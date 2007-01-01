|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.01 22:00 - 2007.03.02 20:00 (2007.01.01 - 2007.03.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=43420; TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=0; MaxTrades=4; Multiplier=3; Pips=20; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; SecureProfit=200; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; ReverseCondition=0; Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Shift=1; Agressive_mode=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|2036
|Ticks modelled
|183393
|Modelling quality
|77.85%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|2324.21
|Gross profit
|10435.42
|Gross loss
|-8111.20
|Profit factor
|1.29
|Expected payoff
|4.84
|Absolute drawdown
|639.70
|Maximal drawdown
|1295.29 (24.00%)
|Relative drawdown
|35.17% (1280.41)
|Total trades
|480
|Short positions (won %)
|242 (63.64%)
|Long positions (won %)
|238 (63.03%)
|Profit trades (% of total)
|304 (63.33%)
|Loss trades (% of total)
|176 (36.67%)
|Largest
|profit trade
|285.93
|loss trade
|-567.00
|Average
|profit trade
|34.33
|loss trade
|-46.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (110.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1200.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|320.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1200.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 22:00
|buy
|1
|0.10
|1.3208
|1.3127
|1.3218
|2
|2007.01.02 06:00
|t/p
|1
|0.10
|1.3218
|1.3127
|1.3218
|9.35
|3009.34
|3
|2007.01.02 06:00
|buy
|2
|0.10
|1.3241
|1.3160
|1.3251
|4
|2007.01.02 07:32
|t/p
|2
|0.10
|1.3251
|1.3160
|1.3251
|10.00
|3019.34
|5
|2007.01.02 07:32
|buy
|3
|0.10
|1.3253
|1.3172
|1.3263
|6
|2007.01.02 07:43
|t/p
|3
|0.10
|1.3263
|1.3172
|1.3263
|10.00
|3029.34
|7
|2007.01.02 07:43
|buy
|4
|0.10
|1.3265
|1.3184
|1.3275
|8
|2007.01.02 08:28
|t/p
|4
|0.10
|1.3275
|1.3184
|1.3275
|10.00
|3039.34
|9
|2007.01.02 08:28
|buy
|5
|0.10
|1.3277
|1.3196
|1.3287
|10
|2007.01.02 10:05
|t/p
|5
|0.10
|1.3287
|1.3196
|1.3287
|10.00
|3049.34
|11
|2007.01.02 10:05
|buy
|6
|0.10
|1.3289
|1.3208
|1.3299
|12
|2007.01.02 11:27
|buy
|7
|0.30
|1.3269
|1.3208
|1.3279
|13
|2007.01.02 13:33
|t/p
|7
|0.30
|1.3279
|1.3208
|1.3279
|30.00
|3079.34
|14
|2007.01.02 13:33
|close
|6
|0.10
|1.3279
|1.3208
|1.3299
|-10.00
|3069.34
|15
|2007.01.02 13:33
|buy
|8
|0.10
|1.3280
|1.3199
|1.3290
|16
|2007.01.02 13:43
|t/p
|8
|0.10
|1.3290
|1.3199
|1.3290
|10.00
|3079.34
|17
|2007.01.02 13:43
|buy
|9
|0.10
|1.3292
|1.3211
|1.3302
|18
|2007.01.02 15:10
|buy
|10
|0.30
|1.3270
|1.3209
|1.3280
|19
|2007.01.02 16:02
|t/p
|10
|0.30
|1.3280
|1.3209
|1.3280
|30.00
|3109.34
|20
|2007.01.02 16:02
|close
|9
|0.10
|1.3281
|1.3211
|1.3302
|-11.00
|3098.34
|21
|2007.01.02 16:02
|sell
|11
|0.10
|1.3282
|1.3363
|1.3272
|22
|2007.01.02 23:45
|t/p
|11
|0.10
|1.3272
|1.3363
|1.3272
|10.00
|3108.34
|23
|2007.01.02 23:45
|sell
|12
|0.10
|1.3270
|1.3351
|1.3260
|24
|2007.01.03 03:56
|sell
|13
|0.30
|1.3290
|1.3351
|1.3280
|25
|2007.01.03 04:38
|t/p
|13
|0.30
|1.3280
|1.3351
|1.3280
|30.00
|3138.34
|26
|2007.01.03 04:38
|close
|12
|0.10
|1.3280
|1.3351
|1.3260
|-9.41
|3128.93
|27
|2007.01.03 04:38
|sell
|14
|0.10
|1.3279
|1.3360
|1.3269
|28
|2007.01.03 07:20
|t/p
|14
|0.10
|1.3269
|1.3360
|1.3269
|10.00
|3138.93
|29
|2007.01.03 07:20
|sell
|15
|0.10
|1.3267
|1.3348
|1.3257
|30
|2007.01.03 09:35
|t/p
|15
|0.10
|1.3257
|1.3348
|1.3257
|10.00
|3148.93
|31
|2007.01.03 09:35
|sell
|16
|0.10
|1.3255
|1.3336
|1.3245
|32
|2007.01.03 10:15
|t/p
|16
|0.10
|1.3245
|1.3336
|1.3245
|10.00
|3158.93
|33
|2007.01.03 10:15
|sell
|17
|0.10
|1.3243
|1.3324
|1.3233
|34
|2007.01.03 10:21
|t/p
|17
|0.10
|1.3233
|1.3324
|1.3233
|10.00
|3168.93
|35
|2007.01.03 10:21
|sell
|18
|0.10
|1.3231
|1.3312
|1.3221
|36
|2007.01.03 10:23
|t/p
|18
|0.10
|1.3221
|1.3312
|1.3221
|10.00
|3178.93
|37
|2007.01.03 10:23
|sell
|19
|0.10
|1.3219
|1.3300
|1.3209
|38
|2007.01.03 12:43
|sell
|20
|0.30
|1.3239
|1.3300
|1.3229
|39
|2007.01.03 13:13
|t/p
|20
|0.30
|1.3229
|1.3300
|1.3229
|30.00
|3208.93
|40
|2007.01.03 13:13
|close
|19
|0.10
|1.3229
|1.3300
|1.3209
|-10.00
|3198.93
|41
|2007.01.03 13:13
|sell
|21
|0.10
|1.3228
|1.3309
|1.3218
|42
|2007.01.03 13:17
|sell
|22
|0.30
|1.3248
|1.3309
|1.3238
|43
|2007.01.03 13:58
|t/p
|22
|0.30
|1.3238
|1.3309
|1.3238
|30.00
|3228.93
|44
|2007.01.03 13:58
|close
|21
|0.10
|1.3238
|1.3309
|1.3218
|-10.00
|3218.93
|45
|2007.01.03 13:58
|sell
|23
|0.10
|1.3234
|1.3315
|1.3224
|46
|2007.01.03 14:55
|t/p
|23
|0.10
|1.3224
|1.3315
|1.3224
|10.00
|3228.93
|47
|2007.01.03 14:55
|sell
|24
|0.10
|1.3222
|1.3303
|1.3212
|48
|2007.01.03 15:02
|t/p
|24
|0.10
|1.3212
|1.3303
|1.3212
|10.00
|3238.93
|49
|2007.01.03 15:02
|sell
|25
|0.10
|1.3210
|1.3291
|1.3200
|50
|2007.01.03 15:06
|t/p
|25
|0.10
|1.3200
|1.3291
|1.3200
|10.00
|3248.93
|51
|2007.01.03 15:06
|sell
|26
|0.10
|1.3198
|1.3279
|1.3188
|52
|2007.01.03 15:08
|t/p
|26
|0.10
|1.3188
|1.3279
|1.3188
|10.00
|3258.93
|53
|2007.01.03 15:08
|sell
|27
|0.10
|1.3186
|1.3267
|1.3176
|54
|2007.01.03 15:26
|t/p
|27
|0.10
|1.3176
|1.3267
|1.3176
|10.00
|3268.93
|55
|2007.01.03 15:26
|sell
|28
|0.10
|1.3174
|1.3255
|1.3164
|56
|2007.01.03 15:45
|sell
|29
|0.30
|1.3194
|1.3255
|1.3184
|57
|2007.01.03 16:08
|t/p
|29
|0.30
|1.3184
|1.3255
|1.3184
|30.00
|3298.93
|58
|2007.01.03 16:08
|close
|28
|0.10
|1.3184
|1.3255
|1.3164
|-10.00
|3288.93
|59
|2007.01.03 16:08
|sell
|30
|0.10
|1.3183
|1.3264
|1.3173
|60
|2007.01.03 16:25
|t/p
|30
|0.10
|1.3173
|1.3264
|1.3173
|10.00
|3298.93
|61
|2007.01.03 16:25
|sell
|31
|0.10
|1.3171
|1.3252
|1.3161
|62
|2007.01.03 17:22
|t/p
|31
|0.10
|1.3161
|1.3252
|1.3161
|10.00
|3308.93
|63
|2007.01.03 17:22
|sell
|32
|0.10
|1.3159
|1.3240
|1.3149
|64
|2007.01.03 19:00
|t/p
|32
|0.10
|1.3149
|1.3240
|1.3149
|10.00
|3318.93
|65
|2007.01.03 19:00
|sell
|33
|0.10
|1.3147
|1.3228
|1.3137
|66
|2007.01.03 19:03
|sell
|34
|0.30
|1.3167
|1.3228
|1.3157
|67
|2007.01.03 19:10
|t/p
|34
|0.30
|1.3157
|1.3228
|1.3157
|30.00
|3348.93
|68
|2007.01.03 19:10
|close
|33
|0.10
|1.3157
|1.3228
|1.3137
|-10.00
|3338.93
|69
|2007.01.03 19:10
|sell
|35
|0.10
|1.3156
|1.3237
|1.3146
|70
|2007.01.04 03:08
|sell
|36
|0.30
|1.3176
|1.3237
|1.3166
|71
|2007.01.04 06:18
|t/p
|36
|0.30
|1.3166
|1.3237
|1.3166
|30.00
|3368.93
|72
|2007.01.04 06:18
|close
|35
|0.10
|1.3166
|1.3237
|1.3146
|-8.23
|3360.70
|73
|2007.01.04 06:18
|buy
|37
|0.10
|1.3167
|1.3086
|1.3177
|74
|2007.01.04 07:35
|t/p
|37
|0.10
|1.3177
|1.3086
|1.3177
|10.00
|3370.70
|75
|2007.01.04 07:35
|buy
|38
|0.10
|1.3179
|1.3098
|1.3189
|76
|2007.01.04 08:07
|buy
|39
|0.30
|1.3159
|1.3098
|1.3169
|77
|2007.01.04 08:23
|buy
|40
|0.90
|1.3138
|1.3097
|1.3148
|78
|2007.01.04 08:53
|buy
|41
|2.70
|1.3118
|1.3097
|1.3128
|79
|2007.01.04 09:05
|t/p
|41
|2.70
|1.3128
|1.3097
|1.3128
|270.00
|3640.70
|80
|2007.01.04 09:05
|close
|40
|0.90
|1.3128
|1.3097
|1.3148
|-90.00
|3550.70
|81
|2007.01.04 09:05
|close
|39
|0.30
|1.3129
|1.3098
|1.3169
|-90.00
|3460.70
|82
|2007.01.04 09:05
|close
|38
|0.10
|1.3128
|1.3098
|1.3189
|-51.00
|3409.70
|83
|2007.01.04 09:06
|sell
|42
|0.10
|1.3129
|1.3210
|1.3119
|84
|2007.01.04 09:27
|t/p
|42
|0.10
|1.3119
|1.3210
|1.3119
|10.00
|3419.70
|85
|2007.01.04 09:27
|sell
|43
|0.10
|1.3117
|1.3198
|1.3107
|86
|2007.01.04 09:32
|t/p
|43
|0.10
|1.3107
|1.3198
|1.3107
|10.00
|3429.70
|87
|2007.01.04 09:32
|sell
|44
|0.10
|1.3105
|1.3186
|1.3095
|88
|2007.01.04 10:53
|t/p
|44
|0.10
|1.3095
|1.3186
|1.3095
|10.00
|3439.70
|89
|2007.01.04 10:53
|sell
|45
|0.10
|1.3093
|1.3174
|1.3083
|90
|2007.01.04 13:33
|sell
|46
|0.30
|1.3113
|1.3174
|1.3103
|91
|2007.01.04 13:50
|t/p
|46
|0.30
|1.3103
|1.3174
|1.3103
|30.00
|3469.70
|92
|2007.01.04 13:50
|close
|45
|0.10
|1.3103
|1.3174
|1.3083
|-10.00
|3459.70
|93
|2007.01.04 13:50
|sell
|47
|0.10
|1.3099
|1.3180
|1.3089
|94
|2007.01.04 14:15
|t/p
|47
|0.10
|1.3089
|1.3180
|1.3089
|10.00
|3469.70
|95
|2007.01.04 14:15
|sell
|48
|0.10
|1.3087
|1.3168
|1.3077
|96
|2007.01.04 15:08
|sell
|49
|0.30
|1.3107
|1.3168
|1.3097
|97
|2007.01.04 15:18
|t/p
|49
|0.30
|1.3097
|1.3168
|1.3097
|30.00
|3499.70
|98
|2007.01.04 15:18
|close
|48
|0.10
|1.3097
|1.3168
|1.3077
|-10.00
|3489.70
|99
|2007.01.04 15:18
|sell
|50
|0.10
|1.3096
|1.3177
|1.3086
|100
|2007.01.04 15:23
|t/p
|50
|0.10
|1.3086
|1.3177
|1.3086
|10.00
|3499.70
|101
|2007.01.04 15:23
|sell
|51
|0.10
|1.3084
|1.3165
|1.3074
|102
|2007.01.05 03:00
|t/p
|51
|0.10
|1.3074
|1.3165
|1.3074
|10.59
|3510.30
|103
|2007.01.05 03:00
|buy
|52
|0.10
|1.3074
|1.2993
|1.3084
|104
|2007.01.05 06:43
|t/p
|52
|0.10
|1.3084
|1.2993
|1.3084
|10.00
|3520.30
|105
|2007.01.05 06:43
|buy
|53
|0.10
|1.3086
|1.3005
|1.3096
|106
|2007.01.05 07:51
|t/p
|53
|0.10
|1.3096
|1.3005
|1.3096
|10.00
|3530.30
|107
|2007.01.05 07:51
|buy
|54
|0.10
|1.3098
|1.3017
|1.3108
|108
|2007.01.05 08:50
|buy
|55
|0.30
|1.3078
|1.3017
|1.3088
|109
|2007.01.05 09:08
|t/p
|55
|0.30
|1.3088
|1.3017
|1.3088
|30.00
|3560.30
|110
|2007.01.05 09:08
|close
|54
|0.10
|1.3088
|1.3017
|1.3108
|-10.00
|3550.30
|111
|2007.01.05 09:08
|buy
|56
|0.10
|1.3091
|1.3010
|1.3101
|112
|2007.01.05 10:03
|t/p
|56
|0.10
|1.3101
|1.3010
|1.3101
|10.00
|3560.30
|113
|2007.01.05 10:03
|buy
|57
|0.10
|1.3103
|1.3022
|1.3113
|114
|2007.01.05 12:45
|buy
|58
|0.30
|1.3083
|1.3022
|1.3093
|115
|2007.01.05 13:31
|buy
|59
|0.90
|1.3063
|1.3022
|1.3073
|116
|2007.01.05 13:32
|buy
|60
|2.70
|1.3043
|1.3022
|1.3053
|117
|2007.01.05 13:33
|s/l
|57
|0.10
|1.3022
|1.3022
|1.3113
|-81.00
|3479.30
|118
|2007.01.05 13:33
|s/l
|58
|0.30
|1.3022
|1.3022
|1.3093
|-183.00
|3296.30
|119
|2007.01.05 13:33
|s/l
|59
|0.90
|1.3022
|1.3022
|1.3073
|-369.00
|2927.30
|120
|2007.01.05 13:33
|s/l
|60
|2.70
|1.3022
|1.3022
|1.3053
|-567.00
|2360.30
|121
|2007.01.05 13:33
|buy
|61
|0.10
|1.3023
|1.2942
|1.3033
|122
|2007.01.05 13:33
|buy
|62
|0.30
|1.3003
|1.2942
|1.3013
|123
|2007.01.05 13:33
|t/p
|62
|0.30
|1.3013
|1.2942
|1.3013
|30.00
|2390.30
|124
|2007.01.05 13:33
|close
|61
|0.10
|1.3013
|1.2942
|1.3033
|-10.00
|2380.30
|125
|2007.01.05 13:33
|buy
|63
|0.10
|1.3014
|1.2933
|1.3024
|126
|2007.01.05 13:34
|t/p
|63
|0.10
|1.3024
|1.2933
|1.3024
|10.00
|2390.30
|127
|2007.01.05 13:34
|buy
|64
|0.10
|1.3026
|1.2945
|1.3036
|128
|2007.01.05 13:38
|buy
|65
|0.30
|1.3006
|1.2945
|1.3016
|129
|2007.01.05 15:18
|t/p
|65
|0.30
|1.3016
|1.2945
|1.3016
|30.00
|2420.30
|130
|2007.01.05 15:18
|close
|64
|0.10
|1.3016
|1.2945
|1.3036
|-10.00
|2410.30
|131
|2007.01.05 15:18
|sell
|66
|0.10
|1.3017
|1.3098
|1.3007
|132
|2007.01.05 15:52
|t/p
|66
|0.10
|1.3007
|1.3098
|1.3007
|10.00
|2420.30
|133
|2007.01.05 15:52
|sell
|67
|0.10
|1.3005
|1.3086
|1.2995
|134
|2007.01.05 15:57
|t/p
|67
|0.10
|1.2995
|1.3086
|1.2995
|10.00
|2430.30
|135
|2007.01.05 15:57
|sell
|68
|0.10
|1.2993
|1.3074
|1.2983
|136
|2007.01.05 16:06
|t/p
|68
|0.10
|1.2983
|1.3074
|1.2983
|10.00
|2440.30
|137
|2007.01.05 16:06
|sell
|69
|0.10
|1.2981
|1.3062
|1.2971
|138
|2007.01.05 16:20
|sell
|70
|0.30
|1.3001
|1.3062
|1.2991
|139
|2007.01.08 00:42
|t/p
|70
|0.30
|1.2991
|1.3062
|1.2991
|31.77
|2472.07
|140
|2007.01.08 00:42
|close
|69
|0.10
|1.2991
|1.3062
|1.2971
|-9.41
|2462.66
|141
|2007.01.08 00:42
|buy
|71
|0.10
|1.2992
|1.2911
|1.3002
|142
|2007.01.08 01:12
|t/p
|71
|0.10
|1.3002
|1.2911
|1.3002
|10.00
|2472.66
|143
|2007.01.08 01:12
|sell
|72
|0.10
|1.3002
|1.3083
|1.2992
|144
|2007.01.08 07:20
|sell
|73
|0.30
|1.3022
|1.3083
|1.3012
|145
|2007.01.08 07:25
|t/p
|73
|0.30
|1.3012
|1.3083
|1.3012
|30.00
|2502.66
|146
|2007.01.08 07:25
|close
|72
|0.10
|1.3012
|1.3083
|1.2992
|-10.00
|2492.66
|147
|2007.01.08 07:25
|buy
|74
|0.10
|1.3011
|1.2930
|1.3021
|148
|2007.01.08 08:52
|t/p
|74
|0.10
|1.3021
|1.2930
|1.3021
|10.00
|2502.66
|149
|2007.01.08 08:52
|buy
|75
|0.10
|1.3023
|1.2942
|1.3033
|150
|2007.01.08 13:23
|buy
|76
|0.30
|1.3003
|1.2942
|1.3013
|151
|2007.01.08 13:58
|buy
|77
|0.90
|1.2983
|1.2942
|1.2993
|152
|2007.01.08 14:08
|t/p
|77
|0.90
|1.2993
|1.2942
|1.2993
|90.00
|2592.66
|153
|2007.01.08 14:08
|close
|76
|0.30
|1.2993
|1.2942
|1.3013
|-30.00
|2562.66
|154
|2007.01.08 14:08
|close
|75
|0.10
|1.2994
|1.2942
|1.3033
|-29.00
|2533.66
|155
|2007.01.08 14:08
|sell
|78
|0.10
|1.2993
|1.3074
|1.2983
|156
|2007.01.08 14:57
|sell
|79
|0.30
|1.3013
|1.3074
|1.3003
|157
|2007.01.08 17:03
|sell
|80
|0.90
|1.3034
|1.3075
|1.3024
|158
|2007.01.08 17:13
|t/p
|80
|0.90
|1.3024
|1.3075
|1.3024
|90.00
|2623.66
|159
|2007.01.08 17:13
|close
|79
|0.30
|1.3024
|1.3074
|1.3003
|-33.00
|2590.66
|160
|2007.01.08 17:13
|close
|78
|0.10
|1.3022
|1.3074
|1.2983
|-29.00
|2561.66
|161
|2007.01.08 17:13
|buy
|81
|0.10
|1.3023
|1.2942
|1.3033
|162
|2007.01.08 18:02
|t/p
|81
|0.10
|1.3033
|1.2942
|1.3033
|10.00
|2571.66
|163
|2007.01.08 18:02
|buy
|82
|0.10
|1.3035
|1.2954
|1.3045
|164
|2007.01.08 19:06
|buy
|83
|0.30
|1.3015
|1.2954
|1.3025
|165
|2007.01.08 19:53
|t/p
|83
|0.30
|1.3025
|1.2954
|1.3025
|30.00
|2601.66
|166
|2007.01.08 19:53
|close
|82
|0.10
|1.3025
|1.2954
|1.3045
|-10.00
|2591.66
|167
|2007.01.08 19:54
|buy
|84
|0.10
|1.3026
|1.2945
|1.3036
|168
|2007.01.08 23:51
|t/p
|84
|0.10
|1.3036
|1.2945
|1.3036
|10.00
|2601.66
|169
|2007.01.08 23:51
|buy
|85
|0.10
|1.3038
|1.2957
|1.3048
|170
|2007.01.09 00:18
|t/p
|85
|0.10
|1.3048
|1.2957
|1.3048
|9.35
|2611.00
|171
|2007.01.09 00:18
|buy
|86
|0.10
|1.3050
|1.2969
|1.3060
|172
|2007.01.09 08:53
|buy
|87
|0.30
|1.3030
|1.2969
|1.3040
|173
|2007.01.09 12:38
|buy
|88
|0.90
|1.3010
|1.2969
|1.3020
|174
|2007.01.09 12:48
|t/p
|88
|0.90
|1.3020
|1.2969
|1.3020
|90.00
|2701.00
|175
|2007.01.09 12:48
|close
|87
|0.30
|1.3020
|1.2969
|1.3040
|-30.00
|2671.00
|176
|2007.01.09 12:48
|close
|86
|0.10
|1.3019
|1.2969
|1.3060
|-31.00
|2640.00
|177
|2007.01.09 12:48
|sell
|89
|0.10
|1.3018
|1.3099
|1.3008
|178
|2007.01.09 14:03
|t/p
|89
|0.10
|1.3008
|1.3099
|1.3008
|10.00
|2650.00
|179
|2007.01.09 14:03
|sell
|90
|0.10
|1.3006
|1.3087
|1.2996
|180
|2007.01.09 15:38
|t/p
|90
|0.10
|1.2996
|1.3087
|1.2996
|10.00
|2660.00
|181
|2007.01.09 15:38
|sell
|91
|0.10
|1.2994
|1.3075
|1.2984
|182
|2007.01.10 00:12
|t/p
|91
|0.10
|1.2984
|1.3075
|1.2984
|10.59
|2670.59
|183
|2007.01.10 00:12
|sell
|92
|0.10
|1.2982
|1.3063
|1.2972
|184
|2007.01.10 00:17
|t/p
|92
|0.10
|1.2972
|1.3063
|1.2972
|10.00
|2680.59
|185
|2007.01.10 00:17
|sell
|93
|0.10
|1.2970
|1.3051
|1.2960
|186
|2007.01.10 01:03
|t/p
|93
|0.10
|1.2960
|1.3051
|1.2960
|10.00
|2690.59
|187
|2007.01.10 01:03
|sell
|94
|0.10
|1.2958
|1.3039
|1.2948
|188
|2007.01.10 05:42
|sell
|95
|0.30
|1.2978
|1.3039
|1.2968
|189
|2007.01.10 07:45
|sell
|96
|0.90
|1.2998
|1.3039
|1.2988
|190
|2007.01.10 08:33
|t/p
|96
|0.90
|1.2988
|1.3039
|1.2988
|90.00
|2780.59
|191
|2007.01.10 08:33
|close
|95
|0.30
|1.2988
|1.3039
|1.2968
|-30.00
|2750.59
|192
|2007.01.10 08:33
|close
|94
|0.10
|1.2987
|1.3039
|1.2948
|-29.00
|2721.59
|193
|2007.01.10 08:33
|buy
|97
|0.10
|1.2988
|1.2907
|1.2998
|194
|2007.01.10 10:07
|t/p
|97
|0.10
|1.2998
|1.2907
|1.2998
|10.00
|2731.59
|195
|2007.01.10 10:07
|buy
|98
|0.10
|1.3000
|1.2919
|1.3010
|196
|2007.01.10 13:32
|buy
|99
|0.30
|1.2980
|1.2919
|1.2990
|197
|2007.01.10 14:52
|buy
|100
|0.90
|1.2960
|1.2919
|1.2970
|198
|2007.01.10 15:13
|buy
|101
|2.70
|1.2940
|1.2919
|1.2950
|199
|2007.01.10 15:45
|t/p
|101
|2.70
|1.2950
|1.2919
|1.2950
|270.00
|3001.59
|200
|2007.01.10 15:45
|close
|100
|0.90
|1.2950
|1.2919
|1.2970
|-90.00
|2911.59
|201
|2007.01.10 15:45
|close
|99
|0.30
|1.2951
|1.2919
|1.2990
|-87.00
|2824.59
|202
|2007.01.10 15:45
|close
|98
|0.10
|1.2950
|1.2919
|1.3010
|-50.00
|2774.59
|203
|2007.01.10 15:45
|sell
|102
|0.10
|1.2951
|1.3032
|1.2941
|204
|2007.01.10 15:50
|t/p
|102
|0.10
|1.2941
|1.3032
|1.2941
|10.00
|2784.59
|205
|2007.01.10 15:50
|sell
|103
|0.10
|1.2939
|1.3020
|1.2929
|206
|2007.01.11 03:12
|sell
|104
|0.30
|1.2959
|1.3020
|1.2949
|207
|2007.01.11 07:23
|t/p
|104
|0.30
|1.2949
|1.3020
|1.2949
|30.00
|2814.59
|208
|2007.01.11 07:23
|close
|103
|0.10
|1.2949
|1.3020
|1.2929
|-8.23
|2806.36
|209
|2007.01.11 07:23
|buy
|105
|0.10
|1.2948
|1.2867
|1.2958
|210
|2007.01.11 07:40
|t/p
|105
|0.10
|1.2958
|1.2867
|1.2958
|10.00
|2816.36
|211
|2007.01.11 07:40
|buy
|106
|0.10
|1.2960
|1.2879
|1.2970
|212
|2007.01.11 09:03
|t/p
|106
|0.10
|1.2970
|1.2879
|1.2970
|10.00
|2826.36
|213
|2007.01.11 09:03
|buy
|107
|0.10
|1.2972
|1.2891
|1.2982
|214
|2007.01.11 12:03
|t/p
|107
|0.10
|1.2982
|1.2891
|1.2982
|10.00
|2836.36
|215
|2007.01.11 12:03
|buy
|108
|0.10
|1.2984
|1.2903
|1.2994
|216
|2007.01.11 12:11
|t/p
|108
|0.10
|1.2994
|1.2903
|1.2994
|10.00
|2846.36
|217
|2007.01.11 12:11
|buy
|109
|0.10
|1.2996
|1.2915
|1.3006
|218
|2007.01.11 12:13
|t/p
|109
|0.10
|1.3006
|1.2915
|1.3006
|10.00
|2856.36
|219
|2007.01.11 12:13
|buy
|110
|0.10
|1.3008
|1.2927
|1.3018
|220
|2007.01.11 12:22
|buy
|111
|0.30
|1.2988
|1.2927
|1.2998
|221
|2007.01.11 12:28
|buy
|112
|0.90
|1.2968
|1.2927
|1.2978
|222
|2007.01.11 12:37
|t/p
|112
|0.90
|1.2978
|1.2927
|1.2978
|90.00
|2946.36
|223
|2007.01.11 12:37
|close
|111
|0.30
|1.2978
|1.2927
|1.2998
|-30.00
|2916.36
|224
|2007.01.11 12:37
|close
|110
|0.10
|1.2979
|1.2927
|1.3018
|-29.00
|2887.36
|225
|2007.01.11 12:37
|buy
|113
|0.10
|1.2982
|1.2901
|1.2992
|226
|2007.01.11 12:50
|t/p
|113
|0.10
|1.2992
|1.2901
|1.2992
|10.00
|2897.36
|227
|2007.01.11 12:50
|buy
|114
|0.10
|1.2994
|1.2913
|1.3004
|228
|2007.01.11 13:37
|buy
|115
|0.30
|1.2974
|1.2913
|1.2984
|229
|2007.01.11 13:42
|buy
|116
|0.90
|1.2954
|1.2913
|1.2964
|230
|2007.01.11 13:53
|buy
|117
|2.70
|1.2934
|1.2913
|1.2944
|231
|2007.01.11 13:56
|t/p
|117
|2.70
|1.2944
|1.2913
|1.2944
|270.00
|3167.36
|232
|2007.01.11 13:56
|close
|116
|0.90
|1.2944
|1.2913
|1.2964
|-90.00
|3077.36
|233
|2007.01.11 13:56
|close
|115
|0.30
|1.2943
|1.2913
|1.2984
|-93.00
|2984.36
|234
|2007.01.11 13:56
|close
|114
|0.10
|1.2944
|1.2913
|1.3004
|-50.00
|2934.36
|235
|2007.01.11 13:56
|buy
|118
|0.10
|1.2945
|1.2864
|1.2955
|236
|2007.01.11 14:18
|buy
|119
|0.30
|1.2925
|1.2864
|1.2935
|237
|2007.01.11 14:53
|t/p
|119
|0.30
|1.2935
|1.2864
|1.2935
|30.00
|2964.36
|238
|2007.01.11 14:53
|close
|118
|0.10
|1.2935
|1.2864
|1.2955
|-10.00
|2954.36
|239
|2007.01.11 14:53
|sell
|120
|0.10
|1.2934
|1.3015
|1.2924
|240
|2007.01.11 15:01
|t/p
|120
|0.10
|1.2924
|1.3015
|1.2924
|10.00
|2964.36
|241
|2007.01.11 15:01
|sell
|121
|0.10
|1.2922
|1.3003
|1.2912
|242
|2007.01.11 15:06
|t/p
|121
|0.10
|1.2912
|1.3003
|1.2912
|10.00
|2974.36
|243
|2007.01.11 15:06
|sell
|122
|0.10
|1.2910
|1.2991
|1.2900
|244
|2007.01.11 15:08
|t/p
|122
|0.10
|1.2900
|1.2991
|1.2900
|10.00
|2984.36
|245
|2007.01.11 15:08
|sell
|123
|0.10
|1.2898
|1.2979
|1.2888
|246
|2007.01.11 15:31
|t/p
|123
|0.10
|1.2888
|1.2979
|1.2888
|10.00
|2994.36
|247
|2007.01.11 15:31
|sell
|124
|0.10
|1.2886
|1.2967
|1.2876
|248
|2007.01.11 17:07
|sell
|125
|0.30
|1.2906
|1.2967
|1.2896
|249
|2007.01.11 18:07
|t/p
|125
|0.30
|1.2896
|1.2967
|1.2896
|30.00
|3024.36
|250
|2007.01.11 18:07
|close
|124
|0.10
|1.2896
|1.2967
|1.2876
|-10.00
|3014.36
|251
|2007.01.11 18:07
|sell
|126
|0.10
|1.2895
|1.2976
|1.2885
|252
|2007.01.11 19:25
|t/p
|126
|0.10
|1.2885
|1.2976
|1.2885
|10.00
|3024.36
|253
|2007.01.11 19:25
|sell
|127
|0.10
|1.2882
|1.2963
|1.2872
|254
|2007.01.12 02:22
|sell
|128
|0.30
|1.2902
|1.2963
|1.2892
|255
|2007.01.12 03:41
|t/p
|128
|0.30
|1.2892
|1.2963
|1.2892
|30.00
|3054.36
|256
|2007.01.12 03:41
|close
|127
|0.10
|1.2892
|1.2963
|1.2872
|-9.41
|3044.95
|257
|2007.01.12 03:42
|buy
|129
|0.10
|1.2893
|1.2812
|1.2903
|258
|2007.01.12 04:41
|t/p
|129
|0.10
|1.2903
|1.2812
|1.2903
|10.00
|3054.95
|259
|2007.01.12 04:41
|buy
|130
|0.10
|1.2905
|1.2824
|1.2915
|260
|2007.01.12 07:05
|t/p
|130
|0.10
|1.2915
|1.2824
|1.2915
|10.00
|3064.95
|261
|2007.01.12 07:05
|buy
|131
|0.10
|1.2917
|1.2836
|1.2927
|262
|2007.01.12 12:10
|buy
|132
|0.30
|1.2897
|1.2836
|1.2907
|263
|2007.01.12 12:43
|t/p
|132
|0.30
|1.2907
|1.2836
|1.2907
|30.00
|3094.95
|264
|2007.01.12 12:43
|close
|131
|0.10
|1.2907
|1.2836
|1.2927
|-10.00
|3084.95
|265
|2007.01.12 12:43
|buy
|133
|0.10
|1.2908
|1.2827
|1.2918
|266
|2007.01.12 13:25
|buy
|134
|0.30
|1.2888
|1.2827
|1.2898
|267
|2007.01.12 13:33
|buy
|135
|0.90
|1.2868
|1.2827
|1.2878
|268
|2007.01.12 13:34
|t/p
|135
|0.90
|1.2878
|1.2827
|1.2878
|90.00
|3174.95
|269
|2007.01.12 13:34
|close
|134
|0.30
|1.2884
|1.2827
|1.2898
|-12.00
|3162.95
|270
|2007.01.12 13:35
|close
|133
|0.10
|1.2885
|1.2827
|1.2918
|-23.00
|3139.95
|271
|2007.01.12 13:35
|sell
|136
|0.10
|1.2886
|1.2967
|1.2876
|272
|2007.01.12 13:40
|t/p
|136
|0.10
|1.2876
|1.2967
|1.2876
|10.00
|3149.95
|273
|2007.01.12 13:40
|sell
|137
|0.10
|1.2874
|1.2955
|1.2864
|274
|2007.01.12 13:56
|sell
|138
|0.30
|1.2894
|1.2955
|1.2884
|275
|2007.01.12 13:58
|sell
|139
|0.90
|1.2914
|1.2955
|1.2904
|276
|2007.01.12 14:00
|t/p
|139
|0.90
|1.2904
|1.2955
|1.2904
|90.00
|3239.95
|277
|2007.01.12 14:00
|close
|138
|0.30
|1.2904
|1.2955
|1.2884
|-30.00
|3209.95
|278
|2007.01.12 14:00
|close
|137
|0.10
|1.2902
|1.2955
|1.2864
|-28.00
|3181.95
|279
|2007.01.12 14:00
|buy
|140
|0.10
|1.2901
|1.2820
|1.2911
|280
|2007.01.12 14:03
|t/p
|140
|0.10
|1.2911
|1.2820
|1.2911
|10.00
|3191.95
|281
|2007.01.12 14:03
|buy
|141
|0.10
|1.2913
|1.2832
|1.2923
|282
|2007.01.12 14:08
|t/p
|141
|0.10
|1.2923
|1.2832
|1.2923
|10.00
|3201.95
|283
|2007.01.12 14:08
|buy
|142
|0.10
|1.2925
|1.2844
|1.2935
|284
|2007.01.12 14:38
|t/p
|142
|0.10
|1.2935
|1.2844
|1.2935
|10.00
|3211.95
|285
|2007.01.12 14:38
|buy
|143
|0.10
|1.2937
|1.2856
|1.2947
|286
|2007.01.12 18:20
|buy
|144
|0.30
|1.2917
|1.2856
|1.2927
|287
|2007.01.14 23:50
|t/p
|144
|0.30
|1.2927
|1.2856
|1.2927
|30.00
|3241.95
|288
|2007.01.14 23:50
|close
|143
|0.10
|1.2927
|1.2856
|1.2947
|-10.00
|3231.95
|289
|2007.01.14 23:50
|buy
|145
|0.10
|1.2928
|1.2847
|1.2938
|290
|2007.01.15 03:28
|t/p
|145
|0.10
|1.2938
|1.2847
|1.2938
|9.35
|3241.30
|291
|2007.01.15 03:28
|buy
|146
|0.10
|1.2940
|1.2859
|1.2950
|292
|2007.01.15 07:43
|t/p
|146
|0.10
|1.2950
|1.2859
|1.2950
|10.00
|3251.30
|293
|2007.01.15 07:43
|buy
|147
|0.10
|1.2952
|1.2871
|1.2962
|294
|2007.01.15 14:57
|buy
|148
|0.30
|1.2932
|1.2871
|1.2942
|295
|2007.01.15 17:26
|t/p
|148
|0.30
|1.2942
|1.2871
|1.2942
|30.00
|3281.30
|296
|2007.01.15 17:26
|close
|147
|0.10
|1.2942
|1.2871
|1.2962
|-10.00
|3271.30
|297
|2007.01.15 17:26
|sell
|149
|0.10
|1.2941
|1.3022
|1.2931
|298
|2007.01.15 19:20
|t/p
|149
|0.10
|1.2931
|1.3022
|1.2931
|10.00
|3281.30
|299
|2007.01.15 19:20
|sell
|150
|0.10
|1.2928
|1.3009
|1.2918
|300
|2007.01.16 05:42
|sell
|151
|0.30
|1.2948
|1.3009
|1.2938
|301
|2007.01.16 07:37
|sell
|152
|0.90
|1.2968
|1.3009
|1.2958
|302
|2007.01.16 08:18
|t/p
|152
|0.90
|1.2958
|1.3009
|1.2958
|90.00
|3371.30
|303
|2007.01.16 08:18
|close
|151
|0.30
|1.2958
|1.3009
|1.2938
|-30.00
|3341.30
|304
|2007.01.16 08:18
|close
|150
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2918
|-30.41
|3310.89
|305
|2007.01.16 08:18
|buy
|153
|0.10
|1.2960
|1.2879
|1.2970
|306
|2007.01.16 09:30
|t/p
|153
|0.10
|1.2970
|1.2879
|1.2970
|10.00
|3320.89
|307
|2007.01.16 09:30
|buy
|154
|0.10
|1.2972
|1.2891
|1.2982
|308
|2007.01.16 10:22
|t/p
|154
|0.10
|1.2982
|1.2891
|1.2982
|10.00
|3330.89
|309
|2007.01.16 10:22
|buy
|155
|0.10
|1.2984
|1.2903
|1.2994
|310
|2007.01.16 12:40
|buy
|156
|0.30
|1.2964
|1.2903
|1.2974
|311
|2007.01.16 13:23
|buy
|157
|0.90
|1.2944
|1.2903
|1.2954
|312
|2007.01.16 13:32
|t/p
|157
|0.90
|1.2954
|1.2903
|1.2954
|90.00
|3420.89
|313
|2007.01.16 13:32
|close
|156
|0.30
|1.2954
|1.2903
|1.2974
|-30.00
|3390.89
|314
|2007.01.16 13:32
|close
|155
|0.10
|1.2953
|1.2903
|1.2994
|-31.00
|3359.89
|315
|2007.01.16 13:32
|buy
|158
|0.10
|1.2956
|1.2875
|1.2966
|316
|2007.01.16 14:28
|buy
|159
|0.30
|1.2936
|1.2875
|1.2946
|317
|2007.01.16 16:53
|buy
|160
|0.90
|1.2916
|1.2875
|1.2926
|318
|2007.01.17 02:56
|t/p
|160
|0.90
|1.2926
|1.2875
|1.2926
|84.11
|3443.99
|319
|2007.01.17 02:56
|close
|159
|0.30
|1.2926
|1.2875
|1.2946
|-31.97
|3412.03
|320
|2007.01.17 02:56
|close
|158
|0.10
|1.2925
|1.2875
|1.2966
|-31.66
|3380.37
|321
|2007.01.17 02:58
|sell
|161
|0.10
|1.2924
|1.3005
|1.2914
|322
|2007.01.17 13:05
|t/p
|161
|0.10
|1.2914
|1.3005
|1.2914
|10.00
|3390.37
|323
|2007.01.17 13:05
|sell
|162
|0.10
|1.2912
|1.2993
|1.2902
|324
|2007.01.17 13:30
|t/p
|162
|0.10
|1.2902
|1.2993
|1.2902
|10.00
|3400.37
|325
|2007.01.17 13:30
|sell
|163
|0.10
|1.2900
|1.2981
|1.2890
|326
|2007.01.17 13:47
|sell
|164
|0.30
|1.2920
|1.2981
|1.2910
|327
|2007.01.17 14:15
|t/p
|164
|0.30
|1.2910
|1.2981
|1.2910
|30.00
|3430.37
|328
|2007.01.17 14:15
|close
|163
|0.10
|1.2910
|1.2981
|1.2890
|-10.00
|3420.37
|329
|2007.01.17 14:15
|sell
|165
|0.10
|1.2907
|1.2988
|1.2897
|330
|2007.01.17 14:46
|sell
|166
|0.30
|1.2927
|1.2988
|1.2917
|331
|2007.01.17 15:33
|sell
|167
|0.90
|1.2947
|1.2988
|1.2937
|332
|2007.01.17 15:38
|t/p
|167
|0.90
|1.2937
|1.2988
|1.2937
|90.00
|3510.37
|333
|2007.01.17 15:38
|close
|166
|0.30
|1.2937
|1.2988
|1.2917
|-30.00
|3480.37
|334
|2007.01.17 15:38
|close
|165
|0.10
|1.2936
|1.2988
|1.2897
|-29.00
|3451.37
|335
|2007.01.17 15:38
|buy
|168
|0.10
|1.2937
|1.2856
|1.2947
|336
|2007.01.17 15:57
|t/p
|168
|0.10
|1.2947
|1.2856
|1.2947
|10.00
|3461.37
|337
|2007.01.17 15:57
|buy
|169
|0.10
|1.2949
|1.2868
|1.2959
|338
|2007.01.17 19:28
|buy
|170
|0.30
|1.2929
|1.2868
|1.2939
|339
|2007.01.17 21:42
|t/p
|170
|0.30
|1.2939
|1.2868
|1.2939
|30.00
|3491.37
|340
|2007.01.17 21:42
|close
|169
|0.10
|1.2939
|1.2868
|1.2959
|-10.00
|3481.37
|341
|2007.01.17 21:44
|buy
|171
|0.10
|1.2940
|1.2859
|1.2950
|342
|2007.01.18 02:01
|t/p
|171
|0.10
|1.2950
|1.2859
|1.2950
|8.04
|3489.40
|343
|2007.01.18 02:01
|buy
|172
|0.10
|1.2952
|1.2871
|1.2962
|344
|2007.01.18 03:03
|t/p
|172
|0.10
|1.2962
|1.2871
|1.2962
|10.00
|3499.40
|345
|2007.01.18 03:03
|buy
|173
|0.10
|1.2965
|1.2884
|1.2975
|346
|2007.01.18 04:01
|t/p
|173
|0.10
|1.2975
|1.2884
|1.2975
|10.00
|3509.40
|347
|2007.01.18 04:01
|buy
|174
|0.10
|1.2977
|1.2896
|1.2987
|348
|2007.01.18 07:15
|buy
|175
|0.30
|1.2957
|1.2896
|1.2967
|349
|2007.01.18 07:28
|t/p
|175
|0.30
|1.2967
|1.2896
|1.2967
|30.00
|3539.40
|350
|2007.01.18 07:28
|close
|174
|0.10
|1.2967
|1.2896
|1.2987
|-10.00
|3529.40
|351
|2007.01.18 07:28
|buy
|176
|0.10
|1.2970
|1.2889
|1.2980
|352
|2007.01.18 09:15
|buy
|177
|0.30
|1.2950
|1.2889
|1.2960
|353
|2007.01.18 12:06
|buy
|178
|0.90
|1.2930
|1.2889
|1.2940
|354
|2007.01.18 13:32
|buy
|179
|2.70
|1.2910
|1.2889
|1.2920
|355
|2007.01.18 14:00
|t/p
|179
|2.70
|1.2920
|1.2889
|1.2920
|270.00
|3799.40
|356
|2007.01.18 14:00
|close
|178
|0.90
|1.2921
|1.2889
|1.2940
|-81.00
|3718.40
|357
|2007.01.18 14:00
|close
|177
|0.30
|1.2922
|1.2889
|1.2960
|-84.00
|3634.40
|358
|2007.01.18 14:00
|close
|176
|0.10
|1.2923
|1.2889
|1.2980
|-47.00
|3587.40
|359
|2007.01.18 14:00
|sell
|180
|0.10
|1.2924
|1.3005
|1.2914
|360
|2007.01.18 14:23
|sell
|181
|0.30
|1.2944
|1.3005
|1.2934
|361
|2007.01.18 20:03
|sell
|182
|0.90
|1.2964
|1.3005
|1.2954
|362
|2007.01.19 02:08
|sell
|183
|2.70
|1.2984
|1.3005
|1.2974
|363
|2007.01.19 09:39
|t/p
|183
|2.70
|1.2974
|1.3005
|1.2974
|270.00
|3857.40
|364
|2007.01.19 09:39
|close
|182
|0.90
|1.2974
|1.3005
|1.2954
|-84.69
|3772.71
|365
|2007.01.19 09:39
|close
|181
|0.30
|1.2973
|1.3005
|1.2934
|-85.23
|3687.48
|366
|2007.01.19 09:39
|close
|180
|0.10
|1.2972
|1.3005
|1.2914
|-47.41
|3640.07
|367
|2007.01.19 09:39
|sell
|184
|0.10
|1.2971
|1.3052
|1.2961
|368
|2007.01.19 10:19
|t/p
|184
|0.10
|1.2961
|1.3052
|1.2961
|10.00
|3650.07
|369
|2007.01.19 10:19
|sell
|185
|0.10
|1.2959
|1.3040
|1.2949
|370
|2007.01.19 13:59
|t/p
|185
|0.10
|1.2949
|1.3040
|1.2949
|10.00
|3660.07
|371
|2007.01.19 13:59
|sell
|186
|0.10
|1.2947
|1.3028
|1.2937
|372
|2007.01.19 14:59
|t/p
|186
|0.10
|1.2937
|1.3028
|1.2937
|10.00
|3670.07
|373
|2007.01.19 14:59
|sell
|187
|0.10
|1.2935
|1.3016
|1.2925
|374
|2007.01.19 15:01
|t/p
|187
|0.10
|1.2925
|1.3016
|1.2925
|10.00
|3680.07
|375
|2007.01.19 15:01
|sell
|188
|0.10
|1.2922
|1.3003
|1.2912
|376
|2007.01.19 15:30
|t/p
|188
|0.10
|1.2912
|1.3003
|1.2912
|10.00
|3690.07
|377
|2007.01.19 15:30
|sell
|189
|0.10
|1.2910
|1.2991
|1.2900
|378
|2007.01.19 15:45
|sell
|190
|0.30
|1.2930
|1.2991
|1.2920
|379
|2007.01.19 16:25
|sell
|191
|0.90
|1.2950
|1.2991
|1.2940
|380
|2007.01.19 17:00
|sell
|192
|2.70
|1.2970
|1.2991
|1.2960
|381
|2007.01.19 17:18
|t/p
|192
|2.70
|1.2960
|1.2991
|1.2960
|270.00
|3960.07
|382
|2007.01.19 17:18
|close
|191
|0.90
|1.2960
|1.2991
|1.2940
|-90.00
|3870.07
|383
|2007.01.19 17:18
|close
|190
|0.30
|1.2961
|1.2991
|1.2920
|-93.00
|3777.07
|384
|2007.01.19 17:18
|close
|189
|0.10
|1.2959
|1.2991
|1.2900
|-49.00
|3728.07
|385
|2007.01.19 17:18
|buy
|193
|0.10
|1.2960
|1.2879
|1.2970
|386
|2007.01.19 18:45
|t/p
|193
|0.10
|1.2970
|1.2879
|1.2970
|10.00
|3738.07
|387
|2007.01.19 18:45
|buy
|194
|0.10
|1.2972
|1.2891
|1.2982
|388
|2007.01.21 23:00
|buy
|195
|0.30
|1.2952
|1.2891
|1.2962
|389
|2007.01.22 00:00
|t/p
|195
|0.30
|1.2962
|1.2891
|1.2962
|28.04
|3766.11
|390
|2007.01.22 00:00
|close
|194
|0.10
|1.2962
|1.2891
|1.2982
|-10.65
|3755.45
|391
|2007.01.22 00:00
|sell
|196
|0.10
|1.2963
|1.3044
|1.2953
|392
|2007.01.22 10:49
|t/p
|196
|0.10
|1.2953
|1.3044
|1.2953
|10.00
|3765.45
|393
|2007.01.22 10:49
|sell
|197
|0.10
|1.2951
|1.3032
|1.2941
|394
|2007.01.22 10:58
|t/p
|197
|0.10
|1.2941
|1.3032
|1.2941
|10.00
|3775.45
|395
|2007.01.22 10:58
|sell
|198
|0.10
|1.2938
|1.3019
|1.2928
|396
|2007.01.22 12:48
|t/p
|198
|0.10
|1.2928
|1.3019
|1.2928
|10.00
|3785.45
|397
|2007.01.22 12:48
|sell
|199
|0.10
|1.2926
|1.3007
|1.2916
|398
|2007.01.22 14:48
|sell
|200
|0.30
|1.2946
|1.3007
|1.2936
|399
|2007.01.22 15:41
|t/p
|200
|0.30
|1.2936
|1.3007
|1.2936
|30.00
|3815.45
|400
|2007.01.22 15:41
|close
|199
|0.10
|1.2936
|1.3007
|1.2916
|-10.00
|3805.45
|401
|2007.01.22 15:41
|sell
|201
|0.10
|1.2933
|1.3014
|1.2923
|402
|2007.01.22 15:56
|sell
|202
|0.30
|1.2953
|1.3014
|1.2943
|403
|2007.01.23 00:28
|t/p
|202
|0.30
|1.2943
|1.3014
|1.2943
|31.77
|3837.22
|404
|2007.01.23 00:28
|close
|201
|0.10
|1.2943
|1.3014
|1.2923
|-9.41
|3827.81
|405
|2007.01.23 00:28
|buy
|203
|0.10
|1.2942
|1.2861
|1.2952
|406
|2007.01.23 07:27
|t/p
|203
|0.10
|1.2952
|1.2861
|1.2952
|10.00
|3837.81
|407
|2007.01.23 07:27
|buy
|204
|0.10
|1.2954
|1.2873
|1.2964
|408
|2007.01.23 07:31
|t/p
|204
|0.10
|1.2964
|1.2873
|1.2964
|10.00
|3847.81
|409
|2007.01.23 07:31
|buy
|205
|0.10
|1.2966
|1.2885
|1.2976
|410
|2007.01.23 08:09
|t/p
|205
|0.10
|1.2976
|1.2885
|1.2976
|10.00
|3857.81
|411
|2007.01.23 08:09
|buy
|206
|0.10
|1.2978
|1.2897
|1.2988
|412
|2007.01.23 10:00
|t/p
|206
|0.10
|1.2988
|1.2897
|1.2988
|10.00
|3867.81
|413
|2007.01.23 10:00
|buy
|207
|0.10
|1.2990
|1.2909
|1.3000
|414
|2007.01.23 10:05
|t/p
|207
|0.10
|1.3000
|1.2909
|1.3000
|10.00
|3877.81
|415
|2007.01.23 10:05
|buy
|208
|0.10
|1.3002
|1.2921
|1.3012
|416
|2007.01.23 10:10
|t/p
|208
|0.10
|1.3012
|1.2921
|1.3012
|10.00
|3887.81
|417
|2007.01.23 10:10
|buy
|209
|0.10
|1.3014
|1.2933
|1.3024
|418
|2007.01.23 11:45
|t/p
|209
|0.10
|1.3024
|1.2933
|1.3024
|10.00
|3897.81
|419
|2007.01.23 11:45
|buy
|210
|0.10
|1.3026
|1.2945
|1.3036
|420
|2007.01.23 12:53
|t/p
|210
|0.10
|1.3036
|1.2945
|1.3036
|10.00
|3907.81
|421
|2007.01.23 12:53
|buy
|211
|0.10
|1.3038
|1.2957
|1.3048
|422
|2007.01.23 17:47
|buy
|212
|0.30
|1.3018
|1.2957
|1.3028
|423
|2007.01.23 20:33
|t/p
|212
|0.30
|1.3028
|1.2957
|1.3028
|30.00
|3937.81
|424
|2007.01.23 20:33
|close
|211
|0.10
|1.3028
|1.2957
|1.3048
|-10.00
|3927.81
|425
|2007.01.23 20:33
|sell
|213
|0.10
|1.3026
|1.3107
|1.3016
|426
|2007.01.24 06:43
|t/p
|213
|0.10
|1.3016
|1.3107
|1.3016
|10.59
|3938.40
|427
|2007.01.24 06:43
|sell
|214
|0.10
|1.3014
|1.3095
|1.3004
|428
|2007.01.24 08:04
|t/p
|214
|0.10
|1.3004
|1.3095
|1.3004
|10.00
|3948.40
|429
|2007.01.24 08:04
|sell
|215
|0.10
|1.3001
|1.3082
|1.2991
|430
|2007.01.24 08:16
|t/p
|215
|0.10
|1.2991
|1.3082
|1.2991
|10.00
|3958.40
|431
|2007.01.24 08:16
|sell
|216
|0.10
|1.2988
|1.3069
|1.2978
|432
|2007.01.24 08:50
|t/p
|216
|0.10
|1.2978
|1.3069
|1.2978
|10.00
|3968.40
|433
|2007.01.24 08:50
|sell
|217
|0.10
|1.2974
|1.3055
|1.2964
|434
|2007.01.24 09:36
|sell
|218
|0.30
|1.2994
|1.3055
|1.2984
|435
|2007.01.24 09:57
|sell
|219
|0.90
|1.3015
|1.3056
|1.3005
|436
|2007.01.24 10:24
|t/p
|219
|0.90
|1.3005
|1.3056
|1.3005
|90.00
|4058.40
|437
|2007.01.24 10:24
|close
|218
|0.30
|1.3005
|1.3055
|1.2984
|-33.00
|4025.40
|438
|2007.01.24 10:24
|close
|217
|0.10
|1.3004
|1.3055
|1.2964
|-30.00
|3995.40
|439
|2007.01.24 10:24
|sell
|220
|0.10
|1.3003
|1.3084
|1.2993
|440
|2007.01.24 13:48
|t/p
|220
|0.10
|1.2993
|1.3084
|1.2993
|10.00
|4005.40
|441
|2007.01.24 13:48
|sell
|221
|0.10
|1.2991
|1.3072
|1.2981
|442
|2007.01.24 14:25
|t/p
|221
|0.10
|1.2981
|1.3072
|1.2981
|10.00
|4015.40
|443
|2007.01.24 14:25
|sell
|222
|0.10
|1.2979
|1.3060
|1.2969
|444
|2007.01.24 15:17
|t/p
|222
|0.10
|1.2969
|1.3060
|1.2969
|10.00
|4025.40
|445
|2007.01.24 15:17
|sell
|223
|0.10
|1.2966
|1.3047
|1.2956
|446
|2007.01.24 15:26
|t/p
|223
|0.10
|1.2956
|1.3047
|1.2956
|10.00
|4035.40
|447
|2007.01.24 15:26
|sell
|224
|0.10
|1.2954
|1.3035
|1.2944
|448
|2007.01.25 07:05
|sell
|225
|0.30
|1.2974
|1.3035
|1.2964
|449
|2007.01.25 08:03
|sell
|226
|0.90
|1.2995
|1.3036
|1.2985
|450
|2007.01.25 09:00
|t/p
|226
|0.90
|1.2985
|1.3036
|1.2985
|90.00
|4125.40
|451
|2007.01.25 09:00
|close
|225
|0.30
|1.2983
|1.3035
|1.2964
|-27.00
|4098.40
|452
|2007.01.25 09:00
|close
|224
|0.10
|1.2980
|1.3035
|1.2944
|-24.23
|4074.17
|453
|2007.01.25 09:00
|buy
|227
|0.10
|1.2981
|1.2900
|1.2991
|454
|2007.01.25 10:58
|t/p
|227
|0.10
|1.2991
|1.2900
|1.2991
|10.00
|4084.17
|455
|2007.01.25 10:58
|buy
|228
|0.10
|1.2993
|1.2912
|1.3003
|456
|2007.01.25 14:02
|buy
|229
|0.30
|1.2972
|1.2911
|1.2982
|457
|2007.01.25 14:51
|t/p
|229
|0.30
|1.2982
|1.2911
|1.2982
|30.00
|4114.17
|458
|2007.01.25 14:51
|close
|228
|0.10
|1.2983
|1.2912
|1.3003
|-10.00
|4104.17
|459
|2007.01.25 14:51
|buy
|230
|0.10
|1.2984
|1.2903
|1.2994
|460
|2007.01.25 16:35
|buy
|231
|0.30
|1.2964
|1.2903
|1.2974
|461
|2007.01.25 16:55
|t/p
|231
|0.30
|1.2974
|1.2903
|1.2974
|30.00
|4134.17
|462
|2007.01.25 16:55
|close
|230
|0.10
|1.2974
|1.2903
|1.2994
|-10.00
|4124.17
|463
|2007.01.25 16:55
|buy
|232
|0.10
|1.2975
|1.2894
|1.2985
|464
|2007.01.25 18:00
|t/p
|232
|0.10
|1.2985
|1.2894
|1.2985
|10.00
|4134.17
|465
|2007.01.25 18:00
|buy
|233
|0.10
|1.2987
|1.2906
|1.2997
|466
|2007.01.25 18:25
|buy
|234
|0.30
|1.2967
|1.2906
|1.2977
|467
|2007.01.25 19:04
|buy
|235
|0.90
|1.2947
|1.2906
|1.2957
|468
|2007.01.25 19:37
|buy
|236
|2.70
|1.2927
|1.2906
|1.2937
|469
|2007.01.25 20:26
|t/p
|236
|2.70
|1.2937
|1.2906
|1.2937
|270.00
|4404.17
|470
|2007.01.25 20:26
|close
|235
|0.90
|1.2937
|1.2906
|1.2957
|-90.00
|4314.17
|471
|2007.01.25 20:29
|close
|234
|0.30
|1.2936
|1.2906
|1.2977
|-93.00
|4221.17
|472
|2007.01.25 20:30
|close
|233
|0.10
|1.2935
|1.2906
|1.2997
|-52.00
|4169.17
|473
|2007.01.25 20:30
|sell
|237
|0.10
|1.2936
|1.3017
|1.2926
|474
|2007.01.25 22:58
|t/p
|237
|0.10
|1.2926
|1.3017
|1.2926
|10.00
|4179.17
|475
|2007.01.25 22:58
|sell
|238
|0.10
|1.2924
|1.3005
|1.2914
|476
|2007.01.26 08:08
|t/p
|238
|0.10
|1.2914
|1.3005
|1.2914
|10.59
|4189.76
|477
|2007.01.26 08:08
|buy
|239
|0.10
|1.2914
|1.2833
|1.2924
|478
|2007.01.26 08:47
|t/p
|239
|0.10
|1.2924
|1.2833
|1.2924
|10.00
|4199.76
|479
|2007.01.26 08:47
|buy
|240
|0.10
|1.2926
|1.2845
|1.2936
|480
|2007.01.26 11:10
|buy
|241
|0.30
|1.2906
|1.2845
|1.2916
|481
|2007.01.26 13:30
|buy
|242
|0.90
|1.2886
|1.2845
|1.2896
|482
|2007.01.26 13:31
|t/p
|242
|0.90
|1.2896
|1.2845
|1.2896
|90.00
|4289.76
|483
|2007.01.26 13:31
|close
|241
|0.30
|1.2896
|1.2845
|1.2916
|-30.00
|4259.76
|484
|2007.01.26 13:31
|close
|240
|0.10
|1.2895
|1.2845
|1.2936
|-31.00
|4228.76
|485
|2007.01.26 13:31
|sell
|243
|0.10
|1.2897
|1.2978
|1.2887
|486
|2007.01.26 13:59
|sell
|244
|0.30
|1.2917
|1.2978
|1.2907
|487
|2007.01.26 14:37
|t/p
|244
|0.30
|1.2907
|1.2978
|1.2907
|30.00
|4258.76
|488
|2007.01.26 14:37
|close
|243
|0.10
|1.2906
|1.2978
|1.2887
|-9.00
|4249.76
|489
|2007.01.26 14:37
|buy
|245
|0.10
|1.2907
|1.2826
|1.2917
|490
|2007.01.26 15:00
|buy
|246
|0.30
|1.2887
|1.2826
|1.2897
|491
|2007.01.26 15:02
|t/p
|246
|0.30
|1.2897
|1.2826
|1.2897
|30.00
|4279.76
|492
|2007.01.26 15:02
|close
|245
|0.10
|1.2897
|1.2826
|1.2917
|-10.00
|4269.76
|493
|2007.01.26 15:02
|sell
|247
|0.10
|1.2898
|1.2979
|1.2888
|494
|2007.01.26 15:38
|sell
|248
|0.30
|1.2919
|1.2980
|1.2909
|495
|2007.01.26 15:49
|t/p
|248
|0.30
|1.2909
|1.2980
|1.2909
|30.00
|4299.76
|496
|2007.01.26 15:49
|close
|247
|0.10
|1.2909
|1.2979
|1.2888
|-11.00
|4288.76
|497
|2007.01.26 15:49
|sell
|249
|0.10
|1.2908
|1.2989
|1.2898
|498
|2007.01.26 17:21
|sell
|250
|0.30
|1.2928
|1.2989
|1.2918
|499
|2007.01.26 17:29
|t/p
|250
|0.30
|1.2918
|1.2989
|1.2918
|30.00
|4318.76
|500
|2007.01.26 17:29
|close
|249
|0.10
|1.2918
|1.2989
|1.2898
|-10.00
|4308.76
|501
|2007.01.26 17:29
|buy
|251
|0.10
|1.2919
|1.2838
|1.2929
|502
|2007.01.29 10:05
|t/p
|251
|0.10
|1.2929
|1.2838
|1.2929
|9.35
|4318.11
|503
|2007.01.29 10:05
|buy
|252
|0.10
|1.2931
|1.2850
|1.2941
|504
|2007.01.29 13:40
|buy
|253
|0.30
|1.2911
|1.2850
|1.2921
|505
|2007.01.29 13:59
|t/p
|253
|0.30
|1.2921
|1.2850
|1.2921
|30.00
|4348.11
|506
|2007.01.29 13:59
|close
|252
|0.10
|1.2921
|1.2850
|1.2941
|-10.00
|4338.11
|507
|2007.01.29 13:59
|buy
|254
|0.10
|1.2922
|1.2841
|1.2932
|508
|2007.01.29 14:54
|t/p
|254
|0.10
|1.2932
|1.2841
|1.2932
|10.00
|4348.11
|509
|2007.01.29 14:54
|buy
|255
|0.10
|1.2934
|1.2853
|1.2944
|510
|2007.01.29 16:57
|t/p
|255
|0.10
|1.2944
|1.2853
|1.2944
|10.00
|4358.11
|511
|2007.01.29 16:57
|buy
|256
|0.10
|1.2946
|1.2865
|1.2956
|512
|2007.01.29 17:01
|t/p
|256
|0.10
|1.2956
|1.2865
|1.2956
|10.00
|4368.11
|513
|2007.01.29 17:01
|buy
|257
|0.10
|1.2958
|1.2877
|1.2968
|514
|2007.01.29 17:02
|t/p
|257
|0.10
|1.2968
|1.2877
|1.2968
|10.00
|4378.11
|515
|2007.01.29 17:02
|buy
|258
|0.10
|1.2970
|1.2889
|1.2980
|516
|2007.01.30 00:43
|buy
|259
|0.30
|1.2948
|1.2887
|1.2958
|517
|2007.01.30 01:43
|t/p
|259
|0.30
|1.2958
|1.2887
|1.2958
|30.00
|4408.11
|518
|2007.01.30 01:43
|close
|258
|0.10
|1.2958
|1.2889
|1.2980
|-12.65
|4395.45
|519
|2007.01.30 01:44
|sell
|260
|0.10
|1.2957
|1.3038
|1.2947
|520
|2007.01.30 12:51
|sell
|261
|0.30
|1.2977
|1.3038
|1.2967
|521
|2007.01.30 13:27
|t/p
|261
|0.30
|1.2967
|1.3038
|1.2967
|30.00
|4425.45
|522
|2007.01.30 13:27
|close
|260
|0.10
|1.2966
|1.3038
|1.2947
|-9.00
|4416.45
|523
|2007.01.30 13:27
|buy
|262
|0.10
|1.2967
|1.2886
|1.2977
|524
|2007.01.30 13:37
|t/p
|262
|0.10
|1.2977
|1.2886
|1.2977
|10.00
|4426.45
|525
|2007.01.30 13:37
|buy
|263
|0.10
|1.2981
|1.2900
|1.2991
|526
|2007.01.30 14:16
|buy
|264
|0.30
|1.2961
|1.2900
|1.2971
|527
|2007.01.30 22:00
|t/p
|264
|0.30
|1.2971
|1.2900
|1.2971
|30.00
|4456.45
|528
|2007.01.30 22:00
|close
|263
|0.10
|1.2971
|1.2900
|1.2991
|-10.00
|4446.45
|529
|2007.01.30 22:02
|buy
|265
|0.10
|1.2974
|1.2893
|1.2984
|530
|2007.01.31 07:10
|buy
|266
|0.30
|1.2954
|1.2893
|1.2964
|531
|2007.01.31 09:34
|buy
|267
|0.90
|1.2934
|1.2893
|1.2944
|532
|2007.01.31 10:51
|t/p
|267
|0.90
|1.2944
|1.2893
|1.2944
|90.00
|4536.45
|533
|2007.01.31 10:51
|close
|266
|0.30
|1.2944
|1.2893
|1.2964
|-30.00
|4506.45
|534
|2007.01.31 10:51
|close
|265
|0.10
|1.2945
|1.2893
|1.2984
|-29.66
|4476.80
|535
|2007.01.31 10:51
|sell
|268
|0.10
|1.2944
|1.3025
|1.2934
|536
|2007.01.31 13:48
|t/p
|268
|0.10
|1.2934
|1.3025
|1.2934
|10.00
|4486.80
|537
|2007.01.31 13:48
|buy
|269
|0.10
|1.2934
|1.2853
|1.2944
|538
|2007.01.31 14:05
|t/p
|269
|0.10
|1.2944
|1.2853
|1.2944
|10.00
|4496.80
|539
|2007.01.31 14:05
|sell
|270
|0.10
|1.2945
|1.3026
|1.2935
|540
|2007.01.31 14:42
|sell
|271
|0.30
|1.2965
|1.3026
|1.2955
|541
|2007.01.31 15:17
|sell
|272
|0.90
|1.2985
|1.3026
|1.2975
|542
|2007.01.31 15:43
|sell
|273
|2.70
|1.3005
|1.3026
|1.2995
|543
|2007.01.31 15:59
|t/p
|273
|2.70
|1.2995
|1.3026
|1.2995
|270.00
|4766.80
|544
|2007.01.31 15:59
|close
|272
|0.90
|1.2995
|1.3026
|1.2975
|-90.00
|4676.80
|545
|2007.01.31 15:59
|close
|271
|0.30
|1.2997
|1.3026
|1.2955
|-96.00
|4580.80
|546
|2007.01.31 15:59
|close
|270
|0.10
|1.2998
|1.3026
|1.2935
|-53.00
|4527.80
|547
|2007.01.31 15:59
|buy
|274
|0.10
|1.2999
|1.2918
|1.3009
|548
|2007.01.31 16:09
|t/p
|274
|0.10
|1.3009
|1.2918
|1.3009
|10.00
|4537.80
|549
|2007.01.31 16:09
|buy
|275
|0.10
|1.3011
|1.2930
|1.3021
|550
|2007.01.31 19:17
|t/p
|275
|0.10
|1.3021
|1.2930
|1.3021
|10.00
|4547.80
|551
|2007.01.31 19:17
|buy
|276
|0.10
|1.3023
|1.2942
|1.3033
|552
|2007.01.31 19:18
|t/p
|276
|0.10
|1.3033
|1.2942
|1.3033
|10.00
|4557.80
|553
|2007.01.31 19:18
|buy
|277
|0.10
|1.3035
|1.2954
|1.3045
|554
|2007.02.01 07:28
|buy
|278
|0.30
|1.3015
|1.2954
|1.3025
|555
|2007.02.01 07:50
|t/p
|278
|0.30
|1.3025
|1.2954
|1.3025
|30.00
|4587.80
|556
|2007.02.01 07:50
|close
|277
|0.10
|1.3026
|1.2954
|1.3045
|-10.97
|4576.84
|557
|2007.02.01 07:50
|sell
|279
|0.10
|1.3025
|1.3106
|1.3015
|558
|2007.02.01 09:33
|t/p
|279
|0.10
|1.3015
|1.3106
|1.3015
|10.00
|4586.84
|559
|2007.02.01 09:33
|sell
|280
|0.10
|1.3013
|1.3094
|1.3003
|560
|2007.02.01 10:26
|t/p
|280
|0.10
|1.3003
|1.3094
|1.3003
|10.00
|4596.84
|561
|2007.02.01 10:26
|sell
|281
|0.10
|1.3001
|1.3082
|1.2991
|562
|2007.02.01 11:43
|sell
|282
|0.30
|1.3021
|1.3082
|1.3011
|563
|2007.02.01 12:34
|t/p
|282
|0.30
|1.3011
|1.3082
|1.3011
|30.00
|4626.84
|564
|2007.02.01 12:34
|close
|281
|0.10
|1.3010
|1.3082
|1.2991
|-9.00
|4617.84
|565
|2007.02.01 12:34
|sell
|283
|0.10
|1.3010
|1.3091
|1.3000
|566
|2007.02.01 13:36
|sell
|284
|0.30
|1.3030
|1.3091
|1.3020
|567
|2007.02.01 13:45
|t/p
|284
|0.30
|1.3020
|1.3091
|1.3020
|30.00
|4647.84
|568
|2007.02.01 13:45
|close
|283
|0.10
|1.3019
|1.3091
|1.3000
|-9.00
|4638.84
|569
|2007.02.01 13:45
|sell
|285
|0.10
|1.3018
|1.3099
|1.3008
|570
|2007.02.01 15:00
|sell
|286
|0.30
|1.3038
|1.3099
|1.3028
|571
|2007.02.01 15:05
|t/p
|286
|0.30
|1.3028
|1.3099
|1.3028
|30.00
|4668.84
|572
|2007.02.01 15:05
|close
|285
|0.10
|1.3028
|1.3099
|1.3008
|-10.00
|4658.84
|573
|2007.02.01 15:05
|sell
|287
|0.10
|1.3025
|1.3106
|1.3015
|574
|2007.02.01 16:46
|t/p
|287
|0.10
|1.3015
|1.3106
|1.3015
|10.00
|4668.84
|575
|2007.02.01 16:46
|sell
|288
|0.10
|1.3013
|1.3094
|1.3003
|576
|2007.02.02 13:29
|sell
|289
|0.30
|1.3033
|1.3094
|1.3023
|577
|2007.02.02 13:31
|sell
|290
|0.90
|1.3053
|1.3094
|1.3043
|578
|2007.02.02 13:32
|t/p
|290
|0.90
|1.3043
|1.3094
|1.3043
|90.00
|4758.84
|579
|2007.02.02 13:32
|close
|289
|0.30
|1.3043
|1.3094
|1.3023
|-30.00
|4728.84
|580
|2007.02.02 13:32
|close
|288
|0.10
|1.3042
|1.3094
|1.3003
|-28.41
|4700.43
|581
|2007.02.02 13:32
|sell
|291
|0.10
|1.3041
|1.3122
|1.3031
|582
|2007.02.02 13:32
|t/p
|291
|0.10
|1.3031
|1.3122
|1.3031
|10.00
|4710.43
|583
|2007.02.02 13:32
|sell
|292
|0.10
|1.3029
|1.3110
|1.3019
|584
|2007.02.02 13:34
|sell
|293
|0.30
|1.3049
|1.3110
|1.3039
|585
|2007.02.02 13:43
|t/p
|293
|0.30
|1.3039
|1.3110
|1.3039
|30.00
|4740.43
|586
|2007.02.02 13:43
|close
|292
|0.10
|1.3038
|1.3110
|1.3019
|-9.00
|4731.43
|587
|2007.02.02 13:43
|sell
|294
|0.10
|1.3035
|1.3116
|1.3025
|588
|2007.02.02 14:01
|t/p
|294
|0.10
|1.3025
|1.3116
|1.3025
|10.00
|4741.43
|589
|2007.02.02 14:01
|buy
|295
|0.10
|1.3025
|1.2944
|1.3035
|590
|2007.02.02 14:03
|buy
|296
|0.30
|1.3005
|1.2944
|1.3015
|591
|2007.02.02 14:21
|buy
|297
|0.90
|1.2985
|1.2944
|1.2995
|592
|2007.02.02 15:02
|buy
|298
|2.70
|1.2964
|1.2943
|1.2974
|593
|2007.02.02 15:11
|t/p
|298
|2.70
|1.2974
|1.2943
|1.2974
|270.00
|5011.43
|594
|2007.02.02 15:11
|close
|297
|0.90
|1.2974
|1.2944
|1.2995
|-99.00
|4912.43
|595
|2007.02.02 15:11
|close
|296
|0.30
|1.2973
|1.2944
|1.3015
|-96.00
|4816.43
|596
|2007.02.02 15:11
|close
|295
|0.10
|1.2974
|1.2944
|1.3035
|-51.00
|4765.43
|597
|2007.02.02 15:11
|sell
|299
|0.10
|1.2973
|1.3054
|1.2963
|598
|2007.02.02 16:48
|t/p
|299
|0.10
|1.2963
|1.3054
|1.2963
|10.00
|4775.43
|599
|2007.02.02 16:48
|sell
|300
|0.10
|1.2961
|1.3042
|1.2951
|600
|2007.02.02 18:00
|t/p
|300
|0.10
|1.2951
|1.3042
|1.2951
|10.00
|4785.43
|601
|2007.02.02 18:00
|sell
|301
|0.10
|1.2949
|1.3030
|1.2939
|602
|2007.02.05 03:17
|t/p
|301
|0.10
|1.2939
|1.3030
|1.2939
|10.59
|4796.02
|603
|2007.02.05 03:17
|sell
|302
|0.10
|1.2937
|1.3018
|1.2927
|604
|2007.02.05 07:30
|sell
|303
|0.30
|1.2957
|1.3018
|1.2947
|605
|2007.02.05 09:19
|t/p
|303
|0.30
|1.2947
|1.3018
|1.2947
|30.00
|4826.02
|606
|2007.02.05 09:19
|close
|302
|0.10
|1.2947
|1.3018
|1.2927
|-10.00
|4816.02
|607
|2007.02.05 09:19
|buy
|304
|0.10
|1.2948
|1.2867
|1.2958
|608
|2007.02.05 12:19
|buy
|305
|0.30
|1.2928
|1.2867
|1.2938
|609
|2007.02.06 09:27
|t/p
|305
|0.30
|1.2938
|1.2867
|1.2938
|28.04
|4844.05
|610
|2007.02.06 09:27
|close
|304
|0.10
|1.2939
|1.2867
|1.2958
|-9.65
|4834.40
|611
|2007.02.06 09:28
|buy
|306
|0.10
|1.2940
|1.2859
|1.2950
|612
|2007.02.06 12:00
|t/p
|306
|0.10
|1.2950
|1.2859
|1.2950
|10.00
|4844.40
|613
|2007.02.06 12:00
|buy
|307
|0.10
|1.2952
|1.2871
|1.2962
|614
|2007.02.06 16:25
|t/p
|307
|0.10
|1.2962
|1.2871
|1.2962
|10.00
|4854.40
|615
|2007.02.06 16:25
|buy
|308
|0.10
|1.2964
|1.2883
|1.2974
|616
|2007.02.06 18:20
|t/p
|308
|0.10
|1.2974
|1.2883
|1.2974
|10.00
|4864.40
|617
|2007.02.06 18:20
|buy
|309
|0.10
|1.2976
|1.2895
|1.2986
|618
|2007.02.06 18:24
|t/p
|309
|0.10
|1.2986
|1.2895
|1.2986
|10.00
|4874.40
|619
|2007.02.06 18:24
|buy
|310
|0.10
|1.2988
|1.2907
|1.2998
|620
|2007.02.07 10:26
|t/p
|310
|0.10
|1.2998
|1.2907
|1.2998
|9.35
|4883.74
|621
|2007.02.07 10:26
|sell
|311
|0.10
|1.2998
|1.3079
|1.2988
|622
|2007.02.07 11:01
|t/p
|311
|0.10
|1.2988
|1.3079
|1.2988
|10.00
|4893.74
|623
|2007.02.07 11:01
|buy
|312
|0.10
|1.2988
|1.2907
|1.2998
|624
|2007.02.07 13:34
|t/p
|312
|0.10
|1.2998
|1.2907
|1.2998
|10.00
|4903.74
|625
|2007.02.07 13:34
|sell
|313
|0.10
|1.3000
|1.3081
|1.2990
|626
|2007.02.07 13:45
|t/p
|313
|0.10
|1.2990
|1.3081
|1.2990
|10.00
|4913.74
|627
|2007.02.07 13:45
|sell
|314
|0.10
|1.2988
|1.3069
|1.2978
|628
|2007.02.07 14:46
|sell
|315
|0.30
|1.3008
|1.3069
|1.2998
|629
|2007.02.07 15:09
|t/p
|315
|0.30
|1.2998
|1.3069
|1.2998
|30.00
|4943.74
|630
|2007.02.07 15:09
|close
|314
|0.10
|1.2998
|1.3069
|1.2978
|-10.00
|4933.74
|631
|2007.02.07 15:09
|buy
|316
|0.10
|1.2999
|1.2918
|1.3009
|632
|2007.02.07 15:22
|t/p
|316
|0.10
|1.3009
|1.2918
|1.3009
|10.00
|4943.74
|633
|2007.02.07 15:22
|buy
|317
|0.10
|1.3011
|1.2930
|1.3021
|634
|2007.02.07 16:03
|t/p
|317
|0.10
|1.3021
|1.2930
|1.3021
|10.00
|4953.74
|635
|2007.02.07 16:03
|buy
|318
|0.10
|1.3023
|1.2942
|1.3033
|636
|2007.02.08 08:05
|buy
|319
|0.30
|1.3003
|1.2942
|1.3013
|637
|2007.02.08 08:45
|buy
|320
|0.90
|1.2983
|1.2942
|1.2993
|638
|2007.02.08 10:46
|t/p
|320
|0.90
|1.2993
|1.2942
|1.2993
|90.00
|5043.74
|639
|2007.02.08 10:46
|close
|319
|0.30
|1.2993
|1.2942
|1.3013
|-30.00
|5013.74
|640
|2007.02.08 10:46
|close
|318
|0.10
|1.2992
|1.2942
|1.3033
|-32.97
|4980.78
|641
|2007.02.08 10:47
|sell
|321
|0.10
|1.2991
|1.3072
|1.2981
|642
|2007.02.08 12:20
|t/p
|321
|0.10
|1.2981
|1.3072
|1.2981
|10.00
|4990.78
|643
|2007.02.08 12:20
|sell
|322
|0.10
|1.2979
|1.3060
|1.2969
|644
|2007.02.08 13:32
|sell
|323
|0.30
|1.2999
|1.3060
|1.2989
|645
|2007.02.08 14:10
|sell
|324
|0.90
|1.3019
|1.3060
|1.3009
|646
|2007.02.08 16:00
|sell
|325
|2.70
|1.3039
|1.3060
|1.3029
|647
|2007.02.08 18:18
|t/p
|325
|2.70
|1.3029
|1.3060
|1.3029
|270.00
|5260.78
|648
|2007.02.08 18:18
|close
|324
|0.90
|1.3029
|1.3060
|1.3009
|-90.00
|5170.78
|649
|2007.02.08 18:18
|close
|323
|0.30
|1.3028
|1.3060
|1.2989
|-87.00
|5083.78
|650
|2007.02.08 18:18
|close
|322
|0.10
|1.3027
|1.3060
|1.2969
|-48.00
|5035.78
|651
|2007.02.08 18:18
|buy
|326
|0.10
|1.3026
|1.2945
|1.3036
|652
|2007.02.08 19:07
|t/p
|326
|0.10
|1.3036
|1.2945
|1.3036
|10.00
|5045.78
|653
|2007.02.08 19:07
|buy
|327
|0.10
|1.3038
|1.2957
|1.3048
|654
|2007.02.09 07:32
|buy
|328
|0.30
|1.3018
|1.2957
|1.3028
|655
|2007.02.09 10:02
|buy
|329
|0.90
|1.2997
|1.2956
|1.3007
|656
|2007.02.09 12:04
|t/p
|329
|0.90
|1.3007
|1.2956
|1.3007
|90.00
|5135.78
|657
|2007.02.09 12:04
|close
|328
|0.30
|1.3008
|1.2957
|1.3028
|-30.00
|5105.78
|658
|2007.02.09 12:04
|close
|327
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3048
|-31.66
|5074.12
|659
|2007.02.09 12:04
|sell
|330
|0.10
|1.3008
|1.3089
|1.2998
|660
|2007.02.09 14:01
|t/p
|330
|0.10
|1.2998
|1.3089
|1.2998
|10.00
|5084.12
|661
|2007.02.09 14:01
|sell
|331
|0.10
|1.2996
|1.3077
|1.2986
|662
|2007.02.09 14:47
|t/p
|331
|0.10
|1.2986
|1.3077
|1.2986
|10.00
|5094.12
|663
|2007.02.09 14:47
|sell
|332
|0.10
|1.2984
|1.3065
|1.2974
|664
|2007.02.09 16:36
|sell
|333
|0.30
|1.3004
|1.3065
|1.2994
|665
|2007.02.12 06:02
|sell
|334
|0.90
|1.3024
|1.3065
|1.3014
|666
|2007.02.12 08:24
|t/p
|334
|0.90
|1.3014
|1.3065
|1.3014
|90.00
|5184.12
|667
|2007.02.12 08:24
|close
|333
|0.30
|1.3014
|1.3065
|1.2994
|-28.23
|5155.89
|668
|2007.02.12 08:24
|close
|332
|0.10
|1.3013
|1.3065
|1.2974
|-28.41
|5127.48
|669
|2007.02.12 08:24
|buy
|335
|0.10
|1.3014
|1.2933
|1.3024
|670
|2007.02.12 09:22
|buy
|336
|0.30
|1.2993
|1.2932
|1.3003
|671
|2007.02.12 10:16
|buy
|337
|0.90
|1.2973
|1.2932
|1.2983
|672
|2007.02.12 10:20
|buy
|338
|2.70
|1.2952
|1.2931
|1.2962
|673
|2007.02.12 10:59
|t/p
|338
|2.70
|1.2962
|1.2931
|1.2962
|270.00
|5397.48
|674
|2007.02.12 10:59
|close
|337
|0.90
|1.2962
|1.2932
|1.2983
|-99.00
|5298.48
|675
|2007.02.12 10:59
|close
|336
|0.30
|1.2961
|1.2932
|1.3003
|-96.00
|5202.48
|676
|2007.02.12 10:59
|close
|335
|0.10
|1.2962
|1.2933
|1.3024
|-52.00
|5150.48
|677
|2007.02.12 10:59
|sell
|339
|0.10
|1.2961
|1.3042
|1.2951
|678
|2007.02.12 12:00
|t/p
|339
|0.10
|1.2951
|1.3042
|1.2951
|10.00
|5160.48
|679
|2007.02.12 12:00
|sell
|340
|0.10
|1.2949
|1.3030
|1.2939
|680
|2007.02.12 16:06
|sell
|341
|0.30
|1.2969
|1.3030
|1.2959
|681
|2007.02.13 00:55
|t/p
|341
|0.30
|1.2959
|1.3030
|1.2959
|31.77
|5192.25
|682
|2007.02.13 00:55
|close
|340
|0.10
|1.2959
|1.3030
|1.2939
|-9.41
|5182.84
|683
|2007.02.13 00:55
|buy
|342
|0.10
|1.2960
|1.2879
|1.2970
|684
|2007.02.13 06:47
|t/p
|342
|0.10
|1.2970
|1.2879
|1.2970
|10.00
|5192.84
|685
|2007.02.13 06:47
|buy
|343
|0.10
|1.2972
|1.2891
|1.2982
|686
|2007.02.13 07:13
|t/p
|343
|0.10
|1.2982
|1.2891
|1.2982
|10.00
|5202.84
|687
|2007.02.13 07:13
|buy
|344
|0.10
|1.2984
|1.2903
|1.2994
|688
|2007.02.13 07:13
|t/p
|344
|0.10
|1.2994
|1.2903
|1.2994
|10.00
|5212.84
|689
|2007.02.13 07:13
|buy
|345
|0.10
|1.2997
|1.2916
|1.3007
|690
|2007.02.13 10:17
|t/p
|345
|0.10
|1.3007
|1.2916
|1.3007
|10.00
|5222.84
|691
|2007.02.13 10:17
|buy
|346
|0.10
|1.3009
|1.2928
|1.3019
|692
|2007.02.13 12:18
|t/p
|346
|0.10
|1.3019
|1.2928
|1.3019
|10.00
|5232.84
|693
|2007.02.13 12:18
|buy
|347
|0.10
|1.3021
|1.2940
|1.3031
|694
|2007.02.13 13:30
|t/p
|347
|0.10
|1.3031
|1.2940
|1.3031
|10.00
|5242.84
|695
|2007.02.13 13:30
|buy
|348
|0.10
|1.3033
|1.2952
|1.3043
|696
|2007.02.13 13:40
|t/p
|348
|0.10
|1.3043
|1.2952
|1.3043
|10.00
|5252.84
|697
|2007.02.13 13:40
|buy
|349
|0.10
|1.3045
|1.2964
|1.3055
|698
|2007.02.13 14:19
|buy
|350
|0.30
|1.3025
|1.2964
|1.3035
|699
|2007.02.13 20:35
|t/p
|350
|0.30
|1.3035
|1.2964
|1.3035
|30.00
|5282.84
|700
|2007.02.13 20:35
|close
|349
|0.10
|1.3035
|1.2964
|1.3055
|-10.00
|5272.84
|701
|2007.02.13 20:36
|buy
|351
|0.10
|1.3036
|1.2955
|1.3046
|702
|2007.02.14 04:38
|t/p
|351
|0.10
|1.3046
|1.2955
|1.3046
|9.35
|5282.19
|703
|2007.02.14 04:38
|sell
|352
|0.10
|1.3047
|1.3128
|1.3037
|704
|2007.02.14 04:44
|t/p
|352
|0.10
|1.3037
|1.3128
|1.3037
|10.00
|5292.19
|705
|2007.02.14 04:44
|sell
|353
|0.10
|1.3035
|1.3116
|1.3025
|706
|2007.02.14 05:34
|t/p
|353
|0.10
|1.3025
|1.3116
|1.3025
|10.00
|5302.19
|707
|2007.02.14 05:34
|sell
|354
|0.10
|1.3023
|1.3104
|1.3013
|708
|2007.02.14 07:07
|sell
|355
|0.30
|1.3043
|1.3104
|1.3033
|709
|2007.02.14 07:39
|sell
|356
|0.90
|1.3063
|1.3104
|1.3053
|710
|2007.02.14 07:44
|sell
|357
|2.70
|1.3083
|1.3104
|1.3073
|711
|2007.02.14 13:55
|s/l
|354
|0.10
|1.3104
|1.3104
|1.3013
|-81.00
|5221.19
|712
|2007.02.14 13:55
|s/l
|355
|0.30
|1.3104
|1.3104
|1.3033
|-183.00
|5038.19
|713
|2007.02.14 13:55
|s/l
|356
|0.90
|1.3104
|1.3104
|1.3053
|-369.00
|4669.19
|714
|2007.02.14 13:55
|s/l
|357
|2.70
|1.3104
|1.3104
|1.3073
|-567.00
|4102.19
|715
|2007.02.14 13:55
|buy
|358
|0.10
|1.3104
|1.3023
|1.3114
|716
|2007.02.14 15:01
|t/p
|358
|0.10
|1.3114
|1.3023
|1.3114
|10.00
|4112.19
|717
|2007.02.14 15:01
|buy
|359
|0.10
|1.3117
|1.3036
|1.3127
|718
|2007.02.14 15:02
|t/p
|359
|0.10
|1.3127
|1.3036
|1.3127
|10.00
|4122.19
|719
|2007.02.14 15:02
|buy
|360
|0.10
|1.3129
|1.3048
|1.3139
|720
|2007.02.14 15:06
|t/p
|360
|0.10
|1.3139
|1.3048
|1.3139
|10.00
|4132.19
|721
|2007.02.14 15:06
|buy
|361
|0.10
|1.3142
|1.3061
|1.3152
|722
|2007.02.14 16:36
|buy
|362
|0.30
|1.3122
|1.3061
|1.3132
|723
|2007.02.14 22:05
|t/p
|362
|0.30
|1.3132
|1.3061
|1.3132
|30.00
|4162.19
|724
|2007.02.14 22:05
|close
|361
|0.10
|1.3132
|1.3061
|1.3152
|-10.00
|4152.19
|725
|2007.02.14 22:05
|sell
|363
|0.10
|1.3131
|1.3212
|1.3121
|726
|2007.02.15 08:09
|t/p
|363
|0.10
|1.3121
|1.3212
|1.3121
|11.77
|4163.96
|727
|2007.02.15 08:09
|sell
|364
|0.10
|1.3119
|1.3200
|1.3109
|728
|2007.02.15 08:31
|sell
|365
|0.30
|1.3139
|1.3200
|1.3129
|729
|2007.02.15 09:31
|t/p
|365
|0.30
|1.3129
|1.3200
|1.3129
|30.00
|4193.96
|730
|2007.02.15 09:31
|close
|364
|0.10
|1.3129
|1.3200
|1.3109
|-10.00
|4183.96
|731
|2007.02.15 09:31
|sell
|366
|0.10
|1.3128
|1.3209
|1.3118
|732
|2007.02.15 14:00
|sell
|367
|0.30
|1.3149
|1.3210
|1.3139
|733
|2007.02.15 14:02
|t/p
|367
|0.30
|1.3139
|1.3210
|1.3139
|30.00
|4213.96
|734
|2007.02.15 14:02
|close
|366
|0.10
|1.3138
|1.3209
|1.3118
|-10.00
|4203.96
|735
|2007.02.15 14:02
|sell
|368
|0.10
|1.3137
|1.3218
|1.3127
|736
|2007.02.15 14:08
|sell
|369
|0.30
|1.3157
|1.3218
|1.3147
|737
|2007.02.15 15:18
|t/p
|369
|0.30
|1.3147
|1.3218
|1.3147
|30.00
|4233.96
|738
|2007.02.15 15:18
|close
|368
|0.10
|1.3147
|1.3218
|1.3127
|-10.00
|4223.96
|739
|2007.02.15 15:18
|buy
|370
|0.10
|1.3148
|1.3067
|1.3158
|740
|2007.02.15 15:34
|t/p
|370
|0.10
|1.3158
|1.3067
|1.3158
|10.00
|4233.96
|741
|2007.02.15 15:34
|buy
|371
|0.10
|1.3160
|1.3079
|1.3170
|742
|2007.02.15 15:46
|buy
|372
|0.30
|1.3140
|1.3079
|1.3150
|743
|2007.02.15 17:05
|t/p
|372
|0.30
|1.3150
|1.3079
|1.3150
|30.00
|4263.96
|744
|2007.02.15 17:05
|close
|371
|0.10
|1.3150
|1.3079
|1.3170
|-10.00
|4253.96
|745
|2007.02.15 17:05
|sell
|373
|0.10
|1.3151
|1.3232
|1.3141
|746
|2007.02.15 17:12
|t/p
|373
|0.10
|1.3141
|1.3232
|1.3141
|10.00
|4263.96
|747
|2007.02.15 17:12
|sell
|374
|0.10
|1.3139
|1.3220
|1.3129
|748
|2007.02.15 18:01
|t/p
|374
|0.10
|1.3129
|1.3220
|1.3129
|10.00
|4273.96
|749
|2007.02.15 18:01
|sell
|375
|0.10
|1.3127
|1.3208
|1.3117
|750
|2007.02.15 19:59
|sell
|376
|0.30
|1.3147
|1.3208
|1.3137
|751
|2007.02.15 23:20
|t/p
|376
|0.30
|1.3137
|1.3208
|1.3137
|30.00
|4303.96
|752
|2007.02.15 23:20
|close
|375
|0.10
|1.3137
|1.3208
|1.3117
|-10.00
|4293.96
|753
|2007.02.15 23:21
|sell
|377
|0.10
|1.3136
|1.3217
|1.3126
|754
|2007.02.16 08:16
|t/p
|377
|0.10
|1.3126
|1.3217
|1.3126
|10.59
|4304.55
|755
|2007.02.16 08:16
|sell
|378
|0.10
|1.3124
|1.3205
|1.3114
|756
|2007.02.16 11:05
|t/p
|378
|0.10
|1.3114
|1.3205
|1.3114
|10.00
|4314.55
|757
|2007.02.16 11:05
|sell
|379
|0.10
|1.3112
|1.3193
|1.3102
|758
|2007.02.16 13:30
|sell
|380
|0.30
|1.3132
|1.3193
|1.3122
|759
|2007.02.16 13:43
|t/p
|380
|0.30
|1.3122
|1.3193
|1.3122
|30.00
|4344.55
|760
|2007.02.16 13:43
|close
|379
|0.10
|1.3120
|1.3193
|1.3102
|-8.00
|4336.55
|761
|2007.02.16 13:43
|sell
|381
|0.10
|1.3119
|1.3200
|1.3109
|762
|2007.02.16 13:45
|t/p
|381
|0.10
|1.3109
|1.3200
|1.3109
|10.00
|4346.55
|763
|2007.02.16 13:45
|sell
|382
|0.10
|1.3107
|1.3188
|1.3097
|764
|2007.02.16 14:12
|t/p
|382
|0.10
|1.3097
|1.3188
|1.3097
|10.00
|4356.55
|765
|2007.02.16 14:12
|sell
|383
|0.10
|1.3094
|1.3175
|1.3084
|766
|2007.02.16 14:20
|sell
|384
|0.30
|1.3114
|1.3175
|1.3104
|767
|2007.02.16 16:10
|sell
|385
|0.90
|1.3134
|1.3175
|1.3124
|768
|2007.02.18 23:29
|sell
|386
|2.70
|1.3154
|1.3175
|1.3144
|769
|2007.02.19 07:20
|t/p
|386
|2.70
|1.3144
|1.3175
|1.3144
|285.93
|4642.48
|770
|2007.02.19 07:20
|close
|385
|0.90
|1.3143
|1.3175
|1.3124
|-75.69
|4566.79
|771
|2007.02.19 07:20
|close
|384
|0.30
|1.3144
|1.3175
|1.3104
|-88.23
|4478.56
|772
|2007.02.19 07:20
|close
|383
|0.10
|1.3145
|1.3175
|1.3084
|-50.41
|4428.15
|773
|2007.02.19 07:21
|buy
|387
|0.10
|1.3143
|1.3062
|1.3153
|774
|2007.02.19 07:43
|t/p
|387
|0.10
|1.3153
|1.3062
|1.3153
|10.00
|4438.15
|775
|2007.02.19 07:43
|buy
|388
|0.10
|1.3155
|1.3074
|1.3165
|776
|2007.02.19 10:24
|buy
|389
|0.30
|1.3135
|1.3074
|1.3145
|777
|2007.02.19 16:24
|t/p
|389
|0.30
|1.3145
|1.3074
|1.3145
|30.00
|4468.15
|778
|2007.02.19 16:24
|close
|388
|0.10
|1.3145
|1.3074
|1.3165
|-10.00
|4458.15
|779
|2007.02.19 16:25
|sell
|390
|0.10
|1.3144
|1.3225
|1.3134
|780
|2007.02.20 01:28
|sell
|391
|0.30
|1.3164
|1.3225
|1.3154
|781
|2007.02.20 02:32
|sell
|392
|0.90
|1.3184
|1.3225
|1.3174
|782
|2007.02.20 06:24
|t/p
|392
|0.90
|1.3174
|1.3225
|1.3174
|90.00
|4548.15
|783
|2007.02.20 06:24
|close
|391
|0.30
|1.3174
|1.3225
|1.3154
|-30.00
|4518.15
|784
|2007.02.20 06:24
|close
|390
|0.10
|1.3175
|1.3225
|1.3134
|-30.41
|4487.74
|785
|2007.02.20 06:24
|buy
|393
|0.10
|1.3176
|1.3095
|1.3186
|786
|2007.02.20 07:55
|buy
|394
|0.30
|1.3156
|1.3095
|1.3166
|787
|2007.02.20 08:33
|buy
|395
|0.90
|1.3136
|1.3095
|1.3146
|788
|2007.02.20 09:26
|t/p
|395
|0.90
|1.3146
|1.3095
|1.3146
|90.00
|4577.74
|789
|2007.02.20 09:26
|close
|394
|0.30
|1.3146
|1.3095
|1.3166
|-30.00
|4547.74
|790
|2007.02.20 09:26
|close
|393
|0.10
|1.3145
|1.3095
|1.3186
|-31.00
|4516.74
|791
|2007.02.20 09:27
|sell
|396
|0.10
|1.3146
|1.3227
|1.3136
|792
|2007.02.20 11:38
|t/p
|396
|0.10
|1.3136
|1.3227
|1.3136
|10.00
|4526.74
|793
|2007.02.20 11:38
|sell
|397
|0.10
|1.3134
|1.3215
|1.3124
|794
|2007.02.20 16:03
|sell
|398
|0.30
|1.3154
|1.3215
|1.3144
|795
|2007.02.20 16:28
|t/p
|398
|0.30
|1.3144
|1.3215
|1.3144
|30.00
|4556.74
|796
|2007.02.20 16:28
|close
|397
|0.10
|1.3144
|1.3215
|1.3124
|-10.00
|4546.74
|797
|2007.02.20 16:28
|buy
|399
|0.10
|1.3145
|1.3064
|1.3155
|798
|2007.02.21 07:17
|t/p
|399
|0.10
|1.3155
|1.3064
|1.3155
|9.35
|4556.08
|799
|2007.02.21 07:17
|buy
|400
|0.10
|1.3157
|1.3076
|1.3167
|800
|2007.02.21 11:06
|buy
|401
|0.30
|1.3137
|1.3076
|1.3147
|801
|2007.02.21 13:17
|t/p
|401
|0.30
|1.3147
|1.3076
|1.3147
|30.00
|4586.08
|802
|2007.02.21 13:17
|close
|400
|0.10
|1.3147
|1.3076
|1.3167
|-10.00
|4576.08
|803
|2007.02.21 13:17
|buy
|402
|0.10
|1.3150
|1.3069
|1.3160
|804
|2007.02.21 13:30
|buy
|403
|0.30
|1.3130
|1.3069
|1.3140
|805
|2007.02.21 13:39
|buy
|404
|0.90
|1.3110
|1.3069
|1.3120
|806
|2007.02.21 13:41
|t/p
|404
|0.90
|1.3120
|1.3069
|1.3120
|90.00
|4666.08
|807
|2007.02.21 13:41
|close
|403
|0.30
|1.3122
|1.3069
|1.3140
|-24.00
|4642.08
|808
|2007.02.21 13:41
|close
|402
|0.10
|1.3121
|1.3069
|1.3160
|-29.00
|4613.08
|809
|2007.02.21 13:41
|buy
|405
|0.10
|1.3124
|1.3043
|1.3134
|810
|2007.02.21 15:10
|t/p
|405
|0.10
|1.3134
|1.3043
|1.3134
|10.00
|4623.08
|811
|2007.02.21 15:10
|sell
|406
|0.10
|1.3134
|1.3215
|1.3124
|812
|2007.02.21 15:34
|t/p
|406
|0.10
|1.3124
|1.3215
|1.3124
|10.00
|4633.08
|813
|2007.02.21 15:34
|sell
|407
|0.10
|1.3122
|1.3203
|1.3112
|814
|2007.02.21 19:15
|sell
|408
|0.30
|1.3142
|1.3203
|1.3132
|815
|2007.02.22 02:37
|t/p
|408
|0.30
|1.3132
|1.3203
|1.3132
|35.31
|4668.39
|816
|2007.02.22 02:37
|close
|407
|0.10
|1.3132
|1.3203
|1.3112
|-8.23
|4660.16
|817
|2007.02.22 02:37
|sell
|409
|0.10
|1.3131
|1.3212
|1.3121
|818
|2007.02.22 07:32
|t/p
|409
|0.10
|1.3121
|1.3212
|1.3121
|10.00
|4670.16
|819
|2007.02.22 07:32
|sell
|410
|0.10
|1.3119
|1.3200
|1.3109
|820
|2007.02.22 07:34
|t/p
|410
|0.10
|1.3109
|1.3200
|1.3109
|10.00
|4680.16
|821
|2007.02.22 07:34
|sell
|411
|0.10
|1.3107
|1.3188
|1.3097
|822
|2007.02.22 07:42
|t/p
|411
|0.10
|1.3097
|1.3188
|1.3097
|10.00
|4690.16
|823
|2007.02.22 07:42
|sell
|412
|0.10
|1.3094
|1.3175
|1.3084
|824
|2007.02.22 09:55
|t/p
|412
|0.10
|1.3084
|1.3175
|1.3084
|10.00
|4700.16
|825
|2007.02.22 09:55
|sell
|413
|0.10
|1.3082
|1.3163
|1.3072
|826
|2007.02.22 12:55
|sell
|414
|0.30
|1.3102
|1.3163
|1.3092
|827
|2007.02.22 16:18
|sell
|415
|0.90
|1.3122
|1.3163
|1.3112
|828
|2007.02.22 16:27
|sell
|416
|2.70
|1.3142
|1.3163
|1.3132
|829
|2007.02.22 16:49
|t/p
|416
|2.70
|1.3132
|1.3163
|1.3132
|270.00
|4970.16
|830
|2007.02.22 16:49
|close
|415
|0.90
|1.3132
|1.3163
|1.3112
|-90.00
|4880.16
|831
|2007.02.22 16:49
|close
|414
|0.30
|1.3133
|1.3163
|1.3092
|-93.00
|4787.16
|832
|2007.02.22 16:49
|close
|413
|0.10
|1.3134
|1.3163
|1.3072
|-52.00
|4735.16
|833
|2007.02.22 16:50
|buy
|417
|0.10
|1.3135
|1.3054
|1.3145
|834
|2007.02.23 06:52
|buy
|418
|0.30
|1.3114
|1.3053
|1.3124
|835
|2007.02.23 07:09
|t/p
|418
|0.30
|1.3124
|1.3053
|1.3124
|30.00
|4765.16
|836
|2007.02.23 07:09
|close
|417
|0.10
|1.3124
|1.3054
|1.3145
|-11.65
|4753.51
|837
|2007.02.23 07:09
|sell
|419
|0.10
|1.3125
|1.3206
|1.3115
|838
|2007.02.23 09:04
|t/p
|419
|0.10
|1.3115
|1.3206
|1.3115
|10.00
|4763.51
|839
|2007.02.23 09:04
|sell
|420
|0.10
|1.3113
|1.3194
|1.3103
|840
|2007.02.23 09:37
|t/p
|420
|0.10
|1.3103
|1.3194
|1.3103
|10.00
|4773.51
|841
|2007.02.23 09:37
|sell
|421
|0.10
|1.3100
|1.3181
|1.3090
|842
|2007.02.23 10:20
|sell
|422
|0.30
|1.3120
|1.3181
|1.3110
|843
|2007.02.23 12:17
|t/p
|422
|0.30
|1.3110
|1.3181
|1.3110
|30.00
|4803.51
|844
|2007.02.23 12:17
|close
|421
|0.10
|1.3110
|1.3181
|1.3090
|-10.00
|4793.51
|845
|2007.02.23 12:17
|sell
|423
|0.10
|1.3109
|1.3190
|1.3099
|846
|2007.02.23 12:59
|sell
|424
|0.30
|1.3129
|1.3190
|1.3119
|847
|2007.02.23 14:20
|sell
|425
|0.90
|1.3149
|1.3190
|1.3139
|848
|2007.02.23 14:50
|sell
|426
|2.70
|1.3170
|1.3191
|1.3160
|849
|2007.02.23 16:04
|t/p
|426
|2.70
|1.3160
|1.3191
|1.3160
|270.00
|5063.51
|850
|2007.02.23 16:04
|close
|425
|0.90
|1.3160
|1.3190
|1.3139
|-99.00
|4964.51
|851
|2007.02.23 16:04
|close
|424
|0.30
|1.3161
|1.3190
|1.3119
|-96.00
|4868.51
|852
|2007.02.23 16:04
|close
|423
|0.10
|1.3159
|1.3190
|1.3099
|-50.00
|4818.51
|853
|2007.02.23 16:04
|buy
|427
|0.10
|1.3160
|1.3079
|1.3170
|854
|2007.02.23 16:32
|t/p
|427
|0.10
|1.3170
|1.3079
|1.3170
|10.00
|4828.51
|855
|2007.02.23 16:32
|buy
|428
|0.10
|1.3172
|1.3091
|1.3182
|856
|2007.02.25 23:03
|t/p
|428
|0.10
|1.3182
|1.3091
|1.3182
|10.00
|4838.51
|857
|2007.02.25 23:03
|buy
|429
|0.10
|1.3184
|1.3103
|1.3194
|858
|2007.02.26 03:22
|t/p
|429
|0.10
|1.3194
|1.3103
|1.3194
|9.35
|4847.85
|859
|2007.02.26 03:22
|buy
|430
|0.10
|1.3196
|1.3115
|1.3206
|860
|2007.02.26 07:01
|buy
|431
|0.30
|1.3176
|1.3115
|1.3186
|861
|2007.02.26 07:44
|t/p
|431
|0.30
|1.3186
|1.3115
|1.3186
|30.00
|4877.85
|862
|2007.02.26 07:44
|close
|430
|0.10
|1.3186
|1.3115
|1.3206
|-10.00
|4867.85
|863
|2007.02.26 07:44
|sell
|432
|0.10
|1.3185
|1.3266
|1.3175
|864
|2007.02.26 08:35
|t/p
|432
|0.10
|1.3175
|1.3266
|1.3175
|10.00
|4877.85
|865
|2007.02.26 08:35
|sell
|433
|0.10
|1.3173
|1.3254
|1.3163
|866
|2007.02.26 08:46
|t/p
|433
|0.10
|1.3163
|1.3254
|1.3163
|10.00
|4887.85
|867
|2007.02.26 08:46
|sell
|434
|0.10
|1.3160
|1.3241
|1.3150
|868
|2007.02.26 19:47
|sell
|435
|0.30
|1.3180
|1.3241
|1.3170
|869
|2007.02.27 00:39
|sell
|436
|0.90
|1.3201
|1.3242
|1.3191
|870
|2007.02.27 00:41
|t/p
|436
|0.90
|1.3191
|1.3242
|1.3191
|90.00
|4977.85
|871
|2007.02.27 00:41
|close
|435
|0.30
|1.3190
|1.3241
|1.3170
|-28.23
|4949.62
|872
|2007.02.27 00:41
|close
|434
|0.10
|1.3191
|1.3241
|1.3150
|-30.41
|4919.21
|873
|2007.02.27 00:41
|buy
|437
|0.10
|1.3188
|1.3107
|1.3198
|874
|2007.02.27 07:05
|buy
|438
|0.30
|1.3168
|1.3107
|1.3178
|875
|2007.02.27 08:07
|t/p
|438
|0.30
|1.3178
|1.3107
|1.3178
|30.00
|4949.21
|876
|2007.02.27 08:07
|close
|437
|0.10
|1.3178
|1.3107
|1.3198
|-10.00
|4939.21
|877
|2007.02.27 08:07
|sell
|439
|0.10
|1.3180
|1.3261
|1.3170
|878
|2007.02.27 08:17
|sell
|440
|0.30
|1.3200
|1.3261
|1.3190
|879
|2007.02.27 08:32
|sell
|441
|0.90
|1.3220
|1.3261
|1.3210
|880
|2007.02.27 09:22
|t/p
|441
|0.90
|1.3210
|1.3261
|1.3210
|90.00
|5029.21
|881
|2007.02.27 09:22
|close
|440
|0.30
|1.3210
|1.3261
|1.3190
|-30.00
|4999.21
|882
|2007.02.27 09:22
|close
|439
|0.10
|1.3209
|1.3261
|1.3170
|-29.00
|4970.21
|883
|2007.02.27 09:22
|buy
|442
|0.10
|1.3210
|1.3129
|1.3220
|884
|2007.02.27 12:45
|t/p
|442
|0.10
|1.3220
|1.3129
|1.3220
|10.00
|4980.21
|885
|2007.02.27 12:45
|buy
|443
|0.10
|1.3223
|1.3142
|1.3233
|886
|2007.02.27 13:13
|t/p
|443
|0.10
|1.3233
|1.3142
|1.3233
|10.00
|4990.21
|887
|2007.02.27 13:13
|buy
|444
|0.10
|1.3235
|1.3154
|1.3245
|888
|2007.02.27 14:45
|t/p
|444
|0.10
|1.3245
|1.3154
|1.3245
|10.00
|5000.21
|889
|2007.02.27 14:45
|buy
|445
|0.10
|1.3247
|1.3166
|1.3257
|890
|2007.02.27 15:01
|buy
|446
|0.30
|1.3227
|1.3166
|1.3237
|891
|2007.02.27 15:41
|t/p
|446
|0.30
|1.3237
|1.3166
|1.3237
|30.00
|5030.21
|892
|2007.02.27 15:41
|close
|445
|0.10
|1.3237
|1.3166
|1.3257
|-10.00
|5020.21
|893
|2007.02.27 15:41
|buy
|447
|0.10
|1.3238
|1.3157
|1.3248
|894
|2007.02.27 17:00
|t/p
|447
|0.10
|1.3248
|1.3157
|1.3248
|10.00
|5030.21
|895
|2007.02.27 17:00
|buy
|448
|0.10
|1.3250
|1.3169
|1.3260
|896
|2007.02.27 23:46
|buy
|449
|0.30
|1.3230
|1.3169
|1.3240
|897
|2007.02.28 07:05
|buy
|450
|0.90
|1.3210
|1.3169
|1.3220
|898
|2007.02.28 07:32
|t/p
|450
|0.90
|1.3220
|1.3169
|1.3220
|90.00
|5120.21
|899
|2007.02.28 07:32
|close
|449
|0.30
|1.3222
|1.3169
|1.3240
|-25.97
|5094.25
|900
|2007.02.28 07:32
|close
|448
|0.10
|1.3221
|1.3169
|1.3260
|-29.66
|5064.59
|901
|2007.02.28 07:32
|sell
|451
|0.10
|1.3222
|1.3303
|1.3212
|902
|2007.02.28 07:44
|t/p
|451
|0.10
|1.3212
|1.3303
|1.3212
|10.00
|5074.59
|903
|2007.02.28 07:44
|sell
|452
|0.10
|1.3210
|1.3291
|1.3200
|904
|2007.02.28 08:22
|t/p
|452
|0.10
|1.3200
|1.3291
|1.3200
|10.00
|5084.59
|905
|2007.02.28 08:22
|sell
|453
|0.10
|1.3197
|1.3278
|1.3187
|906
|2007.02.28 09:58
|t/p
|453
|0.10
|1.3187
|1.3278
|1.3187
|10.00
|5094.59
|907
|2007.02.28 09:58
|sell
|454
|0.10
|1.3185
|1.3266
|1.3175
|908
|2007.02.28 12:47
|sell
|455
|0.30
|1.3205
|1.3266
|1.3195
|909
|2007.02.28 13:39
|sell
|456
|0.90
|1.3225
|1.3266
|1.3215
|910
|2007.02.28 13:54
|t/p
|456
|0.90
|1.3215
|1.3266
|1.3215
|90.00
|5184.59
|911
|2007.02.28 13:54
|close
|455
|0.30
|1.3215
|1.3266
|1.3195
|-30.00
|5154.59
|912
|2007.02.28 13:54
|close
|454
|0.10
|1.3216
|1.3266
|1.3175
|-31.00
|5123.59
|913
|2007.02.28 13:54
|buy
|457
|0.10
|1.3217
|1.3136
|1.3227
|914
|2007.02.28 15:31
|buy
|458
|0.30
|1.3197
|1.3136
|1.3207
|915
|2007.02.28 15:54
|t/p
|458
|0.30
|1.3207
|1.3136
|1.3207
|30.00
|5153.59
|916
|2007.02.28 15:54
|close
|457
|0.10
|1.3207
|1.3136
|1.3227
|-10.00
|5143.59
|917
|2007.02.28 15:54
|buy
|459
|0.10
|1.3208
|1.3127
|1.3218
|918
|2007.02.28 16:20
|t/p
|459
|0.10
|1.3218
|1.3127
|1.3218
|10.00
|5153.59
|919
|2007.02.28 16:20
|buy
|460
|0.10
|1.3221
|1.3140
|1.3231
|920
|2007.02.28 16:50
|t/p
|460
|0.10
|1.3231
|1.3140
|1.3231
|10.00
|5163.59
|921
|2007.02.28 16:50
|buy
|461
|0.10
|1.3234
|1.3153
|1.3244
|922
|2007.03.01 06:59
|buy
|462
|0.30
|1.3214
|1.3153
|1.3224
|923
|2007.03.01 07:57
|t/p
|462
|0.30
|1.3224
|1.3153
|1.3224
|30.00
|5193.59
|924
|2007.03.01 07:57
|close
|461
|0.10
|1.3224
|1.3153
|1.3244
|-11.97
|5181.63
|925
|2007.03.01 07:57
|sell
|463
|0.10
|1.3223
|1.3304
|1.3213
|926
|2007.03.01 13:30
|t/p
|463
|0.10
|1.3213
|1.3304
|1.3213
|10.00
|5191.63
|927
|2007.03.01 13:30
|buy
|464
|0.10
|1.3213
|1.3132
|1.3223
|928
|2007.03.01 13:32
|t/p
|464
|0.10
|1.3223
|1.3132
|1.3223
|10.00
|5201.63
|929
|2007.03.01 13:32
|buy
|465
|0.10
|1.3225
|1.3144
|1.3235
|930
|2007.03.01 15:00
|buy
|466
|0.30
|1.3205
|1.3144
|1.3215
|931
|2007.03.01 15:17
|buy
|467
|0.90
|1.3185
|1.3144
|1.3195
|932
|2007.03.01 15:57
|buy
|468
|2.70
|1.3164
|1.3143
|1.3174
|933
|2007.03.01 16:33
|t/p
|468
|2.70
|1.3174
|1.3143
|1.3174
|270.00
|5471.63
|934
|2007.03.01 16:33
|close
|467
|0.90
|1.3174
|1.3144
|1.3195
|-99.00
|5372.63
|935
|2007.03.01 16:33
|close
|466
|0.30
|1.3173
|1.3144
|1.3215
|-96.00
|5276.63
|936
|2007.03.01 16:33
|close
|465
|0.10
|1.3172
|1.3144
|1.3235
|-53.00
|5223.63
|937
|2007.03.01 16:33
|sell
|469
|0.10
|1.3173
|1.3254
|1.3163
|938
|2007.03.01 19:45
|sell
|470
|0.30
|1.3193
|1.3254
|1.3183
|939
|2007.03.01 21:34
|t/p
|470
|0.30
|1.3183
|1.3254
|1.3183
|30.00
|5253.63
|940
|2007.03.01 21:34
|close
|469
|0.10
|1.3182
|1.3254
|1.3163
|-9.00
|5244.63
|941
|2007.03.01 21:34
|sell
|471
|0.10
|1.3181
|1.3262
|1.3171
|942
|2007.03.01 23:11
|t/p
|471
|0.10
|1.3171
|1.3262
|1.3171
|10.00
|5254.63
|943
|2007.03.01 23:11
|sell
|472
|0.10
|1.3169
|1.3250
|1.3159
|944
|2007.03.02 09:05
|t/p
|472
|0.10
|1.3159
|1.3250
|1.3159
|10.59
|5265.22
|945
|2007.03.02 09:05
|buy
|473
|0.10
|1.3159
|1.3078
|1.3169
|946
|2007.03.02 12:23
|t/p
|473
|0.10
|1.3169
|1.3078
|1.3169
|10.00
|5275.22
|947
|2007.03.02 12:23
|sell
|474
|0.10
|1.3169
|1.3250
|1.3159
|948
|2007.03.02 12:40
|t/p
|474
|0.10
|1.3159
|1.3250
|1.3159
|10.00
|5285.22
|949
|2007.03.02 12:40
|sell
|475
|0.10
|1.3155
|1.3236
|1.3145
|950
|2007.03.02 13:51
|sell
|476
|0.30
|1.3175
|1.3236
|1.3165
|951
|2007.03.02 15:16
|t/p
|476
|0.30
|1.3165
|1.3236
|1.3165
|30.00
|5315.22
|952
|2007.03.02 15:16
|close
|475
|0.10
|1.3165
|1.3236
|1.3145
|-10.00
|5305.22
|953
|2007.03.02 15:16
|buy
|477
|0.10
|1.3166
|1.3085
|1.3176
|954
|2007.03.02 16:03
|t/p
|477
|0.10
|1.3176
|1.3085
|1.3176
|10.00
|5315.22
|955
|2007.03.02 16:03
|buy
|478
|0.10
|1.3179
|1.3098
|1.3189
|956
|2007.03.02 17:26
|t/p
|478
|0.10
|1.3189
|1.3098
|1.3189
|10.00
|5325.22
|957
|2007.03.02 17:26
|buy
|479
|0.10
|1.3191
|1.3110
|1.3201
|958
|2007.03.02 18:39
|t/p
|479
|0.10
|1.3201
|1.3110
|1.3201
|10.00
|5335.22
|959
|2007.03.02 18:39
|buy
|480
|0.10
|1.3203
|1.3122
|1.3213
|960
|2007.03.02 20:59
|close at stop
|480
|0.10
|1.3192
|1.3122
|1.3213
|-11.00
|5324.22