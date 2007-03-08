Pro Finance Group Inc.

Account: 78837 Name: areeq Currency: USD 2007 March 9, 15:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10173392007.03.08 19:43balanceDeposit10 000.00
10174672007.03.08 20:38sell0.40gbpusd1.93070.00001.92922007.03.08 21:021.92920.000.000.0060.00
10174552007.03.08 20:37sell0.20gbpusd1.92990.00001.92842007.03.08 21:021.92920.000.000.0014.00
10173452007.03.08 19:45sell0.10gbpusd1.92900.00001.92752007.03.08 21:021.92910.000.000.00-1.00
10176282007.03.08 22:17buy0.20gbpusd1.92840.00001.92992007.03.09 01:391.92990.000.00-1.0530.00
10173482007.03.08 19:46buy0.10gbpusd1.92930.00001.93082007.03.09 01:401.93010.000.00-0.538.00
10178422007.03.09 01:40buy0.10gbpusd1.93040.00001.93192007.03.09 06:001.93190.000.000.0015.00
10182272007.03.09 06:01sell3.20gbpusd1.93320.00001.93172007.03.09 08:091.93170.000.000.00480.00
10182212007.03.09 06:01sell1.60gbpusd1.93240.00001.93092007.03.09 08:091.93170.000.000.00112.00
10181072007.03.09 04:56sell0.80gbpusd1.93150.00001.93002007.03.09 08:091.93170.000.000.00-16.00
10178582007.03.09 01:44sell0.40gbpusd1.93050.00001.92902007.03.09 08:091.93160.000.000.00-44.00
10178402007.03.09 01:39sell0.20gbpusd1.92970.00001.92822007.03.09 08:091.93140.000.000.00-34.00
10175152007.03.08 21:03sell0.10gbpusd1.92880.00001.92732007.03.09 08:091.93120.000.000.25-24.00
10184972007.03.09 08:09sell0.10gbpusd1.93070.00001.92922007.03.09 08:441.92920.000.000.0015.00
10186472007.03.09 08:48sell0.20gbpusd1.92960.00001.92812007.03.09 09:501.92810.000.000.0030.00
10186312007.03.09 08:44sell0.10gbpusd1.92860.00001.92712007.03.09 09:501.92800.000.000.006.00
10189672007.03.09 10:05sell0.40gbpusd1.92880.00001.92732007.03.09 10:301.92730.000.000.0060.00
10188882007.03.09 09:54sell0.20gbpusd1.92800.00001.92652007.03.09 10:301.92730.000.000.0014.00
10188532007.03.09 09:50sell0.10gbpusd1.92710.00001.92562007.03.09 10:301.92680.000.000.003.00
10188512007.03.09 09:50buy3.20gbpusd1.92780.00001.92932007.03.09 10:561.92930.000.000.00480.00
10186322007.03.09 08:45buy1.60gbpusd1.92880.00001.93032007.03.09 10:561.92930.000.000.0080.00
10185882007.03.09 08:34buy0.80gbpusd1.92980.00001.93132007.03.09 10:561.92920.000.000.00-48.00
10185412007.03.09 08:19buy0.40gbpusd1.93060.00001.93212007.03.09 10:561.92930.000.000.00-52.00
10184962007.03.09 08:09buy0.20gbpusd1.93150.00001.93302007.03.09 10:561.92920.000.000.00-46.00
10182202007.03.09 06:00buy0.10gbpusd1.93240.00001.93392007.03.09 10:571.92930.000.000.00-31.00
10191862007.03.09 10:57buy0.10gbpusd1.92980.00001.93132007.03.09 11:561.93130.000.000.0015.00
10193892007.03.09 11:56buy0.10gbpusd1.93150.00001.93302007.03.09 14:171.93300.000.000.0015.00
10193762007.03.09 11:55sell3.20gbpusd1.93080.00001.92932007.03.09 14:311.92930.000.000.00480.00
10192012007.03.09 10:58sell1.60gbpusd1.93000.00001.92852007.03.09 14:321.92950.000.000.0080.00
10191332007.03.09 10:45sell0.80gbpusd1.92910.00001.92762007.03.09 14:321.92930.000.000.00-16.00
10190922007.03.09 10:33sell0.40gbpusd1.92830.00001.92682007.03.09 14:321.92910.000.000.00-32.00
10190812007.03.09 10:31sell0.20gbpusd1.92740.00001.92592007.03.09 14:321.92920.000.000.00-36.00
10190762007.03.09 10:30sell0.10gbpusd1.92650.00001.92502007.03.09 14:321.92940.000.000.00-29.00
10202232007.03.09 14:31buy0.80gbpusd1.92890.00001.93042007.03.09 14:371.93040.000.000.00120.00
10202042007.03.09 14:31buy0.40gbpusd1.93000.00001.93152007.03.09 14:371.93060.000.000.0024.00
10201462007.03.09 14:30buy0.20gbpusd1.93090.00001.93242007.03.09 14:371.93090.000.000.000.00
10199822007.03.09 14:17buy0.10gbpusd1.93340.00001.93492007.03.09 14:371.93070.000.000.00-27.00
10203522007.03.09 14:37buy0.10gbpusd1.93090.00001.93242007.03.09 14:391.93240.000.000.0015.00
10204022007.03.09 14:39sell1.60gbpusd1.93300.00001.93152007.03.09 14:451.93150.000.000.00240.00
10203932007.03.09 14:39sell0.80gbpusd1.93170.00001.93022007.03.09 14:461.93150.000.000.0016.00
10203562007.03.09 14:37sell0.40gbpusd1.93080.00001.92932007.03.09 14:461.93150.000.000.00-28.00
10202872007.03.09 14:34sell0.20gbpusd1.92990.00001.92842007.03.09 14:461.93160.000.000.00-34.00
10202392007.03.09 14:32sell0.10gbpusd1.92890.00001.92742007.03.09 14:461.93150.000.000.00-26.00
10205092007.03.09 14:46sell0.10gbpusd1.93120.00001.92972007.03.09 14:481.92970.000.000.0015.00
10205732007.03.09 14:49buy1.60gbpusd1.92900.00001.93052007.03.09 14:551.93050.000.000.00240.00
10205502007.03.09 14:48buy0.80gbpusd1.93020.00001.93172007.03.09 14:551.93050.000.000.0024.00
10205282007.03.09 14:47buy0.40gbpusd1.93140.00001.93292007.03.09 14:551.93060.000.000.00-32.00
10204252007.03.09 14:40buy0.20gbpusd1.93230.00001.93382007.03.09 14:551.93060.000.000.00-34.00
10204002007.03.09 14:39buy0.10gbpusd1.93310.00001.93462007.03.09 14:551.93070.000.000.00-24.00
  0.00 0.00 -1.33 2 077.00
Closed P/L: 2 075.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
10205602007.03.09 14:48sell0.10gbpusd1.92930.00001.9278 1.93030.000.000.00-10.00
10206662007.03.09 14:55sell0.20gbpusd1.93020.00001.9287 1.93030.000.000.00-2.00
10206722007.03.09 14:55buy0.10gbpusd1.93120.00001.9327 1.92990.000.000.00-13.00
10206822007.03.09 14:56sell0.40gbpusd1.93100.00001.9295 1.93030.000.000.0028.00
10207302007.03.09 14:59buy0.20gbpusd1.93040.00001.9319 1.92990.000.000.00-10.00
  0.00 0.00 0.00 -7.00
 Floating P/L: -7.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 075.67 Floating P/L: -7.00 Margin: 350.00
Balance: 12 075.67 Equity: 12 068.67 Free Margin: 11 718.67