|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.02.01 09:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.09.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|step=10; pos=20; TakeProfit=5; StopLoss=200; Slippage=1; LotsBeginning=0.2;
|Bars in test
|1969
|Ticks modelled
|71265
|Modelling quality
|85.43%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-23277.70
|Gross profit
|27001.15
|Gross loss
|-50278.85
|Profit factor
|0.54
|Expected payoff
|-83.13
|Absolute drawdown
|23277.70
|Maximal drawdown
|50278.85 (65.30%)
|Relative drawdown
|65.30% (50278.85)
|Total trades
|280
|Short positions (won %)
|140 (100.00%)
|Long positions (won %)
|140 (85.71%)
|Profit trades (% of total)
|260 (92.86%)
|Loss trades (% of total)
|20 (7.14%)
|Largest
|profit trade
|200.00
|loss trade
|-4788.46
|Average
|profit trade
|103.85
|loss trade
|-2513.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|260 (27001.15)
|consecutive losses (loss in money)
|20 (-50278.85)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|27001.15 (260)
|consecutive loss (count of losses)
|-50278.85 (20)
|Average
|consecutive wins
|260
|consecutive losses
|20
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.02.01 09:00
|buy
|1
|0.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|2
|2007.02.01 09:00
|sell
|2
|0.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|3
|2007.02.01 09:00
|buy
|3
|0.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|4
|2007.02.01 09:00
|sell
|4
|0.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|5
|2007.02.01 09:00
|buy
|5
|0.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|6
|2007.02.01 09:00
|sell
|6
|0.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|7
|2007.02.01 09:00
|buy
|7
|0.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|8
|2007.02.01 09:00
|sell
|8
|0.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|9
|2007.02.01 09:00
|buy
|9
|1.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|10
|2007.02.01 09:00
|sell
|10
|1.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|11
|2007.02.01 09:00
|buy
|11
|1.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|12
|2007.02.01 09:00
|sell
|12
|1.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|13
|2007.02.01 09:00
|buy
|13
|1.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|14
|2007.02.01 09:00
|sell
|14
|1.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|15
|2007.02.01 09:00
|buy
|15
|1.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|16
|2007.02.01 09:00
|sell
|16
|1.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|17
|2007.02.01 09:00
|buy
|17
|1.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|18
|2007.02.01 09:00
|sell
|18
|1.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|19
|2007.02.01 09:00
|buy
|19
|2.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|20
|2007.02.01 09:00
|sell
|20
|2.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|21
|2007.02.01 09:00
|buy
|21
|2.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|22
|2007.02.01 09:00
|sell
|22
|2.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|23
|2007.02.01 09:00
|buy
|23
|2.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|24
|2007.02.01 09:00
|sell
|24
|2.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|25
|2007.02.01 09:00
|buy
|25
|2.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|26
|2007.02.01 09:00
|sell
|26
|2.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|27
|2007.02.01 09:00
|buy
|27
|2.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|28
|2007.02.01 09:00
|sell
|28
|2.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|29
|2007.02.01 09:00
|buy
|29
|3.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|30
|2007.02.01 09:00
|sell
|30
|3.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|31
|2007.02.01 09:00
|buy
|31
|3.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|32
|2007.02.01 09:00
|sell
|32
|3.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|33
|2007.02.01 09:00
|buy
|33
|3.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|34
|2007.02.01 09:00
|sell
|34
|3.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|35
|2007.02.01 09:00
|buy
|35
|3.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|36
|2007.02.01 09:00
|sell
|36
|3.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|37
|2007.02.01 09:00
|buy
|37
|3.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|38
|2007.02.01 09:00
|sell
|38
|3.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|39
|2007.02.01 09:00
|buy
|39
|4.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|40
|2007.02.01 09:00
|sell
|40
|4.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|41
|2007.02.01 09:14
|t/p
|2
|0.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|10.00
|50010.00
|42
|2007.02.01 09:14
|t/p
|4
|0.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|20.00
|50030.00
|43
|2007.02.01 09:14
|t/p
|6
|0.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|30.00
|50060.00
|44
|2007.02.01 09:14
|t/p
|8
|0.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|40.00
|50100.00
|45
|2007.02.01 09:14
|t/p
|10
|1.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|50.00
|50150.00
|46
|2007.02.01 09:14
|t/p
|12
|1.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|60.00
|50210.00
|47
|2007.02.01 09:14
|t/p
|14
|1.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|70.00
|50280.00
|48
|2007.02.01 09:14
|t/p
|16
|1.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|80.00
|50360.00
|49
|2007.02.01 09:14
|t/p
|18
|1.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|90.00
|50450.00
|50
|2007.02.01 09:14
|t/p
|20
|2.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|100.00
|50550.00
|51
|2007.02.01 09:14
|t/p
|22
|2.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|110.00
|50660.00
|52
|2007.02.01 09:14
|t/p
|24
|2.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|120.00
|50780.00
|53
|2007.02.01 09:14
|t/p
|26
|2.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|130.00
|50910.00
|54
|2007.02.01 09:14
|t/p
|28
|2.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|140.00
|51050.00
|55
|2007.02.01 09:14
|t/p
|30
|3.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|150.00
|51200.00
|56
|2007.02.01 09:14
|t/p
|32
|3.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|160.00
|51360.00
|57
|2007.02.01 09:14
|t/p
|34
|3.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|170.00
|51530.00
|58
|2007.02.01 09:14
|t/p
|36
|3.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|180.00
|51710.00
|59
|2007.02.01 09:14
|t/p
|38
|3.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|190.00
|51900.00
|60
|2007.02.01 09:14
|t/p
|40
|4.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|200.00
|52100.00
|61
|2007.02.01 17:00
|t/p
|1
|0.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|10.00
|52110.00
|62
|2007.02.01 17:00
|t/p
|3
|0.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|20.00
|52130.00
|63
|2007.02.01 17:00
|t/p
|5
|0.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|30.00
|52160.00
|64
|2007.02.01 17:00
|t/p
|7
|0.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|40.00
|52200.00
|65
|2007.02.01 17:00
|t/p
|9
|1.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|50.00
|52250.00
|66
|2007.02.01 17:00
|t/p
|11
|1.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|60.00
|52310.00
|67
|2007.02.01 17:00
|t/p
|13
|1.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|70.00
|52380.00
|68
|2007.02.01 17:00
|t/p
|15
|1.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|80.00
|52460.00
|69
|2007.02.01 17:00
|t/p
|17
|1.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|90.00
|52550.00
|70
|2007.02.01 17:00
|t/p
|19
|2.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|100.00
|52650.00
|71
|2007.02.01 17:00
|t/p
|21
|2.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|110.00
|52760.00
|72
|2007.02.01 17:00
|t/p
|23
|2.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|120.00
|52880.00
|73
|2007.02.01 17:00
|t/p
|25
|2.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|130.00
|53010.00
|74
|2007.02.01 17:00
|t/p
|27
|2.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|140.00
|53150.00
|75
|2007.02.01 17:00
|t/p
|29
|3.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|150.00
|53300.00
|76
|2007.02.01 17:00
|t/p
|31
|3.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|160.00
|53460.00
|77
|2007.02.01 17:00
|t/p
|33
|3.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|170.00
|53630.00
|78
|2007.02.01 17:00
|t/p
|35
|3.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|180.00
|53810.00
|79
|2007.02.01 17:00
|t/p
|37
|3.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|190.00
|54000.00
|80
|2007.02.01 17:00
|t/p
|39
|4.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|200.00
|54200.00
|81
|2007.02.01 17:00
|buy
|41
|0.20
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|82
|2007.02.01 17:00
|sell
|42
|0.20
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|83
|2007.02.01 17:00
|buy
|43
|0.40
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|84
|2007.02.01 17:00
|sell
|44
|0.40
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|85
|2007.02.01 17:00
|buy
|45
|0.60
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|86
|2007.02.01 17:00
|sell
|46
|0.60
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|87
|2007.02.01 17:00
|buy
|47
|0.80
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|88
|2007.02.01 17:00
|sell
|48
|0.80
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|89
|2007.02.01 17:00
|buy
|49
|1.00
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|90
|2007.02.01 17:00
|sell
|50
|1.00
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|91
|2007.02.01 17:00
|buy
|51
|1.20
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|92
|2007.02.01 17:00
|sell
|52
|1.20
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|93
|2007.02.01 17:00
|buy
|53
|1.40
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|94
|2007.02.01 17:00
|sell
|54
|1.40
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|95
|2007.02.01 17:00
|buy
|55
|1.60
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|96
|2007.02.01 17:00
|sell
|56
|1.60
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|97
|2007.02.01 17:00
|buy
|57
|1.80
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|98
|2007.02.01 17:00
|sell
|58
|1.80
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|99
|2007.02.01 17:00
|buy
|59
|2.00
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|100
|2007.02.01 17:00
|sell
|60
|2.00
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|101
|2007.02.01 17:00
|buy
|61
|2.20
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|102
|2007.02.01 17:00
|sell
|62
|2.20
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|103
|2007.02.01 17:00
|buy
|63
|2.40
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|104
|2007.02.01 17:00
|sell
|64
|2.40
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|105
|2007.02.01 17:00
|buy
|65
|2.60
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|106
|2007.02.01 17:00
|sell
|66
|2.60
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|107
|2007.02.01 17:00
|buy
|67
|2.80
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|108
|2007.02.01 17:00
|sell
|68
|2.80
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|109
|2007.02.01 17:00
|buy
|69
|3.00
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|110
|2007.02.01 17:00
|sell
|70
|3.00
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|111
|2007.02.01 17:00
|buy
|71
|3.20
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|112
|2007.02.01 17:00
|sell
|72
|3.20
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|113
|2007.02.01 17:00
|buy
|73
|3.40
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|114
|2007.02.01 17:00
|sell
|74
|3.40
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|115
|2007.02.01 17:00
|buy
|75
|3.60
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|116
|2007.02.01 17:00
|sell
|76
|3.60
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|117
|2007.02.01 17:00
|buy
|77
|3.80
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|118
|2007.02.01 17:00
|sell
|78
|3.80
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|119
|2007.02.01 17:00
|buy
|79
|4.00
|1.3040
|1.2840
|1.3045
|120
|2007.02.01 17:00
|sell
|80
|4.00
|1.3038
|1.3238
|1.3033
|121
|2007.02.01 17:01
|t/p
|41
|0.20
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|10.00
|54210.00
|122
|2007.02.01 17:01
|t/p
|43
|0.40
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|20.00
|54230.00
|123
|2007.02.01 17:01
|t/p
|45
|0.60
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|30.00
|54260.00
|124
|2007.02.01 17:01
|t/p
|47
|0.80
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|40.00
|54300.00
|125
|2007.02.01 17:01
|t/p
|49
|1.00
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|50.00
|54350.00
|126
|2007.02.01 17:01
|t/p
|51
|1.20
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|60.00
|54410.00
|127
|2007.02.01 17:01
|t/p
|53
|1.40
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|70.00
|54480.00
|128
|2007.02.01 17:01
|t/p
|55
|1.60
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|80.00
|54560.00
|129
|2007.02.01 17:01
|t/p
|57
|1.80
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|90.00
|54650.00
|130
|2007.02.01 17:01
|t/p
|59
|2.00
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|100.00
|54750.00
|131
|2007.02.01 17:01
|t/p
|61
|2.20
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|110.00
|54860.00
|132
|2007.02.01 17:01
|t/p
|63
|2.40
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|120.00
|54980.00
|133
|2007.02.01 17:01
|t/p
|65
|2.60
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|130.00
|55110.00
|134
|2007.02.01 17:01
|t/p
|67
|2.80
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|140.00
|55250.00
|135
|2007.02.01 17:01
|t/p
|69
|3.00
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|150.00
|55400.00
|136
|2007.02.01 17:01
|t/p
|71
|3.20
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|160.00
|55560.00
|137
|2007.02.01 17:01
|t/p
|73
|3.40
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|170.00
|55730.00
|138
|2007.02.01 17:01
|t/p
|75
|3.60
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|180.00
|55910.00
|139
|2007.02.01 17:01
|t/p
|77
|3.80
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|190.00
|56100.00
|140
|2007.02.01 17:01
|t/p
|79
|4.00
|1.3045
|1.2840
|1.3045
|200.00
|56300.00
|141
|2007.02.01 17:04
|t/p
|42
|0.20
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|10.00
|56310.00
|142
|2007.02.01 17:04
|t/p
|44
|0.40
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|20.00
|56330.00
|143
|2007.02.01 17:04
|t/p
|46
|0.60
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|30.00
|56360.00
|144
|2007.02.01 17:04
|t/p
|48
|0.80
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|40.00
|56400.00
|145
|2007.02.01 17:04
|t/p
|50
|1.00
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|50.00
|56450.00
|146
|2007.02.01 17:04
|t/p
|52
|1.20
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|60.00
|56510.00
|147
|2007.02.01 17:04
|t/p
|54
|1.40
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|70.00
|56580.00
|148
|2007.02.01 17:04
|t/p
|56
|1.60
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|80.00
|56660.00
|149
|2007.02.01 17:04
|t/p
|58
|1.80
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|90.00
|56750.00
|150
|2007.02.01 17:04
|t/p
|60
|2.00
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|100.00
|56850.00
|151
|2007.02.01 17:04
|t/p
|62
|2.20
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|110.00
|56960.00
|152
|2007.02.01 17:04
|t/p
|64
|2.40
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|120.00
|57080.00
|153
|2007.02.01 17:04
|t/p
|66
|2.60
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|130.00
|57210.00
|154
|2007.02.01 17:04
|t/p
|68
|2.80
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|140.00
|57350.00
|155
|2007.02.01 17:04
|t/p
|70
|3.00
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|150.00
|57500.00
|156
|2007.02.01 17:04
|t/p
|72
|3.20
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|160.00
|57660.00
|157
|2007.02.01 17:04
|t/p
|74
|3.40
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|170.00
|57830.00
|158
|2007.02.01 17:04
|t/p
|76
|3.60
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|180.00
|58010.00
|159
|2007.02.01 17:04
|t/p
|78
|3.80
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|190.00
|58200.00
|160
|2007.02.01 17:04
|t/p
|80
|4.00
|1.3033
|1.3238
|1.3033
|200.00
|58400.00
|161
|2007.02.01 17:04
|buy
|81
|0.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|162
|2007.02.01 17:04
|sell
|82
|0.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|163
|2007.02.01 17:04
|buy
|83
|0.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|164
|2007.02.01 17:04
|sell
|84
|0.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|165
|2007.02.01 17:04
|buy
|85
|0.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|166
|2007.02.01 17:04
|sell
|86
|0.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|167
|2007.02.01 17:04
|buy
|87
|0.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|168
|2007.02.01 17:04
|sell
|88
|0.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|169
|2007.02.01 17:04
|buy
|89
|1.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|170
|2007.02.01 17:04
|sell
|90
|1.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|171
|2007.02.01 17:04
|buy
|91
|1.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|172
|2007.02.01 17:04
|sell
|92
|1.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|173
|2007.02.01 17:04
|buy
|93
|1.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|174
|2007.02.01 17:04
|sell
|94
|1.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|175
|2007.02.01 17:04
|buy
|95
|1.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|176
|2007.02.01 17:04
|sell
|96
|1.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|177
|2007.02.01 17:04
|buy
|97
|1.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|178
|2007.02.01 17:04
|sell
|98
|1.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|179
|2007.02.01 17:04
|buy
|99
|2.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|180
|2007.02.01 17:04
|sell
|100
|2.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|181
|2007.02.01 17:04
|buy
|101
|2.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|182
|2007.02.01 17:04
|sell
|102
|2.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|183
|2007.02.01 17:04
|buy
|103
|2.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|184
|2007.02.01 17:04
|sell
|104
|2.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|185
|2007.02.01 17:04
|buy
|105
|2.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|186
|2007.02.01 17:04
|sell
|106
|2.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|187
|2007.02.01 17:04
|buy
|107
|2.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|188
|2007.02.01 17:04
|sell
|108
|2.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|189
|2007.02.01 17:04
|buy
|109
|3.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|190
|2007.02.01 17:04
|sell
|110
|3.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|191
|2007.02.01 17:04
|buy
|111
|3.20
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|192
|2007.02.01 17:04
|sell
|112
|3.20
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|193
|2007.02.01 17:04
|buy
|113
|3.40
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|194
|2007.02.01 17:04
|sell
|114
|3.40
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|195
|2007.02.01 17:04
|buy
|115
|3.60
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|196
|2007.02.01 17:04
|sell
|116
|3.60
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|197
|2007.02.01 17:04
|buy
|117
|3.80
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|198
|2007.02.01 17:04
|sell
|118
|3.80
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|199
|2007.02.01 17:04
|buy
|119
|4.00
|1.3033
|1.2833
|1.3038
|200
|2007.02.01 17:04
|sell
|120
|4.00
|1.3031
|1.3231
|1.3026
|201
|2007.02.01 17:07
|t/p
|82
|0.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|10.00
|58410.00
|202
|2007.02.01 17:07
|t/p
|84
|0.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|20.00
|58430.00
|203
|2007.02.01 17:07
|t/p
|86
|0.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|30.00
|58460.00
|204
|2007.02.01 17:07
|t/p
|88
|0.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|40.00
|58500.00
|205
|2007.02.01 17:07
|t/p
|90
|1.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|50.00
|58550.00
|206
|2007.02.01 17:07
|t/p
|92
|1.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|60.00
|58610.00
|207
|2007.02.01 17:07
|t/p
|94
|1.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|70.00
|58680.00
|208
|2007.02.01 17:07
|t/p
|96
|1.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|80.00
|58760.00
|209
|2007.02.01 17:07
|t/p
|98
|1.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|90.00
|58850.00
|210
|2007.02.01 17:07
|t/p
|100
|2.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|100.00
|58950.00
|211
|2007.02.01 17:07
|t/p
|102
|2.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|110.00
|59060.00
|212
|2007.02.01 17:07
|t/p
|104
|2.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|120.00
|59180.00
|213
|2007.02.01 17:07
|t/p
|106
|2.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|130.00
|59310.00
|214
|2007.02.01 17:07
|t/p
|108
|2.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|140.00
|59450.00
|215
|2007.02.01 17:07
|t/p
|110
|3.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|150.00
|59600.00
|216
|2007.02.01 17:07
|t/p
|112
|3.20
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|160.00
|59760.00
|217
|2007.02.01 17:07
|t/p
|114
|3.40
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|170.00
|59930.00
|218
|2007.02.01 17:07
|t/p
|116
|3.60
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|180.00
|60110.00
|219
|2007.02.01 17:07
|t/p
|118
|3.80
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|190.00
|60300.00
|220
|2007.02.01 17:07
|t/p
|120
|4.00
|1.3026
|1.3231
|1.3026
|200.00
|60500.00
|221
|2007.02.02 15:29
|t/p
|81
|0.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|8.58
|60508.58
|222
|2007.02.02 15:29
|t/p
|83
|0.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|17.15
|60525.73
|223
|2007.02.02 15:29
|t/p
|85
|0.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|25.73
|60551.46
|224
|2007.02.02 15:29
|t/p
|87
|0.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|34.31
|60585.77
|225
|2007.02.02 15:29
|t/p
|89
|1.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|42.88
|60628.65
|226
|2007.02.02 15:29
|t/p
|91
|1.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|51.46
|60680.12
|227
|2007.02.02 15:29
|t/p
|93
|1.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|60.04
|60740.15
|228
|2007.02.02 15:29
|t/p
|95
|1.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|68.62
|60808.77
|229
|2007.02.02 15:29
|t/p
|97
|1.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|77.19
|60885.96
|230
|2007.02.02 15:29
|t/p
|99
|2.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|85.77
|60971.73
|231
|2007.02.02 15:29
|t/p
|101
|2.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|94.35
|61066.08
|232
|2007.02.02 15:29
|t/p
|103
|2.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|102.92
|61169.00
|233
|2007.02.02 15:29
|t/p
|105
|2.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|111.50
|61280.50
|234
|2007.02.02 15:29
|t/p
|107
|2.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|120.08
|61400.58
|235
|2007.02.02 15:29
|t/p
|109
|3.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|128.65
|61529.23
|236
|2007.02.02 15:29
|t/p
|111
|3.20
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|137.23
|61666.46
|237
|2007.02.02 15:29
|t/p
|113
|3.40
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|145.81
|61812.27
|238
|2007.02.02 15:29
|t/p
|115
|3.60
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|154.38
|61966.65
|239
|2007.02.02 15:29
|t/p
|117
|3.80
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|162.96
|62129.61
|240
|2007.02.02 15:29
|t/p
|119
|4.00
|1.3038
|1.2833
|1.3038
|171.54
|62301.15
|241
|2007.02.02 15:29
|buy
|121
|0.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|242
|2007.02.02 15:29
|sell
|122
|0.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|243
|2007.02.02 15:29
|buy
|123
|0.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|244
|2007.02.02 15:29
|sell
|124
|0.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|245
|2007.02.02 15:29
|buy
|125
|0.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|246
|2007.02.02 15:29
|sell
|126
|0.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|247
|2007.02.02 15:29
|buy
|127
|0.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|248
|2007.02.02 15:29
|sell
|128
|0.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|249
|2007.02.02 15:29
|buy
|129
|1.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|250
|2007.02.02 15:29
|sell
|130
|1.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|251
|2007.02.02 15:29
|buy
|131
|1.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|252
|2007.02.02 15:29
|sell
|132
|1.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|253
|2007.02.02 15:29
|buy
|133
|1.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|254
|2007.02.02 15:29
|sell
|134
|1.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|255
|2007.02.02 15:29
|buy
|135
|1.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|256
|2007.02.02 15:29
|sell
|136
|1.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|257
|2007.02.02 15:29
|buy
|137
|1.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|258
|2007.02.02 15:29
|sell
|138
|1.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|259
|2007.02.02 15:29
|buy
|139
|2.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|260
|2007.02.02 15:29
|sell
|140
|2.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|261
|2007.02.02 15:29
|buy
|141
|2.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|262
|2007.02.02 15:29
|sell
|142
|2.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|263
|2007.02.02 15:29
|buy
|143
|2.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|264
|2007.02.02 15:29
|sell
|144
|2.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|265
|2007.02.02 15:29
|buy
|145
|2.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|266
|2007.02.02 15:29
|sell
|146
|2.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|267
|2007.02.02 15:29
|buy
|147
|2.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|268
|2007.02.02 15:29
|sell
|148
|2.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|269
|2007.02.02 15:29
|buy
|149
|3.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|270
|2007.02.02 15:29
|sell
|150
|3.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|271
|2007.02.02 15:29
|buy
|151
|3.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|272
|2007.02.02 15:29
|sell
|152
|3.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|273
|2007.02.02 15:29
|buy
|153
|3.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|274
|2007.02.02 15:29
|sell
|154
|3.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|275
|2007.02.02 15:29
|buy
|155
|3.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|276
|2007.02.02 15:29
|sell
|156
|3.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|277
|2007.02.02 15:29
|buy
|157
|3.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|278
|2007.02.02 15:29
|sell
|158
|3.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|279
|2007.02.02 15:29
|buy
|159
|4.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|280
|2007.02.02 15:29
|sell
|160
|4.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|281
|2007.02.02 15:29
|t/p
|122
|0.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|10.00
|62311.15
|282
|2007.02.02 15:29
|t/p
|124
|0.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|20.00
|62331.15
|283
|2007.02.02 15:29
|t/p
|126
|0.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|30.00
|62361.15
|284
|2007.02.02 15:29
|t/p
|128
|0.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|40.00
|62401.15
|285
|2007.02.02 15:29
|t/p
|130
|1.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|50.00
|62451.15
|286
|2007.02.02 15:29
|t/p
|132
|1.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|60.00
|62511.15
|287
|2007.02.02 15:29
|t/p
|134
|1.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|70.00
|62581.15
|288
|2007.02.02 15:29
|t/p
|136
|1.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|80.00
|62661.15
|289
|2007.02.02 15:29
|t/p
|138
|1.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|90.00
|62751.15
|290
|2007.02.02 15:29
|t/p
|140
|2.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|100.00
|62851.15
|291
|2007.02.02 15:29
|t/p
|142
|2.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|110.00
|62961.15
|292
|2007.02.02 15:29
|t/p
|144
|2.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|120.00
|63081.15
|293
|2007.02.02 15:29
|t/p
|146
|2.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|130.00
|63211.15
|294
|2007.02.02 15:29
|t/p
|148
|2.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|140.00
|63351.15
|295
|2007.02.02 15:29
|t/p
|150
|3.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|150.00
|63501.15
|296
|2007.02.02 15:29
|t/p
|152
|3.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|160.00
|63661.15
|297
|2007.02.02 15:29
|t/p
|154
|3.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|170.00
|63831.15
|298
|2007.02.02 15:29
|t/p
|156
|3.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|180.00
|64011.15
|299
|2007.02.02 15:29
|t/p
|158
|3.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|190.00
|64201.15
|300
|2007.02.02 15:29
|t/p
|160
|4.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|200.00
|64401.15
|301
|2007.02.02 15:30
|t/p
|121
|0.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|10.00
|64411.15
|302
|2007.02.02 15:30
|t/p
|123
|0.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|20.00
|64431.15
|303
|2007.02.02 15:30
|t/p
|125
|0.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|30.00
|64461.15
|304
|2007.02.02 15:30
|t/p
|127
|0.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|40.00
|64501.15
|305
|2007.02.02 15:30
|t/p
|129
|1.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|50.00
|64551.15
|306
|2007.02.02 15:30
|t/p
|131
|1.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|60.00
|64611.15
|307
|2007.02.02 15:30
|t/p
|133
|1.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|70.00
|64681.15
|308
|2007.02.02 15:30
|t/p
|135
|1.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|80.00
|64761.15
|309
|2007.02.02 15:30
|t/p
|137
|1.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|90.00
|64851.15
|310
|2007.02.02 15:30
|t/p
|139
|2.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|100.00
|64951.15
|311
|2007.02.02 15:30
|t/p
|141
|2.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|110.00
|65061.15
|312
|2007.02.02 15:30
|t/p
|143
|2.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|120.00
|65181.15
|313
|2007.02.02 15:30
|t/p
|145
|2.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|130.00
|65311.15
|314
|2007.02.02 15:30
|t/p
|147
|2.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|140.00
|65451.15
|315
|2007.02.02 15:30
|t/p
|149
|3.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|150.00
|65601.15
|316
|2007.02.02 15:30
|t/p
|151
|3.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|160.00
|65761.15
|317
|2007.02.02 15:30
|t/p
|153
|3.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|170.00
|65931.15
|318
|2007.02.02 15:30
|t/p
|155
|3.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|180.00
|66111.15
|319
|2007.02.02 15:30
|t/p
|157
|3.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|190.00
|66301.15
|320
|2007.02.02 15:30
|t/p
|159
|4.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|200.00
|66501.15
|321
|2007.02.02 15:30
|buy
|161
|0.20
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|322
|2007.02.02 15:30
|sell
|162
|0.20
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|323
|2007.02.02 15:30
|buy
|163
|0.40
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|324
|2007.02.02 15:30
|sell
|164
|0.40
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|325
|2007.02.02 15:30
|buy
|165
|0.60
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|326
|2007.02.02 15:30
|sell
|166
|0.60
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|327
|2007.02.02 15:30
|buy
|167
|0.80
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|328
|2007.02.02 15:30
|sell
|168
|0.80
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|329
|2007.02.02 15:30
|buy
|169
|1.00
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|330
|2007.02.02 15:30
|sell
|170
|1.00
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|331
|2007.02.02 15:30
|buy
|171
|1.20
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|332
|2007.02.02 15:30
|sell
|172
|1.20
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|333
|2007.02.02 15:30
|buy
|173
|1.40
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|334
|2007.02.02 15:30
|sell
|174
|1.40
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|335
|2007.02.02 15:30
|buy
|175
|1.60
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|336
|2007.02.02 15:30
|sell
|176
|1.60
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|337
|2007.02.02 15:30
|buy
|177
|1.80
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|338
|2007.02.02 15:30
|sell
|178
|1.80
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|339
|2007.02.02 15:30
|buy
|179
|2.00
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|340
|2007.02.02 15:30
|sell
|180
|2.00
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|341
|2007.02.02 15:30
|buy
|181
|2.20
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|342
|2007.02.02 15:30
|sell
|182
|2.20
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|343
|2007.02.02 15:30
|buy
|183
|2.40
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|344
|2007.02.02 15:30
|sell
|184
|2.40
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|345
|2007.02.02 15:30
|buy
|185
|2.60
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|346
|2007.02.02 15:30
|sell
|186
|2.60
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|347
|2007.02.02 15:30
|buy
|187
|2.80
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|348
|2007.02.02 15:30
|sell
|188
|2.80
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|349
|2007.02.02 15:30
|buy
|189
|3.00
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|350
|2007.02.02 15:30
|sell
|190
|3.00
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|351
|2007.02.02 15:30
|buy
|191
|3.20
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|352
|2007.02.02 15:30
|sell
|192
|3.20
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|353
|2007.02.02 15:30
|buy
|193
|3.40
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|354
|2007.02.02 15:30
|sell
|194
|3.40
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|355
|2007.02.02 15:30
|buy
|195
|3.60
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|356
|2007.02.02 15:30
|sell
|196
|3.60
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|357
|2007.02.02 15:30
|buy
|197
|3.80
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|358
|2007.02.02 15:30
|sell
|198
|3.80
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|359
|2007.02.02 15:30
|buy
|199
|4.00
|1.3048
|1.2848
|1.3053
|360
|2007.02.02 15:30
|sell
|200
|4.00
|1.3046
|1.3246
|1.3041
|361
|2007.02.02 15:30
|t/p
|161
|0.20
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|10.00
|66511.15
|362
|2007.02.02 15:30
|t/p
|163
|0.40
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|20.00
|66531.15
|363
|2007.02.02 15:30
|t/p
|165
|0.60
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|30.00
|66561.15
|364
|2007.02.02 15:30
|t/p
|167
|0.80
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|40.00
|66601.15
|365
|2007.02.02 15:30
|t/p
|169
|1.00
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|50.00
|66651.15
|366
|2007.02.02 15:30
|t/p
|171
|1.20
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|60.00
|66711.15
|367
|2007.02.02 15:30
|t/p
|173
|1.40
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|70.00
|66781.15
|368
|2007.02.02 15:30
|t/p
|175
|1.60
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|80.00
|66861.15
|369
|2007.02.02 15:30
|t/p
|177
|1.80
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|90.00
|66951.15
|370
|2007.02.02 15:30
|t/p
|179
|2.00
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|100.00
|67051.15
|371
|2007.02.02 15:30
|t/p
|181
|2.20
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|110.00
|67161.15
|372
|2007.02.02 15:30
|t/p
|183
|2.40
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|120.00
|67281.15
|373
|2007.02.02 15:30
|t/p
|185
|2.60
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|130.00
|67411.15
|374
|2007.02.02 15:30
|t/p
|187
|2.80
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|140.00
|67551.15
|375
|2007.02.02 15:30
|t/p
|189
|3.00
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|150.00
|67701.15
|376
|2007.02.02 15:30
|t/p
|191
|3.20
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|160.00
|67861.15
|377
|2007.02.02 15:30
|t/p
|193
|3.40
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|170.00
|68031.15
|378
|2007.02.02 15:30
|t/p
|195
|3.60
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|180.00
|68211.15
|379
|2007.02.02 15:30
|t/p
|197
|3.80
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|190.00
|68401.15
|380
|2007.02.02 15:30
|t/p
|199
|4.00
|1.3053
|1.2848
|1.3053
|200.00
|68601.15
|381
|2007.02.02 15:32
|t/p
|162
|0.20
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|10.00
|68611.15
|382
|2007.02.02 15:32
|t/p
|164
|0.40
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|20.00
|68631.15
|383
|2007.02.02 15:32
|t/p
|166
|0.60
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|30.00
|68661.15
|384
|2007.02.02 15:32
|t/p
|168
|0.80
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|40.00
|68701.15
|385
|2007.02.02 15:32
|t/p
|170
|1.00
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|50.00
|68751.15
|386
|2007.02.02 15:32
|t/p
|172
|1.20
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|60.00
|68811.15
|387
|2007.02.02 15:32
|t/p
|174
|1.40
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|70.00
|68881.15
|388
|2007.02.02 15:32
|t/p
|176
|1.60
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|80.00
|68961.15
|389
|2007.02.02 15:32
|t/p
|178
|1.80
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|90.00
|69051.15
|390
|2007.02.02 15:32
|t/p
|180
|2.00
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|100.00
|69151.15
|391
|2007.02.02 15:32
|t/p
|182
|2.20
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|110.00
|69261.15
|392
|2007.02.02 15:32
|t/p
|184
|2.40
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|120.00
|69381.15
|393
|2007.02.02 15:32
|t/p
|186
|2.60
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|130.00
|69511.15
|394
|2007.02.02 15:32
|t/p
|188
|2.80
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|140.00
|69651.15
|395
|2007.02.02 15:32
|t/p
|190
|3.00
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|150.00
|69801.15
|396
|2007.02.02 15:32
|t/p
|192
|3.20
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|160.00
|69961.15
|397
|2007.02.02 15:32
|t/p
|194
|3.40
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|170.00
|70131.15
|398
|2007.02.02 15:32
|t/p
|196
|3.60
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|180.00
|70311.15
|399
|2007.02.02 15:32
|t/p
|198
|3.80
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|190.00
|70501.15
|400
|2007.02.02 15:32
|t/p
|200
|4.00
|1.3041
|1.3246
|1.3041
|200.00
|70701.15
|401
|2007.02.02 15:32
|buy
|201
|0.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|402
|2007.02.02 15:32
|sell
|202
|0.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|403
|2007.02.02 15:32
|buy
|203
|0.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|404
|2007.02.02 15:32
|sell
|204
|0.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|405
|2007.02.02 15:32
|buy
|205
|0.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|406
|2007.02.02 15:32
|sell
|206
|0.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|407
|2007.02.02 15:32
|buy
|207
|0.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|408
|2007.02.02 15:32
|sell
|208
|0.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|409
|2007.02.02 15:32
|buy
|209
|1.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|410
|2007.02.02 15:32
|sell
|210
|1.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|411
|2007.02.02 15:32
|buy
|211
|1.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|412
|2007.02.02 15:32
|sell
|212
|1.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|413
|2007.02.02 15:32
|buy
|213
|1.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|414
|2007.02.02 15:32
|sell
|214
|1.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|415
|2007.02.02 15:32
|buy
|215
|1.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|416
|2007.02.02 15:32
|sell
|216
|1.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|417
|2007.02.02 15:32
|buy
|217
|1.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|418
|2007.02.02 15:32
|sell
|218
|1.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|419
|2007.02.02 15:32
|buy
|219
|2.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|420
|2007.02.02 15:32
|sell
|220
|2.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|421
|2007.02.02 15:32
|buy
|221
|2.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|422
|2007.02.02 15:32
|sell
|222
|2.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|423
|2007.02.02 15:32
|buy
|223
|2.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|424
|2007.02.02 15:32
|sell
|224
|2.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|425
|2007.02.02 15:32
|buy
|225
|2.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|426
|2007.02.02 15:32
|sell
|226
|2.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|427
|2007.02.02 15:32
|buy
|227
|2.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|428
|2007.02.02 15:32
|sell
|228
|2.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|429
|2007.02.02 15:32
|buy
|229
|3.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|430
|2007.02.02 15:32
|sell
|230
|3.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|431
|2007.02.02 15:32
|buy
|231
|3.20
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|432
|2007.02.02 15:32
|sell
|232
|3.20
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|433
|2007.02.02 15:32
|buy
|233
|3.40
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|434
|2007.02.02 15:32
|sell
|234
|3.40
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|435
|2007.02.02 15:32
|buy
|235
|3.60
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|436
|2007.02.02 15:32
|sell
|236
|3.60
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|437
|2007.02.02 15:32
|buy
|237
|3.80
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|438
|2007.02.02 15:32
|sell
|238
|3.80
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|439
|2007.02.02 15:32
|buy
|239
|4.00
|1.3041
|1.2841
|1.3046
|440
|2007.02.02 15:32
|sell
|240
|4.00
|1.3039
|1.3239
|1.3034
|441
|2007.02.02 15:33
|t/p
|201
|0.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|10.00
|70711.15
|442
|2007.02.02 15:33
|t/p
|203
|0.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|20.00
|70731.15
|443
|2007.02.02 15:33
|t/p
|205
|0.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|30.00
|70761.15
|444
|2007.02.02 15:33
|t/p
|207
|0.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|40.00
|70801.15
|445
|2007.02.02 15:33
|t/p
|209
|1.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|50.00
|70851.15
|446
|2007.02.02 15:33
|t/p
|211
|1.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|60.00
|70911.15
|447
|2007.02.02 15:33
|t/p
|213
|1.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|70.00
|70981.15
|448
|2007.02.02 15:33
|t/p
|215
|1.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|80.00
|71061.15
|449
|2007.02.02 15:33
|t/p
|217
|1.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|90.00
|71151.15
|450
|2007.02.02 15:33
|t/p
|219
|2.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|100.00
|71251.15
|451
|2007.02.02 15:33
|t/p
|221
|2.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|110.00
|71361.15
|452
|2007.02.02 15:33
|t/p
|223
|2.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|120.00
|71481.15
|453
|2007.02.02 15:33
|t/p
|225
|2.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|130.00
|71611.15
|454
|2007.02.02 15:33
|t/p
|227
|2.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|140.00
|71751.15
|455
|2007.02.02 15:33
|t/p
|229
|3.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|150.00
|71901.15
|456
|2007.02.02 15:33
|t/p
|231
|3.20
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|160.00
|72061.15
|457
|2007.02.02 15:33
|t/p
|233
|3.40
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|170.00
|72231.15
|458
|2007.02.02 15:33
|t/p
|235
|3.60
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|180.00
|72411.15
|459
|2007.02.02 15:33
|t/p
|237
|3.80
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|190.00
|72601.15
|460
|2007.02.02 15:33
|t/p
|239
|4.00
|1.3046
|1.2841
|1.3046
|200.00
|72801.15
|461
|2007.02.02 16:00
|t/p
|202
|0.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|10.00
|72811.15
|462
|2007.02.02 16:00
|t/p
|204
|0.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|20.00
|72831.15
|463
|2007.02.02 16:00
|t/p
|206
|0.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|30.00
|72861.15
|464
|2007.02.02 16:00
|t/p
|208
|0.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|40.00
|72901.15
|465
|2007.02.02 16:00
|t/p
|210
|1.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|50.00
|72951.15
|466
|2007.02.02 16:00
|t/p
|212
|1.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|60.00
|73011.15
|467
|2007.02.02 16:00
|t/p
|214
|1.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|70.00
|73081.15
|468
|2007.02.02 16:00
|t/p
|216
|1.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|80.00
|73161.15
|469
|2007.02.02 16:00
|t/p
|218
|1.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|90.00
|73251.15
|470
|2007.02.02 16:00
|t/p
|220
|2.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|100.00
|73351.15
|471
|2007.02.02 16:00
|t/p
|222
|2.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|110.00
|73461.15
|472
|2007.02.02 16:00
|t/p
|224
|2.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|120.00
|73581.15
|473
|2007.02.02 16:00
|t/p
|226
|2.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|130.00
|73711.15
|474
|2007.02.02 16:00
|t/p
|228
|2.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|140.00
|73851.15
|475
|2007.02.02 16:00
|t/p
|230
|3.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|150.00
|74001.15
|476
|2007.02.02 16:00
|t/p
|232
|3.20
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|160.00
|74161.15
|477
|2007.02.02 16:00
|t/p
|234
|3.40
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|170.00
|74331.15
|478
|2007.02.02 16:00
|t/p
|236
|3.60
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|180.00
|74511.15
|479
|2007.02.02 16:00
|t/p
|238
|3.80
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|190.00
|74701.15
|480
|2007.02.02 16:00
|t/p
|240
|4.00
|1.3034
|1.3239
|1.3034
|200.00
|74901.15
|481
|2007.02.02 16:00
|buy
|241
|0.20
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|482
|2007.02.02 16:00
|sell
|242
|0.20
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|483
|2007.02.02 16:00
|buy
|243
|0.40
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|484
|2007.02.02 16:00
|sell
|244
|0.40
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|485
|2007.02.02 16:00
|buy
|245
|0.60
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|486
|2007.02.02 16:00
|sell
|246
|0.60
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|487
|2007.02.02 16:00
|buy
|247
|0.80
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|488
|2007.02.02 16:00
|sell
|248
|0.80
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|489
|2007.02.02 16:00
|buy
|249
|1.00
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|490
|2007.02.02 16:00
|sell
|250
|1.00
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|491
|2007.02.02 16:00
|buy
|251
|1.20
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|492
|2007.02.02 16:00
|sell
|252
|1.20
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|493
|2007.02.02 16:00
|buy
|253
|1.40
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|494
|2007.02.02 16:00
|sell
|254
|1.40
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|495
|2007.02.02 16:00
|buy
|255
|1.60
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|496
|2007.02.02 16:00
|sell
|256
|1.60
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|497
|2007.02.02 16:00
|buy
|257
|1.80
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|498
|2007.02.02 16:00
|sell
|258
|1.80
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|499
|2007.02.02 16:00
|buy
|259
|2.00
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|500
|2007.02.02 16:00
|sell
|260
|2.00
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|501
|2007.02.02 16:00
|buy
|261
|2.20
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|502
|2007.02.02 16:00
|sell
|262
|2.20
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|503
|2007.02.02 16:00
|buy
|263
|2.40
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|504
|2007.02.02 16:00
|sell
|264
|2.40
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|505
|2007.02.02 16:00
|buy
|265
|2.60
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|506
|2007.02.02 16:00
|sell
|266
|2.60
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|507
|2007.02.02 16:00
|buy
|267
|2.80
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|508
|2007.02.02 16:00
|sell
|268
|2.80
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|509
|2007.02.02 16:00
|buy
|269
|3.00
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|510
|2007.02.02 16:00
|sell
|270
|3.00
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|511
|2007.02.02 16:00
|buy
|271
|3.20
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|512
|2007.02.02 16:00
|sell
|272
|3.20
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|513
|2007.02.02 16:00
|buy
|273
|3.40
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|514
|2007.02.02 16:00
|sell
|274
|3.40
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|515
|2007.02.02 16:00
|buy
|275
|3.60
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|516
|2007.02.02 16:00
|sell
|276
|3.60
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|517
|2007.02.02 16:00
|buy
|277
|3.80
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|518
|2007.02.02 16:00
|sell
|278
|3.80
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|519
|2007.02.02 16:00
|buy
|279
|4.00
|1.3034
|1.2834
|1.3039
|520
|2007.02.02 16:00
|sell
|280
|4.00
|1.3032
|1.3232
|1.3027
|521
|2007.02.02 16:01
|t/p
|242
|0.20
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|10.00
|74911.15
|522
|2007.02.02 16:01
|t/p
|244
|0.40
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|20.00
|74931.15
|523
|2007.02.02 16:01
|t/p
|246
|0.60
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|30.00
|74961.15
|524
|2007.02.02 16:01
|t/p
|248
|0.80
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|40.00
|75001.15
|525
|2007.02.02 16:01
|t/p
|250
|1.00
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|50.00
|75051.15
|526
|2007.02.02 16:01
|t/p
|252
|1.20
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|60.00
|75111.15
|527
|2007.02.02 16:01
|t/p
|254
|1.40
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|70.00
|75181.15
|528
|2007.02.02 16:01
|t/p
|256
|1.60
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|80.00
|75261.15
|529
|2007.02.02 16:01
|t/p
|258
|1.80
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|90.00
|75351.15
|530
|2007.02.02 16:01
|t/p
|260
|2.00
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|100.00
|75451.15
|531
|2007.02.02 16:01
|t/p
|262
|2.20
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|110.00
|75561.15
|532
|2007.02.02 16:01
|t/p
|264
|2.40
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|120.00
|75681.15
|533
|2007.02.02 16:01
|t/p
|266
|2.60
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|130.00
|75811.15
|534
|2007.02.02 16:01
|t/p
|268
|2.80
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|140.00
|75951.15
|535
|2007.02.02 16:01
|t/p
|270
|3.00
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|150.00
|76101.15
|536
|2007.02.02 16:01
|t/p
|272
|3.20
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|160.00
|76261.15
|537
|2007.02.02 16:01
|t/p
|274
|3.40
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|170.00
|76431.15
|538
|2007.02.02 16:01
|t/p
|276
|3.60
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|180.00
|76611.15
|539
|2007.02.02 16:01
|t/p
|278
|3.80
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|190.00
|76801.15
|540
|2007.02.02 16:01
|t/p
|280
|4.00
|1.3027
|1.3232
|1.3027
|200.00
|77001.15
|541
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|279
|4.00
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-4788.46
|72212.69
|542
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|277
|3.80
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-4549.04
|67663.65
|543
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|275
|3.60
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-4309.62
|63354.03
|544
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|273
|3.40
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-4070.19
|59283.84
|545
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|271
|3.20
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-3830.77
|55453.07
|546
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|269
|3.00
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-3591.35
|51861.73
|547
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|267
|2.80
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-3351.92
|48509.80
|548
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|265
|2.60
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-3112.50
|45397.30
|549
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|263
|2.40
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-2873.08
|42524.22
|550
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|261
|2.20
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-2633.65
|39890.57
|551
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|259
|2.00
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-2394.23
|37496.34
|552
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|257
|1.80
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-2154.81
|35341.53
|553
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|255
|1.60
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-1915.38
|33426.15
|554
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|253
|1.40
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-1675.96
|31750.19
|555
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|251
|1.20
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-1436.54
|30313.65
|556
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|249
|1.00
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-1197.12
|29116.53
|557
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|247
|0.80
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-957.69
|28158.84
|558
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|245
|0.60
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-718.27
|27440.57
|559
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|243
|0.40
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-478.85
|26961.72
|560
|2007.02.05 16:19
|close at stop
|241
|0.20
|1.2915
|1.2834
|1.3039
|-239.42
|26722.30