|Символ
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.03.02 21:55 (2004.06.16 - 2007.03.04)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; TPPips=355; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100;
|Баров в истории
|203406
|Смоделировано тиков
|5980824
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|8284.36
|Общая прибыль
|61569.03
|Общий убыток
|-53284.67
|Прибыльность
|1.16
|Матожидание выигрыша
|36.49
|Абсолютная просадка
|550.00
|Максимальная просадка
|12595.25 (54.39%)
|Относительная просадка
|54.39% (12595.25)
|Всего сделок
|227
|Короткие позиции (% выигравших)
|106 (34.91%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|121 (27.27%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|70 (30.84%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|157 (69.16%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3511.22
|убыточная сделка
|-720.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|879.56
|убыточная сделка
|-339.39
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|4 (2789.72)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|10 (-3790.26)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|5205.92 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3790.26 (10)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|3
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2004.06.16 10:25
|buy
|1
|1.00
|1.8299
|1.8244
|1.8650
|2
|2004.06.16 17:15
|s/l
|1
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.8650
|-550.00
|9450.00
|3
|2004.06.22 01:00
|sell
|2
|1.00
|1.8324
|1.8411
|1.7973
|4
|2004.06.22 01:10
|sell
|3
|1.00
|1.8347
|1.8411
|1.7996
|5
|2004.06.22 02:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8407
|1.7973
|6
|2004.06.22 02:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8407
|1.7996
|7
|2004.06.22 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8401
|1.7973
|8
|2004.06.22 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8401
|1.7996
|9
|2004.06.22 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8397
|1.7973
|10
|2004.06.22 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8397
|1.7996
|11
|2004.06.22 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8385
|1.7973
|12
|2004.06.22 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8385
|1.7996
|13
|2004.06.22 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8384
|1.7973
|14
|2004.06.22 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8384
|1.7996
|15
|2004.06.22 10:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8365
|1.7973
|16
|2004.06.22 10:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8365
|1.7996
|17
|2004.06.22 11:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8346
|1.7973
|18
|2004.06.22 11:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8346
|1.7996
|19
|2004.06.22 13:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8314
|1.7973
|20
|2004.06.22 13:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8314
|1.7996
|21
|2004.06.22 14:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8307
|1.7973
|22
|2004.06.22 14:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8307
|1.7996
|23
|2004.06.23 04:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8304
|1.7973
|24
|2004.06.23 04:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8304
|1.7996
|25
|2004.06.23 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8300
|1.7973
|26
|2004.06.23 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8300
|1.7996
|27
|2004.06.23 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8298
|1.7973
|28
|2004.06.23 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8298
|1.7996
|29
|2004.06.23 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8293
|1.7973
|30
|2004.06.23 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8293
|1.7996
|31
|2004.06.23 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8324
|1.8290
|1.7973
|32
|2004.06.23 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8347
|1.8290
|1.7996
|33
|2004.06.23 08:35
|s/l
|2
|1.00
|1.8290
|1.8290
|1.7973
|339.49
|9789.49
|34
|2004.06.23 08:35
|s/l
|3
|1.00
|1.8290
|1.8290
|1.7996
|569.49
|10358.99
|35
|2004.06.24 09:40
|sell
|4
|1.00
|1.8173
|1.8221
|1.7822
|36
|2004.06.24 15:51
|s/l
|4
|1.00
|1.8221
|1.8221
|1.7822
|-480.00
|9878.99
|37
|2004.06.28 07:25
|buy
|5
|1.00
|1.8225
|1.8176
|1.8576
|38
|2004.06.28 08:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8181
|1.8576
|39
|2004.06.28 09:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8183
|1.8576
|40
|2004.06.28 14:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8188
|1.8576
|41
|2004.06.28 16:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8219
|1.8576
|42
|2004.06.29 06:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8226
|1.8576
|43
|2004.06.29 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8228
|1.8576
|44
|2004.06.29 08:00
|modify
|5
|1.00
|1.8225
|1.8242
|1.8576
|45
|2004.06.29 09:06
|s/l
|5
|1.00
|1.8242
|1.8242
|1.8576
|170.24
|10049.23
|46
|2004.07.02 03:00
|buy
|6
|1.00
|1.8182
|1.8116
|1.8533
|47
|2004.07.02 08:00
|close
|6
|1.00
|1.8175
|1.8116
|1.8533
|-70.00
|9979.23
|48
|2004.07.05 10:35
|buy
|7
|1.00
|1.8314
|1.8259
|1.8665
|49
|2004.07.05 13:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8260
|1.8665
|50
|2004.07.05 14:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8262
|1.8665
|51
|2004.07.05 16:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8263
|1.8665
|52
|2004.07.05 17:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8267
|1.8665
|53
|2004.07.06 15:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8276
|1.8665
|54
|2004.07.06 16:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8307
|1.8665
|55
|2004.07.07 07:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8316
|1.8665
|56
|2004.07.07 08:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8327
|1.8665
|57
|2004.07.07 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8333
|1.8665
|58
|2004.07.07 10:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8359
|1.8665
|59
|2004.07.07 11:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8361
|1.8665
|60
|2004.07.07 12:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8365
|1.8665
|61
|2004.07.07 13:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8391
|1.8665
|62
|2004.07.07 18:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8405
|1.8665
|63
|2004.07.07 19:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8421
|1.8665
|64
|2004.07.07 21:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8422
|1.8665
|65
|2004.07.07 23:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8431
|1.8665
|66
|2004.07.08 00:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8434
|1.8665
|67
|2004.07.08 02:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8439
|1.8665
|68
|2004.07.08 03:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8453
|1.8665
|69
|2004.07.08 04:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8455
|1.8665
|70
|2004.07.08 05:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8458
|1.8665
|71
|2004.07.08 06:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8461
|1.8665
|72
|2004.07.08 07:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8469
|1.8665
|73
|2004.07.08 08:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8477
|1.8665
|74
|2004.07.08 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8314
|1.8485
|1.8665
|75
|2004.07.08 10:09
|s/l
|7
|1.00
|1.8485
|1.8485
|1.8665
|1711.22
|11690.45
|76
|2004.07.13 23:45
|sell
|8
|1.00
|1.8580
|1.8660
|1.8229
|77
|2004.07.14 06:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8648
|1.8229
|78
|2004.07.14 07:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8644
|1.8229
|79
|2004.07.14 08:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8638
|1.8229
|80
|2004.07.14 09:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8637
|1.8229
|81
|2004.07.14 10:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8636
|1.8229
|82
|2004.07.15 08:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8606
|1.8229
|83
|2004.07.15 09:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8600
|1.8229
|84
|2004.07.15 11:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8591
|1.8229
|85
|2004.07.15 12:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8588
|1.8229
|86
|2004.07.16 08:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8587
|1.8229
|87
|2004.07.16 09:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8583
|1.8229
|88
|2004.07.16 10:00
|modify
|8
|1.00
|1.8580
|1.8579
|1.8229
|89
|2004.07.16 11:53
|s/l
|8
|1.00
|1.8579
|1.8579
|1.8229
|7.47
|11697.92
|90
|2004.07.21 08:55
|sell
|9
|1.00
|1.8533
|1.8609
|1.8182
|91
|2004.07.21 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8603
|1.8182
|92
|2004.07.21 12:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8600
|1.8182
|93
|2004.07.21 13:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8565
|1.8182
|94
|2004.07.21 14:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8538
|1.8182
|95
|2004.07.21 16:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8534
|1.8182
|96
|2004.07.21 17:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8533
|1.8182
|97
|2004.07.21 18:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8521
|1.8182
|98
|2004.07.21 19:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8502
|1.8182
|99
|2004.07.22 03:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8488
|1.8182
|100
|2004.07.22 04:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8484
|1.8182
|101
|2004.07.22 05:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8481
|1.8182
|102
|2004.07.22 06:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8471
|1.8182
|103
|2004.07.22 07:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8463
|1.8182
|104
|2004.07.22 08:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8446
|1.8182
|105
|2004.07.22 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8533
|1.8439
|1.8182
|106
|2004.07.22 11:45
|s/l
|9
|1.00
|1.8439
|1.8439
|1.8182
|938.48
|12636.40
|107
|2004.07.27 14:35
|buy
|10
|1.00
|1.8395
|1.8344
|1.8746
|108
|2004.07.27 16:01
|s/l
|10
|1.00
|1.8344
|1.8344
|1.8746
|-510.00
|12126.40
|109
|2004.07.28 04:45
|sell
|11
|1.00
|1.8246
|1.8351
|1.7895
|110
|2004.07.28 06:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8344
|1.7895
|111
|2004.07.28 07:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8337
|1.7895
|112
|2004.07.28 08:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8305
|1.7895
|113
|2004.07.28 09:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8294
|1.7895
|114
|2004.07.28 10:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8291
|1.7895
|115
|2004.07.28 12:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8274
|1.7895
|116
|2004.07.28 13:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8264
|1.7895
|117
|2004.07.28 14:00
|modify
|11
|1.00
|1.8246
|1.8262
|1.7895
|118
|2004.07.28 18:20
|s/l
|11
|1.00
|1.8262
|1.8262
|1.7895
|-160.00
|11966.40
|119
|2004.08.04 16:45
|sell
|12
|1.00
|1.8226
|1.8277
|1.7875
|120
|2004.08.04 20:00
|close
|12
|1.00
|1.8246
|1.8277
|1.7875
|-200.00
|11766.40
|121
|2004.08.05 18:50
|sell
|13
|1.00
|1.8256
|1.8299
|1.7905
|122
|2004.08.05 20:00
|close
|13
|1.00
|1.8261
|1.8299
|1.7905
|-50.00
|11716.40
|123
|2004.08.09 10:30
|buy
|14
|1.00
|1.8415
|1.8364
|1.8766
|124
|2004.08.10 10:31
|s/l
|14
|1.00
|1.8364
|1.8364
|1.8766
|-509.76
|11206.65
|125
|2004.08.11 07:15
|sell
|15
|1.00
|1.8284
|1.8377
|1.7933
|126
|2004.08.11 08:00
|modify
|15
|1.00
|1.8284
|1.8367
|1.7933
|127
|2004.08.11 09:00
|modify
|15
|1.00
|1.8284
|1.8365
|1.7933
|128
|2004.08.11 09:05
|sell
|16
|1.00
|1.8301
|1.8365
|1.7950
|129
|2004.08.11 10:00
|modify
|15
|1.00
|1.8284
|1.8361
|1.7933
|130
|2004.08.11 10:00
|modify
|16
|1.00
|1.8301
|1.8361
|1.7950
|131
|2004.08.11 12:00
|modify
|15
|1.00
|1.8284
|1.8347
|1.7933
|132
|2004.08.11 12:00
|modify
|16
|1.00
|1.8301
|1.8347
|1.7950
|133
|2004.08.11 13:00
|modify
|15
|1.00
|1.8284
|1.8343
|1.7933
|134
|2004.08.11 13:00
|modify
|16
|1.00
|1.8301
|1.8343
|1.7950
|135
|2004.08.12 10:52
|s/l
|15
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7933
|-591.52
|10615.13
|136
|2004.08.12 10:52
|s/l
|16
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7950
|-421.52
|10193.61
|137
|2004.08.18 06:15
|sell
|17
|1.00
|1.8296
|1.8375
|1.7945
|138
|2004.08.18 07:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8366
|1.7945
|139
|2004.08.18 08:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8352
|1.7945
|140
|2004.08.18 09:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8346
|1.7945
|141
|2004.08.18 11:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8339
|1.7945
|142
|2004.08.18 12:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8333
|1.7945
|143
|2004.08.18 16:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8321
|1.7945
|144
|2004.08.19 02:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8319
|1.7945
|145
|2004.08.19 06:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8307
|1.7945
|146
|2004.08.19 07:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8302
|1.7945
|147
|2004.08.19 08:00
|modify
|17
|1.00
|1.8296
|1.8298
|1.7945
|148
|2004.08.19 12:01
|s/l
|17
|1.00
|1.8298
|1.8298
|1.7945
|-21.52
|10172.09
|149
|2004.09.16 04:35
|sell
|18
|1.00
|1.7782
|1.7861
|1.7431
|150
|2004.09.16 05:00
|modify
|18
|1.00
|1.7782
|1.7859
|1.7431
|151
|2004.09.16 06:00
|modify
|18
|1.00
|1.7782
|1.7849
|1.7431
|152
|2004.09.16 07:00
|modify
|18
|1.00
|1.7782
|1.7835
|1.7431
|153
|2004.09.16 08:00
|modify
|18
|1.00
|1.7782
|1.7829
|1.7431
|154
|2004.09.16 09:00
|modify
|18
|1.00
|1.7782
|1.7821
|1.7431
|155
|2004.09.16 10:31
|s/l
|18
|1.00
|1.7821
|1.7821
|1.7431
|-390.00
|9782.09
|156
|2004.09.27 09:35
|buy
|19
|1.00
|1.8057
|1.7993
|1.8408
|157
|2004.09.27 10:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.7999
|1.8408
|158
|2004.09.27 11:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8001
|1.8408
|159
|2004.09.28 01:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8006
|1.8408
|160
|2004.09.28 02:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8022
|1.8408
|161
|2004.09.28 03:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8030
|1.8408
|162
|2004.09.28 04:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8032
|1.8408
|163
|2004.09.28 05:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8037
|1.8408
|164
|2004.09.28 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8041
|1.8408
|165
|2004.09.28 07:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8047
|1.8408
|166
|2004.09.28 09:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8049
|1.8408
|167
|2004.09.28 11:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8050
|1.8408
|168
|2004.09.28 13:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8058
|1.8408
|169
|2004.09.28 14:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8062
|1.8408
|170
|2004.09.28 15:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8063
|1.8408
|171
|2004.09.28 16:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8064
|1.8408
|172
|2004.09.28 17:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8068
|1.8408
|173
|2004.09.29 04:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8070
|1.8408
|174
|2004.09.29 05:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8076
|1.8408
|175
|2004.09.29 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8078
|1.8408
|176
|2004.09.29 07:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8083
|1.8408
|177
|2004.09.29 08:00
|modify
|19
|1.00
|1.8057
|1.8093
|1.8408
|178
|2004.09.29 08:22
|s/l
|19
|1.00
|1.8093
|1.8093
|1.8408
|360.49
|10142.58
|179
|2004.09.30 00:30
|sell
|20
|1.00
|1.8009
|1.8092
|1.7658
|180
|2004.09.30 02:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8087
|1.7658
|181
|2004.09.30 03:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8083
|1.7658
|182
|2004.09.30 04:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8076
|1.7658
|183
|2004.09.30 05:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8071
|1.7658
|184
|2004.09.30 06:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8062
|1.7658
|185
|2004.09.30 07:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8052
|1.7658
|186
|2004.09.30 08:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8044
|1.7658
|187
|2004.09.30 09:00
|modify
|20
|1.00
|1.8009
|1.8036
|1.7658
|188
|2004.09.30 13:42
|s/l
|20
|1.00
|1.8036
|1.8036
|1.7658
|-270.00
|9872.58
|189
|2004.10.01 04:10
|buy
|21
|1.00
|1.8099
|1.8016
|1.8450
|190
|2004.10.01 05:00
|modify
|21
|1.00
|1.8099
|1.8036
|1.8450
|191
|2004.10.01 06:00
|modify
|21
|1.00
|1.8099
|1.8041
|1.8450
|192
|2004.10.01 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.8099
|1.8047
|1.8450
|193
|2004.10.01 08:00
|modify
|21
|1.00
|1.8099
|1.8057
|1.8450
|194
|2004.10.01 09:00
|modify
|21
|1.00
|1.8099
|1.8061
|1.8450
|195
|2004.10.01 10:00
|modify
|21
|1.00
|1.8099
|1.8064
|1.8450
|196
|2004.10.01 10:21
|s/l
|21
|1.00
|1.8064
|1.8064
|1.8450
|-350.00
|9522.58
|197
|2004.10.01 23:20
|sell
|22
|1.00
|1.7994
|1.8042
|1.7643
|198
|2004.10.04 04:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.8025
|1.7643
|199
|2004.10.04 05:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.8019
|1.7643
|200
|2004.10.04 06:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.8015
|1.7643
|201
|2004.10.04 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.8007
|1.7643
|202
|2004.10.04 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.8000
|1.7643
|203
|2004.10.04 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7995
|1.7643
|204
|2004.10.04 14:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7993
|1.7643
|205
|2004.10.04 15:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7978
|1.7643
|206
|2004.10.04 16:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7972
|1.7643
|207
|2004.10.04 17:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7967
|1.7643
|208
|2004.10.04 18:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7954
|1.7643
|209
|2004.10.04 19:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7941
|1.7643
|210
|2004.10.05 00:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7938
|1.7643
|211
|2004.10.05 01:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7931
|1.7643
|212
|2004.10.05 02:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7926
|1.7643
|213
|2004.10.05 03:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7923
|1.7643
|214
|2004.10.05 04:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7913
|1.7643
|215
|2004.10.05 05:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7903
|1.7643
|216
|2004.10.05 06:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7894
|1.7643
|217
|2004.10.05 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7890
|1.7643
|218
|2004.10.05 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7885
|1.7643
|219
|2004.10.05 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.7994
|1.7879
|1.7643
|220
|2004.10.05 09:11
|s/l
|22
|1.00
|1.7879
|1.7879
|1.7643
|1148.99
|10671.57
|221
|2004.10.12 02:25
|buy
|23
|1.00
|1.7961
|1.7916
|1.8312
|222
|2004.10.12 07:00
|modify
|23
|1.00
|1.7961
|1.7920
|1.8312
|223
|2004.10.12 08:00
|modify
|23
|1.00
|1.7961
|1.7921
|1.8312
|224
|2004.10.12 08:12
|s/l
|23
|1.00
|1.7921
|1.7921
|1.8312
|-400.00
|10271.57
|225
|2004.10.18 07:30
|buy
|24
|1.00
|1.8039
|1.7989
|1.8390
|226
|2004.10.18 08:00
|modify
|24
|1.00
|1.8039
|1.8002
|1.8390
|227
|2004.10.18 13:33
|s/l
|24
|1.00
|1.8002
|1.8002
|1.8390
|-370.00
|9901.57
|228
|2004.10.20 02:15
|buy
|25
|1.00
|1.8025
|1.7941
|1.8376
|229
|2004.10.20 03:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7955
|1.8376
|230
|2004.10.20 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7959
|1.8376
|231
|2004.10.20 05:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7961
|1.8376
|232
|2004.10.20 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7970
|1.8376
|233
|2004.10.20 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7974
|1.8376
|234
|2004.10.20 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7982
|1.8376
|235
|2004.10.20 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.7985
|1.8376
|236
|2004.10.20 11:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8003
|1.8376
|237
|2004.10.20 12:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8017
|1.8376
|238
|2004.10.20 18:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8018
|1.8376
|239
|2004.10.20 19:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8058
|1.8376
|240
|2004.10.21 01:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8069
|1.8376
|241
|2004.10.21 02:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8074
|1.8376
|242
|2004.10.21 03:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8076
|1.8376
|243
|2004.10.21 05:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8078
|1.8376
|244
|2004.10.21 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8085
|1.8376
|245
|2004.10.21 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8088
|1.8376
|246
|2004.10.21 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8095
|1.8376
|247
|2004.10.21 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8104
|1.8376
|248
|2004.10.21 10:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8105
|1.8376
|249
|2004.10.21 11:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8132
|1.8376
|250
|2004.10.21 12:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8185
|1.8376
|251
|2004.10.22 02:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8197
|1.8376
|252
|2004.10.22 03:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8200
|1.8376
|253
|2004.10.22 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8204
|1.8376
|254
|2004.10.22 05:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8206
|1.8376
|255
|2004.10.22 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8212
|1.8376
|256
|2004.10.22 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8218
|1.8376
|257
|2004.10.22 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8225
|1.8376
|258
|2004.10.22 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8231
|1.8376
|259
|2004.10.22 10:00
|modify
|25
|1.00
|1.8025
|1.8237
|1.8376
|260
|2004.10.22 10:36
|s/l
|25
|1.00
|1.8237
|1.8237
|1.8376
|2120.98
|12022.55
|261
|2004.10.26 02:30
|buy
|26
|1.00
|1.8398
|1.8339
|1.8749
|262
|2004.10.26 03:00
|modify
|26
|1.00
|1.8398
|1.8346
|1.8749
|263
|2004.10.26 04:00
|modify
|26
|1.00
|1.8398
|1.8348
|1.8749
|264
|2004.10.26 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.8398
|1.8350
|1.8749
|265
|2004.10.26 08:00
|modify
|26
|1.00
|1.8398
|1.8356
|1.8749
|266
|2004.10.26 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.8398
|1.8358
|1.8749
|267
|2004.10.26 12:04
|s/l
|26
|1.00
|1.8358
|1.8358
|1.8749
|-400.00
|11622.55
|268
|2004.10.27 06:55
|sell
|27
|1.00
|1.8361
|1.8440
|1.8010
|269
|2004.10.27 07:00
|modify
|27
|1.00
|1.8361
|1.8433
|1.8010
|270
|2004.10.27 07:05
|sell
|28
|1.00
|1.8371
|1.8433
|1.8020
|271
|2004.10.27 08:00
|modify
|27
|1.00
|1.8361
|1.8425
|1.8010
|272
|2004.10.27 08:00
|modify
|28
|1.00
|1.8371
|1.8425
|1.8020
|273
|2004.10.27 09:00
|modify
|27
|1.00
|1.8361
|1.8416
|1.8010
|274
|2004.10.27 09:00
|modify
|28
|1.00
|1.8371
|1.8416
|1.8020
|275
|2004.10.27 10:00
|modify
|27
|1.00
|1.8361
|1.8413
|1.8010
|276
|2004.10.27 10:00
|modify
|28
|1.00
|1.8371
|1.8413
|1.8020
|277
|2004.10.27 13:23
|s/l
|27
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8010
|-520.00
|11102.55
|278
|2004.10.27 13:23
|s/l
|28
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8020
|-420.00
|10682.55
|279
|2004.10.28 04:55
|sell
|29
|1.00
|1.8317
|1.8395
|1.7966
|280
|2004.10.28 05:00
|modify
|29
|1.00
|1.8317
|1.8392
|1.7966
|281
|2004.10.28 06:00
|modify
|29
|1.00
|1.8317
|1.8387
|1.7966
|282
|2004.10.28 06:35
|sell
|30
|1.00
|1.8327
|1.8387
|1.7976
|283
|2004.10.28 07:00
|modify
|29
|1.00
|1.8317
|1.8379
|1.7966
|284
|2004.10.28 07:00
|modify
|30
|1.00
|1.8327
|1.8379
|1.7976
|285
|2004.10.28 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.8317
|1.8371
|1.7966
|286
|2004.10.28 08:00
|modify
|30
|1.00
|1.8327
|1.8371
|1.7976
|287
|2004.10.28 09:00
|modify
|29
|1.00
|1.8317
|1.8354
|1.7966
|288
|2004.10.28 09:00
|modify
|30
|1.00
|1.8327
|1.8354
|1.7976
|289
|2004.10.28 14:00
|modify
|29
|1.00
|1.8317
|1.8326
|1.7966
|290
|2004.10.28 14:00
|modify
|30
|1.00
|1.8327
|1.8326
|1.7976
|291
|2004.10.28 15:14
|s/l
|29
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7966
|-90.00
|10592.55
|292
|2004.10.28 15:14
|s/l
|30
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.7976
|10.00
|10602.55
|293
|2004.11.02 20:45
|buy
|31
|1.00
|1.8355
|1.8312
|1.8706
|294
|2004.11.03 01:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8314
|1.8706
|295
|2004.11.03 04:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8315
|1.8706
|296
|2004.11.03 16:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8337
|1.8706
|297
|2004.11.03 22:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8339
|1.8706
|298
|2004.11.03 23:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8346
|1.8706
|299
|2004.11.04 00:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8352
|1.8706
|300
|2004.11.04 01:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8357
|1.8706
|301
|2004.11.04 02:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8362
|1.8706
|302
|2004.11.04 03:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8370
|1.8706
|303
|2004.11.04 04:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8375
|1.8706
|304
|2004.11.04 05:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8385
|1.8706
|305
|2004.11.04 06:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8404
|1.8706
|306
|2004.11.04 07:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8409
|1.8706
|307
|2004.11.04 08:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8413
|1.8706
|308
|2004.11.04 09:00
|modify
|31
|1.00
|1.8355
|1.8423
|1.8706
|309
|2004.11.04 10:06
|s/l
|31
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8706
|680.98
|11283.52
|310
|2004.11.15 09:30
|buy
|32
|1.00
|1.8546
|1.8501
|1.8897
|311
|2004.11.15 10:00
|modify
|32
|1.00
|1.8546
|1.8505
|1.8897
|312
|2004.11.15 16:49
|s/l
|32
|1.00
|1.8505
|1.8505
|1.8897
|-410.00
|10873.52
|313
|2004.11.17 01:55
|buy
|33
|1.00
|1.8522
|1.8451
|1.8873
|314
|2004.11.17 04:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8454
|1.8873
|315
|2004.11.17 05:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8459
|1.8873
|316
|2004.11.17 06:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8466
|1.8873
|317
|2004.11.17 07:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8480
|1.8873
|318
|2004.11.17 09:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8485
|1.8873
|319
|2004.11.17 11:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8504
|1.8873
|320
|2004.11.17 13:00
|modify
|33
|1.00
|1.8522
|1.8535
|1.8873
|321
|2004.11.17 16:44
|s/l
|33
|1.00
|1.8535
|1.8535
|1.8873
|130.00
|11003.52
|322
|2004.11.19 06:10
|sell
|34
|1.00
|1.8522
|1.8582
|1.8171
|323
|2004.11.19 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8522
|1.8577
|1.8171
|324
|2004.11.19 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8522
|1.8573
|1.8171
|325
|2004.11.19 10:00
|modify
|34
|1.00
|1.8522
|1.8570
|1.8171
|326
|2004.11.19 11:35
|s/l
|34
|1.00
|1.8570
|1.8570
|1.8171
|-480.00
|10523.52
|327
|2004.11.23 21:45
|buy
|35
|1.00
|1.8671
|1.8583
|1.9022
|328
|2004.11.24 01:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8588
|1.9022
|329
|2004.11.24 02:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8595
|1.9022
|330
|2004.11.24 03:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8618
|1.9022
|331
|2004.11.24 04:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8624
|1.9022
|332
|2004.11.24 05:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8632
|1.9022
|333
|2004.11.24 06:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8640
|1.9022
|334
|2004.11.24 07:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8643
|1.9022
|335
|2004.11.24 08:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8646
|1.9022
|336
|2004.11.24 11:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8651
|1.9022
|337
|2004.11.24 12:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8676
|1.9022
|338
|2004.11.24 13:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8701
|1.9022
|339
|2004.11.24 14:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8708
|1.9022
|340
|2004.11.25 00:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8709
|1.9022
|341
|2004.11.25 01:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8719
|1.9022
|342
|2004.11.25 02:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8723
|1.9022
|343
|2004.11.25 03:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8733
|1.9022
|344
|2004.11.25 04:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8736
|1.9022
|345
|2004.11.25 05:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8740
|1.9022
|346
|2004.11.25 06:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8745
|1.9022
|347
|2004.11.25 07:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8750
|1.9022
|348
|2004.11.25 08:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8752
|1.9022
|349
|2004.11.25 09:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8760
|1.9022
|350
|2004.11.25 10:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8761
|1.9022
|351
|2004.11.25 11:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8784
|1.9022
|352
|2004.11.25 14:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8801
|1.9022
|353
|2004.11.26 00:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8822
|1.9022
|354
|2004.11.26 01:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8827
|1.9022
|355
|2004.11.26 02:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8829
|1.9022
|356
|2004.11.26 03:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8831
|1.9022
|357
|2004.11.26 04:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8839
|1.9022
|358
|2004.11.26 05:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8842
|1.9022
|359
|2004.11.26 06:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8847
|1.9022
|360
|2004.11.26 07:00
|modify
|35
|1.00
|1.8671
|1.8873
|1.9022
|361
|2004.11.26 07:14
|t/p
|35
|1.00
|1.9022
|1.8873
|1.9022
|3511.22
|14034.74
|362
|2004.12.07 15:35
|buy
|36
|1.00
|1.9458
|1.9404
|1.9809
|363
|2004.12.08 05:13
|s/l
|36
|1.00
|1.9404
|1.9404
|1.9809
|-539.76
|13494.99
|364
|2004.12.08 18:50
|sell
|37
|1.00
|1.9336
|1.9404
|1.8985
|365
|2004.12.08 22:40
|sell
|38
|1.00
|1.9349
|1.9404
|1.8998
|366
|2004.12.09 01:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9391
|1.8985
|367
|2004.12.09 01:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9391
|1.8998
|368
|2004.12.09 02:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9389
|1.8985
|369
|2004.12.09 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9389
|1.8998
|370
|2004.12.09 03:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9387
|1.8985
|371
|2004.12.09 03:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9387
|1.8998
|372
|2004.12.09 04:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9378
|1.8985
|373
|2004.12.09 04:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9378
|1.8998
|374
|2004.12.09 06:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9350
|1.8985
|375
|2004.12.09 06:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9350
|1.8998
|376
|2004.12.09 15:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9349
|1.8985
|377
|2004.12.09 15:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9349
|1.8998
|378
|2004.12.10 02:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9337
|1.8985
|379
|2004.12.10 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9337
|1.8998
|380
|2004.12.10 07:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9321
|1.8985
|381
|2004.12.10 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9321
|1.8998
|382
|2004.12.10 08:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9306
|1.8985
|383
|2004.12.10 08:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9306
|1.8998
|384
|2004.12.10 09:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9298
|1.8985
|385
|2004.12.10 09:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9298
|1.8998
|386
|2004.12.10 11:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9277
|1.8985
|387
|2004.12.10 11:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9277
|1.8998
|388
|2004.12.10 12:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9240
|1.8985
|389
|2004.12.10 12:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9240
|1.8998
|390
|2004.12.10 13:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9218
|1.8985
|391
|2004.12.10 13:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9218
|1.8998
|392
|2004.12.13 01:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9214
|1.8985
|393
|2004.12.13 01:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9214
|1.8998
|394
|2004.12.13 02:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9196
|1.8985
|395
|2004.12.13 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9196
|1.8998
|396
|2004.12.13 03:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9187
|1.8985
|397
|2004.12.13 03:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9187
|1.8998
|398
|2004.12.13 04:00
|modify
|37
|1.00
|1.9336
|1.9180
|1.8985
|399
|2004.12.13 04:00
|modify
|38
|1.00
|1.9349
|1.9180
|1.8998
|400
|2004.12.13 04:01
|s/l
|37
|1.00
|1.9180
|1.9180
|1.8985
|1557.47
|15052.46
|401
|2004.12.13 04:01
|s/l
|38
|1.00
|1.9180
|1.9180
|1.8998
|1687.47
|16739.93
|402
|2004.12.14 01:30
|buy
|39
|1.00
|1.9223
|1.9132
|1.9574
|403
|2004.12.14 02:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9138
|1.9574
|404
|2004.12.14 03:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9143
|1.9574
|405
|2004.12.14 04:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9150
|1.9574
|406
|2004.12.14 05:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9156
|1.9574
|407
|2004.12.14 06:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9162
|1.9574
|408
|2004.12.14 07:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9168
|1.9574
|409
|2004.12.14 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9177
|1.9574
|410
|2004.12.14 09:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9181
|1.9574
|411
|2004.12.15 10:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9182
|1.9574
|412
|2004.12.15 12:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9187
|1.9574
|413
|2004.12.15 13:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9227
|1.9574
|414
|2004.12.15 15:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9235
|1.9574
|415
|2004.12.15 16:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9253
|1.9574
|416
|2004.12.15 17:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9275
|1.9574
|417
|2004.12.15 18:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9290
|1.9574
|418
|2004.12.15 19:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9314
|1.9574
|419
|2004.12.15 20:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9325
|1.9574
|420
|2004.12.16 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9326
|1.9574
|421
|2004.12.16 01:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9329
|1.9574
|422
|2004.12.16 02:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9333
|1.9574
|423
|2004.12.16 03:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9347
|1.9574
|424
|2004.12.16 04:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9349
|1.9574
|425
|2004.12.16 05:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9353
|1.9574
|426
|2004.12.16 06:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9358
|1.9574
|427
|2004.12.16 07:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9366
|1.9574
|428
|2004.12.16 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9367
|1.9574
|429
|2004.12.16 09:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9368
|1.9574
|430
|2004.12.16 10:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9369
|1.9574
|431
|2004.12.16 13:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9370
|1.9574
|432
|2004.12.16 14:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9393
|1.9574
|433
|2004.12.16 15:00
|modify
|39
|1.00
|1.9223
|1.9419
|1.9574
|434
|2004.12.16 15:20
|s/l
|39
|1.00
|1.9419
|1.9419
|1.9574
|1960.98
|18700.90
|435
|2004.12.22 20:00
|sell
|40
|1.00
|1.9183
|1.9246
|1.8832
|436
|2004.12.23 04:00
|modify
|40
|1.00
|1.9183
|1.9245
|1.8832
|437
|2004.12.23 05:00
|modify
|40
|1.00
|1.9183
|1.9236
|1.8832
|438
|2004.12.23 09:37
|s/l
|40
|1.00
|1.9236
|1.9236
|1.8832
|-531.52
|18169.38
|439
|2004.12.27 12:15
|buy
|41
|1.00
|1.9236
|1.9193
|1.9587
|440
|2004.12.27 18:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9206
|1.9587
|441
|2004.12.27 19:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9246
|1.9587
|442
|2004.12.27 20:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9257
|1.9587
|443
|2004.12.28 08:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9281
|1.9587
|444
|2004.12.28 09:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9291
|1.9587
|445
|2004.12.28 12:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9292
|1.9587
|446
|2004.12.28 13:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9297
|1.9587
|447
|2004.12.28 14:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9310
|1.9587
|448
|2004.12.28 15:00
|modify
|41
|1.00
|1.9236
|1.9327
|1.9587
|449
|2004.12.28 16:33
|s/l
|41
|1.00
|1.9327
|1.9327
|1.9587
|910.24
|19079.63
|450
|2004.12.29 22:30
|sell
|42
|1.00
|1.9189
|1.9289
|1.8838
|451
|2004.12.29 23:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9285
|1.8838
|452
|2004.12.30 00:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9280
|1.8838
|453
|2004.12.30 01:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9266
|1.8838
|454
|2004.12.30 02:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9257
|1.8838
|455
|2004.12.30 03:50
|sell
|43
|1.00
|1.9205
|1.9257
|1.8854
|456
|2004.12.30 04:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9245
|1.8838
|457
|2004.12.30 04:00
|modify
|43
|1.00
|1.9205
|1.9245
|1.8854
|458
|2004.12.30 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9243
|1.8838
|459
|2004.12.30 05:00
|modify
|43
|1.00
|1.9205
|1.9243
|1.8854
|460
|2004.12.30 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9236
|1.8838
|461
|2004.12.30 06:00
|modify
|43
|1.00
|1.9205
|1.9236
|1.8854
|462
|2004.12.30 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.9189
|1.9224
|1.8838
|463
|2004.12.30 07:00
|modify
|43
|1.00
|1.9205
|1.9224
|1.8854
|464
|2004.12.30 09:05
|s/l
|42
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8838
|-351.52
|18728.11
|465
|2004.12.30 09:05
|s/l
|43
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8854
|-190.00
|18538.11
|466
|2005.01.04 03:05
|sell
|44
|1.00
|1.9063
|1.9157
|1.8712
|467
|2005.01.04 04:05
|sell
|45
|1.00
|1.9084
|1.9157
|1.8733
|468
|2005.01.04 06:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9156
|1.8712
|469
|2005.01.04 06:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9156
|1.8733
|470
|2005.01.04 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9144
|1.8712
|471
|2005.01.04 07:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9144
|1.8733
|472
|2005.01.04 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9132
|1.8712
|473
|2005.01.04 08:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9132
|1.8733
|474
|2005.01.04 10:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9131
|1.8712
|475
|2005.01.04 10:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9131
|1.8733
|476
|2005.01.04 11:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9128
|1.8712
|477
|2005.01.04 11:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9128
|1.8733
|478
|2005.01.04 12:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9079
|1.8712
|479
|2005.01.04 12:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9079
|1.8733
|480
|2005.01.04 13:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9066
|1.8712
|481
|2005.01.04 13:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9066
|1.8733
|482
|2005.01.04 18:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.9010
|1.8712
|483
|2005.01.04 18:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.9010
|1.8733
|484
|2005.01.04 19:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8988
|1.8712
|485
|2005.01.04 19:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8988
|1.8733
|486
|2005.01.04 22:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8982
|1.8712
|487
|2005.01.04 22:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8982
|1.8733
|488
|2005.01.04 23:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8974
|1.8712
|489
|2005.01.04 23:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8974
|1.8733
|490
|2005.01.05 00:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8973
|1.8712
|491
|2005.01.05 00:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8973
|1.8733
|492
|2005.01.05 01:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8967
|1.8712
|493
|2005.01.05 01:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8967
|1.8733
|494
|2005.01.05 02:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8947
|1.8712
|495
|2005.01.05 02:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8947
|1.8733
|496
|2005.01.05 03:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8944
|1.8712
|497
|2005.01.05 03:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8944
|1.8733
|498
|2005.01.05 04:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8940
|1.8712
|499
|2005.01.05 04:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8940
|1.8733
|500
|2005.01.05 05:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8937
|1.8712
|501
|2005.01.05 05:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8937
|1.8733
|502
|2005.01.05 06:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8930
|1.8712
|503
|2005.01.05 06:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8930
|1.8733
|504
|2005.01.05 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8924
|1.8712
|505
|2005.01.05 07:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8924
|1.8733
|506
|2005.01.05 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8901
|1.8712
|507
|2005.01.05 08:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8901
|1.8733
|508
|2005.01.05 09:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8898
|1.8712
|509
|2005.01.05 09:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8898
|1.8733
|510
|2005.01.05 12:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8885
|1.8712
|511
|2005.01.05 12:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8885
|1.8733
|512
|2005.01.05 13:00
|modify
|44
|1.00
|1.9063
|1.8862
|1.8712
|513
|2005.01.05 13:00
|modify
|45
|1.00
|1.9084
|1.8862
|1.8733
|514
|2005.01.05 16:21
|s/l
|44
|1.00
|1.8862
|1.8862
|1.8712
|2009.49
|20547.60
|515
|2005.01.05 16:21
|s/l
|45
|1.00
|1.8862
|1.8862
|1.8733
|2219.49
|22767.10
|516
|2005.01.13 03:05
|buy
|46
|1.00
|1.8897
|1.8803
|1.9248
|517
|2005.01.13 04:00
|modify
|46
|1.00
|1.8897
|1.8811
|1.9248
|518
|2005.01.13 05:00
|modify
|46
|1.00
|1.8897
|1.8820
|1.9248
|519
|2005.01.13 06:00
|modify
|46
|1.00
|1.8897
|1.8850
|1.9248
|520
|2005.01.13 07:00
|modify
|46
|1.00
|1.8897
|1.8857
|1.9248
|521
|2005.01.13 08:00
|modify
|46
|1.00
|1.8897
|1.8871
|1.9248
|522
|2005.01.13 10:31
|s/l
|46
|1.00
|1.8871
|1.8871
|1.9248
|-260.00
|22507.10
|523
|2005.01.17 05:10
|sell
|47
|1.00
|1.8727
|1.8795
|1.8376
|524
|2005.01.17 07:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8784
|1.8376
|525
|2005.01.17 08:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8767
|1.8376
|526
|2005.01.17 09:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8759
|1.8376
|527
|2005.01.17 10:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8757
|1.8376
|528
|2005.01.17 15:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8722
|1.8376
|529
|2005.01.17 16:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8720
|1.8376
|530
|2005.01.17 17:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8711
|1.8376
|531
|2005.01.17 18:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8703
|1.8376
|532
|2005.01.18 01:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8698
|1.8376
|533
|2005.01.18 02:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8680
|1.8376
|534
|2005.01.18 05:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8664
|1.8376
|535
|2005.01.18 09:00
|modify
|47
|1.00
|1.8727
|1.8662
|1.8376
|536
|2005.01.18 11:21
|s/l
|47
|1.00
|1.8662
|1.8662
|1.8376
|649.49
|23156.59
|537
|2005.01.19 17:25
|buy
|48
|1.00
|1.8748
|1.8681
|1.9099
|538
|2005.01.19 18:05
|buy
|49
|1.00
|1.8730
|1.8681
|1.9081
|539
|2005.01.19 20:01
|s/l
|48
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9099
|-670.00
|22486.59
|540
|2005.01.19 20:01
|s/l
|49
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9081
|-490.00
|21996.59
|541
|2005.01.24 03:20
|buy
|50
|1.00
|1.8753
|1.8664
|1.9104
|542
|2005.01.24 05:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8666
|1.9104
|543
|2005.01.24 06:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8674
|1.9104
|544
|2005.01.24 07:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8679
|1.9104
|545
|2005.01.24 08:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8685
|1.9104
|546
|2005.01.24 09:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8697
|1.9104
|547
|2005.01.24 10:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8706
|1.9104
|548
|2005.01.24 11:00
|modify
|50
|1.00
|1.8753
|1.8732
|1.9104
|549
|2005.01.25 13:50
|s/l
|50
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.9104
|-209.76
|21786.84
|550
|2005.01.26 01:30
|sell
|51
|1.00
|1.8664
|1.8767
|1.8313
|551
|2005.01.26 02:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8764
|1.8313
|552
|2005.01.26 04:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8762
|1.8313
|553
|2005.01.26 04:15
|sell
|52
|1.00
|1.8678
|1.8762
|1.8327
|554
|2005.01.26 04:30
|sell
|53
|1.00
|1.8699
|1.8762
|1.8348
|555
|2005.01.26 05:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8749
|1.8313
|556
|2005.01.26 05:00
|modify
|52
|1.00
|1.8678
|1.8749
|1.8327
|557
|2005.01.26 05:00
|modify
|53
|1.00
|1.8699
|1.8749
|1.8348
|558
|2005.01.26 06:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8747
|1.8313
|559
|2005.01.26 06:00
|modify
|52
|1.00
|1.8678
|1.8747
|1.8327
|560
|2005.01.26 06:00
|modify
|53
|1.00
|1.8699
|1.8747
|1.8348
|561
|2005.01.26 07:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8743
|1.8313
|562
|2005.01.26 07:00
|modify
|52
|1.00
|1.8678
|1.8743
|1.8327
|563
|2005.01.26 07:00
|modify
|53
|1.00
|1.8699
|1.8743
|1.8348
|564
|2005.01.26 08:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8721
|1.8313
|565
|2005.01.26 08:00
|modify
|52
|1.00
|1.8678
|1.8721
|1.8327
|566
|2005.01.26 08:00
|modify
|53
|1.00
|1.8699
|1.8721
|1.8348
|567
|2005.01.26 10:00
|modify
|51
|1.00
|1.8664
|1.8717
|1.8313
|568
|2005.01.26 10:00
|modify
|52
|1.00
|1.8678
|1.8717
|1.8327
|569
|2005.01.26 10:00
|modify
|53
|1.00
|1.8699
|1.8717
|1.8348
|570
|2005.01.26 10:31
|s/l
|51
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8313
|-530.00
|21256.84
|571
|2005.01.26 10:31
|s/l
|52
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8327
|-390.00
|20866.84
|572
|2005.01.26 10:31
|s/l
|53
|1.00
|1.8717
|1.8717
|1.8348
|-180.00
|20686.84
|573
|2005.01.28 05:35
|buy
|54
|1.00
|1.8873
|1.8807
|1.9224
|574
|2005.01.28 05:55
|buy
|55
|1.00
|1.8862
|1.8807
|1.9213
|575
|2005.01.28 06:00
|modify
|54
|1.00
|1.8873
|1.8812
|1.9224
|576
|2005.01.28 06:00
|modify
|55
|1.00
|1.8862
|1.8812
|1.9213
|577
|2005.01.28 06:30
|buy
|56
|1.00
|1.8852
|1.8812
|1.9203
|578
|2005.01.28 08:00
|modify
|54
|1.00
|1.8873
|1.8823
|1.9224
|579
|2005.01.28 08:00
|modify
|55
|1.00
|1.8862
|1.8823
|1.9213
|580
|2005.01.28 08:00
|modify
|56
|1.00
|1.8852
|1.8823
|1.9203
|581
|2005.01.28 09:00
|modify
|54
|1.00
|1.8873
|1.8826
|1.9224
|582
|2005.01.28 09:00
|modify
|55
|1.00
|1.8862
|1.8826
|1.9213
|583
|2005.01.28 09:00
|modify
|56
|1.00
|1.8852
|1.8826
|1.9203
|584
|2005.01.28 12:28
|s/l
|54
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9224
|-470.00
|20216.84
|585
|2005.01.28 12:28
|s/l
|55
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9213
|-360.00
|19856.84
|586
|2005.01.28 12:28
|s/l
|56
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9203
|-260.00
|19596.84
|587
|2005.02.01 19:45
|sell
|57
|1.00
|1.8834
|1.8877
|1.8483
|588
|2005.02.02 04:00
|close
|57
|1.00
|1.8857
|1.8877
|1.8483
|-230.51
|19366.33
|589
|2005.02.07 07:25
|sell
|58
|1.00
|1.8749
|1.8832
|1.8398
|590
|2005.02.07 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8825
|1.8398
|591
|2005.02.07 09:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8824
|1.8398
|592
|2005.02.07 10:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8819
|1.8398
|593
|2005.02.07 11:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8804
|1.8398
|594
|2005.02.07 12:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8783
|1.8398
|595
|2005.02.07 13:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8782
|1.8398
|596
|2005.02.07 18:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8773
|1.8398
|597
|2005.02.07 19:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8740
|1.8398
|598
|2005.02.07 20:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8697
|1.8398
|599
|2005.02.08 02:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8691
|1.8398
|600
|2005.02.08 03:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8690
|1.8398
|601
|2005.02.08 04:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8685
|1.8398
|602
|2005.02.08 05:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8683
|1.8398
|603
|2005.02.08 06:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8675
|1.8398
|604
|2005.02.08 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8669
|1.8398
|605
|2005.02.08 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8666
|1.8398
|606
|2005.02.08 09:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8655
|1.8398
|607
|2005.02.08 10:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8642
|1.8398
|608
|2005.02.08 11:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8637
|1.8398
|609
|2005.02.08 13:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8628
|1.8398
|610
|2005.02.08 14:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8625
|1.8398
|611
|2005.02.09 03:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8616
|1.8398
|612
|2005.02.09 04:00
|modify
|58
|1.00
|1.8749
|1.8609
|1.8398
|613
|2005.02.09 10:31
|s/l
|58
|1.00
|1.8609
|1.8609
|1.8398
|1398.99
|20765.32
|614
|2005.02.11 01:00
|buy
|59
|1.00
|1.8682
|1.8584
|1.9033
|615
|2005.02.11 03:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8585
|1.9033
|616
|2005.02.11 04:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8590
|1.9033
|617
|2005.02.11 05:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8595
|1.9033
|618
|2005.02.11 06:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8613
|1.9033
|619
|2005.02.11 07:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8639
|1.9033
|620
|2005.02.11 08:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8655
|1.9033
|621
|2005.02.11 09:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8656
|1.9033
|622
|2005.02.11 11:00
|modify
|59
|1.00
|1.8682
|1.8659
|1.9033
|623
|2005.02.11 11:51
|s/l
|59
|1.00
|1.8659
|1.8659
|1.9033
|-230.00
|20535.32
|624
|2005.02.15 00:35
|buy
|60
|1.00
|1.8873
|1.8781
|1.9224
|625
|2005.02.15 01:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8796
|1.9224
|626
|2005.02.15 02:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8808
|1.9224
|627
|2005.02.15 03:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8812
|1.9224
|628
|2005.02.15 04:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8818
|1.9224
|629
|2005.02.15 04:40
|buy
|61
|1.00
|1.8860
|1.8818
|1.9211
|630
|2005.02.15 05:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8821
|1.9224
|631
|2005.02.15 05:00
|modify
|61
|1.00
|1.8860
|1.8821
|1.9211
|632
|2005.02.15 06:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8830
|1.9224
|633
|2005.02.15 06:00
|modify
|61
|1.00
|1.8860
|1.8830
|1.9211
|634
|2005.02.15 07:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8835
|1.9224
|635
|2005.02.15 07:00
|modify
|61
|1.00
|1.8860
|1.8835
|1.9211
|636
|2005.02.15 08:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8836
|1.9224
|637
|2005.02.15 08:00
|modify
|61
|1.00
|1.8860
|1.8836
|1.9211
|638
|2005.02.15 09:00
|modify
|60
|1.00
|1.8873
|1.8843
|1.9224
|639
|2005.02.15 09:00
|modify
|61
|1.00
|1.8860
|1.8843
|1.9211
|640
|2005.02.15 16:14
|s/l
|60
|1.00
|1.8843
|1.8843
|1.9224
|-300.00
|20235.32
|641
|2005.02.15 16:14
|s/l
|61
|1.00
|1.8843
|1.8843
|1.9211
|-170.00
|20065.32
|642
|2005.02.22 15:55
|buy
|62
|1.00
|1.9060
|1.9018
|1.9411
|643
|2005.02.24 07:00
|modify
|62
|1.00
|1.9060
|1.9020
|1.9411
|644
|2005.02.24 10:18
|s/l
|62
|1.00
|1.9020
|1.9020
|1.9411
|-399.02
|19666.29
|645
|2005.02.28 22:35
|buy
|63
|1.00
|1.9222
|1.9154
|1.9573
|646
|2005.02.28 23:50
|buy
|64
|1.00
|1.9211
|1.9154
|1.9562
|647
|2005.03.01 03:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9155
|1.9573
|648
|2005.03.01 03:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9155
|1.9562
|649
|2005.03.01 04:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9160
|1.9573
|650
|2005.03.01 04:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9160
|1.9562
|651
|2005.03.01 06:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9161
|1.9573
|652
|2005.03.01 06:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9161
|1.9562
|653
|2005.03.01 07:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9166
|1.9573
|654
|2005.03.01 07:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9166
|1.9562
|655
|2005.03.01 08:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9174
|1.9573
|656
|2005.03.01 08:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9174
|1.9562
|657
|2005.03.01 09:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9176
|1.9573
|658
|2005.03.01 09:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9176
|1.9562
|659
|2005.03.01 10:00
|modify
|63
|1.00
|1.9222
|1.9177
|1.9573
|660
|2005.03.01 10:00
|modify
|64
|1.00
|1.9211
|1.9177
|1.9562
|661
|2005.03.01 15:10
|s/l
|63
|1.00
|1.9177
|1.9177
|1.9573
|-449.76
|19216.54
|662
|2005.03.01 15:10
|s/l
|64
|1.00
|1.9177
|1.9177
|1.9562
|-339.76
|18876.78
|663
|2005.03.02 21:05
|sell
|65
|1.00
|1.9130
|1.9196
|1.8779
|664
|2005.03.02 22:35
|sell
|66
|1.00
|1.9140
|1.9196
|1.8789
|665
|2005.03.03 01:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9186
|1.8779
|666
|2005.03.03 01:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9186
|1.8789
|667
|2005.03.03 02:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9174
|1.8779
|668
|2005.03.03 02:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9174
|1.8789
|669
|2005.03.03 03:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9171
|1.8779
|670
|2005.03.03 03:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9171
|1.8789
|671
|2005.03.03 07:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9165
|1.8779
|672
|2005.03.03 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9165
|1.8789
|673
|2005.03.03 08:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9163
|1.8779
|674
|2005.03.03 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9163
|1.8789
|675
|2005.03.04 05:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9158
|1.8779
|676
|2005.03.04 05:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9158
|1.8789
|677
|2005.03.04 06:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9150
|1.8779
|678
|2005.03.04 06:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9150
|1.8789
|679
|2005.03.04 07:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9144
|1.8779
|680
|2005.03.04 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9144
|1.8789
|681
|2005.03.04 08:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9135
|1.8779
|682
|2005.03.04 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9135
|1.8789
|683
|2005.03.04 09:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9132
|1.8779
|684
|2005.03.04 09:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9132
|1.8789
|685
|2005.03.04 10:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9131
|1.8779
|686
|2005.03.04 10:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9131
|1.8789
|687
|2005.03.04 11:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9123
|1.8779
|688
|2005.03.04 11:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9123
|1.8789
|689
|2005.03.04 12:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9122
|1.8779
|690
|2005.03.04 12:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9122
|1.8789
|691
|2005.03.04 14:00
|modify
|65
|1.00
|1.9130
|1.9120
|1.8779
|692
|2005.03.04 14:00
|modify
|66
|1.00
|1.9140
|1.9120
|1.8789
|693
|2005.03.04 14:32
|s/l
|65
|1.00
|1.9120
|1.9120
|1.8779
|97.98
|18974.76
|694
|2005.03.04 14:32
|s/l
|66
|1.00
|1.9120
|1.9120
|1.8789
|197.98
|19172.73
|695
|2005.03.07 04:05
|buy
|67
|1.00
|1.9217
|1.9141
|1.9568
|696
|2005.03.07 06:00
|modify
|67
|1.00
|1.9217
|1.9142
|1.9568
|697
|2005.03.07 07:00
|modify
|67
|1.00
|1.9217
|1.9172
|1.9568
|698
|2005.03.07 08:00
|modify
|67
|1.00
|1.9217
|1.9188
|1.9568
|699
|2005.03.07 09:00
|modify
|67
|1.00
|1.9217
|1.9195
|1.9568
|700
|2005.03.07 09:05
|s/l
|67
|1.00
|1.9195
|1.9195
|1.9568
|-220.00
|18952.73
|701
|2005.03.09 00:45
|buy
|68
|1.00
|1.9278
|1.9200
|1.9629
|702
|2005.03.09 01:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9205
|1.9629
|703
|2005.03.09 04:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9211
|1.9629
|704
|2005.03.09 05:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9214
|1.9629
|705
|2005.03.09 06:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9216
|1.9629
|706
|2005.03.09 07:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9233
|1.9629
|707
|2005.03.09 08:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9238
|1.9629
|708
|2005.03.09 09:00
|modify
|68
|1.00
|1.9278
|1.9247
|1.9629
|709
|2005.03.09 13:34
|s/l
|68
|1.00
|1.9247
|1.9247
|1.9629
|-310.00
|18642.73
|710
|2005.03.11 06:20
|sell
|69
|1.00
|1.9245
|1.9313
|1.8894
|711
|2005.03.11 09:00
|modify
|69
|1.00
|1.9245
|1.9312
|1.8894
|712
|2005.03.11 11:00
|modify
|69
|1.00
|1.9245
|1.9288
|1.8894
|713
|2005.03.11 12:00
|modify
|69
|1.00
|1.9245
|1.9270
|1.8894
|714
|2005.03.11 14:36
|s/l
|69
|1.00
|1.9270
|1.9270
|1.8894
|-250.00
|18392.73
|715
|2005.03.15 03:25
|sell
|70
|1.00
|1.9158
|1.9221
|1.8807
|716
|2005.03.15 04:00
|modify
|70
|1.00
|1.9158
|1.9217
|1.8807
|717
|2005.03.15 05:00
|modify
|70
|1.00
|1.9158
|1.9210
|1.8807
|718
|2005.03.15 06:00
|modify
|70
|1.00
|1.9158
|1.9209
|1.8807
|719
|2005.03.15 07:00
|modify
|70
|1.00
|1.9158
|1.9201
|1.8807
|720
|2005.03.15 08:00
|modify
|70
|1.00
|1.9158
|1.9192
|1.8807
|721
|2005.03.15 09:00
|modify
|70
|1.00
|1.9158
|1.9190
|1.8807
|722
|2005.03.15 11:47
|s/l
|70
|1.00
|1.9190
|1.9190
|1.8807
|-320.00
|18072.73
|723
|2005.03.17 04:30
|buy
|71
|1.00
|1.9242
|1.9167
|1.9593
|724
|2005.03.17 05:00
|modify
|71
|1.00
|1.9242
|1.9171
|1.9593
|725
|2005.03.17 06:00
|modify
|71
|1.00
|1.9242
|1.9186
|1.9593
|726
|2005.03.17 06:15
|buy
|72
|1.00
|1.9228
|1.9186
|1.9579
|727
|2005.03.17 07:00
|modify
|71
|1.00
|1.9242
|1.9193
|1.9593
|728
|2005.03.17 07:00
|modify
|72
|1.00
|1.9228
|1.9193
|1.9579
|729
|2005.03.17 08:00
|modify
|71
|1.00
|1.9242
|1.9197
|1.9593
|730
|2005.03.17 08:00
|modify
|72
|1.00
|1.9228
|1.9197
|1.9579
|731
|2005.03.17 14:36
|s/l
|71
|1.00
|1.9197
|1.9197
|1.9593
|-450.00
|17622.73
|732
|2005.03.17 14:36
|s/l
|72
|1.00
|1.9197
|1.9197
|1.9579
|-310.00
|17312.73
|733
|2005.03.22 09:10
|sell
|73
|1.00
|1.8985
|1.9028
|1.8634
|734
|2005.03.22 20:18
|s/l
|73
|1.00
|1.9028
|1.9028
|1.8634
|-430.00
|16882.73
|735
|2005.03.24 04:45
|sell
|74
|1.00
|1.8716
|1.8816
|1.8365
|736
|2005.03.24 05:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8809
|1.8365
|737
|2005.03.24 06:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8786
|1.8365
|738
|2005.03.24 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8779
|1.8365
|739
|2005.03.24 08:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8773
|1.8365
|740
|2005.03.24 09:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8767
|1.8365
|741
|2005.03.24 10:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8765
|1.8365
|742
|2005.03.25 06:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8762
|1.8365
|743
|2005.03.25 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8754
|1.8365
|744
|2005.03.25 08:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8746
|1.8365
|745
|2005.03.25 09:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8742
|1.8365
|746
|2005.03.25 10:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8741
|1.8365
|747
|2005.03.28 05:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8685
|1.8365
|748
|2005.03.28 06:00
|modify
|74
|1.00
|1.8716
|1.8684
|1.8365
|749
|2005.03.28 20:00
|close
|74
|1.00
|1.8665
|1.8684
|1.8365
|508.99
|17391.72
|750
|2005.03.30 21:20
|buy
|75
|1.00
|1.8795
|1.8736
|1.9146
|751
|2005.03.30 22:55
|buy
|76
|1.00
|1.8785
|1.8736
|1.9136
|752
|2005.03.31 03:00
|modify
|75
|1.00
|1.8795
|1.8740
|1.9146
|753
|2005.03.31 03:00
|modify
|76
|1.00
|1.8785
|1.8740
|1.9136
|754
|2005.03.31 04:00
|modify
|75
|1.00
|1.8795
|1.8742
|1.9146
|755
|2005.03.31 04:00
|modify
|76
|1.00
|1.8785
|1.8742
|1.9136
|756
|2005.03.31 06:00
|modify
|75
|1.00
|1.8795
|1.8744
|1.9146
|757
|2005.03.31 06:00
|modify
|76
|1.00
|1.8785
|1.8744
|1.9136
|758
|2005.03.31 07:00
|modify
|75
|1.00
|1.8795
|1.8750
|1.9146
|759
|2005.03.31 07:00
|modify
|76
|1.00
|1.8785
|1.8750
|1.9136
|760
|2005.03.31 08:00
|modify
|75
|1.00
|1.8795
|1.8756
|1.9146
|761
|2005.03.31 08:00
|modify
|76
|1.00
|1.8785
|1.8756
|1.9136
|762
|2005.03.31 08:33
|s/l
|75
|1.00
|1.8756
|1.8756
|1.9146
|-389.27
|17002.45
|763
|2005.03.31 08:33
|s/l
|76
|1.00
|1.8756
|1.8756
|1.9136
|-289.27
|16713.19
|764
|2005.04.05 00:50
|sell
|77
|1.00
|1.8764
|1.8822
|1.8413
|765
|2005.04.05 01:00
|modify
|77
|1.00
|1.8764
|1.8821
|1.8413
|766
|2005.04.05 01:35
|sell
|78
|1.00
|1.8775
|1.8821
|1.8424
|767
|2005.04.05 02:00
|modify
|77
|1.00
|1.8764
|1.8815
|1.8413
|768
|2005.04.05 02:00
|modify
|78
|1.00
|1.8775
|1.8815
|1.8424
|769
|2005.04.05 03:00
|modify
|77
|1.00
|1.8764
|1.8807
|1.8413
|770
|2005.04.05 03:00
|modify
|78
|1.00
|1.8775
|1.8807
|1.8424
|771
|2005.04.05 04:00
|modify
|77
|1.00
|1.8764
|1.8805
|1.8413
|772
|2005.04.05 04:00
|modify
|78
|1.00
|1.8775
|1.8805
|1.8424
|773
|2005.04.05 08:00
|modify
|77
|1.00
|1.8764
|1.8804
|1.8413
|774
|2005.04.05 08:00
|modify
|78
|1.00
|1.8775
|1.8804
|1.8424
|775
|2005.04.05 15:34
|s/l
|77
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8413
|-400.00
|16313.19
|776
|2005.04.05 15:34
|s/l
|78
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8424
|-290.00
|16023.19
|777
|2005.04.08 11:45
|sell
|79
|1.00
|1.8708
|1.8763
|1.8357
|778
|2005.04.08 12:00
|modify
|79
|1.00
|1.8708
|1.8758
|1.8357
|779
|2005.04.08 16:58
|s/l
|79
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8357
|-500.00
|15523.19
|780
|2005.04.18 03:25
|buy
|80
|1.00
|1.8899
|1.8811
|1.9250
|781
|2005.04.18 04:00
|close
|80
|1.00
|1.8898
|1.8811
|1.9250
|-10.00
|15513.19
|782
|2005.04.19 01:50
|buy
|81
|1.00
|1.9017
|1.8937
|1.9368
|783
|2005.04.19 02:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8948
|1.9368
|784
|2005.04.19 07:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8951
|1.9368
|785
|2005.04.19 08:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8959
|1.9368
|786
|2005.04.19 09:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8966
|1.9368
|787
|2005.04.19 11:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8995
|1.9368
|788
|2005.04.19 12:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8996
|1.9368
|789
|2005.04.19 14:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.8999
|1.9368
|790
|2005.04.19 18:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9021
|1.9368
|791
|2005.04.19 19:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9029
|1.9368
|792
|2005.04.19 20:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9031
|1.9368
|793
|2005.04.19 21:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9033
|1.9368
|794
|2005.04.19 23:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9056
|1.9368
|795
|2005.04.20 00:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9057
|1.9368
|796
|2005.04.20 01:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9065
|1.9368
|797
|2005.04.20 02:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9071
|1.9368
|798
|2005.04.20 03:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9081
|1.9368
|799
|2005.04.20 04:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9092
|1.9368
|800
|2005.04.20 05:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9098
|1.9368
|801
|2005.04.20 06:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9104
|1.9368
|802
|2005.04.20 07:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9106
|1.9368
|803
|2005.04.20 08:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9119
|1.9368
|804
|2005.04.20 09:00
|modify
|81
|1.00
|1.9017
|1.9123
|1.9368
|805
|2005.04.20 11:42
|s/l
|81
|1.00
|1.9123
|1.9123
|1.9368
|1060.24
|16573.43
|806
|2005.04.28 22:55
|buy
|82
|1.00
|1.9063
|1.9008
|1.9414
|807
|2005.04.29 07:00
|modify
|82
|1.00
|1.9063
|1.9010
|1.9414
|808
|2005.04.29 08:00
|modify
|82
|1.00
|1.9063
|1.9048
|1.9414
|809
|2005.04.29 10:00
|modify
|82
|1.00
|1.9063
|1.9059
|1.9414
|810
|2005.04.29 20:27
|s/l
|82
|1.00
|1.9059
|1.9059
|1.9414
|-39.76
|16533.67
|811
|2005.05.04 03:35
|sell
|83
|1.00
|1.8951
|1.9000
|1.8600
|812
|2005.05.04 04:01
|s/l
|83
|1.00
|1.9000
|1.9000
|1.8600
|-490.00
|16043.67
|813
|2005.05.06 00:10
|buy
|84
|1.00
|1.9027
|1.8975
|1.9378
|814
|2005.05.06 09:12
|s/l
|84
|1.00
|1.8975
|1.8975
|1.9378
|-520.00
|15523.67
|815
|2005.05.10 17:00
|sell
|85
|1.00
|1.8838
|1.8883
|1.8487
|816
|2005.05.11 00:00
|modify
|85
|1.00
|1.8838
|1.8877
|1.8487
|817
|2005.05.11 01:00
|modify
|85
|1.00
|1.8838
|1.8873
|1.8487
|818
|2005.05.11 08:59
|s/l
|85
|1.00
|1.8873
|1.8873
|1.8487
|-350.51
|15173.17
|819
|2005.05.17 07:05
|sell
|86
|1.00
|1.8398
|1.8439
|1.8047
|820
|2005.05.18 04:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8421
|1.8047
|821
|2005.05.18 05:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8418
|1.8047
|822
|2005.05.18 06:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8413
|1.8047
|823
|2005.05.18 07:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8410
|1.8047
|824
|2005.05.18 08:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8406
|1.8047
|825
|2005.05.18 09:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8402
|1.8047
|826
|2005.05.18 13:00
|modify
|86
|1.00
|1.8398
|1.8397
|1.8047
|827
|2005.05.18 17:46
|s/l
|86
|1.00
|1.8397
|1.8397
|1.8047
|9.49
|15182.66
|828
|2005.06.02 03:45
|sell
|87
|1.00
|1.8125
|1.8218
|1.7774
|829
|2005.06.02 04:00
|modify
|87
|1.00
|1.8125
|1.8211
|1.7774
|830
|2005.06.02 05:00
|modify
|87
|1.00
|1.8125
|1.8207
|1.7774
|831
|2005.06.02 06:00
|modify
|87
|1.00
|1.8125
|1.8201
|1.7774
|832
|2005.06.02 07:00
|modify
|87
|1.00
|1.8125
|1.8197
|1.7774
|833
|2005.06.02 08:00
|modify
|87
|1.00
|1.8125
|1.8193
|1.7774
|834
|2005.06.02 08:25
|sell
|88
|1.00
|1.8146
|1.8193
|1.7795
|835
|2005.06.02 09:00
|modify
|87
|1.00
|1.8125
|1.8188
|1.7774
|836
|2005.06.02 09:00
|modify
|88
|1.00
|1.8146
|1.8188
|1.7795
|837
|2005.06.02 09:19
|s/l
|87
|1.00
|1.8188
|1.8188
|1.7774
|-630.00
|14552.66
|838
|2005.06.02 09:19
|s/l
|88
|1.00
|1.8188
|1.8188
|1.7795
|-420.00
|14132.66
|839
|2005.06.08 18:35
|buy
|89
|1.00
|1.8348
|1.8288
|1.8699
|840
|2005.06.08 19:29
|s/l
|89
|1.00
|1.8288
|1.8288
|1.8699
|-600.00
|13532.66
|841
|2005.06.13 20:50
|sell
|90
|1.00
|1.8078
|1.8137
|1.7727
|842
|2005.06.14 01:00
|modify
|90
|1.00
|1.8078
|1.8134
|1.7727
|843
|2005.06.14 02:00
|modify
|90
|1.00
|1.8078
|1.8125
|1.7727
|844
|2005.06.14 03:00
|modify
|90
|1.00
|1.8078
|1.8123
|1.7727
|845
|2005.06.14 07:00
|modify
|90
|1.00
|1.8078
|1.8120
|1.7727
|846
|2005.06.14 11:27
|s/l
|90
|1.00
|1.8120
|1.8120
|1.7727
|-420.51
|13112.16
|847
|2005.06.16 02:30
|buy
|91
|1.00
|1.8200
|1.8106
|1.8551
|848
|2005.06.16 03:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8107
|1.8551
|849
|2005.06.16 03:20
|buy
|92
|1.00
|1.8190
|1.8107
|1.8541
|850
|2005.06.16 06:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8115
|1.8551
|851
|2005.06.16 06:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8115
|1.8541
|852
|2005.06.16 06:30
|buy
|93
|1.00
|1.8176
|1.8115
|1.8527
|853
|2005.06.16 07:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8131
|1.8551
|854
|2005.06.16 07:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8131
|1.8541
|855
|2005.06.16 07:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8131
|1.8527
|856
|2005.06.16 08:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8137
|1.8551
|857
|2005.06.16 08:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8137
|1.8541
|858
|2005.06.16 08:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8137
|1.8527
|859
|2005.06.16 09:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8144
|1.8551
|860
|2005.06.16 09:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8144
|1.8541
|861
|2005.06.16 09:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8144
|1.8527
|862
|2005.06.16 10:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8147
|1.8551
|863
|2005.06.16 10:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8147
|1.8541
|864
|2005.06.16 10:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8147
|1.8527
|865
|2005.06.16 11:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8149
|1.8551
|866
|2005.06.16 11:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8149
|1.8541
|867
|2005.06.16 11:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8149
|1.8527
|868
|2005.06.16 16:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8153
|1.8551
|869
|2005.06.16 16:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8153
|1.8541
|870
|2005.06.16 16:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8153
|1.8527
|871
|2005.06.17 06:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8157
|1.8551
|872
|2005.06.17 06:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8157
|1.8541
|873
|2005.06.17 06:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8157
|1.8527
|874
|2005.06.17 07:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8181
|1.8551
|875
|2005.06.17 07:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8181
|1.8541
|876
|2005.06.17 07:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8181
|1.8527
|877
|2005.06.20 07:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8184
|1.8551
|878
|2005.06.20 07:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8184
|1.8541
|879
|2005.06.20 07:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8184
|1.8527
|880
|2005.06.20 08:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8195
|1.8551
|881
|2005.06.20 08:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8195
|1.8541
|882
|2005.06.20 08:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8195
|1.8527
|883
|2005.06.20 09:00
|modify
|91
|1.00
|1.8200
|1.8197
|1.8551
|884
|2005.06.20 09:00
|modify
|92
|1.00
|1.8190
|1.8197
|1.8541
|885
|2005.06.20 09:00
|modify
|93
|1.00
|1.8176
|1.8197
|1.8527
|886
|2005.06.21 09:45
|s/l
|91
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8551
|-29.27
|13082.89
|887
|2005.06.21 09:45
|s/l
|92
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8541
|70.73
|13153.62
|888
|2005.06.21 09:45
|s/l
|93
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8527
|210.73
|13364.35
|889
|2005.06.27 16:50
|buy
|94
|1.00
|1.8260
|1.8217
|1.8611
|890
|2005.06.28 03:00
|modify
|94
|1.00
|1.8260
|1.8218
|1.8611
|891
|2005.06.28 04:00
|modify
|94
|1.00
|1.8260
|1.8225
|1.8611
|892
|2005.06.28 05:00
|modify
|94
|1.00
|1.8260
|1.8227
|1.8611
|893
|2005.06.28 08:33
|s/l
|94
|1.00
|1.8227
|1.8227
|1.8611
|-329.76
|13034.60
|894
|2005.06.29 02:35
|sell
|95
|1.00
|1.8179
|1.8247
|1.7828
|895
|2005.06.29 03:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8244
|1.7828
|896
|2005.06.29 04:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8239
|1.7828
|897
|2005.06.29 05:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8236
|1.7828
|898
|2005.06.29 07:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8231
|1.7828
|899
|2005.06.29 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8225
|1.7828
|900
|2005.06.29 09:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8221
|1.7828
|901
|2005.06.29 11:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8215
|1.7828
|902
|2005.06.29 14:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8192
|1.7828
|903
|2005.06.29 15:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8176
|1.7828
|904
|2005.06.29 16:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8167
|1.7828
|905
|2005.06.29 17:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8141
|1.7828
|906
|2005.06.29 18:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8127
|1.7828
|907
|2005.06.30 03:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8126
|1.7828
|908
|2005.06.30 04:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8113
|1.7828
|909
|2005.06.30 05:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8110
|1.7828
|910
|2005.06.30 06:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8106
|1.7828
|911
|2005.06.30 07:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8100
|1.7828
|912
|2005.06.30 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.8179
|1.8089
|1.7828
|913
|2005.06.30 08:01
|s/l
|95
|1.00
|1.8089
|1.8089
|1.7828
|898.48
|13933.08
|914
|2005.07.13 02:45
|buy
|96
|1.00
|1.7741
|1.7662
|1.8092
|915
|2005.07.13 04:00
|modify
|96
|1.00
|1.7741
|1.7670
|1.8092
|916
|2005.07.13 05:00
|modify
|96
|1.00
|1.7741
|1.7676
|1.8092
|917
|2005.07.13 06:00
|modify
|96
|1.00
|1.7741
|1.7680
|1.8092
|918
|2005.07.13 07:00
|modify
|96
|1.00
|1.7741
|1.7687
|1.8092
|919
|2005.07.13 08:00
|modify
|96
|1.00
|1.7741
|1.7693
|1.8092
|920
|2005.07.13 09:00
|modify
|96
|1.00
|1.7741
|1.7700
|1.8092
|921
|2005.07.13 09:48
|s/l
|96
|1.00
|1.7700
|1.7700
|1.8092
|-410.00
|13523.08
|922
|2005.07.18 17:25
|sell
|97
|1.00
|1.7525
|1.7566
|1.7174
|923
|2005.07.19 05:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7565
|1.7174
|924
|2005.07.19 06:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7563
|1.7174
|925
|2005.07.19 07:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7561
|1.7174
|926
|2005.07.19 08:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7535
|1.7174
|927
|2005.07.19 09:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7520
|1.7174
|928
|2005.07.19 10:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7503
|1.7174
|929
|2005.07.19 11:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7486
|1.7174
|930
|2005.07.20 01:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7484
|1.7174
|931
|2005.07.20 03:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7479
|1.7174
|932
|2005.07.20 04:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7476
|1.7174
|933
|2005.07.20 06:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7472
|1.7174
|934
|2005.07.20 07:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7470
|1.7174
|935
|2005.07.20 08:00
|modify
|97
|1.00
|1.7525
|1.7466
|1.7174
|936
|2005.07.21 02:48
|s/l
|97
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.7174
|587.47
|14110.55
|937
|2005.07.25 10:35
|sell
|98
|1.00
|1.7385
|1.7441
|1.7034
|938
|2005.07.25 11:00
|modify
|98
|1.00
|1.7385
|1.7439
|1.7034
|939
|2005.07.25 12:00
|close
|98
|1.00
|1.7402
|1.7439
|1.7034
|-170.00
|13940.55
|940
|2005.07.29 01:40
|buy
|99
|1.00
|1.7544
|1.7456
|1.7895
|941
|2005.07.29 02:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7461
|1.7895
|942
|2005.07.29 03:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7464
|1.7895
|943
|2005.07.29 04:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7470
|1.7895
|944
|2005.07.29 05:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7482
|1.7895
|945
|2005.07.29 06:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7487
|1.7895
|946
|2005.07.29 07:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7494
|1.7895
|947
|2005.07.29 08:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7501
|1.7895
|948
|2005.07.29 09:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7511
|1.7895
|949
|2005.07.29 10:00
|modify
|99
|1.00
|1.7544
|1.7520
|1.7895
|950
|2005.07.29 10:10
|s/l
|99
|1.00
|1.7520
|1.7520
|1.7895
|-240.00
|13700.55
|951
|2005.08.01 00:15
|buy
|100
|1.00
|1.7561
|1.7520
|1.7912
|952
|2005.08.01 08:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7521
|1.7912
|953
|2005.08.01 09:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7532
|1.7912
|954
|2005.08.01 11:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7535
|1.7912
|955
|2005.08.01 12:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7563
|1.7912
|956
|2005.08.01 13:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7564
|1.7912
|957
|2005.08.01 14:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7570
|1.7912
|958
|2005.08.01 17:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7578
|1.7912
|959
|2005.08.01 18:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7591
|1.7912
|960
|2005.08.01 19:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7592
|1.7912
|961
|2005.08.01 20:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7605
|1.7912
|962
|2005.08.01 21:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7610
|1.7912
|963
|2005.08.02 00:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7615
|1.7912
|964
|2005.08.02 01:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7619
|1.7912
|965
|2005.08.02 02:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7629
|1.7912
|966
|2005.08.02 04:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7632
|1.7912
|967
|2005.08.02 07:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7633
|1.7912
|968
|2005.08.02 08:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7638
|1.7912
|969
|2005.08.03 01:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7644
|1.7912
|970
|2005.08.03 02:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7649
|1.7912
|971
|2005.08.03 03:00
|modify
|100
|1.00
|1.7561
|1.7653
|1.7912
|972
|2005.08.03 04:42
|s/l
|100
|1.00
|1.7653
|1.7653
|1.7912
|920.49
|14621.04
|973
|2005.08.05 22:10
|sell
|101
|1.00
|1.7796
|1.7849
|1.7445
|974
|2005.08.08 01:00
|modify
|101
|1.00
|1.7796
|1.7848
|1.7445
|975
|2005.08.08 06:00
|modify
|101
|1.00
|1.7796
|1.7828
|1.7445
|976
|2005.08.08 07:00
|modify
|101
|1.00
|1.7796
|1.7818
|1.7445
|977
|2005.08.08 10:31
|s/l
|101
|1.00
|1.7818
|1.7818
|1.7445
|-220.51
|14400.53
|978
|2005.08.08 21:20
|buy
|102
|1.00
|1.7859
|1.7777
|1.8210
|979
|2005.08.08 22:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7779
|1.8210
|980
|2005.08.08 22:20
|buy
|103
|1.00
|1.7847
|1.7779
|1.8198
|981
|2005.08.09 00:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7781
|1.8210
|982
|2005.08.09 00:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7781
|1.8198
|983
|2005.08.09 01:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7793
|1.8210
|984
|2005.08.09 01:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7793
|1.8198
|985
|2005.08.09 02:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7816
|1.8210
|986
|2005.08.09 02:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7816
|1.8198
|987
|2005.08.09 03:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7818
|1.8210
|988
|2005.08.09 03:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7818
|1.8198
|989
|2005.08.09 04:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7820
|1.8210
|990
|2005.08.09 04:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7820
|1.8198
|991
|2005.08.09 05:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7823
|1.8210
|992
|2005.08.09 05:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7823
|1.8198
|993
|2005.08.09 09:00
|modify
|102
|1.00
|1.7859
|1.7827
|1.8210
|994
|2005.08.09 09:00
|modify
|103
|1.00
|1.7847
|1.7827
|1.8198
|995
|2005.08.09 10:28
|s/l
|102
|1.00
|1.7827
|1.7827
|1.8210
|-319.76
|14080.77
|996
|2005.08.09 10:28
|s/l
|103
|1.00
|1.7827
|1.7827
|1.8198
|-199.76
|13881.02
|997
|2005.08.15 03:50
|buy
|104
|1.00
|1.8127
|1.8072
|1.8478
|998
|2005.08.15 07:00
|modify
|104
|1.00
|1.8127
|1.8080
|1.8478
|999
|2005.08.15 08:00
|modify
|104
|1.00
|1.8127
|1.8085
|1.8478
|1000
|2005.08.15 13:18
|s/l
|104
|1.00
|1.8085
|1.8085
|1.8478
|-420.00
|13461.02
|1001
|2005.08.18 06:15
|sell
|105
|1.00
|1.8067
|1.8125
|1.7716
|1002
|2005.08.18 16:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8119
|1.7716
|1003
|2005.08.18 17:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8095
|1.7716
|1004
|2005.08.18 18:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8070
|1.7716
|1005
|2005.08.18 22:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8067
|1.7716
|1006
|2005.08.19 00:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8065
|1.7716
|1007
|2005.08.19 01:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8061
|1.7716
|1008
|2005.08.19 02:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8055
|1.7716
|1009
|2005.08.19 03:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8048
|1.7716
|1010
|2005.08.19 05:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8045
|1.7716
|1011
|2005.08.19 06:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8030
|1.7716
|1012
|2005.08.19 07:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8027
|1.7716
|1013
|2005.08.19 08:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8023
|1.7716
|1014
|2005.08.19 09:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8018
|1.7716
|1015
|2005.08.19 10:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8004
|1.7716
|1016
|2005.08.19 11:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.8000
|1.7716
|1017
|2005.08.19 12:00
|modify
|105
|1.00
|1.8067
|1.7997
|1.7716
|1018
|2005.08.22 04:33
|s/l
|105
|1.00
|1.7997
|1.7997
|1.7716
|698.99
|14160.01
|1019
|2005.08.23 03:45
|buy
|106
|1.00
|1.7992
|1.7945
|1.8343
|1020
|2005.08.23 04:00
|modify
|106
|1.00
|1.7992
|1.7953
|1.8343
|1021
|2005.08.23 05:00
|modify
|106
|1.00
|1.7992
|1.7959
|1.8343
|1022
|2005.08.23 06:00
|modify
|106
|1.00
|1.7992
|1.7961
|1.8343
|1023
|2005.08.23 08:00
|modify
|106
|1.00
|1.7992
|1.7963
|1.8343
|1024
|2005.08.23 11:51
|s/l
|106
|1.00
|1.7963
|1.7963
|1.8343
|-290.00
|13870.01
|1025
|2005.08.25 13:00
|buy
|107
|1.00
|1.8032
|1.7983
|1.8383
|1026
|2005.08.25 14:24
|s/l
|107
|1.00
|1.7983
|1.7983
|1.8383
|-490.00
|13380.01
|1027
|2005.09.01 06:25
|buy
|108
|1.00
|1.8017
|1.7923
|1.8368
|1028
|2005.09.01 07:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.7936
|1.8368
|1029
|2005.09.01 08:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.7959
|1.8368
|1030
|2005.09.01 09:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.7968
|1.8368
|1031
|2005.09.01 10:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.7977
|1.8368
|1032
|2005.09.01 12:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.7993
|1.8368
|1033
|2005.09.01 14:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8019
|1.8368
|1034
|2005.09.01 16:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8051
|1.8368
|1035
|2005.09.01 18:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8138
|1.8368
|1036
|2005.09.01 19:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8145
|1.8368
|1037
|2005.09.01 21:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8157
|1.8368
|1038
|2005.09.01 22:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8187
|1.8368
|1039
|2005.09.02 01:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8193
|1.8368
|1040
|2005.09.02 02:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8201
|1.8368
|1041
|2005.09.02 03:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8203
|1.8368
|1042
|2005.09.02 04:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8213
|1.8368
|1043
|2005.09.02 05:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8216
|1.8368
|1044
|2005.09.02 06:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8226
|1.8368
|1045
|2005.09.02 07:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8230
|1.8368
|1046
|2005.09.02 08:00
|modify
|108
|1.00
|1.8017
|1.8261
|1.8368
|1047
|2005.09.02 08:15
|t/p
|108
|1.00
|1.8368
|1.8261
|1.8368
|3510.24
|16890.25
|1048
|2005.09.05 01:30
|buy
|109
|1.00
|1.8378
|1.8309
|1.8729
|1049
|2005.09.05 06:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8328
|1.8729
|1050
|2005.09.05 07:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8340
|1.8729
|1051
|2005.09.05 08:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8365
|1.8729
|1052
|2005.09.05 09:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8371
|1.8729
|1053
|2005.09.05 15:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8374
|1.8729
|1054
|2005.09.05 16:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8380
|1.8729
|1055
|2005.09.05 19:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8386
|1.8729
|1056
|2005.09.05 20:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8392
|1.8729
|1057
|2005.09.05 22:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8394
|1.8729
|1058
|2005.09.06 00:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8401
|1.8729
|1059
|2005.09.06 01:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8404
|1.8729
|1060
|2005.09.06 02:00
|modify
|109
|1.00
|1.8378
|1.8407
|1.8729
|1061
|2005.09.06 02:01
|s/l
|109
|1.00
|1.8407
|1.8407
|1.8729
|290.24
|17180.49
|1062
|2005.09.16 05:10
|sell
|110
|1.00
|1.8087
|1.8145
|1.7736
|1063
|2005.09.16 06:00
|modify
|110
|1.00
|1.8087
|1.8139
|1.7736
|1064
|2005.09.16 06:15
|sell
|111
|1.00
|1.8098
|1.8139
|1.7747
|1065
|2005.09.16 06:33
|s/l
|110
|1.00
|1.8139
|1.8139
|1.7736
|-520.00
|16660.49
|1066
|2005.09.16 06:33
|s/l
|111
|1.00
|1.8139
|1.8139
|1.7747
|-410.00
|16250.49
|1067
|2005.09.22 03:55
|buy
|112
|1.00
|1.8072
|1.8022
|1.8423
|1068
|2005.09.22 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.8072
|1.8038
|1.8423
|1069
|2005.09.22 08:00
|modify
|112
|1.00
|1.8072
|1.8039
|1.8423
|1070
|2005.09.22 09:00
|modify
|112
|1.00
|1.8072
|1.8043
|1.8423
|1071
|2005.09.22 11:29
|s/l
|112
|1.00
|1.8043
|1.8043
|1.8423
|-290.00
|15960.49
|1072
|2005.09.26 07:45
|sell
|113
|1.00
|1.7758
|1.7832
|1.7407
|1073
|2005.09.26 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7818
|1.7407
|1074
|2005.09.26 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7812
|1.7407
|1075
|2005.09.27 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7811
|1.7407
|1076
|2005.09.27 07:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7794
|1.7407
|1077
|2005.09.27 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7788
|1.7407
|1078
|2005.09.27 10:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7764
|1.7407
|1079
|2005.09.28 01:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7762
|1.7407
|1080
|2005.09.28 02:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7753
|1.7407
|1081
|2005.09.28 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7747
|1.7407
|1082
|2005.09.28 05:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7745
|1.7407
|1083
|2005.09.28 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7742
|1.7407
|1084
|2005.09.28 07:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7741
|1.7407
|1085
|2005.09.28 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7739
|1.7407
|1086
|2005.09.28 18:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7737
|1.7407
|1087
|2005.09.29 02:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7732
|1.7407
|1088
|2005.09.29 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7730
|1.7407
|1089
|2005.09.29 04:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7725
|1.7407
|1090
|2005.09.29 05:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7723
|1.7407
|1091
|2005.09.29 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7717
|1.7407
|1092
|2005.09.29 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7709
|1.7407
|1093
|2005.09.29 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7702
|1.7407
|1094
|2005.09.30 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7691
|1.7407
|1095
|2005.09.30 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7690
|1.7407
|1096
|2005.09.30 07:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7686
|1.7407
|1097
|2005.09.30 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7673
|1.7407
|1098
|2005.09.30 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7671
|1.7407
|1099
|2005.09.30 10:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7669
|1.7407
|1100
|2005.09.30 11:00
|modify
|113
|1.00
|1.7758
|1.7667
|1.7407
|1101
|2005.09.30 12:00
|close
|113
|1.00
|1.7624
|1.7667
|1.7407
|1336.96
|17297.46
|1102
|2005.10.04 02:20
|sell
|114
|1.00
|1.7562
|1.7624
|1.7211
|1103
|2005.10.04 04:00
|modify
|114
|1.00
|1.7562
|1.7622
|1.7211
|1104
|2005.10.04 05:00
|modify
|114
|1.00
|1.7562
|1.7617
|1.7211
|1105
|2005.10.04 05:10
|sell
|115
|1.00
|1.7576
|1.7617
|1.7225
|1106
|2005.10.04 06:00
|modify
|114
|1.00
|1.7562
|1.7614
|1.7211
|1107
|2005.10.04 06:00
|modify
|115
|1.00
|1.7576
|1.7614
|1.7225
|1108
|2005.10.04 08:00
|modify
|114
|1.00
|1.7562
|1.7610
|1.7211
|1109
|2005.10.04 08:00
|modify
|115
|1.00
|1.7576
|1.7610
|1.7225
|1110
|2005.10.04 09:00
|modify
|114
|1.00
|1.7562
|1.7609
|1.7211
|1111
|2005.10.04 09:00
|modify
|115
|1.00
|1.7576
|1.7609
|1.7225
|1112
|2005.10.04 15:19
|s/l
|114
|1.00
|1.7609
|1.7609
|1.7211
|-470.00
|16827.46
|1113
|2005.10.04 15:19
|s/l
|115
|1.00
|1.7609
|1.7609
|1.7225
|-330.00
|16497.46
|1114
|2005.10.06 11:00
|buy
|116
|1.00
|1.7674
|1.7629
|1.8025
|1115
|2005.10.06 21:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7648
|1.8025
|1116
|2005.10.06 22:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7662
|1.8025
|1117
|2005.10.06 23:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7664
|1.8025
|1118
|2005.10.07 00:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7669
|1.8025
|1119
|2005.10.07 01:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7670
|1.8025
|1120
|2005.10.07 02:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7681
|1.8025
|1121
|2005.10.07 03:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7688
|1.8025
|1122
|2005.10.07 05:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7689
|1.8025
|1123
|2005.10.07 06:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7694
|1.8025
|1124
|2005.10.07 07:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7704
|1.8025
|1125
|2005.10.07 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7709
|1.8025
|1126
|2005.10.07 09:00
|modify
|116
|1.00
|1.7674
|1.7714
|1.8025
|1127
|2005.10.07 09:03
|s/l
|116
|1.00
|1.7714
|1.7714
|1.8025
|400.24
|16897.70
|1128
|2005.10.10 22:10
|sell
|117
|1.00
|1.7562
|1.7631
|1.7211
|1129
|2005.10.11 01:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7630
|1.7211
|1130
|2005.10.11 02:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7627
|1.7211
|1131
|2005.10.11 03:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7619
|1.7211
|1132
|2005.10.11 05:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7614
|1.7211
|1133
|2005.10.11 06:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7607
|1.7211
|1134
|2005.10.11 07:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7603
|1.7211
|1135
|2005.10.11 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7597
|1.7211
|1136
|2005.10.11 10:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7571
|1.7211
|1137
|2005.10.11 11:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7568
|1.7211
|1138
|2005.10.12 02:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7561
|1.7211
|1139
|2005.10.12 03:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7540
|1.7211
|1140
|2005.10.12 04:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7528
|1.7211
|1141
|2005.10.12 05:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7527
|1.7211
|1142
|2005.10.12 06:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7520
|1.7211
|1143
|2005.10.12 07:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7512
|1.7211
|1144
|2005.10.12 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7506
|1.7211
|1145
|2005.10.12 10:00
|modify
|117
|1.00
|1.7562
|1.7483
|1.7211
|1146
|2005.10.12 11:27
|s/l
|117
|1.00
|1.7483
|1.7483
|1.7211
|788.99
|17686.69
|1147
|2005.10.14 11:20
|buy
|118
|1.00
|1.7513
|1.7472
|1.7864
|1148
|2005.10.14 12:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7474
|1.7864
|1149
|2005.10.14 18:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7501
|1.7864
|1150
|2005.10.14 19:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7516
|1.7864
|1151
|2005.10.14 20:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7532
|1.7864
|1152
|2005.10.17 00:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7533
|1.7864
|1153
|2005.10.17 01:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7536
|1.7864
|1154
|2005.10.17 03:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7544
|1.7864
|1155
|2005.10.17 04:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7550
|1.7864
|1156
|2005.10.17 06:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7554
|1.7864
|1157
|2005.10.17 07:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7563
|1.7864
|1158
|2005.10.17 08:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7593
|1.7864
|1159
|2005.10.17 09:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7596
|1.7864
|1160
|2005.10.17 11:00
|modify
|118
|1.00
|1.7513
|1.7597
|1.7864
|1161
|2005.10.17 11:50
|s/l
|118
|1.00
|1.7597
|1.7597
|1.7864
|840.24
|18526.93
|1162
|2005.10.20 03:10
|buy
|119
|1.00
|1.7611
|1.7535
|1.7962
|1163
|2005.10.20 04:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7538
|1.7962
|1164
|2005.10.20 05:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7542
|1.7962
|1165
|2005.10.20 06:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7548
|1.7962
|1166
|2005.10.20 07:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7558
|1.7962
|1167
|2005.10.20 08:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7568
|1.7962
|1168
|2005.10.20 09:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7574
|1.7962
|1169
|2005.10.20 19:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7581
|1.7962
|1170
|2005.10.20 23:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7596
|1.7962
|1171
|2005.10.21 00:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7606
|1.7962
|1172
|2005.10.21 01:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7613
|1.7962
|1173
|2005.10.21 02:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7633
|1.7962
|1174
|2005.10.21 03:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7659
|1.7962
|1175
|2005.10.21 04:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7679
|1.7962
|1176
|2005.10.21 07:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7683
|1.7962
|1177
|2005.10.21 08:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7686
|1.7962
|1178
|2005.10.21 09:00
|modify
|119
|1.00
|1.7611
|1.7687
|1.7962
|1179
|2005.10.21 17:59
|s/l
|119
|1.00
|1.7687
|1.7687
|1.7962
|760.24
|19287.18
|1180
|2005.10.25 09:35
|sell
|120
|1.00
|1.7692
|1.7735
|1.7341
|1181
|2005.10.25 10:18
|s/l
|120
|1.00
|1.7735
|1.7735
|1.7341
|-430.00
|18857.18
|1182
|2005.10.26 01:15
|buy
|121
|1.00
|1.7835
|1.7736
|1.8186
|1183
|2005.10.26 02:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7754
|1.8186
|1184
|2005.10.26 03:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7758
|1.8186
|1185
|2005.10.26 04:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7759
|1.8186
|1186
|2005.10.26 06:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7766
|1.8186
|1187
|2005.10.26 07:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7774
|1.8186
|1188
|2005.10.26 08:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7791
|1.8186
|1189
|2005.10.26 09:00
|modify
|121
|1.00
|1.7835
|1.7793
|1.8186
|1190
|2005.10.26 09:29
|s/l
|121
|1.00
|1.7793
|1.7793
|1.8186
|-420.00
|18437.18
|1191
|2005.10.27 17:05
|buy
|122
|1.00
|1.7831
|1.7759
|1.8182
|1192
|2005.10.28 00:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7765
|1.8182
|1193
|2005.10.28 01:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7768
|1.8182
|1194
|2005.10.28 02:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7780
|1.8182
|1195
|2005.10.28 03:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7784
|1.8182
|1196
|2005.10.28 04:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7787
|1.8182
|1197
|2005.10.28 05:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7788
|1.8182
|1198
|2005.10.28 06:00
|modify
|122
|1.00
|1.7831
|1.7796
|1.8182
|1199
|2005.10.28 14:52
|s/l
|122
|1.00
|1.7796
|1.7796
|1.8182
|-349.76
|18087.42
|1200
|2005.10.31 08:05
|sell
|123
|1.00
|1.7767
|1.7827
|1.7416
|1201
|2005.10.31 09:00
|modify
|123
|1.00
|1.7767
|1.7821
|1.7416
|1202
|2005.10.31 09:47
|s/l
|123
|1.00
|1.7821
|1.7821
|1.7416
|-540.00
|17547.42
|1203
|2005.11.01 08:30
|sell
|124
|1.00
|1.7699
|1.7759
|1.7348
|1204
|2005.11.01 09:00
|modify
|124
|1.00
|1.7699
|1.7744
|1.7348
|1205
|2005.11.01 18:00
|modify
|124
|1.00
|1.7699
|1.7732
|1.7348
|1206
|2005.11.02 06:00
|modify
|124
|1.00
|1.7699
|1.7730
|1.7348
|1207
|2005.11.02 07:00
|modify
|124
|1.00
|1.7699
|1.7725
|1.7348
|1208
|2005.11.02 08:00
|modify
|124
|1.00
|1.7699
|1.7716
|1.7348
|1209
|2005.11.02 09:00
|modify
|124
|1.00
|1.7699
|1.7715
|1.7348
|1210
|2005.11.02 15:09
|s/l
|124
|1.00
|1.7715
|1.7715
|1.7348
|-160.51
|17386.92
|1211
|2005.11.08 15:05
|sell
|125
|1.00
|1.7386
|1.7452
|1.7035
|1212
|2005.11.08 16:10
|sell
|126
|1.00
|1.7406
|1.7452
|1.7055
|1213
|2005.11.08 18:00
|modify
|125
|1.00
|1.7386
|1.7450
|1.7035
|1214
|2005.11.08 18:00
|modify
|126
|1.00
|1.7406
|1.7450
|1.7055
|1215
|2005.11.08 23:00
|s/l
|125
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7035
|-640.00
|16746.92
|1216
|2005.11.08 23:00
|s/l
|126
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7055
|-440.00
|16306.92
|1217
|2005.11.16 09:35
|sell
|127
|1.00
|1.7359
|1.7407
|1.7008
|1218
|2005.11.16 13:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7356
|1.7008
|1219
|2005.11.16 14:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7350
|1.7008
|1220
|2005.11.16 15:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7349
|1.7008
|1221
|2005.11.16 17:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7294
|1.7008
|1222
|2005.11.16 18:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7282
|1.7008
|1223
|2005.11.17 03:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7266
|1.7008
|1224
|2005.11.17 04:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7262
|1.7008
|1225
|2005.11.17 07:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7244
|1.7008
|1226
|2005.11.17 08:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7238
|1.7008
|1227
|2005.11.18 11:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7212
|1.7008
|1228
|2005.11.18 12:00
|modify
|127
|1.00
|1.7359
|1.7203
|1.7008
|1229
|2005.11.18 15:30
|s/l
|127
|1.00
|1.7203
|1.7203
|1.7008
|1557.98
|17864.89
|1230
|2005.11.21 17:45
|buy
|128
|1.00
|1.7164
|1.7121
|1.7515
|1231
|2005.11.22 00:00
|close
|128
|1.00
|1.7152
|1.7121
|1.7515
|-119.76
|17745.14
|1232
|2005.11.23 12:25
|buy
|129
|1.00
|1.7205
|1.7160
|1.7556
|1233
|2005.11.24 06:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7166
|1.7556
|1234
|2005.11.24 07:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7170
|1.7556
|1235
|2005.11.24 09:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7171
|1.7556
|1236
|2005.11.24 12:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7176
|1.7556
|1237
|2005.11.24 13:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7195
|1.7556
|1238
|2005.11.25 02:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7198
|1.7556
|1239
|2005.11.25 03:00
|modify
|129
|1.00
|1.7205
|1.7212
|1.7556
|1240
|2005.11.25 03:07
|s/l
|129
|1.00
|1.7212
|1.7212
|1.7556
|70.98
|17816.11
|1241
|2005.11.29 03:10
|buy
|130
|1.00
|1.7239
|1.7181
|1.7590
|1242
|2005.11.29 04:00
|close
|130
|1.00
|1.7215
|1.7181
|1.7590
|-240.00
|17576.11
|1243
|2005.11.30 06:40
|sell
|131
|1.00
|1.7197
|1.7253
|1.6846
|1244
|2005.11.30 07:00
|modify
|131
|1.00
|1.7197
|1.7249
|1.6846
|1245
|2005.11.30 08:00
|modify
|131
|1.00
|1.7197
|1.7239
|1.6846
|1246
|2005.11.30 10:57
|s/l
|131
|1.00
|1.7239
|1.7239
|1.6846
|-420.00
|17156.11
|1247
|2005.12.01 06:05
|buy
|132
|1.00
|1.7284
|1.7232
|1.7635
|1248
|2005.12.01 07:00
|modify
|132
|1.00
|1.7284
|1.7235
|1.7635
|1249
|2005.12.01 08:00
|modify
|132
|1.00
|1.7284
|1.7259
|1.7635
|1250
|2005.12.02 10:00
|modify
|132
|1.00
|1.7284
|1.7261
|1.7635
|1251
|2005.12.02 11:00
|modify
|132
|1.00
|1.7284
|1.7263
|1.7635
|1252
|2005.12.02 13:00
|s/l
|132
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.7635
|-209.76
|16946.36
|1253
|2005.12.06 02:40
|buy
|133
|1.00
|1.7412
|1.7310
|1.7763
|1254
|2005.12.06 04:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7324
|1.7763
|1255
|2005.12.06 05:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7334
|1.7763
|1256
|2005.12.06 06:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7346
|1.7763
|1257
|2005.12.06 07:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7352
|1.7763
|1258
|2005.12.06 08:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7366
|1.7763
|1259
|2005.12.06 09:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7372
|1.7763
|1260
|2005.12.06 10:00
|modify
|133
|1.00
|1.7412
|1.7382
|1.7763
|1261
|2005.12.06 10:34
|s/l
|133
|1.00
|1.7382
|1.7382
|1.7763
|-300.00
|16646.36
|1262
|2005.12.09 01:40
|buy
|134
|1.00
|1.7514
|1.7421
|1.7865
|1263
|2005.12.09 02:00
|modify
|134
|1.00
|1.7514
|1.7435
|1.7865
|1264
|2005.12.09 02:25
|buy
|135
|1.00
|1.7499
|1.7435
|1.7850
|1265
|2005.12.09 03:00
|modify
|134
|1.00
|1.7514
|1.7438
|1.7865
|1266
|2005.12.09 03:00
|modify
|135
|1.00
|1.7499
|1.7438
|1.7850
|1267
|2005.12.09 06:00
|modify
|134
|1.00
|1.7514
|1.7441
|1.7865
|1268
|2005.12.09 06:00
|modify
|135
|1.00
|1.7499
|1.7441
|1.7850
|1269
|2005.12.09 07:00
|modify
|134
|1.00
|1.7514
|1.7448
|1.7865
|1270
|2005.12.09 07:00
|modify
|135
|1.00
|1.7499
|1.7448
|1.7850
|1271
|2005.12.09 08:00
|modify
|134
|1.00
|1.7514
|1.7467
|1.7865
|1272
|2005.12.09 08:00
|modify
|135
|1.00
|1.7499
|1.7467
|1.7850
|1273
|2005.12.09 09:00
|modify
|134
|1.00
|1.7514
|1.7475
|1.7865
|1274
|2005.12.09 09:00
|modify
|135
|1.00
|1.7499
|1.7475
|1.7850
|1275
|2005.12.09 09:07
|s/l
|134
|1.00
|1.7475
|1.7475
|1.7865
|-390.00
|16256.36
|1276
|2005.12.09 09:07
|s/l
|135
|1.00
|1.7475
|1.7475
|1.7850
|-240.00
|16016.36
|1277
|2005.12.12 00:05
|buy
|136
|1.00
|1.7511
|1.7453
|1.7862
|1278
|2005.12.12 01:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7455
|1.7862
|1279
|2005.12.12 04:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7468
|1.7862
|1280
|2005.12.12 05:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7474
|1.7862
|1281
|2005.12.12 06:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7495
|1.7862
|1282
|2005.12.12 07:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7498
|1.7862
|1283
|2005.12.12 08:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7503
|1.7862
|1284
|2005.12.12 09:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7504
|1.7862
|1285
|2005.12.12 11:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7512
|1.7862
|1286
|2005.12.12 12:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7531
|1.7862
|1287
|2005.12.12 16:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7596
|1.7862
|1288
|2005.12.12 18:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7600
|1.7862
|1289
|2005.12.12 20:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7611
|1.7862
|1290
|2005.12.12 21:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7615
|1.7862
|1291
|2005.12.12 22:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7617
|1.7862
|1292
|2005.12.12 23:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7619
|1.7862
|1293
|2005.12.13 00:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7625
|1.7862
|1294
|2005.12.13 01:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7636
|1.7862
|1295
|2005.12.13 02:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7641
|1.7862
|1296
|2005.12.13 03:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7645
|1.7862
|1297
|2005.12.13 04:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7649
|1.7862
|1298
|2005.12.13 05:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7657
|1.7862
|1299
|2005.12.13 06:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7684
|1.7862
|1300
|2005.12.13 07:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7688
|1.7862
|1301
|2005.12.13 09:00
|modify
|136
|1.00
|1.7511
|1.7695
|1.7862
|1302
|2005.12.13 10:31
|s/l
|136
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7862
|1840.24
|17856.60
|1303
|2005.12.16 08:05
|sell
|137
|1.00
|1.7661
|1.7719
|1.7310
|1304
|2005.12.16 09:00
|modify
|137
|1.00
|1.7661
|1.7710
|1.7310
|1305
|2005.12.16 09:59
|s/l
|137
|1.00
|1.7710
|1.7710
|1.7310
|-490.00
|17366.60
|1306
|2005.12.21 23:10
|sell
|138
|1.00
|1.7456
|1.7533
|1.7105
|1307
|2005.12.22 01:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7531
|1.7105
|1308
|2005.12.22 02:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7519
|1.7105
|1309
|2005.12.22 03:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7514
|1.7105
|1310
|2005.12.22 04:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7508
|1.7105
|1311
|2005.12.22 05:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7506
|1.7105
|1312
|2005.12.22 06:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7503
|1.7105
|1313
|2005.12.22 07:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7484
|1.7105
|1314
|2005.12.22 08:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7474
|1.7105
|1315
|2005.12.22 09:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7471
|1.7105
|1316
|2005.12.22 12:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7465
|1.7105
|1317
|2005.12.22 13:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7454
|1.7105
|1318
|2005.12.22 16:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7450
|1.7105
|1319
|2005.12.23 06:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7445
|1.7105
|1320
|2005.12.23 08:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7444
|1.7105
|1321
|2005.12.23 09:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7436
|1.7105
|1322
|2005.12.23 15:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7422
|1.7105
|1323
|2005.12.23 16:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7412
|1.7105
|1324
|2005.12.23 17:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7402
|1.7105
|1325
|2005.12.26 03:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7399
|1.7105
|1326
|2005.12.26 04:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7396
|1.7105
|1327
|2005.12.26 07:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7394
|1.7105
|1328
|2005.12.26 08:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7389
|1.7105
|1329
|2005.12.27 02:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7376
|1.7105
|1330
|2005.12.27 04:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7374
|1.7105
|1331
|2005.12.27 05:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7371
|1.7105
|1332
|2005.12.27 06:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7368
|1.7105
|1333
|2005.12.27 08:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7363
|1.7105
|1334
|2005.12.27 09:00
|modify
|138
|1.00
|1.7456
|1.7360
|1.7105
|1335
|2005.12.27 09:47
|s/l
|138
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7105
|956.96
|18323.56
|1336
|2005.12.29 02:25
|sell
|139
|1.00
|1.7212
|1.7287
|1.6861
|1337
|2005.12.29 04:00
|modify
|139
|1.00
|1.7212
|1.7283
|1.6861
|1338
|2005.12.29 05:35
|sell
|140
|1.00
|1.7227
|1.7283
|1.6876
|1339
|2005.12.29 06:00
|modify
|139
|1.00
|1.7212
|1.7275
|1.6861
|1340
|2005.12.29 06:00
|modify
|140
|1.00
|1.7227
|1.7275
|1.6876
|1341
|2005.12.29 07:00
|modify
|139
|1.00
|1.7212
|1.7271
|1.6861
|1342
|2005.12.29 07:00
|modify
|140
|1.00
|1.7227
|1.7271
|1.6876
|1343
|2005.12.29 08:00
|modify
|139
|1.00
|1.7212
|1.7261
|1.6861
|1344
|2005.12.29 08:00
|modify
|140
|1.00
|1.7227
|1.7261
|1.6876
|1345
|2005.12.29 09:00
|modify
|139
|1.00
|1.7212
|1.7252
|1.6861
|1346
|2005.12.29 09:00
|modify
|140
|1.00
|1.7227
|1.7252
|1.6876
|1347
|2005.12.29 09:06
|s/l
|139
|1.00
|1.7252
|1.7252
|1.6861
|-400.00
|17923.56
|1348
|2005.12.29 09:06
|s/l
|140
|1.00
|1.7252
|1.7252
|1.6876
|-250.00
|17673.56
|1349
|2005.12.30 22:35
|sell
|141
|1.00
|1.7239
|1.7308
|1.6888
|1350
|2005.12.30 23:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7305
|1.6888
|1351
|2006.01.02 01:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7301
|1.6888
|1352
|2006.01.02 02:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7295
|1.6888
|1353
|2006.01.02 03:05
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7292
|1.6888
|1354
|2006.01.02 04:10
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7288
|1.6888
|1355
|2006.01.02 05:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7280
|1.6888
|1356
|2006.01.02 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7273
|1.6888
|1357
|2006.01.02 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7270
|1.6888
|1358
|2006.01.02 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7260
|1.6888
|1359
|2006.01.02 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.7239
|1.7253
|1.6888
|1360
|2006.01.02 09:25
|s/l
|141
|1.00
|1.7253
|1.7253
|1.6888
|-140.51
|17533.06
|1361
|2006.01.04 23:55
|buy
|142
|1.00
|1.7567
|1.7471
|1.7918
|1362
|2006.01.05 00:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7480
|1.7918
|1363
|2006.01.05 01:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7484
|1.7918
|1364
|2006.01.05 02:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7489
|1.7918
|1365
|2006.01.05 05:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7498
|1.7918
|1366
|2006.01.05 06:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7501
|1.7918
|1367
|2006.01.05 06:50
|buy
|143
|1.00
|1.7554
|1.7501
|1.7905
|1368
|2006.01.05 07:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7507
|1.7918
|1369
|2006.01.05 07:00
|modify
|143
|1.00
|1.7554
|1.7507
|1.7905
|1370
|2006.01.05 08:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7512
|1.7918
|1371
|2006.01.05 08:00
|modify
|143
|1.00
|1.7554
|1.7512
|1.7905
|1372
|2006.01.05 09:00
|modify
|142
|1.00
|1.7567
|1.7516
|1.7918
|1373
|2006.01.05 09:00
|modify
|143
|1.00
|1.7554
|1.7516
|1.7905
|1374
|2006.01.05 09:53
|s/l
|142
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7918
|-509.27
|17023.79
|1375
|2006.01.05 09:53
|s/l
|143
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7905
|-380.00
|16643.79
|1376
|2006.01.09 01:30
|buy
|144
|1.00
|1.7683
|1.7592
|1.8034
|1377
|2006.01.09 06:00
|modify
|144
|1.00
|1.7683
|1.7608
|1.8034
|1378
|2006.01.09 07:00
|modify
|144
|1.00
|1.7683
|1.7619
|1.8034
|1379
|2006.01.09 08:00
|modify
|144
|1.00
|1.7683
|1.7623
|1.8034
|1380
|2006.01.09 09:00
|modify
|144
|1.00
|1.7683
|1.7625
|1.8034
|1381
|2006.01.10 04:00
|close
|144
|1.00
|1.7644
|1.7625
|1.8034
|-389.76
|16254.03
|1382
|2006.01.16 07:55
|buy
|145
|1.00
|1.7744
|1.7679
|1.8095
|1383
|2006.01.16 08:00
|modify
|145
|1.00
|1.7744
|1.7683
|1.8095
|1384
|2006.01.16 09:00
|modify
|145
|1.00
|1.7744
|1.7691
|1.8095
|1385
|2006.01.16 10:00
|modify
|145
|1.00
|1.7744
|1.7703
|1.8095
|1386
|2006.01.16 11:12
|s/l
|145
|1.00
|1.7703
|1.7703
|1.8095
|-410.00
|15844.03
|1387
|2006.01.19 16:30
|sell
|146
|1.00
|1.7587
|1.7638
|1.7236
|1388
|2006.01.19 16:43
|s/l
|146
|1.00
|1.7638
|1.7638
|1.7236
|-510.00
|15334.03
|1389
|2006.01.23 10:00
|buy
|147
|1.00
|1.7767
|1.7696
|1.8118
|1390
|2006.01.23 11:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7702
|1.8118
|1391
|2006.01.23 13:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7705
|1.8118
|1392
|2006.01.23 15:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7715
|1.8118
|1393
|2006.01.23 17:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7722
|1.8118
|1394
|2006.01.23 18:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7724
|1.8118
|1395
|2006.01.23 19:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7728
|1.8118
|1396
|2006.01.23 21:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7735
|1.8118
|1397
|2006.01.23 22:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7737
|1.8118
|1398
|2006.01.23 23:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7742
|1.8118
|1399
|2006.01.24 00:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7754
|1.8118
|1400
|2006.01.24 01:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7758
|1.8118
|1401
|2006.01.24 02:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7774
|1.8118
|1402
|2006.01.24 03:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7785
|1.8118
|1403
|2006.01.24 04:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7787
|1.8118
|1404
|2006.01.24 05:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7794
|1.8118
|1405
|2006.01.24 06:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7796
|1.8118
|1406
|2006.01.24 07:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7803
|1.8118
|1407
|2006.01.24 10:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7808
|1.8118
|1408
|2006.01.25 12:00
|modify
|147
|1.00
|1.7767
|1.7829
|1.8118
|1409
|2006.01.25 21:31
|s/l
|147
|1.00
|1.7829
|1.7829
|1.8118
|620.49
|15954.52
|1410
|2006.01.30 15:50
|sell
|148
|1.00
|1.7689
|1.7730
|1.7338
|1411
|2006.01.31 08:00
|modify
|148
|1.00
|1.7689
|1.7727
|1.7338
|1412
|2006.01.31 08:55
|s/l
|148
|1.00
|1.7727
|1.7727
|1.7338
|-380.51
|15574.02
|1413
|2006.02.03 00:55
|buy
|149
|1.00
|1.7782
|1.7700
|1.8133
|1414
|2006.02.03 01:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7704
|1.8133
|1415
|2006.02.03 02:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7708
|1.8133
|1416
|2006.02.03 05:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7712
|1.8133
|1417
|2006.02.03 06:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7722
|1.8133
|1418
|2006.02.03 07:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7726
|1.8133
|1419
|2006.02.03 08:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7742
|1.8133
|1420
|2006.02.03 09:00
|modify
|149
|1.00
|1.7782
|1.7746
|1.8133
|1421
|2006.02.03 14:33
|s/l
|149
|1.00
|1.7746
|1.7746
|1.8133
|-360.00
|15214.02
|1422
|2006.02.07 23:30
|sell
|150
|1.00
|1.7467
|1.7519
|1.7116
|1423
|2006.02.08 05:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7513
|1.7116
|1424
|2006.02.08 06:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7508
|1.7116
|1425
|2006.02.08 07:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7506
|1.7116
|1426
|2006.02.08 08:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7496
|1.7116
|1427
|2006.02.08 09:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7489
|1.7116
|1428
|2006.02.09 01:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7483
|1.7116
|1429
|2006.02.09 02:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7478
|1.7116
|1430
|2006.02.09 07:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7476
|1.7116
|1431
|2006.02.09 08:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7474
|1.7116
|1432
|2006.02.09 09:00
|modify
|150
|1.00
|1.7467
|1.7471
|1.7116
|1433
|2006.02.10 01:03
|s/l
|150
|1.00
|1.7471
|1.7471
|1.7116
|-42.53
|15171.49
|1434
|2006.02.20 09:35
|buy
|151
|1.00
|1.7430
|1.7373
|1.7781
|1435
|2006.02.20 10:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7380
|1.7781
|1436
|2006.02.21 00:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7382
|1.7781
|1437
|2006.02.21 01:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7383
|1.7781
|1438
|2006.02.21 02:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7387
|1.7781
|1439
|2006.02.21 05:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7389
|1.7781
|1440
|2006.02.21 07:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7391
|1.7781
|1441
|2006.02.21 08:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7394
|1.7781
|1442
|2006.02.22 08:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7401
|1.7781
|1443
|2006.02.22 09:00
|modify
|151
|1.00
|1.7430
|1.7406
|1.7781
|1444
|2006.02.22 11:27
|s/l
|151
|1.00
|1.7406
|1.7406
|1.7781
|-239.51
|14931.97
|1445
|2006.02.28 05:00
|sell
|152
|1.00
|1.7408
|1.7460
|1.7057
|1446
|2006.02.28 07:00
|modify
|152
|1.00
|1.7408
|1.7456
|1.7057
|1447
|2006.02.28 08:00
|modify
|152
|1.00
|1.7408
|1.7450
|1.7057
|1448
|2006.02.28 10:00
|modify
|152
|1.00
|1.7408
|1.7439
|1.7057
|1449
|2006.02.28 10:34
|s/l
|152
|1.00
|1.7439
|1.7439
|1.7057
|-310.00
|14621.97
|1450
|2006.03.06 09:55
|buy
|153
|1.00
|1.7577
|1.7524
|1.7928
|1451
|2006.03.06 10:00
|modify
|153
|1.00
|1.7577
|1.7536
|1.7928
|1452
|2006.03.06 13:32
|s/l
|153
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7928
|-410.00
|14211.97
|1453
|2006.03.08 04:40
|sell
|154
|1.00
|1.7379
|1.7433
|1.7028
|1454
|2006.03.08 05:00
|modify
|154
|1.00
|1.7379
|1.7430
|1.7028
|1455
|2006.03.08 06:00
|modify
|154
|1.00
|1.7379
|1.7425
|1.7028
|1456
|2006.03.08 07:00
|modify
|154
|1.00
|1.7379
|1.7413
|1.7028
|1457
|2006.03.08 08:00
|modify
|154
|1.00
|1.7379
|1.7408
|1.7028
|1458
|2006.03.08 08:40
|s/l
|154
|1.00
|1.7408
|1.7408
|1.7028
|-290.00
|13921.97
|1459
|2006.03.13 01:30
|sell
|155
|1.00
|1.7278
|1.7358
|1.6927
|1460
|2006.03.13 06:00
|modify
|155
|1.00
|1.7278
|1.7342
|1.6927
|1461
|2006.03.13 07:00
|modify
|155
|1.00
|1.7278
|1.7321
|1.6927
|1462
|2006.03.13 08:00
|modify
|155
|1.00
|1.7278
|1.7315
|1.6927
|1463
|2006.03.13 09:00
|modify
|155
|1.00
|1.7278
|1.7314
|1.6927
|1464
|2006.03.13 17:16
|s/l
|155
|1.00
|1.7314
|1.7314
|1.6927
|-360.00
|13561.97
|1465
|2006.03.16 05:35
|buy
|156
|1.00
|1.7463
|1.7417
|1.7814
|1466
|2006.03.16 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7418
|1.7814
|1467
|2006.03.16 09:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7419
|1.7814
|1468
|2006.03.16 12:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7420
|1.7814
|1469
|2006.03.16 17:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7429
|1.7814
|1470
|2006.03.16 18:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7440
|1.7814
|1471
|2006.03.16 19:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7446
|1.7814
|1472
|2006.03.16 20:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7461
|1.7814
|1473
|2006.03.16 21:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7463
|1.7814
|1474
|2006.03.17 00:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7472
|1.7814
|1475
|2006.03.17 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7480
|1.7814
|1476
|2006.03.17 03:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7487
|1.7814
|1477
|2006.03.17 04:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7489
|1.7814
|1478
|2006.03.17 06:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7500
|1.7814
|1479
|2006.03.17 07:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7506
|1.7814
|1480
|2006.03.17 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7511
|1.7814
|1481
|2006.03.17 09:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7518
|1.7814
|1482
|2006.03.17 10:00
|modify
|156
|1.00
|1.7463
|1.7524
|1.7814
|1483
|2006.03.17 13:38
|s/l
|156
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7814
|610.24
|14172.22
|1484
|2006.03.24 04:20
|sell
|157
|1.00
|1.7362
|1.7441
|1.7011
|1485
|2006.03.24 06:00
|modify
|157
|1.00
|1.7362
|1.7440
|1.7011
|1486
|2006.03.24 07:00
|modify
|157
|1.00
|1.7362
|1.7436
|1.7011
|1487
|2006.03.24 08:00
|modify
|157
|1.00
|1.7362
|1.7406
|1.7011
|1488
|2006.03.24 09:00
|modify
|157
|1.00
|1.7362
|1.7396
|1.7011
|1489
|2006.03.24 10:00
|modify
|157
|1.00
|1.7362
|1.7386
|1.7011
|1490
|2006.03.24 14:00
|modify
|157
|1.00
|1.7362
|1.7384
|1.7011
|1491
|2006.03.24 16:01
|s/l
|157
|1.00
|1.7384
|1.7384
|1.7011
|-220.00
|13952.22
|1492
|2006.03.31 08:25
|buy
|158
|1.00
|1.7439
|1.7396
|1.7790
|1493
|2006.03.31 09:00
|modify
|158
|1.00
|1.7439
|1.7404
|1.7790
|1494
|2006.03.31 10:06
|s/l
|158
|1.00
|1.7404
|1.7404
|1.7790
|-350.00
|13602.22
|1495
|2006.04.03 16:30
|sell
|159
|1.00
|1.7313
|1.7355
|1.6962
|1496
|2006.04.03 16:54
|s/l
|159
|1.00
|1.7355
|1.7355
|1.6962
|-420.00
|13182.22
|1497
|2006.04.05 01:25
|buy
|160
|1.00
|1.7541
|1.7463
|1.7892
|1498
|2006.04.05 02:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7467
|1.7892
|1499
|2006.04.05 03:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7468
|1.7892
|1500
|2006.04.05 06:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7486
|1.7892
|1501
|2006.04.05 07:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7501
|1.7892
|1502
|2006.04.05 08:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7513
|1.7892
|1503
|2006.04.05 09:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7521
|1.7892
|1504
|2006.04.05 11:00
|modify
|160
|1.00
|1.7541
|1.7530
|1.7892
|1505
|2006.04.05 11:06
|s/l
|160
|1.00
|1.7530
|1.7530
|1.7892
|-110.00
|13072.22
|1506
|2006.04.19 07:40
|buy
|161
|1.00
|1.7806
|1.7756
|1.8157
|1507
|2006.04.19 08:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7763
|1.8157
|1508
|2006.04.19 09:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7766
|1.8157
|1509
|2006.04.19 12:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7774
|1.8157
|1510
|2006.04.19 13:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7787
|1.8157
|1511
|2006.04.19 14:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7790
|1.8157
|1512
|2006.04.19 20:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7797
|1.8157
|1513
|2006.04.19 22:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7798
|1.8157
|1514
|2006.04.20 00:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.8157
|1515
|2006.04.20 01:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7809
|1.8157
|1516
|2006.04.20 02:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7816
|1.8157
|1517
|2006.04.20 03:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7823
|1.8157
|1518
|2006.04.20 05:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7824
|1.8157
|1519
|2006.04.20 06:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7835
|1.8157
|1520
|2006.04.20 07:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7845
|1.8157
|1521
|2006.04.20 08:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7852
|1.8157
|1522
|2006.04.20 09:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7858
|1.8157
|1523
|2006.04.20 10:00
|modify
|161
|1.00
|1.7806
|1.7864
|1.8157
|1524
|2006.04.20 10:31
|s/l
|161
|1.00
|1.7864
|1.7864
|1.8157
|580.73
|13652.95
|1525
|2006.04.21 06:05
|sell
|162
|1.00
|1.7798
|1.7842
|1.7447
|1526
|2006.04.21 07:00
|modify
|162
|1.00
|1.7798
|1.7835
|1.7447
|1527
|2006.04.21 08:00
|modify
|162
|1.00
|1.7798
|1.7822
|1.7447
|1528
|2006.04.21 09:00
|modify
|162
|1.00
|1.7798
|1.7815
|1.7447
|1529
|2006.04.21 10:07
|s/l
|162
|1.00
|1.7815
|1.7815
|1.7447
|-170.00
|13482.95
|1530
|2006.05.08 08:50
|buy
|163
|1.00
|1.8595
|1.8544
|1.8946
|1531
|2006.05.08 09:00
|modify
|163
|1.00
|1.8595
|1.8548
|1.8946
|1532
|2006.05.08 12:00
|modify
|163
|1.00
|1.8595
|1.8584
|1.8946
|1533
|2006.05.08 16:13
|s/l
|163
|1.00
|1.8584
|1.8584
|1.8946
|-110.00
|13372.95
|1534
|2006.05.15 08:30
|buy
|164
|1.00
|1.8928
|1.8869
|1.9279
|1535
|2006.05.15 09:00
|modify
|164
|1.00
|1.8928
|1.8881
|1.9279
|1536
|2006.05.15 10:07
|s/l
|164
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9279
|-470.00
|12902.95
|1537
|2006.05.19 08:50
|buy
|165
|1.00
|1.8893
|1.8828
|1.9244
|1538
|2006.05.19 09:00
|modify
|165
|1.00
|1.8893
|1.8839
|1.9244
|1539
|2006.05.19 09:00
|buy
|166
|1.00
|1.8882
|1.8839
|1.9233
|1540
|2006.05.19 09:24
|s/l
|165
|1.00
|1.8839
|1.8839
|1.9244
|-540.00
|12362.95
|1541
|2006.05.19 09:24
|s/l
|166
|1.00
|1.8839
|1.8839
|1.9233
|-430.00
|11932.95
|1542
|2006.05.19 21:30
|sell
|167
|1.00
|1.8782
|1.8877
|1.8431
|1543
|2006.05.19 22:45
|sell
|168
|1.00
|1.8802
|1.8877
|1.8451
|1544
|2006.05.22 02:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8868
|1.8431
|1545
|2006.05.22 02:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8868
|1.8451
|1546
|2006.05.22 03:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8853
|1.8431
|1547
|2006.05.22 03:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8853
|1.8451
|1548
|2006.05.22 04:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8847
|1.8431
|1549
|2006.05.22 04:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8847
|1.8451
|1550
|2006.05.22 05:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8845
|1.8431
|1551
|2006.05.22 05:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8845
|1.8451
|1552
|2006.05.22 06:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8833
|1.8431
|1553
|2006.05.22 06:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8833
|1.8451
|1554
|2006.05.22 07:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8826
|1.8431
|1555
|2006.05.22 07:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8826
|1.8451
|1556
|2006.05.22 08:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8819
|1.8431
|1557
|2006.05.22 08:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8819
|1.8451
|1558
|2006.05.22 09:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8808
|1.8431
|1559
|2006.05.22 09:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8808
|1.8451
|1560
|2006.05.22 10:00
|modify
|167
|1.00
|1.8782
|1.8778
|1.8431
|1561
|2006.05.22 10:00
|modify
|168
|1.00
|1.8802
|1.8778
|1.8451
|1562
|2006.05.22 12:25
|s/l
|167
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.8431
|39.49
|11972.44
|1563
|2006.05.22 12:25
|s/l
|168
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.8451
|239.49
|12211.94
|1564
|2006.05.23 01:10
|buy
|169
|1.00
|1.8836
|1.8741
|1.9187
|1565
|2006.05.23 02:00
|modify
|169
|1.00
|1.8836
|1.8746
|1.9187
|1566
|2006.05.23 04:00
|modify
|169
|1.00
|1.8836
|1.8754
|1.9187
|1567
|2006.05.23 06:00
|modify
|169
|1.00
|1.8836
|1.8757
|1.9187
|1568
|2006.05.23 07:00
|modify
|169
|1.00
|1.8836
|1.8765
|1.9187
|1569
|2006.05.23 08:00
|modify
|169
|1.00
|1.8836
|1.8771
|1.9187
|1570
|2006.05.23 09:00
|modify
|169
|1.00
|1.8836
|1.8784
|1.9187
|1571
|2006.05.23 12:00
|close
|169
|1.00
|1.8809
|1.8784
|1.9187
|-270.00
|11941.94
|1572
|2006.05.29 04:55
|sell
|170
|1.00
|1.8605
|1.8683
|1.8254
|1573
|2006.05.29 05:00
|modify
|170
|1.00
|1.8605
|1.8681
|1.8254
|1574
|2006.05.29 06:00
|modify
|170
|1.00
|1.8605
|1.8667
|1.8254
|1575
|2006.05.29 07:00
|modify
|170
|1.00
|1.8605
|1.8637
|1.8254
|1576
|2006.05.29 08:00
|modify
|170
|1.00
|1.8605
|1.8627
|1.8254
|1577
|2006.05.29 11:08
|s/l
|170
|1.00
|1.8627
|1.8627
|1.8254
|-220.00
|11721.94
|1578
|2006.05.31 02:15
|buy
|171
|1.00
|1.8805
|1.8708
|1.9156
|1579
|2006.05.31 03:00
|modify
|171
|1.00
|1.8805
|1.8718
|1.9156
|1580
|2006.05.31 05:00
|modify
|171
|1.00
|1.8805
|1.8726
|1.9156
|1581
|2006.05.31 06:00
|modify
|171
|1.00
|1.8805
|1.8735
|1.9156
|1582
|2006.05.31 07:00
|modify
|171
|1.00
|1.8805
|1.8758
|1.9156
|1583
|2006.05.31 08:00
|modify
|171
|1.00
|1.8805
|1.8765
|1.9156
|1584
|2006.05.31 10:34
|s/l
|171
|1.00
|1.8765
|1.8765
|1.9156
|-400.00
|11321.94
|1585
|2006.06.07 03:25
|sell
|172
|1.00
|1.8632
|1.8722
|1.8281
|1586
|2006.06.07 04:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8711
|1.8281
|1587
|2006.06.07 06:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8698
|1.8281
|1588
|2006.06.07 07:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8689
|1.8281
|1589
|2006.06.07 08:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8680
|1.8281
|1590
|2006.06.07 10:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8658
|1.8281
|1591
|2006.06.08 05:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8655
|1.8281
|1592
|2006.06.08 06:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8654
|1.8281
|1593
|2006.06.08 07:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8635
|1.8281
|1594
|2006.06.08 09:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8627
|1.8281
|1595
|2006.06.08 10:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8607
|1.8281
|1596
|2006.06.08 11:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8579
|1.8281
|1597
|2006.06.08 15:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8576
|1.8281
|1598
|2006.06.08 16:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8520
|1.8281
|1599
|2006.06.09 04:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8518
|1.8281
|1600
|2006.06.09 05:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8508
|1.8281
|1601
|2006.06.09 06:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8483
|1.8281
|1602
|2006.06.09 07:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8477
|1.8281
|1603
|2006.06.09 08:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8476
|1.8281
|1604
|2006.06.09 09:00
|modify
|172
|1.00
|1.8632
|1.8471
|1.8281
|1605
|2006.06.09 15:30
|s/l
|172
|1.00
|1.8471
|1.8471
|1.8281
|1607.98
|12929.91
|1606
|2006.07.03 03:40
|buy
|173
|1.00
|1.8447
|1.8367
|1.8798
|1607
|2006.07.03 04:00
|modify
|173
|1.00
|1.8447
|1.8369
|1.8798
|1608
|2006.07.03 05:00
|modify
|173
|1.00
|1.8447
|1.8370
|1.8798
|1609
|2006.07.03 06:00
|modify
|173
|1.00
|1.8447
|1.8387
|1.8798
|1610
|2006.07.03 07:00
|modify
|173
|1.00
|1.8447
|1.8393
|1.8798
|1611
|2006.07.03 08:00
|modify
|173
|1.00
|1.8447
|1.8408
|1.8798
|1612
|2006.07.03 09:00
|modify
|173
|1.00
|1.8447
|1.8413
|1.8798
|1613
|2006.07.03 17:15
|s/l
|173
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8798
|-340.00
|12589.91
|1614
|2006.07.06 01:45
|sell
|174
|1.00
|1.8359
|1.8449
|1.8008
|1615
|2006.07.06 02:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8443
|1.8008
|1616
|2006.07.06 03:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8436
|1.8008
|1617
|2006.07.06 04:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8431
|1.8008
|1618
|2006.07.06 05:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8429
|1.8008
|1619
|2006.07.06 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8408
|1.8008
|1620
|2006.07.06 07:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8395
|1.8008
|1621
|2006.07.06 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.8359
|1.8389
|1.8008
|1622
|2006.07.06 14:34
|s/l
|174
|1.00
|1.8389
|1.8389
|1.8008
|-300.00
|12289.91
|1623
|2006.07.10 02:15
|buy
|175
|1.00
|1.8494
|1.8423
|1.8845
|1624
|2006.07.10 02:25
|buy
|176
|1.00
|1.8480
|1.8423
|1.8831
|1625
|2006.07.10 06:00
|modify
|175
|1.00
|1.8494
|1.8452
|1.8845
|1626
|2006.07.10 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.8480
|1.8452
|1.8831
|1627
|2006.07.10 08:00
|modify
|175
|1.00
|1.8494
|1.8455
|1.8845
|1628
|2006.07.10 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.8480
|1.8455
|1.8831
|1629
|2006.07.10 11:26
|s/l
|175
|1.00
|1.8455
|1.8455
|1.8845
|-390.00
|11899.91
|1630
|2006.07.10 11:26
|s/l
|176
|1.00
|1.8455
|1.8455
|1.8831
|-250.00
|11649.91
|1631
|2006.07.12 04:15
|buy
|177
|1.00
|1.8448
|1.8369
|1.8799
|1632
|2006.07.12 05:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8373
|1.8799
|1633
|2006.07.12 06:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8379
|1.8799
|1634
|2006.07.12 07:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8394
|1.8799
|1635
|2006.07.12 08:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8397
|1.8799
|1636
|2006.07.12 09:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8398
|1.8799
|1637
|2006.07.12 10:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8401
|1.8799
|1638
|2006.07.12 11:00
|modify
|177
|1.00
|1.8448
|1.8405
|1.8799
|1639
|2006.07.12 13:19
|s/l
|177
|1.00
|1.8405
|1.8405
|1.8799
|-430.00
|11219.91
|1640
|2006.07.13 03:35
|sell
|178
|1.00
|1.8353
|1.8440
|1.8002
|1641
|2006.07.13 04:00
|modify
|178
|1.00
|1.8353
|1.8431
|1.8002
|1642
|2006.07.13 05:00
|modify
|178
|1.00
|1.8353
|1.8422
|1.8002
|1643
|2006.07.13 06:00
|modify
|178
|1.00
|1.8353
|1.8404
|1.8002
|1644
|2006.07.13 07:00
|modify
|178
|1.00
|1.8353
|1.8402
|1.8002
|1645
|2006.07.13 08:00
|modify
|178
|1.00
|1.8353
|1.8394
|1.8002
|1646
|2006.07.13 09:41
|s/l
|178
|1.00
|1.8394
|1.8394
|1.8002
|-410.00
|10809.91
|1647
|2006.07.14 03:30
|buy
|179
|1.00
|1.8409
|1.8352
|1.8760
|1648
|2006.07.14 04:00
|close
|179
|1.00
|1.8411
|1.8352
|1.8760
|20.00
|10829.91
|1649
|2006.07.14 23:10
|sell
|180
|1.00
|1.8386
|1.8477
|1.8035
|1650
|2006.07.17 00:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8465
|1.8035
|1651
|2006.07.17 01:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8458
|1.8035
|1652
|2006.07.17 02:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8453
|1.8035
|1653
|2006.07.17 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8450
|1.8035
|1654
|2006.07.17 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8444
|1.8035
|1655
|2006.07.17 05:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8442
|1.8035
|1656
|2006.07.17 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8432
|1.8035
|1657
|2006.07.17 07:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8419
|1.8035
|1658
|2006.07.17 08:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8415
|1.8035
|1659
|2006.07.17 09:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8414
|1.8035
|1660
|2006.07.17 12:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8337
|1.8035
|1661
|2006.07.17 13:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8310
|1.8035
|1662
|2006.07.17 14:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8308
|1.8035
|1663
|2006.07.17 15:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8306
|1.8035
|1664
|2006.07.18 01:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8305
|1.8035
|1665
|2006.07.18 02:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8279
|1.8035
|1666
|2006.07.18 03:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8271
|1.8035
|1667
|2006.07.18 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8268
|1.8035
|1668
|2006.07.18 05:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8267
|1.8035
|1669
|2006.07.18 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8258
|1.8035
|1670
|2006.07.18 07:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8252
|1.8035
|1671
|2006.07.18 08:00
|modify
|180
|1.00
|1.8386
|1.8250
|1.8035
|1672
|2006.07.18 10:31
|s/l
|180
|1.00
|1.8250
|1.8250
|1.8035
|1358.99
|12188.90
|1673
|2006.07.21 02:10
|buy
|181
|1.00
|1.8478
|1.8420
|1.8829
|1674
|2006.07.21 04:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8426
|1.8829
|1675
|2006.07.21 05:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8434
|1.8829
|1676
|2006.07.21 07:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8436
|1.8829
|1677
|2006.07.21 08:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8443
|1.8829
|1678
|2006.07.21 11:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8468
|1.8829
|1679
|2006.07.21 12:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8473
|1.8829
|1680
|2006.07.21 13:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8474
|1.8829
|1681
|2006.07.21 14:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8488
|1.8829
|1682
|2006.07.24 00:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8491
|1.8829
|1683
|2006.07.24 01:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8501
|1.8829
|1684
|2006.07.24 02:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8505
|1.8829
|1685
|2006.07.24 03:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8509
|1.8829
|1686
|2006.07.24 06:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8513
|1.8829
|1687
|2006.07.24 07:00
|modify
|181
|1.00
|1.8478
|1.8521
|1.8829
|1688
|2006.07.24 07:35
|s/l
|181
|1.00
|1.8521
|1.8521
|1.8829
|430.24
|12619.15
|1689
|2006.07.26 01:45
|sell
|182
|1.00
|1.8412
|1.8505
|1.8061
|1690
|2006.07.26 02:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8499
|1.8061
|1691
|2006.07.26 03:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8497
|1.8061
|1692
|2006.07.26 04:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8496
|1.8061
|1693
|2006.07.26 05:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8495
|1.8061
|1694
|2006.07.26 06:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8491
|1.8061
|1695
|2006.07.26 07:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8485
|1.8061
|1696
|2006.07.26 08:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8468
|1.8061
|1697
|2006.07.26 09:00
|modify
|182
|1.00
|1.8412
|1.8451
|1.8061
|1698
|2006.07.26 16:08
|s/l
|182
|1.00
|1.8451
|1.8451
|1.8061
|-390.00
|12229.15
|1699
|2006.07.28 22:15
|buy
|183
|1.00
|1.8631
|1.8536
|1.8982
|1700
|2006.07.31 01:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8538
|1.8982
|1701
|2006.07.31 02:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8542
|1.8982
|1702
|2006.07.31 03:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8545
|1.8982
|1703
|2006.07.31 04:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8550
|1.8982
|1704
|2006.07.31 05:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8552
|1.8982
|1705
|2006.07.31 06:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8579
|1.8982
|1706
|2006.07.31 07:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8580
|1.8982
|1707
|2006.07.31 08:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8584
|1.8982
|1708
|2006.07.31 09:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8585
|1.8982
|1709
|2006.07.31 17:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8589
|1.8982
|1710
|2006.07.31 21:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8592
|1.8982
|1711
|2006.08.01 00:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8596
|1.8982
|1712
|2006.08.01 01:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8598
|1.8982
|1713
|2006.08.01 02:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8601
|1.8982
|1714
|2006.08.01 03:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8605
|1.8982
|1715
|2006.08.01 04:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8608
|1.8982
|1716
|2006.08.01 09:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8611
|1.8982
|1717
|2006.08.01 20:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8623
|1.8982
|1718
|2006.08.01 21:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8633
|1.8982
|1719
|2006.08.01 22:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8636
|1.8982
|1720
|2006.08.01 23:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8640
|1.8982
|1721
|2006.08.02 00:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8645
|1.8982
|1722
|2006.08.02 01:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8649
|1.8982
|1723
|2006.08.02 02:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8657
|1.8982
|1724
|2006.08.02 03:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8662
|1.8982
|1725
|2006.08.02 04:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8671
|1.8982
|1726
|2006.08.02 05:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8672
|1.8982
|1727
|2006.08.02 06:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8684
|1.8982
|1728
|2006.08.02 07:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8701
|1.8982
|1729
|2006.08.02 08:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8706
|1.8982
|1730
|2006.08.02 09:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8714
|1.8982
|1731
|2006.08.02 10:00
|modify
|183
|1.00
|1.8631
|1.8721
|1.8982
|1732
|2006.08.03 10:45
|s/l
|183
|1.00
|1.8721
|1.8721
|1.8982
|901.46
|13130.61
|1733
|2006.08.07 02:20
|buy
|184
|1.00
|1.9071
|1.8983
|1.9422
|1734
|2006.08.07 03:00
|modify
|184
|1.00
|1.9071
|1.8986
|1.9422
|1735
|2006.08.07 04:00
|modify
|184
|1.00
|1.9071
|1.8988
|1.9422
|1736
|2006.08.07 05:00
|modify
|184
|1.00
|1.9071
|1.8991
|1.9422
|1737
|2006.08.07 06:00
|modify
|184
|1.00
|1.9071
|1.9032
|1.9422
|1738
|2006.08.07 07:00
|modify
|184
|1.00
|1.9071
|1.9045
|1.9422
|1739
|2006.08.07 08:00
|modify
|184
|1.00
|1.9071
|1.9055
|1.9422
|1740
|2006.08.07 09:00
|s/l
|184
|1.00
|1.9055
|1.9055
|1.9422
|-160.00
|12970.61
|1741
|2006.08.09 08:15
|sell
|185
|1.00
|1.9042
|1.9105
|1.8691
|1742
|2006.08.09 08:45
|sell
|186
|1.00
|1.9052
|1.9105
|1.8701
|1743
|2006.08.09 10:20
|s/l
|185
|1.00
|1.9105
|1.9105
|1.8691
|-630.00
|12340.61
|1744
|2006.08.09 10:20
|s/l
|186
|1.00
|1.9105
|1.9105
|1.8701
|-530.00
|11810.61
|1745
|2006.08.11 00:45
|sell
|187
|1.00
|1.8946
|1.9044
|1.8595
|1746
|2006.08.11 01:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.9021
|1.8595
|1747
|2006.08.11 02:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.9011
|1.8595
|1748
|2006.08.11 03:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.9008
|1.8595
|1749
|2006.08.11 04:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.9006
|1.8595
|1750
|2006.08.11 05:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.9001
|1.8595
|1751
|2006.08.11 06:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.8992
|1.8595
|1752
|2006.08.11 07:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.8987
|1.8595
|1753
|2006.08.11 08:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.8961
|1.8595
|1754
|2006.08.11 09:00
|modify
|187
|1.00
|1.8946
|1.8951
|1.8595
|1755
|2006.08.11 09:51
|s/l
|187
|1.00
|1.8951
|1.8951
|1.8595
|-50.00
|11760.61
|1756
|2006.08.15 22:15
|buy
|188
|1.00
|1.8933
|1.8835
|1.9284
|1757
|2006.08.15 23:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8840
|1.9284
|1758
|2006.08.16 00:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8850
|1.9284
|1759
|2006.08.16 01:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8857
|1.9284
|1760
|2006.08.16 02:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8870
|1.9284
|1761
|2006.08.16 03:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8876
|1.9284
|1762
|2006.08.16 04:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8880
|1.9284
|1763
|2006.08.16 05:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8882
|1.9284
|1764
|2006.08.16 06:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8903
|1.9284
|1765
|2006.08.16 07:00
|modify
|188
|1.00
|1.8933
|1.8915
|1.9284
|1766
|2006.08.16 10:17
|s/l
|188
|1.00
|1.8915
|1.8915
|1.9284
|-179.76
|11580.85
|1767
|2006.08.18 05:50
|sell
|189
|1.00
|1.8863
|1.8934
|1.8512
|1768
|2006.08.18 06:00
|modify
|189
|1.00
|1.8863
|1.8924
|1.8512
|1769
|2006.08.18 07:00
|modify
|189
|1.00
|1.8863
|1.8919
|1.8512
|1770
|2006.08.18 08:00
|close
|189
|1.00
|1.8869
|1.8919
|1.8512
|-60.00
|11520.85
|1771
|2006.08.21 21:15
|buy
|190
|1.00
|1.8941
|1.8875
|1.9292
|1772
|2006.08.21 23:55
|buy
|191
|1.00
|1.8929
|1.8875
|1.9280
|1773
|2006.08.22 01:00
|modify
|190
|1.00
|1.8941
|1.8893
|1.9292
|1774
|2006.08.22 01:00
|modify
|191
|1.00
|1.8929
|1.8893
|1.9280
|1775
|2006.08.22 02:00
|modify
|190
|1.00
|1.8941
|1.8898
|1.9292
|1776
|2006.08.22 02:00
|modify
|191
|1.00
|1.8929
|1.8898
|1.9280
|1777
|2006.08.22 03:00
|modify
|190
|1.00
|1.8941
|1.8900
|1.9292
|1778
|2006.08.22 03:00
|modify
|191
|1.00
|1.8929
|1.8900
|1.9280
|1779
|2006.08.22 04:13
|s/l
|190
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.9292
|-409.76
|11111.10
|1780
|2006.08.22 04:13
|s/l
|191
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.9280
|-289.76
|10821.34
|1781
|2006.08.25 05:00
|sell
|192
|1.00
|1.8887
|1.8955
|1.8536
|1782
|2006.08.25 06:00
|modify
|192
|1.00
|1.8887
|1.8948
|1.8536
|1783
|2006.08.25 08:00
|modify
|192
|1.00
|1.8887
|1.8933
|1.8536
|1784
|2006.08.25 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.8887
|1.8930
|1.8536
|1785
|2006.08.25 10:00
|modify
|192
|1.00
|1.8887
|1.8913
|1.8536
|1786
|2006.08.25 12:10
|s/l
|192
|1.00
|1.8913
|1.8913
|1.8536
|-260.00
|10561.34
|1787
|2006.08.28 22:20
|buy
|193
|1.00
|1.8947
|1.8900
|1.9298
|1788
|2006.08.29 01:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8904
|1.9298
|1789
|2006.08.29 03:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8908
|1.9298
|1790
|2006.08.29 07:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8917
|1.9298
|1791
|2006.08.29 08:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8919
|1.9298
|1792
|2006.08.29 09:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8922
|1.9298
|1793
|2006.08.29 11:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8932
|1.9298
|1794
|2006.08.29 12:00
|modify
|193
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.9298
|1795
|2006.08.29 16:23
|s/l
|193
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.9298
|0.24
|10561.59
|1796
|2006.09.06 22:40
|sell
|194
|1.00
|1.8852
|1.8913
|1.8501
|1797
|2006.09.07 03:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8910
|1.8501
|1798
|2006.09.07 03:20
|sell
|195
|1.00
|1.8864
|1.8910
|1.8513
|1799
|2006.09.07 04:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8907
|1.8501
|1800
|2006.09.07 04:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8907
|1.8513
|1801
|2006.09.07 05:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8900
|1.8501
|1802
|2006.09.07 05:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8900
|1.8513
|1803
|2006.09.07 06:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8892
|1.8501
|1804
|2006.09.07 06:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8892
|1.8513
|1805
|2006.09.07 07:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8882
|1.8501
|1806
|2006.09.07 07:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8882
|1.8513
|1807
|2006.09.07 08:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8875
|1.8501
|1808
|2006.09.07 08:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8875
|1.8513
|1809
|2006.09.07 15:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8858
|1.8501
|1810
|2006.09.07 15:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8858
|1.8513
|1811
|2006.09.07 16:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8841
|1.8501
|1812
|2006.09.07 16:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8841
|1.8513
|1813
|2006.09.08 04:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8836
|1.8501
|1814
|2006.09.08 04:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8836
|1.8513
|1815
|2006.09.08 05:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8821
|1.8501
|1816
|2006.09.08 05:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8821
|1.8513
|1817
|2006.09.08 06:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8812
|1.8501
|1818
|2006.09.08 06:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8812
|1.8513
|1819
|2006.09.08 07:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8805
|1.8501
|1820
|2006.09.08 07:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8805
|1.8513
|1821
|2006.09.08 12:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8804
|1.8501
|1822
|2006.09.08 12:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8804
|1.8513
|1823
|2006.09.08 13:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8802
|1.8501
|1824
|2006.09.08 13:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8802
|1.8513
|1825
|2006.09.08 14:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8797
|1.8501
|1826
|2006.09.08 14:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8797
|1.8513
|1827
|2006.09.08 15:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8785
|1.8501
|1828
|2006.09.08 15:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8785
|1.8513
|1829
|2006.09.08 16:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8770
|1.8501
|1830
|2006.09.08 16:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8770
|1.8513
|1831
|2006.09.08 17:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8759
|1.8501
|1832
|2006.09.08 17:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8759
|1.8513
|1833
|2006.09.08 18:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8754
|1.8501
|1834
|2006.09.08 18:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8754
|1.8513
|1835
|2006.09.11 00:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8750
|1.8501
|1836
|2006.09.11 00:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8750
|1.8513
|1837
|2006.09.11 01:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8746
|1.8501
|1838
|2006.09.11 01:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8746
|1.8513
|1839
|2006.09.11 02:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8742
|1.8501
|1840
|2006.09.11 02:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8742
|1.8513
|1841
|2006.09.11 03:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8740
|1.8501
|1842
|2006.09.11 03:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8740
|1.8513
|1843
|2006.09.11 05:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8739
|1.8501
|1844
|2006.09.11 05:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8739
|1.8513
|1845
|2006.09.11 06:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8721
|1.8501
|1846
|2006.09.11 06:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8721
|1.8513
|1847
|2006.09.11 07:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8714
|1.8501
|1848
|2006.09.11 07:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8714
|1.8513
|1849
|2006.09.11 08:00
|modify
|194
|1.00
|1.8852
|1.8705
|1.8501
|1850
|2006.09.11 08:00
|modify
|195
|1.00
|1.8864
|1.8705
|1.8513
|1851
|2006.09.11 10:12
|s/l
|194
|1.00
|1.8705
|1.8705
|1.8501
|1467.47
|12029.06
|1852
|2006.09.11 10:12
|s/l
|195
|1.00
|1.8705
|1.8705
|1.8513
|1588.99
|13618.04
|1853
|2006.09.13 02:25
|buy
|196
|1.00
|1.8720
|1.8664
|1.9071
|1854
|2006.09.13 06:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8675
|1.9071
|1855
|2006.09.13 07:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8684
|1.9071
|1856
|2006.09.13 23:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8686
|1.9071
|1857
|2006.09.14 00:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8688
|1.9071
|1858
|2006.09.14 01:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8689
|1.9071
|1859
|2006.09.14 02:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8696
|1.9071
|1860
|2006.09.14 03:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8702
|1.9071
|1861
|2006.09.14 04:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8704
|1.9071
|1862
|2006.09.14 05:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8705
|1.9071
|1863
|2006.09.14 06:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8708
|1.9071
|1864
|2006.09.14 07:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8711
|1.9071
|1865
|2006.09.14 08:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8715
|1.9071
|1866
|2006.09.14 09:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8720
|1.9071
|1867
|2006.09.14 11:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8733
|1.9071
|1868
|2006.09.14 12:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8748
|1.9071
|1869
|2006.09.14 14:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8767
|1.9071
|1870
|2006.09.14 15:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8783
|1.9071
|1871
|2006.09.14 18:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8791
|1.9071
|1872
|2006.09.15 02:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8794
|1.9071
|1873
|2006.09.15 03:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8799
|1.9071
|1874
|2006.09.15 04:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8812
|1.9071
|1875
|2006.09.15 05:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8820
|1.9071
|1876
|2006.09.15 06:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8835
|1.9071
|1877
|2006.09.15 07:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8839
|1.9071
|1878
|2006.09.15 08:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8853
|1.9071
|1879
|2006.09.15 09:00
|modify
|196
|1.00
|1.8720
|1.8858
|1.9071
|1880
|2006.09.15 09:05
|s/l
|196
|1.00
|1.8858
|1.8858
|1.9071
|1380.98
|14999.02
|1881
|2006.09.18 20:40
|sell
|197
|1.00
|1.8801
|1.8846
|1.8450
|1882
|2006.09.19 03:00
|modify
|197
|1.00
|1.8801
|1.8839
|1.8450
|1883
|2006.09.19 04:00
|modify
|197
|1.00
|1.8801
|1.8838
|1.8450
|1884
|2006.09.19 05:00
|modify
|197
|1.00
|1.8801
|1.8833
|1.8450
|1885
|2006.09.19 07:00
|modify
|197
|1.00
|1.8801
|1.8828
|1.8450
|1886
|2006.09.19 08:45
|s/l
|197
|1.00
|1.8828
|1.8828
|1.8450
|-270.51
|14728.51
|1887
|2006.09.21 01:10
|buy
|198
|1.00
|1.8870
|1.8826
|1.9221
|1888
|2006.09.21 02:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8828
|1.9221
|1889
|2006.09.21 09:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8832
|1.9221
|1890
|2006.09.21 11:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8841
|1.9221
|1891
|2006.09.21 12:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8856
|1.9221
|1892
|2006.09.21 13:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8869
|1.9221
|1893
|2006.09.21 14:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8892
|1.9221
|1894
|2006.09.21 15:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8896
|1.9221
|1895
|2006.09.21 16:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8909
|1.9221
|1896
|2006.09.21 17:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8911
|1.9221
|1897
|2006.09.21 20:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8925
|1.9221
|1898
|2006.09.22 00:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8929
|1.9221
|1899
|2006.09.22 01:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8931
|1.9221
|1900
|2006.09.22 02:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8932
|1.9221
|1901
|2006.09.22 03:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8934
|1.9221
|1902
|2006.09.22 04:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8946
|1.9221
|1903
|2006.09.22 06:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8947
|1.9221
|1904
|2006.09.22 08:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8948
|1.9221
|1905
|2006.09.22 09:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8953
|1.9221
|1906
|2006.09.22 10:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8965
|1.9221
|1907
|2006.09.22 11:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8989
|1.9221
|1908
|2006.09.22 12:00
|modify
|198
|1.00
|1.8870
|1.8993
|1.9221
|1909
|2006.09.22 20:47
|s/l
|198
|1.00
|1.8993
|1.8993
|1.9221
|1230.24
|15958.76
|1910
|2006.09.29 04:25
|sell
|199
|1.00
|1.8775
|1.8816
|1.8424
|1911
|2006.09.29 05:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8812
|1.8424
|1912
|2006.09.29 06:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8806
|1.8424
|1913
|2006.09.29 07:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8803
|1.8424
|1914
|2006.09.29 08:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8794
|1.8424
|1915
|2006.09.29 10:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8789
|1.8424
|1916
|2006.09.29 11:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8758
|1.8424
|1917
|2006.09.29 16:00
|modify
|199
|1.00
|1.8775
|1.8750
|1.8424
|1918
|2006.10.02 00:00
|s/l
|199
|1.00
|1.8750
|1.8750
|1.8424
|249.49
|16208.25
|1919
|2006.10.03 04:25
|buy
|200
|1.00
|1.8862
|1.8773
|1.9213
|1920
|2006.10.03 05:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8775
|1.9213
|1921
|2006.10.03 06:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8780
|1.9213
|1922
|2006.10.03 07:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8812
|1.9213
|1923
|2006.10.03 08:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8821
|1.9213
|1924
|2006.10.03 09:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8829
|1.9213
|1925
|2006.10.03 10:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8836
|1.9213
|1926
|2006.10.03 11:00
|modify
|200
|1.00
|1.8862
|1.8844
|1.9213
|1927
|2006.10.04 03:46
|s/l
|200
|1.00
|1.8844
|1.8844
|1.9213
|-179.76
|16028.50
|1928
|2006.10.09 21:15
|sell
|201
|1.00
|1.8675
|1.8721
|1.8324
|1929
|2006.10.10 00:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8715
|1.8324
|1930
|2006.10.10 01:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8711
|1.8324
|1931
|2006.10.10 02:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8705
|1.8324
|1932
|2006.10.10 03:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8702
|1.8324
|1933
|2006.10.10 04:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8700
|1.8324
|1934
|2006.10.10 05:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8698
|1.8324
|1935
|2006.10.10 06:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8693
|1.8324
|1936
|2006.10.10 07:00
|modify
|201
|1.00
|1.8675
|1.8691
|1.8324
|1937
|2006.10.10 08:17
|s/l
|201
|1.00
|1.8691
|1.8691
|1.8324
|-160.51
|15867.99
|1938
|2006.10.11 04:35
|sell
|202
|1.00
|1.8549
|1.8609
|1.8198
|1939
|2006.10.11 05:00
|modify
|202
|1.00
|1.8549
|1.8599
|1.8198
|1940
|2006.10.11 06:00
|modify
|202
|1.00
|1.8549
|1.8595
|1.8198
|1941
|2006.10.11 07:00
|modify
|202
|1.00
|1.8549
|1.8590
|1.8198
|1942
|2006.10.11 08:00
|modify
|202
|1.00
|1.8549
|1.8587
|1.8198
|1943
|2006.10.11 10:00
|modify
|202
|1.00
|1.8549
|1.8579
|1.8198
|1944
|2006.10.11 10:55
|s/l
|202
|1.00
|1.8579
|1.8579
|1.8198
|-300.00
|15567.99
|1945
|2006.10.18 02:50
|buy
|203
|1.00
|1.8696
|1.8633
|1.9047
|1946
|2006.10.18 03:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8636
|1.9047
|1947
|2006.10.18 04:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8639
|1.9047
|1948
|2006.10.18 05:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8641
|1.9047
|1949
|2006.10.18 06:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8647
|1.9047
|1950
|2006.10.18 07:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8660
|1.9047
|1951
|2006.10.18 08:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8668
|1.9047
|1952
|2006.10.18 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.8696
|1.8679
|1.9047
|1953
|2006.10.18 14:49
|s/l
|203
|1.00
|1.8679
|1.8679
|1.9047
|-170.00
|15397.99
|1954
|2006.10.23 02:55
|buy
|204
|1.00
|1.8826
|1.8779
|1.9177
|1955
|2006.10.23 06:00
|modify
|204
|1.00
|1.8826
|1.8783
|1.9177
|1956
|2006.10.23 07:00
|modify
|204
|1.00
|1.8826
|1.8784
|1.9177
|1957
|2006.10.23 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.8826
|1.8791
|1.9177
|1958
|2006.10.23 08:40
|s/l
|204
|1.00
|1.8791
|1.8791
|1.9177
|-350.00
|15047.99
|1959
|2006.10.30 00:05
|buy
|205
|1.00
|1.8963
|1.8909
|1.9314
|1960
|2006.10.30 06:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8911
|1.9314
|1961
|2006.10.30 07:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8926
|1.9314
|1962
|2006.10.30 08:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8937
|1.9314
|1963
|2006.10.30 15:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8955
|1.9314
|1964
|2006.10.31 00:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8957
|1.9314
|1965
|2006.10.31 02:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8960
|1.9314
|1966
|2006.10.31 03:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8961
|1.9314
|1967
|2006.10.31 04:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8966
|1.9314
|1968
|2006.10.31 05:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8970
|1.9314
|1969
|2006.10.31 06:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8975
|1.9314
|1970
|2006.10.31 07:00
|modify
|205
|1.00
|1.8963
|1.8978
|1.9314
|1971
|2006.10.31 08:24
|s/l
|205
|1.00
|1.8978
|1.8978
|1.9314
|150.24
|15198.23
|1972
|2006.11.01 04:30
|buy
|206
|1.00
|1.9071
|1.9017
|1.9422
|1973
|2006.11.01 05:00
|modify
|206
|1.00
|1.9071
|1.9020
|1.9422
|1974
|2006.11.01 06:00
|modify
|206
|1.00
|1.9071
|1.9024
|1.9422
|1975
|2006.11.01 07:00
|modify
|206
|1.00
|1.9071
|1.9026
|1.9422
|1976
|2006.11.01 08:00
|modify
|206
|1.00
|1.9071
|1.9049
|1.9422
|1977
|2006.11.01 09:00
|modify
|206
|1.00
|1.9071
|1.9051
|1.9422
|1978
|2006.11.02 07:56
|s/l
|206
|1.00
|1.9051
|1.9051
|1.9422
|-199.27
|14998.97
|1979
|2006.11.14 01:00
|sell
|207
|1.00
|1.9046
|1.9087
|1.8695
|1980
|2006.11.14 02:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9086
|1.8695
|1981
|2006.11.14 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9084
|1.8695
|1982
|2006.11.14 05:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9083
|1.8695
|1983
|2006.11.14 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9079
|1.8695
|1984
|2006.11.14 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9074
|1.8695
|1985
|2006.11.14 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9066
|1.8695
|1986
|2006.11.14 09:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9064
|1.8695
|1987
|2006.11.14 13:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9063
|1.8695
|1988
|2006.11.14 14:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9058
|1.8695
|1989
|2006.11.15 01:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9055
|1.8695
|1990
|2006.11.15 02:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9040
|1.8695
|1991
|2006.11.15 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9033
|1.8695
|1992
|2006.11.15 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9030
|1.8695
|1993
|2006.11.15 05:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9028
|1.8695
|1994
|2006.11.15 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.9011
|1.8695
|1995
|2006.11.15 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8999
|1.8695
|1996
|2006.11.15 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8983
|1.8695
|1997
|2006.11.15 09:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8981
|1.8695
|1998
|2006.11.15 13:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8948
|1.8695
|1999
|2006.11.15 16:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8944
|1.8695
|2000
|2006.11.16 02:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8933
|1.8695
|2001
|2006.11.16 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8916
|1.8695
|2002
|2006.11.16 07:05
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8914
|1.8695
|2003
|2006.11.16 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.9046
|1.8911
|1.8695
|2004
|2006.11.16 14:30
|s/l
|207
|1.00
|1.8911
|1.8911
|1.8695
|1347.98
|16346.94
|2005
|2006.11.23 03:30
|buy
|208
|1.00
|1.9137
|1.9073
|1.9488
|2006
|2006.11.23 04:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9077
|1.9488
|2007
|2006.11.23 05:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9079
|1.9488
|2008
|2006.11.23 06:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9088
|1.9488
|2009
|2006.11.23 07:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9089
|1.9488
|2010
|2006.11.23 08:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9096
|1.9488
|2011
|2006.11.23 12:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9099
|1.9488
|2012
|2006.11.24 00:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9102
|1.9488
|2013
|2006.11.24 01:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9103
|1.9488
|2014
|2006.11.24 02:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9107
|1.9488
|2015
|2006.11.24 03:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9112
|1.9488
|2016
|2006.11.24 04:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9114
|1.9488
|2017
|2006.11.24 05:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9117
|1.9488
|2018
|2006.11.24 06:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9118
|1.9488
|2019
|2006.11.24 07:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9119
|1.9488
|2020
|2006.11.24 08:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9122
|1.9488
|2021
|2006.11.24 10:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9132
|1.9488
|2022
|2006.11.24 11:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9242
|1.9488
|2023
|2006.11.27 02:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9298
|1.9488
|2024
|2006.11.27 03:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9306
|1.9488
|2025
|2006.11.27 04:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9309
|1.9488
|2026
|2006.11.27 05:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9312
|1.9488
|2027
|2006.11.27 06:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9316
|1.9488
|2028
|2006.11.27 07:00
|modify
|208
|1.00
|1.9137
|1.9317
|1.9488
|2029
|2006.11.27 09:58
|s/l
|208
|1.00
|1.9317
|1.9317
|1.9488
|1800.49
|18147.43
|2030
|2006.11.29 06:35
|buy
|209
|1.00
|1.9516
|1.9435
|1.9867
|2031
|2006.11.29 07:00
|modify
|209
|1.00
|1.9516
|1.9444
|1.9867
|2032
|2006.11.29 08:00
|modify
|209
|1.00
|1.9516
|1.9452
|1.9867
|2033
|2006.11.29 08:50
|buy
|210
|1.00
|1.9499
|1.9452
|1.9850
|2034
|2006.11.29 09:00
|modify
|209
|1.00
|1.9516
|1.9456
|1.9867
|2035
|2006.11.29 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.9499
|1.9456
|1.9850
|2036
|2006.11.29 11:00
|modify
|209
|1.00
|1.9516
|1.9458
|1.9867
|2037
|2006.11.29 11:00
|modify
|210
|1.00
|1.9499
|1.9458
|1.9850
|2038
|2006.11.29 19:23
|s/l
|209
|1.00
|1.9458
|1.9458
|1.9867
|-580.00
|17567.43
|2039
|2006.11.29 19:23
|s/l
|210
|1.00
|1.9458
|1.9458
|1.9850
|-410.00
|17157.43
|2040
|2006.12.01 00:35
|buy
|211
|1.00
|1.9651
|1.9563
|2.0002
|2041
|2006.12.01 01:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9569
|2.0002
|2042
|2006.12.01 02:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9576
|2.0002
|2043
|2006.12.01 03:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9584
|2.0002
|2044
|2006.12.01 04:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9589
|2.0002
|2045
|2006.12.01 06:04
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9594
|2.0002
|2046
|2006.12.01 07:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9604
|2.0002
|2047
|2006.12.01 08:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9627
|2.0002
|2048
|2006.12.01 09:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9664
|2.0002
|2049
|2006.12.01 10:00
|modify
|211
|1.00
|1.9651
|1.9666
|2.0002
|2050
|2006.12.01 10:35
|s/l
|211
|1.00
|1.9666
|1.9666
|2.0002
|150.00
|17307.43
|2051
|2006.12.04 03:55
|buy
|212
|1.00
|1.9787
|1.9710
|2.0138
|2052
|2006.12.04 04:00
|modify
|212
|1.00
|1.9787
|1.9715
|2.0138
|2053
|2006.12.04 05:00
|modify
|212
|1.00
|1.9787
|1.9720
|2.0138
|2054
|2006.12.04 05:10
|buy
|213
|1.00
|1.9769
|1.9720
|2.0120
|2055
|2006.12.04 06:04
|modify
|212
|1.00
|1.9787
|1.9721
|2.0138
|2056
|2006.12.04 06:04
|modify
|213
|1.00
|1.9769
|1.9721
|2.0120
|2057
|2006.12.04 08:00
|modify
|212
|1.00
|1.9787
|1.9722
|2.0138
|2058
|2006.12.04 08:00
|modify
|213
|1.00
|1.9769
|1.9722
|2.0120
|2059
|2006.12.04 09:00
|modify
|212
|1.00
|1.9787
|1.9750
|2.0138
|2060
|2006.12.04 09:00
|modify
|213
|1.00
|1.9769
|1.9750
|2.0120
|2061
|2006.12.04 09:08
|s/l
|212
|1.00
|1.9750
|1.9750
|2.0138
|-370.00
|16937.43
|2062
|2006.12.04 09:08
|s/l
|213
|1.00
|1.9750
|1.9750
|2.0120
|-190.00
|16747.43
|2063
|2006.12.11 08:45
|sell
|214
|1.00
|1.9532
|1.9629
|1.9181
|2064
|2006.12.11 09:00
|modify
|214
|1.00
|1.9532
|1.9619
|1.9181
|2065
|2006.12.11 10:00
|modify
|214
|1.00
|1.9532
|1.9591
|1.9181
|2066
|2006.12.11 12:00
|modify
|214
|1.00
|1.9532
|1.9589
|1.9181
|2067
|2006.12.11 15:00
|modify
|214
|1.00
|1.9532
|1.9587
|1.9181
|2068
|2006.12.11 17:00
|modify
|214
|1.00
|1.9532
|1.9583
|1.9181
|2069
|2006.12.11 18:13
|s/l
|214
|1.00
|1.9583
|1.9583
|1.9181
|-510.00
|16237.43
|2070
|2006.12.13 07:35
|buy
|215
|1.00
|1.9699
|1.9609
|2.0050
|2071
|2006.12.13 08:00
|modify
|215
|1.00
|1.9699
|1.9612
|2.0050
|2072
|2006.12.13 09:00
|modify
|215
|1.00
|1.9699
|1.9614
|2.0050
|2073
|2006.12.13 09:35
|buy
|216
|1.00
|1.9684
|1.9614
|2.0035
|2074
|2006.12.13 12:00
|modify
|215
|1.00
|1.9699
|1.9620
|2.0050
|2075
|2006.12.13 12:00
|modify
|216
|1.00
|1.9684
|1.9620
|2.0035
|2076
|2006.12.13 13:00
|modify
|215
|1.00
|1.9699
|1.9623
|2.0050
|2077
|2006.12.13 13:00
|modify
|216
|1.00
|1.9684
|1.9623
|2.0035
|2078
|2006.12.13 14:00
|modify
|215
|1.00
|1.9699
|1.9626
|2.0050
|2079
|2006.12.13 14:00
|modify
|216
|1.00
|1.9684
|1.9626
|2.0035
|2080
|2006.12.13 15:00
|modify
|215
|1.00
|1.9699
|1.9627
|2.0050
|2081
|2006.12.13 15:00
|modify
|216
|1.00
|1.9684
|1.9627
|2.0035
|2082
|2006.12.13 15:31
|s/l
|215
|1.00
|1.9627
|1.9627
|2.0050
|-720.00
|15517.43
|2083
|2006.12.13 15:31
|s/l
|216
|1.00
|1.9627
|1.9627
|2.0035
|-570.00
|14947.43
|2084
|2006.12.18 04:35
|sell
|217
|1.00
|1.9543
|1.9643
|1.9192
|2085
|2006.12.18 05:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9642
|1.9192
|2086
|2006.12.18 06:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9640
|1.9192
|2087
|2006.12.18 06:55
|sell
|218
|1.00
|1.9562
|1.9640
|1.9211
|2088
|2006.12.18 07:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9612
|1.9192
|2089
|2006.12.18 07:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9612
|1.9211
|2090
|2006.12.18 08:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9594
|1.9192
|2091
|2006.12.18 08:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9594
|1.9211
|2092
|2006.12.18 09:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9578
|1.9192
|2093
|2006.12.18 09:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9578
|1.9211
|2094
|2006.12.18 10:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9577
|1.9192
|2095
|2006.12.18 10:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9577
|1.9211
|2096
|2006.12.18 11:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9572
|1.9192
|2097
|2006.12.18 11:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9572
|1.9211
|2098
|2006.12.18 17:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9559
|1.9192
|2099
|2006.12.18 17:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9559
|1.9211
|2100
|2006.12.18 18:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9545
|1.9192
|2101
|2006.12.18 18:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9545
|1.9211
|2102
|2006.12.19 00:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9543
|1.9192
|2103
|2006.12.19 00:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9543
|1.9211
|2104
|2006.12.19 02:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9535
|1.9192
|2105
|2006.12.19 02:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9535
|1.9211
|2106
|2006.12.19 03:05
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9524
|1.9192
|2107
|2006.12.19 03:05
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9524
|1.9211
|2108
|2006.12.19 04:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9519
|1.9192
|2109
|2006.12.19 04:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9519
|1.9211
|2110
|2006.12.19 05:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9517
|1.9192
|2111
|2006.12.19 05:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9517
|1.9211
|2112
|2006.12.19 06:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9511
|1.9192
|2113
|2006.12.19 06:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9511
|1.9211
|2114
|2006.12.19 07:00
|modify
|217
|1.00
|1.9543
|1.9499
|1.9192
|2115
|2006.12.19 07:00
|modify
|218
|1.00
|1.9562
|1.9499
|1.9211
|2116
|2006.12.19 07:15
|s/l
|217
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.9192
|439.49
|15386.92
|2117
|2006.12.19 07:15
|s/l
|218
|1.00
|1.9499
|1.9499
|1.9211
|629.49
|16016.42
|2118
|2006.12.26 09:10
|sell
|219
|1.00
|1.9593
|1.9634
|1.9242
|2119
|2006.12.26 10:00
|modify
|219
|1.00
|1.9593
|1.9622
|1.9242
|2120
|2006.12.26 16:00
|modify
|219
|1.00
|1.9593
|1.9609
|1.9242
|2121
|2006.12.26 20:00
|modify
|219
|1.00
|1.9593
|1.9593
|1.9242
|2122
|2006.12.27 01:00
|modify
|219
|1.00
|1.9593
|1.9592
|1.9242
|2123
|2006.12.27 06:51
|s/l
|219
|1.00
|1.9592
|1.9592
|1.9242
|9.49
|16025.91
|2124
|2007.01.03 00:50
|buy
|220
|1.00
|1.9727
|1.9646
|2.0078
|2125
|2007.01.03 01:00
|modify
|220
|1.00
|1.9727
|1.9657
|2.0078
|2126
|2007.01.03 02:00
|modify
|220
|1.00
|1.9727
|1.9661
|2.0078
|2127
|2007.01.03 03:00
|modify
|220
|1.00
|1.9727
|1.9669
|2.0078
|2128
|2007.01.03 04:00
|modify
|220
|1.00
|1.9727
|1.9673
|2.0078
|2129
|2007.01.03 05:00
|modify
|220
|1.00
|1.9727
|1.9681
|2.0078
|2130
|2007.01.03 06:00
|modify
|220
|1.00
|1.9727
|1.9691
|2.0078
|2131
|2007.01.03 11:09
|s/l
|220
|1.00
|1.9691
|1.9691
|2.0078
|-360.00
|15665.91
|2132
|2007.01.04 04:05
|sell
|221
|1.00
|1.9521
|1.9600
|1.9170
|2133
|2007.01.04 05:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9597
|1.9170
|2134
|2007.01.04 06:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9587
|1.9170
|2135
|2007.01.04 07:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9584
|1.9170
|2136
|2007.01.04 08:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9567
|1.9170
|2137
|2007.01.04 09:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9563
|1.9170
|2138
|2007.01.04 10:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9562
|1.9170
|2139
|2007.01.04 11:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9509
|1.9170
|2140
|2007.01.04 12:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9505
|1.9170
|2141
|2007.01.05 01:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9498
|1.9170
|2142
|2007.01.05 02:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9492
|1.9170
|2143
|2007.01.05 04:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9489
|1.9170
|2144
|2007.01.05 05:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9480
|1.9170
|2145
|2007.01.05 06:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9460
|1.9170
|2146
|2007.01.05 07:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9444
|1.9170
|2147
|2007.01.05 08:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9437
|1.9170
|2148
|2007.01.05 09:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9436
|1.9170
|2149
|2007.01.05 16:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9424
|1.9170
|2150
|2007.01.05 18:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9416
|1.9170
|2151
|2007.01.05 21:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9411
|1.9170
|2152
|2007.01.07 22:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9405
|1.9170
|2153
|2007.01.08 00:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9393
|1.9170
|2154
|2007.01.08 01:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9384
|1.9170
|2155
|2007.01.08 02:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9380
|1.9170
|2156
|2007.01.08 06:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9353
|1.9170
|2157
|2007.01.08 07:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9345
|1.9170
|2158
|2007.01.08 08:00
|modify
|221
|1.00
|1.9521
|1.9336
|1.9170
|2159
|2007.01.08 08:19
|s/l
|221
|1.00
|1.9336
|1.9336
|1.9170
|1848.99
|17514.90
|2160
|2007.01.16 01:30
|buy
|222
|1.00
|1.9630
|1.9584
|1.9981
|2161
|2007.01.16 02:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9588
|1.9981
|2162
|2007.01.16 03:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9589
|1.9981
|2163
|2007.01.16 06:05
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9590
|1.9981
|2164
|2007.01.16 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9597
|1.9981
|2165
|2007.01.16 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9602
|1.9981
|2166
|2007.01.16 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9603
|1.9981
|2167
|2007.01.16 10:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9621
|1.9981
|2168
|2007.01.16 12:00
|modify
|222
|1.00
|1.9630
|1.9624
|1.9981
|2169
|2007.01.16 15:53
|s/l
|222
|1.00
|1.9624
|1.9624
|1.9981
|-60.00
|17454.90
|2170
|2007.01.26 08:25
|sell
|223
|1.00
|1.9666
|1.9723
|1.9315
|2171
|2007.01.26 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9717
|1.9315
|2172
|2007.01.26 11:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9714
|1.9315
|2173
|2007.01.26 12:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9706
|1.9315
|2174
|2007.01.26 13:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9700
|1.9315
|2175
|2007.01.26 14:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9687
|1.9315
|2176
|2007.01.26 16:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9676
|1.9315
|2177
|2007.01.29 01:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9675
|1.9315
|2178
|2007.01.29 02:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9667
|1.9315
|2179
|2007.01.29 04:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9663
|1.9315
|2180
|2007.01.29 05:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9657
|1.9315
|2181
|2007.01.29 06:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9655
|1.9315
|2182
|2007.01.29 07:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9645
|1.9315
|2183
|2007.01.29 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9634
|1.9315
|2184
|2007.01.29 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9627
|1.9315
|2185
|2007.01.30 02:00
|modify
|223
|1.00
|1.9666
|1.9626
|1.9315
|2186
|2007.01.30 02:44
|s/l
|223
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.9315
|398.99
|17853.89
|2187
|2007.02.01 04:15
|buy
|224
|1.00
|1.9631
|1.9530
|1.9982
|2188
|2007.02.01 06:09
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9543
|1.9982
|2189
|2007.02.01 07:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9554
|1.9982
|2190
|2007.02.01 08:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9572
|1.9982
|2191
|2007.02.01 09:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9586
|1.9982
|2192
|2007.02.01 12:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9591
|1.9982
|2193
|2007.02.01 14:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9605
|1.9982
|2194
|2007.02.01 16:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9613
|1.9982
|2195
|2007.02.01 17:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9622
|1.9982
|2196
|2007.02.01 18:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9639
|1.9982
|2197
|2007.02.02 03:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9642
|1.9982
|2198
|2007.02.02 04:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9646
|1.9982
|2199
|2007.02.02 05:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9650
|1.9982
|2200
|2007.02.02 06:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9654
|1.9982
|2201
|2007.02.02 07:00
|modify
|224
|1.00
|1.9631
|1.9661
|1.9982
|2202
|2007.02.02 08:19
|s/l
|224
|1.00
|1.9661
|1.9661
|1.9982
|300.24
|18154.13
|2203
|2007.02.07 02:10
|buy
|225
|1.00
|1.9690
|1.9642
|2.0041
|2204
|2007.02.07 03:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9645
|2.0041
|2205
|2007.02.07 04:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9651
|2.0041
|2206
|2007.02.07 05:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9652
|2.0041
|2207
|2007.02.07 06:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9659
|2.0041
|2208
|2007.02.07 07:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9663
|2.0041
|2209
|2007.02.07 08:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9666
|2.0041
|2210
|2007.02.08 03:04
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9667
|2.0041
|2211
|2007.02.08 08:00
|modify
|225
|1.00
|1.9690
|1.9673
|2.0041
|2212
|2007.02.08 08:34
|s/l
|225
|1.00
|1.9673
|1.9673
|2.0041
|-169.27
|17984.86
|2213
|2007.02.09 00:30
|sell
|226
|1.00
|1.9591
|1.9660
|1.9240
|2214
|2007.02.09 01:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9651
|1.9240
|2215
|2007.02.09 02:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9647
|1.9240
|2216
|2007.02.09 03:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9645
|1.9240
|2217
|2007.02.09 04:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9642
|1.9240
|2218
|2007.02.09 05:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9619
|1.9240
|2219
|2007.02.09 06:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9611
|1.9240
|2220
|2007.02.09 07:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9606
|1.9240
|2221
|2007.02.09 08:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9597
|1.9240
|2222
|2007.02.09 10:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9568
|1.9240
|2223
|2007.02.09 12:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9549
|1.9240
|2224
|2007.02.12 04:00
|modify
|226
|1.00
|1.9591
|1.9545
|1.9240
|2225
|2007.02.12 07:01
|s/l
|226
|1.00
|1.9545
|1.9545
|1.9240
|459.49
|18444.36
|2226
|2007.02.23 01:25
|buy
|227
|1.00
|1.9562
|1.9507
|1.9913
|2227
|2007.02.23 02:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9515
|1.9913
|2228
|2007.02.23 03:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9517
|1.9913
|2229
|2007.02.23 04:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9521
|1.9913
|2230
|2007.02.23 05:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9523
|1.9913
|2231
|2007.02.23 06:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9526
|1.9913
|2232
|2007.02.23 07:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9527
|1.9913
|2233
|2007.02.23 08:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9534
|1.9913
|2234
|2007.02.23 09:00
|modify
|227
|1.00
|1.9562
|1.9546
|1.9913
|2235
|2007.02.23 10:32
|s/l
|227
|1.00
|1.9546
|1.9546
|1.9913
|-160.00
|18284.36