MIG Investments SA

Account: 176534 Name: Goblin Currency: USD 2007 March 9, 00:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
49092182007.03.02 12:22balanceDeposit50 000.00
49092262007.03.02 12:23sell0.10gbpjpy228.54230.89228.222007.03.02 12:58228.220.000.000.0027.32
49101872007.03.02 12:58sell0.10gbpjpy228.15230.50227.832007.03.02 13:11227.830.000.000.0027.34
49104932007.03.02 13:11sell0.10gbpjpy227.76230.11227.442007.03.02 13:13227.440.000.000.0027.37
49106642007.03.02 13:14sell0.20gbpjpy227.56229.73227.242007.03.02 13:26227.240.000.000.0054.75
49106202007.03.02 13:13sell0.10gbpjpy227.37229.72227.052007.03.02 13:26227.230.000.000.0011.98
49110572007.03.02 13:26buy12.80gbpjpy227.25226.16227.572007.03.02 13:37227.570.000.000.003 499.06
49106162007.03.02 13:13buy6.40gbpjpy227.45226.18227.772007.03.02 13:37227.540.000.000.00492.10
49105222007.03.02 13:12buy3.20gbpjpy227.64226.19227.962007.03.02 13:37227.530.000.000.00-300.75
49104902007.03.02 13:11buy1.60gbpjpy227.83226.20228.152007.03.02 13:37227.530.000.000.00-410.16
49103292007.03.02 13:04buy0.80gbpjpy228.04226.23228.362007.03.02 13:38227.540.000.000.00-341.77
49100572007.03.02 12:52buy0.40gbpjpy228.26226.27228.582007.03.02 13:38227.600.000.000.00-225.51
49096962007.03.02 12:43buy0.20gbpjpy228.45226.28228.772007.03.02 13:38227.610.000.000.00-143.50
49092292007.03.02 12:23buy0.10gbpjpy228.63226.28228.952007.03.02 13:38227.630.000.000.00-85.41
49114402007.03.02 13:40sell0.80gbpjpy227.82229.63227.502007.03.02 14:11227.500.000.000.00218.87
49113912007.03.02 13:38sell0.40gbpjpy227.60229.59227.282007.03.02 14:11227.490.000.000.0037.62
49112462007.03.02 13:33sell0.20gbpjpy227.41229.58227.092007.03.02 14:11227.490.000.000.00-13.69
49110792007.03.02 13:26sell0.10gbpjpy227.21229.56226.892007.03.02 14:11227.470.000.000.00-22.23
49121822007.03.02 14:11sell0.10gbpjpy227.45229.80227.132007.03.02 14:24227.130.000.000.0027.38
49128212007.03.02 14:32sell0.20gbpjpy227.21229.38226.892007.03.02 14:47226.890.000.000.0054.81
49125282007.03.02 14:25sell0.10gbpjpy227.03229.38226.712007.03.02 14:47226.900.000.000.0011.13
49130882007.03.02 14:44buy1.60gbpjpy226.98225.35227.302007.03.02 15:06227.300.000.000.00437.57
49125162007.03.02 14:24buy0.80gbpjpy227.16225.35227.482007.03.02 15:06227.310.000.000.00102.54
49124182007.03.02 14:22buy0.40gbpjpy227.34225.35227.662007.03.02 15:06227.310.000.000.00-10.25
49121692007.03.02 14:11buy0.20gbpjpy227.54225.37227.862007.03.02 15:06227.280.000.000.00-44.44
49114082007.03.02 13:38buy0.10gbpjpy227.72225.37228.042007.03.02 15:06227.330.000.000.00-33.33
49140082007.03.02 15:15buy0.20gbpjpy227.20225.03227.522007.03.02 15:34227.520.000.000.0054.65
49138632007.03.02 15:06buy0.10gbpjpy227.39225.04227.712007.03.02 15:34227.550.000.000.0013.66
49147342007.03.02 15:41sell3.20gbpjpy227.75229.20227.432007.03.02 16:00227.430.000.000.00875.21
49145402007.03.02 15:35sell1.60gbpjpy227.57229.20227.252007.03.02 16:00227.480.000.000.00123.08
49139052007.03.02 15:07sell0.80gbpjpy227.36229.22227.092007.03.02 16:00227.510.000.000.00-102.56
49138392007.03.02 15:05sell0.40gbpjpy227.23229.22226.912007.03.02 16:00227.540.000.000.00-106.00
49132662007.03.02 14:48sell0.20gbpjpy227.02229.19226.702007.03.02 16:00227.530.000.000.00-87.18
49132442007.03.02 14:47sell0.10gbpjpy226.83229.18226.512007.03.02 16:00227.570.000.000.00-63.25
49152762007.03.02 16:02buy0.20gbpjpy227.44225.27227.762007.03.02 16:06227.760.000.000.0054.66
49145362007.03.02 15:34buy0.10gbpjpy227.62225.27227.942007.03.02 16:06227.760.000.000.0011.96
49154102007.03.02 16:06buy0.10gbpjpy227.79225.44228.112007.03.02 16:12228.110.000.000.0027.28
49156292007.03.02 16:12sell0.80gbpjpy227.99229.80227.672007.03.02 16:28227.670.000.000.00218.57
49154142007.03.02 16:07sell0.40gbpjpy227.81229.80227.492007.03.02 16:28227.660.000.000.0051.23
49153482007.03.02 16:05sell0.20gbpjpy227.63229.80227.312007.03.02 16:28227.670.000.000.00-6.83
49152452007.03.02 16:00sell0.10gbpjpy227.45229.80227.132007.03.02 16:28227.690.000.000.00-20.49
49163962007.03.02 16:47sell0.20gbpjpy227.78229.95227.462007.03.02 17:48227.460.000.000.0054.73
49160282007.03.02 16:29sell0.10gbpjpy227.60229.95227.282007.03.02 17:48227.480.000.000.0010.27
49187722007.03.02 19:30buy0.80gbpjpy226.72224.91227.042007.03.02 21:39227.040.000.000.00219.16
49183582007.03.02 18:29buy0.40gbpjpy226.92224.93227.242007.03.02 21:40227.030.000.000.0037.66
49184322007.03.02 18:32buy6.40gbpjpy226.77225.50227.092007.03.02 21:40227.090.000.000.001 753.12
49183442007.03.02 18:28buy0.20gbpjpy227.11224.94227.432007.03.02 21:40227.050.000.000.00-10.27
49182542007.03.02 18:23buy0.10gbpjpy227.30224.95227.622007.03.02 21:40227.090.000.000.00-17.97
49184122007.03.02 18:32buy0.20gbpjpy226.82224.65227.142007.03.02 21:40227.140.000.000.0054.77
49199592007.03.02 21:40sell0.40gbpjpy227.13229.12226.812007.03.04 23:18226.810.000.00-10.79109.62
49199222007.03.02 21:30sell0.20gbpjpy226.93229.10226.612007.03.05 00:11226.610.000.00-5.3954.92
49197762007.03.02 21:03sell0.10gbpjpy226.73229.08226.412007.03.05 00:19226.410.000.00-2.7027.47
49186092007.03.02 19:18sell0.10gbpusd1.94401.96751.94082007.03.05 00:301.94080.000.000.0032.00
49160052007.03.02 16:27buy0.20gbpjpy227.72225.55228.042007.03.05 00:30225.550.000.003.25-373.33
49158532007.03.02 16:20buy0.10gbpjpy227.90225.55228.222007.03.05 00:30225.550.000.001.63-202.15
49176292007.03.02 17:49buy0.80gbpjpy227.35225.54227.672007.03.05 00:30225.540.000.0013.01-1 245.59
49166422007.03.02 17:00buy0.40gbpjpy227.53225.54227.852007.03.05 00:30225.540.000.006.51-684.73
49183502007.03.02 18:28buy3.20gbpjpy226.96225.51227.282007.03.05 00:30225.510.000.0052.04-3 991.40
49183162007.03.02 18:27buy1.60gbpjpy227.15225.52227.472007.03.05 00:30225.520.000.0026.02-2 243.44
49197862007.03.02 21:05sell0.10gbpusd1.94341.96691.94022007.03.05 00:321.94020.000.000.0032.00
49199612007.03.02 21:40buy0.10gbpjpy227.20224.85227.522007.03.05 00:49224.850.000.001.63-202.31
49200552007.03.02 22:02buy0.20gbpjpy227.01224.84227.332007.03.05 00:49224.840.000.003.25-373.62
49183622007.03.02 18:29buy0.10gbpjpy227.00224.65227.322007.03.05 00:50224.650.000.001.63-202.41
49186122007.03.02 19:18buy0.10gbpusd1.94421.92071.94742007.03.05 03:021.92610.000.00-0.10-181.00
49274142007.03.05 03:02buy0.10gbpjpy223.24220.89223.562007.03.05 03:20223.560.000.000.0027.59
49278652007.03.05 03:27sell0.80gbpjpy223.77225.58223.452007.03.05 03:38223.450.000.000.00220.87
49277102007.03.05 03:21sell0.40gbpjpy223.57225.56223.252007.03.05 03:39223.470.000.000.0034.51
49275902007.03.05 03:16sell0.20gbpjpy223.36225.53223.042007.03.05 03:39223.460.000.000.00-17.25
49274192007.03.05 03:03sell0.10gbpjpy223.17225.52222.852007.03.05 03:39223.520.000.000.00-30.19
49274162007.03.05 03:02buy0.10gbpusd1.92651.90301.92972007.03.05 04:091.92970.000.000.0032.00
49280612007.03.05 03:40sell0.10gbpjpy223.49225.84223.172007.03.05 05:27223.170.000.000.0027.68
49295922007.03.05 05:27sell0.10gbpjpy223.08225.43222.762007.03.05 05:40222.760.000.000.0027.71
49297042007.03.05 05:31buy1.60gbpjpy222.85221.22223.172007.03.05 05:56223.170.000.000.00442.63
49296312007.03.05 05:29buy0.80gbpjpy223.04221.23223.362007.03.05 05:56223.270.000.000.00159.05
49300102007.03.05 05:44buy0.20gbpusd1.92791.90621.93112007.03.05 05:561.93110.000.000.0064.00
49289282007.03.05 04:41buy0.40gbpjpy223.22221.23223.542007.03.05 05:56223.410.000.000.0065.68
49285352007.03.05 04:09buy0.10gbpusd1.93001.90651.93322007.03.05 05:561.93100.000.000.0010.00
49281852007.03.05 03:51buy0.20gbpjpy223.42221.25223.742007.03.05 05:56223.450.000.000.005.18
49277022007.03.05 03:20buy0.10gbpjpy223.61221.26223.932007.03.05 05:57223.460.000.000.00-12.97
49304612007.03.05 06:03sell1.60gbpjpy223.56225.19223.242007.03.05 06:12223.240.000.000.00442.41
49302502007.03.05 05:56sell0.80gbpjpy223.38225.19223.062007.03.05 06:12223.260.000.000.0082.96
49304292007.03.05 06:02sell0.80gbpusd1.93181.94991.92862007.03.05 06:121.92860.000.000.00256.00
49301612007.03.05 05:51sell0.40gbpjpy223.11225.10222.792007.03.05 06:12223.240.000.000.00-44.93
49289442007.03.05 04:42sell0.40gbpusd1.92991.94981.92672007.03.05 06:131.92860.000.000.0052.00
49300652007.03.05 05:45sell0.20gbpjpy222.93225.10222.612007.03.05 06:13223.230.000.000.00-51.84
49298912007.03.05 05:40sell0.10gbpjpy222.73225.08222.412007.03.05 06:13223.220.000.000.00-42.34
49278062007.03.05 03:25sell0.20gbpusd1.92811.94981.92492007.03.05 06:131.92910.000.000.00-20.00
49274122007.03.05 03:02sell0.10gbpusd1.92631.94981.92312007.03.05 06:131.92960.000.000.00-33.00
49312822007.03.05 06:34sell0.20gbpjpy223.33225.50223.012007.03.05 06:52223.010.000.000.0055.40
49307092007.03.05 06:13sell0.10gbpjpy223.15225.50222.832007.03.05 06:52223.000.000.000.0012.98
49303002007.03.05 05:57sell0.10gbpusd1.93121.95471.92802007.03.05 07:191.93060.000.000.006.00
49307602007.03.05 06:14buy0.10gbpusd1.92951.90601.93272007.03.05 07:191.93050.000.000.0010.00
49317482007.03.05 07:03sell0.20gbpjpy223.17225.34222.852007.03.05 07:31222.850.000.000.0055.33
49323002007.03.05 07:41sell0.20gbpjpy223.14225.31222.822007.03.05 07:55222.820.000.000.0055.36
49315102007.03.05 06:52sell0.10gbpjpy222.95225.30222.632007.03.05 07:56222.830.000.000.0010.38
49326252007.03.05 07:56sell0.10gbpjpy222.70225.05222.382007.03.05 08:10222.380.000.000.0027.71
49331062007.03.05 08:10sell0.10gbpjpy222.24224.59221.922007.03.05 08:13221.920.000.000.0027.72
49332712007.03.05 08:13sell0.10gbpjpy221.83224.18221.512007.03.05 08:18221.510.000.000.0027.77
49335312007.03.05 08:19buy25.60gbpjpy221.64220.73221.962007.03.05 08:22221.960.000.000.007 099.40
49332602007.03.05 08:13buy12.80gbpjpy222.06220.97222.382007.03.05 08:23221.970.000.000.00-998.36
49331162007.03.05 08:10buy6.40gbpjpy222.27221.00222.592007.03.05 08:23221.980.000.000.00-1 608.32
49330832007.03.05 08:10buy3.20gbpjpy222.50221.05222.822007.03.05 08:23222.000.000.000.00-1 386.24
49329962007.03.05 08:05buy1.60gbpjpy222.68221.05223.002007.03.05 08:23222.030.000.000.00-900.83
49321272007.03.05 07:31buy0.80gbpjpy222.86221.05223.182007.03.05 08:23222.010.000.000.00-589.10
49314952007.03.05 06:51buy0.40gbpjpy223.05221.06223.372007.03.05 08:23222.050.000.000.00-346.50
49306562007.03.05 06:12buy0.20gbpjpy223.26221.09223.582007.03.05 08:24222.060.000.000.00-207.90
49303012007.03.05 05:57buy0.10gbpjpy223.51221.16223.832007.03.05 08:24222.030.000.000.00-128.22
49339632007.03.05 08:30buy0.40gbpjpy221.72219.73222.042007.03.05 08:38222.040.000.000.00110.91
49338102007.03.05 08:26buy0.20gbpjpy221.90219.73222.222007.03.05 08:38222.040.000.000.0024.27
49337352007.03.05 08:24buy0.10gbpjpy222.08219.73222.402007.03.05 08:38221.990.000.000.00-7.80
49336952007.03.05 08:23sell0.80gbpjpy222.00223.81221.682007.03.05 08:57221.680.000.000.00222.15
49336332007.03.05 08:21sell0.40gbpjpy221.80223.79221.482007.03.05 08:58221.670.000.000.0045.12
49335552007.03.05 08:19sell0.20gbpjpy221.62223.79221.302007.03.05 08:58221.650.000.000.00-5.20
49334952007.03.05 08:18sell0.10gbpjpy221.43223.78221.112007.03.05 08:58221.710.000.000.00-24.28
49347202007.03.05 08:56buy0.20gbpjpy221.82219.65222.142007.03.05 09:32222.140.000.000.0055.39
49342682007.03.05 08:39buy0.10gbpjpy222.02219.67222.342007.03.05 09:33222.090.000.000.006.06
49357062007.03.05 09:37sell0.80gbpjpy222.19224.00221.872007.03.05 09:48221.870.000.000.00221.78
49353192007.03.05 09:22sell0.40gbpjpy222.01224.05221.742007.03.05 09:48221.880.000.000.0045.05
49352012007.03.05 09:15sell0.20gbpjpy221.88224.05221.562007.03.05 09:48221.880.000.000.000.00
49347992007.03.05 08:58sell0.10gbpjpy221.67224.02221.352007.03.05 09:48221.830.000.000.00-13.87
49359382007.03.05 09:49buy0.40gbpjpy221.76219.77222.082007.03.05 10:01222.080.000.000.00110.87
49358502007.03.05 09:44buy0.20gbpjpy221.94219.77222.262007.03.05 10:01222.050.000.000.0019.06
49356292007.03.05 09:33buy0.10gbpjpy222.13219.78222.452007.03.05 10:02222.060.000.000.00-6.06
49362632007.03.05 10:02sell0.40gbpjpy222.10224.09221.782007.03.05 10:31221.780.000.000.00111.02
49359822007.03.05 09:50sell0.20gbpjpy221.91224.08221.592007.03.05 10:32221.770.000.000.0024.29
49359332007.03.05 09:48sell0.10gbpjpy221.72224.07221.402007.03.05 10:32221.750.000.000.00-2.60
49370582007.03.05 10:49sell0.40gbpjpy222.05224.04221.732007.03.05 10:57221.730.000.000.00111.08
49369692007.03.05 10:43sell0.20gbpjpy221.87224.04221.552007.03.05 10:57221.720.000.000.0026.04
49367832007.03.05 10:32sell0.10gbpjpy221.68224.03221.362007.03.05 10:57221.680.000.000.000.00
49374652007.03.05 11:05buy0.80gbpjpy221.59219.78221.912007.03.05 12:32221.910.000.000.00221.69
49367762007.03.05 10:31buy0.40gbpjpy221.79219.80222.112007.03.05 12:32221.910.000.000.0041.57
49362912007.03.05 10:04buy0.20gbpjpy221.97219.80222.292007.03.05 12:32221.930.000.000.00-6.93
49362572007.03.05 10:02buy0.10gbpjpy222.15219.80222.472007.03.05 12:32221.930.000.000.00-19.05
49393042007.03.05 12:40buy0.20gbpjpy221.85219.68222.172007.03.05 13:08222.170.000.000.0055.36
49391292007.03.05 12:33buy0.10gbpjpy222.03219.68222.352007.03.05 13:08222.170.000.000.0012.10
49400902007.03.05 13:11sell0.10gbpjpy222.26224.61221.942007.03.05 13:28221.940.000.000.0027.70
49399922007.03.05 13:08sell0.80gbpjpy222.15223.96221.832007.03.05 13:36221.830.000.000.00221.66
49391262007.03.05 12:33sell0.40gbpjpy221.97223.96221.652007.03.05 13:36221.820.000.000.0051.97
49372922007.03.05 11:00sell0.20gbpjpy221.77223.94221.452007.03.05 13:36221.830.000.000.00-10.39
49372502007.03.05 10:58sell0.10gbpjpy221.59223.94221.272007.03.05 13:36221.870.000.000.00-24.25
49410052007.03.05 14:00sell0.10gbpjpy221.99224.34221.672007.03.05 14:14221.670.000.000.0027.70
49335282007.03.05 08:19sell25.00gbpjpy221.550.00220.242007.03.05 14:15221.400.000.000.003 250.13
49414732007.03.05 14:14buy0.80gbpjpy221.48219.67221.802007.03.05 14:25221.800.000.000.00221.84
49414322007.03.05 14:13buy0.40gbpjpy221.68219.69222.002007.03.05 14:26221.810.000.000.0045.05
49412962007.03.05 14:10buy0.20gbpjpy221.87219.70222.192007.03.05 14:26221.780.000.000.00-15.60
49409832007.03.05 14:00buy0.10gbpjpy222.05219.70222.372007.03.05 14:26221.740.000.000.00-26.86
49420502007.03.05 14:36buy0.10gbpjpy221.89219.54222.212007.03.05 15:35222.210.000.000.0027.67
49431612007.03.05 15:36buy0.10gbpjpy222.26219.91222.582007.03.05 15:44222.580.000.000.0027.64
49435342007.03.05 15:44buy0.10gbpjpy222.83220.48223.152007.03.05 15:52223.150.000.000.0027.59
49444252007.03.05 16:02buy0.40gbpjpy222.82220.83223.142007.03.05 16:11223.140.000.000.00110.43
49443652007.03.05 16:01buy0.20gbpjpy223.00220.83223.322007.03.05 16:11223.150.000.000.0025.88
49438872007.03.05 15:52buy0.10gbpjpy223.19220.84223.512007.03.05 16:11223.200.000.000.000.87
49448092007.03.05 16:11buy0.10gbpjpy223.24220.89223.562007.03.05 16:12223.560.000.000.0027.57
49448722007.03.05 16:12buy25.00gbpjpy223.480.00223.682007.03.05 16:13223.680.000.000.004 306.26
49449372007.03.05 16:13buy0.10gbpjpy223.72221.37224.042007.03.05 16:43223.390.000.000.00-28.45
49458752007.03.05 16:38buy0.80gbpjpy223.19221.38223.512007.03.05 16:44223.350.000.000.00110.37
49452102007.03.05 16:17buy0.20gbpjpy223.58221.36223.852007.03.05 16:44223.350.000.000.00-39.66
49452882007.03.05 16:19buy0.40gbpjpy223.38221.39223.702007.03.05 16:44223.320.000.000.00-20.70
49448832007.03.05 16:12sell25.60gbpjpy223.48223.11222.452007.03.05 18:51223.110.000.000.008 164.11
49438672007.03.05 15:51sell12.80gbpjpy223.07224.16220.562007.03.05 18:51223.110.000.000.00-441.31
49435692007.03.05 15:45sell6.40gbpjpy222.89224.16220.562007.03.05 18:52223.090.000.000.00-1 103.35
49432622007.03.05 15:38sell3.20gbpjpy222.53223.98220.562007.03.05 18:52223.070.000.000.00-1 489.66
49431942007.03.05 15:36sell1.60gbpjpy222.33223.96222.602007.03.05 18:52223.090.000.000.00-1 048.19
49430792007.03.05 15:32sell0.80gbpjpy222.15223.96222.602007.03.05 18:52223.070.000.000.00-634.43
49422682007.03.05 14:45sell0.40gbpjpy221.97223.96222.602007.03.05 18:53223.060.000.000.00-375.86
49418012007.03.05 14:25sell0.20gbpjpy221.77223.94222.602007.03.05 18:54223.050.000.000.00-220.69
49414542007.03.05 14:14sell0.10gbpjpy221.58223.93222.602007.03.05 18:54223.070.000.000.00-128.43
49481542007.03.05 18:55sell0.10gbpjpy222.98225.33222.662007.03.05 19:32222.660.000.000.0027.62
49488412007.03.05 20:00sell0.20gbpjpy222.77224.94222.452007.03.05 22:07222.450.000.000.0055.29
49485652007.03.05 19:33sell0.10gbpjpy222.58224.93222.262007.03.05 22:07222.420.000.000.0013.83
49500862007.03.05 22:12sell0.10gbpjpy222.37224.72222.052007.03.05 22:38222.050.000.000.0027.68
49510792007.03.05 23:43buy25.60gbpjpy221.49220.58221.812007.03.06 00:28221.810.000.000.007 093.87
49510832007.03.05 23:43buy0.40gbpjpy221.48219.49221.802007.03.06 00:28221.800.000.000.00110.85
49509772007.03.05 23:38buy12.80gbpjpy221.69220.60222.012007.03.06 00:28221.800.000.000.001 219.26
49506462007.03.05 22:52buy6.40gbpjpy221.89220.62222.212007.03.06 00:28221.840.000.00105.31-277.01
49503302007.03.05 22:30buy3.20gbpjpy222.07220.62222.392007.03.06 00:28221.890.000.0052.65-498.61
49501312007.03.05 22:17buy1.60gbpjpy222.26220.63222.582007.03.06 00:29221.920.000.0026.33-470.87
49509912007.03.05 23:39buy0.20gbpjpy221.69219.52222.012007.03.06 00:29222.010.000.000.0055.40
49500192007.03.05 22:07buy0.80gbpjpy222.44220.63222.762007.03.06 00:29222.030.000.0013.16-283.81
49485622007.03.05 19:32buy0.40gbpjpy222.64220.65222.962007.03.06 00:29222.000.000.006.58-221.53
49483342007.03.05 19:13buy0.20gbpjpy222.82220.65223.142007.03.06 00:29221.950.000.003.29-150.57
49480472007.03.05 18:44buy0.10gbpjpy223.01220.66223.332007.03.06 00:29221.970.000.001.65-90.00
49507352007.03.05 23:01buy0.10gbpjpy221.87219.52222.192007.03.06 00:29221.980.000.000.009.52
49517372007.03.06 00:29sell0.10gbpjpy221.98224.33221.662007.03.06 00:38221.660.000.000.0027.73
49518252007.03.06 00:38buy0.40gbpjpy221.71219.72222.032007.03.06 01:00222.030.000.000.00110.71
49518042007.03.06 00:36buy0.20gbpjpy221.90219.73222.222007.03.06 01:00222.050.000.000.0025.95
49517402007.03.06 00:30buy0.10gbpjpy222.09219.74222.412007.03.06 01:01222.060.000.000.00-2.59
49520622007.03.06 01:01buy0.10gbpjpy222.09219.74222.412007.03.06 01:05222.410.000.000.0027.63
49521832007.03.06 01:05buy0.10gbpjpy222.48220.13222.802007.03.06 01:32222.800.000.000.0027.63
49529092007.03.06 01:35sell25.60gbpjpy223.11224.02222.792007.03.06 01:51222.790.000.000.007 071.21
49528702007.03.06 01:33sell12.80gbpjpy222.93224.02222.612007.03.06 01:51222.770.000.000.001 767.81
49528352007.03.06 01:32sell6.40gbpjpy222.74224.01222.422007.03.06 01:51222.800.000.000.00-331.46
49521952007.03.06 01:05sell3.20gbpjpy222.55224.00222.232007.03.06 01:51222.800.000.000.00-690.49
49521502007.03.06 01:04sell1.60gbpjpy222.36223.99222.042007.03.06 01:52222.810.000.000.00-621.49
49521062007.03.06 01:03sell0.80gbpjpy222.17223.98221.852007.03.06 01:54222.760.000.000.00-407.46
49520302007.03.06 00:59sell0.40gbpjpy221.97223.96221.652007.03.06 01:54222.750.000.000.00-269.36
49519562007.03.06 00:48sell0.20gbpjpy221.77223.94221.452007.03.06 01:54222.760.000.000.00-170.92
49518282007.03.06 00:38sell0.10gbpjpy221.58223.93221.262007.03.06 01:54222.780.000.000.00-103.58
49531652007.03.06 01:55buy0.10gbpjpy222.77220.42223.092007.03.06 02:06223.090.000.000.0027.57
49533742007.03.06 02:06buy0.10gbpjpy223.14220.79223.462007.03.06 02:14223.460.000.000.0027.55
49536252007.03.06 02:21buy0.20gbpjpy223.32221.15223.642007.03.06 02:39223.640.000.000.0055.07
49534982007.03.06 02:14buy0.10gbpjpy223.51221.16223.832007.03.06 02:40223.600.000.000.007.75
49540812007.03.06 03:02buy0.40gbpjpy223.29221.30223.612007.03.06 03:08223.610.000.000.00110.15
49538762007.03.06 02:46buy0.20gbpjpy223.48221.31223.802007.03.06 03:08223.600.000.000.0020.65
49538122007.03.06 02:40buy0.10gbpjpy223.66221.31223.982007.03.06 03:08223.630.000.000.00-2.59
49541362007.03.06 03:09buy0.10gbpjpy223.78221.43224.102007.03.06 03:25224.100.000.000.0027.48
49544572007.03.06 03:29sell25.60gbpjpy224.45225.36224.132007.03.06 03:36224.130.000.000.007 039.61
49544292007.03.06 03:28sell12.80gbpjpy224.25225.34223.932007.03.06 03:36224.120.000.000.001 430.05
49543762007.03.06 03:25sell6.40gbpjpy224.07225.34223.752007.03.06 03:36224.140.000.000.00-384.98
49542202007.03.06 03:13sell3.20gbpjpy223.88225.33223.562007.03.06 03:36224.140.000.000.00-714.90
49537362007.03.06 02:32sell1.60gbpjpy223.54225.17223.222007.03.06 03:36224.150.000.000.00-838.56
49534802007.03.06 02:13sell0.80gbpjpy223.35225.16223.032007.03.06 03:36224.170.000.000.00-563.58
49534492007.03.06 02:12sell0.40gbpjpy223.15225.14222.832007.03.06 03:37224.200.000.000.00-360.85
49528752007.03.06 01:33sell0.20gbpjpy222.97225.14222.652007.03.06 03:37224.150.000.000.00-202.78
49528602007.03.06 01:33sell0.10gbpjpy222.79225.14222.472007.03.06 03:37224.120.000.000.00-114.29
49546142007.03.06 03:37buy0.20gbpjpy224.07221.90224.392007.03.06 04:01224.390.000.000.0054.97
49543822007.03.06 03:25buy0.10gbpjpy224.25221.90224.572007.03.06 04:01224.430.000.000.0015.46
49551552007.03.06 04:01buy0.10gbpjpy224.52222.17224.842007.03.06 05:19224.840.000.000.0027.47
49558692007.03.06 05:18sell0.80gbpjpy224.74226.55224.422007.03.06 05:54224.420.000.000.00219.80
49551822007.03.06 04:03sell0.40gbpjpy224.55226.54224.232007.03.06 05:54224.410.000.000.0048.08
49547922007.03.06 03:49sell0.20gbpjpy224.33226.50224.012007.03.06 05:54224.360.000.000.00-5.15
49546122007.03.06 03:37sell0.10gbpjpy224.02226.37223.702007.03.06 05:55224.310.000.000.00-24.90
49562732007.03.06 05:55sell0.10gbpjpy224.23226.58223.912007.03.06 06:41223.910.000.000.0027.52
49567852007.03.06 06:41buy3.20gbpjpy223.95222.50224.272007.03.06 07:04224.270.000.000.00879.57
49565122007.03.06 06:10buy1.60gbpjpy224.14222.51224.462007.03.06 07:04224.280.000.000.00192.39
49562592007.03.06 05:55buy0.80gbpjpy224.32222.51224.642007.03.06 07:04224.260.000.000.00-41.23
49561842007.03.06 05:49buy0.40gbpjpy224.51222.52224.832007.03.06 07:05224.250.000.000.00-89.32
49560782007.03.06 05:36buy0.20gbpjpy224.70222.53225.022007.03.06 07:05224.240.000.000.00-79.03
49559012007.03.06 05:19buy0.10gbpjpy224.89222.54225.212007.03.06 07:05224.210.000.000.00-58.42
49569982007.03.06 06:59sell0.40gbpjpy224.22226.21223.902007.03.06 07:36223.900.000.000.00110.08
49569542007.03.06 06:55sell0.20gbpjpy224.04226.21223.722007.03.06 07:36223.930.000.000.0018.92
49567962007.03.06 06:42sell0.10gbpjpy223.85226.20223.532007.03.06 07:36223.910.000.000.00-5.16
49575282007.03.06 07:36buy0.40gbpjpy223.92221.93224.242007.03.06 08:42224.240.000.000.00109.97
49574472007.03.06 07:32buy0.20gbpjpy224.12221.95224.442007.03.06 08:42224.190.000.000.0012.03
49571192007.03.06 07:05buy0.10gbpjpy224.30221.95224.622007.03.06 08:42224.190.000.000.00-9.45
49590482007.03.06 08:42buy0.10gbpjpy224.30221.95224.622007.03.06 08:48224.620.000.000.0027.48
49593942007.03.06 08:49sell3.20gbpjpy224.81226.26224.492007.03.06 08:53224.490.000.000.00879.57
49593032007.03.06 08:47sell1.60gbpjpy224.59226.22224.272007.03.06 08:54224.470.000.000.00164.92
49591092007.03.06 08:44sell0.80gbpjpy224.41226.22224.092007.03.06 08:54224.520.000.000.00-75.59
49585792007.03.06 08:11sell0.40gbpjpy224.22226.21223.902007.03.06 08:54224.500.000.000.00-96.20
49577812007.03.06 07:46sell0.20gbpjpy224.03226.20223.712007.03.06 08:54224.530.000.000.00-85.89
49575512007.03.06 07:36sell0.10gbpjpy223.85226.20223.532007.03.06 08:54224.510.000.000.00-56.69
49593732007.03.06 08:49buy10.00gbpjpy224.77224.30224.952007.03.06 09:15224.300.000.000.00-4 039.89
49595822007.03.06 08:54sell0.10gbpjpy224.45226.80224.132007.03.06 10:11224.130.000.000.0027.50
49609632007.03.06 10:12buy0.80gbpjpy224.14222.33224.462007.03.06 11:22224.460.000.000.00219.72
49601262007.03.06 09:16buy0.40gbpjpy224.32222.33224.642007.03.06 11:22224.430.000.000.0037.77
49595482007.03.06 08:53buy0.20gbpjpy224.51222.34224.832007.03.06 11:23224.440.000.000.00-12.02
49593422007.03.06 08:48buy0.10gbpjpy224.70222.35225.022007.03.06 11:23224.450.000.000.00-21.46
49620752007.03.06 11:33buy0.20gbpjpy224.34222.17224.662007.03.06 11:59224.660.000.000.0054.90
49619772007.03.06 11:23buy0.10gbpjpy224.53222.18224.852007.03.06 11:59224.660.000.000.0011.15
49629142007.03.06 12:36buy0.20gbpjpy224.53222.36224.852007.03.06 13:04224.850.000.000.0054.91
49623812007.03.06 12:00buy0.10gbpjpy224.71222.36225.032007.03.06 13:04224.840.000.000.0011.15
49630452007.03.06 12:50sell1.60gbpjpy224.80226.43224.482007.03.06 14:23224.480.000.000.00439.67
49623722007.03.06 11:59sell0.80gbpjpy224.61226.42224.292007.03.06 14:23224.480.000.000.0089.31
49613492007.03.06 10:37sell0.40gbpjpy224.43226.42224.112007.03.06 14:24224.470.000.000.00-13.74
49612572007.03.06 10:30sell0.20gbpjpy224.25226.42223.932007.03.06 14:24224.510.000.000.00-44.66
49609732007.03.06 10:12sell0.10gbpjpy224.05226.40223.732007.03.06 14:24224.500.000.000.00-38.63
49644092007.03.06 14:26sell0.10gbpjpy224.35226.70224.032007.03.06 14:39224.030.000.000.0027.52
49654132007.03.06 15:00buy6.40gbpjpy223.54222.27223.862007.03.06 15:09223.860.000.000.001 760.97
49650972007.03.06 14:52buy3.20gbpjpy223.77222.32224.092007.03.06 15:09223.870.000.000.00275.12
49653882007.03.06 15:00buy0.40gbpjpy223.58221.59223.902007.03.06 15:09223.900.000.000.00110.05
49646692007.03.06 14:33buy1.60gbpjpy224.09222.46224.412007.03.06 15:09223.880.000.000.00-288.86
49651002007.03.06 14:52buy0.20gbpjpy223.77221.60224.092007.03.06 15:09223.930.000.000.0027.50
49644462007.03.06 14:28buy0.80gbpjpy224.32222.51224.642007.03.06 15:09223.970.000.000.00-240.65
49648182007.03.06 14:39buy0.10gbpjpy224.01221.66224.332007.03.06 15:09223.970.000.000.00-3.44
49640892007.03.06 14:05buy0.40gbpjpy224.54222.55224.862007.03.06 15:09223.990.000.000.00-189.10
49634202007.03.06 13:15buy0.20gbpjpy224.73222.56225.052007.03.06 15:10223.970.000.000.00-130.67
49632562007.03.06 13:04buy0.10gbpjpy224.91222.56225.232007.03.06 15:10223.960.000.000.00-81.67
49660952007.03.06 15:31sell0.20gbpjpy224.13226.30223.812007.03.06 16:53223.810.000.000.0055.07
49657182007.03.06 15:10sell0.10gbpjpy223.94226.29223.622007.03.06 16:54223.800.000.000.0012.04
49673842007.03.06 16:54buy0.20gbpjpy223.80221.63224.122007.03.06 17:09224.120.000.000.0055.02
49656932007.03.06 15:09buy0.10gbpjpy224.04221.69224.362007.03.06 17:09224.120.000.000.006.88
49676532007.03.06 17:09buy0.10gbpjpy224.17221.82224.492007.03.06 17:46224.490.000.000.0027.46
49681412007.03.06 17:46buy0.10gbpjpy224.58222.23224.902007.03.06 20:26224.900.000.000.0027.43
49703362007.03.06 21:26sell0.80gbpjpy225.44227.25225.122007.03.06 22:10225.120.000.000.00219.70
49701752007.03.06 21:19sell0.40gbpjpy225.25227.24224.932007.03.06 22:10225.120.000.000.0044.63
49695702007.03.06 20:28sell0.20gbpjpy225.05227.22224.732007.03.06 22:11225.140.000.000.00-15.45
49695392007.03.06 20:26sell0.10gbpjpy224.87227.22224.552007.03.06 22:11225.140.000.000.00-23.17
49701852007.03.06 21:19sell25.60gbpjpy225.30226.21224.982007.03.06 22:19224.980.000.000.007 029.34
49695902007.03.06 20:29sell12.80gbpjpy225.08226.17224.762007.03.06 22:19224.980.000.000.001 098.33
49695492007.03.06 20:27sell6.40gbpjpy224.90226.17224.582007.03.06 22:19224.970.000.000.00-384.42
49692902007.03.06 20:03sell3.20gbpjpy224.71226.16224.392007.03.06 22:19224.980.000.000.00-741.38
49683082007.03.06 18:00sell1.60gbpjpy224.52226.15224.202007.03.06 22:19224.980.000.000.00-631.54
49679012007.03.06 17:29sell0.80gbpjpy224.34226.15224.022007.03.06 22:19224.960.000.000.00-425.61
49677482007.03.06 17:15sell0.40gbpjpy224.13226.12223.812007.03.06 22:19224.960.000.000.00-284.88
49675742007.03.06 17:05sell0.20gbpjpy223.95226.12223.632007.03.06 22:19224.950.000.000.00-171.61
49673872007.03.06 16:54sell0.10gbpjpy223.76226.11223.442007.03.06 22:20224.960.000.000.00-102.97
49708572007.03.06 22:20buy0.10gbpjpy224.94222.59225.262007.03.06 23:05225.260.000.001.6327.44
49711492007.03.06 23:05buy0.10gbpjpy225.33222.98225.652007.03.06 23:55225.650.000.000.0027.41
49716112007.03.06 23:55buy0.10gbpjpy225.72223.37226.042007.03.07 00:09226.040.000.000.0027.40
49719202007.03.07 00:08sell3.20gbpjpy226.02227.47225.702007.03.07 01:59225.700.000.000.00877.69
49717432007.03.07 00:00sell1.60gbpjpy225.84227.47225.522007.03.07 01:59225.720.000.000.00164.57
49716062007.03.06 23:55sell0.80gbpjpy225.65227.46225.332007.03.07 02:00225.720.000.000.00-48.00
49712542007.03.06 23:16sell0.40gbpjpy225.46227.45225.142007.03.07 02:00225.670.000.000.00-72.01
49711552007.03.06 23:05sell0.20gbpjpy225.28227.45224.962007.03.07 02:00225.630.000.000.00-60.00
49707392007.03.06 22:11sell0.10gbpjpy225.09227.44224.772007.03.07 02:00225.630.000.00-2.70-46.30
49730892007.03.07 02:00sell0.10gbpjpy225.53227.88225.212007.03.07 02:25225.210.000.000.0027.47
49737942007.03.07 02:29buy1.60gbpjpy224.42222.79224.742007.03.07 02:37224.740.000.000.00439.78
49737842007.03.07 02:29buy25.60gbpjpy224.51223.60224.832007.03.07 02:37224.830.000.000.007 034.78
49736902007.03.07 02:28buy12.80gbpjpy224.73223.64225.052007.03.07 02:38224.840.000.000.001 209.00
49736402007.03.07 02:27buy6.40gbpjpy224.91223.64225.232007.03.07 02:38224.830.000.000.00-439.67
49735962007.03.07 02:26buy3.20gbpjpy225.17223.72225.492007.03.07 02:38224.810.000.000.00-989.36
49735492007.03.07 02:23buy1.60gbpjpy225.35223.72225.672007.03.07 02:38224.820.000.000.00-728.34
49731632007.03.07 02:01buy0.80gbpjpy225.56223.75225.882007.03.07 02:38224.820.000.000.00-508.46
49730352007.03.07 01:59buy0.40gbpjpy225.74223.75226.062007.03.07 02:38224.790.000.000.00-326.38
49724202007.03.07 00:47buy0.20gbpjpy225.93223.76226.252007.03.07 02:38224.790.000.000.00-195.83
49719382007.03.07 00:09buy0.10gbpjpy226.11223.76226.432007.03.07 02:39224.800.000.000.00-112.52
49737222007.03.07 02:28buy0.80gbpjpy224.62222.81224.942007.03.07 02:39224.810.000.000.00130.56
49736472007.03.07 02:27buy0.40gbpjpy224.81222.82225.132007.03.07 02:39224.850.000.000.0013.74
49736222007.03.07 02:27buy0.20gbpjpy225.01222.84225.332007.03.07 02:39224.860.000.000.00-25.77
49735912007.03.07 02:26buy0.10gbpjpy225.20222.85225.522007.03.07 02:39224.860.000.000.00-29.21
49742372007.03.07 02:40sell0.20gbpjpy225.03227.20224.712007.03.07 02:42224.710.000.000.0054.99
49741782007.03.07 02:39sell0.10gbpjpy224.85227.20224.532007.03.07 02:43224.670.000.000.0015.47
49744282007.03.07 02:49sell0.20gbpjpy224.72226.89224.402007.03.07 03:01224.400.000.000.0055.04
49742942007.03.07 02:43sell0.10gbpjpy224.54226.89224.222007.03.07 03:01224.400.000.000.0012.04
49745572007.03.07 03:01buy0.80gbpjpy224.36222.55224.682007.03.07 03:18224.680.000.000.00219.97
49743062007.03.07 02:43buy0.40gbpjpy224.55222.56224.872007.03.07 03:18224.700.000.000.0051.55
49742722007.03.07 02:42buy0.20gbpjpy224.74222.57225.062007.03.07 03:18224.680.000.000.00-10.31
49742082007.03.07 02:39buy0.10gbpjpy224.95222.60225.272007.03.07 03:18224.700.000.000.00-21.48
49747302007.03.07 03:18sell0.40gbpjpy224.71226.70224.392007.03.07 04:23224.390.000.000.00110.01
49745802007.03.07 03:03sell0.20gbpjpy224.52226.69224.202007.03.07 04:24224.380.000.000.0024.06
49745482007.03.07 03:01sell0.10gbpjpy224.33226.68224.012007.03.07 04:24224.390.000.000.00-5.16
49753042007.03.07 04:25buy0.80gbpjpy224.17222.36224.492007.03.07 04:31224.490.000.000.00219.96
49752722007.03.07 04:24buy0.40gbpjpy224.37222.38224.692007.03.07 04:31224.530.000.000.0054.98
49752082007.03.07 04:16buy0.20gbpjpy224.56222.39224.882007.03.07 04:31224.570.000.000.001.72
49747392007.03.07 03:18buy0.10gbpjpy224.75222.40225.072007.03.07 04:31224.590.000.000.00-13.74
49754652007.03.07 04:31buy0.10gbpjpy224.69222.34225.012007.03.07 05:36225.010.000.000.0027.45
49761252007.03.07 05:37sell1.60gbpjpy225.10226.73224.782007.03.07 05:43224.780.000.000.00439.59
49755962007.03.07 04:36sell0.80gbpjpy224.90226.71224.582007.03.07 05:43224.790.000.000.0075.56
49754752007.03.07 04:32sell0.40gbpjpy224.71226.70224.392007.03.07 05:43224.770.000.000.00-20.61
49754542007.03.07 04:31sell0.20gbpjpy224.52226.69224.202007.03.07 05:43224.770.000.000.00-42.93
49752702007.03.07 04:24sell0.10gbpjpy224.30226.65223.982007.03.07 05:44224.770.000.000.00-40.36
49762342007.03.07 05:44sell0.10gbpjpy224.64226.99224.322007.03.07 06:11224.320.000.000.0027.50
49766962007.03.07 06:10buy1.60gbpjpy224.35222.72224.672007.03.07 07:46224.670.000.000.00439.79
49763902007.03.07 05:58buy0.80gbpjpy224.53222.72224.852007.03.07 07:46224.670.000.000.0096.19
49762382007.03.07 05:44buy0.40gbpjpy224.73222.74225.052007.03.07 07:46224.680.000.000.00-17.18
49761992007.03.07 05:41buy0.20gbpjpy224.93222.76225.252007.03.07 07:46224.610.000.000.00-54.99
49761192007.03.07 05:36buy0.10gbpjpy225.11222.76225.432007.03.07 07:46224.650.000.000.00-39.52
49782972007.03.07 08:14buy0.20gbpjpy224.53222.36224.852007.03.07 08:41224.850.000.000.0054.98
49778012007.03.07 07:46buy0.10gbpjpy224.71222.36225.032007.03.07 08:41224.850.000.000.0012.03
49787242007.03.07 08:41sell0.80gbpjpy224.84226.65224.522007.03.07 10:14224.520.000.000.00219.82
49777142007.03.07 07:41sell0.40gbpjpy224.65226.64224.332007.03.07 10:14224.520.000.000.0044.65
49773972007.03.07 07:07sell0.20gbpjpy224.46226.63224.142007.03.07 10:14224.520.000.000.00-10.30
49767852007.03.07 06:11sell0.10gbpjpy224.25226.60223.932007.03.07 10:14224.500.000.000.00-21.47
49801942007.03.07 10:23buy0.80gbpjpy224.39222.58224.712007.03.07 10:59224.710.000.000.00219.78
49791402007.03.07 09:04buy0.40gbpjpy224.57222.58224.892007.03.07 10:59224.700.000.000.0044.64
49789092007.03.07 08:50buy0.20gbpjpy224.75222.58225.072007.03.07 10:59224.700.000.000.00-8.58
49787392007.03.07 08:41buy0.10gbpjpy224.93222.58225.252007.03.07 10:59224.720.000.000.00-18.02
49807092007.03.07 11:09sell0.40gbpjpy224.77226.76224.452007.03.07 12:34224.450.000.000.00109.97
49804162007.03.07 10:42sell0.20gbpjpy224.59226.76224.272007.03.07 12:34224.450.000.000.0024.05
49800942007.03.07 10:14sell0.10gbpjpy224.41226.76224.092007.03.07 12:34224.430.000.000.00-1.72
49816142007.03.07 12:34buy0.40gbpjpy224.40222.41224.722007.03.07 16:18224.720.000.000.00110.00
49814872007.03.07 12:22buy0.20gbpjpy224.59222.42224.912007.03.07 16:18224.710.000.000.0020.62
49806102007.03.07 11:00buy0.10gbpjpy224.77222.42225.092007.03.07 16:18224.720.000.000.00-4.30
49848422007.03.07 16:18buy0.10gbpjpy224.78222.43225.102007.03.07 16:36225.100.000.000.0027.46
49852312007.03.07 16:36sell1.60gbpjpy225.09226.72224.772007.03.07 17:33224.770.000.000.00439.82
49852382007.03.07 16:36sell0.10gbpjpy225.08227.43224.762007.03.07 17:33224.760.000.000.0027.49
49849092007.03.07 16:21sell0.80gbpjpy224.91226.72224.592007.03.07 17:33224.740.000.000.00116.85
49848132007.03.07 16:18sell0.40gbpjpy224.71226.70224.392007.03.07 17:33224.740.000.000.00-10.31
49817792007.03.07 12:52sell0.20gbpjpy224.53226.70224.212007.03.07 17:34224.710.000.000.00-30.93
49816112007.03.07 12:34sell0.10gbpjpy224.34226.69224.022007.03.07 17:34224.730.000.000.00-33.50
49862472007.03.07 17:47buy0.20gbpjpy224.56222.39224.882007.03.07 19:57224.880.000.000.0054.98
49861092007.03.07 17:34buy0.10gbpjpy224.75222.40225.072007.03.07 19:58224.900.000.000.0012.89
49887572007.03.07 21:08sell0.40gbpjpy225.05227.04224.732007.03.07 21:50224.730.000.000.00110.14
49876982007.03.07 19:57sell0.20gbpjpy224.87227.04224.552007.03.07 21:51224.620.000.000.0043.05
49861122007.03.07 17:34sell0.10gbpjpy224.68227.03224.362007.03.07 21:51224.610.000.000.006.03
49891702007.03.07 21:51sell0.10gbpjpy224.57226.92224.252007.03.07 23:01224.250.000.00-8.1427.58
49903582007.03.07 23:49buy3.20gbpjpy223.32221.87223.642007.03.07 23:58223.640.000.000.00884.05
49902032007.03.07 23:37buy1.60gbpjpy223.50221.87223.822007.03.07 23:58223.620.000.000.00165.74
49901672007.03.07 23:37buy0.80gbpjpy223.69221.88224.012007.03.07 23:59223.620.000.000.00-48.34
49900572007.03.07 23:34buy0.40gbpjpy223.91221.92224.232007.03.07 23:59223.620.000.000.00-100.14
49900152007.03.07 23:31buy0.20gbpjpy224.09221.92224.412007.03.07 23:59223.600.000.000.00-84.61
49897952007.03.07 23:01buy0.10gbpjpy224.27221.92224.592007.03.08 00:00223.620.000.000.00-56.11
49907982007.03.08 00:14buy25.00gbpjpy223.18222.07223.642007.03.08 02:07223.640.000.000.009 924.92
49906982007.03.08 00:08buy0.40gbpjpy223.35221.36223.672007.03.08 02:07223.670.000.000.00110.47
49906892007.03.08 00:08buy0.20gbpjpy223.53221.36223.852007.03.08 02:08223.680.000.000.0025.88
49905482007.03.08 00:00buy0.10gbpjpy223.72221.37224.042007.03.08 02:08223.710.000.000.00-0.86
49902432007.03.07 23:40buy25.60gbpjpy223.42222.51223.742007.03.08 02:08223.740.000.000.007 069.38
49901742007.03.07 23:37buy12.80gbpjpy223.60222.51223.922007.03.08 02:08223.760.000.000.001 767.04
49900872007.03.07 23:34buy6.40gbpjpy223.78222.51224.102007.03.08 02:08223.730.000.000.00-276.10
49900332007.03.07 23:32buy3.20gbpjpy224.01222.56224.332007.03.08 02:09223.750.000.000.00-717.92
49897892007.03.07 23:01buy1.60gbpjpy224.23222.60224.552007.03.08 02:09223.720.000.000.00-704.18
49892322007.03.07 21:57buy0.80gbpjpy224.44222.63224.762007.03.08 02:09223.700.000.0039.26-510.92
49891522007.03.07 21:50buy0.40gbpjpy224.62222.63224.942007.03.08 02:09223.700.000.0019.63-317.59
49878412007.03.07 20:07buy0.20gbpjpy224.81222.64225.132007.03.08 02:10223.680.000.009.82-195.04
49877012007.03.07 19:58buy0.10gbpjpy224.99222.64225.312007.03.08 02:10223.720.000.004.91-109.61
49924312007.03.08 02:17buy0.20gbpjpy223.63221.46223.952007.03.08 03:37223.950.000.000.0055.18
49922942007.03.08 02:08buy0.10gbpjpy223.81221.46224.132007.03.08 03:38223.950.000.000.0012.07
49931742007.03.08 03:38buy0.10gbpjpy224.05221.70224.372007.03.08 04:07224.370.000.000.0027.55
49941502007.03.08 04:50sell0.80gbpjpy225.09226.90224.772007.03.08 04:53224.770.000.000.00219.89
49941202007.03.08 04:49sell0.40gbpjpy224.81226.80224.492007.03.08 04:54224.810.000.000.000.00
49936012007.03.08 04:08sell0.20gbpjpy224.60226.77224.282007.03.08 04:54224.770.000.000.00-29.21
49935612007.03.08 04:07sell0.10gbpjpy224.38226.73224.062007.03.08 04:54224.790.000.000.00-35.21
49941412007.03.08 04:50sell6.40gbpjpy225.02226.29224.702007.03.08 04:57224.700.000.000.001 759.45
49941062007.03.08 04:49sell3.20gbpjpy224.77226.22224.452007.03.08 04:57224.710.000.000.00164.95
49935862007.03.08 04:08sell1.60gbpjpy224.54226.17224.222007.03.08 04:57224.710.000.000.00-233.66
49934212007.03.08 03:59sell0.80gbpjpy224.31226.12223.992007.03.08 04:58224.770.000.000.00-316.10
49932842007.03.08 03:48sell0.40gbpjpy224.12226.11223.802007.03.08 04:58224.720.000.000.00-206.15
49925812007.03.08 02:32sell0.20gbpjpy223.92226.09223.602007.03.08 04:58224.740.000.000.00-140.88
49923212007.03.08 02:10sell0.10gbpjpy223.73226.08223.412007.03.08 04:58224.700.000.000.00-83.33
49942522007.03.08 04:59buy0.10gbpjpy224.72222.37225.042007.03.08 05:45225.040.000.000.0027.46
49947832007.03.08 05:48buy0.20gbpjpy224.87222.70225.192007.03.08 06:02225.190.000.000.0054.92
49947582007.03.08 05:45buy0.10gbpjpy225.07222.72225.392007.03.08 06:02225.320.000.000.0021.45
49949192007.03.08 06:02buy0.10gbpjpy225.37223.02225.692007.03.08 06:43225.690.000.000.0027.42
49955422007.03.08 06:49sell3.20gbpjpy225.77227.22225.452007.03.08 08:09225.450.000.000.00877.91
49950062007.03.08 06:05sell1.60gbpjpy225.57227.20225.252007.03.08 08:10225.440.000.000.00178.34
49949242007.03.08 06:03sell0.80gbpjpy225.37227.18225.052007.03.08 08:10225.440.000.000.00-48.02
49948862007.03.08 06:02sell0.40gbpjpy225.09227.08224.772007.03.08 08:10225.420.000.000.00-113.18
49947252007.03.08 05:41sell0.20gbpjpy224.90227.07224.582007.03.08 08:10225.400.000.000.00-85.76
49942022007.03.08 04:54sell0.10gbpjpy224.72227.07224.402007.03.08 08:11225.420.000.000.00-60.03
49964352007.03.08 08:10buy0.40gbpjpy225.38223.39225.702007.03.08 09:22225.700.000.000.00109.63
49957312007.03.08 06:58buy0.20gbpjpy225.57223.40225.892007.03.08 09:22225.700.000.000.0022.26
49954722007.03.08 06:43buy0.10gbpjpy225.76223.41226.082007.03.08 09:22225.710.000.000.00-4.28
49978612007.03.08 09:47buy0.20gbpjpy225.56223.39225.882007.03.08 10:38225.880.000.000.0054.79
49974562007.03.08 09:22buy0.10gbpjpy225.76223.41226.082007.03.08 10:39225.890.000.000.0011.13
49985812007.03.08 10:44sell1.60gbpjpy226.13227.76225.812007.03.08 11:24225.810.000.000.00438.43
49985012007.03.08 10:39sell0.80gbpjpy225.94227.75225.622007.03.08 11:24225.810.000.000.0089.06
49974532007.03.08 09:22sell0.40gbpjpy225.74227.73225.422007.03.08 11:24225.830.000.000.00-30.83
49973862007.03.08 09:19sell0.20gbpjpy225.55227.72225.232007.03.08 11:24225.860.000.000.00-53.09
49964432007.03.08 08:11sell0.10gbpjpy225.36227.71225.042007.03.08 11:25225.880.000.000.00-44.52
49984962007.03.08 10:39buy0.10gbpjpy225.99223.64226.312007.03.08 12:00226.310.000.000.0027.36
49993922007.03.08 12:00buy0.10gbpjpy226.38224.03226.702007.03.08 12:07226.700.000.000.0027.32
49995362007.03.08 12:07sell3.20gbpjpy226.76228.21226.442007.03.08 12:18226.440.000.000.00874.61
49994932007.03.08 12:04sell1.60gbpjpy226.56228.19226.242007.03.08 12:19226.470.000.000.00122.97
49994272007.03.08 12:02sell0.80gbpjpy226.38228.19226.062007.03.08 12:19226.490.000.000.00-75.15
49992922007.03.08 11:54sell0.40gbpjpy226.19228.18225.872007.03.08 12:19226.540.000.000.00-119.55
49990912007.03.08 11:35sell0.20gbpjpy226.00228.17225.682007.03.08 12:19226.540.000.000.00-92.22
49990092007.03.08 11:25sell0.10gbpjpy225.81228.16225.492007.03.08 12:19226.560.000.000.00-64.03
49997152007.03.08 12:20sell0.10gbpjpy226.51228.86226.192007.03.08 13:18226.190.000.000.0027.32
50005402007.03.08 13:18sell0.10gbpjpy226.09228.44225.772007.03.08 13:46225.770.000.000.0027.36
50011102007.03.08 13:47buy6.40gbpjpy225.64224.37225.962007.03.08 14:11225.960.000.000.001 749.23
50010402007.03.08 13:46buy3.20gbpjpy225.82224.37226.142007.03.08 14:11225.940.000.000.00327.98
50008332007.03.08 13:32buy1.60gbpjpy226.01224.38226.332007.03.08 14:11225.950.000.000.00-81.99
50005372007.03.08 13:18buy0.80gbpjpy226.19224.38226.512007.03.08 14:11226.010.000.000.00-122.94
50000062007.03.08 12:51buy0.40gbpjpy226.43224.39226.702007.03.08 14:11226.030.000.000.00-136.60
49996652007.03.08 12:16buy0.20gbpjpy226.57224.40226.892007.03.08 14:12226.030.000.000.00-92.21
49995332007.03.08 12:07buy0.10gbpjpy226.77224.42227.092007.03.08 14:12225.980.000.000.00-67.45
50018272007.03.08 14:28buy0.20gbpjpy225.87223.70226.192007.03.08 15:20226.190.000.000.0054.57
50015812007.03.08 14:12buy0.10gbpjpy226.05223.70226.372007.03.08 15:20226.170.000.000.0010.23
50049502007.03.08 17:09sell3.20gbpjpy226.61228.06226.292007.03.08 18:12226.290.000.000.00872.90
50043942007.03.08 16:25sell1.60gbpjpy226.43228.06226.112007.03.08 18:12226.280.000.000.00204.59
50034642007.03.08 15:23sell0.80gbpjpy226.24228.05225.922007.03.08 18:12226.310.000.000.00-47.73
50016772007.03.08 14:18sell0.40gbpjpy226.06228.05225.742007.03.08 18:12226.330.000.000.00-92.05
50015592007.03.08 14:10sell0.20gbpjpy225.88228.05225.562007.03.08 18:12226.290.000.000.00-69.91
50010452007.03.08 13:46sell0.10gbpjpy225.70228.05225.382007.03.08 18:12226.300.000.000.00-51.15
50048842007.03.08 17:04sell0.40gbpjpy226.56228.55226.242007.03.08 18:30226.240.000.000.00109.15
50042612007.03.08 16:13sell0.20gbpjpy226.37228.54226.052007.03.08 18:30226.250.000.000.0020.46
50033532007.03.08 15:20sell0.10gbpjpy226.19228.54225.872007.03.08 18:30226.230.000.000.00-3.42
50066682007.03.08 19:35sell0.20gbpjpy226.30228.47225.982007.03.08 20:31225.980.000.000.0054.65
50059372007.03.08 18:30sell0.10gbpjpy226.11228.46225.792007.03.08 20:32225.980.000.000.0011.10
50079022007.03.08 20:47sell0.20gbpjpy226.11228.28225.792007.03.08 21:17225.790.000.000.0054.67
50074842007.03.08 20:32sell0.10gbpjpy225.93228.28225.612007.03.08 21:18225.740.000.000.0016.24
50083692007.03.08 21:18buy0.80gbpjpy225.76223.95226.082007.03.08 23:22226.080.000.0012.97218.41
50077132007.03.08 20:38buy0.40gbpjpy225.94223.95226.262007.03.08 23:22226.090.000.006.4851.19
50059862007.03.08 18:34buy0.20gbpjpy226.14223.97226.462007.03.08 23:22226.210.000.003.2411.94
50057732007.03.08 18:13buy0.10gbpjpy226.32223.97226.642007.03.08 23:22226.190.000.001.62-11.09
  0.00 0.00 387.68 69 995.10
Closed P/L: 70 382.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
50083752007.03.08 21:18sell0.10gbpjpy225.71228.06225.39 226.060.000.00-2.69-29.87
50085352007.03.08 21:31sell0.20gbpjpy225.90228.07225.58 226.060.000.00-5.37-27.31
50093772007.03.08 23:22sell0.40gbpjpy226.11228.10225.79 226.060.000.000.0017.07
50093942007.03.08 23:23buy0.10gbpjpy226.21223.86226.53 225.990.000.000.00-18.77
50094512007.03.08 23:29buy0.20gbpjpy226.03223.86226.35 225.990.000.000.00-6.83
  0.00 0.00 -8.06 -65.71
 Floating P/L: -73.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 70 382.78 Floating P/L: -73.77 Margin: 385.79
Balance: 120 382.78 Equity: 120 309.01 Free Margin: 119 923.22