Pro Finance Group Inc.
|Account: 78837
|Name: areeq
|Currency: USD
|2007 March 9, 15:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1017339
|2007.03.08 19:43
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1017467
|2007.03.08 20:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|1.9292
|2007.03.08 21:02
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1017455
|2007.03.08 20:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|0.0000
|1.9284
|2007.03.08 21:02
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1017345
|2007.03.08 19:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|1.9275
|2007.03.08 21:02
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1017628
|2007.03.08 22:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9284
|0.0000
|1.9299
|2007.03.09 01:39
|1.9299
|0.00
|0.00
|-1.05
|30.00
|1017348
|2007.03.08 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9293
|0.0000
|1.9308
|2007.03.09 01:40
|1.9301
|0.00
|0.00
|-0.53
|8.00
|1017842
|2007.03.09 01:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|0.0000
|1.9319
|2007.03.09 06:00
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1018227
|2007.03.09 06:01
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9332
|0.0000
|1.9317
|2007.03.09 08:09
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|1018221
|2007.03.09 06:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9309
|2007.03.09 08:09
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1018107
|2007.03.09 04:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9300
|2007.03.09 08:09
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1017858
|2007.03.09 01:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|1.9290
|2007.03.09 08:09
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1017840
|2007.03.09 01:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9297
|0.0000
|1.9282
|2007.03.09 08:09
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1017515
|2007.03.08 21:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9288
|0.0000
|1.9273
|2007.03.09 08:09
|1.9312
|0.00
|0.00
|0.25
|-24.00
|1018497
|2007.03.09 08:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|1.9292
|2007.03.09 08:44
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1018647
|2007.03.09 08:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9296
|0.0000
|1.9281
|2007.03.09 09:50
|1.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1018631
|2007.03.09 08:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9286
|0.0000
|1.9271
|2007.03.09 09:50
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1018967
|2007.03.09 10:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9288
|0.0000
|1.9273
|2007.03.09 10:30
|1.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1018888
|2007.03.09 09:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9280
|0.0000
|1.9265
|2007.03.09 10:30
|1.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1018853
|2007.03.09 09:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9271
|0.0000
|1.9256
|2007.03.09 10:30
|1.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1018851
|2007.03.09 09:50
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9278
|0.0000
|1.9293
|2007.03.09 10:56
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|1018632
|2007.03.09 08:45
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9288
|0.0000
|1.9303
|2007.03.09 10:56
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1018588
|2007.03.09 08:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9298
|0.0000
|1.9313
|2007.03.09 10:56
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1018541
|2007.03.09 08:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9306
|0.0000
|1.9321
|2007.03.09 10:56
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|1018496
|2007.03.09 08:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9330
|2007.03.09 10:56
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|1018220
|2007.03.09 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9339
|2007.03.09 10:57
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|1019186
|2007.03.09 10:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|0.0000
|1.9313
|2007.03.09 11:56
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1019389
|2007.03.09 11:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9330
|2007.03.09 14:17
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1019376
|2007.03.09 11:55
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9308
|0.0000
|1.9293
|2007.03.09 14:31
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|1019201
|2007.03.09 10:58
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|1.9285
|2007.03.09 14:32
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1019133
|2007.03.09 10:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9291
|0.0000
|1.9276
|2007.03.09 14:32
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1019092
|2007.03.09 10:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9283
|0.0000
|1.9268
|2007.03.09 14:32
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1019081
|2007.03.09 10:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9274
|0.0000
|1.9259
|2007.03.09 14:32
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1019076
|2007.03.09 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9265
|0.0000
|1.9250
|2007.03.09 14:32
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|1020223
|2007.03.09 14:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|1.9304
|2007.03.09 14:37
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1020204
|2007.03.09 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|1.9315
|2007.03.09 14:37
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1020146
|2007.03.09 14:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9309
|0.0000
|1.9324
|2007.03.09 14:37
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1019982
|2007.03.09 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|1.9349
|2007.03.09 14:37
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1020352
|2007.03.09 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9309
|0.0000
|1.9324
|2007.03.09 14:39
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1020402
|2007.03.09 14:39
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9315
|2007.03.09 14:45
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1020393
|2007.03.09 14:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|1.9302
|2007.03.09 14:46
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1020356
|2007.03.09 14:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9308
|0.0000
|1.9293
|2007.03.09 14:46
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1020287
|2007.03.09 14:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|0.0000
|1.9284
|2007.03.09 14:46
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1020239
|2007.03.09 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|1.9274
|2007.03.09 14:46
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1020509
|2007.03.09 14:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|0.0000
|1.9297
|2007.03.09 14:48
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1020573
|2007.03.09 14:49
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|1.9305
|2007.03.09 14:55
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1020550
|2007.03.09 14:48
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9302
|0.0000
|1.9317
|2007.03.09 14:55
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1020528
|2007.03.09 14:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9314
|0.0000
|1.9329
|2007.03.09 14:55
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1020425
|2007.03.09 14:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9323
|0.0000
|1.9338
|2007.03.09 14:55
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1020400
|2007.03.09 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9331
|0.0000
|1.9346
|2007.03.09 14:55
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|0.00
|0.00
|-1.33
|2 077.00
|Closed P/L:
|2 075.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1020560
|2007.03.09 14:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9293
|0.0000
|1.9278
|
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1020666
|2007.03.09 14:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9302
|0.0000
|1.9287
|
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1020672
|2007.03.09 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|0.0000
|1.9327
|
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1020682
|2007.03.09 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9310
|0.0000
|1.9295
|
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1020730
|2007.03.09 14:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|0.0000
|1.9319
|
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|Floating P/L:
|-7.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 075.67
|Floating P/L:
|-7.00
|Margin:
|350.00
|Balance:
|12 075.67
|Equity:
|12 068.67
|Free Margin:
|11 718.67