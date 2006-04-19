Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.2.e

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.18 22:25 - 2007.03.09 22:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=true; atr_period=106; atr_divider=1; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=true; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test65000Ticks modelled1407122Modelling quality89.86%
Initial deposit5000.00
Total net profit12485.89Gross profit22304.70Gross loss-9818.81
Profit factor2.27Expected payoff175.86
Absolute drawdown330.00Maximal drawdown1790.01 (10.21%)Relative drawdown18.36% (1380.00)
Total trades71Short positions (won %)33 (39.39%)Long positions (won %)38 (57.89%)
Profit trades (% of total)35 (49.30%)Loss trades (% of total)36 (50.70%)
Largestprofit trade1521.90loss trade-539.99
Averageprofit trade637.28loss trade-272.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (4863.90)consecutive losses (loss in money)4 (-845.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4863.90 (5)consecutive loss (count of losses)-1380.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.19 07:30buy11.001.78131.77631.7949
22006.04.19 08:00modify11.001.78131.77691.7949
32006.04.19 09:00modify11.001.78131.77721.7949
42006.04.19 10:34modify11.001.78131.78251.7949
52006.04.19 14:35s/l11.001.78251.78251.7949120.005120.00
62006.04.20 02:15buy21.001.79021.78301.8037
72006.04.20 03:00modify21.001.79021.78371.8037
82006.04.20 05:00modify21.001.79021.78381.8037
92006.04.20 06:00modify21.001.79021.78481.8037
102006.04.20 07:00modify21.001.79021.78581.8037
112006.04.20 08:00modify21.001.79021.78641.8037
122006.04.20 09:11s/l21.001.78641.78641.8037-380.004740.00
132006.04.21 03:55sell31.001.77931.78481.7665
142006.04.21 03:55modify31.001.77931.78441.7665
152006.04.21 04:00modify31.001.77931.78371.7665
162006.04.21 05:00modify31.001.77931.78351.7665
172006.04.21 06:00modify31.001.77931.78271.7665
182006.04.21 07:00modify31.001.77931.78201.7665
192006.04.21 08:00modify31.001.77931.78071.7665
202006.04.21 09:01modify31.001.77931.78001.7665
212006.04.21 10:03s/l31.001.78001.78001.7665-70.004670.00
222006.04.28 03:30buy41.001.80121.79081.8147
232006.04.28 06:00modify41.001.80121.79151.8147
242006.04.28 07:00modify41.001.80121.79201.8147
252006.04.28 08:00modify41.001.80121.79711.8147
262006.04.28 09:00modify41.001.80121.79851.8147
272006.04.28 10:32modify41.001.80121.80241.8147
282006.04.28 16:51t/p41.001.81471.80241.81471350.006020.00
292006.05.03 01:40buy51.001.83641.82721.8502
302006.05.03 02:00modify51.001.83641.82961.8502
312006.05.03 03:28modify51.001.83641.83761.8502
322006.05.03 10:00s/l51.001.83761.83761.8502120.006140.00
332006.05.05 03:40buy61.001.85111.84091.8649
342006.05.05 04:00modify61.001.85111.84211.8649
352006.05.05 05:00modify61.001.85111.84231.8649
362006.05.05 06:00modify61.001.85111.84341.8649
372006.05.05 07:00modify61.001.85111.84451.8649
382006.05.05 08:00modify61.001.85111.84571.8649
392006.05.05 09:00modify61.001.85111.84591.8649
402006.05.05 10:00modify61.001.85111.84611.8649
412006.05.05 12:00modify61.001.85111.84661.8649
422006.05.05 14:30modify61.001.85111.85231.8649
432006.05.08 07:00modify61.001.85111.85261.8649
442006.05.08 08:00modify61.001.85111.85371.8649
452006.05.08 09:00modify61.001.85111.85471.8649
462006.05.08 10:26t/p61.001.86491.85471.86491377.307517.30
472006.05.15 08:30buy71.001.89281.88741.9067
482006.05.15 09:00modify71.001.89281.88791.9067
492006.05.15 10:06s/l71.001.88791.88791.9067-490.007027.30
502006.05.16 04:35sell81.001.88201.89031.8688
512006.05.16 04:35modify81.001.88201.88991.8688
522006.05.16 05:04modify81.001.88201.88971.8688
532006.05.16 06:00modify81.001.88201.88911.8688
542006.05.16 07:00modify81.001.88201.88791.8688
552006.05.16 08:00close81.001.88561.88791.8688-360.006667.30
562006.05.19 05:55buy91.001.89031.88051.9044
572006.05.19 06:00modify91.001.89031.88131.9044
582006.05.19 07:00modify91.001.89031.88301.9044
592006.05.19 08:00modify91.001.89031.88391.9044
602006.05.19 09:00modify91.001.89031.88501.9044
612006.05.19 09:10s/l91.001.88501.88501.9044-530.006137.30
622006.05.19 21:15sell101.001.87801.88611.8647
632006.05.19 21:15modify101.001.87801.88571.8647
642006.05.22 02:16modify101.001.87801.87681.8647
652006.05.22 08:54t/p101.001.86471.87681.86471330.407467.70
662006.05.23 01:10buy111.001.88331.87541.8976
672006.05.23 02:00modify111.001.88331.87591.8976
682006.05.23 04:00modify111.001.88331.87661.8976
692006.05.23 06:00modify111.001.88331.87691.8976
702006.05.23 06:53modify111.001.88331.88451.8976
712006.05.23 08:07s/l111.001.88451.88451.8976120.007587.70
722006.05.29 03:15sell121.001.85961.86791.8460
732006.05.29 03:16modify121.001.85961.86751.8460
742006.05.29 04:00modify121.001.85961.86711.8460
752006.05.29 05:00modify121.001.85961.86701.8460
762006.05.29 06:00modify121.001.85961.86651.8460
772006.05.29 07:00modify121.001.85961.86551.8460
782006.05.29 08:00modify121.001.85961.86221.8460
792006.05.29 09:00modify121.001.85961.86111.8460
802006.05.29 09:46s/l121.001.86111.86111.8460-150.017437.69
812006.05.31 01:05buy131.001.88141.87161.8960
822006.05.31 02:00modify131.001.88141.87171.8960
832006.05.31 03:00modify131.001.88141.87271.8960
842006.05.31 05:00modify131.001.88141.87351.8960
852006.05.31 06:00modify131.001.88141.87451.8960
862006.05.31 07:00modify131.001.88141.87711.8960
872006.05.31 08:00modify131.001.88141.87781.8960
882006.05.31 08:52modify131.001.88141.88261.8960
892006.05.31 09:05s/l131.001.88261.88261.8960120.007557.69
902006.06.06 08:20sell141.001.87311.87851.8593
912006.06.06 08:20modify141.001.87311.87811.8593
922006.06.06 09:00modify141.001.87311.87791.8593
932006.06.06 12:24modify141.001.87311.87191.8593
942006.06.06 19:00modify141.001.87311.87171.8593
952006.06.07 00:00modify141.001.87311.87141.8593
962006.06.07 01:00modify141.001.87311.87081.8593
972006.06.07 02:00modify141.001.87311.87031.8593
982006.06.07 04:00modify141.001.87311.86921.8593
992006.06.07 06:00modify141.001.87311.86801.8593
1002006.06.07 07:00modify141.001.87311.86711.8593
1012006.06.07 08:00modify141.001.87311.86611.8593
1022006.06.07 08:15t/p141.001.85931.86611.85931380.408938.09
1032006.06.14 03:30sell151.001.83511.84461.8213
1042006.06.14 03:31modify151.001.83511.84421.8213
1052006.06.14 04:00modify151.001.83511.84381.8213
1062006.06.14 05:00modify151.001.83511.84371.8213
1072006.06.14 06:00modify151.001.83511.84271.8213
1082006.06.14 07:00modify151.001.83511.84141.8213
1092006.06.14 08:00close151.001.83771.84141.8213-259.988678.11
1102006.07.03 01:50buy161.001.84681.83711.8615
1112006.07.03 02:00modify161.001.84681.83741.8615
1122006.07.03 03:00modify161.001.84681.83811.8615
1132006.07.03 06:00modify161.001.84681.83841.8615
1142006.07.03 07:00modify161.001.84681.84061.8615
1152006.07.03 08:00modify161.001.84681.84111.8615
1162006.07.03 09:00modify161.001.84681.84251.8615
1172006.07.03 12:07s/l161.001.84251.84251.8615-430.008248.11
1182006.07.06 01:45sell171.001.83571.84351.8220
1192006.07.06 01:46modify171.001.83571.84311.8220
1202006.07.06 02:00modify171.001.83571.84251.8220
1212006.07.06 03:00modify171.001.83571.84181.8220
1222006.07.06 04:00modify171.001.83571.84141.8220
1232006.07.06 05:00modify171.001.83571.84131.8220
1242006.07.06 06:00modify171.001.83571.83911.8220
1252006.07.06 07:00modify171.001.83571.83791.8220
1262006.07.06 08:00modify171.001.83571.83741.8220
1272006.07.06 08:24s/l171.001.83741.83741.8220-170.008078.11
1282006.07.10 02:20buy181.001.84801.84351.8626
1292006.07.10 07:00modify181.001.84801.84621.8626
1302006.07.10 09:00modify181.001.84801.84661.8626
1312006.07.10 09:23modify181.001.84801.84921.8626
1322006.07.10 10:33s/l181.001.84921.84921.8626120.008198.11
1332006.07.13 03:10sell191.001.83471.84251.8209
1342006.07.13 03:12modify191.001.83471.84211.8209
1352006.07.13 04:00modify191.001.83471.84121.8209
1362006.07.13 05:00modify191.001.83471.84051.8209
1372006.07.13 06:00modify191.001.83471.83861.8209
1382006.07.13 07:00modify191.001.83471.83801.8209
1392006.07.13 08:00modify191.001.83471.83731.8209
1402006.07.13 09:14s/l191.001.83731.83731.8209-260.007938.11
1412006.07.14 03:25buy201.001.84091.83631.8555
1422006.07.14 04:00close201.001.84091.83631.8555-0.017938.10
1432006.07.17 00:40sell211.001.83851.84481.8247
1442006.07.17 00:41modify211.001.83851.84441.8247
1452006.07.17 02:00modify211.001.83851.84371.8247
1462006.07.17 03:00modify211.001.83851.84321.8247
1472006.07.17 04:00modify211.001.83851.84291.8247
1482006.07.17 05:00modify211.001.83851.84231.8247
1492006.07.17 06:00modify211.001.83851.84221.8247
1502006.07.17 07:00modify211.001.83851.84091.8247
1512006.07.17 08:00modify211.001.83851.83961.8247
1522006.07.17 09:00modify211.001.83851.83941.8247
1532006.07.17 09:55modify211.001.83851.83731.8247
1542006.07.17 10:40t/p211.001.82471.83731.82471380.009318.10
1552006.07.18 05:00sell221.001.82041.82511.8065
1562006.07.18 05:03modify221.001.82041.82471.8065
1572006.07.18 06:00modify221.001.82041.82421.8065
1582006.07.18 07:00modify221.001.82041.82351.8065
1592006.07.18 08:00modify221.001.82041.82281.8065
1602006.07.18 09:00modify221.001.82041.82241.8065
1612006.07.18 09:24s/l221.001.82241.82241.8065-200.009118.10
1622006.07.20 21:50buy231.001.84821.84301.8631
1632006.07.21 03:00modify231.001.84821.84311.8631
1642006.07.21 04:00modify231.001.84821.84381.8631
1652006.07.21 05:00modify231.001.84821.84461.8631
1662006.07.21 07:00modify231.001.84821.84491.8631
1672006.07.21 08:00modify231.001.84821.84541.8631
1682006.07.21 09:14modify231.001.84821.84941.8631
1692006.07.21 14:00modify231.001.84821.85011.8631
1702006.07.24 01:00modify231.001.84821.85031.8631
1712006.07.24 02:00modify231.001.84821.85131.8631
1722006.07.24 03:00modify231.001.84821.85181.8631
1732006.07.24 06:04modify231.001.84821.85191.8631
1742006.07.24 07:00modify231.001.84821.85251.8631
1752006.07.24 07:33s/l231.001.85251.85251.8631424.609542.70
1762006.07.26 01:45sell241.001.84101.84901.8268
1772006.07.26 01:45modify241.001.84101.84861.8268
1782006.07.26 02:00modify241.001.84101.84791.8268
1792006.07.26 03:00modify241.001.84101.84781.8268
1802006.07.26 04:00modify241.001.84101.84771.8268
1812006.07.26 05:00modify241.001.84101.84761.8268
1822006.07.26 06:00modify241.001.84101.84721.8268
1832006.07.26 07:00modify241.001.84101.84651.8268
1842006.07.26 08:00modify241.001.84101.84481.8268
1852006.07.26 09:00modify241.001.84101.84311.8268
1862006.07.26 14:55s/l241.001.84311.84311.8268-210.009332.70
1872006.07.28 22:20buy251.001.86271.85531.8777
1882006.07.31 05:00modify251.001.86271.85571.8777
1892006.07.31 06:00modify251.001.86271.85581.8777
1902006.07.31 07:00modify251.001.86271.85831.8777
1912006.07.31 08:00modify251.001.86271.85891.8777
1922006.07.31 09:00modify251.001.86271.85901.8777
1932006.07.31 11:04modify251.001.86271.86391.8777
1942006.07.31 12:23s/l251.001.86391.86391.8777117.309450.00
1952006.08.01 02:40buy261.001.86691.86081.8819
1962006.08.01 03:00modify261.001.86691.86121.8819
1972006.08.01 04:00modify261.001.86691.86141.8819
1982006.08.01 06:00modify261.001.86691.86151.8819
1992006.08.01 07:00modify261.001.86691.86181.8819
2002006.08.01 08:00modify261.001.86691.86211.8819
2012006.08.01 09:00modify261.001.86691.86251.8819
2022006.08.01 17:53modify261.001.86691.86811.8819
2032006.08.02 04:00modify261.001.86691.86831.8819
2042006.08.02 06:00modify261.001.86691.87001.8819
2052006.08.02 07:00modify261.001.86691.87151.8819
2062006.08.02 08:00modify261.001.86691.87181.8819
2072006.08.02 09:00modify261.001.86691.87271.8819
2082006.08.02 10:00modify261.001.86691.87341.8819
2092006.08.02 11:21s/l261.001.87341.87341.8819647.3010097.30
2102006.08.04 04:55buy271.001.88611.87711.9011
2112006.08.04 05:00modify271.001.88611.88051.9011
2122006.08.04 06:00modify271.001.88611.88171.9011
2132006.08.04 07:00modify271.001.88611.88261.9011
2142006.08.04 09:00modify271.001.88611.88271.9011
2152006.08.04 10:00modify271.001.88611.88311.9011
2162006.08.04 10:05modify271.001.88611.88731.9011
2172006.08.04 14:37t/p271.001.90111.88731.90111500.0111597.31
2182006.08.07 00:25buy281.001.90761.89801.9228
2192006.08.07 01:00modify281.001.90761.89811.9228
2202006.08.07 02:00modify281.001.90761.89891.9228
2212006.08.07 03:00modify281.001.90761.89981.9228
2222006.08.07 04:00modify281.001.90761.89991.9228
2232006.08.07 05:00modify281.001.90761.90011.9228
2242006.08.07 06:00modify281.001.90761.90031.9228
2252006.08.07 07:00modify281.001.90761.90471.9228
2262006.08.07 08:17modify281.001.90761.90601.9228
2272006.08.07 08:51s/l281.001.90601.90601.9228-160.0011437.31
2282006.08.09 08:15sell291.001.90451.90961.8902
2292006.08.09 08:15modify291.001.90451.90921.8902
2302006.08.09 10:04s/l291.001.90921.90921.8902-470.0010967.31
2312006.08.11 00:45sell301.001.89421.90291.8798
2322006.08.11 00:45modify301.001.89421.90251.8798
2332006.08.11 01:00modify301.001.89421.90031.8798
2342006.08.11 02:00modify301.001.89421.89931.8798
2352006.08.11 03:00modify301.001.89421.89891.8798
2362006.08.11 04:00modify301.001.89421.89861.8798
2372006.08.11 05:00modify301.001.89421.89821.8798
2382006.08.11 06:00modify301.001.89421.89711.8798
2392006.08.11 07:00modify301.001.89421.89651.8798
2402006.08.11 08:17modify301.001.89421.89401.8798
2412006.08.11 08:26modify301.001.89421.89301.8798
2422006.08.11 09:07s/l301.001.89301.89301.8798120.0011087.31
2432006.08.15 22:05buy311.001.89331.88491.9085
2442006.08.15 23:00modify311.001.89331.88531.9085
2452006.08.16 00:05modify311.001.89331.88631.9085
2462006.08.16 01:00modify311.001.89331.88701.9085
2472006.08.16 02:00modify311.001.89331.88821.9085
2482006.08.16 03:00modify311.001.89331.88871.9085
2492006.08.16 04:00modify311.001.89331.88911.9085
2502006.08.16 05:00modify311.001.89331.88931.9085
2512006.08.16 06:00modify311.001.89331.89141.9085
2522006.08.16 07:00modify311.001.89331.89251.9085
2532006.08.16 08:47s/l311.001.89251.89251.9085-82.7011004.61
2542006.08.18 05:45sell321.001.88601.89221.8714
2552006.08.18 05:45modify321.001.88601.89181.8714
2562006.08.18 06:00modify321.001.88601.89091.8714
2572006.08.18 07:00modify321.001.88601.89041.8714
2582006.08.18 08:00close321.001.88671.89041.8714-70.0010934.61
2592006.08.21 21:05buy331.001.89411.88851.9095
2602006.08.22 00:00modify331.001.89411.88881.9095
2612006.08.22 01:10modify331.001.89411.89051.9095
2622006.08.22 01:41s/l331.001.89051.89051.9095-362.7010571.91
2632006.08.23 08:55sell341.001.88891.89301.8742
2642006.08.23 08:55modify341.001.88891.89261.8742
2652006.08.23 09:00modify341.001.88891.89221.8742
2662006.08.23 09:32s/l341.001.89221.89221.8742-330.0010241.91
2672006.08.25 04:40sell351.001.88801.89461.8733
2682006.08.25 04:41modify351.001.88801.89421.8733
2692006.08.25 06:00modify351.001.88801.89351.8733
2702006.08.25 07:00modify351.001.88801.89331.8733
2712006.08.25 08:00modify351.001.88801.89181.8733
2722006.08.25 08:30modify351.001.88801.88681.8733
2732006.08.25 10:27s/l351.001.88681.88681.8733120.0010361.91
2742006.09.06 03:20sell361.001.89481.89971.8804
2752006.09.06 03:20modify361.001.89481.89931.8804
2762006.09.06 04:00modify361.001.89481.89901.8804
2772006.09.06 06:00modify361.001.89481.89881.8804
2782006.09.06 07:00modify361.001.89481.89811.8804
2792006.09.06 08:00modify361.001.89481.89701.8804
2802006.09.06 10:34modify361.001.89481.89361.8804
2812006.09.06 14:00modify361.001.89481.89331.8804
2822006.09.06 15:00modify361.001.89481.89091.8804
2832006.09.06 15:50t/p361.001.88041.89091.88041439.9911801.90
2842006.09.06 22:40sell371.001.88511.88951.8707
2852006.09.06 22:40modify371.001.88511.88911.8707
2862006.09.07 04:00modify371.001.88511.88861.8707
2872006.09.07 05:00modify371.001.88511.88791.8707
2882006.09.07 06:00modify371.001.88511.88711.8707
2892006.09.07 07:00modify371.001.88511.88631.8707
2902006.09.07 07:05s/l371.001.88631.88631.8707-118.8011683.10
2912006.09.11 01:15sell381.001.86601.87301.8514
2922006.09.11 01:15modify381.001.86601.87261.8514
2932006.09.11 02:00modify381.001.86601.87211.8514
2942006.09.11 03:00modify381.001.86601.87181.8514
2952006.09.11 06:00modify381.001.86601.87131.8514
2962006.09.11 07:00modify381.001.86601.86961.8514
2972006.09.11 08:00modify381.001.86601.86921.8514
2982006.09.11 09:00modify381.001.86601.86841.8514
2992006.09.11 10:04s/l381.001.86841.86841.8514-239.9911443.11
3002006.09.13 02:15buy391.001.87251.86731.8878
3012006.09.13 03:00modify391.001.87251.86741.8878
3022006.09.13 05:00modify391.001.87251.86751.8878
3032006.09.13 06:00modify391.001.87251.86881.8878
3042006.09.13 07:00modify391.001.87251.86961.8878
3052006.09.13 17:49modify391.001.87251.87371.8878
3062006.09.14 11:00modify391.001.87251.87441.8878
3072006.09.14 12:00modify391.001.87251.87591.8878
3082006.09.14 14:00modify391.001.87251.87761.8878
3092006.09.14 14:30t/p391.001.88781.87761.88781521.9012965.01
3102006.09.21 01:10buy401.001.88701.88271.9022
3112006.09.21 02:00modify401.001.88701.88321.9022
3122006.09.21 02:48modify401.001.88701.88821.9022
3132006.09.21 14:00modify401.001.88701.88951.9022
3142006.09.21 15:00modify401.001.88701.89001.9022
3152006.09.21 16:00modify401.001.88701.89101.9022
3162006.09.21 17:00modify401.001.88701.89111.9022
3172006.09.21 18:16t/p401.001.90221.89111.90221520.0014485.01
3182006.09.22 05:25buy411.001.90111.89481.9164
3192006.09.22 06:00modify411.001.90111.89501.9164
3202006.09.22 08:00modify411.001.90111.89551.9164
3212006.09.22 09:00modify411.001.90111.89601.9164
3222006.09.22 09:20modify411.001.90111.90231.9164
3232006.09.22 12:03s/l411.001.90231.90231.9164120.0014605.01
3242006.09.27 23:00sell421.001.88921.89371.8751
3252006.09.27 23:00modify421.001.88921.89331.8751
3262006.09.28 02:00modify421.001.88921.89301.8751
3272006.09.28 06:00modify421.001.88921.89271.8751
3282006.09.28 07:00modify421.001.88921.89221.8751
3292006.09.28 08:00modify421.001.88921.89161.8751
3302006.09.28 08:17modify421.001.88921.88801.8751
3312006.09.28 12:00modify421.001.88921.88711.8751
3322006.09.28 13:00modify421.001.88921.88691.8751
3332006.09.28 14:37t/p421.001.87511.88691.87511411.2016016.21
3342006.09.28 23:00sell431.001.87711.88361.8631
3352006.09.28 23:00modify431.001.87711.88321.8631
3362006.09.29 00:00modify431.001.87711.88181.8631
3372006.09.29 01:00modify431.001.87711.88171.8631
3382006.09.29 02:00modify431.001.87711.88091.8631
3392006.09.29 03:00modify431.001.87711.88051.8631
3402006.09.29 05:00modify431.001.87711.88021.8631
3412006.09.29 06:00modify431.001.87711.87951.8631
3422006.09.29 07:00modify431.001.87711.87921.8631
3432006.09.29 08:00modify431.001.87711.87821.8631
3442006.09.29 08:34modify431.001.87711.87591.8631
3452006.09.29 11:00modify431.001.87711.87471.8631
3462006.09.29 16:00modify431.001.87711.87421.8631
3472006.10.02 00:00s/l431.001.87421.87421.8631290.8016307.01
3482006.10.03 02:25buy441.001.88651.87711.9013
3492006.10.03 03:00modify441.001.88651.87761.9013
3502006.10.03 04:00modify441.001.88651.87801.9013
3512006.10.03 05:00modify441.001.88651.87831.9013
3522006.10.03 06:00modify441.001.88651.87881.9013
3532006.10.03 07:00modify441.001.88651.88201.9013
3542006.10.03 08:00modify441.001.88651.88301.9013
3552006.10.03 09:00modify441.001.88651.88371.9013
3562006.10.03 10:00modify441.001.88651.88441.9013
3572006.10.03 11:00modify441.001.88651.88501.9013
3582006.10.04 03:47s/l441.001.88501.88501.9013-152.7116154.30
3592006.10.09 21:15sell451.001.86751.87181.8537
3602006.10.09 21:15modify451.001.86751.87141.8537
3612006.10.10 00:00modify451.001.86751.87071.8537
3622006.10.10 01:00modify451.001.86751.87051.8537
3632006.10.10 02:00modify451.001.86751.86991.8537
3642006.10.10 03:00modify451.001.86751.86951.8537
3652006.10.10 04:00modify451.001.86751.86931.8537
3662006.10.10 05:00modify451.001.86751.86911.8537
3672006.10.10 06:00modify451.001.86751.86861.8537
3682006.10.10 07:00modify451.001.86751.86831.8537
3692006.10.10 08:17s/l451.001.86831.86831.8537-79.6116074.69
3702006.10.11 04:35sell461.001.85511.86051.8415
3712006.10.11 04:36modify461.001.85511.86011.8415
3722006.10.11 05:00modify461.001.85511.85911.8415
3732006.10.11 06:00modify461.001.85511.85861.8415
3742006.10.11 07:00modify461.001.85511.85811.8415
3752006.10.11 08:00modify461.001.85511.85781.8415
3762006.10.11 09:00modify461.001.85511.85761.8415
3772006.10.11 10:00modify461.001.85511.85681.8415
3782006.10.11 10:06s/l461.001.85681.85681.8415-170.0015904.69
3792006.10.18 02:45buy471.001.86991.86331.8838
3802006.10.18 03:00modify471.001.86991.86371.8838
3812006.10.18 04:04modify471.001.86991.86411.8838
3822006.10.18 05:00modify471.001.86991.86431.8838
3832006.10.18 06:00modify471.001.86991.86491.8838
3842006.10.18 07:00modify471.001.86991.86621.8838
3852006.10.18 08:00modify471.001.86991.86691.8838
3862006.10.18 08:43modify471.001.86991.87111.8838
3872006.10.18 09:04s/l471.001.87111.87111.8838120.0016024.69
3882006.10.23 03:30buy481.001.88241.87821.8962
3892006.10.23 06:00modify481.001.88241.87881.8962
3902006.10.23 07:00modify481.001.88241.87891.8962
3912006.10.23 08:00modify481.001.88241.87971.8962
3922006.10.23 08:25s/l481.001.87971.87971.8962-270.0015754.69
3932006.10.30 01:10buy491.001.89601.89131.9095
3942006.10.30 06:00modify491.001.89601.89141.9095
3952006.10.30 07:04modify491.001.89601.89171.9095
3962006.10.30 08:00modify491.001.89601.89321.9095
3972006.10.30 09:00modify491.001.89601.89441.9095
3982006.10.30 12:56modify491.001.89601.89721.9095
3992006.10.31 07:00modify491.001.89601.89771.9095
4002006.10.31 08:00modify491.001.89601.89811.9095
4012006.10.31 09:27s/l491.001.89811.89811.9095207.3015961.99
4022006.11.01 05:00buy501.001.90751.90181.9208
4032006.11.01 06:00modify501.001.90751.90201.9208
4042006.11.01 07:04modify501.001.90751.90241.9208
4052006.11.01 08:00modify501.001.90751.90271.9208
4062006.11.01 09:00modify501.001.90751.90511.9208
4072006.11.01 10:10modify501.001.90751.90541.9208
4082006.11.01 17:02modify501.001.90751.90871.9208
4092006.11.01 17:18s/l501.001.90871.90871.9208120.0016081.99
4102006.11.06 00:10sell511.001.90141.90871.8891
4112006.11.06 00:13modify511.001.90141.90831.8891
4122006.11.06 03:00modify511.001.90141.90821.8891
4132006.11.06 04:00modify511.001.90141.90771.8891
4142006.11.06 05:00modify511.001.90141.90731.8891
4152006.11.06 06:00modify511.001.90141.90701.8891
4162006.11.06 07:00modify511.001.90141.90341.8891
4172006.11.06 08:00modify511.001.90141.90291.8891
4182006.11.06 09:00modify511.001.90141.90211.8891
4192006.11.06 09:57modify511.001.90141.90021.8891
4202006.11.06 12:00modify511.001.90141.89991.8891
4212006.11.07 02:24s/l511.001.89991.89991.8891150.4016232.39
4222006.11.23 03:35buy521.001.91381.90901.9268
4232006.11.23 04:00modify521.001.91381.90951.9268
4242006.11.23 05:00modify521.001.91381.90981.9268
4252006.11.23 06:00modify521.001.91381.91101.9268
4262006.11.23 07:00modify521.001.91381.91131.9268
4272006.11.23 08:00modify521.001.91381.91241.9268
4282006.11.23 12:00modify521.001.91381.91261.9268
4292006.11.24 08:52modify521.001.91381.91501.9268
4302006.11.24 09:34t/p521.001.92681.91501.92681297.2917529.68
4312006.11.29 06:35buy531.001.95161.94381.9645
4322006.11.29 07:00modify531.001.95161.94471.9645
4332006.11.29 08:00modify531.001.95161.94551.9645
4342006.11.29 09:00modify531.001.95161.94591.9645
4352006.11.29 11:00modify531.001.95161.94621.9645
4362006.11.29 19:23s/l531.001.94621.94621.9645-539.9916989.69
4372006.11.30 06:05sell541.001.94881.95401.9367
4382006.11.30 06:06modify541.001.94881.95361.9367
4392006.11.30 07:00modify541.001.94881.95221.9367
4402006.11.30 08:00close541.001.95091.95221.9367-210.0016779.69
4412006.12.01 00:35buy551.001.96511.95671.9781
4422006.12.01 01:00modify551.001.96511.95701.9781
4432006.12.01 02:00modify551.001.96511.95781.9781
4442006.12.01 03:00modify551.001.96511.95861.9781
4452006.12.01 04:00modify551.001.96511.95911.9781
4462006.12.01 06:04modify551.001.96511.95951.9781
4472006.12.01 07:00modify551.001.96511.96051.9781
4482006.12.01 07:22modify551.001.96511.96631.9781
4492006.12.01 09:00modify551.001.96511.96651.9781
4502006.12.01 10:35s/l551.001.96651.96651.9781140.0016919.69
4512006.12.04 03:55buy561.001.97871.97131.9918
4522006.12.04 04:00modify561.001.97871.97181.9918
4532006.12.04 05:00modify561.001.97871.97231.9918
4542006.12.04 06:05modify561.001.97871.97241.9918
4552006.12.04 08:00modify561.001.97871.97251.9918
4562006.12.04 09:00modify561.001.97871.97531.9918
4572006.12.04 09:08s/l561.001.97531.97531.9918-340.0016579.69
4582006.12.11 08:45sell571.001.95311.96271.9408
4592006.12.11 08:45modify571.001.95311.96231.9408
4602006.12.11 09:00modify571.001.95311.96131.9408
4612006.12.11 10:00modify571.001.95311.95851.9408
4622006.12.11 11:20modify571.001.95311.95191.9408
4632006.12.11 16:22s/l571.001.95191.95191.9408120.0016699.69
4642006.12.13 07:40buy581.001.96971.96371.9827
4652006.12.13 08:00modify581.001.96971.96401.9827
4662006.12.13 09:00modify581.001.96971.96421.9827
4672006.12.13 12:00modify581.001.96971.96501.9827
4682006.12.13 13:00modify581.001.96971.96541.9827
4692006.12.13 14:00modify581.001.96971.96561.9827
4702006.12.13 14:33s/l581.001.96561.96561.9827-410.0016289.69
4712006.12.18 04:35sell591.001.95441.96411.9422
4722006.12.18 04:35modify591.001.95441.96371.9422
4732006.12.18 05:00modify591.001.95441.96361.9422
4742006.12.18 06:00modify591.001.95441.96331.9422
4752006.12.18 07:00modify591.001.95441.96051.9422
4762006.12.18 08:00modify591.001.95441.95871.9422
4772006.12.18 09:10modify591.001.95441.95701.9422
4782006.12.18 09:40s/l591.001.95701.95701.9422-260.0116029.68
4792007.01.03 00:50buy601.001.97281.96511.9859
4802007.01.03 01:00modify601.001.97281.96621.9859
4812007.01.03 02:00modify601.001.97281.96661.9859
4822007.01.03 03:00modify601.001.97281.96751.9859
4832007.01.03 04:00modify601.001.97281.96781.9859
4842007.01.03 05:00modify601.001.97281.96871.9859
4852007.01.03 06:00modify601.001.97281.96991.9859
4862007.01.03 10:33s/l601.001.96991.96991.9859-290.0115739.67
4872007.01.04 04:05sell611.001.95221.95991.9397
4882007.01.04 04:05modify611.001.95221.95951.9397
4892007.01.04 05:00modify611.001.95221.95931.9397
4902007.01.04 06:00modify611.001.95221.95821.9397
4912007.01.04 07:00modify611.001.95221.95741.9397
4922007.01.04 08:00modify611.001.95221.95581.9397
4932007.01.04 09:00modify611.001.95221.95541.9397
4942007.01.04 09:07modify611.001.95221.95101.9397
4952007.01.04 11:00modify611.001.95221.94981.9397
4962007.01.04 12:00modify611.001.95221.94951.9397
4972007.01.05 01:00modify611.001.95221.94901.9397
4982007.01.05 02:00modify611.001.95221.94841.9397
4992007.01.05 03:51t/p611.001.93971.94841.93971250.4116990.08
5002007.01.08 06:35sell621.001.93051.93821.9180
5012007.01.08 06:35modify621.001.93051.93781.9180
5022007.01.08 07:00modify621.001.93051.93471.9180
5032007.01.08 08:00modify621.001.93051.93431.9180
5042007.01.08 08:20s/l621.001.93431.93431.9180-380.0016610.08
5052007.01.16 01:15buy631.001.96331.95891.9766
5062007.01.16 02:00modify631.001.96331.95931.9766
5072007.01.16 03:00modify631.001.96331.95951.9766
5082007.01.16 06:00modify631.001.96331.95971.9766
5092007.01.16 07:00modify631.001.96331.96031.9766
5102007.01.16 08:00modify631.001.96331.96091.9766
5112007.01.16 08:06modify631.001.96331.96451.9766
5122007.01.16 10:43s/l631.001.96451.96451.9766120.0016730.08
5132007.01.26 08:25sell641.001.96671.97201.9542
5142007.01.26 08:25modify641.001.96671.97161.9542
5152007.01.26 09:00modify641.001.96671.97101.9542
5162007.01.26 09:15modify641.001.96671.96551.9542
5172007.01.29 06:00modify641.001.96671.96541.9542
5182007.01.29 07:00modify641.001.96671.96441.9542
5192007.01.29 08:00modify641.001.96671.96291.9542
5202007.01.29 09:00modify641.001.96671.96231.9542
5212007.01.30 02:06s/l641.001.96231.96231.9542440.8017170.88
5222007.02.01 04:00buy651.001.96321.95311.9766
5232007.02.01 06:04modify651.001.96321.95431.9766
5242007.02.01 07:00modify651.001.96321.95551.9766
5252007.02.01 08:00modify651.001.96321.95731.9766
5262007.02.01 09:00modify651.001.96321.95871.9766
5272007.02.01 11:58modify651.001.96321.96441.9766
5282007.02.02 04:00modify651.001.96321.96461.9766
5292007.02.02 05:00modify651.001.96321.96511.9766
5302007.02.02 06:00modify651.001.96321.96561.9766
5312007.02.02 07:00modify651.001.96321.96641.9766
5322007.02.02 08:19s/l651.001.96641.96641.9766317.3017488.18
5332007.02.07 02:10buy661.001.96881.96441.9821
5342007.02.07 03:00modify661.001.96881.96471.9821
5352007.02.07 04:00modify661.001.96881.96531.9821
5362007.02.07 06:00modify661.001.96881.96611.9821
5372007.02.07 07:00modify661.001.96881.96661.9821
5382007.02.07 08:00modify661.001.96881.96681.9821
5392007.02.07 14:33modify661.001.96881.97001.9821
5402007.02.07 15:19s/l661.001.97001.97001.9821120.0017608.18
5412007.02.09 00:30sell671.001.95901.96611.9465
5422007.02.09 00:31modify671.001.95901.96571.9465
5432007.02.09 01:00modify671.001.95901.96471.9465
5442007.02.09 02:00modify671.001.95901.96431.9465
5452007.02.09 03:00modify671.001.95901.96411.9465
5462007.02.09 04:00modify671.001.95901.96341.9465
5472007.02.09 05:00modify671.001.95901.96121.9465
5482007.02.09 06:00modify671.001.95901.96041.9465
5492007.02.09 07:56modify671.001.95901.95991.9465
5502007.02.09 08:15modify671.001.95901.95901.9465
5512007.02.09 08:29modify671.001.95901.95781.9465
5522007.02.09 10:00modify671.001.95901.95611.9465
5532007.02.09 10:50t/p671.001.94651.95611.94651250.0018858.18
5542007.02.09 17:40sell681.001.95051.95471.9380
5552007.02.09 17:40modify681.001.95051.95431.9380
5562007.02.12 04:00modify681.001.95051.95411.9380
5572007.02.12 06:55s/l681.001.95411.95411.9380-359.6018498.58
5582007.02.23 01:25buy691.001.95641.95081.9699
5592007.02.23 02:00modify691.001.95641.95161.9699
5602007.02.23 03:00modify691.001.95641.95181.9699
5612007.02.23 04:00modify691.001.95641.95221.9699
5622007.02.23 05:00modify691.001.95641.95241.9699
5632007.02.23 06:00modify691.001.95641.95261.9699
5642007.02.23 07:00modify691.001.95641.95281.9699
5652007.02.23 08:00modify691.001.95641.95351.9699
5662007.02.23 09:00modify691.001.95641.95471.9699
5672007.02.23 10:32s/l691.001.95471.95471.9699-170.0018328.58
5682007.02.26 05:40buy701.001.96271.95751.9762
5692007.02.26 06:00modify701.001.96271.95821.9762
5702007.02.26 07:00modify701.001.96271.95861.9762
5712007.02.26 08:00modify701.001.96271.95921.9762
5722007.02.26 09:00modify701.001.96271.95961.9762
5732007.02.27 08:32s/l701.001.95961.95961.9762-312.6918015.89
5742007.03.06 01:35sell711.001.92431.93021.9116
5752007.03.06 01:35modify711.001.92431.92981.9116
5762007.03.06 02:00modify711.001.92431.92961.9116
5772007.03.06 05:18s/l711.001.92961.92961.9116-530.0017485.89