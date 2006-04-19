Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.2.g

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.18 22:25 - 2007.03.09 22:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test65000Ticks modelled1407122Modelling quality89.86%
Initial deposit5000.00
Total net profit12152.79Gross profit21133.20Gross loss-8980.41
Profit factor2.35Expected payoff186.97
Absolute drawdown330.00Maximal drawdown1790.01 (9.99%)Relative drawdown15.07% (1380.00)
Total trades65Short positions (won %)29 (41.38%)Long positions (won %)36 (58.33%)
Profit trades (% of total)33 (50.77%)Loss trades (% of total)32 (49.23%)
Largestprofit trade3587.30loss trade-539.99
Averageprofit trade640.40loss trade-280.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (1488.50)consecutive losses (loss in money)4 (-845.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4484.60 (3)consecutive loss (count of losses)-1380.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.19 07:30buy11.001.78131.77631.8172
22006.04.19 08:00modify11.001.78131.77691.8172
32006.04.19 09:00modify11.001.78131.77721.8172
42006.04.19 10:34modify11.001.78131.78251.8172
52006.04.19 14:35s/l11.001.78251.78251.8172120.005120.00
62006.04.20 02:15buy21.001.79021.78301.8261
72006.04.20 03:00modify21.001.79021.78371.8261
82006.04.20 05:00modify21.001.79021.78381.8261
92006.04.20 06:00modify21.001.79021.78481.8261
102006.04.20 07:00modify21.001.79021.78581.8261
112006.04.20 08:00modify21.001.79021.78641.8261
122006.04.20 09:11s/l21.001.78641.78641.8261-380.004740.00
132006.04.21 03:55sell31.001.77931.78481.7442
142006.04.21 03:55modify31.001.77931.78441.7442
152006.04.21 04:00modify31.001.77931.78371.7442
162006.04.21 05:00modify31.001.77931.78351.7442
172006.04.21 06:00modify31.001.77931.78271.7442
182006.04.21 07:00modify31.001.77931.78201.7442
192006.04.21 08:00modify31.001.77931.78071.7442
202006.04.21 09:01modify31.001.77931.78001.7442
212006.04.21 10:03s/l31.001.78001.78001.7442-70.004670.00
222006.04.28 03:30buy41.001.80121.79081.8371
232006.04.28 06:00modify41.001.80121.79151.8371
242006.04.28 07:00modify41.001.80121.79201.8371
252006.04.28 08:00modify41.001.80121.79711.8371
262006.04.28 09:00modify41.001.80121.79851.8371
272006.04.28 10:32modify41.001.80121.80241.8371
282006.04.28 17:00modify41.001.80121.80271.8371
292006.04.28 18:00modify41.001.80121.80591.8371
302006.04.28 19:00modify41.001.80121.81121.8371
312006.05.01 03:00modify41.001.80121.81161.8371
322006.05.01 04:00modify41.001.80121.81241.8371
332006.05.01 05:00modify41.001.80121.81301.8371
342006.05.01 07:00modify41.001.80121.81421.8371
352006.05.01 08:00modify41.001.80121.81631.8371
362006.05.01 09:00modify41.001.80121.81811.8371
372006.05.01 10:00modify41.001.80121.81971.8371
382006.05.01 11:05modify41.001.80121.82021.8371
392006.05.01 12:00modify41.001.80121.82071.8371
402006.05.01 13:05modify41.001.80121.82101.8371
412006.05.01 14:00modify41.001.80121.82151.8371
422006.05.01 15:00modify41.001.80121.82161.8371
432006.05.01 15:12t/p41.001.83711.82161.83713587.308257.30
442006.05.03 01:40buy51.001.83641.82721.8723
452006.05.03 02:00modify51.001.83641.82961.8723
462006.05.03 03:28modify51.001.83641.83761.8723
472006.05.03 10:00s/l51.001.83761.83761.8723120.008377.30
482006.05.05 03:40buy61.001.85111.84091.8870
492006.05.05 04:00modify61.001.85111.84211.8870
502006.05.05 05:00modify61.001.85111.84231.8870
512006.05.05 06:00modify61.001.85111.84341.8870
522006.05.05 07:00modify61.001.85111.84451.8870
532006.05.05 08:00modify61.001.85111.84571.8870
542006.05.05 09:00modify61.001.85111.84591.8870
552006.05.05 10:00modify61.001.85111.84611.8870
562006.05.05 12:00modify61.001.85111.84661.8870
572006.05.05 14:30modify61.001.85111.85231.8870
582006.05.08 07:00modify61.001.85111.85261.8870
592006.05.08 08:00modify61.001.85111.85371.8870
602006.05.08 09:00modify61.001.85111.85471.8870
612006.05.08 12:00modify61.001.85111.85891.8870
622006.05.08 15:59s/l61.001.85891.85891.8870777.309154.60
632006.05.15 08:30buy71.001.89281.88741.9287
642006.05.15 09:00modify71.001.89281.88791.9287
652006.05.15 10:06s/l71.001.88791.88791.9287-490.008664.60
662006.05.16 04:35sell81.001.88201.89031.8469
672006.05.16 04:35modify81.001.88201.88991.8469
682006.05.16 05:04modify81.001.88201.88971.8469
692006.05.16 06:00modify81.001.88201.88911.8469
702006.05.16 07:00modify81.001.88201.88791.8469
712006.05.16 08:00close81.001.88561.88791.8469-360.008304.60
722006.05.19 05:55buy91.001.89031.88051.9262
732006.05.19 06:00modify91.001.89031.88131.9262
742006.05.19 07:00modify91.001.89031.88301.9262
752006.05.19 08:00modify91.001.89031.88391.9262
762006.05.19 09:00modify91.001.89031.88501.9262
772006.05.19 09:10s/l91.001.88501.88501.9262-530.007774.60
782006.05.19 21:15sell101.001.87801.88611.8429
792006.05.19 21:15modify101.001.87801.88571.8429
802006.05.22 02:16modify101.001.87801.87681.8429
812006.05.22 12:09s/l101.001.87681.87681.8429120.407895.00
822006.05.23 01:10buy111.001.88331.87541.9192
832006.05.23 02:00modify111.001.88331.87591.9192
842006.05.23 04:00modify111.001.88331.87661.9192
852006.05.23 06:00modify111.001.88331.87691.9192
862006.05.23 06:53modify111.001.88331.88451.9192
872006.05.23 08:07s/l111.001.88451.88451.9192120.008015.00
882006.05.29 03:15sell121.001.85961.86791.8245
892006.05.29 03:16modify121.001.85961.86751.8245
902006.05.29 04:00modify121.001.85961.86711.8245
912006.05.29 05:00modify121.001.85961.86701.8245
922006.05.29 06:00modify121.001.85961.86651.8245
932006.05.29 07:00modify121.001.85961.86551.8245
942006.05.29 08:00modify121.001.85961.86221.8245
952006.05.29 09:00modify121.001.85961.86111.8245
962006.05.29 09:46s/l121.001.86111.86111.8245-150.017864.99
972006.05.31 01:05buy131.001.88141.87161.9173
982006.05.31 02:00modify131.001.88141.87171.9173
992006.05.31 03:00modify131.001.88141.87271.9173
1002006.05.31 05:00modify131.001.88141.87351.9173
1012006.05.31 06:00modify131.001.88141.87451.9173
1022006.05.31 07:00modify131.001.88141.87711.9173
1032006.05.31 08:00modify131.001.88141.87781.9173
1042006.05.31 08:52modify131.001.88141.88261.9173
1052006.05.31 09:05s/l131.001.88261.88261.9173120.007984.99
1062006.06.06 08:20sell141.001.87311.87851.8380
1072006.06.06 08:20modify141.001.87311.87811.8380
1082006.06.06 09:00modify141.001.87311.87791.8380
1092006.06.06 12:24modify141.001.87311.87191.8380
1102006.06.06 19:00modify141.001.87311.87171.8380
1112006.06.07 00:00modify141.001.87311.87141.8380
1122006.06.07 01:00modify141.001.87311.87081.8380
1132006.06.07 02:00modify141.001.87311.87031.8380
1142006.06.07 04:00modify141.001.87311.86921.8380
1152006.06.07 06:00modify141.001.87311.86801.8380
1162006.06.07 07:00modify141.001.87311.86711.8380
1172006.06.07 08:00modify141.001.87311.86611.8380
1182006.06.07 10:00modify141.001.87311.86371.8380
1192006.06.07 12:22s/l141.001.86371.86371.8380940.408925.39
1202006.06.14 03:30sell151.001.83511.84461.8000
1212006.06.14 03:31modify151.001.83511.84421.8000
1222006.06.14 04:00modify151.001.83511.84381.8000
1232006.06.14 05:00modify151.001.83511.84371.8000
1242006.06.14 06:00modify151.001.83511.84271.8000
1252006.06.14 07:00modify151.001.83511.84141.8000
1262006.06.14 08:00close151.001.83771.84141.8000-259.988665.41
1272006.07.03 01:50buy161.001.84681.83711.8827
1282006.07.03 02:00modify161.001.84681.83741.8827
1292006.07.03 03:00modify161.001.84681.83811.8827
1302006.07.03 06:00modify161.001.84681.83841.8827
1312006.07.03 07:00modify161.001.84681.84061.8827
1322006.07.03 08:00modify161.001.84681.84111.8827
1332006.07.03 09:00modify161.001.84681.84251.8827
1342006.07.03 12:07s/l161.001.84251.84251.8827-430.008235.41
1352006.07.06 01:45sell171.001.83571.84351.8006
1362006.07.06 01:46modify171.001.83571.84311.8006
1372006.07.06 02:00modify171.001.83571.84251.8006
1382006.07.06 03:00modify171.001.83571.84181.8006
1392006.07.06 04:00modify171.001.83571.84141.8006
1402006.07.06 05:00modify171.001.83571.84131.8006
1412006.07.06 06:00modify171.001.83571.83911.8006
1422006.07.06 07:00modify171.001.83571.83791.8006
1432006.07.06 08:00modify171.001.83571.83741.8006
1442006.07.06 08:24s/l171.001.83741.83741.8006-170.008065.41
1452006.07.10 02:20buy181.001.84801.84351.8839
1462006.07.10 07:00modify181.001.84801.84621.8839
1472006.07.10 09:00modify181.001.84801.84661.8839
1482006.07.10 09:23modify181.001.84801.84921.8839
1492006.07.10 10:33s/l181.001.84921.84921.8839120.008185.41
1502006.07.13 03:10sell191.001.83471.84251.7996
1512006.07.13 03:12modify191.001.83471.84211.7996
1522006.07.13 04:00modify191.001.83471.84121.7996
1532006.07.13 05:00modify191.001.83471.84051.7996
1542006.07.13 06:00modify191.001.83471.83861.7996
1552006.07.13 07:00modify191.001.83471.83801.7996
1562006.07.13 08:00modify191.001.83471.83731.7996
1572006.07.13 09:14s/l191.001.83731.83731.7996-260.007925.41
1582006.07.14 03:25buy201.001.84091.83631.8768
1592006.07.14 04:00close201.001.84091.83631.8768-0.017925.40
1602006.07.17 00:40sell211.001.83851.84481.8034
1612006.07.17 00:41modify211.001.83851.84441.8034
1622006.07.17 02:00modify211.001.83851.84371.8034
1632006.07.17 03:00modify211.001.83851.84321.8034
1642006.07.17 04:00modify211.001.83851.84291.8034
1652006.07.17 05:00modify211.001.83851.84231.8034
1662006.07.17 06:00modify211.001.83851.84221.8034
1672006.07.17 07:00modify211.001.83851.84091.8034
1682006.07.17 08:00modify211.001.83851.83961.8034
1692006.07.17 09:00modify211.001.83851.83941.8034
1702006.07.17 09:55modify211.001.83851.83731.8034
1712006.07.17 12:00modify211.001.83851.83141.8034
1722006.07.17 13:00modify211.001.83851.82891.8034
1732006.07.17 14:00modify211.001.83851.82871.8034
1742006.07.18 02:00modify211.001.83851.82601.8034
1752006.07.18 04:55modify211.001.83851.82531.8034
1762006.07.18 05:00modify211.001.83851.82471.8034
1772006.07.18 06:00modify211.001.83851.82421.8034
1782006.07.18 07:00modify211.001.83851.82351.8034
1792006.07.18 08:00modify211.001.83851.82281.8034
1802006.07.18 09:00modify211.001.83851.82241.8034
1812006.07.18 09:24s/l211.001.82241.82241.80341610.409535.80
1822006.07.20 21:50buy221.001.84821.84301.8841
1832006.07.21 03:00modify221.001.84821.84311.8841
1842006.07.21 04:00modify221.001.84821.84381.8841
1852006.07.21 05:00modify221.001.84821.84461.8841
1862006.07.21 07:00modify221.001.84821.84491.8841
1872006.07.21 08:00modify221.001.84821.84541.8841
1882006.07.21 09:14modify221.001.84821.84941.8841
1892006.07.21 14:00modify221.001.84821.85011.8841
1902006.07.24 01:00modify221.001.84821.85031.8841
1912006.07.24 02:00modify221.001.84821.85131.8841
1922006.07.24 03:00modify221.001.84821.85181.8841
1932006.07.24 06:04modify221.001.84821.85191.8841
1942006.07.24 07:00modify221.001.84821.85251.8841
1952006.07.24 07:33s/l221.001.85251.85251.8841424.609960.40
1962006.07.26 01:45sell231.001.84101.84901.8059
1972006.07.26 01:45modify231.001.84101.84861.8059
1982006.07.26 02:00modify231.001.84101.84791.8059
1992006.07.26 03:00modify231.001.84101.84781.8059
2002006.07.26 04:00modify231.001.84101.84771.8059
2012006.07.26 05:00modify231.001.84101.84761.8059
2022006.07.26 06:00modify231.001.84101.84721.8059
2032006.07.26 07:00modify231.001.84101.84651.8059
2042006.07.26 08:00modify231.001.84101.84481.8059
2052006.07.26 09:00modify231.001.84101.84311.8059
2062006.07.26 14:55s/l231.001.84311.84311.8059-210.009750.40
2072006.07.28 22:20buy241.001.86271.85531.8986
2082006.07.31 05:00modify241.001.86271.85571.8986
2092006.07.31 06:00modify241.001.86271.85581.8986
2102006.07.31 07:00modify241.001.86271.85831.8986
2112006.07.31 08:00modify241.001.86271.85891.8986
2122006.07.31 09:00modify241.001.86271.85901.8986
2132006.07.31 11:04modify241.001.86271.86391.8986
2142006.07.31 12:23s/l241.001.86391.86391.8986117.309867.70
2152006.08.01 02:40buy251.001.86691.86081.9028
2162006.08.01 03:00modify251.001.86691.86121.9028
2172006.08.01 04:00modify251.001.86691.86141.9028
2182006.08.01 06:00modify251.001.86691.86151.9028
2192006.08.01 07:00modify251.001.86691.86181.9028
2202006.08.01 08:00modify251.001.86691.86211.9028
2212006.08.01 09:00modify251.001.86691.86251.9028
2222006.08.01 17:53modify251.001.86691.86811.9028
2232006.08.02 04:00modify251.001.86691.86831.9028
2242006.08.02 06:00modify251.001.86691.87001.9028
2252006.08.02 07:00modify251.001.86691.87151.9028
2262006.08.02 08:00modify251.001.86691.87181.9028
2272006.08.02 09:00modify251.001.86691.87271.9028
2282006.08.02 10:00modify251.001.86691.87341.9028
2292006.08.02 11:21s/l251.001.87341.87341.9028647.3010515.00
2302006.08.04 04:55buy261.001.88611.87711.9220
2312006.08.04 05:00modify261.001.88611.88051.9220
2322006.08.04 06:00modify261.001.88611.88171.9220
2332006.08.04 07:00modify261.001.88611.88261.9220
2342006.08.04 09:00modify261.001.88611.88271.9220
2352006.08.04 10:00modify261.001.88611.88311.9220
2362006.08.04 10:05modify261.001.88611.88731.9220
2372006.08.04 16:00modify261.001.88611.89451.9220
2382006.08.04 17:00modify261.001.88611.89601.9220
2392006.08.04 18:00modify261.001.88611.89801.9220
2402006.08.07 01:00modify261.001.88611.89811.9220
2412006.08.07 02:00modify261.001.88611.89891.9220
2422006.08.07 03:00modify261.001.88611.89981.9220
2432006.08.07 04:00modify261.001.88611.89991.9220
2442006.08.07 05:00modify261.001.88611.90011.9220
2452006.08.07 06:00modify261.001.88611.90031.9220
2462006.08.07 07:00modify261.001.88611.90471.9220
2472006.08.07 08:17modify261.001.88611.90601.9220
2482006.08.07 08:51s/l261.001.90601.90601.92201987.3112502.31
2492006.08.09 08:15sell271.001.90451.90961.8694
2502006.08.09 08:15modify271.001.90451.90921.8694
2512006.08.09 10:04s/l271.001.90921.90921.8694-470.0012032.31
2522006.08.11 00:45sell281.001.89421.90291.8591
2532006.08.11 00:45modify281.001.89421.90251.8591
2542006.08.11 01:00modify281.001.89421.90031.8591
2552006.08.11 02:00modify281.001.89421.89931.8591
2562006.08.11 03:00modify281.001.89421.89891.8591
2572006.08.11 04:00modify281.001.89421.89861.8591
2582006.08.11 05:00modify281.001.89421.89821.8591
2592006.08.11 06:00modify281.001.89421.89711.8591
2602006.08.11 07:00modify281.001.89421.89651.8591
2612006.08.11 08:17modify281.001.89421.89401.8591
2622006.08.11 08:26modify281.001.89421.89301.8591
2632006.08.11 09:07s/l281.001.89301.89301.8591120.0012152.31
2642006.08.15 22:05buy291.001.89331.88491.9292
2652006.08.15 23:00modify291.001.89331.88531.9292
2662006.08.16 00:05modify291.001.89331.88631.9292
2672006.08.16 01:00modify291.001.89331.88701.9292
2682006.08.16 02:00modify291.001.89331.88821.9292
2692006.08.16 03:00modify291.001.89331.88871.9292
2702006.08.16 04:00modify291.001.89331.88911.9292
2712006.08.16 05:00modify291.001.89331.88931.9292
2722006.08.16 06:00modify291.001.89331.89141.9292
2732006.08.16 07:00modify291.001.89331.89251.9292
2742006.08.16 08:47s/l291.001.89251.89251.9292-82.7012069.61
2752006.08.18 05:45sell301.001.88601.89221.8509
2762006.08.18 05:45modify301.001.88601.89181.8509
2772006.08.18 06:00modify301.001.88601.89091.8509
2782006.08.18 07:00modify301.001.88601.89041.8509
2792006.08.18 08:00close301.001.88671.89041.8509-70.0011999.61
2802006.08.21 21:05buy311.001.89411.88851.9300
2812006.08.22 00:00modify311.001.89411.88881.9300
2822006.08.22 01:10modify311.001.89411.89051.9300
2832006.08.22 01:41s/l311.001.89051.89051.9300-362.7011636.91
2842006.08.23 08:55sell321.001.88891.89301.8538
2852006.08.23 08:55modify321.001.88891.89261.8538
2862006.08.23 09:00modify321.001.88891.89221.8538
2872006.08.23 09:32s/l321.001.89221.89221.8538-330.0011306.91
2882006.08.25 04:40sell331.001.88801.89461.8529
2892006.08.25 04:41modify331.001.88801.89421.8529
2902006.08.25 06:00modify331.001.88801.89351.8529
2912006.08.25 07:00modify331.001.88801.89331.8529
2922006.08.25 08:00modify331.001.88801.89181.8529
2932006.08.25 08:30modify331.001.88801.88681.8529
2942006.08.25 10:27s/l331.001.88681.88681.8529120.0011426.91
2952006.09.06 03:20sell341.001.89481.89971.8597
2962006.09.06 03:20modify341.001.89481.89931.8597
2972006.09.06 04:00modify341.001.89481.89901.8597
2982006.09.06 06:00modify341.001.89481.89881.8597
2992006.09.06 07:00modify341.001.89481.89811.8597
3002006.09.06 08:00modify341.001.89481.89701.8597
3012006.09.06 10:34modify341.001.89481.89361.8597
3022006.09.06 14:00modify341.001.89481.89331.8597
3032006.09.06 15:00modify341.001.89481.89091.8597
3042006.09.06 16:00modify341.001.89481.88931.8597
3052006.09.06 17:00modify341.001.89481.88921.8597
3062006.09.06 19:00modify341.001.89481.88911.8597
3072006.09.07 04:00modify341.001.89481.88861.8597
3082006.09.07 05:00modify341.001.89481.88791.8597
3092006.09.07 06:00modify341.001.89481.88711.8597
3102006.09.07 07:00modify341.001.89481.88631.8597
3112006.09.07 07:05s/l341.001.88631.88631.8597851.1912278.10
3122006.09.11 01:15sell351.001.86601.87301.8309
3132006.09.11 01:15modify351.001.86601.87261.8309
3142006.09.11 02:00modify351.001.86601.87211.8309
3152006.09.11 03:00modify351.001.86601.87181.8309
3162006.09.11 06:00modify351.001.86601.87131.8309
3172006.09.11 07:00modify351.001.86601.86961.8309
3182006.09.11 08:00modify351.001.86601.86921.8309
3192006.09.11 09:00modify351.001.86601.86841.8309
3202006.09.11 10:04s/l351.001.86841.86841.8309-239.9912038.11
3212006.09.13 02:15buy361.001.87251.86731.9084
3222006.09.13 03:00modify361.001.87251.86741.9084
3232006.09.13 05:00modify361.001.87251.86751.9084
3242006.09.13 06:00modify361.001.87251.86881.9084
3252006.09.13 07:00modify361.001.87251.86961.9084
3262006.09.13 17:49modify361.001.87251.87371.9084
3272006.09.14 11:00modify361.001.87251.87441.9084
3282006.09.14 12:00modify361.001.87251.87591.9084
3292006.09.14 14:00modify361.001.87251.87761.9084
3302006.09.14 15:00modify361.001.87251.87921.9084
3312006.09.14 18:00modify361.001.87251.88051.9084
3322006.09.15 02:00modify361.001.87251.88061.9084
3332006.09.15 03:00modify361.001.87251.88111.9084
3342006.09.15 04:00modify361.001.87251.88241.9084
3352006.09.15 05:00modify361.001.87251.88301.9084
3362006.09.15 06:00modify361.001.87251.88441.9084
3372006.09.15 07:00modify361.001.87251.88471.9084
3382006.09.15 08:00modify361.001.87251.88611.9084
3392006.09.15 09:03s/l361.001.88611.88611.90841349.2013387.31
3402006.09.21 01:10buy371.001.88701.88271.9229
3412006.09.21 02:00modify371.001.88701.88321.9229
3422006.09.21 02:48modify371.001.88701.88821.9229
3432006.09.21 14:00modify371.001.88701.88951.9229
3442006.09.21 15:00modify371.001.88701.89001.9229
3452006.09.21 16:00modify371.001.88701.89101.9229
3462006.09.21 17:00modify371.001.88701.89111.9229
3472006.09.21 20:00modify371.001.88701.89251.9229
3482006.09.22 00:00modify371.001.88701.89301.9229
3492006.09.22 01:00modify371.001.88701.89331.9229
3502006.09.22 03:00modify371.001.88701.89361.9229
3512006.09.22 04:00modify371.001.88701.89481.9229
3522006.09.22 06:00modify371.001.88701.89501.9229
3532006.09.22 08:00modify371.001.88701.89551.9229
3542006.09.22 09:00modify371.001.88701.89601.9229
3552006.09.22 10:00modify371.001.88701.89731.9229
3562006.09.22 11:00modify371.001.88701.89951.9229
3572006.09.22 12:00modify371.001.88701.89991.9229
3582006.09.22 20:47s/l371.001.89991.89991.92291287.3014674.61
3592006.09.27 23:00sell381.001.88921.89371.8541
3602006.09.27 23:00modify381.001.88921.89331.8541
3612006.09.28 02:00modify381.001.88921.89301.8541
3622006.09.28 06:00modify381.001.88921.89271.8541
3632006.09.28 07:00modify381.001.88921.89221.8541
3642006.09.28 08:00modify381.001.88921.89161.8541
3652006.09.28 08:17modify381.001.88921.88801.8541
3662006.09.28 12:00modify381.001.88921.88711.8541
3672006.09.28 13:00modify381.001.88921.88691.8541
3682006.09.28 16:00modify381.001.88921.88611.8541
3692006.09.28 17:00modify381.001.88921.88561.8541
3702006.09.28 18:00modify381.001.88921.88391.8541
3712006.09.28 20:00modify381.001.88921.88341.8541
3722006.09.28 23:00modify381.001.88921.88321.8541
3732006.09.29 00:00modify381.001.88921.88181.8541
3742006.09.29 01:00modify381.001.88921.88171.8541
3752006.09.29 02:00modify381.001.88921.88091.8541
3762006.09.29 03:00modify381.001.88921.88051.8541
3772006.09.29 05:00modify381.001.88921.88021.8541
3782006.09.29 06:00modify381.001.88921.87951.8541
3792006.09.29 07:00modify381.001.88921.87921.8541
3802006.09.29 08:00modify381.001.88921.87821.8541
3812006.09.29 10:00modify381.001.88921.87761.8541
3822006.09.29 11:00modify381.001.88921.87471.8541
3832006.09.29 16:00modify381.001.88921.87421.8541
3842006.10.02 00:00s/l381.001.87421.87421.85411502.0016176.61
3852006.10.03 02:25buy391.001.88651.87711.9224
3862006.10.03 03:00modify391.001.88651.87761.9224
3872006.10.03 04:00modify391.001.88651.87801.9224
3882006.10.03 05:00modify391.001.88651.87831.9224
3892006.10.03 06:00modify391.001.88651.87881.9224
3902006.10.03 07:00modify391.001.88651.88201.9224
3912006.10.03 08:00modify391.001.88651.88301.9224
3922006.10.03 09:00modify391.001.88651.88371.9224
3932006.10.03 10:00modify391.001.88651.88441.9224
3942006.10.03 11:00modify391.001.88651.88501.9224
3952006.10.04 03:47s/l391.001.88501.88501.9224-152.7116023.90
3962006.10.09 21:15sell401.001.86751.87181.8324
3972006.10.09 21:15modify401.001.86751.87141.8324
3982006.10.10 00:00modify401.001.86751.87071.8324
3992006.10.10 01:00modify401.001.86751.87051.8324
4002006.10.10 02:00modify401.001.86751.86991.8324
4012006.10.10 03:00modify401.001.86751.86951.8324
4022006.10.10 04:00modify401.001.86751.86931.8324
4032006.10.10 05:00modify401.001.86751.86911.8324
4042006.10.10 06:00modify401.001.86751.86861.8324
4052006.10.10 07:00modify401.001.86751.86831.8324
4062006.10.10 08:17s/l401.001.86831.86831.8324-79.6115944.29
4072006.10.11 04:35sell411.001.85511.86051.8200
4082006.10.11 04:36modify411.001.85511.86011.8200
4092006.10.11 05:00modify411.001.85511.85911.8200
4102006.10.11 06:00modify411.001.85511.85861.8200
4112006.10.11 07:00modify411.001.85511.85811.8200
4122006.10.11 08:00modify411.001.85511.85781.8200
4132006.10.11 09:00modify411.001.85511.85761.8200
4142006.10.11 10:00modify411.001.85511.85681.8200
4152006.10.11 10:06s/l411.001.85681.85681.8200-170.0015774.29
4162006.10.18 02:45buy421.001.86991.86331.9058
4172006.10.18 03:00modify421.001.86991.86371.9058
4182006.10.18 04:04modify421.001.86991.86411.9058
4192006.10.18 05:00modify421.001.86991.86431.9058
4202006.10.18 06:00modify421.001.86991.86491.9058
4212006.10.18 07:00modify421.001.86991.86621.9058
4222006.10.18 08:00modify421.001.86991.86691.9058
4232006.10.18 08:43modify421.001.86991.87111.9058
4242006.10.18 09:04s/l421.001.87111.87111.9058120.0015894.29
4252006.10.23 03:30buy431.001.88241.87821.9183
4262006.10.23 06:00modify431.001.88241.87881.9183
4272006.10.23 07:00modify431.001.88241.87891.9183
4282006.10.23 08:00modify431.001.88241.87971.9183
4292006.10.23 08:25s/l431.001.87971.87971.9183-270.0015624.29
4302006.10.30 01:10buy441.001.89601.89131.9319
4312006.10.30 06:00modify441.001.89601.89141.9319
4322006.10.30 07:04modify441.001.89601.89171.9319
4332006.10.30 08:00modify441.001.89601.89321.9319
4342006.10.30 09:00modify441.001.89601.89441.9319
4352006.10.30 12:56modify441.001.89601.89721.9319
4362006.10.31 07:00modify441.001.89601.89771.9319
4372006.10.31 08:00modify441.001.89601.89811.9319
4382006.10.31 09:27s/l441.001.89811.89811.9319207.3015831.59
4392006.11.01 05:00buy451.001.90751.90181.9434
4402006.11.01 06:00modify451.001.90751.90201.9434
4412006.11.01 07:04modify451.001.90751.90241.9434
4422006.11.01 08:00modify451.001.90751.90271.9434
4432006.11.01 09:00modify451.001.90751.90511.9434
4442006.11.01 10:10modify451.001.90751.90541.9434
4452006.11.01 17:02modify451.001.90751.90871.9434
4462006.11.01 17:18s/l451.001.90871.90871.9434120.0015951.59
4472006.11.06 00:10sell461.001.90141.90871.8663
4482006.11.06 00:13modify461.001.90141.90831.8663
4492006.11.06 03:00modify461.001.90141.90821.8663
4502006.11.06 04:00modify461.001.90141.90771.8663
4512006.11.06 05:00modify461.001.90141.90731.8663
4522006.11.06 06:00modify461.001.90141.90701.8663
4532006.11.06 07:00modify461.001.90141.90341.8663
4542006.11.06 08:00modify461.001.90141.90291.8663
4552006.11.06 09:00modify461.001.90141.90211.8663
4562006.11.06 09:57modify461.001.90141.90021.8663
4572006.11.06 12:00modify461.001.90141.89991.8663
4582006.11.07 02:24s/l461.001.89991.89991.8663150.4016101.99
4592006.11.23 03:35buy471.001.91381.90901.9497
4602006.11.23 04:00modify471.001.91381.90951.9497
4612006.11.23 05:00modify471.001.91381.90981.9497
4622006.11.23 06:00modify471.001.91381.91101.9497
4632006.11.23 07:00modify471.001.91381.91131.9497
4642006.11.23 08:00modify471.001.91381.91241.9497
4652006.11.23 12:00modify471.001.91381.91261.9497
4662006.11.24 08:52modify471.001.91381.91501.9497
4672006.11.24 11:00modify471.001.91381.92461.9497
4682006.11.27 02:00modify471.001.91381.93011.9497
4692006.11.27 03:00modify471.001.91381.93081.9497
4702006.11.27 04:00modify471.001.91381.93121.9497
4712006.11.27 05:00modify471.001.91381.93141.9497
4722006.11.27 06:00modify471.001.91381.93191.9497
4732006.11.27 07:00modify471.001.91381.93201.9497
4742006.11.27 09:58s/l471.001.93201.93201.94971814.5917916.58
4752006.11.29 06:35buy481.001.95161.94381.9875
4762006.11.29 07:00modify481.001.95161.94471.9875
4772006.11.29 08:00modify481.001.95161.94551.9875
4782006.11.29 09:00modify481.001.95161.94591.9875
4792006.11.29 11:00modify481.001.95161.94621.9875
4802006.11.29 19:23s/l481.001.94621.94621.9875-539.9917376.59
4812006.11.30 06:05sell491.001.94881.95401.9137
4822006.11.30 06:06modify491.001.94881.95361.9137
4832006.11.30 07:00modify491.001.94881.95221.9137
4842006.11.30 08:00close491.001.95091.95221.9137-210.0017166.59
4852006.12.01 00:35buy501.001.96511.95672.0010
4862006.12.01 01:00modify501.001.96511.95702.0010
4872006.12.01 02:00modify501.001.96511.95782.0010
4882006.12.01 03:00modify501.001.96511.95862.0010
4892006.12.01 04:00modify501.001.96511.95912.0010
4902006.12.01 06:04modify501.001.96511.95952.0010
4912006.12.01 07:00modify501.001.96511.96052.0010
4922006.12.01 07:22modify501.001.96511.96632.0010
4932006.12.01 09:00modify501.001.96511.96652.0010
4942006.12.01 10:35s/l501.001.96651.96652.0010140.0017306.59
4952006.12.04 03:55buy511.001.97871.97132.0146
4962006.12.04 04:00modify511.001.97871.97182.0146
4972006.12.04 05:00modify511.001.97871.97232.0146
4982006.12.04 06:05modify511.001.97871.97242.0146
4992006.12.04 08:00modify511.001.97871.97252.0146
5002006.12.04 09:00modify511.001.97871.97532.0146
5012006.12.04 09:08s/l511.001.97531.97532.0146-340.0016966.59
5022006.12.11 08:45sell521.001.95311.96271.9180
5032006.12.11 08:45modify521.001.95311.96231.9180
5042006.12.11 09:00modify521.001.95311.96131.9180
5052006.12.11 10:00modify521.001.95311.95851.9180
5062006.12.11 11:20modify521.001.95311.95191.9180
5072006.12.11 16:22s/l521.001.95191.95191.9180120.0017086.59
5082006.12.13 07:40buy531.001.96971.96372.0056
5092006.12.13 08:00modify531.001.96971.96402.0056
5102006.12.13 09:00modify531.001.96971.96422.0056
5112006.12.13 12:00modify531.001.96971.96502.0056
5122006.12.13 13:00modify531.001.96971.96542.0056
5132006.12.13 14:00modify531.001.96971.96562.0056
5142006.12.13 14:33s/l531.001.96561.96562.0056-410.0016676.59
5152006.12.18 04:35sell541.001.95441.96411.9193
5162006.12.18 04:35modify541.001.95441.96371.9193
5172006.12.18 05:00modify541.001.95441.96361.9193
5182006.12.18 06:00modify541.001.95441.96331.9193
5192006.12.18 07:00modify541.001.95441.96051.9193
5202006.12.18 08:00modify541.001.95441.95871.9193
5212006.12.18 09:10modify541.001.95441.95701.9193
5222006.12.18 09:40s/l541.001.95701.95701.9193-260.0116416.58
5232007.01.03 00:50buy551.001.97281.96512.0087
5242007.01.03 01:00modify551.001.97281.96622.0087
5252007.01.03 02:00modify551.001.97281.96662.0087
5262007.01.03 03:00modify551.001.97281.96752.0087
5272007.01.03 04:00modify551.001.97281.96782.0087
5282007.01.03 05:00modify551.001.97281.96872.0087
5292007.01.03 06:00modify551.001.97281.96992.0087
5302007.01.03 10:33s/l551.001.96991.96992.0087-290.0116126.57
5312007.01.04 04:05sell561.001.95221.95991.9171
5322007.01.04 04:05modify561.001.95221.95951.9171
5332007.01.04 05:00modify561.001.95221.95931.9171
5342007.01.04 06:00modify561.001.95221.95821.9171
5352007.01.04 07:00modify561.001.95221.95741.9171
5362007.01.04 08:00modify561.001.95221.95581.9171
5372007.01.04 09:00modify561.001.95221.95541.9171
5382007.01.04 09:07modify561.001.95221.95101.9171
5392007.01.04 11:00modify561.001.95221.94981.9171
5402007.01.04 12:00modify561.001.95221.94951.9171
5412007.01.05 01:00modify561.001.95221.94901.9171
5422007.01.05 02:00modify561.001.95221.94841.9171
5432007.01.05 04:00modify561.001.95221.94831.9171
5442007.01.05 05:00modify561.001.95221.94711.9171
5452007.01.05 06:00modify561.001.95221.94541.9171
5462007.01.05 07:00modify561.001.95221.94371.9171
5472007.01.05 08:00modify561.001.95221.94291.9171
5482007.01.05 08:54s/l561.001.94291.94291.9171930.4117056.98
5492007.01.08 06:35sell571.001.93051.93821.8954
5502007.01.08 06:35modify571.001.93051.93781.8954
5512007.01.08 07:00modify571.001.93051.93471.8954
5522007.01.08 08:00modify571.001.93051.93431.8954
5532007.01.08 08:20s/l571.001.93431.93431.8954-380.0016676.98
5542007.01.16 01:15buy581.001.96331.95891.9992
5552007.01.16 02:00modify581.001.96331.95931.9992
5562007.01.16 03:00modify581.001.96331.95951.9992
5572007.01.16 06:00modify581.001.96331.95971.9992
5582007.01.16 07:00modify581.001.96331.96031.9992
5592007.01.16 08:00modify581.001.96331.96091.9992
5602007.01.16 08:06modify581.001.96331.96451.9992
5612007.01.16 10:43s/l581.001.96451.96451.9992120.0016796.98
5622007.01.26 08:25sell591.001.96671.97201.9316
5632007.01.26 08:25modify591.001.96671.97161.9316
5642007.01.26 09:00modify591.001.96671.97101.9316
5652007.01.26 09:15modify591.001.96671.96551.9316
5662007.01.29 06:00modify591.001.96671.96541.9316
5672007.01.29 07:00modify591.001.96671.96441.9316
5682007.01.29 08:00modify591.001.96671.96291.9316
5692007.01.29 09:00modify591.001.96671.96231.9316
5702007.01.30 02:06s/l591.001.96231.96231.9316440.8017237.78
5712007.02.01 04:00buy601.001.96321.95311.9991
5722007.02.01 06:04modify601.001.96321.95431.9991
5732007.02.01 07:00modify601.001.96321.95551.9991
5742007.02.01 08:00modify601.001.96321.95731.9991
5752007.02.01 09:00modify601.001.96321.95871.9991
5762007.02.01 11:58modify601.001.96321.96441.9991
5772007.02.02 04:00modify601.001.96321.96461.9991
5782007.02.02 05:00modify601.001.96321.96511.9991
5792007.02.02 06:00modify601.001.96321.96561.9991
5802007.02.02 07:00modify601.001.96321.96641.9991
5812007.02.02 08:19s/l601.001.96641.96641.9991317.3017555.08
5822007.02.07 02:10buy611.001.96881.96442.0047
5832007.02.07 03:00modify611.001.96881.96472.0047
5842007.02.07 04:00modify611.001.96881.96532.0047
5852007.02.07 06:00modify611.001.96881.96612.0047
5862007.02.07 07:00modify611.001.96881.96662.0047
5872007.02.07 08:00modify611.001.96881.96682.0047
5882007.02.07 14:33modify611.001.96881.97002.0047
5892007.02.07 15:19s/l611.001.97001.97002.0047120.0017675.08
5902007.02.09 00:30sell621.001.95901.96611.9239
5912007.02.09 00:31modify621.001.95901.96571.9239
5922007.02.09 01:00modify621.001.95901.96471.9239
5932007.02.09 02:00modify621.001.95901.96431.9239
5942007.02.09 03:00modify621.001.95901.96411.9239
5952007.02.09 04:00modify621.001.95901.96341.9239
5962007.02.09 05:00modify621.001.95901.96121.9239
5972007.02.09 06:00modify621.001.95901.96041.9239
5982007.02.09 07:56modify621.001.95901.95991.9239
5992007.02.09 08:15modify621.001.95901.95901.9239
6002007.02.09 08:29modify621.001.95901.95781.9239
6012007.02.09 10:00modify621.001.95901.95611.9239
6022007.02.09 11:00modify621.001.95901.95601.9239
6032007.02.09 12:00modify621.001.95901.95431.9239
6042007.02.12 04:00modify621.001.95901.95411.9239
6052007.02.12 06:55s/l621.001.95411.95411.9239490.4018165.48
6062007.02.23 01:25buy631.001.95641.95081.9923
6072007.02.23 02:00modify631.001.95641.95161.9923
6082007.02.23 03:00modify631.001.95641.95181.9923
6092007.02.23 04:00modify631.001.95641.95221.9923
6102007.02.23 05:00modify631.001.95641.95241.9923
6112007.02.23 06:00modify631.001.95641.95261.9923
6122007.02.23 07:00modify631.001.95641.95281.9923
6132007.02.23 08:00modify631.001.95641.95351.9923
6142007.02.23 09:00modify631.001.95641.95471.9923
6152007.02.23 10:32s/l631.001.95471.95471.9923-170.0017995.48
6162007.02.26 05:40buy641.001.96271.95751.9986
6172007.02.26 06:00modify641.001.96271.95821.9986
6182007.02.26 07:00modify641.001.96271.95861.9986
6192007.02.26 08:00modify641.001.96271.95921.9986
6202007.02.26 09:00modify641.001.96271.95961.9986
6212007.02.27 08:32s/l641.001.95961.95961.9986-312.6917682.79
6222007.03.06 01:35sell651.001.92431.93021.8892
6232007.03.06 01:35modify651.001.92431.92981.8892
6242007.03.06 02:00modify651.001.92431.92961.8892
6252007.03.06 05:18s/l651.001.92961.92961.8892-530.0017152.79