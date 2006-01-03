|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2007.03.09 22:55 (2006.01.01 - 2007.03.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|87412
|Ticks modelled
|1823435
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|217076.30
|Gross profit
|467011.09
|Gross loss
|-249934.79
|Profit factor
|1.87
|Expected payoff
|2713.45
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|75559.04 (28.24%)
|Relative drawdown
|28.24% (75559.04)
|Total trades
|80
|Short positions (won %)
|36 (52.78%)
|Long positions (won %)
|44 (61.36%)
|Profit trades (% of total)
|46 (57.50%)
|Loss trades (% of total)
|34 (42.50%)
|Largest
|profit trade
|71132.11
|loss trade
|-28889.41
|Average
|profit trade
|10152.42
|loss trade
|-7351.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (13689.50)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-16093.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|103839.89 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-53307.82 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 14:25
|buy
|1
|2.00
|1.7262
|1.7220
|1.7621
|2
|2006.01.03 15:36
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7274
|1.7621
|3
|2006.01.03 22:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7300
|1.7621
|4
|2006.01.03 23:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7314
|1.7621
|5
|2006.01.04 00:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7318
|1.7621
|6
|2006.01.04 01:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7328
|1.7621
|7
|2006.01.04 02:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7356
|1.7621
|8
|2006.01.04 03:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7367
|1.7621
|9
|2006.01.04 04:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7369
|1.7621
|10
|2006.01.04 05:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7388
|1.7621
|11
|2006.01.04 06:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7403
|1.7621
|12
|2006.01.04 07:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7409
|1.7621
|13
|2006.01.04 08:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7427
|1.7621
|14
|2006.01.04 09:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7432
|1.7621
|15
|2006.01.04 10:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7433
|1.7621
|16
|2006.01.04 12:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7455
|1.7621
|17
|2006.01.04 15:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7465
|1.7621
|18
|2006.01.04 19:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7481
|1.7621
|19
|2006.01.05 00:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7489
|1.7621
|20
|2006.01.05 01:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7495
|1.7621
|21
|2006.01.05 02:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7501
|1.7621
|22
|2006.01.05 05:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7510
|1.7621
|23
|2006.01.05 06:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7514
|1.7621
|24
|2006.01.05 07:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7520
|1.7621
|25
|2006.01.05 08:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7523
|1.7621
|26
|2006.01.05 09:00
|modify
|1
|2.00
|1.7262
|1.7527
|1.7621
|27
|2006.01.05 09:19
|s/l
|1
|2.00
|1.7527
|1.7527
|1.7621
|5278.39
|15278.39
|28
|2006.01.09 01:30
|buy
|2
|3.00
|1.7682
|1.7605
|1.8041
|29
|2006.01.09 05:44
|modify
|2
|3.00
|1.7682
|1.7694
|1.8041
|30
|2006.01.09 07:52
|s/l
|2
|3.00
|1.7694
|1.7694
|1.8041
|360.01
|15638.40
|31
|2006.01.16 07:00
|buy
|3
|3.10
|1.7754
|1.7692
|1.8113
|32
|2006.01.16 08:00
|modify
|3
|3.10
|1.7754
|1.7693
|1.8113
|33
|2006.01.16 09:00
|modify
|3
|3.10
|1.7754
|1.7698
|1.8113
|34
|2006.01.16 10:00
|modify
|3
|3.10
|1.7754
|1.7705
|1.8113
|35
|2006.01.16 11:00
|modify
|3
|3.10
|1.7754
|1.7717
|1.8113
|36
|2006.01.16 11:06
|s/l
|3
|3.10
|1.7717
|1.7717
|1.8113
|-1146.99
|14491.41
|37
|2006.01.17 20:35
|sell
|4
|2.80
|1.7646
|1.7699
|1.7295
|38
|2006.01.17 20:35
|modify
|4
|2.80
|1.7646
|1.7695
|1.7295
|39
|2006.01.18 00:00
|close
|4
|2.80
|1.7687
|1.7695
|1.7295
|-1146.89
|13344.52
|40
|2006.01.23 10:00
|buy
|5
|2.60
|1.7750
|1.7698
|1.8109
|41
|2006.01.23 10:29
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7762
|1.8109
|42
|2006.01.24 00:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7763
|1.8109
|43
|2006.01.24 01:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7771
|1.8109
|44
|2006.01.24 02:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7788
|1.8109
|45
|2006.01.24 03:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7798
|1.8109
|46
|2006.01.24 04:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7800
|1.8109
|47
|2006.01.24 05:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7806
|1.8109
|48
|2006.01.24 06:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7807
|1.8109
|49
|2006.01.24 07:00
|modify
|5
|2.60
|1.7750
|1.7813
|1.8109
|50
|2006.01.24 09:27
|s/l
|5
|2.60
|1.7813
|1.7813
|1.8109
|1630.97
|14975.49
|51
|2006.01.27 10:45
|sell
|6
|2.90
|1.7812
|1.7875
|1.7461
|52
|2006.01.27 10:45
|modify
|6
|2.90
|1.7812
|1.7871
|1.7461
|53
|2006.01.27 11:00
|modify
|6
|2.90
|1.7812
|1.7866
|1.7461
|54
|2006.01.27 12:00
|modify
|6
|2.90
|1.7812
|1.7864
|1.7461
|55
|2006.01.27 12:03
|modify
|6
|2.90
|1.7812
|1.7800
|1.7461
|56
|2006.01.27 14:30
|s/l
|6
|2.90
|1.7800
|1.7800
|1.7461
|348.01
|15323.50
|57
|2006.02.03 00:45
|buy
|7
|3.00
|1.7784
|1.7714
|1.8143
|58
|2006.02.03 01:10
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7720
|1.8143
|59
|2006.02.03 02:00
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7721
|1.8143
|60
|2006.02.03 05:00
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7725
|1.8143
|61
|2006.02.03 06:05
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7735
|1.8143
|62
|2006.02.03 07:00
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7739
|1.8143
|63
|2006.02.03 08:00
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7752
|1.8143
|64
|2006.02.03 09:00
|modify
|7
|3.00
|1.7784
|1.7758
|1.8143
|65
|2006.02.03 10:46
|s/l
|7
|3.00
|1.7758
|1.7758
|1.8143
|-780.00
|14543.50
|66
|2006.02.06 01:25
|sell
|8
|2.90
|1.7636
|1.7719
|1.7285
|67
|2006.02.06 01:25
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7715
|1.7285
|68
|2006.02.06 07:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7691
|1.7285
|69
|2006.02.06 08:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7676
|1.7285
|70
|2006.02.06 08:12
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7624
|1.7285
|71
|2006.02.06 12:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7623
|1.7285
|72
|2006.02.06 13:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7617
|1.7285
|73
|2006.02.06 14:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7600
|1.7285
|74
|2006.02.06 17:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7599
|1.7285
|75
|2006.02.06 18:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7597
|1.7285
|76
|2006.02.06 19:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7570
|1.7285
|77
|2006.02.06 20:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7550
|1.7285
|78
|2006.02.07 00:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7542
|1.7285
|79
|2006.02.07 01:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7539
|1.7285
|80
|2006.02.07 04:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7528
|1.7285
|81
|2006.02.07 05:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7527
|1.7285
|82
|2006.02.07 06:05
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7523
|1.7285
|83
|2006.02.07 07:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7518
|1.7285
|84
|2006.02.07 08:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7513
|1.7285
|85
|2006.02.07 09:00
|modify
|8
|2.90
|1.7636
|1.7505
|1.7285
|86
|2006.02.07 09:12
|s/l
|8
|2.90
|1.7505
|1.7505
|1.7285
|3800.16
|18343.66
|87
|2006.02.07 23:45
|sell
|9
|3.60
|1.7464
|1.7509
|1.7113
|88
|2006.02.07 23:45
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7505
|1.7113
|89
|2006.02.08 05:00
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7500
|1.7113
|90
|2006.02.08 06:00
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7495
|1.7113
|91
|2006.02.08 07:00
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7493
|1.7113
|92
|2006.02.08 08:00
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7482
|1.7113
|93
|2006.02.08 09:00
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7476
|1.7113
|94
|2006.02.08 09:41
|modify
|9
|3.60
|1.7464
|1.7452
|1.7113
|95
|2006.02.09 02:01
|s/l
|9
|3.60
|1.7452
|1.7452
|1.7113
|437.76
|18781.42
|96
|2006.02.20 09:30
|buy
|10
|3.70
|1.7430
|1.7377
|1.7789
|97
|2006.02.20 10:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7382
|1.7789
|98
|2006.02.20 11:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7383
|1.7789
|99
|2006.02.20 12:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7384
|1.7789
|100
|2006.02.20 13:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7387
|1.7789
|101
|2006.02.20 14:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7389
|1.7789
|102
|2006.02.20 16:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7391
|1.7789
|103
|2006.02.20 17:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7393
|1.7789
|104
|2006.02.20 18:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7394
|1.7789
|105
|2006.02.20 19:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7397
|1.7789
|106
|2006.02.21 00:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7402
|1.7789
|107
|2006.02.21 02:00
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7406
|1.7789
|108
|2006.02.21 13:59
|modify
|10
|3.70
|1.7430
|1.7442
|1.7789
|109
|2006.02.21 16:04
|s/l
|10
|3.70
|1.7442
|1.7442
|1.7789
|434.02
|19215.44
|110
|2006.02.27 17:40
|sell
|11
|3.80
|1.7417
|1.7460
|1.7066
|111
|2006.02.27 17:40
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7456
|1.7066
|112
|2006.02.27 18:00
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7453
|1.7066
|113
|2006.02.28 02:00
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7452
|1.7066
|114
|2006.02.28 03:00
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7449
|1.7066
|115
|2006.02.28 04:00
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7441
|1.7066
|116
|2006.02.28 08:00
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7437
|1.7066
|117
|2006.02.28 08:05
|modify
|11
|3.80
|1.7417
|1.7405
|1.7066
|118
|2006.02.28 09:44
|s/l
|11
|3.80
|1.7405
|1.7405
|1.7066
|457.54
|19672.98
|119
|2006.03.01 08:50
|buy
|12
|3.90
|1.7537
|1.7494
|1.7896
|120
|2006.03.01 09:00
|modify
|12
|3.90
|1.7537
|1.7505
|1.7896
|121
|2006.03.01 11:16
|modify
|12
|3.90
|1.7537
|1.7549
|1.7896
|122
|2006.03.01 16:08
|s/l
|12
|3.90
|1.7549
|1.7549
|1.7896
|468.02
|20141.00
|123
|2006.03.08 03:00
|sell
|13
|4.00
|1.7370
|1.7418
|1.7019
|124
|2006.03.08 03:00
|modify
|13
|4.00
|1.7370
|1.7414
|1.7019
|125
|2006.03.08 05:00
|modify
|13
|4.00
|1.7370
|1.7411
|1.7019
|126
|2006.03.08 06:00
|modify
|13
|4.00
|1.7370
|1.7406
|1.7019
|127
|2006.03.08 07:00
|modify
|13
|4.00
|1.7370
|1.7395
|1.7019
|128
|2006.03.08 08:00
|modify
|13
|4.00
|1.7370
|1.7394
|1.7019
|129
|2006.03.08 08:27
|s/l
|13
|4.00
|1.7394
|1.7394
|1.7019
|-960.00
|19181.00
|130
|2006.03.13 00:55
|sell
|14
|3.80
|1.7276
|1.7341
|1.6925
|131
|2006.03.13 00:55
|modify
|14
|3.80
|1.7276
|1.7337
|1.6925
|132
|2006.03.13 07:00
|modify
|14
|3.80
|1.7276
|1.7323
|1.6925
|133
|2006.03.13 08:00
|modify
|14
|3.80
|1.7276
|1.7304
|1.6925
|134
|2006.03.13 09:06
|modify
|14
|3.80
|1.7276
|1.7298
|1.6925
|135
|2006.03.13 10:00
|modify
|14
|3.80
|1.7276
|1.7264
|1.6925
|136
|2006.03.13 11:33
|s/l
|14
|3.80
|1.7264
|1.7264
|1.6925
|455.99
|19636.99
|137
|2006.03.14 08:45
|buy
|15
|3.90
|1.7345
|1.7292
|1.7704
|138
|2006.03.14 09:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7296
|1.7704
|139
|2006.03.14 10:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7297
|1.7704
|140
|2006.03.14 12:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7298
|1.7704
|141
|2006.03.14 15:49
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7357
|1.7704
|142
|2006.03.14 18:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7372
|1.7704
|143
|2006.03.14 19:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7382
|1.7704
|144
|2006.03.15 01:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7384
|1.7704
|145
|2006.03.15 02:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7385
|1.7704
|146
|2006.03.15 03:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7389
|1.7704
|147
|2006.03.15 06:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7394
|1.7704
|148
|2006.03.15 07:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7406
|1.7704
|149
|2006.03.15 08:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7416
|1.7704
|150
|2006.03.15 09:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7424
|1.7704
|151
|2006.03.15 10:00
|modify
|15
|3.90
|1.7345
|1.7428
|1.7704
|152
|2006.03.15 10:34
|s/l
|15
|3.90
|1.7428
|1.7428
|1.7704
|3226.48
|22863.47
|153
|2006.03.16 05:30
|buy
|16
|4.50
|1.7467
|1.7411
|1.7826
|154
|2006.03.16 06:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7415
|1.7826
|155
|2006.03.16 07:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7423
|1.7826
|156
|2006.03.16 08:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7428
|1.7826
|157
|2006.03.16 14:33
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7479
|1.7826
|158
|2006.03.16 21:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7480
|1.7826
|159
|2006.03.17 00:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7488
|1.7826
|160
|2006.03.17 01:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7489
|1.7826
|161
|2006.03.17 02:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7496
|1.7826
|162
|2006.03.17 03:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7502
|1.7826
|163
|2006.03.17 04:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7503
|1.7826
|164
|2006.03.17 06:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7512
|1.7826
|165
|2006.03.17 07:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7518
|1.7826
|166
|2006.03.17 08:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7524
|1.7826
|167
|2006.03.17 09:02
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7528
|1.7826
|168
|2006.03.17 10:00
|modify
|16
|4.50
|1.7467
|1.7533
|1.7826
|169
|2006.03.17 13:33
|s/l
|16
|4.50
|1.7533
|1.7533
|1.7826
|2957.86
|25821.33
|170
|2006.03.22 00:00
|sell
|17
|5.10
|1.7487
|1.7548
|1.7136
|171
|2006.03.22 00:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7544
|1.7136
|172
|2006.03.22 02:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7543
|1.7136
|173
|2006.03.22 03:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7542
|1.7136
|174
|2006.03.22 04:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7536
|1.7136
|175
|2006.03.22 05:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7532
|1.7136
|176
|2006.03.22 06:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7527
|1.7136
|177
|2006.03.22 07:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7525
|1.7136
|178
|2006.03.22 08:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7520
|1.7136
|179
|2006.03.22 09:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7514
|1.7136
|180
|2006.03.23 01:57
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7475
|1.7136
|181
|2006.03.23 14:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7467
|1.7136
|182
|2006.03.23 18:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7422
|1.7136
|183
|2006.03.24 07:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7418
|1.7136
|184
|2006.03.24 08:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7389
|1.7136
|185
|2006.03.24 09:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7381
|1.7136
|186
|2006.03.24 10:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7370
|1.7136
|187
|2006.03.24 12:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7368
|1.7136
|188
|2006.03.24 14:00
|modify
|17
|5.10
|1.7487
|1.7364
|1.7136
|189
|2006.03.24 15:06
|s/l
|17
|5.10
|1.7364
|1.7364
|1.7136
|6281.17
|32102.50
|190
|2006.04.19 07:30
|buy
|18
|6.40
|1.7813
|1.7763
|1.8172
|191
|2006.04.19 08:00
|modify
|18
|6.40
|1.7813
|1.7769
|1.8172
|192
|2006.04.19 09:00
|modify
|18
|6.40
|1.7813
|1.7772
|1.8172
|193
|2006.04.19 10:34
|modify
|18
|6.40
|1.7813
|1.7825
|1.8172
|194
|2006.04.19 14:35
|s/l
|18
|6.40
|1.7825
|1.7825
|1.8172
|768.00
|32870.50
|195
|2006.04.20 02:15
|buy
|19
|6.50
|1.7902
|1.7830
|1.8261
|196
|2006.04.20 03:00
|modify
|19
|6.50
|1.7902
|1.7837
|1.8261
|197
|2006.04.20 05:00
|modify
|19
|6.50
|1.7902
|1.7838
|1.8261
|198
|2006.04.20 06:00
|modify
|19
|6.50
|1.7902
|1.7848
|1.8261
|199
|2006.04.20 07:00
|modify
|19
|6.50
|1.7902
|1.7858
|1.8261
|200
|2006.04.20 08:00
|modify
|19
|6.50
|1.7902
|1.7864
|1.8261
|201
|2006.04.20 09:11
|s/l
|19
|6.50
|1.7864
|1.7864
|1.8261
|-2470.03
|30400.47
|202
|2006.04.21 03:55
|sell
|20
|6.00
|1.7793
|1.7848
|1.7442
|203
|2006.04.21 03:55
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7844
|1.7442
|204
|2006.04.21 04:00
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7837
|1.7442
|205
|2006.04.21 05:00
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7835
|1.7442
|206
|2006.04.21 06:00
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7827
|1.7442
|207
|2006.04.21 07:00
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7820
|1.7442
|208
|2006.04.21 08:00
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7807
|1.7442
|209
|2006.04.21 09:01
|modify
|20
|6.00
|1.7793
|1.7800
|1.7442
|210
|2006.04.21 10:03
|s/l
|20
|6.00
|1.7800
|1.7800
|1.7442
|-420.02
|29980.45
|211
|2006.04.28 03:30
|buy
|21
|5.90
|1.8012
|1.7908
|1.8371
|212
|2006.04.28 06:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.7915
|1.8371
|213
|2006.04.28 07:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.7920
|1.8371
|214
|2006.04.28 08:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.7971
|1.8371
|215
|2006.04.28 09:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.7985
|1.8371
|216
|2006.04.28 10:32
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8024
|1.8371
|217
|2006.04.28 17:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8027
|1.8371
|218
|2006.04.28 18:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8059
|1.8371
|219
|2006.04.28 19:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8112
|1.8371
|220
|2006.05.01 03:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8116
|1.8371
|221
|2006.05.01 04:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8124
|1.8371
|222
|2006.05.01 05:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8130
|1.8371
|223
|2006.05.01 07:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8142
|1.8371
|224
|2006.05.01 08:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8163
|1.8371
|225
|2006.05.01 09:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8181
|1.8371
|226
|2006.05.01 10:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8197
|1.8371
|227
|2006.05.01 11:05
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8202
|1.8371
|228
|2006.05.01 12:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8207
|1.8371
|229
|2006.05.01 13:05
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8210
|1.8371
|230
|2006.05.01 14:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8215
|1.8371
|231
|2006.05.01 15:00
|modify
|21
|5.90
|1.8012
|1.8216
|1.8371
|232
|2006.05.01 15:12
|t/p
|21
|5.90
|1.8371
|1.8216
|1.8371
|21165.09
|51145.54
|233
|2006.05.05 03:40
|buy
|22
|10.20
|1.8511
|1.8409
|1.8870
|234
|2006.05.05 04:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8421
|1.8870
|235
|2006.05.05 05:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8423
|1.8870
|236
|2006.05.05 06:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8434
|1.8870
|237
|2006.05.05 07:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8445
|1.8870
|238
|2006.05.05 08:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8457
|1.8870
|239
|2006.05.05 09:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8459
|1.8870
|240
|2006.05.05 10:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8461
|1.8870
|241
|2006.05.05 12:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8466
|1.8870
|242
|2006.05.05 14:30
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8523
|1.8870
|243
|2006.05.08 07:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8526
|1.8870
|244
|2006.05.08 08:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8537
|1.8870
|245
|2006.05.08 09:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8547
|1.8870
|246
|2006.05.08 12:00
|modify
|22
|10.20
|1.8511
|1.8589
|1.8870
|247
|2006.05.08 15:59
|s/l
|22
|10.20
|1.8589
|1.8589
|1.8870
|7928.44
|59073.98
|248
|2006.05.15 08:30
|buy
|23
|11.80
|1.8928
|1.8874
|1.9287
|249
|2006.05.15 09:00
|modify
|23
|11.80
|1.8928
|1.8879
|1.9287
|250
|2006.05.15 10:06
|s/l
|23
|11.80
|1.8879
|1.8879
|1.9287
|-5782.03
|53291.95
|251
|2006.05.19 05:55
|buy
|24
|10.60
|1.8903
|1.8805
|1.9262
|252
|2006.05.19 06:00
|modify
|24
|10.60
|1.8903
|1.8813
|1.9262
|253
|2006.05.19 07:00
|modify
|24
|10.60
|1.8903
|1.8830
|1.9262
|254
|2006.05.19 08:00
|modify
|24
|10.60
|1.8903
|1.8839
|1.9262
|255
|2006.05.19 09:00
|modify
|24
|10.60
|1.8903
|1.8850
|1.9262
|256
|2006.05.19 09:10
|s/l
|24
|10.60
|1.8850
|1.8850
|1.9262
|-5617.97
|47673.98
|257
|2006.05.19 21:15
|sell
|25
|9.50
|1.8780
|1.8861
|1.8429
|258
|2006.05.19 21:15
|modify
|25
|9.50
|1.8780
|1.8857
|1.8429
|259
|2006.05.22 02:16
|modify
|25
|9.50
|1.8780
|1.8768
|1.8429
|260
|2006.05.22 12:09
|s/l
|25
|9.50
|1.8768
|1.8768
|1.8429
|1143.82
|48817.80
|261
|2006.05.23 01:10
|buy
|26
|9.70
|1.8833
|1.8754
|1.9192
|262
|2006.05.23 02:00
|modify
|26
|9.70
|1.8833
|1.8759
|1.9192
|263
|2006.05.23 04:00
|modify
|26
|9.70
|1.8833
|1.8766
|1.9192
|264
|2006.05.23 06:00
|modify
|26
|9.70
|1.8833
|1.8769
|1.9192
|265
|2006.05.23 06:53
|modify
|26
|9.70
|1.8833
|1.8845
|1.9192
|266
|2006.05.23 08:07
|s/l
|26
|9.70
|1.8845
|1.8845
|1.9192
|1164.00
|49981.80
|267
|2006.05.29 03:15
|sell
|27
|9.90
|1.8596
|1.8679
|1.8245
|268
|2006.05.29 03:16
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8675
|1.8245
|269
|2006.05.29 04:00
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8671
|1.8245
|270
|2006.05.29 05:00
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8670
|1.8245
|271
|2006.05.29 06:00
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8665
|1.8245
|272
|2006.05.29 07:00
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8655
|1.8245
|273
|2006.05.29 08:00
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8622
|1.8245
|274
|2006.05.29 09:00
|modify
|27
|9.90
|1.8596
|1.8611
|1.8245
|275
|2006.05.29 09:46
|s/l
|27
|9.90
|1.8611
|1.8611
|1.8245
|-1485.05
|48496.75
|276
|2006.05.31 01:05
|buy
|28
|9.60
|1.8814
|1.8716
|1.9173
|277
|2006.05.31 02:00
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8717
|1.9173
|278
|2006.05.31 03:00
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8727
|1.9173
|279
|2006.05.31 05:00
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8735
|1.9173
|280
|2006.05.31 06:00
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8745
|1.9173
|281
|2006.05.31 07:00
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8771
|1.9173
|282
|2006.05.31 08:00
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8778
|1.9173
|283
|2006.05.31 08:52
|modify
|28
|9.60
|1.8814
|1.8826
|1.9173
|284
|2006.05.31 09:05
|s/l
|28
|9.60
|1.8826
|1.8826
|1.9173
|1151.96
|49648.71
|285
|2006.06.06 08:20
|sell
|29
|9.90
|1.8731
|1.8785
|1.8380
|286
|2006.06.06 08:20
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8781
|1.8380
|287
|2006.06.06 09:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8779
|1.8380
|288
|2006.06.06 12:24
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8719
|1.8380
|289
|2006.06.06 19:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8717
|1.8380
|290
|2006.06.07 00:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8714
|1.8380
|291
|2006.06.07 01:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8708
|1.8380
|292
|2006.06.07 02:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8703
|1.8380
|293
|2006.06.07 04:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8692
|1.8380
|294
|2006.06.07 06:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8680
|1.8380
|295
|2006.06.07 07:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8671
|1.8380
|296
|2006.06.07 08:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8661
|1.8380
|297
|2006.06.07 10:00
|modify
|29
|9.90
|1.8731
|1.8637
|1.8380
|298
|2006.06.07 12:22
|s/l
|29
|9.90
|1.8637
|1.8637
|1.8380
|9310.00
|58958.71
|299
|2006.06.14 03:30
|sell
|30
|11.70
|1.8351
|1.8446
|1.8000
|300
|2006.06.14 03:31
|modify
|30
|11.70
|1.8351
|1.8442
|1.8000
|301
|2006.06.14 04:00
|modify
|30
|11.70
|1.8351
|1.8438
|1.8000
|302
|2006.06.14 05:00
|modify
|30
|11.70
|1.8351
|1.8437
|1.8000
|303
|2006.06.14 06:00
|modify
|30
|11.70
|1.8351
|1.8427
|1.8000
|304
|2006.06.14 07:00
|modify
|30
|11.70
|1.8351
|1.8414
|1.8000
|305
|2006.06.14 08:00
|close
|30
|11.70
|1.8377
|1.8414
|1.8000
|-3041.87
|55916.84
|306
|2006.07.03 01:50
|buy
|31
|11.10
|1.8468
|1.8371
|1.8827
|307
|2006.07.03 02:00
|modify
|31
|11.10
|1.8468
|1.8374
|1.8827
|308
|2006.07.03 03:00
|modify
|31
|11.10
|1.8468
|1.8381
|1.8827
|309
|2006.07.03 06:00
|modify
|31
|11.10
|1.8468
|1.8384
|1.8827
|310
|2006.07.03 07:00
|modify
|31
|11.10
|1.8468
|1.8406
|1.8827
|311
|2006.07.03 08:00
|modify
|31
|11.10
|1.8468
|1.8411
|1.8827
|312
|2006.07.03 09:00
|modify
|31
|11.10
|1.8468
|1.8425
|1.8827
|313
|2006.07.03 12:07
|s/l
|31
|11.10
|1.8425
|1.8425
|1.8827
|-4773.02
|51143.82
|314
|2006.07.06 01:45
|sell
|32
|10.20
|1.8357
|1.8435
|1.8006
|315
|2006.07.06 01:46
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8431
|1.8006
|316
|2006.07.06 02:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8425
|1.8006
|317
|2006.07.06 03:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8418
|1.8006
|318
|2006.07.06 04:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8414
|1.8006
|319
|2006.07.06 05:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8413
|1.8006
|320
|2006.07.06 06:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8391
|1.8006
|321
|2006.07.06 07:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8379
|1.8006
|322
|2006.07.06 08:00
|modify
|32
|10.20
|1.8357
|1.8374
|1.8006
|323
|2006.07.06 08:24
|s/l
|32
|10.20
|1.8374
|1.8374
|1.8006
|-1733.96
|49409.86
|324
|2006.07.10 02:20
|buy
|33
|9.80
|1.8480
|1.8435
|1.8839
|325
|2006.07.10 07:00
|modify
|33
|9.80
|1.8480
|1.8462
|1.8839
|326
|2006.07.10 09:00
|modify
|33
|9.80
|1.8480
|1.8466
|1.8839
|327
|2006.07.10 09:23
|modify
|33
|9.80
|1.8480
|1.8492
|1.8839
|328
|2006.07.10 10:33
|s/l
|33
|9.80
|1.8492
|1.8492
|1.8839
|1176.02
|50585.88
|329
|2006.07.13 03:10
|sell
|34
|10.10
|1.8347
|1.8425
|1.7996
|330
|2006.07.13 03:12
|modify
|34
|10.10
|1.8347
|1.8421
|1.7996
|331
|2006.07.13 04:00
|modify
|34
|10.10
|1.8347
|1.8412
|1.7996
|332
|2006.07.13 05:00
|modify
|34
|10.10
|1.8347
|1.8405
|1.7996
|333
|2006.07.13 06:00
|modify
|34
|10.10
|1.8347
|1.8386
|1.7996
|334
|2006.07.13 07:00
|modify
|34
|10.10
|1.8347
|1.8380
|1.7996
|335
|2006.07.13 08:00
|modify
|34
|10.10
|1.8347
|1.8373
|1.7996
|336
|2006.07.13 09:14
|s/l
|34
|10.10
|1.8373
|1.8373
|1.7996
|-2626.01
|47959.87
|337
|2006.07.14 03:25
|buy
|35
|9.50
|1.8409
|1.8363
|1.8768
|338
|2006.07.14 04:00
|close
|35
|9.50
|1.8409
|1.8363
|1.8768
|-0.05
|47959.82
|339
|2006.07.17 00:40
|sell
|36
|9.50
|1.8385
|1.8448
|1.8034
|340
|2006.07.17 00:41
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8444
|1.8034
|341
|2006.07.17 02:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8437
|1.8034
|342
|2006.07.17 03:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8432
|1.8034
|343
|2006.07.17 04:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8429
|1.8034
|344
|2006.07.17 05:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8423
|1.8034
|345
|2006.07.17 06:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8422
|1.8034
|346
|2006.07.17 07:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8409
|1.8034
|347
|2006.07.17 08:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8396
|1.8034
|348
|2006.07.17 09:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8394
|1.8034
|349
|2006.07.17 09:55
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8373
|1.8034
|350
|2006.07.17 12:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8314
|1.8034
|351
|2006.07.17 13:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8289
|1.8034
|352
|2006.07.17 14:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8287
|1.8034
|353
|2006.07.18 02:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8260
|1.8034
|354
|2006.07.18 04:55
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8253
|1.8034
|355
|2006.07.18 05:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8247
|1.8034
|356
|2006.07.18 06:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8242
|1.8034
|357
|2006.07.18 07:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8235
|1.8034
|358
|2006.07.18 08:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8228
|1.8034
|359
|2006.07.18 09:00
|modify
|36
|9.50
|1.8385
|1.8224
|1.8034
|360
|2006.07.18 09:24
|s/l
|36
|9.50
|1.8224
|1.8224
|1.8034
|15298.82
|63258.64
|361
|2006.07.20 21:50
|buy
|37
|12.60
|1.8482
|1.8430
|1.8841
|362
|2006.07.21 03:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8431
|1.8841
|363
|2006.07.21 04:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8438
|1.8841
|364
|2006.07.21 05:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8446
|1.8841
|365
|2006.07.21 07:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8449
|1.8841
|366
|2006.07.21 08:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8454
|1.8841
|367
|2006.07.21 09:14
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8494
|1.8841
|368
|2006.07.21 14:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8501
|1.8841
|369
|2006.07.24 01:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8503
|1.8841
|370
|2006.07.24 02:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8513
|1.8841
|371
|2006.07.24 03:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8518
|1.8841
|372
|2006.07.24 06:04
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8519
|1.8841
|373
|2006.07.24 07:00
|modify
|37
|12.60
|1.8482
|1.8525
|1.8841
|374
|2006.07.24 07:33
|s/l
|37
|12.60
|1.8525
|1.8525
|1.8841
|5349.94
|68608.58
|375
|2006.07.26 01:45
|sell
|38
|13.70
|1.8410
|1.8490
|1.8059
|376
|2006.07.26 01:45
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8486
|1.8059
|377
|2006.07.26 02:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8479
|1.8059
|378
|2006.07.26 03:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8478
|1.8059
|379
|2006.07.26 04:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8477
|1.8059
|380
|2006.07.26 05:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8476
|1.8059
|381
|2006.07.26 06:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8472
|1.8059
|382
|2006.07.26 07:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8465
|1.8059
|383
|2006.07.26 08:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8448
|1.8059
|384
|2006.07.26 09:00
|modify
|38
|13.70
|1.8410
|1.8431
|1.8059
|385
|2006.07.26 14:55
|s/l
|38
|13.70
|1.8431
|1.8431
|1.8059
|-2877.05
|65731.53
|386
|2006.07.28 22:20
|buy
|39
|13.10
|1.8627
|1.8553
|1.8986
|387
|2006.07.31 05:00
|modify
|39
|13.10
|1.8627
|1.8557
|1.8986
|388
|2006.07.31 06:00
|modify
|39
|13.10
|1.8627
|1.8558
|1.8986
|389
|2006.07.31 07:00
|modify
|39
|13.10
|1.8627
|1.8583
|1.8986
|390
|2006.07.31 08:00
|modify
|39
|13.10
|1.8627
|1.8589
|1.8986
|391
|2006.07.31 09:00
|modify
|39
|13.10
|1.8627
|1.8590
|1.8986
|392
|2006.07.31 11:04
|modify
|39
|13.10
|1.8627
|1.8639
|1.8986
|393
|2006.07.31 12:23
|s/l
|39
|13.10
|1.8639
|1.8639
|1.8986
|1536.58
|67268.11
|394
|2006.08.01 02:40
|buy
|40
|13.40
|1.8669
|1.8608
|1.9028
|395
|2006.08.01 03:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8612
|1.9028
|396
|2006.08.01 04:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8614
|1.9028
|397
|2006.08.01 06:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8615
|1.9028
|398
|2006.08.01 07:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8618
|1.9028
|399
|2006.08.01 08:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8621
|1.9028
|400
|2006.08.01 09:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8625
|1.9028
|401
|2006.08.01 17:53
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8681
|1.9028
|402
|2006.08.02 04:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8683
|1.9028
|403
|2006.08.02 06:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8700
|1.9028
|404
|2006.08.02 07:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8715
|1.9028
|405
|2006.08.02 08:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8718
|1.9028
|406
|2006.08.02 09:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8727
|1.9028
|407
|2006.08.02 10:00
|modify
|40
|13.40
|1.8669
|1.8734
|1.9028
|408
|2006.08.02 11:21
|s/l
|40
|13.40
|1.8734
|1.8734
|1.9028
|8673.79
|75941.90
|409
|2006.08.04 04:55
|buy
|41
|15.10
|1.8861
|1.8771
|1.9220
|410
|2006.08.04 05:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8805
|1.9220
|411
|2006.08.04 06:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8817
|1.9220
|412
|2006.08.04 07:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8826
|1.9220
|413
|2006.08.04 09:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8827
|1.9220
|414
|2006.08.04 10:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8831
|1.9220
|415
|2006.08.04 10:05
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8873
|1.9220
|416
|2006.08.04 16:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8945
|1.9220
|417
|2006.08.04 17:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8960
|1.9220
|418
|2006.08.04 18:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8980
|1.9220
|419
|2006.08.07 01:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8981
|1.9220
|420
|2006.08.07 02:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8989
|1.9220
|421
|2006.08.07 03:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8998
|1.9220
|422
|2006.08.07 04:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.8999
|1.9220
|423
|2006.08.07 05:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.9001
|1.9220
|424
|2006.08.07 06:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.9003
|1.9220
|425
|2006.08.07 07:00
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.9047
|1.9220
|426
|2006.08.07 08:17
|modify
|41
|15.10
|1.8861
|1.9060
|1.9220
|427
|2006.08.07 08:51
|s/l
|41
|15.10
|1.9060
|1.9060
|1.9220
|30008.43
|105950.33
|428
|2006.08.09 08:15
|sell
|42
|21.10
|1.9045
|1.9096
|1.8694
|429
|2006.08.09 08:15
|modify
|42
|21.10
|1.9045
|1.9092
|1.8694
|430
|2006.08.09 10:04
|s/l
|42
|21.10
|1.9092
|1.9092
|1.8694
|-9916.98
|96033.35
|431
|2006.08.11 00:45
|sell
|43
|19.20
|1.8942
|1.9029
|1.8591
|432
|2006.08.11 00:45
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.9025
|1.8591
|433
|2006.08.11 01:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.9003
|1.8591
|434
|2006.08.11 02:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8993
|1.8591
|435
|2006.08.11 03:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8989
|1.8591
|436
|2006.08.11 04:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8986
|1.8591
|437
|2006.08.11 05:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8982
|1.8591
|438
|2006.08.11 06:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8971
|1.8591
|439
|2006.08.11 07:00
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8965
|1.8591
|440
|2006.08.11 08:17
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8940
|1.8591
|441
|2006.08.11 08:26
|modify
|43
|19.20
|1.8942
|1.8930
|1.8591
|442
|2006.08.11 09:07
|s/l
|43
|19.20
|1.8930
|1.8930
|1.8591
|2303.94
|98337.29
|443
|2006.08.14 03:00
|sell
|44
|19.60
|1.8933
|1.8986
|1.8582
|444
|2006.08.14 03:00
|modify
|44
|19.60
|1.8933
|1.8982
|1.8582
|445
|2006.08.14 07:00
|modify
|44
|19.60
|1.8933
|1.8975
|1.8582
|446
|2006.08.14 08:00
|modify
|44
|19.60
|1.8933
|1.8966
|1.8582
|447
|2006.08.14 09:00
|modify
|44
|19.60
|1.8933
|1.8957
|1.8582
|448
|2006.08.14 09:27
|modify
|44
|19.60
|1.8933
|1.8921
|1.8582
|449
|2006.08.14 16:20
|s/l
|44
|19.60
|1.8921
|1.8921
|1.8582
|2352.11
|100689.40
|450
|2006.08.15 22:05
|buy
|45
|20.10
|1.8933
|1.8849
|1.9292
|451
|2006.08.15 23:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8853
|1.9292
|452
|2006.08.16 00:05
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8863
|1.9292
|453
|2006.08.16 01:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8870
|1.9292
|454
|2006.08.16 02:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8882
|1.9292
|455
|2006.08.16 03:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8887
|1.9292
|456
|2006.08.16 04:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8891
|1.9292
|457
|2006.08.16 05:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8893
|1.9292
|458
|2006.08.16 06:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8914
|1.9292
|459
|2006.08.16 07:00
|modify
|45
|20.10
|1.8933
|1.8925
|1.9292
|460
|2006.08.16 08:47
|s/l
|45
|20.10
|1.8925
|1.8925
|1.9292
|-1662.25
|99027.15
|461
|2006.08.18 05:45
|sell
|46
|19.80
|1.8860
|1.8922
|1.8509
|462
|2006.08.18 05:45
|modify
|46
|19.80
|1.8860
|1.8918
|1.8509
|463
|2006.08.18 06:00
|modify
|46
|19.80
|1.8860
|1.8909
|1.8509
|464
|2006.08.18 07:00
|modify
|46
|19.80
|1.8860
|1.8904
|1.8509
|465
|2006.08.18 08:00
|close
|46
|19.80
|1.8867
|1.8904
|1.8509
|-1385.87
|97641.28
|466
|2006.08.21 21:05
|buy
|47
|19.50
|1.8941
|1.8885
|1.9300
|467
|2006.08.22 00:00
|modify
|47
|19.50
|1.8941
|1.8888
|1.9300
|468
|2006.08.22 01:10
|modify
|47
|19.50
|1.8941
|1.8905
|1.9300
|469
|2006.08.22 01:41
|s/l
|47
|19.50
|1.8905
|1.8905
|1.9300
|-7072.66
|90568.62
|470
|2006.08.23 08:55
|sell
|48
|18.10
|1.8889
|1.8930
|1.8538
|471
|2006.08.23 08:55
|modify
|48
|18.10
|1.8889
|1.8926
|1.8538
|472
|2006.08.23 09:00
|modify
|48
|18.10
|1.8889
|1.8922
|1.8538
|473
|2006.08.23 09:32
|s/l
|48
|18.10
|1.8922
|1.8922
|1.8538
|-5972.92
|84595.70
|474
|2006.08.25 04:40
|sell
|49
|16.90
|1.8880
|1.8946
|1.8529
|475
|2006.08.25 04:41
|modify
|49
|16.90
|1.8880
|1.8942
|1.8529
|476
|2006.08.25 06:00
|modify
|49
|16.90
|1.8880
|1.8935
|1.8529
|477
|2006.08.25 07:00
|modify
|49
|16.90
|1.8880
|1.8933
|1.8529
|478
|2006.08.25 08:00
|modify
|49
|16.90
|1.8880
|1.8918
|1.8529
|479
|2006.08.25 08:30
|modify
|49
|16.90
|1.8880
|1.8868
|1.8529
|480
|2006.08.25 10:27
|s/l
|49
|16.90
|1.8868
|1.8868
|1.8529
|2028.02
|86623.72
|481
|2006.09.06 03:20
|sell
|50
|17.30
|1.8948
|1.8997
|1.8597
|482
|2006.09.06 03:20
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8993
|1.8597
|483
|2006.09.06 04:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8990
|1.8597
|484
|2006.09.06 06:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8988
|1.8597
|485
|2006.09.06 07:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8981
|1.8597
|486
|2006.09.06 08:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8970
|1.8597
|487
|2006.09.06 10:34
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8936
|1.8597
|488
|2006.09.06 14:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8933
|1.8597
|489
|2006.09.06 15:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8909
|1.8597
|490
|2006.09.06 16:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8893
|1.8597
|491
|2006.09.06 17:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8892
|1.8597
|492
|2006.09.06 19:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8891
|1.8597
|493
|2006.09.07 04:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8886
|1.8597
|494
|2006.09.07 05:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8879
|1.8597
|495
|2006.09.07 06:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8871
|1.8597
|496
|2006.09.07 07:00
|modify
|50
|17.30
|1.8948
|1.8863
|1.8597
|497
|2006.09.07 07:05
|s/l
|50
|17.30
|1.8863
|1.8863
|1.8597
|14725.67
|101349.39
|498
|2006.09.11 01:15
|sell
|51
|20.20
|1.8660
|1.8730
|1.8309
|499
|2006.09.11 01:15
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8726
|1.8309
|500
|2006.09.11 02:00
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8721
|1.8309
|501
|2006.09.11 03:00
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8718
|1.8309
|502
|2006.09.11 06:00
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8713
|1.8309
|503
|2006.09.11 07:00
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8696
|1.8309
|504
|2006.09.11 08:00
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8692
|1.8309
|505
|2006.09.11 09:00
|modify
|51
|20.20
|1.8660
|1.8684
|1.8309
|506
|2006.09.11 10:04
|s/l
|51
|20.20
|1.8684
|1.8684
|1.8309
|-4847.89
|96501.50
|507
|2006.09.13 02:15
|buy
|52
|19.30
|1.8725
|1.8673
|1.9084
|508
|2006.09.13 03:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8674
|1.9084
|509
|2006.09.13 05:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8675
|1.9084
|510
|2006.09.13 06:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8688
|1.9084
|511
|2006.09.13 07:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8696
|1.9084
|512
|2006.09.13 17:49
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8737
|1.9084
|513
|2006.09.14 11:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8744
|1.9084
|514
|2006.09.14 12:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8759
|1.9084
|515
|2006.09.14 14:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8776
|1.9084
|516
|2006.09.14 15:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8792
|1.9084
|517
|2006.09.14 18:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8805
|1.9084
|518
|2006.09.15 02:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8806
|1.9084
|519
|2006.09.15 03:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8811
|1.9084
|520
|2006.09.15 04:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8824
|1.9084
|521
|2006.09.15 05:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8830
|1.9084
|522
|2006.09.15 06:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8844
|1.9084
|523
|2006.09.15 07:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8847
|1.9084
|524
|2006.09.15 08:00
|modify
|52
|19.30
|1.8725
|1.8861
|1.9084
|525
|2006.09.15 09:03
|s/l
|52
|19.30
|1.8861
|1.8861
|1.9084
|26039.57
|122541.07
|526
|2006.09.21 01:10
|buy
|53
|24.50
|1.8870
|1.8827
|1.9229
|527
|2006.09.21 02:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8832
|1.9229
|528
|2006.09.21 02:48
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8882
|1.9229
|529
|2006.09.21 14:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8895
|1.9229
|530
|2006.09.21 15:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8900
|1.9229
|531
|2006.09.21 16:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8910
|1.9229
|532
|2006.09.21 17:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8911
|1.9229
|533
|2006.09.21 20:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8925
|1.9229
|534
|2006.09.22 00:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8930
|1.9229
|535
|2006.09.22 01:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8933
|1.9229
|536
|2006.09.22 03:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8936
|1.9229
|537
|2006.09.22 04:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8948
|1.9229
|538
|2006.09.22 06:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8950
|1.9229
|539
|2006.09.22 08:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8955
|1.9229
|540
|2006.09.22 09:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8960
|1.9229
|541
|2006.09.22 10:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8973
|1.9229
|542
|2006.09.22 11:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8995
|1.9229
|543
|2006.09.22 12:00
|modify
|53
|24.50
|1.8870
|1.8999
|1.9229
|544
|2006.09.22 20:47
|s/l
|53
|24.50
|1.8999
|1.8999
|1.9229
|31538.81
|154079.88
|545
|2006.09.27 23:00
|sell
|54
|30.80
|1.8892
|1.8937
|1.8541
|546
|2006.09.27 23:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8933
|1.8541
|547
|2006.09.28 02:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8930
|1.8541
|548
|2006.09.28 06:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8927
|1.8541
|549
|2006.09.28 07:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8922
|1.8541
|550
|2006.09.28 08:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8916
|1.8541
|551
|2006.09.28 08:17
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8880
|1.8541
|552
|2006.09.28 12:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8871
|1.8541
|553
|2006.09.28 13:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8869
|1.8541
|554
|2006.09.28 16:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8861
|1.8541
|555
|2006.09.28 17:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8856
|1.8541
|556
|2006.09.28 18:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8839
|1.8541
|557
|2006.09.28 20:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8834
|1.8541
|558
|2006.09.28 23:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8832
|1.8541
|559
|2006.09.29 00:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8818
|1.8541
|560
|2006.09.29 01:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8817
|1.8541
|561
|2006.09.29 02:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8809
|1.8541
|562
|2006.09.29 03:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8805
|1.8541
|563
|2006.09.29 05:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8802
|1.8541
|564
|2006.09.29 06:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8795
|1.8541
|565
|2006.09.29 07:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8792
|1.8541
|566
|2006.09.29 08:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8782
|1.8541
|567
|2006.09.29 10:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8776
|1.8541
|568
|2006.09.29 11:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8747
|1.8541
|569
|2006.09.29 16:00
|modify
|54
|30.80
|1.8892
|1.8742
|1.8541
|570
|2006.10.02 00:00
|s/l
|54
|30.80
|1.8742
|1.8742
|1.8541
|46261.51
|200341.39
|571
|2006.10.03 02:25
|buy
|55
|40.00
|1.8865
|1.8771
|1.9224
|572
|2006.10.03 03:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8776
|1.9224
|573
|2006.10.03 04:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8780
|1.9224
|574
|2006.10.03 05:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8783
|1.9224
|575
|2006.10.03 06:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8788
|1.9224
|576
|2006.10.03 07:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8820
|1.9224
|577
|2006.10.03 08:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8830
|1.9224
|578
|2006.10.03 09:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8837
|1.9224
|579
|2006.10.03 10:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8844
|1.9224
|580
|2006.10.03 11:00
|modify
|55
|40.00
|1.8865
|1.8850
|1.9224
|581
|2006.10.04 03:47
|s/l
|55
|40.00
|1.8850
|1.8850
|1.9224
|-6108.22
|194233.17
|582
|2006.10.09 21:15
|sell
|56
|38.80
|1.8675
|1.8718
|1.8324
|583
|2006.10.09 21:15
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8714
|1.8324
|584
|2006.10.10 00:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8707
|1.8324
|585
|2006.10.10 01:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8705
|1.8324
|586
|2006.10.10 02:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8699
|1.8324
|587
|2006.10.10 03:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8695
|1.8324
|588
|2006.10.10 04:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8693
|1.8324
|589
|2006.10.10 05:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8691
|1.8324
|590
|2006.10.10 06:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8686
|1.8324
|591
|2006.10.10 07:00
|modify
|56
|38.80
|1.8675
|1.8683
|1.8324
|592
|2006.10.10 08:17
|s/l
|56
|38.80
|1.8683
|1.8683
|1.8324
|-3088.68
|191144.49
|593
|2006.10.11 04:35
|sell
|57
|38.20
|1.8551
|1.8605
|1.8200
|594
|2006.10.11 04:36
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8601
|1.8200
|595
|2006.10.11 05:00
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8591
|1.8200
|596
|2006.10.11 06:00
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8586
|1.8200
|597
|2006.10.11 07:00
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8581
|1.8200
|598
|2006.10.11 08:00
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8578
|1.8200
|599
|2006.10.11 09:00
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8576
|1.8200
|600
|2006.10.11 10:00
|modify
|57
|38.20
|1.8551
|1.8568
|1.8200
|601
|2006.10.11 10:06
|s/l
|57
|38.20
|1.8568
|1.8568
|1.8200
|-6493.86
|184650.63
|602
|2006.10.18 02:45
|buy
|58
|36.90
|1.8699
|1.8633
|1.9058
|603
|2006.10.18 03:00
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8637
|1.9058
|604
|2006.10.18 04:04
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8641
|1.9058
|605
|2006.10.18 05:00
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8643
|1.9058
|606
|2006.10.18 06:00
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8649
|1.9058
|607
|2006.10.18 07:00
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8662
|1.9058
|608
|2006.10.18 08:00
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8669
|1.9058
|609
|2006.10.18 08:43
|modify
|58
|36.90
|1.8699
|1.8711
|1.9058
|610
|2006.10.18 09:04
|s/l
|58
|36.90
|1.8711
|1.8711
|1.9058
|4427.85
|189078.48
|611
|2006.10.23 03:30
|buy
|59
|37.80
|1.8824
|1.8782
|1.9183
|612
|2006.10.23 06:00
|modify
|59
|37.80
|1.8824
|1.8788
|1.9183
|613
|2006.10.23 07:00
|modify
|59
|37.80
|1.8824
|1.8789
|1.9183
|614
|2006.10.23 08:00
|modify
|59
|37.80
|1.8824
|1.8797
|1.9183
|615
|2006.10.23 08:25
|s/l
|59
|37.80
|1.8797
|1.8797
|1.9183
|-10205.88
|178872.60
|616
|2006.10.30 01:10
|buy
|60
|35.70
|1.8960
|1.8913
|1.9319
|617
|2006.10.30 06:00
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8914
|1.9319
|618
|2006.10.30 07:04
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8917
|1.9319
|619
|2006.10.30 08:00
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8932
|1.9319
|620
|2006.10.30 09:00
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8944
|1.9319
|621
|2006.10.30 12:56
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8972
|1.9319
|622
|2006.10.31 07:00
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8977
|1.9319
|623
|2006.10.31 08:00
|modify
|60
|35.70
|1.8960
|1.8981
|1.9319
|624
|2006.10.31 09:27
|s/l
|60
|35.70
|1.8981
|1.8981
|1.9319
|7400.75
|186273.35
|625
|2006.11.01 05:00
|buy
|61
|37.20
|1.9075
|1.9018
|1.9434
|626
|2006.11.01 06:00
|modify
|61
|37.20
|1.9075
|1.9020
|1.9434
|627
|2006.11.01 07:04
|modify
|61
|37.20
|1.9075
|1.9024
|1.9434
|628
|2006.11.01 08:00
|modify
|61
|37.20
|1.9075
|1.9027
|1.9434
|629
|2006.11.01 09:00
|modify
|61
|37.20
|1.9075
|1.9051
|1.9434
|630
|2006.11.01 10:10
|modify
|61
|37.20
|1.9075
|1.9054
|1.9434
|631
|2006.11.01 17:02
|modify
|61
|37.20
|1.9075
|1.9087
|1.9434
|632
|2006.11.01 17:18
|s/l
|61
|37.20
|1.9087
|1.9087
|1.9434
|4464.14
|190737.49
|633
|2006.11.06 00:10
|sell
|62
|38.10
|1.9014
|1.9087
|1.8663
|634
|2006.11.06 00:13
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9083
|1.8663
|635
|2006.11.06 03:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9082
|1.8663
|636
|2006.11.06 04:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9077
|1.8663
|637
|2006.11.06 05:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9073
|1.8663
|638
|2006.11.06 06:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9070
|1.8663
|639
|2006.11.06 07:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9034
|1.8663
|640
|2006.11.06 08:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9029
|1.8663
|641
|2006.11.06 09:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9021
|1.8663
|642
|2006.11.06 09:57
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.9002
|1.8663
|643
|2006.11.06 12:00
|modify
|62
|38.10
|1.9014
|1.8999
|1.8663
|644
|2006.11.07 02:24
|s/l
|62
|38.10
|1.8999
|1.8999
|1.8663
|5730.13
|196467.62
|645
|2006.11.23 03:35
|buy
|63
|39.20
|1.9138
|1.9090
|1.9497
|646
|2006.11.23 04:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9095
|1.9497
|647
|2006.11.23 05:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9098
|1.9497
|648
|2006.11.23 06:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9110
|1.9497
|649
|2006.11.23 07:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9113
|1.9497
|650
|2006.11.23 08:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9124
|1.9497
|651
|2006.11.23 12:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9126
|1.9497
|652
|2006.11.24 08:52
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9150
|1.9497
|653
|2006.11.24 11:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9246
|1.9497
|654
|2006.11.27 02:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9301
|1.9497
|655
|2006.11.27 03:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9308
|1.9497
|656
|2006.11.27 04:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9312
|1.9497
|657
|2006.11.27 05:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9314
|1.9497
|658
|2006.11.27 06:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9319
|1.9497
|659
|2006.11.27 07:00
|modify
|63
|39.20
|1.9138
|1.9320
|1.9497
|660
|2006.11.27 09:58
|s/l
|63
|39.20
|1.9320
|1.9320
|1.9497
|71132.11
|267599.73
|661
|2006.11.29 06:35
|buy
|64
|53.50
|1.9516
|1.9438
|1.9875
|662
|2006.11.29 07:00
|modify
|64
|53.50
|1.9516
|1.9447
|1.9875
|663
|2006.11.29 08:00
|modify
|64
|53.50
|1.9516
|1.9455
|1.9875
|664
|2006.11.29 09:00
|modify
|64
|53.50
|1.9516
|1.9459
|1.9875
|665
|2006.11.29 11:00
|modify
|64
|53.50
|1.9516
|1.9462
|1.9875
|666
|2006.11.29 19:23
|s/l
|64
|53.50
|1.9462
|1.9462
|1.9875
|-28889.41
|238710.32
|667
|2006.12.01 00:35
|buy
|65
|47.70
|1.9651
|1.9567
|2.0010
|668
|2006.12.01 01:00
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9570
|2.0010
|669
|2006.12.01 02:00
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9578
|2.0010
|670
|2006.12.01 03:00
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9586
|2.0010
|671
|2006.12.01 04:00
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9591
|2.0010
|672
|2006.12.01 06:04
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9595
|2.0010
|673
|2006.12.01 07:00
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9605
|2.0010
|674
|2006.12.01 07:22
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9663
|2.0010
|675
|2006.12.01 09:00
|modify
|65
|47.70
|1.9651
|1.9665
|2.0010
|676
|2006.12.01 10:35
|s/l
|65
|47.70
|1.9665
|1.9665
|2.0010
|6678.08
|245388.40
|677
|2006.12.04 03:55
|buy
|66
|49.00
|1.9787
|1.9713
|2.0146
|678
|2006.12.04 04:00
|modify
|66
|49.00
|1.9787
|1.9718
|2.0146
|679
|2006.12.04 05:00
|modify
|66
|49.00
|1.9787
|1.9723
|2.0146
|680
|2006.12.04 06:05
|modify
|66
|49.00
|1.9787
|1.9724
|2.0146
|681
|2006.12.04 08:00
|modify
|66
|49.00
|1.9787
|1.9725
|2.0146
|682
|2006.12.04 09:00
|modify
|66
|49.00
|1.9787
|1.9753
|2.0146
|683
|2006.12.04 09:08
|s/l
|66
|49.00
|1.9753
|1.9753
|2.0146
|-16659.88
|228728.52
|684
|2006.12.11 08:45
|sell
|67
|45.70
|1.9531
|1.9627
|1.9180
|685
|2006.12.11 08:45
|modify
|67
|45.70
|1.9531
|1.9623
|1.9180
|686
|2006.12.11 09:00
|modify
|67
|45.70
|1.9531
|1.9613
|1.9180
|687
|2006.12.11 10:00
|modify
|67
|45.70
|1.9531
|1.9585
|1.9180
|688
|2006.12.11 11:20
|modify
|67
|45.70
|1.9531
|1.9519
|1.9180
|689
|2006.12.11 16:22
|s/l
|67
|45.70
|1.9519
|1.9519
|1.9180
|5483.84
|234212.36
|690
|2006.12.13 07:40
|buy
|68
|46.80
|1.9697
|1.9637
|2.0056
|691
|2006.12.13 08:00
|modify
|68
|46.80
|1.9697
|1.9640
|2.0056
|692
|2006.12.13 09:00
|modify
|68
|46.80
|1.9697
|1.9642
|2.0056
|693
|2006.12.13 12:00
|modify
|68
|46.80
|1.9697
|1.9650
|2.0056
|694
|2006.12.13 13:00
|modify
|68
|46.80
|1.9697
|1.9654
|2.0056
|695
|2006.12.13 14:00
|modify
|68
|46.80
|1.9697
|1.9656
|2.0056
|696
|2006.12.13 14:33
|s/l
|68
|46.80
|1.9656
|1.9656
|2.0056
|-19188.15
|215024.21
|697
|2006.12.18 04:35
|sell
|69
|43.00
|1.9544
|1.9641
|1.9193
|698
|2006.12.18 04:35
|modify
|69
|43.00
|1.9544
|1.9637
|1.9193
|699
|2006.12.18 05:00
|modify
|69
|43.00
|1.9544
|1.9636
|1.9193
|700
|2006.12.18 06:00
|modify
|69
|43.00
|1.9544
|1.9633
|1.9193
|701
|2006.12.18 07:00
|modify
|69
|43.00
|1.9544
|1.9605
|1.9193
|702
|2006.12.18 08:00
|modify
|69
|43.00
|1.9544
|1.9587
|1.9193
|703
|2006.12.18 09:10
|modify
|69
|43.00
|1.9544
|1.9570
|1.9193
|704
|2006.12.18 09:40
|s/l
|69
|43.00
|1.9570
|1.9570
|1.9193
|-11180.24
|203843.97
|705
|2007.01.03 00:50
|buy
|70
|40.70
|1.9728
|1.9651
|2.0087
|706
|2007.01.03 01:00
|modify
|70
|40.70
|1.9728
|1.9662
|2.0087
|707
|2007.01.03 02:00
|modify
|70
|40.70
|1.9728
|1.9666
|2.0087
|708
|2007.01.03 03:00
|modify
|70
|40.70
|1.9728
|1.9675
|2.0087
|709
|2007.01.03 04:00
|modify
|70
|40.70
|1.9728
|1.9678
|2.0087
|710
|2007.01.03 05:00
|modify
|70
|40.70
|1.9728
|1.9687
|2.0087
|711
|2007.01.03 06:00
|modify
|70
|40.70
|1.9728
|1.9699
|2.0087
|712
|2007.01.03 10:33
|s/l
|70
|40.70
|1.9699
|1.9699
|2.0087
|-11803.28
|192040.69
|713
|2007.01.04 04:05
|sell
|71
|38.40
|1.9522
|1.9599
|1.9171
|714
|2007.01.04 04:05
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9595
|1.9171
|715
|2007.01.04 05:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9593
|1.9171
|716
|2007.01.04 06:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9582
|1.9171
|717
|2007.01.04 07:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9574
|1.9171
|718
|2007.01.04 08:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9558
|1.9171
|719
|2007.01.04 09:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9554
|1.9171
|720
|2007.01.04 09:07
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9510
|1.9171
|721
|2007.01.04 11:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9498
|1.9171
|722
|2007.01.04 12:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9495
|1.9171
|723
|2007.01.05 01:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9490
|1.9171
|724
|2007.01.05 02:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9484
|1.9171
|725
|2007.01.05 04:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9483
|1.9171
|726
|2007.01.05 05:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9471
|1.9171
|727
|2007.01.05 06:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9454
|1.9171
|728
|2007.01.05 07:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9437
|1.9171
|729
|2007.01.05 08:00
|modify
|71
|38.40
|1.9522
|1.9429
|1.9171
|730
|2007.01.05 08:54
|s/l
|71
|38.40
|1.9429
|1.9429
|1.9171
|35727.57
|227768.26
|731
|2007.01.08 06:35
|sell
|72
|45.50
|1.9305
|1.9382
|1.8954
|732
|2007.01.08 06:35
|modify
|72
|45.50
|1.9305
|1.9378
|1.8954
|733
|2007.01.08 07:00
|modify
|72
|45.50
|1.9305
|1.9347
|1.8954
|734
|2007.01.08 08:00
|modify
|72
|45.50
|1.9305
|1.9343
|1.8954
|735
|2007.01.08 08:20
|s/l
|72
|45.50
|1.9343
|1.9343
|1.8954
|-17289.86
|210478.40
|736
|2007.01.16 01:15
|buy
|73
|42.00
|1.9633
|1.9589
|1.9992
|737
|2007.01.16 02:00
|modify
|73
|42.00
|1.9633
|1.9593
|1.9992
|738
|2007.01.16 03:00
|modify
|73
|42.00
|1.9633
|1.9595
|1.9992
|739
|2007.01.16 06:00
|modify
|73
|42.00
|1.9633
|1.9597
|1.9992
|740
|2007.01.16 07:00
|modify
|73
|42.00
|1.9633
|1.9603
|1.9992
|741
|2007.01.16 08:00
|modify
|73
|42.00
|1.9633
|1.9609
|1.9992
|742
|2007.01.16 08:06
|modify
|73
|42.00
|1.9633
|1.9645
|1.9992
|743
|2007.01.16 10:43
|s/l
|73
|42.00
|1.9645
|1.9645
|1.9992
|5039.82
|215518.22
|744
|2007.01.26 08:25
|sell
|74
|43.10
|1.9667
|1.9720
|1.9316
|745
|2007.01.26 08:25
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9716
|1.9316
|746
|2007.01.26 09:00
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9710
|1.9316
|747
|2007.01.26 09:15
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9655
|1.9316
|748
|2007.01.29 06:00
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9654
|1.9316
|749
|2007.01.29 07:00
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9644
|1.9316
|750
|2007.01.29 08:00
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9629
|1.9316
|751
|2007.01.29 09:00
|modify
|74
|43.10
|1.9667
|1.9623
|1.9316
|752
|2007.01.30 02:06
|s/l
|74
|43.10
|1.9623
|1.9623
|1.9316
|18998.30
|234516.52
|753
|2007.02.01 04:00
|buy
|75
|46.90
|1.9632
|1.9531
|1.9991
|754
|2007.02.01 06:04
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9543
|1.9991
|755
|2007.02.01 07:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9555
|1.9991
|756
|2007.02.01 08:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9573
|1.9991
|757
|2007.02.01 09:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9587
|1.9991
|758
|2007.02.01 11:58
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9644
|1.9991
|759
|2007.02.02 04:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9646
|1.9991
|760
|2007.02.02 05:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9651
|1.9991
|761
|2007.02.02 06:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9656
|1.9991
|762
|2007.02.02 07:00
|modify
|75
|46.90
|1.9632
|1.9664
|1.9991
|763
|2007.02.02 08:19
|s/l
|75
|46.90
|1.9664
|1.9664
|1.9991
|14881.25
|249397.77
|764
|2007.02.07 02:10
|buy
|76
|49.80
|1.9688
|1.9644
|2.0047
|765
|2007.02.07 03:00
|modify
|76
|49.80
|1.9688
|1.9647
|2.0047
|766
|2007.02.07 04:00
|modify
|76
|49.80
|1.9688
|1.9653
|2.0047
|767
|2007.02.07 06:00
|modify
|76
|49.80
|1.9688
|1.9661
|2.0047
|768
|2007.02.07 07:00
|modify
|76
|49.80
|1.9688
|1.9666
|2.0047
|769
|2007.02.07 08:00
|modify
|76
|49.80
|1.9688
|1.9668
|2.0047
|770
|2007.02.07 14:33
|modify
|76
|49.80
|1.9688
|1.9700
|2.0047
|771
|2007.02.07 15:19
|s/l
|76
|49.80
|1.9700
|1.9700
|2.0047
|5975.99
|255373.76
|772
|2007.02.09 00:30
|sell
|77
|51.00
|1.9590
|1.9661
|1.9239
|773
|2007.02.09 00:31
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9657
|1.9239
|774
|2007.02.09 01:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9647
|1.9239
|775
|2007.02.09 02:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9643
|1.9239
|776
|2007.02.09 03:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9641
|1.9239
|777
|2007.02.09 04:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9634
|1.9239
|778
|2007.02.09 05:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9612
|1.9239
|779
|2007.02.09 06:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9604
|1.9239
|780
|2007.02.09 07:56
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9599
|1.9239
|781
|2007.02.09 08:15
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9590
|1.9239
|782
|2007.02.09 08:29
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9578
|1.9239
|783
|2007.02.09 10:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9561
|1.9239
|784
|2007.02.09 11:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9560
|1.9239
|785
|2007.02.09 12:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9543
|1.9239
|786
|2007.02.12 04:00
|modify
|77
|51.00
|1.9590
|1.9541
|1.9239
|787
|2007.02.12 06:55
|s/l
|77
|51.00
|1.9541
|1.9541
|1.9239
|25010.36
|280384.12
|788
|2007.02.23 01:25
|buy
|78
|56.00
|1.9564
|1.9508
|1.9923
|789
|2007.02.23 02:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9516
|1.9923
|790
|2007.02.23 03:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9518
|1.9923
|791
|2007.02.23 04:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9522
|1.9923
|792
|2007.02.23 05:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9524
|1.9923
|793
|2007.02.23 06:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9526
|1.9923
|794
|2007.02.23 07:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9528
|1.9923
|795
|2007.02.23 08:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9535
|1.9923
|796
|2007.02.23 09:00
|modify
|78
|56.00
|1.9564
|1.9547
|1.9923
|797
|2007.02.23 10:32
|s/l
|78
|56.00
|1.9547
|1.9547
|1.9923
|-9519.83
|270864.29
|798
|2007.02.26 05:40
|buy
|79
|54.10
|1.9627
|1.9575
|1.9986
|799
|2007.02.26 06:00
|modify
|79
|54.10
|1.9627
|1.9582
|1.9986
|800
|2007.02.26 07:00
|modify
|79
|54.10
|1.9627
|1.9586
|1.9986
|801
|2007.02.26 08:00
|modify
|79
|54.10
|1.9627
|1.9592
|1.9986
|802
|2007.02.26 09:00
|modify
|79
|54.10
|1.9627
|1.9596
|1.9986
|803
|2007.02.27 08:32
|s/l
|79
|54.10
|1.9596
|1.9596
|1.9986
|-16916.76
|253947.53
|804
|2007.03.06 01:35
|sell
|80
|50.70
|1.9243
|1.9302
|1.8892
|805
|2007.03.06 01:35
|modify
|80
|50.70
|1.9243
|1.9298
|1.8892
|806
|2007.03.06 02:00
|modify
|80
|50.70
|1.9243
|1.9296
|1.8892
|807
|2007.03.06 05:18
|s/l
|80
|50.70
|1.9296
|1.9296
|1.8892
|-26871.23
|227076.30