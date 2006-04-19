|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.18 22:25 - 2007.03.09 22:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|65000
|Ticks modelled
|1407122
|Modelling quality
|89.86%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|12152.79
|Gross profit
|21133.20
|Gross loss
|-8980.41
|Profit factor
|2.35
|Expected payoff
|186.97
|Absolute drawdown
|330.00
|Maximal drawdown
|1790.01 (9.99%)
|Relative drawdown
|15.07% (1380.00)
|Total trades
|65
|Short positions (won %)
|29 (41.38%)
|Long positions (won %)
|36 (58.33%)
|Profit trades (% of total)
|33 (50.77%)
|Loss trades (% of total)
|32 (49.23%)
|Largest
|profit trade
|3587.30
|loss trade
|-539.99
|Average
|profit trade
|640.40
|loss trade
|-280.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (1488.50)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-845.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4484.60 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1380.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.19 07:30
|buy
|1
|1.00
|1.7813
|1.7763
|1.8172
|2
|2006.04.19 08:00
|modify
|1
|1.00
|1.7813
|1.7769
|1.8172
|3
|2006.04.19 09:00
|modify
|1
|1.00
|1.7813
|1.7772
|1.8172
|4
|2006.04.19 10:34
|modify
|1
|1.00
|1.7813
|1.7825
|1.8172
|5
|2006.04.19 14:35
|s/l
|1
|1.00
|1.7825
|1.7825
|1.8172
|120.00
|5120.00
|6
|2006.04.20 02:15
|buy
|2
|1.00
|1.7902
|1.7830
|1.8261
|7
|2006.04.20 03:00
|modify
|2
|1.00
|1.7902
|1.7837
|1.8261
|8
|2006.04.20 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.7902
|1.7838
|1.8261
|9
|2006.04.20 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.7902
|1.7848
|1.8261
|10
|2006.04.20 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.7902
|1.7858
|1.8261
|11
|2006.04.20 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.7902
|1.7864
|1.8261
|12
|2006.04.20 09:11
|s/l
|2
|1.00
|1.7864
|1.7864
|1.8261
|-380.00
|4740.00
|13
|2006.04.21 03:55
|sell
|3
|1.00
|1.7793
|1.7848
|1.7442
|14
|2006.04.21 03:55
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7844
|1.7442
|15
|2006.04.21 04:00
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7837
|1.7442
|16
|2006.04.21 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7835
|1.7442
|17
|2006.04.21 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7827
|1.7442
|18
|2006.04.21 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7820
|1.7442
|19
|2006.04.21 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7807
|1.7442
|20
|2006.04.21 09:01
|modify
|3
|1.00
|1.7793
|1.7800
|1.7442
|21
|2006.04.21 10:03
|s/l
|3
|1.00
|1.7800
|1.7800
|1.7442
|-70.00
|4670.00
|22
|2006.04.28 03:30
|buy
|4
|1.00
|1.8012
|1.7908
|1.8371
|23
|2006.04.28 06:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.7915
|1.8371
|24
|2006.04.28 07:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.7920
|1.8371
|25
|2006.04.28 08:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.7971
|1.8371
|26
|2006.04.28 09:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.7985
|1.8371
|27
|2006.04.28 10:32
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8024
|1.8371
|28
|2006.04.28 17:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8027
|1.8371
|29
|2006.04.28 18:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8059
|1.8371
|30
|2006.04.28 19:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8112
|1.8371
|31
|2006.05.01 03:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8116
|1.8371
|32
|2006.05.01 04:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8124
|1.8371
|33
|2006.05.01 05:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8130
|1.8371
|34
|2006.05.01 07:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8142
|1.8371
|35
|2006.05.01 08:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8163
|1.8371
|36
|2006.05.01 09:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8181
|1.8371
|37
|2006.05.01 10:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8197
|1.8371
|38
|2006.05.01 11:05
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8202
|1.8371
|39
|2006.05.01 12:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8207
|1.8371
|40
|2006.05.01 13:05
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8210
|1.8371
|41
|2006.05.01 14:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8215
|1.8371
|42
|2006.05.01 15:00
|modify
|4
|1.00
|1.8012
|1.8216
|1.8371
|43
|2006.05.01 15:12
|t/p
|4
|1.00
|1.8371
|1.8216
|1.8371
|3587.30
|8257.30
|44
|2006.05.03 01:40
|buy
|5
|1.00
|1.8364
|1.8272
|1.8723
|45
|2006.05.03 02:00
|modify
|5
|1.00
|1.8364
|1.8296
|1.8723
|46
|2006.05.03 03:28
|modify
|5
|1.00
|1.8364
|1.8376
|1.8723
|47
|2006.05.03 10:00
|s/l
|5
|1.00
|1.8376
|1.8376
|1.8723
|120.00
|8377.30
|48
|2006.05.05 03:40
|buy
|6
|1.00
|1.8511
|1.8409
|1.8870
|49
|2006.05.05 04:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8421
|1.8870
|50
|2006.05.05 05:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8423
|1.8870
|51
|2006.05.05 06:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8434
|1.8870
|52
|2006.05.05 07:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8445
|1.8870
|53
|2006.05.05 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8457
|1.8870
|54
|2006.05.05 09:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8459
|1.8870
|55
|2006.05.05 10:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8461
|1.8870
|56
|2006.05.05 12:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8466
|1.8870
|57
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8523
|1.8870
|58
|2006.05.08 07:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8526
|1.8870
|59
|2006.05.08 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8537
|1.8870
|60
|2006.05.08 09:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8547
|1.8870
|61
|2006.05.08 12:00
|modify
|6
|1.00
|1.8511
|1.8589
|1.8870
|62
|2006.05.08 15:59
|s/l
|6
|1.00
|1.8589
|1.8589
|1.8870
|777.30
|9154.60
|63
|2006.05.15 08:30
|buy
|7
|1.00
|1.8928
|1.8874
|1.9287
|64
|2006.05.15 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8928
|1.8879
|1.9287
|65
|2006.05.15 10:06
|s/l
|7
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.9287
|-490.00
|8664.60
|66
|2006.05.16 04:35
|sell
|8
|1.00
|1.8820
|1.8903
|1.8469
|67
|2006.05.16 04:35
|modify
|8
|1.00
|1.8820
|1.8899
|1.8469
|68
|2006.05.16 05:04
|modify
|8
|1.00
|1.8820
|1.8897
|1.8469
|69
|2006.05.16 06:00
|modify
|8
|1.00
|1.8820
|1.8891
|1.8469
|70
|2006.05.16 07:00
|modify
|8
|1.00
|1.8820
|1.8879
|1.8469
|71
|2006.05.16 08:00
|close
|8
|1.00
|1.8856
|1.8879
|1.8469
|-360.00
|8304.60
|72
|2006.05.19 05:55
|buy
|9
|1.00
|1.8903
|1.8805
|1.9262
|73
|2006.05.19 06:00
|modify
|9
|1.00
|1.8903
|1.8813
|1.9262
|74
|2006.05.19 07:00
|modify
|9
|1.00
|1.8903
|1.8830
|1.9262
|75
|2006.05.19 08:00
|modify
|9
|1.00
|1.8903
|1.8839
|1.9262
|76
|2006.05.19 09:00
|modify
|9
|1.00
|1.8903
|1.8850
|1.9262
|77
|2006.05.19 09:10
|s/l
|9
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9262
|-530.00
|7774.60
|78
|2006.05.19 21:15
|sell
|10
|1.00
|1.8780
|1.8861
|1.8429
|79
|2006.05.19 21:15
|modify
|10
|1.00
|1.8780
|1.8857
|1.8429
|80
|2006.05.22 02:16
|modify
|10
|1.00
|1.8780
|1.8768
|1.8429
|81
|2006.05.22 12:09
|s/l
|10
|1.00
|1.8768
|1.8768
|1.8429
|120.40
|7895.00
|82
|2006.05.23 01:10
|buy
|11
|1.00
|1.8833
|1.8754
|1.9192
|83
|2006.05.23 02:00
|modify
|11
|1.00
|1.8833
|1.8759
|1.9192
|84
|2006.05.23 04:00
|modify
|11
|1.00
|1.8833
|1.8766
|1.9192
|85
|2006.05.23 06:00
|modify
|11
|1.00
|1.8833
|1.8769
|1.9192
|86
|2006.05.23 06:53
|modify
|11
|1.00
|1.8833
|1.8845
|1.9192
|87
|2006.05.23 08:07
|s/l
|11
|1.00
|1.8845
|1.8845
|1.9192
|120.00
|8015.00
|88
|2006.05.29 03:15
|sell
|12
|1.00
|1.8596
|1.8679
|1.8245
|89
|2006.05.29 03:16
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8675
|1.8245
|90
|2006.05.29 04:00
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8671
|1.8245
|91
|2006.05.29 05:00
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8670
|1.8245
|92
|2006.05.29 06:00
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8665
|1.8245
|93
|2006.05.29 07:00
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8655
|1.8245
|94
|2006.05.29 08:00
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8622
|1.8245
|95
|2006.05.29 09:00
|modify
|12
|1.00
|1.8596
|1.8611
|1.8245
|96
|2006.05.29 09:46
|s/l
|12
|1.00
|1.8611
|1.8611
|1.8245
|-150.01
|7864.99
|97
|2006.05.31 01:05
|buy
|13
|1.00
|1.8814
|1.8716
|1.9173
|98
|2006.05.31 02:00
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8717
|1.9173
|99
|2006.05.31 03:00
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8727
|1.9173
|100
|2006.05.31 05:00
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8735
|1.9173
|101
|2006.05.31 06:00
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8745
|1.9173
|102
|2006.05.31 07:00
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8771
|1.9173
|103
|2006.05.31 08:00
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8778
|1.9173
|104
|2006.05.31 08:52
|modify
|13
|1.00
|1.8814
|1.8826
|1.9173
|105
|2006.05.31 09:05
|s/l
|13
|1.00
|1.8826
|1.8826
|1.9173
|120.00
|7984.99
|106
|2006.06.06 08:20
|sell
|14
|1.00
|1.8731
|1.8785
|1.8380
|107
|2006.06.06 08:20
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8781
|1.8380
|108
|2006.06.06 09:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8779
|1.8380
|109
|2006.06.06 12:24
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8719
|1.8380
|110
|2006.06.06 19:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8717
|1.8380
|111
|2006.06.07 00:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8714
|1.8380
|112
|2006.06.07 01:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8708
|1.8380
|113
|2006.06.07 02:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8703
|1.8380
|114
|2006.06.07 04:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8692
|1.8380
|115
|2006.06.07 06:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8680
|1.8380
|116
|2006.06.07 07:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8671
|1.8380
|117
|2006.06.07 08:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8661
|1.8380
|118
|2006.06.07 10:00
|modify
|14
|1.00
|1.8731
|1.8637
|1.8380
|119
|2006.06.07 12:22
|s/l
|14
|1.00
|1.8637
|1.8637
|1.8380
|940.40
|8925.39
|120
|2006.06.14 03:30
|sell
|15
|1.00
|1.8351
|1.8446
|1.8000
|121
|2006.06.14 03:31
|modify
|15
|1.00
|1.8351
|1.8442
|1.8000
|122
|2006.06.14 04:00
|modify
|15
|1.00
|1.8351
|1.8438
|1.8000
|123
|2006.06.14 05:00
|modify
|15
|1.00
|1.8351
|1.8437
|1.8000
|124
|2006.06.14 06:00
|modify
|15
|1.00
|1.8351
|1.8427
|1.8000
|125
|2006.06.14 07:00
|modify
|15
|1.00
|1.8351
|1.8414
|1.8000
|126
|2006.06.14 08:00
|close
|15
|1.00
|1.8377
|1.8414
|1.8000
|-259.98
|8665.41
|127
|2006.07.03 01:50
|buy
|16
|1.00
|1.8468
|1.8371
|1.8827
|128
|2006.07.03 02:00
|modify
|16
|1.00
|1.8468
|1.8374
|1.8827
|129
|2006.07.03 03:00
|modify
|16
|1.00
|1.8468
|1.8381
|1.8827
|130
|2006.07.03 06:00
|modify
|16
|1.00
|1.8468
|1.8384
|1.8827
|131
|2006.07.03 07:00
|modify
|16
|1.00
|1.8468
|1.8406
|1.8827
|132
|2006.07.03 08:00
|modify
|16
|1.00
|1.8468
|1.8411
|1.8827
|133
|2006.07.03 09:00
|modify
|16
|1.00
|1.8468
|1.8425
|1.8827
|134
|2006.07.03 12:07
|s/l
|16
|1.00
|1.8425
|1.8425
|1.8827
|-430.00
|8235.41
|135
|2006.07.06 01:45
|sell
|17
|1.00
|1.8357
|1.8435
|1.8006
|136
|2006.07.06 01:46
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8431
|1.8006
|137
|2006.07.06 02:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8425
|1.8006
|138
|2006.07.06 03:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8418
|1.8006
|139
|2006.07.06 04:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8414
|1.8006
|140
|2006.07.06 05:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8413
|1.8006
|141
|2006.07.06 06:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8391
|1.8006
|142
|2006.07.06 07:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8379
|1.8006
|143
|2006.07.06 08:00
|modify
|17
|1.00
|1.8357
|1.8374
|1.8006
|144
|2006.07.06 08:24
|s/l
|17
|1.00
|1.8374
|1.8374
|1.8006
|-170.00
|8065.41
|145
|2006.07.10 02:20
|buy
|18
|1.00
|1.8480
|1.8435
|1.8839
|146
|2006.07.10 07:00
|modify
|18
|1.00
|1.8480
|1.8462
|1.8839
|147
|2006.07.10 09:00
|modify
|18
|1.00
|1.8480
|1.8466
|1.8839
|148
|2006.07.10 09:23
|modify
|18
|1.00
|1.8480
|1.8492
|1.8839
|149
|2006.07.10 10:33
|s/l
|18
|1.00
|1.8492
|1.8492
|1.8839
|120.00
|8185.41
|150
|2006.07.13 03:10
|sell
|19
|1.00
|1.8347
|1.8425
|1.7996
|151
|2006.07.13 03:12
|modify
|19
|1.00
|1.8347
|1.8421
|1.7996
|152
|2006.07.13 04:00
|modify
|19
|1.00
|1.8347
|1.8412
|1.7996
|153
|2006.07.13 05:00
|modify
|19
|1.00
|1.8347
|1.8405
|1.7996
|154
|2006.07.13 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.8347
|1.8386
|1.7996
|155
|2006.07.13 07:00
|modify
|19
|1.00
|1.8347
|1.8380
|1.7996
|156
|2006.07.13 08:00
|modify
|19
|1.00
|1.8347
|1.8373
|1.7996
|157
|2006.07.13 09:14
|s/l
|19
|1.00
|1.8373
|1.8373
|1.7996
|-260.00
|7925.41
|158
|2006.07.14 03:25
|buy
|20
|1.00
|1.8409
|1.8363
|1.8768
|159
|2006.07.14 04:00
|close
|20
|1.00
|1.8409
|1.8363
|1.8768
|-0.01
|7925.40
|160
|2006.07.17 00:40
|sell
|21
|1.00
|1.8385
|1.8448
|1.8034
|161
|2006.07.17 00:41
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8444
|1.8034
|162
|2006.07.17 02:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8437
|1.8034
|163
|2006.07.17 03:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8432
|1.8034
|164
|2006.07.17 04:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8429
|1.8034
|165
|2006.07.17 05:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8423
|1.8034
|166
|2006.07.17 06:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8422
|1.8034
|167
|2006.07.17 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8409
|1.8034
|168
|2006.07.17 08:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8396
|1.8034
|169
|2006.07.17 09:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8394
|1.8034
|170
|2006.07.17 09:55
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8373
|1.8034
|171
|2006.07.17 12:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8314
|1.8034
|172
|2006.07.17 13:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8289
|1.8034
|173
|2006.07.17 14:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8287
|1.8034
|174
|2006.07.18 02:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8260
|1.8034
|175
|2006.07.18 04:55
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8253
|1.8034
|176
|2006.07.18 05:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8247
|1.8034
|177
|2006.07.18 06:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8242
|1.8034
|178
|2006.07.18 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8235
|1.8034
|179
|2006.07.18 08:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8228
|1.8034
|180
|2006.07.18 09:00
|modify
|21
|1.00
|1.8385
|1.8224
|1.8034
|181
|2006.07.18 09:24
|s/l
|21
|1.00
|1.8224
|1.8224
|1.8034
|1610.40
|9535.80
|182
|2006.07.20 21:50
|buy
|22
|1.00
|1.8482
|1.8430
|1.8841
|183
|2006.07.21 03:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8431
|1.8841
|184
|2006.07.21 04:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8438
|1.8841
|185
|2006.07.21 05:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8446
|1.8841
|186
|2006.07.21 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8449
|1.8841
|187
|2006.07.21 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8454
|1.8841
|188
|2006.07.21 09:14
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8494
|1.8841
|189
|2006.07.21 14:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8501
|1.8841
|190
|2006.07.24 01:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8503
|1.8841
|191
|2006.07.24 02:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8513
|1.8841
|192
|2006.07.24 03:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8518
|1.8841
|193
|2006.07.24 06:04
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8519
|1.8841
|194
|2006.07.24 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.8482
|1.8525
|1.8841
|195
|2006.07.24 07:33
|s/l
|22
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.8841
|424.60
|9960.40
|196
|2006.07.26 01:45
|sell
|23
|1.00
|1.8410
|1.8490
|1.8059
|197
|2006.07.26 01:45
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8486
|1.8059
|198
|2006.07.26 02:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8479
|1.8059
|199
|2006.07.26 03:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8478
|1.8059
|200
|2006.07.26 04:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8477
|1.8059
|201
|2006.07.26 05:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8476
|1.8059
|202
|2006.07.26 06:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8472
|1.8059
|203
|2006.07.26 07:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8465
|1.8059
|204
|2006.07.26 08:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8448
|1.8059
|205
|2006.07.26 09:00
|modify
|23
|1.00
|1.8410
|1.8431
|1.8059
|206
|2006.07.26 14:55
|s/l
|23
|1.00
|1.8431
|1.8431
|1.8059
|-210.00
|9750.40
|207
|2006.07.28 22:20
|buy
|24
|1.00
|1.8627
|1.8553
|1.8986
|208
|2006.07.31 05:00
|modify
|24
|1.00
|1.8627
|1.8557
|1.8986
|209
|2006.07.31 06:00
|modify
|24
|1.00
|1.8627
|1.8558
|1.8986
|210
|2006.07.31 07:00
|modify
|24
|1.00
|1.8627
|1.8583
|1.8986
|211
|2006.07.31 08:00
|modify
|24
|1.00
|1.8627
|1.8589
|1.8986
|212
|2006.07.31 09:00
|modify
|24
|1.00
|1.8627
|1.8590
|1.8986
|213
|2006.07.31 11:04
|modify
|24
|1.00
|1.8627
|1.8639
|1.8986
|214
|2006.07.31 12:23
|s/l
|24
|1.00
|1.8639
|1.8639
|1.8986
|117.30
|9867.70
|215
|2006.08.01 02:40
|buy
|25
|1.00
|1.8669
|1.8608
|1.9028
|216
|2006.08.01 03:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8612
|1.9028
|217
|2006.08.01 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8614
|1.9028
|218
|2006.08.01 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8615
|1.9028
|219
|2006.08.01 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8618
|1.9028
|220
|2006.08.01 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8621
|1.9028
|221
|2006.08.01 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8625
|1.9028
|222
|2006.08.01 17:53
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8681
|1.9028
|223
|2006.08.02 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8683
|1.9028
|224
|2006.08.02 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8700
|1.9028
|225
|2006.08.02 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8715
|1.9028
|226
|2006.08.02 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8718
|1.9028
|227
|2006.08.02 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8727
|1.9028
|228
|2006.08.02 10:00
|modify
|25
|1.00
|1.8669
|1.8734
|1.9028
|229
|2006.08.02 11:21
|s/l
|25
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9028
|647.30
|10515.00
|230
|2006.08.04 04:55
|buy
|26
|1.00
|1.8861
|1.8771
|1.9220
|231
|2006.08.04 05:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8805
|1.9220
|232
|2006.08.04 06:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8817
|1.9220
|233
|2006.08.04 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8826
|1.9220
|234
|2006.08.04 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8827
|1.9220
|235
|2006.08.04 10:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8831
|1.9220
|236
|2006.08.04 10:05
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8873
|1.9220
|237
|2006.08.04 16:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8945
|1.9220
|238
|2006.08.04 17:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8960
|1.9220
|239
|2006.08.04 18:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8980
|1.9220
|240
|2006.08.07 01:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8981
|1.9220
|241
|2006.08.07 02:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8989
|1.9220
|242
|2006.08.07 03:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8998
|1.9220
|243
|2006.08.07 04:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.8999
|1.9220
|244
|2006.08.07 05:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.9001
|1.9220
|245
|2006.08.07 06:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.9003
|1.9220
|246
|2006.08.07 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.9047
|1.9220
|247
|2006.08.07 08:17
|modify
|26
|1.00
|1.8861
|1.9060
|1.9220
|248
|2006.08.07 08:51
|s/l
|26
|1.00
|1.9060
|1.9060
|1.9220
|1987.31
|12502.31
|249
|2006.08.09 08:15
|sell
|27
|1.00
|1.9045
|1.9096
|1.8694
|250
|2006.08.09 08:15
|modify
|27
|1.00
|1.9045
|1.9092
|1.8694
|251
|2006.08.09 10:04
|s/l
|27
|1.00
|1.9092
|1.9092
|1.8694
|-470.00
|12032.31
|252
|2006.08.11 00:45
|sell
|28
|1.00
|1.8942
|1.9029
|1.8591
|253
|2006.08.11 00:45
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.9025
|1.8591
|254
|2006.08.11 01:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.9003
|1.8591
|255
|2006.08.11 02:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8993
|1.8591
|256
|2006.08.11 03:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8989
|1.8591
|257
|2006.08.11 04:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8986
|1.8591
|258
|2006.08.11 05:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8982
|1.8591
|259
|2006.08.11 06:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8971
|1.8591
|260
|2006.08.11 07:00
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8965
|1.8591
|261
|2006.08.11 08:17
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8940
|1.8591
|262
|2006.08.11 08:26
|modify
|28
|1.00
|1.8942
|1.8930
|1.8591
|263
|2006.08.11 09:07
|s/l
|28
|1.00
|1.8930
|1.8930
|1.8591
|120.00
|12152.31
|264
|2006.08.15 22:05
|buy
|29
|1.00
|1.8933
|1.8849
|1.9292
|265
|2006.08.15 23:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8853
|1.9292
|266
|2006.08.16 00:05
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8863
|1.9292
|267
|2006.08.16 01:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8870
|1.9292
|268
|2006.08.16 02:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8882
|1.9292
|269
|2006.08.16 03:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8887
|1.9292
|270
|2006.08.16 04:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8891
|1.9292
|271
|2006.08.16 05:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8893
|1.9292
|272
|2006.08.16 06:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8914
|1.9292
|273
|2006.08.16 07:00
|modify
|29
|1.00
|1.8933
|1.8925
|1.9292
|274
|2006.08.16 08:47
|s/l
|29
|1.00
|1.8925
|1.8925
|1.9292
|-82.70
|12069.61
|275
|2006.08.18 05:45
|sell
|30
|1.00
|1.8860
|1.8922
|1.8509
|276
|2006.08.18 05:45
|modify
|30
|1.00
|1.8860
|1.8918
|1.8509
|277
|2006.08.18 06:00
|modify
|30
|1.00
|1.8860
|1.8909
|1.8509
|278
|2006.08.18 07:00
|modify
|30
|1.00
|1.8860
|1.8904
|1.8509
|279
|2006.08.18 08:00
|close
|30
|1.00
|1.8867
|1.8904
|1.8509
|-70.00
|11999.61
|280
|2006.08.21 21:05
|buy
|31
|1.00
|1.8941
|1.8885
|1.9300
|281
|2006.08.22 00:00
|modify
|31
|1.00
|1.8941
|1.8888
|1.9300
|282
|2006.08.22 01:10
|modify
|31
|1.00
|1.8941
|1.8905
|1.9300
|283
|2006.08.22 01:41
|s/l
|31
|1.00
|1.8905
|1.8905
|1.9300
|-362.70
|11636.91
|284
|2006.08.23 08:55
|sell
|32
|1.00
|1.8889
|1.8930
|1.8538
|285
|2006.08.23 08:55
|modify
|32
|1.00
|1.8889
|1.8926
|1.8538
|286
|2006.08.23 09:00
|modify
|32
|1.00
|1.8889
|1.8922
|1.8538
|287
|2006.08.23 09:32
|s/l
|32
|1.00
|1.8922
|1.8922
|1.8538
|-330.00
|11306.91
|288
|2006.08.25 04:40
|sell
|33
|1.00
|1.8880
|1.8946
|1.8529
|289
|2006.08.25 04:41
|modify
|33
|1.00
|1.8880
|1.8942
|1.8529
|290
|2006.08.25 06:00
|modify
|33
|1.00
|1.8880
|1.8935
|1.8529
|291
|2006.08.25 07:00
|modify
|33
|1.00
|1.8880
|1.8933
|1.8529
|292
|2006.08.25 08:00
|modify
|33
|1.00
|1.8880
|1.8918
|1.8529
|293
|2006.08.25 08:30
|modify
|33
|1.00
|1.8880
|1.8868
|1.8529
|294
|2006.08.25 10:27
|s/l
|33
|1.00
|1.8868
|1.8868
|1.8529
|120.00
|11426.91
|295
|2006.09.06 03:20
|sell
|34
|1.00
|1.8948
|1.8997
|1.8597
|296
|2006.09.06 03:20
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8993
|1.8597
|297
|2006.09.06 04:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8990
|1.8597
|298
|2006.09.06 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8988
|1.8597
|299
|2006.09.06 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8981
|1.8597
|300
|2006.09.06 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8970
|1.8597
|301
|2006.09.06 10:34
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8936
|1.8597
|302
|2006.09.06 14:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8933
|1.8597
|303
|2006.09.06 15:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8909
|1.8597
|304
|2006.09.06 16:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8893
|1.8597
|305
|2006.09.06 17:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8892
|1.8597
|306
|2006.09.06 19:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8891
|1.8597
|307
|2006.09.07 04:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8886
|1.8597
|308
|2006.09.07 05:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8879
|1.8597
|309
|2006.09.07 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8871
|1.8597
|310
|2006.09.07 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8948
|1.8863
|1.8597
|311
|2006.09.07 07:05
|s/l
|34
|1.00
|1.8863
|1.8863
|1.8597
|851.19
|12278.10
|312
|2006.09.11 01:15
|sell
|35
|1.00
|1.8660
|1.8730
|1.8309
|313
|2006.09.11 01:15
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8726
|1.8309
|314
|2006.09.11 02:00
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8721
|1.8309
|315
|2006.09.11 03:00
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8718
|1.8309
|316
|2006.09.11 06:00
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8713
|1.8309
|317
|2006.09.11 07:00
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8696
|1.8309
|318
|2006.09.11 08:00
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8692
|1.8309
|319
|2006.09.11 09:00
|modify
|35
|1.00
|1.8660
|1.8684
|1.8309
|320
|2006.09.11 10:04
|s/l
|35
|1.00
|1.8684
|1.8684
|1.8309
|-239.99
|12038.11
|321
|2006.09.13 02:15
|buy
|36
|1.00
|1.8725
|1.8673
|1.9084
|322
|2006.09.13 03:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8674
|1.9084
|323
|2006.09.13 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8675
|1.9084
|324
|2006.09.13 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8688
|1.9084
|325
|2006.09.13 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8696
|1.9084
|326
|2006.09.13 17:49
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8737
|1.9084
|327
|2006.09.14 11:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8744
|1.9084
|328
|2006.09.14 12:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8759
|1.9084
|329
|2006.09.14 14:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8776
|1.9084
|330
|2006.09.14 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8792
|1.9084
|331
|2006.09.14 18:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8805
|1.9084
|332
|2006.09.15 02:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8806
|1.9084
|333
|2006.09.15 03:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8811
|1.9084
|334
|2006.09.15 04:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8824
|1.9084
|335
|2006.09.15 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8830
|1.9084
|336
|2006.09.15 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8844
|1.9084
|337
|2006.09.15 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8847
|1.9084
|338
|2006.09.15 08:00
|modify
|36
|1.00
|1.8725
|1.8861
|1.9084
|339
|2006.09.15 09:03
|s/l
|36
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9084
|1349.20
|13387.31
|340
|2006.09.21 01:10
|buy
|37
|1.00
|1.8870
|1.8827
|1.9229
|341
|2006.09.21 02:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8832
|1.9229
|342
|2006.09.21 02:48
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8882
|1.9229
|343
|2006.09.21 14:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8895
|1.9229
|344
|2006.09.21 15:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8900
|1.9229
|345
|2006.09.21 16:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8910
|1.9229
|346
|2006.09.21 17:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8911
|1.9229
|347
|2006.09.21 20:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8925
|1.9229
|348
|2006.09.22 00:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8930
|1.9229
|349
|2006.09.22 01:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8933
|1.9229
|350
|2006.09.22 03:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8936
|1.9229
|351
|2006.09.22 04:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8948
|1.9229
|352
|2006.09.22 06:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8950
|1.9229
|353
|2006.09.22 08:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8955
|1.9229
|354
|2006.09.22 09:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8960
|1.9229
|355
|2006.09.22 10:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8973
|1.9229
|356
|2006.09.22 11:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8995
|1.9229
|357
|2006.09.22 12:00
|modify
|37
|1.00
|1.8870
|1.8999
|1.9229
|358
|2006.09.22 20:47
|s/l
|37
|1.00
|1.8999
|1.8999
|1.9229
|1287.30
|14674.61
|359
|2006.09.27 23:00
|sell
|38
|1.00
|1.8892
|1.8937
|1.8541
|360
|2006.09.27 23:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8933
|1.8541
|361
|2006.09.28 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8930
|1.8541
|362
|2006.09.28 06:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8927
|1.8541
|363
|2006.09.28 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8922
|1.8541
|364
|2006.09.28 08:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8916
|1.8541
|365
|2006.09.28 08:17
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8880
|1.8541
|366
|2006.09.28 12:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8871
|1.8541
|367
|2006.09.28 13:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8869
|1.8541
|368
|2006.09.28 16:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8861
|1.8541
|369
|2006.09.28 17:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8856
|1.8541
|370
|2006.09.28 18:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8839
|1.8541
|371
|2006.09.28 20:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8834
|1.8541
|372
|2006.09.28 23:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8832
|1.8541
|373
|2006.09.29 00:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8818
|1.8541
|374
|2006.09.29 01:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8817
|1.8541
|375
|2006.09.29 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8809
|1.8541
|376
|2006.09.29 03:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8805
|1.8541
|377
|2006.09.29 05:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8802
|1.8541
|378
|2006.09.29 06:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8795
|1.8541
|379
|2006.09.29 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8792
|1.8541
|380
|2006.09.29 08:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8782
|1.8541
|381
|2006.09.29 10:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8776
|1.8541
|382
|2006.09.29 11:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8747
|1.8541
|383
|2006.09.29 16:00
|modify
|38
|1.00
|1.8892
|1.8742
|1.8541
|384
|2006.10.02 00:00
|s/l
|38
|1.00
|1.8742
|1.8742
|1.8541
|1502.00
|16176.61
|385
|2006.10.03 02:25
|buy
|39
|1.00
|1.8865
|1.8771
|1.9224
|386
|2006.10.03 03:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8776
|1.9224
|387
|2006.10.03 04:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8780
|1.9224
|388
|2006.10.03 05:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8783
|1.9224
|389
|2006.10.03 06:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8788
|1.9224
|390
|2006.10.03 07:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8820
|1.9224
|391
|2006.10.03 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8830
|1.9224
|392
|2006.10.03 09:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8837
|1.9224
|393
|2006.10.03 10:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8844
|1.9224
|394
|2006.10.03 11:00
|modify
|39
|1.00
|1.8865
|1.8850
|1.9224
|395
|2006.10.04 03:47
|s/l
|39
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9224
|-152.71
|16023.90
|396
|2006.10.09 21:15
|sell
|40
|1.00
|1.8675
|1.8718
|1.8324
|397
|2006.10.09 21:15
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8714
|1.8324
|398
|2006.10.10 00:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8707
|1.8324
|399
|2006.10.10 01:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8705
|1.8324
|400
|2006.10.10 02:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8699
|1.8324
|401
|2006.10.10 03:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8695
|1.8324
|402
|2006.10.10 04:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8693
|1.8324
|403
|2006.10.10 05:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8691
|1.8324
|404
|2006.10.10 06:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8686
|1.8324
|405
|2006.10.10 07:00
|modify
|40
|1.00
|1.8675
|1.8683
|1.8324
|406
|2006.10.10 08:17
|s/l
|40
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.8324
|-79.61
|15944.29
|407
|2006.10.11 04:35
|sell
|41
|1.00
|1.8551
|1.8605
|1.8200
|408
|2006.10.11 04:36
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8601
|1.8200
|409
|2006.10.11 05:00
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8591
|1.8200
|410
|2006.10.11 06:00
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8586
|1.8200
|411
|2006.10.11 07:00
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8581
|1.8200
|412
|2006.10.11 08:00
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8578
|1.8200
|413
|2006.10.11 09:00
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8576
|1.8200
|414
|2006.10.11 10:00
|modify
|41
|1.00
|1.8551
|1.8568
|1.8200
|415
|2006.10.11 10:06
|s/l
|41
|1.00
|1.8568
|1.8568
|1.8200
|-170.00
|15774.29
|416
|2006.10.18 02:45
|buy
|42
|1.00
|1.8699
|1.8633
|1.9058
|417
|2006.10.18 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8637
|1.9058
|418
|2006.10.18 04:04
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8641
|1.9058
|419
|2006.10.18 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8643
|1.9058
|420
|2006.10.18 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8649
|1.9058
|421
|2006.10.18 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8662
|1.9058
|422
|2006.10.18 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8669
|1.9058
|423
|2006.10.18 08:43
|modify
|42
|1.00
|1.8699
|1.8711
|1.9058
|424
|2006.10.18 09:04
|s/l
|42
|1.00
|1.8711
|1.8711
|1.9058
|120.00
|15894.29
|425
|2006.10.23 03:30
|buy
|43
|1.00
|1.8824
|1.8782
|1.9183
|426
|2006.10.23 06:00
|modify
|43
|1.00
|1.8824
|1.8788
|1.9183
|427
|2006.10.23 07:00
|modify
|43
|1.00
|1.8824
|1.8789
|1.9183
|428
|2006.10.23 08:00
|modify
|43
|1.00
|1.8824
|1.8797
|1.9183
|429
|2006.10.23 08:25
|s/l
|43
|1.00
|1.8797
|1.8797
|1.9183
|-270.00
|15624.29
|430
|2006.10.30 01:10
|buy
|44
|1.00
|1.8960
|1.8913
|1.9319
|431
|2006.10.30 06:00
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8914
|1.9319
|432
|2006.10.30 07:04
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8917
|1.9319
|433
|2006.10.30 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8932
|1.9319
|434
|2006.10.30 09:00
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8944
|1.9319
|435
|2006.10.30 12:56
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8972
|1.9319
|436
|2006.10.31 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8977
|1.9319
|437
|2006.10.31 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.8960
|1.8981
|1.9319
|438
|2006.10.31 09:27
|s/l
|44
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9319
|207.30
|15831.59
|439
|2006.11.01 05:00
|buy
|45
|1.00
|1.9075
|1.9018
|1.9434
|440
|2006.11.01 06:00
|modify
|45
|1.00
|1.9075
|1.9020
|1.9434
|441
|2006.11.01 07:04
|modify
|45
|1.00
|1.9075
|1.9024
|1.9434
|442
|2006.11.01 08:00
|modify
|45
|1.00
|1.9075
|1.9027
|1.9434
|443
|2006.11.01 09:00
|modify
|45
|1.00
|1.9075
|1.9051
|1.9434
|444
|2006.11.01 10:10
|modify
|45
|1.00
|1.9075
|1.9054
|1.9434
|445
|2006.11.01 17:02
|modify
|45
|1.00
|1.9075
|1.9087
|1.9434
|446
|2006.11.01 17:18
|s/l
|45
|1.00
|1.9087
|1.9087
|1.9434
|120.00
|15951.59
|447
|2006.11.06 00:10
|sell
|46
|1.00
|1.9014
|1.9087
|1.8663
|448
|2006.11.06 00:13
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9083
|1.8663
|449
|2006.11.06 03:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9082
|1.8663
|450
|2006.11.06 04:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9077
|1.8663
|451
|2006.11.06 05:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9073
|1.8663
|452
|2006.11.06 06:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9070
|1.8663
|453
|2006.11.06 07:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9034
|1.8663
|454
|2006.11.06 08:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9029
|1.8663
|455
|2006.11.06 09:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9021
|1.8663
|456
|2006.11.06 09:57
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.9002
|1.8663
|457
|2006.11.06 12:00
|modify
|46
|1.00
|1.9014
|1.8999
|1.8663
|458
|2006.11.07 02:24
|s/l
|46
|1.00
|1.8999
|1.8999
|1.8663
|150.40
|16101.99
|459
|2006.11.23 03:35
|buy
|47
|1.00
|1.9138
|1.9090
|1.9497
|460
|2006.11.23 04:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9095
|1.9497
|461
|2006.11.23 05:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9098
|1.9497
|462
|2006.11.23 06:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9110
|1.9497
|463
|2006.11.23 07:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9113
|1.9497
|464
|2006.11.23 08:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9124
|1.9497
|465
|2006.11.23 12:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9126
|1.9497
|466
|2006.11.24 08:52
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9150
|1.9497
|467
|2006.11.24 11:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9246
|1.9497
|468
|2006.11.27 02:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9301
|1.9497
|469
|2006.11.27 03:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9308
|1.9497
|470
|2006.11.27 04:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9312
|1.9497
|471
|2006.11.27 05:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9314
|1.9497
|472
|2006.11.27 06:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9319
|1.9497
|473
|2006.11.27 07:00
|modify
|47
|1.00
|1.9138
|1.9320
|1.9497
|474
|2006.11.27 09:58
|s/l
|47
|1.00
|1.9320
|1.9320
|1.9497
|1814.59
|17916.58
|475
|2006.11.29 06:35
|buy
|48
|1.00
|1.9516
|1.9438
|1.9875
|476
|2006.11.29 07:00
|modify
|48
|1.00
|1.9516
|1.9447
|1.9875
|477
|2006.11.29 08:00
|modify
|48
|1.00
|1.9516
|1.9455
|1.9875
|478
|2006.11.29 09:00
|modify
|48
|1.00
|1.9516
|1.9459
|1.9875
|479
|2006.11.29 11:00
|modify
|48
|1.00
|1.9516
|1.9462
|1.9875
|480
|2006.11.29 19:23
|s/l
|48
|1.00
|1.9462
|1.9462
|1.9875
|-539.99
|17376.59
|481
|2006.11.30 06:05
|sell
|49
|1.00
|1.9488
|1.9540
|1.9137
|482
|2006.11.30 06:06
|modify
|49
|1.00
|1.9488
|1.9536
|1.9137
|483
|2006.11.30 07:00
|modify
|49
|1.00
|1.9488
|1.9522
|1.9137
|484
|2006.11.30 08:00
|close
|49
|1.00
|1.9509
|1.9522
|1.9137
|-210.00
|17166.59
|485
|2006.12.01 00:35
|buy
|50
|1.00
|1.9651
|1.9567
|2.0010
|486
|2006.12.01 01:00
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9570
|2.0010
|487
|2006.12.01 02:00
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9578
|2.0010
|488
|2006.12.01 03:00
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9586
|2.0010
|489
|2006.12.01 04:00
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9591
|2.0010
|490
|2006.12.01 06:04
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9595
|2.0010
|491
|2006.12.01 07:00
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9605
|2.0010
|492
|2006.12.01 07:22
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9663
|2.0010
|493
|2006.12.01 09:00
|modify
|50
|1.00
|1.9651
|1.9665
|2.0010
|494
|2006.12.01 10:35
|s/l
|50
|1.00
|1.9665
|1.9665
|2.0010
|140.00
|17306.59
|495
|2006.12.04 03:55
|buy
|51
|1.00
|1.9787
|1.9713
|2.0146
|496
|2006.12.04 04:00
|modify
|51
|1.00
|1.9787
|1.9718
|2.0146
|497
|2006.12.04 05:00
|modify
|51
|1.00
|1.9787
|1.9723
|2.0146
|498
|2006.12.04 06:05
|modify
|51
|1.00
|1.9787
|1.9724
|2.0146
|499
|2006.12.04 08:00
|modify
|51
|1.00
|1.9787
|1.9725
|2.0146
|500
|2006.12.04 09:00
|modify
|51
|1.00
|1.9787
|1.9753
|2.0146
|501
|2006.12.04 09:08
|s/l
|51
|1.00
|1.9753
|1.9753
|2.0146
|-340.00
|16966.59
|502
|2006.12.11 08:45
|sell
|52
|1.00
|1.9531
|1.9627
|1.9180
|503
|2006.12.11 08:45
|modify
|52
|1.00
|1.9531
|1.9623
|1.9180
|504
|2006.12.11 09:00
|modify
|52
|1.00
|1.9531
|1.9613
|1.9180
|505
|2006.12.11 10:00
|modify
|52
|1.00
|1.9531
|1.9585
|1.9180
|506
|2006.12.11 11:20
|modify
|52
|1.00
|1.9531
|1.9519
|1.9180
|507
|2006.12.11 16:22
|s/l
|52
|1.00
|1.9519
|1.9519
|1.9180
|120.00
|17086.59
|508
|2006.12.13 07:40
|buy
|53
|1.00
|1.9697
|1.9637
|2.0056
|509
|2006.12.13 08:00
|modify
|53
|1.00
|1.9697
|1.9640
|2.0056
|510
|2006.12.13 09:00
|modify
|53
|1.00
|1.9697
|1.9642
|2.0056
|511
|2006.12.13 12:00
|modify
|53
|1.00
|1.9697
|1.9650
|2.0056
|512
|2006.12.13 13:00
|modify
|53
|1.00
|1.9697
|1.9654
|2.0056
|513
|2006.12.13 14:00
|modify
|53
|1.00
|1.9697
|1.9656
|2.0056
|514
|2006.12.13 14:33
|s/l
|53
|1.00
|1.9656
|1.9656
|2.0056
|-410.00
|16676.59
|515
|2006.12.18 04:35
|sell
|54
|1.00
|1.9544
|1.9641
|1.9193
|516
|2006.12.18 04:35
|modify
|54
|1.00
|1.9544
|1.9637
|1.9193
|517
|2006.12.18 05:00
|modify
|54
|1.00
|1.9544
|1.9636
|1.9193
|518
|2006.12.18 06:00
|modify
|54
|1.00
|1.9544
|1.9633
|1.9193
|519
|2006.12.18 07:00
|modify
|54
|1.00
|1.9544
|1.9605
|1.9193
|520
|2006.12.18 08:00
|modify
|54
|1.00
|1.9544
|1.9587
|1.9193
|521
|2006.12.18 09:10
|modify
|54
|1.00
|1.9544
|1.9570
|1.9193
|522
|2006.12.18 09:40
|s/l
|54
|1.00
|1.9570
|1.9570
|1.9193
|-260.01
|16416.58
|523
|2007.01.03 00:50
|buy
|55
|1.00
|1.9728
|1.9651
|2.0087
|524
|2007.01.03 01:00
|modify
|55
|1.00
|1.9728
|1.9662
|2.0087
|525
|2007.01.03 02:00
|modify
|55
|1.00
|1.9728
|1.9666
|2.0087
|526
|2007.01.03 03:00
|modify
|55
|1.00
|1.9728
|1.9675
|2.0087
|527
|2007.01.03 04:00
|modify
|55
|1.00
|1.9728
|1.9678
|2.0087
|528
|2007.01.03 05:00
|modify
|55
|1.00
|1.9728
|1.9687
|2.0087
|529
|2007.01.03 06:00
|modify
|55
|1.00
|1.9728
|1.9699
|2.0087
|530
|2007.01.03 10:33
|s/l
|55
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0087
|-290.01
|16126.57
|531
|2007.01.04 04:05
|sell
|56
|1.00
|1.9522
|1.9599
|1.9171
|532
|2007.01.04 04:05
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9595
|1.9171
|533
|2007.01.04 05:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9593
|1.9171
|534
|2007.01.04 06:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9582
|1.9171
|535
|2007.01.04 07:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9574
|1.9171
|536
|2007.01.04 08:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9558
|1.9171
|537
|2007.01.04 09:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9554
|1.9171
|538
|2007.01.04 09:07
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9510
|1.9171
|539
|2007.01.04 11:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9498
|1.9171
|540
|2007.01.04 12:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9495
|1.9171
|541
|2007.01.05 01:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9490
|1.9171
|542
|2007.01.05 02:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9484
|1.9171
|543
|2007.01.05 04:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9483
|1.9171
|544
|2007.01.05 05:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9471
|1.9171
|545
|2007.01.05 06:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9454
|1.9171
|546
|2007.01.05 07:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9437
|1.9171
|547
|2007.01.05 08:00
|modify
|56
|1.00
|1.9522
|1.9429
|1.9171
|548
|2007.01.05 08:54
|s/l
|56
|1.00
|1.9429
|1.9429
|1.9171
|930.41
|17056.98
|549
|2007.01.08 06:35
|sell
|57
|1.00
|1.9305
|1.9382
|1.8954
|550
|2007.01.08 06:35
|modify
|57
|1.00
|1.9305
|1.9378
|1.8954
|551
|2007.01.08 07:00
|modify
|57
|1.00
|1.9305
|1.9347
|1.8954
|552
|2007.01.08 08:00
|modify
|57
|1.00
|1.9305
|1.9343
|1.8954
|553
|2007.01.08 08:20
|s/l
|57
|1.00
|1.9343
|1.9343
|1.8954
|-380.00
|16676.98
|554
|2007.01.16 01:15
|buy
|58
|1.00
|1.9633
|1.9589
|1.9992
|555
|2007.01.16 02:00
|modify
|58
|1.00
|1.9633
|1.9593
|1.9992
|556
|2007.01.16 03:00
|modify
|58
|1.00
|1.9633
|1.9595
|1.9992
|557
|2007.01.16 06:00
|modify
|58
|1.00
|1.9633
|1.9597
|1.9992
|558
|2007.01.16 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.9633
|1.9603
|1.9992
|559
|2007.01.16 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.9633
|1.9609
|1.9992
|560
|2007.01.16 08:06
|modify
|58
|1.00
|1.9633
|1.9645
|1.9992
|561
|2007.01.16 10:43
|s/l
|58
|1.00
|1.9645
|1.9645
|1.9992
|120.00
|16796.98
|562
|2007.01.26 08:25
|sell
|59
|1.00
|1.9667
|1.9720
|1.9316
|563
|2007.01.26 08:25
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9716
|1.9316
|564
|2007.01.26 09:00
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9710
|1.9316
|565
|2007.01.26 09:15
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9655
|1.9316
|566
|2007.01.29 06:00
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9654
|1.9316
|567
|2007.01.29 07:00
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9644
|1.9316
|568
|2007.01.29 08:00
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9629
|1.9316
|569
|2007.01.29 09:00
|modify
|59
|1.00
|1.9667
|1.9623
|1.9316
|570
|2007.01.30 02:06
|s/l
|59
|1.00
|1.9623
|1.9623
|1.9316
|440.80
|17237.78
|571
|2007.02.01 04:00
|buy
|60
|1.00
|1.9632
|1.9531
|1.9991
|572
|2007.02.01 06:04
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9543
|1.9991
|573
|2007.02.01 07:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9555
|1.9991
|574
|2007.02.01 08:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9573
|1.9991
|575
|2007.02.01 09:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9587
|1.9991
|576
|2007.02.01 11:58
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9644
|1.9991
|577
|2007.02.02 04:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9646
|1.9991
|578
|2007.02.02 05:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9651
|1.9991
|579
|2007.02.02 06:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9656
|1.9991
|580
|2007.02.02 07:00
|modify
|60
|1.00
|1.9632
|1.9664
|1.9991
|581
|2007.02.02 08:19
|s/l
|60
|1.00
|1.9664
|1.9664
|1.9991
|317.30
|17555.08
|582
|2007.02.07 02:10
|buy
|61
|1.00
|1.9688
|1.9644
|2.0047
|583
|2007.02.07 03:00
|modify
|61
|1.00
|1.9688
|1.9647
|2.0047
|584
|2007.02.07 04:00
|modify
|61
|1.00
|1.9688
|1.9653
|2.0047
|585
|2007.02.07 06:00
|modify
|61
|1.00
|1.9688
|1.9661
|2.0047
|586
|2007.02.07 07:00
|modify
|61
|1.00
|1.9688
|1.9666
|2.0047
|587
|2007.02.07 08:00
|modify
|61
|1.00
|1.9688
|1.9668
|2.0047
|588
|2007.02.07 14:33
|modify
|61
|1.00
|1.9688
|1.9700
|2.0047
|589
|2007.02.07 15:19
|s/l
|61
|1.00
|1.9700
|1.9700
|2.0047
|120.00
|17675.08
|590
|2007.02.09 00:30
|sell
|62
|1.00
|1.9590
|1.9661
|1.9239
|591
|2007.02.09 00:31
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9657
|1.9239
|592
|2007.02.09 01:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9647
|1.9239
|593
|2007.02.09 02:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9643
|1.9239
|594
|2007.02.09 03:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9641
|1.9239
|595
|2007.02.09 04:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9634
|1.9239
|596
|2007.02.09 05:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9612
|1.9239
|597
|2007.02.09 06:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9604
|1.9239
|598
|2007.02.09 07:56
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9599
|1.9239
|599
|2007.02.09 08:15
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9590
|1.9239
|600
|2007.02.09 08:29
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9578
|1.9239
|601
|2007.02.09 10:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9561
|1.9239
|602
|2007.02.09 11:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9560
|1.9239
|603
|2007.02.09 12:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9543
|1.9239
|604
|2007.02.12 04:00
|modify
|62
|1.00
|1.9590
|1.9541
|1.9239
|605
|2007.02.12 06:55
|s/l
|62
|1.00
|1.9541
|1.9541
|1.9239
|490.40
|18165.48
|606
|2007.02.23 01:25
|buy
|63
|1.00
|1.9564
|1.9508
|1.9923
|607
|2007.02.23 02:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9516
|1.9923
|608
|2007.02.23 03:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9518
|1.9923
|609
|2007.02.23 04:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9522
|1.9923
|610
|2007.02.23 05:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9524
|1.9923
|611
|2007.02.23 06:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9526
|1.9923
|612
|2007.02.23 07:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9528
|1.9923
|613
|2007.02.23 08:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9535
|1.9923
|614
|2007.02.23 09:00
|modify
|63
|1.00
|1.9564
|1.9547
|1.9923
|615
|2007.02.23 10:32
|s/l
|63
|1.00
|1.9547
|1.9547
|1.9923
|-170.00
|17995.48
|616
|2007.02.26 05:40
|buy
|64
|1.00
|1.9627
|1.9575
|1.9986
|617
|2007.02.26 06:00
|modify
|64
|1.00
|1.9627
|1.9582
|1.9986
|618
|2007.02.26 07:00
|modify
|64
|1.00
|1.9627
|1.9586
|1.9986
|619
|2007.02.26 08:00
|modify
|64
|1.00
|1.9627
|1.9592
|1.9986
|620
|2007.02.26 09:00
|modify
|64
|1.00
|1.9627
|1.9596
|1.9986
|621
|2007.02.27 08:32
|s/l
|64
|1.00
|1.9596
|1.9596
|1.9986
|-312.69
|17682.79
|622
|2007.03.06 01:35
|sell
|65
|1.00
|1.9243
|1.9302
|1.8892
|623
|2007.03.06 01:35
|modify
|65
|1.00
|1.9243
|1.9298
|1.8892
|624
|2007.03.06 02:00
|modify
|65
|1.00
|1.9243
|1.9296
|1.8892
|625
|2007.03.06 05:18
|s/l
|65
|1.00
|1.9296
|1.9296
|1.8892
|-530.00
|17152.79