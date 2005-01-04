Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1[1].1

СимволGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.03.02 21:55 (2004.06.16 - 2007.03.04)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыMA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; TPPips=355; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100;
Баров в истории203406Смоделировано тиков5980824Качество моделирования90.00%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль8284.36Общая прибыль61569.03Общий убыток-53284.67
Прибыльность1.16Матожидание выигрыша36.49
Абсолютная просадка550.00Максимальная просадка12595.25 (54.39%)Относительная просадка54.39% (12595.25)
Всего сделок227Короткие позиции (% выигравших)106 (34.91%)Длинные позиции (% выигравших)121 (27.27%)
Прибыльные сделки (% от всех)70 (30.84%)Убыточные сделки (% от всех)157 (69.16%)
Самая большаяприбыльная сделка3511.22убыточная сделка-720.00
Средняяприбыльная сделка879.56убыточная сделка-339.39
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4 (2789.72)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-3790.26)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)5205.92 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-3790.26 (10)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12004.06.16 10:25buy11.001.82991.82441.8650
22004.06.16 17:15s/l11.001.82441.82441.8650-550.009450.00
32004.06.22 01:00sell21.001.83241.84111.7973
42004.06.22 01:10sell31.001.83471.84111.7996
52004.06.22 02:00modify21.001.83241.84071.7973
62004.06.22 02:00modify31.001.83471.84071.7996
72004.06.22 05:00modify21.001.83241.84011.7973
82004.06.22 05:00modify31.001.83471.84011.7996
92004.06.22 06:00modify21.001.83241.83971.7973
102004.06.22 06:00modify31.001.83471.83971.7996
112004.06.22 07:00modify21.001.83241.83851.7973
122004.06.22 07:00modify31.001.83471.83851.7996
132004.06.22 08:00modify21.001.83241.83841.7973
142004.06.22 08:00modify31.001.83471.83841.7996
152004.06.22 10:00modify21.001.83241.83651.7973
162004.06.22 10:00modify31.001.83471.83651.7996
172004.06.22 11:00modify21.001.83241.83461.7973
182004.06.22 11:00modify31.001.83471.83461.7996
192004.06.22 13:00modify21.001.83241.83141.7973
202004.06.22 13:00modify31.001.83471.83141.7996
212004.06.22 14:00modify21.001.83241.83071.7973
222004.06.22 14:00modify31.001.83471.83071.7996
232004.06.23 04:00modify21.001.83241.83041.7973
242004.06.23 04:00modify31.001.83471.83041.7996
252004.06.23 05:00modify21.001.83241.83001.7973
262004.06.23 05:00modify31.001.83471.83001.7996
272004.06.23 06:00modify21.001.83241.82981.7973
282004.06.23 06:00modify31.001.83471.82981.7996
292004.06.23 07:00modify21.001.83241.82931.7973
302004.06.23 07:00modify31.001.83471.82931.7996
312004.06.23 08:00modify21.001.83241.82901.7973
322004.06.23 08:00modify31.001.83471.82901.7996
332004.06.23 08:35s/l21.001.82901.82901.7973339.499789.49
342004.06.23 08:35s/l31.001.82901.82901.7996569.4910358.99
352004.06.24 09:40sell41.001.81731.82211.7822
362004.06.24 15:51s/l41.001.82211.82211.7822-480.009878.99
372004.06.28 07:25buy51.001.82251.81761.8576
382004.06.28 08:00modify51.001.82251.81811.8576
392004.06.28 09:00modify51.001.82251.81831.8576
402004.06.28 14:00modify51.001.82251.81881.8576
412004.06.28 16:00modify51.001.82251.82191.8576
422004.06.29 06:00modify51.001.82251.82261.8576
432004.06.29 07:00modify51.001.82251.82281.8576
442004.06.29 08:00modify51.001.82251.82421.8576
452004.06.29 09:06s/l51.001.82421.82421.8576170.2410049.23
462004.07.02 03:00buy61.001.81821.81161.8533
472004.07.02 08:00close61.001.81751.81161.8533-70.009979.23
482004.07.05 10:35buy71.001.83141.82591.8665
492004.07.05 13:00modify71.001.83141.82601.8665
502004.07.05 14:00modify71.001.83141.82621.8665
512004.07.05 16:00modify71.001.83141.82631.8665
522004.07.05 17:00modify71.001.83141.82671.8665
532004.07.06 15:00modify71.001.83141.82761.8665
542004.07.06 16:00modify71.001.83141.83071.8665
552004.07.07 07:00modify71.001.83141.83161.8665
562004.07.07 08:00modify71.001.83141.83271.8665
572004.07.07 09:00modify71.001.83141.83331.8665
582004.07.07 10:00modify71.001.83141.83591.8665
592004.07.07 11:00modify71.001.83141.83611.8665
602004.07.07 12:00modify71.001.83141.83651.8665
612004.07.07 13:00modify71.001.83141.83911.8665
622004.07.07 18:00modify71.001.83141.84051.8665
632004.07.07 19:00modify71.001.83141.84211.8665
642004.07.07 21:00modify71.001.83141.84221.8665
652004.07.07 23:00modify71.001.83141.84311.8665
662004.07.08 00:00modify71.001.83141.84341.8665
672004.07.08 02:00modify71.001.83141.84391.8665
682004.07.08 03:00modify71.001.83141.84531.8665
692004.07.08 04:00modify71.001.83141.84551.8665
702004.07.08 05:00modify71.001.83141.84581.8665
712004.07.08 06:00modify71.001.83141.84611.8665
722004.07.08 07:00modify71.001.83141.84691.8665
732004.07.08 08:00modify71.001.83141.84771.8665
742004.07.08 09:00modify71.001.83141.84851.8665
752004.07.08 10:09s/l71.001.84851.84851.86651711.2211690.45
762004.07.13 23:45sell81.001.85801.86601.8229
772004.07.14 06:00modify81.001.85801.86481.8229
782004.07.14 07:00modify81.001.85801.86441.8229
792004.07.14 08:00modify81.001.85801.86381.8229
802004.07.14 09:00modify81.001.85801.86371.8229
812004.07.14 10:00modify81.001.85801.86361.8229
822004.07.15 08:00modify81.001.85801.86061.8229
832004.07.15 09:00modify81.001.85801.86001.8229
842004.07.15 11:00modify81.001.85801.85911.8229
852004.07.15 12:00modify81.001.85801.85881.8229
862004.07.16 08:00modify81.001.85801.85871.8229
872004.07.16 09:00modify81.001.85801.85831.8229
882004.07.16 10:00modify81.001.85801.85791.8229
892004.07.16 11:53s/l81.001.85791.85791.82297.4711697.92
902004.07.21 08:55sell91.001.85331.86091.8182
912004.07.21 09:00modify91.001.85331.86031.8182
922004.07.21 12:00modify91.001.85331.86001.8182
932004.07.21 13:00modify91.001.85331.85651.8182
942004.07.21 14:00modify91.001.85331.85381.8182
952004.07.21 16:00modify91.001.85331.85341.8182
962004.07.21 17:00modify91.001.85331.85331.8182
972004.07.21 18:00modify91.001.85331.85211.8182
982004.07.21 19:00modify91.001.85331.85021.8182
992004.07.22 03:00modify91.001.85331.84881.8182
1002004.07.22 04:00modify91.001.85331.84841.8182
1012004.07.22 05:00modify91.001.85331.84811.8182
1022004.07.22 06:00modify91.001.85331.84711.8182
1032004.07.22 07:00modify91.001.85331.84631.8182
1042004.07.22 08:00modify91.001.85331.84461.8182
1052004.07.22 09:00modify91.001.85331.84391.8182
1062004.07.22 11:45s/l91.001.84391.84391.8182938.4812636.40
1072004.07.27 14:35buy101.001.83951.83441.8746
1082004.07.27 16:01s/l101.001.83441.83441.8746-510.0012126.40
1092004.07.28 04:45sell111.001.82461.83511.7895
1102004.07.28 06:00modify111.001.82461.83441.7895
1112004.07.28 07:00modify111.001.82461.83371.7895
1122004.07.28 08:00modify111.001.82461.83051.7895
1132004.07.28 09:00modify111.001.82461.82941.7895
1142004.07.28 10:00modify111.001.82461.82911.7895
1152004.07.28 12:00modify111.001.82461.82741.7895
1162004.07.28 13:00modify111.001.82461.82641.7895
1172004.07.28 14:00modify111.001.82461.82621.7895
1182004.07.28 18:20s/l111.001.82621.82621.7895-160.0011966.40
1192004.08.04 16:45sell121.001.82261.82771.7875
1202004.08.04 20:00close121.001.82461.82771.7875-200.0011766.40
1212004.08.05 18:50sell131.001.82561.82991.7905
1222004.08.05 20:00close131.001.82611.82991.7905-50.0011716.40
1232004.08.09 10:30buy141.001.84151.83641.8766
1242004.08.10 10:31s/l141.001.83641.83641.8766-509.7611206.65
1252004.08.11 07:15sell151.001.82841.83771.7933
1262004.08.11 08:00modify151.001.82841.83671.7933
1272004.08.11 09:00modify151.001.82841.83651.7933
1282004.08.11 09:05sell161.001.83011.83651.7950
1292004.08.11 10:00modify151.001.82841.83611.7933
1302004.08.11 10:00modify161.001.83011.83611.7950
1312004.08.11 12:00modify151.001.82841.83471.7933
1322004.08.11 12:00modify161.001.83011.83471.7950
1332004.08.11 13:00modify151.001.82841.83431.7933
1342004.08.11 13:00modify161.001.83011.83431.7950
1352004.08.12 10:52s/l151.001.83431.83431.7933-591.5210615.13
1362004.08.12 10:52s/l161.001.83431.83431.7950-421.5210193.61
1372004.08.18 06:15sell171.001.82961.83751.7945
1382004.08.18 07:00modify171.001.82961.83661.7945
1392004.08.18 08:00modify171.001.82961.83521.7945
1402004.08.18 09:00modify171.001.82961.83461.7945
1412004.08.18 11:00modify171.001.82961.83391.7945
1422004.08.18 12:00modify171.001.82961.83331.7945
1432004.08.18 16:00modify171.001.82961.83211.7945
1442004.08.19 02:00modify171.001.82961.83191.7945
1452004.08.19 06:00modify171.001.82961.83071.7945
1462004.08.19 07:00modify171.001.82961.83021.7945
1472004.08.19 08:00modify171.001.82961.82981.7945
1482004.08.19 12:01s/l171.001.82981.82981.7945-21.5210172.09
1492004.09.16 04:35sell181.001.77821.78611.7431
1502004.09.16 05:00modify181.001.77821.78591.7431
1512004.09.16 06:00modify181.001.77821.78491.7431
1522004.09.16 07:00modify181.001.77821.78351.7431
1532004.09.16 08:00modify181.001.77821.78291.7431
1542004.09.16 09:00modify181.001.77821.78211.7431
1552004.09.16 10:31s/l181.001.78211.78211.7431-390.009782.09
1562004.09.27 09:35buy191.001.80571.79931.8408
1572004.09.27 10:00modify191.001.80571.79991.8408
1582004.09.27 11:00modify191.001.80571.80011.8408
1592004.09.28 01:00modify191.001.80571.80061.8408
1602004.09.28 02:00modify191.001.80571.80221.8408
1612004.09.28 03:00modify191.001.80571.80301.8408
1622004.09.28 04:00modify191.001.80571.80321.8408
1632004.09.28 05:00modify191.001.80571.80371.8408
1642004.09.28 06:00modify191.001.80571.80411.8408
1652004.09.28 07:00modify191.001.80571.80471.8408
1662004.09.28 09:00modify191.001.80571.80491.8408
1672004.09.28 11:00modify191.001.80571.80501.8408
1682004.09.28 13:00modify191.001.80571.80581.8408
1692004.09.28 14:00modify191.001.80571.80621.8408
1702004.09.28 15:00modify191.001.80571.80631.8408
1712004.09.28 16:00modify191.001.80571.80641.8408
1722004.09.28 17:00modify191.001.80571.80681.8408
1732004.09.29 04:00modify191.001.80571.80701.8408
1742004.09.29 05:00modify191.001.80571.80761.8408
1752004.09.29 06:00modify191.001.80571.80781.8408
1762004.09.29 07:00modify191.001.80571.80831.8408
1772004.09.29 08:00modify191.001.80571.80931.8408
1782004.09.29 08:22s/l191.001.80931.80931.8408360.4910142.58
1792004.09.30 00:30sell201.001.80091.80921.7658
1802004.09.30 02:00modify201.001.80091.80871.7658
1812004.09.30 03:00modify201.001.80091.80831.7658
1822004.09.30 04:00modify201.001.80091.80761.7658
1832004.09.30 05:00modify201.001.80091.80711.7658
1842004.09.30 06:00modify201.001.80091.80621.7658
1852004.09.30 07:00modify201.001.80091.80521.7658
1862004.09.30 08:00modify201.001.80091.80441.7658
1872004.09.30 09:00modify201.001.80091.80361.7658
1882004.09.30 13:42s/l201.001.80361.80361.7658-270.009872.58
1892004.10.01 04:10buy211.001.80991.80161.8450
1902004.10.01 05:00modify211.001.80991.80361.8450
1912004.10.01 06:00modify211.001.80991.80411.8450
1922004.10.01 07:00modify211.001.80991.80471.8450
1932004.10.01 08:00modify211.001.80991.80571.8450
1942004.10.01 09:00modify211.001.80991.80611.8450
1952004.10.01 10:00modify211.001.80991.80641.8450
1962004.10.01 10:21s/l211.001.80641.80641.8450-350.009522.58
1972004.10.01 23:20sell221.001.79941.80421.7643
1982004.10.04 04:00modify221.001.79941.80251.7643
1992004.10.04 05:00modify221.001.79941.80191.7643
2002004.10.04 06:00modify221.001.79941.80151.7643
2012004.10.04 07:00modify221.001.79941.80071.7643
2022004.10.04 08:00modify221.001.79941.80001.7643
2032004.10.04 09:00modify221.001.79941.79951.7643
2042004.10.04 14:00modify221.001.79941.79931.7643
2052004.10.04 15:00modify221.001.79941.79781.7643
2062004.10.04 16:00modify221.001.79941.79721.7643
2072004.10.04 17:00modify221.001.79941.79671.7643
2082004.10.04 18:00modify221.001.79941.79541.7643
2092004.10.04 19:00modify221.001.79941.79411.7643
2102004.10.05 00:00modify221.001.79941.79381.7643
2112004.10.05 01:00modify221.001.79941.79311.7643
2122004.10.05 02:00modify221.001.79941.79261.7643
2132004.10.05 03:00modify221.001.79941.79231.7643
2142004.10.05 04:00modify221.001.79941.79131.7643
2152004.10.05 05:00modify221.001.79941.79031.7643
2162004.10.05 06:00modify221.001.79941.78941.7643
2172004.10.05 07:00modify221.001.79941.78901.7643
2182004.10.05 08:00modify221.001.79941.78851.7643
2192004.10.05 09:00modify221.001.79941.78791.7643
2202004.10.05 09:11s/l221.001.78791.78791.76431148.9910671.57
2212004.10.12 02:25buy231.001.79611.79161.8312
2222004.10.12 07:00modify231.001.79611.79201.8312
2232004.10.12 08:00modify231.001.79611.79211.8312
2242004.10.12 08:12s/l231.001.79211.79211.8312-400.0010271.57
2252004.10.18 07:30buy241.001.80391.79891.8390
2262004.10.18 08:00modify241.001.80391.80021.8390
2272004.10.18 13:33s/l241.001.80021.80021.8390-370.009901.57
2282004.10.20 02:15buy251.001.80251.79411.8376
2292004.10.20 03:00modify251.001.80251.79551.8376
2302004.10.20 04:00modify251.001.80251.79591.8376
2312004.10.20 05:00modify251.001.80251.79611.8376
2322004.10.20 06:00modify251.001.80251.79701.8376
2332004.10.20 07:00modify251.001.80251.79741.8376
2342004.10.20 08:00modify251.001.80251.79821.8376
2352004.10.20 09:00modify251.001.80251.79851.8376
2362004.10.20 11:00modify251.001.80251.80031.8376
2372004.10.20 12:00modify251.001.80251.80171.8376
2382004.10.20 18:00modify251.001.80251.80181.8376
2392004.10.20 19:00modify251.001.80251.80581.8376
2402004.10.21 01:00modify251.001.80251.80691.8376
2412004.10.21 02:00modify251.001.80251.80741.8376
2422004.10.21 03:00modify251.001.80251.80761.8376
2432004.10.21 05:00modify251.001.80251.80781.8376
2442004.10.21 06:00modify251.001.80251.80851.8376
2452004.10.21 07:00modify251.001.80251.80881.8376
2462004.10.21 08:00modify251.001.80251.80951.8376
2472004.10.21 09:00modify251.001.80251.81041.8376
2482004.10.21 10:00modify251.001.80251.81051.8376
2492004.10.21 11:00modify251.001.80251.81321.8376
2502004.10.21 12:00modify251.001.80251.81851.8376
2512004.10.22 02:00modify251.001.80251.81971.8376
2522004.10.22 03:00modify251.001.80251.82001.8376
2532004.10.22 04:00modify251.001.80251.82041.8376
2542004.10.22 05:00modify251.001.80251.82061.8376
2552004.10.22 06:00modify251.001.80251.82121.8376
2562004.10.22 07:00modify251.001.80251.82181.8376
2572004.10.22 08:00modify251.001.80251.82251.8376
2582004.10.22 09:00modify251.001.80251.82311.8376
2592004.10.22 10:00modify251.001.80251.82371.8376
2602004.10.22 10:36s/l251.001.82371.82371.83762120.9812022.55
2612004.10.26 02:30buy261.001.83981.83391.8749
2622004.10.26 03:00modify261.001.83981.83461.8749
2632004.10.26 04:00modify261.001.83981.83481.8749
2642004.10.26 07:00modify261.001.83981.83501.8749
2652004.10.26 08:00modify261.001.83981.83561.8749
2662004.10.26 09:00modify261.001.83981.83581.8749
2672004.10.26 12:04s/l261.001.83581.83581.8749-400.0011622.55
2682004.10.27 06:55sell271.001.83611.84401.8010
2692004.10.27 07:00modify271.001.83611.84331.8010
2702004.10.27 07:05sell281.001.83711.84331.8020
2712004.10.27 08:00modify271.001.83611.84251.8010
2722004.10.27 08:00modify281.001.83711.84251.8020
2732004.10.27 09:00modify271.001.83611.84161.8010
2742004.10.27 09:00modify281.001.83711.84161.8020
2752004.10.27 10:00modify271.001.83611.84131.8010
2762004.10.27 10:00modify281.001.83711.84131.8020
2772004.10.27 13:23s/l271.001.84131.84131.8010-520.0011102.55
2782004.10.27 13:23s/l281.001.84131.84131.8020-420.0010682.55
2792004.10.28 04:55sell291.001.83171.83951.7966
2802004.10.28 05:00modify291.001.83171.83921.7966
2812004.10.28 06:00modify291.001.83171.83871.7966
2822004.10.28 06:35sell301.001.83271.83871.7976
2832004.10.28 07:00modify291.001.83171.83791.7966
2842004.10.28 07:00modify301.001.83271.83791.7976
2852004.10.28 08:00modify291.001.83171.83711.7966
2862004.10.28 08:00modify301.001.83271.83711.7976
2872004.10.28 09:00modify291.001.83171.83541.7966
2882004.10.28 09:00modify301.001.83271.83541.7976
2892004.10.28 14:00modify291.001.83171.83261.7966
2902004.10.28 14:00modify301.001.83271.83261.7976
2912004.10.28 15:14s/l291.001.83261.83261.7966-90.0010592.55
2922004.10.28 15:14s/l301.001.83261.83261.797610.0010602.55
2932004.11.02 20:45buy311.001.83551.83121.8706
2942004.11.03 01:00modify311.001.83551.83141.8706
2952004.11.03 04:00modify311.001.83551.83151.8706
2962004.11.03 16:00modify311.001.83551.83371.8706
2972004.11.03 22:00modify311.001.83551.83391.8706
2982004.11.03 23:00modify311.001.83551.83461.8706
2992004.11.04 00:00modify311.001.83551.83521.8706
3002004.11.04 01:00modify311.001.83551.83571.8706
3012004.11.04 02:00modify311.001.83551.83621.8706
3022004.11.04 03:00modify311.001.83551.83701.8706
3032004.11.04 04:00modify311.001.83551.83751.8706
3042004.11.04 05:00modify311.001.83551.83851.8706
3052004.11.04 06:00modify311.001.83551.84041.8706
3062004.11.04 07:00modify311.001.83551.84091.8706
3072004.11.04 08:00modify311.001.83551.84131.8706
3082004.11.04 09:00modify311.001.83551.84231.8706
3092004.11.04 10:06s/l311.001.84231.84231.8706680.9811283.52
3102004.11.15 09:30buy321.001.85461.85011.8897
3112004.11.15 10:00modify321.001.85461.85051.8897
3122004.11.15 16:49s/l321.001.85051.85051.8897-410.0010873.52
3132004.11.17 01:55buy331.001.85221.84511.8873
3142004.11.17 04:00modify331.001.85221.84541.8873
3152004.11.17 05:00modify331.001.85221.84591.8873
3162004.11.17 06:00modify331.001.85221.84661.8873
3172004.11.17 07:00modify331.001.85221.84801.8873
3182004.11.17 09:00modify331.001.85221.84851.8873
3192004.11.17 11:00modify331.001.85221.85041.8873
3202004.11.17 13:00modify331.001.85221.85351.8873
3212004.11.17 16:44s/l331.001.85351.85351.8873130.0011003.52
3222004.11.19 06:10sell341.001.85221.85821.8171
3232004.11.19 07:00modify341.001.85221.85771.8171
3242004.11.19 08:00modify341.001.85221.85731.8171
3252004.11.19 10:00modify341.001.85221.85701.8171
3262004.11.19 11:35s/l341.001.85701.85701.8171-480.0010523.52
3272004.11.23 21:45buy351.001.86711.85831.9022
3282004.11.24 01:00modify351.001.86711.85881.9022
3292004.11.24 02:00modify351.001.86711.85951.9022
3302004.11.24 03:00modify351.001.86711.86181.9022
3312004.11.24 04:00modify351.001.86711.86241.9022
3322004.11.24 05:00modify351.001.86711.86321.9022
3332004.11.24 06:00modify351.001.86711.86401.9022
3342004.11.24 07:00modify351.001.86711.86431.9022
3352004.11.24 08:00modify351.001.86711.86461.9022
3362004.11.24 11:00modify351.001.86711.86511.9022
3372004.11.24 12:00modify351.001.86711.86761.9022
3382004.11.24 13:00modify351.001.86711.87011.9022
3392004.11.24 14:00modify351.001.86711.87081.9022
3402004.11.25 00:00modify351.001.86711.87091.9022
3412004.11.25 01:00modify351.001.86711.87191.9022
3422004.11.25 02:00modify351.001.86711.87231.9022
3432004.11.25 03:00modify351.001.86711.87331.9022
3442004.11.25 04:00modify351.001.86711.87361.9022
3452004.11.25 05:00modify351.001.86711.87401.9022
3462004.11.25 06:00modify351.001.86711.87451.9022
3472004.11.25 07:00modify351.001.86711.87501.9022
3482004.11.25 08:00modify351.001.86711.87521.9022
3492004.11.25 09:00modify351.001.86711.87601.9022
3502004.11.25 10:00modify351.001.86711.87611.9022
3512004.11.25 11:00modify351.001.86711.87841.9022
3522004.11.25 14:00modify351.001.86711.88011.9022
3532004.11.26 00:00modify351.001.86711.88221.9022
3542004.11.26 01:00modify351.001.86711.88271.9022
3552004.11.26 02:00modify351.001.86711.88291.9022
3562004.11.26 03:00modify351.001.86711.88311.9022
3572004.11.26 04:00modify351.001.86711.88391.9022
3582004.11.26 05:00modify351.001.86711.88421.9022
3592004.11.26 06:00modify351.001.86711.88471.9022
3602004.11.26 07:00modify351.001.86711.88731.9022
3612004.11.26 07:14t/p351.001.90221.88731.90223511.2214034.74
3622004.12.07 15:35buy361.001.94581.94041.9809
3632004.12.08 05:13s/l361.001.94041.94041.9809-539.7613494.99
3642004.12.08 18:50sell371.001.93361.94041.8985
3652004.12.08 22:40sell381.001.93491.94041.8998
3662004.12.09 01:00modify371.001.93361.93911.8985
3672004.12.09 01:00modify381.001.93491.93911.8998
3682004.12.09 02:00modify371.001.93361.93891.8985
3692004.12.09 02:00modify381.001.93491.93891.8998
3702004.12.09 03:00modify371.001.93361.93871.8985
3712004.12.09 03:00modify381.001.93491.93871.8998
3722004.12.09 04:00modify371.001.93361.93781.8985
3732004.12.09 04:00modify381.001.93491.93781.8998
3742004.12.09 06:00modify371.001.93361.93501.8985
3752004.12.09 06:00modify381.001.93491.93501.8998
3762004.12.09 15:00modify371.001.93361.93491.8985
3772004.12.09 15:00modify381.001.93491.93491.8998
3782004.12.10 02:00modify371.001.93361.93371.8985
3792004.12.10 02:00modify381.001.93491.93371.8998
3802004.12.10 07:00modify371.001.93361.93211.8985
3812004.12.10 07:00modify381.001.93491.93211.8998
3822004.12.10 08:00modify371.001.93361.93061.8985
3832004.12.10 08:00modify381.001.93491.93061.8998
3842004.12.10 09:00modify371.001.93361.92981.8985
3852004.12.10 09:00modify381.001.93491.92981.8998
3862004.12.10 11:00modify371.001.93361.92771.8985
3872004.12.10 11:00modify381.001.93491.92771.8998
3882004.12.10 12:00modify371.001.93361.92401.8985
3892004.12.10 12:00modify381.001.93491.92401.8998
3902004.12.10 13:00modify371.001.93361.92181.8985
3912004.12.10 13:00modify381.001.93491.92181.8998
3922004.12.13 01:00modify371.001.93361.92141.8985
3932004.12.13 01:00modify381.001.93491.92141.8998
3942004.12.13 02:00modify371.001.93361.91961.8985
3952004.12.13 02:00modify381.001.93491.91961.8998
3962004.12.13 03:00modify371.001.93361.91871.8985
3972004.12.13 03:00modify381.001.93491.91871.8998
3982004.12.13 04:00modify371.001.93361.91801.8985
3992004.12.13 04:00modify381.001.93491.91801.8998
4002004.12.13 04:01s/l371.001.91801.91801.89851557.4715052.46
4012004.12.13 04:01s/l381.001.91801.91801.89981687.4716739.93
4022004.12.14 01:30buy391.001.92231.91321.9574
4032004.12.14 02:00modify391.001.92231.91381.9574
4042004.12.14 03:00modify391.001.92231.91431.9574
4052004.12.14 04:00modify391.001.92231.91501.9574
4062004.12.14 05:00modify391.001.92231.91561.9574
4072004.12.14 06:00modify391.001.92231.91621.9574
4082004.12.14 07:00modify391.001.92231.91681.9574
4092004.12.14 08:00modify391.001.92231.91771.9574
4102004.12.14 09:00modify391.001.92231.91811.9574
4112004.12.15 10:00modify391.001.92231.91821.9574
4122004.12.15 12:00modify391.001.92231.91871.9574
4132004.12.15 13:00modify391.001.92231.92271.9574
4142004.12.15 15:00modify391.001.92231.92351.9574
4152004.12.15 16:00modify391.001.92231.92531.9574
4162004.12.15 17:00modify391.001.92231.92751.9574
4172004.12.15 18:00modify391.001.92231.92901.9574
4182004.12.15 19:00modify391.001.92231.93141.9574
4192004.12.15 20:00modify391.001.92231.93251.9574
4202004.12.16 00:00modify391.001.92231.93261.9574
4212004.12.16 01:00modify391.001.92231.93291.9574
4222004.12.16 02:00modify391.001.92231.93331.9574
4232004.12.16 03:00modify391.001.92231.93471.9574
4242004.12.16 04:00modify391.001.92231.93491.9574
4252004.12.16 05:00modify391.001.92231.93531.9574
4262004.12.16 06:00modify391.001.92231.93581.9574
4272004.12.16 07:00modify391.001.92231.93661.9574
4282004.12.16 08:00modify391.001.92231.93671.9574
4292004.12.16 09:00modify391.001.92231.93681.9574
4302004.12.16 10:00modify391.001.92231.93691.9574
4312004.12.16 13:00modify391.001.92231.93701.9574
4322004.12.16 14:00modify391.001.92231.93931.9574
4332004.12.16 15:00modify391.001.92231.94191.9574
4342004.12.16 15:20s/l391.001.94191.94191.95741960.9818700.90
4352004.12.22 20:00sell401.001.91831.92461.8832
4362004.12.23 04:00modify401.001.91831.92451.8832
4372004.12.23 05:00modify401.001.91831.92361.8832
4382004.12.23 09:37s/l401.001.92361.92361.8832-531.5218169.38
4392004.12.27 12:15buy411.001.92361.91931.9587
4402004.12.27 18:00modify411.001.92361.92061.9587
4412004.12.27 19:00modify411.001.92361.92461.9587
4422004.12.27 20:00modify411.001.92361.92571.9587
4432004.12.28 08:00modify411.001.92361.92811.9587
4442004.12.28 09:00modify411.001.92361.92911.9587
4452004.12.28 12:00modify411.001.92361.92921.9587
4462004.12.28 13:00modify411.001.92361.92971.9587
4472004.12.28 14:00modify411.001.92361.93101.9587
4482004.12.28 15:00modify411.001.92361.93271.9587
4492004.12.28 16:33s/l411.001.93271.93271.9587910.2419079.63
4502004.12.29 22:30sell421.001.91891.92891.8838
4512004.12.29 23:00modify421.001.91891.92851.8838
4522004.12.30 00:00modify421.001.91891.92801.8838
4532004.12.30 01:00modify421.001.91891.92661.8838
4542004.12.30 02:00modify421.001.91891.92571.8838
4552004.12.30 03:50sell431.001.92051.92571.8854
4562004.12.30 04:00modify421.001.91891.92451.8838
4572004.12.30 04:00modify431.001.92051.92451.8854
4582004.12.30 05:00modify421.001.91891.92431.8838
4592004.12.30 05:00modify431.001.92051.92431.8854
4602004.12.30 06:00modify421.001.91891.92361.8838
4612004.12.30 06:00modify431.001.92051.92361.8854
4622004.12.30 07:00modify421.001.91891.92241.8838
4632004.12.30 07:00modify431.001.92051.92241.8854
4642004.12.30 09:05s/l421.001.92241.92241.8838-351.5218728.11
4652004.12.30 09:05s/l431.001.92241.92241.8854-190.0018538.11
4662005.01.04 03:05sell441.001.90631.91571.8712
4672005.01.04 04:05sell451.001.90841.91571.8733
4682005.01.04 06:00modify441.001.90631.91561.8712
4692005.01.04 06:00modify451.001.90841.91561.8733
4702005.01.04 07:00modify441.001.90631.91441.8712
4712005.01.04 07:00modify451.001.90841.91441.8733
4722005.01.04 08:00modify441.001.90631.91321.8712
4732005.01.04 08:00modify451.001.90841.91321.8733
4742005.01.04 10:00modify441.001.90631.91311.8712
4752005.01.04 10:00modify451.001.90841.91311.8733
4762005.01.04 11:00modify441.001.90631.91281.8712
4772005.01.04 11:00modify451.001.90841.91281.8733
4782005.01.04 12:00modify441.001.90631.90791.8712
4792005.01.04 12:00modify451.001.90841.90791.8733
4802005.01.04 13:00modify441.001.90631.90661.8712
4812005.01.04 13:00modify451.001.90841.90661.8733
4822005.01.04 18:00modify441.001.90631.90101.8712
4832005.01.04 18:00modify451.001.90841.90101.8733
4842005.01.04 19:00modify441.001.90631.89881.8712
4852005.01.04 19:00modify451.001.90841.89881.8733
4862005.01.04 22:00modify441.001.90631.89821.8712
4872005.01.04 22:00modify451.001.90841.89821.8733
4882005.01.04 23:00modify441.001.90631.89741.8712
4892005.01.04 23:00modify451.001.90841.89741.8733
4902005.01.05 00:00modify441.001.90631.89731.8712
4912005.01.05 00:00modify451.001.90841.89731.8733
4922005.01.05 01:00modify441.001.90631.89671.8712
4932005.01.05 01:00modify451.001.90841.89671.8733
4942005.01.05 02:00modify441.001.90631.89471.8712
4952005.01.05 02:00modify451.001.90841.89471.8733
4962005.01.05 03:00modify441.001.90631.89441.8712
4972005.01.05 03:00modify451.001.90841.89441.8733
4982005.01.05 04:00modify441.001.90631.89401.8712
4992005.01.05 04:00modify451.001.90841.89401.8733
5002005.01.05 05:00modify441.001.90631.89371.8712
5012005.01.05 05:00modify451.001.90841.89371.8733
5022005.01.05 06:00modify441.001.90631.89301.8712
5032005.01.05 06:00modify451.001.90841.89301.8733
5042005.01.05 07:00modify441.001.90631.89241.8712
5052005.01.05 07:00modify451.001.90841.89241.8733
5062005.01.05 08:00modify441.001.90631.89011.8712
5072005.01.05 08:00modify451.001.90841.89011.8733
5082005.01.05 09:00modify441.001.90631.88981.8712
5092005.01.05 09:00modify451.001.90841.88981.8733
5102005.01.05 12:00modify441.001.90631.88851.8712
5112005.01.05 12:00modify451.001.90841.88851.8733
5122005.01.05 13:00modify441.001.90631.88621.8712
5132005.01.05 13:00modify451.001.90841.88621.8733
5142005.01.05 16:21s/l441.001.88621.88621.87122009.4920547.60
5152005.01.05 16:21s/l451.001.88621.88621.87332219.4922767.10
5162005.01.13 03:05buy461.001.88971.88031.9248
5172005.01.13 04:00modify461.001.88971.88111.9248
5182005.01.13 05:00modify461.001.88971.88201.9248
5192005.01.13 06:00modify461.001.88971.88501.9248
5202005.01.13 07:00modify461.001.88971.88571.9248
5212005.01.13 08:00modify461.001.88971.88711.9248
5222005.01.13 10:31s/l461.001.88711.88711.9248-260.0022507.10
5232005.01.17 05:10sell471.001.87271.87951.8376
5242005.01.17 07:00modify471.001.87271.87841.8376
5252005.01.17 08:00modify471.001.87271.87671.8376
5262005.01.17 09:00modify471.001.87271.87591.8376
5272005.01.17 10:00modify471.001.87271.87571.8376
5282005.01.17 15:00modify471.001.87271.87221.8376
5292005.01.17 16:00modify471.001.87271.87201.8376
5302005.01.17 17:00modify471.001.87271.87111.8376
5312005.01.17 18:00modify471.001.87271.87031.8376
5322005.01.18 01:00modify471.001.87271.86981.8376
5332005.01.18 02:00modify471.001.87271.86801.8376
5342005.01.18 05:00modify471.001.87271.86641.8376
5352005.01.18 09:00modify471.001.87271.86621.8376
5362005.01.18 11:21s/l471.001.86621.86621.8376649.4923156.59
5372005.01.19 17:25buy481.001.87481.86811.9099
5382005.01.19 18:05buy491.001.87301.86811.9081
5392005.01.19 20:01s/l481.001.86811.86811.9099-670.0022486.59
5402005.01.19 20:01s/l491.001.86811.86811.9081-490.0021996.59
5412005.01.24 03:20buy501.001.87531.86641.9104
5422005.01.24 05:00modify501.001.87531.86661.9104
5432005.01.24 06:00modify501.001.87531.86741.9104
5442005.01.24 07:00modify501.001.87531.86791.9104
5452005.01.24 08:00modify501.001.87531.86851.9104
5462005.01.24 09:00modify501.001.87531.86971.9104
5472005.01.24 10:00modify501.001.87531.87061.9104
5482005.01.24 11:00modify501.001.87531.87321.9104
5492005.01.25 13:50s/l501.001.87321.87321.9104-209.7621786.84
5502005.01.26 01:30sell511.001.86641.87671.8313
5512005.01.26 02:00modify511.001.86641.87641.8313
5522005.01.26 04:00modify511.001.86641.87621.8313
5532005.01.26 04:15sell521.001.86781.87621.8327
5542005.01.26 04:30sell531.001.86991.87621.8348
5552005.01.26 05:00modify511.001.86641.87491.8313
5562005.01.26 05:00modify521.001.86781.87491.8327
5572005.01.26 05:00modify531.001.86991.87491.8348
5582005.01.26 06:00modify511.001.86641.87471.8313
5592005.01.26 06:00modify521.001.86781.87471.8327
5602005.01.26 06:00modify531.001.86991.87471.8348
5612005.01.26 07:00modify511.001.86641.87431.8313
5622005.01.26 07:00modify521.001.86781.87431.8327
5632005.01.26 07:00modify531.001.86991.87431.8348
5642005.01.26 08:00modify511.001.86641.87211.8313
5652005.01.26 08:00modify521.001.86781.87211.8327
5662005.01.26 08:00modify531.001.86991.87211.8348
5672005.01.26 10:00modify511.001.86641.87171.8313
5682005.01.26 10:00modify521.001.86781.87171.8327
5692005.01.26 10:00modify531.001.86991.87171.8348
5702005.01.26 10:31s/l511.001.87171.87171.8313-530.0021256.84
5712005.01.26 10:31s/l521.001.87171.87171.8327-390.0020866.84
5722005.01.26 10:31s/l531.001.87171.87171.8348-180.0020686.84
5732005.01.28 05:35buy541.001.88731.88071.9224
5742005.01.28 05:55buy551.001.88621.88071.9213
5752005.01.28 06:00modify541.001.88731.88121.9224
5762005.01.28 06:00modify551.001.88621.88121.9213
5772005.01.28 06:30buy561.001.88521.88121.9203
5782005.01.28 08:00modify541.001.88731.88231.9224
5792005.01.28 08:00modify551.001.88621.88231.9213
5802005.01.28 08:00modify561.001.88521.88231.9203
5812005.01.28 09:00modify541.001.88731.88261.9224
5822005.01.28 09:00modify551.001.88621.88261.9213
5832005.01.28 09:00modify561.001.88521.88261.9203
5842005.01.28 12:28s/l541.001.88261.88261.9224-470.0020216.84
5852005.01.28 12:28s/l551.001.88261.88261.9213-360.0019856.84
5862005.01.28 12:28s/l561.001.88261.88261.9203-260.0019596.84
5872005.02.01 19:45sell571.001.88341.88771.8483
5882005.02.02 04:00close571.001.88571.88771.8483-230.5119366.33
5892005.02.07 07:25sell581.001.87491.88321.8398
5902005.02.07 08:00modify581.001.87491.88251.8398
5912005.02.07 09:00modify581.001.87491.88241.8398
5922005.02.07 10:00modify581.001.87491.88191.8398
5932005.02.07 11:00modify581.001.87491.88041.8398
5942005.02.07 12:00modify581.001.87491.87831.8398
5952005.02.07 13:00modify581.001.87491.87821.8398
5962005.02.07 18:00modify581.001.87491.87731.8398
5972005.02.07 19:00modify581.001.87491.87401.8398
5982005.02.07 20:00modify581.001.87491.86971.8398
5992005.02.08 02:00modify581.001.87491.86911.8398
6002005.02.08 03:00modify581.001.87491.86901.8398
6012005.02.08 04:00modify581.001.87491.86851.8398
6022005.02.08 05:00modify581.001.87491.86831.8398
6032005.02.08 06:00modify581.001.87491.86751.8398
6042005.02.08 07:00modify581.001.87491.86691.8398
6052005.02.08 08:00modify581.001.87491.86661.8398
6062005.02.08 09:00modify581.001.87491.86551.8398
6072005.02.08 10:00modify581.001.87491.86421.8398
6082005.02.08 11:00modify581.001.87491.86371.8398
6092005.02.08 13:00modify581.001.87491.86281.8398
6102005.02.08 14:00modify581.001.87491.86251.8398
6112005.02.09 03:00modify581.001.87491.86161.8398
6122005.02.09 04:00modify581.001.87491.86091.8398
6132005.02.09 10:31s/l581.001.86091.86091.83981398.9920765.32
6142005.02.11 01:00buy591.001.86821.85841.9033
6152005.02.11 03:00modify591.001.86821.85851.9033
6162005.02.11 04:00modify591.001.86821.85901.9033
6172005.02.11 05:00modify591.001.86821.85951.9033
6182005.02.11 06:00modify591.001.86821.86131.9033
6192005.02.11 07:00modify591.001.86821.86391.9033
6202005.02.11 08:00modify591.001.86821.86551.9033
6212005.02.11 09:00modify591.001.86821.86561.9033
6222005.02.11 11:00modify591.001.86821.86591.9033
6232005.02.11 11:51s/l591.001.86591.86591.9033-230.0020535.32
6242005.02.15 00:35buy601.001.88731.87811.9224
6252005.02.15 01:00modify601.001.88731.87961.9224
6262005.02.15 02:00modify601.001.88731.88081.9224
6272005.02.15 03:00modify601.001.88731.88121.9224
6282005.02.15 04:00modify601.001.88731.88181.9224
6292005.02.15 04:40buy611.001.88601.88181.9211
6302005.02.15 05:00modify601.001.88731.88211.9224
6312005.02.15 05:00modify611.001.88601.88211.9211
6322005.02.15 06:00modify601.001.88731.88301.9224
6332005.02.15 06:00modify611.001.88601.88301.9211
6342005.02.15 07:00modify601.001.88731.88351.9224
6352005.02.15 07:00modify611.001.88601.88351.9211
6362005.02.15 08:00modify601.001.88731.88361.9224
6372005.02.15 08:00modify611.001.88601.88361.9211
6382005.02.15 09:00modify601.001.88731.88431.9224
6392005.02.15 09:00modify611.001.88601.88431.9211
6402005.02.15 16:14s/l601.001.88431.88431.9224-300.0020235.32
6412005.02.15 16:14s/l611.001.88431.88431.9211-170.0020065.32
6422005.02.22 15:55buy621.001.90601.90181.9411
6432005.02.24 07:00modify621.001.90601.90201.9411
6442005.02.24 10:18s/l621.001.90201.90201.9411-399.0219666.29
6452005.02.28 22:35buy631.001.92221.91541.9573
6462005.02.28 23:50buy641.001.92111.91541.9562
6472005.03.01 03:00modify631.001.92221.91551.9573
6482005.03.01 03:00modify641.001.92111.91551.9562
6492005.03.01 04:00modify631.001.92221.91601.9573
6502005.03.01 04:00modify641.001.92111.91601.9562
6512005.03.01 06:00modify631.001.92221.91611.9573
6522005.03.01 06:00modify641.001.92111.91611.9562
6532005.03.01 07:00modify631.001.92221.91661.9573
6542005.03.01 07:00modify641.001.92111.91661.9562
6552005.03.01 08:00modify631.001.92221.91741.9573
6562005.03.01 08:00modify641.001.92111.91741.9562
6572005.03.01 09:00modify631.001.92221.91761.9573
6582005.03.01 09:00modify641.001.92111.91761.9562
6592005.03.01 10:00modify631.001.92221.91771.9573
6602005.03.01 10:00modify641.001.92111.91771.9562
6612005.03.01 15:10s/l631.001.91771.91771.9573-449.7619216.54
6622005.03.01 15:10s/l641.001.91771.91771.9562-339.7618876.78
6632005.03.02 21:05sell651.001.91301.91961.8779
6642005.03.02 22:35sell661.001.91401.91961.8789
6652005.03.03 01:00modify651.001.91301.91861.8779
6662005.03.03 01:00modify661.001.91401.91861.8789
6672005.03.03 02:00modify651.001.91301.91741.8779
6682005.03.03 02:00modify661.001.91401.91741.8789
6692005.03.03 03:00modify651.001.91301.91711.8779
6702005.03.03 03:00modify661.001.91401.91711.8789
6712005.03.03 07:00modify651.001.91301.91651.8779
6722005.03.03 07:00modify661.001.91401.91651.8789
6732005.03.03 08:00modify651.001.91301.91631.8779
6742005.03.03 08:00modify661.001.91401.91631.8789
6752005.03.04 05:00modify651.001.91301.91581.8779
6762005.03.04 05:00modify661.001.91401.91581.8789
6772005.03.04 06:00modify651.001.91301.91501.8779
6782005.03.04 06:00modify661.001.91401.91501.8789
6792005.03.04 07:00modify651.001.91301.91441.8779
6802005.03.04 07:00modify661.001.91401.91441.8789
6812005.03.04 08:00modify651.001.91301.91351.8779
6822005.03.04 08:00modify661.001.91401.91351.8789
6832005.03.04 09:00modify651.001.91301.91321.8779
6842005.03.04 09:00modify661.001.91401.91321.8789
6852005.03.04 10:00modify651.001.91301.91311.8779
6862005.03.04 10:00modify661.001.91401.91311.8789
6872005.03.04 11:00modify651.001.91301.91231.8779
6882005.03.04 11:00modify661.001.91401.91231.8789
6892005.03.04 12:00modify651.001.91301.91221.8779
6902005.03.04 12:00modify661.001.91401.91221.8789
6912005.03.04 14:00modify651.001.91301.91201.8779
6922005.03.04 14:00modify661.001.91401.91201.8789
6932005.03.04 14:32s/l651.001.91201.91201.877997.9818974.76
6942005.03.04 14:32s/l661.001.91201.91201.8789197.9819172.73
6952005.03.07 04:05buy671.001.92171.91411.9568
6962005.03.07 06:00modify671.001.92171.91421.9568
6972005.03.07 07:00modify671.001.92171.91721.9568
6982005.03.07 08:00modify671.001.92171.91881.9568
6992005.03.07 09:00modify671.001.92171.91951.9568
7002005.03.07 09:05s/l671.001.91951.91951.9568-220.0018952.73
7012005.03.09 00:45buy681.001.92781.92001.9629
7022005.03.09 01:00modify681.001.92781.92051.9629
7032005.03.09 04:00modify681.001.92781.92111.9629
7042005.03.09 05:00modify681.001.92781.92141.9629
7052005.03.09 06:00modify681.001.92781.92161.9629
7062005.03.09 07:00modify681.001.92781.92331.9629
7072005.03.09 08:00modify681.001.92781.92381.9629
7082005.03.09 09:00modify681.001.92781.92471.9629
7092005.03.09 13:34s/l681.001.92471.92471.9629-310.0018642.73
7102005.03.11 06:20sell691.001.92451.93131.8894
7112005.03.11 09:00modify691.001.92451.93121.8894
7122005.03.11 11:00modify691.001.92451.92881.8894
7132005.03.11 12:00modify691.001.92451.92701.8894
7142005.03.11 14:36s/l691.001.92701.92701.8894-250.0018392.73
7152005.03.15 03:25sell701.001.91581.92211.8807
7162005.03.15 04:00modify701.001.91581.92171.8807
7172005.03.15 05:00modify701.001.91581.92101.8807
7182005.03.15 06:00modify701.001.91581.92091.8807
7192005.03.15 07:00modify701.001.91581.92011.8807
7202005.03.15 08:00modify701.001.91581.91921.8807
7212005.03.15 09:00modify701.001.91581.91901.8807
7222005.03.15 11:47s/l701.001.91901.91901.8807-320.0018072.73
7232005.03.17 04:30buy711.001.92421.91671.9593
7242005.03.17 05:00modify711.001.92421.91711.9593
7252005.03.17 06:00modify711.001.92421.91861.9593
7262005.03.17 06:15buy721.001.92281.91861.9579
7272005.03.17 07:00modify711.001.92421.91931.9593
7282005.03.17 07:00modify721.001.92281.91931.9579
7292005.03.17 08:00modify711.001.92421.91971.9593
7302005.03.17 08:00modify721.001.92281.91971.9579
7312005.03.17 14:36s/l711.001.91971.91971.9593-450.0017622.73
7322005.03.17 14:36s/l721.001.91971.91971.9579-310.0017312.73
7332005.03.22 09:10sell731.001.89851.90281.8634
7342005.03.22 20:18s/l731.001.90281.90281.8634-430.0016882.73
7352005.03.24 04:45sell741.001.87161.88161.8365
7362005.03.24 05:00modify741.001.87161.88091.8365
7372005.03.24 06:00modify741.001.87161.87861.8365
7382005.03.24 07:00modify741.001.87161.87791.8365
7392005.03.24 08:00modify741.001.87161.87731.8365
7402005.03.24 09:00modify741.001.87161.87671.8365
7412005.03.24 10:00modify741.001.87161.87651.8365
7422005.03.25 06:00modify741.001.87161.87621.8365
7432005.03.25 07:00modify741.001.87161.87541.8365
7442005.03.25 08:00modify741.001.87161.87461.8365
7452005.03.25 09:00modify741.001.87161.87421.8365
7462005.03.25 10:00modify741.001.87161.87411.8365
7472005.03.28 05:00modify741.001.87161.86851.8365
7482005.03.28 06:00modify741.001.87161.86841.8365
7492005.03.28 20:00close741.001.86651.86841.8365508.9917391.72
7502005.03.30 21:20buy751.001.87951.87361.9146
7512005.03.30 22:55buy761.001.87851.87361.9136
7522005.03.31 03:00modify751.001.87951.87401.9146
7532005.03.31 03:00modify761.001.87851.87401.9136
7542005.03.31 04:00modify751.001.87951.87421.9146
7552005.03.31 04:00modify761.001.87851.87421.9136
7562005.03.31 06:00modify751.001.87951.87441.9146
7572005.03.31 06:00modify761.001.87851.87441.9136
7582005.03.31 07:00modify751.001.87951.87501.9146
7592005.03.31 07:00modify761.001.87851.87501.9136
7602005.03.31 08:00modify751.001.87951.87561.9146
7612005.03.31 08:00modify761.001.87851.87561.9136
7622005.03.31 08:33s/l751.001.87561.87561.9146-389.2717002.45
7632005.03.31 08:33s/l761.001.87561.87561.9136-289.2716713.19
7642005.04.05 00:50sell771.001.87641.88221.8413
7652005.04.05 01:00modify771.001.87641.88211.8413
7662005.04.05 01:35sell781.001.87751.88211.8424
7672005.04.05 02:00modify771.001.87641.88151.8413
7682005.04.05 02:00modify781.001.87751.88151.8424
7692005.04.05 03:00modify771.001.87641.88071.8413
7702005.04.05 03:00modify781.001.87751.88071.8424
7712005.04.05 04:00modify771.001.87641.88051.8413
7722005.04.05 04:00modify781.001.87751.88051.8424
7732005.04.05 08:00modify771.001.87641.88041.8413
7742005.04.05 08:00modify781.001.87751.88041.8424
7752005.04.05 15:34s/l771.001.88041.88041.8413-400.0016313.19
7762005.04.05 15:34s/l781.001.88041.88041.8424-290.0016023.19
7772005.04.08 11:45sell791.001.87081.87631.8357
7782005.04.08 12:00modify791.001.87081.87581.8357
7792005.04.08 16:58s/l791.001.87581.87581.8357-500.0015523.19
7802005.04.18 03:25buy801.001.88991.88111.9250
7812005.04.18 04:00close801.001.88981.88111.9250-10.0015513.19
7822005.04.19 01:50buy811.001.90171.89371.9368
7832005.04.19 02:00modify811.001.90171.89481.9368
7842005.04.19 07:00modify811.001.90171.89511.9368
7852005.04.19 08:00modify811.001.90171.89591.9368
7862005.04.19 09:00modify811.001.90171.89661.9368
7872005.04.19 11:00modify811.001.90171.89951.9368
7882005.04.19 12:00modify811.001.90171.89961.9368
7892005.04.19 14:00modify811.001.90171.89991.9368
7902005.04.19 18:00modify811.001.90171.90211.9368
7912005.04.19 19:00modify811.001.90171.90291.9368
7922005.04.19 20:00modify811.001.90171.90311.9368
7932005.04.19 21:00modify811.001.90171.90331.9368
7942005.04.19 23:00modify811.001.90171.90561.9368
7952005.04.20 00:00modify811.001.90171.90571.9368
7962005.04.20 01:00modify811.001.90171.90651.9368
7972005.04.20 02:00modify811.001.90171.90711.9368
7982005.04.20 03:00modify811.001.90171.90811.9368
7992005.04.20 04:00modify811.001.90171.90921.9368
8002005.04.20 05:00modify811.001.90171.90981.9368
8012005.04.20 06:00modify811.001.90171.91041.9368
8022005.04.20 07:00modify811.001.90171.91061.9368
8032005.04.20 08:00modify811.001.90171.91191.9368
8042005.04.20 09:00modify811.001.90171.91231.9368
8052005.04.20 11:42s/l811.001.91231.91231.93681060.2416573.43
8062005.04.28 22:55buy821.001.90631.90081.9414
8072005.04.29 07:00modify821.001.90631.90101.9414
8082005.04.29 08:00modify821.001.90631.90481.9414
8092005.04.29 10:00modify821.001.90631.90591.9414
8102005.04.29 20:27s/l821.001.90591.90591.9414-39.7616533.67
8112005.05.04 03:35sell831.001.89511.90001.8600
8122005.05.04 04:01s/l831.001.90001.90001.8600-490.0016043.67
8132005.05.06 00:10buy841.001.90271.89751.9378
8142005.05.06 09:12s/l841.001.89751.89751.9378-520.0015523.67
8152005.05.10 17:00sell851.001.88381.88831.8487
8162005.05.11 00:00modify851.001.88381.88771.8487
8172005.05.11 01:00modify851.001.88381.88731.8487
8182005.05.11 08:59s/l851.001.88731.88731.8487-350.5115173.17
8192005.05.17 07:05sell861.001.83981.84391.8047
8202005.05.18 04:00modify861.001.83981.84211.8047
8212005.05.18 05:00modify861.001.83981.84181.8047
8222005.05.18 06:00modify861.001.83981.84131.8047
8232005.05.18 07:00modify861.001.83981.84101.8047
8242005.05.18 08:00modify861.001.83981.84061.8047
8252005.05.18 09:00modify861.001.83981.84021.8047
8262005.05.18 13:00modify861.001.83981.83971.8047
8272005.05.18 17:46s/l861.001.83971.83971.80479.4915182.66
8282005.06.02 03:45sell871.001.81251.82181.7774
8292005.06.02 04:00modify871.001.81251.82111.7774
8302005.06.02 05:00modify871.001.81251.82071.7774
8312005.06.02 06:00modify871.001.81251.82011.7774
8322005.06.02 07:00modify871.001.81251.81971.7774
8332005.06.02 08:00modify871.001.81251.81931.7774
8342005.06.02 08:25sell881.001.81461.81931.7795
8352005.06.02 09:00modify871.001.81251.81881.7774
8362005.06.02 09:00modify881.001.81461.81881.7795
8372005.06.02 09:19s/l871.001.81881.81881.7774-630.0014552.66
8382005.06.02 09:19s/l881.001.81881.81881.7795-420.0014132.66
8392005.06.08 18:35buy891.001.83481.82881.8699
8402005.06.08 19:29s/l891.001.82881.82881.8699-600.0013532.66
8412005.06.13 20:50sell901.001.80781.81371.7727
8422005.06.14 01:00modify901.001.80781.81341.7727
8432005.06.14 02:00modify901.001.80781.81251.7727
8442005.06.14 03:00modify901.001.80781.81231.7727
8452005.06.14 07:00modify901.001.80781.81201.7727
8462005.06.14 11:27s/l901.001.81201.81201.7727-420.5113112.16
8472005.06.16 02:30buy911.001.82001.81061.8551
8482005.06.16 03:00modify911.001.82001.81071.8551
8492005.06.16 03:20buy921.001.81901.81071.8541
8502005.06.16 06:00modify911.001.82001.81151.8551
8512005.06.16 06:00modify921.001.81901.81151.8541
8522005.06.16 06:30buy931.001.81761.81151.8527
8532005.06.16 07:00modify911.001.82001.81311.8551
8542005.06.16 07:00modify921.001.81901.81311.8541
8552005.06.16 07:00modify931.001.81761.81311.8527
8562005.06.16 08:00modify911.001.82001.81371.8551
8572005.06.16 08:00modify921.001.81901.81371.8541
8582005.06.16 08:00modify931.001.81761.81371.8527
8592005.06.16 09:00modify911.001.82001.81441.8551
8602005.06.16 09:00modify921.001.81901.81441.8541
8612005.06.16 09:00modify931.001.81761.81441.8527
8622005.06.16 10:00modify911.001.82001.81471.8551
8632005.06.16 10:00modify921.001.81901.81471.8541
8642005.06.16 10:00modify931.001.81761.81471.8527
8652005.06.16 11:00modify911.001.82001.81491.8551
8662005.06.16 11:00modify921.001.81901.81491.8541
8672005.06.16 11:00modify931.001.81761.81491.8527
8682005.06.16 16:00modify911.001.82001.81531.8551
8692005.06.16 16:00modify921.001.81901.81531.8541
8702005.06.16 16:00modify931.001.81761.81531.8527
8712005.06.17 06:00modify911.001.82001.81571.8551
8722005.06.17 06:00modify921.001.81901.81571.8541
8732005.06.17 06:00modify931.001.81761.81571.8527
8742005.06.17 07:00modify911.001.82001.81811.8551
8752005.06.17 07:00modify921.001.81901.81811.8541
8762005.06.17 07:00modify931.001.81761.81811.8527
8772005.06.20 07:00modify911.001.82001.81841.8551
8782005.06.20 07:00modify921.001.81901.81841.8541
8792005.06.20 07:00modify931.001.81761.81841.8527
8802005.06.20 08:00modify911.001.82001.81951.8551
8812005.06.20 08:00modify921.001.81901.81951.8541
8822005.06.20 08:00modify931.001.81761.81951.8527
8832005.06.20 09:00modify911.001.82001.81971.8551
8842005.06.20 09:00modify921.001.81901.81971.8541
8852005.06.20 09:00modify931.001.81761.81971.8527
8862005.06.21 09:45s/l911.001.81971.81971.8551-29.2713082.89
8872005.06.21 09:45s/l921.001.81971.81971.854170.7313153.62
8882005.06.21 09:45s/l931.001.81971.81971.8527210.7313364.35
8892005.06.27 16:50buy941.001.82601.82171.8611
8902005.06.28 03:00modify941.001.82601.82181.8611
8912005.06.28 04:00modify941.001.82601.82251.8611
8922005.06.28 05:00modify941.001.82601.82271.8611
8932005.06.28 08:33s/l941.001.82271.82271.8611-329.7613034.60
8942005.06.29 02:35sell951.001.81791.82471.7828
8952005.06.29 03:00modify951.001.81791.82441.7828
8962005.06.29 04:00modify951.001.81791.82391.7828
8972005.06.29 05:00modify951.001.81791.82361.7828
8982005.06.29 07:00modify951.001.81791.82311.7828
8992005.06.29 08:00modify951.001.81791.82251.7828
9002005.06.29 09:00modify951.001.81791.82211.7828
9012005.06.29 11:00modify951.001.81791.82151.7828
9022005.06.29 14:00modify951.001.81791.81921.7828
9032005.06.29 15:00modify951.001.81791.81761.7828
9042005.06.29 16:00modify951.001.81791.81671.7828
9052005.06.29 17:00modify951.001.81791.81411.7828
9062005.06.29 18:00modify951.001.81791.81271.7828
9072005.06.30 03:00modify951.001.81791.81261.7828
9082005.06.30 04:00modify951.001.81791.81131.7828
9092005.06.30 05:00modify951.001.81791.81101.7828
9102005.06.30 06:00modify951.001.81791.81061.7828
9112005.06.30 07:00modify951.001.81791.81001.7828
9122005.06.30 08:00modify951.001.81791.80891.7828
9132005.06.30 08:01s/l951.001.80891.80891.7828898.4813933.08
9142005.07.13 02:45buy961.001.77411.76621.8092
9152005.07.13 04:00modify961.001.77411.76701.8092
9162005.07.13 05:00modify961.001.77411.76761.8092
9172005.07.13 06:00modify961.001.77411.76801.8092
9182005.07.13 07:00modify961.001.77411.76871.8092
9192005.07.13 08:00modify961.001.77411.76931.8092
9202005.07.13 09:00modify961.001.77411.77001.8092
9212005.07.13 09:48s/l961.001.77001.77001.8092-410.0013523.08
9222005.07.18 17:25sell971.001.75251.75661.7174
9232005.07.19 05:00modify971.001.75251.75651.7174
9242005.07.19 06:00modify971.001.75251.75631.7174
9252005.07.19 07:00modify971.001.75251.75611.7174
9262005.07.19 08:00modify971.001.75251.75351.7174
9272005.07.19 09:00modify971.001.75251.75201.7174
9282005.07.19 10:00modify971.001.75251.75031.7174
9292005.07.19 11:00modify971.001.75251.74861.7174
9302005.07.20 01:00modify971.001.75251.74841.7174
9312005.07.20 03:00modify971.001.75251.74791.7174
9322005.07.20 04:00modify971.001.75251.74761.7174
9332005.07.20 06:00modify971.001.75251.74721.7174
9342005.07.20 07:00modify971.001.75251.74701.7174
9352005.07.20 08:00modify971.001.75251.74661.7174
9362005.07.21 02:48s/l971.001.74661.74661.7174587.4714110.55
9372005.07.25 10:35sell981.001.73851.74411.7034
9382005.07.25 11:00modify981.001.73851.74391.7034
9392005.07.25 12:00close981.001.74021.74391.7034-170.0013940.55
9402005.07.29 01:40buy991.001.75441.74561.7895
9412005.07.29 02:00modify991.001.75441.74611.7895
9422005.07.29 03:00modify991.001.75441.74641.7895
9432005.07.29 04:00modify991.001.75441.74701.7895
9442005.07.29 05:00modify991.001.75441.74821.7895
9452005.07.29 06:00modify991.001.75441.74871.7895
9462005.07.29 07:00modify991.001.75441.74941.7895
9472005.07.29 08:00modify991.001.75441.75011.7895
9482005.07.29 09:00modify991.001.75441.75111.7895
9492005.07.29 10:00modify991.001.75441.75201.7895
9502005.07.29 10:10s/l991.001.75201.75201.7895-240.0013700.55
9512005.08.01 00:15buy1001.001.75611.75201.7912
9522005.08.01 08:00modify1001.001.75611.75211.7912
9532005.08.01 09:00modify1001.001.75611.75321.7912
9542005.08.01 11:00modify1001.001.75611.75351.7912
9552005.08.01 12:00modify1001.001.75611.75631.7912
9562005.08.01 13:00modify1001.001.75611.75641.7912
9572005.08.01 14:00modify1001.001.75611.75701.7912
9582005.08.01 17:00modify1001.001.75611.75781.7912
9592005.08.01 18:00modify1001.001.75611.75911.7912
9602005.08.01 19:00modify1001.001.75611.75921.7912
9612005.08.01 20:00modify1001.001.75611.76051.7912
9622005.08.01 21:00modify1001.001.75611.76101.7912
9632005.08.02 00:00modify1001.001.75611.76151.7912
9642005.08.02 01:00modify1001.001.75611.76191.7912
9652005.08.02 02:00modify1001.001.75611.76291.7912
9662005.08.02 04:00modify1001.001.75611.76321.7912
9672005.08.02 07:00modify1001.001.75611.76331.7912
9682005.08.02 08:00modify1001.001.75611.76381.7912
9692005.08.03 01:00modify1001.001.75611.76441.7912
9702005.08.03 02:00modify1001.001.75611.76491.7912
9712005.08.03 03:00modify1001.001.75611.76531.7912
9722005.08.03 04:42s/l1001.001.76531.76531.7912920.4914621.04
9732005.08.05 22:10sell1011.001.77961.78491.7445
9742005.08.08 01:00modify1011.001.77961.78481.7445
9752005.08.08 06:00modify1011.001.77961.78281.7445
9762005.08.08 07:00modify1011.001.77961.78181.7445
9772005.08.08 10:31s/l1011.001.78181.78181.7445-220.5114400.53
9782005.08.08 21:20buy1021.001.78591.77771.8210
9792005.08.08 22:00modify1021.001.78591.77791.8210
9802005.08.08 22:20buy1031.001.78471.77791.8198
9812005.08.09 00:00modify1021.001.78591.77811.8210
9822005.08.09 00:00modify1031.001.78471.77811.8198
9832005.08.09 01:00modify1021.001.78591.77931.8210
9842005.08.09 01:00modify1031.001.78471.77931.8198
9852005.08.09 02:00modify1021.001.78591.78161.8210
9862005.08.09 02:00modify1031.001.78471.78161.8198
9872005.08.09 03:00modify1021.001.78591.78181.8210
9882005.08.09 03:00modify1031.001.78471.78181.8198
9892005.08.09 04:00modify1021.001.78591.78201.8210
9902005.08.09 04:00modify1031.001.78471.78201.8198
9912005.08.09 05:00modify1021.001.78591.78231.8210
9922005.08.09 05:00modify1031.001.78471.78231.8198
9932005.08.09 09:00modify1021.001.78591.78271.8210
9942005.08.09 09:00modify1031.001.78471.78271.8198
9952005.08.09 10:28s/l1021.001.78271.78271.8210-319.7614080.77
9962005.08.09 10:28s/l1031.001.78271.78271.8198-199.7613881.02
9972005.08.15 03:50buy1041.001.81271.80721.8478
9982005.08.15 07:00modify1041.001.81271.80801.8478
9992005.08.15 08:00modify1041.001.81271.80851.8478
10002005.08.15 13:18s/l1041.001.80851.80851.8478-420.0013461.02
10012005.08.18 06:15sell1051.001.80671.81251.7716
10022005.08.18 16:00modify1051.001.80671.81191.7716
10032005.08.18 17:00modify1051.001.80671.80951.7716
10042005.08.18 18:00modify1051.001.80671.80701.7716
10052005.08.18 22:00modify1051.001.80671.80671.7716
10062005.08.19 00:00modify1051.001.80671.80651.7716
10072005.08.19 01:00modify1051.001.80671.80611.7716
10082005.08.19 02:00modify1051.001.80671.80551.7716
10092005.08.19 03:00modify1051.001.80671.80481.7716
10102005.08.19 05:00modify1051.001.80671.80451.7716
10112005.08.19 06:00modify1051.001.80671.80301.7716
10122005.08.19 07:00modify1051.001.80671.80271.7716
10132005.08.19 08:00modify1051.001.80671.80231.7716
10142005.08.19 09:00modify1051.001.80671.80181.7716
10152005.08.19 10:00modify1051.001.80671.80041.7716
10162005.08.19 11:00modify1051.001.80671.80001.7716
10172005.08.19 12:00modify1051.001.80671.79971.7716
10182005.08.22 04:33s/l1051.001.79971.79971.7716698.9914160.01
10192005.08.23 03:45buy1061.001.79921.79451.8343
10202005.08.23 04:00modify1061.001.79921.79531.8343
10212005.08.23 05:00modify1061.001.79921.79591.8343
10222005.08.23 06:00modify1061.001.79921.79611.8343
10232005.08.23 08:00modify1061.001.79921.79631.8343
10242005.08.23 11:51s/l1061.001.79631.79631.8343-290.0013870.01
10252005.08.25 13:00buy1071.001.80321.79831.8383
10262005.08.25 14:24s/l1071.001.79831.79831.8383-490.0013380.01
10272005.09.01 06:25buy1081.001.80171.79231.8368
10282005.09.01 07:00modify1081.001.80171.79361.8368
10292005.09.01 08:00modify1081.001.80171.79591.8368
10302005.09.01 09:00modify1081.001.80171.79681.8368
10312005.09.01 10:00modify1081.001.80171.79771.8368
10322005.09.01 12:00modify1081.001.80171.79931.8368
10332005.09.01 14:00modify1081.001.80171.80191.8368
10342005.09.01 16:00modify1081.001.80171.80511.8368
10352005.09.01 18:00modify1081.001.80171.81381.8368
10362005.09.01 19:00modify1081.001.80171.81451.8368
10372005.09.01 21:00modify1081.001.80171.81571.8368
10382005.09.01 22:00modify1081.001.80171.81871.8368
10392005.09.02 01:00modify1081.001.80171.81931.8368
10402005.09.02 02:00modify1081.001.80171.82011.8368
10412005.09.02 03:00modify1081.001.80171.82031.8368
10422005.09.02 04:00modify1081.001.80171.82131.8368
10432005.09.02 05:00modify1081.001.80171.82161.8368
10442005.09.02 06:00modify1081.001.80171.82261.8368
10452005.09.02 07:00modify1081.001.80171.82301.8368
10462005.09.02 08:00modify1081.001.80171.82611.8368
10472005.09.02 08:15t/p1081.001.83681.82611.83683510.2416890.25
10482005.09.05 01:30buy1091.001.83781.83091.8729
10492005.09.05 06:00modify1091.001.83781.83281.8729
10502005.09.05 07:00modify1091.001.83781.83401.8729
10512005.09.05 08:00modify1091.001.83781.83651.8729
10522005.09.05 09:00modify1091.001.83781.83711.8729
10532005.09.05 15:00modify1091.001.83781.83741.8729
10542005.09.05 16:00modify1091.001.83781.83801.8729
10552005.09.05 19:00modify1091.001.83781.83861.8729
10562005.09.05 20:00modify1091.001.83781.83921.8729
10572005.09.05 22:00modify1091.001.83781.83941.8729
10582005.09.06 00:00modify1091.001.83781.84011.8729
10592005.09.06 01:00modify1091.001.83781.84041.8729
10602005.09.06 02:00modify1091.001.83781.84071.8729
10612005.09.06 02:01s/l1091.001.84071.84071.8729290.2417180.49
10622005.09.16 05:10sell1101.001.80871.81451.7736
10632005.09.16 06:00modify1101.001.80871.81391.7736
10642005.09.16 06:15sell1111.001.80981.81391.7747
10652005.09.16 06:33s/l1101.001.81391.81391.7736-520.0016660.49
10662005.09.16 06:33s/l1111.001.81391.81391.7747-410.0016250.49
10672005.09.22 03:55buy1121.001.80721.80221.8423
10682005.09.22 04:00modify1121.001.80721.80381.8423
10692005.09.22 08:00modify1121.001.80721.80391.8423
10702005.09.22 09:00modify1121.001.80721.80431.8423
10712005.09.22 11:29s/l1121.001.80431.80431.8423-290.0015960.49
10722005.09.26 07:45sell1131.001.77581.78321.7407
10732005.09.26 08:00modify1131.001.77581.78181.7407
10742005.09.26 09:00modify1131.001.77581.78121.7407
10752005.09.27 06:00modify1131.001.77581.78111.7407
10762005.09.27 07:00modify1131.001.77581.77941.7407
10772005.09.27 09:00modify1131.001.77581.77881.7407
10782005.09.27 10:00modify1131.001.77581.77641.7407
10792005.09.28 01:00modify1131.001.77581.77621.7407
10802005.09.28 02:00modify1131.001.77581.77531.7407
10812005.09.28 03:00modify1131.001.77581.77471.7407
10822005.09.28 05:00modify1131.001.77581.77451.7407
10832005.09.28 06:00modify1131.001.77581.77421.7407
10842005.09.28 07:00modify1131.001.77581.77411.7407
10852005.09.28 08:00modify1131.001.77581.77391.7407
10862005.09.28 18:00modify1131.001.77581.77371.7407
10872005.09.29 02:00modify1131.001.77581.77321.7407
10882005.09.29 03:00modify1131.001.77581.77301.7407
10892005.09.29 04:00modify1131.001.77581.77251.7407
10902005.09.29 05:00modify1131.001.77581.77231.7407
10912005.09.29 06:00modify1131.001.77581.77171.7407
10922005.09.29 08:00modify1131.001.77581.77091.7407
10932005.09.29 09:00modify1131.001.77581.77021.7407
10942005.09.30 03:00modify1131.001.77581.76911.7407
10952005.09.30 06:00modify1131.001.77581.76901.7407
10962005.09.30 07:00modify1131.001.77581.76861.7407
10972005.09.30 08:00modify1131.001.77581.76731.7407
10982005.09.30 09:00modify1131.001.77581.76711.7407
10992005.09.30 10:00modify1131.001.77581.76691.7407
11002005.09.30 11:00modify1131.001.77581.76671.7407
11012005.09.30 12:00close1131.001.76241.76671.74071336.9617297.46
11022005.10.04 02:20sell1141.001.75621.76241.7211
11032005.10.04 04:00modify1141.001.75621.76221.7211
11042005.10.04 05:00modify1141.001.75621.76171.7211
11052005.10.04 05:10sell1151.001.75761.76171.7225
11062005.10.04 06:00modify1141.001.75621.76141.7211
11072005.10.04 06:00modify1151.001.75761.76141.7225
11082005.10.04 08:00modify1141.001.75621.76101.7211
11092005.10.04 08:00modify1151.001.75761.76101.7225
11102005.10.04 09:00modify1141.001.75621.76091.7211
11112005.10.04 09:00modify1151.001.75761.76091.7225
11122005.10.04 15:19s/l1141.001.76091.76091.7211-470.0016827.46
11132005.10.04 15:19s/l1151.001.76091.76091.7225-330.0016497.46
11142005.10.06 11:00buy1161.001.76741.76291.8025
11152005.10.06 21:00modify1161.001.76741.76481.8025
11162005.10.06 22:00modify1161.001.76741.76621.8025
11172005.10.06 23:00modify1161.001.76741.76641.8025
11182005.10.07 00:00modify1161.001.76741.76691.8025
11192005.10.07 01:00modify1161.001.76741.76701.8025
11202005.10.07 02:00modify1161.001.76741.76811.8025
11212005.10.07 03:00modify1161.001.76741.76881.8025
11222005.10.07 05:00modify1161.001.76741.76891.8025
11232005.10.07 06:00modify1161.001.76741.76941.8025
11242005.10.07 07:00modify1161.001.76741.77041.8025
11252005.10.07 08:00modify1161.001.76741.77091.8025
11262005.10.07 09:00modify1161.001.76741.77141.8025
11272005.10.07 09:03s/l1161.001.77141.77141.8025400.2416897.70
11282005.10.10 22:10sell1171.001.75621.76311.7211
11292005.10.11 01:00modify1171.001.75621.76301.7211
11302005.10.11 02:00modify1171.001.75621.76271.7211
11312005.10.11 03:00modify1171.001.75621.76191.7211
11322005.10.11 05:00modify1171.001.75621.76141.7211
11332005.10.11 06:00modify1171.001.75621.76071.7211
11342005.10.11 07:00modify1171.001.75621.76031.7211
11352005.10.11 08:00modify1171.001.75621.75971.7211
11362005.10.11 10:00modify1171.001.75621.75711.7211
11372005.10.11 11:00modify1171.001.75621.75681.7211
11382005.10.12 02:00modify1171.001.75621.75611.7211
11392005.10.12 03:00modify1171.001.75621.75401.7211
11402005.10.12 04:00modify1171.001.75621.75281.7211
11412005.10.12 05:00modify1171.001.75621.75271.7211
11422005.10.12 06:00modify1171.001.75621.75201.7211
11432005.10.12 07:00modify1171.001.75621.75121.7211
11442005.10.12 08:00modify1171.001.75621.75061.7211
11452005.10.12 10:00modify1171.001.75621.74831.7211
11462005.10.12 11:27s/l1171.001.74831.74831.7211788.9917686.69
11472005.10.14 11:20buy1181.001.75131.74721.7864
11482005.10.14 12:00modify1181.001.75131.74741.7864
11492005.10.14 18:00modify1181.001.75131.75011.7864
11502005.10.14 19:00modify1181.001.75131.75161.7864
11512005.10.14 20:00modify1181.001.75131.75321.7864
11522005.10.17 00:00modify1181.001.75131.75331.7864
11532005.10.17 01:00modify1181.001.75131.75361.7864
11542005.10.17 03:00modify1181.001.75131.75441.7864
11552005.10.17 04:00modify1181.001.75131.75501.7864
11562005.10.17 06:00modify1181.001.75131.75541.7864
11572005.10.17 07:00modify1181.001.75131.75631.7864
11582005.10.17 08:00modify1181.001.75131.75931.7864
11592005.10.17 09:00modify1181.001.75131.75961.7864
11602005.10.17 11:00modify1181.001.75131.75971.7864
11612005.10.17 11:50s/l1181.001.75971.75971.7864840.2418526.93
11622005.10.20 03:10buy1191.001.76111.75351.7962
11632005.10.20 04:00modify1191.001.76111.75381.7962
11642005.10.20 05:00modify1191.001.76111.75421.7962
11652005.10.20 06:00modify1191.001.76111.75481.7962
11662005.10.20 07:00modify1191.001.76111.75581.7962
11672005.10.20 08:00modify1191.001.76111.75681.7962
11682005.10.20 09:00modify1191.001.76111.75741.7962
11692005.10.20 19:00modify1191.001.76111.75811.7962
11702005.10.20 23:00modify1191.001.76111.75961.7962
11712005.10.21 00:00modify1191.001.76111.76061.7962
11722005.10.21 01:00modify1191.001.76111.76131.7962
11732005.10.21 02:00modify1191.001.76111.76331.7962
11742005.10.21 03:00modify1191.001.76111.76591.7962
11752005.10.21 04:00modify1191.001.76111.76791.7962
11762005.10.21 07:00modify1191.001.76111.76831.7962
11772005.10.21 08:00modify1191.001.76111.76861.7962
11782005.10.21 09:00modify1191.001.76111.76871.7962
11792005.10.21 17:59s/l1191.001.76871.76871.7962760.2419287.18
11802005.10.25 09:35sell1201.001.76921.77351.7341
11812005.10.25 10:18s/l1201.001.77351.77351.7341-430.0018857.18
11822005.10.26 01:15buy1211.001.78351.77361.8186
11832005.10.26 02:00modify1211.001.78351.77541.8186
11842005.10.26 03:00modify1211.001.78351.77581.8186
11852005.10.26 04:00modify1211.001.78351.77591.8186
11862005.10.26 06:00modify1211.001.78351.77661.8186
11872005.10.26 07:00modify1211.001.78351.77741.8186
11882005.10.26 08:00modify1211.001.78351.77911.8186
11892005.10.26 09:00modify1211.001.78351.77931.8186
11902005.10.26 09:29s/l1211.001.77931.77931.8186-420.0018437.18
11912005.10.27 17:05buy1221.001.78311.77591.8182
11922005.10.28 00:00modify1221.001.78311.77651.8182
11932005.10.28 01:00modify1221.001.78311.77681.8182
11942005.10.28 02:00modify1221.001.78311.77801.8182
11952005.10.28 03:00modify1221.001.78311.77841.8182
11962005.10.28 04:00modify1221.001.78311.77871.8182
11972005.10.28 05:00modify1221.001.78311.77881.8182
11982005.10.28 06:00modify1221.001.78311.77961.8182
11992005.10.28 14:52s/l1221.001.77961.77961.8182-349.7618087.42
12002005.10.31 08:05sell1231.001.77671.78271.7416
12012005.10.31 09:00modify1231.001.77671.78211.7416
12022005.10.31 09:47s/l1231.001.78211.78211.7416-540.0017547.42
12032005.11.01 08:30sell1241.001.76991.77591.7348
12042005.11.01 09:00modify1241.001.76991.77441.7348
12052005.11.01 18:00modify1241.001.76991.77321.7348
12062005.11.02 06:00modify1241.001.76991.77301.7348
12072005.11.02 07:00modify1241.001.76991.77251.7348
12082005.11.02 08:00modify1241.001.76991.77161.7348
12092005.11.02 09:00modify1241.001.76991.77151.7348
12102005.11.02 15:09s/l1241.001.77151.77151.7348-160.5117386.92
12112005.11.08 15:05sell1251.001.73861.74521.7035
12122005.11.08 16:10sell1261.001.74061.74521.7055
12132005.11.08 18:00modify1251.001.73861.74501.7035
12142005.11.08 18:00modify1261.001.74061.74501.7055
12152005.11.08 23:00s/l1251.001.74501.74501.7035-640.0016746.92
12162005.11.08 23:00s/l1261.001.74501.74501.7055-440.0016306.92
12172005.11.16 09:35sell1271.001.73591.74071.7008
12182005.11.16 13:00modify1271.001.73591.73561.7008
12192005.11.16 14:00modify1271.001.73591.73501.7008
12202005.11.16 15:00modify1271.001.73591.73491.7008
12212005.11.16 17:00modify1271.001.73591.72941.7008
12222005.11.16 18:00modify1271.001.73591.72821.7008
12232005.11.17 03:00modify1271.001.73591.72661.7008
12242005.11.17 04:00modify1271.001.73591.72621.7008
12252005.11.17 07:00modify1271.001.73591.72441.7008
12262005.11.17 08:00modify1271.001.73591.72381.7008
12272005.11.18 11:00modify1271.001.73591.72121.7008
12282005.11.18 12:00modify1271.001.73591.72031.7008
12292005.11.18 15:30s/l1271.001.72031.72031.70081557.9817864.89
12302005.11.21 17:45buy1281.001.71641.71211.7515
12312005.11.22 00:00close1281.001.71521.71211.7515-119.7617745.14
12322005.11.23 12:25buy1291.001.72051.71601.7556
12332005.11.24 06:00modify1291.001.72051.71661.7556
12342005.11.24 07:00modify1291.001.72051.71701.7556
12352005.11.24 09:00modify1291.001.72051.71711.7556
12362005.11.24 12:00modify1291.001.72051.71761.7556
12372005.11.24 13:00modify1291.001.72051.71951.7556
12382005.11.25 02:00modify1291.001.72051.71981.7556
12392005.11.25 03:00modify1291.001.72051.72121.7556
12402005.11.25 03:07s/l1291.001.72121.72121.755670.9817816.11
12412005.11.29 03:10buy1301.001.72391.71811.7590
12422005.11.29 04:00close1301.001.72151.71811.7590-240.0017576.11
12432005.11.30 06:40sell1311.001.71971.72531.6846
12442005.11.30 07:00modify1311.001.71971.72491.6846
12452005.11.30 08:00modify1311.001.71971.72391.6846
12462005.11.30 10:57s/l1311.001.72391.72391.6846-420.0017156.11
12472005.12.01 06:05buy1321.001.72841.72321.7635
12482005.12.01 07:00modify1321.001.72841.72351.7635
12492005.12.01 08:00modify1321.001.72841.72591.7635
12502005.12.02 10:00modify1321.001.72841.72611.7635
12512005.12.02 11:00modify1321.001.72841.72631.7635
12522005.12.02 13:00s/l1321.001.72631.72631.7635-209.7616946.36
12532005.12.06 02:40buy1331.001.74121.73101.7763
12542005.12.06 04:00modify1331.001.74121.73241.7763
12552005.12.06 05:00modify1331.001.74121.73341.7763
12562005.12.06 06:00modify1331.001.74121.73461.7763
12572005.12.06 07:00modify1331.001.74121.73521.7763
12582005.12.06 08:00modify1331.001.74121.73661.7763
12592005.12.06 09:00modify1331.001.74121.73721.7763
12602005.12.06 10:00modify1331.001.74121.73821.7763
12612005.12.06 10:34s/l1331.001.73821.73821.7763-300.0016646.36
12622005.12.09 01:40buy1341.001.75141.74211.7865
12632005.12.09 02:00modify1341.001.75141.74351.7865
12642005.12.09 02:25buy1351.001.74991.74351.7850
12652005.12.09 03:00modify1341.001.75141.74381.7865
12662005.12.09 03:00modify1351.001.74991.74381.7850
12672005.12.09 06:00modify1341.001.75141.74411.7865
12682005.12.09 06:00modify1351.001.74991.74411.7850
12692005.12.09 07:00modify1341.001.75141.74481.7865
12702005.12.09 07:00modify1351.001.74991.74481.7850
12712005.12.09 08:00modify1341.001.75141.74671.7865
12722005.12.09 08:00modify1351.001.74991.74671.7850
12732005.12.09 09:00modify1341.001.75141.74751.7865
12742005.12.09 09:00modify1351.001.74991.74751.7850
12752005.12.09 09:07s/l1341.001.74751.74751.7865-390.0016256.36
12762005.12.09 09:07s/l1351.001.74751.74751.7850-240.0016016.36
12772005.12.12 00:05buy1361.001.75111.74531.7862
12782005.12.12 01:00modify1361.001.75111.74551.7862
12792005.12.12 04:00modify1361.001.75111.74681.7862
12802005.12.12 05:00modify1361.001.75111.74741.7862
12812005.12.12 06:00modify1361.001.75111.74951.7862
12822005.12.12 07:00modify1361.001.75111.74981.7862
12832005.12.12 08:00modify1361.001.75111.75031.7862
12842005.12.12 09:00modify1361.001.75111.75041.7862
12852005.12.12 11:00modify1361.001.75111.75121.7862
12862005.12.12 12:00modify1361.001.75111.75311.7862
12872005.12.12 16:00modify1361.001.75111.75961.7862
12882005.12.12 18:00modify1361.001.75111.76001.7862
12892005.12.12 20:00modify1361.001.75111.76111.7862
12902005.12.12 21:00modify1361.001.75111.76151.7862
12912005.12.12 22:00modify1361.001.75111.76171.7862
12922005.12.12 23:00modify1361.001.75111.76191.7862
12932005.12.13 00:00modify1361.001.75111.76251.7862
12942005.12.13 01:00modify1361.001.75111.76361.7862
12952005.12.13 02:00modify1361.001.75111.76411.7862
12962005.12.13 03:00modify1361.001.75111.76451.7862
12972005.12.13 04:00modify1361.001.75111.76491.7862
12982005.12.13 05:00modify1361.001.75111.76571.7862
12992005.12.13 06:00modify1361.001.75111.76841.7862
13002005.12.13 07:00modify1361.001.75111.76881.7862
13012005.12.13 09:00modify1361.001.75111.76951.7862
13022005.12.13 10:31s/l1361.001.76951.76951.78621840.2417856.60
13032005.12.16 08:05sell1371.001.76611.77191.7310
13042005.12.16 09:00modify1371.001.76611.77101.7310
13052005.12.16 09:59s/l1371.001.77101.77101.7310-490.0017366.60
13062005.12.21 23:10sell1381.001.74561.75331.7105
13072005.12.22 01:00modify1381.001.74561.75311.7105
13082005.12.22 02:00modify1381.001.74561.75191.7105
13092005.12.22 03:00modify1381.001.74561.75141.7105
13102005.12.22 04:00modify1381.001.74561.75081.7105
13112005.12.22 05:00modify1381.001.74561.75061.7105
13122005.12.22 06:00modify1381.001.74561.75031.7105
13132005.12.22 07:00modify1381.001.74561.74841.7105
13142005.12.22 08:00modify1381.001.74561.74741.7105
13152005.12.22 09:00modify1381.001.74561.74711.7105
13162005.12.22 12:00modify1381.001.74561.74651.7105
13172005.12.22 13:00modify1381.001.74561.74541.7105
13182005.12.22 16:00modify1381.001.74561.74501.7105
13192005.12.23 06:00modify1381.001.74561.74451.7105
13202005.12.23 08:00modify1381.001.74561.74441.7105
13212005.12.23 09:00modify1381.001.74561.74361.7105
13222005.12.23 15:00modify1381.001.74561.74221.7105
13232005.12.23 16:00modify1381.001.74561.74121.7105
13242005.12.23 17:00modify1381.001.74561.74021.7105
13252005.12.26 03:00modify1381.001.74561.73991.7105
13262005.12.26 04:00modify1381.001.74561.73961.7105
13272005.12.26 07:00modify1381.001.74561.73941.7105
13282005.12.26 08:00modify1381.001.74561.73891.7105
13292005.12.27 02:00modify1381.001.74561.73761.7105
13302005.12.27 04:00modify1381.001.74561.73741.7105
13312005.12.27 05:00modify1381.001.74561.73711.7105
13322005.12.27 06:00modify1381.001.74561.73681.7105
13332005.12.27 08:00modify1381.001.74561.73631.7105
13342005.12.27 09:00modify1381.001.74561.73601.7105
13352005.12.27 09:47s/l1381.001.73601.73601.7105956.9618323.56
13362005.12.29 02:25sell1391.001.72121.72871.6861
13372005.12.29 04:00modify1391.001.72121.72831.6861
13382005.12.29 05:35sell1401.001.72271.72831.6876
13392005.12.29 06:00modify1391.001.72121.72751.6861
13402005.12.29 06:00modify1401.001.72271.72751.6876
13412005.12.29 07:00modify1391.001.72121.72711.6861
13422005.12.29 07:00modify1401.001.72271.72711.6876
13432005.12.29 08:00modify1391.001.72121.72611.6861
13442005.12.29 08:00modify1401.001.72271.72611.6876
13452005.12.29 09:00modify1391.001.72121.72521.6861
13462005.12.29 09:00modify1401.001.72271.72521.6876
13472005.12.29 09:06s/l1391.001.72521.72521.6861-400.0017923.56
13482005.12.29 09:06s/l1401.001.72521.72521.6876-250.0017673.56
13492005.12.30 22:35sell1411.001.72391.73081.6888
13502005.12.30 23:00modify1411.001.72391.73051.6888
13512006.01.02 01:00modify1411.001.72391.73011.6888
13522006.01.02 02:00modify1411.001.72391.72951.6888
13532006.01.02 03:05modify1411.001.72391.72921.6888
13542006.01.02 04:10modify1411.001.72391.72881.6888
13552006.01.02 05:00modify1411.001.72391.72801.6888
13562006.01.02 06:00modify1411.001.72391.72731.6888
13572006.01.02 07:00modify1411.001.72391.72701.6888
13582006.01.02 08:00modify1411.001.72391.72601.6888
13592006.01.02 09:00modify1411.001.72391.72531.6888
13602006.01.02 09:25s/l1411.001.72531.72531.6888-140.5117533.06
13612006.01.04 23:55buy1421.001.75671.74711.7918
13622006.01.05 00:00modify1421.001.75671.74801.7918
13632006.01.05 01:00modify1421.001.75671.74841.7918
13642006.01.05 02:00modify1421.001.75671.74891.7918
13652006.01.05 05:00modify1421.001.75671.74981.7918
13662006.01.05 06:00modify1421.001.75671.75011.7918
13672006.01.05 06:50buy1431.001.75541.75011.7905
13682006.01.05 07:00modify1421.001.75671.75071.7918
13692006.01.05 07:00modify1431.001.75541.75071.7905
13702006.01.05 08:00modify1421.001.75671.75121.7918
13712006.01.05 08:00modify1431.001.75541.75121.7905
13722006.01.05 09:00modify1421.001.75671.75161.7918
13732006.01.05 09:00modify1431.001.75541.75161.7905
13742006.01.05 09:53s/l1421.001.75161.75161.7918-509.2717023.79
13752006.01.05 09:53s/l1431.001.75161.75161.7905-380.0016643.79
13762006.01.09 01:30buy1441.001.76831.75921.8034
13772006.01.09 06:00modify1441.001.76831.76081.8034
13782006.01.09 07:00modify1441.001.76831.76191.8034
13792006.01.09 08:00modify1441.001.76831.76231.8034
13802006.01.09 09:00modify1441.001.76831.76251.8034
13812006.01.10 04:00close1441.001.76441.76251.8034-389.7616254.03
13822006.01.16 07:55buy1451.001.77441.76791.8095
13832006.01.16 08:00modify1451.001.77441.76831.8095
13842006.01.16 09:00modify1451.001.77441.76911.8095
13852006.01.16 10:00modify1451.001.77441.77031.8095
13862006.01.16 11:12s/l1451.001.77031.77031.8095-410.0015844.03
13872006.01.19 16:30sell1461.001.75871.76381.7236
13882006.01.19 16:43s/l1461.001.76381.76381.7236-510.0015334.03
13892006.01.23 10:00buy1471.001.77671.76961.8118
13902006.01.23 11:00modify1471.001.77671.77021.8118
13912006.01.23 13:00modify1471.001.77671.77051.8118
13922006.01.23 15:00modify1471.001.77671.77151.8118
13932006.01.23 17:00modify1471.001.77671.77221.8118
13942006.01.23 18:00modify1471.001.77671.77241.8118
13952006.01.23 19:00modify1471.001.77671.77281.8118
13962006.01.23 21:00modify1471.001.77671.77351.8118
13972006.01.23 22:00modify1471.001.77671.77371.8118
13982006.01.23 23:00modify1471.001.77671.77421.8118
13992006.01.24 00:00modify1471.001.77671.77541.8118
14002006.01.24 01:00modify1471.001.77671.77581.8118
14012006.01.24 02:00modify1471.001.77671.77741.8118
14022006.01.24 03:00modify1471.001.77671.77851.8118
14032006.01.24 04:00modify1471.001.77671.77871.8118
14042006.01.24 05:00modify1471.001.77671.77941.8118
14052006.01.24 06:00modify1471.001.77671.77961.8118
14062006.01.24 07:00modify1471.001.77671.78031.8118
14072006.01.24 10:00modify1471.001.77671.78081.8118
14082006.01.25 12:00modify1471.001.77671.78291.8118
14092006.01.25 21:31s/l1471.001.78291.78291.8118620.4915954.52
14102006.01.30 15:50sell1481.001.76891.77301.7338
14112006.01.31 08:00modify1481.001.76891.77271.7338
14122006.01.31 08:55s/l1481.001.77271.77271.7338-380.5115574.02
14132006.02.03 00:55buy1491.001.77821.77001.8133
14142006.02.03 01:00modify1491.001.77821.77041.8133
14152006.02.03 02:00modify1491.001.77821.77081.8133
14162006.02.03 05:00modify1491.001.77821.77121.8133
14172006.02.03 06:00modify1491.001.77821.77221.8133
14182006.02.03 07:00modify1491.001.77821.77261.8133
14192006.02.03 08:00modify1491.001.77821.77421.8133
14202006.02.03 09:00modify1491.001.77821.77461.8133
14212006.02.03 14:33s/l1491.001.77461.77461.8133-360.0015214.02
14222006.02.07 23:30sell1501.001.74671.75191.7116
14232006.02.08 05:00modify1501.001.74671.75131.7116
14242006.02.08 06:00modify1501.001.74671.75081.7116
14252006.02.08 07:00modify1501.001.74671.75061.7116
14262006.02.08 08:00modify1501.001.74671.74961.7116
14272006.02.08 09:00modify1501.001.74671.74891.7116
14282006.02.09 01:00modify1501.001.74671.74831.7116
14292006.02.09 02:00modify1501.001.74671.74781.7116
14302006.02.09 07:00modify1501.001.74671.74761.7116
14312006.02.09 08:00modify1501.001.74671.74741.7116
14322006.02.09 09:00modify1501.001.74671.74711.7116
14332006.02.10 01:03s/l1501.001.74711.74711.7116-42.5315171.49
14342006.02.20 09:35buy1511.001.74301.73731.7781
14352006.02.20 10:00modify1511.001.74301.73801.7781
14362006.02.21 00:00modify1511.001.74301.73821.7781
14372006.02.21 01:00modify1511.001.74301.73831.7781
14382006.02.21 02:00modify1511.001.74301.73871.7781
14392006.02.21 05:00modify1511.001.74301.73891.7781
14402006.02.21 07:00modify1511.001.74301.73911.7781
14412006.02.21 08:00modify1511.001.74301.73941.7781
14422006.02.22 08:00modify1511.001.74301.74011.7781
14432006.02.22 09:00modify1511.001.74301.74061.7781
14442006.02.22 11:27s/l1511.001.74061.74061.7781-239.5114931.97
14452006.02.28 05:00sell1521.001.74081.74601.7057
14462006.02.28 07:00modify1521.001.74081.74561.7057
14472006.02.28 08:00modify1521.001.74081.74501.7057
14482006.02.28 10:00modify1521.001.74081.74391.7057
14492006.02.28 10:34s/l1521.001.74391.74391.7057-310.0014621.97
14502006.03.06 09:55buy1531.001.75771.75241.7928
14512006.03.06 10:00modify1531.001.75771.75361.7928
14522006.03.06 13:32s/l1531.001.75361.75361.7928-410.0014211.97
14532006.03.08 04:40sell1541.001.73791.74331.7028
14542006.03.08 05:00modify1541.001.73791.74301.7028
14552006.03.08 06:00modify1541.001.73791.74251.7028
14562006.03.08 07:00modify1541.001.73791.74131.7028
14572006.03.08 08:00modify1541.001.73791.74081.7028
14582006.03.08 08:40s/l1541.001.74081.74081.7028-290.0013921.97
14592006.03.13 01:30sell1551.001.72781.73581.6927
14602006.03.13 06:00modify1551.001.72781.73421.6927
14612006.03.13 07:00modify1551.001.72781.73211.6927
14622006.03.13 08:00modify1551.001.72781.73151.6927
14632006.03.13 09:00modify1551.001.72781.73141.6927
14642006.03.13 17:16s/l1551.001.73141.73141.6927-360.0013561.97
14652006.03.16 05:35buy1561.001.74631.74171.7814
14662006.03.16 08:00modify1561.001.74631.74181.7814
14672006.03.16 09:00modify1561.001.74631.74191.7814
14682006.03.16 12:00modify1561.001.74631.74201.7814
14692006.03.16 17:00modify1561.001.74631.74291.7814
14702006.03.16 18:00modify1561.001.74631.74401.7814
14712006.03.16 19:00modify1561.001.74631.74461.7814
14722006.03.16 20:00modify1561.001.74631.74611.7814
14732006.03.16 21:00modify1561.001.74631.74631.7814
14742006.03.17 00:00modify1561.001.74631.74721.7814
14752006.03.17 02:00modify1561.001.74631.74801.7814
14762006.03.17 03:00modify1561.001.74631.74871.7814
14772006.03.17 04:00modify1561.001.74631.74891.7814
14782006.03.17 06:00modify1561.001.74631.75001.7814
14792006.03.17 07:00modify1561.001.74631.75061.7814
14802006.03.17 08:00modify1561.001.74631.75111.7814
14812006.03.17 09:00modify1561.001.74631.75181.7814
14822006.03.17 10:00modify1561.001.74631.75241.7814
14832006.03.17 13:38s/l1561.001.75241.75241.7814610.2414172.22
14842006.03.24 04:20sell1571.001.73621.74411.7011
14852006.03.24 06:00modify1571.001.73621.74401.7011
14862006.03.24 07:00modify1571.001.73621.74361.7011
14872006.03.24 08:00modify1571.001.73621.74061.7011
14882006.03.24 09:00modify1571.001.73621.73961.7011
14892006.03.24 10:00modify1571.001.73621.73861.7011
14902006.03.24 14:00modify1571.001.73621.73841.7011
14912006.03.24 16:01s/l1571.001.73841.73841.7011-220.0013952.22
14922006.03.31 08:25buy1581.001.74391.73961.7790
14932006.03.31 09:00modify1581.001.74391.74041.7790
14942006.03.31 10:06s/l1581.001.74041.74041.7790-350.0013602.22
14952006.04.03 16:30sell1591.001.73131.73551.6962
14962006.04.03 16:54s/l1591.001.73551.73551.6962-420.0013182.22
14972006.04.05 01:25buy1601.001.75411.74631.7892
14982006.04.05 02:00modify1601.001.75411.74671.7892
14992006.04.05 03:00modify1601.001.75411.74681.7892
15002006.04.05 06:00modify1601.001.75411.74861.7892
15012006.04.05 07:00modify1601.001.75411.75011.7892
15022006.04.05 08:00modify1601.001.75411.75131.7892
15032006.04.05 09:00modify1601.001.75411.75211.7892
15042006.04.05 11:00modify1601.001.75411.75301.7892
15052006.04.05 11:06s/l1601.001.75301.75301.7892-110.0013072.22
15062006.04.19 07:40buy1611.001.78061.77561.8157
15072006.04.19 08:00modify1611.001.78061.77631.8157
15082006.04.19 09:00modify1611.001.78061.77661.8157
15092006.04.19 12:00modify1611.001.78061.77741.8157
15102006.04.19 13:00modify1611.001.78061.77871.8157
15112006.04.19 14:00modify1611.001.78061.77901.8157
15122006.04.19 20:00modify1611.001.78061.77971.8157
15132006.04.19 22:00modify1611.001.78061.77981.8157
15142006.04.20 00:00modify1611.001.78061.78061.8157
15152006.04.20 01:00modify1611.001.78061.78091.8157
15162006.04.20 02:00modify1611.001.78061.78161.8157
15172006.04.20 03:00modify1611.001.78061.78231.8157
15182006.04.20 05:00modify1611.001.78061.78241.8157
15192006.04.20 06:00modify1611.001.78061.78351.8157
15202006.04.20 07:00modify1611.001.78061.78451.8157
15212006.04.20 08:00modify1611.001.78061.78521.8157
15222006.04.20 09:00modify1611.001.78061.78581.8157
15232006.04.20 10:00modify1611.001.78061.78641.8157
15242006.04.20 10:31s/l1611.001.78641.78641.8157580.7313652.95
15252006.04.21 06:05sell1621.001.77981.78421.7447
15262006.04.21 07:00modify1621.001.77981.78351.7447
15272006.04.21 08:00modify1621.001.77981.78221.7447
15282006.04.21 09:00modify1621.001.77981.78151.7447
15292006.04.21 10:07s/l1621.001.78151.78151.7447-170.0013482.95
15302006.05.08 08:50buy1631.001.85951.85441.8946
15312006.05.08 09:00modify1631.001.85951.85481.8946
15322006.05.08 12:00modify1631.001.85951.85841.8946
15332006.05.08 16:13s/l1631.001.85841.85841.8946-110.0013372.95
15342006.05.15 08:30buy1641.001.89281.88691.9279
15352006.05.15 09:00modify1641.001.89281.88811.9279
15362006.05.15 10:07s/l1641.001.88811.88811.9279-470.0012902.95
15372006.05.19 08:50buy1651.001.88931.88281.9244
15382006.05.19 09:00modify1651.001.88931.88391.9244
15392006.05.19 09:00buy1661.001.88821.88391.9233
15402006.05.19 09:24s/l1651.001.88391.88391.9244-540.0012362.95
15412006.05.19 09:24s/l1661.001.88391.88391.9233-430.0011932.95
15422006.05.19 21:30sell1671.001.87821.88771.8431
15432006.05.19 22:45sell1681.001.88021.88771.8451
15442006.05.22 02:00modify1671.001.87821.88681.8431
15452006.05.22 02:00modify1681.001.88021.88681.8451
15462006.05.22 03:00modify1671.001.87821.88531.8431
15472006.05.22 03:00modify1681.001.88021.88531.8451
15482006.05.22 04:00modify1671.001.87821.88471.8431
15492006.05.22 04:00modify1681.001.88021.88471.8451
15502006.05.22 05:00modify1671.001.87821.88451.8431
15512006.05.22 05:00modify1681.001.88021.88451.8451
15522006.05.22 06:00modify1671.001.87821.88331.8431
15532006.05.22 06:00modify1681.001.88021.88331.8451
15542006.05.22 07:00modify1671.001.87821.88261.8431
15552006.05.22 07:00modify1681.001.88021.88261.8451
15562006.05.22 08:00modify1671.001.87821.88191.8431
15572006.05.22 08:00modify1681.001.88021.88191.8451
15582006.05.22 09:00modify1671.001.87821.88081.8431
15592006.05.22 09:00modify1681.001.88021.88081.8451
15602006.05.22 10:00modify1671.001.87821.87781.8431
15612006.05.22 10:00modify1681.001.88021.87781.8451
15622006.05.22 12:25s/l1671.001.87781.87781.843139.4911972.44
15632006.05.22 12:25s/l1681.001.87781.87781.8451239.4912211.94
15642006.05.23 01:10buy1691.001.88361.87411.9187
15652006.05.23 02:00modify1691.001.88361.87461.9187
15662006.05.23 04:00modify1691.001.88361.87541.9187
15672006.05.23 06:00modify1691.001.88361.87571.9187
15682006.05.23 07:00modify1691.001.88361.87651.9187
15692006.05.23 08:00modify1691.001.88361.87711.9187
15702006.05.23 09:00modify1691.001.88361.87841.9187
15712006.05.23 12:00close1691.001.88091.87841.9187-270.0011941.94
15722006.05.29 04:55sell1701.001.86051.86831.8254
15732006.05.29 05:00modify1701.001.86051.86811.8254
15742006.05.29 06:00modify1701.001.86051.86671.8254
15752006.05.29 07:00modify1701.001.86051.86371.8254
15762006.05.29 08:00modify1701.001.86051.86271.8254
15772006.05.29 11:08s/l1701.001.86271.86271.8254-220.0011721.94
15782006.05.31 02:15buy1711.001.88051.87081.9156
15792006.05.31 03:00modify1711.001.88051.87181.9156
15802006.05.31 05:00modify1711.001.88051.87261.9156
15812006.05.31 06:00modify1711.001.88051.87351.9156
15822006.05.31 07:00modify1711.001.88051.87581.9156
15832006.05.31 08:00modify1711.001.88051.87651.9156
15842006.05.31 10:34s/l1711.001.87651.87651.9156-400.0011321.94
15852006.06.07 03:25sell1721.001.86321.87221.8281
15862006.06.07 04:00modify1721.001.86321.87111.8281
15872006.06.07 06:00modify1721.001.86321.86981.8281
15882006.06.07 07:00modify1721.001.86321.86891.8281
15892006.06.07 08:00modify1721.001.86321.86801.8281
15902006.06.07 10:00modify1721.001.86321.86581.8281
15912006.06.08 05:00modify1721.001.86321.86551.8281
15922006.06.08 06:00modify1721.001.86321.86541.8281
15932006.06.08 07:00modify1721.001.86321.86351.8281
15942006.06.08 09:00modify1721.001.86321.86271.8281
15952006.06.08 10:00modify1721.001.86321.86071.8281
15962006.06.08 11:00modify1721.001.86321.85791.8281
15972006.06.08 15:00modify1721.001.86321.85761.8281
15982006.06.08 16:00modify1721.001.86321.85201.8281
15992006.06.09 04:00modify1721.001.86321.85181.8281
16002006.06.09 05:00modify1721.001.86321.85081.8281
16012006.06.09 06:00modify1721.001.86321.84831.8281
16022006.06.09 07:00modify1721.001.86321.84771.8281
16032006.06.09 08:00modify1721.001.86321.84761.8281
16042006.06.09 09:00modify1721.001.86321.84711.8281
16052006.06.09 15:30s/l1721.001.84711.84711.82811607.9812929.91
16062006.07.03 03:40buy1731.001.84471.83671.8798
16072006.07.03 04:00modify1731.001.84471.83691.8798
16082006.07.03 05:00modify1731.001.84471.83701.8798
16092006.07.03 06:00modify1731.001.84471.83871.8798
16102006.07.03 07:00modify1731.001.84471.83931.8798
16112006.07.03 08:00modify1731.001.84471.84081.8798
16122006.07.03 09:00modify1731.001.84471.84131.8798
16132006.07.03 17:15s/l1731.001.84131.84131.8798-340.0012589.91
16142006.07.06 01:45sell1741.001.83591.84491.8008
16152006.07.06 02:00modify1741.001.83591.84431.8008
16162006.07.06 03:00modify1741.001.83591.84361.8008
16172006.07.06 04:00modify1741.001.83591.84311.8008
16182006.07.06 05:00modify1741.001.83591.84291.8008
16192006.07.06 06:00modify1741.001.83591.84081.8008
16202006.07.06 07:00modify1741.001.83591.83951.8008
16212006.07.06 08:00modify1741.001.83591.83891.8008
16222006.07.06 14:34s/l1741.001.83891.83891.8008-300.0012289.91
16232006.07.10 02:15buy1751.001.84941.84231.8845
16242006.07.10 02:25buy1761.001.84801.84231.8831
16252006.07.10 06:00modify1751.001.84941.84521.8845
16262006.07.10 06:00modify1761.001.84801.84521.8831
16272006.07.10 08:00modify1751.001.84941.84551.8845
16282006.07.10 08:00modify1761.001.84801.84551.8831
16292006.07.10 11:26s/l1751.001.84551.84551.8845-390.0011899.91
16302006.07.10 11:26s/l1761.001.84551.84551.8831-250.0011649.91
16312006.07.12 04:15buy1771.001.84481.83691.8799
16322006.07.12 05:00modify1771.001.84481.83731.8799
16332006.07.12 06:00modify1771.001.84481.83791.8799
16342006.07.12 07:00modify1771.001.84481.83941.8799
16352006.07.12 08:00modify1771.001.84481.83971.8799
16362006.07.12 09:00modify1771.001.84481.83981.8799
16372006.07.12 10:00modify1771.001.84481.84011.8799
16382006.07.12 11:00modify1771.001.84481.84051.8799
16392006.07.12 13:19s/l1771.001.84051.84051.8799-430.0011219.91
16402006.07.13 03:35sell1781.001.83531.84401.8002
16412006.07.13 04:00modify1781.001.83531.84311.8002
16422006.07.13 05:00modify1781.001.83531.84221.8002
16432006.07.13 06:00modify1781.001.83531.84041.8002
16442006.07.13 07:00modify1781.001.83531.84021.8002
16452006.07.13 08:00modify1781.001.83531.83941.8002
16462006.07.13 09:41s/l1781.001.83941.83941.8002-410.0010809.91
16472006.07.14 03:30buy1791.001.84091.83521.8760
16482006.07.14 04:00close1791.001.84111.83521.876020.0010829.91
16492006.07.14 23:10sell1801.001.83861.84771.8035
16502006.07.17 00:00modify1801.001.83861.84651.8035
16512006.07.17 01:00modify1801.001.83861.84581.8035
16522006.07.17 02:00modify1801.001.83861.84531.8035
16532006.07.17 03:00modify1801.001.83861.84501.8035
16542006.07.17 04:00modify1801.001.83861.84441.8035
16552006.07.17 05:00modify1801.001.83861.84421.8035
16562006.07.17 06:00modify1801.001.83861.84321.8035
16572006.07.17 07:00modify1801.001.83861.84191.8035
16582006.07.17 08:00modify1801.001.83861.84151.8035
16592006.07.17 09:00modify1801.001.83861.84141.8035
16602006.07.17 12:00modify1801.001.83861.83371.8035
16612006.07.17 13:00modify1801.001.83861.83101.8035
16622006.07.17 14:00modify1801.001.83861.83081.8035
16632006.07.17 15:00modify1801.001.83861.83061.8035
16642006.07.18 01:00modify1801.001.83861.83051.8035
16652006.07.18 02:00modify1801.001.83861.82791.8035
16662006.07.18 03:00modify1801.001.83861.82711.8035
16672006.07.18 04:00modify1801.001.83861.82681.8035
16682006.07.18 05:00modify1801.001.83861.82671.8035
16692006.07.18 06:00modify1801.001.83861.82581.8035
16702006.07.18 07:00modify1801.001.83861.82521.8035
16712006.07.18 08:00modify1801.001.83861.82501.8035
16722006.07.18 10:31s/l1801.001.82501.82501.80351358.9912188.90
16732006.07.21 02:10buy1811.001.84781.84201.8829
16742006.07.21 04:00modify1811.001.84781.84261.8829
16752006.07.21 05:00modify1811.001.84781.84341.8829
16762006.07.21 07:00modify1811.001.84781.84361.8829
16772006.07.21 08:00modify1811.001.84781.84431.8829
16782006.07.21 11:00modify1811.001.84781.84681.8829
16792006.07.21 12:00modify1811.001.84781.84731.8829
16802006.07.21 13:00modify1811.001.84781.84741.8829
16812006.07.21 14:00modify1811.001.84781.84881.8829
16822006.07.24 00:00modify1811.001.84781.84911.8829
16832006.07.24 01:00modify1811.001.84781.85011.8829
16842006.07.24 02:00modify1811.001.84781.85051.8829
16852006.07.24 03:00modify1811.001.84781.85091.8829
16862006.07.24 06:00modify1811.001.84781.85131.8829
16872006.07.24 07:00modify1811.001.84781.85211.8829
16882006.07.24 07:35s/l1811.001.85211.85211.8829430.2412619.15
16892006.07.26 01:45sell1821.001.84121.85051.8061
16902006.07.26 02:00modify1821.001.84121.84991.8061
16912006.07.26 03:00modify1821.001.84121.84971.8061
16922006.07.26 04:00modify1821.001.84121.84961.8061
16932006.07.26 05:00modify1821.001.84121.84951.8061
16942006.07.26 06:00modify1821.001.84121.84911.8061
16952006.07.26 07:00modify1821.001.84121.84851.8061
16962006.07.26 08:00modify1821.001.84121.84681.8061
16972006.07.26 09:00modify1821.001.84121.84511.8061
16982006.07.26 16:08s/l1821.001.84511.84511.8061-390.0012229.15
16992006.07.28 22:15buy1831.001.86311.85361.8982
17002006.07.31 01:00modify1831.001.86311.85381.8982
17012006.07.31 02:00modify1831.001.86311.85421.8982
17022006.07.31 03:00modify1831.001.86311.85451.8982
17032006.07.31 04:00modify1831.001.86311.85501.8982
17042006.07.31 05:00modify1831.001.86311.85521.8982
17052006.07.31 06:00modify1831.001.86311.85791.8982
17062006.07.31 07:00modify1831.001.86311.85801.8982
17072006.07.31 08:00modify1831.001.86311.85841.8982
17082006.07.31 09:00modify1831.001.86311.85851.8982
17092006.07.31 17:00modify1831.001.86311.85891.8982
17102006.07.31 21:00modify1831.001.86311.85921.8982
17112006.08.01 00:00modify1831.001.86311.85961.8982
17122006.08.01 01:00modify1831.001.86311.85981.8982
17132006.08.01 02:00modify1831.001.86311.86011.8982
17142006.08.01 03:00modify1831.001.86311.86051.8982
17152006.08.01 04:00modify1831.001.86311.86081.8982
17162006.08.01 09:00modify1831.001.86311.86111.8982
17172006.08.01 20:00modify1831.001.86311.86231.8982
17182006.08.01 21:00modify1831.001.86311.86331.8982
17192006.08.01 22:00modify1831.001.86311.86361.8982
17202006.08.01 23:00modify1831.001.86311.86401.8982
17212006.08.02 00:00modify1831.001.86311.86451.8982
17222006.08.02 01:00modify1831.001.86311.86491.8982
17232006.08.02 02:00modify1831.001.86311.86571.8982
17242006.08.02 03:00modify1831.001.86311.86621.8982
17252006.08.02 04:00modify1831.001.86311.86711.8982
17262006.08.02 05:00modify1831.001.86311.86721.8982
17272006.08.02 06:00modify1831.001.86311.86841.8982
17282006.08.02 07:00modify1831.001.86311.87011.8982
17292006.08.02 08:00modify1831.001.86311.87061.8982
17302006.08.02 09:00modify1831.001.86311.87141.8982
17312006.08.02 10:00modify1831.001.86311.87211.8982
17322006.08.03 10:45s/l1831.001.87211.87211.8982901.4613130.61
17332006.08.07 02:20buy1841.001.90711.89831.9422
17342006.08.07 03:00modify1841.001.90711.89861.9422
17352006.08.07 04:00modify1841.001.90711.89881.9422
17362006.08.07 05:00modify1841.001.90711.89911.9422
17372006.08.07 06:00modify1841.001.90711.90321.9422
17382006.08.07 07:00modify1841.001.90711.90451.9422
17392006.08.07 08:00modify1841.001.90711.90551.9422
17402006.08.07 09:00s/l1841.001.90551.90551.9422-160.0012970.61
17412006.08.09 08:15sell1851.001.90421.91051.8691
17422006.08.09 08:45sell1861.001.90521.91051.8701
17432006.08.09 10:20s/l1851.001.91051.91051.8691-630.0012340.61
17442006.08.09 10:20s/l1861.001.91051.91051.8701-530.0011810.61
17452006.08.11 00:45sell1871.001.89461.90441.8595
17462006.08.11 01:00modify1871.001.89461.90211.8595
17472006.08.11 02:00modify1871.001.89461.90111.8595
17482006.08.11 03:00modify1871.001.89461.90081.8595
17492006.08.11 04:00modify1871.001.89461.90061.8595
17502006.08.11 05:00modify1871.001.89461.90011.8595
17512006.08.11 06:00modify1871.001.89461.89921.8595
17522006.08.11 07:00modify1871.001.89461.89871.8595
17532006.08.11 08:00modify1871.001.89461.89611.8595
17542006.08.11 09:00modify1871.001.89461.89511.8595
17552006.08.11 09:51s/l1871.001.89511.89511.8595-50.0011760.61
17562006.08.15 22:15buy1881.001.89331.88351.9284
17572006.08.15 23:00modify1881.001.89331.88401.9284
17582006.08.16 00:00modify1881.001.89331.88501.9284
17592006.08.16 01:00modify1881.001.89331.88571.9284
17602006.08.16 02:00modify1881.001.89331.88701.9284
17612006.08.16 03:00modify1881.001.89331.88761.9284
17622006.08.16 04:00modify1881.001.89331.88801.9284
17632006.08.16 05:00modify1881.001.89331.88821.9284
17642006.08.16 06:00modify1881.001.89331.89031.9284
17652006.08.16 07:00modify1881.001.89331.89151.9284
17662006.08.16 10:17s/l1881.001.89151.89151.9284-179.7611580.85
17672006.08.18 05:50sell1891.001.88631.89341.8512
17682006.08.18 06:00modify1891.001.88631.89241.8512
17692006.08.18 07:00modify1891.001.88631.89191.8512
17702006.08.18 08:00close1891.001.88691.89191.8512-60.0011520.85
17712006.08.21 21:15buy1901.001.89411.88751.9292
17722006.08.21 23:55buy1911.001.89291.88751.9280
17732006.08.22 01:00modify1901.001.89411.88931.9292
17742006.08.22 01:00modify1911.001.89291.88931.9280
17752006.08.22 02:00modify1901.001.89411.88981.9292
17762006.08.22 02:00modify1911.001.89291.88981.9280
17772006.08.22 03:00modify1901.001.89411.89001.9292
17782006.08.22 03:00modify1911.001.89291.89001.9280
17792006.08.22 04:13s/l1901.001.89001.89001.9292-409.7611111.10
17802006.08.22 04:13s/l1911.001.89001.89001.9280-289.7610821.34
17812006.08.25 05:00sell1921.001.88871.89551.8536
17822006.08.25 06:00modify1921.001.88871.89481.8536
17832006.08.25 08:00modify1921.001.88871.89331.8536
17842006.08.25 09:00modify1921.001.88871.89301.8536
17852006.08.25 10:00modify1921.001.88871.89131.8536
17862006.08.25 12:10s/l1921.001.89131.89131.8536-260.0010561.34
17872006.08.28 22:20buy1931.001.89471.89001.9298
17882006.08.29 01:00modify1931.001.89471.89041.9298
17892006.08.29 03:00modify1931.001.89471.89081.9298
17902006.08.29 07:00modify1931.001.89471.89171.9298
17912006.08.29 08:00modify1931.001.89471.89191.9298
17922006.08.29 09:00modify1931.001.89471.89221.9298
17932006.08.29 11:00modify1931.001.89471.89321.9298
17942006.08.29 12:00modify1931.001.89471.89471.9298
17952006.08.29 16:23s/l1931.001.89471.89471.92980.2410561.59
17962006.09.06 22:40sell1941.001.88521.89131.8501
17972006.09.07 03:00modify1941.001.88521.89101.8501
17982006.09.07 03:20sell1951.001.88641.89101.8513
17992006.09.07 04:00modify1941.001.88521.89071.8501
18002006.09.07 04:00modify1951.001.88641.89071.8513
18012006.09.07 05:00modify1941.001.88521.89001.8501
18022006.09.07 05:00modify1951.001.88641.89001.8513
18032006.09.07 06:00modify1941.001.88521.88921.8501
18042006.09.07 06:00modify1951.001.88641.88921.8513
18052006.09.07 07:00modify1941.001.88521.88821.8501
18062006.09.07 07:00modify1951.001.88641.88821.8513
18072006.09.07 08:00modify1941.001.88521.88751.8501
18082006.09.07 08:00modify1951.001.88641.88751.8513
18092006.09.07 15:00modify1941.001.88521.88581.8501
18102006.09.07 15:00modify1951.001.88641.88581.8513
18112006.09.07 16:00modify1941.001.88521.88411.8501
18122006.09.07 16:00modify1951.001.88641.88411.8513
18132006.09.08 04:00modify1941.001.88521.88361.8501
18142006.09.08 04:00modify1951.001.88641.88361.8513
18152006.09.08 05:00modify1941.001.88521.88211.8501
18162006.09.08 05:00modify1951.001.88641.88211.8513
18172006.09.08 06:00modify1941.001.88521.88121.8501
18182006.09.08 06:00modify1951.001.88641.88121.8513
18192006.09.08 07:00modify1941.001.88521.88051.8501
18202006.09.08 07:00modify1951.001.88641.88051.8513
18212006.09.08 12:00modify1941.001.88521.88041.8501
18222006.09.08 12:00modify1951.001.88641.88041.8513
18232006.09.08 13:00modify1941.001.88521.88021.8501
18242006.09.08 13:00modify1951.001.88641.88021.8513
18252006.09.08 14:00modify1941.001.88521.87971.8501
18262006.09.08 14:00modify1951.001.88641.87971.8513
18272006.09.08 15:00modify1941.001.88521.87851.8501
18282006.09.08 15:00modify1951.001.88641.87851.8513
18292006.09.08 16:00modify1941.001.88521.87701.8501
18302006.09.08 16:00modify1951.001.88641.87701.8513
18312006.09.08 17:00modify1941.001.88521.87591.8501
18322006.09.08 17:00modify1951.001.88641.87591.8513
18332006.09.08 18:00modify1941.001.88521.87541.8501
18342006.09.08 18:00modify1951.001.88641.87541.8513
18352006.09.11 00:00modify1941.001.88521.87501.8501
18362006.09.11 00:00modify1951.001.88641.87501.8513
18372006.09.11 01:00modify1941.001.88521.87461.8501
18382006.09.11 01:00modify1951.001.88641.87461.8513
18392006.09.11 02:00modify1941.001.88521.87421.8501
18402006.09.11 02:00modify1951.001.88641.87421.8513
18412006.09.11 03:00modify1941.001.88521.87401.8501
18422006.09.11 03:00modify1951.001.88641.87401.8513
18432006.09.11 05:00modify1941.001.88521.87391.8501
18442006.09.11 05:00modify1951.001.88641.87391.8513
18452006.09.11 06:00modify1941.001.88521.87211.8501
18462006.09.11 06:00modify1951.001.88641.87211.8513
18472006.09.11 07:00modify1941.001.88521.87141.8501
18482006.09.11 07:00modify1951.001.88641.87141.8513
18492006.09.11 08:00modify1941.001.88521.87051.8501
18502006.09.11 08:00modify1951.001.88641.87051.8513
18512006.09.11 10:12s/l1941.001.87051.87051.85011467.4712029.06
18522006.09.11 10:12s/l1951.001.87051.87051.85131588.9913618.04
18532006.09.13 02:25buy1961.001.87201.86641.9071
18542006.09.13 06:00modify1961.001.87201.86751.9071
18552006.09.13 07:00modify1961.001.87201.86841.9071
18562006.09.13 23:00modify1961.001.87201.86861.9071
18572006.09.14 00:00modify1961.001.87201.86881.9071
18582006.09.14 01:00modify1961.001.87201.86891.9071
18592006.09.14 02:00modify1961.001.87201.86961.9071
18602006.09.14 03:00modify1961.001.87201.87021.9071
18612006.09.14 04:00modify1961.001.87201.87041.9071
18622006.09.14 05:00modify1961.001.87201.87051.9071
18632006.09.14 06:00modify1961.001.87201.87081.9071
18642006.09.14 07:00modify1961.001.87201.87111.9071
18652006.09.14 08:00modify1961.001.87201.87151.9071
18662006.09.14 09:00modify1961.001.87201.87201.9071
18672006.09.14 11:00modify1961.001.87201.87331.9071
18682006.09.14 12:00modify1961.001.87201.87481.9071
18692006.09.14 14:00modify1961.001.87201.87671.9071
18702006.09.14 15:00modify1961.001.87201.87831.9071
18712006.09.14 18:00modify1961.001.87201.87911.9071
18722006.09.15 02:00modify1961.001.87201.87941.9071
18732006.09.15 03:00modify1961.001.87201.87991.9071
18742006.09.15 04:00modify1961.001.87201.88121.9071
18752006.09.15 05:00modify1961.001.87201.88201.9071
18762006.09.15 06:00modify1961.001.87201.88351.9071
18772006.09.15 07:00modify1961.001.87201.88391.9071
18782006.09.15 08:00modify1961.001.87201.88531.9071
18792006.09.15 09:00modify1961.001.87201.88581.9071
18802006.09.15 09:05s/l1961.001.88581.88581.90711380.9814999.02
18812006.09.18 20:40sell1971.001.88011.88461.8450
18822006.09.19 03:00modify1971.001.88011.88391.8450
18832006.09.19 04:00modify1971.001.88011.88381.8450
18842006.09.19 05:00modify1971.001.88011.88331.8450
18852006.09.19 07:00modify1971.001.88011.88281.8450
18862006.09.19 08:45s/l1971.001.88281.88281.8450-270.5114728.51
18872006.09.21 01:10buy1981.001.88701.88261.9221
18882006.09.21 02:00modify1981.001.88701.88281.9221
18892006.09.21 09:00modify1981.001.88701.88321.9221
18902006.09.21 11:00modify1981.001.88701.88411.9221
18912006.09.21 12:00modify1981.001.88701.88561.9221
18922006.09.21 13:00modify1981.001.88701.88691.9221
18932006.09.21 14:00modify1981.001.88701.88921.9221
18942006.09.21 15:00modify1981.001.88701.88961.9221
18952006.09.21 16:00modify1981.001.88701.89091.9221
18962006.09.21 17:00modify1981.001.88701.89111.9221
18972006.09.21 20:00modify1981.001.88701.89251.9221
18982006.09.22 00:00modify1981.001.88701.89291.9221
18992006.09.22 01:00modify1981.001.88701.89311.9221
19002006.09.22 02:00modify1981.001.88701.89321.9221
19012006.09.22 03:00modify1981.001.88701.89341.9221
19022006.09.22 04:00modify1981.001.88701.89461.9221
19032006.09.22 06:00modify1981.001.88701.89471.9221
19042006.09.22 08:00modify1981.001.88701.89481.9221
19052006.09.22 09:00modify1981.001.88701.89531.9221
19062006.09.22 10:00modify1981.001.88701.89651.9221
19072006.09.22 11:00modify1981.001.88701.89891.9221
19082006.09.22 12:00modify1981.001.88701.89931.9221
19092006.09.22 20:47s/l1981.001.89931.89931.92211230.2415958.76
19102006.09.29 04:25sell1991.001.87751.88161.8424
19112006.09.29 05:00modify1991.001.87751.88121.8424
19122006.09.29 06:00modify1991.001.87751.88061.8424
19132006.09.29 07:00modify1991.001.87751.88031.8424
19142006.09.29 08:00modify1991.001.87751.87941.8424
19152006.09.29 10:00modify1991.001.87751.87891.8424
19162006.09.29 11:00modify1991.001.87751.87581.8424
19172006.09.29 16:00modify1991.001.87751.87501.8424
19182006.10.02 00:00s/l1991.001.87501.87501.8424249.4916208.25
19192006.10.03 04:25buy2001.001.88621.87731.9213
19202006.10.03 05:00modify2001.001.88621.87751.9213
19212006.10.03 06:00modify2001.001.88621.87801.9213
19222006.10.03 07:00modify2001.001.88621.88121.9213
19232006.10.03 08:00modify2001.001.88621.88211.9213
19242006.10.03 09:00modify2001.001.88621.88291.9213
19252006.10.03 10:00modify2001.001.88621.88361.9213
19262006.10.03 11:00modify2001.001.88621.88441.9213
19272006.10.04 03:46s/l2001.001.88441.88441.9213-179.7616028.50
19282006.10.09 21:15sell2011.001.86751.87211.8324
19292006.10.10 00:00modify2011.001.86751.87151.8324
19302006.10.10 01:00modify2011.001.86751.87111.8324
19312006.10.10 02:00modify2011.001.86751.87051.8324
19322006.10.10 03:00modify2011.001.86751.87021.8324
19332006.10.10 04:00modify2011.001.86751.87001.8324
19342006.10.10 05:00modify2011.001.86751.86981.8324
19352006.10.10 06:00modify2011.001.86751.86931.8324
19362006.10.10 07:00modify2011.001.86751.86911.8324
19372006.10.10 08:17s/l2011.001.86911.86911.8324-160.5115867.99
19382006.10.11 04:35sell2021.001.85491.86091.8198
19392006.10.11 05:00modify2021.001.85491.85991.8198
19402006.10.11 06:00modify2021.001.85491.85951.8198
19412006.10.11 07:00modify2021.001.85491.85901.8198
19422006.10.11 08:00modify2021.001.85491.85871.8198
19432006.10.11 10:00modify2021.001.85491.85791.8198
19442006.10.11 10:55s/l2021.001.85791.85791.8198-300.0015567.99
19452006.10.18 02:50buy2031.001.86961.86331.9047
19462006.10.18 03:00modify2031.001.86961.86361.9047
19472006.10.18 04:00modify2031.001.86961.86391.9047
19482006.10.18 05:00modify2031.001.86961.86411.9047
19492006.10.18 06:00modify2031.001.86961.86471.9047
19502006.10.18 07:00modify2031.001.86961.86601.9047
19512006.10.18 08:00modify2031.001.86961.86681.9047
19522006.10.18 09:00modify2031.001.86961.86791.9047
19532006.10.18 14:49s/l2031.001.86791.86791.9047-170.0015397.99
19542006.10.23 02:55buy2041.001.88261.87791.9177
19552006.10.23 06:00modify2041.001.88261.87831.9177
19562006.10.23 07:00modify2041.001.88261.87841.9177
19572006.10.23 08:00modify2041.001.88261.87911.9177
19582006.10.23 08:40s/l2041.001.87911.87911.9177-350.0015047.99
19592006.10.30 00:05buy2051.001.89631.89091.9314
19602006.10.30 06:00modify2051.001.89631.89111.9314
19612006.10.30 07:00modify2051.001.89631.89261.9314
19622006.10.30 08:00modify2051.001.89631.89371.9314
19632006.10.30 15:00modify2051.001.89631.89551.9314
19642006.10.31 00:00modify2051.001.89631.89571.9314
19652006.10.31 02:00modify2051.001.89631.89601.9314
19662006.10.31 03:00modify2051.001.89631.89611.9314
19672006.10.31 04:00modify2051.001.89631.89661.9314
19682006.10.31 05:00modify2051.001.89631.89701.9314
19692006.10.31 06:00modify2051.001.89631.89751.9314
19702006.10.31 07:00modify2051.001.89631.89781.9314
19712006.10.31 08:24s/l2051.001.89781.89781.9314150.2415198.23
19722006.11.01 04:30buy2061.001.90711.90171.9422
19732006.11.01 05:00modify2061.001.90711.90201.9422
19742006.11.01 06:00modify2061.001.90711.90241.9422
19752006.11.01 07:00modify2061.001.90711.90261.9422
19762006.11.01 08:00modify2061.001.90711.90491.9422
19772006.11.01 09:00modify2061.001.90711.90511.9422
19782006.11.02 07:56s/l2061.001.90511.90511.9422-199.2714998.97
19792006.11.14 01:00sell2071.001.90461.90871.8695
19802006.11.14 02:00modify2071.001.90461.90861.8695
19812006.11.14 04:00modify2071.001.90461.90841.8695
19822006.11.14 05:00modify2071.001.90461.90831.8695
19832006.11.14 06:00modify2071.001.90461.90791.8695
19842006.11.14 07:00modify2071.001.90461.90741.8695
19852006.11.14 08:00modify2071.001.90461.90661.8695
19862006.11.14 09:00modify2071.001.90461.90641.8695
19872006.11.14 13:00modify2071.001.90461.90631.8695
19882006.11.14 14:00modify2071.001.90461.90581.8695
19892006.11.15 01:00modify2071.001.90461.90551.8695
19902006.11.15 02:00modify2071.001.90461.90401.8695
19912006.11.15 03:00modify2071.001.90461.90331.8695
19922006.11.15 04:00modify2071.001.90461.90301.8695
19932006.11.15 05:00modify2071.001.90461.90281.8695
19942006.11.15 06:00modify2071.001.90461.90111.8695
19952006.11.15 07:00modify2071.001.90461.89991.8695
19962006.11.15 08:00modify2071.001.90461.89831.8695
19972006.11.15 09:00modify2071.001.90461.89811.8695
19982006.11.15 13:00modify2071.001.90461.89481.8695
19992006.11.15 16:00modify2071.001.90461.89441.8695
20002006.11.16 02:00modify2071.001.90461.89331.8695
20012006.11.16 03:00modify2071.001.90461.89161.8695
20022006.11.16 07:05modify2071.001.90461.89141.8695
20032006.11.16 08:00modify2071.001.90461.89111.8695
20042006.11.16 14:30s/l2071.001.89111.89111.86951347.9816346.94
20052006.11.23 03:30buy2081.001.91371.90731.9488
20062006.11.23 04:00modify2081.001.91371.90771.9488
20072006.11.23 05:00modify2081.001.91371.90791.9488
20082006.11.23 06:00modify2081.001.91371.90881.9488
20092006.11.23 07:00modify2081.001.91371.90891.9488
20102006.11.23 08:00modify2081.001.91371.90961.9488
20112006.11.23 12:00modify2081.001.91371.90991.9488
20122006.11.24 00:00modify2081.001.91371.91021.9488
20132006.11.24 01:00modify2081.001.91371.91031.9488
20142006.11.24 02:00modify2081.001.91371.91071.9488
20152006.11.24 03:00modify2081.001.91371.91121.9488
20162006.11.24 04:00modify2081.001.91371.91141.9488
20172006.11.24 05:00modify2081.001.91371.91171.9488
20182006.11.24 06:00modify2081.001.91371.91181.9488
20192006.11.24 07:00modify2081.001.91371.91191.9488
20202006.11.24 08:00modify2081.001.91371.91221.9488
20212006.11.24 10:00modify2081.001.91371.91321.9488
20222006.11.24 11:00modify2081.001.91371.92421.9488
20232006.11.27 02:00modify2081.001.91371.92981.9488
20242006.11.27 03:00modify2081.001.91371.93061.9488
20252006.11.27 04:00modify2081.001.91371.93091.9488
20262006.11.27 05:00modify2081.001.91371.93121.9488
20272006.11.27 06:00modify2081.001.91371.93161.9488
20282006.11.27 07:00modify2081.001.91371.93171.9488
20292006.11.27 09:58s/l2081.001.93171.93171.94881800.4918147.43
20302006.11.29 06:35buy2091.001.95161.94351.9867
20312006.11.29 07:00modify2091.001.95161.94441.9867
20322006.11.29 08:00modify2091.001.95161.94521.9867
20332006.11.29 08:50buy2101.001.94991.94521.9850
20342006.11.29 09:00modify2091.001.95161.94561.9867
20352006.11.29 09:00modify2101.001.94991.94561.9850
20362006.11.29 11:00modify2091.001.95161.94581.9867
20372006.11.29 11:00modify2101.001.94991.94581.9850
20382006.11.29 19:23s/l2091.001.94581.94581.9867-580.0017567.43
20392006.11.29 19:23s/l2101.001.94581.94581.9850-410.0017157.43
20402006.12.01 00:35buy2111.001.96511.95632.0002
20412006.12.01 01:00modify2111.001.96511.95692.0002
20422006.12.01 02:00modify2111.001.96511.95762.0002
20432006.12.01 03:00modify2111.001.96511.95842.0002
20442006.12.01 04:00modify2111.001.96511.95892.0002
20452006.12.01 06:04modify2111.001.96511.95942.0002
20462006.12.01 07:00modify2111.001.96511.96042.0002
20472006.12.01 08:00modify2111.001.96511.96272.0002
20482006.12.01 09:00modify2111.001.96511.96642.0002
20492006.12.01 10:00modify2111.001.96511.96662.0002
20502006.12.01 10:35s/l2111.001.96661.96662.0002150.0017307.43
20512006.12.04 03:55buy2121.001.97871.97102.0138
20522006.12.04 04:00modify2121.001.97871.97152.0138
20532006.12.04 05:00modify2121.001.97871.97202.0138
20542006.12.04 05:10buy2131.001.97691.97202.0120
20552006.12.04 06:04modify2121.001.97871.97212.0138
20562006.12.04 06:04modify2131.001.97691.97212.0120
20572006.12.04 08:00modify2121.001.97871.97222.0138
20582006.12.04 08:00modify2131.001.97691.97222.0120
20592006.12.04 09:00modify2121.001.97871.97502.0138
20602006.12.04 09:00modify2131.001.97691.97502.0120
20612006.12.04 09:08s/l2121.001.97501.97502.0138-370.0016937.43
20622006.12.04 09:08s/l2131.001.97501.97502.0120-190.0016747.43
20632006.12.11 08:45sell2141.001.95321.96291.9181
20642006.12.11 09:00modify2141.001.95321.96191.9181
20652006.12.11 10:00modify2141.001.95321.95911.9181
20662006.12.11 12:00modify2141.001.95321.95891.9181
20672006.12.11 15:00modify2141.001.95321.95871.9181
20682006.12.11 17:00modify2141.001.95321.95831.9181
20692006.12.11 18:13s/l2141.001.95831.95831.9181-510.0016237.43
20702006.12.13 07:35buy2151.001.96991.96092.0050
20712006.12.13 08:00modify2151.001.96991.96122.0050
20722006.12.13 09:00modify2151.001.96991.96142.0050
20732006.12.13 09:35buy2161.001.96841.96142.0035
20742006.12.13 12:00modify2151.001.96991.96202.0050
20752006.12.13 12:00modify2161.001.96841.96202.0035
20762006.12.13 13:00modify2151.001.96991.96232.0050
20772006.12.13 13:00modify2161.001.96841.96232.0035
20782006.12.13 14:00modify2151.001.96991.96262.0050
20792006.12.13 14:00modify2161.001.96841.96262.0035
20802006.12.13 15:00modify2151.001.96991.96272.0050
20812006.12.13 15:00modify2161.001.96841.96272.0035
20822006.12.13 15:31s/l2151.001.96271.96272.0050-720.0015517.43
20832006.12.13 15:31s/l2161.001.96271.96272.0035-570.0014947.43
20842006.12.18 04:35sell2171.001.95431.96431.9192
20852006.12.18 05:00modify2171.001.95431.96421.9192
20862006.12.18 06:00modify2171.001.95431.96401.9192
20872006.12.18 06:55sell2181.001.95621.96401.9211
20882006.12.18 07:00modify2171.001.95431.96121.9192
20892006.12.18 07:00modify2181.001.95621.96121.9211
20902006.12.18 08:00modify2171.001.95431.95941.9192
20912006.12.18 08:00modify2181.001.95621.95941.9211
20922006.12.18 09:00modify2171.001.95431.95781.9192
20932006.12.18 09:00modify2181.001.95621.95781.9211
20942006.12.18 10:00modify2171.001.95431.95771.9192
20952006.12.18 10:00modify2181.001.95621.95771.9211
20962006.12.18 11:00modify2171.001.95431.95721.9192
20972006.12.18 11:00modify2181.001.95621.95721.9211
20982006.12.18 17:00modify2171.001.95431.95591.9192
20992006.12.18 17:00modify2181.001.95621.95591.9211
21002006.12.18 18:00modify2171.001.95431.95451.9192
21012006.12.18 18:00modify2181.001.95621.95451.9211
21022006.12.19 00:00modify2171.001.95431.95431.9192
21032006.12.19 00:00modify2181.001.95621.95431.9211
21042006.12.19 02:00modify2171.001.95431.95351.9192
21052006.12.19 02:00modify2181.001.95621.95351.9211
21062006.12.19 03:05modify2171.001.95431.95241.9192
21072006.12.19 03:05modify2181.001.95621.95241.9211
21082006.12.19 04:00modify2171.001.95431.95191.9192
21092006.12.19 04:00modify2181.001.95621.95191.9211
21102006.12.19 05:00modify2171.001.95431.95171.9192
21112006.12.19 05:00modify2181.001.95621.95171.9211
21122006.12.19 06:00modify2171.001.95431.95111.9192
21132006.12.19 06:00modify2181.001.95621.95111.9211
21142006.12.19 07:00modify2171.001.95431.94991.9192
21152006.12.19 07:00modify2181.001.95621.94991.9211
21162006.12.19 07:15s/l2171.001.94991.94991.9192439.4915386.92
21172006.12.19 07:15s/l2181.001.94991.94991.9211629.4916016.42
21182006.12.26 09:10sell2191.001.95931.96341.9242
21192006.12.26 10:00modify2191.001.95931.96221.9242
21202006.12.26 16:00modify2191.001.95931.96091.9242
21212006.12.26 20:00modify2191.001.95931.95931.9242
21222006.12.27 01:00modify2191.001.95931.95921.9242
21232006.12.27 06:51s/l2191.001.95921.95921.92429.4916025.91
21242007.01.03 00:50buy2201.001.97271.96462.0078
21252007.01.03 01:00modify2201.001.97271.96572.0078
21262007.01.03 02:00modify2201.001.97271.96612.0078
21272007.01.03 03:00modify2201.001.97271.96692.0078
21282007.01.03 04:00modify2201.001.97271.96732.0078
21292007.01.03 05:00modify2201.001.97271.96812.0078
21302007.01.03 06:00modify2201.001.97271.96912.0078
21312007.01.03 11:09s/l2201.001.96911.96912.0078-360.0015665.91
21322007.01.04 04:05sell2211.001.95211.96001.9170
21332007.01.04 05:00modify2211.001.95211.95971.9170
21342007.01.04 06:00modify2211.001.95211.95871.9170
21352007.01.04 07:00modify2211.001.95211.95841.9170
21362007.01.04 08:00modify2211.001.95211.95671.9170
21372007.01.04 09:00modify2211.001.95211.95631.9170
21382007.01.04 10:00modify2211.001.95211.95621.9170
21392007.01.04 11:00modify2211.001.95211.95091.9170
21402007.01.04 12:00modify2211.001.95211.95051.9170
21412007.01.05 01:00modify2211.001.95211.94981.9170
21422007.01.05 02:00modify2211.001.95211.94921.9170
21432007.01.05 04:00modify2211.001.95211.94891.9170
21442007.01.05 05:00modify2211.001.95211.94801.9170
21452007.01.05 06:00modify2211.001.95211.94601.9170
21462007.01.05 07:00modify2211.001.95211.94441.9170
21472007.01.05 08:00modify2211.001.95211.94371.9170
21482007.01.05 09:00modify2211.001.95211.94361.9170
21492007.01.05 16:00modify2211.001.95211.94241.9170
21502007.01.05 18:00modify2211.001.95211.94161.9170
21512007.01.05 21:00modify2211.001.95211.94111.9170
21522007.01.07 22:00modify2211.001.95211.94051.9170
21532007.01.08 00:00modify2211.001.95211.93931.9170
21542007.01.08 01:00modify2211.001.95211.93841.9170
21552007.01.08 02:00modify2211.001.95211.93801.9170
21562007.01.08 06:00modify2211.001.95211.93531.9170
21572007.01.08 07:00modify2211.001.95211.93451.9170
21582007.01.08 08:00modify2211.001.95211.93361.9170
21592007.01.08 08:19s/l2211.001.93361.93361.91701848.9917514.90
21602007.01.16 01:30buy2221.001.96301.95841.9981
21612007.01.16 02:00modify2221.001.96301.95881.9981
21622007.01.16 03:00modify2221.001.96301.95891.9981
21632007.01.16 06:05modify2221.001.96301.95901.9981
21642007.01.16 07:00modify2221.001.96301.95971.9981
21652007.01.16 08:00modify2221.001.96301.96021.9981
21662007.01.16 09:00modify2221.001.96301.96031.9981
21672007.01.16 10:00modify2221.001.96301.96211.9981
21682007.01.16 12:00modify2221.001.96301.96241.9981
21692007.01.16 15:53s/l2221.001.96241.96241.9981-60.0017454.90
21702007.01.26 08:25sell2231.001.96661.97231.9315
21712007.01.26 09:00modify2231.001.96661.97171.9315
21722007.01.26 11:00modify2231.001.96661.97141.9315
21732007.01.26 12:00modify2231.001.96661.97061.9315
21742007.01.26 13:00modify2231.001.96661.97001.9315
21752007.01.26 14:00modify2231.001.96661.96871.9315
21762007.01.26 16:00modify2231.001.96661.96761.9315
21772007.01.29 01:00modify2231.001.96661.96751.9315
21782007.01.29 02:00modify2231.001.96661.96671.9315
21792007.01.29 04:00modify2231.001.96661.96631.9315
21802007.01.29 05:00modify2231.001.96661.96571.9315
21812007.01.29 06:00modify2231.001.96661.96551.9315
21822007.01.29 07:00modify2231.001.96661.96451.9315
21832007.01.29 08:00modify2231.001.96661.96341.9315
21842007.01.29 09:00modify2231.001.96661.96271.9315
21852007.01.30 02:00modify2231.001.96661.96261.9315
21862007.01.30 02:44s/l2231.001.96261.96261.9315398.9917853.89
21872007.02.01 04:15buy2241.001.96311.95301.9982
21882007.02.01 06:09modify2241.001.96311.95431.9982
21892007.02.01 07:00modify2241.001.96311.95541.9982
21902007.02.01 08:00modify2241.001.96311.95721.9982
21912007.02.01 09:00modify2241.001.96311.95861.9982
21922007.02.01 12:00modify2241.001.96311.95911.9982
21932007.02.01 14:00modify2241.001.96311.96051.9982
21942007.02.01 16:00modify2241.001.96311.96131.9982
21952007.02.01 17:00modify2241.001.96311.96221.9982
21962007.02.01 18:00modify2241.001.96311.96391.9982
21972007.02.02 03:00modify2241.001.96311.96421.9982
21982007.02.02 04:00modify2241.001.96311.96461.9982
21992007.02.02 05:00modify2241.001.96311.96501.9982
22002007.02.02 06:00modify2241.001.96311.96541.9982
22012007.02.02 07:00modify2241.001.96311.96611.9982
22022007.02.02 08:19s/l2241.001.96611.96611.9982300.2418154.13
22032007.02.07 02:10buy2251.001.96901.96422.0041
22042007.02.07 03:00modify2251.001.96901.96452.0041
22052007.02.07 04:00modify2251.001.96901.96512.0041
22062007.02.07 05:00modify2251.001.96901.96522.0041
22072007.02.07 06:00modify2251.001.96901.96592.0041
22082007.02.07 07:00modify2251.001.96901.96632.0041
22092007.02.07 08:00modify2251.001.96901.96662.0041
22102007.02.08 03:04modify2251.001.96901.96672.0041
22112007.02.08 08:00modify2251.001.96901.96732.0041
22122007.02.08 08:34s/l2251.001.96731.96732.0041-169.2717984.86
22132007.02.09 00:30sell2261.001.95911.96601.9240
22142007.02.09 01:00modify2261.001.95911.96511.9240
22152007.02.09 02:00modify2261.001.95911.96471.9240
22162007.02.09 03:00modify2261.001.95911.96451.9240
22172007.02.09 04:00modify2261.001.95911.96421.9240
22182007.02.09 05:00modify2261.001.95911.96191.9240
22192007.02.09 06:00modify2261.001.95911.96111.9240
22202007.02.09 07:00modify2261.001.95911.96061.9240
22212007.02.09 08:00modify2261.001.95911.95971.9240
22222007.02.09 10:00modify2261.001.95911.95681.9240
22232007.02.09 12:00modify2261.001.95911.95491.9240
22242007.02.12 04:00modify2261.001.95911.95451.9240
22252007.02.12 07:01s/l2261.001.95451.95451.9240459.4918444.36
22262007.02.23 01:25buy2271.001.95621.95071.9913
22272007.02.23 02:00modify2271.001.95621.95151.9913
22282007.02.23 03:00modify2271.001.95621.95171.9913
22292007.02.23 04:00modify2271.001.95621.95211.9913
22302007.02.23 05:00modify2271.001.95621.95231.9913
22312007.02.23 06:00modify2271.001.95621.95261.9913
22322007.02.23 07:00modify2271.001.95621.95271.9913
22332007.02.23 08:00modify2271.001.95621.95341.9913
22342007.02.23 09:00modify2271.001.95621.95461.9913
22352007.02.23 10:32s/l2271.001.95461.95461.9913-160.0018284.36