Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition test 11
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.02 01:00 - 2007.02.16 00:00 (2006.10.01 - 2007.02.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=0.5; UseFiboLotSizeProgression=false;
UseConservativeRSX_Signals=false;
RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false;
TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; atrper=14; timeframe=1440; divisor=10; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=10; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=3; LongPips=18; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=true;
LongOrderstoProtect=2; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=10; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=3; ShortPips=18; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=true;
ShortOrderstoProtect=2;
|Bars in test
|3309
|Ticks modelled
|460868
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2839.36
|Gross profit
|5500.29
|Gross loss
|-2660.94
|Profit factor
|2.07
|Expected payoff
|5.59
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|60.01 (0.56%)
|Relative drawdown
|0.56% (60.01)
|Total trades
|508
|Short positions (won %)
|228 (60.96%)
|Long positions (won %)
|280 (68.21%)
|Profit trades (% of total)
|330 (64.96%)
|Loss trades (% of total)
|178 (35.04%)
|Largest
|profit trade
|49.97
|loss trade
|-32.00
|Average
|profit trade
|16.67
|loss trade
|-14.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (126.52)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-55.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|126.52 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-55.09 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 14:00
|buy
|1
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2706
|2
|2006.10.02 16:17
|t/p
|1
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|10.00
|10010.00
|3
|2006.10.02 16:17
|buy
|2
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|4
|2006.10.02 16:31
|t/p
|2
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|10.00
|10020.00
|5
|2006.10.02 16:31
|buy
|3
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2730
|6
|2006.10.02 16:45
|t/p
|3
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|10.00
|10030.00
|7
|2006.10.02 16:45
|buy
|4
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2743
|8
|2006.10.02 16:53
|t/p
|4
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|10.00
|10040.00
|9
|2006.10.02 16:53
|buy
|5
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2756
|10
|2006.10.02 17:23
|t/p
|5
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|10.00
|10050.00
|11
|2006.10.02 17:23
|buy
|6
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2768
|12
|2006.10.02 21:44
|buy
|7
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2750
|13
|2006.10.03 06:15
|t/p
|7
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|18.61
|10068.61
|14
|2006.10.03 06:15
|close
|6
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2768
|-8.70
|10059.91
|15
|2006.10.03 09:00
|buy
|8
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2767
|16
|2006.10.03 11:09
|buy
|9
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2748
|17
|2006.10.03 12:25
|t/p
|9
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|20.00
|10079.91
|18
|2006.10.03 12:25
|close
|8
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2767
|-9.00
|10070.91
|19
|2006.10.03 21:00
|sell
|10
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2717
|20
|2006.10.04 04:46
|t/p
|10
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|10.50
|10081.41
|21
|2006.10.04 12:00
|sell
|11
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2676
|22
|2006.10.04 13:43
|t/p
|11
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|10.00
|10091.41
|23
|2006.10.04 13:43
|sell
|12
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2663
|24
|2006.10.04 17:00
|sell
|13
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2682
|25
|2006.10.04 17:05
|t/p
|13
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|20.00
|10111.41
|26
|2006.10.04 17:05
|close
|12
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2663
|-9.00
|10102.41
|27
|2006.10.04 17:05
|sell
|14
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2671
|28
|2006.10.04 19:39
|sell
|15
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2689
|29
|2006.10.04 19:43
|t/p
|15
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|20.00
|10122.41
|30
|2006.10.04 19:43
|close
|14
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2671
|-6.00
|10116.41
|31
|2006.10.05 19:00
|sell
|16
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2676
|32
|2006.10.06 09:53
|t/p
|16
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|10.50
|10126.91
|33
|2006.10.06 16:00
|sell
|17
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2590
|34
|2006.10.06 16:08
|t/p
|17
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|10.00
|10136.91
|35
|2006.10.06 16:08
|sell
|18
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2578
|36
|2006.10.06 17:38
|t/p
|18
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|10.00
|10146.91
|37
|2006.10.06 17:38
|sell
|19
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2566
|38
|2006.10.06 18:28
|sell
|20
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2585
|39
|2006.10.06 19:13
|t/p
|20
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|20.00
|10166.91
|40
|2006.10.06 19:13
|close
|19
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2566
|-6.00
|10160.91
|41
|2006.10.06 19:13
|sell
|21
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2573
|42
|2006.10.06 19:51
|sell
|22
|0.20
|1.2601
|0.0000
|1.2591
|43
|2006.10.06 21:08
|t/p
|22
|0.20
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|20.00
|10180.91
|44
|2006.10.06 21:08
|close
|21
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2573
|-7.00
|10173.91
|45
|2006.10.10 13:00
|sell
|23
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2554
|46
|2006.10.10 14:04
|t/p
|23
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2554
|10.00
|10183.91
|47
|2006.10.10 14:04
|sell
|24
|0.10
|1.2551
|0.0000
|1.2541
|48
|2006.10.10 14:17
|t/p
|24
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|10.00
|10193.91
|49
|2006.10.10 14:17
|sell
|25
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2527
|50
|2006.10.10 16:37
|t/p
|25
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|10.00
|10203.91
|51
|2006.10.10 16:37
|sell
|26
|0.10
|1.2523
|0.0000
|1.2513
|52
|2006.10.10 19:00
|sell
|27
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2531
|53
|2006.10.10 19:16
|t/p
|27
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|20.00
|10223.91
|54
|2006.10.10 19:16
|close
|26
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2513
|-6.00
|10217.91
|55
|2006.10.10 19:16
|sell
|28
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2520
|56
|2006.10.11 10:27
|sell
|29
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2538
|57
|2006.10.11 11:50
|t/p
|29
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|20.00
|10237.91
|58
|2006.10.11 11:50
|close
|28
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2520
|-7.50
|10230.41
|59
|2006.10.12 01:00
|sell
|30
|0.10
|1.2522
|0.0000
|1.2512
|60
|2006.10.12 09:31
|sell
|31
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2530
|61
|2006.10.12 10:11
|sell
|32
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2549
|62
|2006.10.12 11:23
|t/p
|32
|0.40
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|40.00
|10270.41
|63
|2006.10.12 11:23
|close
|31
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2530
|-16.00
|10254.41
|64
|2006.10.12 11:23
|close
|30
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2512
|-27.00
|10227.41
|65
|2006.10.12 13:00
|buy
|33
|0.10
|1.2550
|0.0000
|1.2560
|66
|2006.10.12 14:30
|buy
|34
|0.20
|1.2532
|0.0000
|1.2542
|67
|2006.10.12 15:30
|t/p
|34
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|20.00
|10247.41
|68
|2006.10.12 15:30
|close
|33
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.2560
|-8.00
|10239.41
|69
|2006.10.12 23:00
|buy
|35
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2564
|70
|2006.10.13 01:06
|t/p
|35
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|9.30
|10248.71
|71
|2006.10.13 01:06
|buy
|36
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2576
|72
|2006.10.13 06:00
|t/p
|36
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|10.00
|10258.71
|73
|2006.10.13 06:00
|buy
|37
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.2588
|74
|2006.10.13 09:39
|buy
|38
|0.20
|1.2559
|0.0000
|1.2569
|75
|2006.10.13 09:56
|t/p
|38
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|20.00
|10278.71
|76
|2006.10.13 09:56
|close
|37
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.2588
|-9.00
|10269.71
|77
|2006.10.13 09:56
|buy
|39
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2580
|78
|2006.10.13 12:12
|buy
|40
|0.20
|1.2552
|0.0000
|1.2562
|79
|2006.10.13 15:33
|buy
|41
|0.40
|1.2533
|0.0000
|1.2543
|80
|2006.10.13 18:00
|sell
|42
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2482
|81
|2006.10.13 20:25
|sell
|43
|0.20
|1.2511
|0.0000
|1.2501
|82
|2006.10.16 01:04
|t/p
|43
|0.20
|1.2501
|0.0000
|1.2501
|21.00
|10290.71
|83
|2006.10.16 01:04
|close
|42
|0.10
|1.2501
|0.0000
|1.2482
|-8.50
|10282.21
|84
|2006.10.17 03:35
|t/p
|41
|0.40
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|34.43
|10316.64
|85
|2006.10.17 03:35
|close
|40
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2562
|-20.79
|10295.85
|86
|2006.10.17 03:35
|close
|39
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.2580
|-29.39
|10266.46
|87
|2006.10.17 19:00
|buy
|44
|0.10
|1.2563
|0.0000
|1.2573
|88
|2006.10.17 21:20
|buy
|45
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2555
|89
|2006.10.18 10:23
|t/p
|45
|0.20
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|18.61
|10285.06
|90
|2006.10.18 10:23
|close
|44
|0.10
|1.2555
|0.0000
|1.2573
|-8.70
|10276.37
|91
|2006.10.18 18:00
|sell
|46
|0.10
|1.2512
|0.0000
|1.2502
|92
|2006.10.18 21:53
|sell
|47
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2521
|93
|2006.10.19 10:30
|sell
|48
|0.40
|1.2550
|0.0000
|1.2540
|94
|2006.10.19 12:00
|buy
|49
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2576
|95
|2006.10.19 16:26
|t/p
|49
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|10.00
|10286.37
|96
|2006.10.19 16:26
|buy
|50
|0.10
|1.2579
|0.0000
|1.2589
|97
|2006.10.19 16:46
|t/p
|50
|0.10
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|10.00
|10296.37
|98
|2006.10.19 16:46
|buy
|51
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2601
|99
|2006.10.19 17:37
|t/p
|51
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|10.00
|10306.37
|100
|2006.10.19 17:37
|buy
|52
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2613
|101
|2006.10.19 19:01
|t/p
|52
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|10.00
|10316.37
|102
|2006.10.19 19:01
|buy
|53
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2625
|103
|2006.10.19 19:15
|buy
|54
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2607
|104
|2006.10.19 19:58
|t/p
|54
|0.20
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|20.00
|10336.37
|105
|2006.10.19 19:58
|close
|53
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2625
|-8.00
|10328.37
|106
|2006.10.19 19:58
|buy
|55
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2618
|107
|2006.10.19 20:16
|t/p
|55
|0.10
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|10.00
|10338.37
|108
|2006.10.19 20:16
|buy
|56
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2630
|109
|2006.10.19 21:07
|t/p
|56
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|10.00
|10348.37
|110
|2006.10.19 21:07
|buy
|57
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2643
|111
|2006.10.20 12:51
|buy
|58
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2624
|112
|2006.10.20 15:59
|t/p
|58
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|20.00
|10368.37
|113
|2006.10.20 15:59
|close
|57
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2643
|-9.70
|10358.67
|114
|2006.10.23 15:49
|t/p
|48
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|43.99
|10402.66
|115
|2006.10.23 15:49
|close
|47
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2521
|-13.02
|10389.64
|116
|2006.10.23 15:49
|close
|46
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2502
|-26.51
|10363.14
|117
|2006.10.23 15:49
|sell
|59
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2528
|118
|2006.10.23 23:58
|sell
|60
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2546
|119
|2006.10.24 00:27
|t/p
|60
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|21.00
|10384.13
|120
|2006.10.24 00:27
|close
|59
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2528
|-7.50
|10376.63
|121
|2006.10.24 11:00
|sell
|61
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2519
|122
|2006.10.24 11:46
|sell
|62
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2538
|123
|2006.10.24 12:31
|t/p
|62
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|20.00
|10396.63
|124
|2006.10.24 12:31
|close
|61
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2519
|-9.00
|10387.63
|125
|2006.10.24 22:00
|buy
|63
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2577
|126
|2006.10.25 11:06
|t/p
|63
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|9.30
|10396.94
|127
|2006.10.25 15:00
|buy
|64
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2596
|128
|2006.10.25 18:20
|t/p
|64
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|10.00
|10406.94
|129
|2006.10.25 19:00
|buy
|65
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2600
|130
|2006.10.25 21:18
|t/p
|65
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|10.00
|10416.94
|131
|2006.10.25 22:00
|buy
|66
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2624
|132
|2006.10.26 04:51
|t/p
|66
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|7.91
|10424.85
|133
|2006.10.26 04:51
|buy
|67
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2638
|134
|2006.10.26 05:40
|t/p
|67
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|10.00
|10434.85
|135
|2006.10.26 05:40
|buy
|68
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2650
|136
|2006.10.26 10:01
|t/p
|68
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|10.00
|10444.85
|137
|2006.10.26 10:01
|buy
|69
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2662
|138
|2006.10.26 10:25
|t/p
|69
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|10.00
|10454.85
|139
|2006.10.26 10:25
|buy
|70
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2674
|140
|2006.10.26 17:36
|t/p
|70
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|10.00
|10464.85
|141
|2006.10.26 20:00
|buy
|71
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2707
|142
|2006.10.27 03:45
|t/p
|71
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|9.30
|10474.15
|143
|2006.10.27 05:00
|buy
|72
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|144
|2006.10.27 09:08
|buy
|73
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2700
|145
|2006.10.27 12:01
|buy
|74
|0.40
|1.2672
|0.0000
|1.2682
|146
|2006.10.27 14:06
|t/p
|74
|0.40
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|40.00
|10514.15
|147
|2006.10.27 14:06
|close
|73
|0.20
|1.2683
|0.0000
|1.2700
|-14.00
|10500.15
|148
|2006.10.27 14:06
|close
|72
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2718
|-26.00
|10474.15
|149
|2006.10.27 17:00
|buy
|75
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2746
|150
|2006.10.27 18:33
|buy
|76
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2728
|151
|2006.10.27 19:15
|t/p
|76
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|20.00
|10494.15
|152
|2006.10.27 19:15
|close
|75
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2746
|-8.00
|10486.15
|153
|2006.10.27 19:16
|buy
|77
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2739
|154
|2006.10.27 22:21
|t/p
|77
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|10.00
|10496.15
|155
|2006.10.27 22:21
|buy
|78
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2751
|156
|2006.10.30 02:32
|buy
|79
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2733
|157
|2006.10.30 06:05
|t/p
|79
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|20.00
|10516.15
|158
|2006.10.30 06:05
|close
|78
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2751
|-8.70
|10507.45
|159
|2006.10.31 04:00
|sell
|80
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2699
|160
|2006.10.31 09:25
|t/p
|80
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|10.00
|10517.45
|161
|2006.10.31 10:00
|sell
|81
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2675
|162
|2006.10.31 15:21
|sell
|82
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2695
|163
|2006.10.31 17:00
|sell
|83
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2714
|164
|2006.10.31 21:00
|buy
|84
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|165
|2006.11.01 10:04
|buy
|85
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2754
|166
|2006.11.01 10:48
|t/p
|85
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|20.00
|10537.45
|167
|2006.11.01 10:48
|close
|84
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2773
|-9.70
|10527.76
|168
|2006.11.01 19:00
|buy
|86
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2782
|169
|2006.11.01 22:11
|buy
|87
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|170
|2006.11.02 11:25
|t/p
|87
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|15.82
|10543.58
|171
|2006.11.02 11:25
|close
|86
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2782
|-11.09
|10532.49
|172
|2006.11.03 15:31
|t/p
|83
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|49.97
|10582.46
|173
|2006.11.03 15:31
|close
|82
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2695
|-13.02
|10569.44
|174
|2006.11.03 15:31
|close
|81
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2675
|-27.51
|10541.94
|175
|2006.11.03 17:00
|sell
|88
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2699
|176
|2006.11.03 17:00
|t/p
|88
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|10.00
|10551.94
|177
|2006.11.03 17:00
|sell
|89
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2686
|178
|2006.11.03 17:01
|t/p
|89
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|10.00
|10561.94
|179
|2006.11.03 17:01
|sell
|90
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2674
|180
|2006.11.03 17:10
|sell
|91
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2693
|181
|2006.11.06 02:03
|sell
|92
|0.40
|1.2721
|0.0000
|1.2711
|182
|2006.11.06 03:10
|t/p
|92
|0.40
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|40.00
|10601.94
|183
|2006.11.06 03:10
|close
|91
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2693
|-15.00
|10586.93
|184
|2006.11.06 03:10
|close
|90
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2674
|-25.50
|10561.43
|185
|2006.11.06 22:00
|buy
|93
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2730
|186
|2006.11.07 00:14
|t/p
|93
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|9.30
|10570.74
|187
|2006.11.07 01:00
|buy
|94
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2745
|188
|2006.11.07 06:15
|t/p
|94
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|10.00
|10580.74
|189
|2006.11.07 06:15
|buy
|95
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2758
|190
|2006.11.07 06:25
|t/p
|95
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|10.00
|10590.74
|191
|2006.11.07 06:25
|buy
|96
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2770
|192
|2006.11.07 07:02
|t/p
|96
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|10.00
|10600.74
|193
|2006.11.07 07:02
|buy
|97
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|194
|2006.11.07 08:46
|buy
|98
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2764
|195
|2006.11.07 11:31
|t/p
|98
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|20.00
|10620.74
|196
|2006.11.07 11:31
|close
|97
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2783
|-9.00
|10611.74
|197
|2006.11.07 17:00
|buy
|99
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2820
|198
|2006.11.07 21:18
|buy
|100
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2801
|199
|2006.11.07 21:55
|buy
|101
|0.40
|1.2770
|0.0000
|1.2780
|200
|2006.11.08 00:06
|t/p
|101
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|37.21
|10648.95
|201
|2006.11.08 00:06
|close
|100
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2801
|-23.39
|10625.56
|202
|2006.11.08 00:06
|close
|99
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2820
|-31.70
|10593.86
|203
|2006.11.08 12:00
|buy
|102
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2809
|204
|2006.11.08 14:57
|buy
|103
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2791
|205
|2006.11.08 16:11
|buy
|104
|0.40
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|206
|2006.11.08 18:13
|t/p
|104
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|40.00
|10633.86
|207
|2006.11.08 18:13
|close
|103
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2791
|-16.00
|10617.86
|208
|2006.11.08 18:13
|close
|102
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2809
|-25.00
|10592.86
|209
|2006.11.09 03:00
|sell
|105
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2741
|210
|2006.11.09 07:14
|sell
|106
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2759
|211
|2006.11.09 10:07
|sell
|107
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2777
|212
|2006.11.09 12:01
|t/p
|107
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|40.00
|10632.86
|213
|2006.11.09 12:01
|close
|106
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2759
|-16.00
|10616.86
|214
|2006.11.09 12:01
|close
|105
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2741
|-26.00
|10590.86
|215
|2006.11.09 14:00
|buy
|108
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2793
|216
|2006.11.09 14:50
|t/p
|108
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|10.00
|10600.86
|217
|2006.11.09 14:50
|buy
|109
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2805
|218
|2006.11.09 15:37
|buy
|110
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2787
|219
|2006.11.09 15:47
|buy
|111
|0.40
|1.2759
|0.0000
|1.2769
|220
|2006.11.09 15:58
|t/p
|111
|0.40
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|40.00
|10640.86
|221
|2006.11.09 15:58
|close
|110
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2787
|-14.00
|10626.86
|222
|2006.11.09 15:58
|close
|109
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2805
|-26.00
|10600.86
|223
|2006.11.09 15:58
|buy
|112
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2782
|224
|2006.11.09 16:43
|t/p
|112
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|10.00
|10610.86
|225
|2006.11.09 18:00
|buy
|113
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2803
|226
|2006.11.09 18:19
|t/p
|113
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|10.00
|10620.86
|227
|2006.11.09 18:19
|buy
|114
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2815
|228
|2006.11.09 18:25
|t/p
|114
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|10.00
|10630.86
|229
|2006.11.09 18:25
|buy
|115
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2827
|230
|2006.11.09 18:26
|t/p
|115
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|10.00
|10640.86
|231
|2006.11.09 18:26
|buy
|116
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2839
|232
|2006.11.09 18:35
|t/p
|116
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|10.00
|10650.86
|233
|2006.11.09 18:35
|buy
|117
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2851
|234
|2006.11.09 21:57
|buy
|118
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2832
|235
|2006.11.10 00:15
|t/p
|118
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|18.61
|10669.47
|236
|2006.11.10 00:15
|close
|117
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2851
|-9.70
|10659.77
|237
|2006.11.10 04:00
|buy
|119
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2858
|238
|2006.11.10 04:02
|t/p
|119
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|10.00
|10669.77
|239
|2006.11.10 04:02
|buy
|120
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2870
|240
|2006.11.10 10:27
|t/p
|120
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|10.00
|10679.77
|241
|2006.11.10 12:00
|buy
|121
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2897
|242
|2006.11.10 13:28
|buy
|122
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2879
|243
|2006.11.10 14:00
|t/p
|122
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|20.00
|10699.77
|244
|2006.11.10 14:00
|close
|121
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2897
|-8.00
|10691.77
|245
|2006.11.13 01:00
|sell
|123
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2841
|246
|2006.11.13 03:11
|sell
|124
|0.20
|1.2870
|0.0000
|1.2860
|247
|2006.11.13 09:39
|t/p
|124
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|20.00
|10711.77
|248
|2006.11.13 09:39
|close
|123
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2841
|-9.00
|10702.77
|249
|2006.11.13 12:00
|sell
|125
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2828
|250
|2006.11.13 16:19
|t/p
|125
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|10.00
|10712.77
|251
|2006.11.13 16:19
|sell
|126
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2816
|252
|2006.11.13 16:51
|t/p
|126
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|10.00
|10722.77
|253
|2006.11.13 16:51
|sell
|127
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2804
|254
|2006.11.13 17:22
|t/p
|127
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|10.00
|10732.77
|255
|2006.11.13 17:22
|sell
|128
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2792
|256
|2006.11.14 01:51
|sell
|129
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2810
|257
|2006.11.14 03:00
|t/p
|129
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|20.00
|10752.77
|258
|2006.11.14 03:00
|close
|128
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2792
|-6.50
|10746.27
|259
|2006.11.14 16:00
|buy
|130
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|260
|2006.11.14 16:40
|buy
|131
|0.20
|1.2842
|0.0000
|1.2852
|261
|2006.11.14 17:04
|buy
|132
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2834
|262
|2006.11.15 13:00
|sell
|133
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2773
|263
|2006.11.15 17:05
|sell
|134
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2791
|264
|2006.11.15 21:07
|sell
|135
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2810
|265
|2006.11.16 10:38
|t/p
|135
|0.40
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|45.98
|10792.25
|266
|2006.11.16 10:38
|close
|134
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2791
|-13.01
|10779.24
|267
|2006.11.16 10:38
|close
|133
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2773
|-26.50
|10752.74
|268
|2006.11.16 15:30
|t/p
|132
|0.40
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|28.86
|10781.60
|269
|2006.11.16 15:30
|close
|131
|0.20
|1.2834
|0.0000
|1.2852
|-21.57
|10760.03
|270
|2006.11.16 15:30
|close
|130
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2871
|-27.79
|10732.24
|271
|2006.11.16 21:00
|sell
|136
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2777
|272
|2006.11.17 06:15
|t/p
|136
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|10.50
|10742.74
|273
|2006.11.17 07:00
|sell
|137
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2764
|274
|2006.11.17 07:54
|t/p
|137
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|10.00
|10752.74
|275
|2006.11.17 07:54
|sell
|138
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2752
|276
|2006.11.17 09:01
|sell
|139
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2770
|277
|2006.11.17 13:43
|t/p
|139
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|20.00
|10772.74
|278
|2006.11.17 13:43
|close
|138
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2752
|-8.00
|10764.74
|279
|2006.11.17 21:00
|buy
|140
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|280
|2006.11.17 22:02
|buy
|141
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2823
|281
|2006.11.17 22:48
|t/p
|141
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|20.00
|10784.74
|282
|2006.11.17 22:48
|close
|140
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2841
|-8.00
|10776.74
|283
|2006.11.17 22:50
|buy
|142
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|284
|2006.11.20 04:12
|t/p
|142
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|9.30
|10786.04
|285
|2006.11.20 05:00
|buy
|143
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2853
|286
|2006.11.20 17:02
|buy
|144
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2835
|287
|2006.11.20 18:56
|buy
|145
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2817
|288
|2006.11.20 20:02
|t/p
|145
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|40.00
|10826.04
|289
|2006.11.20 20:02
|close
|144
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2835
|-16.00
|10810.04
|290
|2006.11.20 20:02
|close
|143
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2853
|-31.00
|10779.04
|291
|2006.11.21 23:00
|buy
|146
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2857
|292
|2006.11.22 04:20
|t/p
|146
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|9.30
|10788.35
|293
|2006.11.22 05:00
|buy
|147
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2869
|294
|2006.11.22 06:45
|t/p
|147
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|10.00
|10798.35
|295
|2006.11.22 06:45
|buy
|148
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2881
|296
|2006.11.22 14:10
|t/p
|148
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|10.00
|10808.35
|297
|2006.11.22 16:00
|buy
|149
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2931
|298
|2006.11.22 17:03
|t/p
|149
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|10.00
|10818.35
|299
|2006.11.22 17:03
|buy
|150
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2943
|300
|2006.11.22 17:23
|t/p
|150
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|10.00
|10828.35
|301
|2006.11.22 17:23
|buy
|151
|0.10
|1.2945
|0.0000
|1.2955
|302
|2006.11.22 17:26
|t/p
|151
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2955
|10.00
|10838.35
|303
|2006.11.22 17:26
|buy
|152
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2967
|304
|2006.11.22 17:52
|buy
|153
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2949
|305
|2006.11.22 19:48
|buy
|154
|0.40
|1.2921
|0.0000
|1.2931
|306
|2006.11.22 20:34
|t/p
|154
|0.40
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|40.00
|10878.35
|307
|2006.11.22 20:34
|close
|153
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2949
|-16.00
|10862.35
|308
|2006.11.22 20:35
|close
|152
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2967
|-25.00
|10837.35
|309
|2006.11.23 12:00
|buy
|155
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2981
|310
|2006.11.23 13:08
|buy
|156
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2963
|311
|2006.11.23 17:02
|t/p
|156
|0.20
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|20.00
|10857.35
|312
|2006.11.23 17:02
|close
|155
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2981
|-8.00
|10849.35
|313
|2006.11.24 11:00
|buy
|157
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.3079
|314
|2006.11.24 12:16
|t/p
|157
|0.10
|1.3079
|0.0000
|1.3079
|10.00
|10859.35
|315
|2006.11.24 12:16
|buy
|158
|0.10
|1.3081
|0.0000
|1.3091
|316
|2006.11.24 12:29
|t/p
|158
|0.10
|1.3091
|0.0000
|1.3091
|10.00
|10869.35
|317
|2006.11.24 12:29
|buy
|159
|0.10
|1.3093
|0.0000
|1.3103
|318
|2006.11.24 12:31
|t/p
|159
|0.10
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|10.00
|10879.35
|319
|2006.11.24 12:31
|buy
|160
|0.10
|1.3106
|0.0000
|1.3116
|320
|2006.11.24 12:38
|buy
|161
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3098
|321
|2006.11.24 17:18
|t/p
|161
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|20.00
|10899.35
|322
|2006.11.24 17:18
|close
|160
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3116
|-8.00
|10891.35
|323
|2006.11.27 22:00
|buy
|162
|0.10
|1.3130
|0.0000
|1.3140
|324
|2006.11.28 01:47
|t/p
|162
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|9.30
|10900.65
|325
|2006.11.28 13:00
|buy
|163
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3154
|326
|2006.11.28 15:30
|t/p
|163
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|10.00
|10910.65
|327
|2006.11.28 16:00
|buy
|164
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|328
|2006.11.28 17:03
|buy
|165
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3157
|329
|2006.11.28 17:11
|t/p
|165
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|20.00
|10930.65
|330
|2006.11.28 17:11
|close
|164
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3177
|-10.00
|10920.65
|331
|2006.11.28 17:11
|buy
|166
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3168
|332
|2006.11.28 18:06
|buy
|167
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3150
|333
|2006.11.28 18:16
|t/p
|167
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|20.00
|10940.65
|334
|2006.11.28 18:16
|close
|166
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3168
|-8.00
|10932.65
|335
|2006.11.28 18:16
|buy
|168
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3161
|336
|2006.11.28 18:48
|t/p
|168
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|10.00
|10942.65
|337
|2006.11.28 18:48
|buy
|169
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3173
|338
|2006.11.28 19:30
|buy
|170
|0.20
|1.3144
|0.0000
|1.3154
|339
|2006.11.28 19:37
|t/p
|170
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|20.00
|10962.65
|340
|2006.11.28 19:37
|close
|169
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3173
|-9.00
|10953.65
|341
|2006.11.28 21:00
|buy
|171
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3189
|342
|2006.11.28 21:30
|t/p
|171
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|10.00
|10963.65
|343
|2006.11.28 21:30
|buy
|172
|0.10
|1.3191
|0.0000
|1.3201
|344
|2006.11.28 22:41
|t/p
|172
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|10.00
|10973.65
|345
|2006.11.28 22:41
|buy
|173
|0.10
|1.3203
|0.0000
|1.3213
|346
|2006.11.29 01:52
|t/p
|173
|0.10
|1.3213
|0.0000
|1.3213
|9.30
|10982.96
|347
|2006.11.29 01:52
|buy
|174
|0.10
|1.3215
|0.0000
|1.3225
|348
|2006.11.29 02:03
|buy
|175
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3207
|349
|2006.11.29 02:16
|t/p
|175
|0.20
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|20.00
|11002.96
|350
|2006.11.29 02:16
|close
|174
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3225
|-7.00
|10995.96
|351
|2006.11.29 02:16
|buy
|176
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3221
|352
|2006.11.29 03:43
|buy
|177
|0.20
|1.3193
|0.0000
|1.3203
|353
|2006.11.29 08:25
|t/p
|177
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|20.00
|11015.96
|354
|2006.11.29 08:25
|close
|176
|0.10
|1.3203
|0.0000
|1.3221
|-8.00
|11007.96
|355
|2006.11.29 17:00
|sell
|178
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3153
|356
|2006.11.29 17:06
|t/p
|178
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|10.00
|11017.96
|357
|2006.11.29 17:06
|sell
|179
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3140
|358
|2006.11.29 18:19
|t/p
|179
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|10.00
|11027.96
|359
|2006.11.29 19:00
|sell
|180
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3135
|360
|2006.11.29 20:27
|t/p
|180
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|10.00
|11037.96
|361
|2006.11.30 12:00
|buy
|181
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3211
|362
|2006.11.30 15:31
|t/p
|181
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|10.00
|11047.96
|363
|2006.11.30 15:31
|buy
|182
|0.10
|1.3213
|0.0000
|1.3223
|364
|2006.11.30 15:34
|buy
|183
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3204
|365
|2006.11.30 16:57
|t/p
|183
|0.20
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|20.00
|11067.96
|366
|2006.11.30 16:57
|close
|182
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3223
|-9.00
|11058.96
|367
|2006.11.30 16:57
|buy
|184
|0.10
|1.3205
|0.0000
|1.3215
|368
|2006.11.30 16:57
|t/p
|184
|0.10
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|10.00
|11068.96
|369
|2006.11.30 16:57
|buy
|185
|0.10
|1.3217
|0.0000
|1.3227
|370
|2006.11.30 17:04
|t/p
|185
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|10.00
|11078.96
|371
|2006.11.30 17:04
|buy
|186
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3242
|372
|2006.11.30 17:14
|t/p
|186
|0.10
|1.3242
|0.0000
|1.3242
|10.00
|11088.96
|373
|2006.11.30 17:14
|buy
|187
|0.10
|1.3245
|0.0000
|1.3255
|374
|2006.11.30 17:46
|t/p
|187
|0.10
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|10.00
|11098.96
|375
|2006.11.30 17:46
|buy
|188
|0.10
|1.3257
|0.0000
|1.3267
|376
|2006.11.30 18:15
|t/p
|188
|0.10
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|10.00
|11108.96
|377
|2006.11.30 18:15
|buy
|189
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3279
|378
|2006.11.30 21:05
|buy
|190
|0.20
|1.3250
|0.0000
|1.3260
|379
|2006.12.01 04:25
|t/p
|190
|0.20
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|18.61
|11127.56
|380
|2006.12.01 04:25
|close
|189
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3279
|-7.70
|11119.87
|381
|2006.12.01 17:00
|buy
|191
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3291
|382
|2006.12.01 17:00
|t/p
|191
|0.10
|1.3291
|0.0000
|1.3291
|10.00
|11129.87
|383
|2006.12.01 17:00
|buy
|192
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3304
|384
|2006.12.01 17:01
|t/p
|192
|0.10
|1.3304
|0.0000
|1.3304
|10.00
|11139.87
|385
|2006.12.01 17:01
|buy
|193
|0.10
|1.3306
|0.0000
|1.3316
|386
|2006.12.01 17:09
|t/p
|193
|0.10
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|10.00
|11149.87
|387
|2006.12.01 17:09
|buy
|194
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3328
|388
|2006.12.01 17:29
|t/p
|194
|0.10
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|10.00
|11159.87
|389
|2006.12.01 17:29
|buy
|195
|0.10
|1.3330
|0.0000
|1.3340
|390
|2006.12.01 17:38
|t/p
|195
|0.10
|1.3340
|0.0000
|1.3340
|10.00
|11169.87
|391
|2006.12.01 17:38
|buy
|196
|0.10
|1.3345
|0.0000
|1.3355
|392
|2006.12.01 18:05
|buy
|197
|0.20
|1.3326
|0.0000
|1.3336
|393
|2006.12.01 18:38
|buy
|198
|0.40
|1.3308
|0.0000
|1.3318
|394
|2006.12.01 19:07
|t/p
|198
|0.40
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|40.00
|11209.87
|395
|2006.12.01 19:07
|close
|197
|0.20
|1.3318
|0.0000
|1.3336
|-16.00
|11193.87
|396
|2006.12.01 19:07
|close
|196
|0.10
|1.3317
|0.0000
|1.3355
|-28.00
|11165.87
|397
|2006.12.01 19:07
|buy
|199
|0.10
|1.3320
|0.0000
|1.3330
|398
|2006.12.01 21:42
|t/p
|199
|0.10
|1.3330
|0.0000
|1.3330
|10.00
|11175.87
|399
|2006.12.01 21:42
|buy
|200
|0.10
|1.3333
|0.0000
|1.3343
|400
|2006.12.04 01:00
|t/p
|200
|0.10
|1.3343
|0.0000
|1.3343
|9.30
|11185.17
|401
|2006.12.04 01:00
|buy
|201
|0.10
|1.3364
|0.0000
|1.3374
|402
|2006.12.04 02:02
|buy
|202
|0.20
|1.3346
|0.0000
|1.3356
|403
|2006.12.04 03:17
|buy
|203
|0.40
|1.3328
|0.0000
|1.3338
|404
|2006.12.04 04:21
|t/p
|203
|0.40
|1.3338
|0.0000
|1.3338
|40.00
|11225.17
|405
|2006.12.04 04:21
|close
|202
|0.20
|1.3338
|0.0000
|1.3356
|-16.00
|11209.17
|406
|2006.12.04 04:22
|close
|201
|0.10
|1.3337
|0.0000
|1.3374
|-27.00
|11182.17
|407
|2006.12.04 19:00
|buy
|204
|0.10
|1.3326
|0.0000
|1.3336
|408
|2006.12.04 23:48
|t/p
|204
|0.10
|1.3336
|0.0000
|1.3336
|10.00
|11192.17
|409
|2006.12.05 00:00
|buy
|205
|0.10
|1.3343
|0.0000
|1.3353
|410
|2006.12.05 03:26
|buy
|206
|0.20
|1.3325
|0.0000
|1.3335
|411
|2006.12.05 08:29
|t/p
|206
|0.20
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|20.00
|11212.17
|412
|2006.12.05 08:29
|close
|205
|0.10
|1.3335
|0.0000
|1.3353
|-8.00
|11204.17
|413
|2006.12.06 11:00
|sell
|207
|0.10
|1.3294
|0.0000
|1.3284
|414
|2006.12.06 11:18
|t/p
|207
|0.10
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|10.00
|11214.17
|415
|2006.12.06 11:18
|sell
|208
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3272
|416
|2006.12.06 11:39
|t/p
|208
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|10.00
|11224.17
|417
|2006.12.06 11:39
|sell
|209
|0.10
|1.3270
|0.0000
|1.3260
|418
|2006.12.06 11:40
|t/p
|209
|0.10
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|10.00
|11234.17
|419
|2006.12.06 11:40
|sell
|210
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3248
|420
|2006.12.06 12:51
|sell
|211
|0.20
|1.3277
|0.0000
|1.3267
|421
|2006.12.06 15:15
|t/p
|211
|0.20
|1.3267
|0.0000
|1.3267
|20.00
|11254.17
|422
|2006.12.06 15:15
|close
|210
|0.10
|1.3267
|0.0000
|1.3248
|-9.00
|11245.17
|423
|2006.12.06 15:15
|sell
|212
|0.10
|1.3263
|0.0000
|1.3253
|424
|2006.12.06 16:14
|sell
|213
|0.20
|1.3281
|0.0000
|1.3271
|425
|2006.12.06 17:04
|sell
|214
|0.40
|1.3299
|0.0000
|1.3289
|426
|2006.12.06 20:48
|t/p
|214
|0.40
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|40.00
|11285.17
|427
|2006.12.06 20:48
|close
|213
|0.20
|1.3289
|0.0000
|1.3271
|-16.00
|11269.17
|428
|2006.12.06 20:48
|close
|212
|0.10
|1.3290
|0.0000
|1.3253
|-27.00
|11242.17
|429
|2006.12.07 01:00
|sell
|215
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3270
|430
|2006.12.07 06:57
|sell
|216
|0.20
|1.3299
|0.0000
|1.3289
|431
|2006.12.07 09:27
|sell
|217
|0.40
|1.3317
|0.0000
|1.3307
|432
|2006.12.07 11:26
|t/p
|217
|0.40
|1.3307
|0.0000
|1.3307
|40.00
|11282.17
|433
|2006.12.07 11:26
|close
|216
|0.20
|1.3307
|0.0000
|1.3289
|-16.00
|11266.17
|434
|2006.12.07 11:27
|close
|215
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3270
|-28.00
|11238.17
|435
|2006.12.07 12:00
|buy
|218
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3317
|436
|2006.12.07 12:15
|buy
|219
|0.20
|1.3289
|0.0000
|1.3299
|437
|2006.12.07 15:01
|t/p
|219
|0.20
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|20.00
|11258.17
|438
|2006.12.07 15:01
|close
|218
|0.10
|1.3299
|0.0000
|1.3317
|-8.00
|11250.17
|439
|2006.12.08 22:00
|sell
|220
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3187
|440
|2006.12.11 01:00
|t/p
|220
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|10.50
|11260.67
|441
|2006.12.11 01:00
|sell
|221
|0.10
|1.3182
|0.0000
|1.3172
|442
|2006.12.11 02:12
|t/p
|221
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|10.00
|11270.67
|443
|2006.12.11 02:12
|sell
|222
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3160
|444
|2006.12.11 03:26
|t/p
|222
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|10.00
|11280.67
|445
|2006.12.11 03:26
|sell
|223
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3148
|446
|2006.12.11 03:53
|t/p
|223
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|10.00
|11290.67
|447
|2006.12.11 03:53
|sell
|224
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3136
|448
|2006.12.11 04:18
|t/p
|224
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|10.00
|11300.67
|449
|2006.12.11 04:18
|sell
|225
|0.10
|1.3134
|0.0000
|1.3124
|450
|2006.12.11 05:26
|sell
|226
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3142
|451
|2006.12.11 08:13
|sell
|227
|0.40
|1.3170
|0.0000
|1.3160
|452
|2006.12.11 08:59
|t/p
|227
|0.40
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|40.00
|11340.67
|453
|2006.12.11 08:59
|close
|226
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3142
|-16.00
|11324.67
|454
|2006.12.11 08:59
|close
|225
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3124
|-27.00
|11297.67
|455
|2006.12.11 20:00
|buy
|228
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3268
|456
|2006.12.11 22:34
|buy
|229
|0.20
|1.3238
|0.0000
|1.3248
|457
|2006.12.12 00:21
|t/p
|229
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3248
|18.61
|11316.28
|458
|2006.12.12 00:21
|close
|228
|0.10
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|-10.70
|11305.58
|459
|2006.12.12 00:21
|buy
|230
|0.10
|1.3251
|0.0000
|1.3261
|460
|2006.12.12 04:57
|t/p
|230
|0.10
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|10.00
|11315.58
|461
|2006.12.12 06:00
|buy
|231
|0.10
|1.3261
|0.0000
|1.3271
|462
|2006.12.12 09:39
|buy
|232
|0.20
|1.3243
|0.0000
|1.3253
|463
|2006.12.12 11:51
|t/p
|232
|0.20
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|20.00
|11335.58
|464
|2006.12.12 11:51
|close
|231
|0.10
|1.3253
|0.0000
|1.3271
|-8.00
|11327.58
|465
|2006.12.12 22:00
|buy
|233
|0.10
|1.3276
|0.0000
|1.3286
|466
|2006.12.12 22:10
|t/p
|233
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3286
|10.00
|11337.58
|467
|2006.12.12 22:10
|buy
|234
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3298
|468
|2006.12.13 02:59
|buy
|235
|0.20
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|469
|2006.12.13 03:22
|t/p
|235
|0.20
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|20.00
|11357.58
|470
|2006.12.13 03:22
|close
|234
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3298
|-8.70
|11348.88
|471
|2006.12.13 03:22
|buy
|236
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3290
|472
|2006.12.13 10:15
|buy
|237
|0.20
|1.3262
|0.0000
|1.3272
|473
|2006.12.13 12:38
|t/p
|237
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|20.00
|11368.88
|474
|2006.12.13 12:38
|close
|236
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3290
|-8.00
|11360.88
|475
|2006.12.13 13:00
|sell
|238
|0.10
|1.3270
|0.0000
|1.3260
|476
|2006.12.13 14:19
|t/p
|238
|0.10
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|10.00
|11370.88
|477
|2006.12.13 16:00
|sell
|239
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3211
|478
|2006.12.13 16:08
|t/p
|239
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|10.00
|11380.88
|479
|2006.12.13 16:08
|sell
|240
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3199
|480
|2006.12.13 16:36
|t/p
|240
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|10.00
|11390.88
|481
|2006.12.13 16:36
|sell
|241
|0.10
|1.3197
|0.0000
|1.3187
|482
|2006.12.13 17:05
|sell
|242
|0.20
|1.3216
|0.0000
|1.3206
|483
|2006.12.13 18:11
|sell
|243
|0.40
|1.3235
|0.0000
|1.3225
|484
|2006.12.13 18:22
|t/p
|243
|0.40
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|40.00
|11430.88
|485
|2006.12.13 18:22
|close
|242
|0.20
|1.3225
|0.0000
|1.3206
|-18.00
|11412.88
|486
|2006.12.13 18:22
|close
|241
|0.10
|1.3226
|0.0000
|1.3187
|-29.00
|11383.88
|487
|2006.12.13 18:22
|sell
|244
|0.10
|1.3223
|0.0000
|1.3213
|488
|2006.12.13 18:53
|t/p
|244
|0.10
|1.3213
|0.0000
|1.3213
|10.00
|11393.88
|489
|2006.12.13 18:53
|sell
|245
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3201
|490
|2006.12.13 19:53
|t/p
|245
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|10.00
|11403.88
|491
|2006.12.13 19:53
|sell
|246
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3188
|492
|2006.12.13 21:27
|sell
|247
|0.20
|1.3217
|0.0000
|1.3207
|493
|2006.12.13 21:28
|t/p
|247
|0.20
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|20.00
|11423.88
|494
|2006.12.13 21:28
|close
|246
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3188
|-9.00
|11414.88
|495
|2006.12.13 21:29
|sell
|248
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3194
|496
|2006.12.13 23:27
|sell
|249
|0.20
|1.3229
|0.0000
|1.3219
|497
|2006.12.13 23:27
|t/p
|249
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|20.00
|11434.88
|498
|2006.12.13 23:27
|close
|248
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.3194
|-15.00
|11419.88
|499
|2006.12.14 17:00
|sell
|250
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3166
|500
|2006.12.14 17:26
|t/p
|250
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|10.00
|11429.88
|501
|2006.12.14 17:26
|sell
|251
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3154
|502
|2006.12.14 17:29
|t/p
|251
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|10.00
|11439.88
|503
|2006.12.14 17:29
|sell
|252
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3142
|504
|2006.12.14 18:00
|sell
|253
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3161
|505
|2006.12.14 18:21
|t/p
|253
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3161
|20.00
|11459.88
|506
|2006.12.14 18:21
|close
|252
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3142
|-9.00
|11450.88
|507
|2006.12.14 18:21
|sell
|254
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3147
|508
|2006.12.14 19:20
|sell
|255
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3166
|509
|2006.12.14 19:29
|t/p
|255
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|20.00
|11470.88
|510
|2006.12.14 19:29
|close
|254
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3147
|-9.00
|11461.88
|511
|2006.12.14 19:29
|sell
|256
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3153
|512
|2006.12.14 19:49
|t/p
|256
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|10.00
|11471.88
|513
|2006.12.14 19:49
|sell
|257
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3141
|514
|2006.12.15 07:47
|t/p
|257
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|10.50
|11482.38
|515
|2006.12.15 13:00
|sell
|258
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3104
|516
|2006.12.15 13:49
|t/p
|258
|0.10
|1.3104
|0.0000
|1.3104
|10.00
|11492.38
|517
|2006.12.15 13:49
|sell
|259
|0.10
|1.3102
|0.0000
|1.3092
|518
|2006.12.15 14:08
|sell
|260
|0.20
|1.3120
|0.0000
|1.3110
|519
|2006.12.15 14:53
|t/p
|260
|0.20
|1.3110
|0.0000
|1.3110
|20.00
|11512.38
|520
|2006.12.15 14:53
|close
|259
|0.10
|1.3110
|0.0000
|1.3092
|-8.00
|11504.38
|521
|2006.12.15 14:54
|sell
|261
|0.10
|1.3107
|0.0000
|1.3097
|522
|2006.12.15 15:25
|sell
|262
|0.20
|1.3125
|0.0000
|1.3115
|523
|2006.12.15 15:30
|sell
|263
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3136
|524
|2006.12.15 16:37
|t/p
|263
|0.40
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|40.00
|11544.38
|525
|2006.12.15 16:37
|close
|262
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3115
|-22.00
|11522.38
|526
|2006.12.15 16:37
|close
|261
|0.10
|1.3135
|0.0000
|1.3097
|-28.00
|11494.38
|527
|2006.12.15 19:00
|sell
|264
|0.10
|1.3092
|0.0000
|1.3082
|528
|2006.12.15 19:09
|t/p
|264
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3082
|10.00
|11504.38
|529
|2006.12.15 19:09
|sell
|265
|0.10
|1.3080
|0.0000
|1.3070
|530
|2006.12.15 19:32
|t/p
|265
|0.10
|1.3070
|0.0000
|1.3070
|10.00
|11514.38
|531
|2006.12.15 19:32
|sell
|266
|0.10
|1.3068
|0.0000
|1.3058
|532
|2006.12.15 23:26
|sell
|267
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3078
|533
|2006.12.18 08:02
|sell
|268
|0.40
|1.3106
|0.0000
|1.3096
|534
|2006.12.18 08:58
|t/p
|268
|0.40
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|40.00
|11554.38
|535
|2006.12.18 08:58
|close
|267
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3078
|-15.00
|11539.38
|536
|2006.12.18 08:58
|close
|266
|0.10
|1.3092
|0.0000
|1.3058
|-23.50
|11515.88
|537
|2006.12.18 17:00
|sell
|269
|0.10
|1.3073
|0.0000
|1.3063
|538
|2006.12.18 17:06
|t/p
|269
|0.10
|1.3063
|0.0000
|1.3063
|10.00
|11525.88
|539
|2006.12.18 17:06
|sell
|270
|0.10
|1.3061
|0.0000
|1.3051
|540
|2006.12.18 20:15
|sell
|271
|0.20
|1.3079
|0.0000
|1.3069
|541
|2006.12.18 21:56
|sell
|272
|0.40
|1.3097
|0.0000
|1.3087
|542
|2006.12.19 06:28
|t/p
|272
|0.40
|1.3087
|0.0000
|1.3087
|41.99
|11567.87
|543
|2006.12.19 06:28
|close
|271
|0.20
|1.3087
|0.0000
|1.3069
|-15.00
|11552.87
|544
|2006.12.19 06:28
|close
|270
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3051
|-27.50
|11525.37
|545
|2006.12.19 11:00
|buy
|273
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3156
|546
|2006.12.19 11:00
|t/p
|273
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|10.00
|11535.37
|547
|2006.12.19 11:00
|buy
|274
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3170
|548
|2006.12.19 11:02
|t/p
|274
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|10.00
|11545.37
|549
|2006.12.19 11:02
|buy
|275
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3182
|550
|2006.12.19 15:30
|buy
|276
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3164
|551
|2006.12.19 15:31
|buy
|277
|0.40
|1.3136
|0.0000
|1.3146
|552
|2006.12.19 15:32
|t/p
|277
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|40.00
|11585.37
|553
|2006.12.19 15:32
|close
|276
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3164
|-14.00
|11571.37
|554
|2006.12.19 15:32
|close
|275
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3182
|-26.00
|11545.37
|555
|2006.12.19 15:32
|buy
|278
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3156
|556
|2006.12.19 15:36
|t/p
|278
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|10.00
|11555.37
|557
|2006.12.19 15:36
|buy
|279
|0.10
|1.3158
|0.0000
|1.3168
|558
|2006.12.19 15:40
|buy
|280
|0.20
|1.3139
|0.0000
|1.3149
|559
|2006.12.19 15:43
|t/p
|280
|0.20
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|20.00
|11575.37
|560
|2006.12.19 15:43
|close
|279
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3168
|-9.00
|11566.37
|561
|2006.12.19 15:43
|buy
|281
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.3160
|562
|2006.12.19 16:06
|t/p
|281
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|10.00
|11576.37
|563
|2006.12.19 16:06
|buy
|282
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3172
|564
|2006.12.19 16:43
|t/p
|282
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|10.00
|11586.37
|565
|2006.12.19 16:43
|buy
|283
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3184
|566
|2006.12.19 17:17
|buy
|284
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|567
|2006.12.19 17:29
|t/p
|284
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|20.00
|11606.37
|568
|2006.12.19 17:29
|close
|283
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3184
|-8.00
|11598.37
|569
|2006.12.19 20:00
|buy
|285
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.3208
|570
|2006.12.19 20:32
|t/p
|285
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|10.00
|11608.37
|571
|2006.12.19 20:32
|buy
|286
|0.10
|1.3210
|0.0000
|1.3220
|572
|2006.12.19 21:50
|buy
|287
|0.20
|1.3192
|0.0000
|1.3202
|573
|2006.12.20 00:37
|t/p
|287
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|18.61
|11626.97
|574
|2006.12.20 00:37
|close
|286
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3220
|-8.70
|11618.28
|575
|2006.12.20 04:00
|buy
|288
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3237
|576
|2006.12.20 05:39
|t/p
|288
|0.10
|1.3237
|0.0000
|1.3237
|10.00
|11628.28
|577
|2006.12.20 05:39
|buy
|289
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3249
|578
|2006.12.20 07:29
|buy
|290
|0.20
|1.3221
|0.0000
|1.3231
|579
|2006.12.20 08:31
|t/p
|290
|0.20
|1.3231
|0.0000
|1.3231
|20.00
|11648.28
|580
|2006.12.20 08:31
|close
|289
|0.10
|1.3232
|0.0000
|1.3249
|-7.00
|11641.28
|581
|2006.12.20 21:00
|sell
|291
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3159
|582
|2006.12.21 03:03
|sell
|292
|0.20
|1.3187
|0.0000
|1.3177
|583
|2006.12.21 09:44
|sell
|293
|0.40
|1.3205
|0.0000
|1.3195
|584
|2006.12.21 10:15
|t/p
|293
|0.40
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|40.00
|11681.28
|585
|2006.12.21 10:15
|close
|292
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3177
|-16.00
|11665.28
|586
|2006.12.21 10:15
|close
|291
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3159
|-25.50
|11639.77
|587
|2006.12.21 14:00
|sell
|294
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3168
|588
|2006.12.21 15:17
|t/p
|294
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|10.00
|11649.77
|589
|2006.12.21 15:17
|sell
|295
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3156
|590
|2006.12.21 15:37
|t/p
|295
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|10.00
|11659.77
|591
|2006.12.21 15:37
|sell
|296
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3144
|592
|2006.12.21 15:47
|sell
|297
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3162
|593
|2006.12.21 16:28
|t/p
|297
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|20.00
|11679.77
|594
|2006.12.21 16:28
|close
|296
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3144
|-8.00
|11671.77
|595
|2006.12.21 16:28
|sell
|298
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3151
|596
|2006.12.21 16:33
|t/p
|298
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|10.00
|11681.77
|597
|2006.12.21 16:33
|sell
|299
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3137
|598
|2006.12.21 17:55
|sell
|300
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3155
|599
|2006.12.21 19:00
|sell
|301
|0.40
|1.3184
|0.0000
|1.3174
|600
|2006.12.21 19:08
|t/p
|301
|0.40
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|40.00
|11721.77
|601
|2006.12.21 19:08
|close
|300
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3155
|-16.00
|11705.77
|602
|2006.12.21 19:08
|close
|299
|0.10
|1.3174
|0.0000
|1.3137
|-27.00
|11678.77
|603
|2006.12.21 19:09
|sell
|302
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3163
|604
|2006.12.21 19:32
|t/p
|302
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|10.00
|11688.77
|605
|2006.12.21 19:32
|sell
|303
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3151
|606
|2006.12.22 00:16
|sell
|304
|0.20
|1.3179
|0.0000
|1.3169
|607
|2006.12.22 08:57
|sell
|305
|0.40
|1.3197
|0.0000
|1.3187
|608
|2006.12.22 09:00
|buy
|306
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3209
|609
|2006.12.22 10:09
|t/p
|305
|0.40
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|40.00
|11728.77
|610
|2006.12.22 10:09
|close
|304
|0.20
|1.3187
|0.0000
|1.3169
|-16.00
|11712.77
|611
|2006.12.22 10:09
|close
|303
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3151
|-26.50
|11686.27
|612
|2006.12.22 12:45
|t/p
|306
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|10.00
|11696.27
|613
|2006.12.22 12:45
|buy
|307
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3221
|614
|2006.12.22 13:14
|buy
|308
|0.20
|1.3193
|0.0000
|1.3203
|615
|2006.12.22 15:30
|t/p
|308
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|20.00
|11716.27
|616
|2006.12.22 15:30
|close
|307
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3221
|-7.00
|11709.27
|617
|2006.12.22 20:00
|sell
|309
|0.10
|1.3115
|0.0000
|1.3105
|618
|2006.12.22 21:00
|sell
|310
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3124
|619
|2006.12.26 05:35
|t/p
|310
|0.20
|1.3124
|0.0000
|1.3124
|21.99
|11731.26
|620
|2006.12.26 05:35
|close
|309
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3105
|-8.00
|11723.26
|621
|2006.12.26 08:00
|sell
|311
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3109
|622
|2006.12.26 12:40
|sell
|312
|0.20
|1.3137
|0.0000
|1.3127
|623
|2006.12.26 16:38
|t/p
|312
|0.20
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|20.00
|11743.26
|624
|2006.12.26 16:38
|close
|311
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3109
|-8.00
|11735.26
|625
|2006.12.26 20:00
|sell
|313
|0.10
|1.3094
|0.0000
|1.3084
|626
|2006.12.27 02:50
|sell
|314
|0.20
|1.3112
|0.0000
|1.3102
|627
|2006.12.27 04:34
|sell
|315
|0.40
|1.3130
|0.0000
|1.3120
|628
|2006.12.27 10:00
|buy
|316
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|629
|2006.12.27 14:53
|t/p
|316
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|10.00
|11745.26
|630
|2006.12.27 14:53
|buy
|317
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.3178
|631
|2006.12.27 15:50
|buy
|318
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3160
|632
|2006.12.27 17:29
|buy
|319
|0.40
|1.3132
|0.0000
|1.3142
|633
|2006.12.27 18:21
|t/p
|315
|0.40
|1.3120
|0.0000
|1.3120
|40.00
|11785.26
|634
|2006.12.27 18:21
|close
|314
|0.20
|1.3120
|0.0000
|1.3102
|-16.00
|11769.26
|635
|2006.12.27 18:21
|close
|313
|0.10
|1.3118
|0.0000
|1.3084
|-23.50
|11745.76
|636
|2006.12.28 01:00
|sell
|320
|0.10
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|637
|2006.12.28 02:22
|t/p
|320
|0.10
|1.3117
|0.0000
|1.3117
|10.00
|11755.76
|638
|2006.12.28 05:00
|sell
|321
|0.10
|1.3113
|0.0000
|1.3103
|639
|2006.12.28 10:25
|sell
|322
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3123
|640
|2006.12.28 11:16
|t/p
|319
|0.40
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|31.64
|11787.40
|641
|2006.12.28 11:16
|close
|318
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3160
|-18.18
|11769.23
|642
|2006.12.28 11:16
|close
|317
|0.10
|1.3142
|0.0000
|1.3178
|-28.09
|11741.14
|643
|2006.12.28 13:12
|sell
|323
|0.40
|1.3151
|0.0000
|1.3141
|644
|2006.12.28 14:00
|buy
|324
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.3163
|645
|2006.12.28 14:30
|t/p
|324
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|10.00
|11751.14
|646
|2006.12.28 14:30
|buy
|325
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3175
|647
|2006.12.28 14:35
|t/p
|325
|0.10
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|10.00
|11761.14
|648
|2006.12.28 14:35
|buy
|326
|0.10
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|649
|2006.12.28 15:27
|t/p
|326
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|10.00
|11771.14
|650
|2006.12.28 15:27
|buy
|327
|0.10
|1.3189
|0.0000
|1.3199
|651
|2006.12.28 15:37
|t/p
|327
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|10.00
|11781.14
|652
|2006.12.28 15:37
|buy
|328
|0.10
|1.3202
|0.0000
|1.3212
|653
|2006.12.28 16:57
|buy
|329
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3194
|654
|2006.12.28 17:00
|buy
|330
|0.40
|1.3164
|0.0000
|1.3174
|655
|2006.12.28 17:03
|t/p
|323
|0.40
|1.3141
|0.0000
|1.3141
|40.00
|11821.14
|656
|2006.12.28 17:03
|close
|322
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3123
|-16.00
|11805.14
|657
|2006.12.28 17:03
|close
|321
|0.10
|1.3142
|0.0000
|1.3103
|-29.00
|11776.14
|658
|2006.12.29 08:55
|t/p
|330
|0.40
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|37.21
|11813.35
|659
|2006.12.29 08:55
|close
|329
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3194
|-21.39
|11791.96
|660
|2006.12.29 08:55
|close
|328
|0.10
|1.3176
|0.0000
|1.3212
|-26.70
|11765.26
|661
|2006.12.29 08:55
|buy
|331
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3189
|662
|2006.12.29 10:19
|buy
|332
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3171
|663
|2006.12.29 11:20
|t/p
|332
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|20.00
|11785.26
|664
|2006.12.29 11:20
|close
|331
|0.10
|1.3172
|0.0000
|1.3189
|-7.00
|11778.26
|665
|2006.12.29 11:20
|buy
|333
|0.10
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|666
|2006.12.29 14:03
|t/p
|333
|0.10
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|10.00
|11788.26
|667
|2006.12.29 18:00
|buy
|334
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3196
|668
|2006.12.29 18:28
|t/p
|334
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3196
|10.00
|11798.26
|669
|2006.12.29 18:28
|buy
|335
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3209
|670
|2007.01.02 01:13
|t/p
|335
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|8.61
|11806.87
|671
|2007.01.02 03:00
|buy
|336
|0.10
|1.3235
|0.0000
|1.3245
|672
|2007.01.02 09:28
|t/p
|336
|0.10
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|10.00
|11816.87
|673
|2007.01.02 09:28
|buy
|337
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3260
|674
|2007.01.02 09:43
|t/p
|337
|0.10
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|10.00
|11826.87
|675
|2007.01.02 09:43
|buy
|338
|0.10
|1.3262
|0.0000
|1.3272
|676
|2007.01.02 10:28
|t/p
|338
|0.10
|1.3272
|0.0000
|1.3272
|10.00
|11836.87
|677
|2007.01.02 10:28
|buy
|339
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3284
|678
|2007.01.02 12:01
|t/p
|339
|0.10
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|10.00
|11846.87
|679
|2007.01.02 12:01
|buy
|340
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3296
|680
|2007.01.02 13:29
|buy
|341
|0.20
|1.3268
|0.0000
|1.3278
|681
|2007.01.02 15:21
|t/p
|341
|0.20
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|20.00
|11866.87
|682
|2007.01.02 15:21
|close
|340
|0.10
|1.3279
|0.0000
|1.3296
|-7.00
|11859.87
|683
|2007.01.03 13:00
|sell
|342
|0.10
|1.3225
|0.0000
|1.3215
|684
|2007.01.03 15:15
|sell
|343
|0.20
|1.3244
|0.0000
|1.3234
|685
|2007.01.03 15:59
|t/p
|343
|0.20
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|20.00
|11879.87
|686
|2007.01.03 15:59
|close
|342
|0.10
|1.3234
|0.0000
|1.3215
|-9.00
|11870.87
|687
|2007.01.03 15:59
|sell
|344
|0.10
|1.3231
|0.0000
|1.3221
|688
|2007.01.03 16:57
|t/p
|344
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|10.00
|11880.87
|689
|2007.01.03 16:57
|sell
|345
|0.10
|1.3218
|0.0000
|1.3208
|690
|2007.01.03 17:01
|t/p
|345
|0.10
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|10.00
|11890.87
|691
|2007.01.03 17:01
|sell
|346
|0.10
|1.3206
|0.0000
|1.3196
|692
|2007.01.03 17:06
|t/p
|346
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3196
|10.00
|11900.87
|693
|2007.01.03 17:06
|sell
|347
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3184
|694
|2007.01.03 17:08
|t/p
|347
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|10.00
|11910.87
|695
|2007.01.03 17:08
|sell
|348
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3171
|696
|2007.01.03 18:25
|t/p
|348
|0.10
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|10.00
|11920.87
|697
|2007.01.03 18:25
|sell
|349
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3159
|698
|2007.01.03 19:23
|t/p
|349
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|10.00
|11930.87
|699
|2007.01.03 19:23
|sell
|350
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3147
|700
|2007.01.04 05:09
|sell
|351
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3166
|701
|2007.01.04 07:05
|t/p
|351
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3166
|20.00
|11950.87
|702
|2007.01.04 07:05
|close
|350
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3147
|-6.50
|11944.37
|703
|2007.01.04 12:00
|sell
|352
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.3102
|704
|2007.01.04 12:39
|t/p
|352
|0.10
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|10.00
|11954.37
|705
|2007.01.04 12:39
|sell
|353
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3090
|706
|2007.01.04 12:52
|t/p
|353
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|10.00
|11964.37
|707
|2007.01.04 12:52
|sell
|354
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3077
|708
|2007.01.04 13:23
|sell
|355
|0.20
|1.3106
|0.0000
|1.3096
|709
|2007.01.04 16:13
|t/p
|355
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3096
|20.00
|11984.37
|710
|2007.01.04 16:13
|close
|354
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3077
|-9.00
|11975.37
|711
|2007.01.04 16:13
|sell
|356
|0.10
|1.3095
|0.0000
|1.3085
|712
|2007.01.04 16:16
|t/p
|356
|0.10
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|10.00
|11985.37
|713
|2007.01.04 16:16
|sell
|357
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3072
|714
|2007.01.04 17:09
|sell
|358
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3090
|715
|2007.01.04 17:23
|t/p
|358
|0.20
|1.3090
|0.0000
|1.3090
|20.00
|12005.37
|716
|2007.01.04 17:23
|close
|357
|0.10
|1.3089
|0.0000
|1.3072
|-7.00
|11998.37
|717
|2007.01.04 17:23
|sell
|359
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3078
|718
|2007.01.04 18:12
|t/p
|359
|0.10
|1.3078
|0.0000
|1.3078
|10.00
|12008.37
|719
|2007.01.04 18:12
|sell
|360
|0.10
|1.3075
|0.0000
|1.3065
|720
|2007.01.04 18:49
|sell
|361
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3084
|721
|2007.01.04 21:25
|t/p
|361
|0.20
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|20.00
|12028.37
|722
|2007.01.04 21:25
|close
|360
|0.10
|1.3084
|0.0000
|1.3065
|-9.00
|12019.37
|723
|2007.01.05 07:00
|sell
|362
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.3059
|724
|2007.01.05 08:48
|sell
|363
|0.20
|1.3089
|0.0000
|1.3079
|725
|2007.01.05 09:25
|t/p
|363
|0.20
|1.3079
|0.0000
|1.3079
|20.00
|12039.37
|726
|2007.01.05 09:25
|close
|362
|0.10
|1.3079
|0.0000
|1.3059
|-10.00
|12029.37
|727
|2007.01.05 16:00
|sell
|364
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.2993
|728
|2007.01.05 17:57
|t/p
|364
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|10.00
|12039.37
|729
|2007.01.05 17:57
|sell
|365
|0.10
|1.2991
|0.0000
|1.2981
|730
|2007.01.05 18:40
|sell
|366
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2999
|731
|2007.01.05 18:43
|t/p
|366
|0.20
|1.2999
|0.0000
|1.2999
|20.00
|12059.37
|732
|2007.01.05 18:43
|close
|365
|0.10
|1.2998
|0.0000
|1.2981
|-7.00
|12052.37
|733
|2007.01.05 18:44
|sell
|367
|0.10
|1.2997
|0.0000
|1.2987
|734
|2007.01.08 02:47
|t/p
|367
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|10.50
|12062.86
|735
|2007.01.08 16:00
|sell
|368
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2966
|736
|2007.01.08 16:13
|sell
|369
|0.20
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|737
|2007.01.08 16:56
|sell
|370
|0.40
|1.3013
|0.0000
|1.3003
|738
|2007.01.08 18:24
|t/p
|370
|0.40
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|40.00
|12102.86
|739
|2007.01.08 18:24
|close
|369
|0.20
|1.3003
|0.0000
|1.2984
|-18.00
|12084.86
|740
|2007.01.08 18:24
|close
|368
|0.10
|1.3004
|0.0000
|1.2966
|-28.00
|12056.86
|741
|2007.01.09 02:00
|buy
|371
|0.10
|1.3038
|0.0000
|1.3048
|742
|2007.01.09 09:48
|t/p
|371
|0.10
|1.3048
|0.0000
|1.3048
|10.00
|12066.86
|743
|2007.01.09 18:00
|sell
|372
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2989
|744
|2007.01.09 18:49
|t/p
|372
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|10.00
|12076.86
|745
|2007.01.09 18:49
|sell
|373
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.2977
|746
|2007.01.09 19:53
|sell
|374
|0.20
|1.3005
|0.0000
|1.2995
|747
|2007.01.10 00:40
|t/p
|374
|0.20
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|21.00
|12097.86
|748
|2007.01.10 00:40
|close
|373
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2977
|-7.50
|12090.36
|749
|2007.01.10 03:00
|sell
|375
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2957
|750
|2007.01.10 03:02
|t/p
|375
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|10.00
|12100.36
|751
|2007.01.10 03:02
|sell
|376
|0.10
|1.2954
|0.0000
|1.2944
|752
|2007.01.10 03:23
|sell
|377
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.2963
|753
|2007.01.10 03:35
|t/p
|377
|0.20
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|20.00
|12120.36
|754
|2007.01.10 03:35
|close
|376
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2944
|-9.00
|12111.36
|755
|2007.01.10 03:36
|sell
|378
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2950
|756
|2007.01.10 07:44
|sell
|379
|0.20
|1.2978
|0.0000
|1.2968
|757
|2007.01.10 09:47
|sell
|380
|0.40
|1.2996
|0.0000
|1.2986
|758
|2007.01.10 10:34
|t/p
|380
|0.40
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|40.00
|12151.36
|759
|2007.01.10 10:34
|close
|379
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2968
|-16.00
|12135.36
|760
|2007.01.10 10:34
|close
|378
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2950
|-28.00
|12107.36
|761
|2007.01.10 17:00
|sell
|381
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|762
|2007.01.10 17:09
|t/p
|381
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2952
|10.00
|12117.36
|763
|2007.01.10 17:09
|sell
|382
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2940
|764
|2007.01.10 17:13
|t/p
|382
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|10.00
|12127.36
|765
|2007.01.10 17:13
|sell
|383
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2928
|766
|2007.01.11 05:07
|sell
|384
|0.20
|1.2956
|0.0000
|1.2946
|767
|2007.01.11 09:00
|buy
|385
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2973
|768
|2007.01.11 09:27
|t/p
|384
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|20.00
|12147.36
|769
|2007.01.11 09:27
|close
|383
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2928
|-6.50
|12140.86
|770
|2007.01.11 09:27
|buy
|386
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2955
|771
|2007.01.11 09:35
|t/p
|386
|0.20
|1.2955
|0.0000
|1.2955
|20.00
|12160.86
|772
|2007.01.11 09:35
|close
|385
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2973
|-8.00
|12152.86
|773
|2007.01.11 09:35
|buy
|387
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2966
|774
|2007.01.11 09:56
|t/p
|387
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|10.00
|12162.86
|775
|2007.01.11 09:56
|buy
|388
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2980
|776
|2007.01.11 10:35
|buy
|389
|0.20
|1.2952
|0.0000
|1.2962
|777
|2007.01.11 10:48
|t/p
|389
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|20.00
|12182.86
|778
|2007.01.11 10:48
|close
|388
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2980
|-8.00
|12174.86
|779
|2007.01.11 12:00
|buy
|390
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2976
|780
|2007.01.11 12:32
|t/p
|390
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|10.00
|12184.86
|781
|2007.01.11 12:32
|buy
|391
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.2988
|782
|2007.01.11 14:06
|t/p
|391
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2988
|10.00
|12194.86
|783
|2007.01.11 15:00
|buy
|392
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2994
|784
|2007.01.11 15:38
|buy
|393
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2975
|785
|2007.01.11 15:41
|buy
|394
|0.40
|1.2947
|0.0000
|1.2957
|786
|2007.01.11 15:44
|t/p
|394
|0.40
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|40.00
|12234.86
|787
|2007.01.11 15:44
|close
|393
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2975
|-16.00
|12218.86
|788
|2007.01.11 15:44
|close
|392
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2994
|-28.00
|12190.86
|789
|2007.01.11 15:44
|buy
|395
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2967
|790
|2007.01.11 15:51
|buy
|396
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2949
|791
|2007.01.11 16:20
|buy
|397
|0.40
|1.2920
|0.0000
|1.2930
|792
|2007.01.11 16:48
|t/p
|397
|0.40
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|40.00
|12230.86
|793
|2007.01.11 16:48
|close
|396
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2949
|-18.00
|12212.86
|794
|2007.01.11 16:48
|close
|395
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2967
|-28.00
|12184.86
|795
|2007.01.11 20:00
|sell
|398
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2893
|796
|2007.01.11 20:08
|t/p
|398
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|10.00
|12194.86
|797
|2007.01.11 20:08
|sell
|399
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2880
|798
|2007.01.12 03:03
|t/p
|399
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|10.50
|12205.35
|799
|2007.01.12 19:00
|buy
|400
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2935
|800
|2007.01.12 21:22
|buy
|401
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2917
|801
|2007.01.12 22:03
|t/p
|401
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|20.00
|12225.35
|802
|2007.01.12 22:03
|close
|400
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2935
|-8.00
|12217.35
|803
|2007.01.15 07:00
|buy
|402
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2947
|804
|2007.01.15 09:42
|t/p
|402
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|10.00
|12227.35
|805
|2007.01.15 09:42
|buy
|403
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2959
|806
|2007.01.15 16:55
|buy
|404
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2941
|807
|2007.01.15 19:25
|t/p
|404
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|20.00
|12247.35
|808
|2007.01.15 19:25
|close
|403
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2959
|-8.00
|12239.35
|809
|2007.01.16 10:00
|buy
|405
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2973
|810
|2007.01.16 11:35
|t/p
|405
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|10.00
|12249.35
|811
|2007.01.16 11:35
|buy
|406
|0.10
|1.2975
|0.0000
|1.2985
|812
|2007.01.16 12:22
|t/p
|406
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|10.00
|12259.35
|813
|2007.01.16 12:22
|buy
|407
|0.10
|1.2988
|0.0000
|1.2998
|814
|2007.01.16 14:03
|buy
|408
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2980
|815
|2007.01.16 15:19
|buy
|409
|0.40
|1.2951
|0.0000
|1.2961
|816
|2007.01.16 16:07
|t/p
|409
|0.40
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|40.00
|12299.35
|817
|2007.01.16 16:07
|close
|408
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.2980
|-18.00
|12281.35
|818
|2007.01.16 16:07
|close
|407
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2998
|-28.00
|12253.35
|819
|2007.01.16 22:00
|sell
|410
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2911
|820
|2007.01.17 00:28
|t/p
|410
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2911
|10.50
|12263.85
|821
|2007.01.17 00:28
|sell
|411
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2899
|822
|2007.01.17 05:17
|sell
|412
|0.20
|1.2928
|0.0000
|1.2918
|823
|2007.01.17 12:45
|t/p
|412
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2918
|20.00
|12283.85
|824
|2007.01.17 12:45
|close
|411
|0.10
|1.2918
|0.0000
|1.2899
|-9.00
|12274.85
|825
|2007.01.17 16:00
|sell
|413
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2906
|826
|2007.01.17 16:16
|t/p
|413
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|10.00
|12284.85
|827
|2007.01.17 16:16
|sell
|414
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2893
|828
|2007.01.17 16:25
|sell
|415
|0.20
|1.2921
|0.0000
|1.2911
|829
|2007.01.17 16:51
|sell
|416
|0.40
|1.2939
|0.0000
|1.2929
|830
|2007.01.17 17:04
|t/p
|416
|0.40
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|40.00
|12324.85
|831
|2007.01.17 17:04
|close
|415
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2911
|-16.00
|12308.85
|832
|2007.01.17 17:05
|close
|414
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2893
|-27.00
|12281.85
|833
|2007.01.17 21:00
|buy
|417
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2951
|834
|2007.01.18 04:22
|t/p
|417
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|7.91
|12289.76
|835
|2007.01.18 06:00
|buy
|418
|0.10
|1.2972
|0.0000
|1.2982
|836
|2007.01.18 09:15
|buy
|419
|0.20
|1.2954
|0.0000
|1.2964
|837
|2007.01.18 09:27
|t/p
|419
|0.20
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|20.00
|12309.76
|838
|2007.01.18 09:27
|close
|418
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2982
|-8.00
|12301.76
|839
|2007.01.18 09:27
|buy
|420
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2975
|840
|2007.01.18 11:15
|buy
|421
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2956
|841
|2007.01.18 14:04
|buy
|422
|0.40
|1.2928
|0.0000
|1.2938
|842
|2007.01.18 16:22
|t/p
|422
|0.40
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|40.00
|12341.76
|843
|2007.01.18 16:22
|close
|421
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2956
|-14.00
|12327.76
|844
|2007.01.18 16:22
|close
|420
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2975
|-25.00
|12302.76
|845
|2007.01.19 00:00
|buy
|423
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2974
|846
|2007.01.19 04:05
|t/p
|423
|0.10
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|10.00
|12312.76
|847
|2007.01.19 04:05
|buy
|424
|0.10
|1.2977
|0.0000
|1.2987
|848
|2007.01.19 05:48
|t/p
|424
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|10.00
|12322.76
|849
|2007.01.19 05:48
|buy
|425
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.2999
|850
|2007.01.19 07:02
|t/p
|425
|0.10
|1.2999
|0.0000
|1.2999
|10.00
|12332.76
|851
|2007.01.19 07:02
|buy
|426
|0.10
|1.3001
|0.0000
|1.3011
|852
|2007.01.19 08:18
|buy
|427
|0.20
|1.2982
|0.0000
|1.2992
|853
|2007.01.19 08:28
|t/p
|427
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|20.00
|12352.76
|854
|2007.01.19 08:28
|close
|426
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.3011
|-9.00
|12343.76
|855
|2007.01.19 08:28
|buy
|428
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.3003
|856
|2007.01.19 10:09
|buy
|429
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2985
|857
|2007.01.19 12:19
|buy
|430
|0.40
|1.2956
|0.0000
|1.2966
|858
|2007.01.19 13:39
|t/p
|430
|0.40
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|40.00
|12383.76
|859
|2007.01.19 13:39
|close
|429
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2985
|-16.00
|12367.76
|860
|2007.01.19 13:39
|close
|428
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.3003
|-32.00
|12335.76
|861
|2007.01.19 19:00
|sell
|431
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2955
|862
|2007.01.22 01:00
|t/p
|431
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2955
|10.50
|12346.26
|863
|2007.01.22 15:00
|sell
|432
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2921
|864
|2007.01.22 17:55
|sell
|433
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2939
|865
|2007.01.23 02:28
|t/p
|433
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2939
|21.00
|12367.26
|866
|2007.01.23 02:28
|close
|432
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2921
|-7.50
|12359.76
|867
|2007.01.23 06:00
|sell
|434
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2928
|868
|2007.01.23 09:30
|sell
|435
|0.20
|1.2956
|0.0000
|1.2946
|869
|2007.01.23 10:09
|sell
|436
|0.40
|1.2974
|0.0000
|1.2964
|870
|2007.01.23 12:00
|buy
|437
|0.10
|1.2985
|0.0000
|1.2995
|871
|2007.01.23 12:03
|t/p
|437
|0.10
|1.2995
|0.0000
|1.2995
|10.00
|12369.76
|872
|2007.01.23 12:03
|buy
|438
|0.10
|1.2997
|0.0000
|1.3007
|873
|2007.01.23 12:09
|t/p
|438
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|10.00
|12379.76
|874
|2007.01.23 12:09
|buy
|439
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3019
|875
|2007.01.23 12:22
|t/p
|439
|0.10
|1.3019
|0.0000
|1.3019
|10.00
|12389.76
|876
|2007.01.23 12:22
|buy
|440
|0.10
|1.3022
|0.0000
|1.3032
|877
|2007.01.23 12:59
|buy
|441
|0.20
|1.3004
|0.0000
|1.3014
|878
|2007.01.23 13:43
|t/p
|441
|0.20
|1.3014
|0.0000
|1.3014
|20.00
|12409.76
|879
|2007.01.23 13:43
|close
|440
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3032
|-7.00
|12402.76
|880
|2007.01.23 13:43
|buy
|442
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.3026
|881
|2007.01.23 13:57
|t/p
|442
|0.10
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|10.00
|12412.76
|882
|2007.01.23 13:57
|buy
|443
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3038
|883
|2007.01.23 14:55
|t/p
|443
|0.10
|1.3038
|0.0000
|1.3038
|10.00
|12422.76
|884
|2007.01.23 14:55
|buy
|444
|0.10
|1.3040
|0.0000
|1.3050
|885
|2007.01.23 16:21
|buy
|445
|0.20
|1.3022
|0.0000
|1.3032
|886
|2007.01.23 16:59
|t/p
|445
|0.20
|1.3032
|0.0000
|1.3032
|20.00
|12442.76
|887
|2007.01.23 16:59
|close
|444
|0.10
|1.3033
|0.0000
|1.3050
|-7.00
|12435.76
|888
|2007.01.23 16:59
|buy
|446
|0.10
|1.3036
|0.0000
|1.3046
|889
|2007.01.23 19:45
|buy
|447
|0.20
|1.3017
|0.0000
|1.3027
|890
|2007.01.23 22:47
|t/p
|447
|0.20
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|20.00
|12455.76
|891
|2007.01.23 22:47
|close
|446
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3046
|-9.00
|12446.76
|892
|2007.01.24 17:18
|t/p
|436
|0.40
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|41.99
|12488.75
|893
|2007.01.24 17:18
|close
|435
|0.20
|1.2964
|0.0000
|1.2946
|-15.00
|12473.75
|894
|2007.01.24 17:18
|close
|434
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2928
|-26.50
|12447.25
|895
|2007.01.24 17:18
|sell
|448
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2952
|896
|2007.01.24 18:07
|t/p
|448
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2952
|10.00
|12457.25
|897
|2007.01.24 18:07
|sell
|449
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2940
|898
|2007.01.24 23:56
|sell
|450
|0.20
|1.2969
|0.0000
|1.2959
|899
|2007.01.25 00:40
|t/p
|450
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|22.99
|12480.24
|900
|2007.01.25 00:40
|close
|449
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2940
|-7.50
|12472.73
|901
|2007.01.25 00:40
|sell
|451
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2948
|902
|2007.01.25 09:44
|sell
|452
|0.20
|1.2976
|0.0000
|1.2966
|903
|2007.01.25 10:07
|sell
|453
|0.40
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|904
|2007.01.25 11:00
|t/p
|453
|0.40
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|40.00
|12512.73
|905
|2007.01.25 11:00
|close
|452
|0.20
|1.2983
|0.0000
|1.2966
|-14.00
|12498.73
|906
|2007.01.25 11:00
|close
|451
|0.10
|1.2979
|0.0000
|1.2948
|-21.00
|12477.73
|907
|2007.01.26 00:00
|sell
|454
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2917
|908
|2007.01.26 10:07
|t/p
|454
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|10.00
|12487.73
|909
|2007.01.26 14:00
|sell
|455
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2885
|910
|2007.01.26 15:59
|sell
|456
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2904
|911
|2007.01.26 16:37
|t/p
|456
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|20.00
|12507.73
|912
|2007.01.26 16:37
|close
|455
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2885
|-9.00
|12498.73
|913
|2007.01.29 12:00
|buy
|457
|0.10
|1.2918
|0.0000
|1.2928
|914
|2007.01.29 16:53
|t/p
|457
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|10.00
|12508.73
|915
|2007.01.29 18:00
|buy
|458
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2944
|916
|2007.01.29 18:57
|t/p
|458
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|10.00
|12518.73
|917
|2007.01.29 18:57
|buy
|459
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2956
|918
|2007.01.29 19:01
|t/p
|459
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|12528.73
|919
|2007.01.29 19:01
|buy
|460
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2968
|920
|2007.01.30 02:13
|t/p
|460
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|9.30
|12538.04
|921
|2007.01.30 02:13
|buy
|461
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2980
|922
|2007.01.30 02:37
|buy
|462
|0.20
|1.2952
|0.0000
|1.2962
|923
|2007.01.30 03:52
|t/p
|462
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|20.00
|12558.04
|924
|2007.01.30 03:52
|close
|461
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2980
|-7.00
|12551.04
|925
|2007.01.31 11:00
|sell
|463
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2929
|926
|2007.01.31 11:34
|t/p
|463
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|10.00
|12561.04
|927
|2007.01.31 11:34
|sell
|464
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2916
|928
|2007.01.31 14:18
|sell
|465
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2936
|929
|2007.01.31 15:48
|t/p
|465
|0.20
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|20.00
|12581.04
|930
|2007.01.31 15:48
|close
|464
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2916
|-10.00
|12571.04
|931
|2007.01.31 21:00
|buy
|466
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.3018
|932
|2007.01.31 21:16
|t/p
|466
|0.10
|1.3018
|0.0000
|1.3018
|10.00
|12581.04
|933
|2007.01.31 21:16
|buy
|467
|0.10
|1.3020
|0.0000
|1.3030
|934
|2007.01.31 21:17
|t/p
|467
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3030
|10.00
|12591.04
|935
|2007.01.31 21:17
|buy
|468
|0.10
|1.3034
|0.0000
|1.3044
|936
|2007.01.31 21:41
|buy
|469
|0.20
|1.3016
|0.0000
|1.3026
|937
|2007.01.31 21:46
|t/p
|469
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|20.00
|12611.04
|938
|2007.01.31 21:46
|close
|468
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3044
|-7.00
|12604.04
|939
|2007.01.31 21:46
|buy
|470
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3038
|940
|2007.02.01 11:33
|buy
|471
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.3020
|941
|2007.02.01 13:42
|t/p
|471
|0.20
|1.3020
|0.0000
|1.3020
|20.00
|12624.04
|942
|2007.02.01 13:42
|close
|470
|0.10
|1.3020
|0.0000
|1.3038
|-10.09
|12613.95
|943
|2007.02.02 18:00
|sell
|472
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2963
|944
|2007.02.02 18:51
|t/p
|472
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|10.00
|12623.95
|945
|2007.02.02 18:51
|sell
|473
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2951
|946
|2007.02.02 20:00
|t/p
|473
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|10.00
|12633.95
|947
|2007.02.02 20:00
|sell
|474
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2939
|948
|2007.02.02 22:04
|sell
|475
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2957
|949
|2007.02.05 01:00
|t/p
|475
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|21.00
|12654.94
|950
|2007.02.05 01:00
|close
|474
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2939
|-7.50
|12647.44
|951
|2007.02.05 01:00
|sell
|476
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2946
|952
|2007.02.05 04:22
|t/p
|476
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|10.00
|12657.44
|953
|2007.02.05 04:22
|sell
|477
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2934
|954
|2007.02.05 08:04
|t/p
|477
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|10.00
|12667.44
|955
|2007.02.05 08:04
|sell
|478
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2922
|956
|2007.02.05 09:25
|sell
|479
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2940
|957
|2007.02.05 11:40
|t/p
|479
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|20.00
|12687.44
|958
|2007.02.05 11:40
|close
|478
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2922
|-8.00
|12679.44
|959
|2007.02.05 17:00
|sell
|480
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2914
|960
|2007.02.06 08:32
|t/p
|480
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|10.50
|12689.94
|961
|2007.02.06 16:00
|buy
|481
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2956
|962
|2007.02.06 18:08
|t/p
|481
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|12699.94
|963
|2007.02.06 18:08
|buy
|482
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2968
|964
|2007.02.06 19:01
|t/p
|482
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|10.00
|12709.94
|965
|2007.02.06 19:01
|buy
|483
|0.10
|1.2970
|0.0000
|1.2980
|966
|2007.02.06 20:21
|t/p
|483
|0.10
|1.2980
|0.0000
|1.2980
|10.00
|12719.94
|967
|2007.02.06 20:21
|buy
|484
|0.10
|1.2982
|0.0000
|1.2992
|968
|2007.02.07 09:44
|t/p
|484
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|9.30
|12729.24
|969
|2007.02.07 18:00
|buy
|485
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3025
|970
|2007.02.08 08:56
|t/p
|485
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3025
|7.91
|12737.16
|971
|2007.02.08 15:00
|sell
|486
|0.10
|1.2981
|0.0000
|1.2971
|972
|2007.02.08 15:35
|sell
|487
|0.20
|1.3000
|0.0000
|1.2990
|973
|2007.02.08 16:11
|sell
|488
|0.40
|1.3018
|0.0000
|1.3008
|974
|2007.02.08 23:00
|buy
|489
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3052
|975
|2007.02.09 09:28
|buy
|490
|0.20
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|976
|2007.02.09 09:45
|t/p
|488
|0.40
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|41.99
|12779.15
|977
|2007.02.09 09:45
|close
|487
|0.20
|1.3007
|0.0000
|1.2990
|-13.00
|12766.15
|978
|2007.02.09 09:45
|close
|486
|0.10
|1.3008
|0.0000
|1.2971
|-26.50
|12739.64
|979
|2007.02.09 09:45
|buy
|491
|0.40
|1.3006
|0.0000
|1.3016
|980
|2007.02.09 10:57
|t/p
|491
|0.40
|1.3016
|0.0000
|1.3016
|40.00
|12779.64
|981
|2007.02.09 10:57
|close
|490
|0.20
|1.3016
|0.0000
|1.3034
|-16.00
|12763.64
|982
|2007.02.09 10:57
|close
|489
|0.10
|1.3012
|0.0000
|1.3052
|-30.70
|12732.95
|983
|2007.02.09 15:00
|sell
|492
|0.10
|1.3004
|0.0000
|1.2994
|984
|2007.02.09 16:04
|t/p
|492
|0.10
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|10.00
|12742.95
|985
|2007.02.09 16:04
|sell
|493
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2982
|986
|2007.02.09 21:14
|sell
|494
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.3000
|987
|2007.02.09 22:22
|t/p
|494
|0.20
|1.3000
|0.0000
|1.3000
|20.00
|12762.95
|988
|2007.02.09 22:22
|close
|493
|0.10
|1.3000
|0.0000
|1.2982
|-8.00
|12754.95
|989
|2007.02.12 15:00
|sell
|495
|0.10
|1.2956
|0.0000
|1.2946
|990
|2007.02.13 08:56
|sell
|496
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2965
|991
|2007.02.13 09:23
|sell
|497
|0.40
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|992
|2007.02.13 09:47
|t/p
|497
|0.40
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|40.00
|12794.95
|993
|2007.02.13 09:47
|close
|496
|0.20
|1.2984
|0.0000
|1.2965
|-18.00
|12776.95
|994
|2007.02.13 09:47
|close
|495
|0.10
|1.2983
|0.0000
|1.2946
|-26.50
|12750.45
|995
|2007.02.13 14:00
|buy
|498
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.3015
|996
|2007.02.13 14:13
|t/p
|498
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.3015
|10.00
|12760.45
|997
|2007.02.13 14:13
|buy
|499
|0.10
|1.3017
|0.0000
|1.3027
|998
|2007.02.13 15:30
|t/p
|499
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|10.00
|12770.45
|999
|2007.02.13 15:30
|buy
|500
|0.10
|1.3030
|0.0000
|1.3040
|1000
|2007.02.13 15:39
|t/p
|500
|0.10
|1.3040
|0.0000
|1.3040
|10.00
|12780.45
|1001
|2007.02.13 15:39
|buy
|501
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3052
|1002
|2007.02.13 16:00
|buy
|502
|0.20
|1.3024
|0.0000
|1.3034
|1003
|2007.02.13 22:29
|t/p
|502
|0.20
|1.3034
|0.0000
|1.3034
|20.00
|12800.45
|1004
|2007.02.13 22:29
|close
|501
|0.10
|1.3034
|0.0000
|1.3052
|-8.00
|12792.45
|1005
|2007.02.14 11:00
|buy
|503
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3106
|1006
|2007.02.14 13:58
|buy
|504
|0.20
|1.3075
|0.0000
|1.3085
|1007
|2007.02.14 14:43
|t/p
|504
|0.20
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|20.00
|12812.45
|1008
|2007.02.14 14:43
|close
|503
|0.10
|1.3085
|0.0000
|1.3106
|-11.00
|12801.45
|1009
|2007.02.14 14:44
|buy
|505
|0.10
|1.3088
|0.0000
|1.3098
|1010
|2007.02.14 15:54
|t/p
|505
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3098
|10.00
|12811.45
|1011
|2007.02.14 18:00
|buy
|506
|0.10
|1.3126
|0.0000
|1.3136
|1012
|2007.02.15 00:13
|t/p
|506
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|7.91
|12819.36
|1013
|2007.02.15 00:13
|buy
|507
|0.10
|1.3139
|0.0000
|1.3149
|1014
|2007.02.15 08:48
|t/p
|507
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|10.00
|12829.36
|1015
|2007.02.15 18:00
|buy
|508
|0.10
|1.3142
|0.0000
|1.3152
|1016
|2007.02.15 19:06
|t/p
|508
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|10.00
|12839.36