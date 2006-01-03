|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2006.01.02 00:00 - 2007.03.07 00:00 (2006.01.02 - 2007.03.07)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30;
|Bars en test
|1320
|Ticks modelés
|1879674
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|557.50
|Profit brut
|688.75
|Perte brute
|-131.25
|Facteur de profit
|5.25
|Rémunération espérée
|22.30
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|131.25 (2.51%)
|Relative drawdown
|2.51% (131.25)
|Total des Trades
|25
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|10 (100.00%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|15 (93.33%)
|Profits des Trades (% du total)
|24 (96.00%)
|Pertes des Trades (% du total)
|1 (4.00%)
|Le plus large
|gains par Trade
|62.50
|pertes par Trade
|-131.25
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|28.70
|pertes par Trade
|-131.25
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|18 (467.50)
|pertes consecutives (perte en $)
|1 (-131.25)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|467.50 (18)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-131.25 (1)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|12
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 07:09
|buy
|1
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.1952
|2
|2006.01.03 16:58
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.1952
|3
|2006.01.03 16:58
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1906
|1.1952
|4
|2006.01.03 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1910
|1.1952
|5
|2006.01.03 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1912
|1.1952
|6
|2006.01.03 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1915
|1.1952
|7
|2006.01.03 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1917
|1.1952
|8
|2006.01.03 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.1902
|1.1921
|1.1952
|9
|2006.01.03 17:12
|t/p
|1
|0.10
|1.1952
|1.1921
|1.1952
|62.50
|5062.50
|10
|2006.01.03 17:12
|buy
|2
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.2004
|11
|2006.01.03 17:55
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1955
|1.2004
|12
|2006.01.03 17:55
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1956
|1.2004
|13
|2006.01.03 20:34
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1957
|1.2004
|14
|2006.01.03 20:35
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1959
|1.2004
|15
|2006.01.03 20:35
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1961
|1.2004
|16
|2006.01.03 20:36
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1962
|1.2004
|17
|2006.01.03 21:02
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1964
|1.2004
|18
|2006.01.03 21:02
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1969
|1.2004
|19
|2006.01.03 21:03
|modify
|2
|0.10
|1.1954
|1.1970
|1.2004
|20
|2006.01.03 21:03
|t/p
|2
|0.10
|1.2004
|1.1970
|1.2004
|62.50
|5125.00
|21
|2006.01.03 21:03
|buy
|3
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2056
|22
|2006.01.04 01:57
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2056
|23
|2006.01.04 02:20
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2008
|1.2056
|24
|2006.01.04 02:21
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2010
|1.2056
|25
|2006.01.04 02:43
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2012
|1.2056
|26
|2006.01.04 02:43
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2015
|1.2056
|27
|2006.01.04 02:43
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2018
|1.2056
|28
|2006.01.04 02:46
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2019
|1.2056
|29
|2006.01.04 02:47
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2022
|1.2056
|30
|2006.01.04 02:47
|modify
|3
|0.10
|1.2006
|1.2024
|1.2056
|31
|2006.01.04 04:06
|t/p
|3
|0.10
|1.2056
|1.2024
|1.2056
|62.50
|5187.50
|32
|2006.02.06 10:34
|sell
|4
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1940
|33
|2006.02.06 19:14
|modify
|4
|0.10
|1.1990
|1.1989
|1.1940
|34
|2006.02.06 19:14
|modify
|4
|0.10
|1.1990
|1.1983
|1.1940
|35
|2006.02.06 19:15
|modify
|4
|0.10
|1.1990
|1.1981
|1.1940
|36
|2006.02.06 19:19
|modify
|4
|0.10
|1.1990
|1.1977
|1.1940
|37
|2006.02.06 19:19
|modify
|4
|0.10
|1.1990
|1.1976
|1.1940
|38
|2006.02.06 21:59
|s/l
|4
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.1940
|17.50
|5205.00
|39
|2006.02.06 21:59
|sell
|5
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.1924
|40
|2006.02.07 18:03
|modify
|5
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.1924
|41
|2006.02.07 18:24
|s/l
|5
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.1924
|0.00
|5205.00
|42
|2006.03.06 00:00
|buy
|6
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2102
|43
|2006.03.06 01:30
|modify
|6
|0.10
|1.2052
|1.2054
|1.2102
|44
|2006.03.06 01:31
|modify
|6
|0.10
|1.2052
|1.2055
|1.2102
|45
|2006.03.06 01:31
|modify
|6
|0.10
|1.2052
|1.2059
|1.2102
|46
|2006.03.06 01:31
|modify
|6
|0.10
|1.2052
|1.2063
|1.2102
|47
|2006.03.06 01:33
|modify
|6
|0.10
|1.2052
|1.2065
|1.2102
|48
|2006.03.06 06:35
|s/l
|6
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2102
|16.25
|5221.25
|49
|2006.03.06 06:35
|buy
|7
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2116
|50
|2006.03.07 06:58
|close
|7
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.2116
|-131.25
|5090.00
|51
|2006.03.07 06:58
|sell
|8
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.1906
|52
|2006.03.07 11:18
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.1906
|53
|2006.03.07 11:21
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1952
|1.1906
|54
|2006.03.07 11:21
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1951
|1.1906
|55
|2006.03.07 11:32
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1947
|1.1906
|56
|2006.03.07 11:34
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1945
|1.1906
|57
|2006.03.07 11:34
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1944
|1.1906
|58
|2006.03.07 12:37
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1941
|1.1906
|59
|2006.03.07 12:38
|modify
|8
|0.10
|1.1956
|1.1939
|1.1906
|60
|2006.03.07 12:38
|t/p
|8
|0.10
|1.1906
|1.1939
|1.1906
|62.50
|5152.50
|61
|2006.03.07 12:38
|sell
|9
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1854
|62
|2006.03.07 20:59
|modify
|9
|0.10
|1.1904
|1.1903
|1.1854
|63
|2006.03.07 21:07
|modify
|9
|0.10
|1.1904
|1.1900
|1.1854
|64
|2006.03.08 05:25
|s/l
|9
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1854
|5.00
|5157.50
|65
|2006.03.15 00:00
|buy
|10
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.2064
|66
|2006.03.15 10:33
|modify
|10
|0.10
|1.2014
|1.2016
|1.2064
|67
|2006.03.15 11:59
|s/l
|10
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2064
|2.50
|5160.00
|68
|2006.03.15 11:59
|buy
|11
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2068
|69
|2006.03.15 16:13
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.2068
|70
|2006.03.15 16:13
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2019
|1.2068
|71
|2006.03.15 16:13
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2022
|1.2068
|72
|2006.03.15 16:13
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2026
|1.2068
|73
|2006.03.15 16:23
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2029
|1.2068
|74
|2006.03.15 16:24
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2030
|1.2068
|75
|2006.03.15 16:25
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2032
|1.2068
|76
|2006.03.15 16:25
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2034
|1.2068
|77
|2006.03.15 16:26
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2035
|1.2068
|78
|2006.03.15 16:26
|modify
|11
|0.10
|1.2018
|1.2036
|1.2068
|79
|2006.03.15 16:42
|s/l
|11
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2068
|22.50
|5182.50
|80
|2006.03.15 16:42
|buy
|12
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2082
|81
|2006.03.15 21:09
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2033
|1.2082
|82
|2006.03.15 21:09
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2035
|1.2082
|83
|2006.03.15 21:10
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2037
|1.2082
|84
|2006.03.15 21:24
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2038
|1.2082
|85
|2006.03.15 21:25
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2039
|1.2082
|86
|2006.03.15 21:30
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2042
|1.2082
|87
|2006.03.15 21:58
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2044
|1.2082
|88
|2006.03.15 22:00
|modify
|12
|0.10
|1.2032
|1.2046
|1.2082
|89
|2006.03.16 06:47
|s/l
|12
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2082
|17.50
|5200.00
|90
|2006.06.14 00:00
|sell
|13
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2495
|91
|2006.06.23 13:50
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2544
|1.2495
|92
|2006.06.23 13:52
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2543
|1.2495
|93
|2006.06.23 13:52
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2539
|1.2495
|94
|2006.06.23 13:53
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2536
|1.2495
|95
|2006.06.23 13:53
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2532
|1.2495
|96
|2006.06.23 14:12
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2531
|1.2495
|97
|2006.06.23 14:12
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2530
|1.2495
|98
|2006.06.23 14:15
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2529
|1.2495
|99
|2006.06.23 14:16
|modify
|13
|0.10
|1.2545
|1.2528
|1.2495
|100
|2006.06.23 14:16
|t/p
|13
|0.10
|1.2495
|1.2528
|1.2495
|62.50
|5262.50
|101
|2006.07.03 02:41
|buy
|14
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2848
|102
|2006.07.05 07:35
|modify
|14
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2848
|103
|2006.07.05 07:35
|modify
|14
|0.10
|1.2798
|1.2803
|1.2848
|104
|2006.07.05 07:39
|modify
|14
|0.10
|1.2798
|1.2805
|1.2848
|105
|2006.07.05 08:03
|modify
|14
|0.10
|1.2798
|1.2808
|1.2848
|106
|2006.07.05 08:03
|modify
|14
|0.10
|1.2798
|1.2811
|1.2848
|107
|2006.07.05 08:21
|s/l
|14
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2848
|16.25
|5278.75
|108
|2006.07.17 10:38
|sell
|15
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2515
|109
|2006.07.17 11:35
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2564
|1.2515
|110
|2006.07.17 11:39
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2562
|1.2515
|111
|2006.07.17 11:40
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2560
|1.2515
|112
|2006.07.17 11:40
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2559
|1.2515
|113
|2006.07.17 14:34
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2558
|1.2515
|114
|2006.07.17 14:34
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2557
|1.2515
|115
|2006.07.17 14:36
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2555
|1.2515
|116
|2006.07.17 14:36
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2552
|1.2515
|117
|2006.07.17 14:38
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2550
|1.2515
|118
|2006.07.17 14:39
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2549
|1.2515
|119
|2006.07.17 15:17
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2547
|1.2515
|120
|2006.07.17 15:18
|modify
|15
|0.10
|1.2565
|1.2546
|1.2515
|121
|2006.07.17 16:05
|s/l
|15
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2515
|23.75
|5302.50
|122
|2006.07.17 16:05
|sell
|16
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2494
|123
|2006.07.17 16:58
|modify
|16
|0.10
|1.2544
|1.2542
|1.2494
|124
|2006.07.17 22:38
|modify
|16
|0.10
|1.2544
|1.2541
|1.2494
|125
|2006.07.18 08:10
|s/l
|16
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2494
|3.75
|5306.25
|126
|2006.07.28 14:36
|buy
|17
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2792
|127
|2006.07.28 23:29
|modify
|17
|0.10
|1.2742
|1.2743
|1.2792
|128
|2006.07.28 23:31
|modify
|17
|0.10
|1.2742
|1.2744
|1.2792
|129
|2006.07.31 09:50
|s/l
|17
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2792
|2.50
|5308.75
|130
|2006.09.08 14:38
|sell
|18
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2620
|131
|2006.09.15 15:38
|modify
|18
|0.10
|1.2670
|1.2669
|1.2620
|132
|2006.09.15 15:39
|modify
|18
|0.10
|1.2670
|1.2666
|1.2620
|133
|2006.09.15 15:42
|modify
|18
|0.10
|1.2670
|1.2665
|1.2620
|134
|2006.09.15 15:45
|modify
|18
|0.10
|1.2670
|1.2664
|1.2620
|135
|2006.09.15 15:46
|modify
|18
|0.10
|1.2670
|1.2663
|1.2620
|136
|2006.09.15 15:51
|modify
|18
|0.10
|1.2670
|1.2662
|1.2620
|137
|2006.09.15 16:39
|s/l
|18
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2620
|10.00
|5318.75
|138
|2006.10.31 00:00
|buy
|19
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2776
|139
|2006.10.31 17:08
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2776
|140
|2006.10.31 17:10
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2727
|1.2776
|141
|2006.10.31 17:10
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2728
|1.2776
|142
|2006.10.31 17:10
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2729
|1.2776
|143
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2730
|1.2776
|144
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2731
|1.2776
|145
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2732
|1.2776
|146
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2733
|1.2776
|147
|2006.10.31 17:26
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2739
|1.2776
|148
|2006.10.31 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2741
|1.2776
|149
|2006.10.31 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2742
|1.2776
|150
|2006.10.31 17:28
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2743
|1.2776
|151
|2006.10.31 17:28
|modify
|19
|0.10
|1.2726
|1.2745
|1.2776
|152
|2006.10.31 17:30
|t/p
|19
|0.10
|1.2776
|1.2745
|1.2776
|62.50
|5381.25
|153
|2006.10.31 17:30
|buy
|20
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2829
|154
|2006.11.07 16:43
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2780
|1.2829
|155
|2006.11.07 16:43
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2781
|1.2829
|156
|2006.11.07 16:45
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2783
|1.2829
|157
|2006.11.07 16:50
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2784
|1.2829
|158
|2006.11.07 16:50
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2785
|1.2829
|159
|2006.11.07 16:51
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2786
|1.2829
|160
|2006.11.07 16:51
|modify
|20
|0.10
|1.2779
|1.2787
|1.2829
|161
|2006.11.07 21:29
|s/l
|20
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2829
|10.00
|5391.25
|162
|2007.01.08 01:03
|sell
|21
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.2957
|163
|2007.01.08 15:59
|modify
|21
|0.10
|1.3007
|1.3005
|1.2957
|164
|2007.01.08 16:01
|modify
|21
|0.10
|1.3007
|1.3003
|1.2957
|165
|2007.01.08 16:24
|s/l
|21
|0.10
|1.3003
|1.3003
|1.2957
|5.00
|5396.25
|166
|2007.01.08 16:24
|sell
|22
|0.10
|1.3002
|0.0000
|1.2952
|167
|2007.01.10 02:19
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.3001
|1.2952
|168
|2007.01.10 02:19
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.3000
|1.2952
|169
|2007.01.10 02:19
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2997
|1.2952
|170
|2007.01.10 02:19
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2996
|1.2952
|171
|2007.01.10 02:19
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2993
|1.2952
|172
|2007.01.10 02:19
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2991
|1.2952
|173
|2007.01.10 03:02
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2990
|1.2952
|174
|2007.01.10 03:02
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2989
|1.2952
|175
|2007.01.10 03:02
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2986
|1.2952
|176
|2007.01.10 04:15
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2985
|1.2952
|177
|2007.01.10 04:15
|modify
|22
|0.10
|1.3002
|1.2984
|1.2952
|178
|2007.01.10 07:49
|s/l
|22
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.2952
|22.50
|5418.75
|179
|2007.02.14 06:39
|buy
|23
|0.10
|1.3056
|0.0000
|1.3106
|180
|2007.02.14 10:10
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3056
|1.3106
|181
|2007.02.14 10:11
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3057
|1.3106
|182
|2007.02.14 10:11
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3058
|1.3106
|183
|2007.02.14 10:11
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3059
|1.3106
|184
|2007.02.14 10:11
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3061
|1.3106
|185
|2007.02.14 10:12
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3063
|1.3106
|186
|2007.02.14 11:00
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3064
|1.3106
|187
|2007.02.14 11:00
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3065
|1.3106
|188
|2007.02.14 11:00
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3066
|1.3106
|189
|2007.02.14 11:51
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3067
|1.3106
|190
|2007.02.14 11:51
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3068
|1.3106
|191
|2007.02.14 15:54
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3071
|1.3106
|192
|2007.02.14 15:54
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3072
|1.3106
|193
|2007.02.14 15:54
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3073
|1.3106
|194
|2007.02.14 15:55
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3074
|1.3106
|195
|2007.02.14 15:57
|modify
|23
|0.10
|1.3056
|1.3075
|1.3106
|196
|2007.02.14 15:57
|t/p
|23
|0.10
|1.3106
|1.3075
|1.3106
|62.50
|5481.25
|197
|2007.02.14 15:57
|buy
|24
|0.10
|1.3108
|0.0000
|1.3158
|198
|2007.02.14 17:06
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3108
|1.3158
|199
|2007.02.14 17:07
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3109
|1.3158
|200
|2007.02.14 17:07
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3110
|1.3158
|201
|2007.02.14 17:07
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3111
|1.3158
|202
|2007.02.14 17:07
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3112
|1.3158
|203
|2007.02.14 17:18
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3116
|1.3158
|204
|2007.02.14 17:20
|modify
|24
|0.10
|1.3108
|1.3119
|1.3158
|205
|2007.02.14 18:04
|s/l
|24
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3158
|13.75
|5495.00
|206
|2007.02.14 18:04
|buy
|25
|0.10
|1.3121
|0.0000
|1.3171
|207
|2007.02.15 16:00
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3124
|1.3171
|208
|2007.02.15 16:00
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3127
|1.3171
|209
|2007.02.15 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3129
|1.3171
|210
|2007.02.15 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3130
|1.3171
|211
|2007.02.15 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3132
|1.3171
|212
|2007.02.15 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3133
|1.3171
|213
|2007.02.15 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3135
|1.3171
|214
|2007.02.15 16:15
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3137
|1.3171
|215
|2007.02.15 16:15
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3139
|1.3171
|216
|2007.02.15 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.3121
|1.3140
|1.3171
|217
|2007.02.15 16:21
|t/p
|25
|0.10
|1.3171
|1.3140
|1.3171
|62.50
|5557.50