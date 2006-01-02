|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2006.12.29 22:30 (2006.01.02 - 2007.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Pips=10;
|Bars in test
|15250
|Ticks modelled
|1920666
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6362.69
|Gross profit
|16651.24
|Gross loss
|-23013.93
|Profit factor
|0.72
|Expected payoff
|-19.40
|Absolute drawdown
|6362.69
|Maximal drawdown
|6376.69 (63.68%)
|Relative drawdown
|63.68% (6376.69)
|Total trades
|328
|Short positions (won %)
|164 (38.41%)
|Long positions (won %)
|164 (59.15%)
|Profit trades (% of total)
|160 (48.78%)
|Loss trades (% of total)
|168 (51.22%)
|Largest
|profit trade
|376.18
|loss trade
|-173.60
|Average
|profit trade
|104.07
|loss trade
|-136.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1 (376.18)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-271.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|376.18 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-271.60 (9)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:29
|buy
|1
|0.20
|1.7227
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.01.02 00:29
|sell
|2
|0.20
|1.7223
|0.0000
|0.0000
|3
|2006.01.02 00:29
|buy
|3
|0.40
|1.7227
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.01.02 00:29
|sell
|4
|0.40
|1.7223
|0.0000
|0.0000
|5
|2006.01.02 00:29
|buy
|5
|0.60
|1.7227
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.01.02 00:29
|sell
|6
|0.60
|1.7223
|0.0000
|0.0000
|7
|2006.01.02 00:29
|buy
|7
|0.80
|1.7227
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.01.02 00:29
|sell
|8
|0.80
|1.7223
|0.0000
|0.0000
|9
|2006.01.02 00:29
|buy
|9
|1.00
|1.7227
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.01.02 00:29
|sell
|10
|1.00
|1.7223
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.01.02 01:03
|close
|2
|0.20
|1.7213
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10014.00
|12
|2006.01.02 01:03
|close
|9
|1.00
|1.7209
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9888.00
|13
|2006.01.02 06:47
|close
|4
|0.40
|1.7203
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9944.00
|14
|2006.01.02 06:47
|close
|7
|0.80
|1.7199
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|9787.20
|15
|2006.01.02 09:18
|close
|1
|0.20
|1.7240
|0.0000
|0.0000
|18.20
|9805.40
|16
|2006.01.02 09:18
|close
|10
|1.00
|1.7244
|0.0000
|0.0000
|-147.00
|9658.40
|17
|2006.01.02 09:25
|close
|3
|0.40
|1.7247
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9714.40
|18
|2006.01.02 09:25
|close
|8
|0.80
|1.7251
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|9557.60
|19
|2006.01.02 23:05
|close
|6
|0.60
|1.7193
|0.0000
|0.0000
|126.00
|9683.60
|20
|2006.01.02 23:05
|close
|5
|0.60
|1.7189
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|9524.00
|21
|2006.01.02 23:05
|buy
|11
|0.20
|1.7194
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.01.02 23:05
|sell
|12
|0.20
|1.7190
|0.0000
|0.0000
|23
|2006.01.02 23:05
|buy
|13
|0.40
|1.7194
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.01.02 23:05
|sell
|14
|0.40
|1.7190
|0.0000
|0.0000
|25
|2006.01.02 23:05
|buy
|15
|0.60
|1.7194
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.01.02 23:05
|sell
|16
|0.60
|1.7190
|0.0000
|0.0000
|27
|2006.01.02 23:05
|buy
|17
|0.80
|1.7194
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.01.02 23:05
|sell
|18
|0.80
|1.7190
|0.0000
|0.0000
|29
|2006.01.02 23:05
|buy
|19
|1.00
|1.7194
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.01.02 23:05
|sell
|20
|1.00
|1.7190
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.01.02 23:07
|close
|11
|0.20
|1.7205
|0.0000
|0.0000
|15.40
|9539.40
|32
|2006.01.02 23:07
|close
|20
|1.00
|1.7209
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|9406.40
|33
|2006.01.03 01:13
|close
|13
|0.40
|1.7215
|0.0000
|0.0000
|58.07
|9464.47
|34
|2006.01.03 01:13
|close
|18
|0.80
|1.7219
|0.0000
|0.0000
|-164.25
|9300.22
|35
|2006.01.03 01:20
|close
|15
|0.60
|1.7224
|0.0000
|0.0000
|124.91
|9425.13
|36
|2006.01.03 01:20
|close
|16
|0.60
|1.7228
|0.0000
|0.0000
|-160.99
|9264.15
|37
|2006.01.03 01:23
|close
|17
|0.80
|1.7234
|0.0000
|0.0000
|222.54
|9486.69
|38
|2006.01.03 01:23
|close
|14
|0.40
|1.7238
|0.0000
|0.0000
|-135.32
|9351.37
|39
|2006.01.03 02:56
|close
|19
|1.00
|1.7245
|0.0000
|0.0000
|355.18
|9706.55
|40
|2006.01.03 02:56
|close
|12
|0.20
|1.7249
|0.0000
|0.0000
|-83.06
|9623.48
|41
|2006.01.03 02:56
|buy
|21
|0.20
|1.7250
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.01.03 02:56
|sell
|22
|0.20
|1.7246
|0.0000
|0.0000
|43
|2006.01.03 02:56
|buy
|23
|0.40
|1.7250
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.01.03 02:56
|sell
|24
|0.40
|1.7246
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.01.03 02:56
|buy
|25
|0.60
|1.7250
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.01.03 02:56
|sell
|26
|0.60
|1.7246
|0.0000
|0.0000
|47
|2006.01.03 02:56
|buy
|27
|0.80
|1.7250
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.01.03 02:56
|sell
|28
|0.80
|1.7246
|0.0000
|0.0000
|49
|2006.01.03 02:56
|buy
|29
|1.00
|1.7250
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.01.03 02:56
|sell
|30
|1.00
|1.7246
|0.0000
|0.0000
|51
|2006.01.03 03:08
|close
|21
|0.20
|1.7260
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9637.48
|52
|2006.01.03 03:08
|close
|30
|1.00
|1.7264
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9511.48
|53
|2006.01.03 03:25
|close
|23
|0.40
|1.7270
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9567.48
|54
|2006.01.03 03:25
|close
|28
|0.80
|1.7274
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|9410.68
|55
|2006.01.03 03:51
|close
|25
|0.60
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|126.00
|9536.68
|56
|2006.01.03 03:51
|close
|26
|0.60
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|9377.08
|57
|2006.01.03 06:09
|close
|27
|0.80
|1.7290
|0.0000
|0.0000
|224.00
|9601.08
|58
|2006.01.03 06:09
|close
|24
|0.40
|1.7294
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|9466.68
|59
|2006.01.03 06:18
|close
|29
|1.00
|1.7300
|0.0000
|0.0000
|350.00
|9816.68
|60
|2006.01.03 06:18
|close
|22
|0.20
|1.7304
|0.0000
|0.0000
|-81.20
|9735.48
|61
|2006.01.03 06:18
|buy
|31
|0.20
|1.7302
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.01.03 06:18
|sell
|32
|0.20
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|63
|2006.01.03 06:18
|buy
|33
|0.40
|1.7302
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.01.03 06:18
|sell
|34
|0.40
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.01.03 06:18
|buy
|35
|0.60
|1.7302
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.01.03 06:18
|sell
|36
|0.60
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|67
|2006.01.03 06:18
|buy
|37
|0.80
|1.7302
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.01.03 06:18
|sell
|38
|0.80
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|69
|2006.01.03 06:18
|buy
|39
|1.00
|1.7302
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.01.03 06:18
|sell
|40
|1.00
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|71
|2006.01.03 06:29
|close
|31
|0.20
|1.7314
|0.0000
|0.0000
|16.80
|9752.28
|72
|2006.01.03 06:29
|close
|40
|1.00
|1.7318
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|9612.28
|73
|2006.01.03 07:39
|close
|32
|0.20
|1.7288
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9626.28
|74
|2006.01.03 07:39
|close
|39
|1.00
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9500.28
|75
|2006.01.03 07:45
|close
|34
|0.40
|1.7278
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9556.28
|76
|2006.01.03 07:45
|close
|37
|0.80
|1.7274
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|9399.48
|77
|2006.01.03 09:10
|close
|33
|0.40
|1.7323
|0.0000
|0.0000
|58.80
|9458.28
|78
|2006.01.03 09:10
|close
|38
|0.80
|1.7327
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|9295.88
|79
|2006.01.03 09:33
|close
|35
|0.60
|1.7335
|0.0000
|0.0000
|138.60
|9434.48
|80
|2006.01.03 09:33
|close
|36
|0.60
|1.7339
|0.0000
|0.0000
|-172.20
|9262.28
|81
|2006.01.03 09:33
|buy
|41
|0.20
|1.7338
|0.0000
|0.0000
|82
|2006.01.03 09:33
|sell
|42
|0.20
|1.7334
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.01.03 09:33
|buy
|43
|0.40
|1.7338
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.01.03 09:33
|sell
|44
|0.40
|1.7334
|0.0000
|0.0000
|85
|2006.01.03 09:33
|buy
|45
|0.60
|1.7338
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.01.03 09:33
|sell
|46
|0.60
|1.7334
|0.0000
|0.0000
|87
|2006.01.03 09:33
|buy
|47
|0.80
|1.7338
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.01.03 09:33
|sell
|48
|0.80
|1.7334
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.01.03 09:33
|buy
|49
|1.00
|1.7338
|0.0000
|0.0000
|90
|2006.01.03 09:33
|sell
|50
|1.00
|1.7334
|0.0000
|0.0000
|91
|2006.01.03 09:37
|close
|42
|0.20
|1.7324
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9276.28
|92
|2006.01.03 09:37
|close
|49
|1.00
|1.7320
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9150.28
|93
|2006.01.03 10:14
|close
|44
|0.40
|1.7314
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9206.28
|94
|2006.01.03 10:14
|close
|47
|0.80
|1.7310
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|9049.48
|95
|2006.01.03 10:16
|close
|46
|0.60
|1.7302
|0.0000
|0.0000
|134.40
|9183.88
|96
|2006.01.03 10:16
|close
|45
|0.60
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|9015.88
|97
|2006.01.03 12:04
|close
|48
|0.80
|1.7292
|0.0000
|0.0000
|235.20
|9251.08
|98
|2006.01.03 12:04
|close
|43
|0.40
|1.7288
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|9111.08
|99
|2006.01.03 12:10
|close
|50
|1.00
|1.7283
|0.0000
|0.0000
|357.00
|9468.08
|100
|2006.01.03 12:10
|close
|41
|0.20
|1.7279
|0.0000
|0.0000
|-82.60
|9385.48
|101
|2006.01.03 12:10
|buy
|51
|0.20
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.01.03 12:10
|sell
|52
|0.20
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|103
|2006.01.03 12:10
|buy
|53
|0.40
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.01.03 12:10
|sell
|54
|0.40
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|105
|2006.01.03 12:10
|buy
|55
|0.60
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.01.03 12:10
|sell
|56
|0.60
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|107
|2006.01.03 12:10
|buy
|57
|0.80
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.01.03 12:10
|sell
|58
|0.80
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|109
|2006.01.03 12:10
|buy
|59
|1.00
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.01.03 12:10
|sell
|60
|1.00
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|111
|2006.01.03 12:12
|close
|51
|0.20
|1.7294
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9399.48
|112
|2006.01.03 12:12
|close
|60
|1.00
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9273.48
|113
|2006.01.03 14:22
|close
|52
|0.20
|1.7270
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9287.48
|114
|2006.01.03 14:22
|close
|59
|1.00
|1.7266
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9161.48
|115
|2006.01.03 14:23
|close
|54
|0.40
|1.7260
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9217.48
|116
|2006.01.03 14:23
|close
|57
|0.80
|1.7256
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|9060.68
|117
|2006.01.03 15:38
|close
|53
|0.40
|1.7305
|0.0000
|0.0000
|58.80
|9119.48
|118
|2006.01.03 15:38
|close
|58
|0.80
|1.7309
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|8957.08
|119
|2006.01.03 15:59
|close
|55
|0.60
|1.7314
|0.0000
|0.0000
|126.00
|9083.08
|120
|2006.01.03 15:59
|close
|56
|0.60
|1.7318
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|8923.48
|121
|2006.01.03 15:59
|buy
|61
|0.20
|1.7315
|0.0000
|0.0000
|122
|2006.01.03 15:59
|sell
|62
|0.20
|1.7311
|0.0000
|0.0000
|123
|2006.01.03 15:59
|buy
|63
|0.40
|1.7315
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.01.03 15:59
|sell
|64
|0.40
|1.7311
|0.0000
|0.0000
|125
|2006.01.03 15:59
|buy
|65
|0.60
|1.7315
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.01.03 15:59
|sell
|66
|0.60
|1.7311
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.01.03 15:59
|buy
|67
|0.80
|1.7315
|0.0000
|0.0000
|128
|2006.01.03 15:59
|sell
|68
|0.80
|1.7311
|0.0000
|0.0000
|129
|2006.01.03 15:59
|buy
|69
|1.00
|1.7315
|0.0000
|0.0000
|130
|2006.01.03 15:59
|sell
|70
|1.00
|1.7311
|0.0000
|0.0000
|131
|2006.01.03 16:01
|close
|61
|0.20
|1.7326
|0.0000
|0.0000
|15.40
|8938.88
|132
|2006.01.03 16:01
|close
|70
|1.00
|1.7330
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|8805.88
|133
|2006.01.03 16:10
|close
|63
|0.40
|1.7335
|0.0000
|0.0000
|56.00
|8861.88
|134
|2006.01.03 16:10
|close
|68
|0.80
|1.7339
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|8705.08
|135
|2006.01.03 16:17
|close
|65
|0.60
|1.7348
|0.0000
|0.0000
|138.60
|8843.68
|136
|2006.01.03 16:17
|close
|66
|0.60
|1.7352
|0.0000
|0.0000
|-172.20
|8671.48
|137
|2006.01.03 16:18
|close
|67
|0.80
|1.7355
|0.0000
|0.0000
|224.00
|8895.48
|138
|2006.01.03 16:18
|close
|64
|0.40
|1.7359
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|8761.08
|139
|2006.01.03 16:24
|close
|69
|1.00
|1.7365
|0.0000
|0.0000
|350.00
|9111.08
|140
|2006.01.03 16:24
|close
|62
|0.20
|1.7369
|0.0000
|0.0000
|-81.20
|9029.88
|141
|2006.01.03 16:24
|buy
|71
|0.20
|1.7372
|0.0000
|0.0000
|142
|2006.01.03 16:24
|sell
|72
|0.20
|1.7368
|0.0000
|0.0000
|143
|2006.01.03 16:24
|buy
|73
|0.40
|1.7372
|0.0000
|0.0000
|144
|2006.01.03 16:24
|sell
|74
|0.40
|1.7368
|0.0000
|0.0000
|145
|2006.01.03 16:24
|buy
|75
|0.60
|1.7372
|0.0000
|0.0000
|146
|2006.01.03 16:24
|sell
|76
|0.60
|1.7368
|0.0000
|0.0000
|147
|2006.01.03 16:24
|buy
|77
|0.80
|1.7372
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.01.03 16:24
|sell
|78
|0.80
|1.7368
|0.0000
|0.0000
|149
|2006.01.03 16:24
|buy
|79
|1.00
|1.7372
|0.0000
|0.0000
|150
|2006.01.03 16:24
|sell
|80
|1.00
|1.7368
|0.0000
|0.0000
|151
|2006.01.03 16:51
|close
|71
|0.20
|1.7383
|0.0000
|0.0000
|15.40
|9045.28
|152
|2006.01.03 16:51
|close
|80
|1.00
|1.7387
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|8912.28
|153
|2006.01.03 16:52
|close
|73
|0.40
|1.7393
|0.0000
|0.0000
|58.80
|8971.08
|154
|2006.01.03 16:52
|close
|78
|0.80
|1.7397
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|8808.68
|155
|2006.01.03 17:56
|close
|75
|0.60
|1.7403
|0.0000
|0.0000
|130.20
|8938.88
|156
|2006.01.03 17:56
|close
|76
|0.60
|1.7407
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|8775.08
|157
|2006.01.03 18:13
|close
|77
|0.80
|1.7413
|0.0000
|0.0000
|229.60
|9004.68
|158
|2006.01.03 18:13
|close
|74
|0.40
|1.7417
|0.0000
|0.0000
|-137.20
|8867.48
|159
|2006.01.03 18:18
|close
|79
|1.00
|1.7422
|0.0000
|0.0000
|350.00
|9217.48
|160
|2006.01.03 18:18
|close
|72
|0.20
|1.7426
|0.0000
|0.0000
|-81.20
|9136.28
|161
|2006.01.03 18:18
|buy
|81
|0.20
|1.7427
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.01.03 18:18
|sell
|82
|0.20
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|163
|2006.01.03 18:18
|buy
|83
|0.40
|1.7427
|0.0000
|0.0000
|164
|2006.01.03 18:18
|sell
|84
|0.40
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|165
|2006.01.03 18:18
|buy
|85
|0.60
|1.7427
|0.0000
|0.0000
|166
|2006.01.03 18:18
|sell
|86
|0.60
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|167
|2006.01.03 18:18
|buy
|87
|0.80
|1.7427
|0.0000
|0.0000
|168
|2006.01.03 18:18
|sell
|88
|0.80
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|169
|2006.01.03 18:18
|buy
|89
|1.00
|1.7427
|0.0000
|0.0000
|170
|2006.01.03 18:18
|sell
|90
|1.00
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|171
|2006.01.03 18:27
|close
|82
|0.20
|1.7413
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9150.28
|172
|2006.01.03 18:27
|close
|89
|1.00
|1.7409
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9024.28
|173
|2006.01.03 20:03
|close
|81
|0.20
|1.7437
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9038.28
|174
|2006.01.03 20:03
|close
|90
|1.00
|1.7441
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|8912.28
|175
|2006.01.03 20:05
|close
|83
|0.40
|1.7447
|0.0000
|0.0000
|56.00
|8968.28
|176
|2006.01.03 20:05
|close
|88
|0.80
|1.7451
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|8811.48
|177
|2006.01.03 20:35
|close
|85
|0.60
|1.7458
|0.0000
|0.0000
|130.20
|8941.68
|178
|2006.01.03 20:35
|close
|86
|0.60
|1.7462
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|8777.88
|179
|2006.01.03 23:51
|close
|87
|0.80
|1.7467
|0.0000
|0.0000
|224.00
|9001.88
|180
|2006.01.03 23:51
|close
|84
|0.40
|1.7471
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|8867.48
|181
|2006.01.03 23:51
|buy
|91
|0.20
|1.7470
|0.0000
|0.0000
|182
|2006.01.03 23:51
|sell
|92
|0.20
|1.7466
|0.0000
|0.0000
|183
|2006.01.03 23:51
|buy
|93
|0.40
|1.7470
|0.0000
|0.0000
|184
|2006.01.03 23:51
|sell
|94
|0.40
|1.7466
|0.0000
|0.0000
|185
|2006.01.03 23:51
|buy
|95
|0.60
|1.7470
|0.0000
|0.0000
|186
|2006.01.03 23:51
|sell
|96
|0.60
|1.7466
|0.0000
|0.0000
|187
|2006.01.03 23:51
|buy
|97
|0.80
|1.7470
|0.0000
|0.0000
|188
|2006.01.03 23:51
|sell
|98
|0.80
|1.7466
|0.0000
|0.0000
|189
|2006.01.03 23:51
|buy
|99
|1.00
|1.7470
|0.0000
|0.0000
|190
|2006.01.03 23:51
|sell
|100
|1.00
|1.7466
|0.0000
|0.0000
|191
|2006.01.04 00:32
|close
|91
|0.20
|1.7481
|0.0000
|0.0000
|15.04
|8882.52
|192
|2006.01.04 00:32
|close
|100
|1.00
|1.7485
|0.0000
|0.0000
|-135.31
|8747.21
|193
|2006.01.04 01:45
|close
|93
|0.40
|1.7490
|0.0000
|0.0000
|55.27
|8802.48
|194
|2006.01.04 01:45
|close
|98
|0.80
|1.7494
|0.0000
|0.0000
|-158.65
|8643.83
|195
|2006.01.04 01:48
|close
|95
|0.60
|1.7500
|0.0000
|0.0000
|124.91
|8768.74
|196
|2006.01.04 01:48
|close
|96
|0.60
|1.7504
|0.0000
|0.0000
|-160.99
|8607.76
|197
|2006.01.04 03:10
|close
|97
|0.80
|1.7510
|0.0000
|0.0000
|222.54
|8830.30
|198
|2006.01.04 03:10
|close
|94
|0.40
|1.7514
|0.0000
|0.0000
|-135.32
|8694.98
|199
|2006.01.04 03:27
|close
|99
|1.00
|1.7524
|0.0000
|0.0000
|376.18
|9071.16
|200
|2006.01.04 03:27
|close
|92
|0.20
|1.7528
|0.0000
|0.0000
|-87.26
|8983.89
|201
|2006.01.04 03:27
|buy
|101
|0.20
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|202
|2006.01.04 03:27
|sell
|102
|0.20
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|203
|2006.01.04 03:27
|buy
|103
|0.40
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|204
|2006.01.04 03:27
|sell
|104
|0.40
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|205
|2006.01.04 03:27
|buy
|105
|0.60
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|206
|2006.01.04 03:27
|sell
|106
|0.60
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|207
|2006.01.04 03:27
|buy
|107
|0.80
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|208
|2006.01.04 03:27
|sell
|108
|0.80
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|209
|2006.01.04 03:27
|buy
|109
|1.00
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|210
|2006.01.04 03:27
|sell
|110
|1.00
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|211
|2006.01.04 03:34
|close
|102
|0.20
|1.7511
|0.0000
|0.0000
|14.00
|8997.89
|212
|2006.01.04 03:34
|close
|109
|1.00
|1.7507
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|8871.89
|213
|2006.01.04 04:13
|close
|101
|0.20
|1.7536
|0.0000
|0.0000
|15.40
|8887.29
|214
|2006.01.04 04:13
|close
|110
|1.00
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|8754.29
|215
|2006.01.04 05:43
|close
|104
|0.40
|1.7500
|0.0000
|0.0000
|58.80
|8813.09
|216
|2006.01.04 05:43
|close
|107
|0.80
|1.7496
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|8650.69
|217
|2006.01.04 07:54
|close
|106
|0.60
|1.7490
|0.0000
|0.0000
|130.20
|8780.89
|218
|2006.01.04 07:54
|close
|105
|0.60
|1.7486
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|8617.09
|219
|2006.01.04 08:07
|close
|108
|0.80
|1.7479
|0.0000
|0.0000
|235.20
|8852.29
|220
|2006.01.04 08:07
|close
|103
|0.40
|1.7475
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|8712.29
|221
|2006.01.04 08:07
|buy
|111
|0.20
|1.7481
|0.0000
|0.0000
|222
|2006.01.04 08:07
|sell
|112
|0.20
|1.7477
|0.0000
|0.0000
|223
|2006.01.04 08:07
|buy
|113
|0.40
|1.7481
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.01.04 08:07
|sell
|114
|0.40
|1.7477
|0.0000
|0.0000
|225
|2006.01.04 08:07
|buy
|115
|0.60
|1.7481
|0.0000
|0.0000
|226
|2006.01.04 08:07
|sell
|116
|0.60
|1.7477
|0.0000
|0.0000
|227
|2006.01.04 08:07
|buy
|117
|0.80
|1.7481
|0.0000
|0.0000
|228
|2006.01.04 08:07
|sell
|118
|0.80
|1.7477
|0.0000
|0.0000
|229
|2006.01.04 08:07
|buy
|119
|1.00
|1.7481
|0.0000
|0.0000
|230
|2006.01.04 08:07
|sell
|120
|1.00
|1.7477
|0.0000
|0.0000
|231
|2006.01.04 08:08
|close
|112
|0.20
|1.7465
|0.0000
|0.0000
|16.80
|8729.09
|232
|2006.01.04 08:08
|close
|119
|1.00
|1.7461
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|8589.09
|233
|2006.01.04 08:24
|close
|111
|0.20
|1.7492
|0.0000
|0.0000
|15.40
|8604.49
|234
|2006.01.04 08:24
|close
|120
|1.00
|1.7496
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|8471.49
|235
|2006.01.04 08:43
|close
|113
|0.40
|1.7502
|0.0000
|0.0000
|58.80
|8530.29
|236
|2006.01.04 08:43
|close
|118
|0.80
|1.7506
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|8367.89
|237
|2006.01.04 08:48
|close
|115
|0.60
|1.7511
|0.0000
|0.0000
|126.00
|8493.89
|238
|2006.01.04 08:48
|close
|116
|0.60
|1.7515
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|8334.29
|239
|2006.01.04 09:32
|close
|117
|0.80
|1.7524
|0.0000
|0.0000
|240.80
|8575.09
|240
|2006.01.04 09:32
|close
|114
|0.40
|1.7528
|0.0000
|0.0000
|-142.80
|8432.29
|241
|2006.01.04 09:32
|buy
|121
|0.20
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|242
|2006.01.04 09:32
|sell
|122
|0.20
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|243
|2006.01.04 09:32
|buy
|123
|0.40
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|244
|2006.01.04 09:32
|sell
|124
|0.40
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|245
|2006.01.04 09:32
|buy
|125
|0.60
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|246
|2006.01.04 09:32
|sell
|126
|0.60
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|247
|2006.01.04 09:32
|buy
|127
|0.80
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|248
|2006.01.04 09:32
|sell
|128
|0.80
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|249
|2006.01.04 09:32
|buy
|129
|1.00
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|250
|2006.01.04 09:32
|sell
|130
|1.00
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|251
|2006.01.04 09:33
|close
|122
|0.20
|1.7513
|0.0000
|0.0000
|14.00
|8446.29
|252
|2006.01.04 09:33
|close
|129
|1.00
|1.7509
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|8320.29
|253
|2006.01.04 10:09
|close
|121
|0.20
|1.7539
|0.0000
|0.0000
|16.80
|8337.09
|254
|2006.01.04 10:09
|close
|130
|1.00
|1.7543
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|8197.09
|255
|2006.01.04 10:19
|close
|123
|0.40
|1.7547
|0.0000
|0.0000
|56.00
|8253.09
|256
|2006.01.04 10:19
|close
|128
|0.80
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|8096.29
|257
|2006.01.04 10:22
|close
|125
|0.60
|1.7560
|0.0000
|0.0000
|138.60
|8234.89
|258
|2006.01.04 10:22
|close
|126
|0.60
|1.7564
|0.0000
|0.0000
|-172.20
|8062.69
|259
|2006.01.04 13:10
|close
|127
|0.80
|1.7567
|0.0000
|0.0000
|224.00
|8286.69
|260
|2006.01.04 13:10
|close
|124
|0.40
|1.7571
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|8152.29
|261
|2006.01.04 13:10
|buy
|131
|0.20
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|262
|2006.01.04 13:10
|sell
|132
|0.20
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|263
|2006.01.04 13:10
|buy
|133
|0.40
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|264
|2006.01.04 13:10
|sell
|134
|0.40
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|265
|2006.01.04 13:10
|buy
|135
|0.60
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|266
|2006.01.04 13:10
|sell
|136
|0.60
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|267
|2006.01.04 13:10
|buy
|137
|0.80
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|268
|2006.01.04 13:10
|sell
|138
|0.80
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|269
|2006.01.04 13:10
|buy
|139
|1.00
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|270
|2006.01.04 13:10
|sell
|140
|1.00
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|271
|2006.01.04 13:32
|close
|131
|0.20
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|15.40
|8167.69
|272
|2006.01.04 13:32
|close
|140
|1.00
|1.7585
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|8034.69
|273
|2006.01.04 13:37
|close
|133
|0.40
|1.7590
|0.0000
|0.0000
|56.00
|8090.69
|274
|2006.01.04 13:37
|close
|138
|0.80
|1.7594
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|7933.89
|275
|2006.01.04 14:18
|close
|132
|0.20
|1.7556
|0.0000
|0.0000
|14.00
|7947.89
|276
|2006.01.04 14:18
|close
|139
|1.00
|1.7552
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|7821.89
|277
|2006.01.04 16:40
|close
|135
|0.60
|1.7600
|0.0000
|0.0000
|126.00
|7947.89
|278
|2006.01.04 16:40
|close
|136
|0.60
|1.7604
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|7788.29
|279
|2006.01.04 17:12
|close
|137
|0.80
|1.7612
|0.0000
|0.0000
|235.20
|8023.49
|280
|2006.01.04 17:12
|close
|134
|0.40
|1.7616
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|7883.49
|281
|2006.01.04 17:12
|buy
|141
|0.20
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|282
|2006.01.04 17:12
|sell
|142
|0.20
|1.7611
|0.0000
|0.0000
|283
|2006.01.04 17:12
|buy
|143
|0.40
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|284
|2006.01.04 17:12
|sell
|144
|0.40
|1.7611
|0.0000
|0.0000
|285
|2006.01.04 17:12
|buy
|145
|0.60
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|286
|2006.01.04 17:12
|sell
|146
|0.60
|1.7611
|0.0000
|0.0000
|287
|2006.01.04 17:12
|buy
|147
|0.80
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|288
|2006.01.04 17:12
|sell
|148
|0.80
|1.7611
|0.0000
|0.0000
|289
|2006.01.04 17:12
|buy
|149
|1.00
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|290
|2006.01.04 17:12
|sell
|150
|1.00
|1.7611
|0.0000
|0.0000
|291
|2006.01.04 17:17
|close
|142
|0.20
|1.7600
|0.0000
|0.0000
|15.40
|7898.89
|292
|2006.01.04 17:17
|close
|149
|1.00
|1.7596
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|7765.89
|293
|2006.01.04 17:21
|close
|144
|0.40
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|64.40
|7830.29
|294
|2006.01.04 17:21
|close
|147
|0.80
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|-173.60
|7656.69
|295
|2006.01.04 17:26
|close
|146
|0.60
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|126.00
|7782.69
|296
|2006.01.04 17:26
|close
|145
|0.60
|1.7577
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|7623.09
|297
|2006.01.04 23:42
|close
|148
|0.80
|1.7571
|0.0000
|0.0000
|224.00
|7847.09
|298
|2006.01.04 23:42
|close
|143
|0.40
|1.7567
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|7712.69
|299
|2006.01.04 23:56
|close
|150
|1.00
|1.7559
|0.0000
|0.0000
|364.00
|8076.69
|300
|2006.01.04 23:56
|close
|141
|0.20
|1.7555
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|7992.69
|301
|2006.01.04 23:56
|buy
|151
|0.20
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|302
|2006.01.04 23:56
|sell
|152
|0.20
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|303
|2006.01.04 23:56
|buy
|153
|0.40
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|304
|2006.01.04 23:56
|sell
|154
|0.40
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|305
|2006.01.04 23:56
|buy
|155
|0.60
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|306
|2006.01.04 23:56
|sell
|156
|0.60
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|307
|2006.01.04 23:56
|buy
|157
|0.80
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|308
|2006.01.04 23:56
|sell
|158
|0.80
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|309
|2006.01.04 23:56
|buy
|159
|1.00
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|310
|2006.01.04 23:56
|sell
|160
|1.00
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|311
|2006.01.05 00:43
|close
|151
|0.20
|1.7571
|0.0000
|0.0000
|12.91
|8005.60
|312
|2006.01.05 00:43
|close
|160
|1.00
|1.7575
|0.0000
|0.0000
|-132.93
|7872.67
|313
|2006.01.05 00:44
|close
|153
|0.40
|1.7582
|0.0000
|0.0000
|56.62
|7929.29
|314
|2006.01.05 00:44
|close
|158
|0.80
|1.7586
|0.0000
|0.0000
|-167.94
|7761.34
|315
|2006.01.05 06:52
|close
|152
|0.20
|1.7547
|0.0000
|0.0000
|12.61
|7773.96
|316
|2006.01.05 06:52
|close
|159
|1.00
|1.7543
|0.0000
|0.0000
|-131.46
|7642.50
|317
|2006.01.05 09:14
|close
|154
|0.40
|1.7535
|0.0000
|0.0000
|58.83
|7701.33
|318
|2006.01.05 09:14
|close
|157
|0.80
|1.7531
|0.0000
|0.0000
|-172.37
|7528.96
|319
|2006.01.05 09:20
|close
|156
|0.60
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|121.84
|7650.80
|320
|2006.01.05 09:20
|close
|155
|0.60
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|-162.88
|7487.92
|321
|2006.01.05 09:20
|buy
|161
|0.20
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|322
|2006.01.05 09:20
|sell
|162
|0.20
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|323
|2006.01.05 09:20
|buy
|163
|0.40
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|324
|2006.01.05 09:20
|sell
|164
|0.40
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|325
|2006.01.05 09:20
|buy
|165
|0.60
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|326
|2006.01.05 09:20
|sell
|166
|0.60
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|327
|2006.01.05 09:20
|buy
|167
|0.80
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|328
|2006.01.05 09:20
|sell
|168
|0.80
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|329
|2006.01.05 09:20
|buy
|169
|1.00
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|330
|2006.01.05 09:20
|sell
|170
|1.00
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|331
|2006.01.05 09:29
|close
|161
|0.20
|1.7541
|0.0000
|0.0000
|16.80
|7504.72
|332
|2006.01.05 09:29
|close
|170
|1.00
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|7364.72
|333
|2006.01.05 09:31
|close
|163
|0.40
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|61.60
|7426.32
|334
|2006.01.05 09:31
|close
|168
|0.80
|1.7555
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|7258.32
|335
|2006.01.05 09:53
|close
|162
|0.20
|1.7512
|0.0000
|0.0000
|18.20
|7276.52
|336
|2006.01.05 09:53
|close
|169
|1.00
|1.7508
|0.0000
|0.0000
|-147.00
|7129.52
|337
|2006.01.05 10:56
|close
|165
|0.60
|1.7560
|0.0000
|0.0000
|130.20
|7259.72
|338
|2006.01.05 10:56
|close
|166
|0.60
|1.7564
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|7095.92
|339
|2006.01.05 11:47
|close
|164
|0.40
|1.7502
|0.0000
|0.0000
|64.40
|7160.32
|340
|2006.01.05 11:47
|close
|167
|0.80
|1.7498
|0.0000
|0.0000
|-173.60
|6986.72
|341
|2006.01.05 11:47
|buy
|171
|0.20
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|342
|2006.01.05 11:47
|sell
|172
|0.20
|1.7501
|0.0000
|0.0000
|343
|2006.01.05 11:47
|buy
|173
|0.40
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|344
|2006.01.05 11:47
|sell
|174
|0.40
|1.7501
|0.0000
|0.0000
|345
|2006.01.05 11:47
|buy
|175
|0.60
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|346
|2006.01.05 11:47
|sell
|176
|0.60
|1.7501
|0.0000
|0.0000
|347
|2006.01.05 11:47
|buy
|177
|0.80
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|348
|2006.01.05 11:47
|sell
|178
|0.80
|1.7501
|0.0000
|0.0000
|349
|2006.01.05 11:47
|buy
|179
|1.00
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|350
|2006.01.05 11:47
|sell
|180
|1.00
|1.7501
|0.0000
|0.0000
|351
|2006.01.05 12:07
|close
|172
|0.20
|1.7489
|0.0000
|0.0000
|16.80
|7003.52
|352
|2006.01.05 12:07
|close
|179
|1.00
|1.7485
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|6863.52
|353
|2006.01.05 12:25
|close
|171
|0.20
|1.7516
|0.0000
|0.0000
|15.40
|6878.92
|354
|2006.01.05 12:25
|close
|180
|1.00
|1.7520
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|6745.92
|355
|2006.01.05 12:27
|close
|173
|0.40
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|61.60
|6807.52
|356
|2006.01.05 12:27
|close
|178
|0.80
|1.7531
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|6639.52
|357
|2006.01.05 12:48
|close
|175
|0.60
|1.7536
|0.0000
|0.0000
|130.20
|6769.72
|358
|2006.01.05 12:48
|close
|176
|0.60
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|6605.92
|359
|2006.01.05 13:04
|close
|177
|0.80
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|224.00
|6829.92
|360
|2006.01.05 13:04
|close
|174
|0.40
|1.7549
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|6695.52
|361
|2006.01.05 13:04
|buy
|181
|0.20
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|362
|2006.01.05 13:04
|sell
|182
|0.20
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|363
|2006.01.05 13:04
|buy
|183
|0.40
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|364
|2006.01.05 13:04
|sell
|184
|0.40
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|365
|2006.01.05 13:04
|buy
|185
|0.60
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|366
|2006.01.05 13:04
|sell
|186
|0.60
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|367
|2006.01.05 13:04
|buy
|187
|0.80
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|368
|2006.01.05 13:04
|sell
|188
|0.80
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|369
|2006.01.05 13:04
|buy
|189
|1.00
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|370
|2006.01.05 13:04
|sell
|190
|1.00
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|371
|2006.01.05 13:11
|close
|182
|0.20
|1.7536
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6709.52
|372
|2006.01.05 13:11
|close
|189
|1.00
|1.7532
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|6583.52
|373
|2006.01.05 14:43
|close
|184
|0.40
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|64.40
|6647.92
|374
|2006.01.05 14:43
|close
|187
|0.80
|1.7519
|0.0000
|0.0000
|-173.60
|6474.32
|375
|2006.01.05 16:28
|close
|181
|0.20
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|15.40
|6489.72
|376
|2006.01.05 16:28
|close
|190
|1.00
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|6356.72
|377
|2006.01.05 16:31
|close
|183
|0.40
|1.7572
|0.0000
|0.0000
|61.60
|6418.32
|378
|2006.01.05 16:31
|close
|188
|0.80
|1.7576
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|6250.32
|379
|2006.01.05 18:31
|close
|185
|0.60
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|130.20
|6380.52
|380
|2006.01.05 18:31
|close
|186
|0.60
|1.7585
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|6216.72
|381
|2006.01.05 18:31
|buy
|191
|0.20
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|382
|2006.01.05 18:31
|sell
|192
|0.20
|1.7580
|0.0000
|0.0000
|383
|2006.01.05 18:31
|buy
|193
|0.40
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|384
|2006.01.05 18:31
|sell
|194
|0.40
|1.7580
|0.0000
|0.0000
|385
|2006.01.05 18:31
|buy
|195
|0.60
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|386
|2006.01.05 18:31
|sell
|196
|0.60
|1.7580
|0.0000
|0.0000
|387
|2006.01.05 18:31
|buy
|197
|0.80
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|388
|2006.01.05 18:31
|sell
|198
|0.80
|1.7580
|0.0000
|0.0000
|389
|2006.01.05 18:31
|buy
|199
|1.00
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|390
|2006.01.05 18:31
|sell
|200
|1.00
|1.7580
|0.0000
|0.0000
|391
|2006.01.05 18:36
|close
|192
|0.20
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6230.72
|392
|2006.01.05 18:36
|close
|199
|1.00
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|6104.72
|393
|2006.01.05 20:56
|close
|194
|0.40
|1.7560
|0.0000
|0.0000
|56.00
|6160.72
|394
|2006.01.05 20:56
|close
|197
|0.80
|1.7556
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|6003.92
|395
|2006.01.05 21:09
|close
|196
|0.60
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|126.00
|6129.92
|396
|2006.01.05 21:09
|close
|195
|0.60
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|5970.32
|397
|2006.01.06 02:36
|close
|198
|0.80
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|222.15
|6192.48
|398
|2006.01.06 02:36
|close
|193
|0.40
|1.7536
|0.0000
|0.0000
|-135.13
|6057.35
|399
|2006.01.06 02:50
|close
|200
|1.00
|1.7528
|0.0000
|0.0000
|361.69
|6419.04
|400
|2006.01.06 02:50
|close
|191
|0.20
|1.7524
|0.0000
|0.0000
|-84.36
|6334.67
|401
|2006.01.06 02:50
|buy
|201
|0.20
|1.7530
|0.0000
|0.0000
|402
|2006.01.06 02:50
|sell
|202
|0.20
|1.7526
|0.0000
|0.0000
|403
|2006.01.06 02:50
|buy
|203
|0.40
|1.7530
|0.0000
|0.0000
|404
|2006.01.06 02:50
|sell
|204
|0.40
|1.7526
|0.0000
|0.0000
|405
|2006.01.06 02:50
|buy
|205
|0.60
|1.7530
|0.0000
|0.0000
|406
|2006.01.06 02:50
|sell
|206
|0.60
|1.7526
|0.0000
|0.0000
|407
|2006.01.06 02:50
|buy
|207
|0.80
|1.7530
|0.0000
|0.0000
|408
|2006.01.06 02:50
|sell
|208
|0.80
|1.7526
|0.0000
|0.0000
|409
|2006.01.06 02:50
|buy
|209
|1.00
|1.7530
|0.0000
|0.0000
|410
|2006.01.06 02:50
|sell
|210
|1.00
|1.7526
|0.0000
|0.0000
|411
|2006.01.06 02:55
|close
|201
|0.20
|1.7542
|0.0000
|0.0000
|16.80
|6351.47
|412
|2006.01.06 02:55
|close
|210
|1.00
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|6211.47
|413
|2006.01.06 09:23
|close
|202
|0.20
|1.7516
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6225.47
|414
|2006.01.06 09:23
|close
|209
|1.00
|1.7512
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|6099.47
|415
|2006.01.06 10:15
|close
|203
|0.40
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|56.00
|6155.47
|416
|2006.01.06 10:15
|close
|208
|0.80
|1.7554
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|5998.67
|417
|2006.01.06 10:59
|close
|205
|0.60
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|130.20
|6128.87
|418
|2006.01.06 10:59
|close
|206
|0.60
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|5965.07
|419
|2006.01.06 13:41
|close
|207
|0.80
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|224.00
|6189.07
|420
|2006.01.06 13:41
|close
|204
|0.40
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|6054.67
|421
|2006.01.06 13:41
|buy
|211
|0.20
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|422
|2006.01.06 13:41
|sell
|212
|0.20
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|423
|2006.01.06 13:41
|buy
|213
|0.40
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|424
|2006.01.06 13:41
|sell
|214
|0.40
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|425
|2006.01.06 13:41
|buy
|215
|0.60
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.01.06 13:41
|sell
|216
|0.60
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|427
|2006.01.06 13:41
|buy
|217
|0.80
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|428
|2006.01.06 13:41
|sell
|218
|0.80
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|429
|2006.01.06 13:41
|buy
|219
|1.00
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|430
|2006.01.06 13:41
|sell
|220
|1.00
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|431
|2006.01.06 14:08
|close
|212
|0.20
|1.7559
|0.0000
|0.0000
|14.00
|6068.67
|432
|2006.01.06 14:08
|close
|219
|1.00
|1.7555
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5942.67
|433
|2006.01.06 14:31
|close
|211
|0.20
|1.7583
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5956.67
|434
|2006.01.06 14:31
|close
|220
|1.00
|1.7587
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5830.67
|435
|2006.01.06 14:31
|close
|213
|0.40
|1.7594
|0.0000
|0.0000
|58.80
|5889.47
|436
|2006.01.06 14:31
|close
|218
|0.80
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|5727.07
|437
|2006.01.06 14:31
|close
|215
|0.60
|1.7603
|0.0000
|0.0000
|126.00
|5853.07
|438
|2006.01.06 14:31
|close
|216
|0.60
|1.7607
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|5693.47
|439
|2006.01.06 14:49
|close
|217
|0.80
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|235.20
|5928.67
|440
|2006.01.06 14:49
|close
|214
|0.40
|1.7619
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|5788.67
|441
|2006.01.06 14:49
|buy
|221
|0.20
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|442
|2006.01.06 14:49
|sell
|222
|0.20
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|443
|2006.01.06 14:49
|buy
|223
|0.40
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.01.06 14:49
|sell
|224
|0.40
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|445
|2006.01.06 14:49
|buy
|225
|0.60
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|446
|2006.01.06 14:49
|sell
|226
|0.60
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|447
|2006.01.06 14:49
|buy
|227
|0.80
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|448
|2006.01.06 14:49
|sell
|228
|0.80
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|449
|2006.01.06 14:49
|buy
|229
|1.00
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.01.06 14:49
|sell
|230
|1.00
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|451
|2006.01.06 14:51
|close
|221
|0.20
|1.7630
|0.0000
|0.0000
|16.80
|5805.47
|452
|2006.01.06 14:51
|close
|230
|1.00
|1.7634
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|5665.47
|453
|2006.01.06 14:52
|close
|223
|0.40
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|61.60
|5727.07
|454
|2006.01.06 14:52
|close
|228
|0.80
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|5559.07
|455
|2006.01.06 14:53
|close
|225
|0.60
|1.7648
|0.0000
|0.0000
|126.00
|5685.07
|456
|2006.01.06 14:53
|close
|226
|0.60
|1.7652
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|5525.47
|457
|2006.01.06 15:53
|close
|227
|0.80
|1.7658
|0.0000
|0.0000
|224.00
|5749.47
|458
|2006.01.06 15:53
|close
|224
|0.40
|1.7662
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|5615.07
|459
|2006.01.06 15:53
|close
|229
|1.00
|1.7669
|0.0000
|0.0000
|357.00
|5972.07
|460
|2006.01.06 15:53
|close
|222
|0.20
|1.7673
|0.0000
|0.0000
|-82.60
|5889.47
|461
|2006.01.06 15:53
|buy
|231
|0.20
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|462
|2006.01.06 15:53
|sell
|232
|0.20
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|463
|2006.01.06 15:53
|buy
|233
|0.40
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|464
|2006.01.06 15:53
|sell
|234
|0.40
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|465
|2006.01.06 15:53
|buy
|235
|0.60
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|466
|2006.01.06 15:53
|sell
|236
|0.60
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|467
|2006.01.06 15:53
|buy
|237
|0.80
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|468
|2006.01.06 15:53
|sell
|238
|0.80
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|469
|2006.01.06 15:53
|buy
|239
|1.00
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|470
|2006.01.06 15:53
|sell
|240
|1.00
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|471
|2006.01.06 15:55
|close
|231
|0.20
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5903.47
|472
|2006.01.06 15:55
|close
|240
|1.00
|1.7685
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5777.47
|473
|2006.01.06 15:59
|close
|233
|0.40
|1.7692
|0.0000
|0.0000
|58.80
|5836.27
|474
|2006.01.06 15:59
|close
|238
|0.80
|1.7696
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|5673.87
|475
|2006.01.06 16:11
|close
|235
|0.60
|1.7701
|0.0000
|0.0000
|126.00
|5799.87
|476
|2006.01.06 16:11
|close
|236
|0.60
|1.7705
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|5640.27
|477
|2006.01.06 16:14
|close
|237
|0.80
|1.7712
|0.0000
|0.0000
|229.60
|5869.87
|478
|2006.01.06 16:14
|close
|234
|0.40
|1.7716
|0.0000
|0.0000
|-137.20
|5732.67
|479
|2006.01.06 16:51
|close
|239
|1.00
|1.7721
|0.0000
|0.0000
|350.00
|6082.67
|480
|2006.01.06 16:51
|close
|232
|0.20
|1.7725
|0.0000
|0.0000
|-81.20
|6001.47
|481
|2006.01.06 16:51
|buy
|241
|0.20
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|482
|2006.01.06 16:51
|sell
|242
|0.20
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|483
|2006.01.06 16:51
|buy
|243
|0.40
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|484
|2006.01.06 16:51
|sell
|244
|0.40
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|485
|2006.01.06 16:51
|buy
|245
|0.60
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|486
|2006.01.06 16:51
|sell
|246
|0.60
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|487
|2006.01.06 16:51
|buy
|247
|0.80
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.01.06 16:51
|sell
|248
|0.80
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|489
|2006.01.06 16:51
|buy
|249
|1.00
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|490
|2006.01.06 16:51
|sell
|250
|1.00
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|491
|2006.01.06 17:04
|close
|242
|0.20
|1.7709
|0.0000
|0.0000
|15.40
|6016.87
|492
|2006.01.06 17:04
|close
|249
|1.00
|1.7705
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|5883.87
|493
|2006.01.06 17:12
|close
|244
|0.40
|1.7700
|0.0000
|0.0000
|56.00
|5939.87
|494
|2006.01.06 17:12
|close
|247
|0.80
|1.7696
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|5783.07
|495
|2006.01.06 17:13
|close
|246
|0.60
|1.7690
|0.0000
|0.0000
|126.00
|5909.07
|496
|2006.01.06 17:13
|close
|245
|0.60
|1.7686
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|5749.47
|497
|2006.01.06 17:28
|close
|248
|0.80
|1.7680
|0.0000
|0.0000
|224.00
|5973.47
|498
|2006.01.06 17:28
|close
|243
|0.40
|1.7676
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|5839.07
|499
|2006.01.09 09:23
|close
|250
|1.00
|1.7669
|0.0000
|0.0000
|354.69
|6193.76
|500
|2006.01.09 09:23
|close
|241
|0.20
|1.7665
|0.0000
|0.0000
|-82.96
|6110.80
|501
|2006.01.09 09:23
|buy
|251
|0.20
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|502
|2006.01.09 09:23
|sell
|252
|0.20
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|503
|2006.01.09 09:23
|buy
|253
|0.40
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|504
|2006.01.09 09:23
|sell
|254
|0.40
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|505
|2006.01.09 09:23
|buy
|255
|0.60
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|506
|2006.01.09 09:23
|sell
|256
|0.60
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|507
|2006.01.09 09:23
|buy
|257
|0.80
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|508
|2006.01.09 09:23
|sell
|258
|0.80
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|509
|2006.01.09 09:23
|buy
|259
|1.00
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|510
|2006.01.09 09:23
|sell
|260
|1.00
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|511
|2006.01.09 10:03
|close
|252
|0.20
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|15.40
|6126.20
|512
|2006.01.09 10:03
|close
|259
|1.00
|1.7652
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|5993.20
|513
|2006.01.09 10:10
|close
|254
|0.40
|1.7647
|0.0000
|0.0000
|56.00
|6049.20
|514
|2006.01.09 10:10
|close
|257
|0.80
|1.7643
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|5892.40
|515
|2006.01.09 10:49
|close
|251
|0.20
|1.7682
|0.0000
|0.0000
|15.40
|5907.80
|516
|2006.01.09 10:49
|close
|260
|1.00
|1.7686
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|5774.80
|517
|2006.01.09 16:14
|close
|256
|0.60
|1.7636
|0.0000
|0.0000
|130.20
|5905.00
|518
|2006.01.09 16:14
|close
|255
|0.60
|1.7632
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|5741.20
|519
|2006.01.10 08:29
|close
|258
|0.80
|1.7624
|0.0000
|0.0000
|238.95
|5980.15
|520
|2006.01.10 08:29
|close
|253
|0.40
|1.7620
|0.0000
|0.0000
|-143.53
|5836.62
|521
|2006.01.10 08:29
|buy
|261
|0.20
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|522
|2006.01.10 08:29
|sell
|262
|0.20
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|523
|2006.01.10 08:29
|buy
|263
|0.40
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|524
|2006.01.10 08:29
|sell
|264
|0.40
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|525
|2006.01.10 08:29
|buy
|265
|0.60
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|526
|2006.01.10 08:29
|sell
|266
|0.60
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.01.10 08:29
|buy
|267
|0.80
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|528
|2006.01.10 08:29
|sell
|268
|0.80
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|529
|2006.01.10 08:29
|buy
|269
|1.00
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|530
|2006.01.10 08:29
|sell
|270
|1.00
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|531
|2006.01.10 08:36
|close
|261
|0.20
|1.7636
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5850.62
|532
|2006.01.10 08:36
|close
|270
|1.00
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5724.62
|533
|2006.01.10 08:57
|close
|263
|0.40
|1.7647
|0.0000
|0.0000
|58.80
|5783.42
|534
|2006.01.10 08:57
|close
|268
|0.80
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|5621.02
|535
|2006.01.10 09:00
|close
|265
|0.60
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|126.00
|5747.02
|536
|2006.01.10 09:00
|close
|266
|0.60
|1.7660
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|5587.42
|537
|2006.01.10 09:15
|close
|267
|0.80
|1.7666
|0.0000
|0.0000
|224.00
|5811.42
|538
|2006.01.10 09:15
|close
|264
|0.40
|1.7670
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|5677.02
|539
|2006.01.10 09:28
|close
|269
|1.00
|1.7677
|0.0000
|0.0000
|357.00
|6034.02
|540
|2006.01.10 09:28
|close
|262
|0.20
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|-82.60
|5951.42
|541
|2006.01.10 09:28
|buy
|271
|0.20
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|542
|2006.01.10 09:28
|sell
|272
|0.20
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|543
|2006.01.10 09:28
|buy
|273
|0.40
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|544
|2006.01.10 09:28
|sell
|274
|0.40
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|545
|2006.01.10 09:28
|buy
|275
|0.60
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|546
|2006.01.10 09:28
|sell
|276
|0.60
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|547
|2006.01.10 09:28
|buy
|277
|0.80
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|548
|2006.01.10 09:28
|sell
|278
|0.80
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|549
|2006.01.10 09:28
|buy
|279
|1.00
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|550
|2006.01.10 09:28
|sell
|280
|1.00
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|551
|2006.01.10 09:42
|close
|272
|0.20
|1.7665
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5965.42
|552
|2006.01.10 09:42
|close
|279
|1.00
|1.7661
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5839.42
|553
|2006.01.10 10:01
|close
|274
|0.40
|1.7652
|0.0000
|0.0000
|64.40
|5903.82
|554
|2006.01.10 10:01
|close
|277
|0.80
|1.7648
|0.0000
|0.0000
|-173.60
|5730.22
|555
|2006.01.10 11:12
|close
|271
|0.20
|1.7691
|0.0000
|0.0000
|16.80
|5747.02
|556
|2006.01.10 11:12
|close
|280
|1.00
|1.7695
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|5607.02
|557
|2006.01.10 11:14
|close
|273
|0.40
|1.7700
|0.0000
|0.0000
|58.80
|5665.82
|558
|2006.01.10 11:14
|close
|278
|0.80
|1.7704
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|5503.42
|559
|2006.01.10 14:43
|close
|276
|0.60
|1.7642
|0.0000
|0.0000
|138.60
|5642.02
|560
|2006.01.10 14:43
|close
|275
|0.60
|1.7638
|0.0000
|0.0000
|-172.20
|5469.82
|561
|2006.01.10 14:43
|buy
|281
|0.20
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|562
|2006.01.10 14:43
|sell
|282
|0.20
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|563
|2006.01.10 14:43
|buy
|283
|0.40
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|564
|2006.01.10 14:43
|sell
|284
|0.40
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|565
|2006.01.10 14:43
|buy
|285
|0.60
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|566
|2006.01.10 14:43
|sell
|286
|0.60
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|567
|2006.01.10 14:43
|buy
|287
|0.80
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|568
|2006.01.10 14:43
|sell
|288
|0.80
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|569
|2006.01.10 14:43
|buy
|289
|1.00
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|570
|2006.01.10 14:43
|sell
|290
|1.00
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|571
|2006.01.10 14:55
|close
|281
|0.20
|1.7654
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5483.82
|572
|2006.01.10 14:55
|close
|290
|1.00
|1.7658
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5357.82
|573
|2006.01.10 15:39
|close
|282
|0.20
|1.7630
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5371.82
|574
|2006.01.10 15:39
|close
|289
|1.00
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5245.82
|575
|2006.01.10 15:59
|close
|283
|0.40
|1.7664
|0.0000
|0.0000
|56.00
|5301.82
|576
|2006.01.10 15:59
|close
|288
|0.80
|1.7668
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|5145.02
|577
|2006.01.10 16:04
|close
|285
|0.60
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|130.20
|5275.22
|578
|2006.01.10 16:04
|close
|286
|0.60
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|5111.42
|579
|2006.01.10 23:38
|close
|284
|0.40
|1.7619
|0.0000
|0.0000
|58.80
|5170.22
|580
|2006.01.10 23:38
|close
|287
|0.80
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|-162.40
|5007.82
|581
|2006.01.10 23:38
|buy
|291
|0.20
|1.7621
|0.0000
|0.0000
|582
|2006.01.10 23:38
|sell
|292
|0.20
|1.7617
|0.0000
|0.0000
|583
|2006.01.10 23:38
|buy
|293
|0.40
|1.7621
|0.0000
|0.0000
|584
|2006.01.10 23:38
|sell
|294
|0.40
|1.7617
|0.0000
|0.0000
|585
|2006.01.10 23:38
|buy
|295
|0.60
|1.7621
|0.0000
|0.0000
|586
|2006.01.10 23:38
|sell
|296
|0.60
|1.7617
|0.0000
|0.0000
|587
|2006.01.10 23:38
|buy
|297
|0.80
|1.7621
|0.0000
|0.0000
|588
|2006.01.10 23:38
|sell
|298
|0.80
|1.7617
|0.0000
|0.0000
|589
|2006.01.10 23:38
|buy
|299
|1.00
|1.7621
|0.0000
|0.0000
|590
|2006.01.10 23:38
|sell
|300
|1.00
|1.7617
|0.0000
|0.0000
|591
|2006.01.10 23:45
|close
|291
|0.20
|1.7631
|0.0000
|0.0000
|14.00
|5021.82
|592
|2006.01.10 23:45
|close
|300
|1.00
|1.7635
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|4895.82
|593
|2006.01.11 00:18
|close
|293
|0.40
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|55.27
|4951.10
|594
|2006.01.11 00:18
|close
|298
|0.80
|1.7645
|0.0000
|0.0000
|-158.65
|4792.45
|595
|2006.01.11 02:45
|close
|292
|0.20
|1.7603
|0.0000
|0.0000
|19.14
|4811.59
|596
|2006.01.11 02:45
|close
|299
|1.00
|1.7599
|0.0000
|0.0000
|-155.82
|4655.77
|597
|2006.01.11 09:41
|close
|294
|0.40
|1.7596
|0.0000
|0.0000
|57.88
|4713.64
|598
|2006.01.11 09:41
|close
|297
|0.80
|1.7592
|0.0000
|0.0000
|-163.86
|4549.79
|599
|2006.01.11 09:43
|close
|296
|0.60
|1.7587
|0.0000
|0.0000
|124.61
|4674.40
|600
|2006.01.11 09:43
|close
|295
|0.60
|1.7583
|0.0000
|0.0000
|-160.69
|4513.71
|601
|2006.01.11 09:43
|buy
|301
|0.20
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|602
|2006.01.11 09:43
|sell
|302
|0.20
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|603
|2006.01.11 09:43
|buy
|303
|0.40
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|604
|2006.01.11 09:43
|sell
|304
|0.40
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|605
|2006.01.11 09:43
|buy
|305
|0.60
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|606
|2006.01.11 09:43
|sell
|306
|0.60
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|607
|2006.01.11 09:43
|buy
|307
|0.80
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|608
|2006.01.11 09:43
|sell
|308
|0.80
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|609
|2006.01.11 09:43
|buy
|309
|1.00
|1.7588
|0.0000
|0.0000
|610
|2006.01.11 09:43
|sell
|310
|1.00
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|611
|2006.01.11 10:19
|close
|301
|0.20
|1.7600
|0.0000
|0.0000
|16.80
|4530.51
|612
|2006.01.11 10:19
|close
|310
|1.00
|1.7604
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|4390.51
|613
|2006.01.11 10:31
|close
|302
|0.20
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|15.40
|4405.91
|614
|2006.01.11 10:31
|close
|309
|1.00
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|-133.00
|4272.91
|615
|2006.01.11 10:31
|close
|304
|0.40
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|64.40
|4337.31
|616
|2006.01.11 10:31
|close
|307
|0.80
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|-173.60
|4163.71
|617
|2006.01.11 10:34
|close
|306
|0.60
|1.7554
|0.0000
|0.0000
|126.00
|4289.71
|618
|2006.01.11 10:34
|close
|305
|0.60
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|4130.11
|619
|2006.01.11 11:07
|close
|308
|0.80
|1.7544
|0.0000
|0.0000
|224.00
|4354.11
|620
|2006.01.11 11:07
|close
|303
|0.40
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|-134.40
|4219.71
|621
|2006.01.11 11:07
|buy
|311
|0.20
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|622
|2006.01.11 11:07
|sell
|312
|0.20
|1.7541
|0.0000
|0.0000
|623
|2006.01.11 11:07
|buy
|313
|0.40
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|624
|2006.01.11 11:07
|sell
|314
|0.40
|1.7541
|0.0000
|0.0000
|625
|2006.01.11 11:07
|buy
|315
|0.60
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|626
|2006.01.11 11:07
|sell
|316
|0.60
|1.7541
|0.0000
|0.0000
|627
|2006.01.11 11:07
|buy
|317
|0.80
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|628
|2006.01.11 11:07
|sell
|318
|0.80
|1.7541
|0.0000
|0.0000
|629
|2006.01.11 11:07
|buy
|319
|1.00
|1.7545
|0.0000
|0.0000
|630
|2006.01.11 11:07
|sell
|320
|1.00
|1.7541
|0.0000
|0.0000
|631
|2006.01.11 11:17
|close
|312
|0.20
|1.7531
|0.0000
|0.0000
|14.00
|4233.71
|632
|2006.01.11 11:17
|close
|319
|1.00
|1.7527
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|4107.71
|633
|2006.01.11 12:04
|close
|314
|0.40
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|56.00
|4163.71
|634
|2006.01.11 12:04
|close
|317
|0.80
|1.7517
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|4006.91
|635
|2006.01.11 12:25
|close
|311
|0.20
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|16.80
|4023.71
|636
|2006.01.11 12:25
|close
|320
|1.00
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|3883.71
|637
|2006.01.11 12:41
|close
|313
|0.40
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|56.00
|3939.71
|638
|2006.01.11 12:41
|close
|318
|0.80
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|-156.80
|3782.91
|639
|2006.01.11 12:41
|close
|315
|0.60
|1.7575
|0.0000
|0.0000
|126.00
|3908.91
|640
|2006.01.11 12:41
|close
|316
|0.60
|1.7579
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|3749.31
|641
|2006.01.11 12:41
|buy
|321
|0.20
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|642
|2006.01.11 12:41
|sell
|322
|0.20
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|643
|2006.01.11 12:41
|buy
|323
|0.40
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|644
|2006.01.11 12:41
|sell
|324
|0.40
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|645
|2006.01.11 12:41
|buy
|325
|0.60
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|646
|2006.01.11 12:41
|sell
|326
|0.60
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|647
|2006.01.11 12:41
|buy
|327
|0.80
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|648
|2006.01.11 12:41
|sell
|328
|0.80
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|649
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|328
|0.80
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|3726.91
|650
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|327
|0.80
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|3704.51
|651
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|326
|0.60
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|3687.71
|652
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|325
|0.60
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|3670.91
|653
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|324
|0.40
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|3659.71
|654
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|323
|0.40
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|3648.51
|655
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|322
|0.20
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|3642.91
|656
|2006.01.11 12:41
|close at stop
|321
|0.20
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|3637.31