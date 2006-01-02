Strategy Tester Report
GoodGrid_v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minuten (M15) 2006.01.02 00:45 - 2007.03.02 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.02)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
Parameterstep=10; pos=50; Slippage=3; LotsBeginning=0.2; TakeProfit=999; StopLoss=999;
Balken im Test29648Ticks modelliert1706627Modellierungsqualität90.00%
Ursprüngliche Einlage7000.00
Gesamt netto Profit82612.13Brutto Profit113695.06Brutto Loss-31082.93
Profit Faktor3.66Erwartetes Ergebnis264.78
Drawdown absolut526.92Maximaler Drawdown23606.30 (20.85%)Relative drawdown20.85% (23606.30)
Trades gesamt312Short Positionen (gewonnen %)156 (0.00%)Long Positionen (gewonnen %)156 (89.10%)
Profit Trades (% gesamt)139 (44.55%)Loss Trades (% gesamtl)173 (55.45%)
GrössterProfit Trade2399.33Loss Trade-3716.92
DurchschnittProfit Trade817.95Loss Trade-179.67
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)12 (10935.02)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)12 (-526.92)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)10935.02 (12)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-23230.75 (10)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne10aufeinanderfolgende Verluste12
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.01.02 00:44buy10.201.18431.08441.2842
22006.01.02 00:44sell20.201.18391.28381.0840
32006.01.02 00:44buy30.401.18431.08441.2842
42006.01.02 00:44sell40.401.18391.28381.0840
52006.01.02 00:44buy50.601.18431.08441.2842
62006.01.02 00:44sell60.601.18391.28381.0840
72006.01.02 00:44buy70.801.18431.08441.2842
82006.01.02 00:44sell80.801.18391.28381.0840
92006.01.02 00:44buy91.001.18431.08441.2842
102006.01.02 00:44sell101.001.18391.28381.0840
112006.01.02 00:44buy111.201.18431.08441.2842
122006.01.02 00:44sell121.201.18391.28381.0840
132006.01.02 00:44buy131.401.18431.08441.2842
142006.01.02 00:44sell141.401.18391.28381.0840
152006.01.02 00:44buy151.601.18431.08441.2842
162006.01.02 00:44sell161.601.18391.28381.0840
172006.01.02 00:44buy171.801.18431.08441.2842
182006.01.02 00:44sell181.801.18391.28381.0840
192006.01.02 00:44buy192.001.18431.08441.2842
202006.01.02 00:44sell202.001.18391.28381.0840
212006.01.02 00:44buy212.201.18431.08441.2842
222006.01.02 00:44sell222.201.18391.28381.0840
232006.01.02 00:44buy232.401.18431.08441.2842
242006.01.02 00:44sell242.401.18391.28381.0840
252006.01.02 00:44close242.401.18431.28381.0840-81.066918.94
262006.01.02 00:44close222.201.18431.28381.0840-74.316844.63
272006.01.02 00:44close202.001.18431.28381.0840-67.556777.08
282006.01.02 00:44close181.801.18431.28381.0840-60.806716.28
292006.01.02 00:44close161.601.18431.28381.0840-54.046662.24
302006.01.02 00:44close141.401.18431.28381.0840-47.296614.95
312006.01.02 00:44close121.201.18431.28381.0840-40.536574.42
322006.01.02 00:44close101.001.18431.28381.0840-33.786540.64
332006.01.02 00:44close80.801.18431.28381.0840-27.026513.62
342006.01.02 00:44close60.601.18431.28381.0840-20.276493.35
352006.01.02 00:44close40.401.18431.28381.0840-13.516479.84
362006.01.02 00:44close20.201.18431.28381.0840-6.766473.08
372006.01.02 09:18close10.201.18541.08441.284218.566491.64
382006.01.02 09:22close30.401.18631.08441.284267.446559.08
392006.01.03 03:24close50.601.18731.08441.2842149.576708.65
402006.01.03 06:03close70.801.18831.08441.2842266.596975.24
412006.01.03 06:08close91.001.18931.08441.2842417.047392.29
422006.01.03 06:28close111.201.19031.08441.2842600.847993.13
432006.01.03 15:36close131.401.19141.08441.2842829.588822.71
442006.01.03 15:41close151.601.19241.08441.28421081.489904.19
452006.01.03 16:00close171.801.19341.08441.28421366.4711270.66
462006.01.03 16:00close192.001.19441.08441.28421684.4812955.14
472006.01.03 16:16close212.201.19551.08441.28422053.6315008.77
482006.01.03 16:17close232.401.19631.08441.28422399.3317408.10
492006.01.03 16:17buy250.201.19671.09681.2966
502006.01.03 16:17sell260.201.19631.29621.0964
512006.01.03 16:17buy270.401.19671.09681.2966
522006.01.03 16:17sell280.401.19631.29621.0964
532006.01.03 16:17buy290.601.19671.09681.2966
542006.01.03 16:17sell300.601.19631.29621.0964
552006.01.03 16:17buy310.801.19671.09681.2966
562006.01.03 16:17sell320.801.19631.29621.0964
572006.01.03 16:17buy331.001.19671.09681.2966
582006.01.03 16:17sell341.001.19631.29621.0964
592006.01.03 16:17buy351.201.19671.09681.2966
602006.01.03 16:17sell361.201.19631.29621.0964
612006.01.03 16:17buy371.401.19671.09681.2966
622006.01.03 16:17sell381.401.19631.29621.0964
632006.01.03 16:17buy391.601.19671.09681.2966
642006.01.03 16:17sell401.601.19631.29621.0964
652006.01.03 16:17buy411.801.19671.09681.2966
662006.01.03 16:17sell421.801.19631.29621.0964
672006.01.03 16:17buy432.001.19671.09681.2966
682006.01.03 16:17sell442.001.19631.29621.0964
692006.01.03 16:17buy452.201.19671.09681.2966
702006.01.03 16:17sell462.201.19631.29621.0964
712006.01.03 16:17buy472.401.19671.09681.2966
722006.01.03 16:17sell482.401.19631.29621.0964
732006.01.03 16:17close482.401.19671.29621.0964-80.2217327.88
742006.01.03 16:17close462.201.19671.29621.0964-73.5417254.34
752006.01.03 16:17close442.001.19671.29621.0964-66.8517187.49
762006.01.03 16:17close421.801.19671.29621.0964-60.1717127.32
772006.01.03 16:17close401.601.19671.29621.0964-53.4817073.84
782006.01.03 16:17close381.401.19671.29621.0964-46.8017027.04
792006.01.03 16:17close361.201.19671.29621.0964-40.1116986.93
802006.01.03 16:17close341.001.19671.29621.0964-33.4316953.50
812006.01.03 16:17close320.801.19671.29621.0964-26.7416926.76
822006.01.03 16:17close300.601.19671.29621.0964-20.0616906.70
832006.01.03 16:17close280.401.19671.29621.0964-13.3716893.33
842006.01.03 16:17close260.201.19671.29621.0964-6.6916886.64
852006.01.03 16:51close250.201.19781.09681.296618.3716905.01
862006.01.03 19:34close270.401.19881.09681.296670.0716975.08
872006.01.03 20:02close290.601.19981.09681.2966155.0317130.11
882006.01.03 20:04close310.801.20071.09681.2966266.5117396.62
892006.01.03 20:33close331.001.20191.09681.2966432.6517829.27
902006.01.03 21:15close351.201.20281.09681.2966608.5818437.85
912006.01.04 01:42close371.401.20381.09681.2966820.9819258.83
922006.01.04 01:46close391.601.20471.09681.29661057.1120315.94
932006.01.04 03:07close411.801.20571.09681.29661337.5421653.49
942006.01.04 03:08close432.001.20671.09681.29661650.6623304.14
952006.01.04 04:12close452.201.20791.09681.29662032.4825336.63
962006.01.04 10:35close472.401.20871.09681.29662374.6327711.25
972006.01.04 10:35buy490.201.20931.10941.3092
982006.01.04 10:35sell500.201.20891.30881.1090
992006.01.04 10:35buy510.401.20931.10941.3092
1002006.01.04 10:35sell520.401.20891.30881.1090
1012006.01.04 10:35buy530.601.20931.10941.3092
1022006.01.04 10:35sell540.601.20891.30881.1090
1032006.01.04 10:35buy550.801.20931.10941.3092
1042006.01.04 10:35sell560.801.20891.30881.1090
1052006.01.04 10:35buy571.001.20931.10941.3092
1062006.01.04 10:35sell581.001.20891.30881.1090
1072006.01.04 10:35buy591.201.20931.10941.3092
1082006.01.04 10:35sell601.201.20891.30881.1090
1092006.01.04 10:35buy611.401.20931.10941.3092
1102006.01.04 10:35sell621.401.20891.30881.1090
1112006.01.04 10:35buy631.601.20931.10941.3092
1122006.01.04 10:35sell641.601.20891.30881.1090
1132006.01.04 10:35buy651.801.20931.10941.3092
1142006.01.04 10:35sell661.801.20891.30881.1090
1152006.01.04 10:35buy672.001.20931.10941.3092
1162006.01.04 10:35sell682.001.20891.30881.1090
1172006.01.04 10:35buy692.201.20931.10941.3092
1182006.01.04 10:35sell702.201.20891.30881.1090
1192006.01.04 10:35buy712.401.20931.10941.3092
1202006.01.04 10:35sell722.401.20891.30881.1090
1212006.01.04 10:35close722.401.20931.30881.1090-79.3827631.87
1222006.01.04 10:35close702.201.20931.30881.1090-72.7727559.10
1232006.01.04 10:35close682.001.20931.30881.1090-66.1527492.95
1242006.01.04 10:35close661.801.20931.30881.1090-59.5427433.41
1252006.01.04 10:35close641.601.20931.30881.1090-52.9227380.49
1262006.01.04 10:35close621.401.20931.30881.1090-46.3127334.18
1272006.01.04 10:35close601.201.20931.30881.1090-39.6927294.49
1282006.01.04 10:35close581.001.20931.30881.1090-33.0827261.41
1292006.01.04 10:35close560.801.20931.30881.1090-26.4627234.95
1302006.01.04 10:35close540.601.20931.30881.1090-19.8527215.10
1312006.01.04 10:35close520.401.20931.30881.1090-13.2327201.87
1322006.01.04 10:35close500.201.20931.30881.1090-6.6227195.25
1332006.01.04 13:38close490.201.21051.10941.309219.8327215.08
1342006.01.04 18:23close510.401.21141.10941.309269.3427284.42
1352006.01.04 18:29close530.601.21241.10941.3092153.4127437.83
1362006.01.04 19:01close550.801.21331.10941.3092263.7427701.57
1372006.01.04 19:04close571.001.21431.10941.3092411.7628113.33
1382006.01.06 14:50close591.201.21531.10941.3092576.2528689.58
1392006.01.06 14:51close611.401.21641.10941.3092798.2629487.84
1402006.01.06 14:52close631.601.21731.10941.30921029.9030517.75
1412006.01.23 01:40close651.801.21841.10941.30921228.9331746.68
1422006.01.23 01:40close672.001.21971.10941.30921577.0533323.73
1432006.01.23 01:40close692.201.22051.10941.30921877.7235201.45
1442006.01.23 01:40close712.401.22131.10941.30922204.1937405.65
1452006.01.23 01:40buy730.201.22151.12161.3214
1462006.01.23 01:40sell740.201.22111.32101.1212
1472006.01.23 01:40buy750.401.22151.12161.3214
1482006.01.23 01:40sell760.401.22111.32101.1212
1492006.01.23 01:40buy770.601.22151.12161.3214
1502006.01.23 01:40sell780.601.22111.32101.1212
1512006.01.23 01:40buy790.801.22151.12161.3214
1522006.01.23 01:40sell800.801.22111.32101.1212
1532006.01.23 01:40buy811.001.22151.12161.3214
1542006.01.23 01:40sell821.001.22111.32101.1212
1552006.01.23 01:40buy831.201.22151.12161.3214
1562006.01.23 01:40sell841.201.22111.32101.1212
1572006.01.23 01:40buy851.401.22151.12161.3214
1582006.01.23 01:40sell861.401.22111.32101.1212
1592006.01.23 01:40buy871.601.22151.12161.3214
1602006.01.23 01:40sell881.601.22111.32101.1212
1612006.01.23 01:40buy891.801.22151.12161.3214
1622006.01.23 01:40sell901.801.22111.32101.1212
1632006.01.23 01:40buy912.001.22151.12161.3214
1642006.01.23 01:40sell922.001.22111.32101.1212
1652006.01.23 01:40buy932.201.22151.12161.3214
1662006.01.23 01:40sell942.201.22111.32101.1212
1672006.01.23 01:40buy952.401.22151.12161.3214
1682006.01.23 01:40sell962.401.22111.32101.1212
1692006.01.23 01:40close962.401.22151.32101.1212-78.5937327.06
1702006.01.23 01:40close942.201.22151.32101.1212-72.0437255.02
1712006.01.23 01:40close922.001.22151.32101.1212-65.4937189.53
1722006.01.23 01:40close901.801.22151.32101.1212-58.9437130.59
1732006.01.23 01:40close881.601.22151.32101.1212-52.3937078.20
1742006.01.23 01:40close861.401.22151.32101.1212-45.8537032.35
1752006.01.23 01:40close841.201.22151.32101.1212-39.3036993.05
1762006.01.23 01:40close821.001.22151.32101.1212-32.7536960.30
1772006.01.23 01:40close800.801.22151.32101.1212-26.2036934.10
1782006.01.23 01:40close780.601.22151.32101.1212-19.6536914.45
1792006.01.23 01:40close760.401.22151.32101.1212-13.1036901.35
1802006.01.23 01:40close740.201.22151.32101.1212-6.5536894.80
1812006.01.23 01:41close730.201.22291.12161.321422.9036917.70
1822006.01.23 01:41close750.401.22371.12161.321471.9136989.61
1832006.01.23 04:52close770.601.22461.12161.3214151.8937141.50
1842006.01.23 04:55close790.801.22551.12161.3214261.1237402.62
1852006.01.23 10:50close811.001.22661.12161.3214415.7937818.41
1862006.01.23 11:39close831.201.22781.12161.3214615.7438434.15
1872006.01.23 11:52close851.401.22851.12161.3214797.7239231.87
1882006.01.23 18:41close871.601.22951.12161.32141041.0740272.94
1892006.01.23 21:21close891.801.23061.12161.32141331.0641604.00
1902006.01.24 00:38close912.001.23151.12161.32141617.2943221.29
1912006.04.06 10:58close932.201.23301.12161.32141494.8744716.16
1922006.04.18 22:50close952.401.23381.12161.32141703.9146420.06
1932006.04.18 22:50buy970.201.23401.13411.3339
1942006.04.18 22:50sell980.201.23361.33351.1337
1952006.04.18 22:50buy990.401.23401.13411.3339
1962006.04.18 22:50sell1000.401.23361.33351.1337
1972006.04.18 22:50buy1010.601.23401.13411.3339
1982006.04.18 22:50sell1020.601.23361.33351.1337
1992006.04.18 22:50buy1030.801.23401.13411.3339
2002006.04.18 22:50sell1040.801.23361.33351.1337
2012006.04.18 22:50buy1051.001.23401.13411.3339
2022006.04.18 22:50sell1061.001.23361.33351.1337
2032006.04.18 22:50buy1071.201.23401.13411.3339
2042006.04.18 22:50sell1081.201.23361.33351.1337
2052006.04.18 22:50buy1091.401.23401.13411.3339
2062006.04.18 22:50sell1101.401.23361.33351.1337
2072006.04.18 22:50buy1111.601.23401.13411.3339
2082006.04.18 22:50sell1121.601.23361.33351.1337
2092006.04.18 22:50buy1131.801.23401.13411.3339
2102006.04.18 22:50sell1141.801.23361.33351.1337
2112006.04.18 22:50buy1152.001.23401.13411.3339
2122006.04.18 22:50sell1162.001.23361.33351.1337
2132006.04.18 22:50buy1172.201.23401.13411.3339
2142006.04.18 22:50sell1182.201.23361.33351.1337
2152006.04.18 22:50buy1192.401.23401.13411.3339
2162006.04.18 22:50sell1202.401.23361.33351.1337
2172006.04.18 22:50close1202.401.23401.33351.1337-77.8046342.26
2182006.04.18 22:50close1182.201.23401.33351.1337-71.3146270.95
2192006.04.18 22:50close1162.001.23401.33351.1337-64.8346206.12
2202006.04.18 22:50close1141.801.23401.33351.1337-58.3546147.77
2212006.04.18 22:50close1121.601.23401.33351.1337-51.8646095.91
2222006.04.18 22:50close1101.401.23401.33351.1337-45.3846050.53
2232006.04.18 22:50close1081.201.23401.33351.1337-38.9046011.63
2242006.04.18 22:50close1061.001.23401.33351.1337-32.4145979.22
2252006.04.18 22:50close1040.801.23401.33351.1337-25.9345953.29
2262006.04.18 22:50close1020.601.23401.33351.1337-19.4545933.84
2272006.04.18 22:50close1000.401.23401.33351.1337-12.9745920.87
2282006.04.18 22:50close980.201.23401.33351.1337-6.4845914.39
2292006.04.18 22:51close970.201.23501.13411.333916.1945930.58
2302006.04.18 23:25close990.401.23611.13411.333967.9645998.54
2312006.04.19 11:15close1010.601.23711.13411.3339148.3246146.87
2322006.04.19 18:22close1030.801.23811.13411.3339262.2246409.08
2332006.04.19 20:09close1051.001.23911.13411.3339408.2146817.30
2342006.04.24 09:41close1071.201.24001.13411.3339556.3447373.64
2352006.04.24 21:25close1091.401.24111.13411.3339772.5448146.18
2362006.04.25 14:09close1111.601.24221.13411.33391018.3849164.56
2372006.04.25 14:19close1131.801.24301.13411.33391260.7650425.32
2382006.04.26 15:24close1152.001.24401.13411.33391553.7051979.03
2392006.04.26 15:25close1172.201.24501.13411.33391884.3653863.39
2402006.04.26 17:59close1192.401.24611.13411.33392265.6556129.04
2412006.04.26 17:59buy1210.201.24671.14681.3466
2422006.04.26 17:59sell1220.201.24631.34621.1464
2432006.04.26 17:59buy1230.401.24671.14681.3466
2442006.04.26 17:59sell1240.401.24631.34621.1464
2452006.04.26 17:59buy1250.601.24671.14681.3466
2462006.04.26 17:59sell1260.601.24631.34621.1464
2472006.04.26 17:59buy1270.801.24671.14681.3466
2482006.04.26 17:59sell1280.801.24631.34621.1464
2492006.04.26 17:59buy1291.001.24671.14681.3466
2502006.04.26 17:59sell1301.001.24631.34621.1464
2512006.04.26 17:59buy1311.201.24671.14681.3466
2522006.04.26 17:59sell1321.201.24631.34621.1464
2532006.04.26 17:59buy1331.401.24671.14681.3466
2542006.04.26 17:59sell1341.401.24631.34621.1464
2552006.04.26 17:59buy1351.601.24671.14681.3466
2562006.04.26 17:59sell1361.601.24631.34621.1464
2572006.04.26 17:59buy1371.801.24671.14681.3466
2582006.04.26 17:59sell1381.801.24631.34621.1464
2592006.04.26 17:59buy1392.001.24671.14681.3466
2602006.04.26 17:59sell1402.001.24631.34621.1464
2612006.04.26 17:59buy1412.201.24671.14681.3466
2622006.04.26 17:59sell1422.201.24631.34621.1464
2632006.04.26 17:59buy1432.401.24671.14681.3466
2642006.04.26 17:59sell1442.401.24631.34621.1464
2652006.04.26 17:59close1442.401.24671.34621.1464-77.0056052.04
2662006.04.26 17:59close1422.201.24671.34621.1464-70.5955981.45
2672006.04.26 17:59close1402.001.24671.34621.1464-64.1755917.28
2682006.04.26 17:59close1381.801.24671.34621.1464-57.7555859.53
2692006.04.26 17:59close1361.601.24671.34621.1464-51.3455808.19
2702006.04.26 17:59close1341.401.24671.34621.1464-44.9255763.27
2712006.04.26 17:59close1321.201.24671.34621.1464-38.5055724.77
2722006.04.26 17:59close1301.001.24671.34621.1464-32.0855692.69
2732006.04.26 17:59close1280.801.24671.34621.1464-25.6755667.02
2742006.04.26 17:59close1260.601.24671.34621.1464-19.2555647.77
2752006.04.26 17:59close1240.401.24671.34621.1464-12.8355634.94
2762006.04.26 17:59close1220.201.24671.34621.1464-6.4255628.52
2772006.04.27 16:01close1210.201.24791.14681.346617.2055645.73
2782006.04.27 16:09close1230.401.24871.14681.346660.0255705.74
2792006.04.27 16:16close1250.601.24981.14681.3466142.7455848.49
2802006.04.27 16:28close1270.801.25071.14681.3466247.7656096.25
2812006.04.27 16:29close1291.001.25171.14681.3466389.3356485.58
2822006.04.27 16:31close1311.201.25271.14681.3466562.6157048.18
2832006.04.27 16:46close1331.401.25381.14681.3466778.6157826.79
2842006.04.28 08:28close1351.601.25481.14681.34661011.2258838.02
2852006.04.28 10:35close1371.801.25571.14681.34661265.8160103.83
2862006.04.28 15:42close1392.001.25671.14681.34661564.4761668.30
2872006.04.28 16:01close1412.201.25771.14681.34661894.4463562.74
2882006.04.28 16:53close1432.401.25871.14681.34662255.6765818.41
2892006.04.28 16:54buy1450.201.25901.15911.3589
2902006.04.28 16:54sell1460.201.25861.35851.1587
2912006.04.28 16:54buy1470.401.25901.15911.3589
2922006.04.28 16:54sell1480.401.25861.35851.1587
2932006.04.28 16:54buy1490.601.25901.15911.3589
2942006.04.28 16:54sell1500.601.25861.35851.1587
2952006.04.28 16:54buy1510.801.25901.15911.3589
2962006.04.28 16:54sell1520.801.25861.35851.1587
2972006.04.28 16:54buy1531.001.25901.15911.3589
2982006.04.28 16:54sell1541.001.25861.35851.1587
2992006.04.28 16:54buy1551.201.25901.15911.3589
3002006.04.28 16:54sell1561.201.25861.35851.1587
3012006.04.28 16:54buy1571.401.25901.15911.3589
3022006.04.28 16:54sell1581.401.25861.35851.1587
3032006.04.28 16:54buy1591.601.25901.15911.3589
3042006.04.28 16:54sell1601.601.25861.35851.1587
3052006.04.28 16:54buy1611.801.25901.15911.3589
3062006.04.28 16:54sell1621.801.25861.35851.1587
3072006.04.28 16:54buy1632.001.25901.15911.3589
3082006.04.28 16:54sell1642.001.25861.35851.1587
3092006.04.28 16:54buy1652.201.25901.15911.3589
3102006.04.28 16:54sell1662.201.25861.35851.1587
3112006.04.28 16:54buy1672.401.25901.15911.3589
3122006.04.28 16:54sell1682.401.25861.35851.1587
3132006.04.28 16:54close1682.401.25901.35851.1587-76.2565742.16
3142006.04.28 16:54close1662.201.25901.35851.1587-69.9065672.26
3152006.04.28 16:54close1642.001.25901.35851.1587-63.5465608.72
3162006.04.28 16:54close1621.801.25901.35851.1587-57.1965551.53
3172006.04.28 16:54close1601.601.25901.35851.1587-50.8365500.70
3182006.04.28 16:54close1581.401.25901.35851.1587-44.4865456.22
3192006.04.28 16:54close1561.201.25901.35851.1587-38.1365418.09
3202006.04.28 16:54close1541.001.25901.35851.1587-31.7765386.32
3212006.04.28 16:54close1520.801.25901.35851.1587-25.4265360.90
3222006.04.28 16:54close1500.601.25901.35851.1587-19.0665341.84
3232006.04.28 16:54close1480.401.25901.35851.1587-12.7165329.13
3242006.04.28 16:54close1460.201.25901.35851.1587-6.3565322.78
3252006.04.28 17:05close1450.201.26061.15911.358925.3865348.16
3262006.04.28 17:05close1470.401.26111.15911.358966.6165414.77
3272006.04.28 17:09close1490.601.26201.15911.3589142.6365557.40
3282006.04.28 17:09close1510.801.26301.15911.3589253.3765810.77
3292006.05.01 14:09close1531.001.26421.15911.3589407.9566218.73
3302006.05.01 14:54close1551.201.26501.15911.3589565.1266783.85
3312006.05.01 14:56close1571.401.26601.15911.3589769.3667553.21
3322006.05.01 14:57close1591.601.26701.15911.35891004.8668558.07
3332006.05.01 15:08close1611.801.26811.15911.35891285.6269843.69
3342006.05.04 16:56close1632.001.26911.15911.35891551.1671394.85
3352006.05.04 20:10close1652.201.27001.15911.35891860.9573255.80
3362006.05.04 20:11close1672.401.27101.15911.35892217.3275473.11
3372006.05.04 20:11buy1690.201.27131.17141.3712
3382006.05.04 20:11sell1700.201.27091.37081.1710
3392006.05.04 20:11buy1710.401.27131.17141.3712
3402006.05.04 20:11sell1720.401.27091.37081.1710
3412006.05.04 20:11buy1730.601.27131.17141.3712
3422006.05.04 20:11sell1740.601.27091.37081.1710
3432006.05.04 20:11buy1750.801.27131.17141.3712
3442006.05.04 20:11sell1760.801.27091.37081.1710
3452006.05.04 20:11buy1771.001.27131.17141.3712
3462006.05.04 20:11sell1781.001.27091.37081.1710
3472006.05.04 20:11buy1791.201.27131.17141.3712
3482006.05.04 20:11sell1801.201.27091.37081.1710
3492006.05.04 20:11buy1811.401.27131.17141.3712
3502006.05.04 20:11sell1821.401.27091.37081.1710
3512006.05.04 20:11buy1831.601.27131.17141.3712
3522006.05.04 20:11sell1841.601.27091.37081.1710
3532006.05.04 20:11buy1851.801.27131.17141.3712
3542006.05.04 20:11sell1861.801.27091.37081.1710
3552006.05.04 20:11buy1872.001.27131.17141.3712
3562006.05.04 20:11sell1882.001.27091.37081.1710
3572006.05.04 20:11buy1892.201.27131.17141.3712
3582006.05.04 20:11sell1902.201.27091.37081.1710
3592006.05.04 20:11buy1912.401.27131.17141.3712
3602006.05.04 20:11sell1922.401.27091.37081.1710
3612006.05.04 20:11close1922.401.27131.37081.1710-75.5175397.60
3622006.05.04 20:11close1902.201.27131.37081.1710-69.2275328.38
3632006.05.04 20:11close1882.001.27131.37081.1710-62.9375265.45
3642006.05.04 20:11close1861.801.27131.37081.1710-56.6375208.82
3652006.05.04 20:11close1841.601.27131.37081.1710-50.3475158.48
3662006.05.04 20:11close1821.401.27131.37081.1710-44.0575114.43
3672006.05.04 20:11close1801.201.27131.37081.1710-37.7675076.67
3682006.05.04 20:11close1781.001.27131.37081.1710-31.4675045.21
3692006.05.04 20:11close1760.801.27131.37081.1710-25.1775020.04
3702006.05.04 20:11close1740.601.27131.37081.1710-18.8875001.16
3712006.05.04 20:11close1720.401.27131.37081.1710-12.5974988.57
3722006.05.04 20:11close1700.201.27131.37081.1710-6.2974982.28
3732006.05.04 20:17close1690.201.27231.17141.371215.7274998.00
3742006.05.05 14:30close1710.401.27331.17141.371261.4875059.48
3752006.05.05 14:30close1730.601.27431.17141.3712139.2275198.71
3762006.05.05 14:31close1750.801.27531.17141.3712248.2275446.93
3772006.05.08 10:26close1771.001.27631.17141.3712385.0175831.93
3782006.05.08 10:28close1791.201.27731.17141.3712555.5976387.52
3792006.05.08 10:30close1811.401.27831.17141.3712757.1977144.71
3802006.05.10 08:53close1831.601.27931.17141.3712978.9478123.65
3812006.05.10 08:55close1851.801.28031.17141.37121241.0279364.68
3822006.05.10 17:33close1872.001.28131.17141.37121533.9080898.58
3832006.05.10 20:43close1892.201.28231.17141.37121857.5282756.10
3842006.05.11 16:46close1912.401.28331.17141.37122187.4984943.59
3852006.05.11 16:46buy1930.201.28381.18391.3837
3862006.05.11 16:46sell1940.201.28341.38331.1835
3872006.05.11 16:46buy1950.401.28381.18391.3837
3882006.05.11 16:46sell1960.401.28341.38331.1835
3892006.05.11 16:46buy1970.601.28381.18391.3837
3902006.05.11 16:46sell1980.601.28341.38331.1835
3912006.05.11 16:46buy1990.801.28381.18391.3837
3922006.05.11 16:46sell2000.801.28341.38331.1835
3932006.05.11 16:46buy2011.001.28381.18391.3837
3942006.05.11 16:46sell2021.001.28341.38331.1835
3952006.05.11 16:46buy2031.201.28381.18391.3837
3962006.05.11 16:46sell2041.201.28341.38331.1835
3972006.05.11 16:46buy2051.401.28381.18391.3837
3982006.05.11 16:46sell2061.401.28341.38331.1835
3992006.05.11 16:46buy2071.601.28381.18391.3837
4002006.05.11 16:46sell2081.601.28341.38331.1835
4012006.05.11 16:46buy2091.801.28381.18391.3837
4022006.05.11 16:46sell2101.801.28341.38331.1835
4032006.05.11 16:46buy2112.001.28381.18391.3837
4042006.05.11 16:46sell2122.001.28341.38331.1835
4052006.05.11 16:46buy2132.201.28381.18391.3837
4062006.05.11 16:46sell2142.201.28341.38331.1835
4072006.05.11 16:46buy2152.401.28381.18391.3837
4082006.05.11 16:46sell2162.401.28341.38331.1835
4092006.05.11 16:46close2162.401.28381.38331.1835-74.7884868.81
4102006.05.11 16:46close2142.201.28381.38331.1835-68.5584800.26
4112006.05.11 16:46close2122.001.28381.38331.1835-62.3184737.95
4122006.05.11 16:46close2101.801.28381.38331.1835-56.0884681.87
4132006.05.11 16:46close2081.601.28381.38331.1835-49.8584632.02
4142006.05.11 16:46close2061.401.28381.38331.1835-43.6284588.40
4152006.05.11 16:46close2041.201.28381.38331.1835-37.3984551.01
4162006.05.11 16:46close2021.001.28381.38331.1835-31.1684519.85
4172006.05.11 16:46close2000.801.28381.38331.1835-24.9384494.92
4182006.05.11 16:46close1980.601.28381.38331.1835-18.6984476.23
4192006.05.11 16:46close1960.401.28381.38331.1835-12.4684463.77
4202006.05.11 16:46close1940.201.28381.38331.1835-6.2384457.54
4212006.05.11 17:40close1930.201.28491.18391.383717.1284474.66
4222006.05.11 17:58close1950.401.28601.18391.383768.4384543.09
4232006.05.11 18:52close1970.601.28701.18391.3837149.1884692.27
4242006.05.12 08:28close1990.801.28791.18391.3837251.9784944.24
4252006.05.12 09:26close2011.001.28891.18391.3837392.3085336.55
4262006.05.12 09:33close2031.201.28991.18391.3837563.4385899.97
4272006.05.12 11:34close2051.401.29091.18391.3837765.2786665.25
4282006.05.12 11:37close2071.601.29191.18391.3837997.7787663.02
4292006.05.12 11:38close2091.801.29291.18391.38371260.8388923.85
4302006.05.12 11:40close2112.001.29391.18391.38371554.4190478.26
4312006.05.12 11:41close2132.201.29491.18391.38371878.4292356.68
4322006.05.15 00:32close2152.401.29621.18391.38372279.7494636.42
4332006.05.15 00:32buy2170.201.29641.19651.3963
4342006.05.15 00:32sell2180.201.29601.39591.1961
4352006.05.15 00:32buy2190.401.29641.19651.3963
4362006.05.15 00:32sell2200.401.29601.39591.1961
4372006.05.15 00:32buy2210.601.29641.19651.3963
4382006.05.15 00:32sell2220.601.29601.39591.1961
4392006.05.15 00:32buy2230.801.29641.19651.3963
4402006.05.15 00:32sell2240.801.29601.39591.1961
4412006.05.15 00:32buy2251.001.29641.19651.3963
4422006.05.15 00:32sell2261.001.29601.39591.1961
4432006.05.15 00:32buy2271.201.29641.19651.3963
4442006.05.15 00:32sell2281.201.29601.39591.1961
4452006.05.15 00:32buy2291.401.29641.19651.3963
4462006.05.15 00:32sell2301.401.29601.39591.1961
4472006.05.15 00:32buy2311.601.29641.19651.3963
4482006.05.15 00:32sell2321.601.29601.39591.1961
4492006.05.15 00:32buy2331.801.29641.19651.3963
4502006.05.15 00:32sell2341.801.29601.39591.1961
4512006.05.15 00:32buy2352.001.29641.19651.3963
4522006.05.15 00:32sell2362.001.29601.39591.1961
4532006.05.15 00:32buy2372.201.29641.19651.3963
4542006.05.15 00:32sell2382.201.29601.39591.1961
4552006.05.15 00:32buy2392.401.29641.19651.3963
4562006.05.15 00:32sell2402.401.29601.39591.1961
4572006.05.15 00:32close2402.401.29641.39591.1961-74.0594562.37
4582006.05.15 00:32close2382.201.29641.39591.1961-67.8894494.49
4592006.05.15 00:32close2362.001.29641.39591.1961-61.7194432.78
4602006.05.15 00:32close2341.801.29641.39591.1961-55.5494377.24
4612006.05.15 00:32close2321.601.29641.39591.1961-49.3794327.87
4622006.05.15 00:32close2301.401.29641.39591.1961-43.2094284.67
4632006.05.15 00:32close2281.201.29641.39591.1961-37.0394247.64
4642006.05.15 00:32close2261.001.29641.39591.1961-30.8594216.79
4652006.05.15 00:32close2240.801.29641.39591.1961-24.6894192.11
4662006.05.15 00:32close2220.601.29641.39591.1961-18.5194173.60
4672006.05.15 00:32close2200.401.29641.39591.1961-12.3494161.26
4682006.05.15 00:32close2180.201.29641.39591.1961-6.1794155.09
4692006.06.05 09:32close2170.201.29751.19651.39632.7894157.87
4702006.11.24 09:26close2190.401.29861.19651.3963-195.5793962.30
4712006.11.24 09:27close2210.601.29961.19651.3963-247.2593715.05
4722006.11.24 09:31close2230.801.30061.19651.3963-268.3293446.73
4732006.11.24 09:31close2251.001.30151.19651.3963-266.4693180.27
4742006.11.24 09:32close2271.201.30251.19651.3963-227.9892952.29
4752006.11.24 09:33close2291.401.30351.19651.3963-159.0992793.20
4762006.11.24 09:33close2311.601.30471.19651.3963-35.4592757.75
4772006.11.24 09:33close2331.801.30561.19651.396383.4092841.15
4782006.11.24 09:34close2352.001.30661.19651.3963244.6693085.81
4792006.11.24 09:48close2372.201.30761.19651.3963436.0793521.88
4802006.11.24 09:49close2392.401.30851.19651.3963639.3694161.24
4812006.11.24 09:49buy2410.201.30901.20911.4089
4822006.11.24 09:49sell2420.201.30861.40851.2087
4832006.11.24 09:49buy2430.401.30901.20911.4089
4842006.11.24 09:49sell2440.401.30861.40851.2087
4852006.11.24 09:49buy2450.601.30901.20911.4089
4862006.11.24 09:49sell2460.601.30861.40851.2087
4872006.11.24 09:49buy2470.801.30901.20911.4089
4882006.11.24 09:49sell2480.801.30861.40851.2087
4892006.11.24 09:49buy2491.001.30901.20911.4089
4902006.11.24 09:49sell2501.001.30861.40851.2087
4912006.11.24 09:49buy2511.201.30901.20911.4089
4922006.11.24 09:49sell2521.201.30861.40851.2087
4932006.11.24 09:49buy2531.401.30901.20911.4089
4942006.11.24 09:49sell2541.401.30861.40851.2087
4952006.11.24 09:49buy2551.601.30901.20911.4089
4962006.11.24 09:49sell2561.601.30861.40851.2087
4972006.11.24 09:49buy2571.801.30901.20911.4089
4982006.11.24 09:49sell2581.801.30861.40851.2087
4992006.11.24 09:49buy2592.001.30901.20911.4089
5002006.11.24 09:49sell2602.001.30861.40851.2087
5012006.11.24 09:49buy2612.201.30901.20911.4089
5022006.11.24 09:49sell2622.201.30861.40851.2087
5032006.11.24 09:49buy2632.401.30901.20911.4089
5042006.11.24 09:49sell2642.401.30861.40851.2087
5052006.11.24 09:49close2642.401.30901.40851.2087-73.3494087.90
5062006.11.24 09:49close2622.201.30901.40851.2087-67.2394020.67
5072006.11.24 09:49close2602.001.30901.40851.2087-61.1293959.55
5082006.11.24 09:49close2581.801.30901.40851.2087-55.0093904.55
5092006.11.24 09:49close2561.601.30901.40851.2087-48.8993855.66
5102006.11.24 09:49close2541.401.30901.40851.2087-42.7893812.88
5112006.11.24 09:49close2521.201.30901.40851.2087-36.6793776.21
5122006.11.24 09:49close2501.001.30901.40851.2087-30.5693745.65
5132006.11.24 09:49close2480.801.30901.40851.2087-24.4593721.20
5142006.11.24 09:49close2460.601.30901.40851.2087-18.3393702.87
5152006.11.24 09:49close2440.401.30901.40851.2087-12.2293690.65
5162006.11.24 09:49close2420.201.30901.40851.2087-6.1193684.54
5172006.11.24 11:32close2410.201.31011.20911.408916.7993701.33
5182006.11.27 00:00close2430.401.31531.20911.4089190.2493891.57
5192006.11.27 00:00close2450.601.31531.20911.4089285.3694176.93
5202006.11.27 00:00close2470.801.31531.20911.4089380.4894557.41
5212006.11.27 00:00close2491.001.31531.20911.4089475.6095033.02
5222006.11.27 00:00close2511.201.31531.20911.4089570.7395603.74
5232006.11.27 00:27close2531.401.31601.20911.4089739.9796343.72
5242006.11.28 14:34close2551.601.31701.20911.4089961.1197304.82
5252006.11.28 19:16close2571.801.31811.20911.40891230.5598535.37
5262006.11.28 19:17close2592.001.31911.20911.40891517.86100053.23
5272006.11.28 19:37close2612.201.32001.20911.40891818.49101871.71
5282006.11.29 00:52close2632.401.32101.20911.40892155.88104027.60
5292006.11.29 00:52buy2650.201.32131.22141.4212
5302006.11.29 00:52sell2660.201.32091.42081.2210
5312006.11.29 00:52buy2670.401.32131.22141.4212
5322006.11.29 00:52sell2680.401.32091.42081.2210
5332006.11.29 00:52buy2690.601.32131.22141.4212
5342006.11.29 00:52sell2700.601.32091.42081.2210
5352006.11.29 00:52buy2710.801.32131.22141.4212
5362006.11.29 00:52sell2720.801.32091.42081.2210
5372006.11.29 00:52buy2731.001.32131.22141.4212
5382006.11.29 00:52sell2741.001.32091.42081.2210
5392006.11.29 00:52buy2751.201.32131.22141.4212
5402006.11.29 00:52sell2761.201.32091.42081.2210
5412006.11.29 00:52buy2771.401.32131.22141.4212
5422006.11.29 00:52sell2781.401.32091.42081.2210
5432006.11.29 00:52buy2791.601.32131.22141.4212
5442006.11.29 00:52sell2801.601.32091.42081.2210
5452006.11.29 00:52buy2811.801.32131.22141.4212
5462006.11.29 00:52sell2821.801.32091.42081.2210
5472006.11.29 00:52buy2832.001.32131.22141.4212
5482006.11.29 00:52sell2842.001.32091.42081.2210
5492006.11.29 00:52buy2852.201.32131.22141.4212
5502006.11.29 00:52sell2862.201.32091.42081.2210
5512006.11.29 00:52buy2872.401.32131.22141.4212
5522006.11.29 00:52sell2882.401.32091.42081.2210
5532006.11.29 00:52close2882.401.32131.42081.2210-72.66103954.94
5542006.11.29 00:52close2862.201.32131.42081.2210-66.60103888.34
5552006.11.29 00:52close2842.001.32131.42081.2210-60.55103827.79
5562006.11.29 00:52close2821.801.32131.42081.2210-54.49103773.30
5572006.11.29 00:52close2801.601.32131.42081.2210-48.44103724.86
5582006.11.29 00:52close2781.401.32131.42081.2210-42.38103682.48
5592006.11.29 00:52close2761.201.32131.42081.2210-36.33103646.15
5602006.11.29 00:52close2741.001.32131.42081.2210-30.27103615.88
5612006.11.29 00:52close2720.801.32131.42081.2210-24.22103591.66
5622006.11.29 00:52close2700.601.32131.42081.2210-18.16103573.50
5632006.11.29 00:52close2680.401.32131.42081.2210-12.11103561.39
5642006.11.29 00:52close2660.201.32131.42081.2210-6.05103555.34
5652006.11.30 16:04close2650.201.32271.22141.421219.14103574.48
5662006.11.30 16:08close2670.401.32331.22141.421256.40103630.88
5672006.11.30 16:14close2690.601.32431.22141.4212129.84103760.72
5682006.11.30 16:57close2710.801.32581.22141.4212263.44104024.16
5692006.11.30 17:15close2731.001.32661.22141.4212389.39104413.55
5702006.11.30 17:34close2751.201.32731.22141.4212530.31104943.86
5712006.12.01 15:21close2771.401.32831.22141.4212718.88105662.74
5722006.12.01 16:00close2791.601.32931.22141.4212941.30106604.05
5732006.12.01 16:01close2811.801.33031.22141.42121193.46107797.51
5742006.12.01 16:09close2832.001.33141.22141.42121490.20109287.71
5752006.12.01 16:29close2852.201.33241.22141.42121803.07111090.78
5762006.12.01 16:38close2872.401.33331.22141.42122127.64113218.42
5772006.12.01 16:38buy2890.201.33381.23391.4337
5782006.12.01 16:38sell2900.201.33341.43331.2335
5792006.12.01 16:38buy2910.401.33381.23391.4337
5802006.12.01 16:38sell2920.401.33341.43331.2335
5812006.12.01 16:38buy2930.601.33381.23391.4337
5822006.12.01 16:38sell2940.601.33341.43331.2335
5832006.12.01 16:38buy2950.801.33381.23391.4337
5842006.12.01 16:38sell2960.801.33341.43331.2335
5852006.12.01 16:38buy2971.001.33381.23391.4337
5862006.12.01 16:38sell2981.001.33341.43331.2335
5872006.12.01 16:38buy2991.201.33381.23391.4337
5882006.12.01 16:38sell3001.201.33341.43331.2335
5892006.12.01 16:38buy3011.401.33381.23391.4337
5902006.12.01 16:38sell3021.401.33341.43331.2335
5912006.12.01 16:38buy3031.601.33381.23391.4337
5922006.12.01 16:38sell3041.601.33341.43331.2335
5932006.12.01 16:38buy3051.801.33381.23391.4337
5942006.12.01 16:38sell3061.801.33341.43331.2335
5952006.12.01 16:38buy3072.001.33381.23391.4337
5962006.12.01 16:38sell3082.001.33341.43331.2335
5972006.12.01 16:38buy3092.201.33381.23391.4337
5982006.12.01 16:38sell3102.201.33341.43331.2335
5992006.12.01 16:38buy3112.401.33381.23391.4337
6002006.12.01 16:38sell3122.401.33341.43331.2335
6012006.12.01 16:38close3122.401.33381.43331.2335-71.97113146.45
6022006.12.01 16:38close3102.201.33381.43331.2335-65.98113080.47
6032006.12.01 16:38close3082.001.33381.43331.2335-59.98113020.49
6042006.12.01 16:38close3061.801.33381.43331.2335-53.98112966.51
6052006.12.01 16:38close3041.601.33381.43331.2335-47.98112918.53
6062006.12.01 16:38close3021.401.33381.43331.2335-41.99112876.54
6072006.12.01 16:38close3001.201.33381.43331.2335-35.99112840.55
6082006.12.01 16:38close2981.001.33381.43331.2335-29.99112810.56
6092006.12.01 16:38close2960.801.33381.43331.2335-23.99112786.57
6102006.12.01 16:38close2940.601.33381.43331.2335-17.99112768.58
6112006.12.01 16:38close2920.401.33381.43331.2335-12.00112756.58
6122006.12.01 16:38close2900.201.33381.43331.2335-6.00112750.58
6132006.12.04 00:00close2890.201.33591.23391.433730.76112781.35
6142006.12.04 00:00close2910.401.33591.23391.433761.53112842.88
6152007.03.01 23:59close at stop3112.401.31741.23391.4337-3716.92109125.96
6162007.03.01 23:59close at stop3092.201.31741.23391.4337-3407.18105718.78
6172007.03.01 23:59close at stop3072.001.31741.23391.4337-3097.43102621.35
6182007.03.01 23:59close at stop3051.801.31741.23391.4337-2787.6999833.66
6192007.03.01 23:59close at stop3031.601.31741.23391.4337-2477.9497355.72
6202007.03.01 23:59close at stop3011.401.31741.23391.4337-2168.2195187.51
6212007.03.01 23:59close at stop2991.201.31741.23391.4337-1858.4693329.05
6222007.03.01 23:59close at stop2971.001.31741.23391.4337-1548.7291780.33
6232007.03.01 23:59close at stop2950.801.31741.23391.4337-1238.9790541.36
6242007.03.01 23:59close at stop2930.601.31741.23391.4337-929.2389612.13