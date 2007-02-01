Strategy Tester Report
GoodGrid_v1

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.02.01 09:00 - 2007.03.01 00:00 (2006.09.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersstep=10; pos=20; TakeProfit=5; StopLoss=200; Slippage=1; LotsBeginning=0.2;
Bars in test1969Ticks modelled71265Modelling quality85.43%
Initial deposit50000.00
Total net profit-23277.70Gross profit27001.15Gross loss-50278.85
Profit factor0.54Expected payoff-83.13
Absolute drawdown23277.70Maximal drawdown50278.85 (65.30%)Relative drawdown65.30% (50278.85)
Total trades280Short positions (won %)140 (100.00%)Long positions (won %)140 (85.71%)
Profit trades (% of total)260 (92.86%)Loss trades (% of total)20 (7.14%)
Largestprofit trade200.00loss trade-4788.46
Averageprofit trade103.85loss trade-2513.94
Maximumconsecutive wins (profit in money)260 (27001.15)consecutive losses (loss in money)20 (-50278.85)
Maximalconsecutive profit (count of wins)27001.15 (260)consecutive loss (count of losses)-50278.85 (20)
Averageconsecutive wins260consecutive losses20
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.02.01 09:00buy10.201.30331.28331.3038
22007.02.01 09:00sell20.201.30311.32311.3026
32007.02.01 09:00buy30.401.30331.28331.3038
42007.02.01 09:00sell40.401.30311.32311.3026
52007.02.01 09:00buy50.601.30331.28331.3038
62007.02.01 09:00sell60.601.30311.32311.3026
72007.02.01 09:00buy70.801.30331.28331.3038
82007.02.01 09:00sell80.801.30311.32311.3026
92007.02.01 09:00buy91.001.30331.28331.3038
102007.02.01 09:00sell101.001.30311.32311.3026
112007.02.01 09:00buy111.201.30331.28331.3038
122007.02.01 09:00sell121.201.30311.32311.3026
132007.02.01 09:00buy131.401.30331.28331.3038
142007.02.01 09:00sell141.401.30311.32311.3026
152007.02.01 09:00buy151.601.30331.28331.3038
162007.02.01 09:00sell161.601.30311.32311.3026
172007.02.01 09:00buy171.801.30331.28331.3038
182007.02.01 09:00sell181.801.30311.32311.3026
192007.02.01 09:00buy192.001.30331.28331.3038
202007.02.01 09:00sell202.001.30311.32311.3026
212007.02.01 09:00buy212.201.30331.28331.3038
222007.02.01 09:00sell222.201.30311.32311.3026
232007.02.01 09:00buy232.401.30331.28331.3038
242007.02.01 09:00sell242.401.30311.32311.3026
252007.02.01 09:00buy252.601.30331.28331.3038
262007.02.01 09:00sell262.601.30311.32311.3026
272007.02.01 09:00buy272.801.30331.28331.3038
282007.02.01 09:00sell282.801.30311.32311.3026
292007.02.01 09:00buy293.001.30331.28331.3038
302007.02.01 09:00sell303.001.30311.32311.3026
312007.02.01 09:00buy313.201.30331.28331.3038
322007.02.01 09:00sell323.201.30311.32311.3026
332007.02.01 09:00buy333.401.30331.28331.3038
342007.02.01 09:00sell343.401.30311.32311.3026
352007.02.01 09:00buy353.601.30331.28331.3038
362007.02.01 09:00sell363.601.30311.32311.3026
372007.02.01 09:00buy373.801.30331.28331.3038
382007.02.01 09:00sell383.801.30311.32311.3026
392007.02.01 09:00buy394.001.30331.28331.3038
402007.02.01 09:00sell404.001.30311.32311.3026
412007.02.01 09:14t/p20.201.30261.32311.302610.0050010.00
422007.02.01 09:14t/p40.401.30261.32311.302620.0050030.00
432007.02.01 09:14t/p60.601.30261.32311.302630.0050060.00
442007.02.01 09:14t/p80.801.30261.32311.302640.0050100.00
452007.02.01 09:14t/p101.001.30261.32311.302650.0050150.00
462007.02.01 09:14t/p121.201.30261.32311.302660.0050210.00
472007.02.01 09:14t/p141.401.30261.32311.302670.0050280.00
482007.02.01 09:14t/p161.601.30261.32311.302680.0050360.00
492007.02.01 09:14t/p181.801.30261.32311.302690.0050450.00
502007.02.01 09:14t/p202.001.30261.32311.3026100.0050550.00
512007.02.01 09:14t/p222.201.30261.32311.3026110.0050660.00
522007.02.01 09:14t/p242.401.30261.32311.3026120.0050780.00
532007.02.01 09:14t/p262.601.30261.32311.3026130.0050910.00
542007.02.01 09:14t/p282.801.30261.32311.3026140.0051050.00
552007.02.01 09:14t/p303.001.30261.32311.3026150.0051200.00
562007.02.01 09:14t/p323.201.30261.32311.3026160.0051360.00
572007.02.01 09:14t/p343.401.30261.32311.3026170.0051530.00
582007.02.01 09:14t/p363.601.30261.32311.3026180.0051710.00
592007.02.01 09:14t/p383.801.30261.32311.3026190.0051900.00
602007.02.01 09:14t/p404.001.30261.32311.3026200.0052100.00
612007.02.01 17:00t/p10.201.30381.28331.303810.0052110.00
622007.02.01 17:00t/p30.401.30381.28331.303820.0052130.00
632007.02.01 17:00t/p50.601.30381.28331.303830.0052160.00
642007.02.01 17:00t/p70.801.30381.28331.303840.0052200.00
652007.02.01 17:00t/p91.001.30381.28331.303850.0052250.00
662007.02.01 17:00t/p111.201.30381.28331.303860.0052310.00
672007.02.01 17:00t/p131.401.30381.28331.303870.0052380.00
682007.02.01 17:00t/p151.601.30381.28331.303880.0052460.00
692007.02.01 17:00t/p171.801.30381.28331.303890.0052550.00
702007.02.01 17:00t/p192.001.30381.28331.3038100.0052650.00
712007.02.01 17:00t/p212.201.30381.28331.3038110.0052760.00
722007.02.01 17:00t/p232.401.30381.28331.3038120.0052880.00
732007.02.01 17:00t/p252.601.30381.28331.3038130.0053010.00
742007.02.01 17:00t/p272.801.30381.28331.3038140.0053150.00
752007.02.01 17:00t/p293.001.30381.28331.3038150.0053300.00
762007.02.01 17:00t/p313.201.30381.28331.3038160.0053460.00
772007.02.01 17:00t/p333.401.30381.28331.3038170.0053630.00
782007.02.01 17:00t/p353.601.30381.28331.3038180.0053810.00
792007.02.01 17:00t/p373.801.30381.28331.3038190.0054000.00
802007.02.01 17:00t/p394.001.30381.28331.3038200.0054200.00
812007.02.01 17:00buy410.201.30401.28401.3045
822007.02.01 17:00sell420.201.30381.32381.3033
832007.02.01 17:00buy430.401.30401.28401.3045
842007.02.01 17:00sell440.401.30381.32381.3033
852007.02.01 17:00buy450.601.30401.28401.3045
862007.02.01 17:00sell460.601.30381.32381.3033
872007.02.01 17:00buy470.801.30401.28401.3045
882007.02.01 17:00sell480.801.30381.32381.3033
892007.02.01 17:00buy491.001.30401.28401.3045
902007.02.01 17:00sell501.001.30381.32381.3033
912007.02.01 17:00buy511.201.30401.28401.3045
922007.02.01 17:00sell521.201.30381.32381.3033
932007.02.01 17:00buy531.401.30401.28401.3045
942007.02.01 17:00sell541.401.30381.32381.3033
952007.02.01 17:00buy551.601.30401.28401.3045
962007.02.01 17:00sell561.601.30381.32381.3033
972007.02.01 17:00buy571.801.30401.28401.3045
982007.02.01 17:00sell581.801.30381.32381.3033
992007.02.01 17:00buy592.001.30401.28401.3045
1002007.02.01 17:00sell602.001.30381.32381.3033
1012007.02.01 17:00buy612.201.30401.28401.3045
1022007.02.01 17:00sell622.201.30381.32381.3033
1032007.02.01 17:00buy632.401.30401.28401.3045
1042007.02.01 17:00sell642.401.30381.32381.3033
1052007.02.01 17:00buy652.601.30401.28401.3045
1062007.02.01 17:00sell662.601.30381.32381.3033
1072007.02.01 17:00buy672.801.30401.28401.3045
1082007.02.01 17:00sell682.801.30381.32381.3033
1092007.02.01 17:00buy693.001.30401.28401.3045
1102007.02.01 17:00sell703.001.30381.32381.3033
1112007.02.01 17:00buy713.201.30401.28401.3045
1122007.02.01 17:00sell723.201.30381.32381.3033
1132007.02.01 17:00buy733.401.30401.28401.3045
1142007.02.01 17:00sell743.401.30381.32381.3033
1152007.02.01 17:00buy753.601.30401.28401.3045
1162007.02.01 17:00sell763.601.30381.32381.3033
1172007.02.01 17:00buy773.801.30401.28401.3045
1182007.02.01 17:00sell783.801.30381.32381.3033
1192007.02.01 17:00buy794.001.30401.28401.3045
1202007.02.01 17:00sell804.001.30381.32381.3033
1212007.02.01 17:01t/p410.201.30451.28401.304510.0054210.00
1222007.02.01 17:01t/p430.401.30451.28401.304520.0054230.00
1232007.02.01 17:01t/p450.601.30451.28401.304530.0054260.00
1242007.02.01 17:01t/p470.801.30451.28401.304540.0054300.00
1252007.02.01 17:01t/p491.001.30451.28401.304550.0054350.00
1262007.02.01 17:01t/p511.201.30451.28401.304560.0054410.00
1272007.02.01 17:01t/p531.401.30451.28401.304570.0054480.00
1282007.02.01 17:01t/p551.601.30451.28401.304580.0054560.00
1292007.02.01 17:01t/p571.801.30451.28401.304590.0054650.00
1302007.02.01 17:01t/p592.001.30451.28401.3045100.0054750.00
1312007.02.01 17:01t/p612.201.30451.28401.3045110.0054860.00
1322007.02.01 17:01t/p632.401.30451.28401.3045120.0054980.00
1332007.02.01 17:01t/p652.601.30451.28401.3045130.0055110.00
1342007.02.01 17:01t/p672.801.30451.28401.3045140.0055250.00
1352007.02.01 17:01t/p693.001.30451.28401.3045150.0055400.00
1362007.02.01 17:01t/p713.201.30451.28401.3045160.0055560.00
1372007.02.01 17:01t/p733.401.30451.28401.3045170.0055730.00
1382007.02.01 17:01t/p753.601.30451.28401.3045180.0055910.00
1392007.02.01 17:01t/p773.801.30451.28401.3045190.0056100.00
1402007.02.01 17:01t/p794.001.30451.28401.3045200.0056300.00
1412007.02.01 17:04t/p420.201.30331.32381.303310.0056310.00
1422007.02.01 17:04t/p440.401.30331.32381.303320.0056330.00
1432007.02.01 17:04t/p460.601.30331.32381.303330.0056360.00
1442007.02.01 17:04t/p480.801.30331.32381.303340.0056400.00
1452007.02.01 17:04t/p501.001.30331.32381.303350.0056450.00
1462007.02.01 17:04t/p521.201.30331.32381.303360.0056510.00
1472007.02.01 17:04t/p541.401.30331.32381.303370.0056580.00
1482007.02.01 17:04t/p561.601.30331.32381.303380.0056660.00
1492007.02.01 17:04t/p581.801.30331.32381.303390.0056750.00
1502007.02.01 17:04t/p602.001.30331.32381.3033100.0056850.00
1512007.02.01 17:04t/p622.201.30331.32381.3033110.0056960.00
1522007.02.01 17:04t/p642.401.30331.32381.3033120.0057080.00
1532007.02.01 17:04t/p662.601.30331.32381.3033130.0057210.00
1542007.02.01 17:04t/p682.801.30331.32381.3033140.0057350.00
1552007.02.01 17:04t/p703.001.30331.32381.3033150.0057500.00
1562007.02.01 17:04t/p723.201.30331.32381.3033160.0057660.00
1572007.02.01 17:04t/p743.401.30331.32381.3033170.0057830.00
1582007.02.01 17:04t/p763.601.30331.32381.3033180.0058010.00
1592007.02.01 17:04t/p783.801.30331.32381.3033190.0058200.00
1602007.02.01 17:04t/p804.001.30331.32381.3033200.0058400.00
1612007.02.01 17:04buy810.201.30331.28331.3038
1622007.02.01 17:04sell820.201.30311.32311.3026
1632007.02.01 17:04buy830.401.30331.28331.3038
1642007.02.01 17:04sell840.401.30311.32311.3026
1652007.02.01 17:04buy850.601.30331.28331.3038
1662007.02.01 17:04sell860.601.30311.32311.3026
1672007.02.01 17:04buy870.801.30331.28331.3038
1682007.02.01 17:04sell880.801.30311.32311.3026
1692007.02.01 17:04buy891.001.30331.28331.3038
1702007.02.01 17:04sell901.001.30311.32311.3026
1712007.02.01 17:04buy911.201.30331.28331.3038
1722007.02.01 17:04sell921.201.30311.32311.3026
1732007.02.01 17:04buy931.401.30331.28331.3038
1742007.02.01 17:04sell941.401.30311.32311.3026
1752007.02.01 17:04buy951.601.30331.28331.3038
1762007.02.01 17:04sell961.601.30311.32311.3026
1772007.02.01 17:04buy971.801.30331.28331.3038
1782007.02.01 17:04sell981.801.30311.32311.3026
1792007.02.01 17:04buy992.001.30331.28331.3038
1802007.02.01 17:04sell1002.001.30311.32311.3026
1812007.02.01 17:04buy1012.201.30331.28331.3038
1822007.02.01 17:04sell1022.201.30311.32311.3026
1832007.02.01 17:04buy1032.401.30331.28331.3038
1842007.02.01 17:04sell1042.401.30311.32311.3026
1852007.02.01 17:04buy1052.601.30331.28331.3038
1862007.02.01 17:04sell1062.601.30311.32311.3026
1872007.02.01 17:04buy1072.801.30331.28331.3038
1882007.02.01 17:04sell1082.801.30311.32311.3026
1892007.02.01 17:04buy1093.001.30331.28331.3038
1902007.02.01 17:04sell1103.001.30311.32311.3026
1912007.02.01 17:04buy1113.201.30331.28331.3038
1922007.02.01 17:04sell1123.201.30311.32311.3026
1932007.02.01 17:04buy1133.401.30331.28331.3038
1942007.02.01 17:04sell1143.401.30311.32311.3026
1952007.02.01 17:04buy1153.601.30331.28331.3038
1962007.02.01 17:04sell1163.601.30311.32311.3026
1972007.02.01 17:04buy1173.801.30331.28331.3038
1982007.02.01 17:04sell1183.801.30311.32311.3026
1992007.02.01 17:04buy1194.001.30331.28331.3038
2002007.02.01 17:04sell1204.001.30311.32311.3026
2012007.02.01 17:07t/p820.201.30261.32311.302610.0058410.00
2022007.02.01 17:07t/p840.401.30261.32311.302620.0058430.00
2032007.02.01 17:07t/p860.601.30261.32311.302630.0058460.00
2042007.02.01 17:07t/p880.801.30261.32311.302640.0058500.00
2052007.02.01 17:07t/p901.001.30261.32311.302650.0058550.00
2062007.02.01 17:07t/p921.201.30261.32311.302660.0058610.00
2072007.02.01 17:07t/p941.401.30261.32311.302670.0058680.00
2082007.02.01 17:07t/p961.601.30261.32311.302680.0058760.00
2092007.02.01 17:07t/p981.801.30261.32311.302690.0058850.00
2102007.02.01 17:07t/p1002.001.30261.32311.3026100.0058950.00
2112007.02.01 17:07t/p1022.201.30261.32311.3026110.0059060.00
2122007.02.01 17:07t/p1042.401.30261.32311.3026120.0059180.00
2132007.02.01 17:07t/p1062.601.30261.32311.3026130.0059310.00
2142007.02.01 17:07t/p1082.801.30261.32311.3026140.0059450.00
2152007.02.01 17:07t/p1103.001.30261.32311.3026150.0059600.00
2162007.02.01 17:07t/p1123.201.30261.32311.3026160.0059760.00
2172007.02.01 17:07t/p1143.401.30261.32311.3026170.0059930.00
2182007.02.01 17:07t/p1163.601.30261.32311.3026180.0060110.00
2192007.02.01 17:07t/p1183.801.30261.32311.3026190.0060300.00
2202007.02.01 17:07t/p1204.001.30261.32311.3026200.0060500.00
2212007.02.02 15:29t/p810.201.30381.28331.30388.5860508.58
2222007.02.02 15:29t/p830.401.30381.28331.303817.1560525.73
2232007.02.02 15:29t/p850.601.30381.28331.303825.7360551.46
2242007.02.02 15:29t/p870.801.30381.28331.303834.3160585.77
2252007.02.02 15:29t/p891.001.30381.28331.303842.8860628.65
2262007.02.02 15:29t/p911.201.30381.28331.303851.4660680.12
2272007.02.02 15:29t/p931.401.30381.28331.303860.0460740.15
2282007.02.02 15:29t/p951.601.30381.28331.303868.6260808.77
2292007.02.02 15:29t/p971.801.30381.28331.303877.1960885.96
2302007.02.02 15:29t/p992.001.30381.28331.303885.7760971.73
2312007.02.02 15:29t/p1012.201.30381.28331.303894.3561066.08
2322007.02.02 15:29t/p1032.401.30381.28331.3038102.9261169.00
2332007.02.02 15:29t/p1052.601.30381.28331.3038111.5061280.50
2342007.02.02 15:29t/p1072.801.30381.28331.3038120.0861400.58
2352007.02.02 15:29t/p1093.001.30381.28331.3038128.6561529.23
2362007.02.02 15:29t/p1113.201.30381.28331.3038137.2361666.46
2372007.02.02 15:29t/p1133.401.30381.28331.3038145.8161812.27
2382007.02.02 15:29t/p1153.601.30381.28331.3038154.3861966.65
2392007.02.02 15:29t/p1173.801.30381.28331.3038162.9662129.61
2402007.02.02 15:29t/p1194.001.30381.28331.3038171.5462301.15
2412007.02.02 15:29buy1210.201.30411.28411.3046
2422007.02.02 15:29sell1220.201.30391.32391.3034
2432007.02.02 15:29buy1230.401.30411.28411.3046
2442007.02.02 15:29sell1240.401.30391.32391.3034
2452007.02.02 15:29buy1250.601.30411.28411.3046
2462007.02.02 15:29sell1260.601.30391.32391.3034
2472007.02.02 15:29buy1270.801.30411.28411.3046
2482007.02.02 15:29sell1280.801.30391.32391.3034
2492007.02.02 15:29buy1291.001.30411.28411.3046
2502007.02.02 15:29sell1301.001.30391.32391.3034
2512007.02.02 15:29buy1311.201.30411.28411.3046
2522007.02.02 15:29sell1321.201.30391.32391.3034
2532007.02.02 15:29buy1331.401.30411.28411.3046
2542007.02.02 15:29sell1341.401.30391.32391.3034
2552007.02.02 15:29buy1351.601.30411.28411.3046
2562007.02.02 15:29sell1361.601.30391.32391.3034
2572007.02.02 15:29buy1371.801.30411.28411.3046
2582007.02.02 15:29sell1381.801.30391.32391.3034
2592007.02.02 15:29buy1392.001.30411.28411.3046
2602007.02.02 15:29sell1402.001.30391.32391.3034
2612007.02.02 15:29buy1412.201.30411.28411.3046
2622007.02.02 15:29sell1422.201.30391.32391.3034
2632007.02.02 15:29buy1432.401.30411.28411.3046
2642007.02.02 15:29sell1442.401.30391.32391.3034
2652007.02.02 15:29buy1452.601.30411.28411.3046
2662007.02.02 15:29sell1462.601.30391.32391.3034
2672007.02.02 15:29buy1472.801.30411.28411.3046
2682007.02.02 15:29sell1482.801.30391.32391.3034
2692007.02.02 15:29buy1493.001.30411.28411.3046
2702007.02.02 15:29sell1503.001.30391.32391.3034
2712007.02.02 15:29buy1513.201.30411.28411.3046
2722007.02.02 15:29sell1523.201.30391.32391.3034
2732007.02.02 15:29buy1533.401.30411.28411.3046
2742007.02.02 15:29sell1543.401.30391.32391.3034
2752007.02.02 15:29buy1553.601.30411.28411.3046
2762007.02.02 15:29sell1563.601.30391.32391.3034
2772007.02.02 15:29buy1573.801.30411.28411.3046
2782007.02.02 15:29sell1583.801.30391.32391.3034
2792007.02.02 15:29buy1594.001.30411.28411.3046
2802007.02.02 15:29sell1604.001.30391.32391.3034
2812007.02.02 15:29t/p1220.201.30341.32391.303410.0062311.15
2822007.02.02 15:29t/p1240.401.30341.32391.303420.0062331.15
2832007.02.02 15:29t/p1260.601.30341.32391.303430.0062361.15
2842007.02.02 15:29t/p1280.801.30341.32391.303440.0062401.15
2852007.02.02 15:29t/p1301.001.30341.32391.303450.0062451.15
2862007.02.02 15:29t/p1321.201.30341.32391.303460.0062511.15
2872007.02.02 15:29t/p1341.401.30341.32391.303470.0062581.15
2882007.02.02 15:29t/p1361.601.30341.32391.303480.0062661.15
2892007.02.02 15:29t/p1381.801.30341.32391.303490.0062751.15
2902007.02.02 15:29t/p1402.001.30341.32391.3034100.0062851.15
2912007.02.02 15:29t/p1422.201.30341.32391.3034110.0062961.15
2922007.02.02 15:29t/p1442.401.30341.32391.3034120.0063081.15
2932007.02.02 15:29t/p1462.601.30341.32391.3034130.0063211.15
2942007.02.02 15:29t/p1482.801.30341.32391.3034140.0063351.15
2952007.02.02 15:29t/p1503.001.30341.32391.3034150.0063501.15
2962007.02.02 15:29t/p1523.201.30341.32391.3034160.0063661.15
2972007.02.02 15:29t/p1543.401.30341.32391.3034170.0063831.15
2982007.02.02 15:29t/p1563.601.30341.32391.3034180.0064011.15
2992007.02.02 15:29t/p1583.801.30341.32391.3034190.0064201.15
3002007.02.02 15:29t/p1604.001.30341.32391.3034200.0064401.15
3012007.02.02 15:30t/p1210.201.30461.28411.304610.0064411.15
3022007.02.02 15:30t/p1230.401.30461.28411.304620.0064431.15
3032007.02.02 15:30t/p1250.601.30461.28411.304630.0064461.15
3042007.02.02 15:30t/p1270.801.30461.28411.304640.0064501.15
3052007.02.02 15:30t/p1291.001.30461.28411.304650.0064551.15
3062007.02.02 15:30t/p1311.201.30461.28411.304660.0064611.15
3072007.02.02 15:30t/p1331.401.30461.28411.304670.0064681.15
3082007.02.02 15:30t/p1351.601.30461.28411.304680.0064761.15
3092007.02.02 15:30t/p1371.801.30461.28411.304690.0064851.15
3102007.02.02 15:30t/p1392.001.30461.28411.3046100.0064951.15
3112007.02.02 15:30t/p1412.201.30461.28411.3046110.0065061.15
3122007.02.02 15:30t/p1432.401.30461.28411.3046120.0065181.15
3132007.02.02 15:30t/p1452.601.30461.28411.3046130.0065311.15
3142007.02.02 15:30t/p1472.801.30461.28411.3046140.0065451.15
3152007.02.02 15:30t/p1493.001.30461.28411.3046150.0065601.15
3162007.02.02 15:30t/p1513.201.30461.28411.3046160.0065761.15
3172007.02.02 15:30t/p1533.401.30461.28411.3046170.0065931.15
3182007.02.02 15:30t/p1553.601.30461.28411.3046180.0066111.15
3192007.02.02 15:30t/p1573.801.30461.28411.3046190.0066301.15
3202007.02.02 15:30t/p1594.001.30461.28411.3046200.0066501.15
3212007.02.02 15:30buy1610.201.30481.28481.3053
3222007.02.02 15:30sell1620.201.30461.32461.3041
3232007.02.02 15:30buy1630.401.30481.28481.3053
3242007.02.02 15:30sell1640.401.30461.32461.3041
3252007.02.02 15:30buy1650.601.30481.28481.3053
3262007.02.02 15:30sell1660.601.30461.32461.3041
3272007.02.02 15:30buy1670.801.30481.28481.3053
3282007.02.02 15:30sell1680.801.30461.32461.3041
3292007.02.02 15:30buy1691.001.30481.28481.3053
3302007.02.02 15:30sell1701.001.30461.32461.3041
3312007.02.02 15:30buy1711.201.30481.28481.3053
3322007.02.02 15:30sell1721.201.30461.32461.3041
3332007.02.02 15:30buy1731.401.30481.28481.3053
3342007.02.02 15:30sell1741.401.30461.32461.3041
3352007.02.02 15:30buy1751.601.30481.28481.3053
3362007.02.02 15:30sell1761.601.30461.32461.3041
3372007.02.02 15:30buy1771.801.30481.28481.3053
3382007.02.02 15:30sell1781.801.30461.32461.3041
3392007.02.02 15:30buy1792.001.30481.28481.3053
3402007.02.02 15:30sell1802.001.30461.32461.3041
3412007.02.02 15:30buy1812.201.30481.28481.3053
3422007.02.02 15:30sell1822.201.30461.32461.3041
3432007.02.02 15:30buy1832.401.30481.28481.3053
3442007.02.02 15:30sell1842.401.30461.32461.3041
3452007.02.02 15:30buy1852.601.30481.28481.3053
3462007.02.02 15:30sell1862.601.30461.32461.3041
3472007.02.02 15:30buy1872.801.30481.28481.3053
3482007.02.02 15:30sell1882.801.30461.32461.3041
3492007.02.02 15:30buy1893.001.30481.28481.3053
3502007.02.02 15:30sell1903.001.30461.32461.3041
3512007.02.02 15:30buy1913.201.30481.28481.3053
3522007.02.02 15:30sell1923.201.30461.32461.3041
3532007.02.02 15:30buy1933.401.30481.28481.3053
3542007.02.02 15:30sell1943.401.30461.32461.3041
3552007.02.02 15:30buy1953.601.30481.28481.3053
3562007.02.02 15:30sell1963.601.30461.32461.3041
3572007.02.02 15:30buy1973.801.30481.28481.3053
3582007.02.02 15:30sell1983.801.30461.32461.3041
3592007.02.02 15:30buy1994.001.30481.28481.3053
3602007.02.02 15:30sell2004.001.30461.32461.3041
3612007.02.02 15:30t/p1610.201.30531.28481.305310.0066511.15
3622007.02.02 15:30t/p1630.401.30531.28481.305320.0066531.15
3632007.02.02 15:30t/p1650.601.30531.28481.305330.0066561.15
3642007.02.02 15:30t/p1670.801.30531.28481.305340.0066601.15
3652007.02.02 15:30t/p1691.001.30531.28481.305350.0066651.15
3662007.02.02 15:30t/p1711.201.30531.28481.305360.0066711.15
3672007.02.02 15:30t/p1731.401.30531.28481.305370.0066781.15
3682007.02.02 15:30t/p1751.601.30531.28481.305380.0066861.15
3692007.02.02 15:30t/p1771.801.30531.28481.305390.0066951.15
3702007.02.02 15:30t/p1792.001.30531.28481.3053100.0067051.15
3712007.02.02 15:30t/p1812.201.30531.28481.3053110.0067161.15
3722007.02.02 15:30t/p1832.401.30531.28481.3053120.0067281.15
3732007.02.02 15:30t/p1852.601.30531.28481.3053130.0067411.15
3742007.02.02 15:30t/p1872.801.30531.28481.3053140.0067551.15
3752007.02.02 15:30t/p1893.001.30531.28481.3053150.0067701.15
3762007.02.02 15:30t/p1913.201.30531.28481.3053160.0067861.15
3772007.02.02 15:30t/p1933.401.30531.28481.3053170.0068031.15
3782007.02.02 15:30t/p1953.601.30531.28481.3053180.0068211.15
3792007.02.02 15:30t/p1973.801.30531.28481.3053190.0068401.15
3802007.02.02 15:30t/p1994.001.30531.28481.3053200.0068601.15
3812007.02.02 15:32t/p1620.201.30411.32461.304110.0068611.15
3822007.02.02 15:32t/p1640.401.30411.32461.304120.0068631.15
3832007.02.02 15:32t/p1660.601.30411.32461.304130.0068661.15
3842007.02.02 15:32t/p1680.801.30411.32461.304140.0068701.15
3852007.02.02 15:32t/p1701.001.30411.32461.304150.0068751.15
3862007.02.02 15:32t/p1721.201.30411.32461.304160.0068811.15
3872007.02.02 15:32t/p1741.401.30411.32461.304170.0068881.15
3882007.02.02 15:32t/p1761.601.30411.32461.304180.0068961.15
3892007.02.02 15:32t/p1781.801.30411.32461.304190.0069051.15
3902007.02.02 15:32t/p1802.001.30411.32461.3041100.0069151.15
3912007.02.02 15:32t/p1822.201.30411.32461.3041110.0069261.15
3922007.02.02 15:32t/p1842.401.30411.32461.3041120.0069381.15
3932007.02.02 15:32t/p1862.601.30411.32461.3041130.0069511.15
3942007.02.02 15:32t/p1882.801.30411.32461.3041140.0069651.15
3952007.02.02 15:32t/p1903.001.30411.32461.3041150.0069801.15
3962007.02.02 15:32t/p1923.201.30411.32461.3041160.0069961.15
3972007.02.02 15:32t/p1943.401.30411.32461.3041170.0070131.15
3982007.02.02 15:32t/p1963.601.30411.32461.3041180.0070311.15
3992007.02.02 15:32t/p1983.801.30411.32461.3041190.0070501.15
4002007.02.02 15:32t/p2004.001.30411.32461.3041200.0070701.15
4012007.02.02 15:32buy2010.201.30411.28411.3046
4022007.02.02 15:32sell2020.201.30391.32391.3034
4032007.02.02 15:32buy2030.401.30411.28411.3046
4042007.02.02 15:32sell2040.401.30391.32391.3034
4052007.02.02 15:32buy2050.601.30411.28411.3046
4062007.02.02 15:32sell2060.601.30391.32391.3034
4072007.02.02 15:32buy2070.801.30411.28411.3046
4082007.02.02 15:32sell2080.801.30391.32391.3034
4092007.02.02 15:32buy2091.001.30411.28411.3046
4102007.02.02 15:32sell2101.001.30391.32391.3034
4112007.02.02 15:32buy2111.201.30411.28411.3046
4122007.02.02 15:32sell2121.201.30391.32391.3034
4132007.02.02 15:32buy2131.401.30411.28411.3046
4142007.02.02 15:32sell2141.401.30391.32391.3034
4152007.02.02 15:32buy2151.601.30411.28411.3046
4162007.02.02 15:32sell2161.601.30391.32391.3034
4172007.02.02 15:32buy2171.801.30411.28411.3046
4182007.02.02 15:32sell2181.801.30391.32391.3034
4192007.02.02 15:32buy2192.001.30411.28411.3046
4202007.02.02 15:32sell2202.001.30391.32391.3034
4212007.02.02 15:32buy2212.201.30411.28411.3046
4222007.02.02 15:32sell2222.201.30391.32391.3034
4232007.02.02 15:32buy2232.401.30411.28411.3046
4242007.02.02 15:32sell2242.401.30391.32391.3034
4252007.02.02 15:32buy2252.601.30411.28411.3046
4262007.02.02 15:32sell2262.601.30391.32391.3034
4272007.02.02 15:32buy2272.801.30411.28411.3046
4282007.02.02 15:32sell2282.801.30391.32391.3034
4292007.02.02 15:32buy2293.001.30411.28411.3046
4302007.02.02 15:32sell2303.001.30391.32391.3034
4312007.02.02 15:32buy2313.201.30411.28411.3046
4322007.02.02 15:32sell2323.201.30391.32391.3034
4332007.02.02 15:32buy2333.401.30411.28411.3046
4342007.02.02 15:32sell2343.401.30391.32391.3034
4352007.02.02 15:32buy2353.601.30411.28411.3046
4362007.02.02 15:32sell2363.601.30391.32391.3034
4372007.02.02 15:32buy2373.801.30411.28411.3046
4382007.02.02 15:32sell2383.801.30391.32391.3034
4392007.02.02 15:32buy2394.001.30411.28411.3046
4402007.02.02 15:32sell2404.001.30391.32391.3034
4412007.02.02 15:33t/p2010.201.30461.28411.304610.0070711.15
4422007.02.02 15:33t/p2030.401.30461.28411.304620.0070731.15
4432007.02.02 15:33t/p2050.601.30461.28411.304630.0070761.15
4442007.02.02 15:33t/p2070.801.30461.28411.304640.0070801.15
4452007.02.02 15:33t/p2091.001.30461.28411.304650.0070851.15
4462007.02.02 15:33t/p2111.201.30461.28411.304660.0070911.15
4472007.02.02 15:33t/p2131.401.30461.28411.304670.0070981.15
4482007.02.02 15:33t/p2151.601.30461.28411.304680.0071061.15
4492007.02.02 15:33t/p2171.801.30461.28411.304690.0071151.15
4502007.02.02 15:33t/p2192.001.30461.28411.3046100.0071251.15
4512007.02.02 15:33t/p2212.201.30461.28411.3046110.0071361.15
4522007.02.02 15:33t/p2232.401.30461.28411.3046120.0071481.15
4532007.02.02 15:33t/p2252.601.30461.28411.3046130.0071611.15
4542007.02.02 15:33t/p2272.801.30461.28411.3046140.0071751.15
4552007.02.02 15:33t/p2293.001.30461.28411.3046150.0071901.15
4562007.02.02 15:33t/p2313.201.30461.28411.3046160.0072061.15
4572007.02.02 15:33t/p2333.401.30461.28411.3046170.0072231.15
4582007.02.02 15:33t/p2353.601.30461.28411.3046180.0072411.15
4592007.02.02 15:33t/p2373.801.30461.28411.3046190.0072601.15
4602007.02.02 15:33t/p2394.001.30461.28411.3046200.0072801.15
4612007.02.02 16:00t/p2020.201.30341.32391.303410.0072811.15
4622007.02.02 16:00t/p2040.401.30341.32391.303420.0072831.15
4632007.02.02 16:00t/p2060.601.30341.32391.303430.0072861.15
4642007.02.02 16:00t/p2080.801.30341.32391.303440.0072901.15
4652007.02.02 16:00t/p2101.001.30341.32391.303450.0072951.15
4662007.02.02 16:00t/p2121.201.30341.32391.303460.0073011.15
4672007.02.02 16:00t/p2141.401.30341.32391.303470.0073081.15
4682007.02.02 16:00t/p2161.601.30341.32391.303480.0073161.15
4692007.02.02 16:00t/p2181.801.30341.32391.303490.0073251.15
4702007.02.02 16:00t/p2202.001.30341.32391.3034100.0073351.15
4712007.02.02 16:00t/p2222.201.30341.32391.3034110.0073461.15
4722007.02.02 16:00t/p2242.401.30341.32391.3034120.0073581.15
4732007.02.02 16:00t/p2262.601.30341.32391.3034130.0073711.15
4742007.02.02 16:00t/p2282.801.30341.32391.3034140.0073851.15
4752007.02.02 16:00t/p2303.001.30341.32391.3034150.0074001.15
4762007.02.02 16:00t/p2323.201.30341.32391.3034160.0074161.15
4772007.02.02 16:00t/p2343.401.30341.32391.3034170.0074331.15
4782007.02.02 16:00t/p2363.601.30341.32391.3034180.0074511.15
4792007.02.02 16:00t/p2383.801.30341.32391.3034190.0074701.15
4802007.02.02 16:00t/p2404.001.30341.32391.3034200.0074901.15
4812007.02.02 16:00buy2410.201.30341.28341.3039
4822007.02.02 16:00sell2420.201.30321.32321.3027
4832007.02.02 16:00buy2430.401.30341.28341.3039
4842007.02.02 16:00sell2440.401.30321.32321.3027
4852007.02.02 16:00buy2450.601.30341.28341.3039
4862007.02.02 16:00sell2460.601.30321.32321.3027
4872007.02.02 16:00buy2470.801.30341.28341.3039
4882007.02.02 16:00sell2480.801.30321.32321.3027
4892007.02.02 16:00buy2491.001.30341.28341.3039
4902007.02.02 16:00sell2501.001.30321.32321.3027
4912007.02.02 16:00buy2511.201.30341.28341.3039
4922007.02.02 16:00sell2521.201.30321.32321.3027
4932007.02.02 16:00buy2531.401.30341.28341.3039
4942007.02.02 16:00sell2541.401.30321.32321.3027
4952007.02.02 16:00buy2551.601.30341.28341.3039
4962007.02.02 16:00sell2561.601.30321.32321.3027
4972007.02.02 16:00buy2571.801.30341.28341.3039
4982007.02.02 16:00sell2581.801.30321.32321.3027
4992007.02.02 16:00buy2592.001.30341.28341.3039
5002007.02.02 16:00sell2602.001.30321.32321.3027
5012007.02.02 16:00buy2612.201.30341.28341.3039
5022007.02.02 16:00sell2622.201.30321.32321.3027
5032007.02.02 16:00buy2632.401.30341.28341.3039
5042007.02.02 16:00sell2642.401.30321.32321.3027
5052007.02.02 16:00buy2652.601.30341.28341.3039
5062007.02.02 16:00sell2662.601.30321.32321.3027
5072007.02.02 16:00buy2672.801.30341.28341.3039
5082007.02.02 16:00sell2682.801.30321.32321.3027
5092007.02.02 16:00buy2693.001.30341.28341.3039
5102007.02.02 16:00sell2703.001.30321.32321.3027
5112007.02.02 16:00buy2713.201.30341.28341.3039
5122007.02.02 16:00sell2723.201.30321.32321.3027
5132007.02.02 16:00buy2733.401.30341.28341.3039
5142007.02.02 16:00sell2743.401.30321.32321.3027
5152007.02.02 16:00buy2753.601.30341.28341.3039
5162007.02.02 16:00sell2763.601.30321.32321.3027
5172007.02.02 16:00buy2773.801.30341.28341.3039
5182007.02.02 16:00sell2783.801.30321.32321.3027
5192007.02.02 16:00buy2794.001.30341.28341.3039
5202007.02.02 16:00sell2804.001.30321.32321.3027
5212007.02.02 16:01t/p2420.201.30271.32321.302710.0074911.15
5222007.02.02 16:01t/p2440.401.30271.32321.302720.0074931.15
5232007.02.02 16:01t/p2460.601.30271.32321.302730.0074961.15
5242007.02.02 16:01t/p2480.801.30271.32321.302740.0075001.15
5252007.02.02 16:01t/p2501.001.30271.32321.302750.0075051.15
5262007.02.02 16:01t/p2521.201.30271.32321.302760.0075111.15
5272007.02.02 16:01t/p2541.401.30271.32321.302770.0075181.15
5282007.02.02 16:01t/p2561.601.30271.32321.302780.0075261.15
5292007.02.02 16:01t/p2581.801.30271.32321.302790.0075351.15
5302007.02.02 16:01t/p2602.001.30271.32321.3027100.0075451.15
5312007.02.02 16:01t/p2622.201.30271.32321.3027110.0075561.15
5322007.02.02 16:01t/p2642.401.30271.32321.3027120.0075681.15
5332007.02.02 16:01t/p2662.601.30271.32321.3027130.0075811.15
5342007.02.02 16:01t/p2682.801.30271.32321.3027140.0075951.15
5352007.02.02 16:01t/p2703.001.30271.32321.3027150.0076101.15
5362007.02.02 16:01t/p2723.201.30271.32321.3027160.0076261.15
5372007.02.02 16:01t/p2743.401.30271.32321.3027170.0076431.15
5382007.02.02 16:01t/p2763.601.30271.32321.3027180.0076611.15
5392007.02.02 16:01t/p2783.801.30271.32321.3027190.0076801.15
5402007.02.02 16:01t/p2804.001.30271.32321.3027200.0077001.15
5412007.02.05 16:19close at stop2794.001.29151.28341.3039-4788.4672212.69
5422007.02.05 16:19close at stop2773.801.29151.28341.3039-4549.0467663.65
5432007.02.05 16:19close at stop2753.601.29151.28341.3039-4309.6263354.03
5442007.02.05 16:19close at stop2733.401.29151.28341.3039-4070.1959283.84
5452007.02.05 16:19close at stop2713.201.29151.28341.3039-3830.7755453.07
5462007.02.05 16:19close at stop2693.001.29151.28341.3039-3591.3551861.73
5472007.02.05 16:19close at stop2672.801.29151.28341.3039-3351.9248509.80
5482007.02.05 16:19close at stop2652.601.29151.28341.3039-3112.5045397.30
5492007.02.05 16:19close at stop2632.401.29151.28341.3039-2873.0842524.22
5502007.02.05 16:19close at stop2612.201.29151.28341.3039-2633.6539890.57
5512007.02.05 16:19close at stop2592.001.29151.28341.3039-2394.2337496.34
5522007.02.05 16:19close at stop2571.801.29151.28341.3039-2154.8135341.53
5532007.02.05 16:19close at stop2551.601.29151.28341.3039-1915.3833426.15
5542007.02.05 16:19close at stop2531.401.29151.28341.3039-1675.9631750.19
5552007.02.05 16:19close at stop2511.201.29151.28341.3039-1436.5430313.65
5562007.02.05 16:19close at stop2491.001.29151.28341.3039-1197.1229116.53
5572007.02.05 16:19close at stop2470.801.29151.28341.3039-957.6928158.84
5582007.02.05 16:19close at stop2450.601.29151.28341.3039-718.2727440.57
5592007.02.05 16:19close at stop2430.401.29151.28341.3039-478.8526961.72
5602007.02.05 16:19close at stop2410.201.29151.28341.3039-239.4226722.30