|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.03.09 03:55 (2004.08.01 - 2007.03.13)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; WPR_Period=90; ChandDist_Min=36; ChandDist_Max=95; TPPips=177; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=5; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|191063
|Ticks modelled
|4026755
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1156815.84
|Gross profit
|2851776.20
|Gross loss
|-1694960.36
|Profit factor
|1.68
|Expected payoff
|3672.43
|Absolute drawdown
|966.86
|Maximal drawdown
|435109.25 (27.16%)
|Relative drawdown
|34.13% (49450.57)
|Total trades
|315
|Short positions (won %)
|150 (50.67%)
|Long positions (won %)
|165 (55.76%)
|Profit trades (% of total)
|168 (53.33%)
|Loss trades (% of total)
|147 (46.67%)
|Largest
|profit trade
|278056.94
|loss trade
|-117456.14
|Average
|profit trade
|16974.86
|loss trade
|-11530.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (23275.47)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-9261.71)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|536911.37 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-346776.02 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.02 23:55
|buy
|1
|2.00
|1.8253
|1.8212
|1.8433
|2
|2004.08.03 01:00
|modify
|1
|2.00
|1.8253
|1.8224
|1.8433
|3
|2004.08.03 02:00
|modify
|1
|2.00
|1.8253
|1.8230
|1.8433
|4
|2004.08.03 03:00
|modify
|1
|2.00
|1.8253
|1.8232
|1.8433
|5
|2004.08.03 08:02
|s/l
|1
|2.00
|1.8232
|1.8232
|1.8433
|-297.65
|9702.35
|6
|2004.08.09 09:35
|buy
|2
|1.90
|1.8416
|1.8376
|1.8596
|7
|2004.08.09 10:00
|modify
|2
|1.90
|1.8416
|1.8378
|1.8596
|8
|2004.08.09 16:30
|s/l
|2
|1.90
|1.8378
|1.8378
|1.8596
|-505.40
|9196.95
|9
|2004.08.11 09:00
|sell
|3
|1.80
|1.8294
|1.8339
|1.8120
|10
|2004.08.11 09:00
|modify
|3
|1.80
|1.8294
|1.8336
|1.8120
|11
|2004.08.11 10:00
|modify
|3
|1.80
|1.8294
|1.8333
|1.8120
|12
|2004.08.11 10:44
|modify
|3
|1.80
|1.8294
|1.8282
|1.8120
|13
|2004.08.11 11:18
|s/l
|3
|1.80
|1.8282
|1.8282
|1.8120
|151.19
|9348.14
|14
|2004.08.16 07:25
|buy
|4
|1.80
|1.8416
|1.8358
|1.8596
|15
|2004.08.16 08:00
|modify
|4
|1.80
|1.8416
|1.8379
|1.8596
|16
|2004.08.16 09:00
|modify
|4
|1.80
|1.8416
|1.8391
|1.8596
|17
|2004.08.16 09:16
|s/l
|4
|1.80
|1.8391
|1.8391
|1.8596
|-315.00
|9033.14
|18
|2004.08.18 05:45
|sell
|5
|1.80
|1.8289
|1.8378
|1.8115
|19
|2004.08.18 05:46
|modify
|5
|1.80
|1.8289
|1.8375
|1.8115
|20
|2004.08.18 06:00
|modify
|5
|1.80
|1.8289
|1.8351
|1.8115
|21
|2004.08.18 06:15
|sell
|6
|1.30
|1.8295
|1.8354
|1.8121
|22
|2004.08.18 06:15
|modify
|6
|1.30
|1.8295
|1.8351
|1.8121
|23
|2004.08.18 07:00
|modify
|5
|1.80
|1.8289
|1.8343
|1.8115
|24
|2004.08.18 07:00
|modify
|6
|1.30
|1.8295
|1.8343
|1.8121
|25
|2004.08.18 08:00
|modify
|5
|1.80
|1.8289
|1.8328
|1.8115
|26
|2004.08.18 08:00
|modify
|6
|1.30
|1.8295
|1.8328
|1.8121
|27
|2004.08.18 09:00
|modify
|5
|1.80
|1.8289
|1.8322
|1.8115
|28
|2004.08.18 09:00
|modify
|6
|1.30
|1.8295
|1.8322
|1.8121
|29
|2004.08.18 09:39
|modify
|6
|1.30
|1.8295
|1.8283
|1.8121
|30
|2004.08.18 10:30
|modify
|5
|1.80
|1.8289
|1.8277
|1.8115
|31
|2004.08.18 10:49
|s/l
|5
|1.80
|1.8277
|1.8277
|1.8115
|151.20
|9184.34
|32
|2004.08.18 10:57
|s/l
|6
|1.30
|1.8283
|1.8283
|1.8121
|109.21
|9293.55
|33
|2004.08.19 06:50
|sell
|7
|1.80
|1.8240
|1.8282
|1.8066
|34
|2004.08.19 06:51
|modify
|7
|1.80
|1.8240
|1.8279
|1.8066
|35
|2004.08.19 07:00
|modify
|7
|1.80
|1.8240
|1.8274
|1.8066
|36
|2004.08.19 08:00
|modify
|7
|1.80
|1.8240
|1.8270
|1.8066
|37
|2004.08.19 10:13
|modify
|7
|1.80
|1.8240
|1.8228
|1.8066
|38
|2004.08.19 10:41
|s/l
|7
|1.80
|1.8228
|1.8228
|1.8066
|151.20
|9444.75
|39
|2004.08.23 16:00
|sell
|8
|1.80
|1.8180
|1.8226
|1.8006
|40
|2004.08.23 16:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8223
|1.8006
|41
|2004.08.23 17:02
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8168
|1.8006
|42
|2004.08.24 05:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8165
|1.8006
|43
|2004.08.24 06:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8156
|1.8006
|44
|2004.08.24 07:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8130
|1.8006
|45
|2004.08.24 09:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8125
|1.8006
|46
|2004.08.24 12:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8118
|1.8006
|47
|2004.08.24 13:00
|modify
|8
|1.80
|1.8180
|1.8116
|1.8006
|48
|2004.08.24 14:26
|t/p
|8
|1.80
|1.8006
|1.8116
|1.8006
|2188.61
|11633.36
|49
|2004.08.25 03:40
|sell
|9
|2.30
|1.7935
|1.8016
|1.7761
|50
|2004.08.25 03:40
|modify
|9
|2.30
|1.7935
|1.8013
|1.7761
|51
|2004.08.25 05:10
|sell
|10
|1.70
|1.7943
|1.8016
|1.7769
|52
|2004.08.25 05:10
|modify
|10
|1.70
|1.7943
|1.8013
|1.7769
|53
|2004.08.25 06:00
|modify
|9
|2.30
|1.7935
|1.7984
|1.7761
|54
|2004.08.25 06:00
|modify
|10
|1.70
|1.7943
|1.7984
|1.7769
|55
|2004.08.25 08:00
|modify
|9
|2.30
|1.7935
|1.7978
|1.7761
|56
|2004.08.25 08:00
|modify
|10
|1.70
|1.7943
|1.7978
|1.7769
|57
|2004.08.25 09:00
|modify
|9
|2.30
|1.7935
|1.7969
|1.7761
|58
|2004.08.25 09:00
|modify
|10
|1.70
|1.7943
|1.7969
|1.7769
|59
|2004.08.25 09:37
|s/l
|9
|2.30
|1.7969
|1.7969
|1.7761
|-547.39
|11085.97
|60
|2004.08.25 09:37
|s/l
|10
|1.70
|1.7969
|1.7969
|1.7769
|-309.40
|10776.57
|61
|2004.09.03 06:05
|sell
|11
|2.10
|1.7914
|1.7958
|1.7740
|62
|2004.09.03 06:05
|modify
|11
|2.10
|1.7914
|1.7955
|1.7740
|63
|2004.09.03 07:00
|modify
|11
|2.10
|1.7914
|1.7949
|1.7740
|64
|2004.09.03 08:00
|modify
|11
|2.10
|1.7914
|1.7937
|1.7740
|65
|2004.09.03 08:51
|modify
|11
|2.10
|1.7914
|1.7902
|1.7740
|66
|2004.09.03 10:50
|s/l
|11
|2.10
|1.7902
|1.7902
|1.7740
|176.41
|10952.98
|67
|2004.09.06 08:55
|sell
|12
|2.10
|1.7776
|1.7827
|1.7602
|68
|2004.09.06 08:55
|modify
|12
|2.10
|1.7776
|1.7824
|1.7602
|69
|2004.09.06 09:00
|modify
|12
|2.10
|1.7776
|1.7804
|1.7602
|70
|2004.09.06 12:59
|s/l
|12
|2.10
|1.7804
|1.7804
|1.7602
|-411.59
|10541.39
|71
|2004.09.09 07:25
|buy
|13
|2.10
|1.7856
|1.7789
|1.8036
|72
|2004.09.09 08:00
|modify
|13
|2.10
|1.7856
|1.7821
|1.8036
|73
|2004.09.09 09:00
|modify
|13
|2.10
|1.7856
|1.7840
|1.8036
|74
|2004.09.09 10:34
|s/l
|13
|2.10
|1.7840
|1.7840
|1.8036
|-235.20
|10306.19
|75
|2004.09.16 03:00
|sell
|14
|2.00
|1.7778
|1.7858
|1.7604
|76
|2004.09.16 03:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7855
|1.7604
|77
|2004.09.16 04:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7845
|1.7604
|78
|2004.09.16 04:40
|sell
|15
|1.50
|1.7784
|1.7848
|1.7610
|79
|2004.09.16 04:40
|modify
|15
|1.50
|1.7784
|1.7845
|1.7610
|80
|2004.09.16 05:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7844
|1.7604
|81
|2004.09.16 05:00
|modify
|15
|1.50
|1.7784
|1.7844
|1.7610
|82
|2004.09.16 06:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7836
|1.7604
|83
|2004.09.16 06:00
|modify
|15
|1.50
|1.7784
|1.7836
|1.7610
|84
|2004.09.16 07:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7821
|1.7604
|85
|2004.09.16 07:00
|modify
|15
|1.50
|1.7784
|1.7821
|1.7610
|86
|2004.09.16 08:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7811
|1.7604
|87
|2004.09.16 08:00
|modify
|15
|1.50
|1.7784
|1.7811
|1.7610
|88
|2004.09.16 09:00
|modify
|14
|2.00
|1.7778
|1.7806
|1.7604
|89
|2004.09.16 09:00
|modify
|15
|1.50
|1.7784
|1.7806
|1.7610
|90
|2004.09.16 09:33
|s/l
|14
|2.00
|1.7806
|1.7806
|1.7604
|-392.01
|9914.18
|91
|2004.09.16 09:33
|s/l
|15
|1.50
|1.7806
|1.7806
|1.7610
|-230.99
|9683.19
|92
|2004.09.27 09:35
|buy
|16
|1.90
|1.8048
|1.7999
|1.8228
|93
|2004.09.27 10:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8007
|1.8228
|94
|2004.09.27 11:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8008
|1.8228
|95
|2004.09.27 13:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8009
|1.8228
|96
|2004.09.27 18:38
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8060
|1.8228
|97
|2004.09.28 13:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8066
|1.8228
|98
|2004.09.28 14:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8069
|1.8228
|99
|2004.09.28 15:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8070
|1.8228
|100
|2004.09.28 16:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8075
|1.8228
|101
|2004.09.28 17:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8078
|1.8228
|102
|2004.09.29 05:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8081
|1.8228
|103
|2004.09.29 06:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8084
|1.8228
|104
|2004.09.29 07:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8089
|1.8228
|105
|2004.09.29 08:00
|modify
|16
|1.90
|1.8048
|1.8101
|1.8228
|106
|2004.09.29 08:18
|s/l
|16
|1.90
|1.8101
|1.8101
|1.8228
|697.98
|10381.17
|107
|2004.09.30 00:30
|sell
|17
|2.00
|1.8007
|1.8074
|1.7833
|108
|2004.09.30 00:30
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8071
|1.7833
|109
|2004.09.30 02:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8063
|1.7833
|110
|2004.09.30 03:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8059
|1.7833
|111
|2004.09.30 04:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8052
|1.7833
|112
|2004.09.30 05:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8050
|1.7833
|113
|2004.09.30 06:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8041
|1.7833
|114
|2004.09.30 07:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8031
|1.7833
|115
|2004.09.30 08:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8025
|1.7833
|116
|2004.09.30 09:00
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.8019
|1.7833
|117
|2004.09.30 09:51
|modify
|17
|2.00
|1.8007
|1.7995
|1.7833
|118
|2004.09.30 11:44
|s/l
|17
|2.00
|1.7995
|1.7995
|1.7833
|168.01
|10549.18
|119
|2004.10.01 04:05
|buy
|18
|2.10
|1.8100
|1.8028
|1.8280
|120
|2004.10.01 05:05
|modify
|18
|2.10
|1.8100
|1.8049
|1.8280
|121
|2004.10.01 06:00
|modify
|18
|2.10
|1.8100
|1.8055
|1.8280
|122
|2004.10.01 07:00
|modify
|18
|2.10
|1.8100
|1.8060
|1.8280
|123
|2004.10.01 08:00
|modify
|18
|2.10
|1.8100
|1.8070
|1.8280
|124
|2004.10.01 09:00
|modify
|18
|2.10
|1.8100
|1.8074
|1.8280
|125
|2004.10.01 10:03
|s/l
|18
|2.10
|1.8074
|1.8074
|1.8280
|-382.20
|10166.98
|126
|2004.10.01 20:10
|sell
|19
|2.00
|1.7984
|1.8025
|1.7810
|127
|2004.10.01 20:11
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.8022
|1.7810
|128
|2004.10.04 02:03
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7972
|1.7810
|129
|2004.10.04 14:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7970
|1.7810
|130
|2004.10.04 15:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7957
|1.7810
|131
|2004.10.04 16:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7949
|1.7810
|132
|2004.10.04 17:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7944
|1.7810
|133
|2004.10.04 18:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7928
|1.7810
|134
|2004.10.04 19:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7915
|1.7810
|135
|2004.10.05 00:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7912
|1.7810
|136
|2004.10.05 01:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7906
|1.7810
|137
|2004.10.05 02:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7902
|1.7810
|138
|2004.10.05 03:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7900
|1.7810
|139
|2004.10.05 04:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7890
|1.7810
|140
|2004.10.05 05:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7881
|1.7810
|141
|2004.10.05 06:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7873
|1.7810
|142
|2004.10.05 07:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7870
|1.7810
|143
|2004.10.05 08:00
|modify
|19
|2.00
|1.7984
|1.7867
|1.7810
|144
|2004.10.05 08:07
|s/l
|19
|2.00
|1.7867
|1.7867
|1.7810
|1629.61
|11796.59
|145
|2004.10.18 07:30
|buy
|20
|2.30
|1.8032
|1.7990
|1.8212
|146
|2004.10.18 08:00
|modify
|20
|2.30
|1.8032
|1.7999
|1.8212
|147
|2004.10.18 09:00
|modify
|20
|2.30
|1.8032
|1.8006
|1.8212
|148
|2004.10.18 13:31
|s/l
|20
|2.30
|1.8006
|1.8006
|1.8212
|-418.59
|11378.00
|149
|2004.10.20 02:00
|buy
|21
|2.20
|1.8028
|1.7955
|1.8208
|150
|2004.10.20 02:35
|buy
|22
|1.60
|1.8020
|1.7955
|1.8200
|151
|2004.10.20 03:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.7970
|1.8208
|152
|2004.10.20 03:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.7970
|1.8200
|153
|2004.10.20 04:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.7975
|1.8208
|154
|2004.10.20 04:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.7975
|1.8200
|155
|2004.10.20 05:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.7976
|1.8208
|156
|2004.10.20 05:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.7976
|1.8200
|157
|2004.10.20 06:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.7984
|1.8208
|158
|2004.10.20 06:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.7984
|1.8200
|159
|2004.10.20 07:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.7989
|1.8208
|160
|2004.10.20 07:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.7989
|1.8200
|161
|2004.10.20 08:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.7996
|1.8208
|162
|2004.10.20 08:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.7996
|1.8200
|163
|2004.10.20 09:19
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8032
|1.8200
|164
|2004.10.20 09:21
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8040
|1.8208
|165
|2004.10.20 19:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8068
|1.8208
|166
|2004.10.20 19:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8068
|1.8200
|167
|2004.10.21 01:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8079
|1.8208
|168
|2004.10.21 01:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8079
|1.8200
|169
|2004.10.21 02:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8086
|1.8208
|170
|2004.10.21 02:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8086
|1.8200
|171
|2004.10.21 03:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8087
|1.8208
|172
|2004.10.21 03:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8087
|1.8200
|173
|2004.10.21 05:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8091
|1.8208
|174
|2004.10.21 05:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8091
|1.8200
|175
|2004.10.21 06:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8097
|1.8208
|176
|2004.10.21 06:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8097
|1.8200
|177
|2004.10.21 07:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8099
|1.8208
|178
|2004.10.21 07:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8099
|1.8200
|179
|2004.10.21 08:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8105
|1.8208
|180
|2004.10.21 08:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8105
|1.8200
|181
|2004.10.21 09:00
|modify
|21
|2.20
|1.8028
|1.8120
|1.8208
|182
|2004.10.21 09:00
|modify
|22
|1.60
|1.8020
|1.8120
|1.8200
|183
|2004.10.21 09:46
|t/p
|22
|1.60
|1.8200
|1.8120
|1.8200
|2007.26
|13385.27
|184
|2004.10.21 09:46
|t/p
|21
|2.20
|1.8208
|1.8120
|1.8208
|2759.99
|16145.26
|185
|2004.10.22 00:35
|buy
|23
|3.20
|1.8269
|1.8197
|1.8449
|186
|2004.10.22 02:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8208
|1.8449
|187
|2004.10.22 03:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8211
|1.8449
|188
|2004.10.22 04:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8215
|1.8449
|189
|2004.10.22 05:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8218
|1.8449
|190
|2004.10.22 06:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8224
|1.8449
|191
|2004.10.22 07:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8230
|1.8449
|192
|2004.10.22 08:00
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8236
|1.8449
|193
|2004.10.22 08:23
|modify
|23
|3.20
|1.8269
|1.8281
|1.8449
|194
|2004.10.22 08:44
|s/l
|23
|3.20
|1.8281
|1.8281
|1.8449
|268.81
|16414.07
|195
|2004.10.26 02:10
|buy
|24
|3.20
|1.8399
|1.8353
|1.8579
|196
|2004.10.26 03:00
|modify
|24
|3.20
|1.8399
|1.8360
|1.8579
|197
|2004.10.26 03:34
|modify
|24
|3.20
|1.8399
|1.8411
|1.8579
|198
|2004.10.26 07:56
|s/l
|24
|3.20
|1.8411
|1.8411
|1.8579
|268.81
|16682.88
|199
|2004.10.27 07:00
|sell
|25
|3.30
|1.8361
|1.8417
|1.8187
|200
|2004.10.27 07:00
|modify
|25
|3.30
|1.8361
|1.8414
|1.8187
|201
|2004.10.27 07:15
|sell
|26
|2.40
|1.8369
|1.8417
|1.8195
|202
|2004.10.27 07:15
|modify
|26
|2.40
|1.8369
|1.8414
|1.8195
|203
|2004.10.27 08:00
|modify
|25
|3.30
|1.8361
|1.8406
|1.8187
|204
|2004.10.27 08:00
|modify
|26
|2.40
|1.8369
|1.8406
|1.8195
|205
|2004.10.27 09:00
|modify
|25
|3.30
|1.8361
|1.8396
|1.8187
|206
|2004.10.27 09:00
|modify
|26
|2.40
|1.8369
|1.8396
|1.8195
|207
|2004.10.27 10:00
|modify
|25
|3.30
|1.8361
|1.8394
|1.8187
|208
|2004.10.27 10:00
|modify
|26
|2.40
|1.8369
|1.8394
|1.8195
|209
|2004.10.27 12:57
|s/l
|25
|3.30
|1.8394
|1.8394
|1.8187
|-762.30
|15920.58
|210
|2004.10.27 12:57
|s/l
|26
|2.40
|1.8394
|1.8394
|1.8195
|-420.00
|15500.58
|211
|2004.10.28 04:55
|sell
|27
|3.10
|1.8316
|1.8385
|1.8142
|212
|2004.10.28 04:55
|modify
|27
|3.10
|1.8316
|1.8382
|1.8142
|213
|2004.10.28 05:00
|modify
|27
|3.10
|1.8316
|1.8377
|1.8142
|214
|2004.10.28 06:00
|modify
|27
|3.10
|1.8316
|1.8371
|1.8142
|215
|2004.10.28 06:00
|sell
|28
|2.20
|1.8322
|1.8374
|1.8148
|216
|2004.10.28 06:00
|modify
|28
|2.20
|1.8322
|1.8371
|1.8148
|217
|2004.10.28 06:50
|sell
|29
|1.60
|1.8334
|1.8374
|1.8160
|218
|2004.10.28 06:50
|modify
|29
|1.60
|1.8334
|1.8371
|1.8160
|219
|2004.10.28 07:00
|modify
|27
|3.10
|1.8316
|1.8364
|1.8142
|220
|2004.10.28 07:00
|modify
|28
|2.20
|1.8322
|1.8364
|1.8148
|221
|2004.10.28 07:00
|modify
|29
|1.60
|1.8334
|1.8364
|1.8160
|222
|2004.10.28 08:00
|modify
|27
|3.10
|1.8316
|1.8355
|1.8142
|223
|2004.10.28 08:00
|modify
|28
|2.20
|1.8322
|1.8355
|1.8148
|224
|2004.10.28 08:00
|modify
|29
|1.60
|1.8334
|1.8355
|1.8160
|225
|2004.10.28 09:00
|modify
|27
|3.10
|1.8316
|1.8339
|1.8142
|226
|2004.10.28 09:00
|modify
|28
|2.20
|1.8322
|1.8339
|1.8148
|227
|2004.10.28 09:00
|modify
|29
|1.60
|1.8334
|1.8339
|1.8160
|228
|2004.10.28 09:04
|s/l
|27
|3.10
|1.8339
|1.8339
|1.8142
|-499.08
|15001.50
|229
|2004.10.28 09:04
|s/l
|28
|2.20
|1.8339
|1.8339
|1.8148
|-261.79
|14739.71
|230
|2004.10.28 09:04
|s/l
|29
|1.60
|1.8339
|1.8339
|1.8160
|-56.00
|14683.71
|231
|2004.11.11 01:40
|sell
|30
|2.90
|1.8476
|1.8554
|1.8302
|232
|2004.11.11 01:40
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8551
|1.8302
|233
|2004.11.11 06:00
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8545
|1.8302
|234
|2004.11.11 07:00
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8523
|1.8302
|235
|2004.11.11 08:00
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8503
|1.8302
|236
|2004.11.11 11:04
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8464
|1.8302
|237
|2004.11.11 14:00
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8461
|1.8302
|238
|2004.11.11 15:00
|modify
|30
|2.90
|1.8476
|1.8460
|1.8302
|239
|2004.11.12 02:26
|s/l
|30
|2.90
|1.8460
|1.8460
|1.8302
|318.71
|15002.42
|240
|2004.11.15 09:25
|buy
|31
|3.00
|1.8544
|1.8503
|1.8724
|241
|2004.11.15 10:00
|modify
|31
|3.00
|1.8544
|1.8514
|1.8724
|242
|2004.11.15 11:50
|s/l
|31
|3.00
|1.8514
|1.8514
|1.8724
|-630.00
|14372.42
|243
|2004.11.17 01:35
|buy
|32
|2.80
|1.8519
|1.8466
|1.8699
|244
|2004.11.17 04:00
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8469
|1.8699
|245
|2004.11.17 05:00
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8474
|1.8699
|246
|2004.11.17 06:00
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8481
|1.8699
|247
|2004.11.17 07:00
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8494
|1.8699
|248
|2004.11.17 09:00
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8497
|1.8699
|249
|2004.11.17 09:01
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8531
|1.8699
|250
|2004.11.17 13:00
|modify
|32
|2.80
|1.8519
|1.8545
|1.8699
|251
|2004.11.17 16:42
|s/l
|32
|2.80
|1.8545
|1.8545
|1.8699
|509.59
|14882.01
|252
|2004.11.19 06:05
|sell
|33
|2.90
|1.8519
|1.8565
|1.8345
|253
|2004.11.19 06:06
|modify
|33
|2.90
|1.8519
|1.8562
|1.8345
|254
|2004.11.19 06:50
|sell
|34
|2.10
|1.8525
|1.8565
|1.8351
|255
|2004.11.19 06:50
|modify
|34
|2.10
|1.8525
|1.8562
|1.8351
|256
|2004.11.19 07:00
|modify
|33
|2.90
|1.8519
|1.8558
|1.8345
|257
|2004.11.19 07:00
|modify
|34
|2.10
|1.8525
|1.8558
|1.8351
|258
|2004.11.19 08:00
|modify
|33
|2.90
|1.8519
|1.8553
|1.8345
|259
|2004.11.19 08:00
|modify
|34
|2.10
|1.8525
|1.8553
|1.8351
|260
|2004.11.19 08:51
|modify
|34
|2.10
|1.8525
|1.8513
|1.8351
|261
|2004.11.19 09:15
|s/l
|34
|2.10
|1.8513
|1.8513
|1.8351
|176.41
|15058.42
|262
|2004.11.19 09:56
|s/l
|33
|2.90
|1.8553
|1.8553
|1.8345
|-690.20
|14368.22
|263
|2004.11.23 21:00
|buy
|35
|2.80
|1.8680
|1.8589
|1.8860
|264
|2004.11.23 21:35
|buy
|36
|2.00
|1.8671
|1.8589
|1.8851
|265
|2004.11.23 21:55
|buy
|37
|1.50
|1.8665
|1.8589
|1.8845
|266
|2004.11.24 01:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8595
|1.8860
|267
|2004.11.24 01:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8595
|1.8851
|268
|2004.11.24 01:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8595
|1.8845
|269
|2004.11.24 02:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8602
|1.8860
|270
|2004.11.24 02:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8602
|1.8851
|271
|2004.11.24 02:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8602
|1.8845
|272
|2004.11.24 03:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8624
|1.8860
|273
|2004.11.24 03:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8624
|1.8851
|274
|2004.11.24 03:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8624
|1.8845
|275
|2004.11.24 04:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8631
|1.8860
|276
|2004.11.24 04:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8631
|1.8851
|277
|2004.11.24 04:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8631
|1.8845
|278
|2004.11.24 05:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8637
|1.8860
|279
|2004.11.24 05:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8637
|1.8851
|280
|2004.11.24 05:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8637
|1.8845
|281
|2004.11.24 06:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8646
|1.8860
|282
|2004.11.24 06:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8646
|1.8851
|283
|2004.11.24 06:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8646
|1.8845
|284
|2004.11.24 07:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8649
|1.8860
|285
|2004.11.24 07:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8649
|1.8851
|286
|2004.11.24 07:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8649
|1.8845
|287
|2004.11.24 07:51
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8677
|1.8845
|288
|2004.11.24 08:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8652
|1.8860
|289
|2004.11.24 08:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8652
|1.8851
|290
|2004.11.24 08:36
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8683
|1.8851
|291
|2004.11.24 09:25
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8692
|1.8860
|292
|2004.11.24 12:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8685
|1.8851
|293
|2004.11.24 12:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8685
|1.8845
|294
|2004.11.24 13:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8708
|1.8860
|295
|2004.11.24 13:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8708
|1.8851
|296
|2004.11.24 13:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8708
|1.8845
|297
|2004.11.24 14:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8717
|1.8860
|298
|2004.11.24 14:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8717
|1.8851
|299
|2004.11.24 14:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8717
|1.8845
|300
|2004.11.25 01:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8724
|1.8860
|301
|2004.11.25 01:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8724
|1.8851
|302
|2004.11.25 01:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8724
|1.8845
|303
|2004.11.25 02:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8730
|1.8860
|304
|2004.11.25 02:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8730
|1.8851
|305
|2004.11.25 02:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8730
|1.8845
|306
|2004.11.25 03:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8741
|1.8860
|307
|2004.11.25 03:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8741
|1.8851
|308
|2004.11.25 03:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8741
|1.8845
|309
|2004.11.25 04:05
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8744
|1.8860
|310
|2004.11.25 04:05
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8744
|1.8851
|311
|2004.11.25 04:05
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8744
|1.8845
|312
|2004.11.25 05:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8749
|1.8860
|313
|2004.11.25 05:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8749
|1.8851
|314
|2004.11.25 05:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8749
|1.8845
|315
|2004.11.25 06:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8753
|1.8860
|316
|2004.11.25 06:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8753
|1.8851
|317
|2004.11.25 06:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8753
|1.8845
|318
|2004.11.25 07:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8759
|1.8860
|319
|2004.11.25 07:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8759
|1.8851
|320
|2004.11.25 07:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8759
|1.8845
|321
|2004.11.25 08:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8761
|1.8860
|322
|2004.11.25 08:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8761
|1.8851
|323
|2004.11.25 08:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8761
|1.8845
|324
|2004.11.25 09:00
|modify
|35
|2.80
|1.8680
|1.8770
|1.8860
|325
|2004.11.25 09:00
|modify
|36
|2.00
|1.8671
|1.8770
|1.8851
|326
|2004.11.25 09:00
|modify
|37
|1.50
|1.8665
|1.8770
|1.8845
|327
|2004.11.25 09:22
|t/p
|37
|1.50
|1.8845
|1.8770
|1.8845
|1879.07
|16247.29
|328
|2004.11.25 09:24
|t/p
|36
|2.00
|1.8851
|1.8770
|1.8851
|2505.45
|18752.74
|329
|2004.11.25 09:32
|t/p
|35
|2.80
|1.8860
|1.8770
|1.8860
|3507.62
|22260.35
|330
|2004.12.08 18:55
|sell
|38
|4.40
|1.9334
|1.9388
|1.9160
|331
|2004.12.08 18:55
|modify
|38
|4.40
|1.9334
|1.9385
|1.9160
|332
|2004.12.08 20:45
|sell
|39
|3.10
|1.9341
|1.9388
|1.9167
|333
|2004.12.08 20:45
|modify
|39
|3.10
|1.9341
|1.9385
|1.9167
|334
|2004.12.08 22:45
|sell
|40
|2.20
|1.9347
|1.9388
|1.9173
|335
|2004.12.08 22:46
|modify
|40
|2.20
|1.9347
|1.9385
|1.9173
|336
|2004.12.08 23:30
|s/l
|38
|4.40
|1.9385
|1.9385
|1.9160
|-1570.79
|20689.56
|337
|2004.12.08 23:30
|s/l
|39
|3.10
|1.9385
|1.9385
|1.9167
|-954.79
|19734.77
|338
|2004.12.08 23:30
|s/l
|40
|2.20
|1.9385
|1.9385
|1.9173
|-585.20
|19149.57
|339
|2004.12.09 19:45
|sell
|41
|3.80
|1.9255
|1.9331
|1.9081
|340
|2004.12.09 19:45
|modify
|41
|3.80
|1.9255
|1.9328
|1.9081
|341
|2004.12.09 19:50
|sell
|42
|2.70
|1.9262
|1.9331
|1.9088
|342
|2004.12.09 19:50
|modify
|42
|2.70
|1.9262
|1.9328
|1.9088
|343
|2004.12.10 01:04
|modify
|42
|2.70
|1.9262
|1.9250
|1.9088
|344
|2004.12.10 01:07
|modify
|41
|3.80
|1.9255
|1.9243
|1.9081
|345
|2004.12.10 10:35
|t/p
|42
|2.70
|1.9088
|1.9250
|1.9088
|3282.94
|22432.51
|346
|2004.12.10 10:42
|t/p
|41
|3.80
|1.9081
|1.9243
|1.9081
|4620.43
|27052.94
|347
|2004.12.10 16:35
|sell
|43
|5.40
|1.9144
|1.9198
|1.8970
|348
|2004.12.10 16:35
|modify
|43
|5.40
|1.9144
|1.9195
|1.8970
|349
|2004.12.10 18:25
|sell
|44
|3.80
|1.9150
|1.9198
|1.8976
|350
|2004.12.10 18:25
|modify
|44
|3.80
|1.9150
|1.9195
|1.8976
|351
|2004.12.10 18:40
|sell
|45
|2.70
|1.9157
|1.9198
|1.8983
|352
|2004.12.10 18:40
|modify
|45
|2.70
|1.9157
|1.9195
|1.8983
|353
|2004.12.13 00:00
|modify
|45
|2.70
|1.9157
|1.9145
|1.8983
|354
|2004.12.13 00:00
|modify
|44
|3.80
|1.9150
|1.9138
|1.8976
|355
|2004.12.13 00:00
|modify
|43
|5.40
|1.9144
|1.9132
|1.8970
|356
|2004.12.13 01:32
|s/l
|43
|5.40
|1.9132
|1.9132
|1.8970
|442.25
|27495.19
|357
|2004.12.13 01:46
|s/l
|44
|3.80
|1.9138
|1.9138
|1.8976
|311.24
|27806.43
|358
|2004.12.13 01:50
|s/l
|45
|2.70
|1.9145
|1.9145
|1.8983
|221.14
|28027.57
|359
|2004.12.14 01:30
|buy
|46
|5.60
|1.9221
|1.9142
|1.9401
|360
|2004.12.14 02:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9148
|1.9401
|361
|2004.12.14 03:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9154
|1.9401
|362
|2004.12.14 03:20
|buy
|47
|4.00
|1.9214
|1.9154
|1.9394
|363
|2004.12.14 03:30
|buy
|48
|2.70
|1.9203
|1.9154
|1.9383
|364
|2004.12.14 04:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9161
|1.9401
|365
|2004.12.14 04:00
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9161
|1.9394
|366
|2004.12.14 04:00
|modify
|48
|2.70
|1.9203
|1.9161
|1.9383
|367
|2004.12.14 05:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9165
|1.9401
|368
|2004.12.14 05:00
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9165
|1.9394
|369
|2004.12.14 05:00
|modify
|48
|2.70
|1.9203
|1.9165
|1.9383
|370
|2004.12.14 06:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9171
|1.9401
|371
|2004.12.14 06:00
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9171
|1.9394
|372
|2004.12.14 06:00
|modify
|48
|2.70
|1.9203
|1.9171
|1.9383
|373
|2004.12.14 07:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9177
|1.9401
|374
|2004.12.14 07:00
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9177
|1.9394
|375
|2004.12.14 07:00
|modify
|48
|2.70
|1.9203
|1.9177
|1.9383
|376
|2004.12.14 07:57
|modify
|48
|2.70
|1.9203
|1.9215
|1.9383
|377
|2004.12.14 08:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9188
|1.9401
|378
|2004.12.14 08:00
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9188
|1.9394
|379
|2004.12.14 08:06
|s/l
|48
|2.70
|1.9215
|1.9215
|1.9383
|226.81
|28254.38
|380
|2004.12.14 09:00
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9191
|1.9401
|381
|2004.12.14 09:00
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9191
|1.9394
|382
|2004.12.14 10:30
|modify
|47
|4.00
|1.9214
|1.9226
|1.9394
|383
|2004.12.14 10:33
|modify
|46
|5.60
|1.9221
|1.9233
|1.9401
|384
|2004.12.14 14:40
|s/l
|46
|5.60
|1.9233
|1.9233
|1.9401
|470.39
|28724.77
|385
|2004.12.14 14:51
|s/l
|47
|4.00
|1.9226
|1.9226
|1.9394
|335.99
|29060.76
|386
|2004.12.15 02:55
|buy
|49
|5.80
|1.9250
|1.9191
|1.9430
|387
|2004.12.15 03:05
|buy
|50
|4.10
|1.9244
|1.9191
|1.9424
|388
|2004.12.15 03:20
|buy
|51
|2.90
|1.9237
|1.9191
|1.9417
|389
|2004.12.15 03:52
|s/l
|49
|5.80
|1.9191
|1.9191
|1.9430
|-2395.41
|26665.35
|390
|2004.12.15 03:52
|s/l
|50
|4.10
|1.9191
|1.9191
|1.9424
|-1521.11
|25144.24
|391
|2004.12.15 03:52
|s/l
|51
|2.90
|1.9191
|1.9191
|1.9417
|-933.81
|24210.43
|392
|2004.12.16 01:40
|buy
|52
|4.80
|1.9415
|1.9338
|1.9595
|393
|2004.12.16 01:55
|buy
|53
|3.40
|1.9402
|1.9338
|1.9582
|394
|2004.12.16 02:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9342
|1.9595
|395
|2004.12.16 02:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9342
|1.9582
|396
|2004.12.16 03:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9355
|1.9595
|397
|2004.12.16 03:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9355
|1.9582
|398
|2004.12.16 04:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9357
|1.9595
|399
|2004.12.16 04:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9357
|1.9582
|400
|2004.12.16 05:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9361
|1.9595
|401
|2004.12.16 05:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9361
|1.9582
|402
|2004.12.16 06:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9367
|1.9595
|403
|2004.12.16 06:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9367
|1.9582
|404
|2004.12.16 07:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9373
|1.9595
|405
|2004.12.16 07:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9373
|1.9582
|406
|2004.12.16 08:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9375
|1.9595
|407
|2004.12.16 08:00
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9375
|1.9582
|408
|2004.12.16 08:25
|modify
|53
|3.40
|1.9402
|1.9414
|1.9582
|409
|2004.12.16 09:00
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9376
|1.9595
|410
|2004.12.16 09:50
|s/l
|53
|3.40
|1.9414
|1.9414
|1.9582
|285.59
|24496.02
|411
|2004.12.16 10:32
|modify
|52
|4.80
|1.9415
|1.9427
|1.9595
|412
|2004.12.16 15:19
|s/l
|52
|4.80
|1.9427
|1.9427
|1.9595
|403.19
|24899.21
|413
|2004.12.22 01:05
|sell
|54
|4.90
|1.9290
|1.9371
|1.9116
|414
|2004.12.22 01:05
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9368
|1.9116
|415
|2004.12.22 02:00
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9358
|1.9116
|416
|2004.12.22 03:00
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9353
|1.9116
|417
|2004.12.22 06:00
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9347
|1.9116
|418
|2004.12.22 07:00
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9337
|1.9116
|419
|2004.12.22 08:00
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9328
|1.9116
|420
|2004.12.22 10:47
|modify
|54
|4.90
|1.9290
|1.9278
|1.9116
|421
|2004.12.22 13:02
|t/p
|54
|4.90
|1.9116
|1.9278
|1.9116
|5968.21
|30867.42
|422
|2004.12.22 19:50
|sell
|55
|6.10
|1.9169
|1.9234
|1.8995
|423
|2004.12.22 19:50
|modify
|55
|6.10
|1.9169
|1.9231
|1.8995
|424
|2004.12.23 04:00
|modify
|55
|6.10
|1.9169
|1.9229
|1.8995
|425
|2004.12.23 05:00
|modify
|55
|6.10
|1.9169
|1.9220
|1.8995
|426
|2004.12.23 08:56
|s/l
|55
|6.10
|1.9220
|1.9220
|1.8995
|-2216.11
|28651.31
|427
|2004.12.28 01:25
|buy
|56
|5.70
|1.9323
|1.9257
|1.9503
|428
|2004.12.28 01:40
|buy
|57
|4.00
|1.9314
|1.9257
|1.9494
|429
|2004.12.28 07:00
|modify
|56
|5.70
|1.9323
|1.9262
|1.9503
|430
|2004.12.28 07:00
|modify
|57
|4.00
|1.9314
|1.9262
|1.9494
|431
|2004.12.28 08:00
|modify
|56
|5.70
|1.9323
|1.9292
|1.9503
|432
|2004.12.28 08:00
|modify
|57
|4.00
|1.9314
|1.9292
|1.9494
|433
|2004.12.28 08:20
|modify
|57
|4.00
|1.9314
|1.9326
|1.9494
|434
|2004.12.28 08:32
|modify
|56
|5.70
|1.9323
|1.9335
|1.9503
|435
|2004.12.28 15:00
|modify
|56
|5.70
|1.9323
|1.9338
|1.9503
|436
|2004.12.28 15:00
|modify
|57
|4.00
|1.9314
|1.9338
|1.9494
|437
|2004.12.28 16:00
|s/l
|56
|5.70
|1.9338
|1.9338
|1.9503
|598.48
|29249.79
|438
|2004.12.28 16:00
|s/l
|57
|4.00
|1.9338
|1.9338
|1.9494
|672.00
|29921.79
|439
|2004.12.29 22:30
|sell
|58
|5.90
|1.9185
|1.9263
|1.9011
|440
|2004.12.29 22:33
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9260
|1.9011
|441
|2004.12.29 23:00
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9258
|1.9011
|442
|2004.12.30 01:00
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9246
|1.9011
|443
|2004.12.30 02:00
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9240
|1.9011
|444
|2004.12.30 04:00
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9226
|1.9011
|445
|2004.12.30 05:00
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9225
|1.9011
|446
|2004.12.30 06:14
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9215
|1.9011
|447
|2004.12.30 07:00
|modify
|58
|5.90
|1.9185
|1.9204
|1.9011
|448
|2004.12.30 07:09
|s/l
|58
|5.90
|1.9204
|1.9204
|1.9011
|-821.89
|29099.90
|449
|2005.01.04 03:10
|sell
|59
|5.80
|1.9061
|1.9151
|1.8887
|450
|2005.01.04 03:11
|modify
|59
|5.80
|1.9061
|1.9148
|1.8887
|451
|2005.01.04 03:50
|sell
|60
|4.10
|1.9068
|1.9151
|1.8894
|452
|2005.01.04 03:50
|modify
|60
|4.10
|1.9068
|1.9148
|1.8894
|453
|2005.01.04 04:00
|sell
|61
|2.90
|1.9076
|1.9151
|1.8902
|454
|2005.01.04 04:00
|modify
|61
|2.90
|1.9076
|1.9148
|1.8902
|455
|2005.01.04 06:00
|modify
|59
|5.80
|1.9061
|1.9141
|1.8887
|456
|2005.01.04 06:00
|modify
|60
|4.10
|1.9068
|1.9141
|1.8894
|457
|2005.01.04 06:00
|modify
|61
|2.90
|1.9076
|1.9141
|1.8902
|458
|2005.01.04 07:05
|modify
|59
|5.80
|1.9061
|1.9127
|1.8887
|459
|2005.01.04 07:05
|modify
|60
|4.10
|1.9068
|1.9127
|1.8894
|460
|2005.01.04 07:05
|modify
|61
|2.90
|1.9076
|1.9127
|1.8902
|461
|2005.01.04 07:42
|modify
|61
|2.90
|1.9076
|1.9064
|1.8902
|462
|2005.01.04 07:57
|modify
|60
|4.10
|1.9068
|1.9056
|1.8894
|463
|2005.01.04 08:00
|modify
|59
|5.80
|1.9061
|1.9113
|1.8887
|464
|2005.01.04 08:02
|modify
|59
|5.80
|1.9061
|1.9049
|1.8887
|465
|2005.01.04 08:22
|s/l
|59
|5.80
|1.9049
|1.9049
|1.8887
|487.21
|29587.11
|466
|2005.01.04 12:00
|modify
|61
|2.90
|1.9076
|1.9060
|1.8902
|467
|2005.01.04 13:00
|modify
|60
|4.10
|1.9068
|1.9050
|1.8894
|468
|2005.01.04 13:00
|modify
|61
|2.90
|1.9076
|1.9050
|1.8902
|469
|2005.01.04 16:17
|t/p
|61
|2.90
|1.8902
|1.9050
|1.8902
|3532.21
|33119.32
|470
|2005.01.04 16:17
|t/p
|60
|4.10
|1.8894
|1.9050
|1.8894
|4993.81
|38113.13
|471
|2005.01.13 01:35
|buy
|62
|7.60
|1.8900
|1.8802
|1.9080
|472
|2005.01.13 02:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8809
|1.9080
|473
|2005.01.13 03:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8814
|1.9080
|474
|2005.01.13 03:00
|buy
|63
|5.50
|1.8894
|1.8814
|1.9074
|475
|2005.01.13 03:10
|buy
|64
|3.90
|1.8888
|1.8814
|1.9068
|476
|2005.01.13 04:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8822
|1.9080
|477
|2005.01.13 04:00
|modify
|63
|5.50
|1.8894
|1.8822
|1.9074
|478
|2005.01.13 04:00
|modify
|64
|3.90
|1.8888
|1.8822
|1.9068
|479
|2005.01.13 05:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8829
|1.9080
|480
|2005.01.13 05:00
|modify
|63
|5.50
|1.8894
|1.8829
|1.9074
|481
|2005.01.13 05:00
|modify
|64
|3.90
|1.8888
|1.8829
|1.9068
|482
|2005.01.13 06:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8859
|1.9080
|483
|2005.01.13 06:00
|modify
|63
|5.50
|1.8894
|1.8859
|1.9074
|484
|2005.01.13 06:00
|modify
|64
|3.90
|1.8888
|1.8859
|1.9068
|485
|2005.01.13 07:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8867
|1.9080
|486
|2005.01.13 07:00
|modify
|63
|5.50
|1.8894
|1.8867
|1.9074
|487
|2005.01.13 07:00
|modify
|64
|3.90
|1.8888
|1.8867
|1.9068
|488
|2005.01.13 07:47
|modify
|64
|3.90
|1.8888
|1.8900
|1.9068
|489
|2005.01.13 08:00
|modify
|62
|7.60
|1.8900
|1.8881
|1.9080
|490
|2005.01.13 08:00
|modify
|63
|5.50
|1.8894
|1.8881
|1.9074
|491
|2005.01.13 08:03
|s/l
|64
|3.90
|1.8900
|1.8900
|1.9068
|327.61
|38440.74
|492
|2005.01.13 10:28
|s/l
|62
|7.60
|1.8881
|1.8881
|1.9080
|-1010.77
|37429.97
|493
|2005.01.13 10:28
|s/l
|63
|5.50
|1.8881
|1.8881
|1.9074
|-500.48
|36929.49
|494
|2005.01.17 01:30
|sell
|65
|7.30
|1.8709
|1.8800
|1.8535
|495
|2005.01.17 01:32
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8797
|1.8535
|496
|2005.01.17 02:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8796
|1.8535
|497
|2005.01.17 03:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8781
|1.8535
|498
|2005.01.17 03:30
|sell
|66
|5.30
|1.8719
|1.8784
|1.8545
|499
|2005.01.17 03:30
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8781
|1.8545
|500
|2005.01.17 05:05
|sell
|67
|3.80
|1.8725
|1.8784
|1.8551
|501
|2005.01.17 05:07
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8781
|1.8551
|502
|2005.01.17 07:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8776
|1.8535
|503
|2005.01.17 07:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8776
|1.8545
|504
|2005.01.17 07:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8776
|1.8551
|505
|2005.01.17 08:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8764
|1.8535
|506
|2005.01.17 08:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8764
|1.8545
|507
|2005.01.17 08:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8764
|1.8551
|508
|2005.01.17 09:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8747
|1.8535
|509
|2005.01.17 09:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8747
|1.8545
|510
|2005.01.17 09:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8747
|1.8551
|511
|2005.01.17 11:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8740
|1.8535
|512
|2005.01.17 11:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8740
|1.8545
|513
|2005.01.17 11:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8740
|1.8551
|514
|2005.01.17 11:05
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8713
|1.8551
|515
|2005.01.17 12:09
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8707
|1.8545
|516
|2005.01.17 12:20
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8697
|1.8535
|517
|2005.01.17 15:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8701
|1.8545
|518
|2005.01.17 15:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8701
|1.8551
|519
|2005.01.17 16:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8700
|1.8545
|520
|2005.01.17 16:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8700
|1.8551
|521
|2005.01.17 17:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8688
|1.8535
|522
|2005.01.17 17:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8688
|1.8545
|523
|2005.01.17 17:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8688
|1.8551
|524
|2005.01.17 18:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8681
|1.8535
|525
|2005.01.17 18:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8681
|1.8545
|526
|2005.01.17 18:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8681
|1.8551
|527
|2005.01.18 01:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8677
|1.8535
|528
|2005.01.18 01:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8677
|1.8545
|529
|2005.01.18 01:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8677
|1.8551
|530
|2005.01.18 02:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8658
|1.8535
|531
|2005.01.18 02:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8658
|1.8545
|532
|2005.01.18 02:00
|modify
|67
|3.80
|1.8725
|1.8658
|1.8551
|533
|2005.01.18 03:15
|t/p
|67
|3.80
|1.8551
|1.8658
|1.8551
|4620.40
|41549.89
|534
|2005.01.18 05:00
|modify
|65
|7.30
|1.8709
|1.8646
|1.8535
|535
|2005.01.18 05:00
|modify
|66
|5.30
|1.8719
|1.8646
|1.8545
|536
|2005.01.18 09:30
|t/p
|66
|5.30
|1.8545
|1.8646
|1.8545
|6444.26
|47994.15
|537
|2005.01.18 09:31
|t/p
|65
|7.30
|1.8535
|1.8646
|1.8535
|8876.09
|56870.24
|538
|2005.01.19 17:20
|buy
|68
|11.30
|1.8747
|1.8683
|1.8927
|539
|2005.01.19 17:45
|buy
|69
|8.10
|1.8734
|1.8683
|1.8914
|540
|2005.01.19 18:00
|buy
|70
|5.70
|1.8723
|1.8683
|1.8903
|541
|2005.01.19 20:00
|s/l
|68
|11.30
|1.8683
|1.8683
|1.8927
|-5062.42
|51807.82
|542
|2005.01.19 20:00
|s/l
|69
|8.10
|1.8683
|1.8683
|1.8914
|-2891.72
|48916.10
|543
|2005.01.19 20:00
|s/l
|70
|5.70
|1.8683
|1.8683
|1.8903
|-1595.99
|47320.11
|544
|2005.01.24 03:00
|buy
|71
|9.40
|1.8755
|1.8670
|1.8935
|545
|2005.01.24 03:30
|buy
|72
|6.80
|1.8749
|1.8670
|1.8929
|546
|2005.01.24 03:35
|buy
|73
|4.90
|1.8743
|1.8670
|1.8923
|547
|2005.01.24 05:00
|modify
|71
|9.40
|1.8755
|1.8677
|1.8935
|548
|2005.01.24 05:00
|modify
|72
|6.80
|1.8749
|1.8677
|1.8929
|549
|2005.01.24 05:00
|modify
|73
|4.90
|1.8743
|1.8677
|1.8923
|550
|2005.01.24 07:00
|modify
|71
|9.40
|1.8755
|1.8688
|1.8935
|551
|2005.01.24 07:00
|modify
|72
|6.80
|1.8749
|1.8688
|1.8929
|552
|2005.01.24 07:00
|modify
|73
|4.90
|1.8743
|1.8688
|1.8923
|553
|2005.01.24 07:41
|modify
|73
|4.90
|1.8743
|1.8755
|1.8923
|554
|2005.01.24 08:00
|modify
|71
|9.40
|1.8755
|1.8692
|1.8935
|555
|2005.01.24 08:00
|modify
|72
|6.80
|1.8749
|1.8692
|1.8929
|556
|2005.01.24 08:49
|modify
|72
|6.80
|1.8749
|1.8761
|1.8929
|557
|2005.01.24 08:51
|modify
|71
|9.40
|1.8755
|1.8767
|1.8935
|558
|2005.01.24 16:18
|s/l
|71
|9.40
|1.8767
|1.8767
|1.8935
|789.58
|48109.69
|559
|2005.01.24 16:20
|s/l
|72
|6.80
|1.8761
|1.8761
|1.8929
|571.23
|48680.92
|560
|2005.01.24 16:36
|s/l
|73
|4.90
|1.8755
|1.8755
|1.8923
|411.62
|49092.54
|561
|2005.01.26 01:30
|sell
|74
|9.80
|1.8662
|1.8753
|1.8488
|562
|2005.01.26 01:31
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8750
|1.8488
|563
|2005.01.26 02:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8748
|1.8488
|564
|2005.01.26 02:05
|sell
|75
|7.10
|1.8670
|1.8751
|1.8496
|565
|2005.01.26 02:05
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8748
|1.8496
|566
|2005.01.26 03:04
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8747
|1.8488
|567
|2005.01.26 03:04
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8747
|1.8496
|568
|2005.01.26 04:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8743
|1.8488
|569
|2005.01.26 04:00
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8743
|1.8496
|570
|2005.01.26 04:15
|sell
|76
|4.90
|1.8680
|1.8746
|1.8506
|571
|2005.01.26 04:15
|modify
|76
|4.90
|1.8680
|1.8743
|1.8506
|572
|2005.01.26 04:20
|sell
|77
|3.40
|1.8689
|1.8746
|1.8515
|573
|2005.01.26 04:20
|modify
|77
|3.40
|1.8689
|1.8743
|1.8515
|574
|2005.01.26 04:30
|sell
|78
|2.20
|1.8697
|1.8746
|1.8523
|575
|2005.01.26 04:30
|modify
|78
|2.20
|1.8697
|1.8743
|1.8523
|576
|2005.01.26 05:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8731
|1.8488
|577
|2005.01.26 05:00
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8731
|1.8496
|578
|2005.01.26 05:00
|modify
|76
|4.90
|1.8680
|1.8731
|1.8506
|579
|2005.01.26 05:00
|modify
|77
|3.40
|1.8689
|1.8731
|1.8515
|580
|2005.01.26 05:00
|modify
|78
|2.20
|1.8697
|1.8731
|1.8523
|581
|2005.01.26 06:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8728
|1.8488
|582
|2005.01.26 06:00
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8728
|1.8496
|583
|2005.01.26 06:00
|modify
|76
|4.90
|1.8680
|1.8728
|1.8506
|584
|2005.01.26 06:00
|modify
|77
|3.40
|1.8689
|1.8728
|1.8515
|585
|2005.01.26 06:00
|modify
|78
|2.20
|1.8697
|1.8728
|1.8523
|586
|2005.01.26 07:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8725
|1.8488
|587
|2005.01.26 07:00
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8725
|1.8496
|588
|2005.01.26 07:00
|modify
|76
|4.90
|1.8680
|1.8725
|1.8506
|589
|2005.01.26 07:00
|modify
|77
|3.40
|1.8689
|1.8725
|1.8515
|590
|2005.01.26 07:00
|modify
|78
|2.20
|1.8697
|1.8725
|1.8523
|591
|2005.01.26 08:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8703
|1.8488
|592
|2005.01.26 08:00
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8703
|1.8496
|593
|2005.01.26 08:00
|modify
|76
|4.90
|1.8680
|1.8703
|1.8506
|594
|2005.01.26 08:00
|modify
|77
|3.40
|1.8689
|1.8703
|1.8515
|595
|2005.01.26 08:00
|modify
|78
|2.20
|1.8697
|1.8703
|1.8523
|596
|2005.01.26 09:00
|modify
|74
|9.80
|1.8662
|1.8702
|1.8488
|597
|2005.01.26 09:00
|modify
|75
|7.10
|1.8670
|1.8702
|1.8496
|598
|2005.01.26 09:00
|modify
|76
|4.90
|1.8680
|1.8702
|1.8506
|599
|2005.01.26 09:00
|modify
|77
|3.40
|1.8689
|1.8702
|1.8515
|600
|2005.01.26 09:00
|modify
|78
|2.20
|1.8697
|1.8702
|1.8523
|601
|2005.01.26 09:11
|s/l
|74
|9.80
|1.8702
|1.8702
|1.8488
|-2744.02
|46348.52
|602
|2005.01.26 09:11
|s/l
|75
|7.10
|1.8702
|1.8702
|1.8496
|-1590.41
|44758.11
|603
|2005.01.26 09:11
|s/l
|76
|4.90
|1.8702
|1.8702
|1.8506
|-754.59
|44003.52
|604
|2005.01.26 09:11
|s/l
|77
|3.40
|1.8702
|1.8702
|1.8515
|-309.41
|43694.11
|605
|2005.01.26 09:11
|s/l
|78
|2.20
|1.8702
|1.8702
|1.8523
|-77.01
|43617.10
|606
|2005.01.28 03:00
|buy
|79
|8.70
|1.8873
|1.8812
|1.9053
|607
|2005.01.28 05:00
|modify
|79
|8.70
|1.8873
|1.8815
|1.9053
|608
|2005.01.28 05:35
|buy
|80
|6.30
|1.8866
|1.8815
|1.9046
|609
|2005.01.28 06:00
|modify
|79
|8.70
|1.8873
|1.8821
|1.9053
|610
|2005.01.28 06:00
|modify
|80
|6.30
|1.8866
|1.8821
|1.9046
|611
|2005.01.28 08:00
|modify
|79
|8.70
|1.8873
|1.8830
|1.9053
|612
|2005.01.28 08:00
|modify
|80
|6.30
|1.8866
|1.8830
|1.9046
|613
|2005.01.28 09:00
|modify
|79
|8.70
|1.8873
|1.8834
|1.9053
|614
|2005.01.28 09:00
|modify
|80
|6.30
|1.8866
|1.8834
|1.9046
|615
|2005.01.28 12:20
|s/l
|79
|8.70
|1.8834
|1.8834
|1.9053
|-2375.08
|41242.02
|616
|2005.01.28 12:20
|s/l
|80
|6.30
|1.8834
|1.8834
|1.9046
|-1411.19
|39830.83
|617
|2005.02.07 07:40
|sell
|81
|7.90
|1.8750
|1.8821
|1.8576
|618
|2005.02.07 07:41
|modify
|81
|7.90
|1.8750
|1.8818
|1.8576
|619
|2005.02.07 08:00
|modify
|81
|7.90
|1.8750
|1.8813
|1.8576
|620
|2005.02.07 08:30
|modify
|81
|7.90
|1.8750
|1.8738
|1.8576
|621
|2005.02.07 18:13
|t/p
|81
|7.90
|1.8576
|1.8738
|1.8576
|9622.20
|49453.03
|622
|2005.02.11 00:15
|buy
|82
|9.80
|1.8684
|1.8597
|1.8864
|623
|2005.02.11 02:05
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8599
|1.8864
|624
|2005.02.11 02:25
|buy
|83
|7.10
|1.8677
|1.8599
|1.8857
|625
|2005.02.11 03:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8601
|1.8864
|626
|2005.02.11 03:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8601
|1.8857
|627
|2005.02.11 04:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8605
|1.8864
|628
|2005.02.11 04:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8605
|1.8857
|629
|2005.02.11 05:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8610
|1.8864
|630
|2005.02.11 05:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8610
|1.8857
|631
|2005.02.11 06:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8629
|1.8864
|632
|2005.02.11 06:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8629
|1.8857
|633
|2005.02.11 07:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8659
|1.8864
|634
|2005.02.11 07:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8659
|1.8857
|635
|2005.02.11 08:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8672
|1.8864
|636
|2005.02.11 08:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8672
|1.8857
|637
|2005.02.11 09:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8674
|1.8864
|638
|2005.02.11 09:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8674
|1.8857
|639
|2005.02.11 11:00
|modify
|82
|9.80
|1.8684
|1.8676
|1.8864
|640
|2005.02.11 11:00
|modify
|83
|7.10
|1.8677
|1.8676
|1.8857
|641
|2005.02.11 11:13
|s/l
|82
|9.80
|1.8676
|1.8676
|1.8864
|-548.83
|48904.20
|642
|2005.02.11 11:13
|s/l
|83
|7.10
|1.8676
|1.8676
|1.8857
|-49.72
|48854.48
|643
|2005.02.15 00:35
|buy
|84
|9.70
|1.8869
|1.8792
|1.9049
|644
|2005.02.15 01:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8798
|1.9049
|645
|2005.02.15 02:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8812
|1.9049
|646
|2005.02.15 02:10
|buy
|85
|7.00
|1.8863
|1.8812
|1.9043
|647
|2005.02.15 03:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8815
|1.9049
|648
|2005.02.15 03:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8815
|1.9043
|649
|2005.02.15 04:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8822
|1.9049
|650
|2005.02.15 04:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8822
|1.9043
|651
|2005.02.15 05:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8824
|1.9049
|652
|2005.02.15 05:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8824
|1.9043
|653
|2005.02.15 06:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8832
|1.9049
|654
|2005.02.15 06:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8832
|1.9043
|655
|2005.02.15 07:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8837
|1.9049
|656
|2005.02.15 07:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8837
|1.9043
|657
|2005.02.15 08:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8839
|1.9049
|658
|2005.02.15 08:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8839
|1.9043
|659
|2005.02.15 09:00
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8845
|1.9049
|660
|2005.02.15 09:00
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8845
|1.9043
|661
|2005.02.15 14:11
|modify
|85
|7.00
|1.8863
|1.8875
|1.9043
|662
|2005.02.15 14:13
|modify
|84
|9.70
|1.8869
|1.8881
|1.9049
|663
|2005.02.15 15:11
|s/l
|84
|9.70
|1.8881
|1.8881
|1.9049
|814.79
|49669.27
|664
|2005.02.15 15:25
|s/l
|85
|7.00
|1.8875
|1.8875
|1.9043
|587.98
|50257.25
|665
|2005.02.23 02:20
|buy
|86
|10.00
|1.9068
|1.9027
|1.9248
|666
|2005.02.23 03:45
|modify
|86
|10.00
|1.9068
|1.9080
|1.9248
|667
|2005.02.23 04:09
|s/l
|86
|10.00
|1.9080
|1.9080
|1.9248
|840.01
|51097.26
|668
|2005.02.28 09:05
|buy
|87
|10.20
|1.9199
|1.9142
|1.9379
|669
|2005.02.28 09:31
|modify
|87
|10.20
|1.9199
|1.9211
|1.9379
|670
|2005.02.28 12:42
|s/l
|87
|10.20
|1.9211
|1.9211
|1.9379
|856.79
|51954.05
|671
|2005.02.28 22:30
|buy
|88
|10.30
|1.9220
|1.9160
|1.9400
|672
|2005.02.28 22:35
|buy
|89
|7.40
|1.9214
|1.9160
|1.9394
|673
|2005.02.28 23:45
|buy
|90
|5.30
|1.9208
|1.9160
|1.9388
|674
|2005.03.01 00:05
|buy
|91
|3.60
|1.9201
|1.9160
|1.9381
|675
|2005.03.01 01:00
|modify
|88
|10.30
|1.9220
|1.9165
|1.9400
|676
|2005.03.01 01:00
|modify
|89
|7.40
|1.9214
|1.9165
|1.9394
|677
|2005.03.01 01:00
|modify
|90
|5.30
|1.9208
|1.9165
|1.9388
|678
|2005.03.01 01:00
|modify
|91
|3.60
|1.9201
|1.9165
|1.9381
|679
|2005.03.01 02:00
|modify
|88
|10.30
|1.9220
|1.9167
|1.9400
|680
|2005.03.01 02:00
|modify
|89
|7.40
|1.9214
|1.9167
|1.9394
|681
|2005.03.01 02:00
|modify
|90
|5.30
|1.9208
|1.9167
|1.9388
|682
|2005.03.01 02:00
|modify
|91
|3.60
|1.9201
|1.9167
|1.9381
|683
|2005.03.01 04:00
|modify
|88
|10.30
|1.9220
|1.9171
|1.9400
|684
|2005.03.01 04:00
|modify
|89
|7.40
|1.9214
|1.9171
|1.9394
|685
|2005.03.01 04:00
|modify
|90
|5.30
|1.9208
|1.9171
|1.9388
|686
|2005.03.01 04:00
|modify
|91
|3.60
|1.9201
|1.9171
|1.9381
|687
|2005.03.01 04:04
|s/l
|88
|10.30
|1.9171
|1.9171
|1.9400
|-3551.65
|48402.41
|688
|2005.03.01 04:04
|s/l
|89
|7.40
|1.9171
|1.9171
|1.9394
|-2240.88
|46161.53
|689
|2005.03.01 04:04
|s/l
|90
|5.30
|1.9171
|1.9171
|1.9388
|-1382.36
|44779.17
|690
|2005.03.01 04:04
|s/l
|91
|3.60
|1.9171
|1.9171
|1.9381
|-756.01
|44023.16
|691
|2005.03.02 21:00
|sell
|92
|8.80
|1.9130
|1.9184
|1.8956
|692
|2005.03.02 21:00
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9181
|1.8956
|693
|2005.03.02 22:30
|sell
|93
|6.30
|1.9137
|1.9184
|1.8963
|694
|2005.03.02 22:30
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9181
|1.8963
|695
|2005.03.03 01:00
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9168
|1.8956
|696
|2005.03.03 01:00
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9168
|1.8963
|697
|2005.03.03 02:00
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9159
|1.8956
|698
|2005.03.03 02:00
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9159
|1.8963
|699
|2005.03.03 03:25
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9155
|1.8956
|700
|2005.03.03 03:25
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9155
|1.8963
|701
|2005.03.03 07:00
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9151
|1.8956
|702
|2005.03.03 07:00
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9151
|1.8963
|703
|2005.03.03 08:00
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9143
|1.8956
|704
|2005.03.03 08:00
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9143
|1.8963
|705
|2005.03.03 08:38
|modify
|93
|6.30
|1.9137
|1.9125
|1.8963
|706
|2005.03.03 08:50
|modify
|92
|8.80
|1.9130
|1.9118
|1.8956
|707
|2005.03.03 13:37
|s/l
|92
|8.80
|1.9118
|1.9118
|1.8956
|683.75
|44706.91
|708
|2005.03.03 13:41
|s/l
|93
|6.30
|1.9125
|1.9125
|1.8963
|489.50
|45196.41
|709
|2005.03.07 03:59
|buy
|94
|9.00
|1.9224
|1.9152
|1.9404
|710
|2005.03.07 04:05
|buy
|95
|6.40
|1.9212
|1.9152
|1.9392
|711
|2005.03.07 07:00
|modify
|94
|9.00
|1.9224
|1.9160
|1.9404
|712
|2005.03.07 07:00
|modify
|95
|6.40
|1.9212
|1.9160
|1.9392
|713
|2005.03.07 08:00
|modify
|94
|9.00
|1.9224
|1.9185
|1.9404
|714
|2005.03.07 08:00
|modify
|95
|6.40
|1.9212
|1.9185
|1.9392
|715
|2005.03.07 09:00
|modify
|94
|9.00
|1.9224
|1.9203
|1.9404
|716
|2005.03.07 09:00
|modify
|95
|6.40
|1.9212
|1.9203
|1.9392
|717
|2005.03.07 09:02
|s/l
|94
|9.00
|1.9203
|1.9203
|1.9404
|-1322.97
|43873.44
|718
|2005.03.07 09:02
|s/l
|95
|6.40
|1.9203
|1.9203
|1.9392
|-403.19
|43470.25
|719
|2005.03.09 04:25
|buy
|96
|8.60
|1.9274
|1.9225
|1.9454
|720
|2005.03.09 05:00
|modify
|96
|8.60
|1.9274
|1.9227
|1.9454
|721
|2005.03.09 06:00
|modify
|96
|8.60
|1.9274
|1.9229
|1.9454
|722
|2005.03.09 07:00
|modify
|96
|8.60
|1.9274
|1.9247
|1.9454
|723
|2005.03.09 08:00
|modify
|96
|8.60
|1.9274
|1.9253
|1.9454
|724
|2005.03.09 09:00
|modify
|96
|8.60
|1.9274
|1.9262
|1.9454
|725
|2005.03.09 09:29
|modify
|96
|8.60
|1.9274
|1.9286
|1.9454
|726
|2005.03.09 10:30
|s/l
|96
|8.60
|1.9286
|1.9286
|1.9454
|722.43
|44192.68
|727
|2005.03.15 03:20
|sell
|97
|8.80
|1.9151
|1.9209
|1.8977
|728
|2005.03.15 03:20
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9206
|1.8977
|729
|2005.03.15 04:00
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9205
|1.8977
|730
|2005.03.15 05:00
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9198
|1.8977
|731
|2005.03.15 05:45
|sell
|98
|6.30
|1.9158
|1.9201
|1.8984
|732
|2005.03.15 05:45
|modify
|98
|6.30
|1.9158
|1.9198
|1.8984
|733
|2005.03.15 06:00
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9195
|1.8977
|734
|2005.03.15 06:00
|modify
|98
|6.30
|1.9158
|1.9195
|1.8984
|735
|2005.03.15 07:00
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9188
|1.8977
|736
|2005.03.15 07:00
|modify
|98
|6.30
|1.9158
|1.9188
|1.8984
|737
|2005.03.15 08:00
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9180
|1.8977
|738
|2005.03.15 08:00
|modify
|98
|6.30
|1.9158
|1.9180
|1.8984
|739
|2005.03.15 08:51
|modify
|98
|6.30
|1.9158
|1.9146
|1.8984
|740
|2005.03.15 08:53
|modify
|97
|8.80
|1.9151
|1.9139
|1.8977
|741
|2005.03.15 09:03
|s/l
|97
|8.80
|1.9139
|1.9139
|1.8977
|739.19
|44931.87
|742
|2005.03.15 09:25
|s/l
|98
|6.30
|1.9146
|1.9146
|1.8984
|529.19
|45461.06
|743
|2005.03.16 05:40
|sell
|99
|9.00
|1.9134
|1.9189
|1.8960
|744
|2005.03.16 05:40
|modify
|99
|9.00
|1.9134
|1.9186
|1.8960
|745
|2005.03.16 06:00
|modify
|99
|9.00
|1.9134
|1.9178
|1.8960
|746
|2005.03.16 07:00
|modify
|99
|9.00
|1.9134
|1.9154
|1.8960
|747
|2005.03.16 08:02
|s/l
|99
|9.00
|1.9154
|1.9154
|1.8960
|-1259.97
|44201.09
|748
|2005.03.17 02:15
|buy
|100
|8.80
|1.9246
|1.9176
|1.9426
|749
|2005.03.17 04:00
|modify
|100
|8.80
|1.9246
|1.9180
|1.9426
|750
|2005.03.17 04:30
|buy
|101
|6.30
|1.9237
|1.9180
|1.9417
|751
|2005.03.17 05:00
|modify
|100
|8.80
|1.9246
|1.9183
|1.9426
|752
|2005.03.17 05:00
|modify
|101
|6.30
|1.9237
|1.9183
|1.9417
|753
|2005.03.17 06:00
|modify
|100
|8.80
|1.9246
|1.9199
|1.9426
|754
|2005.03.17 06:00
|modify
|101
|6.30
|1.9237
|1.9199
|1.9417
|755
|2005.03.17 07:00
|modify
|100
|8.80
|1.9246
|1.9204
|1.9426
|756
|2005.03.17 07:00
|modify
|101
|6.30
|1.9237
|1.9204
|1.9417
|757
|2005.03.17 08:00
|modify
|100
|8.80
|1.9246
|1.9209
|1.9426
|758
|2005.03.17 08:00
|modify
|101
|6.30
|1.9237
|1.9209
|1.9417
|759
|2005.03.17 14:34
|s/l
|100
|8.80
|1.9209
|1.9209
|1.9426
|-2279.17
|41921.92
|760
|2005.03.17 14:34
|s/l
|101
|6.30
|1.9209
|1.9209
|1.9417
|-1234.82
|40687.10
|761
|2005.03.24 04:30
|sell
|102
|8.10
|1.8710
|1.8800
|1.8536
|762
|2005.03.24 04:30
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8797
|1.8536
|763
|2005.03.24 05:00
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8791
|1.8536
|764
|2005.03.24 05:45
|sell
|103
|5.80
|1.8720
|1.8794
|1.8546
|765
|2005.03.24 05:45
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8791
|1.8546
|766
|2005.03.24 06:00
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8769
|1.8536
|767
|2005.03.24 06:00
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8769
|1.8546
|768
|2005.03.24 07:00
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8762
|1.8536
|769
|2005.03.24 07:00
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8762
|1.8546
|770
|2005.03.24 08:00
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8756
|1.8536
|771
|2005.03.24 08:00
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8756
|1.8546
|772
|2005.03.24 09:00
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8750
|1.8536
|773
|2005.03.24 09:00
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8750
|1.8546
|774
|2005.03.24 10:00
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8747
|1.8536
|775
|2005.03.24 10:00
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8747
|1.8546
|776
|2005.03.24 11:23
|modify
|103
|5.80
|1.8720
|1.8708
|1.8546
|777
|2005.03.24 11:50
|modify
|102
|8.10
|1.8710
|1.8698
|1.8536
|778
|2005.03.24 12:41
|s/l
|102
|8.10
|1.8698
|1.8698
|1.8536
|680.43
|41367.53
|779
|2005.03.24 13:04
|s/l
|103
|5.80
|1.8708
|1.8708
|1.8546
|487.19
|41854.72
|780
|2005.03.30 21:15
|buy
|104
|8.30
|1.8794
|1.8746
|1.8974
|781
|2005.03.31 03:00
|modify
|104
|8.30
|1.8794
|1.8748
|1.8974
|782
|2005.03.31 04:00
|modify
|104
|8.30
|1.8794
|1.8749
|1.8974
|783
|2005.03.31 06:00
|modify
|104
|8.30
|1.8794
|1.8751
|1.8974
|784
|2005.03.31 07:00
|modify
|104
|8.30
|1.8794
|1.8757
|1.8974
|785
|2005.03.31 08:00
|modify
|104
|8.30
|1.8794
|1.8762
|1.8974
|786
|2005.03.31 08:31
|s/l
|104
|8.30
|1.8762
|1.8762
|1.8974
|-1904.50
|39950.22
|787
|2005.04.04 20:35
|sell
|105
|7.90
|1.8759
|1.8800
|1.8585
|788
|2005.04.04 20:35
|modify
|105
|7.90
|1.8759
|1.8797
|1.8585
|789
|2005.04.05 01:05
|modify
|105
|7.90
|1.8759
|1.8793
|1.8585
|790
|2005.04.05 02:00
|modify
|105
|7.90
|1.8759
|1.8788
|1.8585
|791
|2005.04.05 03:00
|modify
|105
|7.90
|1.8759
|1.8779
|1.8585
|792
|2005.04.05 04:30
|s/l
|105
|7.90
|1.8779
|1.8779
|1.8585
|-1122.57
|38827.65
|793
|2005.04.11 03:25
|buy
|106
|7.70
|1.8817
|1.8745
|1.8997
|794
|2005.04.11 04:00
|modify
|106
|7.70
|1.8817
|1.8747
|1.8997
|795
|2005.04.11 05:14
|modify
|106
|7.70
|1.8817
|1.8829
|1.8997
|796
|2005.04.11 06:02
|s/l
|106
|7.70
|1.8829
|1.8829
|1.8997
|646.81
|39474.46
|797
|2005.04.18 03:30
|buy
|107
|7.80
|1.8893
|1.8815
|1.9073
|798
|2005.04.18 04:00
|close
|107
|7.80
|1.8897
|1.8815
|1.9073
|218.40
|39692.86
|799
|2005.04.19 01:50
|buy
|108
|7.90
|1.9014
|1.8945
|1.9194
|800
|2005.04.19 02:00
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.8957
|1.9194
|801
|2005.04.19 02:00
|buy
|109
|5.70
|1.9005
|1.8957
|1.9185
|802
|2005.04.19 06:45
|modify
|109
|5.70
|1.9005
|1.9017
|1.9185
|803
|2005.04.19 07:00
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.8962
|1.9194
|804
|2005.04.19 07:50
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.9026
|1.9194
|805
|2005.04.19 18:00
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.9030
|1.9194
|806
|2005.04.19 18:00
|modify
|109
|5.70
|1.9005
|1.9030
|1.9185
|807
|2005.04.19 19:00
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.9039
|1.9194
|808
|2005.04.19 19:00
|modify
|109
|5.70
|1.9005
|1.9039
|1.9185
|809
|2005.04.19 20:00
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.9041
|1.9194
|810
|2005.04.19 20:00
|modify
|109
|5.70
|1.9005
|1.9041
|1.9185
|811
|2005.04.19 21:00
|modify
|108
|7.90
|1.9014
|1.9044
|1.9194
|812
|2005.04.19 21:00
|modify
|109
|5.70
|1.9005
|1.9044
|1.9185
|813
|2005.04.19 21:12
|t/p
|109
|5.70
|1.9185
|1.9044
|1.9185
|7182.00
|46874.86
|814
|2005.04.19 21:20
|t/p
|108
|7.90
|1.9194
|1.9044
|1.9194
|9953.98
|56828.84
|815
|2005.04.22 08:00
|sell
|110
|11.30
|1.9087
|1.9142
|1.8913
|816
|2005.04.22 08:00
|modify
|110
|11.30
|1.9087
|1.9139
|1.8913
|817
|2005.04.22 09:00
|modify
|110
|11.30
|1.9087
|1.9128
|1.8913
|818
|2005.04.22 09:59
|s/l
|110
|11.30
|1.9128
|1.9128
|1.8913
|-3243.11
|53585.73
|819
|2005.04.26 23:25
|sell
|111
|10.70
|1.9057
|1.9117
|1.8883
|820
|2005.04.26 23:25
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9114
|1.8883
|821
|2005.04.26 23:30
|sell
|112
|7.60
|1.9066
|1.9117
|1.8892
|822
|2005.04.26 23:30
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9114
|1.8892
|823
|2005.04.27 00:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9113
|1.8883
|824
|2005.04.27 00:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9113
|1.8892
|825
|2005.04.27 01:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9106
|1.8883
|826
|2005.04.27 01:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9106
|1.8892
|827
|2005.04.27 02:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9101
|1.8883
|828
|2005.04.27 02:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9101
|1.8892
|829
|2005.04.27 04:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9098
|1.8883
|830
|2005.04.27 04:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9098
|1.8892
|831
|2005.04.27 05:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9092
|1.8883
|832
|2005.04.27 05:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9092
|1.8892
|833
|2005.04.27 06:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9086
|1.8883
|834
|2005.04.27 06:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9086
|1.8892
|835
|2005.04.27 07:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9083
|1.8883
|836
|2005.04.27 07:00
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9083
|1.8892
|837
|2005.04.27 07:59
|modify
|112
|7.60
|1.9066
|1.9054
|1.8892
|838
|2005.04.27 08:00
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9078
|1.8883
|839
|2005.04.27 08:03
|modify
|111
|10.70
|1.9057
|1.9045
|1.8883
|840
|2005.04.27 14:34
|s/l
|111
|10.70
|1.9045
|1.9045
|1.8883
|876.31
|54462.04
|841
|2005.04.27 14:34
|s/l
|112
|7.60
|1.9054
|1.9054
|1.8892
|622.44
|55084.48
|842
|2005.04.28 22:55
|buy
|113
|11.00
|1.9064
|1.9022
|1.9244
|843
|2005.04.29 06:22
|modify
|113
|11.00
|1.9064
|1.9076
|1.9244
|844
|2005.04.29 20:02
|s/l
|113
|11.00
|1.9076
|1.9076
|1.9244
|903.95
|55988.43
|845
|2005.05.06 00:00
|buy
|114
|11.10
|1.9033
|1.8988
|1.9213
|846
|2005.05.06 08:00
|modify
|114
|11.10
|1.9033
|1.8989
|1.9213
|847
|2005.05.06 08:37
|s/l
|114
|11.10
|1.8989
|1.8989
|1.9213
|-3418.71
|52569.72
|848
|2005.05.27 01:35
|sell
|115
|10.50
|1.8209
|1.8286
|1.8035
|849
|2005.05.27 01:37
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8283
|1.8035
|850
|2005.05.27 02:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8275
|1.8035
|851
|2005.05.27 03:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8271
|1.8035
|852
|2005.05.27 03:45
|sell
|116
|7.50
|1.8224
|1.8274
|1.8050
|853
|2005.05.27 03:45
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8271
|1.8050
|854
|2005.05.27 04:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8270
|1.8035
|855
|2005.05.27 04:00
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8270
|1.8050
|856
|2005.05.27 04:15
|sell
|117
|5.40
|1.8230
|1.8273
|1.8056
|857
|2005.05.27 04:15
|modify
|117
|5.40
|1.8230
|1.8270
|1.8056
|858
|2005.05.27 05:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8262
|1.8035
|859
|2005.05.27 05:00
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8262
|1.8050
|860
|2005.05.27 05:00
|modify
|117
|5.40
|1.8230
|1.8262
|1.8056
|861
|2005.05.27 06:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8258
|1.8035
|862
|2005.05.27 06:00
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8258
|1.8050
|863
|2005.05.27 06:00
|modify
|117
|5.40
|1.8230
|1.8258
|1.8056
|864
|2005.05.27 07:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8254
|1.8035
|865
|2005.05.27 07:00
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8254
|1.8050
|866
|2005.05.27 07:00
|modify
|117
|5.40
|1.8230
|1.8254
|1.8056
|867
|2005.05.27 08:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8249
|1.8035
|868
|2005.05.27 08:00
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8249
|1.8050
|869
|2005.05.27 08:00
|modify
|117
|5.40
|1.8230
|1.8249
|1.8056
|870
|2005.05.27 09:00
|modify
|115
|10.50
|1.8209
|1.8241
|1.8035
|871
|2005.05.27 09:00
|modify
|116
|7.50
|1.8224
|1.8241
|1.8050
|872
|2005.05.27 09:00
|modify
|117
|5.40
|1.8230
|1.8241
|1.8056
|873
|2005.05.27 09:10
|s/l
|115
|10.50
|1.8241
|1.8241
|1.8035
|-2352.03
|50217.69
|874
|2005.05.27 09:10
|s/l
|116
|7.50
|1.8241
|1.8241
|1.8050
|-892.51
|49325.18
|875
|2005.05.27 09:10
|s/l
|117
|5.40
|1.8241
|1.8241
|1.8056
|-415.82
|48909.36
|876
|2005.06.02 03:45
|sell
|118
|9.70
|1.8121
|1.8198
|1.7947
|877
|2005.06.02 03:45
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8195
|1.7947
|878
|2005.06.02 04:00
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8188
|1.7947
|879
|2005.06.02 04:40
|sell
|119
|7.10
|1.8127
|1.8191
|1.7953
|880
|2005.06.02 04:40
|modify
|119
|7.10
|1.8127
|1.8188
|1.7953
|881
|2005.06.02 05:00
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8185
|1.7947
|882
|2005.06.02 05:00
|modify
|119
|7.10
|1.8127
|1.8185
|1.7953
|883
|2005.06.02 06:00
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8179
|1.7947
|884
|2005.06.02 06:00
|modify
|119
|7.10
|1.8127
|1.8179
|1.7953
|885
|2005.06.02 07:00
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8173
|1.7947
|886
|2005.06.02 07:00
|modify
|119
|7.10
|1.8127
|1.8173
|1.7953
|887
|2005.06.02 08:00
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8169
|1.7947
|888
|2005.06.02 08:00
|modify
|119
|7.10
|1.8127
|1.8169
|1.7953
|889
|2005.06.02 09:00
|modify
|118
|9.70
|1.8121
|1.8165
|1.7947
|890
|2005.06.02 09:00
|modify
|119
|7.10
|1.8127
|1.8165
|1.7953
|891
|2005.06.02 09:14
|s/l
|118
|9.70
|1.8165
|1.8165
|1.7947
|-2987.56
|45921.80
|892
|2005.06.02 09:14
|s/l
|119
|7.10
|1.8165
|1.8165
|1.7953
|-1888.58
|44033.22
|893
|2005.06.07 03:35
|buy
|120
|8.80
|1.8208
|1.8163
|1.8388
|894
|2005.06.07 07:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8168
|1.8388
|895
|2005.06.07 07:38
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8220
|1.8388
|896
|2005.06.07 12:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8237
|1.8388
|897
|2005.06.07 20:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8243
|1.8388
|898
|2005.06.07 21:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8245
|1.8388
|899
|2005.06.07 22:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8247
|1.8388
|900
|2005.06.07 23:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8249
|1.8388
|901
|2005.06.08 00:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8263
|1.8388
|902
|2005.06.08 01:04
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8269
|1.8388
|903
|2005.06.08 02:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8274
|1.8388
|904
|2005.06.08 04:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8278
|1.8388
|905
|2005.06.08 05:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8295
|1.8388
|906
|2005.06.08 06:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8298
|1.8388
|907
|2005.06.08 09:00
|modify
|120
|8.80
|1.8208
|1.8303
|1.8388
|908
|2005.06.08 15:26
|t/p
|120
|8.80
|1.8388
|1.8303
|1.8388
|11072.04
|55105.27
|909
|2005.06.08 18:15
|buy
|121
|11.00
|1.8347
|1.8303
|1.8527
|910
|2005.06.08 19:20
|s/l
|121
|11.00
|1.8303
|1.8303
|1.8527
|-3387.95
|51717.32
|911
|2005.06.10 02:10
|sell
|122
|10.30
|1.8217
|1.8265
|1.8043
|912
|2005.06.10 02:10
|modify
|122
|10.30
|1.8217
|1.8262
|1.8043
|913
|2005.06.10 05:00
|modify
|122
|10.30
|1.8217
|1.8260
|1.8043
|914
|2005.06.10 06:00
|modify
|122
|10.30
|1.8217
|1.8256
|1.8043
|915
|2005.06.10 07:00
|modify
|122
|10.30
|1.8217
|1.8253
|1.8043
|916
|2005.06.10 08:00
|modify
|122
|10.30
|1.8217
|1.8232
|1.8043
|917
|2005.06.10 10:43
|s/l
|122
|10.30
|1.8232
|1.8232
|1.8043
|-1081.52
|50635.80
|918
|2005.06.13 19:35
|sell
|123
|10.10
|1.8060
|1.8118
|1.7886
|919
|2005.06.13 19:38
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8115
|1.7886
|920
|2005.06.13 20:35
|sell
|124
|7.40
|1.8066
|1.8118
|1.7892
|921
|2005.06.13 20:37
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8115
|1.7892
|922
|2005.06.13 20:50
|sell
|125
|5.30
|1.8072
|1.8118
|1.7898
|923
|2005.06.13 20:50
|modify
|125
|5.30
|1.8072
|1.8115
|1.7898
|924
|2005.06.13 23:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8114
|1.7886
|925
|2005.06.13 23:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8114
|1.7892
|926
|2005.06.13 23:00
|modify
|125
|5.30
|1.8072
|1.8114
|1.7898
|927
|2005.06.13 23:45
|sell
|126
|3.80
|1.8077
|1.8117
|1.7903
|928
|2005.06.13 23:46
|modify
|126
|3.80
|1.8077
|1.8114
|1.7903
|929
|2005.06.14 00:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8109
|1.7886
|930
|2005.06.14 00:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8109
|1.7892
|931
|2005.06.14 00:00
|modify
|125
|5.30
|1.8072
|1.8109
|1.7898
|932
|2005.06.14 00:00
|modify
|126
|3.80
|1.8077
|1.8109
|1.7903
|933
|2005.06.14 01:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8106
|1.7886
|934
|2005.06.14 01:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8106
|1.7892
|935
|2005.06.14 01:00
|modify
|125
|5.30
|1.8072
|1.8106
|1.7898
|936
|2005.06.14 01:00
|modify
|126
|3.80
|1.8077
|1.8106
|1.7903
|937
|2005.06.14 01:55
|modify
|126
|3.80
|1.8077
|1.8065
|1.7903
|938
|2005.06.14 01:57
|modify
|125
|5.30
|1.8072
|1.8060
|1.7898
|939
|2005.06.14 02:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8097
|1.7886
|940
|2005.06.14 02:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8097
|1.7892
|941
|2005.06.14 02:13
|s/l
|125
|5.30
|1.8060
|1.8060
|1.7898
|434.05
|51069.85
|942
|2005.06.14 02:20
|s/l
|126
|3.80
|1.8065
|1.8065
|1.7903
|311.23
|51381.08
|943
|2005.06.14 03:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8096
|1.7886
|944
|2005.06.14 03:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8096
|1.7892
|945
|2005.06.14 06:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8095
|1.7886
|946
|2005.06.14 06:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8095
|1.7892
|947
|2005.06.14 07:00
|modify
|123
|10.10
|1.8060
|1.8091
|1.7886
|948
|2005.06.14 07:00
|modify
|124
|7.40
|1.8066
|1.8091
|1.7892
|949
|2005.06.14 08:59
|s/l
|123
|10.10
|1.8091
|1.8091
|1.7886
|-2212.91
|49168.17
|950
|2005.06.14 08:59
|s/l
|124
|7.40
|1.8091
|1.8091
|1.7892
|-1310.55
|47857.62
|951
|2005.06.16 02:15
|buy
|127
|9.50
|1.8200
|1.8119
|1.8380
|952
|2005.06.16 02:25
|buy
|128
|7.00
|1.8193
|1.8119
|1.8373
|953
|2005.06.16 06:00
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8129
|1.8380
|954
|2005.06.16 06:00
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8129
|1.8373
|955
|2005.06.16 06:30
|buy
|129
|4.70
|1.8174
|1.8129
|1.8354
|956
|2005.06.16 07:00
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8145
|1.8380
|957
|2005.06.16 07:00
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8145
|1.8373
|958
|2005.06.16 07:00
|modify
|129
|4.70
|1.8174
|1.8145
|1.8354
|959
|2005.06.16 08:00
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8152
|1.8380
|960
|2005.06.16 08:00
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8152
|1.8373
|961
|2005.06.16 08:00
|modify
|129
|4.70
|1.8174
|1.8152
|1.8354
|962
|2005.06.16 09:00
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8160
|1.8380
|963
|2005.06.16 09:00
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8160
|1.8373
|964
|2005.06.16 09:00
|modify
|129
|4.70
|1.8174
|1.8160
|1.8354
|965
|2005.06.16 10:00
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8164
|1.8380
|966
|2005.06.16 10:00
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8164
|1.8373
|967
|2005.06.16 10:00
|modify
|129
|4.70
|1.8174
|1.8164
|1.8354
|968
|2005.06.16 11:00
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8166
|1.8380
|969
|2005.06.16 11:00
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8166
|1.8373
|970
|2005.06.16 11:00
|modify
|129
|4.70
|1.8174
|1.8166
|1.8354
|971
|2005.06.16 11:42
|modify
|129
|4.70
|1.8174
|1.8186
|1.8354
|972
|2005.06.16 14:04
|modify
|128
|7.00
|1.8193
|1.8205
|1.8373
|973
|2005.06.16 14:11
|modify
|127
|9.50
|1.8200
|1.8212
|1.8380
|974
|2005.06.16 15:48
|s/l
|127
|9.50
|1.8212
|1.8212
|1.8380
|798.00
|48655.62
|975
|2005.06.16 15:56
|s/l
|128
|7.00
|1.8205
|1.8205
|1.8373
|588.00
|49243.62
|976
|2005.06.16 16:23
|s/l
|129
|4.70
|1.8186
|1.8186
|1.8354
|394.78
|49638.40
|977
|2005.06.23 04:00
|sell
|130
|9.90
|1.8228
|1.8273
|1.8054
|978
|2005.06.23 04:02
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8270
|1.8054
|979
|2005.06.23 05:04
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8262
|1.8054
|980
|2005.06.23 06:00
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8257
|1.8054
|981
|2005.06.23 07:00
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8250
|1.8054
|982
|2005.06.23 08:00
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8240
|1.8054
|983
|2005.06.23 14:36
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8216
|1.8054
|984
|2005.06.24 08:00
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8206
|1.8054
|985
|2005.06.24 09:00
|modify
|130
|9.90
|1.8228
|1.8203
|1.8054
|986
|2005.06.24 11:41
|s/l
|130
|9.90
|1.8203
|1.8203
|1.8054
|1711.66
|51350.06
|987
|2005.06.29 02:20
|sell
|131
|10.20
|1.8173
|1.8229
|1.7999
|988
|2005.06.29 02:20
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8226
|1.7999
|989
|2005.06.29 03:00
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8222
|1.7999
|990
|2005.06.29 04:00
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8217
|1.7999
|991
|2005.06.29 05:00
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8213
|1.7999
|992
|2005.06.29 06:05
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8212
|1.7999
|993
|2005.06.29 07:00
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8206
|1.7999
|994
|2005.06.29 08:00
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8200
|1.7999
|995
|2005.06.29 09:00
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8197
|1.7999
|996
|2005.06.29 09:54
|modify
|131
|10.20
|1.8173
|1.8161
|1.7999
|997
|2005.06.29 10:43
|s/l
|131
|10.20
|1.8161
|1.8161
|1.7999
|856.77
|52206.83
|998
|2005.07.04 07:35
|sell
|132
|10.40
|1.7634
|1.7706
|1.7460
|999
|2005.07.04 07:35
|modify
|132
|10.40
|1.7634
|1.7703
|1.7460
|1000
|2005.07.04 08:49
|modify
|132
|10.40
|1.7634
|1.7622
|1.7460
|1001
|2005.07.04 09:06
|s/l
|132
|10.40
|1.7622
|1.7622
|1.7460
|873.57
|53080.40
|1002
|2005.07.05 02:05
|sell
|133
|10.60
|1.7614
|1.7655
|1.7440
|1003
|2005.07.05 02:05
|modify
|133
|10.60
|1.7614
|1.7652
|1.7440
|1004
|2005.07.05 03:00
|modify
|133
|10.60
|1.7614
|1.7643
|1.7440
|1005
|2005.07.05 04:00
|modify
|133
|10.60
|1.7614
|1.7639
|1.7440
|1006
|2005.07.05 08:05
|modify
|133
|10.60
|1.7614
|1.7602
|1.7440
|1007
|2005.07.05 10:00
|modify
|133
|10.60
|1.7614
|1.7601
|1.7440
|1008
|2005.07.05 10:50
|s/l
|133
|10.60
|1.7601
|1.7601
|1.7440
|964.59
|54044.99
|1009
|2005.07.07 23:10
|sell
|134
|10.80
|1.7448
|1.7543
|1.7274
|1010
|2005.07.07 23:10
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7540
|1.7274
|1011
|2005.07.08 02:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7539
|1.7274
|1012
|2005.07.08 03:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7508
|1.7274
|1013
|2005.07.08 04:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7501
|1.7274
|1014
|2005.07.08 05:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7489
|1.7274
|1015
|2005.07.08 06:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7487
|1.7274
|1016
|2005.07.08 07:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7481
|1.7274
|1017
|2005.07.08 08:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7471
|1.7274
|1018
|2005.07.08 08:15
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7436
|1.7274
|1019
|2005.07.08 11:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7428
|1.7274
|1020
|2005.07.08 14:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7415
|1.7274
|1021
|2005.07.08 15:00
|modify
|134
|10.80
|1.7448
|1.7410
|1.7274
|1022
|2005.07.08 15:15
|s/l
|134
|10.80
|1.7410
|1.7410
|1.7274
|2850.10
|56895.09
|1023
|2005.07.12 01:55
|buy
|135
|11.30
|1.7553
|1.7475
|1.7733
|1024
|2005.07.12 02:00
|modify
|135
|11.30
|1.7553
|1.7481
|1.7733
|1025
|2005.07.12 03:35
|modify
|135
|11.30
|1.7553
|1.7565
|1.7733
|1026
|2005.07.12 09:00
|modify
|135
|11.30
|1.7553
|1.7570
|1.7733
|1027
|2005.07.12 11:00
|modify
|135
|11.30
|1.7553
|1.7579
|1.7733
|1028
|2005.07.12 14:00
|modify
|135
|11.30
|1.7553
|1.7596
|1.7733
|1029
|2005.07.12 17:00
|t/p
|135
|11.30
|1.7733
|1.7596
|1.7733
|14238.00
|71133.09
|1030
|2005.07.13 02:30
|buy
|136
|14.20
|1.7741
|1.7676
|1.7921
|1031
|2005.07.13 04:00
|modify
|136
|14.20
|1.7741
|1.7683
|1.7921
|1032
|2005.07.13 05:00
|modify
|136
|14.20
|1.7741
|1.7688
|1.7921
|1033
|2005.07.13 06:00
|modify
|136
|14.20
|1.7741
|1.7691
|1.7921
|1034
|2005.07.13 07:00
|modify
|136
|14.20
|1.7741
|1.7700
|1.7921
|1035
|2005.07.13 08:00
|modify
|136
|14.20
|1.7741
|1.7706
|1.7921
|1036
|2005.07.13 09:00
|modify
|136
|14.20
|1.7741
|1.7714
|1.7921
|1037
|2005.07.13 09:13
|s/l
|136
|14.20
|1.7714
|1.7714
|1.7921
|-2683.70
|68449.39
|1038
|2005.07.15 02:55
|sell
|137
|13.60
|1.7580
|1.7656
|1.7406
|1039
|2005.07.15 02:59
|modify
|137
|13.60
|1.7580
|1.7653
|1.7406
|1040
|2005.07.15 03:00
|modify
|137
|13.60
|1.7580
|1.7650
|1.7406
|1041
|2005.07.15 04:00
|modify
|137
|13.60
|1.7580
|1.7647
|1.7406
|1042
|2005.07.15 05:00
|modify
|137
|13.60
|1.7580
|1.7645
|1.7406
|1043
|2005.07.15 06:00
|modify
|137
|13.60
|1.7580
|1.7626
|1.7406
|1044
|2005.07.15 08:00
|modify
|137
|13.60
|1.7580
|1.7624
|1.7406
|1045
|2005.07.15 08:29
|s/l
|137
|13.60
|1.7624
|1.7624
|1.7406
|-4188.78
|64260.61
|1046
|2005.07.18 04:50
|sell
|138
|12.80
|1.7540
|1.7603
|1.7366
|1047
|2005.07.18 04:50
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7600
|1.7366
|1048
|2005.07.18 04:55
|sell
|139
|9.50
|1.7546
|1.7603
|1.7372
|1049
|2005.07.18 04:56
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7600
|1.7372
|1050
|2005.07.18 05:00
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7598
|1.7366
|1051
|2005.07.18 05:00
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7598
|1.7372
|1052
|2005.07.18 06:00
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7596
|1.7366
|1053
|2005.07.18 06:00
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7596
|1.7372
|1054
|2005.07.18 07:05
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7578
|1.7366
|1055
|2005.07.18 07:05
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7578
|1.7372
|1056
|2005.07.18 08:00
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7571
|1.7366
|1057
|2005.07.18 08:00
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7571
|1.7372
|1058
|2005.07.18 09:00
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7565
|1.7366
|1059
|2005.07.18 09:00
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7565
|1.7372
|1060
|2005.07.18 09:28
|modify
|139
|9.50
|1.7546
|1.7534
|1.7372
|1061
|2005.07.18 09:52
|modify
|138
|12.80
|1.7540
|1.7528
|1.7366
|1062
|2005.07.18 17:16
|s/l
|138
|12.80
|1.7528
|1.7528
|1.7366
|1075.15
|65335.76
|1063
|2005.07.18 17:53
|s/l
|139
|9.50
|1.7534
|1.7534
|1.7372
|798.03
|66133.79
|1064
|2005.07.22 02:35
|buy
|140
|13.20
|1.7516
|1.7440
|1.7696
|1065
|2005.07.22 07:00
|modify
|140
|13.20
|1.7516
|1.7444
|1.7696
|1066
|2005.07.22 08:00
|modify
|140
|13.20
|1.7516
|1.7454
|1.7696
|1067
|2005.07.22 08:18
|modify
|140
|13.20
|1.7516
|1.7528
|1.7696
|1068
|2005.07.22 09:40
|s/l
|140
|13.20
|1.7528
|1.7528
|1.7696
|1108.82
|67242.61
|1069
|2005.07.25 10:35
|sell
|141
|13.40
|1.7384
|1.7426
|1.7210
|1070
|2005.07.25 10:35
|modify
|141
|13.40
|1.7384
|1.7423
|1.7210
|1071
|2005.07.25 11:00
|modify
|141
|13.40
|1.7384
|1.7416
|1.7210
|1072
|2005.07.25 12:00
|close
|141
|13.40
|1.7402
|1.7416
|1.7210
|-1688.41
|65554.20
|1073
|2005.08.01 00:05
|buy
|142
|13.10
|1.7560
|1.7502
|1.7740
|1074
|2005.08.01 00:40
|buy
|143
|9.60
|1.7549
|1.7502
|1.7729
|1075
|2005.08.01 03:09
|modify
|143
|9.60
|1.7549
|1.7561
|1.7729
|1076
|2005.08.01 03:34
|s/l
|143
|9.60
|1.7561
|1.7561
|1.7729
|806.37
|66360.57
|1077
|2005.08.01 04:36
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7572
|1.7740
|1078
|2005.08.01 12:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7575
|1.7740
|1079
|2005.08.01 13:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7577
|1.7740
|1080
|2005.08.01 14:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7584
|1.7740
|1081
|2005.08.01 17:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7592
|1.7740
|1082
|2005.08.01 18:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7605
|1.7740
|1083
|2005.08.01 20:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7619
|1.7740
|1084
|2005.08.01 21:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7625
|1.7740
|1085
|2005.08.02 00:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7628
|1.7740
|1086
|2005.08.02 01:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7633
|1.7740
|1087
|2005.08.02 02:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7642
|1.7740
|1088
|2005.08.02 04:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7645
|1.7740
|1089
|2005.08.02 07:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7646
|1.7740
|1090
|2005.08.02 08:00
|modify
|142
|13.10
|1.7560
|1.7651
|1.7740
|1091
|2005.08.02 10:07
|t/p
|142
|13.10
|1.7740
|1.7651
|1.7740
|16482.17
|82842.74
|1092
|2005.08.05 22:10
|sell
|144
|16.50
|1.7794
|1.7835
|1.7620
|1093
|2005.08.05 22:10
|modify
|144
|16.50
|1.7794
|1.7832
|1.7620
|1094
|2005.08.08 00:13
|modify
|144
|16.50
|1.7794
|1.7782
|1.7620
|1095
|2005.08.08 09:30
|s/l
|144
|16.50
|1.7782
|1.7782
|1.7620
|1351.34
|84194.08
|1096
|2005.08.08 18:45
|buy
|145
|16.80
|1.7857
|1.7791
|1.8037
|1097
|2005.08.08 21:00
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7795
|1.8037
|1098
|2005.08.08 22:00
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7798
|1.8037
|1099
|2005.08.08 22:05
|buy
|146
|12.30
|1.7848
|1.7798
|1.8028
|1100
|2005.08.08 22:25
|buy
|147
|8.90
|1.7842
|1.7798
|1.8022
|1101
|2005.08.09 00:00
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7800
|1.8037
|1102
|2005.08.09 00:00
|modify
|146
|12.30
|1.7848
|1.7800
|1.8028
|1103
|2005.08.09 00:00
|modify
|147
|8.90
|1.7842
|1.7800
|1.8022
|1104
|2005.08.09 01:00
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7810
|1.8037
|1105
|2005.08.09 01:00
|modify
|146
|12.30
|1.7848
|1.7810
|1.8028
|1106
|2005.08.09 01:00
|modify
|147
|8.90
|1.7842
|1.7810
|1.8022
|1107
|2005.08.09 02:05
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7833
|1.8037
|1108
|2005.08.09 02:05
|modify
|146
|12.30
|1.7848
|1.7833
|1.8028
|1109
|2005.08.09 02:05
|modify
|147
|8.90
|1.7842
|1.7833
|1.8022
|1110
|2005.08.09 03:06
|modify
|147
|8.90
|1.7842
|1.7854
|1.8022
|1111
|2005.08.09 03:51
|modify
|146
|12.30
|1.7848
|1.7860
|1.8028
|1112
|2005.08.09 04:00
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7834
|1.8037
|1113
|2005.08.09 05:00
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7836
|1.8037
|1114
|2005.08.09 05:08
|s/l
|146
|12.30
|1.7860
|1.7860
|1.8028
|1010.81
|85204.89
|1115
|2005.08.09 05:11
|s/l
|147
|8.90
|1.7854
|1.7854
|1.8022
|731.39
|85936.28
|1116
|2005.08.09 07:54
|modify
|145
|16.80
|1.7857
|1.7869
|1.8037
|1117
|2005.08.09 09:26
|s/l
|145
|16.80
|1.7869
|1.7869
|1.8037
|1380.58
|87316.87
|1118
|2005.08.15 02:45
|buy
|148
|17.40
|1.8134
|1.8089
|1.8314
|1119
|2005.08.15 08:00
|modify
|148
|17.40
|1.8134
|1.8091
|1.8314
|1120
|2005.08.15 12:46
|s/l
|148
|17.40
|1.8091
|1.8091
|1.8314
|-5237.38
|82079.49
|1121
|2005.08.31 02:40
|sell
|149
|16.40
|1.7868
|1.7916
|1.7694
|1122
|2005.08.31 02:40
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7913
|1.7694
|1123
|2005.08.31 03:00
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7907
|1.7694
|1124
|2005.08.31 05:00
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7906
|1.7694
|1125
|2005.08.31 06:00
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7902
|1.7694
|1126
|2005.08.31 07:00
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7899
|1.7694
|1127
|2005.08.31 08:00
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7896
|1.7694
|1128
|2005.08.31 09:00
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7890
|1.7694
|1129
|2005.08.31 09:17
|modify
|149
|16.40
|1.7868
|1.7856
|1.7694
|1130
|2005.08.31 10:07
|s/l
|149
|16.40
|1.7856
|1.7856
|1.7694
|1377.49
|83456.98
|1131
|2005.09.01 04:40
|buy
|150
|16.60
|1.8019
|1.7921
|1.8199
|1132
|2005.09.01 05:00
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.7927
|1.8199
|1133
|2005.09.01 06:10
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.7940
|1.8199
|1134
|2005.09.01 06:20
|buy
|151
|12.20
|1.8012
|1.7940
|1.8192
|1135
|2005.09.01 07:00
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.7952
|1.8199
|1136
|2005.09.01 07:00
|modify
|151
|12.20
|1.8012
|1.7952
|1.8192
|1137
|2005.09.01 08:00
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.7976
|1.8199
|1138
|2005.09.01 08:00
|modify
|151
|12.20
|1.8012
|1.7976
|1.8192
|1139
|2005.09.01 09:00
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.7985
|1.8199
|1140
|2005.09.01 09:00
|modify
|151
|12.20
|1.8012
|1.7985
|1.8192
|1141
|2005.09.01 09:57
|modify
|151
|12.20
|1.8012
|1.8024
|1.8192
|1142
|2005.09.01 09:57
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.8031
|1.8199
|1143
|2005.09.01 14:00
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.8037
|1.8199
|1144
|2005.09.01 14:00
|modify
|151
|12.20
|1.8012
|1.8037
|1.8192
|1145
|2005.09.01 16:00
|modify
|150
|16.60
|1.8019
|1.8066
|1.8199
|1146
|2005.09.01 16:00
|modify
|151
|12.20
|1.8012
|1.8066
|1.8192
|1147
|2005.09.01 16:04
|t/p
|151
|12.20
|1.8192
|1.8066
|1.8192
|15372.01
|98828.99
|1148
|2005.09.01 16:04
|t/p
|150
|16.60
|1.8199
|1.8066
|1.8199
|20916.02
|119745.01
|1149
|2005.09.02 05:35
|buy
|152
|23.90
|1.8307
|1.8231
|1.8487
|1150
|2005.09.02 06:00
|modify
|152
|23.90
|1.8307
|1.8240
|1.8487
|1151
|2005.09.02 07:00
|modify
|152
|23.90
|1.8307
|1.8244
|1.8487
|1152
|2005.09.02 08:00
|modify
|152
|23.90
|1.8307
|1.8276
|1.8487
|1153
|2005.09.02 08:08
|modify
|152
|23.90
|1.8307
|1.8319
|1.8487
|1154
|2005.09.02 12:00
|modify
|152
|23.90
|1.8307
|1.8326
|1.8487
|1155
|2005.09.02 15:03
|s/l
|152
|23.90
|1.8326
|1.8326
|1.8487
|3178.72
|122923.73
|1156
|2005.09.05 01:30
|buy
|153
|24.50
|1.8378
|1.8326
|1.8558
|1157
|2005.09.05 03:07
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8390
|1.8558
|1158
|2005.09.05 11:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8394
|1.8558
|1159
|2005.09.05 15:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8395
|1.8558
|1160
|2005.09.05 16:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8396
|1.8558
|1161
|2005.09.05 17:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8397
|1.8558
|1162
|2005.09.05 19:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8406
|1.8558
|1163
|2005.09.05 20:14
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8409
|1.8558
|1164
|2005.09.05 22:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8413
|1.8558
|1165
|2005.09.06 00:00
|modify
|153
|24.50
|1.8378
|1.8421
|1.8558
|1166
|2005.09.06 00:40
|s/l
|153
|24.50
|1.8421
|1.8421
|1.8558
|7329.95
|130253.68
|1167
|2005.09.13 07:55
|sell
|154
|26.00
|1.8230
|1.8285
|1.8056
|1168
|2005.09.13 07:55
|modify
|154
|26.00
|1.8230
|1.8282
|1.8056
|1169
|2005.09.13 08:00
|modify
|154
|26.00
|1.8230
|1.8275
|1.8056
|1170
|2005.09.13 08:46
|modify
|154
|26.00
|1.8230
|1.8218
|1.8056
|1171
|2005.09.13 09:38
|s/l
|154
|26.00
|1.8218
|1.8218
|1.8056
|2183.92
|132437.60
|1172
|2005.09.16 04:35
|sell
|155
|26.40
|1.8076
|1.8130
|1.7902
|1173
|2005.09.16 04:35
|modify
|155
|26.40
|1.8076
|1.8127
|1.7902
|1174
|2005.09.16 05:00
|modify
|155
|26.40
|1.8076
|1.8124
|1.7902
|1175
|2005.09.16 05:10
|sell
|156
|19.30
|1.8085
|1.8127
|1.7911
|1176
|2005.09.16 05:10
|modify
|156
|19.30
|1.8085
|1.8124
|1.7911
|1177
|2005.09.16 06:04
|modify
|155
|26.40
|1.8076
|1.8119
|1.7902
|1178
|2005.09.16 06:04
|modify
|156
|19.30
|1.8085
|1.8119
|1.7911
|1179
|2005.09.16 06:20
|s/l
|155
|26.40
|1.8119
|1.8119
|1.7902
|-7946.36
|124491.24
|1180
|2005.09.16 06:20
|s/l
|156
|19.30
|1.8119
|1.8119
|1.7911
|-4593.33
|119897.91
|1181
|2005.09.22 03:50
|buy
|157
|23.90
|1.8079
|1.8035
|1.8259
|1182
|2005.09.22 04:00
|modify
|157
|23.90
|1.8079
|1.8049
|1.8259
|1183
|2005.09.22 08:00
|modify
|157
|23.90
|1.8079
|1.8050
|1.8259
|1184
|2005.09.22 09:00
|modify
|157
|23.90
|1.8079
|1.8052
|1.8259
|1185
|2005.09.22 10:00
|modify
|157
|23.90
|1.8079
|1.8053
|1.8259
|1186
|2005.09.22 11:09
|s/l
|157
|23.90
|1.8053
|1.8053
|1.8259
|-4349.84
|115548.07
|1187
|2005.09.23 01:10
|sell
|158
|23.10
|1.7923
|1.8022
|1.7749
|1188
|2005.09.23 01:10
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.8019
|1.7749
|1189
|2005.09.23 02:00
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.8015
|1.7749
|1190
|2005.09.23 03:00
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.8006
|1.7749
|1191
|2005.09.23 04:00
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.8003
|1.7749
|1192
|2005.09.23 06:00
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.7988
|1.7749
|1193
|2005.09.23 07:00
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.7981
|1.7749
|1194
|2005.09.23 08:00
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.7965
|1.7749
|1195
|2005.09.23 08:56
|modify
|158
|23.10
|1.7923
|1.7911
|1.7749
|1196
|2005.09.23 11:00
|s/l
|158
|23.10
|1.7911
|1.7911
|1.7749
|1940.38
|117488.45
|1197
|2005.09.26 07:45
|sell
|159
|23.40
|1.7755
|1.7827
|1.7581
|1198
|2005.09.26 07:45
|modify
|159
|23.40
|1.7755
|1.7824
|1.7581
|1199
|2005.09.26 08:00
|modify
|159
|23.40
|1.7755
|1.7812
|1.7581
|1200
|2005.09.26 08:00
|sell
|160
|17.30
|1.7761
|1.7815
|1.7587
|1201
|2005.09.26 08:00
|modify
|160
|17.30
|1.7761
|1.7812
|1.7587
|1202
|2005.09.26 08:40
|modify
|160
|17.30
|1.7761
|1.7749
|1.7587
|1203
|2005.09.26 08:58
|modify
|159
|23.40
|1.7755
|1.7743
|1.7581
|1204
|2005.09.26 09:55
|s/l
|159
|23.40
|1.7743
|1.7743
|1.7581
|1965.70
|119454.15
|1205
|2005.09.26 09:57
|s/l
|160
|17.30
|1.7749
|1.7749
|1.7587
|1453.25
|120907.40
|1206
|2005.10.04 02:20
|sell
|161
|24.10
|1.7559
|1.7606
|1.7385
|1207
|2005.10.04 02:20
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7603
|1.7385
|1208
|2005.10.04 03:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7602
|1.7385
|1209
|2005.10.04 04:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7599
|1.7385
|1210
|2005.10.04 05:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7594
|1.7385
|1211
|2005.10.04 06:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7592
|1.7385
|1212
|2005.10.04 07:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7591
|1.7385
|1213
|2005.10.04 08:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7587
|1.7385
|1214
|2005.10.04 09:00
|modify
|161
|24.10
|1.7559
|1.7585
|1.7385
|1215
|2005.10.04 13:27
|s/l
|161
|24.10
|1.7585
|1.7585
|1.7385
|-4386.16
|116521.24
|1216
|2005.10.06 10:35
|buy
|162
|23.30
|1.7686
|1.7641
|1.7866
|1217
|2005.10.06 15:14
|modify
|162
|23.30
|1.7686
|1.7698
|1.7866
|1218
|2005.10.07 03:00
|modify
|162
|23.30
|1.7686
|1.7700
|1.7866
|1219
|2005.10.07 05:00
|modify
|162
|23.30
|1.7686
|1.7702
|1.7866
|1220
|2005.10.07 06:00
|modify
|162
|23.30
|1.7686
|1.7708
|1.7866
|1221
|2005.10.07 07:00
|modify
|162
|23.30
|1.7686
|1.7718
|1.7866
|1222
|2005.10.07 08:00
|modify
|162
|23.30
|1.7686
|1.7723
|1.7866
|1223
|2005.10.07 08:46
|s/l
|162
|23.30
|1.7723
|1.7723
|1.7866
|5992.20
|122513.44
|1224
|2005.10.10 21:55
|sell
|163
|24.50
|1.7559
|1.7611
|1.7385
|1225
|2005.10.10 21:59
|modify
|163
|24.50
|1.7559
|1.7608
|1.7385
|1226
|2005.10.10 22:20
|sell
|164
|18.10
|1.7565
|1.7611
|1.7391
|1227
|2005.10.10 22:20
|modify
|164
|18.10
|1.7565
|1.7608
|1.7391
|1228
|2005.10.11 02:55
|modify
|164
|18.10
|1.7565
|1.7553
|1.7391
|1229
|2005.10.11 02:56
|modify
|163
|24.50
|1.7559
|1.7547
|1.7385
|1230
|2005.10.11 11:00
|modify
|164
|18.10
|1.7565
|1.7551
|1.7391
|1231
|2005.10.11 11:39
|s/l
|163
|24.50
|1.7547
|1.7547
|1.7385
|2006.59
|124520.03
|1232
|2005.10.11 11:39
|s/l
|164
|18.10
|1.7551
|1.7551
|1.7391
|1735.80
|126255.83
|1233
|2005.10.14 02:25
|buy
|165
|25.20
|1.7507
|1.7447
|1.7687
|1234
|2005.10.14 03:00
|modify
|165
|25.20
|1.7507
|1.7451
|1.7687
|1235
|2005.10.14 04:34
|modify
|165
|25.20
|1.7507
|1.7519
|1.7687
|1236
|2005.10.14 11:13
|s/l
|165
|25.20
|1.7519
|1.7519
|1.7687
|2116.89
|128372.72
|1237
|2005.10.17 01:25
|buy
|166
|25.60
|1.7642
|1.7545
|1.7822
|1238
|2005.10.17 02:22
|modify
|166
|25.60
|1.7642
|1.7654
|1.7822
|1239
|2005.10.17 09:58
|s/l
|166
|25.60
|1.7654
|1.7654
|1.7822
|2150.33
|130523.05
|1240
|2005.10.17 10:00
|buy
|167
|26.10
|1.7659
|1.7604
|1.7839
|1241
|2005.10.17 11:35
|s/l
|167
|26.10
|1.7604
|1.7604
|1.7839
|-10048.44
|120474.61
|1242
|2005.10.20 05:10
|buy
|168
|24.00
|1.7604
|1.7550
|1.7784
|1243
|2005.10.20 05:15
|buy
|169
|17.80
|1.7598
|1.7550
|1.7778
|1244
|2005.10.20 06:00
|modify
|168
|24.00
|1.7604
|1.7556
|1.7784
|1245
|2005.10.20 06:00
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7556
|1.7778
|1246
|2005.10.20 07:00
|modify
|168
|24.00
|1.7604
|1.7566
|1.7784
|1247
|2005.10.20 07:00
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7566
|1.7778
|1248
|2005.10.20 08:00
|modify
|168
|24.00
|1.7604
|1.7576
|1.7784
|1249
|2005.10.20 08:00
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7576
|1.7778
|1250
|2005.10.20 08:51
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7610
|1.7778
|1251
|2005.10.20 08:52
|modify
|168
|24.00
|1.7604
|1.7616
|1.7784
|1252
|2005.10.20 10:02
|s/l
|168
|24.00
|1.7616
|1.7616
|1.7784
|2015.99
|122490.60
|1253
|2005.10.21 00:00
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7615
|1.7778
|1254
|2005.10.21 01:00
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7624
|1.7778
|1255
|2005.10.21 02:05
|modify
|169
|17.80
|1.7598
|1.7644
|1.7778
|1256
|2005.10.21 02:15
|t/p
|169
|17.80
|1.7778
|1.7644
|1.7778
|22395.57
|144886.17
|1257
|2005.10.26 02:05
|buy
|170
|28.90
|1.7829
|1.7763
|1.8009
|1258
|2005.10.26 03:00
|modify
|170
|28.90
|1.7829
|1.7768
|1.8009
|1259
|2005.10.26 04:00
|modify
|170
|28.90
|1.7829
|1.7769
|1.8009
|1260
|2005.10.26 06:00
|modify
|170
|28.90
|1.7829
|1.7777
|1.8009
|1261
|2005.10.26 07:00
|modify
|170
|28.90
|1.7829
|1.7785
|1.8009
|1262
|2005.10.26 08:00
|modify
|170
|28.90
|1.7829
|1.7801
|1.8009
|1263
|2005.10.26 09:00
|modify
|170
|28.90
|1.7829
|1.7803
|1.8009
|1264
|2005.10.26 09:24
|s/l
|170
|28.90
|1.7803
|1.7803
|1.8009
|-5259.89
|139626.28
|1265
|2005.10.27 17:05
|buy
|171
|27.90
|1.7825
|1.7778
|1.8005
|1266
|2005.10.28 00:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7782
|1.8005
|1267
|2005.10.28 01:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7786
|1.8005
|1268
|2005.10.28 02:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7797
|1.8005
|1269
|2005.10.28 03:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7802
|1.8005
|1270
|2005.10.28 04:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7805
|1.8005
|1271
|2005.10.28 05:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7806
|1.8005
|1272
|2005.10.28 06:00
|modify
|171
|27.90
|1.7825
|1.7815
|1.8005
|1273
|2005.10.28 11:48
|s/l
|171
|27.90
|1.7815
|1.7815
|1.8005
|-2003.74
|137622.55
|1274
|2005.10.31 08:05
|sell
|172
|27.50
|1.7765
|1.7817
|1.7591
|1275
|2005.10.31 08:05
|modify
|172
|27.50
|1.7765
|1.7814
|1.7591
|1276
|2005.10.31 09:00
|modify
|172
|27.50
|1.7765
|1.7802
|1.7591
|1277
|2005.10.31 09:30
|s/l
|172
|27.50
|1.7802
|1.7802
|1.7591
|-7122.53
|130500.02
|1278
|2005.11.01 08:25
|sell
|173
|26.10
|1.7698
|1.7739
|1.7524
|1279
|2005.11.01 08:25
|modify
|173
|26.10
|1.7698
|1.7736
|1.7524
|1280
|2005.11.01 09:00
|modify
|173
|26.10
|1.7698
|1.7722
|1.7524
|1281
|2005.11.01 09:14
|s/l
|173
|26.10
|1.7722
|1.7722
|1.7524
|-4384.90
|126115.12
|1282
|2005.11.01 23:30
|sell
|174
|25.20
|1.7668
|1.7710
|1.7494
|1283
|2005.11.01 23:30
|modify
|174
|25.20
|1.7668
|1.7707
|1.7494
|1284
|2005.11.02 01:45
|modify
|174
|25.20
|1.7668
|1.7656
|1.7494
|1285
|2005.11.02 03:21
|s/l
|174
|25.20
|1.7656
|1.7656
|1.7494
|2063.96
|128179.08
|1286
|2005.11.03 07:25
|buy
|175
|25.60
|1.7745
|1.7705
|1.7925
|1287
|2005.11.03 08:00
|modify
|175
|25.60
|1.7745
|1.7723
|1.7925
|1288
|2005.11.03 09:00
|modify
|175
|25.60
|1.7745
|1.7726
|1.7925
|1289
|2005.11.03 10:35
|modify
|175
|25.60
|1.7745
|1.7757
|1.7925
|1290
|2005.11.03 12:02
|s/l
|175
|25.60
|1.7757
|1.7757
|1.7925
|2150.47
|130329.55
|1291
|2005.11.08 14:55
|sell
|176
|26.00
|1.7382
|1.7430
|1.7208
|1292
|2005.11.08 14:55
|modify
|176
|26.00
|1.7382
|1.7427
|1.7208
|1293
|2005.11.08 16:20
|s/l
|176
|26.00
|1.7427
|1.7427
|1.7208
|-8190.09
|122139.46
|1294
|2005.11.17 01:05
|sell
|177
|24.40
|1.7188
|1.7261
|1.7014
|1295
|2005.11.17 01:07
|modify
|177
|24.40
|1.7188
|1.7258
|1.7014
|1296
|2005.11.17 01:30
|sell
|178
|18.20
|1.7193
|1.7261
|1.7019
|1297
|2005.11.17 01:30
|modify
|178
|18.20
|1.7193
|1.7258
|1.7019
|1298
|2005.11.17 03:00
|modify
|177
|24.40
|1.7188
|1.7248
|1.7014
|1299
|2005.11.17 03:00
|modify
|178
|18.20
|1.7193
|1.7248
|1.7019
|1300
|2005.11.17 03:53
|modify
|178
|18.20
|1.7193
|1.7181
|1.7019
|1301
|2005.11.17 04:00
|modify
|177
|24.40
|1.7188
|1.7243
|1.7014
|1302
|2005.11.17 04:30
|s/l
|178
|18.20
|1.7181
|1.7181
|1.7019
|1528.84
|123668.30
|1303
|2005.11.17 07:00
|modify
|177
|24.40
|1.7188
|1.7224
|1.7014
|1304
|2005.11.17 08:00
|modify
|177
|24.40
|1.7188
|1.7218
|1.7014
|1305
|2005.11.17 10:17
|s/l
|177
|24.40
|1.7218
|1.7218
|1.7014
|-5124.09
|118544.21
|1306
|2005.11.29 02:50
|buy
|179
|23.70
|1.7240
|1.7187
|1.7420
|1307
|2005.11.29 03:00
|modify
|179
|23.70
|1.7240
|1.7188
|1.7420
|1308
|2005.11.29 03:05
|buy
|180
|17.60
|1.7234
|1.7188
|1.7414
|1309
|2005.11.29 04:00
|close
|179
|23.70
|1.7212
|1.7188
|1.7420
|-4645.30
|113898.91
|1310
|2005.11.29 04:00
|close
|180
|17.60
|1.7212
|1.7188
|1.7414
|-2710.34
|111188.57
|1311
|2005.11.30 06:20
|sell
|181
|22.20
|1.7189
|1.7239
|1.7015
|1312
|2005.11.30 06:21
|modify
|181
|22.20
|1.7189
|1.7236
|1.7015
|1313
|2005.11.30 06:50
|sell
|182
|16.60
|1.7195
|1.7239
|1.7021
|1314
|2005.11.30 06:51
|modify
|182
|16.60
|1.7195
|1.7236
|1.7021
|1315
|2005.11.30 07:00
|modify
|181
|22.20
|1.7189
|1.7231
|1.7015
|1316
|2005.11.30 07:00
|modify
|182
|16.60
|1.7195
|1.7231
|1.7021
|1317
|2005.11.30 08:00
|modify
|181
|22.20
|1.7189
|1.7221
|1.7015
|1318
|2005.11.30 08:00
|modify
|182
|16.60
|1.7195
|1.7221
|1.7021
|1319
|2005.11.30 09:05
|s/l
|181
|22.20
|1.7221
|1.7221
|1.7015
|-4972.85
|106215.72
|1320
|2005.11.30 09:05
|s/l
|182
|16.60
|1.7221
|1.7221
|1.7021
|-3021.26
|103194.46
|1321
|2005.12.01 06:05
|buy
|183
|20.60
|1.7280
|1.7237
|1.7460
|1322
|2005.12.01 07:00
|modify
|183
|20.60
|1.7280
|1.7240
|1.7460
|1323
|2005.12.01 08:00
|modify
|183
|20.60
|1.7280
|1.7263
|1.7460
|1324
|2005.12.01 09:18
|modify
|183
|20.60
|1.7280
|1.7292
|1.7460
|1325
|2005.12.01 12:00
|s/l
|183
|20.60
|1.7292
|1.7292
|1.7460
|1730.41
|104924.87
|1326
|2005.12.02 02:40
|buy
|184
|20.90
|1.7305
|1.7263
|1.7485
|1327
|2005.12.02 09:00
|modify
|184
|20.90
|1.7305
|1.7266
|1.7485
|1328
|2005.12.02 10:00
|modify
|184
|20.90
|1.7305
|1.7270
|1.7485
|1329
|2005.12.02 11:00
|modify
|184
|20.90
|1.7305
|1.7271
|1.7485
|1330
|2005.12.02 12:03
|s/l
|184
|20.90
|1.7271
|1.7271
|1.7485
|-4974.28
|99950.59
|1331
|2005.12.09 01:40
|buy
|185
|19.90
|1.7507
|1.7429
|1.7687
|1332
|2005.12.09 02:00
|modify
|185
|19.90
|1.7507
|1.7444
|1.7687
|1333
|2005.12.09 02:20
|buy
|186
|14.80
|1.7499
|1.7444
|1.7679
|1334
|2005.12.09 03:00
|modify
|185
|19.90
|1.7507
|1.7446
|1.7687
|1335
|2005.12.09 03:00
|modify
|186
|14.80
|1.7499
|1.7446
|1.7679
|1336
|2005.12.09 06:00
|modify
|185
|19.90
|1.7507
|1.7450
|1.7687
|1337
|2005.12.09 06:00
|modify
|186
|14.80
|1.7499
|1.7450
|1.7679
|1338
|2005.12.09 07:00
|modify
|185
|19.90
|1.7507
|1.7457
|1.7687
|1339
|2005.12.09 07:00
|modify
|186
|14.80
|1.7499
|1.7457
|1.7679
|1340
|2005.12.09 08:00
|modify
|185
|19.90
|1.7507
|1.7477
|1.7687
|1341
|2005.12.09 08:00
|modify
|186
|14.80
|1.7499
|1.7477
|1.7679
|1342
|2005.12.09 09:00
|modify
|185
|19.90
|1.7507
|1.7485
|1.7687
|1343
|2005.12.09 09:00
|modify
|186
|14.80
|1.7499
|1.7485
|1.7679
|1344
|2005.12.09 09:03
|s/l
|185
|19.90
|1.7485
|1.7485
|1.7687
|-3064.53
|96886.06
|1345
|2005.12.09 09:03
|s/l
|186
|14.80
|1.7485
|1.7485
|1.7679
|-1450.45
|95435.61
|1346
|2005.12.12 00:05
|buy
|187
|19.00
|1.7508
|1.7463
|1.7688
|1347
|2005.12.12 02:17
|modify
|187
|19.00
|1.7508
|1.7520
|1.7688
|1348
|2005.12.12 12:00
|modify
|187
|19.00
|1.7508
|1.7540
|1.7688
|1349
|2005.12.12 14:17
|t/p
|187
|19.00
|1.7688
|1.7540
|1.7688
|23940.05
|119375.66
|1350
|2005.12.13 05:25
|buy
|188
|23.80
|1.7741
|1.7666
|1.7921
|1351
|2005.12.13 06:00
|modify
|188
|23.80
|1.7741
|1.7692
|1.7921
|1352
|2005.12.13 06:25
|buy
|189
|17.60
|1.7733
|1.7692
|1.7913
|1353
|2005.12.13 07:00
|modify
|188
|23.80
|1.7741
|1.7697
|1.7921
|1354
|2005.12.13 07:00
|modify
|189
|17.60
|1.7733
|1.7697
|1.7913
|1355
|2005.12.13 08:00
|modify
|188
|23.80
|1.7741
|1.7698
|1.7921
|1356
|2005.12.13 08:00
|modify
|189
|17.60
|1.7733
|1.7698
|1.7913
|1357
|2005.12.13 08:58
|modify
|189
|17.60
|1.7733
|1.7745
|1.7913
|1358
|2005.12.13 09:00
|modify
|188
|23.80
|1.7741
|1.7704
|1.7921
|1359
|2005.12.13 09:04
|s/l
|189
|17.60
|1.7745
|1.7745
|1.7913
|1478.40
|120854.06
|1360
|2005.12.13 10:06
|s/l
|188
|23.80
|1.7704
|1.7704
|1.7921
|-6164.23
|114689.83
|1361
|2005.12.21 01:35
|sell
|190
|22.90
|1.7570
|1.7667
|1.7396
|1362
|2005.12.21 01:35
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7664
|1.7396
|1363
|2005.12.21 02:10
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7661
|1.7396
|1364
|2005.12.21 03:00
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7649
|1.7396
|1365
|2005.12.21 05:00
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7641
|1.7396
|1366
|2005.12.21 06:00
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7639
|1.7396
|1367
|2005.12.21 07:00
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7634
|1.7396
|1368
|2005.12.21 08:00
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7623
|1.7396
|1369
|2005.12.21 09:00
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7608
|1.7396
|1370
|2005.12.21 10:45
|modify
|190
|22.90
|1.7570
|1.7558
|1.7396
|1371
|2005.12.21 16:52
|t/p
|190
|22.90
|1.7396
|1.7558
|1.7396
|27892.15
|142581.98
|1372
|2005.12.21 23:10
|sell
|191
|28.50
|1.7452
|1.7521
|1.7278
|1373
|2005.12.21 23:10
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7518
|1.7278
|1374
|2005.12.22 02:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7504
|1.7278
|1375
|2005.12.22 03:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7499
|1.7278
|1376
|2005.12.22 04:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7492
|1.7278
|1377
|2005.12.22 05:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7490
|1.7278
|1378
|2005.12.22 06:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7488
|1.7278
|1379
|2005.12.22 07:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7468
|1.7278
|1380
|2005.12.22 08:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7455
|1.7278
|1381
|2005.12.22 09:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7452
|1.7278
|1382
|2005.12.22 09:33
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7440
|1.7278
|1383
|2005.12.22 12:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7435
|1.7278
|1384
|2005.12.22 16:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7434
|1.7278
|1385
|2005.12.23 08:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7431
|1.7278
|1386
|2005.12.23 09:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7424
|1.7278
|1387
|2005.12.23 14:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7416
|1.7278
|1388
|2005.12.23 15:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7410
|1.7278
|1389
|2005.12.23 16:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7400
|1.7278
|1390
|2005.12.23 17:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7392
|1.7278
|1391
|2005.12.23 18:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7391
|1.7278
|1392
|2005.12.26 07:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7390
|1.7278
|1393
|2005.12.26 08:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7388
|1.7278
|1394
|2005.12.26 09:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7386
|1.7278
|1395
|2005.12.27 02:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7378
|1.7278
|1396
|2005.12.27 03:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7377
|1.7278
|1397
|2005.12.27 04:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7375
|1.7278
|1398
|2005.12.27 05:04
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7373
|1.7278
|1399
|2005.12.27 06:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7369
|1.7278
|1400
|2005.12.27 07:09
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7365
|1.7278
|1401
|2005.12.27 08:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7360
|1.7278
|1402
|2005.12.27 09:00
|modify
|191
|28.50
|1.7452
|1.7356
|1.7278
|1403
|2005.12.27 09:46
|s/l
|191
|28.50
|1.7356
|1.7356
|1.7278
|18792.98
|161374.96
|1404
|2005.12.29 02:15
|sell
|192
|32.20
|1.7210
|1.7274
|1.7036
|1405
|2005.12.29 02:15
|modify
|192
|32.20
|1.7210
|1.7271
|1.7036
|1406
|2005.12.29 04:00
|modify
|192
|32.20
|1.7210
|1.7270
|1.7036
|1407
|2005.12.29 05:05
|sell
|193
|24.10
|1.7215
|1.7273
|1.7041
|1408
|2005.12.29 05:06
|modify
|193
|24.10
|1.7215
|1.7270
|1.7041
|1409
|2005.12.29 05:15
|sell
|194
|17.30
|1.7226
|1.7273
|1.7052
|1410
|2005.12.29 05:15
|modify
|194
|17.30
|1.7226
|1.7270
|1.7052
|1411
|2005.12.29 06:00
|modify
|192
|32.20
|1.7210
|1.7261
|1.7036
|1412
|2005.12.29 06:00
|modify
|193
|24.10
|1.7215
|1.7261
|1.7041
|1413
|2005.12.29 06:00
|modify
|194
|17.30
|1.7226
|1.7261
|1.7052
|1414
|2005.12.29 07:00
|modify
|192
|32.20
|1.7210
|1.7256
|1.7036
|1415
|2005.12.29 07:00
|modify
|193
|24.10
|1.7215
|1.7256
|1.7041
|1416
|2005.12.29 07:00
|modify
|194
|17.30
|1.7226
|1.7256
|1.7052
|1417
|2005.12.29 08:00
|modify
|192
|32.20
|1.7210
|1.7247
|1.7036
|1418
|2005.12.29 08:00
|modify
|193
|24.10
|1.7215
|1.7247
|1.7041
|1419
|2005.12.29 08:00
|modify
|194
|17.30
|1.7226
|1.7247
|1.7052
|1420
|2005.12.29 09:00
|modify
|192
|32.20
|1.7210
|1.7236
|1.7036
|1421
|2005.12.29 09:00
|modify
|193
|24.10
|1.7215
|1.7236
|1.7041
|1422
|2005.12.29 09:00
|modify
|194
|17.30
|1.7226
|1.7236
|1.7052
|1423
|2005.12.29 09:03
|s/l
|192
|32.20
|1.7236
|1.7236
|1.7036
|-5860.50
|155514.46
|1424
|2005.12.29 09:03
|s/l
|193
|24.10
|1.7236
|1.7236
|1.7041
|-3542.63
|151971.83
|1425
|2005.12.29 09:03
|s/l
|194
|17.30
|1.7236
|1.7236
|1.7052
|-1211.02
|150760.81
|1426
|2005.12.30 22:35
|sell
|195
|30.10
|1.7236
|1.7298
|1.7062
|1427
|2005.12.30 22:35
|modify
|195
|30.10
|1.7236
|1.7295
|1.7062
|1428
|2006.01.02 00:49
|modify
|195
|30.10
|1.7236
|1.7291
|1.7062
|1429
|2006.01.02 01:00
|modify
|195
|30.10
|1.7236
|1.7290
|1.7062
|1430
|2006.01.02 02:09
|modify
|195
|30.10
|1.7236
|1.7286
|1.7062
|1431
|2006.01.02 02:15
|modify
|195
|30.10
|1.7236
|1.7224
|1.7062
|1432
|2006.01.02 03:35
|s/l
|195
|30.10
|1.7224
|1.7224
|1.7062
|2465.25
|153226.06
|1433
|2006.01.03 14:25
|buy
|196
|30.60
|1.7261
|1.7220
|1.7441
|1434
|2006.01.03 15:36
|modify
|196
|30.60
|1.7261
|1.7273
|1.7441
|1435
|2006.01.03 20:04
|t/p
|196
|30.60
|1.7441
|1.7273
|1.7441
|38555.92
|191781.98
|1436
|2006.01.05 00:00
|buy
|197
|38.30
|1.7561
|1.7489
|1.7741
|1437
|2006.01.05 01:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7495
|1.7741
|1438
|2006.01.05 02:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7501
|1.7741
|1439
|2006.01.05 05:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7510
|1.7741
|1440
|2006.01.05 06:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7514
|1.7741
|1441
|2006.01.05 07:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7520
|1.7741
|1442
|2006.01.05 08:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7523
|1.7741
|1443
|2006.01.05 09:00
|modify
|197
|38.30
|1.7561
|1.7527
|1.7741
|1444
|2006.01.05 09:19
|s/l
|197
|38.30
|1.7527
|1.7527
|1.7741
|-9115.42
|182666.56
|1445
|2006.01.09 01:30
|buy
|198
|36.50
|1.7681
|1.7605
|1.7861
|1446
|2006.01.09 05:44
|modify
|198
|36.50
|1.7681
|1.7693
|1.7861
|1447
|2006.01.09 07:52
|s/l
|198
|36.50
|1.7693
|1.7693
|1.7861
|3066.07
|185732.63
|1448
|2006.01.16 07:00
|buy
|199
|37.10
|1.7753
|1.7692
|1.7933
|1449
|2006.01.16 07:40
|buy
|200
|27.30
|1.7744
|1.7692
|1.7924
|1450
|2006.01.16 08:00
|modify
|199
|37.10
|1.7753
|1.7693
|1.7933
|1451
|2006.01.16 08:00
|modify
|200
|27.30
|1.7744
|1.7693
|1.7924
|1452
|2006.01.16 09:00
|modify
|199
|37.10
|1.7753
|1.7698
|1.7933
|1453
|2006.01.16 09:00
|modify
|200
|27.30
|1.7744
|1.7698
|1.7924
|1454
|2006.01.16 10:00
|modify
|199
|37.10
|1.7753
|1.7705
|1.7933
|1455
|2006.01.16 10:00
|modify
|200
|27.30
|1.7744
|1.7705
|1.7924
|1456
|2006.01.16 11:00
|modify
|199
|37.10
|1.7753
|1.7717
|1.7933
|1457
|2006.01.16 11:00
|modify
|200
|27.30
|1.7744
|1.7717
|1.7924
|1458
|2006.01.16 11:06
|s/l
|199
|37.10
|1.7717
|1.7717
|1.7933
|-9349.14
|176383.49
|1459
|2006.01.16 11:06
|s/l
|200
|27.30
|1.7717
|1.7717
|1.7924
|-5159.60
|171223.89
|1460
|2006.01.17 20:35
|sell
|201
|34.20
|1.7646
|1.7698
|1.7472
|1461
|2006.01.17 20:35
|modify
|201
|34.20
|1.7646
|1.7695
|1.7472
|1462
|2006.01.18 00:00
|close
|201
|34.20
|1.7686
|1.7695
|1.7472
|-9647.87
|161576.02
|1463
|2006.01.23 10:00
|buy
|202
|32.30
|1.7749
|1.7698
|1.7929
|1464
|2006.01.23 10:17
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7761
|1.7929
|1465
|2006.01.24 00:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7763
|1.7929
|1466
|2006.01.24 01:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7771
|1.7929
|1467
|2006.01.24 02:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7788
|1.7929
|1468
|2006.01.24 03:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7798
|1.7929
|1469
|2006.01.24 04:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7800
|1.7929
|1470
|2006.01.24 05:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7806
|1.7929
|1471
|2006.01.24 06:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7807
|1.7929
|1472
|2006.01.24 07:00
|modify
|202
|32.30
|1.7749
|1.7813
|1.7929
|1473
|2006.01.24 09:27
|s/l
|202
|32.30
|1.7813
|1.7813
|1.7929
|14411.54
|175987.56
|1474
|2006.01.27 10:45
|sell
|203
|35.10
|1.7812
|1.7874
|1.7638
|1475
|2006.01.27 10:45
|modify
|203
|35.10
|1.7812
|1.7871
|1.7638
|1476
|2006.01.27 11:00
|modify
|203
|35.10
|1.7812
|1.7866
|1.7638
|1477
|2006.01.27 12:00
|modify
|203
|35.10
|1.7812
|1.7864
|1.7638
|1478
|2006.01.27 12:03
|modify
|203
|35.10
|1.7812
|1.7800
|1.7638
|1479
|2006.01.27 14:30
|s/l
|203
|35.10
|1.7800
|1.7800
|1.7638
|2948.53
|178936.09
|1480
|2006.02.03 00:45
|buy
|204
|35.70
|1.7783
|1.7714
|1.7963
|1481
|2006.02.03 01:10
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7720
|1.7963
|1482
|2006.02.03 02:00
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7721
|1.7963
|1483
|2006.02.03 05:00
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7725
|1.7963
|1484
|2006.02.03 06:05
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7735
|1.7963
|1485
|2006.02.03 07:00
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7739
|1.7963
|1486
|2006.02.03 08:00
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7752
|1.7963
|1487
|2006.02.03 09:00
|modify
|204
|35.70
|1.7783
|1.7758
|1.7963
|1488
|2006.02.03 10:46
|s/l
|204
|35.70
|1.7758
|1.7758
|1.7963
|-6247.49
|172688.60
|1489
|2006.02.06 01:25
|sell
|205
|34.50
|1.7636
|1.7718
|1.7462
|1490
|2006.02.06 01:25
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7715
|1.7462
|1491
|2006.02.06 07:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7691
|1.7462
|1492
|2006.02.06 08:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7676
|1.7462
|1493
|2006.02.06 08:12
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7624
|1.7462
|1494
|2006.02.06 12:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7623
|1.7462
|1495
|2006.02.06 13:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7617
|1.7462
|1496
|2006.02.06 14:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7600
|1.7462
|1497
|2006.02.06 17:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7599
|1.7462
|1498
|2006.02.06 18:00
|modify
|205
|34.50
|1.7636
|1.7597
|1.7462
|1499
|2006.02.06 18:00
|t/p
|205
|34.50
|1.7462
|1.7597
|1.7462
|42020.98
|214709.58
|1500
|2006.02.07 03:55
|sell
|206
|42.90
|1.7485
|1.7542
|1.7311
|1501
|2006.02.07 03:55
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7539
|1.7311
|1502
|2006.02.07 04:00
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7528
|1.7311
|1503
|2006.02.07 05:00
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7527
|1.7311
|1504
|2006.02.07 06:05
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7523
|1.7311
|1505
|2006.02.07 07:00
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7518
|1.7311
|1506
|2006.02.07 08:00
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7513
|1.7311
|1507
|2006.02.07 09:00
|modify
|206
|42.90
|1.7485
|1.7505
|1.7311
|1508
|2006.02.07 09:12
|s/l
|206
|42.90
|1.7505
|1.7505
|1.7311
|-6006.03
|208703.55
|1509
|2006.02.07 23:45
|sell
|207
|41.70
|1.7464
|1.7508
|1.7290
|1510
|2006.02.07 23:45
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7505
|1.7290
|1511
|2006.02.08 05:00
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7500
|1.7290
|1512
|2006.02.08 06:00
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7495
|1.7290
|1513
|2006.02.08 07:00
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7493
|1.7290
|1514
|2006.02.08 08:00
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7482
|1.7290
|1515
|2006.02.08 09:00
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7476
|1.7290
|1516
|2006.02.08 09:41
|modify
|207
|41.70
|1.7464
|1.7452
|1.7290
|1517
|2006.02.09 02:02
|s/l
|207
|41.70
|1.7452
|1.7452
|1.7290
|3152.52
|211856.07
|1518
|2006.02.20 09:30
|buy
|208
|42.30
|1.7429
|1.7377
|1.7609
|1519
|2006.02.20 10:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7382
|1.7609
|1520
|2006.02.20 11:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7383
|1.7609
|1521
|2006.02.20 12:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7384
|1.7609
|1522
|2006.02.20 13:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7387
|1.7609
|1523
|2006.02.20 14:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7389
|1.7609
|1524
|2006.02.20 16:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7391
|1.7609
|1525
|2006.02.20 17:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7393
|1.7609
|1526
|2006.02.20 18:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7394
|1.7609
|1527
|2006.02.20 19:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7397
|1.7609
|1528
|2006.02.21 00:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7402
|1.7609
|1529
|2006.02.21 02:00
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7406
|1.7609
|1530
|2006.02.21 13:59
|modify
|208
|42.30
|1.7429
|1.7441
|1.7609
|1531
|2006.02.21 16:04
|s/l
|208
|42.30
|1.7441
|1.7441
|1.7609
|3476.32
|215332.39
|1532
|2006.02.27 17:40
|sell
|209
|43.00
|1.7417
|1.7459
|1.7243
|1533
|2006.02.27 17:40
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7456
|1.7243
|1534
|2006.02.27 18:00
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7453
|1.7243
|1535
|2006.02.28 02:00
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7452
|1.7243
|1536
|2006.02.28 03:00
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7449
|1.7243
|1537
|2006.02.28 04:00
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7441
|1.7243
|1538
|2006.02.28 08:00
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7437
|1.7243
|1539
|2006.02.28 08:05
|modify
|209
|43.00
|1.7417
|1.7405
|1.7243
|1540
|2006.02.28 09:44
|s/l
|209
|43.00
|1.7405
|1.7405
|1.7243
|3521.86
|218854.25
|1541
|2006.03.01 08:50
|buy
|210
|43.70
|1.7536
|1.7494
|1.7716
|1542
|2006.03.01 09:00
|modify
|210
|43.70
|1.7536
|1.7505
|1.7716
|1543
|2006.03.01 11:10
|modify
|210
|43.70
|1.7536
|1.7548
|1.7716
|1544
|2006.03.01 16:08
|s/l
|210
|43.70
|1.7548
|1.7548
|1.7716
|3670.95
|222525.20
|1545
|2006.03.08 03:00
|sell
|211
|44.50
|1.7370
|1.7417
|1.7196
|1546
|2006.03.08 03:00
|modify
|211
|44.50
|1.7370
|1.7414
|1.7196
|1547
|2006.03.08 05:00
|modify
|211
|44.50
|1.7370
|1.7411
|1.7196
|1548
|2006.03.08 06:00
|modify
|211
|44.50
|1.7370
|1.7406
|1.7196
|1549
|2006.03.08 07:00
|modify
|211
|44.50
|1.7370
|1.7395
|1.7196
|1550
|2006.03.08 08:00
|modify
|211
|44.50
|1.7370
|1.7394
|1.7196
|1551
|2006.03.08 08:27
|s/l
|211
|44.50
|1.7394
|1.7394
|1.7196
|-7476.04
|215049.16
|1552
|2006.03.13 00:55
|sell
|212
|43.00
|1.7276
|1.7340
|1.7102
|1553
|2006.03.13 00:55
|modify
|212
|43.00
|1.7276
|1.7337
|1.7102
|1554
|2006.03.13 07:00
|modify
|212
|43.00
|1.7276
|1.7323
|1.7102
|1555
|2006.03.13 08:00
|modify
|212
|43.00
|1.7276
|1.7304
|1.7102
|1556
|2006.03.13 09:00
|modify
|212
|43.00
|1.7276
|1.7298
|1.7102
|1557
|2006.03.13 10:00
|modify
|212
|43.00
|1.7276
|1.7264
|1.7102
|1558
|2006.03.13 11:38
|s/l
|212
|43.00
|1.7264
|1.7264
|1.7102
|3611.94
|218661.10
|1559
|2006.03.14 08:45
|buy
|213
|43.70
|1.7344
|1.7292
|1.7524
|1560
|2006.03.14 09:00
|modify
|213
|43.70
|1.7344
|1.7296
|1.7524
|1561
|2006.03.14 10:00
|modify
|213
|43.70
|1.7344
|1.7297
|1.7524
|1562
|2006.03.14 12:00
|modify
|213
|43.70
|1.7344
|1.7298
|1.7524
|1563
|2006.03.14 14:30
|modify
|213
|43.70
|1.7344
|1.7356
|1.7524
|1564
|2006.03.14 14:32
|s/l
|213
|43.70
|1.7356
|1.7356
|1.7524
|3670.85
|222331.95
|1565
|2006.03.15 02:10
|buy
|214
|44.40
|1.7457
|1.7385
|1.7637
|1566
|2006.03.15 03:00
|modify
|214
|44.40
|1.7457
|1.7389
|1.7637
|1567
|2006.03.15 06:00
|modify
|214
|44.40
|1.7457
|1.7394
|1.7637
|1568
|2006.03.15 07:00
|modify
|214
|44.40
|1.7457
|1.7406
|1.7637
|1569
|2006.03.15 08:00
|modify
|214
|44.40
|1.7457
|1.7416
|1.7637
|1570
|2006.03.15 09:00
|modify
|214
|44.40
|1.7457
|1.7424
|1.7637
|1571
|2006.03.15 10:00
|modify
|214
|44.40
|1.7457
|1.7428
|1.7637
|1572
|2006.03.15 10:34
|s/l
|214
|44.40
|1.7428
|1.7428
|1.7637
|-9013.05
|213318.90
|1573
|2006.03.16 05:30
|buy
|215
|42.60
|1.7466
|1.7411
|1.7646
|1574
|2006.03.16 06:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7415
|1.7646
|1575
|2006.03.16 07:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7423
|1.7646
|1576
|2006.03.16 08:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7428
|1.7646
|1577
|2006.03.16 14:33
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7478
|1.7646
|1578
|2006.03.16 21:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7480
|1.7646
|1579
|2006.03.17 00:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7488
|1.7646
|1580
|2006.03.17 01:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7489
|1.7646
|1581
|2006.03.17 02:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7496
|1.7646
|1582
|2006.03.17 03:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7502
|1.7646
|1583
|2006.03.17 04:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7503
|1.7646
|1584
|2006.03.17 06:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7512
|1.7646
|1585
|2006.03.17 07:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7518
|1.7646
|1586
|2006.03.17 08:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7524
|1.7646
|1587
|2006.03.17 09:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7528
|1.7646
|1588
|2006.03.17 10:00
|modify
|215
|42.60
|1.7466
|1.7533
|1.7646
|1589
|2006.03.17 13:33
|s/l
|215
|42.60
|1.7533
|1.7533
|1.7646
|19901.92
|233220.82
|1590
|2006.03.22 00:00
|sell
|216
|46.60
|1.7487
|1.7547
|1.7313
|1591
|2006.03.22 00:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7544
|1.7313
|1592
|2006.03.22 00:45
|sell
|217
|34.50
|1.7494
|1.7547
|1.7320
|1593
|2006.03.22 00:46
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7544
|1.7320
|1594
|2006.03.22 02:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7543
|1.7313
|1595
|2006.03.22 02:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7543
|1.7320
|1596
|2006.03.22 03:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7542
|1.7313
|1597
|2006.03.22 03:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7542
|1.7320
|1598
|2006.03.22 04:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7536
|1.7313
|1599
|2006.03.22 04:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7536
|1.7320
|1600
|2006.03.22 05:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7532
|1.7313
|1601
|2006.03.22 05:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7532
|1.7320
|1602
|2006.03.22 06:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7527
|1.7313
|1603
|2006.03.22 06:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7527
|1.7320
|1604
|2006.03.22 07:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7525
|1.7313
|1605
|2006.03.22 07:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7525
|1.7320
|1606
|2006.03.22 08:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7520
|1.7313
|1607
|2006.03.22 08:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7520
|1.7320
|1608
|2006.03.22 09:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7514
|1.7313
|1609
|2006.03.22 09:00
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7514
|1.7320
|1610
|2006.03.22 12:26
|modify
|217
|34.50
|1.7494
|1.7482
|1.7320
|1611
|2006.03.22 14:45
|s/l
|217
|34.50
|1.7482
|1.7482
|1.7320
|2898.05
|236118.87
|1612
|2006.03.23 01:57
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7475
|1.7313
|1613
|2006.03.23 14:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7467
|1.7313
|1614
|2006.03.23 18:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7422
|1.7313
|1615
|2006.03.24 07:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7418
|1.7313
|1616
|2006.03.24 08:00
|modify
|216
|46.60
|1.7487
|1.7389
|1.7313
|1617
|2006.03.24 08:56
|t/p
|216
|46.60
|1.7313
|1.7389
|1.7313
|56367.43
|292486.30
|1618
|2006.04.19 07:30
|buy
|218
|58.40
|1.7812
|1.7763
|1.7992
|1619
|2006.04.19 08:00
|modify
|218
|58.40
|1.7812
|1.7769
|1.7992
|1620
|2006.04.19 09:00
|modify
|218
|58.40
|1.7812
|1.7772
|1.7992
|1621
|2006.04.19 10:34
|modify
|218
|58.40
|1.7812
|1.7824
|1.7992
|1622
|2006.04.19 14:35
|s/l
|218
|58.40
|1.7824
|1.7824
|1.7992
|4905.59
|297391.89
|1623
|2006.04.20 02:15
|buy
|219
|59.40
|1.7901
|1.7830
|1.8081
|1624
|2006.04.20 02:20
|buy
|220
|43.60
|1.7892
|1.7830
|1.8072
|1625
|2006.04.20 03:00
|modify
|219
|59.40
|1.7901
|1.7837
|1.8081
|1626
|2006.04.20 03:00
|modify
|220
|43.60
|1.7892
|1.7837
|1.8072
|1627
|2006.04.20 05:00
|modify
|219
|59.40
|1.7901
|1.7838
|1.8081
|1628
|2006.04.20 05:00
|modify
|220
|43.60
|1.7892
|1.7838
|1.8072
|1629
|2006.04.20 05:20
|buy
|221
|31.40
|1.7885
|1.7838
|1.8065
|1630
|2006.04.20 06:00
|modify
|219
|59.40
|1.7901
|1.7848
|1.8081
|1631
|2006.04.20 06:00
|modify
|220
|43.60
|1.7892
|1.7848
|1.8072
|1632
|2006.04.20 06:00
|modify
|221
|31.40
|1.7885
|1.7848
|1.8065
|1633
|2006.04.20 07:00
|modify
|219
|59.40
|1.7901
|1.7858
|1.8081
|1634
|2006.04.20 07:00
|modify
|220
|43.60
|1.7892
|1.7858
|1.8072
|1635
|2006.04.20 07:00
|modify
|221
|31.40
|1.7885
|1.7858
|1.8065
|1636
|2006.04.20 08:00
|modify
|219
|59.40
|1.7901
|1.7864
|1.8081
|1637
|2006.04.20 08:00
|modify
|220
|43.60
|1.7892
|1.7864
|1.8072
|1638
|2006.04.20 08:00
|modify
|221
|31.40
|1.7885
|1.7864
|1.8065
|1639
|2006.04.20 09:08
|modify
|219
|59.40
|1.7901
|1.7870
|1.8081
|1640
|2006.04.20 09:08
|modify
|220
|43.60
|1.7892
|1.7870
|1.8072
|1641
|2006.04.20 09:08
|modify
|221
|31.40
|1.7885
|1.7870
|1.8065
|1642
|2006.04.20 09:10
|s/l
|219
|59.40
|1.7870
|1.7870
|1.8081
|-12890.00
|284501.89
|1643
|2006.04.20 09:10
|s/l
|220
|43.60
|1.7870
|1.7870
|1.8072
|-6714.45
|277787.44
|1644
|2006.04.20 09:10
|s/l
|221
|31.40
|1.7870
|1.7870
|1.8065
|-3297.05
|274490.39
|1645
|2006.04.21 03:55
|sell
|222
|54.80
|1.7793
|1.7847
|1.7619
|1646
|2006.04.21 03:55
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7844
|1.7619
|1647
|2006.04.21 04:00
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7837
|1.7619
|1648
|2006.04.21 05:00
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7835
|1.7619
|1649
|2006.04.21 06:00
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7827
|1.7619
|1650
|2006.04.21 07:00
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7820
|1.7619
|1651
|2006.04.21 08:00
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7807
|1.7619
|1652
|2006.04.21 09:00
|modify
|222
|54.80
|1.7793
|1.7800
|1.7619
|1653
|2006.04.21 10:03
|s/l
|222
|54.80
|1.7800
|1.7800
|1.7619
|-2685.30
|271805.09
|1654
|2006.04.28 04:05
|buy
|223
|54.30
|1.8006
|1.7908
|1.8186
|1655
|2006.04.28 06:00
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.7915
|1.8186
|1656
|2006.04.28 07:00
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.7920
|1.8186
|1657
|2006.04.28 08:00
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.7971
|1.8186
|1658
|2006.04.28 09:00
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.7985
|1.8186
|1659
|2006.04.28 09:52
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.8018
|1.8186
|1660
|2006.04.28 13:00
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.8021
|1.8186
|1661
|2006.04.28 17:00
|modify
|223
|54.30
|1.8006
|1.8027
|1.8186
|1662
|2006.04.28 17:05
|t/p
|223
|54.30
|1.8186
|1.8027
|1.8186
|68417.99
|340223.08
|1663
|2006.05.05 03:50
|buy
|224
|68.00
|1.8507
|1.8409
|1.8687
|1664
|2006.05.05 04:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8421
|1.8687
|1665
|2006.05.05 05:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8423
|1.8687
|1666
|2006.05.05 06:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8434
|1.8687
|1667
|2006.05.05 07:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8445
|1.8687
|1668
|2006.05.05 08:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8457
|1.8687
|1669
|2006.05.05 09:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8459
|1.8687
|1670
|2006.05.05 10:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8461
|1.8687
|1671
|2006.05.05 12:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8466
|1.8687
|1672
|2006.05.05 14:30
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8519
|1.8687
|1673
|2006.05.08 07:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8526
|1.8687
|1674
|2006.05.08 08:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8537
|1.8687
|1675
|2006.05.08 09:00
|modify
|224
|68.00
|1.8507
|1.8547
|1.8687
|1676
|2006.05.08 10:30
|t/p
|224
|68.00
|1.8687
|1.8547
|1.8687
|85556.38
|425779.46
|1677
|2006.05.15 08:30
|buy
|225
|85.10
|1.8927
|1.8874
|1.9107
|1678
|2006.05.15 09:00
|modify
|225
|85.10
|1.8927
|1.8879
|1.9107
|1679
|2006.05.15 10:06
|s/l
|225
|85.10
|1.8879
|1.8879
|1.9107
|-28593.76
|397185.70
|1680
|2006.05.19 05:55
|buy
|226
|79.40
|1.8902
|1.8805
|1.9082
|1681
|2006.05.19 06:00
|modify
|226
|79.40
|1.8902
|1.8813
|1.9082
|1682
|2006.05.19 07:00
|modify
|226
|79.40
|1.8902
|1.8830
|1.9082
|1683
|2006.05.19 08:00
|modify
|226
|79.40
|1.8902
|1.8839
|1.9082
|1684
|2006.05.19 08:45
|buy
|227
|57.30
|1.8895
|1.8839
|1.9075
|1685
|2006.05.19 09:00
|modify
|226
|79.40
|1.8902
|1.8850
|1.9082
|1686
|2006.05.19 09:00
|modify
|227
|57.30
|1.8895
|1.8850
|1.9075
|1687
|2006.05.19 09:10
|s/l
|226
|79.40
|1.8850
|1.8850
|1.9082
|-28901.43
|368284.27
|1688
|2006.05.19 09:10
|s/l
|227
|57.30
|1.8850
|1.8850
|1.9075
|-18049.39
|350234.88
|1689
|2006.05.19 21:15
|sell
|228
|70.00
|1.8780
|1.8860
|1.8606
|1690
|2006.05.19 21:15
|modify
|228
|70.00
|1.8780
|1.8857
|1.8606
|1691
|2006.05.19 22:25
|sell
|229
|50.50
|1.8788
|1.8860
|1.8614
|1692
|2006.05.19 22:26
|modify
|229
|50.50
|1.8788
|1.8857
|1.8614
|1693
|2006.05.19 22:45
|sell
|230
|35.00
|1.8800
|1.8860
|1.8626
|1694
|2006.05.19 22:45
|modify
|230
|35.00
|1.8800
|1.8857
|1.8626
|1695
|2006.05.22 02:10
|modify
|230
|35.00
|1.8800
|1.8788
|1.8626
|1696
|2006.05.22 02:12
|modify
|229
|50.50
|1.8788
|1.8776
|1.8614
|1697
|2006.05.22 02:15
|modify
|228
|70.00
|1.8780
|1.8768
|1.8606
|1698
|2006.05.22 10:00
|modify
|229
|50.50
|1.8788
|1.8770
|1.8614
|1699
|2006.05.22 10:00
|modify
|230
|35.00
|1.8800
|1.8770
|1.8626
|1700
|2006.05.22 12:09
|s/l
|228
|70.00
|1.8768
|1.8768
|1.8606
|5733.10
|355967.98
|1701
|2006.05.22 12:09
|s/l
|229
|50.50
|1.8770
|1.8770
|1.8614
|6257.07
|362225.05
|1702
|2006.05.22 12:09
|s/l
|230
|35.00
|1.8770
|1.8770
|1.8626
|7276.49
|369501.54
|1703
|2006.05.23 01:10
|buy
|231
|73.90
|1.8832
|1.8754
|1.9012
|1704
|2006.05.23 02:00
|modify
|231
|73.90
|1.8832
|1.8759
|1.9012
|1705
|2006.05.23 04:00
|modify
|231
|73.90
|1.8832
|1.8766
|1.9012
|1706
|2006.05.23 06:00
|modify
|231
|73.90
|1.8832
|1.8769
|1.9012
|1707
|2006.05.23 06:53
|modify
|231
|73.90
|1.8832
|1.8844
|1.9012
|1708
|2006.05.23 08:07
|s/l
|231
|73.90
|1.8844
|1.8844
|1.9012
|6207.60
|375709.14
|1709
|2006.05.29 03:15
|sell
|232
|75.10
|1.8596
|1.8678
|1.8422
|1710
|2006.05.29 03:16
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8675
|1.8422
|1711
|2006.05.29 03:45
|sell
|233
|54.60
|1.8602
|1.8678
|1.8428
|1712
|2006.05.29 03:45
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8675
|1.8428
|1713
|2006.05.29 04:00
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8671
|1.8422
|1714
|2006.05.29 04:00
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8671
|1.8428
|1715
|2006.05.29 05:00
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8670
|1.8422
|1716
|2006.05.29 05:00
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8670
|1.8428
|1717
|2006.05.29 06:00
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8665
|1.8422
|1718
|2006.05.29 06:00
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8665
|1.8428
|1719
|2006.05.29 07:00
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8655
|1.8422
|1720
|2006.05.29 07:00
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8655
|1.8428
|1721
|2006.05.29 07:10
|sell
|234
|38.50
|1.8611
|1.8658
|1.8437
|1722
|2006.05.29 07:10
|modify
|234
|38.50
|1.8611
|1.8655
|1.8437
|1723
|2006.05.29 08:00
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8622
|1.8422
|1724
|2006.05.29 08:00
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8622
|1.8428
|1725
|2006.05.29 08:00
|modify
|234
|38.50
|1.8611
|1.8622
|1.8437
|1726
|2006.05.29 09:00
|modify
|232
|75.10
|1.8596
|1.8611
|1.8422
|1727
|2006.05.29 09:00
|modify
|233
|54.60
|1.8602
|1.8611
|1.8428
|1728
|2006.05.29 09:00
|modify
|234
|38.50
|1.8611
|1.8611
|1.8437
|1729
|2006.05.29 09:46
|s/l
|232
|75.10
|1.8611
|1.8611
|1.8422
|-7885.77
|367823.37
|1730
|2006.05.29 09:46
|s/l
|233
|54.60
|1.8611
|1.8611
|1.8428
|-3439.62
|364383.75
|1731
|2006.05.29 09:46
|s/l
|234
|38.50
|1.8611
|1.8611
|1.8437
|-0.11
|364383.64
|1732
|2006.05.31 01:05
|buy
|235
|72.80
|1.8813
|1.8716
|1.8993
|1733
|2006.05.31 02:00
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8717
|1.8993
|1734
|2006.05.31 02:10
|buy
|236
|52.80
|1.8808
|1.8717
|1.8988
|1735
|2006.05.31 03:00
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8727
|1.8993
|1736
|2006.05.31 03:00
|modify
|236
|52.80
|1.8808
|1.8727
|1.8988
|1737
|2006.05.31 05:00
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8735
|1.8993
|1738
|2006.05.31 05:00
|modify
|236
|52.80
|1.8808
|1.8735
|1.8988
|1739
|2006.05.31 06:00
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8745
|1.8993
|1740
|2006.05.31 06:00
|modify
|236
|52.80
|1.8808
|1.8745
|1.8988
|1741
|2006.05.31 06:39
|modify
|236
|52.80
|1.8808
|1.8820
|1.8988
|1742
|2006.05.31 07:00
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8771
|1.8993
|1743
|2006.05.31 08:00
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8778
|1.8993
|1744
|2006.05.31 08:02
|s/l
|236
|52.80
|1.8820
|1.8820
|1.8988
|4435.35
|368818.99
|1745
|2006.05.31 08:52
|modify
|235
|72.80
|1.8813
|1.8825
|1.8993
|1746
|2006.05.31 09:50
|s/l
|235
|72.80
|1.8825
|1.8825
|1.8993
|6114.99
|374933.98
|1747
|2006.06.06 08:20
|sell
|237
|74.90
|1.8731
|1.8784
|1.8557
|1748
|2006.06.06 08:20
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8781
|1.8557
|1749
|2006.06.06 09:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8779
|1.8557
|1750
|2006.06.06 12:24
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8719
|1.8557
|1751
|2006.06.06 19:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8717
|1.8557
|1752
|2006.06.07 00:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8714
|1.8557
|1753
|2006.06.07 01:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8708
|1.8557
|1754
|2006.06.07 02:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8703
|1.8557
|1755
|2006.06.07 04:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8692
|1.8557
|1756
|2006.06.07 06:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8680
|1.8557
|1757
|2006.06.07 07:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8671
|1.8557
|1758
|2006.06.07 08:00
|modify
|237
|74.90
|1.8731
|1.8661
|1.8557
|1759
|2006.06.07 09:33
|t/p
|237
|74.90
|1.8557
|1.8661
|1.8557
|91071.13
|466005.11
|1760
|2006.06.14 03:30
|sell
|238
|93.20
|1.8351
|1.8445
|1.8177
|1761
|2006.06.14 03:31
|modify
|238
|93.20
|1.8351
|1.8442
|1.8177
|1762
|2006.06.14 04:00
|modify
|238
|93.20
|1.8351
|1.8438
|1.8177
|1763
|2006.06.14 05:00
|modify
|238
|93.20
|1.8351
|1.8437
|1.8177
|1764
|2006.06.14 06:00
|modify
|238
|93.20
|1.8351
|1.8427
|1.8177
|1765
|2006.06.14 07:00
|modify
|238
|93.20
|1.8351
|1.8414
|1.8177
|1766
|2006.06.14 08:00
|close
|238
|93.20
|1.8376
|1.8414
|1.8177
|-16309.27
|449695.84
|1767
|2006.07.03 01:50
|buy
|239
|89.90
|1.8467
|1.8371
|1.8647
|1768
|2006.07.03 02:00
|modify
|239
|89.90
|1.8467
|1.8374
|1.8647
|1769
|2006.07.03 03:00
|modify
|239
|89.90
|1.8467
|1.8381
|1.8647
|1770
|2006.07.03 03:20
|buy
|240
|64.70
|1.8454
|1.8381
|1.8634
|1771
|2006.07.03 03:35
|buy
|241
|46.40
|1.8448
|1.8381
|1.8628
|1772
|2006.07.03 06:00
|modify
|239
|89.90
|1.8467
|1.8384
|1.8647
|1773
|2006.07.03 06:00
|modify
|240
|64.70
|1.8454
|1.8384
|1.8634
|1774
|2006.07.03 06:00
|modify
|241
|46.40
|1.8448
|1.8384
|1.8628
|1775
|2006.07.03 07:00
|modify
|239
|89.90
|1.8467
|1.8406
|1.8647
|1776
|2006.07.03 07:00
|modify
|240
|64.70
|1.8454
|1.8406
|1.8634
|1777
|2006.07.03 07:00
|modify
|241
|46.40
|1.8448
|1.8406
|1.8628
|1778
|2006.07.03 08:00
|modify
|239
|89.90
|1.8467
|1.8411
|1.8647
|1779
|2006.07.03 08:00
|modify
|240
|64.70
|1.8454
|1.8411
|1.8634
|1780
|2006.07.03 08:00
|modify
|241
|46.40
|1.8448
|1.8411
|1.8628
|1781
|2006.07.03 08:42
|modify
|241
|46.40
|1.8448
|1.8460
|1.8628
|1782
|2006.07.03 09:00
|modify
|239
|89.90
|1.8467
|1.8425
|1.8647
|1783
|2006.07.03 09:00
|modify
|240
|64.70
|1.8454
|1.8425
|1.8634
|1784
|2006.07.03 09:01
|s/l
|241
|46.40
|1.8460
|1.8460
|1.8628
|3897.78
|453593.62
|1785
|2006.07.03 12:07
|s/l
|239
|89.90
|1.8425
|1.8425
|1.8647
|-26430.74
|427162.88
|1786
|2006.07.03 12:07
|s/l
|240
|64.70
|1.8425
|1.8425
|1.8634
|-13134.30
|414028.58
|1787
|2006.07.06 01:45
|sell
|242
|82.80
|1.8357
|1.8434
|1.8183
|1788
|2006.07.06 01:46
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8431
|1.8183
|1789
|2006.07.06 02:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8425
|1.8183
|1790
|2006.07.06 03:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8418
|1.8183
|1791
|2006.07.06 04:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8414
|1.8183
|1792
|2006.07.06 05:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8413
|1.8183
|1793
|2006.07.06 06:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8391
|1.8183
|1794
|2006.07.06 07:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8379
|1.8183
|1795
|2006.07.06 08:00
|modify
|242
|82.80
|1.8357
|1.8374
|1.8183
|1796
|2006.07.06 08:24
|s/l
|242
|82.80
|1.8374
|1.8374
|1.8183
|-9853.00
|404175.58
|1797
|2006.07.10 02:20
|buy
|243
|80.80
|1.8479
|1.8435
|1.8659
|1798
|2006.07.10 07:00
|modify
|243
|80.80
|1.8479
|1.8462
|1.8659
|1799
|2006.07.10 09:00
|modify
|243
|80.80
|1.8479
|1.8466
|1.8659
|1800
|2006.07.10 09:22
|modify
|243
|80.80
|1.8479
|1.8491
|1.8659
|1801
|2006.07.10 10:33
|s/l
|243
|80.80
|1.8491
|1.8491
|1.8659
|6787.29
|410962.87
|1802
|2006.07.13 03:10
|sell
|244
|82.10
|1.8347
|1.8424
|1.8173
|1803
|2006.07.13 03:12
|modify
|244
|82.10
|1.8347
|1.8421
|1.8173
|1804
|2006.07.13 03:55
|sell
|245
|59.30
|1.8359
|1.8424
|1.8185
|1805
|2006.07.13 03:57
|modify
|245
|59.30
|1.8359
|1.8421
|1.8185
|1806
|2006.07.13 04:00
|modify
|244
|82.10
|1.8347
|1.8412
|1.8173
|1807
|2006.07.13 04:00
|modify
|245
|59.30
|1.8359
|1.8412
|1.8185
|1808
|2006.07.13 05:00
|modify
|244
|82.10
|1.8347
|1.8405
|1.8173
|1809
|2006.07.13 05:00
|modify
|245
|59.30
|1.8359
|1.8405
|1.8185
|1810
|2006.07.13 06:00
|modify
|244
|82.10
|1.8347
|1.8386
|1.8173
|1811
|2006.07.13 06:00
|modify
|245
|59.30
|1.8359
|1.8386
|1.8185
|1812
|2006.07.13 07:00
|modify
|244
|82.10
|1.8347
|1.8380
|1.8173
|1813
|2006.07.13 07:00
|modify
|245
|59.30
|1.8359
|1.8380
|1.8185
|1814
|2006.07.13 08:00
|modify
|244
|82.10
|1.8347
|1.8373
|1.8173
|1815
|2006.07.13 08:00
|modify
|245
|59.30
|1.8359
|1.8373
|1.8185
|1816
|2006.07.13 09:14
|s/l
|244
|82.10
|1.8373
|1.8373
|1.8173
|-14942.27
|396020.60
|1817
|2006.07.13 09:14
|s/l
|245
|59.30
|1.8373
|1.8373
|1.8185
|-5811.61
|390208.99
|1818
|2006.07.14 03:25
|buy
|246
|78.00
|1.8408
|1.8363
|1.8588
|1819
|2006.07.14 04:00
|close
|246
|78.00
|1.8409
|1.8363
|1.8588
|545.72
|390754.71
|1820
|2006.07.17 00:40
|sell
|247
|78.10
|1.8385
|1.8447
|1.8211
|1821
|2006.07.17 00:41
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8444
|1.8211
|1822
|2006.07.17 02:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8437
|1.8211
|1823
|2006.07.17 03:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8432
|1.8211
|1824
|2006.07.17 04:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8429
|1.8211
|1825
|2006.07.17 05:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8423
|1.8211
|1826
|2006.07.17 06:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8422
|1.8211
|1827
|2006.07.17 07:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8409
|1.8211
|1828
|2006.07.17 08:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8396
|1.8211
|1829
|2006.07.17 09:00
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8394
|1.8211
|1830
|2006.07.17 09:45
|modify
|247
|78.10
|1.8385
|1.8373
|1.8211
|1831
|2006.07.17 11:25
|t/p
|247
|78.10
|1.8211
|1.8373
|1.8211
|95125.93
|485880.64
|1832
|2006.07.18 05:00
|sell
|248
|97.10
|1.8204
|1.8250
|1.8030
|1833
|2006.07.18 05:03
|modify
|248
|97.10
|1.8204
|1.8247
|1.8030
|1834
|2006.07.18 06:00
|modify
|248
|97.10
|1.8204
|1.8242
|1.8030
|1835
|2006.07.18 07:00
|modify
|248
|97.10
|1.8204
|1.8235
|1.8030
|1836
|2006.07.18 08:00
|modify
|248
|97.10
|1.8204
|1.8228
|1.8030
|1837
|2006.07.18 09:00
|modify
|248
|97.10
|1.8204
|1.8224
|1.8030
|1838
|2006.07.18 09:24
|s/l
|248
|97.10
|1.8224
|1.8224
|1.8030
|-13594.00
|472286.64
|1839
|2006.07.20 21:50
|buy
|249
|94.40
|1.8481
|1.8430
|1.8661
|1840
|2006.07.21 02:10
|buy
|250
|68.50
|1.8473
|1.8430
|1.8653
|1841
|2006.07.21 03:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8431
|1.8661
|1842
|2006.07.21 03:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8431
|1.8653
|1843
|2006.07.21 04:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8438
|1.8661
|1844
|2006.07.21 04:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8438
|1.8653
|1845
|2006.07.21 05:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8446
|1.8661
|1846
|2006.07.21 05:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8446
|1.8653
|1847
|2006.07.21 07:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8449
|1.8661
|1848
|2006.07.21 07:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8449
|1.8653
|1849
|2006.07.21 08:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8454
|1.8661
|1850
|2006.07.21 08:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8454
|1.8653
|1851
|2006.07.21 08:43
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8485
|1.8653
|1852
|2006.07.21 09:14
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8493
|1.8661
|1853
|2006.07.21 14:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8501
|1.8661
|1854
|2006.07.21 14:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8501
|1.8653
|1855
|2006.07.24 01:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8503
|1.8661
|1856
|2006.07.24 01:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8503
|1.8653
|1857
|2006.07.24 02:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8513
|1.8661
|1858
|2006.07.24 02:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8513
|1.8653
|1859
|2006.07.24 03:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8518
|1.8661
|1860
|2006.07.24 03:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8518
|1.8653
|1861
|2006.07.24 06:04
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8519
|1.8661
|1862
|2006.07.24 06:04
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8519
|1.8653
|1863
|2006.07.24 07:00
|modify
|249
|94.40
|1.8481
|1.8525
|1.8661
|1864
|2006.07.24 07:00
|modify
|250
|68.50
|1.8473
|1.8525
|1.8653
|1865
|2006.07.24 07:33
|s/l
|249
|94.40
|1.8525
|1.8525
|1.8661
|28731.47
|501018.12
|1866
|2006.07.24 07:33
|s/l
|250
|68.50
|1.8525
|1.8525
|1.8653
|24809.32
|525827.44
|1867
|2006.07.26 01:45
|sell
|251
|105.10
|1.8410
|1.8489
|1.8236
|1868
|2006.07.26 01:45
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8486
|1.8236
|1869
|2006.07.26 02:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8479
|1.8236
|1870
|2006.07.26 03:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8478
|1.8236
|1871
|2006.07.26 04:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8477
|1.8236
|1872
|2006.07.26 05:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8476
|1.8236
|1873
|2006.07.26 06:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8472
|1.8236
|1874
|2006.07.26 06:55
|sell
|252
|76.80
|1.8415
|1.8475
|1.8241
|1875
|2006.07.26 06:55
|modify
|252
|76.80
|1.8415
|1.8472
|1.8241
|1876
|2006.07.26 07:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8465
|1.8236
|1877
|2006.07.26 07:00
|modify
|252
|76.80
|1.8415
|1.8465
|1.8241
|1878
|2006.07.26 07:05
|sell
|253
|54.40
|1.8424
|1.8468
|1.8250
|1879
|2006.07.26 07:05
|modify
|253
|54.40
|1.8424
|1.8465
|1.8250
|1880
|2006.07.26 08:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8448
|1.8236
|1881
|2006.07.26 08:00
|modify
|252
|76.80
|1.8415
|1.8448
|1.8241
|1882
|2006.07.26 08:00
|modify
|253
|54.40
|1.8424
|1.8448
|1.8250
|1883
|2006.07.26 09:00
|modify
|251
|105.10
|1.8410
|1.8431
|1.8236
|1884
|2006.07.26 09:00
|modify
|252
|76.80
|1.8415
|1.8431
|1.8241
|1885
|2006.07.26 09:00
|modify
|253
|54.40
|1.8424
|1.8431
|1.8250
|1886
|2006.07.26 14:55
|s/l
|251
|105.10
|1.8431
|1.8431
|1.8236
|-15449.99
|510377.45
|1887
|2006.07.26 14:55
|s/l
|252
|76.80
|1.8431
|1.8431
|1.8241
|-8601.36
|501776.09
|1888
|2006.07.26 14:55
|s/l
|253
|54.40
|1.8431
|1.8431
|1.8250
|-2665.77
|499110.32
|1889
|2006.07.28 22:20
|buy
|254
|99.80
|1.8626
|1.8553
|1.8806
|1890
|2006.07.31 05:00
|modify
|254
|99.80
|1.8626
|1.8557
|1.8806
|1891
|2006.07.31 06:00
|modify
|254
|99.80
|1.8626
|1.8558
|1.8806
|1892
|2006.07.31 07:00
|modify
|254
|99.80
|1.8626
|1.8583
|1.8806
|1893
|2006.07.31 08:00
|modify
|254
|99.80
|1.8626
|1.8589
|1.8806
|1894
|2006.07.31 09:00
|modify
|254
|99.80
|1.8626
|1.8590
|1.8806
|1895
|2006.07.31 11:04
|modify
|254
|99.80
|1.8626
|1.8638
|1.8806
|1896
|2006.07.31 12:23
|s/l
|254
|99.80
|1.8638
|1.8638
|1.8806
|8201.29
|507311.61
|1897
|2006.08.01 02:40
|buy
|255
|101.40
|1.8668
|1.8608
|1.8848
|1898
|2006.08.01 03:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8612
|1.8848
|1899
|2006.08.01 04:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8614
|1.8848
|1900
|2006.08.01 06:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8615
|1.8848
|1901
|2006.08.01 07:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8618
|1.8848
|1902
|2006.08.01 08:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8621
|1.8848
|1903
|2006.08.01 09:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8625
|1.8848
|1904
|2006.08.01 17:53
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8680
|1.8848
|1905
|2006.08.02 04:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8683
|1.8848
|1906
|2006.08.02 06:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8700
|1.8848
|1907
|2006.08.02 07:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8715
|1.8848
|1908
|2006.08.02 08:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8718
|1.8848
|1909
|2006.08.02 09:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8727
|1.8848
|1910
|2006.08.02 10:00
|modify
|255
|101.40
|1.8668
|1.8734
|1.8848
|1911
|2006.08.02 11:21
|s/l
|255
|101.40
|1.8734
|1.8734
|1.8848
|46662.11
|553973.72
|1912
|2006.08.04 04:55
|buy
|256
|110.70
|1.8860
|1.8771
|1.9040
|1913
|2006.08.04 05:00
|modify
|256
|110.70
|1.8860
|1.8805
|1.9040
|1914
|2006.08.04 06:00
|modify
|256
|110.70
|1.8860
|1.8817
|1.9040
|1915
|2006.08.04 07:00
|modify
|256
|110.70
|1.8860
|1.8826
|1.9040
|1916
|2006.08.04 09:00
|modify
|256
|110.70
|1.8860
|1.8827
|1.9040
|1917
|2006.08.04 10:00
|modify
|256
|110.70
|1.8860
|1.8831
|1.9040
|1918
|2006.08.04 10:05
|modify
|256
|110.70
|1.8860
|1.8872
|1.9040
|1919
|2006.08.04 14:39
|t/p
|256
|110.70
|1.9040
|1.8872
|1.9040
|139483.02
|693456.74
|1920
|2006.08.07 00:25
|buy
|257
|138.60
|1.9075
|1.8980
|1.9255
|1921
|2006.08.07 01:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.8981
|1.9255
|1922
|2006.08.07 02:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.8989
|1.9255
|1923
|2006.08.07 02:15
|buy
|258
|99.90
|1.9069
|1.8989
|1.9249
|1924
|2006.08.07 03:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.8998
|1.9255
|1925
|2006.08.07 03:00
|modify
|258
|99.90
|1.9069
|1.8998
|1.9249
|1926
|2006.08.07 04:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.8999
|1.9255
|1927
|2006.08.07 04:00
|modify
|258
|99.90
|1.9069
|1.8999
|1.9249
|1928
|2006.08.07 05:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.9001
|1.9255
|1929
|2006.08.07 05:00
|modify
|258
|99.90
|1.9069
|1.9001
|1.9249
|1930
|2006.08.07 06:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.9003
|1.9255
|1931
|2006.08.07 06:00
|modify
|258
|99.90
|1.9069
|1.9003
|1.9249
|1932
|2006.08.07 06:10
|buy
|259
|70.50
|1.9062
|1.9003
|1.9242
|1933
|2006.08.07 07:00
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.9047
|1.9255
|1934
|2006.08.07 07:00
|modify
|258
|99.90
|1.9069
|1.9047
|1.9249
|1935
|2006.08.07 07:00
|modify
|259
|70.50
|1.9062
|1.9047
|1.9242
|1936
|2006.08.07 08:01
|modify
|257
|138.60
|1.9075
|1.9060
|1.9255
|1937
|2006.08.07 08:01
|modify
|258
|99.90
|1.9069
|1.9060
|1.9249
|1938
|2006.08.07 08:01
|modify
|259
|70.50
|1.9062
|1.9060
|1.9242
|1939
|2006.08.07 08:51
|s/l
|257
|138.60
|1.9060
|1.9060
|1.9255
|-14552.79
|678903.95
|1940
|2006.08.07 08:51
|s/l
|258
|99.90
|1.9060
|1.9060
|1.9249
|-6293.69
|672610.26
|1941
|2006.08.07 08:51
|s/l
|259
|70.50
|1.9060
|1.9060
|1.9242
|-987.01
|671623.25
|1942
|2006.08.09 08:15
|sell
|260
|134.30
|1.9045
|1.9095
|1.8871
|1943
|2006.08.09 08:15
|modify
|260
|134.30
|1.9045
|1.9092
|1.8871
|1944
|2006.08.09 10:06
|s/l
|260
|134.30
|1.9092
|1.9092
|1.8871
|-44184.63
|627438.62
|1945
|2006.08.11 00:45
|sell
|261
|125.40
|1.8942
|1.9028
|1.8768
|1946
|2006.08.11 00:45
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.9025
|1.8768
|1947
|2006.08.11 01:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.9003
|1.8768
|1948
|2006.08.11 02:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8993
|1.8768
|1949
|2006.08.11 03:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8989
|1.8768
|1950
|2006.08.11 04:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8986
|1.8768
|1951
|2006.08.11 05:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8982
|1.8768
|1952
|2006.08.11 06:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8971
|1.8768
|1953
|2006.08.11 07:00
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8965
|1.8768
|1954
|2006.08.11 08:05
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8940
|1.8768
|1955
|2006.08.11 08:26
|modify
|261
|125.40
|1.8942
|1.8930
|1.8768
|1956
|2006.08.11 09:08
|s/l
|261
|125.40
|1.8930
|1.8930
|1.8768
|10533.31
|637971.93
|1957
|2006.08.14 03:00
|sell
|262
|127.50
|1.8933
|1.8985
|1.8759
|1958
|2006.08.14 03:00
|modify
|262
|127.50
|1.8933
|1.8982
|1.8759
|1959
|2006.08.14 07:00
|modify
|262
|127.50
|1.8933
|1.8975
|1.8759
|1960
|2006.08.14 08:00
|modify
|262
|127.50
|1.8933
|1.8966
|1.8759
|1961
|2006.08.14 09:00
|modify
|262
|127.50
|1.8933
|1.8957
|1.8759
|1962
|2006.08.14 09:27
|modify
|262
|127.50
|1.8933
|1.8921
|1.8759
|1963
|2006.08.14 16:20
|s/l
|262
|127.50
|1.8921
|1.8921
|1.8759
|10710.50
|648682.43
|1964
|2006.08.15 22:05
|buy
|263
|129.70
|1.8932
|1.8849
|1.9112
|1965
|2006.08.15 23:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8853
|1.9112
|1966
|2006.08.16 00:05
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8863
|1.9112
|1967
|2006.08.16 01:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8870
|1.9112
|1968
|2006.08.16 02:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8882
|1.9112
|1969
|2006.08.16 03:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8887
|1.9112
|1970
|2006.08.16 04:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8891
|1.9112
|1971
|2006.08.16 05:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8893
|1.9112
|1972
|2006.08.16 06:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8914
|1.9112
|1973
|2006.08.16 07:00
|modify
|263
|129.70
|1.8932
|1.8925
|1.9112
|1974
|2006.08.16 08:47
|s/l
|263
|129.70
|1.8925
|1.8925
|1.9112
|-6591.26
|642091.17
|1975
|2006.08.18 05:45
|sell
|264
|128.40
|1.8860
|1.8921
|1.8686
|1976
|2006.08.18 05:45
|modify
|264
|128.40
|1.8860
|1.8918
|1.8686
|1977
|2006.08.18 06:00
|modify
|264
|128.40
|1.8860
|1.8909
|1.8686
|1978
|2006.08.18 07:00
|modify
|264
|128.40
|1.8860
|1.8904
|1.8686
|1979
|2006.08.18 08:00
|close
|264
|128.40
|1.8866
|1.8904
|1.8686
|-5392.18
|636698.99
|1980
|2006.08.21 21:05
|buy
|265
|127.30
|1.8940
|1.8885
|1.9120
|1981
|2006.08.21 23:35
|buy
|266
|91.60
|1.8932
|1.8885
|1.9112
|1982
|2006.08.21 23:55
|buy
|267
|65.10
|1.8926
|1.8885
|1.9106
|1983
|2006.08.22 00:00
|modify
|265
|127.30
|1.8940
|1.8888
|1.9120
|1984
|2006.08.22 00:00
|modify
|266
|91.60
|1.8932
|1.8888
|1.9112
|1985
|2006.08.22 00:00
|modify
|267
|65.10
|1.8926
|1.8888
|1.9106
|1986
|2006.08.22 01:00
|modify
|265
|127.30
|1.8940
|1.8905
|1.9120
|1987
|2006.08.22 01:00
|modify
|266
|91.60
|1.8932
|1.8905
|1.9112
|1988
|2006.08.22 01:00
|modify
|267
|65.10
|1.8926
|1.8905
|1.9106
|1989
|2006.08.22 01:41
|s/l
|265
|127.30
|1.8905
|1.8905
|1.9120
|-31420.22
|605278.77
|1990
|2006.08.22 01:41
|s/l
|266
|91.60
|1.8905
|1.8905
|1.9112
|-17479.05
|587799.72
|1991
|2006.08.22 01:41
|s/l
|267
|65.10
|1.8905
|1.8905
|1.9106
|-9688.22
|578111.50
|1992
|2006.08.25 04:40
|sell
|268
|115.60
|1.8880
|1.8945
|1.8706
|1993
|2006.08.25 04:41
|modify
|268
|115.60
|1.8880
|1.8942
|1.8706
|1994
|2006.08.25 05:00
|sell
|269
|83.40
|1.8887
|1.8945
|1.8713
|1995
|2006.08.25 05:00
|modify
|269
|83.40
|1.8887
|1.8942
|1.8713
|1996
|2006.08.25 06:00
|modify
|268
|115.60
|1.8880
|1.8935
|1.8706
|1997
|2006.08.25 06:00
|modify
|269
|83.40
|1.8887
|1.8935
|1.8713
|1998
|2006.08.25 07:00
|modify
|268
|115.60
|1.8880
|1.8933
|1.8706
|1999
|2006.08.25 07:00
|modify
|269
|83.40
|1.8887
|1.8933
|1.8713
|2000
|2006.08.25 08:00
|modify
|268
|115.60
|1.8880
|1.8918
|1.8706
|2001
|2006.08.25 08:00
|modify
|269
|83.40
|1.8887
|1.8918
|1.8713
|2002
|2006.08.25 08:28
|modify
|269
|83.40
|1.8887
|1.8875
|1.8713
|2003
|2006.08.25 08:30
|modify
|268
|115.60
|1.8880
|1.8868
|1.8706
|2004
|2006.08.25 10:27
|s/l
|268
|115.60
|1.8868
|1.8868
|1.8706
|9710.49
|587821.99
|2005
|2006.08.25 10:38
|s/l
|269
|83.40
|1.8875
|1.8875
|1.8713
|7005.65
|594827.64
|2006
|2006.09.06 03:20
|sell
|270
|118.90
|1.8948
|1.8996
|1.8774
|2007
|2006.09.06 03:20
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8993
|1.8774
|2008
|2006.09.06 04:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8990
|1.8774
|2009
|2006.09.06 06:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8988
|1.8774
|2010
|2006.09.06 07:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8981
|1.8774
|2011
|2006.09.06 08:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8970
|1.8774
|2012
|2006.09.06 10:34
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8936
|1.8774
|2013
|2006.09.06 14:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8933
|1.8774
|2014
|2006.09.06 15:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8909
|1.8774
|2015
|2006.09.06 16:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8893
|1.8774
|2016
|2006.09.06 17:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8892
|1.8774
|2017
|2006.09.06 19:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8891
|1.8774
|2018
|2006.09.07 04:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8886
|1.8774
|2019
|2006.09.07 05:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8879
|1.8774
|2020
|2006.09.07 06:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8871
|1.8774
|2021
|2006.09.07 07:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8863
|1.8774
|2022
|2006.09.07 08:00
|modify
|270
|118.90
|1.8948
|1.8857
|1.8774
|2023
|2006.09.07 09:11
|s/l
|270
|118.90
|1.8857
|1.8857
|1.8774
|74989.80
|669817.44
|2024
|2006.09.11 01:15
|sell
|271
|133.90
|1.8660
|1.8729
|1.8486
|2025
|2006.09.11 01:15
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8726
|1.8486
|2026
|2006.09.11 02:00
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8721
|1.8486
|2027
|2006.09.11 02:00
|sell
|272
|96.30
|1.8671
|1.8724
|1.8497
|2028
|2006.09.11 02:00
|modify
|272
|96.30
|1.8671
|1.8721
|1.8497
|2029
|2006.09.11 03:00
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8718
|1.8486
|2030
|2006.09.11 03:00
|modify
|272
|96.30
|1.8671
|1.8718
|1.8497
|2031
|2006.09.11 06:00
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8713
|1.8486
|2032
|2006.09.11 06:00
|modify
|272
|96.30
|1.8671
|1.8713
|1.8497
|2033
|2006.09.11 07:00
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8696
|1.8486
|2034
|2006.09.11 07:00
|modify
|272
|96.30
|1.8671
|1.8696
|1.8497
|2035
|2006.09.11 08:00
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8692
|1.8486
|2036
|2006.09.11 08:00
|modify
|272
|96.30
|1.8671
|1.8692
|1.8497
|2037
|2006.09.11 09:00
|modify
|271
|133.90
|1.8660
|1.8684
|1.8486
|2038
|2006.09.11 09:00
|modify
|272
|96.30
|1.8671
|1.8684
|1.8497
|2039
|2006.09.11 10:04
|s/l
|271
|133.90
|1.8684
|1.8684
|1.8486
|-22494.67
|647322.77
|2040
|2006.09.11 10:04
|s/l
|272
|96.30
|1.8684
|1.8684
|1.8497
|-8763.30
|638559.47
|2041
|2006.09.13 02:15
|buy
|273
|127.70
|1.8724
|1.8673
|1.8904
|2042
|2006.09.13 02:25
|buy
|274
|92.20
|1.8716
|1.8673
|1.8896
|2043
|2006.09.13 03:00
|modify
|273
|127.70
|1.8724
|1.8674
|1.8904
|2044
|2006.09.13 03:00
|modify
|274
|92.20
|1.8716
|1.8674
|1.8896
|2045
|2006.09.13 05:00
|modify
|273
|127.70
|1.8724
|1.8675
|1.8904
|2046
|2006.09.13 05:00
|modify
|274
|92.20
|1.8716
|1.8675
|1.8896
|2047
|2006.09.13 06:00
|modify
|273
|127.70
|1.8724
|1.8688
|1.8904
|2048
|2006.09.13 06:00
|modify
|274
|92.20
|1.8716
|1.8688
|1.8896
|2049
|2006.09.13 07:00
|modify
|273
|127.70
|1.8724
|1.8696
|1.8904
|2050
|2006.09.13 07:00
|modify
|274
|92.20
|1.8716
|1.8696
|1.8896
|2051
|2006.09.13 08:53
|modify
|274
|92.20
|1.8716
|1.8728
|1.8896
|2052
|2006.09.13 10:30
|modify
|273
|127.70
|1.8724
|1.8736
|1.8904
|2053
|2006.09.13 10:31
|s/l
|273
|127.70
|1.8736
|1.8736
|1.8904
|10726.84
|649286.31
|2054
|2006.09.13 11:12
|s/l
|274
|92.20
|1.8728
|1.8728
|1.8896
|7744.92
|657031.23
|2055
|2006.09.14 07:10
|buy
|275
|131.40
|1.8768
|1.8722
|1.8948
|2056
|2006.09.14 08:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8726
|1.8948
|2057
|2006.09.14 09:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8732
|1.8948
|2058
|2006.09.14 10:30
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8780
|1.8948
|2059
|2006.09.14 15:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8792
|1.8948
|2060
|2006.09.14 18:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8805
|1.8948
|2061
|2006.09.15 02:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8806
|1.8948
|2062
|2006.09.15 03:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8811
|1.8948
|2063
|2006.09.15 04:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8824
|1.8948
|2064
|2006.09.15 05:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8830
|1.8948
|2065
|2006.09.15 06:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8844
|1.8948
|2066
|2006.09.15 07:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8847
|1.8948
|2067
|2006.09.15 08:00
|modify
|275
|131.40
|1.8768
|1.8861
|1.8948
|2068
|2006.09.15 09:03
|s/l
|275
|131.40
|1.8861
|1.8861
|1.8948
|85302.15
|742333.38
|2069
|2006.09.21 01:10
|buy
|276
|148.40
|1.8869
|1.8827
|1.9049
|2070
|2006.09.21 02:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8832
|1.9049
|2071
|2006.09.21 02:48
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8881
|1.9049
|2072
|2006.09.21 14:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8895
|1.9049
|2073
|2006.09.21 15:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8900
|1.9049
|2074
|2006.09.21 16:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8910
|1.9049
|2075
|2006.09.21 17:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8911
|1.9049
|2076
|2006.09.21 20:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8925
|1.9049
|2077
|2006.09.22 00:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8930
|1.9049
|2078
|2006.09.22 01:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8933
|1.9049
|2079
|2006.09.22 03:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8936
|1.9049
|2080
|2006.09.22 04:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8948
|1.9049
|2081
|2006.09.22 06:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8950
|1.9049
|2082
|2006.09.22 08:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8955
|1.9049
|2083
|2006.09.22 09:00
|modify
|276
|148.40
|1.8869
|1.8960
|1.9049
|2084
|2006.09.22 09:21
|t/p
|276
|148.40
|1.9049
|1.8960
|1.9049
|186713.73
|929047.11
|2085
|2006.09.27 23:00
|sell
|277
|185.80
|1.8892
|1.8936
|1.8718
|2086
|2006.09.27 23:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8933
|1.8718
|2087
|2006.09.28 02:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8930
|1.8718
|2088
|2006.09.28 06:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8927
|1.8718
|2089
|2006.09.28 07:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8922
|1.8718
|2090
|2006.09.28 08:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8916
|1.8718
|2091
|2006.09.28 08:17
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8880
|1.8718
|2092
|2006.09.28 12:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8871
|1.8718
|2093
|2006.09.28 13:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8869
|1.8718
|2094
|2006.09.28 16:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8861
|1.8718
|2095
|2006.09.28 17:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8856
|1.8718
|2096
|2006.09.28 18:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8839
|1.8718
|2097
|2006.09.28 20:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8834
|1.8718
|2098
|2006.09.28 23:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8832
|1.8718
|2099
|2006.09.29 00:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8818
|1.8718
|2100
|2006.09.29 01:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8817
|1.8718
|2101
|2006.09.29 02:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8809
|1.8718
|2102
|2006.09.29 03:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8805
|1.8718
|2103
|2006.09.29 05:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8802
|1.8718
|2104
|2006.09.29 06:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8795
|1.8718
|2105
|2006.09.29 07:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8792
|1.8718
|2106
|2006.09.29 08:00
|modify
|277
|185.80
|1.8892
|1.8782
|1.8718
|2107
|2006.09.29 08:54
|t/p
|277
|185.80
|1.8718
|1.8782
|1.8718
|224743.32
|1153790.43
|2108
|2006.10.03 02:25
|buy
|278
|230.70
|1.8864
|1.8771
|1.9044
|2109
|2006.10.03 03:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8776
|1.9044
|2110
|2006.10.03 04:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8780
|1.9044
|2111
|2006.10.03 04:25
|buy
|279
|167.20
|1.8859
|1.8780
|1.9039
|2112
|2006.10.03 05:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8783
|1.9044
|2113
|2006.10.03 05:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8783
|1.9039
|2114
|2006.10.03 06:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8788
|1.9044
|2115
|2006.10.03 06:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8788
|1.9039
|2116
|2006.10.03 07:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8820
|1.9044
|2117
|2006.10.03 07:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8820
|1.9039
|2118
|2006.10.03 08:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8830
|1.9044
|2119
|2006.10.03 08:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8830
|1.9039
|2120
|2006.10.03 09:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8837
|1.9044
|2121
|2006.10.03 09:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8837
|1.9039
|2122
|2006.10.03 10:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8844
|1.9044
|2123
|2006.10.03 10:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8844
|1.9039
|2124
|2006.10.03 11:00
|modify
|278
|230.70
|1.8864
|1.8850
|1.9044
|2125
|2006.10.03 11:00
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8850
|1.9039
|2126
|2006.10.03 13:05
|modify
|279
|167.20
|1.8859
|1.8871
|1.9039
|2127
|2006.10.03 14:32
|s/l
|279
|167.20
|1.8871
|1.8871
|1.9039
|14045.14
|1167835.57
|2128
|2006.10.04 03:47
|s/l
|278
|230.70
|1.8850
|1.8850
|1.9044
|-23029.34
|1144806.23
|2129
|2006.10.09 21:15
|sell
|280
|228.90
|1.8675
|1.8717
|1.8501
|2130
|2006.10.09 21:15
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8714
|1.8501
|2131
|2006.10.10 00:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8707
|1.8501
|2132
|2006.10.10 01:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8705
|1.8501
|2133
|2006.10.10 02:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8699
|1.8501
|2134
|2006.10.10 03:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8695
|1.8501
|2135
|2006.10.10 04:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8693
|1.8501
|2136
|2006.10.10 05:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8691
|1.8501
|2137
|2006.10.10 06:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8686
|1.8501
|2138
|2006.10.10 07:00
|modify
|280
|228.90
|1.8675
|1.8683
|1.8501
|2139
|2006.10.10 08:17
|s/l
|280
|228.90
|1.8683
|1.8683
|1.8501
|-13299.93
|1131506.30
|2140
|2006.10.11 04:35
|sell
|281
|226.30
|1.8551
|1.8604
|1.8377
|2141
|2006.10.11 04:36
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8601
|1.8377
|2142
|2006.10.11 05:00
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8591
|1.8377
|2143
|2006.10.11 06:00
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8586
|1.8377
|2144
|2006.10.11 07:00
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8581
|1.8377
|2145
|2006.10.11 08:00
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8578
|1.8377
|2146
|2006.10.11 09:00
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8576
|1.8377
|2147
|2006.10.11 10:00
|modify
|281
|226.30
|1.8551
|1.8568
|1.8377
|2148
|2006.10.11 10:08
|s/l
|281
|226.30
|1.8568
|1.8568
|1.8377
|-26929.13
|1104577.17
|2149
|2006.10.18 02:45
|buy
|282
|220.90
|1.8698
|1.8633
|1.8878
|2150
|2006.10.18 03:00
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8637
|1.8878
|2151
|2006.10.18 04:04
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8641
|1.8878
|2152
|2006.10.18 05:00
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8643
|1.8878
|2153
|2006.10.18 06:00
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8649
|1.8878
|2154
|2006.10.18 07:00
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8662
|1.8878
|2155
|2006.10.18 08:00
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8669
|1.8878
|2156
|2006.10.18 08:43
|modify
|282
|220.90
|1.8698
|1.8710
|1.8878
|2157
|2006.10.18 10:36
|s/l
|282
|220.90
|1.8710
|1.8710
|1.8878
|18554.97
|1123132.14
|2158
|2006.10.23 03:30
|buy
|283
|224.60
|1.8823
|1.8782
|1.9003
|2159
|2006.10.23 06:00
|modify
|283
|224.60
|1.8823
|1.8788
|1.9003
|2160
|2006.10.23 07:00
|modify
|283
|224.60
|1.8823
|1.8789
|1.9003
|2161
|2006.10.23 08:00
|modify
|283
|224.60
|1.8823
|1.8797
|1.9003
|2162
|2006.10.23 08:25
|s/l
|283
|224.60
|1.8797
|1.8797
|1.9003
|-40876.72
|1082255.42
|2163
|2006.10.30 01:10
|buy
|284
|216.40
|1.8959
|1.8913
|1.9139
|2164
|2006.10.30 06:00
|modify
|284
|216.40
|1.8959
|1.8914
|1.9139
|2165
|2006.10.30 07:04
|modify
|284
|216.40
|1.8959
|1.8917
|1.9139
|2166
|2006.10.30 08:00
|modify
|284
|216.40
|1.8959
|1.8932
|1.9139
|2167
|2006.10.30 09:00
|modify
|284
|216.40
|1.8959
|1.8944
|1.9139
|2168
|2006.10.30 11:03
|modify
|284
|216.40
|1.8959
|1.8971
|1.9139
|2169
|2006.10.30 11:34
|s/l
|284
|216.40
|1.8971
|1.8971
|1.9139
|18178.19
|1100433.61
|2170
|2006.10.31 00:15
|buy
|285
|220.00
|1.9004
|1.8959
|1.9184
|2171
|2006.10.31 01:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8960
|1.9184
|2172
|2006.10.31 03:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8962
|1.9184
|2173
|2006.10.31 04:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8963
|1.9184
|2174
|2006.10.31 05:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8968
|1.9184
|2175
|2006.10.31 06:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8972
|1.9184
|2176
|2006.10.31 07:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8977
|1.9184
|2177
|2006.10.31 08:00
|modify
|285
|220.00
|1.9004
|1.8981
|1.9184
|2178
|2006.10.31 09:27
|s/l
|285
|220.00
|1.8981
|1.8981
|1.9184
|-35419.89
|1065013.72
|2179
|2006.11.01 05:00
|buy
|286
|213.00
|1.9074
|1.9018
|1.9254
|2180
|2006.11.01 06:00
|modify
|286
|213.00
|1.9074
|1.9020
|1.9254
|2181
|2006.11.01 07:04
|modify
|286
|213.00
|1.9074
|1.9024
|1.9254
|2182
|2006.11.01 08:00
|modify
|286
|213.00
|1.9074
|1.9027
|1.9254
|2183
|2006.11.01 09:00
|modify
|286
|213.00
|1.9074
|1.9051
|1.9254
|2184
|2006.11.01 10:00
|modify
|286
|213.00
|1.9074
|1.9054
|1.9254
|2185
|2006.11.01 17:02
|modify
|286
|213.00
|1.9074
|1.9086
|1.9254
|2186
|2006.11.01 17:44
|s/l
|286
|213.00
|1.9086
|1.9086
|1.9254
|17892.56
|1082906.28
|2187
|2006.11.06 00:10
|sell
|287
|216.50
|1.9014
|1.9086
|1.8840
|2188
|2006.11.06 00:13
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9083
|1.8840
|2189
|2006.11.06 03:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9082
|1.8840
|2190
|2006.11.06 04:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9077
|1.8840
|2191
|2006.11.06 05:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9073
|1.8840
|2192
|2006.11.06 06:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9070
|1.8840
|2193
|2006.11.06 07:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9034
|1.8840
|2194
|2006.11.06 08:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9029
|1.8840
|2195
|2006.11.06 09:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9021
|1.8840
|2196
|2006.11.06 09:57
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.9002
|1.8840
|2197
|2006.11.06 12:00
|modify
|287
|216.50
|1.9014
|1.8999
|1.8840
|2198
|2006.11.07 02:25
|s/l
|287
|216.50
|1.8999
|1.8999
|1.8840
|22277.40
|1105183.68
|2199
|2006.11.23 03:35
|buy
|288
|221.00
|1.9137
|1.9090
|1.9317
|2200
|2006.11.23 03:45
|buy
|289
|159.00
|1.9131
|1.9090
|1.9311
|2201
|2006.11.23 04:00
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9095
|1.9317
|2202
|2006.11.23 04:00
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9095
|1.9311
|2203
|2006.11.23 05:00
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9098
|1.9317
|2204
|2006.11.23 05:00
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9098
|1.9311
|2205
|2006.11.23 06:00
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9110
|1.9317
|2206
|2006.11.23 06:00
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9110
|1.9311
|2207
|2006.11.23 07:00
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9113
|1.9317
|2208
|2006.11.23 07:00
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9113
|1.9311
|2209
|2006.11.23 08:00
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9124
|1.9317
|2210
|2006.11.23 08:00
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9124
|1.9311
|2211
|2006.11.23 12:00
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9126
|1.9317
|2212
|2006.11.23 12:00
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9126
|1.9311
|2213
|2006.11.24 08:20
|modify
|289
|159.00
|1.9131
|1.9143
|1.9311
|2214
|2006.11.24 08:52
|modify
|288
|221.00
|1.9137
|1.9149
|1.9317
|2215
|2006.11.24 09:48
|t/p
|289
|159.00
|1.9311
|1.9143
|1.9311
|200051.13
|1305234.81
|2216
|2006.11.24 09:48
|t/p
|288
|221.00
|1.9317
|1.9149
|1.9317
|278056.94
|1583291.75
|2217
|2006.11.29 06:35
|buy
|290
|316.60
|1.9515
|1.9438
|1.9695
|2218
|2006.11.29 07:00
|modify
|290
|316.60
|1.9515
|1.9447
|1.9695
|2219
|2006.11.29 08:00
|modify
|290
|316.60
|1.9515
|1.9455
|1.9695
|2220
|2006.11.29 08:50
|buy
|291
|221.80
|1.9499
|1.9455
|1.9679
|2221
|2006.11.29 09:00
|modify
|290
|316.60
|1.9515
|1.9459
|1.9695
|2222
|2006.11.29 09:00
|modify
|291
|221.80
|1.9499
|1.9459
|1.9679
|2223
|2006.11.29 11:00
|modify
|290
|316.60
|1.9515
|1.9462
|1.9695
|2224
|2006.11.29 11:00
|modify
|291
|221.80
|1.9499
|1.9462
|1.9679
|2225
|2006.11.29 14:34
|modify
|291
|221.80
|1.9499
|1.9511
|1.9679
|2226
|2006.11.29 14:39
|s/l
|291
|221.80
|1.9511
|1.9511
|1.9679
|18633.34
|1601925.09
|2227
|2006.11.29 19:23
|s/l
|290
|316.60
|1.9462
|1.9462
|1.9695
|-117456.14
|1484468.95
|2228
|2006.12.01 00:35
|buy
|292
|296.80
|1.9650
|1.9567
|1.9830
|2229
|2006.12.01 01:00
|modify
|292
|296.80
|1.9650
|1.9570
|1.9830
|2230
|2006.12.01 02:00
|modify
|292
|296.80
|1.9650
|1.9578
|1.9830
|2231
|2006.12.01 03:00
|modify
|292
|296.80
|1.9650
|1.9586
|1.9830
|2232
|2006.12.01 03:37
|modify
|292
|296.80
|1.9650
|1.9662
|1.9830
|2233
|2006.12.01 09:00
|modify
|292
|296.80
|1.9650
|1.9665
|1.9830
|2234
|2006.12.01 10:35
|s/l
|292
|296.80
|1.9665
|1.9665
|1.9830
|31164.34
|1515633.29
|2235
|2006.12.04 03:55
|buy
|293
|303.10
|1.9786
|1.9713
|1.9966
|2236
|2006.12.04 04:00
|modify
|293
|303.10
|1.9786
|1.9718
|1.9966
|2237
|2006.12.04 05:00
|modify
|293
|303.10
|1.9786
|1.9723
|1.9966
|2238
|2006.12.04 05:05
|buy
|294
|215.30
|1.9780
|1.9723
|1.9960
|2239
|2006.12.04 05:10
|buy
|295
|146.20
|1.9768
|1.9723
|1.9948
|2240
|2006.12.04 06:05
|modify
|293
|303.10
|1.9786
|1.9724
|1.9966
|2241
|2006.12.04 06:05
|modify
|294
|215.30
|1.9780
|1.9724
|1.9960
|2242
|2006.12.04 06:05
|modify
|295
|146.20
|1.9768
|1.9724
|1.9948
|2243
|2006.12.04 06:32
|modify
|295
|146.20
|1.9768
|1.9780
|1.9948
|2244
|2006.12.04 07:15
|s/l
|295
|146.20
|1.9780
|1.9780
|1.9948
|12280.45
|1527913.74
|2245
|2006.12.04 08:00
|modify
|293
|303.10
|1.9786
|1.9725
|1.9966
|2246
|2006.12.04 08:00
|modify
|294
|215.30
|1.9780
|1.9725
|1.9960
|2247
|2006.12.04 09:00
|modify
|293
|303.10
|1.9786
|1.9753
|1.9966
|2248
|2006.12.04 09:00
|modify
|294
|215.30
|1.9780
|1.9753
|1.9960
|2249
|2006.12.04 09:08
|s/l
|293
|303.10
|1.9753
|1.9753
|1.9966
|-70015.58
|1457898.16
|2250
|2006.12.04 09:08
|s/l
|294
|215.30
|1.9753
|1.9753
|1.9960
|-40691.63
|1417206.53
|2251
|2006.12.11 08:45
|sell
|296
|283.40
|1.9531
|1.9626
|1.9357
|2252
|2006.12.11 08:45
|modify
|296
|283.40
|1.9531
|1.9623
|1.9357
|2253
|2006.12.11 09:00
|modify
|296
|283.40
|1.9531
|1.9613
|1.9357
|2254
|2006.12.11 10:00
|modify
|296
|283.40
|1.9531
|1.9585
|1.9357
|2255
|2006.12.11 11:20
|modify
|296
|283.40
|1.9531
|1.9519
|1.9357
|2256
|2006.12.11 16:22
|s/l
|296
|283.40
|1.9519
|1.9519
|1.9357
|23804.93
|1441011.46
|2257
|2006.12.13 07:40
|buy
|297
|288.20
|1.9696
|1.9637
|1.9876
|2258
|2006.12.13 08:00
|modify
|297
|288.20
|1.9696
|1.9640
|1.9876
|2259
|2006.12.13 08:25
|buy
|298
|205.10
|1.9690
|1.9640
|1.9870
|2260
|2006.12.13 09:00
|modify
|297
|288.20
|1.9696
|1.9642
|1.9876
|2261
|2006.12.13 09:00
|modify
|298
|205.10
|1.9690
|1.9642
|1.9870
|2262
|2006.12.13 09:35
|buy
|299
|144.30
|1.9685
|1.9642
|1.9865
|2263
|2006.12.13 11:20
|modify
|299
|144.30
|1.9685
|1.9697
|1.9865
|2264
|2006.12.13 12:00
|modify
|297
|288.20
|1.9696
|1.9650
|1.9876
|2265
|2006.12.13 12:00
|modify
|298
|205.10
|1.9690
|1.9650
|1.9870
|2266
|2006.12.13 13:00
|modify
|297
|288.20
|1.9696
|1.9654
|1.9876
|2267
|2006.12.13 13:00
|modify
|298
|205.10
|1.9690
|1.9654
|1.9870
|2268
|2006.12.13 14:00
|modify
|297
|288.20
|1.9696
|1.9656
|1.9876
|2269
|2006.12.13 14:00
|modify
|298
|205.10
|1.9690
|1.9656
|1.9870
|2270
|2006.12.13 14:25
|s/l
|299
|144.30
|1.9697
|1.9697
|1.9865
|12121.52
|1453132.98
|2271
|2006.12.13 14:33
|s/l
|297
|288.20
|1.9656
|1.9656
|1.9876
|-80696.64
|1372436.34
|2272
|2006.12.13 14:33
|s/l
|298
|205.10
|1.9656
|1.9656
|1.9870
|-48814.54
|1323621.80
|2273
|2006.12.18 04:35
|sell
|300
|264.70
|1.9544
|1.9640
|1.9370
|2274
|2006.12.18 04:35
|modify
|300
|264.70
|1.9544
|1.9637
|1.9370
|2275
|2006.12.18 05:00
|modify
|300
|264.70
|1.9544
|1.9636
|1.9370
|2276
|2006.12.18 06:00
|modify
|300
|264.70
|1.9544
|1.9633
|1.9370
|2277
|2006.12.18 06:55
|sell
|301
|184.80
|1.9561
|1.9636
|1.9387
|2278
|2006.12.18 06:55
|modify
|301
|184.80
|1.9561
|1.9633
|1.9387
|2279
|2006.12.18 07:00
|modify
|300
|264.70
|1.9544
|1.9605
|1.9370
|2280
|2006.12.18 07:00
|modify
|301
|184.80
|1.9561
|1.9605
|1.9387
|2281
|2006.12.18 08:00
|modify
|300
|264.70
|1.9544
|1.9587
|1.9370
|2282
|2006.12.18 08:00
|modify
|301
|184.80
|1.9561
|1.9587
|1.9387
|2283
|2006.12.18 09:00
|modify
|300
|264.70
|1.9544
|1.9570
|1.9370
|2284
|2006.12.18 09:00
|modify
|301
|184.80
|1.9561
|1.9570
|1.9387
|2285
|2006.12.18 09:40
|s/l
|300
|264.70
|1.9570
|1.9570
|1.9370
|-48176.45
|1275445.35
|2286
|2006.12.18 09:40
|s/l
|301
|184.80
|1.9570
|1.9570
|1.9387
|-11642.57
|1263802.78
|2287
|2007.01.03 00:50
|buy
|302
|252.70
|1.9727
|1.9651
|1.9907
|2288
|2007.01.03 01:00
|modify
|302
|252.70
|1.9727
|1.9662
|1.9907
|2289
|2007.01.03 02:00
|modify
|302
|252.70
|1.9727
|1.9666
|1.9907
|2290
|2007.01.03 03:00
|modify
|302
|252.70
|1.9727
|1.9675
|1.9907
|2291
|2007.01.03 04:00
|modify
|302
|252.70
|1.9727
|1.9678
|1.9907
|2292
|2007.01.03 05:00
|modify
|302
|252.70
|1.9727
|1.9687
|1.9907
|2293
|2007.01.03 06:00
|modify
|302
|252.70
|1.9727
|1.9699
|1.9907
|2294
|2007.01.03 10:33
|s/l
|302
|252.70
|1.9699
|1.9699
|1.9907
|-49530.42
|1214272.36
|2295
|2007.01.04 04:05
|sell
|303
|242.80
|1.9522
|1.9598
|1.9348
|2296
|2007.01.04 04:05
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9595
|1.9348
|2297
|2007.01.04 04:15
|sell
|304
|173.40
|1.9528
|1.9598
|1.9354
|2298
|2007.01.04 04:15
|modify
|304
|173.40
|1.9528
|1.9595
|1.9354
|2299
|2007.01.04 05:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9593
|1.9348
|2300
|2007.01.04 05:00
|modify
|304
|173.40
|1.9528
|1.9593
|1.9354
|2301
|2007.01.04 06:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9582
|1.9348
|2302
|2007.01.04 06:00
|modify
|304
|173.40
|1.9528
|1.9582
|1.9354
|2303
|2007.01.04 07:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9574
|1.9348
|2304
|2007.01.04 07:00
|modify
|304
|173.40
|1.9528
|1.9574
|1.9354
|2305
|2007.01.04 07:39
|modify
|304
|173.40
|1.9528
|1.9516
|1.9354
|2306
|2007.01.04 08:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9558
|1.9348
|2307
|2007.01.04 08:32
|s/l
|304
|173.40
|1.9516
|1.9516
|1.9354
|14566.03
|1228838.39
|2308
|2007.01.04 09:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9554
|1.9348
|2309
|2007.01.04 09:06
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9510
|1.9348
|2310
|2007.01.04 11:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9498
|1.9348
|2311
|2007.01.04 12:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9495
|1.9348
|2312
|2007.01.05 01:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9490
|1.9348
|2313
|2007.01.05 02:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9484
|1.9348
|2314
|2007.01.05 04:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9483
|1.9348
|2315
|2007.01.05 05:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9471
|1.9348
|2316
|2007.01.05 06:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9454
|1.9348
|2317
|2007.01.05 07:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9437
|1.9348
|2318
|2007.01.05 08:00
|modify
|303
|242.80
|1.9522
|1.9429
|1.9348
|2319
|2007.01.05 08:54
|s/l
|303
|242.80
|1.9429
|1.9429
|1.9348
|157553.86
|1386392.25
|2320
|2007.01.08 06:35
|sell
|305
|277.20
|1.9305
|1.9381
|1.9131
|2321
|2007.01.08 06:35
|modify
|305
|277.20
|1.9305
|1.9378
|1.9131
|2322
|2007.01.08 07:00
|modify
|305
|277.20
|1.9305
|1.9347
|1.9131
|2323
|2007.01.08 08:00
|modify
|305
|277.20
|1.9305
|1.9343
|1.9131
|2324
|2007.01.08 08:20
|s/l
|305
|277.20
|1.9343
|1.9343
|1.9131
|-73734.61
|1312657.64
|2325
|2007.01.16 01:15
|buy
|306
|262.50
|1.9632
|1.9589
|1.9812
|2326
|2007.01.16 02:00
|modify
|306
|262.50
|1.9632
|1.9593
|1.9812
|2327
|2007.01.16 03:00
|modify
|306
|262.50
|1.9632
|1.9595
|1.9812
|2328
|2007.01.16 06:00
|modify
|306
|262.50
|1.9632
|1.9597
|1.9812
|2329
|2007.01.16 07:00
|modify
|306
|262.50
|1.9632
|1.9603
|1.9812
|2330
|2007.01.16 08:00
|modify
|306
|262.50
|1.9632
|1.9609
|1.9812
|2331
|2007.01.16 08:06
|modify
|306
|262.50
|1.9632
|1.9644
|1.9812
|2332
|2007.01.16 11:04
|s/l
|306
|262.50
|1.9644
|1.9644
|1.9812
|22049.22
|1334706.86
|2333
|2007.01.26 08:25
|sell
|307
|266.90
|1.9667
|1.9719
|1.9493
|2334
|2007.01.26 08:25
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9716
|1.9493
|2335
|2007.01.26 09:00
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9710
|1.9493
|2336
|2007.01.26 09:15
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9655
|1.9493
|2337
|2007.01.29 06:00
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9654
|1.9493
|2338
|2007.01.29 07:00
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9644
|1.9493
|2339
|2007.01.29 08:00
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9629
|1.9493
|2340
|2007.01.29 09:00
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9623
|1.9493
|2341
|2007.01.30 02:00
|modify
|307
|266.90
|1.9667
|1.9622
|1.9493
|2342
|2007.01.30 02:06
|s/l
|307
|266.90
|1.9622
|1.9622
|1.9493
|82951.73
|1417658.59
|2343
|2007.02.01 04:15
|buy
|308
|283.50
|1.9628
|1.9531
|1.9808
|2344
|2007.02.01 06:04
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9543
|1.9808
|2345
|2007.02.01 07:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9555
|1.9808
|2346
|2007.02.01 08:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9573
|1.9808
|2347
|2007.02.01 09:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9587
|1.9808
|2348
|2007.02.01 11:58
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9640
|1.9808
|2349
|2007.02.02 03:04
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9643
|1.9808
|2350
|2007.02.02 04:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9646
|1.9808
|2351
|2007.02.02 05:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9651
|1.9808
|2352
|2007.02.02 06:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9656
|1.9808
|2353
|2007.02.02 07:00
|modify
|308
|283.50
|1.9628
|1.9664
|1.9808
|2354
|2007.02.02 08:19
|s/l
|308
|283.50
|1.9664
|1.9664
|1.9808
|70926.50
|1488585.09
|2355
|2007.02.07 02:10
|buy
|309
|297.70
|1.9687
|1.9644
|1.9867
|2356
|2007.02.07 03:00
|modify
|309
|297.70
|1.9687
|1.9647
|1.9867
|2357
|2007.02.07 04:00
|modify
|309
|297.70
|1.9687
|1.9653
|1.9867
|2358
|2007.02.07 06:00
|modify
|309
|297.70
|1.9687
|1.9661
|1.9867
|2359
|2007.02.07 07:00
|modify
|309
|297.70
|1.9687
|1.9666
|1.9867
|2360
|2007.02.07 08:00
|modify
|309
|297.70
|1.9687
|1.9668
|1.9867
|2361
|2007.02.07 14:33
|modify
|309
|297.70
|1.9687
|1.9699
|1.9867
|2362
|2007.02.07 15:58
|s/l
|309
|297.70
|1.9699
|1.9699
|1.9867
|25006.77
|1513591.86
|2363
|2007.02.09 00:30
|sell
|310
|302.70
|1.9590
|1.9660
|1.9416
|2364
|2007.02.09 00:31
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9657
|1.9416
|2365
|2007.02.09 01:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9647
|1.9416
|2366
|2007.02.09 02:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9643
|1.9416
|2367
|2007.02.09 03:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9641
|1.9416
|2368
|2007.02.09 04:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9634
|1.9416
|2369
|2007.02.09 05:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9612
|1.9416
|2370
|2007.02.09 06:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9604
|1.9416
|2371
|2007.02.09 07:00
|modify
|310
|302.70
|1.9590
|1.9599
|1.9416
|2372
|2007.02.09 07:05
|s/l
|310
|302.70
|1.9599
|1.9599
|1.9416
|-19070.28
|1494521.58
|2373
|2007.02.09 17:40
|sell
|311
|298.90
|1.9505
|1.9546
|1.9331
|2374
|2007.02.09 17:40
|modify
|311
|298.90
|1.9505
|1.9543
|1.9331
|2375
|2007.02.12 04:00
|modify
|311
|298.90
|1.9505
|1.9541
|1.9331
|2376
|2007.02.12 06:58
|s/l
|311
|298.90
|1.9541
|1.9541
|1.9331
|-75950.25
|1418571.33
|2377
|2007.02.23 01:25
|buy
|312
|283.70
|1.9563
|1.9508
|1.9743
|2378
|2007.02.23 02:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9516
|1.9743
|2379
|2007.02.23 03:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9518
|1.9743
|2380
|2007.02.23 04:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9522
|1.9743
|2381
|2007.02.23 05:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9524
|1.9743
|2382
|2007.02.23 06:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9526
|1.9743
|2383
|2007.02.23 07:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9528
|1.9743
|2384
|2007.02.23 08:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9535
|1.9743
|2385
|2007.02.23 09:00
|modify
|312
|283.70
|1.9563
|1.9547
|1.9743
|2386
|2007.02.23 10:32
|s/l
|312
|283.70
|1.9547
|1.9547
|1.9743
|-31773.81
|1386797.52
|2387
|2007.02.26 05:40
|buy
|313
|277.30
|1.9626
|1.9575
|1.9806
|2388
|2007.02.26 06:00
|modify
|313
|277.30
|1.9626
|1.9582
|1.9806
|2389
|2007.02.26 07:00
|modify
|313
|277.30
|1.9626
|1.9586
|1.9806
|2390
|2007.02.26 08:00
|modify
|313
|277.30
|1.9626
|1.9592
|1.9806
|2391
|2007.02.26 09:00
|modify
|313
|277.30
|1.9626
|1.9596
|1.9806
|2392
|2007.02.27 08:32
|s/l
|313
|277.30
|1.9596
|1.9596
|1.9806
|-58736.58
|1328060.94
|2393
|2007.03.06 01:35
|sell
|314
|265.60
|1.9243
|1.9301
|1.9069
|2394
|2007.03.06 01:35
|modify
|314
|265.60
|1.9243
|1.9298
|1.9069
|2395
|2007.03.06 02:00
|modify
|314
|265.60
|1.9243
|1.9296
|1.9069
|2396
|2007.03.06 03:25
|sell
|315
|190.60
|1.9249
|1.9299
|1.9075
|2397
|2007.03.06 03:25
|modify
|315
|190.60
|1.9249
|1.9296
|1.9075
|2398
|2007.03.06 05:18
|s/l
|314
|265.60
|1.9296
|1.9296
|1.9069
|-98538.43
|1229522.51
|2399
|2007.03.06 05:18
|s/l
|315
|190.60
|1.9296
|1.9296
|1.9075
|-62706.67
|1166815.84