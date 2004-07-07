|Символ
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.03.06 00:00 (2004.06.16 - 2007.03.06)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; TPPips=330; ChandDist_Min=10; ChandDist_Max=140;
|Баров в истории
|203549
|Смоделировано тиков
|6007085
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|29383.60
|Общая прибыль
|105541.94
|Общий убыток
|-76158.34
|Прибыльность
|1.39
|Матожидание выигрыша
|83.00
|Абсолютная просадка
|550.00
|Максимальная просадка
|15145.31 (37.48%)
|Относительная просадка
|37.48% (15145.31)
|Всего сделок
|354
|Короткие позиции (% выигравших)
|174 (28.74%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|180 (25.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|95 (26.84%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|259 (73.16%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3261.22
|убыточная сделка
|-670.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|1110.97
|убыточная сделка
|-294.05
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|8 (21144.81)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|13 (-3139.27)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|21144.81 (8)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-4150.26 (12)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|5
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2004.06.16 10:25
|buy
|1
|1.00
|1.8299
|1.8244
|1.8625
|2
|2004.06.16 17:15
|s/l
|1
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.8625
|-550.00
|9450.00
|3
|2004.06.22 01:00
|sell
|2
|1.00
|1.8324
|1.8411
|1.7998
|4
|2004.06.22 01:10
|sell
|3
|1.00
|1.8347
|1.8411
|1.8021
|5
|2004.06.22 02:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8407
|1.7998
|6
|2004.06.22 02:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8407
|1.8021
|7
|2004.06.22 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8401
|1.7998
|8
|2004.06.22 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8401
|1.8021
|9
|2004.06.22 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8397
|1.7998
|10
|2004.06.22 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8397
|1.8021
|11
|2004.06.22 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8385
|1.7998
|12
|2004.06.22 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8385
|1.8021
|13
|2004.06.22 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8384
|1.7998
|14
|2004.06.22 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8384
|1.8021
|15
|2004.06.22 10:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8365
|1.7998
|16
|2004.06.22 10:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8365
|1.8021
|17
|2004.06.22 11:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8346
|1.7998
|18
|2004.06.22 11:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8346
|1.8021
|19
|2004.06.22 13:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8314
|1.7998
|20
|2004.06.22 13:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8314
|1.8021
|21
|2004.06.22 14:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8307
|1.7998
|22
|2004.06.22 14:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8307
|1.8021
|23
|2004.06.23 04:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8304
|1.7998
|24
|2004.06.23 04:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8304
|1.8021
|25
|2004.06.23 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8300
|1.7998
|26
|2004.06.23 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8300
|1.8021
|27
|2004.06.23 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8298
|1.7998
|28
|2004.06.23 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8298
|1.8021
|29
|2004.06.23 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8293
|1.7998
|30
|2004.06.23 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8293
|1.8021
|31
|2004.06.23 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8290
|1.7998
|32
|2004.06.23 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8290
|1.8021
|33
|2004.06.23 08:35
|s/l
|2
|1.00
|1.8290
|1.8290
|1.7998
|339.49
|9789.49
|34
|2004.06.23 08:35
|s/l
|3
|1.00
|1.8290
|1.8290
|1.8021
|569.49
|10358.99
|35
|2004.06.24 09:40
|sell
|4
|1.00
|1.8173
|1.8221
|1.7847
|36
|2004.06.24 15:51
|s/l
|4
|1.00
|1.8221
|1.8221
|1.7847
|-480.00
|9878.99
|37
|2004.06.25 09:25
|buy
|5
|1.00
|1.8182
|1.8162
|1.8508
|38
|2004.06.25 10:00
|modify
|5
|1.00
|1.8182
|1.8176
|1.8508
|39
|2004.06.25 10:03
|s/l
|5
|1.00
|1.8176
|1.8176
|1.8508
|-60.00
|9818.99
|40
|2004.06.28 07:25
|buy
|6
|1.00
|1.8225
|1.8176
|1.8551
|41
|2004.06.28 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8181
|1.8551
|42
|2004.06.28 09:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8183
|1.8551
|43
|2004.06.28 14:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8188
|1.8551
|44
|2004.06.28 16:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8219
|1.8551
|45
|2004.06.29 06:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8226
|1.8551
|46
|2004.06.29 07:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8228
|1.8551
|47
|2004.06.29 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.8225
|1.8242
|1.8551
|48
|2004.06.29 09:06
|s/l
|6
|1.00
|1.8242
|1.8242
|1.8551
|170.24
|9989.23
|49
|2004.06.30 12:45
|sell
|7
|1.00
|1.8120
|1.8142
|1.7794
|50
|2004.06.30 15:25
|s/l
|7
|1.00
|1.8142
|1.8142
|1.7794
|-220.00
|9769.23
|51
|2004.07.02 03:00
|buy
|8
|1.00
|1.8182
|1.8116
|1.8508
|52
|2004.07.02 08:00
|close
|8
|1.00
|1.8175
|1.8116
|1.8508
|-70.00
|9699.23
|53
|2004.07.05 10:35
|buy
|9
|1.00
|1.8314
|1.8259
|1.8640
|54
|2004.07.05 13:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8260
|1.8640
|55
|2004.07.05 14:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8262
|1.8640
|56
|2004.07.05 16:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8263
|1.8640
|57
|2004.07.05 16:15
|buy
|10
|1.00
|1.8292
|1.8263
|1.8618
|58
|2004.07.05 17:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8267
|1.8640
|59
|2004.07.05 17:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8267
|1.8618
|60
|2004.07.05 17:05
|buy
|11
|1.00
|1.8282
|1.8267
|1.8608
|61
|2004.07.06 15:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8276
|1.8640
|62
|2004.07.06 15:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8276
|1.8618
|63
|2004.07.06 15:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8276
|1.8608
|64
|2004.07.06 16:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8307
|1.8640
|65
|2004.07.06 16:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8307
|1.8618
|66
|2004.07.06 16:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8307
|1.8608
|67
|2004.07.07 07:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8316
|1.8640
|68
|2004.07.07 07:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8316
|1.8618
|69
|2004.07.07 07:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8316
|1.8608
|70
|2004.07.07 08:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8327
|1.8640
|71
|2004.07.07 08:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8327
|1.8618
|72
|2004.07.07 08:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8327
|1.8608
|73
|2004.07.07 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8333
|1.8640
|74
|2004.07.07 09:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8333
|1.8618
|75
|2004.07.07 09:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8333
|1.8608
|76
|2004.07.07 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8359
|1.8640
|77
|2004.07.07 10:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8359
|1.8618
|78
|2004.07.07 10:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8359
|1.8608
|79
|2004.07.07 11:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8361
|1.8640
|80
|2004.07.07 11:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8361
|1.8618
|81
|2004.07.07 11:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8361
|1.8608
|82
|2004.07.07 12:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8365
|1.8640
|83
|2004.07.07 12:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8365
|1.8618
|84
|2004.07.07 12:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8365
|1.8608
|85
|2004.07.07 13:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8391
|1.8640
|86
|2004.07.07 13:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8391
|1.8618
|87
|2004.07.07 13:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8391
|1.8608
|88
|2004.07.07 18:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8405
|1.8640
|89
|2004.07.07 18:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8405
|1.8618
|90
|2004.07.07 18:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8405
|1.8608
|91
|2004.07.07 19:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8421
|1.8640
|92
|2004.07.07 19:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8421
|1.8618
|93
|2004.07.07 19:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8421
|1.8608
|94
|2004.07.07 21:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8422
|1.8640
|95
|2004.07.07 21:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8422
|1.8618
|96
|2004.07.07 21:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8422
|1.8608
|97
|2004.07.07 23:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8431
|1.8640
|98
|2004.07.07 23:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8431
|1.8618
|99
|2004.07.07 23:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8431
|1.8608
|100
|2004.07.08 00:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8434
|1.8640
|101
|2004.07.08 00:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8434
|1.8618
|102
|2004.07.08 00:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8434
|1.8608
|103
|2004.07.08 02:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8439
|1.8640
|104
|2004.07.08 02:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8439
|1.8618
|105
|2004.07.08 02:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8439
|1.8608
|106
|2004.07.08 03:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8453
|1.8640
|107
|2004.07.08 03:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8453
|1.8618
|108
|2004.07.08 03:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8453
|1.8608
|109
|2004.07.08 04:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8455
|1.8640
|110
|2004.07.08 04:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8455
|1.8618
|111
|2004.07.08 04:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8455
|1.8608
|112
|2004.07.08 05:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8458
|1.8640
|113
|2004.07.08 05:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8458
|1.8618
|114
|2004.07.08 05:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8458
|1.8608
|115
|2004.07.08 06:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8461
|1.8640
|116
|2004.07.08 06:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8461
|1.8618
|117
|2004.07.08 06:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8461
|1.8608
|118
|2004.07.08 07:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8469
|1.8640
|119
|2004.07.08 07:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8469
|1.8618
|120
|2004.07.08 07:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8469
|1.8608
|121
|2004.07.08 08:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8477
|1.8640
|122
|2004.07.08 08:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8477
|1.8618
|123
|2004.07.08 08:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8477
|1.8608
|124
|2004.07.08 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8314
|1.8485
|1.8640
|125
|2004.07.08 09:00
|modify
|10
|1.00
|1.8292
|1.8485
|1.8618
|126
|2004.07.08 09:00
|modify
|11
|1.00
|1.8282
|1.8485
|1.8608
|127
|2004.07.08 10:09
|s/l
|9
|1.00
|1.8485
|1.8485
|1.8640
|1711.22
|11410.45
|128
|2004.07.08 10:09
|s/l
|10
|1.00
|1.8485
|1.8485
|1.8618
|1931.22
|13341.67
|129
|2004.07.08 10:09
|s/l
|11
|1.00
|1.8485
|1.8485
|1.8608
|2031.22
|15372.89
|130
|2004.07.13 23:45
|sell
|12
|1.00
|1.8580
|1.8660
|1.8254
|131
|2004.07.14 06:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8648
|1.8254
|132
|2004.07.14 07:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8644
|1.8254
|133
|2004.07.14 08:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8638
|1.8254
|134
|2004.07.14 09:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8637
|1.8254
|135
|2004.07.14 10:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8636
|1.8254
|136
|2004.07.15 08:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8606
|1.8254
|137
|2004.07.15 09:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8600
|1.8254
|138
|2004.07.15 11:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8591
|1.8254
|139
|2004.07.15 12:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8588
|1.8254
|140
|2004.07.16 08:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8587
|1.8254
|141
|2004.07.16 09:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8583
|1.8254
|142
|2004.07.16 10:00
|modify
|12
|1.00
|1.8580
|1.8579
|1.8254
|143
|2004.07.16 11:53
|s/l
|12
|1.00
|1.8579
|1.8579
|1.8254
|7.47
|15380.36
|144
|2004.07.21 08:55
|sell
|13
|1.00
|1.8533
|1.8609
|1.8207
|145
|2004.07.21 09:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8603
|1.8207
|146
|2004.07.21 12:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8600
|1.8207
|147
|2004.07.21 13:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8565
|1.8207
|148
|2004.07.21 14:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8538
|1.8207
|149
|2004.07.21 16:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8534
|1.8207
|150
|2004.07.21 17:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8533
|1.8207
|151
|2004.07.21 18:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8521
|1.8207
|152
|2004.07.21 19:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8502
|1.8207
|153
|2004.07.22 03:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8488
|1.8207
|154
|2004.07.22 04:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8484
|1.8207
|155
|2004.07.22 05:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8481
|1.8207
|156
|2004.07.22 06:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8471
|1.8207
|157
|2004.07.22 07:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8463
|1.8207
|158
|2004.07.22 08:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8446
|1.8207
|159
|2004.07.22 09:00
|modify
|13
|1.00
|1.8533
|1.8439
|1.8207
|160
|2004.07.22 11:45
|s/l
|13
|1.00
|1.8439
|1.8439
|1.8207
|938.48
|16318.84
|161
|2004.07.27 14:35
|buy
|14
|1.00
|1.8395
|1.8344
|1.8721
|162
|2004.07.27 16:01
|s/l
|14
|1.00
|1.8344
|1.8344
|1.8721
|-510.00
|15808.84
|163
|2004.07.28 04:45
|sell
|15
|1.00
|1.8246
|1.8351
|1.7920
|164
|2004.07.28 06:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8344
|1.7920
|165
|2004.07.28 07:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8337
|1.7920
|166
|2004.07.28 08:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8305
|1.7920
|167
|2004.07.28 09:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8294
|1.7920
|168
|2004.07.28 10:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8291
|1.7920
|169
|2004.07.28 12:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8274
|1.7920
|170
|2004.07.28 13:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8264
|1.7920
|171
|2004.07.28 14:00
|modify
|15
|1.00
|1.8246
|1.8262
|1.7920
|172
|2004.07.28 18:20
|s/l
|15
|1.00
|1.8262
|1.8262
|1.7920
|-160.00
|15648.84
|173
|2004.08.04 16:45
|sell
|16
|1.00
|1.8226
|1.8277
|1.7900
|174
|2004.08.04 18:10
|sell
|17
|1.00
|1.8250
|1.8277
|1.7924
|175
|2004.08.04 20:00
|close
|16
|1.00
|1.8246
|1.8277
|1.7900
|-200.00
|15448.84
|176
|2004.08.04 20:00
|close
|17
|1.00
|1.8247
|1.8277
|1.7924
|30.00
|15478.84
|177
|2004.08.05 18:50
|sell
|18
|1.00
|1.8256
|1.8299
|1.7930
|178
|2004.08.05 19:45
|sell
|19
|1.00
|1.8266
|1.8299
|1.7940
|179
|2004.08.05 20:00
|close
|18
|1.00
|1.8261
|1.8299
|1.7930
|-50.00
|15428.84
|180
|2004.08.05 20:00
|close
|19
|1.00
|1.8260
|1.8299
|1.7940
|60.00
|15488.84
|181
|2004.08.06 23:35
|buy
|20
|1.00
|1.8402
|1.8295
|1.8728
|182
|2004.08.09 06:00
|modify
|20
|1.00
|1.8402
|1.8342
|1.8728
|183
|2004.08.09 07:00
|modify
|20
|1.00
|1.8402
|1.8351
|1.8728
|184
|2004.08.09 08:00
|modify
|20
|1.00
|1.8402
|1.8358
|1.8728
|185
|2004.08.09 09:00
|modify
|20
|1.00
|1.8402
|1.8361
|1.8728
|186
|2004.08.09 10:00
|modify
|20
|1.00
|1.8402
|1.8364
|1.8728
|187
|2004.08.09 14:15
|buy
|21
|1.00
|1.8392
|1.8364
|1.8718
|188
|2004.08.10 10:31
|s/l
|20
|1.00
|1.8364
|1.8364
|1.8728
|-379.51
|15109.33
|189
|2004.08.10 10:31
|s/l
|21
|1.00
|1.8364
|1.8364
|1.8718
|-279.76
|14829.58
|190
|2004.08.11 07:15
|sell
|22
|1.00
|1.8284
|1.8377
|1.7958
|191
|2004.08.11 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.8284
|1.8367
|1.7958
|192
|2004.08.11 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.8284
|1.8365
|1.7958
|193
|2004.08.11 09:05
|sell
|23
|1.00
|1.8301
|1.8365
|1.7975
|194
|2004.08.11 10:00
|modify
|22
|1.00
|1.8284
|1.8361
|1.7958
|195
|2004.08.11 10:00
|modify
|23
|1.00
|1.8301
|1.8361
|1.7975
|196
|2004.08.11 12:00
|modify
|22
|1.00
|1.8284
|1.8347
|1.7958
|197
|2004.08.11 12:00
|modify
|23
|1.00
|1.8301
|1.8347
|1.7975
|198
|2004.08.11 13:00
|modify
|22
|1.00
|1.8284
|1.8343
|1.7958
|199
|2004.08.11 13:00
|modify
|23
|1.00
|1.8301
|1.8343
|1.7975
|200
|2004.08.12 01:55
|sell
|24
|1.00
|1.8319
|1.8343
|1.7993
|201
|2004.08.12 10:52
|s/l
|22
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7958
|-591.52
|14238.06
|202
|2004.08.12 10:52
|s/l
|23
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7975
|-421.52
|13816.54
|203
|2004.08.12 10:52
|s/l
|24
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7993
|-240.00
|13576.54
|204
|2004.08.13 13:50
|sell
|25
|1.00
|1.8224
|1.8248
|1.7898
|205
|2004.08.13 14:30
|s/l
|25
|1.00
|1.8248
|1.8248
|1.7898
|-240.00
|13336.54
|206
|2004.08.18 06:15
|sell
|26
|1.00
|1.8296
|1.8375
|1.7970
|207
|2004.08.18 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8366
|1.7970
|208
|2004.08.18 08:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8352
|1.7970
|209
|2004.08.18 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8346
|1.7970
|210
|2004.08.18 11:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8339
|1.7970
|211
|2004.08.18 12:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8333
|1.7970
|212
|2004.08.18 16:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8321
|1.7970
|213
|2004.08.19 02:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8319
|1.7970
|214
|2004.08.19 06:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8307
|1.7970
|215
|2004.08.19 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8302
|1.7970
|216
|2004.08.19 08:00
|modify
|26
|1.00
|1.8296
|1.8298
|1.7970
|217
|2004.08.19 12:01
|s/l
|26
|1.00
|1.8298
|1.8298
|1.7970
|-21.52
|13315.02
|218
|2004.09.06 13:00
|sell
|27
|1.00
|1.7797
|1.7826
|1.7471
|219
|2004.09.06 19:45
|sell
|28
|1.00
|1.7808
|1.7826
|1.7482
|220
|2004.09.07 04:21
|s/l
|27
|1.00
|1.7826
|1.7826
|1.7471
|-290.51
|13024.52
|221
|2004.09.07 04:21
|s/l
|28
|1.00
|1.7826
|1.7826
|1.7482
|-180.51
|12844.01
|222
|2004.09.16 04:35
|sell
|29
|1.00
|1.7782
|1.7861
|1.7456
|223
|2004.09.16 05:00
|modify
|29
|1.00
|1.7782
|1.7859
|1.7456
|224
|2004.09.16 06:00
|modify
|29
|1.00
|1.7782
|1.7849
|1.7456
|225
|2004.09.16 07:00
|modify
|29
|1.00
|1.7782
|1.7835
|1.7456
|226
|2004.09.16 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.7782
|1.7829
|1.7456
|227
|2004.09.16 09:00
|modify
|29
|1.00
|1.7782
|1.7821
|1.7456
|228
|2004.09.16 10:31
|s/l
|29
|1.00
|1.7821
|1.7821
|1.7456
|-390.00
|12454.01
|229
|2004.09.17 16:10
|buy
|30
|1.00
|1.7921
|1.7899
|1.8247
|230
|2004.09.17 17:49
|s/l
|30
|1.00
|1.7899
|1.7899
|1.8247
|-220.00
|12234.01
|231
|2004.09.23 22:30
|buy
|31
|1.00
|1.7974
|1.7956
|1.8300
|232
|2004.09.23 22:30
|s/l
|31
|1.00
|1.7956
|1.7956
|1.8300
|-180.00
|12054.01
|233
|2004.09.27 09:35
|buy
|32
|1.00
|1.8057
|1.7993
|1.8383
|234
|2004.09.27 10:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.7999
|1.8383
|235
|2004.09.27 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8001
|1.8383
|236
|2004.09.28 01:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8006
|1.8383
|237
|2004.09.28 02:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8022
|1.8383
|238
|2004.09.28 03:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8030
|1.8383
|239
|2004.09.28 04:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8032
|1.8383
|240
|2004.09.28 05:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8037
|1.8383
|241
|2004.09.28 06:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8041
|1.8383
|242
|2004.09.28 07:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8047
|1.8383
|243
|2004.09.28 09:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8049
|1.8383
|244
|2004.09.28 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8050
|1.8383
|245
|2004.09.28 13:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8058
|1.8383
|246
|2004.09.28 14:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8062
|1.8383
|247
|2004.09.28 15:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8063
|1.8383
|248
|2004.09.28 16:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8064
|1.8383
|249
|2004.09.28 17:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8068
|1.8383
|250
|2004.09.29 04:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8070
|1.8383
|251
|2004.09.29 05:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8076
|1.8383
|252
|2004.09.29 06:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8078
|1.8383
|253
|2004.09.29 07:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8083
|1.8383
|254
|2004.09.29 08:00
|modify
|32
|1.00
|1.8057
|1.8093
|1.8383
|255
|2004.09.29 08:22
|s/l
|32
|1.00
|1.8093
|1.8093
|1.8383
|360.49
|12414.50
|256
|2004.09.30 00:30
|sell
|33
|1.00
|1.8009
|1.8092
|1.7683
|257
|2004.09.30 02:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8087
|1.7683
|258
|2004.09.30 03:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8083
|1.7683
|259
|2004.09.30 04:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8076
|1.7683
|260
|2004.09.30 05:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8071
|1.7683
|261
|2004.09.30 06:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8062
|1.7683
|262
|2004.09.30 07:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8052
|1.7683
|263
|2004.09.30 08:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8044
|1.7683
|264
|2004.09.30 09:00
|modify
|33
|1.00
|1.8009
|1.8036
|1.7683
|265
|2004.09.30 13:42
|s/l
|33
|1.00
|1.8036
|1.8036
|1.7683
|-270.00
|12144.50
|266
|2004.10.01 04:10
|buy
|34
|1.00
|1.8099
|1.8016
|1.8425
|267
|2004.10.01 05:00
|modify
|34
|1.00
|1.8099
|1.8036
|1.8425
|268
|2004.10.01 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8099
|1.8041
|1.8425
|269
|2004.10.01 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8099
|1.8047
|1.8425
|270
|2004.10.01 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8099
|1.8057
|1.8425
|271
|2004.10.01 09:00
|modify
|34
|1.00
|1.8099
|1.8061
|1.8425
|272
|2004.10.01 09:50
|buy
|35
|1.00
|1.8089
|1.8061
|1.8415
|273
|2004.10.01 10:00
|modify
|34
|1.00
|1.8099
|1.8064
|1.8425
|274
|2004.10.01 10:00
|modify
|35
|1.00
|1.8089
|1.8064
|1.8415
|275
|2004.10.01 10:21
|s/l
|34
|1.00
|1.8064
|1.8064
|1.8425
|-350.00
|11794.50
|276
|2004.10.01 10:21
|s/l
|35
|1.00
|1.8064
|1.8064
|1.8415
|-250.00
|11544.50
|277
|2004.10.01 23:20
|sell
|36
|1.00
|1.7994
|1.8042
|1.7668
|278
|2004.10.04 04:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.8025
|1.7668
|279
|2004.10.04 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.8019
|1.7668
|280
|2004.10.04 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.8015
|1.7668
|281
|2004.10.04 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.8007
|1.7668
|282
|2004.10.04 08:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.8000
|1.7668
|283
|2004.10.04 09:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7995
|1.7668
|284
|2004.10.04 14:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7993
|1.7668
|285
|2004.10.04 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7978
|1.7668
|286
|2004.10.04 16:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7972
|1.7668
|287
|2004.10.04 17:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7967
|1.7668
|288
|2004.10.04 18:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7954
|1.7668
|289
|2004.10.04 19:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7941
|1.7668
|290
|2004.10.05 00:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7938
|1.7668
|291
|2004.10.05 01:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7931
|1.7668
|292
|2004.10.05 02:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7926
|1.7668
|293
|2004.10.05 03:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7923
|1.7668
|294
|2004.10.05 04:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7913
|1.7668
|295
|2004.10.05 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7903
|1.7668
|296
|2004.10.05 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7894
|1.7668
|297
|2004.10.05 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7890
|1.7668
|298
|2004.10.05 08:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7885
|1.7668
|299
|2004.10.05 09:00
|modify
|36
|1.00
|1.7994
|1.7879
|1.7668
|300
|2004.10.05 09:11
|s/l
|36
|1.00
|1.7879
|1.7879
|1.7668
|1148.99
|12693.49
|301
|2004.10.12 02:25
|buy
|37
|1.00
|1.7961
|1.7916
|1.8287
|302
|2004.10.12 03:00
|buy
|38
|1.00
|1.7948
|1.7916
|1.8274
|303
|2004.10.12 07:00
|modify
|37
|1.00
|1.7961
|1.7920
|1.8287
|304
|2004.10.12 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.7948
|1.7920
|1.8274
|305
|2004.10.12 08:00
|modify
|37
|1.00
|1.7961
|1.7921
|1.8287
|306
|2004.10.12 08:00
|modify
|38
|1.00
|1.7948
|1.7921
|1.8274
|307
|2004.10.12 08:12
|s/l
|37
|1.00
|1.7921
|1.7921
|1.8287
|-400.00
|12293.49
|308
|2004.10.12 08:12
|s/l
|38
|1.00
|1.7921
|1.7921
|1.8274
|-270.00
|12023.49
|309
|2004.10.18 07:30
|buy
|39
|1.00
|1.8039
|1.7989
|1.8365
|310
|2004.10.18 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.8039
|1.8002
|1.8365
|311
|2004.10.18 13:10
|buy
|40
|1.00
|1.8023
|1.8002
|1.8349
|312
|2004.10.18 13:33
|s/l
|39
|1.00
|1.8002
|1.8002
|1.8365
|-370.00
|11653.49
|313
|2004.10.18 13:33
|s/l
|40
|1.00
|1.8002
|1.8002
|1.8349
|-210.00
|11443.49
|314
|2004.10.19 11:20
|sell
|41
|1.00
|1.7983
|1.8007
|1.7657
|315
|2004.10.19 11:55
|s/l
|41
|1.00
|1.8007
|1.8007
|1.7657
|-240.00
|11203.49
|316
|2004.10.20 02:15
|buy
|42
|1.00
|1.8025
|1.7941
|1.8351
|317
|2004.10.20 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7955
|1.8351
|318
|2004.10.20 04:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7959
|1.8351
|319
|2004.10.20 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7961
|1.8351
|320
|2004.10.20 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7970
|1.8351
|321
|2004.10.20 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7974
|1.8351
|322
|2004.10.20 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7982
|1.8351
|323
|2004.10.20 09:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.7985
|1.8351
|324
|2004.10.20 11:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8003
|1.8351
|325
|2004.10.20 12:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8017
|1.8351
|326
|2004.10.20 18:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8018
|1.8351
|327
|2004.10.20 19:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8058
|1.8351
|328
|2004.10.21 01:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8069
|1.8351
|329
|2004.10.21 02:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8074
|1.8351
|330
|2004.10.21 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8076
|1.8351
|331
|2004.10.21 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8078
|1.8351
|332
|2004.10.21 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8085
|1.8351
|333
|2004.10.21 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8088
|1.8351
|334
|2004.10.21 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8095
|1.8351
|335
|2004.10.21 09:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8104
|1.8351
|336
|2004.10.21 10:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8105
|1.8351
|337
|2004.10.21 11:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8132
|1.8351
|338
|2004.10.21 12:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8185
|1.8351
|339
|2004.10.22 02:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8197
|1.8351
|340
|2004.10.22 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8200
|1.8351
|341
|2004.10.22 04:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8204
|1.8351
|342
|2004.10.22 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8206
|1.8351
|343
|2004.10.22 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8212
|1.8351
|344
|2004.10.22 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8218
|1.8351
|345
|2004.10.22 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8225
|1.8351
|346
|2004.10.22 09:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8231
|1.8351
|347
|2004.10.22 10:00
|modify
|42
|1.00
|1.8025
|1.8237
|1.8351
|348
|2004.10.22 10:36
|s/l
|42
|1.00
|1.8237
|1.8237
|1.8351
|2120.98
|13324.46
|349
|2004.10.26 02:30
|buy
|43
|1.00
|1.8398
|1.8339
|1.8724
|350
|2004.10.26 03:00
|modify
|43
|1.00
|1.8398
|1.8346
|1.8724
|351
|2004.10.26 04:00
|modify
|43
|1.00
|1.8398
|1.8348
|1.8724
|352
|2004.10.26 07:00
|modify
|43
|1.00
|1.8398
|1.8350
|1.8724
|353
|2004.10.26 08:00
|modify
|43
|1.00
|1.8398
|1.8356
|1.8724
|354
|2004.10.26 09:00
|modify
|43
|1.00
|1.8398
|1.8358
|1.8724
|355
|2004.10.26 12:04
|s/l
|43
|1.00
|1.8358
|1.8358
|1.8724
|-400.00
|12924.46
|356
|2004.10.27 06:55
|sell
|44
|1.00
|1.8361
|1.8440
|1.8035
|357
|2004.10.27 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.8361
|1.8433
|1.8035
|358
|2004.10.27 07:05
|sell
|45
|1.00
|1.8371
|1.8433
|1.8045
|359
|2004.10.27 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.8361
|1.8425
|1.8035
|360
|2004.10.27 08:00
|modify
|45
|1.00
|1.8371
|1.8425
|1.8045
|361
|2004.10.27 08:35
|sell
|46
|1.00
|1.8385
|1.8425
|1.8059
|362
|2004.10.27 09:00
|modify
|44
|1.00
|1.8361
|1.8416
|1.8035
|363
|2004.10.27 09:00
|modify
|45
|1.00
|1.8371
|1.8416
|1.8045
|364
|2004.10.27 09:00
|modify
|46
|1.00
|1.8385
|1.8416
|1.8059
|365
|2004.10.27 10:00
|modify
|44
|1.00
|1.8361
|1.8413
|1.8035
|366
|2004.10.27 10:00
|modify
|45
|1.00
|1.8371
|1.8413
|1.8045
|367
|2004.10.27 10:00
|modify
|46
|1.00
|1.8385
|1.8413
|1.8059
|368
|2004.10.27 13:20
|sell
|47
|1.00
|1.8395
|1.8413
|1.8069
|369
|2004.10.27 13:23
|s/l
|44
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8035
|-520.00
|12404.46
|370
|2004.10.27 13:23
|s/l
|45
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8045
|-420.00
|11984.46
|371
|2004.10.27 13:23
|s/l
|46
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8059
|-280.00
|11704.46
|372
|2004.10.27 13:23
|s/l
|47
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8069
|-180.00
|11524.46
|373
|2004.10.28 04:55
|sell
|48
|1.00
|1.8317
|1.8395
|1.7991
|374
|2004.10.28 05:00
|modify
|48
|1.00
|1.8317
|1.8392
|1.7991
|375
|2004.10.28 06:00
|modify
|48
|1.00
|1.8317
|1.8387
|1.7991
|376
|2004.10.28 06:35
|sell
|49
|1.00
|1.8327
|1.8387
|1.8001
|377
|2004.10.28 07:00
|modify
|48
|1.00
|1.8317
|1.8379
|1.7991
|378
|2004.10.28 07:00
|modify
|49
|1.00
|1.8327
|1.8379
|1.8001
|379
|2004.10.28 07:05
|sell
|50
|1.00
|1.8341
|1.8379
|1.8015
|380
|2004.10.28 08:00
|modify
|48
|1.00
|1.8317
|1.8371
|1.7991
|381
|2004.10.28 08:00
|modify
|49
|1.00
|1.8327
|1.8371
|1.8001
|382
|2004.10.28 08:00
|modify
|50
|1.00
|1.8341
|1.8371
|1.8015
|383
|2004.10.28 09:00
|modify
|48
|1.00
|1.8317
|1.8354
|1.7991
|384
|2004.10.28 09:00
|modify
|49
|1.00
|1.8327
|1.8354
|1.8001
|385
|2004.10.28 09:00
|modify
|50
|1.00
|1.8341
|1.8354
|1.8015
|386
|2004.10.28 14:00
|modify
|48
|1.00
|1.8317
|1.8326
|1.7991
|387
|2004.10.28 14:00
|modify
|49
|1.00
|1.8327
|1.8326
|1.8001
|388
|2004.10.28 14:00
|modify
|50
|1.00
|1.8341
|1.8326
|1.8015
|389
|2004.10.28 15:14
|s/l
|48
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7991
|-90.00
|11434.46
|390
|2004.10.28 15:14
|s/l
|49
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.8001
|10.00
|11444.46
|391
|2004.10.28 15:14
|s/l
|50
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.8015
|150.00
|11594.46
|392
|2004.11.01 09:10
|buy
|51
|1.00
|1.8345
|1.8311
|1.8671
|393
|2004.11.01 10:30
|s/l
|51
|1.00
|1.8311
|1.8311
|1.8671
|-340.00
|11254.46
|394
|2004.11.02 20:45
|buy
|52
|1.00
|1.8355
|1.8312
|1.8681
|395
|2004.11.03 01:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8314
|1.8681
|396
|2004.11.03 04:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8315
|1.8681
|397
|2004.11.03 07:25
|buy
|53
|1.00
|1.8333
|1.8315
|1.8659
|398
|2004.11.03 16:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8337
|1.8681
|399
|2004.11.03 16:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8337
|1.8659
|400
|2004.11.03 22:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8339
|1.8681
|401
|2004.11.03 22:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8339
|1.8659
|402
|2004.11.03 23:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8346
|1.8681
|403
|2004.11.03 23:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8346
|1.8659
|404
|2004.11.04 00:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8352
|1.8681
|405
|2004.11.04 00:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8352
|1.8659
|406
|2004.11.04 01:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8357
|1.8681
|407
|2004.11.04 01:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8357
|1.8659
|408
|2004.11.04 02:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8362
|1.8681
|409
|2004.11.04 02:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8362
|1.8659
|410
|2004.11.04 03:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8370
|1.8681
|411
|2004.11.04 03:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8370
|1.8659
|412
|2004.11.04 04:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8375
|1.8681
|413
|2004.11.04 04:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8375
|1.8659
|414
|2004.11.04 05:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8385
|1.8681
|415
|2004.11.04 05:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8385
|1.8659
|416
|2004.11.04 06:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8404
|1.8681
|417
|2004.11.04 06:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8404
|1.8659
|418
|2004.11.04 07:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8409
|1.8681
|419
|2004.11.04 07:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8409
|1.8659
|420
|2004.11.04 08:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8413
|1.8681
|421
|2004.11.04 08:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8413
|1.8659
|422
|2004.11.04 09:00
|modify
|52
|1.00
|1.8355
|1.8423
|1.8681
|423
|2004.11.04 09:00
|modify
|53
|1.00
|1.8333
|1.8423
|1.8659
|424
|2004.11.04 10:06
|s/l
|52
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8681
|680.98
|11935.44
|425
|2004.11.04 10:06
|s/l
|53
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8659
|900.73
|12836.17
|426
|2004.11.12 02:25
|sell
|54
|1.00
|1.8448
|1.8478
|1.8122
|427
|2004.11.12 05:13
|s/l
|54
|1.00
|1.8478
|1.8478
|1.8122
|-300.00
|12536.17
|428
|2004.11.15 09:30
|buy
|55
|1.00
|1.8546
|1.8501
|1.8872
|429
|2004.11.15 10:00
|modify
|55
|1.00
|1.8546
|1.8505
|1.8872
|430
|2004.11.15 11:50
|buy
|56
|1.00
|1.8530
|1.8505
|1.8856
|431
|2004.11.15 16:49
|s/l
|55
|1.00
|1.8505
|1.8505
|1.8872
|-410.00
|12126.17
|432
|2004.11.15 16:49
|s/l
|56
|1.00
|1.8505
|1.8505
|1.8856
|-250.00
|11876.17
|433
|2004.11.17 01:55
|buy
|57
|1.00
|1.8522
|1.8451
|1.8848
|434
|2004.11.17 04:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8454
|1.8848
|435
|2004.11.17 05:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8459
|1.8848
|436
|2004.11.17 06:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8466
|1.8848
|437
|2004.11.17 07:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8480
|1.8848
|438
|2004.11.17 09:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8485
|1.8848
|439
|2004.11.17 11:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8504
|1.8848
|440
|2004.11.17 13:00
|modify
|57
|1.00
|1.8522
|1.8535
|1.8848
|441
|2004.11.17 16:44
|s/l
|57
|1.00
|1.8535
|1.8535
|1.8848
|130.00
|12006.17
|442
|2004.11.19 06:10
|sell
|58
|1.00
|1.8522
|1.8582
|1.8196
|443
|2004.11.19 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.8522
|1.8577
|1.8196
|444
|2004.11.19 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8522
|1.8573
|1.8196
|445
|2004.11.19 09:55
|sell
|59
|1.00
|1.8542
|1.8573
|1.8216
|446
|2004.11.19 10:00
|modify
|58
|1.00
|1.8522
|1.8570
|1.8196
|447
|2004.11.19 10:00
|modify
|59
|1.00
|1.8542
|1.8570
|1.8216
|448
|2004.11.19 11:35
|s/l
|58
|1.00
|1.8570
|1.8570
|1.8196
|-480.00
|11526.17
|449
|2004.11.19 11:35
|s/l
|59
|1.00
|1.8570
|1.8570
|1.8216
|-280.00
|11246.17
|450
|2004.11.23 21:45
|buy
|60
|1.00
|1.8671
|1.8583
|1.8997
|451
|2004.11.24 01:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8588
|1.8997
|452
|2004.11.24 02:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8595
|1.8997
|453
|2004.11.24 03:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8618
|1.8997
|454
|2004.11.24 04:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8624
|1.8997
|455
|2004.11.24 05:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8632
|1.8997
|456
|2004.11.24 06:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8640
|1.8997
|457
|2004.11.24 07:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8643
|1.8997
|458
|2004.11.24 08:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8646
|1.8997
|459
|2004.11.24 11:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8651
|1.8997
|460
|2004.11.24 12:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8676
|1.8997
|461
|2004.11.24 13:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8701
|1.8997
|462
|2004.11.24 14:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8708
|1.8997
|463
|2004.11.25 00:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8709
|1.8997
|464
|2004.11.25 01:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8719
|1.8997
|465
|2004.11.25 02:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8723
|1.8997
|466
|2004.11.25 03:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8733
|1.8997
|467
|2004.11.25 04:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8736
|1.8997
|468
|2004.11.25 05:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8740
|1.8997
|469
|2004.11.25 06:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8745
|1.8997
|470
|2004.11.25 07:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8750
|1.8997
|471
|2004.11.25 08:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8752
|1.8997
|472
|2004.11.25 09:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8760
|1.8997
|473
|2004.11.25 10:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8761
|1.8997
|474
|2004.11.25 11:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8784
|1.8997
|475
|2004.11.25 14:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8801
|1.8997
|476
|2004.11.26 00:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8822
|1.8997
|477
|2004.11.26 01:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8827
|1.8997
|478
|2004.11.26 02:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8829
|1.8997
|479
|2004.11.26 03:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8831
|1.8997
|480
|2004.11.26 04:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8839
|1.8997
|481
|2004.11.26 05:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8842
|1.8997
|482
|2004.11.26 06:00
|modify
|60
|1.00
|1.8671
|1.8847
|1.8997
|483
|2004.11.26 06:49
|t/p
|60
|1.00
|1.8997
|1.8847
|1.8997
|3261.22
|14507.39
|484
|2004.12.06 03:55
|buy
|61
|1.00
|1.9401
|1.9293
|1.9727
|485
|2004.12.06 05:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9298
|1.9727
|486
|2004.12.06 06:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9317
|1.9727
|487
|2004.12.06 07:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9327
|1.9727
|488
|2004.12.06 08:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9339
|1.9727
|489
|2004.12.06 09:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9340
|1.9727
|490
|2004.12.06 10:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9347
|1.9727
|491
|2004.12.06 11:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9351
|1.9727
|492
|2004.12.07 09:00
|modify
|61
|1.00
|1.9401
|1.9404
|1.9727
|493
|2004.12.08 05:13
|s/l
|61
|1.00
|1.9404
|1.9404
|1.9727
|30.49
|14537.88
|494
|2004.12.08 18:50
|sell
|62
|1.00
|1.9336
|1.9404
|1.9010
|495
|2004.12.08 22:40
|sell
|63
|1.00
|1.9349
|1.9404
|1.9023
|496
|2004.12.08 23:25
|sell
|64
|1.00
|1.9365
|1.9404
|1.9039
|497
|2004.12.08 23:35
|sell
|65
|1.00
|1.9389
|1.9404
|1.9063
|498
|2004.12.09 01:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9391
|1.9010
|499
|2004.12.09 01:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9391
|1.9023
|500
|2004.12.09 01:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9391
|1.9039
|501
|2004.12.09 01:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9391
|1.9063
|502
|2004.12.09 02:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9389
|1.9010
|503
|2004.12.09 02:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9389
|1.9023
|504
|2004.12.09 02:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9389
|1.9039
|505
|2004.12.09 02:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9389
|1.9063
|506
|2004.12.09 03:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9387
|1.9010
|507
|2004.12.09 03:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9387
|1.9023
|508
|2004.12.09 03:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9387
|1.9039
|509
|2004.12.09 03:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9387
|1.9063
|510
|2004.12.09 04:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9378
|1.9010
|511
|2004.12.09 04:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9378
|1.9023
|512
|2004.12.09 04:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9378
|1.9039
|513
|2004.12.09 04:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9378
|1.9063
|514
|2004.12.09 06:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9350
|1.9010
|515
|2004.12.09 06:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9350
|1.9023
|516
|2004.12.09 06:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9350
|1.9039
|517
|2004.12.09 06:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9350
|1.9063
|518
|2004.12.09 15:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9349
|1.9010
|519
|2004.12.09 15:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9349
|1.9023
|520
|2004.12.09 15:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9349
|1.9039
|521
|2004.12.09 15:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9349
|1.9063
|522
|2004.12.10 02:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9337
|1.9010
|523
|2004.12.10 02:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9337
|1.9023
|524
|2004.12.10 02:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9337
|1.9039
|525
|2004.12.10 02:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9337
|1.9063
|526
|2004.12.10 07:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9321
|1.9010
|527
|2004.12.10 07:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9321
|1.9023
|528
|2004.12.10 07:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9321
|1.9039
|529
|2004.12.10 07:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9321
|1.9063
|530
|2004.12.10 08:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9306
|1.9010
|531
|2004.12.10 08:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9306
|1.9023
|532
|2004.12.10 08:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9306
|1.9039
|533
|2004.12.10 08:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9306
|1.9063
|534
|2004.12.10 09:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9298
|1.9010
|535
|2004.12.10 09:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9298
|1.9023
|536
|2004.12.10 09:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9298
|1.9039
|537
|2004.12.10 09:00
|modify
|65
|1.00
|1.9389
|1.9298
|1.9063
|538
|2004.12.10 10:46
|t/p
|65
|1.00
|1.9063
|1.9298
|1.9063
|3257.98
|17795.85
|539
|2004.12.10 11:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9277
|1.9010
|540
|2004.12.10 11:00
|modify
|63
|1.00
|1.9349
|1.9277
|1.9023
|541
|2004.12.10 11:00
|modify
|64
|1.00
|1.9365
|1.9277
|1.9039
|542
|2004.12.10 11:43
|t/p
|64
|1.00
|1.9039
|1.9277
|1.9039
|3257.98
|21053.83
|543
|2004.12.10 11:45
|t/p
|63
|1.00
|1.9023
|1.9277
|1.9023
|3257.98
|24311.81
|544
|2004.12.10 12:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9240
|1.9010
|545
|2004.12.10 13:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9218
|1.9010
|546
|2004.12.13 01:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9214
|1.9010
|547
|2004.12.13 02:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9196
|1.9010
|548
|2004.12.13 03:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9187
|1.9010
|549
|2004.12.13 04:00
|modify
|62
|1.00
|1.9336
|1.9180
|1.9010
|550
|2004.12.13 04:01
|s/l
|62
|1.00
|1.9180
|1.9180
|1.9010
|1557.47
|25869.28
|551
|2004.12.14 01:30
|buy
|66
|1.00
|1.9223
|1.9132
|1.9549
|552
|2004.12.14 02:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9138
|1.9549
|553
|2004.12.14 03:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9143
|1.9549
|554
|2004.12.14 04:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9150
|1.9549
|555
|2004.12.14 05:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9156
|1.9549
|556
|2004.12.14 06:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9162
|1.9549
|557
|2004.12.14 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9168
|1.9549
|558
|2004.12.14 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9177
|1.9549
|559
|2004.12.14 09:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9181
|1.9549
|560
|2004.12.15 03:55
|buy
|67
|1.00
|1.9201
|1.9181
|1.9527
|561
|2004.12.15 10:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9182
|1.9549
|562
|2004.12.15 10:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9182
|1.9527
|563
|2004.12.15 12:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9187
|1.9549
|564
|2004.12.15 12:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9187
|1.9527
|565
|2004.12.15 13:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9227
|1.9549
|566
|2004.12.15 13:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9227
|1.9527
|567
|2004.12.15 15:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9235
|1.9549
|568
|2004.12.15 15:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9235
|1.9527
|569
|2004.12.15 16:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9253
|1.9549
|570
|2004.12.15 16:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9253
|1.9527
|571
|2004.12.15 17:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9275
|1.9549
|572
|2004.12.15 17:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9275
|1.9527
|573
|2004.12.15 18:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9290
|1.9549
|574
|2004.12.15 18:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9290
|1.9527
|575
|2004.12.15 19:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9314
|1.9549
|576
|2004.12.15 19:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9314
|1.9527
|577
|2004.12.15 20:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9325
|1.9549
|578
|2004.12.15 20:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9325
|1.9527
|579
|2004.12.16 00:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9326
|1.9549
|580
|2004.12.16 00:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9326
|1.9527
|581
|2004.12.16 01:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9329
|1.9549
|582
|2004.12.16 01:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9329
|1.9527
|583
|2004.12.16 02:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9333
|1.9549
|584
|2004.12.16 02:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9333
|1.9527
|585
|2004.12.16 03:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9347
|1.9549
|586
|2004.12.16 03:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9347
|1.9527
|587
|2004.12.16 04:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9349
|1.9549
|588
|2004.12.16 04:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9349
|1.9527
|589
|2004.12.16 05:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9353
|1.9549
|590
|2004.12.16 05:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9353
|1.9527
|591
|2004.12.16 06:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9358
|1.9549
|592
|2004.12.16 06:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9358
|1.9527
|593
|2004.12.16 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9366
|1.9549
|594
|2004.12.16 07:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9366
|1.9527
|595
|2004.12.16 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9367
|1.9549
|596
|2004.12.16 08:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9367
|1.9527
|597
|2004.12.16 09:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9368
|1.9549
|598
|2004.12.16 09:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9368
|1.9527
|599
|2004.12.16 10:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9369
|1.9549
|600
|2004.12.16 10:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9369
|1.9527
|601
|2004.12.16 13:00
|modify
|66
|1.00
|1.9223
|1.9370
|1.9549
|602
|2004.12.16 13:00
|modify
|67
|1.00
|1.9201
|1.9370
|1.9527
|603
|2004.12.16 13:12
|t/p
|67
|1.00
|1.9527
|1.9370
|1.9527
|3260.73
|29130.01
|604
|2004.12.16 13:19
|t/p
|66
|1.00
|1.9549
|1.9370
|1.9549
|3260.98
|32390.98
|605
|2004.12.22 20:00
|sell
|68
|1.00
|1.9183
|1.9246
|1.8857
|606
|2004.12.23 04:00
|modify
|68
|1.00
|1.9183
|1.9245
|1.8857
|607
|2004.12.23 05:00
|modify
|68
|1.00
|1.9183
|1.9236
|1.8857
|608
|2004.12.23 08:55
|sell
|69
|1.00
|1.9215
|1.9236
|1.8889
|609
|2004.12.23 09:37
|s/l
|68
|1.00
|1.9236
|1.9236
|1.8857
|-531.52
|31859.47
|610
|2004.12.23 09:37
|s/l
|69
|1.00
|1.9236
|1.9236
|1.8889
|-210.00
|31649.47
|611
|2004.12.27 12:15
|buy
|70
|1.00
|1.9236
|1.9193
|1.9562
|612
|2004.12.27 15:00
|buy
|71
|1.00
|1.9217
|1.9193
|1.9543
|613
|2004.12.27 18:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9206
|1.9562
|614
|2004.12.27 18:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9206
|1.9543
|615
|2004.12.27 19:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9246
|1.9562
|616
|2004.12.27 19:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9246
|1.9543
|617
|2004.12.27 20:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9257
|1.9562
|618
|2004.12.27 20:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9257
|1.9543
|619
|2004.12.28 08:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9281
|1.9562
|620
|2004.12.28 08:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9281
|1.9543
|621
|2004.12.28 09:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9291
|1.9562
|622
|2004.12.28 09:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9291
|1.9543
|623
|2004.12.28 12:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9292
|1.9562
|624
|2004.12.28 12:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9292
|1.9543
|625
|2004.12.28 13:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9297
|1.9562
|626
|2004.12.28 13:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9297
|1.9543
|627
|2004.12.28 14:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9310
|1.9562
|628
|2004.12.28 14:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9310
|1.9543
|629
|2004.12.28 15:00
|modify
|70
|1.00
|1.9236
|1.9327
|1.9562
|630
|2004.12.28 15:00
|modify
|71
|1.00
|1.9217
|1.9327
|1.9543
|631
|2004.12.28 16:33
|s/l
|70
|1.00
|1.9327
|1.9327
|1.9562
|910.24
|32559.71
|632
|2004.12.28 16:33
|s/l
|71
|1.00
|1.9327
|1.9327
|1.9543
|1100.24
|33659.95
|633
|2004.12.29 22:30
|sell
|72
|1.00
|1.9189
|1.9289
|1.8863
|634
|2004.12.29 23:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9285
|1.8863
|635
|2004.12.30 00:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9280
|1.8863
|636
|2004.12.30 01:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9266
|1.8863
|637
|2004.12.30 02:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9257
|1.8863
|638
|2004.12.30 03:50
|sell
|73
|1.00
|1.9205
|1.9257
|1.8879
|639
|2004.12.30 04:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9245
|1.8863
|640
|2004.12.30 04:00
|modify
|73
|1.00
|1.9205
|1.9245
|1.8879
|641
|2004.12.30 05:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9243
|1.8863
|642
|2004.12.30 05:00
|modify
|73
|1.00
|1.9205
|1.9243
|1.8879
|643
|2004.12.30 05:05
|sell
|74
|1.00
|1.9221
|1.9243
|1.8895
|644
|2004.12.30 06:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9236
|1.8863
|645
|2004.12.30 06:00
|modify
|73
|1.00
|1.9205
|1.9236
|1.8879
|646
|2004.12.30 06:00
|modify
|74
|1.00
|1.9221
|1.9236
|1.8895
|647
|2004.12.30 07:00
|modify
|72
|1.00
|1.9189
|1.9224
|1.8863
|648
|2004.12.30 07:00
|modify
|73
|1.00
|1.9205
|1.9224
|1.8879
|649
|2004.12.30 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.9221
|1.9224
|1.8895
|650
|2004.12.30 09:05
|s/l
|72
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8863
|-351.52
|33308.44
|651
|2004.12.30 09:05
|s/l
|73
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8879
|-190.00
|33118.44
|652
|2004.12.30 09:05
|s/l
|74
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8895
|-30.00
|33088.44
|653
|2005.01.04 03:05
|sell
|75
|1.00
|1.9063
|1.9157
|1.8737
|654
|2005.01.04 04:05
|sell
|76
|1.00
|1.9084
|1.9157
|1.8758
|655
|2005.01.04 06:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9156
|1.8737
|656
|2005.01.04 06:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9156
|1.8758
|657
|2005.01.04 07:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9144
|1.8737
|658
|2005.01.04 07:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9144
|1.8758
|659
|2005.01.04 08:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9132
|1.8737
|660
|2005.01.04 08:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9132
|1.8758
|661
|2005.01.04 10:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9131
|1.8737
|662
|2005.01.04 10:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9131
|1.8758
|663
|2005.01.04 11:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9128
|1.8737
|664
|2005.01.04 11:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9128
|1.8758
|665
|2005.01.04 12:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9079
|1.8737
|666
|2005.01.04 12:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9079
|1.8758
|667
|2005.01.04 13:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9066
|1.8737
|668
|2005.01.04 13:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9066
|1.8758
|669
|2005.01.04 18:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.9010
|1.8737
|670
|2005.01.04 18:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.9010
|1.8758
|671
|2005.01.04 19:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8988
|1.8737
|672
|2005.01.04 19:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8988
|1.8758
|673
|2005.01.04 22:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8982
|1.8737
|674
|2005.01.04 22:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8982
|1.8758
|675
|2005.01.04 23:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8974
|1.8737
|676
|2005.01.04 23:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8974
|1.8758
|677
|2005.01.05 00:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8973
|1.8737
|678
|2005.01.05 00:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8973
|1.8758
|679
|2005.01.05 01:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8967
|1.8737
|680
|2005.01.05 01:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8967
|1.8758
|681
|2005.01.05 02:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8947
|1.8737
|682
|2005.01.05 02:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8947
|1.8758
|683
|2005.01.05 03:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8944
|1.8737
|684
|2005.01.05 03:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8944
|1.8758
|685
|2005.01.05 04:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8940
|1.8737
|686
|2005.01.05 04:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8940
|1.8758
|687
|2005.01.05 05:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8937
|1.8737
|688
|2005.01.05 05:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8937
|1.8758
|689
|2005.01.05 06:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8930
|1.8737
|690
|2005.01.05 06:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8930
|1.8758
|691
|2005.01.05 07:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8924
|1.8737
|692
|2005.01.05 07:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8924
|1.8758
|693
|2005.01.05 08:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8901
|1.8737
|694
|2005.01.05 08:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8901
|1.8758
|695
|2005.01.05 09:00
|modify
|75
|1.00
|1.9063
|1.8898
|1.8737
|696
|2005.01.05 09:00
|modify
|76
|1.00
|1.9084
|1.8898
|1.8758
|697
|2005.01.05 10:59
|t/p
|76
|1.00
|1.8758
|1.8898
|1.8758
|3259.49
|36347.93
|698
|2005.01.05 11:10
|t/p
|75
|1.00
|1.8737
|1.8898
|1.8737
|3259.49
|39607.42
|699
|2005.01.11 10:05
|buy
|77
|1.00
|1.8756
|1.8723
|1.9082
|700
|2005.01.12 09:00
|modify
|77
|1.00
|1.8756
|1.8729
|1.9082
|701
|2005.01.12 09:21
|s/l
|77
|1.00
|1.8729
|1.8729
|1.9082
|-269.76
|39337.67
|702
|2005.01.13 00:00
|buy
|78
|1.00
|1.8906
|1.8777
|1.9232
|703
|2005.01.13 01:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8792
|1.9232
|704
|2005.01.13 02:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8799
|1.9232
|705
|2005.01.13 03:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8803
|1.9232
|706
|2005.01.13 04:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8811
|1.9232
|707
|2005.01.13 05:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8820
|1.9232
|708
|2005.01.13 06:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8850
|1.9232
|709
|2005.01.13 07:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8857
|1.9232
|710
|2005.01.13 08:00
|modify
|78
|1.00
|1.8906
|1.8871
|1.9232
|711
|2005.01.13 10:31
|s/l
|78
|1.00
|1.8871
|1.8871
|1.9232
|-350.00
|38987.67
|712
|2005.01.17 05:10
|sell
|79
|1.00
|1.8727
|1.8795
|1.8401
|713
|2005.01.17 07:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8784
|1.8401
|714
|2005.01.17 08:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8767
|1.8401
|715
|2005.01.17 08:20
|sell
|80
|1.00
|1.8739
|1.8767
|1.8413
|716
|2005.01.17 09:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8759
|1.8401
|717
|2005.01.17 09:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8759
|1.8413
|718
|2005.01.17 10:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8757
|1.8401
|719
|2005.01.17 10:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8757
|1.8413
|720
|2005.01.17 15:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8722
|1.8401
|721
|2005.01.17 15:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8722
|1.8413
|722
|2005.01.17 16:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8720
|1.8401
|723
|2005.01.17 16:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8720
|1.8413
|724
|2005.01.17 17:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8711
|1.8401
|725
|2005.01.17 17:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8711
|1.8413
|726
|2005.01.17 18:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8703
|1.8401
|727
|2005.01.17 18:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8703
|1.8413
|728
|2005.01.18 01:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8698
|1.8401
|729
|2005.01.18 01:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8698
|1.8413
|730
|2005.01.18 02:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8680
|1.8401
|731
|2005.01.18 02:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8680
|1.8413
|732
|2005.01.18 05:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8664
|1.8401
|733
|2005.01.18 05:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8664
|1.8413
|734
|2005.01.18 09:00
|modify
|79
|1.00
|1.8727
|1.8662
|1.8401
|735
|2005.01.18 09:00
|modify
|80
|1.00
|1.8739
|1.8662
|1.8413
|736
|2005.01.18 11:21
|s/l
|79
|1.00
|1.8662
|1.8662
|1.8401
|649.49
|39637.16
|737
|2005.01.18 11:21
|s/l
|80
|1.00
|1.8662
|1.8662
|1.8413
|769.49
|40406.66
|738
|2005.01.19 17:25
|buy
|81
|1.00
|1.8748
|1.8681
|1.9074
|739
|2005.01.19 18:05
|buy
|82
|1.00
|1.8730
|1.8681
|1.9056
|740
|2005.01.19 19:05
|buy
|83
|1.00
|1.8704
|1.8681
|1.9030
|741
|2005.01.19 20:01
|s/l
|81
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9074
|-670.00
|39736.66
|742
|2005.01.19 20:01
|s/l
|82
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9056
|-490.00
|39246.66
|743
|2005.01.19 20:01
|s/l
|83
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9030
|-230.00
|39016.66
|744
|2005.01.24 03:20
|buy
|84
|1.00
|1.8753
|1.8664
|1.9079
|745
|2005.01.24 05:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8666
|1.9079
|746
|2005.01.24 06:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8674
|1.9079
|747
|2005.01.24 07:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8679
|1.9079
|748
|2005.01.24 08:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8685
|1.9079
|749
|2005.01.24 09:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8697
|1.9079
|750
|2005.01.24 10:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8706
|1.9079
|751
|2005.01.24 11:00
|modify
|84
|1.00
|1.8753
|1.8732
|1.9079
|752
|2005.01.25 13:50
|s/l
|84
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.9079
|-209.76
|38806.90
|753
|2005.01.26 01:30
|sell
|85
|1.00
|1.8664
|1.8767
|1.8338
|754
|2005.01.26 02:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8764
|1.8338
|755
|2005.01.26 04:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8762
|1.8338
|756
|2005.01.26 04:15
|sell
|86
|1.00
|1.8678
|1.8762
|1.8352
|757
|2005.01.26 04:30
|sell
|87
|1.00
|1.8699
|1.8762
|1.8373
|758
|2005.01.26 05:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8749
|1.8338
|759
|2005.01.26 05:00
|modify
|86
|1.00
|1.8678
|1.8749
|1.8352
|760
|2005.01.26 05:00
|modify
|87
|1.00
|1.8699
|1.8749
|1.8373
|761
|2005.01.26 06:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8747
|1.8338
|762
|2005.01.26 06:00
|modify
|86
|1.00
|1.8678
|1.8747
|1.8352
|763
|2005.01.26 06:00
|modify
|87
|1.00
|1.8699
|1.8747
|1.8373
|764
|2005.01.26 07:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8743
|1.8338
|765
|2005.01.26 07:00
|modify
|86
|1.00
|1.8678
|1.8743
|1.8352
|766
|2005.01.26 07:00
|modify
|87
|1.00
|1.8699
|1.8743
|1.8373
|767
|2005.01.26 08:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8721
|1.8338
|768
|2005.01.26 08:00
|modify
|86
|1.00
|1.8678
|1.8721
|1.8352
|769
|2005.01.26 08:00
|modify
|87
|1.00
|1.8699
|1.8721
|1.8373
|770
|2005.01.26 10:00
|modify
|85
|1.00
|1.8664
|1.8717
|1.8338
|771
|2005.01.26 10:00
|modify
|86
|1.00
|1.8678
|1.8717
|1.8352
|772
|2005.01.26 10:00
|modify
|87
|1.00
|1.8699
|1.8717
|1.8373
|773
|2005.01.26 10:31
|s/l
|85
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8338
|-530.00
|38276.90
|774
|2005.01.26 10:31
|s/l
|86
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8352
|-390.00
|37886.90
|775
|2005.01.26 10:31
|s/l
|87
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8373
|-180.00
|37706.90
|776
|2005.01.28 05:35
|buy
|88
|1.00
|1.8873
|1.8807
|1.9199
|777
|2005.01.28 05:55
|buy
|89
|1.00
|1.8862
|1.8807
|1.9188
|778
|2005.01.28 06:00
|modify
|88
|1.00
|1.8873
|1.8812
|1.9199
|779
|2005.01.28 06:00
|modify
|89
|1.00
|1.8862
|1.8812
|1.9188
|780
|2005.01.28 06:30
|buy
|90
|1.00
|1.8852
|1.8812
|1.9178
|781
|2005.01.28 08:00
|modify
|88
|1.00
|1.8873
|1.8823
|1.9199
|782
|2005.01.28 08:00
|modify
|89
|1.00
|1.8862
|1.8823
|1.9188
|783
|2005.01.28 08:00
|modify
|90
|1.00
|1.8852
|1.8823
|1.9178
|784
|2005.01.28 09:00
|modify
|88
|1.00
|1.8873
|1.8826
|1.9199
|785
|2005.01.28 09:00
|modify
|89
|1.00
|1.8862
|1.8826
|1.9188
|786
|2005.01.28 09:00
|modify
|90
|1.00
|1.8852
|1.8826
|1.9178
|787
|2005.01.28 12:28
|s/l
|88
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9199
|-470.00
|37236.90
|788
|2005.01.28 12:28
|s/l
|89
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9188
|-360.00
|36876.90
|789
|2005.01.28 12:28
|s/l
|90
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9178
|-260.00
|36616.90
|790
|2005.02.01 19:45
|sell
|91
|1.00
|1.8834
|1.8877
|1.8508
|791
|2005.02.02 01:50
|sell
|92
|1.00
|1.8846
|1.8877
|1.8520
|792
|2005.02.02 04:00
|close
|91
|1.00
|1.8857
|1.8877
|1.8508
|-230.51
|36386.39
|793
|2005.02.02 04:00
|close
|92
|1.00
|1.8859
|1.8877
|1.8520
|-130.00
|36256.39
|794
|2005.02.07 07:25
|sell
|93
|1.00
|1.8749
|1.8832
|1.8423
|795
|2005.02.07 08:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8825
|1.8423
|796
|2005.02.07 09:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8824
|1.8423
|797
|2005.02.07 10:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8819
|1.8423
|798
|2005.02.07 11:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8804
|1.8423
|799
|2005.02.07 12:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8783
|1.8423
|800
|2005.02.07 13:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8782
|1.8423
|801
|2005.02.07 18:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8773
|1.8423
|802
|2005.02.07 19:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8740
|1.8423
|803
|2005.02.07 20:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8697
|1.8423
|804
|2005.02.08 02:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8691
|1.8423
|805
|2005.02.08 03:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8690
|1.8423
|806
|2005.02.08 04:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8685
|1.8423
|807
|2005.02.08 05:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8683
|1.8423
|808
|2005.02.08 06:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8675
|1.8423
|809
|2005.02.08 07:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8669
|1.8423
|810
|2005.02.08 08:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8666
|1.8423
|811
|2005.02.08 09:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8655
|1.8423
|812
|2005.02.08 10:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8642
|1.8423
|813
|2005.02.08 11:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8637
|1.8423
|814
|2005.02.08 13:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8628
|1.8423
|815
|2005.02.08 14:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8625
|1.8423
|816
|2005.02.09 03:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8616
|1.8423
|817
|2005.02.09 04:00
|modify
|93
|1.00
|1.8749
|1.8609
|1.8423
|818
|2005.02.09 10:31
|s/l
|93
|1.00
|1.8609
|1.8609
|1.8423
|1398.99
|37655.38
|819
|2005.02.10 13:55
|buy
|94
|1.00
|1.8583
|1.8547
|1.8909
|820
|2005.02.10 14:31
|s/l
|94
|1.00
|1.8547
|1.8547
|1.8909
|-360.00
|37295.38
|821
|2005.02.11 01:00
|buy
|95
|1.00
|1.8682
|1.8584
|1.9008
|822
|2005.02.11 03:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8585
|1.9008
|823
|2005.02.11 04:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8590
|1.9008
|824
|2005.02.11 05:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8595
|1.9008
|825
|2005.02.11 06:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8613
|1.9008
|826
|2005.02.11 07:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8639
|1.9008
|827
|2005.02.11 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8655
|1.9008
|828
|2005.02.11 09:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8656
|1.9008
|829
|2005.02.11 11:00
|modify
|95
|1.00
|1.8682
|1.8659
|1.9008
|830
|2005.02.11 11:51
|s/l
|95
|1.00
|1.8659
|1.8659
|1.9008
|-230.00
|37065.38
|831
|2005.02.15 00:35
|buy
|96
|1.00
|1.8873
|1.8781
|1.9199
|832
|2005.02.15 01:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8796
|1.9199
|833
|2005.02.15 02:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8808
|1.9199
|834
|2005.02.15 03:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8812
|1.9199
|835
|2005.02.15 04:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8818
|1.9199
|836
|2005.02.15 04:40
|buy
|97
|1.00
|1.8860
|1.8818
|1.9186
|837
|2005.02.15 05:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8821
|1.9199
|838
|2005.02.15 05:00
|modify
|97
|1.00
|1.8860
|1.8821
|1.9186
|839
|2005.02.15 06:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8830
|1.9199
|840
|2005.02.15 06:00
|modify
|97
|1.00
|1.8860
|1.8830
|1.9186
|841
|2005.02.15 07:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8835
|1.9199
|842
|2005.02.15 07:00
|modify
|97
|1.00
|1.8860
|1.8835
|1.9186
|843
|2005.02.15 08:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8836
|1.9199
|844
|2005.02.15 08:00
|modify
|97
|1.00
|1.8860
|1.8836
|1.9186
|845
|2005.02.15 09:00
|modify
|96
|1.00
|1.8873
|1.8843
|1.9199
|846
|2005.02.15 09:00
|modify
|97
|1.00
|1.8860
|1.8843
|1.9186
|847
|2005.02.15 16:14
|s/l
|96
|1.00
|1.8843
|1.8843
|1.9199
|-300.00
|36765.38
|848
|2005.02.15 16:14
|s/l
|97
|1.00
|1.8843
|1.8843
|1.9186
|-170.00
|36595.38
|849
|2005.02.22 15:55
|buy
|98
|1.00
|1.9060
|1.9018
|1.9386
|850
|2005.02.23 08:50
|buy
|99
|1.00
|1.9049
|1.9018
|1.9375
|851
|2005.02.24 07:00
|modify
|98
|1.00
|1.9060
|1.9020
|1.9386
|852
|2005.02.24 07:00
|modify
|99
|1.00
|1.9049
|1.9020
|1.9375
|853
|2005.02.24 10:18
|s/l
|98
|1.00
|1.9020
|1.9020
|1.9386
|-399.02
|36196.36
|854
|2005.02.24 10:18
|s/l
|99
|1.00
|1.9020
|1.9020
|1.9375
|-289.27
|35907.09
|855
|2005.02.28 22:35
|buy
|100
|1.00
|1.9222
|1.9154
|1.9548
|856
|2005.02.28 23:50
|buy
|101
|1.00
|1.9211
|1.9154
|1.9537
|857
|2005.03.01 03:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9155
|1.9548
|858
|2005.03.01 03:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9155
|1.9537
|859
|2005.03.01 04:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9160
|1.9548
|860
|2005.03.01 04:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9160
|1.9537
|861
|2005.03.01 06:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9161
|1.9548
|862
|2005.03.01 06:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9161
|1.9537
|863
|2005.03.01 07:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9166
|1.9548
|864
|2005.03.01 07:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9166
|1.9537
|865
|2005.03.01 08:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9174
|1.9548
|866
|2005.03.01 08:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9174
|1.9537
|867
|2005.03.01 09:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9176
|1.9548
|868
|2005.03.01 09:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9176
|1.9537
|869
|2005.03.01 10:00
|modify
|100
|1.00
|1.9222
|1.9177
|1.9548
|870
|2005.03.01 10:00
|modify
|101
|1.00
|1.9211
|1.9177
|1.9537
|871
|2005.03.01 15:10
|s/l
|100
|1.00
|1.9177
|1.9177
|1.9548
|-449.76
|35457.33
|872
|2005.03.01 15:10
|s/l
|101
|1.00
|1.9177
|1.9177
|1.9537
|-339.76
|35117.58
|873
|2005.03.02 21:05
|sell
|102
|1.00
|1.9130
|1.9196
|1.8804
|874
|2005.03.02 22:35
|sell
|103
|1.00
|1.9140
|1.9196
|1.8814
|875
|2005.03.03 01:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9186
|1.8804
|876
|2005.03.03 01:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9186
|1.8814
|877
|2005.03.03 02:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9174
|1.8804
|878
|2005.03.03 02:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9174
|1.8814
|879
|2005.03.03 03:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9171
|1.8804
|880
|2005.03.03 03:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9171
|1.8814
|881
|2005.03.03 07:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9165
|1.8804
|882
|2005.03.03 07:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9165
|1.8814
|883
|2005.03.03 08:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9163
|1.8804
|884
|2005.03.03 08:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9163
|1.8814
|885
|2005.03.04 05:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9158
|1.8804
|886
|2005.03.04 05:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9158
|1.8814
|887
|2005.03.04 06:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9150
|1.8804
|888
|2005.03.04 06:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9150
|1.8814
|889
|2005.03.04 07:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9144
|1.8804
|890
|2005.03.04 07:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9144
|1.8814
|891
|2005.03.04 08:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9135
|1.8804
|892
|2005.03.04 08:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9135
|1.8814
|893
|2005.03.04 09:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9132
|1.8804
|894
|2005.03.04 09:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9132
|1.8814
|895
|2005.03.04 10:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9131
|1.8804
|896
|2005.03.04 10:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9131
|1.8814
|897
|2005.03.04 11:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9123
|1.8804
|898
|2005.03.04 11:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9123
|1.8814
|899
|2005.03.04 12:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9122
|1.8804
|900
|2005.03.04 12:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9122
|1.8814
|901
|2005.03.04 14:00
|modify
|102
|1.00
|1.9130
|1.9120
|1.8804
|902
|2005.03.04 14:00
|modify
|103
|1.00
|1.9140
|1.9120
|1.8814
|903
|2005.03.04 14:32
|s/l
|102
|1.00
|1.9120
|1.9120
|1.8804
|97.98
|35215.55
|904
|2005.03.04 14:32
|s/l
|103
|1.00
|1.9120
|1.9120
|1.8814
|197.98
|35413.53
|905
|2005.03.07 04:05
|buy
|104
|1.00
|1.9217
|1.9141
|1.9543
|906
|2005.03.07 06:00
|modify
|104
|1.00
|1.9217
|1.9142
|1.9543
|907
|2005.03.07 07:00
|modify
|104
|1.00
|1.9217
|1.9172
|1.9543
|908
|2005.03.07 08:00
|modify
|104
|1.00
|1.9217
|1.9188
|1.9543
|909
|2005.03.07 09:00
|modify
|104
|1.00
|1.9217
|1.9195
|1.9543
|910
|2005.03.07 09:05
|s/l
|104
|1.00
|1.9195
|1.9195
|1.9543
|-220.00
|35193.53
|911
|2005.03.09 00:45
|buy
|105
|1.00
|1.9278
|1.9200
|1.9604
|912
|2005.03.09 01:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9205
|1.9604
|913
|2005.03.09 04:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9211
|1.9604
|914
|2005.03.09 05:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9214
|1.9604
|915
|2005.03.09 06:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9216
|1.9604
|916
|2005.03.09 07:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9233
|1.9604
|917
|2005.03.09 08:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9238
|1.9604
|918
|2005.03.09 09:00
|modify
|105
|1.00
|1.9278
|1.9247
|1.9604
|919
|2005.03.09 13:34
|s/l
|105
|1.00
|1.9247
|1.9247
|1.9604
|-310.00
|34883.53
|920
|2005.03.11 06:20
|sell
|106
|1.00
|1.9245
|1.9313
|1.8919
|921
|2005.03.11 09:00
|modify
|106
|1.00
|1.9245
|1.9312
|1.8919
|922
|2005.03.11 11:00
|modify
|106
|1.00
|1.9245
|1.9288
|1.8919
|923
|2005.03.11 12:00
|modify
|106
|1.00
|1.9245
|1.9270
|1.8919
|924
|2005.03.11 14:36
|s/l
|106
|1.00
|1.9270
|1.9270
|1.8919
|-250.00
|34633.53
|925
|2005.03.15 03:25
|sell
|107
|1.00
|1.9158
|1.9221
|1.8832
|926
|2005.03.15 04:00
|modify
|107
|1.00
|1.9158
|1.9217
|1.8832
|927
|2005.03.15 05:00
|modify
|107
|1.00
|1.9158
|1.9210
|1.8832
|928
|2005.03.15 06:00
|modify
|107
|1.00
|1.9158
|1.9209
|1.8832
|929
|2005.03.15 07:00
|modify
|107
|1.00
|1.9158
|1.9201
|1.8832
|930
|2005.03.15 08:00
|modify
|107
|1.00
|1.9158
|1.9192
|1.8832
|931
|2005.03.15 09:00
|modify
|107
|1.00
|1.9158
|1.9190
|1.8832
|932
|2005.03.15 11:47
|s/l
|107
|1.00
|1.9190
|1.9190
|1.8832
|-320.00
|34313.53
|933
|2005.03.17 04:30
|buy
|108
|1.00
|1.9242
|1.9167
|1.9568
|934
|2005.03.17 05:00
|modify
|108
|1.00
|1.9242
|1.9171
|1.9568
|935
|2005.03.17 06:00
|modify
|108
|1.00
|1.9242
|1.9186
|1.9568
|936
|2005.03.17 06:15
|buy
|109
|1.00
|1.9228
|1.9186
|1.9554
|937
|2005.03.17 07:00
|modify
|108
|1.00
|1.9242
|1.9193
|1.9568
|938
|2005.03.17 07:00
|modify
|109
|1.00
|1.9228
|1.9193
|1.9554
|939
|2005.03.17 08:00
|modify
|108
|1.00
|1.9242
|1.9197
|1.9568
|940
|2005.03.17 08:00
|modify
|109
|1.00
|1.9228
|1.9197
|1.9554
|941
|2005.03.17 14:35
|buy
|110
|1.00
|1.9215
|1.9197
|1.9541
|942
|2005.03.17 14:36
|s/l
|108
|1.00
|1.9197
|1.9197
|1.9568
|-450.00
|33863.53
|943
|2005.03.17 14:36
|s/l
|109
|1.00
|1.9197
|1.9197
|1.9554
|-310.00
|33553.53
|944
|2005.03.17 14:36
|s/l
|110
|1.00
|1.9197
|1.9197
|1.9541
|-180.00
|33373.53
|945
|2005.03.18 17:55
|sell
|111
|1.00
|1.9199
|1.9233
|1.8873
|946
|2005.03.18 20:00
|close
|111
|1.00
|1.9207
|1.9233
|1.8873
|-80.00
|33293.53
|947
|2005.03.22 09:10
|sell
|112
|1.00
|1.8985
|1.9028
|1.8659
|948
|2005.03.22 09:20
|sell
|113
|1.00
|1.8999
|1.9028
|1.8673
|949
|2005.03.22 20:18
|s/l
|112
|1.00
|1.9028
|1.9028
|1.8659
|-430.00
|32863.53
|950
|2005.03.22 20:18
|s/l
|113
|1.00
|1.9028
|1.9028
|1.8673
|-290.00
|32573.53
|951
|2005.03.24 04:45
|sell
|114
|1.00
|1.8716
|1.8816
|1.8390
|952
|2005.03.24 05:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8809
|1.8390
|953
|2005.03.24 06:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8786
|1.8390
|954
|2005.03.24 07:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8779
|1.8390
|955
|2005.03.24 08:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8773
|1.8390
|956
|2005.03.24 09:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8767
|1.8390
|957
|2005.03.24 10:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8765
|1.8390
|958
|2005.03.25 06:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8762
|1.8390
|959
|2005.03.25 07:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8754
|1.8390
|960
|2005.03.25 08:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8746
|1.8390
|961
|2005.03.25 09:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8742
|1.8390
|962
|2005.03.25 10:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8741
|1.8390
|963
|2005.03.28 05:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8685
|1.8390
|964
|2005.03.28 06:00
|modify
|114
|1.00
|1.8716
|1.8684
|1.8390
|965
|2005.03.28 20:00
|close
|114
|1.00
|1.8665
|1.8684
|1.8390
|508.99
|33082.52
|966
|2005.03.30 21:20
|buy
|115
|1.00
|1.8795
|1.8736
|1.9121
|967
|2005.03.30 22:55
|buy
|116
|1.00
|1.8785
|1.8736
|1.9111
|968
|2005.03.31 03:00
|modify
|115
|1.00
|1.8795
|1.8740
|1.9121
|969
|2005.03.31 03:00
|modify
|116
|1.00
|1.8785
|1.8740
|1.9111
|970
|2005.03.31 04:00
|modify
|115
|1.00
|1.8795
|1.8742
|1.9121
|971
|2005.03.31 04:00
|modify
|116
|1.00
|1.8785
|1.8742
|1.9111
|972
|2005.03.31 06:00
|modify
|115
|1.00
|1.8795
|1.8744
|1.9121
|973
|2005.03.31 06:00
|modify
|116
|1.00
|1.8785
|1.8744
|1.9111
|974
|2005.03.31 07:00
|modify
|115
|1.00
|1.8795
|1.8750
|1.9121
|975
|2005.03.31 07:00
|modify
|116
|1.00
|1.8785
|1.8750
|1.9111
|976
|2005.03.31 08:00
|modify
|115
|1.00
|1.8795
|1.8756
|1.9121
|977
|2005.03.31 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.8785
|1.8756
|1.9111
|978
|2005.03.31 08:33
|s/l
|115
|1.00
|1.8756
|1.8756
|1.9121
|-389.27
|32693.25
|979
|2005.03.31 08:33
|s/l
|116
|1.00
|1.8756
|1.8756
|1.9111
|-289.27
|32403.98
|980
|2005.04.05 00:50
|sell
|117
|1.00
|1.8764
|1.8822
|1.8438
|981
|2005.04.05 01:00
|modify
|117
|1.00
|1.8764
|1.8821
|1.8438
|982
|2005.04.05 01:35
|sell
|118
|1.00
|1.8775
|1.8821
|1.8449
|983
|2005.04.05 02:00
|modify
|117
|1.00
|1.8764
|1.8815
|1.8438
|984
|2005.04.05 02:00
|modify
|118
|1.00
|1.8775
|1.8815
|1.8449
|985
|2005.04.05 03:00
|modify
|117
|1.00
|1.8764
|1.8807
|1.8438
|986
|2005.04.05 03:00
|modify
|118
|1.00
|1.8775
|1.8807
|1.8449
|987
|2005.04.05 04:00
|modify
|117
|1.00
|1.8764
|1.8805
|1.8438
|988
|2005.04.05 04:00
|modify
|118
|1.00
|1.8775
|1.8805
|1.8449
|989
|2005.04.05 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.8764
|1.8804
|1.8438
|990
|2005.04.05 08:00
|modify
|118
|1.00
|1.8775
|1.8804
|1.8449
|991
|2005.04.05 15:34
|s/l
|117
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8438
|-400.00
|32003.98
|992
|2005.04.05 15:34
|s/l
|118
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8449
|-290.00
|31713.98
|993
|2005.04.07 11:25
|buy
|119
|1.00
|1.8790
|1.8771
|1.9116
|994
|2005.04.07 12:00
|close
|119
|1.00
|1.8779
|1.8771
|1.9116
|-110.00
|31603.98
|995
|2005.04.08 11:45
|sell
|120
|1.00
|1.8708
|1.8763
|1.8382
|996
|2005.04.08 12:00
|modify
|120
|1.00
|1.8708
|1.8758
|1.8382
|997
|2005.04.08 16:58
|s/l
|120
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8382
|-500.00
|31103.98
|998
|2005.04.12 14:50
|buy
|121
|1.00
|1.8907
|1.8868
|1.9233
|999
|2005.04.12 15:16
|s/l
|121
|1.00
|1.8868
|1.8868
|1.9233
|-390.00
|30713.98
|1000
|2005.04.18 03:25
|buy
|122
|1.00
|1.8899
|1.8811
|1.9225
|1001
|2005.04.18 04:00
|close
|122
|1.00
|1.8898
|1.8811
|1.9225
|-10.00
|30703.98
|1002
|2005.04.19 01:50
|buy
|123
|1.00
|1.9017
|1.8937
|1.9343
|1003
|2005.04.19 02:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8948
|1.9343
|1004
|2005.04.19 07:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8951
|1.9343
|1005
|2005.04.19 08:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8959
|1.9343
|1006
|2005.04.19 09:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8966
|1.9343
|1007
|2005.04.19 11:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8995
|1.9343
|1008
|2005.04.19 12:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8996
|1.9343
|1009
|2005.04.19 14:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.8999
|1.9343
|1010
|2005.04.19 18:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9021
|1.9343
|1011
|2005.04.19 19:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9029
|1.9343
|1012
|2005.04.19 20:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9031
|1.9343
|1013
|2005.04.19 21:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9033
|1.9343
|1014
|2005.04.19 23:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9056
|1.9343
|1015
|2005.04.20 00:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9057
|1.9343
|1016
|2005.04.20 01:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9065
|1.9343
|1017
|2005.04.20 02:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9071
|1.9343
|1018
|2005.04.20 03:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9081
|1.9343
|1019
|2005.04.20 04:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9092
|1.9343
|1020
|2005.04.20 05:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9098
|1.9343
|1021
|2005.04.20 06:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9104
|1.9343
|1022
|2005.04.20 07:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9106
|1.9343
|1023
|2005.04.20 08:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9119
|1.9343
|1024
|2005.04.20 09:00
|modify
|123
|1.00
|1.9017
|1.9123
|1.9343
|1025
|2005.04.20 11:42
|s/l
|123
|1.00
|1.9123
|1.9123
|1.9343
|1060.24
|31764.23
|1026
|2005.04.22 09:25
|sell
|124
|1.00
|1.9109
|1.9145
|1.8783
|1027
|2005.04.22 10:00
|modify
|124
|1.00
|1.9109
|1.9142
|1.8783
|1028
|2005.04.22 10:13
|s/l
|124
|1.00
|1.9142
|1.9142
|1.8783
|-330.00
|31434.23
|1029
|2005.04.28 22:55
|buy
|125
|1.00
|1.9063
|1.9008
|1.9389
|1030
|2005.04.29 07:00
|modify
|125
|1.00
|1.9063
|1.9010
|1.9389
|1031
|2005.04.29 08:00
|modify
|125
|1.00
|1.9063
|1.9048
|1.9389
|1032
|2005.04.29 10:00
|modify
|125
|1.00
|1.9063
|1.9059
|1.9389
|1033
|2005.04.29 20:27
|s/l
|125
|1.00
|1.9059
|1.9059
|1.9389
|-39.76
|31394.47
|1034
|2005.05.04 03:35
|sell
|126
|1.00
|1.8951
|1.9000
|1.8625
|1035
|2005.05.04 04:01
|s/l
|126
|1.00
|1.9000
|1.9000
|1.8625
|-490.00
|30904.47
|1036
|2005.05.06 00:10
|buy
|127
|1.00
|1.9027
|1.8975
|1.9353
|1037
|2005.05.06 01:55
|buy
|128
|1.00
|1.9007
|1.8975
|1.9333
|1038
|2005.05.06 09:12
|s/l
|127
|1.00
|1.8975
|1.8975
|1.9353
|-520.00
|30384.47
|1039
|2005.05.06 09:12
|s/l
|128
|1.00
|1.8975
|1.8975
|1.9333
|-320.00
|30064.47
|1040
|2005.05.10 17:00
|sell
|129
|1.00
|1.8838
|1.8883
|1.8512
|1041
|2005.05.11 00:00
|modify
|129
|1.00
|1.8838
|1.8877
|1.8512
|1042
|2005.05.11 01:00
|modify
|129
|1.00
|1.8838
|1.8873
|1.8512
|1043
|2005.05.11 08:59
|s/l
|129
|1.00
|1.8873
|1.8873
|1.8512
|-350.51
|29713.96
|1044
|2005.05.17 07:05
|sell
|130
|1.00
|1.8398
|1.8439
|1.8072
|1045
|2005.05.18 04:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8421
|1.8072
|1046
|2005.05.18 05:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8418
|1.8072
|1047
|2005.05.18 06:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8413
|1.8072
|1048
|2005.05.18 07:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8410
|1.8072
|1049
|2005.05.18 08:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8406
|1.8072
|1050
|2005.05.18 09:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8402
|1.8072
|1051
|2005.05.18 13:00
|modify
|130
|1.00
|1.8398
|1.8397
|1.8072
|1052
|2005.05.18 17:46
|s/l
|130
|1.00
|1.8397
|1.8397
|1.8072
|9.49
|29723.46
|1053
|2005.05.19 14:40
|buy
|131
|1.00
|1.8378
|1.8341
|1.8704
|1054
|2005.05.19 15:15
|buy
|132
|1.00
|1.8362
|1.8341
|1.8688
|1055
|2005.05.19 20:33
|s/l
|131
|1.00
|1.8341
|1.8341
|1.8704
|-370.00
|29353.46
|1056
|2005.05.19 20:33
|s/l
|132
|1.00
|1.8341
|1.8341
|1.8688
|-210.00
|29143.46
|1057
|2005.05.23 10:00
|sell
|133
|1.00
|1.8299
|1.8319
|1.7973
|1058
|2005.05.23 16:26
|s/l
|133
|1.00
|1.8319
|1.8319
|1.7973
|-200.00
|28943.46
|1059
|2005.05.25 07:05
|sell
|134
|1.00
|1.8314
|1.8354
|1.7988
|1060
|2005.05.25 08:00
|modify
|134
|1.00
|1.8314
|1.8347
|1.7988
|1061
|2005.05.25 12:00
|modify
|134
|1.00
|1.8314
|1.8345
|1.7988
|1062
|2005.05.25 16:00
|close
|134
|1.00
|1.8326
|1.8345
|1.7988
|-120.00
|28823.46
|1063
|2005.05.27 08:35
|sell
|135
|1.00
|1.8240
|1.8273
|1.7914
|1064
|2005.05.27 09:00
|modify
|135
|1.00
|1.8240
|1.8267
|1.7914
|1065
|2005.05.27 13:41
|s/l
|135
|1.00
|1.8267
|1.8267
|1.7914
|-270.00
|28553.46
|1066
|2005.06.02 03:45
|sell
|136
|1.00
|1.8125
|1.8218
|1.7799
|1067
|2005.06.02 04:00
|modify
|136
|1.00
|1.8125
|1.8211
|1.7799
|1068
|2005.06.02 05:00
|modify
|136
|1.00
|1.8125
|1.8207
|1.7799
|1069
|2005.06.02 06:00
|modify
|136
|1.00
|1.8125
|1.8201
|1.7799
|1070
|2005.06.02 07:00
|modify
|136
|1.00
|1.8125
|1.8197
|1.7799
|1071
|2005.06.02 08:00
|modify
|136
|1.00
|1.8125
|1.8193
|1.7799
|1072
|2005.06.02 08:25
|sell
|137
|1.00
|1.8146
|1.8193
|1.7820
|1073
|2005.06.02 09:00
|modify
|136
|1.00
|1.8125
|1.8188
|1.7799
|1074
|2005.06.02 09:00
|modify
|137
|1.00
|1.8146
|1.8188
|1.7820
|1075
|2005.06.02 09:19
|s/l
|136
|1.00
|1.8188
|1.8188
|1.7799
|-630.00
|27923.46
|1076
|2005.06.02 09:19
|s/l
|137
|1.00
|1.8188
|1.8188
|1.7820
|-420.00
|27503.46
|1077
|2005.06.03 17:10
|buy
|138
|1.00
|1.8156
|1.8118
|1.8482
|1078
|2005.06.03 17:35
|s/l
|138
|1.00
|1.8118
|1.8118
|1.8482
|-380.00
|27123.46
|1079
|2005.06.08 18:35
|buy
|139
|1.00
|1.8348
|1.8288
|1.8674
|1080
|2005.06.08 19:29
|s/l
|139
|1.00
|1.8288
|1.8288
|1.8674
|-600.00
|26523.46
|1081
|2005.06.13 20:50
|sell
|140
|1.00
|1.8078
|1.8137
|1.7752
|1082
|2005.06.14 01:00
|modify
|140
|1.00
|1.8078
|1.8134
|1.7752
|1083
|2005.06.14 02:00
|modify
|140
|1.00
|1.8078
|1.8125
|1.7752
|1084
|2005.06.14 03:00
|modify
|140
|1.00
|1.8078
|1.8123
|1.7752
|1085
|2005.06.14 07:00
|modify
|140
|1.00
|1.8078
|1.8120
|1.7752
|1086
|2005.06.14 11:27
|s/l
|140
|1.00
|1.8120
|1.8120
|1.7752
|-420.51
|26102.95
|1087
|2005.06.16 02:30
|buy
|141
|1.00
|1.8200
|1.8106
|1.8526
|1088
|2005.06.16 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8107
|1.8526
|1089
|2005.06.16 03:20
|buy
|142
|1.00
|1.8190
|1.8107
|1.8516
|1090
|2005.06.16 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8115
|1.8526
|1091
|2005.06.16 06:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8115
|1.8516
|1092
|2005.06.16 06:30
|buy
|143
|1.00
|1.8176
|1.8115
|1.8502
|1093
|2005.06.16 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8131
|1.8526
|1094
|2005.06.16 07:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8131
|1.8516
|1095
|2005.06.16 07:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8131
|1.8502
|1096
|2005.06.16 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8137
|1.8526
|1097
|2005.06.16 08:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8137
|1.8516
|1098
|2005.06.16 08:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8137
|1.8502
|1099
|2005.06.16 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8144
|1.8526
|1100
|2005.06.16 09:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8144
|1.8516
|1101
|2005.06.16 09:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8144
|1.8502
|1102
|2005.06.16 10:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8147
|1.8526
|1103
|2005.06.16 10:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8147
|1.8516
|1104
|2005.06.16 10:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8147
|1.8502
|1105
|2005.06.16 11:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8149
|1.8526
|1106
|2005.06.16 11:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8149
|1.8516
|1107
|2005.06.16 11:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8149
|1.8502
|1108
|2005.06.16 16:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8153
|1.8526
|1109
|2005.06.16 16:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8153
|1.8516
|1110
|2005.06.16 16:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8153
|1.8502
|1111
|2005.06.17 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8157
|1.8526
|1112
|2005.06.17 06:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8157
|1.8516
|1113
|2005.06.17 06:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8157
|1.8502
|1114
|2005.06.17 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8181
|1.8526
|1115
|2005.06.17 07:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8181
|1.8516
|1116
|2005.06.17 07:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8181
|1.8502
|1117
|2005.06.20 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8184
|1.8526
|1118
|2005.06.20 07:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8184
|1.8516
|1119
|2005.06.20 07:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8184
|1.8502
|1120
|2005.06.20 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8195
|1.8526
|1121
|2005.06.20 08:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8195
|1.8516
|1122
|2005.06.20 08:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8195
|1.8502
|1123
|2005.06.20 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.8200
|1.8197
|1.8526
|1124
|2005.06.20 09:00
|modify
|142
|1.00
|1.8190
|1.8197
|1.8516
|1125
|2005.06.20 09:00
|modify
|143
|1.00
|1.8176
|1.8197
|1.8502
|1126
|2005.06.21 09:45
|s/l
|141
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8526
|-29.27
|26073.68
|1127
|2005.06.21 09:45
|s/l
|142
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8516
|70.73
|26144.42
|1128
|2005.06.21 09:45
|s/l
|143
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8502
|210.73
|26355.15
|1129
|2005.06.21 16:50
|sell
|144
|1.00
|1.8255
|1.8275
|1.7929
|1130
|2005.06.21 16:50
|s/l
|144
|1.00
|1.8275
|1.8275
|1.7929
|-200.00
|26155.15
|1131
|2005.06.27 16:50
|buy
|145
|1.00
|1.8260
|1.8217
|1.8586
|1132
|2005.06.28 03:00
|modify
|145
|1.00
|1.8260
|1.8218
|1.8586
|1133
|2005.06.28 04:00
|modify
|145
|1.00
|1.8260
|1.8225
|1.8586
|1134
|2005.06.28 05:00
|modify
|145
|1.00
|1.8260
|1.8227
|1.8586
|1135
|2005.06.28 08:33
|s/l
|145
|1.00
|1.8227
|1.8227
|1.8586
|-329.76
|25825.39
|1136
|2005.06.29 02:35
|sell
|146
|1.00
|1.8179
|1.8247
|1.7853
|1137
|2005.06.29 03:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8244
|1.7853
|1138
|2005.06.29 04:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8239
|1.7853
|1139
|2005.06.29 05:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8236
|1.7853
|1140
|2005.06.29 07:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8231
|1.7853
|1141
|2005.06.29 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8225
|1.7853
|1142
|2005.06.29 09:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8221
|1.7853
|1143
|2005.06.29 11:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8215
|1.7853
|1144
|2005.06.29 14:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8192
|1.7853
|1145
|2005.06.29 15:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8176
|1.7853
|1146
|2005.06.29 16:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8167
|1.7853
|1147
|2005.06.29 17:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8141
|1.7853
|1148
|2005.06.29 18:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8127
|1.7853
|1149
|2005.06.30 03:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8126
|1.7853
|1150
|2005.06.30 04:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8113
|1.7853
|1151
|2005.06.30 05:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8110
|1.7853
|1152
|2005.06.30 06:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8106
|1.7853
|1153
|2005.06.30 07:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8100
|1.7853
|1154
|2005.06.30 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.8179
|1.8089
|1.7853
|1155
|2005.06.30 08:01
|s/l
|146
|1.00
|1.8089
|1.8089
|1.7853
|898.48
|26723.87
|1156
|2005.07.11 01:25
|sell
|147
|1.00
|1.7385
|1.7421
|1.7059
|1157
|2005.07.11 04:04
|s/l
|147
|1.00
|1.7421
|1.7421
|1.7059
|-360.00
|26363.87
|1158
|2005.07.13 02:45
|buy
|148
|1.00
|1.7741
|1.7662
|1.8067
|1159
|2005.07.13 04:00
|modify
|148
|1.00
|1.7741
|1.7670
|1.8067
|1160
|2005.07.13 05:00
|modify
|148
|1.00
|1.7741
|1.7676
|1.8067
|1161
|2005.07.13 06:00
|modify
|148
|1.00
|1.7741
|1.7680
|1.8067
|1162
|2005.07.13 07:00
|modify
|148
|1.00
|1.7741
|1.7687
|1.8067
|1163
|2005.07.13 08:00
|modify
|148
|1.00
|1.7741
|1.7693
|1.8067
|1164
|2005.07.13 09:00
|modify
|148
|1.00
|1.7741
|1.7700
|1.8067
|1165
|2005.07.13 09:05
|buy
|149
|1.00
|1.7730
|1.7700
|1.8056
|1166
|2005.07.13 09:48
|s/l
|148
|1.00
|1.7700
|1.7700
|1.8067
|-410.00
|25953.87
|1167
|2005.07.13 09:48
|s/l
|149
|1.00
|1.7700
|1.7700
|1.8056
|-300.00
|25653.87
|1168
|2005.07.15 08:30
|sell
|150
|1.00
|1.7617
|1.7649
|1.7291
|1169
|2005.07.15 09:00
|modify
|150
|1.00
|1.7617
|1.7642
|1.7291
|1170
|2005.07.15 09:07
|s/l
|150
|1.00
|1.7642
|1.7642
|1.7291
|-250.00
|25403.87
|1171
|2005.07.18 17:25
|sell
|151
|1.00
|1.7525
|1.7566
|1.7199
|1172
|2005.07.19 05:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7565
|1.7199
|1173
|2005.07.19 06:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7563
|1.7199
|1174
|2005.07.19 07:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7561
|1.7199
|1175
|2005.07.19 08:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7535
|1.7199
|1176
|2005.07.19 09:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7520
|1.7199
|1177
|2005.07.19 10:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7503
|1.7199
|1178
|2005.07.19 11:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7486
|1.7199
|1179
|2005.07.20 01:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7484
|1.7199
|1180
|2005.07.20 03:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7479
|1.7199
|1181
|2005.07.20 04:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7476
|1.7199
|1182
|2005.07.20 06:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7472
|1.7199
|1183
|2005.07.20 07:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7470
|1.7199
|1184
|2005.07.20 08:00
|modify
|151
|1.00
|1.7525
|1.7466
|1.7199
|1185
|2005.07.21 02:48
|s/l
|151
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.7199
|587.47
|25991.34
|1186
|2005.07.22 12:50
|buy
|152
|1.00
|1.7509
|1.7477
|1.7835
|1187
|2005.07.22 12:56
|s/l
|152
|1.00
|1.7477
|1.7477
|1.7835
|-320.00
|25671.34
|1188
|2005.07.25 10:35
|sell
|153
|1.00
|1.7385
|1.7441
|1.7059
|1189
|2005.07.25 11:00
|modify
|153
|1.00
|1.7385
|1.7439
|1.7059
|1190
|2005.07.25 12:00
|close
|153
|1.00
|1.7402
|1.7439
|1.7059
|-170.00
|25501.34
|1191
|2005.07.29 01:40
|buy
|154
|1.00
|1.7544
|1.7456
|1.7870
|1192
|2005.07.29 02:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7461
|1.7870
|1193
|2005.07.29 03:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7464
|1.7870
|1194
|2005.07.29 04:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7470
|1.7870
|1195
|2005.07.29 05:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7482
|1.7870
|1196
|2005.07.29 06:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7487
|1.7870
|1197
|2005.07.29 07:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7494
|1.7870
|1198
|2005.07.29 08:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7501
|1.7870
|1199
|2005.07.29 09:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7511
|1.7870
|1200
|2005.07.29 10:00
|modify
|154
|1.00
|1.7544
|1.7520
|1.7870
|1201
|2005.07.29 10:10
|s/l
|154
|1.00
|1.7520
|1.7520
|1.7870
|-240.00
|25261.34
|1202
|2005.08.01 00:05
|buy
|155
|1.00
|1.7559
|1.7520
|1.7885
|1203
|2005.08.01 01:05
|buy
|156
|1.00
|1.7548
|1.7520
|1.7874
|1204
|2005.08.01 08:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7521
|1.7885
|1205
|2005.08.01 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7521
|1.7874
|1206
|2005.08.01 09:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7532
|1.7885
|1207
|2005.08.01 09:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7532
|1.7874
|1208
|2005.08.01 11:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7535
|1.7885
|1209
|2005.08.01 11:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7535
|1.7874
|1210
|2005.08.01 12:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7563
|1.7885
|1211
|2005.08.01 12:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7563
|1.7874
|1212
|2005.08.01 13:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7564
|1.7885
|1213
|2005.08.01 13:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7564
|1.7874
|1214
|2005.08.01 14:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7570
|1.7885
|1215
|2005.08.01 14:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7570
|1.7874
|1216
|2005.08.01 17:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7578
|1.7885
|1217
|2005.08.01 17:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7578
|1.7874
|1218
|2005.08.01 18:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7591
|1.7885
|1219
|2005.08.01 18:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7591
|1.7874
|1220
|2005.08.01 19:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7592
|1.7885
|1221
|2005.08.01 19:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7592
|1.7874
|1222
|2005.08.01 20:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7605
|1.7885
|1223
|2005.08.01 20:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7605
|1.7874
|1224
|2005.08.01 21:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7610
|1.7885
|1225
|2005.08.01 21:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7610
|1.7874
|1226
|2005.08.02 00:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7615
|1.7885
|1227
|2005.08.02 00:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7615
|1.7874
|1228
|2005.08.02 01:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7619
|1.7885
|1229
|2005.08.02 01:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7619
|1.7874
|1230
|2005.08.02 02:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7629
|1.7885
|1231
|2005.08.02 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7629
|1.7874
|1232
|2005.08.02 04:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7632
|1.7885
|1233
|2005.08.02 04:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7632
|1.7874
|1234
|2005.08.02 07:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7633
|1.7885
|1235
|2005.08.02 07:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7633
|1.7874
|1236
|2005.08.02 08:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7638
|1.7885
|1237
|2005.08.02 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7638
|1.7874
|1238
|2005.08.03 01:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7644
|1.7885
|1239
|2005.08.03 01:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7644
|1.7874
|1240
|2005.08.03 02:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7649
|1.7885
|1241
|2005.08.03 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7649
|1.7874
|1242
|2005.08.03 03:00
|modify
|155
|1.00
|1.7559
|1.7653
|1.7885
|1243
|2005.08.03 03:00
|modify
|156
|1.00
|1.7548
|1.7653
|1.7874
|1244
|2005.08.03 04:42
|s/l
|155
|1.00
|1.7653
|1.7653
|1.7885
|940.49
|26201.83
|1245
|2005.08.03 04:42
|s/l
|156
|1.00
|1.7653
|1.7653
|1.7874
|1050.49
|27252.32
|1246
|2005.08.05 22:10
|sell
|157
|1.00
|1.7796
|1.7849
|1.7470
|1247
|2005.08.08 01:00
|modify
|157
|1.00
|1.7796
|1.7848
|1.7470
|1248
|2005.08.08 06:00
|modify
|157
|1.00
|1.7796
|1.7828
|1.7470
|1249
|2005.08.08 07:00
|modify
|157
|1.00
|1.7796
|1.7818
|1.7470
|1250
|2005.08.08 10:31
|s/l
|157
|1.00
|1.7818
|1.7818
|1.7470
|-220.51
|27031.81
|1251
|2005.08.08 21:20
|buy
|158
|1.00
|1.7859
|1.7777
|1.8185
|1252
|2005.08.08 22:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7779
|1.8185
|1253
|2005.08.08 22:20
|buy
|159
|1.00
|1.7847
|1.7779
|1.8173
|1254
|2005.08.09 00:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7781
|1.8185
|1255
|2005.08.09 00:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7781
|1.8173
|1256
|2005.08.09 01:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7793
|1.8185
|1257
|2005.08.09 01:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7793
|1.8173
|1258
|2005.08.09 02:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7816
|1.8185
|1259
|2005.08.09 02:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7816
|1.8173
|1260
|2005.08.09 03:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7818
|1.8185
|1261
|2005.08.09 03:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7818
|1.8173
|1262
|2005.08.09 04:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7820
|1.8185
|1263
|2005.08.09 04:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7820
|1.8173
|1264
|2005.08.09 05:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7823
|1.8185
|1265
|2005.08.09 05:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7823
|1.8173
|1266
|2005.08.09 09:00
|modify
|158
|1.00
|1.7859
|1.7827
|1.8185
|1267
|2005.08.09 09:00
|modify
|159
|1.00
|1.7847
|1.7827
|1.8173
|1268
|2005.08.09 10:28
|s/l
|158
|1.00
|1.7827
|1.7827
|1.8185
|-319.76
|26712.06
|1269
|2005.08.09 10:28
|s/l
|159
|1.00
|1.7827
|1.7827
|1.8173
|-199.76
|26512.30
|1270
|2005.08.12 15:05
|buy
|160
|1.00
|1.8089
|1.8072
|1.8415
|1271
|2005.08.15 07:00
|modify
|160
|1.00
|1.8089
|1.8080
|1.8415
|1272
|2005.08.15 08:00
|modify
|160
|1.00
|1.8089
|1.8085
|1.8415
|1273
|2005.08.15 13:18
|s/l
|160
|1.00
|1.8085
|1.8085
|1.8415
|-39.76
|26472.55
|1274
|2005.08.16 22:45
|sell
|161
|1.00
|1.8112
|1.8149
|1.7786
|1275
|2005.08.17 07:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8147
|1.7786
|1276
|2005.08.17 10:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8125
|1.7786
|1277
|2005.08.18 16:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8119
|1.7786
|1278
|2005.08.18 17:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8095
|1.7786
|1279
|2005.08.18 18:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8070
|1.7786
|1280
|2005.08.18 22:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8067
|1.7786
|1281
|2005.08.19 00:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8065
|1.7786
|1282
|2005.08.19 01:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8061
|1.7786
|1283
|2005.08.19 02:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8055
|1.7786
|1284
|2005.08.19 03:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8048
|1.7786
|1285
|2005.08.19 05:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8045
|1.7786
|1286
|2005.08.19 06:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8030
|1.7786
|1287
|2005.08.19 07:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8027
|1.7786
|1288
|2005.08.19 08:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8023
|1.7786
|1289
|2005.08.19 09:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8018
|1.7786
|1290
|2005.08.19 10:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8004
|1.7786
|1291
|2005.08.19 11:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.8000
|1.7786
|1292
|2005.08.19 12:00
|modify
|161
|1.00
|1.8112
|1.7997
|1.7786
|1293
|2005.08.22 04:33
|s/l
|161
|1.00
|1.7997
|1.7997
|1.7786
|1146.96
|27619.51
|1294
|2005.08.23 03:45
|buy
|162
|1.00
|1.7992
|1.7945
|1.8318
|1295
|2005.08.23 04:00
|modify
|162
|1.00
|1.7992
|1.7953
|1.8318
|1296
|2005.08.23 05:00
|modify
|162
|1.00
|1.7992
|1.7959
|1.8318
|1297
|2005.08.23 06:00
|modify
|162
|1.00
|1.7992
|1.7961
|1.8318
|1298
|2005.08.23 07:35
|buy
|163
|1.00
|1.7978
|1.7961
|1.8304
|1299
|2005.08.23 08:00
|modify
|162
|1.00
|1.7992
|1.7963
|1.8318
|1300
|2005.08.23 08:00
|modify
|163
|1.00
|1.7978
|1.7963
|1.8304
|1301
|2005.08.23 11:51
|s/l
|162
|1.00
|1.7963
|1.7963
|1.8318
|-290.00
|27329.51
|1302
|2005.08.23 11:51
|s/l
|163
|1.00
|1.7963
|1.7963
|1.8304
|-150.00
|27179.51
|1303
|2005.08.24 02:15
|buy
|164
|1.00
|1.7998
|1.7963
|1.8324
|1304
|2005.08.24 04:24
|s/l
|164
|1.00
|1.7963
|1.7963
|1.8324
|-350.00
|26829.51
|1305
|2005.08.25 13:00
|buy
|165
|1.00
|1.8032
|1.7983
|1.8358
|1306
|2005.08.25 14:24
|s/l
|165
|1.00
|1.7983
|1.7983
|1.8358
|-490.00
|26339.51
|1307
|2005.08.31 14:35
|sell
|166
|1.00
|1.7874
|1.7913
|1.7548
|1308
|2005.08.31 16:02
|s/l
|166
|1.00
|1.7913
|1.7913
|1.7548
|-390.00
|25949.51
|1309
|2005.09.01 04:40
|buy
|167
|1.00
|1.8021
|1.7906
|1.8347
|1310
|2005.09.01 05:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7912
|1.8347
|1311
|2005.09.01 06:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7923
|1.8347
|1312
|2005.09.01 07:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7936
|1.8347
|1313
|2005.09.01 08:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7959
|1.8347
|1314
|2005.09.01 09:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7968
|1.8347
|1315
|2005.09.01 10:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7977
|1.8347
|1316
|2005.09.01 12:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.7993
|1.8347
|1317
|2005.09.01 14:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.8019
|1.8347
|1318
|2005.09.01 16:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.8051
|1.8347
|1319
|2005.09.01 18:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.8138
|1.8347
|1320
|2005.09.01 19:00
|modify
|167
|1.00
|1.8021
|1.8145
|1.8347
|1321
|2005.09.01 20:23
|t/p
|167
|1.00
|1.8347
|1.8145
|1.8347
|3260.00
|29209.51
|1322
|2005.09.05 01:30
|buy
|168
|1.00
|1.8378
|1.8309
|1.8704
|1323
|2005.09.05 06:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8328
|1.8704
|1324
|2005.09.05 07:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8340
|1.8704
|1325
|2005.09.05 08:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8365
|1.8704
|1326
|2005.09.05 09:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8371
|1.8704
|1327
|2005.09.05 15:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8374
|1.8704
|1328
|2005.09.05 16:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8380
|1.8704
|1329
|2005.09.05 19:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8386
|1.8704
|1330
|2005.09.05 20:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8392
|1.8704
|1331
|2005.09.05 22:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8394
|1.8704
|1332
|2005.09.06 00:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8401
|1.8704
|1333
|2005.09.06 01:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8404
|1.8704
|1334
|2005.09.06 02:00
|modify
|168
|1.00
|1.8378
|1.8407
|1.8704
|1335
|2005.09.06 02:01
|s/l
|168
|1.00
|1.8407
|1.8407
|1.8704
|290.24
|29499.75
|1336
|2005.09.07 09:00
|sell
|169
|1.00
|1.8430
|1.8468
|1.8104
|1337
|2005.09.07 09:05
|sell
|170
|1.00
|1.8441
|1.8468
|1.8115
|1338
|2005.09.07 09:25
|s/l
|169
|1.00
|1.8468
|1.8468
|1.8104
|-380.00
|29119.75
|1339
|2005.09.07 09:25
|s/l
|170
|1.00
|1.8468
|1.8468
|1.8115
|-270.00
|28849.75
|1340
|2005.09.16 05:10
|sell
|171
|1.00
|1.8087
|1.8145
|1.7761
|1341
|2005.09.16 06:00
|modify
|171
|1.00
|1.8087
|1.8139
|1.7761
|1342
|2005.09.16 06:15
|sell
|172
|1.00
|1.8098
|1.8139
|1.7772
|1343
|2005.09.16 06:33
|s/l
|171
|1.00
|1.8139
|1.8139
|1.7761
|-520.00
|28329.75
|1344
|2005.09.16 06:33
|s/l
|172
|1.00
|1.8139
|1.8139
|1.7772
|-410.00
|27919.75
|1345
|2005.09.22 03:55
|buy
|173
|1.00
|1.8072
|1.8022
|1.8398
|1346
|2005.09.22 04:00
|modify
|173
|1.00
|1.8072
|1.8038
|1.8398
|1347
|2005.09.22 08:00
|modify
|173
|1.00
|1.8072
|1.8039
|1.8398
|1348
|2005.09.22 09:00
|modify
|173
|1.00
|1.8072
|1.8043
|1.8398
|1349
|2005.09.22 11:29
|s/l
|173
|1.00
|1.8043
|1.8043
|1.8398
|-290.00
|27629.75
|1350
|2005.09.26 07:45
|sell
|174
|1.00
|1.7758
|1.7832
|1.7432
|1351
|2005.09.26 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7818
|1.7432
|1352
|2005.09.26 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7812
|1.7432
|1353
|2005.09.26 18:25
|sell
|175
|1.00
|1.7779
|1.7812
|1.7453
|1354
|2005.09.26 21:25
|sell
|176
|1.00
|1.7789
|1.7812
|1.7463
|1355
|2005.09.27 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7811
|1.7432
|1356
|2005.09.27 06:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7811
|1.7453
|1357
|2005.09.27 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7811
|1.7463
|1358
|2005.09.27 07:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7794
|1.7432
|1359
|2005.09.27 07:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7794
|1.7453
|1360
|2005.09.27 07:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7794
|1.7463
|1361
|2005.09.27 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7788
|1.7432
|1362
|2005.09.27 09:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7788
|1.7453
|1363
|2005.09.27 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7788
|1.7463
|1364
|2005.09.27 10:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7764
|1.7432
|1365
|2005.09.27 10:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7764
|1.7453
|1366
|2005.09.27 10:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7764
|1.7463
|1367
|2005.09.28 01:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7762
|1.7432
|1368
|2005.09.28 01:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7762
|1.7453
|1369
|2005.09.28 01:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7762
|1.7463
|1370
|2005.09.28 02:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7753
|1.7432
|1371
|2005.09.28 02:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7753
|1.7453
|1372
|2005.09.28 02:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7753
|1.7463
|1373
|2005.09.28 03:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7747
|1.7432
|1374
|2005.09.28 03:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7747
|1.7453
|1375
|2005.09.28 03:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7747
|1.7463
|1376
|2005.09.28 05:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7745
|1.7432
|1377
|2005.09.28 05:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7745
|1.7453
|1378
|2005.09.28 05:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7745
|1.7463
|1379
|2005.09.28 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7742
|1.7432
|1380
|2005.09.28 06:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7742
|1.7453
|1381
|2005.09.28 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7742
|1.7463
|1382
|2005.09.28 07:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7741
|1.7432
|1383
|2005.09.28 07:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7741
|1.7453
|1384
|2005.09.28 07:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7741
|1.7463
|1385
|2005.09.28 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7739
|1.7432
|1386
|2005.09.28 08:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7739
|1.7453
|1387
|2005.09.28 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7739
|1.7463
|1388
|2005.09.28 18:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7737
|1.7432
|1389
|2005.09.28 18:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7737
|1.7453
|1390
|2005.09.28 18:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7737
|1.7463
|1391
|2005.09.29 02:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7732
|1.7432
|1392
|2005.09.29 02:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7732
|1.7453
|1393
|2005.09.29 02:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7732
|1.7463
|1394
|2005.09.29 03:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7730
|1.7432
|1395
|2005.09.29 03:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7730
|1.7453
|1396
|2005.09.29 03:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7730
|1.7463
|1397
|2005.09.29 04:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7725
|1.7432
|1398
|2005.09.29 04:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7725
|1.7453
|1399
|2005.09.29 04:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7725
|1.7463
|1400
|2005.09.29 05:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7723
|1.7432
|1401
|2005.09.29 05:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7723
|1.7453
|1402
|2005.09.29 05:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7723
|1.7463
|1403
|2005.09.29 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7717
|1.7432
|1404
|2005.09.29 06:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7717
|1.7453
|1405
|2005.09.29 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7717
|1.7463
|1406
|2005.09.29 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7709
|1.7432
|1407
|2005.09.29 08:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7709
|1.7453
|1408
|2005.09.29 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7709
|1.7463
|1409
|2005.09.29 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7702
|1.7432
|1410
|2005.09.29 09:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7702
|1.7453
|1411
|2005.09.29 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7702
|1.7463
|1412
|2005.09.30 03:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7691
|1.7432
|1413
|2005.09.30 03:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7691
|1.7453
|1414
|2005.09.30 03:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7691
|1.7463
|1415
|2005.09.30 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7690
|1.7432
|1416
|2005.09.30 06:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7690
|1.7453
|1417
|2005.09.30 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7690
|1.7463
|1418
|2005.09.30 07:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7686
|1.7432
|1419
|2005.09.30 07:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7686
|1.7453
|1420
|2005.09.30 07:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7686
|1.7463
|1421
|2005.09.30 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7673
|1.7432
|1422
|2005.09.30 08:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7673
|1.7453
|1423
|2005.09.30 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7673
|1.7463
|1424
|2005.09.30 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7671
|1.7432
|1425
|2005.09.30 09:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7671
|1.7453
|1426
|2005.09.30 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7671
|1.7463
|1427
|2005.09.30 10:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7669
|1.7432
|1428
|2005.09.30 10:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7669
|1.7453
|1429
|2005.09.30 10:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7669
|1.7463
|1430
|2005.09.30 11:00
|modify
|174
|1.00
|1.7758
|1.7667
|1.7432
|1431
|2005.09.30 11:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7667
|1.7453
|1432
|2005.09.30 11:00
|modify
|176
|1.00
|1.7789
|1.7667
|1.7463
|1433
|2005.09.30 12:00
|close
|174
|1.00
|1.7624
|1.7667
|1.7432
|1336.96
|28966.72
|1434
|2005.09.30 12:00
|close
|176
|1.00
|1.7624
|1.7667
|1.7463
|1646.96
|30613.68
|1435
|2005.09.30 12:00
|modify
|175
|1.00
|1.7779
|1.7665
|1.7453
|1436
|2005.09.30 12:00
|close
|175
|1.00
|1.7622
|1.7665
|1.7453
|1566.96
|32180.65
|1437
|2005.09.30 19:35
|buy
|177
|1.00
|1.7625
|1.7589
|1.7951
|1438
|2005.10.03 02:33
|s/l
|177
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.7951
|-359.76
|31820.89
|1439
|2005.10.04 02:20
|sell
|178
|1.00
|1.7562
|1.7624
|1.7236
|1440
|2005.10.04 04:00
|modify
|178
|1.00
|1.7562
|1.7622
|1.7236
|1441
|2005.10.04 05:00
|modify
|178
|1.00
|1.7562
|1.7617
|1.7236
|1442
|2005.10.04 05:10
|sell
|179
|1.00
|1.7576
|1.7617
|1.7250
|1443
|2005.10.04 06:00
|modify
|178
|1.00
|1.7562
|1.7614
|1.7236
|1444
|2005.10.04 06:00
|modify
|179
|1.00
|1.7576
|1.7614
|1.7250
|1445
|2005.10.04 08:00
|modify
|178
|1.00
|1.7562
|1.7610
|1.7236
|1446
|2005.10.04 08:00
|modify
|179
|1.00
|1.7576
|1.7610
|1.7250
|1447
|2005.10.04 09:00
|modify
|178
|1.00
|1.7562
|1.7609
|1.7236
|1448
|2005.10.04 09:00
|modify
|179
|1.00
|1.7576
|1.7609
|1.7250
|1449
|2005.10.04 15:19
|s/l
|178
|1.00
|1.7609
|1.7609
|1.7236
|-470.00
|31350.89
|1450
|2005.10.04 15:19
|s/l
|179
|1.00
|1.7609
|1.7609
|1.7250
|-330.00
|31020.89
|1451
|2005.10.06 11:00
|buy
|180
|1.00
|1.7674
|1.7629
|1.8000
|1452
|2005.10.06 21:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7648
|1.8000
|1453
|2005.10.06 22:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7662
|1.8000
|1454
|2005.10.06 23:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7664
|1.8000
|1455
|2005.10.07 00:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7669
|1.8000
|1456
|2005.10.07 01:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7670
|1.8000
|1457
|2005.10.07 02:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7681
|1.8000
|1458
|2005.10.07 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7688
|1.8000
|1459
|2005.10.07 05:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7689
|1.8000
|1460
|2005.10.07 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7694
|1.8000
|1461
|2005.10.07 07:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7704
|1.8000
|1462
|2005.10.07 08:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7709
|1.8000
|1463
|2005.10.07 09:00
|modify
|180
|1.00
|1.7674
|1.7714
|1.8000
|1464
|2005.10.07 09:03
|s/l
|180
|1.00
|1.7714
|1.7714
|1.8000
|400.24
|31421.13
|1465
|2005.10.10 22:10
|sell
|181
|1.00
|1.7562
|1.7631
|1.7236
|1466
|2005.10.11 01:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7630
|1.7236
|1467
|2005.10.11 02:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7627
|1.7236
|1468
|2005.10.11 03:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7619
|1.7236
|1469
|2005.10.11 05:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7614
|1.7236
|1470
|2005.10.11 06:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7607
|1.7236
|1471
|2005.10.11 07:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7603
|1.7236
|1472
|2005.10.11 08:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7597
|1.7236
|1473
|2005.10.11 10:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7571
|1.7236
|1474
|2005.10.11 11:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7568
|1.7236
|1475
|2005.10.12 02:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7561
|1.7236
|1476
|2005.10.12 03:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7540
|1.7236
|1477
|2005.10.12 04:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7528
|1.7236
|1478
|2005.10.12 05:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7527
|1.7236
|1479
|2005.10.12 06:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7520
|1.7236
|1480
|2005.10.12 07:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7512
|1.7236
|1481
|2005.10.12 08:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7506
|1.7236
|1482
|2005.10.12 10:00
|modify
|181
|1.00
|1.7562
|1.7483
|1.7236
|1483
|2005.10.12 11:27
|s/l
|181
|1.00
|1.7483
|1.7483
|1.7236
|788.99
|32210.12
|1484
|2005.10.14 11:20
|buy
|182
|1.00
|1.7513
|1.7472
|1.7839
|1485
|2005.10.14 12:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7474
|1.7839
|1486
|2005.10.14 13:05
|buy
|183
|1.00
|1.7491
|1.7474
|1.7817
|1487
|2005.10.14 18:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7501
|1.7839
|1488
|2005.10.14 18:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7501
|1.7817
|1489
|2005.10.14 19:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7516
|1.7839
|1490
|2005.10.14 19:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7516
|1.7817
|1491
|2005.10.14 20:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7532
|1.7839
|1492
|2005.10.14 20:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7532
|1.7817
|1493
|2005.10.17 00:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7533
|1.7839
|1494
|2005.10.17 00:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7533
|1.7817
|1495
|2005.10.17 01:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7536
|1.7839
|1496
|2005.10.17 01:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7536
|1.7817
|1497
|2005.10.17 03:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7544
|1.7839
|1498
|2005.10.17 03:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7544
|1.7817
|1499
|2005.10.17 04:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7550
|1.7839
|1500
|2005.10.17 04:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7550
|1.7817
|1501
|2005.10.17 06:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7554
|1.7839
|1502
|2005.10.17 06:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7554
|1.7817
|1503
|2005.10.17 07:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7563
|1.7839
|1504
|2005.10.17 07:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7563
|1.7817
|1505
|2005.10.17 08:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7593
|1.7839
|1506
|2005.10.17 08:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7593
|1.7817
|1507
|2005.10.17 09:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7596
|1.7839
|1508
|2005.10.17 09:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7596
|1.7817
|1509
|2005.10.17 11:00
|modify
|182
|1.00
|1.7513
|1.7597
|1.7839
|1510
|2005.10.17 11:00
|modify
|183
|1.00
|1.7491
|1.7597
|1.7817
|1511
|2005.10.17 11:50
|s/l
|182
|1.00
|1.7597
|1.7597
|1.7839
|840.24
|33050.37
|1512
|2005.10.17 11:50
|s/l
|183
|1.00
|1.7597
|1.7597
|1.7817
|1060.24
|34110.61
|1513
|2005.10.18 19:35
|sell
|184
|1.00
|1.7507
|1.7536
|1.7181
|1514
|2005.10.18 22:40
|sell
|185
|1.00
|1.7518
|1.7536
|1.7192
|1515
|2005.10.19 04:00
|modify
|184
|1.00
|1.7507
|1.7534
|1.7181
|1516
|2005.10.19 04:00
|modify
|185
|1.00
|1.7518
|1.7534
|1.7192
|1517
|2005.10.19 06:00
|modify
|184
|1.00
|1.7507
|1.7530
|1.7181
|1518
|2005.10.19 06:00
|modify
|185
|1.00
|1.7518
|1.7530
|1.7192
|1519
|2005.10.19 07:00
|modify
|184
|1.00
|1.7507
|1.7517
|1.7181
|1520
|2005.10.19 07:00
|modify
|185
|1.00
|1.7518
|1.7517
|1.7192
|1521
|2005.10.19 11:05
|s/l
|184
|1.00
|1.7517
|1.7517
|1.7181
|-100.51
|34010.10
|1522
|2005.10.19 11:05
|s/l
|185
|1.00
|1.7517
|1.7517
|1.7192
|9.49
|34019.60
|1523
|2005.10.20 03:10
|buy
|186
|1.00
|1.7611
|1.7535
|1.7937
|1524
|2005.10.20 04:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7538
|1.7937
|1525
|2005.10.20 05:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7542
|1.7937
|1526
|2005.10.20 06:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7548
|1.7937
|1527
|2005.10.20 07:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7558
|1.7937
|1528
|2005.10.20 08:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7568
|1.7937
|1529
|2005.10.20 09:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7574
|1.7937
|1530
|2005.10.20 19:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7581
|1.7937
|1531
|2005.10.20 23:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7596
|1.7937
|1532
|2005.10.21 00:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7606
|1.7937
|1533
|2005.10.21 01:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7613
|1.7937
|1534
|2005.10.21 02:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7633
|1.7937
|1535
|2005.10.21 03:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7659
|1.7937
|1536
|2005.10.21 04:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7679
|1.7937
|1537
|2005.10.21 07:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7683
|1.7937
|1538
|2005.10.21 08:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7686
|1.7937
|1539
|2005.10.21 09:00
|modify
|186
|1.00
|1.7611
|1.7687
|1.7937
|1540
|2005.10.21 17:59
|s/l
|186
|1.00
|1.7687
|1.7687
|1.7937
|760.24
|34779.84
|1541
|2005.10.25 09:35
|sell
|187
|1.00
|1.7692
|1.7735
|1.7366
|1542
|2005.10.25 10:18
|s/l
|187
|1.00
|1.7735
|1.7735
|1.7366
|-430.00
|34349.84
|1543
|2005.10.26 00:50
|buy
|188
|1.00
|1.7837
|1.7723
|1.8163
|1544
|2005.10.26 01:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7736
|1.8163
|1545
|2005.10.26 02:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7754
|1.8163
|1546
|2005.10.26 03:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7758
|1.8163
|1547
|2005.10.26 04:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7759
|1.8163
|1548
|2005.10.26 06:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7766
|1.8163
|1549
|2005.10.26 07:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7774
|1.8163
|1550
|2005.10.26 08:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7791
|1.8163
|1551
|2005.10.26 09:00
|modify
|188
|1.00
|1.7837
|1.7793
|1.8163
|1552
|2005.10.26 09:25
|buy
|189
|1.00
|1.7811
|1.7793
|1.8137
|1553
|2005.10.26 09:29
|s/l
|188
|1.00
|1.7793
|1.7793
|1.8163
|-440.00
|33909.84
|1554
|2005.10.26 09:29
|s/l
|189
|1.00
|1.7793
|1.7793
|1.8137
|-180.00
|33729.84
|1555
|2005.10.27 17:05
|buy
|190
|1.00
|1.7831
|1.7759
|1.8157
|1556
|2005.10.28 00:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7765
|1.8157
|1557
|2005.10.28 01:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7768
|1.8157
|1558
|2005.10.28 02:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7780
|1.8157
|1559
|2005.10.28 03:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7784
|1.8157
|1560
|2005.10.28 04:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7787
|1.8157
|1561
|2005.10.28 05:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7788
|1.8157
|1562
|2005.10.28 06:00
|modify
|190
|1.00
|1.7831
|1.7796
|1.8157
|1563
|2005.10.28 14:52
|s/l
|190
|1.00
|1.7796
|1.7796
|1.8157
|-349.76
|33380.09
|1564
|2005.10.31 08:05
|sell
|191
|1.00
|1.7767
|1.7827
|1.7441
|1565
|2005.10.31 09:00
|modify
|191
|1.00
|1.7767
|1.7821
|1.7441
|1566
|2005.10.31 09:47
|s/l
|191
|1.00
|1.7821
|1.7821
|1.7441
|-540.00
|32840.09
|1567
|2005.11.01 08:30
|sell
|192
|1.00
|1.7699
|1.7759
|1.7373
|1568
|2005.11.01 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.7699
|1.7744
|1.7373
|1569
|2005.11.01 18:00
|modify
|192
|1.00
|1.7699
|1.7732
|1.7373
|1570
|2005.11.02 06:00
|modify
|192
|1.00
|1.7699
|1.7730
|1.7373
|1571
|2005.11.02 07:00
|modify
|192
|1.00
|1.7699
|1.7725
|1.7373
|1572
|2005.11.02 08:00
|modify
|192
|1.00
|1.7699
|1.7716
|1.7373
|1573
|2005.11.02 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.7699
|1.7715
|1.7373
|1574
|2005.11.02 15:09
|s/l
|192
|1.00
|1.7715
|1.7715
|1.7373
|-160.51
|32679.58
|1575
|2005.11.08 15:05
|sell
|193
|1.00
|1.7386
|1.7452
|1.7060
|1576
|2005.11.08 16:10
|sell
|194
|1.00
|1.7406
|1.7452
|1.7080
|1577
|2005.11.08 16:20
|sell
|195
|1.00
|1.7418
|1.7452
|1.7092
|1578
|2005.11.08 18:00
|modify
|193
|1.00
|1.7386
|1.7450
|1.7060
|1579
|2005.11.08 18:00
|modify
|194
|1.00
|1.7406
|1.7450
|1.7080
|1580
|2005.11.08 18:00
|modify
|195
|1.00
|1.7418
|1.7450
|1.7092
|1581
|2005.11.08 23:00
|s/l
|193
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7060
|-640.00
|32039.58
|1582
|2005.11.08 23:00
|s/l
|194
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7080
|-440.00
|31599.58
|1583
|2005.11.08 23:00
|s/l
|195
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7092
|-320.00
|31279.58
|1584
|2005.11.16 09:35
|sell
|196
|1.00
|1.7359
|1.7407
|1.7033
|1585
|2005.11.16 13:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7356
|1.7033
|1586
|2005.11.16 14:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7350
|1.7033
|1587
|2005.11.16 15:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7349
|1.7033
|1588
|2005.11.16 17:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7294
|1.7033
|1589
|2005.11.16 18:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7282
|1.7033
|1590
|2005.11.17 03:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7266
|1.7033
|1591
|2005.11.17 04:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7262
|1.7033
|1592
|2005.11.17 07:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7244
|1.7033
|1593
|2005.11.17 08:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7238
|1.7033
|1594
|2005.11.18 11:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7212
|1.7033
|1595
|2005.11.18 12:00
|modify
|196
|1.00
|1.7359
|1.7203
|1.7033
|1596
|2005.11.18 15:30
|s/l
|196
|1.00
|1.7203
|1.7203
|1.7033
|1557.98
|32837.56
|1597
|2005.11.21 17:45
|buy
|197
|1.00
|1.7164
|1.7121
|1.7490
|1598
|2005.11.22 00:00
|close
|197
|1.00
|1.7152
|1.7121
|1.7490
|-119.76
|32717.80
|1599
|2005.11.23 12:25
|buy
|198
|1.00
|1.7205
|1.7160
|1.7531
|1600
|2005.11.24 06:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7166
|1.7531
|1601
|2005.11.24 07:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7170
|1.7531
|1602
|2005.11.24 09:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7171
|1.7531
|1603
|2005.11.24 12:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7176
|1.7531
|1604
|2005.11.24 13:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7195
|1.7531
|1605
|2005.11.25 02:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7198
|1.7531
|1606
|2005.11.25 03:00
|modify
|198
|1.00
|1.7205
|1.7212
|1.7531
|1607
|2005.11.25 03:07
|s/l
|198
|1.00
|1.7212
|1.7212
|1.7531
|70.98
|32788.78
|1608
|2005.11.28 16:10
|sell
|199
|1.00
|1.7123
|1.7140
|1.6797
|1609
|2005.11.28 16:26
|s/l
|199
|1.00
|1.7140
|1.7140
|1.6797
|-170.00
|32618.78
|1610
|2005.11.29 03:10
|buy
|200
|1.00
|1.7239
|1.7181
|1.7565
|1611
|2005.11.29 04:00
|close
|200
|1.00
|1.7215
|1.7181
|1.7565
|-240.00
|32378.78
|1612
|2005.11.30 06:40
|sell
|201
|1.00
|1.7197
|1.7253
|1.6871
|1613
|2005.11.30 07:00
|modify
|201
|1.00
|1.7197
|1.7249
|1.6871
|1614
|2005.11.30 08:00
|modify
|201
|1.00
|1.7197
|1.7239
|1.6871
|1615
|2005.11.30 10:57
|s/l
|201
|1.00
|1.7239
|1.7239
|1.6871
|-420.00
|31958.78
|1616
|2005.12.01 06:05
|buy
|202
|1.00
|1.7284
|1.7232
|1.7610
|1617
|2005.12.01 07:00
|modify
|202
|1.00
|1.7284
|1.7235
|1.7610
|1618
|2005.12.01 08:00
|modify
|202
|1.00
|1.7284
|1.7259
|1.7610
|1619
|2005.12.02 10:00
|modify
|202
|1.00
|1.7284
|1.7261
|1.7610
|1620
|2005.12.02 11:00
|modify
|202
|1.00
|1.7284
|1.7263
|1.7610
|1621
|2005.12.02 13:00
|s/l
|202
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.7610
|-209.76
|31749.02
|1622
|2005.12.06 02:40
|buy
|203
|1.00
|1.7412
|1.7310
|1.7738
|1623
|2005.12.06 04:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7324
|1.7738
|1624
|2005.12.06 05:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7334
|1.7738
|1625
|2005.12.06 06:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7346
|1.7738
|1626
|2005.12.06 07:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7352
|1.7738
|1627
|2005.12.06 08:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7366
|1.7738
|1628
|2005.12.06 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7372
|1.7738
|1629
|2005.12.06 10:00
|modify
|203
|1.00
|1.7412
|1.7382
|1.7738
|1630
|2005.12.06 10:34
|s/l
|203
|1.00
|1.7382
|1.7382
|1.7738
|-300.00
|31449.02
|1631
|2005.12.07 20:40
|sell
|204
|1.00
|1.7354
|1.7391
|1.7028
|1632
|2005.12.08 06:00
|modify
|204
|1.00
|1.7354
|1.7387
|1.7028
|1633
|2005.12.08 09:22
|s/l
|204
|1.00
|1.7387
|1.7387
|1.7028
|-331.52
|31117.50
|1634
|2005.12.09 01:40
|buy
|205
|1.00
|1.7514
|1.7421
|1.7840
|1635
|2005.12.09 02:00
|modify
|205
|1.00
|1.7514
|1.7435
|1.7840
|1636
|2005.12.09 02:25
|buy
|206
|1.00
|1.7499
|1.7435
|1.7825
|1637
|2005.12.09 03:00
|modify
|205
|1.00
|1.7514
|1.7438
|1.7840
|1638
|2005.12.09 03:00
|modify
|206
|1.00
|1.7499
|1.7438
|1.7825
|1639
|2005.12.09 06:00
|modify
|205
|1.00
|1.7514
|1.7441
|1.7840
|1640
|2005.12.09 06:00
|modify
|206
|1.00
|1.7499
|1.7441
|1.7825
|1641
|2005.12.09 07:00
|modify
|205
|1.00
|1.7514
|1.7448
|1.7840
|1642
|2005.12.09 07:00
|modify
|206
|1.00
|1.7499
|1.7448
|1.7825
|1643
|2005.12.09 08:00
|modify
|205
|1.00
|1.7514
|1.7467
|1.7840
|1644
|2005.12.09 08:00
|modify
|206
|1.00
|1.7499
|1.7467
|1.7825
|1645
|2005.12.09 09:00
|modify
|205
|1.00
|1.7514
|1.7475
|1.7840
|1646
|2005.12.09 09:00
|modify
|206
|1.00
|1.7499
|1.7475
|1.7825
|1647
|2005.12.09 09:07
|s/l
|205
|1.00
|1.7475
|1.7475
|1.7840
|-390.00
|30727.50
|1648
|2005.12.09 09:07
|s/l
|206
|1.00
|1.7475
|1.7475
|1.7825
|-240.00
|30487.50
|1649
|2005.12.12 00:05
|buy
|207
|1.00
|1.7511
|1.7453
|1.7837
|1650
|2005.12.12 01:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7455
|1.7837
|1651
|2005.12.12 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7468
|1.7837
|1652
|2005.12.12 05:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7474
|1.7837
|1653
|2005.12.12 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7495
|1.7837
|1654
|2005.12.12 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7498
|1.7837
|1655
|2005.12.12 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7503
|1.7837
|1656
|2005.12.12 09:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7504
|1.7837
|1657
|2005.12.12 11:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7512
|1.7837
|1658
|2005.12.12 12:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7531
|1.7837
|1659
|2005.12.12 16:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7596
|1.7837
|1660
|2005.12.12 18:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7600
|1.7837
|1661
|2005.12.12 20:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7611
|1.7837
|1662
|2005.12.12 21:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7615
|1.7837
|1663
|2005.12.12 22:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7617
|1.7837
|1664
|2005.12.12 23:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7619
|1.7837
|1665
|2005.12.13 00:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7625
|1.7837
|1666
|2005.12.13 01:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7636
|1.7837
|1667
|2005.12.13 02:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7641
|1.7837
|1668
|2005.12.13 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7645
|1.7837
|1669
|2005.12.13 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7649
|1.7837
|1670
|2005.12.13 05:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7657
|1.7837
|1671
|2005.12.13 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7684
|1.7837
|1672
|2005.12.13 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7688
|1.7837
|1673
|2005.12.13 09:00
|modify
|207
|1.00
|1.7511
|1.7695
|1.7837
|1674
|2005.12.13 10:31
|s/l
|207
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7837
|1840.24
|32327.75
|1675
|2005.12.16 08:05
|sell
|208
|1.00
|1.7661
|1.7719
|1.7335
|1676
|2005.12.16 09:00
|modify
|208
|1.00
|1.7661
|1.7710
|1.7335
|1677
|2005.12.16 09:50
|sell
|209
|1.00
|1.7693
|1.7710
|1.7367
|1678
|2005.12.16 09:59
|s/l
|208
|1.00
|1.7710
|1.7710
|1.7335
|-490.00
|31837.75
|1679
|2005.12.16 09:59
|s/l
|209
|1.00
|1.7710
|1.7710
|1.7367
|-170.00
|31667.75
|1680
|2005.12.21 01:35
|sell
|210
|1.00
|1.7567
|1.7676
|1.7241
|1681
|2005.12.21 02:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7673
|1.7241
|1682
|2005.12.21 03:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7664
|1.7241
|1683
|2005.12.21 05:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7657
|1.7241
|1684
|2005.12.21 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7654
|1.7241
|1685
|2005.12.21 07:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7649
|1.7241
|1686
|2005.12.21 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7638
|1.7241
|1687
|2005.12.21 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7625
|1.7241
|1688
|2005.12.21 13:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7621
|1.7241
|1689
|2005.12.21 14:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7614
|1.7241
|1690
|2005.12.21 15:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7611
|1.7241
|1691
|2005.12.21 16:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7607
|1.7241
|1692
|2005.12.21 17:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7556
|1.7241
|1693
|2005.12.21 18:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7533
|1.7241
|1694
|2005.12.22 01:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7531
|1.7241
|1695
|2005.12.22 02:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7519
|1.7241
|1696
|2005.12.22 03:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7514
|1.7241
|1697
|2005.12.22 04:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7508
|1.7241
|1698
|2005.12.22 05:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7506
|1.7241
|1699
|2005.12.22 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7503
|1.7241
|1700
|2005.12.22 07:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7484
|1.7241
|1701
|2005.12.22 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7474
|1.7241
|1702
|2005.12.22 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7471
|1.7241
|1703
|2005.12.22 12:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7465
|1.7241
|1704
|2005.12.22 13:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7454
|1.7241
|1705
|2005.12.22 16:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7450
|1.7241
|1706
|2005.12.23 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7445
|1.7241
|1707
|2005.12.23 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7444
|1.7241
|1708
|2005.12.23 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7436
|1.7241
|1709
|2005.12.23 15:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7422
|1.7241
|1710
|2005.12.23 16:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7412
|1.7241
|1711
|2005.12.23 17:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7402
|1.7241
|1712
|2005.12.26 03:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7399
|1.7241
|1713
|2005.12.26 04:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7396
|1.7241
|1714
|2005.12.26 07:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7394
|1.7241
|1715
|2005.12.26 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7389
|1.7241
|1716
|2005.12.27 02:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7376
|1.7241
|1717
|2005.12.27 04:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7374
|1.7241
|1718
|2005.12.27 05:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7371
|1.7241
|1719
|2005.12.27 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7368
|1.7241
|1720
|2005.12.27 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7363
|1.7241
|1721
|2005.12.27 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.7567
|1.7360
|1.7241
|1722
|2005.12.27 09:47
|s/l
|210
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7241
|2066.96
|33734.71
|1723
|2005.12.29 02:25
|sell
|211
|1.00
|1.7212
|1.7287
|1.6886
|1724
|2005.12.29 04:00
|modify
|211
|1.00
|1.7212
|1.7283
|1.6886
|1725
|2005.12.29 05:35
|sell
|212
|1.00
|1.7227
|1.7283
|1.6901
|1726
|2005.12.29 06:00
|modify
|211
|1.00
|1.7212
|1.7275
|1.6886
|1727
|2005.12.29 06:00
|modify
|212
|1.00
|1.7227
|1.7275
|1.6901
|1728
|2005.12.29 07:00
|modify
|211
|1.00
|1.7212
|1.7271
|1.6886
|1729
|2005.12.29 07:00
|modify
|212
|1.00
|1.7227
|1.7271
|1.6901
|1730
|2005.12.29 08:00
|modify
|211
|1.00
|1.7212
|1.7261
|1.6886
|1731
|2005.12.29 08:00
|modify
|212
|1.00
|1.7227
|1.7261
|1.6901
|1732
|2005.12.29 08:00
|sell
|213
|1.00
|1.7238
|1.7261
|1.6912
|1733
|2005.12.29 09:00
|modify
|211
|1.00
|1.7212
|1.7252
|1.6886
|1734
|2005.12.29 09:00
|modify
|212
|1.00
|1.7227
|1.7252
|1.6901
|1735
|2005.12.29 09:00
|modify
|213
|1.00
|1.7238
|1.7252
|1.6912
|1736
|2005.12.29 09:06
|s/l
|211
|1.00
|1.7252
|1.7252
|1.6886
|-400.00
|33334.71
|1737
|2005.12.29 09:06
|s/l
|212
|1.00
|1.7252
|1.7252
|1.6901
|-250.00
|33084.71
|1738
|2005.12.29 09:06
|s/l
|213
|1.00
|1.7252
|1.7252
|1.6912
|-140.00
|32944.71
|1739
|2005.12.30 22:35
|sell
|214
|1.00
|1.7239
|1.7308
|1.6913
|1740
|2005.12.30 23:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7305
|1.6913
|1741
|2006.01.02 01:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7301
|1.6913
|1742
|2006.01.02 02:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7295
|1.6913
|1743
|2006.01.02 03:05
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7292
|1.6913
|1744
|2006.01.02 04:10
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7288
|1.6913
|1745
|2006.01.02 05:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7280
|1.6913
|1746
|2006.01.02 06:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7273
|1.6913
|1747
|2006.01.02 07:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7270
|1.6913
|1748
|2006.01.02 08:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7260
|1.6913
|1749
|2006.01.02 09:00
|modify
|214
|1.00
|1.7239
|1.7253
|1.6913
|1750
|2006.01.02 09:25
|s/l
|214
|1.00
|1.7253
|1.7253
|1.6913
|-140.51
|32804.20
|1751
|2006.01.04 23:55
|buy
|215
|1.00
|1.7567
|1.7471
|1.7893
|1752
|2006.01.05 00:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7480
|1.7893
|1753
|2006.01.05 01:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7484
|1.7893
|1754
|2006.01.05 02:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7489
|1.7893
|1755
|2006.01.05 05:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7498
|1.7893
|1756
|2006.01.05 06:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7501
|1.7893
|1757
|2006.01.05 06:50
|buy
|216
|1.00
|1.7554
|1.7501
|1.7880
|1758
|2006.01.05 07:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7507
|1.7893
|1759
|2006.01.05 07:00
|modify
|216
|1.00
|1.7554
|1.7507
|1.7880
|1760
|2006.01.05 08:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7512
|1.7893
|1761
|2006.01.05 08:00
|modify
|216
|1.00
|1.7554
|1.7512
|1.7880
|1762
|2006.01.05 09:00
|modify
|215
|1.00
|1.7567
|1.7516
|1.7893
|1763
|2006.01.05 09:00
|modify
|216
|1.00
|1.7554
|1.7516
|1.7880
|1764
|2006.01.05 09:20
|buy
|217
|1.00
|1.7531
|1.7516
|1.7857
|1765
|2006.01.05 09:53
|s/l
|215
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7893
|-509.27
|32294.94
|1766
|2006.01.05 09:53
|s/l
|216
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7880
|-380.00
|31914.94
|1767
|2006.01.05 09:53
|s/l
|217
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7857
|-150.00
|31764.94
|1768
|2006.01.09 01:30
|buy
|218
|1.00
|1.7683
|1.7592
|1.8009
|1769
|2006.01.09 06:00
|modify
|218
|1.00
|1.7683
|1.7608
|1.8009
|1770
|2006.01.09 07:00
|modify
|218
|1.00
|1.7683
|1.7619
|1.8009
|1771
|2006.01.09 08:00
|modify
|218
|1.00
|1.7683
|1.7623
|1.8009
|1772
|2006.01.09 09:00
|modify
|218
|1.00
|1.7683
|1.7625
|1.8009
|1773
|2006.01.10 04:00
|close
|218
|1.00
|1.7644
|1.7625
|1.8009
|-389.76
|31375.18
|1774
|2006.01.11 17:30
|sell
|219
|1.00
|1.7614
|1.7647
|1.7288
|1775
|2006.01.11 17:59
|s/l
|219
|1.00
|1.7647
|1.7647
|1.7288
|-330.00
|31045.18
|1776
|2006.01.16 07:55
|buy
|220
|1.00
|1.7744
|1.7679
|1.8070
|1777
|2006.01.16 08:00
|modify
|220
|1.00
|1.7744
|1.7683
|1.8070
|1778
|2006.01.16 09:00
|modify
|220
|1.00
|1.7744
|1.7691
|1.8070
|1779
|2006.01.16 10:00
|modify
|220
|1.00
|1.7744
|1.7703
|1.8070
|1780
|2006.01.16 11:12
|s/l
|220
|1.00
|1.7703
|1.7703
|1.8070
|-410.00
|30635.18
|1781
|2006.01.19 16:30
|sell
|221
|1.00
|1.7587
|1.7638
|1.7261
|1782
|2006.01.19 16:43
|s/l
|221
|1.00
|1.7638
|1.7638
|1.7261
|-510.00
|30125.18
|1783
|2006.01.23 10:00
|buy
|222
|1.00
|1.7767
|1.7696
|1.8093
|1784
|2006.01.23 11:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7702
|1.8093
|1785
|2006.01.23 13:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7705
|1.8093
|1786
|2006.01.23 15:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7715
|1.8093
|1787
|2006.01.23 17:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7722
|1.8093
|1788
|2006.01.23 18:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7724
|1.8093
|1789
|2006.01.23 19:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7728
|1.8093
|1790
|2006.01.23 21:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7735
|1.8093
|1791
|2006.01.23 22:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7737
|1.8093
|1792
|2006.01.23 23:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7742
|1.8093
|1793
|2006.01.24 00:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7754
|1.8093
|1794
|2006.01.24 01:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7758
|1.8093
|1795
|2006.01.24 02:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7774
|1.8093
|1796
|2006.01.24 03:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7785
|1.8093
|1797
|2006.01.24 04:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7787
|1.8093
|1798
|2006.01.24 05:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7794
|1.8093
|1799
|2006.01.24 06:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7796
|1.8093
|1800
|2006.01.24 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7803
|1.8093
|1801
|2006.01.24 10:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7808
|1.8093
|1802
|2006.01.25 12:00
|modify
|222
|1.00
|1.7767
|1.7829
|1.8093
|1803
|2006.01.25 21:31
|s/l
|222
|1.00
|1.7829
|1.7829
|1.8093
|620.49
|30745.67
|1804
|2006.01.30 15:50
|sell
|223
|1.00
|1.7689
|1.7730
|1.7363
|1805
|2006.01.30 16:40
|sell
|224
|1.00
|1.7699
|1.7730
|1.7373
|1806
|2006.01.31 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.7689
|1.7727
|1.7363
|1807
|2006.01.31 08:00
|modify
|224
|1.00
|1.7699
|1.7727
|1.7373
|1808
|2006.01.31 08:55
|s/l
|223
|1.00
|1.7727
|1.7727
|1.7363
|-380.51
|30365.16
|1809
|2006.01.31 08:55
|s/l
|224
|1.00
|1.7727
|1.7727
|1.7373
|-280.51
|30084.66
|1810
|2006.02.03 00:55
|buy
|225
|1.00
|1.7782
|1.7700
|1.8108
|1811
|2006.02.03 01:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7704
|1.8108
|1812
|2006.02.03 02:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7708
|1.8108
|1813
|2006.02.03 05:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7712
|1.8108
|1814
|2006.02.03 06:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7722
|1.8108
|1815
|2006.02.03 07:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7726
|1.8108
|1816
|2006.02.03 08:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7742
|1.8108
|1817
|2006.02.03 09:00
|modify
|225
|1.00
|1.7782
|1.7746
|1.8108
|1818
|2006.02.03 14:33
|s/l
|225
|1.00
|1.7746
|1.7746
|1.8108
|-360.00
|29724.66
|1819
|2006.02.07 23:30
|sell
|226
|1.00
|1.7467
|1.7519
|1.7141
|1820
|2006.02.08 05:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7513
|1.7141
|1821
|2006.02.08 06:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7508
|1.7141
|1822
|2006.02.08 07:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7506
|1.7141
|1823
|2006.02.08 08:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7496
|1.7141
|1824
|2006.02.08 09:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7489
|1.7141
|1825
|2006.02.09 01:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7483
|1.7141
|1826
|2006.02.09 02:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7478
|1.7141
|1827
|2006.02.09 07:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7476
|1.7141
|1828
|2006.02.09 08:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7474
|1.7141
|1829
|2006.02.09 09:00
|modify
|226
|1.00
|1.7467
|1.7471
|1.7141
|1830
|2006.02.10 01:03
|s/l
|226
|1.00
|1.7471
|1.7471
|1.7141
|-42.53
|29682.13
|1831
|2006.02.14 21:45
|sell
|227
|1.00
|1.7365
|1.7404
|1.7039
|1832
|2006.02.15 04:00
|modify
|227
|1.00
|1.7365
|1.7402
|1.7039
|1833
|2006.02.15 05:00
|modify
|227
|1.00
|1.7365
|1.7399
|1.7039
|1834
|2006.02.15 06:00
|modify
|227
|1.00
|1.7365
|1.7384
|1.7039
|1835
|2006.02.15 07:00
|modify
|227
|1.00
|1.7365
|1.7376
|1.7039
|1836
|2006.02.15 08:00
|modify
|227
|1.00
|1.7365
|1.7368
|1.7039
|1837
|2006.02.15 09:00
|modify
|227
|1.00
|1.7365
|1.7363
|1.7039
|1838
|2006.02.15 09:46
|s/l
|227
|1.00
|1.7363
|1.7363
|1.7039
|19.49
|29701.62
|1839
|2006.02.16 20:50
|sell
|228
|1.00
|1.7373
|1.7405
|1.7047
|1840
|2006.02.16 21:00
|sell
|229
|1.00
|1.7387
|1.7405
|1.7061
|1841
|2006.02.16 21:33
|s/l
|228
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7047
|-320.00
|29381.62
|1842
|2006.02.16 21:33
|s/l
|229
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7061
|-180.00
|29201.62
|1843
|2006.02.20 09:35
|buy
|230
|1.00
|1.7430
|1.7373
|1.7756
|1844
|2006.02.20 10:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7380
|1.7756
|1845
|2006.02.20 10:15
|buy
|231
|1.00
|1.7412
|1.7380
|1.7738
|1846
|2006.02.21 00:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7382
|1.7756
|1847
|2006.02.21 00:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7382
|1.7738
|1848
|2006.02.21 01:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7383
|1.7756
|1849
|2006.02.21 01:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7383
|1.7738
|1850
|2006.02.21 02:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7387
|1.7756
|1851
|2006.02.21 02:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7387
|1.7738
|1852
|2006.02.21 05:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7389
|1.7756
|1853
|2006.02.21 05:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7389
|1.7738
|1854
|2006.02.21 07:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7391
|1.7756
|1855
|2006.02.21 07:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7391
|1.7738
|1856
|2006.02.21 08:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7394
|1.7756
|1857
|2006.02.21 08:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7394
|1.7738
|1858
|2006.02.22 08:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7401
|1.7756
|1859
|2006.02.22 08:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7401
|1.7738
|1860
|2006.02.22 09:00
|modify
|230
|1.00
|1.7430
|1.7406
|1.7756
|1861
|2006.02.22 09:00
|modify
|231
|1.00
|1.7412
|1.7406
|1.7738
|1862
|2006.02.22 11:27
|s/l
|230
|1.00
|1.7406
|1.7406
|1.7756
|-239.51
|28962.11
|1863
|2006.02.22 11:27
|s/l
|231
|1.00
|1.7406
|1.7406
|1.7738
|-59.51
|28902.60
|1864
|2006.02.28 05:00
|sell
|232
|1.00
|1.7408
|1.7460
|1.7082
|1865
|2006.02.28 07:00
|modify
|232
|1.00
|1.7408
|1.7456
|1.7082
|1866
|2006.02.28 08:00
|modify
|232
|1.00
|1.7408
|1.7450
|1.7082
|1867
|2006.02.28 10:00
|modify
|232
|1.00
|1.7408
|1.7439
|1.7082
|1868
|2006.02.28 10:34
|s/l
|232
|1.00
|1.7439
|1.7439
|1.7082
|-310.00
|28592.60
|1869
|2006.03.01 09:20
|buy
|233
|1.00
|1.7532
|1.7495
|1.7858
|1870
|2006.03.01 09:25
|buy
|234
|1.00
|1.7521
|1.7495
|1.7847
|1871
|2006.03.01 13:00
|modify
|233
|1.00
|1.7532
|1.7502
|1.7858
|1872
|2006.03.01 13:00
|modify
|234
|1.00
|1.7521
|1.7502
|1.7847
|1873
|2006.03.01 17:41
|s/l
|233
|1.00
|1.7502
|1.7502
|1.7858
|-300.00
|28292.60
|1874
|2006.03.01 17:41
|s/l
|234
|1.00
|1.7502
|1.7502
|1.7847
|-190.00
|28102.60
|1875
|2006.03.06 09:55
|buy
|235
|1.00
|1.7577
|1.7524
|1.7903
|1876
|2006.03.06 10:00
|modify
|235
|1.00
|1.7577
|1.7536
|1.7903
|1877
|2006.03.06 11:25
|buy
|236
|1.00
|1.7564
|1.7536
|1.7890
|1878
|2006.03.06 13:32
|s/l
|235
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7903
|-410.00
|27692.60
|1879
|2006.03.06 13:32
|s/l
|236
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7890
|-280.00
|27412.60
|1880
|2006.03.08 04:40
|sell
|237
|1.00
|1.7379
|1.7433
|1.7053
|1881
|2006.03.08 05:00
|modify
|237
|1.00
|1.7379
|1.7430
|1.7053
|1882
|2006.03.08 06:00
|modify
|237
|1.00
|1.7379
|1.7425
|1.7053
|1883
|2006.03.08 07:00
|modify
|237
|1.00
|1.7379
|1.7413
|1.7053
|1884
|2006.03.08 08:00
|modify
|237
|1.00
|1.7379
|1.7408
|1.7053
|1885
|2006.03.08 08:40
|s/l
|237
|1.00
|1.7408
|1.7408
|1.7053
|-290.00
|27122.60
|1886
|2006.03.13 01:30
|sell
|238
|1.00
|1.7278
|1.7358
|1.6952
|1887
|2006.03.13 06:00
|modify
|238
|1.00
|1.7278
|1.7342
|1.6952
|1888
|2006.03.13 07:00
|modify
|238
|1.00
|1.7278
|1.7321
|1.6952
|1889
|2006.03.13 08:00
|modify
|238
|1.00
|1.7278
|1.7315
|1.6952
|1890
|2006.03.13 09:00
|modify
|238
|1.00
|1.7278
|1.7314
|1.6952
|1891
|2006.03.13 17:16
|s/l
|238
|1.00
|1.7314
|1.7314
|1.6952
|-360.00
|26762.60
|1892
|2006.03.16 05:35
|buy
|239
|1.00
|1.7463
|1.7417
|1.7789
|1893
|2006.03.16 08:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7418
|1.7789
|1894
|2006.03.16 09:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7419
|1.7789
|1895
|2006.03.16 12:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7420
|1.7789
|1896
|2006.03.16 17:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7429
|1.7789
|1897
|2006.03.16 18:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7440
|1.7789
|1898
|2006.03.16 19:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7446
|1.7789
|1899
|2006.03.16 20:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7461
|1.7789
|1900
|2006.03.16 21:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7463
|1.7789
|1901
|2006.03.17 00:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7472
|1.7789
|1902
|2006.03.17 02:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7480
|1.7789
|1903
|2006.03.17 03:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7487
|1.7789
|1904
|2006.03.17 04:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7489
|1.7789
|1905
|2006.03.17 06:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7500
|1.7789
|1906
|2006.03.17 07:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7506
|1.7789
|1907
|2006.03.17 08:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7511
|1.7789
|1908
|2006.03.17 09:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7518
|1.7789
|1909
|2006.03.17 10:00
|modify
|239
|1.00
|1.7463
|1.7524
|1.7789
|1910
|2006.03.17 13:38
|s/l
|239
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7789
|610.24
|27372.84
|1911
|2006.03.24 04:20
|sell
|240
|1.00
|1.7362
|1.7441
|1.7036
|1912
|2006.03.24 06:00
|modify
|240
|1.00
|1.7362
|1.7440
|1.7036
|1913
|2006.03.24 07:00
|modify
|240
|1.00
|1.7362
|1.7436
|1.7036
|1914
|2006.03.24 08:00
|modify
|240
|1.00
|1.7362
|1.7406
|1.7036
|1915
|2006.03.24 09:00
|modify
|240
|1.00
|1.7362
|1.7396
|1.7036
|1916
|2006.03.24 10:00
|modify
|240
|1.00
|1.7362
|1.7386
|1.7036
|1917
|2006.03.24 14:00
|modify
|240
|1.00
|1.7362
|1.7384
|1.7036
|1918
|2006.03.24 16:01
|s/l
|240
|1.00
|1.7384
|1.7384
|1.7036
|-220.00
|27152.84
|1919
|2006.03.28 21:25
|buy
|241
|1.00
|1.7459
|1.7435
|1.7785
|1920
|2006.03.28 21:37
|s/l
|241
|1.00
|1.7435
|1.7435
|1.7785
|-240.00
|26912.84
|1921
|2006.03.30 05:00
|sell
|242
|1.00
|1.7392
|1.7420
|1.7066
|1922
|2006.03.30 06:00
|modify
|242
|1.00
|1.7392
|1.7418
|1.7066
|1923
|2006.03.30 06:25
|sell
|243
|1.00
|1.7403
|1.7418
|1.7077
|1924
|2006.03.30 06:33
|s/l
|242
|1.00
|1.7418
|1.7418
|1.7066
|-260.00
|26652.84
|1925
|2006.03.30 06:33
|s/l
|243
|1.00
|1.7418
|1.7418
|1.7077
|-150.00
|26502.84
|1926
|2006.03.31 08:25
|buy
|244
|1.00
|1.7439
|1.7396
|1.7765
|1927
|2006.03.31 09:00
|modify
|244
|1.00
|1.7439
|1.7404
|1.7765
|1928
|2006.03.31 10:06
|s/l
|244
|1.00
|1.7404
|1.7404
|1.7765
|-350.00
|26152.84
|1929
|2006.04.03 16:30
|sell
|245
|1.00
|1.7313
|1.7355
|1.6987
|1930
|2006.04.03 16:45
|sell
|246
|1.00
|1.7334
|1.7355
|1.7008
|1931
|2006.04.03 16:54
|s/l
|245
|1.00
|1.7355
|1.7355
|1.6987
|-420.00
|25732.84
|1932
|2006.04.03 16:54
|s/l
|246
|1.00
|1.7355
|1.7355
|1.7008
|-210.00
|25522.84
|1933
|2006.04.05 01:25
|buy
|247
|1.00
|1.7541
|1.7463
|1.7867
|1934
|2006.04.05 02:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7467
|1.7867
|1935
|2006.04.05 03:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7468
|1.7867
|1936
|2006.04.05 06:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7486
|1.7867
|1937
|2006.04.05 07:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7501
|1.7867
|1938
|2006.04.05 08:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7513
|1.7867
|1939
|2006.04.05 09:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7521
|1.7867
|1940
|2006.04.05 11:00
|modify
|247
|1.00
|1.7541
|1.7530
|1.7867
|1941
|2006.04.05 11:06
|s/l
|247
|1.00
|1.7530
|1.7530
|1.7867
|-110.00
|25412.84
|1942
|2006.04.17 10:40
|buy
|248
|1.00
|1.7571
|1.7539
|1.7897
|1943
|2006.04.17 15:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7568
|1.7897
|1944
|2006.04.17 16:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7616
|1.7897
|1945
|2006.04.18 05:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7624
|1.7897
|1946
|2006.04.18 06:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7643
|1.7897
|1947
|2006.04.18 07:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7654
|1.7897
|1948
|2006.04.18 08:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7668
|1.7897
|1949
|2006.04.18 16:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7676
|1.7897
|1950
|2006.04.18 22:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7679
|1.7897
|1951
|2006.04.19 00:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7696
|1.7897
|1952
|2006.04.19 01:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7711
|1.7897
|1953
|2006.04.19 02:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7715
|1.7897
|1954
|2006.04.19 03:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7724
|1.7897
|1955
|2006.04.19 04:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7733
|1.7897
|1956
|2006.04.19 06:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7749
|1.7897
|1957
|2006.04.19 07:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7756
|1.7897
|1958
|2006.04.19 08:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7763
|1.7897
|1959
|2006.04.19 09:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7766
|1.7897
|1960
|2006.04.19 12:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7774
|1.7897
|1961
|2006.04.19 13:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7787
|1.7897
|1962
|2006.04.19 14:00
|modify
|248
|1.00
|1.7571
|1.7790
|1.7897
|1963
|2006.04.19 16:06
|t/p
|248
|1.00
|1.7897
|1.7790
|1.7897
|3260.49
|28673.33
|1964
|2006.04.20 02:20
|buy
|249
|1.00
|1.7896
|1.7816
|1.8222
|1965
|2006.04.20 03:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7823
|1.8222
|1966
|2006.04.20 05:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7824
|1.8222
|1967
|2006.04.20 05:20
|buy
|250
|1.00
|1.7886
|1.7824
|1.8212
|1968
|2006.04.20 06:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7835
|1.8222
|1969
|2006.04.20 06:00
|modify
|250
|1.00
|1.7886
|1.7835
|1.8212
|1970
|2006.04.20 07:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7845
|1.8222
|1971
|2006.04.20 07:00
|modify
|250
|1.00
|1.7886
|1.7845
|1.8212
|1972
|2006.04.20 08:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7852
|1.8222
|1973
|2006.04.20 08:00
|modify
|250
|1.00
|1.7886
|1.7852
|1.8212
|1974
|2006.04.20 09:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7858
|1.8222
|1975
|2006.04.20 09:00
|modify
|250
|1.00
|1.7886
|1.7858
|1.8212
|1976
|2006.04.20 10:00
|modify
|249
|1.00
|1.7896
|1.7864
|1.8222
|1977
|2006.04.20 10:00
|modify
|250
|1.00
|1.7886
|1.7864
|1.8212
|1978
|2006.04.20 10:31
|s/l
|249
|1.00
|1.7864
|1.7864
|1.8222
|-320.00
|28353.33
|1979
|2006.04.20 10:31
|s/l
|250
|1.00
|1.7864
|1.7864
|1.8212
|-220.00
|28133.33
|1980
|2006.04.21 06:05
|sell
|251
|1.00
|1.7798
|1.7842
|1.7472
|1981
|2006.04.21 07:00
|modify
|251
|1.00
|1.7798
|1.7835
|1.7472
|1982
|2006.04.21 08:00
|modify
|251
|1.00
|1.7798
|1.7822
|1.7472
|1983
|2006.04.21 09:00
|modify
|251
|1.00
|1.7798
|1.7815
|1.7472
|1984
|2006.04.21 10:07
|s/l
|251
|1.00
|1.7815
|1.7815
|1.7472
|-170.00
|27963.33
|1985
|2006.04.28 02:10
|buy
|252
|1.00
|1.8016
|1.7897
|1.8342
|1986
|2006.04.28 06:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.7908
|1.8342
|1987
|2006.04.28 07:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.7913
|1.8342
|1988
|2006.04.28 08:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.7963
|1.8342
|1989
|2006.04.28 09:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.7976
|1.8342
|1990
|2006.04.28 11:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.7978
|1.8342
|1991
|2006.04.28 12:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.7993
|1.8342
|1992
|2006.04.28 13:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8012
|1.8342
|1993
|2006.04.28 17:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8013
|1.8342
|1994
|2006.04.28 18:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8046
|1.8342
|1995
|2006.04.28 19:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8101
|1.8342
|1996
|2006.05.01 01:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8104
|1.8342
|1997
|2006.05.01 02:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8110
|1.8342
|1998
|2006.05.01 03:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8121
|1.8342
|1999
|2006.05.01 04:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8125
|1.8342
|2000
|2006.05.01 05:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8130
|1.8342
|2001
|2006.05.01 06:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8136
|1.8342
|2002
|2006.05.01 07:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8147
|1.8342
|2003
|2006.05.01 08:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8173
|1.8342
|2004
|2006.05.01 09:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8191
|1.8342
|2005
|2006.05.01 10:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8195
|1.8342
|2006
|2006.05.01 11:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8198
|1.8342
|2007
|2006.05.01 12:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8201
|1.8342
|2008
|2006.05.01 13:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8205
|1.8342
|2009
|2006.05.01 14:00
|modify
|252
|1.00
|1.8016
|1.8210
|1.8342
|2010
|2006.05.01 15:07
|t/p
|252
|1.00
|1.8342
|1.8210
|1.8342
|3260.24
|31223.57
|2011
|2006.05.08 08:50
|buy
|253
|1.00
|1.8595
|1.8544
|1.8921
|2012
|2006.05.08 09:00
|modify
|253
|1.00
|1.8595
|1.8548
|1.8921
|2013
|2006.05.08 12:00
|modify
|253
|1.00
|1.8595
|1.8584
|1.8921
|2014
|2006.05.08 16:13
|s/l
|253
|1.00
|1.8584
|1.8584
|1.8921
|-110.00
|31113.57
|2015
|2006.05.15 08:30
|buy
|254
|1.00
|1.8928
|1.8869
|1.9254
|2016
|2006.05.15 09:00
|modify
|254
|1.00
|1.8928
|1.8881
|1.9254
|2017
|2006.05.15 09:15
|buy
|255
|1.00
|1.8914
|1.8881
|1.9240
|2018
|2006.05.15 10:07
|s/l
|254
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9254
|-470.00
|30643.57
|2019
|2006.05.15 10:07
|s/l
|255
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9240
|-330.00
|30313.57
|2020
|2006.05.18 04:00
|sell
|256
|1.00
|1.8858
|1.8985
|1.8532
|2021
|2006.05.18 06:00
|modify
|256
|1.00
|1.8858
|1.8964
|1.8532
|2022
|2006.05.18 07:00
|modify
|256
|1.00
|1.8858
|1.8947
|1.8532
|2023
|2006.05.18 08:00
|modify
|256
|1.00
|1.8858
|1.8915
|1.8532
|2024
|2006.05.18 09:00
|modify
|256
|1.00
|1.8858
|1.8906
|1.8532
|2025
|2006.05.18 10:00
|modify
|256
|1.00
|1.8858
|1.8904
|1.8532
|2026
|2006.05.18 10:33
|s/l
|256
|1.00
|1.8904
|1.8904
|1.8532
|-460.00
|29853.57
|2027
|2006.05.19 05:55
|buy
|257
|1.00
|1.8902
|1.8795
|1.9228
|2028
|2006.05.19 06:00
|modify
|257
|1.00
|1.8902
|1.8802
|1.9228
|2029
|2006.05.19 07:00
|modify
|257
|1.00
|1.8902
|1.8819
|1.9228
|2030
|2006.05.19 08:00
|modify
|257
|1.00
|1.8902
|1.8828
|1.9228
|2031
|2006.05.19 09:00
|modify
|257
|1.00
|1.8902
|1.8839
|1.9228
|2032
|2006.05.19 09:00
|buy
|258
|1.00
|1.8882
|1.8839
|1.9208
|2033
|2006.05.19 09:24
|s/l
|257
|1.00
|1.8839
|1.8839
|1.9228
|-630.00
|29223.57
|2034
|2006.05.19 09:24
|s/l
|258
|1.00
|1.8839
|1.8839
|1.9208
|-430.00
|28793.57
|2035
|2006.05.19 21:30
|sell
|259
|1.00
|1.8782
|1.8877
|1.8456
|2036
|2006.05.19 22:45
|sell
|260
|1.00
|1.8802
|1.8877
|1.8476
|2037
|2006.05.22 02:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8868
|1.8456
|2038
|2006.05.22 02:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8868
|1.8476
|2039
|2006.05.22 03:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8853
|1.8456
|2040
|2006.05.22 03:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8853
|1.8476
|2041
|2006.05.22 04:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8847
|1.8456
|2042
|2006.05.22 04:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8847
|1.8476
|2043
|2006.05.22 05:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8845
|1.8456
|2044
|2006.05.22 05:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8845
|1.8476
|2045
|2006.05.22 06:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8833
|1.8456
|2046
|2006.05.22 06:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8833
|1.8476
|2047
|2006.05.22 07:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8826
|1.8456
|2048
|2006.05.22 07:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8826
|1.8476
|2049
|2006.05.22 08:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8819
|1.8456
|2050
|2006.05.22 08:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8819
|1.8476
|2051
|2006.05.22 09:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8808
|1.8456
|2052
|2006.05.22 09:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8808
|1.8476
|2053
|2006.05.22 10:00
|modify
|259
|1.00
|1.8782
|1.8778
|1.8456
|2054
|2006.05.22 10:00
|modify
|260
|1.00
|1.8802
|1.8778
|1.8476
|2055
|2006.05.22 12:25
|s/l
|259
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.8456
|39.49
|28833.07
|2056
|2006.05.22 12:25
|s/l
|260
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.8476
|239.49
|29072.56
|2057
|2006.05.23 01:10
|buy
|261
|1.00
|1.8836
|1.8741
|1.9162
|2058
|2006.05.23 02:00
|modify
|261
|1.00
|1.8836
|1.8746
|1.9162
|2059
|2006.05.23 04:00
|modify
|261
|1.00
|1.8836
|1.8754
|1.9162
|2060
|2006.05.23 06:00
|modify
|261
|1.00
|1.8836
|1.8757
|1.9162
|2061
|2006.05.23 07:00
|modify
|261
|1.00
|1.8836
|1.8765
|1.9162
|2062
|2006.05.23 08:00
|modify
|261
|1.00
|1.8836
|1.8771
|1.9162
|2063
|2006.05.23 09:00
|modify
|261
|1.00
|1.8836
|1.8784
|1.9162
|2064
|2006.05.23 12:00
|close
|261
|1.00
|1.8809
|1.8784
|1.9162
|-270.00
|28802.56
|2065
|2006.05.29 04:55
|sell
|262
|1.00
|1.8605
|1.8683
|1.8279
|2066
|2006.05.29 05:00
|modify
|262
|1.00
|1.8605
|1.8681
|1.8279
|2067
|2006.05.29 06:00
|modify
|262
|1.00
|1.8605
|1.8667
|1.8279
|2068
|2006.05.29 07:00
|modify
|262
|1.00
|1.8605
|1.8637
|1.8279
|2069
|2006.05.29 08:00
|modify
|262
|1.00
|1.8605
|1.8627
|1.8279
|2070
|2006.05.29 11:08
|s/l
|262
|1.00
|1.8627
|1.8627
|1.8279
|-220.00
|28582.56
|2071
|2006.05.31 01:30
|buy
|263
|1.00
|1.8817
|1.8706
|1.9143
|2072
|2006.05.31 02:00
|modify
|263
|1.00
|1.8817
|1.8708
|1.9143
|2073
|2006.05.31 02:15
|buy
|264
|1.00
|1.8805
|1.8708
|1.9131
|2074
|2006.05.31 03:00
|modify
|263
|1.00
|1.8817
|1.8718
|1.9143
|2075
|2006.05.31 03:00
|modify
|264
|1.00
|1.8805
|1.8718
|1.9131
|2076
|2006.05.31 05:00
|modify
|263
|1.00
|1.8817
|1.8726
|1.9143
|2077
|2006.05.31 05:00
|modify
|264
|1.00
|1.8805
|1.8726
|1.9131
|2078
|2006.05.31 06:00
|modify
|263
|1.00
|1.8817
|1.8735
|1.9143
|2079
|2006.05.31 06:00
|modify
|264
|1.00
|1.8805
|1.8735
|1.9131
|2080
|2006.05.31 07:00
|modify
|263
|1.00
|1.8817
|1.8758
|1.9143
|2081
|2006.05.31 07:00
|modify
|264
|1.00
|1.8805
|1.8758
|1.9131
|2082
|2006.05.31 08:00
|modify
|263
|1.00
|1.8817
|1.8765
|1.9143
|2083
|2006.05.31 08:00
|modify
|264
|1.00
|1.8805
|1.8765
|1.9131
|2084
|2006.05.31 10:30
|buy
|265
|1.00
|1.8793
|1.8765
|1.9119
|2085
|2006.05.31 10:34
|s/l
|263
|1.00
|1.8765
|1.8765
|1.9143
|-520.00
|28062.56
|2086
|2006.05.31 10:34
|s/l
|264
|1.00
|1.8765
|1.8765
|1.9131
|-400.00
|27662.56
|2087
|2006.05.31 10:34
|s/l
|265
|1.00
|1.8765
|1.8765
|1.9119
|-280.00
|27382.56
|2088
|2006.06.05 09:05
|buy
|266
|1.00
|1.8819
|1.8791
|1.9145
|2089
|2006.06.05 11:00
|modify
|266
|1.00
|1.8819
|1.8797
|1.9145
|2090
|2006.06.05 14:41
|s/l
|266
|1.00
|1.8797
|1.8797
|1.9145
|-220.00
|27162.56
|2091
|2006.06.06 08:55
|sell
|267
|1.00
|1.8770
|1.8804
|1.8444
|2092
|2006.06.06 09:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8802
|1.8444
|2093
|2006.06.06 13:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8801
|1.8444
|2094
|2006.06.06 14:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8800
|1.8444
|2095
|2006.06.06 16:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8774
|1.8444
|2096
|2006.06.06 17:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8760
|1.8444
|2097
|2006.06.06 18:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8751
|1.8444
|2098
|2006.06.06 19:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8740
|1.8444
|2099
|2006.06.06 21:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8739
|1.8444
|2100
|2006.06.07 00:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8733
|1.8444
|2101
|2006.06.07 01:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8728
|1.8444
|2102
|2006.06.07 02:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8722
|1.8444
|2103
|2006.06.07 04:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8711
|1.8444
|2104
|2006.06.07 06:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8698
|1.8444
|2105
|2006.06.07 07:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8689
|1.8444
|2106
|2006.06.07 08:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8680
|1.8444
|2107
|2006.06.07 10:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8658
|1.8444
|2108
|2006.06.08 05:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8655
|1.8444
|2109
|2006.06.08 06:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8654
|1.8444
|2110
|2006.06.08 07:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8635
|1.8444
|2111
|2006.06.08 09:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8627
|1.8444
|2112
|2006.06.08 10:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8607
|1.8444
|2113
|2006.06.08 11:00
|modify
|267
|1.00
|1.8770
|1.8579
|1.8444
|2114
|2006.06.08 14:04
|t/p
|267
|1.00
|1.8444
|1.8579
|1.8444
|3257.98
|30420.54
|2115
|2006.06.09 09:00
|sell
|268
|1.00
|1.8451
|1.8471
|1.8125
|2116
|2006.06.09 15:30
|s/l
|268
|1.00
|1.8471
|1.8471
|1.8125
|-200.00
|30220.54
|2117
|2006.06.14 03:30
|sell
|269
|1.00
|1.8350
|1.8461
|1.8024
|2118
|2006.06.14 04:00
|modify
|269
|1.00
|1.8350
|1.8457
|1.8024
|2119
|2006.06.14 05:00
|modify
|269
|1.00
|1.8350
|1.8455
|1.8024
|2120
|2006.06.14 06:00
|modify
|269
|1.00
|1.8350
|1.8445
|1.8024
|2121
|2006.06.14 07:00
|modify
|269
|1.00
|1.8350
|1.8432
|1.8024
|2122
|2006.06.14 08:00
|close
|269
|1.00
|1.8379
|1.8432
|1.8024
|-290.00
|29930.54
|2123
|2006.06.20 07:25
|sell
|270
|1.00
|1.8431
|1.8457
|1.8105
|2124
|2006.06.20 08:00
|modify
|270
|1.00
|1.8431
|1.8447
|1.8105
|2125
|2006.06.20 08:01
|s/l
|270
|1.00
|1.8447
|1.8447
|1.8105
|-160.00
|29770.54
|2126
|2006.07.03 03:40
|buy
|271
|1.00
|1.8447
|1.8367
|1.8773
|2127
|2006.07.03 04:00
|modify
|271
|1.00
|1.8447
|1.8369
|1.8773
|2128
|2006.07.03 05:00
|modify
|271
|1.00
|1.8447
|1.8370
|1.8773
|2129
|2006.07.03 06:00
|modify
|271
|1.00
|1.8447
|1.8387
|1.8773
|2130
|2006.07.03 07:00
|modify
|271
|1.00
|1.8447
|1.8393
|1.8773
|2131
|2006.07.03 08:00
|modify
|271
|1.00
|1.8447
|1.8408
|1.8773
|2132
|2006.07.03 09:00
|modify
|271
|1.00
|1.8447
|1.8413
|1.8773
|2133
|2006.07.03 14:45
|buy
|272
|1.00
|1.8434
|1.8413
|1.8760
|2134
|2006.07.03 17:15
|s/l
|271
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8773
|-340.00
|29430.54
|2135
|2006.07.03 17:15
|s/l
|272
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8760
|-210.00
|29220.54
|2136
|2006.07.06 01:45
|sell
|273
|1.00
|1.8359
|1.8449
|1.8033
|2137
|2006.07.06 02:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8443
|1.8033
|2138
|2006.07.06 03:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8436
|1.8033
|2139
|2006.07.06 04:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8431
|1.8033
|2140
|2006.07.06 05:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8429
|1.8033
|2141
|2006.07.06 06:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8408
|1.8033
|2142
|2006.07.06 07:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8395
|1.8033
|2143
|2006.07.06 08:00
|modify
|273
|1.00
|1.8359
|1.8389
|1.8033
|2144
|2006.07.06 08:25
|sell
|274
|1.00
|1.8372
|1.8389
|1.8046
|2145
|2006.07.06 14:34
|s/l
|273
|1.00
|1.8389
|1.8389
|1.8033
|-300.00
|28920.54
|2146
|2006.07.06 14:34
|s/l
|274
|1.00
|1.8389
|1.8389
|1.8046
|-170.00
|28750.54
|2147
|2006.07.10 02:15
|buy
|275
|1.00
|1.8494
|1.8423
|1.8820
|2148
|2006.07.10 02:25
|buy
|276
|1.00
|1.8480
|1.8423
|1.8806
|2149
|2006.07.10 06:00
|modify
|275
|1.00
|1.8494
|1.8452
|1.8820
|2150
|2006.07.10 06:00
|modify
|276
|1.00
|1.8480
|1.8452
|1.8806
|2151
|2006.07.10 08:00
|modify
|275
|1.00
|1.8494
|1.8455
|1.8820
|2152
|2006.07.10 08:00
|modify
|276
|1.00
|1.8480
|1.8455
|1.8806
|2153
|2006.07.10 11:26
|s/l
|275
|1.00
|1.8455
|1.8455
|1.8820
|-390.00
|28360.54
|2154
|2006.07.10 11:26
|s/l
|276
|1.00
|1.8455
|1.8455
|1.8806
|-250.00
|28110.54
|2155
|2006.07.12 04:15
|buy
|277
|1.00
|1.8448
|1.8369
|1.8774
|2156
|2006.07.12 05:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8373
|1.8774
|2157
|2006.07.12 06:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8379
|1.8774
|2158
|2006.07.12 07:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8394
|1.8774
|2159
|2006.07.12 08:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8397
|1.8774
|2160
|2006.07.12 09:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8398
|1.8774
|2161
|2006.07.12 10:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8401
|1.8774
|2162
|2006.07.12 10:35
|buy
|278
|1.00
|1.8435
|1.8401
|1.8761
|2163
|2006.07.12 11:00
|modify
|277
|1.00
|1.8448
|1.8405
|1.8774
|2164
|2006.07.12 11:00
|modify
|278
|1.00
|1.8435
|1.8405
|1.8761
|2165
|2006.07.12 13:19
|s/l
|277
|1.00
|1.8405
|1.8405
|1.8774
|-430.00
|27680.54
|2166
|2006.07.12 13:19
|s/l
|278
|1.00
|1.8405
|1.8405
|1.8761
|-300.00
|27380.54
|2167
|2006.07.13 03:35
|sell
|279
|1.00
|1.8353
|1.8440
|1.8027
|2168
|2006.07.13 04:00
|modify
|279
|1.00
|1.8353
|1.8431
|1.8027
|2169
|2006.07.13 05:00
|modify
|279
|1.00
|1.8353
|1.8422
|1.8027
|2170
|2006.07.13 06:00
|modify
|279
|1.00
|1.8353
|1.8404
|1.8027
|2171
|2006.07.13 07:00
|modify
|279
|1.00
|1.8353
|1.8402
|1.8027
|2172
|2006.07.13 08:00
|modify
|279
|1.00
|1.8353
|1.8394
|1.8027
|2173
|2006.07.13 09:41
|s/l
|279
|1.00
|1.8394
|1.8394
|1.8027
|-410.00
|26970.54
|2174
|2006.07.14 03:30
|buy
|280
|1.00
|1.8409
|1.8352
|1.8735
|2175
|2006.07.14 04:00
|close
|280
|1.00
|1.8411
|1.8352
|1.8735
|20.00
|26990.54
|2176
|2006.07.14 23:10
|sell
|281
|1.00
|1.8386
|1.8477
|1.8060
|2177
|2006.07.17 00:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8465
|1.8060
|2178
|2006.07.17 01:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8458
|1.8060
|2179
|2006.07.17 02:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8453
|1.8060
|2180
|2006.07.17 03:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8450
|1.8060
|2181
|2006.07.17 04:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8444
|1.8060
|2182
|2006.07.17 05:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8442
|1.8060
|2183
|2006.07.17 06:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8432
|1.8060
|2184
|2006.07.17 07:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8419
|1.8060
|2185
|2006.07.17 08:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8415
|1.8060
|2186
|2006.07.17 09:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8414
|1.8060
|2187
|2006.07.17 12:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8337
|1.8060
|2188
|2006.07.17 13:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8310
|1.8060
|2189
|2006.07.17 14:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8308
|1.8060
|2190
|2006.07.17 15:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8306
|1.8060
|2191
|2006.07.18 01:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8305
|1.8060
|2192
|2006.07.18 02:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8279
|1.8060
|2193
|2006.07.18 03:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8271
|1.8060
|2194
|2006.07.18 04:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8268
|1.8060
|2195
|2006.07.18 05:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8267
|1.8060
|2196
|2006.07.18 06:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8258
|1.8060
|2197
|2006.07.18 07:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8252
|1.8060
|2198
|2006.07.18 08:00
|modify
|281
|1.00
|1.8386
|1.8250
|1.8060
|2199
|2006.07.18 10:31
|s/l
|281
|1.00
|1.8250
|1.8250
|1.8060
|1358.99
|28349.52
|2200
|2006.07.21 02:10
|buy
|282
|1.00
|1.8478
|1.8420
|1.8804
|2201
|2006.07.21 04:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8426
|1.8804
|2202
|2006.07.21 05:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8434
|1.8804
|2203
|2006.07.21 07:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8436
|1.8804
|2204
|2006.07.21 08:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8443
|1.8804
|2205
|2006.07.21 11:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8468
|1.8804
|2206
|2006.07.21 12:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8473
|1.8804
|2207
|2006.07.21 13:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8474
|1.8804
|2208
|2006.07.21 14:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8488
|1.8804
|2209
|2006.07.24 00:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8491
|1.8804
|2210
|2006.07.24 01:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8501
|1.8804
|2211
|2006.07.24 02:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8505
|1.8804
|2212
|2006.07.24 03:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8509
|1.8804
|2213
|2006.07.24 06:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8513
|1.8804
|2214
|2006.07.24 07:00
|modify
|282
|1.00
|1.8478
|1.8521
|1.8804
|2215
|2006.07.24 07:35
|s/l
|282
|1.00
|1.8521
|1.8521
|1.8804
|430.24
|28779.77
|2216
|2006.07.26 01:45
|sell
|283
|1.00
|1.8412
|1.8505
|1.8086
|2217
|2006.07.26 02:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8499
|1.8086
|2218
|2006.07.26 03:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8497
|1.8086
|2219
|2006.07.26 04:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8496
|1.8086
|2220
|2006.07.26 05:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8495
|1.8086
|2221
|2006.07.26 06:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8491
|1.8086
|2222
|2006.07.26 07:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8485
|1.8086
|2223
|2006.07.26 08:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8468
|1.8086
|2224
|2006.07.26 09:00
|modify
|283
|1.00
|1.8412
|1.8451
|1.8086
|2225
|2006.07.26 16:08
|s/l
|283
|1.00
|1.8451
|1.8451
|1.8086
|-390.00
|28389.77
|2226
|2006.07.28 22:15
|buy
|284
|1.00
|1.8631
|1.8536
|1.8957
|2227
|2006.07.31 01:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8538
|1.8957
|2228
|2006.07.31 02:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8542
|1.8957
|2229
|2006.07.31 03:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8545
|1.8957
|2230
|2006.07.31 04:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8550
|1.8957
|2231
|2006.07.31 05:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8552
|1.8957
|2232
|2006.07.31 06:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8579
|1.8957
|2233
|2006.07.31 07:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8580
|1.8957
|2234
|2006.07.31 08:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8584
|1.8957
|2235
|2006.07.31 09:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8585
|1.8957
|2236
|2006.07.31 17:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8589
|1.8957
|2237
|2006.07.31 21:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8592
|1.8957
|2238
|2006.08.01 00:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8596
|1.8957
|2239
|2006.08.01 01:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8598
|1.8957
|2240
|2006.08.01 02:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8601
|1.8957
|2241
|2006.08.01 03:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8605
|1.8957
|2242
|2006.08.01 04:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8608
|1.8957
|2243
|2006.08.01 09:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8611
|1.8957
|2244
|2006.08.01 20:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8623
|1.8957
|2245
|2006.08.01 21:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8633
|1.8957
|2246
|2006.08.01 22:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8636
|1.8957
|2247
|2006.08.01 23:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8640
|1.8957
|2248
|2006.08.02 00:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8645
|1.8957
|2249
|2006.08.02 01:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8649
|1.8957
|2250
|2006.08.02 02:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8657
|1.8957
|2251
|2006.08.02 03:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8662
|1.8957
|2252
|2006.08.02 04:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8671
|1.8957
|2253
|2006.08.02 05:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8672
|1.8957
|2254
|2006.08.02 06:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8684
|1.8957
|2255
|2006.08.02 07:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8701
|1.8957
|2256
|2006.08.02 08:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8706
|1.8957
|2257
|2006.08.02 09:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8714
|1.8957
|2258
|2006.08.02 10:00
|modify
|284
|1.00
|1.8631
|1.8721
|1.8957
|2259
|2006.08.03 10:45
|s/l
|284
|1.00
|1.8721
|1.8721
|1.8957
|901.46
|29291.23
|2260
|2006.08.07 02:20
|buy
|285
|1.00
|1.9071
|1.8983
|1.9397
|2261
|2006.08.07 03:00
|modify
|285
|1.00
|1.9071
|1.8986
|1.9397
|2262
|2006.08.07 04:00
|modify
|285
|1.00
|1.9071
|1.8988
|1.9397
|2263
|2006.08.07 05:00
|modify
|285
|1.00
|1.9071
|1.8991
|1.9397
|2264
|2006.08.07 06:00
|modify
|285
|1.00
|1.9071
|1.9032
|1.9397
|2265
|2006.08.07 07:00
|modify
|285
|1.00
|1.9071
|1.9045
|1.9397
|2266
|2006.08.07 08:00
|modify
|285
|1.00
|1.9071
|1.9055
|1.9397
|2267
|2006.08.07 09:00
|s/l
|285
|1.00
|1.9055
|1.9055
|1.9397
|-160.00
|29131.23
|2268
|2006.08.09 08:15
|sell
|286
|1.00
|1.9042
|1.9105
|1.8716
|2269
|2006.08.09 08:45
|sell
|287
|1.00
|1.9052
|1.9105
|1.8726
|2270
|2006.08.09 10:05
|sell
|288
|1.00
|1.9089
|1.9105
|1.8763
|2271
|2006.08.09 10:20
|s/l
|286
|1.00
|1.9105
|1.9105
|1.8716
|-630.00
|28501.23
|2272
|2006.08.09 10:20
|s/l
|287
|1.00
|1.9105
|1.9105
|1.8726
|-530.00
|27971.23
|2273
|2006.08.09 10:20
|s/l
|288
|1.00
|1.9105
|1.9105
|1.8763
|-160.00
|27811.23
|2274
|2006.08.11 00:45
|sell
|289
|1.00
|1.8946
|1.9044
|1.8620
|2275
|2006.08.11 01:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.9021
|1.8620
|2276
|2006.08.11 02:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.9011
|1.8620
|2277
|2006.08.11 03:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.9008
|1.8620
|2278
|2006.08.11 04:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.9006
|1.8620
|2279
|2006.08.11 05:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.9001
|1.8620
|2280
|2006.08.11 06:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.8992
|1.8620
|2281
|2006.08.11 07:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.8987
|1.8620
|2282
|2006.08.11 08:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.8961
|1.8620
|2283
|2006.08.11 09:00
|modify
|289
|1.00
|1.8946
|1.8951
|1.8620
|2284
|2006.08.11 09:51
|s/l
|289
|1.00
|1.8951
|1.8951
|1.8620
|-50.00
|27761.23
|2285
|2006.08.15 22:15
|buy
|290
|1.00
|1.8933
|1.8835
|1.9259
|2286
|2006.08.15 23:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8840
|1.9259
|2287
|2006.08.16 00:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8850
|1.9259
|2288
|2006.08.16 01:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8857
|1.9259
|2289
|2006.08.16 02:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8870
|1.9259
|2290
|2006.08.16 03:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8876
|1.9259
|2291
|2006.08.16 04:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8880
|1.9259
|2292
|2006.08.16 05:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8882
|1.9259
|2293
|2006.08.16 06:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8903
|1.9259
|2294
|2006.08.16 07:00
|modify
|290
|1.00
|1.8933
|1.8915
|1.9259
|2295
|2006.08.16 10:17
|s/l
|290
|1.00
|1.8915
|1.8915
|1.9259
|-179.76
|27581.48
|2296
|2006.08.18 05:50
|sell
|291
|1.00
|1.8863
|1.8934
|1.8537
|2297
|2006.08.18 06:00
|modify
|291
|1.00
|1.8863
|1.8924
|1.8537
|2298
|2006.08.18 07:00
|modify
|291
|1.00
|1.8863
|1.8919
|1.8537
|2299
|2006.08.18 08:00
|close
|291
|1.00
|1.8869
|1.8919
|1.8537
|-60.00
|27521.48
|2300
|2006.08.21 21:15
|buy
|292
|1.00
|1.8941
|1.8875
|1.9267
|2301
|2006.08.21 23:55
|buy
|293
|1.00
|1.8929
|1.8875
|1.9255
|2302
|2006.08.22 00:25
|buy
|294
|1.00
|1.8913
|1.8875
|1.9239
|2303
|2006.08.22 01:00
|modify
|292
|1.00
|1.8941
|1.8893
|1.9267
|2304
|2006.08.22 01:00
|modify
|293
|1.00
|1.8929
|1.8893
|1.9255
|2305
|2006.08.22 01:00
|modify
|294
|1.00
|1.8913
|1.8893
|1.9239
|2306
|2006.08.22 02:00
|modify
|292
|1.00
|1.8941
|1.8898
|1.9267
|2307
|2006.08.22 02:00
|modify
|293
|1.00
|1.8929
|1.8898
|1.9255
|2308
|2006.08.22 02:00
|modify
|294
|1.00
|1.8913
|1.8898
|1.9239
|2309
|2006.08.22 03:00
|modify
|292
|1.00
|1.8941
|1.8900
|1.9267
|2310
|2006.08.22 03:00
|modify
|293
|1.00
|1.8929
|1.8900
|1.9255
|2311
|2006.08.22 03:00
|modify
|294
|1.00
|1.8913
|1.8900
|1.9239
|2312
|2006.08.22 04:13
|s/l
|292
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.9267
|-409.76
|27111.72
|2313
|2006.08.22 04:13
|s/l
|293
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.9255
|-289.76
|26821.96
|2314
|2006.08.22 04:13
|s/l
|294
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.9239
|-130.00
|26691.96
|2315
|2006.08.24 02:50
|buy
|295
|1.00
|1.8919
|1.8884
|1.9245
|2316
|2006.08.24 06:00
|modify
|295
|1.00
|1.8919
|1.8890
|1.9245
|2317
|2006.08.24 07:00
|modify
|295
|1.00
|1.8919
|1.8896
|1.9245
|2318
|2006.08.24 08:14
|modify
|295
|1.00
|1.8919
|1.8916
|1.9245
|2319
|2006.08.24 08:16
|s/l
|295
|1.00
|1.8916
|1.8916
|1.9245
|-30.00
|26661.96
|2320
|2006.08.25 05:00
|sell
|296
|1.00
|1.8887
|1.8955
|1.8561
|2321
|2006.08.25 06:00
|modify
|296
|1.00
|1.8887
|1.8948
|1.8561
|2322
|2006.08.25 08:00
|modify
|296
|1.00
|1.8887
|1.8933
|1.8561
|2323
|2006.08.25 09:00
|modify
|296
|1.00
|1.8887
|1.8930
|1.8561
|2324
|2006.08.25 10:00
|modify
|296
|1.00
|1.8887
|1.8913
|1.8561
|2325
|2006.08.25 12:10
|s/l
|296
|1.00
|1.8913
|1.8913
|1.8561
|-260.00
|26401.96
|2326
|2006.08.28 03:10
|sell
|297
|1.00
|1.8888
|1.8913
|1.8562
|2327
|2006.08.28 05:28
|s/l
|297
|1.00
|1.8913
|1.8913
|1.8562
|-250.00
|26151.96
|2328
|2006.08.28 22:20
|buy
|298
|1.00
|1.8947
|1.8900
|1.9273
|2329
|2006.08.28 22:55
|buy
|299
|1.00
|1.8933
|1.8900
|1.9259
|2330
|2006.08.29 01:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8904
|1.9273
|2331
|2006.08.29 01:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8904
|1.9259
|2332
|2006.08.29 03:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8908
|1.9273
|2333
|2006.08.29 03:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8908
|1.9259
|2334
|2006.08.29 07:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8917
|1.9273
|2335
|2006.08.29 07:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8917
|1.9259
|2336
|2006.08.29 08:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8919
|1.9273
|2337
|2006.08.29 08:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8919
|1.9259
|2338
|2006.08.29 09:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8922
|1.9273
|2339
|2006.08.29 09:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8922
|1.9259
|2340
|2006.08.29 11:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8932
|1.9273
|2341
|2006.08.29 11:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8932
|1.9259
|2342
|2006.08.29 12:00
|modify
|298
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.9273
|2343
|2006.08.29 12:00
|modify
|299
|1.00
|1.8933
|1.8947
|1.9259
|2344
|2006.08.29 16:23
|s/l
|298
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.9273
|0.24
|26152.21
|2345
|2006.08.29 16:23
|s/l
|299
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.9259
|140.24
|26292.45
|2346
|2006.09.06 22:40
|sell
|300
|1.00
|1.8852
|1.8913
|1.8526
|2347
|2006.09.07 03:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8910
|1.8526
|2348
|2006.09.07 03:20
|sell
|301
|1.00
|1.8864
|1.8910
|1.8538
|2349
|2006.09.07 04:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8907
|1.8526
|2350
|2006.09.07 04:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8907
|1.8538
|2351
|2006.09.07 05:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8900
|1.8526
|2352
|2006.09.07 05:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8900
|1.8538
|2353
|2006.09.07 06:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8892
|1.8526
|2354
|2006.09.07 06:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8892
|1.8538
|2355
|2006.09.07 07:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8882
|1.8526
|2356
|2006.09.07 07:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8882
|1.8538
|2357
|2006.09.07 08:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8875
|1.8526
|2358
|2006.09.07 08:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8875
|1.8538
|2359
|2006.09.07 15:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8858
|1.8526
|2360
|2006.09.07 15:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8858
|1.8538
|2361
|2006.09.07 16:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8841
|1.8526
|2362
|2006.09.07 16:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8841
|1.8538
|2363
|2006.09.08 04:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8836
|1.8526
|2364
|2006.09.08 04:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8836
|1.8538
|2365
|2006.09.08 05:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8821
|1.8526
|2366
|2006.09.08 05:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8821
|1.8538
|2367
|2006.09.08 06:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8812
|1.8526
|2368
|2006.09.08 06:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8812
|1.8538
|2369
|2006.09.08 07:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8805
|1.8526
|2370
|2006.09.08 07:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8805
|1.8538
|2371
|2006.09.08 12:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8804
|1.8526
|2372
|2006.09.08 12:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8804
|1.8538
|2373
|2006.09.08 13:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8802
|1.8526
|2374
|2006.09.08 13:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8802
|1.8538
|2375
|2006.09.08 14:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8797
|1.8526
|2376
|2006.09.08 14:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8797
|1.8538
|2377
|2006.09.08 15:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8785
|1.8526
|2378
|2006.09.08 15:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8785
|1.8538
|2379
|2006.09.08 16:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8770
|1.8526
|2380
|2006.09.08 16:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8770
|1.8538
|2381
|2006.09.08 17:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8759
|1.8526
|2382
|2006.09.08 17:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8759
|1.8538
|2383
|2006.09.08 18:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8754
|1.8526
|2384
|2006.09.08 18:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8754
|1.8538
|2385
|2006.09.11 00:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8750
|1.8526
|2386
|2006.09.11 00:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8750
|1.8538
|2387
|2006.09.11 01:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8746
|1.8526
|2388
|2006.09.11 01:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8746
|1.8538
|2389
|2006.09.11 02:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8742
|1.8526
|2390
|2006.09.11 02:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8742
|1.8538
|2391
|2006.09.11 03:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8740
|1.8526
|2392
|2006.09.11 03:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8740
|1.8538
|2393
|2006.09.11 05:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8739
|1.8526
|2394
|2006.09.11 05:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8739
|1.8538
|2395
|2006.09.11 06:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8721
|1.8526
|2396
|2006.09.11 06:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8721
|1.8538
|2397
|2006.09.11 07:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8714
|1.8526
|2398
|2006.09.11 07:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8714
|1.8538
|2399
|2006.09.11 08:00
|modify
|300
|1.00
|1.8852
|1.8705
|1.8526
|2400
|2006.09.11 08:00
|modify
|301
|1.00
|1.8864
|1.8705
|1.8538
|2401
|2006.09.11 10:12
|s/l
|300
|1.00
|1.8705
|1.8705
|1.8526
|1467.47
|27759.92
|2402
|2006.09.11 10:12
|s/l
|301
|1.00
|1.8705
|1.8705
|1.8538
|1588.99
|29348.91
|2403
|2006.09.13 02:25
|buy
|302
|1.00
|1.8720
|1.8664
|1.9046
|2404
|2006.09.13 06:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8675
|1.9046
|2405
|2006.09.13 07:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8684
|1.9046
|2406
|2006.09.13 23:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8686
|1.9046
|2407
|2006.09.14 00:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8688
|1.9046
|2408
|2006.09.14 01:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8689
|1.9046
|2409
|2006.09.14 02:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8696
|1.9046
|2410
|2006.09.14 03:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8702
|1.9046
|2411
|2006.09.14 04:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8704
|1.9046
|2412
|2006.09.14 05:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8705
|1.9046
|2413
|2006.09.14 06:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8708
|1.9046
|2414
|2006.09.14 07:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8711
|1.9046
|2415
|2006.09.14 08:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8715
|1.9046
|2416
|2006.09.14 09:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8720
|1.9046
|2417
|2006.09.14 11:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8733
|1.9046
|2418
|2006.09.14 12:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8748
|1.9046
|2419
|2006.09.14 14:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8767
|1.9046
|2420
|2006.09.14 15:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8783
|1.9046
|2421
|2006.09.14 18:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8791
|1.9046
|2422
|2006.09.15 02:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8794
|1.9046
|2423
|2006.09.15 03:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8799
|1.9046
|2424
|2006.09.15 04:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8812
|1.9046
|2425
|2006.09.15 05:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8820
|1.9046
|2426
|2006.09.15 06:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8835
|1.9046
|2427
|2006.09.15 07:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8839
|1.9046
|2428
|2006.09.15 08:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8853
|1.9046
|2429
|2006.09.15 09:00
|modify
|302
|1.00
|1.8720
|1.8858
|1.9046
|2430
|2006.09.15 09:05
|s/l
|302
|1.00
|1.8858
|1.8858
|1.9046
|1380.98
|30729.89
|2431
|2006.09.18 20:40
|sell
|303
|1.00
|1.8801
|1.8846
|1.8475
|2432
|2006.09.19 03:00
|modify
|303
|1.00
|1.8801
|1.8839
|1.8475
|2433
|2006.09.19 04:00
|modify
|303
|1.00
|1.8801
|1.8838
|1.8475
|2434
|2006.09.19 05:00
|modify
|303
|1.00
|1.8801
|1.8833
|1.8475
|2435
|2006.09.19 07:00
|modify
|303
|1.00
|1.8801
|1.8828
|1.8475
|2436
|2006.09.19 08:45
|s/l
|303
|1.00
|1.8828
|1.8828
|1.8475
|-270.51
|30459.38
|2437
|2006.09.21 01:10
|buy
|304
|1.00
|1.8870
|1.8826
|1.9196
|2438
|2006.09.21 02:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8828
|1.9196
|2439
|2006.09.21 09:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8832
|1.9196
|2440
|2006.09.21 11:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8841
|1.9196
|2441
|2006.09.21 12:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8856
|1.9196
|2442
|2006.09.21 13:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8869
|1.9196
|2443
|2006.09.21 14:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8892
|1.9196
|2444
|2006.09.21 15:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8896
|1.9196
|2445
|2006.09.21 16:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8909
|1.9196
|2446
|2006.09.21 17:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8911
|1.9196
|2447
|2006.09.21 20:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8925
|1.9196
|2448
|2006.09.22 00:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8929
|1.9196
|2449
|2006.09.22 01:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8931
|1.9196
|2450
|2006.09.22 02:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8932
|1.9196
|2451
|2006.09.22 03:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8934
|1.9196
|2452
|2006.09.22 04:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8946
|1.9196
|2453
|2006.09.22 06:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8947
|1.9196
|2454
|2006.09.22 08:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8948
|1.9196
|2455
|2006.09.22 09:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8953
|1.9196
|2456
|2006.09.22 10:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8965
|1.9196
|2457
|2006.09.22 11:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8989
|1.9196
|2458
|2006.09.22 12:00
|modify
|304
|1.00
|1.8870
|1.8993
|1.9196
|2459
|2006.09.22 20:47
|s/l
|304
|1.00
|1.8993
|1.8993
|1.9196
|1230.24
|31689.62
|2460
|2006.09.28 01:55
|sell
|305
|1.00
|1.8903
|1.8942
|1.8577
|2461
|2006.09.28 02:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8941
|1.8577
|2462
|2006.09.28 05:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8940
|1.8577
|2463
|2006.09.28 06:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8936
|1.8577
|2464
|2006.09.28 07:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8933
|1.8577
|2465
|2006.09.28 08:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8927
|1.8577
|2466
|2006.09.28 10:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8909
|1.8577
|2467
|2006.09.28 11:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8896
|1.8577
|2468
|2006.09.28 12:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8882
|1.8577
|2469
|2006.09.28 13:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8879
|1.8577
|2470
|2006.09.28 16:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8870
|1.8577
|2471
|2006.09.28 17:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8868
|1.8577
|2472
|2006.09.28 18:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8849
|1.8577
|2473
|2006.09.28 20:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8844
|1.8577
|2474
|2006.09.29 00:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8828
|1.8577
|2475
|2006.09.29 01:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8827
|1.8577
|2476
|2006.09.29 02:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8820
|1.8577
|2477
|2006.09.29 03:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8816
|1.8577
|2478
|2006.09.29 05:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8812
|1.8577
|2479
|2006.09.29 06:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8806
|1.8577
|2480
|2006.09.29 07:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8803
|1.8577
|2481
|2006.09.29 08:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8794
|1.8577
|2482
|2006.09.29 10:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8789
|1.8577
|2483
|2006.09.29 11:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8758
|1.8577
|2484
|2006.09.29 16:00
|modify
|305
|1.00
|1.8903
|1.8750
|1.8577
|2485
|2006.10.02 00:00
|s/l
|305
|1.00
|1.8750
|1.8750
|1.8577
|1528.99
|33218.61
|2486
|2006.10.03 04:25
|buy
|306
|1.00
|1.8862
|1.8773
|1.9188
|2487
|2006.10.03 05:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8775
|1.9188
|2488
|2006.10.03 06:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8780
|1.9188
|2489
|2006.10.03 07:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8812
|1.9188
|2490
|2006.10.03 08:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8821
|1.9188
|2491
|2006.10.03 09:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8829
|1.9188
|2492
|2006.10.03 10:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8836
|1.9188
|2493
|2006.10.03 11:00
|modify
|306
|1.00
|1.8862
|1.8844
|1.9188
|2494
|2006.10.04 03:46
|s/l
|306
|1.00
|1.8844
|1.8844
|1.9188
|-179.76
|33038.86
|2495
|2006.10.09 21:15
|sell
|307
|1.00
|1.8675
|1.8721
|1.8349
|2496
|2006.10.10 00:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8715
|1.8349
|2497
|2006.10.10 01:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8711
|1.8349
|2498
|2006.10.10 02:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8705
|1.8349
|2499
|2006.10.10 03:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8702
|1.8349
|2500
|2006.10.10 04:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8700
|1.8349
|2501
|2006.10.10 05:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8698
|1.8349
|2502
|2006.10.10 06:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8693
|1.8349
|2503
|2006.10.10 07:00
|modify
|307
|1.00
|1.8675
|1.8691
|1.8349
|2504
|2006.10.10 08:17
|s/l
|307
|1.00
|1.8691
|1.8691
|1.8349
|-160.51
|32878.35
|2505
|2006.10.11 04:35
|sell
|308
|1.00
|1.8549
|1.8609
|1.8223
|2506
|2006.10.11 05:00
|modify
|308
|1.00
|1.8549
|1.8599
|1.8223
|2507
|2006.10.11 06:00
|modify
|308
|1.00
|1.8549
|1.8595
|1.8223
|2508
|2006.10.11 07:00
|modify
|308
|1.00
|1.8549
|1.8590
|1.8223
|2509
|2006.10.11 08:00
|modify
|308
|1.00
|1.8549
|1.8587
|1.8223
|2510
|2006.10.11 10:00
|modify
|308
|1.00
|1.8549
|1.8579
|1.8223
|2511
|2006.10.11 10:55
|s/l
|308
|1.00
|1.8579
|1.8579
|1.8223
|-300.00
|32578.35
|2512
|2006.10.13 13:05
|buy
|309
|1.00
|1.8598
|1.8565
|1.8924
|2513
|2006.10.13 14:38
|s/l
|309
|1.00
|1.8565
|1.8565
|1.8924
|-330.00
|32248.35
|2514
|2006.10.18 02:50
|buy
|310
|1.00
|1.8696
|1.8633
|1.9022
|2515
|2006.10.18 03:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8636
|1.9022
|2516
|2006.10.18 04:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8639
|1.9022
|2517
|2006.10.18 05:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8641
|1.9022
|2518
|2006.10.18 06:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8647
|1.9022
|2519
|2006.10.18 07:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8660
|1.9022
|2520
|2006.10.18 08:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8668
|1.9022
|2521
|2006.10.18 09:00
|modify
|310
|1.00
|1.8696
|1.8679
|1.9022
|2522
|2006.10.18 14:49
|s/l
|310
|1.00
|1.8679
|1.8679
|1.9022
|-170.00
|32078.35
|2523
|2006.10.23 02:55
|buy
|311
|1.00
|1.8826
|1.8779
|1.9152
|2524
|2006.10.23 06:00
|modify
|311
|1.00
|1.8826
|1.8783
|1.9152
|2525
|2006.10.23 07:00
|modify
|311
|1.00
|1.8826
|1.8784
|1.9152
|2526
|2006.10.23 08:00
|modify
|311
|1.00
|1.8826
|1.8791
|1.9152
|2527
|2006.10.23 08:40
|s/l
|311
|1.00
|1.8791
|1.8791
|1.9152
|-350.00
|31728.35
|2528
|2006.10.23 21:15
|sell
|312
|1.00
|1.8738
|1.8775
|1.8412
|2529
|2006.10.24 02:00
|modify
|312
|1.00
|1.8738
|1.8771
|1.8412
|2530
|2006.10.24 03:00
|modify
|312
|1.00
|1.8738
|1.8765
|1.8412
|2531
|2006.10.24 04:00
|modify
|312
|1.00
|1.8738
|1.8759
|1.8412
|2532
|2006.10.24 06:00
|modify
|312
|1.00
|1.8738
|1.8752
|1.8412
|2533
|2006.10.24 07:00
|modify
|312
|1.00
|1.8738
|1.8748
|1.8412
|2534
|2006.10.24 11:00
|modify
|312
|1.00
|1.8738
|1.8740
|1.8412
|2535
|2006.10.24 17:25
|s/l
|312
|1.00
|1.8740
|1.8740
|1.8412
|-20.51
|31707.84
|2536
|2006.10.27 09:00
|buy
|313
|1.00
|1.8888
|1.8855
|1.9214
|2537
|2006.10.27 09:30
|buy
|314
|1.00
|1.8877
|1.8855
|1.9203
|2538
|2006.10.27 10:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8862
|1.9214
|2539
|2006.10.27 10:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8862
|1.9203
|2540
|2006.10.27 16:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8881
|1.9214
|2541
|2006.10.27 16:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8881
|1.9203
|2542
|2006.10.27 17:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8909
|1.9214
|2543
|2006.10.27 17:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8909
|1.9203
|2544
|2006.10.30 06:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8911
|1.9214
|2545
|2006.10.30 06:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8911
|1.9203
|2546
|2006.10.30 07:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8926
|1.9214
|2547
|2006.10.30 07:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8926
|1.9203
|2548
|2006.10.30 08:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8937
|1.9214
|2549
|2006.10.30 08:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8937
|1.9203
|2550
|2006.10.30 15:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8955
|1.9214
|2551
|2006.10.30 15:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8955
|1.9203
|2552
|2006.10.31 00:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8957
|1.9214
|2553
|2006.10.31 00:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8957
|1.9203
|2554
|2006.10.31 02:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8960
|1.9214
|2555
|2006.10.31 02:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8960
|1.9203
|2556
|2006.10.31 03:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8961
|1.9214
|2557
|2006.10.31 03:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8961
|1.9203
|2558
|2006.10.31 04:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8966
|1.9214
|2559
|2006.10.31 04:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8966
|1.9203
|2560
|2006.10.31 05:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8970
|1.9214
|2561
|2006.10.31 05:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8970
|1.9203
|2562
|2006.10.31 06:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8975
|1.9214
|2563
|2006.10.31 06:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8975
|1.9203
|2564
|2006.10.31 07:00
|modify
|313
|1.00
|1.8888
|1.8978
|1.9214
|2565
|2006.10.31 07:00
|modify
|314
|1.00
|1.8877
|1.8978
|1.9203
|2566
|2006.10.31 08:24
|s/l
|313
|1.00
|1.8978
|1.8978
|1.9214
|900.49
|32608.33
|2567
|2006.10.31 08:24
|s/l
|314
|1.00
|1.8978
|1.8978
|1.9203
|1010.49
|33618.82
|2568
|2006.11.01 04:30
|buy
|315
|1.00
|1.9071
|1.9017
|1.9397
|2569
|2006.11.01 05:00
|modify
|315
|1.00
|1.9071
|1.9020
|1.9397
|2570
|2006.11.01 06:00
|modify
|315
|1.00
|1.9071
|1.9024
|1.9397
|2571
|2006.11.01 07:00
|modify
|315
|1.00
|1.9071
|1.9026
|1.9397
|2572
|2006.11.01 08:00
|modify
|315
|1.00
|1.9071
|1.9049
|1.9397
|2573
|2006.11.01 09:00
|modify
|315
|1.00
|1.9071
|1.9051
|1.9397
|2574
|2006.11.02 07:56
|s/l
|315
|1.00
|1.9051
|1.9051
|1.9397
|-199.27
|33419.55
|2575
|2006.11.02 10:50
|sell
|316
|1.00
|1.9086
|1.9117
|1.8760
|2576
|2006.11.02 11:35
|sell
|317
|1.00
|1.9096
|1.9117
|1.8770
|2577
|2006.11.02 12:00
|close
|316
|1.00
|1.9093
|1.9117
|1.8760
|-70.00
|33349.55
|2578
|2006.11.02 12:00
|close
|317
|1.00
|1.9092
|1.9117
|1.8770
|40.00
|33389.55
|2579
|2006.11.03 09:50
|sell
|318
|1.00
|1.9085
|1.9116
|1.8759
|2580
|2006.11.03 10:00
|modify
|318
|1.00
|1.9085
|1.9107
|1.8759
|2581
|2006.11.03 10:32
|s/l
|318
|1.00
|1.9107
|1.9107
|1.8759
|-220.00
|33169.55
|2582
|2006.11.06 22:55
|sell
|319
|1.00
|1.8974
|1.9011
|1.8648
|2583
|2006.11.06 23:55
|sell
|320
|1.00
|1.8992
|1.9011
|1.8666
|2584
|2006.11.07 02:26
|s/l
|319
|1.00
|1.9011
|1.9011
|1.8648
|-370.51
|32799.05
|2585
|2006.11.07 02:26
|s/l
|320
|1.00
|1.9011
|1.9011
|1.8666
|-190.51
|32608.54
|2586
|2006.11.10 21:00
|buy
|321
|1.00
|1.9114
|1.9078
|1.9440
|2587
|2006.11.13 02:00
|modify
|321
|1.00
|1.9114
|1.9086
|1.9440
|2588
|2006.11.13 03:00
|modify
|321
|1.00
|1.9114
|1.9089
|1.9440
|2589
|2006.11.13 04:00
|modify
|321
|1.00
|1.9114
|1.9091
|1.9440
|2590
|2006.11.13 10:38
|s/l
|321
|1.00
|1.9091
|1.9091
|1.9440
|-229.76
|32378.78
|2591
|2006.11.14 01:00
|sell
|322
|1.00
|1.9046
|1.9087
|1.8720
|2592
|2006.11.14 02:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9086
|1.8720
|2593
|2006.11.14 04:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9084
|1.8720
|2594
|2006.11.14 05:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9083
|1.8720
|2595
|2006.11.14 06:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9079
|1.8720
|2596
|2006.11.14 07:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9074
|1.8720
|2597
|2006.11.14 08:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9066
|1.8720
|2598
|2006.11.14 09:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9064
|1.8720
|2599
|2006.11.14 13:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9063
|1.8720
|2600
|2006.11.14 14:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9058
|1.8720
|2601
|2006.11.15 01:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9055
|1.8720
|2602
|2006.11.15 02:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9040
|1.8720
|2603
|2006.11.15 03:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9033
|1.8720
|2604
|2006.11.15 04:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9030
|1.8720
|2605
|2006.11.15 05:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9028
|1.8720
|2606
|2006.11.15 06:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.9011
|1.8720
|2607
|2006.11.15 07:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8999
|1.8720
|2608
|2006.11.15 08:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8983
|1.8720
|2609
|2006.11.15 09:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8981
|1.8720
|2610
|2006.11.15 13:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8948
|1.8720
|2611
|2006.11.15 16:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8944
|1.8720
|2612
|2006.11.16 02:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8933
|1.8720
|2613
|2006.11.16 03:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8916
|1.8720
|2614
|2006.11.16 07:05
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8914
|1.8720
|2615
|2006.11.16 08:00
|modify
|322
|1.00
|1.9046
|1.8911
|1.8720
|2616
|2006.11.16 14:30
|s/l
|322
|1.00
|1.8911
|1.8911
|1.8720
|1347.98
|33726.76
|2617
|2006.11.21 08:05
|buy
|323
|1.00
|1.8967
|1.8936
|1.9293
|2618
|2006.11.21 09:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8938
|1.9293
|2619
|2006.11.21 14:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8939
|1.9293
|2620
|2006.11.21 17:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8940
|1.9293
|2621
|2006.11.22 04:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8953
|1.9293
|2622
|2006.11.22 05:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8960
|1.9293
|2623
|2006.11.22 06:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8964
|1.9293
|2624
|2006.11.22 07:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8970
|1.9293
|2625
|2006.11.22 08:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8972
|1.9293
|2626
|2006.11.22 09:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8975
|1.9293
|2627
|2006.11.22 10:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8983
|1.9293
|2628
|2006.11.22 11:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.8996
|1.9293
|2629
|2006.11.22 14:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9004
|1.9293
|2630
|2006.11.22 15:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9019
|1.9293
|2631
|2006.11.22 16:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9047
|1.9293
|2632
|2006.11.22 18:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9068
|1.9293
|2633
|2006.11.23 02:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9072
|1.9293
|2634
|2006.11.23 03:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9073
|1.9293
|2635
|2006.11.23 04:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9077
|1.9293
|2636
|2006.11.23 05:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9079
|1.9293
|2637
|2006.11.23 06:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9088
|1.9293
|2638
|2006.11.23 07:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9089
|1.9293
|2639
|2006.11.23 08:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9096
|1.9293
|2640
|2006.11.23 12:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9099
|1.9293
|2641
|2006.11.24 00:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9102
|1.9293
|2642
|2006.11.24 01:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9103
|1.9293
|2643
|2006.11.24 02:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9107
|1.9293
|2644
|2006.11.24 03:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9112
|1.9293
|2645
|2006.11.24 04:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9114
|1.9293
|2646
|2006.11.24 05:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9117
|1.9293
|2647
|2006.11.24 06:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9118
|1.9293
|2648
|2006.11.24 07:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9119
|1.9293
|2649
|2006.11.24 08:00
|modify
|323
|1.00
|1.8967
|1.9122
|1.9293
|2650
|2006.11.24 09:43
|t/p
|323
|1.00
|1.9293
|1.9122
|1.9293
|3261.22
|36987.98
|2651
|2006.11.29 06:35
|buy
|324
|1.00
|1.9516
|1.9435
|1.9842
|2652
|2006.11.29 07:00
|modify
|324
|1.00
|1.9516
|1.9444
|1.9842
|2653
|2006.11.29 08:00
|modify
|324
|1.00
|1.9516
|1.9452
|1.9842
|2654
|2006.11.29 08:50
|buy
|325
|1.00
|1.9499
|1.9452
|1.9825
|2655
|2006.11.29 09:00
|modify
|324
|1.00
|1.9516
|1.9456
|1.9842
|2656
|2006.11.29 09:00
|modify
|325
|1.00
|1.9499
|1.9456
|1.9825
|2657
|2006.11.29 11:00
|modify
|324
|1.00
|1.9516
|1.9458
|1.9842
|2658
|2006.11.29 11:00
|modify
|325
|1.00
|1.9499
|1.9458
|1.9825
|2659
|2006.11.29 19:23
|s/l
|324
|1.00
|1.9458
|1.9458
|1.9842
|-580.00
|36407.98
|2660
|2006.11.29 19:23
|s/l
|325
|1.00
|1.9458
|1.9458
|1.9825
|-410.00
|35997.98
|2661
|2006.12.01 00:35
|buy
|326
|1.00
|1.9651
|1.9563
|1.9977
|2662
|2006.12.01 01:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9569
|1.9977
|2663
|2006.12.01 02:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9576
|1.9977
|2664
|2006.12.01 03:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9584
|1.9977
|2665
|2006.12.01 04:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9589
|1.9977
|2666
|2006.12.01 06:04
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9594
|1.9977
|2667
|2006.12.01 07:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9604
|1.9977
|2668
|2006.12.01 08:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9627
|1.9977
|2669
|2006.12.01 09:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9664
|1.9977
|2670
|2006.12.01 10:00
|modify
|326
|1.00
|1.9651
|1.9666
|1.9977
|2671
|2006.12.01 10:35
|s/l
|326
|1.00
|1.9666
|1.9666
|1.9977
|150.00
|36147.98
|2672
|2006.12.04 03:55
|buy
|327
|1.00
|1.9787
|1.9710
|2.0113
|2673
|2006.12.04 04:00
|modify
|327
|1.00
|1.9787
|1.9715
|2.0113
|2674
|2006.12.04 05:00
|modify
|327
|1.00
|1.9787
|1.9720
|2.0113
|2675
|2006.12.04 05:10
|buy
|328
|1.00
|1.9769
|1.9720
|2.0095
|2676
|2006.12.04 06:04
|modify
|327
|1.00
|1.9787
|1.9721
|2.0113
|2677
|2006.12.04 06:04
|modify
|328
|1.00
|1.9769
|1.9721
|2.0095
|2678
|2006.12.04 08:00
|modify
|327
|1.00
|1.9787
|1.9722
|2.0113
|2679
|2006.12.04 08:00
|modify
|328
|1.00
|1.9769
|1.9722
|2.0095
|2680
|2006.12.04 09:00
|modify
|327
|1.00
|1.9787
|1.9750
|2.0113
|2681
|2006.12.04 09:00
|modify
|328
|1.00
|1.9769
|1.9750
|2.0095
|2682
|2006.12.04 09:08
|s/l
|327
|1.00
|1.9750
|1.9750
|2.0113
|-370.00
|35777.98
|2683
|2006.12.04 09:08
|s/l
|328
|1.00
|1.9750
|1.9750
|2.0095
|-190.00
|35587.98
|2684
|2006.12.07 06:00
|sell
|329
|1.00
|1.9675
|1.9703
|1.9349
|2685
|2006.12.07 08:12
|s/l
|329
|1.00
|1.9703
|1.9703
|1.9349
|-280.00
|35307.98
|2686
|2006.12.11 08:45
|sell
|330
|1.00
|1.9531
|1.9629
|1.9205
|2687
|2006.12.11 09:00
|modify
|330
|1.00
|1.9531
|1.9619
|1.9205
|2688
|2006.12.11 10:00
|modify
|330
|1.00
|1.9531
|1.9591
|1.9205
|2689
|2006.12.11 12:00
|modify
|330
|1.00
|1.9531
|1.9589
|1.9205
|2690
|2006.12.11 15:00
|modify
|330
|1.00
|1.9531
|1.9587
|1.9205
|2691
|2006.12.11 17:00
|modify
|330
|1.00
|1.9531
|1.9583
|1.9205
|2692
|2006.12.11 18:13
|s/l
|330
|1.00
|1.9583
|1.9583
|1.9205
|-520.00
|34787.98
|2693
|2006.12.12 09:05
|buy
|331
|1.00
|1.9585
|1.9550
|1.9911
|2694
|2006.12.12 10:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9551
|1.9911
|2695
|2006.12.12 12:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9554
|1.9911
|2696
|2006.12.12 17:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9557
|1.9911
|2697
|2006.12.12 22:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9560
|1.9911
|2698
|2006.12.13 00:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9567
|1.9911
|2699
|2006.12.13 01:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9570
|1.9911
|2700
|2006.12.13 02:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9579
|1.9911
|2701
|2006.12.13 03:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9582
|1.9911
|2702
|2006.12.13 05:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9586
|1.9911
|2703
|2006.12.13 06:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9593
|1.9911
|2704
|2006.12.13 07:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9609
|1.9911
|2705
|2006.12.13 08:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9612
|1.9911
|2706
|2006.12.13 09:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9614
|1.9911
|2707
|2006.12.13 12:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9620
|1.9911
|2708
|2006.12.13 13:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9623
|1.9911
|2709
|2006.12.13 14:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9626
|1.9911
|2710
|2006.12.13 15:00
|modify
|331
|1.00
|1.9585
|1.9627
|1.9911
|2711
|2006.12.13 15:31
|s/l
|331
|1.00
|1.9627
|1.9627
|1.9911
|420.24
|35208.22
|2712
|2006.12.18 04:40
|sell
|332
|1.00
|1.9543
|1.9643
|1.9217
|2713
|2006.12.18 05:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9642
|1.9217
|2714
|2006.12.18 06:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9640
|1.9217
|2715
|2006.12.18 06:55
|sell
|333
|1.00
|1.9563
|1.9640
|1.9237
|2716
|2006.12.18 07:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9612
|1.9217
|2717
|2006.12.18 07:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9612
|1.9237
|2718
|2006.12.18 08:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9594
|1.9217
|2719
|2006.12.18 08:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9594
|1.9237
|2720
|2006.12.18 08:30
|sell
|334
|1.00
|1.9578
|1.9594
|1.9252
|2721
|2006.12.18 09:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9578
|1.9217
|2722
|2006.12.18 09:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9578
|1.9237
|2723
|2006.12.18 09:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9578
|1.9252
|2724
|2006.12.18 10:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9577
|1.9217
|2725
|2006.12.18 10:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9577
|1.9237
|2726
|2006.12.18 10:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9577
|1.9252
|2727
|2006.12.18 11:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9572
|1.9217
|2728
|2006.12.18 11:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9572
|1.9237
|2729
|2006.12.18 11:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9572
|1.9252
|2730
|2006.12.18 17:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9559
|1.9217
|2731
|2006.12.18 17:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9559
|1.9237
|2732
|2006.12.18 17:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9559
|1.9252
|2733
|2006.12.18 18:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9545
|1.9217
|2734
|2006.12.18 18:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9545
|1.9237
|2735
|2006.12.18 18:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9545
|1.9252
|2736
|2006.12.19 00:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9543
|1.9217
|2737
|2006.12.19 00:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9543
|1.9237
|2738
|2006.12.19 00:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9543
|1.9252
|2739
|2006.12.19 02:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9535
|1.9217
|2740
|2006.12.19 02:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9535
|1.9237
|2741
|2006.12.19 02:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9535
|1.9252
|2742
|2006.12.19 03:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9524
|1.9217
|2743
|2006.12.19 03:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9524
|1.9237
|2744
|2006.12.19 03:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9524
|1.9252
|2745
|2006.12.19 04:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9519
|1.9217
|2746
|2006.12.19 04:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9519
|1.9237
|2747
|2006.12.19 04:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9519
|1.9252
|2748
|2006.12.19 05:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9517
|1.9217
|2749
|2006.12.19 05:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9517
|1.9237
|2750
|2006.12.19 05:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9517
|1.9252
|2751
|2006.12.19 06:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9511
|1.9217
|2752
|2006.12.19 06:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9511
|1.9237
|2753
|2006.12.19 06:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9511
|1.9252
|2754
|2006.12.19 07:00
|modify
|332
|1.00
|1.9543
|1.9499
|1.9217
|2755
|2006.12.19 07:00
|modify
|333
|1.00
|1.9563
|1.9499
|1.9237
|2756
|2006.12.19 07:00
|modify
|334
|1.00
|1.9578
|1.9499
|1.9252
|2757
|2006.12.19 07:15
|s/l
|332
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.9217
|439.49
|35647.72
|2758
|2006.12.19 07:15
|s/l
|333
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.9237
|639.49
|36287.21
|2759
|2006.12.19 07:15
|s/l
|334
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.9252
|789.49
|37076.71
|2760
|2006.12.20 09:00
|buy
|335
|1.00
|1.9696
|1.9666
|2.0022
|2761
|2006.12.20 16:37
|s/l
|335
|1.00
|1.9666
|1.9666
|2.0022
|-300.00
|36776.71
|2762
|2006.12.26 09:10
|sell
|336
|1.00
|1.9593
|1.9634
|1.9267
|2763
|2006.12.26 10:00
|modify
|336
|1.00
|1.9593
|1.9622
|1.9267
|2764
|2006.12.26 16:00
|modify
|336
|1.00
|1.9593
|1.9609
|1.9267
|2765
|2006.12.26 20:00
|modify
|336
|1.00
|1.9593
|1.9593
|1.9267
|2766
|2006.12.27 01:00
|modify
|336
|1.00
|1.9593
|1.9592
|1.9267
|2767
|2006.12.27 03:38
|s/l
|336
|1.00
|1.9592
|1.9592
|1.9267
|9.49
|36786.20
|2768
|2006.12.27 23:25
|sell
|337
|1.00
|1.9584
|1.9624
|1.9258
|2769
|2006.12.28 06:00
|modify
|337
|1.00
|1.9584
|1.9621
|1.9258
|2770
|2006.12.28 07:00
|modify
|337
|1.00
|1.9584
|1.9616
|1.9258
|2771
|2006.12.28 08:00
|modify
|337
|1.00
|1.9584
|1.9611
|1.9258
|2772
|2006.12.28 12:05
|s/l
|337
|1.00
|1.9611
|1.9611
|1.9258
|-271.52
|36514.68
|2773
|2006.12.29 01:15
|buy
|338
|1.00
|1.9611
|1.9591
|1.9937
|2774
|2006.12.29 10:00
|modify
|338
|1.00
|1.9611
|1.9600
|1.9937
|2775
|2006.12.29 11:08
|s/l
|338
|1.00
|1.9600
|1.9600
|1.9937
|-110.00
|36404.68
|2776
|2007.01.03 08:10
|buy
|339
|1.00
|1.9716
|1.9691
|2.0042
|2777
|2007.01.03 11:08
|s/l
|339
|1.00
|1.9691
|1.9691
|2.0042
|-250.00
|36154.68
|2778
|2007.01.04 00:40
|sell
|340
|1.00
|1.9514
|1.9628
|1.9188
|2779
|2007.01.04 02:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9627
|1.9188
|2780
|2007.01.04 03:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9608
|1.9188
|2781
|2007.01.04 04:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9600
|1.9188
|2782
|2007.01.04 04:10
|sell
|341
|1.00
|1.9524
|1.9600
|1.9198
|2783
|2007.01.04 05:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9597
|1.9188
|2784
|2007.01.04 05:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9597
|1.9198
|2785
|2007.01.04 06:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9587
|1.9188
|2786
|2007.01.04 06:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9587
|1.9198
|2787
|2007.01.04 07:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9584
|1.9188
|2788
|2007.01.04 07:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9584
|1.9198
|2789
|2007.01.04 08:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9567
|1.9188
|2790
|2007.01.04 08:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9567
|1.9198
|2791
|2007.01.04 09:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9563
|1.9188
|2792
|2007.01.04 09:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9563
|1.9198
|2793
|2007.01.04 10:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9562
|1.9188
|2794
|2007.01.04 10:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9562
|1.9198
|2795
|2007.01.04 11:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9509
|1.9188
|2796
|2007.01.04 11:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9509
|1.9198
|2797
|2007.01.04 12:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9505
|1.9188
|2798
|2007.01.04 12:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9505
|1.9198
|2799
|2007.01.05 01:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9498
|1.9188
|2800
|2007.01.05 01:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9498
|1.9198
|2801
|2007.01.05 02:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9492
|1.9188
|2802
|2007.01.05 02:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9492
|1.9198
|2803
|2007.01.05 04:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9489
|1.9188
|2804
|2007.01.05 04:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9489
|1.9198
|2805
|2007.01.05 05:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9480
|1.9188
|2806
|2007.01.05 05:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9480
|1.9198
|2807
|2007.01.05 06:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9460
|1.9188
|2808
|2007.01.05 06:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9460
|1.9198
|2809
|2007.01.05 07:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9444
|1.9188
|2810
|2007.01.05 07:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9444
|1.9198
|2811
|2007.01.05 08:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9437
|1.9188
|2812
|2007.01.05 08:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9437
|1.9198
|2813
|2007.01.05 09:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9436
|1.9188
|2814
|2007.01.05 09:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9436
|1.9198
|2815
|2007.01.05 16:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9424
|1.9188
|2816
|2007.01.05 16:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9424
|1.9198
|2817
|2007.01.05 18:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9416
|1.9188
|2818
|2007.01.05 18:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9416
|1.9198
|2819
|2007.01.05 21:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9411
|1.9188
|2820
|2007.01.05 21:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9411
|1.9198
|2821
|2007.01.05 22:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9410
|1.9188
|2822
|2007.01.05 22:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9410
|1.9198
|2823
|2007.01.05 23:14
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9405
|1.9188
|2824
|2007.01.05 23:14
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9405
|1.9198
|2825
|2007.01.08 00:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9393
|1.9188
|2826
|2007.01.08 00:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9393
|1.9198
|2827
|2007.01.08 01:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9384
|1.9188
|2828
|2007.01.08 01:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9384
|1.9198
|2829
|2007.01.08 02:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9380
|1.9188
|2830
|2007.01.08 02:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9380
|1.9198
|2831
|2007.01.08 06:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9353
|1.9188
|2832
|2007.01.08 06:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9353
|1.9198
|2833
|2007.01.08 07:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9345
|1.9188
|2834
|2007.01.08 07:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9345
|1.9198
|2835
|2007.01.08 08:00
|modify
|340
|1.00
|1.9514
|1.9336
|1.9188
|2836
|2007.01.08 08:00
|modify
|341
|1.00
|1.9524
|1.9336
|1.9198
|2837
|2007.01.08 08:19
|s/l
|340
|1.00
|1.9336
|1.9336
|1.9188
|1778.99
|37933.67
|2838
|2007.01.08 08:19
|s/l
|341
|1.00
|1.9336
|1.9336
|1.9198
|1878.99
|39812.66
|2839
|2007.01.09 15:05
|buy
|342
|1.00
|1.9409
|1.9373
|1.9735
|2840
|2007.01.09 17:50
|buy
|343
|1.00
|1.9391
|1.9373
|1.9717
|2841
|2007.01.10 00:00
|modify
|342
|1.00
|1.9409
|1.9376
|1.9735
|2842
|2007.01.10 00:00
|modify
|343
|1.00
|1.9391
|1.9376
|1.9717
|2843
|2007.01.10 01:10
|s/l
|342
|1.00
|1.9376
|1.9376
|1.9735
|-329.76
|39482.90
|2844
|2007.01.10 01:10
|s/l
|343
|1.00
|1.9376
|1.9376
|1.9717
|-149.76
|39333.15
|2845
|2007.01.23 19:35
|buy
|344
|1.00
|1.9833
|1.9813
|2.0159
|2846
|2007.01.23 19:42
|s/l
|344
|1.00
|1.9813
|1.9813
|2.0159
|-200.00
|39133.15
|2847
|2007.01.29 00:55
|sell
|345
|1.00
|1.9613
|1.9676
|1.9287
|2848
|2007.01.29 01:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9675
|1.9287
|2849
|2007.01.29 02:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9667
|1.9287
|2850
|2007.01.29 04:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9663
|1.9287
|2851
|2007.01.29 05:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9657
|1.9287
|2852
|2007.01.29 06:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9655
|1.9287
|2853
|2007.01.29 07:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9645
|1.9287
|2854
|2007.01.29 08:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9634
|1.9287
|2855
|2007.01.29 09:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9627
|1.9287
|2856
|2007.01.30 02:00
|modify
|345
|1.00
|1.9613
|1.9626
|1.9287
|2857
|2007.01.30 02:45
|s/l
|345
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.9287
|-130.51
|39002.64
|2858
|2007.02.01 04:15
|buy
|346
|1.00
|1.9629
|1.9530
|1.9955
|2859
|2007.02.01 06:04
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9543
|1.9955
|2860
|2007.02.01 07:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9554
|1.9955
|2861
|2007.02.01 08:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9572
|1.9955
|2862
|2007.02.01 09:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9586
|1.9955
|2863
|2007.02.01 12:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9591
|1.9955
|2864
|2007.02.01 14:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9605
|1.9955
|2865
|2007.02.01 16:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9613
|1.9955
|2866
|2007.02.01 17:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9622
|1.9955
|2867
|2007.02.01 18:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9639
|1.9955
|2868
|2007.02.02 03:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9642
|1.9955
|2869
|2007.02.02 04:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9646
|1.9955
|2870
|2007.02.02 05:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9650
|1.9955
|2871
|2007.02.02 06:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9654
|1.9955
|2872
|2007.02.02 07:00
|modify
|346
|1.00
|1.9629
|1.9661
|1.9955
|2873
|2007.02.02 08:19
|s/l
|346
|1.00
|1.9661
|1.9661
|1.9955
|320.24
|39322.88
|2874
|2007.02.06 01:30
|sell
|347
|1.00
|1.9608
|1.9639
|1.9282
|2875
|2007.02.06 02:00
|modify
|347
|1.00
|1.9608
|1.9637
|1.9282
|2876
|2007.02.06 03:00
|modify
|347
|1.00
|1.9608
|1.9632
|1.9282
|2877
|2007.02.06 04:00
|modify
|347
|1.00
|1.9608
|1.9627
|1.9282
|2878
|2007.02.06 05:00
|modify
|347
|1.00
|1.9608
|1.9622
|1.9282
|2879
|2007.02.06 06:10
|modify
|347
|1.00
|1.9608
|1.9612
|1.9282
|2880
|2007.02.06 08:00
|modify
|347
|1.00
|1.9608
|1.9610
|1.9282
|2881
|2007.02.06 08:06
|s/l
|347
|1.00
|1.9610
|1.9610
|1.9282
|-20.00
|39302.88
|2882
|2007.02.07 02:10
|buy
|348
|1.00
|1.9688
|1.9642
|2.0014
|2883
|2007.02.07 03:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9645
|2.0014
|2884
|2007.02.07 04:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9651
|2.0014
|2885
|2007.02.07 05:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9652
|2.0014
|2886
|2007.02.07 06:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9659
|2.0014
|2887
|2007.02.07 07:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9663
|2.0014
|2888
|2007.02.07 08:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9666
|2.0014
|2889
|2007.02.08 03:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9667
|2.0014
|2890
|2007.02.08 08:00
|modify
|348
|1.00
|1.9688
|1.9673
|2.0014
|2891
|2007.02.08 08:34
|s/l
|348
|1.00
|1.9673
|1.9673
|2.0014
|-149.27
|39153.62
|2892
|2007.02.09 03:35
|sell
|349
|1.00
|1.9593
|1.9645
|1.9267
|2893
|2007.02.09 04:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9642
|1.9267
|2894
|2007.02.09 05:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9619
|1.9267
|2895
|2007.02.09 06:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9611
|1.9267
|2896
|2007.02.09 07:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9606
|1.9267
|2897
|2007.02.09 08:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9597
|1.9267
|2898
|2007.02.09 10:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9568
|1.9267
|2899
|2007.02.09 12:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9549
|1.9267
|2900
|2007.02.12 04:00
|modify
|349
|1.00
|1.9593
|1.9545
|1.9267
|2901
|2007.02.12 07:01
|s/l
|349
|1.00
|1.9545
|1.9545
|1.9267
|479.49
|39633.11
|2902
|2007.02.13 02:25
|sell
|350
|1.00
|1.9478
|1.9524
|1.9152
|2903
|2007.02.13 03:00
|modify
|350
|1.00
|1.9478
|1.9516
|1.9152
|2904
|2007.02.13 04:00
|modify
|350
|1.00
|1.9478
|1.9515
|1.9152
|2905
|2007.02.13 05:00
|modify
|350
|1.00
|1.9478
|1.9510
|1.9152
|2906
|2007.02.13 06:00
|modify
|350
|1.00
|1.9478
|1.9503
|1.9152
|2907
|2007.02.13 06:13
|s/l
|350
|1.00
|1.9503
|1.9503
|1.9152
|-250.00
|39383.11
|2908
|2007.02.23 01:20
|buy
|351
|1.00
|1.9566
|1.9507
|1.9892
|2909
|2007.02.23 02:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9515
|1.9892
|2910
|2007.02.23 02:20
|buy
|352
|1.00
|1.9555
|1.9515
|1.9881
|2911
|2007.02.23 03:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9517
|1.9892
|2912
|2007.02.23 03:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9517
|1.9881
|2913
|2007.02.23 04:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9521
|1.9892
|2914
|2007.02.23 04:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9521
|1.9881
|2915
|2007.02.23 05:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9523
|1.9892
|2916
|2007.02.23 05:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9523
|1.9881
|2917
|2007.02.23 06:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9526
|1.9892
|2918
|2007.02.23 06:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9526
|1.9881
|2919
|2007.02.23 07:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9527
|1.9892
|2920
|2007.02.23 07:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9527
|1.9881
|2921
|2007.02.23 08:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9534
|1.9892
|2922
|2007.02.23 08:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9534
|1.9881
|2923
|2007.02.23 09:00
|modify
|351
|1.00
|1.9566
|1.9546
|1.9892
|2924
|2007.02.23 09:00
|modify
|352
|1.00
|1.9555
|1.9546
|1.9881
|2925
|2007.02.23 10:32
|s/l
|351
|1.00
|1.9546
|1.9546
|1.9892
|-200.00
|39183.11
|2926
|2007.02.23 10:32
|s/l
|352
|1.00
|1.9546
|1.9546
|1.9881
|-90.00
|39093.11
|2927
|2007.02.26 05:40
|buy
|353
|1.00
|1.9627
|1.9566
|1.9953
|2928
|2007.02.26 06:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9575
|1.9953
|2929
|2007.02.26 07:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9576
|1.9953
|2930
|2007.02.26 08:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9578
|1.9953
|2931
|2007.02.26 09:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9585
|1.9953
|2932
|2007.02.26 11:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9586
|1.9953
|2933
|2007.02.26 14:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9587
|1.9953
|2934
|2007.02.28 08:00
|modify
|353
|1.00
|1.9627
|1.9590
|1.9953
|2935
|2007.02.28 08:07
|s/l
|353
|1.00
|1.9590
|1.9590
|1.9953
|-369.51
|38723.60
|2936
|2007.03.05 15:55
|sell
|354
|1.00
|1.9260
|1.9381
|1.8934
|2937
|2007.03.05 16:00
|modify
|354
|1.00
|1.9260
|1.9345
|1.8934
|2938
|2007.03.05 17:00
|modify
|354
|1.00
|1.9260
|1.9338
|1.8934
|2939
|2007.03.05 18:00
|modify
|354
|1.00
|1.9260
|1.9336
|1.8934
|2940
|2007.03.05 21:00
|modify
|354
|1.00
|1.9260
|1.9333
|1.8934
|2941
|2007.03.05 22:00
|modify
|354
|1.00
|1.9260
|1.9327
|1.8934
|2942
|2007.03.05 23:00
|modify
|354
|1.00
|1.9260
|1.9316
|1.8934
|2943
|2007.03.05 23:59
|close at stop
|354
|1.00
|1.9194
|1.9316
|1.8934
|660.00
|39383.60