Strategy Tester Report
MACD histogram

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
PeriodeIntervalle Jour (D1) 2006.01.02 00:00 - 2007.03.07 00:00 (2006.01.02 - 2007.03.07)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresTakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30;
Bars en test1320Ticks modelés1879674Qualité du modelage90.00%
Dépot initial5000.00
Profit total net557.50Profit brut688.75Perte brute-131.25
Facteur de profit5.25Rémunération espérée22.30
Chute absolue0.00Chute maximal (%)131.25 (2.51%)Relative drawdown2.51% (131.25)
Total des Trades25Positions SHORT (vente) gagnées %10 (100.00%)Positions LONG (achat) gagnées %15 (93.33%)
Profits des Trades (% du total) 24 (96.00%)Pertes des Trades (% du total) 1 (4.00%)
Le plus largegains par Trade62.50pertes par Trade-131.25
Average (moyenne)gains par Trade28.70pertes par Trade-131.25
Maximumgains consecutifs (profit en $)18 (467.50)pertes consecutives (perte en $)1 (-131.25)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)467.50 (18)Pertes consecutives (coups perdants)-131.25 (1)
Average (moyenne)gains consecutifs12Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.01.03 07:09buy10.101.19020.00001.1952
22006.01.03 16:58modify10.101.19021.19021.1952
32006.01.03 16:58modify10.101.19021.19061.1952
42006.01.03 17:01modify10.101.19021.19101.1952
52006.01.03 17:01modify10.101.19021.19121.1952
62006.01.03 17:01modify10.101.19021.19151.1952
72006.01.03 17:01modify10.101.19021.19171.1952
82006.01.03 17:01modify10.101.19021.19211.1952
92006.01.03 17:12t/p10.101.19521.19211.195262.505062.50
102006.01.03 17:12buy20.101.19540.00001.2004
112006.01.03 17:55modify20.101.19541.19551.2004
122006.01.03 17:55modify20.101.19541.19561.2004
132006.01.03 20:34modify20.101.19541.19571.2004
142006.01.03 20:35modify20.101.19541.19591.2004
152006.01.03 20:35modify20.101.19541.19611.2004
162006.01.03 20:36modify20.101.19541.19621.2004
172006.01.03 21:02modify20.101.19541.19641.2004
182006.01.03 21:02modify20.101.19541.19691.2004
192006.01.03 21:03modify20.101.19541.19701.2004
202006.01.03 21:03t/p20.101.20041.19701.200462.505125.00
212006.01.03 21:03buy30.101.20060.00001.2056
222006.01.04 01:57modify30.101.20061.20061.2056
232006.01.04 02:20modify30.101.20061.20081.2056
242006.01.04 02:21modify30.101.20061.20101.2056
252006.01.04 02:43modify30.101.20061.20121.2056
262006.01.04 02:43modify30.101.20061.20151.2056
272006.01.04 02:43modify30.101.20061.20181.2056
282006.01.04 02:46modify30.101.20061.20191.2056
292006.01.04 02:47modify30.101.20061.20221.2056
302006.01.04 02:47modify30.101.20061.20241.2056
312006.01.04 04:06t/p30.101.20561.20241.205662.505187.50
322006.02.06 10:34sell40.101.19900.00001.1940
332006.02.06 19:14modify40.101.19901.19891.1940
342006.02.06 19:14modify40.101.19901.19831.1940
352006.02.06 19:15modify40.101.19901.19811.1940
362006.02.06 19:19modify40.101.19901.19771.1940
372006.02.06 19:19modify40.101.19901.19761.1940
382006.02.06 21:59s/l40.101.19761.19761.194017.505205.00
392006.02.06 21:59sell50.101.19740.00001.1924
402006.02.07 18:03modify50.101.19741.19741.1924
412006.02.07 18:24s/l50.101.19741.19741.19240.005205.00
422006.03.06 00:00buy60.101.20520.00001.2102
432006.03.06 01:30modify60.101.20521.20541.2102
442006.03.06 01:31modify60.101.20521.20551.2102
452006.03.06 01:31modify60.101.20521.20591.2102
462006.03.06 01:31modify60.101.20521.20631.2102
472006.03.06 01:33modify60.101.20521.20651.2102
482006.03.06 06:35s/l60.101.20651.20651.210216.255221.25
492006.03.06 06:35buy70.101.20660.00001.2116
502006.03.07 06:58close70.101.19610.00001.2116-131.255090.00
512006.03.07 06:58sell80.101.19560.00001.1906
522006.03.07 11:18modify80.101.19561.19561.1906
532006.03.07 11:21modify80.101.19561.19521.1906
542006.03.07 11:21modify80.101.19561.19511.1906
552006.03.07 11:32modify80.101.19561.19471.1906
562006.03.07 11:34modify80.101.19561.19451.1906
572006.03.07 11:34modify80.101.19561.19441.1906
582006.03.07 12:37modify80.101.19561.19411.1906
592006.03.07 12:38modify80.101.19561.19391.1906
602006.03.07 12:38t/p80.101.19061.19391.190662.505152.50
612006.03.07 12:38sell90.101.19040.00001.1854
622006.03.07 20:59modify90.101.19041.19031.1854
632006.03.07 21:07modify90.101.19041.19001.1854
642006.03.08 05:25s/l90.101.19001.19001.18545.005157.50
652006.03.15 00:00buy100.101.20140.00001.2064
662006.03.15 10:33modify100.101.20141.20161.2064
672006.03.15 11:59s/l100.101.20161.20161.20642.505160.00
682006.03.15 11:59buy110.101.20180.00001.2068
692006.03.15 16:13modify110.101.20181.20181.2068
702006.03.15 16:13modify110.101.20181.20191.2068
712006.03.15 16:13modify110.101.20181.20221.2068
722006.03.15 16:13modify110.101.20181.20261.2068
732006.03.15 16:23modify110.101.20181.20291.2068
742006.03.15 16:24modify110.101.20181.20301.2068
752006.03.15 16:25modify110.101.20181.20321.2068
762006.03.15 16:25modify110.101.20181.20341.2068
772006.03.15 16:26modify110.101.20181.20351.2068
782006.03.15 16:26modify110.101.20181.20361.2068
792006.03.15 16:42s/l110.101.20361.20361.206822.505182.50
802006.03.15 16:42buy120.101.20320.00001.2082
812006.03.15 21:09modify120.101.20321.20331.2082
822006.03.15 21:09modify120.101.20321.20351.2082
832006.03.15 21:10modify120.101.20321.20371.2082
842006.03.15 21:24modify120.101.20321.20381.2082
852006.03.15 21:25modify120.101.20321.20391.2082
862006.03.15 21:30modify120.101.20321.20421.2082
872006.03.15 21:58modify120.101.20321.20441.2082
882006.03.15 22:00modify120.101.20321.20461.2082
892006.03.16 06:47s/l120.101.20461.20461.208217.505200.00
902006.06.14 00:00sell130.101.25450.00001.2495
912006.06.23 13:50modify130.101.25451.25441.2495
922006.06.23 13:52modify130.101.25451.25431.2495
932006.06.23 13:52modify130.101.25451.25391.2495
942006.06.23 13:53modify130.101.25451.25361.2495
952006.06.23 13:53modify130.101.25451.25321.2495
962006.06.23 14:12modify130.101.25451.25311.2495
972006.06.23 14:12modify130.101.25451.25301.2495
982006.06.23 14:15modify130.101.25451.25291.2495
992006.06.23 14:16modify130.101.25451.25281.2495
1002006.06.23 14:16t/p130.101.24951.25281.249562.505262.50
1012006.07.03 02:41buy140.101.27980.00001.2848
1022006.07.05 07:35modify140.101.27981.27991.2848
1032006.07.05 07:35modify140.101.27981.28031.2848
1042006.07.05 07:39modify140.101.27981.28051.2848
1052006.07.05 08:03modify140.101.27981.28081.2848
1062006.07.05 08:03modify140.101.27981.28111.2848
1072006.07.05 08:21s/l140.101.28111.28111.284816.255278.75
1082006.07.17 10:38sell150.101.25650.00001.2515
1092006.07.17 11:35modify150.101.25651.25641.2515
1102006.07.17 11:39modify150.101.25651.25621.2515
1112006.07.17 11:40modify150.101.25651.25601.2515
1122006.07.17 11:40modify150.101.25651.25591.2515
1132006.07.17 14:34modify150.101.25651.25581.2515
1142006.07.17 14:34modify150.101.25651.25571.2515
1152006.07.17 14:36modify150.101.25651.25551.2515
1162006.07.17 14:36modify150.101.25651.25521.2515
1172006.07.17 14:38modify150.101.25651.25501.2515
1182006.07.17 14:39modify150.101.25651.25491.2515
1192006.07.17 15:17modify150.101.25651.25471.2515
1202006.07.17 15:18modify150.101.25651.25461.2515
1212006.07.17 16:05s/l150.101.25461.25461.251523.755302.50
1222006.07.17 16:05sell160.101.25440.00001.2494
1232006.07.17 16:58modify160.101.25441.25421.2494
1242006.07.17 22:38modify160.101.25441.25411.2494
1252006.07.18 08:10s/l160.101.25411.25411.24943.755306.25
1262006.07.28 14:36buy170.101.27420.00001.2792
1272006.07.28 23:29modify170.101.27421.27431.2792
1282006.07.28 23:31modify170.101.27421.27441.2792
1292006.07.31 09:50s/l170.101.27441.27441.27922.505308.75
1302006.09.08 14:38sell180.101.26700.00001.2620
1312006.09.15 15:38modify180.101.26701.26691.2620
1322006.09.15 15:39modify180.101.26701.26661.2620
1332006.09.15 15:42modify180.101.26701.26651.2620
1342006.09.15 15:45modify180.101.26701.26641.2620
1352006.09.15 15:46modify180.101.26701.26631.2620
1362006.09.15 15:51modify180.101.26701.26621.2620
1372006.09.15 16:39s/l180.101.26621.26621.262010.005318.75
1382006.10.31 00:00buy190.101.27260.00001.2776
1392006.10.31 17:08modify190.101.27261.27261.2776
1402006.10.31 17:10modify190.101.27261.27271.2776
1412006.10.31 17:10modify190.101.27261.27281.2776
1422006.10.31 17:10modify190.101.27261.27291.2776
1432006.10.31 17:11modify190.101.27261.27301.2776
1442006.10.31 17:12modify190.101.27261.27311.2776
1452006.10.31 17:12modify190.101.27261.27321.2776
1462006.10.31 17:12modify190.101.27261.27331.2776
1472006.10.31 17:26modify190.101.27261.27391.2776
1482006.10.31 17:27modify190.101.27261.27411.2776
1492006.10.31 17:27modify190.101.27261.27421.2776
1502006.10.31 17:28modify190.101.27261.27431.2776
1512006.10.31 17:28modify190.101.27261.27451.2776
1522006.10.31 17:30t/p190.101.27761.27451.277662.505381.25
1532006.10.31 17:30buy200.101.27790.00001.2829
1542006.11.07 16:43modify200.101.27791.27801.2829
1552006.11.07 16:43modify200.101.27791.27811.2829
1562006.11.07 16:45modify200.101.27791.27831.2829
1572006.11.07 16:50modify200.101.27791.27841.2829
1582006.11.07 16:50modify200.101.27791.27851.2829
1592006.11.07 16:51modify200.101.27791.27861.2829
1602006.11.07 16:51modify200.101.27791.27871.2829
1612006.11.07 21:29s/l200.101.27871.27871.282910.005391.25
1622007.01.08 01:03sell210.101.30070.00001.2957
1632007.01.08 15:59modify210.101.30071.30051.2957
1642007.01.08 16:01modify210.101.30071.30031.2957
1652007.01.08 16:24s/l210.101.30031.30031.29575.005396.25
1662007.01.08 16:24sell220.101.30020.00001.2952
1672007.01.10 02:19modify220.101.30021.30011.2952
1682007.01.10 02:19modify220.101.30021.30001.2952
1692007.01.10 02:19modify220.101.30021.29971.2952
1702007.01.10 02:19modify220.101.30021.29961.2952
1712007.01.10 02:19modify220.101.30021.29931.2952
1722007.01.10 02:19modify220.101.30021.29911.2952
1732007.01.10 03:02modify220.101.30021.29901.2952
1742007.01.10 03:02modify220.101.30021.29891.2952
1752007.01.10 03:02modify220.101.30021.29861.2952
1762007.01.10 04:15modify220.101.30021.29851.2952
1772007.01.10 04:15modify220.101.30021.29841.2952
1782007.01.10 07:49s/l220.101.29841.29841.295222.505418.75
1792007.02.14 06:39buy230.101.30560.00001.3106
1802007.02.14 10:10modify230.101.30561.30561.3106
1812007.02.14 10:11modify230.101.30561.30571.3106
1822007.02.14 10:11modify230.101.30561.30581.3106
1832007.02.14 10:11modify230.101.30561.30591.3106
1842007.02.14 10:11modify230.101.30561.30611.3106
1852007.02.14 10:12modify230.101.30561.30631.3106
1862007.02.14 11:00modify230.101.30561.30641.3106
1872007.02.14 11:00modify230.101.30561.30651.3106
1882007.02.14 11:00modify230.101.30561.30661.3106
1892007.02.14 11:51modify230.101.30561.30671.3106
1902007.02.14 11:51modify230.101.30561.30681.3106
1912007.02.14 15:54modify230.101.30561.30711.3106
1922007.02.14 15:54modify230.101.30561.30721.3106
1932007.02.14 15:54modify230.101.30561.30731.3106
1942007.02.14 15:55modify230.101.30561.30741.3106
1952007.02.14 15:57modify230.101.30561.30751.3106
1962007.02.14 15:57t/p230.101.31061.30751.310662.505481.25
1972007.02.14 15:57buy240.101.31080.00001.3158
1982007.02.14 17:06modify240.101.31081.31081.3158
1992007.02.14 17:07modify240.101.31081.31091.3158
2002007.02.14 17:07modify240.101.31081.31101.3158
2012007.02.14 17:07modify240.101.31081.31111.3158
2022007.02.14 17:07modify240.101.31081.31121.3158
2032007.02.14 17:18modify240.101.31081.31161.3158
2042007.02.14 17:20modify240.101.31081.31191.3158
2052007.02.14 18:04s/l240.101.31191.31191.315813.755495.00
2062007.02.14 18:04buy250.101.31210.00001.3171
2072007.02.15 16:00modify250.101.31211.31241.3171
2082007.02.15 16:00modify250.101.31211.31271.3171
2092007.02.15 16:08modify250.101.31211.31291.3171
2102007.02.15 16:08modify250.101.31211.31301.3171
2112007.02.15 16:08modify250.101.31211.31321.3171
2122007.02.15 16:08modify250.101.31211.31331.3171
2132007.02.15 16:08modify250.101.31211.31351.3171
2142007.02.15 16:15modify250.101.31211.31371.3171
2152007.02.15 16:15modify250.101.31211.31391.3171
2162007.02.15 16:21modify250.101.31211.31401.3171
2172007.02.15 16:21t/p250.101.31711.31401.317162.505557.50