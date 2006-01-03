Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.2.e

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2007.03.09 22:55 (2006.01.01 - 2007.03.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test87412Ticks modelled1823435Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit217076.30Gross profit467011.09Gross loss-249934.79
Profit factor1.87Expected payoff2713.45
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown75559.04 (28.24%)Relative drawdown28.24% (75559.04)
Total trades80Short positions (won %)36 (52.78%)Long positions (won %)44 (61.36%)
Profit trades (% of total)46 (57.50%)Loss trades (% of total)34 (42.50%)
Largestprofit trade71132.11loss trade-28889.41
Averageprofit trade10152.42loss trade-7351.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (13689.50)consecutive losses (loss in money)4 (-16093.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)103839.89 (3)consecutive loss (count of losses)-53307.82 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 14:25buy12.001.72621.72201.7621
22006.01.03 15:36modify12.001.72621.72741.7621
32006.01.03 22:00modify12.001.72621.73001.7621
42006.01.03 23:00modify12.001.72621.73141.7621
52006.01.04 00:00modify12.001.72621.73181.7621
62006.01.04 01:00modify12.001.72621.73281.7621
72006.01.04 02:00modify12.001.72621.73561.7621
82006.01.04 03:00modify12.001.72621.73671.7621
92006.01.04 04:00modify12.001.72621.73691.7621
102006.01.04 05:00modify12.001.72621.73881.7621
112006.01.04 06:00modify12.001.72621.74031.7621
122006.01.04 07:00modify12.001.72621.74091.7621
132006.01.04 08:00modify12.001.72621.74271.7621
142006.01.04 09:00modify12.001.72621.74321.7621
152006.01.04 10:00modify12.001.72621.74331.7621
162006.01.04 12:00modify12.001.72621.74551.7621
172006.01.04 15:00modify12.001.72621.74651.7621
182006.01.04 19:00modify12.001.72621.74811.7621
192006.01.05 00:00modify12.001.72621.74891.7621
202006.01.05 01:00modify12.001.72621.74951.7621
212006.01.05 02:00modify12.001.72621.75011.7621
222006.01.05 05:00modify12.001.72621.75101.7621
232006.01.05 06:00modify12.001.72621.75141.7621
242006.01.05 07:00modify12.001.72621.75201.7621
252006.01.05 08:00modify12.001.72621.75231.7621
262006.01.05 09:00modify12.001.72621.75271.7621
272006.01.05 09:19s/l12.001.75271.75271.76215278.3915278.39
282006.01.09 01:30buy23.001.76821.76051.8041
292006.01.09 05:44modify23.001.76821.76941.8041
302006.01.09 07:52s/l23.001.76941.76941.8041360.0115638.40
312006.01.16 07:00buy33.101.77541.76921.8113
322006.01.16 08:00modify33.101.77541.76931.8113
332006.01.16 09:00modify33.101.77541.76981.8113
342006.01.16 10:00modify33.101.77541.77051.8113
352006.01.16 11:00modify33.101.77541.77171.8113
362006.01.16 11:06s/l33.101.77171.77171.8113-1146.9914491.41
372006.01.17 20:35sell42.801.76461.76991.7295
382006.01.17 20:35modify42.801.76461.76951.7295
392006.01.18 00:00close42.801.76871.76951.7295-1146.8913344.52
402006.01.23 10:00buy52.601.77501.76981.8109
412006.01.23 10:29modify52.601.77501.77621.8109
422006.01.24 00:00modify52.601.77501.77631.8109
432006.01.24 01:00modify52.601.77501.77711.8109
442006.01.24 02:00modify52.601.77501.77881.8109
452006.01.24 03:00modify52.601.77501.77981.8109
462006.01.24 04:00modify52.601.77501.78001.8109
472006.01.24 05:00modify52.601.77501.78061.8109
482006.01.24 06:00modify52.601.77501.78071.8109
492006.01.24 07:00modify52.601.77501.78131.8109
502006.01.24 09:27s/l52.601.78131.78131.81091630.9714975.49
512006.01.27 10:45sell62.901.78121.78751.7461
522006.01.27 10:45modify62.901.78121.78711.7461
532006.01.27 11:00modify62.901.78121.78661.7461
542006.01.27 12:00modify62.901.78121.78641.7461
552006.01.27 12:03modify62.901.78121.78001.7461
562006.01.27 14:30s/l62.901.78001.78001.7461348.0115323.50
572006.02.03 00:45buy73.001.77841.77141.8143
582006.02.03 01:10modify73.001.77841.77201.8143
592006.02.03 02:00modify73.001.77841.77211.8143
602006.02.03 05:00modify73.001.77841.77251.8143
612006.02.03 06:05modify73.001.77841.77351.8143
622006.02.03 07:00modify73.001.77841.77391.8143
632006.02.03 08:00modify73.001.77841.77521.8143
642006.02.03 09:00modify73.001.77841.77581.8143
652006.02.03 10:46s/l73.001.77581.77581.8143-780.0014543.50
662006.02.06 01:25sell82.901.76361.77191.7285
672006.02.06 01:25modify82.901.76361.77151.7285
682006.02.06 07:00modify82.901.76361.76911.7285
692006.02.06 08:00modify82.901.76361.76761.7285
702006.02.06 08:12modify82.901.76361.76241.7285
712006.02.06 12:00modify82.901.76361.76231.7285
722006.02.06 13:00modify82.901.76361.76171.7285
732006.02.06 14:00modify82.901.76361.76001.7285
742006.02.06 17:00modify82.901.76361.75991.7285
752006.02.06 18:00modify82.901.76361.75971.7285
762006.02.06 19:00modify82.901.76361.75701.7285
772006.02.06 20:00modify82.901.76361.75501.7285
782006.02.07 00:00modify82.901.76361.75421.7285
792006.02.07 01:00modify82.901.76361.75391.7285
802006.02.07 04:00modify82.901.76361.75281.7285
812006.02.07 05:00modify82.901.76361.75271.7285
822006.02.07 06:05modify82.901.76361.75231.7285
832006.02.07 07:00modify82.901.76361.75181.7285
842006.02.07 08:00modify82.901.76361.75131.7285
852006.02.07 09:00modify82.901.76361.75051.7285
862006.02.07 09:12s/l82.901.75051.75051.72853800.1618343.66
872006.02.07 23:45sell93.601.74641.75091.7113
882006.02.07 23:45modify93.601.74641.75051.7113
892006.02.08 05:00modify93.601.74641.75001.7113
902006.02.08 06:00modify93.601.74641.74951.7113
912006.02.08 07:00modify93.601.74641.74931.7113
922006.02.08 08:00modify93.601.74641.74821.7113
932006.02.08 09:00modify93.601.74641.74761.7113
942006.02.08 09:41modify93.601.74641.74521.7113
952006.02.09 02:01s/l93.601.74521.74521.7113437.7618781.42
962006.02.20 09:30buy103.701.74301.73771.7789
972006.02.20 10:00modify103.701.74301.73821.7789
982006.02.20 11:00modify103.701.74301.73831.7789
992006.02.20 12:00modify103.701.74301.73841.7789
1002006.02.20 13:00modify103.701.74301.73871.7789
1012006.02.20 14:00modify103.701.74301.73891.7789
1022006.02.20 16:00modify103.701.74301.73911.7789
1032006.02.20 17:00modify103.701.74301.73931.7789
1042006.02.20 18:00modify103.701.74301.73941.7789
1052006.02.20 19:00modify103.701.74301.73971.7789
1062006.02.21 00:00modify103.701.74301.74021.7789
1072006.02.21 02:00modify103.701.74301.74061.7789
1082006.02.21 13:59modify103.701.74301.74421.7789
1092006.02.21 16:04s/l103.701.74421.74421.7789434.0219215.44
1102006.02.27 17:40sell113.801.74171.74601.7066
1112006.02.27 17:40modify113.801.74171.74561.7066
1122006.02.27 18:00modify113.801.74171.74531.7066
1132006.02.28 02:00modify113.801.74171.74521.7066
1142006.02.28 03:00modify113.801.74171.74491.7066
1152006.02.28 04:00modify113.801.74171.74411.7066
1162006.02.28 08:00modify113.801.74171.74371.7066
1172006.02.28 08:05modify113.801.74171.74051.7066
1182006.02.28 09:44s/l113.801.74051.74051.7066457.5419672.98
1192006.03.01 08:50buy123.901.75371.74941.7896
1202006.03.01 09:00modify123.901.75371.75051.7896
1212006.03.01 11:16modify123.901.75371.75491.7896
1222006.03.01 16:08s/l123.901.75491.75491.7896468.0220141.00
1232006.03.08 03:00sell134.001.73701.74181.7019
1242006.03.08 03:00modify134.001.73701.74141.7019
1252006.03.08 05:00modify134.001.73701.74111.7019
1262006.03.08 06:00modify134.001.73701.74061.7019
1272006.03.08 07:00modify134.001.73701.73951.7019
1282006.03.08 08:00modify134.001.73701.73941.7019
1292006.03.08 08:27s/l134.001.73941.73941.7019-960.0019181.00
1302006.03.13 00:55sell143.801.72761.73411.6925
1312006.03.13 00:55modify143.801.72761.73371.6925
1322006.03.13 07:00modify143.801.72761.73231.6925
1332006.03.13 08:00modify143.801.72761.73041.6925
1342006.03.13 09:06modify143.801.72761.72981.6925
1352006.03.13 10:00modify143.801.72761.72641.6925
1362006.03.13 11:33s/l143.801.72641.72641.6925455.9919636.99
1372006.03.14 08:45buy153.901.73451.72921.7704
1382006.03.14 09:00modify153.901.73451.72961.7704
1392006.03.14 10:00modify153.901.73451.72971.7704
1402006.03.14 12:00modify153.901.73451.72981.7704
1412006.03.14 15:49modify153.901.73451.73571.7704
1422006.03.14 18:00modify153.901.73451.73721.7704
1432006.03.14 19:00modify153.901.73451.73821.7704
1442006.03.15 01:00modify153.901.73451.73841.7704
1452006.03.15 02:00modify153.901.73451.73851.7704
1462006.03.15 03:00modify153.901.73451.73891.7704
1472006.03.15 06:00modify153.901.73451.73941.7704
1482006.03.15 07:00modify153.901.73451.74061.7704
1492006.03.15 08:00modify153.901.73451.74161.7704
1502006.03.15 09:00modify153.901.73451.74241.7704
1512006.03.15 10:00modify153.901.73451.74281.7704
1522006.03.15 10:34s/l153.901.74281.74281.77043226.4822863.47
1532006.03.16 05:30buy164.501.74671.74111.7826
1542006.03.16 06:00modify164.501.74671.74151.7826
1552006.03.16 07:00modify164.501.74671.74231.7826
1562006.03.16 08:00modify164.501.74671.74281.7826
1572006.03.16 14:33modify164.501.74671.74791.7826
1582006.03.16 21:00modify164.501.74671.74801.7826
1592006.03.17 00:00modify164.501.74671.74881.7826
1602006.03.17 01:00modify164.501.74671.74891.7826
1612006.03.17 02:00modify164.501.74671.74961.7826
1622006.03.17 03:00modify164.501.74671.75021.7826
1632006.03.17 04:00modify164.501.74671.75031.7826
1642006.03.17 06:00modify164.501.74671.75121.7826
1652006.03.17 07:00modify164.501.74671.75181.7826
1662006.03.17 08:00modify164.501.74671.75241.7826
1672006.03.17 09:02modify164.501.74671.75281.7826
1682006.03.17 10:00modify164.501.74671.75331.7826
1692006.03.17 13:33s/l164.501.75331.75331.78262957.8625821.33
1702006.03.22 00:00sell175.101.74871.75481.7136
1712006.03.22 00:00modify175.101.74871.75441.7136
1722006.03.22 02:00modify175.101.74871.75431.7136
1732006.03.22 03:00modify175.101.74871.75421.7136
1742006.03.22 04:00modify175.101.74871.75361.7136
1752006.03.22 05:00modify175.101.74871.75321.7136
1762006.03.22 06:00modify175.101.74871.75271.7136
1772006.03.22 07:00modify175.101.74871.75251.7136
1782006.03.22 08:00modify175.101.74871.75201.7136
1792006.03.22 09:00modify175.101.74871.75141.7136
1802006.03.23 01:57modify175.101.74871.74751.7136
1812006.03.23 14:00modify175.101.74871.74671.7136
1822006.03.23 18:00modify175.101.74871.74221.7136
1832006.03.24 07:00modify175.101.74871.74181.7136
1842006.03.24 08:00modify175.101.74871.73891.7136
1852006.03.24 09:00modify175.101.74871.73811.7136
1862006.03.24 10:00modify175.101.74871.73701.7136
1872006.03.24 12:00modify175.101.74871.73681.7136
1882006.03.24 14:00modify175.101.74871.73641.7136
1892006.03.24 15:06s/l175.101.73641.73641.71366281.1732102.50
1902006.04.19 07:30buy186.401.78131.77631.8172
1912006.04.19 08:00modify186.401.78131.77691.8172
1922006.04.19 09:00modify186.401.78131.77721.8172
1932006.04.19 10:34modify186.401.78131.78251.8172
1942006.04.19 14:35s/l186.401.78251.78251.8172768.0032870.50
1952006.04.20 02:15buy196.501.79021.78301.8261
1962006.04.20 03:00modify196.501.79021.78371.8261
1972006.04.20 05:00modify196.501.79021.78381.8261
1982006.04.20 06:00modify196.501.79021.78481.8261
1992006.04.20 07:00modify196.501.79021.78581.8261
2002006.04.20 08:00modify196.501.79021.78641.8261
2012006.04.20 09:11s/l196.501.78641.78641.8261-2470.0330400.47
2022006.04.21 03:55sell206.001.77931.78481.7442
2032006.04.21 03:55modify206.001.77931.78441.7442
2042006.04.21 04:00modify206.001.77931.78371.7442
2052006.04.21 05:00modify206.001.77931.78351.7442
2062006.04.21 06:00modify206.001.77931.78271.7442
2072006.04.21 07:00modify206.001.77931.78201.7442
2082006.04.21 08:00modify206.001.77931.78071.7442
2092006.04.21 09:01modify206.001.77931.78001.7442
2102006.04.21 10:03s/l206.001.78001.78001.7442-420.0229980.45
2112006.04.28 03:30buy215.901.80121.79081.8371
2122006.04.28 06:00modify215.901.80121.79151.8371
2132006.04.28 07:00modify215.901.80121.79201.8371
2142006.04.28 08:00modify215.901.80121.79711.8371
2152006.04.28 09:00modify215.901.80121.79851.8371
2162006.04.28 10:32modify215.901.80121.80241.8371
2172006.04.28 17:00modify215.901.80121.80271.8371
2182006.04.28 18:00modify215.901.80121.80591.8371
2192006.04.28 19:00modify215.901.80121.81121.8371
2202006.05.01 03:00modify215.901.80121.81161.8371
2212006.05.01 04:00modify215.901.80121.81241.8371
2222006.05.01 05:00modify215.901.80121.81301.8371
2232006.05.01 07:00modify215.901.80121.81421.8371
2242006.05.01 08:00modify215.901.80121.81631.8371
2252006.05.01 09:00modify215.901.80121.81811.8371
2262006.05.01 10:00modify215.901.80121.81971.8371
2272006.05.01 11:05modify215.901.80121.82021.8371
2282006.05.01 12:00modify215.901.80121.82071.8371
2292006.05.01 13:05modify215.901.80121.82101.8371
2302006.05.01 14:00modify215.901.80121.82151.8371
2312006.05.01 15:00modify215.901.80121.82161.8371
2322006.05.01 15:12t/p215.901.83711.82161.837121165.0951145.54
2332006.05.05 03:40buy2210.201.85111.84091.8870
2342006.05.05 04:00modify2210.201.85111.84211.8870
2352006.05.05 05:00modify2210.201.85111.84231.8870
2362006.05.05 06:00modify2210.201.85111.84341.8870
2372006.05.05 07:00modify2210.201.85111.84451.8870
2382006.05.05 08:00modify2210.201.85111.84571.8870
2392006.05.05 09:00modify2210.201.85111.84591.8870
2402006.05.05 10:00modify2210.201.85111.84611.8870
2412006.05.05 12:00modify2210.201.85111.84661.8870
2422006.05.05 14:30modify2210.201.85111.85231.8870
2432006.05.08 07:00modify2210.201.85111.85261.8870
2442006.05.08 08:00modify2210.201.85111.85371.8870
2452006.05.08 09:00modify2210.201.85111.85471.8870
2462006.05.08 12:00modify2210.201.85111.85891.8870
2472006.05.08 15:59s/l2210.201.85891.85891.88707928.4459073.98
2482006.05.15 08:30buy2311.801.89281.88741.9287
2492006.05.15 09:00modify2311.801.89281.88791.9287
2502006.05.15 10:06s/l2311.801.88791.88791.9287-5782.0353291.95
2512006.05.19 05:55buy2410.601.89031.88051.9262
2522006.05.19 06:00modify2410.601.89031.88131.9262
2532006.05.19 07:00modify2410.601.89031.88301.9262
2542006.05.19 08:00modify2410.601.89031.88391.9262
2552006.05.19 09:00modify2410.601.89031.88501.9262
2562006.05.19 09:10s/l2410.601.88501.88501.9262-5617.9747673.98
2572006.05.19 21:15sell259.501.87801.88611.8429
2582006.05.19 21:15modify259.501.87801.88571.8429
2592006.05.22 02:16modify259.501.87801.87681.8429
2602006.05.22 12:09s/l259.501.87681.87681.84291143.8248817.80
2612006.05.23 01:10buy269.701.88331.87541.9192
2622006.05.23 02:00modify269.701.88331.87591.9192
2632006.05.23 04:00modify269.701.88331.87661.9192
2642006.05.23 06:00modify269.701.88331.87691.9192
2652006.05.23 06:53modify269.701.88331.88451.9192
2662006.05.23 08:07s/l269.701.88451.88451.91921164.0049981.80
2672006.05.29 03:15sell279.901.85961.86791.8245
2682006.05.29 03:16modify279.901.85961.86751.8245
2692006.05.29 04:00modify279.901.85961.86711.8245
2702006.05.29 05:00modify279.901.85961.86701.8245
2712006.05.29 06:00modify279.901.85961.86651.8245
2722006.05.29 07:00modify279.901.85961.86551.8245
2732006.05.29 08:00modify279.901.85961.86221.8245
2742006.05.29 09:00modify279.901.85961.86111.8245
2752006.05.29 09:46s/l279.901.86111.86111.8245-1485.0548496.75
2762006.05.31 01:05buy289.601.88141.87161.9173
2772006.05.31 02:00modify289.601.88141.87171.9173
2782006.05.31 03:00modify289.601.88141.87271.9173
2792006.05.31 05:00modify289.601.88141.87351.9173
2802006.05.31 06:00modify289.601.88141.87451.9173
2812006.05.31 07:00modify289.601.88141.87711.9173
2822006.05.31 08:00modify289.601.88141.87781.9173
2832006.05.31 08:52modify289.601.88141.88261.9173
2842006.05.31 09:05s/l289.601.88261.88261.91731151.9649648.71
2852006.06.06 08:20sell299.901.87311.87851.8380
2862006.06.06 08:20modify299.901.87311.87811.8380
2872006.06.06 09:00modify299.901.87311.87791.8380
2882006.06.06 12:24modify299.901.87311.87191.8380
2892006.06.06 19:00modify299.901.87311.87171.8380
2902006.06.07 00:00modify299.901.87311.87141.8380
2912006.06.07 01:00modify299.901.87311.87081.8380
2922006.06.07 02:00modify299.901.87311.87031.8380
2932006.06.07 04:00modify299.901.87311.86921.8380
2942006.06.07 06:00modify299.901.87311.86801.8380
2952006.06.07 07:00modify299.901.87311.86711.8380
2962006.06.07 08:00modify299.901.87311.86611.8380
2972006.06.07 10:00modify299.901.87311.86371.8380
2982006.06.07 12:22s/l299.901.86371.86371.83809310.0058958.71
2992006.06.14 03:30sell3011.701.83511.84461.8000
3002006.06.14 03:31modify3011.701.83511.84421.8000
3012006.06.14 04:00modify3011.701.83511.84381.8000
3022006.06.14 05:00modify3011.701.83511.84371.8000
3032006.06.14 06:00modify3011.701.83511.84271.8000
3042006.06.14 07:00modify3011.701.83511.84141.8000
3052006.06.14 08:00close3011.701.83771.84141.8000-3041.8755916.84
3062006.07.03 01:50buy3111.101.84681.83711.8827
3072006.07.03 02:00modify3111.101.84681.83741.8827
3082006.07.03 03:00modify3111.101.84681.83811.8827
3092006.07.03 06:00modify3111.101.84681.83841.8827
3102006.07.03 07:00modify3111.101.84681.84061.8827
3112006.07.03 08:00modify3111.101.84681.84111.8827
3122006.07.03 09:00modify3111.101.84681.84251.8827
3132006.07.03 12:07s/l3111.101.84251.84251.8827-4773.0251143.82
3142006.07.06 01:45sell3210.201.83571.84351.8006
3152006.07.06 01:46modify3210.201.83571.84311.8006
3162006.07.06 02:00modify3210.201.83571.84251.8006
3172006.07.06 03:00modify3210.201.83571.84181.8006
3182006.07.06 04:00modify3210.201.83571.84141.8006
3192006.07.06 05:00modify3210.201.83571.84131.8006
3202006.07.06 06:00modify3210.201.83571.83911.8006
3212006.07.06 07:00modify3210.201.83571.83791.8006
3222006.07.06 08:00modify3210.201.83571.83741.8006
3232006.07.06 08:24s/l3210.201.83741.83741.8006-1733.9649409.86
3242006.07.10 02:20buy339.801.84801.84351.8839
3252006.07.10 07:00modify339.801.84801.84621.8839
3262006.07.10 09:00modify339.801.84801.84661.8839
3272006.07.10 09:23modify339.801.84801.84921.8839
3282006.07.10 10:33s/l339.801.84921.84921.88391176.0250585.88
3292006.07.13 03:10sell3410.101.83471.84251.7996
3302006.07.13 03:12modify3410.101.83471.84211.7996
3312006.07.13 04:00modify3410.101.83471.84121.7996
3322006.07.13 05:00modify3410.101.83471.84051.7996
3332006.07.13 06:00modify3410.101.83471.83861.7996
3342006.07.13 07:00modify3410.101.83471.83801.7996
3352006.07.13 08:00modify3410.101.83471.83731.7996
3362006.07.13 09:14s/l3410.101.83731.83731.7996-2626.0147959.87
3372006.07.14 03:25buy359.501.84091.83631.8768
3382006.07.14 04:00close359.501.84091.83631.8768-0.0547959.82
3392006.07.17 00:40sell369.501.83851.84481.8034
3402006.07.17 00:41modify369.501.83851.84441.8034
3412006.07.17 02:00modify369.501.83851.84371.8034
3422006.07.17 03:00modify369.501.83851.84321.8034
3432006.07.17 04:00modify369.501.83851.84291.8034
3442006.07.17 05:00modify369.501.83851.84231.8034
3452006.07.17 06:00modify369.501.83851.84221.8034
3462006.07.17 07:00modify369.501.83851.84091.8034
3472006.07.17 08:00modify369.501.83851.83961.8034
3482006.07.17 09:00modify369.501.83851.83941.8034
3492006.07.17 09:55modify369.501.83851.83731.8034
3502006.07.17 12:00modify369.501.83851.83141.8034
3512006.07.17 13:00modify369.501.83851.82891.8034
3522006.07.17 14:00modify369.501.83851.82871.8034
3532006.07.18 02:00modify369.501.83851.82601.8034
3542006.07.18 04:55modify369.501.83851.82531.8034
3552006.07.18 05:00modify369.501.83851.82471.8034
3562006.07.18 06:00modify369.501.83851.82421.8034
3572006.07.18 07:00modify369.501.83851.82351.8034
3582006.07.18 08:00modify369.501.83851.82281.8034
3592006.07.18 09:00modify369.501.83851.82241.8034
3602006.07.18 09:24s/l369.501.82241.82241.803415298.8263258.64
3612006.07.20 21:50buy3712.601.84821.84301.8841
3622006.07.21 03:00modify3712.601.84821.84311.8841
3632006.07.21 04:00modify3712.601.84821.84381.8841
3642006.07.21 05:00modify3712.601.84821.84461.8841
3652006.07.21 07:00modify3712.601.84821.84491.8841
3662006.07.21 08:00modify3712.601.84821.84541.8841
3672006.07.21 09:14modify3712.601.84821.84941.8841
3682006.07.21 14:00modify3712.601.84821.85011.8841
3692006.07.24 01:00modify3712.601.84821.85031.8841
3702006.07.24 02:00modify3712.601.84821.85131.8841
3712006.07.24 03:00modify3712.601.84821.85181.8841
3722006.07.24 06:04modify3712.601.84821.85191.8841
3732006.07.24 07:00modify3712.601.84821.85251.8841
3742006.07.24 07:33s/l3712.601.85251.85251.88415349.9468608.58
3752006.07.26 01:45sell3813.701.84101.84901.8059
3762006.07.26 01:45modify3813.701.84101.84861.8059
3772006.07.26 02:00modify3813.701.84101.84791.8059
3782006.07.26 03:00modify3813.701.84101.84781.8059
3792006.07.26 04:00modify3813.701.84101.84771.8059
3802006.07.26 05:00modify3813.701.84101.84761.8059
3812006.07.26 06:00modify3813.701.84101.84721.8059
3822006.07.26 07:00modify3813.701.84101.84651.8059
3832006.07.26 08:00modify3813.701.84101.84481.8059
3842006.07.26 09:00modify3813.701.84101.84311.8059
3852006.07.26 14:55s/l3813.701.84311.84311.8059-2877.0565731.53
3862006.07.28 22:20buy3913.101.86271.85531.8986
3872006.07.31 05:00modify3913.101.86271.85571.8986
3882006.07.31 06:00modify3913.101.86271.85581.8986
3892006.07.31 07:00modify3913.101.86271.85831.8986
3902006.07.31 08:00modify3913.101.86271.85891.8986
3912006.07.31 09:00modify3913.101.86271.85901.8986
3922006.07.31 11:04modify3913.101.86271.86391.8986
3932006.07.31 12:23s/l3913.101.86391.86391.89861536.5867268.11
3942006.08.01 02:40buy4013.401.86691.86081.9028
3952006.08.01 03:00modify4013.401.86691.86121.9028
3962006.08.01 04:00modify4013.401.86691.86141.9028
3972006.08.01 06:00modify4013.401.86691.86151.9028
3982006.08.01 07:00modify4013.401.86691.86181.9028
3992006.08.01 08:00modify4013.401.86691.86211.9028
4002006.08.01 09:00modify4013.401.86691.86251.9028
4012006.08.01 17:53modify4013.401.86691.86811.9028
4022006.08.02 04:00modify4013.401.86691.86831.9028
4032006.08.02 06:00modify4013.401.86691.87001.9028
4042006.08.02 07:00modify4013.401.86691.87151.9028
4052006.08.02 08:00modify4013.401.86691.87181.9028
4062006.08.02 09:00modify4013.401.86691.87271.9028
4072006.08.02 10:00modify4013.401.86691.87341.9028
4082006.08.02 11:21s/l4013.401.87341.87341.90288673.7975941.90
4092006.08.04 04:55buy4115.101.88611.87711.9220
4102006.08.04 05:00modify4115.101.88611.88051.9220
4112006.08.04 06:00modify4115.101.88611.88171.9220
4122006.08.04 07:00modify4115.101.88611.88261.9220
4132006.08.04 09:00modify4115.101.88611.88271.9220
4142006.08.04 10:00modify4115.101.88611.88311.9220
4152006.08.04 10:05modify4115.101.88611.88731.9220
4162006.08.04 16:00modify4115.101.88611.89451.9220
4172006.08.04 17:00modify4115.101.88611.89601.9220
4182006.08.04 18:00modify4115.101.88611.89801.9220
4192006.08.07 01:00modify4115.101.88611.89811.9220
4202006.08.07 02:00modify4115.101.88611.89891.9220
4212006.08.07 03:00modify4115.101.88611.89981.9220
4222006.08.07 04:00modify4115.101.88611.89991.9220
4232006.08.07 05:00modify4115.101.88611.90011.9220
4242006.08.07 06:00modify4115.101.88611.90031.9220
4252006.08.07 07:00modify4115.101.88611.90471.9220
4262006.08.07 08:17modify4115.101.88611.90601.9220
4272006.08.07 08:51s/l4115.101.90601.90601.922030008.43105950.33
4282006.08.09 08:15sell4221.101.90451.90961.8694
4292006.08.09 08:15modify4221.101.90451.90921.8694
4302006.08.09 10:04s/l4221.101.90921.90921.8694-9916.9896033.35
4312006.08.11 00:45sell4319.201.89421.90291.8591
4322006.08.11 00:45modify4319.201.89421.90251.8591
4332006.08.11 01:00modify4319.201.89421.90031.8591
4342006.08.11 02:00modify4319.201.89421.89931.8591
4352006.08.11 03:00modify4319.201.89421.89891.8591
4362006.08.11 04:00modify4319.201.89421.89861.8591
4372006.08.11 05:00modify4319.201.89421.89821.8591
4382006.08.11 06:00modify4319.201.89421.89711.8591
4392006.08.11 07:00modify4319.201.89421.89651.8591
4402006.08.11 08:17modify4319.201.89421.89401.8591
4412006.08.11 08:26modify4319.201.89421.89301.8591
4422006.08.11 09:07s/l4319.201.89301.89301.85912303.9498337.29
4432006.08.14 03:00sell4419.601.89331.89861.8582
4442006.08.14 03:00modify4419.601.89331.89821.8582
4452006.08.14 07:00modify4419.601.89331.89751.8582
4462006.08.14 08:00modify4419.601.89331.89661.8582
4472006.08.14 09:00modify4419.601.89331.89571.8582
4482006.08.14 09:27modify4419.601.89331.89211.8582
4492006.08.14 16:20s/l4419.601.89211.89211.85822352.11100689.40
4502006.08.15 22:05buy4520.101.89331.88491.9292
4512006.08.15 23:00modify4520.101.89331.88531.9292
4522006.08.16 00:05modify4520.101.89331.88631.9292
4532006.08.16 01:00modify4520.101.89331.88701.9292
4542006.08.16 02:00modify4520.101.89331.88821.9292
4552006.08.16 03:00modify4520.101.89331.88871.9292
4562006.08.16 04:00modify4520.101.89331.88911.9292
4572006.08.16 05:00modify4520.101.89331.88931.9292
4582006.08.16 06:00modify4520.101.89331.89141.9292
4592006.08.16 07:00modify4520.101.89331.89251.9292
4602006.08.16 08:47s/l4520.101.89251.89251.9292-1662.2599027.15
4612006.08.18 05:45sell4619.801.88601.89221.8509
4622006.08.18 05:45modify4619.801.88601.89181.8509
4632006.08.18 06:00modify4619.801.88601.89091.8509
4642006.08.18 07:00modify4619.801.88601.89041.8509
4652006.08.18 08:00close4619.801.88671.89041.8509-1385.8797641.28
4662006.08.21 21:05buy4719.501.89411.88851.9300
4672006.08.22 00:00modify4719.501.89411.88881.9300
4682006.08.22 01:10modify4719.501.89411.89051.9300
4692006.08.22 01:41s/l4719.501.89051.89051.9300-7072.6690568.62
4702006.08.23 08:55sell4818.101.88891.89301.8538
4712006.08.23 08:55modify4818.101.88891.89261.8538
4722006.08.23 09:00modify4818.101.88891.89221.8538
4732006.08.23 09:32s/l4818.101.89221.89221.8538-5972.9284595.70
4742006.08.25 04:40sell4916.901.88801.89461.8529
4752006.08.25 04:41modify4916.901.88801.89421.8529
4762006.08.25 06:00modify4916.901.88801.89351.8529
4772006.08.25 07:00modify4916.901.88801.89331.8529
4782006.08.25 08:00modify4916.901.88801.89181.8529
4792006.08.25 08:30modify4916.901.88801.88681.8529
4802006.08.25 10:27s/l4916.901.88681.88681.85292028.0286623.72
4812006.09.06 03:20sell5017.301.89481.89971.8597
4822006.09.06 03:20modify5017.301.89481.89931.8597
4832006.09.06 04:00modify5017.301.89481.89901.8597
4842006.09.06 06:00modify5017.301.89481.89881.8597
4852006.09.06 07:00modify5017.301.89481.89811.8597
4862006.09.06 08:00modify5017.301.89481.89701.8597
4872006.09.06 10:34modify5017.301.89481.89361.8597
4882006.09.06 14:00modify5017.301.89481.89331.8597
4892006.09.06 15:00modify5017.301.89481.89091.8597
4902006.09.06 16:00modify5017.301.89481.88931.8597
4912006.09.06 17:00modify5017.301.89481.88921.8597
4922006.09.06 19:00modify5017.301.89481.88911.8597
4932006.09.07 04:00modify5017.301.89481.88861.8597
4942006.09.07 05:00modify5017.301.89481.88791.8597
4952006.09.07 06:00modify5017.301.89481.88711.8597
4962006.09.07 07:00modify5017.301.89481.88631.8597
4972006.09.07 07:05s/l5017.301.88631.88631.859714725.67101349.39
4982006.09.11 01:15sell5120.201.86601.87301.8309
4992006.09.11 01:15modify5120.201.86601.87261.8309
5002006.09.11 02:00modify5120.201.86601.87211.8309
5012006.09.11 03:00modify5120.201.86601.87181.8309
5022006.09.11 06:00modify5120.201.86601.87131.8309
5032006.09.11 07:00modify5120.201.86601.86961.8309
5042006.09.11 08:00modify5120.201.86601.86921.8309
5052006.09.11 09:00modify5120.201.86601.86841.8309
5062006.09.11 10:04s/l5120.201.86841.86841.8309-4847.8996501.50
5072006.09.13 02:15buy5219.301.87251.86731.9084
5082006.09.13 03:00modify5219.301.87251.86741.9084
5092006.09.13 05:00modify5219.301.87251.86751.9084
5102006.09.13 06:00modify5219.301.87251.86881.9084
5112006.09.13 07:00modify5219.301.87251.86961.9084
5122006.09.13 17:49modify5219.301.87251.87371.9084
5132006.09.14 11:00modify5219.301.87251.87441.9084
5142006.09.14 12:00modify5219.301.87251.87591.9084
5152006.09.14 14:00modify5219.301.87251.87761.9084
5162006.09.14 15:00modify5219.301.87251.87921.9084
5172006.09.14 18:00modify5219.301.87251.88051.9084
5182006.09.15 02:00modify5219.301.87251.88061.9084
5192006.09.15 03:00modify5219.301.87251.88111.9084
5202006.09.15 04:00modify5219.301.87251.88241.9084
5212006.09.15 05:00modify5219.301.87251.88301.9084
5222006.09.15 06:00modify5219.301.87251.88441.9084
5232006.09.15 07:00modify5219.301.87251.88471.9084
5242006.09.15 08:00modify5219.301.87251.88611.9084
5252006.09.15 09:03s/l5219.301.88611.88611.908426039.57122541.07
5262006.09.21 01:10buy5324.501.88701.88271.9229
5272006.09.21 02:00modify5324.501.88701.88321.9229
5282006.09.21 02:48modify5324.501.88701.88821.9229
5292006.09.21 14:00modify5324.501.88701.88951.9229
5302006.09.21 15:00modify5324.501.88701.89001.9229
5312006.09.21 16:00modify5324.501.88701.89101.9229
5322006.09.21 17:00modify5324.501.88701.89111.9229
5332006.09.21 20:00modify5324.501.88701.89251.9229
5342006.09.22 00:00modify5324.501.88701.89301.9229
5352006.09.22 01:00modify5324.501.88701.89331.9229
5362006.09.22 03:00modify5324.501.88701.89361.9229
5372006.09.22 04:00modify5324.501.88701.89481.9229
5382006.09.22 06:00modify5324.501.88701.89501.9229
5392006.09.22 08:00modify5324.501.88701.89551.9229
5402006.09.22 09:00modify5324.501.88701.89601.9229
5412006.09.22 10:00modify5324.501.88701.89731.9229
5422006.09.22 11:00modify5324.501.88701.89951.9229
5432006.09.22 12:00modify5324.501.88701.89991.9229
5442006.09.22 20:47s/l5324.501.89991.89991.922931538.81154079.88
5452006.09.27 23:00sell5430.801.88921.89371.8541
5462006.09.27 23:00modify5430.801.88921.89331.8541
5472006.09.28 02:00modify5430.801.88921.89301.8541
5482006.09.28 06:00modify5430.801.88921.89271.8541
5492006.09.28 07:00modify5430.801.88921.89221.8541
5502006.09.28 08:00modify5430.801.88921.89161.8541
5512006.09.28 08:17modify5430.801.88921.88801.8541
5522006.09.28 12:00modify5430.801.88921.88711.8541
5532006.09.28 13:00modify5430.801.88921.88691.8541
5542006.09.28 16:00modify5430.801.88921.88611.8541
5552006.09.28 17:00modify5430.801.88921.88561.8541
5562006.09.28 18:00modify5430.801.88921.88391.8541
5572006.09.28 20:00modify5430.801.88921.88341.8541
5582006.09.28 23:00modify5430.801.88921.88321.8541
5592006.09.29 00:00modify5430.801.88921.88181.8541
5602006.09.29 01:00modify5430.801.88921.88171.8541
5612006.09.29 02:00modify5430.801.88921.88091.8541
5622006.09.29 03:00modify5430.801.88921.88051.8541
5632006.09.29 05:00modify5430.801.88921.88021.8541
5642006.09.29 06:00modify5430.801.88921.87951.8541
5652006.09.29 07:00modify5430.801.88921.87921.8541
5662006.09.29 08:00modify5430.801.88921.87821.8541
5672006.09.29 10:00modify5430.801.88921.87761.8541
5682006.09.29 11:00modify5430.801.88921.87471.8541
5692006.09.29 16:00modify5430.801.88921.87421.8541
5702006.10.02 00:00s/l5430.801.87421.87421.854146261.51200341.39
5712006.10.03 02:25buy5540.001.88651.87711.9224
5722006.10.03 03:00modify5540.001.88651.87761.9224
5732006.10.03 04:00modify5540.001.88651.87801.9224
5742006.10.03 05:00modify5540.001.88651.87831.9224
5752006.10.03 06:00modify5540.001.88651.87881.9224
5762006.10.03 07:00modify5540.001.88651.88201.9224
5772006.10.03 08:00modify5540.001.88651.88301.9224
5782006.10.03 09:00modify5540.001.88651.88371.9224
5792006.10.03 10:00modify5540.001.88651.88441.9224
5802006.10.03 11:00modify5540.001.88651.88501.9224
5812006.10.04 03:47s/l5540.001.88501.88501.9224-6108.22194233.17
5822006.10.09 21:15sell5638.801.86751.87181.8324
5832006.10.09 21:15modify5638.801.86751.87141.8324
5842006.10.10 00:00modify5638.801.86751.87071.8324
5852006.10.10 01:00modify5638.801.86751.87051.8324
5862006.10.10 02:00modify5638.801.86751.86991.8324
5872006.10.10 03:00modify5638.801.86751.86951.8324
5882006.10.10 04:00modify5638.801.86751.86931.8324
5892006.10.10 05:00modify5638.801.86751.86911.8324
5902006.10.10 06:00modify5638.801.86751.86861.8324
5912006.10.10 07:00modify5638.801.86751.86831.8324
5922006.10.10 08:17s/l5638.801.86831.86831.8324-3088.68191144.49
5932006.10.11 04:35sell5738.201.85511.86051.8200
5942006.10.11 04:36modify5738.201.85511.86011.8200
5952006.10.11 05:00modify5738.201.85511.85911.8200
5962006.10.11 06:00modify5738.201.85511.85861.8200
5972006.10.11 07:00modify5738.201.85511.85811.8200
5982006.10.11 08:00modify5738.201.85511.85781.8200
5992006.10.11 09:00modify5738.201.85511.85761.8200
6002006.10.11 10:00modify5738.201.85511.85681.8200
6012006.10.11 10:06s/l5738.201.85681.85681.8200-6493.86184650.63
6022006.10.18 02:45buy5836.901.86991.86331.9058
6032006.10.18 03:00modify5836.901.86991.86371.9058
6042006.10.18 04:04modify5836.901.86991.86411.9058
6052006.10.18 05:00modify5836.901.86991.86431.9058
6062006.10.18 06:00modify5836.901.86991.86491.9058
6072006.10.18 07:00modify5836.901.86991.86621.9058
6082006.10.18 08:00modify5836.901.86991.86691.9058
6092006.10.18 08:43modify5836.901.86991.87111.9058
6102006.10.18 09:04s/l5836.901.87111.87111.90584427.85189078.48
6112006.10.23 03:30buy5937.801.88241.87821.9183
6122006.10.23 06:00modify5937.801.88241.87881.9183
6132006.10.23 07:00modify5937.801.88241.87891.9183
6142006.10.23 08:00modify5937.801.88241.87971.9183
6152006.10.23 08:25s/l5937.801.87971.87971.9183-10205.88178872.60
6162006.10.30 01:10buy6035.701.89601.89131.9319
6172006.10.30 06:00modify6035.701.89601.89141.9319
6182006.10.30 07:04modify6035.701.89601.89171.9319
6192006.10.30 08:00modify6035.701.89601.89321.9319
6202006.10.30 09:00modify6035.701.89601.89441.9319
6212006.10.30 12:56modify6035.701.89601.89721.9319
6222006.10.31 07:00modify6035.701.89601.89771.9319
6232006.10.31 08:00modify6035.701.89601.89811.9319
6242006.10.31 09:27s/l6035.701.89811.89811.93197400.75186273.35
6252006.11.01 05:00buy6137.201.90751.90181.9434
6262006.11.01 06:00modify6137.201.90751.90201.9434
6272006.11.01 07:04modify6137.201.90751.90241.9434
6282006.11.01 08:00modify6137.201.90751.90271.9434
6292006.11.01 09:00modify6137.201.90751.90511.9434
6302006.11.01 10:10modify6137.201.90751.90541.9434
6312006.11.01 17:02modify6137.201.90751.90871.9434
6322006.11.01 17:18s/l6137.201.90871.90871.94344464.14190737.49
6332006.11.06 00:10sell6238.101.90141.90871.8663
6342006.11.06 00:13modify6238.101.90141.90831.8663
6352006.11.06 03:00modify6238.101.90141.90821.8663
6362006.11.06 04:00modify6238.101.90141.90771.8663
6372006.11.06 05:00modify6238.101.90141.90731.8663
6382006.11.06 06:00modify6238.101.90141.90701.8663
6392006.11.06 07:00modify6238.101.90141.90341.8663
6402006.11.06 08:00modify6238.101.90141.90291.8663
6412006.11.06 09:00modify6238.101.90141.90211.8663
6422006.11.06 09:57modify6238.101.90141.90021.8663
6432006.11.06 12:00modify6238.101.90141.89991.8663
6442006.11.07 02:24s/l6238.101.89991.89991.86635730.13196467.62
6452006.11.23 03:35buy6339.201.91381.90901.9497
6462006.11.23 04:00modify6339.201.91381.90951.9497
6472006.11.23 05:00modify6339.201.91381.90981.9497
6482006.11.23 06:00modify6339.201.91381.91101.9497
6492006.11.23 07:00modify6339.201.91381.91131.9497
6502006.11.23 08:00modify6339.201.91381.91241.9497
6512006.11.23 12:00modify6339.201.91381.91261.9497
6522006.11.24 08:52modify6339.201.91381.91501.9497
6532006.11.24 11:00modify6339.201.91381.92461.9497
6542006.11.27 02:00modify6339.201.91381.93011.9497
6552006.11.27 03:00modify6339.201.91381.93081.9497
6562006.11.27 04:00modify6339.201.91381.93121.9497
6572006.11.27 05:00modify6339.201.91381.93141.9497
6582006.11.27 06:00modify6339.201.91381.93191.9497
6592006.11.27 07:00modify6339.201.91381.93201.9497
6602006.11.27 09:58s/l6339.201.93201.93201.949771132.11267599.73
6612006.11.29 06:35buy6453.501.95161.94381.9875
6622006.11.29 07:00modify6453.501.95161.94471.9875
6632006.11.29 08:00modify6453.501.95161.94551.9875
6642006.11.29 09:00modify6453.501.95161.94591.9875
6652006.11.29 11:00modify6453.501.95161.94621.9875
6662006.11.29 19:23s/l6453.501.94621.94621.9875-28889.41238710.32
6672006.12.01 00:35buy6547.701.96511.95672.0010
6682006.12.01 01:00modify6547.701.96511.95702.0010
6692006.12.01 02:00modify6547.701.96511.95782.0010
6702006.12.01 03:00modify6547.701.96511.95862.0010
6712006.12.01 04:00modify6547.701.96511.95912.0010
6722006.12.01 06:04modify6547.701.96511.95952.0010
6732006.12.01 07:00modify6547.701.96511.96052.0010
6742006.12.01 07:22modify6547.701.96511.96632.0010
6752006.12.01 09:00modify6547.701.96511.96652.0010
6762006.12.01 10:35s/l6547.701.96651.96652.00106678.08245388.40
6772006.12.04 03:55buy6649.001.97871.97132.0146
6782006.12.04 04:00modify6649.001.97871.97182.0146
6792006.12.04 05:00modify6649.001.97871.97232.0146
6802006.12.04 06:05modify6649.001.97871.97242.0146
6812006.12.04 08:00modify6649.001.97871.97252.0146
6822006.12.04 09:00modify6649.001.97871.97532.0146
6832006.12.04 09:08s/l6649.001.97531.97532.0146-16659.88228728.52
6842006.12.11 08:45sell6745.701.95311.96271.9180
6852006.12.11 08:45modify6745.701.95311.96231.9180
6862006.12.11 09:00modify6745.701.95311.96131.9180
6872006.12.11 10:00modify6745.701.95311.95851.9180
6882006.12.11 11:20modify6745.701.95311.95191.9180
6892006.12.11 16:22s/l6745.701.95191.95191.91805483.84234212.36
6902006.12.13 07:40buy6846.801.96971.96372.0056
6912006.12.13 08:00modify6846.801.96971.96402.0056
6922006.12.13 09:00modify6846.801.96971.96422.0056
6932006.12.13 12:00modify6846.801.96971.96502.0056
6942006.12.13 13:00modify6846.801.96971.96542.0056
6952006.12.13 14:00modify6846.801.96971.96562.0056
6962006.12.13 14:33s/l6846.801.96561.96562.0056-19188.15215024.21
6972006.12.18 04:35sell6943.001.95441.96411.9193
6982006.12.18 04:35modify6943.001.95441.96371.9193
6992006.12.18 05:00modify6943.001.95441.96361.9193
7002006.12.18 06:00modify6943.001.95441.96331.9193
7012006.12.18 07:00modify6943.001.95441.96051.9193
7022006.12.18 08:00modify6943.001.95441.95871.9193
7032006.12.18 09:10modify6943.001.95441.95701.9193
7042006.12.18 09:40s/l6943.001.95701.95701.9193-11180.24203843.97
7052007.01.03 00:50buy7040.701.97281.96512.0087
7062007.01.03 01:00modify7040.701.97281.96622.0087
7072007.01.03 02:00modify7040.701.97281.96662.0087
7082007.01.03 03:00modify7040.701.97281.96752.0087
7092007.01.03 04:00modify7040.701.97281.96782.0087
7102007.01.03 05:00modify7040.701.97281.96872.0087
7112007.01.03 06:00modify7040.701.97281.96992.0087
7122007.01.03 10:33s/l7040.701.96991.96992.0087-11803.28192040.69
7132007.01.04 04:05sell7138.401.95221.95991.9171
7142007.01.04 04:05modify7138.401.95221.95951.9171
7152007.01.04 05:00modify7138.401.95221.95931.9171
7162007.01.04 06:00modify7138.401.95221.95821.9171
7172007.01.04 07:00modify7138.401.95221.95741.9171
7182007.01.04 08:00modify7138.401.95221.95581.9171
7192007.01.04 09:00modify7138.401.95221.95541.9171
7202007.01.04 09:07modify7138.401.95221.95101.9171
7212007.01.04 11:00modify7138.401.95221.94981.9171
7222007.01.04 12:00modify7138.401.95221.94951.9171
7232007.01.05 01:00modify7138.401.95221.94901.9171
7242007.01.05 02:00modify7138.401.95221.94841.9171
7252007.01.05 04:00modify7138.401.95221.94831.9171
7262007.01.05 05:00modify7138.401.95221.94711.9171
7272007.01.05 06:00modify7138.401.95221.94541.9171
7282007.01.05 07:00modify7138.401.95221.94371.9171
7292007.01.05 08:00modify7138.401.95221.94291.9171
7302007.01.05 08:54s/l7138.401.94291.94291.917135727.57227768.26
7312007.01.08 06:35sell7245.501.93051.93821.8954
7322007.01.08 06:35modify7245.501.93051.93781.8954
7332007.01.08 07:00modify7245.501.93051.93471.8954
7342007.01.08 08:00modify7245.501.93051.93431.8954
7352007.01.08 08:20s/l7245.501.93431.93431.8954-17289.86210478.40
7362007.01.16 01:15buy7342.001.96331.95891.9992
7372007.01.16 02:00modify7342.001.96331.95931.9992
7382007.01.16 03:00modify7342.001.96331.95951.9992
7392007.01.16 06:00modify7342.001.96331.95971.9992
7402007.01.16 07:00modify7342.001.96331.96031.9992
7412007.01.16 08:00modify7342.001.96331.96091.9992
7422007.01.16 08:06modify7342.001.96331.96451.9992
7432007.01.16 10:43s/l7342.001.96451.96451.99925039.82215518.22
7442007.01.26 08:25sell7443.101.96671.97201.9316
7452007.01.26 08:25modify7443.101.96671.97161.9316
7462007.01.26 09:00modify7443.101.96671.97101.9316
7472007.01.26 09:15modify7443.101.96671.96551.9316
7482007.01.29 06:00modify7443.101.96671.96541.9316
7492007.01.29 07:00modify7443.101.96671.96441.9316
7502007.01.29 08:00modify7443.101.96671.96291.9316
7512007.01.29 09:00modify7443.101.96671.96231.9316
7522007.01.30 02:06s/l7443.101.96231.96231.931618998.30234516.52
7532007.02.01 04:00buy7546.901.96321.95311.9991
7542007.02.01 06:04modify7546.901.96321.95431.9991
7552007.02.01 07:00modify7546.901.96321.95551.9991
7562007.02.01 08:00modify7546.901.96321.95731.9991
7572007.02.01 09:00modify7546.901.96321.95871.9991
7582007.02.01 11:58modify7546.901.96321.96441.9991
7592007.02.02 04:00modify7546.901.96321.96461.9991
7602007.02.02 05:00modify7546.901.96321.96511.9991
7612007.02.02 06:00modify7546.901.96321.96561.9991
7622007.02.02 07:00modify7546.901.96321.96641.9991
7632007.02.02 08:19s/l7546.901.96641.96641.999114881.25249397.77
7642007.02.07 02:10buy7649.801.96881.96442.0047
7652007.02.07 03:00modify7649.801.96881.96472.0047
7662007.02.07 04:00modify7649.801.96881.96532.0047
7672007.02.07 06:00modify7649.801.96881.96612.0047
7682007.02.07 07:00modify7649.801.96881.96662.0047
7692007.02.07 08:00modify7649.801.96881.96682.0047
7702007.02.07 14:33modify7649.801.96881.97002.0047
7712007.02.07 15:19s/l7649.801.97001.97002.00475975.99255373.76
7722007.02.09 00:30sell7751.001.95901.96611.9239
7732007.02.09 00:31modify7751.001.95901.96571.9239
7742007.02.09 01:00modify7751.001.95901.96471.9239
7752007.02.09 02:00modify7751.001.95901.96431.9239
7762007.02.09 03:00modify7751.001.95901.96411.9239
7772007.02.09 04:00modify7751.001.95901.96341.9239
7782007.02.09 05:00modify7751.001.95901.96121.9239
7792007.02.09 06:00modify7751.001.95901.96041.9239
7802007.02.09 07:56modify7751.001.95901.95991.9239
7812007.02.09 08:15modify7751.001.95901.95901.9239
7822007.02.09 08:29modify7751.001.95901.95781.9239
7832007.02.09 10:00modify7751.001.95901.95611.9239
7842007.02.09 11:00modify7751.001.95901.95601.9239
7852007.02.09 12:00modify7751.001.95901.95431.9239
7862007.02.12 04:00modify7751.001.95901.95411.9239
7872007.02.12 06:55s/l7751.001.95411.95411.923925010.36280384.12
7882007.02.23 01:25buy7856.001.95641.95081.9923
7892007.02.23 02:00modify7856.001.95641.95161.9923
7902007.02.23 03:00modify7856.001.95641.95181.9923
7912007.02.23 04:00modify7856.001.95641.95221.9923
7922007.02.23 05:00modify7856.001.95641.95241.9923
7932007.02.23 06:00modify7856.001.95641.95261.9923
7942007.02.23 07:00modify7856.001.95641.95281.9923
7952007.02.23 08:00modify7856.001.95641.95351.9923
7962007.02.23 09:00modify7856.001.95641.95471.9923
7972007.02.23 10:32s/l7856.001.95471.95471.9923-9519.83270864.29
7982007.02.26 05:40buy7954.101.96271.95751.9986
7992007.02.26 06:00modify7954.101.96271.95821.9986
8002007.02.26 07:00modify7954.101.96271.95861.9986
8012007.02.26 08:00modify7954.101.96271.95921.9986
8022007.02.26 09:00modify7954.101.96271.95961.9986
8032007.02.27 08:32s/l7954.101.95961.95961.9986-16916.76253947.53
8042007.03.06 01:35sell8050.701.92431.93021.8892
8052007.03.06 01:35modify8050.701.92431.92981.8892
8062007.03.06 02:00modify8050.701.92431.92961.8892
8072007.03.06 05:18s/l8050.701.92961.92961.8892-26871.23227076.30