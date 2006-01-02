|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minuten (M15) 2006.01.02 00:45 - 2007.03.02 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.02)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|step=10; pos=50; Slippage=3; LotsBeginning=0.2; TakeProfit=999; StopLoss=999;
|Balken im Test
|29648
|Ticks modelliert
|1706627
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|7000.00
|Gesamt netto Profit
|82612.13
|Brutto Profit
|113695.06
|Brutto Loss
|-31082.93
|Profit Faktor
|3.66
|Erwartetes Ergebnis
|264.78
|Drawdown absolut
|526.92
|Maximaler Drawdown
|23606.30 (20.85%)
|Relative drawdown
|20.85% (23606.30)
|Trades gesamt
|312
|Short Positionen (gewonnen %)
|156 (0.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|156 (89.10%)
|Profit Trades (% gesamt)
|139 (44.55%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|173 (55.45%)
|Grösster
|Profit Trade
|2399.33
|Loss Trade
|-3716.92
|Durchschnitt
|Profit Trade
|817.95
|Loss Trade
|-179.67
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|12 (10935.02)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|12 (-526.92)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|10935.02 (12)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-23230.75 (10)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|10
|aufeinanderfolgende Verluste
|12
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.01.02 00:44
|buy
|1
|0.20
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|2
|2006.01.02 00:44
|sell
|2
|0.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|3
|2006.01.02 00:44
|buy
|3
|0.40
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|4
|2006.01.02 00:44
|sell
|4
|0.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|5
|2006.01.02 00:44
|buy
|5
|0.60
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|6
|2006.01.02 00:44
|sell
|6
|0.60
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|7
|2006.01.02 00:44
|buy
|7
|0.80
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|8
|2006.01.02 00:44
|sell
|8
|0.80
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|9
|2006.01.02 00:44
|buy
|9
|1.00
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|10
|2006.01.02 00:44
|sell
|10
|1.00
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|11
|2006.01.02 00:44
|buy
|11
|1.20
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|12
|2006.01.02 00:44
|sell
|12
|1.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|13
|2006.01.02 00:44
|buy
|13
|1.40
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|14
|2006.01.02 00:44
|sell
|14
|1.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|15
|2006.01.02 00:44
|buy
|15
|1.60
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|16
|2006.01.02 00:44
|sell
|16
|1.60
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|17
|2006.01.02 00:44
|buy
|17
|1.80
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|18
|2006.01.02 00:44
|sell
|18
|1.80
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|19
|2006.01.02 00:44
|buy
|19
|2.00
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|20
|2006.01.02 00:44
|sell
|20
|2.00
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|21
|2006.01.02 00:44
|buy
|21
|2.20
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|22
|2006.01.02 00:44
|sell
|22
|2.20
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|23
|2006.01.02 00:44
|buy
|23
|2.40
|1.1843
|1.0844
|1.2842
|24
|2006.01.02 00:44
|sell
|24
|2.40
|1.1839
|1.2838
|1.0840
|25
|2006.01.02 00:44
|close
|24
|2.40
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-81.06
|6918.94
|26
|2006.01.02 00:44
|close
|22
|2.20
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-74.31
|6844.63
|27
|2006.01.02 00:44
|close
|20
|2.00
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-67.55
|6777.08
|28
|2006.01.02 00:44
|close
|18
|1.80
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-60.80
|6716.28
|29
|2006.01.02 00:44
|close
|16
|1.60
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-54.04
|6662.24
|30
|2006.01.02 00:44
|close
|14
|1.40
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-47.29
|6614.95
|31
|2006.01.02 00:44
|close
|12
|1.20
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-40.53
|6574.42
|32
|2006.01.02 00:44
|close
|10
|1.00
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-33.78
|6540.64
|33
|2006.01.02 00:44
|close
|8
|0.80
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-27.02
|6513.62
|34
|2006.01.02 00:44
|close
|6
|0.60
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-20.27
|6493.35
|35
|2006.01.02 00:44
|close
|4
|0.40
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-13.51
|6479.84
|36
|2006.01.02 00:44
|close
|2
|0.20
|1.1843
|1.2838
|1.0840
|-6.76
|6473.08
|37
|2006.01.02 09:18
|close
|1
|0.20
|1.1854
|1.0844
|1.2842
|18.56
|6491.64
|38
|2006.01.02 09:22
|close
|3
|0.40
|1.1863
|1.0844
|1.2842
|67.44
|6559.08
|39
|2006.01.03 03:24
|close
|5
|0.60
|1.1873
|1.0844
|1.2842
|149.57
|6708.65
|40
|2006.01.03 06:03
|close
|7
|0.80
|1.1883
|1.0844
|1.2842
|266.59
|6975.24
|41
|2006.01.03 06:08
|close
|9
|1.00
|1.1893
|1.0844
|1.2842
|417.04
|7392.29
|42
|2006.01.03 06:28
|close
|11
|1.20
|1.1903
|1.0844
|1.2842
|600.84
|7993.13
|43
|2006.01.03 15:36
|close
|13
|1.40
|1.1914
|1.0844
|1.2842
|829.58
|8822.71
|44
|2006.01.03 15:41
|close
|15
|1.60
|1.1924
|1.0844
|1.2842
|1081.48
|9904.19
|45
|2006.01.03 16:00
|close
|17
|1.80
|1.1934
|1.0844
|1.2842
|1366.47
|11270.66
|46
|2006.01.03 16:00
|close
|19
|2.00
|1.1944
|1.0844
|1.2842
|1684.48
|12955.14
|47
|2006.01.03 16:16
|close
|21
|2.20
|1.1955
|1.0844
|1.2842
|2053.63
|15008.77
|48
|2006.01.03 16:17
|close
|23
|2.40
|1.1963
|1.0844
|1.2842
|2399.33
|17408.10
|49
|2006.01.03 16:17
|buy
|25
|0.20
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|50
|2006.01.03 16:17
|sell
|26
|0.20
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|51
|2006.01.03 16:17
|buy
|27
|0.40
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|52
|2006.01.03 16:17
|sell
|28
|0.40
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|53
|2006.01.03 16:17
|buy
|29
|0.60
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|54
|2006.01.03 16:17
|sell
|30
|0.60
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|55
|2006.01.03 16:17
|buy
|31
|0.80
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|56
|2006.01.03 16:17
|sell
|32
|0.80
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|57
|2006.01.03 16:17
|buy
|33
|1.00
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|58
|2006.01.03 16:17
|sell
|34
|1.00
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|59
|2006.01.03 16:17
|buy
|35
|1.20
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|60
|2006.01.03 16:17
|sell
|36
|1.20
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|61
|2006.01.03 16:17
|buy
|37
|1.40
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|62
|2006.01.03 16:17
|sell
|38
|1.40
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|63
|2006.01.03 16:17
|buy
|39
|1.60
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|64
|2006.01.03 16:17
|sell
|40
|1.60
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|65
|2006.01.03 16:17
|buy
|41
|1.80
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|66
|2006.01.03 16:17
|sell
|42
|1.80
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|67
|2006.01.03 16:17
|buy
|43
|2.00
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|68
|2006.01.03 16:17
|sell
|44
|2.00
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|69
|2006.01.03 16:17
|buy
|45
|2.20
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|70
|2006.01.03 16:17
|sell
|46
|2.20
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|71
|2006.01.03 16:17
|buy
|47
|2.40
|1.1967
|1.0968
|1.2966
|72
|2006.01.03 16:17
|sell
|48
|2.40
|1.1963
|1.2962
|1.0964
|73
|2006.01.03 16:17
|close
|48
|2.40
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-80.22
|17327.88
|74
|2006.01.03 16:17
|close
|46
|2.20
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-73.54
|17254.34
|75
|2006.01.03 16:17
|close
|44
|2.00
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-66.85
|17187.49
|76
|2006.01.03 16:17
|close
|42
|1.80
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-60.17
|17127.32
|77
|2006.01.03 16:17
|close
|40
|1.60
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-53.48
|17073.84
|78
|2006.01.03 16:17
|close
|38
|1.40
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-46.80
|17027.04
|79
|2006.01.03 16:17
|close
|36
|1.20
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-40.11
|16986.93
|80
|2006.01.03 16:17
|close
|34
|1.00
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-33.43
|16953.50
|81
|2006.01.03 16:17
|close
|32
|0.80
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-26.74
|16926.76
|82
|2006.01.03 16:17
|close
|30
|0.60
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-20.06
|16906.70
|83
|2006.01.03 16:17
|close
|28
|0.40
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-13.37
|16893.33
|84
|2006.01.03 16:17
|close
|26
|0.20
|1.1967
|1.2962
|1.0964
|-6.69
|16886.64
|85
|2006.01.03 16:51
|close
|25
|0.20
|1.1978
|1.0968
|1.2966
|18.37
|16905.01
|86
|2006.01.03 19:34
|close
|27
|0.40
|1.1988
|1.0968
|1.2966
|70.07
|16975.08
|87
|2006.01.03 20:02
|close
|29
|0.60
|1.1998
|1.0968
|1.2966
|155.03
|17130.11
|88
|2006.01.03 20:04
|close
|31
|0.80
|1.2007
|1.0968
|1.2966
|266.51
|17396.62
|89
|2006.01.03 20:33
|close
|33
|1.00
|1.2019
|1.0968
|1.2966
|432.65
|17829.27
|90
|2006.01.03 21:15
|close
|35
|1.20
|1.2028
|1.0968
|1.2966
|608.58
|18437.85
|91
|2006.01.04 01:42
|close
|37
|1.40
|1.2038
|1.0968
|1.2966
|820.98
|19258.83
|92
|2006.01.04 01:46
|close
|39
|1.60
|1.2047
|1.0968
|1.2966
|1057.11
|20315.94
|93
|2006.01.04 03:07
|close
|41
|1.80
|1.2057
|1.0968
|1.2966
|1337.54
|21653.49
|94
|2006.01.04 03:08
|close
|43
|2.00
|1.2067
|1.0968
|1.2966
|1650.66
|23304.14
|95
|2006.01.04 04:12
|close
|45
|2.20
|1.2079
|1.0968
|1.2966
|2032.48
|25336.63
|96
|2006.01.04 10:35
|close
|47
|2.40
|1.2087
|1.0968
|1.2966
|2374.63
|27711.25
|97
|2006.01.04 10:35
|buy
|49
|0.20
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|98
|2006.01.04 10:35
|sell
|50
|0.20
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|99
|2006.01.04 10:35
|buy
|51
|0.40
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|100
|2006.01.04 10:35
|sell
|52
|0.40
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|101
|2006.01.04 10:35
|buy
|53
|0.60
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|102
|2006.01.04 10:35
|sell
|54
|0.60
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|103
|2006.01.04 10:35
|buy
|55
|0.80
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|104
|2006.01.04 10:35
|sell
|56
|0.80
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|105
|2006.01.04 10:35
|buy
|57
|1.00
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|106
|2006.01.04 10:35
|sell
|58
|1.00
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|107
|2006.01.04 10:35
|buy
|59
|1.20
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|108
|2006.01.04 10:35
|sell
|60
|1.20
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|109
|2006.01.04 10:35
|buy
|61
|1.40
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|110
|2006.01.04 10:35
|sell
|62
|1.40
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|111
|2006.01.04 10:35
|buy
|63
|1.60
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|112
|2006.01.04 10:35
|sell
|64
|1.60
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|113
|2006.01.04 10:35
|buy
|65
|1.80
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|114
|2006.01.04 10:35
|sell
|66
|1.80
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|115
|2006.01.04 10:35
|buy
|67
|2.00
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|116
|2006.01.04 10:35
|sell
|68
|2.00
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|117
|2006.01.04 10:35
|buy
|69
|2.20
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|118
|2006.01.04 10:35
|sell
|70
|2.20
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|119
|2006.01.04 10:35
|buy
|71
|2.40
|1.2093
|1.1094
|1.3092
|120
|2006.01.04 10:35
|sell
|72
|2.40
|1.2089
|1.3088
|1.1090
|121
|2006.01.04 10:35
|close
|72
|2.40
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-79.38
|27631.87
|122
|2006.01.04 10:35
|close
|70
|2.20
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-72.77
|27559.10
|123
|2006.01.04 10:35
|close
|68
|2.00
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-66.15
|27492.95
|124
|2006.01.04 10:35
|close
|66
|1.80
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-59.54
|27433.41
|125
|2006.01.04 10:35
|close
|64
|1.60
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-52.92
|27380.49
|126
|2006.01.04 10:35
|close
|62
|1.40
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-46.31
|27334.18
|127
|2006.01.04 10:35
|close
|60
|1.20
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-39.69
|27294.49
|128
|2006.01.04 10:35
|close
|58
|1.00
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-33.08
|27261.41
|129
|2006.01.04 10:35
|close
|56
|0.80
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-26.46
|27234.95
|130
|2006.01.04 10:35
|close
|54
|0.60
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-19.85
|27215.10
|131
|2006.01.04 10:35
|close
|52
|0.40
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-13.23
|27201.87
|132
|2006.01.04 10:35
|close
|50
|0.20
|1.2093
|1.3088
|1.1090
|-6.62
|27195.25
|133
|2006.01.04 13:38
|close
|49
|0.20
|1.2105
|1.1094
|1.3092
|19.83
|27215.08
|134
|2006.01.04 18:23
|close
|51
|0.40
|1.2114
|1.1094
|1.3092
|69.34
|27284.42
|135
|2006.01.04 18:29
|close
|53
|0.60
|1.2124
|1.1094
|1.3092
|153.41
|27437.83
|136
|2006.01.04 19:01
|close
|55
|0.80
|1.2133
|1.1094
|1.3092
|263.74
|27701.57
|137
|2006.01.04 19:04
|close
|57
|1.00
|1.2143
|1.1094
|1.3092
|411.76
|28113.33
|138
|2006.01.06 14:50
|close
|59
|1.20
|1.2153
|1.1094
|1.3092
|576.25
|28689.58
|139
|2006.01.06 14:51
|close
|61
|1.40
|1.2164
|1.1094
|1.3092
|798.26
|29487.84
|140
|2006.01.06 14:52
|close
|63
|1.60
|1.2173
|1.1094
|1.3092
|1029.90
|30517.75
|141
|2006.01.23 01:40
|close
|65
|1.80
|1.2184
|1.1094
|1.3092
|1228.93
|31746.68
|142
|2006.01.23 01:40
|close
|67
|2.00
|1.2197
|1.1094
|1.3092
|1577.05
|33323.73
|143
|2006.01.23 01:40
|close
|69
|2.20
|1.2205
|1.1094
|1.3092
|1877.72
|35201.45
|144
|2006.01.23 01:40
|close
|71
|2.40
|1.2213
|1.1094
|1.3092
|2204.19
|37405.65
|145
|2006.01.23 01:40
|buy
|73
|0.20
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|146
|2006.01.23 01:40
|sell
|74
|0.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|147
|2006.01.23 01:40
|buy
|75
|0.40
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|148
|2006.01.23 01:40
|sell
|76
|0.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|149
|2006.01.23 01:40
|buy
|77
|0.60
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|150
|2006.01.23 01:40
|sell
|78
|0.60
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|151
|2006.01.23 01:40
|buy
|79
|0.80
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|152
|2006.01.23 01:40
|sell
|80
|0.80
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|153
|2006.01.23 01:40
|buy
|81
|1.00
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|154
|2006.01.23 01:40
|sell
|82
|1.00
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|155
|2006.01.23 01:40
|buy
|83
|1.20
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|156
|2006.01.23 01:40
|sell
|84
|1.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|157
|2006.01.23 01:40
|buy
|85
|1.40
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|158
|2006.01.23 01:40
|sell
|86
|1.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|159
|2006.01.23 01:40
|buy
|87
|1.60
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|160
|2006.01.23 01:40
|sell
|88
|1.60
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|161
|2006.01.23 01:40
|buy
|89
|1.80
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|162
|2006.01.23 01:40
|sell
|90
|1.80
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|163
|2006.01.23 01:40
|buy
|91
|2.00
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|164
|2006.01.23 01:40
|sell
|92
|2.00
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|165
|2006.01.23 01:40
|buy
|93
|2.20
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|166
|2006.01.23 01:40
|sell
|94
|2.20
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|167
|2006.01.23 01:40
|buy
|95
|2.40
|1.2215
|1.1216
|1.3214
|168
|2006.01.23 01:40
|sell
|96
|2.40
|1.2211
|1.3210
|1.1212
|169
|2006.01.23 01:40
|close
|96
|2.40
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-78.59
|37327.06
|170
|2006.01.23 01:40
|close
|94
|2.20
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-72.04
|37255.02
|171
|2006.01.23 01:40
|close
|92
|2.00
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-65.49
|37189.53
|172
|2006.01.23 01:40
|close
|90
|1.80
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-58.94
|37130.59
|173
|2006.01.23 01:40
|close
|88
|1.60
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-52.39
|37078.20
|174
|2006.01.23 01:40
|close
|86
|1.40
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-45.85
|37032.35
|175
|2006.01.23 01:40
|close
|84
|1.20
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-39.30
|36993.05
|176
|2006.01.23 01:40
|close
|82
|1.00
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-32.75
|36960.30
|177
|2006.01.23 01:40
|close
|80
|0.80
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-26.20
|36934.10
|178
|2006.01.23 01:40
|close
|78
|0.60
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-19.65
|36914.45
|179
|2006.01.23 01:40
|close
|76
|0.40
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-13.10
|36901.35
|180
|2006.01.23 01:40
|close
|74
|0.20
|1.2215
|1.3210
|1.1212
|-6.55
|36894.80
|181
|2006.01.23 01:41
|close
|73
|0.20
|1.2229
|1.1216
|1.3214
|22.90
|36917.70
|182
|2006.01.23 01:41
|close
|75
|0.40
|1.2237
|1.1216
|1.3214
|71.91
|36989.61
|183
|2006.01.23 04:52
|close
|77
|0.60
|1.2246
|1.1216
|1.3214
|151.89
|37141.50
|184
|2006.01.23 04:55
|close
|79
|0.80
|1.2255
|1.1216
|1.3214
|261.12
|37402.62
|185
|2006.01.23 10:50
|close
|81
|1.00
|1.2266
|1.1216
|1.3214
|415.79
|37818.41
|186
|2006.01.23 11:39
|close
|83
|1.20
|1.2278
|1.1216
|1.3214
|615.74
|38434.15
|187
|2006.01.23 11:52
|close
|85
|1.40
|1.2285
|1.1216
|1.3214
|797.72
|39231.87
|188
|2006.01.23 18:41
|close
|87
|1.60
|1.2295
|1.1216
|1.3214
|1041.07
|40272.94
|189
|2006.01.23 21:21
|close
|89
|1.80
|1.2306
|1.1216
|1.3214
|1331.06
|41604.00
|190
|2006.01.24 00:38
|close
|91
|2.00
|1.2315
|1.1216
|1.3214
|1617.29
|43221.29
|191
|2006.04.06 10:58
|close
|93
|2.20
|1.2330
|1.1216
|1.3214
|1494.87
|44716.16
|192
|2006.04.18 22:50
|close
|95
|2.40
|1.2338
|1.1216
|1.3214
|1703.91
|46420.06
|193
|2006.04.18 22:50
|buy
|97
|0.20
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|194
|2006.04.18 22:50
|sell
|98
|0.20
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|195
|2006.04.18 22:50
|buy
|99
|0.40
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|196
|2006.04.18 22:50
|sell
|100
|0.40
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|197
|2006.04.18 22:50
|buy
|101
|0.60
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|198
|2006.04.18 22:50
|sell
|102
|0.60
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|199
|2006.04.18 22:50
|buy
|103
|0.80
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|200
|2006.04.18 22:50
|sell
|104
|0.80
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|201
|2006.04.18 22:50
|buy
|105
|1.00
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|202
|2006.04.18 22:50
|sell
|106
|1.00
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|203
|2006.04.18 22:50
|buy
|107
|1.20
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|204
|2006.04.18 22:50
|sell
|108
|1.20
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|205
|2006.04.18 22:50
|buy
|109
|1.40
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|206
|2006.04.18 22:50
|sell
|110
|1.40
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|207
|2006.04.18 22:50
|buy
|111
|1.60
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|208
|2006.04.18 22:50
|sell
|112
|1.60
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|209
|2006.04.18 22:50
|buy
|113
|1.80
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|210
|2006.04.18 22:50
|sell
|114
|1.80
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|211
|2006.04.18 22:50
|buy
|115
|2.00
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|212
|2006.04.18 22:50
|sell
|116
|2.00
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|213
|2006.04.18 22:50
|buy
|117
|2.20
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|214
|2006.04.18 22:50
|sell
|118
|2.20
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|215
|2006.04.18 22:50
|buy
|119
|2.40
|1.2340
|1.1341
|1.3339
|216
|2006.04.18 22:50
|sell
|120
|2.40
|1.2336
|1.3335
|1.1337
|217
|2006.04.18 22:50
|close
|120
|2.40
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-77.80
|46342.26
|218
|2006.04.18 22:50
|close
|118
|2.20
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-71.31
|46270.95
|219
|2006.04.18 22:50
|close
|116
|2.00
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-64.83
|46206.12
|220
|2006.04.18 22:50
|close
|114
|1.80
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-58.35
|46147.77
|221
|2006.04.18 22:50
|close
|112
|1.60
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-51.86
|46095.91
|222
|2006.04.18 22:50
|close
|110
|1.40
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-45.38
|46050.53
|223
|2006.04.18 22:50
|close
|108
|1.20
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-38.90
|46011.63
|224
|2006.04.18 22:50
|close
|106
|1.00
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-32.41
|45979.22
|225
|2006.04.18 22:50
|close
|104
|0.80
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-25.93
|45953.29
|226
|2006.04.18 22:50
|close
|102
|0.60
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-19.45
|45933.84
|227
|2006.04.18 22:50
|close
|100
|0.40
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-12.97
|45920.87
|228
|2006.04.18 22:50
|close
|98
|0.20
|1.2340
|1.3335
|1.1337
|-6.48
|45914.39
|229
|2006.04.18 22:51
|close
|97
|0.20
|1.2350
|1.1341
|1.3339
|16.19
|45930.58
|230
|2006.04.18 23:25
|close
|99
|0.40
|1.2361
|1.1341
|1.3339
|67.96
|45998.54
|231
|2006.04.19 11:15
|close
|101
|0.60
|1.2371
|1.1341
|1.3339
|148.32
|46146.87
|232
|2006.04.19 18:22
|close
|103
|0.80
|1.2381
|1.1341
|1.3339
|262.22
|46409.08
|233
|2006.04.19 20:09
|close
|105
|1.00
|1.2391
|1.1341
|1.3339
|408.21
|46817.30
|234
|2006.04.24 09:41
|close
|107
|1.20
|1.2400
|1.1341
|1.3339
|556.34
|47373.64
|235
|2006.04.24 21:25
|close
|109
|1.40
|1.2411
|1.1341
|1.3339
|772.54
|48146.18
|236
|2006.04.25 14:09
|close
|111
|1.60
|1.2422
|1.1341
|1.3339
|1018.38
|49164.56
|237
|2006.04.25 14:19
|close
|113
|1.80
|1.2430
|1.1341
|1.3339
|1260.76
|50425.32
|238
|2006.04.26 15:24
|close
|115
|2.00
|1.2440
|1.1341
|1.3339
|1553.70
|51979.03
|239
|2006.04.26 15:25
|close
|117
|2.20
|1.2450
|1.1341
|1.3339
|1884.36
|53863.39
|240
|2006.04.26 17:59
|close
|119
|2.40
|1.2461
|1.1341
|1.3339
|2265.65
|56129.04
|241
|2006.04.26 17:59
|buy
|121
|0.20
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|242
|2006.04.26 17:59
|sell
|122
|0.20
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|243
|2006.04.26 17:59
|buy
|123
|0.40
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|244
|2006.04.26 17:59
|sell
|124
|0.40
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|245
|2006.04.26 17:59
|buy
|125
|0.60
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|246
|2006.04.26 17:59
|sell
|126
|0.60
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|247
|2006.04.26 17:59
|buy
|127
|0.80
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|248
|2006.04.26 17:59
|sell
|128
|0.80
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|249
|2006.04.26 17:59
|buy
|129
|1.00
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|250
|2006.04.26 17:59
|sell
|130
|1.00
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|251
|2006.04.26 17:59
|buy
|131
|1.20
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|252
|2006.04.26 17:59
|sell
|132
|1.20
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|253
|2006.04.26 17:59
|buy
|133
|1.40
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|254
|2006.04.26 17:59
|sell
|134
|1.40
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|255
|2006.04.26 17:59
|buy
|135
|1.60
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|256
|2006.04.26 17:59
|sell
|136
|1.60
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|257
|2006.04.26 17:59
|buy
|137
|1.80
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|258
|2006.04.26 17:59
|sell
|138
|1.80
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|259
|2006.04.26 17:59
|buy
|139
|2.00
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|260
|2006.04.26 17:59
|sell
|140
|2.00
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|261
|2006.04.26 17:59
|buy
|141
|2.20
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|262
|2006.04.26 17:59
|sell
|142
|2.20
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|263
|2006.04.26 17:59
|buy
|143
|2.40
|1.2467
|1.1468
|1.3466
|264
|2006.04.26 17:59
|sell
|144
|2.40
|1.2463
|1.3462
|1.1464
|265
|2006.04.26 17:59
|close
|144
|2.40
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-77.00
|56052.04
|266
|2006.04.26 17:59
|close
|142
|2.20
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-70.59
|55981.45
|267
|2006.04.26 17:59
|close
|140
|2.00
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-64.17
|55917.28
|268
|2006.04.26 17:59
|close
|138
|1.80
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-57.75
|55859.53
|269
|2006.04.26 17:59
|close
|136
|1.60
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-51.34
|55808.19
|270
|2006.04.26 17:59
|close
|134
|1.40
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-44.92
|55763.27
|271
|2006.04.26 17:59
|close
|132
|1.20
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-38.50
|55724.77
|272
|2006.04.26 17:59
|close
|130
|1.00
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-32.08
|55692.69
|273
|2006.04.26 17:59
|close
|128
|0.80
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-25.67
|55667.02
|274
|2006.04.26 17:59
|close
|126
|0.60
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-19.25
|55647.77
|275
|2006.04.26 17:59
|close
|124
|0.40
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-12.83
|55634.94
|276
|2006.04.26 17:59
|close
|122
|0.20
|1.2467
|1.3462
|1.1464
|-6.42
|55628.52
|277
|2006.04.27 16:01
|close
|121
|0.20
|1.2479
|1.1468
|1.3466
|17.20
|55645.73
|278
|2006.04.27 16:09
|close
|123
|0.40
|1.2487
|1.1468
|1.3466
|60.02
|55705.74
|279
|2006.04.27 16:16
|close
|125
|0.60
|1.2498
|1.1468
|1.3466
|142.74
|55848.49
|280
|2006.04.27 16:28
|close
|127
|0.80
|1.2507
|1.1468
|1.3466
|247.76
|56096.25
|281
|2006.04.27 16:29
|close
|129
|1.00
|1.2517
|1.1468
|1.3466
|389.33
|56485.58
|282
|2006.04.27 16:31
|close
|131
|1.20
|1.2527
|1.1468
|1.3466
|562.61
|57048.18
|283
|2006.04.27 16:46
|close
|133
|1.40
|1.2538
|1.1468
|1.3466
|778.61
|57826.79
|284
|2006.04.28 08:28
|close
|135
|1.60
|1.2548
|1.1468
|1.3466
|1011.22
|58838.02
|285
|2006.04.28 10:35
|close
|137
|1.80
|1.2557
|1.1468
|1.3466
|1265.81
|60103.83
|286
|2006.04.28 15:42
|close
|139
|2.00
|1.2567
|1.1468
|1.3466
|1564.47
|61668.30
|287
|2006.04.28 16:01
|close
|141
|2.20
|1.2577
|1.1468
|1.3466
|1894.44
|63562.74
|288
|2006.04.28 16:53
|close
|143
|2.40
|1.2587
|1.1468
|1.3466
|2255.67
|65818.41
|289
|2006.04.28 16:54
|buy
|145
|0.20
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|290
|2006.04.28 16:54
|sell
|146
|0.20
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|291
|2006.04.28 16:54
|buy
|147
|0.40
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|292
|2006.04.28 16:54
|sell
|148
|0.40
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|293
|2006.04.28 16:54
|buy
|149
|0.60
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|294
|2006.04.28 16:54
|sell
|150
|0.60
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|295
|2006.04.28 16:54
|buy
|151
|0.80
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|296
|2006.04.28 16:54
|sell
|152
|0.80
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|297
|2006.04.28 16:54
|buy
|153
|1.00
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|298
|2006.04.28 16:54
|sell
|154
|1.00
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|299
|2006.04.28 16:54
|buy
|155
|1.20
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|300
|2006.04.28 16:54
|sell
|156
|1.20
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|301
|2006.04.28 16:54
|buy
|157
|1.40
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|302
|2006.04.28 16:54
|sell
|158
|1.40
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|303
|2006.04.28 16:54
|buy
|159
|1.60
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|304
|2006.04.28 16:54
|sell
|160
|1.60
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|305
|2006.04.28 16:54
|buy
|161
|1.80
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|306
|2006.04.28 16:54
|sell
|162
|1.80
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|307
|2006.04.28 16:54
|buy
|163
|2.00
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|308
|2006.04.28 16:54
|sell
|164
|2.00
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|309
|2006.04.28 16:54
|buy
|165
|2.20
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|310
|2006.04.28 16:54
|sell
|166
|2.20
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|311
|2006.04.28 16:54
|buy
|167
|2.40
|1.2590
|1.1591
|1.3589
|312
|2006.04.28 16:54
|sell
|168
|2.40
|1.2586
|1.3585
|1.1587
|313
|2006.04.28 16:54
|close
|168
|2.40
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-76.25
|65742.16
|314
|2006.04.28 16:54
|close
|166
|2.20
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-69.90
|65672.26
|315
|2006.04.28 16:54
|close
|164
|2.00
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-63.54
|65608.72
|316
|2006.04.28 16:54
|close
|162
|1.80
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-57.19
|65551.53
|317
|2006.04.28 16:54
|close
|160
|1.60
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-50.83
|65500.70
|318
|2006.04.28 16:54
|close
|158
|1.40
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-44.48
|65456.22
|319
|2006.04.28 16:54
|close
|156
|1.20
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-38.13
|65418.09
|320
|2006.04.28 16:54
|close
|154
|1.00
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-31.77
|65386.32
|321
|2006.04.28 16:54
|close
|152
|0.80
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-25.42
|65360.90
|322
|2006.04.28 16:54
|close
|150
|0.60
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-19.06
|65341.84
|323
|2006.04.28 16:54
|close
|148
|0.40
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-12.71
|65329.13
|324
|2006.04.28 16:54
|close
|146
|0.20
|1.2590
|1.3585
|1.1587
|-6.35
|65322.78
|325
|2006.04.28 17:05
|close
|145
|0.20
|1.2606
|1.1591
|1.3589
|25.38
|65348.16
|326
|2006.04.28 17:05
|close
|147
|0.40
|1.2611
|1.1591
|1.3589
|66.61
|65414.77
|327
|2006.04.28 17:09
|close
|149
|0.60
|1.2620
|1.1591
|1.3589
|142.63
|65557.40
|328
|2006.04.28 17:09
|close
|151
|0.80
|1.2630
|1.1591
|1.3589
|253.37
|65810.77
|329
|2006.05.01 14:09
|close
|153
|1.00
|1.2642
|1.1591
|1.3589
|407.95
|66218.73
|330
|2006.05.01 14:54
|close
|155
|1.20
|1.2650
|1.1591
|1.3589
|565.12
|66783.85
|331
|2006.05.01 14:56
|close
|157
|1.40
|1.2660
|1.1591
|1.3589
|769.36
|67553.21
|332
|2006.05.01 14:57
|close
|159
|1.60
|1.2670
|1.1591
|1.3589
|1004.86
|68558.07
|333
|2006.05.01 15:08
|close
|161
|1.80
|1.2681
|1.1591
|1.3589
|1285.62
|69843.69
|334
|2006.05.04 16:56
|close
|163
|2.00
|1.2691
|1.1591
|1.3589
|1551.16
|71394.85
|335
|2006.05.04 20:10
|close
|165
|2.20
|1.2700
|1.1591
|1.3589
|1860.95
|73255.80
|336
|2006.05.04 20:11
|close
|167
|2.40
|1.2710
|1.1591
|1.3589
|2217.32
|75473.11
|337
|2006.05.04 20:11
|buy
|169
|0.20
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|338
|2006.05.04 20:11
|sell
|170
|0.20
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|339
|2006.05.04 20:11
|buy
|171
|0.40
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|340
|2006.05.04 20:11
|sell
|172
|0.40
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|341
|2006.05.04 20:11
|buy
|173
|0.60
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|342
|2006.05.04 20:11
|sell
|174
|0.60
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|343
|2006.05.04 20:11
|buy
|175
|0.80
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|344
|2006.05.04 20:11
|sell
|176
|0.80
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|345
|2006.05.04 20:11
|buy
|177
|1.00
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|346
|2006.05.04 20:11
|sell
|178
|1.00
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|347
|2006.05.04 20:11
|buy
|179
|1.20
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|348
|2006.05.04 20:11
|sell
|180
|1.20
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|349
|2006.05.04 20:11
|buy
|181
|1.40
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|350
|2006.05.04 20:11
|sell
|182
|1.40
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|351
|2006.05.04 20:11
|buy
|183
|1.60
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|352
|2006.05.04 20:11
|sell
|184
|1.60
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|353
|2006.05.04 20:11
|buy
|185
|1.80
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|354
|2006.05.04 20:11
|sell
|186
|1.80
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|355
|2006.05.04 20:11
|buy
|187
|2.00
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|356
|2006.05.04 20:11
|sell
|188
|2.00
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|357
|2006.05.04 20:11
|buy
|189
|2.20
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|358
|2006.05.04 20:11
|sell
|190
|2.20
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|359
|2006.05.04 20:11
|buy
|191
|2.40
|1.2713
|1.1714
|1.3712
|360
|2006.05.04 20:11
|sell
|192
|2.40
|1.2709
|1.3708
|1.1710
|361
|2006.05.04 20:11
|close
|192
|2.40
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-75.51
|75397.60
|362
|2006.05.04 20:11
|close
|190
|2.20
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-69.22
|75328.38
|363
|2006.05.04 20:11
|close
|188
|2.00
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-62.93
|75265.45
|364
|2006.05.04 20:11
|close
|186
|1.80
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-56.63
|75208.82
|365
|2006.05.04 20:11
|close
|184
|1.60
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-50.34
|75158.48
|366
|2006.05.04 20:11
|close
|182
|1.40
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-44.05
|75114.43
|367
|2006.05.04 20:11
|close
|180
|1.20
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-37.76
|75076.67
|368
|2006.05.04 20:11
|close
|178
|1.00
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-31.46
|75045.21
|369
|2006.05.04 20:11
|close
|176
|0.80
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-25.17
|75020.04
|370
|2006.05.04 20:11
|close
|174
|0.60
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-18.88
|75001.16
|371
|2006.05.04 20:11
|close
|172
|0.40
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-12.59
|74988.57
|372
|2006.05.04 20:11
|close
|170
|0.20
|1.2713
|1.3708
|1.1710
|-6.29
|74982.28
|373
|2006.05.04 20:17
|close
|169
|0.20
|1.2723
|1.1714
|1.3712
|15.72
|74998.00
|374
|2006.05.05 14:30
|close
|171
|0.40
|1.2733
|1.1714
|1.3712
|61.48
|75059.48
|375
|2006.05.05 14:30
|close
|173
|0.60
|1.2743
|1.1714
|1.3712
|139.22
|75198.71
|376
|2006.05.05 14:31
|close
|175
|0.80
|1.2753
|1.1714
|1.3712
|248.22
|75446.93
|377
|2006.05.08 10:26
|close
|177
|1.00
|1.2763
|1.1714
|1.3712
|385.01
|75831.93
|378
|2006.05.08 10:28
|close
|179
|1.20
|1.2773
|1.1714
|1.3712
|555.59
|76387.52
|379
|2006.05.08 10:30
|close
|181
|1.40
|1.2783
|1.1714
|1.3712
|757.19
|77144.71
|380
|2006.05.10 08:53
|close
|183
|1.60
|1.2793
|1.1714
|1.3712
|978.94
|78123.65
|381
|2006.05.10 08:55
|close
|185
|1.80
|1.2803
|1.1714
|1.3712
|1241.02
|79364.68
|382
|2006.05.10 17:33
|close
|187
|2.00
|1.2813
|1.1714
|1.3712
|1533.90
|80898.58
|383
|2006.05.10 20:43
|close
|189
|2.20
|1.2823
|1.1714
|1.3712
|1857.52
|82756.10
|384
|2006.05.11 16:46
|close
|191
|2.40
|1.2833
|1.1714
|1.3712
|2187.49
|84943.59
|385
|2006.05.11 16:46
|buy
|193
|0.20
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|386
|2006.05.11 16:46
|sell
|194
|0.20
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|387
|2006.05.11 16:46
|buy
|195
|0.40
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|388
|2006.05.11 16:46
|sell
|196
|0.40
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|389
|2006.05.11 16:46
|buy
|197
|0.60
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|390
|2006.05.11 16:46
|sell
|198
|0.60
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|391
|2006.05.11 16:46
|buy
|199
|0.80
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|392
|2006.05.11 16:46
|sell
|200
|0.80
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|393
|2006.05.11 16:46
|buy
|201
|1.00
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|394
|2006.05.11 16:46
|sell
|202
|1.00
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|395
|2006.05.11 16:46
|buy
|203
|1.20
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|396
|2006.05.11 16:46
|sell
|204
|1.20
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|397
|2006.05.11 16:46
|buy
|205
|1.40
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|398
|2006.05.11 16:46
|sell
|206
|1.40
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|399
|2006.05.11 16:46
|buy
|207
|1.60
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|400
|2006.05.11 16:46
|sell
|208
|1.60
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|401
|2006.05.11 16:46
|buy
|209
|1.80
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|402
|2006.05.11 16:46
|sell
|210
|1.80
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|403
|2006.05.11 16:46
|buy
|211
|2.00
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|404
|2006.05.11 16:46
|sell
|212
|2.00
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|405
|2006.05.11 16:46
|buy
|213
|2.20
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|406
|2006.05.11 16:46
|sell
|214
|2.20
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|407
|2006.05.11 16:46
|buy
|215
|2.40
|1.2838
|1.1839
|1.3837
|408
|2006.05.11 16:46
|sell
|216
|2.40
|1.2834
|1.3833
|1.1835
|409
|2006.05.11 16:46
|close
|216
|2.40
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-74.78
|84868.81
|410
|2006.05.11 16:46
|close
|214
|2.20
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-68.55
|84800.26
|411
|2006.05.11 16:46
|close
|212
|2.00
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-62.31
|84737.95
|412
|2006.05.11 16:46
|close
|210
|1.80
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-56.08
|84681.87
|413
|2006.05.11 16:46
|close
|208
|1.60
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-49.85
|84632.02
|414
|2006.05.11 16:46
|close
|206
|1.40
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-43.62
|84588.40
|415
|2006.05.11 16:46
|close
|204
|1.20
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-37.39
|84551.01
|416
|2006.05.11 16:46
|close
|202
|1.00
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-31.16
|84519.85
|417
|2006.05.11 16:46
|close
|200
|0.80
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-24.93
|84494.92
|418
|2006.05.11 16:46
|close
|198
|0.60
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-18.69
|84476.23
|419
|2006.05.11 16:46
|close
|196
|0.40
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-12.46
|84463.77
|420
|2006.05.11 16:46
|close
|194
|0.20
|1.2838
|1.3833
|1.1835
|-6.23
|84457.54
|421
|2006.05.11 17:40
|close
|193
|0.20
|1.2849
|1.1839
|1.3837
|17.12
|84474.66
|422
|2006.05.11 17:58
|close
|195
|0.40
|1.2860
|1.1839
|1.3837
|68.43
|84543.09
|423
|2006.05.11 18:52
|close
|197
|0.60
|1.2870
|1.1839
|1.3837
|149.18
|84692.27
|424
|2006.05.12 08:28
|close
|199
|0.80
|1.2879
|1.1839
|1.3837
|251.97
|84944.24
|425
|2006.05.12 09:26
|close
|201
|1.00
|1.2889
|1.1839
|1.3837
|392.30
|85336.55
|426
|2006.05.12 09:33
|close
|203
|1.20
|1.2899
|1.1839
|1.3837
|563.43
|85899.97
|427
|2006.05.12 11:34
|close
|205
|1.40
|1.2909
|1.1839
|1.3837
|765.27
|86665.25
|428
|2006.05.12 11:37
|close
|207
|1.60
|1.2919
|1.1839
|1.3837
|997.77
|87663.02
|429
|2006.05.12 11:38
|close
|209
|1.80
|1.2929
|1.1839
|1.3837
|1260.83
|88923.85
|430
|2006.05.12 11:40
|close
|211
|2.00
|1.2939
|1.1839
|1.3837
|1554.41
|90478.26
|431
|2006.05.12 11:41
|close
|213
|2.20
|1.2949
|1.1839
|1.3837
|1878.42
|92356.68
|432
|2006.05.15 00:32
|close
|215
|2.40
|1.2962
|1.1839
|1.3837
|2279.74
|94636.42
|433
|2006.05.15 00:32
|buy
|217
|0.20
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|434
|2006.05.15 00:32
|sell
|218
|0.20
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|435
|2006.05.15 00:32
|buy
|219
|0.40
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|436
|2006.05.15 00:32
|sell
|220
|0.40
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|437
|2006.05.15 00:32
|buy
|221
|0.60
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|438
|2006.05.15 00:32
|sell
|222
|0.60
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|439
|2006.05.15 00:32
|buy
|223
|0.80
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|440
|2006.05.15 00:32
|sell
|224
|0.80
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|441
|2006.05.15 00:32
|buy
|225
|1.00
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|442
|2006.05.15 00:32
|sell
|226
|1.00
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|443
|2006.05.15 00:32
|buy
|227
|1.20
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|444
|2006.05.15 00:32
|sell
|228
|1.20
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|445
|2006.05.15 00:32
|buy
|229
|1.40
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|446
|2006.05.15 00:32
|sell
|230
|1.40
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|447
|2006.05.15 00:32
|buy
|231
|1.60
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|448
|2006.05.15 00:32
|sell
|232
|1.60
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|449
|2006.05.15 00:32
|buy
|233
|1.80
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|450
|2006.05.15 00:32
|sell
|234
|1.80
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|451
|2006.05.15 00:32
|buy
|235
|2.00
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|452
|2006.05.15 00:32
|sell
|236
|2.00
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|453
|2006.05.15 00:32
|buy
|237
|2.20
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|454
|2006.05.15 00:32
|sell
|238
|2.20
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|455
|2006.05.15 00:32
|buy
|239
|2.40
|1.2964
|1.1965
|1.3963
|456
|2006.05.15 00:32
|sell
|240
|2.40
|1.2960
|1.3959
|1.1961
|457
|2006.05.15 00:32
|close
|240
|2.40
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-74.05
|94562.37
|458
|2006.05.15 00:32
|close
|238
|2.20
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-67.88
|94494.49
|459
|2006.05.15 00:32
|close
|236
|2.00
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-61.71
|94432.78
|460
|2006.05.15 00:32
|close
|234
|1.80
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-55.54
|94377.24
|461
|2006.05.15 00:32
|close
|232
|1.60
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-49.37
|94327.87
|462
|2006.05.15 00:32
|close
|230
|1.40
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-43.20
|94284.67
|463
|2006.05.15 00:32
|close
|228
|1.20
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-37.03
|94247.64
|464
|2006.05.15 00:32
|close
|226
|1.00
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-30.85
|94216.79
|465
|2006.05.15 00:32
|close
|224
|0.80
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-24.68
|94192.11
|466
|2006.05.15 00:32
|close
|222
|0.60
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-18.51
|94173.60
|467
|2006.05.15 00:32
|close
|220
|0.40
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-12.34
|94161.26
|468
|2006.05.15 00:32
|close
|218
|0.20
|1.2964
|1.3959
|1.1961
|-6.17
|94155.09
|469
|2006.06.05 09:32
|close
|217
|0.20
|1.2975
|1.1965
|1.3963
|2.78
|94157.87
|470
|2006.11.24 09:26
|close
|219
|0.40
|1.2986
|1.1965
|1.3963
|-195.57
|93962.30
|471
|2006.11.24 09:27
|close
|221
|0.60
|1.2996
|1.1965
|1.3963
|-247.25
|93715.05
|472
|2006.11.24 09:31
|close
|223
|0.80
|1.3006
|1.1965
|1.3963
|-268.32
|93446.73
|473
|2006.11.24 09:31
|close
|225
|1.00
|1.3015
|1.1965
|1.3963
|-266.46
|93180.27
|474
|2006.11.24 09:32
|close
|227
|1.20
|1.3025
|1.1965
|1.3963
|-227.98
|92952.29
|475
|2006.11.24 09:33
|close
|229
|1.40
|1.3035
|1.1965
|1.3963
|-159.09
|92793.20
|476
|2006.11.24 09:33
|close
|231
|1.60
|1.3047
|1.1965
|1.3963
|-35.45
|92757.75
|477
|2006.11.24 09:33
|close
|233
|1.80
|1.3056
|1.1965
|1.3963
|83.40
|92841.15
|478
|2006.11.24 09:34
|close
|235
|2.00
|1.3066
|1.1965
|1.3963
|244.66
|93085.81
|479
|2006.11.24 09:48
|close
|237
|2.20
|1.3076
|1.1965
|1.3963
|436.07
|93521.88
|480
|2006.11.24 09:49
|close
|239
|2.40
|1.3085
|1.1965
|1.3963
|639.36
|94161.24
|481
|2006.11.24 09:49
|buy
|241
|0.20
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|482
|2006.11.24 09:49
|sell
|242
|0.20
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|483
|2006.11.24 09:49
|buy
|243
|0.40
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|484
|2006.11.24 09:49
|sell
|244
|0.40
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|485
|2006.11.24 09:49
|buy
|245
|0.60
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|486
|2006.11.24 09:49
|sell
|246
|0.60
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|487
|2006.11.24 09:49
|buy
|247
|0.80
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|488
|2006.11.24 09:49
|sell
|248
|0.80
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|489
|2006.11.24 09:49
|buy
|249
|1.00
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|490
|2006.11.24 09:49
|sell
|250
|1.00
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|491
|2006.11.24 09:49
|buy
|251
|1.20
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|492
|2006.11.24 09:49
|sell
|252
|1.20
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|493
|2006.11.24 09:49
|buy
|253
|1.40
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|494
|2006.11.24 09:49
|sell
|254
|1.40
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|495
|2006.11.24 09:49
|buy
|255
|1.60
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|496
|2006.11.24 09:49
|sell
|256
|1.60
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|497
|2006.11.24 09:49
|buy
|257
|1.80
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|498
|2006.11.24 09:49
|sell
|258
|1.80
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|499
|2006.11.24 09:49
|buy
|259
|2.00
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|500
|2006.11.24 09:49
|sell
|260
|2.00
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|501
|2006.11.24 09:49
|buy
|261
|2.20
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|502
|2006.11.24 09:49
|sell
|262
|2.20
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|503
|2006.11.24 09:49
|buy
|263
|2.40
|1.3090
|1.2091
|1.4089
|504
|2006.11.24 09:49
|sell
|264
|2.40
|1.3086
|1.4085
|1.2087
|505
|2006.11.24 09:49
|close
|264
|2.40
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-73.34
|94087.90
|506
|2006.11.24 09:49
|close
|262
|2.20
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-67.23
|94020.67
|507
|2006.11.24 09:49
|close
|260
|2.00
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-61.12
|93959.55
|508
|2006.11.24 09:49
|close
|258
|1.80
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-55.00
|93904.55
|509
|2006.11.24 09:49
|close
|256
|1.60
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-48.89
|93855.66
|510
|2006.11.24 09:49
|close
|254
|1.40
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-42.78
|93812.88
|511
|2006.11.24 09:49
|close
|252
|1.20
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-36.67
|93776.21
|512
|2006.11.24 09:49
|close
|250
|1.00
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-30.56
|93745.65
|513
|2006.11.24 09:49
|close
|248
|0.80
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-24.45
|93721.20
|514
|2006.11.24 09:49
|close
|246
|0.60
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-18.33
|93702.87
|515
|2006.11.24 09:49
|close
|244
|0.40
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-12.22
|93690.65
|516
|2006.11.24 09:49
|close
|242
|0.20
|1.3090
|1.4085
|1.2087
|-6.11
|93684.54
|517
|2006.11.24 11:32
|close
|241
|0.20
|1.3101
|1.2091
|1.4089
|16.79
|93701.33
|518
|2006.11.27 00:00
|close
|243
|0.40
|1.3153
|1.2091
|1.4089
|190.24
|93891.57
|519
|2006.11.27 00:00
|close
|245
|0.60
|1.3153
|1.2091
|1.4089
|285.36
|94176.93
|520
|2006.11.27 00:00
|close
|247
|0.80
|1.3153
|1.2091
|1.4089
|380.48
|94557.41
|521
|2006.11.27 00:00
|close
|249
|1.00
|1.3153
|1.2091
|1.4089
|475.60
|95033.02
|522
|2006.11.27 00:00
|close
|251
|1.20
|1.3153
|1.2091
|1.4089
|570.73
|95603.74
|523
|2006.11.27 00:27
|close
|253
|1.40
|1.3160
|1.2091
|1.4089
|739.97
|96343.72
|524
|2006.11.28 14:34
|close
|255
|1.60
|1.3170
|1.2091
|1.4089
|961.11
|97304.82
|525
|2006.11.28 19:16
|close
|257
|1.80
|1.3181
|1.2091
|1.4089
|1230.55
|98535.37
|526
|2006.11.28 19:17
|close
|259
|2.00
|1.3191
|1.2091
|1.4089
|1517.86
|100053.23
|527
|2006.11.28 19:37
|close
|261
|2.20
|1.3200
|1.2091
|1.4089
|1818.49
|101871.71
|528
|2006.11.29 00:52
|close
|263
|2.40
|1.3210
|1.2091
|1.4089
|2155.88
|104027.60
|529
|2006.11.29 00:52
|buy
|265
|0.20
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|530
|2006.11.29 00:52
|sell
|266
|0.20
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|531
|2006.11.29 00:52
|buy
|267
|0.40
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|532
|2006.11.29 00:52
|sell
|268
|0.40
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|533
|2006.11.29 00:52
|buy
|269
|0.60
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|534
|2006.11.29 00:52
|sell
|270
|0.60
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|535
|2006.11.29 00:52
|buy
|271
|0.80
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|536
|2006.11.29 00:52
|sell
|272
|0.80
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|537
|2006.11.29 00:52
|buy
|273
|1.00
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|538
|2006.11.29 00:52
|sell
|274
|1.00
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|539
|2006.11.29 00:52
|buy
|275
|1.20
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|540
|2006.11.29 00:52
|sell
|276
|1.20
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|541
|2006.11.29 00:52
|buy
|277
|1.40
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|542
|2006.11.29 00:52
|sell
|278
|1.40
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|543
|2006.11.29 00:52
|buy
|279
|1.60
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|544
|2006.11.29 00:52
|sell
|280
|1.60
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|545
|2006.11.29 00:52
|buy
|281
|1.80
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|546
|2006.11.29 00:52
|sell
|282
|1.80
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|547
|2006.11.29 00:52
|buy
|283
|2.00
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|548
|2006.11.29 00:52
|sell
|284
|2.00
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|549
|2006.11.29 00:52
|buy
|285
|2.20
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|550
|2006.11.29 00:52
|sell
|286
|2.20
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|551
|2006.11.29 00:52
|buy
|287
|2.40
|1.3213
|1.2214
|1.4212
|552
|2006.11.29 00:52
|sell
|288
|2.40
|1.3209
|1.4208
|1.2210
|553
|2006.11.29 00:52
|close
|288
|2.40
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-72.66
|103954.94
|554
|2006.11.29 00:52
|close
|286
|2.20
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-66.60
|103888.34
|555
|2006.11.29 00:52
|close
|284
|2.00
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-60.55
|103827.79
|556
|2006.11.29 00:52
|close
|282
|1.80
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-54.49
|103773.30
|557
|2006.11.29 00:52
|close
|280
|1.60
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-48.44
|103724.86
|558
|2006.11.29 00:52
|close
|278
|1.40
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-42.38
|103682.48
|559
|2006.11.29 00:52
|close
|276
|1.20
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-36.33
|103646.15
|560
|2006.11.29 00:52
|close
|274
|1.00
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-30.27
|103615.88
|561
|2006.11.29 00:52
|close
|272
|0.80
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-24.22
|103591.66
|562
|2006.11.29 00:52
|close
|270
|0.60
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-18.16
|103573.50
|563
|2006.11.29 00:52
|close
|268
|0.40
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-12.11
|103561.39
|564
|2006.11.29 00:52
|close
|266
|0.20
|1.3213
|1.4208
|1.2210
|-6.05
|103555.34
|565
|2006.11.30 16:04
|close
|265
|0.20
|1.3227
|1.2214
|1.4212
|19.14
|103574.48
|566
|2006.11.30 16:08
|close
|267
|0.40
|1.3233
|1.2214
|1.4212
|56.40
|103630.88
|567
|2006.11.30 16:14
|close
|269
|0.60
|1.3243
|1.2214
|1.4212
|129.84
|103760.72
|568
|2006.11.30 16:57
|close
|271
|0.80
|1.3258
|1.2214
|1.4212
|263.44
|104024.16
|569
|2006.11.30 17:15
|close
|273
|1.00
|1.3266
|1.2214
|1.4212
|389.39
|104413.55
|570
|2006.11.30 17:34
|close
|275
|1.20
|1.3273
|1.2214
|1.4212
|530.31
|104943.86
|571
|2006.12.01 15:21
|close
|277
|1.40
|1.3283
|1.2214
|1.4212
|718.88
|105662.74
|572
|2006.12.01 16:00
|close
|279
|1.60
|1.3293
|1.2214
|1.4212
|941.30
|106604.05
|573
|2006.12.01 16:01
|close
|281
|1.80
|1.3303
|1.2214
|1.4212
|1193.46
|107797.51
|574
|2006.12.01 16:09
|close
|283
|2.00
|1.3314
|1.2214
|1.4212
|1490.20
|109287.71
|575
|2006.12.01 16:29
|close
|285
|2.20
|1.3324
|1.2214
|1.4212
|1803.07
|111090.78
|576
|2006.12.01 16:38
|close
|287
|2.40
|1.3333
|1.2214
|1.4212
|2127.64
|113218.42
|577
|2006.12.01 16:38
|buy
|289
|0.20
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|578
|2006.12.01 16:38
|sell
|290
|0.20
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|579
|2006.12.01 16:38
|buy
|291
|0.40
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|580
|2006.12.01 16:38
|sell
|292
|0.40
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|581
|2006.12.01 16:38
|buy
|293
|0.60
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|582
|2006.12.01 16:38
|sell
|294
|0.60
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|583
|2006.12.01 16:38
|buy
|295
|0.80
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|584
|2006.12.01 16:38
|sell
|296
|0.80
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|585
|2006.12.01 16:38
|buy
|297
|1.00
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|586
|2006.12.01 16:38
|sell
|298
|1.00
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|587
|2006.12.01 16:38
|buy
|299
|1.20
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|588
|2006.12.01 16:38
|sell
|300
|1.20
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|589
|2006.12.01 16:38
|buy
|301
|1.40
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|590
|2006.12.01 16:38
|sell
|302
|1.40
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|591
|2006.12.01 16:38
|buy
|303
|1.60
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|592
|2006.12.01 16:38
|sell
|304
|1.60
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|593
|2006.12.01 16:38
|buy
|305
|1.80
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|594
|2006.12.01 16:38
|sell
|306
|1.80
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|595
|2006.12.01 16:38
|buy
|307
|2.00
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|596
|2006.12.01 16:38
|sell
|308
|2.00
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|597
|2006.12.01 16:38
|buy
|309
|2.20
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|598
|2006.12.01 16:38
|sell
|310
|2.20
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|599
|2006.12.01 16:38
|buy
|311
|2.40
|1.3338
|1.2339
|1.4337
|600
|2006.12.01 16:38
|sell
|312
|2.40
|1.3334
|1.4333
|1.2335
|601
|2006.12.01 16:38
|close
|312
|2.40
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-71.97
|113146.45
|602
|2006.12.01 16:38
|close
|310
|2.20
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-65.98
|113080.47
|603
|2006.12.01 16:38
|close
|308
|2.00
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-59.98
|113020.49
|604
|2006.12.01 16:38
|close
|306
|1.80
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-53.98
|112966.51
|605
|2006.12.01 16:38
|close
|304
|1.60
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-47.98
|112918.53
|606
|2006.12.01 16:38
|close
|302
|1.40
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-41.99
|112876.54
|607
|2006.12.01 16:38
|close
|300
|1.20
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-35.99
|112840.55
|608
|2006.12.01 16:38
|close
|298
|1.00
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-29.99
|112810.56
|609
|2006.12.01 16:38
|close
|296
|0.80
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-23.99
|112786.57
|610
|2006.12.01 16:38
|close
|294
|0.60
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-17.99
|112768.58
|611
|2006.12.01 16:38
|close
|292
|0.40
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-12.00
|112756.58
|612
|2006.12.01 16:38
|close
|290
|0.20
|1.3338
|1.4333
|1.2335
|-6.00
|112750.58
|613
|2006.12.04 00:00
|close
|289
|0.20
|1.3359
|1.2339
|1.4337
|30.76
|112781.35
|614
|2006.12.04 00:00
|close
|291
|0.40
|1.3359
|1.2339
|1.4337
|61.53
|112842.88
|615
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|311
|2.40
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-3716.92
|109125.96
|616
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|309
|2.20
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-3407.18
|105718.78
|617
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|307
|2.00
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-3097.43
|102621.35
|618
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|305
|1.80
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-2787.69
|99833.66
|619
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|303
|1.60
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-2477.94
|97355.72
|620
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|301
|1.40
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-2168.21
|95187.51
|621
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|299
|1.20
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-1858.46
|93329.05
|622
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|297
|1.00
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-1548.72
|91780.33
|623
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|295
|0.80
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-1238.97
|90541.36
|624
|2007.03.01 23:59
|close at stop
|293
|0.60
|1.3174
|1.2339
|1.4337
|-929.23
|89612.13