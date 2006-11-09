Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition test 11

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.02 01:00 - 2007.02.16 00:00 (2006.10.01 - 2007.02.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=0.5; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; atrper=14; timeframe=1440; divisor=10; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=10; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=3; LongPips=18; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=2; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=10; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=3; ShortPips=18; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=2;
Bars in test3309Ticks modelled460868Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit2839.36Gross profit5500.29Gross loss-2660.94
Profit factor2.07Expected payoff5.59
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown60.01 (0.56%)Relative drawdown0.56% (60.01)
Total trades508Short positions (won %)228 (60.96%)Long positions (won %)280 (68.21%)
Profit trades (% of total)330 (64.96%)Loss trades (% of total)178 (35.04%)
Largestprofit trade49.97loss trade-32.00
Averageprofit trade16.67loss trade-14.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (126.52)consecutive losses (loss in money)2 (-55.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)126.52 (10)consecutive loss (count of losses)-55.09 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 14:00buy10.101.26960.00001.2706
22006.10.02 16:17t/p10.101.27060.00001.270610.0010010.00
32006.10.02 16:17buy20.101.27080.00001.2718
42006.10.02 16:31t/p20.101.27180.00001.271810.0010020.00
52006.10.02 16:31buy30.101.27200.00001.2730
62006.10.02 16:45t/p30.101.27300.00001.273010.0010030.00
72006.10.02 16:45buy40.101.27330.00001.2743
82006.10.02 16:53t/p40.101.27430.00001.274310.0010040.00
92006.10.02 16:53buy50.101.27460.00001.2756
102006.10.02 17:23t/p50.101.27560.00001.275610.0010050.00
112006.10.02 17:23buy60.101.27580.00001.2768
122006.10.02 21:44buy70.201.27400.00001.2750
132006.10.03 06:15t/p70.201.27500.00001.275018.6110068.61
142006.10.03 06:15close60.101.27500.00001.2768-8.7010059.91
152006.10.03 09:00buy80.101.27570.00001.2767
162006.10.03 11:09buy90.201.27380.00001.2748
172006.10.03 12:25t/p90.201.27480.00001.274820.0010079.91
182006.10.03 12:25close80.101.27480.00001.2767-9.0010070.91
192006.10.03 21:00sell100.101.27270.00001.2717
202006.10.04 04:46t/p100.101.27170.00001.271710.5010081.41
212006.10.04 12:00sell110.101.26860.00001.2676
222006.10.04 13:43t/p110.101.26760.00001.267610.0010091.41
232006.10.04 13:43sell120.101.26730.00001.2663
242006.10.04 17:00sell130.201.26920.00001.2682
252006.10.04 17:05t/p130.201.26820.00001.268220.0010111.41
262006.10.04 17:05close120.101.26820.00001.2663-9.0010102.41
272006.10.04 17:05sell140.101.26810.00001.2671
282006.10.04 19:39sell150.201.26990.00001.2689
292006.10.04 19:43t/p150.201.26890.00001.268920.0010122.41
302006.10.04 19:43close140.101.26870.00001.2671-6.0010116.41
312006.10.05 19:00sell160.101.26860.00001.2676
322006.10.06 09:53t/p160.101.26760.00001.267610.5010126.91
332006.10.06 16:00sell170.101.26000.00001.2590
342006.10.06 16:08t/p170.101.25900.00001.259010.0010136.91
352006.10.06 16:08sell180.101.25880.00001.2578
362006.10.06 17:38t/p180.101.25780.00001.257810.0010146.91
372006.10.06 17:38sell190.101.25760.00001.2566
382006.10.06 18:28sell200.201.25950.00001.2585
392006.10.06 19:13t/p200.201.25850.00001.258520.0010166.91
402006.10.06 19:13close190.101.25820.00001.2566-6.0010160.91
412006.10.06 19:13sell210.101.25830.00001.2573
422006.10.06 19:51sell220.201.26010.00001.2591
432006.10.06 21:08t/p220.201.25910.00001.259120.0010180.91
442006.10.06 21:08close210.101.25900.00001.2573-7.0010173.91
452006.10.10 13:00sell230.101.25640.00001.2554
462006.10.10 14:04t/p230.101.25540.00001.255410.0010183.91
472006.10.10 14:04sell240.101.25510.00001.2541
482006.10.10 14:17t/p240.101.25410.00001.254110.0010193.91
492006.10.10 14:17sell250.101.25370.00001.2527
502006.10.10 16:37t/p250.101.25270.00001.252710.0010203.91
512006.10.10 16:37sell260.101.25230.00001.2513
522006.10.10 19:00sell270.201.25410.00001.2531
532006.10.10 19:16t/p270.201.25310.00001.253120.0010223.91
542006.10.10 19:16close260.101.25290.00001.2513-6.0010217.91
552006.10.10 19:16sell280.101.25300.00001.2520
562006.10.11 10:27sell290.201.25480.00001.2538
572006.10.11 11:50t/p290.201.25380.00001.253820.0010237.91
582006.10.11 11:50close280.101.25380.00001.2520-7.5010230.41
592006.10.12 01:00sell300.101.25220.00001.2512
602006.10.12 09:31sell310.201.25400.00001.2530
612006.10.12 10:11sell320.401.25590.00001.2549
622006.10.12 11:23t/p320.401.25490.00001.254940.0010270.41
632006.10.12 11:23close310.201.25480.00001.2530-16.0010254.41
642006.10.12 11:23close300.101.25490.00001.2512-27.0010227.41
652006.10.12 13:00buy330.101.25500.00001.2560
662006.10.12 14:30buy340.201.25320.00001.2542
672006.10.12 15:30t/p340.201.25420.00001.254220.0010247.41
682006.10.12 15:30close330.101.25420.00001.2560-8.0010239.41
692006.10.12 23:00buy350.101.25540.00001.2564
702006.10.13 01:06t/p350.101.25640.00001.25649.3010248.71
712006.10.13 01:06buy360.101.25660.00001.2576
722006.10.13 06:00t/p360.101.25760.00001.257610.0010258.71
732006.10.13 06:00buy370.101.25780.00001.2588
742006.10.13 09:39buy380.201.25590.00001.2569
752006.10.13 09:56t/p380.201.25690.00001.256920.0010278.71
762006.10.13 09:56close370.101.25690.00001.2588-9.0010269.71
772006.10.13 09:56buy390.101.25700.00001.2580
782006.10.13 12:12buy400.201.25520.00001.2562
792006.10.13 15:33buy410.401.25330.00001.2543
802006.10.13 18:00sell420.101.24920.00001.2482
812006.10.13 20:25sell430.201.25110.00001.2501
822006.10.16 01:04t/p430.201.25010.00001.250121.0010290.71
832006.10.16 01:04close420.101.25010.00001.2482-8.5010282.21
842006.10.17 03:35t/p410.401.25430.00001.254334.4310316.64
852006.10.17 03:35close400.201.25430.00001.2562-20.7910295.85
862006.10.17 03:35close390.101.25420.00001.2580-29.3910266.46
872006.10.17 19:00buy440.101.25630.00001.2573
882006.10.17 21:20buy450.201.25450.00001.2555
892006.10.18 10:23t/p450.201.25550.00001.255518.6110285.06
902006.10.18 10:23close440.101.25550.00001.2573-8.7010276.37
912006.10.18 18:00sell460.101.25120.00001.2502
922006.10.18 21:53sell470.201.25310.00001.2521
932006.10.19 10:30sell480.401.25500.00001.2540
942006.10.19 12:00buy490.101.25660.00001.2576
952006.10.19 16:26t/p490.101.25760.00001.257610.0010286.37
962006.10.19 16:26buy500.101.25790.00001.2589
972006.10.19 16:46t/p500.101.25890.00001.258910.0010296.37
982006.10.19 16:46buy510.101.25910.00001.2601
992006.10.19 17:37t/p510.101.26010.00001.260110.0010306.37
1002006.10.19 17:37buy520.101.26030.00001.2613
1012006.10.19 19:01t/p520.101.26130.00001.261310.0010316.37
1022006.10.19 19:01buy530.101.26150.00001.2625
1032006.10.19 19:15buy540.201.25970.00001.2607
1042006.10.19 19:58t/p540.201.26070.00001.260720.0010336.37
1052006.10.19 19:58close530.101.26070.00001.2625-8.0010328.37
1062006.10.19 19:58buy550.101.26080.00001.2618
1072006.10.19 20:16t/p550.101.26180.00001.261810.0010338.37
1082006.10.19 20:16buy560.101.26200.00001.2630
1092006.10.19 21:07t/p560.101.26300.00001.263010.0010348.37
1102006.10.19 21:07buy570.101.26330.00001.2643
1112006.10.20 12:51buy580.201.26140.00001.2624
1122006.10.20 15:59t/p580.201.26240.00001.262420.0010368.37
1132006.10.20 15:59close570.101.26240.00001.2643-9.7010358.67
1142006.10.23 15:49t/p480.401.25400.00001.254043.9910402.66
1152006.10.23 15:49close470.201.25400.00001.2521-13.0210389.64
1162006.10.23 15:49close460.101.25410.00001.2502-26.5110363.14
1172006.10.23 15:49sell590.101.25380.00001.2528
1182006.10.23 23:58sell600.201.25560.00001.2546
1192006.10.24 00:27t/p600.201.25460.00001.254621.0010384.13
1202006.10.24 00:27close590.101.25460.00001.2528-7.5010376.63
1212006.10.24 11:00sell610.101.25290.00001.2519
1222006.10.24 11:46sell620.201.25480.00001.2538
1232006.10.24 12:31t/p620.201.25380.00001.253820.0010396.63
1242006.10.24 12:31close610.101.25380.00001.2519-9.0010387.63
1252006.10.24 22:00buy630.101.25670.00001.2577
1262006.10.25 11:06t/p630.101.25770.00001.25779.3010396.94
1272006.10.25 15:00buy640.101.25860.00001.2596
1282006.10.25 18:20t/p640.101.25960.00001.259610.0010406.94
1292006.10.25 19:00buy650.101.25900.00001.2600
1302006.10.25 21:18t/p650.101.26000.00001.260010.0010416.94
1312006.10.25 22:00buy660.101.26140.00001.2624
1322006.10.26 04:51t/p660.101.26240.00001.26247.9110424.85
1332006.10.26 04:51buy670.101.26280.00001.2638
1342006.10.26 05:40t/p670.101.26380.00001.263810.0010434.85
1352006.10.26 05:40buy680.101.26400.00001.2650
1362006.10.26 10:01t/p680.101.26500.00001.265010.0010444.85
1372006.10.26 10:01buy690.101.26520.00001.2662
1382006.10.26 10:25t/p690.101.26620.00001.266210.0010454.85
1392006.10.26 10:25buy700.101.26640.00001.2674
1402006.10.26 17:36t/p700.101.26740.00001.267410.0010464.85
1412006.10.26 20:00buy710.101.26970.00001.2707
1422006.10.27 03:45t/p710.101.27070.00001.27079.3010474.15
1432006.10.27 05:00buy720.101.27080.00001.2718
1442006.10.27 09:08buy730.201.26900.00001.2700
1452006.10.27 12:01buy740.401.26720.00001.2682
1462006.10.27 14:06t/p740.401.26820.00001.268240.0010514.15
1472006.10.27 14:06close730.201.26830.00001.2700-14.0010500.15
1482006.10.27 14:06close720.101.26820.00001.2718-26.0010474.15
1492006.10.27 17:00buy750.101.27360.00001.2746
1502006.10.27 18:33buy760.201.27180.00001.2728
1512006.10.27 19:15t/p760.201.27280.00001.272820.0010494.15
1522006.10.27 19:15close750.101.27280.00001.2746-8.0010486.15
1532006.10.27 19:16buy770.101.27290.00001.2739
1542006.10.27 22:21t/p770.101.27390.00001.273910.0010496.15
1552006.10.27 22:21buy780.101.27410.00001.2751
1562006.10.30 02:32buy790.201.27230.00001.2733
1572006.10.30 06:05t/p790.201.27330.00001.273320.0010516.15
1582006.10.30 06:05close780.101.27330.00001.2751-8.7010507.45
1592006.10.31 04:00sell800.101.27090.00001.2699
1602006.10.31 09:25t/p800.101.26990.00001.269910.0010517.45
1612006.10.31 10:00sell810.101.26850.00001.2675
1622006.10.31 15:21sell820.201.27050.00001.2695
1632006.10.31 17:00sell830.401.27240.00001.2714
1642006.10.31 21:00buy840.101.27630.00001.2773
1652006.11.01 10:04buy850.201.27440.00001.2754
1662006.11.01 10:48t/p850.201.27540.00001.275420.0010537.45
1672006.11.01 10:48close840.101.27540.00001.2773-9.7010527.76
1682006.11.01 19:00buy860.101.27720.00001.2782
1692006.11.01 22:11buy870.201.27530.00001.2763
1702006.11.02 11:25t/p870.201.27630.00001.276315.8210543.58
1712006.11.02 11:25close860.101.27630.00001.2782-11.0910532.49
1722006.11.03 15:31t/p830.401.27140.00001.271449.9710582.46
1732006.11.03 15:31close820.201.27140.00001.2695-13.0210569.44
1742006.11.03 15:31close810.101.27150.00001.2675-27.5110541.94
1752006.11.03 17:00sell880.101.27090.00001.2699
1762006.11.03 17:00t/p880.101.26990.00001.269910.0010551.94
1772006.11.03 17:00sell890.101.26960.00001.2686
1782006.11.03 17:01t/p890.101.26860.00001.268610.0010561.94
1792006.11.03 17:01sell900.101.26840.00001.2674
1802006.11.03 17:10sell910.201.27030.00001.2693
1812006.11.06 02:03sell920.401.27210.00001.2711
1822006.11.06 03:10t/p920.401.27110.00001.271140.0010601.94
1832006.11.06 03:10close910.201.27110.00001.2693-15.0010586.93
1842006.11.06 03:10close900.101.27100.00001.2674-25.5010561.43
1852006.11.06 22:00buy930.101.27200.00001.2730
1862006.11.07 00:14t/p930.101.27300.00001.27309.3010570.74
1872006.11.07 01:00buy940.101.27350.00001.2745
1882006.11.07 06:15t/p940.101.27450.00001.274510.0010580.74
1892006.11.07 06:15buy950.101.27480.00001.2758
1902006.11.07 06:25t/p950.101.27580.00001.275810.0010590.74
1912006.11.07 06:25buy960.101.27600.00001.2770
1922006.11.07 07:02t/p960.101.27700.00001.277010.0010600.74
1932006.11.07 07:02buy970.101.27730.00001.2783
1942006.11.07 08:46buy980.201.27540.00001.2764
1952006.11.07 11:31t/p980.201.27640.00001.276420.0010620.74
1962006.11.07 11:31close970.101.27640.00001.2783-9.0010611.74
1972006.11.07 17:00buy990.101.28100.00001.2820
1982006.11.07 21:18buy1000.201.27910.00001.2801
1992006.11.07 21:55buy1010.401.27700.00001.2780
2002006.11.08 00:06t/p1010.401.27800.00001.278037.2110648.95
2012006.11.08 00:06close1000.201.27800.00001.2801-23.3910625.56
2022006.11.08 00:06close990.101.27790.00001.2820-31.7010593.86
2032006.11.08 12:00buy1020.101.27990.00001.2809
2042006.11.08 14:57buy1030.201.27810.00001.2791
2052006.11.08 16:11buy1040.401.27630.00001.2773
2062006.11.08 18:13t/p1040.401.27730.00001.277340.0010633.86
2072006.11.08 18:13close1030.201.27730.00001.2791-16.0010617.86
2082006.11.08 18:13close1020.101.27740.00001.2809-25.0010592.86
2092006.11.09 03:00sell1050.101.27510.00001.2741
2102006.11.09 07:14sell1060.201.27690.00001.2759
2112006.11.09 10:07sell1070.401.27870.00001.2777
2122006.11.09 12:01t/p1070.401.27770.00001.277740.0010632.86
2132006.11.09 12:01close1060.201.27770.00001.2759-16.0010616.86
2142006.11.09 12:01close1050.101.27770.00001.2741-26.0010590.86
2152006.11.09 14:00buy1080.101.27830.00001.2793
2162006.11.09 14:50t/p1080.101.27930.00001.279310.0010600.86
2172006.11.09 14:50buy1090.101.27950.00001.2805
2182006.11.09 15:37buy1100.201.27770.00001.2787
2192006.11.09 15:47buy1110.401.27590.00001.2769
2202006.11.09 15:58t/p1110.401.27690.00001.276940.0010640.86
2212006.11.09 15:58close1100.201.27700.00001.2787-14.0010626.86
2222006.11.09 15:58close1090.101.27690.00001.2805-26.0010600.86
2232006.11.09 15:58buy1120.101.27720.00001.2782
2242006.11.09 16:43t/p1120.101.27820.00001.278210.0010610.86
2252006.11.09 18:00buy1130.101.27930.00001.2803
2262006.11.09 18:19t/p1130.101.28030.00001.280310.0010620.86
2272006.11.09 18:19buy1140.101.28050.00001.2815
2282006.11.09 18:25t/p1140.101.28150.00001.281510.0010630.86
2292006.11.09 18:25buy1150.101.28170.00001.2827
2302006.11.09 18:26t/p1150.101.28270.00001.282710.0010640.86
2312006.11.09 18:26buy1160.101.28290.00001.2839
2322006.11.09 18:35t/p1160.101.28390.00001.283910.0010650.86
2332006.11.09 18:35buy1170.101.28410.00001.2851
2342006.11.09 21:57buy1180.201.28220.00001.2832
2352006.11.10 00:15t/p1180.201.28320.00001.283218.6110669.47
2362006.11.10 00:15close1170.101.28320.00001.2851-9.7010659.77
2372006.11.10 04:00buy1190.101.28480.00001.2858
2382006.11.10 04:02t/p1190.101.28580.00001.285810.0010669.77
2392006.11.10 04:02buy1200.101.28600.00001.2870
2402006.11.10 10:27t/p1200.101.28700.00001.287010.0010679.77
2412006.11.10 12:00buy1210.101.28870.00001.2897
2422006.11.10 13:28buy1220.201.28690.00001.2879
2432006.11.10 14:00t/p1220.201.28790.00001.287920.0010699.77
2442006.11.10 14:00close1210.101.28790.00001.2897-8.0010691.77
2452006.11.13 01:00sell1230.101.28510.00001.2841
2462006.11.13 03:11sell1240.201.28700.00001.2860
2472006.11.13 09:39t/p1240.201.28600.00001.286020.0010711.77
2482006.11.13 09:39close1230.101.28600.00001.2841-9.0010702.77
2492006.11.13 12:00sell1250.101.28380.00001.2828
2502006.11.13 16:19t/p1250.101.28280.00001.282810.0010712.77
2512006.11.13 16:19sell1260.101.28260.00001.2816
2522006.11.13 16:51t/p1260.101.28160.00001.281610.0010722.77
2532006.11.13 16:51sell1270.101.28140.00001.2804
2542006.11.13 17:22t/p1270.101.28040.00001.280410.0010732.77
2552006.11.13 17:22sell1280.101.28020.00001.2792
2562006.11.14 01:51sell1290.201.28200.00001.2810
2572006.11.14 03:00t/p1290.201.28100.00001.281020.0010752.77
2582006.11.14 03:00close1280.101.28090.00001.2792-6.5010746.27
2592006.11.14 16:00buy1300.101.28610.00001.2871
2602006.11.14 16:40buy1310.201.28420.00001.2852
2612006.11.14 17:04buy1320.401.28240.00001.2834
2622006.11.15 13:00sell1330.101.27830.00001.2773
2632006.11.15 17:05sell1340.201.28010.00001.2791
2642006.11.15 21:07sell1350.401.28200.00001.2810
2652006.11.16 10:38t/p1350.401.28100.00001.281045.9810792.25
2662006.11.16 10:38close1340.201.28090.00001.2791-13.0110779.24
2672006.11.16 10:38close1330.101.28110.00001.2773-26.5010752.74
2682006.11.16 15:30t/p1320.401.28340.00001.283428.8610781.60
2692006.11.16 15:30close1310.201.28340.00001.2852-21.5710760.03
2702006.11.16 15:30close1300.101.28360.00001.2871-27.7910732.24
2712006.11.16 21:00sell1360.101.27870.00001.2777
2722006.11.17 06:15t/p1360.101.27770.00001.277710.5010742.74
2732006.11.17 07:00sell1370.101.27740.00001.2764
2742006.11.17 07:54t/p1370.101.27640.00001.276410.0010752.74
2752006.11.17 07:54sell1380.101.27620.00001.2752
2762006.11.17 09:01sell1390.201.27800.00001.2770
2772006.11.17 13:43t/p1390.201.27700.00001.277020.0010772.74
2782006.11.17 13:43close1380.101.27700.00001.2752-8.0010764.74
2792006.11.17 21:00buy1400.101.28310.00001.2841
2802006.11.17 22:02buy1410.201.28130.00001.2823
2812006.11.17 22:48t/p1410.201.28230.00001.282320.0010784.74
2822006.11.17 22:48close1400.101.28230.00001.2841-8.0010776.74
2832006.11.17 22:50buy1420.101.28260.00001.2836
2842006.11.20 04:12t/p1420.101.28360.00001.28369.3010786.04
2852006.11.20 05:00buy1430.101.28430.00001.2853
2862006.11.20 17:02buy1440.201.28250.00001.2835
2872006.11.20 18:56buy1450.401.28070.00001.2817
2882006.11.20 20:02t/p1450.401.28170.00001.281740.0010826.04
2892006.11.20 20:02close1440.201.28170.00001.2835-16.0010810.04
2902006.11.20 20:02close1430.101.28120.00001.2853-31.0010779.04
2912006.11.21 23:00buy1460.101.28470.00001.2857
2922006.11.22 04:20t/p1460.101.28570.00001.28579.3010788.35
2932006.11.22 05:00buy1470.101.28590.00001.2869
2942006.11.22 06:45t/p1470.101.28690.00001.286910.0010798.35
2952006.11.22 06:45buy1480.101.28710.00001.2881
2962006.11.22 14:10t/p1480.101.28810.00001.288110.0010808.35
2972006.11.22 16:00buy1490.101.29210.00001.2931
2982006.11.22 17:03t/p1490.101.29310.00001.293110.0010818.35
2992006.11.22 17:03buy1500.101.29330.00001.2943
3002006.11.22 17:23t/p1500.101.29430.00001.294310.0010828.35
3012006.11.22 17:23buy1510.101.29450.00001.2955
3022006.11.22 17:26t/p1510.101.29550.00001.295510.0010838.35
3032006.11.22 17:26buy1520.101.29570.00001.2967
3042006.11.22 17:52buy1530.201.29390.00001.2949
3052006.11.22 19:48buy1540.401.29210.00001.2931
3062006.11.22 20:34t/p1540.401.29310.00001.293140.0010878.35
3072006.11.22 20:34close1530.201.29310.00001.2949-16.0010862.35
3082006.11.22 20:35close1520.101.29320.00001.2967-25.0010837.35
3092006.11.23 12:00buy1550.101.29710.00001.2981
3102006.11.23 13:08buy1560.201.29530.00001.2963
3112006.11.23 17:02t/p1560.201.29630.00001.296320.0010857.35
3122006.11.23 17:02close1550.101.29630.00001.2981-8.0010849.35
3132006.11.24 11:00buy1570.101.30690.00001.3079
3142006.11.24 12:16t/p1570.101.30790.00001.307910.0010859.35
3152006.11.24 12:16buy1580.101.30810.00001.3091
3162006.11.24 12:29t/p1580.101.30910.00001.309110.0010869.35
3172006.11.24 12:29buy1590.101.30930.00001.3103
3182006.11.24 12:31t/p1590.101.31030.00001.310310.0010879.35
3192006.11.24 12:31buy1600.101.31060.00001.3116
3202006.11.24 12:38buy1610.201.30880.00001.3098
3212006.11.24 17:18t/p1610.201.30980.00001.309820.0010899.35
3222006.11.24 17:18close1600.101.30980.00001.3116-8.0010891.35
3232006.11.27 22:00buy1620.101.31300.00001.3140
3242006.11.28 01:47t/p1620.101.31400.00001.31409.3010900.65
3252006.11.28 13:00buy1630.101.31440.00001.3154
3262006.11.28 15:30t/p1630.101.31540.00001.315410.0010910.65
3272006.11.28 16:00buy1640.101.31670.00001.3177
3282006.11.28 17:03buy1650.201.31470.00001.3157
3292006.11.28 17:11t/p1650.201.31570.00001.315720.0010930.65
3302006.11.28 17:11close1640.101.31570.00001.3177-10.0010920.65
3312006.11.28 17:11buy1660.101.31580.00001.3168
3322006.11.28 18:06buy1670.201.31400.00001.3150
3332006.11.28 18:16t/p1670.201.31500.00001.315020.0010940.65
3342006.11.28 18:16close1660.101.31500.00001.3168-8.0010932.65
3352006.11.28 18:16buy1680.101.31510.00001.3161
3362006.11.28 18:48t/p1680.101.31610.00001.316110.0010942.65
3372006.11.28 18:48buy1690.101.31630.00001.3173
3382006.11.28 19:30buy1700.201.31440.00001.3154
3392006.11.28 19:37t/p1700.201.31540.00001.315420.0010962.65
3402006.11.28 19:37close1690.101.31540.00001.3173-9.0010953.65
3412006.11.28 21:00buy1710.101.31790.00001.3189
3422006.11.28 21:30t/p1710.101.31890.00001.318910.0010963.65
3432006.11.28 21:30buy1720.101.31910.00001.3201
3442006.11.28 22:41t/p1720.101.32010.00001.320110.0010973.65
3452006.11.28 22:41buy1730.101.32030.00001.3213
3462006.11.29 01:52t/p1730.101.32130.00001.32139.3010982.96
3472006.11.29 01:52buy1740.101.32150.00001.3225
3482006.11.29 02:03buy1750.201.31970.00001.3207
3492006.11.29 02:16t/p1750.201.32070.00001.320720.0011002.96
3502006.11.29 02:16close1740.101.32080.00001.3225-7.0010995.96
3512006.11.29 02:16buy1760.101.32110.00001.3221
3522006.11.29 03:43buy1770.201.31930.00001.3203
3532006.11.29 08:25t/p1770.201.32030.00001.320320.0011015.96
3542006.11.29 08:25close1760.101.32030.00001.3221-8.0011007.96
3552006.11.29 17:00sell1780.101.31630.00001.3153
3562006.11.29 17:06t/p1780.101.31530.00001.315310.0011017.96
3572006.11.29 17:06sell1790.101.31500.00001.3140
3582006.11.29 18:19t/p1790.101.31400.00001.314010.0011027.96
3592006.11.29 19:00sell1800.101.31450.00001.3135
3602006.11.29 20:27t/p1800.101.31350.00001.313510.0011037.96
3612006.11.30 12:00buy1810.101.32010.00001.3211
3622006.11.30 15:31t/p1810.101.32110.00001.321110.0011047.96
3632006.11.30 15:31buy1820.101.32130.00001.3223
3642006.11.30 15:34buy1830.201.31940.00001.3204
3652006.11.30 16:57t/p1830.201.32040.00001.320420.0011067.96
3662006.11.30 16:57close1820.101.32040.00001.3223-9.0011058.96
3672006.11.30 16:57buy1840.101.32050.00001.3215
3682006.11.30 16:57t/p1840.101.32150.00001.321510.0011068.96
3692006.11.30 16:57buy1850.101.32170.00001.3227
3702006.11.30 17:04t/p1850.101.32270.00001.322710.0011078.96
3712006.11.30 17:04buy1860.101.32320.00001.3242
3722006.11.30 17:14t/p1860.101.32420.00001.324210.0011088.96
3732006.11.30 17:14buy1870.101.32450.00001.3255
3742006.11.30 17:46t/p1870.101.32550.00001.325510.0011098.96
3752006.11.30 17:46buy1880.101.32570.00001.3267
3762006.11.30 18:15t/p1880.101.32670.00001.326710.0011108.96
3772006.11.30 18:15buy1890.101.32690.00001.3279
3782006.11.30 21:05buy1900.201.32500.00001.3260
3792006.12.01 04:25t/p1900.201.32600.00001.326018.6111127.56
3802006.12.01 04:25close1890.101.32620.00001.3279-7.7011119.87
3812006.12.01 17:00buy1910.101.32810.00001.3291
3822006.12.01 17:00t/p1910.101.32910.00001.329110.0011129.87
3832006.12.01 17:00buy1920.101.32940.00001.3304
3842006.12.01 17:01t/p1920.101.33040.00001.330410.0011139.87
3852006.12.01 17:01buy1930.101.33060.00001.3316
3862006.12.01 17:09t/p1930.101.33160.00001.331610.0011149.87
3872006.12.01 17:09buy1940.101.33180.00001.3328
3882006.12.01 17:29t/p1940.101.33280.00001.332810.0011159.87
3892006.12.01 17:29buy1950.101.33300.00001.3340
3902006.12.01 17:38t/p1950.101.33400.00001.334010.0011169.87
3912006.12.01 17:38buy1960.101.33450.00001.3355
3922006.12.01 18:05buy1970.201.33260.00001.3336
3932006.12.01 18:38buy1980.401.33080.00001.3318
3942006.12.01 19:07t/p1980.401.33180.00001.331840.0011209.87
3952006.12.01 19:07close1970.201.33180.00001.3336-16.0011193.87
3962006.12.01 19:07close1960.101.33170.00001.3355-28.0011165.87
3972006.12.01 19:07buy1990.101.33200.00001.3330
3982006.12.01 21:42t/p1990.101.33300.00001.333010.0011175.87
3992006.12.01 21:42buy2000.101.33330.00001.3343
4002006.12.04 01:00t/p2000.101.33430.00001.33439.3011185.17
4012006.12.04 01:00buy2010.101.33640.00001.3374
4022006.12.04 02:02buy2020.201.33460.00001.3356
4032006.12.04 03:17buy2030.401.33280.00001.3338
4042006.12.04 04:21t/p2030.401.33380.00001.333840.0011225.17
4052006.12.04 04:21close2020.201.33380.00001.3356-16.0011209.17
4062006.12.04 04:22close2010.101.33370.00001.3374-27.0011182.17
4072006.12.04 19:00buy2040.101.33260.00001.3336
4082006.12.04 23:48t/p2040.101.33360.00001.333610.0011192.17
4092006.12.05 00:00buy2050.101.33430.00001.3353
4102006.12.05 03:26buy2060.201.33250.00001.3335
4112006.12.05 08:29t/p2060.201.33350.00001.333520.0011212.17
4122006.12.05 08:29close2050.101.33350.00001.3353-8.0011204.17
4132006.12.06 11:00sell2070.101.32940.00001.3284
4142006.12.06 11:18t/p2070.101.32840.00001.328410.0011214.17
4152006.12.06 11:18sell2080.101.32820.00001.3272
4162006.12.06 11:39t/p2080.101.32720.00001.327210.0011224.17
4172006.12.06 11:39sell2090.101.32700.00001.3260
4182006.12.06 11:40t/p2090.101.32600.00001.326010.0011234.17
4192006.12.06 11:40sell2100.101.32580.00001.3248
4202006.12.06 12:51sell2110.201.32770.00001.3267
4212006.12.06 15:15t/p2110.201.32670.00001.326720.0011254.17
4222006.12.06 15:15close2100.101.32670.00001.3248-9.0011245.17
4232006.12.06 15:15sell2120.101.32630.00001.3253
4242006.12.06 16:14sell2130.201.32810.00001.3271
4252006.12.06 17:04sell2140.401.32990.00001.3289
4262006.12.06 20:48t/p2140.401.32890.00001.328940.0011285.17
4272006.12.06 20:48close2130.201.32890.00001.3271-16.0011269.17
4282006.12.06 20:48close2120.101.32900.00001.3253-27.0011242.17
4292006.12.07 01:00sell2150.101.32800.00001.3270
4302006.12.07 06:57sell2160.201.32990.00001.3289
4312006.12.07 09:27sell2170.401.33170.00001.3307
4322006.12.07 11:26t/p2170.401.33070.00001.330740.0011282.17
4332006.12.07 11:26close2160.201.33070.00001.3289-16.0011266.17
4342006.12.07 11:27close2150.101.33080.00001.3270-28.0011238.17
4352006.12.07 12:00buy2180.101.33070.00001.3317
4362006.12.07 12:15buy2190.201.32890.00001.3299
4372006.12.07 15:01t/p2190.201.32990.00001.329920.0011258.17
4382006.12.07 15:01close2180.101.32990.00001.3317-8.0011250.17
4392006.12.08 22:00sell2200.101.31970.00001.3187
4402006.12.11 01:00t/p2200.101.31870.00001.318710.5011260.67
4412006.12.11 01:00sell2210.101.31820.00001.3172
4422006.12.11 02:12t/p2210.101.31720.00001.317210.0011270.67
4432006.12.11 02:12sell2220.101.31700.00001.3160
4442006.12.11 03:26t/p2220.101.31600.00001.316010.0011280.67
4452006.12.11 03:26sell2230.101.31580.00001.3148
4462006.12.11 03:53t/p2230.101.31480.00001.314810.0011290.67
4472006.12.11 03:53sell2240.101.31460.00001.3136
4482006.12.11 04:18t/p2240.101.31360.00001.313610.0011300.67
4492006.12.11 04:18sell2250.101.31340.00001.3124
4502006.12.11 05:26sell2260.201.31520.00001.3142
4512006.12.11 08:13sell2270.401.31700.00001.3160
4522006.12.11 08:59t/p2270.401.31600.00001.316040.0011340.67
4532006.12.11 08:59close2260.201.31600.00001.3142-16.0011324.67
4542006.12.11 08:59close2250.101.31610.00001.3124-27.0011297.67
4552006.12.11 20:00buy2280.101.32580.00001.3268
4562006.12.11 22:34buy2290.201.32380.00001.3248
4572006.12.12 00:21t/p2290.201.32480.00001.324818.6111316.28
4582006.12.12 00:21close2280.101.32480.00001.3268-10.7011305.58
4592006.12.12 00:21buy2300.101.32510.00001.3261
4602006.12.12 04:57t/p2300.101.32610.00001.326110.0011315.58
4612006.12.12 06:00buy2310.101.32610.00001.3271
4622006.12.12 09:39buy2320.201.32430.00001.3253
4632006.12.12 11:51t/p2320.201.32530.00001.325320.0011335.58
4642006.12.12 11:51close2310.101.32530.00001.3271-8.0011327.58
4652006.12.12 22:00buy2330.101.32760.00001.3286
4662006.12.12 22:10t/p2330.101.32860.00001.328610.0011337.58
4672006.12.12 22:10buy2340.101.32880.00001.3298
4682006.12.13 02:59buy2350.201.32700.00001.3280
4692006.12.13 03:22t/p2350.201.32800.00001.328020.0011357.58
4702006.12.13 03:22close2340.101.32800.00001.3298-8.7011348.88
4712006.12.13 03:22buy2360.101.32800.00001.3290
4722006.12.13 10:15buy2370.201.32620.00001.3272
4732006.12.13 12:38t/p2370.201.32720.00001.327220.0011368.88
4742006.12.13 12:38close2360.101.32720.00001.3290-8.0011360.88
4752006.12.13 13:00sell2380.101.32700.00001.3260
4762006.12.13 14:19t/p2380.101.32600.00001.326010.0011370.88
4772006.12.13 16:00sell2390.101.32210.00001.3211
4782006.12.13 16:08t/p2390.101.32110.00001.321110.0011380.88
4792006.12.13 16:08sell2400.101.32090.00001.3199
4802006.12.13 16:36t/p2400.101.31990.00001.319910.0011390.88
4812006.12.13 16:36sell2410.101.31970.00001.3187
4822006.12.13 17:05sell2420.201.32160.00001.3206
4832006.12.13 18:11sell2430.401.32350.00001.3225
4842006.12.13 18:22t/p2430.401.32250.00001.322540.0011430.88
4852006.12.13 18:22close2420.201.32250.00001.3206-18.0011412.88
4862006.12.13 18:22close2410.101.32260.00001.3187-29.0011383.88
4872006.12.13 18:22sell2440.101.32230.00001.3213
4882006.12.13 18:53t/p2440.101.32130.00001.321310.0011393.88
4892006.12.13 18:53sell2450.101.32110.00001.3201
4902006.12.13 19:53t/p2450.101.32010.00001.320110.0011403.88
4912006.12.13 19:53sell2460.101.31980.00001.3188
4922006.12.13 21:27sell2470.201.32170.00001.3207
4932006.12.13 21:28t/p2470.201.32070.00001.320720.0011423.88
4942006.12.13 21:28close2460.101.32070.00001.3188-9.0011414.88
4952006.12.13 21:29sell2480.101.32040.00001.3194
4962006.12.13 23:27sell2490.201.32290.00001.3219
4972006.12.13 23:27t/p2490.201.32190.00001.321920.0011434.88
4982006.12.13 23:27close2480.101.32190.00001.3194-15.0011419.88
4992006.12.14 17:00sell2500.101.31760.00001.3166
5002006.12.14 17:26t/p2500.101.31660.00001.316610.0011429.88
5012006.12.14 17:26sell2510.101.31640.00001.3154
5022006.12.14 17:29t/p2510.101.31540.00001.315410.0011439.88
5032006.12.14 17:29sell2520.101.31520.00001.3142
5042006.12.14 18:00sell2530.201.31710.00001.3161
5052006.12.14 18:21t/p2530.201.31610.00001.316120.0011459.88
5062006.12.14 18:21close2520.101.31610.00001.3142-9.0011450.88
5072006.12.14 18:21sell2540.101.31570.00001.3147
5082006.12.14 19:20sell2550.201.31760.00001.3166
5092006.12.14 19:29t/p2550.201.31660.00001.316620.0011470.88
5102006.12.14 19:29close2540.101.31660.00001.3147-9.0011461.88
5112006.12.14 19:29sell2560.101.31630.00001.3153
5122006.12.14 19:49t/p2560.101.31530.00001.315310.0011471.88
5132006.12.14 19:49sell2570.101.31510.00001.3141
5142006.12.15 07:47t/p2570.101.31410.00001.314110.5011482.38
5152006.12.15 13:00sell2580.101.31140.00001.3104
5162006.12.15 13:49t/p2580.101.31040.00001.310410.0011492.38
5172006.12.15 13:49sell2590.101.31020.00001.3092
5182006.12.15 14:08sell2600.201.31200.00001.3110
5192006.12.15 14:53t/p2600.201.31100.00001.311020.0011512.38
5202006.12.15 14:53close2590.101.31100.00001.3092-8.0011504.38
5212006.12.15 14:54sell2610.101.31070.00001.3097
5222006.12.15 15:25sell2620.201.31250.00001.3115
5232006.12.15 15:30sell2630.401.31460.00001.3136
5242006.12.15 16:37t/p2630.401.31360.00001.313640.0011544.38
5252006.12.15 16:37close2620.201.31360.00001.3115-22.0011522.38
5262006.12.15 16:37close2610.101.31350.00001.3097-28.0011494.38
5272006.12.15 19:00sell2640.101.30920.00001.3082
5282006.12.15 19:09t/p2640.101.30820.00001.308210.0011504.38
5292006.12.15 19:09sell2650.101.30800.00001.3070
5302006.12.15 19:32t/p2650.101.30700.00001.307010.0011514.38
5312006.12.15 19:32sell2660.101.30680.00001.3058
5322006.12.15 23:26sell2670.201.30880.00001.3078
5332006.12.18 08:02sell2680.401.31060.00001.3096
5342006.12.18 08:58t/p2680.401.30960.00001.309640.0011554.38
5352006.12.18 08:58close2670.201.30960.00001.3078-15.0011539.38
5362006.12.18 08:58close2660.101.30920.00001.3058-23.5011515.88
5372006.12.18 17:00sell2690.101.30730.00001.3063
5382006.12.18 17:06t/p2690.101.30630.00001.306310.0011525.88
5392006.12.18 17:06sell2700.101.30610.00001.3051
5402006.12.18 20:15sell2710.201.30790.00001.3069
5412006.12.18 21:56sell2720.401.30970.00001.3087
5422006.12.19 06:28t/p2720.401.30870.00001.308741.9911567.87
5432006.12.19 06:28close2710.201.30870.00001.3069-15.0011552.87
5442006.12.19 06:28close2700.101.30890.00001.3051-27.5011525.37
5452006.12.19 11:00buy2730.101.31460.00001.3156
5462006.12.19 11:00t/p2730.101.31560.00001.315610.0011535.37
5472006.12.19 11:00buy2740.101.31600.00001.3170
5482006.12.19 11:02t/p2740.101.31700.00001.317010.0011545.37
5492006.12.19 11:02buy2750.101.31720.00001.3182
5502006.12.19 15:30buy2760.201.31540.00001.3164
5512006.12.19 15:31buy2770.401.31360.00001.3146
5522006.12.19 15:32t/p2770.401.31460.00001.314640.0011585.37
5532006.12.19 15:32close2760.201.31470.00001.3164-14.0011571.37
5542006.12.19 15:32close2750.101.31460.00001.3182-26.0011545.37
5552006.12.19 15:32buy2780.101.31460.00001.3156
5562006.12.19 15:36t/p2780.101.31560.00001.315610.0011555.37
5572006.12.19 15:36buy2790.101.31580.00001.3168
5582006.12.19 15:40buy2800.201.31390.00001.3149
5592006.12.19 15:43t/p2800.201.31490.00001.314920.0011575.37
5602006.12.19 15:43close2790.101.31490.00001.3168-9.0011566.37
5612006.12.19 15:43buy2810.101.31500.00001.3160
5622006.12.19 16:06t/p2810.101.31600.00001.316010.0011576.37
5632006.12.19 16:06buy2820.101.31620.00001.3172
5642006.12.19 16:43t/p2820.101.31720.00001.317210.0011586.37
5652006.12.19 16:43buy2830.101.31740.00001.3184
5662006.12.19 17:17buy2840.201.31560.00001.3166
5672006.12.19 17:29t/p2840.201.31660.00001.316620.0011606.37
5682006.12.19 17:29close2830.101.31660.00001.3184-8.0011598.37
5692006.12.19 20:00buy2850.101.31980.00001.3208
5702006.12.19 20:32t/p2850.101.32080.00001.320810.0011608.37
5712006.12.19 20:32buy2860.101.32100.00001.3220
5722006.12.19 21:50buy2870.201.31920.00001.3202
5732006.12.20 00:37t/p2870.201.32020.00001.320218.6111626.97
5742006.12.20 00:37close2860.101.32020.00001.3220-8.7011618.28
5752006.12.20 04:00buy2880.101.32270.00001.3237
5762006.12.20 05:39t/p2880.101.32370.00001.323710.0011628.28
5772006.12.20 05:39buy2890.101.32390.00001.3249
5782006.12.20 07:29buy2900.201.32210.00001.3231
5792006.12.20 08:31t/p2900.201.32310.00001.323120.0011648.28
5802006.12.20 08:31close2890.101.32320.00001.3249-7.0011641.28
5812006.12.20 21:00sell2910.101.31690.00001.3159
5822006.12.21 03:03sell2920.201.31870.00001.3177
5832006.12.21 09:44sell2930.401.32050.00001.3195
5842006.12.21 10:15t/p2930.401.31950.00001.319540.0011681.28
5852006.12.21 10:15close2920.201.31950.00001.3177-16.0011665.28
5862006.12.21 10:15close2910.101.31960.00001.3159-25.5011639.77
5872006.12.21 14:00sell2940.101.31780.00001.3168
5882006.12.21 15:17t/p2940.101.31680.00001.316810.0011649.77
5892006.12.21 15:17sell2950.101.31660.00001.3156
5902006.12.21 15:37t/p2950.101.31560.00001.315610.0011659.77
5912006.12.21 15:37sell2960.101.31540.00001.3144
5922006.12.21 15:47sell2970.201.31720.00001.3162
5932006.12.21 16:28t/p2970.201.31620.00001.316220.0011679.77
5942006.12.21 16:28close2960.101.31620.00001.3144-8.0011671.77
5952006.12.21 16:28sell2980.101.31610.00001.3151
5962006.12.21 16:33t/p2980.101.31510.00001.315110.0011681.77
5972006.12.21 16:33sell2990.101.31470.00001.3137
5982006.12.21 17:55sell3000.201.31650.00001.3155
5992006.12.21 19:00sell3010.401.31840.00001.3174
6002006.12.21 19:08t/p3010.401.31740.00001.317440.0011721.77
6012006.12.21 19:08close3000.201.31730.00001.3155-16.0011705.77
6022006.12.21 19:08close2990.101.31740.00001.3137-27.0011678.77
6032006.12.21 19:09sell3020.101.31730.00001.3163
6042006.12.21 19:32t/p3020.101.31630.00001.316310.0011688.77
6052006.12.21 19:32sell3030.101.31610.00001.3151
6062006.12.22 00:16sell3040.201.31790.00001.3169
6072006.12.22 08:57sell3050.401.31970.00001.3187
6082006.12.22 09:00buy3060.101.31990.00001.3209
6092006.12.22 10:09t/p3050.401.31870.00001.318740.0011728.77
6102006.12.22 10:09close3040.201.31870.00001.3169-16.0011712.77
6112006.12.22 10:09close3030.101.31880.00001.3151-26.5011686.27
6122006.12.22 12:45t/p3060.101.32090.00001.320910.0011696.27
6132006.12.22 12:45buy3070.101.32110.00001.3221
6142006.12.22 13:14buy3080.201.31930.00001.3203
6152006.12.22 15:30t/p3080.201.32030.00001.320320.0011716.27
6162006.12.22 15:30close3070.101.32040.00001.3221-7.0011709.27
6172006.12.22 20:00sell3090.101.31150.00001.3105
6182006.12.22 21:00sell3100.201.31340.00001.3124
6192006.12.26 05:35t/p3100.201.31240.00001.312421.9911731.26
6202006.12.26 05:35close3090.101.31240.00001.3105-8.0011723.26
6212006.12.26 08:00sell3110.101.31190.00001.3109
6222006.12.26 12:40sell3120.201.31370.00001.3127
6232006.12.26 16:38t/p3120.201.31270.00001.312720.0011743.26
6242006.12.26 16:38close3110.101.31270.00001.3109-8.0011735.26
6252006.12.26 20:00sell3130.101.30940.00001.3084
6262006.12.27 02:50sell3140.201.31120.00001.3102
6272006.12.27 04:34sell3150.401.31300.00001.3120
6282006.12.27 10:00buy3160.101.31560.00001.3166
6292006.12.27 14:53t/p3160.101.31660.00001.316610.0011745.26
6302006.12.27 14:53buy3170.101.31680.00001.3178
6312006.12.27 15:50buy3180.201.31500.00001.3160
6322006.12.27 17:29buy3190.401.31320.00001.3142
6332006.12.27 18:21t/p3150.401.31200.00001.312040.0011785.26
6342006.12.27 18:21close3140.201.31200.00001.3102-16.0011769.26
6352006.12.27 18:21close3130.101.31180.00001.3084-23.5011745.76
6362006.12.28 01:00sell3200.101.31270.00001.3117
6372006.12.28 02:22t/p3200.101.31170.00001.311710.0011755.76
6382006.12.28 05:00sell3210.101.31130.00001.3103
6392006.12.28 10:25sell3220.201.31330.00001.3123
6402006.12.28 11:16t/p3190.401.31420.00001.314231.6411787.40
6412006.12.28 11:16close3180.201.31430.00001.3160-18.1811769.23
6422006.12.28 11:16close3170.101.31420.00001.3178-28.0911741.14
6432006.12.28 13:12sell3230.401.31510.00001.3141
6442006.12.28 14:00buy3240.101.31530.00001.3163
6452006.12.28 14:30t/p3240.101.31630.00001.316310.0011751.14
6462006.12.28 14:30buy3250.101.31650.00001.3175
6472006.12.28 14:35t/p3250.101.31750.00001.317510.0011761.14
6482006.12.28 14:35buy3260.101.31770.00001.3187
6492006.12.28 15:27t/p3260.101.31870.00001.318710.0011771.14
6502006.12.28 15:27buy3270.101.31890.00001.3199
6512006.12.28 15:37t/p3270.101.31990.00001.319910.0011781.14
6522006.12.28 15:37buy3280.101.32020.00001.3212
6532006.12.28 16:57buy3290.201.31840.00001.3194
6542006.12.28 17:00buy3300.401.31640.00001.3174
6552006.12.28 17:03t/p3230.401.31410.00001.314140.0011821.14
6562006.12.28 17:03close3220.201.31410.00001.3123-16.0011805.14
6572006.12.28 17:03close3210.101.31420.00001.3103-29.0011776.14
6582006.12.29 08:55t/p3300.401.31740.00001.317437.2111813.35
6592006.12.29 08:55close3290.201.31740.00001.3194-21.3911791.96
6602006.12.29 08:55close3280.101.31760.00001.3212-26.7011765.26
6612006.12.29 08:55buy3310.101.31790.00001.3189
6622006.12.29 10:19buy3320.201.31610.00001.3171
6632006.12.29 11:20t/p3320.201.31710.00001.317120.0011785.26
6642006.12.29 11:20close3310.101.31720.00001.3189-7.0011778.26
6652006.12.29 11:20buy3330.101.31730.00001.3183
6662006.12.29 14:03t/p3330.101.31830.00001.318310.0011788.26
6672006.12.29 18:00buy3340.101.31860.00001.3196
6682006.12.29 18:28t/p3340.101.31960.00001.319610.0011798.26
6692006.12.29 18:28buy3350.101.31990.00001.3209
6702007.01.02 01:13t/p3350.101.32090.00001.32098.6111806.87
6712007.01.02 03:00buy3360.101.32350.00001.3245
6722007.01.02 09:28t/p3360.101.32450.00001.324510.0011816.87
6732007.01.02 09:28buy3370.101.32500.00001.3260
6742007.01.02 09:43t/p3370.101.32600.00001.326010.0011826.87
6752007.01.02 09:43buy3380.101.32620.00001.3272
6762007.01.02 10:28t/p3380.101.32720.00001.327210.0011836.87
6772007.01.02 10:28buy3390.101.32740.00001.3284
6782007.01.02 12:01t/p3390.101.32840.00001.328410.0011846.87
6792007.01.02 12:01buy3400.101.32860.00001.3296
6802007.01.02 13:29buy3410.201.32680.00001.3278
6812007.01.02 15:21t/p3410.201.32780.00001.327820.0011866.87
6822007.01.02 15:21close3400.101.32790.00001.3296-7.0011859.87
6832007.01.03 13:00sell3420.101.32250.00001.3215
6842007.01.03 15:15sell3430.201.32440.00001.3234
6852007.01.03 15:59t/p3430.201.32340.00001.323420.0011879.87
6862007.01.03 15:59close3420.101.32340.00001.3215-9.0011870.87
6872007.01.03 15:59sell3440.101.32310.00001.3221
6882007.01.03 16:57t/p3440.101.32210.00001.322110.0011880.87
6892007.01.03 16:57sell3450.101.32180.00001.3208
6902007.01.03 17:01t/p3450.101.32080.00001.320810.0011890.87
6912007.01.03 17:01sell3460.101.32060.00001.3196
6922007.01.03 17:06t/p3460.101.31960.00001.319610.0011900.87
6932007.01.03 17:06sell3470.101.31940.00001.3184
6942007.01.03 17:08t/p3470.101.31840.00001.318410.0011910.87
6952007.01.03 17:08sell3480.101.31810.00001.3171
6962007.01.03 18:25t/p3480.101.31710.00001.317110.0011920.87
6972007.01.03 18:25sell3490.101.31690.00001.3159
6982007.01.03 19:23t/p3490.101.31590.00001.315910.0011930.87
6992007.01.03 19:23sell3500.101.31570.00001.3147
7002007.01.04 05:09sell3510.201.31760.00001.3166
7012007.01.04 07:05t/p3510.201.31660.00001.316620.0011950.87
7022007.01.04 07:05close3500.101.31650.00001.3147-6.5011944.37
7032007.01.04 12:00sell3520.101.31120.00001.3102
7042007.01.04 12:39t/p3520.101.31020.00001.310210.0011954.37
7052007.01.04 12:39sell3530.101.31000.00001.3090
7062007.01.04 12:52t/p3530.101.30900.00001.309010.0011964.37
7072007.01.04 12:52sell3540.101.30870.00001.3077
7082007.01.04 13:23sell3550.201.31060.00001.3096
7092007.01.04 16:13t/p3550.201.30960.00001.309620.0011984.37
7102007.01.04 16:13close3540.101.30960.00001.3077-9.0011975.37
7112007.01.04 16:13sell3560.101.30950.00001.3085
7122007.01.04 16:16t/p3560.101.30850.00001.308510.0011985.37
7132007.01.04 16:16sell3570.101.30820.00001.3072
7142007.01.04 17:09sell3580.201.31000.00001.3090
7152007.01.04 17:23t/p3580.201.30900.00001.309020.0012005.37
7162007.01.04 17:23close3570.101.30890.00001.3072-7.0011998.37
7172007.01.04 17:23sell3590.101.30880.00001.3078
7182007.01.04 18:12t/p3590.101.30780.00001.307810.0012008.37
7192007.01.04 18:12sell3600.101.30750.00001.3065
7202007.01.04 18:49sell3610.201.30940.00001.3084
7212007.01.04 21:25t/p3610.201.30840.00001.308420.0012028.37
7222007.01.04 21:25close3600.101.30840.00001.3065-9.0012019.37
7232007.01.05 07:00sell3620.101.30690.00001.3059
7242007.01.05 08:48sell3630.201.30890.00001.3079
7252007.01.05 09:25t/p3630.201.30790.00001.307920.0012039.37
7262007.01.05 09:25close3620.101.30790.00001.3059-10.0012029.37
7272007.01.05 16:00sell3640.101.30030.00001.2993
7282007.01.05 17:57t/p3640.101.29930.00001.299310.0012039.37
7292007.01.05 17:57sell3650.101.29910.00001.2981
7302007.01.05 18:40sell3660.201.30090.00001.2999
7312007.01.05 18:43t/p3660.201.29990.00001.299920.0012059.37
7322007.01.05 18:43close3650.101.29980.00001.2981-7.0012052.37
7332007.01.05 18:44sell3670.101.29970.00001.2987
7342007.01.08 02:47t/p3670.101.29870.00001.298710.5012062.86
7352007.01.08 16:00sell3680.101.29760.00001.2966
7362007.01.08 16:13sell3690.201.29940.00001.2984
7372007.01.08 16:56sell3700.401.30130.00001.3003
7382007.01.08 18:24t/p3700.401.30030.00001.300340.0012102.86
7392007.01.08 18:24close3690.201.30030.00001.2984-18.0012084.86
7402007.01.08 18:24close3680.101.30040.00001.2966-28.0012056.86
7412007.01.09 02:00buy3710.101.30380.00001.3048
7422007.01.09 09:48t/p3710.101.30480.00001.304810.0012066.86
7432007.01.09 18:00sell3720.101.29990.00001.2989
7442007.01.09 18:49t/p3720.101.29890.00001.298910.0012076.86
7452007.01.09 18:49sell3730.101.29870.00001.2977
7462007.01.09 19:53sell3740.201.30050.00001.2995
7472007.01.10 00:40t/p3740.201.29950.00001.299521.0012097.86
7482007.01.10 00:40close3730.101.29950.00001.2977-7.5012090.36
7492007.01.10 03:00sell3750.101.29670.00001.2957
7502007.01.10 03:02t/p3750.101.29570.00001.295710.0012100.36
7512007.01.10 03:02sell3760.101.29540.00001.2944
7522007.01.10 03:23sell3770.201.29730.00001.2963
7532007.01.10 03:35t/p3770.201.29630.00001.296320.0012120.36
7542007.01.10 03:35close3760.101.29630.00001.2944-9.0012111.36
7552007.01.10 03:36sell3780.101.29600.00001.2950
7562007.01.10 07:44sell3790.201.29780.00001.2968
7572007.01.10 09:47sell3800.401.29960.00001.2986
7582007.01.10 10:34t/p3800.401.29860.00001.298640.0012151.36
7592007.01.10 10:34close3790.201.29860.00001.2968-16.0012135.36
7602007.01.10 10:34close3780.101.29880.00001.2950-28.0012107.36
7612007.01.10 17:00sell3810.101.29620.00001.2952
7622007.01.10 17:09t/p3810.101.29520.00001.295210.0012117.36
7632007.01.10 17:09sell3820.101.29500.00001.2940
7642007.01.10 17:13t/p3820.101.29400.00001.294010.0012127.36
7652007.01.10 17:13sell3830.101.29380.00001.2928
7662007.01.11 05:07sell3840.201.29560.00001.2946
7672007.01.11 09:00buy3850.101.29630.00001.2973
7682007.01.11 09:27t/p3840.201.29460.00001.294620.0012147.36
7692007.01.11 09:27close3830.101.29460.00001.2928-6.5012140.86
7702007.01.11 09:27buy3860.201.29450.00001.2955
7712007.01.11 09:35t/p3860.201.29550.00001.295520.0012160.86
7722007.01.11 09:35close3850.101.29550.00001.2973-8.0012152.86
7732007.01.11 09:35buy3870.101.29560.00001.2966
7742007.01.11 09:56t/p3870.101.29660.00001.296610.0012162.86
7752007.01.11 09:56buy3880.101.29700.00001.2980
7762007.01.11 10:35buy3890.201.29520.00001.2962
7772007.01.11 10:48t/p3890.201.29620.00001.296220.0012182.86
7782007.01.11 10:48close3880.101.29620.00001.2980-8.0012174.86
7792007.01.11 12:00buy3900.101.29660.00001.2976
7802007.01.11 12:32t/p3900.101.29760.00001.297610.0012184.86
7812007.01.11 12:32buy3910.101.29780.00001.2988
7822007.01.11 14:06t/p3910.101.29880.00001.298810.0012194.86
7832007.01.11 15:00buy3920.101.29840.00001.2994
7842007.01.11 15:38buy3930.201.29650.00001.2975
7852007.01.11 15:41buy3940.401.29470.00001.2957
7862007.01.11 15:44t/p3940.401.29570.00001.295740.0012234.86
7872007.01.11 15:44close3930.201.29570.00001.2975-16.0012218.86
7882007.01.11 15:44close3920.101.29560.00001.2994-28.0012190.86
7892007.01.11 15:44buy3950.101.29570.00001.2967
7902007.01.11 15:51buy3960.201.29390.00001.2949
7912007.01.11 16:20buy3970.401.29200.00001.2930
7922007.01.11 16:48t/p3970.401.29300.00001.293040.0012230.86
7932007.01.11 16:48close3960.201.29300.00001.2949-18.0012212.86
7942007.01.11 16:48close3950.101.29290.00001.2967-28.0012184.86
7952007.01.11 20:00sell3980.101.29030.00001.2893
7962007.01.11 20:08t/p3980.101.28930.00001.289310.0012194.86
7972007.01.11 20:08sell3990.101.28900.00001.2880
7982007.01.12 03:03t/p3990.101.28800.00001.288010.5012205.35
7992007.01.12 19:00buy4000.101.29250.00001.2935
8002007.01.12 21:22buy4010.201.29070.00001.2917
8012007.01.12 22:03t/p4010.201.29170.00001.291720.0012225.35
8022007.01.12 22:03close4000.101.29170.00001.2935-8.0012217.35
8032007.01.15 07:00buy4020.101.29370.00001.2947
8042007.01.15 09:42t/p4020.101.29470.00001.294710.0012227.35
8052007.01.15 09:42buy4030.101.29490.00001.2959
8062007.01.15 16:55buy4040.201.29310.00001.2941
8072007.01.15 19:25t/p4040.201.29410.00001.294120.0012247.35
8082007.01.15 19:25close4030.101.29410.00001.2959-8.0012239.35
8092007.01.16 10:00buy4050.101.29630.00001.2973
8102007.01.16 11:35t/p4050.101.29730.00001.297310.0012249.35
8112007.01.16 11:35buy4060.101.29750.00001.2985
8122007.01.16 12:22t/p4060.101.29850.00001.298510.0012259.35
8132007.01.16 12:22buy4070.101.29880.00001.2998
8142007.01.16 14:03buy4080.201.29700.00001.2980
8152007.01.16 15:19buy4090.401.29510.00001.2961
8162007.01.16 16:07t/p4090.401.29610.00001.296140.0012299.35
8172007.01.16 16:07close4080.201.29610.00001.2980-18.0012281.35
8182007.01.16 16:07close4070.101.29600.00001.2998-28.0012253.35
8192007.01.16 22:00sell4100.101.29210.00001.2911
8202007.01.17 00:28t/p4100.101.29110.00001.291110.5012263.85
8212007.01.17 00:28sell4110.101.29090.00001.2899
8222007.01.17 05:17sell4120.201.29280.00001.2918
8232007.01.17 12:45t/p4120.201.29180.00001.291820.0012283.85
8242007.01.17 12:45close4110.101.29180.00001.2899-9.0012274.85
8252007.01.17 16:00sell4130.101.29160.00001.2906
8262007.01.17 16:16t/p4130.101.29060.00001.290610.0012284.85
8272007.01.17 16:16sell4140.101.29030.00001.2893
8282007.01.17 16:25sell4150.201.29210.00001.2911
8292007.01.17 16:51sell4160.401.29390.00001.2929
8302007.01.17 17:04t/p4160.401.29290.00001.292940.0012324.85
8312007.01.17 17:04close4150.201.29290.00001.2911-16.0012308.85
8322007.01.17 17:05close4140.101.29300.00001.2893-27.0012281.85
8332007.01.17 21:00buy4170.101.29410.00001.2951
8342007.01.18 04:22t/p4170.101.29510.00001.29517.9112289.76
8352007.01.18 06:00buy4180.101.29720.00001.2982
8362007.01.18 09:15buy4190.201.29540.00001.2964
8372007.01.18 09:27t/p4190.201.29640.00001.296420.0012309.76
8382007.01.18 09:27close4180.101.29640.00001.2982-8.0012301.76
8392007.01.18 09:27buy4200.101.29650.00001.2975
8402007.01.18 11:15buy4210.201.29460.00001.2956
8412007.01.18 14:04buy4220.401.29280.00001.2938
8422007.01.18 16:22t/p4220.401.29380.00001.293840.0012341.76
8432007.01.18 16:22close4210.201.29390.00001.2956-14.0012327.76
8442007.01.18 16:22close4200.101.29400.00001.2975-25.0012302.76
8452007.01.19 00:00buy4230.101.29640.00001.2974
8462007.01.19 04:05t/p4230.101.29740.00001.297410.0012312.76
8472007.01.19 04:05buy4240.101.29770.00001.2987
8482007.01.19 05:48t/p4240.101.29870.00001.298710.0012322.76
8492007.01.19 05:48buy4250.101.29890.00001.2999
8502007.01.19 07:02t/p4250.101.29990.00001.299910.0012332.76
8512007.01.19 07:02buy4260.101.30010.00001.3011
8522007.01.19 08:18buy4270.201.29820.00001.2992
8532007.01.19 08:28t/p4270.201.29920.00001.299220.0012352.76
8542007.01.19 08:28close4260.101.29920.00001.3011-9.0012343.76
8552007.01.19 08:28buy4280.101.29930.00001.3003
8562007.01.19 10:09buy4290.201.29750.00001.2985
8572007.01.19 12:19buy4300.401.29560.00001.2966
8582007.01.19 13:39t/p4300.401.29660.00001.296640.0012383.76
8592007.01.19 13:39close4290.201.29670.00001.2985-16.0012367.76
8602007.01.19 13:39close4280.101.29610.00001.3003-32.0012335.76
8612007.01.19 19:00sell4310.101.29650.00001.2955
8622007.01.22 01:00t/p4310.101.29550.00001.295510.5012346.26
8632007.01.22 15:00sell4320.101.29310.00001.2921
8642007.01.22 17:55sell4330.201.29490.00001.2939
8652007.01.23 02:28t/p4330.201.29390.00001.293921.0012367.26
8662007.01.23 02:28close4320.101.29390.00001.2921-7.5012359.76
8672007.01.23 06:00sell4340.101.29380.00001.2928
8682007.01.23 09:30sell4350.201.29560.00001.2946
8692007.01.23 10:09sell4360.401.29740.00001.2964
8702007.01.23 12:00buy4370.101.29850.00001.2995
8712007.01.23 12:03t/p4370.101.29950.00001.299510.0012369.76
8722007.01.23 12:03buy4380.101.29970.00001.3007
8732007.01.23 12:09t/p4380.101.30070.00001.300710.0012379.76
8742007.01.23 12:09buy4390.101.30090.00001.3019
8752007.01.23 12:22t/p4390.101.30190.00001.301910.0012389.76
8762007.01.23 12:22buy4400.101.30220.00001.3032
8772007.01.23 12:59buy4410.201.30040.00001.3014
8782007.01.23 13:43t/p4410.201.30140.00001.301420.0012409.76
8792007.01.23 13:43close4400.101.30150.00001.3032-7.0012402.76
8802007.01.23 13:43buy4420.101.30160.00001.3026
8812007.01.23 13:57t/p4420.101.30260.00001.302610.0012412.76
8822007.01.23 13:57buy4430.101.30280.00001.3038
8832007.01.23 14:55t/p4430.101.30380.00001.303810.0012422.76
8842007.01.23 14:55buy4440.101.30400.00001.3050
8852007.01.23 16:21buy4450.201.30220.00001.3032
8862007.01.23 16:59t/p4450.201.30320.00001.303220.0012442.76
8872007.01.23 16:59close4440.101.30330.00001.3050-7.0012435.76
8882007.01.23 16:59buy4460.101.30360.00001.3046
8892007.01.23 19:45buy4470.201.30170.00001.3027
8902007.01.23 22:47t/p4470.201.30270.00001.302720.0012455.76
8912007.01.23 22:47close4460.101.30270.00001.3046-9.0012446.76
8922007.01.24 17:18t/p4360.401.29640.00001.296441.9912488.75
8932007.01.24 17:18close4350.201.29640.00001.2946-15.0012473.75
8942007.01.24 17:18close4340.101.29650.00001.2928-26.5012447.25
8952007.01.24 17:18sell4480.101.29620.00001.2952
8962007.01.24 18:07t/p4480.101.29520.00001.295210.0012457.25
8972007.01.24 18:07sell4490.101.29500.00001.2940
8982007.01.24 23:56sell4500.201.29690.00001.2959
8992007.01.25 00:40t/p4500.201.29590.00001.295922.9912480.24
9002007.01.25 00:40close4490.101.29590.00001.2940-7.5012472.73
9012007.01.25 00:40sell4510.101.29580.00001.2948
9022007.01.25 09:44sell4520.201.29760.00001.2966
9032007.01.25 10:07sell4530.401.29940.00001.2984
9042007.01.25 11:00t/p4530.401.29840.00001.298440.0012512.73
9052007.01.25 11:00close4520.201.29830.00001.2966-14.0012498.73
9062007.01.25 11:00close4510.101.29790.00001.2948-21.0012477.73
9072007.01.26 00:00sell4540.101.29270.00001.2917
9082007.01.26 10:07t/p4540.101.29170.00001.291710.0012487.73
9092007.01.26 14:00sell4550.101.28950.00001.2885
9102007.01.26 15:59sell4560.201.29140.00001.2904
9112007.01.26 16:37t/p4560.201.29040.00001.290420.0012507.73
9122007.01.26 16:37close4550.101.29040.00001.2885-9.0012498.73
9132007.01.29 12:00buy4570.101.29180.00001.2928
9142007.01.29 16:53t/p4570.101.29280.00001.292810.0012508.73
9152007.01.29 18:00buy4580.101.29340.00001.2944
9162007.01.29 18:57t/p4580.101.29440.00001.294410.0012518.73
9172007.01.29 18:57buy4590.101.29460.00001.2956
9182007.01.29 19:01t/p4590.101.29560.00001.295610.0012528.73
9192007.01.29 19:01buy4600.101.29580.00001.2968
9202007.01.30 02:13t/p4600.101.29680.00001.29689.3012538.04
9212007.01.30 02:13buy4610.101.29700.00001.2980
9222007.01.30 02:37buy4620.201.29520.00001.2962
9232007.01.30 03:52t/p4620.201.29620.00001.296220.0012558.04
9242007.01.30 03:52close4610.101.29630.00001.2980-7.0012551.04
9252007.01.31 11:00sell4630.101.29390.00001.2929
9262007.01.31 11:34t/p4630.101.29290.00001.292910.0012561.04
9272007.01.31 11:34sell4640.101.29260.00001.2916
9282007.01.31 14:18sell4650.201.29460.00001.2936
9292007.01.31 15:48t/p4650.201.29360.00001.293620.0012581.04
9302007.01.31 15:48close4640.101.29360.00001.2916-10.0012571.04
9312007.01.31 21:00buy4660.101.30080.00001.3018
9322007.01.31 21:16t/p4660.101.30180.00001.301810.0012581.04
9332007.01.31 21:16buy4670.101.30200.00001.3030
9342007.01.31 21:17t/p4670.101.30300.00001.303010.0012591.04
9352007.01.31 21:17buy4680.101.30340.00001.3044
9362007.01.31 21:41buy4690.201.30160.00001.3026
9372007.01.31 21:46t/p4690.201.30260.00001.302620.0012611.04
9382007.01.31 21:46close4680.101.30270.00001.3044-7.0012604.04
9392007.01.31 21:46buy4700.101.30280.00001.3038
9402007.02.01 11:33buy4710.201.30100.00001.3020
9412007.02.01 13:42t/p4710.201.30200.00001.302020.0012624.04
9422007.02.01 13:42close4700.101.30200.00001.3038-10.0912613.95
9432007.02.02 18:00sell4720.101.29730.00001.2963
9442007.02.02 18:51t/p4720.101.29630.00001.296310.0012623.95
9452007.02.02 18:51sell4730.101.29610.00001.2951
9462007.02.02 20:00t/p4730.101.29510.00001.295110.0012633.95
9472007.02.02 20:00sell4740.101.29490.00001.2939
9482007.02.02 22:04sell4750.201.29670.00001.2957
9492007.02.05 01:00t/p4750.201.29570.00001.295721.0012654.94
9502007.02.05 01:00close4740.101.29570.00001.2939-7.5012647.44
9512007.02.05 01:00sell4760.101.29560.00001.2946
9522007.02.05 04:22t/p4760.101.29460.00001.294610.0012657.44
9532007.02.05 04:22sell4770.101.29440.00001.2934
9542007.02.05 08:04t/p4770.101.29340.00001.293410.0012667.44
9552007.02.05 08:04sell4780.101.29320.00001.2922
9562007.02.05 09:25sell4790.201.29500.00001.2940
9572007.02.05 11:40t/p4790.201.29400.00001.294020.0012687.44
9582007.02.05 11:40close4780.101.29400.00001.2922-8.0012679.44
9592007.02.05 17:00sell4800.101.29240.00001.2914
9602007.02.06 08:32t/p4800.101.29140.00001.291410.5012689.94
9612007.02.06 16:00buy4810.101.29460.00001.2956
9622007.02.06 18:08t/p4810.101.29560.00001.295610.0012699.94
9632007.02.06 18:08buy4820.101.29580.00001.2968
9642007.02.06 19:01t/p4820.101.29680.00001.296810.0012709.94
9652007.02.06 19:01buy4830.101.29700.00001.2980
9662007.02.06 20:21t/p4830.101.29800.00001.298010.0012719.94
9672007.02.06 20:21buy4840.101.29820.00001.2992
9682007.02.07 09:44t/p4840.101.29920.00001.29929.3012729.24
9692007.02.07 18:00buy4850.101.30150.00001.3025
9702007.02.08 08:56t/p4850.101.30250.00001.30257.9112737.16
9712007.02.08 15:00sell4860.101.29810.00001.2971
9722007.02.08 15:35sell4870.201.30000.00001.2990
9732007.02.08 16:11sell4880.401.30180.00001.3008
9742007.02.08 23:00buy4890.101.30420.00001.3052
9752007.02.09 09:28buy4900.201.30240.00001.3034
9762007.02.09 09:45t/p4880.401.30080.00001.300841.9912779.15
9772007.02.09 09:45close4870.201.30070.00001.2990-13.0012766.15
9782007.02.09 09:45close4860.101.30080.00001.2971-26.5012739.64
9792007.02.09 09:45buy4910.401.30060.00001.3016
9802007.02.09 10:57t/p4910.401.30160.00001.301640.0012779.64
9812007.02.09 10:57close4900.201.30160.00001.3034-16.0012763.64
9822007.02.09 10:57close4890.101.30120.00001.3052-30.7012732.95
9832007.02.09 15:00sell4920.101.30040.00001.2994
9842007.02.09 16:04t/p4920.101.29940.00001.299410.0012742.95
9852007.02.09 16:04sell4930.101.29920.00001.2982
9862007.02.09 21:14sell4940.201.30100.00001.3000
9872007.02.09 22:22t/p4940.201.30000.00001.300020.0012762.95
9882007.02.09 22:22close4930.101.30000.00001.2982-8.0012754.95
9892007.02.12 15:00sell4950.101.29560.00001.2946
9902007.02.13 08:56sell4960.201.29750.00001.2965
9912007.02.13 09:23sell4970.401.29940.00001.2984
9922007.02.13 09:47t/p4970.401.29840.00001.298440.0012794.95
9932007.02.13 09:47close4960.201.29840.00001.2965-18.0012776.95
9942007.02.13 09:47close4950.101.29830.00001.2946-26.5012750.45
9952007.02.13 14:00buy4980.101.30050.00001.3015
9962007.02.13 14:13t/p4980.101.30150.00001.301510.0012760.45
9972007.02.13 14:13buy4990.101.30170.00001.3027
9982007.02.13 15:30t/p4990.101.30270.00001.302710.0012770.45
9992007.02.13 15:30buy5000.101.30300.00001.3040
10002007.02.13 15:39t/p5000.101.30400.00001.304010.0012780.45
10012007.02.13 15:39buy5010.101.30420.00001.3052
10022007.02.13 16:00buy5020.201.30240.00001.3034
10032007.02.13 22:29t/p5020.201.30340.00001.303420.0012800.45
10042007.02.13 22:29close5010.101.30340.00001.3052-8.0012792.45
10052007.02.14 11:00buy5030.101.30960.00001.3106
10062007.02.14 13:58buy5040.201.30750.00001.3085
10072007.02.14 14:43t/p5040.201.30850.00001.308520.0012812.45
10082007.02.14 14:43close5030.101.30850.00001.3106-11.0012801.45
10092007.02.14 14:44buy5050.101.30880.00001.3098
10102007.02.14 15:54t/p5050.101.30980.00001.309810.0012811.45
10112007.02.14 18:00buy5060.101.31260.00001.3136
10122007.02.15 00:13t/p5060.101.31360.00001.31367.9112819.36
10132007.02.15 00:13buy5070.101.31390.00001.3149
10142007.02.15 08:48t/p5070.101.31490.00001.314910.0012829.36
10152007.02.15 18:00buy5080.101.31420.00001.3152
10162007.02.15 19:06t/p5080.101.31520.00001.315210.0012839.36