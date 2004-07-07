Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1[1].1

СимволGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.03.06 00:00 (2004.06.16 - 2007.03.06)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыMA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; TPPips=330; ChandDist_Min=10; ChandDist_Max=140;
Баров в истории203549Смоделировано тиков6007085Качество моделирования90.00%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль29383.60Общая прибыль105541.94Общий убыток-76158.34
Прибыльность1.39Матожидание выигрыша83.00
Абсолютная просадка550.00Максимальная просадка15145.31 (37.48%)Относительная просадка37.48% (15145.31)
Всего сделок354Короткие позиции (% выигравших)174 (28.74%)Длинные позиции (% выигравших)180 (25.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)95 (26.84%)Убыточные сделки (% от всех)259 (73.16%)
Самая большаяприбыльная сделка3261.22убыточная сделка-670.00
Средняяприбыльная сделка1110.97убыточная сделка-294.05
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (21144.81)непрерывных проигрышей (убыток)13 (-3139.27)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)21144.81 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-4150.26 (12)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш5
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12004.06.16 10:25buy11.001.82991.82441.8625
22004.06.16 17:15s/l11.001.82441.82441.8625-550.009450.00
32004.06.22 01:00sell21.001.83241.84111.7998
42004.06.22 01:10sell31.001.83471.84111.8021
52004.06.22 02:00modify21.001.83241.84071.7998
62004.06.22 02:00modify31.001.83471.84071.8021
72004.06.22 05:00modify21.001.83241.84011.7998
82004.06.22 05:00modify31.001.83471.84011.8021
92004.06.22 06:00modify21.001.83241.83971.7998
102004.06.22 06:00modify31.001.83471.83971.8021
112004.06.22 07:00modify21.001.83241.83851.7998
122004.06.22 07:00modify31.001.83471.83851.8021
132004.06.22 08:00modify21.001.83241.83841.7998
142004.06.22 08:00modify31.001.83471.83841.8021
152004.06.22 10:00modify21.001.83241.83651.7998
162004.06.22 10:00modify31.001.83471.83651.8021
172004.06.22 11:00modify21.001.83241.83461.7998
182004.06.22 11:00modify31.001.83471.83461.8021
192004.06.22 13:00modify21.001.83241.83141.7998
202004.06.22 13:00modify31.001.83471.83141.8021
212004.06.22 14:00modify21.001.83241.83071.7998
222004.06.22 14:00modify31.001.83471.83071.8021
232004.06.23 04:00modify21.001.83241.83041.7998
242004.06.23 04:00modify31.001.83471.83041.8021
252004.06.23 05:00modify21.001.83241.83001.7998
262004.06.23 05:00modify31.001.83471.83001.8021
272004.06.23 06:00modify21.001.83241.82981.7998
282004.06.23 06:00modify31.001.83471.82981.8021
292004.06.23 07:00modify21.001.83241.82931.7998
302004.06.23 07:00modify31.001.83471.82931.8021
312004.06.23 08:00modify21.001.83241.82901.7998
322004.06.23 08:00modify31.001.83471.82901.8021
332004.06.23 08:35s/l21.001.82901.82901.7998339.499789.49
342004.06.23 08:35s/l31.001.82901.82901.8021569.4910358.99
352004.06.24 09:40sell41.001.81731.82211.7847
362004.06.24 15:51s/l41.001.82211.82211.7847-480.009878.99
372004.06.25 09:25buy51.001.81821.81621.8508
382004.06.25 10:00modify51.001.81821.81761.8508
392004.06.25 10:03s/l51.001.81761.81761.8508-60.009818.99
402004.06.28 07:25buy61.001.82251.81761.8551
412004.06.28 08:00modify61.001.82251.81811.8551
422004.06.28 09:00modify61.001.82251.81831.8551
432004.06.28 14:00modify61.001.82251.81881.8551
442004.06.28 16:00modify61.001.82251.82191.8551
452004.06.29 06:00modify61.001.82251.82261.8551
462004.06.29 07:00modify61.001.82251.82281.8551
472004.06.29 08:00modify61.001.82251.82421.8551
482004.06.29 09:06s/l61.001.82421.82421.8551170.249989.23
492004.06.30 12:45sell71.001.81201.81421.7794
502004.06.30 15:25s/l71.001.81421.81421.7794-220.009769.23
512004.07.02 03:00buy81.001.81821.81161.8508
522004.07.02 08:00close81.001.81751.81161.8508-70.009699.23
532004.07.05 10:35buy91.001.83141.82591.8640
542004.07.05 13:00modify91.001.83141.82601.8640
552004.07.05 14:00modify91.001.83141.82621.8640
562004.07.05 16:00modify91.001.83141.82631.8640
572004.07.05 16:15buy101.001.82921.82631.8618
582004.07.05 17:00modify91.001.83141.82671.8640
592004.07.05 17:00modify101.001.82921.82671.8618
602004.07.05 17:05buy111.001.82821.82671.8608
612004.07.06 15:00modify91.001.83141.82761.8640
622004.07.06 15:00modify101.001.82921.82761.8618
632004.07.06 15:00modify111.001.82821.82761.8608
642004.07.06 16:00modify91.001.83141.83071.8640
652004.07.06 16:00modify101.001.82921.83071.8618
662004.07.06 16:00modify111.001.82821.83071.8608
672004.07.07 07:00modify91.001.83141.83161.8640
682004.07.07 07:00modify101.001.82921.83161.8618
692004.07.07 07:00modify111.001.82821.83161.8608
702004.07.07 08:00modify91.001.83141.83271.8640
712004.07.07 08:00modify101.001.82921.83271.8618
722004.07.07 08:00modify111.001.82821.83271.8608
732004.07.07 09:00modify91.001.83141.83331.8640
742004.07.07 09:00modify101.001.82921.83331.8618
752004.07.07 09:00modify111.001.82821.83331.8608
762004.07.07 10:00modify91.001.83141.83591.8640
772004.07.07 10:00modify101.001.82921.83591.8618
782004.07.07 10:00modify111.001.82821.83591.8608
792004.07.07 11:00modify91.001.83141.83611.8640
802004.07.07 11:00modify101.001.82921.83611.8618
812004.07.07 11:00modify111.001.82821.83611.8608
822004.07.07 12:00modify91.001.83141.83651.8640
832004.07.07 12:00modify101.001.82921.83651.8618
842004.07.07 12:00modify111.001.82821.83651.8608
852004.07.07 13:00modify91.001.83141.83911.8640
862004.07.07 13:00modify101.001.82921.83911.8618
872004.07.07 13:00modify111.001.82821.83911.8608
882004.07.07 18:00modify91.001.83141.84051.8640
892004.07.07 18:00modify101.001.82921.84051.8618
902004.07.07 18:00modify111.001.82821.84051.8608
912004.07.07 19:00modify91.001.83141.84211.8640
922004.07.07 19:00modify101.001.82921.84211.8618
932004.07.07 19:00modify111.001.82821.84211.8608
942004.07.07 21:00modify91.001.83141.84221.8640
952004.07.07 21:00modify101.001.82921.84221.8618
962004.07.07 21:00modify111.001.82821.84221.8608
972004.07.07 23:00modify91.001.83141.84311.8640
982004.07.07 23:00modify101.001.82921.84311.8618
992004.07.07 23:00modify111.001.82821.84311.8608
1002004.07.08 00:00modify91.001.83141.84341.8640
1012004.07.08 00:00modify101.001.82921.84341.8618
1022004.07.08 00:00modify111.001.82821.84341.8608
1032004.07.08 02:00modify91.001.83141.84391.8640
1042004.07.08 02:00modify101.001.82921.84391.8618
1052004.07.08 02:00modify111.001.82821.84391.8608
1062004.07.08 03:00modify91.001.83141.84531.8640
1072004.07.08 03:00modify101.001.82921.84531.8618
1082004.07.08 03:00modify111.001.82821.84531.8608
1092004.07.08 04:00modify91.001.83141.84551.8640
1102004.07.08 04:00modify101.001.82921.84551.8618
1112004.07.08 04:00modify111.001.82821.84551.8608
1122004.07.08 05:00modify91.001.83141.84581.8640
1132004.07.08 05:00modify101.001.82921.84581.8618
1142004.07.08 05:00modify111.001.82821.84581.8608
1152004.07.08 06:00modify91.001.83141.84611.8640
1162004.07.08 06:00modify101.001.82921.84611.8618
1172004.07.08 06:00modify111.001.82821.84611.8608
1182004.07.08 07:00modify91.001.83141.84691.8640
1192004.07.08 07:00modify101.001.82921.84691.8618
1202004.07.08 07:00modify111.001.82821.84691.8608
1212004.07.08 08:00modify91.001.83141.84771.8640
1222004.07.08 08:00modify101.001.82921.84771.8618
1232004.07.08 08:00modify111.001.82821.84771.8608
1242004.07.08 09:00modify91.001.83141.84851.8640
1252004.07.08 09:00modify101.001.82921.84851.8618
1262004.07.08 09:00modify111.001.82821.84851.8608
1272004.07.08 10:09s/l91.001.84851.84851.86401711.2211410.45
1282004.07.08 10:09s/l101.001.84851.84851.86181931.2213341.67
1292004.07.08 10:09s/l111.001.84851.84851.86082031.2215372.89
1302004.07.13 23:45sell121.001.85801.86601.8254
1312004.07.14 06:00modify121.001.85801.86481.8254
1322004.07.14 07:00modify121.001.85801.86441.8254
1332004.07.14 08:00modify121.001.85801.86381.8254
1342004.07.14 09:00modify121.001.85801.86371.8254
1352004.07.14 10:00modify121.001.85801.86361.8254
1362004.07.15 08:00modify121.001.85801.86061.8254
1372004.07.15 09:00modify121.001.85801.86001.8254
1382004.07.15 11:00modify121.001.85801.85911.8254
1392004.07.15 12:00modify121.001.85801.85881.8254
1402004.07.16 08:00modify121.001.85801.85871.8254
1412004.07.16 09:00modify121.001.85801.85831.8254
1422004.07.16 10:00modify121.001.85801.85791.8254
1432004.07.16 11:53s/l121.001.85791.85791.82547.4715380.36
1442004.07.21 08:55sell131.001.85331.86091.8207
1452004.07.21 09:00modify131.001.85331.86031.8207
1462004.07.21 12:00modify131.001.85331.86001.8207
1472004.07.21 13:00modify131.001.85331.85651.8207
1482004.07.21 14:00modify131.001.85331.85381.8207
1492004.07.21 16:00modify131.001.85331.85341.8207
1502004.07.21 17:00modify131.001.85331.85331.8207
1512004.07.21 18:00modify131.001.85331.85211.8207
1522004.07.21 19:00modify131.001.85331.85021.8207
1532004.07.22 03:00modify131.001.85331.84881.8207
1542004.07.22 04:00modify131.001.85331.84841.8207
1552004.07.22 05:00modify131.001.85331.84811.8207
1562004.07.22 06:00modify131.001.85331.84711.8207
1572004.07.22 07:00modify131.001.85331.84631.8207
1582004.07.22 08:00modify131.001.85331.84461.8207
1592004.07.22 09:00modify131.001.85331.84391.8207
1602004.07.22 11:45s/l131.001.84391.84391.8207938.4816318.84
1612004.07.27 14:35buy141.001.83951.83441.8721
1622004.07.27 16:01s/l141.001.83441.83441.8721-510.0015808.84
1632004.07.28 04:45sell151.001.82461.83511.7920
1642004.07.28 06:00modify151.001.82461.83441.7920
1652004.07.28 07:00modify151.001.82461.83371.7920
1662004.07.28 08:00modify151.001.82461.83051.7920
1672004.07.28 09:00modify151.001.82461.82941.7920
1682004.07.28 10:00modify151.001.82461.82911.7920
1692004.07.28 12:00modify151.001.82461.82741.7920
1702004.07.28 13:00modify151.001.82461.82641.7920
1712004.07.28 14:00modify151.001.82461.82621.7920
1722004.07.28 18:20s/l151.001.82621.82621.7920-160.0015648.84
1732004.08.04 16:45sell161.001.82261.82771.7900
1742004.08.04 18:10sell171.001.82501.82771.7924
1752004.08.04 20:00close161.001.82461.82771.7900-200.0015448.84
1762004.08.04 20:00close171.001.82471.82771.792430.0015478.84
1772004.08.05 18:50sell181.001.82561.82991.7930
1782004.08.05 19:45sell191.001.82661.82991.7940
1792004.08.05 20:00close181.001.82611.82991.7930-50.0015428.84
1802004.08.05 20:00close191.001.82601.82991.794060.0015488.84
1812004.08.06 23:35buy201.001.84021.82951.8728
1822004.08.09 06:00modify201.001.84021.83421.8728
1832004.08.09 07:00modify201.001.84021.83511.8728
1842004.08.09 08:00modify201.001.84021.83581.8728
1852004.08.09 09:00modify201.001.84021.83611.8728
1862004.08.09 10:00modify201.001.84021.83641.8728
1872004.08.09 14:15buy211.001.83921.83641.8718
1882004.08.10 10:31s/l201.001.83641.83641.8728-379.5115109.33
1892004.08.10 10:31s/l211.001.83641.83641.8718-279.7614829.58
1902004.08.11 07:15sell221.001.82841.83771.7958
1912004.08.11 08:00modify221.001.82841.83671.7958
1922004.08.11 09:00modify221.001.82841.83651.7958
1932004.08.11 09:05sell231.001.83011.83651.7975
1942004.08.11 10:00modify221.001.82841.83611.7958
1952004.08.11 10:00modify231.001.83011.83611.7975
1962004.08.11 12:00modify221.001.82841.83471.7958
1972004.08.11 12:00modify231.001.83011.83471.7975
1982004.08.11 13:00modify221.001.82841.83431.7958
1992004.08.11 13:00modify231.001.83011.83431.7975
2002004.08.12 01:55sell241.001.83191.83431.7993
2012004.08.12 10:52s/l221.001.83431.83431.7958-591.5214238.06
2022004.08.12 10:52s/l231.001.83431.83431.7975-421.5213816.54
2032004.08.12 10:52s/l241.001.83431.83431.7993-240.0013576.54
2042004.08.13 13:50sell251.001.82241.82481.7898
2052004.08.13 14:30s/l251.001.82481.82481.7898-240.0013336.54
2062004.08.18 06:15sell261.001.82961.83751.7970
2072004.08.18 07:00modify261.001.82961.83661.7970
2082004.08.18 08:00modify261.001.82961.83521.7970
2092004.08.18 09:00modify261.001.82961.83461.7970
2102004.08.18 11:00modify261.001.82961.83391.7970
2112004.08.18 12:00modify261.001.82961.83331.7970
2122004.08.18 16:00modify261.001.82961.83211.7970
2132004.08.19 02:00modify261.001.82961.83191.7970
2142004.08.19 06:00modify261.001.82961.83071.7970
2152004.08.19 07:00modify261.001.82961.83021.7970
2162004.08.19 08:00modify261.001.82961.82981.7970
2172004.08.19 12:01s/l261.001.82981.82981.7970-21.5213315.02
2182004.09.06 13:00sell271.001.77971.78261.7471
2192004.09.06 19:45sell281.001.78081.78261.7482
2202004.09.07 04:21s/l271.001.78261.78261.7471-290.5113024.52
2212004.09.07 04:21s/l281.001.78261.78261.7482-180.5112844.01
2222004.09.16 04:35sell291.001.77821.78611.7456
2232004.09.16 05:00modify291.001.77821.78591.7456
2242004.09.16 06:00modify291.001.77821.78491.7456
2252004.09.16 07:00modify291.001.77821.78351.7456
2262004.09.16 08:00modify291.001.77821.78291.7456
2272004.09.16 09:00modify291.001.77821.78211.7456
2282004.09.16 10:31s/l291.001.78211.78211.7456-390.0012454.01
2292004.09.17 16:10buy301.001.79211.78991.8247
2302004.09.17 17:49s/l301.001.78991.78991.8247-220.0012234.01
2312004.09.23 22:30buy311.001.79741.79561.8300
2322004.09.23 22:30s/l311.001.79561.79561.8300-180.0012054.01
2332004.09.27 09:35buy321.001.80571.79931.8383
2342004.09.27 10:00modify321.001.80571.79991.8383
2352004.09.27 11:00modify321.001.80571.80011.8383
2362004.09.28 01:00modify321.001.80571.80061.8383
2372004.09.28 02:00modify321.001.80571.80221.8383
2382004.09.28 03:00modify321.001.80571.80301.8383
2392004.09.28 04:00modify321.001.80571.80321.8383
2402004.09.28 05:00modify321.001.80571.80371.8383
2412004.09.28 06:00modify321.001.80571.80411.8383
2422004.09.28 07:00modify321.001.80571.80471.8383
2432004.09.28 09:00modify321.001.80571.80491.8383
2442004.09.28 11:00modify321.001.80571.80501.8383
2452004.09.28 13:00modify321.001.80571.80581.8383
2462004.09.28 14:00modify321.001.80571.80621.8383
2472004.09.28 15:00modify321.001.80571.80631.8383
2482004.09.28 16:00modify321.001.80571.80641.8383
2492004.09.28 17:00modify321.001.80571.80681.8383
2502004.09.29 04:00modify321.001.80571.80701.8383
2512004.09.29 05:00modify321.001.80571.80761.8383
2522004.09.29 06:00modify321.001.80571.80781.8383
2532004.09.29 07:00modify321.001.80571.80831.8383
2542004.09.29 08:00modify321.001.80571.80931.8383
2552004.09.29 08:22s/l321.001.80931.80931.8383360.4912414.50
2562004.09.30 00:30sell331.001.80091.80921.7683
2572004.09.30 02:00modify331.001.80091.80871.7683
2582004.09.30 03:00modify331.001.80091.80831.7683
2592004.09.30 04:00modify331.001.80091.80761.7683
2602004.09.30 05:00modify331.001.80091.80711.7683
2612004.09.30 06:00modify331.001.80091.80621.7683
2622004.09.30 07:00modify331.001.80091.80521.7683
2632004.09.30 08:00modify331.001.80091.80441.7683
2642004.09.30 09:00modify331.001.80091.80361.7683
2652004.09.30 13:42s/l331.001.80361.80361.7683-270.0012144.50
2662004.10.01 04:10buy341.001.80991.80161.8425
2672004.10.01 05:00modify341.001.80991.80361.8425
2682004.10.01 06:00modify341.001.80991.80411.8425
2692004.10.01 07:00modify341.001.80991.80471.8425
2702004.10.01 08:00modify341.001.80991.80571.8425
2712004.10.01 09:00modify341.001.80991.80611.8425
2722004.10.01 09:50buy351.001.80891.80611.8415
2732004.10.01 10:00modify341.001.80991.80641.8425
2742004.10.01 10:00modify351.001.80891.80641.8415
2752004.10.01 10:21s/l341.001.80641.80641.8425-350.0011794.50
2762004.10.01 10:21s/l351.001.80641.80641.8415-250.0011544.50
2772004.10.01 23:20sell361.001.79941.80421.7668
2782004.10.04 04:00modify361.001.79941.80251.7668
2792004.10.04 05:00modify361.001.79941.80191.7668
2802004.10.04 06:00modify361.001.79941.80151.7668
2812004.10.04 07:00modify361.001.79941.80071.7668
2822004.10.04 08:00modify361.001.79941.80001.7668
2832004.10.04 09:00modify361.001.79941.79951.7668
2842004.10.04 14:00modify361.001.79941.79931.7668
2852004.10.04 15:00modify361.001.79941.79781.7668
2862004.10.04 16:00modify361.001.79941.79721.7668
2872004.10.04 17:00modify361.001.79941.79671.7668
2882004.10.04 18:00modify361.001.79941.79541.7668
2892004.10.04 19:00modify361.001.79941.79411.7668
2902004.10.05 00:00modify361.001.79941.79381.7668
2912004.10.05 01:00modify361.001.79941.79311.7668
2922004.10.05 02:00modify361.001.79941.79261.7668
2932004.10.05 03:00modify361.001.79941.79231.7668
2942004.10.05 04:00modify361.001.79941.79131.7668
2952004.10.05 05:00modify361.001.79941.79031.7668
2962004.10.05 06:00modify361.001.79941.78941.7668
2972004.10.05 07:00modify361.001.79941.78901.7668
2982004.10.05 08:00modify361.001.79941.78851.7668
2992004.10.05 09:00modify361.001.79941.78791.7668
3002004.10.05 09:11s/l361.001.78791.78791.76681148.9912693.49
3012004.10.12 02:25buy371.001.79611.79161.8287
3022004.10.12 03:00buy381.001.79481.79161.8274
3032004.10.12 07:00modify371.001.79611.79201.8287
3042004.10.12 07:00modify381.001.79481.79201.8274
3052004.10.12 08:00modify371.001.79611.79211.8287
3062004.10.12 08:00modify381.001.79481.79211.8274
3072004.10.12 08:12s/l371.001.79211.79211.8287-400.0012293.49
3082004.10.12 08:12s/l381.001.79211.79211.8274-270.0012023.49
3092004.10.18 07:30buy391.001.80391.79891.8365
3102004.10.18 08:00modify391.001.80391.80021.8365
3112004.10.18 13:10buy401.001.80231.80021.8349
3122004.10.18 13:33s/l391.001.80021.80021.8365-370.0011653.49
3132004.10.18 13:33s/l401.001.80021.80021.8349-210.0011443.49
3142004.10.19 11:20sell411.001.79831.80071.7657
3152004.10.19 11:55s/l411.001.80071.80071.7657-240.0011203.49
3162004.10.20 02:15buy421.001.80251.79411.8351
3172004.10.20 03:00modify421.001.80251.79551.8351
3182004.10.20 04:00modify421.001.80251.79591.8351
3192004.10.20 05:00modify421.001.80251.79611.8351
3202004.10.20 06:00modify421.001.80251.79701.8351
3212004.10.20 07:00modify421.001.80251.79741.8351
3222004.10.20 08:00modify421.001.80251.79821.8351
3232004.10.20 09:00modify421.001.80251.79851.8351
3242004.10.20 11:00modify421.001.80251.80031.8351
3252004.10.20 12:00modify421.001.80251.80171.8351
3262004.10.20 18:00modify421.001.80251.80181.8351
3272004.10.20 19:00modify421.001.80251.80581.8351
3282004.10.21 01:00modify421.001.80251.80691.8351
3292004.10.21 02:00modify421.001.80251.80741.8351
3302004.10.21 03:00modify421.001.80251.80761.8351
3312004.10.21 05:00modify421.001.80251.80781.8351
3322004.10.21 06:00modify421.001.80251.80851.8351
3332004.10.21 07:00modify421.001.80251.80881.8351
3342004.10.21 08:00modify421.001.80251.80951.8351
3352004.10.21 09:00modify421.001.80251.81041.8351
3362004.10.21 10:00modify421.001.80251.81051.8351
3372004.10.21 11:00modify421.001.80251.81321.8351
3382004.10.21 12:00modify421.001.80251.81851.8351
3392004.10.22 02:00modify421.001.80251.81971.8351
3402004.10.22 03:00modify421.001.80251.82001.8351
3412004.10.22 04:00modify421.001.80251.82041.8351
3422004.10.22 05:00modify421.001.80251.82061.8351
3432004.10.22 06:00modify421.001.80251.82121.8351
3442004.10.22 07:00modify421.001.80251.82181.8351
3452004.10.22 08:00modify421.001.80251.82251.8351
3462004.10.22 09:00modify421.001.80251.82311.8351
3472004.10.22 10:00modify421.001.80251.82371.8351
3482004.10.22 10:36s/l421.001.82371.82371.83512120.9813324.46
3492004.10.26 02:30buy431.001.83981.83391.8724
3502004.10.26 03:00modify431.001.83981.83461.8724
3512004.10.26 04:00modify431.001.83981.83481.8724
3522004.10.26 07:00modify431.001.83981.83501.8724
3532004.10.26 08:00modify431.001.83981.83561.8724
3542004.10.26 09:00modify431.001.83981.83581.8724
3552004.10.26 12:04s/l431.001.83581.83581.8724-400.0012924.46
3562004.10.27 06:55sell441.001.83611.84401.8035
3572004.10.27 07:00modify441.001.83611.84331.8035
3582004.10.27 07:05sell451.001.83711.84331.8045
3592004.10.27 08:00modify441.001.83611.84251.8035
3602004.10.27 08:00modify451.001.83711.84251.8045
3612004.10.27 08:35sell461.001.83851.84251.8059
3622004.10.27 09:00modify441.001.83611.84161.8035
3632004.10.27 09:00modify451.001.83711.84161.8045
3642004.10.27 09:00modify461.001.83851.84161.8059
3652004.10.27 10:00modify441.001.83611.84131.8035
3662004.10.27 10:00modify451.001.83711.84131.8045
3672004.10.27 10:00modify461.001.83851.84131.8059
3682004.10.27 13:20sell471.001.83951.84131.8069
3692004.10.27 13:23s/l441.001.84131.84131.8035-520.0012404.46
3702004.10.27 13:23s/l451.001.84131.84131.8045-420.0011984.46
3712004.10.27 13:23s/l461.001.84131.84131.8059-280.0011704.46
3722004.10.27 13:23s/l471.001.84131.84131.8069-180.0011524.46
3732004.10.28 04:55sell481.001.83171.83951.7991
3742004.10.28 05:00modify481.001.83171.83921.7991
3752004.10.28 06:00modify481.001.83171.83871.7991
3762004.10.28 06:35sell491.001.83271.83871.8001
3772004.10.28 07:00modify481.001.83171.83791.7991
3782004.10.28 07:00modify491.001.83271.83791.8001
3792004.10.28 07:05sell501.001.83411.83791.8015
3802004.10.28 08:00modify481.001.83171.83711.7991
3812004.10.28 08:00modify491.001.83271.83711.8001
3822004.10.28 08:00modify501.001.83411.83711.8015
3832004.10.28 09:00modify481.001.83171.83541.7991
3842004.10.28 09:00modify491.001.83271.83541.8001
3852004.10.28 09:00modify501.001.83411.83541.8015
3862004.10.28 14:00modify481.001.83171.83261.7991
3872004.10.28 14:00modify491.001.83271.83261.8001
3882004.10.28 14:00modify501.001.83411.83261.8015
3892004.10.28 15:14s/l481.001.83261.83261.7991-90.0011434.46
3902004.10.28 15:14s/l491.001.83261.83261.800110.0011444.46
3912004.10.28 15:14s/l501.001.83261.83261.8015150.0011594.46
3922004.11.01 09:10buy511.001.83451.83111.8671
3932004.11.01 10:30s/l511.001.83111.83111.8671-340.0011254.46
3942004.11.02 20:45buy521.001.83551.83121.8681
3952004.11.03 01:00modify521.001.83551.83141.8681
3962004.11.03 04:00modify521.001.83551.83151.8681
3972004.11.03 07:25buy531.001.83331.83151.8659
3982004.11.03 16:00modify521.001.83551.83371.8681
3992004.11.03 16:00modify531.001.83331.83371.8659
4002004.11.03 22:00modify521.001.83551.83391.8681
4012004.11.03 22:00modify531.001.83331.83391.8659
4022004.11.03 23:00modify521.001.83551.83461.8681
4032004.11.03 23:00modify531.001.83331.83461.8659
4042004.11.04 00:00modify521.001.83551.83521.8681
4052004.11.04 00:00modify531.001.83331.83521.8659
4062004.11.04 01:00modify521.001.83551.83571.8681
4072004.11.04 01:00modify531.001.83331.83571.8659
4082004.11.04 02:00modify521.001.83551.83621.8681
4092004.11.04 02:00modify531.001.83331.83621.8659
4102004.11.04 03:00modify521.001.83551.83701.8681
4112004.11.04 03:00modify531.001.83331.83701.8659
4122004.11.04 04:00modify521.001.83551.83751.8681
4132004.11.04 04:00modify531.001.83331.83751.8659
4142004.11.04 05:00modify521.001.83551.83851.8681
4152004.11.04 05:00modify531.001.83331.83851.8659
4162004.11.04 06:00modify521.001.83551.84041.8681
4172004.11.04 06:00modify531.001.83331.84041.8659
4182004.11.04 07:00modify521.001.83551.84091.8681
4192004.11.04 07:00modify531.001.83331.84091.8659
4202004.11.04 08:00modify521.001.83551.84131.8681
4212004.11.04 08:00modify531.001.83331.84131.8659
4222004.11.04 09:00modify521.001.83551.84231.8681
4232004.11.04 09:00modify531.001.83331.84231.8659
4242004.11.04 10:06s/l521.001.84231.84231.8681680.9811935.44
4252004.11.04 10:06s/l531.001.84231.84231.8659900.7312836.17
4262004.11.12 02:25sell541.001.84481.84781.8122
4272004.11.12 05:13s/l541.001.84781.84781.8122-300.0012536.17
4282004.11.15 09:30buy551.001.85461.85011.8872
4292004.11.15 10:00modify551.001.85461.85051.8872
4302004.11.15 11:50buy561.001.85301.85051.8856
4312004.11.15 16:49s/l551.001.85051.85051.8872-410.0012126.17
4322004.11.15 16:49s/l561.001.85051.85051.8856-250.0011876.17
4332004.11.17 01:55buy571.001.85221.84511.8848
4342004.11.17 04:00modify571.001.85221.84541.8848
4352004.11.17 05:00modify571.001.85221.84591.8848
4362004.11.17 06:00modify571.001.85221.84661.8848
4372004.11.17 07:00modify571.001.85221.84801.8848
4382004.11.17 09:00modify571.001.85221.84851.8848
4392004.11.17 11:00modify571.001.85221.85041.8848
4402004.11.17 13:00modify571.001.85221.85351.8848
4412004.11.17 16:44s/l571.001.85351.85351.8848130.0012006.17
4422004.11.19 06:10sell581.001.85221.85821.8196
4432004.11.19 07:00modify581.001.85221.85771.8196
4442004.11.19 08:00modify581.001.85221.85731.8196
4452004.11.19 09:55sell591.001.85421.85731.8216
4462004.11.19 10:00modify581.001.85221.85701.8196
4472004.11.19 10:00modify591.001.85421.85701.8216
4482004.11.19 11:35s/l581.001.85701.85701.8196-480.0011526.17
4492004.11.19 11:35s/l591.001.85701.85701.8216-280.0011246.17
4502004.11.23 21:45buy601.001.86711.85831.8997
4512004.11.24 01:00modify601.001.86711.85881.8997
4522004.11.24 02:00modify601.001.86711.85951.8997
4532004.11.24 03:00modify601.001.86711.86181.8997
4542004.11.24 04:00modify601.001.86711.86241.8997
4552004.11.24 05:00modify601.001.86711.86321.8997
4562004.11.24 06:00modify601.001.86711.86401.8997
4572004.11.24 07:00modify601.001.86711.86431.8997
4582004.11.24 08:00modify601.001.86711.86461.8997
4592004.11.24 11:00modify601.001.86711.86511.8997
4602004.11.24 12:00modify601.001.86711.86761.8997
4612004.11.24 13:00modify601.001.86711.87011.8997
4622004.11.24 14:00modify601.001.86711.87081.8997
4632004.11.25 00:00modify601.001.86711.87091.8997
4642004.11.25 01:00modify601.001.86711.87191.8997
4652004.11.25 02:00modify601.001.86711.87231.8997
4662004.11.25 03:00modify601.001.86711.87331.8997
4672004.11.25 04:00modify601.001.86711.87361.8997
4682004.11.25 05:00modify601.001.86711.87401.8997
4692004.11.25 06:00modify601.001.86711.87451.8997
4702004.11.25 07:00modify601.001.86711.87501.8997
4712004.11.25 08:00modify601.001.86711.87521.8997
4722004.11.25 09:00modify601.001.86711.87601.8997
4732004.11.25 10:00modify601.001.86711.87611.8997
4742004.11.25 11:00modify601.001.86711.87841.8997
4752004.11.25 14:00modify601.001.86711.88011.8997
4762004.11.26 00:00modify601.001.86711.88221.8997
4772004.11.26 01:00modify601.001.86711.88271.8997
4782004.11.26 02:00modify601.001.86711.88291.8997
4792004.11.26 03:00modify601.001.86711.88311.8997
4802004.11.26 04:00modify601.001.86711.88391.8997
4812004.11.26 05:00modify601.001.86711.88421.8997
4822004.11.26 06:00modify601.001.86711.88471.8997
4832004.11.26 06:49t/p601.001.89971.88471.89973261.2214507.39
4842004.12.06 03:55buy611.001.94011.92931.9727
4852004.12.06 05:00modify611.001.94011.92981.9727
4862004.12.06 06:00modify611.001.94011.93171.9727
4872004.12.06 07:00modify611.001.94011.93271.9727
4882004.12.06 08:00modify611.001.94011.93391.9727
4892004.12.06 09:00modify611.001.94011.93401.9727
4902004.12.06 10:00modify611.001.94011.93471.9727
4912004.12.06 11:00modify611.001.94011.93511.9727
4922004.12.07 09:00modify611.001.94011.94041.9727
4932004.12.08 05:13s/l611.001.94041.94041.972730.4914537.88
4942004.12.08 18:50sell621.001.93361.94041.9010
4952004.12.08 22:40sell631.001.93491.94041.9023
4962004.12.08 23:25sell641.001.93651.94041.9039
4972004.12.08 23:35sell651.001.93891.94041.9063
4982004.12.09 01:00modify621.001.93361.93911.9010
4992004.12.09 01:00modify631.001.93491.93911.9023
5002004.12.09 01:00modify641.001.93651.93911.9039
5012004.12.09 01:00modify651.001.93891.93911.9063
5022004.12.09 02:00modify621.001.93361.93891.9010
5032004.12.09 02:00modify631.001.93491.93891.9023
5042004.12.09 02:00modify641.001.93651.93891.9039
5052004.12.09 02:00modify651.001.93891.93891.9063
5062004.12.09 03:00modify621.001.93361.93871.9010
5072004.12.09 03:00modify631.001.93491.93871.9023
5082004.12.09 03:00modify641.001.93651.93871.9039
5092004.12.09 03:00modify651.001.93891.93871.9063
5102004.12.09 04:00modify621.001.93361.93781.9010
5112004.12.09 04:00modify631.001.93491.93781.9023
5122004.12.09 04:00modify641.001.93651.93781.9039
5132004.12.09 04:00modify651.001.93891.93781.9063
5142004.12.09 06:00modify621.001.93361.93501.9010
5152004.12.09 06:00modify631.001.93491.93501.9023
5162004.12.09 06:00modify641.001.93651.93501.9039
5172004.12.09 06:00modify651.001.93891.93501.9063
5182004.12.09 15:00modify621.001.93361.93491.9010
5192004.12.09 15:00modify631.001.93491.93491.9023
5202004.12.09 15:00modify641.001.93651.93491.9039
5212004.12.09 15:00modify651.001.93891.93491.9063
5222004.12.10 02:00modify621.001.93361.93371.9010
5232004.12.10 02:00modify631.001.93491.93371.9023
5242004.12.10 02:00modify641.001.93651.93371.9039
5252004.12.10 02:00modify651.001.93891.93371.9063
5262004.12.10 07:00modify621.001.93361.93211.9010
5272004.12.10 07:00modify631.001.93491.93211.9023
5282004.12.10 07:00modify641.001.93651.93211.9039
5292004.12.10 07:00modify651.001.93891.93211.9063
5302004.12.10 08:00modify621.001.93361.93061.9010
5312004.12.10 08:00modify631.001.93491.93061.9023
5322004.12.10 08:00modify641.001.93651.93061.9039
5332004.12.10 08:00modify651.001.93891.93061.9063
5342004.12.10 09:00modify621.001.93361.92981.9010
5352004.12.10 09:00modify631.001.93491.92981.9023
5362004.12.10 09:00modify641.001.93651.92981.9039
5372004.12.10 09:00modify651.001.93891.92981.9063
5382004.12.10 10:46t/p651.001.90631.92981.90633257.9817795.85
5392004.12.10 11:00modify621.001.93361.92771.9010
5402004.12.10 11:00modify631.001.93491.92771.9023
5412004.12.10 11:00modify641.001.93651.92771.9039
5422004.12.10 11:43t/p641.001.90391.92771.90393257.9821053.83
5432004.12.10 11:45t/p631.001.90231.92771.90233257.9824311.81
5442004.12.10 12:00modify621.001.93361.92401.9010
5452004.12.10 13:00modify621.001.93361.92181.9010
5462004.12.13 01:00modify621.001.93361.92141.9010
5472004.12.13 02:00modify621.001.93361.91961.9010
5482004.12.13 03:00modify621.001.93361.91871.9010
5492004.12.13 04:00modify621.001.93361.91801.9010
5502004.12.13 04:01s/l621.001.91801.91801.90101557.4725869.28
5512004.12.14 01:30buy661.001.92231.91321.9549
5522004.12.14 02:00modify661.001.92231.91381.9549
5532004.12.14 03:00modify661.001.92231.91431.9549
5542004.12.14 04:00modify661.001.92231.91501.9549
5552004.12.14 05:00modify661.001.92231.91561.9549
5562004.12.14 06:00modify661.001.92231.91621.9549
5572004.12.14 07:00modify661.001.92231.91681.9549
5582004.12.14 08:00modify661.001.92231.91771.9549
5592004.12.14 09:00modify661.001.92231.91811.9549
5602004.12.15 03:55buy671.001.92011.91811.9527
5612004.12.15 10:00modify661.001.92231.91821.9549
5622004.12.15 10:00modify671.001.92011.91821.9527
5632004.12.15 12:00modify661.001.92231.91871.9549
5642004.12.15 12:00modify671.001.92011.91871.9527
5652004.12.15 13:00modify661.001.92231.92271.9549
5662004.12.15 13:00modify671.001.92011.92271.9527
5672004.12.15 15:00modify661.001.92231.92351.9549
5682004.12.15 15:00modify671.001.92011.92351.9527
5692004.12.15 16:00modify661.001.92231.92531.9549
5702004.12.15 16:00modify671.001.92011.92531.9527
5712004.12.15 17:00modify661.001.92231.92751.9549
5722004.12.15 17:00modify671.001.92011.92751.9527
5732004.12.15 18:00modify661.001.92231.92901.9549
5742004.12.15 18:00modify671.001.92011.92901.9527
5752004.12.15 19:00modify661.001.92231.93141.9549
5762004.12.15 19:00modify671.001.92011.93141.9527
5772004.12.15 20:00modify661.001.92231.93251.9549
5782004.12.15 20:00modify671.001.92011.93251.9527
5792004.12.16 00:00modify661.001.92231.93261.9549
5802004.12.16 00:00modify671.001.92011.93261.9527
5812004.12.16 01:00modify661.001.92231.93291.9549
5822004.12.16 01:00modify671.001.92011.93291.9527
5832004.12.16 02:00modify661.001.92231.93331.9549
5842004.12.16 02:00modify671.001.92011.93331.9527
5852004.12.16 03:00modify661.001.92231.93471.9549
5862004.12.16 03:00modify671.001.92011.93471.9527
5872004.12.16 04:00modify661.001.92231.93491.9549
5882004.12.16 04:00modify671.001.92011.93491.9527
5892004.12.16 05:00modify661.001.92231.93531.9549
5902004.12.16 05:00modify671.001.92011.93531.9527
5912004.12.16 06:00modify661.001.92231.93581.9549
5922004.12.16 06:00modify671.001.92011.93581.9527
5932004.12.16 07:00modify661.001.92231.93661.9549
5942004.12.16 07:00modify671.001.92011.93661.9527
5952004.12.16 08:00modify661.001.92231.93671.9549
5962004.12.16 08:00modify671.001.92011.93671.9527
5972004.12.16 09:00modify661.001.92231.93681.9549
5982004.12.16 09:00modify671.001.92011.93681.9527
5992004.12.16 10:00modify661.001.92231.93691.9549
6002004.12.16 10:00modify671.001.92011.93691.9527
6012004.12.16 13:00modify661.001.92231.93701.9549
6022004.12.16 13:00modify671.001.92011.93701.9527
6032004.12.16 13:12t/p671.001.95271.93701.95273260.7329130.01
6042004.12.16 13:19t/p661.001.95491.93701.95493260.9832390.98
6052004.12.22 20:00sell681.001.91831.92461.8857
6062004.12.23 04:00modify681.001.91831.92451.8857
6072004.12.23 05:00modify681.001.91831.92361.8857
6082004.12.23 08:55sell691.001.92151.92361.8889
6092004.12.23 09:37s/l681.001.92361.92361.8857-531.5231859.47
6102004.12.23 09:37s/l691.001.92361.92361.8889-210.0031649.47
6112004.12.27 12:15buy701.001.92361.91931.9562
6122004.12.27 15:00buy711.001.92171.91931.9543
6132004.12.27 18:00modify701.001.92361.92061.9562
6142004.12.27 18:00modify711.001.92171.92061.9543
6152004.12.27 19:00modify701.001.92361.92461.9562
6162004.12.27 19:00modify711.001.92171.92461.9543
6172004.12.27 20:00modify701.001.92361.92571.9562
6182004.12.27 20:00modify711.001.92171.92571.9543
6192004.12.28 08:00modify701.001.92361.92811.9562
6202004.12.28 08:00modify711.001.92171.92811.9543
6212004.12.28 09:00modify701.001.92361.92911.9562
6222004.12.28 09:00modify711.001.92171.92911.9543
6232004.12.28 12:00modify701.001.92361.92921.9562
6242004.12.28 12:00modify711.001.92171.92921.9543
6252004.12.28 13:00modify701.001.92361.92971.9562
6262004.12.28 13:00modify711.001.92171.92971.9543
6272004.12.28 14:00modify701.001.92361.93101.9562
6282004.12.28 14:00modify711.001.92171.93101.9543
6292004.12.28 15:00modify701.001.92361.93271.9562
6302004.12.28 15:00modify711.001.92171.93271.9543
6312004.12.28 16:33s/l701.001.93271.93271.9562910.2432559.71
6322004.12.28 16:33s/l711.001.93271.93271.95431100.2433659.95
6332004.12.29 22:30sell721.001.91891.92891.8863
6342004.12.29 23:00modify721.001.91891.92851.8863
6352004.12.30 00:00modify721.001.91891.92801.8863
6362004.12.30 01:00modify721.001.91891.92661.8863
6372004.12.30 02:00modify721.001.91891.92571.8863
6382004.12.30 03:50sell731.001.92051.92571.8879
6392004.12.30 04:00modify721.001.91891.92451.8863
6402004.12.30 04:00modify731.001.92051.92451.8879
6412004.12.30 05:00modify721.001.91891.92431.8863
6422004.12.30 05:00modify731.001.92051.92431.8879
6432004.12.30 05:05sell741.001.92211.92431.8895
6442004.12.30 06:00modify721.001.91891.92361.8863
6452004.12.30 06:00modify731.001.92051.92361.8879
6462004.12.30 06:00modify741.001.92211.92361.8895
6472004.12.30 07:00modify721.001.91891.92241.8863
6482004.12.30 07:00modify731.001.92051.92241.8879
6492004.12.30 07:00modify741.001.92211.92241.8895
6502004.12.30 09:05s/l721.001.92241.92241.8863-351.5233308.44
6512004.12.30 09:05s/l731.001.92241.92241.8879-190.0033118.44
6522004.12.30 09:05s/l741.001.92241.92241.8895-30.0033088.44
6532005.01.04 03:05sell751.001.90631.91571.8737
6542005.01.04 04:05sell761.001.90841.91571.8758
6552005.01.04 06:00modify751.001.90631.91561.8737
6562005.01.04 06:00modify761.001.90841.91561.8758
6572005.01.04 07:00modify751.001.90631.91441.8737
6582005.01.04 07:00modify761.001.90841.91441.8758
6592005.01.04 08:00modify751.001.90631.91321.8737
6602005.01.04 08:00modify761.001.90841.91321.8758
6612005.01.04 10:00modify751.001.90631.91311.8737
6622005.01.04 10:00modify761.001.90841.91311.8758
6632005.01.04 11:00modify751.001.90631.91281.8737
6642005.01.04 11:00modify761.001.90841.91281.8758
6652005.01.04 12:00modify751.001.90631.90791.8737
6662005.01.04 12:00modify761.001.90841.90791.8758
6672005.01.04 13:00modify751.001.90631.90661.8737
6682005.01.04 13:00modify761.001.90841.90661.8758
6692005.01.04 18:00modify751.001.90631.90101.8737
6702005.01.04 18:00modify761.001.90841.90101.8758
6712005.01.04 19:00modify751.001.90631.89881.8737
6722005.01.04 19:00modify761.001.90841.89881.8758
6732005.01.04 22:00modify751.001.90631.89821.8737
6742005.01.04 22:00modify761.001.90841.89821.8758
6752005.01.04 23:00modify751.001.90631.89741.8737
6762005.01.04 23:00modify761.001.90841.89741.8758
6772005.01.05 00:00modify751.001.90631.89731.8737
6782005.01.05 00:00modify761.001.90841.89731.8758
6792005.01.05 01:00modify751.001.90631.89671.8737
6802005.01.05 01:00modify761.001.90841.89671.8758
6812005.01.05 02:00modify751.001.90631.89471.8737
6822005.01.05 02:00modify761.001.90841.89471.8758
6832005.01.05 03:00modify751.001.90631.89441.8737
6842005.01.05 03:00modify761.001.90841.89441.8758
6852005.01.05 04:00modify751.001.90631.89401.8737
6862005.01.05 04:00modify761.001.90841.89401.8758
6872005.01.05 05:00modify751.001.90631.89371.8737
6882005.01.05 05:00modify761.001.90841.89371.8758
6892005.01.05 06:00modify751.001.90631.89301.8737
6902005.01.05 06:00modify761.001.90841.89301.8758
6912005.01.05 07:00modify751.001.90631.89241.8737
6922005.01.05 07:00modify761.001.90841.89241.8758
6932005.01.05 08:00modify751.001.90631.89011.8737
6942005.01.05 08:00modify761.001.90841.89011.8758
6952005.01.05 09:00modify751.001.90631.88981.8737
6962005.01.05 09:00modify761.001.90841.88981.8758
6972005.01.05 10:59t/p761.001.87581.88981.87583259.4936347.93
6982005.01.05 11:10t/p751.001.87371.88981.87373259.4939607.42
6992005.01.11 10:05buy771.001.87561.87231.9082
7002005.01.12 09:00modify771.001.87561.87291.9082
7012005.01.12 09:21s/l771.001.87291.87291.9082-269.7639337.67
7022005.01.13 00:00buy781.001.89061.87771.9232
7032005.01.13 01:00modify781.001.89061.87921.9232
7042005.01.13 02:00modify781.001.89061.87991.9232
7052005.01.13 03:00modify781.001.89061.88031.9232
7062005.01.13 04:00modify781.001.89061.88111.9232
7072005.01.13 05:00modify781.001.89061.88201.9232
7082005.01.13 06:00modify781.001.89061.88501.9232
7092005.01.13 07:00modify781.001.89061.88571.9232
7102005.01.13 08:00modify781.001.89061.88711.9232
7112005.01.13 10:31s/l781.001.88711.88711.9232-350.0038987.67
7122005.01.17 05:10sell791.001.87271.87951.8401
7132005.01.17 07:00modify791.001.87271.87841.8401
7142005.01.17 08:00modify791.001.87271.87671.8401
7152005.01.17 08:20sell801.001.87391.87671.8413
7162005.01.17 09:00modify791.001.87271.87591.8401
7172005.01.17 09:00modify801.001.87391.87591.8413
7182005.01.17 10:00modify791.001.87271.87571.8401
7192005.01.17 10:00modify801.001.87391.87571.8413
7202005.01.17 15:00modify791.001.87271.87221.8401
7212005.01.17 15:00modify801.001.87391.87221.8413
7222005.01.17 16:00modify791.001.87271.87201.8401
7232005.01.17 16:00modify801.001.87391.87201.8413
7242005.01.17 17:00modify791.001.87271.87111.8401
7252005.01.17 17:00modify801.001.87391.87111.8413
7262005.01.17 18:00modify791.001.87271.87031.8401
7272005.01.17 18:00modify801.001.87391.87031.8413
7282005.01.18 01:00modify791.001.87271.86981.8401
7292005.01.18 01:00modify801.001.87391.86981.8413
7302005.01.18 02:00modify791.001.87271.86801.8401
7312005.01.18 02:00modify801.001.87391.86801.8413
7322005.01.18 05:00modify791.001.87271.86641.8401
7332005.01.18 05:00modify801.001.87391.86641.8413
7342005.01.18 09:00modify791.001.87271.86621.8401
7352005.01.18 09:00modify801.001.87391.86621.8413
7362005.01.18 11:21s/l791.001.86621.86621.8401649.4939637.16
7372005.01.18 11:21s/l801.001.86621.86621.8413769.4940406.66
7382005.01.19 17:25buy811.001.87481.86811.9074
7392005.01.19 18:05buy821.001.87301.86811.9056
7402005.01.19 19:05buy831.001.87041.86811.9030
7412005.01.19 20:01s/l811.001.86811.86811.9074-670.0039736.66
7422005.01.19 20:01s/l821.001.86811.86811.9056-490.0039246.66
7432005.01.19 20:01s/l831.001.86811.86811.9030-230.0039016.66
7442005.01.24 03:20buy841.001.87531.86641.9079
7452005.01.24 05:00modify841.001.87531.86661.9079
7462005.01.24 06:00modify841.001.87531.86741.9079
7472005.01.24 07:00modify841.001.87531.86791.9079
7482005.01.24 08:00modify841.001.87531.86851.9079
7492005.01.24 09:00modify841.001.87531.86971.9079
7502005.01.24 10:00modify841.001.87531.87061.9079
7512005.01.24 11:00modify841.001.87531.87321.9079
7522005.01.25 13:50s/l841.001.87321.87321.9079-209.7638806.90
7532005.01.26 01:30sell851.001.86641.87671.8338
7542005.01.26 02:00modify851.001.86641.87641.8338
7552005.01.26 04:00modify851.001.86641.87621.8338
7562005.01.26 04:15sell861.001.86781.87621.8352
7572005.01.26 04:30sell871.001.86991.87621.8373
7582005.01.26 05:00modify851.001.86641.87491.8338
7592005.01.26 05:00modify861.001.86781.87491.8352
7602005.01.26 05:00modify871.001.86991.87491.8373
7612005.01.26 06:00modify851.001.86641.87471.8338
7622005.01.26 06:00modify861.001.86781.87471.8352
7632005.01.26 06:00modify871.001.86991.87471.8373
7642005.01.26 07:00modify851.001.86641.87431.8338
7652005.01.26 07:00modify861.001.86781.87431.8352
7662005.01.26 07:00modify871.001.86991.87431.8373
7672005.01.26 08:00modify851.001.86641.87211.8338
7682005.01.26 08:00modify861.001.86781.87211.8352
7692005.01.26 08:00modify871.001.86991.87211.8373
7702005.01.26 10:00modify851.001.86641.87171.8338
7712005.01.26 10:00modify861.001.86781.87171.8352
7722005.01.26 10:00modify871.001.86991.87171.8373
7732005.01.26 10:31s/l851.001.87171.87171.8338-530.0038276.90
7742005.01.26 10:31s/l861.001.87171.87171.8352-390.0037886.90
7752005.01.26 10:31s/l871.001.87171.87171.8373-180.0037706.90
7762005.01.28 05:35buy881.001.88731.88071.9199
7772005.01.28 05:55buy891.001.88621.88071.9188
7782005.01.28 06:00modify881.001.88731.88121.9199
7792005.01.28 06:00modify891.001.88621.88121.9188
7802005.01.28 06:30buy901.001.88521.88121.9178
7812005.01.28 08:00modify881.001.88731.88231.9199
7822005.01.28 08:00modify891.001.88621.88231.9188
7832005.01.28 08:00modify901.001.88521.88231.9178
7842005.01.28 09:00modify881.001.88731.88261.9199
7852005.01.28 09:00modify891.001.88621.88261.9188
7862005.01.28 09:00modify901.001.88521.88261.9178
7872005.01.28 12:28s/l881.001.88261.88261.9199-470.0037236.90
7882005.01.28 12:28s/l891.001.88261.88261.9188-360.0036876.90
7892005.01.28 12:28s/l901.001.88261.88261.9178-260.0036616.90
7902005.02.01 19:45sell911.001.88341.88771.8508
7912005.02.02 01:50sell921.001.88461.88771.8520
7922005.02.02 04:00close911.001.88571.88771.8508-230.5136386.39
7932005.02.02 04:00close921.001.88591.88771.8520-130.0036256.39
7942005.02.07 07:25sell931.001.87491.88321.8423
7952005.02.07 08:00modify931.001.87491.88251.8423
7962005.02.07 09:00modify931.001.87491.88241.8423
7972005.02.07 10:00modify931.001.87491.88191.8423
7982005.02.07 11:00modify931.001.87491.88041.8423
7992005.02.07 12:00modify931.001.87491.87831.8423
8002005.02.07 13:00modify931.001.87491.87821.8423
8012005.02.07 18:00modify931.001.87491.87731.8423
8022005.02.07 19:00modify931.001.87491.87401.8423
8032005.02.07 20:00modify931.001.87491.86971.8423
8042005.02.08 02:00modify931.001.87491.86911.8423
8052005.02.08 03:00modify931.001.87491.86901.8423
8062005.02.08 04:00modify931.001.87491.86851.8423
8072005.02.08 05:00modify931.001.87491.86831.8423
8082005.02.08 06:00modify931.001.87491.86751.8423
8092005.02.08 07:00modify931.001.87491.86691.8423
8102005.02.08 08:00modify931.001.87491.86661.8423
8112005.02.08 09:00modify931.001.87491.86551.8423
8122005.02.08 10:00modify931.001.87491.86421.8423
8132005.02.08 11:00modify931.001.87491.86371.8423
8142005.02.08 13:00modify931.001.87491.86281.8423
8152005.02.08 14:00modify931.001.87491.86251.8423
8162005.02.09 03:00modify931.001.87491.86161.8423
8172005.02.09 04:00modify931.001.87491.86091.8423
8182005.02.09 10:31s/l931.001.86091.86091.84231398.9937655.38
8192005.02.10 13:55buy941.001.85831.85471.8909
8202005.02.10 14:31s/l941.001.85471.85471.8909-360.0037295.38
8212005.02.11 01:00buy951.001.86821.85841.9008
8222005.02.11 03:00modify951.001.86821.85851.9008
8232005.02.11 04:00modify951.001.86821.85901.9008
8242005.02.11 05:00modify951.001.86821.85951.9008
8252005.02.11 06:00modify951.001.86821.86131.9008
8262005.02.11 07:00modify951.001.86821.86391.9008
8272005.02.11 08:00modify951.001.86821.86551.9008
8282005.02.11 09:00modify951.001.86821.86561.9008
8292005.02.11 11:00modify951.001.86821.86591.9008
8302005.02.11 11:51s/l951.001.86591.86591.9008-230.0037065.38
8312005.02.15 00:35buy961.001.88731.87811.9199
8322005.02.15 01:00modify961.001.88731.87961.9199
8332005.02.15 02:00modify961.001.88731.88081.9199
8342005.02.15 03:00modify961.001.88731.88121.9199
8352005.02.15 04:00modify961.001.88731.88181.9199
8362005.02.15 04:40buy971.001.88601.88181.9186
8372005.02.15 05:00modify961.001.88731.88211.9199
8382005.02.15 05:00modify971.001.88601.88211.9186
8392005.02.15 06:00modify961.001.88731.88301.9199
8402005.02.15 06:00modify971.001.88601.88301.9186
8412005.02.15 07:00modify961.001.88731.88351.9199
8422005.02.15 07:00modify971.001.88601.88351.9186
8432005.02.15 08:00modify961.001.88731.88361.9199
8442005.02.15 08:00modify971.001.88601.88361.9186
8452005.02.15 09:00modify961.001.88731.88431.9199
8462005.02.15 09:00modify971.001.88601.88431.9186
8472005.02.15 16:14s/l961.001.88431.88431.9199-300.0036765.38
8482005.02.15 16:14s/l971.001.88431.88431.9186-170.0036595.38
8492005.02.22 15:55buy981.001.90601.90181.9386
8502005.02.23 08:50buy991.001.90491.90181.9375
8512005.02.24 07:00modify981.001.90601.90201.9386
8522005.02.24 07:00modify991.001.90491.90201.9375
8532005.02.24 10:18s/l981.001.90201.90201.9386-399.0236196.36
8542005.02.24 10:18s/l991.001.90201.90201.9375-289.2735907.09
8552005.02.28 22:35buy1001.001.92221.91541.9548
8562005.02.28 23:50buy1011.001.92111.91541.9537
8572005.03.01 03:00modify1001.001.92221.91551.9548
8582005.03.01 03:00modify1011.001.92111.91551.9537
8592005.03.01 04:00modify1001.001.92221.91601.9548
8602005.03.01 04:00modify1011.001.92111.91601.9537
8612005.03.01 06:00modify1001.001.92221.91611.9548
8622005.03.01 06:00modify1011.001.92111.91611.9537
8632005.03.01 07:00modify1001.001.92221.91661.9548
8642005.03.01 07:00modify1011.001.92111.91661.9537
8652005.03.01 08:00modify1001.001.92221.91741.9548
8662005.03.01 08:00modify1011.001.92111.91741.9537
8672005.03.01 09:00modify1001.001.92221.91761.9548
8682005.03.01 09:00modify1011.001.92111.91761.9537
8692005.03.01 10:00modify1001.001.92221.91771.9548
8702005.03.01 10:00modify1011.001.92111.91771.9537
8712005.03.01 15:10s/l1001.001.91771.91771.9548-449.7635457.33
8722005.03.01 15:10s/l1011.001.91771.91771.9537-339.7635117.58
8732005.03.02 21:05sell1021.001.91301.91961.8804
8742005.03.02 22:35sell1031.001.91401.91961.8814
8752005.03.03 01:00modify1021.001.91301.91861.8804
8762005.03.03 01:00modify1031.001.91401.91861.8814
8772005.03.03 02:00modify1021.001.91301.91741.8804
8782005.03.03 02:00modify1031.001.91401.91741.8814
8792005.03.03 03:00modify1021.001.91301.91711.8804
8802005.03.03 03:00modify1031.001.91401.91711.8814
8812005.03.03 07:00modify1021.001.91301.91651.8804
8822005.03.03 07:00modify1031.001.91401.91651.8814
8832005.03.03 08:00modify1021.001.91301.91631.8804
8842005.03.03 08:00modify1031.001.91401.91631.8814
8852005.03.04 05:00modify1021.001.91301.91581.8804
8862005.03.04 05:00modify1031.001.91401.91581.8814
8872005.03.04 06:00modify1021.001.91301.91501.8804
8882005.03.04 06:00modify1031.001.91401.91501.8814
8892005.03.04 07:00modify1021.001.91301.91441.8804
8902005.03.04 07:00modify1031.001.91401.91441.8814
8912005.03.04 08:00modify1021.001.91301.91351.8804
8922005.03.04 08:00modify1031.001.91401.91351.8814
8932005.03.04 09:00modify1021.001.91301.91321.8804
8942005.03.04 09:00modify1031.001.91401.91321.8814
8952005.03.04 10:00modify1021.001.91301.91311.8804
8962005.03.04 10:00modify1031.001.91401.91311.8814
8972005.03.04 11:00modify1021.001.91301.91231.8804
8982005.03.04 11:00modify1031.001.91401.91231.8814
8992005.03.04 12:00modify1021.001.91301.91221.8804
9002005.03.04 12:00modify1031.001.91401.91221.8814
9012005.03.04 14:00modify1021.001.91301.91201.8804
9022005.03.04 14:00modify1031.001.91401.91201.8814
9032005.03.04 14:32s/l1021.001.91201.91201.880497.9835215.55
9042005.03.04 14:32s/l1031.001.91201.91201.8814197.9835413.53
9052005.03.07 04:05buy1041.001.92171.91411.9543
9062005.03.07 06:00modify1041.001.92171.91421.9543
9072005.03.07 07:00modify1041.001.92171.91721.9543
9082005.03.07 08:00modify1041.001.92171.91881.9543
9092005.03.07 09:00modify1041.001.92171.91951.9543
9102005.03.07 09:05s/l1041.001.91951.91951.9543-220.0035193.53
9112005.03.09 00:45buy1051.001.92781.92001.9604
9122005.03.09 01:00modify1051.001.92781.92051.9604
9132005.03.09 04:00modify1051.001.92781.92111.9604
9142005.03.09 05:00modify1051.001.92781.92141.9604
9152005.03.09 06:00modify1051.001.92781.92161.9604
9162005.03.09 07:00modify1051.001.92781.92331.9604
9172005.03.09 08:00modify1051.001.92781.92381.9604
9182005.03.09 09:00modify1051.001.92781.92471.9604
9192005.03.09 13:34s/l1051.001.92471.92471.9604-310.0034883.53
9202005.03.11 06:20sell1061.001.92451.93131.8919
9212005.03.11 09:00modify1061.001.92451.93121.8919
9222005.03.11 11:00modify1061.001.92451.92881.8919
9232005.03.11 12:00modify1061.001.92451.92701.8919
9242005.03.11 14:36s/l1061.001.92701.92701.8919-250.0034633.53
9252005.03.15 03:25sell1071.001.91581.92211.8832
9262005.03.15 04:00modify1071.001.91581.92171.8832
9272005.03.15 05:00modify1071.001.91581.92101.8832
9282005.03.15 06:00modify1071.001.91581.92091.8832
9292005.03.15 07:00modify1071.001.91581.92011.8832
9302005.03.15 08:00modify1071.001.91581.91921.8832
9312005.03.15 09:00modify1071.001.91581.91901.8832
9322005.03.15 11:47s/l1071.001.91901.91901.8832-320.0034313.53
9332005.03.17 04:30buy1081.001.92421.91671.9568
9342005.03.17 05:00modify1081.001.92421.91711.9568
9352005.03.17 06:00modify1081.001.92421.91861.9568
9362005.03.17 06:15buy1091.001.92281.91861.9554
9372005.03.17 07:00modify1081.001.92421.91931.9568
9382005.03.17 07:00modify1091.001.92281.91931.9554
9392005.03.17 08:00modify1081.001.92421.91971.9568
9402005.03.17 08:00modify1091.001.92281.91971.9554
9412005.03.17 14:35buy1101.001.92151.91971.9541
9422005.03.17 14:36s/l1081.001.91971.91971.9568-450.0033863.53
9432005.03.17 14:36s/l1091.001.91971.91971.9554-310.0033553.53
9442005.03.17 14:36s/l1101.001.91971.91971.9541-180.0033373.53
9452005.03.18 17:55sell1111.001.91991.92331.8873
9462005.03.18 20:00close1111.001.92071.92331.8873-80.0033293.53
9472005.03.22 09:10sell1121.001.89851.90281.8659
9482005.03.22 09:20sell1131.001.89991.90281.8673
9492005.03.22 20:18s/l1121.001.90281.90281.8659-430.0032863.53
9502005.03.22 20:18s/l1131.001.90281.90281.8673-290.0032573.53
9512005.03.24 04:45sell1141.001.87161.88161.8390
9522005.03.24 05:00modify1141.001.87161.88091.8390
9532005.03.24 06:00modify1141.001.87161.87861.8390
9542005.03.24 07:00modify1141.001.87161.87791.8390
9552005.03.24 08:00modify1141.001.87161.87731.8390
9562005.03.24 09:00modify1141.001.87161.87671.8390
9572005.03.24 10:00modify1141.001.87161.87651.8390
9582005.03.25 06:00modify1141.001.87161.87621.8390
9592005.03.25 07:00modify1141.001.87161.87541.8390
9602005.03.25 08:00modify1141.001.87161.87461.8390
9612005.03.25 09:00modify1141.001.87161.87421.8390
9622005.03.25 10:00modify1141.001.87161.87411.8390
9632005.03.28 05:00modify1141.001.87161.86851.8390
9642005.03.28 06:00modify1141.001.87161.86841.8390
9652005.03.28 20:00close1141.001.86651.86841.8390508.9933082.52
9662005.03.30 21:20buy1151.001.87951.87361.9121
9672005.03.30 22:55buy1161.001.87851.87361.9111
9682005.03.31 03:00modify1151.001.87951.87401.9121
9692005.03.31 03:00modify1161.001.87851.87401.9111
9702005.03.31 04:00modify1151.001.87951.87421.9121
9712005.03.31 04:00modify1161.001.87851.87421.9111
9722005.03.31 06:00modify1151.001.87951.87441.9121
9732005.03.31 06:00modify1161.001.87851.87441.9111
9742005.03.31 07:00modify1151.001.87951.87501.9121
9752005.03.31 07:00modify1161.001.87851.87501.9111
9762005.03.31 08:00modify1151.001.87951.87561.9121
9772005.03.31 08:00modify1161.001.87851.87561.9111
9782005.03.31 08:33s/l1151.001.87561.87561.9121-389.2732693.25
9792005.03.31 08:33s/l1161.001.87561.87561.9111-289.2732403.98
9802005.04.05 00:50sell1171.001.87641.88221.8438
9812005.04.05 01:00modify1171.001.87641.88211.8438
9822005.04.05 01:35sell1181.001.87751.88211.8449
9832005.04.05 02:00modify1171.001.87641.88151.8438
9842005.04.05 02:00modify1181.001.87751.88151.8449
9852005.04.05 03:00modify1171.001.87641.88071.8438
9862005.04.05 03:00modify1181.001.87751.88071.8449
9872005.04.05 04:00modify1171.001.87641.88051.8438
9882005.04.05 04:00modify1181.001.87751.88051.8449
9892005.04.05 08:00modify1171.001.87641.88041.8438
9902005.04.05 08:00modify1181.001.87751.88041.8449
9912005.04.05 15:34s/l1171.001.88041.88041.8438-400.0032003.98
9922005.04.05 15:34s/l1181.001.88041.88041.8449-290.0031713.98
9932005.04.07 11:25buy1191.001.87901.87711.9116
9942005.04.07 12:00close1191.001.87791.87711.9116-110.0031603.98
9952005.04.08 11:45sell1201.001.87081.87631.8382
9962005.04.08 12:00modify1201.001.87081.87581.8382
9972005.04.08 16:58s/l1201.001.87581.87581.8382-500.0031103.98
9982005.04.12 14:50buy1211.001.89071.88681.9233
9992005.04.12 15:16s/l1211.001.88681.88681.9233-390.0030713.98
10002005.04.18 03:25buy1221.001.88991.88111.9225
10012005.04.18 04:00close1221.001.88981.88111.9225-10.0030703.98
10022005.04.19 01:50buy1231.001.90171.89371.9343
10032005.04.19 02:00modify1231.001.90171.89481.9343
10042005.04.19 07:00modify1231.001.90171.89511.9343
10052005.04.19 08:00modify1231.001.90171.89591.9343
10062005.04.19 09:00modify1231.001.90171.89661.9343
10072005.04.19 11:00modify1231.001.90171.89951.9343
10082005.04.19 12:00modify1231.001.90171.89961.9343
10092005.04.19 14:00modify1231.001.90171.89991.9343
10102005.04.19 18:00modify1231.001.90171.90211.9343
10112005.04.19 19:00modify1231.001.90171.90291.9343
10122005.04.19 20:00modify1231.001.90171.90311.9343
10132005.04.19 21:00modify1231.001.90171.90331.9343
10142005.04.19 23:00modify1231.001.90171.90561.9343
10152005.04.20 00:00modify1231.001.90171.90571.9343
10162005.04.20 01:00modify1231.001.90171.90651.9343
10172005.04.20 02:00modify1231.001.90171.90711.9343
10182005.04.20 03:00modify1231.001.90171.90811.9343
10192005.04.20 04:00modify1231.001.90171.90921.9343
10202005.04.20 05:00modify1231.001.90171.90981.9343
10212005.04.20 06:00modify1231.001.90171.91041.9343
10222005.04.20 07:00modify1231.001.90171.91061.9343
10232005.04.20 08:00modify1231.001.90171.91191.9343
10242005.04.20 09:00modify1231.001.90171.91231.9343
10252005.04.20 11:42s/l1231.001.91231.91231.93431060.2431764.23
10262005.04.22 09:25sell1241.001.91091.91451.8783
10272005.04.22 10:00modify1241.001.91091.91421.8783
10282005.04.22 10:13s/l1241.001.91421.91421.8783-330.0031434.23
10292005.04.28 22:55buy1251.001.90631.90081.9389
10302005.04.29 07:00modify1251.001.90631.90101.9389
10312005.04.29 08:00modify1251.001.90631.90481.9389
10322005.04.29 10:00modify1251.001.90631.90591.9389
10332005.04.29 20:27s/l1251.001.90591.90591.9389-39.7631394.47
10342005.05.04 03:35sell1261.001.89511.90001.8625
10352005.05.04 04:01s/l1261.001.90001.90001.8625-490.0030904.47
10362005.05.06 00:10buy1271.001.90271.89751.9353
10372005.05.06 01:55buy1281.001.90071.89751.9333
10382005.05.06 09:12s/l1271.001.89751.89751.9353-520.0030384.47
10392005.05.06 09:12s/l1281.001.89751.89751.9333-320.0030064.47
10402005.05.10 17:00sell1291.001.88381.88831.8512
10412005.05.11 00:00modify1291.001.88381.88771.8512
10422005.05.11 01:00modify1291.001.88381.88731.8512
10432005.05.11 08:59s/l1291.001.88731.88731.8512-350.5129713.96
10442005.05.17 07:05sell1301.001.83981.84391.8072
10452005.05.18 04:00modify1301.001.83981.84211.8072
10462005.05.18 05:00modify1301.001.83981.84181.8072
10472005.05.18 06:00modify1301.001.83981.84131.8072
10482005.05.18 07:00modify1301.001.83981.84101.8072
10492005.05.18 08:00modify1301.001.83981.84061.8072
10502005.05.18 09:00modify1301.001.83981.84021.8072
10512005.05.18 13:00modify1301.001.83981.83971.8072
10522005.05.18 17:46s/l1301.001.83971.83971.80729.4929723.46
10532005.05.19 14:40buy1311.001.83781.83411.8704
10542005.05.19 15:15buy1321.001.83621.83411.8688
10552005.05.19 20:33s/l1311.001.83411.83411.8704-370.0029353.46
10562005.05.19 20:33s/l1321.001.83411.83411.8688-210.0029143.46
10572005.05.23 10:00sell1331.001.82991.83191.7973
10582005.05.23 16:26s/l1331.001.83191.83191.7973-200.0028943.46
10592005.05.25 07:05sell1341.001.83141.83541.7988
10602005.05.25 08:00modify1341.001.83141.83471.7988
10612005.05.25 12:00modify1341.001.83141.83451.7988
10622005.05.25 16:00close1341.001.83261.83451.7988-120.0028823.46
10632005.05.27 08:35sell1351.001.82401.82731.7914
10642005.05.27 09:00modify1351.001.82401.82671.7914
10652005.05.27 13:41s/l1351.001.82671.82671.7914-270.0028553.46
10662005.06.02 03:45sell1361.001.81251.82181.7799
10672005.06.02 04:00modify1361.001.81251.82111.7799
10682005.06.02 05:00modify1361.001.81251.82071.7799
10692005.06.02 06:00modify1361.001.81251.82011.7799
10702005.06.02 07:00modify1361.001.81251.81971.7799
10712005.06.02 08:00modify1361.001.81251.81931.7799
10722005.06.02 08:25sell1371.001.81461.81931.7820
10732005.06.02 09:00modify1361.001.81251.81881.7799
10742005.06.02 09:00modify1371.001.81461.81881.7820
10752005.06.02 09:19s/l1361.001.81881.81881.7799-630.0027923.46
10762005.06.02 09:19s/l1371.001.81881.81881.7820-420.0027503.46
10772005.06.03 17:10buy1381.001.81561.81181.8482
10782005.06.03 17:35s/l1381.001.81181.81181.8482-380.0027123.46
10792005.06.08 18:35buy1391.001.83481.82881.8674
10802005.06.08 19:29s/l1391.001.82881.82881.8674-600.0026523.46
10812005.06.13 20:50sell1401.001.80781.81371.7752
10822005.06.14 01:00modify1401.001.80781.81341.7752
10832005.06.14 02:00modify1401.001.80781.81251.7752
10842005.06.14 03:00modify1401.001.80781.81231.7752
10852005.06.14 07:00modify1401.001.80781.81201.7752
10862005.06.14 11:27s/l1401.001.81201.81201.7752-420.5126102.95
10872005.06.16 02:30buy1411.001.82001.81061.8526
10882005.06.16 03:00modify1411.001.82001.81071.8526
10892005.06.16 03:20buy1421.001.81901.81071.8516
10902005.06.16 06:00modify1411.001.82001.81151.8526
10912005.06.16 06:00modify1421.001.81901.81151.8516
10922005.06.16 06:30buy1431.001.81761.81151.8502
10932005.06.16 07:00modify1411.001.82001.81311.8526
10942005.06.16 07:00modify1421.001.81901.81311.8516
10952005.06.16 07:00modify1431.001.81761.81311.8502
10962005.06.16 08:00modify1411.001.82001.81371.8526
10972005.06.16 08:00modify1421.001.81901.81371.8516
10982005.06.16 08:00modify1431.001.81761.81371.8502
10992005.06.16 09:00modify1411.001.82001.81441.8526
11002005.06.16 09:00modify1421.001.81901.81441.8516
11012005.06.16 09:00modify1431.001.81761.81441.8502
11022005.06.16 10:00modify1411.001.82001.81471.8526
11032005.06.16 10:00modify1421.001.81901.81471.8516
11042005.06.16 10:00modify1431.001.81761.81471.8502
11052005.06.16 11:00modify1411.001.82001.81491.8526
11062005.06.16 11:00modify1421.001.81901.81491.8516
11072005.06.16 11:00modify1431.001.81761.81491.8502
11082005.06.16 16:00modify1411.001.82001.81531.8526
11092005.06.16 16:00modify1421.001.81901.81531.8516
11102005.06.16 16:00modify1431.001.81761.81531.8502
11112005.06.17 06:00modify1411.001.82001.81571.8526
11122005.06.17 06:00modify1421.001.81901.81571.8516
11132005.06.17 06:00modify1431.001.81761.81571.8502
11142005.06.17 07:00modify1411.001.82001.81811.8526
11152005.06.17 07:00modify1421.001.81901.81811.8516
11162005.06.17 07:00modify1431.001.81761.81811.8502
11172005.06.20 07:00modify1411.001.82001.81841.8526
11182005.06.20 07:00modify1421.001.81901.81841.8516
11192005.06.20 07:00modify1431.001.81761.81841.8502
11202005.06.20 08:00modify1411.001.82001.81951.8526
11212005.06.20 08:00modify1421.001.81901.81951.8516
11222005.06.20 08:00modify1431.001.81761.81951.8502
11232005.06.20 09:00modify1411.001.82001.81971.8526
11242005.06.20 09:00modify1421.001.81901.81971.8516
11252005.06.20 09:00modify1431.001.81761.81971.8502
11262005.06.21 09:45s/l1411.001.81971.81971.8526-29.2726073.68
11272005.06.21 09:45s/l1421.001.81971.81971.851670.7326144.42
11282005.06.21 09:45s/l1431.001.81971.81971.8502210.7326355.15
11292005.06.21 16:50sell1441.001.82551.82751.7929
11302005.06.21 16:50s/l1441.001.82751.82751.7929-200.0026155.15
11312005.06.27 16:50buy1451.001.82601.82171.8586
11322005.06.28 03:00modify1451.001.82601.82181.8586
11332005.06.28 04:00modify1451.001.82601.82251.8586
11342005.06.28 05:00modify1451.001.82601.82271.8586
11352005.06.28 08:33s/l1451.001.82271.82271.8586-329.7625825.39
11362005.06.29 02:35sell1461.001.81791.82471.7853
11372005.06.29 03:00modify1461.001.81791.82441.7853
11382005.06.29 04:00modify1461.001.81791.82391.7853
11392005.06.29 05:00modify1461.001.81791.82361.7853
11402005.06.29 07:00modify1461.001.81791.82311.7853
11412005.06.29 08:00modify1461.001.81791.82251.7853
11422005.06.29 09:00modify1461.001.81791.82211.7853
11432005.06.29 11:00modify1461.001.81791.82151.7853
11442005.06.29 14:00modify1461.001.81791.81921.7853
11452005.06.29 15:00modify1461.001.81791.81761.7853
11462005.06.29 16:00modify1461.001.81791.81671.7853
11472005.06.29 17:00modify1461.001.81791.81411.7853
11482005.06.29 18:00modify1461.001.81791.81271.7853
11492005.06.30 03:00modify1461.001.81791.81261.7853
11502005.06.30 04:00modify1461.001.81791.81131.7853
11512005.06.30 05:00modify1461.001.81791.81101.7853
11522005.06.30 06:00modify1461.001.81791.81061.7853
11532005.06.30 07:00modify1461.001.81791.81001.7853
11542005.06.30 08:00modify1461.001.81791.80891.7853
11552005.06.30 08:01s/l1461.001.80891.80891.7853898.4826723.87
11562005.07.11 01:25sell1471.001.73851.74211.7059
11572005.07.11 04:04s/l1471.001.74211.74211.7059-360.0026363.87
11582005.07.13 02:45buy1481.001.77411.76621.8067
11592005.07.13 04:00modify1481.001.77411.76701.8067
11602005.07.13 05:00modify1481.001.77411.76761.8067
11612005.07.13 06:00modify1481.001.77411.76801.8067
11622005.07.13 07:00modify1481.001.77411.76871.8067
11632005.07.13 08:00modify1481.001.77411.76931.8067
11642005.07.13 09:00modify1481.001.77411.77001.8067
11652005.07.13 09:05buy1491.001.77301.77001.8056
11662005.07.13 09:48s/l1481.001.77001.77001.8067-410.0025953.87
11672005.07.13 09:48s/l1491.001.77001.77001.8056-300.0025653.87
11682005.07.15 08:30sell1501.001.76171.76491.7291
11692005.07.15 09:00modify1501.001.76171.76421.7291
11702005.07.15 09:07s/l1501.001.76421.76421.7291-250.0025403.87
11712005.07.18 17:25sell1511.001.75251.75661.7199
11722005.07.19 05:00modify1511.001.75251.75651.7199
11732005.07.19 06:00modify1511.001.75251.75631.7199
11742005.07.19 07:00modify1511.001.75251.75611.7199
11752005.07.19 08:00modify1511.001.75251.75351.7199
11762005.07.19 09:00modify1511.001.75251.75201.7199
11772005.07.19 10:00modify1511.001.75251.75031.7199
11782005.07.19 11:00modify1511.001.75251.74861.7199
11792005.07.20 01:00modify1511.001.75251.74841.7199
11802005.07.20 03:00modify1511.001.75251.74791.7199
11812005.07.20 04:00modify1511.001.75251.74761.7199
11822005.07.20 06:00modify1511.001.75251.74721.7199
11832005.07.20 07:00modify1511.001.75251.74701.7199
11842005.07.20 08:00modify1511.001.75251.74661.7199
11852005.07.21 02:48s/l1511.001.74661.74661.7199587.4725991.34
11862005.07.22 12:50buy1521.001.75091.74771.7835
11872005.07.22 12:56s/l1521.001.74771.74771.7835-320.0025671.34
11882005.07.25 10:35sell1531.001.73851.74411.7059
11892005.07.25 11:00modify1531.001.73851.74391.7059
11902005.07.25 12:00close1531.001.74021.74391.7059-170.0025501.34
11912005.07.29 01:40buy1541.001.75441.74561.7870
11922005.07.29 02:00modify1541.001.75441.74611.7870
11932005.07.29 03:00modify1541.001.75441.74641.7870
11942005.07.29 04:00modify1541.001.75441.74701.7870
11952005.07.29 05:00modify1541.001.75441.74821.7870
11962005.07.29 06:00modify1541.001.75441.74871.7870
11972005.07.29 07:00modify1541.001.75441.74941.7870
11982005.07.29 08:00modify1541.001.75441.75011.7870
11992005.07.29 09:00modify1541.001.75441.75111.7870
12002005.07.29 10:00modify1541.001.75441.75201.7870
12012005.07.29 10:10s/l1541.001.75201.75201.7870-240.0025261.34
12022005.08.01 00:05buy1551.001.75591.75201.7885
12032005.08.01 01:05buy1561.001.75481.75201.7874
12042005.08.01 08:00modify1551.001.75591.75211.7885
12052005.08.01 08:00modify1561.001.75481.75211.7874
12062005.08.01 09:00modify1551.001.75591.75321.7885
12072005.08.01 09:00modify1561.001.75481.75321.7874
12082005.08.01 11:00modify1551.001.75591.75351.7885
12092005.08.01 11:00modify1561.001.75481.75351.7874
12102005.08.01 12:00modify1551.001.75591.75631.7885
12112005.08.01 12:00modify1561.001.75481.75631.7874
12122005.08.01 13:00modify1551.001.75591.75641.7885
12132005.08.01 13:00modify1561.001.75481.75641.7874
12142005.08.01 14:00modify1551.001.75591.75701.7885
12152005.08.01 14:00modify1561.001.75481.75701.7874
12162005.08.01 17:00modify1551.001.75591.75781.7885
12172005.08.01 17:00modify1561.001.75481.75781.7874
12182005.08.01 18:00modify1551.001.75591.75911.7885
12192005.08.01 18:00modify1561.001.75481.75911.7874
12202005.08.01 19:00modify1551.001.75591.75921.7885
12212005.08.01 19:00modify1561.001.75481.75921.7874
12222005.08.01 20:00modify1551.001.75591.76051.7885
12232005.08.01 20:00modify1561.001.75481.76051.7874
12242005.08.01 21:00modify1551.001.75591.76101.7885
12252005.08.01 21:00modify1561.001.75481.76101.7874
12262005.08.02 00:00modify1551.001.75591.76151.7885
12272005.08.02 00:00modify1561.001.75481.76151.7874
12282005.08.02 01:00modify1551.001.75591.76191.7885
12292005.08.02 01:00modify1561.001.75481.76191.7874
12302005.08.02 02:00modify1551.001.75591.76291.7885
12312005.08.02 02:00modify1561.001.75481.76291.7874
12322005.08.02 04:00modify1551.001.75591.76321.7885
12332005.08.02 04:00modify1561.001.75481.76321.7874
12342005.08.02 07:00modify1551.001.75591.76331.7885
12352005.08.02 07:00modify1561.001.75481.76331.7874
12362005.08.02 08:00modify1551.001.75591.76381.7885
12372005.08.02 08:00modify1561.001.75481.76381.7874
12382005.08.03 01:00modify1551.001.75591.76441.7885
12392005.08.03 01:00modify1561.001.75481.76441.7874
12402005.08.03 02:00modify1551.001.75591.76491.7885
12412005.08.03 02:00modify1561.001.75481.76491.7874
12422005.08.03 03:00modify1551.001.75591.76531.7885
12432005.08.03 03:00modify1561.001.75481.76531.7874
12442005.08.03 04:42s/l1551.001.76531.76531.7885940.4926201.83
12452005.08.03 04:42s/l1561.001.76531.76531.78741050.4927252.32
12462005.08.05 22:10sell1571.001.77961.78491.7470
12472005.08.08 01:00modify1571.001.77961.78481.7470
12482005.08.08 06:00modify1571.001.77961.78281.7470
12492005.08.08 07:00modify1571.001.77961.78181.7470
12502005.08.08 10:31s/l1571.001.78181.78181.7470-220.5127031.81
12512005.08.08 21:20buy1581.001.78591.77771.8185
12522005.08.08 22:00modify1581.001.78591.77791.8185
12532005.08.08 22:20buy1591.001.78471.77791.8173
12542005.08.09 00:00modify1581.001.78591.77811.8185
12552005.08.09 00:00modify1591.001.78471.77811.8173
12562005.08.09 01:00modify1581.001.78591.77931.8185
12572005.08.09 01:00modify1591.001.78471.77931.8173
12582005.08.09 02:00modify1581.001.78591.78161.8185
12592005.08.09 02:00modify1591.001.78471.78161.8173
12602005.08.09 03:00modify1581.001.78591.78181.8185
12612005.08.09 03:00modify1591.001.78471.78181.8173
12622005.08.09 04:00modify1581.001.78591.78201.8185
12632005.08.09 04:00modify1591.001.78471.78201.8173
12642005.08.09 05:00modify1581.001.78591.78231.8185
12652005.08.09 05:00modify1591.001.78471.78231.8173
12662005.08.09 09:00modify1581.001.78591.78271.8185
12672005.08.09 09:00modify1591.001.78471.78271.8173
12682005.08.09 10:28s/l1581.001.78271.78271.8185-319.7626712.06
12692005.08.09 10:28s/l1591.001.78271.78271.8173-199.7626512.30
12702005.08.12 15:05buy1601.001.80891.80721.8415
12712005.08.15 07:00modify1601.001.80891.80801.8415
12722005.08.15 08:00modify1601.001.80891.80851.8415
12732005.08.15 13:18s/l1601.001.80851.80851.8415-39.7626472.55
12742005.08.16 22:45sell1611.001.81121.81491.7786
12752005.08.17 07:00modify1611.001.81121.81471.7786
12762005.08.17 10:00modify1611.001.81121.81251.7786
12772005.08.18 16:00modify1611.001.81121.81191.7786
12782005.08.18 17:00modify1611.001.81121.80951.7786
12792005.08.18 18:00modify1611.001.81121.80701.7786
12802005.08.18 22:00modify1611.001.81121.80671.7786
12812005.08.19 00:00modify1611.001.81121.80651.7786
12822005.08.19 01:00modify1611.001.81121.80611.7786
12832005.08.19 02:00modify1611.001.81121.80551.7786
12842005.08.19 03:00modify1611.001.81121.80481.7786
12852005.08.19 05:00modify1611.001.81121.80451.7786
12862005.08.19 06:00modify1611.001.81121.80301.7786
12872005.08.19 07:00modify1611.001.81121.80271.7786
12882005.08.19 08:00modify1611.001.81121.80231.7786
12892005.08.19 09:00modify1611.001.81121.80181.7786
12902005.08.19 10:00modify1611.001.81121.80041.7786
12912005.08.19 11:00modify1611.001.81121.80001.7786
12922005.08.19 12:00modify1611.001.81121.79971.7786
12932005.08.22 04:33s/l1611.001.79971.79971.77861146.9627619.51
12942005.08.23 03:45buy1621.001.79921.79451.8318
12952005.08.23 04:00modify1621.001.79921.79531.8318
12962005.08.23 05:00modify1621.001.79921.79591.8318
12972005.08.23 06:00modify1621.001.79921.79611.8318
12982005.08.23 07:35buy1631.001.79781.79611.8304
12992005.08.23 08:00modify1621.001.79921.79631.8318
13002005.08.23 08:00modify1631.001.79781.79631.8304
13012005.08.23 11:51s/l1621.001.79631.79631.8318-290.0027329.51
13022005.08.23 11:51s/l1631.001.79631.79631.8304-150.0027179.51
13032005.08.24 02:15buy1641.001.79981.79631.8324
13042005.08.24 04:24s/l1641.001.79631.79631.8324-350.0026829.51
13052005.08.25 13:00buy1651.001.80321.79831.8358
13062005.08.25 14:24s/l1651.001.79831.79831.8358-490.0026339.51
13072005.08.31 14:35sell1661.001.78741.79131.7548
13082005.08.31 16:02s/l1661.001.79131.79131.7548-390.0025949.51
13092005.09.01 04:40buy1671.001.80211.79061.8347
13102005.09.01 05:00modify1671.001.80211.79121.8347
13112005.09.01 06:00modify1671.001.80211.79231.8347
13122005.09.01 07:00modify1671.001.80211.79361.8347
13132005.09.01 08:00modify1671.001.80211.79591.8347
13142005.09.01 09:00modify1671.001.80211.79681.8347
13152005.09.01 10:00modify1671.001.80211.79771.8347
13162005.09.01 12:00modify1671.001.80211.79931.8347
13172005.09.01 14:00modify1671.001.80211.80191.8347
13182005.09.01 16:00modify1671.001.80211.80511.8347
13192005.09.01 18:00modify1671.001.80211.81381.8347
13202005.09.01 19:00modify1671.001.80211.81451.8347
13212005.09.01 20:23t/p1671.001.83471.81451.83473260.0029209.51
13222005.09.05 01:30buy1681.001.83781.83091.8704
13232005.09.05 06:00modify1681.001.83781.83281.8704
13242005.09.05 07:00modify1681.001.83781.83401.8704
13252005.09.05 08:00modify1681.001.83781.83651.8704
13262005.09.05 09:00modify1681.001.83781.83711.8704
13272005.09.05 15:00modify1681.001.83781.83741.8704
13282005.09.05 16:00modify1681.001.83781.83801.8704
13292005.09.05 19:00modify1681.001.83781.83861.8704
13302005.09.05 20:00modify1681.001.83781.83921.8704
13312005.09.05 22:00modify1681.001.83781.83941.8704
13322005.09.06 00:00modify1681.001.83781.84011.8704
13332005.09.06 01:00modify1681.001.83781.84041.8704
13342005.09.06 02:00modify1681.001.83781.84071.8704
13352005.09.06 02:01s/l1681.001.84071.84071.8704290.2429499.75
13362005.09.07 09:00sell1691.001.84301.84681.8104
13372005.09.07 09:05sell1701.001.84411.84681.8115
13382005.09.07 09:25s/l1691.001.84681.84681.8104-380.0029119.75
13392005.09.07 09:25s/l1701.001.84681.84681.8115-270.0028849.75
13402005.09.16 05:10sell1711.001.80871.81451.7761
13412005.09.16 06:00modify1711.001.80871.81391.7761
13422005.09.16 06:15sell1721.001.80981.81391.7772
13432005.09.16 06:33s/l1711.001.81391.81391.7761-520.0028329.75
13442005.09.16 06:33s/l1721.001.81391.81391.7772-410.0027919.75
13452005.09.22 03:55buy1731.001.80721.80221.8398
13462005.09.22 04:00modify1731.001.80721.80381.8398
13472005.09.22 08:00modify1731.001.80721.80391.8398
13482005.09.22 09:00modify1731.001.80721.80431.8398
13492005.09.22 11:29s/l1731.001.80431.80431.8398-290.0027629.75
13502005.09.26 07:45sell1741.001.77581.78321.7432
13512005.09.26 08:00modify1741.001.77581.78181.7432
13522005.09.26 09:00modify1741.001.77581.78121.7432
13532005.09.26 18:25sell1751.001.77791.78121.7453
13542005.09.26 21:25sell1761.001.77891.78121.7463
13552005.09.27 06:00modify1741.001.77581.78111.7432
13562005.09.27 06:00modify1751.001.77791.78111.7453
13572005.09.27 06:00modify1761.001.77891.78111.7463
13582005.09.27 07:00modify1741.001.77581.77941.7432
13592005.09.27 07:00modify1751.001.77791.77941.7453
13602005.09.27 07:00modify1761.001.77891.77941.7463
13612005.09.27 09:00modify1741.001.77581.77881.7432
13622005.09.27 09:00modify1751.001.77791.77881.7453
13632005.09.27 09:00modify1761.001.77891.77881.7463
13642005.09.27 10:00modify1741.001.77581.77641.7432
13652005.09.27 10:00modify1751.001.77791.77641.7453
13662005.09.27 10:00modify1761.001.77891.77641.7463
13672005.09.28 01:00modify1741.001.77581.77621.7432
13682005.09.28 01:00modify1751.001.77791.77621.7453
13692005.09.28 01:00modify1761.001.77891.77621.7463
13702005.09.28 02:00modify1741.001.77581.77531.7432
13712005.09.28 02:00modify1751.001.77791.77531.7453
13722005.09.28 02:00modify1761.001.77891.77531.7463
13732005.09.28 03:00modify1741.001.77581.77471.7432
13742005.09.28 03:00modify1751.001.77791.77471.7453
13752005.09.28 03:00modify1761.001.77891.77471.7463
13762005.09.28 05:00modify1741.001.77581.77451.7432
13772005.09.28 05:00modify1751.001.77791.77451.7453
13782005.09.28 05:00modify1761.001.77891.77451.7463
13792005.09.28 06:00modify1741.001.77581.77421.7432
13802005.09.28 06:00modify1751.001.77791.77421.7453
13812005.09.28 06:00modify1761.001.77891.77421.7463
13822005.09.28 07:00modify1741.001.77581.77411.7432
13832005.09.28 07:00modify1751.001.77791.77411.7453
13842005.09.28 07:00modify1761.001.77891.77411.7463
13852005.09.28 08:00modify1741.001.77581.77391.7432
13862005.09.28 08:00modify1751.001.77791.77391.7453
13872005.09.28 08:00modify1761.001.77891.77391.7463
13882005.09.28 18:00modify1741.001.77581.77371.7432
13892005.09.28 18:00modify1751.001.77791.77371.7453
13902005.09.28 18:00modify1761.001.77891.77371.7463
13912005.09.29 02:00modify1741.001.77581.77321.7432
13922005.09.29 02:00modify1751.001.77791.77321.7453
13932005.09.29 02:00modify1761.001.77891.77321.7463
13942005.09.29 03:00modify1741.001.77581.77301.7432
13952005.09.29 03:00modify1751.001.77791.77301.7453
13962005.09.29 03:00modify1761.001.77891.77301.7463
13972005.09.29 04:00modify1741.001.77581.77251.7432
13982005.09.29 04:00modify1751.001.77791.77251.7453
13992005.09.29 04:00modify1761.001.77891.77251.7463
14002005.09.29 05:00modify1741.001.77581.77231.7432
14012005.09.29 05:00modify1751.001.77791.77231.7453
14022005.09.29 05:00modify1761.001.77891.77231.7463
14032005.09.29 06:00modify1741.001.77581.77171.7432
14042005.09.29 06:00modify1751.001.77791.77171.7453
14052005.09.29 06:00modify1761.001.77891.77171.7463
14062005.09.29 08:00modify1741.001.77581.77091.7432
14072005.09.29 08:00modify1751.001.77791.77091.7453
14082005.09.29 08:00modify1761.001.77891.77091.7463
14092005.09.29 09:00modify1741.001.77581.77021.7432
14102005.09.29 09:00modify1751.001.77791.77021.7453
14112005.09.29 09:00modify1761.001.77891.77021.7463
14122005.09.30 03:00modify1741.001.77581.76911.7432
14132005.09.30 03:00modify1751.001.77791.76911.7453
14142005.09.30 03:00modify1761.001.77891.76911.7463
14152005.09.30 06:00modify1741.001.77581.76901.7432
14162005.09.30 06:00modify1751.001.77791.76901.7453
14172005.09.30 06:00modify1761.001.77891.76901.7463
14182005.09.30 07:00modify1741.001.77581.76861.7432
14192005.09.30 07:00modify1751.001.77791.76861.7453
14202005.09.30 07:00modify1761.001.77891.76861.7463
14212005.09.30 08:00modify1741.001.77581.76731.7432
14222005.09.30 08:00modify1751.001.77791.76731.7453
14232005.09.30 08:00modify1761.001.77891.76731.7463
14242005.09.30 09:00modify1741.001.77581.76711.7432
14252005.09.30 09:00modify1751.001.77791.76711.7453
14262005.09.30 09:00modify1761.001.77891.76711.7463
14272005.09.30 10:00modify1741.001.77581.76691.7432
14282005.09.30 10:00modify1751.001.77791.76691.7453
14292005.09.30 10:00modify1761.001.77891.76691.7463
14302005.09.30 11:00modify1741.001.77581.76671.7432
14312005.09.30 11:00modify1751.001.77791.76671.7453
14322005.09.30 11:00modify1761.001.77891.76671.7463
14332005.09.30 12:00close1741.001.76241.76671.74321336.9628966.72
14342005.09.30 12:00close1761.001.76241.76671.74631646.9630613.68
14352005.09.30 12:00modify1751.001.77791.76651.7453
14362005.09.30 12:00close1751.001.76221.76651.74531566.9632180.65
14372005.09.30 19:35buy1771.001.76251.75891.7951
14382005.10.03 02:33s/l1771.001.75891.75891.7951-359.7631820.89
14392005.10.04 02:20sell1781.001.75621.76241.7236
14402005.10.04 04:00modify1781.001.75621.76221.7236
14412005.10.04 05:00modify1781.001.75621.76171.7236
14422005.10.04 05:10sell1791.001.75761.76171.7250
14432005.10.04 06:00modify1781.001.75621.76141.7236
14442005.10.04 06:00modify1791.001.75761.76141.7250
14452005.10.04 08:00modify1781.001.75621.76101.7236
14462005.10.04 08:00modify1791.001.75761.76101.7250
14472005.10.04 09:00modify1781.001.75621.76091.7236
14482005.10.04 09:00modify1791.001.75761.76091.7250
14492005.10.04 15:19s/l1781.001.76091.76091.7236-470.0031350.89
14502005.10.04 15:19s/l1791.001.76091.76091.7250-330.0031020.89
14512005.10.06 11:00buy1801.001.76741.76291.8000
14522005.10.06 21:00modify1801.001.76741.76481.8000
14532005.10.06 22:00modify1801.001.76741.76621.8000
14542005.10.06 23:00modify1801.001.76741.76641.8000
14552005.10.07 00:00modify1801.001.76741.76691.8000
14562005.10.07 01:00modify1801.001.76741.76701.8000
14572005.10.07 02:00modify1801.001.76741.76811.8000
14582005.10.07 03:00modify1801.001.76741.76881.8000
14592005.10.07 05:00modify1801.001.76741.76891.8000
14602005.10.07 06:00modify1801.001.76741.76941.8000
14612005.10.07 07:00modify1801.001.76741.77041.8000
14622005.10.07 08:00modify1801.001.76741.77091.8000
14632005.10.07 09:00modify1801.001.76741.77141.8000
14642005.10.07 09:03s/l1801.001.77141.77141.8000400.2431421.13
14652005.10.10 22:10sell1811.001.75621.76311.7236
14662005.10.11 01:00modify1811.001.75621.76301.7236
14672005.10.11 02:00modify1811.001.75621.76271.7236
14682005.10.11 03:00modify1811.001.75621.76191.7236
14692005.10.11 05:00modify1811.001.75621.76141.7236
14702005.10.11 06:00modify1811.001.75621.76071.7236
14712005.10.11 07:00modify1811.001.75621.76031.7236
14722005.10.11 08:00modify1811.001.75621.75971.7236
14732005.10.11 10:00modify1811.001.75621.75711.7236
14742005.10.11 11:00modify1811.001.75621.75681.7236
14752005.10.12 02:00modify1811.001.75621.75611.7236
14762005.10.12 03:00modify1811.001.75621.75401.7236
14772005.10.12 04:00modify1811.001.75621.75281.7236
14782005.10.12 05:00modify1811.001.75621.75271.7236
14792005.10.12 06:00modify1811.001.75621.75201.7236
14802005.10.12 07:00modify1811.001.75621.75121.7236
14812005.10.12 08:00modify1811.001.75621.75061.7236
14822005.10.12 10:00modify1811.001.75621.74831.7236
14832005.10.12 11:27s/l1811.001.74831.74831.7236788.9932210.12
14842005.10.14 11:20buy1821.001.75131.74721.7839
14852005.10.14 12:00modify1821.001.75131.74741.7839
14862005.10.14 13:05buy1831.001.74911.74741.7817
14872005.10.14 18:00modify1821.001.75131.75011.7839
14882005.10.14 18:00modify1831.001.74911.75011.7817
14892005.10.14 19:00modify1821.001.75131.75161.7839
14902005.10.14 19:00modify1831.001.74911.75161.7817
14912005.10.14 20:00modify1821.001.75131.75321.7839
14922005.10.14 20:00modify1831.001.74911.75321.7817
14932005.10.17 00:00modify1821.001.75131.75331.7839
14942005.10.17 00:00modify1831.001.74911.75331.7817
14952005.10.17 01:00modify1821.001.75131.75361.7839
14962005.10.17 01:00modify1831.001.74911.75361.7817
14972005.10.17 03:00modify1821.001.75131.75441.7839
14982005.10.17 03:00modify1831.001.74911.75441.7817
14992005.10.17 04:00modify1821.001.75131.75501.7839
15002005.10.17 04:00modify1831.001.74911.75501.7817
15012005.10.17 06:00modify1821.001.75131.75541.7839
15022005.10.17 06:00modify1831.001.74911.75541.7817
15032005.10.17 07:00modify1821.001.75131.75631.7839
15042005.10.17 07:00modify1831.001.74911.75631.7817
15052005.10.17 08:00modify1821.001.75131.75931.7839
15062005.10.17 08:00modify1831.001.74911.75931.7817
15072005.10.17 09:00modify1821.001.75131.75961.7839
15082005.10.17 09:00modify1831.001.74911.75961.7817
15092005.10.17 11:00modify1821.001.75131.75971.7839
15102005.10.17 11:00modify1831.001.74911.75971.7817
15112005.10.17 11:50s/l1821.001.75971.75971.7839840.2433050.37
15122005.10.17 11:50s/l1831.001.75971.75971.78171060.2434110.61
15132005.10.18 19:35sell1841.001.75071.75361.7181
15142005.10.18 22:40sell1851.001.75181.75361.7192
15152005.10.19 04:00modify1841.001.75071.75341.7181
15162005.10.19 04:00modify1851.001.75181.75341.7192
15172005.10.19 06:00modify1841.001.75071.75301.7181
15182005.10.19 06:00modify1851.001.75181.75301.7192
15192005.10.19 07:00modify1841.001.75071.75171.7181
15202005.10.19 07:00modify1851.001.75181.75171.7192
15212005.10.19 11:05s/l1841.001.75171.75171.7181-100.5134010.10
15222005.10.19 11:05s/l1851.001.75171.75171.71929.4934019.60
15232005.10.20 03:10buy1861.001.76111.75351.7937
15242005.10.20 04:00modify1861.001.76111.75381.7937
15252005.10.20 05:00modify1861.001.76111.75421.7937
15262005.10.20 06:00modify1861.001.76111.75481.7937
15272005.10.20 07:00modify1861.001.76111.75581.7937
15282005.10.20 08:00modify1861.001.76111.75681.7937
15292005.10.20 09:00modify1861.001.76111.75741.7937
15302005.10.20 19:00modify1861.001.76111.75811.7937
15312005.10.20 23:00modify1861.001.76111.75961.7937
15322005.10.21 00:00modify1861.001.76111.76061.7937
15332005.10.21 01:00modify1861.001.76111.76131.7937
15342005.10.21 02:00modify1861.001.76111.76331.7937
15352005.10.21 03:00modify1861.001.76111.76591.7937
15362005.10.21 04:00modify1861.001.76111.76791.7937
15372005.10.21 07:00modify1861.001.76111.76831.7937
15382005.10.21 08:00modify1861.001.76111.76861.7937
15392005.10.21 09:00modify1861.001.76111.76871.7937
15402005.10.21 17:59s/l1861.001.76871.76871.7937760.2434779.84
15412005.10.25 09:35sell1871.001.76921.77351.7366
15422005.10.25 10:18s/l1871.001.77351.77351.7366-430.0034349.84
15432005.10.26 00:50buy1881.001.78371.77231.8163
15442005.10.26 01:00modify1881.001.78371.77361.8163
15452005.10.26 02:00modify1881.001.78371.77541.8163
15462005.10.26 03:00modify1881.001.78371.77581.8163
15472005.10.26 04:00modify1881.001.78371.77591.8163
15482005.10.26 06:00modify1881.001.78371.77661.8163
15492005.10.26 07:00modify1881.001.78371.77741.8163
15502005.10.26 08:00modify1881.001.78371.77911.8163
15512005.10.26 09:00modify1881.001.78371.77931.8163
15522005.10.26 09:25buy1891.001.78111.77931.8137
15532005.10.26 09:29s/l1881.001.77931.77931.8163-440.0033909.84
15542005.10.26 09:29s/l1891.001.77931.77931.8137-180.0033729.84
15552005.10.27 17:05buy1901.001.78311.77591.8157
15562005.10.28 00:00modify1901.001.78311.77651.8157
15572005.10.28 01:00modify1901.001.78311.77681.8157
15582005.10.28 02:00modify1901.001.78311.77801.8157
15592005.10.28 03:00modify1901.001.78311.77841.8157
15602005.10.28 04:00modify1901.001.78311.77871.8157
15612005.10.28 05:00modify1901.001.78311.77881.8157
15622005.10.28 06:00modify1901.001.78311.77961.8157
15632005.10.28 14:52s/l1901.001.77961.77961.8157-349.7633380.09
15642005.10.31 08:05sell1911.001.77671.78271.7441
15652005.10.31 09:00modify1911.001.77671.78211.7441
15662005.10.31 09:47s/l1911.001.78211.78211.7441-540.0032840.09
15672005.11.01 08:30sell1921.001.76991.77591.7373
15682005.11.01 09:00modify1921.001.76991.77441.7373
15692005.11.01 18:00modify1921.001.76991.77321.7373
15702005.11.02 06:00modify1921.001.76991.77301.7373
15712005.11.02 07:00modify1921.001.76991.77251.7373
15722005.11.02 08:00modify1921.001.76991.77161.7373
15732005.11.02 09:00modify1921.001.76991.77151.7373
15742005.11.02 15:09s/l1921.001.77151.77151.7373-160.5132679.58
15752005.11.08 15:05sell1931.001.73861.74521.7060
15762005.11.08 16:10sell1941.001.74061.74521.7080
15772005.11.08 16:20sell1951.001.74181.74521.7092
15782005.11.08 18:00modify1931.001.73861.74501.7060
15792005.11.08 18:00modify1941.001.74061.74501.7080
15802005.11.08 18:00modify1951.001.74181.74501.7092
15812005.11.08 23:00s/l1931.001.74501.74501.7060-640.0032039.58
15822005.11.08 23:00s/l1941.001.74501.74501.7080-440.0031599.58
15832005.11.08 23:00s/l1951.001.74501.74501.7092-320.0031279.58
15842005.11.16 09:35sell1961.001.73591.74071.7033
15852005.11.16 13:00modify1961.001.73591.73561.7033
15862005.11.16 14:00modify1961.001.73591.73501.7033
15872005.11.16 15:00modify1961.001.73591.73491.7033
15882005.11.16 17:00modify1961.001.73591.72941.7033
15892005.11.16 18:00modify1961.001.73591.72821.7033
15902005.11.17 03:00modify1961.001.73591.72661.7033
15912005.11.17 04:00modify1961.001.73591.72621.7033
15922005.11.17 07:00modify1961.001.73591.72441.7033
15932005.11.17 08:00modify1961.001.73591.72381.7033
15942005.11.18 11:00modify1961.001.73591.72121.7033
15952005.11.18 12:00modify1961.001.73591.72031.7033
15962005.11.18 15:30s/l1961.001.72031.72031.70331557.9832837.56
15972005.11.21 17:45buy1971.001.71641.71211.7490
15982005.11.22 00:00close1971.001.71521.71211.7490-119.7632717.80
15992005.11.23 12:25buy1981.001.72051.71601.7531
16002005.11.24 06:00modify1981.001.72051.71661.7531
16012005.11.24 07:00modify1981.001.72051.71701.7531
16022005.11.24 09:00modify1981.001.72051.71711.7531
16032005.11.24 12:00modify1981.001.72051.71761.7531
16042005.11.24 13:00modify1981.001.72051.71951.7531
16052005.11.25 02:00modify1981.001.72051.71981.7531
16062005.11.25 03:00modify1981.001.72051.72121.7531
16072005.11.25 03:07s/l1981.001.72121.72121.753170.9832788.78
16082005.11.28 16:10sell1991.001.71231.71401.6797
16092005.11.28 16:26s/l1991.001.71401.71401.6797-170.0032618.78
16102005.11.29 03:10buy2001.001.72391.71811.7565
16112005.11.29 04:00close2001.001.72151.71811.7565-240.0032378.78
16122005.11.30 06:40sell2011.001.71971.72531.6871
16132005.11.30 07:00modify2011.001.71971.72491.6871
16142005.11.30 08:00modify2011.001.71971.72391.6871
16152005.11.30 10:57s/l2011.001.72391.72391.6871-420.0031958.78
16162005.12.01 06:05buy2021.001.72841.72321.7610
16172005.12.01 07:00modify2021.001.72841.72351.7610
16182005.12.01 08:00modify2021.001.72841.72591.7610
16192005.12.02 10:00modify2021.001.72841.72611.7610
16202005.12.02 11:00modify2021.001.72841.72631.7610
16212005.12.02 13:00s/l2021.001.72631.72631.7610-209.7631749.02
16222005.12.06 02:40buy2031.001.74121.73101.7738
16232005.12.06 04:00modify2031.001.74121.73241.7738
16242005.12.06 05:00modify2031.001.74121.73341.7738
16252005.12.06 06:00modify2031.001.74121.73461.7738
16262005.12.06 07:00modify2031.001.74121.73521.7738
16272005.12.06 08:00modify2031.001.74121.73661.7738
16282005.12.06 09:00modify2031.001.74121.73721.7738
16292005.12.06 10:00modify2031.001.74121.73821.7738
16302005.12.06 10:34s/l2031.001.73821.73821.7738-300.0031449.02
16312005.12.07 20:40sell2041.001.73541.73911.7028
16322005.12.08 06:00modify2041.001.73541.73871.7028
16332005.12.08 09:22s/l2041.001.73871.73871.7028-331.5231117.50
16342005.12.09 01:40buy2051.001.75141.74211.7840
16352005.12.09 02:00modify2051.001.75141.74351.7840
16362005.12.09 02:25buy2061.001.74991.74351.7825
16372005.12.09 03:00modify2051.001.75141.74381.7840
16382005.12.09 03:00modify2061.001.74991.74381.7825
16392005.12.09 06:00modify2051.001.75141.74411.7840
16402005.12.09 06:00modify2061.001.74991.74411.7825
16412005.12.09 07:00modify2051.001.75141.74481.7840
16422005.12.09 07:00modify2061.001.74991.74481.7825
16432005.12.09 08:00modify2051.001.75141.74671.7840
16442005.12.09 08:00modify2061.001.74991.74671.7825
16452005.12.09 09:00modify2051.001.75141.74751.7840
16462005.12.09 09:00modify2061.001.74991.74751.7825
16472005.12.09 09:07s/l2051.001.74751.74751.7840-390.0030727.50
16482005.12.09 09:07s/l2061.001.74751.74751.7825-240.0030487.50
16492005.12.12 00:05buy2071.001.75111.74531.7837
16502005.12.12 01:00modify2071.001.75111.74551.7837
16512005.12.12 04:00modify2071.001.75111.74681.7837
16522005.12.12 05:00modify2071.001.75111.74741.7837
16532005.12.12 06:00modify2071.001.75111.74951.7837
16542005.12.12 07:00modify2071.001.75111.74981.7837
16552005.12.12 08:00modify2071.001.75111.75031.7837
16562005.12.12 09:00modify2071.001.75111.75041.7837
16572005.12.12 11:00modify2071.001.75111.75121.7837
16582005.12.12 12:00modify2071.001.75111.75311.7837
16592005.12.12 16:00modify2071.001.75111.75961.7837
16602005.12.12 18:00modify2071.001.75111.76001.7837
16612005.12.12 20:00modify2071.001.75111.76111.7837
16622005.12.12 21:00modify2071.001.75111.76151.7837
16632005.12.12 22:00modify2071.001.75111.76171.7837
16642005.12.12 23:00modify2071.001.75111.76191.7837
16652005.12.13 00:00modify2071.001.75111.76251.7837
16662005.12.13 01:00modify2071.001.75111.76361.7837
16672005.12.13 02:00modify2071.001.75111.76411.7837
16682005.12.13 03:00modify2071.001.75111.76451.7837
16692005.12.13 04:00modify2071.001.75111.76491.7837
16702005.12.13 05:00modify2071.001.75111.76571.7837
16712005.12.13 06:00modify2071.001.75111.76841.7837
16722005.12.13 07:00modify2071.001.75111.76881.7837
16732005.12.13 09:00modify2071.001.75111.76951.7837
16742005.12.13 10:31s/l2071.001.76951.76951.78371840.2432327.75
16752005.12.16 08:05sell2081.001.76611.77191.7335
16762005.12.16 09:00modify2081.001.76611.77101.7335
16772005.12.16 09:50sell2091.001.76931.77101.7367
16782005.12.16 09:59s/l2081.001.77101.77101.7335-490.0031837.75
16792005.12.16 09:59s/l2091.001.77101.77101.7367-170.0031667.75
16802005.12.21 01:35sell2101.001.75671.76761.7241
16812005.12.21 02:00modify2101.001.75671.76731.7241
16822005.12.21 03:00modify2101.001.75671.76641.7241
16832005.12.21 05:00modify2101.001.75671.76571.7241
16842005.12.21 06:00modify2101.001.75671.76541.7241
16852005.12.21 07:00modify2101.001.75671.76491.7241
16862005.12.21 08:00modify2101.001.75671.76381.7241
16872005.12.21 09:00modify2101.001.75671.76251.7241
16882005.12.21 13:00modify2101.001.75671.76211.7241
16892005.12.21 14:00modify2101.001.75671.76141.7241
16902005.12.21 15:00modify2101.001.75671.76111.7241
16912005.12.21 16:00modify2101.001.75671.76071.7241
16922005.12.21 17:00modify2101.001.75671.75561.7241
16932005.12.21 18:00modify2101.001.75671.75331.7241
16942005.12.22 01:00modify2101.001.75671.75311.7241
16952005.12.22 02:00modify2101.001.75671.75191.7241
16962005.12.22 03:00modify2101.001.75671.75141.7241
16972005.12.22 04:00modify2101.001.75671.75081.7241
16982005.12.22 05:00modify2101.001.75671.75061.7241
16992005.12.22 06:00modify2101.001.75671.75031.7241
17002005.12.22 07:00modify2101.001.75671.74841.7241
17012005.12.22 08:00modify2101.001.75671.74741.7241
17022005.12.22 09:00modify2101.001.75671.74711.7241
17032005.12.22 12:00modify2101.001.75671.74651.7241
17042005.12.22 13:00modify2101.001.75671.74541.7241
17052005.12.22 16:00modify2101.001.75671.74501.7241
17062005.12.23 06:00modify2101.001.75671.74451.7241
17072005.12.23 08:00modify2101.001.75671.74441.7241
17082005.12.23 09:00modify2101.001.75671.74361.7241
17092005.12.23 15:00modify2101.001.75671.74221.7241
17102005.12.23 16:00modify2101.001.75671.74121.7241
17112005.12.23 17:00modify2101.001.75671.74021.7241
17122005.12.26 03:00modify2101.001.75671.73991.7241
17132005.12.26 04:00modify2101.001.75671.73961.7241
17142005.12.26 07:00modify2101.001.75671.73941.7241
17152005.12.26 08:00modify2101.001.75671.73891.7241
17162005.12.27 02:00modify2101.001.75671.73761.7241
17172005.12.27 04:00modify2101.001.75671.73741.7241
17182005.12.27 05:00modify2101.001.75671.73711.7241
17192005.12.27 06:00modify2101.001.75671.73681.7241
17202005.12.27 08:00modify2101.001.75671.73631.7241
17212005.12.27 09:00modify2101.001.75671.73601.7241
17222005.12.27 09:47s/l2101.001.73601.73601.72412066.9633734.71
17232005.12.29 02:25sell2111.001.72121.72871.6886
17242005.12.29 04:00modify2111.001.72121.72831.6886
17252005.12.29 05:35sell2121.001.72271.72831.6901
17262005.12.29 06:00modify2111.001.72121.72751.6886
17272005.12.29 06:00modify2121.001.72271.72751.6901
17282005.12.29 07:00modify2111.001.72121.72711.6886
17292005.12.29 07:00modify2121.001.72271.72711.6901
17302005.12.29 08:00modify2111.001.72121.72611.6886
17312005.12.29 08:00modify2121.001.72271.72611.6901
17322005.12.29 08:00sell2131.001.72381.72611.6912
17332005.12.29 09:00modify2111.001.72121.72521.6886
17342005.12.29 09:00modify2121.001.72271.72521.6901
17352005.12.29 09:00modify2131.001.72381.72521.6912
17362005.12.29 09:06s/l2111.001.72521.72521.6886-400.0033334.71
17372005.12.29 09:06s/l2121.001.72521.72521.6901-250.0033084.71
17382005.12.29 09:06s/l2131.001.72521.72521.6912-140.0032944.71
17392005.12.30 22:35sell2141.001.72391.73081.6913
17402005.12.30 23:00modify2141.001.72391.73051.6913
17412006.01.02 01:00modify2141.001.72391.73011.6913
17422006.01.02 02:00modify2141.001.72391.72951.6913
17432006.01.02 03:05modify2141.001.72391.72921.6913
17442006.01.02 04:10modify2141.001.72391.72881.6913
17452006.01.02 05:00modify2141.001.72391.72801.6913
17462006.01.02 06:00modify2141.001.72391.72731.6913
17472006.01.02 07:00modify2141.001.72391.72701.6913
17482006.01.02 08:00modify2141.001.72391.72601.6913
17492006.01.02 09:00modify2141.001.72391.72531.6913
17502006.01.02 09:25s/l2141.001.72531.72531.6913-140.5132804.20
17512006.01.04 23:55buy2151.001.75671.74711.7893
17522006.01.05 00:00modify2151.001.75671.74801.7893
17532006.01.05 01:00modify2151.001.75671.74841.7893
17542006.01.05 02:00modify2151.001.75671.74891.7893
17552006.01.05 05:00modify2151.001.75671.74981.7893
17562006.01.05 06:00modify2151.001.75671.75011.7893
17572006.01.05 06:50buy2161.001.75541.75011.7880
17582006.01.05 07:00modify2151.001.75671.75071.7893
17592006.01.05 07:00modify2161.001.75541.75071.7880
17602006.01.05 08:00modify2151.001.75671.75121.7893
17612006.01.05 08:00modify2161.001.75541.75121.7880
17622006.01.05 09:00modify2151.001.75671.75161.7893
17632006.01.05 09:00modify2161.001.75541.75161.7880
17642006.01.05 09:20buy2171.001.75311.75161.7857
17652006.01.05 09:53s/l2151.001.75161.75161.7893-509.2732294.94
17662006.01.05 09:53s/l2161.001.75161.75161.7880-380.0031914.94
17672006.01.05 09:53s/l2171.001.75161.75161.7857-150.0031764.94
17682006.01.09 01:30buy2181.001.76831.75921.8009
17692006.01.09 06:00modify2181.001.76831.76081.8009
17702006.01.09 07:00modify2181.001.76831.76191.8009
17712006.01.09 08:00modify2181.001.76831.76231.8009
17722006.01.09 09:00modify2181.001.76831.76251.8009
17732006.01.10 04:00close2181.001.76441.76251.8009-389.7631375.18
17742006.01.11 17:30sell2191.001.76141.76471.7288
17752006.01.11 17:59s/l2191.001.76471.76471.7288-330.0031045.18
17762006.01.16 07:55buy2201.001.77441.76791.8070
17772006.01.16 08:00modify2201.001.77441.76831.8070
17782006.01.16 09:00modify2201.001.77441.76911.8070
17792006.01.16 10:00modify2201.001.77441.77031.8070
17802006.01.16 11:12s/l2201.001.77031.77031.8070-410.0030635.18
17812006.01.19 16:30sell2211.001.75871.76381.7261
17822006.01.19 16:43s/l2211.001.76381.76381.7261-510.0030125.18
17832006.01.23 10:00buy2221.001.77671.76961.8093
17842006.01.23 11:00modify2221.001.77671.77021.8093
17852006.01.23 13:00modify2221.001.77671.77051.8093
17862006.01.23 15:00modify2221.001.77671.77151.8093
17872006.01.23 17:00modify2221.001.77671.77221.8093
17882006.01.23 18:00modify2221.001.77671.77241.8093
17892006.01.23 19:00modify2221.001.77671.77281.8093
17902006.01.23 21:00modify2221.001.77671.77351.8093
17912006.01.23 22:00modify2221.001.77671.77371.8093
17922006.01.23 23:00modify2221.001.77671.77421.8093
17932006.01.24 00:00modify2221.001.77671.77541.8093
17942006.01.24 01:00modify2221.001.77671.77581.8093
17952006.01.24 02:00modify2221.001.77671.77741.8093
17962006.01.24 03:00modify2221.001.77671.77851.8093
17972006.01.24 04:00modify2221.001.77671.77871.8093
17982006.01.24 05:00modify2221.001.77671.77941.8093
17992006.01.24 06:00modify2221.001.77671.77961.8093
18002006.01.24 07:00modify2221.001.77671.78031.8093
18012006.01.24 10:00modify2221.001.77671.78081.8093
18022006.01.25 12:00modify2221.001.77671.78291.8093
18032006.01.25 21:31s/l2221.001.78291.78291.8093620.4930745.67
18042006.01.30 15:50sell2231.001.76891.77301.7363
18052006.01.30 16:40sell2241.001.76991.77301.7373
18062006.01.31 08:00modify2231.001.76891.77271.7363
18072006.01.31 08:00modify2241.001.76991.77271.7373
18082006.01.31 08:55s/l2231.001.77271.77271.7363-380.5130365.16
18092006.01.31 08:55s/l2241.001.77271.77271.7373-280.5130084.66
18102006.02.03 00:55buy2251.001.77821.77001.8108
18112006.02.03 01:00modify2251.001.77821.77041.8108
18122006.02.03 02:00modify2251.001.77821.77081.8108
18132006.02.03 05:00modify2251.001.77821.77121.8108
18142006.02.03 06:00modify2251.001.77821.77221.8108
18152006.02.03 07:00modify2251.001.77821.77261.8108
18162006.02.03 08:00modify2251.001.77821.77421.8108
18172006.02.03 09:00modify2251.001.77821.77461.8108
18182006.02.03 14:33s/l2251.001.77461.77461.8108-360.0029724.66
18192006.02.07 23:30sell2261.001.74671.75191.7141
18202006.02.08 05:00modify2261.001.74671.75131.7141
18212006.02.08 06:00modify2261.001.74671.75081.7141
18222006.02.08 07:00modify2261.001.74671.75061.7141
18232006.02.08 08:00modify2261.001.74671.74961.7141
18242006.02.08 09:00modify2261.001.74671.74891.7141
18252006.02.09 01:00modify2261.001.74671.74831.7141
18262006.02.09 02:00modify2261.001.74671.74781.7141
18272006.02.09 07:00modify2261.001.74671.74761.7141
18282006.02.09 08:00modify2261.001.74671.74741.7141
18292006.02.09 09:00modify2261.001.74671.74711.7141
18302006.02.10 01:03s/l2261.001.74711.74711.7141-42.5329682.13
18312006.02.14 21:45sell2271.001.73651.74041.7039
18322006.02.15 04:00modify2271.001.73651.74021.7039
18332006.02.15 05:00modify2271.001.73651.73991.7039
18342006.02.15 06:00modify2271.001.73651.73841.7039
18352006.02.15 07:00modify2271.001.73651.73761.7039
18362006.02.15 08:00modify2271.001.73651.73681.7039
18372006.02.15 09:00modify2271.001.73651.73631.7039
18382006.02.15 09:46s/l2271.001.73631.73631.703919.4929701.62
18392006.02.16 20:50sell2281.001.73731.74051.7047
18402006.02.16 21:00sell2291.001.73871.74051.7061
18412006.02.16 21:33s/l2281.001.74051.74051.7047-320.0029381.62
18422006.02.16 21:33s/l2291.001.74051.74051.7061-180.0029201.62
18432006.02.20 09:35buy2301.001.74301.73731.7756
18442006.02.20 10:00modify2301.001.74301.73801.7756
18452006.02.20 10:15buy2311.001.74121.73801.7738
18462006.02.21 00:00modify2301.001.74301.73821.7756
18472006.02.21 00:00modify2311.001.74121.73821.7738
18482006.02.21 01:00modify2301.001.74301.73831.7756
18492006.02.21 01:00modify2311.001.74121.73831.7738
18502006.02.21 02:00modify2301.001.74301.73871.7756
18512006.02.21 02:00modify2311.001.74121.73871.7738
18522006.02.21 05:00modify2301.001.74301.73891.7756
18532006.02.21 05:00modify2311.001.74121.73891.7738
18542006.02.21 07:00modify2301.001.74301.73911.7756
18552006.02.21 07:00modify2311.001.74121.73911.7738
18562006.02.21 08:00modify2301.001.74301.73941.7756
18572006.02.21 08:00modify2311.001.74121.73941.7738
18582006.02.22 08:00modify2301.001.74301.74011.7756
18592006.02.22 08:00modify2311.001.74121.74011.7738
18602006.02.22 09:00modify2301.001.74301.74061.7756
18612006.02.22 09:00modify2311.001.74121.74061.7738
18622006.02.22 11:27s/l2301.001.74061.74061.7756-239.5128962.11
18632006.02.22 11:27s/l2311.001.74061.74061.7738-59.5128902.60
18642006.02.28 05:00sell2321.001.74081.74601.7082
18652006.02.28 07:00modify2321.001.74081.74561.7082
18662006.02.28 08:00modify2321.001.74081.74501.7082
18672006.02.28 10:00modify2321.001.74081.74391.7082
18682006.02.28 10:34s/l2321.001.74391.74391.7082-310.0028592.60
18692006.03.01 09:20buy2331.001.75321.74951.7858
18702006.03.01 09:25buy2341.001.75211.74951.7847
18712006.03.01 13:00modify2331.001.75321.75021.7858
18722006.03.01 13:00modify2341.001.75211.75021.7847
18732006.03.01 17:41s/l2331.001.75021.75021.7858-300.0028292.60
18742006.03.01 17:41s/l2341.001.75021.75021.7847-190.0028102.60
18752006.03.06 09:55buy2351.001.75771.75241.7903
18762006.03.06 10:00modify2351.001.75771.75361.7903
18772006.03.06 11:25buy2361.001.75641.75361.7890
18782006.03.06 13:32s/l2351.001.75361.75361.7903-410.0027692.60
18792006.03.06 13:32s/l2361.001.75361.75361.7890-280.0027412.60
18802006.03.08 04:40sell2371.001.73791.74331.7053
18812006.03.08 05:00modify2371.001.73791.74301.7053
18822006.03.08 06:00modify2371.001.73791.74251.7053
18832006.03.08 07:00modify2371.001.73791.74131.7053
18842006.03.08 08:00modify2371.001.73791.74081.7053
18852006.03.08 08:40s/l2371.001.74081.74081.7053-290.0027122.60
18862006.03.13 01:30sell2381.001.72781.73581.6952
18872006.03.13 06:00modify2381.001.72781.73421.6952
18882006.03.13 07:00modify2381.001.72781.73211.6952
18892006.03.13 08:00modify2381.001.72781.73151.6952
18902006.03.13 09:00modify2381.001.72781.73141.6952
18912006.03.13 17:16s/l2381.001.73141.73141.6952-360.0026762.60
18922006.03.16 05:35buy2391.001.74631.74171.7789
18932006.03.16 08:00modify2391.001.74631.74181.7789
18942006.03.16 09:00modify2391.001.74631.74191.7789
18952006.03.16 12:00modify2391.001.74631.74201.7789
18962006.03.16 17:00modify2391.001.74631.74291.7789
18972006.03.16 18:00modify2391.001.74631.74401.7789
18982006.03.16 19:00modify2391.001.74631.74461.7789
18992006.03.16 20:00modify2391.001.74631.74611.7789
19002006.03.16 21:00modify2391.001.74631.74631.7789
19012006.03.17 00:00modify2391.001.74631.74721.7789
19022006.03.17 02:00modify2391.001.74631.74801.7789
19032006.03.17 03:00modify2391.001.74631.74871.7789
19042006.03.17 04:00modify2391.001.74631.74891.7789
19052006.03.17 06:00modify2391.001.74631.75001.7789
19062006.03.17 07:00modify2391.001.74631.75061.7789
19072006.03.17 08:00modify2391.001.74631.75111.7789
19082006.03.17 09:00modify2391.001.74631.75181.7789
19092006.03.17 10:00modify2391.001.74631.75241.7789
19102006.03.17 13:38s/l2391.001.75241.75241.7789610.2427372.84
19112006.03.24 04:20sell2401.001.73621.74411.7036
19122006.03.24 06:00modify2401.001.73621.74401.7036
19132006.03.24 07:00modify2401.001.73621.74361.7036
19142006.03.24 08:00modify2401.001.73621.74061.7036
19152006.03.24 09:00modify2401.001.73621.73961.7036
19162006.03.24 10:00modify2401.001.73621.73861.7036
19172006.03.24 14:00modify2401.001.73621.73841.7036
19182006.03.24 16:01s/l2401.001.73841.73841.7036-220.0027152.84
19192006.03.28 21:25buy2411.001.74591.74351.7785
19202006.03.28 21:37s/l2411.001.74351.74351.7785-240.0026912.84
19212006.03.30 05:00sell2421.001.73921.74201.7066
19222006.03.30 06:00modify2421.001.73921.74181.7066
19232006.03.30 06:25sell2431.001.74031.74181.7077
19242006.03.30 06:33s/l2421.001.74181.74181.7066-260.0026652.84
19252006.03.30 06:33s/l2431.001.74181.74181.7077-150.0026502.84
19262006.03.31 08:25buy2441.001.74391.73961.7765
19272006.03.31 09:00modify2441.001.74391.74041.7765
19282006.03.31 10:06s/l2441.001.74041.74041.7765-350.0026152.84
19292006.04.03 16:30sell2451.001.73131.73551.6987
19302006.04.03 16:45sell2461.001.73341.73551.7008
19312006.04.03 16:54s/l2451.001.73551.73551.6987-420.0025732.84
19322006.04.03 16:54s/l2461.001.73551.73551.7008-210.0025522.84
19332006.04.05 01:25buy2471.001.75411.74631.7867
19342006.04.05 02:00modify2471.001.75411.74671.7867
19352006.04.05 03:00modify2471.001.75411.74681.7867
19362006.04.05 06:00modify2471.001.75411.74861.7867
19372006.04.05 07:00modify2471.001.75411.75011.7867
19382006.04.05 08:00modify2471.001.75411.75131.7867
19392006.04.05 09:00modify2471.001.75411.75211.7867
19402006.04.05 11:00modify2471.001.75411.75301.7867
19412006.04.05 11:06s/l2471.001.75301.75301.7867-110.0025412.84
19422006.04.17 10:40buy2481.001.75711.75391.7897
19432006.04.17 15:00modify2481.001.75711.75681.7897
19442006.04.17 16:00modify2481.001.75711.76161.7897
19452006.04.18 05:00modify2481.001.75711.76241.7897
19462006.04.18 06:00modify2481.001.75711.76431.7897
19472006.04.18 07:00modify2481.001.75711.76541.7897
19482006.04.18 08:00modify2481.001.75711.76681.7897
19492006.04.18 16:00modify2481.001.75711.76761.7897
19502006.04.18 22:00modify2481.001.75711.76791.7897
19512006.04.19 00:00modify2481.001.75711.76961.7897
19522006.04.19 01:00modify2481.001.75711.77111.7897
19532006.04.19 02:00modify2481.001.75711.77151.7897
19542006.04.19 03:00modify2481.001.75711.77241.7897
19552006.04.19 04:00modify2481.001.75711.77331.7897
19562006.04.19 06:00modify2481.001.75711.77491.7897
19572006.04.19 07:00modify2481.001.75711.77561.7897
19582006.04.19 08:00modify2481.001.75711.77631.7897
19592006.04.19 09:00modify2481.001.75711.77661.7897
19602006.04.19 12:00modify2481.001.75711.77741.7897
19612006.04.19 13:00modify2481.001.75711.77871.7897
19622006.04.19 14:00modify2481.001.75711.77901.7897
19632006.04.19 16:06t/p2481.001.78971.77901.78973260.4928673.33
19642006.04.20 02:20buy2491.001.78961.78161.8222
19652006.04.20 03:00modify2491.001.78961.78231.8222
19662006.04.20 05:00modify2491.001.78961.78241.8222
19672006.04.20 05:20buy2501.001.78861.78241.8212
19682006.04.20 06:00modify2491.001.78961.78351.8222
19692006.04.20 06:00modify2501.001.78861.78351.8212
19702006.04.20 07:00modify2491.001.78961.78451.8222
19712006.04.20 07:00modify2501.001.78861.78451.8212
19722006.04.20 08:00modify2491.001.78961.78521.8222
19732006.04.20 08:00modify2501.001.78861.78521.8212
19742006.04.20 09:00modify2491.001.78961.78581.8222
19752006.04.20 09:00modify2501.001.78861.78581.8212
19762006.04.20 10:00modify2491.001.78961.78641.8222
19772006.04.20 10:00modify2501.001.78861.78641.8212
19782006.04.20 10:31s/l2491.001.78641.78641.8222-320.0028353.33
19792006.04.20 10:31s/l2501.001.78641.78641.8212-220.0028133.33
19802006.04.21 06:05sell2511.001.77981.78421.7472
19812006.04.21 07:00modify2511.001.77981.78351.7472
19822006.04.21 08:00modify2511.001.77981.78221.7472
19832006.04.21 09:00modify2511.001.77981.78151.7472
19842006.04.21 10:07s/l2511.001.78151.78151.7472-170.0027963.33
19852006.04.28 02:10buy2521.001.80161.78971.8342
19862006.04.28 06:00modify2521.001.80161.79081.8342
19872006.04.28 07:00modify2521.001.80161.79131.8342
19882006.04.28 08:00modify2521.001.80161.79631.8342
19892006.04.28 09:00modify2521.001.80161.79761.8342
19902006.04.28 11:00modify2521.001.80161.79781.8342
19912006.04.28 12:00modify2521.001.80161.79931.8342
19922006.04.28 13:00modify2521.001.80161.80121.8342
19932006.04.28 17:00modify2521.001.80161.80131.8342
19942006.04.28 18:00modify2521.001.80161.80461.8342
19952006.04.28 19:00modify2521.001.80161.81011.8342
19962006.05.01 01:00modify2521.001.80161.81041.8342
19972006.05.01 02:00modify2521.001.80161.81101.8342
19982006.05.01 03:00modify2521.001.80161.81211.8342
19992006.05.01 04:00modify2521.001.80161.81251.8342
20002006.05.01 05:00modify2521.001.80161.81301.8342
20012006.05.01 06:00modify2521.001.80161.81361.8342
20022006.05.01 07:00modify2521.001.80161.81471.8342
20032006.05.01 08:00modify2521.001.80161.81731.8342
20042006.05.01 09:00modify2521.001.80161.81911.8342
20052006.05.01 10:00modify2521.001.80161.81951.8342
20062006.05.01 11:00modify2521.001.80161.81981.8342
20072006.05.01 12:00modify2521.001.80161.82011.8342
20082006.05.01 13:00modify2521.001.80161.82051.8342
20092006.05.01 14:00modify2521.001.80161.82101.8342
20102006.05.01 15:07t/p2521.001.83421.82101.83423260.2431223.57
20112006.05.08 08:50buy2531.001.85951.85441.8921
20122006.05.08 09:00modify2531.001.85951.85481.8921
20132006.05.08 12:00modify2531.001.85951.85841.8921
20142006.05.08 16:13s/l2531.001.85841.85841.8921-110.0031113.57
20152006.05.15 08:30buy2541.001.89281.88691.9254
20162006.05.15 09:00modify2541.001.89281.88811.9254
20172006.05.15 09:15buy2551.001.89141.88811.9240
20182006.05.15 10:07s/l2541.001.88811.88811.9254-470.0030643.57
20192006.05.15 10:07s/l2551.001.88811.88811.9240-330.0030313.57
20202006.05.18 04:00sell2561.001.88581.89851.8532
20212006.05.18 06:00modify2561.001.88581.89641.8532
20222006.05.18 07:00modify2561.001.88581.89471.8532
20232006.05.18 08:00modify2561.001.88581.89151.8532
20242006.05.18 09:00modify2561.001.88581.89061.8532
20252006.05.18 10:00modify2561.001.88581.89041.8532
20262006.05.18 10:33s/l2561.001.89041.89041.8532-460.0029853.57
20272006.05.19 05:55buy2571.001.89021.87951.9228
20282006.05.19 06:00modify2571.001.89021.88021.9228
20292006.05.19 07:00modify2571.001.89021.88191.9228
20302006.05.19 08:00modify2571.001.89021.88281.9228
20312006.05.19 09:00modify2571.001.89021.88391.9228
20322006.05.19 09:00buy2581.001.88821.88391.9208
20332006.05.19 09:24s/l2571.001.88391.88391.9228-630.0029223.57
20342006.05.19 09:24s/l2581.001.88391.88391.9208-430.0028793.57
20352006.05.19 21:30sell2591.001.87821.88771.8456
20362006.05.19 22:45sell2601.001.88021.88771.8476
20372006.05.22 02:00modify2591.001.87821.88681.8456
20382006.05.22 02:00modify2601.001.88021.88681.8476
20392006.05.22 03:00modify2591.001.87821.88531.8456
20402006.05.22 03:00modify2601.001.88021.88531.8476
20412006.05.22 04:00modify2591.001.87821.88471.8456
20422006.05.22 04:00modify2601.001.88021.88471.8476
20432006.05.22 05:00modify2591.001.87821.88451.8456
20442006.05.22 05:00modify2601.001.88021.88451.8476
20452006.05.22 06:00modify2591.001.87821.88331.8456
20462006.05.22 06:00modify2601.001.88021.88331.8476
20472006.05.22 07:00modify2591.001.87821.88261.8456
20482006.05.22 07:00modify2601.001.88021.88261.8476
20492006.05.22 08:00modify2591.001.87821.88191.8456
20502006.05.22 08:00modify2601.001.88021.88191.8476
20512006.05.22 09:00modify2591.001.87821.88081.8456
20522006.05.22 09:00modify2601.001.88021.88081.8476
20532006.05.22 10:00modify2591.001.87821.87781.8456
20542006.05.22 10:00modify2601.001.88021.87781.8476
20552006.05.22 12:25s/l2591.001.87781.87781.845639.4928833.07
20562006.05.22 12:25s/l2601.001.87781.87781.8476239.4929072.56
20572006.05.23 01:10buy2611.001.88361.87411.9162
20582006.05.23 02:00modify2611.001.88361.87461.9162
20592006.05.23 04:00modify2611.001.88361.87541.9162
20602006.05.23 06:00modify2611.001.88361.87571.9162
20612006.05.23 07:00modify2611.001.88361.87651.9162
20622006.05.23 08:00modify2611.001.88361.87711.9162
20632006.05.23 09:00modify2611.001.88361.87841.9162
20642006.05.23 12:00close2611.001.88091.87841.9162-270.0028802.56
20652006.05.29 04:55sell2621.001.86051.86831.8279
20662006.05.29 05:00modify2621.001.86051.86811.8279
20672006.05.29 06:00modify2621.001.86051.86671.8279
20682006.05.29 07:00modify2621.001.86051.86371.8279
20692006.05.29 08:00modify2621.001.86051.86271.8279
20702006.05.29 11:08s/l2621.001.86271.86271.8279-220.0028582.56
20712006.05.31 01:30buy2631.001.88171.87061.9143
20722006.05.31 02:00modify2631.001.88171.87081.9143
20732006.05.31 02:15buy2641.001.88051.87081.9131
20742006.05.31 03:00modify2631.001.88171.87181.9143
20752006.05.31 03:00modify2641.001.88051.87181.9131
20762006.05.31 05:00modify2631.001.88171.87261.9143
20772006.05.31 05:00modify2641.001.88051.87261.9131
20782006.05.31 06:00modify2631.001.88171.87351.9143
20792006.05.31 06:00modify2641.001.88051.87351.9131
20802006.05.31 07:00modify2631.001.88171.87581.9143
20812006.05.31 07:00modify2641.001.88051.87581.9131
20822006.05.31 08:00modify2631.001.88171.87651.9143
20832006.05.31 08:00modify2641.001.88051.87651.9131
20842006.05.31 10:30buy2651.001.87931.87651.9119
20852006.05.31 10:34s/l2631.001.87651.87651.9143-520.0028062.56
20862006.05.31 10:34s/l2641.001.87651.87651.9131-400.0027662.56
20872006.05.31 10:34s/l2651.001.87651.87651.9119-280.0027382.56
20882006.06.05 09:05buy2661.001.88191.87911.9145
20892006.06.05 11:00modify2661.001.88191.87971.9145
20902006.06.05 14:41s/l2661.001.87971.87971.9145-220.0027162.56
20912006.06.06 08:55sell2671.001.87701.88041.8444
20922006.06.06 09:00modify2671.001.87701.88021.8444
20932006.06.06 13:00modify2671.001.87701.88011.8444
20942006.06.06 14:00modify2671.001.87701.88001.8444
20952006.06.06 16:00modify2671.001.87701.87741.8444
20962006.06.06 17:00modify2671.001.87701.87601.8444
20972006.06.06 18:00modify2671.001.87701.87511.8444
20982006.06.06 19:00modify2671.001.87701.87401.8444
20992006.06.06 21:00modify2671.001.87701.87391.8444
21002006.06.07 00:00modify2671.001.87701.87331.8444
21012006.06.07 01:00modify2671.001.87701.87281.8444
21022006.06.07 02:00modify2671.001.87701.87221.8444
21032006.06.07 04:00modify2671.001.87701.87111.8444
21042006.06.07 06:00modify2671.001.87701.86981.8444
21052006.06.07 07:00modify2671.001.87701.86891.8444
21062006.06.07 08:00modify2671.001.87701.86801.8444
21072006.06.07 10:00modify2671.001.87701.86581.8444
21082006.06.08 05:00modify2671.001.87701.86551.8444
21092006.06.08 06:00modify2671.001.87701.86541.8444
21102006.06.08 07:00modify2671.001.87701.86351.8444
21112006.06.08 09:00modify2671.001.87701.86271.8444
21122006.06.08 10:00modify2671.001.87701.86071.8444
21132006.06.08 11:00modify2671.001.87701.85791.8444
21142006.06.08 14:04t/p2671.001.84441.85791.84443257.9830420.54
21152006.06.09 09:00sell2681.001.84511.84711.8125
21162006.06.09 15:30s/l2681.001.84711.84711.8125-200.0030220.54
21172006.06.14 03:30sell2691.001.83501.84611.8024
21182006.06.14 04:00modify2691.001.83501.84571.8024
21192006.06.14 05:00modify2691.001.83501.84551.8024
21202006.06.14 06:00modify2691.001.83501.84451.8024
21212006.06.14 07:00modify2691.001.83501.84321.8024
21222006.06.14 08:00close2691.001.83791.84321.8024-290.0029930.54
21232006.06.20 07:25sell2701.001.84311.84571.8105
21242006.06.20 08:00modify2701.001.84311.84471.8105
21252006.06.20 08:01s/l2701.001.84471.84471.8105-160.0029770.54
21262006.07.03 03:40buy2711.001.84471.83671.8773
21272006.07.03 04:00modify2711.001.84471.83691.8773
21282006.07.03 05:00modify2711.001.84471.83701.8773
21292006.07.03 06:00modify2711.001.84471.83871.8773
21302006.07.03 07:00modify2711.001.84471.83931.8773
21312006.07.03 08:00modify2711.001.84471.84081.8773
21322006.07.03 09:00modify2711.001.84471.84131.8773
21332006.07.03 14:45buy2721.001.84341.84131.8760
21342006.07.03 17:15s/l2711.001.84131.84131.8773-340.0029430.54
21352006.07.03 17:15s/l2721.001.84131.84131.8760-210.0029220.54
21362006.07.06 01:45sell2731.001.83591.84491.8033
21372006.07.06 02:00modify2731.001.83591.84431.8033
21382006.07.06 03:00modify2731.001.83591.84361.8033
21392006.07.06 04:00modify2731.001.83591.84311.8033
21402006.07.06 05:00modify2731.001.83591.84291.8033
21412006.07.06 06:00modify2731.001.83591.84081.8033
21422006.07.06 07:00modify2731.001.83591.83951.8033
21432006.07.06 08:00modify2731.001.83591.83891.8033
21442006.07.06 08:25sell2741.001.83721.83891.8046
21452006.07.06 14:34s/l2731.001.83891.83891.8033-300.0028920.54
21462006.07.06 14:34s/l2741.001.83891.83891.8046-170.0028750.54
21472006.07.10 02:15buy2751.001.84941.84231.8820
21482006.07.10 02:25buy2761.001.84801.84231.8806
21492006.07.10 06:00modify2751.001.84941.84521.8820
21502006.07.10 06:00modify2761.001.84801.84521.8806
21512006.07.10 08:00modify2751.001.84941.84551.8820
21522006.07.10 08:00modify2761.001.84801.84551.8806
21532006.07.10 11:26s/l2751.001.84551.84551.8820-390.0028360.54
21542006.07.10 11:26s/l2761.001.84551.84551.8806-250.0028110.54
21552006.07.12 04:15buy2771.001.84481.83691.8774
21562006.07.12 05:00modify2771.001.84481.83731.8774
21572006.07.12 06:00modify2771.001.84481.83791.8774
21582006.07.12 07:00modify2771.001.84481.83941.8774
21592006.07.12 08:00modify2771.001.84481.83971.8774
21602006.07.12 09:00modify2771.001.84481.83981.8774
21612006.07.12 10:00modify2771.001.84481.84011.8774
21622006.07.12 10:35buy2781.001.84351.84011.8761
21632006.07.12 11:00modify2771.001.84481.84051.8774
21642006.07.12 11:00modify2781.001.84351.84051.8761
21652006.07.12 13:19s/l2771.001.84051.84051.8774-430.0027680.54
21662006.07.12 13:19s/l2781.001.84051.84051.8761-300.0027380.54
21672006.07.13 03:35sell2791.001.83531.84401.8027
21682006.07.13 04:00modify2791.001.83531.84311.8027
21692006.07.13 05:00modify2791.001.83531.84221.8027
21702006.07.13 06:00modify2791.001.83531.84041.8027
21712006.07.13 07:00modify2791.001.83531.84021.8027
21722006.07.13 08:00modify2791.001.83531.83941.8027
21732006.07.13 09:41s/l2791.001.83941.83941.8027-410.0026970.54
21742006.07.14 03:30buy2801.001.84091.83521.8735
21752006.07.14 04:00close2801.001.84111.83521.873520.0026990.54
21762006.07.14 23:10sell2811.001.83861.84771.8060
21772006.07.17 00:00modify2811.001.83861.84651.8060
21782006.07.17 01:00modify2811.001.83861.84581.8060
21792006.07.17 02:00modify2811.001.83861.84531.8060
21802006.07.17 03:00modify2811.001.83861.84501.8060
21812006.07.17 04:00modify2811.001.83861.84441.8060
21822006.07.17 05:00modify2811.001.83861.84421.8060
21832006.07.17 06:00modify2811.001.83861.84321.8060
21842006.07.17 07:00modify2811.001.83861.84191.8060
21852006.07.17 08:00modify2811.001.83861.84151.8060
21862006.07.17 09:00modify2811.001.83861.84141.8060
21872006.07.17 12:00modify2811.001.83861.83371.8060
21882006.07.17 13:00modify2811.001.83861.83101.8060
21892006.07.17 14:00modify2811.001.83861.83081.8060
21902006.07.17 15:00modify2811.001.83861.83061.8060
21912006.07.18 01:00modify2811.001.83861.83051.8060
21922006.07.18 02:00modify2811.001.83861.82791.8060
21932006.07.18 03:00modify2811.001.83861.82711.8060
21942006.07.18 04:00modify2811.001.83861.82681.8060
21952006.07.18 05:00modify2811.001.83861.82671.8060
21962006.07.18 06:00modify2811.001.83861.82581.8060
21972006.07.18 07:00modify2811.001.83861.82521.8060
21982006.07.18 08:00modify2811.001.83861.82501.8060
21992006.07.18 10:31s/l2811.001.82501.82501.80601358.9928349.52
22002006.07.21 02:10buy2821.001.84781.84201.8804
22012006.07.21 04:00modify2821.001.84781.84261.8804
22022006.07.21 05:00modify2821.001.84781.84341.8804
22032006.07.21 07:00modify2821.001.84781.84361.8804
22042006.07.21 08:00modify2821.001.84781.84431.8804
22052006.07.21 11:00modify2821.001.84781.84681.8804
22062006.07.21 12:00modify2821.001.84781.84731.8804
22072006.07.21 13:00modify2821.001.84781.84741.8804
22082006.07.21 14:00modify2821.001.84781.84881.8804
22092006.07.24 00:00modify2821.001.84781.84911.8804
22102006.07.24 01:00modify2821.001.84781.85011.8804
22112006.07.24 02:00modify2821.001.84781.85051.8804
22122006.07.24 03:00modify2821.001.84781.85091.8804
22132006.07.24 06:00modify2821.001.84781.85131.8804
22142006.07.24 07:00modify2821.001.84781.85211.8804
22152006.07.24 07:35s/l2821.001.85211.85211.8804430.2428779.77
22162006.07.26 01:45sell2831.001.84121.85051.8086
22172006.07.26 02:00modify2831.001.84121.84991.8086
22182006.07.26 03:00modify2831.001.84121.84971.8086
22192006.07.26 04:00modify2831.001.84121.84961.8086
22202006.07.26 05:00modify2831.001.84121.84951.8086
22212006.07.26 06:00modify2831.001.84121.84911.8086
22222006.07.26 07:00modify2831.001.84121.84851.8086
22232006.07.26 08:00modify2831.001.84121.84681.8086
22242006.07.26 09:00modify2831.001.84121.84511.8086
22252006.07.26 16:08s/l2831.001.84511.84511.8086-390.0028389.77
22262006.07.28 22:15buy2841.001.86311.85361.8957
22272006.07.31 01:00modify2841.001.86311.85381.8957
22282006.07.31 02:00modify2841.001.86311.85421.8957
22292006.07.31 03:00modify2841.001.86311.85451.8957
22302006.07.31 04:00modify2841.001.86311.85501.8957
22312006.07.31 05:00modify2841.001.86311.85521.8957
22322006.07.31 06:00modify2841.001.86311.85791.8957
22332006.07.31 07:00modify2841.001.86311.85801.8957
22342006.07.31 08:00modify2841.001.86311.85841.8957
22352006.07.31 09:00modify2841.001.86311.85851.8957
22362006.07.31 17:00modify2841.001.86311.85891.8957
22372006.07.31 21:00modify2841.001.86311.85921.8957
22382006.08.01 00:00modify2841.001.86311.85961.8957
22392006.08.01 01:00modify2841.001.86311.85981.8957
22402006.08.01 02:00modify2841.001.86311.86011.8957
22412006.08.01 03:00modify2841.001.86311.86051.8957
22422006.08.01 04:00modify2841.001.86311.86081.8957
22432006.08.01 09:00modify2841.001.86311.86111.8957
22442006.08.01 20:00modify2841.001.86311.86231.8957
22452006.08.01 21:00modify2841.001.86311.86331.8957
22462006.08.01 22:00modify2841.001.86311.86361.8957
22472006.08.01 23:00modify2841.001.86311.86401.8957
22482006.08.02 00:00modify2841.001.86311.86451.8957
22492006.08.02 01:00modify2841.001.86311.86491.8957
22502006.08.02 02:00modify2841.001.86311.86571.8957
22512006.08.02 03:00modify2841.001.86311.86621.8957
22522006.08.02 04:00modify2841.001.86311.86711.8957
22532006.08.02 05:00modify2841.001.86311.86721.8957
22542006.08.02 06:00modify2841.001.86311.86841.8957
22552006.08.02 07:00modify2841.001.86311.87011.8957
22562006.08.02 08:00modify2841.001.86311.87061.8957
22572006.08.02 09:00modify2841.001.86311.87141.8957
22582006.08.02 10:00modify2841.001.86311.87211.8957
22592006.08.03 10:45s/l2841.001.87211.87211.8957901.4629291.23
22602006.08.07 02:20buy2851.001.90711.89831.9397
22612006.08.07 03:00modify2851.001.90711.89861.9397
22622006.08.07 04:00modify2851.001.90711.89881.9397
22632006.08.07 05:00modify2851.001.90711.89911.9397
22642006.08.07 06:00modify2851.001.90711.90321.9397
22652006.08.07 07:00modify2851.001.90711.90451.9397
22662006.08.07 08:00modify2851.001.90711.90551.9397
22672006.08.07 09:00s/l2851.001.90551.90551.9397-160.0029131.23
22682006.08.09 08:15sell2861.001.90421.91051.8716
22692006.08.09 08:45sell2871.001.90521.91051.8726
22702006.08.09 10:05sell2881.001.90891.91051.8763
22712006.08.09 10:20s/l2861.001.91051.91051.8716-630.0028501.23
22722006.08.09 10:20s/l2871.001.91051.91051.8726-530.0027971.23
22732006.08.09 10:20s/l2881.001.91051.91051.8763-160.0027811.23
22742006.08.11 00:45sell2891.001.89461.90441.8620
22752006.08.11 01:00modify2891.001.89461.90211.8620
22762006.08.11 02:00modify2891.001.89461.90111.8620
22772006.08.11 03:00modify2891.001.89461.90081.8620
22782006.08.11 04:00modify2891.001.89461.90061.8620
22792006.08.11 05:00modify2891.001.89461.90011.8620
22802006.08.11 06:00modify2891.001.89461.89921.8620
22812006.08.11 07:00modify2891.001.89461.89871.8620
22822006.08.11 08:00modify2891.001.89461.89611.8620
22832006.08.11 09:00modify2891.001.89461.89511.8620
22842006.08.11 09:51s/l2891.001.89511.89511.8620-50.0027761.23
22852006.08.15 22:15buy2901.001.89331.88351.9259
22862006.08.15 23:00modify2901.001.89331.88401.9259
22872006.08.16 00:00modify2901.001.89331.88501.9259
22882006.08.16 01:00modify2901.001.89331.88571.9259
22892006.08.16 02:00modify2901.001.89331.88701.9259
22902006.08.16 03:00modify2901.001.89331.88761.9259
22912006.08.16 04:00modify2901.001.89331.88801.9259
22922006.08.16 05:00modify2901.001.89331.88821.9259
22932006.08.16 06:00modify2901.001.89331.89031.9259
22942006.08.16 07:00modify2901.001.89331.89151.9259
22952006.08.16 10:17s/l2901.001.89151.89151.9259-179.7627581.48
22962006.08.18 05:50sell2911.001.88631.89341.8537
22972006.08.18 06:00modify2911.001.88631.89241.8537
22982006.08.18 07:00modify2911.001.88631.89191.8537
22992006.08.18 08:00close2911.001.88691.89191.8537-60.0027521.48
23002006.08.21 21:15buy2921.001.89411.88751.9267
23012006.08.21 23:55buy2931.001.89291.88751.9255
23022006.08.22 00:25buy2941.001.89131.88751.9239
23032006.08.22 01:00modify2921.001.89411.88931.9267
23042006.08.22 01:00modify2931.001.89291.88931.9255
23052006.08.22 01:00modify2941.001.89131.88931.9239
23062006.08.22 02:00modify2921.001.89411.88981.9267
23072006.08.22 02:00modify2931.001.89291.88981.9255
23082006.08.22 02:00modify2941.001.89131.88981.9239
23092006.08.22 03:00modify2921.001.89411.89001.9267
23102006.08.22 03:00modify2931.001.89291.89001.9255
23112006.08.22 03:00modify2941.001.89131.89001.9239
23122006.08.22 04:13s/l2921.001.89001.89001.9267-409.7627111.72
23132006.08.22 04:13s/l2931.001.89001.89001.9255-289.7626821.96
23142006.08.22 04:13s/l2941.001.89001.89001.9239-130.0026691.96
23152006.08.24 02:50buy2951.001.89191.88841.9245
23162006.08.24 06:00modify2951.001.89191.88901.9245
23172006.08.24 07:00modify2951.001.89191.88961.9245
23182006.08.24 08:14modify2951.001.89191.89161.9245
23192006.08.24 08:16s/l2951.001.89161.89161.9245-30.0026661.96
23202006.08.25 05:00sell2961.001.88871.89551.8561
23212006.08.25 06:00modify2961.001.88871.89481.8561
23222006.08.25 08:00modify2961.001.88871.89331.8561
23232006.08.25 09:00modify2961.001.88871.89301.8561
23242006.08.25 10:00modify2961.001.88871.89131.8561
23252006.08.25 12:10s/l2961.001.89131.89131.8561-260.0026401.96
23262006.08.28 03:10sell2971.001.88881.89131.8562
23272006.08.28 05:28s/l2971.001.89131.89131.8562-250.0026151.96
23282006.08.28 22:20buy2981.001.89471.89001.9273
23292006.08.28 22:55buy2991.001.89331.89001.9259
23302006.08.29 01:00modify2981.001.89471.89041.9273
23312006.08.29 01:00modify2991.001.89331.89041.9259
23322006.08.29 03:00modify2981.001.89471.89081.9273
23332006.08.29 03:00modify2991.001.89331.89081.9259
23342006.08.29 07:00modify2981.001.89471.89171.9273
23352006.08.29 07:00modify2991.001.89331.89171.9259
23362006.08.29 08:00modify2981.001.89471.89191.9273
23372006.08.29 08:00modify2991.001.89331.89191.9259
23382006.08.29 09:00modify2981.001.89471.89221.9273
23392006.08.29 09:00modify2991.001.89331.89221.9259
23402006.08.29 11:00modify2981.001.89471.89321.9273
23412006.08.29 11:00modify2991.001.89331.89321.9259
23422006.08.29 12:00modify2981.001.89471.89471.9273
23432006.08.29 12:00modify2991.001.89331.89471.9259
23442006.08.29 16:23s/l2981.001.89471.89471.92730.2426152.21
23452006.08.29 16:23s/l2991.001.89471.89471.9259140.2426292.45
23462006.09.06 22:40sell3001.001.88521.89131.8526
23472006.09.07 03:00modify3001.001.88521.89101.8526
23482006.09.07 03:20sell3011.001.88641.89101.8538
23492006.09.07 04:00modify3001.001.88521.89071.8526
23502006.09.07 04:00modify3011.001.88641.89071.8538
23512006.09.07 05:00modify3001.001.88521.89001.8526
23522006.09.07 05:00modify3011.001.88641.89001.8538
23532006.09.07 06:00modify3001.001.88521.88921.8526
23542006.09.07 06:00modify3011.001.88641.88921.8538
23552006.09.07 07:00modify3001.001.88521.88821.8526
23562006.09.07 07:00modify3011.001.88641.88821.8538
23572006.09.07 08:00modify3001.001.88521.88751.8526
23582006.09.07 08:00modify3011.001.88641.88751.8538
23592006.09.07 15:00modify3001.001.88521.88581.8526
23602006.09.07 15:00modify3011.001.88641.88581.8538
23612006.09.07 16:00modify3001.001.88521.88411.8526
23622006.09.07 16:00modify3011.001.88641.88411.8538
23632006.09.08 04:00modify3001.001.88521.88361.8526
23642006.09.08 04:00modify3011.001.88641.88361.8538
23652006.09.08 05:00modify3001.001.88521.88211.8526
23662006.09.08 05:00modify3011.001.88641.88211.8538
23672006.09.08 06:00modify3001.001.88521.88121.8526
23682006.09.08 06:00modify3011.001.88641.88121.8538
23692006.09.08 07:00modify3001.001.88521.88051.8526
23702006.09.08 07:00modify3011.001.88641.88051.8538
23712006.09.08 12:00modify3001.001.88521.88041.8526
23722006.09.08 12:00modify3011.001.88641.88041.8538
23732006.09.08 13:00modify3001.001.88521.88021.8526
23742006.09.08 13:00modify3011.001.88641.88021.8538
23752006.09.08 14:00modify3001.001.88521.87971.8526
23762006.09.08 14:00modify3011.001.88641.87971.8538
23772006.09.08 15:00modify3001.001.88521.87851.8526
23782006.09.08 15:00modify3011.001.88641.87851.8538
23792006.09.08 16:00modify3001.001.88521.87701.8526
23802006.09.08 16:00modify3011.001.88641.87701.8538
23812006.09.08 17:00modify3001.001.88521.87591.8526
23822006.09.08 17:00modify3011.001.88641.87591.8538
23832006.09.08 18:00modify3001.001.88521.87541.8526
23842006.09.08 18:00modify3011.001.88641.87541.8538
23852006.09.11 00:00modify3001.001.88521.87501.8526
23862006.09.11 00:00modify3011.001.88641.87501.8538
23872006.09.11 01:00modify3001.001.88521.87461.8526
23882006.09.11 01:00modify3011.001.88641.87461.8538
23892006.09.11 02:00modify3001.001.88521.87421.8526
23902006.09.11 02:00modify3011.001.88641.87421.8538
23912006.09.11 03:00modify3001.001.88521.87401.8526
23922006.09.11 03:00modify3011.001.88641.87401.8538
23932006.09.11 05:00modify3001.001.88521.87391.8526
23942006.09.11 05:00modify3011.001.88641.87391.8538
23952006.09.11 06:00modify3001.001.88521.87211.8526
23962006.09.11 06:00modify3011.001.88641.87211.8538
23972006.09.11 07:00modify3001.001.88521.87141.8526
23982006.09.11 07:00modify3011.001.88641.87141.8538
23992006.09.11 08:00modify3001.001.88521.87051.8526
24002006.09.11 08:00modify3011.001.88641.87051.8538
24012006.09.11 10:12s/l3001.001.87051.87051.85261467.4727759.92
24022006.09.11 10:12s/l3011.001.87051.87051.85381588.9929348.91
24032006.09.13 02:25buy3021.001.87201.86641.9046
24042006.09.13 06:00modify3021.001.87201.86751.9046
24052006.09.13 07:00modify3021.001.87201.86841.9046
24062006.09.13 23:00modify3021.001.87201.86861.9046
24072006.09.14 00:00modify3021.001.87201.86881.9046
24082006.09.14 01:00modify3021.001.87201.86891.9046
24092006.09.14 02:00modify3021.001.87201.86961.9046
24102006.09.14 03:00modify3021.001.87201.87021.9046
24112006.09.14 04:00modify3021.001.87201.87041.9046
24122006.09.14 05:00modify3021.001.87201.87051.9046
24132006.09.14 06:00modify3021.001.87201.87081.9046
24142006.09.14 07:00modify3021.001.87201.87111.9046
24152006.09.14 08:00modify3021.001.87201.87151.9046
24162006.09.14 09:00modify3021.001.87201.87201.9046
24172006.09.14 11:00modify3021.001.87201.87331.9046
24182006.09.14 12:00modify3021.001.87201.87481.9046
24192006.09.14 14:00modify3021.001.87201.87671.9046
24202006.09.14 15:00modify3021.001.87201.87831.9046
24212006.09.14 18:00modify3021.001.87201.87911.9046
24222006.09.15 02:00modify3021.001.87201.87941.9046
24232006.09.15 03:00modify3021.001.87201.87991.9046
24242006.09.15 04:00modify3021.001.87201.88121.9046
24252006.09.15 05:00modify3021.001.87201.88201.9046
24262006.09.15 06:00modify3021.001.87201.88351.9046
24272006.09.15 07:00modify3021.001.87201.88391.9046
24282006.09.15 08:00modify3021.001.87201.88531.9046
24292006.09.15 09:00modify3021.001.87201.88581.9046
24302006.09.15 09:05s/l3021.001.88581.88581.90461380.9830729.89
24312006.09.18 20:40sell3031.001.88011.88461.8475
24322006.09.19 03:00modify3031.001.88011.88391.8475
24332006.09.19 04:00modify3031.001.88011.88381.8475
24342006.09.19 05:00modify3031.001.88011.88331.8475
24352006.09.19 07:00modify3031.001.88011.88281.8475
24362006.09.19 08:45s/l3031.001.88281.88281.8475-270.5130459.38
24372006.09.21 01:10buy3041.001.88701.88261.9196
24382006.09.21 02:00modify3041.001.88701.88281.9196
24392006.09.21 09:00modify3041.001.88701.88321.9196
24402006.09.21 11:00modify3041.001.88701.88411.9196
24412006.09.21 12:00modify3041.001.88701.88561.9196
24422006.09.21 13:00modify3041.001.88701.88691.9196
24432006.09.21 14:00modify3041.001.88701.88921.9196
24442006.09.21 15:00modify3041.001.88701.88961.9196
24452006.09.21 16:00modify3041.001.88701.89091.9196
24462006.09.21 17:00modify3041.001.88701.89111.9196
24472006.09.21 20:00modify3041.001.88701.89251.9196
24482006.09.22 00:00modify3041.001.88701.89291.9196
24492006.09.22 01:00modify3041.001.88701.89311.9196
24502006.09.22 02:00modify3041.001.88701.89321.9196
24512006.09.22 03:00modify3041.001.88701.89341.9196
24522006.09.22 04:00modify3041.001.88701.89461.9196
24532006.09.22 06:00modify3041.001.88701.89471.9196
24542006.09.22 08:00modify3041.001.88701.89481.9196
24552006.09.22 09:00modify3041.001.88701.89531.9196
24562006.09.22 10:00modify3041.001.88701.89651.9196
24572006.09.22 11:00modify3041.001.88701.89891.9196
24582006.09.22 12:00modify3041.001.88701.89931.9196
24592006.09.22 20:47s/l3041.001.89931.89931.91961230.2431689.62
24602006.09.28 01:55sell3051.001.89031.89421.8577
24612006.09.28 02:00modify3051.001.89031.89411.8577
24622006.09.28 05:00modify3051.001.89031.89401.8577
24632006.09.28 06:00modify3051.001.89031.89361.8577
24642006.09.28 07:00modify3051.001.89031.89331.8577
24652006.09.28 08:00modify3051.001.89031.89271.8577
24662006.09.28 10:00modify3051.001.89031.89091.8577
24672006.09.28 11:00modify3051.001.89031.88961.8577
24682006.09.28 12:00modify3051.001.89031.88821.8577
24692006.09.28 13:00modify3051.001.89031.88791.8577
24702006.09.28 16:00modify3051.001.89031.88701.8577
24712006.09.28 17:00modify3051.001.89031.88681.8577
24722006.09.28 18:00modify3051.001.89031.88491.8577
24732006.09.28 20:00modify3051.001.89031.88441.8577
24742006.09.29 00:00modify3051.001.89031.88281.8577
24752006.09.29 01:00modify3051.001.89031.88271.8577
24762006.09.29 02:00modify3051.001.89031.88201.8577
24772006.09.29 03:00modify3051.001.89031.88161.8577
24782006.09.29 05:00modify3051.001.89031.88121.8577
24792006.09.29 06:00modify3051.001.89031.88061.8577
24802006.09.29 07:00modify3051.001.89031.88031.8577
24812006.09.29 08:00modify3051.001.89031.87941.8577
24822006.09.29 10:00modify3051.001.89031.87891.8577
24832006.09.29 11:00modify3051.001.89031.87581.8577
24842006.09.29 16:00modify3051.001.89031.87501.8577
24852006.10.02 00:00s/l3051.001.87501.87501.85771528.9933218.61
24862006.10.03 04:25buy3061.001.88621.87731.9188
24872006.10.03 05:00modify3061.001.88621.87751.9188
24882006.10.03 06:00modify3061.001.88621.87801.9188
24892006.10.03 07:00modify3061.001.88621.88121.9188
24902006.10.03 08:00modify3061.001.88621.88211.9188
24912006.10.03 09:00modify3061.001.88621.88291.9188
24922006.10.03 10:00modify3061.001.88621.88361.9188
24932006.10.03 11:00modify3061.001.88621.88441.9188
24942006.10.04 03:46s/l3061.001.88441.88441.9188-179.7633038.86
24952006.10.09 21:15sell3071.001.86751.87211.8349
24962006.10.10 00:00modify3071.001.86751.87151.8349
24972006.10.10 01:00modify3071.001.86751.87111.8349
24982006.10.10 02:00modify3071.001.86751.87051.8349
24992006.10.10 03:00modify3071.001.86751.87021.8349
25002006.10.10 04:00modify3071.001.86751.87001.8349
25012006.10.10 05:00modify3071.001.86751.86981.8349
25022006.10.10 06:00modify3071.001.86751.86931.8349
25032006.10.10 07:00modify3071.001.86751.86911.8349
25042006.10.10 08:17s/l3071.001.86911.86911.8349-160.5132878.35
25052006.10.11 04:35sell3081.001.85491.86091.8223
25062006.10.11 05:00modify3081.001.85491.85991.8223
25072006.10.11 06:00modify3081.001.85491.85951.8223
25082006.10.11 07:00modify3081.001.85491.85901.8223
25092006.10.11 08:00modify3081.001.85491.85871.8223
25102006.10.11 10:00modify3081.001.85491.85791.8223
25112006.10.11 10:55s/l3081.001.85791.85791.8223-300.0032578.35
25122006.10.13 13:05buy3091.001.85981.85651.8924
25132006.10.13 14:38s/l3091.001.85651.85651.8924-330.0032248.35
25142006.10.18 02:50buy3101.001.86961.86331.9022
25152006.10.18 03:00modify3101.001.86961.86361.9022
25162006.10.18 04:00modify3101.001.86961.86391.9022
25172006.10.18 05:00modify3101.001.86961.86411.9022
25182006.10.18 06:00modify3101.001.86961.86471.9022
25192006.10.18 07:00modify3101.001.86961.86601.9022
25202006.10.18 08:00modify3101.001.86961.86681.9022
25212006.10.18 09:00modify3101.001.86961.86791.9022
25222006.10.18 14:49s/l3101.001.86791.86791.9022-170.0032078.35
25232006.10.23 02:55buy3111.001.88261.87791.9152
25242006.10.23 06:00modify3111.001.88261.87831.9152
25252006.10.23 07:00modify3111.001.88261.87841.9152
25262006.10.23 08:00modify3111.001.88261.87911.9152
25272006.10.23 08:40s/l3111.001.87911.87911.9152-350.0031728.35
25282006.10.23 21:15sell3121.001.87381.87751.8412
25292006.10.24 02:00modify3121.001.87381.87711.8412
25302006.10.24 03:00modify3121.001.87381.87651.8412
25312006.10.24 04:00modify3121.001.87381.87591.8412
25322006.10.24 06:00modify3121.001.87381.87521.8412
25332006.10.24 07:00modify3121.001.87381.87481.8412
25342006.10.24 11:00modify3121.001.87381.87401.8412
25352006.10.24 17:25s/l3121.001.87401.87401.8412-20.5131707.84
25362006.10.27 09:00buy3131.001.88881.88551.9214
25372006.10.27 09:30buy3141.001.88771.88551.9203
25382006.10.27 10:00modify3131.001.88881.88621.9214
25392006.10.27 10:00modify3141.001.88771.88621.9203
25402006.10.27 16:00modify3131.001.88881.88811.9214
25412006.10.27 16:00modify3141.001.88771.88811.9203
25422006.10.27 17:00modify3131.001.88881.89091.9214
25432006.10.27 17:00modify3141.001.88771.89091.9203
25442006.10.30 06:00modify3131.001.88881.89111.9214
25452006.10.30 06:00modify3141.001.88771.89111.9203
25462006.10.30 07:00modify3131.001.88881.89261.9214
25472006.10.30 07:00modify3141.001.88771.89261.9203
25482006.10.30 08:00modify3131.001.88881.89371.9214
25492006.10.30 08:00modify3141.001.88771.89371.9203
25502006.10.30 15:00modify3131.001.88881.89551.9214
25512006.10.30 15:00modify3141.001.88771.89551.9203
25522006.10.31 00:00modify3131.001.88881.89571.9214
25532006.10.31 00:00modify3141.001.88771.89571.9203
25542006.10.31 02:00modify3131.001.88881.89601.9214
25552006.10.31 02:00modify3141.001.88771.89601.9203
25562006.10.31 03:00modify3131.001.88881.89611.9214
25572006.10.31 03:00modify3141.001.88771.89611.9203
25582006.10.31 04:00modify3131.001.88881.89661.9214
25592006.10.31 04:00modify3141.001.88771.89661.9203
25602006.10.31 05:00modify3131.001.88881.89701.9214
25612006.10.31 05:00modify3141.001.88771.89701.9203
25622006.10.31 06:00modify3131.001.88881.89751.9214
25632006.10.31 06:00modify3141.001.88771.89751.9203
25642006.10.31 07:00modify3131.001.88881.89781.9214
25652006.10.31 07:00modify3141.001.88771.89781.9203
25662006.10.31 08:24s/l3131.001.89781.89781.9214900.4932608.33
25672006.10.31 08:24s/l3141.001.89781.89781.92031010.4933618.82
25682006.11.01 04:30buy3151.001.90711.90171.9397
25692006.11.01 05:00modify3151.001.90711.90201.9397
25702006.11.01 06:00modify3151.001.90711.90241.9397
25712006.11.01 07:00modify3151.001.90711.90261.9397
25722006.11.01 08:00modify3151.001.90711.90491.9397
25732006.11.01 09:00modify3151.001.90711.90511.9397
25742006.11.02 07:56s/l3151.001.90511.90511.9397-199.2733419.55
25752006.11.02 10:50sell3161.001.90861.91171.8760
25762006.11.02 11:35sell3171.001.90961.91171.8770
25772006.11.02 12:00close3161.001.90931.91171.8760-70.0033349.55
25782006.11.02 12:00close3171.001.90921.91171.877040.0033389.55
25792006.11.03 09:50sell3181.001.90851.91161.8759
25802006.11.03 10:00modify3181.001.90851.91071.8759
25812006.11.03 10:32s/l3181.001.91071.91071.8759-220.0033169.55
25822006.11.06 22:55sell3191.001.89741.90111.8648
25832006.11.06 23:55sell3201.001.89921.90111.8666
25842006.11.07 02:26s/l3191.001.90111.90111.8648-370.5132799.05
25852006.11.07 02:26s/l3201.001.90111.90111.8666-190.5132608.54
25862006.11.10 21:00buy3211.001.91141.90781.9440
25872006.11.13 02:00modify3211.001.91141.90861.9440
25882006.11.13 03:00modify3211.001.91141.90891.9440
25892006.11.13 04:00modify3211.001.91141.90911.9440
25902006.11.13 10:38s/l3211.001.90911.90911.9440-229.7632378.78
25912006.11.14 01:00sell3221.001.90461.90871.8720
25922006.11.14 02:00modify3221.001.90461.90861.8720
25932006.11.14 04:00modify3221.001.90461.90841.8720
25942006.11.14 05:00modify3221.001.90461.90831.8720
25952006.11.14 06:00modify3221.001.90461.90791.8720
25962006.11.14 07:00modify3221.001.90461.90741.8720
25972006.11.14 08:00modify3221.001.90461.90661.8720
25982006.11.14 09:00modify3221.001.90461.90641.8720
25992006.11.14 13:00modify3221.001.90461.90631.8720
26002006.11.14 14:00modify3221.001.90461.90581.8720
26012006.11.15 01:00modify3221.001.90461.90551.8720
26022006.11.15 02:00modify3221.001.90461.90401.8720
26032006.11.15 03:00modify3221.001.90461.90331.8720
26042006.11.15 04:00modify3221.001.90461.90301.8720
26052006.11.15 05:00modify3221.001.90461.90281.8720
26062006.11.15 06:00modify3221.001.90461.90111.8720
26072006.11.15 07:00modify3221.001.90461.89991.8720
26082006.11.15 08:00modify3221.001.90461.89831.8720
26092006.11.15 09:00modify3221.001.90461.89811.8720
26102006.11.15 13:00modify3221.001.90461.89481.8720
26112006.11.15 16:00modify3221.001.90461.89441.8720
26122006.11.16 02:00modify3221.001.90461.89331.8720
26132006.11.16 03:00modify3221.001.90461.89161.8720
26142006.11.16 07:05modify3221.001.90461.89141.8720
26152006.11.16 08:00modify3221.001.90461.89111.8720
26162006.11.16 14:30s/l3221.001.89111.89111.87201347.9833726.76
26172006.11.21 08:05buy3231.001.89671.89361.9293
26182006.11.21 09:00modify3231.001.89671.89381.9293
26192006.11.21 14:00modify3231.001.89671.89391.9293
26202006.11.21 17:00modify3231.001.89671.89401.9293
26212006.11.22 04:00modify3231.001.89671.89531.9293
26222006.11.22 05:00modify3231.001.89671.89601.9293
26232006.11.22 06:00modify3231.001.89671.89641.9293
26242006.11.22 07:00modify3231.001.89671.89701.9293
26252006.11.22 08:00modify3231.001.89671.89721.9293
26262006.11.22 09:00modify3231.001.89671.89751.9293
26272006.11.22 10:00modify3231.001.89671.89831.9293
26282006.11.22 11:00modify3231.001.89671.89961.9293
26292006.11.22 14:00modify3231.001.89671.90041.9293
26302006.11.22 15:00modify3231.001.89671.90191.9293
26312006.11.22 16:00modify3231.001.89671.90471.9293
26322006.11.22 18:00modify3231.001.89671.90681.9293
26332006.11.23 02:00modify3231.001.89671.90721.9293
26342006.11.23 03:00modify3231.001.89671.90731.9293
26352006.11.23 04:00modify3231.001.89671.90771.9293
26362006.11.23 05:00modify3231.001.89671.90791.9293
26372006.11.23 06:00modify3231.001.89671.90881.9293
26382006.11.23 07:00modify3231.001.89671.90891.9293
26392006.11.23 08:00modify3231.001.89671.90961.9293
26402006.11.23 12:00modify3231.001.89671.90991.9293
26412006.11.24 00:00modify3231.001.89671.91021.9293
26422006.11.24 01:00modify3231.001.89671.91031.9293
26432006.11.24 02:00modify3231.001.89671.91071.9293
26442006.11.24 03:00modify3231.001.89671.91121.9293
26452006.11.24 04:00modify3231.001.89671.91141.9293
26462006.11.24 05:00modify3231.001.89671.91171.9293
26472006.11.24 06:00modify3231.001.89671.91181.9293
26482006.11.24 07:00modify3231.001.89671.91191.9293
26492006.11.24 08:00modify3231.001.89671.91221.9293
26502006.11.24 09:43t/p3231.001.92931.91221.92933261.2236987.98
26512006.11.29 06:35buy3241.001.95161.94351.9842
26522006.11.29 07:00modify3241.001.95161.94441.9842
26532006.11.29 08:00modify3241.001.95161.94521.9842
26542006.11.29 08:50buy3251.001.94991.94521.9825
26552006.11.29 09:00modify3241.001.95161.94561.9842
26562006.11.29 09:00modify3251.001.94991.94561.9825
26572006.11.29 11:00modify3241.001.95161.94581.9842
26582006.11.29 11:00modify3251.001.94991.94581.9825
26592006.11.29 19:23s/l3241.001.94581.94581.9842-580.0036407.98
26602006.11.29 19:23s/l3251.001.94581.94581.9825-410.0035997.98
26612006.12.01 00:35buy3261.001.96511.95631.9977
26622006.12.01 01:00modify3261.001.96511.95691.9977
26632006.12.01 02:00modify3261.001.96511.95761.9977
26642006.12.01 03:00modify3261.001.96511.95841.9977
26652006.12.01 04:00modify3261.001.96511.95891.9977
26662006.12.01 06:04modify3261.001.96511.95941.9977
26672006.12.01 07:00modify3261.001.96511.96041.9977
26682006.12.01 08:00modify3261.001.96511.96271.9977
26692006.12.01 09:00modify3261.001.96511.96641.9977
26702006.12.01 10:00modify3261.001.96511.96661.9977
26712006.12.01 10:35s/l3261.001.96661.96661.9977150.0036147.98
26722006.12.04 03:55buy3271.001.97871.97102.0113
26732006.12.04 04:00modify3271.001.97871.97152.0113
26742006.12.04 05:00modify3271.001.97871.97202.0113
26752006.12.04 05:10buy3281.001.97691.97202.0095
26762006.12.04 06:04modify3271.001.97871.97212.0113
26772006.12.04 06:04modify3281.001.97691.97212.0095
26782006.12.04 08:00modify3271.001.97871.97222.0113
26792006.12.04 08:00modify3281.001.97691.97222.0095
26802006.12.04 09:00modify3271.001.97871.97502.0113
26812006.12.04 09:00modify3281.001.97691.97502.0095
26822006.12.04 09:08s/l3271.001.97501.97502.0113-370.0035777.98
26832006.12.04 09:08s/l3281.001.97501.97502.0095-190.0035587.98
26842006.12.07 06:00sell3291.001.96751.97031.9349
26852006.12.07 08:12s/l3291.001.97031.97031.9349-280.0035307.98
26862006.12.11 08:45sell3301.001.95311.96291.9205
26872006.12.11 09:00modify3301.001.95311.96191.9205
26882006.12.11 10:00modify3301.001.95311.95911.9205
26892006.12.11 12:00modify3301.001.95311.95891.9205
26902006.12.11 15:00modify3301.001.95311.95871.9205
26912006.12.11 17:00modify3301.001.95311.95831.9205
26922006.12.11 18:13s/l3301.001.95831.95831.9205-520.0034787.98
26932006.12.12 09:05buy3311.001.95851.95501.9911
26942006.12.12 10:00modify3311.001.95851.95511.9911
26952006.12.12 12:00modify3311.001.95851.95541.9911
26962006.12.12 17:00modify3311.001.95851.95571.9911
26972006.12.12 22:00modify3311.001.95851.95601.9911
26982006.12.13 00:00modify3311.001.95851.95671.9911
26992006.12.13 01:00modify3311.001.95851.95701.9911
27002006.12.13 02:00modify3311.001.95851.95791.9911
27012006.12.13 03:00modify3311.001.95851.95821.9911
27022006.12.13 05:00modify3311.001.95851.95861.9911
27032006.12.13 06:00modify3311.001.95851.95931.9911
27042006.12.13 07:00modify3311.001.95851.96091.9911
27052006.12.13 08:00modify3311.001.95851.96121.9911
27062006.12.13 09:00modify3311.001.95851.96141.9911
27072006.12.13 12:00modify3311.001.95851.96201.9911
27082006.12.13 13:00modify3311.001.95851.96231.9911
27092006.12.13 14:00modify3311.001.95851.96261.9911
27102006.12.13 15:00modify3311.001.95851.96271.9911
27112006.12.13 15:31s/l3311.001.96271.96271.9911420.2435208.22
27122006.12.18 04:40sell3321.001.95431.96431.9217
27132006.12.18 05:00modify3321.001.95431.96421.9217
27142006.12.18 06:00modify3321.001.95431.96401.9217
27152006.12.18 06:55sell3331.001.95631.96401.9237
27162006.12.18 07:00modify3321.001.95431.96121.9217
27172006.12.18 07:00modify3331.001.95631.96121.9237
27182006.12.18 08:00modify3321.001.95431.95941.9217
27192006.12.18 08:00modify3331.001.95631.95941.9237
27202006.12.18 08:30sell3341.001.95781.95941.9252
27212006.12.18 09:00modify3321.001.95431.95781.9217
27222006.12.18 09:00modify3331.001.95631.95781.9237
27232006.12.18 09:00modify3341.001.95781.95781.9252
27242006.12.18 10:00modify3321.001.95431.95771.9217
27252006.12.18 10:00modify3331.001.95631.95771.9237
27262006.12.18 10:00modify3341.001.95781.95771.9252
27272006.12.18 11:00modify3321.001.95431.95721.9217
27282006.12.18 11:00modify3331.001.95631.95721.9237
27292006.12.18 11:00modify3341.001.95781.95721.9252
27302006.12.18 17:00modify3321.001.95431.95591.9217
27312006.12.18 17:00modify3331.001.95631.95591.9237
27322006.12.18 17:00modify3341.001.95781.95591.9252
27332006.12.18 18:00modify3321.001.95431.95451.9217
27342006.12.18 18:00modify3331.001.95631.95451.9237
27352006.12.18 18:00modify3341.001.95781.95451.9252
27362006.12.19 00:00modify3321.001.95431.95431.9217
27372006.12.19 00:00modify3331.001.95631.95431.9237
27382006.12.19 00:00modify3341.001.95781.95431.9252
27392006.12.19 02:00modify3321.001.95431.95351.9217
27402006.12.19 02:00modify3331.001.95631.95351.9237
27412006.12.19 02:00modify3341.001.95781.95351.9252
27422006.12.19 03:00modify3321.001.95431.95241.9217
27432006.12.19 03:00modify3331.001.95631.95241.9237
27442006.12.19 03:00modify3341.001.95781.95241.9252
27452006.12.19 04:00modify3321.001.95431.95191.9217
27462006.12.19 04:00modify3331.001.95631.95191.9237
27472006.12.19 04:00modify3341.001.95781.95191.9252
27482006.12.19 05:00modify3321.001.95431.95171.9217
27492006.12.19 05:00modify3331.001.95631.95171.9237
27502006.12.19 05:00modify3341.001.95781.95171.9252
27512006.12.19 06:00modify3321.001.95431.95111.9217
27522006.12.19 06:00modify3331.001.95631.95111.9237
27532006.12.19 06:00modify3341.001.95781.95111.9252
27542006.12.19 07:00modify3321.001.95431.94991.9217
27552006.12.19 07:00modify3331.001.95631.94991.9237
27562006.12.19 07:00modify3341.001.95781.94991.9252
27572006.12.19 07:15s/l3321.001.94991.94991.9217439.4935647.72
27582006.12.19 07:15s/l3331.001.94991.94991.9237639.4936287.21
27592006.12.19 07:15s/l3341.001.94991.94991.9252789.4937076.71
27602006.12.20 09:00buy3351.001.96961.96662.0022
27612006.12.20 16:37s/l3351.001.96661.96662.0022-300.0036776.71
27622006.12.26 09:10sell3361.001.95931.96341.9267
27632006.12.26 10:00modify3361.001.95931.96221.9267
27642006.12.26 16:00modify3361.001.95931.96091.9267
27652006.12.26 20:00modify3361.001.95931.95931.9267
27662006.12.27 01:00modify3361.001.95931.95921.9267
27672006.12.27 03:38s/l3361.001.95921.95921.92679.4936786.20
27682006.12.27 23:25sell3371.001.95841.96241.9258
27692006.12.28 06:00modify3371.001.95841.96211.9258
27702006.12.28 07:00modify3371.001.95841.96161.9258
27712006.12.28 08:00modify3371.001.95841.96111.9258
27722006.12.28 12:05s/l3371.001.96111.96111.9258-271.5236514.68
27732006.12.29 01:15buy3381.001.96111.95911.9937
27742006.12.29 10:00modify3381.001.96111.96001.9937
27752006.12.29 11:08s/l3381.001.96001.96001.9937-110.0036404.68
27762007.01.03 08:10buy3391.001.97161.96912.0042
27772007.01.03 11:08s/l3391.001.96911.96912.0042-250.0036154.68
27782007.01.04 00:40sell3401.001.95141.96281.9188
27792007.01.04 02:00modify3401.001.95141.96271.9188
27802007.01.04 03:00modify3401.001.95141.96081.9188
27812007.01.04 04:00modify3401.001.95141.96001.9188
27822007.01.04 04:10sell3411.001.95241.96001.9198
27832007.01.04 05:00modify3401.001.95141.95971.9188
27842007.01.04 05:00modify3411.001.95241.95971.9198
27852007.01.04 06:00modify3401.001.95141.95871.9188
27862007.01.04 06:00modify3411.001.95241.95871.9198
27872007.01.04 07:00modify3401.001.95141.95841.9188
27882007.01.04 07:00modify3411.001.95241.95841.9198
27892007.01.04 08:00modify3401.001.95141.95671.9188
27902007.01.04 08:00modify3411.001.95241.95671.9198
27912007.01.04 09:00modify3401.001.95141.95631.9188
27922007.01.04 09:00modify3411.001.95241.95631.9198
27932007.01.04 10:00modify3401.001.95141.95621.9188
27942007.01.04 10:00modify3411.001.95241.95621.9198
27952007.01.04 11:00modify3401.001.95141.95091.9188
27962007.01.04 11:00modify3411.001.95241.95091.9198
27972007.01.04 12:00modify3401.001.95141.95051.9188
27982007.01.04 12:00modify3411.001.95241.95051.9198
27992007.01.05 01:00modify3401.001.95141.94981.9188
28002007.01.05 01:00modify3411.001.95241.94981.9198
28012007.01.05 02:00modify3401.001.95141.94921.9188
28022007.01.05 02:00modify3411.001.95241.94921.9198
28032007.01.05 04:00modify3401.001.95141.94891.9188
28042007.01.05 04:00modify3411.001.95241.94891.9198
28052007.01.05 05:00modify3401.001.95141.94801.9188
28062007.01.05 05:00modify3411.001.95241.94801.9198
28072007.01.05 06:00modify3401.001.95141.94601.9188
28082007.01.05 06:00modify3411.001.95241.94601.9198
28092007.01.05 07:00modify3401.001.95141.94441.9188
28102007.01.05 07:00modify3411.001.95241.94441.9198
28112007.01.05 08:00modify3401.001.95141.94371.9188
28122007.01.05 08:00modify3411.001.95241.94371.9198
28132007.01.05 09:00modify3401.001.95141.94361.9188
28142007.01.05 09:00modify3411.001.95241.94361.9198
28152007.01.05 16:00modify3401.001.95141.94241.9188
28162007.01.05 16:00modify3411.001.95241.94241.9198
28172007.01.05 18:00modify3401.001.95141.94161.9188
28182007.01.05 18:00modify3411.001.95241.94161.9198
28192007.01.05 21:00modify3401.001.95141.94111.9188
28202007.01.05 21:00modify3411.001.95241.94111.9198
28212007.01.05 22:00modify3401.001.95141.94101.9188
28222007.01.05 22:00modify3411.001.95241.94101.9198
28232007.01.05 23:14modify3401.001.95141.94051.9188
28242007.01.05 23:14modify3411.001.95241.94051.9198
28252007.01.08 00:00modify3401.001.95141.93931.9188
28262007.01.08 00:00modify3411.001.95241.93931.9198
28272007.01.08 01:00modify3401.001.95141.93841.9188
28282007.01.08 01:00modify3411.001.95241.93841.9198
28292007.01.08 02:00modify3401.001.95141.93801.9188
28302007.01.08 02:00modify3411.001.95241.93801.9198
28312007.01.08 06:00modify3401.001.95141.93531.9188
28322007.01.08 06:00modify3411.001.95241.93531.9198
28332007.01.08 07:00modify3401.001.95141.93451.9188
28342007.01.08 07:00modify3411.001.95241.93451.9198
28352007.01.08 08:00modify3401.001.95141.93361.9188
28362007.01.08 08:00modify3411.001.95241.93361.9198
28372007.01.08 08:19s/l3401.001.93361.93361.91881778.9937933.67
28382007.01.08 08:19s/l3411.001.93361.93361.91981878.9939812.66
28392007.01.09 15:05buy3421.001.94091.93731.9735
28402007.01.09 17:50buy3431.001.93911.93731.9717
28412007.01.10 00:00modify3421.001.94091.93761.9735
28422007.01.10 00:00modify3431.001.93911.93761.9717
28432007.01.10 01:10s/l3421.001.93761.93761.9735-329.7639482.90
28442007.01.10 01:10s/l3431.001.93761.93761.9717-149.7639333.15
28452007.01.23 19:35buy3441.001.98331.98132.0159
28462007.01.23 19:42s/l3441.001.98131.98132.0159-200.0039133.15
28472007.01.29 00:55sell3451.001.96131.96761.9287
28482007.01.29 01:00modify3451.001.96131.96751.9287
28492007.01.29 02:00modify3451.001.96131.96671.9287
28502007.01.29 04:00modify3451.001.96131.96631.9287
28512007.01.29 05:00modify3451.001.96131.96571.9287
28522007.01.29 06:00modify3451.001.96131.96551.9287
28532007.01.29 07:00modify3451.001.96131.96451.9287
28542007.01.29 08:00modify3451.001.96131.96341.9287
28552007.01.29 09:00modify3451.001.96131.96271.9287
28562007.01.30 02:00modify3451.001.96131.96261.9287
28572007.01.30 02:45s/l3451.001.96261.96261.9287-130.5139002.64
28582007.02.01 04:15buy3461.001.96291.95301.9955
28592007.02.01 06:04modify3461.001.96291.95431.9955
28602007.02.01 07:00modify3461.001.96291.95541.9955
28612007.02.01 08:00modify3461.001.96291.95721.9955
28622007.02.01 09:00modify3461.001.96291.95861.9955
28632007.02.01 12:00modify3461.001.96291.95911.9955
28642007.02.01 14:00modify3461.001.96291.96051.9955
28652007.02.01 16:00modify3461.001.96291.96131.9955
28662007.02.01 17:00modify3461.001.96291.96221.9955
28672007.02.01 18:00modify3461.001.96291.96391.9955
28682007.02.02 03:00modify3461.001.96291.96421.9955
28692007.02.02 04:00modify3461.001.96291.96461.9955
28702007.02.02 05:00modify3461.001.96291.96501.9955
28712007.02.02 06:00modify3461.001.96291.96541.9955
28722007.02.02 07:00modify3461.001.96291.96611.9955
28732007.02.02 08:19s/l3461.001.96611.96611.9955320.2439322.88
28742007.02.06 01:30sell3471.001.96081.96391.9282
28752007.02.06 02:00modify3471.001.96081.96371.9282
28762007.02.06 03:00modify3471.001.96081.96321.9282
28772007.02.06 04:00modify3471.001.96081.96271.9282
28782007.02.06 05:00modify3471.001.96081.96221.9282
28792007.02.06 06:10modify3471.001.96081.96121.9282
28802007.02.06 08:00modify3471.001.96081.96101.9282
28812007.02.06 08:06s/l3471.001.96101.96101.9282-20.0039302.88
28822007.02.07 02:10buy3481.001.96881.96422.0014
28832007.02.07 03:00modify3481.001.96881.96452.0014
28842007.02.07 04:00modify3481.001.96881.96512.0014
28852007.02.07 05:00modify3481.001.96881.96522.0014
28862007.02.07 06:00modify3481.001.96881.96592.0014
28872007.02.07 07:00modify3481.001.96881.96632.0014
28882007.02.07 08:00modify3481.001.96881.96662.0014
28892007.02.08 03:00modify3481.001.96881.96672.0014
28902007.02.08 08:00modify3481.001.96881.96732.0014
28912007.02.08 08:34s/l3481.001.96731.96732.0014-149.2739153.62
28922007.02.09 03:35sell3491.001.95931.96451.9267
28932007.02.09 04:00modify3491.001.95931.96421.9267
28942007.02.09 05:00modify3491.001.95931.96191.9267
28952007.02.09 06:00modify3491.001.95931.96111.9267
28962007.02.09 07:00modify3491.001.95931.96061.9267
28972007.02.09 08:00modify3491.001.95931.95971.9267
28982007.02.09 10:00modify3491.001.95931.95681.9267
28992007.02.09 12:00modify3491.001.95931.95491.9267
29002007.02.12 04:00modify3491.001.95931.95451.9267
29012007.02.12 07:01s/l3491.001.95451.95451.9267479.4939633.11
29022007.02.13 02:25sell3501.001.94781.95241.9152
29032007.02.13 03:00modify3501.001.94781.95161.9152
29042007.02.13 04:00modify3501.001.94781.95151.9152
29052007.02.13 05:00modify3501.001.94781.95101.9152
29062007.02.13 06:00modify3501.001.94781.95031.9152
29072007.02.13 06:13s/l3501.001.95031.95031.9152-250.0039383.11
29082007.02.23 01:20buy3511.001.95661.95071.9892
29092007.02.23 02:00modify3511.001.95661.95151.9892
29102007.02.23 02:20buy3521.001.95551.95151.9881
29112007.02.23 03:00modify3511.001.95661.95171.9892
29122007.02.23 03:00modify3521.001.95551.95171.9881
29132007.02.23 04:00modify3511.001.95661.95211.9892
29142007.02.23 04:00modify3521.001.95551.95211.9881
29152007.02.23 05:00modify3511.001.95661.95231.9892
29162007.02.23 05:00modify3521.001.95551.95231.9881
29172007.02.23 06:00modify3511.001.95661.95261.9892
29182007.02.23 06:00modify3521.001.95551.95261.9881
29192007.02.23 07:00modify3511.001.95661.95271.9892
29202007.02.23 07:00modify3521.001.95551.95271.9881
29212007.02.23 08:00modify3511.001.95661.95341.9892
29222007.02.23 08:00modify3521.001.95551.95341.9881
29232007.02.23 09:00modify3511.001.95661.95461.9892
29242007.02.23 09:00modify3521.001.95551.95461.9881
29252007.02.23 10:32s/l3511.001.95461.95461.9892-200.0039183.11
29262007.02.23 10:32s/l3521.001.95461.95461.9881-90.0039093.11
29272007.02.26 05:40buy3531.001.96271.95661.9953
29282007.02.26 06:00modify3531.001.96271.95751.9953
29292007.02.26 07:00modify3531.001.96271.95761.9953
29302007.02.26 08:00modify3531.001.96271.95781.9953
29312007.02.26 09:00modify3531.001.96271.95851.9953
29322007.02.26 11:00modify3531.001.96271.95861.9953
29332007.02.26 14:00modify3531.001.96271.95871.9953
29342007.02.28 08:00modify3531.001.96271.95901.9953
29352007.02.28 08:07s/l3531.001.95901.95901.9953-369.5138723.60
29362007.03.05 15:55sell3541.001.92601.93811.8934
29372007.03.05 16:00modify3541.001.92601.93451.8934
29382007.03.05 17:00modify3541.001.92601.93381.8934
29392007.03.05 18:00modify3541.001.92601.93361.8934
29402007.03.05 21:00modify3541.001.92601.93331.8934
29412007.03.05 22:00modify3541.001.92601.93271.8934
29422007.03.05 23:00modify3541.001.92601.93161.8934
29432007.03.05 23:59close at stop3541.001.91941.93161.8934660.0039383.60