4330.101.31631.32541.316310.004887.85
8672007.02.26 08:46sell4340.101.31601.32411.3150
8682007.02.26 19:47sell4350.301.31801.32411.3170
8692007.02.27 00:39sell4360.901.32011.32421.3191
8702007.02.27 00:41t/p4360.901.31911.32421.319190.004977.85
8712007.02.27 00:41close4350.301.31901.32411.3170-28.234949.62
8722007.02.27 00:41close4340.101.31911.32411.3150-30.414919.21
8732007.02.27 00:41buy4370.101.31881.31071.3198
8742007.02.27 07:05buy4380.301.31681.31071.3178
8752007.02.27 08:07t/p4380.301.31781.31071.317830.004949.21
8762007.02.27 08:07close4370.101.31781.31071.3198-10.004939.21
8772007.02.27 08:07sell4390.101.31801.32611.3170
8782007.02.27 08:17sell4400.301.32001.32611.3190
8792007.02.27 08:32sell4410.901.32201.32611.3210
8802007.02.27 09:22t/p4410.901.32101.32611.321090.005029.21
8812007.02.27 09:22close4400.301.32101.32611.3190-30.004999.21
8822007.02.27 09:22close4390.101.32091.32611.3170-29.004970.21
8832007.02.27 09:22buy4420.101.32101.31291.3220
8842007.02.27 12:45t/p4420.101.32201.31291.322010.004980.21
8852007.02.27 12:45buy4430.101.32231.31421.3233
8862007.02.27 13:13t/p4430.101.32331.31421.323310.004990.21
8872007.02.27 13:13buy4440.101.32351.31541.3245
8882007.02.27 14:45t/p4440.101.32451.31541.324510.005000.21
8892007.02.27 14:45buy4450.101.32471.31661.3257
8902007.02.27 15:01buy4460.301.32271.31661.3237
8912007.02.27 15:41t/p4460.301.32371.31661.323730.005030.21
8922007.02.27 15:41close4450.101.32371.31661.3257-10.005020.21
8932007.02.27 15:41buy4470.101.32381.31571.3248
8942007.02.27 17:00t/p4470.101.32481.31571.324810.005030.21
8952007.02.27 17:00buy4480.101.32501.31691.3260
8962007.02.27 23:46buy4490.301.32301.31691.3240
8972007.02.28 07:05buy4500.901.32101.31691.3220
8982007.02.28 07:32t/p4500.901.32201.31691.322090.005120.21
8992007.02.28 07:32close4490.301.32221.31691.3240-25.975094.25
9002007.02.28 07:32close4480.101.32211.31691.3260-29.665064.59
9012007.02.28 07:32sell4510.101.32221.33031.3212
9022007.02.28 07:44t/p4510.101.32121.33031.321210.005074.59
9032007.02.28 07:44sell4520.101.32101.32911.3200
9042007.02.28 08:22t/p4520.101.32001.32911.320010.005084.59
9052007.02.28 08:22sell4530.101.31971.32781.3187
9062007.02.28 09:58t/p4530.101.31871.32781.318710.005094.59
9072007.02.28 09:58sell4540.101.31851.32661.3175
9082007.02.28 12:47sell4550.301.32051.32661.3195
9092007.02.28 13:39sell4560.901.32251.32661.3215
9102007.02.28 13:54t/p4560.901.32151.32661.321590.005184.59
9112007.02.28 13:54close4550.301.32151.32661.3195-30.005154.59
9122007.02.28 13:54close4540.101.32161.32661.3175-31.005123.59
9132007.02.28 13:54buy4570.101.32171.31361.3227
9142007.02.28 15:31buy4580.301.31971.31361.3207
9152007.02.28 15:54t/p4580.301.32071.31361.320730.005153.59
9162007.02.28 15:54close4570.101.32071.31361.3227-10.005143.59
9172007.02.28 15:54buy4590.101.32081.31271.3218
9182007.02.28 16:20t/p4590.101.32181.31271.321810.005153.59
9192007.02.28 16:20buy4600.101.32211.31401.3231
9202007.02.28 16:50t/p4600.101.32311.31401.323110.005163.59
9212007.02.28 16:50buy4610.101.32341.31531.3244
9222007.03.01 06:59buy4620.301.32141.31531.3224
9232007.03.01 07:57t/p4620.301.32241.31531.322430.005193.59
9242007.03.01 07:57close4610.101.32241.31531.3244-11.975181.63
9252007.03.01 07:57sell4630.101.32231.33041.3213
9262007.03.01 13:30t/p4630.101.32131.33041.321310.005191.63
9272007.03.01 13:30buy4640.101.32131.31321.3223
9282007.03.01 13:32t/p4640.101.32231.31321.322310.005201.63
9292007.03.01 13:32buy4650.101.32251.31441.3235
9302007.03.01 15:00buy4660.301.32051.31441.3215
9312007.03.01 15:17buy4670.901.31851.31441.3195
9322007.03.01 15:57buy4682.701.31641.31431.3174
9332007.03.01 16:33t/p4682.701.31741.31431.3174270.005471.63
9342007.03.01 16:33close4670.901.31741.31441.3195-99.005372.63
9352007.03.01 16:33close4660.301.31731.31441.3215-96.005276.63
9362007.03.01 16:33close4650.101.31721.31441.3235-53.005223.63
9372007.03.01 16:33sell4690.101.31731.32541.3163
9382007.03.01 19:45sell4700.301.31931.32541.3183
9392007.03.01 21:34t/p4700.301.31831.32541.318330.005253.63
9402007.03.01 21:34close4690.101.31821.32541.3163-9.005244.63
9412007.03.01 21:34sell4710.101.31811.32621.3171
9422007.03.01 23:11t/p4710.101.31711.32621.317110.005254.63
9432007.03.01 23:11sell4720.101.31691.32501.3159
9442007.03.02 09:05t/p4720.101.31591.32501.315910.595265.22
9452007.03.02 09:05buy4730.101.31591.30781.3169
9462007.03.02 12:23t/p4730.101.31691.30781.316910.005275.22
9472007.03.02 12:23sell4740.101.31691.32501.3159
9482007.03.02 12:40t/p4740.101.31591.32501.315910.005285.22
9492007.03.02 12:40sell4750.101.31551.32361.3145
9502007.03.02 13:51sell4760.301.31751.32361.3165
9512007.03.02 15:16t/p4760.301.31651.32361.316530.005315.22
9522007.03.02 15:16close4750.101.31651.32361.3145-10.005305.22
9532007.03.02 15:16buy4770.101.31661.30851.3176
9542007.03.02 16:03t/p4770.101.31761.30851.317610.005315.22
9552007.03.02 16:03buy4780.101.31791.30981.3189
9562007.03.02 17:26t/p4780.101.31891.30981.318910.005325.22
9572007.03.02 17:26buy4790.101.31911.31101.3201
9582007.03.02 18:39t/p4790.101.32011.31101.320110.005335.22
9592007.03.02 18:39buy4800.101.32031.31221.3213
9602007.03.02 20:59close at stop4800.101.31921.31221.3213-11.005324.22