Strategy Tester Report
Spence_MakeGrid_v1

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2006.12.29 22:30 (2006.01.02 - 2007.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersPips=10;
Bars in test15250Ticks modelled1920666Modelling quality89.99%
Initial deposit10000.00
Total net profit-6362.69Gross profit16651.24Gross loss-23013.93
Profit factor0.72Expected payoff-19.40
Absolute drawdown6362.69Maximal drawdown6376.69 (63.68%)Relative drawdown63.68% (6376.69)
Total trades328Short positions (won %)164 (38.41%)Long positions (won %)164 (59.15%)
Profit trades (% of total)160 (48.78%)Loss trades (% of total)168 (51.22%)
Largestprofit trade376.18loss trade-173.60
Averageprofit trade104.07loss trade-136.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)1 (376.18)consecutive losses (loss in money)9 (-271.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)376.18 (1)consecutive loss (count of losses)-271.60 (9)
Averageconsecutive wins1consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:29buy10.201.72270.00000.0000
22006.01.02 00:29sell20.201.72230.00000.0000
32006.01.02 00:29buy30.401.72270.00000.0000
42006.01.02 00:29sell40.401.72230.00000.0000
52006.01.02 00:29buy50.601.72270.00000.0000
62006.01.02 00:29sell60.601.72230.00000.0000
72006.01.02 00:29buy70.801.72270.00000.0000
82006.01.02 00:29sell80.801.72230.00000.0000
92006.01.02 00:29buy91.001.72270.00000.0000
102006.01.02 00:29sell101.001.72230.00000.0000
112006.01.02 01:03close20.201.72130.00000.000014.0010014.00
122006.01.02 01:03close91.001.72090.00000.0000-126.009888.00
132006.01.02 06:47close40.401.72030.00000.000056.009944.00
142006.01.02 06:47close70.801.71990.00000.0000-156.809787.20
152006.01.02 09:18close10.201.72400.00000.000018.209805.40
162006.01.02 09:18close101.001.72440.00000.0000-147.009658.40
172006.01.02 09:25close30.401.72470.00000.000056.009714.40
182006.01.02 09:25close80.801.72510.00000.0000-156.809557.60
192006.01.02 23:05close60.601.71930.00000.0000126.009683.60
202006.01.02 23:05close50.601.71890.00000.0000-159.609524.00
212006.01.02 23:05buy110.201.71940.00000.0000
222006.01.02 23:05sell120.201.71900.00000.0000
232006.01.02 23:05buy130.401.71940.00000.0000
242006.01.02 23:05sell140.401.71900.00000.0000
252006.01.02 23:05buy150.601.71940.00000.0000
262006.01.02 23:05sell160.601.71900.00000.0000
272006.01.02 23:05buy170.801.71940.00000.0000
282006.01.02 23:05sell180.801.71900.00000.0000
292006.01.02 23:05buy191.001.71940.00000.0000
302006.01.02 23:05sell201.001.71900.00000.0000
312006.01.02 23:07close110.201.72050.00000.000015.409539.40
322006.01.02 23:07close201.001.72090.00000.0000-133.009406.40
332006.01.03 01:13close130.401.72150.00000.000058.079464.47
342006.01.03 01:13close180.801.72190.00000.0000-164.259300.22
352006.01.03 01:20close150.601.72240.00000.0000124.919425.13
362006.01.03 01:20close160.601.72280.00000.0000-160.999264.15
372006.01.03 01:23close170.801.72340.00000.0000222.549486.69
382006.01.03 01:23close140.401.72380.00000.0000-135.329351.37
392006.01.03 02:56close191.001.72450.00000.0000355.189706.55
402006.01.03 02:56close120.201.72490.00000.0000-83.069623.48
412006.01.03 02:56buy210.201.72500.00000.0000
422006.01.03 02:56sell220.201.72460.00000.0000
432006.01.03 02:56buy230.401.72500.00000.0000
442006.01.03 02:56sell240.401.72460.00000.0000
452006.01.03 02:56buy250.601.72500.00000.0000
462006.01.03 02:56sell260.601.72460.00000.0000
472006.01.03 02:56buy270.801.72500.00000.0000
482006.01.03 02:56sell280.801.72460.00000.0000
492006.01.03 02:56buy291.001.72500.00000.0000
502006.01.03 02:56sell301.001.72460.00000.0000
512006.01.03 03:08close210.201.72600.00000.000014.009637.48
522006.01.03 03:08close301.001.72640.00000.0000-126.009511.48
532006.01.03 03:25close230.401.72700.00000.000056.009567.48
542006.01.03 03:25close280.801.72740.00000.0000-156.809410.68
552006.01.03 03:51close250.601.72800.00000.0000126.009536.68
562006.01.03 03:51close260.601.72840.00000.0000-159.609377.08
572006.01.03 06:09close270.801.72900.00000.0000224.009601.08
582006.01.03 06:09close240.401.72940.00000.0000-134.409466.68
592006.01.03 06:18close291.001.73000.00000.0000350.009816.68
602006.01.03 06:18close220.201.73040.00000.0000-81.209735.48
612006.01.03 06:18buy310.201.73020.00000.0000
622006.01.03 06:18sell320.201.72980.00000.0000
632006.01.03 06:18buy330.401.73020.00000.0000
642006.01.03 06:18sell340.401.72980.00000.0000
652006.01.03 06:18buy350.601.73020.00000.0000
662006.01.03 06:18sell360.601.72980.00000.0000
672006.01.03 06:18buy370.801.73020.00000.0000
682006.01.03 06:18sell380.801.72980.00000.0000
692006.01.03 06:18buy391.001.73020.00000.0000
702006.01.03 06:18sell401.001.72980.00000.0000
712006.01.03 06:29close310.201.73140.00000.000016.809752.28
722006.01.03 06:29close401.001.73180.00000.0000-140.009612.28
732006.01.03 07:39close320.201.72880.00000.000014.009626.28
742006.01.03 07:39close391.001.72840.00000.0000-126.009500.28
752006.01.03 07:45close340.401.72780.00000.000056.009556.28
762006.01.03 07:45close370.801.72740.00000.0000-156.809399.48
772006.01.03 09:10close330.401.73230.00000.000058.809458.28
782006.01.03 09:10close380.801.73270.00000.0000-162.409295.88
792006.01.03 09:33close350.601.73350.00000.0000138.609434.48
802006.01.03 09:33close360.601.73390.00000.0000-172.209262.28
812006.01.03 09:33buy410.201.73380.00000.0000
822006.01.03 09:33sell420.201.73340.00000.0000
832006.01.03 09:33buy430.401.73380.00000.0000
842006.01.03 09:33sell440.401.73340.00000.0000
852006.01.03 09:33buy450.601.73380.00000.0000
862006.01.03 09:33sell460.601.73340.00000.0000
872006.01.03 09:33buy470.801.73380.00000.0000
882006.01.03 09:33sell480.801.73340.00000.0000
892006.01.03 09:33buy491.001.73380.00000.0000
902006.01.03 09:33sell501.001.73340.00000.0000
912006.01.03 09:37close420.201.73240.00000.000014.009276.28
922006.01.03 09:37close491.001.73200.00000.0000-126.009150.28
932006.01.03 10:14close440.401.73140.00000.000056.009206.28
942006.01.03 10:14close470.801.73100.00000.0000-156.809049.48
952006.01.03 10:16close460.601.73020.00000.0000134.409183.88
962006.01.03 10:16close450.601.72980.00000.0000-168.009015.88
972006.01.03 12:04close480.801.72920.00000.0000235.209251.08
982006.01.03 12:04close430.401.72880.00000.0000-140.009111.08
992006.01.03 12:10close501.001.72830.00000.0000357.009468.08
1002006.01.03 12:10close410.201.72790.00000.0000-82.609385.48
1012006.01.03 12:10buy510.201.72840.00000.0000
1022006.01.03 12:10sell520.201.72800.00000.0000
1032006.01.03 12:10buy530.401.72840.00000.0000
1042006.01.03 12:10sell540.401.72800.00000.0000
1052006.01.03 12:10buy550.601.72840.00000.0000
1062006.01.03 12:10sell560.601.72800.00000.0000
1072006.01.03 12:10buy570.801.72840.00000.0000
1082006.01.03 12:10sell580.801.72800.00000.0000
1092006.01.03 12:10buy591.001.72840.00000.0000
1102006.01.03 12:10sell601.001.72800.00000.0000
1112006.01.03 12:12close510.201.72940.00000.000014.009399.48
1122006.01.03 12:12close601.001.72980.00000.0000-126.009273.48
1132006.01.03 14:22close520.201.72700.00000.000014.009287.48
1142006.01.03 14:22close591.001.72660.00000.0000-126.009161.48
1152006.01.03 14:23close540.401.72600.00000.000056.009217.48
1162006.01.03 14:23close570.801.72560.00000.0000-156.809060.68
1172006.01.03 15:38close530.401.73050.00000.000058.809119.48
1182006.01.03 15:38close580.801.73090.00000.0000-162.408957.08
1192006.01.03 15:59close550.601.73140.00000.0000126.009083.08
1202006.01.03 15:59close560.601.73180.00000.0000-159.608923.48
1212006.01.03 15:59buy610.201.73150.00000.0000
1222006.01.03 15:59sell620.201.73110.00000.0000
1232006.01.03 15:59buy630.401.73150.00000.0000
1242006.01.03 15:59sell640.401.73110.00000.0000
1252006.01.03 15:59buy650.601.73150.00000.0000
1262006.01.03 15:59sell660.601.73110.00000.0000
1272006.01.03 15:59buy670.801.73150.00000.0000
1282006.01.03 15:59sell680.801.73110.00000.0000
1292006.01.03 15:59buy691.001.73150.00000.0000
1302006.01.03 15:59sell701.001.73110.00000.0000
1312006.01.03 16:01close610.201.73260.00000.000015.408938.88
1322006.01.03 16:01close701.001.73300.00000.0000-133.008805.88
1332006.01.03 16:10close630.401.73350.00000.000056.008861.88
1342006.01.03 16:10close680.801.73390.00000.0000-156.808705.08
1352006.01.03 16:17close650.601.73480.00000.0000138.608843.68
1362006.01.03 16:17close660.601.73520.00000.0000-172.208671.48
1372006.01.03 16:18close670.801.73550.00000.0000224.008895.48
1382006.01.03 16:18close640.401.73590.00000.0000-134.408761.08
1392006.01.03 16:24close691.001.73650.00000.0000350.009111.08
1402006.01.03 16:24close620.201.73690.00000.0000-81.209029.88
1412006.01.03 16:24buy710.201.73720.00000.0000
1422006.01.03 16:24sell720.201.73680.00000.0000
1432006.01.03 16:24buy730.401.73720.00000.0000
1442006.01.03 16:24sell740.401.73680.00000.0000
1452006.01.03 16:24buy750.601.73720.00000.0000
1462006.01.03 16:24sell760.601.73680.00000.0000
1472006.01.03 16:24buy770.801.73720.00000.0000
1482006.01.03 16:24sell780.801.73680.00000.0000
1492006.01.03 16:24buy791.001.73720.00000.0000
1502006.01.03 16:24sell801.001.73680.00000.0000
1512006.01.03 16:51close710.201.73830.00000.000015.409045.28
1522006.01.03 16:51close801.001.73870.00000.0000-133.008912.28
1532006.01.03 16:52close730.401.73930.00000.000058.808971.08
1542006.01.03 16:52close780.801.73970.00000.0000-162.408808.68
1552006.01.03 17:56close750.601.74030.00000.0000130.208938.88
1562006.01.03 17:56close760.601.74070.00000.0000-163.808775.08
1572006.01.03 18:13close770.801.74130.00000.0000229.609004.68
1582006.01.03 18:13close740.401.74170.00000.0000-137.208867.48
1592006.01.03 18:18close791.001.74220.00000.0000350.009217.48
1602006.01.03 18:18close720.201.74260.00000.0000-81.209136.28
1612006.01.03 18:18buy810.201.74270.00000.0000
1622006.01.03 18:18sell820.201.74230.00000.0000
1632006.01.03 18:18buy830.401.74270.00000.0000
1642006.01.03 18:18sell840.401.74230.00000.0000
1652006.01.03 18:18buy850.601.74270.00000.0000
1662006.01.03 18:18sell860.601.74230.00000.0000
1672006.01.03 18:18buy870.801.74270.00000.0000
1682006.01.03 18:18sell880.801.74230.00000.0000
1692006.01.03 18:18buy891.001.74270.00000.0000
1702006.01.03 18:18sell901.001.74230.00000.0000
1712006.01.03 18:27close820.201.74130.00000.000014.009150.28
1722006.01.03 18:27close891.001.74090.00000.0000-126.009024.28
1732006.01.03 20:03close810.201.74370.00000.000014.009038.28
1742006.01.03 20:03close901.001.74410.00000.0000-126.008912.28
1752006.01.03 20:05close830.401.74470.00000.000056.008968.28
1762006.01.03 20:05close880.801.74510.00000.0000-156.808811.48
1772006.01.03 20:35close850.601.74580.00000.0000130.208941.68
1782006.01.03 20:35close860.601.74620.00000.0000-163.808777.88
1792006.01.03 23:51close870.801.74670.00000.0000224.009001.88
1802006.01.03 23:51close840.401.74710.00000.0000-134.408867.48
1812006.01.03 23:51buy910.201.74700.00000.0000
1822006.01.03 23:51sell920.201.74660.00000.0000
1832006.01.03 23:51buy930.401.74700.00000.0000
1842006.01.03 23:51sell940.401.74660.00000.0000
1852006.01.03 23:51buy950.601.74700.00000.0000
1862006.01.03 23:51sell960.601.74660.00000.0000
1872006.01.03 23:51buy970.801.74700.00000.0000
1882006.01.03 23:51sell980.801.74660.00000.0000
1892006.01.03 23:51buy991.001.74700.00000.0000
1902006.01.03 23:51sell1001.001.74660.00000.0000
1912006.01.04 00:32close910.201.74810.00000.000015.048882.52
1922006.01.04 00:32close1001.001.74850.00000.0000-135.318747.21
1932006.01.04 01:45close930.401.74900.00000.000055.278802.48
1942006.01.04 01:45close980.801.74940.00000.0000-158.658643.83
1952006.01.04 01:48close950.601.75000.00000.0000124.918768.74
1962006.01.04 01:48close960.601.75040.00000.0000-160.998607.76
1972006.01.04 03:10close970.801.75100.00000.0000222.548830.30
1982006.01.04 03:10close940.401.75140.00000.0000-135.328694.98
1992006.01.04 03:27close991.001.75240.00000.0000376.189071.16
2002006.01.04 03:27close920.201.75280.00000.0000-87.268983.89
2012006.01.04 03:27buy1010.201.75250.00000.0000
2022006.01.04 03:27sell1020.201.75210.00000.0000
2032006.01.04 03:27buy1030.401.75250.00000.0000
2042006.01.04 03:27sell1040.401.75210.00000.0000
2052006.01.04 03:27buy1050.601.75250.00000.0000
2062006.01.04 03:27sell1060.601.75210.00000.0000
2072006.01.04 03:27buy1070.801.75250.00000.0000
2082006.01.04 03:27sell1080.801.75210.00000.0000
2092006.01.04 03:27buy1091.001.75250.00000.0000
2102006.01.04 03:27sell1101.001.75210.00000.0000
2112006.01.04 03:34close1020.201.75110.00000.000014.008997.89
2122006.01.04 03:34close1091.001.75070.00000.0000-126.008871.89
2132006.01.04 04:13close1010.201.75360.00000.000015.408887.29
2142006.01.04 04:13close1101.001.75400.00000.0000-133.008754.29
2152006.01.04 05:43close1040.401.75000.00000.000058.808813.09
2162006.01.04 05:43close1070.801.74960.00000.0000-162.408650.69
2172006.01.04 07:54close1060.601.74900.00000.0000130.208780.89
2182006.01.04 07:54close1050.601.74860.00000.0000-163.808617.09
2192006.01.04 08:07close1080.801.74790.00000.0000235.208852.29
2202006.01.04 08:07close1030.401.74750.00000.0000-140.008712.29
2212006.01.04 08:07buy1110.201.74810.00000.0000
2222006.01.04 08:07sell1120.201.74770.00000.0000
2232006.01.04 08:07buy1130.401.74810.00000.0000
2242006.01.04 08:07sell1140.401.74770.00000.0000
2252006.01.04 08:07buy1150.601.74810.00000.0000
2262006.01.04 08:07sell1160.601.74770.00000.0000
2272006.01.04 08:07buy1170.801.74810.00000.0000
2282006.01.04 08:07sell1180.801.74770.00000.0000
2292006.01.04 08:07buy1191.001.74810.00000.0000
2302006.01.04 08:07sell1201.001.74770.00000.0000
2312006.01.04 08:08close1120.201.74650.00000.000016.808729.09
2322006.01.04 08:08close1191.001.74610.00000.0000-140.008589.09
2332006.01.04 08:24close1110.201.74920.00000.000015.408604.49
2342006.01.04 08:24close1201.001.74960.00000.0000-133.008471.49
2352006.01.04 08:43close1130.401.75020.00000.000058.808530.29
2362006.01.04 08:43close1180.801.75060.00000.0000-162.408367.89
2372006.01.04 08:48close1150.601.75110.00000.0000126.008493.89
2382006.01.04 08:48close1160.601.75150.00000.0000-159.608334.29
2392006.01.04 09:32close1170.801.75240.00000.0000240.808575.09
2402006.01.04 09:32close1140.401.75280.00000.0000-142.808432.29
2412006.01.04 09:32buy1210.201.75270.00000.0000
2422006.01.04 09:32sell1220.201.75230.00000.0000
2432006.01.04 09:32buy1230.401.75270.00000.0000
2442006.01.04 09:32sell1240.401.75230.00000.0000
2452006.01.04 09:32buy1250.601.75270.00000.0000
2462006.01.04 09:32sell1260.601.75230.00000.0000
2472006.01.04 09:32buy1270.801.75270.00000.0000
2482006.01.04 09:32sell1280.801.75230.00000.0000
2492006.01.04 09:32buy1291.001.75270.00000.0000
2502006.01.04 09:32sell1301.001.75230.00000.0000
2512006.01.04 09:33close1220.201.75130.00000.000014.008446.29
2522006.01.04 09:33close1291.001.75090.00000.0000-126.008320.29
2532006.01.04 10:09close1210.201.75390.00000.000016.808337.09
2542006.01.04 10:09close1301.001.75430.00000.0000-140.008197.09
2552006.01.04 10:19close1230.401.75470.00000.000056.008253.09
2562006.01.04 10:19close1280.801.75510.00000.0000-156.808096.29
2572006.01.04 10:22close1250.601.75600.00000.0000138.608234.89
2582006.01.04 10:22close1260.601.75640.00000.0000-172.208062.69
2592006.01.04 13:10close1270.801.75670.00000.0000224.008286.69
2602006.01.04 13:10close1240.401.75710.00000.0000-134.408152.29
2612006.01.04 13:10buy1310.201.75700.00000.0000
2622006.01.04 13:10sell1320.201.75660.00000.0000
2632006.01.04 13:10buy1330.401.75700.00000.0000
2642006.01.04 13:10sell1340.401.75660.00000.0000
2652006.01.04 13:10buy1350.601.75700.00000.0000
2662006.01.04 13:10sell1360.601.75660.00000.0000
2672006.01.04 13:10buy1370.801.75700.00000.0000
2682006.01.04 13:10sell1380.801.75660.00000.0000
2692006.01.04 13:10buy1391.001.75700.00000.0000
2702006.01.04 13:10sell1401.001.75660.00000.0000
2712006.01.04 13:32close1310.201.75810.00000.000015.408167.69
2722006.01.04 13:32close1401.001.75850.00000.0000-133.008034.69
2732006.01.04 13:37close1330.401.75900.00000.000056.008090.69
2742006.01.04 13:37close1380.801.75940.00000.0000-156.807933.89
2752006.01.04 14:18close1320.201.75560.00000.000014.007947.89
2762006.01.04 14:18close1391.001.75520.00000.0000-126.007821.89
2772006.01.04 16:40close1350.601.76000.00000.0000126.007947.89
2782006.01.04 16:40close1360.601.76040.00000.0000-159.607788.29
2792006.01.04 17:12close1370.801.76120.00000.0000235.208023.49
2802006.01.04 17:12close1340.401.76160.00000.0000-140.007883.49
2812006.01.04 17:12buy1410.201.76150.00000.0000
2822006.01.04 17:12sell1420.201.76110.00000.0000
2832006.01.04 17:12buy1430.401.76150.00000.0000
2842006.01.04 17:12sell1440.401.76110.00000.0000
2852006.01.04 17:12buy1450.601.76150.00000.0000
2862006.01.04 17:12sell1460.601.76110.00000.0000
2872006.01.04 17:12buy1470.801.76150.00000.0000
2882006.01.04 17:12sell1480.801.76110.00000.0000
2892006.01.04 17:12buy1491.001.76150.00000.0000
2902006.01.04 17:12sell1501.001.76110.00000.0000
2912006.01.04 17:17close1420.201.76000.00000.000015.407898.89
2922006.01.04 17:17close1491.001.75960.00000.0000-133.007765.89
2932006.01.04 17:21close1440.401.75880.00000.000064.407830.29
2942006.01.04 17:21close1470.801.75840.00000.0000-173.607656.69
2952006.01.04 17:26close1460.601.75810.00000.0000126.007782.69
2962006.01.04 17:26close1450.601.75770.00000.0000-159.607623.09
2972006.01.04 23:42close1480.801.75710.00000.0000224.007847.09
2982006.01.04 23:42close1430.401.75670.00000.0000-134.407712.69
2992006.01.04 23:56close1501.001.75590.00000.0000364.008076.69
3002006.01.04 23:56close1410.201.75550.00000.0000-84.007992.69
3012006.01.04 23:56buy1510.201.75610.00000.0000
3022006.01.04 23:56sell1520.201.75570.00000.0000
3032006.01.04 23:56buy1530.401.75610.00000.0000
3042006.01.04 23:56sell1540.401.75570.00000.0000
3052006.01.04 23:56buy1550.601.75610.00000.0000
3062006.01.04 23:56sell1560.601.75570.00000.0000
3072006.01.04 23:56buy1570.801.75610.00000.0000
3082006.01.04 23:56sell1580.801.75570.00000.0000
3092006.01.04 23:56buy1591.001.75610.00000.0000
3102006.01.04 23:56sell1601.001.75570.00000.0000
3112006.01.05 00:43close1510.201.75710.00000.000012.918005.60
3122006.01.05 00:43close1601.001.75750.00000.0000-132.937872.67
3132006.01.05 00:44close1530.401.75820.00000.000056.627929.29
3142006.01.05 00:44close1580.801.75860.00000.0000-167.947761.34
3152006.01.05 06:52close1520.201.75470.00000.000012.617773.96
3162006.01.05 06:52close1591.001.75430.00000.0000-131.467642.50
3172006.01.05 09:14close1540.401.75350.00000.000058.837701.33
3182006.01.05 09:14close1570.801.75310.00000.0000-172.377528.96
3192006.01.05 09:20close1560.601.75270.00000.0000121.847650.80
3202006.01.05 09:20close1550.601.75230.00000.0000-162.887487.92
3212006.01.05 09:20buy1610.201.75290.00000.0000
3222006.01.05 09:20sell1620.201.75250.00000.0000
3232006.01.05 09:20buy1630.401.75290.00000.0000
3242006.01.05 09:20sell1640.401.75250.00000.0000
3252006.01.05 09:20buy1650.601.75290.00000.0000
3262006.01.05 09:20sell1660.601.75250.00000.0000
3272006.01.05 09:20buy1670.801.75290.00000.0000
3282006.01.05 09:20sell1680.801.75250.00000.0000
3292006.01.05 09:20buy1691.001.75290.00000.0000
3302006.01.05 09:20sell1701.001.75250.00000.0000
3312006.01.05 09:29close1610.201.75410.00000.000016.807504.72
3322006.01.05 09:29close1701.001.75450.00000.0000-140.007364.72
3332006.01.05 09:31close1630.401.75510.00000.000061.607426.32
3342006.01.05 09:31close1680.801.75550.00000.0000-168.007258.32
3352006.01.05 09:53close1620.201.75120.00000.000018.207276.52
3362006.01.05 09:53close1691.001.75080.00000.0000-147.007129.52
3372006.01.05 10:56close1650.601.75600.00000.0000130.207259.72
3382006.01.05 10:56close1660.601.75640.00000.0000-163.807095.92
3392006.01.05 11:47close1640.401.75020.00000.000064.407160.32
3402006.01.05 11:47close1670.801.74980.00000.0000-173.606986.72
3412006.01.05 11:47buy1710.201.75050.00000.0000
3422006.01.05 11:47sell1720.201.75010.00000.0000
3432006.01.05 11:47buy1730.401.75050.00000.0000
3442006.01.05 11:47sell1740.401.75010.00000.0000
3452006.01.05 11:47buy1750.601.75050.00000.0000
3462006.01.05 11:47sell1760.601.75010.00000.0000
3472006.01.05 11:47buy1770.801.75050.00000.0000
3482006.01.05 11:47sell1780.801.75010.00000.0000
3492006.01.05 11:47buy1791.001.75050.00000.0000
3502006.01.05 11:47sell1801.001.75010.00000.0000
3512006.01.05 12:07close1720.201.74890.00000.000016.807003.52
3522006.01.05 12:07close1791.001.74850.00000.0000-140.006863.52
3532006.01.05 12:25close1710.201.75160.00000.000015.406878.92
3542006.01.05 12:25close1801.001.75200.00000.0000-133.006745.92
3552006.01.05 12:27close1730.401.75270.00000.000061.606807.52
3562006.01.05 12:27close1780.801.75310.00000.0000-168.006639.52
3572006.01.05 12:48close1750.601.75360.00000.0000130.206769.72
3582006.01.05 12:48close1760.601.75400.00000.0000-163.806605.92
3592006.01.05 13:04close1770.801.75450.00000.0000224.006829.92
3602006.01.05 13:04close1740.401.75490.00000.0000-134.406695.52
3612006.01.05 13:04buy1810.201.75500.00000.0000
3622006.01.05 13:04sell1820.201.75460.00000.0000
3632006.01.05 13:04buy1830.401.75500.00000.0000
3642006.01.05 13:04sell1840.401.75460.00000.0000
3652006.01.05 13:04buy1850.601.75500.00000.0000
3662006.01.05 13:04sell1860.601.75460.00000.0000
3672006.01.05 13:04buy1870.801.75500.00000.0000
3682006.01.05 13:04sell1880.801.75460.00000.0000
3692006.01.05 13:04buy1891.001.75500.00000.0000
3702006.01.05 13:04sell1901.001.75460.00000.0000
3712006.01.05 13:11close1820.201.75360.00000.000014.006709.52
3722006.01.05 13:11close1891.001.75320.00000.0000-126.006583.52
3732006.01.05 14:43close1840.401.75230.00000.000064.406647.92
3742006.01.05 14:43close1870.801.75190.00000.0000-173.606474.32
3752006.01.05 16:28close1810.201.75610.00000.000015.406489.72
3762006.01.05 16:28close1901.001.75650.00000.0000-133.006356.72
3772006.01.05 16:31close1830.401.75720.00000.000061.606418.32
3782006.01.05 16:31close1880.801.75760.00000.0000-168.006250.32
3792006.01.05 18:31close1850.601.75810.00000.0000130.206380.52
3802006.01.05 18:31close1860.601.75850.00000.0000-163.806216.72
3812006.01.05 18:31buy1910.201.75840.00000.0000
3822006.01.05 18:31sell1920.201.75800.00000.0000
3832006.01.05 18:31buy1930.401.75840.00000.0000
3842006.01.05 18:31sell1940.401.75800.00000.0000
3852006.01.05 18:31buy1950.601.75840.00000.0000
3862006.01.05 18:31sell1960.601.75800.00000.0000
3872006.01.05 18:31buy1970.801.75840.00000.0000
3882006.01.05 18:31sell1980.801.75800.00000.0000
3892006.01.05 18:31buy1991.001.75840.00000.0000
3902006.01.05 18:31sell2001.001.75800.00000.0000
3912006.01.05 18:36close1920.201.75700.00000.000014.006230.72
3922006.01.05 18:36close1991.001.75660.00000.0000-126.006104.72
3932006.01.05 20:56close1940.401.75600.00000.000056.006160.72
3942006.01.05 20:56close1970.801.75560.00000.0000-156.806003.92
3952006.01.05 21:09close1960.601.75500.00000.0000126.006129.92
3962006.01.05 21:09close1950.601.75460.00000.0000-159.605970.32
3972006.01.06 02:36close1980.801.75400.00000.0000222.156192.48
3982006.01.06 02:36close1930.401.75360.00000.0000-135.136057.35
3992006.01.06 02:50close2001.001.75280.00000.0000361.696419.04
4002006.01.06 02:50close1910.201.75240.00000.0000-84.366334.67
4012006.01.06 02:50buy2010.201.75300.00000.0000
4022006.01.06 02:50sell2020.201.75260.00000.0000
4032006.01.06 02:50buy2030.401.75300.00000.0000
4042006.01.06 02:50sell2040.401.75260.00000.0000
4052006.01.06 02:50buy2050.601.75300.00000.0000
4062006.01.06 02:50sell2060.601.75260.00000.0000
4072006.01.06 02:50buy2070.801.75300.00000.0000
4082006.01.06 02:50sell2080.801.75260.00000.0000
4092006.01.06 02:50buy2091.001.75300.00000.0000
4102006.01.06 02:50sell2101.001.75260.00000.0000
4112006.01.06 02:55close2010.201.75420.00000.000016.806351.47
4122006.01.06 02:55close2101.001.75460.00000.0000-140.006211.47
4132006.01.06 09:23close2020.201.75160.00000.000014.006225.47
4142006.01.06 09:23close2091.001.75120.00000.0000-126.006099.47
4152006.01.06 10:15close2030.401.75500.00000.000056.006155.47
4162006.01.06 10:15close2080.801.75540.00000.0000-156.805998.67
4172006.01.06 10:59close2050.601.75610.00000.0000130.206128.87
4182006.01.06 10:59close2060.601.75650.00000.0000-163.805965.07
4192006.01.06 13:41close2070.801.75700.00000.0000224.006189.07
4202006.01.06 13:41close2040.401.75740.00000.0000-134.406054.67
4212006.01.06 13:41buy2110.201.75730.00000.0000
4222006.01.06 13:41sell2120.201.75690.00000.0000
4232006.01.06 13:41buy2130.401.75730.00000.0000
4242006.01.06 13:41sell2140.401.75690.00000.0000
4252006.01.06 13:41buy2150.601.75730.00000.0000
4262006.01.06 13:41sell2160.601.75690.00000.0000
4272006.01.06 13:41buy2170.801.75730.00000.0000
4282006.01.06 13:41sell2180.801.75690.00000.0000
4292006.01.06 13:41buy2191.001.75730.00000.0000
4302006.01.06 13:41sell2201.001.75690.00000.0000
4312006.01.06 14:08close2120.201.75590.00000.000014.006068.67
4322006.01.06 14:08close2191.001.75550.00000.0000-126.005942.67
4332006.01.06 14:31close2110.201.75830.00000.000014.005956.67
4342006.01.06 14:31close2201.001.75870.00000.0000-126.005830.67
4352006.01.06 14:31close2130.401.75940.00000.000058.805889.47
4362006.01.06 14:31close2180.801.75980.00000.0000-162.405727.07
4372006.01.06 14:31close2150.601.76030.00000.0000126.005853.07
4382006.01.06 14:31close2160.601.76070.00000.0000-159.605693.47
4392006.01.06 14:49close2170.801.76150.00000.0000235.205928.67
4402006.01.06 14:49close2140.401.76190.00000.0000-140.005788.67
4412006.01.06 14:49buy2210.201.76180.00000.0000
4422006.01.06 14:49sell2220.201.76140.00000.0000
4432006.01.06 14:49buy2230.401.76180.00000.0000
4442006.01.06 14:49sell2240.401.76140.00000.0000
4452006.01.06 14:49buy2250.601.76180.00000.0000
4462006.01.06 14:49sell2260.601.76140.00000.0000
4472006.01.06 14:49buy2270.801.76180.00000.0000
4482006.01.06 14:49sell2280.801.76140.00000.0000
4492006.01.06 14:49buy2291.001.76180.00000.0000
4502006.01.06 14:49sell2301.001.76140.00000.0000
4512006.01.06 14:51close2210.201.76300.00000.000016.805805.47
4522006.01.06 14:51close2301.001.76340.00000.0000-140.005665.47
4532006.01.06 14:52close2230.401.76400.00000.000061.605727.07
4542006.01.06 14:52close2280.801.76440.00000.0000-168.005559.07
4552006.01.06 14:53close2250.601.76480.00000.0000126.005685.07
4562006.01.06 14:53close2260.601.76520.00000.0000-159.605525.47
4572006.01.06 15:53close2270.801.76580.00000.0000224.005749.47
4582006.01.06 15:53close2240.401.76620.00000.0000-134.405615.07
4592006.01.06 15:53close2291.001.76690.00000.0000357.005972.07
4602006.01.06 15:53close2220.201.76730.00000.0000-82.605889.47
4612006.01.06 15:53buy2310.201.76710.00000.0000
4622006.01.06 15:53sell2320.201.76670.00000.0000
4632006.01.06 15:53buy2330.401.76710.00000.0000
4642006.01.06 15:53sell2340.401.76670.00000.0000
4652006.01.06 15:53buy2350.601.76710.00000.0000
4662006.01.06 15:53sell2360.601.76670.00000.0000
4672006.01.06 15:53buy2370.801.76710.00000.0000
4682006.01.06 15:53sell2380.801.76670.00000.0000
4692006.01.06 15:53buy2391.001.76710.00000.0000
4702006.01.06 15:53sell2401.001.76670.00000.0000
4712006.01.06 15:55close2310.201.76810.00000.000014.005903.47
4722006.01.06 15:55close2401.001.76850.00000.0000-126.005777.47
4732006.01.06 15:59close2330.401.76920.00000.000058.805836.27
4742006.01.06 15:59close2380.801.76960.00000.0000-162.405673.87
4752006.01.06 16:11close2350.601.77010.00000.0000126.005799.87
4762006.01.06 16:11close2360.601.77050.00000.0000-159.605640.27
4772006.01.06 16:14close2370.801.77120.00000.0000229.605869.87
4782006.01.06 16:14close2340.401.77160.00000.0000-137.205732.67
4792006.01.06 16:51close2391.001.77210.00000.0000350.006082.67
4802006.01.06 16:51close2320.201.77250.00000.0000-81.206001.47
4812006.01.06 16:51buy2410.201.77240.00000.0000
4822006.01.06 16:51sell2420.201.77200.00000.0000
4832006.01.06 16:51buy2430.401.77240.00000.0000
4842006.01.06 16:51sell2440.401.77200.00000.0000
4852006.01.06 16:51buy2450.601.77240.00000.0000
4862006.01.06 16:51sell2460.601.77200.00000.0000
4872006.01.06 16:51buy2470.801.77240.00000.0000
4882006.01.06 16:51sell2480.801.77200.00000.0000
4892006.01.06 16:51buy2491.001.77240.00000.0000
4902006.01.06 16:51sell2501.001.77200.00000.0000
4912006.01.06 17:04close2420.201.77090.00000.000015.406016.87
4922006.01.06 17:04close2491.001.77050.00000.0000-133.005883.87
4932006.01.06 17:12close2440.401.77000.00000.000056.005939.87
4942006.01.06 17:12close2470.801.76960.00000.0000-156.805783.07
4952006.01.06 17:13close2460.601.76900.00000.0000126.005909.07
4962006.01.06 17:13close2450.601.76860.00000.0000-159.605749.47
4972006.01.06 17:28close2480.801.76800.00000.0000224.005973.47
4982006.01.06 17:28close2430.401.76760.00000.0000-134.405839.07
4992006.01.09 09:23close2501.001.76690.00000.0000354.696193.76
5002006.01.09 09:23close2410.201.76650.00000.0000-82.966110.80
5012006.01.09 09:23buy2510.201.76710.00000.0000
5022006.01.09 09:23sell2520.201.76670.00000.0000
5032006.01.09 09:23buy2530.401.76710.00000.0000
5042006.01.09 09:23sell2540.401.76670.00000.0000
5052006.01.09 09:23buy2550.601.76710.00000.0000
5062006.01.09 09:23sell2560.601.76670.00000.0000
5072006.01.09 09:23buy2570.801.76710.00000.0000
5082006.01.09 09:23sell2580.801.76670.00000.0000
5092006.01.09 09:23buy2591.001.76710.00000.0000
5102006.01.09 09:23sell2601.001.76670.00000.0000
5112006.01.09 10:03close2520.201.76560.00000.000015.406126.20
5122006.01.09 10:03close2591.001.76520.00000.0000-133.005993.20
5132006.01.09 10:10close2540.401.76470.00000.000056.006049.20
5142006.01.09 10:10close2570.801.76430.00000.0000-156.805892.40
5152006.01.09 10:49close2510.201.76820.00000.000015.405907.80
5162006.01.09 10:49close2601.001.76860.00000.0000-133.005774.80
5172006.01.09 16:14close2560.601.76360.00000.0000130.205905.00
5182006.01.09 16:14close2550.601.76320.00000.0000-163.805741.20
5192006.01.10 08:29close2580.801.76240.00000.0000238.955980.15
5202006.01.10 08:29close2530.401.76200.00000.0000-143.535836.62
5212006.01.10 08:29buy2610.201.76260.00000.0000
5222006.01.10 08:29sell2620.201.76220.00000.0000
5232006.01.10 08:29buy2630.401.76260.00000.0000
5242006.01.10 08:29sell2640.401.76220.00000.0000
5252006.01.10 08:29buy2650.601.76260.00000.0000
5262006.01.10 08:29sell2660.601.76220.00000.0000
5272006.01.10 08:29buy2670.801.76260.00000.0000
5282006.01.10 08:29sell2680.801.76220.00000.0000
5292006.01.10 08:29buy2691.001.76260.00000.0000
5302006.01.10 08:29sell2701.001.76220.00000.0000
5312006.01.10 08:36close2610.201.76360.00000.000014.005850.62
5322006.01.10 08:36close2701.001.76400.00000.0000-126.005724.62
5332006.01.10 08:57close2630.401.76470.00000.000058.805783.42
5342006.01.10 08:57close2680.801.76510.00000.0000-162.405621.02
5352006.01.10 09:00close2650.601.76560.00000.0000126.005747.02
5362006.01.10 09:00close2660.601.76600.00000.0000-159.605587.42
5372006.01.10 09:15close2670.801.76660.00000.0000224.005811.42
5382006.01.10 09:15close2640.401.76700.00000.0000-134.405677.02
5392006.01.10 09:28close2691.001.76770.00000.0000357.006034.02
5402006.01.10 09:28close2620.201.76810.00000.0000-82.605951.42
5412006.01.10 09:28buy2710.201.76790.00000.0000
5422006.01.10 09:28sell2720.201.76750.00000.0000
5432006.01.10 09:28buy2730.401.76790.00000.0000
5442006.01.10 09:28sell2740.401.76750.00000.0000
5452006.01.10 09:28buy2750.601.76790.00000.0000
5462006.01.10 09:28sell2760.601.76750.00000.0000
5472006.01.10 09:28buy2770.801.76790.00000.0000
5482006.01.10 09:28sell2780.801.76750.00000.0000
5492006.01.10 09:28buy2791.001.76790.00000.0000
5502006.01.10 09:28sell2801.001.76750.00000.0000
5512006.01.10 09:42close2720.201.76650.00000.000014.005965.42
5522006.01.10 09:42close2791.001.76610.00000.0000-126.005839.42
5532006.01.10 10:01close2740.401.76520.00000.000064.405903.82
5542006.01.10 10:01close2770.801.76480.00000.0000-173.605730.22
5552006.01.10 11:12close2710.201.76910.00000.000016.805747.02
5562006.01.10 11:12close2801.001.76950.00000.0000-140.005607.02
5572006.01.10 11:14close2730.401.77000.00000.000058.805665.82
5582006.01.10 11:14close2780.801.77040.00000.0000-162.405503.42
5592006.01.10 14:43close2760.601.76420.00000.0000138.605642.02
5602006.01.10 14:43close2750.601.76380.00000.0000-172.205469.82
5612006.01.10 14:43buy2810.201.76440.00000.0000
5622006.01.10 14:43sell2820.201.76400.00000.0000
5632006.01.10 14:43buy2830.401.76440.00000.0000
5642006.01.10 14:43sell2840.401.76400.00000.0000
5652006.01.10 14:43buy2850.601.76440.00000.0000
5662006.01.10 14:43sell2860.601.76400.00000.0000
5672006.01.10 14:43buy2870.801.76440.00000.0000
5682006.01.10 14:43sell2880.801.76400.00000.0000
5692006.01.10 14:43buy2891.001.76440.00000.0000
5702006.01.10 14:43sell2901.001.76400.00000.0000
5712006.01.10 14:55close2810.201.76540.00000.000014.005483.82
5722006.01.10 14:55close2901.001.76580.00000.0000-126.005357.82
5732006.01.10 15:39close2820.201.76300.00000.000014.005371.82
5742006.01.10 15:39close2891.001.76260.00000.0000-126.005245.82
5752006.01.10 15:59close2830.401.76640.00000.000056.005301.82
5762006.01.10 15:59close2880.801.76680.00000.0000-156.805145.02
5772006.01.10 16:04close2850.601.76750.00000.0000130.205275.22
5782006.01.10 16:04close2860.601.76790.00000.0000-163.805111.42
5792006.01.10 23:38close2840.401.76190.00000.000058.805170.22
5802006.01.10 23:38close2870.801.76150.00000.0000-162.405007.82
5812006.01.10 23:38buy2910.201.76210.00000.0000
5822006.01.10 23:38sell2920.201.76170.00000.0000
5832006.01.10 23:38buy2930.401.76210.00000.0000
5842006.01.10 23:38sell2940.401.76170.00000.0000
5852006.01.10 23:38buy2950.601.76210.00000.0000
5862006.01.10 23:38sell2960.601.76170.00000.0000
5872006.01.10 23:38buy2970.801.76210.00000.0000
5882006.01.10 23:38sell2980.801.76170.00000.0000
5892006.01.10 23:38buy2991.001.76210.00000.0000
5902006.01.10 23:38sell3001.001.76170.00000.0000
5912006.01.10 23:45close2910.201.76310.00000.000014.005021.82
5922006.01.10 23:45close3001.001.76350.00000.0000-126.004895.82
5932006.01.11 00:18close2930.401.76410.00000.000055.274951.10
5942006.01.11 00:18close2980.801.76450.00000.0000-158.654792.45
5952006.01.11 02:45close2920.201.76030.00000.000019.144811.59
5962006.01.11 02:45close2991.001.75990.00000.0000-155.824655.77
5972006.01.11 09:41close2940.401.75960.00000.000057.884713.64
5982006.01.11 09:41close2970.801.75920.00000.0000-163.864549.79
5992006.01.11 09:43close2960.601.75870.00000.0000124.614674.40
6002006.01.11 09:43close2950.601.75830.00000.0000-160.694513.71
6012006.01.11 09:43buy3010.201.75880.00000.0000
6022006.01.11 09:43sell3020.201.75840.00000.0000
6032006.01.11 09:43buy3030.401.75880.00000.0000
6042006.01.11 09:43sell3040.401.75840.00000.0000
6052006.01.11 09:43buy3050.601.75880.00000.0000
6062006.01.11 09:43sell3060.601.75840.00000.0000
6072006.01.11 09:43buy3070.801.75880.00000.0000
6082006.01.11 09:43sell3080.801.75840.00000.0000
6092006.01.11 09:43buy3091.001.75880.00000.0000
6102006.01.11 09:43sell3101.001.75840.00000.0000
6112006.01.11 10:19close3010.201.76000.00000.000016.804530.51
6122006.01.11 10:19close3101.001.76040.00000.0000-140.004390.51
6132006.01.11 10:31close3020.201.75730.00000.000015.404405.91
6142006.01.11 10:31close3091.001.75690.00000.0000-133.004272.91
6152006.01.11 10:31close3040.401.75610.00000.000064.404337.31
6162006.01.11 10:31close3070.801.75570.00000.0000-173.604163.71
6172006.01.11 10:34close3060.601.75540.00000.0000126.004289.71
6182006.01.11 10:34close3050.601.75500.00000.0000-159.604130.11
6192006.01.11 11:07close3080.801.75440.00000.0000224.004354.11
6202006.01.11 11:07close3030.401.75400.00000.0000-134.404219.71
6212006.01.11 11:07buy3110.201.75450.00000.0000
6222006.01.11 11:07sell3120.201.75410.00000.0000
6232006.01.11 11:07buy3130.401.75450.00000.0000
6242006.01.11 11:07sell3140.401.75410.00000.0000
6252006.01.11 11:07buy3150.601.75450.00000.0000
6262006.01.11 11:07sell3160.601.75410.00000.0000
6272006.01.11 11:07buy3170.801.75450.00000.0000
6282006.01.11 11:07sell3180.801.75410.00000.0000
6292006.01.11 11:07buy3191.001.75450.00000.0000
6302006.01.11 11:07sell3201.001.75410.00000.0000
6312006.01.11 11:17close3120.201.75310.00000.000014.004233.71
6322006.01.11 11:17close3191.001.75270.00000.0000-126.004107.71
6332006.01.11 12:04close3140.401.75210.00000.000056.004163.71
6342006.01.11 12:04close3170.801.75170.00000.0000-156.804006.91
6352006.01.11 12:25close3110.201.75570.00000.000016.804023.71
6362006.01.11 12:25close3201.001.75610.00000.0000-140.003883.71
6372006.01.11 12:41close3130.401.75650.00000.000056.003939.71
6382006.01.11 12:41close3180.801.75690.00000.0000-156.803782.91
6392006.01.11 12:41close3150.601.75750.00000.0000126.003908.91
6402006.01.11 12:41close3160.601.75790.00000.0000-159.603749.31
6412006.01.11 12:41buy3210.201.75780.00000.0000
6422006.01.11 12:41sell3220.201.75740.00000.0000
6432006.01.11 12:41buy3230.401.75780.00000.0000
6442006.01.11 12:41sell3240.401.75740.00000.0000
6452006.01.11 12:41buy3250.601.75780.00000.0000
6462006.01.11 12:41sell3260.601.75740.00000.0000
6472006.01.11 12:41buy3270.801.75780.00000.0000
6482006.01.11 12:41sell3280.801.75740.00000.0000
6492006.01.11 12:41close at stop3280.801.75780.00000.0000-22.403726.91
6502006.01.11 12:41close at stop3270.801.75740.00000.0000-22.403704.51
6512006.01.11 12:41close at stop3260.601.75780.00000.0000-16.803687.71
6522006.01.11 12:41close at stop3250.601.75740.00000.0000-16.803670.91
6532006.01.11 12:41close at stop3240.401.75780.00000.0000-11.203659.71
6542006.01.11 12:41close at stop3230.401.75740.00000.0000-11.203648.51
6552006.01.11 12:41close at stop3220.201.75780.00000.0000-5.603642.91
6562006.01.11 12:41close at stop3210.201.75740.00000.0000-5.603637.31