Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.a

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.03.09 03:55 (2004.08.01 - 2007.03.13)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; WPR_Period=90; ChandDist_Min=36; ChandDist_Max=95; TPPips=177; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=5; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test191063Ticks modelled4026755Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1156815.84Gross profit2851776.20Gross loss-1694960.36
Profit factor1.68Expected payoff3672.43
Absolute drawdown966.86Maximal drawdown435109.25 (27.16%)Relative drawdown34.13% (49450.57)
Total trades315Short positions (won %)150 (50.67%)Long positions (won %)165 (55.76%)
Profit trades (% of total)168 (53.33%)Loss trades (% of total)147 (46.67%)
Largestprofit trade278056.94loss trade-117456.14
Averageprofit trade16974.86loss trade-11530.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (23275.47)consecutive losses (loss in money)7 (-9261.71)
Maximalconsecutive profit (count of wins)536911.37 (5)consecutive loss (count of losses)-346776.02 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.08.02 23:55buy12.001.82531.82121.8433
22004.08.03 01:00modify12.001.82531.82241.8433
32004.08.03 02:00modify12.001.82531.82301.8433
42004.08.03 03:00modify12.001.82531.82321.8433
52004.08.03 08:02s/l12.001.82321.82321.8433-297.659702.35
62004.08.09 09:35buy21.901.84161.83761.8596
72004.08.09 10:00modify21.901.84161.83781.8596
82004.08.09 16:30s/l21.901.83781.83781.8596-505.409196.95
92004.08.11 09:00sell31.801.82941.83391.8120
102004.08.11 09:00modify31.801.82941.83361.8120
112004.08.11 10:00modify31.801.82941.83331.8120
122004.08.11 10:44modify31.801.82941.82821.8120
132004.08.11 11:18s/l31.801.82821.82821.8120151.199348.14
142004.08.16 07:25buy41.801.84161.83581.8596
152004.08.16 08:00modify41.801.84161.83791.8596
162004.08.16 09:00modify41.801.84161.83911.8596
172004.08.16 09:16s/l41.801.83911.83911.8596-315.009033.14
182004.08.18 05:45sell51.801.82891.83781.8115
192004.08.18 05:46modify51.801.82891.83751.8115
202004.08.18 06:00modify51.801.82891.83511.8115
212004.08.18 06:15sell61.301.82951.83541.8121
222004.08.18 06:15modify61.301.82951.83511.8121
232004.08.18 07:00modify51.801.82891.83431.8115
242004.08.18 07:00modify61.301.82951.83431.8121
252004.08.18 08:00modify51.801.82891.83281.8115
262004.08.18 08:00modify61.301.82951.83281.8121
272004.08.18 09:00modify51.801.82891.83221.8115
282004.08.18 09:00modify61.301.82951.83221.8121
292004.08.18 09:39modify61.301.82951.82831.8121
302004.08.18 10:30modify51.801.82891.82771.8115
312004.08.18 10:49s/l51.801.82771.82771.8115151.209184.34
322004.08.18 10:57s/l61.301.82831.82831.8121109.219293.55
332004.08.19 06:50sell71.801.82401.82821.8066
342004.08.19 06:51modify71.801.82401.82791.8066
352004.08.19 07:00modify71.801.82401.82741.8066
362004.08.19 08:00modify71.801.82401.82701.8066
372004.08.19 10:13modify71.801.82401.82281.8066
382004.08.19 10:41s/l71.801.82281.82281.8066151.209444.75
392004.08.23 16:00sell81.801.81801.82261.8006
402004.08.23 16:00modify81.801.81801.82231.8006
412004.08.23 17:02modify81.801.81801.81681.8006
422004.08.24 05:00modify81.801.81801.81651.8006
432004.08.24 06:00modify81.801.81801.81561.8006
442004.08.24 07:00modify81.801.81801.81301.8006
452004.08.24 09:00modify81.801.81801.81251.8006
462004.08.24 12:00modify81.801.81801.81181.8006
472004.08.24 13:00modify81.801.81801.81161.8006
482004.08.24 14:26t/p81.801.80061.81161.80062188.6111633.36
492004.08.25 03:40sell92.301.79351.80161.7761
502004.08.25 03:40modify92.301.79351.80131.7761
512004.08.25 05:10sell101.701.79431.80161.7769
522004.08.25 05:10modify101.701.79431.80131.7769
532004.08.25 06:00modify92.301.79351.79841.7761
542004.08.25 06:00modify101.701.79431.79841.7769
552004.08.25 08:00modify92.301.79351.79781.7761
562004.08.25 08:00modify101.701.79431.79781.7769
572004.08.25 09:00modify92.301.79351.79691.7761
582004.08.25 09:00modify101.701.79431.79691.7769
592004.08.25 09:37s/l92.301.79691.79691.7761-547.3911085.97
602004.08.25 09:37s/l101.701.79691.79691.7769-309.4010776.57
612004.09.03 06:05sell112.101.79141.79581.7740
622004.09.03 06:05modify112.101.79141.79551.7740
632004.09.03 07:00modify112.101.79141.79491.7740
642004.09.03 08:00modify112.101.79141.79371.7740
652004.09.03 08:51modify112.101.79141.79021.7740
662004.09.03 10:50s/l112.101.79021.79021.7740176.4110952.98
672004.09.06 08:55sell122.101.77761.78271.7602
682004.09.06 08:55modify122.101.77761.78241.7602
692004.09.06 09:00modify122.101.77761.78041.7602
702004.09.06 12:59s/l122.101.78041.78041.7602-411.5910541.39
712004.09.09 07:25buy132.101.78561.77891.8036
722004.09.09 08:00modify132.101.78561.78211.8036
732004.09.09 09:00modify132.101.78561.78401.8036
742004.09.09 10:34s/l132.101.78401.78401.8036-235.2010306.19
752004.09.16 03:00sell142.001.77781.78581.7604
762004.09.16 03:00modify142.001.77781.78551.7604
772004.09.16 04:00modify142.001.77781.78451.7604
782004.09.16 04:40sell151.501.77841.78481.7610
792004.09.16 04:40modify151.501.77841.78451.7610
802004.09.16 05:00modify142.001.77781.78441.7604
812004.09.16 05:00modify151.501.77841.78441.7610
822004.09.16 06:00modify142.001.77781.78361.7604
832004.09.16 06:00modify151.501.77841.78361.7610
842004.09.16 07:00modify142.001.77781.78211.7604
852004.09.16 07:00modify151.501.77841.78211.7610
862004.09.16 08:00modify142.001.77781.78111.7604
872004.09.16 08:00modify151.501.77841.78111.7610
882004.09.16 09:00modify142.001.77781.78061.7604
892004.09.16 09:00modify151.501.77841.78061.7610
902004.09.16 09:33s/l142.001.78061.78061.7604-392.019914.18
912004.09.16 09:33s/l151.501.78061.78061.7610-230.999683.19
922004.09.27 09:35buy161.901.80481.79991.8228
932004.09.27 10:00modify161.901.80481.80071.8228
942004.09.27 11:00modify161.901.80481.80081.8228
952004.09.27 13:00modify161.901.80481.80091.8228
962004.09.27 18:38modify161.901.80481.80601.8228
972004.09.28 13:00modify161.901.80481.80661.8228
982004.09.28 14:00modify161.901.80481.80691.8228
992004.09.28 15:00modify161.901.80481.80701.8228
1002004.09.28 16:00modify161.901.80481.80751.8228
1012004.09.28 17:00modify161.901.80481.80781.8228
1022004.09.29 05:00modify161.901.80481.80811.8228
1032004.09.29 06:00modify161.901.80481.80841.8228
1042004.09.29 07:00modify161.901.80481.80891.8228
1052004.09.29 08:00modify161.901.80481.81011.8228
1062004.09.29 08:18s/l161.901.81011.81011.8228697.9810381.17
1072004.09.30 00:30sell172.001.80071.80741.7833
1082004.09.30 00:30modify172.001.80071.80711.7833
1092004.09.30 02:00modify172.001.80071.80631.7833
1102004.09.30 03:00modify172.001.80071.80591.7833
1112004.09.30 04:00modify172.001.80071.80521.7833
1122004.09.30 05:00modify172.001.80071.80501.7833
1132004.09.30 06:00modify172.001.80071.80411.7833
1142004.09.30 07:00modify172.001.80071.80311.7833
1152004.09.30 08:00modify172.001.80071.80251.7833
1162004.09.30 09:00modify172.001.80071.80191.7833
1172004.09.30 09:51modify172.001.80071.79951.7833
1182004.09.30 11:44s/l172.001.79951.79951.7833168.0110549.18
1192004.10.01 04:05buy182.101.81001.80281.8280
1202004.10.01 05:05modify182.101.81001.80491.8280
1212004.10.01 06:00modify182.101.81001.80551.8280
1222004.10.01 07:00modify182.101.81001.80601.8280
1232004.10.01 08:00modify182.101.81001.80701.8280
1242004.10.01 09:00modify182.101.81001.80741.8280
1252004.10.01 10:03s/l182.101.80741.80741.8280-382.2010166.98
1262004.10.01 20:10sell192.001.79841.80251.7810
1272004.10.01 20:11modify192.001.79841.80221.7810
1282004.10.04 02:03modify192.001.79841.79721.7810
1292004.10.04 14:00modify192.001.79841.79701.7810
1302004.10.04 15:00modify192.001.79841.79571.7810
1312004.10.04 16:00modify192.001.79841.79491.7810
1322004.10.04 17:00modify192.001.79841.79441.7810
1332004.10.04 18:00modify192.001.79841.79281.7810
1342004.10.04 19:00modify192.001.79841.79151.7810
1352004.10.05 00:00modify192.001.79841.79121.7810
1362004.10.05 01:00modify192.001.79841.79061.7810
1372004.10.05 02:00modify192.001.79841.79021.7810
1382004.10.05 03:00modify192.001.79841.79001.7810
1392004.10.05 04:00modify192.001.79841.78901.7810
1402004.10.05 05:00modify192.001.79841.78811.7810
1412004.10.05 06:00modify192.001.79841.78731.7810
1422004.10.05 07:00modify192.001.79841.78701.7810
1432004.10.05 08:00modify192.001.79841.78671.7810
1442004.10.05 08:07s/l192.001.78671.78671.78101629.6111796.59
1452004.10.18 07:30buy202.301.80321.79901.8212
1462004.10.18 08:00modify202.301.80321.79991.8212
1472004.10.18 09:00modify202.301.80321.80061.8212
1482004.10.18 13:31s/l202.301.80061.80061.8212-418.5911378.00
1492004.10.20 02:00buy212.201.80281.79551.8208
1502004.10.20 02:35buy221.601.80201.79551.8200
1512004.10.20 03:00modify212.201.80281.79701.8208
1522004.10.20 03:00modify221.601.80201.79701.8200
1532004.10.20 04:00modify212.201.80281.79751.8208
1542004.10.20 04:00modify221.601.80201.79751.8200
1552004.10.20 05:00modify212.201.80281.79761.8208
1562004.10.20 05:00modify221.601.80201.79761.8200
1572004.10.20 06:00modify212.201.80281.79841.8208
1582004.10.20 06:00modify221.601.80201.79841.8200
1592004.10.20 07:00modify212.201.80281.79891.8208
1602004.10.20 07:00modify221.601.80201.79891.8200
1612004.10.20 08:00modify212.201.80281.79961.8208
1622004.10.20 08:00modify221.601.80201.79961.8200
1632004.10.20 09:19modify221.601.80201.80321.8200
1642004.10.20 09:21modify212.201.80281.80401.8208
1652004.10.20 19:00modify212.201.80281.80681.8208
1662004.10.20 19:00modify221.601.80201.80681.8200
1672004.10.21 01:00modify212.201.80281.80791.8208
1682004.10.21 01:00modify221.601.80201.80791.8200
1692004.10.21 02:00modify212.201.80281.80861.8208
1702004.10.21 02:00modify221.601.80201.80861.8200
1712004.10.21 03:00modify212.201.80281.80871.8208
1722004.10.21 03:00modify221.601.80201.80871.8200
1732004.10.21 05:00modify212.201.80281.80911.8208
1742004.10.21 05:00modify221.601.80201.80911.8200
1752004.10.21 06:00modify212.201.80281.80971.8208
1762004.10.21 06:00modify221.601.80201.80971.8200
1772004.10.21 07:00modify212.201.80281.80991.8208
1782004.10.21 07:00modify221.601.80201.80991.8200
1792004.10.21 08:00modify212.201.80281.81051.8208
1802004.10.21 08:00modify221.601.80201.81051.8200
1812004.10.21 09:00modify212.201.80281.81201.8208
1822004.10.21 09:00modify221.601.80201.81201.8200
1832004.10.21 09:46t/p221.601.82001.81201.82002007.2613385.27
1842004.10.21 09:46t/p212.201.82081.81201.82082759.9916145.26
1852004.10.22 00:35buy233.201.82691.81971.8449
1862004.10.22 02:00modify233.201.82691.82081.8449
1872004.10.22 03:00modify233.201.82691.82111.8449
1882004.10.22 04:00modify233.201.82691.82151.8449
1892004.10.22 05:00modify233.201.82691.82181.8449
1902004.10.22 06:00modify233.201.82691.82241.8449
1912004.10.22 07:00modify233.201.82691.82301.8449
1922004.10.22 08:00modify233.201.82691.82361.8449
1932004.10.22 08:23modify233.201.82691.82811.8449
1942004.10.22 08:44s/l233.201.82811.82811.8449268.8116414.07
1952004.10.26 02:10buy243.201.83991.83531.8579
1962004.10.26 03:00modify243.201.83991.83601.8579
1972004.10.26 03:34modify243.201.83991.84111.8579
1982004.10.26 07:56s/l243.201.84111.84111.8579268.8116682.88
1992004.10.27 07:00sell253.301.83611.84171.8187
2002004.10.27 07:00modify253.301.83611.84141.8187
2012004.10.27 07:15sell262.401.83691.84171.8195
2022004.10.27 07:15modify262.401.83691.84141.8195
2032004.10.27 08:00modify253.301.83611.84061.8187
2042004.10.27 08:00modify262.401.83691.84061.8195
2052004.10.27 09:00modify253.301.83611.83961.8187
2062004.10.27 09:00modify262.401.83691.83961.8195
2072004.10.27 10:00modify253.301.83611.83941.8187
2082004.10.27 10:00modify262.401.83691.83941.8195
2092004.10.27 12:57s/l253.301.83941.83941.8187-762.3015920.58
2102004.10.27 12:57s/l262.401.83941.83941.8195-420.0015500.58
2112004.10.28 04:55sell273.101.83161.83851.8142
2122004.10.28 04:55modify273.101.83161.83821.8142
2132004.10.28 05:00modify273.101.83161.83771.8142
2142004.10.28 06:00modify273.101.83161.83711.8142
2152004.10.28 06:00sell282.201.83221.83741.8148
2162004.10.28 06:00modify282.201.83221.83711.8148
2172004.10.28 06:50sell291.601.83341.83741.8160
2182004.10.28 06:50modify291.601.83341.83711.8160
2192004.10.28 07:00modify273.101.83161.83641.8142
2202004.10.28 07:00modify282.201.83221.83641.8148
2212004.10.28 07:00modify291.601.83341.83641.8160
2222004.10.28 08:00modify273.101.83161.83551.8142
2232004.10.28 08:00modify282.201.83221.83551.8148
2242004.10.28 08:00modify291.601.83341.83551.8160
2252004.10.28 09:00modify273.101.83161.83391.8142
2262004.10.28 09:00modify282.201.83221.83391.8148
2272004.10.28 09:00modify291.601.83341.83391.8160
2282004.10.28 09:04s/l273.101.83391.83391.8142-499.0815001.50
2292004.10.28 09:04s/l282.201.83391.83391.8148-261.7914739.71
2302004.10.28 09:04s/l291.601.83391.83391.8160-56.0014683.71
2312004.11.11 01:40sell302.901.84761.85541.8302
2322004.11.11 01:40modify302.901.84761.85511.8302
2332004.11.11 06:00modify302.901.84761.85451.8302
2342004.11.11 07:00modify302.901.84761.85231.8302
2352004.11.11 08:00modify302.901.84761.85031.8302
2362004.11.11 11:04modify302.901.84761.84641.8302
2372004.11.11 14:00modify302.901.84761.84611.8302
2382004.11.11 15:00modify302.901.84761.84601.8302
2392004.11.12 02:26s/l302.901.84601.84601.8302318.7115002.42
2402004.11.15 09:25buy313.001.85441.85031.8724
2412004.11.15 10:00modify313.001.85441.85141.8724
2422004.11.15 11:50s/l313.001.85141.85141.8724-630.0014372.42
2432004.11.17 01:35buy322.801.85191.84661.8699
2442004.11.17 04:00modify322.801.85191.84691.8699
2452004.11.17 05:00modify322.801.85191.84741.8699
2462004.11.17 06:00modify322.801.85191.84811.8699
2472004.11.17 07:00modify322.801.85191.84941.8699
2482004.11.17 09:00modify322.801.85191.84971.8699
2492004.11.17 09:01modify322.801.85191.85311.8699
2502004.11.17 13:00modify322.801.85191.85451.8699
2512004.11.17 16:42s/l322.801.85451.85451.8699509.5914882.01
2522004.11.19 06:05sell332.901.85191.85651.8345
2532004.11.19 06:06modify332.901.85191.85621.8345
2542004.11.19 06:50sell342.101.85251.85651.8351
2552004.11.19 06:50modify342.101.85251.85621.8351
2562004.11.19 07:00modify332.901.85191.85581.8345
2572004.11.19 07:00modify342.101.85251.85581.8351
2582004.11.19 08:00modify332.901.85191.85531.8345
2592004.11.19 08:00modify342.101.85251.85531.8351
2602004.11.19 08:51modify342.101.85251.85131.8351
2612004.11.19 09:15s/l342.101.85131.85131.8351176.4115058.42
2622004.11.19 09:56s/l332.901.85531.85531.8345-690.2014368.22
2632004.11.23 21:00buy352.801.86801.85891.8860
2642004.11.23 21:35buy362.001.86711.85891.8851
2652004.11.23 21:55buy371.501.86651.85891.8845
2662004.11.24 01:00modify352.801.86801.85951.8860
2672004.11.24 01:00modify362.001.86711.85951.8851
2682004.11.24 01:00modify371.501.86651.85951.8845
2692004.11.24 02:00modify352.801.86801.86021.8860
2702004.11.24 02:00modify362.001.86711.86021.8851
2712004.11.24 02:00modify371.501.86651.86021.8845
2722004.11.24 03:00modify352.801.86801.86241.8860
2732004.11.24 03:00modify362.001.86711.86241.8851
2742004.11.24 03:00modify371.501.86651.86241.8845
2752004.11.24 04:00modify352.801.86801.86311.8860
2762004.11.24 04:00modify362.001.86711.86311.8851
2772004.11.24 04:00modify371.501.86651.86311.8845
2782004.11.24 05:00modify352.801.86801.86371.8860
2792004.11.24 05:00modify362.001.86711.86371.8851
2802004.11.24 05:00modify371.501.86651.86371.8845
2812004.11.24 06:00modify352.801.86801.86461.8860
2822004.11.24 06:00modify362.001.86711.86461.8851
2832004.11.24 06:00modify371.501.86651.86461.8845
2842004.11.24 07:00modify352.801.86801.86491.8860
2852004.11.24 07:00modify362.001.86711.86491.8851
2862004.11.24 07:00modify371.501.86651.86491.8845
2872004.11.24 07:51modify371.501.86651.86771.8845
2882004.11.24 08:00modify352.801.86801.86521.8860
2892004.11.24 08:00modify362.001.86711.86521.8851
2902004.11.24 08:36modify362.001.86711.86831.8851
2912004.11.24 09:25modify352.801.86801.86921.8860
2922004.11.24 12:00modify362.001.86711.86851.8851
2932004.11.24 12:00modify371.501.86651.86851.8845
2942004.11.24 13:00modify352.801.86801.87081.8860
2952004.11.24 13:00modify362.001.86711.87081.8851
2962004.11.24 13:00modify371.501.86651.87081.8845
2972004.11.24 14:00modify352.801.86801.87171.8860
2982004.11.24 14:00modify362.001.86711.87171.8851
2992004.11.24 14:00modify371.501.86651.87171.8845
3002004.11.25 01:00modify352.801.86801.87241.8860
3012004.11.25 01:00modify362.001.86711.87241.8851
3022004.11.25 01:00modify371.501.86651.87241.8845
3032004.11.25 02:00modify352.801.86801.87301.8860
3042004.11.25 02:00modify362.001.86711.87301.8851
3052004.11.25 02:00modify371.501.86651.87301.8845
3062004.11.25 03:00modify352.801.86801.87411.8860
3072004.11.25 03:00modify362.001.86711.87411.8851
3082004.11.25 03:00modify371.501.86651.87411.8845
3092004.11.25 04:05modify352.801.86801.87441.8860
3102004.11.25 04:05modify362.001.86711.87441.8851
3112004.11.25 04:05modify371.501.86651.87441.8845
3122004.11.25 05:00modify352.801.86801.87491.8860
3132004.11.25 05:00modify362.001.86711.87491.8851
3142004.11.25 05:00modify371.501.86651.87491.8845
3152004.11.25 06:00modify352.801.86801.87531.8860
3162004.11.25 06:00modify362.001.86711.87531.8851
3172004.11.25 06:00modify371.501.86651.87531.8845
3182004.11.25 07:00modify352.801.86801.87591.8860
3192004.11.25 07:00modify362.001.86711.87591.8851
3202004.11.25 07:00modify371.501.86651.87591.8845
3212004.11.25 08:00modify352.801.86801.87611.8860
3222004.11.25 08:00modify362.001.86711.87611.8851
3232004.11.25 08:00modify371.501.86651.87611.8845
3242004.11.25 09:00modify352.801.86801.87701.8860
3252004.11.25 09:00modify362.001.86711.87701.8851
3262004.11.25 09:00modify371.501.86651.87701.8845
3272004.11.25 09:22t/p371.501.88451.87701.88451879.0716247.29
3282004.11.25 09:24t/p362.001.88511.87701.88512505.4518752.74
3292004.11.25 09:32t/p352.801.88601.87701.88603507.6222260.35
3302004.12.08 18:55sell384.401.93341.93881.9160
3312004.12.08 18:55modify384.401.93341.93851.9160
3322004.12.08 20:45sell393.101.93411.93881.9167
3332004.12.08 20:45modify393.101.93411.93851.9167
3342004.12.08 22:45sell402.201.93471.93881.9173
3352004.12.08 22:46modify402.201.93471.93851.9173
3362004.12.08 23:30s/l384.401.93851.93851.9160-1570.7920689.56
3372004.12.08 23:30s/l393.101.93851.93851.9167-954.7919734.77
3382004.12.08 23:30s/l402.201.93851.93851.9173-585.2019149.57
3392004.12.09 19:45sell413.801.92551.93311.9081
3402004.12.09 19:45modify413.801.92551.93281.9081
3412004.12.09 19:50sell422.701.92621.93311.9088
3422004.12.09 19:50modify422.701.92621.93281.9088
3432004.12.10 01:04modify422.701.92621.92501.9088
3442004.12.10 01:07modify413.801.92551.92431.9081
3452004.12.10 10:35t/p422.701.90881.92501.90883282.9422432.51
3462004.12.10 10:42t/p413.801.90811.92431.90814620.4327052.94
3472004.12.10 16:35sell435.401.91441.91981.8970
3482004.12.10 16:35modify435.401.91441.91951.8970
3492004.12.10 18:25sell443.801.91501.91981.8976
3502004.12.10 18:25modify443.801.91501.91951.8976
3512004.12.10 18:40sell452.701.91571.91981.8983
3522004.12.10 18:40modify452.701.91571.91951.8983
3532004.12.13 00:00modify452.701.91571.91451.8983
3542004.12.13 00:00modify443.801.91501.91381.8976
3552004.12.13 00:00modify435.401.91441.91321.8970
3562004.12.13 01:32s/l435.401.91321.91321.8970442.2527495.19
3572004.12.13 01:46s/l443.801.91381.91381.8976311.2427806.43
3582004.12.13 01:50s/l452.701.91451.91451.8983221.1428027.57
3592004.12.14 01:30buy465.601.92211.91421.9401
3602004.12.14 02:00modify465.601.92211.91481.9401
3612004.12.14 03:00modify465.601.92211.91541.9401
3622004.12.14 03:20buy474.001.92141.91541.9394
3632004.12.14 03:30buy482.701.92031.91541.9383
3642004.12.14 04:00modify465.601.92211.91611.9401
3652004.12.14 04:00modify474.001.92141.91611.9394
3662004.12.14 04:00modify482.701.92031.91611.9383
3672004.12.14 05:00modify465.601.92211.91651.9401
3682004.12.14 05:00modify474.001.92141.91651.9394
3692004.12.14 05:00modify482.701.92031.91651.9383
3702004.12.14 06:00modify465.601.92211.91711.9401
3712004.12.14 06:00modify474.001.92141.91711.9394
3722004.12.14 06:00modify482.701.92031.91711.9383
3732004.12.14 07:00modify465.601.92211.91771.9401
3742004.12.14 07:00modify474.001.92141.91771.9394
3752004.12.14 07:00modify482.701.92031.91771.9383
3762004.12.14 07:57modify482.701.92031.92151.9383
3772004.12.14 08:00modify465.601.92211.91881.9401
3782004.12.14 08:00modify474.001.92141.91881.9394
3792004.12.14 08:06s/l482.701.92151.92151.9383226.8128254.38
3802004.12.14 09:00modify465.601.92211.91911.9401
3812004.12.14 09:00modify474.001.92141.91911.9394
3822004.12.14 10:30modify474.001.92141.92261.9394
3832004.12.14 10:33modify465.601.92211.92331.9401
3842004.12.14 14:40s/l465.601.92331.92331.9401470.3928724.77
3852004.12.14 14:51s/l474.001.92261.92261.9394335.9929060.76
3862004.12.15 02:55buy495.801.92501.91911.9430
3872004.12.15 03:05buy504.101.92441.91911.9424
3882004.12.15 03:20buy512.901.92371.91911.9417
3892004.12.15 03:52s/l495.801.91911.91911.9430-2395.4126665.35
3902004.12.15 03:52s/l504.101.91911.91911.9424-1521.1125144.24
3912004.12.15 03:52s/l512.901.91911.91911.9417-933.8124210.43
3922004.12.16 01:40buy524.801.94151.93381.9595
3932004.12.16 01:55buy533.401.94021.93381.9582
3942004.12.16 02:00modify524.801.94151.93421.9595
3952004.12.16 02:00modify533.401.94021.93421.9582
3962004.12.16 03:00modify524.801.94151.93551.9595
3972004.12.16 03:00modify533.401.94021.93551.9582
3982004.12.16 04:00modify524.801.94151.93571.9595
3992004.12.16 04:00modify533.401.94021.93571.9582
4002004.12.16 05:00modify524.801.94151.93611.9595
4012004.12.16 05:00modify533.401.94021.93611.9582
4022004.12.16 06:00modify524.801.94151.93671.9595
4032004.12.16 06:00modify533.401.94021.93671.9582
4042004.12.16 07:00modify524.801.94151.93731.9595
4052004.12.16 07:00modify533.401.94021.93731.9582
4062004.12.16 08:00modify524.801.94151.93751.9595
4072004.12.16 08:00modify533.401.94021.93751.9582
4082004.12.16 08:25modify533.401.94021.94141.9582
4092004.12.16 09:00modify524.801.94151.93761.9595
4102004.12.16 09:50s/l533.401.94141.94141.9582285.5924496.02
4112004.12.16 10:32modify524.801.94151.94271.9595
4122004.12.16 15:19s/l524.801.94271.94271.9595403.1924899.21
4132004.12.22 01:05sell544.901.92901.93711.9116
4142004.12.22 01:05modify544.901.92901.93681.9116
4152004.12.22 02:00modify544.901.92901.93581.9116
4162004.12.22 03:00modify544.901.92901.93531.9116
4172004.12.22 06:00modify544.901.92901.93471.9116
4182004.12.22 07:00modify544.901.92901.93371.9116
4192004.12.22 08:00modify544.901.92901.93281.9116
4202004.12.22 10:47modify544.901.92901.92781.9116
4212004.12.22 13:02t/p544.901.91161.92781.91165968.2130867.42
4222004.12.22 19:50sell556.101.91691.92341.8995
4232004.12.22 19:50modify556.101.91691.92311.8995
4242004.12.23 04:00modify556.101.91691.92291.8995
4252004.12.23 05:00modify556.101.91691.92201.8995
4262004.12.23 08:56s/l556.101.92201.92201.8995-2216.1128651.31
4272004.12.28 01:25buy565.701.93231.92571.9503
4282004.12.28 01:40buy574.001.93141.92571.9494
4292004.12.28 07:00modify565.701.93231.92621.9503
4302004.12.28 07:00modify574.001.93141.92621.9494
4312004.12.28 08:00modify565.701.93231.92921.9503
4322004.12.28 08:00modify574.001.93141.92921.9494
4332004.12.28 08:20modify574.001.93141.93261.9494
4342004.12.28 08:32modify565.701.93231.93351.9503
4352004.12.28 15:00modify565.701.93231.93381.9503
4362004.12.28 15:00modify574.001.93141.93381.9494
4372004.12.28 16:00s/l565.701.93381.93381.9503598.4829249.79
4382004.12.28 16:00s/l574.001.93381.93381.9494672.0029921.79
4392004.12.29 22:30sell585.901.91851.92631.9011
4402004.12.29 22:33modify585.901.91851.92601.9011
4412004.12.29 23:00modify585.901.91851.92581.9011
4422004.12.30 01:00modify585.901.91851.92461.9011
4432004.12.30 02:00modify585.901.91851.92401.9011
4442004.12.30 04:00modify585.901.91851.92261.9011
4452004.12.30 05:00modify585.901.91851.92251.9011
4462004.12.30 06:14modify585.901.91851.92151.9011
4472004.12.30 07:00modify585.901.91851.92041.9011
4482004.12.30 07:09s/l585.901.92041.92041.9011-821.8929099.90
4492005.01.04 03:10sell595.801.90611.91511.8887
4502005.01.04 03:11modify595.801.90611.91481.8887
4512005.01.04 03:50sell604.101.90681.91511.8894
4522005.01.04 03:50modify604.101.90681.91481.8894
4532005.01.04 04:00sell612.901.90761.91511.8902
4542005.01.04 04:00modify612.901.90761.91481.8902
4552005.01.04 06:00modify595.801.90611.91411.8887
4562005.01.04 06:00modify604.101.90681.91411.8894
4572005.01.04 06:00modify612.901.90761.91411.8902
4582005.01.04 07:05modify595.801.90611.91271.8887
4592005.01.04 07:05modify604.101.90681.91271.8894
4602005.01.04 07:05modify612.901.90761.91271.8902
4612005.01.04 07:42modify612.901.90761.90641.8902
4622005.01.04 07:57modify604.101.90681.90561.8894
4632005.01.04 08:00modify595.801.90611.91131.8887
4642005.01.04 08:02modify595.801.90611.90491.8887
4652005.01.04 08:22s/l595.801.90491.90491.8887487.2129587.11
4662005.01.04 12:00modify612.901.90761.90601.8902
4672005.01.04 13:00modify604.101.90681.90501.8894
4682005.01.04 13:00modify612.901.90761.90501.8902
4692005.01.04 16:17t/p612.901.89021.90501.89023532.2133119.32
4702005.01.04 16:17t/p604.101.88941.90501.88944993.8138113.13
4712005.01.13 01:35buy627.601.89001.88021.9080
4722005.01.13 02:00modify627.601.89001.88091.9080
4732005.01.13 03:00modify627.601.89001.88141.9080
4742005.01.13 03:00buy635.501.88941.88141.9074
4752005.01.13 03:10buy643.901.88881.88141.9068
4762005.01.13 04:00modify627.601.89001.88221.9080
4772005.01.13 04:00modify635.501.88941.88221.9074
4782005.01.13 04:00modify643.901.88881.88221.9068
4792005.01.13 05:00modify627.601.89001.88291.9080
4802005.01.13 05:00modify635.501.88941.88291.9074
4812005.01.13 05:00modify643.901.88881.88291.9068
4822005.01.13 06:00modify627.601.89001.88591.9080
4832005.01.13 06:00modify635.501.88941.88591.9074
4842005.01.13 06:00modify643.901.88881.88591.9068
4852005.01.13 07:00modify627.601.89001.88671.9080
4862005.01.13 07:00modify635.501.88941.88671.9074
4872005.01.13 07:00modify643.901.88881.88671.9068
4882005.01.13 07:47modify643.901.88881.89001.9068
4892005.01.13 08:00modify627.601.89001.88811.9080
4902005.01.13 08:00modify635.501.88941.88811.9074
4912005.01.13 08:03s/l643.901.89001.89001.9068327.6138440.74
4922005.01.13 10:28s/l627.601.88811.88811.9080-1010.7737429.97
4932005.01.13 10:28s/l635.501.88811.88811.9074-500.4836929.49
4942005.01.17 01:30sell657.301.87091.88001.8535
4952005.01.17 01:32modify657.301.87091.87971.8535
4962005.01.17 02:00modify657.301.87091.87961.8535
4972005.01.17 03:00modify657.301.87091.87811.8535
4982005.01.17 03:30sell665.301.87191.87841.8545
4992005.01.17 03:30modify665.301.87191.87811.8545
5002005.01.17 05:05sell673.801.87251.87841.8551
5012005.01.17 05:07modify673.801.87251.87811.8551
5022005.01.17 07:00modify657.301.87091.87761.8535
5032005.01.17 07:00modify665.301.87191.87761.8545
5042005.01.17 07:00modify673.801.87251.87761.8551
5052005.01.17 08:00modify657.301.87091.87641.8535
5062005.01.17 08:00modify665.301.87191.87641.8545
5072005.01.17 08:00modify673.801.87251.87641.8551
5082005.01.17 09:00modify657.301.87091.87471.8535
5092005.01.17 09:00modify665.301.87191.87471.8545
5102005.01.17 09:00modify673.801.87251.87471.8551
5112005.01.17 11:00modify657.301.87091.87401.8535
5122005.01.17 11:00modify665.301.87191.87401.8545
5132005.01.17 11:00modify673.801.87251.87401.8551
5142005.01.17 11:05modify673.801.87251.87131.8551
5152005.01.17 12:09modify665.301.87191.87071.8545
5162005.01.17 12:20modify657.301.87091.86971.8535
5172005.01.17 15:00modify665.301.87191.87011.8545
5182005.01.17 15:00modify673.801.87251.87011.8551
5192005.01.17 16:00modify665.301.87191.87001.8545
5202005.01.17 16:00modify673.801.87251.87001.8551
5212005.01.17 17:00modify657.301.87091.86881.8535
5222005.01.17 17:00modify665.301.87191.86881.8545
5232005.01.17 17:00modify673.801.87251.86881.8551
5242005.01.17 18:00modify657.301.87091.86811.8535
5252005.01.17 18:00modify665.301.87191.86811.8545
5262005.01.17 18:00modify673.801.87251.86811.8551
5272005.01.18 01:00modify657.301.87091.86771.8535
5282005.01.18 01:00modify665.301.87191.86771.8545
5292005.01.18 01:00modify673.801.87251.86771.8551
5302005.01.18 02:00modify657.301.87091.86581.8535
5312005.01.18 02:00modify665.301.87191.86581.8545
5322005.01.18 02:00modify673.801.87251.86581.8551
5332005.01.18 03:15t/p673.801.85511.86581.85514620.4041549.89
5342005.01.18 05:00modify657.301.87091.86461.8535
5352005.01.18 05:00modify665.301.87191.86461.8545
5362005.01.18 09:30t/p665.301.85451.86461.85456444.2647994.15
5372005.01.18 09:31t/p657.301.85351.86461.85358876.0956870.24
5382005.01.19 17:20buy6811.301.87471.86831.8927
5392005.01.19 17:45buy698.101.87341.86831.8914
5402005.01.19 18:00buy705.701.87231.86831.8903
5412005.01.19 20:00s/l6811.301.86831.86831.8927-5062.4251807.82
5422005.01.19 20:00s/l698.101.86831.86831.8914-2891.7248916.10
5432005.01.19 20:00s/l705.701.86831.86831.8903-1595.9947320.11
5442005.01.24 03:00buy719.401.87551.86701.8935
5452005.01.24 03:30buy726.801.87491.86701.8929
5462005.01.24 03:35buy734.901.87431.86701.8923
5472005.01.24 05:00modify719.401.87551.86771.8935
5482005.01.24 05:00modify726.801.87491.86771.8929
5492005.01.24 05:00modify734.901.87431.86771.8923
5502005.01.24 07:00modify719.401.87551.86881.8935
5512005.01.24 07:00modify726.801.87491.86881.8929
5522005.01.24 07:00modify734.901.87431.86881.8923
5532005.01.24 07:41modify734.901.87431.87551.8923
5542005.01.24 08:00modify719.401.87551.86921.8935
5552005.01.24 08:00modify726.801.87491.86921.8929
5562005.01.24 08:49modify726.801.87491.87611.8929
5572005.01.24 08:51modify719.401.87551.87671.8935
5582005.01.24 16:18s/l719.401.87671.87671.8935789.5848109.69
5592005.01.24 16:20s/l726.801.87611.87611.8929571.2348680.92
5602005.01.24 16:36s/l734.901.87551.87551.8923411.6249092.54
5612005.01.26 01:30sell749.801.86621.87531.8488
5622005.01.26 01:31modify749.801.86621.87501.8488
5632005.01.26 02:00modify749.801.86621.87481.8488
5642005.01.26 02:05sell757.101.86701.87511.8496
5652005.01.26 02:05modify757.101.86701.87481.8496
5662005.01.26 03:04modify749.801.86621.87471.8488
5672005.01.26 03:04modify757.101.86701.87471.8496
5682005.01.26 04:00modify749.801.86621.87431.8488
5692005.01.26 04:00modify757.101.86701.87431.8496
5702005.01.26 04:15sell764.901.86801.87461.8506
5712005.01.26 04:15modify764.901.86801.87431.8506
5722005.01.26 04:20sell773.401.86891.87461.8515
5732005.01.26 04:20modify773.401.86891.87431.8515
5742005.01.26 04:30sell782.201.86971.87461.8523
5752005.01.26 04:30modify782.201.86971.87431.8523
5762005.01.26 05:00modify749.801.86621.87311.8488
5772005.01.26 05:00modify757.101.86701.87311.8496
5782005.01.26 05:00modify764.901.86801.87311.8506
5792005.01.26 05:00modify773.401.86891.87311.8515
5802005.01.26 05:00modify782.201.86971.87311.8523
5812005.01.26 06:00modify749.801.86621.87281.8488
5822005.01.26 06:00modify757.101.86701.87281.8496
5832005.01.26 06:00modify764.901.86801.87281.8506
5842005.01.26 06:00modify773.401.86891.87281.8515
5852005.01.26 06:00modify782.201.86971.87281.8523
5862005.01.26 07:00modify749.801.86621.87251.8488
5872005.01.26 07:00modify757.101.86701.87251.8496
5882005.01.26 07:00modify764.901.86801.87251.8506
5892005.01.26 07:00modify773.401.86891.87251.8515
5902005.01.26 07:00modify782.201.86971.87251.8523
5912005.01.26 08:00modify749.801.86621.87031.8488
5922005.01.26 08:00modify757.101.86701.87031.8496
5932005.01.26 08:00modify764.901.86801.87031.8506
5942005.01.26 08:00modify773.401.86891.87031.8515
5952005.01.26 08:00modify782.201.86971.87031.8523
5962005.01.26 09:00modify749.801.86621.87021.8488
5972005.01.26 09:00modify757.101.86701.87021.8496
5982005.01.26 09:00modify764.901.86801.87021.8506
5992005.01.26 09:00modify773.401.86891.87021.8515
6002005.01.26 09:00modify782.201.86971.87021.8523
6012005.01.26 09:11s/l749.801.87021.87021.8488-2744.0246348.52
6022005.01.26 09:11s/l757.101.87021.87021.8496-1590.4144758.11
6032005.01.26 09:11s/l764.901.87021.87021.8506-754.5944003.52
6042005.01.26 09:11s/l773.401.87021.87021.8515-309.4143694.11
6052005.01.26 09:11s/l782.201.87021.87021.8523-77.0143617.10
6062005.01.28 03:00buy798.701.88731.88121.9053
6072005.01.28 05:00modify798.701.88731.88151.9053
6082005.01.28 05:35buy806.301.88661.88151.9046
6092005.01.28 06:00modify798.701.88731.88211.9053
6102005.01.28 06:00modify806.301.88661.88211.9046
6112005.01.28 08:00modify798.701.88731.88301.9053
6122005.01.28 08:00modify806.301.88661.88301.9046
6132005.01.28 09:00modify798.701.88731.88341.9053
6142005.01.28 09:00modify806.301.88661.88341.9046
6152005.01.28 12:20s/l798.701.88341.88341.9053-2375.0841242.02
6162005.01.28 12:20s/l806.301.88341.88341.9046-1411.1939830.83
6172005.02.07 07:40sell817.901.87501.88211.8576
6182005.02.07 07:41modify817.901.87501.88181.8576
6192005.02.07 08:00modify817.901.87501.88131.8576
6202005.02.07 08:30modify817.901.87501.87381.8576
6212005.02.07 18:13t/p817.901.85761.87381.85769622.2049453.03
6222005.02.11 00:15buy829.801.86841.85971.8864
6232005.02.11 02:05modify829.801.86841.85991.8864
6242005.02.11 02:25buy837.101.86771.85991.8857
6252005.02.11 03:00modify829.801.86841.86011.8864
6262005.02.11 03:00modify837.101.86771.86011.8857
6272005.02.11 04:00modify829.801.86841.86051.8864
6282005.02.11 04:00modify837.101.86771.86051.8857
6292005.02.11 05:00modify829.801.86841.86101.8864
6302005.02.11 05:00modify837.101.86771.86101.8857
6312005.02.11 06:00modify829.801.86841.86291.8864
6322005.02.11 06:00modify837.101.86771.86291.8857
6332005.02.11 07:00modify829.801.86841.86591.8864
6342005.02.11 07:00modify837.101.86771.86591.8857
6352005.02.11 08:00modify829.801.86841.86721.8864
6362005.02.11 08:00modify837.101.86771.86721.8857
6372005.02.11 09:00modify829.801.86841.86741.8864
6382005.02.11 09:00modify837.101.86771.86741.8857
6392005.02.11 11:00modify829.801.86841.86761.8864
6402005.02.11 11:00modify837.101.86771.86761.8857
6412005.02.11 11:13s/l829.801.86761.86761.8864-548.8348904.20
6422005.02.11 11:13s/l837.101.86761.86761.8857-49.7248854.48
6432005.02.15 00:35buy849.701.88691.87921.9049
6442005.02.15 01:00modify849.701.88691.87981.9049
6452005.02.15 02:00modify849.701.88691.88121.9049
6462005.02.15 02:10buy857.001.88631.88121.9043
6472005.02.15 03:00modify849.701.88691.88151.9049
6482005.02.15 03:00modify857.001.88631.88151.9043
6492005.02.15 04:00modify849.701.88691.88221.9049
6502005.02.15 04:00modify857.001.88631.88221.9043
6512005.02.15 05:00modify849.701.88691.88241.9049
6522005.02.15 05:00modify857.001.88631.88241.9043
6532005.02.15 06:00modify849.701.88691.88321.9049
6542005.02.15 06:00modify857.001.88631.88321.9043
6552005.02.15 07:00modify849.701.88691.88371.9049
6562005.02.15 07:00modify857.001.88631.88371.9043
6572005.02.15 08:00modify849.701.88691.88391.9049
6582005.02.15 08:00modify857.001.88631.88391.9043
6592005.02.15 09:00modify849.701.88691.88451.9049
6602005.02.15 09:00modify857.001.88631.88451.9043
6612005.02.15 14:11modify857.001.88631.88751.9043
6622005.02.15 14:13modify849.701.88691.88811.9049
6632005.02.15 15:11s/l849.701.88811.88811.9049814.7949669.27
6642005.02.15 15:25s/l857.001.88751.88751.9043587.9850257.25
6652005.02.23 02:20buy8610.001.90681.90271.9248
6662005.02.23 03:45modify8610.001.90681.90801.9248
6672005.02.23 04:09s/l8610.001.90801.90801.9248840.0151097.26
6682005.02.28 09:05buy8710.201.91991.91421.9379
6692005.02.28 09:31modify8710.201.91991.92111.9379
6702005.02.28 12:42s/l8710.201.92111.92111.9379856.7951954.05
6712005.02.28 22:30buy8810.301.92201.91601.9400
6722005.02.28 22:35buy897.401.92141.91601.9394
6732005.02.28 23:45buy905.301.92081.91601.9388
6742005.03.01 00:05buy913.601.92011.91601.9381
6752005.03.01 01:00modify8810.301.92201.91651.9400
6762005.03.01 01:00modify897.401.92141.91651.9394
6772005.03.01 01:00modify905.301.92081.91651.9388
6782005.03.01 01:00modify913.601.92011.91651.9381
6792005.03.01 02:00modify8810.301.92201.91671.9400
6802005.03.01 02:00modify897.401.92141.91671.9394
6812005.03.01 02:00modify905.301.92081.91671.9388
6822005.03.01 02:00modify913.601.92011.91671.9381
6832005.03.01 04:00modify8810.301.92201.91711.9400
6842005.03.01 04:00modify897.401.92141.91711.9394
6852005.03.01 04:00modify905.301.92081.91711.9388
6862005.03.01 04:00modify913.601.92011.91711.9381
6872005.03.01 04:04s/l8810.301.91711.91711.9400-3551.6548402.41
6882005.03.01 04:04s/l897.401.91711.91711.9394-2240.8846161.53
6892005.03.01 04:04s/l905.301.91711.91711.9388-1382.3644779.17
6902005.03.01 04:04s/l913.601.91711.91711.9381-756.0144023.16
6912005.03.02 21:00sell928.801.91301.91841.8956
6922005.03.02 21:00modify928.801.91301.91811.8956
6932005.03.02 22:30sell936.301.91371.91841.8963
6942005.03.02 22:30modify936.301.91371.91811.8963
6952005.03.03 01:00modify928.801.91301.91681.8956
6962005.03.03 01:00modify936.301.91371.91681.8963
6972005.03.03 02:00modify928.801.91301.91591.8956
6982005.03.03 02:00modify936.301.91371.91591.8963
6992005.03.03 03:25modify928.801.91301.91551.8956
7002005.03.03 03:25modify936.301.91371.91551.8963
7012005.03.03 07:00modify928.801.91301.91511.8956
7022005.03.03 07:00modify936.301.91371.91511.8963
7032005.03.03 08:00modify928.801.91301.91431.8956
7042005.03.03 08:00modify936.301.91371.91431.8963
7052005.03.03 08:38modify936.301.91371.91251.8963
7062005.03.03 08:50modify928.801.91301.91181.8956
7072005.03.03 13:37s/l928.801.91181.91181.8956683.7544706.91
7082005.03.03 13:41s/l936.301.91251.91251.8963489.5045196.41
7092005.03.07 03:59buy949.001.92241.91521.9404
7102005.03.07 04:05buy956.401.92121.91521.9392
7112005.03.07 07:00modify949.001.92241.91601.9404
7122005.03.07 07:00modify956.401.92121.91601.9392
7132005.03.07 08:00modify949.001.92241.91851.9404
7142005.03.07 08:00modify956.401.92121.91851.9392
7152005.03.07 09:00modify949.001.92241.92031.9404
7162005.03.07 09:00modify956.401.92121.92031.9392
7172005.03.07 09:02s/l949.001.92031.92031.9404-1322.9743873.44
7182005.03.07 09:02s/l956.401.92031.92031.9392-403.1943470.25
7192005.03.09 04:25buy968.601.92741.92251.9454
7202005.03.09 05:00modify968.601.92741.92271.9454
7212005.03.09 06:00modify968.601.92741.92291.9454
7222005.03.09 07:00modify968.601.92741.92471.9454
7232005.03.09 08:00modify968.601.92741.92531.9454
7242005.03.09 09:00modify968.601.92741.92621.9454
7252005.03.09 09:29modify968.601.92741.92861.9454
7262005.03.09 10:30s/l968.601.92861.92861.9454722.4344192.68
7272005.03.15 03:20sell978.801.91511.92091.8977
7282005.03.15 03:20modify978.801.91511.92061.8977
7292005.03.15 04:00modify978.801.91511.92051.8977
7302005.03.15 05:00modify978.801.91511.91981.8977
7312005.03.15 05:45sell986.301.91581.92011.8984
7322005.03.15 05:45modify986.301.91581.91981.8984
7332005.03.15 06:00modify978.801.91511.91951.8977
7342005.03.15 06:00modify986.301.91581.91951.8984
7352005.03.15 07:00modify978.801.91511.91881.8977
7362005.03.15 07:00modify986.301.91581.91881.8984
7372005.03.15 08:00modify978.801.91511.91801.8977
7382005.03.15 08:00modify986.301.91581.91801.8984
7392005.03.15 08:51modify986.301.91581.91461.8984
7402005.03.15 08:53modify978.801.91511.91391.8977
7412005.03.15 09:03s/l978.801.91391.91391.8977739.1944931.87
7422005.03.15 09:25s/l986.301.91461.91461.8984529.1945461.06
7432005.03.16 05:40sell999.001.91341.91891.8960
7442005.03.16 05:40modify999.001.91341.91861.8960
7452005.03.16 06:00modify999.001.91341.91781.8960
7462005.03.16 07:00modify999.001.91341.91541.8960
7472005.03.16 08:02s/l999.001.91541.91541.8960-1259.9744201.09
7482005.03.17 02:15buy1008.801.92461.91761.9426
7492005.03.17 04:00modify1008.801.92461.91801.9426
7502005.03.17 04:30buy1016.301.92371.91801.9417
7512005.03.17 05:00modify1008.801.92461.91831.9426
7522005.03.17 05:00modify1016.301.92371.91831.9417
7532005.03.17 06:00modify1008.801.92461.91991.9426
7542005.03.17 06:00modify1016.301.92371.91991.9417
7552005.03.17 07:00modify1008.801.92461.92041.9426
7562005.03.17 07:00modify1016.301.92371.92041.9417
7572005.03.17 08:00modify1008.801.92461.92091.9426
7582005.03.17 08:00modify1016.301.92371.92091.9417
7592005.03.17 14:34s/l1008.801.92091.92091.9426-2279.1741921.92
7602005.03.17 14:34s/l1016.301.92091.92091.9417-1234.8240687.10
7612005.03.24 04:30sell1028.101.87101.88001.8536
7622005.03.24 04:30modify1028.101.87101.87971.8536
7632005.03.24 05:00modify1028.101.87101.87911.8536
7642005.03.24 05:45sell1035.801.87201.87941.8546
7652005.03.24 05:45modify1035.801.87201.87911.8546
7662005.03.24 06:00modify1028.101.87101.87691.8536
7672005.03.24 06:00modify1035.801.87201.87691.8546
7682005.03.24 07:00modify1028.101.87101.87621.8536
7692005.03.24 07:00modify1035.801.87201.87621.8546
7702005.03.24 08:00modify1028.101.87101.87561.8536
7712005.03.24 08:00modify1035.801.87201.87561.8546
7722005.03.24 09:00modify1028.101.87101.87501.8536
7732005.03.24 09:00modify1035.801.87201.87501.8546
7742005.03.24 10:00modify1028.101.87101.87471.8536
7752005.03.24 10:00modify1035.801.87201.87471.8546
7762005.03.24 11:23modify1035.801.87201.87081.8546
7772005.03.24 11:50modify1028.101.87101.86981.8536
7782005.03.24 12:41s/l1028.101.86981.86981.8536680.4341367.53
7792005.03.24 13:04s/l1035.801.87081.87081.8546487.1941854.72
7802005.03.30 21:15buy1048.301.87941.87461.8974
7812005.03.31 03:00modify1048.301.87941.87481.8974
7822005.03.31 04:00modify1048.301.87941.87491.8974
7832005.03.31 06:00modify1048.301.87941.87511.8974
7842005.03.31 07:00modify1048.301.87941.87571.8974
7852005.03.31 08:00modify1048.301.87941.87621.8974
7862005.03.31 08:31s/l1048.301.87621.87621.8974-1904.5039950.22
7872005.04.04 20:35sell1057.901.87591.88001.8585
7882005.04.04 20:35modify1057.901.87591.87971.8585
7892005.04.05 01:05modify1057.901.87591.87931.8585
7902005.04.05 02:00modify1057.901.87591.87881.8585
7912005.04.05 03:00modify1057.901.87591.87791.8585
7922005.04.05 04:30s/l1057.901.87791.87791.8585-1122.5738827.65
7932005.04.11 03:25buy1067.701.88171.87451.8997
7942005.04.11 04:00modify1067.701.88171.87471.8997
7952005.04.11 05:14modify1067.701.88171.88291.8997
7962005.04.11 06:02s/l1067.701.88291.88291.8997646.8139474.46
7972005.04.18 03:30buy1077.801.88931.88151.9073
7982005.04.18 04:00close1077.801.88971.88151.9073218.4039692.86
7992005.04.19 01:50buy1087.901.90141.89451.9194
8002005.04.19 02:00modify1087.901.90141.89571.9194
8012005.04.19 02:00buy1095.701.90051.89571.9185
8022005.04.19 06:45modify1095.701.90051.90171.9185
8032005.04.19 07:00modify1087.901.90141.89621.9194
8042005.04.19 07:50modify1087.901.90141.90261.9194
8052005.04.19 18:00modify1087.901.90141.90301.9194
8062005.04.19 18:00modify1095.701.90051.90301.9185
8072005.04.19 19:00modify1087.901.90141.90391.9194
8082005.04.19 19:00modify1095.701.90051.90391.9185
8092005.04.19 20:00modify1087.901.90141.90411.9194
8102005.04.19 20:00modify1095.701.90051.90411.9185
8112005.04.19 21:00modify1087.901.90141.90441.9194
8122005.04.19 21:00modify1095.701.90051.90441.9185
8132005.04.19 21:12t/p1095.701.91851.90441.91857182.0046874.86
8142005.04.19 21:20t/p1087.901.91941.90441.91949953.9856828.84
8152005.04.22 08:00sell11011.301.90871.91421.8913
8162005.04.22 08:00modify11011.301.90871.91391.8913
8172005.04.22 09:00modify11011.301.90871.91281.8913
8182005.04.22 09:59s/l11011.301.91281.91281.8913-3243.1153585.73
8192005.04.26 23:25sell11110.701.90571.91171.8883
8202005.04.26 23:25modify11110.701.90571.91141.8883
8212005.04.26 23:30sell1127.601.90661.91171.8892
8222005.04.26 23:30modify1127.601.90661.91141.8892
8232005.04.27 00:00modify11110.701.90571.91131.8883
8242005.04.27 00:00modify1127.601.90661.91131.8892
8252005.04.27 01:00modify11110.701.90571.91061.8883
8262005.04.27 01:00modify1127.601.90661.91061.8892
8272005.04.27 02:00modify11110.701.90571.91011.8883
8282005.04.27 02:00modify1127.601.90661.91011.8892
8292005.04.27 04:00modify11110.701.90571.90981.8883
8302005.04.27 04:00modify1127.601.90661.90981.8892
8312005.04.27 05:00modify11110.701.90571.90921.8883
8322005.04.27 05:00modify1127.601.90661.90921.8892
8332005.04.27 06:00modify11110.701.90571.90861.8883
8342005.04.27 06:00modify1127.601.90661.90861.8892
8352005.04.27 07:00modify11110.701.90571.90831.8883
8362005.04.27 07:00modify1127.601.90661.90831.8892
8372005.04.27 07:59modify1127.601.90661.90541.8892
8382005.04.27 08:00modify11110.701.90571.90781.8883
8392005.04.27 08:03modify11110.701.90571.90451.8883
8402005.04.27 14:34s/l11110.701.90451.90451.8883876.3154462.04
8412005.04.27 14:34s/l1127.601.90541.90541.8892622.4455084.48
8422005.04.28 22:55buy11311.001.90641.90221.9244
8432005.04.29 06:22modify11311.001.90641.90761.9244
8442005.04.29 20:02s/l11311.001.90761.90761.9244903.9555988.43
8452005.05.06 00:00buy11411.101.90331.89881.9213
8462005.05.06 08:00modify11411.101.90331.89891.9213
8472005.05.06 08:37s/l11411.101.89891.89891.9213-3418.7152569.72
8482005.05.27 01:35sell11510.501.82091.82861.8035
8492005.05.27 01:37modify11510.501.82091.82831.8035
8502005.05.27 02:00modify11510.501.82091.82751.8035
8512005.05.27 03:00modify11510.501.82091.82711.8035
8522005.05.27 03:45sell1167.501.82241.82741.8050
8532005.05.27 03:45modify1167.501.82241.82711.8050
8542005.05.27 04:00modify11510.501.82091.82701.8035
8552005.05.27 04:00modify1167.501.82241.82701.8050
8562005.05.27 04:15sell1175.401.82301.82731.8056
8572005.05.27 04:15modify1175.401.82301.82701.8056
8582005.05.27 05:00modify11510.501.82091.82621.8035
8592005.05.27 05:00modify1167.501.82241.82621.8050
8602005.05.27 05:00modify1175.401.82301.82621.8056
8612005.05.27 06:00modify11510.501.82091.82581.8035
8622005.05.27 06:00modify1167.501.82241.82581.8050
8632005.05.27 06:00modify1175.401.82301.82581.8056
8642005.05.27 07:00modify11510.501.82091.82541.8035
8652005.05.27 07:00modify1167.501.82241.82541.8050
8662005.05.27 07:00modify1175.401.82301.82541.8056
8672005.05.27 08:00modify11510.501.82091.82491.8035
8682005.05.27 08:00modify1167.501.82241.82491.8050
8692005.05.27 08:00modify1175.401.82301.82491.8056
8702005.05.27 09:00modify11510.501.82091.82411.8035
8712005.05.27 09:00modify1167.501.82241.82411.8050
8722005.05.27 09:00modify1175.401.82301.82411.8056
8732005.05.27 09:10s/l11510.501.82411.82411.8035-2352.0350217.69
8742005.05.27 09:10s/l1167.501.82411.82411.8050-892.5149325.18
8752005.05.27 09:10s/l1175.401.82411.82411.8056-415.8248909.36
8762005.06.02 03:45sell1189.701.81211.81981.7947
8772005.06.02 03:45modify1189.701.81211.81951.7947
8782005.06.02 04:00modify1189.701.81211.81881.7947
8792005.06.02 04:40sell1197.101.81271.81911.7953
8802005.06.02 04:40modify1197.101.81271.81881.7953
8812005.06.02 05:00modify1189.701.81211.81851.7947
8822005.06.02 05:00modify1197.101.81271.81851.7953
8832005.06.02 06:00modify1189.701.81211.81791.7947
8842005.06.02 06:00modify1197.101.81271.81791.7953
8852005.06.02 07:00modify1189.701.81211.81731.7947
8862005.06.02 07:00modify1197.101.81271.81731.7953
8872005.06.02 08:00modify1189.701.81211.81691.7947
8882005.06.02 08:00modify1197.101.81271.81691.7953
8892005.06.02 09:00modify1189.701.81211.81651.7947
8902005.06.02 09:00modify1197.101.81271.81651.7953
8912005.06.02 09:14s/l1189.701.81651.81651.7947-2987.5645921.80
8922005.06.02 09:14s/l1197.101.81651.81651.7953-1888.5844033.22
8932005.06.07 03:35buy1208.801.82081.81631.8388
8942005.06.07 07:00modify1208.801.82081.81681.8388
8952005.06.07 07:38modify1208.801.82081.82201.8388
8962005.06.07 12:00modify1208.801.82081.82371.8388
8972005.06.07 20:00modify1208.801.82081.82431.8388
8982005.06.07 21:00modify1208.801.82081.82451.8388
8992005.06.07 22:00modify1208.801.82081.82471.8388
9002005.06.07 23:00modify1208.801.82081.82491.8388
9012005.06.08 00:00modify1208.801.82081.82631.8388
9022005.06.08 01:04modify1208.801.82081.82691.8388
9032005.06.08 02:00modify1208.801.82081.82741.8388
9042005.06.08 04:00modify1208.801.82081.82781.8388
9052005.06.08 05:00modify1208.801.82081.82951.8388
9062005.06.08 06:00modify1208.801.82081.82981.8388
9072005.06.08 09:00modify1208.801.82081.83031.8388
9082005.06.08 15:26t/p1208.801.83881.83031.838811072.0455105.27
9092005.06.08 18:15buy12111.001.83471.83031.8527
9102005.06.08 19:20s/l12111.001.83031.83031.8527-3387.9551717.32
9112005.06.10 02:10sell12210.301.82171.82651.8043
9122005.06.10 02:10modify12210.301.82171.82621.8043
9132005.06.10 05:00modify12210.301.82171.82601.8043
9142005.06.10 06:00modify12210.301.82171.82561.8043
9152005.06.10 07:00modify12210.301.82171.82531.8043
9162005.06.10 08:00modify12210.301.82171.82321.8043
9172005.06.10 10:43s/l12210.301.82321.82321.8043-1081.5250635.80
9182005.06.13 19:35sell12310.101.80601.81181.7886
9192005.06.13 19:38modify12310.101.80601.81151.7886
9202005.06.13 20:35sell1247.401.80661.81181.7892
9212005.06.13 20:37modify1247.401.80661.81151.7892
9222005.06.13 20:50sell1255.301.80721.81181.7898
9232005.06.13 20:50modify1255.301.80721.81151.7898
9242005.06.13 23:00modify12310.101.80601.81141.7886
9252005.06.13 23:00modify1247.401.80661.81141.7892
9262005.06.13 23:00modify1255.301.80721.81141.7898
9272005.06.13 23:45sell1263.801.80771.81171.7903
9282005.06.13 23:46modify1263.801.80771.81141.7903
9292005.06.14 00:00modify12310.101.80601.81091.7886
9302005.06.14 00:00modify1247.401.80661.81091.7892
9312005.06.14 00:00modify1255.301.80721.81091.7898
9322005.06.14 00:00modify1263.801.80771.81091.7903
9332005.06.14 01:00modify12310.101.80601.81061.7886
9342005.06.14 01:00modify1247.401.80661.81061.7892
9352005.06.14 01:00modify1255.301.80721.81061.7898
9362005.06.14 01:00modify1263.801.80771.81061.7903
9372005.06.14 01:55modify1263.801.80771.80651.7903
9382005.06.14 01:57modify1255.301.80721.80601.7898
9392005.06.14 02:00modify12310.101.80601.80971.7886
9402005.06.14 02:00modify1247.401.80661.80971.7892
9412005.06.14 02:13s/l1255.301.80601.80601.7898434.0551069.85
9422005.06.14 02:20s/l1263.801.80651.80651.7903311.2351381.08
9432005.06.14 03:00modify12310.101.80601.80961.7886
9442005.06.14 03:00modify1247.401.80661.80961.7892
9452005.06.14 06:00modify12310.101.80601.80951.7886
9462005.06.14 06:00modify1247.401.80661.80951.7892
9472005.06.14 07:00modify12310.101.80601.80911.7886
9482005.06.14 07:00modify1247.401.80661.80911.7892
9492005.06.14 08:59s/l12310.101.80911.80911.7886-2212.9149168.17
9502005.06.14 08:59s/l1247.401.80911.80911.7892-1310.5547857.62
9512005.06.16 02:15buy1279.501.82001.81191.8380
9522005.06.16 02:25buy1287.001.81931.81191.8373
9532005.06.16 06:00modify1279.501.82001.81291.8380
9542005.06.16 06:00modify1287.001.81931.81291.8373
9552005.06.16 06:30buy1294.701.81741.81291.8354
9562005.06.16 07:00modify1279.501.82001.81451.8380
9572005.06.16 07:00modify1287.001.81931.81451.8373
9582005.06.16 07:00modify1294.701.81741.81451.8354
9592005.06.16 08:00modify1279.501.82001.81521.8380
9602005.06.16 08:00modify1287.001.81931.81521.8373
9612005.06.16 08:00modify1294.701.81741.81521.8354
9622005.06.16 09:00modify1279.501.82001.81601.8380
9632005.06.16 09:00modify1287.001.81931.81601.8373
9642005.06.16 09:00modify1294.701.81741.81601.8354
9652005.06.16 10:00modify1279.501.82001.81641.8380
9662005.06.16 10:00modify1287.001.81931.81641.8373
9672005.06.16 10:00modify1294.701.81741.81641.8354
9682005.06.16 11:00modify1279.501.82001.81661.8380
9692005.06.16 11:00modify1287.001.81931.81661.8373
9702005.06.16 11:00modify1294.701.81741.81661.8354
9712005.06.16 11:42modify1294.701.81741.81861.8354
9722005.06.16 14:04modify1287.001.81931.82051.8373
9732005.06.16 14:11modify1279.501.82001.82121.8380
9742005.06.16 15:48s/l1279.501.82121.82121.8380798.0048655.62
9752005.06.16 15:56s/l1287.001.82051.82051.8373588.0049243.62
9762005.06.16 16:23s/l1294.701.81861.81861.8354394.7849638.40
9772005.06.23 04:00sell1309.901.82281.82731.8054
9782005.06.23 04:02modify1309.901.82281.82701.8054
9792005.06.23 05:04modify1309.901.82281.82621.8054
9802005.06.23 06:00modify1309.901.82281.82571.8054
9812005.06.23 07:00modify1309.901.82281.82501.8054
9822005.06.23 08:00modify1309.901.82281.82401.8054
9832005.06.23 14:36modify1309.901.82281.82161.8054
9842005.06.24 08:00modify1309.901.82281.82061.8054
9852005.06.24 09:00modify1309.901.82281.82031.8054
9862005.06.24 11:41s/l1309.901.82031.82031.80541711.6651350.06
9872005.06.29 02:20sell13110.201.81731.82291.7999
9882005.06.29 02:20modify13110.201.81731.82261.7999
9892005.06.29 03:00modify13110.201.81731.82221.7999
9902005.06.29 04:00modify13110.201.81731.82171.7999
9912005.06.29 05:00modify13110.201.81731.82131.7999
9922005.06.29 06:05modify13110.201.81731.82121.7999
9932005.06.29 07:00modify13110.201.81731.82061.7999
9942005.06.29 08:00modify13110.201.81731.82001.7999
9952005.06.29 09:00modify13110.201.81731.81971.7999
9962005.06.29 09:54modify13110.201.81731.81611.7999
9972005.06.29 10:43s/l13110.201.81611.81611.7999856.7752206.83
9982005.07.04 07:35sell13210.401.76341.77061.7460
9992005.07.04 07:35modify13210.401.76341.77031.7460
10002005.07.04 08:49modify13210.401.76341.76221.7460
10012005.07.04 09:06s/l13210.401.76221.76221.7460873.5753080.40
10022005.07.05 02:05sell13310.601.76141.76551.7440
10032005.07.05 02:05modify13310.601.76141.76521.7440
10042005.07.05 03:00modify13310.601.76141.76431.7440
10052005.07.05 04:00modify13310.601.76141.76391.7440
10062005.07.05 08:05modify13310.601.76141.76021.7440
10072005.07.05 10:00modify13310.601.76141.76011.7440
10082005.07.05 10:50s/l13310.601.76011.76011.7440964.5954044.99
10092005.07.07 23:10sell13410.801.74481.75431.7274
10102005.07.07 23:10modify13410.801.74481.75401.7274
10112005.07.08 02:00modify13410.801.74481.75391.7274
10122005.07.08 03:00modify13410.801.74481.75081.7274
10132005.07.08 04:00modify13410.801.74481.75011.7274
10142005.07.08 05:00modify13410.801.74481.74891.7274
10152005.07.08 06:00modify13410.801.74481.74871.7274
10162005.07.08 07:00modify13410.801.74481.74811.7274
10172005.07.08 08:00modify13410.801.74481.74711.7274
10182005.07.08 08:15modify13410.801.74481.74361.7274
10192005.07.08 11:00modify13410.801.74481.74281.7274
10202005.07.08 14:00modify13410.801.74481.74151.7274
10212005.07.08 15:00modify13410.801.74481.74101.7274
10222005.07.08 15:15s/l13410.801.74101.74101.72742850.1056895.09
10232005.07.12 01:55buy13511.301.75531.74751.7733
10242005.07.12 02:00modify13511.301.75531.74811.7733
10252005.07.12 03:35modify13511.301.75531.75651.7733
10262005.07.12 09:00modify13511.301.75531.75701.7733
10272005.07.12 11:00modify13511.301.75531.75791.7733
10282005.07.12 14:00modify13511.301.75531.75961.7733
10292005.07.12 17:00t/p13511.301.77331.75961.773314238.0071133.09
10302005.07.13 02:30buy13614.201.77411.76761.7921
10312005.07.13 04:00modify13614.201.77411.76831.7921
10322005.07.13 05:00modify13614.201.77411.76881.7921
10332005.07.13 06:00modify13614.201.77411.76911.7921
10342005.07.13 07:00modify13614.201.77411.77001.7921
10352005.07.13 08:00modify13614.201.77411.77061.7921
10362005.07.13 09:00modify13614.201.77411.77141.7921
10372005.07.13 09:13s/l13614.201.77141.77141.7921-2683.7068449.39
10382005.07.15 02:55sell13713.601.75801.76561.7406
10392005.07.15 02:59modify13713.601.75801.76531.7406
10402005.07.15 03:00modify13713.601.75801.76501.7406
10412005.07.15 04:00modify13713.601.75801.76471.7406
10422005.07.15 05:00modify13713.601.75801.76451.7406
10432005.07.15 06:00modify13713.601.75801.76261.7406
10442005.07.15 08:00modify13713.601.75801.76241.7406
10452005.07.15 08:29s/l13713.601.76241.76241.7406-4188.7864260.61
10462005.07.18 04:50sell13812.801.75401.76031.7366
10472005.07.18 04:50modify13812.801.75401.76001.7366
10482005.07.18 04:55sell1399.501.75461.76031.7372
10492005.07.18 04:56modify1399.501.75461.76001.7372
10502005.07.18 05:00modify13812.801.75401.75981.7366
10512005.07.18 05:00modify1399.501.75461.75981.7372
10522005.07.18 06:00modify13812.801.75401.75961.7366
10532005.07.18 06:00modify1399.501.75461.75961.7372
10542005.07.18 07:05modify13812.801.75401.75781.7366
10552005.07.18 07:05modify1399.501.75461.75781.7372
10562005.07.18 08:00modify13812.801.75401.75711.7366
10572005.07.18 08:00modify1399.501.75461.75711.7372
10582005.07.18 09:00modify13812.801.75401.75651.7366
10592005.07.18 09:00modify1399.501.75461.75651.7372
10602005.07.18 09:28modify1399.501.75461.75341.7372
10612005.07.18 09:52modify13812.801.75401.75281.7366
10622005.07.18 17:16s/l13812.801.75281.75281.73661075.1565335.76
10632005.07.18 17:53s/l1399.501.75341.75341.7372798.0366133.79
10642005.07.22 02:35buy14013.201.75161.74401.7696
10652005.07.22 07:00modify14013.201.75161.74441.7696
10662005.07.22 08:00modify14013.201.75161.74541.7696
10672005.07.22 08:18modify14013.201.75161.75281.7696
10682005.07.22 09:40s/l14013.201.75281.75281.76961108.8267242.61
10692005.07.25 10:35sell14113.401.73841.74261.7210
10702005.07.25 10:35modify14113.401.73841.74231.7210
10712005.07.25 11:00modify14113.401.73841.74161.7210
10722005.07.25 12:00close14113.401.74021.74161.7210-1688.4165554.20
10732005.08.01 00:05buy14213.101.75601.75021.7740
10742005.08.01 00:40buy1439.601.75491.75021.7729
10752005.08.01 03:09modify1439.601.75491.75611.7729
10762005.08.01 03:34s/l1439.601.75611.75611.7729806.3766360.57
10772005.08.01 04:36modify14213.101.75601.75721.7740
10782005.08.01 12:00modify14213.101.75601.75751.7740
10792005.08.01 13:00modify14213.101.75601.75771.7740
10802005.08.01 14:00modify14213.101.75601.75841.7740
10812005.08.01 17:00modify14213.101.75601.75921.7740
10822005.08.01 18:00modify14213.101.75601.76051.7740
10832005.08.01 20:00modify14213.101.75601.76191.7740
10842005.08.01 21:00modify14213.101.75601.76251.7740
10852005.08.02 00:00modify14213.101.75601.76281.7740
10862005.08.02 01:00modify14213.101.75601.76331.7740
10872005.08.02 02:00modify14213.101.75601.76421.7740
10882005.08.02 04:00modify14213.101.75601.76451.7740
10892005.08.02 07:00modify14213.101.75601.76461.7740
10902005.08.02 08:00modify14213.101.75601.76511.7740
10912005.08.02 10:07t/p14213.101.77401.76511.774016482.1782842.74
10922005.08.05 22:10sell14416.501.77941.78351.7620
10932005.08.05 22:10modify14416.501.77941.78321.7620
10942005.08.08 00:13modify14416.501.77941.77821.7620
10952005.08.08 09:30s/l14416.501.77821.77821.76201351.3484194.08
10962005.08.08 18:45buy14516.801.78571.77911.8037
10972005.08.08 21:00modify14516.801.78571.77951.8037
10982005.08.08 22:00modify14516.801.78571.77981.8037
10992005.08.08 22:05buy14612.301.78481.77981.8028
11002005.08.08 22:25buy1478.901.78421.77981.8022
11012005.08.09 00:00modify14516.801.78571.78001.8037
11022005.08.09 00:00modify14612.301.78481.78001.8028
11032005.08.09 00:00modify1478.901.78421.78001.8022
11042005.08.09 01:00modify14516.801.78571.78101.8037
11052005.08.09 01:00modify14612.301.78481.78101.8028
11062005.08.09 01:00modify1478.901.78421.78101.8022
11072005.08.09 02:05modify14516.801.78571.78331.8037
11082005.08.09 02:05modify14612.301.78481.78331.8028
11092005.08.09 02:05modify1478.901.78421.78331.8022
11102005.08.09 03:06modify1478.901.78421.78541.8022
11112005.08.09 03:51modify14612.301.78481.78601.8028
11122005.08.09 04:00modify14516.801.78571.78341.8037
11132005.08.09 05:00modify14516.801.78571.78361.8037
11142005.08.09 05:08s/l14612.301.78601.78601.80281010.8185204.89
11152005.08.09 05:11s/l1478.901.78541.78541.8022731.3985936.28
11162005.08.09 07:54modify14516.801.78571.78691.8037
11172005.08.09 09:26s/l14516.801.78691.78691.80371380.5887316.87
11182005.08.15 02:45buy14817.401.81341.80891.8314
11192005.08.15 08:00modify14817.401.81341.80911.8314
11202005.08.15 12:46s/l14817.401.80911.80911.8314-5237.3882079.49
11212005.08.31 02:40sell14916.401.78681.79161.7694
11222005.08.31 02:40modify14916.401.78681.79131.7694
11232005.08.31 03:00modify14916.401.78681.79071.7694
11242005.08.31 05:00modify14916.401.78681.79061.7694
11252005.08.31 06:00modify14916.401.78681.79021.7694
11262005.08.31 07:00modify14916.401.78681.78991.7694
11272005.08.31 08:00modify14916.401.78681.78961.7694
11282005.08.31 09:00modify14916.401.78681.78901.7694
11292005.08.31 09:17modify14916.401.78681.78561.7694
11302005.08.31 10:07s/l14916.401.78561.78561.76941377.4983456.98
11312005.09.01 04:40buy15016.601.80191.79211.8199
11322005.09.01 05:00modify15016.601.80191.79271.8199
11332005.09.01 06:10modify15016.601.80191.79401.8199
11342005.09.01 06:20buy15112.201.80121.79401.8192
11352005.09.01 07:00modify15016.601.80191.79521.8199
11362005.09.01 07:00modify15112.201.80121.79521.8192
11372005.09.01 08:00modify15016.601.80191.79761.8199
11382005.09.01 08:00modify15112.201.80121.79761.8192
11392005.09.01 09:00modify15016.601.80191.79851.8199
11402005.09.01 09:00modify15112.201.80121.79851.8192
11412005.09.01 09:57modify15112.201.80121.80241.8192
11422005.09.01 09:57modify15016.601.80191.80311.8199
11432005.09.01 14:00modify15016.601.80191.80371.8199
11442005.09.01 14:00modify15112.201.80121.80371.8192
11452005.09.01 16:00modify15016.601.80191.80661.8199
11462005.09.01 16:00modify15112.201.80121.80661.8192
11472005.09.01 16:04t/p15112.201.81921.80661.819215372.0198828.99
11482005.09.01 16:04t/p15016.601.81991.80661.819920916.02119745.01
11492005.09.02 05:35buy15223.901.83071.82311.8487
11502005.09.02 06:00modify15223.901.83071.82401.8487
11512005.09.02 07:00modify15223.901.83071.82441.8487
11522005.09.02 08:00modify15223.901.83071.82761.8487
11532005.09.02 08:08modify15223.901.83071.83191.8487
11542005.09.02 12:00modify15223.901.83071.83261.8487
11552005.09.02 15:03s/l15223.901.83261.83261.84873178.72122923.73
11562005.09.05 01:30buy15324.501.83781.83261.8558
11572005.09.05 03:07modify15324.501.83781.83901.8558
11582005.09.05 11:00modify15324.501.83781.83941.8558
11592005.09.05 15:00modify15324.501.83781.83951.8558
11602005.09.05 16:00modify15324.501.83781.83961.8558
11612005.09.05 17:00modify15324.501.83781.83971.8558
11622005.09.05 19:00modify15324.501.83781.84061.8558
11632005.09.05 20:14modify15324.501.83781.84091.8558
11642005.09.05 22:00modify15324.501.83781.84131.8558
11652005.09.06 00:00modify15324.501.83781.84211.8558
11662005.09.06 00:40s/l15324.501.84211.84211.85587329.95130253.68
11672005.09.13 07:55sell15426.001.82301.82851.8056
11682005.09.13 07:55modify15426.001.82301.82821.8056
11692005.09.13 08:00modify15426.001.82301.82751.8056
11702005.09.13 08:46modify15426.001.82301.82181.8056
11712005.09.13 09:38s/l15426.001.82181.82181.80562183.92132437.60
11722005.09.16 04:35sell15526.401.80761.81301.7902
11732005.09.16 04:35modify15526.401.80761.81271.7902
11742005.09.16 05:00modify15526.401.80761.81241.7902
11752005.09.16 05:10sell15619.301.80851.81271.7911
11762005.09.16 05:10modify15619.301.80851.81241.7911
11772005.09.16 06:04modify15526.401.80761.81191.7902
11782005.09.16 06:04modify15619.301.80851.81191.7911
11792005.09.16 06:20s/l15526.401.81191.81191.7902-7946.36124491.24
11802005.09.16 06:20s/l15619.301.81191.81191.7911-4593.33119897.91
11812005.09.22 03:50buy15723.901.80791.80351.8259
11822005.09.22 04:00modify15723.901.80791.80491.8259
11832005.09.22 08:00modify15723.901.80791.80501.8259
11842005.09.22 09:00modify15723.901.80791.80521.8259
11852005.09.22 10:00modify15723.901.80791.80531.8259
11862005.09.22 11:09s/l15723.901.80531.80531.8259-4349.84115548.07
11872005.09.23 01:10sell15823.101.79231.80221.7749
11882005.09.23 01:10modify15823.101.79231.80191.7749
11892005.09.23 02:00modify15823.101.79231.80151.7749
11902005.09.23 03:00modify15823.101.79231.80061.7749
11912005.09.23 04:00modify15823.101.79231.80031.7749
11922005.09.23 06:00modify15823.101.79231.79881.7749
11932005.09.23 07:00modify15823.101.79231.79811.7749
11942005.09.23 08:00modify15823.101.79231.79651.7749
11952005.09.23 08:56modify15823.101.79231.79111.7749
11962005.09.23 11:00s/l15823.101.79111.79111.77491940.38117488.45
11972005.09.26 07:45sell15923.401.77551.78271.7581
11982005.09.26 07:45modify15923.401.77551.78241.7581
11992005.09.26 08:00modify15923.401.77551.78121.7581
12002005.09.26 08:00sell16017.301.77611.78151.7587
12012005.09.26 08:00modify16017.301.77611.78121.7587
12022005.09.26 08:40modify16017.301.77611.77491.7587
12032005.09.26 08:58modify15923.401.77551.77431.7581
12042005.09.26 09:55s/l15923.401.77431.77431.75811965.70119454.15
12052005.09.26 09:57s/l16017.301.77491.77491.75871453.25120907.40
12062005.10.04 02:20sell16124.101.75591.76061.7385
12072005.10.04 02:20modify16124.101.75591.76031.7385
12082005.10.04 03:00modify16124.101.75591.76021.7385
12092005.10.04 04:00modify16124.101.75591.75991.7385
12102005.10.04 05:00modify16124.101.75591.75941.7385
12112005.10.04 06:00modify16124.101.75591.75921.7385
12122005.10.04 07:00modify16124.101.75591.75911.7385
12132005.10.04 08:00modify16124.101.75591.75871.7385
12142005.10.04 09:00modify16124.101.75591.75851.7385
12152005.10.04 13:27s/l16124.101.75851.75851.7385-4386.16116521.24
12162005.10.06 10:35buy16223.301.76861.76411.7866
12172005.10.06 15:14modify16223.301.76861.76981.7866
12182005.10.07 03:00modify16223.301.76861.77001.7866
12192005.10.07 05:00modify16223.301.76861.77021.7866
12202005.10.07 06:00modify16223.301.76861.77081.7866
12212005.10.07 07:00modify16223.301.76861.77181.7866
12222005.10.07 08:00modify16223.301.76861.77231.7866
12232005.10.07 08:46s/l16223.301.77231.77231.78665992.20122513.44
12242005.10.10 21:55sell16324.501.75591.76111.7385
12252005.10.10 21:59modify16324.501.75591.76081.7385
12262005.10.10 22:20sell16418.101.75651.76111.7391
12272005.10.10 22:20modify16418.101.75651.76081.7391
12282005.10.11 02:55modify16418.101.75651.75531.7391
12292005.10.11 02:56modify16324.501.75591.75471.7385
12302005.10.11 11:00modify16418.101.75651.75511.7391
12312005.10.11 11:39s/l16324.501.75471.75471.73852006.59124520.03
12322005.10.11 11:39s/l16418.101.75511.75511.73911735.80126255.83
12332005.10.14 02:25buy16525.201.75071.74471.7687
12342005.10.14 03:00modify16525.201.75071.74511.7687
12352005.10.14 04:34modify16525.201.75071.75191.7687
12362005.10.14 11:13s/l16525.201.75191.75191.76872116.89128372.72
12372005.10.17 01:25buy16625.601.76421.75451.7822
12382005.10.17 02:22modify16625.601.76421.76541.7822
12392005.10.17 09:58s/l16625.601.76541.76541.78222150.33130523.05
12402005.10.17 10:00buy16726.101.76591.76041.7839
12412005.10.17 11:35s/l16726.101.76041.76041.7839-10048.44120474.61
12422005.10.20 05:10buy16824.001.76041.75501.7784
12432005.10.20 05:15buy16917.801.75981.75501.7778
12442005.10.20 06:00modify16824.001.76041.75561.7784
12452005.10.20 06:00modify16917.801.75981.75561.7778
12462005.10.20 07:00modify16824.001.76041.75661.7784
12472005.10.20 07:00modify16917.801.75981.75661.7778
12482005.10.20 08:00modify16824.001.76041.75761.7784
12492005.10.20 08:00modify16917.801.75981.75761.7778
12502005.10.20 08:51modify16917.801.75981.76101.7778
12512005.10.20 08:52modify16824.001.76041.76161.7784
12522005.10.20 10:02s/l16824.001.76161.76161.77842015.99122490.60
12532005.10.21 00:00modify16917.801.75981.76151.7778
12542005.10.21 01:00modify16917.801.75981.76241.7778
12552005.10.21 02:05modify16917.801.75981.76441.7778
12562005.10.21 02:15t/p16917.801.77781.76441.777822395.57144886.17
12572005.10.26 02:05buy17028.901.78291.77631.8009
12582005.10.26 03:00modify17028.901.78291.77681.8009
12592005.10.26 04:00modify17028.901.78291.77691.8009
12602005.10.26 06:00modify17028.901.78291.77771.8009
12612005.10.26 07:00modify17028.901.78291.77851.8009
12622005.10.26 08:00modify17028.901.78291.78011.8009
12632005.10.26 09:00modify17028.901.78291.78031.8009
12642005.10.26 09:24s/l17028.901.78031.78031.8009-5259.89139626.28
12652005.10.27 17:05buy17127.901.78251.77781.8005
12662005.10.28 00:00modify17127.901.78251.77821.8005
12672005.10.28 01:00modify17127.901.78251.77861.8005
12682005.10.28 02:00modify17127.901.78251.77971.8005
12692005.10.28 03:00modify17127.901.78251.78021.8005
12702005.10.28 04:00modify17127.901.78251.78051.8005
12712005.10.28 05:00modify17127.901.78251.78061.8005
12722005.10.28 06:00modify17127.901.78251.78151.8005
12732005.10.28 11:48s/l17127.901.78151.78151.8005-2003.74137622.55
12742005.10.31 08:05sell17227.501.77651.78171.7591
12752005.10.31 08:05modify17227.501.77651.78141.7591
12762005.10.31 09:00modify17227.501.77651.78021.7591
12772005.10.31 09:30s/l17227.501.78021.78021.7591-7122.53130500.02
12782005.11.01 08:25sell17326.101.76981.77391.7524
12792005.11.01 08:25modify17326.101.76981.77361.7524
12802005.11.01 09:00modify17326.101.76981.77221.7524
12812005.11.01 09:14s/l17326.101.77221.77221.7524-4384.90126115.12
12822005.11.01 23:30sell17425.201.76681.77101.7494
12832005.11.01 23:30modify17425.201.76681.77071.7494
12842005.11.02 01:45modify17425.201.76681.76561.7494
12852005.11.02 03:21s/l17425.201.76561.76561.74942063.96128179.08
12862005.11.03 07:25buy17525.601.77451.77051.7925
12872005.11.03 08:00modify17525.601.77451.77231.7925
12882005.11.03 09:00modify17525.601.77451.77261.7925
12892005.11.03 10:35modify17525.601.77451.77571.7925
12902005.11.03 12:02s/l17525.601.77571.77571.79252150.47130329.55
12912005.11.08 14:55sell17626.001.73821.74301.7208
12922005.11.08 14:55modify17626.001.73821.74271.7208
12932005.11.08 16:20s/l17626.001.74271.74271.7208-8190.09122139.46
12942005.11.17 01:05sell17724.401.71881.72611.7014
12952005.11.17 01:07modify17724.401.71881.72581.7014
12962005.11.17 01:30sell17818.201.71931.72611.7019
12972005.11.17 01:30modify17818.201.71931.72581.7019
12982005.11.17 03:00modify17724.401.71881.72481.7014
12992005.11.17 03:00modify17818.201.71931.72481.7019
13002005.11.17 03:53modify17818.201.71931.71811.7019
13012005.11.17 04:00modify17724.401.71881.72431.7014
13022005.11.17 04:30s/l17818.201.71811.71811.70191528.84123668.30
13032005.11.17 07:00modify17724.401.71881.72241.7014
13042005.11.17 08:00modify17724.401.71881.72181.7014
13052005.11.17 10:17s/l17724.401.72181.72181.7014-5124.09118544.21
13062005.11.29 02:50buy17923.701.72401.71871.7420
13072005.11.29 03:00modify17923.701.72401.71881.7420
13082005.11.29 03:05buy18017.601.72341.71881.7414
13092005.11.29 04:00close17923.701.72121.71881.7420-4645.30113898.91
13102005.11.29 04:00close18017.601.72121.71881.7414-2710.34111188.57
13112005.11.30 06:20sell18122.201.71891.72391.7015
13122005.11.30 06:21modify18122.201.71891.72361.7015
13132005.11.30 06:50sell18216.601.71951.72391.7021
13142005.11.30 06:51modify18216.601.71951.72361.7021
13152005.11.30 07:00modify18122.201.71891.72311.7015
13162005.11.30 07:00modify18216.601.71951.72311.7021
13172005.11.30 08:00modify18122.201.71891.72211.7015
13182005.11.30 08:00modify18216.601.71951.72211.7021
13192005.11.30 09:05s/l18122.201.72211.72211.7015-4972.85106215.72
13202005.11.30 09:05s/l18216.601.72211.72211.7021-3021.26103194.46
13212005.12.01 06:05buy18320.601.72801.72371.7460
13222005.12.01 07:00modify18320.601.72801.72401.7460
13232005.12.01 08:00modify18320.601.72801.72631.7460
13242005.12.01 09:18modify18320.601.72801.72921.7460
13252005.12.01 12:00s/l18320.601.72921.72921.74601730.41104924.87
13262005.12.02 02:40buy18420.901.73051.72631.7485
13272005.12.02 09:00modify18420.901.73051.72661.7485
13282005.12.02 10:00modify18420.901.73051.72701.7485
13292005.12.02 11:00modify18420.901.73051.72711.7485
13302005.12.02 12:03s/l18420.901.72711.72711.7485-4974.2899950.59
13312005.12.09 01:40buy18519.901.75071.74291.7687
13322005.12.09 02:00modify18519.901.75071.74441.7687
13332005.12.09 02:20buy18614.801.74991.74441.7679
13342005.12.09 03:00modify18519.901.75071.74461.7687
13352005.12.09 03:00modify18614.801.74991.74461.7679
13362005.12.09 06:00modify18519.901.75071.74501.7687
13372005.12.09 06:00modify18614.801.74991.74501.7679
13382005.12.09 07:00modify18519.901.75071.74571.7687
13392005.12.09 07:00modify18614.801.74991.74571.7679
13402005.12.09 08:00modify18519.901.75071.74771.7687
13412005.12.09 08:00modify18614.801.74991.74771.7679
13422005.12.09 09:00modify18519.901.75071.74851.7687
13432005.12.09 09:00modify18614.801.74991.74851.7679
13442005.12.09 09:03s/l18519.901.74851.74851.7687-3064.5396886.06
13452005.12.09 09:03s/l18614.801.74851.74851.7679-1450.4595435.61
13462005.12.12 00:05buy18719.001.75081.74631.7688
13472005.12.12 02:17modify18719.001.75081.75201.7688
13482005.12.12 12:00modify18719.001.75081.75401.7688
13492005.12.12 14:17t/p18719.001.76881.75401.768823940.05119375.66
13502005.12.13 05:25buy18823.801.77411.76661.7921
13512005.12.13 06:00modify18823.801.77411.76921.7921
13522005.12.13 06:25buy18917.601.77331.76921.7913
13532005.12.13 07:00modify18823.801.77411.76971.7921
13542005.12.13 07:00modify18917.601.77331.76971.7913
13552005.12.13 08:00modify18823.801.77411.76981.7921
13562005.12.13 08:00modify18917.601.77331.76981.7913
13572005.12.13 08:58modify18917.601.77331.77451.7913
13582005.12.13 09:00modify18823.801.77411.77041.7921
13592005.12.13 09:04s/l18917.601.77451.77451.79131478.40120854.06
13602005.12.13 10:06s/l18823.801.77041.77041.7921-6164.23114689.83
13612005.12.21 01:35sell19022.901.75701.76671.7396
13622005.12.21 01:35modify19022.901.75701.76641.7396
13632005.12.21 02:10modify19022.901.75701.76611.7396
13642005.12.21 03:00modify19022.901.75701.76491.7396
13652005.12.21 05:00modify19022.901.75701.76411.7396
13662005.12.21 06:00modify19022.901.75701.76391.7396
13672005.12.21 07:00modify19022.901.75701.76341.7396
13682005.12.21 08:00modify19022.901.75701.76231.7396
13692005.12.21 09:00modify19022.901.75701.76081.7396
13702005.12.21 10:45modify19022.901.75701.75581.7396
13712005.12.21 16:52t/p19022.901.73961.75581.739627892.15142581.98
13722005.12.21 23:10sell19128.501.74521.75211.7278
13732005.12.21 23:10modify19128.501.74521.75181.7278
13742005.12.22 02:00modify19128.501.74521.75041.7278
13752005.12.22 03:00modify19128.501.74521.74991.7278
13762005.12.22 04:00modify19128.501.74521.74921.7278
13772005.12.22 05:00modify19128.501.74521.74901.7278
13782005.12.22 06:00modify19128.501.74521.74881.7278
13792005.12.22 07:00modify19128.501.74521.74681.7278
13802005.12.22 08:00modify19128.501.74521.74551.7278
13812005.12.22 09:00modify19128.501.74521.74521.7278
13822005.12.22 09:33modify19128.501.74521.74401.7278
13832005.12.22 12:00modify19128.501.74521.74351.7278
13842005.12.22 16:00modify19128.501.74521.74341.7278
13852005.12.23 08:00modify19128.501.74521.74311.7278
13862005.12.23 09:00modify19128.501.74521.74241.7278
13872005.12.23 14:00modify19128.501.74521.74161.7278
13882005.12.23 15:00modify19128.501.74521.74101.7278
13892005.12.23 16:00modify19128.501.74521.74001.7278
13902005.12.23 17:00modify19128.501.74521.73921.7278
13912005.12.23 18:00modify19128.501.74521.73911.7278
13922005.12.26 07:00modify19128.501.74521.73901.7278
13932005.12.26 08:00modify19128.501.74521.73881.7278
13942005.12.26 09:00modify19128.501.74521.73861.7278
13952005.12.27 02:00modify19128.501.74521.73781.7278
13962005.12.27 03:00modify19128.501.74521.73771.7278
13972005.12.27 04:00modify19128.501.74521.73751.7278
13982005.12.27 05:04modify19128.501.74521.73731.7278
13992005.12.27 06:00modify19128.501.74521.73691.7278
14002005.12.27 07:09modify19128.501.74521.73651.7278
14012005.12.27 08:00modify19128.501.74521.73601.7278
14022005.12.27 09:00modify19128.501.74521.73561.7278
14032005.12.27 09:46s/l19128.501.73561.73561.727818792.98161374.96
14042005.12.29 02:15sell19232.201.72101.72741.7036
14052005.12.29 02:15modify19232.201.72101.72711.7036
14062005.12.29 04:00modify19232.201.72101.72701.7036
14072005.12.29 05:05sell19324.101.72151.72731.7041
14082005.12.29 05:06modify19324.101.72151.72701.7041
14092005.12.29 05:15sell19417.301.72261.72731.7052
14102005.12.29 05:15modify19417.301.72261.72701.7052
14112005.12.29 06:00modify19232.201.72101.72611.7036
14122005.12.29 06:00modify19324.101.72151.72611.7041
14132005.12.29 06:00modify19417.301.72261.72611.7052
14142005.12.29 07:00modify19232.201.72101.72561.7036
14152005.12.29 07:00modify19324.101.72151.72561.7041
14162005.12.29 07:00modify19417.301.72261.72561.7052
14172005.12.29 08:00modify19232.201.72101.72471.7036
14182005.12.29 08:00modify19324.101.72151.72471.7041
14192005.12.29 08:00modify19417.301.72261.72471.7052
14202005.12.29 09:00modify19232.201.72101.72361.7036
14212005.12.29 09:00modify19324.101.72151.72361.7041
14222005.12.29 09:00modify19417.301.72261.72361.7052
14232005.12.29 09:03s/l19232.201.72361.72361.7036-5860.50155514.46
14242005.12.29 09:03s/l19324.101.72361.72361.7041-3542.63151971.83
14252005.12.29 09:03s/l19417.301.72361.72361.7052-1211.02150760.81
14262005.12.30 22:35sell19530.101.72361.72981.7062
14272005.12.30 22:35modify19530.101.72361.72951.7062
14282006.01.02 00:49modify19530.101.72361.72911.7062
14292006.01.02 01:00modify19530.101.72361.72901.7062
14302006.01.02 02:09modify19530.101.72361.72861.7062
14312006.01.02 02:15modify19530.101.72361.72241.7062
14322006.01.02 03:35s/l19530.101.72241.72241.70622465.25153226.06
14332006.01.03 14:25buy19630.601.72611.72201.7441
14342006.01.03 15:36modify19630.601.72611.72731.7441
14352006.01.03 20:04t/p19630.601.74411.72731.744138555.92191781.98
14362006.01.05 00:00buy19738.301.75611.74891.7741
14372006.01.05 01:00modify19738.301.75611.74951.7741
14382006.01.05 02:00modify19738.301.75611.75011.7741
14392006.01.05 05:00modify19738.301.75611.75101.7741
14402006.01.05 06:00modify19738.301.75611.75141.7741
14412006.01.05 07:00modify19738.301.75611.75201.7741
14422006.01.05 08:00modify19738.301.75611.75231.7741
14432006.01.05 09:00modify19738.301.75611.75271.7741
14442006.01.05 09:19s/l19738.301.75271.75271.7741-9115.42182666.56
14452006.01.09 01:30buy19836.501.76811.76051.7861
14462006.01.09 05:44modify19836.501.76811.76931.7861
14472006.01.09 07:52s/l19836.501.76931.76931.78613066.07185732.63
14482006.01.16 07:00buy19937.101.77531.76921.7933
14492006.01.16 07:40buy20027.301.77441.76921.7924
14502006.01.16 08:00modify19937.101.77531.76931.7933
14512006.01.16 08:00modify20027.301.77441.76931.7924
14522006.01.16 09:00modify19937.101.77531.76981.7933
14532006.01.16 09:00modify20027.301.77441.76981.7924
14542006.01.16 10:00modify19937.101.77531.77051.7933
14552006.01.16 10:00modify20027.301.77441.77051.7924
14562006.01.16 11:00modify19937.101.77531.77171.7933
14572006.01.16 11:00modify20027.301.77441.77171.7924
14582006.01.16 11:06s/l19937.101.77171.77171.7933-9349.14176383.49
14592006.01.16 11:06s/l20027.301.77171.77171.7924-5159.60171223.89
14602006.01.17 20:35sell20134.201.76461.76981.7472
14612006.01.17 20:35modify20134.201.76461.76951.7472
14622006.01.18 00:00close20134.201.76861.76951.7472-9647.87161576.02
14632006.01.23 10:00buy20232.301.77491.76981.7929
14642006.01.23 10:17modify20232.301.77491.77611.7929
14652006.01.24 00:00modify20232.301.77491.77631.7929
14662006.01.24 01:00modify20232.301.77491.77711.7929
14672006.01.24 02:00modify20232.301.77491.77881.7929
14682006.01.24 03:00modify20232.301.77491.77981.7929
14692006.01.24 04:00modify20232.301.77491.78001.7929
14702006.01.24 05:00modify20232.301.77491.78061.7929
14712006.01.24 06:00modify20232.301.77491.78071.7929
14722006.01.24 07:00modify20232.301.77491.78131.7929
14732006.01.24 09:27s/l20232.301.78131.78131.792914411.54175987.56
14742006.01.27 10:45sell20335.101.78121.78741.7638
14752006.01.27 10:45modify20335.101.78121.78711.7638
14762006.01.27 11:00modify20335.101.78121.78661.7638
14772006.01.27 12:00modify20335.101.78121.78641.7638
14782006.01.27 12:03modify20335.101.78121.78001.7638
14792006.01.27 14:30s/l20335.101.78001.78001.76382948.53178936.09
14802006.02.03 00:45buy20435.701.77831.77141.7963
14812006.02.03 01:10modify20435.701.77831.77201.7963
14822006.02.03 02:00modify20435.701.77831.77211.7963
14832006.02.03 05:00modify20435.701.77831.77251.7963
14842006.02.03 06:05modify20435.701.77831.77351.7963
14852006.02.03 07:00modify20435.701.77831.77391.7963
14862006.02.03 08:00modify20435.701.77831.77521.7963
14872006.02.03 09:00modify20435.701.77831.77581.7963
14882006.02.03 10:46s/l20435.701.77581.77581.7963-6247.49172688.60
14892006.02.06 01:25sell20534.501.76361.77181.7462
14902006.02.06 01:25modify20534.501.76361.77151.7462
14912006.02.06 07:00modify20534.501.76361.76911.7462
14922006.02.06 08:00modify20534.501.76361.76761.7462
14932006.02.06 08:12modify20534.501.76361.76241.7462
14942006.02.06 12:00modify20534.501.76361.76231.7462
14952006.02.06 13:00modify20534.501.76361.76171.7462
14962006.02.06 14:00modify20534.501.76361.76001.7462
14972006.02.06 17:00modify20534.501.76361.75991.7462
14982006.02.06 18:00modify20534.501.76361.75971.7462
14992006.02.06 18:00t/p20534.501.74621.75971.746242020.98214709.58
15002006.02.07 03:55sell20642.901.74851.75421.7311
15012006.02.07 03:55modify20642.901.74851.75391.7311
15022006.02.07 04:00modify20642.901.74851.75281.7311
15032006.02.07 05:00modify20642.901.74851.75271.7311
15042006.02.07 06:05modify20642.901.74851.75231.7311
15052006.02.07 07:00modify20642.901.74851.75181.7311
15062006.02.07 08:00modify20642.901.74851.75131.7311
15072006.02.07 09:00modify20642.901.74851.75051.7311
15082006.02.07 09:12s/l20642.901.75051.75051.7311-6006.03208703.55
15092006.02.07 23:45sell20741.701.74641.75081.7290
15102006.02.07 23:45modify20741.701.74641.75051.7290
15112006.02.08 05:00modify20741.701.74641.75001.7290
15122006.02.08 06:00modify20741.701.74641.74951.7290
15132006.02.08 07:00modify20741.701.74641.74931.7290
15142006.02.08 08:00modify20741.701.74641.74821.7290
15152006.02.08 09:00modify20741.701.74641.74761.7290
15162006.02.08 09:41modify20741.701.74641.74521.7290
15172006.02.09 02:02s/l20741.701.74521.74521.72903152.52211856.07
15182006.02.20 09:30buy20842.301.74291.73771.7609
15192006.02.20 10:00modify20842.301.74291.73821.7609
15202006.02.20 11:00modify20842.301.74291.73831.7609
15212006.02.20 12:00modify20842.301.74291.73841.7609
15222006.02.20 13:00modify20842.301.74291.73871.7609
15232006.02.20 14:00modify20842.301.74291.73891.7609
15242006.02.20 16:00modify20842.301.74291.73911.7609
15252006.02.20 17:00modify20842.301.74291.73931.7609
15262006.02.20 18:00modify20842.301.74291.73941.7609
15272006.02.20 19:00modify20842.301.74291.73971.7609
15282006.02.21 00:00modify20842.301.74291.74021.7609
15292006.02.21 02:00modify20842.301.74291.74061.7609
15302006.02.21 13:59modify20842.301.74291.74411.7609
15312006.02.21 16:04s/l20842.301.74411.74411.76093476.32215332.39
15322006.02.27 17:40sell20943.001.74171.74591.7243
15332006.02.27 17:40modify20943.001.74171.74561.7243
15342006.02.27 18:00modify20943.001.74171.74531.7243
15352006.02.28 02:00modify20943.001.74171.74521.7243
15362006.02.28 03:00modify20943.001.74171.74491.7243
15372006.02.28 04:00modify20943.001.74171.74411.7243
15382006.02.28 08:00modify20943.001.74171.74371.7243
15392006.02.28 08:05modify20943.001.74171.74051.7243
15402006.02.28 09:44s/l20943.001.74051.74051.72433521.86218854.25
15412006.03.01 08:50buy21043.701.75361.74941.7716
15422006.03.01 09:00modify21043.701.75361.75051.7716
15432006.03.01 11:10modify21043.701.75361.75481.7716
15442006.03.01 16:08s/l21043.701.75481.75481.77163670.95222525.20
15452006.03.08 03:00sell21144.501.73701.74171.7196
15462006.03.08 03:00modify21144.501.73701.74141.7196
15472006.03.08 05:00modify21144.501.73701.74111.7196
15482006.03.08 06:00modify21144.501.73701.74061.7196
15492006.03.08 07:00modify21144.501.73701.73951.7196
15502006.03.08 08:00modify21144.501.73701.73941.7196
15512006.03.08 08:27s/l21144.501.73941.73941.7196-7476.04215049.16
15522006.03.13 00:55sell21243.001.72761.73401.7102
15532006.03.13 00:55modify21243.001.72761.73371.7102
15542006.03.13 07:00modify21243.001.72761.73231.7102
15552006.03.13 08:00modify21243.001.72761.73041.7102
15562006.03.13 09:00modify21243.001.72761.72981.7102
15572006.03.13 10:00modify21243.001.72761.72641.7102
15582006.03.13 11:38s/l21243.001.72641.72641.71023611.94218661.10
15592006.03.14 08:45buy21343.701.73441.72921.7524
15602006.03.14 09:00modify21343.701.73441.72961.7524
15612006.03.14 10:00modify21343.701.73441.72971.7524
15622006.03.14 12:00modify21343.701.73441.72981.7524
15632006.03.14 14:30modify21343.701.73441.73561.7524
15642006.03.14 14:32s/l21343.701.73561.73561.75243670.85222331.95
15652006.03.15 02:10buy21444.401.74571.73851.7637
15662006.03.15 03:00modify21444.401.74571.73891.7637
15672006.03.15 06:00modify21444.401.74571.73941.7637
15682006.03.15 07:00modify21444.401.74571.74061.7637
15692006.03.15 08:00modify21444.401.74571.74161.7637
15702006.03.15 09:00modify21444.401.74571.74241.7637
15712006.03.15 10:00modify21444.401.74571.74281.7637
15722006.03.15 10:34s/l21444.401.74281.74281.7637-9013.05213318.90
15732006.03.16 05:30buy21542.601.74661.74111.7646
15742006.03.16 06:00modify21542.601.74661.74151.7646
15752006.03.16 07:00modify21542.601.74661.74231.7646
15762006.03.16 08:00modify21542.601.74661.74281.7646
15772006.03.16 14:33modify21542.601.74661.74781.7646
15782006.03.16 21:00modify21542.601.74661.74801.7646
15792006.03.17 00:00modify21542.601.74661.74881.7646
15802006.03.17 01:00modify21542.601.74661.74891.7646
15812006.03.17 02:00modify21542.601.74661.74961.7646
15822006.03.17 03:00modify21542.601.74661.75021.7646
15832006.03.17 04:00modify21542.601.74661.75031.7646
15842006.03.17 06:00modify21542.601.74661.75121.7646
15852006.03.17 07:00modify21542.601.74661.75181.7646
15862006.03.17 08:00modify21542.601.74661.75241.7646
15872006.03.17 09:00modify21542.601.74661.75281.7646
15882006.03.17 10:00modify21542.601.74661.75331.7646
15892006.03.17 13:33s/l21542.601.75331.75331.764619901.92233220.82
15902006.03.22 00:00sell21646.601.74871.75471.7313
15912006.03.22 00:00modify21646.601.74871.75441.7313
15922006.03.22 00:45sell21734.501.74941.75471.7320
15932006.03.22 00:46modify21734.501.74941.75441.7320
15942006.03.22 02:00modify21646.601.74871.75431.7313
15952006.03.22 02:00modify21734.501.74941.75431.7320
15962006.03.22 03:00modify21646.601.74871.75421.7313
15972006.03.22 03:00modify21734.501.74941.75421.7320
15982006.03.22 04:00modify21646.601.74871.75361.7313
15992006.03.22 04:00modify21734.501.74941.75361.7320
16002006.03.22 05:00modify21646.601.74871.75321.7313
16012006.03.22 05:00modify21734.501.74941.75321.7320
16022006.03.22 06:00modify21646.601.74871.75271.7313
16032006.03.22 06:00modify21734.501.74941.75271.7320
16042006.03.22 07:00modify21646.601.74871.75251.7313
16052006.03.22 07:00modify21734.501.74941.75251.7320
16062006.03.22 08:00modify21646.601.74871.75201.7313
16072006.03.22 08:00modify21734.501.74941.75201.7320
16082006.03.22 09:00modify21646.601.74871.75141.7313
16092006.03.22 09:00modify21734.501.74941.75141.7320
16102006.03.22 12:26modify21734.501.74941.74821.7320
16112006.03.22 14:45s/l21734.501.74821.74821.73202898.05236118.87
16122006.03.23 01:57modify21646.601.74871.74751.7313
16132006.03.23 14:00modify21646.601.74871.74671.7313
16142006.03.23 18:00modify21646.601.74871.74221.7313
16152006.03.24 07:00modify21646.601.74871.74181.7313
16162006.03.24 08:00modify21646.601.74871.73891.7313
16172006.03.24 08:56t/p21646.601.73131.73891.731356367.43292486.30
16182006.04.19 07:30buy21858.401.78121.77631.7992
16192006.04.19 08:00modify21858.401.78121.77691.7992
16202006.04.19 09:00modify21858.401.78121.77721.7992
16212006.04.19 10:34modify21858.401.78121.78241.7992
16222006.04.19 14:35s/l21858.401.78241.78241.79924905.59297391.89
16232006.04.20 02:15buy21959.401.79011.78301.8081
16242006.04.20 02:20buy22043.601.78921.78301.8072
16252006.04.20 03:00modify21959.401.79011.78371.8081
16262006.04.20 03:00modify22043.601.78921.78371.8072
16272006.04.20 05:00modify21959.401.79011.78381.8081
16282006.04.20 05:00modify22043.601.78921.78381.8072
16292006.04.20 05:20buy22131.401.78851.78381.8065
16302006.04.20 06:00modify21959.401.79011.78481.8081
16312006.04.20 06:00modify22043.601.78921.78481.8072
16322006.04.20 06:00modify22131.401.78851.78481.8065
16332006.04.20 07:00modify21959.401.79011.78581.8081
16342006.04.20 07:00modify22043.601.78921.78581.8072
16352006.04.20 07:00modify22131.401.78851.78581.8065
16362006.04.20 08:00modify21959.401.79011.78641.8081
16372006.04.20 08:00modify22043.601.78921.78641.8072
16382006.04.20 08:00modify22131.401.78851.78641.8065
16392006.04.20 09:08modify21959.401.79011.78701.8081
16402006.04.20 09:08modify22043.601.78921.78701.8072
16412006.04.20 09:08modify22131.401.78851.78701.8065
16422006.04.20 09:10s/l21959.401.78701.78701.8081-12890.00284501.89
16432006.04.20 09:10s/l22043.601.78701.78701.8072-6714.45277787.44
16442006.04.20 09:10s/l22131.401.78701.78701.8065-3297.05274490.39
16452006.04.21 03:55sell22254.801.77931.78471.7619
16462006.04.21 03:55modify22254.801.77931.78441.7619
16472006.04.21 04:00modify22254.801.77931.78371.7619
16482006.04.21 05:00modify22254.801.77931.78351.7619
16492006.04.21 06:00modify22254.801.77931.78271.7619
16502006.04.21 07:00modify22254.801.77931.78201.7619
16512006.04.21 08:00modify22254.801.77931.78071.7619
16522006.04.21 09:00modify22254.801.77931.78001.7619
16532006.04.21 10:03s/l22254.801.78001.78001.7619-2685.30271805.09
16542006.04.28 04:05buy22354.301.80061.79081.8186
16552006.04.28 06:00modify22354.301.80061.79151.8186
16562006.04.28 07:00modify22354.301.80061.79201.8186
16572006.04.28 08:00modify22354.301.80061.79711.8186
16582006.04.28 09:00modify22354.301.80061.79851.8186
16592006.04.28 09:52modify22354.301.80061.80181.8186
16602006.04.28 13:00modify22354.301.80061.80211.8186
16612006.04.28 17:00modify22354.301.80061.80271.8186
16622006.04.28 17:05t/p22354.301.81861.80271.818668417.99340223.08
16632006.05.05 03:50buy22468.001.85071.84091.8687
16642006.05.05 04:00modify22468.001.85071.84211.8687
16652006.05.05 05:00modify22468.001.85071.84231.8687
16662006.05.05 06:00modify22468.001.85071.84341.8687
16672006.05.05 07:00modify22468.001.85071.84451.8687
16682006.05.05 08:00modify22468.001.85071.84571.8687
16692006.05.05 09:00modify22468.001.85071.84591.8687
16702006.05.05 10:00modify22468.001.85071.84611.8687
16712006.05.05 12:00modify22468.001.85071.84661.8687
16722006.05.05 14:30modify22468.001.85071.85191.8687
16732006.05.08 07:00modify22468.001.85071.85261.8687
16742006.05.08 08:00modify22468.001.85071.85371.8687
16752006.05.08 09:00modify22468.001.85071.85471.8687
16762006.05.08 10:30t/p22468.001.86871.85471.868785556.38425779.46
16772006.05.15 08:30buy22585.101.89271.88741.9107
16782006.05.15 09:00modify22585.101.89271.88791.9107
16792006.05.15 10:06s/l22585.101.88791.88791.9107-28593.76397185.70
16802006.05.19 05:55buy22679.401.89021.88051.9082
16812006.05.19 06:00modify22679.401.89021.88131.9082
16822006.05.19 07:00modify22679.401.89021.88301.9082
16832006.05.19 08:00modify22679.401.89021.88391.9082
16842006.05.19 08:45buy22757.301.88951.88391.9075
16852006.05.19 09:00modify22679.401.89021.88501.9082
16862006.05.19 09:00modify22757.301.88951.88501.9075
16872006.05.19 09:10s/l22679.401.88501.88501.9082-28901.43368284.27
16882006.05.19 09:10s/l22757.301.88501.88501.9075-18049.39350234.88
16892006.05.19 21:15sell22870.001.87801.88601.8606
16902006.05.19 21:15modify22870.001.87801.88571.8606
16912006.05.19 22:25sell22950.501.87881.88601.8614
16922006.05.19 22:26modify22950.501.87881.88571.8614
16932006.05.19 22:45sell23035.001.88001.88601.8626
16942006.05.19 22:45modify23035.001.88001.88571.8626
16952006.05.22 02:10modify23035.001.88001.87881.8626
16962006.05.22 02:12modify22950.501.87881.87761.8614
16972006.05.22 02:15modify22870.001.87801.87681.8606
16982006.05.22 10:00modify22950.501.87881.87701.8614
16992006.05.22 10:00modify23035.001.88001.87701.8626
17002006.05.22 12:09s/l22870.001.87681.87681.86065733.10355967.98
17012006.05.22 12:09s/l22950.501.87701.87701.86146257.07362225.05
17022006.05.22 12:09s/l23035.001.87701.87701.86267276.49369501.54
17032006.05.23 01:10buy23173.901.88321.87541.9012
17042006.05.23 02:00modify23173.901.88321.87591.9012
17052006.05.23 04:00modify23173.901.88321.87661.9012
17062006.05.23 06:00modify23173.901.88321.87691.9012
17072006.05.23 06:53modify23173.901.88321.88441.9012
17082006.05.23 08:07s/l23173.901.88441.88441.90126207.60375709.14
17092006.05.29 03:15sell23275.101.85961.86781.8422
17102006.05.29 03:16modify23275.101.85961.86751.8422
17112006.05.29 03:45sell23354.601.86021.86781.8428
17122006.05.29 03:45modify23354.601.86021.86751.8428
17132006.05.29 04:00modify23275.101.85961.86711.8422
17142006.05.29 04:00modify23354.601.86021.86711.8428
17152006.05.29 05:00modify23275.101.85961.86701.8422
17162006.05.29 05:00modify23354.601.86021.86701.8428
17172006.05.29 06:00modify23275.101.85961.86651.8422
17182006.05.29 06:00modify23354.601.86021.86651.8428
17192006.05.29 07:00modify23275.101.85961.86551.8422
17202006.05.29 07:00modify23354.601.86021.86551.8428
17212006.05.29 07:10sell23438.501.86111.86581.8437
17222006.05.29 07:10modify23438.501.86111.86551.8437
17232006.05.29 08:00modify23275.101.85961.86221.8422
17242006.05.29 08:00modify23354.601.86021.86221.8428
17252006.05.29 08:00modify23438.501.86111.86221.8437
17262006.05.29 09:00modify23275.101.85961.86111.8422
17272006.05.29 09:00modify23354.601.86021.86111.8428
17282006.05.29 09:00modify23438.501.86111.86111.8437
17292006.05.29 09:46s/l23275.101.86111.86111.8422-7885.77367823.37
17302006.05.29 09:46s/l23354.601.86111.86111.8428-3439.62364383.75
17312006.05.29 09:46s/l23438.501.86111.86111.8437-0.11364383.64
17322006.05.31 01:05buy23572.801.88131.87161.8993
17332006.05.31 02:00modify23572.801.88131.87171.8993
17342006.05.31 02:10buy23652.801.88081.87171.8988
17352006.05.31 03:00modify23572.801.88131.87271.8993
17362006.05.31 03:00modify23652.801.88081.87271.8988
17372006.05.31 05:00modify23572.801.88131.87351.8993
17382006.05.31 05:00modify23652.801.88081.87351.8988
17392006.05.31 06:00modify23572.801.88131.87451.8993
17402006.05.31 06:00modify23652.801.88081.87451.8988
17412006.05.31 06:39modify23652.801.88081.88201.8988
17422006.05.31 07:00modify23572.801.88131.87711.8993
17432006.05.31 08:00modify23572.801.88131.87781.8993
17442006.05.31 08:02s/l23652.801.88201.88201.89884435.35368818.99
17452006.05.31 08:52modify23572.801.88131.88251.8993
17462006.05.31 09:50s/l23572.801.88251.88251.89936114.99374933.98
17472006.06.06 08:20sell23774.901.87311.87841.8557
17482006.06.06 08:20modify23774.901.87311.87811.8557
17492006.06.06 09:00modify23774.901.87311.87791.8557
17502006.06.06 12:24modify23774.901.87311.87191.8557
17512006.06.06 19:00modify23774.901.87311.87171.8557
17522006.06.07 00:00modify23774.901.87311.87141.8557
17532006.06.07 01:00modify23774.901.87311.87081.8557
17542006.06.07 02:00modify23774.901.87311.87031.8557
17552006.06.07 04:00modify23774.901.87311.86921.8557
17562006.06.07 06:00modify23774.901.87311.86801.8557
17572006.06.07 07:00modify23774.901.87311.86711.8557
17582006.06.07 08:00modify23774.901.87311.86611.8557
17592006.06.07 09:33t/p23774.901.85571.86611.855791071.13466005.11
17602006.06.14 03:30sell23893.201.83511.84451.8177
17612006.06.14 03:31modify23893.201.83511.84421.8177
17622006.06.14 04:00modify23893.201.83511.84381.8177
17632006.06.14 05:00modify23893.201.83511.84371.8177
17642006.06.14 06:00modify23893.201.83511.84271.8177
17652006.06.14 07:00modify23893.201.83511.84141.8177
17662006.06.14 08:00close23893.201.83761.84141.8177-16309.27449695.84
17672006.07.03 01:50buy23989.901.84671.83711.8647
17682006.07.03 02:00modify23989.901.84671.83741.8647
17692006.07.03 03:00modify23989.901.84671.83811.8647
17702006.07.03 03:20buy24064.701.84541.83811.8634
17712006.07.03 03:35buy24146.401.84481.83811.8628
17722006.07.03 06:00modify23989.901.84671.83841.8647
17732006.07.03 06:00modify24064.701.84541.83841.8634
17742006.07.03 06:00modify24146.401.84481.83841.8628
17752006.07.03 07:00modify23989.901.84671.84061.8647
17762006.07.03 07:00modify24064.701.84541.84061.8634
17772006.07.03 07:00modify24146.401.84481.84061.8628
17782006.07.03 08:00modify23989.901.84671.84111.8647
17792006.07.03 08:00modify24064.701.84541.84111.8634
17802006.07.03 08:00modify24146.401.84481.84111.8628
17812006.07.03 08:42modify24146.401.84481.84601.8628
17822006.07.03 09:00modify23989.901.84671.84251.8647
17832006.07.03 09:00modify24064.701.84541.84251.8634
17842006.07.03 09:01s/l24146.401.84601.84601.86283897.78453593.62
17852006.07.03 12:07s/l23989.901.84251.84251.8647-26430.74427162.88
17862006.07.03 12:07s/l24064.701.84251.84251.8634-13134.30414028.58
17872006.07.06 01:45sell24282.801.83571.84341.8183
17882006.07.06 01:46modify24282.801.83571.84311.8183
17892006.07.06 02:00modify24282.801.83571.84251.8183
17902006.07.06 03:00modify24282.801.83571.84181.8183
17912006.07.06 04:00modify24282.801.83571.84141.8183
17922006.07.06 05:00modify24282.801.83571.84131.8183
17932006.07.06 06:00modify24282.801.83571.83911.8183
17942006.07.06 07:00modify24282.801.83571.83791.8183
17952006.07.06 08:00modify24282.801.83571.83741.8183
17962006.07.06 08:24s/l24282.801.83741.83741.8183-9853.00404175.58
17972006.07.10 02:20buy24380.801.84791.84351.8659
17982006.07.10 07:00modify24380.801.84791.84621.8659
17992006.07.10 09:00modify24380.801.84791.84661.8659
18002006.07.10 09:22modify24380.801.84791.84911.8659
18012006.07.10 10:33s/l24380.801.84911.84911.86596787.29410962.87
18022006.07.13 03:10sell24482.101.83471.84241.8173
18032006.07.13 03:12modify24482.101.83471.84211.8173
18042006.07.13 03:55sell24559.301.83591.84241.8185
18052006.07.13 03:57modify24559.301.83591.84211.8185
18062006.07.13 04:00modify24482.101.83471.84121.8173
18072006.07.13 04:00modify24559.301.83591.84121.8185
18082006.07.13 05:00modify24482.101.83471.84051.8173
18092006.07.13 05:00modify24559.301.83591.84051.8185
18102006.07.13 06:00modify24482.101.83471.83861.8173
18112006.07.13 06:00modify24559.301.83591.83861.8185
18122006.07.13 07:00modify24482.101.83471.83801.8173
18132006.07.13 07:00modify24559.301.83591.83801.8185
18142006.07.13 08:00modify24482.101.83471.83731.8173
18152006.07.13 08:00modify24559.301.83591.83731.8185
18162006.07.13 09:14s/l24482.101.83731.83731.8173-14942.27396020.60
18172006.07.13 09:14s/l24559.301.83731.83731.8185-5811.61390208.99
18182006.07.14 03:25buy24678.001.84081.83631.8588
18192006.07.14 04:00close24678.001.84091.83631.8588545.72390754.71
18202006.07.17 00:40sell24778.101.83851.84471.8211
18212006.07.17 00:41modify24778.101.83851.84441.8211
18222006.07.17 02:00modify24778.101.83851.84371.8211
18232006.07.17 03:00modify24778.101.83851.84321.8211
18242006.07.17 04:00modify24778.101.83851.84291.8211
18252006.07.17 05:00modify24778.101.83851.84231.8211
18262006.07.17 06:00modify24778.101.83851.84221.8211
18272006.07.17 07:00modify24778.101.83851.84091.8211
18282006.07.17 08:00modify24778.101.83851.83961.8211
18292006.07.17 09:00modify24778.101.83851.83941.8211
18302006.07.17 09:45modify24778.101.83851.83731.8211
18312006.07.17 11:25t/p24778.101.82111.83731.821195125.93485880.64
18322006.07.18 05:00sell24897.101.82041.82501.8030
18332006.07.18 05:03modify24897.101.82041.82471.8030
18342006.07.18 06:00modify24897.101.82041.82421.8030
18352006.07.18 07:00modify24897.101.82041.82351.8030
18362006.07.18 08:00modify24897.101.82041.82281.8030
18372006.07.18 09:00modify24897.101.82041.82241.8030
18382006.07.18 09:24s/l24897.101.82241.82241.8030-13594.00472286.64
18392006.07.20 21:50buy24994.401.84811.84301.8661
18402006.07.21 02:10buy25068.501.84731.84301.8653
18412006.07.21 03:00modify24994.401.84811.84311.8661
18422006.07.21 03:00modify25068.501.84731.84311.8653
18432006.07.21 04:00modify24994.401.84811.84381.8661
18442006.07.21 04:00modify25068.501.84731.84381.8653
18452006.07.21 05:00modify24994.401.84811.84461.8661
18462006.07.21 05:00modify25068.501.84731.84461.8653
18472006.07.21 07:00modify24994.401.84811.84491.8661
18482006.07.21 07:00modify25068.501.84731.84491.8653
18492006.07.21 08:00modify24994.401.84811.84541.8661
18502006.07.21 08:00modify25068.501.84731.84541.8653
18512006.07.21 08:43modify25068.501.84731.84851.8653
18522006.07.21 09:14modify24994.401.84811.84931.8661
18532006.07.21 14:00modify24994.401.84811.85011.8661
18542006.07.21 14:00modify25068.501.84731.85011.8653
18552006.07.24 01:00modify24994.401.84811.85031.8661
18562006.07.24 01:00modify25068.501.84731.85031.8653
18572006.07.24 02:00modify24994.401.84811.85131.8661
18582006.07.24 02:00modify25068.501.84731.85131.8653
18592006.07.24 03:00modify24994.401.84811.85181.8661
18602006.07.24 03:00modify25068.501.84731.85181.8653
18612006.07.24 06:04modify24994.401.84811.85191.8661
18622006.07.24 06:04modify25068.501.84731.85191.8653
18632006.07.24 07:00modify24994.401.84811.85251.8661
18642006.07.24 07:00modify25068.501.84731.85251.8653
18652006.07.24 07:33s/l24994.401.85251.85251.866128731.47501018.12
18662006.07.24 07:33s/l25068.501.85251.85251.865324809.32525827.44
18672006.07.26 01:45sell251105.101.84101.84891.8236
18682006.07.26 01:45modify251105.101.84101.84861.8236
18692006.07.26 02:00modify251105.101.84101.84791.8236
18702006.07.26 03:00modify251105.101.84101.84781.8236
18712006.07.26 04:00modify251105.101.84101.84771.8236
18722006.07.26 05:00modify251105.101.84101.84761.8236
18732006.07.26 06:00modify251105.101.84101.84721.8236
18742006.07.26 06:55sell25276.801.84151.84751.8241
18752006.07.26 06:55modify25276.801.84151.84721.8241
18762006.07.26 07:00modify251105.101.84101.84651.8236
18772006.07.26 07:00modify25276.801.84151.84651.8241
18782006.07.26 07:05sell25354.401.84241.84681.8250
18792006.07.26 07:05modify25354.401.84241.84651.8250
18802006.07.26 08:00modify251105.101.84101.84481.8236
18812006.07.26 08:00modify25276.801.84151.84481.8241
18822006.07.26 08:00modify25354.401.84241.84481.8250
18832006.07.26 09:00modify251105.101.84101.84311.8236
18842006.07.26 09:00modify25276.801.84151.84311.8241
18852006.07.26 09:00modify25354.401.84241.84311.8250
18862006.07.26 14:55s/l251105.101.84311.84311.8236-15449.99510377.45
18872006.07.26 14:55s/l25276.801.84311.84311.8241-8601.36501776.09
18882006.07.26 14:55s/l25354.401.84311.84311.8250-2665.77499110.32
18892006.07.28 22:20buy25499.801.86261.85531.8806
18902006.07.31 05:00modify25499.801.86261.85571.8806
18912006.07.31 06:00modify25499.801.86261.85581.8806
18922006.07.31 07:00modify25499.801.86261.85831.8806
18932006.07.31 08:00modify25499.801.86261.85891.8806
18942006.07.31 09:00modify25499.801.86261.85901.8806
18952006.07.31 11:04modify25499.801.86261.86381.8806
18962006.07.31 12:23s/l25499.801.86381.86381.88068201.29507311.61
18972006.08.01 02:40buy255101.401.86681.86081.8848
18982006.08.01 03:00modify255101.401.86681.86121.8848
18992006.08.01 04:00modify255101.401.86681.86141.8848
19002006.08.01 06:00modify255101.401.86681.86151.8848
19012006.08.01 07:00modify255101.401.86681.86181.8848
19022006.08.01 08:00modify255101.401.86681.86211.8848
19032006.08.01 09:00modify255101.401.86681.86251.8848
19042006.08.01 17:53modify255101.401.86681.86801.8848
19052006.08.02 04:00modify255101.401.86681.86831.8848
19062006.08.02 06:00modify255101.401.86681.87001.8848
19072006.08.02 07:00modify255101.401.86681.87151.8848
19082006.08.02 08:00modify255101.401.86681.87181.8848
19092006.08.02 09:00modify255101.401.86681.87271.8848
19102006.08.02 10:00modify255101.401.86681.87341.8848
19112006.08.02 11:21s/l255101.401.87341.87341.884846662.11553973.72
19122006.08.04 04:55buy256110.701.88601.87711.9040
19132006.08.04 05:00modify256110.701.88601.88051.9040
19142006.08.04 06:00modify256110.701.88601.88171.9040
19152006.08.04 07:00modify256110.701.88601.88261.9040
19162006.08.04 09:00modify256110.701.88601.88271.9040
19172006.08.04 10:00modify256110.701.88601.88311.9040
19182006.08.04 10:05modify256110.701.88601.88721.9040
19192006.08.04 14:39t/p256110.701.90401.88721.9040139483.02693456.74
19202006.08.07 00:25buy257138.601.90751.89801.9255
19212006.08.07 01:00modify257138.601.90751.89811.9255
19222006.08.07 02:00modify257138.601.90751.89891.9255
19232006.08.07 02:15buy25899.901.90691.89891.9249
19242006.08.07 03:00modify257138.601.90751.89981.9255
19252006.08.07 03:00modify25899.901.90691.89981.9249
19262006.08.07 04:00modify257138.601.90751.89991.9255
19272006.08.07 04:00modify25899.901.90691.89991.9249
19282006.08.07 05:00modify257138.601.90751.90011.9255
19292006.08.07 05:00modify25899.901.90691.90011.9249
19302006.08.07 06:00modify257138.601.90751.90031.9255
19312006.08.07 06:00modify25899.901.90691.90031.9249
19322006.08.07 06:10buy25970.501.90621.90031.9242
19332006.08.07 07:00modify257138.601.90751.90471.9255
19342006.08.07 07:00modify25899.901.90691.90471.9249
19352006.08.07 07:00modify25970.501.90621.90471.9242
19362006.08.07 08:01modify257138.601.90751.90601.9255
19372006.08.07 08:01modify25899.901.90691.90601.9249
19382006.08.07 08:01modify25970.501.90621.90601.9242
19392006.08.07 08:51s/l257138.601.90601.90601.9255-14552.79678903.95
19402006.08.07 08:51s/l25899.901.90601.90601.9249-6293.69672610.26
19412006.08.07 08:51s/l25970.501.90601.90601.9242-987.01671623.25
19422006.08.09 08:15sell260134.301.90451.90951.8871
19432006.08.09 08:15modify260134.301.90451.90921.8871
19442006.08.09 10:06s/l260134.301.90921.90921.8871-44184.63627438.62
19452006.08.11 00:45sell261125.401.89421.90281.8768
19462006.08.11 00:45modify261125.401.89421.90251.8768
19472006.08.11 01:00modify261125.401.89421.90031.8768
19482006.08.11 02:00modify261125.401.89421.89931.8768
19492006.08.11 03:00modify261125.401.89421.89891.8768
19502006.08.11 04:00modify261125.401.89421.89861.8768
19512006.08.11 05:00modify261125.401.89421.89821.8768
19522006.08.11 06:00modify261125.401.89421.89711.8768
19532006.08.11 07:00modify261125.401.89421.89651.8768
19542006.08.11 08:05modify261125.401.89421.89401.8768
19552006.08.11 08:26modify261125.401.89421.89301.8768
19562006.08.11 09:08s/l261125.401.89301.89301.876810533.31637971.93
19572006.08.14 03:00sell262127.501.89331.89851.8759
19582006.08.14 03:00modify262127.501.89331.89821.8759
19592006.08.14 07:00modify262127.501.89331.89751.8759
19602006.08.14 08:00modify262127.501.89331.89661.8759
19612006.08.14 09:00modify262127.501.89331.89571.8759
19622006.08.14 09:27modify262127.501.89331.89211.8759
19632006.08.14 16:20s/l262127.501.89211.89211.875910710.50648682.43
19642006.08.15 22:05buy263129.701.89321.88491.9112
19652006.08.15 23:00modify263129.701.89321.88531.9112
19662006.08.16 00:05modify263129.701.89321.88631.9112
19672006.08.16 01:00modify263129.701.89321.88701.9112
19682006.08.16 02:00modify263129.701.89321.88821.9112
19692006.08.16 03:00modify263129.701.89321.88871.9112
19702006.08.16 04:00modify263129.701.89321.88911.9112
19712006.08.16 05:00modify263129.701.89321.88931.9112
19722006.08.16 06:00modify263129.701.89321.89141.9112
19732006.08.16 07:00modify263129.701.89321.89251.9112
19742006.08.16 08:47s/l263129.701.89251.89251.9112-6591.26642091.17
19752006.08.18 05:45sell264128.401.88601.89211.8686
19762006.08.18 05:45modify264128.401.88601.89181.8686
19772006.08.18 06:00modify264128.401.88601.89091.8686
19782006.08.18 07:00modify264128.401.88601.89041.8686
19792006.08.18 08:00close264128.401.88661.89041.8686-5392.18636698.99
19802006.08.21 21:05buy265127.301.89401.88851.9120
19812006.08.21 23:35buy26691.601.89321.88851.9112
19822006.08.21 23:55buy26765.101.89261.88851.9106
19832006.08.22 00:00modify265127.301.89401.88881.9120
19842006.08.22 00:00modify26691.601.89321.88881.9112
19852006.08.22 00:00modify26765.101.89261.88881.9106
19862006.08.22 01:00modify265127.301.89401.89051.9120
19872006.08.22 01:00modify26691.601.89321.89051.9112
19882006.08.22 01:00modify26765.101.89261.89051.9106
19892006.08.22 01:41s/l265127.301.89051.89051.9120-31420.22605278.77
19902006.08.22 01:41s/l26691.601.89051.89051.9112-17479.05587799.72
19912006.08.22 01:41s/l26765.101.89051.89051.9106-9688.22578111.50
19922006.08.25 04:40sell268115.601.88801.89451.8706
19932006.08.25 04:41modify268115.601.88801.89421.8706
19942006.08.25 05:00sell26983.401.88871.89451.8713
19952006.08.25 05:00modify26983.401.88871.89421.8713
19962006.08.25 06:00modify268115.601.88801.89351.8706
19972006.08.25 06:00modify26983.401.88871.89351.8713
19982006.08.25 07:00modify268115.601.88801.89331.8706
19992006.08.25 07:00modify26983.401.88871.89331.8713
20002006.08.25 08:00modify268115.601.88801.89181.8706
20012006.08.25 08:00modify26983.401.88871.89181.8713
20022006.08.25 08:28modify26983.401.88871.88751.8713
20032006.08.25 08:30modify268115.601.88801.88681.8706
20042006.08.25 10:27s/l268115.601.88681.88681.87069710.49587821.99
20052006.08.25 10:38s/l26983.401.88751.88751.87137005.65594827.64
20062006.09.06 03:20sell270118.901.89481.89961.8774
20072006.09.06 03:20modify270118.901.89481.89931.8774
20082006.09.06 04:00modify270118.901.89481.89901.8774
20092006.09.06 06:00modify270118.901.89481.89881.8774
20102006.09.06 07:00modify270118.901.89481.89811.8774
20112006.09.06 08:00modify270118.901.89481.89701.8774
20122006.09.06 10:34modify270118.901.89481.89361.8774
20132006.09.06 14:00modify270118.901.89481.89331.8774
20142006.09.06 15:00modify270118.901.89481.89091.8774
20152006.09.06 16:00modify270118.901.89481.88931.8774
20162006.09.06 17:00modify270118.901.89481.88921.8774
20172006.09.06 19:00modify270118.901.89481.88911.8774
20182006.09.07 04:00modify270118.901.89481.88861.8774
20192006.09.07 05:00modify270118.901.89481.88791.8774
20202006.09.07 06:00modify270118.901.89481.88711.8774
20212006.09.07 07:00modify270118.901.89481.88631.8774
20222006.09.07 08:00modify270118.901.89481.88571.8774
20232006.09.07 09:11s/l270118.901.88571.88571.877474989.80669817.44
20242006.09.11 01:15sell271133.901.86601.87291.8486
20252006.09.11 01:15modify271133.901.86601.87261.8486
20262006.09.11 02:00modify271133.901.86601.87211.8486
20272006.09.11 02:00sell27296.301.86711.87241.8497
20282006.09.11 02:00modify27296.301.86711.87211.8497
20292006.09.11 03:00modify271133.901.86601.87181.8486
20302006.09.11 03:00modify27296.301.86711.87181.8497
20312006.09.11 06:00modify271133.901.86601.87131.8486
20322006.09.11 06:00modify27296.301.86711.87131.8497
20332006.09.11 07:00modify271133.901.86601.86961.8486
20342006.09.11 07:00modify27296.301.86711.86961.8497
20352006.09.11 08:00modify271133.901.86601.86921.8486
20362006.09.11 08:00modify27296.301.86711.86921.8497
20372006.09.11 09:00modify271133.901.86601.86841.8486
20382006.09.11 09:00modify27296.301.86711.86841.8497
20392006.09.11 10:04s/l271133.901.86841.86841.8486-22494.67647322.77
20402006.09.11 10:04s/l27296.301.86841.86841.8497-8763.30638559.47
20412006.09.13 02:15buy273127.701.87241.86731.8904
20422006.09.13 02:25buy27492.201.87161.86731.8896
20432006.09.13 03:00modify273127.701.87241.86741.8904
20442006.09.13 03:00modify27492.201.87161.86741.8896
20452006.09.13 05:00modify273127.701.87241.86751.8904
20462006.09.13 05:00modify27492.201.87161.86751.8896
20472006.09.13 06:00modify273127.701.87241.86881.8904
20482006.09.13 06:00modify27492.201.87161.86881.8896
20492006.09.13 07:00modify273127.701.87241.86961.8904
20502006.09.13 07:00modify27492.201.87161.86961.8896
20512006.09.13 08:53modify27492.201.87161.87281.8896
20522006.09.13 10:30modify273127.701.87241.87361.8904
20532006.09.13 10:31s/l273127.701.87361.87361.890410726.84649286.31
20542006.09.13 11:12s/l27492.201.87281.87281.88967744.92657031.23
20552006.09.14 07:10buy275131.401.87681.87221.8948
20562006.09.14 08:00modify275131.401.87681.87261.8948
20572006.09.14 09:00modify275131.401.87681.87321.8948
20582006.09.14 10:30modify275131.401.87681.87801.8948
20592006.09.14 15:00modify275131.401.87681.87921.8948
20602006.09.14 18:00modify275131.401.87681.88051.8948
20612006.09.15 02:00modify275131.401.87681.88061.8948
20622006.09.15 03:00modify275131.401.87681.88111.8948
20632006.09.15 04:00modify275131.401.87681.88241.8948
20642006.09.15 05:00modify275131.401.87681.88301.8948
20652006.09.15 06:00modify275131.401.87681.88441.8948
20662006.09.15 07:00modify275131.401.87681.88471.8948
20672006.09.15 08:00modify275131.401.87681.88611.8948
20682006.09.15 09:03s/l275131.401.88611.88611.894885302.15742333.38
20692006.09.21 01:10buy276148.401.88691.88271.9049
20702006.09.21 02:00modify276148.401.88691.88321.9049
20712006.09.21 02:48modify276148.401.88691.88811.9049
20722006.09.21 14:00modify276148.401.88691.88951.9049
20732006.09.21 15:00modify276148.401.88691.89001.9049
20742006.09.21 16:00modify276148.401.88691.89101.9049
20752006.09.21 17:00modify276148.401.88691.89111.9049
20762006.09.21 20:00modify276148.401.88691.89251.9049
20772006.09.22 00:00modify276148.401.88691.89301.9049
20782006.09.22 01:00modify276148.401.88691.89331.9049
20792006.09.22 03:00modify276148.401.88691.89361.9049
20802006.09.22 04:00modify276148.401.88691.89481.9049
20812006.09.22 06:00modify276148.401.88691.89501.9049
20822006.09.22 08:00modify276148.401.88691.89551.9049
20832006.09.22 09:00modify276148.401.88691.89601.9049
20842006.09.22 09:21t/p276148.401.90491.89601.9049186713.73929047.11
20852006.09.27 23:00sell277185.801.88921.89361.8718
20862006.09.27 23:00modify277185.801.88921.89331.8718
20872006.09.28 02:00modify277185.801.88921.89301.8718
20882006.09.28 06:00modify277185.801.88921.89271.8718
20892006.09.28 07:00modify277185.801.88921.89221.8718
20902006.09.28 08:00modify277185.801.88921.89161.8718
20912006.09.28 08:17modify277185.801.88921.88801.8718
20922006.09.28 12:00modify277185.801.88921.88711.8718
20932006.09.28 13:00modify277185.801.88921.88691.8718
20942006.09.28 16:00modify277185.801.88921.88611.8718
20952006.09.28 17:00modify277185.801.88921.88561.8718
20962006.09.28 18:00modify277185.801.88921.88391.8718
20972006.09.28 20:00modify277185.801.88921.88341.8718
20982006.09.28 23:00modify277185.801.88921.88321.8718
20992006.09.29 00:00modify277185.801.88921.88181.8718
21002006.09.29 01:00modify277185.801.88921.88171.8718
21012006.09.29 02:00modify277185.801.88921.88091.8718
21022006.09.29 03:00modify277185.801.88921.88051.8718
21032006.09.29 05:00modify277185.801.88921.88021.8718
21042006.09.29 06:00modify277185.801.88921.87951.8718
21052006.09.29 07:00modify277185.801.88921.87921.8718
21062006.09.29 08:00modify277185.801.88921.87821.8718
21072006.09.29 08:54t/p277185.801.87181.87821.8718224743.321153790.43
21082006.10.03 02:25buy278230.701.88641.87711.9044
21092006.10.03 03:00modify278230.701.88641.87761.9044
21102006.10.03 04:00modify278230.701.88641.87801.9044
21112006.10.03 04:25buy279167.201.88591.87801.9039
21122006.10.03 05:00modify278230.701.88641.87831.9044
21132006.10.03 05:00modify279167.201.88591.87831.9039
21142006.10.03 06:00modify278230.701.88641.87881.9044
21152006.10.03 06:00modify279167.201.88591.87881.9039
21162006.10.03 07:00modify278230.701.88641.88201.9044
21172006.10.03 07:00modify279167.201.88591.88201.9039
21182006.10.03 08:00modify278230.701.88641.88301.9044
21192006.10.03 08:00modify279167.201.88591.88301.9039
21202006.10.03 09:00modify278230.701.88641.88371.9044
21212006.10.03 09:00modify279167.201.88591.88371.9039
21222006.10.03 10:00modify278230.701.88641.88441.9044
21232006.10.03 10:00modify279167.201.88591.88441.9039
21242006.10.03 11:00modify278230.701.88641.88501.9044
21252006.10.03 11:00modify279167.201.88591.88501.9039
21262006.10.03 13:05modify279167.201.88591.88711.9039
21272006.10.03 14:32s/l279167.201.88711.88711.903914045.141167835.57
21282006.10.04 03:47s/l278230.701.88501.88501.9044-23029.341144806.23
21292006.10.09 21:15sell280228.901.86751.87171.8501
21302006.10.09 21:15modify280228.901.86751.87141.8501
21312006.10.10 00:00modify280228.901.86751.87071.8501
21322006.10.10 01:00modify280228.901.86751.87051.8501
21332006.10.10 02:00modify280228.901.86751.86991.8501
21342006.10.10 03:00modify280228.901.86751.86951.8501
21352006.10.10 04:00modify280228.901.86751.86931.8501
21362006.10.10 05:00modify280228.901.86751.86911.8501
21372006.10.10 06:00modify280228.901.86751.86861.8501
21382006.10.10 07:00modify280228.901.86751.86831.8501
21392006.10.10 08:17s/l280228.901.86831.86831.8501-13299.931131506.30
21402006.10.11 04:35sell281226.301.85511.86041.8377
21412006.10.11 04:36modify281226.301.85511.86011.8377
21422006.10.11 05:00modify281226.301.85511.85911.8377
21432006.10.11 06:00modify281226.301.85511.85861.8377
21442006.10.11 07:00modify281226.301.85511.85811.8377
21452006.10.11 08:00modify281226.301.85511.85781.8377
21462006.10.11 09:00modify281226.301.85511.85761.8377
21472006.10.11 10:00modify281226.301.85511.85681.8377
21482006.10.11 10:08s/l281226.301.85681.85681.8377-26929.131104577.17
21492006.10.18 02:45buy282220.901.86981.86331.8878
21502006.10.18 03:00modify282220.901.86981.86371.8878
21512006.10.18 04:04modify282220.901.86981.86411.8878
21522006.10.18 05:00modify282220.901.86981.86431.8878
21532006.10.18 06:00modify282220.901.86981.86491.8878
21542006.10.18 07:00modify282220.901.86981.86621.8878
21552006.10.18 08:00modify282220.901.86981.86691.8878
21562006.10.18 08:43modify282220.901.86981.87101.8878
21572006.10.18 10:36s/l282220.901.87101.87101.887818554.971123132.14
21582006.10.23 03:30buy283224.601.88231.87821.9003
21592006.10.23 06:00modify283224.601.88231.87881.9003
21602006.10.23 07:00modify283224.601.88231.87891.9003
21612006.10.23 08:00modify283224.601.88231.87971.9003
21622006.10.23 08:25s/l283224.601.87971.87971.9003-40876.721082255.42
21632006.10.30 01:10buy284216.401.89591.89131.9139
21642006.10.30 06:00modify284216.401.89591.89141.9139
21652006.10.30 07:04modify284216.401.89591.89171.9139
21662006.10.30 08:00modify284216.401.89591.89321.9139
21672006.10.30 09:00modify284216.401.89591.89441.9139
21682006.10.30 11:03modify284216.401.89591.89711.9139
21692006.10.30 11:34s/l284216.401.89711.89711.913918178.191100433.61
21702006.10.31 00:15buy285220.001.90041.89591.9184
21712006.10.31 01:00modify285220.001.90041.89601.9184
21722006.10.31 03:00modify285220.001.90041.89621.9184
21732006.10.31 04:00modify285220.001.90041.89631.9184
21742006.10.31 05:00modify285220.001.90041.89681.9184
21752006.10.31 06:00modify285220.001.90041.89721.9184
21762006.10.31 07:00modify285220.001.90041.89771.9184
21772006.10.31 08:00modify285220.001.90041.89811.9184
21782006.10.31 09:27s/l285220.001.89811.89811.9184-35419.891065013.72
21792006.11.01 05:00buy286213.001.90741.90181.9254
21802006.11.01 06:00modify286213.001.90741.90201.9254
21812006.11.01 07:04modify286213.001.90741.90241.9254
21822006.11.01 08:00modify286213.001.90741.90271.9254
21832006.11.01 09:00modify286213.001.90741.90511.9254
21842006.11.01 10:00modify286213.001.90741.90541.9254
21852006.11.01 17:02modify286213.001.90741.90861.9254
21862006.11.01 17:44s/l286213.001.90861.90861.925417892.561082906.28
21872006.11.06 00:10sell287216.501.90141.90861.8840
21882006.11.06 00:13modify287216.501.90141.90831.8840
21892006.11.06 03:00modify287216.501.90141.90821.8840
21902006.11.06 04:00modify287216.501.90141.90771.8840
21912006.11.06 05:00modify287216.501.90141.90731.8840
21922006.11.06 06:00modify287216.501.90141.90701.8840
21932006.11.06 07:00modify287216.501.90141.90341.8840
21942006.11.06 08:00modify287216.501.90141.90291.8840
21952006.11.06 09:00modify287216.501.90141.90211.8840
21962006.11.06 09:57modify287216.501.90141.90021.8840
21972006.11.06 12:00modify287216.501.90141.89991.8840
21982006.11.07 02:25s/l287216.501.89991.89991.884022277.401105183.68
21992006.11.23 03:35buy288221.001.91371.90901.9317
22002006.11.23 03:45buy289159.001.91311.90901.9311
22012006.11.23 04:00modify288221.001.91371.90951.9317
22022006.11.23 04:00modify289159.001.91311.90951.9311
22032006.11.23 05:00modify288221.001.91371.90981.9317
22042006.11.23 05:00modify289159.001.91311.90981.9311
22052006.11.23 06:00modify288221.001.91371.91101.9317
22062006.11.23 06:00modify289159.001.91311.91101.9311
22072006.11.23 07:00modify288221.001.91371.91131.9317
22082006.11.23 07:00modify289159.001.91311.91131.9311
22092006.11.23 08:00modify288221.001.91371.91241.9317
22102006.11.23 08:00modify289159.001.91311.91241.9311
22112006.11.23 12:00modify288221.001.91371.91261.9317
22122006.11.23 12:00modify289159.001.91311.91261.9311
22132006.11.24 08:20modify289159.001.91311.91431.9311
22142006.11.24 08:52modify288221.001.91371.91491.9317
22152006.11.24 09:48t/p289159.001.93111.91431.9311200051.131305234.81
22162006.11.24 09:48t/p288221.001.93171.91491.9317278056.941583291.75
22172006.11.29 06:35buy290316.601.95151.94381.9695
22182006.11.29 07:00modify290316.601.95151.94471.9695
22192006.11.29 08:00modify290316.601.95151.94551.9695
22202006.11.29 08:50buy291221.801.94991.94551.9679
22212006.11.29 09:00modify290316.601.95151.94591.9695
22222006.11.29 09:00modify291221.801.94991.94591.9679
22232006.11.29 11:00modify290316.601.95151.94621.9695
22242006.11.29 11:00modify291221.801.94991.94621.9679
22252006.11.29 14:34modify291221.801.94991.95111.9679
22262006.11.29 14:39s/l291221.801.95111.95111.967918633.341601925.09
22272006.11.29 19:23s/l290316.601.94621.94621.9695-117456.141484468.95
22282006.12.01 00:35buy292296.801.96501.95671.9830
22292006.12.01 01:00modify292296.801.96501.95701.9830
22302006.12.01 02:00modify292296.801.96501.95781.9830
22312006.12.01 03:00modify292296.801.96501.95861.9830
22322006.12.01 03:37modify292296.801.96501.96621.9830
22332006.12.01 09:00modify292296.801.96501.96651.9830
22342006.12.01 10:35s/l292296.801.96651.96651.983031164.341515633.29
22352006.12.04 03:55buy293303.101.97861.97131.9966
22362006.12.04 04:00modify293303.101.97861.97181.9966
22372006.12.04 05:00modify293303.101.97861.97231.9966
22382006.12.04 05:05buy294215.301.97801.97231.9960
22392006.12.04 05:10buy295146.201.97681.97231.9948
22402006.12.04 06:05modify293303.101.97861.97241.9966
22412006.12.04 06:05modify294215.301.97801.97241.9960
22422006.12.04 06:05modify295146.201.97681.97241.9948
22432006.12.04 06:32modify295146.201.97681.97801.9948
22442006.12.04 07:15s/l295146.201.97801.97801.994812280.451527913.74
22452006.12.04 08:00modify293303.101.97861.97251.9966
22462006.12.04 08:00modify294215.301.97801.97251.9960
22472006.12.04 09:00modify293303.101.97861.97531.9966
22482006.12.04 09:00modify294215.301.97801.97531.9960
22492006.12.04 09:08s/l293303.101.97531.97531.9966-70015.581457898.16
22502006.12.04 09:08s/l294215.301.97531.97531.9960-40691.631417206.53
22512006.12.11 08:45sell296283.401.95311.96261.9357
22522006.12.11 08:45modify296283.401.95311.96231.9357
22532006.12.11 09:00modify296283.401.95311.96131.9357
22542006.12.11 10:00modify296283.401.95311.95851.9357
22552006.12.11 11:20modify296283.401.95311.95191.9357
22562006.12.11 16:22s/l296283.401.95191.95191.935723804.931441011.46
22572006.12.13 07:40buy297288.201.96961.96371.9876
22582006.12.13 08:00modify297288.201.96961.96401.9876
22592006.12.13 08:25buy298205.101.96901.96401.9870
22602006.12.13 09:00modify297288.201.96961.96421.9876
22612006.12.13 09:00modify298205.101.96901.96421.9870
22622006.12.13 09:35buy299144.301.96851.96421.9865
22632006.12.13 11:20modify299144.301.96851.96971.9865
22642006.12.13 12:00modify297288.201.96961.96501.9876
22652006.12.13 12:00modify298205.101.96901.96501.9870
22662006.12.13 13:00modify297288.201.96961.96541.9876
22672006.12.13 13:00modify298205.101.96901.96541.9870
22682006.12.13 14:00modify297288.201.96961.96561.9876
22692006.12.13 14:00modify298205.101.96901.96561.9870
22702006.12.13 14:25s/l299144.301.96971.96971.986512121.521453132.98
22712006.12.13 14:33s/l297288.201.96561.96561.9876-80696.641372436.34
22722006.12.13 14:33s/l298205.101.96561.96561.9870-48814.541323621.80
22732006.12.18 04:35sell300264.701.95441.96401.9370
22742006.12.18 04:35modify300264.701.95441.96371.9370
22752006.12.18 05:00modify300264.701.95441.96361.9370
22762006.12.18 06:00modify300264.701.95441.96331.9370
22772006.12.18 06:55sell301184.801.95611.96361.9387
22782006.12.18 06:55modify301184.801.95611.96331.9387
22792006.12.18 07:00modify300264.701.95441.96051.9370
22802006.12.18 07:00modify301184.801.95611.96051.9387
22812006.12.18 08:00modify300264.701.95441.95871.9370
22822006.12.18 08:00modify301184.801.95611.95871.9387
22832006.12.18 09:00modify300264.701.95441.95701.9370
22842006.12.18 09:00modify301184.801.95611.95701.9387
22852006.12.18 09:40s/l300264.701.95701.95701.9370-48176.451275445.35
22862006.12.18 09:40s/l301184.801.95701.95701.9387-11642.571263802.78
22872007.01.03 00:50buy302252.701.97271.96511.9907
22882007.01.03 01:00modify302252.701.97271.96621.9907
22892007.01.03 02:00modify302252.701.97271.96661.9907
22902007.01.03 03:00modify302252.701.97271.96751.9907
22912007.01.03 04:00modify302252.701.97271.96781.9907
22922007.01.03 05:00modify302252.701.97271.96871.9907
22932007.01.03 06:00modify302252.701.97271.96991.9907
22942007.01.03 10:33s/l302252.701.96991.96991.9907-49530.421214272.36
22952007.01.04 04:05sell303242.801.95221.95981.9348
22962007.01.04 04:05modify303242.801.95221.95951.9348
22972007.01.04 04:15sell304173.401.95281.95981.9354
22982007.01.04 04:15modify304173.401.95281.95951.9354
22992007.01.04 05:00modify303242.801.95221.95931.9348
23002007.01.04 05:00modify304173.401.95281.95931.9354
23012007.01.04 06:00modify303242.801.95221.95821.9348
23022007.01.04 06:00modify304173.401.95281.95821.9354
23032007.01.04 07:00modify303242.801.95221.95741.9348
23042007.01.04 07:00modify304173.401.95281.95741.9354
23052007.01.04 07:39modify304173.401.95281.95161.9354
23062007.01.04 08:00modify303242.801.95221.95581.9348
23072007.01.04 08:32s/l304173.401.95161.95161.935414566.031228838.39
23082007.01.04 09:00modify303242.801.95221.95541.9348
23092007.01.04 09:06modify303242.801.95221.95101.9348
23102007.01.04 11:00modify303242.801.95221.94981.9348
23112007.01.04 12:00modify303242.801.95221.94951.9348
23122007.01.05 01:00modify303242.801.95221.94901.9348
23132007.01.05 02:00modify303242.801.95221.94841.9348
23142007.01.05 04:00modify303242.801.95221.94831.9348
23152007.01.05 05:00modify303242.801.95221.94711.9348
23162007.01.05 06:00modify303242.801.95221.94541.9348
23172007.01.05 07:00modify303242.801.95221.94371.9348
23182007.01.05 08:00modify303242.801.95221.94291.9348
23192007.01.05 08:54s/l303242.801.94291.94291.9348157553.861386392.25
23202007.01.08 06:35sell305277.201.93051.93811.9131
23212007.01.08 06:35modify305277.201.93051.93781.9131
23222007.01.08 07:00modify305277.201.93051.93471.9131
23232007.01.08 08:00modify305277.201.93051.93431.9131
23242007.01.08 08:20s/l305277.201.93431.93431.9131-73734.611312657.64
23252007.01.16 01:15buy306262.501.96321.95891.9812
23262007.01.16 02:00modify306262.501.96321.95931.9812
23272007.01.16 03:00modify306262.501.96321.95951.9812
23282007.01.16 06:00modify306262.501.96321.95971.9812
23292007.01.16 07:00modify306262.501.96321.96031.9812
23302007.01.16 08:00modify306262.501.96321.96091.9812
23312007.01.16 08:06modify306262.501.96321.96441.9812
23322007.01.16 11:04s/l306262.501.96441.96441.981222049.221334706.86
23332007.01.26 08:25sell307266.901.96671.97191.9493
23342007.01.26 08:25modify307266.901.96671.97161.9493
23352007.01.26 09:00modify307266.901.96671.97101.9493
23362007.01.26 09:15modify307266.901.96671.96551.9493
23372007.01.29 06:00modify307266.901.96671.96541.9493
23382007.01.29 07:00modify307266.901.96671.96441.9493
23392007.01.29 08:00modify307266.901.96671.96291.9493
23402007.01.29 09:00modify307266.901.96671.96231.9493
23412007.01.30 02:00modify307266.901.96671.96221.9493
23422007.01.30 02:06s/l307266.901.96221.96221.949382951.731417658.59
23432007.02.01 04:15buy308283.501.96281.95311.9808
23442007.02.01 06:04modify308283.501.96281.95431.9808
23452007.02.01 07:00modify308283.501.96281.95551.9808
23462007.02.01 08:00modify308283.501.96281.95731.9808
23472007.02.01 09:00modify308283.501.96281.95871.9808
23482007.02.01 11:58modify308283.501.96281.96401.9808
23492007.02.02 03:04modify308283.501.96281.96431.9808
23502007.02.02 04:00modify308283.501.96281.96461.9808
23512007.02.02 05:00modify308283.501.96281.96511.9808
23522007.02.02 06:00modify308283.501.96281.96561.9808
23532007.02.02 07:00modify308283.501.96281.96641.9808
23542007.02.02 08:19s/l308283.501.96641.96641.980870926.501488585.09
23552007.02.07 02:10buy309297.701.96871.96441.9867
23562007.02.07 03:00modify309297.701.96871.96471.9867
23572007.02.07 04:00modify309297.701.96871.96531.9867
23582007.02.07 06:00modify309297.701.96871.96611.9867
23592007.02.07 07:00modify309297.701.96871.96661.9867
23602007.02.07 08:00modify309297.701.96871.96681.9867
23612007.02.07 14:33modify309297.701.96871.96991.9867
23622007.02.07 15:58s/l309297.701.96991.96991.986725006.771513591.86
23632007.02.09 00:30sell310302.701.95901.96601.9416
23642007.02.09 00:31modify310302.701.95901.96571.9416
23652007.02.09 01:00modify310302.701.95901.96471.9416
23662007.02.09 02:00modify310302.701.95901.96431.9416
23672007.02.09 03:00modify310302.701.95901.96411.9416
23682007.02.09 04:00modify310302.701.95901.96341.9416
23692007.02.09 05:00modify310302.701.95901.96121.9416
23702007.02.09 06:00modify310302.701.95901.96041.9416
23712007.02.09 07:00modify310302.701.95901.95991.9416
23722007.02.09 07:05s/l310302.701.95991.95991.9416-19070.281494521.58
23732007.02.09 17:40sell311298.901.95051.95461.9331
23742007.02.09 17:40modify311298.901.95051.95431.9331
23752007.02.12 04:00modify311298.901.95051.95411.9331
23762007.02.12 06:58s/l311298.901.95411.95411.9331-75950.251418571.33
23772007.02.23 01:25buy312283.701.95631.95081.9743
23782007.02.23 02:00modify312283.701.95631.95161.9743
23792007.02.23 03:00modify312283.701.95631.95181.9743
23802007.02.23 04:00modify312283.701.95631.95221.9743
23812007.02.23 05:00modify312283.701.95631.95241.9743
23822007.02.23 06:00modify312283.701.95631.95261.9743
23832007.02.23 07:00modify312283.701.95631.95281.9743
23842007.02.23 08:00modify312283.701.95631.95351.9743
23852007.02.23 09:00modify312283.701.95631.95471.9743
23862007.02.23 10:32s/l312283.701.95471.95471.9743-31773.811386797.52
23872007.02.26 05:40buy313277.301.96261.95751.9806
23882007.02.26 06:00modify313277.301.96261.95821.9806
23892007.02.26 07:00modify313277.301.96261.95861.9806
23902007.02.26 08:00modify313277.301.96261.95921.9806
23912007.02.26 09:00modify313277.301.96261.95961.9806
23922007.02.27 08:32s/l313277.301.95961.95961.9806-58736.581328060.94
23932007.03.06 01:35sell314265.601.92431.93011.9069
23942007.03.06 01:35modify314265.601.92431.92981.9069
23952007.03.06 02:00modify314265.601.92431.92961.9069
23962007.03.06 03:25sell315190.601.92491.92991.9075
23972007.03.06 03:25modify315190.601.92491.92961.9075
23982007.03.06 05:18s/l314265.601.92961.92961.9069-98538.431229522.51
23992007.03.06 05:18s/l315190.601.92961.92961.9075-62706.671166815.84