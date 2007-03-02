MIG Investments SA
|Account: 176534
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2007 March 9, 00:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4909218
|2007.03.02 12:22
|balance
|Deposit
|50 000.00
|4909226
|2007.03.02 12:23
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.54
|230.89
|228.22
|2007.03.02 12:58
|228.22
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|4910187
|2007.03.02 12:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.15
|230.50
|227.83
|2007.03.02 13:11
|227.83
|0.00
|0.00
|0.00
|27.34
|4910493
|2007.03.02 13:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.76
|230.11
|227.44
|2007.03.02 13:13
|227.44
|0.00
|0.00
|0.00
|27.37
|4910664
|2007.03.02 13:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.56
|229.73
|227.24
|2007.03.02 13:26
|227.24
|0.00
|0.00
|0.00
|54.75
|4910620
|2007.03.02 13:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.37
|229.72
|227.05
|2007.03.02 13:26
|227.23
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|4911057
|2007.03.02 13:26
|buy
|12.80
|gbpjpy
|227.25
|226.16
|227.57
|2007.03.02 13:37
|227.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3 499.06
|4910616
|2007.03.02 13:13
|buy
|6.40
|gbpjpy
|227.45
|226.18
|227.77
|2007.03.02 13:37
|227.54
|0.00
|0.00
|0.00
|492.10
|4910522
|2007.03.02 13:12
|buy
|3.20
|gbpjpy
|227.64
|226.19
|227.96
|2007.03.02 13:37
|227.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.75
|4910490
|2007.03.02 13:11
|buy
|1.60
|gbpjpy
|227.83
|226.20
|228.15
|2007.03.02 13:37
|227.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-410.16
|4910329
|2007.03.02 13:04
|buy
|0.80
|gbpjpy
|228.04
|226.23
|228.36
|2007.03.02 13:38
|227.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.77
|4910057
|2007.03.02 12:52
|buy
|0.40
|gbpjpy
|228.26
|226.27
|228.58
|2007.03.02 13:38
|227.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.51
|4909696
|2007.03.02 12:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|228.45
|226.28
|228.77
|2007.03.02 13:38
|227.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.50
|4909229
|2007.03.02 12:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.63
|226.28
|228.95
|2007.03.02 13:38
|227.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.41
|4911440
|2007.03.02 13:40
|sell
|0.80
|gbpjpy
|227.82
|229.63
|227.50
|2007.03.02 14:11
|227.50
|0.00
|0.00
|0.00
|218.87
|4911391
|2007.03.02 13:38
|sell
|0.40
|gbpjpy
|227.60
|229.59
|227.28
|2007.03.02 14:11
|227.49
|0.00
|0.00
|0.00
|37.62
|4911246
|2007.03.02 13:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.41
|229.58
|227.09
|2007.03.02 14:11
|227.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.69
|4911079
|2007.03.02 13:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.21
|229.56
|226.89
|2007.03.02 14:11
|227.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.23
|4912182
|2007.03.02 14:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.45
|229.80
|227.13
|2007.03.02 14:24
|227.13
|0.00
|0.00
|0.00
|27.38
|4912821
|2007.03.02 14:32
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.21
|229.38
|226.89
|2007.03.02 14:47
|226.89
|0.00
|0.00
|0.00
|54.81
|4912528
|2007.03.02 14:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.03
|229.38
|226.71
|2007.03.02 14:47
|226.90
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|4913088
|2007.03.02 14:44
|buy
|1.60
|gbpjpy
|226.98
|225.35
|227.30
|2007.03.02 15:06
|227.30
|0.00
|0.00
|0.00
|437.57
|4912516
|2007.03.02 14:24
|buy
|0.80
|gbpjpy
|227.16
|225.35
|227.48
|2007.03.02 15:06
|227.31
|0.00
|0.00
|0.00
|102.54
|4912418
|2007.03.02 14:22
|buy
|0.40
|gbpjpy
|227.34
|225.35
|227.66
|2007.03.02 15:06
|227.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.25
|4912169
|2007.03.02 14:11
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.54
|225.37
|227.86
|2007.03.02 15:06
|227.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.44
|4911408
|2007.03.02 13:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.72
|225.37
|228.04
|2007.03.02 15:06
|227.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.33
|4914008
|2007.03.02 15:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.20
|225.03
|227.52
|2007.03.02 15:34
|227.52
|0.00
|0.00
|0.00
|54.65
|4913863
|2007.03.02 15:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.39
|225.04
|227.71
|2007.03.02 15:34
|227.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|4914734
|2007.03.02 15:41
|sell
|3.20
|gbpjpy
|227.75
|229.20
|227.43
|2007.03.02 16:00
|227.43
|0.00
|0.00
|0.00
|875.21
|4914540
|2007.03.02 15:35
|sell
|1.60
|gbpjpy
|227.57
|229.20
|227.25
|2007.03.02 16:00
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|123.08
|4913905
|2007.03.02 15:07
|sell
|0.80
|gbpjpy
|227.36
|229.22
|227.09
|2007.03.02 16:00
|227.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.56
|4913839
|2007.03.02 15:05
|sell
|0.40
|gbpjpy
|227.23
|229.22
|226.91
|2007.03.02 16:00
|227.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|4913266
|2007.03.02 14:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.02
|229.19
|226.70
|2007.03.02 16:00
|227.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.18
|4913244
|2007.03.02 14:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.83
|229.18
|226.51
|2007.03.02 16:00
|227.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.25
|4915276
|2007.03.02 16:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.44
|225.27
|227.76
|2007.03.02 16:06
|227.76
|0.00
|0.00
|0.00
|54.66
|4914536
|2007.03.02 15:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.62
|225.27
|227.94
|2007.03.02 16:06
|227.76
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|4915410
|2007.03.02 16:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.79
|225.44
|228.11
|2007.03.02 16:12
|228.11
|0.00
|0.00
|0.00
|27.28
|4915629
|2007.03.02 16:12
|sell
|0.80
|gbpjpy
|227.99
|229.80
|227.67
|2007.03.02 16:28
|227.67
|0.00
|0.00
|0.00
|218.57
|4915414
|2007.03.02 16:07
|sell
|0.40
|gbpjpy
|227.81
|229.80
|227.49
|2007.03.02 16:28
|227.66
|0.00
|0.00
|0.00
|51.23
|4915348
|2007.03.02 16:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.63
|229.80
|227.31
|2007.03.02 16:28
|227.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|4915245
|2007.03.02 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.45
|229.80
|227.13
|2007.03.02 16:28
|227.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.49
|4916396
|2007.03.02 16:47
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.78
|229.95
|227.46
|2007.03.02 17:48
|227.46
|0.00
|0.00
|0.00
|54.73
|4916028
|2007.03.02 16:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.60
|229.95
|227.28
|2007.03.02 17:48
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|10.27
|4918772
|2007.03.02 19:30
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.72
|224.91
|227.04
|2007.03.02 21:39
|227.04
|0.00
|0.00
|0.00
|219.16
|4918358
|2007.03.02 18:29
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.92
|224.93
|227.24
|2007.03.02 21:40
|227.03
|0.00
|0.00
|0.00
|37.66
|4918432
|2007.03.02 18:32
|buy
|6.40
|gbpjpy
|226.77
|225.50
|227.09
|2007.03.02 21:40
|227.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1 753.12
|4918344
|2007.03.02 18:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.11
|224.94
|227.43
|2007.03.02 21:40
|227.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.27
|4918254
|2007.03.02 18:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.30
|224.95
|227.62
|2007.03.02 21:40
|227.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|4918412
|2007.03.02 18:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.82
|224.65
|227.14
|2007.03.02 21:40
|227.14
|0.00
|0.00
|0.00
|54.77
|4919959
|2007.03.02 21:40
|sell
|0.40
|gbpjpy
|227.13
|229.12
|226.81
|2007.03.04 23:18
|226.81
|0.00
|0.00
|-10.79
|109.62
|4919922
|2007.03.02 21:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.93
|229.10
|226.61
|2007.03.05 00:11
|226.61
|0.00
|0.00
|-5.39
|54.92
|4919776
|2007.03.02 21:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.73
|229.08
|226.41
|2007.03.05 00:19
|226.41
|0.00
|0.00
|-2.70
|27.47
|4918609
|2007.03.02 19:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9440
|1.9675
|1.9408
|2007.03.05 00:30
|1.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4916005
|2007.03.02 16:27
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.72
|225.55
|228.04
|2007.03.05 00:30
|225.55
|0.00
|0.00
|3.25
|-373.33
|4915853
|2007.03.02 16:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.90
|225.55
|228.22
|2007.03.05 00:30
|225.55
|0.00
|0.00
|1.63
|-202.15
|4917629
|2007.03.02 17:49
|buy
|0.80
|gbpjpy
|227.35
|225.54
|227.67
|2007.03.05 00:30
|225.54
|0.00
|0.00
|13.01
|-1 245.59
|4916642
|2007.03.02 17:00
|buy
|0.40
|gbpjpy
|227.53
|225.54
|227.85
|2007.03.05 00:30
|225.54
|0.00
|0.00
|6.51
|-684.73
|4918350
|2007.03.02 18:28
|buy
|3.20
|gbpjpy
|226.96
|225.51
|227.28
|2007.03.05 00:30
|225.51
|0.00
|0.00
|52.04
|-3 991.40
|4918316
|2007.03.02 18:27
|buy
|1.60
|gbpjpy
|227.15
|225.52
|227.47
|2007.03.05 00:30
|225.52
|0.00
|0.00
|26.02
|-2 243.44
|4919786
|2007.03.02 21:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9669
|1.9402
|2007.03.05 00:32
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4919961
|2007.03.02 21:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.20
|224.85
|227.52
|2007.03.05 00:49
|224.85
|0.00
|0.00
|1.63
|-202.31
|4920055
|2007.03.02 22:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.01
|224.84
|227.33
|2007.03.05 00:49
|224.84
|0.00
|0.00
|3.25
|-373.62
|4918362
|2007.03.02 18:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.00
|224.65
|227.32
|2007.03.05 00:50
|224.65
|0.00
|0.00
|1.63
|-202.41
|4918612
|2007.03.02 19:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9207
|1.9474
|2007.03.05 03:02
|1.9261
|0.00
|0.00
|-0.10
|-181.00
|4927414
|2007.03.05 03:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|220.89
|223.56
|2007.03.05 03:20
|223.56
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|4927865
|2007.03.05 03:27
|sell
|0.80
|gbpjpy
|223.77
|225.58
|223.45
|2007.03.05 03:38
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|220.87
|4927710
|2007.03.05 03:21
|sell
|0.40
|gbpjpy
|223.57
|225.56
|223.25
|2007.03.05 03:39
|223.47
|0.00
|0.00
|0.00
|34.51
|4927590
|2007.03.05 03:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.36
|225.53
|223.04
|2007.03.05 03:39
|223.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|4927419
|2007.03.05 03:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.17
|225.52
|222.85
|2007.03.05 03:39
|223.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.19
|4927416
|2007.03.05 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9265
|1.9030
|1.9297
|2007.03.05 04:09
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4928061
|2007.03.05 03:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.49
|225.84
|223.17
|2007.03.05 05:27
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|27.68
|4929592
|2007.03.05 05:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.08
|225.43
|222.76
|2007.03.05 05:40
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|27.71
|4929704
|2007.03.05 05:31
|buy
|1.60
|gbpjpy
|222.85
|221.22
|223.17
|2007.03.05 05:56
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|442.63
|4929631
|2007.03.05 05:29
|buy
|0.80
|gbpjpy
|223.04
|221.23
|223.36
|2007.03.05 05:56
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|159.05
|4930010
|2007.03.05 05:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9279
|1.9062
|1.9311
|2007.03.05 05:56
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|4928928
|2007.03.05 04:41
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.22
|221.23
|223.54
|2007.03.05 05:56
|223.41
|0.00
|0.00
|0.00
|65.68
|4928535
|2007.03.05 04:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9300
|1.9065
|1.9332
|2007.03.05 05:56
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4928185
|2007.03.05 03:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.42
|221.25
|223.74
|2007.03.05 05:56
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|4927702
|2007.03.05 03:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.61
|221.26
|223.93
|2007.03.05 05:57
|223.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.97
|4930461
|2007.03.05 06:03
|sell
|1.60
|gbpjpy
|223.56
|225.19
|223.24
|2007.03.05 06:12
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|442.41
|4930250
|2007.03.05 05:56
|sell
|0.80
|gbpjpy
|223.38
|225.19
|223.06
|2007.03.05 06:12
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|82.96
|4930429
|2007.03.05 06:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9318
|1.9499
|1.9286
|2007.03.05 06:12
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|4930161
|2007.03.05 05:51
|sell
|0.40
|gbpjpy
|223.11
|225.10
|222.79
|2007.03.05 06:12
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.93
|4928944
|2007.03.05 04:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9299
|1.9498
|1.9267
|2007.03.05 06:13
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|4930065
|2007.03.05 05:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.93
|225.10
|222.61
|2007.03.05 06:13
|223.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|4929891
|2007.03.05 05:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.73
|225.08
|222.41
|2007.03.05 06:13
|223.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.34
|4927806
|2007.03.05 03:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9281
|1.9498
|1.9249
|2007.03.05 06:13
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4927412
|2007.03.05 03:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9263
|1.9498
|1.9231
|2007.03.05 06:13
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|4931282
|2007.03.05 06:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.33
|225.50
|223.01
|2007.03.05 06:52
|223.01
|0.00
|0.00
|0.00
|55.40
|4930709
|2007.03.05 06:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.15
|225.50
|222.83
|2007.03.05 06:52
|223.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|4930300
|2007.03.05 05:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|1.9547
|1.9280
|2007.03.05 07:19
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4930760
|2007.03.05 06:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9295
|1.9060
|1.9327
|2007.03.05 07:19
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4931748
|2007.03.05 07:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.17
|225.34
|222.85
|2007.03.05 07:31
|222.85
|0.00
|0.00
|0.00
|55.33
|4932300
|2007.03.05 07:41
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.14
|225.31
|222.82
|2007.03.05 07:55
|222.82
|0.00
|0.00
|0.00
|55.36
|4931510
|2007.03.05 06:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.95
|225.30
|222.63
|2007.03.05 07:56
|222.83
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|4932625
|2007.03.05 07:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.70
|225.05
|222.38
|2007.03.05 08:10
|222.38
|0.00
|0.00
|0.00
|27.71
|4933106
|2007.03.05 08:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.24
|224.59
|221.92
|2007.03.05 08:13
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|4933271
|2007.03.05 08:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.83
|224.18
|221.51
|2007.03.05 08:18
|221.51
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|4933531
|2007.03.05 08:19
|buy
|25.60
|gbpjpy
|221.64
|220.73
|221.96
|2007.03.05 08:22
|221.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7 099.40
|4933260
|2007.03.05 08:13
|buy
|12.80
|gbpjpy
|222.06
|220.97
|222.38
|2007.03.05 08:23
|221.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-998.36
|4933116
|2007.03.05 08:10
|buy
|6.40
|gbpjpy
|222.27
|221.00
|222.59
|2007.03.05 08:23
|221.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 608.32
|4933083
|2007.03.05 08:10
|buy
|3.20
|gbpjpy
|222.50
|221.05
|222.82
|2007.03.05 08:23
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 386.24
|4932996
|2007.03.05 08:05
|buy
|1.60
|gbpjpy
|222.68
|221.05
|223.00
|2007.03.05 08:23
|222.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-900.83
|4932127
|2007.03.05 07:31
|buy
|0.80
|gbpjpy
|222.86
|221.05
|223.18
|2007.03.05 08:23
|222.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-589.10
|4931495
|2007.03.05 06:51
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.05
|221.06
|223.37
|2007.03.05 08:23
|222.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-346.50
|4930656
|2007.03.05 06:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.26
|221.09
|223.58
|2007.03.05 08:24
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.90
|4930301
|2007.03.05 05:57
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.51
|221.16
|223.83
|2007.03.05 08:24
|222.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.22
|4933963
|2007.03.05 08:30
|buy
|0.40
|gbpjpy
|221.72
|219.73
|222.04
|2007.03.05 08:38
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|110.91
|4933810
|2007.03.05 08:26
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.90
|219.73
|222.22
|2007.03.05 08:38
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|24.27
|4933735
|2007.03.05 08:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.08
|219.73
|222.40
|2007.03.05 08:38
|221.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|4933695
|2007.03.05 08:23
|sell
|0.80
|gbpjpy
|222.00
|223.81
|221.68
|2007.03.05 08:57
|221.68
|0.00
|0.00
|0.00
|222.15
|4933633
|2007.03.05 08:21
|sell
|0.40
|gbpjpy
|221.80
|223.79
|221.48
|2007.03.05 08:58
|221.67
|0.00
|0.00
|0.00
|45.12
|4933555
|2007.03.05 08:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.62
|223.79
|221.30
|2007.03.05 08:58
|221.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|4933495
|2007.03.05 08:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.43
|223.78
|221.11
|2007.03.05 08:58
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.28
|4934720
|2007.03.05 08:56
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.82
|219.65
|222.14
|2007.03.05 09:32
|222.14
|0.00
|0.00
|0.00
|55.39
|4934268
|2007.03.05 08:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.02
|219.67
|222.34
|2007.03.05 09:33
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|4935706
|2007.03.05 09:37
|sell
|0.80
|gbpjpy
|222.19
|224.00
|221.87
|2007.03.05 09:48
|221.87
|0.00
|0.00
|0.00
|221.78
|4935319
|2007.03.05 09:22
|sell
|0.40
|gbpjpy
|222.01
|224.05
|221.74
|2007.03.05 09:48
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|45.05
|4935201
|2007.03.05 09:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.88
|224.05
|221.56
|2007.03.05 09:48
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4934799
|2007.03.05 08:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.67
|224.02
|221.35
|2007.03.05 09:48
|221.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.87
|4935938
|2007.03.05 09:49
|buy
|0.40
|gbpjpy
|221.76
|219.77
|222.08
|2007.03.05 10:01
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|110.87
|4935850
|2007.03.05 09:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.94
|219.77
|222.26
|2007.03.05 10:01
|222.05
|0.00
|0.00
|0.00
|19.06
|4935629
|2007.03.05 09:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.13
|219.78
|222.45
|2007.03.05 10:02
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|4936263
|2007.03.05 10:02
|sell
|0.40
|gbpjpy
|222.10
|224.09
|221.78
|2007.03.05 10:31
|221.78
|0.00
|0.00
|0.00
|111.02
|4935982
|2007.03.05 09:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.91
|224.08
|221.59
|2007.03.05 10:32
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|24.29
|4935933
|2007.03.05 09:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.72
|224.07
|221.40
|2007.03.05 10:32
|221.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|4937058
|2007.03.05 10:49
|sell
|0.40
|gbpjpy
|222.05
|224.04
|221.73
|2007.03.05 10:57
|221.73
|0.00
|0.00
|0.00
|111.08
|4936969
|2007.03.05 10:43
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.87
|224.04
|221.55
|2007.03.05 10:57
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|26.04
|4936783
|2007.03.05 10:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.68
|224.03
|221.36
|2007.03.05 10:57
|221.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4937465
|2007.03.05 11:05
|buy
|0.80
|gbpjpy
|221.59
|219.78
|221.91
|2007.03.05 12:32
|221.91
|0.00
|0.00
|0.00
|221.69
|4936776
|2007.03.05 10:31
|buy
|0.40
|gbpjpy
|221.79
|219.80
|222.11
|2007.03.05 12:32
|221.91
|0.00
|0.00
|0.00
|41.57
|4936291
|2007.03.05 10:04
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.97
|219.80
|222.29
|2007.03.05 12:32
|221.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|4936257
|2007.03.05 10:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|219.80
|222.47
|2007.03.05 12:32
|221.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.05
|4939304
|2007.03.05 12:40
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.85
|219.68
|222.17
|2007.03.05 13:08
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|55.36
|4939129
|2007.03.05 12:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.03
|219.68
|222.35
|2007.03.05 13:08
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|4940090
|2007.03.05 13:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.26
|224.61
|221.94
|2007.03.05 13:28
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|27.70
|4939992
|2007.03.05 13:08
|sell
|0.80
|gbpjpy
|222.15
|223.96
|221.83
|2007.03.05 13:36
|221.83
|0.00
|0.00
|0.00
|221.66
|4939126
|2007.03.05 12:33
|sell
|0.40
|gbpjpy
|221.97
|223.96
|221.65
|2007.03.05 13:36
|221.82
|0.00
|0.00
|0.00
|51.97
|4937292
|2007.03.05 11:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.77
|223.94
|221.45
|2007.03.05 13:36
|221.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.39
|4937250
|2007.03.05 10:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.59
|223.94
|221.27
|2007.03.05 13:36
|221.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.25
|4941005
|2007.03.05 14:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.99
|224.34
|221.67
|2007.03.05 14:14
|221.67
|0.00
|0.00
|0.00
|27.70
|4933528
|2007.03.05 08:19
|sell
|25.00
|gbpjpy
|221.55
|0.00
|220.24
|2007.03.05 14:15
|221.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3 250.13
|4941473
|2007.03.05 14:14
|buy
|0.80
|gbpjpy
|221.48
|219.67
|221.80
|2007.03.05 14:25
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|221.84
|4941432
|2007.03.05 14:13
|buy
|0.40
|gbpjpy
|221.68
|219.69
|222.00
|2007.03.05 14:26
|221.81
|0.00
|0.00
|0.00
|45.05
|4941296
|2007.03.05 14:10
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.87
|219.70
|222.19
|2007.03.05 14:26
|221.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|4940983
|2007.03.05 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.05
|219.70
|222.37
|2007.03.05 14:26
|221.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.86
|4942050
|2007.03.05 14:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.89
|219.54
|222.21
|2007.03.05 15:35
|222.21
|0.00
|0.00
|0.00
|27.67
|4943161
|2007.03.05 15:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.26
|219.91
|222.58
|2007.03.05 15:44
|222.58
|0.00
|0.00
|0.00
|27.64
|4943534
|2007.03.05 15:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.83
|220.48
|223.15
|2007.03.05 15:52
|223.15
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|4944425
|2007.03.05 16:02
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.82
|220.83
|223.14
|2007.03.05 16:11
|223.14
|0.00
|0.00
|0.00
|110.43
|4944365
|2007.03.05 16:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.00
|220.83
|223.32
|2007.03.05 16:11
|223.15
|0.00
|0.00
|0.00
|25.88
|4943887
|2007.03.05 15:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.19
|220.84
|223.51
|2007.03.05 16:11
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|4944809
|2007.03.05 16:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|220.89
|223.56
|2007.03.05 16:12
|223.56
|0.00
|0.00
|0.00
|27.57
|4944872
|2007.03.05 16:12
|buy
|25.00
|gbpjpy
|223.48
|0.00
|223.68
|2007.03.05 16:13
|223.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4 306.26
|4944937
|2007.03.05 16:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.72
|221.37
|224.04
|2007.03.05 16:43
|223.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.45
|4945875
|2007.03.05 16:38
|buy
|0.80
|gbpjpy
|223.19
|221.38
|223.51
|2007.03.05 16:44
|223.35
|0.00
|0.00
|0.00
|110.37
|4945210
|2007.03.05 16:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.58
|221.36
|223.85
|2007.03.05 16:44
|223.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.66
|4945288
|2007.03.05 16:19
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.38
|221.39
|223.70
|2007.03.05 16:44
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.70
|4944883
|2007.03.05 16:12
|sell
|25.60
|gbpjpy
|223.48
|223.11
|222.45
|2007.03.05 18:51
|223.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8 164.11
|4943867
|2007.03.05 15:51
|sell
|12.80
|gbpjpy
|223.07
|224.16
|220.56
|2007.03.05 18:51
|223.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-441.31
|4943569
|2007.03.05 15:45
|sell
|6.40
|gbpjpy
|222.89
|224.16
|220.56
|2007.03.05 18:52
|223.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 103.35
|4943262
|2007.03.05 15:38
|sell
|3.20
|gbpjpy
|222.53
|223.98
|220.56
|2007.03.05 18:52
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 489.66
|4943194
|2007.03.05 15:36
|sell
|1.60
|gbpjpy
|222.33
|223.96
|222.60
|2007.03.05 18:52
|223.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 048.19
|4943079
|2007.03.05 15:32
|sell
|0.80
|gbpjpy
|222.15
|223.96
|222.60
|2007.03.05 18:52
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-634.43
|4942268
|2007.03.05 14:45
|sell
|0.40
|gbpjpy
|221.97
|223.96
|222.60
|2007.03.05 18:53
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-375.86
|4941801
|2007.03.05 14:25
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.77
|223.94
|222.60
|2007.03.05 18:54
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.69
|4941454
|2007.03.05 14:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.58
|223.93
|222.60
|2007.03.05 18:54
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.43
|4948154
|2007.03.05 18:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.98
|225.33
|222.66
|2007.03.05 19:32
|222.66
|0.00
|0.00
|0.00
|27.62
|4948841
|2007.03.05 20:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.77
|224.94
|222.45
|2007.03.05 22:07
|222.45
|0.00
|0.00
|0.00
|55.29
|4948565
|2007.03.05 19:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.58
|224.93
|222.26
|2007.03.05 22:07
|222.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.83
|4950086
|2007.03.05 22:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.37
|224.72
|222.05
|2007.03.05 22:38
|222.05
|0.00
|0.00
|0.00
|27.68
|4951079
|2007.03.05 23:43
|buy
|25.60
|gbpjpy
|221.49
|220.58
|221.81
|2007.03.06 00:28
|221.81
|0.00
|0.00
|0.00
|7 093.87
|4951083
|2007.03.05 23:43
|buy
|0.40
|gbpjpy
|221.48
|219.49
|221.80
|2007.03.06 00:28
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|110.85
|4950977
|2007.03.05 23:38
|buy
|12.80
|gbpjpy
|221.69
|220.60
|222.01
|2007.03.06 00:28
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1 219.26
|4950646
|2007.03.05 22:52
|buy
|6.40
|gbpjpy
|221.89
|220.62
|222.21
|2007.03.06 00:28
|221.84
|0.00
|0.00
|105.31
|-277.01
|4950330
|2007.03.05 22:30
|buy
|3.20
|gbpjpy
|222.07
|220.62
|222.39
|2007.03.06 00:28
|221.89
|0.00
|0.00
|52.65
|-498.61
|4950131
|2007.03.05 22:17
|buy
|1.60
|gbpjpy
|222.26
|220.63
|222.58
|2007.03.06 00:29
|221.92
|0.00
|0.00
|26.33
|-470.87
|4950991
|2007.03.05 23:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.69
|219.52
|222.01
|2007.03.06 00:29
|222.01
|0.00
|0.00
|0.00
|55.40
|4950019
|2007.03.05 22:07
|buy
|0.80
|gbpjpy
|222.44
|220.63
|222.76
|2007.03.06 00:29
|222.03
|0.00
|0.00
|13.16
|-283.81
|4948562
|2007.03.05 19:32
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.64
|220.65
|222.96
|2007.03.06 00:29
|222.00
|0.00
|0.00
|6.58
|-221.53
|4948334
|2007.03.05 19:13
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.82
|220.65
|223.14
|2007.03.06 00:29
|221.95
|0.00
|0.00
|3.29
|-150.57
|4948047
|2007.03.05 18:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.01
|220.66
|223.33
|2007.03.06 00:29
|221.97
|0.00
|0.00
|1.65
|-90.00
|4950735
|2007.03.05 23:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.87
|219.52
|222.19
|2007.03.06 00:29
|221.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|4951737
|2007.03.06 00:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.98
|224.33
|221.66
|2007.03.06 00:38
|221.66
|0.00
|0.00
|0.00
|27.73
|4951825
|2007.03.06 00:38
|buy
|0.40
|gbpjpy
|221.71
|219.72
|222.03
|2007.03.06 01:00
|222.03
|0.00
|0.00
|0.00
|110.71
|4951804
|2007.03.06 00:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.90
|219.73
|222.22
|2007.03.06 01:00
|222.05
|0.00
|0.00
|0.00
|25.95
|4951740
|2007.03.06 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.09
|219.74
|222.41
|2007.03.06 01:01
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|4952062
|2007.03.06 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.09
|219.74
|222.41
|2007.03.06 01:05
|222.41
|0.00
|0.00
|0.00
|27.63
|4952183
|2007.03.06 01:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.48
|220.13
|222.80
|2007.03.06 01:32
|222.80
|0.00
|0.00
|0.00
|27.63
|4952909
|2007.03.06 01:35
|sell
|25.60
|gbpjpy
|223.11
|224.02
|222.79
|2007.03.06 01:51
|222.79
|0.00
|0.00
|0.00
|7 071.21
|4952870
|2007.03.06 01:33
|sell
|12.80
|gbpjpy
|222.93
|224.02
|222.61
|2007.03.06 01:51
|222.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1 767.81
|4952835
|2007.03.06 01:32
|sell
|6.40
|gbpjpy
|222.74
|224.01
|222.42
|2007.03.06 01:51
|222.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-331.46
|4952195
|2007.03.06 01:05
|sell
|3.20
|gbpjpy
|222.55
|224.00
|222.23
|2007.03.06 01:51
|222.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-690.49
|4952150
|2007.03.06 01:04
|sell
|1.60
|gbpjpy
|222.36
|223.99
|222.04
|2007.03.06 01:52
|222.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-621.49
|4952106
|2007.03.06 01:03
|sell
|0.80
|gbpjpy
|222.17
|223.98
|221.85
|2007.03.06 01:54
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-407.46
|4952030
|2007.03.06 00:59
|sell
|0.40
|gbpjpy
|221.97
|223.96
|221.65
|2007.03.06 01:54
|222.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.36
|4951956
|2007.03.06 00:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.77
|223.94
|221.45
|2007.03.06 01:54
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.92
|4951828
|2007.03.06 00:38
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.58
|223.93
|221.26
|2007.03.06 01:54
|222.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.58
|4953165
|2007.03.06 01:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.77
|220.42
|223.09
|2007.03.06 02:06
|223.09
|0.00
|0.00
|0.00
|27.57
|4953374
|2007.03.06 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.14
|220.79
|223.46
|2007.03.06 02:14
|223.46
|0.00
|0.00
|0.00
|27.55
|4953625
|2007.03.06 02:21
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.32
|221.15
|223.64
|2007.03.06 02:39
|223.64
|0.00
|0.00
|0.00
|55.07
|4953498
|2007.03.06 02:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.51
|221.16
|223.83
|2007.03.06 02:40
|223.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.75
|4954081
|2007.03.06 03:02
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.29
|221.30
|223.61
|2007.03.06 03:08
|223.61
|0.00
|0.00
|0.00
|110.15
|4953876
|2007.03.06 02:46
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.48
|221.31
|223.80
|2007.03.06 03:08
|223.60
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|4953812
|2007.03.06 02:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|221.31
|223.98
|2007.03.06 03:08
|223.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|4954136
|2007.03.06 03:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.78
|221.43
|224.10
|2007.03.06 03:25
|224.10
|0.00
|0.00
|0.00
|27.48
|4954457
|2007.03.06 03:29
|sell
|25.60
|gbpjpy
|224.45
|225.36
|224.13
|2007.03.06 03:36
|224.13
|0.00
|0.00
|0.00
|7 039.61
|4954429
|2007.03.06 03:28
|sell
|12.80
|gbpjpy
|224.25
|225.34
|223.93
|2007.03.06 03:36
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1 430.05
|4954376
|2007.03.06 03:25
|sell
|6.40
|gbpjpy
|224.07
|225.34
|223.75
|2007.03.06 03:36
|224.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.98
|4954220
|2007.03.06 03:13
|sell
|3.20
|gbpjpy
|223.88
|225.33
|223.56
|2007.03.06 03:36
|224.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-714.90
|4953736
|2007.03.06 02:32
|sell
|1.60
|gbpjpy
|223.54
|225.17
|223.22
|2007.03.06 03:36
|224.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-838.56
|4953480
|2007.03.06 02:13
|sell
|0.80
|gbpjpy
|223.35
|225.16
|223.03
|2007.03.06 03:36
|224.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-563.58
|4953449
|2007.03.06 02:12
|sell
|0.40
|gbpjpy
|223.15
|225.14
|222.83
|2007.03.06 03:37
|224.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.85
|4952875
|2007.03.06 01:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.97
|225.14
|222.65
|2007.03.06 03:37
|224.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.78
|4952860
|2007.03.06 01:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.79
|225.14
|222.47
|2007.03.06 03:37
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.29
|4954614
|2007.03.06 03:37
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.07
|221.90
|224.39
|2007.03.06 04:01
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|54.97
|4954382
|2007.03.06 03:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.25
|221.90
|224.57
|2007.03.06 04:01
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|15.46
|4955155
|2007.03.06 04:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.52
|222.17
|224.84
|2007.03.06 05:19
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|27.47
|4955869
|2007.03.06 05:18
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.74
|226.55
|224.42
|2007.03.06 05:54
|224.42
|0.00
|0.00
|0.00
|219.80
|4955182
|2007.03.06 04:03
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.55
|226.54
|224.23
|2007.03.06 05:54
|224.41
|0.00
|0.00
|0.00
|48.08
|4954792
|2007.03.06 03:49
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.33
|226.50
|224.01
|2007.03.06 05:54
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|4954612
|2007.03.06 03:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.02
|226.37
|223.70
|2007.03.06 05:55
|224.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.90
|4956273
|2007.03.06 05:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.23
|226.58
|223.91
|2007.03.06 06:41
|223.91
|0.00
|0.00
|0.00
|27.52
|4956785
|2007.03.06 06:41
|buy
|3.20
|gbpjpy
|223.95
|222.50
|224.27
|2007.03.06 07:04
|224.27
|0.00
|0.00
|0.00
|879.57
|4956512
|2007.03.06 06:10
|buy
|1.60
|gbpjpy
|224.14
|222.51
|224.46
|2007.03.06 07:04
|224.28
|0.00
|0.00
|0.00
|192.39
|4956259
|2007.03.06 05:55
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.32
|222.51
|224.64
|2007.03.06 07:04
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.23
|4956184
|2007.03.06 05:49
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.51
|222.52
|224.83
|2007.03.06 07:05
|224.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.32
|4956078
|2007.03.06 05:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.70
|222.53
|225.02
|2007.03.06 07:05
|224.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.03
|4955901
|2007.03.06 05:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.89
|222.54
|225.21
|2007.03.06 07:05
|224.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.42
|4956998
|2007.03.06 06:59
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.22
|226.21
|223.90
|2007.03.06 07:36
|223.90
|0.00
|0.00
|0.00
|110.08
|4956954
|2007.03.06 06:55
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.04
|226.21
|223.72
|2007.03.06 07:36
|223.93
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|4956796
|2007.03.06 06:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.85
|226.20
|223.53
|2007.03.06 07:36
|223.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|4957528
|2007.03.06 07:36
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.92
|221.93
|224.24
|2007.03.06 08:42
|224.24
|0.00
|0.00
|0.00
|109.97
|4957447
|2007.03.06 07:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.12
|221.95
|224.44
|2007.03.06 08:42
|224.19
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|4957119
|2007.03.06 07:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.30
|221.95
|224.62
|2007.03.06 08:42
|224.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.45
|4959048
|2007.03.06 08:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.30
|221.95
|224.62
|2007.03.06 08:48
|224.62
|0.00
|0.00
|0.00
|27.48
|4959394
|2007.03.06 08:49
|sell
|3.20
|gbpjpy
|224.81
|226.26
|224.49
|2007.03.06 08:53
|224.49
|0.00
|0.00
|0.00
|879.57
|4959303
|2007.03.06 08:47
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.59
|226.22
|224.27
|2007.03.06 08:54
|224.47
|0.00
|0.00
|0.00
|164.92
|4959109
|2007.03.06 08:44
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.41
|226.22
|224.09
|2007.03.06 08:54
|224.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.59
|4958579
|2007.03.06 08:11
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.22
|226.21
|223.90
|2007.03.06 08:54
|224.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.20
|4957781
|2007.03.06 07:46
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.03
|226.20
|223.71
|2007.03.06 08:54
|224.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.89
|4957551
|2007.03.06 07:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.85
|226.20
|223.53
|2007.03.06 08:54
|224.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.69
|4959373
|2007.03.06 08:49
|buy
|10.00
|gbpjpy
|224.77
|224.30
|224.95
|2007.03.06 09:15
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 039.89
|4959582
|2007.03.06 08:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.45
|226.80
|224.13
|2007.03.06 10:11
|224.13
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|4960963
|2007.03.06 10:12
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.14
|222.33
|224.46
|2007.03.06 11:22
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|219.72
|4960126
|2007.03.06 09:16
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.32
|222.33
|224.64
|2007.03.06 11:22
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|37.77
|4959548
|2007.03.06 08:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.51
|222.34
|224.83
|2007.03.06 11:23
|224.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.02
|4959342
|2007.03.06 08:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.70
|222.35
|225.02
|2007.03.06 11:23
|224.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.46
|4962075
|2007.03.06 11:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.34
|222.17
|224.66
|2007.03.06 11:59
|224.66
|0.00
|0.00
|0.00
|54.90
|4961977
|2007.03.06 11:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.53
|222.18
|224.85
|2007.03.06 11:59
|224.66
|0.00
|0.00
|0.00
|11.15
|4962914
|2007.03.06 12:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.53
|222.36
|224.85
|2007.03.06 13:04
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|54.91
|4962381
|2007.03.06 12:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|222.36
|225.03
|2007.03.06 13:04
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|11.15
|4963045
|2007.03.06 12:50
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.80
|226.43
|224.48
|2007.03.06 14:23
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|439.67
|4962372
|2007.03.06 11:59
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.61
|226.42
|224.29
|2007.03.06 14:23
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|89.31
|4961349
|2007.03.06 10:37
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.43
|226.42
|224.11
|2007.03.06 14:24
|224.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.74
|4961257
|2007.03.06 10:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.25
|226.42
|223.93
|2007.03.06 14:24
|224.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.66
|4960973
|2007.03.06 10:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.05
|226.40
|223.73
|2007.03.06 14:24
|224.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.63
|4964409
|2007.03.06 14:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.35
|226.70
|224.03
|2007.03.06 14:39
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|27.52
|4965413
|2007.03.06 15:00
|buy
|6.40
|gbpjpy
|223.54
|222.27
|223.86
|2007.03.06 15:09
|223.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1 760.97
|4965097
|2007.03.06 14:52
|buy
|3.20
|gbpjpy
|223.77
|222.32
|224.09
|2007.03.06 15:09
|223.87
|0.00
|0.00
|0.00
|275.12
|4965388
|2007.03.06 15:00
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.58
|221.59
|223.90
|2007.03.06 15:09
|223.90
|0.00
|0.00
|0.00
|110.05
|4964669
|2007.03.06 14:33
|buy
|1.60
|gbpjpy
|224.09
|222.46
|224.41
|2007.03.06 15:09
|223.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.86
|4965100
|2007.03.06 14:52
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.77
|221.60
|224.09
|2007.03.06 15:09
|223.93
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|4964446
|2007.03.06 14:28
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.32
|222.51
|224.64
|2007.03.06 15:09
|223.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.65
|4964818
|2007.03.06 14:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.01
|221.66
|224.33
|2007.03.06 15:09
|223.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|4964089
|2007.03.06 14:05
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.54
|222.55
|224.86
|2007.03.06 15:09
|223.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.10
|4963420
|2007.03.06 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.73
|222.56
|225.05
|2007.03.06 15:10
|223.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.67
|4963256
|2007.03.06 13:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.91
|222.56
|225.23
|2007.03.06 15:10
|223.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.67
|4966095
|2007.03.06 15:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.13
|226.30
|223.81
|2007.03.06 16:53
|223.81
|0.00
|0.00
|0.00
|55.07
|4965718
|2007.03.06 15:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.94
|226.29
|223.62
|2007.03.06 16:54
|223.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|4967384
|2007.03.06 16:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.80
|221.63
|224.12
|2007.03.06 17:09
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|55.02
|4965693
|2007.03.06 15:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.04
|221.69
|224.36
|2007.03.06 17:09
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|4967653
|2007.03.06 17:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.17
|221.82
|224.49
|2007.03.06 17:46
|224.49
|0.00
|0.00
|0.00
|27.46
|4968141
|2007.03.06 17:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.58
|222.23
|224.90
|2007.03.06 20:26
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|27.43
|4970336
|2007.03.06 21:26
|sell
|0.80
|gbpjpy
|225.44
|227.25
|225.12
|2007.03.06 22:10
|225.12
|0.00
|0.00
|0.00
|219.70
|4970175
|2007.03.06 21:19
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.25
|227.24
|224.93
|2007.03.06 22:10
|225.12
|0.00
|0.00
|0.00
|44.63
|4969570
|2007.03.06 20:28
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.05
|227.22
|224.73
|2007.03.06 22:11
|225.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.45
|4969539
|2007.03.06 20:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.87
|227.22
|224.55
|2007.03.06 22:11
|225.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|4970185
|2007.03.06 21:19
|sell
|25.60
|gbpjpy
|225.30
|226.21
|224.98
|2007.03.06 22:19
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7 029.34
|4969590
|2007.03.06 20:29
|sell
|12.80
|gbpjpy
|225.08
|226.17
|224.76
|2007.03.06 22:19
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1 098.33
|4969549
|2007.03.06 20:27
|sell
|6.40
|gbpjpy
|224.90
|226.17
|224.58
|2007.03.06 22:19
|224.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.42
|4969290
|2007.03.06 20:03
|sell
|3.20
|gbpjpy
|224.71
|226.16
|224.39
|2007.03.06 22:19
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-741.38
|4968308
|2007.03.06 18:00
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.52
|226.15
|224.20
|2007.03.06 22:19
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-631.54
|4967901
|2007.03.06 17:29
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.34
|226.15
|224.02
|2007.03.06 22:19
|224.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-425.61
|4967748
|2007.03.06 17:15
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.13
|226.12
|223.81
|2007.03.06 22:19
|224.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-284.88
|4967574
|2007.03.06 17:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.95
|226.12
|223.63
|2007.03.06 22:19
|224.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.61
|4967387
|2007.03.06 16:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.76
|226.11
|223.44
|2007.03.06 22:20
|224.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.97
|4970857
|2007.03.06 22:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.94
|222.59
|225.26
|2007.03.06 23:05
|225.26
|0.00
|0.00
|1.63
|27.44
|4971149
|2007.03.06 23:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.33
|222.98
|225.65
|2007.03.06 23:55
|225.65
|0.00
|0.00
|0.00
|27.41
|4971611
|2007.03.06 23:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.72
|223.37
|226.04
|2007.03.07 00:09
|226.04
|0.00
|0.00
|0.00
|27.40
|4971920
|2007.03.07 00:08
|sell
|3.20
|gbpjpy
|226.02
|227.47
|225.70
|2007.03.07 01:59
|225.70
|0.00
|0.00
|0.00
|877.69
|4971743
|2007.03.07 00:00
|sell
|1.60
|gbpjpy
|225.84
|227.47
|225.52
|2007.03.07 01:59
|225.72
|0.00
|0.00
|0.00
|164.57
|4971606
|2007.03.06 23:55
|sell
|0.80
|gbpjpy
|225.65
|227.46
|225.33
|2007.03.07 02:00
|225.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|4971254
|2007.03.06 23:16
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.46
|227.45
|225.14
|2007.03.07 02:00
|225.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.01
|4971155
|2007.03.06 23:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.28
|227.45
|224.96
|2007.03.07 02:00
|225.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|4970739
|2007.03.06 22:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.09
|227.44
|224.77
|2007.03.07 02:00
|225.63
|0.00
|0.00
|-2.70
|-46.30
|4973089
|2007.03.07 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.53
|227.88
|225.21
|2007.03.07 02:25
|225.21
|0.00
|0.00
|0.00
|27.47
|4973794
|2007.03.07 02:29
|buy
|1.60
|gbpjpy
|224.42
|222.79
|224.74
|2007.03.07 02:37
|224.74
|0.00
|0.00
|0.00
|439.78
|4973784
|2007.03.07 02:29
|buy
|25.60
|gbpjpy
|224.51
|223.60
|224.83
|2007.03.07 02:37
|224.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7 034.78
|4973690
|2007.03.07 02:28
|buy
|12.80
|gbpjpy
|224.73
|223.64
|225.05
|2007.03.07 02:38
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1 209.00
|4973640
|2007.03.07 02:27
|buy
|6.40
|gbpjpy
|224.91
|223.64
|225.23
|2007.03.07 02:38
|224.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-439.67
|4973596
|2007.03.07 02:26
|buy
|3.20
|gbpjpy
|225.17
|223.72
|225.49
|2007.03.07 02:38
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-989.36
|4973549
|2007.03.07 02:23
|buy
|1.60
|gbpjpy
|225.35
|223.72
|225.67
|2007.03.07 02:38
|224.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-728.34
|4973163
|2007.03.07 02:01
|buy
|0.80
|gbpjpy
|225.56
|223.75
|225.88
|2007.03.07 02:38
|224.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-508.46
|4973035
|2007.03.07 01:59
|buy
|0.40
|gbpjpy
|225.74
|223.75
|226.06
|2007.03.07 02:38
|224.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-326.38
|4972420
|2007.03.07 00:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.93
|223.76
|226.25
|2007.03.07 02:38
|224.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.83
|4971938
|2007.03.07 00:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.11
|223.76
|226.43
|2007.03.07 02:39
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.52
|4973722
|2007.03.07 02:28
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.62
|222.81
|224.94
|2007.03.07 02:39
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|130.56
|4973647
|2007.03.07 02:27
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.81
|222.82
|225.13
|2007.03.07 02:39
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.74
|4973622
|2007.03.07 02:27
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.01
|222.84
|225.33
|2007.03.07 02:39
|224.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.77
|4973591
|2007.03.07 02:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.20
|222.85
|225.52
|2007.03.07 02:39
|224.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.21
|4974237
|2007.03.07 02:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.03
|227.20
|224.71
|2007.03.07 02:42
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|54.99
|4974178
|2007.03.07 02:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.85
|227.20
|224.53
|2007.03.07 02:43
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4974428
|2007.03.07 02:49
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.72
|226.89
|224.40
|2007.03.07 03:01
|224.40
|0.00
|0.00
|0.00
|55.04
|4974294
|2007.03.07 02:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.54
|226.89
|224.22
|2007.03.07 03:01
|224.40
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|4974557
|2007.03.07 03:01
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.36
|222.55
|224.68
|2007.03.07 03:18
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|219.97
|4974306
|2007.03.07 02:43
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.55
|222.56
|224.87
|2007.03.07 03:18
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|51.55
|4974272
|2007.03.07 02:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.74
|222.57
|225.06
|2007.03.07 03:18
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|4974208
|2007.03.07 02:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.95
|222.60
|225.27
|2007.03.07 03:18
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.48
|4974730
|2007.03.07 03:18
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.71
|226.70
|224.39
|2007.03.07 04:23
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|110.01
|4974580
|2007.03.07 03:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.52
|226.69
|224.20
|2007.03.07 04:24
|224.38
|0.00
|0.00
|0.00
|24.06
|4974548
|2007.03.07 03:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.33
|226.68
|224.01
|2007.03.07 04:24
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|4975304
|2007.03.07 04:25
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.17
|222.36
|224.49
|2007.03.07 04:31
|224.49
|0.00
|0.00
|0.00
|219.96
|4975272
|2007.03.07 04:24
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.37
|222.38
|224.69
|2007.03.07 04:31
|224.53
|0.00
|0.00
|0.00
|54.98
|4975208
|2007.03.07 04:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.56
|222.39
|224.88
|2007.03.07 04:31
|224.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|4974739
|2007.03.07 03:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.75
|222.40
|225.07
|2007.03.07 04:31
|224.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.74
|4975465
|2007.03.07 04:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.69
|222.34
|225.01
|2007.03.07 05:36
|225.01
|0.00
|0.00
|0.00
|27.45
|4976125
|2007.03.07 05:37
|sell
|1.60
|gbpjpy
|225.10
|226.73
|224.78
|2007.03.07 05:43
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|439.59
|4975596
|2007.03.07 04:36
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.90
|226.71
|224.58
|2007.03.07 05:43
|224.79
|0.00
|0.00
|0.00
|75.56
|4975475
|2007.03.07 04:32
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.71
|226.70
|224.39
|2007.03.07 05:43
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.61
|4975454
|2007.03.07 04:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.52
|226.69
|224.20
|2007.03.07 05:43
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.93
|4975270
|2007.03.07 04:24
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.30
|226.65
|223.98
|2007.03.07 05:44
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.36
|4976234
|2007.03.07 05:44
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.64
|226.99
|224.32
|2007.03.07 06:11
|224.32
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|4976696
|2007.03.07 06:10
|buy
|1.60
|gbpjpy
|224.35
|222.72
|224.67
|2007.03.07 07:46
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|439.79
|4976390
|2007.03.07 05:58
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.53
|222.72
|224.85
|2007.03.07 07:46
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|96.19
|4976238
|2007.03.07 05:44
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.73
|222.74
|225.05
|2007.03.07 07:46
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.18
|4976199
|2007.03.07 05:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.93
|222.76
|225.25
|2007.03.07 07:46
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.99
|4976119
|2007.03.07 05:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.11
|222.76
|225.43
|2007.03.07 07:46
|224.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.52
|4978297
|2007.03.07 08:14
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.53
|222.36
|224.85
|2007.03.07 08:41
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|54.98
|4977801
|2007.03.07 07:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|222.36
|225.03
|2007.03.07 08:41
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|4978724
|2007.03.07 08:41
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.84
|226.65
|224.52
|2007.03.07 10:14
|224.52
|0.00
|0.00
|0.00
|219.82
|4977714
|2007.03.07 07:41
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.65
|226.64
|224.33
|2007.03.07 10:14
|224.52
|0.00
|0.00
|0.00
|44.65
|4977397
|2007.03.07 07:07
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.46
|226.63
|224.14
|2007.03.07 10:14
|224.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|4976785
|2007.03.07 06:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.25
|226.60
|223.93
|2007.03.07 10:14
|224.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.47
|4980194
|2007.03.07 10:23
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.39
|222.58
|224.71
|2007.03.07 10:59
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|219.78
|4979140
|2007.03.07 09:04
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.57
|222.58
|224.89
|2007.03.07 10:59
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.64
|4978909
|2007.03.07 08:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.75
|222.58
|225.07
|2007.03.07 10:59
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|4978739
|2007.03.07 08:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.93
|222.58
|225.25
|2007.03.07 10:59
|224.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.02
|4980709
|2007.03.07 11:09
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.77
|226.76
|224.45
|2007.03.07 12:34
|224.45
|0.00
|0.00
|0.00
|109.97
|4980416
|2007.03.07 10:42
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.59
|226.76
|224.27
|2007.03.07 12:34
|224.45
|0.00
|0.00
|0.00
|24.05
|4980094
|2007.03.07 10:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.41
|226.76
|224.09
|2007.03.07 12:34
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|4981614
|2007.03.07 12:34
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.40
|222.41
|224.72
|2007.03.07 16:18
|224.72
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|4981487
|2007.03.07 12:22
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.59
|222.42
|224.91
|2007.03.07 16:18
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|20.62
|4980610
|2007.03.07 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.77
|222.42
|225.09
|2007.03.07 16:18
|224.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|4984842
|2007.03.07 16:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.78
|222.43
|225.10
|2007.03.07 16:36
|225.10
|0.00
|0.00
|0.00
|27.46
|4985231
|2007.03.07 16:36
|sell
|1.60
|gbpjpy
|225.09
|226.72
|224.77
|2007.03.07 17:33
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|439.82
|4985238
|2007.03.07 16:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.08
|227.43
|224.76
|2007.03.07 17:33
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|27.49
|4984909
|2007.03.07 16:21
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.91
|226.72
|224.59
|2007.03.07 17:33
|224.74
|0.00
|0.00
|0.00
|116.85
|4984813
|2007.03.07 16:18
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.71
|226.70
|224.39
|2007.03.07 17:33
|224.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|4981779
|2007.03.07 12:52
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.53
|226.70
|224.21
|2007.03.07 17:34
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.93
|4981611
|2007.03.07 12:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.34
|226.69
|224.02
|2007.03.07 17:34
|224.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.50
|4986247
|2007.03.07 17:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.56
|222.39
|224.88
|2007.03.07 19:57
|224.88
|0.00
|0.00
|0.00
|54.98
|4986109
|2007.03.07 17:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.75
|222.40
|225.07
|2007.03.07 19:58
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|4988757
|2007.03.07 21:08
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.05
|227.04
|224.73
|2007.03.07 21:50
|224.73
|0.00
|0.00
|0.00
|110.14
|4987698
|2007.03.07 19:57
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.87
|227.04
|224.55
|2007.03.07 21:51
|224.62
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|4986112
|2007.03.07 17:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.68
|227.03
|224.36
|2007.03.07 21:51
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|4989170
|2007.03.07 21:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.57
|226.92
|224.25
|2007.03.07 23:01
|224.25
|0.00
|0.00
|-8.14
|27.58
|4990358
|2007.03.07 23:49
|buy
|3.20
|gbpjpy
|223.32
|221.87
|223.64
|2007.03.07 23:58
|223.64
|0.00
|0.00
|0.00
|884.05
|4990203
|2007.03.07 23:37
|buy
|1.60
|gbpjpy
|223.50
|221.87
|223.82
|2007.03.07 23:58
|223.62
|0.00
|0.00
|0.00
|165.74
|4990167
|2007.03.07 23:37
|buy
|0.80
|gbpjpy
|223.69
|221.88
|224.01
|2007.03.07 23:59
|223.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.34
|4990057
|2007.03.07 23:34
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.91
|221.92
|224.23
|2007.03.07 23:59
|223.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.14
|4990015
|2007.03.07 23:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.09
|221.92
|224.41
|2007.03.07 23:59
|223.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.61
|4989795
|2007.03.07 23:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.27
|221.92
|224.59
|2007.03.08 00:00
|223.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.11
|4990798
|2007.03.08 00:14
|buy
|25.00
|gbpjpy
|223.18
|222.07
|223.64
|2007.03.08 02:07
|223.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9 924.92
|4990698
|2007.03.08 00:08
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.35
|221.36
|223.67
|2007.03.08 02:07
|223.67
|0.00
|0.00
|0.00
|110.47
|4990689
|2007.03.08 00:08
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.53
|221.36
|223.85
|2007.03.08 02:08
|223.68
|0.00
|0.00
|0.00
|25.88
|4990548
|2007.03.08 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.72
|221.37
|224.04
|2007.03.08 02:08
|223.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|4990243
|2007.03.07 23:40
|buy
|25.60
|gbpjpy
|223.42
|222.51
|223.74
|2007.03.08 02:08
|223.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7 069.38
|4990174
|2007.03.07 23:37
|buy
|12.80
|gbpjpy
|223.60
|222.51
|223.92
|2007.03.08 02:08
|223.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1 767.04
|4990087
|2007.03.07 23:34
|buy
|6.40
|gbpjpy
|223.78
|222.51
|224.10
|2007.03.08 02:08
|223.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.10
|4990033
|2007.03.07 23:32
|buy
|3.20
|gbpjpy
|224.01
|222.56
|224.33
|2007.03.08 02:09
|223.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-717.92
|4989789
|2007.03.07 23:01
|buy
|1.60
|gbpjpy
|224.23
|222.60
|224.55
|2007.03.08 02:09
|223.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-704.18
|4989232
|2007.03.07 21:57
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.44
|222.63
|224.76
|2007.03.08 02:09
|223.70
|0.00
|0.00
|39.26
|-510.92
|4989152
|2007.03.07 21:50
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.62
|222.63
|224.94
|2007.03.08 02:09
|223.70
|0.00
|0.00
|19.63
|-317.59
|4987841
|2007.03.07 20:07
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.81
|222.64
|225.13
|2007.03.08 02:10
|223.68
|0.00
|0.00
|9.82
|-195.04
|4987701
|2007.03.07 19:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.99
|222.64
|225.31
|2007.03.08 02:10
|223.72
|0.00
|0.00
|4.91
|-109.61
|4992431
|2007.03.08 02:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.63
|221.46
|223.95
|2007.03.08 03:37
|223.95
|0.00
|0.00
|0.00
|55.18
|4992294
|2007.03.08 02:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.81
|221.46
|224.13
|2007.03.08 03:38
|223.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|4993174
|2007.03.08 03:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.05
|221.70
|224.37
|2007.03.08 04:07
|224.37
|0.00
|0.00
|0.00
|27.55
|4994150
|2007.03.08 04:50
|sell
|0.80
|gbpjpy
|225.09
|226.90
|224.77
|2007.03.08 04:53
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|219.89
|4994120
|2007.03.08 04:49
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.81
|226.80
|224.49
|2007.03.08 04:54
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4993601
|2007.03.08 04:08
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.60
|226.77
|224.28
|2007.03.08 04:54
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.21
|4993561
|2007.03.08 04:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.38
|226.73
|224.06
|2007.03.08 04:54
|224.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.21
|4994141
|2007.03.08 04:50
|sell
|6.40
|gbpjpy
|225.02
|226.29
|224.70
|2007.03.08 04:57
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1 759.45
|4994106
|2007.03.08 04:49
|sell
|3.20
|gbpjpy
|224.77
|226.22
|224.45
|2007.03.08 04:57
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|164.95
|4993586
|2007.03.08 04:08
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.54
|226.17
|224.22
|2007.03.08 04:57
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.66
|4993421
|2007.03.08 03:59
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.31
|226.12
|223.99
|2007.03.08 04:58
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-316.10
|4993284
|2007.03.08 03:48
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.12
|226.11
|223.80
|2007.03.08 04:58
|224.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.15
|4992581
|2007.03.08 02:32
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.92
|226.09
|223.60
|2007.03.08 04:58
|224.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.88
|4992321
|2007.03.08 02:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.73
|226.08
|223.41
|2007.03.08 04:58
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.33
|4994252
|2007.03.08 04:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.72
|222.37
|225.04
|2007.03.08 05:45
|225.04
|0.00
|0.00
|0.00
|27.46
|4994783
|2007.03.08 05:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.87
|222.70
|225.19
|2007.03.08 06:02
|225.19
|0.00
|0.00
|0.00
|54.92
|4994758
|2007.03.08 05:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.07
|222.72
|225.39
|2007.03.08 06:02
|225.32
|0.00
|0.00
|0.00
|21.45
|4994919
|2007.03.08 06:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.37
|223.02
|225.69
|2007.03.08 06:43
|225.69
|0.00
|0.00
|0.00
|27.42
|4995542
|2007.03.08 06:49
|sell
|3.20
|gbpjpy
|225.77
|227.22
|225.45
|2007.03.08 08:09
|225.45
|0.00
|0.00
|0.00
|877.91
|4995006
|2007.03.08 06:05
|sell
|1.60
|gbpjpy
|225.57
|227.20
|225.25
|2007.03.08 08:10
|225.44
|0.00
|0.00
|0.00
|178.34
|4994924
|2007.03.08 06:03
|sell
|0.80
|gbpjpy
|225.37
|227.18
|225.05
|2007.03.08 08:10
|225.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.02
|4994886
|2007.03.08 06:02
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.09
|227.08
|224.77
|2007.03.08 08:10
|225.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.18
|4994725
|2007.03.08 05:41
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.90
|227.07
|224.58
|2007.03.08 08:10
|225.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.76
|4994202
|2007.03.08 04:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.72
|227.07
|224.40
|2007.03.08 08:11
|225.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.03
|4996435
|2007.03.08 08:10
|buy
|0.40
|gbpjpy
|225.38
|223.39
|225.70
|2007.03.08 09:22
|225.70
|0.00
|0.00
|0.00
|109.63
|4995731
|2007.03.08 06:58
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.57
|223.40
|225.89
|2007.03.08 09:22
|225.70
|0.00
|0.00
|0.00
|22.26
|4995472
|2007.03.08 06:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.76
|223.41
|226.08
|2007.03.08 09:22
|225.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|4997861
|2007.03.08 09:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.56
|223.39
|225.88
|2007.03.08 10:38
|225.88
|0.00
|0.00
|0.00
|54.79
|4997456
|2007.03.08 09:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.76
|223.41
|226.08
|2007.03.08 10:39
|225.89
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|4998581
|2007.03.08 10:44
|sell
|1.60
|gbpjpy
|226.13
|227.76
|225.81
|2007.03.08 11:24
|225.81
|0.00
|0.00
|0.00
|438.43
|4998501
|2007.03.08 10:39
|sell
|0.80
|gbpjpy
|225.94
|227.75
|225.62
|2007.03.08 11:24
|225.81
|0.00
|0.00
|0.00
|89.06
|4997453
|2007.03.08 09:22
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.74
|227.73
|225.42
|2007.03.08 11:24
|225.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.83
|4997386
|2007.03.08 09:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.55
|227.72
|225.23
|2007.03.08 11:24
|225.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.09
|4996443
|2007.03.08 08:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.36
|227.71
|225.04
|2007.03.08 11:25
|225.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.52
|4998496
|2007.03.08 10:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.99
|223.64
|226.31
|2007.03.08 12:00
|226.31
|0.00
|0.00
|0.00
|27.36
|4999392
|2007.03.08 12:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.38
|224.03
|226.70
|2007.03.08 12:07
|226.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|4999536
|2007.03.08 12:07
|sell
|3.20
|gbpjpy
|226.76
|228.21
|226.44
|2007.03.08 12:18
|226.44
|0.00
|0.00
|0.00
|874.61
|4999493
|2007.03.08 12:04
|sell
|1.60
|gbpjpy
|226.56
|228.19
|226.24
|2007.03.08 12:19
|226.47
|0.00
|0.00
|0.00
|122.97
|4999427
|2007.03.08 12:02
|sell
|0.80
|gbpjpy
|226.38
|228.19
|226.06
|2007.03.08 12:19
|226.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.15
|4999292
|2007.03.08 11:54
|sell
|0.40
|gbpjpy
|226.19
|228.18
|225.87
|2007.03.08 12:19
|226.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.55
|4999091
|2007.03.08 11:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.00
|228.17
|225.68
|2007.03.08 12:19
|226.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.22
|4999009
|2007.03.08 11:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.81
|228.16
|225.49
|2007.03.08 12:19
|226.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.03
|4999715
|2007.03.08 12:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.51
|228.86
|226.19
|2007.03.08 13:18
|226.19
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|5000540
|2007.03.08 13:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.09
|228.44
|225.77
|2007.03.08 13:46
|225.77
|0.00
|0.00
|0.00
|27.36
|5001110
|2007.03.08 13:47
|buy
|6.40
|gbpjpy
|225.64
|224.37
|225.96
|2007.03.08 14:11
|225.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1 749.23
|5001040
|2007.03.08 13:46
|buy
|3.20
|gbpjpy
|225.82
|224.37
|226.14
|2007.03.08 14:11
|225.94
|0.00
|0.00
|0.00
|327.98
|5000833
|2007.03.08 13:32
|buy
|1.60
|gbpjpy
|226.01
|224.38
|226.33
|2007.03.08 14:11
|225.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.99
|5000537
|2007.03.08 13:18
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.19
|224.38
|226.51
|2007.03.08 14:11
|226.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.94
|5000006
|2007.03.08 12:51
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.43
|224.39
|226.70
|2007.03.08 14:11
|226.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.60
|4999665
|2007.03.08 12:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.57
|224.40
|226.89
|2007.03.08 14:12
|226.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.21
|4999533
|2007.03.08 12:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.77
|224.42
|227.09
|2007.03.08 14:12
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.45
|5001827
|2007.03.08 14:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.87
|223.70
|226.19
|2007.03.08 15:20
|226.19
|0.00
|0.00
|0.00
|54.57
|5001581
|2007.03.08 14:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.05
|223.70
|226.37
|2007.03.08 15:20
|226.17
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|5004950
|2007.03.08 17:09
|sell
|3.20
|gbpjpy
|226.61
|228.06
|226.29
|2007.03.08 18:12
|226.29
|0.00
|0.00
|0.00
|872.90
|5004394
|2007.03.08 16:25
|sell
|1.60
|gbpjpy
|226.43
|228.06
|226.11
|2007.03.08 18:12
|226.28
|0.00
|0.00
|0.00
|204.59
|5003464
|2007.03.08 15:23
|sell
|0.80
|gbpjpy
|226.24
|228.05
|225.92
|2007.03.08 18:12
|226.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.73
|5001677
|2007.03.08 14:18
|sell
|0.40
|gbpjpy
|226.06
|228.05
|225.74
|2007.03.08 18:12
|226.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.05
|5001559
|2007.03.08 14:10
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.88
|228.05
|225.56
|2007.03.08 18:12
|226.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.91
|5001045
|2007.03.08 13:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.70
|228.05
|225.38
|2007.03.08 18:12
|226.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.15
|5004884
|2007.03.08 17:04
|sell
|0.40
|gbpjpy
|226.56
|228.55
|226.24
|2007.03.08 18:30
|226.24
|0.00
|0.00
|0.00
|109.15
|5004261
|2007.03.08 16:13
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.37
|228.54
|226.05
|2007.03.08 18:30
|226.25
|0.00
|0.00
|0.00
|20.46
|5003353
|2007.03.08 15:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.19
|228.54
|225.87
|2007.03.08 18:30
|226.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|5006668
|2007.03.08 19:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.30
|228.47
|225.98
|2007.03.08 20:31
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|54.65
|5005937
|2007.03.08 18:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.11
|228.46
|225.79
|2007.03.08 20:32
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|5007902
|2007.03.08 20:47
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.11
|228.28
|225.79
|2007.03.08 21:17
|225.79
|0.00
|0.00
|0.00
|54.67
|5007484
|2007.03.08 20:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.93
|228.28
|225.61
|2007.03.08 21:18
|225.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|5008369
|2007.03.08 21:18
|buy
|0.80
|gbpjpy
|225.76
|223.95
|226.08
|2007.03.08 23:22
|226.08
|0.00
|0.00
|12.97
|218.41
|5007713
|2007.03.08 20:38
|buy
|0.40
|gbpjpy
|225.94
|223.95
|226.26
|2007.03.08 23:22
|226.09
|0.00
|0.00
|6.48
|51.19
|5005986
|2007.03.08 18:34
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.14
|223.97
|226.46
|2007.03.08 23:22
|226.21
|0.00
|0.00
|3.24
|11.94
|5005773
|2007.03.08 18:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.32
|223.97
|226.64
|2007.03.08 23:22
|226.19
|0.00
|0.00
|1.62
|-11.09
|
|0.00
|0.00
|387.68
|69 995.10
|Closed P/L:
|70 382.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5008375
|2007.03.08 21:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.71
|228.06
|225.39
|
|226.06
|0.00
|0.00
|-2.69
|-29.87
|5008535
|2007.03.08 21:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.90
|228.07
|225.58
|
|226.06
|0.00
|0.00
|-5.37
|-27.31
|5009377
|2007.03.08 23:22
|sell
|0.40
|gbpjpy
|226.11
|228.10
|225.79
|
|226.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|5009394
|2007.03.08 23:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.21
|223.86
|226.53
|
|225.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.77
|5009451
|2007.03.08 23:29
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.03
|223.86
|226.35
|
|225.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|
|0.00
|0.00
|-8.06
|-65.71
|
|Floating P/L:
|-73.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|70 382.78
|Floating P/L:
|-73.77
|Margin:
|385.79
|Balance:
|120 382.78
|Equity:
|120 309.01
|Free Margin:
|119 923.22